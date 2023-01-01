摩訶般若波羅蜜經卷第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第十九

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

魔愁品第六十二(丹云同學品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔愁品第六十二(丹云同學品)

爾時釋提桓因白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深難見，無諸憶想分別，畢竟離故。世尊！是眾生聞是般若波羅蜜，能持讀誦說，正憶念、親近、如說行，乃至阿耨多羅三藐三菩提不雜餘心、心數法者，不從小功德來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深難見，無諸憶想分別，畢竟離故。世尊！是眾生聞是般若波羅蜜，能持讀誦說，正憶念、親近、如說行，乃至阿耨多羅三藐三菩提不雜餘心、心數法者，不從小功德來。」

佛言：「如是，如是！聞是深般若波羅蜜乃至不雜餘心、心數法者，不從小功德來。憍尸迦！於汝意云何？若閻浮提眾生成就十善道、四禪、四無量心、四無色定。復有善男子、善女人受持深般若波羅蜜，讀誦親近、正憶念、如說行，勝於閻浮提眾生成就十善道乃至四無色定，百倍千倍千萬億倍乃至算數、譬喻所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！聞是深般若波羅蜜乃至不雜餘心、心數法者，不從小功德來。憍尸迦！於汝意云何？若閻浮提眾生成就十善道、四禪、四無量心、四無色定。復有善男子、善女人受持深般若波羅蜜，讀誦親近、正憶念、如說行，勝於閻浮提眾生成就十善道乃至四無色定，百倍千倍千萬億倍乃至算數、譬喻所不能及。」

爾時有一比丘語釋提桓因：「憍尸迦！是善男子、善女人行般若波羅蜜功德，勝於仁者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有一比丘語釋提桓因：「憍尸迦！是善男子、善女人行般若波羅蜜功德，勝於仁者。」

釋提桓因言：「是善男子、善女人一發心勝於我，何況聞是般若波羅蜜，書持讀誦、正憶念、如說行。是善男子、善女人行般若波羅蜜，非但勝我，亦勝一切世間天及人、阿修羅；非但勝一切世間天及人、阿修羅，亦勝諸須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛；非但勝是須陀洹乃至辟支佛，亦勝菩薩行五波羅蜜，遠離般若波羅蜜者；非但勝菩薩行五波羅蜜，遠離般若波羅蜜者，亦勝菩薩行般若波羅蜜，無方便力者。是菩薩摩訶薩如說行般若波羅蜜，不斷佛種、常見諸佛、疾近道場；菩薩如是行，為欲拔出眾生沈沒長流者；是菩薩如是學，為不學聲聞、辟支佛學。菩薩如是學，四天王天來至菩薩所，如是言：『善男子！當勤疾學，坐道場成阿耨多羅三藐三菩提時，如過去諸佛所受四鉢亦當應受，我當持來奉上菩薩。』及諸餘天——四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，梵天乃至首陀會天——亦當供養。十方諸佛亦常念是菩薩摩訶薩如說行是深般若波羅蜜者。是菩薩諸所有世間危難勤苦之事，永無復有；一切世間有四百四病，是菩薩身中無是諸病。以行深般若波羅蜜故，得是現世功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「是善男子、善女人一發心勝於我，何況聞是般若波羅蜜，書持讀誦、正憶念、如說行。是善男子、善女人行般若波羅蜜，非但勝我，亦勝一切世間天及人、阿修羅；非但勝一切世間天及人、阿修羅，亦勝諸須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛；非但勝是須陀洹乃至辟支佛，亦勝菩薩行五波羅蜜，遠離般若波羅蜜者；非但勝菩薩行五波羅蜜，遠離般若波羅蜜者，亦勝菩薩行般若波羅蜜，無方便力者。是菩薩摩訶薩如說行般若波羅蜜，不斷佛種、常見諸佛、疾近道場；菩薩如是行，為欲拔出眾生沈沒長流者；是菩薩如是學，為不學聲聞、辟支佛學。菩薩如是學，四天王天來至菩薩所，如是言：『善男子！當勤疾學，坐道場成阿耨多羅三藐三菩提時，如過去諸佛所受四鉢亦當應受，我當持來奉上菩薩。』及諸餘天——四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，梵天乃至首陀會天——亦當供養。十方諸佛亦常念是菩薩摩訶薩如說行是深般若波羅蜜者。是菩薩諸所有世間危難勤苦之事，永無復有；一切世間有四百四病，是菩薩身中無是諸病。以行深般若波羅蜜故，得是現世功德。」

爾時阿難作是念：「釋提桓因自以力說耶？以佛神力說乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難作是念：「釋提桓因自以力說耶？以佛神力說乎？」

釋提桓因知阿難意所念，語阿難言：「我之所說，皆佛威神。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因知阿難意所念，語阿難言：「我之所說，皆佛威神。」

佛告阿難：「如是，如是！如釋提桓因所說，皆佛威神。阿難！是菩薩摩訶薩習學是深般若波羅蜜時，三千大千世界中諸惡魔皆生狐疑：『今是菩薩，為當得阿耨多羅三藐三菩提？當中道於實際作證墮聲聞、辟支佛地？』復次，阿難！若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜時，魔復大愁毒，如箭入心。是時魔復放大火風四方俱起，欲令菩薩心沒恐怖懈怠，於薩婆若中乃至起一亂念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是，如是！如釋提桓因所說，皆佛威神。阿難！是菩薩摩訶薩習學是深般若波羅蜜時，三千大千世界中諸惡魔皆生狐疑：『今是菩薩，為當得阿耨多羅三藐三菩提？當中道於實際作證墮聲聞、辟支佛地？』復次，阿難！若菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜時，魔復大愁毒，如箭入心。是時魔復放大火風四方俱起，欲令菩薩心沒恐怖懈怠，於薩婆若中乃至起一亂念。」

阿難白佛言：「世尊！魔為都嬈亂諸菩薩？有不嬈亂者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！魔為都嬈亂諸菩薩？有不嬈亂者？」

佛告阿難：「有嬈者，有不嬈者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「有嬈者，有不嬈者。」

阿難白佛言：「世尊！何等菩薩為惡魔所嬈？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！何等菩薩為惡魔所嬈？」

佛言：「有菩薩摩訶薩先世聞是深般若波羅蜜，心不信解。如是菩薩，魔得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有菩薩摩訶薩先世聞是深般若波羅蜜，心不信解。如是菩薩，魔得其便。

「復次，阿難！菩薩聞說是深般若波羅蜜時，意疑是般若波羅蜜為實有、為實無？如是菩薩魔得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！菩薩聞說是深般若波羅蜜時，意疑是般若波羅蜜為實有、為實無？如是菩薩魔得其便。

「復次，阿難！有菩薩遠離善知識，為惡知識所攝故，不聞深般若波羅蜜。不聞故不知不見，不問：『云何應行般若波羅蜜？云何應修般若波羅蜜？』是菩薩，惡魔得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！有菩薩遠離善知識，為惡知識所攝故，不聞深般若波羅蜜。不聞故不知不見，不問：『云何應行般若波羅蜜？云何應修般若波羅蜜？』是菩薩，惡魔得其便。

「復次，阿難！若菩薩遠離般若波羅蜜受惡法，是菩薩為惡魔得便。魔作是念：『是輩當有伴黨，當滿我願。是菩薩自墮二地，亦使他人墮於二地。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩遠離般若波羅蜜受惡法，是菩薩為惡魔得便。魔作是念：『是輩當有伴黨，當滿我願。是菩薩自墮二地，亦使他人墮於二地。』

「復次，阿難！若菩薩聞說深般若波羅蜜時，語他人言：『是般若波羅蜜甚深，我尚不能得底，汝復用聞、用學是般若波羅蜜為？』如是菩薩，魔得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩聞說深般若波羅蜜時，語他人言：『是般若波羅蜜甚深，我尚不能得底，汝復用聞、用學是般若波羅蜜為？』如是菩薩，魔得其便。

「復次，阿難！若菩薩輕餘菩薩言：『我行般若波羅蜜、行遠離空；汝無是功德。』是時惡魔大歡喜踊躍。若有菩薩自恃名姓多人知識故，輕餘行善菩薩，是人無實阿惟越致行、類、相貌、功德。無是功德故，生諸煩惱，但著虛名故，輕賤餘人言：『汝不在如我所得法中。』爾時惡魔作是念：『今我境界宮殿不空，增益三惡道。』惡魔助其威力，令餘人信受其語。信受其語故，受行其經，如說修學。如說修學時，增益諸結使。是諸人心顛倒故，身、口、意業所作皆受惡報。以是因緣，增益三惡道，魔之眷屬宮殿益多。阿難！魔見是利故，大歡喜踊躍。阿難！若行菩薩道者與求聲聞道家共諍鬪，魔作是念：『是遠離薩婆若。』阿難！若菩薩、菩薩共諍鬪瞋恚罵詈，是時惡魔便大歡喜踊躍，言：『兩離薩婆若遠。』復次，阿難！若未受記菩薩向得記菩薩生惡心諍鬪罵詈，隨起念多少，劫若干劫數。若不捨一切種智，然後乃補爾所劫大莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若菩薩輕餘菩薩言：『我行般若波羅蜜、行遠離空；汝無是功德。』是時惡魔大歡喜踊躍。若有菩薩自恃名姓多人知識故，輕餘行善菩薩，是人無實阿惟越致行、類、相貌、功德。無是功德故，生諸煩惱，但著虛名故，輕賤餘人言：『汝不在如我所得法中。』爾時惡魔作是念：『今我境界宮殿不空，增益三惡道。』惡魔助其威力，令餘人信受其語。信受其語故，受行其經，如說修學。如說修學時，增益諸結使。是諸人心顛倒故，身、口、意業所作皆受惡報。以是因緣，增益三惡道，魔之眷屬宮殿益多。阿難！魔見是利故，大歡喜踊躍。阿難！若行菩薩道者與求聲聞道家共諍鬪，魔作是念：『是遠離薩婆若。』阿難！若菩薩、菩薩共諍鬪瞋恚罵詈，是時惡魔便大歡喜踊躍，言：『兩離薩婆若遠。』復次，阿難！若未受記菩薩向得記菩薩生惡心諍鬪罵詈，隨起念多少，劫若干劫數。若不捨一切種智，然後乃補爾所劫大莊嚴。」

阿難白佛言：「世尊！是惡心乃經爾所劫數，於其中間寧得出除不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！是惡心乃經爾所劫數，於其中間寧得出除不？」

佛言：「阿難！我雖說求菩薩道及聲聞人得出罪，阿難！若求菩薩道人共諍鬪瞋恚罵詈懷恨，不悔不捨者，我不說有出，必當更爾所劫數。若不捨一切種智，然後乃大莊嚴。阿難！若是菩薩鬪諍瞋恚罵詈，便自改悔，作是念：『我為大失！我當為一切眾生下屈，今世後世皆使和解，我當忍受一切眾生履踐，如橋梁如聾如瘂。云何以惡語報人？我不應壞是甚深阿耨多羅三藐三菩提心。我得阿耨多羅三藐三菩提時，應當度是一切苦惱眾生，云何當起瞋恚？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！我雖說求菩薩道及聲聞人得出罪，阿難！若求菩薩道人共諍鬪瞋恚罵詈懷恨，不悔不捨者，我不說有出，必當更爾所劫數。若不捨一切種智，然後乃大莊嚴。阿難！若是菩薩鬪諍瞋恚罵詈，便自改悔，作是念：『我為大失！我當為一切眾生下屈，今世後世皆使和解，我當忍受一切眾生履踐，如橋梁如聾如瘂。云何以惡語報人？我不應壞是甚深阿耨多羅三藐三菩提心。我得阿耨多羅三藐三菩提時，應當度是一切苦惱眾生，云何當起瞋恚？』」

阿難白佛言：「世尊！菩薩、菩薩共住云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！菩薩、菩薩共住云何？」

佛告阿難：「菩薩、菩薩共住，相視當如世尊。何以故？是菩薩摩訶薩應作是念：『是我真伴，共乘一舡。彼學我學，所謂檀那波羅蜜乃至一切種智。若是菩薩雜行、離薩婆若心，我不應如是學。若是菩薩不雜行、不離薩婆若心，我亦應如是學。』菩薩摩訶薩如是學者，是為同學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「菩薩、菩薩共住，相視當如世尊。何以故？是菩薩摩訶薩應作是念：『是我真伴，共乘一舡。彼學我學，所謂檀那波羅蜜乃至一切種智。若是菩薩雜行、離薩婆若心，我不應如是學。若是菩薩不雜行、不離薩婆若心，我亦應如是學。』菩薩摩訶薩如是學者，是為同學。」

摩訶般若波羅蜜經等學品第六十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經等學品第六十三

須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩等法？菩薩所應學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩等法？菩薩所應學。」

「須菩提！內空是菩薩等法；外空乃至無法有法空，是菩薩等法。須菩提！色、色相空，受想行識、識相空，乃至阿耨多羅三藐三菩提、阿耨多羅三藐三菩提相空。須菩提！是名菩薩摩訶薩等法。住是等法，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！內空是菩薩等法；外空乃至無法有法空，是菩薩等法。須菩提！色、色相空，受想行識、識相空，乃至阿耨多羅三藐三菩提、阿耨多羅三藐三菩提相空。須菩提！是名菩薩摩訶薩等法。住是等法，得阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩為色盡故學，為學薩婆若；為色離故學、為色滅故學，為學薩婆若；為色不生故學，為學薩婆若。受想行識亦如是。修行四念處乃至十八不共法，盡、離、滅、不生故，學為學薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩為色盡故學，為學薩婆若；為色離故學、為色滅故學，為學薩婆若；為色不生故學，為學薩婆若。受想行識亦如是。修行四念處乃至十八不共法，盡、離、滅、不生故，學為學薩婆若。」

佛告須菩提：「如須菩提所說，為色盡、離、滅、不生故學，為學薩婆若；受想行識乃至十八不共法盡、離、滅、不生故學，為學薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如須菩提所說，為色盡、離、滅、不生故學，為學薩婆若；受想行識乃至十八不共法盡、離、滅、不生故學，為學薩婆若。」

佛告須菩提：「於汝意云何，色如、受想行識如，乃至阿耨多羅三藐三菩提如、佛如，是諸如，盡、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，色如、受想行識如，乃至阿耨多羅三藐三菩提如、佛如，是諸如，盡、滅、斷不？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩如是學如，為學薩婆若。是如不作證、不滅不斷。須菩提！菩薩摩訶薩如是學如，為學薩婆若。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，為學六波羅蜜，為學四念處乃至十八不共法。若學六波羅蜜乃至十八不共法，為學薩婆若。須菩提！如是學，為盡諸學邊。如是學，魔若魔天所不能壞。如是學，直到阿惟越致地。如是學，為學佛所行道。如是學，為得擁護法，為學大慈大悲，為學淨佛國土、成就眾生。須菩提！如是學，為學三轉十二行法輪故。如是學，為學度眾生。如是學，為學不斷佛種。如是學，為學開甘露門。如是學，為學欲示無為性。須菩提！下劣之人不能作是學。如是學者，為欲拔沈沒生死眾生。菩薩摩訶薩如是學，終不墮地獄、餓鬼、畜生中，終不生邊地，終不生旃陀羅家，終不聾盲瘖瘂拘癖，諸根不缺、眷屬成就、終不孤窮。菩薩如是學，終不殺生乃至終不邪見。如是學，不作邪命活，不攝惡人及破戒者。如是學，以方便力故不生長壽天。何等是方便力？如般若波羅蜜品中所說。菩薩摩訶薩以方便力故，入四禪、四無量心、四無色定，不隨禪無量無色定生。須菩提！菩薩如是學，一切法中得清淨，所謂淨聲聞、辟支佛心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩如是學如，為學薩婆若。是如不作證、不滅不斷。須菩提！菩薩摩訶薩如是學如，為學薩婆若。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，為學六波羅蜜，為學四念處乃至十八不共法。若學六波羅蜜乃至十八不共法，為學薩婆若。須菩提！如是學，為盡諸學邊。如是學，魔若魔天所不能壞。如是學，直到阿惟越致地。如是學，為學佛所行道。如是學，為得擁護法，為學大慈大悲，為學淨佛國土、成就眾生。須菩提！如是學，為學三轉十二行法輪故。如是學，為學度眾生。如是學，為學不斷佛種。如是學，為學開甘露門。如是學，為學欲示無為性。須菩提！下劣之人不能作是學。如是學者，為欲拔沈沒生死眾生。菩薩摩訶薩如是學，終不墮地獄、餓鬼、畜生中，終不生邊地，終不生旃陀羅家，終不聾盲瘖瘂拘癖，諸根不缺、眷屬成就、終不孤窮。菩薩如是學，終不殺生乃至終不邪見。如是學，不作邪命活，不攝惡人及破戒者。如是學，以方便力故不生長壽天。何等是方便力？如般若波羅蜜品中所說。菩薩摩訶薩以方便力故，入四禪、四無量心、四無色定，不隨禪無量無色定生。須菩提！菩薩如是學，一切法中得清淨，所謂淨聲聞、辟支佛心。」

須菩提白佛言：「世尊！一切法本性清淨，云何言菩薩一切法中得清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！一切法本性清淨，云何言菩薩一切法中得清淨？」

佛告須菩提：「如是，如是！一切諸法本性清淨。若菩薩摩訶薩於是法中心通達不沒，即是般若波羅蜜。如是諸法，一切凡夫人不知不見。菩薩摩訶薩為是眾生故，行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，行四念處乃至一切種智。須菩提！菩薩如是學，於一切法中得智、力、無所畏。如是學，為了知一切眾生心所趣向。譬如大地，少所處出金銀珍寶。須菩提！眾生亦如是，少所人能學般若波羅蜜，多墮聲聞、辟支佛地。須菩提！譬如少所人受行轉輪聖王業，多受行小王業。如是，須菩提！少所眾生行般若波羅蜜求一切智，多行聲聞、辟支佛道。須菩提！諸菩薩摩訶薩發心求阿耨多羅三藐三菩提中，少有如說行，多住聲聞、辟支佛地。多有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無方便力故，少所人住阿惟越致地。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲在阿惟越致地、欲在阿惟越致數中，應當學是深般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！一切諸法本性清淨。若菩薩摩訶薩於是法中心通達不沒，即是般若波羅蜜。如是諸法，一切凡夫人不知不見。菩薩摩訶薩為是眾生故，行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，行四念處乃至一切種智。須菩提！菩薩如是學，於一切法中得智、力、無所畏。如是學，為了知一切眾生心所趣向。譬如大地，少所處出金銀珍寶。須菩提！眾生亦如是，少所人能學般若波羅蜜，多墮聲聞、辟支佛地。須菩提！譬如少所人受行轉輪聖王業，多受行小王業。如是，須菩提！少所眾生行般若波羅蜜求一切智，多行聲聞、辟支佛道。須菩提！諸菩薩摩訶薩發心求阿耨多羅三藐三菩提中，少有如說行，多住聲聞、辟支佛地。多有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無方便力故，少所人住阿惟越致地。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲在阿惟越致地、欲在阿惟越致數中，應當學是深般若波羅蜜。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩學是般若波羅蜜時，不生慳貪心，不生破戒、瞋恚、懈怠、散亂、愚癡心，不生諸餘過失心。不生取色相心、取受想行識相心，不生取四念處相心，乃至不生取阿耨多羅三藐三菩提相心。何以故？是菩薩摩訶薩行是深般若波羅蜜，無有法可得。以不可得故，於諸法不生心取相。須菩提！菩薩摩訶薩如是學深般若波羅蜜，總攝諸波羅蜜，令諸波羅蜜增長，諸波羅蜜悉隨從。何以故？須菩提！是深般若波羅蜜，諸波羅蜜悉入中。須菩提！譬如我見中悉攝六十二見。如是，須菩提！是深般若波羅蜜悉攝諸波羅蜜。須菩提！譬如人死，命根滅故，餘根悉隨滅。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜時，諸波羅蜜悉隨從。須菩提！菩薩摩訶薩欲令諸波羅蜜度彼岸，應學深般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩學是深般若波羅蜜者，出一切眾生之上。須菩提！於汝意云何，三千大千世界中眾生多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩學是般若波羅蜜時，不生慳貪心，不生破戒、瞋恚、懈怠、散亂、愚癡心，不生諸餘過失心。不生取色相心、取受想行識相心，不生取四念處相心，乃至不生取阿耨多羅三藐三菩提相心。何以故？是菩薩摩訶薩行是深般若波羅蜜，無有法可得。以不可得故，於諸法不生心取相。須菩提！菩薩摩訶薩如是學深般若波羅蜜，總攝諸波羅蜜，令諸波羅蜜增長，諸波羅蜜悉隨從。何以故？須菩提！是深般若波羅蜜，諸波羅蜜悉入中。須菩提！譬如我見中悉攝六十二見。如是，須菩提！是深般若波羅蜜悉攝諸波羅蜜。須菩提！譬如人死，命根滅故，餘根悉隨滅。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜時，諸波羅蜜悉隨從。須菩提！菩薩摩訶薩欲令諸波羅蜜度彼岸，應學深般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩學是深般若波羅蜜者，出一切眾生之上。須菩提！於汝意云何，三千大千世界中眾生多不？」

須菩提言：「一閻浮提中眾生尚多，何況三千大千世界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「一閻浮提中眾生尚多，何況三千大千世界？」

佛告須菩提：「若三千大千世界中眾生，一時皆得人身，悉得阿耨多羅三藐三菩提。若有菩薩盡形壽供養爾所佛衣服、飲食、臥具、湯藥、資生所須。須菩提！於汝意云何，是人以是因緣故得福德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若三千大千世界中眾生，一時皆得人身，悉得阿耨多羅三藐三菩提。若有菩薩盡形壽供養爾所佛衣服、飲食、臥具、湯藥、資生所須。須菩提！於汝意云何，是人以是因緣故得福德多不？」

須菩提言：「甚多，甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「甚多，甚多！」

佛言：「不如是善男子、善女人學般若波羅蜜如說行、正憶念，得福多。何以故？般若波羅蜜有勢力，能令菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲出一切眾生之上，當學般若波羅蜜；欲為無救護眾生作救護，欲與無歸依眾生作歸依，欲與無究竟道眾生作究竟道，欲與盲者作目，欲得佛功德，欲作諸佛自在遊戲，欲作諸佛師子吼，欲撞擊佛鐘鼓，欲吹佛貝，欲昇佛高座說法，欲斷一切眾生疑，當學深般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩若學深般若波羅蜜，諸善功德無事不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人學般若波羅蜜如說行、正憶念，得福多。何以故？般若波羅蜜有勢力，能令菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲出一切眾生之上，當學般若波羅蜜；欲為無救護眾生作救護，欲與無歸依眾生作歸依，欲與無究竟道眾生作究竟道，欲與盲者作目，欲得佛功德，欲作諸佛自在遊戲，欲作諸佛師子吼，欲撞擊佛鐘鼓，欲吹佛貝，欲昇佛高座說法，欲斷一切眾生疑，當學深般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩若學深般若波羅蜜，諸善功德無事不得。」

須菩提白佛言：「世尊！寧復得聲聞、辟支佛功德不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！寧復得聲聞、辟支佛功德不？」

佛言：「聲聞、辟支佛功德皆能得，但不於中住。以智觀已，直過入菩薩位中。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，近薩婆若，疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，為一切世間天及人、阿修羅作福田。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，過諸聲聞、辟支佛福田之上，疾近薩婆若。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，是名不捨不離般若波羅蜜，常行般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩如是學深般若波羅蜜，當知是不退轉菩薩，疾近薩婆若，遠離聲聞、辟支佛，近阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若作是念：『是般若波羅蜜，我以是般若波羅蜜得一切種智。』若如是念，不名行般若波羅蜜。須菩提！若不作是念：『是般若波羅蜜，是人般若波羅蜜，是般若波羅蜜法，是人行是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。』是名行般若波羅蜜。須菩提！若菩薩作是念：『無是般若波羅蜜，無人有是般若波羅蜜，無有行是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？一切法如、法性、實際、常住故。』如是行，是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「聲聞、辟支佛功德皆能得，但不於中住。以智觀已，直過入菩薩位中。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，近薩婆若，疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，為一切世間天及人、阿修羅作福田。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，過諸聲聞、辟支佛福田之上，疾近薩婆若。須菩提！菩薩摩訶薩如是學，是名不捨不離般若波羅蜜，常行般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩如是學深般若波羅蜜，當知是不退轉菩薩，疾近薩婆若，遠離聲聞、辟支佛，近阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若作是念：『是般若波羅蜜，我以是般若波羅蜜得一切種智。』若如是念，不名行般若波羅蜜。須菩提！若不作是念：『是般若波羅蜜，是人般若波羅蜜，是般若波羅蜜法，是人行是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。』是名行般若波羅蜜。須菩提！若菩薩作是念：『無是般若波羅蜜，無人有是般若波羅蜜，無有行是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？一切法如、法性、實際、常住故。』如是行，是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。」

摩訶般若波羅蜜經淨願品第六十四(丹隨喜品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經淨願品第六十四(丹隨喜品)

爾時釋提桓因作是念：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，乃至十八不共法時，出一切眾生之上，何況得阿耨多羅三藐三菩提時。是諸眾生聞是薩婆若信解者，得人中之善利、壽命中最，何況發阿耨多羅三藐三菩提意。是眾生能發阿耨多羅三藐三菩提意者，其餘眾生應當願樂。」爾時釋提桓因以天文陀羅華而散佛上，發是言：「以是福德，若有求阿耨多羅三藐三菩提者，令此人具足佛法，具足一切智，具足自然法。若求聲聞者，令具足聲聞法。世尊！若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提意者，我終不生一念令其轉還，我亦不生一念令其轉還墮聲聞、辟支佛地。世尊！我願諸菩薩倍復精進於阿耨多羅三藐三菩提，見眾生生死中種種苦惱，欲利益安樂一切世間天及人、阿修羅。以是心，作是願：『我既自度亦當度未度者，我既自脫當脫未脫者，我既安隱當安未安者，我既滅度當使未入滅度者得滅度。』世尊！善男子、善女人於初發意菩薩功德隨喜心，得幾許福德？於久發意菩薩功德隨喜心，得幾許福德？於阿惟越致菩薩功德隨喜心，得幾許福德？於一生補處菩薩功德隨喜心，得幾許福德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因作是念：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，乃至十八不共法時，出一切眾生之上，何況得阿耨多羅三藐三菩提時。是諸眾生聞是薩婆若信解者，得人中之善利、壽命中最，何況發阿耨多羅三藐三菩提意。是眾生能發阿耨多羅三藐三菩提意者，其餘眾生應當願樂。」爾時釋提桓因以天文陀羅華而散佛上，發是言：「以是福德，若有求阿耨多羅三藐三菩提者，令此人具足佛法，具足一切智，具足自然法。若求聲聞者，令具足聲聞法。世尊！若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提意者，我終不生一念令其轉還，我亦不生一念令其轉還墮聲聞、辟支佛地。世尊！我願諸菩薩倍復精進於阿耨多羅三藐三菩提，見眾生生死中種種苦惱，欲利益安樂一切世間天及人、阿修羅。以是心，作是願：『我既自度亦當度未度者，我既自脫當脫未脫者，我既安隱當安未安者，我既滅度當使未入滅度者得滅度。』世尊！善男子、善女人於初發意菩薩功德隨喜心，得幾許福德？於久發意菩薩功德隨喜心，得幾許福德？於阿惟越致菩薩功德隨喜心，得幾許福德？於一生補處菩薩功德隨喜心，得幾許福德？」

佛告釋提桓因言：「憍尸迦！四天下國土可稱知斤兩，是隨喜福德不可稱量。復次，憍尸迦！是三千大千世界皆可稱知斤兩，是隨喜心福德不可稱量。復次，憍尸迦！三千大千世界滿中海水，取一髮破為百分，以一分髮渧取海水，可知渧數，是隨喜心福德不可數知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「憍尸迦！四天下國土可稱知斤兩，是隨喜福德不可稱量。復次，憍尸迦！是三千大千世界皆可稱知斤兩，是隨喜心福德不可稱量。復次，憍尸迦！三千大千世界滿中海水，取一髮破為百分，以一分髮渧取海水，可知渧數，是隨喜心福德不可數知。」

釋提桓因白佛言：「世尊！若眾生心不隨喜阿耨多羅三藐三菩提者，皆是魔眷屬。諸心不隨喜者，從魔中來生。何以故？世尊！是諸發隨喜心菩薩，為破魔境界故生。是故欲愛敬三尊者，應生隨喜心。隨喜已，應迴向阿耨多羅三藐三菩提，以不一不二相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！若眾生心不隨喜阿耨多羅三藐三菩提者，皆是魔眷屬。諸心不隨喜者，從魔中來生。何以故？世尊！是諸發隨喜心菩薩，為破魔境界故生。是故欲愛敬三尊者，應生隨喜心。隨喜已，應迴向阿耨多羅三藐三菩提，以不一不二相故。」

佛言：「如是，如是！憍尸迦！若有人於菩薩心能如是隨喜迴向者，常值諸佛，終不見惡色、終不聞惡聲、終不嗅惡香、終不食惡味、終不觸惡觸，終無不隨念，終不遠離諸佛，從一佛土至一佛土，親近諸佛種善根。何以故？善男子、善女人為無量阿僧祇初發意菩薩諸善根，隨喜迴向，為無量阿僧祇第二地第三地乃至第十地、一生補處諸菩薩摩訶薩善根，隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。以是善根因緣故，疾近阿耨多羅三藐三菩提。是諸菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已，度無量無邊阿僧祇眾生。憍尸迦！以是因緣故，善男子、善女人於初發意菩薩善根，應隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提，非心、非離心。於久發意阿惟越致一生補處善根，隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提，非心、非離心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！憍尸迦！若有人於菩薩心能如是隨喜迴向者，常值諸佛，終不見惡色、終不聞惡聲、終不嗅惡香、終不食惡味、終不觸惡觸，終無不隨念，終不遠離諸佛，從一佛土至一佛土，親近諸佛種善根。何以故？善男子、善女人為無量阿僧祇初發意菩薩諸善根，隨喜迴向，為無量阿僧祇第二地第三地乃至第十地、一生補處諸菩薩摩訶薩善根，隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。以是善根因緣故，疾近阿耨多羅三藐三菩提。是諸菩薩得阿耨多羅三藐三菩提已，度無量無邊阿僧祇眾生。憍尸迦！以是因緣故，善男子、善女人於初發意菩薩善根，應隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提，非心、非離心。於久發意阿惟越致一生補處善根，隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提，非心、非離心。」

須菩提白佛言：「世尊！是心如幻，云何能得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是心如幻，云何能得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告須菩提：「於汝意云何，汝見是心如幻不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，汝見是心如幻不？」

「不也，世尊！我不見幻，亦不見心如幻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！我不見幻，亦不見心如幻。」

「須菩提！於汝意云何，若無幻亦無心如幻，汝見是心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何，若無幻亦無心如幻，汝見是心不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「須菩提！於汝意云何，離幻、離心如幻，汝見更有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何，離幻、離心如幻，汝見更有法得阿耨多羅三藐三菩提不？」

「不也，世尊！我不見離幻、離心如幻，更有法得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我不見更有法何等法可說若有若無，是法相畢竟離故，不墮有、不墮無。若法畢竟離者，不能得阿耨多羅三藐三菩提。無所有法亦不應得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？世尊！一切法無所有，是中無垢者、無淨者。世尊！以是故，般若波羅蜜畢竟離，禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜畢竟離，乃至阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。若法畢竟離，則不應修、不應壞。行般若波羅蜜亦無有法可得，畢竟離故。世尊！若般若波羅蜜畢竟離者，云何因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提？阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離，二離中云何能有所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！我不見離幻、離心如幻，更有法得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我不見更有法何等法可說若有若無，是法相畢竟離故，不墮有、不墮無。若法畢竟離者，不能得阿耨多羅三藐三菩提。無所有法亦不應得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？世尊！一切法無所有，是中無垢者、無淨者。世尊！以是故，般若波羅蜜畢竟離，禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜畢竟離，乃至阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離。若法畢竟離，則不應修、不應壞。行般若波羅蜜亦無有法可得，畢竟離故。世尊！若般若波羅蜜畢竟離者，云何因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提？阿耨多羅三藐三菩提亦畢竟離，二離中云何能有所得？」

佛告須菩提：「善哉，善哉！是般若波羅蜜畢竟離，禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜畢竟離，乃至一切種智畢竟離。須菩提，若般若波羅蜜畢竟離，乃至一切種智畢竟離，以是故，能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若般若波羅蜜非畢竟離，乃至一切種智非畢竟離，是不名般若波羅蜜，不名禪波羅蜜乃至一切種智。須菩提！若般若波羅蜜畢竟離，乃至一切種智畢竟離。以是故，須菩提！非不因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，亦不以離得離而得阿耨多羅三藐三菩提。非不因般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「善哉，善哉！是般若波羅蜜畢竟離，禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜畢竟離，乃至一切種智畢竟離。須菩提，若般若波羅蜜畢竟離，乃至一切種智畢竟離，以是故，能得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若般若波羅蜜非畢竟離，乃至一切種智非畢竟離，是不名般若波羅蜜，不名禪波羅蜜乃至一切種智。須菩提！若般若波羅蜜畢竟離，乃至一切種智畢竟離。以是故，須菩提！非不因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，亦不以離得離而得阿耨多羅三藐三菩提。非不因般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩所行義甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩所行義甚深。」

佛言：「如是，須菩提！菩薩摩訶薩所行義甚深。須菩提！諸菩薩摩訶薩能為難事，所謂行是深義而不證聲聞、辟支佛地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！菩薩摩訶薩所行義甚深。須菩提！諸菩薩摩訶薩能為難事，所謂行是深義而不證聲聞、辟支佛地。」

須菩提白佛言：「世尊！如我從佛聞義，菩薩摩訶薩所行不為難。何以故？是菩薩摩訶薩不得是義可作證，亦不得般若波羅蜜作證，亦無作證者。世尊！若一切法不可得，何等是義可作證？何等是般若波羅蜜作證？何等是作證者作證已得阿耨多羅三藐三菩提？世尊！是名菩薩摩訶薩無所得行。菩薩行是，於一切法皆得明了。世尊！若菩薩摩訶薩聞是法，心不驚不沒不怖不畏，是名為行般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見我行般若波羅蜜，亦不見是般若波羅蜜，亦不見我當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』世尊！譬如虛空不作是念：『有法去我遠、去我近。』何以故？世尊！虛空無分別故。世尊！行般若波羅蜜菩薩亦不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』何以故？般若波羅蜜中無分別故。世尊！譬如幻人不作是念：『幻師去我近，觀人去我遠。』何以故？幻人無分別故。行般若波羅蜜菩薩不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』世尊！譬如鏡中像不作是念：『所因者去我近，餘者去我遠。』何以故？像無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』何以故？般若波羅蜜中無分別故。世尊！行般若波羅蜜菩薩無愛無憎。何以故？般若波羅蜜自性不可得故。世尊！譬如佛，無愛無憎。行般若波羅蜜菩薩無愛無憎亦如是。何以故？般若波羅蜜中無憎無愛故。世尊！譬如佛，一切分別想斷。行般若波羅蜜菩薩亦如是，一切分別想斷，畢竟空故。世尊！譬如佛所化人不作是念：『聲聞、辟支佛去我遠，阿耨多羅三藐三菩提去我近。』何以故？佛所化人無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦如是，不作是念：『聲聞、辟支佛去我遠，阿耨多羅三藐三菩提去我近。』世尊！譬如有所為故作化，所化事無分別。世尊！般若波羅蜜亦如是，有所為事而修是事成就，而般若波羅蜜亦無分別。世尊！譬如工匠、若工匠弟子有所為故，作木人若男若女、象馬牛羊。是所作亦能有所作，是牛馬無分別。世尊！般若波羅蜜亦如是，有所為故說是事成就，而般若波羅蜜亦無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！如我從佛聞義，菩薩摩訶薩所行不為難。何以故？是菩薩摩訶薩不得是義可作證，亦不得般若波羅蜜作證，亦無作證者。世尊！若一切法不可得，何等是義可作證？何等是般若波羅蜜作證？何等是作證者作證已得阿耨多羅三藐三菩提？世尊！是名菩薩摩訶薩無所得行。菩薩行是，於一切法皆得明了。世尊！若菩薩摩訶薩聞是法，心不驚不沒不怖不畏，是名為行般若波羅蜜。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見我行般若波羅蜜，亦不見是般若波羅蜜，亦不見我當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』世尊！譬如虛空不作是念：『有法去我遠、去我近。』何以故？世尊！虛空無分別故。世尊！行般若波羅蜜菩薩亦不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』何以故？般若波羅蜜中無分別故。世尊！譬如幻人不作是念：『幻師去我近，觀人去我遠。』何以故？幻人無分別故。行般若波羅蜜菩薩不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』世尊！譬如鏡中像不作是念：『所因者去我近，餘者去我遠。』何以故？像無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦不作是念：『聲聞、辟支佛地去我遠，薩婆若去我近。』何以故？般若波羅蜜中無分別故。世尊！行般若波羅蜜菩薩無愛無憎。何以故？般若波羅蜜自性不可得故。世尊！譬如佛，無愛無憎。行般若波羅蜜菩薩無愛無憎亦如是。何以故？般若波羅蜜中無憎無愛故。世尊！譬如佛，一切分別想斷。行般若波羅蜜菩薩亦如是，一切分別想斷，畢竟空故。世尊！譬如佛所化人不作是念：『聲聞、辟支佛去我遠，阿耨多羅三藐三菩提去我近。』何以故？佛所化人無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦如是，不作是念：『聲聞、辟支佛去我遠，阿耨多羅三藐三菩提去我近。』世尊！譬如有所為故作化，所化事無分別。世尊！般若波羅蜜亦如是，有所為事而修是事成就，而般若波羅蜜亦無分別。世尊！譬如工匠、若工匠弟子有所為故，作木人若男若女、象馬牛羊。是所作亦能有所作，是牛馬無分別。世尊！般若波羅蜜亦如是，有所為故說是事成就，而般若波羅蜜亦無分別。」

舍利弗問須菩提：「但般若波羅蜜無分別？禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜亦無分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問須菩提：「但般若波羅蜜無分別？禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜亦無分別？」

須菩提語舍利弗：「禪那波羅蜜無分別，乃至檀那波羅蜜亦無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗：「禪那波羅蜜無分別，乃至檀那波羅蜜亦無分別。」

舍利弗問須菩提：「色無分別乃至識亦無分別，眼乃至意無分別，色乃至法無分別，眼識觸乃至意識觸無分別，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至八聖道分、空、無相、無作，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法、阿耨多羅三藐三菩提無為性，亦無分別。須菩提！若色無分別乃至無為性無分別，若一切法無分別，云何分別有六道生死：是地獄、是餓鬼、是畜生、是天、是人、是阿修羅？云何分別是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、諸佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問須菩提：「色無分別乃至識亦無分別，眼乃至意無分別，色乃至法無分別，眼識觸乃至意識觸無分別，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至八聖道分、空、無相、無作，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法、阿耨多羅三藐三菩提無為性，亦無分別。須菩提！若色無分別乃至無為性無分別，若一切法無分別，云何分別有六道生死：是地獄、是餓鬼、是畜生、是天、是人、是阿修羅？云何分別是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、諸佛？」

須菩提報舍利弗：「眾生顛倒因緣故，造作身、口、意業，隨欲本業報受六道身——地獄、餓鬼、畜生、人、天、阿修羅身。如汝言：『云何分別有須陀洹乃至佛道？』舍利弗！須陀洹即是無分別故有，須陀洹果亦是無分別故有，乃至阿羅漢阿羅漢果、辟支佛辟支佛道、佛佛道亦是無分別故有。舍利弗！過去諸佛亦是無分別、斷分別故有。以是故，舍利弗！當知一切法無有分別、不壞相，諸法如、法性、實際故。舍利弗！如是，菩薩摩訶薩應行無分別般若波羅蜜。行無分別般若波羅蜜已，便得無分別阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提報舍利弗：「眾生顛倒因緣故，造作身、口、意業，隨欲本業報受六道身——地獄、餓鬼、畜生、人、天、阿修羅身。如汝言：『云何分別有須陀洹乃至佛道？』舍利弗！須陀洹即是無分別故有，須陀洹果亦是無分別故有，乃至阿羅漢阿羅漢果、辟支佛辟支佛道、佛佛道亦是無分別故有。舍利弗！過去諸佛亦是無分別、斷分別故有。以是故，舍利弗！當知一切法無有分別、不壞相，諸法如、法性、實際故。舍利弗！如是，菩薩摩訶薩應行無分別般若波羅蜜。行無分別般若波羅蜜已，便得無分別阿耨多羅三藐三菩提。」

摩訶般若波羅蜜經度空品第六十五(丹稱揚品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經度空品第六十五(丹稱揚品)

舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為行真實法？為行無真實法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為行真實法？為行無真實法？」

須菩提報舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為行無真實法。何以故？是般若波羅蜜無真實，乃至一切種智無真實故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無真實不可得，何況真實？乃至行一切種智，無真實法不可得，何況真實法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提報舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為行無真實法。何以故？是般若波羅蜜無真實，乃至一切種智無真實故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無真實不可得，何況真實？乃至行一切種智，無真實法不可得，何況真實法？」

爾時欲、色界諸天子作是念：「諸有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提意，如深般若波羅蜜所說義，行於等法、不作實際證，不墮聲聞、辟支佛地，應當為作禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時欲、色界諸天子作是念：「諸有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提意，如深般若波羅蜜所說義，行於等法、不作實際證，不墮聲聞、辟支佛地，應當為作禮。」

須菩提語諸天子：「諸菩薩摩訶薩於等法不證聲聞、辟支佛地，不為難。諸菩薩摩訶薩大莊嚴：『我當度無量無邊阿僧祇眾生。』知眾生畢竟不可得而度眾生，是乃為難。諸天子！諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，作是願：『我當度一切眾生，眾生實不可得。』是人欲度眾生，如欲度虛空。何以故？虛空離故，當知眾生亦離；虛空空故，當知眾生亦空；虛空無堅固，當知眾生亦無堅固；虛空虛誑，當知眾生亦虛誑。諸天子！以是因緣故，當知菩薩所作為難。為利益無所有眾生故而大莊嚴，是人為眾生結誓，為欲與虛空共鬪。是菩薩結誓已，亦不得眾生而為眾生結誓。何以故？眾生離故，當知大誓亦離；眾生虛誑故，當知大誓亦虛誑。若菩薩摩訶薩聞是深法，心不驚不沒，當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。何以故？色離即是眾生離，受想行識離即是眾生離，色離即是六波羅蜜離，受想行識離即是六波羅蜜離，乃至一切種智離即是六波羅蜜離。若菩薩摩訶薩聞是一切諸法離相，心不驚不沒不怖不畏，當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語諸天子：「諸菩薩摩訶薩於等法不證聲聞、辟支佛地，不為難。諸菩薩摩訶薩大莊嚴：『我當度無量無邊阿僧祇眾生。』知眾生畢竟不可得而度眾生，是乃為難。諸天子！諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，作是願：『我當度一切眾生，眾生實不可得。』是人欲度眾生，如欲度虛空。何以故？虛空離故，當知眾生亦離；虛空空故，當知眾生亦空；虛空無堅固，當知眾生亦無堅固；虛空虛誑，當知眾生亦虛誑。諸天子！以是因緣故，當知菩薩所作為難。為利益無所有眾生故而大莊嚴，是人為眾生結誓，為欲與虛空共鬪。是菩薩結誓已，亦不得眾生而為眾生結誓。何以故？眾生離故，當知大誓亦離；眾生虛誑故，當知大誓亦虛誑。若菩薩摩訶薩聞是深法，心不驚不沒，當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。何以故？色離即是眾生離，受想行識離即是眾生離，色離即是六波羅蜜離，受想行識離即是六波羅蜜離，乃至一切種智離即是六波羅蜜離。若菩薩摩訶薩聞是一切諸法離相，心不驚不沒不怖不畏，當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。」

佛告須菩提：「何因緣故，菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜中心不沒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「何因緣故，菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜中心不沒？」

須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜無所有故不沒，般若波羅蜜離故不沒，般若波羅蜜寂滅故不沒。世尊！以是因緣故，菩薩於深般若波羅蜜中心不沒。何以故？是菩薩不得沒者、不得沒事、不得沒處，是一切法皆不可得故。世尊！若菩薩摩訶薩聞是法，心不驚不沒不怖不畏，當知是菩薩為行般若波羅蜜。何以故？沒者、沒事、沒處，是法皆不可得故。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，諸天及釋提桓因天、梵天王天及世界主天皆為作禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜無所有故不沒，般若波羅蜜離故不沒，般若波羅蜜寂滅故不沒。世尊！以是因緣故，菩薩於深般若波羅蜜中心不沒。何以故？是菩薩不得沒者、不得沒事、不得沒處，是一切法皆不可得故。世尊！若菩薩摩訶薩聞是法，心不驚不沒不怖不畏，當知是菩薩為行般若波羅蜜。何以故？沒者、沒事、沒處，是法皆不可得故。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，諸天及釋提桓因天、梵天王天及世界主天皆為作禮。」

佛告須菩提：「不但釋提桓因諸天梵王，及諸天世界主及諸天，禮是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者，過是上光音天、遍淨天、廣果天、淨居天，皆為是菩薩摩訶薩作禮。須菩提！今現在十方無量諸佛，亦念是行般若波羅蜜菩薩摩訶薩。當知是菩薩為如佛。須菩提！若如恒河沙等國土中眾生悉使為魔，是一一魔復化作魔，如恒河沙等魔，是一切魔不能留難菩薩行般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩成就二法，魔不能壞。何等二？觀一切法空；不捨一切眾生。須菩提！菩薩成就此二法，魔不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「不但釋提桓因諸天梵王，及諸天世界主及諸天，禮是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者，過是上光音天、遍淨天、廣果天、淨居天，皆為是菩薩摩訶薩作禮。須菩提！今現在十方無量諸佛，亦念是行般若波羅蜜菩薩摩訶薩。當知是菩薩為如佛。須菩提！若如恒河沙等國土中眾生悉使為魔，是一一魔復化作魔，如恒河沙等魔，是一切魔不能留難菩薩行般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩成就二法，魔不能壞。何等二？觀一切法空；不捨一切眾生。須菩提！菩薩成就此二法，魔不能壞。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩復有二法成就，魔不能壞。何等二？所作如所言；亦為諸佛所念。菩薩成就此二法，魔不能壞。須菩提！菩薩如是行，是諸天皆來到菩薩所，親近諮問勸喻安慰，作是言：『善男子！汝疾得阿耨多羅三藐三菩提不久。善男子！汝常當行是空、無相、無作行。何以故？善男子！汝行是行，無護眾生汝為作護，無依眾生為作依，無救眾生為作救，無究竟道眾生為作究竟道，無歸眾生為作歸，無洲眾生為作洲，冥者為作明，盲者為作眼。』何以故？是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，十方現在無量阿僧祇諸佛在大眾中說法時，自讚歎稱揚是菩薩摩訶薩名姓，言：『某甲菩薩成就般若波羅蜜功德。』須菩提！如我今說法時，自稱揚寶相菩薩、尸棄菩薩。復有諸菩薩摩訶薩在阿閦佛國中行般若波羅蜜淨修梵行，我亦稱揚是菩薩名姓。須菩提！亦如東方現在諸佛說法時，是中有菩薩摩訶薩淨修梵行，佛亦歡喜自稱揚讚歎是菩薩；南西北方四維上下亦如是。復有菩薩從初發意欲具足佛道乃至得一切種智，諸佛說法時亦歡喜，自稱揚讚歎是菩薩。何以故？是諸菩薩摩訶薩所行甚難，不斷佛種行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩復有二法成就，魔不能壞。何等二？所作如所言；亦為諸佛所念。菩薩成就此二法，魔不能壞。須菩提！菩薩如是行，是諸天皆來到菩薩所，親近諮問勸喻安慰，作是言：『善男子！汝疾得阿耨多羅三藐三菩提不久。善男子！汝常當行是空、無相、無作行。何以故？善男子！汝行是行，無護眾生汝為作護，無依眾生為作依，無救眾生為作救，無究竟道眾生為作究竟道，無歸眾生為作歸，無洲眾生為作洲，冥者為作明，盲者為作眼。』何以故？是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，十方現在無量阿僧祇諸佛在大眾中說法時，自讚歎稱揚是菩薩摩訶薩名姓，言：『某甲菩薩成就般若波羅蜜功德。』須菩提！如我今說法時，自稱揚寶相菩薩、尸棄菩薩。復有諸菩薩摩訶薩在阿閦佛國中行般若波羅蜜淨修梵行，我亦稱揚是菩薩名姓。須菩提！亦如東方現在諸佛說法時，是中有菩薩摩訶薩淨修梵行，佛亦歡喜自稱揚讚歎是菩薩；南西北方四維上下亦如是。復有菩薩從初發意欲具足佛道乃至得一切種智，諸佛說法時亦歡喜，自稱揚讚歎是菩薩。何以故？是諸菩薩摩訶薩所行甚難，不斷佛種行。」

須菩提白佛言：「世尊！何等菩薩摩訶薩，諸佛說法時自讚歎稱揚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等菩薩摩訶薩，諸佛說法時自讚歎稱揚。」

佛告須菩提：「阿惟越致菩薩，諸佛說法時自讚歎稱揚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「阿惟越致菩薩，諸佛說法時自讚歎稱揚。」

須菩提言：「何等阿惟越致菩薩為佛所讚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何等阿惟越致菩薩為佛所讚？」

佛言：「如阿閦佛為菩薩時所行所學，諸菩薩亦如是學。是諸阿惟越致菩薩，諸佛說法時歡喜讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如阿閦佛為菩薩時所行所學，諸菩薩亦如是學。是諸阿惟越致菩薩，諸佛說法時歡喜讚歎。

「復次，須菩提！有菩薩行般若波羅蜜，信解一切法無生，未得無生忍法；信解一切法空，未得無生忍法；信解一切法虛誑不實、無所有、不堅固，未得無生忍法。須菩提！如是等諸菩薩摩訶薩，諸佛說法時歡喜自讚歎稱揚名字。須菩提！若諸菩薩摩訶薩，諸佛說法時歡喜自讚歎者，是菩薩滅聲聞、辟支佛地，當得阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！若菩薩摩訶薩，諸佛說法時歡喜自讚歎者，是菩薩當住阿惟越致地，住是地已，當得薩婆若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！有菩薩行般若波羅蜜，信解一切法無生，未得無生忍法；信解一切法空，未得無生忍法；信解一切法虛誑不實、無所有、不堅固，未得無生忍法。須菩提！如是等諸菩薩摩訶薩，諸佛說法時歡喜自讚歎稱揚名字。須菩提！若諸菩薩摩訶薩，諸佛說法時歡喜自讚歎者，是菩薩滅聲聞、辟支佛地，當得阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！若菩薩摩訶薩，諸佛說法時歡喜自讚歎者，是菩薩當住阿惟越致地，住是地已，當得薩婆若。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜，其心明利、不疑不悔，作是念：『是事如佛所說。』是菩薩亦當於阿閦佛及諸菩薩所，廣聞是深般若波羅蜜亦信解。信解已，如佛所說當住阿惟越致地。如是，須菩提！但聞般若波羅蜜得大利益，何況信解？信解已，如說住、如說行、如說住。如說行已，住一切種智中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜，其心明利、不疑不悔，作是念：『是事如佛所說。』是菩薩亦當於阿閦佛及諸菩薩所，廣聞是深般若波羅蜜亦信解。信解已，如佛所說當住阿惟越致地。如是，須菩提！但聞般若波羅蜜得大利益，何況信解？信解已，如說住、如說行、如說住。如說行已，住一切種智中。」

須菩提白佛言：「世尊！若佛說菩薩摩訶薩如所說住、如所說行，住薩婆若。若菩薩摩訶薩無所得法，云何住薩婆若？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若佛說菩薩摩訶薩如所說住、如所說行，住薩婆若。若菩薩摩訶薩無所得法，云何住薩婆若？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩住諸法如中、住薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩住諸法如中、住薩婆若。」

須菩提言：「世尊！除如更無法可得，誰住如中？住如中已，當得阿耨多羅三藐三菩提，誰住如中當說法？如尚不可得，何況住如得阿耨多羅三藐三菩提？誰住如中而說法，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！除如更無法可得，誰住如中？住如中已，當得阿耨多羅三藐三菩提，誰住如中當說法？如尚不可得，何況住如得阿耨多羅三藐三菩提？誰住如中而說法，無有是處。」

佛告須菩提：「如汝所言：『除如更無法，誰住如中？住如中已，當得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中當說法？如尚不可得，何況住如得阿耨多羅三藐三菩提？誰住如中而說法，無有是處。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如汝所言：『除如更無法，誰住如中？住如中已，當得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中當說法？如尚不可得，何況住如得阿耨多羅三藐三菩提？誰住如中而說法，無有是處。』」

佛言：「如是，如是！須菩提！除如更無有法可得，誰住如中？住如中已，當得阿耨多羅三藐三菩提，誰住如中當說法？如尚不可得，何況住如得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中而說法？何以故？是如，生不可得、滅不可得，住、異不可得。若法生滅住異不可得，是中誰當住如？誰當住如已得阿耨多羅三藐三菩提？誰當住如而說法，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！除如更無有法可得，誰住如中？住如中已，當得阿耨多羅三藐三菩提，誰住如中當說法？如尚不可得，何況住如得阿耨多羅三藐三菩提。誰住如中而說法？何以故？是如，生不可得、滅不可得，住、異不可得。若法生滅住異不可得，是中誰當住如？誰當住如已得阿耨多羅三藐三菩提？誰當住如而說法，無有是處。」

釋提桓因白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩所為甚難，深般若波羅蜜中欲得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？世尊！無有如中住者，亦無當得阿耨多羅三藐三菩提者，亦無說法者。菩薩摩訶薩於是處，心不驚不沒、不怖不畏、不疑不悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩所為甚難，深般若波羅蜜中欲得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？世尊！無有如中住者，亦無當得阿耨多羅三藐三菩提者，亦無說法者。菩薩摩訶薩於是處，心不驚不沒、不怖不畏、不疑不悔。」

爾時須菩提語釋提桓因：「汝憍尸迦說菩薩摩訶薩所為甚難，是甚深法中，心不驚不沒、不怖不畏、不疑不悔。憍尸迦！諸法空中，誰驚誰沒、誰怖誰畏、誰疑誰悔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提語釋提桓因：「汝憍尸迦說菩薩摩訶薩所為甚難，是甚深法中，心不驚不沒、不怖不畏、不疑不悔。憍尸迦！諸法空中，誰驚誰沒、誰怖誰畏、誰疑誰悔？」

是時釋提桓因語須菩提：「須菩提所說，但為空事無罣礙。譬如仰射空中箭去無礙。須菩提說法無礙亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋提桓因語須菩提：「須菩提所說，但為空事無罣礙。譬如仰射空中箭去無礙。須菩提說法無礙亦如是。」