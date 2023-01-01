摩訶般若波羅蜜經
後秦 鳩摩羅什譯27卷CBETA T0223大于一万字 48 h
向佛经 GPT 提问
第 15 卷
摩訶般若波羅蜜經卷第十五
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後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
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成辦品第五十(丹本大事起品)
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爾時須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜為大事故起，不可思議事故起，不可稱事故起，無有量事故起。世尊！是深般若波羅蜜無等等事故起。」
爾時須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜為大事故起，不可思議事故起，不可稱事故起，無有量事故起。世尊！是深般若波羅蜜無等等事故起。」
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佛告須菩提：「如是，如是！是深般若波羅蜜為大事故起，乃至無等等事故起。何以故？般若波羅蜜中含受五波羅蜜，般若波羅蜜中含受內空、外空乃至無法有法空，含受四念處乃至八聖道分。是深般若波羅蜜中含受佛十力乃至一切種智。譬如灌頂王國土中尊，諸有官事皆委大臣，國王安樂無事自恣。如是，須菩提！所有聲聞、辟支佛法，若菩薩法、若佛法，一切皆在般若波羅蜜中，般若波羅蜜能成辦其事。以是故，須菩提！般若波羅蜜為大事故起，乃至無等等事故起。
佛告須菩提：「如是，如是！是深般若波羅蜜為大事故起，乃至無等等事故起。何以故？般若波羅蜜中含受五波羅蜜，般若波羅蜜中含受內空、外空乃至無法有法空，含受四念處乃至八聖道分。是深般若波羅蜜中含受佛十力乃至一切種智。譬如灌頂王國土中尊，諸有官事皆委大臣，國王安樂無事自恣。如是，須菩提！所有聲聞、辟支佛法，若菩薩法、若佛法，一切皆在般若波羅蜜中，般若波羅蜜能成辦其事。以是故，須菩提！般若波羅蜜為大事故起，乃至無等等事故起。
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「復次，須菩提！是般若波羅蜜，不取色、不著色故，能成辦。受想行識不取不著故，能成辦。乃至一切種智不取不著故，能成辦。須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道，乃至阿耨多羅三藐三菩提，不取不著故，能成辦。」
「復次，須菩提！是般若波羅蜜，不取色、不著色故，能成辦。受想行識不取不著故，能成辦。乃至一切種智不取不著故，能成辦。須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道，乃至阿耨多羅三藐三菩提，不取不著故，能成辦。」
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須菩提白佛言：「云何色不取不著故，般若波羅蜜能成辦？云何受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提不取不著故，般若波羅蜜能成辦？」
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佛告須菩提：「於汝意云何，頗見是色可取、可著不？」
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須菩提言：「不也，世尊！」
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「須菩提！於汝意云何，頗見受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提可取可著不？」
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須菩提言：「不也，世尊！」
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佛言：「善哉，善哉！須菩提！我亦不見是色可取可著。不見故不取，不取故不著。我亦不見受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提及一切種智可取可著。不見故不取，不取故不著。須菩提！我亦不見佛法、如來法、自然人法、一切智人法可取可著。不見故不取，不取故不著。以是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩色亦不應取亦不應著，受想行識乃至佛法、如來法、自然人法、一切智人法亦不應取亦不應著。」
佛言：「善哉，善哉！須菩提！我亦不見是色可取可著。不見故不取，不取故不著。我亦不見受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提及一切種智可取可著。不見故不取，不取故不著。須菩提！我亦不見佛法、如來法、自然人法、一切智人法可取可著。不見故不取，不取故不著。以是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩色亦不應取亦不應著，受想行識乃至佛法、如來法、自然人法、一切智人法亦不應取亦不應著。」
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爾時欲界、色界諸天子白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深，難見難解，不可思惟比類知，微妙善巧智慧寂滅者可知。能信是般若波羅蜜者，當知是菩薩多供養諸佛，多種善根，與善知識相隨，能信解深般若波羅蜜。世尊！若三千大千世界中所有眾生，皆作信行法行人、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛若智若斷，不如是菩薩一日行深般若波羅蜜忍欲思惟籌量。何以故？是信行法行人、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛若智若斷，即是菩薩摩訶薩無生法忍。」
爾時欲界、色界諸天子白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深，難見難解，不可思惟比類知，微妙善巧智慧寂滅者可知。能信是般若波羅蜜者，當知是菩薩多供養諸佛，多種善根，與善知識相隨，能信解深般若波羅蜜。世尊！若三千大千世界中所有眾生，皆作信行法行人、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛若智若斷，不如是菩薩一日行深般若波羅蜜忍欲思惟籌量。何以故？是信行法行人、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛若智若斷，即是菩薩摩訶薩無生法忍。」
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佛告欲、色界諸天子：「如是，如是！諸天子！若信行法行人、八人、須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛，即是菩薩摩訶薩無生法忍。諸天子！若善男子、善女人聞是深般若波羅蜜、書持受讀誦說、正憶念，是善男子、善女人疾得涅槃，勝求聲聞、辟支佛乘善男子、善女人遠離深般若波羅蜜，行餘經若一劫、若減一劫。何以故？是深般若波羅蜜中廣說上妙法。是信行法行人、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛所應學，菩薩摩訶薩亦所應學，學已得阿耨多羅三藐三菩提。」
佛告欲、色界諸天子：「如是，如是！諸天子！若信行法行人、八人、須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛，即是菩薩摩訶薩無生法忍。諸天子！若善男子、善女人聞是深般若波羅蜜、書持受讀誦說、正憶念，是善男子、善女人疾得涅槃，勝求聲聞、辟支佛乘善男子、善女人遠離深般若波羅蜜，行餘經若一劫、若減一劫。何以故？是深般若波羅蜜中廣說上妙法。是信行法行人、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛所應學，菩薩摩訶薩亦所應學，學已得阿耨多羅三藐三菩提。」
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是時欲、色界諸天子俱發聲言：「世尊！是般若波羅蜜名摩訶波羅蜜。世尊！是般若波羅蜜名不可思議、不可稱、無有量、無等等波羅蜜。信行法行人、八人學是深般若波羅蜜，得成須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，學是深般若波羅蜜得成菩薩摩訶薩，是深般若波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提，是深般若波羅蜜亦不增亦不減。」
是時欲、色界諸天子俱發聲言：「世尊！是般若波羅蜜名摩訶波羅蜜。世尊！是般若波羅蜜名不可思議、不可稱、無有量、無等等波羅蜜。信行法行人、八人學是深般若波羅蜜，得成須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，學是深般若波羅蜜得成菩薩摩訶薩，是深般若波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提，是深般若波羅蜜亦不增亦不減。」
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是時欲、色界諸天子，頂禮佛足繞佛而去。去是不遠，忽然不現，各還本處。
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須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜即時信解者，從何處終、來生是間？」
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佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜即時信解，不沒不却不難不疑不悔、歡喜樂聽，聽已憶念，不遠離是深般若波羅蜜，若行若住若坐若臥終不廢忘，常隨法師。譬如新生犢子不離其母。菩薩摩訶薩亦如是，為聞深般若波羅蜜故，終不遠離法師。乃至得是深般若波羅蜜，口誦心解、正見通達。須菩提！當知是菩薩從人道中終，還生是間人中。何以故？是求佛道者前世時聞深般若波羅蜜，書持恭敬尊重讚歎，華香乃至幡蓋供養。以是因緣故，人中命終，還生人中，聞是深般若波羅蜜即時信解。」
佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜即時信解，不沒不却不難不疑不悔、歡喜樂聽，聽已憶念，不遠離是深般若波羅蜜，若行若住若坐若臥終不廢忘，常隨法師。譬如新生犢子不離其母。菩薩摩訶薩亦如是，為聞深般若波羅蜜故，終不遠離法師。乃至得是深般若波羅蜜，口誦心解、正見通達。須菩提！當知是菩薩從人道中終，還生是間人中。何以故？是求佛道者前世時聞深般若波羅蜜，書持恭敬尊重讚歎，華香乃至幡蓋供養。以是因緣故，人中命終，還生人中，聞是深般若波羅蜜即時信解。」
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須菩提白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩如是功德成就，他方國土供養諸佛，於彼命終、來生是間，聞深般若波羅蜜即時信解，書持讀誦、正憶念。有是者不？」
須菩提白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩如是功德成就，他方國土供養諸佛，於彼命終、來生是間，聞深般若波羅蜜即時信解，書持讀誦、正憶念。有是者不？」
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佛言：「有菩薩如是功德成就，他方國土供養諸佛，於彼命終來生是間，聞是深般若波羅蜜即時信解，書持讀誦、正憶念。何以故？是菩薩摩訶薩從他方諸佛所聞是深般若波羅蜜，信解書持讀誦說、正憶念，於彼間終、來生此間，當知是人是先世功德成就。
佛言：「有菩薩如是功德成就，他方國土供養諸佛，於彼命終來生是間，聞是深般若波羅蜜即時信解，書持讀誦、正憶念。何以故？是菩薩摩訶薩從他方諸佛所聞是深般若波羅蜜，信解書持讀誦說、正憶念，於彼間終、來生此間，當知是人是先世功德成就。
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「復次，須菩提！有菩薩從彌勒菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜。以是善根因緣故，來生此間。須菩提！復有菩薩摩訶薩前世時雖聞深般若波羅蜜，不問中事；來生人中，聞是深般若波羅蜜心有疑悔難悟。須菩提！如是菩薩當知先世雖聞是深般若波羅蜜，不問故，今續疑悔難悟。須菩提！若菩薩先世雖聞禪那波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜時，不問故，續生疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞毘梨耶波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞羼提波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞尸羅波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞檀那波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。
「復次，須菩提！有菩薩從彌勒菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜。以是善根因緣故，來生此間。須菩提！復有菩薩摩訶薩前世時雖聞深般若波羅蜜，不問中事；來生人中，聞是深般若波羅蜜心有疑悔難悟。須菩提！如是菩薩當知先世雖聞是深般若波羅蜜，不問故，今續疑悔難悟。須菩提！若菩薩先世雖聞禪那波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜時，不問故，續生疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞毘梨耶波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞羼提波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞尸羅波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞檀那波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩先世雖聞內空、外空、內外空乃至無法有法空，不問中事；來生人中，聞是深般若波羅蜜，不問故，續復疑悔難悟。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩先世雖聞內空、外空、內外空乃至無法有法空，不問中事；來生人中，聞是深般若波羅蜜，不問故，續復疑悔難悟。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩先世雖聞四念處乃至八聖道分，四禪、四無量心、四無色定、五神通，佛十力乃至一切種智，不問中事；來生人中，聞是深般若波羅蜜，不問故，續復疑悔難悟。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩先世雖聞四念處乃至八聖道分，四禪、四無量心、四無色定、五神通，佛十力乃至一切種智，不問中事；來生人中，聞是深般若波羅蜜，不問故，續復疑悔難悟。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩先世聞深般若波羅蜜，問中事而不行，捨身生時，聞是深般若波羅蜜，若一日二日三日四日五日，其心堅固無能壞者。若離所聞時便退失。何以故？先世聞是深般若波羅蜜時，雖問中事，不如說行。是人或時欲聞、或時不欲聞，心輕不固、志亂不定。譬如輕毛隨風東西。須菩提！當知是菩薩發意不久，不與善知識相隨，不多供養諸佛，先世不書是深般若波羅蜜，不讀不誦、不正憶念，不學般若波羅蜜，不學禪那波羅蜜，不學毘梨耶波羅蜜，不學羼提波羅蜜，不學尸羅波羅蜜，不學檀那波羅蜜，不學內空乃至無法有法空，不學四念處乃至八聖道分，不學四禪、四無量心、五神通、佛十力，乃至不學一切種智。如是，須菩提！當知是菩薩摩訶薩新發大乘意，少信少樂故，不能書是深般若波羅蜜，不能受持讀誦說、正憶念。須菩提！若求佛道善男子、善女人，不書是深般若波羅蜜，不受持讀誦、不說、不正憶念，亦不為深般若波羅蜜所護，乃至不為一切種智所護，是人亦不如說行深般若波羅蜜，乃至不如說行一切種智。是人或墮二地，若聲聞地、若辟支佛地。何以故？是善男子、善女人不書是深般若波羅蜜，不讀不誦、不說、不正憶念，是人亦不為深般若波羅蜜所護，亦不如說行。以是故，是善男子、善女人於二地中當墮一地。」
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩先世聞深般若波羅蜜，問中事而不行，捨身生時，聞是深般若波羅蜜，若一日二日三日四日五日，其心堅固無能壞者。若離所聞時便退失。何以故？先世聞是深般若波羅蜜時，雖問中事，不如說行。是人或時欲聞、或時不欲聞，心輕不固、志亂不定。譬如輕毛隨風東西。須菩提！當知是菩薩發意不久，不與善知識相隨，不多供養諸佛，先世不書是深般若波羅蜜，不讀不誦、不正憶念，不學般若波羅蜜，不學禪那波羅蜜，不學毘梨耶波羅蜜，不學羼提波羅蜜，不學尸羅波羅蜜，不學檀那波羅蜜，不學內空乃至無法有法空，不學四念處乃至八聖道分，不學四禪、四無量心、五神通、佛十力，乃至不學一切種智。如是，須菩提！當知是菩薩摩訶薩新發大乘意，少信少樂故，不能書是深般若波羅蜜，不能受持讀誦說、正憶念。須菩提！若求佛道善男子、善女人，不書是深般若波羅蜜，不受持讀誦、不說、不正憶念，亦不為深般若波羅蜜所護，乃至不為一切種智所護，是人亦不如說行深般若波羅蜜，乃至不如說行一切種智。是人或墮二地，若聲聞地、若辟支佛地。何以故？是善男子、善女人不書是深般若波羅蜜，不讀不誦、不說、不正憶念，是人亦不為深般若波羅蜜所護，亦不如說行。以是故，是善男子、善女人於二地中當墮一地。」
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摩訶般若波羅蜜經譬喻品第五十一
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佛告須菩提：「譬如大海中船破壞，其中人若不取木、不取器物、不取浮囊、不取死尸，須菩提！當知是人不到彼岸，沒海中死。須菩提！若船破時，其中人取木，取器物、浮囊、死尸，當知是人終不沒死，安隱無礙得到彼岸。須菩提！求佛道善男子、善女人亦復如是。若但有信樂，不依深般若波羅蜜，不書不讀不誦、不正憶念，不依禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，不書不讀不誦、不正憶念，乃至不依一切種智，不書不讀不誦、不正憶念。須菩提！當知是善男子中道衰耗，是人未到一切種智，於聲聞、辟支佛地取證。須菩提！若有求佛道善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提故，有信有忍、有淨心有深心、有欲有解、有捨有精進。是人依深般若波羅蜜，書持讀誦說、正憶念。是善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提故，有諸信忍、淨心深心、欲解捨精進，為深般若波羅蜜所護，乃至一切種智所護。為深般若波羅蜜守護故，乃至一切種智守護故，終不中道衰耗，過聲聞、辟支佛地，能淨佛國土、成就眾生，當得阿耨多羅三藐三菩提。
佛告須菩提：「譬如大海中船破壞，其中人若不取木、不取器物、不取浮囊、不取死尸，須菩提！當知是人不到彼岸，沒海中死。須菩提！若船破時，其中人取木，取器物、浮囊、死尸，當知是人終不沒死，安隱無礙得到彼岸。須菩提！求佛道善男子、善女人亦復如是。若但有信樂，不依深般若波羅蜜，不書不讀不誦、不正憶念，不依禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，不書不讀不誦、不正憶念，乃至不依一切種智，不書不讀不誦、不正憶念。須菩提！當知是善男子中道衰耗，是人未到一切種智，於聲聞、辟支佛地取證。須菩提！若有求佛道善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提故，有信有忍、有淨心有深心、有欲有解、有捨有精進。是人依深般若波羅蜜，書持讀誦說、正憶念。是善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提故，有諸信忍、淨心深心、欲解捨精進，為深般若波羅蜜所護，乃至一切種智所護。為深般若波羅蜜守護故，乃至一切種智守護故，終不中道衰耗，過聲聞、辟支佛地，能淨佛國土、成就眾生，當得阿耨多羅三藐三菩提。
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「須菩提！譬如男子女人持坏瓶取水，當知是瓶不久爛壞。何以故？是瓶未熟故，還歸於地。如是，須菩提！善男子、善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心，有信有忍、有淨心有深心、有欲有解、有捨有精進，不為般若波羅蜜方便力所守護，不為禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜所守護，不為內空乃至無法有法空、四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智所守護。須菩提！當知是人中道衰耗，墮聲聞、辟支佛地。
「須菩提！譬如男子女人持坏瓶取水，當知是瓶不久爛壞。何以故？是瓶未熟故，還歸於地。如是，須菩提！善男子、善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心，有信有忍、有淨心有深心、有欲有解、有捨有精進，不為般若波羅蜜方便力所守護，不為禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜所守護，不為內空乃至無法有法空、四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智所守護。須菩提！當知是人中道衰耗，墮聲聞、辟支佛地。
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「須菩提！譬如男子女人持熟瓶取水，若河若井、若池若泉，當知是瓶持水安隱。何以故？是瓶成熟故。如是，須菩提！善男子、善女人求阿耨多羅三藐三菩提，有諸信忍、淨心深心、欲解捨精進，為般若波羅蜜方便力所護，為禪定、精進、忍辱、持戒、布施乃至一切種智所護故，須菩提！當知是人不中道衰耗，過聲聞、辟支佛地，能淨佛國土、成就眾生，得阿耨多羅三藐三菩提。
「須菩提！譬如男子女人持熟瓶取水，若河若井、若池若泉，當知是瓶持水安隱。何以故？是瓶成熟故。如是，須菩提！善男子、善女人求阿耨多羅三藐三菩提，有諸信忍、淨心深心、欲解捨精進，為般若波羅蜜方便力所護，為禪定、精進、忍辱、持戒、布施乃至一切種智所護故，須菩提！當知是人不中道衰耗，過聲聞、辟支佛地，能淨佛國土、成就眾生，得阿耨多羅三藐三菩提。
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「須菩提！譬如大海邊船未裝治，便持財物著上。須菩提！當知是船中道壞沒，人船財物各在一處，是賈客無方便力故，亡其重寶。如是，須菩提！是求佛道善男子、善女人，雖有為阿耨多羅三藐三菩提心，有信忍、淨心深心、欲解捨精進，不為般若波羅蜜方便力所守護，乃至不為一切種智所守護故，當知是人中道衰耗，失大珍寶。大珍寶者，所謂一切種智。衰耗者，墮聲聞、辟支佛地。須菩提！譬如人有智方便裝治海邊大船，然後推著水中，持財物著上，上船而去。當知是船不中道沒壞，必得安隱到所至處。如是，須菩提！善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提，有信忍、淨心深心、欲解捨精進，為般若波羅蜜方便力所守護，為禪定、精進、忍辱、持戒、布施乃至一切種智所護故，當知是菩薩得到阿耨多羅三藐三菩提，不中道墮聲聞、辟支佛地。
「須菩提！譬如大海邊船未裝治，便持財物著上。須菩提！當知是船中道壞沒，人船財物各在一處，是賈客無方便力故，亡其重寶。如是，須菩提！是求佛道善男子、善女人，雖有為阿耨多羅三藐三菩提心，有信忍、淨心深心、欲解捨精進，不為般若波羅蜜方便力所守護，乃至不為一切種智所守護故，當知是人中道衰耗，失大珍寶。大珍寶者，所謂一切種智。衰耗者，墮聲聞、辟支佛地。須菩提！譬如人有智方便裝治海邊大船，然後推著水中，持財物著上，上船而去。當知是船不中道沒壞，必得安隱到所至處。如是，須菩提！善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提，有信忍、淨心深心、欲解捨精進，為般若波羅蜜方便力所守護，為禪定、精進、忍辱、持戒、布施乃至一切種智所護故，當知是菩薩得到阿耨多羅三藐三菩提，不中道墮聲聞、辟支佛地。
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「須菩提！譬如有人年百二十歲，年耆根熟，又有風冷熱病若雜病。須菩提！於汝意云何，是人能從床起不？」
「須菩提！譬如有人年百二十歲，年耆根熟，又有風冷熱病若雜病。須菩提！於汝意云何，是人能從床起不？」
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須菩提言：「不能。」
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佛言：「是人或有能起者，云何？」
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須菩提言：「是人雖能起，不能遠行若十里若二十里，以其老病故。」
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「如是，須菩提！善男子、善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心，有信忍、淨心深心、欲解捨精進，不為般若波羅蜜方便力所守護，乃至不為一切種智所守護故，當知是人中道墮聲聞、辟支佛地。何以故？不為般若波羅蜜方便力所守護故。須菩提！如向老人百二十歲，年耆根熟，又有風冷熱病若雜病。是人而欲起行，有兩健人各扶一掖，語老人言：『莫有所難，隨所欲至，我等二人終不相捨。』如是，須菩提！若善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提，有信忍、淨心深心、欲解捨精進，為般若波羅蜜方便力所護，乃至為一切種智所護，當知是人不中道墮聲聞、辟支佛地，能到是處，所謂阿耨多羅三藐三菩提。」
「如是，須菩提！善男子、善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心，有信忍、淨心深心、欲解捨精進，不為般若波羅蜜方便力所守護，乃至不為一切種智所守護故，當知是人中道墮聲聞、辟支佛地。何以故？不為般若波羅蜜方便力所守護故。須菩提！如向老人百二十歲，年耆根熟，又有風冷熱病若雜病。是人而欲起行，有兩健人各扶一掖，語老人言：『莫有所難，隨所欲至，我等二人終不相捨。』如是，須菩提！若善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提，有信忍、淨心深心、欲解捨精進，為般若波羅蜜方便力所護，乃至為一切種智所護，當知是人不中道墮聲聞、辟支佛地，能到是處，所謂阿耨多羅三藐三菩提。」
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爾時佛復讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝為諸菩薩摩訶薩問佛是事。須菩提！若有求佛道善男子、善女人，從初發意已來，以我我所心布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。是善男子、善女人布施時，作是念：『我是施主，我施是人，我施是物。我持戒，我修忍辱，我精進，我入禪，我修智慧。』是善男子、善女人念有是施、是我施，乃至念有是慧、是我慧。何以故？檀那波羅蜜中無如是分別，遠離此彼岸是檀那波羅蜜相。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是般若波羅蜜相。是人不知此岸、不知彼岸，是人不為檀那波羅蜜乃至不為一切種智所護故，墮聲聞、辟支佛地，不能到薩婆若。須菩提！云何求佛道人無方便？須菩提！求佛道人從初發心以來，無方便行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、修智慧。是人作如是念：『我布施，施是人，以是物施。我持戒、修忍辱、勤精進、入禪定，修智慧、如是修智慧。』是人念有是施、是我施，以是施自高。念有是戒，是我戒，以是戒自高。念有是忍，是我忍，以是忍自高。念有是精進，是我精進，以是精進自高。念有是禪定，是我禪定，以是禪定自高。念有是慧，是我慧，以是慧自高。何以故？檀那波羅蜜中無如是分別，遠離此彼岸是檀那波羅蜜相。遠離此彼岸是尸羅波羅蜜相，遠離此彼岸是羼提波羅蜜相，遠離此彼岸是毘梨耶波羅蜜相，遠離此彼岸是禪那波羅蜜相，遠離此彼岸是般若波羅蜜相。何以故？般若波羅蜜中無是憶念分別。是求佛道善男子、善女人，不知此岸、不知彼岸，是人不為檀那波羅蜜所護，不為尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜所護，乃至不為一切種智所護故，或墮聲聞道中、或墮辟支佛道中，不能得到薩婆若。如是，須菩提！菩薩摩訶薩不為般若波羅蜜方便力所守護故，或墮聲聞地或墮辟支佛地。須菩提！云何菩薩摩訶薩為般若波羅蜜方便力所護故，不墮聲聞、辟支佛道中，疾得阿耨多羅三藐三菩提？須菩提！菩薩從初已來，以方便力布施，無我我所心布施，乃至無我我所心修智慧。是人不作是念：『我有是施，是我施。』不以是施自高，乃至般若波羅蜜亦如是。是菩薩不念：『我布施。』不念：『我施是人，用是物施。』不念：『我持戒，有是戒。』不念：『我忍辱，有是忍辱。』不念：『我精進，有是精進。』不念：『我禪定，有是禪定。』不念：『我修智慧，有是智慧。』何以故？是檀那波羅蜜中無如是分別，遠離此彼岸是檀那波羅蜜相。遠離此彼
爾時佛復讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝為諸菩薩摩訶薩問佛是事。須菩提！若有求佛道善男子、善女人，從初發意已來，以我我所心布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。是善男子、善女人布施時，作是念：『我是施主，我施是人，我施是物。我持戒，我修忍辱，我精進，我入禪，我修智慧。』是善男子、善女人念有是施、是我施，乃至念有是慧、是我慧。何以故？檀那波羅蜜中無如是分別，遠離此彼岸是檀那波羅蜜相。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是般若波羅蜜相。是人不知此岸、不知彼岸，是人不為檀那波羅蜜乃至不為一切種智所護故，墮聲聞、辟支佛地，不能到薩婆若。須菩提！云何求佛道人無方便？須菩提！求佛道人從初發心以來，無方便行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、修智慧。是人作如是念：『我布施，施是人，以是物施。我持戒、修忍辱、勤精進、入禪定，修智慧、如是修智慧。』是人念有是施、是我施，以是施自高。念有是戒，是我戒，以是戒自高。念有是忍，是我忍，以是忍自高。念有是精進，是我精進，以是精進自高。念有是禪定，是我禪定，以是禪定自高。念有是慧，是我慧，以是慧自高。何以故？檀那波羅蜜中無如是分別，遠離此彼岸是檀那波羅蜜相。遠離此彼岸是尸羅波羅蜜相，遠離此彼岸是羼提波羅蜜相，遠離此彼岸是毘梨耶波羅蜜相，遠離此彼岸是禪那波羅蜜相，遠離此彼岸是般若波羅蜜相。何以故？般若波羅蜜中無是憶念分別。是求佛道善男子、善女人，不知此岸、不知彼岸，是人不為檀那波羅蜜所護，不為尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜所護，乃至不為一切種智所護故，或墮聲聞道中、或墮辟支佛道中，不能得到薩婆若。如是，須菩提！菩薩摩訶薩不為般若波羅蜜方便力所守護故，或墮聲聞地或墮辟支佛地。須菩提！云何菩薩摩訶薩為般若波羅蜜方便力所護故，不墮聲聞、辟支佛道中，疾得阿耨多羅三藐三菩提？須菩提！菩薩從初已來，以方便力布施，無我我所心布施，乃至無我我所心修智慧。是人不作是念：『我有是施，是我施。』不以是施自高，乃至般若波羅蜜亦如是。是菩薩不念：『我布施。』不念：『我施是人，用是物施。』不念：『我持戒，有是戒。』不念：『我忍辱，有是忍辱。』不念：『我精進，有是精進。』不念：『我禪定，有是禪定。』不念：『我修智慧，有是智慧。』何以故？是檀那波羅蜜中無如是分別，遠離此彼岸是檀那波羅蜜相。遠離此彼
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岸是尸羅波羅蜜相，遠離此彼岸是羼提波羅蜜相，遠離此彼岸是毘梨耶波羅蜜相，遠離此彼岸是禪那波羅蜜相，遠離此彼岸是般若波羅蜜相。何以故？是般若波羅蜜中無如是憶念分別。是菩薩摩訶薩知此岸知彼岸，是人為檀那波羅蜜所護，為尸羅波羅蜜所護，為羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜所護，乃至為一切種智所護故，不墮聲聞辟支佛地，得到薩婆若。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為般若波羅蜜方便力所護故，不墮聲聞辟支佛地，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」
岸是尸羅波羅蜜相，遠離此彼岸是羼提波羅蜜相，遠離此彼岸是毘梨耶波羅蜜相，遠離此彼岸是禪那波羅蜜相，遠離此彼岸是般若波羅蜜相。何以故？是般若波羅蜜中無如是憶念分別。是菩薩摩訶薩知此岸知彼岸，是人為檀那波羅蜜所護，為尸羅波羅蜜所護，為羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜所護，乃至為一切種智所護故，不墮聲聞辟支佛地，得到薩婆若。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為般若波羅蜜方便力所護故，不墮聲聞辟支佛地，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」
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摩訶般若波羅蜜經知識品第五十二
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爾時慧命須菩提白佛言：「世尊！新學菩薩摩訶薩，云何應學般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜？」
爾時慧命須菩提白佛言：「世尊！新學菩薩摩訶薩，云何應學般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜？」
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佛告須菩提：「新學菩薩摩訶薩若欲學般若波羅蜜，禪那、精進、忍辱、持戒、檀那波羅蜜，先當親近供養善知識，能說是深般若波羅蜜者。是人作是教：『汝善男子！所有布施，一切迴向阿耨多羅三藐三菩提。善男子！所有持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，一切迴向阿耨多羅三藐三菩提。汝莫以色是阿耨多羅三藐三菩提，莫以受想行識是阿耨多羅三藐三菩提；莫以檀那波羅蜜是阿耨多羅三藐三菩提，莫以尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜是阿耨多羅三藐三菩提；莫以內空乃至無法有法空是阿耨多羅三藐三菩提；莫以四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分是阿耨多羅三藐三菩提；莫以四禪、四無量心、四無色定、五神通是阿耨多羅三藐三菩提；莫以佛十力乃至十八不共法是阿耨多羅三藐三菩提。所以者何？不取色便得阿耨多羅三藐三菩提，不取受想行識便得阿耨多羅三藐三菩提；不取檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，便得阿耨多羅三藐三菩提；不取內空乃至無法有法空、四念處乃至十八不共法，便得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！行是深般若波羅蜜時莫貪色。何以故？善男子！是色非可貪者。莫貪受想行識。何以故？受想行識非可貪者。善男子！莫貪檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜；莫貪內空乃至無法有法空；莫貪四念處乃至八聖道分；莫貪四禪、四無量心、四無色定、五神通；莫貪佛十力乃至一切種智。何以故？一切種智非可貪者。善男子！莫貪須陀洹果乃至阿羅漢果，莫貪辟支佛道，莫貪菩薩法位，莫貪阿耨多羅三藐三菩提。何以故？阿耨多羅三藐三菩提非可貪者。所以者何？諸法性空故。』」
佛告須菩提：「新學菩薩摩訶薩若欲學般若波羅蜜，禪那、精進、忍辱、持戒、檀那波羅蜜，先當親近供養善知識，能說是深般若波羅蜜者。是人作是教：『汝善男子！所有布施，一切迴向阿耨多羅三藐三菩提。善男子！所有持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，一切迴向阿耨多羅三藐三菩提。汝莫以色是阿耨多羅三藐三菩提，莫以受想行識是阿耨多羅三藐三菩提；莫以檀那波羅蜜是阿耨多羅三藐三菩提，莫以尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜是阿耨多羅三藐三菩提；莫以內空乃至無法有法空是阿耨多羅三藐三菩提；莫以四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分是阿耨多羅三藐三菩提；莫以四禪、四無量心、四無色定、五神通是阿耨多羅三藐三菩提；莫以佛十力乃至十八不共法是阿耨多羅三藐三菩提。所以者何？不取色便得阿耨多羅三藐三菩提，不取受想行識便得阿耨多羅三藐三菩提；不取檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，便得阿耨多羅三藐三菩提；不取內空乃至無法有法空、四念處乃至十八不共法，便得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！行是深般若波羅蜜時莫貪色。何以故？善男子！是色非可貪者。莫貪受想行識。何以故？受想行識非可貪者。善男子！莫貪檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜；莫貪內空乃至無法有法空；莫貪四念處乃至八聖道分；莫貪四禪、四無量心、四無色定、五神通；莫貪佛十力乃至一切種智。何以故？一切種智非可貪者。善男子！莫貪須陀洹果乃至阿羅漢果，莫貪辟支佛道，莫貪菩薩法位，莫貪阿耨多羅三藐三菩提。何以故？阿耨多羅三藐三菩提非可貪者。所以者何？諸法性空故。』」
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須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能為難事，於一切性空法中求阿耨多羅三藐三菩提，欲得阿耨多羅三藐三菩提。」
須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能為難事，於一切性空法中求阿耨多羅三藐三菩提，欲得阿耨多羅三藐三菩提。」
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佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩能為難事，於一切性空法中求阿耨多羅三藐三菩提，欲得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！諸菩薩摩訶薩為安隱世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為樂世間故、為救世間故、為世間歸故、為世間依處故、為世間洲故、為世間究竟道故、為世間將導故、為世間趣故，發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提！云何菩薩摩訶薩為安隱世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，拔出六道眾生，著無畏岸涅槃處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為安隱世間故！發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為樂世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，拔出眾生種種憂苦愁惱，著無畏岸涅槃處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為樂世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為救世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，救眾生生死中種種苦，亦為斷是苦故而為說法。眾生聞法，漸以三乘而得度脫。須菩提！是為菩薩摩訶薩為救世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間歸故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，拔出眾生生老病死相憂悲愁惱法，著無畏岸涅槃處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間歸故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間依處故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說一切法無依處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間依處故，發阿耨多羅三藐三菩提心。」
佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩能為難事，於一切性空法中求阿耨多羅三藐三菩提，欲得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！諸菩薩摩訶薩為安隱世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為樂世間故、為救世間故、為世間歸故、為世間依處故、為世間洲故、為世間究竟道故、為世間將導故、為世間趣故，發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提！云何菩薩摩訶薩為安隱世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，拔出六道眾生，著無畏岸涅槃處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為安隱世間故！發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為樂世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，拔出眾生種種憂苦愁惱，著無畏岸涅槃處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為樂世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為救世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，救眾生生死中種種苦，亦為斷是苦故而為說法。眾生聞法，漸以三乘而得度脫。須菩提！是為菩薩摩訶薩為救世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間歸故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，拔出眾生生老病死相憂悲愁惱法，著無畏岸涅槃處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間歸故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間依處故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說一切法無依處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間依處故，發阿耨多羅三藐三菩提心。」
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須菩提白佛言：「世尊！云何一切法無依處？」
須菩提白佛言：「世尊！云何一切法無依處？」
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佛言：「色不相續即是色無生，色無生即是色不滅，色無滅即是色無依處；受想行識乃至一切種智亦如是。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間依處故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間究竟道故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說如是法：色究竟相非是色，受想行識乃至一切種智究竟相非是一切種智。須菩提！如究竟相，一切法相亦如是。」
佛言：「色不相續即是色無生，色無生即是色不滅，色無滅即是色無依處；受想行識乃至一切種智亦如是。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間依處故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間究竟道故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說如是法：色究竟相非是色，受想行識乃至一切種智究竟相非是一切種智。須菩提！如究竟相，一切法相亦如是。」
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須菩提言：「世尊！若一切法相如究竟相者，云何諸菩薩摩訶薩皆應得阿耨多羅三藐三菩提？何以故？世尊！色究竟相中無有分別，受想行識究竟相中無有分別，乃至一切種智究竟相中無有分別，所謂是色、是受想行識，乃至是一切種智。」
須菩提言：「世尊！若一切法相如究竟相者，云何諸菩薩摩訶薩皆應得阿耨多羅三藐三菩提？何以故？世尊！色究竟相中無有分別，受想行識究竟相中無有分別，乃至一切種智究竟相中無有分別，所謂是色、是受想行識，乃至是一切種智。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛告須菩提：「如是，如是！色究竟相中無有分別，受想行識乃至一切種智究竟相中無有分別，所謂是色乃至是一切種智。須菩提！是為菩薩摩訶薩難事，如是觀諸法寂滅相而心不沒不却。何以故？菩薩摩訶薩作是念：『是諸深法，我應如是知，得阿耨多羅三藐三菩提。如是寂滅微妙法，當為眾生說。』是為菩薩摩訶薩為世間究竟道故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間洲故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！譬如江河大海四邊水斷是名為洲。須菩提！色亦如是前後際斷，受想行識前後際斷，乃至一切種智前後際斷。以是前後際斷故，一切法亦斷。須菩提！是一切法前後際斷故，即是寂滅，即是妙寶，所謂空、無所得、愛盡、無餘、離欲、涅槃。須菩提！若菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，以寂滅微妙法為眾生說。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間洲故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間將導故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說色不生不滅不垢不淨，說受想行識不生不滅不垢不淨，說十二入、十八界、四念處乃至八聖道分、四禪、四無量心、四無色定、五神通不生不滅不垢不淨，說須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道不生不滅不垢不淨，說佛十力乃至一切種智不生不滅不垢不淨。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間將導故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間趣故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說色趣空，說受想行識趣空，乃至說一切種智趣空。為眾生說色非趣非不趣。何以故？是色空相，非趣非不趣。說受想行識非趣非不趣。何以故？是受想行識空相，非趣非不趣。乃至一切種智非趣非不趣。何以故？是一切種智空相，非趣非不趣。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為世間趣故，發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？一切法趣空，是趣不過。何以故？空中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無相，是趣不過。何以故？無相中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無作，是趣不過。何以故？無作中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無起，是趣不過。何以故？無起中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無所有、不生不滅不垢不淨，是趣不過。何以故？無所有、不生不滅不垢不淨中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣夢，是趣不過。何以故？夢中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣幻、趣響、趣影、趣化，是趣不過。何以故？是化等中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無量無邊，是趣不過。何以
佛告須菩提：「如是，如是！色究竟相中無有分別，受想行識乃至一切種智究竟相中無有分別，所謂是色乃至是一切種智。須菩提！是為菩薩摩訶薩難事，如是觀諸法寂滅相而心不沒不却。何以故？菩薩摩訶薩作是念：『是諸深法，我應如是知，得阿耨多羅三藐三菩提。如是寂滅微妙法，當為眾生說。』是為菩薩摩訶薩為世間究竟道故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間洲故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！譬如江河大海四邊水斷是名為洲。須菩提！色亦如是前後際斷，受想行識前後際斷，乃至一切種智前後際斷。以是前後際斷故，一切法亦斷。須菩提！是一切法前後際斷故，即是寂滅，即是妙寶，所謂空、無所得、愛盡、無餘、離欲、涅槃。須菩提！若菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，以寂滅微妙法為眾生說。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間洲故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間將導故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說色不生不滅不垢不淨，說受想行識不生不滅不垢不淨，說十二入、十八界、四念處乃至八聖道分、四禪、四無量心、四無色定、五神通不生不滅不垢不淨，說須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道不生不滅不垢不淨，說佛十力乃至一切種智不生不滅不垢不淨。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間將導故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間趣故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說色趣空，說受想行識趣空，乃至說一切種智趣空。為眾生說色非趣非不趣。何以故？是色空相，非趣非不趣。說受想行識非趣非不趣。何以故？是受想行識空相，非趣非不趣。乃至一切種智非趣非不趣。何以故？是一切種智空相，非趣非不趣。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為世間趣故，發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？一切法趣空，是趣不過。何以故？空中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無相，是趣不過。何以故？無相中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無作，是趣不過。何以故？無作中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無起，是趣不過。何以故？無起中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無所有、不生不滅不垢不淨，是趣不過。何以故？無所有、不生不滅不垢不淨中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣夢，是趣不過。何以故？夢中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣幻、趣響、趣影、趣化，是趣不過。何以故？是化等中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無量無邊，是趣不過。何以
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故？無量無邊中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣不與不取，是趣不過。何以故？不與不取中趣非趣不可得故。須菩提！一切法趣不舉不下，是趣不過。何以故？不舉不下中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣不來不去，是趣不過。何以故？不來不去中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣不入不出、不合不散、不著不斷，是趣不過。何以故？不著不斷中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣我、眾生、壽命、人、起使、起作使、作者、知者、見者，是趣不過。何以故？我乃至知者見者畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣有常，是趣不過。何以故？有常畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣樂、淨、我，是趣不過。何以故？樂、淨、我畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣無常、苦、不淨、無我，是趣不過。何以故？無常、苦、不淨、無我畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣欲事，是趣不過。何以故？欲事畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣瞋事、癡事、見事，是趣不過。何以故？瞋事、癡事、見事畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣如，是趣不過。何以故？如中無來無去故。須菩提！一切法趣法性、實際、不可思議性，是趣不過。何以故？法性、實際、不可思議性中無來無去故。須菩提！一切法趣平等，是趣不過。何以故？平等中趣非趣不可得故。須菩提！一切法趣不動相，是趣不過。何以故？不動相中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣色，是趣不過。何以故？色畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣受想行識，是趣不過。何以故？受想行識畢竟不可得，云何當有趣不趣？十二入、十八界亦如是。須菩提！一切法趣檀那波羅蜜，是趣不過。何以故？檀那畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣尸羅波羅蜜，是趣不過。何以故？尸羅畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣羼提波羅蜜，是趣不過。何以故？羼提畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣毘梨耶波羅蜜，是趣不過。何以故？毘梨耶畢竟不可得故，云何當有趣不趣。須菩提！一切法趣禪那波羅蜜，是趣不過。何以故？禪那畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣般若波羅蜜，是趣不過。何以故？般若波羅蜜畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣內空，是趣不過。何以故？內空畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣外空，是趣不過。何以故？外空畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣內外空，是趣不過
故？無量無邊中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣不與不取，是趣不過。何以故？不與不取中趣非趣不可得故。須菩提！一切法趣不舉不下，是趣不過。何以故？不舉不下中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣不來不去，是趣不過。何以故？不來不去中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣不入不出、不合不散、不著不斷，是趣不過。何以故？不著不斷中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣我、眾生、壽命、人、起使、起作使、作者、知者、見者，是趣不過。何以故？我乃至知者見者畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣有常，是趣不過。何以故？有常畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣樂、淨、我，是趣不過。何以故？樂、淨、我畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣無常、苦、不淨、無我，是趣不過。何以故？無常、苦、不淨、無我畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣欲事，是趣不過。何以故？欲事畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣瞋事、癡事、見事，是趣不過。何以故？瞋事、癡事、見事畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣如，是趣不過。何以故？如中無來無去故。須菩提！一切法趣法性、實際、不可思議性，是趣不過。何以故？法性、實際、不可思議性中無來無去故。須菩提！一切法趣平等，是趣不過。何以故？平等中趣非趣不可得故。須菩提！一切法趣不動相，是趣不過。何以故？不動相中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣色，是趣不過。何以故？色畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣受想行識，是趣不過。何以故？受想行識畢竟不可得，云何當有趣不趣？十二入、十八界亦如是。須菩提！一切法趣檀那波羅蜜，是趣不過。何以故？檀那畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣尸羅波羅蜜，是趣不過。何以故？尸羅畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣羼提波羅蜜，是趣不過。何以故？羼提畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣毘梨耶波羅蜜，是趣不過。何以故？毘梨耶畢竟不可得故，云何當有趣不趣。須菩提！一切法趣禪那波羅蜜，是趣不過。何以故？禪那畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣般若波羅蜜，是趣不過。何以故？般若波羅蜜畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣內空，是趣不過。何以故？內空畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣外空，是趣不過。何以故？外空畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣內外空，是趣不過
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。何以故？內外空畢竟不可得故，云何當有趣不趣？乃至一切法趣無法有法空、是趣不過。何以故？無法有法空畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣四念處乃至八聖道分，是趣不過。何以故？四念處乃至八聖道分畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣佛十力乃至一切種智，是趣不過。何以故？一切種智中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，是趣不過。何以故？須陀洹果乃至辟支佛道中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣阿耨多羅三藐三菩提，是趣不過。何以故？阿耨多羅三藐三菩提中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣須陀洹乃至佛，是趣不過。何以故？須陀洹乃至佛中趣不趣不可得故。」
。何以故？內外空畢竟不可得故，云何當有趣不趣？乃至一切法趣無法有法空、是趣不過。何以故？無法有法空畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣四念處乃至八聖道分，是趣不過。何以故？四念處乃至八聖道分畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣佛十力乃至一切種智，是趣不過。何以故？一切種智中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，是趣不過。何以故？須陀洹果乃至辟支佛道中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣阿耨多羅三藐三菩提，是趣不過。何以故？阿耨多羅三藐三菩提中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣須陀洹乃至佛，是趣不過。何以故？須陀洹乃至佛中趣不趣不可得故。」
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須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜，誰能信解者？」
須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜，誰能信解者？」
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佛告須菩提：「有菩薩摩訶薩，先於諸佛所久行六波羅蜜，善根純熟，供養無數百千萬億諸佛，與善知識相隨，是輩人能信解是深般若波羅蜜。」
佛告須菩提：「有菩薩摩訶薩，先於諸佛所久行六波羅蜜，善根純熟，供養無數百千萬億諸佛，與善知識相隨，是輩人能信解是深般若波羅蜜。」
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須菩提白佛言：「世尊！能信解是深般若波羅蜜者，有何等性？何等相？何等貌？」
須菩提白佛言：「世尊！能信解是深般若波羅蜜者，有何等性？何等相？何等貌？」
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佛言：「欲瞋癡斷離是性相貌，是菩薩摩訶薩則能信解深般若波羅蜜。」
佛言：「欲瞋癡斷離是性相貌，是菩薩摩訶薩則能信解深般若波羅蜜。」
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摩訶般若波羅蜜經趣智品第五十三
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須菩提白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜者，當趣何所？」
須菩提白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜者，當趣何所？」
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佛告須菩提：「是菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜，當趣一切種智。」
佛告須菩提：「是菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜，當趣一切種智。」
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須菩提白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩能趣一切種智者，則為一切眾生所歸趣修般若波羅蜜故。世尊！修般若波羅蜜即是修一切法。世尊！無所修是修般若波羅蜜；不受修、壞修是修般若波羅蜜。」
須菩提白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩能趣一切種智者，則為一切眾生所歸趣修般若波羅蜜故。世尊！修般若波羅蜜即是修一切法。世尊！無所修是修般若波羅蜜；不受修、壞修是修般若波羅蜜。」
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佛告須菩提：「何法壞故，般若波羅蜜為壞修？」
佛告須菩提：「何法壞故，般若波羅蜜為壞修？」
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「世尊！色壞故，般若波羅蜜為壞修；受想行識、十二處、十八界壞故，般若波羅蜜為壞修；我乃至知者見者壞故，般若波羅蜜為壞修。世尊！檀那波羅蜜壞故，般若波羅蜜為壞修；乃至般若波羅蜜壞故，般若波羅蜜為壞修。內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，須陀洹果乃至一切種智壞故，般若波羅蜜為壞修。」
「世尊！色壞故，般若波羅蜜為壞修；受想行識、十二處、十八界壞故，般若波羅蜜為壞修；我乃至知者見者壞故，般若波羅蜜為壞修。世尊！檀那波羅蜜壞故，般若波羅蜜為壞修；乃至般若波羅蜜壞故，般若波羅蜜為壞修。內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，須陀洹果乃至一切種智壞故，般若波羅蜜為壞修。」
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佛言：「如是，如是！須菩提！色壞故，般若波羅蜜為壞修；乃至一切種智壞故，般若波羅蜜為壞修。」
佛言：「如是，如是！須菩提！色壞故，般若波羅蜜為壞修；乃至一切種智壞故，般若波羅蜜為壞修。」
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爾時佛告須菩提：「是深般若波羅蜜中，阿惟越致菩薩摩訶薩應當驗知。若菩薩摩訶薩於是深般若波羅蜜中不著，當知是阿惟越致相。禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜中不著，四念處乃至一切種智中不著，當知是阿惟越致。若阿惟越致菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜時，不以他語為堅要，亦不隨他教行。阿惟越致菩薩摩訶薩不為欲心、瞋心、癡心所牽。若阿惟越致菩薩摩訶薩，不遠離六波羅蜜。若阿惟越致菩薩摩訶薩，聞說深般若波羅蜜時，心不驚不沒不怖不畏不悔，歡喜樂聞、受持讀誦、正憶念、如說行。須菩提！當知是菩薩先世已問是深般若波羅蜜中事，已受持讀誦說、正憶念。何以故？是菩薩摩訶薩有大威德故，聞是深般若波羅蜜，心不驚不怖不畏不沒不悔，歡喜樂聞、受持讀誦、正憶念。」
爾時佛告須菩提：「是深般若波羅蜜中，阿惟越致菩薩摩訶薩應當驗知。若菩薩摩訶薩於是深般若波羅蜜中不著，當知是阿惟越致相。禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜中不著，四念處乃至一切種智中不著，當知是阿惟越致。若阿惟越致菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜時，不以他語為堅要，亦不隨他教行。阿惟越致菩薩摩訶薩不為欲心、瞋心、癡心所牽。若阿惟越致菩薩摩訶薩，不遠離六波羅蜜。若阿惟越致菩薩摩訶薩，聞說深般若波羅蜜時，心不驚不沒不怖不畏不悔，歡喜樂聞、受持讀誦、正憶念、如說行。須菩提！當知是菩薩先世已問是深般若波羅蜜中事，已受持讀誦說、正憶念。何以故？是菩薩摩訶薩有大威德故，聞是深般若波羅蜜，心不驚不怖不畏不沒不悔，歡喜樂聞、受持讀誦、正憶念。」
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須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞深般若波羅蜜，不驚不怖乃至正憶念。世尊！是菩薩摩訶薩云何行是般若波羅蜜？」
須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞深般若波羅蜜，不驚不怖乃至正憶念。世尊！是菩薩摩訶薩云何行是般若波羅蜜？」
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佛言：「隨順一切種智心，是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。」
佛言：「隨順一切種智心，是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。」
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「世尊！云何名隨順一切種智心，是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜？」
「世尊！云何名隨順一切種智心，是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜？」
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佛言：「以空隨順，是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜。以無相、無作、無所有、不生不滅不垢不淨隨順，是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。以如夢、幻、焰、響、化隨順，是行般若波羅蜜。」
佛言：「以空隨順，是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜。以無相、無作、無所有、不生不滅不垢不淨隨順，是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。以如夢、幻、焰、響、化隨順，是行般若波羅蜜。」
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須菩提白佛言：「佛說以空隨順乃至如夢如幻隨順，是行般若波羅蜜。世尊！是菩薩摩訶薩行何法，若色、若受想行識乃至一切種智？」
須菩提白佛言：「佛說以空隨順乃至如夢如幻隨順，是行般若波羅蜜。世尊！是菩薩摩訶薩行何法，若色、若受想行識乃至一切種智？」
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佛告須菩提：「菩薩摩訶薩不行色、不行受想行識，乃至不行一切種智。何以故？是菩薩行處，無作法、無壞法，無所從來亦無所去，無住處，是法不可數、無有量。若無數無量，是法不可得，不可以色得乃至不可以一切種智得。何以故？色即是薩婆若，薩婆若即是色。乃至一切種智即是薩婆若，薩婆若即是一切種智。若色如相乃至一切種智如相，皆是一如，無二無別。色如相、薩婆若如相，一如，無二無別。乃至一切種智亦如是。」
佛告須菩提：「菩薩摩訶薩不行色、不行受想行識，乃至不行一切種智。何以故？是菩薩行處，無作法、無壞法，無所從來亦無所去，無住處，是法不可數、無有量。若無數無量，是法不可得，不可以色得乃至不可以一切種智得。何以故？色即是薩婆若，薩婆若即是色。乃至一切種智即是薩婆若，薩婆若即是一切種智。若色如相乃至一切種智如相，皆是一如，無二無別。色如相、薩婆若如相，一如，無二無別。乃至一切種智亦如是。」
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摩訶般若波羅蜜經卷第十五
摩訶般若波羅蜜經卷第十五
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天監十一年壬辰，歲使持節散騎常侍、都尉江州諸軍鎮南將軍、開府儀同三司、江州刺吏、建安王蕭偉，敬造眾經一千卷流通，願神徽鑒於六道，清猷□□□□，□明靈聿輔，景福咸臻，深信堅明，大悲增上，照[王*眾]中之奧理，得象□□□□。□情捨身命財，護持正脩菩提行，專向一乘，苞舉群生，導達形□□，□□□真實相，俱憩道場。
天監十一年壬辰，歲使持節散騎常侍、都尉江州諸軍鎮南將軍、開府儀同三司、江州刺吏、建安王蕭偉，敬造眾經一千卷流通，願神徽鑒於六道，清猷□□□□，□明靈聿輔，景福咸臻，深信堅明，大悲增上，照[王*眾]中之奧理，得象□□□□。□情捨身命財，護持正脩菩提行，專向一乘，苞舉群生，導達形□□，□□□真實相，俱憩道場。
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