摩訶般若波羅蜜經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第九

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

大明品第三十二(丹本作寶塔品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大明品第三十二(丹本作寶塔品)

爾時佛告釋提桓因言：「若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，受持親近讀誦、正憶念、不離薩婆若心、兩陣戰時，是善男子、善女人誦般若波羅蜜故，入軍陣中終不失命，刀箭不傷。何以故？是善男子、善女人長夜行六波羅蜜，自除婬欲刀箭，亦除他人婬欲刀箭；自除瞋恚刀箭，亦除他人瞋恚刀箭；自除愚癡刀箭，亦除他人愚癡刀箭；自除邪見刀箭，亦除他人邪見刀箭；自除纏垢刀箭，亦除他人纏垢刀箭；自除諸結使刀箭，亦除他人結使刀箭。憍尸迦！以是因緣，是善男子、善女人不為刀箭所傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告釋提桓因言：「若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，受持親近讀誦、正憶念、不離薩婆若心、兩陣戰時，是善男子、善女人誦般若波羅蜜故，入軍陣中終不失命，刀箭不傷。何以故？是善男子、善女人長夜行六波羅蜜，自除婬欲刀箭，亦除他人婬欲刀箭；自除瞋恚刀箭，亦除他人瞋恚刀箭；自除愚癡刀箭，亦除他人愚癡刀箭；自除邪見刀箭，亦除他人邪見刀箭；自除纏垢刀箭，亦除他人纏垢刀箭；自除諸結使刀箭，亦除他人結使刀箭。憍尸迦！以是因緣，是善男子、善女人不為刀箭所傷。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，受持親近讀誦、正憶念、不離薩婆若心。若以毒藥熏、若以蠱道、若以火坑、若以深水、若欲刀殺、若與其毒，如是眾惡皆不能傷。何以故？是般若波羅蜜是大明呪，是無上明呪。若善男子、善女人於是明呪中學，自不惱身，亦不惱他，亦不兩惱。何以故？是善男子、善女人，不得我、不得眾生、不得壽命，乃至知者、見者皆不可得。不得色受想行識，乃至一切種智亦不可得。以不得故，不自惱身，亦不惱他，亦不兩惱。學是大明呪故，得阿耨多羅三藐三菩提，觀一切眾生心隨意說法。何以故？過去諸佛學是大明呪得阿耨多羅三藐三菩提，當來諸佛學是大明呪當得阿耨多羅三藐三菩提，今現在諸佛學是大明呪得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！是善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，受持親近讀誦、正憶念、不離薩婆若心。若以毒藥熏、若以蠱道、若以火坑、若以深水、若欲刀殺、若與其毒，如是眾惡皆不能傷。何以故？是般若波羅蜜是大明呪，是無上明呪。若善男子、善女人於是明呪中學，自不惱身，亦不惱他，亦不兩惱。何以故？是善男子、善女人，不得我、不得眾生、不得壽命，乃至知者、見者皆不可得。不得色受想行識，乃至一切種智亦不可得。以不得故，不自惱身，亦不惱他，亦不兩惱。學是大明呪故，得阿耨多羅三藐三菩提，觀一切眾生心隨意說法。何以故？過去諸佛學是大明呪得阿耨多羅三藐三菩提，當來諸佛學是大明呪當得阿耨多羅三藐三菩提，今現在諸佛學是大明呪得阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，憍尸迦！般若波羅蜜若有但書寫經卷於舍供養，不受不讀不誦不說、不正憶念，是處若人若非人，不能得其便。何以故？是般若波羅蜜為三千大千世界中諸四天王諸天乃至阿迦尼吒諸天子，及十方無量阿僧祇世界中諸四天王天乃至阿迦尼吒諸天所守護故。是般若波羅蜜所止處，諸天皆來供養、恭敬尊重讚歎禮拜已去。是善男子、善女人但書寫般若波羅蜜於舍供養，不受不讀不誦不說、不正憶念，今世得如是功德。譬如若人若畜生來入菩提樹下諸邊內外，設有人非人持惡意來，不能得其便。何以故？是處過去諸佛於中得阿耨多羅三藐三菩提，未來諸佛、現在諸佛亦於中得阿耨多羅三藐三菩提。得佛已，施一切眾生無恐無畏，令無量阿僧祇眾生受天上人中福樂，亦令無量阿僧祇眾生得須陀洹果，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。以般若波羅蜜力故，是處得恭敬禮拜，花香瓔珞搗香澤香幢蓋伎樂供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！般若波羅蜜若有但書寫經卷於舍供養，不受不讀不誦不說、不正憶念，是處若人若非人，不能得其便。何以故？是般若波羅蜜為三千大千世界中諸四天王諸天乃至阿迦尼吒諸天子，及十方無量阿僧祇世界中諸四天王天乃至阿迦尼吒諸天所守護故。是般若波羅蜜所止處，諸天皆來供養、恭敬尊重讚歎禮拜已去。是善男子、善女人但書寫般若波羅蜜於舍供養，不受不讀不誦不說、不正憶念，今世得如是功德。譬如若人若畜生來入菩提樹下諸邊內外，設有人非人持惡意來，不能得其便。何以故？是處過去諸佛於中得阿耨多羅三藐三菩提，未來諸佛、現在諸佛亦於中得阿耨多羅三藐三菩提。得佛已，施一切眾生無恐無畏，令無量阿僧祇眾生受天上人中福樂，亦令無量阿僧祇眾生得須陀洹果，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。以般若波羅蜜力故，是處得恭敬禮拜，花香瓔珞搗香澤香幢蓋伎樂供養。」

釋提桓因白佛言：「世尊！若善男子、善女人書寫般若波羅蜜，花香瓔珞乃至伎樂供養。若有人佛般涅槃後，若供養舍利，若起塔供養恭敬尊重讚歎、花香瓔珞乃至伎樂供養。是二何者得福多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！若善男子、善女人書寫般若波羅蜜，花香瓔珞乃至伎樂供養。若有人佛般涅槃後，若供養舍利，若起塔供養恭敬尊重讚歎、花香瓔珞乃至伎樂供養。是二何者得福多？」

佛告釋提桓因：「我還問汝，隨汝意答我。於汝意云何，如佛得一切種智及得是身，從何道學得是一切種智、得是身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「我還問汝，隨汝意答我。於汝意云何，如佛得一切種智及得是身，從何道學得是一切種智、得是身？」

釋提桓因白佛言：「佛從般若波羅蜜中學得一切種智及相好身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「佛從般若波羅蜜中學得一切種智及相好身。」

佛告釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！佛從般若波羅蜜中學得一切種智。憍尸迦！不以相好身名為佛，得一切種智故名為佛。憍尸迦！是佛一切種智從般若波羅蜜中生。以是故，憍尸迦！是佛身，一切種智所依處，佛因是身得一切種智。善男子！當作是思惟：『是身一切種智所依處。』是故我涅槃後，舍利當得供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！佛從般若波羅蜜中學得一切種智。憍尸迦！不以相好身名為佛，得一切種智故名為佛。憍尸迦！是佛一切種智從般若波羅蜜中生。以是故，憍尸迦！是佛身，一切種智所依處，佛因是身得一切種智。善男子！當作是思惟：『是身一切種智所依處。』是故我涅槃後，舍利當得供養。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人若聞是般若波羅蜜，書寫受持親近讀誦、正憶念，花香瓔珞搗香澤香幢蓋伎樂，恭敬供養、尊重讚歎。是善男子、善女人則為供養一切種智。以是故，憍尸迦！若有善男子、善女人書是般若波羅蜜，若受持親近讀誦說、正憶念，恭敬尊重讚歎，花香瓔珞乃至伎樂供養。若復有善男子、善女人，佛般涅槃後供養舍利起塔，香花乃至伎樂恭敬尊重讚歎。若有善男子、善女人，書持是般若波羅蜜，恭敬尊重讚歎，花香瓔珞乃至伎樂供養。是人得福多。何以故？是般若波羅蜜中生五波羅蜜，生內空乃至無法有法空、四念處乃至十八不共法，一切三昧、一切禪定、一切陀羅尼門，皆從般若波羅蜜中生。成就眾生、淨佛國土，皆從般若波羅蜜中生。菩薩家成就色成就、資生之物成就、眷屬成就、大慈大悲成就，皆從般若波羅蜜中生。剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，皆從般若波羅蜜中生。四天王天乃至阿迦尼吒天，須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、諸菩薩摩訶薩、諸佛、諸佛一切種智，皆從般若波羅蜜中生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人若聞是般若波羅蜜，書寫受持親近讀誦、正憶念，花香瓔珞搗香澤香幢蓋伎樂，恭敬供養、尊重讚歎。是善男子、善女人則為供養一切種智。以是故，憍尸迦！若有善男子、善女人書是般若波羅蜜，若受持親近讀誦說、正憶念，恭敬尊重讚歎，花香瓔珞乃至伎樂供養。若復有善男子、善女人，佛般涅槃後供養舍利起塔，香花乃至伎樂恭敬尊重讚歎。若有善男子、善女人，書持是般若波羅蜜，恭敬尊重讚歎，花香瓔珞乃至伎樂供養。是人得福多。何以故？是般若波羅蜜中生五波羅蜜，生內空乃至無法有法空、四念處乃至十八不共法，一切三昧、一切禪定、一切陀羅尼門，皆從般若波羅蜜中生。成就眾生、淨佛國土，皆從般若波羅蜜中生。菩薩家成就色成就、資生之物成就、眷屬成就、大慈大悲成就，皆從般若波羅蜜中生。剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，皆從般若波羅蜜中生。四天王天乃至阿迦尼吒天，須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、諸菩薩摩訶薩、諸佛、諸佛一切種智，皆從般若波羅蜜中生。」

爾時釋提桓因白佛言：「世尊！閻浮提人不供養是般若波羅蜜，不恭敬不尊重不讚歎，為不知供養多所利益耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「世尊！閻浮提人不供養是般若波羅蜜，不恭敬不尊重不讚歎，為不知供養多所利益耶？」

佛告釋提桓因言：「憍尸迦！於汝意云何，閻浮提中幾所人信佛不壞，信法、信僧不壞？幾所人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑？幾所人於佛決了，於法、於僧決了？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「憍尸迦！於汝意云何，閻浮提中幾所人信佛不壞，信法、信僧不壞？幾所人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑？幾所人於佛決了，於法、於僧決了？」

釋提桓因白佛言：「世尊！閻浮提人於佛法僧得不壞信少，於佛法僧無疑決了亦少。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！閻浮提人於佛法僧得不壞信少，於佛法僧無疑決了亦少。」

「憍尸迦！於汝意云何，閻浮提幾所人得三十七品、三解脫門、八背捨、九次第定、四無礙智、六神通？閻浮提幾所人斷三結故得須陀洹道？幾所人斷三結，亦婬瞋癡薄故，得斯陀含道？幾所人斷五下分結得阿那含道？幾所人斷五上分結故得阿羅漢道？閻浮提幾所人求辟支佛？幾所人發阿耨多羅三藐三菩提心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！於汝意云何，閻浮提幾所人得三十七品、三解脫門、八背捨、九次第定、四無礙智、六神通？閻浮提幾所人斷三結故得須陀洹道？幾所人斷三結，亦婬瞋癡薄故，得斯陀含道？幾所人斷五下分結得阿那含道？幾所人斷五上分結故得阿羅漢道？閻浮提幾所人求辟支佛？幾所人發阿耨多羅三藐三菩提心？」

釋提桓因白佛言：「世尊！閻浮提中少所人得三十七品，乃至少所人發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！閻浮提中少所人得三十七品，乃至少所人發阿耨多羅三藐三菩提心。」

佛告釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！少所人信佛不壞、信法不壞、信僧不壞，少所人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，少所人於佛決了、於法決了、於僧決了。憍尸迦！亦少所人得三十七品、三解脫門、八背捨、九次第定、四無礙智、六神通。憍尸迦！亦少所人斷三結得須陀洹，斷三結亦婬瞋癡薄得斯陀含，斷五下分結得阿那含，斷五上分結得阿羅漢。少所人求辟支佛，於是中亦少所人發阿耨多羅三藐三菩提心，於發心中亦少所人行菩薩道。何以故？是眾生前世不見佛、不聞法、不供養比丘僧，不布施、不持戒、不忍辱、不精進、不禪定、不智慧，不聞內空外空乃至無法有法空，亦不聞不修四念處乃至十八不共法，亦不聞不修諸三昧門、諸陀羅尼門，亦不修一切智、一切種智。憍尸迦！以是因緣故，當知少所眾生信佛不壞、信法不壞、信僧不壞，乃至少所眾生求辟支佛道，於是中少所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，於發心中少所眾生行菩薩道，於是中亦少所眾生得阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦！我以佛眼見東方無量阿僧祇眾生發心行阿耨多羅三藐三菩提行菩薩道，是眾生遠離般若波羅蜜方便力故，若一若二住阿惟越致地，多墮聲聞、辟支佛地。南西北方四維上下亦復如是。以是故、憍尸迦！善男子、善女人發心求阿耨多羅三藐三菩提者，應聞般若波羅蜜，應受持親近讀誦說、正憶念。受持親近讀誦說、正憶念已，當書經卷，恭敬供養尊重讚歎，花香瓔珞乃至伎樂。諸餘善法入般若波羅蜜中者，亦應聞受持乃至正憶念。何等是諸餘善法？所謂檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，內空外空乃至無法有法空，諸三昧門、諸陀羅尼門，四念處乃至十八不共法、大慈大悲。如是等無量諸善法，皆入般若波羅蜜中，是亦應聞受持乃至正憶念。何以故？是善男子、善女人當如是念：『佛本為菩薩時，如是行、如是學，所謂般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，內空乃至無法有法空，諸三昧門、諸陀羅尼門，四念處乃至十八不共法、大慈大悲。如是等無量諸佛法，我等亦應隨學。何以故？般若波羅蜜是我等所尊，禪那波羅蜜乃至無量諸餘善法亦是我等所尊。此是諸佛法印，諸辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹法印。諸佛學是般若波羅蜜乃至一切種智得度彼岸，諸辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹亦學是般若波羅蜜乃至一切智得度彼岸。』以是故，憍尸迦！若善男子、善女人，若佛在世、若般涅槃後，應依止般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！少所人信佛不壞、信法不壞、信僧不壞，少所人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，少所人於佛決了、於法決了、於僧決了。憍尸迦！亦少所人得三十七品、三解脫門、八背捨、九次第定、四無礙智、六神通。憍尸迦！亦少所人斷三結得須陀洹，斷三結亦婬瞋癡薄得斯陀含，斷五下分結得阿那含，斷五上分結得阿羅漢。少所人求辟支佛，於是中亦少所人發阿耨多羅三藐三菩提心，於發心中亦少所人行菩薩道。何以故？是眾生前世不見佛、不聞法、不供養比丘僧，不布施、不持戒、不忍辱、不精進、不禪定、不智慧，不聞內空外空乃至無法有法空，亦不聞不修四念處乃至十八不共法，亦不聞不修諸三昧門、諸陀羅尼門，亦不修一切智、一切種智。憍尸迦！以是因緣故，當知少所眾生信佛不壞、信法不壞、信僧不壞，乃至少所眾生求辟支佛道，於是中少所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，於發心中少所眾生行菩薩道，於是中亦少所眾生得阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦！我以佛眼見東方無量阿僧祇眾生發心行阿耨多羅三藐三菩提行菩薩道，是眾生遠離般若波羅蜜方便力故，若一若二住阿惟越致地，多墮聲聞、辟支佛地。南西北方四維上下亦復如是。以是故、憍尸迦！善男子、善女人發心求阿耨多羅三藐三菩提者，應聞般若波羅蜜，應受持親近讀誦說、正憶念。受持親近讀誦說、正憶念已，當書經卷，恭敬供養尊重讚歎，花香瓔珞乃至伎樂。諸餘善法入般若波羅蜜中者，亦應聞受持乃至正憶念。何等是諸餘善法？所謂檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，內空外空乃至無法有法空，諸三昧門、諸陀羅尼門，四念處乃至十八不共法、大慈大悲。如是等無量諸善法，皆入般若波羅蜜中，是亦應聞受持乃至正憶念。何以故？是善男子、善女人當如是念：『佛本為菩薩時，如是行、如是學，所謂般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，內空乃至無法有法空，諸三昧門、諸陀羅尼門，四念處乃至十八不共法、大慈大悲。如是等無量諸佛法，我等亦應隨學。何以故？般若波羅蜜是我等所尊，禪那波羅蜜乃至無量諸餘善法亦是我等所尊。此是諸佛法印，諸辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹法印。諸佛學是般若波羅蜜乃至一切種智得度彼岸，諸辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹亦學是般若波羅蜜乃至一切智得度彼岸。』以是故，憍尸迦！若善男子、善女人，若佛在世、若般涅槃後，應依止般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅

蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，乃至一切種智亦應依止。何以故？是般若波羅蜜乃至一切種智，是諸聲聞、辟支佛、菩薩摩訶薩及一切世間天、人、阿修羅所可依止。憍尸迦！若有善男子、善女人，佛般涅槃後為供養佛故，作七寶塔高一由旬，天香天花天瓔珞天搗香天澤香天衣天幢蓋天伎樂，供養恭敬尊重讚歎。憍尸迦！於汝意云何，是善男子、善女人從是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，乃至一切種智亦應依止。何以故？是般若波羅蜜乃至一切種智，是諸聲聞、辟支佛、菩薩摩訶薩及一切世間天、人、阿修羅所可依止。憍尸迦！若有善男子、善女人，佛般涅槃後為供養佛故，作七寶塔高一由旬，天香天花天瓔珞天搗香天澤香天衣天幢蓋天伎樂，供養恭敬尊重讚歎。憍尸迦！於汝意云何，是善男子、善女人從是因緣得福多不？」

釋提桓因言：「世尊！甚多，甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「世尊！甚多，甚多！」

佛言：「不如是善男子、善女人聞是般若波羅蜜，書寫受持親近、正憶念、不離薩婆若心，亦恭敬尊重讚歎，若華香瓔珞搗香澤香幢蓋伎樂供養。是善男子、善女人福德多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人聞是般若波羅蜜，書寫受持親近、正憶念、不離薩婆若心，亦恭敬尊重讚歎，若華香瓔珞搗香澤香幢蓋伎樂供養。是善男子、善女人福德多。」

佛告憍尸迦：「置一七寶塔。若善男子、善女人供養佛故，佛般涅槃後滿閻浮提起七寶塔，皆高一由旬，恭敬尊重讚歎，香花瓔珞幢蓋伎樂供養。憍尸迦！於汝意云何，是善男子、善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「置一七寶塔。若善男子、善女人供養佛故，佛般涅槃後滿閻浮提起七寶塔，皆高一由旬，恭敬尊重讚歎，香花瓔珞幢蓋伎樂供養。憍尸迦！於汝意云何，是善男子、善女人得福多不？」

釋提桓因言：「世尊！其福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「世尊！其福甚多。」

佛言：「不如是善男子、善女人如前供養般若波羅蜜其福多。憍尸迦！復置一閻浮提滿中七寶塔。有善男子、善女人供養佛故，佛般涅槃後滿四天下起七寶塔，皆高一由旬供養如前。憍尸迦！於汝意云何，是善男子、善女人其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人如前供養般若波羅蜜其福多。憍尸迦！復置一閻浮提滿中七寶塔。有善男子、善女人供養佛故，佛般涅槃後滿四天下起七寶塔，皆高一由旬供養如前。憍尸迦！於汝意云何，是善男子、善女人其福多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多。」

佛言：「不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜，恭敬尊重讚歎，花香乃至伎樂供養，其福甚多。憍尸迦！復置四天下滿中七寶塔。若有善男子、善女人，供養佛故，佛般涅槃後滿小千國土起七寶塔，皆高一由旬，供養如前。憍尸迦！於汝意云何，是善男子、善女人其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜，恭敬尊重讚歎，花香乃至伎樂供養，其福甚多。憍尸迦！復置四天下滿中七寶塔。若有善男子、善女人，供養佛故，佛般涅槃後滿小千國土起七寶塔，皆高一由旬，供養如前。憍尸迦！於汝意云何，是善男子、善女人其福多不？」

釋提桓因言：「甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多。」

佛言：「不如是善男子、善女人書是般若波羅蜜，受持恭敬尊重讚歎，花香乃至伎樂供養，其福甚多。憍尸迦！復置小千國土滿中七寶塔。若有善男子、善女人，供養佛故，佛般涅槃後滿二千中國土起七寶塔，皆高一由旬，供養如前。故不如供養般若波羅蜜其福甚多。復置二千中國土七寶塔。若有善男子、善女人，供養佛故，佛般涅槃後滿三千大千國土中起七寶塔，皆高一由旬，盡形壽供養天華天香天瓔珞，乃至天伎樂供養。於汝意云何，是善男子、善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人書是般若波羅蜜，受持恭敬尊重讚歎，花香乃至伎樂供養，其福甚多。憍尸迦！復置小千國土滿中七寶塔。若有善男子、善女人，供養佛故，佛般涅槃後滿二千中國土起七寶塔，皆高一由旬，供養如前。故不如供養般若波羅蜜其福甚多。復置二千中國土七寶塔。若有善男子、善女人，供養佛故，佛般涅槃後滿三千大千國土中起七寶塔，皆高一由旬，盡形壽供養天華天香天瓔珞，乃至天伎樂供養。於汝意云何，是善男子、善女人得福多不？」

釋提桓因言：「世尊！甚多，甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「世尊！甚多，甚多！」

佛言：「不如是善男子、善女人書是般若波羅蜜，受持恭敬尊重讚歎，香花乃至伎樂供養，其福甚多。復置三千大千國土中七寶塔。若三千大千國土中眾生，一一眾生供養佛故，佛般涅槃後各起七寶塔，恭敬尊重讚歎華香乃至伎樂供養。若有善男子、善女人書持般若波羅蜜，乃至正憶念、不離薩婆若心，亦恭敬尊重讚歎花香瓔珞乃至伎樂供養，是人得福甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人書是般若波羅蜜，受持恭敬尊重讚歎，香花乃至伎樂供養，其福甚多。復置三千大千國土中七寶塔。若三千大千國土中眾生，一一眾生供養佛故，佛般涅槃後各起七寶塔，恭敬尊重讚歎華香乃至伎樂供養。若有善男子、善女人書持般若波羅蜜，乃至正憶念、不離薩婆若心，亦恭敬尊重讚歎花香瓔珞乃至伎樂供養，是人得福甚多。」

釋提桓因白佛言：「如是，如是！世尊！若人供養恭敬尊重讚歎是般若波羅蜜，則為供養過去未來現在諸佛。世尊！若十方如恒河沙等國土中眾生，一一眾生供養佛故，佛般涅槃後各起七寶塔，高一由旬。是人若一劫、若減一劫，恭敬尊重讚歎，花香乃至伎樂供養。世尊！是善男子、善女人得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「如是，如是！世尊！若人供養恭敬尊重讚歎是般若波羅蜜，則為供養過去未來現在諸佛。世尊！若十方如恒河沙等國土中眾生，一一眾生供養佛故，佛般涅槃後各起七寶塔，高一由旬。是人若一劫、若減一劫，恭敬尊重讚歎，花香乃至伎樂供養。世尊！是善男子、善女人得福多不？」

佛言：「甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「甚多。」

釋提桓因言：「若有善男子、善女人書持是般若波羅蜜，乃至正憶念，亦恭敬尊重讚歎，花香乃至伎樂供養，其福大多。何以故？世尊！一切善法皆入般若波羅蜜中，所謂十善道，四禪，四無量心，四無色定，三十七品，三解脫門——空、無相、無作，四諦——苦諦、集諦、滅諦、道諦，六神通，八背捨，九次第定，檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，諸三昧門、諸陀羅尼門，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，一切智、道種智、一切種智。世尊！是名一切諸佛法印。是法中，一切聲聞及辟支佛，過去未來現在諸佛，學是法得度彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「若有善男子、善女人書持是般若波羅蜜，乃至正憶念，亦恭敬尊重讚歎，花香乃至伎樂供養，其福大多。何以故？世尊！一切善法皆入般若波羅蜜中，所謂十善道，四禪，四無量心，四無色定，三十七品，三解脫門——空、無相、無作，四諦——苦諦、集諦、滅諦、道諦，六神通，八背捨，九次第定，檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，諸三昧門、諸陀羅尼門，佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，一切智、道種智、一切種智。世尊！是名一切諸佛法印。是法中，一切聲聞及辟支佛，過去未來現在諸佛，學是法得度彼岸。」

摩訶般若波羅蜜經述成品第三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經述成品第三十三

爾時佛告釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！是諸善男子、善女人書持是般若波羅蜜經卷，受學親近讀誦說、正憶念，加復供養華香瓔珞搗香澤香幢蓋伎樂，當得無量無數不可思議不可稱量無邊福德。何以故？諸佛一切智、一切種智，皆從般若波羅蜜中生。諸菩薩摩訶薩禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，皆從般若波羅蜜中生。內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，皆從般若波羅蜜中生。諸佛五眼皆從般若波羅蜜中生。成就眾生、淨佛國土，道種智、一切種智諸佛法，皆從般若波羅蜜中生。聲聞乘、辟支佛乘、佛乘，皆從般若波羅蜜中生。以是故，憍尸迦！善男子、善女人書持是般若波羅蜜經卷，親近讀誦說、正憶念，加復供養花香乃至伎樂，過出前供養七寶塔，百分千分萬分百千萬分不及一，乃至算數、譬喻所不能及。何以故？憍尸迦！若般若波羅蜜在於世者，佛寶、法寶、比丘僧寶終不滅。若般若波羅蜜在於世者，十善道、四禪、四無量心、四無色定，檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至十八不共法，一切智、一切種智，皆現於世。若般若波羅蜜在於世者，世間便有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天乃至阿迦尼吒諸天，須陀洹果乃至阿羅漢果，辟支佛道、菩薩摩訶薩、無上佛道，轉法輪，成就眾生、淨佛國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！是諸善男子、善女人書持是般若波羅蜜經卷，受學親近讀誦說、正憶念，加復供養華香瓔珞搗香澤香幢蓋伎樂，當得無量無數不可思議不可稱量無邊福德。何以故？諸佛一切智、一切種智，皆從般若波羅蜜中生。諸菩薩摩訶薩禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，皆從般若波羅蜜中生。內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，皆從般若波羅蜜中生。諸佛五眼皆從般若波羅蜜中生。成就眾生、淨佛國土，道種智、一切種智諸佛法，皆從般若波羅蜜中生。聲聞乘、辟支佛乘、佛乘，皆從般若波羅蜜中生。以是故，憍尸迦！善男子、善女人書持是般若波羅蜜經卷，親近讀誦說、正憶念，加復供養花香乃至伎樂，過出前供養七寶塔，百分千分萬分百千萬分不及一，乃至算數、譬喻所不能及。何以故？憍尸迦！若般若波羅蜜在於世者，佛寶、法寶、比丘僧寶終不滅。若般若波羅蜜在於世者，十善道、四禪、四無量心、四無色定，檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至十八不共法，一切智、一切種智，皆現於世。若般若波羅蜜在於世者，世間便有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天乃至阿迦尼吒諸天，須陀洹果乃至阿羅漢果，辟支佛道、菩薩摩訶薩、無上佛道，轉法輪，成就眾生、淨佛國土。」

摩訶般若波羅蜜經勸持品第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經勸持品第三十四

爾時三千大千國土所有四天王天乃至阿迦尼吒天語釋提桓因，諸天言：「應受是般若波羅蜜，應持應親近應讀誦說、正憶念。何以故？受持般若波羅蜜乃至正憶念故，一切所修集善法當具足滿，增益諸天眾、減損阿修羅。諸天子受持般若波羅蜜乃至正憶念故，佛種不斷，法種、僧種不斷。佛種、法種、僧種不斷故，便有檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜皆現於世。四念處乃至十八不共法、菩薩道皆現於世。須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、佛道，須陀洹乃至佛皆現於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時三千大千國土所有四天王天乃至阿迦尼吒天語釋提桓因，諸天言：「應受是般若波羅蜜，應持應親近應讀誦說、正憶念。何以故？受持般若波羅蜜乃至正憶念故，一切所修集善法當具足滿，增益諸天眾、減損阿修羅。諸天子受持般若波羅蜜乃至正憶念故，佛種不斷，法種、僧種不斷。佛種、法種、僧種不斷故，便有檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜皆現於世。四念處乃至十八不共法、菩薩道皆現於世。須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、佛道，須陀洹乃至佛皆現於世。」

爾時佛告釋提桓因言：「憍尸迦！汝當受是般若波羅蜜，持讀誦說、正憶念。何以故？若諸阿修羅生心欲與三十三天共鬪。憍尸迦！汝爾時當誦念般若波羅蜜，諸阿修羅惡心即滅更不復生。憍尸迦！若諸天子、天女五死相現時，當墮不如意處。汝當於其前誦讀般若波羅蜜。是諸天子、天女聞般若波羅蜜功德故，還生本處。何以故？聞般若波羅蜜有大利益故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告釋提桓因言：「憍尸迦！汝當受是般若波羅蜜，持讀誦說、正憶念。何以故？若諸阿修羅生心欲與三十三天共鬪。憍尸迦！汝爾時當誦念般若波羅蜜，諸阿修羅惡心即滅更不復生。憍尸迦！若諸天子、天女五死相現時，當墮不如意處。汝當於其前誦讀般若波羅蜜。是諸天子、天女聞般若波羅蜜功德故，還生本處。何以故？聞般若波羅蜜有大利益故。

「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，若諸天子、天女，聞是般若波羅蜜經耳。是功德故，漸當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？憍尸迦！過去諸佛及弟子，皆學是般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提，入無餘涅槃。憍尸迦！未來世諸佛、今現在十方諸佛及弟子，皆學是般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提，入無餘涅槃。何以故？憍尸迦！是般若波羅蜜攝一切善法，若聲聞法、若辟支佛法、若菩薩法、若佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有善男子、善女人，若諸天子、天女，聞是般若波羅蜜經耳。是功德故，漸當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？憍尸迦！過去諸佛及弟子，皆學是般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提，入無餘涅槃。憍尸迦！未來世諸佛、今現在十方諸佛及弟子，皆學是般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提，入無餘涅槃。何以故？憍尸迦！是般若波羅蜜攝一切善法，若聲聞法、若辟支佛法、若菩薩法、若佛法。」

釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜是大明呪、無上明呪、無等等明呪。何以故？世尊！是般若波羅蜜能除一切不善，能與一切善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜是大明呪、無上明呪、無等等明呪。何以故？世尊！是般若波羅蜜能除一切不善，能與一切善法。」

佛語釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！般若波羅蜜是大明呪、無上明呪、無等等明呪。何以故？憍尸迦！過去諸佛因是明呪故，得阿耨多羅三藐三菩提。未來世諸佛、今現在十方諸佛，亦因是明呪，得阿耨多羅三藐三菩提。因是明呪故，世間便有十善道，便有四禪、四無量心、四無色定，便有檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至十八不共法，便有法性、如、法相、法住、法位、實際，便有五眼，須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道，一切智、一切種智。憍尸迦！菩薩摩訶薩因緣故，十善出於世間。四禪、四無量心乃至一切種智，須陀洹乃至諸佛出於世間。譬如月滿照明，星宿亦能照明。如是，憍尸迦！一切世間善法、正法，十善乃至一切種智，若諸佛不出時，皆從菩薩生。是菩薩摩訶薩方便力，皆從般若波羅蜜生。是菩薩摩訶薩以是方便力，行檀那波羅蜜乃至禪那波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，不證聲聞、辟支佛地，亦能成就眾生、淨佛國土，壽命成就、國土成就、菩薩眷屬成就，得一切種智，皆從般若波羅蜜生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！般若波羅蜜是大明呪、無上明呪、無等等明呪。何以故？憍尸迦！過去諸佛因是明呪故，得阿耨多羅三藐三菩提。未來世諸佛、今現在十方諸佛，亦因是明呪，得阿耨多羅三藐三菩提。因是明呪故，世間便有十善道，便有四禪、四無量心、四無色定，便有檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至十八不共法，便有法性、如、法相、法住、法位、實際，便有五眼，須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道，一切智、一切種智。憍尸迦！菩薩摩訶薩因緣故，十善出於世間。四禪、四無量心乃至一切種智，須陀洹乃至諸佛出於世間。譬如月滿照明，星宿亦能照明。如是，憍尸迦！一切世間善法、正法，十善乃至一切種智，若諸佛不出時，皆從菩薩生。是菩薩摩訶薩方便力，皆從般若波羅蜜生。是菩薩摩訶薩以是方便力，行檀那波羅蜜乃至禪那波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，不證聲聞、辟支佛地，亦能成就眾生、淨佛國土，壽命成就、國土成就、菩薩眷屬成就，得一切種智，皆從般若波羅蜜生。

「復次，憍尸迦。若善男子、善女人聞般若波羅蜜，受持親近乃至正憶念，是人當得今世後世功德成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦。若善男子、善女人聞般若波羅蜜，受持親近乃至正憶念，是人當得今世後世功德成就。」

釋提桓因白佛言：「世尊！何等是善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念，得今世功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！何等是善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念，得今世功德？」

佛告釋提桓因言：「若有善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念，終不中毒死，兵刃不傷、水火不害，乃至四百四病所不能中；除其宿命業報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「若有善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念，終不中毒死，兵刃不傷、水火不害，乃至四百四病所不能中；除其宿命業報。

「復次，憍尸迦！若有官事起，是善男子、善女人讀誦是般若波羅蜜故，往至官所，無能譴責者。何以故？是般若波羅蜜威力故。若善男子、善女人誦讀是般若波羅蜜，到王所若太子、大臣所。王及太子、大臣皆歡喜問訊和意共語。何以故？是諸善男子、善女人常有慈悲喜捨，心向眾生故。憍尸迦！若善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念，得如是等種種今世功德。憍尸迦！何等是善男子、善女人得後世功德？是善男子善女人終不離十善道、四禪、四無量心、四無色定、六波羅蜜、四念處乃至十八不共法。是人終不墮三惡道，受身完具。終不生貧窮下賤、工師、除廁人、擔死人家。常得三十二相，常得化生，生諸現在佛國。終不離菩薩神通，若欲從一佛國至一佛國，供養諸佛、聽諸佛法，即得隨意所遊佛國。能成就眾生、淨佛國土。漸得阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦！是名後世功德。以是故，憍尸迦！善男子、善女人應當受持是般若波羅蜜，親近讀誦說、正憶念，花香乃至伎樂供養，常不離薩婆若心。是善男子、善女人乃至阿耨多羅三藐三菩提，得今世後世功德成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有官事起，是善男子、善女人讀誦是般若波羅蜜故，往至官所，無能譴責者。何以故？是般若波羅蜜威力故。若善男子、善女人誦讀是般若波羅蜜，到王所若太子、大臣所。王及太子、大臣皆歡喜問訊和意共語。何以故？是諸善男子、善女人常有慈悲喜捨，心向眾生故。憍尸迦！若善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念，得如是等種種今世功德。憍尸迦！何等是善男子、善女人得後世功德？是善男子善女人終不離十善道、四禪、四無量心、四無色定、六波羅蜜、四念處乃至十八不共法。是人終不墮三惡道，受身完具。終不生貧窮下賤、工師、除廁人、擔死人家。常得三十二相，常得化生，生諸現在佛國。終不離菩薩神通，若欲從一佛國至一佛國，供養諸佛、聽諸佛法，即得隨意所遊佛國。能成就眾生、淨佛國土。漸得阿耨多羅三藐三菩提。憍尸迦！是名後世功德。以是故，憍尸迦！善男子、善女人應當受持是般若波羅蜜，親近讀誦說、正憶念，花香乃至伎樂供養，常不離薩婆若心。是善男子、善女人乃至阿耨多羅三藐三菩提，得今世後世功德成就。」

摩訶般若波羅蜜經遣異品第三十五(丹梵志品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經遣異品第三十五(丹梵志品)

爾時諸外道異學梵志來向佛所，欲求佛短。是時釋提桓因心念：「是諸外道梵志來向佛所，欲求佛短。我今當誦念從佛所受般若波羅蜜。是諸外道梵志等，終不能中道作礙，斷說般若波羅蜜。」釋提桓因作是念已，即誦般若波羅蜜。是時諸外道梵志遙繞佛復道還去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸外道異學梵志來向佛所，欲求佛短。是時釋提桓因心念：「是諸外道梵志來向佛所，欲求佛短。我今當誦念從佛所受般若波羅蜜。是諸外道梵志等，終不能中道作礙，斷說般若波羅蜜。」釋提桓因作是念已，即誦般若波羅蜜。是時諸外道梵志遙繞佛復道還去。

時舍利弗心念：「是中何因緣，諸外道梵志遙繞佛復道還去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗心念：「是中何因緣，諸外道梵志遙繞佛復道還去？」

佛知舍利弗心念，告舍利弗：「是釋提桓因誦念般若波羅蜜。以是因緣故，諸外道梵志遙繞佛復道還去。舍利弗！是諸外道梵志，我不見一念善心。是諸外道梵志，持惡心來欲索佛短。舍利弗！我不見說般若波羅蜜時，一切世間若天若魔若梵、若沙門眾婆羅門眾中，有持惡意來能得短者。何以故？舍利弗！是三千大千國土中，諸四天王天乃至阿迦尼吒天，諸聲聞、辟支佛、諸菩薩摩訶薩，守護是般若波羅蜜。所以者何？是諸天人皆從般若波羅蜜中生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知舍利弗心念，告舍利弗：「是釋提桓因誦念般若波羅蜜。以是因緣故，諸外道梵志遙繞佛復道還去。舍利弗！是諸外道梵志，我不見一念善心。是諸外道梵志，持惡心來欲索佛短。舍利弗！我不見說般若波羅蜜時，一切世間若天若魔若梵、若沙門眾婆羅門眾中，有持惡意來能得短者。何以故？舍利弗！是三千大千國土中，諸四天王天乃至阿迦尼吒天，諸聲聞、辟支佛、諸菩薩摩訶薩，守護是般若波羅蜜。所以者何？是諸天人皆從般若波羅蜜中生故。

「復次，舍利弗！十方如恒河沙等國土中，諸佛及聲聞、辟支佛、菩薩摩訶薩、諸天龍鬼神等，皆守護是般若波羅蜜。所以者何？是諸佛等皆從般若波羅蜜中生故。」爾時惡魔心念：「今佛四眾現前集會，亦有欲界色界諸天子，是中必有菩薩摩訶薩受記當得阿耨多羅三藐三菩提。我寧可至佛所破壞其意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！十方如恒河沙等國土中，諸佛及聲聞、辟支佛、菩薩摩訶薩、諸天龍鬼神等，皆守護是般若波羅蜜。所以者何？是諸佛等皆從般若波羅蜜中生故。」爾時惡魔心念：「今佛四眾現前集會，亦有欲界色界諸天子，是中必有菩薩摩訶薩受記當得阿耨多羅三藐三菩提。我寧可至佛所破壞其意。」

是時惡魔化作四種兵來至佛所，爾時釋提桓因心念：「是四種兵，或是惡魔化作，欲來向佛。何以故？是四種兵嚴飾，頻婆娑羅王四種兵所不類，波斯匿王四種兵所不類，諸釋子四種兵所不類，諸梨昌四種兵皆所不類，此是惡魔化作四種兵。是惡魔長夜索佛便，欲惱眾生。我寧可誦念般若波羅蜜。」釋提桓因即時誦念般若波羅蜜，惡魔聞其所誦，漸漸復道還去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時惡魔化作四種兵來至佛所，爾時釋提桓因心念：「是四種兵，或是惡魔化作，欲來向佛。何以故？是四種兵嚴飾，頻婆娑羅王四種兵所不類，波斯匿王四種兵所不類，諸釋子四種兵所不類，諸梨昌四種兵皆所不類，此是惡魔化作四種兵。是惡魔長夜索佛便，欲惱眾生。我寧可誦念般若波羅蜜。」釋提桓因即時誦念般若波羅蜜，惡魔聞其所誦，漸漸復道還去。

爾時會中四天王諸天子乃至阿迦尼吒諸天子，化作天花於虛空中而散佛上，作是言：「世尊！願令般若波羅蜜久住閻浮提。所以者何？閻浮提人受持般若波羅蜜，隨所住時，佛寶亦住不滅，法寶、僧寶亦住不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中四天王諸天子乃至阿迦尼吒諸天子，化作天花於虛空中而散佛上，作是言：「世尊！願令般若波羅蜜久住閻浮提。所以者何？閻浮提人受持般若波羅蜜，隨所住時，佛寶亦住不滅，法寶、僧寶亦住不滅。」

爾時十方如恒河沙等世界中諸天，亦皆散花，作是言：「世尊！願令般若波羅蜜久住閻浮提。若般若波羅蜜久住，佛、法、僧亦當久住，亦分別知菩薩摩訶薩道。復次，所在住處善男子、善女人，有書持般若波羅蜜經卷，是處則為照明、已離諸冥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方如恒河沙等世界中諸天，亦皆散花，作是言：「世尊！願令般若波羅蜜久住閻浮提。若般若波羅蜜久住，佛、法、僧亦當久住，亦分別知菩薩摩訶薩道。復次，所在住處善男子、善女人，有書持般若波羅蜜經卷，是處則為照明、已離諸冥。」

佛告釋提桓因等諸天子：「如是，如是！憍尸迦及諸天子！閻浮提人受持般若波羅蜜，隨所住時，佛寶如是住，法寶、僧寶亦如是住。乃至在所住處善男子、善女人，有書持般若波羅蜜經卷，是處則為照明、已離諸冥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因等諸天子：「如是，如是！憍尸迦及諸天子！閻浮提人受持般若波羅蜜，隨所住時，佛寶如是住，法寶、僧寶亦如是住。乃至在所住處善男子、善女人，有書持般若波羅蜜經卷，是處則為照明、已離諸冥。」

爾時諸天子化作天花散佛上，作是言：「世尊！若有善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念，魔若魔民不能得其便。世尊！我等亦當擁護是善男子、善女人。何以故？若善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念，我等視是人如佛、若次佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸天子化作天花散佛上，作是言：「世尊！若有善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念，魔若魔民不能得其便。世尊！我等亦當擁護是善男子、善女人。何以故？若善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念，我等視是人如佛、若次佛。」

是時釋提桓因白佛言：「世尊！善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念者，當知是人先世於佛所作功德多，親近供養諸佛，為善知識所護。世尊！諸佛一切智應當從般若波羅蜜中求，般若波羅蜜亦當從一切智中求。所以者何？般若波羅蜜不異一切智，一切智不異般若波羅蜜，般若波羅蜜、一切智不二不別。是故我等視是人即是佛、若次佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋提桓因白佛言：「世尊！善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念者，當知是人先世於佛所作功德多，親近供養諸佛，為善知識所護。世尊！諸佛一切智應當從般若波羅蜜中求，般若波羅蜜亦當從一切智中求。所以者何？般若波羅蜜不異一切智，一切智不異般若波羅蜜，般若波羅蜜、一切智不二不別。是故我等視是人即是佛、若次佛。」

佛告釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！諸佛一切智即是般若波羅蜜，般若波羅蜜即是一切智。何以故？憍尸迦！諸佛一切智皆從般若波羅蜜中生。般若波羅蜜不異一切智，一切智不異般若波羅蜜，般若波羅蜜、一切智不二不別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！諸佛一切智即是般若波羅蜜，般若波羅蜜即是一切智。何以故？憍尸迦！諸佛一切智皆從般若波羅蜜中生。般若波羅蜜不異一切智，一切智不異般若波羅蜜，般若波羅蜜、一切智不二不別。」

摩訶般若波羅蜜經尊導品第三十六(丹阿難稱譽品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經尊導品第三十六(丹阿難稱譽品)

爾時慧命阿難白佛言：「世尊！何以不稱譽檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜乃至十八不共法，但稱譽般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命阿難白佛言：「世尊！何以不稱譽檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜乃至十八不共法，但稱譽般若波羅蜜？」

佛告阿難：「般若波羅蜜於五波羅蜜乃至十八不共法為尊導。阿難！於汝意云何，不迴向薩婆若布施得稱檀那波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「般若波羅蜜於五波羅蜜乃至十八不共法為尊導。阿難！於汝意云何，不迴向薩婆若布施得稱檀那波羅蜜不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「不迴向薩婆若尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、智慧，是般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不迴向薩婆若尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、智慧，是般若波羅蜜不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「以是故知，般若波羅蜜於五波羅蜜乃至十八不共法為尊導，是故稱譽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是故知，般若波羅蜜於五波羅蜜乃至十八不共法為尊導，是故稱譽。」

阿難白佛言：「世尊！云何布施迴向薩婆若作檀那波羅蜜，乃至作般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！云何布施迴向薩婆若作檀那波羅蜜，乃至作般若波羅蜜？」

佛告阿難：「以無二法布施迴向薩婆若，是名檀那波羅蜜。以不生不可得故迴向薩婆若布施，是名檀那波羅蜜。乃至以無二法智慧迴向薩婆若，是名般若波羅蜜。以不生不可得故迴向薩婆若智慧，是名般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「以無二法布施迴向薩婆若，是名檀那波羅蜜。以不生不可得故迴向薩婆若布施，是名檀那波羅蜜。乃至以無二法智慧迴向薩婆若，是名般若波羅蜜。以不生不可得故迴向薩婆若智慧，是名般若波羅蜜。」

阿難白佛言：「世尊！云何以不二法迴向薩婆若布施，是名檀那波羅蜜。乃至以不二法迴向薩婆若智慧，是名般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！云何以不二法迴向薩婆若布施，是名檀那波羅蜜。乃至以不二法迴向薩婆若智慧，是名般若波羅蜜？」

佛告阿難：「以色不二法故，受想行識不二法故，乃至阿耨多羅三藐三菩提不二法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「以色不二法故，受想行識不二法故，乃至阿耨多羅三藐三菩提不二法故。」

「世尊！云何色不二法乃至阿耨多羅三藐三菩提不二法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何色不二法乃至阿耨多羅三藐三菩提不二法？」

佛言：「色色相空。何以故？檀那波羅蜜、色不二不別，乃至阿耨多羅三藐三菩提、檀那波羅蜜不二不別。五波羅蜜亦如是。以是故，阿難！但稱譽般若波羅蜜。於五波羅蜜乃至一切種智為尊導。阿難！譬如大地，以種散中，得因緣和合便生。是諸種子依地而生。如是，阿難！五波羅蜜依般若波羅蜜得生，四念處乃至一切種智亦依般若波羅蜜得生。以是故，阿難！般若波羅蜜於五波羅蜜乃至十八不共法為尊導。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「色色相空。何以故？檀那波羅蜜、色不二不別，乃至阿耨多羅三藐三菩提、檀那波羅蜜不二不別。五波羅蜜亦如是。以是故，阿難！但稱譽般若波羅蜜。於五波羅蜜乃至一切種智為尊導。阿難！譬如大地，以種散中，得因緣和合便生。是諸種子依地而生。如是，阿難！五波羅蜜依般若波羅蜜得生，四念處乃至一切種智亦依般若波羅蜜得生。以是故，阿難！般若波羅蜜於五波羅蜜乃至十八不共法為尊導。」

爾時釋提桓因白佛言：「世尊！佛說善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念者，功德未盡。何以故？受持般若波羅蜜乃至正憶念，則受三世諸佛無上道。所以者何？欲得薩婆若當從般若波羅蜜中求，欲得般若波羅蜜當從薩婆若中求。世尊！受持般若波羅蜜乃至正憶念故，十善道現於世間，四禪、四無量心、四無色定乃至十八不共法現於世間。受持般若波羅蜜乃至正憶念故，世間便有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天乃至阿迦尼吒諸天。受持般若波羅蜜乃至正憶念故，便有須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、菩薩摩訶薩。受持般若波羅蜜乃至正憶念故，諸佛出於世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「世尊！佛說善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念者，功德未盡。何以故？受持般若波羅蜜乃至正憶念，則受三世諸佛無上道。所以者何？欲得薩婆若當從般若波羅蜜中求，欲得般若波羅蜜當從薩婆若中求。世尊！受持般若波羅蜜乃至正憶念故，十善道現於世間，四禪、四無量心、四無色定乃至十八不共法現於世間。受持般若波羅蜜乃至正憶念故，世間便有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天乃至阿迦尼吒諸天。受持般若波羅蜜乃至正憶念故，便有須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、菩薩摩訶薩。受持般若波羅蜜乃至正憶念故，諸佛出於世間。」

爾時佛告釋提桓因言：「憍尸迦！善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念，我不說但有爾所功德。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念、不離薩婆若心，無量戒眾成就，定眾、慧眾、解脫眾、解脫知見眾成就。復次，憍尸迦！是善男子、善女人能受持般若波羅蜜乃至正憶念、不離薩婆若心，當知是人為如佛。復次，憍尸迦！一切聲聞、辟支佛，所有戒眾、定眾、智眾、解脫眾、解脫知見眾，不及是善男子、善女人戒眾乃至解脫知見眾，百分千分百千萬億分，乃至算數、譬喻所不能及。何以故？是善男子、善女人，於聲聞、辟支佛地中心得解脫，更不求大乘法故。復次，憍尸迦！若有善男子、善女人書持般若波羅蜜經卷，供養恭敬尊重，華香瓔珞乃至伎樂，亦得今世後世功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告釋提桓因言：「憍尸迦！善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念，我不說但有爾所功德。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念、不離薩婆若心，無量戒眾成就，定眾、慧眾、解脫眾、解脫知見眾成就。復次，憍尸迦！是善男子、善女人能受持般若波羅蜜乃至正憶念、不離薩婆若心，當知是人為如佛。復次，憍尸迦！一切聲聞、辟支佛，所有戒眾、定眾、智眾、解脫眾、解脫知見眾，不及是善男子、善女人戒眾乃至解脫知見眾，百分千分百千萬億分，乃至算數、譬喻所不能及。何以故？是善男子、善女人，於聲聞、辟支佛地中心得解脫，更不求大乘法故。復次，憍尸迦！若有善男子、善女人書持般若波羅蜜經卷，供養恭敬尊重，華香瓔珞乃至伎樂，亦得今世後世功德。」

爾時釋提桓因白佛言：「世尊！是善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念、不離薩婆若心，供養般若波羅蜜，恭敬尊重，華香乃至伎樂。我常當守護是人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「世尊！是善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念、不離薩婆若心，供養般若波羅蜜，恭敬尊重，華香乃至伎樂。我常當守護是人。」

佛告釋提桓因：「憍尸迦！是善男子、善女人欲讀誦說是般若波羅蜜時，無量百千諸天皆來聽法。是善男子、善女人說般若波羅蜜法，諸天子益其膽力。是諸法師若疲極不欲說法，諸天益其膽力故便能更說。善男子、善女人受是般若波羅蜜乃至正憶念，供養花香乃至伎樂故，亦得是今世功德。復次，憍尸迦！是善男子、善女人於四部眾中說般若波羅蜜時，心無怯弱；若有論難亦無畏想。何以故？是善男子、善女人為般若波羅蜜所護持故。般若波羅蜜中亦分別一切法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若善若不善、若有為若無為、若聲聞法若辟支佛法、若菩薩法若佛法。善男子、善女人住內空乃至住無法有法空故，不見有能難般若波羅蜜者，亦不見受難者，亦不見般若波羅蜜。如是善男子、善女人為般若波羅蜜所擁護故，無有能難壞者。復次，善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念時，不沒不畏不怖。何以故？是善男子、善女人不見是法沒者、恐怖者。憍尸迦！善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念，花香供養乃至幡蓋，亦得是現世功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「憍尸迦！是善男子、善女人欲讀誦說是般若波羅蜜時，無量百千諸天皆來聽法。是善男子、善女人說般若波羅蜜法，諸天子益其膽力。是諸法師若疲極不欲說法，諸天益其膽力故便能更說。善男子、善女人受是般若波羅蜜乃至正憶念，供養花香乃至伎樂故，亦得是今世功德。復次，憍尸迦！是善男子、善女人於四部眾中說般若波羅蜜時，心無怯弱；若有論難亦無畏想。何以故？是善男子、善女人為般若波羅蜜所護持故。般若波羅蜜中亦分別一切法，若世間若出世間、若有漏若無漏、若善若不善、若有為若無為、若聲聞法若辟支佛法、若菩薩法若佛法。善男子、善女人住內空乃至住無法有法空故，不見有能難般若波羅蜜者，亦不見受難者，亦不見般若波羅蜜。如是善男子、善女人為般若波羅蜜所擁護故，無有能難壞者。復次，善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念時，不沒不畏不怖。何以故？是善男子、善女人不見是法沒者、恐怖者。憍尸迦！善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念，花香供養乃至幡蓋，亦得是現世功德。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念，書持經卷，花香供養乃至幡蓋，是人為父母所愛，宗親知識所念，諸沙門婆羅門所敬，十方諸佛及菩薩摩訶薩、辟支佛、阿羅漢乃至須陀洹所愛敬，一切世間若天、若魔、若梵及阿修羅等皆亦愛敬。是人行檀那波羅蜜，檀那波羅蜜無有斷絕時。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，亦無有斷絕時。修內空不斷乃至修無法有法空不斷，修四念處不斷乃至修十八不共法不斷，修諸三昧門不斷，修諸陀羅尼門不斷，修諸菩薩神通不斷，成就眾生、淨佛國土不斷，乃至修一切種智不斷。是人亦能降伏難論毀謗。善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念、不離薩婆若心，書持經卷，香花供養乃至幡蓋，亦得是今世後世功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念，書持經卷，花香供養乃至幡蓋，是人為父母所愛，宗親知識所念，諸沙門婆羅門所敬，十方諸佛及菩薩摩訶薩、辟支佛、阿羅漢乃至須陀洹所愛敬，一切世間若天、若魔、若梵及阿修羅等皆亦愛敬。是人行檀那波羅蜜，檀那波羅蜜無有斷絕時。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，亦無有斷絕時。修內空不斷乃至修無法有法空不斷，修四念處不斷乃至修十八不共法不斷，修諸三昧門不斷，修諸陀羅尼門不斷，修諸菩薩神通不斷，成就眾生、淨佛國土不斷，乃至修一切種智不斷。是人亦能降伏難論毀謗。善男子、善女人受持般若波羅蜜乃至正憶念、不離薩婆若心，書持經卷，香花供養乃至幡蓋，亦得是今世後世功德。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人書持經卷，在所處三千大千世界中，所有諸四天王天，發阿耨多羅三藐三菩提心者，皆來到是處見般若波羅蜜，受讀誦說，供養禮拜還去。三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、光音天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無蔭行天、福德天、廣果天，發阿耨多羅三藐三菩提心者，皆來到是處見般若波羅蜜，受讀誦說，供養禮拜還去。淨居諸天，所謂無誑天、無熱天、妙見天、喜見天、色究竟天，皆來到是處見是般若波羅蜜，受讀誦說，供養禮拜還去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人書持經卷，在所處三千大千世界中，所有諸四天王天，發阿耨多羅三藐三菩提心者，皆來到是處見般若波羅蜜，受讀誦說，供養禮拜還去。三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、光音天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無蔭行天、福德天、廣果天，發阿耨多羅三藐三菩提心者，皆來到是處見般若波羅蜜，受讀誦說，供養禮拜還去。淨居諸天，所謂無誑天、無熱天、妙見天、喜見天、色究竟天，皆來到是處見是般若波羅蜜，受讀誦說，供養禮拜還去。

「復次，憍尸迦！十方世界中諸四天王天乃至廣果天，發阿耨多羅三藐三菩提心，及淨居天并餘諸天龍鬼神、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽亦來見般若波羅蜜，受讀誦說，供養禮拜還去。是善男子、善女人應作是念：『十方世界中諸四天王天乃至廣果天，發阿耨多羅三藐三菩提心，及淨居天并餘諸天龍鬼神、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽來見般若波羅蜜，受讀誦說，供養禮拜。我則法施已。』憍尸迦！三千大千世界中所有諸四天王天乃至阿迦尼吒天，及十方世界中諸四天王天乃至阿迦尼吒天，發阿耨多羅三藐三菩提心者，擁護是善男子、善女人，諸惡不能得便，除其宿命重罪。憍尸迦！是善男子、善女人亦得是今世功德。所謂諸天子發阿耨多羅三藐三菩提心，皆來到是處。何以故？憍尸迦！諸天子發阿耨多羅三藐三菩提心，欲救護一切眾生、不捨一切眾生、安樂一切眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！十方世界中諸四天王天乃至廣果天，發阿耨多羅三藐三菩提心，及淨居天并餘諸天龍鬼神、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽亦來見般若波羅蜜，受讀誦說，供養禮拜還去。是善男子、善女人應作是念：『十方世界中諸四天王天乃至廣果天，發阿耨多羅三藐三菩提心，及淨居天并餘諸天龍鬼神、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽來見般若波羅蜜，受讀誦說，供養禮拜。我則法施已。』憍尸迦！三千大千世界中所有諸四天王天乃至阿迦尼吒天，及十方世界中諸四天王天乃至阿迦尼吒天，發阿耨多羅三藐三菩提心者，擁護是善男子、善女人，諸惡不能得便，除其宿命重罪。憍尸迦！是善男子、善女人亦得是今世功德。所謂諸天子發阿耨多羅三藐三菩提心，皆來到是處。何以故？憍尸迦！諸天子發阿耨多羅三藐三菩提心，欲救護一切眾生、不捨一切眾生、安樂一切眾生故。」

爾時釋提桓因白佛言：「世尊！善男子、善女人云何當知諸四天王天乃至阿迦尼吒天來，及十方國土中諸四天王天乃至阿迦尼吒天來，見般若波羅蜜，受讀誦說，供養禮拜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「世尊！善男子、善女人云何當知諸四天王天乃至阿迦尼吒天來，及十方國土中諸四天王天乃至阿迦尼吒天來，見般若波羅蜜，受讀誦說，供養禮拜？」

時佛告釋提桓因：「憍尸迦！若善男子、善女人見大淨光明，必知有大德諸天來見般若波羅蜜，受讀誦說，供養禮拜時。復次，憍尸迦！善男子、善女人若聞異妙香，必知有大德諸天來見般若波羅蜜，受讀誦說，供養禮拜時。復次，憍尸迦。善男子、善女人行淨潔故，諸天來到其處見般若波羅蜜，受讀誦說，供養歡喜禮拜。是中有小鬼輩即時出去，不能堪任是大德諸天威德故。以是大德諸天來故。是善男子、善女人生大心，以是故，般若波羅蜜所住處，四面不應有諸不淨，應當然燈燒香、散眾名花、眾香塗地、眾蓋幢幡種種嚴飾。復次，憍尸迦！善男子、善女人說法時終無疲極，自覺身輕心樂。隨法偃息，臥覺安隱無諸惡夢。夢中見諸佛三十二相、八十隨形好，比丘僧恭敬圍遶而為說法。在諸佛邊聽受法教，所謂六波羅蜜、四念處乃至十八不共法。分別六波羅蜜義，分別四念處，乃至十八不共法亦分別其義。亦見菩提樹莊嚴殊妙，見諸菩薩趣菩提樹得阿耨多羅三藐三菩提，見諸佛成已轉法輪，見百千萬菩薩共集法論議：應如是求薩婆若；應如是成就眾生；應如是淨佛國土。亦見十方無數百千萬億諸佛，亦聞其名號某方某國某佛，若干百千萬菩薩、若干百千萬聲聞恭敬圍遶說法。復見十方無數百千萬億諸佛般涅槃。復見無數百千萬億諸佛七寶塔，見供養諸塔，恭敬尊重讚歎，香花乃至幡蓋。憍尸迦！是善男子、善女人，見如是善夢，臥安覺安。諸天益其氣力，自覺身體輕便，不大貪著飲食、衣服、臥具、湯藥，於四供養其心輕微。譬如比丘坐禪，從禪定起心與定合，不貪著飲食，其心輕微。何以故？憍尸迦！諸天法應以諸味之精益其氣力故。十方諸佛及天龍鬼神、阿修羅、揵闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，亦益其氣力。如是，憍尸迦！善男子、善女人欲得今世如是功德，應當受持般若波羅蜜，親近讀誦說、正憶念，亦不離薩婆若心。憍尸迦！善男子、善女人雖不能受持乃至正憶念，應當書持經卷，恭敬供養，尊重讚歎，香花瓔珞乃至幡蓋。憍尸迦！若善男子、善女人聞是般若波羅蜜，受持讀誦說、正憶念，書經卷，恭敬供養，尊重讚歎，花香乃至幡蓋。是善男子、善女人功德甚多。勝於供養十方諸佛及弟子，恭敬尊重讚歎，衣服、飲食、臥具、湯藥；諸佛及弟子般涅槃後起七寶塔，恭敬供養尊重讚歎，花香乃至幡蓋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛告釋提桓因：「憍尸迦！若善男子、善女人見大淨光明，必知有大德諸天來見般若波羅蜜，受讀誦說，供養禮拜時。復次，憍尸迦！善男子、善女人若聞異妙香，必知有大德諸天來見般若波羅蜜，受讀誦說，供養禮拜時。復次，憍尸迦。善男子、善女人行淨潔故，諸天來到其處見般若波羅蜜，受讀誦說，供養歡喜禮拜。是中有小鬼輩即時出去，不能堪任是大德諸天威德故。以是大德諸天來故。是善男子、善女人生大心，以是故，般若波羅蜜所住處，四面不應有諸不淨，應當然燈燒香、散眾名花、眾香塗地、眾蓋幢幡種種嚴飾。復次，憍尸迦！善男子、善女人說法時終無疲極，自覺身輕心樂。隨法偃息，臥覺安隱無諸惡夢。夢中見諸佛三十二相、八十隨形好，比丘僧恭敬圍遶而為說法。在諸佛邊聽受法教，所謂六波羅蜜、四念處乃至十八不共法。分別六波羅蜜義，分別四念處，乃至十八不共法亦分別其義。亦見菩提樹莊嚴殊妙，見諸菩薩趣菩提樹得阿耨多羅三藐三菩提，見諸佛成已轉法輪，見百千萬菩薩共集法論議：應如是求薩婆若；應如是成就眾生；應如是淨佛國土。亦見十方無數百千萬億諸佛，亦聞其名號某方某國某佛，若干百千萬菩薩、若干百千萬聲聞恭敬圍遶說法。復見十方無數百千萬億諸佛般涅槃。復見無數百千萬億諸佛七寶塔，見供養諸塔，恭敬尊重讚歎，香花乃至幡蓋。憍尸迦！是善男子、善女人，見如是善夢，臥安覺安。諸天益其氣力，自覺身體輕便，不大貪著飲食、衣服、臥具、湯藥，於四供養其心輕微。譬如比丘坐禪，從禪定起心與定合，不貪著飲食，其心輕微。何以故？憍尸迦！諸天法應以諸味之精益其氣力故。十方諸佛及天龍鬼神、阿修羅、揵闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，亦益其氣力。如是，憍尸迦！善男子、善女人欲得今世如是功德，應當受持般若波羅蜜，親近讀誦說、正憶念，亦不離薩婆若心。憍尸迦！善男子、善女人雖不能受持乃至正憶念，應當書持經卷，恭敬供養，尊重讚歎，香花瓔珞乃至幡蓋。憍尸迦！若善男子、善女人聞是般若波羅蜜，受持讀誦說、正憶念，書經卷，恭敬供養，尊重讚歎，花香乃至幡蓋。是善男子、善女人功德甚多。勝於供養十方諸佛及弟子，恭敬尊重讚歎，衣服、飲食、臥具、湯藥；諸佛及弟子般涅槃後起七寶塔，恭敬供養尊重讚歎，花香乃至幡蓋。」