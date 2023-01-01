摩訶般若波羅蜜經卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第十三

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

聞持品第四十五(丹本耳品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞持品第四十五(丹本耳品)

爾時釋提桓因作是念：「若善男子、善女人得聞般若波羅蜜經耳者，是人於前世佛作功德，與善知識相隨。何況受持親近讀誦、正憶念、如說行，當知是善男子、善女人多親近諸佛。能得聽受親近讀誦乃至正憶念、如說修行、能問能答，當知是善男子、善女人於前世多供養親近諸佛故。聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏，當知是人亦於無量億劫行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因作是念：「若善男子、善女人得聞般若波羅蜜經耳者，是人於前世佛作功德，與善知識相隨。何況受持親近讀誦、正憶念、如說行，當知是善男子、善女人多親近諸佛。能得聽受親近讀誦乃至正憶念、如說修行、能問能答，當知是善男子、善女人於前世多供養親近諸佛故。聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏，當知是人亦於無量億劫行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏，聞已受持親近如說習行，當知是善男子、善女人如阿惟越致菩薩摩訶薩。何以故？世尊！是般若波羅蜜甚深，若先世不久行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，終不能信解深般若波羅蜜。世尊！若有善男子、善女人呰毀深般若波羅蜜者，當知是人前世亦呰毀深般若波羅蜜。何以故？是善男子、善女人聞說深般若波羅蜜時，無有信樂、心不清淨。是善男子、善女人先世不難不問諸佛及弟子：『云何應行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？云何應修內空乃至云何應修無法有法空？云何應修四念處乃至云何應修八聖道分？云何應修佛十力乃至云何應修十八不共法？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏，聞已受持親近如說習行，當知是善男子、善女人如阿惟越致菩薩摩訶薩。何以故？世尊！是般若波羅蜜甚深，若先世不久行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，終不能信解深般若波羅蜜。世尊！若有善男子、善女人呰毀深般若波羅蜜者，當知是人前世亦呰毀深般若波羅蜜。何以故？是善男子、善女人聞說深般若波羅蜜時，無有信樂、心不清淨。是善男子、善女人先世不難不問諸佛及弟子：『云何應行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？云何應修內空乃至云何應修無法有法空？云何應修四念處乃至云何應修八聖道分？云何應修佛十力乃至云何應修十八不共法？』」

釋提桓因語舍利弗：「是深般若波羅蜜，若有善男子、善女人不久行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，不行內空、外空乃至無法有法空，不行四禪、四無量心、四無色定，不行四念處乃至八聖道分，不行佛十力乃至十八不共法。如是人不信解是般若波羅蜜，有何可怪？大德舍利弗！我禮般若波羅蜜，禮般若波羅蜜是禮一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因語舍利弗：「是深般若波羅蜜，若有善男子、善女人不久行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，不行內空、外空乃至無法有法空，不行四禪、四無量心、四無色定，不行四念處乃至八聖道分，不行佛十力乃至十八不共法。如是人不信解是般若波羅蜜，有何可怪？大德舍利弗！我禮般若波羅蜜，禮般若波羅蜜是禮一切智。」

佛告釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！禮般若波羅蜜是禮一切智。何以故？憍尸迦！諸佛一切智皆從般若波羅蜜生，一切智即是般若波羅蜜。以是故，憍尸迦！善男子、善女人欲住一切智，當住般若波羅蜜。善男子、善女人欲生道種智，當習行般若波羅蜜。欲斷一切諸結及習，當習行般若波羅蜜。善男子、善女人欲轉法輪，當習行般若波羅蜜。善男子、善女人欲得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，當習行般若波羅蜜。欲得辟支佛道，當習行般若波羅蜜。欲教眾生令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，當習行般若波羅蜜。若善男子、善女人欲教眾生令得阿耨多羅三藐三菩提，若欲總攝比丘僧，當習行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！禮般若波羅蜜是禮一切智。何以故？憍尸迦！諸佛一切智皆從般若波羅蜜生，一切智即是般若波羅蜜。以是故，憍尸迦！善男子、善女人欲住一切智，當住般若波羅蜜。善男子、善女人欲生道種智，當習行般若波羅蜜。欲斷一切諸結及習，當習行般若波羅蜜。善男子、善女人欲轉法輪，當習行般若波羅蜜。善男子、善女人欲得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，當習行般若波羅蜜。欲得辟支佛道，當習行般若波羅蜜。欲教眾生令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，當習行般若波羅蜜。若善男子、善女人欲教眾生令得阿耨多羅三藐三菩提，若欲總攝比丘僧，當習行般若波羅蜜。」

釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜時，云何名住般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜？云何住內空、外空乃至無法有法空？云何住四禪、四無量心、四無色定、五神通？云何住四念處乃至八聖道分？云何住佛十力乃至十八不共法？世尊！菩薩摩訶薩云何習行般若波羅蜜乃至檀那波羅蜜，內空乃至十八不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜時，云何名住般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜？云何住內空、外空乃至無法有法空？云何住四禪、四無量心、四無色定、五神通？云何住四念處乃至八聖道分？云何住佛十力乃至十八不共法？世尊！菩薩摩訶薩云何習行般若波羅蜜乃至檀那波羅蜜，內空乃至十八不共法？」

佛語釋提桓因言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝能樂問是事，皆是佛神力。憍尸迦！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若不住色中，為習行般若波羅蜜。若不住受想行識中，為習行般若波羅蜜。眼耳鼻舌身意、色聲香味觸法、眼界乃至意識界亦如是。憍尸迦！若菩薩摩訶薩不住般若波羅蜜中，為習般若波羅蜜。不住禪那波羅蜜中，為習禪那波羅蜜。不住毘梨耶波羅蜜中，為習毘梨耶波羅蜜。不住羼提波羅蜜中，為習羼提波羅蜜。不住尸羅波羅蜜中，為習尸羅波羅蜜。不住檀那波羅蜜中，為習檀那波羅蜜。如是，憍尸迦！是名菩薩摩訶薩不住般若波羅蜜中為習般若波羅蜜。憍尸迦！不住內空中為習內空，乃至不住無法有法空中為習無法有法空。不住四禪中為習四禪，不住四無量心中為習四無量心，不住四無色定中為習四無色定，不住五神通中為習五神通。不住四念處中為習四念處，乃至不住八聖道分中為習八聖道分。不住佛十力中為習佛十力，乃至不住十八不共法中為習十八不共法。何以故？憍尸迦！是菩薩不得色可住可習處，乃至十八不共法不得十八不共法可住可習處。復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩不習色，若不習色是名習色。受想行識乃至十八不共法亦如是。何以故？是菩薩摩訶薩色前際不可得、中際不可得、後際不可得，乃至十八不共法亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語釋提桓因言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝能樂問是事，皆是佛神力。憍尸迦！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若不住色中，為習行般若波羅蜜。若不住受想行識中，為習行般若波羅蜜。眼耳鼻舌身意、色聲香味觸法、眼界乃至意識界亦如是。憍尸迦！若菩薩摩訶薩不住般若波羅蜜中，為習般若波羅蜜。不住禪那波羅蜜中，為習禪那波羅蜜。不住毘梨耶波羅蜜中，為習毘梨耶波羅蜜。不住羼提波羅蜜中，為習羼提波羅蜜。不住尸羅波羅蜜中，為習尸羅波羅蜜。不住檀那波羅蜜中，為習檀那波羅蜜。如是，憍尸迦！是名菩薩摩訶薩不住般若波羅蜜中為習般若波羅蜜。憍尸迦！不住內空中為習內空，乃至不住無法有法空中為習無法有法空。不住四禪中為習四禪，不住四無量心中為習四無量心，不住四無色定中為習四無色定，不住五神通中為習五神通。不住四念處中為習四念處，乃至不住八聖道分中為習八聖道分。不住佛十力中為習佛十力，乃至不住十八不共法中為習十八不共法。何以故？憍尸迦！是菩薩不得色可住可習處，乃至十八不共法不得十八不共法可住可習處。復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩不習色，若不習色是名習色。受想行識乃至十八不共法亦如是。何以故？是菩薩摩訶薩色前際不可得、中際不可得、後際不可得，乃至十八不共法亦如是。」

舍利弗白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深。」

佛言：「色如甚深故，般若波羅蜜甚深。受想行識如甚深故，般若波羅蜜甚深。乃至十八不共法亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色如甚深故，般若波羅蜜甚深。受想行識如甚深故，般若波羅蜜甚深。乃至十八不共法亦如是。」

舍利弗言：「世尊！是般若波羅蜜難可測量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「世尊！是般若波羅蜜難可測量。」

佛言：「色難可測量故，般若波羅蜜難可測量。受想行識乃至十八不共法難可測量故，般若波羅蜜難可測量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色難可測量故，般若波羅蜜難可測量。受想行識乃至十八不共法難可測量故，般若波羅蜜難可測量。」

「世尊！是般若波羅蜜無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是般若波羅蜜無量。」

佛言：「色無量故，般若波羅蜜無量。受想行識乃至十八不共法無量故，般若波羅蜜無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色無量故，般若波羅蜜無量。受想行識乃至十八不共法無量故，般若波羅蜜無量。」

佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色甚深，為行般若波羅蜜。不行受想行識乃至不行十八不共法甚深，為行般若波羅蜜。何以故？色甚深相為非色，受想行識乃至十八不共法甚深相為非十八不共法。如是不行，為行般若波羅蜜。舍利弗！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色難測量，為行般若波羅蜜。不行受想行識乃至不行十八不共法難測量，為行般若波羅蜜。何以故？色難測量相為非色，受想行識乃至十八不共法難測量相為非十八不共法。舍利弗！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色無量，為行般若波羅蜜。不行受想行識乃至不行十八不共法無量，為行般若波羅蜜。何以故？色是無量相為非色，受想行識乃至十八不共法無量相為非十八不共法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色甚深，為行般若波羅蜜。不行受想行識乃至不行十八不共法甚深，為行般若波羅蜜。何以故？色甚深相為非色，受想行識乃至十八不共法甚深相為非十八不共法。如是不行，為行般若波羅蜜。舍利弗！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色難測量，為行般若波羅蜜。不行受想行識乃至不行十八不共法難測量，為行般若波羅蜜。何以故？色難測量相為非色，受想行識乃至十八不共法難測量相為非十八不共法。舍利弗！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色無量，為行般若波羅蜜。不行受想行識乃至不行十八不共法無量，為行般若波羅蜜。何以故？色是無量相為非色，受想行識乃至十八不共法無量相為非十八不共法。」

舍利弗白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深甚深相，難見難解，不可思量。不應在新發意菩薩前說。何以故？新發意菩薩聞是甚深般若波羅蜜，或當驚怖，心生疑悔，不信不行。是甚深般若波羅蜜，當在阿惟越致菩薩摩訶薩前說。是菩薩聞是甚深般若波羅蜜，不驚不怖、心不疑悔則能信行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深甚深相，難見難解，不可思量。不應在新發意菩薩前說。何以故？新發意菩薩聞是甚深般若波羅蜜，或當驚怖，心生疑悔，不信不行。是甚深般若波羅蜜，當在阿惟越致菩薩摩訶薩前說。是菩薩聞是甚深般若波羅蜜，不驚不怖、心不疑悔則能信行。」

釋提桓因問舍利弗：「若在新發意菩薩摩訶薩前說是深般若波羅蜜，有何等過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因問舍利弗：「若在新發意菩薩摩訶薩前說是深般若波羅蜜，有何等過？」

舍利弗報釋提桓因言：「憍尸迦！若在新發意菩薩前說是深般若波羅蜜，或當驚怖、呰毀不信，是新發意菩薩或有是處。若新發意菩薩聞是深般若波羅蜜，毀呰不信，種三惡道業。是業因緣故，久久難得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗報釋提桓因言：「憍尸迦！若在新發意菩薩前說是深般若波羅蜜，或當驚怖、呰毀不信，是新發意菩薩或有是處。若新發意菩薩聞是深般若波羅蜜，毀呰不信，種三惡道業。是業因緣故，久久難得阿耨多羅三藐三菩提。」

釋提桓因問舍利弗：「頗有未受記菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜不驚不怖者不？」舍利弗言：「如是，憍尸迦！若有菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜不驚不怖，當知是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記不久，不過一佛兩佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因問舍利弗：「頗有未受記菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜不驚不怖者不？」舍利弗言：「如是，憍尸迦！若有菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜不驚不怖，當知是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記不久，不過一佛兩佛。」

佛告舍利弗：「如是，如是！是菩薩摩訶薩久發意行六波羅蜜，多供養諸佛，聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏，聞即受持，如般若波羅蜜中所說行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是，如是！是菩薩摩訶薩久發意行六波羅蜜，多供養諸佛，聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏，聞即受持，如般若波羅蜜中所說行。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！我欲說譬喻。如求菩薩道善男子、善女人，夢中修行般若波羅蜜，入禪定、勤精進、具足忍辱、守護於戒、行布施。修行內空、外空乃至坐於道場。當知是善男子、善女人近阿耨多羅三藐三菩提。何況菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，覺時修行般若波羅蜜，入禪定、勤精進、具足忍辱、守護於戒、行布施，而不疾成阿耨多羅三藐三菩提坐於道場？世尊！善男子、善女人善根成就，得聞般若波羅蜜，受持乃至如說修行。當知是菩薩摩訶薩久發意種善根，多供養諸佛，與善知識相隨，是人能受持般若波羅蜜乃至正憶念，當知是人近受阿耨多羅三藐三菩提記。當知是善男子、善女人如阿惟越致菩薩摩訶薩，於阿耨多羅三藐三菩提不動轉，能得深般若波羅蜜，得已能受持讀誦乃至正憶念。世尊！譬如人欲過百由旬若二百三百四百由旬曠野嶮道，先見諸相，若放牧者、若壃界、若園林。如是等諸相故，知近城邑聚落。是人見是相已，作是念：『如我所見相，當知城邑聚落不遠。』心得安隱，不畏賊難惡虫飢渴。世尊！菩薩摩訶薩亦如是。若得是深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念，當知近受得阿耨多羅三藐三菩提記不久，當知是菩薩摩訶薩，不應畏墮聲聞、辟支佛地。是諸先相，所謂甚深般若波羅蜜，得聞得見得受持乃至正憶念故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！我欲說譬喻。如求菩薩道善男子、善女人，夢中修行般若波羅蜜，入禪定、勤精進、具足忍辱、守護於戒、行布施。修行內空、外空乃至坐於道場。當知是善男子、善女人近阿耨多羅三藐三菩提。何況菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，覺時修行般若波羅蜜，入禪定、勤精進、具足忍辱、守護於戒、行布施，而不疾成阿耨多羅三藐三菩提坐於道場？世尊！善男子、善女人善根成就，得聞般若波羅蜜，受持乃至如說修行。當知是菩薩摩訶薩久發意種善根，多供養諸佛，與善知識相隨，是人能受持般若波羅蜜乃至正憶念，當知是人近受阿耨多羅三藐三菩提記。當知是善男子、善女人如阿惟越致菩薩摩訶薩，於阿耨多羅三藐三菩提不動轉，能得深般若波羅蜜，得已能受持讀誦乃至正憶念。世尊！譬如人欲過百由旬若二百三百四百由旬曠野嶮道，先見諸相，若放牧者、若壃界、若園林。如是等諸相故，知近城邑聚落。是人見是相已，作是念：『如我所見相，當知城邑聚落不遠。』心得安隱，不畏賊難惡虫飢渴。世尊！菩薩摩訶薩亦如是。若得是深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念，當知近受得阿耨多羅三藐三菩提記不久，當知是菩薩摩訶薩，不應畏墮聲聞、辟支佛地。是諸先相，所謂甚深般若波羅蜜，得聞得見得受持乃至正憶念故。」

佛告舍利弗：「如是，如是！汝更樂說者便說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是，如是！汝更樂說者便說。」

「世尊！譬如人欲見大海，發心往趣。不見樹相、不見山相，是人雖未見大海，知大海不遠。何以故？大海處平，無樹相、無山相故。如是，世尊！菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜，受持乃至正憶念時，雖未佛前受劫數之記，若百劫千劫百千萬億劫，是菩薩自知近受阿耨多羅三藐三菩提記不久。何以故？『我得聞是深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念故。』世尊！譬如初春，諸樹故葉已墮，當知此樹新葉華果出在不久。何以故？見是諸樹先相故，知今不久華葉果出。是時閻浮提人見樹先相，皆悉歡喜。世尊！菩薩摩訶薩得聞是深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念、如說行，當知是菩薩善根成就，多供養諸佛。是菩薩應作是念：『先世善根所追，趣阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣故，得見得聞是深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念、如說行。』是中諸天子曾見佛者，歡喜踊躍，作是念言：『先諸菩薩摩訶薩亦有如是受記先相，今是菩薩摩訶薩受阿耨多羅三藐三菩提記亦不久。』世尊！譬如母人懷妊，身體苦重、行步不便、坐起不安、眠食轉少，不憙語言、厭本所習，受苦痛故。有異母人見其先相，當知產生不久。菩薩摩訶薩亦如是，種善根，多供養諸佛，久行六波羅蜜，與善知識相隨，善根成就，得聞深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念、如說行。諸人亦知是菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提記不久。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！譬如人欲見大海，發心往趣。不見樹相、不見山相，是人雖未見大海，知大海不遠。何以故？大海處平，無樹相、無山相故。如是，世尊！菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜，受持乃至正憶念時，雖未佛前受劫數之記，若百劫千劫百千萬億劫，是菩薩自知近受阿耨多羅三藐三菩提記不久。何以故？『我得聞是深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念故。』世尊！譬如初春，諸樹故葉已墮，當知此樹新葉華果出在不久。何以故？見是諸樹先相故，知今不久華葉果出。是時閻浮提人見樹先相，皆悉歡喜。世尊！菩薩摩訶薩得聞是深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念、如說行，當知是菩薩善根成就，多供養諸佛。是菩薩應作是念：『先世善根所追，趣阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣故，得見得聞是深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念、如說行。』是中諸天子曾見佛者，歡喜踊躍，作是念言：『先諸菩薩摩訶薩亦有如是受記先相，今是菩薩摩訶薩受阿耨多羅三藐三菩提記亦不久。』世尊！譬如母人懷妊，身體苦重、行步不便、坐起不安、眠食轉少，不憙語言、厭本所習，受苦痛故。有異母人見其先相，當知產生不久。菩薩摩訶薩亦如是，種善根，多供養諸佛，久行六波羅蜜，與善知識相隨，善根成就，得聞深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念、如說行。諸人亦知是菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提記不久。」

佛告舍利弗言：「善哉，善哉！汝所樂說皆是佛力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗言：「善哉，善哉！汝所樂說皆是佛力。」

爾時須菩提白佛言：「希有世尊！諸多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，善付諸菩薩摩訶薩事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「希有世尊！諸多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，善付諸菩薩摩訶薩事。」

佛告須菩提：「諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，安隱多眾生，令無量眾生得樂，憐愍饒益諸天人故。是諸菩薩行菩薩道時，以四事攝無量百千眾生，所謂布施、愛語、利益、同事。亦以十善道成就眾生，自行初禪亦教他人令行初禪，乃至自行非有想非無想處亦教他人令行乃至非有想非無想處。自行檀那波羅蜜亦教他人令行檀那波羅蜜，自行尸羅波羅蜜亦教他人令行尸羅波羅蜜，自行羼提波羅蜜亦教他人令行羼提波羅蜜，自行毘梨耶波羅蜜亦教他人令行毘梨耶波羅蜜，自行禪那波羅蜜亦教他人令行禪那波羅蜜，自行般若波羅蜜亦教他人令行般若波羅蜜。是菩薩得般若波羅蜜，以方便力教眾生，令得須陀洹果，自於內不證。教眾生令得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，自於內不證。教眾生令得辟支佛道，自於內不證。自行六波羅蜜亦教無量百千萬諸菩薩令行六波羅蜜。自住阿惟越致地亦教他人住阿惟越致地。自淨佛國土亦教他人淨佛國土。自成就眾生亦教他人成就眾生。自得菩薩神通亦教他人令得菩薩神通。自淨陀羅尼門亦教他人淨陀羅尼門。自具足樂說辯才亦教他人具足樂說辯才。自受色成就亦教他人受色成就。自成就三十二相亦教他人成就三十二相。自成就童真地亦教他人成就童真地。自成就佛十力亦教他人令成就佛十力。自行四無所畏亦教他人行四無所畏。自行十八不共法亦教他人令行十八不共法。自行大慈大悲亦教他人行大慈大悲。自得一切種智亦教他人令得一切種智。自離一切結使及習亦教他人令離一切結使及習。自轉法輪亦教他人轉法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，安隱多眾生，令無量眾生得樂，憐愍饒益諸天人故。是諸菩薩行菩薩道時，以四事攝無量百千眾生，所謂布施、愛語、利益、同事。亦以十善道成就眾生，自行初禪亦教他人令行初禪，乃至自行非有想非無想處亦教他人令行乃至非有想非無想處。自行檀那波羅蜜亦教他人令行檀那波羅蜜，自行尸羅波羅蜜亦教他人令行尸羅波羅蜜，自行羼提波羅蜜亦教他人令行羼提波羅蜜，自行毘梨耶波羅蜜亦教他人令行毘梨耶波羅蜜，自行禪那波羅蜜亦教他人令行禪那波羅蜜，自行般若波羅蜜亦教他人令行般若波羅蜜。是菩薩得般若波羅蜜，以方便力教眾生，令得須陀洹果，自於內不證。教眾生令得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，自於內不證。教眾生令得辟支佛道，自於內不證。自行六波羅蜜亦教無量百千萬諸菩薩令行六波羅蜜。自住阿惟越致地亦教他人住阿惟越致地。自淨佛國土亦教他人淨佛國土。自成就眾生亦教他人成就眾生。自得菩薩神通亦教他人令得菩薩神通。自淨陀羅尼門亦教他人淨陀羅尼門。自具足樂說辯才亦教他人具足樂說辯才。自受色成就亦教他人受色成就。自成就三十二相亦教他人成就三十二相。自成就童真地亦教他人成就童真地。自成就佛十力亦教他人令成就佛十力。自行四無所畏亦教他人行四無所畏。自行十八不共法亦教他人令行十八不共法。自行大慈大悲亦教他人行大慈大悲。自得一切種智亦教他人令得一切種智。自離一切結使及習亦教他人令離一切結使及習。自轉法輪亦教他人轉法輪。」

須菩提白佛言：「希有世尊！諸菩薩摩訶薩大功德成就，所謂為一切眾生行般若波羅蜜，欲得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！云何諸菩薩摩訶薩具足修行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「希有世尊！諸菩薩摩訶薩大功德成就，所謂為一切眾生行般若波羅蜜，欲得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！云何諸菩薩摩訶薩具足修行般若波羅蜜？」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見色增相亦不見減相，不見受想行識增相亦不見減相，乃至一切種智不見增相亦不見減相。菩薩摩訶薩是時具足般若波羅蜜。復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見是法是非法，不見是過去法是未來現在法，不見是善法不善法、有記法無記法，不見是有為法無為法，不見欲界、色界、無色界，不見檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，乃至不見一切種智。如是菩薩摩訶薩具足修行般若波羅蜜。何以故？諸法無相故。諸法空、欺誑、無堅固，無覺者、無壽命者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見色增相亦不見減相，不見受想行識增相亦不見減相，乃至一切種智不見增相亦不見減相。菩薩摩訶薩是時具足般若波羅蜜。復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見是法是非法，不見是過去法是未來現在法，不見是善法不善法、有記法無記法，不見是有為法無為法，不見欲界、色界、無色界，不見檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，乃至不見一切種智。如是菩薩摩訶薩具足修行般若波羅蜜。何以故？諸法無相故。諸法空、欺誑、無堅固，無覺者、無壽命者。」

須菩提言：「世尊！世尊所說不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！世尊所說不可思議。」

佛告須菩提：「色不可思議故所說不可思議，受想行識不可思議故所說不可思議，六波羅蜜不可思議故所說不可思議，乃至一切種智不可思議故所說不可思議。須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，知色是不可思議，受想行識是不可思議，乃至知一切種智是不可思議。是菩薩則不能具足般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「色不可思議故所說不可思議，受想行識不可思議故所說不可思議，六波羅蜜不可思議故所說不可思議，乃至一切種智不可思議故所說不可思議。須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，知色是不可思議，受想行識是不可思議，乃至知一切種智是不可思議。是菩薩則不能具足般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜，誰當信解者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜，誰當信解者？」

佛言：「若有菩薩摩訶薩久行六波羅蜜，種善根，多親近供養諸佛，與善知識相隨，是菩薩能信解深般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有菩薩摩訶薩久行六波羅蜜，種善根，多親近供養諸佛，與善知識相隨，是菩薩能信解深般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩久行六波羅蜜，種善根，多親近供養諸佛，與善知識相隨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩久行六波羅蜜，種善根，多親近供養諸佛，與善知識相隨？」

佛言：「若菩薩摩訶薩不分別色，不分別色相，不分別色性；不分別受想行識，不分別識相，不分別識性。眼耳鼻舌身意，色聲香味觸法，眼界乃至意識界，亦如是。不分別欲界、色界、無色界，不分別三界相、性。不分別檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分，佛十力乃至十八不共法，不分別檀乃至十八不共法相，不分別十八不共法性。不分別道種智，不分別道種智相、性。不分別一切種智，不分別一切種智相，不分別一切種智性。何以故？須菩提！色不可思議，受想行識不可思議，乃至一切種智不可思議。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩久行六波羅蜜，種善根，多親近供養諸佛，與善知識相隨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若菩薩摩訶薩不分別色，不分別色相，不分別色性；不分別受想行識，不分別識相，不分別識性。眼耳鼻舌身意，色聲香味觸法，眼界乃至意識界，亦如是。不分別欲界、色界、無色界，不分別三界相、性。不分別檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分，佛十力乃至十八不共法，不分別檀乃至十八不共法相，不分別十八不共法性。不分別道種智，不分別道種智相、性。不分別一切種智，不分別一切種智相，不分別一切種智性。何以故？須菩提！色不可思議，受想行識不可思議，乃至一切種智不可思議。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩久行六波羅蜜，種善根，多親近供養諸佛，與善知識相隨。」

須菩提白佛言：「世尊！色甚深故，般若波羅蜜甚深，受想行識甚深乃至一切種智甚深故，般若波羅蜜甚深。世尊！是般若波羅蜜珍寶聚，有須陀洹果寶故，有斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提寶故。有四禪、四無量心、四無色定、五神通，四念處乃至八聖道分，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，一切智、一切種智寶故。世尊！是般若波羅蜜清淨聚。色清淨故，般若波羅蜜清淨聚。受想行識清淨乃至一切種智清淨故，般若波羅蜜清淨聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！色甚深故，般若波羅蜜甚深，受想行識甚深乃至一切種智甚深故，般若波羅蜜甚深。世尊！是般若波羅蜜珍寶聚，有須陀洹果寶故，有斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提寶故。有四禪、四無量心、四無色定、五神通，四念處乃至八聖道分，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，一切智、一切種智寶故。世尊！是般若波羅蜜清淨聚。色清淨故，般若波羅蜜清淨聚。受想行識清淨乃至一切種智清淨故，般若波羅蜜清淨聚。」

須菩提言：「世尊！甚可怪，說是般若波羅蜜時，多有留難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！甚可怪，說是般若波羅蜜時，多有留難。」

佛言：「如是，如是！須菩提！是甚深般若波羅蜜多有留難。以是事故，善男子、善女人若欲書是般若波羅蜜時，應當疾書；若讀誦思惟說、正憶念、修行時，亦應疾修行。何以故？是甚深般若波羅蜜，若書讀誦思惟說、正憶念、修行時，不欲令諸難起故。善男子、善女人若能一月書成，當應勤書。若二月三月四月五月六月七月、若一歲書成，亦當勤書。讀誦思惟說、正憶念、修行，若一月得成就乃至一歲得成就，應當勤成就。何以故？須菩提！是珍寶中多有難起故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！是甚深般若波羅蜜多有留難。以是事故，善男子、善女人若欲書是般若波羅蜜時，應當疾書；若讀誦思惟說、正憶念、修行時，亦應疾修行。何以故？是甚深般若波羅蜜，若書讀誦思惟說、正憶念、修行時，不欲令諸難起故。善男子、善女人若能一月書成，當應勤書。若二月三月四月五月六月七月、若一歲書成，亦當勤書。讀誦思惟說、正憶念、修行，若一月得成就乃至一歲得成就，應當勤成就。何以故？須菩提！是珍寶中多有難起故。」

須菩提言：「世尊！是甚深般若波羅蜜中，惡魔憙作留難故，不得令書，不得令讀誦思惟說、正憶念、修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！是甚深般若波羅蜜中，惡魔憙作留難故，不得令書，不得令讀誦思惟說、正憶念、修行。」

佛告須菩提：「惡魔雖欲留難是深般若波羅蜜，令不得書讀誦思惟說、正憶念、修行，亦不能破壞是菩薩摩訶薩書般若波羅蜜乃至修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「惡魔雖欲留難是深般若波羅蜜，令不得書讀誦思惟說、正憶念、修行，亦不能破壞是菩薩摩訶薩書般若波羅蜜乃至修行。」

爾時舍利弗白佛言：「世尊！誰力故，令惡魔不能留難菩薩摩訶薩書深般若波羅蜜乃至修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！誰力故，令惡魔不能留難菩薩摩訶薩書深般若波羅蜜乃至修行？」

佛言：「是佛力故，惡魔不能留難菩薩摩訶薩書深般若波羅蜜乃至修行。舍利弗！亦是十方國土現在諸佛力故，是諸佛擁護念是菩薩故，令魔不能留難菩薩摩訶薩令不書成就般若波羅蜜乃至修行。何以故？十方國土中現在無量無邊阿僧祇諸佛，擁護念是菩薩書深般若波羅蜜乃至修行，法應爾，亦無能作留難。舍利弗！善男子、善女人應當作是念：『我書是深般若波羅蜜乃至修行，皆是十方諸佛力。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是佛力故，惡魔不能留難菩薩摩訶薩書深般若波羅蜜乃至修行。舍利弗！亦是十方國土現在諸佛力故，是諸佛擁護念是菩薩故，令魔不能留難菩薩摩訶薩令不書成就般若波羅蜜乃至修行。何以故？十方國土中現在無量無邊阿僧祇諸佛，擁護念是菩薩書深般若波羅蜜乃至修行，法應爾，亦無能作留難。舍利弗！善男子、善女人應當作是念：『我書是深般若波羅蜜乃至修行，皆是十方諸佛力。』」

舍利弗言：「世尊！若有善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至修行，皆是佛力故，當知是人是諸佛所護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「世尊！若有善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至修行，皆是佛力故，當知是人是諸佛所護。」

佛言：「如是，如是！舍利弗！當知若有善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至修行，皆是佛力故，當知亦是諸佛所護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！舍利弗！當知若有善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至修行，皆是佛力故，當知亦是諸佛所護。」

舍利弗言：「世尊！十方現在無量無邊阿僧祇諸佛，皆識、皆以佛眼見是善男子、善女人書深般若波羅蜜時乃至修行時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「世尊！十方現在無量無邊阿僧祇諸佛，皆識、皆以佛眼見是善男子、善女人書深般若波羅蜜時乃至修行時。」

佛言：「如是，如是！舍利弗！十方現在無量無邊阿僧祇諸佛，皆識、皆以佛眼見是善男子、善女人書深般若波羅蜜時乃至修行時。舍利弗！是中求菩薩道善男子！善女人若書是深般若波羅蜜，受持讀誦、正憶念、如說修行，當知是人近阿耨多羅三藐三菩提不久。舍利弗！善男子、善女人書是深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念，是人於深般若波羅蜜多信解相，亦供養恭敬尊重讚歎是深般若波羅蜜，華香瓔珞乃至幡蓋供養。舍利弗！諸佛皆識、皆以佛眼見是善男子、善女人。是善男子、善女人供養功德，當得大利益、大果報。舍利弗！是善男子、善女人以是供養功德因緣故，終不墮惡道中，乃至阿惟越致地，終不遠離諸佛。舍利弗！是善男子、善女人，是善根因緣故，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不遠離六波羅蜜，終不遠離內空乃至無法有法空，終不遠離四念處乃至八聖道分，終不遠離佛十力乃至阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！是深般若波羅蜜，佛般涅槃後當至南方國土。是中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，當書是深般若波羅蜜，當受持讀誦思惟說、正憶念、修行。以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上人中樂，增益六波羅蜜，供養恭敬尊重讚歎諸佛，漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。舍利弗！是深般若波羅蜜從南方當轉至西方，所在處，是中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，當書是深般若波羅蜜，當受持讀誦思惟說、正憶念、修行。以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上人中樂，增益六波羅蜜，供養恭敬尊重讚歎諸佛，漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。舍利弗！是深般若波羅蜜從西方當轉至北方，所在處，是中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，當書是深般若波羅蜜，當受持讀誦思惟說、正憶念、修行。以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上人中樂，增益六波羅蜜，供養恭敬尊重讚歎諸佛，漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。舍利弗！是深般若波羅蜜，是時北方當作佛事。何以故？舍利弗？我法盛時無滅相。舍利弗！我已念是善男子、善女人受是深般若波羅蜜乃至修行。是善男子、善女人能書是般若波羅蜜，恭敬供養尊重讚歎，華香乃至幡蓋。舍利弗！是善男子、善女人以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上人中樂，增益六波羅蜜，供養恭敬尊重讚歎諸佛，漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。何以故？舍利弗！我以佛眼見是人，我亦稱譽讚歎。十方國土中無量無邊阿僧祇諸佛，亦以佛眼見是人，亦稱譽讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！舍利弗！十方現在無量無邊阿僧祇諸佛，皆識、皆以佛眼見是善男子、善女人書深般若波羅蜜時乃至修行時。舍利弗！是中求菩薩道善男子！善女人若書是深般若波羅蜜，受持讀誦、正憶念、如說修行，當知是人近阿耨多羅三藐三菩提不久。舍利弗！善男子、善女人書是深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念，是人於深般若波羅蜜多信解相，亦供養恭敬尊重讚歎是深般若波羅蜜，華香瓔珞乃至幡蓋供養。舍利弗！諸佛皆識、皆以佛眼見是善男子、善女人。是善男子、善女人供養功德，當得大利益、大果報。舍利弗！是善男子、善女人以是供養功德因緣故，終不墮惡道中，乃至阿惟越致地，終不遠離諸佛。舍利弗！是善男子、善女人，是善根因緣故，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不遠離六波羅蜜，終不遠離內空乃至無法有法空，終不遠離四念處乃至八聖道分，終不遠離佛十力乃至阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！是深般若波羅蜜，佛般涅槃後當至南方國土。是中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，當書是深般若波羅蜜，當受持讀誦思惟說、正憶念、修行。以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上人中樂，增益六波羅蜜，供養恭敬尊重讚歎諸佛，漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。舍利弗！是深般若波羅蜜從南方當轉至西方，所在處，是中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，當書是深般若波羅蜜，當受持讀誦思惟說、正憶念、修行。以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上人中樂，增益六波羅蜜，供養恭敬尊重讚歎諸佛，漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。舍利弗！是深般若波羅蜜從西方當轉至北方，所在處，是中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，當書是深般若波羅蜜，當受持讀誦思惟說、正憶念、修行。以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上人中樂，增益六波羅蜜，供養恭敬尊重讚歎諸佛，漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。舍利弗！是深般若波羅蜜，是時北方當作佛事。何以故？舍利弗？我法盛時無滅相。舍利弗！我已念是善男子、善女人受是深般若波羅蜜乃至修行。是善男子、善女人能書是般若波羅蜜，恭敬供養尊重讚歎，華香乃至幡蓋。舍利弗！是善男子、善女人以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上人中樂，增益六波羅蜜，供養恭敬尊重讚歎諸佛，漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。何以故？舍利弗！我以佛眼見是人，我亦稱譽讚歎。十方國土中無量無邊阿僧祇諸佛，亦以佛眼見是人，亦稱譽讚歎。」

舍利弗白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜後時當在北方廣行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜後時當在北方廣行耶？」

佛言：「如是，如是！舍利弗！是深般若波羅蜜後時在北方當廣行。舍利弗！後時於北方，是善男子、善女人若聞是深般若波羅蜜，若書受持讀誦思惟說、正憶念、如說修行，當知是善男子、善女人久發大乘心，多供養諸佛，種善根，久與善知識相隨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！舍利弗！是深般若波羅蜜後時在北方當廣行。舍利弗！後時於北方，是善男子、善女人若聞是深般若波羅蜜，若書受持讀誦思惟說、正憶念、如說修行，當知是善男子、善女人久發大乘心，多供養諸佛，種善根，久與善知識相隨。」

舍利弗白佛言：「世尊！後時北方當有幾所善男子、善女人求佛道，書深般若波羅蜜乃至如說修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！後時北方當有幾所善男子、善女人求佛道，書深般若波羅蜜乃至如說修行？」

佛告舍利弗：「後時北方雖多有求佛道善男子、善女人，少有聞是深般若波羅蜜不沒不驚、不怖不畏。何以故？是人多親近供養諸佛，多諮問諸佛，是人必能具足般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，具足四念處乃至具足十八不共法。舍利弗！是善男子、善女人善根純熟故，能多利益眾生為阿耨多羅三藐三菩提。何以故？我今為是善男子、善女人說應薩婆若法，過去諸佛亦為是善男子、善女人說應薩婆若法。以是因緣故，是人後生時，續得阿耨多羅三藐三菩提心，亦為他人說阿耨多羅三藐三菩提法。是善男子、善女人皆一心和合，魔若魔民不能沮壞阿耨多羅三藐三菩提心，何況惡行人毀呰行深般若波羅蜜者能壞其阿耨多羅三藐三菩提心？舍利弗！是求菩薩道諸善男子、善女人，聞是深般若波羅蜜，得大法喜法樂，亦立多人於善根為阿耨多羅三藐三菩提。是善男子、善女人於我前立誓願：『我行菩薩道時，當度無數百千萬億眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心，示教利喜，乃至阿惟越致地受記。』我知其心，我亦隨喜。是善男子、善女人亦於過去諸佛前立誓願：『我行菩薩道時，當度無數百千萬億眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心，示教利喜，乃至阿惟越致地受記。』諸過去佛亦知其心而隨喜。舍利弗！是諸善男子、善女人所為心大，所受色聲香味觸法亦大，亦能大施。能大施已，種大善根。種大善根已，得大果報。為攝眾生故受身，能於眾生中捨內外所有物。以是善根因緣，發願欲生他方國土現在諸佛說深般若波羅蜜處。於諸佛前聞是深般若波羅蜜已，亦於彼示教利喜百千萬億眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「後時北方雖多有求佛道善男子、善女人，少有聞是深般若波羅蜜不沒不驚、不怖不畏。何以故？是人多親近供養諸佛，多諮問諸佛，是人必能具足般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，具足四念處乃至具足十八不共法。舍利弗！是善男子、善女人善根純熟故，能多利益眾生為阿耨多羅三藐三菩提。何以故？我今為是善男子、善女人說應薩婆若法，過去諸佛亦為是善男子、善女人說應薩婆若法。以是因緣故，是人後生時，續得阿耨多羅三藐三菩提心，亦為他人說阿耨多羅三藐三菩提法。是善男子、善女人皆一心和合，魔若魔民不能沮壞阿耨多羅三藐三菩提心，何況惡行人毀呰行深般若波羅蜜者能壞其阿耨多羅三藐三菩提心？舍利弗！是求菩薩道諸善男子、善女人，聞是深般若波羅蜜，得大法喜法樂，亦立多人於善根為阿耨多羅三藐三菩提。是善男子、善女人於我前立誓願：『我行菩薩道時，當度無數百千萬億眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心，示教利喜，乃至阿惟越致地受記。』我知其心，我亦隨喜。是善男子、善女人亦於過去諸佛前立誓願：『我行菩薩道時，當度無數百千萬億眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心，示教利喜，乃至阿惟越致地受記。』諸過去佛亦知其心而隨喜。舍利弗！是諸善男子、善女人所為心大，所受色聲香味觸法亦大，亦能大施。能大施已，種大善根。種大善根已，得大果報。為攝眾生故受身，能於眾生中捨內外所有物。以是善根因緣，發願欲生他方國土現在諸佛說深般若波羅蜜處。於諸佛前聞是深般若波羅蜜已，亦於彼示教利喜百千萬億眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心。」

舍利弗白佛言：「希有世尊！佛於過去未來現在法，無法不知、無法如相不知，眾生之行無事不知。今佛悉知過去諸佛及菩薩、聲聞，亦知今現在十方諸佛國土菩薩及聲聞，亦知未來諸佛及菩薩、聲聞。世尊！未來世有善男子、善女人勤求六波羅蜜，受持讀誦乃至修行，有得有不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「希有世尊！佛於過去未來現在法，無法不知、無法如相不知，眾生之行無事不知。今佛悉知過去諸佛及菩薩、聲聞，亦知今現在十方諸佛國土菩薩及聲聞，亦知未來諸佛及菩薩、聲聞。世尊！未來世有善男子、善女人勤求六波羅蜜，受持讀誦乃至修行，有得有不得。」

佛告舍利弗：「若善男子、善女人一心精進勤求，當得應六波羅蜜諸經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若善男子、善女人一心精進勤求，當得應六波羅蜜諸經。」

舍利弗白佛言：「善男子、善女人如是勤行者，得是應六波羅蜜深經耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「善男子、善女人如是勤行者，得是應六波羅蜜深經耶？」

佛語舍利弗：「是善男子、善女人得是應六波羅蜜深經。何以故？善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提故，與眾生說法示教利喜，令住六波羅蜜。以是因緣故，是善男子、善女人後身轉生，易得應六波羅蜜深經。得已如六波羅蜜所說修行精勤不息，乃至淨佛國土、成就眾生，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：「是善男子、善女人得是應六波羅蜜深經。何以故？善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提故，與眾生說法示教利喜，令住六波羅蜜。以是因緣故，是善男子、善女人後身轉生，易得應六波羅蜜深經。得已如六波羅蜜所說修行精勤不息，乃至淨佛國土、成就眾生，得阿耨多羅三藐三菩提。」

摩訶般若波羅蜜經魔事品第四十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經魔事品第四十六

爾時慧命須菩提白佛言：「世尊！是善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，行六波羅蜜，成就眾生、淨佛國土。佛已讚歎說其功德。世尊！云何是善男子、善女人求於佛道，生諸留難？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命須菩提白佛言：「世尊！是善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，行六波羅蜜，成就眾生、淨佛國土。佛已讚歎說其功德。世尊！云何是善男子、善女人求於佛道，生諸留難？」

佛告須菩提：「樂說辯不即生，當知是菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「樂說辯不即生，當知是菩薩魔事。」

須菩提言：「世尊！何因緣故，樂說辯不即生是菩薩魔事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！何因緣故，樂說辯不即生是菩薩魔事？」

佛言：「有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，難具足六波羅蜜。以是因緣故，樂說辯不即生是菩薩魔事。復次，須菩提！樂說辯卒起，當知亦是菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，難具足六波羅蜜。以是因緣故，樂說辯不即生是菩薩魔事。復次，須菩提！樂說辯卒起，當知亦是菩薩魔事。」

「世尊！何因緣故，樂說辯卒起復是魔事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何因緣故，樂說辯卒起復是魔事？」

佛言：「菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，著樂說法。以是因緣故，樂說辯卒起，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！書是般若波羅蜜經時，偃蹇慠慢，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！書是經時，戲笑亂心，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！若書是經時，輕笑不敬，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！若書是經時，心亂不定，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！書是經時，各各不和合，當知是為菩薩魔事。復次，須菩提！善男子、善女人作是念：『我不得是經中滋味。』便棄捨去，當知是為菩薩魔事。復次，須菩提！受持般若波羅蜜，讀誦說若正憶念時，偃蹇慠慢，當知是為菩薩魔事。復次，須菩提！若受持般若波羅蜜經時，親近、正憶念時，轉相形笑，當知是為菩薩魔事。復次，須菩提！若受持般若波羅蜜經，讀誦、正憶念、修行時，共相輕蔑，當知是為菩薩魔事。若受持般若波羅蜜，讀誦乃至正憶念時，散亂心，當知是為菩薩魔事。若受持般若波羅蜜，讀誦乃至正憶念時，心不和合，當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，著樂說法。以是因緣故，樂說辯卒起，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！書是般若波羅蜜經時，偃蹇慠慢，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！書是經時，戲笑亂心，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！若書是經時，輕笑不敬，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！若書是經時，心亂不定，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！書是經時，各各不和合，當知是為菩薩魔事。復次，須菩提！善男子、善女人作是念：『我不得是經中滋味。』便棄捨去，當知是為菩薩魔事。復次，須菩提！受持般若波羅蜜，讀誦說若正憶念時，偃蹇慠慢，當知是為菩薩魔事。復次，須菩提！若受持般若波羅蜜經時，親近、正憶念時，轉相形笑，當知是為菩薩魔事。復次，須菩提！若受持般若波羅蜜經，讀誦、正憶念、修行時，共相輕蔑，當知是為菩薩魔事。若受持般若波羅蜜，讀誦乃至正憶念時，散亂心，當知是為菩薩魔事。若受持般若波羅蜜，讀誦乃至正憶念時，心不和合，當知是為菩薩魔事。」

須菩提白佛言：「世尊！世尊說：『善男子、善女人作是念：「我不得經中滋味。」便棄捨去，當知是為菩薩魔事。』世尊！何因緣故，菩薩不得經中滋味，便棄捨去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！世尊說：『善男子、善女人作是念：「我不得經中滋味。」便棄捨去，當知是為菩薩魔事。』世尊！何因緣故，菩薩不得經中滋味，便棄捨去？」

佛言：「是菩薩摩訶薩前世不久行般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜。是人聞說是般若波羅蜜，便從座起，作是念言：『我於般若波羅蜜中無記。』心不清淨，便從座起去，當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是菩薩摩訶薩前世不久行般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜。是人聞說是般若波羅蜜，便從座起，作是念言：『我於般若波羅蜜中無記。』心不清淨，便從座起去，當知是為菩薩魔事。」

須菩提白佛言：「世尊！何因緣故不與受記，聞說是般若波羅蜜時便從座起去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何因緣故不與受記，聞說是般若波羅蜜時便從座起去？」

佛告須菩提：「若菩薩未入法位中，諸佛不與受阿耨多羅三藐三菩提記。復次，須菩提，聞說般若波羅蜜時，菩薩作是念：『我是中無名字。』心不清淨，當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩未入法位中，諸佛不與受阿耨多羅三藐三菩提記。復次，須菩提，聞說般若波羅蜜時，菩薩作是念：『我是中無名字。』心不清淨，當知是為菩薩魔事。」

須菩提言：「何因緣故，是深般若波羅蜜中不說是菩薩名字？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何因緣故，是深般若波羅蜜中不說是菩薩名字？」

佛言：「未受記菩薩，諸佛不記名字。復次，須菩提！是菩薩摩訶薩作是念：『是般若波羅蜜中，無我生處、名字、若聚落城邑。』是人不欲聽聞般若波羅蜜，便從會中起去。是人如所起念時，念念却一劫，補當更勤精進求阿耨多羅三藐三菩提。復次，須菩提！菩薩學餘經，棄捨般若波羅蜜，終不能至薩婆若。善男子、善女人為捨其根而攀枝葉，當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「未受記菩薩，諸佛不記名字。復次，須菩提！是菩薩摩訶薩作是念：『是般若波羅蜜中，無我生處、名字、若聚落城邑。』是人不欲聽聞般若波羅蜜，便從會中起去。是人如所起念時，念念却一劫，補當更勤精進求阿耨多羅三藐三菩提。復次，須菩提！菩薩學餘經，棄捨般若波羅蜜，終不能至薩婆若。善男子、善女人為捨其根而攀枝葉，當知是為菩薩魔事。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是餘經，善男子、善女人所學不能至薩婆若？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是餘經，善男子、善女人所學不能至薩婆若？」

佛言：「是聲聞所應行經，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空、無相、無作解脫門。善男子、善女人住是中，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名聲聞所行，不能至薩婆若。如是善男子、善女人捨般若波羅蜜親近是餘經。何以故？須菩提！般若波羅蜜中出生諸菩薩摩訶薩，成就世間、出世間法。須菩提！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜時，亦學世間、出世間法。須菩提！譬如狗，不從大家求食，反從作務者索。如是，須菩提！當來世有善男子、善女人棄深般若波羅蜜而攀枝葉，取聲聞、辟支佛所應行經，當知是為菩薩魔事。須菩提！譬如有人欲得見象，見已反觀其跡。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是聲聞所應行經，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空、無相、無作解脫門。善男子、善女人住是中，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名聲聞所行，不能至薩婆若。如是善男子、善女人捨般若波羅蜜親近是餘經。何以故？須菩提！般若波羅蜜中出生諸菩薩摩訶薩，成就世間、出世間法。須菩提！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜時，亦學世間、出世間法。須菩提！譬如狗，不從大家求食，反從作務者索。如是，須菩提！當來世有善男子、善女人棄深般若波羅蜜而攀枝葉，取聲聞、辟支佛所應行經，當知是為菩薩魔事。須菩提！譬如有人欲得見象，見已反觀其跡。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」

須菩提言：「為不黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「為不黠。」

佛言：「諸求佛道善男子、善女人亦復如是。得深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞、辟支佛所應行經。須菩提！當知是為菩薩魔事。須菩提！譬如人欲見大海，反求牛跡水。作是念：『大海水能與此等不？』須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸求佛道善男子、善女人亦復如是。得深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞、辟支佛所應行經。須菩提！當知是為菩薩魔事。須菩提！譬如人欲見大海，反求牛跡水。作是念：『大海水能與此等不？』須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」

須菩提言：「為不黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「為不黠。」

佛言：「當來世有求佛道善男子、善女人亦如是，得深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞辟支佛所應行經，當知是亦菩薩摩訶薩魔事。須菩提！譬如工匠、若工匠弟子，欲擬作帝釋勝殿而揆則日月宮殿。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「當來世有求佛道善男子、善女人亦如是，得深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞辟支佛所應行經，當知是亦菩薩摩訶薩魔事。須菩提！譬如工匠、若工匠弟子，欲擬作帝釋勝殿而揆則日月宮殿。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」

須菩提言：「為不黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「為不黠。」

「如是，須菩提！當來世有薄福德善男子、善女人求佛道者，得是深般若波羅蜜便棄捨去，於聲聞、辟支佛所應行經中求薩婆若。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，須菩提！當來世有薄福德善男子、善女人求佛道者，得是深般若波羅蜜便棄捨去，於聲聞、辟支佛所應行經中求薩婆若。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」

須菩提言：「為不黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「為不黠。」

佛言：「當知亦是菩薩魔事。須菩提！譬如有人欲見轉輪聖王，見而不識。後見諸小國王，取其相貌，如是言：『轉輪聖王與此何異。』須菩提！於汝意云何，是人為黠不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「當知亦是菩薩魔事。須菩提！譬如有人欲見轉輪聖王，見而不識。後見諸小國王，取其相貌，如是言：『轉輪聖王與此何異。』須菩提！於汝意云何，是人為黠不。」

須菩提言：「為不黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「為不黠。」

「須菩提！當來世有薄福德善男子、善女人求佛道者，得是深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞、辟支佛所應行經持求薩婆若。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！當來世有薄福德善男子、善女人求佛道者，得是深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞、辟支佛所應行經持求薩婆若。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」

須菩提言：「為不黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「為不黠。」

「當知是為菩薩魔事。須菩提！譬如飢人得百味食棄捨去，反食六十日穀飯。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知是為菩薩魔事。須菩提！譬如飢人得百味食棄捨去，反食六十日穀飯。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」

須菩提言：「為不黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「為不黠。」

佛言：「當來世有求佛道善男子、善女人，得聞深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞、辟支佛所應行經持求薩婆若。於汝意云何，是人為黠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「當來世有求佛道善男子、善女人，得聞深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞、辟支佛所應行經持求薩婆若。於汝意云何，是人為黠不？」

須菩提言：「為不黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「為不黠。」

「當知是亦菩薩魔事。須菩提！譬如人得無價摩尼珠，反持比水精珠。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知是亦菩薩魔事。須菩提！譬如人得無價摩尼珠，反持比水精珠。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」

須菩提言：「為不黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「為不黠。」

佛言：「當來世有求佛道善男子、善女人，得聞深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞、辟支佛所應行經持求薩婆若。是人為黠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「當來世有求佛道善男子、善女人，得聞深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞、辟支佛所應行經持求薩婆若。是人為黠不？」

須菩提言：「為不黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「為不黠。」

「當知是亦菩薩魔事。復次，須菩提！是求佛道善男子、善女人，書是深般若波羅蜜時，樂說不如法事，不得書成般若波羅蜜。所謂樂說色聲香味觸法，樂說持戒、禪定、無色定，樂說檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，樂說四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！是般若波羅蜜中無樂說相。須菩提！般若波羅蜜不可思議相，般若波羅蜜不生不滅相，般若波羅蜜不垢不淨相，般若波羅蜜不亂不散相，般若波羅蜜無說相，般若波羅蜜無言無義相，般若波羅蜜無所得相。何以故？須菩提！般若波羅蜜中無是諸法。須菩提！若有善男子、善女人求菩薩道者，書是般若波羅蜜經時，以是諸法散亂心，當知亦是菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知是亦菩薩魔事。復次，須菩提！是求佛道善男子、善女人，書是深般若波羅蜜時，樂說不如法事，不得書成般若波羅蜜。所謂樂說色聲香味觸法，樂說持戒、禪定、無色定，樂說檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，樂說四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！是般若波羅蜜中無樂說相。須菩提！般若波羅蜜不可思議相，般若波羅蜜不生不滅相，般若波羅蜜不垢不淨相，般若波羅蜜不亂不散相，般若波羅蜜無說相，般若波羅蜜無言無義相，般若波羅蜜無所得相。何以故？須菩提！般若波羅蜜中無是諸法。須菩提！若有善男子、善女人求菩薩道者，書是般若波羅蜜經時，以是諸法散亂心，當知亦是菩薩魔事。」

須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜可書耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜可書耶？」

佛言：「不可書。何以故？般若波羅蜜自性無故，禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，乃至一切種智，自性無故。若自性無，是不名為法。無法不能書無法。須菩提！若求菩薩道善男子、善女人作是念：『無法是深般若波羅蜜。』當知即是菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不可書。何以故？般若波羅蜜自性無故，禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，乃至一切種智，自性無故。若自性無，是不名為法。無法不能書無法。須菩提！若求菩薩道善男子、善女人作是念：『無法是深般若波羅蜜。』當知即是菩薩魔事。」

「世尊！是求菩薩道善男子、善女人，用字書般若波羅蜜，自念：『我書是般若波羅蜜。』以字著般若波羅蜜，當知亦是菩薩魔事。何以故？世尊！是般若波羅蜜無文字，禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，無有文字。世尊！色無文字，受想行識無文字，乃至一切種智無文字。世尊！若求菩薩道善男子、善女人，著無文字般若波羅蜜，乃至著無文字一切種智，當知是亦菩薩魔事。讀誦說、正憶念、如說修行，亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是求菩薩道善男子、善女人，用字書般若波羅蜜，自念：『我書是般若波羅蜜。』以字著般若波羅蜜，當知亦是菩薩魔事。何以故？世尊！是般若波羅蜜無文字，禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，無有文字。世尊！色無文字，受想行識無文字，乃至一切種智無文字。世尊！若求菩薩道善男子、善女人，著無文字般若波羅蜜，乃至著無文字一切種智，當知是亦菩薩魔事。讀誦說、正憶念、如說修行，亦如是。」

「復次，須菩提！求佛道善男子、善女人，書是般若波羅蜜時，國土念起、聚落念起、城郭念起、方念起，若聞毀謗其師起念，若念父母及兄弟姊妹、諸餘親里，若念賊、若念旃陀羅，若念眾女、若念婬女。如是等種種諸餘異念留難，惡魔復益其念，破壞書般若波羅蜜，破壞讀誦說、正憶念、如說修行。須菩提！當知是亦菩薩魔事。復次，須菩提！求佛道善男子、善女人，得名譽恭敬、布施供養，所謂衣服、飲食、臥床、疾藥、種種樂具。善男子、善女人書是般若波羅蜜經，受讀誦乃至正憶念時，受著是事，不得書成般若波羅蜜乃至正憶念，當知是亦菩薩魔事。復次，須菩提！求佛道善男子、善女人書般若波羅蜜，乃至如說修行時，惡魔方便持諸餘深經與是菩薩摩訶薩，有方便力者不應貪著惡魔所與諸餘深經。何以故？是經不能令人至薩婆若故。是中無方便菩薩摩訶薩聞是諸餘深經，便捨深般若波羅蜜。須菩提！我是般若波羅蜜中，廣說諸菩薩摩訶薩方便道，諸菩薩摩訶薩應當從是中求。須菩提！今善男子、善女人求菩薩道，捨是深般若波羅蜜，於魔所與聲聞辟支佛深經中求方便道，當知亦是菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！求佛道善男子、善女人，書是般若波羅蜜時，國土念起、聚落念起、城郭念起、方念起，若聞毀謗其師起念，若念父母及兄弟姊妹、諸餘親里，若念賊、若念旃陀羅，若念眾女、若念婬女。如是等種種諸餘異念留難，惡魔復益其念，破壞書般若波羅蜜，破壞讀誦說、正憶念、如說修行。須菩提！當知是亦菩薩魔事。復次，須菩提！求佛道善男子、善女人，得名譽恭敬、布施供養，所謂衣服、飲食、臥床、疾藥、種種樂具。善男子、善女人書是般若波羅蜜經，受讀誦乃至正憶念時，受著是事，不得書成般若波羅蜜乃至正憶念，當知是亦菩薩魔事。復次，須菩提！求佛道善男子、善女人書般若波羅蜜，乃至如說修行時，惡魔方便持諸餘深經與是菩薩摩訶薩，有方便力者不應貪著惡魔所與諸餘深經。何以故？是經不能令人至薩婆若故。是中無方便菩薩摩訶薩聞是諸餘深經，便捨深般若波羅蜜。須菩提！我是般若波羅蜜中，廣說諸菩薩摩訶薩方便道，諸菩薩摩訶薩應當從是中求。須菩提！今善男子、善女人求菩薩道，捨是深般若波羅蜜，於魔所與聲聞辟支佛深經中求方便道，當知亦是菩薩魔事。