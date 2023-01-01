摩訶般若波羅蜜經
後秦 鳩摩羅什譯27卷CBETA T0223大于一万字 48 h
向佛经 GPT 提问
第 14 卷
摩訶般若波羅蜜經卷第十四
摩訶般若波羅蜜經卷第十四
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後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
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兩過品第四十七(丹兩不和合品)
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「復次，須菩提！聽法人欲書持般若波羅蜜、讀誦問義、正憶念；說法人懈惰不欲為說。當知是為菩薩魔事。須菩提！說法之人心不懈惰，欲令書持般若波羅蜜；聽法者不欲受之。二心不和，當知是為魔事。復次，須菩提！聽法人欲書持般若波羅蜜、讀誦乃至正憶念；說法者欲至他方。當知是為魔事。須菩提！說法人欲令書持般若波羅蜜；聽法者欲至他方。二心不和，當知是為魔事。
「復次，須菩提！聽法人欲書持般若波羅蜜、讀誦問義、正憶念；說法人懈惰不欲為說。當知是為菩薩魔事。須菩提！說法之人心不懈惰，欲令書持般若波羅蜜；聽法者不欲受之。二心不和，當知是為魔事。復次，須菩提！聽法人欲書持般若波羅蜜、讀誦乃至正憶念；說法者欲至他方。當知是為魔事。須菩提！說法人欲令書持般若波羅蜜；聽法者欲至他方。二心不和，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說法人貴重布施衣服、飲食、臥具、醫藥資生之物；聽法人少欲知足，行遠離行，攝念精進、一心、智慧。兩不和合，不得書持般若波羅蜜、受持讀誦問義、正憶念，當知是為魔事。須菩提！說法人少欲知足，行遠離行，攝念精進、一心、智慧；聽法者貴重布施衣服、飲食、臥具、醫藥資生之物。兩不和合，不得書持般若波羅蜜、讀誦問義、正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！說法人貴重布施衣服、飲食、臥具、醫藥資生之物；聽法人少欲知足，行遠離行，攝念精進、一心、智慧。兩不和合，不得書持般若波羅蜜、受持讀誦問義、正憶念，當知是為魔事。須菩提！說法人少欲知足，行遠離行，攝念精進、一心、智慧；聽法者貴重布施衣服、飲食、臥具、醫藥資生之物。兩不和合，不得書持般若波羅蜜、讀誦問義、正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說法者受十二頭陀：一作阿蘭若，二常乞食，三納衣，四一坐食，五節量食，六中後不飲漿，七塚間住，八樹下住，九露地住，十常坐不臥，十一次第乞食，十二但三衣；聽法人不受十二頭陀，不作阿蘭若乃至不受但三衣。兩不和合，不得書持般若波羅蜜、讀誦問義、正憶念，當知是為魔事。須菩提！聽法者受十二頭陀，作阿蘭若乃至但受三衣；說法人不受十二頭陀，不作阿蘭若乃至不受但三衣。兩不和合，不得書持般若波羅蜜、讀誦問義、正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！說法者受十二頭陀：一作阿蘭若，二常乞食，三納衣，四一坐食，五節量食，六中後不飲漿，七塚間住，八樹下住，九露地住，十常坐不臥，十一次第乞食，十二但三衣；聽法人不受十二頭陀，不作阿蘭若乃至不受但三衣。兩不和合，不得書持般若波羅蜜、讀誦問義、正憶念，當知是為魔事。須菩提！聽法者受十二頭陀，作阿蘭若乃至但受三衣；說法人不受十二頭陀，不作阿蘭若乃至不受但三衣。兩不和合，不得書持般若波羅蜜、讀誦問義、正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說法者有信有善，欲書深般若波羅蜜乃至正憶念；聽法者無信破戒惡行，不欲書受深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。須菩提！聽法者有信有善持戒；說法者無信破戒惡行。兩不和合，當知是為魔事。
「復次，須菩提！說法者有信有善，欲書深般若波羅蜜乃至正憶念；聽法者無信破戒惡行，不欲書受深般若波羅蜜乃至正憶念。當知是為魔事。須菩提！聽法者有信有善持戒；說法者無信破戒惡行。兩不和合，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說法者能一切施心不慳惜；聽法者悋惜不捨。當知是為魔事。須菩提！聽法者一切能施心不慳惜；說法者悋法不施。兩不和合，不得書持般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！說法者能一切施心不慳惜；聽法者悋惜不捨。當知是為魔事。須菩提！聽法者一切能施心不慳惜；說法者悋法不施。兩不和合，不得書持般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！聽法者欲供養說法人衣服、飲食、臥具、醫藥資生所須；說法者不欲受之。當知是為魔事。須菩提！說法者欲供給聽法人衣服乃至資生所須；聽法者不欲受之。兩不和合，不得書持般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！聽法者欲供養說法人衣服、飲食、臥具、醫藥資生所須；說法者不欲受之。當知是為魔事。須菩提！說法者欲供給聽法人衣服乃至資生所須；聽法者不欲受之。兩不和合，不得書持般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說法者易悟；聽法人闇鈍。當知是為魔事。須菩提！聽法者易悟；說法人闇鈍。兩不和合，不得書持般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！說法者易悟；聽法人闇鈍。當知是為魔事。須菩提！聽法者易悟；說法人闇鈍。兩不和合，不得書持般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說法者知十二部經次第義，所謂修妬路乃至優波提舍；聽法者不知十二部經次第義。當知是為魔事。聽法者知十二部經次第義；說法人不知十二部經次第義。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！說法者知十二部經次第義，所謂修妬路乃至優波提舍；聽法者不知十二部經次第義。當知是為魔事。聽法者知十二部經次第義；說法人不知十二部經次第義。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提。說法者成就六波羅蜜；聽法人不成就六波羅蜜。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者有六波羅蜜；說法人無六波羅蜜。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提。說法者成就六波羅蜜；聽法人不成就六波羅蜜。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者有六波羅蜜；說法人無六波羅蜜。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說法者於六波羅蜜有方便力；聽法人於六波羅蜜無方便力。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者於六波羅蜜有方便力；說法人於六波羅蜜無方便力。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說法者得陀羅尼；聽法人無陀羅尼。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者得陀羅尼；說法者無陀羅尼。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說法者欲令書持般若波羅蜜讀誦乃至正憶念；聽法人不欲書持般若波羅蜜讀誦乃至正憶念。兩不和合，不得書般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者欲書讀誦說般若波羅蜜；說法者不欲令書般若波羅蜜乃至不欲令說。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！說法者欲令書持般若波羅蜜讀誦乃至正憶念；聽法人不欲書持般若波羅蜜讀誦乃至正憶念。兩不和合，不得書般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者欲書讀誦說般若波羅蜜；說法者不欲令書般若波羅蜜乃至不欲令說。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說法者離貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑；聽法人貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑。當知是為魔事。聽法者離貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑；說法人貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！說法者離貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑；聽法人貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑。當知是為魔事。聽法者離貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑；說法人貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！書是深般若波羅蜜乃至正憶念時，或有人來說三惡道中苦劇：『汝何不於是身盡苦速入涅槃，何用是阿耨多羅三藐三菩提為？』兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！書是深般若波羅蜜乃至正憶念時，或有人來說三惡道中苦劇：『汝何不於是身盡苦速入涅槃，何用是阿耨多羅三藐三菩提為？』兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！書是深般若波羅蜜、受持讀誦說、正憶念時，或有人來讚四天王諸天，讚三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天乃至非有想非無想天，讚初禪乃至非有想非無想定。作是言：『善男子！欲界中受五欲快樂，色界中受禪生樂，無色界中受寂滅樂，是事亦無常、苦、空、無我，變相、盡相、散相、離相、滅相。汝何不於是身中取須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，何用是世間生死中受種種苦求阿耨多羅三藐三菩提為？』兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說法者一身無累自在無礙；聽法人多將人眾。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者一身無累自在無礙；說法者多將人眾。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！說法者一身無累自在無礙；聽法人多將人眾。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者一身無累自在無礙；說法者多將人眾。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說法者如是言：『汝能隨我意者，當與汝般若波羅蜜，令書讀誦說、正憶念。若不隨我意者則不與汝。』兩不和合，不得書深般若波羅蜜、讀誦說、正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！說法者如是言：『汝能隨我意者，當與汝般若波羅蜜，令書讀誦說、正憶念。若不隨我意者則不與汝。』兩不和合，不得書深般若波羅蜜、讀誦說、正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！聽法者欲得追隨如其意；說法者不聽。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！聽法者欲得追隨如其意；說法者不聽。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說法者欲得財利故，與般若波羅蜜令書持乃至正憶念；聽法者以是因緣故，不欲從受。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者為財利故，欲書深般若波羅蜜讀誦說；說法者以是因緣故，不欲與。兩不和合，不得書深般若波羅蜜讀誦說，當知是為魔事。
「復次，須菩提！說法者欲得財利故，與般若波羅蜜令書持乃至正憶念；聽法者以是因緣故，不欲從受。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者為財利故，欲書深般若波羅蜜讀誦說；說法者以是因緣故，不欲與。兩不和合，不得書深般若波羅蜜讀誦說，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說法者欲至他方危命之處；聽法者不欲隨去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者欲至他方危命之處；說法者不欲去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！說法者欲至他方危命之處；聽法者不欲隨去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者欲至他方危命之處；說法者不欲去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說法者欲至他方飢餓穀貴無水之處；聽法者不欲隨去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者欲至他方飢餓穀貴無水之處；說法者不欲去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！說法者欲至他方飢餓穀貴無水之處；聽法者不欲隨去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。聽法者欲至他方飢餓穀貴無水之處；說法者不欲去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說法者欲至他方豐樂之處；聽法者欲隨從去。說法者言：『善男子！汝為利養故追隨我，汝善自思惟。若得、若不得，無令後悔。』以是小因緣故，兩不和合。聽法者聞之心厭，作是念：『是為拒逆，不欲與我相隨。』便即止不去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！說法者欲至他方豐樂之處；聽法者欲隨從去。說法者言：『善男子！汝為利養故追隨我，汝善自思惟。若得、若不得，無令後悔。』以是小因緣故，兩不和合。聽法者聞之心厭，作是念：『是為拒逆，不欲與我相隨。』便即止不去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說法者欲過曠野，賊怖、旃陀羅怖、獵師怖、惡獸毒蛇怖；聽法者欲隨逐去。說法者言：『善男子！汝何用到彼，彼中多有諸怖，賊怖乃至毒蛇怖。』聽法者聞之，知其不欲與般若波羅蜜書持乃至正憶念，心厭不欲追隨。以是少因緣故，兩不和合，當知是為魔事。
「復次，須菩提！說法者欲過曠野，賊怖、旃陀羅怖、獵師怖、惡獸毒蛇怖；聽法者欲隨逐去。說法者言：『善男子！汝何用到彼，彼中多有諸怖，賊怖乃至毒蛇怖。』聽法者聞之，知其不欲與般若波羅蜜書持乃至正憶念，心厭不欲追隨。以是少因緣故，兩不和合，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說法者多有檀越數往問訊，以是因緣故，語聽法者：『我有因緣，應往到彼。』聽法人知其意，便止不去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！說法者多有檀越數往問訊，以是因緣故，語聽法者：『我有因緣，應往到彼。』聽法人知其意，便止不去。兩不和合，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！惡魔作比丘形像來，方便破壞般若波羅蜜，不得令書持讀誦說正憶念。」
「復次，須菩提！惡魔作比丘形像來，方便破壞般若波羅蜜，不得令書持讀誦說正憶念。」
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須菩提白佛言：「世尊！何因緣故，惡魔作比丘形像，方便破壞般若波羅蜜，不得令書持乃至正憶念？」
須菩提白佛言：「世尊！何因緣故，惡魔作比丘形像，方便破壞般若波羅蜜，不得令書持乃至正憶念？」
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佛言：「惡魔作比丘形像來，壞善男子善女人心，令遠離般若波羅蜜。作是言：『如我所說經即是般若波羅蜜，此經非般若波羅蜜。』須菩提！是中破壞諸比丘時，有未受記菩薩便墮疑惑。墮疑惑故，不得書深般若波羅蜜，不受不持乃至不作正憶念。兩不和合，不得書成般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
佛言：「惡魔作比丘形像來，壞善男子善女人心，令遠離般若波羅蜜。作是言：『如我所說經即是般若波羅蜜，此經非般若波羅蜜。』須菩提！是中破壞諸比丘時，有未受記菩薩便墮疑惑。墮疑惑故，不得書深般若波羅蜜，不受不持乃至不作正憶念。兩不和合，不得書成般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！惡魔作比丘身到菩薩所，如是言：『若菩薩行般若波羅蜜，於實際作證，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，得辟支佛道。』以是不和合，不得書般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！惡魔作比丘身到菩薩所，如是言：『若菩薩行般若波羅蜜，於實際作證，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，得辟支佛道。』以是不和合，不得書般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！說是深般若波羅蜜時，多有魔事起，留難般若波羅蜜是為魔事。菩薩摩訶薩應當覺知，知已遠離。」
「復次，須菩提！說是深般若波羅蜜時，多有魔事起，留難般若波羅蜜是為魔事。菩薩摩訶薩應當覺知，知已遠離。」
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須菩提言：「世尊！何等是魔事留難，菩薩應當覺知，知已遠離？」
須菩提言：「世尊！何等是魔事留難，菩薩應當覺知，知已遠離？」
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佛言：「似般若波羅蜜諸魔事起，似禪那波羅蜜、似毘梨耶波羅蜜、似羼提波羅蜜、似尸羅波羅蜜、似檀那波羅蜜魔事起。菩薩應當覺知，知已遠離。
佛言：「似般若波羅蜜諸魔事起，似禪那波羅蜜、似毘梨耶波羅蜜、似羼提波羅蜜、似尸羅波羅蜜、似檀那波羅蜜魔事起。菩薩應當覺知，知已遠離。
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「復次，須菩提！聲聞、辟支佛所應行經，是菩薩摩訶薩應當知是魔事而遠離之。
「復次，須菩提！聲聞、辟支佛所應行經，是菩薩摩訶薩應當知是魔事而遠離之。
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「復次，須菩提！內空、外空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分，空、無相、無作解脫門，用是法得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。如是等諸經，惡魔作比丘形像，方便與菩薩摩訶薩。以是不和合故，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！內空、外空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分，空、無相、無作解脫門，用是法得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道。如是等諸經，惡魔作比丘形像，方便與菩薩摩訶薩。以是不和合故，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！惡魔作佛身金色丈光到菩薩所，是菩薩貪著。貪著因緣故，耗減薩婆若。以是不和合故，不得書般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
「復次，須菩提！惡魔作佛身金色丈光到菩薩所，是菩薩貪著。貪著因緣故，耗減薩婆若。以是不和合故，不得書般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！惡魔作佛身及比丘僧到菩薩前，是菩薩起貪著意，作是念：『我於當來世亦當如是。』從比丘僧為說法，是菩薩貪著魔身故，耗減薩婆若，不得書成般若波羅蜜，當知是為魔事。
「復次，須菩提！惡魔作佛身及比丘僧到菩薩前，是菩薩起貪著意，作是念：『我於當來世亦當如是。』從比丘僧為說法，是菩薩貪著魔身故，耗減薩婆若，不得書成般若波羅蜜，當知是為魔事。
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「復次，須菩提！惡魔化作無數百千萬億菩薩，行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，指示善男子、善女人。善男子、善女人見已貪著，貪著故耗減薩婆若，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。何以故？是深般若波羅蜜中，無有色、無有受想行識，乃至無阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是般若波羅蜜若無有色乃至無阿耨多羅三藐三菩提，是中無佛、無聲聞、無辟支佛、無菩薩。何以故？一切諸法自性空故。
「復次，須菩提！惡魔化作無數百千萬億菩薩，行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，指示善男子、善女人。善男子、善女人見已貪著，貪著故耗減薩婆若，不得書深般若波羅蜜乃至正憶念，當知是為魔事。何以故？是深般若波羅蜜中，無有色、無有受想行識，乃至無阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是般若波羅蜜若無有色乃至無阿耨多羅三藐三菩提，是中無佛、無聲聞、無辟支佛、無菩薩。何以故？一切諸法自性空故。
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「復次，須菩提！善男子、善女人書是深般若波羅蜜，受讀誦說、正憶念時，多有留難起。須菩提！譬如閻浮提中珍寶金銀琉璃、車𤦲瑪瑙珊瑚等，多難多賊。如是，須菩提！善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至正憶念時，多賊多留難起。」
「復次，須菩提！善男子、善女人書是深般若波羅蜜，受讀誦說、正憶念時，多有留難起。須菩提！譬如閻浮提中珍寶金銀琉璃、車𤦲瑪瑙珊瑚等，多難多賊。如是，須菩提！善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至正憶念時，多賊多留難起。」
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須菩提白佛言：「如是，世尊！閻浮提中珍寶金銀琉璃、車𤦲瑪瑙珊瑚等，多賊多難。世尊！善男子！善女人亦如是，書是深般若波羅蜜乃至正憶念時，多留難起，多有魔事。何以故？是愚癡人為魔所使，善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至正憶念時、破壞令遠離。世尊！是愚癡人少智少慧，是善男子、善女人書深般若波羅蜜乃至正憶念時，破壞令遠離。是愚癡人心不樂大法，是故不書是深般若波羅蜜，不受不讀不誦、不正憶念、不如說修行，亦壞他人令不得書深般若波羅蜜乃至如說修行。」
須菩提白佛言：「如是，世尊！閻浮提中珍寶金銀琉璃、車𤦲瑪瑙珊瑚等，多賊多難。世尊！善男子！善女人亦如是，書是深般若波羅蜜乃至正憶念時，多留難起，多有魔事。何以故？是愚癡人為魔所使，善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至正憶念時、破壞令遠離。世尊！是愚癡人少智少慧，是善男子、善女人書深般若波羅蜜乃至正憶念時，破壞令遠離。是愚癡人心不樂大法，是故不書是深般若波羅蜜，不受不讀不誦、不正憶念、不如說修行，亦壞他人令不得書深般若波羅蜜乃至如說修行。」
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佛言：「如是，如是！須菩提！新發大乘意善男子、善女人，為魔所使，不種善根、不供養諸佛、不隨善知識故，不書深般若波羅蜜乃至不正憶念而作留難。是善男子、善女人少智少慧、心不樂大法，是故不能書是深般若波羅蜜乃至正憶念，魔事起故。須菩提！若善男子、善女人能書是深般若波羅蜜乃至正憶念時，魔事不起，能具足禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜，能具足四念處乃至一切種智。須菩提，當知佛力故，是善男子、善女人能書是深般若波羅蜜乃至正憶念，亦能具足禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜，具足內空乃至無法有法空，具足四念處乃至八聖道分，佛十力乃至一切種智。須菩提！十方現在無量無邊阿僧祇諸佛亦助是善男子、善女人，令得書是深般若波羅蜜乃至正憶念。十方阿惟越致諸菩薩摩訶薩亦擁護祐助是善男子、善女人，書深般若波羅蜜乃至正憶念。」
佛言：「如是，如是！須菩提！新發大乘意善男子、善女人，為魔所使，不種善根、不供養諸佛、不隨善知識故，不書深般若波羅蜜乃至不正憶念而作留難。是善男子、善女人少智少慧、心不樂大法，是故不能書是深般若波羅蜜乃至正憶念，魔事起故。須菩提！若善男子、善女人能書是深般若波羅蜜乃至正憶念時，魔事不起，能具足禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜，能具足四念處乃至一切種智。須菩提，當知佛力故，是善男子、善女人能書是深般若波羅蜜乃至正憶念，亦能具足禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜，具足內空乃至無法有法空，具足四念處乃至八聖道分，佛十力乃至一切種智。須菩提！十方現在無量無邊阿僧祇諸佛亦助是善男子、善女人，令得書是深般若波羅蜜乃至正憶念。十方阿惟越致諸菩薩摩訶薩亦擁護祐助是善男子、善女人，書深般若波羅蜜乃至正憶念。」
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摩訶般若波羅蜜經佛母品第四十八
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佛告須菩提：「譬如母人有子，若五若十、若二十若三十若四十若五十、若百若千。母中得病，諸子各各勤求救療。作是念：『我等云何令母安隱無諸苦患不樂之事，風寒冷熱、蚊虻蛇蚖侵犯母身，是我等憂。』其諸子等常求樂具供養其母。所以者何？生育我等示我世間。如是，須菩提！佛常以佛眼視是深般若波羅蜜。何以故？是深般若波羅蜜能示世間相。十方現在諸佛亦以佛眼常視是深般若波羅蜜。何以故？是深般若波羅蜜能生諸佛，能與諸佛一切智，能示世間相。以是故，諸佛常以佛眼視是深般若波羅蜜。又以般若波羅蜜能生禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜，能生內空乃至無法有法空，能生四念處乃至八聖道分，能生佛十力乃至一切種智。如是般若波羅蜜能生須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、諸佛。須菩提！所有諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提，今得當得，皆因深般若波羅蜜因緣故得。須菩提！若求佛道善男子、善女人，當書是深般若波羅蜜乃至正憶念，諸佛常以佛眼視是人。須菩提！是求菩薩道善男子、善女人，諸十方佛常守護，令不退阿耨多羅三藐三菩提。」
佛告須菩提：「譬如母人有子，若五若十、若二十若三十若四十若五十、若百若千。母中得病，諸子各各勤求救療。作是念：『我等云何令母安隱無諸苦患不樂之事，風寒冷熱、蚊虻蛇蚖侵犯母身，是我等憂。』其諸子等常求樂具供養其母。所以者何？生育我等示我世間。如是，須菩提！佛常以佛眼視是深般若波羅蜜。何以故？是深般若波羅蜜能示世間相。十方現在諸佛亦以佛眼常視是深般若波羅蜜。何以故？是深般若波羅蜜能生諸佛，能與諸佛一切智，能示世間相。以是故，諸佛常以佛眼視是深般若波羅蜜。又以般若波羅蜜能生禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜，能生內空乃至無法有法空，能生四念處乃至八聖道分，能生佛十力乃至一切種智。如是般若波羅蜜能生須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、諸佛。須菩提！所有諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提，今得當得，皆因深般若波羅蜜因緣故得。須菩提！若求佛道善男子、善女人，當書是深般若波羅蜜乃至正憶念，諸佛常以佛眼視是人。須菩提！是求菩薩道善男子、善女人，諸十方佛常守護，令不退阿耨多羅三藐三菩提。」
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須菩提白佛言：「如世尊所說，般若波羅蜜能生諸佛，能示世間相。世尊！般若波羅蜜云何能生諸佛？云何能示世間相？云何諸佛從般若波羅蜜生？云何諸佛說世間相？」
須菩提白佛言：「如世尊所說，般若波羅蜜能生諸佛，能示世間相。世尊！般若波羅蜜云何能生諸佛？云何能示世間相？云何諸佛從般若波羅蜜生？云何諸佛說世間相？」
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佛告須菩提：「是深般若波羅蜜中生佛十力乃至十八不共法、一切種智。須菩提！得是諸法因緣故，名為佛。須菩提！以是故，深般若波羅蜜能生諸佛。須菩提！諸佛說五陰是世間相。」
佛告須菩提：「是深般若波羅蜜中生佛十力乃至十八不共法、一切種智。須菩提！得是諸法因緣故，名為佛。須菩提！以是故，深般若波羅蜜能生諸佛。須菩提！諸佛說五陰是世間相。」
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須菩提言：「世尊！云何深般若波羅蜜中說五陰相？云何深般若波羅蜜中示五陰如？」
須菩提言：「世尊！云何深般若波羅蜜中說五陰相？云何深般若波羅蜜中示五陰如？」
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「須菩提！般若波羅蜜不示五陰破、不示五陰壞，不示生不示滅、不示垢不示淨、不示增不示減、不示入不示出、不示過去不示未來不示現在。何以故？空相不破不壞，無相相、無作相不破不壞，不起法、不生法、無所有法、性法不破不壞相如是示。如是，須菩提！佛說深般若波羅蜜能示世間相。
「須菩提！般若波羅蜜不示五陰破、不示五陰壞，不示生不示滅、不示垢不示淨、不示增不示減、不示入不示出、不示過去不示未來不示現在。何以故？空相不破不壞，無相相、無作相不破不壞，不起法、不生法、無所有法、性法不破不壞相如是示。如是，須菩提！佛說深般若波羅蜜能示世間相。
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「復次，須菩提！諸佛因般若波羅蜜，悉知無量無邊阿僧祇眾生心所行。須菩提！是深般若波羅蜜中，無眾生無眾生名、無色無色名、無受想行識無受想行識名，無眼乃至無意、無眼識乃至無意識、無眼觸乃至無意觸，乃至無一切種智無一切種智名。如是，須菩提！是深般若波羅蜜能示世間相。須菩提！是深般若波羅蜜亦不示色，不示受想行識，乃至不示一切種智。何以故？須菩提！是深般若波羅蜜中尚無般若波羅蜜，何況色乃至一切種智？
「復次，須菩提！諸佛因般若波羅蜜，悉知無量無邊阿僧祇眾生心所行。須菩提！是深般若波羅蜜中，無眾生無眾生名、無色無色名、無受想行識無受想行識名，無眼乃至無意、無眼識乃至無意識、無眼觸乃至無意觸，乃至無一切種智無一切種智名。如是，須菩提！是深般若波羅蜜能示世間相。須菩提！是深般若波羅蜜亦不示色，不示受想行識，乃至不示一切種智。何以故？須菩提！是深般若波羅蜜中尚無般若波羅蜜，何況色乃至一切種智？
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「復次，須菩提！所有眾生名數，若有色若無色、若有想若無想、若非有想若非無想、若此間國土若遍十方國土，是諸眾生若攝心若亂心，是攝心亂心，佛如實知。須菩提！云何佛知眾生攝心亂心相？以法相故知。用何等法相故知？須菩提！是法相中尚無法相相，何況有攝心亂心？須菩提！以是法相故，佛知眾生攝心亂心。
「復次，須菩提！所有眾生名數，若有色若無色、若有想若無想、若非有想若非無想、若此間國土若遍十方國土，是諸眾生若攝心若亂心，是攝心亂心，佛如實知。須菩提！云何佛知眾生攝心亂心相？以法相故知。用何等法相故知？須菩提！是法相中尚無法相相，何況有攝心亂心？須菩提！以是法相故，佛知眾生攝心亂心。
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「復次，須菩提！佛知眾生攝心亂心。云何知？須菩提！以盡相故知、以無染相故知、以滅相故知、以斷相故知、以寂相故知、以離相故知。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜知眾生攝心亂心。
「復次，須菩提！佛知眾生攝心亂心。云何知？須菩提！以盡相故知、以無染相故知、以滅相故知、以斷相故知、以寂相故知、以離相故知。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜知眾生攝心亂心。
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「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜知眾生染心，如實知染心、瞋心、癡心，如實知瞋心、癡心。」
「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜知眾生染心，如實知染心、瞋心、癡心，如實知瞋心、癡心。」
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須菩提白佛言：「世尊！云何佛知眾生染心，如實知染心；瞋心、癡心，如實知瞋心、癡心？」
須菩提白佛言：「世尊！云何佛知眾生染心，如實知染心；瞋心、癡心，如實知瞋心、癡心？」
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佛告須菩提：「染心如實相則無染心相。何以故？如實相中心、心數法尚不可得，何況當得染心、不染心？須菩提！瞋心、癡心如實相則無瞋心、無癡心相。何以故？如實相中心、心數法尚不可得，何況當得瞋心不瞋心、癡心不癡心。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生染心如實知染心，瞋心、癡心如實知瞋心、癡心。
佛告須菩提：「染心如實相則無染心相。何以故？如實相中心、心數法尚不可得，何況當得染心、不染心？須菩提！瞋心、癡心如實相則無瞋心、無癡心相。何以故？如實相中心、心數法尚不可得，何況當得瞋心不瞋心、癡心不癡心。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生染心如實知染心，瞋心、癡心如實知瞋心、癡心。
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「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無染心如實知無染心，無瞋心、無癡心如實知無瞋心、無癡心。」
「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無染心如實知無染心，無瞋心、無癡心如實知無瞋心、無癡心。」
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須菩提白佛言：「世尊！云何眾生無染心如實知無染心？無瞋心如實知無瞋心？無癡心如實知無癡心？」
須菩提白佛言：「世尊！云何眾生無染心如實知無染心？無瞋心如實知無瞋心？無癡心如實知無癡心？」
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佛告須菩提：「是心無染相中，染相、不染相不可得。何以故？須菩提！二心不俱故。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無染心如實知無染心。須菩提！是無瞋心、無癡心相中，癡心、不癡心不可得。何以故？二心不俱故。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無瞋心、無癡心如實知。
佛告須菩提：「是心無染相中，染相、不染相不可得。何以故？須菩提！二心不俱故。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無染心如實知無染心。須菩提！是無瞋心、無癡心相中，癡心、不癡心不可得。何以故？二心不俱故。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無瞋心、無癡心如實知。
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「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，是眾生廣心如實知廣心。」
「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，是眾生廣心如實知廣心。」
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須菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波羅蜜，是眾生廣心如實知廣心？」
須菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波羅蜜，是眾生廣心如實知廣心？」
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「須菩提！佛知諸眾生心相不廣不狹、不增不減、不來不去，心相離故。是心不廣不狹乃至不來不去。何以故？是心性無故。誰作廣、誰作狹乃至來去？如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，是眾生廣心如實知廣心。復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，是眾生大心如實知大心。」
「須菩提！佛知諸眾生心相不廣不狹、不增不減、不來不去，心相離故。是心不廣不狹乃至不來不去。何以故？是心性無故。誰作廣、誰作狹乃至來去？如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，是眾生廣心如實知廣心。復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，是眾生大心如實知大心。」
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須菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波羅蜜，是眾生大心如實知大心？」
須菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波羅蜜，是眾生大心如實知大心？」
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佛告須菩提：「佛因般若波羅蜜，不見眾生心來相去相，不見眾生心生相滅相住異相。何以故？是諸心性無故，誰來誰去、誰生滅住異？如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，是眾生大心如實知大心。
佛告須菩提：「佛因般若波羅蜜，不見眾生心來相去相，不見眾生心生相滅相住異相。何以故？是諸心性無故，誰來誰去、誰生滅住異？如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，是眾生大心如實知大心。
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「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無量心如實知無量心。」
「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無量心如實知無量心。」
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須菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波羅蜜，眾生無量心如實知無量心？」
須菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波羅蜜，眾生無量心如實知無量心？」
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佛告須菩提：「佛因般若波羅蜜，知是眾生心不見住不見不住。何以故？是無量心相無依止故，誰有住不住處？如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無量心如實知無量心。
佛告須菩提：「佛因般若波羅蜜，知是眾生心不見住不見不住。何以故？是無量心相無依止故，誰有住不住處？如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生無量心如實知無量心。
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「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生不可見心如實知不可見心。」
「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生不可見心如實知不可見心。」
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須菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波羅蜜，眾生不可見心如實知不可見心？」
須菩提白佛言：「世尊！云何佛因般若波羅蜜，眾生不可見心如實知不可見心？」
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佛告須菩提：「眾生心是無相，佛如實知無相，自相空故。復次，須菩提！佛知眾生心五眼不能見。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生不可見心如實知不可見心。
佛告須菩提：「眾生心是無相，佛如實知無相，自相空故。復次，須菩提！佛知眾生心五眼不能見。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生不可見心如實知不可見心。
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「復次，須菩提！佛因深般若波羅蜜，眾生心數出沒屈申如實知。」
「復次，須菩提！佛因深般若波羅蜜，眾生心數出沒屈申如實知。」
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「世尊！云何佛因深般若波羅蜜，眾生心數出沒屈申如實知？」
「世尊！云何佛因深般若波羅蜜，眾生心數出沒屈申如實知？」
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佛言：「一切眾生心數出沒屈申等，皆依色受想行識生。須菩提！佛於是中知眾生心數出沒屈申，所謂神及世間常，是事實、餘妄語，是見依色。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依色。神及世間常亦無常，是事實餘妄語，是見依色。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依色。神及世間常，是事實、餘妄語，是見依受。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依受。神及世間常亦無常，是事實、餘妄語，是見依受。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依受。神及世間常，是事實、餘妄語，是見依想。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依想。神及世間常亦無常，是事實、餘妄語，是見依想。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依想。神及世間常，是事實、餘妄語，是見依行。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依行。神及世間常亦無常，是事實、餘妄語，是見依行。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依行。神及世間常，是事實、餘妄語，是見依識。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依識。神及世間常亦無常，是事實、餘妄語，是見依識。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依識。世間有邊，是事實、餘妄語，是見依色。世間無邊，是事實、餘妄語，是見依色。世間有邊無邊，是事實、餘妄語，是見依色。世間非有邊非無邊，是事實、餘妄語，是見依色。依受想行識亦如是。神即是身，是見依色。神異身異，是見依色。依受想行識亦如是。死後有如去，是事實、餘妄語，是見依色。死後無如去，是事實、餘妄語，是見依色。死後或有如去或無如去，是事實、餘妄語，是見依色。死後非有如去非無如去，是事實、餘妄語，是見依色。依受想行識亦如是。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生出沒屈申如實知。
佛言：「一切眾生心數出沒屈申等，皆依色受想行識生。須菩提！佛於是中知眾生心數出沒屈申，所謂神及世間常，是事實、餘妄語，是見依色。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依色。神及世間常亦無常，是事實餘妄語，是見依色。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依色。神及世間常，是事實、餘妄語，是見依受。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依受。神及世間常亦無常，是事實、餘妄語，是見依受。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依受。神及世間常，是事實、餘妄語，是見依想。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依想。神及世間常亦無常，是事實、餘妄語，是見依想。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依想。神及世間常，是事實、餘妄語，是見依行。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依行。神及世間常亦無常，是事實、餘妄語，是見依行。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依行。神及世間常，是事實、餘妄語，是見依識。神及世間無常，是事實、餘妄語，是見依識。神及世間常亦無常，是事實、餘妄語，是見依識。神及世間非常非無常，是事實、餘妄語，是見依識。世間有邊，是事實、餘妄語，是見依色。世間無邊，是事實、餘妄語，是見依色。世間有邊無邊，是事實、餘妄語，是見依色。世間非有邊非無邊，是事實、餘妄語，是見依色。依受想行識亦如是。神即是身，是見依色。神異身異，是見依色。依受想行識亦如是。死後有如去，是事實、餘妄語，是見依色。死後無如去，是事實、餘妄語，是見依色。死後或有如去或無如去，是事實、餘妄語，是見依色。死後非有如去非無如去，是事實、餘妄語，是見依色。依受想行識亦如是。如是，須菩提！佛因般若波羅蜜，眾生出沒屈申如實知。
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「復次，須菩提！佛知色相。云何知色相？知色如如相不壞，無分別、無相、無憶、無戲論、無得。色相亦如是。須菩提！佛知受想行識相。云何知受想行識相？知識如如相不壞，無分別、無相、無憶、無戲論、無得。受想行識相亦如是。如是，須菩提！佛知眾生如相及眾生心數出沒屈申如相。是五陰如相、諸行如相，即是一切法如相。何等是一切法如相？所謂六波羅蜜如相。六波羅蜜如相即是三十七品如相，三十七品如相即是十八空如相，十八空如相即是八背捨如相，八背捨如相即是九次第定如相，九次第定如相即是佛十力如相，佛十力如相即是四無所畏、四無礙智、大慈大悲乃至十八不共法如相，十八不共法如相即是一切種智如相，一切種智如相即是善法不善法、世間法出世間法、有漏法無漏法如相。有漏法、無漏法如相，即是過去未來現在諸法如相。過去未來現在諸法如相，即是有為法無為法如相。有為法無為法如相，即是須陀洹果如相。須陀洹果如相，即是斯陀含果如相。斯陀含果如相，即是阿那含果如相。阿那含果如相，即是阿羅漢果如相。阿羅漢果如相，即是辟支佛道如相。辟支佛道如相，即是阿耨多羅三藐三菩提如相。阿耨多羅三藐三菩提如相，即是諸佛如相。諸佛如相皆是一如相。不二不別、不盡不壞，是名一切諸法如相。佛因般若波羅蜜得是如相，以是因緣故，般若波羅蜜能生諸佛能示世間相。如是，須菩提！佛知一切法如相，非不如相、不異相。得是如相故，佛名如來。」
「復次，須菩提！佛知色相。云何知色相？知色如如相不壞，無分別、無相、無憶、無戲論、無得。色相亦如是。須菩提！佛知受想行識相。云何知受想行識相？知識如如相不壞，無分別、無相、無憶、無戲論、無得。受想行識相亦如是。如是，須菩提！佛知眾生如相及眾生心數出沒屈申如相。是五陰如相、諸行如相，即是一切法如相。何等是一切法如相？所謂六波羅蜜如相。六波羅蜜如相即是三十七品如相，三十七品如相即是十八空如相，十八空如相即是八背捨如相，八背捨如相即是九次第定如相，九次第定如相即是佛十力如相，佛十力如相即是四無所畏、四無礙智、大慈大悲乃至十八不共法如相，十八不共法如相即是一切種智如相，一切種智如相即是善法不善法、世間法出世間法、有漏法無漏法如相。有漏法、無漏法如相，即是過去未來現在諸法如相。過去未來現在諸法如相，即是有為法無為法如相。有為法無為法如相，即是須陀洹果如相。須陀洹果如相，即是斯陀含果如相。斯陀含果如相，即是阿那含果如相。阿那含果如相，即是阿羅漢果如相。阿羅漢果如相，即是辟支佛道如相。辟支佛道如相，即是阿耨多羅三藐三菩提如相。阿耨多羅三藐三菩提如相，即是諸佛如相。諸佛如相皆是一如相。不二不別、不盡不壞，是名一切諸法如相。佛因般若波羅蜜得是如相，以是因緣故，般若波羅蜜能生諸佛能示世間相。如是，須菩提！佛知一切法如相，非不如相、不異相。得是如相故，佛名如來。」
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須菩提白佛言：「世尊！是諸法如相，非不如相、不異相甚深。世尊！諸佛用是如，為人說阿耨多羅三藐三菩提。世尊！誰能信解是者？唯有阿惟越致菩薩及具足正見人漏盡阿羅漢。何以故？佛得是甚深如法，為人說故。」
須菩提白佛言：「世尊！是諸法如相，非不如相、不異相甚深。世尊！諸佛用是如，為人說阿耨多羅三藐三菩提。世尊！誰能信解是者？唯有阿惟越致菩薩及具足正見人漏盡阿羅漢。何以故？佛得是甚深如法，為人說故。」
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佛告須菩提：「是如無盡相故甚深。」
佛告須菩提：「是如無盡相故甚深。」
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須菩提言：「何法無盡相故甚深？」
須菩提言：「何法無盡相故甚深？」
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佛言：「一切法無盡故。如是，須菩提！佛得是一切諸法如已，為眾生說。」
佛言：「一切法無盡故。如是，須菩提！佛得是一切諸法如已，為眾生說。」
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摩訶般若波羅蜜經問相品第四十九
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爾時三千大千世界中所有欲界天子、色界天子，遙散華香來至佛所，頂禮佛足却一面住，白佛言：「世尊所說般若波羅蜜甚深，何等是深般若波羅蜜相？」
爾時三千大千世界中所有欲界天子、色界天子，遙散華香來至佛所，頂禮佛足却一面住，白佛言：「世尊所說般若波羅蜜甚深，何等是深般若波羅蜜相？」
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佛告欲界、色界諸天子：「諸天子！空相是深般若波羅蜜相，無相、無作、無起、無生無滅、無垢無淨。無所有法、無相、無所依止、虛空相，是深般若波羅蜜相。諸天子！如是等相是深般若波羅蜜相，佛為眾生用世間法故說，非第一義。諸天子！如是諸相，一切世間天、人、阿修羅不能破壞。何以故？是一切世間天、人、阿修羅亦是相故。諸天子！相不能破相，相不能知相，相不能知無相，無相不能知相。是相是無相，相無相皆無所有。謂知相、知者、知法皆不可得故。何以故？諸天子！是諸相非色作，非受想行識作。非檀那波羅蜜作，非尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜作。非內空作，非外空作，非內外空作，非無法空作，非有法空作，非無法有法空作。非四念處作，乃至非一切種智作。諸天子！是相非人所有，非非人所有，非世間非出世間，非有漏非無漏，非有為非無為。」
佛告欲界、色界諸天子：「諸天子！空相是深般若波羅蜜相，無相、無作、無起、無生無滅、無垢無淨。無所有法、無相、無所依止、虛空相，是深般若波羅蜜相。諸天子！如是等相是深般若波羅蜜相，佛為眾生用世間法故說，非第一義。諸天子！如是諸相，一切世間天、人、阿修羅不能破壞。何以故？是一切世間天、人、阿修羅亦是相故。諸天子！相不能破相，相不能知相，相不能知無相，無相不能知相。是相是無相，相無相皆無所有。謂知相、知者、知法皆不可得故。何以故？諸天子！是諸相非色作，非受想行識作。非檀那波羅蜜作，非尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜作。非內空作，非外空作，非內外空作，非無法空作，非有法空作，非無法有法空作。非四念處作，乃至非一切種智作。諸天子！是相非人所有，非非人所有，非世間非出世間，非有漏非無漏，非有為非無為。」
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佛復告諸天子：「譬如有人問：『何等是虛空相？』此人為正問不？」
佛復告諸天子：「譬如有人問：『何等是虛空相？』此人為正問不？」
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諸天子言：「世尊！此不正問。何以故？世尊！是虛空無有相可說，虛空無為無起故。」
諸天子言：「世尊！此不正問。何以故？世尊！是虛空無有相可說，虛空無為無起故。」
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佛告欲界、色界諸天子：「有佛無佛，相性常住。佛得如實相性故，名為如來。」
佛告欲界、色界諸天子：「有佛無佛，相性常住。佛得如實相性故，名為如來。」
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諸天子白佛言：「世尊！世尊所得諸相性甚深。得是相故，得無礙智。住是相中，以般若波羅蜜集諸法自相。」
諸天子白佛言：「世尊！世尊所得諸相性甚深。得是相故，得無礙智。住是相中，以般若波羅蜜集諸法自相。」
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諸天子言：「希有世尊！是深般若波羅蜜是諸佛常所行道處，行是道得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已，通達一切法相，若色相、若受想行識相，乃至一切種智相。」
諸天子言：「希有世尊！是深般若波羅蜜是諸佛常所行道處，行是道得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提已，通達一切法相，若色相、若受想行識相，乃至一切種智相。」
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佛言：「如是，如是！諸天子！惱壞相是色相，佛得是無相。覺者受相、取者想相、起作者行相、了別者識相，佛得是無相。能捨者檀那波羅蜜相、無熱惱者尸羅波羅蜜相、不變異者羼提波羅蜜相、不可伏者毘梨耶波羅蜜相、攝心者禪那波羅蜜相、捨離者般若波羅蜜相，佛得是無相。心無所嬈惱者，是四禪、四無量心、四無色定相，佛得是無相。出世間者三十七品相，佛得是無相。苦者無作脫門相、集者空脫門相、寂滅者無相脫門相，佛得是無相。勝者十力相、不恐怖者無所畏相、遍知者四無礙智相、餘人無得者十八不共法相，佛得是無相。愍念眾生者大慈大悲相、實者無錯謬相、無所取者常捨相、現了知者一切種智相，佛得是無相。如是，諸天子！佛得一切諸法無相，以是因緣故，佛名無礙智。」
佛言：「如是，如是！諸天子！惱壞相是色相，佛得是無相。覺者受相、取者想相、起作者行相、了別者識相，佛得是無相。能捨者檀那波羅蜜相、無熱惱者尸羅波羅蜜相、不變異者羼提波羅蜜相、不可伏者毘梨耶波羅蜜相、攝心者禪那波羅蜜相、捨離者般若波羅蜜相，佛得是無相。心無所嬈惱者，是四禪、四無量心、四無色定相，佛得是無相。出世間者三十七品相，佛得是無相。苦者無作脫門相、集者空脫門相、寂滅者無相脫門相，佛得是無相。勝者十力相、不恐怖者無所畏相、遍知者四無礙智相、餘人無得者十八不共法相，佛得是無相。愍念眾生者大慈大悲相、實者無錯謬相、無所取者常捨相、現了知者一切種智相，佛得是無相。如是，諸天子！佛得一切諸法無相，以是因緣故，佛名無礙智。」
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爾時佛告須菩提：「般若波羅蜜是諸佛母，般若波羅蜜能示世間相，是故佛依止是法行，供養恭敬尊重讚歎是法。何等是法？所謂般若波羅蜜。諸佛依止般若波羅蜜住，恭敬供養尊重讚歎是般若波羅蜜。何以故？是般若波羅蜜出生諸佛。佛知作人。若人正問知作人者，正答無過於佛。何以故？須菩提！佛知作人故。須菩提！佛所乘來法，佛所從來道，得阿耨多羅三藐三菩提。是乘是道，佛還恭敬供養尊重讚歎受持守護。須菩提！是名佛知作人。
爾時佛告須菩提：「般若波羅蜜是諸佛母，般若波羅蜜能示世間相，是故佛依止是法行，供養恭敬尊重讚歎是法。何等是法？所謂般若波羅蜜。諸佛依止般若波羅蜜住，恭敬供養尊重讚歎是般若波羅蜜。何以故？是般若波羅蜜出生諸佛。佛知作人。若人正問知作人者，正答無過於佛。何以故？須菩提！佛知作人故。須菩提！佛所乘來法，佛所從來道，得阿耨多羅三藐三菩提。是乘是道，佛還恭敬供養尊重讚歎受持守護。須菩提！是名佛知作人。
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「復次，須菩提！佛知一切法無作相，作者無所有故。一切法無起相，形事不可得故。須菩提！佛因般若波羅蜜，知一切法無作相。以是因緣故，佛知作人。
「復次，須菩提！佛知一切法無作相，作者無所有故。一切法無起相，形事不可得故。須菩提！佛因般若波羅蜜，知一切法無作相。以是因緣故，佛知作人。
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「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，得一切法不生，以無所得故。以是因緣故，般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。」
「復次，須菩提！佛因般若波羅蜜，得一切法不生，以無所得故。以是因緣故，般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。」
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須菩提言：「世尊！若一切法無知者、無見者，云何般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相？」
須菩提言：「世尊！若一切法無知者、無見者，云何般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相？」
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佛告須菩提：「如是，如是！一切法實無知者、無見者。云何無知者、無見者？一切法空、虛誑、不堅固，是故一切法無知者、無見者。
佛告須菩提：「如是，如是！一切法實無知者、無見者。云何無知者、無見者？一切法空、虛誑、不堅固，是故一切法無知者、無見者。
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「復次，須菩提！一切法云何無知者、無見者？一切法無依止、無所繫。以是故，一切法無知者、無見者。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相：不見色故示世間相，不見受想行識故示世間相，乃至不見一切種智故示世間相。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。」
「復次，須菩提！一切法云何無知者、無見者？一切法無依止、無所繫。以是故，一切法無知者、無見者。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相：不見色故示世間相，不見受想行識故示世間相，乃至不見一切種智故示世間相。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。」
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須菩提言：「世尊！云何不見色故，般若波羅蜜示世間相？不見受想行識乃至一切種智故，示世間相？」
須菩提言：「世尊！云何不見色故，般若波羅蜜示世間相？不見受想行識乃至一切種智故，示世間相？」
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佛告須菩提：「若不緣色生識，是名不見色相故示。不緣受想行識生識，乃至不緣一切種智生識，是名不見一切種智相故示。如是，須菩提！是深般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。
佛告須菩提：「若不緣色生識，是名不見色相故示。不緣受想行識生識，乃至不緣一切種智生識，是名不見一切種智相故示。如是，須菩提！是深般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。
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「復次，須菩提！般若波羅蜜云何能生諸佛、能示世間相？須菩提！般若波羅蜜示世間空。云何示世間空？示五陰世間空，示十二入世間空，示十八界世間空，示十二因緣世間空，示我見、根本六十二見世間空；示十善道世間空，示四禪、四無量心、四無色定世間空，示三十七品世間空；示六波羅蜜世間空；示內空世間空，示外空世間空，示內外空世間空，示無法空世間空，示有法空世間空，示無法有法空世間空，示有為空世間空，示無為空世間空；示佛十力世間空，示十八不共法世間空，乃至示一切種智世間空。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。
「復次，須菩提！般若波羅蜜云何能生諸佛、能示世間相？須菩提！般若波羅蜜示世間空。云何示世間空？示五陰世間空，示十二入世間空，示十八界世間空，示十二因緣世間空，示我見、根本六十二見世間空；示十善道世間空，示四禪、四無量心、四無色定世間空，示三十七品世間空；示六波羅蜜世間空；示內空世間空，示外空世間空，示內外空世間空，示無法空世間空，示有法空世間空，示無法有法空世間空，示有為空世間空，示無為空世間空；示佛十力世間空，示十八不共法世間空，乃至示一切種智世間空。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。
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「復次，須菩提！佛因是般若波羅蜜，示世間空、知世間空、覺世間空、思惟世間空、分別世間空。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。
「復次，須菩提！佛因是般若波羅蜜，示世間空、知世間空、覺世間空、思惟世間空、分別世間空。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。
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「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間空。云何示佛世間空？示五陰世間空，乃至示一切種智世間空。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。
「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間空。云何示佛世間空？示五陰世間空，乃至示一切種智世間空。如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示世間相。
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「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間不可思議。云何示世間不可思議？示五陰世間不可思議，乃至示一切種智世間不可思議。
「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間不可思議。云何示世間不可思議？示五陰世間不可思議，乃至示一切種智世間不可思議。
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「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間離。云何示世間離？示五陰世間離，乃至示一切種智世間離。如是，須菩提！般若波羅蜜示佛世間離。
「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間離。云何示世間離？示五陰世間離，乃至示一切種智世間離。如是，須菩提！般若波羅蜜示佛世間離。
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「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間寂滅。云何示世間寂滅？示五陰世間寂滅，乃至示一切種智世間寂滅。
「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間寂滅。云何示世間寂滅？示五陰世間寂滅，乃至示一切種智世間寂滅。
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「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間畢竟空。云何示世間畢竟空？示五陰世間畢竟空，乃至示一切種智世間畢竟空。
「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間畢竟空。云何示世間畢竟空？示五陰世間畢竟空，乃至示一切種智世間畢竟空。
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「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間性空。云何示世間性空？示五陰世間性空，乃至示一切種智世間性空。
「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間性空。云何示世間性空？示五陰世間性空，乃至示一切種智世間性空。
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「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間無法空。云何示世間無法空？示五陰世間無法空，乃至示一切種智世間無法空。
「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間無法空。云何示世間無法空？示五陰世間無法空，乃至示一切種智世間無法空。
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「復次，須菩提！般若波羅蜜示世間有法空。云何示世間有法空？示五陰世間有法空，乃至示一切種智世間有法空。
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「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間無法有法空。云何示世間無法有法空？示五陰世間無法有法空，乃至示一切種智世間無法有法空。
「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間無法有法空。云何示世間無法有法空？示五陰世間無法有法空，乃至示一切種智世間無法有法空。
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「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間獨空。云何示世間獨空？示五陰世間獨空，乃至示一切種智世間獨空。
「復次，須菩提！般若波羅蜜示佛世間獨空。云何示世間獨空？示五陰世間獨空，乃至示一切種智世間獨空。
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「如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示佛世間相。須菩提！是深般若波羅蜜示世間相，所謂不生今世後世相。何以故？諸法無可用生今世後世相故。」
「如是，須菩提！般若波羅蜜能生諸佛、能示佛世間相。須菩提！是深般若波羅蜜示世間相，所謂不生今世後世相。何以故？諸法無可用生今世後世相故。」
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須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜為大事故起。世尊！是般若波羅蜜為不可思議事故起。世尊！是般若波羅蜜為不可稱事故起。世尊！是般若波羅蜜為無量事故起。世尊！是般若波羅蜜為無等等事故起。」
須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜為大事故起。世尊！是般若波羅蜜為不可思議事故起。世尊！是般若波羅蜜為不可稱事故起。世尊！是般若波羅蜜為無量事故起。世尊！是般若波羅蜜為無等等事故起。」
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佛言：「如是，如是！須菩提！般若波羅蜜為大事故起；為不可思議事故起；為不可稱事故起；為無量事故起；為無等等事故起。須菩提！云何是般若波羅蜜為大事故起？須菩提！諸佛大事者，所謂救一切眾生，不捨一切眾生。須菩提！云何是般若波羅蜜為不可思議事故起？須菩提！不可思議事者，所謂諸佛法、如來法、自然人法、一切智人法。以是故，須菩提！諸佛般若波羅蜜為諸佛不可思議事故起。須菩提！云何般若波羅蜜為不可稱事故起？須菩提！一切眾生中無有能思惟稱佛法、如來法、自然人法、一切智人法。以是故，須菩提！般若波羅蜜為不可稱事故起。須菩提！云何般若波羅蜜為無量事故起？須菩提！一切眾生中無有能量佛法、如來法、自然人法、一切智人法。以是故，須菩提！般若波羅蜜為不可量事故起。須菩提！云何般若波羅蜜為無等等事故起？須菩提！一切眾生中無有能與佛等者，何況過。以是故，須菩提！般若波羅蜜為無等等事故起。」
佛言：「如是，如是！須菩提！般若波羅蜜為大事故起；為不可思議事故起；為不可稱事故起；為無量事故起；為無等等事故起。須菩提！云何是般若波羅蜜為大事故起？須菩提！諸佛大事者，所謂救一切眾生，不捨一切眾生。須菩提！云何是般若波羅蜜為不可思議事故起？須菩提！不可思議事者，所謂諸佛法、如來法、自然人法、一切智人法。以是故，須菩提！諸佛般若波羅蜜為諸佛不可思議事故起。須菩提！云何般若波羅蜜為不可稱事故起？須菩提！一切眾生中無有能思惟稱佛法、如來法、自然人法、一切智人法。以是故，須菩提！般若波羅蜜為不可稱事故起。須菩提！云何般若波羅蜜為無量事故起？須菩提！一切眾生中無有能量佛法、如來法、自然人法、一切智人法。以是故，須菩提！般若波羅蜜為不可量事故起。須菩提！云何般若波羅蜜為無等等事故起？須菩提！一切眾生中無有能與佛等者，何況過。以是故，須菩提！般若波羅蜜為無等等事故起。」
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須菩提白佛言：「世尊！但佛法、如來法、自然人法、一切智人法，不可思議、不可稱、無有量、無等等事起耶？」
須菩提白佛言：「世尊！但佛法、如來法、自然人法、一切智人法，不可思議、不可稱、無有量、無等等事起耶？」
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佛告須菩提：「如是，如是！佛法、如來法、自然人法、一切智人法，不可思議、不可稱、無有量、無等等。色亦不可思議、不可稱、無有量、無等等，受想行識亦不可思議、不可稱、無有量、無等等，乃至一切種智、法性、法相，不可思議、不可稱、無有量、無等等。是中心、心數法不可得。
佛告須菩提：「如是，如是！佛法、如來法、自然人法、一切智人法，不可思議、不可稱、無有量、無等等。色亦不可思議、不可稱、無有量、無等等，受想行識亦不可思議、不可稱、無有量、無等等，乃至一切種智、法性、法相，不可思議、不可稱、無有量、無等等。是中心、心數法不可得。
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「復次，須菩提！色不可思議，是亦不可得，乃至色無等等，是亦不可得。受想行識乃至一切種智無等等，是亦不可得。」
「復次，須菩提！色不可思議，是亦不可得，乃至色無等等，是亦不可得。受想行識乃至一切種智無等等，是亦不可得。」
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須菩提白佛言：「世尊！何因緣，色不可思議乃至無等等，是亦不可得？受想行識乃至一切種智無等等，是亦不可得？」
須菩提白佛言：「世尊！何因緣，色不可思議乃至無等等，是亦不可得？受想行識乃至一切種智無等等，是亦不可得？」
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佛語須菩提：「色量不可得故，受想行識量不可得故，乃至一切種智量不可得故。」
佛語須菩提：「色量不可得故，受想行識量不可得故，乃至一切種智量不可得故。」
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須菩提白佛言：「世尊！何因緣，色量不可得？乃至一切種智量不可得？」
須菩提白佛言：「世尊！何因緣，色量不可得？乃至一切種智量不可得？」
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佛告須菩提：「色不可思議故，乃至色無等等故，量不可得。乃至一切種智不可思議故，乃至一切種智無等等故，量不可得。須菩提！於汝意云何，不可思議乃至無等等，寧可得不？色受想行識乃至一切種智，可得不？」
佛告須菩提：「色不可思議故，乃至色無等等故，量不可得。乃至一切種智不可思議故，乃至一切種智無等等故，量不可得。須菩提！於汝意云何，不可思議乃至無等等，寧可得不？色受想行識乃至一切種智，可得不？」
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須菩提言：「世尊！不可得。」
須菩提言：「世尊！不可得。」
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「以是故，須菩提！一切法不可思議，乃至無等等亦如是。須菩提！諸佛法不可思議、不可稱、無有量、無等等。須菩提！是名諸佛法不可思議乃至無等等。須菩提！是諸佛法不可思議，過思議相故；不可稱，過稱故；無有量，過量故；無等等，過等等故。須菩提！是因緣故，一切法亦不可思議乃至無等等。須菩提！不可思議，名是義不可思議；不可稱，名是義不可稱；無有量，名是義不可量；無等等，名是義無等等。須菩提！是諸佛法不可思議乃至無等等。不可思議，如虛空不可思議；不可稱，如虛空不可稱；無有量，如虛空無有量；無等等，如虛空無等等。須菩提！是亦名諸佛法不可思議乃至無等等。佛法如是無量，一切世間天及人、阿修羅，無能思議籌量者。」
「以是故，須菩提！一切法不可思議，乃至無等等亦如是。須菩提！諸佛法不可思議、不可稱、無有量、無等等。須菩提！是名諸佛法不可思議乃至無等等。須菩提！是諸佛法不可思議，過思議相故；不可稱，過稱故；無有量，過量故；無等等，過等等故。須菩提！是因緣故，一切法亦不可思議乃至無等等。須菩提！不可思議，名是義不可思議；不可稱，名是義不可稱；無有量，名是義不可量；無等等，名是義無等等。須菩提！是諸佛法不可思議乃至無等等。不可思議，如虛空不可思議；不可稱，如虛空不可稱；無有量，如虛空無有量；無等等，如虛空無等等。須菩提！是亦名諸佛法不可思議乃至無等等。佛法如是無量，一切世間天及人、阿修羅，無能思議籌量者。」
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說是諸佛法不可思議、不可稱、無有量、無等等品時，五百比丘一切法不受故，漏盡、心解脫，得阿羅漢。二十(丹千)比丘尼亦不受一切法故，漏盡得阿羅漢。六萬優婆塞、三萬優婆夷諸法中遠塵離垢，諸法中法眼生。二十(丹千)萬菩薩摩訶薩得無生法忍，於是賢劫中當受記。
說是諸佛法不可思議、不可稱、無有量、無等等品時，五百比丘一切法不受故，漏盡、心解脫，得阿羅漢。二十(丹千)比丘尼亦不受一切法故，漏盡得阿羅漢。六萬優婆塞、三萬優婆夷諸法中遠塵離垢，諸法中法眼生。二十(丹千)萬菩薩摩訶薩得無生法忍，於是賢劫中當受記。
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摩訶般若波羅蜜經卷第十四
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「復次，須菩提！色不可得故，不可思議。乃至色不可得故，無等等。受想行識不可得故，不可思議。乃至識不可得故，無等等。乃至一切種智不可得故，不可思議。乃至一切種智不可得故，無等等。」
「復次，須菩提！色不可得故，不可思議。乃至色不可得故，無等等。受想行識不可得故，不可思議。乃至識不可得故，無等等。乃至一切種智不可得故，不可思議。乃至一切種智不可得故，無等等。」
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須菩提白佛言：「世尊！何因緣，色不可得故，不可思議乃至無等等？受想行識不可得故，不可思議乃至無等等？乃至一切種智不可得故，不可思議乃至無等等？」
須菩提白佛言：「世尊！何因緣，色不可得故，不可思議乃至無等等？受想行識不可得故，不可思議乃至無等等？乃至一切種智不可得故，不可思議乃至無等等？」
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佛告須菩提：「色無能量故，不可得。受想行識無能量故，不可得。乃至一切種智無能量故，不可得。」
佛告須菩提：「色無能量故，不可得。受想行識無能量故，不可得。乃至一切種智無能量故，不可得。」
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須菩提白佛言：「世尊！何因緣，色無能量故，不可得？乃至一切種智無能量故，不可得？」
須菩提白佛言：「世尊！何因緣，色無能量故，不可得？乃至一切種智無能量故，不可得？」
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佛告須菩提：「色相不可思議故，無能量。乃至色相無等等故，無能量。乃至一切種智相不可思議故，無能量。乃至一切種智相無等等故，無能量。」
佛告須菩提：「色相不可思議故，無能量。乃至色相無等等故，無能量。乃至一切種智相不可思議故，無能量。乃至一切種智相無等等故，無能量。」
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