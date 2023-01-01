摩訶般若波羅蜜經卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第十四

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

兩過品第四十七(丹兩不和合品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩過品第四十七(丹兩不和合品)

「復次，須菩提！聽法人欲書持般若波羅蜜、讀誦問義、正憶念；說法人懈惰不欲為說。當知是為菩薩魔事。須菩提！說法之人心不懈惰，欲令書持般若波羅蜜；聽法者不欲受之。二心不和，當知是為魔事。復次，須菩提！聽法人欲書持般若波羅蜜、讀誦乃至正憶念；說法者欲至他方。當知是為魔事。須菩提！說法人欲令書持般若波羅蜜；聽法者欲至他方。二心不和，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！聽法人欲書持般若波羅蜜、讀誦問義、正憶念；說法人懈惰不欲為說。當知是為菩薩魔事。須菩提！說法之人心不懈惰，欲令書持般若波羅蜜；聽法者不欲受之。二心不和，當知是為魔事。復次，須菩提！聽法人欲書持般若波羅蜜、讀誦乃至正憶念；說法者欲至他方。當知是為魔事。須菩提！說法人欲令書持般若波羅蜜；聽法者欲至他方。二心不和，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說法人貴重布施衣服、飲食、臥具、醫藥資生之物；聽法人少欲知足，行遠離行，攝念精進、一心、智慧。兩不和合，不得書持般若波羅蜜、受持讀誦問義、正憶念，當知是為魔事。須菩提！說法人少欲知足，行遠離行，攝念精進、一心、智慧；聽法者貴重布施衣服、飲食、臥具、醫藥資生之物。兩不和合，不得書持般若波羅蜜、讀誦問義、正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法人貴重布施衣服、飲食、臥具、醫藥資生之物；聽法人少欲知足，行遠離行，攝念精進、一心、智慧。兩不和合，不得書持般若波羅蜜、受持讀誦問義、正憶念，當知是為魔事。須菩提！說法人少欲知足，行遠離行，攝念精進、一心、智慧；聽法者貴重布施衣服、飲食、臥具、醫藥資生之物。兩不和合，不得書持般若波羅蜜、讀誦問義、正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說法者受十二頭陀：一作阿蘭若，二常乞食，三納衣，四一坐食，五節量食，六中後不飲漿，七塚間住，八樹下住，九露地住，十常坐不臥，十一次第乞食，十二但三衣；聽法人不受十二頭陀，不作阿蘭若乃至不受但三衣。兩不和合，不得書持般若波羅蜜、讀誦問義、正憶念，當知是為魔事。須菩提！聽法者受十二頭陀，作阿蘭若乃至但受三衣；說法人不受十二頭陀，不作阿蘭若乃至不受但三衣。兩不和合，不得書持般若波羅蜜、讀誦問義、正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者受十二頭陀：一作阿蘭若，二常乞食，三納衣，四一坐食，五節量食，六中後不飲漿，七塚間住，八樹下住，九露地住，十常坐不臥，十一次第乞食，十二但三衣；聽法人不受十二頭陀，不作阿蘭若乃至不受但三衣。兩不和合，不得書持般若波羅蜜、讀誦問義、正憶念，當知是為魔事。須菩提！聽法者受十二頭陀，作阿蘭若乃至但受三衣；說法人不受十二頭陀，不作阿蘭若乃至不受但三衣。兩不和合，不得書持般若波羅蜜、讀誦問義、正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說法者有信有善，欲書深般若波羅蜜乃至正憶念；聽法者無信破戒惡行，不欲書受深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。須菩提！聽法者有信有善持戒；說法者無信破戒惡行。兩不和合，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者有信有善，欲書深般若波羅蜜乃至正憶念；聽法者無信破戒惡行，不欲書受深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。須菩提！聽法者有信有善持戒；說法者無信破戒惡行。兩不和合，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說法者能一切施心不慳惜；聽法者悋惜不捨。當知是為魔事。須菩提！聽法者一切能施心不慳惜；說法者悋法不施。兩不和合，不得書持般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者能一切施心不慳惜；聽法者悋惜不捨。當知是為魔事。須菩提！聽法者一切能施心不慳惜；說法者悋法不施。兩不和合，不得書持般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！聽法者欲供養說法人衣服、飲食、臥具、醫藥資生所須；說法者不欲受之。當知是為魔事。須菩提！說法者欲供給聽法人衣服乃至資生所須；聽法者不欲受之。兩不和合，不得書持般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！聽法者欲供養說法人衣服、飲食、臥具、醫藥資生所須；說法者不欲受之。當知是為魔事。須菩提！說法者欲供給聽法人衣服乃至資生所須；聽法者不欲受之。兩不和合，不得書持般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說法者易悟；聽法人闇鈍。當知是為魔事。須菩提！聽法者易悟；說法人闇鈍。兩不和合，不得書持般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者易悟；聽法人闇鈍。當知是為魔事。須菩提！聽法者易悟；說法人闇鈍。兩不和合，不得書持般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說法者知十二部經次第義，所謂修妬路乃至優波提舍；聽法者不知十二部經次第義。當知是為魔事。聽法者知十二部經次第義；說法人不知十二部經次第義。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者知十二部經次第義，所謂修妬路乃至優波提舍；聽法者不知十二部經次第義。當知是為魔事。聽法者知十二部經次第義；說法人不知十二部經次第義。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提。說法者成就六波羅蜜；聽法人不成就六波羅蜜。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者有六波羅蜜；說法人無六波羅蜜。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提。說法者成就六波羅蜜；聽法人不成就六波羅蜜。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者有六波羅蜜；說法人無六波羅蜜。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說法者於六波羅蜜有方便力；聽法人於六波羅蜜無方便力。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者於六波羅蜜有方便力；說法人於六波羅蜜無方便力。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者於六波羅蜜有方便力；聽法人於六波羅蜜無方便力。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者於六波羅蜜有方便力；說法人於六波羅蜜無方便力。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說法者得陀羅尼；聽法人無陀羅尼。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者得陀羅尼；說法者無陀羅尼。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者得陀羅尼；聽法人無陀羅尼。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者得陀羅尼；說法者無陀羅尼。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說法者欲令書持般若波羅蜜讀誦乃至正憶念；聽法人不欲書持般若波羅蜜讀誦乃至正憶念。兩不和合，不得書般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者欲書讀誦說般若波羅蜜；說法者不欲令書般若波羅蜜乃至不欲令說。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者欲令書持般若波羅蜜讀誦乃至正憶念；聽法人不欲書持般若波羅蜜讀誦乃至正憶念。兩不和合，不得書般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者欲書讀誦說般若波羅蜜；說法者不欲令書般若波羅蜜乃至不欲令說。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說法者離貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑；聽法人貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑。當知是為魔事。聽法者離貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑；說法人貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者離貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑；聽法人貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑。當知是為魔事。聽法者離貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑；說法人貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！書是深般若波羅蜜乃至正憶念時，或有人來說三惡道中苦劇：『汝何不於是身盡苦速入涅槃，何用是阿耨多羅三藐三菩提為？』兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！書是深般若波羅蜜乃至正憶念時，或有人來說三惡道中苦劇：『汝何不於是身盡苦速入涅槃，何用是阿耨多羅三藐三菩提為？』兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！書是深般若波羅蜜、受持讀誦說、正憶念時，或有人來讚四天王諸天，讚三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天乃至非有想非無想天，讚初禪乃至非有想非無想定。作是言：『善男子！欲界中受五欲快樂，色界中受禪生樂，無色界中受寂滅樂，是事亦無常、苦、空、無我，變相、盡相、散相、離相、滅相。汝何不於是身中取須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，何用是世間生死中受種種苦求阿耨多羅三藐三菩提為？』兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！書是深般若波羅蜜、受持讀誦說、正憶念時，或有人來讚四天王諸天，讚三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天乃至非有想非無想天，讚初禪乃至非有想非無想定。作是言：『善男子！欲界中受五欲快樂，色界中受禪生樂，無色界中受寂滅樂，是事亦無常、苦、空、無我，變相、盡相、散相、離相、滅相。汝何不於是身中取須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，何用是世間生死中受種種苦求阿耨多羅三藐三菩提為？』兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說法者一身無累自在無礙；聽法人多將人眾。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者一身無累自在無礙；說法者多將人眾。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者一身無累自在無礙；聽法人多將人眾。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者一身無累自在無礙；說法者多將人眾。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說法者如是言：『汝能隨我意者，當與汝般若波羅蜜，令書讀誦說、正憶念。若不隨我意者則不與汝。』兩不和合，不得書深般若波羅蜜、讀誦說、正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者如是言：『汝能隨我意者，當與汝般若波羅蜜，令書讀誦說、正憶念。若不隨我意者則不與汝。』兩不和合，不得書深般若波羅蜜、讀誦說、正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！聽法者欲得追隨如其意；說法者不聽。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！聽法者欲得追隨如其意；說法者不聽。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說法者欲得財利故，與般若波羅蜜令書持乃至正憶念；聽法者以是因緣故，不欲從受。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者為財利故，欲書深般若波羅蜜讀誦說；說法者以是因緣故，不欲與。兩不和合，不得書深般若波羅蜜讀誦說，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者欲得財利故，與般若波羅蜜令書持乃至正憶念；聽法者以是因緣故，不欲從受。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者為財利故，欲書深般若波羅蜜讀誦說；說法者以是因緣故，不欲與。兩不和合，不得書深般若波羅蜜讀誦說，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說法者欲至他方危命之處；聽法者不欲隨去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者欲至他方危命之處；說法者不欲去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者欲至他方危命之處；聽法者不欲隨去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者欲至他方危命之處；說法者不欲去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說法者欲至他方飢餓穀貴無水之處；聽法者不欲隨去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者欲至他方飢餓穀貴無水之處；說法者不欲去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者欲至他方飢餓穀貴無水之處；聽法者不欲隨去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者欲至他方飢餓穀貴無水之處；說法者不欲去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說法者欲至他方豐樂之處；聽法者欲隨從去。說法者言：『善男子！汝為利養故追隨我，汝善自思惟。若得、若不得，無令後悔。』以是小因緣故，兩不和合。聽法者聞之心厭，作是念：『是為拒逆，不欲與我相隨。』便即止不去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者欲至他方豐樂之處；聽法者欲隨從去。說法者言：『善男子！汝為利養故追隨我，汝善自思惟。若得、若不得，無令後悔。』以是小因緣故，兩不和合。聽法者聞之心厭，作是念：『是為拒逆，不欲與我相隨。』便即止不去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說法者欲過曠野，賊怖、旃陀羅怖、獵師怖、惡獸毒蛇怖；聽法者欲隨逐去。說法者言：『善男子！汝何用到彼，彼中多有諸怖，賊怖乃至毒蛇怖。』聽法者聞之，知其不欲與般若波羅蜜書持乃至正憶念，心厭不欲追隨。以是少因緣故，兩不和合，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者欲過曠野，賊怖、旃陀羅怖、獵師怖、惡獸毒蛇怖；聽法者欲隨逐去。說法者言：『善男子！汝何用到彼，彼中多有諸怖，賊怖乃至毒蛇怖。』聽法者聞之，知其不欲與般若波羅蜜書持乃至正憶念，心厭不欲追隨。以是少因緣故，兩不和合，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說法者多有檀越數往問訊，以是因緣故，語聽法者：『我有因緣，應往到彼。』聽法人知其意，便止不去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說法者多有檀越數往問訊，以是因緣故，語聽法者：『我有因緣，應往到彼。』聽法人知其意，便止不去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！惡魔作比丘形像來，方便破壞般若波羅蜜，不得令書持讀誦說正憶念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔作比丘形像來，方便破壞般若波羅蜜，不得令書持讀誦說正憶念。」

須菩提白佛言：「世尊！何因緣故，惡魔作比丘形像，方便破壞般若波羅蜜，不得令書持乃至正憶念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何因緣故，惡魔作比丘形像，方便破壞般若波羅蜜，不得令書持乃至正憶念？」

佛言：「惡魔作比丘形像來，壞善男子善女人心，令遠離般若波羅蜜。作是言：『如我所說經即是般若波羅蜜，此經非般若波羅蜜。』須菩提！是中破壞諸比丘時，有未受記菩薩便墮疑惑。墮疑惑故，不得書深般若波羅蜜，不受不持乃至不作正憶念。兩不和合，不得書成般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「惡魔作比丘形像來，壞善男子善女人心，令遠離般若波羅蜜。作是言：『如我所說經即是般若波羅蜜，此經非般若波羅蜜。』須菩提！是中破壞諸比丘時，有未受記菩薩便墮疑惑。墮疑惑故，不得書深般若波羅蜜，不受不持乃至不作正憶念。兩不和合，不得書成般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！惡魔作比丘身到菩薩所，如是言：『若菩薩行般若波羅蜜，於實際作證，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，得辟支佛道。』以是不和合，不得書般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔作比丘身到菩薩所，如是言：『若菩薩行般若波羅蜜，於實際作證，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，得辟支佛道。』以是不和合，不得書般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！說是深般若波羅蜜時，多有魔事起，留難般若波羅蜜是為魔事。菩薩摩訶薩應當覺知，知已遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！說是深般若波羅蜜時，多有魔事起，留難般若波羅蜜是為魔事。菩薩摩訶薩應當覺知，知已遠離。」

須菩提言：「世尊！何等是魔事留難，菩薩應當覺知，知已遠離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！何等是魔事留難，菩薩應當覺知，知已遠離？」

佛言：「似般若波羅蜜諸魔事起，似禪那波羅蜜、似毘梨耶波羅蜜、似羼提波羅蜜、似尸羅波羅蜜、似檀那波羅蜜魔事起。菩薩應當覺知，知已遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「似般若波羅蜜諸魔事起，似禪那波羅蜜、似毘梨耶波羅蜜、似羼提波羅蜜、似尸羅波羅蜜、似檀那波羅蜜魔事起。菩薩應當覺知，知已遠離。

「復次，須菩提！聲聞、辟支佛所應行經，是菩薩摩訶薩應當知是魔事而遠離之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！聲聞、辟支佛所應行經，是菩薩摩訶薩應當知是魔事而遠離之。

「復次，須菩提！內空、外空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分，空、無相、無作解脫門，用是法得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。如是等諸經，惡魔作比丘形像，方便與菩薩摩訶薩。以是不和合故，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！內空、外空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分，空、無相、無作解脫門，用是法得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。如是等諸經，惡魔作比丘形像，方便與菩薩摩訶薩。以是不和合故，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！惡魔作佛身金色丈光到菩薩所，是菩薩貪著。貪著因緣故，耗減薩婆若。以是不和合故，不得書般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔作佛身金色丈光到菩薩所，是菩薩貪著。貪著因緣故，耗減薩婆若。以是不和合故，不得書般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。

「復次，須菩提！惡魔作佛身及比丘僧到菩薩前，是菩薩起貪著意，作是念：『我於當來世亦當如是。』從比丘僧為說法，是菩薩貪著魔身故，耗減薩婆若，不得書成般若波羅蜜，當知是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔作佛身及比丘僧到菩薩前，是菩薩起貪著意，作是念：『我於當來世亦當如是。』從比丘僧為說法，是菩薩貪著魔身故，耗減薩婆若，不得書成般若波羅蜜，當知是為魔事。

「復次，須菩提！惡魔化作無數百千萬億菩薩，行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，指示善男子、善女人。善男子、善女人見已貪著，貪著故耗減薩婆若，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。何以故？是深般若波羅蜜中，無有色、無有受想行識，乃至無阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是般若波羅蜜若無有色乃至無阿耨多羅三藐三菩提，是中無佛、無聲聞、無辟支佛、無菩薩。何以故？一切諸法自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔化作無數百千萬億菩薩，行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，指示善男子、善女人。善男子、善女人見已貪著，貪著故耗減薩婆若，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。何以故？是深般若波羅蜜中，無有色、無有受想行識，乃至無阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是般若波羅蜜若無有色乃至無阿耨多羅三藐三菩提，是中無佛、無聲聞、無辟支佛、無菩薩。何以故？一切諸法自性空故。

「復次，須菩提！善男子、善女人書是深般若波羅蜜，受讀誦說、正憶念時，多有留難起。須菩提！譬如閻浮提中珍寶金銀琉璃、車𤦲瑪瑙珊瑚等，多難多賊。如是，須菩提！善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至正憶念時，多賊多留難起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！善男子、善女人書是深般若波羅蜜，受讀誦說、正憶念時，多有留難起。須菩提！譬如閻浮提中珍寶金銀琉璃、車𤦲瑪瑙珊瑚等，多難多賊。如是，須菩提！善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至正憶念時，多賊多留難起。」

須菩提白佛言：「如是，世尊！閻浮提中珍寶金銀琉璃、車𤦲瑪瑙珊瑚等，多賊多難。世尊！善男子！善女人亦如是，書是深般若波羅蜜乃至正憶念時，多留難起，多有魔事。何以故？是愚癡人為魔所使，善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至正憶念時、破壞令遠離。世尊！是愚癡人少智少慧，是善男子、善女人書深般若波羅蜜乃至正憶念時，破壞令遠離。是愚癡人心不樂大法，是故不書是深般若波羅蜜，不受不讀不誦、不正憶念、不如說修行，亦壞他人令不得書深般若波羅蜜乃至如說修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「如是，世尊！閻浮提中珍寶金銀琉璃、車𤦲瑪瑙珊瑚等，多賊多難。世尊！善男子！善女人亦如是，書是深般若波羅蜜乃至正憶念時，多留難起，多有魔事。何以故？是愚癡人為魔所使，善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至正憶念時、破壞令遠離。世尊！是愚癡人少智少慧，是善男子、善女人書深般若波羅蜜乃至正憶念時，破壞令遠離。是愚癡人心不樂大法，是故不書是深般若波羅蜜，不受不讀不誦、不正憶念、不如說修行，亦壞他人令不得書深般若波羅蜜乃至如說修行。」

佛言：「如是，如是！須菩提！新發大乘意善男子、善女人，為魔所使，不種善根、不供養諸佛、不隨善知識故，不書深般若波羅蜜乃至不正憶念而作留難。是善男子、善女人少智少慧、心不樂大法，是故不能書是深般若波羅蜜乃至正憶念，魔事起故。須菩提！若善男子、善女人能書是深般若波羅蜜乃至正憶念時，魔事不起，能具足禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜，能具足四念處乃至一切種智。須菩提，當知佛力故，是善男子、善女人能書是深般若波羅蜜乃至正憶念，亦能具足禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜，具足內空乃至無法有法空，具足四念處乃至八聖道分，佛十力乃至一切種智。須菩提！十方現在無量無邊阿僧祇諸佛亦助是善男子、善女人，令得書是深般若波羅蜜乃至正憶念。十方阿惟越致諸菩薩摩訶薩亦擁護祐助是善男子、善女人，書深般若波羅蜜乃至正憶念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！新發大乘意善男子、善女人，為魔所使，不種善根、不供養諸佛、不隨善知識故，不書深般若波羅蜜乃至不正憶念而作留難。是善男子、善女人少智少慧、心不樂大法，是故不能書是深般若波羅蜜乃至正憶念，魔事起故。須菩提！若善男子、善女人能書是深般若波羅蜜乃至正憶念時，魔事不起，能具足禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜，能具足四念處乃至一切種智。須菩提，當知佛力故，是善男子、善女人能書是深般若波羅蜜乃至正憶念，亦能具足禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜，具足內空乃至無法有法空，具足四念處乃至八聖道分，佛十力乃至一切種智。須菩提！十方現在無量無邊阿僧祇諸佛亦助是善男子、善女人，令得書是深般若波羅蜜乃至正憶念。十方阿惟越致諸菩薩摩訶薩亦擁護祐助是善男子、善女人，書深般若波羅蜜乃至正憶念。」

摩訶般若波羅蜜經佛母品第四十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經佛母品第四十八

佛告須菩提：「譬如母人有子，若五若十、若二十若三十若四十若五十、若百若千。母中得病，諸子各各勤求救療。作是念：『我等云何令母安隱無諸苦患不樂之事，風寒冷熱、蚊虻蛇蚖侵犯母身，是我等憂。』其諸子等常求樂具供養其母。所以者何？生育我等示我世間。如是，須菩提！佛常以佛眼視是深般若波羅蜜。何以故？是深般若波羅蜜能示世間相。十方現在諸佛亦以佛眼常視是深般若波羅蜜。何以故？是深般若波羅蜜能生諸佛，能與諸佛一切智，能示世間相。以是故，諸佛常以佛眼視是深般若波羅蜜。又以般若波羅蜜能生禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜，能生內空乃至無法有法空，能生四念處乃至八聖道分，能生佛十力乃至一切種智。如是般若波羅蜜能生須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、諸佛。須菩提！所有諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提，今得當得，皆因深般若波羅蜜因緣故得。須菩提！若求佛道善男子、善女人，當書是深般若波羅蜜乃至正憶念，諸佛常以佛眼視是人。須菩提！是求菩薩道善男子、善女人，諸十方佛常守護，令不退阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「譬如母人有子，若五若十、若二十若三十若四十若五十、若百若千。母中得病，諸子各各勤求救療。作是念：『我等云何令母安隱無諸苦患不樂之事，風寒冷熱、蚊虻蛇蚖侵犯母身，是我等憂。』其諸子等常求樂具供養其母。所以者何？生育我等示我世間。如是，須菩提！佛常以佛眼視是深般若波羅蜜。何以故？是深般若波羅蜜能示世間相。十方現在諸佛亦以佛眼常視是深般若波羅蜜。何以故？是深般若波羅蜜能生諸佛，能與諸佛一切智，能示世間相。以是故，諸佛常以佛眼視是深般若波羅蜜。又以般若波羅蜜能生禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜，能生內空乃至無法有法空，能生四念處乃至八聖道分，能生佛十力乃至一切種智。如是般若波羅蜜能生須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、諸佛。須菩提！所有諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提，今得當得，皆因深般若波羅蜜因緣故得。須菩提！若求佛道善男子、善女人，當書是深般若波羅蜜乃至正憶念，諸佛常以佛眼視是人。須菩提！是求菩薩道善男子、善女人，諸十方佛常守護，令不退阿耨多羅三藐三菩提。」

須菩提白佛言：「如世尊所說，般若波羅蜜能生諸佛，能示世間相。世尊！般若波羅蜜云何能生諸佛？云何能示世間相？云何諸佛從般若波羅蜜生？云何諸佛說世間相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「如世尊所說，般若波羅蜜能生諸佛，能示世間相。世尊！般若波羅蜜云何能生諸佛？云何能示世間相？云何諸佛從般若波羅蜜生？云何諸佛說世間相？」

佛告須菩提：「是深般若波羅蜜中生佛十力乃至十八不共法、一切種智。須菩提！得是諸法因緣故，名為佛。須菩提！以是故，深般若波羅蜜能生諸佛。須菩提！諸佛說五陰是世間相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「是深般若波羅蜜中生佛十力乃至十八不共法、一切種智。須菩提！得是諸法因緣故，名為佛。須菩提！以是故，深般若波羅蜜能生諸佛。須菩提！諸佛說五陰是世間相。」

須菩提言：「世尊！云何深般若波羅蜜中說五陰相？云何深般若波羅蜜中示五陰如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！云何深般若波羅蜜中說五陰相？云何深般若波羅蜜中示五陰如？」

「須菩提！般若波羅蜜不示五陰破、不示五陰壞，不示生不示滅、不示垢不示淨、不示增不示減、不示入不示出、不示過去不示未來不示現在。何以故？空相不破不壞，無相相、無作相不破不壞，不起法、不生法、無所有法、性法不破不壞相如是示。如是，須菩提！佛說深般若波羅蜜能示世間相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！般若波羅蜜不示五陰破、不示五陰壞，不示生不示滅、不示垢不示淨、不示增不示減、不示入不示出、不示過去不示未來不示現在。何以故？空相不破不壞，無相相、無作相不破不壞，不起法、不生法、無所有法、性法不破不壞相如是示。如是，須菩提！佛說深般若波羅蜜能示世間相。

「復次，須菩提！諸佛因般若波羅蜜，悉知無量無邊阿僧祇眾生心所行。須菩提！是深般若波羅蜜中，無眾生無眾生名、無色無色名、無受想行識無受想行識名，無眼乃至無意、無眼識乃至無意識、無眼觸乃至無意觸，乃至無一切種智無一切種智名。如是，須菩提！是深般若波羅蜜能示世間相。須菩提！是深般若波羅蜜亦不示色，不示受想行識，乃至不示一切種智。何以故？須菩提！是深般若波羅蜜中尚無般若波羅蜜，何況色乃至一切種智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！諸佛因般若波羅蜜，悉知無量無邊阿僧祇眾生心所行。須菩提！是深般若波羅蜜中，無眾生無眾生名、無色無色名、無受想行識無受想行識名，無眼乃至無意、無眼識乃至無意識、無眼觸乃至無意觸，乃至無一切種智無一切種智名。如是，須菩提！是深般若波羅蜜能示世間相。須菩提！是深般若波羅蜜亦不示色，不示受想行識，乃至不示一切種智。何以故？須菩提！是深般若波羅蜜中尚無般若波羅蜜，何況色乃至一切種智？

「復次，須菩提！所有眾生名數，若有色若無色、若有想若無想、若非有想若非無想、若此間國土若遍十方國土，是諸眾生若攝心若亂心，是攝心亂心，佛如實知。須菩提！云何佛知眾生攝心亂心相？以法相故知。用何等法相故知？須菩提！是法相中尚無法相相，何況有攝心亂心？須菩提！以是法相故，佛知眾生攝心亂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！所有眾生名數，若有色若無色、若有想若無想、若非有想若非無想、若此間國土若遍十方國土，是諸眾生若攝心若亂心，是攝心亂心，佛如實知。須菩提！云何佛知眾生攝心亂心相？以法相故知。用何等法相故知？須菩提！是法相中尚無法相相，何況有攝心亂心？須菩提！以是法相故，佛知眾生攝心亂心。

「復次，須菩提！佛知眾生攝心亂心。云何知？須菩提！以盡相故知、以無染相故知、以滅相故知、以斷相故知、以寂相故知、以離相故知。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜知眾生攝心亂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！佛知眾生攝心亂心。云何知？須菩提！以盡相故知、以無染相故知、以滅相故知、以斷相故知、以寂相故知、以離相故知。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜知眾生攝心亂心。

「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜知眾生染心，如實知染心、瞋心、癡心，如實知瞋心、癡心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜知眾生染心，如實知染心、瞋心、癡心，如實知瞋心、癡心。」

須菩提白佛言：「世尊！云何佛知眾生染心，如實知染心；瞋心、癡心，如實知瞋心、癡心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何佛知眾生染心，如實知染心；瞋心、癡心，如實知瞋心、癡心？」

佛告須菩提：「染心如實相則無染心相。何以故？如實相中心、心數法尚不可得，何況當得染心、不染心？須菩提！瞋心、癡心如實相則無瞋心、無癡心相。何以故？如實相中心、心數法尚不可得，何況當得瞋心不瞋心、癡心不癡心。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生染心如實知染心，瞋心、癡心如實知瞋心、癡心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「染心如實相則無染心相。何以故？如實相中心、心數法尚不可得，何況當得染心、不染心？須菩提！瞋心、癡心如實相則無瞋心、無癡心相。何以故？如實相中心、心數法尚不可得，何況當得瞋心不瞋心、癡心不癡心。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生染心如實知染心，瞋心、癡心如實知瞋心、癡心。

「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無染心如實知無染心，無瞋心、無癡心如實知無瞋心、無癡心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無染心如實知無染心，無瞋心、無癡心如實知無瞋心、無癡心。」

須菩提白佛言：「世尊！云何眾生無染心如實知無染心？無瞋心如實知無瞋心？無癡心如實知無癡心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何眾生無染心如實知無染心？無瞋心如實知無瞋心？無癡心如實知無癡心？」

佛告須菩提：「是心無染相中，染相、不染相不可得。何以故？須菩提！二心不俱故。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無染心如實知無染心。須菩提！是無瞋心、無癡心相中，癡心、不癡心不可得。何以故？二心不俱故。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無瞋心、無癡心如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「是心無染相中，染相、不染相不可得。何以故？須菩提！二心不俱故。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無染心如實知無染心。須菩提！是無瞋心、無癡心相中，癡心、不癡心不可得。何以故？二心不俱故。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無瞋心、無癡心如實知。

「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，是眾生廣心如實知廣心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，是眾生廣心如實知廣心。」

須菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波羅蜜，是眾生廣心如實知廣心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波羅蜜，是眾生廣心如實知廣心？」

「須菩提！佛知諸眾生心相不廣不狹、不增不減、不來不去，心相離故。是心不廣不狹乃至不來不去。何以故？是心性無故。誰作廣、誰作狹乃至來去？如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，是眾生廣心如實知廣心。復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，是眾生大心如實知大心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！佛知諸眾生心相不廣不狹、不增不減、不來不去，心相離故。是心不廣不狹乃至不來不去。何以故？是心性無故。誰作廣、誰作狹乃至來去？如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，是眾生廣心如實知廣心。復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，是眾生大心如實知大心。」

須菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波羅蜜，是眾生大心如實知大心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波羅蜜，是眾生大心如實知大心？」

佛告須菩提：「佛因般若波羅蜜，不見眾生心來相去相，不見眾生心生相滅相住異相。何以故？是諸心性無故，誰來誰去、誰生滅住異？如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，是眾生大心如實知大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「佛因般若波羅蜜，不見眾生心來相去相，不見眾生心生相滅相住異相。何以故？是諸心性無故，誰來誰去、誰生滅住異？如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，是眾生大心如實知大心。

「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無量心如實知無量心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無量心如實知無量心。」

須菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波羅蜜，眾生無量心如實知無量心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波羅蜜，眾生無量心如實知無量心？」

佛告須菩提：「佛因般若波羅蜜，知是眾生心不見住不見不住。何以故？是無量心相無依止故，誰有住不住處？如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無量心如實知無量心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「佛因般若波羅蜜，知是眾生心不見住不見不住。何以故？是無量心相無依止故，誰有住不住處？如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無量心如實知無量心。

「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生不可見心如實知不可見心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生不可見心如實知不可見心。」

須菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波羅蜜，眾生不可見心如實知不可見心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波羅蜜，眾生不可見心如實知不可見心？」

佛告須菩提：「眾生心是無相，佛如實知無相，自相空故。復次，須菩提！佛知眾生心五眼不能見。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生不可見心如實知不可見心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「眾生心是無相，佛如實知無相，自相空故。復次，須菩提！佛知眾生心五眼不能見。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生不可見心如實知不可見心。

「復次，須菩提！佛因深般若波羅蜜，眾生心數出沒屈申如實知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！佛因深般若波羅蜜，眾生心數出沒屈申如實知。」

「世尊！云何佛因深般若波羅蜜，眾生心數出沒屈申如實知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何佛因深般若波羅蜜，眾生心數出沒屈申如實知？」

佛言：「一切眾生心數出沒屈申等，皆依色受想行識生。須菩提！佛於是中知眾生心數出沒屈申，所謂神及世間常，是事實、餘妄語，是見依色。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依色。神及世間常亦無常，是事實餘妄語，是見依色。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依色。神及世間常，是事實、餘妄語，是見依受。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依受。神及世間常亦無常，是事實、餘妄語，是見依受。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依受。神及世間常，是事實、餘妄語，是見依想。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依想。神及世間常亦無常，是事實、餘妄語，是見依想。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依想。神及世間常，是事實、餘妄語，是見依行。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依行。神及世間常亦無常，是事實、餘妄語，是見依行。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依行。神及世間常，是事實、餘妄語，是見依識。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依識。神及世間常亦無常，是事實、餘妄語，是見依識。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依識。世間有邊，是事實、餘妄語，是見依色。世間無邊，是事實、餘妄語，是見依色。世間有邊無邊，是事實、餘妄語，是見依色。世間非有邊非無邊，是事實、餘妄語，是見依色。依受想行識亦如是。神即是身，是見依色。神異身異，是見依色。依受想行識亦如是。死後有如去，是事實、餘妄語，是見依色。死後無如去，是事實、餘妄語，是見依色。死後或有如去或無如去，是事實、餘妄語，是見依色。死後非有如去非無如去，是事實、餘妄語，是見依色。依受想行識亦如是。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生出沒屈申如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切眾生心數出沒屈申等，皆依色受想行識生。須菩提！佛於是中知眾生心數出沒屈申，所謂神及世間常，是事實、餘妄語，是見依色。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依色。神及世間常亦無常，是事實餘妄語，是見依色。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依色。神及世間常，是事實、餘妄語，是見依受。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依受。神及世間常亦無常，是事實、餘妄語，是見依受。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依受。神及世間常，是事實、餘妄語，是見依想。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依想。神及世間常亦無常，是事實、餘妄語，是見依想。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依想。神及世間常，是事實、餘妄語，是見依行。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依行。神及世間常亦無常，是事實、餘妄語，是見依行。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依行。神及世間常，是事實、餘妄語，是見依識。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依識。神及世間常亦無常，是事實、餘妄語，是見依識。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依識。世間有邊，是事實、餘妄語，是見依色。世間無邊，是事實、餘妄語，是見依色。世間有邊無邊，是事實、餘妄語，是見依色。世間非有邊非無邊，是事實、餘妄語，是見依色。依受想行識亦如是。神即是身，是見依色。神異身異，是見依色。依受想行識亦如是。死後有如去，是事實、餘妄語，是見依色。死後無如去，是事實、餘妄語，是見依色。死後或有如去或無如去，是事實、餘妄語，是見依色。死後非有如去非無如去，是事實、餘妄語，是見依色。依受想行識亦如是。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生出沒屈申如實知。

「復次，須菩提！佛知色相。云何知色相？知色如如相不壞，無分別、無相、無憶、無戲論、無得。色相亦如是。須菩提！佛知受想行識相。云何知受想行識相？知識如如相不壞，無分別、無相、無憶、無戲論、無得。受想行識相亦如是。如是，須菩提！佛知眾生如相及眾生心數出沒屈申如相。是五陰如相、諸行如相，即是一切法如相。何等是一切法如相？所謂六波羅蜜如相。六波羅蜜如相即是三十七品如相，三十七品如相即是十八空如相，十八空如相即是八背捨如相，八背捨如相即是九次第定如相，九次第定如相即是佛十力如相，佛十力如相即是四無所畏、四無礙智、大慈大悲乃至十八不共法如相，十八不共法如相即是一切種智如相，一切種智如相即是善法不善法、世間法出世間法、有漏法無漏法如相。有漏法、無漏法如相，即是過去未來現在諸法如相。過去未來現在諸法如相，即是有為法無為法如相。有為法無為法如相，即是須陀洹果如相。須陀洹果如相，即是斯陀含果如相。斯陀含果如相，即是阿那含果如相。阿那含果如相，即是阿羅漢果如相。阿羅漢果如相，即是辟支佛道如相。辟支佛道如相，即是阿耨多羅三藐三菩提如相。阿耨多羅三藐三菩提如相，即是諸佛如相。諸佛如相皆是一如相。不二不別、不盡不壞，是名一切諸法如相。佛因般若波羅蜜得是如相，以是因緣故，般若波羅蜜能生諸佛能示世間相。如是，須菩提！佛知一切法如相，非不如相、不異相。得是如相故，佛名如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！佛知色相。云何知色相？知色如如相不壞，無分別、無相、無憶、無戲論、無得。色相亦如是。須菩提！佛知受想行識相。云何知受想行識相？知識如如相不壞，無分別、無相、無憶、無戲論、無得。受想行識相亦如是。如是，須菩提！佛知眾生如相及眾生心數出沒屈申如相。是五陰如相、諸行如相，即是一切法如相。何等是一切法如相？所謂六波羅蜜如相。六波羅蜜如相即是三十七品如相，三十七品如相即是十八空如相，十八空如相即是八背捨如相，八背捨如相即是九次第定如相，九次第定如相即是佛十力如相，佛十力如相即是四無所畏、四無礙智、大慈大悲乃至十八不共法如相，十八不共法如相即是一切種智如相，一切種智如相即是善法不善法、世間法出世間法、有漏法無漏法如相。有漏法、無漏法如相，即是過去未來現在諸法如相。過去未來現在諸法如相，即是有為法無為法如相。有為法無為法如相，即是須陀洹果如相。須陀洹果如相，即是斯陀含果如相。斯陀含果如相，即是阿那含果如相。阿那含果如相，即是阿羅漢果如相。阿羅漢果如相，即是辟支佛道如相。辟支佛道如相，即是阿耨多羅三藐三菩提如相。阿耨多羅三藐三菩提如相，即是諸佛如相。諸佛如相皆是一如相。不二不別、不盡不壞，是名一切諸法如相。佛因般若波羅蜜得是如相，以是因緣故，般若波羅蜜能生諸佛能示世間相。如是，須菩提！佛知一切法如相，非不如相、不異相。得是如相故，佛名如來。」

須菩提白佛言：「世尊！是諸法如相，非不如相、不異相甚深。世尊！諸佛用是如，為人說阿耨多羅三藐三菩提。世尊！誰能信解是者？唯有阿惟越致菩薩及具足正見人漏盡阿羅漢。何以故？佛得是甚深如法，為人說故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是諸法如相，非不如相、不異相甚深。世尊！諸佛用是如，為人說阿耨多羅三藐三菩提。世尊！誰能信解是者？唯有阿惟越致菩薩及具足正見人漏盡阿羅漢。何以故？佛得是甚深如法，為人說故。」

佛告須菩提：「是如無盡相故甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「是如無盡相故甚深。」

須菩提言：「何法無盡相故甚深？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何法無盡相故甚深？」

佛言：「一切法無盡故。如是，須菩提！佛得是一切諸法如已，為眾生說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法無盡故。如是，須菩提！佛得是一切諸法如已，為眾生說。」

摩訶般若波羅蜜經問相品第四十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經問相品第四十九

爾時三千大千世界中所有欲界天子、色界天子，遙散華香來至佛所，頂禮佛足却一面住，白佛言：「世尊所說般若波羅蜜甚深，何等是深般若波羅蜜相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時三千大千世界中所有欲界天子、色界天子，遙散華香來至佛所，頂禮佛足却一面住，白佛言：「世尊所說般若波羅蜜甚深，何等是深般若波羅蜜相？」

佛告欲界、色界諸天子：「諸天子！空相是深般若波羅蜜相，無相、無作、無起、無生無滅、無垢無淨。無所有法、無相、無所依止、虛空相，是深般若波羅蜜相。諸天子！如是等相是深般若波羅蜜相，佛為眾生用世間法故說，非第一義。諸天子！如是諸相，一切世間天、人、阿修羅不能破壞。何以故？是一切世間天、人、阿修羅亦是相故。諸天子！相不能破相，相不能知相，相不能知無相，無相不能知相。是相是無相，相無相皆無所有。謂知相、知者、知法皆不可得故。何以故？諸天子！是諸相非色作，非受想行識作。非檀那波羅蜜作，非尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜作。非內空作，非外空作，非內外空作，非無法空作，非有法空作，非無法有法空作。非四念處作，乃至非一切種智作。諸天子！是相非人所有，非非人所有，非世間非出世間，非有漏非無漏，非有為非無為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告欲界、色界諸天子：「諸天子！空相是深般若波羅蜜相，無相、無作、無起、無生無滅、無垢無淨。無所有法、無相、無所依止、虛空相，是深般若波羅蜜相。諸天子！如是等相是深般若波羅蜜相，佛為眾生用世間法故說，非第一義。諸天子！如是諸相，一切世間天、人、阿修羅不能破壞。何以故？是一切世間天、人、阿修羅亦是相故。諸天子！相不能破相，相不能知相，相不能知無相，無相不能知相。是相是無相，相無相皆無所有。謂知相、知者、知法皆不可得故。何以故？諸天子！是諸相非色作，非受想行識作。非檀那波羅蜜作，非尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜作。非內空作，非外空作，非內外空作，非無法空作，非有法空作，非無法有法空作。非四念處作，乃至非一切種智作。諸天子！是相非人所有，非非人所有，非世間非出世間，非有漏非無漏，非有為非無為。」

佛復告諸天子：「譬如有人問：『何等是虛空相？』此人為正問不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告諸天子：「譬如有人問：『何等是虛空相？』此人為正問不？」

諸天子言：「世尊！此不正問。何以故？世尊！是虛空無有相可說，虛空無為無起故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子言：「世尊！此不正問。何以故？世尊！是虛空無有相可說，虛空無為無起故。」

佛告欲界、色界諸天子：「有佛無佛，相性常住。佛得如實相性故，名為如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告欲界、色界諸天子：「有佛無佛，相性常住。佛得如實相性故，名為如來。」

諸天子白佛言：「世尊！世尊所得諸相性甚深。得是相故，得無礙智。住是相中，以般若波羅蜜集諸法自相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子白佛言：「世尊！世尊所得諸相性甚深。得是相故，得無礙智。住是相中，以般若波羅蜜集諸法自相。」

諸天子言：「希有世尊！是深般若波羅蜜是諸佛常所行道處，行是道得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已，通達一切法相，若色相、若受想行識相，乃至一切種智相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子言：「希有世尊！是深般若波羅蜜是諸佛常所行道處，行是道得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已，通達一切法相，若色相、若受想行識相，乃至一切種智相。」

佛言：「如是，如是！諸天子！惱壞相是色相，佛得是無相。覺者受相、取者想相、起作者行相、了別者識相，佛得是無相。能捨者檀那波羅蜜相、無熱惱者尸羅波羅蜜相、不變異者羼提波羅蜜相、不可伏者毘梨耶波羅蜜相、攝心者禪那波羅蜜相、捨離者般若波羅蜜相，佛得是無相。心無所嬈惱者，是四禪、四無量心、四無色定相，佛得是無相。出世間者三十七品相，佛得是無相。苦者無作脫門相、集者空脫門相、寂滅者無相脫門相，佛得是無相。勝者十力相、不恐怖者無所畏相、遍知者四無礙智相、餘人無得者十八不共法相，佛得是無相。愍念眾生者大慈大悲相、實者無錯謬相、無所取者常捨相、現了知者一切種智相，佛得是無相。如是，諸天子！佛得一切諸法無相，以是因緣故，佛名無礙智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！諸天子！惱壞相是色相，佛得是無相。覺者受相、取者想相、起作者行相、了別者識相，佛得是無相。能捨者檀那波羅蜜相、無熱惱者尸羅波羅蜜相、不變異者羼提波羅蜜相、不可伏者毘梨耶波羅蜜相、攝心者禪那波羅蜜相、捨離者般若波羅蜜相，佛得是無相。心無所嬈惱者，是四禪、四無量心、四無色定相，佛得是無相。出世間者三十七品相，佛得是無相。苦者無作脫門相、集者空脫門相、寂滅者無相脫門相，佛得是無相。勝者十力相、不恐怖者無所畏相、遍知者四無礙智相、餘人無得者十八不共法相，佛得是無相。愍念眾生者大慈大悲相、實者無錯謬相、無所取者常捨相、現了知者一切種智相，佛得是無相。如是，諸天子！佛得一切諸法無相，以是因緣故，佛名無礙智。」

爾時佛告須菩提：「般若波羅蜜是諸佛母，般若波羅蜜能示世間相，是故佛依止是法行，供養恭敬尊重讚歎是法。何等是法？所謂般若波羅蜜。諸佛依止般若波羅蜜住，恭敬供養尊重讚歎是般若波羅蜜。何以故？是般若波羅蜜出生諸佛。佛知作人。若人正問知作人者，正答無過於佛。何以故？須菩提！佛知作人故。須菩提！佛所乘來法，佛所從來道，得阿耨多羅三藐三菩提。是乘是道，佛還恭敬供養尊重讚歎受持守護。須菩提！是名佛知作人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告須菩提：「般若波羅蜜是諸佛母，般若波羅蜜能示世間相，是故佛依止是法行，供養恭敬尊重讚歎是法。何等是法？所謂般若波羅蜜。諸佛依止般若波羅蜜住，恭敬供養尊重讚歎是般若波羅蜜。何以故？是般若波羅蜜出生諸佛。佛知作人。若人正問知作人者，正答無過於佛。何以故？須菩提！佛知作人故。須菩提！佛所乘來法，佛所從來道，得阿耨多羅三藐三菩提。是乘是道，佛還恭敬供養尊重讚歎受持守護。須菩提！是名佛知作人。

「復次，須菩提！佛知一切法無作相，作者無所有故。一切法無起相，形事不可得故。須菩提！佛因般若波羅蜜，知一切法無作相。以是因緣故，佛知作人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！佛知一切法無作相，作者無所有故。一切法無起相，形事不可得故。須菩提！佛因般若波羅蜜，知一切法無作相。以是因緣故，佛知作人。

「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，得一切法不生，以無所得故。以是因緣故，般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，得一切法不生，以無所得故。以是因緣故，般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。」

須菩提言：「世尊！若一切法無知者、無見者，云何般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！若一切法無知者、無見者，云何般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相？」

佛告須菩提：「如是，如是！一切法實無知者、無見者。云何無知者、無見者？一切法空、虛誑、不堅固，是故一切法無知者、無見者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！一切法實無知者、無見者。云何無知者、無見者？一切法空、虛誑、不堅固，是故一切法無知者、無見者。

「復次，須菩提！一切法云何無知者、無見者？一切法無依止、無所繫。以是故，一切法無知者、無見者。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相：不見色故示世間相，不見受想行識故示世間相，乃至不見一切種智故示世間相。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！一切法云何無知者、無見者？一切法無依止、無所繫。以是故，一切法無知者、無見者。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相：不見色故示世間相，不見受想行識故示世間相，乃至不見一切種智故示世間相。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。」

須菩提言：「世尊！云何不見色故，般若波羅蜜示世間相？不見受想行識乃至一切種智故，示世間相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！云何不見色故，般若波羅蜜示世間相？不見受想行識乃至一切種智故，示世間相？」

佛告須菩提：「若不緣色生識，是名不見色相故示。不緣受想行識生識，乃至不緣一切種智生識，是名不見一切種智相故示。如是，須菩提！是深般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若不緣色生識，是名不見色相故示。不緣受想行識生識，乃至不緣一切種智生識，是名不見一切種智相故示。如是，須菩提！是深般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。

「復次，須菩提！般若波羅蜜云何能生諸佛、能示世間相？須菩提！般若波羅蜜示世間空。云何示世間空？示五陰世間空，示十二入世間空，示十八界世間空，示十二因緣世間空，示我見、根本六十二見世間空；示十善道世間空，示四禪、四無量心、四無色定世間空，示三十七品世間空；示六波羅蜜世間空；示內空世間空，示外空世間空，示內外空世間空，示無法空世間空，示有法空世間空，示無法有法空世間空，示有為空世間空，示無為空世間空；示佛十力世間空，示十八不共法世間空，乃至示一切種智世間空。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！般若波羅蜜云何能生諸佛、能示世間相？須菩提！般若波羅蜜示世間空。云何示世間空？示五陰世間空，示十二入世間空，示十八界世間空，示十二因緣世間空，示我見、根本六十二見世間空；示十善道世間空，示四禪、四無量心、四無色定世間空，示三十七品世間空；示六波羅蜜世間空；示內空世間空，示外空世間空，示內外空世間空，示無法空世間空，示有法空世間空，示無法有法空世間空，示有為空世間空，示無為空世間空；示佛十力世間空，示十八不共法世間空，乃至示一切種智世間空。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。

「復次，須菩提！佛因是般若波羅蜜，示世間空、知世間空、覺世間空、思惟世間空、分別世間空。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！佛因是般若波羅蜜，示世間空、知世間空、覺世間空、思惟世間空、分別世間空。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。

「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間空。云何示佛世間空？示五陰世間空，乃至示一切種智世間空。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間空。云何示佛世間空？示五陰世間空，乃至示一切種智世間空。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。

「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間不可思議。云何示世間不可思議？示五陰世間不可思議，乃至示一切種智世間不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間不可思議。云何示世間不可思議？示五陰世間不可思議，乃至示一切種智世間不可思議。

「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間離。云何示世間離？示五陰世間離，乃至示一切種智世間離。如是，須菩提！般若波羅蜜示佛世間離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間離。云何示世間離？示五陰世間離，乃至示一切種智世間離。如是，須菩提！般若波羅蜜示佛世間離。

「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間寂滅。云何示世間寂滅？示五陰世間寂滅，乃至示一切種智世間寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間寂滅。云何示世間寂滅？示五陰世間寂滅，乃至示一切種智世間寂滅。

「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間畢竟空。云何示世間畢竟空？示五陰世間畢竟空，乃至示一切種智世間畢竟空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間畢竟空。云何示世間畢竟空？示五陰世間畢竟空，乃至示一切種智世間畢竟空。

「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間性空。云何示世間性空？示五陰世間性空，乃至示一切種智世間性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間性空。云何示世間性空？示五陰世間性空，乃至示一切種智世間性空。

「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間無法空。云何示世間無法空？示五陰世間無法空，乃至示一切種智世間無法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間無法空。云何示世間無法空？示五陰世間無法空，乃至示一切種智世間無法空。

「復次，須菩提！般若波羅蜜示世間有法空。云何示世間有法空？示五陰世間有法空，乃至示一切種智世間有法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！般若波羅蜜示世間有法空。云何示世間有法空？示五陰世間有法空，乃至示一切種智世間有法空。

「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間無法有法空。云何示世間無法有法空？示五陰世間無法有法空，乃至示一切種智世間無法有法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間無法有法空。云何示世間無法有法空？示五陰世間無法有法空，乃至示一切種智世間無法有法空。

「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間獨空。云何示世間獨空？示五陰世間獨空，乃至示一切種智世間獨空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間獨空。云何示世間獨空？示五陰世間獨空，乃至示一切種智世間獨空。

「如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示佛世間相。須菩提！是深般若波羅蜜示世間相，所謂不生今世後世相。何以故？諸法無可用生今世後世相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示佛世間相。須菩提！是深般若波羅蜜示世間相，所謂不生今世後世相。何以故？諸法無可用生今世後世相故。」

須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜為大事故起。世尊！是般若波羅蜜為不可思議事故起。世尊！是般若波羅蜜為不可稱事故起。世尊！是般若波羅蜜為無量事故起。世尊！是般若波羅蜜為無等等事故起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜為大事故起。世尊！是般若波羅蜜為不可思議事故起。世尊！是般若波羅蜜為不可稱事故起。世尊！是般若波羅蜜為無量事故起。世尊！是般若波羅蜜為無等等事故起。」

佛言：「如是，如是！須菩提！般若波羅蜜為大事故起；為不可思議事故起；為不可稱事故起；為無量事故起；為無等等事故起。須菩提！云何是般若波羅蜜為大事故起？須菩提！諸佛大事者，所謂救一切眾生，不捨一切眾生。須菩提！云何是般若波羅蜜為不可思議事故起？須菩提！不可思議事者，所謂諸佛法、如來法、自然人法、一切智人法。以是故，須菩提！諸佛般若波羅蜜為諸佛不可思議事故起。須菩提！云何般若波羅蜜為不可稱事故起？須菩提！一切眾生中無有能思惟稱佛法、如來法、自然人法、一切智人法。以是故，須菩提！般若波羅蜜為不可稱事故起。須菩提！云何般若波羅蜜為無量事故起？須菩提！一切眾生中無有能量佛法、如來法、自然人法、一切智人法。以是故，須菩提！般若波羅蜜為不可量事故起。須菩提！云何般若波羅蜜為無等等事故起？須菩提！一切眾生中無有能與佛等者，何況過。以是故，須菩提！般若波羅蜜為無等等事故起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！般若波羅蜜為大事故起；為不可思議事故起；為不可稱事故起；為無量事故起；為無等等事故起。須菩提！云何是般若波羅蜜為大事故起？須菩提！諸佛大事者，所謂救一切眾生，不捨一切眾生。須菩提！云何是般若波羅蜜為不可思議事故起？須菩提！不可思議事者，所謂諸佛法、如來法、自然人法、一切智人法。以是故，須菩提！諸佛般若波羅蜜為諸佛不可思議事故起。須菩提！云何般若波羅蜜為不可稱事故起？須菩提！一切眾生中無有能思惟稱佛法、如來法、自然人法、一切智人法。以是故，須菩提！般若波羅蜜為不可稱事故起。須菩提！云何般若波羅蜜為無量事故起？須菩提！一切眾生中無有能量佛法、如來法、自然人法、一切智人法。以是故，須菩提！般若波羅蜜為不可量事故起。須菩提！云何般若波羅蜜為無等等事故起？須菩提！一切眾生中無有能與佛等者，何況過。以是故，須菩提！般若波羅蜜為無等等事故起。」

須菩提白佛言：「世尊！但佛法、如來法、自然人法、一切智人法，不可思議、不可稱、無有量、無等等事起耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！但佛法、如來法、自然人法、一切智人法，不可思議、不可稱、無有量、無等等事起耶？」

佛告須菩提：「如是，如是！佛法、如來法、自然人法、一切智人法，不可思議、不可稱、無有量、無等等。色亦不可思議、不可稱、無有量、無等等，受想行識亦不可思議、不可稱、無有量、無等等，乃至一切種智、法性、法相，不可思議、不可稱、無有量、無等等。是中心、心數法不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！佛法、如來法、自然人法、一切智人法，不可思議、不可稱、無有量、無等等。色亦不可思議、不可稱、無有量、無等等，受想行識亦不可思議、不可稱、無有量、無等等，乃至一切種智、法性、法相，不可思議、不可稱、無有量、無等等。是中心、心數法不可得。

「復次，須菩提！色不可思議，是亦不可得，乃至色無等等，是亦不可得。受想行識乃至一切種智無等等，是亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！色不可思議，是亦不可得，乃至色無等等，是亦不可得。受想行識乃至一切種智無等等，是亦不可得。」

須菩提白佛言：「世尊！何因緣，色不可思議乃至無等等，是亦不可得？受想行識乃至一切種智無等等，是亦不可得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何因緣，色不可思議乃至無等等，是亦不可得？受想行識乃至一切種智無等等，是亦不可得？」

佛語須菩提：「色量不可得故，受想行識量不可得故，乃至一切種智量不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「色量不可得故，受想行識量不可得故，乃至一切種智量不可得故。」

須菩提白佛言：「世尊！何因緣，色量不可得？乃至一切種智量不可得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何因緣，色量不可得？乃至一切種智量不可得？」

佛告須菩提：「色不可思議故，乃至色無等等故，量不可得。乃至一切種智不可思議故，乃至一切種智無等等故，量不可得。須菩提！於汝意云何，不可思議乃至無等等，寧可得不？色受想行識乃至一切種智，可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「色不可思議故，乃至色無等等故，量不可得。乃至一切種智不可思議故，乃至一切種智無等等故，量不可得。須菩提！於汝意云何，不可思議乃至無等等，寧可得不？色受想行識乃至一切種智，可得不？」

須菩提言：「世尊！不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！不可得。」

「以是故，須菩提！一切法不可思議，乃至無等等亦如是。須菩提！諸佛法不可思議、不可稱、無有量、無等等。須菩提！是名諸佛法不可思議乃至無等等。須菩提！是諸佛法不可思議，過思議相故；不可稱，過稱故；無有量，過量故；無等等，過等等故。須菩提！是因緣故，一切法亦不可思議乃至無等等。須菩提！不可思議，名是義不可思議；不可稱，名是義不可稱；無有量，名是義不可量；無等等，名是義無等等。須菩提！是諸佛法不可思議乃至無等等。不可思議，如虛空不可思議；不可稱，如虛空不可稱；無有量，如虛空無有量；無等等，如虛空無等等。須菩提！是亦名諸佛法不可思議乃至無等等。佛法如是無量，一切世間天及人、阿修羅，無能思議籌量者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是故，須菩提！一切法不可思議，乃至無等等亦如是。須菩提！諸佛法不可思議、不可稱、無有量、無等等。須菩提！是名諸佛法不可思議乃至無等等。須菩提！是諸佛法不可思議，過思議相故；不可稱，過稱故；無有量，過量故；無等等，過等等故。須菩提！是因緣故，一切法亦不可思議乃至無等等。須菩提！不可思議，名是義不可思議；不可稱，名是義不可稱；無有量，名是義不可量；無等等，名是義無等等。須菩提！是諸佛法不可思議乃至無等等。不可思議，如虛空不可思議；不可稱，如虛空不可稱；無有量，如虛空無有量；無等等，如虛空無等等。須菩提！是亦名諸佛法不可思議乃至無等等。佛法如是無量，一切世間天及人、阿修羅，無能思議籌量者。」

說是諸佛法不可思議、不可稱、無有量、無等等品時，五百比丘一切法不受故，漏盡、心解脫，得阿羅漢。二十(丹千)比丘尼亦不受一切法故，漏盡得阿羅漢。六萬優婆塞、三萬優婆夷諸法中遠塵離垢，諸法中法眼生。二十(丹千)萬菩薩摩訶薩得無生法忍，於是賢劫中當受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是諸佛法不可思議、不可稱、無有量、無等等品時，五百比丘一切法不受故，漏盡、心解脫，得阿羅漢。二十(丹千)比丘尼亦不受一切法故，漏盡得阿羅漢。六萬優婆塞、三萬優婆夷諸法中遠塵離垢，諸法中法眼生。二十(丹千)萬菩薩摩訶薩得無生法忍，於是賢劫中當受記。

摩訶般若波羅蜜經卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第十四

「復次，須菩提！色不可得故，不可思議。乃至色不可得故，無等等。受想行識不可得故，不可思議。乃至識不可得故，無等等。乃至一切種智不可得故，不可思議。乃至一切種智不可得故，無等等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！色不可得故，不可思議。乃至色不可得故，無等等。受想行識不可得故，不可思議。乃至識不可得故，無等等。乃至一切種智不可得故，不可思議。乃至一切種智不可得故，無等等。」

須菩提白佛言：「世尊！何因緣，色不可得故，不可思議乃至無等等？受想行識不可得故，不可思議乃至無等等？乃至一切種智不可得故，不可思議乃至無等等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何因緣，色不可得故，不可思議乃至無等等？受想行識不可得故，不可思議乃至無等等？乃至一切種智不可得故，不可思議乃至無等等？」

佛告須菩提：「色無能量故，不可得。受想行識無能量故，不可得。乃至一切種智無能量故，不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「色無能量故，不可得。受想行識無能量故，不可得。乃至一切種智無能量故，不可得。」

須菩提白佛言：「世尊！何因緣，色無能量故，不可得？乃至一切種智無能量故，不可得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何因緣，色無能量故，不可得？乃至一切種智無能量故，不可得？」