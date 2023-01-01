摩訶般若波羅蜜經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第十

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

法稱品第三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法稱品第三十七

佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若滿閻浮提佛舍利作一分，復有人書般若波羅蜜經卷作一分。二分之中，汝取何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若滿閻浮提佛舍利作一分，復有人書般若波羅蜜經卷作一分。二分之中，汝取何所？」

釋提桓因白佛言：「世尊！若滿閻浮提佛舍利作一分，般若波羅蜜經卷作一分。二分之中，我寧取般若波羅蜜經卷。何以故？世尊！我於佛舍利非不恭敬、非不尊重。世尊！以是舍利從般若波羅蜜中生，般若波羅蜜修熏故，是舍利得供養恭敬尊重讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！若滿閻浮提佛舍利作一分，般若波羅蜜經卷作一分。二分之中，我寧取般若波羅蜜經卷。何以故？世尊！我於佛舍利非不恭敬、非不尊重。世尊！以是舍利從般若波羅蜜中生，般若波羅蜜修熏故，是舍利得供養恭敬尊重讚歎。」

爾時舍利弗問釋提桓因：「憍尸迦！是般若波羅蜜不可取，無色無形無對，一相所謂無相。汝云何欲取？何以故？是般若波羅蜜不為取故出，不為捨故出，不為增減聚散、損益垢淨故出。是般若波羅蜜不與諸佛法，不捨凡人法；不與辟支佛法、阿羅漢法學法，不捨凡人法；不與無為性，不捨有為性；不與內空乃至無法有法空，不與四念處乃至一切種智，不捨凡人法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗問釋提桓因：「憍尸迦！是般若波羅蜜不可取，無色無形無對，一相所謂無相。汝云何欲取？何以故？是般若波羅蜜不為取故出，不為捨故出，不為增減聚散、損益垢淨故出。是般若波羅蜜不與諸佛法，不捨凡人法；不與辟支佛法、阿羅漢法學法，不捨凡人法；不與無為性，不捨有為性；不與內空乃至無法有法空，不與四念處乃至一切種智，不捨凡人法。」

釋提桓因語舍利弗：「如是，如是！舍利弗！若有人知是般若波羅蜜，不與諸佛法、不捨凡人法，乃至不與一切種智、不捨凡人法。是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜、能修般若波羅蜜。何以故？般若波羅蜜不行二法相故。不二法相是般若波羅蜜，不二法相是禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因語舍利弗：「如是，如是！舍利弗！若有人知是般若波羅蜜，不與諸佛法、不捨凡人法，乃至不與一切種智、不捨凡人法。是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜、能修般若波羅蜜。何以故？般若波羅蜜不行二法相故。不二法相是般若波羅蜜，不二法相是禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜。」

爾時佛讚釋提桓因言：「善哉，善哉！憍尸迦！如汝所說，般若波羅蜜不行二法相故。不二法相是般若波羅蜜，不二法相是禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜。憍尸迦！若人欲得法性二相者，是人為欲得般若波羅蜜二相。何以故？憍尸迦！法性、般若波羅蜜無二無別，乃至檀那波羅蜜亦如是。若人欲得實際不可思議性二相者，是人為欲得般若波羅蜜二相。何以故？般若波羅蜜、不可思議性無二無別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛讚釋提桓因言：「善哉，善哉！憍尸迦！如汝所說，般若波羅蜜不行二法相故。不二法相是般若波羅蜜，不二法相是禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜。憍尸迦！若人欲得法性二相者，是人為欲得般若波羅蜜二相。何以故？憍尸迦！法性、般若波羅蜜無二無別，乃至檀那波羅蜜亦如是。若人欲得實際不可思議性二相者，是人為欲得般若波羅蜜二相。何以故？般若波羅蜜、不可思議性無二無別。」

釋提桓因白佛言：「世尊！一切世間人及諸天、阿修羅，應禮拜供養般若波羅蜜。何以故？諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我常在善法堂上坐，若我不在座時，諸天子來供養我故，為我坐處作禮，繞竟還去。諸天子作是念：『釋提桓因在是處坐，為諸三十三天說法故。』如是，世尊！在所處書是般若波羅蜜經卷，受持讀誦、為他演說，是處十方世界中諸天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，皆來禮拜般若波羅蜜，供養已去。何以故？是般若波羅蜜中生諸佛，及生一切眾生樂具故。諸佛舍利亦是一切種智住處因緣。以是故，世尊！二分中我取般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！一切世間人及諸天、阿修羅，應禮拜供養般若波羅蜜。何以故？諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜中學得阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我常在善法堂上坐，若我不在座時，諸天子來供養我故，為我坐處作禮，繞竟還去。諸天子作是念：『釋提桓因在是處坐，為諸三十三天說法故。』如是，世尊！在所處書是般若波羅蜜經卷，受持讀誦、為他演說，是處十方世界中諸天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，皆來禮拜般若波羅蜜，供養已去。何以故？是般若波羅蜜中生諸佛，及生一切眾生樂具故。諸佛舍利亦是一切種智住處因緣。以是故，世尊！二分中我取般若波羅蜜。

「復次，世尊。我若受持讀誦般若波羅蜜，心深入法中。我是時不見怖畏相。何以故？世尊！是般若波羅蜜無相無貌、無言無說。世尊！無相無貌、無言無說，是般若波羅蜜，乃至是一切種智。世尊！般若波羅蜜若當有相非無相者，諸佛不應知一切法無相無貌、無言無說，得阿耨多羅三藐三菩提。為弟子說諸法亦無相無貌、無言無說。世尊！以般若波羅蜜實是無相無貌、無言無說故。諸佛知一切諸法無相無貌、無言無說，得阿耨多羅三藐三菩提，為弟子說諸法亦無相無貌、無言無說。以是故，世尊！是般若波羅蜜，一切世間諸天、人、阿修羅，應恭敬供養尊重讚歎，香華瓔珞乃至幡蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊。我若受持讀誦般若波羅蜜，心深入法中。我是時不見怖畏相。何以故？世尊！是般若波羅蜜無相無貌、無言無說。世尊！無相無貌、無言無說，是般若波羅蜜，乃至是一切種智。世尊！般若波羅蜜若當有相非無相者，諸佛不應知一切法無相無貌、無言無說，得阿耨多羅三藐三菩提。為弟子說諸法亦無相無貌、無言無說。世尊！以般若波羅蜜實是無相無貌、無言無說故。諸佛知一切諸法無相無貌、無言無說，得阿耨多羅三藐三菩提，為弟子說諸法亦無相無貌、無言無說。以是故，世尊！是般若波羅蜜，一切世間諸天、人、阿修羅，應恭敬供養尊重讚歎，香華瓔珞乃至幡蓋。

「復次，世尊！若有人受持般若波羅蜜，親近讀誦說、正憶念及書，供養華香乃至幡蓋，是人不墮地獄、畜生、餓鬼道中，不墮聲聞、辟支佛地，乃至得阿耨多羅三藐三菩提常見諸佛，從一佛國至一佛國供養諸佛，恭敬尊重讚歎，華香乃至幡蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若有人受持般若波羅蜜，親近讀誦說、正憶念及書，供養華香乃至幡蓋，是人不墮地獄、畜生、餓鬼道中，不墮聲聞、辟支佛地，乃至得阿耨多羅三藐三菩提常見諸佛，從一佛國至一佛國供養諸佛，恭敬尊重讚歎，華香乃至幡蓋。

「復次，世尊！滿三千大千世界佛舍利作一分，書般若波羅蜜經卷作一分。是二分中，我故取般若波羅蜜。何以故？世尊！是般若波羅蜜中生諸佛舍利。以是故，舍利得供養恭敬尊重讚歎。是善男子、善女人供養恭敬舍利故，受天上、人中福樂，常不墮三惡道，如所願，漸以三乘法入涅槃。是故，世尊！若有見現在佛、若見般若波羅蜜經卷，等無異。何以故？世尊！是般若波羅蜜與佛無二無別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！滿三千大千世界佛舍利作一分，書般若波羅蜜經卷作一分。是二分中，我故取般若波羅蜜。何以故？世尊！是般若波羅蜜中生諸佛舍利。以是故，舍利得供養恭敬尊重讚歎。是善男子、善女人供養恭敬舍利故，受天上、人中福樂，常不墮三惡道，如所願，漸以三乘法入涅槃。是故，世尊！若有見現在佛、若見般若波羅蜜經卷，等無異。何以故？世尊！是般若波羅蜜與佛無二無別故。

「復次，世尊！如佛住三事示現說十二部經——修多羅、祇夜乃至優波提舍。復有善男子、善女人受持誦說是般若波羅蜜，等無異。何以故？世尊！是般若波羅蜜中生三事示現及十二部經——修多羅乃至優波提舍——故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！如佛住三事示現說十二部經——修多羅、祇夜乃至優波提舍。復有善男子、善女人受持誦說是般若波羅蜜，等無異。何以故？世尊！是般若波羅蜜中生三事示現及十二部經——修多羅乃至優波提舍——故。

「復次，世尊！十方諸佛住三事示現說十二部經——修多羅乃至優波提舍。復有人受般若波羅蜜為他人說，等無有異。何以故？般若波羅蜜中生諸佛，亦生十二部經——修多羅乃至優波提舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！十方諸佛住三事示現說十二部經——修多羅乃至優波提舍。復有人受般若波羅蜜為他人說，等無有異。何以故？般若波羅蜜中生諸佛，亦生十二部經——修多羅乃至優波提舍。

「復次，世尊！若有供養十方如恒河沙等世界中諸佛！恭敬尊重讚歎！華香乃至幡蓋。復有人書般若波羅蜜經卷！恭敬尊重讚歎！華香乃至幡蓋。其福正等。何以故？十方諸佛皆從般若波羅蜜中生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若有供養十方如恒河沙等世界中諸佛！恭敬尊重讚歎！華香乃至幡蓋。復有人書般若波羅蜜經卷！恭敬尊重讚歎！華香乃至幡蓋。其福正等。何以故？十方諸佛皆從般若波羅蜜中生。

「復次，世尊！善男子、善女人聞是般若波羅蜜，受持讀誦、正憶念，亦為他人說。是人不墮地獄道，畜生、餓鬼道，亦不墮聲聞、辟支佛地。何以故？當知是善男子、善女人正住阿惟越致地中故。是般若波羅蜜遠離一切苦惱衰病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！善男子、善女人聞是般若波羅蜜，受持讀誦、正憶念，亦為他人說。是人不墮地獄道，畜生、餓鬼道，亦不墮聲聞、辟支佛地。何以故？當知是善男子、善女人正住阿惟越致地中故。是般若波羅蜜遠離一切苦惱衰病。

「復次，世尊！若有善男子、善女人書是般若波羅蜜經卷，受持親近供養，恭敬尊重讚歎。是人離諸恐怖。世尊！譬如負債人親近國王供給左右，債主反更供養恭敬是人，是人不復畏怖。何以故？世尊！此人依近於王，憑恃有力故。如是，世尊！諸佛舍利，般若波羅蜜修熏故，得供養恭敬。世尊！當知般若波羅蜜如王，舍利如負債人。負債人依王故得供養，舍利亦依般若波羅蜜修熏故得供養。世尊！當知諸佛一切種智亦以般若波羅蜜修熏故得成就。以是故，世尊！二分中我取般若波羅蜜。何以故？世尊！般若波羅蜜中生諸佛舍利三十二相，般若波羅蜜中亦生佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲。世尊！般若波羅蜜中生五波羅蜜，使得波羅蜜名字。般若波羅蜜中生諸佛一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若有善男子、善女人書是般若波羅蜜經卷，受持親近供養，恭敬尊重讚歎。是人離諸恐怖。世尊！譬如負債人親近國王供給左右，債主反更供養恭敬是人，是人不復畏怖。何以故？世尊！此人依近於王，憑恃有力故。如是，世尊！諸佛舍利，般若波羅蜜修熏故，得供養恭敬。世尊！當知般若波羅蜜如王，舍利如負債人。負債人依王故得供養，舍利亦依般若波羅蜜修熏故得供養。世尊！當知諸佛一切種智亦以般若波羅蜜修熏故得成就。以是故，世尊！二分中我取般若波羅蜜。何以故？世尊！般若波羅蜜中生諸佛舍利三十二相，般若波羅蜜中亦生佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲。世尊！般若波羅蜜中生五波羅蜜，使得波羅蜜名字。般若波羅蜜中生諸佛一切種智。

「復次，世尊！所在三千大千世界中，若有受持供養，恭敬尊重讚歎般若波羅蜜，是處若人若非人不能得其便，是人漸漸得入涅槃。世尊！般若波羅蜜為大利益如是，於三千大千世界中能作佛事。世尊！在所處有般若波羅蜜則為有佛。世尊！譬如無價摩尼珠寶，在所住處非人不得其便。若男子、女人有熱病，以是寶著身上，熱病即時除愈。若有風病、若有冷病、若有雜熱風冷病，以寶著身上，皆悉除愈。若闇中，是寶能令明。熱時能令涼，寒時能令溫。寶所住處，其地不寒不熱，時節和適。其處亦無諸餘毒螫。若男子、女人為毒蛇所螫，以寶示之，毒即除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！所在三千大千世界中，若有受持供養，恭敬尊重讚歎般若波羅蜜，是處若人若非人不能得其便，是人漸漸得入涅槃。世尊！般若波羅蜜為大利益如是，於三千大千世界中能作佛事。世尊！在所處有般若波羅蜜則為有佛。世尊！譬如無價摩尼珠寶，在所住處非人不得其便。若男子、女人有熱病，以是寶著身上，熱病即時除愈。若有風病、若有冷病、若有雜熱風冷病，以寶著身上，皆悉除愈。若闇中，是寶能令明。熱時能令涼，寒時能令溫。寶所住處，其地不寒不熱，時節和適。其處亦無諸餘毒螫。若男子、女人為毒蛇所螫，以寶示之，毒即除滅。

「復次，世尊！若男子、女人眼痛膚瞖盲瞽，以寶近之，即時除愈。若有癩瘡惡腫，以寶著身上，病即除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若男子、女人眼痛膚瞖盲瞽，以寶近之，即時除愈。若有癩瘡惡腫，以寶著身上，病即除愈。

「復次，世尊！是摩尼寶所在水中，水隨作一色。世尊！是寶若以青物裹著水中，水色則為青。若黃赤白紅縹物裹著水中，水隨作黃赤白紅縹色。如是等種種色物裹著水中，水隨作種種色。世尊！若水濁，以寶著中水，即為清。是寶其德如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！是摩尼寶所在水中，水隨作一色。世尊！是寶若以青物裹著水中，水色則為青。若黃赤白紅縹物裹著水中，水隨作黃赤白紅縹色。如是等種種色物裹著水中，水隨作種種色。世尊！若水濁，以寶著中水，即為清。是寶其德如是。」

爾時阿難問釋提桓因言：「憍尸迦！是摩尼寶，為是天上寶？為是閻浮提寶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難問釋提桓因言：「憍尸迦！是摩尼寶，為是天上寶？為是閻浮提寶？」

釋提桓因語阿難：「是天上寶。閻浮提人亦有是寶，但功德相少不具足。天上寶清淨輕妙，不可以譬喻為比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因語阿難：「是天上寶。閻浮提人亦有是寶，但功德相少不具足。天上寶清淨輕妙，不可以譬喻為比。」

「復次，世尊！是摩尼寶若著篋中，舉寶出，其功德薰篋故，人皆愛敬。如是，世尊！在所在處有書般若波羅蜜經卷，是處則無眾惱之患，亦如摩尼寶所著處則無眾難。世尊！佛般涅槃後舍利得供養，皆是般若波羅蜜力。禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切智，法相、法住、法位、法性、實際、不可思議性、一切種智是諸功德力。善男子、善女人作是念：『是佛舍利，一切智、一切種智、大慈大悲、斷一切結使及習、常捨、行不錯謬法等諸佛功德住處。』以是故，舍利得供養。世尊！舍利是諸功德寶波羅蜜住處，不垢不淨波羅蜜住處，不生不滅波羅蜜、不入不出波羅蜜、不增不損波羅蜜、不來不去不住波羅蜜。是佛舍利是諸法相波羅蜜住處，以是諸法相波羅蜜修薰故，舍利得供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！是摩尼寶若著篋中，舉寶出，其功德薰篋故，人皆愛敬。如是，世尊！在所在處有書般若波羅蜜經卷，是處則無眾惱之患，亦如摩尼寶所著處則無眾難。世尊！佛般涅槃後舍利得供養，皆是般若波羅蜜力。禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切智，法相、法住、法位、法性、實際、不可思議性、一切種智是諸功德力。善男子、善女人作是念：『是佛舍利，一切智、一切種智、大慈大悲、斷一切結使及習、常捨、行不錯謬法等諸佛功德住處。』以是故，舍利得供養。世尊！舍利是諸功德寶波羅蜜住處，不垢不淨波羅蜜住處，不生不滅波羅蜜、不入不出波羅蜜、不增不損波羅蜜、不來不去不住波羅蜜。是佛舍利是諸法相波羅蜜住處，以是諸法相波羅蜜修薰故，舍利得供養。

「復次，世尊！置三千大千世界滿中舍利。如恒河沙等諸世界滿其中舍利作一分，有人書般若波羅蜜經卷作一分。二分之中我取般若波羅蜜。何以故？是般若波羅蜜中生諸佛舍利，是般若波羅蜜修薰故，舍利得供養。世尊！若有善男子、善女人供養舍利，恭敬尊重讚歎，其功德報不可得邊。受人中、天上福樂，所謂剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天處乃至他化自在天中受福樂。亦以是福德因緣故當得盡苦。若受是般若波羅蜜，讀誦解說、正憶念，是人能具足禪那波羅蜜乃至能具足檀那波羅蜜，能具足四念處，乃至能具足十八不共法，過聲聞、辟支佛地，住菩薩位。住菩薩位已，得菩薩神通，從一佛國至一佛國。是菩薩為眾生故受身，隨其所應成就眾生，若作轉輪聖王、若作剎利大姓、若作婆羅門大姓成就眾生。以是故，世尊！我不為輕慢不恭敬故不取舍利，以善男子、善女人供養般若波羅蜜則為供養舍利故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！置三千大千世界滿中舍利。如恒河沙等諸世界滿其中舍利作一分，有人書般若波羅蜜經卷作一分。二分之中我取般若波羅蜜。何以故？是般若波羅蜜中生諸佛舍利，是般若波羅蜜修薰故，舍利得供養。世尊！若有善男子、善女人供養舍利，恭敬尊重讚歎，其功德報不可得邊。受人中、天上福樂，所謂剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天處乃至他化自在天中受福樂。亦以是福德因緣故當得盡苦。若受是般若波羅蜜，讀誦解說、正憶念，是人能具足禪那波羅蜜乃至能具足檀那波羅蜜，能具足四念處，乃至能具足十八不共法，過聲聞、辟支佛地，住菩薩位。住菩薩位已，得菩薩神通，從一佛國至一佛國。是菩薩為眾生故受身，隨其所應成就眾生，若作轉輪聖王、若作剎利大姓、若作婆羅門大姓成就眾生。以是故，世尊！我不為輕慢不恭敬故不取舍利，以善男子、善女人供養般若波羅蜜則為供養舍利故。

「復次，世尊！有人欲見十方無量阿僧祇諸世界中現在佛法身、色身，是人應聞受持般若波羅蜜，讀誦、正憶念、為他人演說。如是善男子、善女人，當見十方無量阿僧祇世界中諸佛法身、色身。是善男子、善女人行般若波羅蜜，亦應以法相修念佛三昧。復次，善男子、善女人欲見現在諸佛，應當受是般若波羅蜜乃至正憶念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！有人欲見十方無量阿僧祇諸世界中現在佛法身、色身，是人應聞受持般若波羅蜜，讀誦、正憶念、為他人演說。如是善男子、善女人，當見十方無量阿僧祇世界中諸佛法身、色身。是善男子、善女人行般若波羅蜜，亦應以法相修念佛三昧。復次，善男子、善女人欲見現在諸佛，應當受是般若波羅蜜乃至正憶念。

「復次，世尊！有二種法相：有為諸法相、無為諸法相。云何有為諸法相？所謂內空中智慧乃至無法有法空中智慧，四念處中智慧乃至八聖道分中智慧，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法中智慧，善法中不善法中、有漏法中無漏法中、世間法中出世間法中智慧，是名有為諸法法相。云何名無為諸法法相？若法無生無滅、無住無異、無垢無淨、無增無減諸法自性。云何名諸法自性？諸法無所有性是諸法自性。是名無為諸法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！有二種法相：有為諸法相、無為諸法相。云何有為諸法相？所謂內空中智慧乃至無法有法空中智慧，四念處中智慧乃至八聖道分中智慧，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法中智慧，善法中不善法中、有漏法中無漏法中、世間法中出世間法中智慧，是名有為諸法法相。云何名無為諸法法相？若法無生無滅、無住無異、無垢無淨、無增無減諸法自性。云何名諸法自性？諸法無所有性是諸法自性。是名無為諸法相。」

爾時佛告釋提桓因：「如是，如是！憍尸迦！過去諸佛因是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，過去諸佛弟子亦因般若波羅蜜得須陀洹道乃至阿羅漢、辟支佛道，未來現在世十方無量阿僧祇諸佛，因是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。未來現在諸佛弟子，亦因是般若波羅蜜得須陀洹道乃至辟支佛道。何以故？般若波羅蜜中廣說三乘義，以無相法故；無生無滅法故；無垢無淨法故；無作無起、不入不出、不增不損、不取不捨法故。以俗法故非第一義。何以故？是般若波羅蜜非此非彼、非高非下、非等非不等、非相非無相、非世間非出世間、非有漏非無漏、非有為非無為、非善非不善、非過去非未來非現在。何以故？憍尸迦！般若波羅蜜不取聲聞、辟支佛法，亦不捨凡人法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告釋提桓因：「如是，如是！憍尸迦！過去諸佛因是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，過去諸佛弟子亦因般若波羅蜜得須陀洹道乃至阿羅漢、辟支佛道，未來現在世十方無量阿僧祇諸佛，因是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。未來現在諸佛弟子，亦因是般若波羅蜜得須陀洹道乃至辟支佛道。何以故？般若波羅蜜中廣說三乘義，以無相法故；無生無滅法故；無垢無淨法故；無作無起、不入不出、不增不損、不取不捨法故。以俗法故非第一義。何以故？是般若波羅蜜非此非彼、非高非下、非等非不等、非相非無相、非世間非出世間、非有漏非無漏、非有為非無為、非善非不善、非過去非未來非現在。何以故？憍尸迦！般若波羅蜜不取聲聞、辟支佛法，亦不捨凡人法。」

釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知一切眾生心，亦不得眾生，乃至知者、見者亦不得。是菩薩不得色、不得受想行識，不得眼乃至意，不得色乃至法，不得眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，不得四念處乃至十八不共法，不得阿耨多羅三藐三菩提，不得諸佛法，不得佛。何以故？般若波羅蜜不為得法故出。何以故？般若波羅蜜性無所有、不可得。所用法不可得，處亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，知一切眾生心，亦不得眾生，乃至知者、見者亦不得。是菩薩不得色、不得受想行識，不得眼乃至意，不得色乃至法，不得眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，不得四念處乃至十八不共法，不得阿耨多羅三藐三菩提，不得諸佛法，不得佛。何以故？般若波羅蜜不為得法故出。何以故？般若波羅蜜性無所有、不可得。所用法不可得，處亦不可得。」

佛告釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！如汝所說，菩薩摩訶薩長夜行般若波羅蜜，阿耨多羅三藐三菩提不可得，何況菩薩及菩薩法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！如汝所說，菩薩摩訶薩長夜行般若波羅蜜，阿耨多羅三藐三菩提不可得，何況菩薩及菩薩法。」

爾時釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜，不行餘波羅蜜耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜，不行餘波羅蜜耶？」

佛告釋提桓因言：「憍尸迦！菩薩盡行六波羅蜜法，以無所得故，行檀那波羅蜜不得施者、不得受者、不得財物，行尸羅波羅蜜不得戒、不得持戒人、不得破戒人，乃至行般若波羅蜜不得智慧、不得智慧人、不得無智慧人。憍尸迦！菩薩摩訶薩行布施時，般若波羅蜜為作明導，能具足檀那波羅蜜。菩薩摩訶薩行持戒時，般若波羅蜜為作明導，能具足尸羅波羅蜜。菩薩摩訶薩行忍辱時，般若波羅蜜為作明導，能具足羼提波羅蜜。菩薩摩訶薩行精進時，般若波羅蜜為作明導，能具足毘梨耶波羅蜜。菩薩摩訶薩行禪那時，般若波羅蜜為作明導，能具足禪那波羅蜜。菩薩摩訶薩觀諸法時，般若波羅蜜為作明導，能具足般若波羅蜜。一切法以無所得故，所謂色乃至一切種智。憍尸迦！譬如閻浮提諸樹，種種葉、種種華、種種果、種種色，其蔭無差別。諸波羅蜜入般若波羅蜜中，至薩婆若無差別亦如是，以無所得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「憍尸迦！菩薩盡行六波羅蜜法，以無所得故，行檀那波羅蜜不得施者、不得受者、不得財物，行尸羅波羅蜜不得戒、不得持戒人、不得破戒人，乃至行般若波羅蜜不得智慧、不得智慧人、不得無智慧人。憍尸迦！菩薩摩訶薩行布施時，般若波羅蜜為作明導，能具足檀那波羅蜜。菩薩摩訶薩行持戒時，般若波羅蜜為作明導，能具足尸羅波羅蜜。菩薩摩訶薩行忍辱時，般若波羅蜜為作明導，能具足羼提波羅蜜。菩薩摩訶薩行精進時，般若波羅蜜為作明導，能具足毘梨耶波羅蜜。菩薩摩訶薩行禪那時，般若波羅蜜為作明導，能具足禪那波羅蜜。菩薩摩訶薩觀諸法時，般若波羅蜜為作明導，能具足般若波羅蜜。一切法以無所得故，所謂色乃至一切種智。憍尸迦！譬如閻浮提諸樹，種種葉、種種華、種種果、種種色，其蔭無差別。諸波羅蜜入般若波羅蜜中，至薩婆若無差別亦如是，以無所得故。」

釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜大功德成就。世尊！般若波羅蜜一切功德成就。世尊！般若波羅蜜無量功德成就、無邊功德成就、無等功德成就。世尊！若有善男子、善女人書是般若波羅蜜經卷，恭敬供養尊重讚歎，華香乃至幡蓋，如般若波羅蜜所說正憶念。復有善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人。其福何所為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜大功德成就。世尊！般若波羅蜜一切功德成就。世尊！般若波羅蜜無量功德成就、無邊功德成就、無等功德成就。世尊！若有善男子、善女人書是般若波羅蜜經卷，恭敬供養尊重讚歎，華香乃至幡蓋，如般若波羅蜜所說正憶念。復有善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人。其福何所為多？」

佛告釋提桓因：「憍尸迦！我還問汝，隨汝意報我。若有善男子善女人供養諸佛舍利，恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋。若復有人分舍利如芥子許與他人，令供養恭敬尊重讚歎，華香乃至幡蓋。其福何所為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「憍尸迦！我還問汝，隨汝意報我。若有善男子善女人供養諸佛舍利，恭敬尊重讚歎華香乃至幡蓋。若復有人分舍利如芥子許與他人，令供養恭敬尊重讚歎，華香乃至幡蓋。其福何所為多？」

釋提桓因白佛言：「世尊！如我從佛聞法中義，有善男子、善女人自供養舍利乃至幡蓋。若復有人分舍利如芥子許與他人令供養，其福甚多。世尊！佛見是福利眾生故，入金剛三昧中碎金剛身作末舍利。何以故？有人佛滅度後供養佛舍利乃至如芥子許，其福報無邊乃至盡苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！如我從佛聞法中義，有善男子、善女人自供養舍利乃至幡蓋。若復有人分舍利如芥子許與他人令供養，其福甚多。世尊！佛見是福利眾生故，入金剛三昧中碎金剛身作末舍利。何以故？有人佛滅度後供養佛舍利乃至如芥子許，其福報無邊乃至盡苦。」

佛告釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！若善男子、善女人書般若波羅蜜經卷，供養恭敬，香花乃至幡蓋。若復有人書般若波羅蜜經卷與他人令學，是善男子、善女人其福甚多。復次，憍尸迦！善男子、善女人如般若波羅蜜中義為他人說，開示分別令易解。是善男子、善女人，勝於前善男子、善女人功德所從聞般若波羅蜜，當視其人如佛，亦如高勝梵行人。何以故？當知般若波羅蜜即是佛，般若波羅蜜不異佛，佛不異般若波羅蜜。過去未來現在諸佛，皆從般若波羅蜜中學，得阿耨多羅三藐三菩提及高勝梵行人。高勝梵行人者，所謂阿惟越致菩薩摩訶薩，亦學是般若波羅蜜，當得阿耨多羅三藐三菩提。聲聞人學是般若波羅蜜，得阿羅漢道。求辟支佛道人學是般若波羅蜜，得辟支佛道。菩薩學是般若波羅蜜，得入菩薩位。以是故，憍尸迦！善男子、善女人欲供養現在佛，恭敬尊重讚歎，花香乃至幡蓋，當供養般若波羅蜜。我見是利益，初得阿耨多羅三藐三菩提時作是念：『誰有可供養恭敬尊重讚歎依止住者？』憍尸迦！我於一切世間中，若天若魔若梵、若沙門婆羅門中，不見與我等者，何況有勝者。我又自思念：『我所得法自致作佛。我供養是法，恭敬尊重讚歎，當依止住。何等是法？所謂般若波羅蜜。』憍尸迦！我自供養是般若波羅蜜，恭敬尊重讚歎已，依止住。何況善男子、善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提，而不供養般若波羅蜜，恭敬尊重讚歎，花香瓔珞乃至幡蓋？何以故？般若波羅蜜中生諸菩薩摩訶薩，諸菩薩摩訶薩中生諸佛。以是故，憍尸迦！善男子、善女人，若求佛道、若求辟支佛道、若求聲聞道，皆應供養般若波羅蜜，恭敬尊重讚歎，花香乃至幡蓋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！若善男子、善女人書般若波羅蜜經卷，供養恭敬，香花乃至幡蓋。若復有人書般若波羅蜜經卷與他人令學，是善男子、善女人其福甚多。復次，憍尸迦！善男子、善女人如般若波羅蜜中義為他人說，開示分別令易解。是善男子、善女人，勝於前善男子、善女人功德所從聞般若波羅蜜，當視其人如佛，亦如高勝梵行人。何以故？當知般若波羅蜜即是佛，般若波羅蜜不異佛，佛不異般若波羅蜜。過去未來現在諸佛，皆從般若波羅蜜中學，得阿耨多羅三藐三菩提及高勝梵行人。高勝梵行人者，所謂阿惟越致菩薩摩訶薩，亦學是般若波羅蜜，當得阿耨多羅三藐三菩提。聲聞人學是般若波羅蜜，得阿羅漢道。求辟支佛道人學是般若波羅蜜，得辟支佛道。菩薩學是般若波羅蜜，得入菩薩位。以是故，憍尸迦！善男子、善女人欲供養現在佛，恭敬尊重讚歎，花香乃至幡蓋，當供養般若波羅蜜。我見是利益，初得阿耨多羅三藐三菩提時作是念：『誰有可供養恭敬尊重讚歎依止住者？』憍尸迦！我於一切世間中，若天若魔若梵、若沙門婆羅門中，不見與我等者，何況有勝者。我又自思念：『我所得法自致作佛。我供養是法，恭敬尊重讚歎，當依止住。何等是法？所謂般若波羅蜜。』憍尸迦！我自供養是般若波羅蜜，恭敬尊重讚歎已，依止住。何況善男子、善女人欲得阿耨多羅三藐三菩提，而不供養般若波羅蜜，恭敬尊重讚歎，花香瓔珞乃至幡蓋？何以故？般若波羅蜜中生諸菩薩摩訶薩，諸菩薩摩訶薩中生諸佛。以是故，憍尸迦！善男子、善女人，若求佛道、若求辟支佛道、若求聲聞道，皆應供養般若波羅蜜，恭敬尊重讚歎，花香乃至幡蓋。」

摩訶般若波羅蜜經法施品第三十八(丹十善品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經法施品第三十八(丹十善品)

佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，教一閻浮提人行十善道。於汝意云何，以是因緣故得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若有善男子、善女人，教一閻浮提人行十善道。於汝意云何，以是因緣故得福多不？」

答言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜經卷，與他人令讀誦說，得福多。何以故？是般若波羅蜜中廣說諸無漏法，善男子、善女人從是中學，已學今學當學，入正法位中，已入今入當入，得須陀洹果，已得今得當得，乃至阿羅漢果。求辟支佛道亦如是。諸菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩提，入正法位中，已入今入當入，得阿耨多羅三藐三菩提，已得今得當得。憍尸迦！何等是無漏法？所謂四念處乃至八聖道分、四聖諦，內空乃至無法有法空，佛十力乃至十八不共法。善男子、善女人學是法，得阿耨多羅三藐三菩提，已得今得當得。憍尸迦！若有善男子、善女人，教一人令得須陀洹果，是人得福德勝教一閻浮提人行十善道。何以故？憍尸迦！教一閻浮提人行十善道，不離地獄、畜生、餓鬼苦。憍尸迦！教一人令得須陀洹果，離三惡道故。乃至阿羅漢果、辟支佛道亦如是。憍尸迦！若善男子、善女人，教一閻浮提人令得須陀洹果，斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道。不如善男子、善女人教一人令得阿耨多羅三藐三菩提得福多。何以故？憍尸迦！以菩薩因緣故，生須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛。以菩薩因緣故，生諸佛。以是因緣故，憍尸迦！當知善男子、善女人書般若波羅蜜經卷，與他人令書持讀誦說，得福多。何以故？是般若波羅蜜中廣說諸善法。是善法中學，便出生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天乃至非有想非無想天，便有四念處乃至一切種智，便有須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛，便有諸佛。憍尸迦！置一閻浮提人。若有善男子、善女人教四天下國土中眾生令行十善道。於汝意云何，是人以是因緣故，得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜經卷，與他人令讀誦說，得福多。何以故？是般若波羅蜜中廣說諸無漏法，善男子、善女人從是中學，已學今學當學，入正法位中，已入今入當入，得須陀洹果，已得今得當得，乃至阿羅漢果。求辟支佛道亦如是。諸菩薩摩訶薩求阿耨多羅三藐三菩提，入正法位中，已入今入當入，得阿耨多羅三藐三菩提，已得今得當得。憍尸迦！何等是無漏法？所謂四念處乃至八聖道分、四聖諦，內空乃至無法有法空，佛十力乃至十八不共法。善男子、善女人學是法，得阿耨多羅三藐三菩提，已得今得當得。憍尸迦！若有善男子、善女人，教一人令得須陀洹果，是人得福德勝教一閻浮提人行十善道。何以故？憍尸迦！教一閻浮提人行十善道，不離地獄、畜生、餓鬼苦。憍尸迦！教一人令得須陀洹果，離三惡道故。乃至阿羅漢果、辟支佛道亦如是。憍尸迦！若善男子、善女人，教一閻浮提人令得須陀洹果，斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道。不如善男子、善女人教一人令得阿耨多羅三藐三菩提得福多。何以故？憍尸迦！以菩薩因緣故，生須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛。以菩薩因緣故，生諸佛。以是因緣故，憍尸迦！當知善男子、善女人書般若波羅蜜經卷，與他人令書持讀誦說，得福多。何以故？是般若波羅蜜中廣說諸善法。是善法中學，便出生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天乃至非有想非無想天，便有四念處乃至一切種智，便有須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛，便有諸佛。憍尸迦！置一閻浮提人。若有善男子、善女人教四天下國土中眾生令行十善道。於汝意云何，是人以是因緣故，得福多不？」

答言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書持讀誦說，得福多。餘如上說。憍尸迦！置四天下國土中眾生。若教小千國土中眾生令行十善道，亦如是。憍尸迦！置小千國土中眾生。若教二千中國土中眾生令行十善道。若有善男子、善女人書般若波羅蜜經卷，與他人令書持讀誦說，是人得福多。餘如上說。憍尸迦！置二千中國土中眾生。若教三千大千國土中所有眾生令行十善道。復有人書般若波羅蜜經卷，與他人令書持讀誦說，是人福德多。憍尸迦！置三千大千國土中眾生。若教如恒河沙等國土中所有眾生令行十善道。若復有人書般若波羅蜜經卷，與他人令書持讀誦說，其福多。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書持讀誦說，得福多。餘如上說。憍尸迦！置四天下國土中眾生。若教小千國土中眾生令行十善道，亦如是。憍尸迦！置小千國土中眾生。若教二千中國土中眾生令行十善道。若有善男子、善女人書般若波羅蜜經卷，與他人令書持讀誦說，是人得福多。餘如上說。憍尸迦！置二千中國土中眾生。若教三千大千國土中所有眾生令行十善道。復有人書般若波羅蜜經卷，與他人令書持讀誦說，是人福德多。憍尸迦！置三千大千國土中眾生。若教如恒河沙等國土中所有眾生令行十善道。若復有人書般若波羅蜜經卷，與他人令書持讀誦說，其福多。餘如上說。

「復次，憍尸迦！有人教一閻浮提眾生，令立四禪、四無量心、四無色定、五神通。於汝意云何，是善男子、善女人福德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！有人教一閻浮提眾生，令立四禪、四無量心、四無色定、五神通。於汝意云何，是善男子、善女人福德多不？」

釋提桓因言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書持讀誦說，得福多。何以故？是般若波羅蜜中廣說諸善法。餘如上說。憍尸迦！置閻浮提中眾生。復置四天下國土中眾生、小千國土中眾生、二千中國土中眾生、三千大千國土中眾生。憍尸迦！若有人教十方如恒河沙等國土中眾生，令立四禪、四無量心、四無色定、五神通。於汝意云何？是人福德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書持讀誦說，得福多。何以故？是般若波羅蜜中廣說諸善法。餘如上說。憍尸迦！置閻浮提中眾生。復置四天下國土中眾生、小千國土中眾生、二千中國土中眾生、三千大千國土中眾生。憍尸迦！若有人教十方如恒河沙等國土中眾生，令立四禪、四無量心、四無色定、五神通。於汝意云何？是人福德多不？」

答言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書持讀誦說，得福多。何以故？是般若波羅蜜中廣說諸善法。餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人書般若波羅蜜經卷與他人，令書持讀誦說，得福多。何以故？是般若波羅蜜中廣說諸善法。餘如上說。

「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人受是般若波羅蜜，持讀誦說、正憶念。是人福德勝教閻浮提人行十善道，立四禪、四無量心、四無色定、五神通。正憶念者，受持親近般若波羅蜜乃至正憶念，不以二法不以不二法；受持親近禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜乃至正憶念，不以二法不以不二法；為阿耨多羅三藐三菩提，正憶念內空乃至一切種智，不以二法不以不二法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人受是般若波羅蜜，持讀誦說、正憶念。是人福德勝教閻浮提人行十善道，立四禪、四無量心、四無色定、五神通。正憶念者，受持親近般若波羅蜜乃至正憶念，不以二法不以不二法；受持親近禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜乃至正憶念，不以二法不以不二法；為阿耨多羅三藐三菩提，正憶念內空乃至一切種智，不以二法不以不二法。

「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，為他人種種因緣演說般若波羅蜜義，開示分別令易解。憍尸迦！何等是般若波羅蜜義？憍尸迦！般若波羅蜜義者，不應以二相觀、不應以不二相觀，非有相非無相，不入不出、不增不損、不垢不淨、不生不滅、不取不捨，不住非不住，非實非虛、非合非散，非著非不著、非因非不因、非法非不法、非如非不如、非實際非不實際。憍尸迦！若善男子、善女人能以是般若波羅蜜義為他人種種因緣演說，開示分別令易解，是善男子、善女人所得福德甚多，勝自受持般若波羅蜜，親近讀誦說、正憶念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，為他人種種因緣演說般若波羅蜜義，開示分別令易解。憍尸迦！何等是般若波羅蜜義？憍尸迦！般若波羅蜜義者，不應以二相觀、不應以不二相觀，非有相非無相，不入不出、不增不損、不垢不淨、不生不滅、不取不捨，不住非不住，非實非虛、非合非散，非著非不著、非因非不因、非法非不法、非如非不如、非實際非不實際。憍尸迦！若善男子、善女人能以是般若波羅蜜義為他人種種因緣演說，開示分別令易解，是善男子、善女人所得福德甚多，勝自受持般若波羅蜜，親近讀誦說、正憶念。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人自受持般若波羅蜜，親近讀誦說、正憶念，亦為他人種種因緣演說般若波羅蜜義，開示分別令易解。是善男子、善女人所得功德甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人自受持般若波羅蜜，親近讀誦說、正憶念，亦為他人種種因緣演說般若波羅蜜義，開示分別令易解。是善男子、善女人所得功德甚多。」

釋提桓因白佛言：「世尊！善男子、善女人應如是演說般若波羅蜜義，開示分別令易解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！善男子、善女人應如是演說般若波羅蜜義，開示分別令易解。」

佛語釋提桓因言：「如是，憍尸迦！是善男子、善女人應如是演說般若波羅蜜義，開示分別令易解。憍尸迦！善男子、善女人如是演說般若波羅蜜義，開示分別令易解，得無量無邊阿僧祇福德。若有善男子、善女人供養十方無量阿僧祇諸佛，盡其壽命隨其所須，恭敬尊重讚歎，花香乃至幡蓋供養。若復有善男子、善女人，種種因緣為他人廣說般若波羅蜜義，開示分別令易解。是善男子、善女人功德甚多。何以故？諸過去未來現在佛，皆於是般若波羅蜜中學，得阿耨多羅三藐三菩提，已得今得當得。復次，憍尸迦！若善男子、善女人於無量無邊阿僧祇劫行檀那波羅蜜。不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人演說其義，開示分別令易解，其福甚多，以無所得故。云何名有所得？憍尸迦！若菩薩摩訶薩用有所得故布施，布施時作是念：『我與彼受所施者物。』是名得檀那，不得波羅蜜；『我持戒此是戒。』是名得戒，不得波羅蜜；『我忍辱，為是人忍辱。』是名得忍辱，不得波羅蜜；『我精進，為是事勤精進。』是名得精進，不得波羅蜜；『我修禪那，所修是禪那。』是名得禪那，不得波羅蜜；『我修慧，所修是慧。』是名得慧，不得波羅蜜。憍尸迦！是善男子、善女人如是行者，不得具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語釋提桓因言：「如是，憍尸迦！是善男子、善女人應如是演說般若波羅蜜義，開示分別令易解。憍尸迦！善男子、善女人如是演說般若波羅蜜義，開示分別令易解，得無量無邊阿僧祇福德。若有善男子、善女人供養十方無量阿僧祇諸佛，盡其壽命隨其所須，恭敬尊重讚歎，花香乃至幡蓋供養。若復有善男子、善女人，種種因緣為他人廣說般若波羅蜜義，開示分別令易解。是善男子、善女人功德甚多。何以故？諸過去未來現在佛，皆於是般若波羅蜜中學，得阿耨多羅三藐三菩提，已得今得當得。復次，憍尸迦！若善男子、善女人於無量無邊阿僧祇劫行檀那波羅蜜。不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人演說其義，開示分別令易解，其福甚多，以無所得故。云何名有所得？憍尸迦！若菩薩摩訶薩用有所得故布施，布施時作是念：『我與彼受所施者物。』是名得檀那，不得波羅蜜；『我持戒此是戒。』是名得戒，不得波羅蜜；『我忍辱，為是人忍辱。』是名得忍辱，不得波羅蜜；『我精進，為是事勤精進。』是名得精進，不得波羅蜜；『我修禪那，所修是禪那。』是名得禪那，不得波羅蜜；『我修慧，所修是慧。』是名得慧，不得波羅蜜。憍尸迦！是善男子、善女人如是行者，不得具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。」

釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何修具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何修具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜？」

佛告釋提桓因言：「菩薩摩訶薩布施時，不得與者、不得受者、不得所施物，是人得具足檀那波羅蜜。乃至修般若波羅蜜時，不得智、不得所修智，是人得具足般若波羅蜜。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩具足檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。善男子、善女人如是行般若波羅蜜，當為他人演說其義，開示分別令易解。禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，演說其義，開示分別令易解。何以故？憍尸迦！未來世當有善男子、善女人，欲說般若波羅蜜而說相似般若波羅蜜。有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，聞是相似般若波羅蜜，失正道。善男子、善女人應為是人具足演說般若波羅蜜義，開示分別令易解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「菩薩摩訶薩布施時，不得與者、不得受者、不得所施物，是人得具足檀那波羅蜜。乃至修般若波羅蜜時，不得智、不得所修智，是人得具足般若波羅蜜。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩具足檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。善男子、善女人如是行般若波羅蜜，當為他人演說其義，開示分別令易解。禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，演說其義，開示分別令易解。何以故？憍尸迦！未來世當有善男子、善女人，欲說般若波羅蜜而說相似般若波羅蜜。有善男子、善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，聞是相似般若波羅蜜，失正道。善男子、善女人應為是人具足演說般若波羅蜜義，開示分別令易解。」

釋提桓因白佛言：「世尊！何等是相似般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！何等是相似般若波羅蜜？」

佛言：「有善男子、善女人說有所得般若波羅蜜，是為相似般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有善男子、善女人說有所得般若波羅蜜，是為相似般若波羅蜜。」

釋提桓因白佛言：「世尊！云何善男子、善女人說有所得般若波羅蜜，是為相似般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！云何善男子、善女人說有所得般若波羅蜜，是為相似般若波羅蜜？」

佛言：「善男子、善女人說有所得般若波羅蜜，是為相似般若波羅蜜。相似般若波羅蜜者，說色無常。作是言：『能如是行，是行般若波羅蜜。』行者求色無常，是為行相似般若波羅蜜。說受想行識無常，作是言：『能如是行，是行般若波羅蜜。』行者求受想行識無常，是為行相似般若波羅蜜。說眼無常乃至說意無常，說色無常乃至說法無常。說眼界無常，色界、眼識界無常，乃至說意界、法界、意識界無常。說地種無常乃至說識種無常。說眼識界無常乃至說意識界無常。說眼觸無常乃至說意觸無常。說眼觸因緣生受無常乃至說意觸因緣生受無常。廣說如五陰。說色苦乃至說意觸因緣生受苦。說色無我乃至說意觸因緣生受無我。皆如五陰說。行者行檀那波羅蜜時，為說色無常、苦、無我，乃至意觸因緣生受說無常、苦、無我。尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜亦如是。行四禪、四無量心、四無色定，為說無常、苦、無我。行四念處，為說無常、苦、無我。乃至行薩婆若時，為說無常、苦、無我。作如是教：『能如是行者，是為行般若波羅蜜。』憍尸迦！是名相似般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子、善女人說有所得般若波羅蜜，是為相似般若波羅蜜。相似般若波羅蜜者，說色無常。作是言：『能如是行，是行般若波羅蜜。』行者求色無常，是為行相似般若波羅蜜。說受想行識無常，作是言：『能如是行，是行般若波羅蜜。』行者求受想行識無常，是為行相似般若波羅蜜。說眼無常乃至說意無常，說色無常乃至說法無常。說眼界無常，色界、眼識界無常，乃至說意界、法界、意識界無常。說地種無常乃至說識種無常。說眼識界無常乃至說意識界無常。說眼觸無常乃至說意觸無常。說眼觸因緣生受無常乃至說意觸因緣生受無常。廣說如五陰。說色苦乃至說意觸因緣生受苦。說色無我乃至說意觸因緣生受無我。皆如五陰說。行者行檀那波羅蜜時，為說色無常、苦、無我，乃至意觸因緣生受說無常、苦、無我。尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜亦如是。行四禪、四無量心、四無色定，為說無常、苦、無我。行四念處，為說無常、苦、無我。乃至行薩婆若時，為說無常、苦、無我。作如是教：『能如是行者，是為行般若波羅蜜。』憍尸迦！是名相似般若波羅蜜。

「復次，憍尸迦！若是善男子、善女人當來世說相似般若波羅蜜，作是言：『汝善男子、善女人修行般若波羅蜜，汝修行般若波羅蜜時當得初地乃至當得十地。』禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜亦如是。行者以相似有所得、以總相修是般若波羅蜜。憍尸迦！是名相似般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若是善男子、善女人當來世說相似般若波羅蜜，作是言：『汝善男子、善女人修行般若波羅蜜，汝修行般若波羅蜜時當得初地乃至當得十地。』禪那波羅蜜乃至檀那波羅蜜亦如是。行者以相似有所得、以總相修是般若波羅蜜。憍尸迦！是名相似般若波羅蜜。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人欲說般若波羅蜜，作是言：『汝善男子、善女人修行般若波羅蜜已，當過聲聞、辟支佛地。』是名相似般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人欲說般若波羅蜜，作是言：『汝善男子、善女人修行般若波羅蜜已，當過聲聞、辟支佛地。』是名相似般若波羅蜜。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人為求佛道者如是說：『汝善男子、善女人修行般若波羅蜜已，入菩薩位得無生法忍，得無生忍已便住菩薩神通，從一佛國至一佛國，供養諸佛，恭敬尊重讚歎。』如是說者，是名相似般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人為求佛道者如是說：『汝善男子、善女人修行般若波羅蜜已，入菩薩位得無生法忍，得無生忍已便住菩薩神通，從一佛國至一佛國，供養諸佛，恭敬尊重讚歎。』如是說者，是名相似般若波羅蜜。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人為求佛道者如是說：『汝善男子、善女人學是般若波羅蜜，受持讀誦說、正憶念，當得無量無邊阿僧祇功德。』如是說者，是名相似般若波羅蜜。復次，善男子、善女人為求佛道者如是說：『如過去未來現在諸佛功德善本，從初發心至成得佛，都合集迴向阿耨多羅三藐三菩提。』如是說者，是名相似般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人為求佛道者如是說：『汝善男子、善女人學是般若波羅蜜，受持讀誦說、正憶念，當得無量無邊阿僧祇功德。』如是說者，是名相似般若波羅蜜。復次，善男子、善女人為求佛道者如是說：『如過去未來現在諸佛功德善本，從初發心至成得佛，都合集迴向阿耨多羅三藐三菩提。』如是說者，是名相似般若波羅蜜。」

釋提桓因白佛言：「世尊！云何善男子、善女人為求佛道者不說相似般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！云何善男子、善女人為求佛道者不說相似般若波羅蜜？」

佛言：「若善男子、善女人為求佛道者說般若波羅蜜：『善男子！汝修行般若波羅蜜，莫觀色無常。何以故？色色性空。是色性非法若非法，即名為般若波羅蜜。般若波羅蜜中色非常非無常。何以故？是中色尚不可得，何況常無常。』憍尸迦！善男子、善女人如是說者，是名不說相似般若波羅蜜。受想行識亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若善男子、善女人為求佛道者說般若波羅蜜：『善男子！汝修行般若波羅蜜，莫觀色無常。何以故？色色性空。是色性非法若非法，即名為般若波羅蜜。般若波羅蜜中色非常非無常。何以故？是中色尚不可得，何況常無常。』憍尸迦！善男子、善女人如是說者，是名不說相似般若波羅蜜。受想行識亦如是。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人為求佛道者說：『汝，善男子！修行般若波羅蜜，於諸法莫有所過、莫有所住。何以故？般若波羅蜜中無有法可過可住。所以者何？一切法自性空。自性空是非法，若非法即是般若波羅蜜。般若波羅蜜中無有法可入可出、可生可滅。』憍尸迦！是善男子、善女人如是說，是名不說相似般若波羅蜜。廣說如上。與相似相違，是名不說相似般若波羅蜜。如是，憍尸迦！善男子、善女人應如是演說般若波羅蜜義。若如是說般若波羅蜜義，所得功德勝於前者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人為求佛道者說：『汝，善男子！修行般若波羅蜜，於諸法莫有所過、莫有所住。何以故？般若波羅蜜中無有法可過可住。所以者何？一切法自性空。自性空是非法，若非法即是般若波羅蜜。般若波羅蜜中無有法可入可出、可生可滅。』憍尸迦！是善男子、善女人如是說，是名不說相似般若波羅蜜。廣說如上。與相似相違，是名不說相似般若波羅蜜。如是，憍尸迦！善男子、善女人應如是演說般若波羅蜜義。若如是說般若波羅蜜義，所得功德勝於前者。

「復次，憍尸迦！閻浮提中所有眾生皆教令得須陀洹。於汝意云何，是人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！閻浮提中所有眾生皆教令得須陀洹。於汝意云何，是人得福多不？」

答言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示分別令易解，如是言：『善男子、善女人！汝來受是般若波羅蜜，勤誦讀說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。何以故？是般若波羅蜜中出生諸須陀洹。』憍尸迦！置閻浮提中眾生，復置四天下眾生，小千國土、二千中國土、三千大千國土眾生。若有人教十方如恒河沙國土中眾生，盡教令得須陀洹。於汝意云何，是人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示分別令易解，如是言：『善男子、善女人！汝來受是般若波羅蜜，勤誦讀說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。何以故？是般若波羅蜜中出生諸須陀洹。』憍尸迦！置閻浮提中眾生，復置四天下眾生，小千國土、二千中國土、三千大千國土眾生。若有人教十方如恒河沙國土中眾生，盡教令得須陀洹。於汝意云何，是人得福多不？」

答言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示分別令易解，如是言：『善男子！汝來受是般若波羅蜜，勤誦讀說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行？何以故。般若波羅蜜中出生諸須陀洹。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示分別令易解，如是言：『善男子！汝來受是般若波羅蜜，勤誦讀說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行？何以故。般若波羅蜜中出生諸須陀洹。』

「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人教閻浮提中人令得斯陀含、阿那含、阿羅漢。於汝意云何，是人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人教閻浮提中人令得斯陀含、阿那含、阿羅漢。於汝意云何，是人得福多不？」

答言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示分別令易解，如是言：『善男子！汝來受是般若波羅蜜，勤誦讀說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。何以故？般若波羅蜜中出生諸斯陀含、阿那含、阿羅漢故。』乃至十方如恒河沙等國土中眾生，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示分別令易解，如是言：『善男子！汝來受是般若波羅蜜，勤誦讀說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。何以故？般若波羅蜜中出生諸斯陀含、阿那含、阿羅漢故。』乃至十方如恒河沙等國土中眾生，亦如是。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人教一閻浮提中眾生令得辟支佛道。於汝意云何，是人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人教一閻浮提中眾生令得辟支佛道。於汝意云何，是人得福多不？」

答言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示分別令易解，如是言：『善男子！汝來受是般若波羅蜜，勤讀誦解說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。何以故？般若波羅蜜中出生諸辟支佛道故。』四天下乃至十方如恒河沙等國土中眾生，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示分別令易解，如是言：『善男子！汝來受是般若波羅蜜，勤讀誦解說、正憶念，如般若波羅蜜中所說行。何以故？般若波羅蜜中出生諸辟支佛道故。』四天下乃至十方如恒河沙等國土中眾生，亦如是。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人教一閻浮提中眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心。於汝意云何，是人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人教一閻浮提中眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心。於汝意云何，是人得福多不？」

答言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示分別令易解，亦如是言：『汝當隨般若波羅蜜中學，當得一切智法。汝若得一切智法，汝便得修行般若波羅蜜增益具足。若得修行般若波羅蜜增益具足，汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』何以故？憍尸迦！般若波羅蜜中生諸初發意菩薩摩訶薩故。乃至十方如恒河沙等國土，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示分別令易解，亦如是言：『汝當隨般若波羅蜜中學，當得一切智法。汝若得一切智法，汝便得修行般若波羅蜜增益具足。若得修行般若波羅蜜增益具足，汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』何以故？憍尸迦！般若波羅蜜中生諸初發意菩薩摩訶薩故。乃至十方如恒河沙等國土，亦如是。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人教一閻浮提中眾生令住阿惟越致地。於汝意云何，是人福德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人教一閻浮提中眾生令住阿惟越致地。於汝意云何，是人福德多不？」

答言：「甚多，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「甚多，世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示分別令易解，亦如是言：『汝來，善男子！受是般若波羅蜜，乃至如般若波羅蜜中所說行，汝便得一切智法。得一切智法已，乃至便得阿耨多羅三藐三菩提。』何以故？般若波羅蜜中生諸菩薩摩訶薩阿惟越致地故。乃至十方如恒河沙等國土，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜為他人種種因緣演說其義，開示分別令易解，亦如是言：『汝來，善男子！受是般若波羅蜜，乃至如般若波羅蜜中所說行，汝便得一切智法。得一切智法已，乃至便得阿耨多羅三藐三菩提。』何以故？般若波羅蜜中生諸菩薩摩訶薩阿惟越致地故。乃至十方如恒河沙等國土，亦如是。

「復次，憍尸迦！一閻浮提中眾生發意求阿耨多羅三藐三菩提，若有善男子、善女人為是人廣說般若波羅蜜及其義解，開示分別，如是言：『汝來，善男子！受是般若波羅蜜，乃至如般若波羅蜜中所說行，學已汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』復有人為一阿惟越致菩薩演說般若波羅蜜及其義解，開示分別：『汝來受是般若波羅蜜，乃至如般若波羅蜜中所說行，學已汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』是善男子所得功德甚多。乃至十方如恒河沙等國土中，亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！一閻浮提中眾生發意求阿耨多羅三藐三菩提，若有善男子、善女人為是人廣說般若波羅蜜及其義解，開示分別，如是言：『汝來，善男子！受是般若波羅蜜，乃至如般若波羅蜜中所說行，學已汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』復有人為一阿惟越致菩薩演說般若波羅蜜及其義解，開示分別：『汝來受是般若波羅蜜，乃至如般若波羅蜜中所說行，學已汝當得阿耨多羅三藐三菩提。』是善男子所得功德甚多。乃至十方如恒河沙等國土中，亦如是。

「復次，憍尸迦！若有一閻浮提中眾生皆得阿惟越致、阿耨多羅三藐三菩提。復有善男子、善女人以般若波羅蜜為是人演說其義，於是中有一菩薩疾欲得阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子、善女人為此菩薩說般若波羅蜜及其義解，是人功德最多。乃至十方如恒河沙等國土，亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有一閻浮提中眾生皆得阿惟越致、阿耨多羅三藐三菩提。復有善男子、善女人以般若波羅蜜為是人演說其義，於是中有一菩薩疾欲得阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子、善女人為此菩薩說般若波羅蜜及其義解，是人功德最多。乃至十方如恒河沙等國土，亦如是。」

釋提桓因白佛言：「世尊！如菩薩摩訶薩轉轉近阿耨多羅三藐三菩提者，如是應轉轉教行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，應教內空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，亦應供養衣服、臥具、飲食、湯藥，隨其所須。是善男子、善女人，法施、財施供養是菩薩，所得功德勝於前者。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！如菩薩摩訶薩轉轉近阿耨多羅三藐三菩提者，如是應轉轉教行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，應教內空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法，亦應供養衣服、臥具、飲食、湯藥，隨其所須。是善男子、善女人，法施、財施供養是菩薩，所得功德勝於前者。何以故？世尊！是菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提故。」

爾時慧命須菩提語釋提桓因言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝為聖弟子，安慰諸菩薩摩訶薩，為阿耨多羅三藐三菩提者，以法施、財施利益，法應爾。何以故？菩薩中生諸佛聖眾。若菩薩不發阿耨多羅三藐三菩提心者，是菩薩不能學六波羅蜜乃至十八不共法。若不學六波羅蜜乃至十八不共法，不能得阿耨多羅三藐三菩提。若不能得阿耨多羅三藐三菩提者，則無聲聞、辟支佛。以是故，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩學六波羅蜜乃至十八不共法。學六波羅蜜乃至十八不共法時，得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提故，斷地獄、畜生、餓鬼道，世間便有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天乃至非有想非無想天，乃至檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法出現於世，聲聞乘、辟支佛乘、佛乘皆現於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命須菩提語釋提桓因言：「善哉，善哉！憍尸迦！汝為聖弟子，安慰諸菩薩摩訶薩，為阿耨多羅三藐三菩提者，以法施、財施利益，法應爾。何以故？菩薩中生諸佛聖眾。若菩薩不發阿耨多羅三藐三菩提心者，是菩薩不能學六波羅蜜乃至十八不共法。若不學六波羅蜜乃至十八不共法，不能得阿耨多羅三藐三菩提。若不能得阿耨多羅三藐三菩提者，則無聲聞、辟支佛。以是故，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩學六波羅蜜乃至十八不共法。學六波羅蜜乃至十八不共法時，得阿耨多羅三藐三菩提。得阿耨多羅三藐三菩提故，斷地獄、畜生、餓鬼道，世間便有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天乃至非有想非無想天，乃至檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法出現於世，聲聞乘、辟支佛乘、佛乘皆現於世。」