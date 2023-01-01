摩訶般若波羅蜜經卷第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第二十四

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

四攝品第七十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四攝品第七十八

須菩提白佛言：「世尊！若諸法如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，無有實事、無所有性、自相空者，云何分別是善法，是不善法，是世間法、是出世間法，是有漏法，是無漏法，是有為法、是無為法，是法能得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，能得辟支佛道，能得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若諸法如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，無有實事、無所有性、自相空者，云何分別是善法，是不善法，是世間法、是出世間法，是有漏法，是無漏法，是有為法、是無為法，是法能得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，能得辟支佛道，能得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告須菩提：「凡夫愚人得夢、得見夢者，乃至得化、得見化者，起身口意善業、不善業、無記業，起福業、若罪業，作不動業。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住二空中——畢竟空、無始空——為眾生說法，作是言：『諸眾生！是色空無所有，受想行識空無所有，十二入、十八界空無所有。色是夢，受想行識是夢，十二入、十八界是夢。色是響、是影、是焰、是幻、是化，受想行識亦如是，十二入、十八界是夢、是響、是影、是焰、是幻、是化。是中無陰、入、界，無夢亦無見夢者，無響亦無聞響者，無影亦無見影者，無焰亦無見焰者，無幻亦無見幻者，無化亦無見化者，一切法無根本實性無所有。汝等於無陰中見有陰，無入見有入，無界見有界，是一切法皆從因緣和合生，以顛倒心起屬業果報。汝等何以故於諸法空無根本中而取根本相？』是時菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，於慳法中拔出眾生，教行檀那波羅蜜。持是布施功德得大福報，從大福報拔出教令持戒。持戒功德生天上尊貴處，復拔出令住初禪。初禪功德生梵天處，二禪、三禪、四禪，無邊空處、識處、無所有處、非有想非無想處亦如是。眾生行是布施及布施果報，持戒及持戒果報，禪定及禪定果報，種種因緣拔出安置無餘涅槃及涅槃道中，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空解脫門無相、無作解脫門，八背捨九、次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，安隱眾生，令住聖無漏法。無色無形無礙法中，有可得須陀洹果者，安隱教化令住須陀洹果；可得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道者，令住斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道；可得阿耨多羅三藐三菩提者，安隱教化令住阿耨多羅三藐三菩提中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「凡夫愚人得夢、得見夢者，乃至得化、得見化者，起身口意善業、不善業、無記業，起福業、若罪業，作不動業。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜住二空中——畢竟空、無始空——為眾生說法，作是言：『諸眾生！是色空無所有，受想行識空無所有，十二入、十八界空無所有。色是夢，受想行識是夢，十二入、十八界是夢。色是響、是影、是焰、是幻、是化，受想行識亦如是，十二入、十八界是夢、是響、是影、是焰、是幻、是化。是中無陰、入、界，無夢亦無見夢者，無響亦無聞響者，無影亦無見影者，無焰亦無見焰者，無幻亦無見幻者，無化亦無見化者，一切法無根本實性無所有。汝等於無陰中見有陰，無入見有入，無界見有界，是一切法皆從因緣和合生，以顛倒心起屬業果報。汝等何以故於諸法空無根本中而取根本相？』是時菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，於慳法中拔出眾生，教行檀那波羅蜜。持是布施功德得大福報，從大福報拔出教令持戒。持戒功德生天上尊貴處，復拔出令住初禪。初禪功德生梵天處，二禪、三禪、四禪，無邊空處、識處、無所有處、非有想非無想處亦如是。眾生行是布施及布施果報，持戒及持戒果報，禪定及禪定果報，種種因緣拔出安置無餘涅槃及涅槃道中，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空解脫門無相、無作解脫門，八背捨九、次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，安隱眾生，令住聖無漏法。無色無形無礙法中，有可得須陀洹果者，安隱教化令住須陀洹果；可得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道者，令住斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道；可得阿耨多羅三藐三菩提者，安隱教化令住阿耨多羅三藐三菩提中。」

須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚希有難及，能行是深般若波羅蜜。諸法無所有性，畢竟空、無始空而分別諸法，是善是不善、是有漏是無漏，乃至是有為是無為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚希有難及，能行是深般若波羅蜜。諸法無所有性，畢竟空、無始空而分別諸法，是善是不善、是有漏是無漏，乃至是有為是無為。」

佛告須菩提：「如是，如是！諸菩薩摩訶薩甚希有難及，能行是深般若波羅蜜。諸法無所有性，畢竟空、無始空而分別諸法。須菩提！汝等若知是菩薩摩訶薩希有難及法，則知一切聲聞、辟支佛不能報，何況餘人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！諸菩薩摩訶薩甚希有難及，能行是深般若波羅蜜。諸法無所有性，畢竟空、無始空而分別諸法。須菩提！汝等若知是菩薩摩訶薩希有難及法，則知一切聲聞、辟支佛不能報，何況餘人？」

須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩希有難及法，諸聲聞、辟支佛所無有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩希有難及法，諸聲聞、辟支佛所無有？」

佛告須菩提：「一心諦聽！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住報得六波羅蜜中，及住報得五神通、三十七助道法，住諸陀羅尼諸無礙智，到十方國土，可以布施度者以布施攝之，可以持戒度者以持戒攝之，可以忍辱、精進、禪定、智慧度者，隨其所應而攝取之；可以初禪度者以初禪攝之，可以二禪、三禪、四禪、無邊空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處度者，隨其所應而攝取之；可以慈心悲喜捨心度者，以慈悲喜捨心而攝取之；可以四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空三昧，無相、無作三昧度者，隨而攝之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「一心諦聽！有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住報得六波羅蜜中，及住報得五神通、三十七助道法，住諸陀羅尼諸無礙智，到十方國土，可以布施度者以布施攝之，可以持戒度者以持戒攝之，可以忍辱、精進、禪定、智慧度者，隨其所應而攝取之；可以初禪度者以初禪攝之，可以二禪、三禪、四禪、無邊空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處度者，隨其所應而攝取之；可以慈心悲喜捨心度者，以慈悲喜捨心而攝取之；可以四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空三昧，無相、無作三昧度者，隨而攝之。」

「世尊！菩薩摩訶薩云何以布施饒益眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！菩薩摩訶薩云何以布施饒益眾生？」

「須菩提！菩薩行般若波羅蜜時布施，隨其所須飲食衣服、車馬香華瓔珞，種種所須盡給與之，若供養佛、辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹等無異，若施入正道中。人及凡人下至禽獸，皆無分別，等一布施。何以故？一切法不異、不分別故，是菩薩無異無別。布施已，當得無分別法報，所謂一切種智。須菩提！若菩薩摩訶薩見乞丐者，若生是心：『佛是福田，我應供養；禽獸非福田，不應供養。』是非菩薩法。何以故？菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，不作是念：『是眾生應以布施饒益，是不應布施是眾生。』布施因緣故，生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家。乃至以是布施因緣，以三乘法度之，令入無餘涅槃。若眾生來從菩薩乞，亦不生異心分別：『應與是，不應與是。』何以故？是菩薩為是眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心。若分別簡擇，便墮諸佛、菩薩、辟支佛、學無學人，一切世間天及人呵責處：『誰請汝救一切眾生？汝為一切眾生舍，一切眾生護，一切眾生依，而分別簡擇應與不應與。』復次，若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若人若非人來，欲求乞菩薩身體支節。是時不應生二心：若與、若不與。何以故？是菩薩摩訶薩為眾生故受身，眾生來取，何可不與？『我以饒益眾生故受是身，眾生不乞，自應與之。何況乞而不與？』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩行般若波羅蜜時布施，隨其所須飲食衣服、車馬香華瓔珞，種種所須盡給與之，若供養佛、辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹等無異，若施入正道中。人及凡人下至禽獸，皆無分別，等一布施。何以故？一切法不異、不分別故，是菩薩無異無別。布施已，當得無分別法報，所謂一切種智。須菩提！若菩薩摩訶薩見乞丐者，若生是心：『佛是福田，我應供養；禽獸非福田，不應供養。』是非菩薩法。何以故？菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，不作是念：『是眾生應以布施饒益，是不應布施是眾生。』布施因緣故，生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家。乃至以是布施因緣，以三乘法度之，令入無餘涅槃。若眾生來從菩薩乞，亦不生異心分別：『應與是，不應與是。』何以故？是菩薩為是眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心。若分別簡擇，便墮諸佛、菩薩、辟支佛、學無學人，一切世間天及人呵責處：『誰請汝救一切眾生？汝為一切眾生舍，一切眾生護，一切眾生依，而分別簡擇應與不應與。』復次，若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若人若非人來，欲求乞菩薩身體支節。是時不應生二心：若與、若不與。何以故？是菩薩摩訶薩為眾生故受身，眾生來取，何可不與？『我以饒益眾生故受是身，眾生不乞，自應與之。何況乞而不與？』菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應如是學。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩見有乞者，應生是念：『是中誰與？誰受？所施何物？是一切法自性皆不可得，以畢竟空故。』空相法無與、無奪。何以故？畢竟空故，內空、外空、內外空、大空、第一義空、自相空故。住是諸空布施，是時具足檀那波羅蜜。具足檀那波羅蜜故，若斷內外法時，作是念：『截我者誰？割我者誰？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩見有乞者，應生是念：『是中誰與？誰受？所施何物？是一切法自性皆不可得，以畢竟空故。』空相法無與、無奪。何以故？畢竟空故，內空、外空、內外空、大空、第一義空、自相空故。住是諸空布施，是時具足檀那波羅蜜。具足檀那波羅蜜故，若斷內外法時，作是念：『截我者誰？割我者誰？』

「復次，須菩提！我以佛眼見東方如恒河沙等諸菩薩摩訶薩，入大地獄，令火滅湯冷，以三事教化：一者神通，二者知他心，三者說法。是菩薩以神通力，令大地獄火滅湯冷；知他心，以慈悲喜捨隨意說法。是眾生於菩薩生清淨心，從地獄得脫，漸以三乘法得盡苦際。南西北方四維上下亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我以佛眼見東方如恒河沙等諸菩薩摩訶薩，入大地獄，令火滅湯冷，以三事教化：一者神通，二者知他心，三者說法。是菩薩以神通力，令大地獄火滅湯冷；知他心，以慈悲喜捨隨意說法。是眾生於菩薩生清淨心，從地獄得脫，漸以三乘法得盡苦際。南西北方四維上下亦如是。

「復次，須菩提！我以佛眼觀十方世界，見如恒河沙等國土中諸菩薩，為諸佛給使，供給諸佛，隨意愛樂尊敬。若諸佛所說盡能受持，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我以佛眼觀十方世界，見如恒河沙等國土中諸菩薩，為諸佛給使，供給諸佛，隨意愛樂尊敬。若諸佛所說盡能受持，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不忘失。

「復次，須菩提！我以佛眼觀十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩，為畜生故，捨其壽命，割截身體分散諸方。諸有眾生食是諸菩薩摩訶薩肉者，皆愛敬菩薩。以愛敬故，即得離畜生道，值遇諸佛，聞佛說法，如說修行，漸以三乘——聲聞、辟支佛、佛法——於無餘涅槃而般涅槃。如是，須菩提！諸菩薩摩訶薩所益甚多，教化眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心，如說修行乃至於無餘涅槃而般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我以佛眼觀十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩，為畜生故，捨其壽命，割截身體分散諸方。諸有眾生食是諸菩薩摩訶薩肉者，皆愛敬菩薩。以愛敬故，即得離畜生道，值遇諸佛，聞佛說法，如說修行，漸以三乘——聲聞、辟支佛、佛法——於無餘涅槃而般涅槃。如是，須菩提！諸菩薩摩訶薩所益甚多，教化眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心，如說修行乃至於無餘涅槃而般涅槃。

「復次，須菩提！我以佛眼見十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩，除諸餓鬼飢渴苦，是諸餓鬼皆愛敬菩薩。以愛敬故，得離餓鬼道，值遇諸佛，聞諸佛說法，如說修行，漸以三乘——聲聞、辟支佛、佛法——而般涅槃乃至無餘涅槃。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為度眾生故，行大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我以佛眼見十方如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩，除諸餓鬼飢渴苦，是諸餓鬼皆愛敬菩薩。以愛敬故，得離餓鬼道，值遇諸佛，聞諸佛說法，如說修行，漸以三乘——聲聞、辟支佛、佛法——而般涅槃乃至無餘涅槃。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為度眾生故，行大悲心。

「復次，須菩提！我以佛眼見諸菩薩摩訶薩在四天王天上說法，在三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天上說法。諸天聞菩薩說法，漸以三乘而得滅度。須菩提！是諸天眾中有耽著五欲者，是菩薩示現火起，燒其宮殿，而為說法。作是言：『諸天！一切有為法悉皆無常。誰常安者？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我以佛眼見諸菩薩摩訶薩在四天王天上說法，在三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天上說法。諸天聞菩薩說法，漸以三乘而得滅度。須菩提！是諸天眾中有耽著五欲者，是菩薩示現火起，燒其宮殿，而為說法。作是言：『諸天！一切有為法悉皆無常。誰常安者？』

「復次，須菩提！我以佛眼觀十方世界，見如恒河沙等國土中，諸梵天著於邪見，諸菩薩摩訶薩教令遠離邪見。作是言：『汝等云何於空相虛妄諸法中而生邪見？』如是，須菩提！菩薩摩訶薩住大慈心為眾生說法。須菩提！是為諸菩薩希有難及法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我以佛眼觀十方世界，見如恒河沙等國土中，諸梵天著於邪見，諸菩薩摩訶薩教令遠離邪見。作是言：『汝等云何於空相虛妄諸法中而生邪見？』如是，須菩提！菩薩摩訶薩住大慈心為眾生說法。須菩提！是為諸菩薩希有難及法。

「復次，須菩提！我以佛眼觀十方世界如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩，以四事攝取眾生。何等四？布施、愛語、利益、同事。云何菩薩以布施攝取眾生？須菩提！菩薩以二種施攝取眾生：財施、法施。何等財施攝取眾生？須菩提！菩薩摩訶薩以金銀琉璃、頗梨真珠、珂貝珊瑚等諸寶物，或以飲食衣服、臥具房舍、燈燭華香瓔珞，若男若女、若牛羊象馬車乘，若以己身給施眾生。語眾生言：『汝等若有所須，各來取之。如取己物，莫得疑難。』是菩薩施已，教三歸依——歸依佛、歸依法、歸依僧——或教受五戒，或教一日戒，或教初禪，乃至教非有想非無想定。或教慈悲喜捨，或教念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天，或教不淨觀，或教安那般那觀或相或觸，或教四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空三昧無相無作三昧，八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十隨形好，或教須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，或教辟支佛道，或教阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力教眾生財施已，復教令得無上安隱涅槃。須菩提！是名菩薩摩訶薩希有難及法。須菩提！菩薩云何以法施攝取眾生？須菩提！法施有二種：一者世間，二者出世間。何等為世間法施？敷演顯示世間法，所謂不淨觀、安那般那念、四禪、四無量心、四無色定。如是等世間法，及諸餘共凡夫所行法，是名世間法施。是菩薩如是世間法施已，種種因緣教化，令遠離世間法。遠離世間法已，以方便力令得聖無漏法及聖無漏法果。何等是聖無漏法？何等是聖無漏法果？聖無漏法者，三十七助道法、三解脫門。聖無漏法果者，須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我以佛眼觀十方世界如恒河沙等國土中諸菩薩摩訶薩，以四事攝取眾生。何等四？布施、愛語、利益、同事。云何菩薩以布施攝取眾生？須菩提！菩薩以二種施攝取眾生：財施、法施。何等財施攝取眾生？須菩提！菩薩摩訶薩以金銀琉璃、頗梨真珠、珂貝珊瑚等諸寶物，或以飲食衣服、臥具房舍、燈燭華香瓔珞，若男若女、若牛羊象馬車乘，若以己身給施眾生。語眾生言：『汝等若有所須，各來取之。如取己物，莫得疑難。』是菩薩施已，教三歸依——歸依佛、歸依法、歸依僧——或教受五戒，或教一日戒，或教初禪，乃至教非有想非無想定。或教慈悲喜捨，或教念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天，或教不淨觀，或教安那般那觀或相或觸，或教四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空三昧無相無作三昧，八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十隨形好，或教須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，或教辟支佛道，或教阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力教眾生財施已，復教令得無上安隱涅槃。須菩提！是名菩薩摩訶薩希有難及法。須菩提！菩薩云何以法施攝取眾生？須菩提！法施有二種：一者世間，二者出世間。何等為世間法施？敷演顯示世間法，所謂不淨觀、安那般那念、四禪、四無量心、四無色定。如是等世間法，及諸餘共凡夫所行法，是名世間法施。是菩薩如是世間法施已，種種因緣教化，令遠離世間法。遠離世間法已，以方便力令得聖無漏法及聖無漏法果。何等是聖無漏法？何等是聖無漏法果？聖無漏法者，三十七助道法、三解脫門。聖無漏法果者，須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩聖無漏法，須陀洹果中智慧乃至阿羅漢果中智慧、辟支佛道中智慧，三十七助道法中智慧，六波羅蜜中智慧乃至大慈大悲中智慧。如是等一切法，若世間、若出世間智慧，若有漏、若無漏，若有為、若無為，是法中一切種智，是名菩薩摩訶薩聖無漏法。何等為聖無漏法果？斷一切煩惱習相續，是名聖無漏法果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩聖無漏法，須陀洹果中智慧乃至阿羅漢果中智慧、辟支佛道中智慧，三十七助道法中智慧，六波羅蜜中智慧乃至大慈大悲中智慧。如是等一切法，若世間、若出世間智慧，若有漏、若無漏，若有為、若無為，是法中一切種智，是名菩薩摩訶薩聖無漏法。何等為聖無漏法果？斷一切煩惱習相續，是名聖無漏法果。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩得一切種智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩得一切種智不？」

佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩得一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩得一切種智。」

須菩提言：「菩薩與佛有何等異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「菩薩與佛有何等異？」

佛言：「有異。菩薩摩訶薩得一切種智，是名為佛。所以者何？菩薩心與佛心無有異。菩薩住是一切種智中，於一切法無不照明，是名菩薩摩訶薩世間法施。須菩提！菩薩摩訶薩因緣世間法施，得出世間法施。如是，須菩提！菩薩摩訶薩教眾生令得世間法，以方便力故，教令得出世間法。須菩提！何等是菩薩出世間法？不共凡夫法同，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，三解脫門、八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、三十二相、八十隨形好，五百陀羅尼門，是名出世間法。須菩提！云何為四念處？菩薩摩訶薩觀內身循身觀，觀外身循身觀，觀內外身循身觀，勤精進以一心智慧觀。觀身集因緣生，觀身滅，觀身集生滅行，是道無所依，於世間無所受。受、心、法念處亦如是。須菩提！云何為四正勤？未生惡不善法為不生故勤生欲精進，已生惡不善法為斷故勤生欲精進，未生善法為生故勤生欲精進，已生諸善法為增長修具足故勤生欲精進，是名四正勤。須菩提！云何為四如意足？欲三昧斷行成就初如意足，精進三昧、心三昧、思惟三昧斷行成就如意足。云何為五根？信根、進根、念根、定根、慧根。云何為五力？信力、精進力、念力、定力、慧力。云何為七覺分？念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、除息覺分、定覺分、捨覺分。云何為八聖道分？正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。云何為三三昧？空三昧門，無相、無作三昧門。云何為空三昧？以空行、無我行攝心，是名空三昧。云何為無相三昧？以寂滅行、離行攝心，是名無相三昧。云何為無作三昧？無常行、苦行攝心，是名無作三昧。云何為八解脫？內色相外觀色是初解脫；內無色相外觀色是二解脫；淨解脫是三解脫；過一切色相、滅一切有對相，不念一切異相故，觀無邊虛空入無邊虛空處；乃至過一切非有想非無想處，入滅受想解脫，是名八解脫。云何九次第定？行者離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪、第二、第三、第四禪，乃至過非有想非無想處，入滅受想定，是名九次第定。云何為佛十力？是處不是處；如實知眾生過去未來現在諸業、諸法、諸受，知造業處，知因緣知報；諸禪定解脫三昧定，垢淨分別相如實知；知他眾生諸根上下相；知他眾生種種欲解；知世間種種無數性；知一切到道相；知種種宿命，一世乃至無量劫如實知，天眼見眾生乃至生善惡道；漏盡故，無漏心解脫如實知，是為佛十力。云何為四無所畏？佛作誠言：『我是一切正智人。』若有沙門婆羅門、若天若魔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有異。菩薩摩訶薩得一切種智，是名為佛。所以者何？菩薩心與佛心無有異。菩薩住是一切種智中，於一切法無不照明，是名菩薩摩訶薩世間法施。須菩提！菩薩摩訶薩因緣世間法施，得出世間法施。如是，須菩提！菩薩摩訶薩教眾生令得世間法，以方便力故，教令得出世間法。須菩提！何等是菩薩出世間法？不共凡夫法同，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，三解脫門、八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、三十二相、八十隨形好，五百陀羅尼門，是名出世間法。須菩提！云何為四念處？菩薩摩訶薩觀內身循身觀，觀外身循身觀，觀內外身循身觀，勤精進以一心智慧觀。觀身集因緣生，觀身滅，觀身集生滅行，是道無所依，於世間無所受。受、心、法念處亦如是。須菩提！云何為四正勤？未生惡不善法為不生故勤生欲精進，已生惡不善法為斷故勤生欲精進，未生善法為生故勤生欲精進，已生諸善法為增長修具足故勤生欲精進，是名四正勤。須菩提！云何為四如意足？欲三昧斷行成就初如意足，精進三昧、心三昧、思惟三昧斷行成就如意足。云何為五根？信根、進根、念根、定根、慧根。云何為五力？信力、精進力、念力、定力、慧力。云何為七覺分？念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、除息覺分、定覺分、捨覺分。云何為八聖道分？正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。云何為三三昧？空三昧門，無相、無作三昧門。云何為空三昧？以空行、無我行攝心，是名空三昧。云何為無相三昧？以寂滅行、離行攝心，是名無相三昧。云何為無作三昧？無常行、苦行攝心，是名無作三昧。云何為八解脫？內色相外觀色是初解脫；內無色相外觀色是二解脫；淨解脫是三解脫；過一切色相、滅一切有對相，不念一切異相故，觀無邊虛空入無邊虛空處；乃至過一切非有想非無想處，入滅受想解脫，是名八解脫。云何九次第定？行者離欲惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪、第二、第三、第四禪，乃至過非有想非無想處，入滅受想定，是名九次第定。云何為佛十力？是處不是處；如實知眾生過去未來現在諸業、諸法、諸受，知造業處，知因緣知報；諸禪定解脫三昧定，垢淨分別相如實知；知他眾生諸根上下相；知他眾生種種欲解；知世間種種無數性；知一切到道相；知種種宿命，一世乃至無量劫如實知，天眼見眾生乃至生善惡道；漏盡故，無漏心解脫如實知，是為佛十力。云何為四無所畏？佛作誠言：『我是一切正智人。』若有沙門婆羅門、若天若魔

若梵、若復餘眾，如實言：『是法不知。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱得無所畏，安住聖主處，在大眾中作師子吼、能轉梵輪。諸沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，實不能轉。一無所畏。佛作誠言：『我一切漏盡。』若有沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，如實言：『是漏不盡。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱得無所畏，安住聖主處，在大眾中作師子吼、能轉梵輪。諸沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，實不能轉。二無畏也。佛作誠言：『我說障法。』若有沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，如實言：『受是法不障道。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱得無所畏，安住聖主處，在大眾中作師子吼、能轉梵輪。諸沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，實不能轉。三無畏也。佛作誠言：『我所說聖道能出世間，隨是行能盡苦。』若有沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，如實言：『行是道不能出世間、不能盡苦。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱得無所，畏安住聖主處，在大眾中師子吼、能轉梵輪。諸沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，實不能轉。四無畏也。云何為四無礙智？一者義無礙智，二者法無礙智，三者辭無礙智，四者樂說無礙智。云何為義無礙智？緣義智慧，是為義無礙智。云何為法無礙智？緣法智慧，是為法無礙智。云何為辭無礙智？緣辭智慧，是為辭無礙智。云何為樂說無礙智？緣樂說智慧，是為樂說無礙智。云何為十八不共法？一、諸佛身無失，二、口無失，三、念無失，四、無異想，五、無不定心，六、無不知已捨心，七、欲無減，八、精進無減，九、念無減，十、慧無減，十一、解脫無減，十二、解脫知見無減，十三、一切身業隨智慧行，十四、一切口業隨智慧行，十五、一切意業隨智慧行，十六、智慧知過去世無礙，十七、智慧知未來世無礙，十八、智慧知現在世無礙。云何三十二相？一者足下安平立，平如奩底；二者足下千輻輞輪，輪相具足；三者手足指長，勝於餘人；四者手足柔軟，勝餘身分；五者足跟廣具足滿好；六者手足指合縵網妙好，勝於餘人。七者足趺高平好與跟相稱；八者伊泥延鹿𨄔𨄔纖好，如伊泥延鹿王；九者平住兩手摩膝；十者陰藏相，如馬王象王；十一者身縱廣等，如尼俱盧樹；十二者一一孔一毛生，色青柔軟而右旋；十三者毛上向，青色柔軟而右旋；十四者金色相，其色微妙勝閻浮檀金；十五者身光面一丈；十六者皮薄細滑，不受塵垢、不停蚊蚋；十七者七處滿。兩足下、兩手中、兩肩上、項中，皆滿字相分明；十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若梵、若復餘眾，如實言：『是法不知。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱得無所畏，安住聖主處，在大眾中作師子吼、能轉梵輪。諸沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，實不能轉。一無所畏。佛作誠言：『我一切漏盡。』若有沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，如實言：『是漏不盡。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱得無所畏，安住聖主處，在大眾中作師子吼、能轉梵輪。諸沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，實不能轉。二無畏也。佛作誠言：『我說障法。』若有沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，如實言：『受是法不障道。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱得無所畏，安住聖主處，在大眾中作師子吼、能轉梵輪。諸沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，實不能轉。三無畏也。佛作誠言：『我所說聖道能出世間，隨是行能盡苦。』若有沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，如實言：『行是道不能出世間、不能盡苦。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱得無所，畏安住聖主處，在大眾中師子吼、能轉梵輪。諸沙門婆羅門、若天若魔若梵、若復餘眾，實不能轉。四無畏也。云何為四無礙智？一者義無礙智，二者法無礙智，三者辭無礙智，四者樂說無礙智。云何為義無礙智？緣義智慧，是為義無礙智。云何為法無礙智？緣法智慧，是為法無礙智。云何為辭無礙智？緣辭智慧，是為辭無礙智。云何為樂說無礙智？緣樂說智慧，是為樂說無礙智。云何為十八不共法？一、諸佛身無失，二、口無失，三、念無失，四、無異想，五、無不定心，六、無不知已捨心，七、欲無減，八、精進無減，九、念無減，十、慧無減，十一、解脫無減，十二、解脫知見無減，十三、一切身業隨智慧行，十四、一切口業隨智慧行，十五、一切意業隨智慧行，十六、智慧知過去世無礙，十七、智慧知未來世無礙，十八、智慧知現在世無礙。云何三十二相？一者足下安平立，平如奩底；二者足下千輻輞輪，輪相具足；三者手足指長，勝於餘人；四者手足柔軟，勝餘身分；五者足跟廣具足滿好；六者手足指合縵網妙好，勝於餘人。七者足趺高平好與跟相稱；八者伊泥延鹿𨄔𨄔纖好，如伊泥延鹿王；九者平住兩手摩膝；十者陰藏相，如馬王象王；十一者身縱廣等，如尼俱盧樹；十二者一一孔一毛生，色青柔軟而右旋；十三者毛上向，青色柔軟而右旋；十四者金色相，其色微妙勝閻浮檀金；十五者身光面一丈；十六者皮薄細滑，不受塵垢、不停蚊蚋；十七者七處滿。兩足下、兩手中、兩肩上、項中，皆滿字相分明；十八

者兩腋下滿；十九者上身如師子；二十者身廣端直；二十一者肩圓好；二十二者四十齒；二十三者齒白齊密而根深；二十四者四牙最白而大；二十五者方頰車如師子；二十六者味中得上味，咽中二處津液流出；二十七者舌大軟薄，能覆面至耳髮際；二十八者梵音深遠，如迦蘭頻伽聲；二十九者眼色如金精；三十者眼睫如牛王；三十一者眉間白毫相，軟白如兜羅綿；三十二者頂髻肉骨成。是三十二相佛身成就。光明遍照三千大千國土，若欲廣照則遍滿十方無量阿僧祇國土，為眾生故受丈光。若放無量光明，則無日月時節歲數。佛音聲遍滿三千大千國土，若欲大聲則遍滿十方無量阿僧祇國土，隨眾生多少音聲遍至。云何為八十隨形好？一者無見頂；二者鼻直高好孔不現；三者眉如初生月，紺琉璃色；四者耳輪埵成；五者身堅實，如那羅延；六者骨際如鈎鎖；七者身一時迴，如象王；八者行時足去地四寸而印文現；九者爪如赤銅色，薄而潤澤；十者膝骨堅著圓好；十一者身淨潔；十二者身柔軟；十三者身不曲；十四者指長纖圓；十五者指文莊嚴；十六者脈深；十七者踝不現；十八者身潤澤；十九者身自持不逶迤；二十者身滿足；二十一者識滿足；二十二者容儀備足；二十三者住處安無能動者；二十四者威震一切；二十五者一切樂觀；二十六者面不大長；二十七者正容貌不撓色；二十八者面具足滿；二十九者脣赤如頻婆果色；三十者音響深；三十一者臍深圓好；三十二者毛右旋；三十三者手足滿；三十四者手足如意；三十五者手文明直；三十六者手文長；三十七者手文不斷；三十八者一切惡心眾生見者和悅；三十九者面廣姝好；四十者面淨滿如月；四十一者隨眾生意和悅與語；四十二者毛孔出香氣；四十三者口出無上香；四十四者儀容如師子；四十五者進止如象王；四十六者行法如鵝王；四十七者頭如摩陀那果；四十八者一切聲分具足；四十九者牙利；五十者舌色赤；五十一者舌薄；五十二者毛紅色；五十三者毛潔淨；五十四者廣長眼；五十五者孔門相具；五十六者手足赤白，如蓮華色；五十七者臍不出；五十八者腹不現；五十九者細腹；六十者身不傾動；六十一者身持重；六十二者其身大；六十三者身長；六十四者手足潔淨軟澤；六十五者邊光各一丈；六十六者光照身而行；六十七者等視眾生；六十八者不輕眾生；六十九者隨眾生音聲，不過不減；七十者說法不著；七十一者隨眾語言而為說法；七十二者一發音報眾聲；七十三者次第有因緣說法；七十四者一切眾生不能盡觀相；七十五者觀無厭足；七十六者髮長好；七十七者髮不亂；七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者兩腋下滿；十九者上身如師子；二十者身廣端直；二十一者肩圓好；二十二者四十齒；二十三者齒白齊密而根深；二十四者四牙最白而大；二十五者方頰車如師子；二十六者味中得上味，咽中二處津液流出；二十七者舌大軟薄，能覆面至耳髮際；二十八者梵音深遠，如迦蘭頻伽聲；二十九者眼色如金精；三十者眼睫如牛王；三十一者眉間白毫相，軟白如兜羅綿；三十二者頂髻肉骨成。是三十二相佛身成就。光明遍照三千大千國土，若欲廣照則遍滿十方無量阿僧祇國土，為眾生故受丈光。若放無量光明，則無日月時節歲數。佛音聲遍滿三千大千國土，若欲大聲則遍滿十方無量阿僧祇國土，隨眾生多少音聲遍至。云何為八十隨形好？一者無見頂；二者鼻直高好孔不現；三者眉如初生月，紺琉璃色；四者耳輪埵成；五者身堅實，如那羅延；六者骨際如鈎鎖；七者身一時迴，如象王；八者行時足去地四寸而印文現；九者爪如赤銅色，薄而潤澤；十者膝骨堅著圓好；十一者身淨潔；十二者身柔軟；十三者身不曲；十四者指長纖圓；十五者指文莊嚴；十六者脈深；十七者踝不現；十八者身潤澤；十九者身自持不逶迤；二十者身滿足；二十一者識滿足；二十二者容儀備足；二十三者住處安無能動者；二十四者威震一切；二十五者一切樂觀；二十六者面不大長；二十七者正容貌不撓色；二十八者面具足滿；二十九者脣赤如頻婆果色；三十者音響深；三十一者臍深圓好；三十二者毛右旋；三十三者手足滿；三十四者手足如意；三十五者手文明直；三十六者手文長；三十七者手文不斷；三十八者一切惡心眾生見者和悅；三十九者面廣姝好；四十者面淨滿如月；四十一者隨眾生意和悅與語；四十二者毛孔出香氣；四十三者口出無上香；四十四者儀容如師子；四十五者進止如象王；四十六者行法如鵝王；四十七者頭如摩陀那果；四十八者一切聲分具足；四十九者牙利；五十者舌色赤；五十一者舌薄；五十二者毛紅色；五十三者毛潔淨；五十四者廣長眼；五十五者孔門相具；五十六者手足赤白，如蓮華色；五十七者臍不出；五十八者腹不現；五十九者細腹；六十者身不傾動；六十一者身持重；六十二者其身大；六十三者身長；六十四者手足潔淨軟澤；六十五者邊光各一丈；六十六者光照身而行；六十七者等視眾生；六十八者不輕眾生；六十九者隨眾生音聲，不過不減；七十者說法不著；七十一者隨眾語言而為說法；七十二者一發音報眾聲；七十三者次第有因緣說法；七十四者一切眾生不能盡觀相；七十五者觀無厭足；七十六者髮長好；七十七者髮不亂；七

十八者髮旋好；七十九者髮色如青珠；八十者手足有德相。須菩提！是為八十隨形好佛身成就。如是，須菩提！菩薩摩訶薩以二施攝取眾生，所謂財施、法施，是為菩薩希有難及事。云何為菩薩摩訶薩愛語攝取眾生？菩薩摩訶薩以六波羅蜜為眾生說法，作是言：『汝行六波羅蜜攝一切善法。』云何為菩薩摩訶薩利行攝取眾生？菩薩摩訶薩長夜教眾生令行六波羅蜜。云何為菩薩摩訶薩同事攝取眾生？菩薩摩訶薩以五神通力故，種種變化入五道中與眾生同事，以此四事而攝取之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八者髮旋好；七十九者髮色如青珠；八十者手足有德相。須菩提！是為八十隨形好佛身成就。如是，須菩提！菩薩摩訶薩以二施攝取眾生，所謂財施、法施，是為菩薩希有難及事。云何為菩薩摩訶薩愛語攝取眾生？菩薩摩訶薩以六波羅蜜為眾生說法，作是言：『汝行六波羅蜜攝一切善法。』云何為菩薩摩訶薩利行攝取眾生？菩薩摩訶薩長夜教眾生令行六波羅蜜。云何為菩薩摩訶薩同事攝取眾生？菩薩摩訶薩以五神通力故，種種變化入五道中與眾生同事，以此四事而攝取之。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，教化眾生：『善男子！當善學分別諸字，亦當善知一字乃至四十二字。一切語言皆入初字門，一切語言亦入第二字門，乃至第四十二字門，一切語言皆入其中。一字皆入四十二字，四十二字亦入一字。』是眾生應如是善學四十二字，善學四十二字已，能善說字法；善說字法已，善說無字法。須菩提！如佛善知字法、善知字、善知無字，為無字法故說字法。何以故？須菩提！過一切名字法故，名為佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，教化眾生：『善男子！當善學分別諸字，亦當善知一字乃至四十二字。一切語言皆入初字門，一切語言亦入第二字門，乃至第四十二字門，一切語言皆入其中。一字皆入四十二字，四十二字亦入一字。』是眾生應如是善學四十二字，善學四十二字已，能善說字法；善說字法已，善說無字法。須菩提！如佛善知字法、善知字、善知無字，為無字法故說字法。何以故？須菩提！過一切名字法故，名為佛法。」

須菩提白佛言：「世尊！若眾生畢竟不可得，法亦不可得，法性亦不可得，畢竟空、無始空故。世尊！菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜，行禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜時，行四禪、四無量心、四無色定、三十七助道法、十八空，行空、無相、無作三昧，八解脫、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、三十二相、八十隨形好，云何住報得五神通為眾生說法？眾生實不可得。眾生不可得故，色不可得乃至識亦不可得。五陰不可得故，六波羅蜜乃至八十隨形好皆不可得。是不可得中，無眾生、無色乃至無八十隨形好。世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜為眾生說法？世尊！菩薩行般若波羅蜜時，菩薩尚不可得，何況當有菩薩法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若眾生畢竟不可得，法亦不可得，法性亦不可得，畢竟空、無始空故。世尊！菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜，行禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜時，行四禪、四無量心、四無色定、三十七助道法、十八空，行空、無相、無作三昧，八解脫、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、三十二相、八十隨形好，云何住報得五神通為眾生說法？眾生實不可得。眾生不可得故，色不可得乃至識亦不可得。五陰不可得故，六波羅蜜乃至八十隨形好皆不可得。是不可得中，無眾生、無色乃至無八十隨形好。世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜為眾生說法？世尊！菩薩行般若波羅蜜時，菩薩尚不可得，何況當有菩薩法？」

佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言，眾生不可得故，當知是內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、諸法空、自相空、性空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空。眾生不可得故，當知五陰空，十二入、十八界空，十二因緣空，四諦空，我空、壽者、命者、生者、養育者、眾數者、人者、作者使作者、起者使起者、受者使受者、知者見者皆空。眾生不可得故，當知四禪空，四無量心空、四無色定空；當知四念處空乃至八聖道分空，空空、無相空、無作空，八解脫空、九次第定空。眾生不可得故，當知佛十力空、四無所畏空、四無礙智空、十八不共法空；當知須陀洹果空、斯陀含果空、阿那含果空、阿羅漢果空、辟支佛道空；當知菩薩地空、阿耨多羅三藐三菩提空。須菩提！菩薩摩訶薩如是見一切法空，為眾生說法，不失諸空相。是菩薩如是觀時，知一切法無礙；知一切法無礙已，不壞諸法相、不二不分別，但為眾生如實說法。譬如佛所化人，化人復化作無量千萬億人。有教令布施者，有教持戒、有教忍辱、有教精進、有教禪定、有教智慧，有教四禪、四無量心、四無色定者。於汝意云何，佛所化人有分別破壞諸法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言，眾生不可得故，當知是內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、諸法空、自相空、性空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空。眾生不可得故，當知五陰空，十二入、十八界空，十二因緣空，四諦空，我空、壽者、命者、生者、養育者、眾數者、人者、作者使作者、起者使起者、受者使受者、知者見者皆空。眾生不可得故，當知四禪空，四無量心空、四無色定空；當知四念處空乃至八聖道分空，空空、無相空、無作空，八解脫空、九次第定空。眾生不可得故，當知佛十力空、四無所畏空、四無礙智空、十八不共法空；當知須陀洹果空、斯陀含果空、阿那含果空、阿羅漢果空、辟支佛道空；當知菩薩地空、阿耨多羅三藐三菩提空。須菩提！菩薩摩訶薩如是見一切法空，為眾生說法，不失諸空相。是菩薩如是觀時，知一切法無礙；知一切法無礙已，不壞諸法相、不二不分別，但為眾生如實說法。譬如佛所化人，化人復化作無量千萬億人。有教令布施者，有教持戒、有教忍辱、有教精進、有教禪定、有教智慧，有教四禪、四無量心、四無色定者。於汝意云何，佛所化人有分別破壞諸法不？」

須菩提言：「不也，世尊！是化人無心、無心數法，云何分別破壞諸法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！是化人無心、無心數法，云何分別破壞諸法？」

「以是故，須菩提！當知菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為眾生如應說法，拔出眾生於顛倒地，令眾生各得如所應住地，以不縛不脫法故。何以故？須菩提！是色不縛不脫，受想行識不縛不脫。色無縛無脫不是色，受想行識無縛無脫不是識。何以故？色畢竟清淨故。受想行識乃至一切法，若有為、若無為，亦畢竟清淨故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為眾生說法，亦不得眾生及一切法，一切法不可得故。菩薩以不住法故，住諸法相中，所謂色空乃至有為無為法空。何以故？色乃至有為無為法，自性不可得故，無有住處。無所有法不住無所有法，自性法不住自性法，他性法不住他性法。何以故？是一切法皆不可得故。不可得法當住何處？如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以是諸空，能如是說法，如是行般若波羅蜜，於諸佛及聲聞、辟支佛無有過。何以故？諸佛及菩薩、辟支佛、阿羅漢得是法已，為眾生說法，亦不轉諸法相。何以故？如、法性、實際不可轉故。所以者何？諸法性無故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是故，須菩提！當知菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為眾生如應說法，拔出眾生於顛倒地，令眾生各得如所應住地，以不縛不脫法故。何以故？須菩提！是色不縛不脫，受想行識不縛不脫。色無縛無脫不是色，受想行識無縛無脫不是識。何以故？色畢竟清淨故。受想行識乃至一切法，若有為、若無為，亦畢竟清淨故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為眾生說法，亦不得眾生及一切法，一切法不可得故。菩薩以不住法故，住諸法相中，所謂色空乃至有為無為法空。何以故？色乃至有為無為法，自性不可得故，無有住處。無所有法不住無所有法，自性法不住自性法，他性法不住他性法。何以故？是一切法皆不可得故。不可得法當住何處？如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以是諸空，能如是說法，如是行般若波羅蜜，於諸佛及聲聞、辟支佛無有過。何以故？諸佛及菩薩、辟支佛、阿羅漢得是法已，為眾生說法，亦不轉諸法相。何以故？如、法性、實際不可轉故。所以者何？諸法性無故。」

須菩提白佛言：「世尊！若法性、如、實際不轉，色與法性異不？色與如、實際異不？受想行識乃至有為無為法，世間出世間、有漏無漏異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若法性、如、實際不轉，色與法性異不？色與如、實際異不？受想行識乃至有為無為法，世間出世間、有漏無漏異不？」

佛言：「不也。色不異法性、不異如、不異實際，受想行識乃至有漏無漏亦不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。色不異法性、不異如、不異實際，受想行識乃至有漏無漏亦不異。」

須菩提白佛言：「世尊！若色不異法性、不異如、不異實際，受想行識乃至有漏無漏不異者，云何分別黑法有黑報，所謂地獄、餓鬼、畜生；白法有白報，所謂諸天及人；黑白法有黑白報；不黑不白法有不黑不白報，所謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若色不異法性、不異如、不異實際，受想行識乃至有漏無漏不異者，云何分別黑法有黑報，所謂地獄、餓鬼、畜生；白法有白報，所謂諸天及人；黑白法有黑白報；不黑不白法有不黑不白報，所謂須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告須菩提：「世諦故，分別說有果報，非第一義。第一義中不可說因緣果報。何以故？是第一義實無有相、無有分別亦無言說。所謂色乃至有漏無漏法，不生不滅相、不垢不淨，畢竟空、無始空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「世諦故，分別說有果報，非第一義。第一義中不可說因緣果報。何以故？是第一義實無有相、無有分別亦無言說。所謂色乃至有漏無漏法，不生不滅相、不垢不淨，畢竟空、無始空故。」

須菩提白佛言：「世尊！若以世諦故，分別說有果報，非第一義者；一切凡夫人，應有須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若以世諦故，分別說有果報，非第一義者；一切凡夫人，應有須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告須菩提：「於汝意云何，凡夫人為知是世諦、是第一義諦不？若知，是凡夫人應是須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！以凡夫人實不知世諦，不知第一義諦，不知道，不知分別道果，云何當有諸果？須菩提！聖人知世諦、知第一義諦，有道、有修道。以是故，聖人差別有諸果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，凡夫人為知是世諦、是第一義諦不？若知，是凡夫人應是須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！以凡夫人實不知世諦，不知第一義諦，不知道，不知分別道果，云何當有諸果？須菩提！聖人知世諦、知第一義諦，有道、有修道。以是故，聖人差別有諸果。」

須菩提白佛言：「世尊！修道得果不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！修道得果不？」

佛言：「不也，須菩提！修道不得果，不修道亦不得果，亦不離道得果，亦不住道中得果。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，為眾生故分別果，亦不分別是有為、性無為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！修道不得果，不修道亦不得果，亦不離道得果，亦不住道中得果。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，為眾生故分別果，亦不分別是有為、性無為性。」

「世尊！若不分別有為性、無為性、得諸果者，云何世尊自說三結盡故名須陀洹，婬怒癡薄故名斯陀含果，五此間結盡故名阿那含果，五彼間結盡故名阿羅漢，所有集法皆滅散相故名辟支佛道，一切煩惱習斷故名阿耨多羅三藐三菩提？世尊！我當云何知不分別有為性，無為性、得諸果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若不分別有為性、無為性、得諸果者，云何世尊自說三結盡故名須陀洹，婬怒癡薄故名斯陀含果，五此間結盡故名阿那含果，五彼間結盡故名阿羅漢，所有集法皆滅散相故名辟支佛道，一切煩惱習斷故名阿耨多羅三藐三菩提？世尊！我當云何知不分別有為性，無為性、得諸果？」

佛告須菩提：「汝以須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提，是諸果是有為？是無為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝以須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提，是諸果是有為？是無為？」

須菩提言：「世尊！皆是無為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！皆是無為。」

「須菩提！無為法中有分別不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！無為法中有分別不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「若善男子、善女人通達一切法若有為、若無為一相，所謂無相，是時有分別若有為、若無為不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人通達一切法若有為、若無為一相，所謂無相，是時有分別若有為、若無為不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「如是，須菩提！菩薩摩訶薩為眾生說法，不分別諸法，所謂內空故，乃至無法有法空故。是菩薩自得無所著法，亦教人令得無所著法，若檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，初禪乃至第四禪、慈悲喜捨、無邊虛空處乃至非有想非無想處，若四念處乃至一切種智。是菩薩自不著故，亦教他人令得無所著。無所著故，無所礙。譬如佛所化人布施，亦不受布施報，但為度眾生故。乃至行一切種智，不受一切種智報。菩薩摩訶薩亦如是，行六波羅蜜乃至一切法，有漏無漏、有為無為，不住亦不受報，但為度眾生故。何以故？是菩薩摩訶薩善達一切諸法相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，須菩提！菩薩摩訶薩為眾生說法，不分別諸法，所謂內空故，乃至無法有法空故。是菩薩自得無所著法，亦教人令得無所著法，若檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，初禪乃至第四禪、慈悲喜捨、無邊虛空處乃至非有想非無想處，若四念處乃至一切種智。是菩薩自不著故，亦教他人令得無所著。無所著故，無所礙。譬如佛所化人布施，亦不受布施報，但為度眾生故。乃至行一切種智，不受一切種智報。菩薩摩訶薩亦如是，行六波羅蜜乃至一切法，有漏無漏、有為無為，不住亦不受報，但為度眾生故。何以故？是菩薩摩訶薩善達一切諸法相故。」

摩訶般若波羅蜜經善達品第七十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經善達品第七十九

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩善達諸法相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩善達諸法相？」

佛告須菩提：「譬如化人，不行婬怒癡，不行色乃至識，不行內外法，不行諸煩惱結使，不行有漏法無漏法、世間法出世間法、有為法無為法，亦無聖果。菩薩亦如是，無有是法，亦不分別是法，是名善達諸法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「譬如化人，不行婬怒癡，不行色乃至識，不行內外法，不行諸煩惱結使，不行有漏法無漏法、世間法出世間法、有為法無為法，亦無聖果。菩薩亦如是，無有是法，亦不分別是法，是名善達諸法相。」

須菩提言：「世尊！化人云何有修道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！化人云何有修道？」

佛言：「化人修道，不垢不淨，亦不在五道生死。須菩提！於汝意云何，佛所化人有根本實事不？有垢有淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「化人修道，不垢不淨，亦不在五道生死。須菩提！於汝意云何，佛所化人有根本實事不？有垢有淨不？」

須菩提言：「不也。佛所化人，無有根本實事，亦無垢亦無淨，亦不在五道生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也。佛所化人，無有根本實事，亦無垢亦無淨，亦不在五道生死。」

「如是，須菩提！菩薩摩訶薩善達諸法相亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，須菩提！菩薩摩訶薩善達諸法相亦如是。」

須菩提言：「世尊！一切色如化不？受想行識如化不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！一切色如化不？受想行識如化不？」

佛言：「一切色如化，一切受想行識如化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切色如化，一切受想行識如化。」

「世尊！若一切色如化，一切受想行識如化，一切法如化。化人無色無受想行識，無垢無淨，無五道生死亦無解脫處。菩薩有何等功用？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若一切色如化，一切受想行識如化，一切法如化。化人無色無受想行識，無垢無淨，無五道生死亦無解脫處。菩薩有何等功用？」

佛告須菩提：「於汝意云何，菩薩摩訶薩本行菩薩道時，頗見有眾生從地獄、餓鬼、畜生、天、人中得解脫不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，菩薩摩訶薩本行菩薩道時，頗見有眾生從地獄、餓鬼、畜生、天、人中得解脫不？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，不見眾生從三界得解脫。何以故？菩薩摩訶薩見知一切法如幻如化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，不見眾生從三界得解脫。何以故？菩薩摩訶薩見知一切法如幻如化。」

「世尊！若菩薩摩訶薩見知一切法如幻如化，為何事故，行六波羅蜜、四禪、四無量心、四無色定、三十七助道法，乃至行大慈悲、淨佛國土、成就眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩見知一切法如幻如化，為何事故，行六波羅蜜、四禪、四無量心、四無色定、三十七助道法，乃至行大慈悲、淨佛國土、成就眾生？」

佛告須菩提：「若眾生自知諸法如幻如化，菩薩摩訶薩終不於阿僧祇劫為眾生行菩薩道。須菩提！以眾生自不知諸法如幻如化，以是故，菩薩摩訶薩於無量阿僧祇劫行六波羅蜜，成就眾生、淨佛國土，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若眾生自知諸法如幻如化，菩薩摩訶薩終不於阿僧祇劫為眾生行菩薩道。須菩提！以眾生自不知諸法如幻如化，以是故，菩薩摩訶薩於無量阿僧祇劫行六波羅蜜，成就眾生、淨佛國土，得阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提白佛言：「世尊！若一切法如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化。眾生在何處住，菩薩行六波羅蜜而拔出之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若一切法如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化。眾生在何處住，菩薩行六波羅蜜而拔出之？」

「須菩提！眾生但住名相虛妄憶想分別中。是故菩薩行般若波羅蜜，於名相虛妄中拔出眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！眾生但住名相虛妄憶想分別中。是故菩薩行般若波羅蜜，於名相虛妄中拔出眾生。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是名？何等是相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是名？何等是相？」

佛言：「此名強作，但假施設。所謂此色、此受想行識，此男此女、此大此小，此地獄、此畜生、此餓鬼、此人、此天，此有為此無為，此是須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，此佛道。須菩提！一切和合法皆是假名，以名取諸法，是故為名。一切有為法但有名相，凡夫愚人於中生著。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，於名字中教令遠離。作是言：『諸眾生！是名但有空名，虛妄憶想分別中生，汝等莫著虛妄憶想。此事本末皆無，自性空故，智者所不著。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，為眾生說法。須菩提！是為名。何等為相？須菩提！有二種相，凡夫人所著處。何等為二？一者色相，二者無色相。須菩提！何等名色相？諸所有色，若麁若細、若好若醜皆是空。是空法中，憶想分別著心取相，是名為色相。何等是無色相？諸無色法，憶想分別著心取相故生煩惱，是名無色相。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，教眾生遠離是相著，無相法中令不墮二法，所謂是相、是無相。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，教眾生遠離相，令住無相性中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此名強作，但假施設。所謂此色、此受想行識，此男此女、此大此小，此地獄、此畜生、此餓鬼、此人、此天，此有為此無為，此是須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，此佛道。須菩提！一切和合法皆是假名，以名取諸法，是故為名。一切有為法但有名相，凡夫愚人於中生著。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，於名字中教令遠離。作是言：『諸眾生！是名但有空名，虛妄憶想分別中生，汝等莫著虛妄憶想。此事本末皆無，自性空故，智者所不著。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，為眾生說法。須菩提！是為名。何等為相？須菩提！有二種相，凡夫人所著處。何等為二？一者色相，二者無色相。須菩提！何等名色相？諸所有色，若麁若細、若好若醜皆是空。是空法中，憶想分別著心取相，是名為色相。何等是無色相？諸無色法，憶想分別著心取相故生煩惱，是名無色相。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，教眾生遠離是相著，無相法中令不墮二法，所謂是相、是無相。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，教眾生遠離相，令住無相性中。」

須菩提白佛言：「世尊！若一切法但有名相，云何菩薩行般若波羅蜜能自饒益亦教他人令得善利？云何菩薩具足諸地，從一地至一地，教化眾生令得三乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若一切法但有名相，云何菩薩行般若波羅蜜能自饒益亦教他人令得善利？云何菩薩具足諸地，從一地至一地，教化眾生令得三乘？」

佛告須菩提：「若諸法根本定有，非但名相者，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不能自利益，亦不能利益他人。須菩提！諸法無有根本實事，但有名相。是故菩薩行般若波羅蜜時，能具足禪那波羅蜜，無相故；毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，無相故。具足四禪波羅蜜，四無量心波羅蜜，四無色定波羅蜜，無相故。具足四念處波羅蜜，無相故；乃至具足八聖道分波羅蜜，無相故。具足內空波羅蜜，無相故；乃至具足無法有法空波羅蜜，無相故。具足解脫波羅蜜，無相故；具足九次第定波羅蜜，無相故。具足佛十力波羅蜜，乃至具足十八不共法波羅蜜，無相故。是菩薩無相故，自具足是諸善法，亦教他人令具足善法，無相故。須菩提！若諸法相當實有如毫釐許者，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不能知諸法無相、無憶念，得阿耨多羅三藐三菩提。亦教眾生令得無漏法。何以故？一切無漏法無相、無憶念故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以無漏法利益眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若諸法根本定有，非但名相者，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不能自利益，亦不能利益他人。須菩提！諸法無有根本實事，但有名相。是故菩薩行般若波羅蜜時，能具足禪那波羅蜜，無相故；毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，無相故。具足四禪波羅蜜，四無量心波羅蜜，四無色定波羅蜜，無相故。具足四念處波羅蜜，無相故；乃至具足八聖道分波羅蜜，無相故。具足內空波羅蜜，無相故；乃至具足無法有法空波羅蜜，無相故。具足解脫波羅蜜，無相故；具足九次第定波羅蜜，無相故。具足佛十力波羅蜜，乃至具足十八不共法波羅蜜，無相故。是菩薩無相故，自具足是諸善法，亦教他人令具足善法，無相故。須菩提！若諸法相當實有如毫釐許者，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不能知諸法無相、無憶念，得阿耨多羅三藐三菩提。亦教眾生令得無漏法。何以故？一切無漏法無相、無憶念故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以無漏法利益眾生。」

須菩提白佛言：「世尊！若一切法無相、無憶念，云何數是聲聞法、是辟支佛法、是菩薩法、是佛法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若一切法無相、無憶念，云何數是聲聞法、是辟支佛法、是菩薩法、是佛法？」

佛告須菩提：「於汝意云何，無相法與聲聞法異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，無相法與聲聞法異不？」

「不也，世尊！無相法與辟支佛法、菩薩法、佛法異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！無相法與辟支佛法、菩薩法、佛法異不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

佛告須菩提：「無相法即是須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛法、菩薩法、佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「無相法即是須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛法、菩薩法、佛法。」

須菩提言：「如是，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，世尊！」

「須菩提！以是因緣故，當知一切法皆是無相。須菩提！菩薩摩訶薩學是一切法無相，得增益善法，所謂六波羅蜜、四禪、四無量心、四無色定、四念處，乃至十八不共法。何以故？菩薩不以餘法為要，如三解脫門，所謂空、無相、無作。所以者何？一切善法皆入三解脫門。何以故？一切法自相空，是名空解脫門；一切法無相，是名無相解脫門；一切法無作無起相，是名無作解脫門。若菩薩摩訶薩學三解脫門，是時能學五陰相，能學十二入相，能學十八界相，能學四聖諦、十二因緣法，能學內空、外空乃至無法有法空，能學六波羅蜜、四念處乃至八聖道分，能學佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！以是因緣故，當知一切法皆是無相。須菩提！菩薩摩訶薩學是一切法無相，得增益善法，所謂六波羅蜜、四禪、四無量心、四無色定、四念處，乃至十八不共法。何以故？菩薩不以餘法為要，如三解脫門，所謂空、無相、無作。所以者何？一切善法皆入三解脫門。何以故？一切法自相空，是名空解脫門；一切法無相，是名無相解脫門；一切法無作無起相，是名無作解脫門。若菩薩摩訶薩學三解脫門，是時能學五陰相，能學十二入相，能學十八界相，能學四聖諦、十二因緣法，能學內空、外空乃至無法有法空，能學六波羅蜜、四念處乃至八聖道分，能學佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能學五受陰相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能學五受陰相？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知色相、知色生滅、知色如。云何知色相？知色畢竟空，內分分異、虛、無實，譬如水沫無堅固，是為知色相。云何知色生滅？色生時無所從來，去無所至，若不來不去，是為知色生滅相。云何知色如？是色如、不生不滅、不來不去、不增不減、不垢不淨，是名知色如。須菩提！如名如實、不虛、如前，後中亦爾，常不異，是為知色如。云何知受相？云何知受生滅？云何知受如？菩薩知諸受相，如水中泡，一起一滅，是為知受相。知受生滅者，是諸受，無所從來、去無所至，是為知受生滅。知受如者，是如不生不滅、不來不去、不增不減、不垢不淨，是為知受如。云何知想相？云何知想生滅？云何知想如？知想相者，是想如焰水不可得而妄生水想，是為知想相。知想生滅者，是想無所從來、去無所至，是為知想生滅。知想如者，諸想如不生不滅、不來不去、不增不減、不垢不淨，不轉於實相，是為知想如。云何知行相？云何知行生滅？云何知行如？知行相者，行如芭蕉，葉葉除却不得堅實，是為知行相。知行生滅者，諸行生無所從來、去無所至，是為知行生滅。知行如者，諸行不生不滅、不來不去、不增不減、不垢不淨，是為知行如。云何知識相？云何知識生滅？云何知識如？知識相者，識如幻師，幻作四種兵，無有實。識相亦如是，是為知識相。知識生滅者，是識生時無所從來、滅時無所去，是為知識生滅。知識如者，知識不生不滅、不來不去、不垢不淨、不增不減，是為知識如。云何知諸入？眼眼性空乃至意意性空，色色性空乃至法法性空。云何知界？眼眼界空、色色界空、眼識眼識界空，乃至意識界亦如是。云何知四聖諦？知苦聖諦時遠離二法，知苦諦不二不別，是名苦聖諦。集、盡、道亦如是。云何知苦如？知苦聖諦即是如，如即是苦聖諦。集、盡、道亦如是。云何知十二因緣？知十二因緣不生相，是名知十二因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知色相、知色生滅、知色如。云何知色相？知色畢竟空，內分分異、虛、無實，譬如水沫無堅固，是為知色相。云何知色生滅？色生時無所從來，去無所至，若不來不去，是為知色生滅相。云何知色如？是色如、不生不滅、不來不去、不增不減、不垢不淨，是名知色如。須菩提！如名如實、不虛、如前，後中亦爾，常不異，是為知色如。云何知受相？云何知受生滅？云何知受如？菩薩知諸受相，如水中泡，一起一滅，是為知受相。知受生滅者，是諸受，無所從來、去無所至，是為知受生滅。知受如者，是如不生不滅、不來不去、不增不減、不垢不淨，是為知受如。云何知想相？云何知想生滅？云何知想如？知想相者，是想如焰水不可得而妄生水想，是為知想相。知想生滅者，是想無所從來、去無所至，是為知想生滅。知想如者，諸想如不生不滅、不來不去、不增不減、不垢不淨，不轉於實相，是為知想如。云何知行相？云何知行生滅？云何知行如？知行相者，行如芭蕉，葉葉除却不得堅實，是為知行相。知行生滅者，諸行生無所從來、去無所至，是為知行生滅。知行如者，諸行不生不滅、不來不去、不增不減、不垢不淨，是為知行如。云何知識相？云何知識生滅？云何知識如？知識相者，識如幻師，幻作四種兵，無有實。識相亦如是，是為知識相。知識生滅者，是識生時無所從來、滅時無所去，是為知識生滅。知識如者，知識不生不滅、不來不去、不垢不淨、不增不減，是為知識如。云何知諸入？眼眼性空乃至意意性空，色色性空乃至法法性空。云何知界？眼眼界空、色色界空、眼識眼識界空，乃至意識界亦如是。云何知四聖諦？知苦聖諦時遠離二法，知苦諦不二不別，是名苦聖諦。集、盡、道亦如是。云何知苦如？知苦聖諦即是如，如即是苦聖諦。集、盡、道亦如是。云何知十二因緣？知十二因緣不生相，是名知十二因緣。」

須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，各各分別知諸法，將無以色性壞法性，乃至一切種智性壞法性耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，各各分別知諸法，將無以色性壞法性，乃至一切種智性壞法性耶？」

佛告須菩提：「若法性外更有法者，應壞法性；法性外，法不可得，是故不壞。何以故？須菩提！佛及佛弟子知法性外法不可得，不可得故，不說法性外有法。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應學法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若法性外更有法者，應壞法性；法性外，法不可得，是故不壞。何以故？須菩提！佛及佛弟子知法性外法不可得，不可得故，不說法性外有法。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應學法性。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩若學法性，為無所學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩若學法性，為無所學。」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩學法性則學一切法。何以故？一切法即是法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩學法性則學一切法。何以故？一切法即是法性。」

須菩提白佛言：「世尊！何因緣故，一切法即是法性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何因緣故，一切法即是法性？」

佛言：「一切法皆入無相、無為性中，以是因緣故，學法性則學一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法皆入無相、無為性中，以是因緣故，學法性則學一切法。」

須菩提白佛言：「世尊！若一切法即是法性，菩薩摩訶薩何以學般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜？菩薩摩訶薩何以學初禪、第二第三第四禪？菩薩摩訶薩何以學慈悲喜捨？何以學無邊虛空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處？何以學四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分？何以學空、無相、無作解脫門？何以學八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法？何以學六神通？何以學三十二相、八十隨形好？何以學生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家？何以學生四天王天處、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天？何以學生梵天王住處、光音天、遍淨天、廣果天、無想天、淨居天？何以學生無邊空處、生無邊識處、生無所有處、生非有想非無想處？何以學初發意地，第二第三第四第五第六第七第八第九第十地？何以學聲聞地、辟支佛地、菩薩法位？何以學成就眾生、淨佛國土？何以學諸陀羅尼？何以學樂說法？何以學阿耨多羅三藐三菩提，學已得一切種智、知一切法？世尊！諸法法性中無是分別。世尊！將無菩薩墮非道中。何以故？世尊！法性中無如是分別，法性中無色、無受想行識，諸法性亦不遠離色受想行識。色即是法性，法性即是色，受想行識亦如是，一切法亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若一切法即是法性，菩薩摩訶薩何以學般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜？菩薩摩訶薩何以學初禪、第二第三第四禪？菩薩摩訶薩何以學慈悲喜捨？何以學無邊虛空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處？何以學四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分？何以學空、無相、無作解脫門？何以學八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法？何以學六神通？何以學三十二相、八十隨形好？何以學生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家？何以學生四天王天處、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天？何以學生梵天王住處、光音天、遍淨天、廣果天、無想天、淨居天？何以學生無邊空處、生無邊識處、生無所有處、生非有想非無想處？何以學初發意地，第二第三第四第五第六第七第八第九第十地？何以學聲聞地、辟支佛地、菩薩法位？何以學成就眾生、淨佛國土？何以學諸陀羅尼？何以學樂說法？何以學阿耨多羅三藐三菩提，學已得一切種智、知一切法？世尊！諸法法性中無是分別。世尊！將無菩薩墮非道中。何以故？世尊！法性中無如是分別，法性中無色、無受想行識，諸法性亦不遠離色受想行識。色即是法性，法性即是色，受想行識亦如是，一切法亦如是。」

佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。色即是法性，受想行識即是法性。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若法性外見有法者，為不求阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，知一切法性即是阿耨多羅三藐三菩提。以是故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，知一切法即是法性已，以無名相法以名相說，所謂是色、是受想行識，乃至是阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！譬如工幻師、若幻弟子，多人處立幻，作種種形色男女象馬、端嚴園林，及諸廬館流泉浴池、衣服臥具、香華瓔珞、餚膳飲食，作眾伎樂以樂眾人；又復幻作人，令布施、持戒、忍辱、精進、禪定、修智慧。是幻師復幻作剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天處、須彌山三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天以示眾人；復幻作梵眾天乃至非有想非無想天；又幻作須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩摩訶薩，從初發意行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，行初地乃至行十地，入菩薩位遊戲神通，成就眾生、淨佛國土，遊戲諸禪解脫三昧，行佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，具足佛身三十二相、八十隨形好，以示眾人。是中無智之人歎未曾有，是人多能巧為眾事娛樂眾人，種種形色乃至三十二相、八十隨形好莊嚴佛身。其中有智之土思惟言：『未曾有也，是中無有實事，而以無所有法娛樂眾人令有形相，無事事相、無有有相。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩不見離法性有法行般若波羅蜜，以方便力故，雖不得眾生而自布施，亦教人布施，讚歎布施法，歡喜讚歎行布施者；自持戒，亦教人持戒；自忍辱，亦教人忍辱；自精進，亦教人精進；自行禪，亦教人行禪；自修智慧，亦教人修智慧，讚歎修智慧法，歡喜讚歎修智慧者。自行十善，亦教他人行十善，讚歎行十善法，歡喜讚歎行十善者。自受行五戒，亦教他人受行五戒，讚歎五戒法，歡喜讚歎受行五戒者。自受八戒齋，亦教他人受八戒齋，讚歎八戒齋法。歡喜讚歎行八戒齋者。自行初禪乃至自行第四禪，自行慈悲喜捨，自行無邊空處乃至非有想非無想處，亦教他人行。自行四念處乃至八聖道分，自行三解脫門、佛十力，乃至自行十八不共法，亦教他人行十八不共法，讚歎十八不共法，歡喜讚歎行十八不共法者。須菩提！若法性前後中有異者，是菩薩摩訶薩不能以方便力故示法性成就眾生。須菩提！以法性前後中無異，是故菩薩行般若波羅蜜，為利益眾生故行菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。色即是法性，受想行識即是法性。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若法性外見有法者，為不求阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，知一切法性即是阿耨多羅三藐三菩提。以是故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，知一切法即是法性已，以無名相法以名相說，所謂是色、是受想行識，乃至是阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！譬如工幻師、若幻弟子，多人處立幻，作種種形色男女象馬、端嚴園林，及諸廬館流泉浴池、衣服臥具、香華瓔珞、餚膳飲食，作眾伎樂以樂眾人；又復幻作人，令布施、持戒、忍辱、精進、禪定、修智慧。是幻師復幻作剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天處、須彌山三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天以示眾人；復幻作梵眾天乃至非有想非無想天；又幻作須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、菩薩摩訶薩，從初發意行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，行初地乃至行十地，入菩薩位遊戲神通，成就眾生、淨佛國土，遊戲諸禪解脫三昧，行佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，具足佛身三十二相、八十隨形好，以示眾人。是中無智之人歎未曾有，是人多能巧為眾事娛樂眾人，種種形色乃至三十二相、八十隨形好莊嚴佛身。其中有智之土思惟言：『未曾有也，是中無有實事，而以無所有法娛樂眾人令有形相，無事事相、無有有相。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩不見離法性有法行般若波羅蜜，以方便力故，雖不得眾生而自布施，亦教人布施，讚歎布施法，歡喜讚歎行布施者；自持戒，亦教人持戒；自忍辱，亦教人忍辱；自精進，亦教人精進；自行禪，亦教人行禪；自修智慧，亦教人修智慧，讚歎修智慧法，歡喜讚歎修智慧者。自行十善，亦教他人行十善，讚歎行十善法，歡喜讚歎行十善者。自受行五戒，亦教他人受行五戒，讚歎五戒法，歡喜讚歎受行五戒者。自受八戒齋，亦教他人受八戒齋，讚歎八戒齋法。歡喜讚歎行八戒齋者。自行初禪乃至自行第四禪，自行慈悲喜捨，自行無邊空處乃至非有想非無想處，亦教他人行。自行四念處乃至八聖道分，自行三解脫門、佛十力，乃至自行十八不共法，亦教他人行十八不共法，讚歎十八不共法，歡喜讚歎行十八不共法者。須菩提！若法性前後中有異者，是菩薩摩訶薩不能以方便力故示法性成就眾生。須菩提！以法性前後中無異，是故菩薩行般若波羅蜜，為利益眾生故行菩薩道。」