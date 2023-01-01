摩訶般若波羅蜜經
後秦 鳩摩羅什譯27卷CBETA T0223大于一万字 48 h
向佛经 GPT 提问
第 24 卷
摩訶般若波羅蜜經卷第二十四
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後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
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四攝品第七十八
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須菩提白佛言：「世尊！若諸法如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，無有實事、無所有性、自相空者，云何分別是善法，是不善法，是世間法、是出世間法，是有漏法，是無漏法，是有為法、是無為法，是法能得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，能得辟支佛道，能得阿耨多羅三藐三菩提？」
須菩提白佛言：「世尊！若諸法如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，無有實事、無所有性、自相空者，云何分別是善法，是不善法，是世間法、是出世間法，是有漏法，是無漏法，是有為法、是無為法，是法能得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，能得辟支佛道，能得阿耨多羅三藐三菩提？」
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佛告須菩提：「凡夫愚人得夢、得見夢者，乃至得化、得見化者，起身口意善業、不善業、無記業，起福業、若罪業，作不動業。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住二空中——畢竟空、無始空——為眾生說法，作是言：『諸眾生！是色空無所有，受想行識空無所有，十二入、十八界空無所有。色是夢，受想行識是夢，十二入、十八界是夢。色是響、是影、是焰、是幻、是化，受想行識亦如是，十二入、十八界是夢、是響、是影、是焰、是幻、是化。是中無陰、入、界，無夢亦無見夢者，無響亦無聞響者，無影亦無見影者，無焰亦無見焰者，無幻亦無見幻者，無化亦無見化者，一切法無根本實性無所有。汝等於無陰中見有陰，無入見有入，無界見有界，是一切法皆從因緣和合生，以顛倒心起屬業果報。汝等何以故於諸法空無根本中而取根本相？』是時菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，於慳法中拔出眾生，教行檀那波羅蜜。持是布施功德得大福報，從大福報拔出教令持戒。持戒功德生天上尊貴處，復拔出令住初禪。初禪功德生梵天處，二禪、三禪、四禪，無邊空處、識處、無所有處、非有想非無想處亦如是。眾生行是布施及布施果報，持戒及持戒果報，禪定及禪定果報，種種因緣拔出安置無餘涅槃及涅槃道中，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空解脫門無相、無作解脫門，八背捨九、次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，安隱眾生，令住聖無漏法。無色無形無礙法中，有可得須陀洹果者，安隱教化令住須陀洹果；可得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道者，令住斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道；可得阿耨多羅三藐三菩提者，安隱教化令住阿耨多羅三藐三菩提中。」
佛告須菩提：「凡夫愚人得夢、得見夢者，乃至得化、得見化者，起身口意善業、不善業、無記業，起福業、若罪業，作不動業。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住二空中——畢竟空、無始空——為眾生說法，作是言：『諸眾生！是色空無所有，受想行識空無所有，十二入、十八界空無所有。色是夢，受想行識是夢，十二入、十八界是夢。色是響、是影、是焰、是幻、是化，受想行識亦如是，十二入、十八界是夢、是響、是影、是焰、是幻、是化。是中無陰、入、界，無夢亦無見夢者，無響亦無聞響者，無影亦無見影者，無焰亦無見焰者，無幻亦無見幻者，無化亦無見化者，一切法無根本實性無所有。汝等於無陰中見有陰，無入見有入，無界見有界，是一切法皆從因緣和合生，以顛倒心起屬業果報。汝等何以故於諸法空無根本中而取根本相？』是時菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，於慳法中拔出眾生，教行檀那波羅蜜。持是布施功德得大福報，從大福報拔出教令持戒。持戒功德生天上尊貴處，復拔出令住初禪。初禪功德生梵天處，二禪、三禪、四禪，無邊空處、識處、無所有處、非有想非無想處亦如是。眾生行是布施及布施果報，持戒及持戒果報，禪定及禪定果報，種種因緣拔出安置無餘涅槃及涅槃道中，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空解脫門無相、無作解脫門，八背捨九、次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，安隱眾生，令住聖無漏法。無色無形無礙法中，有可得須陀洹果者，安隱教化令住須陀洹果；可得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道者，令住斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道；可得阿耨多羅三藐三菩提者，安隱教化令住阿耨多羅三藐三菩提中。」
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須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚希有難及，能行是深般若波羅蜜。諸法無所有性，畢竟空、無始空而分別諸法，是善是不善、是有漏是無漏，乃至是有為是無為。」
須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚希有難及，能行是深般若波羅蜜。諸法無所有性，畢竟空、無始空而分別諸法，是善是不善、是有漏是無漏，乃至是有為是無為。」
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佛告須菩提：「如是，如是！諸菩薩摩訶薩甚希有難及，能行是深般若波羅蜜。諸法無所有性，畢竟空、無始空而分別諸法。須菩提！汝等若知是菩薩摩訶薩希有難及法，則知一切聲聞、辟支佛不能報，何況餘人？」
佛告須菩提：「如是，如是！諸菩薩摩訶薩甚希有難及，能行是深般若波羅蜜。諸法無所有性，畢竟空、無始空而分別諸法。須菩提！汝等若知是菩薩摩訶薩希有難及法，則知一切聲聞、辟支佛不能報，何況餘人？」
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須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩希有難及法，諸聲聞、辟支佛所無有？」
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佛告須菩提：「一心諦聽！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住報得六波羅蜜中，及住報得五神通、三十七助道法，住諸陀羅尼諸無礙智，到十方國土，可以布施度者以布施攝之，可以持戒度者以持戒攝之，可以忍辱、精進、禪定、智慧度者，隨其所應而攝取之；可以初禪度者以初禪攝之，可以二禪、三禪、四禪、無邊空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處度者，隨其所應而攝取之；可以慈心悲喜捨心度者，以慈悲喜捨心而攝取之；可以四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空三昧，無相、無作三昧度者，隨而攝之。」
佛告須菩提：「一心諦聽！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住報得六波羅蜜中，及住報得五神通、三十七助道法，住諸陀羅尼諸無礙智，到十方國土，可以布施度者以布施攝之，可以持戒度者以持戒攝之，可以忍辱、精進、禪定、智慧度者，隨其所應而攝取之；可以初禪度者以初禪攝之，可以二禪、三禪、四禪、無邊空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處度者，隨其所應而攝取之；可以慈心悲喜捨心度者，以慈悲喜捨心而攝取之；可以四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空三昧，無相、無作三昧度者，隨而攝之。」
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「世尊！菩薩摩訶薩云何以布施饒益眾生？」
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「須菩提！菩薩行般若波羅蜜時布施，隨其所須飲食衣服、車馬香華瓔珞，種種所須盡給與之，若供養佛、辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹等無異，若施入正道中。人及凡人下至禽獸，皆無分別，等一布施。何以故？一切法不異、不分別故，是菩薩無異無別。布施已，當得無分別法報，所謂一切種智。須菩提！若菩薩摩訶薩見乞丐者，若生是心：『佛是福田，我應供養；禽獸非福田，不應供養。』是非菩薩法。何以故？菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，不作是念：『是眾生應以布施饒益，是不應布施是眾生。』布施因緣故，生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家。乃至以是布施因緣，以三乘法度之，令入無餘涅槃。若眾生來從菩薩乞，亦不生異心分別：『應與是，不應與是。』何以故？是菩薩為是眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心。若分別簡擇，便墮諸佛、菩薩、辟支佛、學無學人，一切世間天及人呵責處：『誰請汝救一切眾生？汝為一切眾生舍，一切眾生護，一切眾生依，而分別簡擇應與不應與。』復次，若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若人若非人來，欲求乞菩薩身體支節。是時不應生二心：若與、若不與。何以故？是菩薩摩訶薩為眾生故受身，眾生來取，何可不與？『我以饒益眾生故受是身，眾生不乞，自應與之。何況乞而不與？』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應如是學。
「須菩提！菩薩行般若波羅蜜時布施，隨其所須飲食衣服、車馬香華瓔珞，種種所須盡給與之，若供養佛、辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹等無異，若施入正道中。人及凡人下至禽獸，皆無分別，等一布施。何以故？一切法不異、不分別故，是菩薩無異無別。布施已，當得無分別法報，所謂一切種智。須菩提！若菩薩摩訶薩見乞丐者，若生是心：『佛是福田，我應供養；禽獸非福田，不應供養。』是非菩薩法。何以故？菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，不作是念：『是眾生應以布施饒益，是不應布施是眾生。』布施因緣故，生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家。乃至以是布施因緣，以三乘法度之，令入無餘涅槃。若眾生來從菩薩乞，亦不生異心分別：『應與是，不應與是。』何以故？是菩薩為是眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心。若分別簡擇，便墮諸佛、菩薩、辟支佛、學無學人，一切世間天及人呵責處：『誰請汝救一切眾生？汝為一切眾生舍，一切眾生護，一切眾生依，而分別簡擇應與不應與。』復次，若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若人若非人來，欲求乞菩薩身體支節。是時不應生二心：若與、若不與。何以故？是菩薩摩訶薩為眾生故受身，眾生來取，何可不與？『我以饒益眾生故受是身，眾生不乞，自應與之。何況乞而不與？』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應如是學。
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「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩見有乞者，應生是念：『是中誰與？誰受？所施何物？是一切法自性皆不可得，以畢竟空故。』空相法無與、無奪。何以故？畢竟空故，內空、外空、內外空、大空、第一義空、自相空故。住是諸空布施，是時具足檀那波羅蜜。具足檀那波羅蜜故，若斷內外法時，作是念：『截我者誰？割我者誰？』
「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩見有乞者，應生是念：『是中誰與？誰受？所施何物？是一切法自性皆不可得，以畢竟空故。』空相法無與、無奪。何以故？畢竟空故，內空、外空、內外空、大空、第一義空、自相空故。住是諸空布施，是時具足檀那波羅蜜。具足檀那波羅蜜故，若斷內外法時，作是念：『截我者誰？割我者誰？』
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「復次，須菩提！我以佛眼見東方如恒河沙等諸菩薩摩訶薩，入大地獄，令火滅湯冷，以三事教化：一者神通，二者知他心，三者說法。是菩薩以神通力，令大地獄火滅湯冷；知他心，以慈悲喜捨隨意說法。是眾生於菩薩生清淨心，從地獄得脫，漸以三乘法得盡苦際。南西北方四維上下亦如是。
「復次，須菩提！我以佛眼見東方如恒河沙等諸菩薩摩訶薩，入大地獄，令火滅湯冷，以三事教化：一者神通，二者知他心，三者說法。是菩薩以神通力，令大地獄火滅湯冷；知他心，以慈悲喜捨隨意說法。是眾生於菩薩生清淨心，從地獄得脫，漸以三乘法得盡苦際。南西北方四維上下亦如是。
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「復次，須菩提！我以佛眼觀十方世界，見如恒河沙等國土中諸菩薩，為諸佛給使，供給諸佛，隨意愛樂尊敬。若諸佛所說盡能受持，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不忘失。
「復次，須菩提！我以佛眼觀十方世界，見如恒河沙等國土中諸菩薩，為諸佛給使，供給諸佛，隨意愛樂尊敬。若諸佛所說盡能受持，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不忘失。
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「復次，須菩提！我以佛眼觀十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩，為畜生故，捨其壽命，割截身體分散諸方。諸有眾生食是諸菩薩摩訶薩肉者，皆愛敬菩薩。以愛敬故，即得離畜生道，值遇諸佛，聞佛說法，如說修行，漸以三乘——聲聞、辟支佛、佛法——於無餘涅槃而般涅槃。如是，須菩提！諸菩薩摩訶薩所益甚多，教化眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心，如說修行乃至於無餘涅槃而般涅槃。
「復次，須菩提！我以佛眼觀十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩，為畜生故，捨其壽命，割截身體分散諸方。諸有眾生食是諸菩薩摩訶薩肉者，皆愛敬菩薩。以愛敬故，即得離畜生道，值遇諸佛，聞佛說法，如說修行，漸以三乘——聲聞、辟支佛、佛法——於無餘涅槃而般涅槃。如是，須菩提！諸菩薩摩訶薩所益甚多，教化眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心，如說修行乃至於無餘涅槃而般涅槃。
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「復次，須菩提！我以佛眼見十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩，除諸餓鬼飢渴苦，是諸餓鬼皆愛敬菩薩。以愛敬故，得離餓鬼道，值遇諸佛，聞諸佛說法，如說修行，漸以三乘——聲聞、辟支佛、佛法——而般涅槃乃至無餘涅槃。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為度眾生故，行大悲心。
「復次，須菩提！我以佛眼見十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩，除諸餓鬼飢渴苦，是諸餓鬼皆愛敬菩薩。以愛敬故，得離餓鬼道，值遇諸佛，聞諸佛說法，如說修行，漸以三乘——聲聞、辟支佛、佛法——而般涅槃乃至無餘涅槃。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為度眾生故，行大悲心。
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「復次，須菩提！我以佛眼見諸菩薩摩訶薩在四天王天上說法，在三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天上說法。諸天聞菩薩說法，漸以三乘而得滅度。須菩提！是諸天眾中有耽著五欲者，是菩薩示現火起，燒其宮殿，而為說法。作是言：『諸天！一切有為法悉皆無常。誰常安者？』
「復次，須菩提！我以佛眼見諸菩薩摩訶薩在四天王天上說法，在三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天上說法。諸天聞菩薩說法，漸以三乘而得滅度。須菩提！是諸天眾中有耽著五欲者，是菩薩示現火起，燒其宮殿，而為說法。作是言：『諸天！一切有為法悉皆無常。誰常安者？』
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「復次，須菩提！我以佛眼觀十方世界，見如恒河沙等國土中，諸梵天著於邪見，諸菩薩摩訶薩教令遠離邪見。作是言：『汝等云何於空相虛妄諸法中而生邪見？』如是，須菩提！菩薩摩訶薩住大慈心為眾生說法。須菩提！是為諸菩薩希有難及法。
「復次，須菩提！我以佛眼觀十方世界，見如恒河沙等國土中，諸梵天著於邪見，諸菩薩摩訶薩教令遠離邪見。作是言：『汝等云何於空相虛妄諸法中而生邪見？』如是，須菩提！菩薩摩訶薩住大慈心為眾生說法。須菩提！是為諸菩薩希有難及法。
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「復次，須菩提！我以佛眼觀十方世界如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩，以四事攝取眾生。何等四？布施、愛語、利益、同事。云何菩薩以布施攝取眾生？須菩提！菩薩以二種施攝取眾生：財施、法施。何等財施攝取眾生？須菩提！菩薩摩訶薩以金銀琉璃、頗梨真珠、珂貝珊瑚等諸寶物，或以飲食衣服、臥具房舍、燈燭華香瓔珞，若男若女、若牛羊象馬車乘，若以己身給施眾生。語眾生言：『汝等若有所須，各來取之。如取己物，莫得疑難。』是菩薩施已，教三歸依——歸依佛、歸依法、歸依僧——或教受五戒，或教一日戒，或教初禪，乃至教非有想非無想定。或教慈悲喜捨，或教念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天，或教不淨觀，或教安那般那觀或相或觸，或教四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空三昧無相無作三昧，八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十隨形好，或教須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，或教辟支佛道，或教阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力教眾生財施已，復教令得無上安隱涅槃。須菩提！是名菩薩摩訶薩希有難及法。須菩提！菩薩云何以法施攝取眾生？須菩提！法施有二種：一者世間，二者出世間。何等為世間法施？敷演顯示世間法，所謂不淨觀、安那般那念、四禪、四無量心、四無色定。如是等世間法，及諸餘共凡夫所行法，是名世間法施。是菩薩如是世間法施已，種種因緣教化，令遠離世間法。遠離世間法已，以方便力令得聖無漏法及聖無漏法果。何等是聖無漏法？何等是聖無漏法果？聖無漏法者，三十七助道法、三解脫門。聖無漏法果者，須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。
「復次，須菩提！我以佛眼觀十方世界如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩，以四事攝取眾生。何等四？布施、愛語、利益、同事。云何菩薩以布施攝取眾生？須菩提！菩薩以二種施攝取眾生：財施、法施。何等財施攝取眾生？須菩提！菩薩摩訶薩以金銀琉璃、頗梨真珠、珂貝珊瑚等諸寶物，或以飲食衣服、臥具房舍、燈燭華香瓔珞，若男若女、若牛羊象馬車乘，若以己身給施眾生。語眾生言：『汝等若有所須，各來取之。如取己物，莫得疑難。』是菩薩施已，教三歸依——歸依佛、歸依法、歸依僧——或教受五戒，或教一日戒，或教初禪，乃至教非有想非無想定。或教慈悲喜捨，或教念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天，或教不淨觀，或教安那般那觀或相或觸，或教四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空三昧無相無作三昧，八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十隨形好，或教須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，或教辟支佛道，或教阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力教眾生財施已，復教令得無上安隱涅槃。須菩提！是名菩薩摩訶薩希有難及法。須菩提！菩薩云何以法施攝取眾生？須菩提！法施有二種：一者世間，二者出世間。何等為世間法施？敷演顯示世間法，所謂不淨觀、安那般那念、四禪、四無量心、四無色定。如是等世間法，及諸餘共凡夫所行法，是名世間法施。是菩薩如是世間法施已，種種因緣教化，令遠離世間法。遠離世間法已，以方便力令得聖無漏法及聖無漏法果。何等是聖無漏法？何等是聖無漏法果？聖無漏法者，三十七助道法、三解脫門。聖無漏法果者，須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩聖無漏法，須陀洹果中智慧乃至阿羅漢果中智慧、辟支佛道中智慧，三十七助道法中智慧，六波羅蜜中智慧乃至大慈大悲中智慧。如是等一切法，若世間、若出世間智慧，若有漏、若無漏，若有為、若無為，是法中一切種智，是名菩薩摩訶薩聖無漏法。何等為聖無漏法果？斷一切煩惱習相續，是名聖無漏法果。」
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩聖無漏法，須陀洹果中智慧乃至阿羅漢果中智慧、辟支佛道中智慧，三十七助道法中智慧，六波羅蜜中智慧乃至大慈大悲中智慧。如是等一切法，若世間、若出世間智慧，若有漏、若無漏，若有為、若無為，是法中一切種智，是名菩薩摩訶薩聖無漏法。何等為聖無漏法果？斷一切煩惱習相續，是名聖無漏法果。」
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須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩得一切種智不？」
須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩得一切種智不？」
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佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩得一切種智。」
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須菩提言：「菩薩與佛有何等異？」
須菩提言：「菩薩與佛有何等異？」
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佛言：「有異。菩薩摩訶薩得一切種智，是名為佛。所以者何？菩薩心與佛心無有異。菩薩住是一切種智中，於一切法無不照明，是名菩薩摩訶薩世間法施。須菩提！菩薩摩訶薩因緣世間法施，得出世間法施。如是，須菩提！菩薩摩訶薩教眾生令得世間法，以方便力故，教令得出世間法。須菩提！何等是菩薩出世間法？不共凡夫法同，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，三解脫門、八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、三十二相、八十隨形好，五百陀羅尼門，是名出世間法。須菩提！云何為四念處？菩薩摩訶薩觀內身循身觀，觀外身循身觀，觀內外身循身觀，勤精進以一心智慧觀。觀身集因緣生，觀身滅，觀身集生滅行，是道無所依，於世間無所受。受、心、法念處亦如是。須菩提！云何為四正勤？未生惡不善法為不生故勤生欲精進，已生惡不善法為斷故勤生欲精進，未生善法為生故勤生欲精進，已生諸善法為增長修具足故勤生欲精進，是名四正勤。須菩提！云何為四如意足？欲三昧斷行成就初如意足，精進三昧、心三昧、思惟三昧斷行成就如意足。云何為五根？信根、進根、念根、定根、慧根。云何為五力？信力、精進力、念力、定力、慧力。云何為七覺分？念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、除息覺分、定覺分、捨覺分。云何為八聖道分？正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。云何為三三昧？空三昧門，無相、無作三昧門。云何為空三昧？以空行、無我行攝心，是名空三昧。云何為無相三昧？以寂滅行、離行攝心，是名無相三昧。云何為無作三昧？無常行、苦行攝心，是名無作三昧。云何為八解脫？內色相外觀色是初解脫；內無色相外觀色是二解脫；淨解脫是三解脫；過一切色相、滅一切有對相，不念一切異相故，觀無邊虛空入無邊虛空處；乃至過一切非有想非無想處，入滅受想解脫，是名八解脫。云何九次第定？行者離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪、第二、第三、第四禪，乃至過非有想非無想處，入滅受想定，是名九次第定。云何為佛十力？是處不是處；如實知眾生過去未來現在諸業、諸法、諸受，知造業處，知因緣知報；諸禪定解脫三昧定，垢淨分別相如實知；知他眾生諸根上下相；知他眾生種種欲解；知世間種種無數性；知一切到道相；知種種宿命，一世乃至無量劫如實知，天眼見眾生乃至生善惡道；漏盡故，無漏心解脫如實知，是為佛十力。云何為四無所畏？佛作誠言：『我是一切正智人。』若有沙門婆羅門、若天若魔
佛言：「有異。菩薩摩訶薩得一切種智，是名為佛。所以者何？菩薩心與佛心無有異。菩薩住是一切種智中，於一切法無不照明，是名菩薩摩訶薩世間法施。須菩提！菩薩摩訶薩因緣世間法施，得出世間法施。如是，須菩提！菩薩摩訶薩教眾生令得世間法，以方便力故，教令得出世間法。須菩提！何等是菩薩出世間法？不共凡夫法同，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，三解脫門、八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、三十二相、八十隨形好，五百陀羅尼門，是名出世間法。須菩提！云何為四念處？菩薩摩訶薩觀內身循身觀，觀外身循身觀，觀內外身循身觀，勤精進以一心智慧觀。觀身集因緣生，觀身滅，觀身集生滅行，是道無所依，於世間無所受。受、心、法念處亦如是。須菩提！云何為四正勤？未生惡不善法為不生故勤生欲精進，已生惡不善法為斷故勤生欲精進，未生善法為生故勤生欲精進，已生諸善法為增長修具足故勤生欲精進，是名四正勤。須菩提！云何為四如意足？欲三昧斷行成就初如意足，精進三昧、心三昧、思惟三昧斷行成就如意足。云何為五根？信根、進根、念根、定根、慧根。云何為五力？信力、精進力、念力、定力、慧力。云何為七覺分？念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、除息覺分、定覺分、捨覺分。云何為八聖道分？正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。云何為三三昧？空三昧門，無相、無作三昧門。云何為空三昧？以空行、無我行攝心，是名空三昧。云何為無相三昧？以寂滅行、離行攝心，是名無相三昧。云何為無作三昧？無常行、苦行攝心，是名無作三昧。云何為八解脫？內色相外觀色是初解脫；內無色相外觀色是二解脫；淨解脫是三解脫；過一切色相、滅一切有對相，不念一切異相故，觀無邊虛空入無邊虛空處；乃至過一切非有想非無想處，入滅受想解脫，是名八解脫。云何九次第定？行者離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪、第二、第三、第四禪，乃至過非有想非無想處，入滅受想定，是名九次第定。云何為佛十力？是處不是處；如實知眾生過去未來現在諸業、諸法、諸受，知造業處，知因緣知報；諸禪定解脫三昧定，垢淨分別相如實知；知他眾生諸根上下相；知他眾生種種欲解；知世間種種無數性；知一切到道相；知種種宿命，一世乃至無量劫如實知，天眼見眾生乃至生善惡道；漏盡故，無漏心解脫如實知，是為佛十力。云何為四無所畏？佛作誠言：『我是一切正智人。』若有沙門婆羅門、若天若魔
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若梵、若復餘眾，如實言：『是法不知。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱得無所畏，安住聖主處，在大眾中作師子吼、能轉梵輪。諸沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，實不能轉。一無所畏。佛作誠言：『我一切漏盡。』若有沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，如實言：『是漏不盡。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱得無所畏，安住聖主處，在大眾中作師子吼、能轉梵輪。諸沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，實不能轉。二無畏也。佛作誠言：『我說障法。』若有沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，如實言：『受是法不障道。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱得無所畏，安住聖主處，在大眾中作師子吼、能轉梵輪。諸沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，實不能轉。三無畏也。佛作誠言：『我所說聖道能出世間，隨是行能盡苦。』若有沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，如實言：『行是道不能出世間、不能盡苦。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱得無所，畏安住聖主處，在大眾中師子吼、能轉梵輪。諸沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，實不能轉。四無畏也。云何為四無礙智？一者義無礙智，二者法無礙智，三者辭無礙智，四者樂說無礙智。云何為義無礙智？緣義智慧，是為義無礙智。云何為法無礙智？緣法智慧，是為法無礙智。云何為辭無礙智？緣辭智慧，是為辭無礙智。云何為樂說無礙智？緣樂說智慧，是為樂說無礙智。云何為十八不共法？一、諸佛身無失，二、口無失，三、念無失，四、無異想，五、無不定心，六、無不知已捨心，七、欲無減，八、精進無減，九、念無減，十、慧無減，十一、解脫無減，十二、解脫知見無減，十三、一切身業隨智慧行，十四、一切口業隨智慧行，十五、一切意業隨智慧行，十六、智慧知過去世無礙，十七、智慧知未來世無礙，十八、智慧知現在世無礙。云何三十二相？一者足下安平立，平如奩底；二者足下千輻輞輪，輪相具足；三者手足指長，勝於餘人；四者手足柔軟，勝餘身分；五者足跟廣具足滿好；六者手足指合縵網妙好，勝於餘人。七者足趺高平好與跟相稱；八者伊泥延鹿𨄔𨄔纖好，如伊泥延鹿王；九者平住兩手摩膝；十者陰藏相，如馬王象王；十一者身縱廣等，如尼俱盧樹；十二者一一孔一毛生，色青柔軟而右旋；十三者毛上向，青色柔軟而右旋；十四者金色相，其色微妙勝閻浮檀金；十五者身光面一丈；十六者皮薄細滑，不受塵垢、不停蚊蚋；十七者七處滿。兩足下、兩手中、兩肩上、項中，皆滿字相分明；十八
若梵、若復餘眾，如實言：『是法不知。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱得無所畏，安住聖主處，在大眾中作師子吼、能轉梵輪。諸沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，實不能轉。一無所畏。佛作誠言：『我一切漏盡。』若有沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，如實言：『是漏不盡。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱得無所畏，安住聖主處，在大眾中作師子吼、能轉梵輪。諸沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，實不能轉。二無畏也。佛作誠言：『我說障法。』若有沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，如實言：『受是法不障道。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱得無所畏，安住聖主處，在大眾中作師子吼、能轉梵輪。諸沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，實不能轉。三無畏也。佛作誠言：『我所說聖道能出世間，隨是行能盡苦。』若有沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，如實言：『行是道不能出世間、不能盡苦。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱得無所，畏安住聖主處，在大眾中師子吼、能轉梵輪。諸沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，實不能轉。四無畏也。云何為四無礙智？一者義無礙智，二者法無礙智，三者辭無礙智，四者樂說無礙智。云何為義無礙智？緣義智慧，是為義無礙智。云何為法無礙智？緣法智慧，是為法無礙智。云何為辭無礙智？緣辭智慧，是為辭無礙智。云何為樂說無礙智？緣樂說智慧，是為樂說無礙智。云何為十八不共法？一、諸佛身無失，二、口無失，三、念無失，四、無異想，五、無不定心，六、無不知已捨心，七、欲無減，八、精進無減，九、念無減，十、慧無減，十一、解脫無減，十二、解脫知見無減，十三、一切身業隨智慧行，十四、一切口業隨智慧行，十五、一切意業隨智慧行，十六、智慧知過去世無礙，十七、智慧知未來世無礙，十八、智慧知現在世無礙。云何三十二相？一者足下安平立，平如奩底；二者足下千輻輞輪，輪相具足；三者手足指長，勝於餘人；四者手足柔軟，勝餘身分；五者足跟廣具足滿好；六者手足指合縵網妙好，勝於餘人。七者足趺高平好與跟相稱；八者伊泥延鹿𨄔𨄔纖好，如伊泥延鹿王；九者平住兩手摩膝；十者陰藏相，如馬王象王；十一者身縱廣等，如尼俱盧樹；十二者一一孔一毛生，色青柔軟而右旋；十三者毛上向，青色柔軟而右旋；十四者金色相，其色微妙勝閻浮檀金；十五者身光面一丈；十六者皮薄細滑，不受塵垢、不停蚊蚋；十七者七處滿。兩足下、兩手中、兩肩上、項中，皆滿字相分明；十八
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者兩腋下滿；十九者上身如師子；二十者身廣端直；二十一者肩圓好；二十二者四十齒；二十三者齒白齊密而根深；二十四者四牙最白而大；二十五者方頰車如師子；二十六者味中得上味，咽中二處津液流出；二十七者舌大軟薄，能覆面至耳髮際；二十八者梵音深遠，如迦蘭頻伽聲；二十九者眼色如金精；三十者眼睫如牛王；三十一者眉間白毫相，軟白如兜羅綿；三十二者頂髻肉骨成。是三十二相佛身成就。光明遍照三千大千國土，若欲廣照則遍滿十方無量阿僧祇國土，為眾生故受丈光。若放無量光明，則無日月時節歲數。佛音聲遍滿三千大千國土，若欲大聲則遍滿十方無量阿僧祇國土，隨眾生多少音聲遍至。云何為八十隨形好？一者無見頂；二者鼻直高好孔不現；三者眉如初生月，紺琉璃色；四者耳輪埵成；五者身堅實，如那羅延；六者骨際如鈎鎖；七者身一時迴，如象王；八者行時足去地四寸而印文現；九者爪如赤銅色，薄而潤澤；十者膝骨堅著圓好；十一者身淨潔；十二者身柔軟；十三者身不曲；十四者指長纖圓；十五者指文莊嚴；十六者脈深；十七者踝不現；十八者身潤澤；十九者身自持不逶迤；二十者身滿足；二十一者識滿足；二十二者容儀備足；二十三者住處安無能動者；二十四者威震一切；二十五者一切樂觀；二十六者面不大長；二十七者正容貌不撓色；二十八者面具足滿；二十九者脣赤如頻婆果色；三十者音響深；三十一者臍深圓好；三十二者毛右旋；三十三者手足滿；三十四者手足如意；三十五者手文明直；三十六者手文長；三十七者手文不斷；三十八者一切惡心眾生見者和悅；三十九者面廣姝好；四十者面淨滿如月；四十一者隨眾生意和悅與語；四十二者毛孔出香氣；四十三者口出無上香；四十四者儀容如師子；四十五者進止如象王；四十六者行法如鵝王；四十七者頭如摩陀那果；四十八者一切聲分具足；四十九者牙利；五十者舌色赤；五十一者舌薄；五十二者毛紅色；五十三者毛潔淨；五十四者廣長眼；五十五者孔門相具；五十六者手足赤白，如蓮華色；五十七者臍不出；五十八者腹不現；五十九者細腹；六十者身不傾動；六十一者身持重；六十二者其身大；六十三者身長；六十四者手足潔淨軟澤；六十五者邊光各一丈；六十六者光照身而行；六十七者等視眾生；六十八者不輕眾生；六十九者隨眾生音聲，不過不減；七十者說法不著；七十一者隨眾語言而為說法；七十二者一發音報眾聲；七十三者次第有因緣說法；七十四者一切眾生不能盡觀相；七十五者觀無厭足；七十六者髮長好；七十七者髮不亂；七
者兩腋下滿；十九者上身如師子；二十者身廣端直；二十一者肩圓好；二十二者四十齒；二十三者齒白齊密而根深；二十四者四牙最白而大；二十五者方頰車如師子；二十六者味中得上味，咽中二處津液流出；二十七者舌大軟薄，能覆面至耳髮際；二十八者梵音深遠，如迦蘭頻伽聲；二十九者眼色如金精；三十者眼睫如牛王；三十一者眉間白毫相，軟白如兜羅綿；三十二者頂髻肉骨成。是三十二相佛身成就。光明遍照三千大千國土，若欲廣照則遍滿十方無量阿僧祇國土，為眾生故受丈光。若放無量光明，則無日月時節歲數。佛音聲遍滿三千大千國土，若欲大聲則遍滿十方無量阿僧祇國土，隨眾生多少音聲遍至。云何為八十隨形好？一者無見頂；二者鼻直高好孔不現；三者眉如初生月，紺琉璃色；四者耳輪埵成；五者身堅實，如那羅延；六者骨際如鈎鎖；七者身一時迴，如象王；八者行時足去地四寸而印文現；九者爪如赤銅色，薄而潤澤；十者膝骨堅著圓好；十一者身淨潔；十二者身柔軟；十三者身不曲；十四者指長纖圓；十五者指文莊嚴；十六者脈深；十七者踝不現；十八者身潤澤；十九者身自持不逶迤；二十者身滿足；二十一者識滿足；二十二者容儀備足；二十三者住處安無能動者；二十四者威震一切；二十五者一切樂觀；二十六者面不大長；二十七者正容貌不撓色；二十八者面具足滿；二十九者脣赤如頻婆果色；三十者音響深；三十一者臍深圓好；三十二者毛右旋；三十三者手足滿；三十四者手足如意；三十五者手文明直；三十六者手文長；三十七者手文不斷；三十八者一切惡心眾生見者和悅；三十九者面廣姝好；四十者面淨滿如月；四十一者隨眾生意和悅與語；四十二者毛孔出香氣；四十三者口出無上香；四十四者儀容如師子；四十五者進止如象王；四十六者行法如鵝王；四十七者頭如摩陀那果；四十八者一切聲分具足；四十九者牙利；五十者舌色赤；五十一者舌薄；五十二者毛紅色；五十三者毛潔淨；五十四者廣長眼；五十五者孔門相具；五十六者手足赤白，如蓮華色；五十七者臍不出；五十八者腹不現；五十九者細腹；六十者身不傾動；六十一者身持重；六十二者其身大；六十三者身長；六十四者手足潔淨軟澤；六十五者邊光各一丈；六十六者光照身而行；六十七者等視眾生；六十八者不輕眾生；六十九者隨眾生音聲，不過不減；七十者說法不著；七十一者隨眾語言而為說法；七十二者一發音報眾聲；七十三者次第有因緣說法；七十四者一切眾生不能盡觀相；七十五者觀無厭足；七十六者髮長好；七十七者髮不亂；七
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十八者髮旋好；七十九者髮色如青珠；八十者手足有德相。須菩提！是為八十隨形好佛身成就。如是，須菩提！菩薩摩訶薩以二施攝取眾生，所謂財施、法施，是為菩薩希有難及事。云何為菩薩摩訶薩愛語攝取眾生？菩薩摩訶薩以六波羅蜜為眾生說法，作是言：『汝行六波羅蜜攝一切善法。』云何為菩薩摩訶薩利行攝取眾生？菩薩摩訶薩長夜教眾生令行六波羅蜜。云何為菩薩摩訶薩同事攝取眾生？菩薩摩訶薩以五神通力故，種種變化入五道中與眾生同事，以此四事而攝取之。
十八者髮旋好；七十九者髮色如青珠；八十者手足有德相。須菩提！是為八十隨形好佛身成就。如是，須菩提！菩薩摩訶薩以二施攝取眾生，所謂財施、法施，是為菩薩希有難及事。云何為菩薩摩訶薩愛語攝取眾生？菩薩摩訶薩以六波羅蜜為眾生說法，作是言：『汝行六波羅蜜攝一切善法。』云何為菩薩摩訶薩利行攝取眾生？菩薩摩訶薩長夜教眾生令行六波羅蜜。云何為菩薩摩訶薩同事攝取眾生？菩薩摩訶薩以五神通力故，種種變化入五道中與眾生同事，以此四事而攝取之。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，教化眾生：『善男子！當善學分別諸字，亦當善知一字乃至四十二字。一切語言皆入初字門，一切語言亦入第二字門，乃至第四十二字門，一切語言皆入其中。一字皆入四十二字，四十二字亦入一字。』是眾生應如是善學四十二字，善學四十二字已，能善說字法；善說字法已，善說無字法。須菩提！如佛善知字法、善知字、善知無字，為無字法故說字法。何以故？須菩提！過一切名字法故，名為佛法。」
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，教化眾生：『善男子！當善學分別諸字，亦當善知一字乃至四十二字。一切語言皆入初字門，一切語言亦入第二字門，乃至第四十二字門，一切語言皆入其中。一字皆入四十二字，四十二字亦入一字。』是眾生應如是善學四十二字，善學四十二字已，能善說字法；善說字法已，善說無字法。須菩提！如佛善知字法、善知字、善知無字，為無字法故說字法。何以故？須菩提！過一切名字法故，名為佛法。」
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須菩提白佛言：「世尊！若眾生畢竟不可得，法亦不可得，法性亦不可得，畢竟空、無始空故。世尊！菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜，行禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜時，行四禪、四無量心、四無色定、三十七助道法、十八空，行空、無相、無作三昧，八解脫、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、三十二相、八十隨形好，云何住報得五神通為眾生說法？眾生實不可得。眾生不可得故，色不可得乃至識亦不可得。五陰不可得故，六波羅蜜乃至八十隨形好皆不可得。是不可得中，無眾生、無色乃至無八十隨形好。世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜為眾生說法？世尊！菩薩行般若波羅蜜時，菩薩尚不可得，何況當有菩薩法？」
須菩提白佛言：「世尊！若眾生畢竟不可得，法亦不可得，法性亦不可得，畢竟空、無始空故。世尊！菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜，行禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜時，行四禪、四無量心、四無色定、三十七助道法、十八空，行空、無相、無作三昧，八解脫、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、三十二相、八十隨形好，云何住報得五神通為眾生說法？眾生實不可得。眾生不可得故，色不可得乃至識亦不可得。五陰不可得故，六波羅蜜乃至八十隨形好皆不可得。是不可得中，無眾生、無色乃至無八十隨形好。世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜為眾生說法？世尊！菩薩行般若波羅蜜時，菩薩尚不可得，何況當有菩薩法？」
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佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言，眾生不可得故，當知是內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、諸法空、自相空、性空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空。眾生不可得故，當知五陰空，十二入、十八界空，十二因緣空，四諦空，我空、壽者、命者、生者、養育者、眾數者、人者、作者使作者、起者使起者、受者使受者、知者見者皆空。眾生不可得故，當知四禪空，四無量心空、四無色定空；當知四念處空乃至八聖道分空，空空、無相空、無作空，八解脫空、九次第定空。眾生不可得故，當知佛十力空、四無所畏空、四無礙智空、十八不共法空；當知須陀洹果空、斯陀含果空、阿那含果空、阿羅漢果空、辟支佛道空；當知菩薩地空、阿耨多羅三藐三菩提空。須菩提！菩薩摩訶薩如是見一切法空，為眾生說法，不失諸空相。是菩薩如是觀時，知一切法無礙；知一切法無礙已，不壞諸法相、不二不分別，但為眾生如實說法。譬如佛所化人，化人復化作無量千萬億人。有教令布施者，有教持戒、有教忍辱、有教精進、有教禪定、有教智慧，有教四禪、四無量心、四無色定者。於汝意云何，佛所化人有分別破壞諸法不？」
佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言，眾生不可得故，當知是內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、諸法空、自相空、性空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空。眾生不可得故，當知五陰空，十二入、十八界空，十二因緣空，四諦空，我空、壽者、命者、生者、養育者、眾數者、人者、作者使作者、起者使起者、受者使受者、知者見者皆空。眾生不可得故，當知四禪空，四無量心空、四無色定空；當知四念處空乃至八聖道分空，空空、無相空、無作空，八解脫空、九次第定空。眾生不可得故，當知佛十力空、四無所畏空、四無礙智空、十八不共法空；當知須陀洹果空、斯陀含果空、阿那含果空、阿羅漢果空、辟支佛道空；當知菩薩地空、阿耨多羅三藐三菩提空。須菩提！菩薩摩訶薩如是見一切法空，為眾生說法，不失諸空相。是菩薩如是觀時，知一切法無礙；知一切法無礙已，不壞諸法相、不二不分別，但為眾生如實說法。譬如佛所化人，化人復化作無量千萬億人。有教令布施者，有教持戒、有教忍辱、有教精進、有教禪定、有教智慧，有教四禪、四無量心、四無色定者。於汝意云何，佛所化人有分別破壞諸法不？」
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須菩提言：「不也，世尊！是化人無心、無心數法，云何分別破壞諸法？」
須菩提言：「不也，世尊！是化人無心、無心數法，云何分別破壞諸法？」
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「以是故，須菩提！當知菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為眾生如應說法，拔出眾生於顛倒地，令眾生各得如所應住地，以不縛不脫法故。何以故？須菩提！是色不縛不脫，受想行識不縛不脫。色無縛無脫不是色，受想行識無縛無脫不是識。何以故？色畢竟清淨故。受想行識乃至一切法，若有為、若無為，亦畢竟清淨故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為眾生說法，亦不得眾生及一切法，一切法不可得故。菩薩以不住法故，住諸法相中，所謂色空乃至有為無為法空。何以故？色乃至有為無為法，自性不可得故，無有住處。無所有法不住無所有法，自性法不住自性法，他性法不住他性法。何以故？是一切法皆不可得故。不可得法當住何處？如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以是諸空，能如是說法，如是行般若波羅蜜，於諸佛及聲聞、辟支佛無有過。何以故？諸佛及菩薩、辟支佛、阿羅漢得是法已，為眾生說法，亦不轉諸法相。何以故？如、法性、實際不可轉故。所以者何？諸法性無故。」
「以是故，須菩提！當知菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為眾生如應說法，拔出眾生於顛倒地，令眾生各得如所應住地，以不縛不脫法故。何以故？須菩提！是色不縛不脫，受想行識不縛不脫。色無縛無脫不是色，受想行識無縛無脫不是識。何以故？色畢竟清淨故。受想行識乃至一切法，若有為、若無為，亦畢竟清淨故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為眾生說法，亦不得眾生及一切法，一切法不可得故。菩薩以不住法故，住諸法相中，所謂色空乃至有為無為法空。何以故？色乃至有為無為法，自性不可得故，無有住處。無所有法不住無所有法，自性法不住自性法，他性法不住他性法。何以故？是一切法皆不可得故。不可得法當住何處？如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以是諸空，能如是說法，如是行般若波羅蜜，於諸佛及聲聞、辟支佛無有過。何以故？諸佛及菩薩、辟支佛、阿羅漢得是法已，為眾生說法，亦不轉諸法相。何以故？如、法性、實際不可轉故。所以者何？諸法性無故。」
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須菩提白佛言：「世尊！若法性、如、實際不轉，色與法性異不？色與如、實際異不？受想行識乃至有為無為法，世間出世間、有漏無漏異不？」
須菩提白佛言：「世尊！若法性、如、實際不轉，色與法性異不？色與如、實際異不？受想行識乃至有為無為法，世間出世間、有漏無漏異不？」
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佛言：「不也。色不異法性、不異如、不異實際，受想行識乃至有漏無漏亦不異。」
佛言：「不也。色不異法性、不異如、不異實際，受想行識乃至有漏無漏亦不異。」
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須菩提白佛言：「世尊！若色不異法性、不異如、不異實際，受想行識乃至有漏無漏不異者，云何分別黑法有黑報，所謂地獄、餓鬼、畜生；白法有白報，所謂諸天及人；黑白法有黑白報；不黑不白法有不黑不白報，所謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提？」
須菩提白佛言：「世尊！若色不異法性、不異如、不異實際，受想行識乃至有漏無漏不異者，云何分別黑法有黑報，所謂地獄、餓鬼、畜生；白法有白報，所謂諸天及人；黑白法有黑白報；不黑不白法有不黑不白報，所謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提？」
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佛告須菩提：「世諦故，分別說有果報，非第一義。第一義中不可說因緣果報。何以故？是第一義實無有相、無有分別亦無言說。所謂色乃至有漏無漏法，不生不滅相、不垢不淨，畢竟空、無始空故。」
佛告須菩提：「世諦故，分別說有果報，非第一義。第一義中不可說因緣果報。何以故？是第一義實無有相、無有分別亦無言說。所謂色乃至有漏無漏法，不生不滅相、不垢不淨，畢竟空、無始空故。」
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須菩提白佛言：「世尊！若以世諦故，分別說有果報，非第一義者；一切凡夫人，應有須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。」
須菩提白佛言：「世尊！若以世諦故，分別說有果報，非第一義者；一切凡夫人，應有須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。」
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佛告須菩提：「於汝意云何，凡夫人為知是世諦、是第一義諦不？若知，是凡夫人應是須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！以凡夫人實不知世諦，不知第一義諦，不知道，不知分別道果，云何當有諸果？須菩提！聖人知世諦、知第一義諦，有道、有修道。以是故，聖人差別有諸果。」
佛告須菩提：「於汝意云何，凡夫人為知是世諦、是第一義諦不？若知，是凡夫人應是須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！以凡夫人實不知世諦，不知第一義諦，不知道，不知分別道果，云何當有諸果？須菩提！聖人知世諦、知第一義諦，有道、有修道。以是故，聖人差別有諸果。」
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須菩提白佛言：「世尊！修道得果不？」
須菩提白佛言：「世尊！修道得果不？」
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佛言：「不也，須菩提！修道不得果，不修道亦不得果，亦不離道得果，亦不住道中得果。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，為眾生故分別果，亦不分別是有為、性無為性。」
佛言：「不也，須菩提！修道不得果，不修道亦不得果，亦不離道得果，亦不住道中得果。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，為眾生故分別果，亦不分別是有為、性無為性。」
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「世尊！若不分別有為性、無為性、得諸果者，云何世尊自說三結盡故名須陀洹，婬怒癡薄故名斯陀含果，五此間結盡故名阿那含果，五彼間結盡故名阿羅漢，所有集法皆滅散相故名辟支佛道，一切煩惱習斷故名阿耨多羅三藐三菩提？世尊！我當云何知不分別有為性，無為性、得諸果？」
「世尊！若不分別有為性、無為性、得諸果者，云何世尊自說三結盡故名須陀洹，婬怒癡薄故名斯陀含果，五此間結盡故名阿那含果，五彼間結盡故名阿羅漢，所有集法皆滅散相故名辟支佛道，一切煩惱習斷故名阿耨多羅三藐三菩提？世尊！我當云何知不分別有為性，無為性、得諸果？」
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佛告須菩提：「汝以須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提，是諸果是有為？是無為？」
佛告須菩提：「汝以須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提，是諸果是有為？是無為？」
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須菩提言：「世尊！皆是無為。」
須菩提言：「世尊！皆是無為。」
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「須菩提！無為法中有分別不？」
「須菩提！無為法中有分別不？」
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「不也，世尊！」
「不也，世尊！」
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「若善男子、善女人通達一切法若有為、若無為一相，所謂無相，是時有分別若有為、若無為不？」
「若善男子、善女人通達一切法若有為、若無為一相，所謂無相，是時有分別若有為、若無為不？」
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「不也，世尊！」
「不也，世尊！」
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「如是，須菩提！菩薩摩訶薩為眾生說法，不分別諸法，所謂內空故，乃至無法有法空故。是菩薩自得無所著法，亦教人令得無所著法，若檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，初禪乃至第四禪、慈悲喜捨、無邊虛空處乃至非有想非無想處，若四念處乃至一切種智。是菩薩自不著故，亦教他人令得無所著。無所著故，無所礙。譬如佛所化人布施，亦不受布施報，但為度眾生故。乃至行一切種智，不受一切種智報。菩薩摩訶薩亦如是，行六波羅蜜乃至一切法，有漏無漏、有為無為，不住亦不受報，但為度眾生故。何以故？是菩薩摩訶薩善達一切諸法相故。」
「如是，須菩提！菩薩摩訶薩為眾生說法，不分別諸法，所謂內空故，乃至無法有法空故。是菩薩自得無所著法，亦教人令得無所著法，若檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，初禪乃至第四禪、慈悲喜捨、無邊虛空處乃至非有想非無想處，若四念處乃至一切種智。是菩薩自不著故，亦教他人令得無所著。無所著故，無所礙。譬如佛所化人布施，亦不受布施報，但為度眾生故。乃至行一切種智，不受一切種智報。菩薩摩訶薩亦如是，行六波羅蜜乃至一切法，有漏無漏、有為無為，不住亦不受報，但為度眾生故。何以故？是菩薩摩訶薩善達一切諸法相故。」
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摩訶般若波羅蜜經善達品第七十九
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須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩善達諸法相？」
須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩善達諸法相？」
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佛告須菩提：「譬如化人，不行婬怒癡，不行色乃至識，不行內外法，不行諸煩惱結使，不行有漏法無漏法、世間法出世間法、有為法無為法，亦無聖果。菩薩亦如是，無有是法，亦不分別是法，是名善達諸法相。」
佛告須菩提：「譬如化人，不行婬怒癡，不行色乃至識，不行內外法，不行諸煩惱結使，不行有漏法無漏法、世間法出世間法、有為法無為法，亦無聖果。菩薩亦如是，無有是法，亦不分別是法，是名善達諸法相。」
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須菩提言：「世尊！化人云何有修道？」
須菩提言：「世尊！化人云何有修道？」
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佛言：「化人修道，不垢不淨，亦不在五道生死。須菩提！於汝意云何，佛所化人有根本實事不？有垢有淨不？」
佛言：「化人修道，不垢不淨，亦不在五道生死。須菩提！於汝意云何，佛所化人有根本實事不？有垢有淨不？」
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須菩提言：「不也。佛所化人，無有根本實事，亦無垢亦無淨，亦不在五道生死。」
須菩提言：「不也。佛所化人，無有根本實事，亦無垢亦無淨，亦不在五道生死。」
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「如是，須菩提！菩薩摩訶薩善達諸法相亦如是。」
「如是，須菩提！菩薩摩訶薩善達諸法相亦如是。」
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須菩提言：「世尊！一切色如化不？受想行識如化不？」
須菩提言：「世尊！一切色如化不？受想行識如化不？」
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佛言：「一切色如化，一切受想行識如化。」
佛言：「一切色如化，一切受想行識如化。」
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「世尊！若一切色如化，一切受想行識如化，一切法如化。化人無色無受想行識，無垢無淨，無五道生死亦無解脫處。菩薩有何等功用？」
「世尊！若一切色如化，一切受想行識如化，一切法如化。化人無色無受想行識，無垢無淨，無五道生死亦無解脫處。菩薩有何等功用？」
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佛告須菩提：「於汝意云何，菩薩摩訶薩本行菩薩道時，頗見有眾生從地獄、餓鬼、畜生、天、人中得解脫不？」
佛告須菩提：「於汝意云何，菩薩摩訶薩本行菩薩道時，頗見有眾生從地獄、餓鬼、畜生、天、人中得解脫不？」
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須菩提言：「不也，世尊！」
須菩提言：「不也，世尊！」
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佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，不見眾生從三界得解脫。何以故？菩薩摩訶薩見知一切法如幻如化。」
佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，不見眾生從三界得解脫。何以故？菩薩摩訶薩見知一切法如幻如化。」
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「世尊！若菩薩摩訶薩見知一切法如幻如化，為何事故，行六波羅蜜、四禪、四無量心、四無色定、三十七助道法，乃至行大慈悲、淨佛國土、成就眾生？」
「世尊！若菩薩摩訶薩見知一切法如幻如化，為何事故，行六波羅蜜、四禪、四無量心、四無色定、三十七助道法，乃至行大慈悲、淨佛國土、成就眾生？」
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佛告須菩提：「若眾生自知諸法如幻如化，菩薩摩訶薩終不於阿僧祇劫為眾生行菩薩道。須菩提！以眾生自不知諸法如幻如化，以是故，菩薩摩訶薩於無量阿僧祇劫行六波羅蜜，成就眾生、淨佛國土，得阿耨多羅三藐三菩提。」
佛告須菩提：「若眾生自知諸法如幻如化，菩薩摩訶薩終不於阿僧祇劫為眾生行菩薩道。須菩提！以眾生自不知諸法如幻如化，以是故，菩薩摩訶薩於無量阿僧祇劫行六波羅蜜，成就眾生、淨佛國土，得阿耨多羅三藐三菩提。」
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須菩提白佛言：「世尊！若一切法如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化。眾生在何處住，菩薩行六波羅蜜而拔出之？」
須菩提白佛言：「世尊！若一切法如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化。眾生在何處住，菩薩行六波羅蜜而拔出之？」
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「須菩提！眾生但住名相虛妄憶想分別中。是故菩薩行般若波羅蜜，於名相虛妄中拔出眾生。」
「須菩提！眾生但住名相虛妄憶想分別中。是故菩薩行般若波羅蜜，於名相虛妄中拔出眾生。」
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須菩提白佛言：「世尊！何等是名？何等是相？」
須菩提白佛言：「世尊！何等是名？何等是相？」
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佛言：「此名強作，但假施設。所謂此色、此受想行識，此男此女、此大此小，此地獄、此畜生、此餓鬼、此人、此天，此有為此無為，此是須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，此佛道。須菩提！一切和合法皆是假名，以名取諸法，是故為名。一切有為法但有名相，凡夫愚人於中生著。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，於名字中教令遠離。作是言：『諸眾生！是名但有空名，虛妄憶想分別中生，汝等莫著虛妄憶想。此事本末皆無，自性空故，智者所不著。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，為眾生說法。須菩提！是為名。何等為相？須菩提！有二種相，凡夫人所著處。何等為二？一者色相，二者無色相。須菩提！何等名色相？諸所有色，若麁若細、若好若醜皆是空。是空法中，憶想分別著心取相，是名為色相。何等是無色相？諸無色法，憶想分別著心取相故生煩惱，是名無色相。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，教眾生遠離是相著，無相法中令不墮二法，所謂是相、是無相。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，教眾生遠離相，令住無相性中。」
佛言：「此名強作，但假施設。所謂此色、此受想行識，此男此女、此大此小，此地獄、此畜生、此餓鬼、此人、此天，此有為此無為，此是須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，此佛道。須菩提！一切和合法皆是假名，以名取諸法，是故為名。一切有為法但有名相，凡夫愚人於中生著。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，於名字中教令遠離。作是言：『諸眾生！是名但有空名，虛妄憶想分別中生，汝等莫著虛妄憶想。此事本末皆無，自性空故，智者所不著。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，為眾生說法。須菩提！是為名。何等為相？須菩提！有二種相，凡夫人所著處。何等為二？一者色相，二者無色相。須菩提！何等名色相？諸所有色，若麁若細、若好若醜皆是空。是空法中，憶想分別著心取相，是名為色相。何等是無色相？諸無色法，憶想分別著心取相故生煩惱，是名無色相。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，教眾生遠離是相著，無相法中令不墮二法，所謂是相、是無相。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，教眾生遠離相，令住無相性中。」
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須菩提白佛言：「世尊！若一切法但有名相，云何菩薩行般若波羅蜜能自饒益亦教他人令得善利？云何菩薩具足諸地，從一地至一地，教化眾生令得三乘？」
須菩提白佛言：「世尊！若一切法但有名相，云何菩薩行般若波羅蜜能自饒益亦教他人令得善利？云何菩薩具足諸地，從一地至一地，教化眾生令得三乘？」
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佛告須菩提：「若諸法根本定有，非但名相者，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不能自利益，亦不能利益他人。須菩提！諸法無有根本實事，但有名相。是故菩薩行般若波羅蜜時，能具足禪那波羅蜜，無相故；毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，無相故。具足四禪波羅蜜，四無量心波羅蜜，四無色定波羅蜜，無相故。具足四念處波羅蜜，無相故；乃至具足八聖道分波羅蜜，無相故。具足內空波羅蜜，無相故；乃至具足無法有法空波羅蜜，無相故。具足解脫波羅蜜，無相故；具足九次第定波羅蜜，無相故。具足佛十力波羅蜜，乃至具足十八不共法波羅蜜，無相故。是菩薩無相故，自具足是諸善法，亦教他人令具足善法，無相故。須菩提！若諸法相當實有如毫釐許者，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不能知諸法無相、無憶念，得阿耨多羅三藐三菩提。亦教眾生令得無漏法。何以故？一切無漏法無相、無憶念故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以無漏法利益眾生。」
佛告須菩提：「若諸法根本定有，非但名相者，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不能自利益，亦不能利益他人。須菩提！諸法無有根本實事，但有名相。是故菩薩行般若波羅蜜時，能具足禪那波羅蜜，無相故；毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，無相故。具足四禪波羅蜜，四無量心波羅蜜，四無色定波羅蜜，無相故。具足四念處波羅蜜，無相故；乃至具足八聖道分波羅蜜，無相故。具足內空波羅蜜，無相故；乃至具足無法有法空波羅蜜，無相故。具足解脫波羅蜜，無相故；具足九次第定波羅蜜，無相故。具足佛十力波羅蜜，乃至具足十八不共法波羅蜜，無相故。是菩薩無相故，自具足是諸善法，亦教他人令具足善法，無相故。須菩提！若諸法相當實有如毫釐許者，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不能知諸法無相、無憶念，得阿耨多羅三藐三菩提。亦教眾生令得無漏法。何以故？一切無漏法無相、無憶念故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以無漏法利益眾生。」
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須菩提白佛言：「世尊！若一切法無相、無憶念，云何數是聲聞法、是辟支佛法、是菩薩法、是佛法？」
須菩提白佛言：「世尊！若一切法無相、無憶念，云何數是聲聞法、是辟支佛法、是菩薩法、是佛法？」
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佛告須菩提：「於汝意云何，無相法與聲聞法異不？」
佛告須菩提：「於汝意云何，無相法與聲聞法異不？」
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「不也，世尊！無相法與辟支佛法、菩薩法、佛法異不？」
「不也，世尊！無相法與辟支佛法、菩薩法、佛法異不？」
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「不也，世尊！」
「不也，世尊！」
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佛告須菩提：「無相法即是須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛法、菩薩法、佛法。」
佛告須菩提：「無相法即是須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛法、菩薩法、佛法。」
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須菩提言：「如是，世尊！」
須菩提言：「如是，世尊！」
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「須菩提！以是因緣故，當知一切法皆是無相。須菩提！菩薩摩訶薩學是一切法無相，得增益善法，所謂六波羅蜜、四禪、四無量心、四無色定、四念處，乃至十八不共法。何以故？菩薩不以餘法為要，如三解脫門，所謂空、無相、無作。所以者何？一切善法皆入三解脫門。何以故？一切法自相空，是名空解脫門；一切法無相，是名無相解脫門；一切法無作無起相，是名無作解脫門。若菩薩摩訶薩學三解脫門，是時能學五陰相，能學十二入相，能學十八界相，能學四聖諦、十二因緣法，能學內空、外空乃至無法有法空，能學六波羅蜜、四念處乃至八聖道分，能學佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法。」
「須菩提！以是因緣故，當知一切法皆是無相。須菩提！菩薩摩訶薩學是一切法無相，得增益善法，所謂六波羅蜜、四禪、四無量心、四無色定、四念處，乃至十八不共法。何以故？菩薩不以餘法為要，如三解脫門，所謂空、無相、無作。所以者何？一切善法皆入三解脫門。何以故？一切法自相空，是名空解脫門；一切法無相，是名無相解脫門；一切法無作無起相，是名無作解脫門。若菩薩摩訶薩學三解脫門，是時能學五陰相，能學十二入相，能學十八界相，能學四聖諦、十二因緣法，能學內空、外空乃至無法有法空，能學六波羅蜜、四念處乃至八聖道分，能學佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法。」
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須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能學五受陰相？」
須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能學五受陰相？」
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佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知色相、知色生滅、知色如。云何知色相？知色畢竟空，內分分異、虛、無實，譬如水沫無堅固，是為知色相。云何知色生滅？色生時無所從來，去無所至，若不來不去，是為知色生滅相。云何知色如？是色如、不生不滅、不來不去、不增不減、不垢不淨，是名知色如。須菩提！如名如實、不虛、如前，後中亦爾，常不異，是為知色如。云何知受相？云何知受生滅？云何知受如？菩薩知諸受相，如水中泡，一起一滅，是為知受相。知受生滅者，是諸受，無所從來、去無所至，是為知受生滅。知受如者，是如不生不滅、不來不去、不增不減、不垢不淨，是為知受如。云何知想相？云何知想生滅？云何知想如？知想相者，是想如焰水不可得而妄生水想，是為知想相。知想生滅者，是想無所從來、去無所至，是為知想生滅。知想如者，諸想如不生不滅、不來不去、不增不減、不垢不淨，不轉於實相，是為知想如。云何知行相？云何知行生滅？云何知行如？知行相者，行如芭蕉，葉葉除却不得堅實，是為知行相。知行生滅者，諸行生無所從來、去無所至，是為知行生滅。知行如者，諸行不生不滅、不來不去、不增不減、不垢不淨，是為知行如。云何知識相？云何知識生滅？云何知識如？知識相者，識如幻師，幻作四種兵，無有實。識相亦如是，是為知識相。知識生滅者，是識生時無所從來、滅時無所去，是為知識生滅。知識如者，知識不生不滅、不來不去、不垢不淨、不增不減，是為知識如。云何知諸入？眼眼性空乃至意意性空，色色性空乃至法法性空。云何知界？眼眼界空、色色界空、眼識眼識界空，乃至意識界亦如是。云何知四聖諦？知苦聖諦時遠離二法，知苦諦不二不別，是名苦聖諦。集、盡、道亦如是。云何知苦如？知苦聖諦即是如，如即是苦聖諦。集、盡、道亦如是。云何知十二因緣？知十二因緣不生相，是名知十二因緣。」
佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知色相、知色生滅、知色如。云何知色相？知色畢竟空，內分分異、虛、無實，譬如水沫無堅固，是為知色相。云何知色生滅？色生時無所從來，去無所至，若不來不去，是為知色生滅相。云何知色如？是色如、不生不滅、不來不去、不增不減、不垢不淨，是名知色如。須菩提！如名如實、不虛、如前，後中亦爾，常不異，是為知色如。云何知受相？云何知受生滅？云何知受如？菩薩知諸受相，如水中泡，一起一滅，是為知受相。知受生滅者，是諸受，無所從來、去無所至，是為知受生滅。知受如者，是如不生不滅、不來不去、不增不減、不垢不淨，是為知受如。云何知想相？云何知想生滅？云何知想如？知想相者，是想如焰水不可得而妄生水想，是為知想相。知想生滅者，是想無所從來、去無所至，是為知想生滅。知想如者，諸想如不生不滅、不來不去、不增不減、不垢不淨，不轉於實相，是為知想如。云何知行相？云何知行生滅？云何知行如？知行相者，行如芭蕉，葉葉除却不得堅實，是為知行相。知行生滅者，諸行生無所從來、去無所至，是為知行生滅。知行如者，諸行不生不滅、不來不去、不增不減、不垢不淨，是為知行如。云何知識相？云何知識生滅？云何知識如？知識相者，識如幻師，幻作四種兵，無有實。識相亦如是，是為知識相。知識生滅者，是識生時無所從來、滅時無所去，是為知識生滅。知識如者，知識不生不滅、不來不去、不垢不淨、不增不減，是為知識如。云何知諸入？眼眼性空乃至意意性空，色色性空乃至法法性空。云何知界？眼眼界空、色色界空、眼識眼識界空，乃至意識界亦如是。云何知四聖諦？知苦聖諦時遠離二法，知苦諦不二不別，是名苦聖諦。集、盡、道亦如是。云何知苦如？知苦聖諦即是如，如即是苦聖諦。集、盡、道亦如是。云何知十二因緣？知十二因緣不生相，是名知十二因緣。」
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須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，各各分別知諸法，將無以色性壞法性，乃至一切種智性壞法性耶？」
須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，各各分別知諸法，將無以色性壞法性，乃至一切種智性壞法性耶？」
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佛告須菩提：「若法性外更有法者，應壞法性；法性外，法不可得，是故不壞。何以故？須菩提！佛及佛弟子知法性外法不可得，不可得故，不說法性外有法。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應學法性。」
佛告須菩提：「若法性外更有法者，應壞法性；法性外，法不可得，是故不壞。何以故？須菩提！佛及佛弟子知法性外法不可得，不可得故，不說法性外有法。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應學法性。」
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須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩若學法性，為無所學。」
須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩若學法性，為無所學。」
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佛告須菩提：「菩薩摩訶薩學法性則學一切法。何以故？一切法即是法性。」
佛告須菩提：「菩薩摩訶薩學法性則學一切法。何以故？一切法即是法性。」
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須菩提白佛言：「世尊！何因緣故，一切法即是法性？」
須菩提白佛言：「世尊！何因緣故，一切法即是法性？」
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佛言：「一切法皆入無相、無為性中，以是因緣故，學法性則學一切法。」
佛言：「一切法皆入無相、無為性中，以是因緣故，學法性則學一切法。」
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須菩提白佛言：「世尊！若一切法即是法性，菩薩摩訶薩何以學般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜？菩薩摩訶薩何以學初禪、第二第三第四禪？菩薩摩訶薩何以學慈悲喜捨？何以學無邊虛空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處？何以學四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分？何以學空、無相、無作解脫門？何以學八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法？何以學六神通？何以學三十二相、八十隨形好？何以學生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家？何以學生四天王天處、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天？何以學生梵天王住處、光音天、遍淨天、廣果天、無想天、淨居天？何以學生無邊空處、生無邊識處、生無所有處、生非有想非無想處？何以學初發意地，第二第三第四第五第六第七第八第九第十地？何以學聲聞地、辟支佛地、菩薩法位？何以學成就眾生、淨佛國土？何以學諸陀羅尼？何以學樂說法？何以學阿耨多羅三藐三菩提，學已得一切種智、知一切法？世尊！諸法法性中無是分別。世尊！將無菩薩墮非道中。何以故？世尊！法性中無如是分別，法性中無色、無受想行識，諸法性亦不遠離色受想行識。色即是法性，法性即是色，受想行識亦如是，一切法亦如是。」
須菩提白佛言：「世尊！若一切法即是法性，菩薩摩訶薩何以學般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜？菩薩摩訶薩何以學初禪、第二第三第四禪？菩薩摩訶薩何以學慈悲喜捨？何以學無邊虛空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處？何以學四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分？何以學空、無相、無作解脫門？何以學八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法？何以學六神通？何以學三十二相、八十隨形好？何以學生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家？何以學生四天王天處、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天？何以學生梵天王住處、光音天、遍淨天、廣果天、無想天、淨居天？何以學生無邊空處、生無邊識處、生無所有處、生非有想非無想處？何以學初發意地，第二第三第四第五第六第七第八第九第十地？何以學聲聞地、辟支佛地、菩薩法位？何以學成就眾生、淨佛國土？何以學諸陀羅尼？何以學樂說法？何以學阿耨多羅三藐三菩提，學已得一切種智、知一切法？世尊！諸法法性中無是分別。世尊！將無菩薩墮非道中。何以故？世尊！法性中無如是分別，法性中無色、無受想行識，諸法性亦不遠離色受想行識。色即是法性，法性即是色，受想行識亦如是，一切法亦如是。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。色即是法性，受想行識即是法性。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若法性外見有法者，為不求阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，知一切法性即是阿耨多羅三藐三菩提。以是故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，知一切法即是法性已，以無名相法以名相說，所謂是色、是受想行識，乃至是阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！譬如工幻師、若幻弟子，多人處立幻，作種種形色男女象馬、端嚴園林，及諸廬館流泉浴池、衣服臥具、香華瓔珞、餚膳飲食，作眾伎樂以樂眾人；又復幻作人，令布施、持戒、忍辱、精進、禪定、修智慧。是幻師復幻作剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天處、須彌山三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天以示眾人；復幻作梵眾天乃至非有想非無想天；又幻作須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩摩訶薩，從初發意行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，行初地乃至行十地，入菩薩位遊戲神通，成就眾生、淨佛國土，遊戲諸禪解脫三昧，行佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，具足佛身三十二相、八十隨形好，以示眾人。是中無智之人歎未曾有，是人多能巧為眾事娛樂眾人，種種形色乃至三十二相、八十隨形好莊嚴佛身。其中有智之土思惟言：『未曾有也，是中無有實事，而以無所有法娛樂眾人令有形相，無事事相、無有有相。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩不見離法性有法行般若波羅蜜，以方便力故，雖不得眾生而自布施，亦教人布施，讚歎布施法，歡喜讚歎行布施者；自持戒，亦教人持戒；自忍辱，亦教人忍辱；自精進，亦教人精進；自行禪，亦教人行禪；自修智慧，亦教人修智慧，讚歎修智慧法，歡喜讚歎修智慧者。自行十善，亦教他人行十善，讚歎行十善法，歡喜讚歎行十善者。自受行五戒，亦教他人受行五戒，讚歎五戒法，歡喜讚歎受行五戒者。自受八戒齋，亦教他人受八戒齋，讚歎八戒齋法。歡喜讚歎行八戒齋者。自行初禪乃至自行第四禪，自行慈悲喜捨，自行無邊空處乃至非有想非無想處，亦教他人行。自行四念處乃至八聖道分，自行三解脫門、佛十力，乃至自行十八不共法，亦教他人行十八不共法，讚歎十八不共法，歡喜讚歎行十八不共法者。須菩提！若法性前後中有異者，是菩薩摩訶薩不能以方便力故示法性成就眾生。須菩提！以法性前後中無異，是故菩薩行般若波羅蜜，為利益眾生故行菩薩道。」
佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。色即是法性，受想行識即是法性。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若法性外見有法者，為不求阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，知一切法性即是阿耨多羅三藐三菩提。以是故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，知一切法即是法性已，以無名相法以名相說，所謂是色、是受想行識，乃至是阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！譬如工幻師、若幻弟子，多人處立幻，作種種形色男女象馬、端嚴園林，及諸廬館流泉浴池、衣服臥具、香華瓔珞、餚膳飲食，作眾伎樂以樂眾人；又復幻作人，令布施、持戒、忍辱、精進、禪定、修智慧。是幻師復幻作剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天處、須彌山三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天以示眾人；復幻作梵眾天乃至非有想非無想天；又幻作須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩摩訶薩，從初發意行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，行初地乃至行十地，入菩薩位遊戲神通，成就眾生、淨佛國土，遊戲諸禪解脫三昧，行佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，具足佛身三十二相、八十隨形好，以示眾人。是中無智之人歎未曾有，是人多能巧為眾事娛樂眾人，種種形色乃至三十二相、八十隨形好莊嚴佛身。其中有智之土思惟言：『未曾有也，是中無有實事，而以無所有法娛樂眾人令有形相，無事事相、無有有相。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩不見離法性有法行般若波羅蜜，以方便力故，雖不得眾生而自布施，亦教人布施，讚歎布施法，歡喜讚歎行布施者；自持戒，亦教人持戒；自忍辱，亦教人忍辱；自精進，亦教人精進；自行禪，亦教人行禪；自修智慧，亦教人修智慧，讚歎修智慧法，歡喜讚歎修智慧者。自行十善，亦教他人行十善，讚歎行十善法，歡喜讚歎行十善者。自受行五戒，亦教他人受行五戒，讚歎五戒法，歡喜讚歎受行五戒者。自受八戒齋，亦教他人受八戒齋，讚歎八戒齋法。歡喜讚歎行八戒齋者。自行初禪乃至自行第四禪，自行慈悲喜捨，自行無邊空處乃至非有想非無想處，亦教他人行。自行四念處乃至八聖道分，自行三解脫門、佛十力，乃至自行十八不共法，亦教他人行十八不共法，讚歎十八不共法，歡喜讚歎行十八不共法者。須菩提！若法性前後中有異者，是菩薩摩訶薩不能以方便力故示法性成就眾生。須菩提！以法性前後中無異，是故菩薩行般若波羅蜜，為利益眾生故行菩薩道。」
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摩訶般若波羅蜜經卷第二十四
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