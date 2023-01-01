摩訶般若波羅蜜經卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第十六

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

大如品第五十四(丹本大如相品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大如品第五十四(丹本大如相品)

爾時欲界諸天子、色界諸天子，以天末栴檀香，以天青蓮華、赤蓮華、紅蓮華、白蓮華遙散佛上，來至佛所，頂禮佛足，一面住，白佛言：「世尊！諸佛阿耨多羅三藐三菩提甚深，難見難解，不可思惟知。微妙寂滅智者能知，一切世間所不能信。何以故？是深般若波羅蜜中如是說：『色即是薩婆若，薩婆若即是色。乃至一切種智即是薩婆若，薩婆若即是一切種智。色如相、薩婆若如相，是一如，無二無別。乃至一切種智如相、薩婆若如相，一如，無二無別。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時欲界諸天子、色界諸天子，以天末栴檀香，以天青蓮華、赤蓮華、紅蓮華、白蓮華遙散佛上，來至佛所，頂禮佛足，一面住，白佛言：「世尊！諸佛阿耨多羅三藐三菩提甚深，難見難解，不可思惟知。微妙寂滅智者能知，一切世間所不能信。何以故？是深般若波羅蜜中如是說：『色即是薩婆若，薩婆若即是色。乃至一切種智即是薩婆若，薩婆若即是一切種智。色如相、薩婆若如相，是一如，無二無別。乃至一切種智如相、薩婆若如相，一如，無二無別。』」

佛告欲、色界諸天子：「如是，如是！諸天子！色即是薩婆若，薩婆若即是色。乃至一切種智即是薩婆若，薩婆若即是一切種智。色如相乃至一切種智如相，一如，無二無別。諸天子！以是義故，佛初成道時，心樂默然，不樂說法。何以故？是諸佛阿耨多羅三藐三菩提法甚深，難見難解，不可思惟知。微妙寂滅智者能知，一切世間所不能信。何以故？阿耨多羅三藐三菩提，無得者、無得處、無得時，是名諸法甚深相，所謂無有二法。諸天子！如虛空甚深故，是法甚深。如甚深故，是法甚深。法性甚深、實際甚深，不可思議、無邊甚深故，是法甚深。無來無去甚深故，是法甚深。不生不滅、無垢無淨、無知無得甚深故，是法甚深。諸天子！我甚深乃至知者、見者甚深故，是法甚深。諸天子！色甚深、受想行識甚深故，是法甚深。檀那波羅蜜甚深，乃至般若波羅蜜甚深故，是法甚深。內空乃至無法有法空甚深故，是法甚深。四念處甚深，乃至一切種智甚深故，是法甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告欲、色界諸天子：「如是，如是！諸天子！色即是薩婆若，薩婆若即是色。乃至一切種智即是薩婆若，薩婆若即是一切種智。色如相乃至一切種智如相，一如，無二無別。諸天子！以是義故，佛初成道時，心樂默然，不樂說法。何以故？是諸佛阿耨多羅三藐三菩提法甚深，難見難解，不可思惟知。微妙寂滅智者能知，一切世間所不能信。何以故？阿耨多羅三藐三菩提，無得者、無得處、無得時，是名諸法甚深相，所謂無有二法。諸天子！如虛空甚深故，是法甚深。如甚深故，是法甚深。法性甚深、實際甚深，不可思議、無邊甚深故，是法甚深。無來無去甚深故，是法甚深。不生不滅、無垢無淨、無知無得甚深故，是法甚深。諸天子！我甚深乃至知者、見者甚深故，是法甚深。諸天子！色甚深、受想行識甚深故，是法甚深。檀那波羅蜜甚深，乃至般若波羅蜜甚深故，是法甚深。內空乃至無法有法空甚深故，是法甚深。四念處甚深，乃至一切種智甚深故，是法甚深。」

爾時欲、色界諸天子白佛言：「世尊！是所說法，一切世間所不能信。世尊！是甚深法不為受色故說，不為捨色故說。不為受受想行識故說，不為捨受想行識故說。不為受須陀洹果故說，不為捨須陀洹果故說。乃至不為受一切種智故說，不為捨一切種智故說。說諸世間皆受著行，所謂色是我、是我所，受想行識是我、是我所，乃至十八不共法是我、是我所。須陀洹果是我、是我所，乃至一切種智是我、是我所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時欲、色界諸天子白佛言：「世尊！是所說法，一切世間所不能信。世尊！是甚深法不為受色故說，不為捨色故說。不為受受想行識故說，不為捨受想行識故說。不為受須陀洹果故說，不為捨須陀洹果故說。乃至不為受一切種智故說，不為捨一切種智故說。說諸世間皆受著行，所謂色是我、是我所，受想行識是我、是我所，乃至十八不共法是我、是我所。須陀洹果是我、是我所，乃至一切種智是我、是我所。」

佛告諸天子：「如是，如是！諸天子！是法非為受色故說，非為捨色故說，乃至非為受一切種智故說，非為捨一切種智故說。諸天子！若有菩薩為受色故行，乃至為受一切種智故行，是菩薩不能修般若波羅蜜，不能修禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜，不能修檀那波羅蜜，乃至不能修一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸天子：「如是，如是！諸天子！是法非為受色故說，非為捨色故說，乃至非為受一切種智故說，非為捨一切種智故說。諸天子！若有菩薩為受色故行，乃至為受一切種智故行，是菩薩不能修般若波羅蜜，不能修禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜，不能修檀那波羅蜜，乃至不能修一切種智。」

須菩提白佛言：「世尊！是法隨順一切法。云何是法隨順一切法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是法隨順一切法。云何是法隨順一切法？」

「是法隨順般若波羅蜜，乃至隨順檀那波羅蜜。是法隨順內空，乃至隨順無法有法空。是法隨順四念處，乃至隨順一切種智。是法無礙，不礙於色、不礙受想行識，乃至不礙一切種智。諸天子！是法名無礙相，如虛空等故，如、法性、法住、實際、不可思議性等故，空、無相、無作等故。是法不生相，色不生不可得故，受想行識不生不可得故，乃至一切種智不生不可得故。是法無處，色處不可得故，受想行識處不可得故，乃至一切種智處不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法隨順般若波羅蜜，乃至隨順檀那波羅蜜。是法隨順內空，乃至隨順無法有法空。是法隨順四念處，乃至隨順一切種智。是法無礙，不礙於色、不礙受想行識，乃至不礙一切種智。諸天子！是法名無礙相，如虛空等故，如、法性、法住、實際、不可思議性等故，空、無相、無作等故。是法不生相，色不生不可得故，受想行識不生不可得故，乃至一切種智不生不可得故。是法無處，色處不可得故，受想行識處不可得故，乃至一切種智處不可得故。」

是時欲、色界諸天子白佛言：「世尊！須菩提是佛子，隨佛口生。何以故？須菩提所說皆與空合。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時欲、色界諸天子白佛言：「世尊！須菩提是佛子，隨佛口生。何以故？須菩提所說皆與空合。」

爾時須菩提語諸天子：「汝等言：『須菩提是佛子，隨佛生。』云何為隨佛生？諸天子！如相故，須菩提隨佛生。何以故？如來如相不來不去，須菩提如相亦不來不去，是故須菩提隨佛生。復次，須菩提從本以來隨佛生。何以故？如來如相即是一切法如相，一切法如相即是如來如相。是如相中亦無如相，是故須菩提為隨佛生。復次，如來如常住相，須菩提如亦常住相。如來如相無異無別，須菩提如相亦如是無異無別。是故須菩提為隨佛生。如來如相無有礙處，一切法如相亦無礙處。是如來如相、一切法如相，一如，無二無別。是如相無作，終不不如，是故是如相一如，無二無別，是故須菩提為隨佛生。如來如相一切處無念無別，須菩提如相亦如是一切處無念無別。如來如相不異不別不可得，須菩提如相亦如是。以是故，須菩提為隨佛生。如來如相不遠離諸法如相，是如終不不如，是故須菩提如不異故，為隨佛生，亦無所隨。復次，如來如相不過去不未來不現在，諸法如相亦不過去不未來不現在，是故須菩提為隨佛生。復次，如來如不在過去如中，過去如不在如來如中。如來如不在未來如中，未來如不在如來如中。如來如不在現在如中，現在如不在如來如中。過去未來現在如、如來如，一如，無二無別。色如、如來如，受想行識如、如來如，是色如、受想行識如、如來如，一如，無二無別。我如乃至知者見者如、如來如，一如，無二無別。檀那波羅蜜如乃至般若波羅蜜如、內空如乃至無法有法空如、四念處如乃至一切種智如、如來如，一如，無二無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提語諸天子：「汝等言：『須菩提是佛子，隨佛生。』云何為隨佛生？諸天子！如相故，須菩提隨佛生。何以故？如來如相不來不去，須菩提如相亦不來不去，是故須菩提隨佛生。復次，須菩提從本以來隨佛生。何以故？如來如相即是一切法如相，一切法如相即是如來如相。是如相中亦無如相，是故須菩提為隨佛生。復次，如來如常住相，須菩提如亦常住相。如來如相無異無別，須菩提如相亦如是無異無別。是故須菩提為隨佛生。如來如相無有礙處，一切法如相亦無礙處。是如來如相、一切法如相，一如，無二無別。是如相無作，終不不如，是故是如相一如，無二無別，是故須菩提為隨佛生。如來如相一切處無念無別，須菩提如相亦如是一切處無念無別。如來如相不異不別不可得，須菩提如相亦如是。以是故，須菩提為隨佛生。如來如相不遠離諸法如相，是如終不不如，是故須菩提如不異故，為隨佛生，亦無所隨。復次，如來如相不過去不未來不現在，諸法如相亦不過去不未來不現在，是故須菩提為隨佛生。復次，如來如不在過去如中，過去如不在如來如中。如來如不在未來如中，未來如不在如來如中。如來如不在現在如中，現在如不在如來如中。過去未來現在如、如來如，一如，無二無別。色如、如來如，受想行識如、如來如，是色如、受想行識如、如來如，一如，無二無別。我如乃至知者見者如、如來如，一如，無二無別。檀那波羅蜜如乃至般若波羅蜜如、內空如乃至無法有法空如、四念處如乃至一切種智如、如來如，一如，無二無別。」

「須菩提！菩薩摩訶薩得是如故，名為如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩得是如故，名為如來。」

說是如相品時，是三千大千世界大地六種震動：東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，中央踊四邊沒，四邊踊中央沒。是時諸欲天子、諸色天子，以天末栴檀香散佛上及散須菩提上，白佛言：「未曾有也。世尊！須菩提以如來如隨佛生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是如相品時，是三千大千世界大地六種震動：東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，中央踊四邊沒，四邊踊中央沒。是時諸欲天子、諸色天子，以天末栴檀香散佛上及散須菩提上，白佛言：「未曾有也。世尊！須菩提以如來如隨佛生。」

須菩提復為諸天子說言：「諸天子！須菩提不從色中隨佛生，亦不從色如中隨佛生；不離色隨佛生，亦不離色如隨佛生。須菩提不從受想行識中隨佛生，亦不從受想行識如中隨佛生；不離受想行識隨佛生，亦不離受想行識如隨佛生。乃至不從一切種智中隨佛生，亦不從一切種智如中隨佛生；亦不離一切種智中隨佛生，亦不離一切種智如中隨佛生。須菩提不從無為中隨佛生，亦不從無為如中隨佛生；亦不離無為中隨佛生，亦不離無為如中隨佛生。何以故？是一切法皆無所有、不可得，無隨生者亦無隨生法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提復為諸天子說言：「諸天子！須菩提不從色中隨佛生，亦不從色如中隨佛生；不離色隨佛生，亦不離色如隨佛生。須菩提不從受想行識中隨佛生，亦不從受想行識如中隨佛生；不離受想行識隨佛生，亦不離受想行識如隨佛生。乃至不從一切種智中隨佛生，亦不從一切種智如中隨佛生；亦不離一切種智中隨佛生，亦不離一切種智如中隨佛生。須菩提不從無為中隨佛生，亦不從無為如中隨佛生；亦不離無為中隨佛生，亦不離無為如中隨佛生。何以故？是一切法皆無所有、不可得，無隨生者亦無隨生法。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！是如實不虛，法相、法住、法位甚深，是中色不可得，色如不可得。何以故？色尚不可得，何況色如當可得？受想行識不可得，受想行識如不可得。何以故？受想行識尚不可得，何況受想行識如當可得？乃至一切種智不可得，一切種智如不可得。何以故？一切種智尚不可得，何況一切種智如當可得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！是如實不虛，法相、法住、法位甚深，是中色不可得，色如不可得。何以故？色尚不可得，何況色如當可得？受想行識不可得，受想行識如不可得。何以故？受想行識尚不可得，何況受想行識如當可得？乃至一切種智不可得，一切種智如不可得。何以故？一切種智尚不可得，何況一切種智如當可得？」

佛告舍利弗：「如是，如是！舍利弗！是如實不虛，法相、法住、法位甚深，是中色不可得，色如不可得。何以故？色尚不可得，何況色如當可得？乃至一切種智不可得，一切種智如不可得。何以故？一切種智尚不可得，何況一切種智如當可得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是，如是！舍利弗！是如實不虛，法相、法住、法位甚深，是中色不可得，色如不可得。何以故？色尚不可得，何況色如當可得？乃至一切種智不可得，一切種智如不可得。何以故？一切種智尚不可得，何況一切種智如當可得？」

舍利弗說是如相時，二百比丘不受一切法故，漏盡，得阿羅漢。五百比丘尼遠塵離垢，諸法中得法眼，生天人中。五千菩薩摩訶薩得無生法忍。六十菩薩諸法不受故，漏盡，心得解脫，成阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗說是如相時，二百比丘不受一切法故，漏盡，得阿羅漢。五百比丘尼遠塵離垢，諸法中得法眼，生天人中。五千菩薩摩訶薩得無生法忍。六十菩薩諸法不受故，漏盡，心得解脫，成阿羅漢。

「舍利弗！是六十菩薩先世值五百佛親近供養，於五百佛法中行布施、持戒、忍辱、精進、禪定，無般若波羅蜜，無方便力故，行別異相，作是念：『是布施、是持戒、是忍辱、是精進、是禪定。』無般若波羅蜜，無方便力故，布施、持戒、忍辱、精進、禪定行異別相。行異別相故，不得無異相。不得無異相故，不得入菩薩位。不得入菩薩位故，得須陀洹果乃至得阿羅漢果。舍利弗！菩薩摩訶薩雖有道若空、若無相、若無作法，遠離般若波羅蜜無方便力故，便於實際作證，取聲聞乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是六十菩薩先世值五百佛親近供養，於五百佛法中行布施、持戒、忍辱、精進、禪定，無般若波羅蜜，無方便力故，行別異相，作是念：『是布施、是持戒、是忍辱、是精進、是禪定。』無般若波羅蜜，無方便力故，布施、持戒、忍辱、精進、禪定行異別相。行異別相故，不得無異相。不得無異相故，不得入菩薩位。不得入菩薩位故，得須陀洹果乃至得阿羅漢果。舍利弗！菩薩摩訶薩雖有道若空、若無相、若無作法，遠離般若波羅蜜無方便力故，便於實際作證，取聲聞乘。」

舍利弗白佛言：「世尊！何因緣故，俱行空、無相、無作法，遠離方便力，於實際作證，取聲聞乘？菩薩摩訶薩亦修空、無相、無作法，有方便力故，得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！何因緣故，俱行空、無相、無作法，遠離方便力，於實際作證，取聲聞乘？菩薩摩訶薩亦修空、無相、無作法，有方便力故，得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛告舍利弗：「有菩薩遠離薩婆若心，修空、無相、無作法，無方便力故，取聲聞乘。舍利弗！復有菩薩摩訶薩不遠離薩婆若心，修空、無相、無作法，有方便力故，入菩薩位，得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！譬如有鳥身長百由旬若二百三百由旬而無有翅，從三十三天自投閻浮提。舍利弗！於汝意云何，是鳥中道作是念：『欲還上三十三天。』能得還不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「有菩薩遠離薩婆若心，修空、無相、無作法，無方便力故，取聲聞乘。舍利弗！復有菩薩摩訶薩不遠離薩婆若心，修空、無相、無作法，有方便力故，入菩薩位，得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！譬如有鳥身長百由旬若二百三百由旬而無有翅，從三十三天自投閻浮提。舍利弗！於汝意云何，是鳥中道作是念：『欲還上三十三天。』能得還不？」

「不得也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不得也，世尊！」

「舍利弗！是鳥復作是願：『到閻浮提，欲使身不痛不惱。』舍利弗！於汝意云何，是鳥得不痛不惱不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是鳥復作是願：『到閻浮提，欲使身不痛不惱。』舍利弗！於汝意云何，是鳥得不痛不惱不？」

舍利弗言：「不得也，世尊！是鳥到地，若痛若惱若死、若死等苦。何以故？世尊！是鳥身大而無翅故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不得也，世尊！是鳥到地，若痛若惱若死、若死等苦。何以故？世尊！是鳥身大而無翅故。」

「舍利弗！菩薩摩訶薩亦如是。雖如恒河沙等劫修布施、持戒、忍辱、精進、禪定，發大事、生大心，為得阿耨多羅三藐三菩提故，受無量願。是菩薩遠離般若波羅蜜方便力故，若墮阿羅漢、若墮辟支佛道。何以故？是菩薩遠離薩婆若心布施、持戒、忍辱、精進、禪定，無般若波羅蜜無方便力故，墮聲聞地、若辟支佛道中。舍利弗！菩薩摩訶薩雖念過去未來現在諸佛持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見，取相受持，是人不知不解諸佛戒、定、慧、解脫、解脫知見，但聞空、無相、無作名字聲，而取名字聲迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩若如是迴向，住聲聞、辟支佛地中，不能得過。何以故？遠離般若波羅蜜方便力，持諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提故。舍利弗！有菩薩摩訶薩從初發意以來，不遠離薩婆若心，行布施、持戒、忍辱、精進、禪定。不遠離般若波羅蜜方便力故，不取相於過去未來現在諸佛戒、定、慧、解脫、解脫知見，不取空解脫門相，不取無相、無作解脫門相。舍利弗！當知是菩薩摩訶薩不墮聲聞、辟支佛道，直至阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是菩薩摩訶薩從初發意以來，行布施不取相，持戒、忍辱、精進、禪定不取相，過去未來現在諸佛戒、定、慧、解脫、解脫知見不取相。舍利弗！是名菩薩方便力，以離相心行布施、持戒、忍辱、精進、禪定，乃至離相心行一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！菩薩摩訶薩亦如是。雖如恒河沙等劫修布施、持戒、忍辱、精進、禪定，發大事、生大心，為得阿耨多羅三藐三菩提故，受無量願。是菩薩遠離般若波羅蜜方便力故，若墮阿羅漢、若墮辟支佛道。何以故？是菩薩遠離薩婆若心布施、持戒、忍辱、精進、禪定，無般若波羅蜜無方便力故，墮聲聞地、若辟支佛道中。舍利弗！菩薩摩訶薩雖念過去未來現在諸佛持戒、禪定、智慧、解脫、解脫知見，取相受持，是人不知不解諸佛戒、定、慧、解脫、解脫知見，但聞空、無相、無作名字聲，而取名字聲迴向阿耨多羅三藐三菩提。菩薩摩訶薩若如是迴向，住聲聞、辟支佛地中，不能得過。何以故？遠離般若波羅蜜方便力，持諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提故。舍利弗！有菩薩摩訶薩從初發意以來，不遠離薩婆若心，行布施、持戒、忍辱、精進、禪定。不遠離般若波羅蜜方便力故，不取相於過去未來現在諸佛戒、定、慧、解脫、解脫知見，不取空解脫門相，不取無相、無作解脫門相。舍利弗！當知是菩薩摩訶薩不墮聲聞、辟支佛道，直至阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是菩薩摩訶薩從初發意以來，行布施不取相，持戒、忍辱、精進、禪定不取相，過去未來現在諸佛戒、定、慧、解脫、解脫知見不取相。舍利弗！是名菩薩方便力，以離相心行布施、持戒、忍辱、精進、禪定，乃至離相心行一切種智。」

舍利弗白佛言：「世尊！如我解佛所說義，若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜方便力，當知是菩薩近阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是菩薩摩訶薩從初發心以來，無法可知，若色、若受想行識，乃至一切種智。世尊！有求菩薩道善男子、善女人，遠離般若波羅蜜及方便力，當知是人於阿耨多羅三藐三菩提或得或不得。何以故？世尊！是求菩薩道善男子、善女人，所有布施皆取相，所有持戒、忍辱、精進、禪定皆取相。以是故，是善男子、善女人於阿耨多羅三藐三菩提不定。世尊！以是因緣故，菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，不應遠離般若波羅蜜方便力。是菩薩摩訶薩住般若波羅蜜方便力中，以無得無相心應布施、持戒、忍辱、精進、禪定，乃至以無得無相心應修一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！如我解佛所說義，若菩薩摩訶薩不遠離般若波羅蜜方便力，當知是菩薩近阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是菩薩摩訶薩從初發心以來，無法可知，若色、若受想行識，乃至一切種智。世尊！有求菩薩道善男子、善女人，遠離般若波羅蜜及方便力，當知是人於阿耨多羅三藐三菩提或得或不得。何以故？世尊！是求菩薩道善男子、善女人，所有布施皆取相，所有持戒、忍辱、精進、禪定皆取相。以是故，是善男子、善女人於阿耨多羅三藐三菩提不定。世尊！以是因緣故，菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，不應遠離般若波羅蜜方便力。是菩薩摩訶薩住般若波羅蜜方便力中，以無得無相心應布施、持戒、忍辱、精進、禪定，乃至以無得無相心應修一切種智。」

爾時欲、色界諸天子白佛言：「世尊！阿耨多羅三藐三菩提難得。何以故？是菩薩摩訶薩應知一切諸法，是法亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時欲、色界諸天子白佛言：「世尊！阿耨多羅三藐三菩提難得。何以故？是菩薩摩訶薩應知一切諸法，是法亦不可得。」

佛言：「如是，如是！諸天子！阿耨多羅三藐三菩提難得，我不得一切法。一切種智亦無所得。無能知、無可知、無知者。何以故？諸法畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！諸天子！阿耨多羅三藐三菩提難得，我不得一切法。一切種智亦無所得。無能知、無可知、無知者。何以故？諸法畢竟淨故。」

須菩提白佛言：「世尊！如佛所說，阿耨多羅三藐三菩提難得。如我解佛所說義，我心思惟是阿耨多羅三藐三菩提易得。何以故？無有得阿耨多羅三藐三菩提者，亦無可得法。一切法一切法相空，無法可得、無能得者。何以故？一切法空故。亦無法可增、亦無法可減。所謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定，乃至一切種智，是法皆無可得者、無能得者。世尊！以是因緣故，我意謂阿耨多羅三藐三菩提為易得。何以故？世尊！色色相空，受想行識識相空，乃至一切種智一切種智相空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！如佛所說，阿耨多羅三藐三菩提難得。如我解佛所說義，我心思惟是阿耨多羅三藐三菩提易得。何以故？無有得阿耨多羅三藐三菩提者，亦無可得法。一切法一切法相空，無法可得、無能得者。何以故？一切法空故。亦無法可增、亦無法可減。所謂布施、持戒、忍辱、精進、禪定，乃至一切種智，是法皆無可得者、無能得者。世尊！以是因緣故，我意謂阿耨多羅三藐三菩提為易得。何以故？世尊！色色相空，受想行識識相空，乃至一切種智一切種智相空。」

舍利弗語須菩提：「若一切法空如虛空，虛空不作是念：『我當得阿耨多羅三藐三菩提。』若菩薩摩訶薩信解一切諸法空如虛空，是阿耨多羅三藐三菩提易得者，今恒河沙等諸菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩提，何以退還？須菩提！以是故知，阿耨多羅三藐三菩提不易得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「若一切法空如虛空，虛空不作是念：『我當得阿耨多羅三藐三菩提。』若菩薩摩訶薩信解一切諸法空如虛空，是阿耨多羅三藐三菩提易得者，今恒河沙等諸菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩提，何以退還？須菩提！以是故知，阿耨多羅三藐三菩提不易得。」

須菩提語舍利弗：「於意云何，色於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗：「於意云何，色於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」

舍利弗言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不。」

「受想行識於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受想行識於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」

舍利弗言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不。」

「乃至一切種智於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃至一切種智於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」

舍利弗言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不。」

「離色，有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離色，有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」

舍利弗言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不。」

「離受想行識，有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離受想行識，有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」

舍利弗言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不。」

「乃至離一切種智，有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃至離一切種智，有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」

舍利弗言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不。」

「舍利弗！於意云何，色如相於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！於意云何，色如相於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」

舍利弗言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不。」

「受想行識如相乃至一切種智如相，於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「受想行識如相乃至一切種智如相，於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」

舍利弗言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不。」

「離色如相，有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離色如相，有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」

舍利弗言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不。」

「離受想行識如相，乃至離一切種智如相，有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離受想行識如相，乃至離一切種智如相，有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」

舍利弗言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不。」

「舍利弗！於意云何，如於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！於意云何，如於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」

舍利弗言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不。」

「法性、法住、法位、實際、不可思議性於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法性、法住、法位、實際、不可思議性於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」

舍利弗言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不。」

「舍利弗！於意云何，離如，有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！於意云何，離如，有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」

舍利弗言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不。」

「離法性、法住、法位、實際、不可思議性，有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離法性、法住、法位、實際、不可思議性，有法於阿耨多羅三藐三菩提退還不？」

舍利弗言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不。」

須菩提語舍利弗：「若諸法畢竟不可得，何等法於阿耨多羅三藐三菩提退還？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗：「若諸法畢竟不可得，何等法於阿耨多羅三藐三菩提退還？」

舍利弗語須菩提：「如須菩提所說，是法忍中無有菩薩於阿耨多羅三藐三菩提退還者、若不退還。佛說求道者有三種：阿羅漢道、辟支佛道、佛道。是三種為無分別。如須菩提說，獨有一菩薩摩訶薩求佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「如須菩提所說，是法忍中無有菩薩於阿耨多羅三藐三菩提退還者、若不退還。佛說求道者有三種：阿羅漢道、辟支佛道、佛道。是三種為無分別。如須菩提說，獨有一菩薩摩訶薩求佛道。」

是時富樓那彌多羅尼子語舍利弗：「應當問須菩提，為有一菩薩乘不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時富樓那彌多羅尼子語舍利弗：「應當問須菩提，為有一菩薩乘不？」

爾時舍利弗問須菩提：「須菩提！為欲說有一菩薩乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗問須菩提：「須菩提！為欲說有一菩薩乘？」

須菩提語舍利弗：「於諸法如中，欲使有三種乘——聲聞乘、辟支佛乘、佛乘——耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗：「於諸法如中，欲使有三種乘——聲聞乘、辟支佛乘、佛乘——耶？」

舍利弗言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也。」

「舍利弗！如中可得分別有三乘不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如中可得分別有三乘不？」

舍利弗言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也。」

「舍利弗！是如有若一相若二相若三相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是如有若一相若二相若三相不？」

舍利弗言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也。」

「舍利弗！汝欲於如中乃至有一菩薩不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝欲於如中乃至有一菩薩不？」

舍利弗言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也。」

「如是四種中，三乘人不可得。舍利弗！云何作是念：『是求聲聞乘人；是求辟支佛乘人；是求佛乘人。』舍利弗！菩薩摩訶薩聞是諸法如相，心不驚不沒不悔不疑，是名菩薩摩訶薩能成就阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是四種中，三乘人不可得。舍利弗！云何作是念：『是求聲聞乘人；是求辟支佛乘人；是求佛乘人。』舍利弗！菩薩摩訶薩聞是諸法如相，心不驚不沒不悔不疑，是名菩薩摩訶薩能成就阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時佛讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝所說者皆是佛力。須菩提！若菩薩摩訶薩聞說是如無有諸法別異，心不驚不怖不畏不難不沒不悔，當知是菩薩能成就阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝所說者皆是佛力。須菩提！若菩薩摩訶薩聞說是如無有諸法別異，心不驚不怖不畏不難不沒不悔，當知是菩薩能成就阿耨多羅三藐三菩提。」

舍利弗白佛言：「世尊！成就何等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！成就何等菩提？」

佛言：「成就佛阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「成就佛阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，應云何行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，應云何行？」

佛言：「應起等心，於一切眾生亦等心與語，無有偏黨。於一切眾生中起大慈心，亦以大慈心與語。於一切眾生中下意，亦以下意與語。於一切眾生中應生安隱心，亦以安隱心與語。於一切眾生中應生無礙心，亦以無礙心與語。於一切眾生中應生無惱心，亦以無惱心與語。於一切眾生中應生愛敬心，如父如母、如兄如弟、如姊妹、如兒子、如親族、如知識，亦以愛敬心與語。是菩薩摩訶薩應自不殺生，亦教人不殺生，讚不殺生法，歡喜讚歎諸不殺者。乃至自不行邪見，亦教他人不行邪見，讚歎不邪見法，歡喜讚歎不邪見者。如是，須菩提！菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，當如是行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「應起等心，於一切眾生亦等心與語，無有偏黨。於一切眾生中起大慈心，亦以大慈心與語。於一切眾生中下意，亦以下意與語。於一切眾生中應生安隱心，亦以安隱心與語。於一切眾生中應生無礙心，亦以無礙心與語。於一切眾生中應生無惱心，亦以無惱心與語。於一切眾生中應生愛敬心，如父如母、如兄如弟、如姊妹、如兒子、如親族、如知識，亦以愛敬心與語。是菩薩摩訶薩應自不殺生，亦教人不殺生，讚不殺生法，歡喜讚歎諸不殺者。乃至自不行邪見，亦教他人不行邪見，讚歎不邪見法，歡喜讚歎不邪見者。如是，須菩提！菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，當如是行。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，應自行初禪，亦教他人行初禪，讚歎行初禪法，歡喜讚歎行初禪者；二禪、三禪、四禪亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，應自行初禪，亦教他人行初禪，讚歎行初禪法，歡喜讚歎行初禪者；二禪、三禪、四禪亦如是。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，應自行慈心，亦教人行慈心，讚歎行慈心法，歡喜讚歎行慈心者；悲、喜、捨心亦如是。自行虛空處，亦教人行虛空處，讚歎行虛空處法，歡喜讚歎行虛空處者；識處、無所有處、非有想非無想處亦如是。自具足檀那波羅蜜，亦教人具足檀那波羅蜜，讚歎具足檀那波羅蜜法，歡喜讚歎具足檀那波羅蜜者；尸羅波羅蜜，羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅蜜亦如是。復次，菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，自行內空，亦教人行內空，讚歎行內空法，歡喜讚歎行內空者；乃至無法有法空亦如是。自行四念處，亦教人行四念處，讚歎行四念處法，歡喜讚歎行四念處者；乃至八聖道分亦如是。自修空三昧，無相、無作三昧，亦教人修空、無相、無作三昧，讚歎修空、無相、無作三昧法，歡喜讚歎修空、無相、無作三昧者。自行八背捨，亦教人行八背捨，讚歎行八背捨法，歡喜讚歎行八背捨者；自行九次第定，亦教人行九次第定，讚歎行九次第定法，歡喜讚歎行九次第定者。自具足佛十力，亦教人具足佛十力，讚歎具足佛十力法，歡喜讚歎具足佛十力者；自行四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，亦教人行四無所畏乃至大慈大悲，讚歎行四無所畏乃至大慈大悲法，歡喜讚歎行四無所畏乃至大慈大悲者。自逆順觀十二因緣，亦教人行逆順觀十二因緣，讚歎逆順觀十二因緣法，歡喜讚歎逆順觀十二因緣者。須菩提！菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，應如是行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，應自行慈心，亦教人行慈心，讚歎行慈心法，歡喜讚歎行慈心者；悲、喜、捨心亦如是。自行虛空處，亦教人行虛空處，讚歎行虛空處法，歡喜讚歎行虛空處者；識處、無所有處、非有想非無想處亦如是。自具足檀那波羅蜜，亦教人具足檀那波羅蜜，讚歎具足檀那波羅蜜法，歡喜讚歎具足檀那波羅蜜者；尸羅波羅蜜，羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅蜜亦如是。復次，菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，自行內空，亦教人行內空，讚歎行內空法，歡喜讚歎行內空者；乃至無法有法空亦如是。自行四念處，亦教人行四念處，讚歎行四念處法，歡喜讚歎行四念處者；乃至八聖道分亦如是。自修空三昧，無相、無作三昧，亦教人修空、無相、無作三昧，讚歎修空、無相、無作三昧法，歡喜讚歎修空、無相、無作三昧者。自行八背捨，亦教人行八背捨，讚歎行八背捨法，歡喜讚歎行八背捨者；自行九次第定，亦教人行九次第定，讚歎行九次第定法，歡喜讚歎行九次第定者。自具足佛十力，亦教人具足佛十力，讚歎具足佛十力法，歡喜讚歎具足佛十力者；自行四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，亦教人行四無所畏乃至大慈大悲，讚歎行四無所畏乃至大慈大悲法，歡喜讚歎行四無所畏乃至大慈大悲者。自逆順觀十二因緣，亦教人行逆順觀十二因緣，讚歎逆順觀十二因緣法，歡喜讚歎逆順觀十二因緣者。須菩提！菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，應如是行。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，自應知苦、斷集、證滅、修道，亦教人知苦、斷集、證滅、修道，讚歎知苦、斷集、證滅、修道法，歡喜讚歎知苦、斷集、證滅、修道者。自生須陀洹果證智、亦不證實際，亦教人著須陀洹果中，讚歎須陀洹果法，歡喜讚歎得須陀洹果者；斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果亦如是。自生辟支佛道證智，亦不證辟支佛道，亦教人著辟支佛道中，讚歎得辟支佛道法，歡喜讚歎得辟支佛道者。自入菩薩位，亦教人入菩薩位，讚歎入菩薩位法，歡喜讚歎入菩薩位者。自淨佛國土、成就眾生，亦教人淨佛國土、成就眾生，讚歎淨佛國土、成就眾生法，歡喜讚歎淨佛國土、成就眾生者。自起菩薩神通，亦教人起菩薩神通，讚歎起菩薩神通法，歡喜讚歎起菩薩神通者。自生一切種智，亦教人生一切種智，讚歎生一切種智法，歡喜讚歎生一切種智者。自斷一切結使習，亦教人斷一切結使習，讚歎斷一切結使習法，歡喜讚歎斷一切結使習者。須菩提！菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，應如是行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，自應知苦、斷集、證滅、修道，亦教人知苦、斷集、證滅、修道，讚歎知苦、斷集、證滅、修道法，歡喜讚歎知苦、斷集、證滅、修道者。自生須陀洹果證智、亦不證實際，亦教人著須陀洹果中，讚歎須陀洹果法，歡喜讚歎得須陀洹果者；斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果亦如是。自生辟支佛道證智，亦不證辟支佛道，亦教人著辟支佛道中，讚歎得辟支佛道法，歡喜讚歎得辟支佛道者。自入菩薩位，亦教人入菩薩位，讚歎入菩薩位法，歡喜讚歎入菩薩位者。自淨佛國土、成就眾生，亦教人淨佛國土、成就眾生，讚歎淨佛國土、成就眾生法，歡喜讚歎淨佛國土、成就眾生者。自起菩薩神通，亦教人起菩薩神通，讚歎起菩薩神通法，歡喜讚歎起菩薩神通者。自生一切種智，亦教人生一切種智，讚歎生一切種智法，歡喜讚歎生一切種智者。自斷一切結使習，亦教人斷一切結使習，讚歎斷一切結使習法，歡喜讚歎斷一切結使習者。須菩提！菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，應如是行。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，自取壽命成就，亦教人取壽命成就，讚歎取壽命成就法，歡喜讚歎取壽命成就者。自成就法住，亦教人成就法住，讚歎成就法住法，歡喜讚歎成就法住者。須菩提！菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，應如是行，亦應如是學般若波羅蜜方便力。是菩薩如是學、如是行時，當得無礙色，得無礙受想行識，乃至得無礙法住。何以故？是菩薩摩訶薩從本以來不受色，不受受想行識，乃至不受一切種智。何以故？色不受者為非色，乃至一切種智不受者為非一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，自取壽命成就，亦教人取壽命成就，讚歎取壽命成就法，歡喜讚歎取壽命成就者。自成就法住，亦教人成就法住，讚歎成就法住法，歡喜讚歎成就法住者。須菩提！菩薩摩訶薩欲成就阿耨多羅三藐三菩提，應如是行，亦應如是學般若波羅蜜方便力。是菩薩如是學、如是行時，當得無礙色，得無礙受想行識，乃至得無礙法住。何以故？是菩薩摩訶薩從本以來不受色，不受受想行識，乃至不受一切種智。何以故？色不受者為非色，乃至一切種智不受者為非一切種智。」

說是菩薩行品時，二千菩薩得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是菩薩行品時，二千菩薩得無生法忍。

摩訶般若波羅蜜經不退品第五十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經不退品第五十五

須菩提白佛言：「世尊！以何等行、何等類、何等相貌，知是阿惟越致菩薩摩訶薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！以何等行、何等類、何等相貌，知是阿惟越致菩薩摩訶薩？」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩能知凡夫地、聲聞地、辟支佛地、佛地是諸地如相中無二無別，亦不念亦不分別，入是如中聞是事直過無疑。何以故？是如中無一無二相故。是菩薩摩訶薩亦不作無益語，但說利益相應語，不視他人長短。須菩提！以是行、類、相貌，知是阿惟越致菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩能知凡夫地、聲聞地、辟支佛地、佛地是諸地如相中無二無別，亦不念亦不分別，入是如中聞是事直過無疑。何以故？是如中無一無二相故。是菩薩摩訶薩亦不作無益語，但說利益相應語，不視他人長短。須菩提！以是行、類、相貌，知是阿惟越致菩薩摩訶薩。」

須菩提言：「世尊！復以何行、類、相貌，知是阿惟越致菩薩摩訶薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！復以何行、類、相貌，知是阿惟越致菩薩摩訶薩？」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩能觀一切法無行、無類、無相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩能觀一切法無行、無類、無相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。」

須菩提白佛言：「世尊！若一切法無行、無類、無相貌，菩薩於何等法轉，名不轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若一切法無行、無類、無相貌，菩薩於何等法轉，名不轉？」

佛言：「若菩薩摩訶薩色中轉，受想行識中轉，是名菩薩不轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若菩薩摩訶薩色中轉，受想行識中轉，是名菩薩不轉。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩檀那波羅蜜中轉，乃至般若波羅蜜中轉；內空中乃至無法有法空中轉；四念處中乃至十八不共法中轉；聲聞、辟支佛地中轉，乃至阿耨多羅三藐三菩提中轉，當知是菩薩摩訶薩不轉。何以故？須菩提！色性無，是菩薩何所住？乃至阿耨多羅三藐三菩提性無，是菩薩何所住？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩檀那波羅蜜中轉，乃至般若波羅蜜中轉；內空中乃至無法有法空中轉；四念處中乃至十八不共法中轉；聲聞、辟支佛地中轉，乃至阿耨多羅三藐三菩提中轉，當知是菩薩摩訶薩不轉。何以故？須菩提！色性無，是菩薩何所住？乃至阿耨多羅三藐三菩提性無，是菩薩何所住？

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩不觀相外道沙門、婆羅門面貌言語，不作是念：『是諸外道，若沙門、若婆羅門實知實見，若說正見，無有是事。』復次，菩薩不生疑、不著戒取、不墮邪見，亦不求世俗吉事以為清淨，不以華香瓔珞幡蓋伎樂禮拜供養餘天。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩不觀相外道沙門、婆羅門面貌言語，不作是念：『是諸外道，若沙門、若婆羅門實知實見，若說正見，無有是事。』復次，菩薩不生疑、不著戒取、不墮邪見，亦不求世俗吉事以為清淨，不以華香瓔珞幡蓋伎樂禮拜供養餘天。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩常不生下賤家，乃至不生八難之處，常不受女人身。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩常不生下賤家，乃至不生八難之處，常不受女人身。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩常行十善道，自不殺生，不教人殺生，讚歎不殺生法，歡喜讚歎不殺生者；乃至自不邪見，不教人邪見，不讚歎邪見法，不歡喜讚歎行邪見者。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩常行十善道，自不殺生，不教人殺生，讚歎不殺生法，歡喜讚歎不殺生者；乃至自不邪見，不教人邪見，不讚歎邪見法，不歡喜讚歎行邪見者。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩乃至夢中，亦不行十不善道。以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩乃至夢中，亦不行十不善道。以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩為益一切眾生故，行檀那波羅蜜；乃至為益一切眾生故，行般若波羅蜜。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩為益一切眾生故，行檀那波羅蜜；乃至為益一切眾生故，行般若波羅蜜。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩所有諸法，受讀誦說、正憶念，所謂修妬路乃至憂波提舍。是菩薩法施時，作是念：『是法施因緣故，滿一切眾生願。以是法施功德，與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩所有諸法，受讀誦說、正憶念，所謂修妬路乃至憂波提舍。是菩薩法施時，作是念：『是法施因緣故，滿一切眾生願。以是法施功德，與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』

「須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於甚深法中不疑不悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於甚深法中不疑不悔。」

須菩提言：「世尊！菩薩於甚深法中，何因緣故，不疑不悔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！菩薩於甚深法中，何因緣故，不疑不悔？」

佛言：「是阿惟越致菩薩都不見有法可生疑處，若色受想行識，乃至阿耨多羅三藐三菩提，不見是法可生疑處悔處。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是阿惟越致菩薩都不見有法可生疑處，若色受想行識，乃至阿耨多羅三藐三菩提，不見是法可生疑處悔處。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩身、口、意業柔軟。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩身、口、意業柔軟。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩以慈身、口、意業成就。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩以慈身、口、意業成就。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩不與五蓋俱——婬欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩不與五蓋俱——婬欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩一切處無所愛著。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩一切處無所愛著。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩出入去來、坐臥行住，常念一心。出入去來、坐臥行住、舉足下足，安隱詳序，常念一心，視地而行。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩出入去來、坐臥行住，常念一心。出入去來、坐臥行住、舉足下足，安隱詳序，常念一心，視地而行。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩所著衣服及諸臥具，人不惡穢，好樂淨潔、少於疾病。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩所著衣服及諸臥具，人不惡穢，好樂淨潔、少於疾病。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！常人身中有八萬戶蟲侵食其身，是阿惟越致菩薩摩訶薩身無是蟲。何以故？是菩薩功德出過世間，以是故，是菩薩無是戶蟲。是菩薩功德增益，隨其功德得身清淨、得心清淨。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！常人身中有八萬戶蟲侵食其身，是阿惟越致菩薩摩訶薩身無是蟲。何以故？是菩薩功德出過世間，以是故，是菩薩無是戶蟲。是菩薩功德增益，隨其功德得身清淨、得心清淨。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得身清淨、得心清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩得身清淨、得心清淨？」

佛言：「菩薩摩訶薩隨其所得增益善根，滅除心曲心邪。須菩提！是名菩薩摩訶薩身清淨、心清淨。以是身、心清淨故，能過聲聞、辟支佛地，入菩薩位中。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩隨其所得增益善根，滅除心曲心邪。須菩提！是名菩薩摩訶薩身清淨、心清淨。以是身、心清淨故，能過聲聞、辟支佛地，入菩薩位中。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩不貴利養，雖行十二頭陀，不貴阿蘭若法乃至不貴但三衣法。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩不貴利養，雖行十二頭陀，不貴阿蘭若法乃至不貴但三衣法。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩常不生慳貪心，不生破戒心、瞋動心、懈怠心、散亂心，不生愚癡心，不生嫉妬心。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩常不生慳貪心，不生破戒心、瞋動心、懈怠心、散亂心，不生愚癡心，不生嫉妬心。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩心住不動，智慧深入，一心聽受所從聞法，及世間事皆與般若波羅蜜合。是菩薩摩訶薩不見產業之事不入法性者，是事一切皆見與般若波羅蜜合。以是因緣故，須菩提！是名阿惟越致菩薩、阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩心住不動，智慧深入，一心聽受所從聞法，及世間事皆與般若波羅蜜合。是菩薩摩訶薩不見產業之事不入法性者，是事一切皆見與般若波羅蜜合。以是因緣故，須菩提！是名阿惟越致菩薩、阿惟越致相。

「復次，須菩提！若惡魔於阿惟越致菩薩前化作八大地獄，一一地獄中有千億萬菩薩，皆被燒煮受諸辛酸苦毒。語菩薩言：『是諸菩薩皆是阿惟越致，佛所授記，墮大地獄中。汝若為佛授阿惟越致記者，當入是大地獄中。佛為授汝地獄記。汝不如還捨菩薩心，可得不墮地獄，得生天上。』須菩提！若是菩薩見是事、聞是事，心不動不疑不驚，作是念：『阿惟越致菩薩若墮地獄、畜生、餓鬼中，終無是處。』須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若惡魔於阿惟越致菩薩前化作八大地獄，一一地獄中有千億萬菩薩，皆被燒煮受諸辛酸苦毒。語菩薩言：『是諸菩薩皆是阿惟越致，佛所授記，墮大地獄中。汝若為佛授阿惟越致記者，當入是大地獄中。佛為授汝地獄記。汝不如還捨菩薩心，可得不墮地獄，得生天上。』須菩提！若是菩薩見是事、聞是事，心不動不疑不驚，作是念：『阿惟越致菩薩若墮地獄、畜生、餓鬼中，終無是處。』須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！惡魔化作比丘，被服來至菩薩所，語菩薩言：『汝先聞應如是淨修六波羅蜜，乃至應如是淨修，得阿耨多羅三藐三菩提。是事汝疾悔捨。汝先於過去未來現在諸佛所，從初發心乃至法住，於其中間所作善根，隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。是事汝亦疾放捨。若汝疾捨，我當語汝真佛法。汝先所聞皆非佛法、非佛教，皆是文飾合集作耳；我所說是真佛法。』若是菩薩聞作是說心驚疑悔，當知是菩薩未得諸佛授記，未定住阿惟越致性中。若是菩薩心不動不驚不疑不悔，隨順依止無作、無生法，不信他語、不隨他行，行六波羅蜜時不隨他語，乃至行阿耨多羅三藐三菩提時亦不隨他語。須菩提！譬如漏盡阿羅漢，不信他語、不隨他行，現見諸法實相，惡魔不能轉。如是，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩亦如是，求聲聞道、辟支佛道人，不能破壞、不能折伏其心。須菩提！是菩薩摩訶薩必定住阿惟越致地中。不隨他語乃至佛語，不直信取，何況求聲聞、辟支佛人及惡魔、外道、梵志語，終無是處。何以故？是菩薩不見有法可隨信者，所謂若色受想行識，若色如乃至識如，乃至不見若阿耨多羅三藐三菩提、阿耨多羅三藐三菩提如。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔化作比丘，被服來至菩薩所，語菩薩言：『汝先聞應如是淨修六波羅蜜，乃至應如是淨修，得阿耨多羅三藐三菩提。是事汝疾悔捨。汝先於過去未來現在諸佛所，從初發心乃至法住，於其中間所作善根，隨喜迴向阿耨多羅三藐三菩提。是事汝亦疾放捨。若汝疾捨，我當語汝真佛法。汝先所聞皆非佛法、非佛教，皆是文飾合集作耳；我所說是真佛法。』若是菩薩聞作是說心驚疑悔，當知是菩薩未得諸佛授記，未定住阿惟越致性中。若是菩薩心不動不驚不疑不悔，隨順依止無作、無生法，不信他語、不隨他行，行六波羅蜜時不隨他語，乃至行阿耨多羅三藐三菩提時亦不隨他語。須菩提！譬如漏盡阿羅漢，不信他語、不隨他行，現見諸法實相，惡魔不能轉。如是，須菩提！阿惟越致菩薩摩訶薩亦如是，求聲聞道、辟支佛道人，不能破壞、不能折伏其心。須菩提！是菩薩摩訶薩必定住阿惟越致地中。不隨他語乃至佛語，不直信取，何況求聲聞、辟支佛人及惡魔、外道、梵志語，終無是處。何以故？是菩薩不見有法可隨信者，所謂若色受想行識，若色如乃至識如，乃至不見若阿耨多羅三藐三菩提、阿耨多羅三藐三菩提如。須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！魔作比丘身來到菩薩所，語菩薩言：『汝所行者是生死法，非薩婆若道。汝今身取苦盡證。』是時惡魔為菩薩用世間行說似道法，是似道法三界繫，所謂骨相、若初禪乃至非有想非無想。語：『善男子！用是道、用是行，當得須陀洹果乃至當得阿羅漢果。汝行是道，今世苦盡，汝用受生死中種種苦惱為？今是四大身尚不用受，何況當更受來身。』須菩提！若是菩薩摩訶薩心不驚不疑不悔，作是念：『是比丘益我不少，為我說似道法。行是似道法，不至須陀洹果證，不得至阿羅漢、辟支佛道證，何況得至阿耨多羅三藐三菩提？』是菩薩摩訶薩益復歡喜，作是念：『是比丘益我不少，為我說遮道法。我知是遮道法，是不遮學三乘道。』是時惡魔知菩薩歡喜，作是言：『善男子！汝欲見是菩薩摩訶薩供養如恒河沙等諸佛，衣被、飲食、臥具、醫藥，資生所須；亦於如恒河沙等諸佛所行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，亦親近如恒河沙等諸佛，諮問菩薩摩訶薩道：「世尊！菩薩摩訶薩云何住菩薩摩訶薩乘？云何行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，四念處乃至大慈大悲？」是菩薩摩訶薩如佛所教，如是住、如是行、如是修，是菩薩摩訶薩如是教、如是學，尚不得阿耨多羅三藐三菩提、不得薩婆若，何況汝當得阿耨多羅三藐三菩提？』若菩薩摩訶薩聞是事，心不異不驚，益復歡喜，作是念：『是比丘益我不少，為我說遮道法。是遮道法不得須陀洹道，乃至不得阿羅漢、辟支佛道，何況得阿耨多羅三藐三菩提？』是時惡魔知是菩薩心不沒不驚，即於是處化作多比丘，語菩薩言：『此皆是發意求佛道菩薩，今皆住阿羅漢地。是輩尚不能得阿耨多羅三藐三菩提，汝云何能得？』若菩薩摩訶薩，即作是念：『此是惡魔說似道行。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不應轉阿耨多羅三藐三菩提心，亦不應墮聲聞、辟支佛道中。』復作是念：『行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜乃至一切種智，不得阿耨多羅三藐三菩提，無有是處。』須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！魔作比丘身來到菩薩所，語菩薩言：『汝所行者是生死法，非薩婆若道。汝今身取苦盡證。』是時惡魔為菩薩用世間行說似道法，是似道法三界繫，所謂骨相、若初禪乃至非有想非無想。語：『善男子！用是道、用是行，當得須陀洹果乃至當得阿羅漢果。汝行是道，今世苦盡，汝用受生死中種種苦惱為？今是四大身尚不用受，何況當更受來身。』須菩提！若是菩薩摩訶薩心不驚不疑不悔，作是念：『是比丘益我不少，為我說似道法。行是似道法，不至須陀洹果證，不得至阿羅漢、辟支佛道證，何況得至阿耨多羅三藐三菩提？』是菩薩摩訶薩益復歡喜，作是念：『是比丘益我不少，為我說遮道法。我知是遮道法，是不遮學三乘道。』是時惡魔知菩薩歡喜，作是言：『善男子！汝欲見是菩薩摩訶薩供養如恒河沙等諸佛，衣被、飲食、臥具、醫藥，資生所須；亦於如恒河沙等諸佛所行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，亦親近如恒河沙等諸佛，諮問菩薩摩訶薩道：「世尊！菩薩摩訶薩云何住菩薩摩訶薩乘？云何行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，四念處乃至大慈大悲？」是菩薩摩訶薩如佛所教，如是住、如是行、如是修，是菩薩摩訶薩如是教、如是學，尚不得阿耨多羅三藐三菩提、不得薩婆若，何況汝當得阿耨多羅三藐三菩提？』若菩薩摩訶薩聞是事，心不異不驚，益復歡喜，作是念：『是比丘益我不少，為我說遮道法。是遮道法不得須陀洹道，乃至不得阿羅漢、辟支佛道，何況得阿耨多羅三藐三菩提？』是時惡魔知是菩薩心不沒不驚，即於是處化作多比丘，語菩薩言：『此皆是發意求佛道菩薩，今皆住阿羅漢地。是輩尚不能得阿耨多羅三藐三菩提，汝云何能得？』若菩薩摩訶薩，即作是念：『此是惡魔說似道行。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不應轉阿耨多羅三藐三菩提心，亦不應墮聲聞、辟支佛道中。』復作是念：『行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜乃至一切種智，不得阿耨多羅三藐三菩提，無有是處。』須菩提！以是行、類、相貌，當知是名阿惟越致菩薩摩訶薩。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩作是念：『若菩薩能如佛所說，不遠離般若波羅蜜心乃至一切種智，是菩薩終不退阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩覺知魔事，亦不失阿耨多羅三藐三菩提。』以是行、類、相貌，當知是阿惟越致菩薩摩訶薩相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩作是念：『若菩薩能如佛所說，不遠離般若波羅蜜心乃至一切種智，是菩薩終不退阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩覺知魔事，亦不失阿耨多羅三藐三菩提。』以是行、類、相貌，當知是阿惟越致菩薩摩訶薩相。」

須菩提白佛言：「世尊！於何法轉，名為不轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！於何法轉，名為不轉？」

佛言：「於色相轉，於受想行識相轉，於十二入相、十八界相、婬欲瞋恚愚癡相、邪見相、四念處相乃至聲聞、辟支佛相，乃至佛相轉，以是故，名為不退轉菩薩摩訶薩相。何以故？是阿惟越致菩薩摩訶薩以是自相空法，入菩薩位，得無生法忍。何以故名無生法忍？是中乃至少許法不可得，不可得故不作，不作故無生，是名無生法忍。菩薩摩訶薩以是行、類、相貌，當知是阿惟越致菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於色相轉，於受想行識相轉，於十二入相、十八界相、婬欲瞋恚愚癡相、邪見相、四念處相乃至聲聞、辟支佛相，乃至佛相轉，以是故，名為不退轉菩薩摩訶薩相。何以故？是阿惟越致菩薩摩訶薩以是自相空法，入菩薩位，得無生法忍。何以故名無生法忍？是中乃至少許法不可得，不可得故不作，不作故無生，是名無生法忍。菩薩摩訶薩以是行、類、相貌，當知是阿惟越致菩薩摩訶薩。