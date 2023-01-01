摩訶般若波羅蜜經卷第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第二十三

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

三次品第七十五(丹本次第行品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三次品第七十五(丹本次第行品)

爾時須菩提白佛言：「世尊！若有法相者，尚不得順忍，何況得道？世尊！若無法相者，當得順忍不？若乾慧地、若性地、若八人地、若見地、若薄地、若離欲地、若已辦地、若辟支佛地、若菩薩地、若佛地、若修道，因是修道，當斷煩惱不？以是煩惱故，不得過聲聞、辟支佛地，入菩薩位。若不入菩薩位，則不得一切種智。不得一切種智，則不能得斷一切煩惱習。世尊！若無有法相，是諸法則不生。若不生是諸法，則不能得一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！若有法相者，尚不得順忍，何況得道？世尊！若無法相者，當得順忍不？若乾慧地、若性地、若八人地、若見地、若薄地、若離欲地、若已辦地、若辟支佛地、若菩薩地、若佛地、若修道，因是修道，當斷煩惱不？以是煩惱故，不得過聲聞、辟支佛地，入菩薩位。若不入菩薩位，則不得一切種智。不得一切種智，則不能得斷一切煩惱習。世尊！若無有法相，是諸法則不生。若不生是諸法，則不能得一切種智。」

佛告須菩提：「如是，如是！若無有法者，則有順忍，乃至斷一切煩惱習。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！若無有法者，則有順忍，乃至斷一切煩惱習。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，有法相不？所謂色相乃至識相；眼相乃至意相，色相乃至法相，眼界相乃至意識界相；四念處相乃至一切種智相。若色相若色斷相，乃至識相識斷相，十二入、十八界亦如是；若無明相若無明斷相，乃至憂悲愁惱相憂悲愁惱斷相；若欲相若欲斷相，若瞋相若瞋斷相，若癡相若癡斷相；若苦相若苦斷相，若集相若集斷相，若盡相若盡斷相，若道相若道斷相；乃至一切種智相，斷一切煩惱習相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，有法相不？所謂色相乃至識相；眼相乃至意相，色相乃至法相，眼界相乃至意識界相；四念處相乃至一切種智相。若色相若色斷相，乃至識相識斷相，十二入、十八界亦如是；若無明相若無明斷相，乃至憂悲愁惱相憂悲愁惱斷相；若欲相若欲斷相，若瞋相若瞋斷相，若癡相若癡斷相；若苦相若苦斷相，若集相若集斷相，若盡相若盡斷相，若道相若道斷相；乃至一切種智相，斷一切煩惱習相？」

佛言：「不也，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，無有法相非法相，即是菩薩順忍。若無有法相無有非法相，即是修道，亦是道果。須菩提！菩薩摩訶薩有法是菩薩道，無法是菩薩果。以是因緣故，當知一切法無所有性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，無有法相非法相，即是菩薩順忍。若無有法相無有非法相，即是修道，亦是道果。須菩提！菩薩摩訶薩有法是菩薩道，無法是菩薩果。以是因緣故，當知一切法無所有性。」

須菩提白佛言：「世尊！若一切法無所有性，佛云何知一切法無所有性故得成佛，於一切法得自在力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若一切法無所有性，佛云何知一切法無所有性故得成佛，於一切法得自在力？」

佛告須菩提：「如是，如是！一切法無所有性。我本行菩薩道修六波羅蜜，離諸欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪乃至入第四禪。於是諸禪及支不取相，不念有是禪、不受禪味、不得是禪，無染清淨行四禪，我於是諸禪不受果報。依四禪住，起五神通——身通、天耳、知他人心、宿命通、天眼通——於諸神通不取相，不念有是神通，不受神通味，不得是神通。我於是五神通不分別行，須菩提！我爾時用一念相應慧得阿耨多羅三藐三菩提，所謂是苦聖諦，是集、是滅、是道聖諦，成就十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，得作佛，分別三聚眾生：正定、邪定、不定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！一切法無所有性。我本行菩薩道修六波羅蜜，離諸欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪乃至入第四禪。於是諸禪及支不取相，不念有是禪、不受禪味、不得是禪，無染清淨行四禪，我於是諸禪不受果報。依四禪住，起五神通——身通、天耳、知他人心、宿命通、天眼通——於諸神通不取相，不念有是神通，不受神通味，不得是神通。我於是五神通不分別行，須菩提！我爾時用一念相應慧得阿耨多羅三藐三菩提，所謂是苦聖諦，是集、是滅、是道聖諦，成就十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，得作佛，分別三聚眾生：正定、邪定、不定。」

須菩提白佛言：「云何世尊於諸法無所有性中起四禪六神通，亦無眾生而分別作三聚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「云何世尊於諸法無所有性中起四禪六神通，亦無眾生而分別作三聚？」

佛告須菩提：「若諸欲惡不善法若有性——若自性、若他性——我本為菩薩行時，不能觀諸欲惡不善法無所有性入初禪。以諸欲惡不善法無有性，若自性、若他性皆是無所有性故，我本行菩薩道時，離諸欲惡不善法，入初禪乃至入第四禪。須菩提！若諸神通有性——若自性、若他性——我不能知是神通無所有性，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！以神通無有性，若自性、若他性皆是無所有性。以是故，諸佛於神通知無所有性，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若諸欲惡不善法若有性——若自性、若他性——我本為菩薩行時，不能觀諸欲惡不善法無所有性入初禪。以諸欲惡不善法無有性，若自性、若他性皆是無所有性故，我本行菩薩道時，離諸欲惡不善法，入初禪乃至入第四禪。須菩提！若諸神通有性——若自性、若他性——我不能知是神通無所有性，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！以神通無有性，若自性、若他性皆是無所有性。以是故，諸佛於神通知無所有性，得阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提言：「世尊！若菩薩摩訶薩知諸法無所有性，因四禪、五神通得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！新學菩薩摩訶薩，云何於諸法無所有性中次第行、次第學、次第道，以是次第行、次第學、次第道，得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！若菩薩摩訶薩知諸法無所有性，因四禪、五神通得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！新學菩薩摩訶薩，云何於諸法無所有性中次第行、次第學、次第道，以是次第行、次第學、次第道，得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩若初從諸佛聞，若從多供養諸佛菩薩聞，若諸阿羅漢、若諸阿那含、若諸斯陀含、若諸須陀洹所聞：『得無所有故是佛，得無所有故是阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹，一切賢聖皆以得無所有故有名。一切有為作法無所有性，乃至無有如毫末許所有。』是菩薩摩訶薩聞是已，作是念：『若一切法無有性、得無所有性故是佛、乃至得無所有性故是須陀洹。我若當得阿耨多羅三藐三菩提、若不得，一切法常無有性。我何以不發心得阿耨多羅三藐三菩提？得阿耨多羅三藐三菩提已，一切眾生行於有相，當令住無所有中。』須菩提！菩薩摩訶薩如是思惟已，發阿耨多羅三藐三菩提心，為度一切眾生故。菩薩摩訶薩所行次第行、次第學、次第道者，如過去諸菩薩摩訶薩所行道，得阿耨多羅三藐三菩提。是新發意菩薩應學六波羅蜜，所謂檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩若行檀那波羅蜜時，自行布施亦教人布施，讚歎布施功德，歡喜讚歎行布施者。以是布施因緣故，得大財富。是菩薩遠離慳心，布施眾生食飲衣服、香華瓔珞、房舍臥具燈燭，種種資生所須，盡給與之。菩薩摩訶薩行是布施及持戒，生天人中，得大尊貴。以是持戒、布施故，得禪定眾。以是布施、持戒、禪定故，得智慧眾、解脫眾、解脫知見眾。是菩薩因是布施、持戒、禪定眾、智慧眾、解脫眾、解脫知見眾故，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位。入菩薩位已，得淨佛國土、成就眾生，得一切種智。得一切種智已，轉法輪。轉法輪已，以三乘法度脫眾生生死。如是，須菩提！菩薩以是布施，次第行、次第學、次第道，是事皆不可得。何以故？自性無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩若初從諸佛聞，若從多供養諸佛菩薩聞，若諸阿羅漢、若諸阿那含、若諸斯陀含、若諸須陀洹所聞：『得無所有故是佛，得無所有故是阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹，一切賢聖皆以得無所有故有名。一切有為作法無所有性，乃至無有如毫末許所有。』是菩薩摩訶薩聞是已，作是念：『若一切法無有性、得無所有性故是佛、乃至得無所有性故是須陀洹。我若當得阿耨多羅三藐三菩提、若不得，一切法常無有性。我何以不發心得阿耨多羅三藐三菩提？得阿耨多羅三藐三菩提已，一切眾生行於有相，當令住無所有中。』須菩提！菩薩摩訶薩如是思惟已，發阿耨多羅三藐三菩提心，為度一切眾生故。菩薩摩訶薩所行次第行、次第學、次第道者，如過去諸菩薩摩訶薩所行道，得阿耨多羅三藐三菩提。是新發意菩薩應學六波羅蜜，所謂檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩若行檀那波羅蜜時，自行布施亦教人布施，讚歎布施功德，歡喜讚歎行布施者。以是布施因緣故，得大財富。是菩薩遠離慳心，布施眾生食飲衣服、香華瓔珞、房舍臥具燈燭，種種資生所須，盡給與之。菩薩摩訶薩行是布施及持戒，生天人中，得大尊貴。以是持戒、布施故，得禪定眾。以是布施、持戒、禪定故，得智慧眾、解脫眾、解脫知見眾。是菩薩因是布施、持戒、禪定眾、智慧眾、解脫眾、解脫知見眾故，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位。入菩薩位已，得淨佛國土、成就眾生，得一切種智。得一切種智已，轉法輪。轉法輪已，以三乘法度脫眾生生死。如是，須菩提！菩薩以是布施，次第行、次第學、次第道，是事皆不可得。何以故？自性無所有故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初發意以來，自行持戒教人持戒，讚歎持戒功德，歡喜讚歎行持戒者。持戒及布施因緣故，生天人中得大尊貴。見貧窮者施以財物，不持戒者教令持戒，亂意者教令禪定，愚癡者教令智慧，無解脫者教令解脫，無解脫知見者教令解脫知見。以是持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見故，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位。入菩薩位已，得淨佛國土。淨佛國土已，成就眾生。成就眾生已，得一切種智。得一切種智已，轉法輪。轉法輪已，以三乘法度脫眾生。如是，須菩提！菩薩以是持戒，次第行、次第學、次第道，是事皆不可得。何以故？一切法自性無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初發意以來，自行持戒教人持戒，讚歎持戒功德，歡喜讚歎行持戒者。持戒及布施因緣故，生天人中得大尊貴。見貧窮者施以財物，不持戒者教令持戒，亂意者教令禪定，愚癡者教令智慧，無解脫者教令解脫，無解脫知見者教令解脫知見。以是持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見故，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位。入菩薩位已，得淨佛國土。淨佛國土已，成就眾生。成就眾生已，得一切種智。得一切種智已，轉法輪。轉法輪已，以三乘法度脫眾生。如是，須菩提！菩薩以是持戒，次第行、次第學、次第道，是事皆不可得。何以故？一切法自性無所有故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初已來，自行羼提波羅蜜，教人行羼提，讚歎羼提功德，歡喜讚歎行羼提者。行羼提波羅蜜時，布施眾生各令滿足，教令持戒、教令禪定乃至解脫知見。以是布施、持戒、禪定、智慧因緣故，過阿羅漢、辟支佛地，入菩薩位中。入菩薩位中已，得淨佛國土。得淨佛國土已，成就眾生。成就眾生已，得一切種智。得一切種智已，轉法輪。轉法輪已，以三乘法度脫眾生生死。如是，須菩提！菩薩以羼提波羅蜜，次第行、次第學、次第道，是事皆不可得。何以故？一切法自性無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初已來，自行羼提波羅蜜，教人行羼提，讚歎羼提功德，歡喜讚歎行羼提者。行羼提波羅蜜時，布施眾生各令滿足，教令持戒、教令禪定乃至解脫知見。以是布施、持戒、禪定、智慧因緣故，過阿羅漢、辟支佛地，入菩薩位中。入菩薩位中已，得淨佛國土。得淨佛國土已，成就眾生。成就眾生已，得一切種智。得一切種智已，轉法輪。轉法輪已，以三乘法度脫眾生生死。如是，須菩提！菩薩以羼提波羅蜜，次第行、次第學、次第道，是事皆不可得。何以故？一切法自性無所有故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初已來，自行毘梨耶，教人行毘梨耶，讚歎行毘梨耶功德，歡喜讚歎行毘梨耶者，乃至是事皆不可得，自性無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初已來，自行毘梨耶，教人行毘梨耶，讚歎行毘梨耶功德，歡喜讚歎行毘梨耶者，乃至是事皆不可得，自性無所有故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初已來，自入禪、入無量心、入無色定，亦教人入禪、入無量心、入無色定，讚歎入禪、入無量心、入無色定功德，歡喜讚歎行禪、無量心、無色定者。是菩薩住諸禪定無量心，布施眾生各令滿足，教令持戒，教令禪定、智慧。以是布施、禪定、智慧、解脫、解脫知見因緣故，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位。入菩薩位已，淨佛國土。淨佛國土已，成就眾生。成就眾生已，得一切種智。得一切種智，已轉法輪。轉法輪已，以三乘法度脫一切眾生。乃至是事皆不可得，自性無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初已來，自入禪、入無量心、入無色定，亦教人入禪、入無量心、入無色定，讚歎入禪、入無量心、入無色定功德，歡喜讚歎行禪、無量心、無色定者。是菩薩住諸禪定無量心，布施眾生各令滿足，教令持戒，教令禪定、智慧。以是布施、禪定、智慧、解脫、解脫知見因緣故，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位。入菩薩位已，淨佛國土。淨佛國土已，成就眾生。成就眾生已，得一切種智。得一切種智，已轉法輪。轉法輪已，以三乘法度脫一切眾生。乃至是事皆不可得，自性無所有故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初以來，行般若波羅蜜，布施眾生各令滿足，教令持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見。是菩薩行般若波羅蜜時，自行六波羅蜜，亦教他人令行六波羅蜜，讚歎六波羅蜜功德，歡喜讚歎行六波羅蜜者。是菩薩以是檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜因緣及方便力，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位。乃至是事不可得，自性無所有故。須菩提！是名初發意菩薩摩訶薩次第行、次第學、次第道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初以來，行般若波羅蜜，布施眾生各令滿足，教令持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見。是菩薩行般若波羅蜜時，自行六波羅蜜，亦教他人令行六波羅蜜，讚歎六波羅蜜功德，歡喜讚歎行六波羅蜜者。是菩薩以是檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜因緣及方便力，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位。乃至是事不可得，自性無所有故。須菩提！是名初發意菩薩摩訶薩次第行、次第學、次第道。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩次第行、次第學、次第道，菩薩摩訶薩從初已來，以一切種智相應心，信解諸法無所有性，修六念，所謂念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天。須菩提！云何菩薩摩訶薩修念佛？菩薩摩訶薩念佛，不以色念，不以受想行識念。何以故？是色自性無，受想行識自性無。若法自性無，是為無所有。何以故？無憶故，是為念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩次第行、次第學、次第道，菩薩摩訶薩從初已來，以一切種智相應心，信解諸法無所有性，修六念，所謂念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天。須菩提！云何菩薩摩訶薩修念佛？菩薩摩訶薩念佛，不以色念，不以受想行識念。何以故？是色自性無，受想行識自性無。若法自性無，是為無所有。何以故？無憶故，是為念佛。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩念佛，不以三十二相念，亦不念金色身，不念丈光，不念八十隨形好。何以故？是佛身自性無故。若法無性，是為無所有。何以故？無憶故，是為念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩念佛，不以三十二相念，亦不念金色身，不念丈光，不念八十隨形好。何以故？是佛身自性無故。若法無性，是為無所有。何以故？無憶故，是為念佛。

「復次，須菩提！不應以戒眾念佛，不應以定眾、智慧眾、解脫眾、解脫知見眾念佛。何以故？是眾無有自性。若法無自性，是為無所有。何以故？無憶故，是為念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！不應以戒眾念佛，不應以定眾、智慧眾、解脫眾、解脫知見眾念佛。何以故？是眾無有自性。若法無自性，是為無所有。何以故？無憶故，是為念佛。

「復次，須菩提！不應以十力念佛，不應以四無所畏、四無礙智、十八不共法念佛，不應以大慈大悲念佛。何以故？是諸法自性無。若法自性無，是為非法。無所念，是為念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！不應以十力念佛，不應以四無所畏、四無礙智、十八不共法念佛，不應以大慈大悲念佛。何以故？是諸法自性無。若法自性無，是為非法。無所念，是為念佛。

「復次，須菩提！不應以十二因緣法念佛。何以故？是因緣法自性無。若法自性無，是為非法。無所念，是為念佛。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應念佛，是為菩薩初發意次第行、次第學、次第道。是菩薩摩訶薩次第行、次第學、次第道中住，能具足四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，修行空三昧，無相、無作三昧，乃至一切種智，諸法性無所有故。是菩薩知諸法性無所有，是中無有性、無無性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！不應以十二因緣法念佛。何以故？是因緣法自性無。若法自性無，是為非法。無所念，是為念佛。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時應念佛，是為菩薩初發意次第行、次第學、次第道。是菩薩摩訶薩次第行、次第學、次第道中住，能具足四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，修行空三昧，無相、無作三昧，乃至一切種智，諸法性無所有故。是菩薩知諸法性無所有，是中無有性、無無性。

「須菩提！云何菩薩摩訶薩應修念法？須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不念善法、不念不善法，不念有記法、不念無記法，不念世間法、不念出世間法，不念淨法、不念不淨法，不念聖法、不念凡夫法，不念有漏法、不念無漏法，不念欲界繫法、色界繫法、無色界繫法，不念有為法、無為法。何以故？是諸法自性無。若法自性無，是為非法。無所念，是為念法。念法中學，無所有性故，乃至當得一切種智。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，得諸法無所有性。是無所有性中，非有相、非無相。如是，須菩提！菩薩摩訶薩應修念法，於是法中乃至無少許念，何況念法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何菩薩摩訶薩應修念法？須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不念善法、不念不善法，不念有記法、不念無記法，不念世間法、不念出世間法，不念淨法、不念不淨法，不念聖法、不念凡夫法，不念有漏法、不念無漏法，不念欲界繫法、色界繫法、無色界繫法，不念有為法、無為法。何以故？是諸法自性無。若法自性無，是為非法。無所念，是為念法。念法中學，無所有性故，乃至當得一切種智。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，得諸法無所有性。是無所有性中，非有相、非無相。如是，須菩提！菩薩摩訶薩應修念法，於是法中乃至無少許念，何況念法？

「須菩提！菩薩摩訶薩云何應修念僧？須菩提！菩薩摩訶薩念僧無為法故，分別有佛弟子眾，是中乃至無少許念，何況念僧？如是菩薩摩訶薩應念僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩云何應修念僧？須菩提！菩薩摩訶薩念僧無為法故，分別有佛弟子眾，是中乃至無少許念，何況念僧？如是菩薩摩訶薩應念僧。

「須菩提！菩薩摩訶薩云何應修念戒？須菩提！菩薩摩訶薩從初發意已來，應念聖戒、無缺戒、無隙戒、無瑕戒、無濁戒、無著戒、自在戒、智者所讚戒、具足戒、隨定戒。應念是戒無所有性，乃至無少許念，何況念戒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩云何應修念戒？須菩提！菩薩摩訶薩從初發意已來，應念聖戒、無缺戒、無隙戒、無瑕戒、無濁戒、無著戒、自在戒、智者所讚戒、具足戒、隨定戒。應念是戒無所有性，乃至無少許念，何況念戒？

「須菩提！菩薩摩訶薩從初發意已來，應念捨。若自念捨、若念他捨，若捨財、若捨法、若捨煩惱。觀是捨不可得故，乃至無少許念，何況念捨？如是，須菩提！菩薩摩訶薩應念捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩從初發意已來，應念捨。若自念捨、若念他捨，若捨財、若捨法、若捨煩惱。觀是捨不可得故，乃至無少許念，何況念捨？如是，須菩提！菩薩摩訶薩應念捨。

「須菩提！云何菩薩摩訶薩應念天？須菩提！菩薩作是念：『四天王諸天所有信、戒、施、聞、慧，此間命終生彼天處，我亦有是信、戒、施、聞、慧。乃至他化自在天所有信、戒、施、聞、慧，此間命終生彼天處，我亦有是信、戒、施、聞、慧。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩應念是天，無所有性中尚無少許念，何況念天？須菩提！菩薩摩訶薩行是六念，是名次第行、次第學、次第道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何菩薩摩訶薩應念天？須菩提！菩薩作是念：『四天王諸天所有信、戒、施、聞、慧，此間命終生彼天處，我亦有是信、戒、施、聞、慧。乃至他化自在天所有信、戒、施、聞、慧，此間命終生彼天處，我亦有是信、戒、施、聞、慧。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩應念是天，無所有性中尚無少許念，何況念天？須菩提！菩薩摩訶薩行是六念，是名次第行、次第學、次第道。」

爾時須菩提白佛言：「世尊！若一切法無所有性，所謂念色乃至識，眼乃至意，色乃至法，眼界乃至意識界，是無所有性。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分，佛十力乃至一切種智，是無所有性。世尊！若一切法無所有性者，是則無道、無智、無果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！若一切法無所有性，所謂念色乃至識，眼乃至意，色乃至法，眼界乃至意識界，是無所有性。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分，佛十力乃至一切種智，是無所有性。世尊！若一切法無所有性者，是則無道、無智、無果。」

佛告須菩提：「汝見是色性實有不？乃至一切種智性實有不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝見是色性實有不？乃至一切種智性實有不？」

須菩提言：「不見也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不見也，世尊！」

佛告須菩提：「汝若不見諸法實有，云何作是問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝若不見諸法實有，云何作是問？」

須菩提言：「世尊！我於是法不敢有疑，但為當來世諸比丘求聲聞、辟支佛道、菩薩道者。是人當如是言：『若一切法無所有性，誰垢誰淨、誰縛誰解？』是不知不解故，而破於戒、破正見、破威儀、破淨命。是人破此事故，當墮三惡道。世尊！我畏當來世有如是事，以是故，問佛世尊。我於是法中信，不疑不悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！我於是法不敢有疑，但為當來世諸比丘求聲聞、辟支佛道、菩薩道者。是人當如是言：『若一切法無所有性，誰垢誰淨、誰縛誰解？』是不知不解故，而破於戒、破正見、破威儀、破淨命。是人破此事故，當墮三惡道。世尊！我畏當來世有如是事，以是故，問佛世尊。我於是法中信，不疑不悔。」

摩訶般若波羅蜜經一念品第七十六(丹無漏行六度品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經一念品第七十六(丹無漏行六度品)

須菩提白佛言：「世尊！若一切法性無所有，菩薩見何等利益故，為眾生發阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若一切法性無所有，菩薩見何等利益故，為眾生發阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告須菩提：「以一切法性無所有故，菩薩以是故，為眾生求阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！諸有得有著者，難可解脫。須菩提！諸得相者，無有道、無有果、無阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「以一切法性無所有故，菩薩以是故，為眾生求阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！諸有得有著者，難可解脫。須菩提！諸得相者，無有道、無有果、無阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提白佛言：「世尊！無得相者，有道、有果、有阿耨多羅三藐三菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！無得相者，有道、有果、有阿耨多羅三藐三菩提不？」

「須菩提！無所得即是道、即是果、即是阿耨多羅三藐三菩提，法性不壞故。若無所得法欲得道、欲得果、欲得阿耨多羅三藐三菩提，為欲壞法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！無所得即是道、即是果、即是阿耨多羅三藐三菩提，法性不壞故。若無所得法欲得道、欲得果、欲得阿耨多羅三藐三菩提，為欲壞法性。」

須菩提白佛言：「世尊！若無所得法即是道、即是果、即是阿耨多羅三藐三菩提，云何有菩薩初地乃至十地？云何有無生法忍？云何有報得神通？云何有報得布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。住是果報法中，能成就眾生、能淨佛國土，及供養諸佛衣服飲食、香華瓔珞、房舍臥具燈燭，種種資生所須之具。乃至得阿耨多羅三藐三菩提，不斷是福德，乃至般涅槃後，舍利及弟子得供養，爾乃滅盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若無所得法即是道、即是果、即是阿耨多羅三藐三菩提，云何有菩薩初地乃至十地？云何有無生法忍？云何有報得神通？云何有報得布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。住是果報法中，能成就眾生、能淨佛國土，及供養諸佛衣服飲食、香華瓔珞、房舍臥具燈燭，種種資生所須之具。乃至得阿耨多羅三藐三菩提，不斷是福德，乃至般涅槃後，舍利及弟子得供養，爾乃滅盡？」

佛告須菩提：「以諸法無所得相故，得菩薩初地乃至十地。有報得神通、布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、成就眾生、淨佛國土，亦以善根因緣故能利益眾生，乃至般涅槃後舍利及弟子得供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「以諸法無所得相故，得菩薩初地乃至十地。有報得神通、布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、成就眾生、淨佛國土，亦以善根因緣故能利益眾生，乃至般涅槃後舍利及弟子得供養。」

須菩提白佛言：「世尊！若諸法無所得相，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、諸神通，有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若諸法無所得相，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、諸神通，有何差別？」

佛告須菩提：「無所得法布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、神通，無有差別，以眾生著布施乃至神通故，分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「無所得法布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、神通，無有差別，以眾生著布施乃至神通故，分別說。」

「世尊！云何無所得法布施乃至神通無有差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何無所得法布施乃至神通無有差別？」

「須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不得布施，施者、受者皆不可得而行布施，不得戒而持戒、不得忍而行忍、不得精進而行精進、不得禪而行禪、不得智慧而行智慧、不得神通而行神通、不得四念處而行四念處，乃至不得八聖道分而行八聖道分，不得空三昧無相無作三昧而行空無相無作三昧，不得眾生而成就眾生，不得淨佛國土而淨佛國土，不得諸佛法而得阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩應如是行無所得般若波羅蜜。菩薩摩訶薩行是無所得般若波羅蜜時，魔若魔天不能破壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不得布施，施者、受者皆不可得而行布施，不得戒而持戒、不得忍而行忍、不得精進而行精進、不得禪而行禪、不得智慧而行智慧、不得神通而行神通、不得四念處而行四念處，乃至不得八聖道分而行八聖道分，不得空三昧無相無作三昧而行空無相無作三昧，不得眾生而成就眾生，不得淨佛國土而淨佛國土，不得諸佛法而得阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩應如是行無所得般若波羅蜜。菩薩摩訶薩行是無所得般若波羅蜜時，魔若魔天不能破壞。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，一念中具足六波羅蜜，四禪、四無量心、四無色定，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，三解脫門，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十隨形好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，一念中具足六波羅蜜，四禪、四無量心、四無色定，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，三解脫門，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、三十二相、八十隨形好？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩所有布施，不遠離般若波羅蜜；所修持戒、忍辱、精進、禪定，不遠離般若波羅蜜；四禪、四無量心、四無色定，修四念處乃至八十隨形好，不遠離般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩所有布施，不遠離般若波羅蜜；所修持戒、忍辱、精進、禪定，不遠離般若波羅蜜；四禪、四無量心、四無色定，修四念處乃至八十隨形好，不遠離般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜，一念中具足行六波羅蜜乃至八十隨形好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜，一念中具足行六波羅蜜乃至八十隨形好？」

佛言：「菩薩行般若波羅蜜時，所有布施不遠離般若波羅蜜，以不二相。持戒時亦不二相，修忍辱、勤精進、入禪定亦不二相，乃至八十隨形好亦不二相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行般若波羅蜜時，所有布施不遠離般若波羅蜜，以不二相。持戒時亦不二相，修忍辱、勤精進、入禪定亦不二相，乃至八十隨形好亦不二相。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩布施時不二相？乃至修八十隨形好不二相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩布施時不二相？乃至修八十隨形好不二相？」

「須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，欲具足檀那波羅蜜。檀那波羅蜜中攝諸波羅蜜及四念處，乃至八十隨形好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，欲具足檀那波羅蜜。檀那波羅蜜中攝諸波羅蜜及四念處，乃至八十隨形好。」

「世尊！云何菩薩布施時攝諸無漏法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩布施時攝諸無漏法？」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住無漏心布施。於無漏心中不見相，所謂誰施、誰受、所施何物。以是無相心、無漏心，斷愛、斷慳貪心，而行布施。是時不見布施，乃至不見阿耨多羅三藐三菩提法。是菩薩無相心、無漏心，持戒不見是戒，乃至不見一切佛法。無相心、無漏心，忍辱不見是忍辱，乃至不見一切佛法。以無相心、無漏心，精進不見是精進，乃至不見一切佛法。以無相心、無漏心，入禪定不見是禪定，乃至不見一切佛法。以無相心、無漏心，修智慧不見是智慧，乃至不見一切佛法。以無相心、無漏心，修四念處不見是四念處，乃至八十隨形好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住無漏心布施。於無漏心中不見相，所謂誰施、誰受、所施何物。以是無相心、無漏心，斷愛、斷慳貪心，而行布施。是時不見布施，乃至不見阿耨多羅三藐三菩提法。是菩薩無相心、無漏心，持戒不見是戒，乃至不見一切佛法。無相心、無漏心，忍辱不見是忍辱，乃至不見一切佛法。以無相心、無漏心，精進不見是精進，乃至不見一切佛法。以無相心、無漏心，入禪定不見是禪定，乃至不見一切佛法。以無相心、無漏心，修智慧不見是智慧，乃至不見一切佛法。以無相心、無漏心，修四念處不見是四念處，乃至八十隨形好。」

「世尊！若諸法無相、無作，云何具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？云何具足四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分？云何具足空三昧、無相三昧、無作三昧，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲？云何具足三十二相、八十隨形好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若諸法無相、無作，云何具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？云何具足四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分？云何具足空三昧、無相三昧、無作三昧，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲？云何具足三十二相、八十隨形好？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以無相心、無漏心布施，須食與食，乃至種種所須盡給與之。若內若外、若支解其身、若國城妻子，布施眾生。若有人來語菩薩言：『何用是布施為？是無所益行般若波羅蜜。』菩薩作是念：『是人雖來呵我布施，我終不悔。我當勤行布施，不應不與。施已，與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』亦不見是相：誰施、誰受、所施何物、迴向者誰？何等是迴向法？何等是迴向處——所謂阿耨多羅三藐三菩提——是相皆不可見。何以故？一切法以內空故空，外空故空，內外空故空，空空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、一切法空、自相空故空。如是觀，作是念：『迴向者誰？迴向何處？用何法迴向是名正迴向？』爾時菩薩能成就眾生、淨佛國土，能具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，乃至三十七助道法，空、無相、無作三昧，乃至十八不共法。是菩薩如是具足檀那波羅蜜，而不受世間果報。譬如他化自在諸天，隨意所須即皆得之。菩薩亦如是，心生所願隨意即得。是菩薩摩訶薩以是布施果報故，能供養諸佛，亦能滿足一切眾生，天及人、阿修羅。是菩薩以檀那波羅蜜攝取眾生，用方便力，以三乘法度脫眾生生死。如是，須菩提！菩薩摩訶薩於無相、無得、無作諸法中，具足檀那波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩云何於無相、無得、無作法中具足尸羅波羅蜜？須菩提！是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時，持種種戒，所謂聖無漏入八聖道分戒、自然戒、報得戒、受得戒、心生戒，如是等不缺不破、不雜不濁不著自在戒、智所讚戒。用是戒無所取，若色、若受想行識；若三十二相、八十隨形好；若剎利大姓，若婆羅門大姓、居士大家；若四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，梵眾天、光音天、遍淨天、廣果天、無想天、無煩天、無熱天、妙見天、喜見天、阿迦膩吒天，虛空處天、識處天、無所有處天、非有想非無想處天；若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿羅漢果、若辟支佛道，若轉輪聖王、若天王。但為一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。以無相、無得、無二迴向，為世俗法故，非第一實義。是菩薩具足尸羅波羅蜜，以方便力起四禪，不味著故得五神通。因四禪得天眼，是菩薩住二種天眼：修得、報得。得天眼已，見東方現在諸佛，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，如所見事不失；南西北方四維上下現在諸佛，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，如所見不失。是菩薩用天耳淨，過於人耳，聞十方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以無相心、無漏心布施，須食與食，乃至種種所須盡給與之。若內若外、若支解其身、若國城妻子，布施眾生。若有人來語菩薩言：『何用是布施為？是無所益行般若波羅蜜。』菩薩作是念：『是人雖來呵我布施，我終不悔。我當勤行布施，不應不與。施已，與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』亦不見是相：誰施、誰受、所施何物、迴向者誰？何等是迴向法？何等是迴向處——所謂阿耨多羅三藐三菩提——是相皆不可見。何以故？一切法以內空故空，外空故空，內外空故空，空空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、一切法空、自相空故空。如是觀，作是念：『迴向者誰？迴向何處？用何法迴向是名正迴向？』爾時菩薩能成就眾生、淨佛國土，能具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，乃至三十七助道法，空、無相、無作三昧，乃至十八不共法。是菩薩如是具足檀那波羅蜜，而不受世間果報。譬如他化自在諸天，隨意所須即皆得之。菩薩亦如是，心生所願隨意即得。是菩薩摩訶薩以是布施果報故，能供養諸佛，亦能滿足一切眾生，天及人、阿修羅。是菩薩以檀那波羅蜜攝取眾生，用方便力，以三乘法度脫眾生生死。如是，須菩提！菩薩摩訶薩於無相、無得、無作諸法中，具足檀那波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩云何於無相、無得、無作法中具足尸羅波羅蜜？須菩提！是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時，持種種戒，所謂聖無漏入八聖道分戒、自然戒、報得戒、受得戒、心生戒，如是等不缺不破、不雜不濁不著自在戒、智所讚戒。用是戒無所取，若色、若受想行識；若三十二相、八十隨形好；若剎利大姓，若婆羅門大姓、居士大家；若四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，梵眾天、光音天、遍淨天、廣果天、無想天、無煩天、無熱天、妙見天、喜見天、阿迦膩吒天，虛空處天、識處天、無所有處天、非有想非無想處天；若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿羅漢果、若辟支佛道，若轉輪聖王、若天王。但為一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。以無相、無得、無二迴向，為世俗法故，非第一實義。是菩薩具足尸羅波羅蜜，以方便力起四禪，不味著故得五神通。因四禪得天眼，是菩薩住二種天眼：修得、報得。得天眼已，見東方現在諸佛，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，如所見事不失；南西北方四維上下現在諸佛，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，如所見不失。是菩薩用天耳淨，過於人耳，聞十方

諸佛說法，如所聞不失，能自饒益亦益他人。是菩薩以知他心智，知十方諸佛心及知一切眾生心，亦能饒益一切眾生。是菩薩用宿命智，知過去諸業因緣。是業因緣不失故，是眾生在在處處所生悉知。是菩薩用是漏盡智，令眾生得須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道，在在處處皆令眾生入善法中。如是，須菩提！菩薩摩訶薩於諸法無相、無得、無作中具足尸羅波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛說法，如所聞不失，能自饒益亦益他人。是菩薩以知他心智，知十方諸佛心及知一切眾生心，亦能饒益一切眾生。是菩薩用宿命智，知過去諸業因緣。是業因緣不失故，是眾生在在處處所生悉知。是菩薩用是漏盡智，令眾生得須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道，在在處處皆令眾生入善法中。如是，須菩提！菩薩摩訶薩於諸法無相、無得、無作中具足尸羅波羅蜜。」

「世尊！云何諸法無相、無作、無得，菩薩摩訶薩能具足羼提波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何諸法無相、無作、無得，菩薩摩訶薩能具足羼提波羅蜜？」

「須菩提！菩薩摩訶薩從初發意以來乃至坐道場，於其中間，若一切眾生來，以瓦石刀杖加是菩薩，菩薩是時不起瞋心乃至不生一念。爾時菩薩應修二種忍：一者一切眾生惡口罵詈、若加刀杖瓦石，瞋心不起；二者一切法無生無生法忍。菩薩若人來惡口罵詈，或以瓦石刀杖加之。爾時菩薩應如是思惟：『罵我者誰？譏訶者誰？誰打擲者？誰有受者？』即時菩薩應思惟：『諸法實性，所謂畢竟空、無法、無眾生。諸法尚不可得，何況有眾生？』如是觀諸法相時，不見罵者、不見割截者。是菩薩如是觀諸法相時，即得無生法忍。云何名無生法忍？知諸法相常不生，諸煩惱從本以來亦常不生。是菩薩摩訶薩住是二忍，能具足四禪、四無量心、四無色定、四念處，乃至八聖道分、三解脫門，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲。是菩薩住是聖無漏出世間法，不共一切聲聞、辟支佛，具足聖神通。住聖神通已，以天眼見東方諸佛，是人得念佛三昧，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不斷絕；南西北方四維上下亦復如是。是菩薩用天耳聞十方諸佛所說法，如所聞為眾生說。是菩薩亦知十方諸佛心及知一切眾生念，知已隨其心而說法。是菩薩以宿命智知一切眾生宿世善根，為眾生說法，令其歡喜。是菩薩以漏盡神通教化眾生，令得三乘。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力成就眾生，具足一切種智、得阿耨多羅三藐三菩提、轉法輪。如是，須菩提！菩薩摩訶薩無相、無得、無作法中具足羼提波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩從初發意以來乃至坐道場，於其中間，若一切眾生來，以瓦石刀杖加是菩薩，菩薩是時不起瞋心乃至不生一念。爾時菩薩應修二種忍：一者一切眾生惡口罵詈、若加刀杖瓦石，瞋心不起；二者一切法無生無生法忍。菩薩若人來惡口罵詈，或以瓦石刀杖加之。爾時菩薩應如是思惟：『罵我者誰？譏訶者誰？誰打擲者？誰有受者？』即時菩薩應思惟：『諸法實性，所謂畢竟空、無法、無眾生。諸法尚不可得，何況有眾生？』如是觀諸法相時，不見罵者、不見割截者。是菩薩如是觀諸法相時，即得無生法忍。云何名無生法忍？知諸法相常不生，諸煩惱從本以來亦常不生。是菩薩摩訶薩住是二忍，能具足四禪、四無量心、四無色定、四念處，乃至八聖道分、三解脫門，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲。是菩薩住是聖無漏出世間法，不共一切聲聞、辟支佛，具足聖神通。住聖神通已，以天眼見東方諸佛，是人得念佛三昧，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不斷絕；南西北方四維上下亦復如是。是菩薩用天耳聞十方諸佛所說法，如所聞為眾生說。是菩薩亦知十方諸佛心及知一切眾生念，知已隨其心而說法。是菩薩以宿命智知一切眾生宿世善根，為眾生說法，令其歡喜。是菩薩以漏盡神通教化眾生，令得三乘。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力成就眾生，具足一切種智、得阿耨多羅三藐三菩提、轉法輪。如是，須菩提！菩薩摩訶薩無相、無得、無作法中具足羼提波羅蜜。」

須菩提言：「世尊！菩薩摩訶薩云何於諸法無相、無作、無得法中，能具足毘梨耶波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！菩薩摩訶薩云何於諸法無相、無作、無得法中，能具足毘梨耶波羅蜜？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，成就身精進、心精進，入初禪乃至入第四禪，受種種神通力，能分一身為多身，乃至手捫摸日月。成就身精進故，飛至東方過無量百千萬諸佛世界，供養諸佛飲食、衣服、醫藥、臥具、華香、瓔珞種種所須，乃至阿耨多羅三藐三菩提，福德果報終不滅盡。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，一切世間天及人勤設供養衣服、飲食，乃至入無餘涅槃後，舍利及弟子得供養，亦以是神通力故。至諸佛所聽受法教，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不違失。是菩薩修一切種智時，淨佛國土、成就眾生。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成就身精進，能具足毘梨耶波羅蜜。須菩提！云何菩薩成就心精進，能具足毘梨耶波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩心精進，以是心精進聖無漏，入八聖道分，不令身口不善業得入。亦不取諸法相，若常、若無常，若苦、若樂，若我、若無我，若有為、若無為，若欲界、若色界、若無色界，若有漏性、若無漏性，若初禪乃至第四禪，若慈悲喜捨，若無邊虛空處乃至非有想非無想處，若四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，若空、無相、無作，若佛十力乃至十八不共法。不取相若常、若無常，若苦、若樂，若我、若無我，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿羅漢果、若辟支佛道、若菩薩道、若阿耨多羅三藐三菩提。若是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，若是辟支佛、是菩薩是佛。不取相是眾生斷三結故得須陀洹，是眾生三毒薄故得斯陀含，是眾生斷下分結故得阿那含，是眾生斷上分結故得阿羅漢，是眾生以辟支佛道故作辟支佛，是眾生行道種智故名菩薩。亦不取是諸法相。何以故？不可以性取相，是性無故。是菩薩以是心精進故，廣利益眾生，亦不得眾生。是為菩薩具足毘梨耶波羅蜜，具足諸佛法，淨佛國土、成就眾生，不可得故。是菩薩身精進、心精進成就故，攝取一切諸善法，是法亦不著故。從一佛國至一佛國，為利益眾生，所作神通隨意無礙，若雨諸華、若散諸香、若作伎樂、若動大地、若放光明、若示七寶莊嚴國土、若現種種身、若放大智光明，令知聖道，令遠離殺生乃至邪見。或以布施利益眾生，或以持戒，或以支解身體、或以妻子、或以國土、或以己身給施，隨所方便利益眾生。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無相、無作、無得諸法中，用身心精進，能具足毘梨耶波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，成就身精進、心精進，入初禪乃至入第四禪，受種種神通力，能分一身為多身，乃至手捫摸日月。成就身精進故，飛至東方過無量百千萬諸佛世界，供養諸佛飲食、衣服、醫藥、臥具、華香、瓔珞種種所須，乃至阿耨多羅三藐三菩提，福德果報終不滅盡。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，一切世間天及人勤設供養衣服、飲食，乃至入無餘涅槃後，舍利及弟子得供養，亦以是神通力故。至諸佛所聽受法教，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不違失。是菩薩修一切種智時，淨佛國土、成就眾生。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，成就身精進，能具足毘梨耶波羅蜜。須菩提！云何菩薩成就心精進，能具足毘梨耶波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩心精進，以是心精進聖無漏，入八聖道分，不令身口不善業得入。亦不取諸法相，若常、若無常，若苦、若樂，若我、若無我，若有為、若無為，若欲界、若色界、若無色界，若有漏性、若無漏性，若初禪乃至第四禪，若慈悲喜捨，若無邊虛空處乃至非有想非無想處，若四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，若空、無相、無作，若佛十力乃至十八不共法。不取相若常、若無常，若苦、若樂，若我、若無我，若須陀洹果、若斯陀含果、若阿那含果、若阿羅漢果、若辟支佛道、若菩薩道、若阿耨多羅三藐三菩提。若是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，若是辟支佛、是菩薩是佛。不取相是眾生斷三結故得須陀洹，是眾生三毒薄故得斯陀含，是眾生斷下分結故得阿那含，是眾生斷上分結故得阿羅漢，是眾生以辟支佛道故作辟支佛，是眾生行道種智故名菩薩。亦不取是諸法相。何以故？不可以性取相，是性無故。是菩薩以是心精進故，廣利益眾生，亦不得眾生。是為菩薩具足毘梨耶波羅蜜，具足諸佛法，淨佛國土、成就眾生，不可得故。是菩薩身精進、心精進成就故，攝取一切諸善法，是法亦不著故。從一佛國至一佛國，為利益眾生，所作神通隨意無礙，若雨諸華、若散諸香、若作伎樂、若動大地、若放光明、若示七寶莊嚴國土、若現種種身、若放大智光明，令知聖道，令遠離殺生乃至邪見。或以布施利益眾生，或以持戒，或以支解身體、或以妻子、或以國土、或以己身給施，隨所方便利益眾生。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無相、無作、無得諸法中，用身心精進，能具足毘梨耶波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住無相、無作、無得法中，能具足禪那波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住無相、無作、無得法中，能具足禪那波羅蜜？」

「須菩提！菩薩摩訶薩除佛諸禪定，餘一切諸禪三昧皆能具足。是菩薩離諸欲、諸惡不善法，離生喜樂，有覺有觀，入初禪乃至入第四禪。以是慈悲喜捨心，遍滿一方乃至十方，一切世間遍滿。是菩薩過一切色相，滅有對相，不念別異相故，入無邊空處，乃至入非有想非無想處。是菩薩於禪那波羅蜜中住，逆順入八背捨、九次第定，入空三昧，無相、無作三昧。或時入無相三昧，或時入如電光三昧，或時入聖正三昧，或時入如金剛三昧。是菩薩住禪那波羅蜜中，修三十七助道法，用道種智入一切禪定，過乾慧地、性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已辦地、辟支佛地，入菩薩位。入菩薩位已，具足佛地。是諸地中行，乃至阿耨多羅三藐三菩提，不中道取道果。是菩薩住是禪那波羅蜜中，從一佛國至一佛國，供養諸佛。從諸佛所殖諸善根、淨佛國土。從一國至一國，利益眾生。以布施攝取眾生，或以持戒、或以三昧、或以智慧、或以解脫、或以解脫知見攝取眾生，教眾生令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。諸有善法，能令眾生得道，皆教令得。是菩薩住此禪那波羅蜜中，能生一切陀羅尼門，得四無礙智，報得諸神通。是菩薩終不入母人胞胎，終不受五欲。無生不生，雖生不為生法所污。何以故？是菩薩見一切作法如幻而利益眾生，亦不得眾生及一切法。教眾生令得無所得處，是世俗法故，非第一實義。住是禪那波羅蜜，一切行禪定解脫三昧，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不離禪那波羅蜜。是菩薩行如是道種智時，得一切種智，斷一切煩惱習。斷已，自益其身亦益他人。自益益他已，為一切世間天及人、阿修羅作福田。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，能具足無相禪那波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩除佛諸禪定，餘一切諸禪三昧皆能具足。是菩薩離諸欲、諸惡不善法，離生喜樂，有覺有觀，入初禪乃至入第四禪。以是慈悲喜捨心，遍滿一方乃至十方，一切世間遍滿。是菩薩過一切色相，滅有對相，不念別異相故，入無邊空處，乃至入非有想非無想處。是菩薩於禪那波羅蜜中住，逆順入八背捨、九次第定，入空三昧，無相、無作三昧。或時入無相三昧，或時入如電光三昧，或時入聖正三昧，或時入如金剛三昧。是菩薩住禪那波羅蜜中，修三十七助道法，用道種智入一切禪定，過乾慧地、性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已辦地、辟支佛地，入菩薩位。入菩薩位已，具足佛地。是諸地中行，乃至阿耨多羅三藐三菩提，不中道取道果。是菩薩住是禪那波羅蜜中，從一佛國至一佛國，供養諸佛。從諸佛所殖諸善根、淨佛國土。從一國至一國，利益眾生。以布施攝取眾生，或以持戒、或以三昧、或以智慧、或以解脫、或以解脫知見攝取眾生，教眾生令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。諸有善法，能令眾生得道，皆教令得。是菩薩住此禪那波羅蜜中，能生一切陀羅尼門，得四無礙智，報得諸神通。是菩薩終不入母人胞胎，終不受五欲。無生不生，雖生不為生法所污。何以故？是菩薩見一切作法如幻而利益眾生，亦不得眾生及一切法。教眾生令得無所得處，是世俗法故，非第一實義。住是禪那波羅蜜，一切行禪定解脫三昧，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不離禪那波羅蜜。是菩薩行如是道種智時，得一切種智，斷一切煩惱習。斷已，自益其身亦益他人。自益益他已，為一切世間天及人、阿修羅作福田。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，能具足無相禪那波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住無相、無作、無得法中，修具足般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住無相、無作、無得法中，修具足般若波羅蜜？」

「須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，於諸法不見定實相。是菩薩見色不定、非實相，乃至見識不定、非實相，不見色生乃至不見識生。若不見色生乃至不見識生，一切法若有漏、若無漏，不見來處，不見去處亦不見集處。如是觀時，不得色性乃至識性，亦不得有漏、無漏法性。是菩薩行般若波羅蜜時，信解一切諸法無所有性。如是信解已，行內空乃至無法有法空，於諸法無所著，若色若受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩行無所有般若波羅蜜，能具足菩薩道，所謂六波羅蜜乃至三十七助道法，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、三十二相、八十隨形好。是菩薩住空淨佛道中，所謂六波羅蜜、三十七助道法，報得神通，以是法饒益眾生。宜以布施攝，教令布施；宜以持戒攝，教令持戒；宜以禪定、智慧、解脫、解脫知見攝，教令修禪定、智慧、解脫、解脫知見；宜以諸道法教者，教令得須陀洹果，得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道；宜以佛道化者，教令得菩薩道，具足佛道。如是等，隨其所應道地而教化之，各令得所。是菩薩現種種神通力時，過無量恒河沙等國土，度脫眾生生死。隨其所須，皆供給之，各各滿足。從一國土至一國土，見淨妙國土，以自莊嚴己佛國土。譬如他化自在天中資生所須，隨意自至，亦如諸淨佛國離於求欲。是人以是報得檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，報得五神通、行菩薩道。道種智成就一切功德、當得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩爾時不受色法乃至識，不受一切法若善、若不善，若世間、若出世間，若有漏、若無漏，若有為、若無為，如是一切法皆不受。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，國土一切所有資生之物皆無有主。何以故？是菩薩行一切法不受，以不可得故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩無相法中能具足般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，於諸法不見定實相。是菩薩見色不定、非實相，乃至見識不定、非實相，不見色生乃至不見識生。若不見色生乃至不見識生，一切法若有漏、若無漏，不見來處，不見去處亦不見集處。如是觀時，不得色性乃至識性，亦不得有漏、無漏法性。是菩薩行般若波羅蜜時，信解一切諸法無所有性。如是信解已，行內空乃至無法有法空，於諸法無所著，若色若受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩行無所有般若波羅蜜，能具足菩薩道，所謂六波羅蜜乃至三十七助道法，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、三十二相、八十隨形好。是菩薩住空淨佛道中，所謂六波羅蜜、三十七助道法，報得神通，以是法饒益眾生。宜以布施攝，教令布施；宜以持戒攝，教令持戒；宜以禪定、智慧、解脫、解脫知見攝，教令修禪定、智慧、解脫、解脫知見；宜以諸道法教者，教令得須陀洹果，得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道；宜以佛道化者，教令得菩薩道，具足佛道。如是等，隨其所應道地而教化之，各令得所。是菩薩現種種神通力時，過無量恒河沙等國土，度脫眾生生死。隨其所須，皆供給之，各各滿足。從一國土至一國土，見淨妙國土，以自莊嚴己佛國土。譬如他化自在天中資生所須，隨意自至，亦如諸淨佛國離於求欲。是人以是報得檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，報得五神通、行菩薩道。道種智成就一切功德、當得阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩爾時不受色法乃至識，不受一切法若善、若不善，若世間、若出世間，若有漏、若無漏，若有為、若無為，如是一切法皆不受。是菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，國土一切所有資生之物皆無有主。何以故？是菩薩行一切法不受，以不可得故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩無相法中能具足般若波羅蜜。」

摩訶般若波羅蜜經六喻品第七十七(丹夢化六度品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經六喻品第七十七(丹夢化六度品)

須菩提白佛言：「世尊！云何無相、不可分別、自相空諸法中，具足修六波羅蜜，所謂檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？世尊！云何無異法中而分別說異相？云何般若波羅蜜攝檀、尸、羼、精進、禪？云何行異相法，以一相道得果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何無相、不可分別、自相空諸法中，具足修六波羅蜜，所謂檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？世尊！云何無異法中而分別說異相？云何般若波羅蜜攝檀、尸、羼、精進、禪？云何行異相法，以一相道得果？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩住五陰如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化。住是中行布施、持戒、修忍辱、勤精進、入禪定、修智慧。知是五陰實如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，五陰如夢無相，乃至如化無相。何以故？夢無自性，響、影、焰、幻、化皆無自性。若法無自性，是法無相。若法無相，是法一相，所謂無相。以是因緣故，須菩提！當知菩薩布施無相、施者無相、受者無相。能如是知布施，是能具足檀那波羅蜜，乃至能具足般若波羅蜜；能具足四念處乃至八聖道分；能具足內空乃至無法有法空；能具足空三昧，無相、無作三昧；能具足八背捨、九次第定、五神通、五百陀羅尼門；能具足佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法。是菩薩住是報得無漏法中，飛到東方無量國土，供養諸佛衣服、飲食，乃至隨其所須而供養之。亦利益眾生，應以布施攝者而布施攝之，應以持戒攝者教令持戒，應以忍辱、精進、禪定、智慧攝者，教令忍辱、精進、禪定、智慧而攝取之；乃至應以種種善法攝者，以種種善法而攝取之。是菩薩成就是一切善法，受世間身，不為世間生死所污。為眾生故，於天上人中受尊貴富樂，以是尊貴富樂攝取眾生。是菩薩以知一切法無相故，知須陀洹果亦不於中住，知斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果亦不於中住，知辟支佛道亦不於中住。何以故？是菩薩用一切種智知一切法已，應當得一切種智，不與聲聞、辟支佛共。如是，須菩提！菩薩摩訶薩知一切法無相已，知六波羅蜜無相，乃至知一切佛法無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩住五陰如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化。住是中行布施、持戒、修忍辱、勤精進、入禪定、修智慧。知是五陰實如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，五陰如夢無相，乃至如化無相。何以故？夢無自性，響、影、焰、幻、化皆無自性。若法無自性，是法無相。若法無相，是法一相，所謂無相。以是因緣故，須菩提！當知菩薩布施無相、施者無相、受者無相。能如是知布施，是能具足檀那波羅蜜，乃至能具足般若波羅蜜；能具足四念處乃至八聖道分；能具足內空乃至無法有法空；能具足空三昧，無相、無作三昧；能具足八背捨、九次第定、五神通、五百陀羅尼門；能具足佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法。是菩薩住是報得無漏法中，飛到東方無量國土，供養諸佛衣服、飲食，乃至隨其所須而供養之。亦利益眾生，應以布施攝者而布施攝之，應以持戒攝者教令持戒，應以忍辱、精進、禪定、智慧攝者，教令忍辱、精進、禪定、智慧而攝取之；乃至應以種種善法攝者，以種種善法而攝取之。是菩薩成就是一切善法，受世間身，不為世間生死所污。為眾生故，於天上人中受尊貴富樂，以是尊貴富樂攝取眾生。是菩薩以知一切法無相故，知須陀洹果亦不於中住，知斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果亦不於中住，知辟支佛道亦不於中住。何以故？是菩薩用一切種智知一切法已，應當得一切種智，不與聲聞、辟支佛共。如是，須菩提！菩薩摩訶薩知一切法無相已，知六波羅蜜無相，乃至知一切佛法無相。

「復次，須菩提！是菩薩摩訶薩住五陰，如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，能具足無相尸羅波羅蜜，具足戒，不缺、不破、不雜、不著、聖人所讚、無漏戒，入八聖道分。住是戒中持一切戒，所謂名字戒、自然戒、律儀戒，作戒、無作戒，威儀戒、非威儀戒。是菩薩摩訶薩成就諸戒，不作是願：『我以此戒因緣故，生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，若小王家、若轉輪聖王家，若四天王天處生，若三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天。』不作是願：『我持戒因緣故，當得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。』何以故？一切法無相，所謂一相。無相法不能得無相法，有相法不能得有相法，無相法不能得有相法，有相法不能得無相法。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，能具足無相尸羅波羅蜜而入菩薩位。入菩薩位已，得無生法忍，行道種智，得報得五神通。住五百陀羅尼門，得四無閡智。從一佛國至一佛國，供養諸佛，成就眾生、淨佛國土。雖入五道中，生死業報不能染污。須菩提！譬如化轉輪聖王，雖坐臥行住，不見來處、不見去處、不見住處坐處臥處，而能利益眾生亦不得眾生。菩薩亦如是。須菩提！譬如須扇多佛得阿耨多羅三藐三菩提，為三乘轉法輪，無有得菩薩記者。化作佛已，捨身壽命，入無餘涅槃。須菩提！菩薩亦如是，行般若波羅蜜時能具足尸羅波羅蜜。能具足尸羅波羅蜜已，攝一切善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！是菩薩摩訶薩住五陰，如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，能具足無相尸羅波羅蜜，具足戒，不缺、不破、不雜、不著、聖人所讚、無漏戒，入八聖道分。住是戒中持一切戒，所謂名字戒、自然戒、律儀戒，作戒、無作戒，威儀戒、非威儀戒。是菩薩摩訶薩成就諸戒，不作是願：『我以此戒因緣故，生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，若小王家、若轉輪聖王家，若四天王天處生，若三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天。』不作是願：『我持戒因緣故，當得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。』何以故？一切法無相，所謂一相。無相法不能得無相法，有相法不能得有相法，無相法不能得有相法，有相法不能得無相法。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，能具足無相尸羅波羅蜜而入菩薩位。入菩薩位已，得無生法忍，行道種智，得報得五神通。住五百陀羅尼門，得四無閡智。從一佛國至一佛國，供養諸佛，成就眾生、淨佛國土。雖入五道中，生死業報不能染污。須菩提！譬如化轉輪聖王，雖坐臥行住，不見來處、不見去處、不見住處坐處臥處，而能利益眾生亦不得眾生。菩薩亦如是。須菩提！譬如須扇多佛得阿耨多羅三藐三菩提，為三乘轉法輪，無有得菩薩記者。化作佛已，捨身壽命，入無餘涅槃。須菩提！菩薩亦如是，行般若波羅蜜時能具足尸羅波羅蜜。能具足尸羅波羅蜜已，攝一切善法。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住五陰，如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，具足無相羼提波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住五陰，如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，具足無相羼提波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩具足無相羼提波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩具足無相羼提波羅蜜？」

「須菩提！菩薩摩訶薩住二忍中，能具足羼提波羅蜜。何等二忍？生忍、法忍。從初發意乃至坐道場，於其中間，若一切眾生來罵詈麁惡語，或以瓦石刀杖加是菩薩，是菩薩欲具足羼提波羅蜜故，乃至不生一念惡。是菩薩如是思惟：『罵我者誰？割我者誰？以惡言加我者誰？以瓦石刀杖害我者誰？』何以故？是菩薩於一切法得無相忍故，云何作是念：『是人罵我害我。』？若菩薩摩訶薩如是行，能具足羼提波羅蜜。以是羼提波羅蜜具足故，得無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩住二忍中，能具足羼提波羅蜜。何等二忍？生忍、法忍。從初發意乃至坐道場，於其中間，若一切眾生來罵詈麁惡語，或以瓦石刀杖加是菩薩，是菩薩欲具足羼提波羅蜜故，乃至不生一念惡。是菩薩如是思惟：『罵我者誰？割我者誰？以惡言加我者誰？以瓦石刀杖害我者誰？』何以故？是菩薩於一切法得無相忍故，云何作是念：『是人罵我害我。』？若菩薩摩訶薩如是行，能具足羼提波羅蜜。以是羼提波羅蜜具足故，得無生法忍。」

須菩提白佛言：「世尊！云何為無生法忍？是忍何所斷？何所知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何為無生法忍？是忍何所斷？何所知？」

佛告須菩提：「得法忍，乃至不生少許不善法，是故名無生忍。一切菩薩所斷煩惱盡，是名斷。用智慧知一切法不生，是名知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「得法忍，乃至不生少許不善法，是故名無生忍。一切菩薩所斷煩惱盡，是名斷。用智慧知一切法不生，是名知。」

須菩提白佛言：「世尊！諸聲聞、辟支佛無生法忍，菩薩無生法忍，有何等異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸聲聞、辟支佛無生法忍，菩薩無生法忍，有何等異？」

佛告須菩提：「諸須陀洹若智若斷，是名菩薩忍。斯陀含若智若斷，是名菩薩忍；阿那含若智若斷，是名菩薩忍；阿羅漢若智若斷，是名菩薩忍；辟支佛若智若斷，是名菩薩忍；是為異。須菩提！菩薩摩訶薩成就是忍，勝一切聲聞、辟支佛。住是報得無生忍中行菩薩道，能具足道種智。具足道種智故，常不離三十七助道法及空、無相、無作三昧，常不離五神通。不離五神通故，能成就眾生、淨佛國土。能成就眾生、淨佛國土已，當得一切種智。如是，須菩提！菩薩摩訶薩具足無相羼提波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「諸須陀洹若智若斷，是名菩薩忍。斯陀含若智若斷，是名菩薩忍；阿那含若智若斷，是名菩薩忍；阿羅漢若智若斷，是名菩薩忍；辟支佛若智若斷，是名菩薩忍；是為異。須菩提！菩薩摩訶薩成就是忍，勝一切聲聞、辟支佛。住是報得無生忍中行菩薩道，能具足道種智。具足道種智故，常不離三十七助道法及空、無相、無作三昧，常不離五神通。不離五神通故，能成就眾生、淨佛國土。能成就眾生、淨佛國土已，當得一切種智。如是，須菩提！菩薩摩訶薩具足無相羼提波羅蜜。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住無相五陰，如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，行身精進、心精進。以身精進故，起神通。起神通故，到十方國土，供養諸佛、饒益眾生。以身精進力，教化眾生令住三乘。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能具足無相精進波羅蜜。是菩薩以心精進、聖無漏精進，入八聖道分中，能具足毘梨耶波羅蜜。是毘梨耶波羅蜜皆攝一切善法，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，四禪、四無量心、四無色定、八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法。是中菩薩行是法，應具足一切種智。具足一切種智已，斷一切煩惱習，具足滿三十二相身，放無等無量光明。放光明已，三轉十二行法輪。法輪轉故，三千大千國土六種震動，光明遍照三千大千國土。三千大千國土中眾生聞說法聲，皆以三乘法而得度脫。如是，須菩提！菩薩摩訶薩住精進波羅蜜中，能大饒益，及能具足一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住無相五陰，如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，行身精進、心精進。以身精進故，起神通。起神通故，到十方國土，供養諸佛、饒益眾生。以身精進力，教化眾生令住三乘。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，能具足無相精進波羅蜜。是菩薩以心精進、聖無漏精進，入八聖道分中，能具足毘梨耶波羅蜜。是毘梨耶波羅蜜皆攝一切善法，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，四禪、四無量心、四無色定、八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法。是中菩薩行是法，應具足一切種智。具足一切種智已，斷一切煩惱習，具足滿三十二相身，放無等無量光明。放光明已，三轉十二行法輪。法輪轉故，三千大千國土六種震動，光明遍照三千大千國土。三千大千國土中眾生聞說法聲，皆以三乘法而得度脫。如是，須菩提！菩薩摩訶薩住精進波羅蜜中，能大饒益，及能具足一切種智。

「復次，須菩提！菩薩住無相五陰，如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，能具足禪那波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩住無相五陰，如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，能具足禪那波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩住五陰，如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，能具足禪那波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩住五陰，如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化，能具足禪那波羅蜜？」

「須菩提！菩薩摩訶薩，入初禪乃至入第四禪；入慈悲喜捨入無量心；入無邊虛空處乃至非有想非無想處；入空三昧，無相、無作三昧，入如電光三昧，入如金剛三昧，入聖正三昧；除諸佛三昧，諸餘三昧若共聲聞、辟支佛三昧，皆證皆入；亦不受三昧味，亦不受三昧果。何以故？是菩薩知是三昧無相、無所有性，當云何於無相法受無相法味？無所有法受無所有法味？若不受味，則不隨禪定力生若色界、若無色界。何以故？是菩薩不見是二界，亦不見是禪，亦不見入禪者，亦不見用是法入禪者，不見入禪處，若不得是法。爾時菩薩能具足無相禪那波羅蜜，菩薩用是禪那波羅蜜，能過聲聞、辟支佛地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩，入初禪乃至入第四禪；入慈悲喜捨入無量心；入無邊虛空處乃至非有想非無想處；入空三昧，無相、無作三昧，入如電光三昧，入如金剛三昧，入聖正三昧；除諸佛三昧，諸餘三昧若共聲聞、辟支佛三昧，皆證皆入；亦不受三昧味，亦不受三昧果。何以故？是菩薩知是三昧無相、無所有性，當云何於無相法受無相法味？無所有法受無所有法味？若不受味，則不隨禪定力生若色界、若無色界。何以故？是菩薩不見是二界，亦不見是禪，亦不見入禪者，亦不見用是法入禪者，不見入禪處，若不得是法。爾時菩薩能具足無相禪那波羅蜜，菩薩用是禪那波羅蜜，能過聲聞、辟支佛地。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩具足無相禪那波羅蜜故，能過聲聞、辟支佛地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩具足無相禪那波羅蜜故，能過聲聞、辟支佛地？」

佛告須菩提：「是菩薩善學內空、善學外空，乃至善學無法有法空。於是諸空無法可住處，若須陀洹果，斯陀含、阿那含、阿羅漢果乃至一切種智，是諸法空亦空。菩薩摩訶薩行如是諸空，能入菩薩位中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「是菩薩善學內空、善學外空，乃至善學無法有法空。於是諸空無法可住處，若須陀洹果，斯陀含、阿那含、阿羅漢果乃至一切種智，是諸法空亦空。菩薩摩訶薩行如是諸空，能入菩薩位中。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩位？云何非位？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩位？云何非位？」

「須菩提！一切有所得，是非菩薩位；一切無所得，是菩薩位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！一切有所得，是非菩薩位；一切無所得，是菩薩位。」

「世尊！何等是有所得？何等是無所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何等是有所得？何等是無所得？」

「須菩提！色是有所得，受想行識是有所得，眼耳鼻舌身意乃至一切種智是有所得，是非菩薩位。須菩提！菩薩位者，是諸法不可示、不可說。何等法不可示、不可說？若色乃至一切種智。何以故？須菩提！色性是不可示、不可說，乃至一切種智性是不可示、不可說。須菩提！如是名菩薩位。是菩薩入位中，一切禪定三昧具足，尚不隨禪定三昧力生，何況住淫怒癡於中起罪業生？菩薩但住如幻法中饒益眾生，亦不得眾生，亦不得幻，若無所得。是時能成就眾生、淨佛國土。如是，須菩提！是名菩薩具足無相禪那波羅蜜，乃至能轉法輪，所謂不可得法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！色是有所得，受想行識是有所得，眼耳鼻舌身意乃至一切種智是有所得，是非菩薩位。須菩提！菩薩位者，是諸法不可示、不可說。何等法不可示、不可說？若色乃至一切種智。何以故？須菩提！色性是不可示、不可說，乃至一切種智性是不可示、不可說。須菩提！如是名菩薩位。是菩薩入位中，一切禪定三昧具足，尚不隨禪定三昧力生，何況住淫怒癡於中起罪業生？菩薩但住如幻法中饒益眾生，亦不得眾生，亦不得幻，若無所得。是時能成就眾生、淨佛國土。如是，須菩提！是名菩薩具足無相禪那波羅蜜，乃至能轉法輪，所謂不可得法輪。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知一切法如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知一切法如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何知一切法如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何知一切法如夢、如響、如影、如焰、如幻、如化？」

「須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見夢、不見見夢者，不見響、不見聞響者，不見影、不見見影者，不見焰、不見見焰者，不見幻、不見見幻者，不見化、不見見化者。何以故？是夢、響、影、焰、幻、化，皆是凡夫愚人顛倒法故。阿羅漢不見夢、不見見夢者，乃至不見化、不見見化者。辟支佛、菩薩摩訶薩、諸佛，亦不見夢亦不見見夢者，乃至不見化亦不見見化者。何以故？一切法無所有性不生、不定。若法無所有性不生、不定，菩薩摩訶薩當云何行般若波羅蜜？是中取生相、定相，是處不然。何以故？若諸法少多有性、有生、有定，不名般若波羅蜜。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不著色乃至不著識；不著欲、色、無色界；不著諸禪解脫三昧；不著四念處乃至八聖道分；不著空三昧，無相、無作三昧；不著檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。不著故，能具足菩薩初地，於初地中亦不生著。何以故？是菩薩不得是地，云何生著？乃至十地亦如是。是菩薩行般若波羅蜜，亦不得般若波羅蜜。若行般若波羅蜜時不得般若波羅蜜，是時見一切法皆入般若波羅蜜中，亦不得是法。何以故？是諸法與般若波羅蜜無二無別。何以故？諸法入如、法性、實際故無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見夢、不見見夢者，不見響、不見聞響者，不見影、不見見影者，不見焰、不見見焰者，不見幻、不見見幻者，不見化、不見見化者。何以故？是夢、響、影、焰、幻、化，皆是凡夫愚人顛倒法故。阿羅漢不見夢、不見見夢者，乃至不見化、不見見化者。辟支佛、菩薩摩訶薩、諸佛，亦不見夢亦不見見夢者，乃至不見化亦不見見化者。何以故？一切法無所有性不生、不定。若法無所有性不生、不定，菩薩摩訶薩當云何行般若波羅蜜？是中取生相、定相，是處不然。何以故？若諸法少多有性、有生、有定，不名般若波羅蜜。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不著色乃至不著識；不著欲、色、無色界；不著諸禪解脫三昧；不著四念處乃至八聖道分；不著空三昧，無相、無作三昧；不著檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。不著故，能具足菩薩初地，於初地中亦不生著。何以故？是菩薩不得是地，云何生著？乃至十地亦如是。是菩薩行般若波羅蜜，亦不得般若波羅蜜。若行般若波羅蜜時不得般若波羅蜜，是時見一切法皆入般若波羅蜜中，亦不得是法。何以故？是諸法與般若波羅蜜無二無別。何以故？諸法入如、法性、實際故無分別。」

須菩提白佛言：「世尊！若諸法無相、無分別，云何說是善、是不善，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若諸法無相、無分別，云何說是善、是不善，是有漏、是無漏，是世間、是出世間，是有為、是無為？」

「須菩提！於汝意云何，諸法實相中，有法可說是善是不善，乃至是有為是無為；是須陀洹果乃至阿羅漢，是辟支佛、是菩薩、是阿耨多羅三藐三菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何，諸法實相中，有法可說是善是不善，乃至是有為是無為；是須陀洹果乃至阿羅漢，是辟支佛、是菩薩、是阿耨多羅三藐三菩提不？」

「世尊！不可說也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不可說也。」

「須菩提！以是因緣故，當知一切法無相、無分別、無生、無定、不可示。須菩提！我本行菩薩道時，亦無有法可得性，若色、若受想行識乃至若有為、若無為，須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，從初發意乃至阿耨多羅三藐三菩提，應善學諸法性。善學諸法性，是名阿耨多羅三藐三菩提道。行是道，能具足六波羅蜜，成就眾生、淨佛國土。住是法中，得阿耨多羅三藐三菩提，以三乘法度脫眾生，亦不著三乘。如是，須菩提！菩薩摩訶薩以無相法，應學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！以是因緣故，當知一切法無相、無分別、無生、無定、不可示。須菩提！我本行菩薩道時，亦無有法可得性，若色、若受想行識乃至若有為、若無為，須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，從初發意乃至阿耨多羅三藐三菩提，應善學諸法性。善學諸法性，是名阿耨多羅三藐三菩提道。行是道，能具足六波羅蜜，成就眾生、淨佛國土。住是法中，得阿耨多羅三藐三菩提，以三乘法度脫眾生，亦不著三乘。如是，須菩提！菩薩摩訶薩以無相法，應學般若波羅蜜。」