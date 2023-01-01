摩訶般若波羅蜜經
後秦 鳩摩羅什譯27卷CBETA T0223大于一万字 48 h
向佛经 GPT 提问
第 22 卷
摩訶般若波羅蜜經卷第二十二
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後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
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道樹品第七十一(丹種樹品)
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須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深。世尊！諸菩薩摩訶薩不得眾生，而為眾生求阿耨多羅三藐三菩提，是為甚難。世尊！譬如人欲於虛空中種樹，是為甚難。世尊！菩薩摩訶薩亦如是，為眾生故求阿耨多羅三藐三菩提，眾生亦不可得。」
須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深。世尊！諸菩薩摩訶薩不得眾生，而為眾生求阿耨多羅三藐三菩提，是為甚難。世尊！譬如人欲於虛空中種樹，是為甚難。世尊！菩薩摩訶薩亦如是，為眾生故求阿耨多羅三藐三菩提，眾生亦不可得。」
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佛告須菩提：「如是，如是！諸菩薩摩訶薩所為甚難，為眾生故求阿耨多羅三藐三菩提，度著吾我顛倒眾生。須菩提！譬如人種樹，不識樹根莖枝葉華果而愛護溉灌，漸漸長大華葉果實成就，皆得用之。如是，須菩提！諸菩薩摩訶薩為眾生故求阿耨多羅三藐三菩提，漸漸行六波羅蜜，得一切種智成佛樹，以葉華果實益眾生。須菩提！何等為葉益眾生？因菩薩摩訶薩得離三惡道，是為葉益眾生。何等為華益眾生？因菩薩得生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天處乃至非有想非無想處，是為華益眾生。何等為果益眾生？是菩薩得一切種智，令眾生得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、佛道，是眾生漸漸以三乘法於無餘涅槃而般涅槃，是為果益眾生。是菩薩摩訶薩不得眾生實法，而度眾生令離我顛倒著。作是念：『一切諸法中無眾生，我所為眾生求一切種智，是眾生實不可得。』」
佛告須菩提：「如是，如是！諸菩薩摩訶薩所為甚難，為眾生故求阿耨多羅三藐三菩提，度著吾我顛倒眾生。須菩提！譬如人種樹，不識樹根莖枝葉華果而愛護溉灌，漸漸長大華葉果實成就，皆得用之。如是，須菩提！諸菩薩摩訶薩為眾生故求阿耨多羅三藐三菩提，漸漸行六波羅蜜，得一切種智成佛樹，以葉華果實益眾生。須菩提！何等為葉益眾生？因菩薩摩訶薩得離三惡道，是為葉益眾生。何等為華益眾生？因菩薩得生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天處乃至非有想非無想處，是為華益眾生。何等為果益眾生？是菩薩得一切種智，令眾生得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、佛道，是眾生漸漸以三乘法於無餘涅槃而般涅槃，是為果益眾生。是菩薩摩訶薩不得眾生實法，而度眾生令離我顛倒著。作是念：『一切諸法中無眾生，我所為眾生求一切種智，是眾生實不可得。』」
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須菩提白佛言：「世尊！當知是菩薩為如佛。所以者何？是菩薩因緣故，斷一切地獄種、一切畜生種、一切餓鬼種，斷一切諸難，斷一切貧窮下賤道，斷一切欲界、色界、無色界。」
須菩提白佛言：「世尊！當知是菩薩為如佛。所以者何？是菩薩因緣故，斷一切地獄種、一切畜生種、一切餓鬼種，斷一切諸難，斷一切貧窮下賤道，斷一切欲界、色界、無色界。」
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佛言：「如是，如是！須菩提！當知是菩薩摩訶薩如佛。須菩提！若菩薩摩訶薩不發心求阿耨多羅三藐三菩提，世間則無過去未來現在諸佛，世間亦無辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹，三惡趣及三界亦無斷時。須菩提！汝所說：『是菩薩摩訶薩當知如佛。』如是，如是！須菩提！當知是菩薩實如佛。何以故？以如故說如來，以如故說辟支佛、阿羅漢、一切賢聖，以如故說為色乃至識，以如故說一切法乃至有為性、無為性。是諸如如實無異，以是故說名為如。諸菩薩摩訶薩學是如得一切種智，得名如來。以是因緣故，說菩薩摩訶薩當知如佛，以如相故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩應學如般若波羅蜜。菩薩學如般若波羅蜜，則能學一切法如。學一切法如，則得具足一切法如。具足一切法如已，住一切法如得自在。住一切法如得自在已，善知一切眾生根。善知一切眾生根已，知一切眾生根具足。知一切眾生根具足已，亦知一切眾生業因緣。知一切眾生業因緣已，得願智具足。得願智具足已，淨三世慧。淨三世慧已，饒益一切眾生。饒益一切眾生已，淨佛國土。淨佛國土已，得一切種智。得一切種智已，轉法輪。轉法輪已，安立眾生於三乘，令入無餘涅槃。如是，須菩提！菩薩摩訶薩欲得一切功德自利利人，應發阿耨多羅三藐三菩提心。」
佛言：「如是，如是！須菩提！當知是菩薩摩訶薩如佛。須菩提！若菩薩摩訶薩不發心求阿耨多羅三藐三菩提，世間則無過去未來現在諸佛，世間亦無辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹，三惡趣及三界亦無斷時。須菩提！汝所說：『是菩薩摩訶薩當知如佛。』如是，如是！須菩提！當知是菩薩實如佛。何以故？以如故說如來，以如故說辟支佛、阿羅漢、一切賢聖，以如故說為色乃至識，以如故說一切法乃至有為性、無為性。是諸如如實無異，以是故說名為如。諸菩薩摩訶薩學是如得一切種智，得名如來。以是因緣故，說菩薩摩訶薩當知如佛，以如相故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩應學如般若波羅蜜。菩薩學如般若波羅蜜，則能學一切法如。學一切法如，則得具足一切法如。具足一切法如已，住一切法如得自在。住一切法如得自在已，善知一切眾生根。善知一切眾生根已，知一切眾生根具足。知一切眾生根具足已，亦知一切眾生業因緣。知一切眾生業因緣已，得願智具足。得願智具足已，淨三世慧。淨三世慧已，饒益一切眾生。饒益一切眾生已，淨佛國土。淨佛國土已，得一切種智。得一切種智已，轉法輪。轉法輪已，安立眾生於三乘，令入無餘涅槃。如是，須菩提！菩薩摩訶薩欲得一切功德自利利人，應發阿耨多羅三藐三菩提心。」
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須菩提白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩能如說行深般若波羅蜜，一切世間天及人、阿修羅應當為作禮。」
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佛告須菩提：「如是，如是！菩薩摩訶薩能如說行般若波羅蜜，一切世間天及人、阿修羅應當為作禮。」
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「世尊！是初發意菩薩摩訶薩為眾生故求阿耨多羅三藐三菩提，得幾所福德？」
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佛告須菩提：「若千世界中眾生，皆發聲聞、辟支佛意，於汝意云何，其福多不？」
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須菩提言：「甚多無量。」
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佛告須菩提：「其福不如初發意菩薩摩訶薩，百倍千倍巨億萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。何以故？發聲聞、辟支佛意者，皆因菩薩出故。菩薩終不因聲聞、辟支佛出；二千世界、三千大千世界中亦如是。置是三千大千世界中發意求聲聞辟支佛者。若三千大千世界中眾生皆住乾慧地，其福多不？」
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須菩提言：「甚多無量。」
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佛言：「不如初發意菩薩，百倍千倍巨億萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。置是住乾慧地眾生。若三千大千世界中眾生，皆住性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已辦地、辟支佛地。是一切福德，欲比初發意菩薩，百倍千倍巨億萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。須菩提！若三千大千世界中初發意菩薩，不如入法位菩薩，百倍千倍巨億萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。若三千大千世界中入法位菩薩，不如向佛道菩薩，百千萬倍巨億萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。若三千大千世界中向佛道菩薩，不如佛功德，百千萬倍巨億萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。」
佛言：「不如初發意菩薩，百倍千倍巨億萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。置是住乾慧地眾生。若三千大千世界中眾生，皆住性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已辦地、辟支佛地。是一切福德，欲比初發意菩薩，百倍千倍巨億萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。須菩提！若三千大千世界中初發意菩薩，不如入法位菩薩，百倍千倍巨億萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。若三千大千世界中入法位菩薩，不如向佛道菩薩，百千萬倍巨億萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。若三千大千世界中向佛道菩薩，不如佛功德，百千萬倍巨億萬倍，乃至算數、譬喻所不能及。」
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須菩提白佛言：「世尊！初發心菩薩摩訶薩當念何等法？」
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佛言：「應念一切種智。」
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須菩提言：「何等是一切種智？一切種智何等緣？何等增上？何等行？何等相？」
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佛告須菩提：「一切種智，無所有、無念、無生、無示。如須菩提所問：『一切種智何等緣？何等增上？何等行？何等相？』須菩提！一切種智無法緣，念為增上，寂滅為行，無相為相。須菩提！是名一切種智緣、增上、行、相。」
佛告須菩提：「一切種智，無所有、無念、無生、無示。如須菩提所問：『一切種智何等緣？何等增上？何等行？何等相？』須菩提！一切種智無法緣，念為增上，寂滅為行，無相為相。須菩提！是名一切種智緣、增上、行、相。」
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須菩提白佛言：「世尊！但一切種智無法？色受想行識亦無法、內外法亦無法、四禪、四無量心、四無色定，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空三昧、無相三昧、無作三昧，八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲大喜大捨，初神通、第二第三第四第五第六神通，有為相無為相亦無法。」
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佛告須菩提：「色亦無法，乃至有為相無為相亦無法。」
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須菩提言：「世尊！何因緣故，一切種智無法，色無法乃至有為無為相亦無法？」
須菩提言：「世尊！何因緣故，一切種智無法，色無法乃至有為無為相亦無法？」
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佛言：「一切種智自性無故，若法自性無是名無法。色乃至有為無為相亦如是。」
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「世尊！何因緣故，諸法自性無？」
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佛言：「諸法和合，因緣生法中無自性。若無自性，是名無法。以是故，須菩提！菩薩摩訶薩當知一切法無性。何以故？一切法性空故。以是故，當知一切法無性。」
佛言：「諸法和合，因緣生法中無自性。若無自性，是名無法。以是故，須菩提！菩薩摩訶薩當知一切法無性。何以故？一切法性空故。以是故，當知一切法無性。」
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須菩提白佛言：「世尊！若一切法無性，初發意菩薩以何等方便力，能行檀那波羅蜜淨佛國土、成就眾生，能行尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，行初禪乃至第四禪，行慈心乃至捨心，行空處乃至非有想非無想處，內空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分，空三昧、無相三昧、無作三昧，八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，能行一切種智，淨佛國土、成就眾生？」
須菩提白佛言：「世尊！若一切法無性，初發意菩薩以何等方便力，能行檀那波羅蜜淨佛國土、成就眾生，能行尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，行初禪乃至第四禪，行慈心乃至捨心，行空處乃至非有想非無想處，內空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分，空三昧、無相三昧、無作三昧，八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，能行一切種智，淨佛國土、成就眾生？」
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佛告須菩提：「菩薩摩訶薩能學諸法無性，亦能淨佛國土、成就眾生。知國土眾生亦無性，即是方便力。須菩提！是菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜修學佛道，行尸羅波羅蜜修學佛道，行羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜修學佛道，乃至行一切種智修學佛道，亦知佛道無性。是菩薩摩訶薩行六波羅蜜修學佛道，乃至未成就佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、一切種智，是為修學佛道。能具足是佛道因緣已，以一念相應慧得一切種智，爾時一切煩惱習永盡，以不生故。是時以佛眼觀三千大千世界，無法尚不可得，何況有法？如是，須菩提！菩薩摩訶薩應行無性般若波羅蜜。須菩提！是名菩薩摩訶薩方便力，無法尚不可得，何況有法？須菩提！是菩薩摩訶薩若布施時，布施無法尚不可知，何況有法？受者及菩薩心，無法尚不可知，何況有法？乃至一切種智，得者、得法、得處，無法尚不可知，何況有法？何以故？一切法本性爾，非佛作，非聲聞、辟支佛作，亦非餘人作，一切法無作者故。」
佛告須菩提：「菩薩摩訶薩能學諸法無性，亦能淨佛國土、成就眾生。知國土眾生亦無性，即是方便力。須菩提！是菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜修學佛道，行尸羅波羅蜜修學佛道，行羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜修學佛道，乃至行一切種智修學佛道，亦知佛道無性。是菩薩摩訶薩行六波羅蜜修學佛道，乃至未成就佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、一切種智，是為修學佛道。能具足是佛道因緣已，以一念相應慧得一切種智，爾時一切煩惱習永盡，以不生故。是時以佛眼觀三千大千世界，無法尚不可得，何況有法？如是，須菩提！菩薩摩訶薩應行無性般若波羅蜜。須菩提！是名菩薩摩訶薩方便力，無法尚不可得，何況有法？須菩提！是菩薩摩訶薩若布施時，布施無法尚不可知，何況有法？受者及菩薩心，無法尚不可知，何況有法？乃至一切種智，得者、得法、得處，無法尚不可知，何況有法？何以故？一切法本性爾，非佛作，非聲聞、辟支佛作，亦非餘人作，一切法無作者故。」
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須菩提白佛言：「世尊！諸法、諸法性離耶？」
須菩提白佛言：「世尊！諸法、諸法性離耶？」
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佛言：「如是，如是！諸法、諸法性離。」
佛言：「如是，如是！諸法、諸法性離。」
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「世尊！若諸法、諸法性離，云何離法能知離法若有若無？何以故？無法不能知無法，有法不能知有法，無法不能知有法，有法不能知無法。世尊！如是一切法無所有相，云何菩薩摩訶薩作是分別，是法若有若無？」
「世尊！若諸法、諸法性離，云何離法能知離法若有若無？何以故？無法不能知無法，有法不能知有法，無法不能知有法，有法不能知無法。世尊！如是一切法無所有相，云何菩薩摩訶薩作是分別，是法若有若無？」
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佛言：「菩薩摩訶薩以世諦故，示眾生若有若無，非以第一義。」
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「世尊！世諦、第一義諦有異耶？」
「世尊！世諦、第一義諦有異耶？」
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「須菩提！世諦、第一義諦無異也。何以故？世諦如，即是第一義諦如。以眾生不知不見是如故，菩薩摩訶薩以世諦示若有若無。復次，須菩提！眾生於五受陰中有著相故，不知無所有，為是眾生故，示若有若無，令知清淨無所有。如是，須菩提！菩薩摩訶薩應當作是行般若波羅蜜。」
「須菩提！世諦、第一義諦無異也。何以故？世諦如，即是第一義諦如。以眾生不知不見是如故，菩薩摩訶薩以世諦示若有若無。復次，須菩提！眾生於五受陰中有著相故，不知無所有，為是眾生故，示若有若無，令知清淨無所有。如是，須菩提！菩薩摩訶薩應當作是行般若波羅蜜。」
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摩訶般若波羅蜜經道行品第七十二
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須菩提白佛言：「世尊！世尊說菩薩行。何等是菩薩行？」
須菩提白佛言：「世尊！世尊說菩薩行。何等是菩薩行？」
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佛言：「菩薩行者，為阿耨多羅三藐三菩提行，是名菩薩行。」
佛言：「菩薩行者，為阿耨多羅三藐三菩提行，是名菩薩行。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提行，是名菩薩行？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提行，是名菩薩行？」
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佛言：「若菩薩摩訶薩行色空，行受想行識空，行眼空乃至意，行色空乃至法，行眼界空乃至意識界，行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，行內空，行外空，行內外空，行空空，行大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、諸法空、性空、自相空、無法空、有法空、無法有法空，行初禪第二第三第四禪，行慈悲喜捨，行無量虛空處、無量識處、無所有處、非有想非無想處，行四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，行空三昧，行無相三昧，行無作三昧，行八背捨、九次第定，行佛十力，行四無所畏，行四無礙智，行十八不共法，行大慈大悲，行淨佛國土，行成就眾生。行諸辯才，行文字入無文字，行諸陀羅尼門，行有為性，行無為性，如阿耨多羅三藐三菩提不作二。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，名為阿耨多羅三藐三菩提行，是名菩薩行。」
佛言：「若菩薩摩訶薩行色空，行受想行識空，行眼空乃至意，行色空乃至法，行眼界空乃至意識界，行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，行內空，行外空，行內外空，行空空，行大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、諸法空、性空、自相空、無法空、有法空、無法有法空，行初禪第二第三第四禪，行慈悲喜捨，行無量虛空處、無量識處、無所有處、非有想非無想處，行四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，行空三昧，行無相三昧，行無作三昧，行八背捨、九次第定，行佛十力，行四無所畏，行四無礙智，行十八不共法，行大慈大悲，行淨佛國土，行成就眾生。行諸辯才，行文字入無文字，行諸陀羅尼門，行有為性，行無為性，如阿耨多羅三藐三菩提不作二。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，名為阿耨多羅三藐三菩提行，是名菩薩行。」
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須菩提白佛言：「世尊。說言佛，何義故名佛？」
須菩提白佛言：「世尊。說言佛，何義故名佛？」
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佛告須菩提：「知諸法實義故名為佛。復次，得諸法實相故名為佛。復次，通達實義故名為佛。復次，如實知一切法故名為佛。」
佛告須菩提：「知諸法實義故名為佛。復次，得諸法實相故名為佛。復次，通達實義故名為佛。復次，如實知一切法故名為佛。」
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須菩提言：「何義故名菩提？」
須菩提言：「何義故名菩提？」
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「須菩提！空義是菩提義，如義、法性義、實際義是菩提義。復次，須菩提！名相言說是菩提義，菩提實義不可壞。不可分別是菩提義。復次，須菩提！諸法實相不誑不異是菩提義，以是故名菩提。復次，須菩提！是菩提是諸佛所有故名菩提。復次，須菩提！諸佛正遍知故名菩提。」
「須菩提！空義是菩提義，如義、法性義、實際義是菩提義。復次，須菩提！名相言說是菩提義，菩提實義不可壞。不可分別是菩提義。復次，須菩提！諸法實相不誑不異是菩提義，以是故名菩提。復次，須菩提！是菩提是諸佛所有故名菩提。復次，須菩提！諸佛正遍知故名菩提。」
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須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩為是菩提行六波羅蜜，乃至行一切種智，於諸法何得何失、何增何減、何生何滅、何垢何淨？」
須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩為是菩提行六波羅蜜，乃至行一切種智，於諸法何得何失、何增何減、何生何滅、何垢何淨？」
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佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩為菩提行六波羅蜜，乃至行一切種智，於諸法無得無失、無增無減、無生無滅、無垢無淨。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不為得失、增減、生滅、垢淨故出。」
佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩為菩提行六波羅蜜，乃至行一切種智，於諸法無得無失、無增無減、無生無滅、無垢無淨。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不為得失、增減、生滅、垢淨故出。」
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須菩提言：「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，若不為得失乃至不為淨垢故出。菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜，能取檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？云何行內空乃至無法有法空？云何行禪、無量心、無色定？云何行四念處乃至八聖道分？云何行空、無相、無作解脫門？云何行佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲？云何行菩薩十地？云何過聲聞、辟支佛地，入菩薩位中？」
須菩提言：「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，若不為得失乃至不為淨垢故出。菩薩摩訶薩云何行般若波羅蜜，能取檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？云何行內空乃至無法有法空？云何行禪、無量心、無色定？云何行四念處乃至八聖道分？云何行空、無相、無作解脫門？云何行佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲？云何行菩薩十地？云何過聲聞、辟支佛地，入菩薩位中？」
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佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不以二法故，行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。不以二法乃至行一切種智。」
佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不以二法故，行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。不以二法乃至行一切種智。」
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須菩提言：「世尊！若菩薩摩訶薩不以二法故，行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，不以二法故乃至行一切種智。菩薩從初發意乃至後意，云何善根增益？」
須菩提言：「世尊！若菩薩摩訶薩不以二法故，行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，不以二法故乃至行一切種智。菩薩從初發意乃至後意，云何善根增益？」
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佛告須菩提：「若行二法者，善根不得增益。何以故？一切凡夫人皆依二法，不得增益善根。菩薩摩訶薩行不二法，從初發意乃至後意，於其中間增益善根。以是故，菩薩摩訶薩，一切世間天及人、阿修羅，無能伏、無能壞其善根，令墮聲聞、辟支佛地。及諸眾惡不善法，不能制菩薩，令不能行檀那波羅蜜增益善根，乃至般若波羅蜜亦如是。須菩提！菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。」
佛告須菩提：「若行二法者，善根不得增益。何以故？一切凡夫人皆依二法，不得增益善根。菩薩摩訶薩行不二法，從初發意乃至後意，於其中間增益善根。以是故，菩薩摩訶薩，一切世間天及人、阿修羅，無能伏、無能壞其善根，令墮聲聞、辟支佛地。及諸眾惡不善法，不能制菩薩，令不能行檀那波羅蜜增益善根，乃至般若波羅蜜亦如是。須菩提！菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。」
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「世尊！菩薩摩訶薩為善根故行般若波羅蜜不？」
「世尊！菩薩摩訶薩為善根故行般若波羅蜜不？」
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佛言：「不也，須菩提！菩薩亦不為善根故行般若波羅蜜，亦不為非善根故行般若波羅蜜。何以故？須菩提！菩薩摩訶薩法，未供養諸佛，未具足善根，未得真知識，不能得一切種智。」
佛言：「不也，須菩提！菩薩亦不為善根故行般若波羅蜜，亦不為非善根故行般若波羅蜜。何以故？須菩提！菩薩摩訶薩法，未供養諸佛，未具足善根，未得真知識，不能得一切種智。」
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須菩提言：「世尊！云何菩薩摩訶薩供養諸佛，具足善根，得真知識，能得一切種智？」
須菩提言：「世尊！云何菩薩摩訶薩供養諸佛，具足善根，得真知識，能得一切種智？」
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佛告須菩提：「菩薩摩訶薩從初發意供養諸佛，諸佛所說十二部經，修妬路乃至憂波提舍，是菩薩聞持誦利心觀了達。了達故得陀羅尼，得陀羅尼故能起無礙智，起無礙智故所生處乃至薩婆若終不忘失。亦於諸佛所種善根，為是善根所護，終不墮惡道諸難。以是善根因緣故，得深心清淨。得深心清淨故，能淨佛國土、成就眾生。以善根所護故，常不離真知識，所謂諸佛、諸菩薩摩訶薩，及諸聲聞、能讚歎佛法眾者。如是，須菩提！菩薩摩訶薩應供養諸佛、種善根、親近善知識。」
佛告須菩提：「菩薩摩訶薩從初發意供養諸佛，諸佛所說十二部經，修妬路乃至憂波提舍，是菩薩聞持誦利心觀了達。了達故得陀羅尼，得陀羅尼故能起無礙智，起無礙智故所生處乃至薩婆若終不忘失。亦於諸佛所種善根，為是善根所護，終不墮惡道諸難。以是善根因緣故，得深心清淨。得深心清淨故，能淨佛國土、成就眾生。以善根所護故，常不離真知識，所謂諸佛、諸菩薩摩訶薩，及諸聲聞、能讚歎佛法眾者。如是，須菩提！菩薩摩訶薩應供養諸佛、種善根、親近善知識。」
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摩訶般若波羅蜜經三善品第七十三(丹本種善根品)
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須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩若不供養諸佛、不具足善根、不得真知識，當得薩婆若不？」
須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩若不供養諸佛、不具足善根、不得真知識，當得薩婆若不？」
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佛告須菩提：「菩薩摩訶薩供養諸佛、種善根、得真知識，一切種智尚難得；何況不供養諸佛、不種善根、不得真知識？」
佛告須菩提：「菩薩摩訶薩供養諸佛、種善根、得真知識，一切種智尚難得；何況不供養諸佛、不種善根、不得真知識？」
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須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩供養諸佛、種善根、得真知識。何以故不能得一切種智？」
須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩供養諸佛、種善根、得真知識。何以故不能得一切種智？」
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佛告須菩提：「是菩薩摩訶薩遠離方便力，不從諸佛聞方便力，所種善根不具足，不常隨善知識教。」
佛告須菩提：「是菩薩摩訶薩遠離方便力，不從諸佛聞方便力，所種善根不具足，不常隨善知識教。」
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「世尊！何等是方便力？菩薩摩訶薩行是方便力，得一切種智？」
「世尊！何等是方便力？菩薩摩訶薩行是方便力，得一切種智？」
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佛言：「菩薩摩訶薩從初發意，行檀那波羅蜜，應薩婆若念，布施佛、若辟支佛、若聲聞、若人、若非人。是時不生布施想、受者想。何以故？觀一切法自相空，無生、無定相、無所轉，入諸法實相，所謂一切法無作、無起相。菩薩以是方便力故，增益善根。增益善根故，行檀那波羅蜜，淨佛國土、成就眾生。布施不受世間果報，但欲救度一切眾生故行檀那波羅蜜。
佛言：「菩薩摩訶薩從初發意，行檀那波羅蜜，應薩婆若念，布施佛、若辟支佛、若聲聞、若人、若非人。是時不生布施想、受者想。何以故？觀一切法自相空，無生、無定相、無所轉，入諸法實相，所謂一切法無作、無起相。菩薩以是方便力故，增益善根。增益善根故，行檀那波羅蜜，淨佛國土、成就眾生。布施不受世間果報，但欲救度一切眾生故行檀那波羅蜜。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初發意，行尸羅波羅蜜，應薩婆若念，持戒時不墮婬怒癡中，亦不墮諸煩惱纏縛及諸不善破道法，若慳貪、破戒、瞋恚、懈怠、亂意、愚癡、慢、大慢、慢慢、我慢、增上慢、不如慢、邪慢，若聲聞心，若辟支佛心。何以故？是菩薩摩訶薩觀一切法自相空，無生、無定相、無所轉，入諸法實相，所謂一切法無作、無起相。菩薩成就是方便力故，增益善根。增益善根故，行尸羅波羅蜜，淨佛國土、成就眾生。持戒不受世間果報，但欲救度一切眾生故行尸羅波羅蜜。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初發意，行尸羅波羅蜜，應薩婆若念，持戒時不墮婬怒癡中，亦不墮諸煩惱纏縛及諸不善破道法，若慳貪、破戒、瞋恚、懈怠、亂意、愚癡、慢、大慢、慢慢、我慢、增上慢、不如慢、邪慢，若聲聞心，若辟支佛心。何以故？是菩薩摩訶薩觀一切法自相空，無生、無定相、無所轉，入諸法實相，所謂一切法無作、無起相。菩薩成就是方便力故，增益善根。增益善根故，行尸羅波羅蜜，淨佛國土、成就眾生。持戒不受世間果報，但欲救度一切眾生故行尸羅波羅蜜。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初發意，行羼提波羅蜜，應薩婆若念，方便力成就故，行見諦道、思惟道，亦不取須陀洹果，斯陀含、阿那含、阿羅漢果。何以故？是菩薩摩訶薩知諸法自相空，無生、無定相、無所轉，雖行是助道法而過聲聞，辟支佛地。須菩提！是名菩薩無生法忍。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初發意，行羼提波羅蜜，應薩婆若念，方便力成就故，行見諦道、思惟道，亦不取須陀洹果，斯陀含、阿那含、阿羅漢果。何以故？是菩薩摩訶薩知諸法自相空，無生、無定相、無所轉，雖行是助道法而過聲聞，辟支佛地。須菩提！是名菩薩無生法忍。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初發意，行毘梨耶波羅蜜，入初禪乃至入第四禪，入四無量心、四無色定。雖出入諸禪而不受果報。何以故？是菩薩成就是方便力故，知諸禪定自相空，無生、無定相、無所轉，淨佛國土、成就眾生，精進不受世間果報，但欲救度一切眾生故行毘梨耶波羅蜜。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初發意，行毘梨耶波羅蜜，入初禪乃至入第四禪，入四無量心、四無色定。雖出入諸禪而不受果報。何以故？是菩薩成就是方便力故，知諸禪定自相空，無生、無定相、無所轉，淨佛國土、成就眾生，精進不受世間果報，但欲救度一切眾生故行毘梨耶波羅蜜。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初發意，行禪那波羅蜜，應薩婆若念，入八背捨、九次第定，亦不證須陀洹果乃至不證阿羅漢果。何以故？是菩薩摩訶薩知諸法自相空，無生、無定、相無所轉。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初發意，行禪那波羅蜜，應薩婆若念，入八背捨、九次第定，亦不證須陀洹果乃至不證阿羅漢果。何以故？是菩薩摩訶薩知諸法自相空，無生、無定、相無所轉。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初發意，行般若波羅蜜，學佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，乃至未得一切種智，未淨佛國土，未成就眾生，於其中間應如是學。何以故？是菩薩摩訶薩知諸法自相空，無生、無定相、無所轉。須菩提！菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜，不受果報。」
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩從初發意，行般若波羅蜜，學佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，乃至未得一切種智，未淨佛國土，未成就眾生，於其中間應如是學。何以故？是菩薩摩訶薩知諸法自相空，無生、無定相、無所轉。須菩提！菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜，不受果報。」
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摩訶般若波羅蜜經遍學品第七十四
摩訶般若波羅蜜經遍學品第七十四
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爾時須菩提白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩大智慧成就，行是深法，亦不受果報？」
爾時須菩提白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩大智慧成就，行是深法，亦不受果報？」
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佛告須菩提：「如是，如是！菩薩摩訶薩大智慧成就，行是深般若波羅蜜，亦不受果報。何以故？是菩薩摩訶薩諸法性中不動故。」
佛告須菩提：「如是，如是！菩薩摩訶薩大智慧成就，行是深般若波羅蜜，亦不受果報。何以故？是菩薩摩訶薩諸法性中不動故。」
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「世尊！何等諸法性中不動？」
「世尊！何等諸法性中不動？」
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佛言：「於無所有性中不動。復次，須菩提！菩薩摩訶薩，色性中不動，受想行識性中不動；檀那波羅蜜性中不動，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜性中不動；四禪性中不動，四無量性中不動，四無色定性中不動；四念處性中不動，乃至八聖道分性中不動；空三昧、無相三昧、無作三昧，乃至大慈大悲性中不動。何以故？須菩提！是諸法性即是無所有。須菩提！以無所有法不能得所有法。」
佛言：「於無所有性中不動。復次，須菩提！菩薩摩訶薩，色性中不動，受想行識性中不動；檀那波羅蜜性中不動，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜性中不動；四禪性中不動，四無量性中不動，四無色定性中不動；四念處性中不動，乃至八聖道分性中不動；空三昧、無相三昧、無作三昧，乃至大慈大悲性中不動。何以故？須菩提！是諸法性即是無所有。須菩提！以無所有法不能得所有法。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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須菩提言：「世尊！所有法能得所有法不？」
須菩提言：「世尊！所有法能得所有法不？」
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佛言：「不也。」
佛言：「不也。」
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「世尊！所有法能得無所有法不？」
「世尊！所有法能得無所有法不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「不也。」
佛言：「不也。」
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「世尊！無所有法能得無所有法不？」
「世尊！無所有法能得無所有法不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「不也。」
佛言：「不也。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「世尊！若無所有不能得所有，所有不能得所有，所有不能得無所有，無所有不能得無所有。將無世尊不得道耶？」
「世尊！若無所有不能得所有，所有不能得所有，所有不能得無所有，無所有不能得無所有。將無世尊不得道耶？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛言：「有得。」
佛言：「有得。」
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「不以此四句，世尊！云何有得？」
「不以此四句，世尊！云何有得？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛言：「非所有、非無所有，無諸戲論是名得道。」
佛言：「非所有、非無所有，無諸戲論是名得道。」
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須菩提白佛言：「世尊：何等是菩薩摩訶薩戲論？」
須菩提白佛言：「世尊：何等是菩薩摩訶薩戲論？」
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佛告須菩提：「菩薩摩訶薩觀色若常、若無常，是為戲論。觀受想行識若常、若無常，是為戲論。觀色若苦、若樂，受想行識若苦、若樂，是為戲論。觀色若我、若非我，受想行識若我、若非我；色若寂滅、若不寂滅，受想行識若寂滅、若不寂滅，是為戲論。苦聖諦應見、集聖諦應斷、滅聖諦應證、道聖諦應修，是為戲論。應修四禪、四無量心、四無色定，是為戲論。應修四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，是為戲論。應修空解脫門、無相解脫門、無作解脫門，是為戲論。應修八背捨、九次第定，是為戲論。我當過須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，是為戲論。我當具足菩薩十地，是為戲論。我當入菩薩位，是為戲論。我當淨佛國土，是為戲論。我當成就眾生，是為戲論。我當生佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，是為戲論。我當得一切種智，是為戲論。我當斷一切煩惱習，是為戲論。須菩提！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，色若常、若無常，不可戲論故不戲論。受想行識若常、若無常，不可戲論故不戲論。乃至一切種智，不可戲論故不戲論。何以故？性不戲論性，無性不戲論無性。離性、無性，更無法可得所謂戲論者、戲論法、戲論處。以是故，須菩提！色無戲論，受想行識乃至一切種智無戲論。如是，須菩提！菩薩摩訶薩應行無戲論般若波羅蜜。」
佛告須菩提：「菩薩摩訶薩觀色若常、若無常，是為戲論。觀受想行識若常、若無常，是為戲論。觀色若苦、若樂，受想行識若苦、若樂，是為戲論。觀色若我、若非我，受想行識若我、若非我；色若寂滅、若不寂滅，受想行識若寂滅、若不寂滅，是為戲論。苦聖諦應見、集聖諦應斷、滅聖諦應證、道聖諦應修，是為戲論。應修四禪、四無量心、四無色定，是為戲論。應修四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，是為戲論。應修空解脫門、無相解脫門、無作解脫門，是為戲論。應修八背捨、九次第定，是為戲論。我當過須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，是為戲論。我當具足菩薩十地，是為戲論。我當入菩薩位，是為戲論。我當淨佛國土，是為戲論。我當成就眾生，是為戲論。我當生佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，是為戲論。我當得一切種智，是為戲論。我當斷一切煩惱習，是為戲論。須菩提！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，色若常、若無常，不可戲論故不戲論。受想行識若常、若無常，不可戲論故不戲論。乃至一切種智，不可戲論故不戲論。何以故？性不戲論性，無性不戲論無性。離性、無性，更無法可得所謂戲論者、戲論法、戲論處。以是故，須菩提！色無戲論，受想行識乃至一切種智無戲論。如是，須菩提！菩薩摩訶薩應行無戲論般若波羅蜜。」
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須菩提白佛言：「世尊！云何色不可戲論？乃至一切種智不可戲論？」
須菩提白佛言：「世尊！云何色不可戲論？乃至一切種智不可戲論？」
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佛告須菩提：「色性無，乃至一切種智性無。須菩提！若法性無，即是無戲論。以是故，色不可戲論，乃至一切種智不可戲論。須菩提！若菩薩摩訶薩能如是行無戲論般若波羅蜜，是時得入菩薩位。」
佛告須菩提：「色性無，乃至一切種智性無。須菩提！若法性無，即是無戲論。以是故，色不可戲論，乃至一切種智不可戲論。須菩提！若菩薩摩訶薩能如是行無戲論般若波羅蜜，是時得入菩薩位。」
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須菩提白佛言：「世尊！若諸法無有性，菩薩行何等道入菩薩位？為用聲聞道？為用辟支佛道？為用佛道？」
須菩提白佛言：「世尊！若諸法無有性，菩薩行何等道入菩薩位？為用聲聞道？為用辟支佛道？為用佛道？」
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佛告須菩提：「不以聲聞道、不以辟支佛道、不以佛道得入菩薩位，菩薩摩訶薩遍學諸道，得入菩薩位。須菩提！譬如八人先學諸道然後入正位，未得果而先生果道。菩薩亦如是，先遍學諸道然後入菩薩位，亦未得一切種智而先生金剛三昧，爾時以一念相應慧，得一切種智。」
佛告須菩提：「不以聲聞道、不以辟支佛道、不以佛道得入菩薩位，菩薩摩訶薩遍學諸道，得入菩薩位。須菩提！譬如八人先學諸道然後入正位，未得果而先生果道。菩薩亦如是，先遍學諸道然後入菩薩位，亦未得一切種智而先生金剛三昧，爾時以一念相應慧，得一切種智。」
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須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩遍學諸道入菩薩位者，八人，向須陀洹、得須陀洹，向斯陀含、得斯陀含，向阿那含、得阿那含，向阿羅漢、得阿羅漢，辟支佛道、佛道，是諸道各各異。世尊！若菩薩摩訶薩遍學諸道然後入菩薩位者，是菩薩若生八道應作八人，生見道應作須陀洹，生思惟道應作斯陀含、作阿那含、作阿羅漢，若生辟支佛道作辟支佛。世尊！若菩薩摩訶薩作八人然後入菩薩位，無有是處。不入菩薩位得一切種智，亦無是處。作須陀洹乃至作辟支佛然後入菩薩位，亦無是處。不入菩薩位得一切種智，亦無是處。世尊！我云何當知菩薩摩訶薩遍學諸道得入菩薩位？」
須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩遍學諸道入菩薩位者，八人，向須陀洹、得須陀洹，向斯陀含、得斯陀含，向阿那含、得阿那含，向阿羅漢、得阿羅漢，辟支佛道、佛道，是諸道各各異。世尊！若菩薩摩訶薩遍學諸道然後入菩薩位者，是菩薩若生八道應作八人，生見道應作須陀洹，生思惟道應作斯陀含、作阿那含、作阿羅漢，若生辟支佛道作辟支佛。世尊！若菩薩摩訶薩作八人然後入菩薩位，無有是處。不入菩薩位得一切種智，亦無是處。作須陀洹乃至作辟支佛然後入菩薩位，亦無是處。不入菩薩位得一切種智，亦無是處。世尊！我云何當知菩薩摩訶薩遍學諸道得入菩薩位？」
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佛告須菩提：「如是，如是！若菩薩摩訶薩作八人、得須陀洹果，乃至得阿羅漢果、得辟支佛道，然後入菩薩位，無有是處。不入菩薩位當得一切種智，無有是處。須菩提！若菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜時，以智觀過八地。何等八地？乾慧地、性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已辦地、辟支佛地。直過，以道種智入菩薩位。入菩薩位已，以一切種智斷一切煩惱習。須菩提！是八人若智若斷，是菩薩無生法忍。須陀洹若智若斷、斯陀含若智若斷、阿那含若智若斷、阿羅漢若智若斷、辟支佛若智若斷，皆是菩薩無生忍。菩薩學如是聲聞、辟支佛道，以道種智入菩薩位。入菩薩位已，以一切種智斷一切煩惱習，得佛道。如是，須菩提！菩薩摩訶薩遍學諸道具足，應得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已，以果饒益眾生。」
佛告須菩提：「如是，如是！若菩薩摩訶薩作八人、得須陀洹果，乃至得阿羅漢果、得辟支佛道，然後入菩薩位，無有是處。不入菩薩位當得一切種智，無有是處。須菩提！若菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜時，以智觀過八地。何等八地？乾慧地、性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已辦地、辟支佛地。直過，以道種智入菩薩位。入菩薩位已，以一切種智斷一切煩惱習。須菩提！是八人若智若斷，是菩薩無生法忍。須陀洹若智若斷、斯陀含若智若斷、阿那含若智若斷、阿羅漢若智若斷、辟支佛若智若斷，皆是菩薩無生忍。菩薩學如是聲聞、辟支佛道，以道種智入菩薩位。入菩薩位已，以一切種智斷一切煩惱習，得佛道。如是，須菩提！菩薩摩訶薩遍學諸道具足，應得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已，以果饒益眾生。」
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須菩提白佛言：「世尊！世尊所說道，聲聞道、辟支佛道、佛道。何等是菩薩道種智？」
須菩提白佛言：「世尊！世尊所說道，聲聞道、辟支佛道、佛道。何等是菩薩道種智？」
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佛告須菩提：「菩薩摩訶薩應生一切道種淨智。須菩提！何等是道種淨智？若諸法相貌所可顯示法，菩薩應正知。正知已，為他演說開示，令諸眾生得解。是菩薩摩訶薩應解一切音聲語言，以是音聲說法，遍滿三千大千世界如響相。以是故，須菩提！菩薩摩訶薩應先具足學一切道。道智具足已，應分別知眾生深心，所謂地獄眾生、地獄道、地獄因、地獄果，應知應障。畜生、餓鬼道，畜生、餓鬼因，畜生、餓鬼果，應知應障。諸龍、鬼神、犍闥婆、緊陀羅、摩睺羅伽、阿修羅道因果，應知應障。人道因果應知。諸天道因果應知，四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，梵天、光音天、遍淨天、廣果天、無想天、阿婆羅呵天、無熱天、易見天、憙見天、阿迦尼吒天道，因果應知。無邊虛空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處道，因果應知。四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，因果應知。空解脫門、無相解脫門、無作解脫門，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，因果應知。菩薩以是道，令眾生入須陀洹道，乃至阿羅漢、辟支佛道，乃至阿耨多羅三藐三菩提道。須菩提！是名菩薩摩訶薩淨道種智。菩薩學是道種智已，入眾生深心相。入已，隨眾生心如應說法，所言不虛。何以故？是菩薩摩訶薩善知眾生根相，知一切眾生心、心數法生死所趣。須菩提！菩薩摩訶薩如是應行般若波羅蜜。何以故？一切諸助善道法皆入般若波羅蜜中，諸菩薩摩訶薩、聲聞、辟支佛所應行。」
佛告須菩提：「菩薩摩訶薩應生一切道種淨智。須菩提！何等是道種淨智？若諸法相貌所可顯示法，菩薩應正知。正知已，為他演說開示，令諸眾生得解。是菩薩摩訶薩應解一切音聲語言，以是音聲說法，遍滿三千大千世界如響相。以是故，須菩提！菩薩摩訶薩應先具足學一切道。道智具足已，應分別知眾生深心，所謂地獄眾生、地獄道、地獄因、地獄果，應知應障。畜生、餓鬼道，畜生、餓鬼因，畜生、餓鬼果，應知應障。諸龍、鬼神、犍闥婆、緊陀羅、摩睺羅伽、阿修羅道因果，應知應障。人道因果應知。諸天道因果應知，四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，梵天、光音天、遍淨天、廣果天、無想天、阿婆羅呵天、無熱天、易見天、憙見天、阿迦尼吒天道，因果應知。無邊虛空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處道，因果應知。四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，因果應知。空解脫門、無相解脫門、無作解脫門，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，因果應知。菩薩以是道，令眾生入須陀洹道，乃至阿羅漢、辟支佛道，乃至阿耨多羅三藐三菩提道。須菩提！是名菩薩摩訶薩淨道種智。菩薩學是道種智已，入眾生深心相。入已，隨眾生心如應說法，所言不虛。何以故？是菩薩摩訶薩善知眾生根相，知一切眾生心、心數法生死所趣。須菩提！菩薩摩訶薩如是應行般若波羅蜜。何以故？一切諸助善道法皆入般若波羅蜜中，諸菩薩摩訶薩、聲聞、辟支佛所應行。」
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須菩提白佛言：「世尊！若四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提，是一切法皆不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。世尊！云何是助道法能取阿耨多羅三藐三菩提？世尊！是不合不散、無色無形無對、一相所謂無相法，無所取、無所捨。譬如虛空無取無捨。」
須菩提白佛言：「世尊！若四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提，是一切法皆不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。世尊！云何是助道法能取阿耨多羅三藐三菩提？世尊！是不合不散、無色無形無對、一相所謂無相法，無所取、無所捨。譬如虛空無取無捨。」
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佛言：「如是，如是！須菩提！諸法自相空，無所取、無所捨。須菩提！有眾生不知諸法自相空，為是眾生故，顯示助道法。令至阿耨多羅三藐三菩提。
佛言：「如是，如是！須菩提！諸法自相空，無所取、無所捨。須菩提！有眾生不知諸法自相空，為是眾生故，顯示助道法。令至阿耨多羅三藐三菩提。
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「復次，須菩提！所有色受想行識，所有檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，所有內空、外空乃至無法有法空，初禪乃至非有想非無想處，四念處乃至八聖道分，三解脫門、八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、一切種智等諸法，於是聖法中皆不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。以世俗法故，為眾生說令解，非以第一義。須菩提！於是一切法中，菩薩摩訶薩以智見如法應學。學已分別諸法應用、不應用。須菩提言」
「復次，須菩提！所有色受想行識，所有檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，所有內空、外空乃至無法有法空，初禪乃至非有想非無想處，四念處乃至八聖道分，三解脫門、八背捨、九次第定，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲、一切種智等諸法，於是聖法中皆不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。以世俗法故，為眾生說令解，非以第一義。須菩提！於是一切法中，菩薩摩訶薩以智見如法應學。學已分別諸法應用、不應用。須菩提言」
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「世尊！何等法菩薩分別已，應用、不應用。」佛言：「聲聞、辟支佛法，分別知不應用。一切種智，分別知應用。如是，須菩提！菩薩摩訶薩於是聖法中，應學般若波羅蜜。」
「世尊！何等法菩薩分別已，應用、不應用。」佛言：「聲聞、辟支佛法，分別知不應用。一切種智，分別知應用。如是，須菩提！菩薩摩訶薩於是聖法中，應學般若波羅蜜。」
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須菩提白佛言：「世尊！何以故說名聖法？何等是聖法？」
須菩提白佛言：「世尊！何以故說名聖法？何等是聖法？」
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佛告須菩提：「諸聲聞、辟支佛法，諸菩薩摩訶薩及諸佛，於欲瞋癡不合不散，身見、戒取疑不合不散，欲染瞋恚不合不散，色染、無色染、悼慢、無明不合不散，初禪乃至第四禪不合不散，慈悲喜捨、虛空處乃至非有想非無想處不合不散，四念處乃至八聖道分不合不散，內空乃至大悲、有為性無為性不合不散。何以故？是一切法皆無色無形無對，一相所謂無相。無色法與無色法不合不散，無形法與無形法不合不散，無礙法與無礙法不合不散，一相法與一相法不合不散，無相法與無相法不合不散。須菩提！是無色無形無礙，一相所謂無相。般若波羅蜜，諸菩薩摩訶薩應學，學已不得諸法相。」
佛告須菩提：「諸聲聞、辟支佛法，諸菩薩摩訶薩及諸佛，於欲瞋癡不合不散，身見、戒取疑不合不散，欲染瞋恚不合不散，色染、無色染、悼慢、無明不合不散，初禪乃至第四禪不合不散，慈悲喜捨、虛空處乃至非有想非無想處不合不散，四念處乃至八聖道分不合不散，內空乃至大悲、有為性無為性不合不散。何以故？是一切法皆無色無形無對，一相所謂無相。無色法與無色法不合不散，無形法與無形法不合不散，無礙法與無礙法不合不散，一相法與一相法不合不散，無相法與無相法不合不散。須菩提！是無色無形無礙，一相所謂無相。般若波羅蜜，諸菩薩摩訶薩應學，學已不得諸法相。」
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須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩不學色相耶？不學受想行識相耶？不學眼相乃至意相，不學色相乃至法相；不學地種相乃至識種相；不學檀那波羅蜜相，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜相；不學內空乃至無法有法空；不學初禪相乃至第四禪相；不學慈相乃至捨相；不學無邊空相乃至非有想非無想相；不學四念處相乃至八聖道分相；不學空三昧相，無相、無作三昧相；不學八背捨、九次第定相；不學佛十力相、四無所畏相、四無礙智相、十八不共法相、大慈大悲相；不學苦聖諦相，集、滅、道聖諦相；不學逆順十二因緣相；不學有為性相、無為性相耶？世尊！若不學諸法相，菩薩摩訶薩云何學諸法相若有為、若無為，學已過聲聞、辟支佛地？若不過聲聞、辟支佛地，云何入菩薩位？若不入菩薩位，云何當得一切種智？若不得一切種智，云何當轉法輪？若不轉法輪，云何以三乘度眾生生死？」
須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩不學色相耶？不學受想行識相耶？不學眼相乃至意相，不學色相乃至法相；不學地種相乃至識種相；不學檀那波羅蜜相，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜相；不學內空乃至無法有法空；不學初禪相乃至第四禪相；不學慈相乃至捨相；不學無邊空相乃至非有想非無想相；不學四念處相乃至八聖道分相；不學空三昧相，無相、無作三昧相；不學八背捨、九次第定相；不學佛十力相、四無所畏相、四無礙智相、十八不共法相、大慈大悲相；不學苦聖諦相，集、滅、道聖諦相；不學逆順十二因緣相；不學有為性相、無為性相耶？世尊！若不學諸法相，菩薩摩訶薩云何學諸法相若有為、若無為，學已過聲聞、辟支佛地？若不過聲聞、辟支佛地，云何入菩薩位？若不入菩薩位，云何當得一切種智？若不得一切種智，云何當轉法輪？若不轉法輪，云何以三乘度眾生生死？」
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佛告須菩提：「若諸法實有相，菩薩應學是相。須菩提！以一切法實無相無色無形無礙，一相所謂無相。以是故，須菩提！菩薩摩訶薩不學相、不學無相。何以故？有佛無佛，諸法一相性常住。」
佛告須菩提：「若諸法實有相，菩薩應學是相。須菩提！以一切法實無相無色無形無礙，一相所謂無相。以是故，須菩提！菩薩摩訶薩不學相、不學無相。何以故？有佛無佛，諸法一相性常住。」
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須菩提白佛言：「世尊！若一切法非有相、非無相，菩薩摩訶薩云何修般若波羅蜜？若不修般若波羅蜜，不能過聲聞、辟支佛地；若不過聲聞、辟支佛地，不能入菩薩位；若不入菩薩位、不得無生法忍；若不得無生法忍，不能得諸菩薩神通；若不得菩薩神通，不能淨佛國土、成就眾生；若不淨佛國土、成就眾生，不能得一切種智；若不得一切種智、不能轉法輪；若不轉法輪，不能令眾生得須陀洹果，斯陀含、阿那含、阿羅漢果，辟支佛道；不能令得阿耨多羅三藐三菩提，亦不能令眾生得布施福，亦不能令得持戒、修定福。」
須菩提白佛言：「世尊！若一切法非有相、非無相，菩薩摩訶薩云何修般若波羅蜜？若不修般若波羅蜜，不能過聲聞、辟支佛地；若不過聲聞、辟支佛地，不能入菩薩位；若不入菩薩位、不得無生法忍；若不得無生法忍，不能得諸菩薩神通；若不得菩薩神通，不能淨佛國土、成就眾生；若不淨佛國土、成就眾生，不能得一切種智；若不得一切種智、不能轉法輪；若不轉法輪，不能令眾生得須陀洹果，斯陀含、阿那含、阿羅漢果，辟支佛道；不能令得阿耨多羅三藐三菩提，亦不能令眾生得布施福，亦不能令得持戒、修定福。」
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佛告須菩提：「如是，如是！諸法無相，非一相、非異相。若修無相，是修般若波羅蜜。」
佛告須菩提：「如是，如是！諸法無相，非一相、非異相。若修無相，是修般若波羅蜜。」
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須菩提言：「世尊！云何修無相是修般若波羅蜜？」
須菩提言：「世尊！云何修無相是修般若波羅蜜？」
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佛言：「修諸法壞，是修般若波羅蜜。」
佛言：「修諸法壞，是修般若波羅蜜。」
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「世尊！云何修諸法壞是修般若波羅蜜？」
「世尊！云何修諸法壞是修般若波羅蜜？」
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佛言：「修色壞，是修般若波羅蜜，修受想行識壞，是修般若波羅蜜。修眼壞、耳鼻舌身意法壞，是修般若波羅蜜。修色法壞、聲香味觸法壞，是修般若波羅蜜。修不淨觀壞，是修般若波羅蜜。修初禪壞、第二第三第四禪壞，是修般若波羅蜜。修慈悲喜捨壞，是修般若波羅蜜。修無邊空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處壞，是修般若波羅蜜。修念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念滅、念阿那般那壞，是修般若波羅蜜。修無常相、苦相、無我相、空相，集相、因相、生相、緣相，閉相、滅相、妙相、出相，道相、正相、跡相、離相壞，是修般若波羅蜜。修十二因緣壞，修我相，眾生、壽命相壞，乃至修知者、見者相壞，是修般若波羅蜜。修常相、樂相、淨相、我相壞，是修般若波羅蜜。修四念處乃至修八聖道分壞，是修般若波羅蜜。修空三昧、無相三昧、無作三昧壞，是修般若波羅蜜。修八背捨、九次第定壞，是修般若波羅蜜。修有覺有觀三昧、無覺有觀三昧、無覺無觀三昧壞，是修般若波羅蜜。修苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦壞，是修般若波羅蜜。修苦智、集智、滅智、道智壞，是修般若波羅蜜。修盡智、無生智壞，是修般若波羅蜜。修法智、比智、世智、他心智壞，是修般若波羅蜜。修檀那波羅蜜壞，是修般若波羅蜜；修尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜壞，是修般若波羅蜜。修內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、諸法空、自相空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空壞，是修般若波羅蜜。修佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法壞，是修般若波羅蜜。修須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道壞，是修般若波羅蜜。修一切智壞，是修般若波羅蜜。修斷一切煩惱習壞，是修般若波羅蜜。」
佛言：「修色壞，是修般若波羅蜜，修受想行識壞，是修般若波羅蜜。修眼壞、耳鼻舌身意法壞，是修般若波羅蜜。修色法壞、聲香味觸法壞，是修般若波羅蜜。修不淨觀壞，是修般若波羅蜜。修初禪壞、第二第三第四禪壞，是修般若波羅蜜。修慈悲喜捨壞，是修般若波羅蜜。修無邊空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處壞，是修般若波羅蜜。修念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念滅、念阿那般那壞，是修般若波羅蜜。修無常相、苦相、無我相、空相，集相、因相、生相、緣相，閉相、滅相、妙相、出相，道相、正相、跡相、離相壞，是修般若波羅蜜。修十二因緣壞，修我相，眾生、壽命相壞，乃至修知者、見者相壞，是修般若波羅蜜。修常相、樂相、淨相、我相壞，是修般若波羅蜜。修四念處乃至修八聖道分壞，是修般若波羅蜜。修空三昧、無相三昧、無作三昧壞，是修般若波羅蜜。修八背捨、九次第定壞，是修般若波羅蜜。修有覺有觀三昧、無覺有觀三昧、無覺無觀三昧壞，是修般若波羅蜜。修苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦壞，是修般若波羅蜜。修苦智、集智、滅智、道智壞，是修般若波羅蜜。修盡智、無生智壞，是修般若波羅蜜。修法智、比智、世智、他心智壞，是修般若波羅蜜。修檀那波羅蜜壞，是修般若波羅蜜；修尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜壞，是修般若波羅蜜。修內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、諸法空、自相空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空壞，是修般若波羅蜜。修佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法壞，是修般若波羅蜜。修須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道壞，是修般若波羅蜜。修一切智壞，是修般若波羅蜜。修斷一切煩惱習壞，是修般若波羅蜜。」
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須菩提白佛言：「世尊！云何名修色壞，乃至修斷一切煩惱習壞，是修般若波羅蜜？」
須菩提白佛言：「世尊！云何名修色壞，乃至修斷一切煩惱習壞，是修般若波羅蜜？」
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佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不念有色法，是修般若波羅蜜。不念有受想行識，乃至不念有斷一切煩惱習法，是為修般若波羅蜜。何以故？有法念者，不修般若波羅蜜。須菩提！有法念者，不修檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。何以故？須菩提！是人著法，不行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。如是著者，無有解脫、無有道、無有涅槃。有法念者，不修四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，不修空三昧乃至不修一切種智。何以故？是人著法故。」
佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不念有色法，是修般若波羅蜜。不念有受想行識，乃至不念有斷一切煩惱習法，是為修般若波羅蜜。何以故？有法念者，不修般若波羅蜜。須菩提！有法念者，不修檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。何以故？須菩提！是人著法，不行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。如是著者，無有解脫、無有道、無有涅槃。有法念者，不修四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，不修空三昧乃至不修一切種智。何以故？是人著法故。」
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須菩提白佛言：「世尊！何等是有法？何等是無法？」
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佛告須菩提：「二是有法，不二是無法。」
佛告須菩提：「二是有法，不二是無法。」
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「世尊！何等是二？」
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佛言：「色相是二，受想行識相是二；眼相乃至意相是二，色相乃至法相是二；檀那波羅蜜乃至佛相、阿耨多羅三藐三菩提相，有為無為性相是二。須菩提！一切相皆是二，一切二皆是有法，適有有法便有生死，適有生死不得離生老病死憂悲苦惱。以是因緣故，須菩提！當知二相者，無有檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，無有道、無有果乃至無有順忍，何況見色相乃至見一切種智相。若無修道，云何得須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道，阿耨多羅三藐三菩提及斷一切煩惱習。」
佛言：「色相是二，受想行識相是二；眼相乃至意相是二，色相乃至法相是二；檀那波羅蜜乃至佛相、阿耨多羅三藐三菩提相，有為無為性相是二。須菩提！一切相皆是二，一切二皆是有法，適有有法便有生死，適有生死不得離生老病死憂悲苦惱。以是因緣故，須菩提！當知二相者，無有檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，無有道、無有果乃至無有順忍，何況見色相乃至見一切種智相。若無修道，云何得須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道，阿耨多羅三藐三菩提及斷一切煩惱習。」
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摩訶般若波羅蜜經卷第二十二
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