摩訶般若波羅蜜經卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第十五

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

成辦品第五十(丹本大事起品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成辦品第五十(丹本大事起品)

爾時須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜為大事故起，不可思議事故起，不可稱事故起，無有量事故起。世尊！是深般若波羅蜜無等等事故起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜為大事故起，不可思議事故起，不可稱事故起，無有量事故起。世尊！是深般若波羅蜜無等等事故起。」

佛告須菩提：「如是，如是！是深般若波羅蜜為大事故起，乃至無等等事故起。何以故？般若波羅蜜中含受五波羅蜜，般若波羅蜜中含受內空、外空乃至無法有法空，含受四念處乃至八聖道分。是深般若波羅蜜中含受佛十力乃至一切種智。譬如灌頂王國土中尊，諸有官事皆委大臣，國王安樂無事自恣。如是，須菩提！所有聲聞、辟支佛法，若菩薩法、若佛法，一切皆在般若波羅蜜中，般若波羅蜜能成辦其事。以是故，須菩提！般若波羅蜜為大事故起，乃至無等等事故起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！是深般若波羅蜜為大事故起，乃至無等等事故起。何以故？般若波羅蜜中含受五波羅蜜，般若波羅蜜中含受內空、外空乃至無法有法空，含受四念處乃至八聖道分。是深般若波羅蜜中含受佛十力乃至一切種智。譬如灌頂王國土中尊，諸有官事皆委大臣，國王安樂無事自恣。如是，須菩提！所有聲聞、辟支佛法，若菩薩法、若佛法，一切皆在般若波羅蜜中，般若波羅蜜能成辦其事。以是故，須菩提！般若波羅蜜為大事故起，乃至無等等事故起。

「復次，須菩提！是般若波羅蜜，不取色、不著色故，能成辦。受想行識不取不著故，能成辦。乃至一切種智不取不著故，能成辦。須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道，乃至阿耨多羅三藐三菩提，不取不著故，能成辦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！是般若波羅蜜，不取色、不著色故，能成辦。受想行識不取不著故，能成辦。乃至一切種智不取不著故，能成辦。須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道，乃至阿耨多羅三藐三菩提，不取不著故，能成辦。」

須菩提白佛言：「云何色不取不著故，般若波羅蜜能成辦？云何受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提不取不著故，般若波羅蜜能成辦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「云何色不取不著故，般若波羅蜜能成辦？云何受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提不取不著故，般若波羅蜜能成辦？」

佛告須菩提：「於汝意云何，頗見是色可取、可著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，頗見是色可取、可著不？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

「須菩提！於汝意云何，頗見受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提可取可著不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何，頗見受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提可取可著不？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「善哉，善哉！須菩提！我亦不見是色可取可著。不見故不取，不取故不著。我亦不見受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提及一切種智可取可著。不見故不取，不取故不著。須菩提！我亦不見佛法、如來法、自然人法、一切智人法可取可著。不見故不取，不取故不著。以是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩色亦不應取亦不應著，受想行識乃至佛法、如來法、自然人法、一切智人法亦不應取亦不應著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！須菩提！我亦不見是色可取可著。不見故不取，不取故不著。我亦不見受想行識乃至阿耨多羅三藐三菩提及一切種智可取可著。不見故不取，不取故不著。須菩提！我亦不見佛法、如來法、自然人法、一切智人法可取可著。不見故不取，不取故不著。以是故，須菩提！諸菩薩摩訶薩色亦不應取亦不應著，受想行識乃至佛法、如來法、自然人法、一切智人法亦不應取亦不應著。」

爾時欲界、色界諸天子白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深，難見難解，不可思惟比類知，微妙善巧智慧寂滅者可知。能信是般若波羅蜜者，當知是菩薩多供養諸佛，多種善根，與善知識相隨，能信解深般若波羅蜜。世尊！若三千大千世界中所有眾生，皆作信行法行人、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛若智若斷，不如是菩薩一日行深般若波羅蜜忍欲思惟籌量。何以故？是信行法行人、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛若智若斷，即是菩薩摩訶薩無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時欲界、色界諸天子白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深，難見難解，不可思惟比類知，微妙善巧智慧寂滅者可知。能信是般若波羅蜜者，當知是菩薩多供養諸佛，多種善根，與善知識相隨，能信解深般若波羅蜜。世尊！若三千大千世界中所有眾生，皆作信行法行人、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛若智若斷，不如是菩薩一日行深般若波羅蜜忍欲思惟籌量。何以故？是信行法行人、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛若智若斷，即是菩薩摩訶薩無生法忍。」

佛告欲、色界諸天子：「如是，如是！諸天子！若信行法行人、八人、須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛，即是菩薩摩訶薩無生法忍。諸天子！若善男子、善女人聞是深般若波羅蜜、書持受讀誦說、正憶念，是善男子、善女人疾得涅槃，勝求聲聞、辟支佛乘善男子、善女人遠離深般若波羅蜜，行餘經若一劫、若減一劫。何以故？是深般若波羅蜜中廣說上妙法。是信行法行人、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛所應學，菩薩摩訶薩亦所應學，學已得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告欲、色界諸天子：「如是，如是！諸天子！若信行法行人、八人、須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛，即是菩薩摩訶薩無生法忍。諸天子！若善男子、善女人聞是深般若波羅蜜、書持受讀誦說、正憶念，是善男子、善女人疾得涅槃，勝求聲聞、辟支佛乘善男子、善女人遠離深般若波羅蜜，行餘經若一劫、若減一劫。何以故？是深般若波羅蜜中廣說上妙法。是信行法行人、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛所應學，菩薩摩訶薩亦所應學，學已得阿耨多羅三藐三菩提。」

是時欲、色界諸天子俱發聲言：「世尊！是般若波羅蜜名摩訶波羅蜜。世尊！是般若波羅蜜名不可思議、不可稱、無有量、無等等波羅蜜。信行法行人、八人學是深般若波羅蜜，得成須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，學是深般若波羅蜜得成菩薩摩訶薩，是深般若波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提，是深般若波羅蜜亦不增亦不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時欲、色界諸天子俱發聲言：「世尊！是般若波羅蜜名摩訶波羅蜜。世尊！是般若波羅蜜名不可思議、不可稱、無有量、無等等波羅蜜。信行法行人、八人學是深般若波羅蜜，得成須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，學是深般若波羅蜜得成菩薩摩訶薩，是深般若波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提，是深般若波羅蜜亦不增亦不減。」

是時欲、色界諸天子，頂禮佛足繞佛而去。去是不遠，忽然不現，各還本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時欲、色界諸天子，頂禮佛足繞佛而去。去是不遠，忽然不現，各還本處。

須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜即時信解者，從何處終、來生是間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜即時信解者，從何處終、來生是間？」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜即時信解，不沒不却不難不疑不悔、歡喜樂聽，聽已憶念，不遠離是深般若波羅蜜，若行若住若坐若臥終不廢忘，常隨法師。譬如新生犢子不離其母。菩薩摩訶薩亦如是，為聞深般若波羅蜜故，終不遠離法師。乃至得是深般若波羅蜜，口誦心解、正見通達。須菩提！當知是菩薩從人道中終，還生是間人中。何以故？是求佛道者前世時聞深般若波羅蜜，書持恭敬尊重讚歎，華香乃至幡蓋供養。以是因緣故，人中命終，還生人中，聞是深般若波羅蜜即時信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜即時信解，不沒不却不難不疑不悔、歡喜樂聽，聽已憶念，不遠離是深般若波羅蜜，若行若住若坐若臥終不廢忘，常隨法師。譬如新生犢子不離其母。菩薩摩訶薩亦如是，為聞深般若波羅蜜故，終不遠離法師。乃至得是深般若波羅蜜，口誦心解、正見通達。須菩提！當知是菩薩從人道中終，還生是間人中。何以故？是求佛道者前世時聞深般若波羅蜜，書持恭敬尊重讚歎，華香乃至幡蓋供養。以是因緣故，人中命終，還生人中，聞是深般若波羅蜜即時信解。」

須菩提白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩如是功德成就，他方國土供養諸佛，於彼命終、來生是間，聞深般若波羅蜜即時信解，書持讀誦、正憶念。有是者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩如是功德成就，他方國土供養諸佛，於彼命終、來生是間，聞深般若波羅蜜即時信解，書持讀誦、正憶念。有是者不？」

佛言：「有菩薩如是功德成就，他方國土供養諸佛，於彼命終來生是間，聞是深般若波羅蜜即時信解，書持讀誦、正憶念。何以故？是菩薩摩訶薩從他方諸佛所聞是深般若波羅蜜，信解書持讀誦說、正憶念，於彼間終、來生此間，當知是人是先世功德成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有菩薩如是功德成就，他方國土供養諸佛，於彼命終來生是間，聞是深般若波羅蜜即時信解，書持讀誦、正憶念。何以故？是菩薩摩訶薩從他方諸佛所聞是深般若波羅蜜，信解書持讀誦說、正憶念，於彼間終、來生此間，當知是人是先世功德成就。

「復次，須菩提！有菩薩從彌勒菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜。以是善根因緣故，來生此間。須菩提！復有菩薩摩訶薩前世時雖聞深般若波羅蜜，不問中事；來生人中，聞是深般若波羅蜜心有疑悔難悟。須菩提！如是菩薩當知先世雖聞是深般若波羅蜜，不問故，今續疑悔難悟。須菩提！若菩薩先世雖聞禪那波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜時，不問故，續生疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞毘梨耶波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞羼提波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞尸羅波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞檀那波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！有菩薩從彌勒菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜。以是善根因緣故，來生此間。須菩提！復有菩薩摩訶薩前世時雖聞深般若波羅蜜，不問中事；來生人中，聞是深般若波羅蜜心有疑悔難悟。須菩提！如是菩薩當知先世雖聞是深般若波羅蜜，不問故，今續疑悔難悟。須菩提！若菩薩先世雖聞禪那波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜時，不問故，續生疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞毘梨耶波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞羼提波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞尸羅波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。須菩提！若菩薩先世雖聞檀那波羅蜜，不問中事；今世聞般若波羅蜜，不問故，續復疑悔。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩先世雖聞內空、外空、內外空乃至無法有法空，不問中事；來生人中，聞是深般若波羅蜜，不問故，續復疑悔難悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩先世雖聞內空、外空、內外空乃至無法有法空，不問中事；來生人中，聞是深般若波羅蜜，不問故，續復疑悔難悟。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩先世雖聞四念處乃至八聖道分，四禪、四無量心、四無色定、五神通，佛十力乃至一切種智，不問中事；來生人中，聞是深般若波羅蜜，不問故，續復疑悔難悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩先世雖聞四念處乃至八聖道分，四禪、四無量心、四無色定、五神通，佛十力乃至一切種智，不問中事；來生人中，聞是深般若波羅蜜，不問故，續復疑悔難悟。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩先世聞深般若波羅蜜，問中事而不行，捨身生時，聞是深般若波羅蜜，若一日二日三日四日五日，其心堅固無能壞者。若離所聞時便退失。何以故？先世聞是深般若波羅蜜時，雖問中事，不如說行。是人或時欲聞、或時不欲聞，心輕不固、志亂不定。譬如輕毛隨風東西。須菩提！當知是菩薩發意不久，不與善知識相隨，不多供養諸佛，先世不書是深般若波羅蜜，不讀不誦、不正憶念，不學般若波羅蜜，不學禪那波羅蜜，不學毘梨耶波羅蜜，不學羼提波羅蜜，不學尸羅波羅蜜，不學檀那波羅蜜，不學內空乃至無法有法空，不學四念處乃至八聖道分，不學四禪、四無量心、五神通、佛十力，乃至不學一切種智。如是，須菩提！當知是菩薩摩訶薩新發大乘意，少信少樂故，不能書是深般若波羅蜜，不能受持讀誦說、正憶念。須菩提！若求佛道善男子、善女人，不書是深般若波羅蜜，不受持讀誦、不說、不正憶念，亦不為深般若波羅蜜所護，乃至不為一切種智所護，是人亦不如說行深般若波羅蜜，乃至不如說行一切種智。是人或墮二地，若聲聞地、若辟支佛地。何以故？是善男子、善女人不書是深般若波羅蜜，不讀不誦、不說、不正憶念，是人亦不為深般若波羅蜜所護，亦不如說行。以是故，是善男子、善女人於二地中當墮一地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩先世聞深般若波羅蜜，問中事而不行，捨身生時，聞是深般若波羅蜜，若一日二日三日四日五日，其心堅固無能壞者。若離所聞時便退失。何以故？先世聞是深般若波羅蜜時，雖問中事，不如說行。是人或時欲聞、或時不欲聞，心輕不固、志亂不定。譬如輕毛隨風東西。須菩提！當知是菩薩發意不久，不與善知識相隨，不多供養諸佛，先世不書是深般若波羅蜜，不讀不誦、不正憶念，不學般若波羅蜜，不學禪那波羅蜜，不學毘梨耶波羅蜜，不學羼提波羅蜜，不學尸羅波羅蜜，不學檀那波羅蜜，不學內空乃至無法有法空，不學四念處乃至八聖道分，不學四禪、四無量心、五神通、佛十力，乃至不學一切種智。如是，須菩提！當知是菩薩摩訶薩新發大乘意，少信少樂故，不能書是深般若波羅蜜，不能受持讀誦說、正憶念。須菩提！若求佛道善男子、善女人，不書是深般若波羅蜜，不受持讀誦、不說、不正憶念，亦不為深般若波羅蜜所護，乃至不為一切種智所護，是人亦不如說行深般若波羅蜜，乃至不如說行一切種智。是人或墮二地，若聲聞地、若辟支佛地。何以故？是善男子、善女人不書是深般若波羅蜜，不讀不誦、不說、不正憶念，是人亦不為深般若波羅蜜所護，亦不如說行。以是故，是善男子、善女人於二地中當墮一地。」

摩訶般若波羅蜜經譬喻品第五十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經譬喻品第五十一

佛告須菩提：「譬如大海中船破壞，其中人若不取木、不取器物、不取浮囊、不取死尸，須菩提！當知是人不到彼岸，沒海中死。須菩提！若船破時，其中人取木，取器物、浮囊、死尸，當知是人終不沒死，安隱無礙得到彼岸。須菩提！求佛道善男子、善女人亦復如是。若但有信樂，不依深般若波羅蜜，不書不讀不誦、不正憶念，不依禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，不書不讀不誦、不正憶念，乃至不依一切種智，不書不讀不誦、不正憶念。須菩提！當知是善男子中道衰耗，是人未到一切種智，於聲聞、辟支佛地取證。須菩提！若有求佛道善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提故，有信有忍、有淨心有深心、有欲有解、有捨有精進。是人依深般若波羅蜜，書持讀誦說、正憶念。是善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提故，有諸信忍、淨心深心、欲解捨精進，為深般若波羅蜜所護，乃至一切種智所護。為深般若波羅蜜守護故，乃至一切種智守護故，終不中道衰耗，過聲聞、辟支佛地，能淨佛國土、成就眾生，當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「譬如大海中船破壞，其中人若不取木、不取器物、不取浮囊、不取死尸，須菩提！當知是人不到彼岸，沒海中死。須菩提！若船破時，其中人取木，取器物、浮囊、死尸，當知是人終不沒死，安隱無礙得到彼岸。須菩提！求佛道善男子、善女人亦復如是。若但有信樂，不依深般若波羅蜜，不書不讀不誦、不正憶念，不依禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，不書不讀不誦、不正憶念，乃至不依一切種智，不書不讀不誦、不正憶念。須菩提！當知是善男子中道衰耗，是人未到一切種智，於聲聞、辟支佛地取證。須菩提！若有求佛道善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提故，有信有忍、有淨心有深心、有欲有解、有捨有精進。是人依深般若波羅蜜，書持讀誦說、正憶念。是善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提故，有諸信忍、淨心深心、欲解捨精進，為深般若波羅蜜所護，乃至一切種智所護。為深般若波羅蜜守護故，乃至一切種智守護故，終不中道衰耗，過聲聞、辟支佛地，能淨佛國土、成就眾生，當得阿耨多羅三藐三菩提。

「須菩提！譬如男子女人持坏瓶取水，當知是瓶不久爛壞。何以故？是瓶未熟故，還歸於地。如是，須菩提！善男子、善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心，有信有忍、有淨心有深心、有欲有解、有捨有精進，不為般若波羅蜜方便力所守護，不為禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜所守護，不為內空乃至無法有法空、四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智所守護。須菩提！當知是人中道衰耗，墮聲聞、辟支佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如男子女人持坏瓶取水，當知是瓶不久爛壞。何以故？是瓶未熟故，還歸於地。如是，須菩提！善男子、善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心，有信有忍、有淨心有深心、有欲有解、有捨有精進，不為般若波羅蜜方便力所守護，不為禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜所守護，不為內空乃至無法有法空、四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智所守護。須菩提！當知是人中道衰耗，墮聲聞、辟支佛地。

「須菩提！譬如男子女人持熟瓶取水，若河若井、若池若泉，當知是瓶持水安隱。何以故？是瓶成熟故。如是，須菩提！善男子、善女人求阿耨多羅三藐三菩提，有諸信忍、淨心深心、欲解捨精進，為般若波羅蜜方便力所護，為禪定、精進、忍辱、持戒、布施乃至一切種智所護故，須菩提！當知是人不中道衰耗，過聲聞、辟支佛地，能淨佛國土、成就眾生，得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如男子女人持熟瓶取水，若河若井、若池若泉，當知是瓶持水安隱。何以故？是瓶成熟故。如是，須菩提！善男子、善女人求阿耨多羅三藐三菩提，有諸信忍、淨心深心、欲解捨精進，為般若波羅蜜方便力所護，為禪定、精進、忍辱、持戒、布施乃至一切種智所護故，須菩提！當知是人不中道衰耗，過聲聞、辟支佛地，能淨佛國土、成就眾生，得阿耨多羅三藐三菩提。

「須菩提！譬如大海邊船未裝治，便持財物著上。須菩提！當知是船中道壞沒，人船財物各在一處，是賈客無方便力故，亡其重寶。如是，須菩提！是求佛道善男子、善女人，雖有為阿耨多羅三藐三菩提心，有信忍、淨心深心、欲解捨精進，不為般若波羅蜜方便力所守護，乃至不為一切種智所守護故，當知是人中道衰耗，失大珍寶。大珍寶者，所謂一切種智。衰耗者，墮聲聞、辟支佛地。須菩提！譬如人有智方便裝治海邊大船，然後推著水中，持財物著上，上船而去。當知是船不中道沒壞，必得安隱到所至處。如是，須菩提！善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提，有信忍、淨心深心、欲解捨精進，為般若波羅蜜方便力所守護，為禪定、精進、忍辱、持戒、布施乃至一切種智所護故，當知是菩薩得到阿耨多羅三藐三菩提，不中道墮聲聞、辟支佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如大海邊船未裝治，便持財物著上。須菩提！當知是船中道壞沒，人船財物各在一處，是賈客無方便力故，亡其重寶。如是，須菩提！是求佛道善男子、善女人，雖有為阿耨多羅三藐三菩提心，有信忍、淨心深心、欲解捨精進，不為般若波羅蜜方便力所守護，乃至不為一切種智所守護故，當知是人中道衰耗，失大珍寶。大珍寶者，所謂一切種智。衰耗者，墮聲聞、辟支佛地。須菩提！譬如人有智方便裝治海邊大船，然後推著水中，持財物著上，上船而去。當知是船不中道沒壞，必得安隱到所至處。如是，須菩提！善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提，有信忍、淨心深心、欲解捨精進，為般若波羅蜜方便力所守護，為禪定、精進、忍辱、持戒、布施乃至一切種智所護故，當知是菩薩得到阿耨多羅三藐三菩提，不中道墮聲聞、辟支佛地。

「須菩提！譬如有人年百二十歲，年耆根熟，又有風冷熱病若雜病。須菩提！於汝意云何，是人能從床起不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！譬如有人年百二十歲，年耆根熟，又有風冷熱病若雜病。須菩提！於汝意云何，是人能從床起不？」

須菩提言：「不能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不能。」

佛言：「是人或有能起者，云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是人或有能起者，云何？」

須菩提言：「是人雖能起，不能遠行若十里若二十里，以其老病故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「是人雖能起，不能遠行若十里若二十里，以其老病故。」

「如是，須菩提！善男子、善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心，有信忍、淨心深心、欲解捨精進，不為般若波羅蜜方便力所守護，乃至不為一切種智所守護故，當知是人中道墮聲聞、辟支佛地。何以故？不為般若波羅蜜方便力所守護故。須菩提！如向老人百二十歲，年耆根熟，又有風冷熱病若雜病。是人而欲起行，有兩健人各扶一掖，語老人言：『莫有所難，隨所欲至，我等二人終不相捨。』如是，須菩提！若善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提，有信忍、淨心深心、欲解捨精進，為般若波羅蜜方便力所護，乃至為一切種智所護，當知是人不中道墮聲聞、辟支佛地，能到是處，所謂阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，須菩提！善男子、善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心，有信忍、淨心深心、欲解捨精進，不為般若波羅蜜方便力所守護，乃至不為一切種智所守護故，當知是人中道墮聲聞、辟支佛地。何以故？不為般若波羅蜜方便力所守護故。須菩提！如向老人百二十歲，年耆根熟，又有風冷熱病若雜病。是人而欲起行，有兩健人各扶一掖，語老人言：『莫有所難，隨所欲至，我等二人終不相捨。』如是，須菩提！若善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提，有信忍、淨心深心、欲解捨精進，為般若波羅蜜方便力所護，乃至為一切種智所護，當知是人不中道墮聲聞、辟支佛地，能到是處，所謂阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時佛復讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝為諸菩薩摩訶薩問佛是事。須菩提！若有求佛道善男子、善女人，從初發意已來，以我我所心布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。是善男子、善女人布施時，作是念：『我是施主，我施是人，我施是物。我持戒，我修忍辱，我精進，我入禪，我修智慧。』是善男子、善女人念有是施、是我施，乃至念有是慧、是我慧。何以故？檀那波羅蜜中無如是分別，遠離此彼岸是檀那波羅蜜相。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是般若波羅蜜相。是人不知此岸、不知彼岸，是人不為檀那波羅蜜乃至不為一切種智所護故，墮聲聞、辟支佛地，不能到薩婆若。須菩提！云何求佛道人無方便？須菩提！求佛道人從初發心以來，無方便行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、修智慧。是人作如是念：『我布施，施是人，以是物施。我持戒、修忍辱、勤精進、入禪定，修智慧、如是修智慧。』是人念有是施、是我施，以是施自高。念有是戒，是我戒，以是戒自高。念有是忍，是我忍，以是忍自高。念有是精進，是我精進，以是精進自高。念有是禪定，是我禪定，以是禪定自高。念有是慧，是我慧，以是慧自高。何以故？檀那波羅蜜中無如是分別，遠離此彼岸是檀那波羅蜜相。遠離此彼岸是尸羅波羅蜜相，遠離此彼岸是羼提波羅蜜相，遠離此彼岸是毘梨耶波羅蜜相，遠離此彼岸是禪那波羅蜜相，遠離此彼岸是般若波羅蜜相。何以故？般若波羅蜜中無是憶念分別。是求佛道善男子、善女人，不知此岸、不知彼岸，是人不為檀那波羅蜜所護，不為尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜所護，乃至不為一切種智所護故，或墮聲聞道中、或墮辟支佛道中，不能得到薩婆若。如是，須菩提！菩薩摩訶薩不為般若波羅蜜方便力所守護故，或墮聲聞地或墮辟支佛地。須菩提！云何菩薩摩訶薩為般若波羅蜜方便力所護故，不墮聲聞、辟支佛道中，疾得阿耨多羅三藐三菩提？須菩提！菩薩從初已來，以方便力布施，無我我所心布施，乃至無我我所心修智慧。是人不作是念：『我有是施，是我施。』不以是施自高，乃至般若波羅蜜亦如是。是菩薩不念：『我布施。』不念：『我施是人，用是物施。』不念：『我持戒，有是戒。』不念：『我忍辱，有是忍辱。』不念：『我精進，有是精進。』不念：『我禪定，有是禪定。』不念：『我修智慧，有是智慧。』何以故？是檀那波羅蜜中無如是分別，遠離此彼岸是檀那波羅蜜相。遠離此彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛復讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝為諸菩薩摩訶薩問佛是事。須菩提！若有求佛道善男子、善女人，從初發意已來，以我我所心布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。是善男子、善女人布施時，作是念：『我是施主，我施是人，我施是物。我持戒，我修忍辱，我精進，我入禪，我修智慧。』是善男子、善女人念有是施、是我施，乃至念有是慧、是我慧。何以故？檀那波羅蜜中無如是分別，遠離此彼岸是檀那波羅蜜相。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜中無如是分別。何以故？遠離此彼岸是般若波羅蜜相。是人不知此岸、不知彼岸，是人不為檀那波羅蜜乃至不為一切種智所護故，墮聲聞、辟支佛地，不能到薩婆若。須菩提！云何求佛道人無方便？須菩提！求佛道人從初發心以來，無方便行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、修智慧。是人作如是念：『我布施，施是人，以是物施。我持戒、修忍辱、勤精進、入禪定，修智慧、如是修智慧。』是人念有是施、是我施，以是施自高。念有是戒，是我戒，以是戒自高。念有是忍，是我忍，以是忍自高。念有是精進，是我精進，以是精進自高。念有是禪定，是我禪定，以是禪定自高。念有是慧，是我慧，以是慧自高。何以故？檀那波羅蜜中無如是分別，遠離此彼岸是檀那波羅蜜相。遠離此彼岸是尸羅波羅蜜相，遠離此彼岸是羼提波羅蜜相，遠離此彼岸是毘梨耶波羅蜜相，遠離此彼岸是禪那波羅蜜相，遠離此彼岸是般若波羅蜜相。何以故？般若波羅蜜中無是憶念分別。是求佛道善男子、善女人，不知此岸、不知彼岸，是人不為檀那波羅蜜所護，不為尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜所護，乃至不為一切種智所護故，或墮聲聞道中、或墮辟支佛道中，不能得到薩婆若。如是，須菩提！菩薩摩訶薩不為般若波羅蜜方便力所守護故，或墮聲聞地或墮辟支佛地。須菩提！云何菩薩摩訶薩為般若波羅蜜方便力所護故，不墮聲聞、辟支佛道中，疾得阿耨多羅三藐三菩提？須菩提！菩薩從初已來，以方便力布施，無我我所心布施，乃至無我我所心修智慧。是人不作是念：『我有是施，是我施。』不以是施自高，乃至般若波羅蜜亦如是。是菩薩不念：『我布施。』不念：『我施是人，用是物施。』不念：『我持戒，有是戒。』不念：『我忍辱，有是忍辱。』不念：『我精進，有是精進。』不念：『我禪定，有是禪定。』不念：『我修智慧，有是智慧。』何以故？是檀那波羅蜜中無如是分別，遠離此彼岸是檀那波羅蜜相。遠離此彼

岸是尸羅波羅蜜相，遠離此彼岸是羼提波羅蜜相，遠離此彼岸是毘梨耶波羅蜜相，遠離此彼岸是禪那波羅蜜相，遠離此彼岸是般若波羅蜜相。何以故？是般若波羅蜜中無如是憶念分別。是菩薩摩訶薩知此岸知彼岸，是人為檀那波羅蜜所護，為尸羅波羅蜜所護，為羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜所護，乃至為一切種智所護故，不墮聲聞辟支佛地，得到薩婆若。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為般若波羅蜜方便力所護故，不墮聲聞辟支佛地，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 岸是尸羅波羅蜜相，遠離此彼岸是羼提波羅蜜相，遠離此彼岸是毘梨耶波羅蜜相，遠離此彼岸是禪那波羅蜜相，遠離此彼岸是般若波羅蜜相。何以故？是般若波羅蜜中無如是憶念分別。是菩薩摩訶薩知此岸知彼岸，是人為檀那波羅蜜所護，為尸羅波羅蜜所護，為羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜所護，乃至為一切種智所護故，不墮聲聞辟支佛地，得到薩婆若。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為般若波羅蜜方便力所護故，不墮聲聞辟支佛地，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」

摩訶般若波羅蜜經知識品第五十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經知識品第五十二

爾時慧命須菩提白佛言：「世尊！新學菩薩摩訶薩，云何應學般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命須菩提白佛言：「世尊！新學菩薩摩訶薩，云何應學般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜？」

佛告須菩提：「新學菩薩摩訶薩若欲學般若波羅蜜，禪那、精進、忍辱、持戒、檀那波羅蜜，先當親近供養善知識，能說是深般若波羅蜜者。是人作是教：『汝善男子！所有布施，一切迴向阿耨多羅三藐三菩提。善男子！所有持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，一切迴向阿耨多羅三藐三菩提。汝莫以色是阿耨多羅三藐三菩提，莫以受想行識是阿耨多羅三藐三菩提；莫以檀那波羅蜜是阿耨多羅三藐三菩提，莫以尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜是阿耨多羅三藐三菩提；莫以內空乃至無法有法空是阿耨多羅三藐三菩提；莫以四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分是阿耨多羅三藐三菩提；莫以四禪、四無量心、四無色定、五神通是阿耨多羅三藐三菩提；莫以佛十力乃至十八不共法是阿耨多羅三藐三菩提。所以者何？不取色便得阿耨多羅三藐三菩提，不取受想行識便得阿耨多羅三藐三菩提；不取檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，便得阿耨多羅三藐三菩提；不取內空乃至無法有法空、四念處乃至十八不共法，便得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！行是深般若波羅蜜時莫貪色。何以故？善男子！是色非可貪者。莫貪受想行識。何以故？受想行識非可貪者。善男子！莫貪檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜；莫貪內空乃至無法有法空；莫貪四念處乃至八聖道分；莫貪四禪、四無量心、四無色定、五神通；莫貪佛十力乃至一切種智。何以故？一切種智非可貪者。善男子！莫貪須陀洹果乃至阿羅漢果，莫貪辟支佛道，莫貪菩薩法位，莫貪阿耨多羅三藐三菩提。何以故？阿耨多羅三藐三菩提非可貪者。所以者何？諸法性空故。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「新學菩薩摩訶薩若欲學般若波羅蜜，禪那、精進、忍辱、持戒、檀那波羅蜜，先當親近供養善知識，能說是深般若波羅蜜者。是人作是教：『汝善男子！所有布施，一切迴向阿耨多羅三藐三菩提。善男子！所有持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，一切迴向阿耨多羅三藐三菩提。汝莫以色是阿耨多羅三藐三菩提，莫以受想行識是阿耨多羅三藐三菩提；莫以檀那波羅蜜是阿耨多羅三藐三菩提，莫以尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜是阿耨多羅三藐三菩提；莫以內空乃至無法有法空是阿耨多羅三藐三菩提；莫以四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分是阿耨多羅三藐三菩提；莫以四禪、四無量心、四無色定、五神通是阿耨多羅三藐三菩提；莫以佛十力乃至十八不共法是阿耨多羅三藐三菩提。所以者何？不取色便得阿耨多羅三藐三菩提，不取受想行識便得阿耨多羅三藐三菩提；不取檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，便得阿耨多羅三藐三菩提；不取內空乃至無法有法空、四念處乃至十八不共法，便得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！行是深般若波羅蜜時莫貪色。何以故？善男子！是色非可貪者。莫貪受想行識。何以故？受想行識非可貪者。善男子！莫貪檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜；莫貪內空乃至無法有法空；莫貪四念處乃至八聖道分；莫貪四禪、四無量心、四無色定、五神通；莫貪佛十力乃至一切種智。何以故？一切種智非可貪者。善男子！莫貪須陀洹果乃至阿羅漢果，莫貪辟支佛道，莫貪菩薩法位，莫貪阿耨多羅三藐三菩提。何以故？阿耨多羅三藐三菩提非可貪者。所以者何？諸法性空故。』」

須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能為難事，於一切性空法中求阿耨多羅三藐三菩提，欲得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩能為難事，於一切性空法中求阿耨多羅三藐三菩提，欲得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩能為難事，於一切性空法中求阿耨多羅三藐三菩提，欲得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！諸菩薩摩訶薩為安隱世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為樂世間故、為救世間故、為世間歸故、為世間依處故、為世間洲故、為世間究竟道故、為世間將導故、為世間趣故，發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提！云何菩薩摩訶薩為安隱世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，拔出六道眾生，著無畏岸涅槃處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為安隱世間故！發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為樂世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，拔出眾生種種憂苦愁惱，著無畏岸涅槃處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為樂世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為救世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，救眾生生死中種種苦，亦為斷是苦故而為說法。眾生聞法，漸以三乘而得度脫。須菩提！是為菩薩摩訶薩為救世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間歸故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，拔出眾生生老病死相憂悲愁惱法，著無畏岸涅槃處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間歸故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間依處故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說一切法無依處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間依處故，發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩能為難事，於一切性空法中求阿耨多羅三藐三菩提，欲得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！諸菩薩摩訶薩為安隱世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為樂世間故、為救世間故、為世間歸故、為世間依處故、為世間洲故、為世間究竟道故、為世間將導故、為世間趣故，發阿耨多羅三藐三菩提心。須菩提！云何菩薩摩訶薩為安隱世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，拔出六道眾生，著無畏岸涅槃處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為安隱世間故！發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為樂世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，拔出眾生種種憂苦愁惱，著無畏岸涅槃處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為樂世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為救世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，救眾生生死中種種苦，亦為斷是苦故而為說法。眾生聞法，漸以三乘而得度脫。須菩提！是為菩薩摩訶薩為救世間故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間歸故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，拔出眾生生老病死相憂悲愁惱法，著無畏岸涅槃處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間歸故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間依處故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說一切法無依處。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間依處故，發阿耨多羅三藐三菩提心。」

須菩提白佛言：「世尊！云何一切法無依處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何一切法無依處？」

佛言：「色不相續即是色無生，色無生即是色不滅，色無滅即是色無依處；受想行識乃至一切種智亦如是。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間依處故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間究竟道故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說如是法：色究竟相非是色，受想行識乃至一切種智究竟相非是一切種智。須菩提！如究竟相，一切法相亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色不相續即是色無生，色無生即是色不滅，色無滅即是色無依處；受想行識乃至一切種智亦如是。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間依處故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間究竟道故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說如是法：色究竟相非是色，受想行識乃至一切種智究竟相非是一切種智。須菩提！如究竟相，一切法相亦如是。」

須菩提言：「世尊！若一切法相如究竟相者，云何諸菩薩摩訶薩皆應得阿耨多羅三藐三菩提？何以故？世尊！色究竟相中無有分別，受想行識究竟相中無有分別，乃至一切種智究竟相中無有分別，所謂是色、是受想行識，乃至是一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！若一切法相如究竟相者，云何諸菩薩摩訶薩皆應得阿耨多羅三藐三菩提？何以故？世尊！色究竟相中無有分別，受想行識究竟相中無有分別，乃至一切種智究竟相中無有分別，所謂是色、是受想行識，乃至是一切種智。」

佛告須菩提：「如是，如是！色究竟相中無有分別，受想行識乃至一切種智究竟相中無有分別，所謂是色乃至是一切種智。須菩提！是為菩薩摩訶薩難事，如是觀諸法寂滅相而心不沒不却。何以故？菩薩摩訶薩作是念：『是諸深法，我應如是知，得阿耨多羅三藐三菩提。如是寂滅微妙法，當為眾生說。』是為菩薩摩訶薩為世間究竟道故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間洲故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！譬如江河大海四邊水斷是名為洲。須菩提！色亦如是前後際斷，受想行識前後際斷，乃至一切種智前後際斷。以是前後際斷故，一切法亦斷。須菩提！是一切法前後際斷故，即是寂滅，即是妙寶，所謂空、無所得、愛盡、無餘、離欲、涅槃。須菩提！若菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，以寂滅微妙法為眾生說。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間洲故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間將導故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說色不生不滅不垢不淨，說受想行識不生不滅不垢不淨，說十二入、十八界、四念處乃至八聖道分、四禪、四無量心、四無色定、五神通不生不滅不垢不淨，說須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道不生不滅不垢不淨，說佛十力乃至一切種智不生不滅不垢不淨。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間將導故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間趣故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說色趣空，說受想行識趣空，乃至說一切種智趣空。為眾生說色非趣非不趣。何以故？是色空相，非趣非不趣。說受想行識非趣非不趣。何以故？是受想行識空相，非趣非不趣。乃至一切種智非趣非不趣。何以故？是一切種智空相，非趣非不趣。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為世間趣故，發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？一切法趣空，是趣不過。何以故？空中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無相，是趣不過。何以故？無相中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無作，是趣不過。何以故？無作中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無起，是趣不過。何以故？無起中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無所有、不生不滅不垢不淨，是趣不過。何以故？無所有、不生不滅不垢不淨中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣夢，是趣不過。何以故？夢中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣幻、趣響、趣影、趣化，是趣不過。何以故？是化等中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無量無邊，是趣不過。何以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！色究竟相中無有分別，受想行識乃至一切種智究竟相中無有分別，所謂是色乃至是一切種智。須菩提！是為菩薩摩訶薩難事，如是觀諸法寂滅相而心不沒不却。何以故？菩薩摩訶薩作是念：『是諸深法，我應如是知，得阿耨多羅三藐三菩提。如是寂滅微妙法，當為眾生說。』是為菩薩摩訶薩為世間究竟道故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間洲故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！譬如江河大海四邊水斷是名為洲。須菩提！色亦如是前後際斷，受想行識前後際斷，乃至一切種智前後際斷。以是前後際斷故，一切法亦斷。須菩提！是一切法前後際斷故，即是寂滅，即是妙寶，所謂空、無所得、愛盡、無餘、離欲、涅槃。須菩提！若菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，以寂滅微妙法為眾生說。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間洲故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間將導故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說色不生不滅不垢不淨，說受想行識不生不滅不垢不淨，說十二入、十八界、四念處乃至八聖道分、四禪、四無量心、四無色定、五神通不生不滅不垢不淨，說須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道不生不滅不垢不淨，說佛十力乃至一切種智不生不滅不垢不淨。須菩提！是為菩薩摩訶薩為世間將導故，發阿耨多羅三藐三菩提心。云何菩薩摩訶薩為世間趣故，發阿耨多羅三藐三菩提心？須菩提！菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，為眾生說色趣空，說受想行識趣空，乃至說一切種智趣空。為眾生說色非趣非不趣。何以故？是色空相，非趣非不趣。說受想行識非趣非不趣。何以故？是受想行識空相，非趣非不趣。乃至一切種智非趣非不趣。何以故？是一切種智空相，非趣非不趣。如是，須菩提！菩薩摩訶薩為世間趣故，發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？一切法趣空，是趣不過。何以故？空中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無相，是趣不過。何以故？無相中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無作，是趣不過。何以故？無作中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無起，是趣不過。何以故？無起中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無所有、不生不滅不垢不淨，是趣不過。何以故？無所有、不生不滅不垢不淨中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣夢，是趣不過。何以故？夢中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣幻、趣響、趣影、趣化，是趣不過。何以故？是化等中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣無量無邊，是趣不過。何以

故？無量無邊中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣不與不取，是趣不過。何以故？不與不取中趣非趣不可得故。須菩提！一切法趣不舉不下，是趣不過。何以故？不舉不下中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣不來不去，是趣不過。何以故？不來不去中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣不入不出、不合不散、不著不斷，是趣不過。何以故？不著不斷中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣我、眾生、壽命、人、起使、起作使、作者、知者、見者，是趣不過。何以故？我乃至知者見者畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣有常，是趣不過。何以故？有常畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣樂、淨、我，是趣不過。何以故？樂、淨、我畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣無常、苦、不淨、無我，是趣不過。何以故？無常、苦、不淨、無我畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣欲事，是趣不過。何以故？欲事畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣瞋事、癡事、見事，是趣不過。何以故？瞋事、癡事、見事畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣如，是趣不過。何以故？如中無來無去故。須菩提！一切法趣法性、實際、不可思議性，是趣不過。何以故？法性、實際、不可思議性中無來無去故。須菩提！一切法趣平等，是趣不過。何以故？平等中趣非趣不可得故。須菩提！一切法趣不動相，是趣不過。何以故？不動相中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣色，是趣不過。何以故？色畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣受想行識，是趣不過。何以故？受想行識畢竟不可得，云何當有趣不趣？十二入、十八界亦如是。須菩提！一切法趣檀那波羅蜜，是趣不過。何以故？檀那畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣尸羅波羅蜜，是趣不過。何以故？尸羅畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣羼提波羅蜜，是趣不過。何以故？羼提畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣毘梨耶波羅蜜，是趣不過。何以故？毘梨耶畢竟不可得故，云何當有趣不趣。須菩提！一切法趣禪那波羅蜜，是趣不過。何以故？禪那畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣般若波羅蜜，是趣不過。何以故？般若波羅蜜畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣內空，是趣不過。何以故？內空畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣外空，是趣不過。何以故？外空畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣內外空，是趣不過 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故？無量無邊中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣不與不取，是趣不過。何以故？不與不取中趣非趣不可得故。須菩提！一切法趣不舉不下，是趣不過。何以故？不舉不下中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣不來不去，是趣不過。何以故？不來不去中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣不入不出、不合不散、不著不斷，是趣不過。何以故？不著不斷中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣我、眾生、壽命、人、起使、起作使、作者、知者、見者，是趣不過。何以故？我乃至知者見者畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣有常，是趣不過。何以故？有常畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣樂、淨、我，是趣不過。何以故？樂、淨、我畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣無常、苦、不淨、無我，是趣不過。何以故？無常、苦、不淨、無我畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣欲事，是趣不過。何以故？欲事畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣瞋事、癡事、見事，是趣不過。何以故？瞋事、癡事、見事畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣如，是趣不過。何以故？如中無來無去故。須菩提！一切法趣法性、實際、不可思議性，是趣不過。何以故？法性、實際、不可思議性中無來無去故。須菩提！一切法趣平等，是趣不過。何以故？平等中趣非趣不可得故。須菩提！一切法趣不動相，是趣不過。何以故？不動相中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣色，是趣不過。何以故？色畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣受想行識，是趣不過。何以故？受想行識畢竟不可得，云何當有趣不趣？十二入、十八界亦如是。須菩提！一切法趣檀那波羅蜜，是趣不過。何以故？檀那畢竟不可得，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣尸羅波羅蜜，是趣不過。何以故？尸羅畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣羼提波羅蜜，是趣不過。何以故？羼提畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣毘梨耶波羅蜜，是趣不過。何以故？毘梨耶畢竟不可得故，云何當有趣不趣。須菩提！一切法趣禪那波羅蜜，是趣不過。何以故？禪那畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣般若波羅蜜，是趣不過。何以故？般若波羅蜜畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣內空，是趣不過。何以故？內空畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣外空，是趣不過。何以故？外空畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣內外空，是趣不過

。何以故？內外空畢竟不可得故，云何當有趣不趣？乃至一切法趣無法有法空、是趣不過。何以故？無法有法空畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣四念處乃至八聖道分，是趣不過。何以故？四念處乃至八聖道分畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣佛十力乃至一切種智，是趣不過。何以故？一切種智中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，是趣不過。何以故？須陀洹果乃至辟支佛道中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣阿耨多羅三藐三菩提，是趣不過。何以故？阿耨多羅三藐三菩提中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣須陀洹乃至佛，是趣不過。何以故？須陀洹乃至佛中趣不趣不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。何以故？內外空畢竟不可得故，云何當有趣不趣？乃至一切法趣無法有法空、是趣不過。何以故？無法有法空畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣四念處乃至八聖道分，是趣不過。何以故？四念處乃至八聖道分畢竟不可得故，云何當有趣不趣？須菩提！一切法趣佛十力乃至一切種智，是趣不過。何以故？一切種智中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，是趣不過。何以故？須陀洹果乃至辟支佛道中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣阿耨多羅三藐三菩提，是趣不過。何以故？阿耨多羅三藐三菩提中趣不趣不可得故。須菩提！一切法趣須陀洹乃至佛，是趣不過。何以故？須陀洹乃至佛中趣不趣不可得故。」

須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜，誰能信解者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜，誰能信解者？」

佛告須菩提：「有菩薩摩訶薩，先於諸佛所久行六波羅蜜，善根純熟，供養無數百千萬億諸佛，與善知識相隨，是輩人能信解是深般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「有菩薩摩訶薩，先於諸佛所久行六波羅蜜，善根純熟，供養無數百千萬億諸佛，與善知識相隨，是輩人能信解是深般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！能信解是深般若波羅蜜者，有何等性？何等相？何等貌？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！能信解是深般若波羅蜜者，有何等性？何等相？何等貌？」

佛言：「欲瞋癡斷離是性相貌，是菩薩摩訶薩則能信解深般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「欲瞋癡斷離是性相貌，是菩薩摩訶薩則能信解深般若波羅蜜。」

摩訶般若波羅蜜經趣智品第五十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經趣智品第五十三

須菩提白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜者，當趣何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜者，當趣何所？」

佛告須菩提：「是菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜，當趣一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「是菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜，當趣一切種智。」

須菩提白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩能趣一切種智者，則為一切眾生所歸趣修般若波羅蜜故。世尊！修般若波羅蜜即是修一切法。世尊！無所修是修般若波羅蜜；不受修、壞修是修般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是菩薩摩訶薩能趣一切種智者，則為一切眾生所歸趣修般若波羅蜜故。世尊！修般若波羅蜜即是修一切法。世尊！無所修是修般若波羅蜜；不受修、壞修是修般若波羅蜜。」

佛告須菩提：「何法壞故，般若波羅蜜為壞修？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「何法壞故，般若波羅蜜為壞修？」

「世尊！色壞故，般若波羅蜜為壞修；受想行識、十二處、十八界壞故，般若波羅蜜為壞修；我乃至知者見者壞故，般若波羅蜜為壞修。世尊！檀那波羅蜜壞故，般若波羅蜜為壞修；乃至般若波羅蜜壞故，般若波羅蜜為壞修。內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，須陀洹果乃至一切種智壞故，般若波羅蜜為壞修。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色壞故，般若波羅蜜為壞修；受想行識、十二處、十八界壞故，般若波羅蜜為壞修；我乃至知者見者壞故，般若波羅蜜為壞修。世尊！檀那波羅蜜壞故，般若波羅蜜為壞修；乃至般若波羅蜜壞故，般若波羅蜜為壞修。內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，須陀洹果乃至一切種智壞故，般若波羅蜜為壞修。」

佛言：「如是，如是！須菩提！色壞故，般若波羅蜜為壞修；乃至一切種智壞故，般若波羅蜜為壞修。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！色壞故，般若波羅蜜為壞修；乃至一切種智壞故，般若波羅蜜為壞修。」

爾時佛告須菩提：「是深般若波羅蜜中，阿惟越致菩薩摩訶薩應當驗知。若菩薩摩訶薩於是深般若波羅蜜中不著，當知是阿惟越致相。禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜中不著，四念處乃至一切種智中不著，當知是阿惟越致。若阿惟越致菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜時，不以他語為堅要，亦不隨他教行。阿惟越致菩薩摩訶薩不為欲心、瞋心、癡心所牽。若阿惟越致菩薩摩訶薩，不遠離六波羅蜜。若阿惟越致菩薩摩訶薩，聞說深般若波羅蜜時，心不驚不沒不怖不畏不悔，歡喜樂聞、受持讀誦、正憶念、如說行。須菩提！當知是菩薩先世已問是深般若波羅蜜中事，已受持讀誦說、正憶念。何以故？是菩薩摩訶薩有大威德故，聞是深般若波羅蜜，心不驚不怖不畏不沒不悔，歡喜樂聞、受持讀誦、正憶念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告須菩提：「是深般若波羅蜜中，阿惟越致菩薩摩訶薩應當驗知。若菩薩摩訶薩於是深般若波羅蜜中不著，當知是阿惟越致相。禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜中不著，四念處乃至一切種智中不著，當知是阿惟越致。若阿惟越致菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜時，不以他語為堅要，亦不隨他教行。阿惟越致菩薩摩訶薩不為欲心、瞋心、癡心所牽。若阿惟越致菩薩摩訶薩，不遠離六波羅蜜。若阿惟越致菩薩摩訶薩，聞說深般若波羅蜜時，心不驚不沒不怖不畏不悔，歡喜樂聞、受持讀誦、正憶念、如說行。須菩提！當知是菩薩先世已問是深般若波羅蜜中事，已受持讀誦說、正憶念。何以故？是菩薩摩訶薩有大威德故，聞是深般若波羅蜜，心不驚不怖不畏不沒不悔，歡喜樂聞、受持讀誦、正憶念。」

須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞深般若波羅蜜，不驚不怖乃至正憶念。世尊！是菩薩摩訶薩云何行是般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩聞深般若波羅蜜，不驚不怖乃至正憶念。世尊！是菩薩摩訶薩云何行是般若波羅蜜？」

佛言：「隨順一切種智心，是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「隨順一切種智心，是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。」

「世尊！云何名隨順一切種智心，是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何名隨順一切種智心，是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜？」

佛言：「以空隨順，是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜。以無相、無作、無所有、不生不滅不垢不淨隨順，是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。以如夢、幻、焰、響、化隨順，是行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以空隨順，是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜。以無相、無作、無所有、不生不滅不垢不淨隨順，是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜。以如夢、幻、焰、響、化隨順，是行般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「佛說以空隨順乃至如夢如幻隨順，是行般若波羅蜜。世尊！是菩薩摩訶薩行何法，若色、若受想行識乃至一切種智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「佛說以空隨順乃至如夢如幻隨順，是行般若波羅蜜。世尊！是菩薩摩訶薩行何法，若色、若受想行識乃至一切種智？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩不行色、不行受想行識，乃至不行一切種智。何以故？是菩薩行處，無作法、無壞法，無所從來亦無所去，無住處，是法不可數、無有量。若無數無量，是法不可得，不可以色得乃至不可以一切種智得。何以故？色即是薩婆若，薩婆若即是色。乃至一切種智即是薩婆若，薩婆若即是一切種智。若色如相乃至一切種智如相，皆是一如，無二無別。色如相、薩婆若如相，一如，無二無別。乃至一切種智亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩不行色、不行受想行識，乃至不行一切種智。何以故？是菩薩行處，無作法、無壞法，無所從來亦無所去，無住處，是法不可數、無有量。若無數無量，是法不可得，不可以色得乃至不可以一切種智得。何以故？色即是薩婆若，薩婆若即是色。乃至一切種智即是薩婆若，薩婆若即是一切種智。若色如相乃至一切種智如相，皆是一如，無二無別。色如相、薩婆若如相，一如，無二無別。乃至一切種智亦如是。」

摩訶般若波羅蜜經卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第十五