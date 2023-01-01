摩訶般若波羅蜜經卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第十七

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

堅固品第五十六(丹本轉不轉品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固品第五十六(丹本轉不轉品)

「復次，須菩提！惡魔到菩薩所壞其心，作是言：『薩婆若與虛空等，空無所有相。諸法亦與虛空等，空無所有相。是虛空等諸法空無所有相中，無有得阿耨多羅三藐三菩提者，亦無有不得者。是諸法皆如虛空，空無所有相。汝唐受勤苦。汝所聞阿耨多羅三藐三菩提，皆是魔事，非佛所說。汝當放捨是願，汝莫長夜受是不安隱憂苦，墮惡道中。』是諸善男子、善女人聞是語時，應如是念：『是惡魔事，壞我阿耨多羅三藐三菩提心。諸法雖如虛空，無所有、自相空，而眾生不知不見不解。我亦以如虛空等無所有、自相空，大誓莊嚴，得一切種智，為眾生說法令得解脫，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！菩薩摩訶薩從初發意已來，聞如是法，應堅固其心不動不轉。菩薩摩訶薩以是堅固心、不動不轉心行六波羅蜜，當入菩薩位中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔到菩薩所壞其心，作是言：『薩婆若與虛空等，空無所有相。諸法亦與虛空等，空無所有相。是虛空等諸法空無所有相中，無有得阿耨多羅三藐三菩提者，亦無有不得者。是諸法皆如虛空，空無所有相。汝唐受勤苦。汝所聞阿耨多羅三藐三菩提，皆是魔事，非佛所說。汝當放捨是願，汝莫長夜受是不安隱憂苦，墮惡道中。』是諸善男子、善女人聞是語時，應如是念：『是惡魔事，壞我阿耨多羅三藐三菩提心。諸法雖如虛空，無所有、自相空，而眾生不知不見不解。我亦以如虛空等無所有、自相空，大誓莊嚴，得一切種智，為眾生說法令得解脫，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！菩薩摩訶薩從初發意已來，聞如是法，應堅固其心不動不轉。菩薩摩訶薩以是堅固心、不動不轉心行六波羅蜜，當入菩薩位中。」

須菩提白佛言：「世尊！不轉故，名阿惟越致？轉故，名阿惟越致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！不轉故，名阿惟越致？轉故，名阿惟越致？」

佛言：「不轉故，名阿惟越致；轉故，亦名阿惟越致。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不轉故，名阿惟越致；轉故，亦名阿惟越致。」

須菩提白佛言：「世尊！云何不轉故，名阿惟越致？轉故，亦名阿惟越致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何不轉故，名阿惟越致？轉故，亦名阿惟越致？」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩於聲聞地、辟支佛地不轉，是故名不轉。若菩薩摩訶薩於聲聞地、辟支佛地轉，是故亦名不轉。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩相。以是行、類、相貌故，惡魔不能壞其心令離阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩於聲聞地、辟支佛地不轉，是故名不轉。若菩薩摩訶薩於聲聞地、辟支佛地轉，是故亦名不轉。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩相。以是行、類、相貌故，惡魔不能壞其心令離阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩若欲入初禪，第二第三第四禪，乃至滅定禪，即得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩若欲入初禪，第二第三第四禪，乃至滅定禪，即得入。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩若欲修四念處乃至修八聖道分，空、無相、無作三昧乃至五神通，即得修。是菩薩雖修四念處乃至五神通，是人不受四念處果；雖修諸禪，不受諸禪果，乃至不受滅定禪果。不證須陀洹果，乃至不證辟支佛道。是菩薩故為眾生受身，隨其所應而利益之。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩若欲修四念處乃至修八聖道分，空、無相、無作三昧乃至五神通，即得修。是菩薩雖修四念處乃至五神通，是人不受四念處果；雖修諸禪，不受諸禪果，乃至不受滅定禪果。不證須陀洹果，乃至不證辟支佛道。是菩薩故為眾生受身，隨其所應而利益之。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩常憶念阿耨多羅三藐三菩提，終不遠離薩婆若心。不遠離薩婆若心故，不貴色、不貴相，不貴聲聞、辟支佛，不貴檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，不貴四禪、四無量心、四無色定，不貴五神通，不貴四念處乃至八聖道分，不貴佛十力乃至十八不共法，不貴淨佛國土，不貴成就眾生，不貴見佛，不貴種善根。何以故？一切法自相空。不見可貴法、能生貴心者。何以故？是一切法與虛空等，無所有、自相空。須菩提！是阿惟越致菩薩摩訶薩成就是心，於四種身威儀中，出入來去、坐臥行住，一心不亂。須菩提！以是行、類、相貌，當知是阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩常憶念阿耨多羅三藐三菩提，終不遠離薩婆若心。不遠離薩婆若心故，不貴色、不貴相，不貴聲聞、辟支佛，不貴檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，不貴四禪、四無量心、四無色定，不貴五神通，不貴四念處乃至八聖道分，不貴佛十力乃至十八不共法，不貴淨佛國土，不貴成就眾生，不貴見佛，不貴種善根。何以故？一切法自相空。不見可貴法、能生貴心者。何以故？是一切法與虛空等，無所有、自相空。須菩提！是阿惟越致菩薩摩訶薩成就是心，於四種身威儀中，出入來去、坐臥行住，一心不亂。須菩提！以是行、類、相貌，當知是阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩若在居家，以方便力為利益眾生故受五欲，布施眾生，須食與食、須飲與飲，衣服、臥具乃至資生所須，盡給與之。是菩薩自行檀那波羅蜜，教人行檀那，讚歎行檀那法，歡喜讚歎行檀那波羅蜜者；尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜亦如是。須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩在家時，能以滿閻浮提珍寶施與眾生，乃至三千大千世界滿中珍寶給施眾生。亦不自為常修梵行，不陵易虜掠他人令其憂惱。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩若在居家，以方便力為利益眾生故受五欲，布施眾生，須食與食、須飲與飲，衣服、臥具乃至資生所須，盡給與之。是菩薩自行檀那波羅蜜，教人行檀那，讚歎行檀那法，歡喜讚歎行檀那波羅蜜者；尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜亦如是。須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩在家時，能以滿閻浮提珍寶施與眾生，乃至三千大千世界滿中珍寶給施眾生。亦不自為常修梵行，不陵易虜掠他人令其憂惱。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩，執金剛神王常隨逐，作是願：『是菩薩摩訶薩當得阿耨多羅三藐三菩提，我常隨逐，乃至五性執金剛神常隨守護。』以是故，若天、若魔、若梵、若餘世間大力者，不能破壞。是名菩薩摩訶薩薩婆若心，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是名菩薩摩訶薩阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩，執金剛神王常隨逐，作是願：『是菩薩摩訶薩當得阿耨多羅三藐三菩提，我常隨逐，乃至五性執金剛神常隨守護。』以是故，若天、若魔、若梵、若餘世間大力者，不能破壞。是名菩薩摩訶薩薩婆若心，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是名菩薩摩訶薩阿惟越致相。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩常具足菩薩五根——信根、精進根、念根、定根、慧根——是名阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩常具足菩薩五根——信根、精進根、念根、定根、慧根——是名阿惟越致相。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩為上人、不為下人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩為上人、不為下人。」

須菩提白佛言：「世尊！云何為上人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何為上人？」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩一心行阿耨多羅三藐三菩提，心不散亂，是名上人。以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩一心行阿耨多羅三藐三菩提，心不散亂，是名上人。以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致相。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩一心常念佛道，為淨命故，不作呪術、合和諸藥，不呪鬼神令著男女問其吉凶、男女祿相壽命長短。何以故？須菩提！是菩薩摩訶薩知諸法自相空，不見諸法相故，不行邪命行淨命。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩一心常念佛道，為淨命故，不作呪術、合和諸藥，不呪鬼神令著男女問其吉凶、男女祿相壽命長短。何以故？須菩提！是菩薩摩訶薩知諸法自相空，不見諸法相故，不行邪命行淨命。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩相。

「復次，須菩提！今當更說阿惟越致菩薩摩訶薩行、類、相貌。一心諦聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！今當更說阿惟越致菩薩摩訶薩行、類、相貌。一心諦聽。」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，常不遠離阿耨多羅三藐三菩提心故，不說五陰事，不說十二入事，不說十八界事。何以故？常念觀五陰空相，十二入、十八界空相故。是菩薩摩訶薩不好說官事。何以故？是菩薩諸法空相中住，不見法若貴若賤。不好說賊事。何以故？諸法自相空故，不見若得若失。不好說軍事。何以故？諸法自相空故，不見若多若少。不好說鬪事。何以故？是菩薩摩訶薩住諸法如中，不見法有憎有愛。不好說婦女事。何以故？住諸法空中，不見好醜故。不好說聚落事。何以故？諸法自相空故，不見法若合若散。不好說城邑事。何以故？住諸法實際中，不見有勝有負。不好說國事。何以故？住實際中，不見法有所屬有不屬。不好說我事。何以故？法性中住，不見法有我無我，乃至不見知者、見者。如是等不說種種世間事，但好說般若波羅蜜不遠離薩婆若心，若行檀那波羅蜜時，不為慳貪事。行尸羅波羅蜜時，不為破戒事。行羼提波羅蜜時，不為瞋諍事。行毘梨耶波羅蜜時，不為懈怠事。行禪那波羅蜜時，不為散亂事。行般若波羅蜜時，不為愚癡事。是菩薩雖行一切法空，而愛樂法。是菩薩雖行法性，常讚不壞法而愛樂善知識——所謂諸佛及菩薩、聲聞、辟支佛——諸能教化，令樂住阿耨多羅三藐三菩提者。是人常願欲見諸佛、聞在所處。佛國土中有現在佛，隨願往生。如是心常晝夜行，所謂念佛心。如是，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩行初禪乃至非有想非無想處，以方便力故，起欲界心，若眾生能行十善道者及現在有佛處，在中生。以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，常不遠離阿耨多羅三藐三菩提心故，不說五陰事，不說十二入事，不說十八界事。何以故？常念觀五陰空相，十二入、十八界空相故。是菩薩摩訶薩不好說官事。何以故？是菩薩諸法空相中住，不見法若貴若賤。不好說賊事。何以故？諸法自相空故，不見若得若失。不好說軍事。何以故？諸法自相空故，不見若多若少。不好說鬪事。何以故？是菩薩摩訶薩住諸法如中，不見法有憎有愛。不好說婦女事。何以故？住諸法空中，不見好醜故。不好說聚落事。何以故？諸法自相空故，不見法若合若散。不好說城邑事。何以故？住諸法實際中，不見有勝有負。不好說國事。何以故？住實際中，不見法有所屬有不屬。不好說我事。何以故？法性中住，不見法有我無我，乃至不見知者、見者。如是等不說種種世間事，但好說般若波羅蜜不遠離薩婆若心，若行檀那波羅蜜時，不為慳貪事。行尸羅波羅蜜時，不為破戒事。行羼提波羅蜜時，不為瞋諍事。行毘梨耶波羅蜜時，不為懈怠事。行禪那波羅蜜時，不為散亂事。行般若波羅蜜時，不為愚癡事。是菩薩雖行一切法空，而愛樂法。是菩薩雖行法性，常讚不壞法而愛樂善知識——所謂諸佛及菩薩、聲聞、辟支佛——諸能教化，令樂住阿耨多羅三藐三菩提者。是人常願欲見諸佛、聞在所處。佛國土中有現在佛，隨願往生。如是心常晝夜行，所謂念佛心。如是，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩行初禪乃至非有想非無想處，以方便力故，起欲界心，若眾生能行十善道者及現在有佛處，在中生。以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住內空、外空乃至無法有法空，住四念處乃至空、無相、無作解脫門，於自地中了了，不疑我是阿惟越致、非阿惟越致。何以故？乃至不見少許法於阿耨多羅三藐三菩提中若轉若不轉。須菩提！譬如人得須陀洹果、住須陀洹地中，自了了知，終不疑不悔。阿惟越致菩薩摩訶薩亦如是，住阿惟越致地中終不疑。住是地中，淨佛國土、成就眾生。種種魔事起即時覺知，亦不隨魔事、破壞魔事。須菩提！譬如有人作五逆罪，五逆罪心乃至死時常逐不捨，雖有異心不能障隔。須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩亦如是，自住其地、心常不動。一切世間天、人、阿修羅不能動轉。何以故？是菩薩摩訶薩出一切世間天、人、阿修羅上，入正法位中，自證地中住，具足諸菩薩神通，能淨佛國土、成就眾生。從一佛國至一佛國，於十方佛所殖諸善根，親近諮問諸佛。是菩薩如是住，種種魔事起覺而不隨，以方便力處魔事著實際中。自證地中不疑不悔。何以故？實際中無疑相故。知是實際非一非二，以是因緣故，是人乃至轉身，終不向聲聞、辟支佛地。是菩薩摩訶薩諸法自相空中，不見法若生若滅、若垢若淨。須菩提！是菩薩摩訶薩乃至轉身，亦不疑我當得阿耨多羅三藐三菩提、若不得。何以故？須菩提！諸法自相空即是阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是菩薩摩訶薩住自證地中，不隨他語，無能壞者。何以故？是阿惟越致菩薩摩訶薩成就不動智慧故。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住內空、外空乃至無法有法空，住四念處乃至空、無相、無作解脫門，於自地中了了，不疑我是阿惟越致、非阿惟越致。何以故？乃至不見少許法於阿耨多羅三藐三菩提中若轉若不轉。須菩提！譬如人得須陀洹果、住須陀洹地中，自了了知，終不疑不悔。阿惟越致菩薩摩訶薩亦如是，住阿惟越致地中終不疑。住是地中，淨佛國土、成就眾生。種種魔事起即時覺知，亦不隨魔事、破壞魔事。須菩提！譬如有人作五逆罪，五逆罪心乃至死時常逐不捨，雖有異心不能障隔。須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩亦如是，自住其地、心常不動。一切世間天、人、阿修羅不能動轉。何以故？是菩薩摩訶薩出一切世間天、人、阿修羅上，入正法位中，自證地中住，具足諸菩薩神通，能淨佛國土、成就眾生。從一佛國至一佛國，於十方佛所殖諸善根，親近諮問諸佛。是菩薩如是住，種種魔事起覺而不隨，以方便力處魔事著實際中。自證地中不疑不悔。何以故？實際中無疑相故。知是實際非一非二，以是因緣故，是人乃至轉身，終不向聲聞、辟支佛地。是菩薩摩訶薩諸法自相空中，不見法若生若滅、若垢若淨。須菩提！是菩薩摩訶薩乃至轉身，亦不疑我當得阿耨多羅三藐三菩提、若不得。何以故？須菩提！諸法自相空即是阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是菩薩摩訶薩住自證地中，不隨他語，無能壞者。何以故？是阿惟越致菩薩摩訶薩成就不動智慧故。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩，若惡魔作佛身來，語菩薩言：『汝今於是間取阿羅漢道，汝亦無阿耨多羅三藐三菩提記，汝亦未得無生忍法，汝亦無是阿惟越致行、類、相貌，亦無是相得受阿耨多羅三藐三菩提記。』須菩提！若菩薩摩訶薩聞是語，心不異，不沒不驚不怖不畏。是菩薩應自知：『我必從諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。』何以故？『諸菩薩以是法受記，我亦有是法得受記。』須菩提！若惡魔、若為魔所使，作佛形像來，與菩薩受聲聞、辟支佛記。須菩提！是菩薩作是念：『是惡魔、若魔所使，作佛形像來。諸佛不應教菩薩遠離阿耨多羅三藐三菩提教，住聲聞、辟支佛道。』須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩，若惡魔作佛身來，語菩薩言：『汝今於是間取阿羅漢道，汝亦無阿耨多羅三藐三菩提記，汝亦未得無生忍法，汝亦無是阿惟越致行、類、相貌，亦無是相得受阿耨多羅三藐三菩提記。』須菩提！若菩薩摩訶薩聞是語，心不異，不沒不驚不怖不畏。是菩薩應自知：『我必從諸佛受阿耨多羅三藐三菩提記。』何以故？『諸菩薩以是法受記，我亦有是法得受記。』須菩提！若惡魔、若為魔所使，作佛形像來，與菩薩受聲聞、辟支佛記。須菩提！是菩薩作是念：『是惡魔、若魔所使，作佛形像來。諸佛不應教菩薩遠離阿耨多羅三藐三菩提教，住聲聞、辟支佛道。』須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致相。

「復次，須菩提！惡魔復作佛身來，到菩薩所，作是言：『汝所學經書非佛所說，亦非聲聞說，是魔所說。』須菩提！是菩薩摩訶薩當作是知：『是惡魔、若魔所使，教我遠離阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！當知是菩薩已為過去佛所受記，住阿惟越致地。何以故？諸菩薩所有阿惟越致行、類、相貌，是菩薩亦有是行、類、相貌，是名阿惟越致菩薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔復作佛身來，到菩薩所，作是言：『汝所學經書非佛所說，亦非聲聞說，是魔所說。』須菩提！是菩薩摩訶薩當作是知：『是惡魔、若魔所使，教我遠離阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！當知是菩薩已為過去佛所受記，住阿惟越致地。何以故？諸菩薩所有阿惟越致行、類、相貌，是菩薩亦有是行、類、相貌，是名阿惟越致菩薩相。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，為護持諸法故，不惜身命，何況餘物。是菩薩護持法故，作是念：『我不為護持一佛法，我為護持三世十方諸佛法故。』須菩提！云何菩薩摩訶薩護持法故，不惜身命？須菩提！如佛說一切諸法真空，是時有愚癡人破壞不受，作是言：『是非法、非善、非世尊教。』須菩提！菩薩護持如是法故，不惜身命。菩薩亦應作是念：『未來世諸佛，我亦在是數中，在中受記，是法亦是我法。』以是故，不惜身命。須菩提！菩薩見是利益故，護持法，不惜身命。須菩提！以是行、類、相貌，知是阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，為護持諸法故，不惜身命，何況餘物。是菩薩護持法故，作是念：『我不為護持一佛法，我為護持三世十方諸佛法故。』須菩提！云何菩薩摩訶薩護持法故，不惜身命？須菩提！如佛說一切諸法真空，是時有愚癡人破壞不受，作是言：『是非法、非善、非世尊教。』須菩提！菩薩護持如是法故，不惜身命。菩薩亦應作是念：『未來世諸佛，我亦在是數中，在中受記，是法亦是我法。』以是故，不惜身命。須菩提！菩薩見是利益故，護持法，不惜身命。須菩提！以是行、類、相貌，知是阿惟越致相。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩聞佛說法，不疑不悔。聞已受持，終不忘失。何以故？得陀羅尼故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩聞佛說法，不疑不悔。聞已受持，終不忘失。何以故？得陀羅尼故。」

須菩提言：「世尊！得何等陀羅尼，聞佛所說諸經而不忘失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！得何等陀羅尼，聞佛所說諸經而不忘失？」

佛告須菩提：「菩薩得聞持等陀羅尼故，佛說諸經，不忘不失、不疑不悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩得聞持等陀羅尼故，佛說諸經，不忘不失、不疑不悔。」

須菩提白佛言：「世尊！但聞佛說法不忘不失、不疑不悔？聲聞、辟支佛說，天、龍、鬼神、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽說，亦復不忘不失、不疑不悔耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！但聞佛說法不忘不失、不疑不悔？聲聞、辟支佛說，天、龍、鬼神、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽說，亦復不忘不失、不疑不悔耶？」

佛告須菩提：「所有言說眾事，得陀羅尼菩薩皆不忘不失、不疑不悔。須菩提！如是行、類、相貌成就，當知是阿惟越致菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「所有言說眾事，得陀羅尼菩薩皆不忘不失、不疑不悔。須菩提！如是行、類、相貌成就，當知是阿惟越致菩薩摩訶薩。」

摩訶般若波羅蜜經深奧品第五十七(丹本燈炷品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經深奧品第五十七(丹本燈炷品)

須菩提白佛言：「世尊！是阿惟越致菩薩摩訶薩大功德成就。世尊！是阿惟越致菩薩摩訶薩無量功德成就、無邊功德成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是阿惟越致菩薩摩訶薩大功德成就。世尊！是阿惟越致菩薩摩訶薩無量功德成就、無邊功德成就。」

佛告須菩提：「如是，如是！是阿惟越致菩薩摩訶薩大功德成就，是阿惟越致菩薩摩訶薩無量無邊功德成就。何以故？是菩薩摩訶薩得無量無邊智慧，不與一切聲聞、辟支佛共故。阿惟越致菩薩住是智慧中，生四無閡智。得是無閡智故，一切世間天及人無能窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！是阿惟越致菩薩摩訶薩大功德成就，是阿惟越致菩薩摩訶薩無量無邊功德成就。何以故？是菩薩摩訶薩得無量無邊智慧，不與一切聲聞、辟支佛共故。阿惟越致菩薩住是智慧中，生四無閡智。得是無閡智故，一切世間天及人無能窮盡。」

須菩提白佛言：「世尊！佛能以恒河沙等劫歎說阿惟越致菩薩摩訶薩行、類、相貌。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！佛能以恒河沙等劫歎說阿惟越致菩薩摩訶薩行、類、相貌。」

須菩提言：「世尊！何等深奧處，阿惟越致菩薩摩訶薩住是中行六波羅蜜時，具足四念處乃至具足一切種智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！何等深奧處，阿惟越致菩薩摩訶薩住是中行六波羅蜜時，具足四念處乃至具足一切種智？」

佛讚須菩提：「善哉，善哉！須菩提！汝為阿惟越致菩薩摩訶薩問是深奧處。須菩提！深奧處者，空是其義。無相、無作、無起、無生、無染、寂滅、離、如、法性、實際、涅槃，須菩提！如是等法是為深奧義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛讚須菩提：「善哉，善哉！須菩提！汝為阿惟越致菩薩摩訶薩問是深奧處。須菩提！深奧處者，空是其義。無相、無作、無起、無生、無染、寂滅、離、如、法性、實際、涅槃，須菩提！如是等法是為深奧義。」

須菩提白佛言：「世尊！但空乃至涅槃是深奧，非一切法深奧耶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！但空乃至涅槃是深奧，非一切法深奧耶。」

佛言：「一切法亦是深奧義。須菩提！色亦深奧，受想行識亦深奧；眼亦深奧乃至意，色乃至法，眼界乃至意識界；檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜；四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提亦深奧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法亦是深奧義。須菩提！色亦深奧，受想行識亦深奧；眼亦深奧乃至意，色乃至法，眼界乃至意識界；檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜；四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提亦深奧。」

「世尊！云何色深奧乃至阿耨多羅三藐三菩提亦深奧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色深奧乃至阿耨多羅三藐三菩提亦深奧？」

佛言：「色如深奧故，色深奧。受想行識如乃至阿耨多羅三藐三菩提如深奧故，阿耨多羅三藐三菩提深奧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色如深奧故，色深奧。受想行識如乃至阿耨多羅三藐三菩提如深奧故，阿耨多羅三藐三菩提深奧。」

「世尊！云何色如深奧乃至阿耨多羅三藐三菩提如深奧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色如深奧乃至阿耨多羅三藐三菩提如深奧？」

「須菩提！是色如，非是色、非離色。乃至識如，非是識、非離識。乃至阿耨多羅三藐三菩提如，非是阿耨多羅三藐三菩提、非離阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！是色如，非是色、非離色。乃至識如，非是識、非離識。乃至阿耨多羅三藐三菩提如，非是阿耨多羅三藐三菩提、非離阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提白佛言：「希有世尊！微妙方便力故，令阿惟越致菩薩摩訶薩離色處涅槃，亦令離受想行識處涅槃，亦令離一切法，若世間若出世間、若有諍若無諍、若有漏若無漏法處涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「希有世尊！微妙方便力故，令阿惟越致菩薩摩訶薩離色處涅槃，亦令離受想行識處涅槃，亦令離一切法，若世間若出世間、若有諍若無諍、若有漏若無漏法處涅槃。」

佛言：「如是，如是！須菩提！佛以微妙方便力故，令阿惟越致菩薩離色處涅槃，乃至離有漏無漏法處涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！佛以微妙方便力故，令阿惟越致菩薩離色處涅槃，乃至離有漏無漏法處涅槃。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩如是甚深法與般若波羅蜜相應觀察籌量思惟，作是念：『我應如是行，如般若波羅蜜中教。我應如是學，如般若波羅蜜中說。』須菩提！若是菩薩摩訶薩能如說行、如說學，如般若波羅蜜中觀，具足勤精進、一念生時，當得無量無邊阿僧祇福德。是菩薩摩訶薩超越無量劫，近阿耨多羅三藐三菩提。何況常行般若波羅蜜，應阿耨多羅三藐三菩提念。須菩提！譬如多婬欲人與端正淨潔女人共期。此女人限閡不得時往，於須菩提意云何，是人所念為在何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩如是甚深法與般若波羅蜜相應觀察籌量思惟，作是念：『我應如是行，如般若波羅蜜中教。我應如是學，如般若波羅蜜中說。』須菩提！若是菩薩摩訶薩能如說行、如說學，如般若波羅蜜中觀，具足勤精進、一念生時，當得無量無邊阿僧祇福德。是菩薩摩訶薩超越無量劫，近阿耨多羅三藐三菩提。何況常行般若波羅蜜，應阿耨多羅三藐三菩提念。須菩提！譬如多婬欲人與端正淨潔女人共期。此女人限閡不得時往，於須菩提意云何，是人所念為在何處？」

「世尊！是人念念常在彼女人所，恒作是念，憶想當來與共坐臥歡樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是人念念常在彼女人所，恒作是念，憶想當來與共坐臥歡樂。」

「須菩提！是人一日一夜為有幾念生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！是人一日一夜為有幾念生？」

須菩提言：「世尊！是人一日一夜，其念甚多甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！是人一日一夜，其念甚多甚多。」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩念般若波羅蜜，如般若波羅蜜中說行是道，一念頃超越劫數，亦如彼人一日一夜心念之數。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，遠離眾罪，所謂離阿耨多羅三藐三菩提罪。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，一日所得善根功德，假令滿如恒河沙等三千大千世界中功德，猶亦不減於餘殘功德，百分不及一分，千分千億萬分乃至算數、譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩念般若波羅蜜，如般若波羅蜜中說行是道，一念頃超越劫數，亦如彼人一日一夜心念之數。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，遠離眾罪，所謂離阿耨多羅三藐三菩提罪。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，一日所得善根功德，假令滿如恒河沙等三千大千世界中功德，猶亦不減於餘殘功德，百分不及一分，千分千億萬分乃至算數、譬喻所不能及。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙等劫布施三寶——佛寶、法寶、比丘僧寶。須菩提！於汝意云何，是菩薩摩訶薩以是因緣故得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙等劫布施三寶——佛寶、法寶、比丘僧寶。須菩提！於汝意云何，是菩薩摩訶薩以是因緣故得福多不？」

須菩提言：「世尊！甚多，無量無邊阿僧祇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！甚多，無量無邊阿僧祇。」

佛告須菩提：「不如菩薩摩訶薩深般若波羅蜜中一日如說修行得福多。何以故？般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩道，乘是道疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙等劫供養須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛及諸佛。於須菩提意云何，是菩薩摩訶薩以是因緣故得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「不如菩薩摩訶薩深般若波羅蜜中一日如說修行得福多。何以故？般若波羅蜜是諸菩薩摩訶薩道，乘是道疾得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙等劫供養須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛及諸佛。於須菩提意云何，是菩薩摩訶薩以是因緣故得福多不？」

須菩提言：「世尊！甚多，甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！甚多，甚多。」

佛言：「不如是菩薩摩訶薩深般若波羅蜜如說修行一日得福多。何以故？菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜，過一切聲聞、辟支佛地，入菩薩位，漸漸得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙等劫行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。於汝意云何，是人以是因緣故得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是菩薩摩訶薩深般若波羅蜜如說修行一日得福多。何以故？菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜，過一切聲聞、辟支佛地，入菩薩位，漸漸得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙等劫行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。於汝意云何，是人以是因緣故得福多不？」

須菩提言：「世尊！甚多，甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！甚多，甚多。」

佛言：「不如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如說修行，一日布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧得福多。何以故？須菩提！般若波羅蜜是菩薩摩訶薩母故；是般若波羅蜜能生諸菩薩摩訶薩，諸菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中，能具足一切佛法故。須菩提！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙劫壽行法施。須菩提！於汝意云何，是人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如說修行，一日布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧得福多。何以故？須菩提！般若波羅蜜是菩薩摩訶薩母故；是般若波羅蜜能生諸菩薩摩訶薩，諸菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中，能具足一切佛法故。須菩提！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙劫壽行法施。須菩提！於汝意云何，是人得福多不？」

須菩提言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人深般若波羅蜜如說修行，乃至一日法施得福多。何以故？須菩提！是菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜，則不遠離一切種智；不遠離一切種智，則不遠離般若波羅蜜。以是故，須菩提！菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，不當遠離般若波羅蜜。須菩提！若菩薩摩訶薩如恒河沙等劫遠離般若波羅蜜，修行四念處乃至八聖道分，內空乃至一切種智。須菩提！於汝意云何，是善男子、善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人深般若波羅蜜如說修行，乃至一日法施得福多。何以故？須菩提！是菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜，則不遠離一切種智；不遠離一切種智，則不遠離般若波羅蜜。以是故，須菩提！菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，不當遠離般若波羅蜜。須菩提！若菩薩摩訶薩如恒河沙等劫遠離般若波羅蜜，修行四念處乃至八聖道分，內空乃至一切種智。須菩提！於汝意云何，是善男子、善女人得福多不？」

須菩提言：「世尊！甚多，甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！甚多，甚多！」

佛言：「不如是善男子、善女人深般若波羅蜜如說一日修行四念處乃至一切種智得福多。何以故？須菩提！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜，於薩婆若轉者，無有是處。須菩提！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，於薩婆若轉，則有是處。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩常不應遠離般若波羅蜜行。須菩提！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙等劫壽財施、法施及禪定福德，迴向阿耨多羅三藐三菩提。於汝意云何，是人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人深般若波羅蜜如說一日修行四念處乃至一切種智得福多。何以故？須菩提！若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜，於薩婆若轉者，無有是處。須菩提！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，於薩婆若轉，則有是處。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩常不應遠離般若波羅蜜行。須菩提！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜，如恒河沙等劫壽財施、法施及禪定福德，迴向阿耨多羅三藐三菩提。於汝意云何，是人得福多不？」

須菩提言：「世尊！甚多，甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！甚多，甚多！」

佛言：「不如是善男子、善女人深般若波羅蜜如說修行，乃至一日財施、法施、禪定福德迴向阿耨多羅三藐三菩提得福多。何以故？是第一迴向，所謂般若波羅蜜迴向。若遠離般若波羅蜜迴向，是不名迴向。須菩提！以是故，若菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，應方便學般若波羅蜜迴向。須菩提！若善男子、善女人遠離般若波羅蜜，如恒河沙劫壽過去未來現在諸佛及弟子善根和合隨喜，迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！於汝意云何，是人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人深般若波羅蜜如說修行，乃至一日財施、法施、禪定福德迴向阿耨多羅三藐三菩提得福多。何以故？是第一迴向，所謂般若波羅蜜迴向。若遠離般若波羅蜜迴向，是不名迴向。須菩提！以是故，若菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，應方便學般若波羅蜜迴向。須菩提！若善男子、善女人遠離般若波羅蜜，如恒河沙劫壽過去未來現在諸佛及弟子善根和合隨喜，迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！於汝意云何，是人得福多不？」

須菩提言：「世尊！甚多，甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！甚多，甚多！」

佛言：「不如是善男子、善女人深般若波羅蜜如說修行，乃至一日隨喜善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提得福多。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，應學般若波羅蜜中方便，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人深般若波羅蜜如說修行，乃至一日隨喜善根，迴向阿耨多羅三藐三菩提得福多。須菩提！以是故，菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，應學般若波羅蜜中方便，迴向阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提白佛言：「世尊！如佛所說，因緣起法從妄想生，非實。云何善男子、善女人得大福德？世尊！以是因緣起法，不應得正見、入法位，不應得須陀洹果，乃至不應得阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！如佛所說，因緣起法從妄想生，非實。云何善男子、善女人得大福德？世尊！以是因緣起法，不應得正見、入法位，不應得須陀洹果，乃至不應得阿耨多羅三藐三菩提果。」

佛告須菩提：「如是，如是！須菩提！以是因緣起法，不應得正見、入法位，乃至不應得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！行般若波羅蜜菩薩摩訶薩，知因緣起法亦空、無堅固、虛誑不實。何以故？須菩提！是菩薩摩訶薩善學內空，乃至善學無法有法空故，是菩薩摩訶薩住是十八空，種種觀作法空，即不遠離般若波羅蜜。若菩薩摩訶薩如是漸漸不離般若波羅蜜，漸漸得無數、無量、無邊福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！須菩提！以是因緣起法，不應得正見、入法位，乃至不應得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！行般若波羅蜜菩薩摩訶薩，知因緣起法亦空、無堅固、虛誑不實。何以故？須菩提！是菩薩摩訶薩善學內空，乃至善學無法有法空故，是菩薩摩訶薩住是十八空，種種觀作法空，即不遠離般若波羅蜜。若菩薩摩訶薩如是漸漸不離般若波羅蜜，漸漸得無數、無量、無邊福德。」

須菩提白佛言：「世尊！無數、無量、無邊有何等異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！無數、無量、無邊有何等異？」

「須菩提！無數者，名不墮數中，若有為性中、若無為性中。無量者，量不可得，若過去若未來若現在。無邊者，諸法邊不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！無數者，名不墮數中，若有為性中、若無為性中。無量者，量不可得，若過去若未來若現在。無邊者，諸法邊不可得。」

須菩提言：「世尊！頗有色亦無數、無量、無邊？頗有受想行識亦無數、無量、無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！頗有色亦無數、無量、無邊？頗有受想行識亦無數、無量、無邊？」

「須菩提！有因緣，色亦無數、無量、無邊，受想行識亦無數、無量、無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！有因緣，色亦無數、無量、無邊，受想行識亦無數、無量、無邊。」

「世尊！何等因緣故，色亦無數、無量、無邊？受想行識亦無數、無量、無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何等因緣故，色亦無數、無量、無邊？受想行識亦無數、無量、無邊？」

佛告須菩提：「色空故，無數、無量、無邊；受想行識空故，無數、無量、無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「色空故，無數、無量、無邊；受想行識空故，無數、無量、無邊。」

「世尊！但色空、受想行識空，非一切法空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！但色空、受想行識空，非一切法空耶？」

「須菩提！我不常說一切法空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！我不常說一切法空耶？」

須菩提言：「世尊！佛說一切法空。世尊！諸法空即是不可盡，無有數、無量、無邊。世尊！空中數不可得、量不可得、邊不可得。以是故，世尊！是不可盡，無數、無量、無邊義無有是異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！佛說一切法空。世尊！諸法空即是不可盡，無有數、無量、無邊。世尊！空中數不可得、量不可得、邊不可得。以是故，世尊！是不可盡，無數、無量、無邊義無有是異。」

佛告須菩提：「如是，如是！是法義無別異。須菩提！是法不可說，佛以方便力故分別說，所謂不可盡、無數、無量、無邊、無著，空、無相、無作、無起、無生、無滅、無染、涅槃。佛種種因緣，以方便力說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！是法義無別異。須菩提！是法不可說，佛以方便力故分別說，所謂不可盡、無數、無量、無邊、無著，空、無相、無作、無起、無生、無滅、無染、涅槃。佛種種因緣，以方便力說。」

須菩提白佛言：「希有世尊！諸法實相不可說，而佛以方便力故說。世尊！如我解佛所說義，一切法亦不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「希有世尊！諸法實相不可說，而佛以方便力故說。世尊！如我解佛所說義，一切法亦不可說。」

佛言：「如是，如是！須菩提！一切法不可說。一切法不可說相即是空，是空不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！一切法不可說。一切法不可說相即是空，是空不可說。」

「世尊！不可說義有增有減不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不可說義有增有減不？」

佛言：「不也，須菩提！不可說義無增無減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！不可說義無增無減。」

「世尊！若不可說義無增無減，檀那波羅蜜亦當無增無減，乃至般若波羅蜜亦當無增無減。四念處乃至八聖道分亦當無增無減，四禪、四無量心、四無色定、五神通、八背捨、八勝處、九次第定，佛十力、四無所畏、四無閡智、十八不共法，亦當無增無減。世尊！若菩薩摩訶薩六波羅蜜不增，乃至十八不共法不增者，云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若不可說義無增無減，檀那波羅蜜亦當無增無減，乃至般若波羅蜜亦當無增無減。四念處乃至八聖道分亦當無增無減，四禪、四無量心、四無色定、五神通、八背捨、八勝處、九次第定，佛十力、四無所畏、四無閡智、十八不共法，亦當無增無減。世尊！若菩薩摩訶薩六波羅蜜不增，乃至十八不共法不增者，云何菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛言：「如是，如是！須菩提！不可說義無增無減。菩薩摩訶薩習行般若波羅蜜有方便力故，不作是念：『我增般若波羅蜜，乃至增檀那波羅蜜。』當作是念：『但名字故，名檀那波羅蜜。』是菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，是心及諸善根如阿耨多羅三藐三菩提相迴向。乃至行般若波羅蜜時，是心及諸善根如阿耨多羅三藐三菩提相迴向。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！不可說義無增無減。菩薩摩訶薩習行般若波羅蜜有方便力故，不作是念：『我增般若波羅蜜，乃至增檀那波羅蜜。』當作是念：『但名字故，名檀那波羅蜜。』是菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，是心及諸善根如阿耨多羅三藐三菩提相迴向。乃至行般若波羅蜜時，是心及諸善根如阿耨多羅三藐三菩提相迴向。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是阿耨多羅三藐三菩提？」

佛言：「一切法如相，是名阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法如相，是名阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是一切法如相是阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是一切法如相是阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告須菩提：「色如相，受想行識如相，乃至涅槃如相，是阿耨多羅三藐三菩提是如相，亦不增不減。須菩提！是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜，常觀是如法，不見有增有減。以是因緣故，須菩提！不可說義無增無減。檀那波羅蜜亦不增不減，乃至十八不共法亦不增不減。須菩提！菩薩摩訶薩以是不增不減法故，應般若波羅蜜行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「色如相，受想行識如相，乃至涅槃如相，是阿耨多羅三藐三菩提是如相，亦不增不減。須菩提！是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜，常觀是如法，不見有增有減。以是因緣故，須菩提！不可說義無增無減。檀那波羅蜜亦不增不減，乃至十八不共法亦不增不減。須菩提！菩薩摩訶薩以是不增不減法故，應般若波羅蜜行。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩用初心得阿耨多羅三藐三菩提？用後心得阿耨多羅三藐三菩提？世尊！是初心不至後心，後心不在初心。世尊！如是心、心數法不具，云何善根增益？若善根不增，云何當得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩用初心得阿耨多羅三藐三菩提？用後心得阿耨多羅三藐三菩提？世尊！是初心不至後心，後心不在初心。世尊！如是心、心數法不具，云何善根增益？若善根不增，云何當得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告須菩提：「我當為汝說譬喻，智者得譬喻則於義易解。須菩提！譬如然燈，為用初焰燋炷？為用後焰燋炷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「我當為汝說譬喻，智者得譬喻則於義易解。須菩提！譬如然燈，為用初焰燋炷？為用後焰燋炷？」

須菩提言：「世尊！非初焰燋炷，亦非離初焰。世尊！非後焰燋炷，亦非離後焰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！非初焰燋炷，亦非離初焰。世尊！非後焰燋炷，亦非離後焰。」

「須菩提！於汝意云何，炷為燋不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何，炷為燋不？」

「世尊！炷實燋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！炷實燋。」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩如是，不用初心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離初心得阿耨多羅三藐三菩提；不用後心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離後心得阿耨多羅三藐三菩提；而得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是中菩薩摩訶薩從初發意行般若波羅蜜，具足十地，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩如是，不用初心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離初心得阿耨多羅三藐三菩提；不用後心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離後心得阿耨多羅三藐三菩提；而得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是中菩薩摩訶薩從初發意行般若波羅蜜，具足十地，得阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是十地，菩薩具足已得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是十地，菩薩具足已得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛言：「菩薩摩訶薩具足乾慧地、性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已作地、辟支佛地、菩薩地、佛地，具足是地，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！菩薩摩訶薩學是十地已，非初心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離初心得阿耨多羅三藐三菩提；非後心得阿耨多羅三藐三菩提，亦非離後心得阿耨多羅三藐三菩提；而得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩具足乾慧地、性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已作地、辟支佛地、菩薩地、佛地，具足是地，得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！菩薩摩訶薩學是十地已，非初心得阿耨多羅三藐三菩提，亦不離初心得阿耨多羅三藐三菩提；非後心得阿耨多羅三藐三菩提，亦非離後心得阿耨多羅三藐三菩提；而得阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提言：「世尊！是因緣法甚深，所謂非初心、非離初心，非後心、非離後心得阿耨多羅三藐三菩提，而得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！是因緣法甚深，所謂非初心、非離初心，非後心、非離後心得阿耨多羅三藐三菩提，而得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告須菩提：「於汝意云何，若心滅已，是心更生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，若心滅已，是心更生不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「須菩提！於汝意云何，心生是滅相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何，心生是滅相不？」

「世尊！是滅相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是滅相。」

「須菩提！於汝意云何，心滅相是滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何，心滅相是滅不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

佛告須菩提：「於汝意云何，亦如是住不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，亦如是住不？」

須菩提言：「世尊！亦如是住，如如住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！亦如是住，如如住。」

佛告須菩提：「於汝意云何，若是心如如住，當作實際證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，若是心如如住，當作實際證不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

佛告須菩提：「於汝意云何，是如甚深不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，是如甚深不？」

「世尊！甚深，甚深！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深，甚深！」

「須菩提！於汝意云何，但如是心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何，但如是心不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「離如是心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離如是心不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「須菩提！於汝意云何，如見如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何，如見如不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「須菩提！於汝意云何，若菩薩能如是行，為行深般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何，若菩薩能如是行，為行深般若波羅蜜不？」

須菩提言：「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，為行深般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，為行深般若波羅蜜。」

「須菩提！於汝意云何，若菩薩摩訶薩如是行，是何處行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何，若菩薩摩訶薩如是行，是何處行？」

須菩提言：「世尊！若菩薩摩訶薩作如是行，為無處所行。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住諸法如中，無如是念、無念處亦無念者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！若菩薩摩訶薩作如是行，為無處所行。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住諸法如中，無如是念、無念處亦無念者。」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩如是行，為何處行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩如是行，為何處行？」

須菩提言：「世尊！是菩薩摩訶薩如是行，為第一義中行。二行不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！是菩薩摩訶薩如是行，為第一義中行。二行不可得故。」

「須菩提！於汝意云何，若菩薩第一義、無念中行，為行相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何，若菩薩第一義、無念中行，為行相不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「於汝意云何，是菩薩摩訶薩壞相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，是菩薩摩訶薩壞相不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

佛告須菩提：「云何名不壞相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「云何名不壞相？」

須菩提言：「世尊！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我當壞諸法相。』世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，未具足佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，不得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！菩薩摩訶薩以方便力故，於諸法亦不取相亦不壞相。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩知一切諸法自相空故。菩薩摩訶薩住是自相空中，為眾生故，入三三昧，用是三三昧成就眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我當壞諸法相。』世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，未具足佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，不得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！菩薩摩訶薩以方便力故，於諸法亦不取相亦不壞相。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩知一切諸法自相空故。菩薩摩訶薩住是自相空中，為眾生故，入三三昧，用是三三昧成就眾生。」

須菩提言：「世尊！云何菩薩摩訶薩入三三昧成就眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！云何菩薩摩訶薩入三三昧成就眾生？」

佛言：「菩薩住是三三昧，見眾生作法中行，菩薩以方便力教令得無作；見眾生我相中行，以方便力教令行空；見眾生一切相中行，以方便力故教令行無相。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，入三三昧，以三三昧成就眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩住是三三昧，見眾生作法中行，菩薩以方便力教令得無作；見眾生我相中行，以方便力教令行空；見眾生一切相中行，以方便力故教令行無相。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，入三三昧，以三三昧成就眾生。」

摩訶般若波羅蜜經夢行品第五十八(丹夢入三昧品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經夢行品第五十八(丹夢入三昧品)

爾時舍利弗問須菩提：「若菩薩摩訶薩夢中入三三昧——空、無相、無作三昧——寧有益於般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗問須菩提：「若菩薩摩訶薩夢中入三三昧——空、無相、無作三昧——寧有益於般若波羅蜜不？」

須菩提報舍利弗：「若菩薩晝日入三三昧，有益於般若波羅蜜；夜夢中亦當有益。何以故？晝夜夢中等無有異。舍利弗！若菩薩摩訶薩晝日行般若波羅蜜有益，是菩薩夢中行般若波羅蜜亦應有益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提報舍利弗：「若菩薩晝日入三三昧，有益於般若波羅蜜；夜夢中亦當有益。何以故？晝夜夢中等無有異。舍利弗！若菩薩摩訶薩晝日行般若波羅蜜有益，是菩薩夢中行般若波羅蜜亦應有益。」

舍利弗問須菩提：「菩薩摩訶薩若夢中所作業，是業有集成不？如佛所說，一切法如夢。以是故，不應集成。何以故？夢中無有法集成。若覺時憶想分別，應有集成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問須菩提：「菩薩摩訶薩若夢中所作業，是業有集成不？如佛所說，一切法如夢。以是故，不應集成。何以故？夢中無有法集成。若覺時憶想分別，應有集成。」

須菩提語舍利弗：「若人夢中殺眾生。覺已憶念取相分別：『我殺是快耶？』舍利弗！是事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗：「若人夢中殺眾生。覺已憶念取相分別：『我殺是快耶？』舍利弗！是事云何？」

舍利弗言：「無緣業不生，無緣思不生；有緣業生，有緣思生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無緣業不生，無緣思不生；有緣業生，有緣思生。」

「舍利弗！如是，如是！無緣業不生，無緣思不生；有緣業生，有緣思生。於見聞覺知法中心生，不從不見聞覺知法中心生，是中心有淨有垢。以是故，舍利弗！有緣故業生，不從無緣生；有緣故思生，不從無緣生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如是，如是！無緣業不生，無緣思不生；有緣業生，有緣思生。於見聞覺知法中心生，不從不見聞覺知法中心生，是中心有淨有垢。以是故，舍利弗！有緣故業生，不從無緣生；有緣故思生，不從無緣生。」

舍利弗語須菩提：「如佛說，一切諸業、諸思自相離。云何言：『有緣故業生，無緣業不生；有緣故思生，無緣思不生。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「如佛說，一切諸業、諸思自相離。云何言：『有緣故業生，無緣業不生；有緣故思生，無緣思不生。』」

須菩提語舍利弗：「取相故，有緣業生，不從無緣生；取相故，有緣思生，不從無緣生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗：「取相故，有緣業生，不從無緣生；取相故，有緣思生，不從無緣生。」

舍利弗語須菩提：「若菩薩摩訶薩夢中有布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，是善根福德迴向阿耨多羅三藐三菩提。是實迴向不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「若菩薩摩訶薩夢中有布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，是善根福德迴向阿耨多羅三藐三菩提。是實迴向不？」

須菩提語舍利弗：「彌勒菩薩今現在前，佛授不退轉記、當作佛。當問彌勒，彌勒當答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗：「彌勒菩薩今現在前，佛授不退轉記、當作佛。當問彌勒，彌勒當答。」

舍利弗白彌勒菩薩：「須菩提言：『彌勒菩薩今現在前，佛授不退轉記、當作佛。彌勒當答。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白彌勒菩薩：「須菩提言：『彌勒菩薩今現在前，佛授不退轉記、當作佛。彌勒當答。』」

彌勒菩薩語舍利弗：「當以彌勒名答耶？若色受想行識答耶？若色空答耶？若受想行識空答耶。是色不能答，受想行識不能答，色空不能答，受想行識空不能答。我不見是法可答，不見能答者。我不見是人受記，亦不見法可受記者，亦不見受記處。是一切法皆無二無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩語舍利弗：「當以彌勒名答耶？若色受想行識答耶？若色空答耶？若受想行識空答耶。是色不能答，受想行識不能答，色空不能答，受想行識空不能答。我不見是法可答，不見能答者。我不見是人受記，亦不見法可受記者，亦不見受記處。是一切法皆無二無別。」

舍利弗語彌勒菩薩：「如仁者所說，如是為得法作證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語彌勒菩薩：「如仁者所說，如是為得法作證不？」

彌勒答舍利弗：「如我所說法如是不證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒答舍利弗：「如我所說法如是不證。」

爾時舍利弗作是念：「彌勒菩薩智慧甚深，久行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，用無所得故，能如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗作是念：「彌勒菩薩智慧甚深，久行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，用無所得故，能如是說。」

爾時佛告舍利弗：「於汝意云何，汝用是法得阿羅漢。見是法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告舍利弗：「於汝意云何，汝用是法得阿羅漢。見是法不？」

舍利弗言：「不見也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不見也。」

「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦如是。不作是念：『是法當得受記、是法已受記、是法當得阿耨多羅三藐三菩提。』如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不疑我若得若不得，自知實得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜亦如是。不作是念：『是法當得受記、是法已受記、是法當得阿耨多羅三藐三菩提。』如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不疑我若得若不得，自知實得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告須菩提：「有菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，若見眾生飢寒凍餓、衣服弊壞。菩薩摩訶薩當作是願：『我隨爾所時行檀那波羅蜜，我得阿耨多羅三藐三菩提時，令我國土眾生無如是事。衣服飲食資生之具，當如四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足檀那波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「有菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，若見眾生飢寒凍餓、衣服弊壞。菩薩摩訶薩當作是願：『我隨爾所時行檀那波羅蜜，我得阿耨多羅三藐三菩提時，令我國土眾生無如是事。衣服飲食資生之具，當如四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足檀那波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時，見眾生殺生乃至邪見，短命多病、顏色不好，無有威德、貧乏財物，生下賤家、形殘醜陋。當作是願：『我隨爾所時行尸羅波羅蜜，如我得佛時，令我國土眾生無如是事。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足尸羅波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時，見眾生殺生乃至邪見，短命多病、顏色不好，無有威德、貧乏財物，生下賤家、形殘醜陋。當作是願：『我隨爾所時行尸羅波羅蜜，如我得佛時，令我國土眾生無如是事。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足尸羅波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時，見諸眾生互相瞋恚罵詈，刀杖瓦石共相殘害奪命。當作是願：『我隨爾所時行羼提波羅蜜，我作佛時，令我國土眾生無如是事。相視如父如母、如兄如弟如姊妹、如善知識，皆行慈悲。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足羼提波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時，見諸眾生互相瞋恚罵詈，刀杖瓦石共相殘害奪命。當作是願：『我隨爾所時行羼提波羅蜜，我作佛時，令我國土眾生無如是事。相視如父如母、如兄如弟如姊妹、如善知識，皆行慈悲。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足羼提波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時，見眾生懈怠不勤精進，棄捨三乘——聲聞、辟支佛、佛乘。當作是願：『我隨爾所時行毘梨耶波羅蜜，如我得阿耨多羅三藐三菩提時，令我國土眾生無如是事。一切眾生勤修精進，於三乘道各得度脫。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足毘梨耶波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時，見眾生懈怠不勤精進，棄捨三乘——聲聞、辟支佛、佛乘。當作是願：『我隨爾所時行毘梨耶波羅蜜，如我得阿耨多羅三藐三菩提時，令我國土眾生無如是事。一切眾生勤修精進，於三乘道各得度脫。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足毘梨耶波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時，見眾生為五蓋所覆，婬欲、瞋恚、睡眠、調悔、疑，失於初禪乃至第四禪，失慈悲喜捨、虛空處、識處、無所有處、非有想非無想處。當作是願：『我隨爾所時行禪那波羅蜜，如我得阿耨多羅三藐三菩提時，令我國土眾生無如是事。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足禪那波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時，見眾生為五蓋所覆，婬欲、瞋恚、睡眠、調悔、疑，失於初禪乃至第四禪，失慈悲喜捨、虛空處、識處、無所有處、非有想非無想處。當作是願：『我隨爾所時行禪那波羅蜜，如我得阿耨多羅三藐三菩提時，令我國土眾生無如是事。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足禪那波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，見眾生愚癡，失世間、出世間正見，或說無業無業因緣、或說神常、或說斷滅、或說無所有。當作是願：『我隨爾所時行般若波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，如我得阿耨多羅三藐三菩提時，令我國土眾生無如是事。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足般若波羅蜜，疾近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，見眾生愚癡，失世間、出世間正見，或說無業無業因緣、或說神常、或說斷滅、或說無所有。當作是願：『我隨爾所時行般若波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，如我得阿耨多羅三藐三菩提時，令我國土眾生無如是事。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足般若波羅蜜，疾近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生住於三聚：一者必正聚，二者必邪聚，三者不定聚。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我得佛時，令我國土眾生無邪聚乃至無其名。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，疾近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生住於三聚：一者必正聚，二者必邪聚，三者不定聚。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我得佛時，令我國土眾生無邪聚乃至無其名。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，疾近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見地獄中眾生，畜生、餓鬼中眾生。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我得佛時，令我國土中乃至無三惡道名。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見地獄中眾生，畜生、餓鬼中眾生。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我得佛時，令我國土中乃至無三惡道名。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見是大地株杌荊棘、山陵溝坑穢惡之處。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土無如是惡，地平如掌。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見是大地株杌荊棘、山陵溝坑穢惡之處。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土無如是惡，地平如掌。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見是大地純土，無有金銀珍寶。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土以黃金沙布地。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見是大地純土，無有金銀珍寶。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土以黃金沙布地。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有所戀著。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無所戀著。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有所戀著。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無所戀著。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見四姓眾生——剎帝利、婆羅門、毘舍、首陀羅。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無四姓之名。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見四姓眾生——剎帝利、婆羅門、毘舍、首陀羅。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無四姓之名。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有下中上、下中上家。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無如是優劣。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有下中上、下中上家。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無如是優劣。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生種種別異色。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無種種別異色，一切眾生皆端正淨潔妙色成就。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生種種別異色。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無種種別異色，一切眾生皆端正淨潔妙色成就。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有主。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無有主名，乃至無其形像；除佛法王。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有主。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無有主名，乃至無其形像；除佛法王。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有六道別異。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無六道之名——是地獄、是畜生、是餓鬼、是神、是天、是人——一切眾生皆同一業，修四念處乃至八聖道分。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，疾近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有六道別異。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無六道之名——是地獄、是畜生、是餓鬼、是神、是天、是人——一切眾生皆同一業，修四念處乃至八聖道分。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，疾近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有四生——卵生、胎生、濕生、化生。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無三種生，等一化生。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有四生——卵生、胎生、濕生、化生。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生無三種生，等一化生。』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生無五神通。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生一切皆得五通。』乃至疾近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生無五神通。當作是願：『我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我國土眾生一切皆得五通。』乃至疾近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有大小便患。當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生，皆以歡喜為食，無有便利之患。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有大小便患。當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生，皆以歡喜為食，無有便利之患。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生無有光明。當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生皆有光明。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生無有光明。當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生皆有光明。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見有日月時節歲數。當作是願：『我作佛時，令我國土中無有日月時節歲數之名。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見有日月時節歲數。當作是願：『我作佛時，令我國土中無有日月時節歲數之名。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生短命。當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生壽命無量劫。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生短命。當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生壽命無量劫。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生無有相好。當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生皆有三十二相成就。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生無有相好。當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生皆有三十二相成就。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生離諸善根。當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生諸善根成就，以是善根故，能供養諸佛。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生離諸善根。當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生諸善根成就，以是善根故，能供養諸佛。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有三毒四病。當作是願：『我作佛時，令我國土眾生無四種病、冷熱風病、三種雜病及三毒病。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有三毒四病。當作是願：『我作佛時，令我國土眾生無四種病、冷熱風病、三種雜病及三毒病。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有三乘。當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生無二乘之名，純一大乘。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有三乘。當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生無二乘之名，純一大乘。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有增上慢。當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生無增上慢之名。』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，見眾生有增上慢。當作是願：『我作佛時，令我國土中眾生無增上慢之名。』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，應作是願：『若我光明、壽命有量，僧數有限，當作是願：「我行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我光明、壽命無量，僧數無限。」』乃至近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，應作是願：『若我光明、壽命有量，僧數有限，當作是願：「我行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我光明、壽命無量，僧數無限。」』乃至近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，應作是願：『若我國土有量，當作是願：「我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我一國土如恒河沙等諸佛國土。」』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，應作是願：『若我國土有量，當作是願：「我隨爾所時行六波羅蜜，淨佛國土、成就眾生，我作佛時，令我一國土如恒河沙等諸佛國土。」』須菩提！菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜，近一切種智。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，當作是念：『雖生死道長、眾生性多，爾時應如是正憶念：「生死邊如虛空，眾生性邊亦如虛空，是中實無生死往來亦無解脫者。」』菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜近一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，當作是念：『雖生死道長、眾生性多，爾時應如是正憶念：「生死邊如虛空，眾生性邊亦如虛空，是中實無生死往來亦無解脫者。」』菩薩摩訶薩作如是行，能具足六波羅蜜近一切種智。」