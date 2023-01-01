摩訶般若波羅蜜經卷第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第二十

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

累教品第六十六(丹囑累品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 累教品第六十六(丹囑累品)

爾時釋提桓因白佛言：「世尊！我如是說、如是答，為隨順法不？為正答不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「世尊！我如是說、如是答，為隨順法不？為正答不？」

佛告釋提桓因言：「憍尸迦！汝所說所答實皆隨順。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「憍尸迦！汝所說所答實皆隨順。」

釋提桓因言：「希有世尊！須菩提所樂說，皆是為空、為無相、為無作，為四念處乃至為阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「希有世尊！須菩提所樂說，皆是為空、為無相、為無作，為四念處乃至為阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告釋提桓因：「須菩提比丘行空時，檀那波羅蜜不可得，何況行檀那波羅蜜者；乃至般若波羅蜜不可得，何況行般若波羅蜜者。四念處不可得，何況修四念處者；乃至八聖道分不可得，何況修八聖道分者。禪解脫三昧定不可得，何況修禪解脫三昧定者。佛十力不可得，何況修佛十力者；四無所畏不可得，何況能生四無所畏者；四無礙智不可得，何況生四無礙智者；大慈大悲不可得，何況行大慈大悲者；十八不共法不可得，何況生十八不共法者；阿耨多羅三藐三菩提不可得，何況得阿耨多羅三藐三菩提者；一切智不可得，何況得一切智者；如來不可得，何況當作如來者；無生法不可得，何況得無生法作證者；三十二相不可得，何況得三十二相者；八十隨形好不可得，何況得八十隨形好者。何以故？憍尸迦！須菩提比丘一切法離行，一切法無所得行，一切法空行，一切法無相行，一切法無作行。憍尸迦！是為須菩提比丘所行。欲比菩薩摩訶薩般若波羅蜜行者，百分不及一，千分千萬億分乃至算數、譬喻所不能及。何以故？除佛行，是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於聲聞、辟支佛諸行中最尊最妙最上。以是故，菩薩摩訶薩欲得於一切眾生中最上，當行是般若波羅蜜行。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位，能具足佛法，得一切種智，斷一切煩惱習作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「須菩提比丘行空時，檀那波羅蜜不可得，何況行檀那波羅蜜者；乃至般若波羅蜜不可得，何況行般若波羅蜜者。四念處不可得，何況修四念處者；乃至八聖道分不可得，何況修八聖道分者。禪解脫三昧定不可得，何況修禪解脫三昧定者。佛十力不可得，何況修佛十力者；四無所畏不可得，何況能生四無所畏者；四無礙智不可得，何況生四無礙智者；大慈大悲不可得，何況行大慈大悲者；十八不共法不可得，何況生十八不共法者；阿耨多羅三藐三菩提不可得，何況得阿耨多羅三藐三菩提者；一切智不可得，何況得一切智者；如來不可得，何況當作如來者；無生法不可得，何況得無生法作證者；三十二相不可得，何況得三十二相者；八十隨形好不可得，何況得八十隨形好者。何以故？憍尸迦！須菩提比丘一切法離行，一切法無所得行，一切法空行，一切法無相行，一切法無作行。憍尸迦！是為須菩提比丘所行。欲比菩薩摩訶薩般若波羅蜜行者，百分不及一，千分千萬億分乃至算數、譬喻所不能及。何以故？除佛行，是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於聲聞、辟支佛諸行中最尊最妙最上。以是故，菩薩摩訶薩欲得於一切眾生中最上，當行是般若波羅蜜行。何以故？憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，過聲聞、辟支佛地，入菩薩位，能具足佛法，得一切種智，斷一切煩惱習作佛。」

是時會中諸三十三天，以天曼陀羅華散佛及僧。是時八百比丘從座起，以華散佛，偏袒右肩合掌，右膝著地，白佛言：「世尊！我等當行是無上行，聲聞、辟支佛所不能行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時會中諸三十三天，以天曼陀羅華散佛及僧。是時八百比丘從座起，以華散佛，偏袒右肩合掌，右膝著地，白佛言：「世尊！我等當行是無上行，聲聞、辟支佛所不能行。」

爾時佛知諸比丘心行，便微笑。如諸佛法，種種色光——青黃赤白紅縹——從口中出，遍照三千大千世界，繞佛三匝還從頂入。爾時阿難偏袒右肩，右膝著地，白佛言：「世尊！何因緣微笑？諸佛不以無因緣而笑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛知諸比丘心行，便微笑。如諸佛法，種種色光——青黃赤白紅縹——從口中出，遍照三千大千世界，繞佛三匝還從頂入。爾時阿難偏袒右肩，右膝著地，白佛言：「世尊！何因緣微笑？諸佛不以無因緣而笑。」

佛告阿難：「是八百比丘於星宿劫中，當得阿耨多羅三藐三菩提。佛名散華，皆同一字，比丘僧、國土、壽命皆等。各各過十萬歲，出家作佛，是時諸國土常雨五色天華。以是故，阿難！菩薩摩訶薩欲行最上行，應當行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是八百比丘於星宿劫中，當得阿耨多羅三藐三菩提。佛名散華，皆同一字，比丘僧、國土、壽命皆等。各各過十萬歲，出家作佛，是時諸國土常雨五色天華。以是故，阿難！菩薩摩訶薩欲行最上行，應當行般若波羅蜜。」

佛告阿難：「若有善男子、善女人能行是深般若波羅蜜，當知是菩薩人中死、此間生，若兜率天上死、來生此間，若人中、若兜率天上廣聞是深般若波羅蜜。阿難！我見是諸菩薩摩訶薩能行是深般若波羅蜜。阿難！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，受持讀誦親近、正憶念，轉復以般若波羅蜜教行菩薩道者，當知是菩薩面從佛聞深般若波羅蜜，乃至親近，亦從諸佛種善根。善男子、善女人當作是念：『我等非聲聞所種善根，亦不從聲聞所聞是深般若波羅蜜。』阿難！若有善男子、善女人受持是深般若波羅蜜，讀誦親近、隨義隨法行，當知是善男子、善女人則為面見佛。阿難！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，信心清淨不可沮壞，當知是善男子、善女人曾供養佛種善根，與善知識相得。阿難！於諸佛福田種善根雖不虛誑，要得聲聞、辟支佛、佛而得解脫，應當深了了行六波羅蜜乃至一切種智。阿難！若菩薩深了了行六波羅蜜乃至一切種智，是人若住聲聞、辟支佛道，不得阿耨多羅三藐三菩提，無有是處。是故，阿難！我以般若波羅蜜囑累汝。阿難！汝若受持一切法，除般若波羅蜜，若忘若失，其過小小無有大罪。阿難！汝受持深般若波羅蜜，若失一句，其過甚大。阿難！汝若受持深般若波羅蜜，還忘失，其罪甚多。以是故，阿難！囑累汝是深般若波羅蜜，汝當善受持讀誦令利。阿難！若有善男子、善女人受持般若波羅蜜，則為受持過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難！若善男子、善女人現在供養我，恭敬尊重讚歎，華香瓔珞擣香澤香衣服幡蓋，應當受持般若波羅蜜，讀誦說，親近供養，恭敬尊重讚歎，華香乃至幡蓋。阿難！供養般若波羅蜜則為供養我，亦供養過去未來現在佛已。若有善男子、善女人聞說深般若波羅蜜，信心清淨恭敬愛樂，則為信心清淨恭敬愛樂過去未來現在諸佛已。阿難！汝愛樂佛不捨離，當愛樂般若波羅蜜莫捨離。阿難！深般若波羅蜜乃至一句，不應令失。阿難！我說囑累因緣甚多，今但略說。如我為世尊，般若波羅蜜亦是世尊。以是故，阿難！種種因緣囑累汝般若波羅蜜。阿難！今我於一切世間天、人、阿修羅中囑累汝，諸欲不捨佛、不捨法、不捨僧、不捨過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提者，慎莫捨般若波羅蜜。阿難！是我所教化弟子法。阿難！若善男子、善女人受持深般若波羅蜜，讀誦說、正憶念，復為他人種種廣說其義，開示演暢分明令易解，是善男子、善女人疾得阿耨多羅三藐三菩提，疾近薩婆若。何以故？般若波羅蜜中生諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難！過去未來諸佛阿耨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有善男子、善女人能行是深般若波羅蜜，當知是菩薩人中死、此間生，若兜率天上死、來生此間，若人中、若兜率天上廣聞是深般若波羅蜜。阿難！我見是諸菩薩摩訶薩能行是深般若波羅蜜。阿難！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，受持讀誦親近、正憶念，轉復以般若波羅蜜教行菩薩道者，當知是菩薩面從佛聞深般若波羅蜜，乃至親近，亦從諸佛種善根。善男子、善女人當作是念：『我等非聲聞所種善根，亦不從聲聞所聞是深般若波羅蜜。』阿難！若有善男子、善女人受持是深般若波羅蜜，讀誦親近、隨義隨法行，當知是善男子、善女人則為面見佛。阿難！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，信心清淨不可沮壞，當知是善男子、善女人曾供養佛種善根，與善知識相得。阿難！於諸佛福田種善根雖不虛誑，要得聲聞、辟支佛、佛而得解脫，應當深了了行六波羅蜜乃至一切種智。阿難！若菩薩深了了行六波羅蜜乃至一切種智，是人若住聲聞、辟支佛道，不得阿耨多羅三藐三菩提，無有是處。是故，阿難！我以般若波羅蜜囑累汝。阿難！汝若受持一切法，除般若波羅蜜，若忘若失，其過小小無有大罪。阿難！汝受持深般若波羅蜜，若失一句，其過甚大。阿難！汝若受持深般若波羅蜜，還忘失，其罪甚多。以是故，阿難！囑累汝是深般若波羅蜜，汝當善受持讀誦令利。阿難！若有善男子、善女人受持般若波羅蜜，則為受持過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難！若善男子、善女人現在供養我，恭敬尊重讚歎，華香瓔珞擣香澤香衣服幡蓋，應當受持般若波羅蜜，讀誦說，親近供養，恭敬尊重讚歎，華香乃至幡蓋。阿難！供養般若波羅蜜則為供養我，亦供養過去未來現在佛已。若有善男子、善女人聞說深般若波羅蜜，信心清淨恭敬愛樂，則為信心清淨恭敬愛樂過去未來現在諸佛已。阿難！汝愛樂佛不捨離，當愛樂般若波羅蜜莫捨離。阿難！深般若波羅蜜乃至一句，不應令失。阿難！我說囑累因緣甚多，今但略說。如我為世尊，般若波羅蜜亦是世尊。以是故，阿難！種種因緣囑累汝般若波羅蜜。阿難！今我於一切世間天、人、阿修羅中囑累汝，諸欲不捨佛、不捨法、不捨僧、不捨過去未來現在諸佛阿耨多羅三藐三菩提者，慎莫捨般若波羅蜜。阿難！是我所教化弟子法。阿難！若善男子、善女人受持深般若波羅蜜，讀誦說、正憶念，復為他人種種廣說其義，開示演暢分明令易解，是善男子、善女人疾得阿耨多羅三藐三菩提，疾近薩婆若。何以故？般若波羅蜜中生諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難！過去未來諸佛阿耨

多羅三藐三菩提，皆從般若波羅蜜中生。今現在東方南方西方北方四維上下諸佛阿耨多羅三藐三菩提，亦從般若波羅蜜生。以是故，阿難！諸菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，應當學六波羅蜜。何以故？阿難！六波羅蜜是菩薩摩訶薩母，生諸菩薩故。阿難！若有菩薩摩訶薩學是六波羅蜜，皆得阿耨多羅三藐三菩提。以是故，我以六波羅蜜倍復囑累汝。阿難！是六波羅蜜是諸佛無盡法藏。阿難！十方諸佛現在說法，皆從六波羅蜜法藏中出。過去諸佛亦從六波羅蜜中，學得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛亦從六波羅蜜中，學得阿耨多羅三藐三菩提。過去未來現在諸佛弟子，皆從六波羅蜜中學得滅度，已得今得當得滅度。阿難！汝為聲聞人說法，令三千大千世界中眾生皆得阿羅漢果證，猶未為我弟子事。汝若以般若波羅蜜相應一句義教菩薩摩訶薩，則為我弟子事，我亦歡喜，勝教三千大千世界中眾生令得阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多羅三藐三菩提，皆從般若波羅蜜中生。今現在東方南方西方北方四維上下諸佛阿耨多羅三藐三菩提，亦從般若波羅蜜生。以是故，阿難！諸菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，應當學六波羅蜜。何以故？阿難！六波羅蜜是菩薩摩訶薩母，生諸菩薩故。阿難！若有菩薩摩訶薩學是六波羅蜜，皆得阿耨多羅三藐三菩提。以是故，我以六波羅蜜倍復囑累汝。阿難！是六波羅蜜是諸佛無盡法藏。阿難！十方諸佛現在說法，皆從六波羅蜜法藏中出。過去諸佛亦從六波羅蜜中，學得阿耨多羅三藐三菩提。未來諸佛亦從六波羅蜜中，學得阿耨多羅三藐三菩提。過去未來現在諸佛弟子，皆從六波羅蜜中學得滅度，已得今得當得滅度。阿難！汝為聲聞人說法，令三千大千世界中眾生皆得阿羅漢果證，猶未為我弟子事。汝若以般若波羅蜜相應一句義教菩薩摩訶薩，則為我弟子事，我亦歡喜，勝教三千大千世界中眾生令得阿羅漢。

「復次，阿難！是三千大千世界中眾生，不前不後一時皆得阿羅漢果證。是諸阿羅漢，行布施功德，持戒、禪定功德。是功德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！是三千大千世界中眾生，不前不後一時皆得阿羅漢果證。是諸阿羅漢，行布施功德，持戒、禪定功德。是功德多不？」

阿難言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如弟子以般若波羅蜜相應法為菩薩摩訶薩說，乃至一日，其福甚多。置一日，但半日。置半日，但一食頃。置一食頃，但須臾間說，其福甚多。何以故？菩薩摩訶薩善根，勝一切聲聞、辟支佛故。菩薩摩訶薩自欲得阿耨多羅三藐三菩提，亦示教利喜他人，令得阿耨多羅三藐三菩提。阿難！如是菩薩行六波羅蜜，行四念處，乃至行一切種智，增益善根，若不得阿耨多羅三藐三菩提，無有是處。」說是般若波羅蜜品時，佛在四眾中，天、人、龍、鬼神、緊陀羅、摩睺羅伽等，於大眾前而現神足變化。一切大眾皆見阿閦佛，比丘僧圍繞說法，大眾譬如大海水，皆是阿羅漢——漏已盡、無復煩惱，皆得自在，得俱解脫、心解脫、慧解脫，其心調柔譬如大象；所作已辦逮得己利，盡諸有結，正智得解脫，一切心、心數法中得自在。及諸菩薩摩訶薩，無量功德成就。爾時佛攝神足，一切大眾不復見阿閦佛、聲聞人、菩薩摩訶薩及其國土。不與眼作對？何以故。佛攝神足故。爾時佛告阿難：「如是，阿難！一切法不與眼作對，法法不相見，法法不相知。如是，阿難！如阿閦佛、弟子、菩薩、國土。不與眼作對。如是，阿難！一切法不與眼作對，法法不相知，法法不相見。何以故？一切法無知無見、無作無動、不可捉不可思議，如幻人無受無覺無真實。菩薩摩訶薩如是行，為行般若波羅蜜，亦不著諸法。阿難！菩薩摩訶薩如是學，名為學般若波羅蜜。欲得諸波羅蜜，當學般若波羅蜜。何以故？如是學，名為第一學、最上學、微妙學。如是學，安樂利益一切世間，無護者為作護。如是學諸佛所學，諸佛住是學中，能以右手舉三千大千世界還著本處，是中眾生無覺知者。何以故？阿難！諸佛學是般若波羅蜜，過去未來現在法中得無閡智見。阿難！般若波羅蜜於諸學中，最尊第一微妙無上。阿難！有人欲得般若波羅蜜邊際，為欲得虛空邊際。何以故？阿難！般若波羅蜜無有量，我初不說般若波羅蜜量。名眾、句眾、字眾是有量，般若波羅蜜無有量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如弟子以般若波羅蜜相應法為菩薩摩訶薩說，乃至一日，其福甚多。置一日，但半日。置半日，但一食頃。置一食頃，但須臾間說，其福甚多。何以故？菩薩摩訶薩善根，勝一切聲聞、辟支佛故。菩薩摩訶薩自欲得阿耨多羅三藐三菩提，亦示教利喜他人，令得阿耨多羅三藐三菩提。阿難！如是菩薩行六波羅蜜，行四念處，乃至行一切種智，增益善根，若不得阿耨多羅三藐三菩提，無有是處。」說是般若波羅蜜品時，佛在四眾中，天、人、龍、鬼神、緊陀羅、摩睺羅伽等，於大眾前而現神足變化。一切大眾皆見阿閦佛，比丘僧圍繞說法，大眾譬如大海水，皆是阿羅漢——漏已盡、無復煩惱，皆得自在，得俱解脫、心解脫、慧解脫，其心調柔譬如大象；所作已辦逮得己利，盡諸有結，正智得解脫，一切心、心數法中得自在。及諸菩薩摩訶薩，無量功德成就。爾時佛攝神足，一切大眾不復見阿閦佛、聲聞人、菩薩摩訶薩及其國土。不與眼作對？何以故。佛攝神足故。爾時佛告阿難：「如是，阿難！一切法不與眼作對，法法不相見，法法不相知。如是，阿難！如阿閦佛、弟子、菩薩、國土。不與眼作對。如是，阿難！一切法不與眼作對，法法不相知，法法不相見。何以故？一切法無知無見、無作無動、不可捉不可思議，如幻人無受無覺無真實。菩薩摩訶薩如是行，為行般若波羅蜜，亦不著諸法。阿難！菩薩摩訶薩如是學，名為學般若波羅蜜。欲得諸波羅蜜，當學般若波羅蜜。何以故？如是學，名為第一學、最上學、微妙學。如是學，安樂利益一切世間，無護者為作護。如是學諸佛所學，諸佛住是學中，能以右手舉三千大千世界還著本處，是中眾生無覺知者。何以故？阿難！諸佛學是般若波羅蜜，過去未來現在法中得無閡智見。阿難！般若波羅蜜於諸學中，最尊第一微妙無上。阿難！有人欲得般若波羅蜜邊際，為欲得虛空邊際。何以故？阿難！般若波羅蜜無有量，我初不說般若波羅蜜量。名眾、句眾、字眾是有量，般若波羅蜜無有量。」

阿難白佛言：「世尊！般若波羅蜜何以故無有量？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！般若波羅蜜何以故無有量？」

佛告阿難：「般若波羅蜜無盡故，無有量；般若波羅蜜離故，無有量。阿難！過去諸佛皆學是般若波羅蜜得度，是般若波羅蜜故不盡；未來世諸佛亦學是般若波羅蜜得度，是般若波羅蜜故不盡；現在十方諸佛皆學是般若波羅蜜得度，是般若波羅蜜故不盡。已不盡、今不盡、當不盡。阿難！欲盡般若波羅蜜，為欲盡虛空。般若波羅蜜不可盡，已不盡、今不盡、當不盡。禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜不可盡，已不盡、今不盡、當不盡。乃至一切種智亦如是。何以故？是一切法皆無生。若法無生，云何有盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「般若波羅蜜無盡故，無有量；般若波羅蜜離故，無有量。阿難！過去諸佛皆學是般若波羅蜜得度，是般若波羅蜜故不盡；未來世諸佛亦學是般若波羅蜜得度，是般若波羅蜜故不盡；現在十方諸佛皆學是般若波羅蜜得度，是般若波羅蜜故不盡。已不盡、今不盡、當不盡。阿難！欲盡般若波羅蜜，為欲盡虛空。般若波羅蜜不可盡，已不盡、今不盡、當不盡。禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜不可盡，已不盡、今不盡、當不盡。乃至一切種智亦如是。何以故？是一切法皆無生。若法無生，云何有盡？」

爾時佛出覆面舌相，告阿難：「從今日於四眾中，廣演開示分別般若波羅蜜，當令分明易解。何以故？是深般若波羅蜜中廣說諸法相，是中求聲聞、辟支佛，求佛者，皆當於中學，學已各得成就。阿難！是深般若波羅蜜則是一切字門，行是深般若波羅蜜能入陀羅尼門。學是陀羅尼，諸菩薩得一切樂說辯才。阿難！般若波羅蜜是三世諸佛妙法。以是故，阿難！我為汝了了說。若有人受持深般若波羅蜜，讀誦親近，是人則能持三世諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難！我說般若波羅蜜是行者足。汝持是般若波羅蜜得陀羅尼故，則能持一切諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛出覆面舌相，告阿難：「從今日於四眾中，廣演開示分別般若波羅蜜，當令分明易解。何以故？是深般若波羅蜜中廣說諸法相，是中求聲聞、辟支佛，求佛者，皆當於中學，學已各得成就。阿難！是深般若波羅蜜則是一切字門，行是深般若波羅蜜能入陀羅尼門。學是陀羅尼，諸菩薩得一切樂說辯才。阿難！般若波羅蜜是三世諸佛妙法。以是故，阿難！我為汝了了說。若有人受持深般若波羅蜜，讀誦親近，是人則能持三世諸佛阿耨多羅三藐三菩提。阿難！我說般若波羅蜜是行者足。汝持是般若波羅蜜得陀羅尼故，則能持一切諸法。」

摩訶般若波羅蜜經無盡品第六十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經無盡品第六十七

爾時須菩提作是念：「是諸佛阿耨多羅三藐三菩提甚深。我當問佛。」作是念已，白佛言：「世尊！是般若波羅蜜不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提作是念：「是諸佛阿耨多羅三藐三菩提甚深。我當問佛。」作是念已，白佛言：「世尊！是般若波羅蜜不可盡。」

佛言：「虛空不可盡故，般若波羅蜜不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「虛空不可盡故，般若波羅蜜不可盡。」

「世尊！云何應生般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何應生般若波羅蜜。」

佛言：「色不可盡故，般若波羅蜜應生；受想行識不可盡故，般若波羅蜜應生。檀那波羅蜜不可盡故，般若波羅蜜應生；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜不可盡故，般若波羅蜜應生。乃至一切種智不可盡故，般若波羅蜜應生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色不可盡故，般若波羅蜜應生；受想行識不可盡故，般若波羅蜜應生。檀那波羅蜜不可盡故，般若波羅蜜應生；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜不可盡故，般若波羅蜜應生。乃至一切種智不可盡故，般若波羅蜜應生。

「復次，須菩提！癡空不可盡故，菩薩摩訶薩般若波羅蜜應生；行空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；識空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；名色空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；六處空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；六觸空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；受空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；愛空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；取空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；有空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；生空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；老死憂悲苦惱空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生。如是，須菩提！菩薩摩訶薩般若波羅蜜應生。須菩提！是十二因緣是獨菩薩法，能除諸邊顛倒，坐道場時應如是觀，當得一切種智。須菩提！若有菩薩摩訶薩以虛空不可盡法，行般若波羅蜜，觀十二因緣，不墮聲聞、辟支佛地，住阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若求菩薩道而轉還者，皆離般若波羅蜜念故。是人不知云何行般若波羅蜜。應以虛空不可盡法觀十二因緣。須菩提！若求菩薩道而轉還者，皆不得是方便力故，於阿耨多羅三藐三菩提而轉還。須菩提！若菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提不轉還者，皆得是方便力故。須菩提！菩薩摩訶薩應以虛空不可盡法觀般若波羅蜜，應以虛空不可盡法生般若波羅蜜。如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀十二因緣時，不見法無因緣生，不見法常不滅，不見法有我、人、壽者、命者、眾生乃至知者、見者，不見法無常，不見法苦，不見法無我，不見法寂滅非寂滅。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應如是觀十二因緣。須菩提！若菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜，是時不見色若常若無常、若苦若樂、若我若無我、若寂滅若非寂滅。受想行識亦如是。須菩提！菩薩摩訶薩是時亦不見般若波羅蜜，亦不見以是法見般若波羅蜜、禪那波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提。亦不見阿耨多羅三藐三菩提，亦不見以是法見阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！一切法不可得故，是為應般若波羅蜜行。若菩薩行無所得般若波羅蜜時，惡魔愁毒，如箭入心。譬如人新喪父母。如是，須菩提！惡魔見菩薩行無所得般若波羅蜜時，便大愁毒，如箭入心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！癡空不可盡故，菩薩摩訶薩般若波羅蜜應生；行空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；識空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；名色空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；六處空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；六觸空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；受空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；愛空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；取空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；有空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；生空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生；老死憂悲苦惱空不可盡故，菩薩般若波羅蜜應生。如是，須菩提！菩薩摩訶薩般若波羅蜜應生。須菩提！是十二因緣是獨菩薩法，能除諸邊顛倒，坐道場時應如是觀，當得一切種智。須菩提！若有菩薩摩訶薩以虛空不可盡法，行般若波羅蜜，觀十二因緣，不墮聲聞、辟支佛地，住阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若求菩薩道而轉還者，皆離般若波羅蜜念故。是人不知云何行般若波羅蜜。應以虛空不可盡法觀十二因緣。須菩提！若求菩薩道而轉還者，皆不得是方便力故，於阿耨多羅三藐三菩提而轉還。須菩提！若菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提不轉還者，皆得是方便力故。須菩提！菩薩摩訶薩應以虛空不可盡法觀般若波羅蜜，應以虛空不可盡法生般若波羅蜜。如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀十二因緣時，不見法無因緣生，不見法常不滅，不見法有我、人、壽者、命者、眾生乃至知者、見者，不見法無常，不見法苦，不見法無我，不見法寂滅非寂滅。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應如是觀十二因緣。須菩提！若菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜，是時不見色若常若無常、若苦若樂、若我若無我、若寂滅若非寂滅。受想行識亦如是。須菩提！菩薩摩訶薩是時亦不見般若波羅蜜，亦不見以是法見般若波羅蜜、禪那波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提。亦不見阿耨多羅三藐三菩提，亦不見以是法見阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！一切法不可得故，是為應般若波羅蜜行。若菩薩行無所得般若波羅蜜時，惡魔愁毒，如箭入心。譬如人新喪父母。如是，須菩提！惡魔見菩薩行無所得般若波羅蜜時，便大愁毒，如箭入心。」

須菩提白佛言：「世尊！但一魔愁毒？三千大千世界中魔亦復愁毒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！但一魔愁毒？三千大千世界中魔亦復愁毒？」

佛告須菩提：「三千大千世界中諸惡魔皆愁毒，如箭入心，各於其坐不能自安。須菩提！菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜，是時一切世間天及人、阿修羅，不能得其便令其憂惱。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，當行是般若波羅蜜。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，具足修檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，具足諸波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「三千大千世界中諸惡魔皆愁毒，如箭入心，各於其坐不能自安。須菩提！菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜，是時一切世間天及人、阿修羅，不能得其便令其憂惱。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，當行是般若波羅蜜。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，具足修檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，具足諸波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，云何具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，云何具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩所有布施，皆迴向薩婆若。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，具足檀那波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩所有持戒，皆迴向薩婆若，是為具足尸羅波羅蜜。菩薩摩訶薩所有忍辱，皆迴向薩婆若，是為具足羼提波羅蜜。菩薩摩訶薩所有精進，皆迴向薩婆若，是為具足毘梨耶波羅蜜。菩薩摩訶薩所有禪定，皆迴向薩婆若，是為具足禪那波羅蜜。菩薩摩訶薩所有智慧，皆迴向薩婆若，是為具足般若波羅蜜。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，具足六波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩所有布施，皆迴向薩婆若。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，具足檀那波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩所有持戒，皆迴向薩婆若，是為具足尸羅波羅蜜。菩薩摩訶薩所有忍辱，皆迴向薩婆若，是為具足羼提波羅蜜。菩薩摩訶薩所有精進，皆迴向薩婆若，是為具足毘梨耶波羅蜜。菩薩摩訶薩所有禪定，皆迴向薩婆若，是為具足禪那波羅蜜。菩薩摩訶薩所有智慧，皆迴向薩婆若，是為具足般若波羅蜜。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，具足六波羅蜜。」

摩訶般若波羅蜜經攝五品第六十八(丹本六度相攝品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經攝五品第六十八(丹本六度相攝品)

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜取尸羅波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜取尸羅波羅蜜？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩布施時，持是布施迴向薩婆若，於眾生中住慈身、口、意業，是為菩薩住檀那波羅蜜取尸羅波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩布施時，持是布施迴向薩婆若，於眾生中住慈身、口、意業，是為菩薩住檀那波羅蜜取尸羅波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩住檀那波羅蜜取羼提波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩住檀那波羅蜜取羼提波羅蜜？」

佛告須菩提：「菩薩布施時，受者瞋恚罵辱惡言加之，是時菩薩忍辱不生瞋恚心，是為菩薩住檀那波羅蜜取羼提波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩布施時，受者瞋恚罵辱惡言加之，是時菩薩忍辱不生瞋恚心，是為菩薩住檀那波羅蜜取羼提波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩住檀那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩住檀那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜？」

佛言：「菩薩布施時，受者瞋恚罵辱惡言加之，菩薩增益布施心，作是念：『我應當施，不應有所惜。』即時生身精進、心精進，是為菩薩住檀那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩布施時，受者瞋恚罵辱惡言加之，菩薩增益布施心，作是念：『我應當施，不應有所惜。』即時生身精進、心精進，是為菩薩住檀那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜取禪那波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜取禪那波羅蜜？」

佛言：「菩薩布施時，迴向薩婆若，不趣聲聞、辟支佛地，但一心念薩婆若，是為菩薩住檀那波羅蜜取禪那波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩布施時，迴向薩婆若，不趣聲聞、辟支佛地，但一心念薩婆若，是為菩薩住檀那波羅蜜取禪那波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜取般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜取般若波羅蜜？」

佛言：「菩薩布施時，知布施空、如幻，不見為眾生布施有益無益，是為菩薩住檀那波羅蜜取般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩布施時，知布施空、如幻，不見為眾生布施有益無益，是為菩薩住檀那波羅蜜取般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜，取檀那波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜，取檀那波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜中，身、口、意生布施福德，助阿耨多羅三藐三菩提。持是功德，不取聲聞、辟支佛地。住尸羅波羅蜜中，不奪他命、不劫奪他物、不行邪婬、不妄語、不兩、舌不惡口、不綺語、不貪嫉、不瞋恚、不邪見。所有布施，飢者與食、渴者與飲、須乘與乘、須衣與衣、須香與香、須瓔珞與瓔珞，塗香臥具房舍燈燭資生所須，盡給與之。持是布施，與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向，不墮聲聞、辟支佛地。須菩提！是為菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取檀那波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜中，身、口、意生布施福德，助阿耨多羅三藐三菩提。持是功德，不取聲聞、辟支佛地。住尸羅波羅蜜中，不奪他命、不劫奪他物、不行邪婬、不妄語、不兩、舌不惡口、不綺語、不貪嫉、不瞋恚、不邪見。所有布施，飢者與食、渴者與飲、須乘與乘、須衣與衣、須香與香、須瓔珞與瓔珞，塗香臥具房舍燈燭資生所須，盡給與之。持是布施，與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。如是迴向，不墮聲聞、辟支佛地。須菩提！是為菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取檀那波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取羼提波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取羼提波羅蜜？」

佛言：「菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜中，若有眾生來節節支解，菩薩於是中不生瞋恚心乃至一念。作是言：『我得大利，眾生來取我支節用，我無一念瞋恚。』是為菩薩住尸羅波羅蜜中取羼提波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜中，若有眾生來節節支解，菩薩於是中不生瞋恚心乃至一念。作是言：『我得大利，眾生來取我支節用，我無一念瞋恚。』是為菩薩住尸羅波羅蜜中取羼提波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」

佛言：「若菩薩摩訶薩身精進、心精進，常不捨，作是念：『一切眾生在生死中，我當拔著甘露地。』是為菩薩住尸羅波羅蜜中取毘梨耶波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若菩薩摩訶薩身精進、心精進，常不捨，作是念：『一切眾生在生死中，我當拔著甘露地。』是為菩薩住尸羅波羅蜜中取毘梨耶波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取禪那波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取禪那波羅蜜？」

佛言：「菩薩入初禪第二第三第四禪，不貪聲聞、辟支佛地。作是念：『我當住禪那波羅蜜中，度一切眾生生死。』是為菩薩住尸羅波羅蜜取禪那波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩入初禪第二第三第四禪，不貪聲聞、辟支佛地。作是念：『我當住禪那波羅蜜中，度一切眾生生死。』是為菩薩住尸羅波羅蜜取禪那波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜取般若波羅蜜？」

佛言：「菩薩住尸羅波羅蜜中，無有法可見——若作法、若無作法、若數法、若相法、若有若無——但見諸法不過如相。以般若波羅蜜漚惒拘舍羅力故，不墮聲聞、辟支佛地，是為菩薩住尸羅波羅蜜取般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住尸羅波羅蜜中，無有法可見——若作法、若無作法、若數法、若相法、若有若無——但見諸法不過如相。以般若波羅蜜漚惒拘舍羅力故，不墮聲聞、辟支佛地，是為菩薩住尸羅波羅蜜取般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取檀那波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取檀那波羅蜜？」

佛言：「菩薩從初發心乃至道場，於其中間，若一切眾生來瞋恚罵詈、若節節支解。菩薩住於忍辱，作是念：『我應布施一切眾生，不應不與。是眾生須食與食、須飲與飲，乃至資生所須盡皆與之。持是功德與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』是菩薩迴向時不生二心：誰迴向者？迴向何處？是為菩薩住羼提波羅蜜取檀那波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩從初發心乃至道場，於其中間，若一切眾生來瞋恚罵詈、若節節支解。菩薩住於忍辱，作是念：『我應布施一切眾生，不應不與。是眾生須食與食、須飲與飲，乃至資生所須盡皆與之。持是功德與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』是菩薩迴向時不生二心：誰迴向者？迴向何處？是為菩薩住羼提波羅蜜取檀那波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取尸羅波羅蜜？」佛言：「菩薩從初發心乃至道場，於其中間，終不奪他命、不與不取，乃至不邪見，亦不貪聲聞、辟支佛地。持是功德與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩迴向時，三種心不生：誰迴向阿耨多羅三藐三菩提？用何法迴向？迴向何處？是為菩薩住羼提波羅蜜取尸羅波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取尸羅波羅蜜？」佛言：「菩薩從初發心乃至道場，於其中間，終不奪他命、不與不取，乃至不邪見，亦不貪聲聞、辟支佛地。持是功德與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩迴向時，三種心不生：誰迴向阿耨多羅三藐三菩提？用何法迴向？迴向何處？是為菩薩住羼提波羅蜜取尸羅波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取毘梨耶波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取毘梨耶波羅蜜？」

佛言：「菩薩住羼提波羅蜜，生精進，作是念：『我當往一由旬，若十由旬百千萬億由旬，過一國土乃至過百千萬億國土，乃至教一人令持五戒，何況令得須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。持是功德與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』是為菩薩住羼提波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住羼提波羅蜜，生精進，作是念：『我當往一由旬，若十由旬百千萬億由旬，過一國土乃至過百千萬億國土，乃至教一人令持五戒，何況令得須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。持是功德與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』是為菩薩住羼提波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取禪那波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取禪那波羅蜜？」

佛言：「菩薩住羼提波羅蜜，離欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪乃至入第四禪。是諸禪中，淨心、心數法皆迴向薩婆若。迴向時、是菩薩諸禪及禪支皆不可得。是為菩薩住羼提波羅蜜取禪那波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住羼提波羅蜜，離欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪乃至入第四禪。是諸禪中，淨心、心數法皆迴向薩婆若。迴向時、是菩薩諸禪及禪支皆不可得。是為菩薩住羼提波羅蜜取禪那波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜取般若波羅蜜？」

佛言：「菩薩住羼提波羅蜜，觀諸法若離相、若寂滅相、若無盡相，不以寂滅相作證，乃至坐道場得一切種智，從道場起便轉法輪。是為菩薩住羼提波羅蜜取般若波羅蜜，不取不捨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住羼提波羅蜜，觀諸法若離相、若寂滅相、若無盡相，不以寂滅相作證，乃至坐道場得一切種智，從道場起便轉法輪。是為菩薩住羼提波羅蜜取般若波羅蜜，不取不捨故。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取檀那波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取檀那波羅蜜？」

佛告須菩提：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，身心精進不懈不息，作是念：『我必當應得阿耨多羅三藐三菩提，不應不得。』是菩薩為利益眾生故，往一由旬若百千萬億由旬，若過一國土若過百千萬億國土，住毘梨耶波羅蜜中。若不得一人教令入佛道中、若聲聞道中、若辟支佛道中，或得一人教令行十善道精進不懈，法施及以財施令具足。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不迴向聲聞、辟支佛地。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取檀那波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，身心精進不懈不息，作是念：『我必當應得阿耨多羅三藐三菩提，不應不得。』是菩薩為利益眾生故，往一由旬若百千萬億由旬，若過一國土若過百千萬億國土，住毘梨耶波羅蜜中。若不得一人教令入佛道中、若聲聞道中、若辟支佛道中，或得一人教令行十善道精進不懈，法施及以財施令具足。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不迴向聲聞、辟支佛地。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取檀那波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取尸羅波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取尸羅波羅蜜？」

佛言：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，從初發意乃至坐道場，自不殺生不教他殺，讚不殺生法，歡喜讚歎不殺生者，乃至自遠離邪見教他遠離邪見，讚不邪見法，歡喜讚歎不邪見者。是菩薩行尸羅波羅蜜因緣，不求欲界、色界、無色界福，不求聲聞、辟支佛地。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不生三種心：不見迴向者、不見迴向法、不見迴向處。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取尸羅波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，從初發意乃至坐道場，自不殺生不教他殺，讚不殺生法，歡喜讚歎不殺生者，乃至自遠離邪見教他遠離邪見，讚不邪見法，歡喜讚歎不邪見者。是菩薩行尸羅波羅蜜因緣，不求欲界、色界、無色界福，不求聲聞、辟支佛地。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不生三種心：不見迴向者、不見迴向法、不見迴向處。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取尸羅波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取羼提波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取羼提波羅蜜？」

佛言：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，從初發意乃至坐道場，於其中間，若人若非人來節節支解，菩薩作是念：『割我者誰？截我者誰？奪我者誰？』復作是念：『我大得善利，我為眾生故受身，眾生還自來取。』是時菩薩正憶念諸法實相。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不向聲聞、辟支佛地。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取羼提波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，從初發意乃至坐道場，於其中間，若人若非人來節節支解，菩薩作是念：『割我者誰？截我者誰？奪我者誰？』復作是念：『我大得善利，我為眾生故受身，眾生還自來取。』是時菩薩正憶念諸法實相。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不向聲聞、辟支佛地。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取羼提波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取禪那波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取禪那波羅蜜？」

佛言：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，離欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪第二第三第四禪，入慈悲喜捨，乃至入非有想非無想處。持是禪無量無色定，不受果報，生於利益眾生之處，以六波羅蜜成就眾生，所謂檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛種善根故。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取禪那波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，離欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪第二第三第四禪，入慈悲喜捨，乃至入非有想非無想處。持是禪無量無色定，不受果報，生於利益眾生之處，以六波羅蜜成就眾生，所謂檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛種善根故。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取禪那波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜取般若波羅蜜？」

佛言：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，不見檀那波羅蜜法、不見檀那波羅蜜相，乃至不見禪那波羅蜜法、不見禪那波羅蜜相。四念處乃至一切種智，亦不見法亦不見相。見一切法非法非非法，於法中無所著。是菩薩所作、如所言。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住毘梨耶波羅蜜，不見檀那波羅蜜法、不見檀那波羅蜜相，乃至不見禪那波羅蜜法、不見禪那波羅蜜相。四念處乃至一切種智，亦不見法亦不見相。見一切法非法非非法，於法中無所著。是菩薩所作、如所言。是為菩薩住毘梨耶波羅蜜取般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取檀那波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取檀那波羅蜜？」

佛言：「菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜，離諸欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪第二第三第四禪，入慈悲喜捨，乃至非有想非無想處。住禪那波羅蜜中心不亂，行二施以施眾生：法施、財施。自行二施，教他行二施，讚歎二施法，歡喜讚歎行二施者。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不向聲聞、辟支佛地。是為菩薩住禪那波羅蜜取檀那波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜，離諸欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪第二第三第四禪，入慈悲喜捨，乃至非有想非無想處。住禪那波羅蜜中心不亂，行二施以施眾生：法施、財施。自行二施，教他行二施，讚歎二施法，歡喜讚歎行二施者。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不向聲聞、辟支佛地。是為菩薩住禪那波羅蜜取檀那波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取尸羅波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取尸羅波羅蜜？」

佛言：「菩薩住禪那波羅蜜，不生婬慾、瞋恚、愚癡心，不生惱他心，但修行一切智相應心。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不向聲聞、辟支佛地。是為菩薩住禪那波羅蜜取尸羅波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住禪那波羅蜜，不生婬慾、瞋恚、愚癡心，不生惱他心，但修行一切智相應心。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，不向聲聞、辟支佛地。是為菩薩住禪那波羅蜜取尸羅波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取羼提波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取羼提波羅蜜？」

佛言：「菩薩住禪那波羅蜜，觀色如聚沫，觀受如泡，觀想如野馬，觀行如芭蕉，觀識如幻。作是觀時，見五陰無堅固相，作是念：『割我者誰？截我者誰？誰受？誰想？誰行？誰識？誰罵者？誰受罵者？誰生瞋恚？』是為菩薩住禪那波羅蜜取羼提波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住禪那波羅蜜，觀色如聚沫，觀受如泡，觀想如野馬，觀行如芭蕉，觀識如幻。作是觀時，見五陰無堅固相，作是念：『割我者誰？截我者誰？誰受？誰想？誰行？誰識？誰罵者？誰受罵者？誰生瞋恚？』是為菩薩住禪那波羅蜜取羼提波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜？」

佛言：「菩薩住禪那波羅蜜，離欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪第二第三第四禪。是諸禪及支不取相，生種種神通，履水如地、入地如水，如先說。天耳聞二種聲：若天、若人。知他心：若攝心、若亂心，乃至有上心、無上心。憶種種宿命，如先說。以天眼淨過人眼，見眾生乃至如業受報，如先說。菩薩住是五神通，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛、種善根，成就眾生、淨佛國土。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是為菩薩住禪那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住禪那波羅蜜，離欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪第二第三第四禪。是諸禪及支不取相，生種種神通，履水如地、入地如水，如先說。天耳聞二種聲：若天、若人。知他心：若攝心、若亂心，乃至有上心、無上心。憶種種宿命，如先說。以天眼淨過人眼，見眾生乃至如業受報，如先說。菩薩住是五神通，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛、種善根，成就眾生、淨佛國土。持是功德與眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。是為菩薩住禪那波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜取般若波羅蜜？」

佛言：「菩薩住禪那波羅蜜，不得色、不得受想行識，不得檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，不得般若波羅蜜，不得四念處乃至不得一切種智，不得諸法有為性、不得諸法無為性。不得故不作，不作故不生，不生故不滅。何以故？有佛無佛是如、法相、法性、常住、不生不滅，常一心應薩婆若行。是為菩薩住禪那波羅蜜取般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住禪那波羅蜜，不得色、不得受想行識，不得檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，不得般若波羅蜜，不得四念處乃至不得一切種智，不得諸法有為性、不得諸法無為性。不得故不作，不作故不生，不生故不滅。何以故？有佛無佛是如、法相、法性、常住、不生不滅，常一心應薩婆若行。是為菩薩住禪那波羅蜜取般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取檀那波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取檀那波羅蜜？」

佛言：「菩薩住般若波羅蜜，內空，內空不可得；外空，外空不可得；內外空，內外空不可得；空空，空空不可得；乃至一切法空，一切法空不可得。菩薩住是十四空中，不得色相若空若不空，不得受想行識相若空若不空，不得四念處若空若不空，乃至不得阿耨多羅三藐三菩提若空若不空，不得有為性、無為性若空若不空。是菩薩摩訶薩如是住般若波羅蜜中，有所布施——若飲食、衣服、種種資生之具——觀是布施空。何等空？施者、受者及財物空，不令慳著心生。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，從初發意乃至坐道場，無有妄想分別。如諸佛得阿耨多羅三藐三菩提時無慳著心，菩薩摩訶薩亦如是，行般若波羅蜜時無慳著心。是菩薩所可尊者，般若波羅蜜是。是為菩薩住般若波羅蜜取檀那波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住般若波羅蜜，內空，內空不可得；外空，外空不可得；內外空，內外空不可得；空空，空空不可得；乃至一切法空，一切法空不可得。菩薩住是十四空中，不得色相若空若不空，不得受想行識相若空若不空，不得四念處若空若不空，乃至不得阿耨多羅三藐三菩提若空若不空，不得有為性、無為性若空若不空。是菩薩摩訶薩如是住般若波羅蜜中，有所布施——若飲食、衣服、種種資生之具——觀是布施空。何等空？施者、受者及財物空，不令慳著心生。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，從初發意乃至坐道場，無有妄想分別。如諸佛得阿耨多羅三藐三菩提時無慳著心，菩薩摩訶薩亦如是，行般若波羅蜜時無慳著心。是菩薩所可尊者，般若波羅蜜是。是為菩薩住般若波羅蜜取檀那波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取尸羅波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取尸羅波羅蜜？」

佛言：「菩薩住般若波羅蜜，不生聲聞、辟支佛心。何以故？是菩薩，聲聞、辟支佛地不可得，趣向聲聞、辟支佛心亦不可得。是菩薩摩訶薩從初發意乃至坐道場，於其中間，自不殺生不教他殺，讚不殺法，歡喜讚歎不殺生者，乃至自不邪見，不教他邪見，讚歎不邪見法，歡喜讚歎不邪見者。以是持戒因緣，無法可取，若聲聞、若辟支佛地，何況餘法？是為菩薩住般若波羅蜜取尸羅波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住般若波羅蜜，不生聲聞、辟支佛心。何以故？是菩薩，聲聞、辟支佛地不可得，趣向聲聞、辟支佛心亦不可得。是菩薩摩訶薩從初發意乃至坐道場，於其中間，自不殺生不教他殺，讚不殺法，歡喜讚歎不殺生者，乃至自不邪見，不教他邪見，讚歎不邪見法，歡喜讚歎不邪見者。以是持戒因緣，無法可取，若聲聞、若辟支佛地，何況餘法？是為菩薩住般若波羅蜜取尸羅波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取羼提波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取羼提波羅蜜？」

佛言：「菩薩住般若波羅蜜，隨順法忍生，作是念：『諸法中無有法若起若滅、若生若死、若受罵詈、若受惡口、若割若截若破、若縛若打若殺。』是菩薩從初發意乃至道場，若一切眾生來，罵詈惡口、刀杖瓦石、割截傷害，心不動恚，作是念：『甚可怪！此法中無有法受罵詈惡口割截傷害者，而眾生受諸苦惱。』是為菩薩住般若波羅蜜取羼提波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住般若波羅蜜，隨順法忍生，作是念：『諸法中無有法若起若滅、若生若死、若受罵詈、若受惡口、若割若截若破、若縛若打若殺。』是菩薩從初發意乃至道場，若一切眾生來，罵詈惡口、刀杖瓦石、割截傷害，心不動恚，作是念：『甚可怪！此法中無有法受罵詈惡口割截傷害者，而眾生受諸苦惱。』是為菩薩住般若波羅蜜取羼提波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取毘梨耶波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取毘梨耶波羅蜜？」

佛言：「菩薩住般若波羅蜜，為眾生說法，令行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。教令行四念處乃至八聖道分，令得須陀洹果，斯陀含、阿那含、阿羅漢果、辟支佛道，令得阿耨多羅三藐三菩提。不住有為性中，不住無為性中。是為菩薩住般若波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住般若波羅蜜，為眾生說法，令行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。教令行四念處乃至八聖道分，令得須陀洹果，斯陀含、阿那含、阿羅漢果、辟支佛道，令得阿耨多羅三藐三菩提。不住有為性中，不住無為性中。是為菩薩住般若波羅蜜取毘梨耶波羅蜜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取禪那波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜取禪那波羅蜜？」

佛言：「菩薩住般若波羅蜜，除諸佛三昧，入餘一切三昧，若聲聞三昧、若辟支佛三昧、若菩薩三昧，皆行皆入。是菩薩住諸三昧，逆順出入八背捨。何等八？內有色相外觀色，是初背捨。內無色相外觀色，二背捨。淨背捨身作證，三背捨。過一切色相滅有對相，不念種種相故，入無量虛空處，四背捨。過一切虛空處入無邊識處，五背捨。過一切識處入無所有處，六背捨。過一切無所有處入非有想非無想處，七背捨。過一切非有想非無想處入滅受想處，八背捨。於是八背捨，逆順出入九次第定。何等九？離諸欲、離諸惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪，乃至過非有想非無想處入滅受想定，是名九次第定逆順出入。是菩薩依八背捨、九次第定，入師子奮迅三昧。云何名師子奮迅三昧？須菩提！菩薩離欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪乃至入滅受想定。從滅受想定起，還入非有想非無想處。非有想非無想處起，乃至還入初禪。是菩薩依師子奮迅三昧，入超越三昧。云何為超越三昧？須菩提！菩薩離欲、離諸惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪。從初禪起乃至入非有想非無想處，非有想非無想處起入滅受想定；滅受想定起還入初禪，從初禪起入滅受想定。滅受想定起入二禪，二禪起入滅受想定。滅受想定起入三禪，三禪起入滅受想定。滅受想定起入四禪，四禪起入滅受想定。滅受想定起入空處，空處起入滅受想定。滅受想定起入識處，識處起入滅受想定。滅受想定起入無所有處，無所有處起入滅受想定。滅受想定起入非有想非無想處，非有想非無想處起入滅受想定。滅受想定起入散心中，散心中起入滅受想定，滅受想定起還入散心中。散心中起入非有想非無想處，非有想非無想處起還住散心中。散心中起入無所有處，無所有處起住散心中。散心中起入識處，識處起住散心中。散心中起入空處，空處起住散心中。散心中起入第四禪中，第四禪中起住散心中。散心中起入第三禪中，第三禪中起住散心中。散心中起入第二禪中，第二禪中起住散心中。散心中起入初禪中，初禪中起住散心中。是菩薩摩訶薩住超越三昧，得諸法等相。是為菩薩住般若波羅蜜取禪那波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住般若波羅蜜，除諸佛三昧，入餘一切三昧，若聲聞三昧、若辟支佛三昧、若菩薩三昧，皆行皆入。是菩薩住諸三昧，逆順出入八背捨。何等八？內有色相外觀色，是初背捨。內無色相外觀色，二背捨。淨背捨身作證，三背捨。過一切色相滅有對相，不念種種相故，入無量虛空處，四背捨。過一切虛空處入無邊識處，五背捨。過一切識處入無所有處，六背捨。過一切無所有處入非有想非無想處，七背捨。過一切非有想非無想處入滅受想處，八背捨。於是八背捨，逆順出入九次第定。何等九？離諸欲、離諸惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪，乃至過非有想非無想處入滅受想定，是名九次第定逆順出入。是菩薩依八背捨、九次第定，入師子奮迅三昧。云何名師子奮迅三昧？須菩提！菩薩離欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪乃至入滅受想定。從滅受想定起，還入非有想非無想處。非有想非無想處起，乃至還入初禪。是菩薩依師子奮迅三昧，入超越三昧。云何為超越三昧？須菩提！菩薩離欲、離諸惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪。從初禪起乃至入非有想非無想處，非有想非無想處起入滅受想定；滅受想定起還入初禪，從初禪起入滅受想定。滅受想定起入二禪，二禪起入滅受想定。滅受想定起入三禪，三禪起入滅受想定。滅受想定起入四禪，四禪起入滅受想定。滅受想定起入空處，空處起入滅受想定。滅受想定起入識處，識處起入滅受想定。滅受想定起入無所有處，無所有處起入滅受想定。滅受想定起入非有想非無想處，非有想非無想處起入滅受想定。滅受想定起入散心中，散心中起入滅受想定，滅受想定起還入散心中。散心中起入非有想非無想處，非有想非無想處起還住散心中。散心中起入無所有處，無所有處起住散心中。散心中起入識處，識處起住散心中。散心中起入空處，空處起住散心中。散心中起入第四禪中，第四禪中起住散心中。散心中起入第三禪中，第三禪中起住散心中。散心中起入第二禪中，第二禪中起住散心中。散心中起入初禪中，初禪中起住散心中。是菩薩摩訶薩住超越三昧，得諸法等相。是為菩薩住般若波羅蜜取禪那波羅蜜。」