摩訶般若波羅蜜經卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第十八

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

河天品第五十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 河天品第五十九

爾時有女人字恒伽提婆，在眾中坐。是女人從座起，偏袒右肩，右膝著地，合手白佛言：「世尊！我當行六波羅蜜，取淨佛國土。如佛般若波羅蜜中所說，我盡當行。」是時女人以金銀華及水陸生華種種莊嚴供養之具，金縷織成㲲兩張，以散佛上。散已，於佛頂上虛空中化成四柱寶臺，端正嚴好。是女人持是功德，與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有女人字恒伽提婆，在眾中坐。是女人從座起，偏袒右肩，右膝著地，合手白佛言：「世尊！我當行六波羅蜜，取淨佛國土。如佛般若波羅蜜中所說，我盡當行。」是時女人以金銀華及水陸生華種種莊嚴供養之具，金縷織成㲲兩張，以散佛上。散已，於佛頂上虛空中化成四柱寶臺，端正嚴好。是女人持是功德，與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。

爾時世尊知是女人深心因緣，即時微笑。如諸佛法，種種色光從口中出——青黃赤白紅縹——遍照十方無量無邊佛國，還繞佛三匝，從頂上入。爾時阿難從座起，右膝著地，合手白佛：「佛何因緣微笑？諸佛法不以無因緣而笑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知是女人深心因緣，即時微笑。如諸佛法，種種色光從口中出——青黃赤白紅縹——遍照十方無量無邊佛國，還繞佛三匝，從頂上入。爾時阿難從座起，右膝著地，合手白佛：「佛何因緣微笑？諸佛法不以無因緣而笑。」

佛告阿難：「是恒伽提婆姊，未來世中當作佛，劫名星宿，佛號金華。阿難！是女人畢是女身，受男子形，當生阿閦佛阿鞞羅提國土，於彼淨修梵行。阿難！是菩薩在彼國土亦號金華。是金華菩薩於彼壽終，復至他方佛國。從一佛國至一佛國，不離諸佛。譬如轉輪聖王，從一觀至一觀，從生至終足不蹈地。阿難！是金華菩薩摩訶薩亦如是，從一佛國至一佛國，乃至阿耨多羅三藐三菩提，未常不見佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是恒伽提婆姊，未來世中當作佛，劫名星宿，佛號金華。阿難！是女人畢是女身，受男子形，當生阿閦佛阿鞞羅提國土，於彼淨修梵行。阿難！是菩薩在彼國土亦號金華。是金華菩薩於彼壽終，復至他方佛國。從一佛國至一佛國，不離諸佛。譬如轉輪聖王，從一觀至一觀，從生至終足不蹈地。阿難！是金華菩薩摩訶薩亦如是，從一佛國至一佛國，乃至阿耨多羅三藐三菩提，未常不見佛。」

時阿難作是念言：「是金華菩薩摩訶薩後作佛時，諸菩薩摩訶薩會，當知為如佛會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿難作是念言：「是金華菩薩摩訶薩後作佛時，諸菩薩摩訶薩會，當知為如佛會。」

佛知阿難意所念，告阿難言：「如是，如是！金華佛時菩薩摩訶薩會，當知為如佛會。阿難！是金華佛，比丘僧無量無邊，不可稱不可數，若干百千萬億那由他。阿難！是金華菩薩作佛時，其國土無有眾惡，如上所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知阿難意所念，告阿難言：「如是，如是！金華佛時菩薩摩訶薩會，當知為如佛會。阿難！是金華佛，比丘僧無量無邊，不可稱不可數，若干百千萬億那由他。阿難！是金華菩薩作佛時，其國土無有眾惡，如上所說。」

阿難白佛言：「世尊！是女人從何處殖德本、種善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！是女人從何處殖德本、種善根？」

佛告阿難：「是女人從然燈佛種善根、初發阿耨多羅三藐三菩提心，以是功德迴向阿耨多羅三藐三菩提，亦以金華散然燈佛上，求阿耨多羅三藐三菩提。阿難！如我爾時以五華散然燈佛上，求阿耨多羅三藐三菩提。然燈佛知我善根成就，與我受阿耨多羅三藐三菩提記。是女人聞我受記，發心言：『願我當來世，亦如是菩薩，得受阿耨多羅三藐三菩提記。』阿難！當知是女人於然燈佛初發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是女人從然燈佛種善根、初發阿耨多羅三藐三菩提心，以是功德迴向阿耨多羅三藐三菩提，亦以金華散然燈佛上，求阿耨多羅三藐三菩提。阿難！如我爾時以五華散然燈佛上，求阿耨多羅三藐三菩提。然燈佛知我善根成就，與我受阿耨多羅三藐三菩提記。是女人聞我受記，發心言：『願我當來世，亦如是菩薩，得受阿耨多羅三藐三菩提記。』阿難！當知是女人於然燈佛初發心。」

阿難白佛言：「世尊！是女人久習行阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！是女人久習行阿耨多羅三藐三菩提。」

佛言：「如是，如是！是女人久習行阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！是女人久習行阿耨多羅三藐三菩提。」

摩訶般若波羅蜜經不證品第六十(丹學空不證品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經不證品第六十(丹學空不證品)

須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜，云何學空三昧？云何入空三昧？云何學無相、無作三昧？云何入無相、無作三昧？云何學四念處？云何修四念處？乃至云何學八聖道分？云何修八聖道分？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜，云何學空三昧？云何入空三昧？云何學無相、無作三昧？云何入無相、無作三昧？云何學四念處？云何修四念處？乃至云何學八聖道分？云何修八聖道分？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應觀色空，受想行識空，十二入、十八界空，乃至應觀欲、色、無色界空。作是觀時，不令心亂。是菩薩摩訶薩若心不亂則不見是法，若不見是法則不作證。何以故？是菩薩摩訶薩善學自相空故，不有餘、不有分，證法、證者皆不可見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應觀色空，受想行識空，十二入、十八界空，乃至應觀欲、色、無色界空。作是觀時，不令心亂。是菩薩摩訶薩若心不亂則不見是法，若不見是法則不作證。何以故？是菩薩摩訶薩善學自相空故，不有餘、不有分，證法、證者皆不可見。」

須菩提白佛言：「世尊！如佛所說，菩薩摩訶薩不應空法作證。世尊！云何菩薩住空法中而不作證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！如佛所說，菩薩摩訶薩不應空法作證。世尊！云何菩薩住空法中而不作證？」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩具足觀空，先作是願：『我今不應空法作證，我今學時非是證時。』菩薩摩訶薩不專攝心繫在緣中，以是故，菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提中不退，亦不取漏盡證。須菩提！若菩薩摩訶薩如是大善妙法成就。何以故？住是空中，作是念：『我今是學時非是證時。』須菩提！菩薩摩訶薩應如是念：『我是學檀那波羅蜜時，非是證時。學尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜時，修四念處時，乃至修八聖道分時，非是證時。修空三昧、無相三昧、無作三昧時，非是證時。修佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲時，非是證時。我今學一切種智時，非是得須陀洹果證乃至阿羅漢果、辟支佛道證時。』如是、須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，學空觀，住空中；學無相、無作觀，住無相、無作中；修四念處不證四念處，乃至修八聖道分不證八聖道分。是菩薩雖學三十七品、雖行三十七品，而不作須陀洹果證乃至辟支佛道。須菩提！譬如壯夫勁勇猛健，善於兵法六十四能，堅持器仗安立不動，巧諸伎術端正淨潔，人所愛敬，少修事業得報利多。以是因緣故，眾所恭敬尊重讚歎，見人敬重倍復歡喜。少有因緣當至他處，扶將老弱過諸嶮難恐怖之處，安慰父母曉喻妻子：『莫有恐懅，我能過此必無所苦。』嶮難道中多有怨賊潛伏劫害，其人智力具足故，能度惡道還歸本處，不遇賊害歡喜安樂。須菩提！菩薩摩訶薩亦如是。於一切眾生中慈悲喜捨心遍滿足，爾時菩薩摩訶薩住四無量心、具足六波羅蜜，不取漏盡證、學一切種智，入空、無相、無作解脫門。是時菩薩不隨一切諸相，亦不證無相三昧。以不證無相三昧故，不墮聲聞、辟支佛地。須菩提！譬如有翼之鳥飛騰虛空而不墮墜，雖在空中亦不住空。須菩提！菩薩摩訶薩亦如是。學空解脫門，學無相、無作解脫門，亦不作證。以不證故，不墮聲聞、辟支佛地。未具足佛十力、大慈大悲、無量諸佛法一切種智，亦不證空、無相、無作解脫門。須菩提！譬如健人學諸射法善於射術，仰射空中，復以後箭射於前箭，箭箭相拄不令前墮，隨意自在。若欲令墮，便止後箭爾乃墮地。須菩提！菩薩摩訶薩亦如是。行般若波羅蜜，以方便力故，為阿耨多羅三藐三菩提。諸善根未具足，不於實際作證；若善根成就，是時便於實際作證。以是故，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應如是觀諸法法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩具足觀空，先作是願：『我今不應空法作證，我今學時非是證時。』菩薩摩訶薩不專攝心繫在緣中，以是故，菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提中不退，亦不取漏盡證。須菩提！若菩薩摩訶薩如是大善妙法成就。何以故？住是空中，作是念：『我今是學時非是證時。』須菩提！菩薩摩訶薩應如是念：『我是學檀那波羅蜜時，非是證時。學尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜時，修四念處時，乃至修八聖道分時，非是證時。修空三昧、無相三昧、無作三昧時，非是證時。修佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲時，非是證時。我今學一切種智時，非是得須陀洹果證乃至阿羅漢果、辟支佛道證時。』如是、須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，學空觀，住空中；學無相、無作觀，住無相、無作中；修四念處不證四念處，乃至修八聖道分不證八聖道分。是菩薩雖學三十七品、雖行三十七品，而不作須陀洹果證乃至辟支佛道。須菩提！譬如壯夫勁勇猛健，善於兵法六十四能，堅持器仗安立不動，巧諸伎術端正淨潔，人所愛敬，少修事業得報利多。以是因緣故，眾所恭敬尊重讚歎，見人敬重倍復歡喜。少有因緣當至他處，扶將老弱過諸嶮難恐怖之處，安慰父母曉喻妻子：『莫有恐懅，我能過此必無所苦。』嶮難道中多有怨賊潛伏劫害，其人智力具足故，能度惡道還歸本處，不遇賊害歡喜安樂。須菩提！菩薩摩訶薩亦如是。於一切眾生中慈悲喜捨心遍滿足，爾時菩薩摩訶薩住四無量心、具足六波羅蜜，不取漏盡證、學一切種智，入空、無相、無作解脫門。是時菩薩不隨一切諸相，亦不證無相三昧。以不證無相三昧故，不墮聲聞、辟支佛地。須菩提！譬如有翼之鳥飛騰虛空而不墮墜，雖在空中亦不住空。須菩提！菩薩摩訶薩亦如是。學空解脫門，學無相、無作解脫門，亦不作證。以不證故，不墮聲聞、辟支佛地。未具足佛十力、大慈大悲、無量諸佛法一切種智，亦不證空、無相、無作解脫門。須菩提！譬如健人學諸射法善於射術，仰射空中，復以後箭射於前箭，箭箭相拄不令前墮，隨意自在。若欲令墮，便止後箭爾乃墮地。須菩提！菩薩摩訶薩亦如是。行般若波羅蜜，以方便力故，為阿耨多羅三藐三菩提。諸善根未具足，不於實際作證；若善根成就，是時便於實際作證。以是故，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應如是觀諸法法相。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩所為甚難。何以故？雖學是諸法相、學實際、學如、學法性、學畢竟空，乃至學自相空及三解脫門，終不中道墮落。世尊！是甚希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩所為甚難。何以故？雖學是諸法相、學實際、學如、學法性、學畢竟空，乃至學自相空及三解脫門，終不中道墮落。世尊！是甚希有。」

佛告須菩提：「是菩薩摩訶薩不捨一切眾生故，作如是願。須菩提！若是菩薩摩訶薩作是念：『我不應捨一切眾生，一切眾生沒在無所有法中，我應當度。』爾時即入空解脫門、無相解脫門、無作解脫門。須菩提！當知是菩薩摩訶薩成就方便力，未得一切種智，行是解脫門亦不中道取實際證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「是菩薩摩訶薩不捨一切眾生故，作如是願。須菩提！若是菩薩摩訶薩作是念：『我不應捨一切眾生，一切眾生沒在無所有法中，我應當度。』爾時即入空解脫門、無相解脫門、無作解脫門。須菩提！當知是菩薩摩訶薩成就方便力，未得一切種智，行是解脫門亦不中道取實際證。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩欲觀是諸甚深法，所謂內空乃至無法有法空，四念處乃至三解脫門。爾時菩薩摩訶薩應生如是心：『是諸眾生長夜行我相乃至知者、見者相，著於得法。為眾生斷是諸相故，得阿耨多羅三藐三菩提時當說法。』爾時菩薩行空解脫門，無相、無作解脫門，亦不應取實際證。以不證故，不墮須陀洹果乃至辟支佛道。須菩提！是菩薩摩訶薩以是心欲成就善根故，不中道實際作證，不失四禪、四無量心、四無色定，四念處乃至八聖道分，空、無相、無作，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法。是時菩薩摩訶薩成就一切助道法，乃至阿耨多羅三藐三菩提終不耗減。是菩薩有方便力故，常增益善法，諸根通利，勝於阿羅漢、辟支佛根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩欲觀是諸甚深法，所謂內空乃至無法有法空，四念處乃至三解脫門。爾時菩薩摩訶薩應生如是心：『是諸眾生長夜行我相乃至知者、見者相，著於得法。為眾生斷是諸相故，得阿耨多羅三藐三菩提時當說法。』爾時菩薩行空解脫門，無相、無作解脫門，亦不應取實際證。以不證故，不墮須陀洹果乃至辟支佛道。須菩提！是菩薩摩訶薩以是心欲成就善根故，不中道實際作證，不失四禪、四無量心、四無色定，四念處乃至八聖道分，空、無相、無作，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法。是時菩薩摩訶薩成就一切助道法，乃至阿耨多羅三藐三菩提終不耗減。是菩薩有方便力故，常增益善法，諸根通利，勝於阿羅漢、辟支佛根。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩作是念：『眾生長夜著四顛倒——常相、樂相、淨相、我相——為是眾生故，求薩婆若。我得阿耨多羅三藐三菩提時，為說無常法，苦、不淨、無我法。』是菩薩成就是心，以方便力行般若波羅蜜，不得佛三昧，未具足佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，亦不實際作證。爾時菩薩修無作解脫門，雖未得阿耨多羅三藐三菩提，亦不實際作證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩作是念：『眾生長夜著四顛倒——常相、樂相、淨相、我相——為是眾生故，求薩婆若。我得阿耨多羅三藐三菩提時，為說無常法，苦、不淨、無我法。』是菩薩成就是心，以方便力行般若波羅蜜，不得佛三昧，未具足佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，亦不實際作證。爾時菩薩修無作解脫門，雖未得阿耨多羅三藐三菩提，亦不實際作證。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩作是念：『眾生長夜著得法，所謂我、眾生乃至知者、見者，是色、是受想行識，是入、是界，是四禪、四無量心、四無色定。我如是行，如我得阿耨多羅三藐三菩提時，令眾生無是得法。』菩薩是心成就以方便力行般若波羅蜜，未具足佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，不於實際作證。爾時菩薩具足修空三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩作是念：『眾生長夜著得法，所謂我、眾生乃至知者、見者，是色、是受想行識，是入、是界，是四禪、四無量心、四無色定。我如是行，如我得阿耨多羅三藐三菩提時，令眾生無是得法。』菩薩是心成就以方便力行般若波羅蜜，未具足佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，不於實際作證。爾時菩薩具足修空三昧。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩作是念：『眾生長夜行諸相，所謂男相女相、色相無色相。我如是行，如我得阿耨多羅三藐三菩提時，令眾生無是諸相過失。』是心成就，以方便力行般若波羅蜜，未具足佛十力乃至十八不共法，不於實際作證。爾時菩薩摩訶薩具足修無相三昧。須菩提！若菩薩摩訶薩學六波羅蜜，學內空乃至無法有法空，學四念處乃至空、無相、無作解脫門，學佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲，學十八不共法。如是智慧成就，若著作法、若住三界，無有是處。是菩薩摩訶薩學助道法、行助道法時，應當試問：『菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，云何學是法？』觀空不證空、實際，以不證故，不墮須陀洹果乃至辟支佛道。觀無相、無作、無起、無生、無所有，亦不取證實際，而修行般若波羅蜜。應如是問。須菩提！若諸菩薩摩訶薩若試問時，是菩薩若如是答：『菩薩摩訶薩但應觀空，但應觀無相、無作、無起、無生、無所有。是菩薩摩訶薩不應學空、無相、無作、無起、無生、無所有，不應學是助道法。』須菩提！當知是菩薩諸佛未授阿耨多羅三藐三菩提記。何以故？是人不能說阿惟越致菩薩所學相，不能示、不能答。若是菩薩摩訶薩能說、能示、能答阿惟越致所學相，當知是菩薩摩訶薩已習學菩薩道入薄地，如餘阿惟越致菩薩摩訶薩阿惟越致地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩作是念：『眾生長夜行諸相，所謂男相女相、色相無色相。我如是行，如我得阿耨多羅三藐三菩提時，令眾生無是諸相過失。』是心成就，以方便力行般若波羅蜜，未具足佛十力乃至十八不共法，不於實際作證。爾時菩薩摩訶薩具足修無相三昧。須菩提！若菩薩摩訶薩學六波羅蜜，學內空乃至無法有法空，學四念處乃至空、無相、無作解脫門，學佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲，學十八不共法。如是智慧成就，若著作法、若住三界，無有是處。是菩薩摩訶薩學助道法、行助道法時，應當試問：『菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，云何學是法？』觀空不證空、實際，以不證故，不墮須陀洹果乃至辟支佛道。觀無相、無作、無起、無生、無所有，亦不取證實際，而修行般若波羅蜜。應如是問。須菩提！若諸菩薩摩訶薩若試問時，是菩薩若如是答：『菩薩摩訶薩但應觀空，但應觀無相、無作、無起、無生、無所有。是菩薩摩訶薩不應學空、無相、無作、無起、無生、無所有，不應學是助道法。』須菩提！當知是菩薩諸佛未授阿耨多羅三藐三菩提記。何以故？是人不能說阿惟越致菩薩所學相，不能示、不能答。若是菩薩摩訶薩能說、能示、能答阿惟越致所學相，當知是菩薩摩訶薩已習學菩薩道入薄地，如餘阿惟越致菩薩摩訶薩阿惟越致地。」

須菩提白佛言：「世尊！頗有未得阿惟越致菩薩能如是答不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！頗有未得阿惟越致菩薩能如是答不？」

佛言：「有。須菩提！是菩薩摩訶薩六波羅蜜若聞若不聞，能如是答，如阿惟越致菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有。須菩提！是菩薩摩訶薩六波羅蜜若聞若不聞，能如是答，如阿惟越致菩薩摩訶薩。」

須菩提言：「世尊！多有菩薩求佛道，少有菩薩能如是答，如阿惟越致菩薩摩訶薩學道、無學道中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！多有菩薩求佛道，少有菩薩能如是答，如阿惟越致菩薩摩訶薩學道、無學道中。」

佛語須菩提：「如是，如是！是菩薩甚少。何以故？菩薩摩訶薩少有如是得受記阿惟越致慧地。若有得受記，是人能如是答。是人善根明了，諸天世人所不能壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「如是，如是！是菩薩甚少。何以故？菩薩摩訶薩少有如是得受記阿惟越致慧地。若有得受記，是人能如是答。是人善根明了，諸天世人所不能壞。」

摩訶般若波羅蜜經夢誓品第六十一(丹夢中不證品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經夢誓品第六十一(丹夢中不證品)

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩乃至夢中不貪聲聞、辟支佛地，亦不貪三界，觀諸法如夢、如幻、如響、如焰、如化亦不作證。須菩提！當知是阿惟越致菩薩摩訶薩、阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩乃至夢中不貪聲聞、辟支佛地，亦不貪三界，觀諸法如夢、如幻、如響、如焰、如化亦不作證。須菩提！當知是阿惟越致菩薩摩訶薩、阿惟越致相。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩夢中見佛與無數百千萬億比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、鬼神、緊那羅等說法，從佛聞法，即解中義、隨法行。須菩提！當知是阿惟越致菩薩摩訶薩、阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩夢中見佛與無數百千萬億比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、鬼神、緊那羅等說法，從佛聞法，即解中義、隨法行。須菩提！當知是阿惟越致菩薩摩訶薩、阿惟越致相。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩夢中見佛三十二相、八十隨形好，放大光明踊在虛空，於大比丘僧中說法，現大神力化作化人，到他國土施作佛事。須菩提！當知是阿惟越致菩薩摩訶薩、阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩夢中見佛三十二相、八十隨形好，放大光明踊在虛空，於大比丘僧中說法，現大神力化作化人，到他國土施作佛事。須菩提！當知是阿惟越致菩薩摩訶薩、阿惟越致相。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩夢中見兵起，若破聚落、若破城邑、若失火時，若見虎狼師子猛害之獸，若見欲來斷其頭者，若見父母喪亡、兄弟姊妹及諸親友知識死者，見如是等種種愁苦之事而不驚不怖亦不憂惱。從夢覺已，即時思惟：『三界虛妄皆如夢耳。我得阿耨多羅三藐三菩提時，亦當為眾生說三界如夢。』須菩提！當知是阿惟越致菩薩摩訶薩、阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩夢中見兵起，若破聚落、若破城邑、若失火時，若見虎狼師子猛害之獸，若見欲來斷其頭者，若見父母喪亡、兄弟姊妹及諸親友知識死者，見如是等種種愁苦之事而不驚不怖亦不憂惱。從夢覺已，即時思惟：『三界虛妄皆如夢耳。我得阿耨多羅三藐三菩提時，亦當為眾生說三界如夢。』須菩提！當知是阿惟越致菩薩摩訶薩、阿惟越致相。

「復次，須菩提！云何當知是阿惟越致菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時國中無三惡道？須菩提！菩薩摩訶薩若夢中見地獄、畜生、餓鬼，作是念：『我當勤精進，得阿耨多羅三藐三菩提時，令我國中無一切三惡道。何以故？是夢及諸法無二無別。』須菩提！當知是阿惟越致菩薩摩訶薩、阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！云何當知是阿惟越致菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時國中無三惡道？須菩提！菩薩摩訶薩若夢中見地獄、畜生、餓鬼，作是念：『我當勤精進，得阿耨多羅三藐三菩提時，令我國中無一切三惡道。何以故？是夢及諸法無二無別。』須菩提！當知是阿惟越致菩薩摩訶薩、阿惟越致相。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩夢中見地獄火燒眾生，作是誓：『若我實是阿惟越致者，是火當滅，是火即滅。』若地獄火即滅，是阿惟越致相。復次，若菩薩晝日見城郭火起，作是念：『我夢中見阿惟越致行、類、相貌。我今實有是者。』自立誓言：『是火當滅。』若火滅者，當知是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記，住阿惟越致地。若火不滅，燒一家、置一家，燒一里、置一里。須菩提！當知被燒家破法業因緣厚集，以是故，燒一家、置一家，是諸眾生今世受破法餘殃故被燒。須菩提！以是因緣故，當知是阿惟越致菩薩摩訶薩、阿惟越致相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩夢中見地獄火燒眾生，作是誓：『若我實是阿惟越致者，是火當滅，是火即滅。』若地獄火即滅，是阿惟越致相。復次，若菩薩晝日見城郭火起，作是念：『我夢中見阿惟越致行、類、相貌。我今實有是者。』自立誓言：『是火當滅。』若火滅者，當知是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記，住阿惟越致地。若火不滅，燒一家、置一家，燒一里、置一里。須菩提！當知被燒家破法業因緣厚集，以是故，燒一家、置一家，是諸眾生今世受破法餘殃故被燒。須菩提！以是因緣故，當知是阿惟越致菩薩摩訶薩、阿惟越致相。」

佛告須菩提：「今當更為汝說阿惟越致行、類、相貌。須菩提！若男子、若女人為非人所持，是時菩薩摩訶薩作是念：『若我為過去諸佛所受記，我心清淨求阿耨多羅三藐三菩提，行清淨正道，遠離聲聞、辟支佛心，遠離聲聞、辟支佛念，應當成阿耨多羅三藐三菩提，我必得阿耨多羅三藐三菩提，非不得。十方國土中現在無量諸佛，無所不知、無所不見、無所不解、無所不證。諸佛知我深心審定，必當得阿耨多羅三藐三菩提。』以是至誠誓故，是男子、女人為非人所持、為非人所惱，是非人當遠去。須菩提！是菩薩摩訶薩如是誓，若非人不去者，當知是菩薩摩訶薩未從過去諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！若菩薩摩訶薩如是誓，若非人去者，當知是菩薩摩訶薩已從過去諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！以是行、類、相貌，當知是阿惟越致菩薩摩訶薩、阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「今當更為汝說阿惟越致行、類、相貌。須菩提！若男子、若女人為非人所持，是時菩薩摩訶薩作是念：『若我為過去諸佛所受記，我心清淨求阿耨多羅三藐三菩提，行清淨正道，遠離聲聞、辟支佛心，遠離聲聞、辟支佛念，應當成阿耨多羅三藐三菩提，我必得阿耨多羅三藐三菩提，非不得。十方國土中現在無量諸佛，無所不知、無所不見、無所不解、無所不證。諸佛知我深心審定，必當得阿耨多羅三藐三菩提。』以是至誠誓故，是男子、女人為非人所持、為非人所惱，是非人當遠去。須菩提！是菩薩摩訶薩如是誓，若非人不去者，當知是菩薩摩訶薩未從過去諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！若菩薩摩訶薩如是誓，若非人去者，當知是菩薩摩訶薩已從過去諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！以是行、類、相貌，當知是阿惟越致菩薩摩訶薩、阿惟越致相。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩遠離六波羅蜜及方便力，不久行四念處乃至不久行空、無相、無作三昧，未入菩薩位。是菩薩為惡魔所嬈，菩薩作是誓：『若我實從諸佛受記者，是非人當去。』是時惡魔即作方便，勅非人令去。惡魔有威力，勝諸非人故，非人即去。是時菩薩作是念：『以我誓力故，非人去。』不知是惡魔力，恃是證故，輕弄毀蔑諸餘菩薩，作是言：『我已從諸佛受記，汝等未得。』用是空誓，無方便力故，生增上慢。以是事故，遠離薩婆若，遠離阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！當知是人墮於二地，若聲聞地、若辟支佛地。以是誓因緣故，起於魔事。是人以不親近依止善知識，不問阿惟越致相故，為魔所縛益復堅固。所以者何？是菩薩不久行六波羅蜜，無方便力故。須菩提！當知是為菩薩魔事。須菩提！云何菩薩摩訶薩不久行六波羅蜜，乃至未入菩薩位，為惡魔所嬈？須菩提！惡魔變化作種種身，語菩薩言：『汝於諸佛所得受阿耨多羅三藐三菩提記，汝字某、汝父字某、汝母字某、汝兄弟姊妹字某、汝七世父母名字如是，汝在某方某國某城某聚落中生。』若見菩薩性行和柔，語菩薩言：『汝先世亦復柔和。』若見急性卒暴，便言：『汝先世亦爾。』若見菩薩修阿蘭若行，語言：『汝先世亦修阿蘭若行。』若見菩薩乞食納衣、中後不飲漿、一坐食、一鉢他食、死尸間住、露地住、樹下止、常坐不臥如敷座、但受三衣，若少欲、若知足、若遠離住、若不塗腳、若少言語，便語言：『汝先世亦有是行。何以故？汝今有此頭陀功德，汝先世亦必有是功德。』是菩薩聞是先世事及名姓，聞今讚頭陀功德，即歡喜，生憍慢心。是時惡魔語菩薩言：『汝有如是功德、如是相，汝實從諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。』須菩提！惡魔或作比丘被服、或作居士形、或作父母身，來到菩薩所，如是言：『汝已得受阿耨多羅三藐三菩提記。何以故？是阿惟越致功德相，汝盡具足有之。』須菩提！我所說實阿惟越致行、類、相貌，是人永無。須菩提！當知是菩薩摩訶薩為魔所持。何以故？是阿惟越致行、類、相貌，是人永無，以聞是名字故，生憍慢心，輕弄毀蔑餘人。須菩提！是名菩薩摩訶薩為魔所持，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩遠離六波羅蜜及方便力，不久行四念處乃至不久行空、無相、無作三昧，未入菩薩位。是菩薩為惡魔所嬈，菩薩作是誓：『若我實從諸佛受記者，是非人當去。』是時惡魔即作方便，勅非人令去。惡魔有威力，勝諸非人故，非人即去。是時菩薩作是念：『以我誓力故，非人去。』不知是惡魔力，恃是證故，輕弄毀蔑諸餘菩薩，作是言：『我已從諸佛受記，汝等未得。』用是空誓，無方便力故，生增上慢。以是事故，遠離薩婆若，遠離阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！當知是人墮於二地，若聲聞地、若辟支佛地。以是誓因緣故，起於魔事。是人以不親近依止善知識，不問阿惟越致相故，為魔所縛益復堅固。所以者何？是菩薩不久行六波羅蜜，無方便力故。須菩提！當知是為菩薩魔事。須菩提！云何菩薩摩訶薩不久行六波羅蜜，乃至未入菩薩位，為惡魔所嬈？須菩提！惡魔變化作種種身，語菩薩言：『汝於諸佛所得受阿耨多羅三藐三菩提記，汝字某、汝父字某、汝母字某、汝兄弟姊妹字某、汝七世父母名字如是，汝在某方某國某城某聚落中生。』若見菩薩性行和柔，語菩薩言：『汝先世亦復柔和。』若見急性卒暴，便言：『汝先世亦爾。』若見菩薩修阿蘭若行，語言：『汝先世亦修阿蘭若行。』若見菩薩乞食納衣、中後不飲漿、一坐食、一鉢他食、死尸間住、露地住、樹下止、常坐不臥如敷座、但受三衣，若少欲、若知足、若遠離住、若不塗腳、若少言語，便語言：『汝先世亦有是行。何以故？汝今有此頭陀功德，汝先世亦必有是功德。』是菩薩聞是先世事及名姓，聞今讚頭陀功德，即歡喜，生憍慢心。是時惡魔語菩薩言：『汝有如是功德、如是相，汝實從諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。』須菩提！惡魔或作比丘被服、或作居士形、或作父母身，來到菩薩所，如是言：『汝已得受阿耨多羅三藐三菩提記。何以故？是阿惟越致功德相，汝盡具足有之。』須菩提！我所說實阿惟越致行、類、相貌，是人永無。須菩提！當知是菩薩摩訶薩為魔所持。何以故？是阿惟越致行、類、相貌，是人永無，以聞是名字故，生憍慢心，輕弄毀蔑餘人。須菩提！是名菩薩摩訶薩為魔所持，當知是為菩薩魔事。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩不久行六波羅蜜，不知名字相、不知色相、不知受想行識相。惡魔來語言：『汝當來世得阿耨多羅三藐三菩提時，有如是名字。』隨其本念說其名號。是無智無方便菩薩作是念：『我先亦有是成佛名號念，是人如我所念說，是人所說合我本念，我必為諸佛所受記。』須菩提！我所說阿惟越致行、類、相貌，是人永無，但以空名字輕弄毀蔑餘人。以是事故，遠離阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，無方便力，遠離善知識，與惡知識相得故，墮二地——聲聞、辟支佛地。若有即是身悔過，久久往來生死中，然後還依止般若波羅蜜。若值善知識，常隨逐親近故，當得阿耨多羅三藐三菩提。是人於是身若不即悔，當墮二地若，阿羅漢地、若辟支佛地。須菩提！譬如比丘於四重禁法若犯一事，非沙門、非釋子，是人現身不得四沙門果。須菩提！是菩薩著空名字，菩薩心亦如是，輕弄毀蔑餘人故，當知是罪重於比丘四禁。須菩提！置是重罪，其罪過於五逆，以受是名字故，生高心輕弄毀蔑餘人。若生是心，當知其罪甚重。如是名字等微細魔事，菩薩皆當覺知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩不久行六波羅蜜，不知名字相、不知色相、不知受想行識相。惡魔來語言：『汝當來世得阿耨多羅三藐三菩提時，有如是名字。』隨其本念說其名號。是無智無方便菩薩作是念：『我先亦有是成佛名號念，是人如我所念說，是人所說合我本念，我必為諸佛所受記。』須菩提！我所說阿惟越致行、類、相貌，是人永無，但以空名字輕弄毀蔑餘人。以是事故，遠離阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，無方便力，遠離善知識，與惡知識相得故，墮二地——聲聞、辟支佛地。若有即是身悔過，久久往來生死中，然後還依止般若波羅蜜。若值善知識，常隨逐親近故，當得阿耨多羅三藐三菩提。是人於是身若不即悔，當墮二地若，阿羅漢地、若辟支佛地。須菩提！譬如比丘於四重禁法若犯一事，非沙門、非釋子，是人現身不得四沙門果。須菩提！是菩薩著空名字，菩薩心亦如是，輕弄毀蔑餘人故，當知是罪重於比丘四禁。須菩提！置是重罪，其罪過於五逆，以受是名字故，生高心輕弄毀蔑餘人。若生是心，當知其罪甚重。如是名字等微細魔事，菩薩皆當覺知。

「復次，須菩提！菩薩在空閑山澤曠遠之處，魔來到菩薩所，讚歎遠離法，作是言：『善男子！汝所行者是佛所稱譽遠離法。』須菩提！我不讚是遠離，所謂但在空閑山澤曠遠之處名為遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩在空閑山澤曠遠之處，魔來到菩薩所，讚歎遠離法，作是言：『善男子！汝所行者是佛所稱譽遠離法。』須菩提！我不讚是遠離，所謂但在空閑山澤曠遠之處名為遠離。」

須菩提言：「世尊！若空閑山澤曠遠之處，非遠離法者，云何更有異遠離法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！若空閑山澤曠遠之處，非遠離法者，云何更有異遠離法？」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩遠離聲聞、辟支佛心，住空閑山澤曠遠之處，是佛所許遠離法。須菩提！如是遠離法，菩薩摩訶薩應所修行。晝夜行是遠離法，是名遠離行菩薩。須菩提！若惡魔所說遠離法，空閑山澤曠遠之處，是菩薩心在憒閙，所謂不遠離聲聞、辟支佛心，不勤修般若波羅蜜，是菩薩摩訶薩不能具足一切種智。是菩薩行惡魔所說遠離法，心不清淨，而輕餘菩薩城傍心淨，無聲聞、辟支佛、憒閙心，亦無諸餘雜惡心，具足禪定、解脫智慧、神通者。是離般若波羅蜜無方便菩薩摩訶薩，雖在絕曠百由旬外，禽獸鬼神羅剎所住之處，若一歲百千萬億歲若過萬億歲，不知是菩薩遠離法。所謂諸菩薩以是遠離法，深心發阿耨多羅三藐三菩提不雜行，是菩薩憒閙行而依受著是遠離，是人所行，佛所不許。須菩提！我所說實遠離法，是菩薩不在是中，亦不見是遠離相。何以故？但行是空遠離故。爾時惡魔來，在虛空中住，讚言：『善哉，善哉！善男子！此是佛所說真遠離法，汝行是遠離，疾得阿耨多羅三藐三菩提。』是菩薩摩訶薩念著是遠離，而輕易諸餘求佛道清淨比丘以為憒閙。以憒閙為不憒閙，以不憒閙為憒閙，應恭敬而不恭敬，不應恭敬而恭敬。是菩薩作是言：『非人念我，來稱讚我，我所行者是真遠離。住城傍者誰當稱美汝？』以是因緣故，輕餘菩薩摩訶薩。須菩提！當知是名菩薩旃陀羅污染諸菩薩。是人以像菩薩，實是天上人中之大賊，亦是沙門被服中賊。如是人，諸求佛道者所不應親近、不應供養恭敬。何以故？須菩提！當知是人墮增上慢。以是故，若菩薩摩訶薩欲不捨一切智，欲得阿耨多羅三藐三菩提，一心欲求阿耨多羅三藐三菩提，欲利益一切眾生，不應親近是人、恭敬供養。菩薩摩訶薩法，常應勤求自利、厭患世間，心常遠離三界，於是人當起慈悲喜捨心：『我行菩薩道，不應生如是過罪；若生當疾滅。』須菩提！菩薩摩訶薩當善覺是事，是事中善自勉出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩遠離聲聞、辟支佛心，住空閑山澤曠遠之處，是佛所許遠離法。須菩提！如是遠離法，菩薩摩訶薩應所修行。晝夜行是遠離法，是名遠離行菩薩。須菩提！若惡魔所說遠離法，空閑山澤曠遠之處，是菩薩心在憒閙，所謂不遠離聲聞、辟支佛心，不勤修般若波羅蜜，是菩薩摩訶薩不能具足一切種智。是菩薩行惡魔所說遠離法，心不清淨，而輕餘菩薩城傍心淨，無聲聞、辟支佛、憒閙心，亦無諸餘雜惡心，具足禪定、解脫智慧、神通者。是離般若波羅蜜無方便菩薩摩訶薩，雖在絕曠百由旬外，禽獸鬼神羅剎所住之處，若一歲百千萬億歲若過萬億歲，不知是菩薩遠離法。所謂諸菩薩以是遠離法，深心發阿耨多羅三藐三菩提不雜行，是菩薩憒閙行而依受著是遠離，是人所行，佛所不許。須菩提！我所說實遠離法，是菩薩不在是中，亦不見是遠離相。何以故？但行是空遠離故。爾時惡魔來，在虛空中住，讚言：『善哉，善哉！善男子！此是佛所說真遠離法，汝行是遠離，疾得阿耨多羅三藐三菩提。』是菩薩摩訶薩念著是遠離，而輕易諸餘求佛道清淨比丘以為憒閙。以憒閙為不憒閙，以不憒閙為憒閙，應恭敬而不恭敬，不應恭敬而恭敬。是菩薩作是言：『非人念我，來稱讚我，我所行者是真遠離。住城傍者誰當稱美汝？』以是因緣故，輕餘菩薩摩訶薩。須菩提！當知是名菩薩旃陀羅污染諸菩薩。是人以像菩薩，實是天上人中之大賊，亦是沙門被服中賊。如是人，諸求佛道者所不應親近、不應供養恭敬。何以故？須菩提！當知是人墮增上慢。以是故，若菩薩摩訶薩欲不捨一切智，欲得阿耨多羅三藐三菩提，一心欲求阿耨多羅三藐三菩提，欲利益一切眾生，不應親近是人、恭敬供養。菩薩摩訶薩法，常應勤求自利、厭患世間，心常遠離三界，於是人當起慈悲喜捨心：『我行菩薩道，不應生如是過罪；若生當疾滅。』須菩提！菩薩摩訶薩當善覺是事，是事中善自勉出。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩深心欲得阿耨多羅三藐三菩提者，當親近恭敬供養善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩深心欲得阿耨多羅三藐三菩提者，當親近恭敬供養善知識。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩善知識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩善知識？」

佛告須菩提：「諸佛是菩薩摩訶薩善知識，諸菩薩摩訶薩亦是菩薩善知識。須菩提！阿羅漢亦是菩薩善知識，是為菩薩摩訶薩善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「諸佛是菩薩摩訶薩善知識，諸菩薩摩訶薩亦是菩薩善知識。須菩提！阿羅漢亦是菩薩善知識，是為菩薩摩訶薩善知識。

「復次，須菩提！六波羅蜜亦是菩薩善知識，四念處乃至十八不共法亦是菩薩善知識。須菩提！如、實際、法性亦是菩薩善知識。須菩提！六波羅蜜是菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！六波羅蜜亦是菩薩善知識，四念處乃至十八不共法亦是菩薩善知識。須菩提！如、實際、法性亦是菩薩善知識。須菩提！六波羅蜜是菩薩。」

「世尊！六波羅蜜是菩薩摩訶薩道，六波羅蜜是大明，六波羅蜜是炬，六波羅蜜是智，六波羅蜜是慧，六波羅蜜是救，六波羅蜜是歸，六波羅蜜是洲，六波羅蜜是究竟道，六波羅蜜是父是母；四念處乃至一切種智亦如是。何以故？六波羅蜜、三十七道法，亦是過去諸佛父母。六波羅蜜、三十七道法，亦是未來現在十方諸佛父母。何以故？須菩提！六波羅蜜、三十七道法中，生過去未來現在十方諸佛故。以是故，須菩提！菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，淨佛國土、成就眾生，當學六波羅蜜、三十七道法及四攝法攝取眾生。何等四？布施、愛語、利益、同事。須菩提！以是利益故，我言：『六波羅蜜及三十七道法是諸菩薩摩訶薩世尊、是道、是大明、是炬、是智、是慧、是救、是歸、是洲、是究竟道、是父是母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！六波羅蜜是菩薩摩訶薩道，六波羅蜜是大明，六波羅蜜是炬，六波羅蜜是智，六波羅蜜是慧，六波羅蜜是救，六波羅蜜是歸，六波羅蜜是洲，六波羅蜜是究竟道，六波羅蜜是父是母；四念處乃至一切種智亦如是。何以故？六波羅蜜、三十七道法，亦是過去諸佛父母。六波羅蜜、三十七道法，亦是未來現在十方諸佛父母。何以故？須菩提！六波羅蜜、三十七道法中，生過去未來現在十方諸佛故。以是故，須菩提！菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，淨佛國土、成就眾生，當學六波羅蜜、三十七道法及四攝法攝取眾生。何等四？布施、愛語、利益、同事。須菩提！以是利益故，我言：『六波羅蜜及三十七道法是諸菩薩摩訶薩世尊、是道、是大明、是炬、是智、是慧、是救、是歸、是洲、是究竟道、是父是母。」

「須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲不隨他人教住，欲斷一切眾生疑，欲淨佛國土、成就眾生，當學是般若波羅蜜。所以者何？是般若波羅蜜中廣說諸法，是菩薩摩訶薩所應學處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲不隨他人教住，欲斷一切眾生疑，欲淨佛國土、成就眾生，當學是般若波羅蜜。所以者何？是般若波羅蜜中廣說諸法，是菩薩摩訶薩所應學處。」

爾時須菩提白佛言：「世尊！何等是般若波羅蜜相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！何等是般若波羅蜜相？」

佛告須菩提：「如虛空相，是般若波羅蜜相。須菩提！般若波羅蜜無所有相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如虛空相，是般若波羅蜜相。須菩提！般若波羅蜜無所有相。」

須菩提白佛言：「世尊！頗有因緣如般若波羅蜜相，諸法相亦如是耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！頗有因緣如般若波羅蜜相，諸法相亦如是耶？」

佛告須菩提：「如是，如是！如般若波羅蜜相，諸法相亦如是。何以故？須菩提！一切法離相、自性空相。以是因緣故，須菩提！如般若波羅蜜相，諸法相亦如是，所謂離相、空相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！如般若波羅蜜相，諸法相亦如是。何以故？須菩提！一切法離相、自性空相。以是因緣故，須菩提！如般若波羅蜜相，諸法相亦如是，所謂離相、空相故。」

須菩提白佛言：「世尊！若一切法一切法離、一切法一切法空，云何知眾生若垢若淨？世尊！離相法無垢無淨，空相法無垢無淨，離相、空相法不能得阿耨多羅三藐三菩提，離相、空相無法可得。世尊！離相中、空相中無有菩薩得阿耨多羅三藐三菩提者。世尊！我云何當知佛所說義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若一切法一切法離、一切法一切法空，云何知眾生若垢若淨？世尊！離相法無垢無淨，空相法無垢無淨，離相、空相法不能得阿耨多羅三藐三菩提，離相、空相無法可得。世尊！離相中、空相中無有菩薩得阿耨多羅三藐三菩提者。世尊！我云何當知佛所說義？」

佛告須菩提：「於汝意云何，是眾生長夜行我、我所心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，是眾生長夜行我、我所心不？」

「如是，世尊！眾生長夜行我、我所心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，世尊！眾生長夜行我、我所心。」

「於汝意云何，是我、我所心離相不？空相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，是我、我所心離相不？空相不？」

須菩提言：「世尊！我、我所心，離相、空相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！我、我所心，離相、空相。」

「於汝意云何，以此我、我所心，眾生往來生死中不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，以此我、我所心，眾生往來生死中不？」

「如是，世尊！以此我、我所心，眾生往來生死中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，世尊！以此我、我所心，眾生往來生死中。」

「如是，須菩提！眾生往來生死中故，知有垢惱。須菩提！若眾生無我、我所心，無著心，是眾生不復往來生死中，若不往來生死中則無垢惱。如是，須菩提！眾生有淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，須菩提！眾生往來生死中故，知有垢惱。須菩提！若眾生無我、我所心，無著心，是眾生不復往來生死中，若不往來生死中則無垢惱。如是，須菩提！眾生有淨。」

須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩如是行，為不行色、不行受想行識，為不行四念處乃至八聖道分，為不行內空乃至無法有法空，為不行佛十力乃至一切種智。何以故？是法不可得，亦無行者、亦無行處、亦無行法。世尊！菩薩摩訶薩如是行，一切世間諸天、人、阿修羅，不能降伏是菩薩摩訶薩；一切聲聞、辟支佛所不能及。何以故？所住處無能及故，所謂菩薩位。世尊！是菩薩摩訶薩行應薩婆若心，無能及者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩如是行，為不行色、不行受想行識，為不行四念處乃至八聖道分，為不行內空乃至無法有法空，為不行佛十力乃至一切種智。何以故？是法不可得，亦無行者、亦無行處、亦無行法。世尊！菩薩摩訶薩如是行，一切世間諸天、人、阿修羅，不能降伏是菩薩摩訶薩；一切聲聞、辟支佛所不能及。何以故？所住處無能及故，所謂菩薩位。世尊！是菩薩摩訶薩行應薩婆若心，無能及者。」

「須菩提！菩薩摩訶薩如是行疾近薩婆若。須菩提！於汝意云何，若閻浮提眾生盡得人身，得人身已，皆得阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子、善女人盡其形壽供養恭敬尊重讚歎，持是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩如是行疾近薩婆若。須菩提！於汝意云何，若閻浮提眾生盡得人身，得人身已，皆得阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子、善女人盡其形壽供養恭敬尊重讚歎，持是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人以是因緣得福多不？」

須菩提言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人於大眾中說是般若波羅蜜，顯示分別、照明開演，亦應般若波羅蜜行、正憶念，其福多。乃至三千大千世界中眾生亦如是。須菩提！於汝意云何，閻浮提中眾生一時皆得人身，得人身已，若善男子、善女人教行十善道、四禪、四無量心、四無色定，教令得須陀洹道乃至阿羅漢、辟支佛道，教令得阿耨多羅三藐三菩提，持是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！於汝意云何，是善男子、善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人於大眾中說是般若波羅蜜，顯示分別、照明開演，亦應般若波羅蜜行、正憶念，其福多。乃至三千大千世界中眾生亦如是。須菩提！於汝意云何，閻浮提中眾生一時皆得人身，得人身已，若善男子、善女人教行十善道、四禪、四無量心、四無色定，教令得須陀洹道乃至阿羅漢、辟支佛道，教令得阿耨多羅三藐三菩提，持是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！於汝意云何，是善男子、善女人得福多不？」

須菩提言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人以是甚深般若波羅蜜為眾生說，顯示分別、照明開演，亦不離薩婆若，得福多。乃至三千大千世界亦如是。是菩薩摩訶薩不遠離應薩婆若心，則到一切福田邊。何以故？除諸佛，無有餘法如菩薩摩訶薩勢力。何以故？諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，於一切眾生中起大慈心，見諸眾生趣死地故而起大悲，行是道時歡悅而生大喜，不與想俱便得大捨。須菩提！是為菩薩摩訶薩大智光明。大智明者，所謂六波羅蜜。須菩提！是諸善男子、善女人雖未作佛，能為一切眾生作大福田，於阿耨多羅三藐三菩提亦不轉，所受供養衣服、飲食、臥床、疾藥、資生所須，行應般若波羅蜜念，能必報施主之恩，疾近薩婆若。以是故，須菩提！若菩薩摩訶薩欲不虛食國中施，欲示眾生三乘道，欲為眾生作大明，欲拔出三界牢獄，欲與一切眾生眼，應常行般若波羅蜜。常行般若波羅蜜時，若欲有所說但說般若波羅蜜。說般若波羅蜜已，常憶念般若波羅蜜。常憶念般若波羅蜜已，常行般若波羅蜜，不令餘念得生，晝夜勤行般若波羅蜜相應念不息不休。須菩提！譬如士夫未曾得摩尼珠，後時得，得已大歡喜踊躍。後復失之，便大憂愁，常憶念是摩尼珠，作是念：『我奈何忽忘此大寶？』須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，常憶念般若波羅蜜，不離薩婆若心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人以是甚深般若波羅蜜為眾生說，顯示分別、照明開演，亦不離薩婆若，得福多。乃至三千大千世界亦如是。是菩薩摩訶薩不遠離應薩婆若心，則到一切福田邊。何以故？除諸佛，無有餘法如菩薩摩訶薩勢力。何以故？諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，於一切眾生中起大慈心，見諸眾生趣死地故而起大悲，行是道時歡悅而生大喜，不與想俱便得大捨。須菩提！是為菩薩摩訶薩大智光明。大智明者，所謂六波羅蜜。須菩提！是諸善男子、善女人雖未作佛，能為一切眾生作大福田，於阿耨多羅三藐三菩提亦不轉，所受供養衣服、飲食、臥床、疾藥、資生所須，行應般若波羅蜜念，能必報施主之恩，疾近薩婆若。以是故，須菩提！若菩薩摩訶薩欲不虛食國中施，欲示眾生三乘道，欲為眾生作大明，欲拔出三界牢獄，欲與一切眾生眼，應常行般若波羅蜜。常行般若波羅蜜時，若欲有所說但說般若波羅蜜。說般若波羅蜜已，常憶念般若波羅蜜。常憶念般若波羅蜜已，常行般若波羅蜜，不令餘念得生，晝夜勤行般若波羅蜜相應念不息不休。須菩提！譬如士夫未曾得摩尼珠，後時得，得已大歡喜踊躍。後復失之，便大憂愁，常憶念是摩尼珠，作是念：『我奈何忽忘此大寶？』須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，常憶念般若波羅蜜，不離薩婆若心。」

須菩提白佛言：「世尊！一切念性自離，一切念性自空。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不離應薩婆若念？是遠離、空法中，無菩薩亦無念，無應薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！一切念性自離，一切念性自空。云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不離應薩婆若念？是遠離、空法中，無菩薩亦無念，無應薩婆若。」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩如是知一切法性自離，一切法性自空，非聲聞、辟支佛作，亦非佛作，諸法相常住、法相、法住、法位、如、實際，是名菩薩行般若波羅蜜不離薩婆若念。何以故？般若波羅蜜性自離、性自空，不增不減故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩如是知一切法性自離，一切法性自空，非聲聞、辟支佛作，亦非佛作，諸法相常住、法相、法住、法位、如、實際，是名菩薩行般若波羅蜜不離薩婆若念。何以故？般若波羅蜜性自離、性自空，不增不減故。」

須菩提白佛言：「世尊！若般若波羅蜜性自離、性自空，云何菩薩摩訶薩與般若波羅蜜等，得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若般若波羅蜜性自離、性自空，云何菩薩摩訶薩與般若波羅蜜等，得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩與般若波羅蜜等，不增不減。何以故？如、法性、實際，不增不減故。所以者何？般若波羅蜜非一非異故。若菩薩聞如是般若波羅蜜相，心不驚不沒不畏不怖不疑，須菩提！當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，當知是菩薩摩訶薩必住阿惟越致地中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩與般若波羅蜜等，不增不減。何以故？如、法性、實際，不增不減故。所以者何？般若波羅蜜非一非異故。若菩薩聞如是般若波羅蜜相，心不驚不沒不畏不怖不疑，須菩提！當知是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，當知是菩薩摩訶薩必住阿惟越致地中。」

須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜空、無所有、不堅固，是行般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜空、無所有、不堅固，是行般若波羅蜜不？」

「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，須菩提！」

「世尊！離空更有法行般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！離空更有法行般若波羅蜜不？」

「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，須菩提！」

「世尊！是般若波羅蜜行般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是般若波羅蜜行般若波羅蜜不？」

「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，須菩提！」

「世尊！離般若波羅蜜行般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！離般若波羅蜜行般若波羅蜜不？」

「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，須菩提！」

「世尊！色是行般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色是行般若波羅蜜不？」

「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，須菩提！」

「世尊！受想行識是行般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！受想行識是行般若波羅蜜不？」

「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，須菩提！」

「世尊！六波羅蜜是行般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！六波羅蜜是行般若波羅蜜不？」

「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，須菩提！」

「世尊！四念處乃至十八不共法，是行般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四念處乃至十八不共法，是行般若波羅蜜不？」

「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，須菩提！」

「世尊！色空相、虛誑不實、無所有、不堅固相、色如相、法相、法住、法位、實際，是行般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色空相、虛誑不實、無所有、不堅固相、色如相、法相、法住、法位、實際，是行般若波羅蜜不？」

「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，須菩提！」

「世尊！受想行識乃至十八不共法，空相、虛誑不實、無所有、不堅固相、如相、法相、法住、法位、實際，是行般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！受想行識乃至十八不共法，空相、虛誑不實、無所有、不堅固相、如相、法相、法住、法位、實際，是行般若波羅蜜不？」

「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，須菩提！」

「世尊！若是諸法皆不行般若波羅蜜，云何行名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若是諸法皆不行般若波羅蜜，云何行名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜？」

佛告須菩提：「於汝意云何，汝見有法行般若波羅蜜者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，汝見有法行般若波羅蜜者不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「須菩提！汝見般若波羅蜜，菩薩摩訶薩可行處不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝見般若波羅蜜，菩薩摩訶薩可行處不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「須菩提！汝所不見法，是法可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝所不見法，是法可得不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「須菩提！若法不可得，是法當生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若法不可得，是法當生不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「須菩提！是名菩薩摩訶薩無生法忍。菩薩摩訶薩成就是忍，得受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！是名諸佛無所畏無礙智。菩薩摩訶薩行是法勤精進，若不得大智一切種智，所謂阿耨多羅三藐三菩提智。若不得者，無有是處。何以故？是菩薩摩訶薩得無生法忍故，乃至阿耨多羅三藐三菩提不減不退。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！是名菩薩摩訶薩無生法忍。菩薩摩訶薩成就是忍，得受阿耨多羅三藐三菩提記。須菩提！是名諸佛無所畏無礙智。菩薩摩訶薩行是法勤精進，若不得大智一切種智，所謂阿耨多羅三藐三菩提智。若不得者，無有是處。何以故？是菩薩摩訶薩得無生法忍故，乃至阿耨多羅三藐三菩提不減不退。」

須菩提白佛言：「世尊！諸法無生相，此中得阿耨多羅三藐三菩提記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸法無生相，此中得阿耨多羅三藐三菩提記不？」

「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，須菩提！」

「世尊！諸法生相，此中得阿耨多羅三藐三菩提記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸法生相，此中得阿耨多羅三藐三菩提記不？」

「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，須菩提！」

「世尊！諸法非生非不生相，得阿耨多羅三藐三菩提記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸法非生非不生相，得阿耨多羅三藐三菩提記不？」

「不也，須菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，須菩提！」

「世尊！諸菩薩摩訶薩云何知諸法，得阿耨多羅三藐三菩提記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩云何知諸法，得阿耨多羅三藐三菩提記？」

佛告須菩提：「汝見有法得阿耨多羅三藐三菩提記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝見有法得阿耨多羅三藐三菩提記不？」

「不也，世尊！我不見有法得阿耨多羅三藐三菩提記，我亦不見法有得者、得處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！我不見有法得阿耨多羅三藐三菩提記，我亦不見法有得者、得處。」

佛言：「如是，如是！須菩提！若菩薩摩訶薩於一切法無所得時，不作是念：『我當得阿耨多羅三藐三菩提；用是事得阿耨多羅三藐三菩提，是名阿耨多羅三藐三菩提處。』何以故？諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無諸憶想分別。所以者何？般若波羅蜜中無諸分別憶想故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！若菩薩摩訶薩於一切法無所得時，不作是念：『我當得阿耨多羅三藐三菩提；用是事得阿耨多羅三藐三菩提，是名阿耨多羅三藐三菩提處。』何以故？諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，無諸憶想分別。所以者何？般若波羅蜜中無諸分別憶想故。」