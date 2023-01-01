摩訶般若波羅蜜經
後秦 鳩摩羅什譯27卷CBETA T0223大于一万字 48 h
向佛经 GPT 提问
第 20 卷
摩訶般若波羅蜜經卷第二十
摩訶般若波羅蜜經卷第二十
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後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
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累教品第六十六(丹囑累品)
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爾時釋提桓因白佛言：「世尊！我如是說、如是答，為隨順法不？為正答不？」
爾時釋提桓因白佛言：「世尊！我如是說、如是答，為隨順法不？為正答不？」
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佛告釋提桓因言：「憍尸迦！汝所說所答實皆隨順。」
佛告釋提桓因言：「憍尸迦！汝所說所答實皆隨順。」
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釋提桓因言：「希有世尊！須菩提所樂說，皆是為空、為無相、為無作，為四念處乃至為阿耨多羅三藐三菩提。」
釋提桓因言：「希有世尊！須菩提所樂說，皆是為空、為無相、為無作，為四念處乃至為阿耨多羅三藐三菩提。」
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佛告釋提桓因：「須菩提比丘行空時，檀那波羅蜜不可得，何況行檀那波羅蜜者；乃至般若波羅蜜不可得，何況行般若波羅蜜者。四念處不可得，何況修四念處者；乃至八聖道分不可得，何況修八聖道分者。禪解脫三昧定不可得，何況修禪解脫三昧定者。佛十力不可得，何況修佛十力者；四無所畏不可得，何況能生四無所畏者；四無礙智不可得，何況生四無礙智者；大慈大悲不可得，何況行大慈大悲者；十八不共法不可得，何況生十八不共法者；阿耨多羅三藐三菩提不可得，何況得阿耨多羅三藐三菩提者；一切智不可得，何況得一切智者；如來不可得，何況當作如來者；無生法不可得，何況得無生法作證者；三十二相不可得，何況得三十二相者；八十隨形好不可得，何況得八十隨形好者。何以故？憍尸迦！須菩提比丘一切法離行，一切法無所得行，一切法空行，一切法無相行，一切法無作行。憍尸迦！是為須菩提比丘所行。欲比菩薩摩訶薩般若波羅蜜行者，百分不及一，千分千萬億分乃至算數、譬喻所不能及。何以故？除佛行，是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於聲聞、辟支佛諸行中最尊最妙最上。以是故，菩薩摩訶薩欲得於一切眾生中最上，當行是般若波羅蜜行。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位，能具足佛法，得一切種智，斷一切煩惱習作佛。」
佛告釋提桓因：「須菩提比丘行空時，檀那波羅蜜不可得，何況行檀那波羅蜜者；乃至般若波羅蜜不可得，何況行般若波羅蜜者。四念處不可得，何況修四念處者；乃至八聖道分不可得，何況修八聖道分者。禪解脫三昧定不可得，何況修禪解脫三昧定者。佛十力不可得，何況修佛十力者；四無所畏不可得，何況能生四無所畏者；四無礙智不可得，何況生四無礙智者；大慈大悲不可得，何況行大慈大悲者；十八不共法不可得，何況生十八不共法者；阿耨多羅三藐三菩提不可得，何況得阿耨多羅三藐三菩提者；一切智不可得，何況得一切智者；如來不可得，何況當作如來者；無生法不可得，何況得無生法作證者；三十二相不可得，何況得三十二相者；八十隨形好不可得，何況得八十隨形好者。何以故？憍尸迦！須菩提比丘一切法離行，一切法無所得行，一切法空行，一切法無相行，一切法無作行。憍尸迦！是為須菩提比丘所行。欲比菩薩摩訶薩般若波羅蜜行者，百分不及一，千分千萬億分乃至算數、譬喻所不能及。何以故？除佛行，是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於聲聞、辟支佛諸行中最尊最妙最上。以是故，菩薩摩訶薩欲得於一切眾生中最上，當行是般若波羅蜜行。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位，能具足佛法，得一切種智，斷一切煩惱習作佛。」
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是時會中諸三十三天，以天曼陀羅華散佛及僧。是時八百比丘從座起，以華散佛，偏袒右肩合掌，右膝著地，白佛言：「世尊！我等當行是無上行，聲聞、辟支佛所不能行。」
是時會中諸三十三天，以天曼陀羅華散佛及僧。是時八百比丘從座起，以華散佛，偏袒右肩合掌，右膝著地，白佛言：「世尊！我等當行是無上行，聲聞、辟支佛所不能行。」
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爾時佛知諸比丘心行，便微笑。如諸佛法，種種色光——青黃赤白紅縹——從口中出，遍照三千大千世界，繞佛三匝還從頂入。爾時阿難偏袒右肩，右膝著地，白佛言：「世尊！何因緣微笑？諸佛不以無因緣而笑。」
爾時佛知諸比丘心行，便微笑。如諸佛法，種種色光——青黃赤白紅縹——從口中出，遍照三千大千世界，繞佛三匝還從頂入。爾時阿難偏袒右肩，右膝著地，白佛言：「世尊！何因緣微笑？諸佛不以無因緣而笑。」
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佛告阿難：「是八百比丘於星宿劫中，當得阿耨多羅三藐三菩提。佛名散華，皆同一字，比丘僧、國土、壽命皆等。各各過十萬歲，出家作佛，是時諸國土常雨五色天華。以是故，阿難！菩薩摩訶薩欲行最上行，應當行般若波羅蜜。」
佛告阿難：「是八百比丘於星宿劫中，當得阿耨多羅三藐三菩提。佛名散華，皆同一字，比丘僧、國土、壽命皆等。各各過十萬歲，出家作佛，是時諸國土常雨五色天華。以是故，阿難！菩薩摩訶薩欲行最上行，應當行般若波羅蜜。」
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佛告阿難：「若有善男子、善女人能行是深般若波羅蜜，當知是菩薩人中死、此間生，若兜率天上死、來生此間，若人中、若兜率天上廣聞是深般若波羅蜜。阿難！我見是諸菩薩摩訶薩能行是深般若波羅蜜。阿難！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，受持讀誦親近、正憶念，轉復以般若波羅蜜教行菩薩道者，當知是菩薩面從佛聞深般若波羅蜜，乃至親近，亦從諸佛種善根。善男子、善女人當作是念：『我等非聲聞所種善根，亦不從聲聞所聞是深般若波羅蜜。』阿難！若有善男子、善女人受持是深般若波羅蜜，讀誦親近、隨義隨法行，當知是善男子、善女人則為面見佛。阿難！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，信心清淨不可沮壞，當知是善男子、善女人曾供養佛種善根，與善知識相得。阿難！於諸佛福田種善根雖不虛誑，要得聲聞、辟支佛、佛而得解脫，應當深了了行六波羅蜜乃至一切種智。阿難！若菩薩深了了行六波羅蜜乃至一切種智，是人若住聲聞、辟支佛道，不得阿耨多羅三藐三菩提，無有是處。是故，阿難！我以般若波羅蜜囑累汝。阿難！汝若受持一切法，除般若波羅蜜，若忘若失，其過小小無有大罪。阿難！汝受持深般若波羅蜜，若失一句，其過甚大。阿難！汝若受持深般若波羅蜜，還忘失，其罪甚多。以是故，阿難！囑累汝是深般若波羅蜜，汝當善受持讀誦令利。阿難！若有善男子、善女人受持般若波羅蜜，則為受持過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難！若善男子、善女人現在供養我，恭敬尊重讚歎，華香瓔珞擣香澤香衣服幡蓋，應當受持般若波羅蜜，讀誦說，親近供養，恭敬尊重讚歎，華香乃至幡蓋。阿難！供養般若波羅蜜則為供養我，亦供養過去未來現在佛已。若有善男子、善女人聞說深般若波羅蜜，信心清淨恭敬愛樂，則為信心清淨恭敬愛樂過去未來現在諸佛已。阿難！汝愛樂佛不捨離，當愛樂般若波羅蜜莫捨離。阿難！深般若波羅蜜乃至一句，不應令失。阿難！我說囑累因緣甚多，今但略說。如我為世尊，般若波羅蜜亦是世尊。以是故，阿難！種種因緣囑累汝般若波羅蜜。阿難！今我於一切世間天、人、阿修羅中囑累汝，諸欲不捨佛、不捨法、不捨僧、不捨過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提者，慎莫捨般若波羅蜜。阿難！是我所教化弟子法。阿難！若善男子、善女人受持深般若波羅蜜，讀誦說、正憶念，復為他人種種廣說其義，開示演暢分明令易解，是善男子、善女人疾得阿耨多羅三藐三菩提，疾近薩婆若。何以故？般若波羅蜜中生諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難！過去未來諸佛阿耨
佛告阿難：「若有善男子、善女人能行是深般若波羅蜜，當知是菩薩人中死、此間生，若兜率天上死、來生此間，若人中、若兜率天上廣聞是深般若波羅蜜。阿難！我見是諸菩薩摩訶薩能行是深般若波羅蜜。阿難！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，受持讀誦親近、正憶念，轉復以般若波羅蜜教行菩薩道者，當知是菩薩面從佛聞深般若波羅蜜，乃至親近，亦從諸佛種善根。善男子、善女人當作是念：『我等非聲聞所種善根，亦不從聲聞所聞是深般若波羅蜜。』阿難！若有善男子、善女人受持是深般若波羅蜜，讀誦親近、隨義隨法行，當知是善男子、善女人則為面見佛。阿難！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，信心清淨不可沮壞，當知是善男子、善女人曾供養佛種善根，與善知識相得。阿難！於諸佛福田種善根雖不虛誑，要得聲聞、辟支佛、佛而得解脫，應當深了了行六波羅蜜乃至一切種智。阿難！若菩薩深了了行六波羅蜜乃至一切種智，是人若住聲聞、辟支佛道，不得阿耨多羅三藐三菩提，無有是處。是故，阿難！我以般若波羅蜜囑累汝。阿難！汝若受持一切法，除般若波羅蜜，若忘若失，其過小小無有大罪。阿難！汝受持深般若波羅蜜，若失一句，其過甚大。阿難！汝若受持深般若波羅蜜，還忘失，其罪甚多。以是故，阿難！囑累汝是深般若波羅蜜，汝當善受持讀誦令利。阿難！若有善男子、善女人受持般若波羅蜜，則為受持過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難！若善男子、善女人現在供養我，恭敬尊重讚歎，華香瓔珞擣香澤香衣服幡蓋，應當受持般若波羅蜜，讀誦說，親近供養，恭敬尊重讚歎，華香乃至幡蓋。阿難！供養般若波羅蜜則為供養我，亦供養過去未來現在佛已。若有善男子、善女人聞說深般若波羅蜜，信心清淨恭敬愛樂，則為信心清淨恭敬愛樂過去未來現在諸佛已。阿難！汝愛樂佛不捨離，當愛樂般若波羅蜜莫捨離。阿難！深般若波羅蜜乃至一句，不應令失。阿難！我說囑累因緣甚多，今但略說。如我為世尊，般若波羅蜜亦是世尊。以是故，阿難！種種因緣囑累汝般若波羅蜜。阿難！今我於一切世間天、人、阿修羅中囑累汝，諸欲不捨佛、不捨法、不捨僧、不捨過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提者，慎莫捨般若波羅蜜。阿難！是我所教化弟子法。阿難！若善男子、善女人受持深般若波羅蜜，讀誦說、正憶念，復為他人種種廣說其義，開示演暢分明令易解，是善男子、善女人疾得阿耨多羅三藐三菩提，疾近薩婆若。何以故？般若波羅蜜中生諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難！過去未來諸佛阿耨
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多羅三藐三菩提，皆從般若波羅蜜中生。今現在東方南方西方北方四維上下諸佛阿耨多羅三藐三菩提，亦從般若波羅蜜生。以是故，阿難！諸菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，應當學六波羅蜜。何以故？阿難！六波羅蜜是菩薩摩訶薩母，生諸菩薩故。阿難！若有菩薩摩訶薩學是六波羅蜜，皆得阿耨多羅三藐三菩提。以是故，我以六波羅蜜倍復囑累汝。阿難！是六波羅蜜是諸佛無盡法藏。阿難！十方諸佛現在說法，皆從六波羅蜜法藏中出。過去諸佛亦從六波羅蜜中，學得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛亦從六波羅蜜中，學得阿耨多羅三藐三菩提。過去未來現在諸佛弟子，皆從六波羅蜜中學得滅度，已得今得當得滅度。阿難！汝為聲聞人說法，令三千大千世界中眾生皆得阿羅漢果證，猶未為我弟子事。汝若以般若波羅蜜相應一句義教菩薩摩訶薩，則為我弟子事，我亦歡喜，勝教三千大千世界中眾生令得阿羅漢。
多羅三藐三菩提，皆從般若波羅蜜中生。今現在東方南方西方北方四維上下諸佛阿耨多羅三藐三菩提，亦從般若波羅蜜生。以是故，阿難！諸菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，應當學六波羅蜜。何以故？阿難！六波羅蜜是菩薩摩訶薩母，生諸菩薩故。阿難！若有菩薩摩訶薩學是六波羅蜜，皆得阿耨多羅三藐三菩提。以是故，我以六波羅蜜倍復囑累汝。阿難！是六波羅蜜是諸佛無盡法藏。阿難！十方諸佛現在說法，皆從六波羅蜜法藏中出。過去諸佛亦從六波羅蜜中，學得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛亦從六波羅蜜中，學得阿耨多羅三藐三菩提。過去未來現在諸佛弟子，皆從六波羅蜜中學得滅度，已得今得當得滅度。阿難！汝為聲聞人說法，令三千大千世界中眾生皆得阿羅漢果證，猶未為我弟子事。汝若以般若波羅蜜相應一句義教菩薩摩訶薩，則為我弟子事，我亦歡喜，勝教三千大千世界中眾生令得阿羅漢。
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「復次，阿難！是三千大千世界中眾生，不前不後一時皆得阿羅漢果證。是諸阿羅漢，行布施功德，持戒、禪定功德。是功德多不？」
「復次，阿難！是三千大千世界中眾生，不前不後一時皆得阿羅漢果證。是諸阿羅漢，行布施功德，持戒、禪定功德。是功德多不？」
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阿難言：「甚多，世尊！」
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佛言：「不如弟子以般若波羅蜜相應法為菩薩摩訶薩說，乃至一日，其福甚多。置一日，但半日。置半日，但一食頃。置一食頃，但須臾間說，其福甚多。何以故？菩薩摩訶薩善根，勝一切聲聞、辟支佛故。菩薩摩訶薩自欲得阿耨多羅三藐三菩提，亦示教利喜他人，令得阿耨多羅三藐三菩提。阿難！如是菩薩行六波羅蜜，行四念處，乃至行一切種智，增益善根，若不得阿耨多羅三藐三菩提，無有是處。」說是般若波羅蜜品時，佛在四眾中，天、人、龍、鬼神、緊陀羅、摩睺羅伽等，於大眾前而現神足變化。一切大眾皆見阿閦佛，比丘僧圍繞說法，大眾譬如大海水，皆是阿羅漢——漏已盡、無復煩惱，皆得自在，得俱解脫、心解脫、慧解脫，其心調柔譬如大象；所作已辦逮得己利，盡諸有結，正智得解脫，一切心、心數法中得自在。及諸菩薩摩訶薩，無量功德成就。爾時佛攝神足，一切大眾不復見阿閦佛、聲聞人、菩薩摩訶薩及其國土。不與眼作對？何以故。佛攝神足故。爾時佛告阿難：「如是，阿難！一切法不與眼作對，法法不相見，法法不相知。如是，阿難！如阿閦佛、弟子、菩薩、國土。不與眼作對。如是，阿難！一切法不與眼作對，法法不相知，法法不相見。何以故？一切法無知無見、無作無動、不可捉不可思議，如幻人無受無覺無真實。菩薩摩訶薩如是行，為行般若波羅蜜，亦不著諸法。阿難！菩薩摩訶薩如是學，名為學般若波羅蜜。欲得諸波羅蜜，當學般若波羅蜜。何以故？如是學，名為第一學、最上學、微妙學。如是學，安樂利益一切世間，無護者為作護。如是學諸佛所學，諸佛住是學中，能以右手舉三千大千世界還著本處，是中眾生無覺知者。何以故？阿難！諸佛學是般若波羅蜜，過去未來現在法中得無閡智見。阿難！般若波羅蜜於諸學中，最尊第一微妙無上。阿難！有人欲得般若波羅蜜邊際，為欲得虛空邊際。何以故？阿難！般若波羅蜜無有量，我初不說般若波羅蜜量。名眾、句眾、字眾是有量，般若波羅蜜無有量。」
佛言：「不如弟子以般若波羅蜜相應法為菩薩摩訶薩說，乃至一日，其福甚多。置一日，但半日。置半日，但一食頃。置一食頃，但須臾間說，其福甚多。何以故？菩薩摩訶薩善根，勝一切聲聞、辟支佛故。菩薩摩訶薩自欲得阿耨多羅三藐三菩提，亦示教利喜他人，令得阿耨多羅三藐三菩提。阿難！如是菩薩行六波羅蜜，行四念處，乃至行一切種智，增益善根，若不得阿耨多羅三藐三菩提，無有是處。」說是般若波羅蜜品時，佛在四眾中，天、人、龍、鬼神、緊陀羅、摩睺羅伽等，於大眾前而現神足變化。一切大眾皆見阿閦佛，比丘僧圍繞說法，大眾譬如大海水，皆是阿羅漢——漏已盡、無復煩惱，皆得自在，得俱解脫、心解脫、慧解脫，其心調柔譬如大象；所作已辦逮得己利，盡諸有結，正智得解脫，一切心、心數法中得自在。及諸菩薩摩訶薩，無量功德成就。爾時佛攝神足，一切大眾不復見阿閦佛、聲聞人、菩薩摩訶薩及其國土。不與眼作對？何以故。佛攝神足故。爾時佛告阿難：「如是，阿難！一切法不與眼作對，法法不相見，法法不相知。如是，阿難！如阿閦佛、弟子、菩薩、國土。不與眼作對。如是，阿難！一切法不與眼作對，法法不相知，法法不相見。何以故？一切法無知無見、無作無動、不可捉不可思議，如幻人無受無覺無真實。菩薩摩訶薩如是行，為行般若波羅蜜，亦不著諸法。阿難！菩薩摩訶薩如是學，名為學般若波羅蜜。欲得諸波羅蜜，當學般若波羅蜜。何以故？如是學，名為第一學、最上學、微妙學。如是學，安樂利益一切世間，無護者為作護。如是學諸佛所學，諸佛住是學中，能以右手舉三千大千世界還著本處，是中眾生無覺知者。何以故？阿難！諸佛學是般若波羅蜜，過去未來現在法中得無閡智見。阿難！般若波羅蜜於諸學中，最尊第一微妙無上。阿難！有人欲得般若波羅蜜邊際，為欲得虛空邊際。何以故？阿難！般若波羅蜜無有量，我初不說般若波羅蜜量。名眾、句眾、字眾是有量，般若波羅蜜無有量。」
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阿難白佛言：「世尊！般若波羅蜜何以故無有量？」
阿難白佛言：「世尊！般若波羅蜜何以故無有量？」
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佛告阿難：「般若波羅蜜無盡故，無有量；般若波羅蜜離故，無有量。阿難！過去諸佛皆學是般若波羅蜜得度，是般若波羅蜜故不盡；未來世諸佛亦學是般若波羅蜜得度，是般若波羅蜜故不盡；現在十方諸佛皆學是般若波羅蜜得度，是般若波羅蜜故不盡。已不盡、今不盡、當不盡。阿難！欲盡般若波羅蜜，為欲盡虛空。般若波羅蜜不可盡，已不盡、今不盡、當不盡。禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜不可盡，已不盡、今不盡、當不盡。乃至一切種智亦如是。何以故？是一切法皆無生。若法無生，云何有盡？」
佛告阿難：「般若波羅蜜無盡故，無有量；般若波羅蜜離故，無有量。阿難！過去諸佛皆學是般若波羅蜜得度，是般若波羅蜜故不盡；未來世諸佛亦學是般若波羅蜜得度，是般若波羅蜜故不盡；現在十方諸佛皆學是般若波羅蜜得度，是般若波羅蜜故不盡。已不盡、今不盡、當不盡。阿難！欲盡般若波羅蜜，為欲盡虛空。般若波羅蜜不可盡，已不盡、今不盡、當不盡。禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜不可盡，已不盡、今不盡、當不盡。乃至一切種智亦如是。何以故？是一切法皆無生。若法無生，云何有盡？」
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爾時佛出覆面舌相，告阿難：「從今日於四眾中，廣演開示分別般若波羅蜜，當令分明易解。何以故？是深般若波羅蜜中廣說諸法相，是中求聲聞、辟支佛，求佛者，皆當於中學，學已各得成就。阿難！是深般若波羅蜜則是一切字門，行是深般若波羅蜜能入陀羅尼門。學是陀羅尼，諸菩薩得一切樂說辯才。阿難！般若波羅蜜是三世諸佛妙法。以是故，阿難！我為汝了了說。若有人受持深般若波羅蜜，讀誦親近，是人則能持三世諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難！我說般若波羅蜜是行者足。汝持是般若波羅蜜得陀羅尼故，則能持一切諸法。」
爾時佛出覆面舌相，告阿難：「從今日於四眾中，廣演開示分別般若波羅蜜，當令分明易解。何以故？是深般若波羅蜜中廣說諸法相，是中求聲聞、辟支佛，求佛者，皆當於中學，學已各得成就。阿難！是深般若波羅蜜則是一切字門，行是深般若波羅蜜能入陀羅尼門。學是陀羅尼，諸菩薩得一切樂說辯才。阿難！般若波羅蜜是三世諸佛妙法。以是故，阿難！我為汝了了說。若有人受持深般若波羅蜜，讀誦親近，是人則能持三世諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難！我說般若波羅蜜是行者足。汝持是般若波羅蜜得陀羅尼故，則能持一切諸法。」
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摩訶般若波羅蜜經無盡品第六十七
摩訶般若波羅蜜經無盡品第六十七
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爾時須菩提作是念：「是諸佛阿耨多羅三藐三菩提甚深。我當問佛。」作是念已，白佛言：「世尊！是般若波羅蜜不可盡。」
爾時須菩提作是念：「是諸佛阿耨多羅三藐三菩提甚深。我當問佛。」作是念已，白佛言：「世尊！是般若波羅蜜不可盡。」
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佛言：「虛空不可盡故，般若波羅蜜不可盡。」
佛言：「虛空不可盡故，般若波羅蜜不可盡。」
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「世尊！云何應生般若波羅蜜。」
「世尊！云何應生般若波羅蜜。」
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佛言：「色不可盡故，般若波羅蜜應生；受想行識不可盡故，般若波羅蜜應生。檀那波羅蜜不可盡故，般若波羅蜜應生；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜不可盡故，般若波羅蜜應生。乃至一切種智不可盡故，般若波羅蜜應生。
佛言：「色不可盡故，般若波羅蜜應生；受想行識不可盡故，般若波羅蜜應生。檀那波羅蜜不可盡故，般若波羅蜜應生；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜不可盡故，般若波羅蜜應生。乃至一切種智不可盡故，般若波羅蜜應生。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「復次，須菩提！癡空不可盡故，菩薩摩訶薩般若波羅蜜應生；行空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；識空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；名色空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；六處空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；六觸空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；受空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；愛空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；取空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；有空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；生空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；老死憂悲苦惱空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生。如是，須菩提！菩薩摩訶薩般若波羅蜜應生。須菩提！是十二因緣是獨菩薩法，能除諸邊顛倒，坐道場時應如是觀，當得一切種智。須菩提！若有菩薩摩訶薩以虛空不可盡法，行般若波羅蜜，觀十二因緣，不墮聲聞、辟支佛地，住阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若求菩薩道而轉還者，皆離般若波羅蜜念故。是人不知云何行般若波羅蜜。應以虛空不可盡法觀十二因緣。須菩提！若求菩薩道而轉還者，皆不得是方便力故，於阿耨多羅三藐三菩提而轉還。須菩提！若菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提不轉還者，皆得是方便力故。須菩提！菩薩摩訶薩應以虛空不可盡法觀般若波羅蜜，應以虛空不可盡法生般若波羅蜜。如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀十二因緣時，不見法無因緣生，不見法常不滅，不見法有我、人、壽者、命者、眾生乃至知者、見者，不見法無常，不見法苦，不見法無我，不見法寂滅非寂滅。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應如是觀十二因緣。須菩提！若菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜，是時不見色若常若無常、若苦若樂、若我若無我、若寂滅若非寂滅。受想行識亦如是。須菩提！菩薩摩訶薩是時亦不見般若波羅蜜，亦不見以是法見般若波羅蜜、禪那波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提。亦不見阿耨多羅三藐三菩提，亦不見以是法見阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！一切法不可得故，是為應般若波羅蜜行。若菩薩行無所得般若波羅蜜時，惡魔愁毒，如箭入心。譬如人新喪父母。如是，須菩提！惡魔見菩薩行無所得般若波羅蜜時，便大愁毒，如箭入心。」
「復次，須菩提！癡空不可盡故，菩薩摩訶薩般若波羅蜜應生；行空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；識空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；名色空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；六處空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；六觸空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；受空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；愛空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；取空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；有空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；生空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；老死憂悲苦惱空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生。如是，須菩提！菩薩摩訶薩般若波羅蜜應生。須菩提！是十二因緣是獨菩薩法，能除諸邊顛倒，坐道場時應如是觀，當得一切種智。須菩提！若有菩薩摩訶薩以虛空不可盡法，行般若波羅蜜，觀十二因緣，不墮聲聞、辟支佛地，住阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若求菩薩道而轉還者，皆離般若波羅蜜念故。是人不知云何行般若波羅蜜。應以虛空不可盡法觀十二因緣。須菩提！若求菩薩道而轉還者，皆不得是方便力故，於阿耨多羅三藐三菩提而轉還。須菩提！若菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提不轉還者，皆得是方便力故。須菩提！菩薩摩訶薩應以虛空不可盡法觀般若波羅蜜，應以虛空不可盡法生般若波羅蜜。如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀十二因緣時，不見法無因緣生，不見法常不滅，不見法有我、人、壽者、命者、眾生乃至知者、見者，不見法無常，不見法苦，不見法無我，不見法寂滅非寂滅。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應如是觀十二因緣。須菩提！若菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜，是時不見色若常若無常、若苦若樂、若我若無我、若寂滅若非寂滅。受想行識亦如是。須菩提！菩薩摩訶薩是時亦不見般若波羅蜜，亦不見以是法見般若波羅蜜、禪那波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提。亦不見阿耨多羅三藐三菩提，亦不見以是法見阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！一切法不可得故，是為應般若波羅蜜行。若菩薩行無所得般若波羅蜜時，惡魔愁毒，如箭入心。譬如人新喪父母。如是，須菩提！惡魔見菩薩行無所得般若波羅蜜時，便大愁毒，如箭入心。」
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須菩提白佛言：「世尊！但一魔愁毒？三千大千世界中魔亦復愁毒？」
須菩提白佛言：「世尊！但一魔愁毒？三千大千世界中魔亦復愁毒？」
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佛告須菩提：「三千大千世界中諸惡魔皆愁毒，如箭入心，各於其坐不能自安。須菩提！菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜，是時一切世間天及人、阿修羅，不能得其便令其憂惱。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，當行是般若波羅蜜。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，具足修檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，具足諸波羅蜜。」
佛告須菩提：「三千大千世界中諸惡魔皆愁毒，如箭入心，各於其坐不能自安。須菩提！菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜，是時一切世間天及人、阿修羅，不能得其便令其憂惱。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，當行是般若波羅蜜。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，具足修檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，具足諸波羅蜜。」
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須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，云何具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？」
須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，云何具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？」
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佛告須菩提：「菩薩摩訶薩所有布施，皆迴向薩婆若。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，具足檀那波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩所有持戒，皆迴向薩婆若，是為具足尸羅波羅蜜。菩薩摩訶薩所有忍辱，皆迴向薩婆若，是為具足羼提波羅蜜。菩薩摩訶薩所有精進，皆迴向薩婆若，是為具足毘梨耶波羅蜜。菩薩摩訶薩所有禪定，皆迴向薩婆若，是為具足禪那波羅蜜。菩薩摩訶薩所有智慧，皆迴向薩婆若，是為具足般若波羅蜜。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，具足六波羅蜜。」
佛告須菩提：「菩薩摩訶薩所有布施，皆迴向薩婆若。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，具足檀那波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩所有持戒，皆迴向薩婆若，是為具足尸羅波羅蜜。菩薩摩訶薩所有忍辱，皆迴向薩婆若，是為具足羼提波羅蜜。菩薩摩訶薩所有精進，皆迴向薩婆若，是為具足毘梨耶波羅蜜。菩薩摩訶薩所有禪定，皆迴向薩婆若，是為具足禪那波羅蜜。菩薩摩訶薩所有智慧，皆迴向薩婆若，是為具足般若波羅蜜。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，具足六波羅蜜。」
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摩訶般若波羅蜜經攝五品第六十八(丹本六度相攝品)
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須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜取尸羅波羅蜜？」
須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜取尸羅波羅蜜？」
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佛告須菩提：「菩薩摩訶薩布施時，持是布施迴向薩婆若，於眾生中住慈身、口、意業，是為菩薩住檀那波羅蜜取尸羅波羅蜜。」
佛告須菩提：「菩薩摩訶薩布施時，持是布施迴向薩婆若，於眾生中住慈身、口、意業，是為菩薩住檀那波羅蜜取尸羅波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩住檀那波羅蜜取羼提波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩住檀那波羅蜜取羼提波羅蜜？」
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佛告須菩提：「菩薩布施時，受者瞋恚罵辱惡言加之，是時菩薩忍辱不生瞋恚心，是為菩薩住檀那波羅蜜取羼提波羅蜜。」
佛告須菩提：「菩薩布施時，受者瞋恚罵辱惡言加之，是時菩薩忍辱不生瞋恚心，是為菩薩住檀那波羅蜜取羼提波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩住檀那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩住檀那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜？」
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佛言：「菩薩布施時，受者瞋恚罵辱惡言加之，菩薩增益布施心，作是念：『我應當施，不應有所惜。』即時生身精進、心精進，是為菩薩住檀那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」
佛言：「菩薩布施時，受者瞋恚罵辱惡言加之，菩薩增益布施心，作是念：『我應當施，不應有所惜。』即時生身精進、心精進，是為菩薩住檀那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜取禪那波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜取禪那波羅蜜？」
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佛言：「菩薩布施時，迴向薩婆若，不趣聲聞、辟支佛地，但一心念薩婆若，是為菩薩住檀那波羅蜜取禪那波羅蜜。」
佛言：「菩薩布施時，迴向薩婆若，不趣聲聞、辟支佛地，但一心念薩婆若，是為菩薩住檀那波羅蜜取禪那波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜取般若波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜取般若波羅蜜？」
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佛言：「菩薩布施時，知布施空、如幻，不見為眾生布施有益無益，是為菩薩住檀那波羅蜜取般若波羅蜜。」
佛言：「菩薩布施時，知布施空、如幻，不見為眾生布施有益無益，是為菩薩住檀那波羅蜜取般若波羅蜜。」
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須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜，取檀那波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？」
須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜，取檀那波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？」
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佛告須菩提：「菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜中，身、口、意生布施福德，助阿耨多羅三藐三菩提。持是功德，不取聲聞、辟支佛地。住尸羅波羅蜜中，不奪他命、不劫奪他物、不行邪婬、不妄語、不兩、舌不惡口、不綺語、不貪嫉、不瞋恚、不邪見。所有布施，飢者與食、渴者與飲、須乘與乘、須衣與衣、須香與香、須瓔珞與瓔珞，塗香臥具房舍燈燭資生所須，盡給與之。持是布施，與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向，不墮聲聞、辟支佛地。須菩提！是為菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取檀那波羅蜜。」
佛告須菩提：「菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜中，身、口、意生布施福德，助阿耨多羅三藐三菩提。持是功德，不取聲聞、辟支佛地。住尸羅波羅蜜中，不奪他命、不劫奪他物、不行邪婬、不妄語、不兩、舌不惡口、不綺語、不貪嫉、不瞋恚、不邪見。所有布施，飢者與食、渴者與飲、須乘與乘、須衣與衣、須香與香、須瓔珞與瓔珞，塗香臥具房舍燈燭資生所須，盡給與之。持是布施，與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向，不墮聲聞、辟支佛地。須菩提！是為菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取檀那波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取羼提波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取羼提波羅蜜？」
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佛言：「菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜中，若有眾生來節節支解，菩薩於是中不生瞋恚心乃至一念。作是言：『我得大利，眾生來取我支節用，我無一念瞋恚。』是為菩薩住尸羅波羅蜜中取羼提波羅蜜。」
佛言：「菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜中，若有眾生來節節支解，菩薩於是中不生瞋恚心乃至一念。作是言：『我得大利，眾生來取我支節用，我無一念瞋恚。』是為菩薩住尸羅波羅蜜中取羼提波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」
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佛言：「若菩薩摩訶薩身精進、心精進，常不捨，作是念：『一切眾生在生死中，我當拔著甘露地。』是為菩薩住尸羅波羅蜜中取毘梨耶波羅蜜。」
佛言：「若菩薩摩訶薩身精進、心精進，常不捨，作是念：『一切眾生在生死中，我當拔著甘露地。』是為菩薩住尸羅波羅蜜中取毘梨耶波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取禪那波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取禪那波羅蜜？」
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佛言：「菩薩入初禪第二第三第四禪，不貪聲聞、辟支佛地。作是念：『我當住禪那波羅蜜中，度一切眾生生死。』是為菩薩住尸羅波羅蜜取禪那波羅蜜。」
佛言：「菩薩入初禪第二第三第四禪，不貪聲聞、辟支佛地。作是念：『我當住禪那波羅蜜中，度一切眾生生死。』是為菩薩住尸羅波羅蜜取禪那波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取般若波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取般若波羅蜜？」
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佛言：「菩薩住尸羅波羅蜜中，無有法可見——若作法、若無作法、若數法、若相法、若有若無——但見諸法不過如相。以般若波羅蜜漚惒拘舍羅力故，不墮聲聞、辟支佛地，是為菩薩住尸羅波羅蜜取般若波羅蜜。」
佛言：「菩薩住尸羅波羅蜜中，無有法可見——若作法、若無作法、若數法、若相法、若有若無——但見諸法不過如相。以般若波羅蜜漚惒拘舍羅力故，不墮聲聞、辟支佛地，是為菩薩住尸羅波羅蜜取般若波羅蜜。」
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須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取檀那波羅蜜？」
須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取檀那波羅蜜？」
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佛言：「菩薩從初發心乃至道場，於其中間，若一切眾生來瞋恚罵詈、若節節支解。菩薩住於忍辱，作是念：『我應布施一切眾生，不應不與。是眾生須食與食、須飲與飲，乃至資生所須盡皆與之。持是功德與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』是菩薩迴向時不生二心：誰迴向者？迴向何處？是為菩薩住羼提波羅蜜取檀那波羅蜜。」
佛言：「菩薩從初發心乃至道場，於其中間，若一切眾生來瞋恚罵詈、若節節支解。菩薩住於忍辱，作是念：『我應布施一切眾生，不應不與。是眾生須食與食、須飲與飲，乃至資生所須盡皆與之。持是功德與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』是菩薩迴向時不生二心：誰迴向者？迴向何處？是為菩薩住羼提波羅蜜取檀那波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取尸羅波羅蜜？」佛言：「菩薩從初發心乃至道場，於其中間，終不奪他命、不與不取，乃至不邪見，亦不貪聲聞、辟支佛地。持是功德與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩迴向時，三種心不生：誰迴向阿耨多羅三藐三菩提？用何法迴向？迴向何處？是為菩薩住羼提波羅蜜取尸羅波羅蜜。」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取尸羅波羅蜜？」佛言：「菩薩從初發心乃至道場，於其中間，終不奪他命、不與不取，乃至不邪見，亦不貪聲聞、辟支佛地。持是功德與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩迴向時，三種心不生：誰迴向阿耨多羅三藐三菩提？用何法迴向？迴向何處？是為菩薩住羼提波羅蜜取尸羅波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取毘梨耶波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取毘梨耶波羅蜜？」
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佛言：「菩薩住羼提波羅蜜，生精進，作是念：『我當往一由旬，若十由旬百千萬億由旬，過一國土乃至過百千萬億國土，乃至教一人令持五戒，何況令得須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。持是功德與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』是為菩薩住羼提波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」
佛言：「菩薩住羼提波羅蜜，生精進，作是念：『我當往一由旬，若十由旬百千萬億由旬，過一國土乃至過百千萬億國土，乃至教一人令持五戒，何況令得須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。持是功德與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』是為菩薩住羼提波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取禪那波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取禪那波羅蜜？」
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佛言：「菩薩住羼提波羅蜜，離欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪乃至入第四禪。是諸禪中，淨心、心數法皆迴向薩婆若。迴向時、是菩薩諸禪及禪支皆不可得。是為菩薩住羼提波羅蜜取禪那波羅蜜。」
佛言：「菩薩住羼提波羅蜜，離欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪乃至入第四禪。是諸禪中，淨心、心數法皆迴向薩婆若。迴向時、是菩薩諸禪及禪支皆不可得。是為菩薩住羼提波羅蜜取禪那波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取般若波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取般若波羅蜜？」
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佛言：「菩薩住羼提波羅蜜，觀諸法若離相、若寂滅相、若無盡相，不以寂滅相作證，乃至坐道場得一切種智，從道場起便轉法輪。是為菩薩住羼提波羅蜜取般若波羅蜜，不取不捨故。」
佛言：「菩薩住羼提波羅蜜，觀諸法若離相、若寂滅相、若無盡相，不以寂滅相作證，乃至坐道場得一切種智，從道場起便轉法輪。是為菩薩住羼提波羅蜜取般若波羅蜜，不取不捨故。」
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須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取檀那波羅蜜？」
須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取檀那波羅蜜？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛告須菩提：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，身心精進不懈不息，作是念：『我必當應得阿耨多羅三藐三菩提，不應不得。』是菩薩為利益眾生故，往一由旬若百千萬億由旬，若過一國土若過百千萬億國土，住毘梨耶波羅蜜中。若不得一人教令入佛道中、若聲聞道中、若辟支佛道中，或得一人教令行十善道精進不懈，法施及以財施令具足。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不迴向聲聞、辟支佛地。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取檀那波羅蜜。」
佛告須菩提：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，身心精進不懈不息，作是念：『我必當應得阿耨多羅三藐三菩提，不應不得。』是菩薩為利益眾生故，往一由旬若百千萬億由旬，若過一國土若過百千萬億國土，住毘梨耶波羅蜜中。若不得一人教令入佛道中、若聲聞道中、若辟支佛道中，或得一人教令行十善道精進不懈，法施及以財施令具足。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不迴向聲聞、辟支佛地。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取檀那波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取尸羅波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取尸羅波羅蜜？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，從初發意乃至坐道場，自不殺生不教他殺，讚不殺生法，歡喜讚歎不殺生者，乃至自遠離邪見教他遠離邪見，讚不邪見法，歡喜讚歎不邪見者。是菩薩行尸羅波羅蜜因緣，不求欲界、色界、無色界福，不求聲聞、辟支佛地。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不生三種心：不見迴向者、不見迴向法、不見迴向處。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取尸羅波羅蜜。」
佛言：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，從初發意乃至坐道場，自不殺生不教他殺，讚不殺生法，歡喜讚歎不殺生者，乃至自遠離邪見教他遠離邪見，讚不邪見法，歡喜讚歎不邪見者。是菩薩行尸羅波羅蜜因緣，不求欲界、色界、無色界福，不求聲聞、辟支佛地。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不生三種心：不見迴向者、不見迴向法、不見迴向處。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取尸羅波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取羼提波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取羼提波羅蜜？」
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佛言：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，從初發意乃至坐道場，於其中間，若人若非人來節節支解，菩薩作是念：『割我者誰？截我者誰？奪我者誰？』復作是念：『我大得善利，我為眾生故受身，眾生還自來取。』是時菩薩正憶念諸法實相。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不向聲聞、辟支佛地。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取羼提波羅蜜。」
佛言：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，從初發意乃至坐道場，於其中間，若人若非人來節節支解，菩薩作是念：『割我者誰？截我者誰？奪我者誰？』復作是念：『我大得善利，我為眾生故受身，眾生還自來取。』是時菩薩正憶念諸法實相。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不向聲聞、辟支佛地。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取羼提波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取禪那波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取禪那波羅蜜？」
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佛言：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，離欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪第二第三第四禪，入慈悲喜捨，乃至入非有想非無想處。持是禪無量無色定，不受果報，生於利益眾生之處，以六波羅蜜成就眾生，所謂檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛種善根故。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取禪那波羅蜜。」
佛言：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，離欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪第二第三第四禪，入慈悲喜捨，乃至入非有想非無想處。持是禪無量無色定，不受果報，生於利益眾生之處，以六波羅蜜成就眾生，所謂檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛種善根故。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取禪那波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取般若波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取般若波羅蜜？」
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佛言：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，不見檀那波羅蜜法、不見檀那波羅蜜相，乃至不見禪那波羅蜜法、不見禪那波羅蜜相。四念處乃至一切種智，亦不見法亦不見相。見一切法非法非非法，於法中無所著。是菩薩所作、如所言。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取般若波羅蜜。」
佛言：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，不見檀那波羅蜜法、不見檀那波羅蜜相，乃至不見禪那波羅蜜法、不見禪那波羅蜜相。四念處乃至一切種智，亦不見法亦不見相。見一切法非法非非法，於法中無所著。是菩薩所作、如所言。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取般若波羅蜜。」
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須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取檀那波羅蜜？」
須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取檀那波羅蜜？」
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佛言：「菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜，離諸欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪第二第三第四禪，入慈悲喜捨，乃至非有想非無想處。住禪那波羅蜜中心不亂，行二施以施眾生：法施、財施。自行二施，教他行二施，讚歎二施法，歡喜讚歎行二施者。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不向聲聞、辟支佛地。是為菩薩住禪那波羅蜜取檀那波羅蜜。」
佛言：「菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜，離諸欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪第二第三第四禪，入慈悲喜捨，乃至非有想非無想處。住禪那波羅蜜中心不亂，行二施以施眾生：法施、財施。自行二施，教他行二施，讚歎二施法，歡喜讚歎行二施者。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不向聲聞、辟支佛地。是為菩薩住禪那波羅蜜取檀那波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取尸羅波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取尸羅波羅蜜？」
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佛言：「菩薩住禪那波羅蜜，不生婬慾、瞋恚、愚癡心，不生惱他心，但修行一切智相應心。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不向聲聞、辟支佛地。是為菩薩住禪那波羅蜜取尸羅波羅蜜。」
佛言：「菩薩住禪那波羅蜜，不生婬慾、瞋恚、愚癡心，不生惱他心，但修行一切智相應心。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不向聲聞、辟支佛地。是為菩薩住禪那波羅蜜取尸羅波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取羼提波羅蜜？」
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佛言：「菩薩住禪那波羅蜜，觀色如聚沫，觀受如泡，觀想如野馬，觀行如芭蕉，觀識如幻。作是觀時，見五陰無堅固相，作是念：『割我者誰？截我者誰？誰受？誰想？誰行？誰識？誰罵者？誰受罵者？誰生瞋恚？』是為菩薩住禪那波羅蜜取羼提波羅蜜。」
佛言：「菩薩住禪那波羅蜜，觀色如聚沫，觀受如泡，觀想如野馬，觀行如芭蕉，觀識如幻。作是觀時，見五陰無堅固相，作是念：『割我者誰？截我者誰？誰受？誰想？誰行？誰識？誰罵者？誰受罵者？誰生瞋恚？』是為菩薩住禪那波羅蜜取羼提波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜？」
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佛言：「菩薩住禪那波羅蜜，離欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪第二第三第四禪。是諸禪及支不取相，生種種神通，履水如地、入地如水，如先說。天耳聞二種聲：若天、若人。知他心：若攝心、若亂心，乃至有上心、無上心。憶種種宿命，如先說。以天眼淨過人眼，見眾生乃至如業受報，如先說。菩薩住是五神通，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛、種善根，成就眾生、淨佛國土。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是為菩薩住禪那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」
佛言：「菩薩住禪那波羅蜜，離欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪第二第三第四禪。是諸禪及支不取相，生種種神通，履水如地、入地如水，如先說。天耳聞二種聲：若天、若人。知他心：若攝心、若亂心，乃至有上心、無上心。憶種種宿命，如先說。以天眼淨過人眼，見眾生乃至如業受報，如先說。菩薩住是五神通，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛、種善根，成就眾生、淨佛國土。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是為菩薩住禪那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取般若波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取般若波羅蜜？」
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佛言：「菩薩住禪那波羅蜜，不得色、不得受想行識，不得檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，不得般若波羅蜜，不得四念處乃至不得一切種智，不得諸法有為性、不得諸法無為性。不得故不作，不作故不生，不生故不滅。何以故？有佛無佛是如、法相、法性、常住、不生不滅，常一心應薩婆若行。是為菩薩住禪那波羅蜜取般若波羅蜜。」
佛言：「菩薩住禪那波羅蜜，不得色、不得受想行識，不得檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，不得般若波羅蜜，不得四念處乃至不得一切種智，不得諸法有為性、不得諸法無為性。不得故不作，不作故不生，不生故不滅。何以故？有佛無佛是如、法相、法性、常住、不生不滅，常一心應薩婆若行。是為菩薩住禪那波羅蜜取般若波羅蜜。」
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須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取檀那波羅蜜？」
須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取檀那波羅蜜？」
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佛言：「菩薩住般若波羅蜜，內空，內空不可得；外空，外空不可得；內外空，內外空不可得；空空，空空不可得；乃至一切法空，一切法空不可得。菩薩住是十四空中，不得色相若空若不空，不得受想行識相若空若不空，不得四念處若空若不空，乃至不得阿耨多羅三藐三菩提若空若不空，不得有為性、無為性若空若不空。是菩薩摩訶薩如是住般若波羅蜜中，有所布施——若飲食、衣服、種種資生之具——觀是布施空。何等空？施者、受者及財物空，不令慳著心生。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，從初發意乃至坐道場，無有妄想分別。如諸佛得阿耨多羅三藐三菩提時無慳著心，菩薩摩訶薩亦如是，行般若波羅蜜時無慳著心。是菩薩所可尊者，般若波羅蜜是。是為菩薩住般若波羅蜜取檀那波羅蜜。」
佛言：「菩薩住般若波羅蜜，內空，內空不可得；外空，外空不可得；內外空，內外空不可得；空空，空空不可得；乃至一切法空，一切法空不可得。菩薩住是十四空中，不得色相若空若不空，不得受想行識相若空若不空，不得四念處若空若不空，乃至不得阿耨多羅三藐三菩提若空若不空，不得有為性、無為性若空若不空。是菩薩摩訶薩如是住般若波羅蜜中，有所布施——若飲食、衣服、種種資生之具——觀是布施空。何等空？施者、受者及財物空，不令慳著心生。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，從初發意乃至坐道場，無有妄想分別。如諸佛得阿耨多羅三藐三菩提時無慳著心，菩薩摩訶薩亦如是，行般若波羅蜜時無慳著心。是菩薩所可尊者，般若波羅蜜是。是為菩薩住般若波羅蜜取檀那波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取尸羅波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取尸羅波羅蜜？」
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佛言：「菩薩住般若波羅蜜，不生聲聞、辟支佛心。何以故？是菩薩，聲聞、辟支佛地不可得，趣向聲聞、辟支佛心亦不可得。是菩薩摩訶薩從初發意乃至坐道場，於其中間，自不殺生不教他殺，讚不殺法，歡喜讚歎不殺生者，乃至自不邪見，不教他邪見，讚歎不邪見法，歡喜讚歎不邪見者。以是持戒因緣，無法可取，若聲聞、若辟支佛地，何況餘法？是為菩薩住般若波羅蜜取尸羅波羅蜜。」
佛言：「菩薩住般若波羅蜜，不生聲聞、辟支佛心。何以故？是菩薩，聲聞、辟支佛地不可得，趣向聲聞、辟支佛心亦不可得。是菩薩摩訶薩從初發意乃至坐道場，於其中間，自不殺生不教他殺，讚不殺法，歡喜讚歎不殺生者，乃至自不邪見，不教他邪見，讚歎不邪見法，歡喜讚歎不邪見者。以是持戒因緣，無法可取，若聲聞、若辟支佛地，何況餘法？是為菩薩住般若波羅蜜取尸羅波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取羼提波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取羼提波羅蜜？」
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佛言：「菩薩住般若波羅蜜，隨順法忍生，作是念：『諸法中無有法若起若滅、若生若死、若受罵詈、若受惡口、若割若截若破、若縛若打若殺。』是菩薩從初發意乃至道場，若一切眾生來，罵詈惡口、刀杖瓦石、割截傷害，心不動恚，作是念：『甚可怪！此法中無有法受罵詈惡口割截傷害者，而眾生受諸苦惱。』是為菩薩住般若波羅蜜取羼提波羅蜜。」
佛言：「菩薩住般若波羅蜜，隨順法忍生，作是念：『諸法中無有法若起若滅、若生若死、若受罵詈、若受惡口、若割若截若破、若縛若打若殺。』是菩薩從初發意乃至道場，若一切眾生來，罵詈惡口、刀杖瓦石、割截傷害，心不動恚，作是念：『甚可怪！此法中無有法受罵詈惡口割截傷害者，而眾生受諸苦惱。』是為菩薩住般若波羅蜜取羼提波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取毘梨耶波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取毘梨耶波羅蜜？」
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佛言：「菩薩住般若波羅蜜，為眾生說法，令行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。教令行四念處乃至八聖道分，令得須陀洹果，斯陀含、阿那含、阿羅漢果、辟支佛道，令得阿耨多羅三藐三菩提。不住有為性中，不住無為性中。是為菩薩住般若波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」
佛言：「菩薩住般若波羅蜜，為眾生說法，令行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。教令行四念處乃至八聖道分，令得須陀洹果，斯陀含、阿那含、阿羅漢果、辟支佛道，令得阿耨多羅三藐三菩提。不住有為性中，不住無為性中。是為菩薩住般若波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」
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「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取禪那波羅蜜？」
「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取禪那波羅蜜？」
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佛言：「菩薩住般若波羅蜜，除諸佛三昧，入餘一切三昧，若聲聞三昧、若辟支佛三昧、若菩薩三昧，皆行皆入。是菩薩住諸三昧，逆順出入八背捨。何等八？內有色相外觀色，是初背捨。內無色相外觀色，二背捨。淨背捨身作證，三背捨。過一切色相滅有對相，不念種種相故，入無量虛空處，四背捨。過一切虛空處入無邊識處，五背捨。過一切識處入無所有處，六背捨。過一切無所有處入非有想非無想處，七背捨。過一切非有想非無想處入滅受想處，八背捨。於是八背捨，逆順出入九次第定。何等九？離諸欲、離諸惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪，乃至過非有想非無想處入滅受想定，是名九次第定逆順出入。是菩薩依八背捨、九次第定，入師子奮迅三昧。云何名師子奮迅三昧？須菩提！菩薩離欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪乃至入滅受想定。從滅受想定起，還入非有想非無想處。非有想非無想處起，乃至還入初禪。是菩薩依師子奮迅三昧，入超越三昧。云何為超越三昧？須菩提！菩薩離欲、離諸惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪。從初禪起乃至入非有想非無想處，非有想非無想處起入滅受想定；滅受想定起還入初禪，從初禪起入滅受想定。滅受想定起入二禪，二禪起入滅受想定。滅受想定起入三禪，三禪起入滅受想定。滅受想定起入四禪，四禪起入滅受想定。滅受想定起入空處，空處起入滅受想定。滅受想定起入識處，識處起入滅受想定。滅受想定起入無所有處，無所有處起入滅受想定。滅受想定起入非有想非無想處，非有想非無想處起入滅受想定。滅受想定起入散心中，散心中起入滅受想定，滅受想定起還入散心中。散心中起入非有想非無想處，非有想非無想處起還住散心中。散心中起入無所有處，無所有處起住散心中。散心中起入識處，識處起住散心中。散心中起入空處，空處起住散心中。散心中起入第四禪中，第四禪中起住散心中。散心中起入第三禪中，第三禪中起住散心中。散心中起入第二禪中，第二禪中起住散心中。散心中起入初禪中，初禪中起住散心中。是菩薩摩訶薩住超越三昧，得諸法等相。是為菩薩住般若波羅蜜取禪那波羅蜜。」
佛言：「菩薩住般若波羅蜜，除諸佛三昧，入餘一切三昧，若聲聞三昧、若辟支佛三昧、若菩薩三昧，皆行皆入。是菩薩住諸三昧，逆順出入八背捨。何等八？內有色相外觀色，是初背捨。內無色相外觀色，二背捨。淨背捨身作證，三背捨。過一切色相滅有對相，不念種種相故，入無量虛空處，四背捨。過一切虛空處入無邊識處，五背捨。過一切識處入無所有處，六背捨。過一切無所有處入非有想非無想處，七背捨。過一切非有想非無想處入滅受想處，八背捨。於是八背捨，逆順出入九次第定。何等九？離諸欲、離諸惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪，乃至過非有想非無想處入滅受想定，是名九次第定逆順出入。是菩薩依八背捨、九次第定，入師子奮迅三昧。云何名師子奮迅三昧？須菩提！菩薩離欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪乃至入滅受想定。從滅受想定起，還入非有想非無想處。非有想非無想處起，乃至還入初禪。是菩薩依師子奮迅三昧，入超越三昧。云何為超越三昧？須菩提！菩薩離欲、離諸惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪。從初禪起乃至入非有想非無想處，非有想非無想處起入滅受想定；滅受想定起還入初禪，從初禪起入滅受想定。滅受想定起入二禪，二禪起入滅受想定。滅受想定起入三禪，三禪起入滅受想定。滅受想定起入四禪，四禪起入滅受想定。滅受想定起入空處，空處起入滅受想定。滅受想定起入識處，識處起入滅受想定。滅受想定起入無所有處，無所有處起入滅受想定。滅受想定起入非有想非無想處，非有想非無想處起入滅受想定。滅受想定起入散心中，散心中起入滅受想定，滅受想定起還入散心中。散心中起入非有想非無想處，非有想非無想處起還住散心中。散心中起入無所有處，無所有處起住散心中。散心中起入識處，識處起住散心中。散心中起入空處，空處起住散心中。散心中起入第四禪中，第四禪中起住散心中。散心中起入第三禪中，第三禪中起住散心中。散心中起入第二禪中，第二禪中起住散心中。散心中起入初禪中，初禪中起住散心中。是菩薩摩訶薩住超越三昧，得諸法等相。是為菩薩住般若波羅蜜取禪那波羅蜜。」
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摩訶般若波羅蜜經卷第二十
摩訶般若波羅蜜經卷第二十
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