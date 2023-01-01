摩訶般若波羅蜜經
後秦 鳩摩羅什譯27卷CBETA T0223大于一万字 48 h
向佛经 GPT 提问
第 19 卷
摩訶般若波羅蜜經卷第十九
摩訶般若波羅蜜經卷第十九
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後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
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魔愁品第六十二(丹云同學品)
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爾時釋提桓因白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深難見，無諸憶想分別，畢竟離故。世尊！是眾生聞是般若波羅蜜，能持讀誦說，正憶念、親近、如說行，乃至阿耨多羅三藐三菩提不雜餘心、心數法者，不從小功德來。」
爾時釋提桓因白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深難見，無諸憶想分別，畢竟離故。世尊！是眾生聞是般若波羅蜜，能持讀誦說，正憶念、親近、如說行，乃至阿耨多羅三藐三菩提不雜餘心、心數法者，不從小功德來。」
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佛言：「如是，如是！聞是深般若波羅蜜乃至不雜餘心、心數法者，不從小功德來。憍尸迦！於汝意云何？若閻浮提眾生成就十善道、四禪、四無量心、四無色定。復有善男子、善女人受持深般若波羅蜜，讀誦親近、正憶念、如說行，勝於閻浮提眾生成就十善道乃至四無色定，百倍千倍千萬億倍乃至算數、譬喻所不能及。」
佛言：「如是，如是！聞是深般若波羅蜜乃至不雜餘心、心數法者，不從小功德來。憍尸迦！於汝意云何？若閻浮提眾生成就十善道、四禪、四無量心、四無色定。復有善男子、善女人受持深般若波羅蜜，讀誦親近、正憶念、如說行，勝於閻浮提眾生成就十善道乃至四無色定，百倍千倍千萬億倍乃至算數、譬喻所不能及。」
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爾時有一比丘語釋提桓因：「憍尸迦！是善男子、善女人行般若波羅蜜功德，勝於仁者。」
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釋提桓因言：「是善男子、善女人一發心勝於我，何況聞是般若波羅蜜，書持讀誦、正憶念、如說行。是善男子、善女人行般若波羅蜜，非但勝我，亦勝一切世間天及人、阿修羅；非但勝一切世間天及人、阿修羅，亦勝諸須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛；非但勝是須陀洹乃至辟支佛，亦勝菩薩行五波羅蜜，遠離般若波羅蜜者；非但勝菩薩行五波羅蜜，遠離般若波羅蜜者，亦勝菩薩行般若波羅蜜，無方便力者。是菩薩摩訶薩如說行般若波羅蜜，不斷佛種、常見諸佛、疾近道場；菩薩如是行，為欲拔出眾生沈沒長流者；是菩薩如是學，為不學聲聞、辟支佛學。菩薩如是學，四天王天來至菩薩所，如是言：『善男子！當勤疾學，坐道場成阿耨多羅三藐三菩提時，如過去諸佛所受四鉢亦當應受，我當持來奉上菩薩。』及諸餘天——四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，梵天乃至首陀會天——亦當供養。十方諸佛亦常念是菩薩摩訶薩如說行是深般若波羅蜜者。是菩薩諸所有世間危難勤苦之事，永無復有；一切世間有四百四病，是菩薩身中無是諸病。以行深般若波羅蜜故，得是現世功德。」
釋提桓因言：「是善男子、善女人一發心勝於我，何況聞是般若波羅蜜，書持讀誦、正憶念、如說行。是善男子、善女人行般若波羅蜜，非但勝我，亦勝一切世間天及人、阿修羅；非但勝一切世間天及人、阿修羅，亦勝諸須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛；非但勝是須陀洹乃至辟支佛，亦勝菩薩行五波羅蜜，遠離般若波羅蜜者；非但勝菩薩行五波羅蜜，遠離般若波羅蜜者，亦勝菩薩行般若波羅蜜，無方便力者。是菩薩摩訶薩如說行般若波羅蜜，不斷佛種、常見諸佛、疾近道場；菩薩如是行，為欲拔出眾生沈沒長流者；是菩薩如是學，為不學聲聞、辟支佛學。菩薩如是學，四天王天來至菩薩所，如是言：『善男子！當勤疾學，坐道場成阿耨多羅三藐三菩提時，如過去諸佛所受四鉢亦當應受，我當持來奉上菩薩。』及諸餘天——四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，梵天乃至首陀會天——亦當供養。十方諸佛亦常念是菩薩摩訶薩如說行是深般若波羅蜜者。是菩薩諸所有世間危難勤苦之事，永無復有；一切世間有四百四病，是菩薩身中無是諸病。以行深般若波羅蜜故，得是現世功德。」
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爾時阿難作是念：「釋提桓因自以力說耶？以佛神力說乎？」
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釋提桓因知阿難意所念，語阿難言：「我之所說，皆佛威神。」
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佛告阿難：「如是，如是！如釋提桓因所說，皆佛威神。阿難！是菩薩摩訶薩習學是深般若波羅蜜時，三千大千世界中諸惡魔皆生狐疑：『今是菩薩，為當得阿耨多羅三藐三菩提？當中道於實際作證墮聲聞、辟支佛地？』復次，阿難！若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜時，魔復大愁毒，如箭入心。是時魔復放大火風四方俱起，欲令菩薩心沒恐怖懈怠，於薩婆若中乃至起一亂念。」
佛告阿難：「如是，如是！如釋提桓因所說，皆佛威神。阿難！是菩薩摩訶薩習學是深般若波羅蜜時，三千大千世界中諸惡魔皆生狐疑：『今是菩薩，為當得阿耨多羅三藐三菩提？當中道於實際作證墮聲聞、辟支佛地？』復次，阿難！若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜時，魔復大愁毒，如箭入心。是時魔復放大火風四方俱起，欲令菩薩心沒恐怖懈怠，於薩婆若中乃至起一亂念。」
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阿難白佛言：「世尊！魔為都嬈亂諸菩薩？有不嬈亂者？」
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佛告阿難：「有嬈者，有不嬈者。」
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阿難白佛言：「世尊！何等菩薩為惡魔所嬈？」
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佛言：「有菩薩摩訶薩先世聞是深般若波羅蜜，心不信解。如是菩薩，魔得其便。
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「復次，阿難！菩薩聞說是深般若波羅蜜時，意疑是般若波羅蜜為實有、為實無？如是菩薩魔得其便。
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「復次，阿難！有菩薩遠離善知識，為惡知識所攝故，不聞深般若波羅蜜。不聞故不知不見，不問：『云何應行般若波羅蜜？云何應修般若波羅蜜？』是菩薩，惡魔得其便。
「復次，阿難！有菩薩遠離善知識，為惡知識所攝故，不聞深般若波羅蜜。不聞故不知不見，不問：『云何應行般若波羅蜜？云何應修般若波羅蜜？』是菩薩，惡魔得其便。
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「復次，阿難！若菩薩遠離般若波羅蜜受惡法，是菩薩為惡魔得便。魔作是念：『是輩當有伴黨，當滿我願。是菩薩自墮二地，亦使他人墮於二地。』
「復次，阿難！若菩薩遠離般若波羅蜜受惡法，是菩薩為惡魔得便。魔作是念：『是輩當有伴黨，當滿我願。是菩薩自墮二地，亦使他人墮於二地。』
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「復次，阿難！若菩薩聞說深般若波羅蜜時，語他人言：『是般若波羅蜜甚深，我尚不能得底，汝復用聞、用學是般若波羅蜜為？』如是菩薩，魔得其便。
「復次，阿難！若菩薩聞說深般若波羅蜜時，語他人言：『是般若波羅蜜甚深，我尚不能得底，汝復用聞、用學是般若波羅蜜為？』如是菩薩，魔得其便。
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「復次，阿難！若菩薩輕餘菩薩言：『我行般若波羅蜜、行遠離空；汝無是功德。』是時惡魔大歡喜踊躍。若有菩薩自恃名姓多人知識故，輕餘行善菩薩，是人無實阿惟越致行、類、相貌、功德。無是功德故，生諸煩惱，但著虛名故，輕賤餘人言：『汝不在如我所得法中。』爾時惡魔作是念：『今我境界宮殿不空，增益三惡道。』惡魔助其威力，令餘人信受其語。信受其語故，受行其經，如說修學。如說修學時，增益諸結使。是諸人心顛倒故，身、口、意業所作皆受惡報。以是因緣，增益三惡道，魔之眷屬宮殿益多。阿難！魔見是利故，大歡喜踊躍。阿難！若行菩薩道者與求聲聞道家共諍鬪，魔作是念：『是遠離薩婆若。』阿難！若菩薩、菩薩共諍鬪瞋恚罵詈，是時惡魔便大歡喜踊躍，言：『兩離薩婆若遠。』復次，阿難！若未受記菩薩向得記菩薩生惡心諍鬪罵詈，隨起念多少，劫若干劫數。若不捨一切種智，然後乃補爾所劫大莊嚴。」
「復次，阿難！若菩薩輕餘菩薩言：『我行般若波羅蜜、行遠離空；汝無是功德。』是時惡魔大歡喜踊躍。若有菩薩自恃名姓多人知識故，輕餘行善菩薩，是人無實阿惟越致行、類、相貌、功德。無是功德故，生諸煩惱，但著虛名故，輕賤餘人言：『汝不在如我所得法中。』爾時惡魔作是念：『今我境界宮殿不空，增益三惡道。』惡魔助其威力，令餘人信受其語。信受其語故，受行其經，如說修學。如說修學時，增益諸結使。是諸人心顛倒故，身、口、意業所作皆受惡報。以是因緣，增益三惡道，魔之眷屬宮殿益多。阿難！魔見是利故，大歡喜踊躍。阿難！若行菩薩道者與求聲聞道家共諍鬪，魔作是念：『是遠離薩婆若。』阿難！若菩薩、菩薩共諍鬪瞋恚罵詈，是時惡魔便大歡喜踊躍，言：『兩離薩婆若遠。』復次，阿難！若未受記菩薩向得記菩薩生惡心諍鬪罵詈，隨起念多少，劫若干劫數。若不捨一切種智，然後乃補爾所劫大莊嚴。」
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阿難白佛言：「世尊！是惡心乃經爾所劫數，於其中間寧得出除不？」
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佛言：「阿難！我雖說求菩薩道及聲聞人得出罪，阿難！若求菩薩道人共諍鬪瞋恚罵詈懷恨，不悔不捨者，我不說有出，必當更爾所劫數。若不捨一切種智，然後乃大莊嚴。阿難！若是菩薩鬪諍瞋恚罵詈，便自改悔，作是念：『我為大失！我當為一切眾生下屈，今世後世皆使和解，我當忍受一切眾生履踐，如橋梁如聾如瘂。云何以惡語報人？我不應壞是甚深阿耨多羅三藐三菩提心。我得阿耨多羅三藐三菩提時，應當度是一切苦惱眾生，云何當起瞋恚？』」
佛言：「阿難！我雖說求菩薩道及聲聞人得出罪，阿難！若求菩薩道人共諍鬪瞋恚罵詈懷恨，不悔不捨者，我不說有出，必當更爾所劫數。若不捨一切種智，然後乃大莊嚴。阿難！若是菩薩鬪諍瞋恚罵詈，便自改悔，作是念：『我為大失！我當為一切眾生下屈，今世後世皆使和解，我當忍受一切眾生履踐，如橋梁如聾如瘂。云何以惡語報人？我不應壞是甚深阿耨多羅三藐三菩提心。我得阿耨多羅三藐三菩提時，應當度是一切苦惱眾生，云何當起瞋恚？』」
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阿難白佛言：「世尊！菩薩、菩薩共住云何？」
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佛告阿難：「菩薩、菩薩共住，相視當如世尊。何以故？是菩薩摩訶薩應作是念：『是我真伴，共乘一舡。彼學我學，所謂檀那波羅蜜乃至一切種智。若是菩薩雜行、離薩婆若心，我不應如是學。若是菩薩不雜行、不離薩婆若心，我亦應如是學。』菩薩摩訶薩如是學者，是為同學。」
佛告阿難：「菩薩、菩薩共住，相視當如世尊。何以故？是菩薩摩訶薩應作是念：『是我真伴，共乘一舡。彼學我學，所謂檀那波羅蜜乃至一切種智。若是菩薩雜行、離薩婆若心，我不應如是學。若是菩薩不雜行、不離薩婆若心，我亦應如是學。』菩薩摩訶薩如是學者，是為同學。」
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摩訶般若波羅蜜經等學品第六十三
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須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩等法？菩薩所應學。」
須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩等法？菩薩所應學。」
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「須菩提！內空是菩薩等法；外空乃至無法有法空，是菩薩等法。須菩提！色、色相空，受想行識、識相空，乃至阿耨多羅三藐三菩提、阿耨多羅三藐三菩提相空。須菩提！是名菩薩摩訶薩等法。住是等法，得阿耨多羅三藐三菩提。」
「須菩提！內空是菩薩等法；外空乃至無法有法空，是菩薩等法。須菩提！色、色相空，受想行識、識相空，乃至阿耨多羅三藐三菩提、阿耨多羅三藐三菩提相空。須菩提！是名菩薩摩訶薩等法。住是等法，得阿耨多羅三藐三菩提。」
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須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩為色盡故學，為學薩婆若；為色離故學、為色滅故學，為學薩婆若；為色不生故學，為學薩婆若。受想行識亦如是。修行四念處乃至十八不共法，盡、離、滅、不生故，學為學薩婆若。」
須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩為色盡故學，為學薩婆若；為色離故學、為色滅故學，為學薩婆若；為色不生故學，為學薩婆若。受想行識亦如是。修行四念處乃至十八不共法，盡、離、滅、不生故，學為學薩婆若。」
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佛告須菩提：「如須菩提所說，為色盡、離、滅、不生故學，為學薩婆若；受想行識乃至十八不共法盡、離、滅、不生故學，為學薩婆若。」
佛告須菩提：「如須菩提所說，為色盡、離、滅、不生故學，為學薩婆若；受想行識乃至十八不共法盡、離、滅、不生故學，為學薩婆若。」
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佛告須菩提：「於汝意云何，色如、受想行識如，乃至阿耨多羅三藐三菩提如、佛如，是諸如，盡、滅、斷不？」
佛告須菩提：「於汝意云何，色如、受想行識如，乃至阿耨多羅三藐三菩提如、佛如，是諸如，盡、滅、斷不？」
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須菩提言：「不也，世尊！」
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佛告須菩提：「菩薩摩訶薩如是學如，為學薩婆若。是如不作證、不滅不斷。須菩提！菩薩摩訶薩如是學如，為學薩婆若。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，為學六波羅蜜，為學四念處乃至十八不共法。若學六波羅蜜乃至十八不共法，為學薩婆若。須菩提！如是學，為盡諸學邊。如是學，魔若魔天所不能壞。如是學，直到阿惟越致地。如是學，為學佛所行道。如是學，為得擁護法，為學大慈大悲，為學淨佛國土、成就眾生。須菩提！如是學，為學三轉十二行法輪故。如是學，為學度眾生。如是學，為學不斷佛種。如是學，為學開甘露門。如是學，為學欲示無為性。須菩提！下劣之人不能作是學。如是學者，為欲拔沈沒生死眾生。菩薩摩訶薩如是學，終不墮地獄、餓鬼、畜生中，終不生邊地，終不生旃陀羅家，終不聾盲瘖瘂拘癖，諸根不缺、眷屬成就、終不孤窮。菩薩如是學，終不殺生乃至終不邪見。如是學，不作邪命活，不攝惡人及破戒者。如是學，以方便力故不生長壽天。何等是方便力？如般若波羅蜜品中所說。菩薩摩訶薩以方便力故，入四禪、四無量心、四無色定，不隨禪無量無色定生。須菩提！菩薩如是學，一切法中得清淨，所謂淨聲聞、辟支佛心。」
佛告須菩提：「菩薩摩訶薩如是學如，為學薩婆若。是如不作證、不滅不斷。須菩提！菩薩摩訶薩如是學如，為學薩婆若。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，為學六波羅蜜，為學四念處乃至十八不共法。若學六波羅蜜乃至十八不共法，為學薩婆若。須菩提！如是學，為盡諸學邊。如是學，魔若魔天所不能壞。如是學，直到阿惟越致地。如是學，為學佛所行道。如是學，為得擁護法，為學大慈大悲，為學淨佛國土、成就眾生。須菩提！如是學，為學三轉十二行法輪故。如是學，為學度眾生。如是學，為學不斷佛種。如是學，為學開甘露門。如是學，為學欲示無為性。須菩提！下劣之人不能作是學。如是學者，為欲拔沈沒生死眾生。菩薩摩訶薩如是學，終不墮地獄、餓鬼、畜生中，終不生邊地，終不生旃陀羅家，終不聾盲瘖瘂拘癖，諸根不缺、眷屬成就、終不孤窮。菩薩如是學，終不殺生乃至終不邪見。如是學，不作邪命活，不攝惡人及破戒者。如是學，以方便力故不生長壽天。何等是方便力？如般若波羅蜜品中所說。菩薩摩訶薩以方便力故，入四禪、四無量心、四無色定，不隨禪無量無色定生。須菩提！菩薩如是學，一切法中得清淨，所謂淨聲聞、辟支佛心。」
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須菩提白佛言：「世尊！一切法本性清淨，云何言菩薩一切法中得清淨？」
須菩提白佛言：「世尊！一切法本性清淨，云何言菩薩一切法中得清淨？」
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佛告須菩提：「如是，如是！一切諸法本性清淨。若菩薩摩訶薩於是法中心通達不沒，即是般若波羅蜜。如是諸法，一切凡夫人不知不見。菩薩摩訶薩為是眾生故，行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，行四念處乃至一切種智。須菩提！菩薩如是學，於一切法中得智、力、無所畏。如是學，為了知一切眾生心所趣向。譬如大地，少所處出金銀珍寶。須菩提！眾生亦如是，少所人能學般若波羅蜜，多墮聲聞、辟支佛地。須菩提！譬如少所人受行轉輪聖王業，多受行小王業。如是，須菩提！少所眾生行般若波羅蜜求一切智，多行聲聞、辟支佛道。須菩提！諸菩薩摩訶薩發心求阿耨多羅三藐三菩提中，少有如說行，多住聲聞、辟支佛地。多有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無方便力故，少所人住阿惟越致地。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲在阿惟越致地、欲在阿惟越致數中，應當學是深般若波羅蜜。
佛告須菩提：「如是，如是！一切諸法本性清淨。若菩薩摩訶薩於是法中心通達不沒，即是般若波羅蜜。如是諸法，一切凡夫人不知不見。菩薩摩訶薩為是眾生故，行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，行四念處乃至一切種智。須菩提！菩薩如是學，於一切法中得智、力、無所畏。如是學，為了知一切眾生心所趣向。譬如大地，少所處出金銀珍寶。須菩提！眾生亦如是，少所人能學般若波羅蜜，多墮聲聞、辟支佛地。須菩提！譬如少所人受行轉輪聖王業，多受行小王業。如是，須菩提！少所眾生行般若波羅蜜求一切智，多行聲聞、辟支佛道。須菩提！諸菩薩摩訶薩發心求阿耨多羅三藐三菩提中，少有如說行，多住聲聞、辟支佛地。多有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無方便力故，少所人住阿惟越致地。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲在阿惟越致地、欲在阿惟越致數中，應當學是深般若波羅蜜。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩學是般若波羅蜜時，不生慳貪心，不生破戒、瞋恚、懈怠、散亂、愚癡心，不生諸餘過失心。不生取色相心、取受想行識相心，不生取四念處相心，乃至不生取阿耨多羅三藐三菩提相心。何以故？是菩薩摩訶薩行是深般若波羅蜜，無有法可得。以不可得故，於諸法不生心取相。須菩提！菩薩摩訶薩如是學深般若波羅蜜，總攝諸波羅蜜，令諸波羅蜜增長，諸波羅蜜悉隨從。何以故？須菩提！是深般若波羅蜜，諸波羅蜜悉入中。須菩提！譬如我見中悉攝六十二見。如是，須菩提！是深般若波羅蜜悉攝諸波羅蜜。須菩提！譬如人死，命根滅故，餘根悉隨滅。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜時，諸波羅蜜悉隨從。須菩提！菩薩摩訶薩欲令諸波羅蜜度彼岸，應學深般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩學是深般若波羅蜜者，出一切眾生之上。須菩提！於汝意云何，三千大千世界中眾生多不？」
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩學是般若波羅蜜時，不生慳貪心，不生破戒、瞋恚、懈怠、散亂、愚癡心，不生諸餘過失心。不生取色相心、取受想行識相心，不生取四念處相心，乃至不生取阿耨多羅三藐三菩提相心。何以故？是菩薩摩訶薩行是深般若波羅蜜，無有法可得。以不可得故，於諸法不生心取相。須菩提！菩薩摩訶薩如是學深般若波羅蜜，總攝諸波羅蜜，令諸波羅蜜增長，諸波羅蜜悉隨從。何以故？須菩提！是深般若波羅蜜，諸波羅蜜悉入中。須菩提！譬如我見中悉攝六十二見。如是，須菩提！是深般若波羅蜜悉攝諸波羅蜜。須菩提！譬如人死，命根滅故，餘根悉隨滅。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜時，諸波羅蜜悉隨從。須菩提！菩薩摩訶薩欲令諸波羅蜜度彼岸，應學深般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩學是深般若波羅蜜者，出一切眾生之上。須菩提！於汝意云何，三千大千世界中眾生多不？」
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須菩提言：「一閻浮提中眾生尚多，何況三千大千世界？」
須菩提言：「一閻浮提中眾生尚多，何況三千大千世界？」
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佛告須菩提：「若三千大千世界中眾生，一時皆得人身，悉得阿耨多羅三藐三菩提。若有菩薩盡形壽供養爾所佛衣服、飲食、臥具、湯藥、資生所須。須菩提！於汝意云何，是人以是因緣故得福德多不？」
佛告須菩提：「若三千大千世界中眾生，一時皆得人身，悉得阿耨多羅三藐三菩提。若有菩薩盡形壽供養爾所佛衣服、飲食、臥具、湯藥、資生所須。須菩提！於汝意云何，是人以是因緣故得福德多不？」
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須菩提言：「甚多，甚多！」
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佛言：「不如是善男子、善女人學般若波羅蜜如說行、正憶念，得福多。何以故？般若波羅蜜有勢力，能令菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲出一切眾生之上，當學般若波羅蜜；欲為無救護眾生作救護，欲與無歸依眾生作歸依，欲與無究竟道眾生作究竟道，欲與盲者作目，欲得佛功德，欲作諸佛自在遊戲，欲作諸佛師子吼，欲撞擊佛鐘鼓，欲吹佛貝，欲昇佛高座說法，欲斷一切眾生疑，當學深般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩若學深般若波羅蜜，諸善功德無事不得。」
佛言：「不如是善男子、善女人學般若波羅蜜如說行、正憶念，得福多。何以故？般若波羅蜜有勢力，能令菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲出一切眾生之上，當學般若波羅蜜；欲為無救護眾生作救護，欲與無歸依眾生作歸依，欲與無究竟道眾生作究竟道，欲與盲者作目，欲得佛功德，欲作諸佛自在遊戲，欲作諸佛師子吼，欲撞擊佛鐘鼓，欲吹佛貝，欲昇佛高座說法，欲斷一切眾生疑，當學深般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩若學深般若波羅蜜，諸善功德無事不得。」
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須菩提白佛言：「世尊！寧復得聲聞、辟支佛功德不？」
須菩提白佛言：「世尊！寧復得聲聞、辟支佛功德不？」
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佛言：「聲聞、辟支佛功德皆能得，但不於中住。以智觀已，直過入菩薩位中。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，近薩婆若，疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，為一切世間天及人、阿修羅作福田。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，過諸聲聞、辟支佛福田之上，疾近薩婆若。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，是名不捨不離般若波羅蜜，常行般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩如是學深般若波羅蜜，當知是不退轉菩薩，疾近薩婆若，遠離聲聞、辟支佛，近阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若作是念：『是般若波羅蜜，我以是般若波羅蜜得一切種智。』若如是念，不名行般若波羅蜜。須菩提！若不作是念：『是般若波羅蜜，是人般若波羅蜜，是般若波羅蜜法，是人行是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。』是名行般若波羅蜜。須菩提！若菩薩作是念：『無是般若波羅蜜，無人有是般若波羅蜜，無有行是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？一切法如、法性、實際、常住故。』如是行，是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。」
佛言：「聲聞、辟支佛功德皆能得，但不於中住。以智觀已，直過入菩薩位中。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，近薩婆若，疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，為一切世間天及人、阿修羅作福田。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，過諸聲聞、辟支佛福田之上，疾近薩婆若。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，是名不捨不離般若波羅蜜，常行般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩如是學深般若波羅蜜，當知是不退轉菩薩，疾近薩婆若，遠離聲聞、辟支佛，近阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若作是念：『是般若波羅蜜，我以是般若波羅蜜得一切種智。』若如是念，不名行般若波羅蜜。須菩提！若不作是念：『是般若波羅蜜，是人般若波羅蜜，是般若波羅蜜法，是人行是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。』是名行般若波羅蜜。須菩提！若菩薩作是念：『無是般若波羅蜜，無人有是般若波羅蜜，無有行是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？一切法如、法性、實際、常住故。』如是行，是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。」
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摩訶般若波羅蜜經淨願品第六十四(丹隨喜品)
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爾時釋提桓因作是念：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，乃至十八不共法時，出一切眾生之上，何況得阿耨多羅三藐三菩提時。是諸眾生聞是薩婆若信解者，得人中之善利、壽命中最，何況發阿耨多羅三藐三菩提意。是眾生能發阿耨多羅三藐三菩提意者，其餘眾生應當願樂。」爾時釋提桓因以天文陀羅華而散佛上，發是言：「以是福德，若有求阿耨多羅三藐三菩提者，令此人具足佛法，具足一切智，具足自然法。若求聲聞者，令具足聲聞法。世尊！若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提意者，我終不生一念令其轉還，我亦不生一念令其轉還墮聲聞、辟支佛地。世尊！我願諸菩薩倍復精進於阿耨多羅三藐三菩提，見眾生生死中種種苦惱，欲利益安樂一切世間天及人、阿修羅。以是心，作是願：『我既自度亦當度未度者，我既自脫當脫未脫者，我既安隱當安未安者，我既滅度當使未入滅度者得滅度。』世尊！善男子、善女人於初發意菩薩功德隨喜心，得幾許福德？於久發意菩薩功德隨喜心，得幾許福德？於阿惟越致菩薩功德隨喜心，得幾許福德？於一生補處菩薩功德隨喜心，得幾許福德？」
爾時釋提桓因作是念：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，乃至十八不共法時，出一切眾生之上，何況得阿耨多羅三藐三菩提時。是諸眾生聞是薩婆若信解者，得人中之善利、壽命中最，何況發阿耨多羅三藐三菩提意。是眾生能發阿耨多羅三藐三菩提意者，其餘眾生應當願樂。」爾時釋提桓因以天文陀羅華而散佛上，發是言：「以是福德，若有求阿耨多羅三藐三菩提者，令此人具足佛法，具足一切智，具足自然法。若求聲聞者，令具足聲聞法。世尊！若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提意者，我終不生一念令其轉還，我亦不生一念令其轉還墮聲聞、辟支佛地。世尊！我願諸菩薩倍復精進於阿耨多羅三藐三菩提，見眾生生死中種種苦惱，欲利益安樂一切世間天及人、阿修羅。以是心，作是願：『我既自度亦當度未度者，我既自脫當脫未脫者，我既安隱當安未安者，我既滅度當使未入滅度者得滅度。』世尊！善男子、善女人於初發意菩薩功德隨喜心，得幾許福德？於久發意菩薩功德隨喜心，得幾許福德？於阿惟越致菩薩功德隨喜心，得幾許福德？於一生補處菩薩功德隨喜心，得幾許福德？」
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佛告釋提桓因言：「憍尸迦！四天下國土可稱知斤兩，是隨喜福德不可稱量。復次，憍尸迦！是三千大千世界皆可稱知斤兩，是隨喜心福德不可稱量。復次，憍尸迦！三千大千世界滿中海水，取一髮破為百分，以一分髮渧取海水，可知渧數，是隨喜心福德不可數知。」
佛告釋提桓因言：「憍尸迦！四天下國土可稱知斤兩，是隨喜福德不可稱量。復次，憍尸迦！是三千大千世界皆可稱知斤兩，是隨喜心福德不可稱量。復次，憍尸迦！三千大千世界滿中海水，取一髮破為百分，以一分髮渧取海水，可知渧數，是隨喜心福德不可數知。」
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釋提桓因白佛言：「世尊！若眾生心不隨喜阿耨多羅三藐三菩提者，皆是魔眷屬。諸心不隨喜者，從魔中來生。何以故？世尊！是諸發隨喜心菩薩，為破魔境界故生。是故欲愛敬三尊者，應生隨喜心。隨喜已，應迴向阿耨多羅三藐三菩提，以不一不二相故。」
釋提桓因白佛言：「世尊！若眾生心不隨喜阿耨多羅三藐三菩提者，皆是魔眷屬。諸心不隨喜者，從魔中來生。何以故？世尊！是諸發隨喜心菩薩，為破魔境界故生。是故欲愛敬三尊者，應生隨喜心。隨喜已，應迴向阿耨多羅三藐三菩提，以不一不二相故。」
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佛言：「如是，如是！憍尸迦！若有人於菩薩心能如是隨喜迴向者，常值諸佛，終不見惡色、終不聞惡聲、終不嗅惡香、終不食惡味、終不觸惡觸，終無不隨念，終不遠離諸佛，從一佛土至一佛土，親近諸佛種善根。何以故？善男子、善女人為無量阿僧祇初發意菩薩諸善根，隨喜迴向，為無量阿僧祇第二地第三地乃至第十地、一生補處諸菩薩摩訶薩善根，隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。以是善根因緣故，疾近阿耨多羅三藐三菩提。是諸菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已，度無量無邊阿僧祇眾生。憍尸迦！以是因緣故，善男子、善女人於初發意菩薩善根，應隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提，非心、非離心。於久發意阿惟越致一生補處善根，隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提，非心、非離心。」
佛言：「如是，如是！憍尸迦！若有人於菩薩心能如是隨喜迴向者，常值諸佛，終不見惡色、終不聞惡聲、終不嗅惡香、終不食惡味、終不觸惡觸，終無不隨念，終不遠離諸佛，從一佛土至一佛土，親近諸佛種善根。何以故？善男子、善女人為無量阿僧祇初發意菩薩諸善根，隨喜迴向，為無量阿僧祇第二地第三地乃至第十地、一生補處諸菩薩摩訶薩善根，隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。以是善根因緣故，疾近阿耨多羅三藐三菩提。是諸菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已，度無量無邊阿僧祇眾生。憍尸迦！以是因緣故，善男子、善女人於初發意菩薩善根，應隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提，非心、非離心。於久發意阿惟越致一生補處善根，隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提，非心、非離心。」
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須菩提白佛言：「世尊！是心如幻，云何能得阿耨多羅三藐三菩提？」
須菩提白佛言：「世尊！是心如幻，云何能得阿耨多羅三藐三菩提？」
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佛告須菩提：「於汝意云何，汝見是心如幻不？」
佛告須菩提：「於汝意云何，汝見是心如幻不？」
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「不也，世尊！我不見幻，亦不見心如幻。」
「不也，世尊！我不見幻，亦不見心如幻。」
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「須菩提！於汝意云何，若無幻亦無心如幻，汝見是心不？」
「須菩提！於汝意云何，若無幻亦無心如幻，汝見是心不？」
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「不也，世尊！」
「不也，世尊！」
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「須菩提！於汝意云何，離幻、離心如幻，汝見更有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」
「須菩提！於汝意云何，離幻、離心如幻，汝見更有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」
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「不也，世尊！我不見離幻、離心如幻，更有法得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我不見更有法何等法可說若有若無，是法相畢竟離故，不墮有、不墮無。若法畢竟離者，不能得阿耨多羅三藐三菩提。無所有法亦不應得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？世尊！一切法無所有，是中無垢者、無淨者。世尊！以是故，般若波羅蜜畢竟離，禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜畢竟離，乃至阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。若法畢竟離，則不應修、不應壞。行般若波羅蜜亦無有法可得，畢竟離故。世尊！若般若波羅蜜畢竟離者，云何因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提？阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離，二離中云何能有所得？」
「不也，世尊！我不見離幻、離心如幻，更有法得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我不見更有法何等法可說若有若無，是法相畢竟離故，不墮有、不墮無。若法畢竟離者，不能得阿耨多羅三藐三菩提。無所有法亦不應得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？世尊！一切法無所有，是中無垢者、無淨者。世尊！以是故，般若波羅蜜畢竟離，禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜畢竟離，乃至阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。若法畢竟離，則不應修、不應壞。行般若波羅蜜亦無有法可得，畢竟離故。世尊！若般若波羅蜜畢竟離者，云何因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提？阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離，二離中云何能有所得？」
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佛告須菩提：「善哉，善哉！是般若波羅蜜畢竟離，禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜畢竟離，乃至一切種智畢竟離。須菩提，若般若波羅蜜畢竟離，乃至一切種智畢竟離，以是故，能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若般若波羅蜜非畢竟離，乃至一切種智非畢竟離，是不名般若波羅蜜，不名禪波羅蜜乃至一切種智。須菩提！若般若波羅蜜畢竟離，乃至一切種智畢竟離。以是故，須菩提！非不因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，亦不以離得離而得阿耨多羅三藐三菩提。非不因般若波羅蜜。」
佛告須菩提：「善哉，善哉！是般若波羅蜜畢竟離，禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜畢竟離，乃至一切種智畢竟離。須菩提，若般若波羅蜜畢竟離，乃至一切種智畢竟離，以是故，能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若般若波羅蜜非畢竟離，乃至一切種智非畢竟離，是不名般若波羅蜜，不名禪波羅蜜乃至一切種智。須菩提！若般若波羅蜜畢竟離，乃至一切種智畢竟離。以是故，須菩提！非不因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，亦不以離得離而得阿耨多羅三藐三菩提。非不因般若波羅蜜。」
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須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩所行義甚深。」
須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩所行義甚深。」
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佛言：「如是，須菩提！菩薩摩訶薩所行義甚深。須菩提！諸菩薩摩訶薩能為難事，所謂行是深義而不證聲聞、辟支佛地。」
佛言：「如是，須菩提！菩薩摩訶薩所行義甚深。須菩提！諸菩薩摩訶薩能為難事，所謂行是深義而不證聲聞、辟支佛地。」
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須菩提白佛言：「世尊！如我從佛聞義，菩薩摩訶薩所行不為難。何以故？是菩薩摩訶薩不得是義可作證，亦不得般若波羅蜜作證，亦無作證者。世尊！若一切法不可得，何等是義可作證？何等是般若波羅蜜作證？何等是作證者作證已得阿耨多羅三藐三菩提？世尊！是名菩薩摩訶薩無所得行。菩薩行是，於一切法皆得明了。世尊！若菩薩摩訶薩聞是法，心不驚不沒不怖不畏，是名為行般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見我行般若波羅蜜，亦不見是般若波羅蜜，亦不見我當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』世尊！譬如虛空不作是念：『有法去我遠、去我近。』何以故？世尊！虛空無分別故。世尊！行般若波羅蜜菩薩亦不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』何以故？般若波羅蜜中無分別故。世尊！譬如幻人不作是念：『幻師去我近，觀人去我遠。』何以故？幻人無分別故。行般若波羅蜜菩薩不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』世尊！譬如鏡中像不作是念：『所因者去我近，餘者去我遠。』何以故？像無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』何以故？般若波羅蜜中無分別故。世尊！行般若波羅蜜菩薩無愛無憎。何以故？般若波羅蜜自性不可得故。世尊！譬如佛，無愛無憎。行般若波羅蜜菩薩無愛無憎亦如是。何以故？般若波羅蜜中無憎無愛故。世尊！譬如佛，一切分別想斷。行般若波羅蜜菩薩亦如是，一切分別想斷，畢竟空故。世尊！譬如佛所化人不作是念：『聲聞、辟支佛去我遠，阿耨多羅三藐三菩提去我近。』何以故？佛所化人無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦如是，不作是念：『聲聞、辟支佛去我遠，阿耨多羅三藐三菩提去我近。』世尊！譬如有所為故作化，所化事無分別。世尊！般若波羅蜜亦如是，有所為事而修是事成就，而般若波羅蜜亦無分別。世尊！譬如工匠、若工匠弟子有所為故，作木人若男若女、象馬牛羊。是所作亦能有所作，是牛馬無分別。世尊！般若波羅蜜亦如是，有所為故說是事成就，而般若波羅蜜亦無分別。」
須菩提白佛言：「世尊！如我從佛聞義，菩薩摩訶薩所行不為難。何以故？是菩薩摩訶薩不得是義可作證，亦不得般若波羅蜜作證，亦無作證者。世尊！若一切法不可得，何等是義可作證？何等是般若波羅蜜作證？何等是作證者作證已得阿耨多羅三藐三菩提？世尊！是名菩薩摩訶薩無所得行。菩薩行是，於一切法皆得明了。世尊！若菩薩摩訶薩聞是法，心不驚不沒不怖不畏，是名為行般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見我行般若波羅蜜，亦不見是般若波羅蜜，亦不見我當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』世尊！譬如虛空不作是念：『有法去我遠、去我近。』何以故？世尊！虛空無分別故。世尊！行般若波羅蜜菩薩亦不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』何以故？般若波羅蜜中無分別故。世尊！譬如幻人不作是念：『幻師去我近，觀人去我遠。』何以故？幻人無分別故。行般若波羅蜜菩薩不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』世尊！譬如鏡中像不作是念：『所因者去我近，餘者去我遠。』何以故？像無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』何以故？般若波羅蜜中無分別故。世尊！行般若波羅蜜菩薩無愛無憎。何以故？般若波羅蜜自性不可得故。世尊！譬如佛，無愛無憎。行般若波羅蜜菩薩無愛無憎亦如是。何以故？般若波羅蜜中無憎無愛故。世尊！譬如佛，一切分別想斷。行般若波羅蜜菩薩亦如是，一切分別想斷，畢竟空故。世尊！譬如佛所化人不作是念：『聲聞、辟支佛去我遠，阿耨多羅三藐三菩提去我近。』何以故？佛所化人無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦如是，不作是念：『聲聞、辟支佛去我遠，阿耨多羅三藐三菩提去我近。』世尊！譬如有所為故作化，所化事無分別。世尊！般若波羅蜜亦如是，有所為事而修是事成就，而般若波羅蜜亦無分別。世尊！譬如工匠、若工匠弟子有所為故，作木人若男若女、象馬牛羊。是所作亦能有所作，是牛馬無分別。世尊！般若波羅蜜亦如是，有所為故說是事成就，而般若波羅蜜亦無分別。」
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舍利弗問須菩提：「但般若波羅蜜無分別？禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜亦無分別？」
舍利弗問須菩提：「但般若波羅蜜無分別？禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜亦無分別？」
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須菩提語舍利弗：「禪那波羅蜜無分別，乃至檀那波羅蜜亦無分別。」
須菩提語舍利弗：「禪那波羅蜜無分別，乃至檀那波羅蜜亦無分別。」
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舍利弗問須菩提：「色無分別乃至識亦無分別，眼乃至意無分別，色乃至法無分別，眼識觸乃至意識觸無分別，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至八聖道分、空、無相、無作，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法、阿耨多羅三藐三菩提無為性，亦無分別。須菩提！若色無分別乃至無為性無分別，若一切法無分別，云何分別有六道生死：是地獄、是餓鬼、是畜生、是天、是人、是阿修羅？云何分別是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、諸佛？」
舍利弗問須菩提：「色無分別乃至識亦無分別，眼乃至意無分別，色乃至法無分別，眼識觸乃至意識觸無分別，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至八聖道分、空、無相、無作，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法、阿耨多羅三藐三菩提無為性，亦無分別。須菩提！若色無分別乃至無為性無分別，若一切法無分別，云何分別有六道生死：是地獄、是餓鬼、是畜生、是天、是人、是阿修羅？云何分別是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、諸佛？」
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須菩提報舍利弗：「眾生顛倒因緣故，造作身、口、意業，隨欲本業報受六道身——地獄、餓鬼、畜生、人、天、阿修羅身。如汝言：『云何分別有須陀洹乃至佛道？』舍利弗！須陀洹即是無分別故有，須陀洹果亦是無分別故有，乃至阿羅漢阿羅漢果、辟支佛辟支佛道、佛佛道亦是無分別故有。舍利弗！過去諸佛亦是無分別、斷分別故有。以是故，舍利弗！當知一切法無有分別、不壞相，諸法如、法性、實際故。舍利弗！如是，菩薩摩訶薩應行無分別般若波羅蜜。行無分別般若波羅蜜已，便得無分別阿耨多羅三藐三菩提。」
須菩提報舍利弗：「眾生顛倒因緣故，造作身、口、意業，隨欲本業報受六道身——地獄、餓鬼、畜生、人、天、阿修羅身。如汝言：『云何分別有須陀洹乃至佛道？』舍利弗！須陀洹即是無分別故有，須陀洹果亦是無分別故有，乃至阿羅漢阿羅漢果、辟支佛辟支佛道、佛佛道亦是無分別故有。舍利弗！過去諸佛亦是無分別、斷分別故有。以是故，舍利弗！當知一切法無有分別、不壞相，諸法如、法性、實際故。舍利弗！如是，菩薩摩訶薩應行無分別般若波羅蜜。行無分別般若波羅蜜已，便得無分別阿耨多羅三藐三菩提。」
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摩訶般若波羅蜜經度空品第六十五(丹稱揚品)
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舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為行真實法？為行無真實法？」
舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為行真實法？為行無真實法？」
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須菩提報舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為行無真實法。何以故？是般若波羅蜜無真實，乃至一切種智無真實故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無真實不可得，何況真實？乃至行一切種智，無真實法不可得，何況真實法？」
須菩提報舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為行無真實法。何以故？是般若波羅蜜無真實，乃至一切種智無真實故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無真實不可得，何況真實？乃至行一切種智，無真實法不可得，何況真實法？」
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爾時欲、色界諸天子作是念：「諸有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提意，如深般若波羅蜜所說義，行於等法、不作實際證，不墮聲聞、辟支佛地，應當為作禮。」
爾時欲、色界諸天子作是念：「諸有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提意，如深般若波羅蜜所說義，行於等法、不作實際證，不墮聲聞、辟支佛地，應當為作禮。」
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須菩提語諸天子：「諸菩薩摩訶薩於等法不證聲聞、辟支佛地，不為難。諸菩薩摩訶薩大莊嚴：『我當度無量無邊阿僧祇眾生。』知眾生畢竟不可得而度眾生，是乃為難。諸天子！諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，作是願：『我當度一切眾生，眾生實不可得。』是人欲度眾生，如欲度虛空。何以故？虛空離故，當知眾生亦離；虛空空故，當知眾生亦空；虛空無堅固，當知眾生亦無堅固；虛空虛誑，當知眾生亦虛誑。諸天子！以是因緣故，當知菩薩所作為難。為利益無所有眾生故而大莊嚴，是人為眾生結誓，為欲與虛空共鬪。是菩薩結誓已，亦不得眾生而為眾生結誓。何以故？眾生離故，當知大誓亦離；眾生虛誑故，當知大誓亦虛誑。若菩薩摩訶薩聞是深法，心不驚不沒，當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。何以故？色離即是眾生離，受想行識離即是眾生離，色離即是六波羅蜜離，受想行識離即是六波羅蜜離，乃至一切種智離即是六波羅蜜離。若菩薩摩訶薩聞是一切諸法離相，心不驚不沒不怖不畏，當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。」
須菩提語諸天子：「諸菩薩摩訶薩於等法不證聲聞、辟支佛地，不為難。諸菩薩摩訶薩大莊嚴：『我當度無量無邊阿僧祇眾生。』知眾生畢竟不可得而度眾生，是乃為難。諸天子！諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，作是願：『我當度一切眾生，眾生實不可得。』是人欲度眾生，如欲度虛空。何以故？虛空離故，當知眾生亦離；虛空空故，當知眾生亦空；虛空無堅固，當知眾生亦無堅固；虛空虛誑，當知眾生亦虛誑。諸天子！以是因緣故，當知菩薩所作為難。為利益無所有眾生故而大莊嚴，是人為眾生結誓，為欲與虛空共鬪。是菩薩結誓已，亦不得眾生而為眾生結誓。何以故？眾生離故，當知大誓亦離；眾生虛誑故，當知大誓亦虛誑。若菩薩摩訶薩聞是深法，心不驚不沒，當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。何以故？色離即是眾生離，受想行識離即是眾生離，色離即是六波羅蜜離，受想行識離即是六波羅蜜離，乃至一切種智離即是六波羅蜜離。若菩薩摩訶薩聞是一切諸法離相，心不驚不沒不怖不畏，當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。」
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佛告須菩提：「何因緣故，菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜中心不沒？」
佛告須菩提：「何因緣故，菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜中心不沒？」
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須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜無所有故不沒，般若波羅蜜離故不沒，般若波羅蜜寂滅故不沒。世尊！以是因緣故，菩薩於深般若波羅蜜中心不沒。何以故？是菩薩不得沒者、不得沒事、不得沒處，是一切法皆不可得故。世尊！若菩薩摩訶薩聞是法，心不驚不沒不怖不畏，當知是菩薩為行般若波羅蜜。何以故？沒者、沒事、沒處，是法皆不可得故。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，諸天及釋提桓因天、梵天王天及世界主天皆為作禮。」
須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜無所有故不沒，般若波羅蜜離故不沒，般若波羅蜜寂滅故不沒。世尊！以是因緣故，菩薩於深般若波羅蜜中心不沒。何以故？是菩薩不得沒者、不得沒事、不得沒處，是一切法皆不可得故。世尊！若菩薩摩訶薩聞是法，心不驚不沒不怖不畏，當知是菩薩為行般若波羅蜜。何以故？沒者、沒事、沒處，是法皆不可得故。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，諸天及釋提桓因天、梵天王天及世界主天皆為作禮。」
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佛告須菩提：「不但釋提桓因諸天梵王，及諸天世界主及諸天，禮是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者，過是上光音天、遍淨天、廣果天、淨居天，皆為是菩薩摩訶薩作禮。須菩提！今現在十方無量諸佛，亦念是行般若波羅蜜菩薩摩訶薩。當知是菩薩為如佛。須菩提！若如恒河沙等國土中眾生悉使為魔，是一一魔復化作魔，如恒河沙等魔，是一切魔不能留難菩薩行般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩成就二法，魔不能壞。何等二？觀一切法空；不捨一切眾生。須菩提！菩薩成就此二法，魔不能壞。
佛告須菩提：「不但釋提桓因諸天梵王，及諸天世界主及諸天，禮是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者，過是上光音天、遍淨天、廣果天、淨居天，皆為是菩薩摩訶薩作禮。須菩提！今現在十方無量諸佛，亦念是行般若波羅蜜菩薩摩訶薩。當知是菩薩為如佛。須菩提！若如恒河沙等國土中眾生悉使為魔，是一一魔復化作魔，如恒河沙等魔，是一切魔不能留難菩薩行般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩成就二法，魔不能壞。何等二？觀一切法空；不捨一切眾生。須菩提！菩薩成就此二法，魔不能壞。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩復有二法成就，魔不能壞。何等二？所作如所言；亦為諸佛所念。菩薩成就此二法，魔不能壞。須菩提！菩薩如是行，是諸天皆來到菩薩所，親近諮問勸喻安慰，作是言：『善男子！汝疾得阿耨多羅三藐三菩提不久。善男子！汝常當行是空、無相、無作行。何以故？善男子！汝行是行，無護眾生汝為作護，無依眾生為作依，無救眾生為作救，無究竟道眾生為作究竟道，無歸眾生為作歸，無洲眾生為作洲，冥者為作明，盲者為作眼。』何以故？是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，十方現在無量阿僧祇諸佛在大眾中說法時，自讚歎稱揚是菩薩摩訶薩名姓，言：『某甲菩薩成就般若波羅蜜功德。』須菩提！如我今說法時，自稱揚寶相菩薩、尸棄菩薩。復有諸菩薩摩訶薩在阿閦佛國中行般若波羅蜜淨修梵行，我亦稱揚是菩薩名姓。須菩提！亦如東方現在諸佛說法時，是中有菩薩摩訶薩淨修梵行，佛亦歡喜自稱揚讚歎是菩薩；南西北方四維上下亦如是。復有菩薩從初發意欲具足佛道乃至得一切種智，諸佛說法時亦歡喜，自稱揚讚歎是菩薩。何以故？是諸菩薩摩訶薩所行甚難，不斷佛種行。」
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩復有二法成就，魔不能壞。何等二？所作如所言；亦為諸佛所念。菩薩成就此二法，魔不能壞。須菩提！菩薩如是行，是諸天皆來到菩薩所，親近諮問勸喻安慰，作是言：『善男子！汝疾得阿耨多羅三藐三菩提不久。善男子！汝常當行是空、無相、無作行。何以故？善男子！汝行是行，無護眾生汝為作護，無依眾生為作依，無救眾生為作救，無究竟道眾生為作究竟道，無歸眾生為作歸，無洲眾生為作洲，冥者為作明，盲者為作眼。』何以故？是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，十方現在無量阿僧祇諸佛在大眾中說法時，自讚歎稱揚是菩薩摩訶薩名姓，言：『某甲菩薩成就般若波羅蜜功德。』須菩提！如我今說法時，自稱揚寶相菩薩、尸棄菩薩。復有諸菩薩摩訶薩在阿閦佛國中行般若波羅蜜淨修梵行，我亦稱揚是菩薩名姓。須菩提！亦如東方現在諸佛說法時，是中有菩薩摩訶薩淨修梵行，佛亦歡喜自稱揚讚歎是菩薩；南西北方四維上下亦如是。復有菩薩從初發意欲具足佛道乃至得一切種智，諸佛說法時亦歡喜，自稱揚讚歎是菩薩。何以故？是諸菩薩摩訶薩所行甚難，不斷佛種行。」
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須菩提白佛言：「世尊！何等菩薩摩訶薩，諸佛說法時自讚歎稱揚。」
須菩提白佛言：「世尊！何等菩薩摩訶薩，諸佛說法時自讚歎稱揚。」
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佛告須菩提：「阿惟越致菩薩，諸佛說法時自讚歎稱揚。」
佛告須菩提：「阿惟越致菩薩，諸佛說法時自讚歎稱揚。」
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須菩提言：「何等阿惟越致菩薩為佛所讚？」
須菩提言：「何等阿惟越致菩薩為佛所讚？」
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佛言：「如阿閦佛為菩薩時所行所學，諸菩薩亦如是學。是諸阿惟越致菩薩，諸佛說法時歡喜讚歎。
佛言：「如阿閦佛為菩薩時所行所學，諸菩薩亦如是學。是諸阿惟越致菩薩，諸佛說法時歡喜讚歎。
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「復次，須菩提！有菩薩行般若波羅蜜，信解一切法無生，未得無生忍法；信解一切法空，未得無生忍法；信解一切法虛誑不實、無所有、不堅固，未得無生忍法。須菩提！如是等諸菩薩摩訶薩，諸佛說法時歡喜自讚歎稱揚名字。須菩提！若諸菩薩摩訶薩，諸佛說法時歡喜自讚歎者，是菩薩滅聲聞、辟支佛地，當得阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！若菩薩摩訶薩，諸佛說法時歡喜自讚歎者，是菩薩當住阿惟越致地，住是地已，當得薩婆若。
「復次，須菩提！有菩薩行般若波羅蜜，信解一切法無生，未得無生忍法；信解一切法空，未得無生忍法；信解一切法虛誑不實、無所有、不堅固，未得無生忍法。須菩提！如是等諸菩薩摩訶薩，諸佛說法時歡喜自讚歎稱揚名字。須菩提！若諸菩薩摩訶薩，諸佛說法時歡喜自讚歎者，是菩薩滅聲聞、辟支佛地，當得阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！若菩薩摩訶薩，諸佛說法時歡喜自讚歎者，是菩薩當住阿惟越致地，住是地已，當得薩婆若。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜，其心明利、不疑不悔，作是念：『是事如佛所說。』是菩薩亦當於阿閦佛及諸菩薩所，廣聞是深般若波羅蜜亦信解。信解已，如佛所說當住阿惟越致地。如是，須菩提！但聞般若波羅蜜得大利益，何況信解？信解已，如說住、如說行、如說住。如說行已，住一切種智中。」
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜，其心明利、不疑不悔，作是念：『是事如佛所說。』是菩薩亦當於阿閦佛及諸菩薩所，廣聞是深般若波羅蜜亦信解。信解已，如佛所說當住阿惟越致地。如是，須菩提！但聞般若波羅蜜得大利益，何況信解？信解已，如說住、如說行、如說住。如說行已，住一切種智中。」
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須菩提白佛言：「世尊！若佛說菩薩摩訶薩如所說住、如所說行，住薩婆若。若菩薩摩訶薩無所得法，云何住薩婆若？」
須菩提白佛言：「世尊！若佛說菩薩摩訶薩如所說住、如所說行，住薩婆若。若菩薩摩訶薩無所得法，云何住薩婆若？」
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佛告須菩提：「菩薩摩訶薩住諸法如中、住薩婆若。」
佛告須菩提：「菩薩摩訶薩住諸法如中、住薩婆若。」
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須菩提言：「世尊！除如更無法可得，誰住如中？住如中已，當得阿耨多羅三藐三菩提，誰住如中當說法？如尚不可得，何況住如得阿耨多羅三藐三菩提？誰住如中而說法，無有是處。」
須菩提言：「世尊！除如更無法可得，誰住如中？住如中已，當得阿耨多羅三藐三菩提，誰住如中當說法？如尚不可得，何況住如得阿耨多羅三藐三菩提？誰住如中而說法，無有是處。」
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佛告須菩提：「如汝所言：『除如更無法，誰住如中？住如中已，當得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中當說法？如尚不可得，何況住如得阿耨多羅三藐三菩提？誰住如中而說法，無有是處。』」
佛告須菩提：「如汝所言：『除如更無法，誰住如中？住如中已，當得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中當說法？如尚不可得，何況住如得阿耨多羅三藐三菩提？誰住如中而說法，無有是處。』」
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佛言：「如是，如是！須菩提！除如更無有法可得，誰住如中？住如中已，當得阿耨多羅三藐三菩提，誰住如中當說法？如尚不可得，何況住如得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中而說法？何以故？是如，生不可得、滅不可得，住、異不可得。若法生滅住異不可得，是中誰當住如？誰當住如已得阿耨多羅三藐三菩提？誰當住如而說法，無有是處。」
佛言：「如是，如是！須菩提！除如更無有法可得，誰住如中？住如中已，當得阿耨多羅三藐三菩提，誰住如中當說法？如尚不可得，何況住如得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中而說法？何以故？是如，生不可得、滅不可得，住、異不可得。若法生滅住異不可得，是中誰當住如？誰當住如已得阿耨多羅三藐三菩提？誰當住如而說法，無有是處。」
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釋提桓因白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩所為甚難，深般若波羅蜜中欲得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？世尊！無有如中住者，亦無當得阿耨多羅三藐三菩提者，亦無說法者。菩薩摩訶薩於是處，心不驚不沒、不怖不畏、不疑不悔。」
釋提桓因白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩所為甚難，深般若波羅蜜中欲得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？世尊！無有如中住者，亦無當得阿耨多羅三藐三菩提者，亦無說法者。菩薩摩訶薩於是處，心不驚不沒、不怖不畏、不疑不悔。」
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爾時須菩提語釋提桓因：「汝憍尸迦說菩薩摩訶薩所為甚難，是甚深法中，心不驚不沒、不怖不畏、不疑不悔。憍尸迦！諸法空中，誰驚誰沒、誰怖誰畏、誰疑誰悔？」
爾時須菩提語釋提桓因：「汝憍尸迦說菩薩摩訶薩所為甚難，是甚深法中，心不驚不沒、不怖不畏、不疑不悔。憍尸迦！諸法空中，誰驚誰沒、誰怖誰畏、誰疑誰悔？」
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是時釋提桓因語須菩提：「須菩提所說，但為空事無罣礙。譬如仰射空中箭去無礙。須菩提說法無礙亦如是。」
是時釋提桓因語須菩提：「須菩提所說，但為空事無罣礙。譬如仰射空中箭去無礙。須菩提說法無礙亦如是。」
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摩訶般若波羅蜜經卷第十九
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