摩訶般若波羅蜜經
後秦 鳩摩羅什譯27卷CBETA T0223大于一万字 48 h
向佛经 GPT 提问
第 13 卷
摩訶般若波羅蜜經卷第十三
摩訶般若波羅蜜經卷第十三
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
聞持品第四十五(丹本耳品)
聞持品第四十五(丹本耳品)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時釋提桓因作是念：「若善男子、善女人得聞般若波羅蜜經耳者，是人於前世佛作功德，與善知識相隨。何況受持親近讀誦、正憶念、如說行，當知是善男子、善女人多親近諸佛。能得聽受親近讀誦乃至正憶念、如說修行、能問能答，當知是善男子、善女人於前世多供養親近諸佛故。聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏，當知是人亦於無量億劫行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。」
爾時釋提桓因作是念：「若善男子、善女人得聞般若波羅蜜經耳者，是人於前世佛作功德，與善知識相隨。何況受持親近讀誦、正憶念、如說行，當知是善男子、善女人多親近諸佛。能得聽受親近讀誦乃至正憶念、如說修行、能問能答，當知是善男子、善女人於前世多供養親近諸佛故。聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏，當知是人亦於無量億劫行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時舍利弗白佛言：「世尊！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏，聞已受持親近如說習行，當知是善男子、善女人如阿惟越致菩薩摩訶薩。何以故？世尊！是般若波羅蜜甚深，若先世不久行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，終不能信解深般若波羅蜜。世尊！若有善男子、善女人呰毀深般若波羅蜜者，當知是人前世亦呰毀深般若波羅蜜。何以故？是善男子、善女人聞說深般若波羅蜜時，無有信樂、心不清淨。是善男子、善女人先世不難不問諸佛及弟子：『云何應行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？云何應修內空乃至云何應修無法有法空？云何應修四念處乃至云何應修八聖道分？云何應修佛十力乃至云何應修十八不共法？』」
爾時舍利弗白佛言：「世尊！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏，聞已受持親近如說習行，當知是善男子、善女人如阿惟越致菩薩摩訶薩。何以故？世尊！是般若波羅蜜甚深，若先世不久行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，終不能信解深般若波羅蜜。世尊！若有善男子、善女人呰毀深般若波羅蜜者，當知是人前世亦呰毀深般若波羅蜜。何以故？是善男子、善女人聞說深般若波羅蜜時，無有信樂、心不清淨。是善男子、善女人先世不難不問諸佛及弟子：『云何應行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？云何應修內空乃至云何應修無法有法空？云何應修四念處乃至云何應修八聖道分？云何應修佛十力乃至云何應修十八不共法？』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋提桓因語舍利弗：「是深般若波羅蜜，若有善男子、善女人不久行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，不行內空、外空乃至無法有法空，不行四禪、四無量心、四無色定，不行四念處乃至八聖道分，不行佛十力乃至十八不共法。如是人不信解是般若波羅蜜，有何可怪？大德舍利弗！我禮般若波羅蜜，禮般若波羅蜜是禮一切智。」
釋提桓因語舍利弗：「是深般若波羅蜜，若有善男子、善女人不久行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，不行內空、外空乃至無法有法空，不行四禪、四無量心、四無色定，不行四念處乃至八聖道分，不行佛十力乃至十八不共法。如是人不信解是般若波羅蜜，有何可怪？大德舍利弗！我禮般若波羅蜜，禮般若波羅蜜是禮一切智。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！禮般若波羅蜜是禮一切智。何以故？憍尸迦！諸佛一切智皆從般若波羅蜜生，一切智即是般若波羅蜜。以是故，憍尸迦！善男子、善女人欲住一切智，當住般若波羅蜜。善男子、善女人欲生道種智，當習行般若波羅蜜。欲斷一切諸結及習，當習行般若波羅蜜。善男子、善女人欲轉法輪，當習行般若波羅蜜。善男子、善女人欲得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，當習行般若波羅蜜。欲得辟支佛道，當習行般若波羅蜜。欲教眾生令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，當習行般若波羅蜜。若善男子、善女人欲教眾生令得阿耨多羅三藐三菩提，若欲總攝比丘僧，當習行般若波羅蜜。」
佛告釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！禮般若波羅蜜是禮一切智。何以故？憍尸迦！諸佛一切智皆從般若波羅蜜生，一切智即是般若波羅蜜。以是故，憍尸迦！善男子、善女人欲住一切智，當住般若波羅蜜。善男子、善女人欲生道種智，當習行般若波羅蜜。欲斷一切諸結及習，當習行般若波羅蜜。善男子、善女人欲轉法輪，當習行般若波羅蜜。善男子、善女人欲得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，當習行般若波羅蜜。欲得辟支佛道，當習行般若波羅蜜。欲教眾生令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，當習行般若波羅蜜。若善男子、善女人欲教眾生令得阿耨多羅三藐三菩提，若欲總攝比丘僧，當習行般若波羅蜜。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜時，云何名住般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜？云何住內空、外空乃至無法有法空？云何住四禪、四無量心、四無色定、五神通？云何住四念處乃至八聖道分？云何住佛十力乃至十八不共法？世尊！菩薩摩訶薩云何習行般若波羅蜜乃至檀那波羅蜜，內空乃至十八不共法？」
釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜時，云何名住般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜？云何住內空、外空乃至無法有法空？云何住四禪、四無量心、四無色定、五神通？云何住四念處乃至八聖道分？云何住佛十力乃至十八不共法？世尊！菩薩摩訶薩云何習行般若波羅蜜乃至檀那波羅蜜，內空乃至十八不共法？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語釋提桓因言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝能樂問是事，皆是佛神力。憍尸迦！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若不住色中，為習行般若波羅蜜。若不住受想行識中，為習行般若波羅蜜。眼耳鼻舌身意、色聲香味觸法、眼界乃至意識界亦如是。憍尸迦！若菩薩摩訶薩不住般若波羅蜜中，為習般若波羅蜜。不住禪那波羅蜜中，為習禪那波羅蜜。不住毘梨耶波羅蜜中，為習毘梨耶波羅蜜。不住羼提波羅蜜中，為習羼提波羅蜜。不住尸羅波羅蜜中，為習尸羅波羅蜜。不住檀那波羅蜜中，為習檀那波羅蜜。如是，憍尸迦！是名菩薩摩訶薩不住般若波羅蜜中為習般若波羅蜜。憍尸迦！不住內空中為習內空，乃至不住無法有法空中為習無法有法空。不住四禪中為習四禪，不住四無量心中為習四無量心，不住四無色定中為習四無色定，不住五神通中為習五神通。不住四念處中為習四念處，乃至不住八聖道分中為習八聖道分。不住佛十力中為習佛十力，乃至不住十八不共法中為習十八不共法。何以故？憍尸迦！是菩薩不得色可住可習處，乃至十八不共法不得十八不共法可住可習處。復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩不習色，若不習色是名習色。受想行識乃至十八不共法亦如是。何以故？是菩薩摩訶薩色前際不可得、中際不可得、後際不可得，乃至十八不共法亦如是。」
佛語釋提桓因言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝能樂問是事，皆是佛神力。憍尸迦！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，若不住色中，為習行般若波羅蜜。若不住受想行識中，為習行般若波羅蜜。眼耳鼻舌身意、色聲香味觸法、眼界乃至意識界亦如是。憍尸迦！若菩薩摩訶薩不住般若波羅蜜中，為習般若波羅蜜。不住禪那波羅蜜中，為習禪那波羅蜜。不住毘梨耶波羅蜜中，為習毘梨耶波羅蜜。不住羼提波羅蜜中，為習羼提波羅蜜。不住尸羅波羅蜜中，為習尸羅波羅蜜。不住檀那波羅蜜中，為習檀那波羅蜜。如是，憍尸迦！是名菩薩摩訶薩不住般若波羅蜜中為習般若波羅蜜。憍尸迦！不住內空中為習內空，乃至不住無法有法空中為習無法有法空。不住四禪中為習四禪，不住四無量心中為習四無量心，不住四無色定中為習四無色定，不住五神通中為習五神通。不住四念處中為習四念處，乃至不住八聖道分中為習八聖道分。不住佛十力中為習佛十力，乃至不住十八不共法中為習十八不共法。何以故？憍尸迦！是菩薩不得色可住可習處，乃至十八不共法不得十八不共法可住可習處。復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩不習色，若不習色是名習色。受想行識乃至十八不共法亦如是。何以故？是菩薩摩訶薩色前際不可得、中際不可得、後際不可得，乃至十八不共法亦如是。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深。」
舍利弗白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「色如甚深故，般若波羅蜜甚深。受想行識如甚深故，般若波羅蜜甚深。乃至十八不共法亦如是。」
佛言：「色如甚深故，般若波羅蜜甚深。受想行識如甚深故，般若波羅蜜甚深。乃至十八不共法亦如是。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗言：「世尊！是般若波羅蜜難可測量。」
舍利弗言：「世尊！是般若波羅蜜難可測量。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「色難可測量故，般若波羅蜜難可測量。受想行識乃至十八不共法難可測量故，般若波羅蜜難可測量。」
佛言：「色難可測量故，般若波羅蜜難可測量。受想行識乃至十八不共法難可測量故，般若波羅蜜難可測量。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「世尊！是般若波羅蜜無量。」
「世尊！是般若波羅蜜無量。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「色無量故，般若波羅蜜無量。受想行識乃至十八不共法無量故，般若波羅蜜無量。」
佛言：「色無量故，般若波羅蜜無量。受想行識乃至十八不共法無量故，般若波羅蜜無量。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色甚深，為行般若波羅蜜。不行受想行識乃至不行十八不共法甚深，為行般若波羅蜜。何以故？色甚深相為非色，受想行識乃至十八不共法甚深相為非十八不共法。如是不行，為行般若波羅蜜。舍利弗！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色難測量，為行般若波羅蜜。不行受想行識乃至不行十八不共法難測量，為行般若波羅蜜。何以故？色難測量相為非色，受想行識乃至十八不共法難測量相為非十八不共法。舍利弗！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色無量，為行般若波羅蜜。不行受想行識乃至不行十八不共法無量，為行般若波羅蜜。何以故？色是無量相為非色，受想行識乃至十八不共法無量相為非十八不共法。」
佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色甚深，為行般若波羅蜜。不行受想行識乃至不行十八不共法甚深，為行般若波羅蜜。何以故？色甚深相為非色，受想行識乃至十八不共法甚深相為非十八不共法。如是不行，為行般若波羅蜜。舍利弗！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色難測量，為行般若波羅蜜。不行受想行識乃至不行十八不共法難測量，為行般若波羅蜜。何以故？色難測量相為非色，受想行識乃至十八不共法難測量相為非十八不共法。舍利弗！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色無量，為行般若波羅蜜。不行受想行識乃至不行十八不共法無量，為行般若波羅蜜。何以故？色是無量相為非色，受想行識乃至十八不共法無量相為非十八不共法。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深甚深相，難見難解，不可思量。不應在新發意菩薩前說。何以故？新發意菩薩聞是甚深般若波羅蜜，或當驚怖，心生疑悔，不信不行。是甚深般若波羅蜜，當在阿惟越致菩薩摩訶薩前說。是菩薩聞是甚深般若波羅蜜，不驚不怖、心不疑悔則能信行。」
舍利弗白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深甚深相，難見難解，不可思量。不應在新發意菩薩前說。何以故？新發意菩薩聞是甚深般若波羅蜜，或當驚怖，心生疑悔，不信不行。是甚深般若波羅蜜，當在阿惟越致菩薩摩訶薩前說。是菩薩聞是甚深般若波羅蜜，不驚不怖、心不疑悔則能信行。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋提桓因問舍利弗：「若在新發意菩薩摩訶薩前說是深般若波羅蜜，有何等過？」
釋提桓因問舍利弗：「若在新發意菩薩摩訶薩前說是深般若波羅蜜，有何等過？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗報釋提桓因言：「憍尸迦！若在新發意菩薩前說是深般若波羅蜜，或當驚怖、呰毀不信，是新發意菩薩或有是處。若新發意菩薩聞是深般若波羅蜜，毀呰不信，種三惡道業。是業因緣故，久久難得阿耨多羅三藐三菩提。」
舍利弗報釋提桓因言：「憍尸迦！若在新發意菩薩前說是深般若波羅蜜，或當驚怖、呰毀不信，是新發意菩薩或有是處。若新發意菩薩聞是深般若波羅蜜，毀呰不信，種三惡道業。是業因緣故，久久難得阿耨多羅三藐三菩提。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋提桓因問舍利弗：「頗有未受記菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜不驚不怖者不？」舍利弗言：「如是，憍尸迦！若有菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜不驚不怖，當知是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記不久，不過一佛兩佛。」
釋提桓因問舍利弗：「頗有未受記菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜不驚不怖者不？」舍利弗言：「如是，憍尸迦！若有菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜不驚不怖，當知是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩提記不久，不過一佛兩佛。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告舍利弗：「如是，如是！是菩薩摩訶薩久發意行六波羅蜜，多供養諸佛，聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏，聞即受持，如般若波羅蜜中所說行。」
佛告舍利弗：「如是，如是！是菩薩摩訶薩久發意行六波羅蜜，多供養諸佛，聞是深般若波羅蜜不驚不怖不畏，聞即受持，如般若波羅蜜中所說行。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時舍利弗白佛言：「世尊！我欲說譬喻。如求菩薩道善男子、善女人，夢中修行般若波羅蜜，入禪定、勤精進、具足忍辱、守護於戒、行布施。修行內空、外空乃至坐於道場。當知是善男子、善女人近阿耨多羅三藐三菩提。何況菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，覺時修行般若波羅蜜，入禪定、勤精進、具足忍辱、守護於戒、行布施，而不疾成阿耨多羅三藐三菩提坐於道場？世尊！善男子、善女人善根成就，得聞般若波羅蜜，受持乃至如說修行。當知是菩薩摩訶薩久發意種善根，多供養諸佛，與善知識相隨，是人能受持般若波羅蜜乃至正憶念，當知是人近受阿耨多羅三藐三菩提記。當知是善男子、善女人如阿惟越致菩薩摩訶薩，於阿耨多羅三藐三菩提不動轉，能得深般若波羅蜜，得已能受持讀誦乃至正憶念。世尊！譬如人欲過百由旬若二百三百四百由旬曠野嶮道，先見諸相，若放牧者、若壃界、若園林。如是等諸相故，知近城邑聚落。是人見是相已，作是念：『如我所見相，當知城邑聚落不遠。』心得安隱，不畏賊難惡虫飢渴。世尊！菩薩摩訶薩亦如是。若得是深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念，當知近受得阿耨多羅三藐三菩提記不久，當知是菩薩摩訶薩，不應畏墮聲聞、辟支佛地。是諸先相，所謂甚深般若波羅蜜，得聞得見得受持乃至正憶念故。」
爾時舍利弗白佛言：「世尊！我欲說譬喻。如求菩薩道善男子、善女人，夢中修行般若波羅蜜，入禪定、勤精進、具足忍辱、守護於戒、行布施。修行內空、外空乃至坐於道場。當知是善男子、善女人近阿耨多羅三藐三菩提。何況菩薩摩訶薩欲得阿耨多羅三藐三菩提，覺時修行般若波羅蜜，入禪定、勤精進、具足忍辱、守護於戒、行布施，而不疾成阿耨多羅三藐三菩提坐於道場？世尊！善男子、善女人善根成就，得聞般若波羅蜜，受持乃至如說修行。當知是菩薩摩訶薩久發意種善根，多供養諸佛，與善知識相隨，是人能受持般若波羅蜜乃至正憶念，當知是人近受阿耨多羅三藐三菩提記。當知是善男子、善女人如阿惟越致菩薩摩訶薩，於阿耨多羅三藐三菩提不動轉，能得深般若波羅蜜，得已能受持讀誦乃至正憶念。世尊！譬如人欲過百由旬若二百三百四百由旬曠野嶮道，先見諸相，若放牧者、若壃界、若園林。如是等諸相故，知近城邑聚落。是人見是相已，作是念：『如我所見相，當知城邑聚落不遠。』心得安隱，不畏賊難惡虫飢渴。世尊！菩薩摩訶薩亦如是。若得是深般若波羅蜜受持讀誦乃至正憶念，當知近受得阿耨多羅三藐三菩提記不久，當知是菩薩摩訶薩，不應畏墮聲聞、辟支佛地。是諸先相，所謂甚深般若波羅蜜，得聞得見得受持乃至正憶念故。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告舍利弗：「如是，如是！汝更樂說者便說。」
佛告舍利弗：「如是，如是！汝更樂說者便說。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「世尊！譬如人欲見大海，發心往趣。不見樹相、不見山相，是人雖未見大海，知大海不遠。何以故？大海處平，無樹相、無山相故。如是，世尊！菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜，受持乃至正憶念時，雖未佛前受劫數之記，若百劫千劫百千萬億劫，是菩薩自知近受阿耨多羅三藐三菩提記不久。何以故？『我得聞是深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念故。』世尊！譬如初春，諸樹故葉已墮，當知此樹新葉華果出在不久。何以故？見是諸樹先相故，知今不久華葉果出。是時閻浮提人見樹先相，皆悉歡喜。世尊！菩薩摩訶薩得聞是深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念、如說行，當知是菩薩善根成就，多供養諸佛。是菩薩應作是念：『先世善根所追，趣阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣故，得見得聞是深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念、如說行。』是中諸天子曾見佛者，歡喜踊躍，作是念言：『先諸菩薩摩訶薩亦有如是受記先相，今是菩薩摩訶薩受阿耨多羅三藐三菩提記亦不久。』世尊！譬如母人懷妊，身體苦重、行步不便、坐起不安、眠食轉少，不憙語言、厭本所習，受苦痛故。有異母人見其先相，當知產生不久。菩薩摩訶薩亦如是，種善根，多供養諸佛，久行六波羅蜜，與善知識相隨，善根成就，得聞深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念、如說行。諸人亦知是菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提記不久。」
「世尊！譬如人欲見大海，發心往趣。不見樹相、不見山相，是人雖未見大海，知大海不遠。何以故？大海處平，無樹相、無山相故。如是，世尊！菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜，受持乃至正憶念時，雖未佛前受劫數之記，若百劫千劫百千萬億劫，是菩薩自知近受阿耨多羅三藐三菩提記不久。何以故？『我得聞是深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念故。』世尊！譬如初春，諸樹故葉已墮，當知此樹新葉華果出在不久。何以故？見是諸樹先相故，知今不久華葉果出。是時閻浮提人見樹先相，皆悉歡喜。世尊！菩薩摩訶薩得聞是深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念、如說行，當知是菩薩善根成就，多供養諸佛。是菩薩應作是念：『先世善根所追，趣阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣故，得見得聞是深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念、如說行。』是中諸天子曾見佛者，歡喜踊躍，作是念言：『先諸菩薩摩訶薩亦有如是受記先相，今是菩薩摩訶薩受阿耨多羅三藐三菩提記亦不久。』世尊！譬如母人懷妊，身體苦重、行步不便、坐起不安、眠食轉少，不憙語言、厭本所習，受苦痛故。有異母人見其先相，當知產生不久。菩薩摩訶薩亦如是，種善根，多供養諸佛，久行六波羅蜜，與善知識相隨，善根成就，得聞深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念、如說行。諸人亦知是菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提記不久。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告舍利弗言：「善哉，善哉！汝所樂說皆是佛力。」
佛告舍利弗言：「善哉，善哉！汝所樂說皆是佛力。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時須菩提白佛言：「希有世尊！諸多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，善付諸菩薩摩訶薩事。」
爾時須菩提白佛言：「希有世尊！諸多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，善付諸菩薩摩訶薩事。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告須菩提：「諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，安隱多眾生，令無量眾生得樂，憐愍饒益諸天人故。是諸菩薩行菩薩道時，以四事攝無量百千眾生，所謂布施、愛語、利益、同事。亦以十善道成就眾生，自行初禪亦教他人令行初禪，乃至自行非有想非無想處亦教他人令行乃至非有想非無想處。自行檀那波羅蜜亦教他人令行檀那波羅蜜，自行尸羅波羅蜜亦教他人令行尸羅波羅蜜，自行羼提波羅蜜亦教他人令行羼提波羅蜜，自行毘梨耶波羅蜜亦教他人令行毘梨耶波羅蜜，自行禪那波羅蜜亦教他人令行禪那波羅蜜，自行般若波羅蜜亦教他人令行般若波羅蜜。是菩薩得般若波羅蜜，以方便力教眾生，令得須陀洹果，自於內不證。教眾生令得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，自於內不證。教眾生令得辟支佛道，自於內不證。自行六波羅蜜亦教無量百千萬諸菩薩令行六波羅蜜。自住阿惟越致地亦教他人住阿惟越致地。自淨佛國土亦教他人淨佛國土。自成就眾生亦教他人成就眾生。自得菩薩神通亦教他人令得菩薩神通。自淨陀羅尼門亦教他人淨陀羅尼門。自具足樂說辯才亦教他人具足樂說辯才。自受色成就亦教他人受色成就。自成就三十二相亦教他人成就三十二相。自成就童真地亦教他人成就童真地。自成就佛十力亦教他人令成就佛十力。自行四無所畏亦教他人行四無所畏。自行十八不共法亦教他人令行十八不共法。自行大慈大悲亦教他人行大慈大悲。自得一切種智亦教他人令得一切種智。自離一切結使及習亦教他人令離一切結使及習。自轉法輪亦教他人轉法輪。」
佛告須菩提：「諸菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心，安隱多眾生，令無量眾生得樂，憐愍饒益諸天人故。是諸菩薩行菩薩道時，以四事攝無量百千眾生，所謂布施、愛語、利益、同事。亦以十善道成就眾生，自行初禪亦教他人令行初禪，乃至自行非有想非無想處亦教他人令行乃至非有想非無想處。自行檀那波羅蜜亦教他人令行檀那波羅蜜，自行尸羅波羅蜜亦教他人令行尸羅波羅蜜，自行羼提波羅蜜亦教他人令行羼提波羅蜜，自行毘梨耶波羅蜜亦教他人令行毘梨耶波羅蜜，自行禪那波羅蜜亦教他人令行禪那波羅蜜，自行般若波羅蜜亦教他人令行般若波羅蜜。是菩薩得般若波羅蜜，以方便力教眾生，令得須陀洹果，自於內不證。教眾生令得斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，自於內不證。教眾生令得辟支佛道，自於內不證。自行六波羅蜜亦教無量百千萬諸菩薩令行六波羅蜜。自住阿惟越致地亦教他人住阿惟越致地。自淨佛國土亦教他人淨佛國土。自成就眾生亦教他人成就眾生。自得菩薩神通亦教他人令得菩薩神通。自淨陀羅尼門亦教他人淨陀羅尼門。自具足樂說辯才亦教他人具足樂說辯才。自受色成就亦教他人受色成就。自成就三十二相亦教他人成就三十二相。自成就童真地亦教他人成就童真地。自成就佛十力亦教他人令成就佛十力。自行四無所畏亦教他人行四無所畏。自行十八不共法亦教他人令行十八不共法。自行大慈大悲亦教他人行大慈大悲。自得一切種智亦教他人令得一切種智。自離一切結使及習亦教他人令離一切結使及習。自轉法輪亦教他人轉法輪。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提白佛言：「希有世尊！諸菩薩摩訶薩大功德成就，所謂為一切眾生行般若波羅蜜，欲得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！云何諸菩薩摩訶薩具足修行般若波羅蜜？」
須菩提白佛言：「希有世尊！諸菩薩摩訶薩大功德成就，所謂為一切眾生行般若波羅蜜，欲得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！云何諸菩薩摩訶薩具足修行般若波羅蜜？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見色增相亦不見減相，不見受想行識增相亦不見減相，乃至一切種智不見增相亦不見減相。菩薩摩訶薩是時具足般若波羅蜜。復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見是法是非法，不見是過去法是未來現在法，不見是善法不善法、有記法無記法，不見是有為法無為法，不見欲界、色界、無色界，不見檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，乃至不見一切種智。如是菩薩摩訶薩具足修行般若波羅蜜。何以故？諸法無相故。諸法空、欺誑、無堅固，無覺者、無壽命者。」
佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見色增相亦不見減相，不見受想行識增相亦不見減相，乃至一切種智不見增相亦不見減相。菩薩摩訶薩是時具足般若波羅蜜。復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見是法是非法，不見是過去法是未來現在法，不見是善法不善法、有記法無記法，不見是有為法無為法，不見欲界、色界、無色界，不見檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，乃至不見一切種智。如是菩薩摩訶薩具足修行般若波羅蜜。何以故？諸法無相故。諸法空、欺誑、無堅固，無覺者、無壽命者。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「世尊！世尊所說不可思議。」
須菩提言：「世尊！世尊所說不可思議。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告須菩提：「色不可思議故所說不可思議，受想行識不可思議故所說不可思議，六波羅蜜不可思議故所說不可思議，乃至一切種智不可思議故所說不可思議。須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，知色是不可思議，受想行識是不可思議，乃至知一切種智是不可思議。是菩薩則不能具足般若波羅蜜。」
佛告須菩提：「色不可思議故所說不可思議，受想行識不可思議故所說不可思議，六波羅蜜不可思議故所說不可思議，乃至一切種智不可思議故所說不可思議。須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，知色是不可思議，受想行識是不可思議，乃至知一切種智是不可思議。是菩薩則不能具足般若波羅蜜。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜，誰當信解者？」
須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜，誰當信解者？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「若有菩薩摩訶薩久行六波羅蜜，種善根，多親近供養諸佛，與善知識相隨，是菩薩能信解深般若波羅蜜。」
佛言：「若有菩薩摩訶薩久行六波羅蜜，種善根，多親近供養諸佛，與善知識相隨，是菩薩能信解深般若波羅蜜。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩久行六波羅蜜，種善根，多親近供養諸佛，與善知識相隨？」
須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩久行六波羅蜜，種善根，多親近供養諸佛，與善知識相隨？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「若菩薩摩訶薩不分別色，不分別色相，不分別色性；不分別受想行識，不分別識相，不分別識性。眼耳鼻舌身意，色聲香味觸法，眼界乃至意識界，亦如是。不分別欲界、色界、無色界，不分別三界相、性。不分別檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分，佛十力乃至十八不共法，不分別檀乃至十八不共法相，不分別十八不共法性。不分別道種智，不分別道種智相、性。不分別一切種智，不分別一切種智相，不分別一切種智性。何以故？須菩提！色不可思議，受想行識不可思議，乃至一切種智不可思議。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩久行六波羅蜜，種善根，多親近供養諸佛，與善知識相隨。」
佛言：「若菩薩摩訶薩不分別色，不分別色相，不分別色性；不分別受想行識，不分別識相，不分別識性。眼耳鼻舌身意，色聲香味觸法，眼界乃至意識界，亦如是。不分別欲界、色界、無色界，不分別三界相、性。不分別檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分，佛十力乃至十八不共法，不分別檀乃至十八不共法相，不分別十八不共法性。不分別道種智，不分別道種智相、性。不分別一切種智，不分別一切種智相，不分別一切種智性。何以故？須菩提！色不可思議，受想行識不可思議，乃至一切種智不可思議。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩久行六波羅蜜，種善根，多親近供養諸佛，與善知識相隨。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提白佛言：「世尊！色甚深故，般若波羅蜜甚深，受想行識甚深乃至一切種智甚深故，般若波羅蜜甚深。世尊！是般若波羅蜜珍寶聚，有須陀洹果寶故，有斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提寶故。有四禪、四無量心、四無色定、五神通，四念處乃至八聖道分，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，一切智、一切種智寶故。世尊！是般若波羅蜜清淨聚。色清淨故，般若波羅蜜清淨聚。受想行識清淨乃至一切種智清淨故，般若波羅蜜清淨聚。」
須菩提白佛言：「世尊！色甚深故，般若波羅蜜甚深，受想行識甚深乃至一切種智甚深故，般若波羅蜜甚深。世尊！是般若波羅蜜珍寶聚，有須陀洹果寶故，有斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提寶故。有四禪、四無量心、四無色定、五神通，四念處乃至八聖道分，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，一切智、一切種智寶故。世尊！是般若波羅蜜清淨聚。色清淨故，般若波羅蜜清淨聚。受想行識清淨乃至一切種智清淨故，般若波羅蜜清淨聚。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「世尊！甚可怪，說是般若波羅蜜時，多有留難。」
須菩提言：「世尊！甚可怪，說是般若波羅蜜時，多有留難。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「如是，如是！須菩提！是甚深般若波羅蜜多有留難。以是事故，善男子、善女人若欲書是般若波羅蜜時，應當疾書；若讀誦思惟說、正憶念、修行時，亦應疾修行。何以故？是甚深般若波羅蜜，若書讀誦思惟說、正憶念、修行時，不欲令諸難起故。善男子、善女人若能一月書成，當應勤書。若二月三月四月五月六月七月、若一歲書成，亦當勤書。讀誦思惟說、正憶念、修行，若一月得成就乃至一歲得成就，應當勤成就。何以故？須菩提！是珍寶中多有難起故。」
佛言：「如是，如是！須菩提！是甚深般若波羅蜜多有留難。以是事故，善男子、善女人若欲書是般若波羅蜜時，應當疾書；若讀誦思惟說、正憶念、修行時，亦應疾修行。何以故？是甚深般若波羅蜜，若書讀誦思惟說、正憶念、修行時，不欲令諸難起故。善男子、善女人若能一月書成，當應勤書。若二月三月四月五月六月七月、若一歲書成，亦當勤書。讀誦思惟說、正憶念、修行，若一月得成就乃至一歲得成就，應當勤成就。何以故？須菩提！是珍寶中多有難起故。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「世尊！是甚深般若波羅蜜中，惡魔憙作留難故，不得令書，不得令讀誦思惟說、正憶念、修行。」
須菩提言：「世尊！是甚深般若波羅蜜中，惡魔憙作留難故，不得令書，不得令讀誦思惟說、正憶念、修行。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告須菩提：「惡魔雖欲留難是深般若波羅蜜，令不得書讀誦思惟說、正憶念、修行，亦不能破壞是菩薩摩訶薩書般若波羅蜜乃至修行。」
佛告須菩提：「惡魔雖欲留難是深般若波羅蜜，令不得書讀誦思惟說、正憶念、修行，亦不能破壞是菩薩摩訶薩書般若波羅蜜乃至修行。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時舍利弗白佛言：「世尊！誰力故，令惡魔不能留難菩薩摩訶薩書深般若波羅蜜乃至修行？」
爾時舍利弗白佛言：「世尊！誰力故，令惡魔不能留難菩薩摩訶薩書深般若波羅蜜乃至修行？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「是佛力故，惡魔不能留難菩薩摩訶薩書深般若波羅蜜乃至修行。舍利弗！亦是十方國土現在諸佛力故，是諸佛擁護念是菩薩故，令魔不能留難菩薩摩訶薩令不書成就般若波羅蜜乃至修行。何以故？十方國土中現在無量無邊阿僧祇諸佛，擁護念是菩薩書深般若波羅蜜乃至修行，法應爾，亦無能作留難。舍利弗！善男子、善女人應當作是念：『我書是深般若波羅蜜乃至修行，皆是十方諸佛力。』」
佛言：「是佛力故，惡魔不能留難菩薩摩訶薩書深般若波羅蜜乃至修行。舍利弗！亦是十方國土現在諸佛力故，是諸佛擁護念是菩薩故，令魔不能留難菩薩摩訶薩令不書成就般若波羅蜜乃至修行。何以故？十方國土中現在無量無邊阿僧祇諸佛，擁護念是菩薩書深般若波羅蜜乃至修行，法應爾，亦無能作留難。舍利弗！善男子、善女人應當作是念：『我書是深般若波羅蜜乃至修行，皆是十方諸佛力。』」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗言：「世尊！若有善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至修行，皆是佛力故，當知是人是諸佛所護。」
舍利弗言：「世尊！若有善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至修行，皆是佛力故，當知是人是諸佛所護。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「如是，如是！舍利弗！當知若有善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至修行，皆是佛力故，當知亦是諸佛所護。」
佛言：「如是，如是！舍利弗！當知若有善男子、善女人書是深般若波羅蜜乃至修行，皆是佛力故，當知亦是諸佛所護。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗言：「世尊！十方現在無量無邊阿僧祇諸佛，皆識、皆以佛眼見是善男子、善女人書深般若波羅蜜時乃至修行時。」
舍利弗言：「世尊！十方現在無量無邊阿僧祇諸佛，皆識、皆以佛眼見是善男子、善女人書深般若波羅蜜時乃至修行時。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「如是，如是！舍利弗！十方現在無量無邊阿僧祇諸佛，皆識、皆以佛眼見是善男子、善女人書深般若波羅蜜時乃至修行時。舍利弗！是中求菩薩道善男子！善女人若書是深般若波羅蜜，受持讀誦、正憶念、如說修行，當知是人近阿耨多羅三藐三菩提不久。舍利弗！善男子、善女人書是深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念，是人於深般若波羅蜜多信解相，亦供養恭敬尊重讚歎是深般若波羅蜜，華香瓔珞乃至幡蓋供養。舍利弗！諸佛皆識、皆以佛眼見是善男子、善女人。是善男子、善女人供養功德，當得大利益、大果報。舍利弗！是善男子、善女人以是供養功德因緣故，終不墮惡道中，乃至阿惟越致地，終不遠離諸佛。舍利弗！是善男子、善女人，是善根因緣故，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不遠離六波羅蜜，終不遠離內空乃至無法有法空，終不遠離四念處乃至八聖道分，終不遠離佛十力乃至阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！是深般若波羅蜜，佛般涅槃後當至南方國土。是中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，當書是深般若波羅蜜，當受持讀誦思惟說、正憶念、修行。以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上人中樂，增益六波羅蜜，供養恭敬尊重讚歎諸佛，漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。舍利弗！是深般若波羅蜜從南方當轉至西方，所在處，是中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，當書是深般若波羅蜜，當受持讀誦思惟說、正憶念、修行。以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上人中樂，增益六波羅蜜，供養恭敬尊重讚歎諸佛，漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。舍利弗！是深般若波羅蜜從西方當轉至北方，所在處，是中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，當書是深般若波羅蜜，當受持讀誦思惟說、正憶念、修行。以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上人中樂，增益六波羅蜜，供養恭敬尊重讚歎諸佛，漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。舍利弗！是深般若波羅蜜，是時北方當作佛事。何以故？舍利弗？我法盛時無滅相。舍利弗！我已念是善男子、善女人受是深般若波羅蜜乃至修行。是善男子、善女人能書是般若波羅蜜，恭敬供養尊重讚歎，華香乃至幡蓋。舍利弗！是善男子、善女人以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上人中樂，增益六波羅蜜，供養恭敬尊重讚歎諸佛，漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。何以故？舍利弗！我以佛眼見是人，我亦稱譽讚歎。十方國土中無量無邊阿僧祇諸佛，亦以佛眼見是人，亦稱譽讚歎。」
佛言：「如是，如是！舍利弗！十方現在無量無邊阿僧祇諸佛，皆識、皆以佛眼見是善男子、善女人書深般若波羅蜜時乃至修行時。舍利弗！是中求菩薩道善男子！善女人若書是深般若波羅蜜，受持讀誦、正憶念、如說修行，當知是人近阿耨多羅三藐三菩提不久。舍利弗！善男子、善女人書是深般若波羅蜜，受持讀誦乃至正憶念，是人於深般若波羅蜜多信解相，亦供養恭敬尊重讚歎是深般若波羅蜜，華香瓔珞乃至幡蓋供養。舍利弗！諸佛皆識、皆以佛眼見是善男子、善女人。是善男子、善女人供養功德，當得大利益、大果報。舍利弗！是善男子、善女人以是供養功德因緣故，終不墮惡道中，乃至阿惟越致地，終不遠離諸佛。舍利弗！是善男子、善女人，是善根因緣故，乃至阿耨多羅三藐三菩提，終不遠離六波羅蜜，終不遠離內空乃至無法有法空，終不遠離四念處乃至八聖道分，終不遠離佛十力乃至阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！是深般若波羅蜜，佛般涅槃後當至南方國土。是中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，當書是深般若波羅蜜，當受持讀誦思惟說、正憶念、修行。以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上人中樂，增益六波羅蜜，供養恭敬尊重讚歎諸佛，漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。舍利弗！是深般若波羅蜜從南方當轉至西方，所在處，是中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，當書是深般若波羅蜜，當受持讀誦思惟說、正憶念、修行。以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上人中樂，增益六波羅蜜，供養恭敬尊重讚歎諸佛，漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。舍利弗！是深般若波羅蜜從西方當轉至北方，所在處，是中比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，當書是深般若波羅蜜，當受持讀誦思惟說、正憶念、修行。以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上人中樂，增益六波羅蜜，供養恭敬尊重讚歎諸佛，漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。舍利弗！是深般若波羅蜜，是時北方當作佛事。何以故？舍利弗？我法盛時無滅相。舍利弗！我已念是善男子、善女人受是深般若波羅蜜乃至修行。是善男子、善女人能書是般若波羅蜜，恭敬供養尊重讚歎，華香乃至幡蓋。舍利弗！是善男子、善女人以是善根因緣故，終不墮惡道中，受天上人中樂，增益六波羅蜜，供養恭敬尊重讚歎諸佛，漸以聲聞、辟支佛、佛乘而得涅槃。何以故？舍利弗！我以佛眼見是人，我亦稱譽讚歎。十方國土中無量無邊阿僧祇諸佛，亦以佛眼見是人，亦稱譽讚歎。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜後時當在北方廣行耶？」
舍利弗白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜後時當在北方廣行耶？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「如是，如是！舍利弗！是深般若波羅蜜後時在北方當廣行。舍利弗！後時於北方，是善男子、善女人若聞是深般若波羅蜜，若書受持讀誦思惟說、正憶念、如說修行，當知是善男子、善女人久發大乘心，多供養諸佛，種善根，久與善知識相隨。」
佛言：「如是，如是！舍利弗！是深般若波羅蜜後時在北方當廣行。舍利弗！後時於北方，是善男子、善女人若聞是深般若波羅蜜，若書受持讀誦思惟說、正憶念、如說修行，當知是善男子、善女人久發大乘心，多供養諸佛，種善根，久與善知識相隨。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗白佛言：「世尊！後時北方當有幾所善男子、善女人求佛道，書深般若波羅蜜乃至如說修行？」
舍利弗白佛言：「世尊！後時北方當有幾所善男子、善女人求佛道，書深般若波羅蜜乃至如說修行？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告舍利弗：「後時北方雖多有求佛道善男子、善女人，少有聞是深般若波羅蜜不沒不驚、不怖不畏。何以故？是人多親近供養諸佛，多諮問諸佛，是人必能具足般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，具足四念處乃至具足十八不共法。舍利弗！是善男子、善女人善根純熟故，能多利益眾生為阿耨多羅三藐三菩提。何以故？我今為是善男子、善女人說應薩婆若法，過去諸佛亦為是善男子、善女人說應薩婆若法。以是因緣故，是人後生時，續得阿耨多羅三藐三菩提心，亦為他人說阿耨多羅三藐三菩提法。是善男子、善女人皆一心和合，魔若魔民不能沮壞阿耨多羅三藐三菩提心，何況惡行人毀呰行深般若波羅蜜者能壞其阿耨多羅三藐三菩提心？舍利弗！是求菩薩道諸善男子、善女人，聞是深般若波羅蜜，得大法喜法樂，亦立多人於善根為阿耨多羅三藐三菩提。是善男子、善女人於我前立誓願：『我行菩薩道時，當度無數百千萬億眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心，示教利喜，乃至阿惟越致地受記。』我知其心，我亦隨喜。是善男子、善女人亦於過去諸佛前立誓願：『我行菩薩道時，當度無數百千萬億眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心，示教利喜，乃至阿惟越致地受記。』諸過去佛亦知其心而隨喜。舍利弗！是諸善男子、善女人所為心大，所受色聲香味觸法亦大，亦能大施。能大施已，種大善根。種大善根已，得大果報。為攝眾生故受身，能於眾生中捨內外所有物。以是善根因緣，發願欲生他方國土現在諸佛說深般若波羅蜜處。於諸佛前聞是深般若波羅蜜已，亦於彼示教利喜百千萬億眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心。」
佛告舍利弗：「後時北方雖多有求佛道善男子、善女人，少有聞是深般若波羅蜜不沒不驚、不怖不畏。何以故？是人多親近供養諸佛，多諮問諸佛，是人必能具足般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，具足四念處乃至具足十八不共法。舍利弗！是善男子、善女人善根純熟故，能多利益眾生為阿耨多羅三藐三菩提。何以故？我今為是善男子、善女人說應薩婆若法，過去諸佛亦為是善男子、善女人說應薩婆若法。以是因緣故，是人後生時，續得阿耨多羅三藐三菩提心，亦為他人說阿耨多羅三藐三菩提法。是善男子、善女人皆一心和合，魔若魔民不能沮壞阿耨多羅三藐三菩提心，何況惡行人毀呰行深般若波羅蜜者能壞其阿耨多羅三藐三菩提心？舍利弗！是求菩薩道諸善男子、善女人，聞是深般若波羅蜜，得大法喜法樂，亦立多人於善根為阿耨多羅三藐三菩提。是善男子、善女人於我前立誓願：『我行菩薩道時，當度無數百千萬億眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心，示教利喜，乃至阿惟越致地受記。』我知其心，我亦隨喜。是善男子、善女人亦於過去諸佛前立誓願：『我行菩薩道時，當度無數百千萬億眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心，示教利喜，乃至阿惟越致地受記。』諸過去佛亦知其心而隨喜。舍利弗！是諸善男子、善女人所為心大，所受色聲香味觸法亦大，亦能大施。能大施已，種大善根。種大善根已，得大果報。為攝眾生故受身，能於眾生中捨內外所有物。以是善根因緣，發願欲生他方國土現在諸佛說深般若波羅蜜處。於諸佛前聞是深般若波羅蜜已，亦於彼示教利喜百千萬億眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗白佛言：「希有世尊！佛於過去未來現在法，無法不知、無法如相不知，眾生之行無事不知。今佛悉知過去諸佛及菩薩、聲聞，亦知今現在十方諸佛國土菩薩及聲聞，亦知未來諸佛及菩薩、聲聞。世尊！未來世有善男子、善女人勤求六波羅蜜，受持讀誦乃至修行，有得有不得。」
舍利弗白佛言：「希有世尊！佛於過去未來現在法，無法不知、無法如相不知，眾生之行無事不知。今佛悉知過去諸佛及菩薩、聲聞，亦知今現在十方諸佛國土菩薩及聲聞，亦知未來諸佛及菩薩、聲聞。世尊！未來世有善男子、善女人勤求六波羅蜜，受持讀誦乃至修行，有得有不得。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告舍利弗：「若善男子、善女人一心精進勤求，當得應六波羅蜜諸經。」
佛告舍利弗：「若善男子、善女人一心精進勤求，當得應六波羅蜜諸經。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗白佛言：「善男子、善女人如是勤行者，得是應六波羅蜜深經耶？」
舍利弗白佛言：「善男子、善女人如是勤行者，得是應六波羅蜜深經耶？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛語舍利弗：「是善男子、善女人得是應六波羅蜜深經。何以故？善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提故，與眾生說法示教利喜，令住六波羅蜜。以是因緣故，是善男子、善女人後身轉生，易得應六波羅蜜深經。得已如六波羅蜜所說修行精勤不息，乃至淨佛國土、成就眾生，得阿耨多羅三藐三菩提。」
佛語舍利弗：「是善男子、善女人得是應六波羅蜜深經。何以故？善男子、善女人為阿耨多羅三藐三菩提故，與眾生說法示教利喜，令住六波羅蜜。以是因緣故，是善男子、善女人後身轉生，易得應六波羅蜜深經。得已如六波羅蜜所說修行精勤不息，乃至淨佛國土、成就眾生，得阿耨多羅三藐三菩提。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
摩訶般若波羅蜜經魔事品第四十六
摩訶般若波羅蜜經魔事品第四十六
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時慧命須菩提白佛言：「世尊！是善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，行六波羅蜜，成就眾生、淨佛國土。佛已讚歎說其功德。世尊！云何是善男子、善女人求於佛道，生諸留難？」
爾時慧命須菩提白佛言：「世尊！是善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，行六波羅蜜，成就眾生、淨佛國土。佛已讚歎說其功德。世尊！云何是善男子、善女人求於佛道，生諸留難？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告須菩提：「樂說辯不即生，當知是菩薩魔事。」
佛告須菩提：「樂說辯不即生，當知是菩薩魔事。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「世尊！何因緣故，樂說辯不即生是菩薩魔事？」
須菩提言：「世尊！何因緣故，樂說辯不即生是菩薩魔事？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，難具足六波羅蜜。以是因緣故，樂說辯不即生是菩薩魔事。復次，須菩提！樂說辯卒起，當知亦是菩薩魔事。」
佛言：「有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，難具足六波羅蜜。以是因緣故，樂說辯不即生是菩薩魔事。復次，須菩提！樂說辯卒起，當知亦是菩薩魔事。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「世尊！何因緣故，樂說辯卒起復是魔事？」
「世尊！何因緣故，樂說辯卒起復是魔事？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，著樂說法。以是因緣故，樂說辯卒起，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！書是般若波羅蜜經時，偃蹇慠慢，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！書是經時，戲笑亂心，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！若書是經時，輕笑不敬，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！若書是經時，心亂不定，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！書是經時，各各不和合，當知是為菩薩魔事。復次，須菩提！善男子、善女人作是念：『我不得是經中滋味。』便棄捨去，當知是為菩薩魔事。復次，須菩提！受持般若波羅蜜，讀誦說若正憶念時，偃蹇慠慢，當知是為菩薩魔事。復次，須菩提！若受持般若波羅蜜經時，親近、正憶念時，轉相形笑，當知是為菩薩魔事。復次，須菩提！若受持般若波羅蜜經，讀誦、正憶念、修行時，共相輕蔑，當知是為菩薩魔事。若受持般若波羅蜜，讀誦乃至正憶念時，散亂心，當知是為菩薩魔事。若受持般若波羅蜜，讀誦乃至正憶念時，心不和合，當知是為菩薩魔事。」
佛言：「菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，著樂說法。以是因緣故，樂說辯卒起，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！書是般若波羅蜜經時，偃蹇慠慢，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！書是經時，戲笑亂心，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！若書是經時，輕笑不敬，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！若書是經時，心亂不定，當知是菩薩魔事。復次，須菩提！書是經時，各各不和合，當知是為菩薩魔事。復次，須菩提！善男子、善女人作是念：『我不得是經中滋味。』便棄捨去，當知是為菩薩魔事。復次，須菩提！受持般若波羅蜜，讀誦說若正憶念時，偃蹇慠慢，當知是為菩薩魔事。復次，須菩提！若受持般若波羅蜜經時，親近、正憶念時，轉相形笑，當知是為菩薩魔事。復次，須菩提！若受持般若波羅蜜經，讀誦、正憶念、修行時，共相輕蔑，當知是為菩薩魔事。若受持般若波羅蜜，讀誦乃至正憶念時，散亂心，當知是為菩薩魔事。若受持般若波羅蜜，讀誦乃至正憶念時，心不和合，當知是為菩薩魔事。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提白佛言：「世尊！世尊說：『善男子、善女人作是念：「我不得經中滋味。」便棄捨去，當知是為菩薩魔事。』世尊！何因緣故，菩薩不得經中滋味，便棄捨去？」
須菩提白佛言：「世尊！世尊說：『善男子、善女人作是念：「我不得經中滋味。」便棄捨去，當知是為菩薩魔事。』世尊！何因緣故，菩薩不得經中滋味，便棄捨去？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「是菩薩摩訶薩前世不久行般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜。是人聞說是般若波羅蜜，便從座起，作是念言：『我於般若波羅蜜中無記。』心不清淨，便從座起去，當知是為菩薩魔事。」
佛言：「是菩薩摩訶薩前世不久行般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜。是人聞說是般若波羅蜜，便從座起，作是念言：『我於般若波羅蜜中無記。』心不清淨，便從座起去，當知是為菩薩魔事。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提白佛言：「世尊！何因緣故不與受記，聞說是般若波羅蜜時便從座起去？」
須菩提白佛言：「世尊！何因緣故不與受記，聞說是般若波羅蜜時便從座起去？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告須菩提：「若菩薩未入法位中，諸佛不與受阿耨多羅三藐三菩提記。復次，須菩提，聞說般若波羅蜜時，菩薩作是念：『我是中無名字。』心不清淨，當知是為菩薩魔事。」
佛告須菩提：「若菩薩未入法位中，諸佛不與受阿耨多羅三藐三菩提記。復次，須菩提，聞說般若波羅蜜時，菩薩作是念：『我是中無名字。』心不清淨，當知是為菩薩魔事。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「何因緣故，是深般若波羅蜜中不說是菩薩名字？」
須菩提言：「何因緣故，是深般若波羅蜜中不說是菩薩名字？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「未受記菩薩，諸佛不記名字。復次，須菩提！是菩薩摩訶薩作是念：『是般若波羅蜜中，無我生處、名字、若聚落城邑。』是人不欲聽聞般若波羅蜜，便從會中起去。是人如所起念時，念念却一劫，補當更勤精進求阿耨多羅三藐三菩提。復次，須菩提！菩薩學餘經，棄捨般若波羅蜜，終不能至薩婆若。善男子、善女人為捨其根而攀枝葉，當知是為菩薩魔事。」
佛言：「未受記菩薩，諸佛不記名字。復次，須菩提！是菩薩摩訶薩作是念：『是般若波羅蜜中，無我生處、名字、若聚落城邑。』是人不欲聽聞般若波羅蜜，便從會中起去。是人如所起念時，念念却一劫，補當更勤精進求阿耨多羅三藐三菩提。復次，須菩提！菩薩學餘經，棄捨般若波羅蜜，終不能至薩婆若。善男子、善女人為捨其根而攀枝葉，當知是為菩薩魔事。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提白佛言：「世尊！何等是餘經，善男子、善女人所學不能至薩婆若？」
須菩提白佛言：「世尊！何等是餘經，善男子、善女人所學不能至薩婆若？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「是聲聞所應行經，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空、無相、無作解脫門。善男子、善女人住是中，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名聲聞所行，不能至薩婆若。如是善男子、善女人捨般若波羅蜜親近是餘經。何以故？須菩提！般若波羅蜜中出生諸菩薩摩訶薩，成就世間、出世間法。須菩提！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜時，亦學世間、出世間法。須菩提！譬如狗，不從大家求食，反從作務者索。如是，須菩提！當來世有善男子、善女人棄深般若波羅蜜而攀枝葉，取聲聞、辟支佛所應行經，當知是為菩薩魔事。須菩提！譬如有人欲得見象，見已反觀其跡。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」
佛言：「是聲聞所應行經，所謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空、無相、無作解脫門。善男子、善女人住是中，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，是名聲聞所行，不能至薩婆若。如是善男子、善女人捨般若波羅蜜親近是餘經。何以故？須菩提！般若波羅蜜中出生諸菩薩摩訶薩，成就世間、出世間法。須菩提！菩薩摩訶薩學般若波羅蜜時，亦學世間、出世間法。須菩提！譬如狗，不從大家求食，反從作務者索。如是，須菩提！當來世有善男子、善女人棄深般若波羅蜜而攀枝葉，取聲聞、辟支佛所應行經，當知是為菩薩魔事。須菩提！譬如有人欲得見象，見已反觀其跡。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「為不黠。」
須菩提言：「為不黠。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「諸求佛道善男子、善女人亦復如是。得深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞、辟支佛所應行經。須菩提！當知是為菩薩魔事。須菩提！譬如人欲見大海，反求牛跡水。作是念：『大海水能與此等不？』須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」
佛言：「諸求佛道善男子、善女人亦復如是。得深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞、辟支佛所應行經。須菩提！當知是為菩薩魔事。須菩提！譬如人欲見大海，反求牛跡水。作是念：『大海水能與此等不？』須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「為不黠。」
須菩提言：「為不黠。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「當來世有求佛道善男子、善女人亦如是，得深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞辟支佛所應行經，當知是亦菩薩摩訶薩魔事。須菩提！譬如工匠、若工匠弟子，欲擬作帝釋勝殿而揆則日月宮殿。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」
佛言：「當來世有求佛道善男子、善女人亦如是，得深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞辟支佛所應行經，當知是亦菩薩摩訶薩魔事。須菩提！譬如工匠、若工匠弟子，欲擬作帝釋勝殿而揆則日月宮殿。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「為不黠。」
須菩提言：「為不黠。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如是，須菩提！當來世有薄福德善男子、善女人求佛道者，得是深般若波羅蜜便棄捨去，於聲聞、辟支佛所應行經中求薩婆若。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」
「如是，須菩提！當來世有薄福德善男子、善女人求佛道者，得是深般若波羅蜜便棄捨去，於聲聞、辟支佛所應行經中求薩婆若。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「為不黠。」
須菩提言：「為不黠。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「當知亦是菩薩魔事。須菩提！譬如有人欲見轉輪聖王，見而不識。後見諸小國王，取其相貌，如是言：『轉輪聖王與此何異。』須菩提！於汝意云何，是人為黠不。」
佛言：「當知亦是菩薩魔事。須菩提！譬如有人欲見轉輪聖王，見而不識。後見諸小國王，取其相貌，如是言：『轉輪聖王與此何異。』須菩提！於汝意云何，是人為黠不。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「為不黠。」
須菩提言：「為不黠。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「須菩提！當來世有薄福德善男子、善女人求佛道者，得是深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞、辟支佛所應行經持求薩婆若。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」
「須菩提！當來世有薄福德善男子、善女人求佛道者，得是深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞、辟支佛所應行經持求薩婆若。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「為不黠。」
須菩提言：「為不黠。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「當知是為菩薩魔事。須菩提！譬如飢人得百味食棄捨去，反食六十日穀飯。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」
「當知是為菩薩魔事。須菩提！譬如飢人得百味食棄捨去，反食六十日穀飯。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「為不黠。」
須菩提言：「為不黠。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「當來世有求佛道善男子、善女人，得聞深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞、辟支佛所應行經持求薩婆若。於汝意云何，是人為黠不？」
佛言：「當來世有求佛道善男子、善女人，得聞深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞、辟支佛所應行經持求薩婆若。於汝意云何，是人為黠不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「為不黠。」
須菩提言：「為不黠。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「當知是亦菩薩魔事。須菩提！譬如人得無價摩尼珠，反持比水精珠。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」
「當知是亦菩薩魔事。須菩提！譬如人得無價摩尼珠，反持比水精珠。須菩提！於汝意云何，是人為黠不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「為不黠。」
須菩提言：「為不黠。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「當來世有求佛道善男子、善女人，得聞深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞、辟支佛所應行經持求薩婆若。是人為黠不？」
佛言：「當來世有求佛道善男子、善女人，得聞深般若波羅蜜棄捨去，取聲聞、辟支佛所應行經持求薩婆若。是人為黠不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「為不黠。」
須菩提言：「為不黠。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「當知是亦菩薩魔事。復次，須菩提！是求佛道善男子、善女人，書是深般若波羅蜜時，樂說不如法事，不得書成般若波羅蜜。所謂樂說色聲香味觸法，樂說持戒、禪定、無色定，樂說檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，樂說四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！是般若波羅蜜中無樂說相。須菩提！般若波羅蜜不可思議相，般若波羅蜜不生不滅相，般若波羅蜜不垢不淨相，般若波羅蜜不亂不散相，般若波羅蜜無說相，般若波羅蜜無言無義相，般若波羅蜜無所得相。何以故？須菩提！般若波羅蜜中無是諸法。須菩提！若有善男子、善女人求菩薩道者，書是般若波羅蜜經時，以是諸法散亂心，當知亦是菩薩魔事。」
「當知是亦菩薩魔事。復次，須菩提！是求佛道善男子、善女人，書是深般若波羅蜜時，樂說不如法事，不得書成般若波羅蜜。所謂樂說色聲香味觸法，樂說持戒、禪定、無色定，樂說檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，樂說四念處乃至阿耨多羅三藐三菩提。何以故？須菩提！是般若波羅蜜中無樂說相。須菩提！般若波羅蜜不可思議相，般若波羅蜜不生不滅相，般若波羅蜜不垢不淨相，般若波羅蜜不亂不散相，般若波羅蜜無說相，般若波羅蜜無言無義相，般若波羅蜜無所得相。何以故？須菩提！般若波羅蜜中無是諸法。須菩提！若有善男子、善女人求菩薩道者，書是般若波羅蜜經時，以是諸法散亂心，當知亦是菩薩魔事。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜可書耶？」
須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜可書耶？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「不可書。何以故？般若波羅蜜自性無故，禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，乃至一切種智，自性無故。若自性無，是不名為法。無法不能書無法。須菩提！若求菩薩道善男子、善女人作是念：『無法是深般若波羅蜜。』當知即是菩薩魔事。」
佛言：「不可書。何以故？般若波羅蜜自性無故，禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，乃至一切種智，自性無故。若自性無，是不名為法。無法不能書無法。須菩提！若求菩薩道善男子、善女人作是念：『無法是深般若波羅蜜。』當知即是菩薩魔事。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「世尊！是求菩薩道善男子、善女人，用字書般若波羅蜜，自念：『我書是般若波羅蜜。』以字著般若波羅蜜，當知亦是菩薩魔事。何以故？世尊！是般若波羅蜜無文字，禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，無有文字。世尊！色無文字，受想行識無文字，乃至一切種智無文字。世尊！若求菩薩道善男子、善女人，著無文字般若波羅蜜，乃至著無文字一切種智，當知是亦菩薩魔事。讀誦說、正憶念、如說修行，亦如是。」
「世尊！是求菩薩道善男子、善女人，用字書般若波羅蜜，自念：『我書是般若波羅蜜。』以字著般若波羅蜜，當知亦是菩薩魔事。何以故？世尊！是般若波羅蜜無文字，禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，無有文字。世尊！色無文字，受想行識無文字，乃至一切種智無文字。世尊！若求菩薩道善男子、善女人，著無文字般若波羅蜜，乃至著無文字一切種智，當知是亦菩薩魔事。讀誦說、正憶念、如說修行，亦如是。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，須菩提！求佛道善男子、善女人，書是般若波羅蜜時，國土念起、聚落念起、城郭念起、方念起，若聞毀謗其師起念，若念父母及兄弟姊妹、諸餘親里，若念賊、若念旃陀羅，若念眾女、若念婬女。如是等種種諸餘異念留難，惡魔復益其念，破壞書般若波羅蜜，破壞讀誦說、正憶念、如說修行。須菩提！當知是亦菩薩魔事。復次，須菩提！求佛道善男子、善女人，得名譽恭敬、布施供養，所謂衣服、飲食、臥床、疾藥、種種樂具。善男子、善女人書是般若波羅蜜經，受讀誦乃至正憶念時，受著是事，不得書成般若波羅蜜乃至正憶念，當知是亦菩薩魔事。復次，須菩提！求佛道善男子、善女人書般若波羅蜜，乃至如說修行時，惡魔方便持諸餘深經與是菩薩摩訶薩，有方便力者不應貪著惡魔所與諸餘深經。何以故？是經不能令人至薩婆若故。是中無方便菩薩摩訶薩聞是諸餘深經，便捨深般若波羅蜜。須菩提！我是般若波羅蜜中，廣說諸菩薩摩訶薩方便道，諸菩薩摩訶薩應當從是中求。須菩提！今善男子、善女人求菩薩道，捨是深般若波羅蜜，於魔所與聲聞辟支佛深經中求方便道，當知亦是菩薩魔事。
「復次，須菩提！求佛道善男子、善女人，書是般若波羅蜜時，國土念起、聚落念起、城郭念起、方念起，若聞毀謗其師起念，若念父母及兄弟姊妹、諸餘親里，若念賊、若念旃陀羅，若念眾女、若念婬女。如是等種種諸餘異念留難，惡魔復益其念，破壞書般若波羅蜜，破壞讀誦說、正憶念、如說修行。須菩提！當知是亦菩薩魔事。復次，須菩提！求佛道善男子、善女人，得名譽恭敬、布施供養，所謂衣服、飲食、臥床、疾藥、種種樂具。善男子、善女人書是般若波羅蜜經，受讀誦乃至正憶念時，受著是事，不得書成般若波羅蜜乃至正憶念，當知是亦菩薩魔事。復次，須菩提！求佛道善男子、善女人書般若波羅蜜，乃至如說修行時，惡魔方便持諸餘深經與是菩薩摩訶薩，有方便力者不應貪著惡魔所與諸餘深經。何以故？是經不能令人至薩婆若故。是中無方便菩薩摩訶薩聞是諸餘深經，便捨深般若波羅蜜。須菩提！我是般若波羅蜜中，廣說諸菩薩摩訶薩方便道，諸菩薩摩訶薩應當從是中求。須菩提！今善男子、善女人求菩薩道，捨是深般若波羅蜜，於魔所與聲聞辟支佛深經中求方便道，當知亦是菩薩魔事。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
摩訶般若波羅蜜經卷第十三
摩訶般若波羅蜜經卷第十三
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话