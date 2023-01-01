摩訶般若波羅蜜經卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第十二

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

歎淨品第四十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎淨品第四十二

爾時舍利弗白佛言：「世尊！是淨甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗白佛言：「世尊！是淨甚深。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「何法淨故，是淨甚深？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「何法淨故，是淨甚深？」

佛言：「色淨故，是淨甚深。受想行識淨故。四念處淨故，乃至八聖道分淨故。佛十力淨故，乃至十八不共法淨故。菩薩淨、佛淨故，一切智、一切種智淨故。是淨甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色淨故，是淨甚深。受想行識淨故。四念處淨故，乃至八聖道分淨故。佛十力淨故，乃至十八不共法淨故。菩薩淨、佛淨故，一切智、一切種智淨故。是淨甚深。」

「世尊！是淨明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是淨明。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「何法淨故，是淨明？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「何法淨故，是淨明？」

佛言：「般若波羅蜜淨故是淨明，乃至檀那波羅蜜淨故是淨明。四念處乃至一切智淨故是淨明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「般若波羅蜜淨故是淨明，乃至檀那波羅蜜淨故是淨明。四念處乃至一切智淨故是淨明。」

「世尊！是淨不相續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是淨不相續。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「何法不相續故，是淨不相續？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「何法不相續故，是淨不相續？」

佛言：「色不去不相續故，是淨不相續。乃至一切種智不去不相續故，是淨不相續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色不去不相續故，是淨不相續。乃至一切種智不去不相續故，是淨不相續。」

「世尊！是淨無垢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是淨無垢。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「何法無垢故，是淨無垢？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「何法無垢故，是淨無垢？」

佛言：「色性常淨故，是淨無垢。乃至一切種智性常淨故，是淨無垢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色性常淨故，是淨無垢。乃至一切種智性常淨故，是淨無垢。」

「世尊！是淨無得無著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是淨無得無著。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「何法無得無著故，是淨無得無著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「何法無得無著故，是淨無得無著？」

佛言：「色無得無著故，是淨無得無著。乃至一切種智無得無著故，是淨無得無著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色無得無著故，是淨無得無著。乃至一切種智無得無著故，是淨無得無著。」

「世尊！是淨無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是淨無生。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「何法無生故，是淨無生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「何法無生故，是淨無生？」

佛言：「色無生故，是淨無生。乃至一切種智無生故，是淨無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色無生故，是淨無生。乃至一切種智無生故，是淨無生。」

「世尊！是淨不生欲界中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是淨不生欲界中。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「云何是淨不生欲界中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何是淨不生欲界中？」

佛言：「欲界性不可得故，是淨不生欲界中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「欲界性不可得故，是淨不生欲界中。」

「世尊！是淨不生色界中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是淨不生色界中。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「云何是淨不生色界中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何是淨不生色界中？」

佛言：「色界性不可得故，是淨不生色界中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色界性不可得故，是淨不生色界中。」

「世尊！是淨不生無色界中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是淨不生無色界中。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「云何是淨不生無色界中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何是淨不生無色界中？」

佛言：「無色界性不可得故，是淨不生無色界中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無色界性不可得故，是淨不生無色界中。」

「世尊！是淨無知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是淨無知。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「云何是淨無知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何是淨無知？」

佛言：「諸法鈍故，是淨無知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法鈍故，是淨無知。」

「世尊！色無知，是淨淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！色無知，是淨淨。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「云何色無知，是淨淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何色無知，是淨淨？」

佛言：「色自性空故色無知，是淨淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色自性空故色無知，是淨淨。」

「世尊！受想行識無知，是淨淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！受想行識無知，是淨淨。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「云何受想行識無知，是淨淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何受想行識無知，是淨淨？」

佛言：「受想行識自性空故無知，是淨淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「受想行識自性空故無知，是淨淨。」

「世尊！一切法淨故，是淨淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切法淨故，是淨淨。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「云何一切法淨故，是淨淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何一切法淨故，是淨淨？」

佛言：「一切法不可得故一切法淨，是淨淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不可得故一切法淨，是淨淨。」

「世尊！是般若波羅蜜於薩婆若無益無損」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是般若波羅蜜於薩婆若無益無損」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「云何般若波羅蜜於薩婆若無益無損？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何般若波羅蜜於薩婆若無益無損？」

佛言：「法常住相故，般若波羅蜜於薩婆若無益無損。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「法常住相故，般若波羅蜜於薩婆若無益無損。」

「世尊！是般若波羅蜜淨，於諸法無所受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是般若波羅蜜淨，於諸法無所受。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

舍利弗言：「云何般若波羅蜜淨，於諸法無所受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何般若波羅蜜淨，於諸法無所受？」

佛言：「法性不動故，是般若波羅蜜淨於諸法無所受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「法性不動故，是般若波羅蜜淨於諸法無所受。」

爾時慧命須菩提白佛言：「世尊！我淨故，色淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命須菩提白佛言：「世尊！我淨故，色淨。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

須菩提言：「以何因緣，我淨故色淨、畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「以何因緣，我淨故色淨、畢竟淨？」

佛言：「我無所有故，色無所有、畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我無所有故，色無所有、畢竟淨。」

「世尊！我淨故，受想行識淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我淨故，受想行識淨。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

須菩提言：「何因緣故，我淨受想行識淨、畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何因緣故，我淨受想行識淨、畢竟淨？」

佛言：「我無所有故，受想行識無所有、畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我無所有故，受想行識無所有、畢竟淨。」

「世尊！我淨故檀那波羅蜜淨，我淨故尸羅波羅蜜淨，我淨故羼提波羅蜜淨，我淨故毘梨耶波羅蜜淨，我淨故禪那波羅蜜淨。世尊！我淨故般若波羅蜜淨。世尊！我淨故四念處淨。世尊！我淨故乃至八聖道分淨。世尊！我淨故佛十力淨。世尊！我淨故乃至十八不共法淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我淨故檀那波羅蜜淨，我淨故尸羅波羅蜜淨，我淨故羼提波羅蜜淨，我淨故毘梨耶波羅蜜淨，我淨故禪那波羅蜜淨。世尊！我淨故般若波羅蜜淨。世尊！我淨故四念處淨。世尊！我淨故乃至八聖道分淨。世尊！我淨故佛十力淨。世尊！我淨故乃至十八不共法淨。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

須菩提言：「何因緣故，我淨檀那波羅蜜淨，我淨乃至十八不共法淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何因緣故，我淨檀那波羅蜜淨，我淨乃至十八不共法淨？」

佛言：「我無所有故，檀那波羅蜜無所有故淨，乃至十八不共法無所有故淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我無所有故，檀那波羅蜜無所有故淨，乃至十八不共法無所有故淨。」

「世尊！我淨故須陀洹果淨，我淨故斯陀含果淨，我淨故阿那含果淨，我淨故阿羅漢果淨，我淨故辟支佛道淨，我淨故佛道淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我淨故須陀洹果淨，我淨故斯陀含果淨，我淨故阿那含果淨，我淨故阿羅漢果淨，我淨故辟支佛道淨，我淨故佛道淨。」

佛言：「畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨。」

須菩提言：「何因緣故，我淨須陀洹果淨，斯陀含果淨，阿那含果淨，阿羅漢果淨，辟支佛道淨，佛道淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何因緣故，我淨須陀洹果淨，斯陀含果淨，阿那含果淨，阿羅漢果淨，辟支佛道淨，佛道淨？」

佛言：「自相空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「自相空故。」

「世尊！我淨故一切智淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我淨故一切智淨。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

須菩提言：「何因緣故，我淨故一切智淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何因緣故，我淨故一切智淨？」

佛言：「無相無念故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無相無念故。」

「世尊！以二淨故，無得無著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！以二淨故，無得無著。」

佛言：「畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨。」

須菩提言：「何因緣故，以二淨故，無得無著是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何因緣故，以二淨故，無得無著是畢竟淨？」

佛言：「無垢無淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無垢無淨故。」

「世尊！我無邊故色淨受想行識淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我無邊故色淨受想行識淨。」

佛言：「畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨。」

須菩提言：「何因緣故，我無邊故色淨、受想行識淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何因緣故，我無邊故色淨、受想行識淨？」

佛言：「畢竟空、無始空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟空、無始空故。」

須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能如是知，是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能如是知，是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。」

佛言：「畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟淨故。」

須菩提言：「何因緣故，菩薩摩訶薩能如是知，是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何因緣故，菩薩摩訶薩能如是知，是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜？」

佛言：「知道種故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「知道種故。」

「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，作是念：『色不知色，受想行識不知識，過去法不知過去法，未來法不知未來法，現在法不知現在法。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，作是念：『色不知色，受想行識不知識，過去法不知過去法，未來法不知未來法，現在法不知現在法。』」

佛言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，不作是念：『我施與彼人，我持戒如是持戒，我修忍如是修忍，我精進如是精進，我入禪如是入禪，我修智慧如是修智慧，我得福德如是得福德，我當入菩薩法位中，我當淨佛國土、成就眾生，我當得一切種智。』須菩提！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，無諸憶想分別。內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、諸法空、自相空故。須菩提！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，無所礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，不作是念：『我施與彼人，我持戒如是持戒，我修忍如是修忍，我精進如是精進，我入禪如是入禪，我修智慧如是修智慧，我得福德如是得福德，我當入菩薩法位中，我當淨佛國土、成就眾生，我當得一切種智。』須菩提！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，無諸憶想分別。內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、諸法空、自相空故。須菩提！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力故，無所礙。」

爾時釋提桓因問須菩提：「云何是求菩薩道善男子礙法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因問須菩提：「云何是求菩薩道善男子礙法？」

須菩提報釋提桓因言：「憍尸迦！有求菩薩道善男子、善女人取心相，所謂取檀那波羅蜜相，取尸羅波羅蜜相、羼提波羅蜜相、毘梨耶波羅蜜相、禪那波羅蜜相、般若波羅蜜相；取內空相、外空、內外空乃至無法有法空相；取四念處相乃至八聖道分相；取佛十力相乃至十八不共法相；取諸佛相；取於諸佛種善根相。是一切福德和合取相，迴向阿耨多羅三藐三菩提，憍尸迦！是名求菩薩道善男子、善女人礙法。用是法故，不能無礙行般若波羅蜜。何以故？憍尸迦！是色相不可迴向，受想行識相不可迴向，乃至一切種智相不可迴向。復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩示教利喜他人阿耨多羅三藐三菩提，應示教利喜一切諸法實相。若求菩薩道善男子、善女人行檀那波羅蜜時，不應作是分別言：『我施與、我持戒、我忍辱、我精進、我入禪定、我修智慧。我行內空、外空、內外空，乃至我行無法有法空。我修四念處，乃至我行阿耨多羅三藐三菩提。』善男子、善女人應如是示教利喜他人阿耨多羅三藐三菩提，若如是示教利喜阿耨多羅三藐三菩提，自無錯謬，亦如佛所說法示教利喜，令是善男子、善女人遠離一切礙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提報釋提桓因言：「憍尸迦！有求菩薩道善男子、善女人取心相，所謂取檀那波羅蜜相，取尸羅波羅蜜相、羼提波羅蜜相、毘梨耶波羅蜜相、禪那波羅蜜相、般若波羅蜜相；取內空相、外空、內外空乃至無法有法空相；取四念處相乃至八聖道分相；取佛十力相乃至十八不共法相；取諸佛相；取於諸佛種善根相。是一切福德和合取相，迴向阿耨多羅三藐三菩提，憍尸迦！是名求菩薩道善男子、善女人礙法。用是法故，不能無礙行般若波羅蜜。何以故？憍尸迦！是色相不可迴向，受想行識相不可迴向，乃至一切種智相不可迴向。復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩示教利喜他人阿耨多羅三藐三菩提，應示教利喜一切諸法實相。若求菩薩道善男子、善女人行檀那波羅蜜時，不應作是分別言：『我施與、我持戒、我忍辱、我精進、我入禪定、我修智慧。我行內空、外空、內外空，乃至我行無法有法空。我修四念處，乃至我行阿耨多羅三藐三菩提。』善男子、善女人應如是示教利喜他人阿耨多羅三藐三菩提，若如是示教利喜阿耨多羅三藐三菩提，自無錯謬，亦如佛所說法示教利喜，令是善男子、善女人遠離一切礙法。」

爾時佛讚須菩提：「善哉，善哉！如汝為諸菩薩說諸礙法。須菩提！汝今更聽我說微細礙相。須菩提！汝一心好聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛讚須菩提：「善哉，善哉！如汝為諸菩薩說諸礙法。須菩提！汝今更聽我說微細礙相。須菩提！汝一心好聽。」

佛告須菩提：「有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，取相念諸佛。須菩提！所可有相皆是礙相。又於諸佛從初發意乃至法住，於其中間，所有善根取相憶念。取相憶念已，迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所可有相皆是礙相。又於諸佛及弟子所有善根及餘眾生善根，取相迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所可有相皆是礙相。何以故？不應取相憶念諸佛，亦不應取相憶念諸佛善根」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，取相念諸佛。須菩提！所可有相皆是礙相。又於諸佛從初發意乃至法住，於其中間，所有善根取相憶念。取相憶念已，迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所可有相皆是礙相。又於諸佛及弟子所有善根及餘眾生善根，取相迴向阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所可有相皆是礙相。何以故？不應取相憶念諸佛，亦不應取相憶念諸佛善根」

須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深。」

佛言：「一切法常離故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法常離故。」

須菩提言：「世尊！我當禮般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！我當禮般若波羅蜜。」

佛告須菩提：「是般若波羅蜜無起無作故，無有能得者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「是般若波羅蜜無起無作故，無有能得者。」

須菩提言：「世尊！一切諸法亦不可知、不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！一切諸法亦不可知、不可得。」

佛言：「一切法一性非二性。須菩提！是一法性是亦無性，是無性即是性，是性不起不滅。如是，須菩提！菩薩摩訶薩若知諸法一性，所謂無性無起無作，則遠離一切礙相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法一性非二性。須菩提！是一法性是亦無性，是無性即是性，是性不起不滅。如是，須菩提！菩薩摩訶薩若知諸法一性，所謂無性無起無作，則遠離一切礙相。」

須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜難知難解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜難知難解。」

佛言：「如所言，是般若波羅蜜無見者、無聞者、無知者、無識者、無得者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如所言，是般若波羅蜜無見者、無聞者、無知者、無識者、無得者。」

「世尊！是般若波羅蜜不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是般若波羅蜜不可思議。」

佛言：「如所言，是般若波羅蜜不從心生，不從色受想行識生，乃至不從十八不共法生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如所言，是般若波羅蜜不從心生，不從色受想行識生，乃至不從十八不共法生。」

摩訶般若波羅蜜經無作品第四十三(丹面各千佛品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經無作品第四十三(丹面各千佛品)

須菩提白佛言：「是般若波羅蜜無所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「是般若波羅蜜無所作。」

佛言：「作者不可得故，色不可得，乃至一切法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「作者不可得故，色不可得，乃至一切法不可得故。」

「世尊！若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜，應云何行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜，應云何行？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜，不行色是行般若波羅蜜，不行受想行識是行般若波羅蜜，乃至不行一切種智是行般若波羅蜜。不行色常無常是行般若波羅蜜，乃至一切種智不行常無常是行般若波羅蜜。不行色若苦若樂是行般若波羅蜜，乃至不行一切種智若苦若樂是行般若波羅蜜。不行色是我非我是行般若波羅蜜，乃至不行一切種智是我非我是行般若波羅蜜。不行色淨不淨是行般若波羅蜜，乃至不行一切種智淨不淨是行般若波羅蜜。何以故？是色無所有性，云何有常無常、苦樂、我無我、淨不淨？受想行識亦無所有性，云何有常無常乃至淨不淨？乃至一切種智無所有性，云何有常無常乃至淨不淨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜，不行色是行般若波羅蜜，不行受想行識是行般若波羅蜜，乃至不行一切種智是行般若波羅蜜。不行色常無常是行般若波羅蜜，乃至一切種智不行常無常是行般若波羅蜜。不行色若苦若樂是行般若波羅蜜，乃至不行一切種智若苦若樂是行般若波羅蜜。不行色是我非我是行般若波羅蜜，乃至不行一切種智是我非我是行般若波羅蜜。不行色淨不淨是行般若波羅蜜，乃至不行一切種智淨不淨是行般若波羅蜜。何以故？是色無所有性，云何有常無常、苦樂、我無我、淨不淨？受想行識亦無所有性，云何有常無常乃至淨不淨？乃至一切種智無所有性，云何有常無常乃至淨不淨？

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色不具足是行般若波羅蜜，不行受想行識不具足是行般若波羅蜜，乃至不行一切種智不具足是行般若波羅蜜。何以故？色不具足者，是不名色。如是亦不行，為行般若波羅蜜。受想行識不具足者，是不名識。如是亦不行，為行般若波羅蜜。乃至不行一切種智不具足者，是不名一切種智。如是亦不行，為行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色不具足是行般若波羅蜜，不行受想行識不具足是行般若波羅蜜，乃至不行一切種智不具足是行般若波羅蜜。何以故？色不具足者，是不名色。如是亦不行，為行般若波羅蜜。受想行識不具足者，是不名識。如是亦不行，為行般若波羅蜜。乃至不行一切種智不具足者，是不名一切種智。如是亦不行，為行般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「未曾有也！世尊善說求菩薩道善男子、善女人礙不礙相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「未曾有也！世尊善說求菩薩道善男子、善女人礙不礙相。」

佛言：「如是，如是！須菩提！佛善說求菩薩道善男子、善女人礙不礙相。復次，須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色不礙，是行般若波羅蜜；不行受想行識不礙，是行般若波羅蜜。不行眼不礙，是行般若波羅蜜；不行耳鼻舌身不礙，是行般若波羅蜜；不行意不礙，是行般若波羅蜜；不行檀那波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；不行尸羅波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；不行羼提波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜。不行毘梨耶波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；不行禪那波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；不行般若波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜。乃至不行一切種智不礙，是行般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜時，知色是不礙，知受想行識是不礙，乃至知一切種智是不礙；知須陀洹果不礙，知斯陀含果不礙，知阿那含果不礙，知阿羅漢果不礙，知辟支佛道不礙，知阿耨多羅三藐三菩提道不礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！佛善說求菩薩道善男子、善女人礙不礙相。復次，須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不行色不礙，是行般若波羅蜜；不行受想行識不礙，是行般若波羅蜜。不行眼不礙，是行般若波羅蜜；不行耳鼻舌身不礙，是行般若波羅蜜；不行意不礙，是行般若波羅蜜；不行檀那波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；不行尸羅波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；不行羼提波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜。不行毘梨耶波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；不行禪那波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜；不行般若波羅蜜不礙，是行般若波羅蜜。乃至不行一切種智不礙，是行般若波羅蜜。須菩提！菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜時，知色是不礙，知受想行識是不礙，乃至知一切種智是不礙；知須陀洹果不礙，知斯陀含果不礙，知阿那含果不礙，知阿羅漢果不礙，知辟支佛道不礙，知阿耨多羅三藐三菩提道不礙。」

爾時慧命須菩提白佛言：「未曾有也。世尊！是甚深法，若說亦不增不減，若不說亦不增不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命須菩提白佛言：「未曾有也。世尊！是甚深法，若說亦不增不減，若不說亦不增不減。」

佛語須菩提：「如是，如是！是甚深法，若說亦不增不減，若不說亦不增不減。譬如佛盡形壽若讚若毀虛空，讚時亦不增不減，毀時亦不增不減。須菩提！如幻人，若讚時不增不減，毀時亦不增不減。讚時不喜，毀時不憂。須菩提！諸法法相亦如是。若說亦如本不異，若不說亦如本不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「如是，如是！是甚深法，若說亦不增不減，若不說亦不增不減。譬如佛盡形壽若讚若毀虛空，讚時亦不增不減，毀時亦不增不減。須菩提！如幻人，若讚時不增不減，毀時亦不增不減。讚時不喜，毀時不憂。須菩提！諸法法相亦如是。若說亦如本不異，若不說亦如本不異。」

須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩所為甚難，修行是般若波羅蜜時不憂不喜而能習般若波羅蜜，於阿耨多羅三藐三菩提亦不轉還。何以故？世尊！修般若波羅蜜如修虛空，如虛空中無般若波羅蜜，無禪那、無毘梨耶、無羼提、無尸羅、無檀那波羅蜜。如虛空中無色、無受想行識，亦無內空、外空、內外空乃至無法有法空。無四念處乃至無八聖道分。無佛十力乃至無十八不共法。無須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。無辟支佛道、無阿耨多羅三藐三菩提。修般若波羅蜜亦如是。世尊！應禮是諸菩薩摩訶薩能大誓莊嚴。世尊！是人為眾生大誓莊嚴勤精進，如為虛空大誓莊嚴勤精進。世尊！是人欲度眾生如欲度虛空。世尊！是諸菩薩摩訶薩大誓莊嚴，如為虛空等眾生大誓莊嚴。世尊！是人大誓莊嚴欲度眾生，為如舉虛空。世尊！諸菩薩摩訶薩得大精進力，欲度眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊！諸菩薩摩訶薩大誓莊嚴，欲度眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊！諸菩薩摩訶薩大勇猛為度如虛空等眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？世尊！若三千大千世界滿中諸佛，譬如竹葦甘蔗稻麻叢林。諸佛若一劫、若減一劫常說法，一一佛度無量無邊阿僧祇眾生令入涅槃。世尊！是眾生性亦不減亦不增。何以故？眾生無所有故，眾生離故。乃至十方世界中諸佛所度眾生亦如是。世尊！以是因緣故，我如是說：『是人欲度眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心，為欲度虛空。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩所為甚難，修行是般若波羅蜜時不憂不喜而能習般若波羅蜜，於阿耨多羅三藐三菩提亦不轉還。何以故？世尊！修般若波羅蜜如修虛空，如虛空中無般若波羅蜜，無禪那、無毘梨耶、無羼提、無尸羅、無檀那波羅蜜。如虛空中無色、無受想行識，亦無內空、外空、內外空乃至無法有法空。無四念處乃至無八聖道分。無佛十力乃至無十八不共法。無須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。無辟支佛道、無阿耨多羅三藐三菩提。修般若波羅蜜亦如是。世尊！應禮是諸菩薩摩訶薩能大誓莊嚴。世尊！是人為眾生大誓莊嚴勤精進，如為虛空大誓莊嚴勤精進。世尊！是人欲度眾生如欲度虛空。世尊！是諸菩薩摩訶薩大誓莊嚴，如為虛空等眾生大誓莊嚴。世尊！是人大誓莊嚴欲度眾生，為如舉虛空。世尊！諸菩薩摩訶薩得大精進力，欲度眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊！諸菩薩摩訶薩大誓莊嚴，欲度眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊！諸菩薩摩訶薩大勇猛為度如虛空等眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？世尊！若三千大千世界滿中諸佛，譬如竹葦甘蔗稻麻叢林。諸佛若一劫、若減一劫常說法，一一佛度無量無邊阿僧祇眾生令入涅槃。世尊！是眾生性亦不減亦不增。何以故？眾生無所有故，眾生離故。乃至十方世界中諸佛所度眾生亦如是。世尊！以是因緣故，我如是說：『是人欲度眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心，為欲度虛空。』」

是時有一比丘作是言：「我禮般若波羅蜜。般若波羅蜜中雖無法生、無法滅，而有戒眾、定眾、慧眾、解脫眾、解脫知見眾，而有諸須陀洹、諸斯陀含、諸阿那含、諸阿羅漢、諸辟支佛。有諸佛而有佛寶、法寶、比丘僧寶，而有轉法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時有一比丘作是言：「我禮般若波羅蜜。般若波羅蜜中雖無法生、無法滅，而有戒眾、定眾、慧眾、解脫眾、解脫知見眾，而有諸須陀洹、諸斯陀含、諸阿那含、諸阿羅漢、諸辟支佛。有諸佛而有佛寶、法寶、比丘僧寶，而有轉法輪。」

爾時釋提桓因語須菩提：「若菩薩摩訶薩習般若波羅蜜，為習何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因語須菩提：「若菩薩摩訶薩習般若波羅蜜，為習何法？」

須菩提語釋提桓因言：「憍尸迦！是菩薩摩訶薩習般若波羅蜜，為習空法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語釋提桓因言：「憍尸迦！是菩薩摩訶薩習般若波羅蜜，為習空法。」

釋提桓因白佛言：「世尊！若善男子、善女人受持是般若波羅蜜，親近讀誦說、正憶念。我當作何等護？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！若善男子、善女人受持是般若波羅蜜，親近讀誦說、正憶念。我當作何等護？」

爾時須菩提語釋提桓因言：「憍尸迦！汝頗見是法可守護者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提語釋提桓因言：「憍尸迦！汝頗見是法可守護者不？」

釋提桓因言：「不也，須菩提！我不見是法可守護者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「不也，須菩提！我不見是法可守護者。」

須菩提言：「憍尸迦！若善男子、善女人如般若波羅蜜中所說行，即是守護。所謂常不遠離如所說般若波羅蜜行，是善男子、善女人，若人、若非人不得其便。當知是善男子、善女人，不遠離般若波羅蜜。憍尸迦！若人欲護行般若波羅蜜菩薩，為欲護虛空。憍尸迦！於汝意云何，汝能護夢、焰、影、響、幻、化不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「憍尸迦！若善男子、善女人如般若波羅蜜中所說行，即是守護。所謂常不遠離如所說般若波羅蜜行，是善男子、善女人，若人、若非人不得其便。當知是善男子、善女人，不遠離般若波羅蜜。憍尸迦！若人欲護行般若波羅蜜菩薩，為欲護虛空。憍尸迦！於汝意云何，汝能護夢、焰、影、響、幻、化不？」

釋提桓因言：「不能護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「不能護。」

「若人欲護行般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩，亦如是，但自疲苦。憍尸迦！於汝意云何，能護佛所化不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲護行般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩，亦如是，但自疲苦。憍尸迦！於汝意云何，能護佛所化不？」

釋提桓因言：「不能護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「不能護。」

「若人欲護行般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩，亦如是。憍尸迦！於汝意云何，能護法性、實際、如、不可思議性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲護行般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩，亦如是。憍尸迦！於汝意云何，能護法性、實際、如、不可思議性不？」

釋提桓因言：「不能護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「不能護。」

「若人欲護行般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩，亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人欲護行般若波羅蜜諸菩薩摩訶薩，亦如是。」

爾時釋提桓因問須菩提：「云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知見諸法如夢、如焰、如影、如響、如幻、如化？諸菩薩摩訶薩如所知見故，不念夢、不念是夢、不念用夢、不念我夢，焰、影、響、幻、化亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因問須菩提：「云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知見諸法如夢、如焰、如影、如響、如幻、如化？諸菩薩摩訶薩如所知見故，不念夢、不念是夢、不念用夢、不念我夢，焰、影、響、幻、化亦如是。」

須菩提言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不念色、不念是色、不念用色、不念我色，是菩薩摩訶薩亦能不念夢、不念是夢、不念用夢、不念我夢。乃至化亦不念化、不念是化、不念用化、不念我化。受想行識亦如是。乃至一切智，不念一切智、不念是一切智、不念用一切智、不念我一切智，是菩薩摩訶薩亦能不念夢、不念是夢、不念用夢、不念我夢。乃至化亦如是。如是，憍尸迦！菩薩摩訶薩知諸法如夢、如焰、如影、如響、如幻、如化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不念色、不念是色、不念用色、不念我色，是菩薩摩訶薩亦能不念夢、不念是夢、不念用夢、不念我夢。乃至化亦不念化、不念是化、不念用化、不念我化。受想行識亦如是。乃至一切智，不念一切智、不念是一切智、不念用一切智、不念我一切智，是菩薩摩訶薩亦能不念夢、不念是夢、不念用夢、不念我夢。乃至化亦如是。如是，憍尸迦！菩薩摩訶薩知諸法如夢、如焰、如影、如響、如幻、如化。」

爾時佛神力故，三千大千世界中諸四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵身天、梵輔天、梵眾天、大梵天、少光天乃至淨居天，是一切諸天以天栴檀華遙散佛上，來詣佛所，頭面禮佛足，却住一面。爾時四天王天、釋提桓因及三十三天——梵天王乃至諸淨居天——佛神力故，見東方千佛說法，亦如是相、如是名字，說是般若波羅蜜品。諸比丘皆字須菩提，問難般若波羅蜜品者皆字釋提桓因。南西北方四維上下亦如是，各千佛現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛神力故，三千大千世界中諸四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵身天、梵輔天、梵眾天、大梵天、少光天乃至淨居天，是一切諸天以天栴檀華遙散佛上，來詣佛所，頭面禮佛足，却住一面。爾時四天王天、釋提桓因及三十三天——梵天王乃至諸淨居天——佛神力故，見東方千佛說法，亦如是相、如是名字，說是般若波羅蜜品。諸比丘皆字須菩提，問難般若波羅蜜品者皆字釋提桓因。南西北方四維上下亦如是，各千佛現。

爾時佛告須菩提：「彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，亦當於是處說般若波羅蜜。賢劫中諸菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，亦當於是處說般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告須菩提：「彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，亦當於是處說般若波羅蜜。賢劫中諸菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，亦當於是處說般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，用何相、何因、何義說是般若波羅蜜義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，用何相、何因、何義說是般若波羅蜜義？」

佛告須菩提：「彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，『色非常非無常』，當如是說法。『色非苦非樂、色非我非無我、色非淨非不淨』，當如是說法。『色非縛非解』，當如是說法。『受想行識非常非無常』乃至『非縛非解』，當如是說法。『色非過去、色非未來、色非現在』，當如是說法。受想行識亦如是。色畢竟淨，當如是說法。『受想行識畢竟淨』，當如是說法。乃至『一切智畢竟淨』，當如是說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「彌勒菩薩摩訶薩得阿耨多羅三藐三菩提時，『色非常非無常』，當如是說法。『色非苦非樂、色非我非無我、色非淨非不淨』，當如是說法。『色非縛非解』，當如是說法。『受想行識非常非無常』乃至『非縛非解』，當如是說法。『色非過去、色非未來、色非現在』，當如是說法。受想行識亦如是。色畢竟淨，當如是說法。『受想行識畢竟淨』，當如是說法。乃至『一切智畢竟淨』，當如是說法。」

須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜清淨。」

佛言：「色清淨故，般若波羅蜜清淨。受想行識清淨故，般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色清淨故，般若波羅蜜清淨。受想行識清淨故，般若波羅蜜清淨。」

「世尊！云何色清淨故，般若波羅蜜清淨？云何受想行識清淨故，般若波羅蜜清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色清淨故，般若波羅蜜清淨？云何受想行識清淨故，般若波羅蜜清淨？」

佛言：「若色不生不滅、不垢不淨，是名色清淨。受想行識不生不滅、不垢不淨，是名受想行識清淨。復次，須菩提！虛空清淨故，般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若色不生不滅、不垢不淨，是名色清淨。受想行識不生不滅、不垢不淨，是名受想行識清淨。復次，須菩提！虛空清淨故，般若波羅蜜清淨。」

「世尊！云何虛空清淨故，般若波羅蜜清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何虛空清淨故，般若波羅蜜清淨？」

佛言：「虛空不生不滅故清淨。般若波羅蜜亦如是。復次，須菩提！色不污故，般若波羅蜜清淨。受想行識不污故，般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「虛空不生不滅故清淨。般若波羅蜜亦如是。復次，須菩提！色不污故，般若波羅蜜清淨。受想行識不污故，般若波羅蜜清淨。」

「世尊！云何色不污故，般若波羅蜜清淨？受想行識不污故，般若波羅蜜清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色不污故，般若波羅蜜清淨？受想行識不污故，般若波羅蜜清淨？」

佛言：「如虛空不可污故，虛空清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如虛空不可污故，虛空清淨。」

「世尊！云何如虛空不可污故，虛空清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如虛空不可污故，虛空清淨？」

佛言：「虛空不可取故，虛空清淨。虛空清淨故，般若波羅蜜清淨。復次，須菩提！虛空可說故，般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「虛空不可取故，虛空清淨。虛空清淨故，般若波羅蜜清淨。復次，須菩提！虛空可說故，般若波羅蜜清淨。」

「世尊！云何虛空可說故，般若波羅蜜清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何虛空可說故，般若波羅蜜清淨？」

佛言：「因虛空中二聲出故。般若波羅蜜亦如虛空，可說故清淨。須菩提！虛空不可說故，般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「因虛空中二聲出故。般若波羅蜜亦如虛空，可說故清淨。須菩提！虛空不可說故，般若波羅蜜清淨。」

「世尊！云何虛空不可說故，般若波羅蜜清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何虛空不可說故，般若波羅蜜清淨？」

佛言：「如虛空無可說故，般若波羅蜜清淨。復次，如虛空不可得故，般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如虛空無可說故，般若波羅蜜清淨。復次，如虛空不可得故，般若波羅蜜清淨。」

「世尊！云何如虛空不可得故，般若波羅蜜清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如虛空不可得故，般若波羅蜜清淨？」

佛言：「如虛空無所得相，般若波羅蜜亦如虛空，無所得故清淨。復次，須菩提！一切法不生不滅、不垢不淨故，般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如虛空無所得相，般若波羅蜜亦如虛空，無所得故清淨。復次，須菩提！一切法不生不滅、不垢不淨故，般若波羅蜜清淨。」

「世尊！云何一切法不生不滅、不垢不淨故，般若波羅蜜清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何一切法不生不滅、不垢不淨故，般若波羅蜜清淨？」

佛言：「一切法畢竟清淨故，般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法畢竟清淨故，般若波羅蜜清淨。」

須菩提白佛言：「世尊！若善男子、善女人受持是般若波羅蜜，親近正憶念者，終不病眼，耳鼻舌身亦終不病，身無形殘亦不衰老，終不橫死。無數百千萬諸天——四天王天乃至淨居諸天——皆悉隨從聽受。六齋日——月八日、二十三日、十四日、二十九日、十五日、三十日，諸天眾會善男子、善女人為法師者在所說般若波羅蜜處皆悉來集。是善男子、善女人在大眾中說是般若波羅蜜，得無量無邊阿僧祇不可思議不可稱量福德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若善男子、善女人受持是般若波羅蜜，親近正憶念者，終不病眼，耳鼻舌身亦終不病，身無形殘亦不衰老，終不橫死。無數百千萬諸天——四天王天乃至淨居諸天——皆悉隨從聽受。六齋日——月八日、二十三日、十四日、二十九日、十五日、三十日，諸天眾會善男子、善女人為法師者在所說般若波羅蜜處皆悉來集。是善男子、善女人在大眾中說是般若波羅蜜，得無量無邊阿僧祇不可思議不可稱量福德。」

佛告須菩提：「如是，如是！是善男子善女人，若六齋日——月八日、二十三日、十四日、二十九日、十五日、三十日——在諸天眾前說是般若波羅蜜義，是善男子、善女人得無量無邊阿僧祇不可思議不可稱量福德。何以故？須菩提？般若波羅蜜是大珍寶。何等是大珍寶？是般若波羅蜜能拔地獄、畜生、餓鬼及人中貧窮，能與剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，能與四天王天處乃至非有想非無想處，能與須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是般若波羅蜜中廣說十善道、四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至八聖道分，檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜；廣說內空乃至無法有法空；廣說佛十力乃至一切智。從是中學，出生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，出生四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，梵身天、梵輔天、梵眾天、大梵天、光天、少光天、無量光天、光音天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、阿那婆迦天、得福天、廣果天、無想天、阿浮訶那天、不熱天、快見天、妙見天、阿迦尼吒天，虛空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非有想非無想處天。是法中學，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，得辟支佛道，得阿耨多羅三藐三菩提。以是故，須菩提！般若波羅蜜名為大珍寶。珍寶波羅蜜中無有法可得，若生若滅、若垢若淨、若取若捨。珍寶波羅蜜亦無有法若善若不善、若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為。以是故，須菩提！是名無所得珍寶波羅蜜。須菩提！是珍寶波羅蜜無有法能染污。何以故？所用染法不可得故。須菩提！以是故，名無染珍寶波羅蜜須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，亦如是不知，亦如是不分別，亦如是不可得，亦如是不戲論，是為能修行般若波羅蜜，亦能禮覲諸佛，從一佛國至一佛國，供養恭敬尊重讚歎諸佛，遊諸佛剎，成就眾生、淨佛國土。須菩提！是般若波羅蜜於諸法無有力無非力，亦無受亦無與，不生不滅、不垢不淨、不增不減。是般若波羅蜜亦非過去非未來非現在，不捨欲界不住欲界，不捨色界不住色界，不捨無色界不住無色界。是般若波羅蜜，不與檀那波羅蜜亦不捨，不與尸波羅蜜亦不捨，不與羼提波羅蜜亦不捨，不與毘梨耶波羅蜜亦不捨，不與禪那波羅蜜亦不捨，不與般若波羅蜜亦不捨。不與內空亦不捨，乃至不與無法有法空亦不捨。不與四念處亦不捨，乃至不與八聖道分亦不捨。不與佛十力亦不捨，乃至不與十八不共法亦不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！是善男子善女人，若六齋日——月八日、二十三日、十四日、二十九日、十五日、三十日——在諸天眾前說是般若波羅蜜義，是善男子、善女人得無量無邊阿僧祇不可思議不可稱量福德。何以故？須菩提？般若波羅蜜是大珍寶。何等是大珍寶？是般若波羅蜜能拔地獄、畜生、餓鬼及人中貧窮，能與剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，能與四天王天處乃至非有想非無想處，能與須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、阿耨多羅三藐三菩提。何以故？是般若波羅蜜中廣說十善道、四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至八聖道分，檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜；廣說內空乃至無法有法空；廣說佛十力乃至一切智。從是中學，出生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，出生四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，梵身天、梵輔天、梵眾天、大梵天、光天、少光天、無量光天、光音天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、阿那婆迦天、得福天、廣果天、無想天、阿浮訶那天、不熱天、快見天、妙見天、阿迦尼吒天，虛空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非有想非無想處天。是法中學，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，得辟支佛道，得阿耨多羅三藐三菩提。以是故，須菩提！般若波羅蜜名為大珍寶。珍寶波羅蜜中無有法可得，若生若滅、若垢若淨、若取若捨。珍寶波羅蜜亦無有法若善若不善、若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為。以是故，須菩提！是名無所得珍寶波羅蜜。須菩提！是珍寶波羅蜜無有法能染污。何以故？所用染法不可得故。須菩提！以是故，名無染珍寶波羅蜜須菩提。若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，亦如是不知，亦如是不分別，亦如是不可得，亦如是不戲論，是為能修行般若波羅蜜，亦能禮覲諸佛，從一佛國至一佛國，供養恭敬尊重讚歎諸佛，遊諸佛剎，成就眾生、淨佛國土。須菩提！是般若波羅蜜於諸法無有力無非力，亦無受亦無與，不生不滅、不垢不淨、不增不減。是般若波羅蜜亦非過去非未來非現在，不捨欲界不住欲界，不捨色界不住色界，不捨無色界不住無色界。是般若波羅蜜，不與檀那波羅蜜亦不捨，不與尸波羅蜜亦不捨，不與羼提波羅蜜亦不捨，不與毘梨耶波羅蜜亦不捨，不與禪那波羅蜜亦不捨，不與般若波羅蜜亦不捨。不與內空亦不捨，乃至不與無法有法空亦不捨。不與四念處亦不捨，乃至不與八聖道分亦不捨。不與佛十力亦不捨，乃至不與十八不共法亦不捨。

不與須陀洹果亦不捨，乃至不與阿羅漢果亦不捨。不與辟支佛道亦不捨，乃至不與一切智亦不捨。是般若波羅蜜不與阿羅漢法、不捨凡人法，不與辟支佛法、不捨阿羅漢法，不與佛法、不捨辟支佛法。是般若波羅蜜亦不與無為法、不捨有為法。何以故？若有諸佛、若無諸佛，是諸法相常住不異。法相、法住、法位常住，不謬不失故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不與須陀洹果亦不捨，乃至不與阿羅漢果亦不捨。不與辟支佛道亦不捨，乃至不與一切智亦不捨。是般若波羅蜜不與阿羅漢法、不捨凡人法，不與辟支佛法、不捨阿羅漢法，不與佛法、不捨辟支佛法。是般若波羅蜜亦不與無為法、不捨有為法。何以故？若有諸佛、若無諸佛，是諸法相常住不異。法相、法住、法位常住，不謬不失故。」

爾時諸天子虛空中立，發大音聲，踊躍歡喜，以漚鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、分陀利華而散佛上。作如是言：「我等於閻浮提見第二法輪轉。」是中無量百千天子得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸天子虛空中立，發大音聲，踊躍歡喜，以漚鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、分陀利華而散佛上。作如是言：「我等於閻浮提見第二法輪轉。」是中無量百千天子得無生法忍。

佛告須菩提：「是法輪轉，非第一轉、非第二轉。是般若波羅蜜不為轉、不為還故出，無法有法空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「是法輪轉，非第一轉、非第二轉。是般若波羅蜜不為轉、不為還故出，無法有法空故。」

須菩提白佛言：「世尊！云何無法有法空故，般若波羅蜜不為轉、不為還故出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何無法有法空故，般若波羅蜜不為轉、不為還故出？」

佛言：「般若波羅蜜般若波羅蜜相空，乃至檀那波羅蜜檀那波羅蜜相空。內空內空相空，乃至無法有法空無法有法空相空。四念處四念處相空，乃至八聖道分八聖道分相空。佛十力佛十力相空，乃至十八不共法十八不共法相空。須陀洹果須陀洹果相空，斯陀含果斯陀含果相空，阿那含果阿那含果相空，阿羅漢果阿羅漢果相空，辟支佛道辟支佛道相空，一切種智一切種智相空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「般若波羅蜜般若波羅蜜相空，乃至檀那波羅蜜檀那波羅蜜相空。內空內空相空，乃至無法有法空無法有法空相空。四念處四念處相空，乃至八聖道分八聖道分相空。佛十力佛十力相空，乃至十八不共法十八不共法相空。須陀洹果須陀洹果相空，斯陀含果斯陀含果相空，阿那含果阿那含果相空，阿羅漢果阿羅漢果相空，辟支佛道辟支佛道相空，一切種智一切種智相空。」

須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜，是摩訶波羅蜜。何以故？雖一切法自性空，而諸菩薩摩訶薩因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，亦無法可得，轉法輪亦無法可轉，亦無法可還。是摩訶波羅蜜中亦無有法可見。何以故？是法不可得若轉、若還，一切法畢竟不生故。何以故？是空相不能轉、不能還，無相相不能轉、不能還，無作相不能轉、不能還。若能如是說般若波羅蜜，教照開示、分別顯現、解釋淺易，有能如是教者，是名清淨說般若波羅蜜，亦無說者、亦無受者、亦無證者。若無說無受、無證亦無滅者，是說法中亦無畢定福田。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜，是摩訶波羅蜜。何以故？雖一切法自性空，而諸菩薩摩訶薩因般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，亦無法可得，轉法輪亦無法可轉，亦無法可還。是摩訶波羅蜜中亦無有法可見。何以故？是法不可得若轉、若還，一切法畢竟不生故。何以故？是空相不能轉、不能還，無相相不能轉、不能還，無作相不能轉、不能還。若能如是說般若波羅蜜，教照開示、分別顯現、解釋淺易，有能如是教者，是名清淨說般若波羅蜜，亦無說者、亦無受者、亦無證者。若無說無受、無證亦無滅者，是說法中亦無畢定福田。」

摩訶般若波羅蜜經遍歎品第四十四(丹百波羅蜜品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經遍歎品第四十四(丹百波羅蜜品)

爾時慧命須菩提白佛言：「世尊！無邊波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命須菩提白佛言：「世尊！無邊波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「如虛空無邊故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如虛空無邊故。」

「世尊！等波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！等波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「諸法等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法等故。」

「世尊！離波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！離波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「畢竟空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「畢竟空故。」

「世尊！不壞波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不壞波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不可得故。」

「世尊！無彼岸波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無彼岸波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「無名無身故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無名無身故。」

「世尊！空種波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空種波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「入出息不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「入出息不可得故。」

「世尊！不可說波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不可說波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「覺觀不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「覺觀不可得故。」

「世尊！無名波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無名波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「受想行識不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「受想行識不可得故。」

「世尊！不去波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不去波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不來故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不來故。」

「世尊！無移波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無移波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不可伏故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不可伏故。」

「世尊！盡波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！盡波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法畢竟盡故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法畢竟盡故。」

「世尊！不生波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不生波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不滅故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不滅故。」

「世尊！不滅波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不滅波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不生故。」

「世尊！無作波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無作波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「作者不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「作者不可得故。」

「世尊！無知波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無知波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「知者不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「知者不可得故。」

「世尊！不到波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不到波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「生死不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「生死不可得故。」

「世尊！不失波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不失波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不失故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不失故。」

「世尊！夢波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！夢波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「乃至夢中所見不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「乃至夢中所見不可得故。」

「世尊！響波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！響波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「聞聲者不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「聞聲者不可得故。」

「世尊！影波羅蜜是般若波羅蜜」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！影波羅蜜是般若波羅蜜」

佛言：「鏡面不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「鏡面不可得故。」

「世尊！焰波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！焰波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「水流不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「水流不可得故。」

「世尊！幻波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！幻波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「術事不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「術事不可得故。」

「世尊！不垢波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不垢波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「諸煩惱不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸煩惱不可得故。」

「世尊！無淨波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無淨波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「煩惱虛誑故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「煩惱虛誑故。」

「世尊！不污波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不污波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「處不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「處不可得故。」

「世尊！不戲論波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不戲論波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切戲論破故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切戲論破故。」

「世尊！不念波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不念波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切念破故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切念破故。」

「世尊！不動波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不動波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「法性常住故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「法性常住故。」

「世尊！無染波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無染波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「知一切法無妄解故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「知一切法無妄解故。」

「世尊！不起波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不起波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法無分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法無分別故。」

「世尊！寂滅波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！寂滅波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法相不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法相不可得故。」

「世尊！無欲波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無欲波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「欲不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「欲不可得故。」

「世尊！無瞋波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無瞋波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「瞋恚不實故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「瞋恚不實故。」

「世尊！無癡波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無癡波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「無明黑闇滅故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無明黑闇滅故。」

「世尊！無煩惱波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無煩惱波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「分別憶想虛妄故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「分別憶想虛妄故。」

「世尊！無眾生波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無眾生波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「眾生無所有故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「眾生無所有故。」

「世尊！無斷波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無斷波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「諸法不起故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法不起故。」

「世尊！無二邊波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無二邊波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「離二邊故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「離二邊故。」

「世尊！不壞波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不壞波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不相離故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不相離故。」

「世尊！不取波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不取波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「過聲聞、辟支佛地故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「過聲聞、辟支佛地故。」

「世尊！不分別波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！不分別波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「諸妄想不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸妄想不可得故。」

「世尊！無量波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無量波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「諸法量不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法量不可得故。」

「世尊！虛空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！虛空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法無所有故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法無所有故。」

「世尊！無常波羅蜜是般若波羅蜜」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無常波羅蜜是般若波羅蜜」

佛言：「一切法破壞故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法破壞故。」

「世尊！苦波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！苦波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法苦惱相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法苦惱相故。」

「世尊！無我波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無我波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不著故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不著故。」

「世尊！空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不可得故。」

「世尊！無相波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無相波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不生故。」

「世尊！內空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！內空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「內法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「內法不可得故。」

「世尊！外空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！外空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「外法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「外法不可得故。」

「世尊！內外空波羅蜜是般若波羅蜜」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！內外空波羅蜜是般若波羅蜜」

佛言：「內外法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「內外法不可得故。」

「世尊！空空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「空空法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「空空法不可得故。」

「世尊！大空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！大空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不可得故。」

「世尊！第一義空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！第一義空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「涅槃不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「涅槃不可得故。」

「世尊！有為空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！有為空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「有為法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有為法不可得故。」

「世尊！無為空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無為空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「無為法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無為法不可得故。」

「世尊！畢竟空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！畢竟空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「諸法畢竟不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法畢竟不可得故。」

「世尊！無始空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無始空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「諸法無始，不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法無始，不可得故。」

「世尊！散空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！散空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「散法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「散法不可得故。」

「世尊！性空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！性空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「有為、無為性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有為、無為性不可得故。」

「世尊！諸法空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸法空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不可得故。」

「世尊！無所得空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無所得空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「無所有故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無所有故。」

「世尊！自相空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！自相空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「諸法自相離故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法自相離故。」

「世尊！無法空波羅蜜是般若波羅蜜。」佛言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無法空波羅蜜是般若波羅蜜。」佛言：

「無法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無法不可得故。」

「世尊！有法空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！有法空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「有法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有法不可得故。」

「世尊！無法有法空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無法有法空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「無法有法相不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無法有法相不可得故。」

「世尊！念處波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！念處波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「身、受、心、法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「身、受、心、法不可得故。」

「世尊！正勤波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！正勤波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「善不善法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善不善法不可得故。」

「世尊！如意足波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如意足波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「四如意足不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「四如意足不可得故。」

「世尊！根波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！根波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「五根不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「五根不可得故。」

「世尊！力波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！力波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「五力不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「五力不可得故。」

「世尊！覺波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！覺波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「七覺分不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「七覺分不可得故。」

「世尊！道波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！道波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「八聖道分不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「八聖道分不可得故。」

「世尊！無作波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無作波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「無作不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無作不可得故。」

「世尊！空波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！空波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「空相不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「空相不可得故。」

「世尊！無相波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無相波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「寂滅相不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「寂滅相不可得故。」

「世尊！背捨波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！背捨波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「八背捨不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「八背捨不可得故。」

「世尊！定波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！定波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「九次第定不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「九次第定不可得故。」

「世尊！檀那波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！檀那波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「慳貪不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「慳貪不可得故。」

「世尊！尸羅波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！尸羅波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「破戒不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「破戒不可得故。」

「世尊！羼提波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！羼提波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「忍不忍不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「忍不忍不可得故。」

「世尊！毘梨耶波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！毘梨耶波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「懈怠精進不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「懈怠精進不可得故。」

「世尊！禪那波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！禪那波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「定亂不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「定亂不可得故。」

「世尊！般若波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！般若波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「癡慧不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「癡慧不可得故。」

「世尊！十力波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！十力波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法不可伏故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法不可伏故。」

「世尊！四無所畏波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！四無所畏波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「道種智不沒故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「道種智不沒故。」

「世尊！無礙智波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無礙智波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法無障無礙故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法無障無礙故。」

「世尊！佛法波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛法波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「過一切法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「過一切法故。」

「世尊！如實說者波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如實說者波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切語如實故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切語如實故。」

「世尊！自然波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！自然波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「一切法中自在故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切法中自在故。」

「世尊！佛波羅蜜是般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛波羅蜜是般若波羅蜜。」

佛言：「知一切法一切種智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「知一切法一切種智故。」