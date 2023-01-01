摩訶般若波羅蜜經
後秦 鳩摩羅什譯27卷CBETA T0223大于一万字 48 h
向佛经 GPT 提问
第 8 卷
摩訶般若波羅蜜經卷第八
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後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
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幻聽品第二十八(丹本作幻人聽法品)
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爾時諸天子心念：「應用何等人聽須菩提所說法？」
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須菩提知諸天子心所念，語諸天子言：「如幻化人聽法，我應用如是人。何以故？如是人無聞無聽、無知無證故。」
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諸天子語須菩提：「是眾生如幻，聽法者亦如幻；眾生如化，聽法者亦如化耶？」
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「如是，如是！諸天子！眾生如幻，聽法者亦如幻；眾生如化，聽法者亦如化。諸天子！我如幻如夢，眾生乃至知者、見者亦如幻如夢。諸天子！色如幻如夢，受想行識如幻如夢，眼乃至意觸因緣生受如幻如夢。內空乃至無法有法空、檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，如幻如夢。諸天子！四念處乃至十八不共法如幻如夢，須陀洹果如幻如夢，斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，如幻如夢。諸天子！佛道如幻如夢。」
「如是，如是！諸天子！眾生如幻，聽法者亦如幻；眾生如化，聽法者亦如化。諸天子！我如幻如夢，眾生乃至知者、見者亦如幻如夢。諸天子！色如幻如夢，受想行識如幻如夢，眼乃至意觸因緣生受如幻如夢。內空乃至無法有法空、檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，如幻如夢。諸天子！四念處乃至十八不共法如幻如夢，須陀洹果如幻如夢，斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，如幻如夢。諸天子！佛道如幻如夢。」
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爾時諸天子問須菩提：「汝說佛道如幻如夢，汝說涅槃亦復如幻如夢耶？」
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須菩提語諸天子：「我說佛道如幻如夢，我說涅槃亦如幻如夢。若當有法勝於涅槃者，我說亦復如幻如夢。何以故？諸天子！是幻夢、涅槃不二不別。」
須菩提語諸天子：「我說佛道如幻如夢，我說涅槃亦如幻如夢。若當有法勝於涅槃者，我說亦復如幻如夢。何以故？諸天子！是幻夢、涅槃不二不別。」
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爾時慧命舍利弗、摩訶目揵連、摩訶拘絺羅、摩訶迦旃延、富樓那彌多羅尼子、摩訶迦葉，及無數千菩薩，問須菩提：「般若波羅蜜如是甚深，難見難解難知、寂滅微妙。誰當受者？」
爾時慧命舍利弗、摩訶目揵連、摩訶拘絺羅、摩訶迦旃延、富樓那彌多羅尼子、摩訶迦葉，及無數千菩薩，問須菩提：「般若波羅蜜如是甚深，難見難解難知、寂滅微妙。誰當受者？」
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爾時阿難語諸大弟子及諸菩薩：「阿惟越致諸菩薩摩訶薩，能受是甚深難見難解難知、寂滅微妙般若波羅蜜；正見成就人，漏盡阿羅漢所願已滿亦能信受。復次，善男子、善女人，多見佛於諸佛所，多供養，種善根，親近善知識，有利根，是人能受，不言是法非法。」
爾時阿難語諸大弟子及諸菩薩：「阿惟越致諸菩薩摩訶薩，能受是甚深難見難解難知、寂滅微妙般若波羅蜜；正見成就人，漏盡阿羅漢所願已滿亦能信受。復次，善男子、善女人，多見佛於諸佛所，多供養，種善根，親近善知識，有利根，是人能受，不言是法非法。」
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須菩提言：「不以空分別色，不以色分別空，受想行識亦如是。不以無相、無作分別色，不以色分別無相、無作，受想行識亦如是。不以無生無滅、寂滅、離分別色，不以色分別無生無滅、寂滅、離，受想行識亦如是。眼乃至意觸因緣生受亦如是。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切三昧門、一切陀羅尼門，須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、佛、一切智，不以空分別一切智，不以一切智分別空，不以空分別一切種智，不以一切種智分別空，無相、無作、無生無滅、寂滅、離亦如是。」
須菩提言：「不以空分別色，不以色分別空，受想行識亦如是。不以無相、無作分別色，不以色分別無相、無作，受想行識亦如是。不以無生無滅、寂滅、離分別色，不以色分別無生無滅、寂滅、離，受想行識亦如是。眼乃至意觸因緣生受亦如是。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切三昧門、一切陀羅尼門，須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、佛、一切智，不以空分別一切智，不以一切智分別空，不以空分別一切種智，不以一切種智分別空，無相、無作、無生無滅、寂滅、離亦如是。」
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須菩提語諸天子言：「是般若波羅蜜甚深，誰能受者？是般若波羅蜜中無法可示、無法可說。若無法可示、無法可說，受人亦不可得。」
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爾時舍利弗語須菩提言：「般若波羅蜜中廣說三乘之教及護持菩薩之教。從初發意地乃至十地，檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至八聖道分，佛十力乃至十八不共法護持菩薩之教。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，常化生，不失神通，遊諸佛國具足善根，隨其所欲供養諸佛即得如願，從諸佛所聽受法教，乃至薩婆若初不斷絕，未曾離三昧時。當得捷疾辯、利辯、不盡辯、不可斷辯、隨應辯、義辯、一切世間最上辯。」
爾時舍利弗語須菩提言：「般若波羅蜜中廣說三乘之教及護持菩薩之教。從初發意地乃至十地，檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至八聖道分，佛十力乃至十八不共法護持菩薩之教。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，常化生，不失神通，遊諸佛國具足善根，隨其所欲供養諸佛即得如願，從諸佛所聽受法教，乃至薩婆若初不斷絕，未曾離三昧時。當得捷疾辯、利辯、不盡辯、不可斷辯、隨應辯、義辯、一切世間最上辯。」
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須菩提言：「如是，如是！如舍利弗言，般若波羅蜜廣說三乘之教及護持菩薩之教，乃至菩薩摩訶薩得一切世間最上辯，不可得故。我乃至知者、見者不可得，色受想行識、檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜不可得，內空乃至無法有法空不可得，四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智，亦不可得故。」
須菩提言：「如是，如是！如舍利弗言，般若波羅蜜廣說三乘之教及護持菩薩之教，乃至菩薩摩訶薩得一切世間最上辯，不可得故。我乃至知者、見者不可得，色受想行識、檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜不可得，內空乃至無法有法空不可得，四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智，亦不可得故。」
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舍利弗語須菩提：「何因緣故，般若波羅蜜中廣說三乘而不可得？何因緣故，般若波羅蜜中護持菩薩？何因緣故，菩薩摩訶薩得捷疾辯乃至一切世間最上辯？不可得故。」
舍利弗語須菩提：「何因緣故，般若波羅蜜中廣說三乘而不可得？何因緣故，般若波羅蜜中護持菩薩？何因緣故，菩薩摩訶薩得捷疾辯乃至一切世間最上辯？不可得故。」
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須菩提語舍利弗言：「以內空故，般若波羅蜜廣說三乘不可得。外空乃至無法有法空故，廣說三乘不可得。內空故，護持菩薩乃至一切世間最上辯。不可得故。外空乃至無法有法空故，護持菩薩乃至一切世間最上辯。不可得故。」
須菩提語舍利弗言：「以內空故，般若波羅蜜廣說三乘不可得。外空乃至無法有法空故，廣說三乘不可得。內空故，護持菩薩乃至一切世間最上辯。不可得故。外空乃至無法有法空故，護持菩薩乃至一切世間最上辯。不可得故。」
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摩訶般若波羅蜜經散花品第二十九
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爾時釋提桓因及三千大千世界中四天王天乃至阿迦尼吒諸天，作是念：「慧命須菩提為雨法雨。我等寧可化作花，散佛、菩薩摩訶薩、比丘僧、須菩提及般若波羅蜜上。」即時釋提桓因及三千大千世界中諸天，化作花，散佛、菩薩摩訶薩、比丘僧及須菩提上，亦供養般若波羅蜜。是時三千大千世界花悉周遍於虛空中，化成花臺，端嚴殊妙。
爾時釋提桓因及三千大千世界中四天王天乃至阿迦尼吒諸天，作是念：「慧命須菩提為雨法雨。我等寧可化作花，散佛、菩薩摩訶薩、比丘僧、須菩提及般若波羅蜜上。」即時釋提桓因及三千大千世界中諸天，化作花，散佛、菩薩摩訶薩、比丘僧及須菩提上，亦供養般若波羅蜜。是時三千大千世界花悉周遍於虛空中，化成花臺，端嚴殊妙。
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須菩提心念：「是諸天子所散花，天上未曾見如是花比，是花是化花、非樹生花。是諸天子所散花，從心樹生、非樹生花。」
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釋提桓因知須菩提心所念，語須菩提言：「大德！是花非生花亦非意樹生。」
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須菩提語釋提桓因言：「憍尸迦！汝言是華非生花亦非意樹生。憍尸迦！是花若非生法，不名為花。」
須菩提語釋提桓因言：「憍尸迦！汝言是華非生花亦非意樹生。憍尸迦！是花若非生法，不名為花。」
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釋提桓因語須菩提言：「大德！但是花不生，色亦不生，受想行識亦不生。」
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須菩提言：「憍尸迦！非但是花不生，色亦不生。若不生，是不名為色。受想行識亦不生，若不生是不名為識。六入、六識、六觸，六觸因緣生諸受亦如是。檀那波羅蜜不生，若不生，是不名檀那波羅蜜。乃至般若波羅蜜不生，若不生，是不名般若波羅蜜。內空不生，若不生，是不名內空。乃至無法有法空不生，若不生，是不名無法有法空。四念處不生，若不生，是不名四念處。乃至十八不共法不生，若不生，是不名十八不共法。乃至一切種智不生，若不生，是不名一切種智。」
須菩提言：「憍尸迦！非但是花不生，色亦不生。若不生，是不名為色。受想行識亦不生，若不生是不名為識。六入、六識、六觸，六觸因緣生諸受亦如是。檀那波羅蜜不生，若不生，是不名檀那波羅蜜。乃至般若波羅蜜不生，若不生，是不名般若波羅蜜。內空不生，若不生，是不名內空。乃至無法有法空不生，若不生，是不名無法有法空。四念處不生，若不生，是不名四念處。乃至十八不共法不生，若不生，是不名十八不共法。乃至一切種智不生，若不生，是不名一切種智。」
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爾時釋提桓因心念：「是慧命須菩提，其智甚深，不壞假名而說諸法相。」
爾時釋提桓因心念：「是慧命須菩提，其智甚深，不壞假名而說諸法相。」
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佛知釋提桓因心所念，語釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！須菩提其智甚深，不壞假名而說諸法相。」
佛知釋提桓因心所念，語釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！須菩提其智甚深，不壞假名而說諸法相。」
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釋提桓因白佛言：「世尊！大德須菩提云何不壞假名而說諸法相？」
釋提桓因白佛言：「世尊！大德須菩提云何不壞假名而說諸法相？」
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佛告釋提桓因：「色但假名，須菩提不壞假名而說諸法相。受想行識但假名，須菩提亦不壞假名而說諸法相。所以者何？是諸法相無壞不壞故，須菩提所說亦無壞不壞。眼乃至意觸因緣生諸受亦如是。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法亦如是。須陀洹果乃至阿羅漢果，辟支佛道、菩薩道、佛道，一切智、一切種智，亦如是。須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛佛是但假名，須菩提不壞假名而說諸法相。何以故？是諸法相無壞不壞故，須菩提所說亦無壞不壞。如是，憍尸迦！須菩提不壞假名而說諸法相。」
佛告釋提桓因：「色但假名，須菩提不壞假名而說諸法相。受想行識但假名，須菩提亦不壞假名而說諸法相。所以者何？是諸法相無壞不壞故，須菩提所說亦無壞不壞。眼乃至意觸因緣生諸受亦如是。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法亦如是。須陀洹果乃至阿羅漢果，辟支佛道、菩薩道、佛道，一切智、一切種智，亦如是。須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛佛是但假名，須菩提不壞假名而說諸法相。何以故？是諸法相無壞不壞故，須菩提所說亦無壞不壞。如是，憍尸迦！須菩提不壞假名而說諸法相。」
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須菩提語釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！如佛所說，諸法但假名。菩薩摩訶薩當作是知，諸法但假名。應如是學般若波羅蜜。憍尸迦！菩薩摩訶薩作如是學，為不學色、不學受想行識。何以故？不見色當可學者，不見受想行識當可學者。菩薩摩訶薩如是學，為不學檀那波羅蜜。何以故？不見檀那波羅蜜當可學者。乃至不學般若波羅蜜。何以故？不見般若波羅蜜當可學者。如是學，為不學內空乃至無法有法空。何以故？不見內空乃至無法有法空當可學者。如是學，為不學四念處乃至十八不共法。何以故？不見四念處乃至十八不共法當可學者。如是學，為不學須陀洹果乃至一切種智。何以故？不見須陀洹果乃至一切種智當可學者。」
須菩提語釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！如佛所說，諸法但假名。菩薩摩訶薩當作是知，諸法但假名。應如是學般若波羅蜜。憍尸迦！菩薩摩訶薩作如是學，為不學色、不學受想行識。何以故？不見色當可學者，不見受想行識當可學者。菩薩摩訶薩如是學，為不學檀那波羅蜜。何以故？不見檀那波羅蜜當可學者。乃至不學般若波羅蜜。何以故？不見般若波羅蜜當可學者。如是學，為不學內空乃至無法有法空。何以故？不見內空乃至無法有法空當可學者。如是學，為不學四念處乃至十八不共法。何以故？不見四念處乃至十八不共法當可學者。如是學，為不學須陀洹果乃至一切種智。何以故？不見須陀洹果乃至一切種智當可學者。」
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爾時釋提桓因語須菩提言：「菩薩摩訶薩何因緣故，不見色乃至不見一切種智？」
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須菩提言：「色色空乃至一切種智一切種智空。憍尸迦！色空不學色空，乃至一切種智空不學一切種智空。憍尸迦！若如是不學空，是名學空，以不二故。是菩薩摩訶薩學色空，以不二故，乃至學一切種智空，不二故。若學色空不二故，乃至學一切種智空不二故，是菩薩摩訶薩能學檀那波羅蜜，不二故。乃至能學般若波羅蜜，不二故。能學四念處，不二故。乃至能學十八不共法，不二故。能學須陀洹果，不二故。乃至能學一切種智，不二故。是菩薩能學無量無邊阿僧祇佛法，若能學無量無邊阿僧祇佛法，是菩薩不為色增學不為色減學。乃至不為一切種智增學，不為一切種智減學。若不為色增減學，乃至不為一切種智增減學，是菩薩不為色受學，不為色滅學，亦不為受想行識受學，亦不為滅學。乃至一切種智，亦不為受學，亦不為滅學。」
須菩提言：「色色空乃至一切種智一切種智空。憍尸迦！色空不學色空，乃至一切種智空不學一切種智空。憍尸迦！若如是不學空，是名學空，以不二故。是菩薩摩訶薩學色空，以不二故，乃至學一切種智空，不二故。若學色空不二故，乃至學一切種智空不二故，是菩薩摩訶薩能學檀那波羅蜜，不二故。乃至能學般若波羅蜜，不二故。能學四念處，不二故。乃至能學十八不共法，不二故。能學須陀洹果，不二故。乃至能學一切種智，不二故。是菩薩能學無量無邊阿僧祇佛法，若能學無量無邊阿僧祇佛法，是菩薩不為色增學不為色減學。乃至不為一切種智增學，不為一切種智減學。若不為色增減學，乃至不為一切種智增減學，是菩薩不為色受學，不為色滅學，亦不為受想行識受學，亦不為滅學。乃至一切種智，亦不為受學，亦不為滅學。」
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舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩如是學，不為受色學，不為滅色學。乃至一切種智，亦不為受學，亦不為滅學。」
舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩如是學，不為受色學，不為滅色學。乃至一切種智，亦不為受學，亦不為滅學。」
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須菩提言：「菩薩摩訶薩若如是學，不為受色學，不為滅色學。乃至一切種智，亦不為受學，亦不為滅學。須菩提！何因緣故，菩薩摩訶薩不為受色學，不為滅色學？乃至一切種智，亦不為受學，亦不為滅學？」
須菩提言：「菩薩摩訶薩若如是學，不為受色學，不為滅色學。乃至一切種智，亦不為受學，亦不為滅學。須菩提！何因緣故，菩薩摩訶薩不為受色學，不為滅色學？乃至一切種智，亦不為受學，亦不為滅學？」
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須菩提言：「是色不可受亦無受色者，乃至一切種智不可受亦無受者，內外空故。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩一切法不受故，能到一切種智。」
須菩提言：「是色不可受亦無受色者，乃至一切種智不可受亦無受者，內外空故。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩一切法不受故，能到一切種智。」
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是時舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜，能到一切種智耶？」
是時舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜，能到一切種智耶？」
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須菩提言：「菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜，能到一切種智，一切法不受故。」
須菩提言：「菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜，能到一切種智，一切法不受故。」
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舍利弗語須菩提：「若菩薩摩訶薩於一切法不受不滅學者，菩薩摩訶薩云何能到一切種智？」
舍利弗語須菩提：「若菩薩摩訶薩於一切法不受不滅學者，菩薩摩訶薩云何能到一切種智？」
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須菩提言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見色生不見色滅，不見色受不見色不受，不見色垢不見色淨，不見色增不見色減。何以故？舍利弗！色色性空故，受想行識亦不見生亦不見滅，亦不見受亦不見不受，亦不見垢亦不見淨，亦不見增亦不見減。何以故？識識性空故。乃至一切種智，亦不見生亦不見滅，亦不見受亦不見不受，亦不見垢亦不見淨，亦不見增亦不見減。何以故？一切種智一切種智性空故。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩為一切法不生不滅、不受不捨、不垢不淨、不合不散、不增不減故，學般若波羅蜜，能到一切種智。無所學、無所到故。」
須菩提言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見色生不見色滅，不見色受不見色不受，不見色垢不見色淨，不見色增不見色減。何以故？舍利弗！色色性空故，受想行識亦不見生亦不見滅，亦不見受亦不見不受，亦不見垢亦不見淨，亦不見增亦不見減。何以故？識識性空故。乃至一切種智，亦不見生亦不見滅，亦不見受亦不見不受，亦不見垢亦不見淨，亦不見增亦不見減。何以故？一切種智一切種智性空故。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩為一切法不生不滅、不受不捨、不垢不淨、不合不散、不增不減故，學般若波羅蜜，能到一切種智。無所學、無所到故。」
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爾時釋提桓因語舍利弗：「菩薩摩訶薩般若波羅蜜當於何處求？」
爾時釋提桓因語舍利弗：「菩薩摩訶薩般若波羅蜜當於何處求？」
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舍利弗言：「菩薩摩訶薩般若波羅蜜，當於〈須菩提品〉中求。」
舍利弗言：「菩薩摩訶薩般若波羅蜜，當於〈須菩提品〉中求。」
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釋提桓因語須菩提：「是汝神力使舍利弗言：『菩薩摩訶薩般若波羅蜜，當於〈須菩提品〉中求。』？」
釋提桓因語須菩提：「是汝神力使舍利弗言：『菩薩摩訶薩般若波羅蜜，當於〈須菩提品〉中求。』？」
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須菩提語釋提桓因：「非我神力。」
須菩提語釋提桓因：「非我神力。」
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釋提桓因語須菩提：「是誰神力？」
釋提桓因語須菩提：「是誰神力？」
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須菩提言：「是佛神力。」
須菩提言：「是佛神力。」
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釋提桓因言：「一切法皆無受處，何以故言：『是佛神力。』？離無受處相，如來不可得；離如，如來亦不可得。」
釋提桓因言：「一切法皆無受處，何以故言：『是佛神力。』？離無受處相，如來不可得；離如，如來亦不可得。」
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須菩提語釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！離無受處相，如來不可得；離如，如來亦不可得。無受處相中如來不可得，如中如來不可得。色如中如來如不可得，如來如中色如不可得。色法相中如來法相不可得，如來法相中色法相不可得。受想行識法相中，乃至一切種智如法，亦如是。憍尸迦！如來色如中不合不散，受想行識如中不合不散。如來離色如不合不散，離受想行識如不合不散。乃至一切種智亦如是。如來色法相中不合不散，受想行識法相中不合不散。如來離色法相中不合不散，離受想行識法相中不合不散。乃至一切種智亦如是。憍尸迦！如是等一切法中不合不散，是佛神力用無所受法故。如憍尸迦言：『菩薩摩訶薩般若波羅蜜，當於何處求？』憍尸迦！不應色中求般若波羅蜜，亦不應離色求般若波羅蜜。不應受想行識中求，亦不應離受想行識求。何以故？是般若波羅蜜、色受想行識，是一切法皆不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。乃至一切種智中不應求般若波羅蜜，亦不應離一切種智求般若波羅蜜。何以故？是般若波羅蜜、一切種智，是一切法皆不合不散、無色無形無對、一相所謂無相。何以故？般若波羅蜜非色亦非離色，非受想行識亦非離受想行識，乃至非一切種智亦非離一切種智。般若波羅蜜非色如亦非離色如，非受想行識如亦非離受想行識如。般若波羅蜜非色法亦非離色法，非受想行識法亦非離受想行識法，乃至非一切種智如亦非離一切種智如。般若波羅蜜非一切種智法亦非離一切種智法。何以故？憍尸迦！是一切法皆無所有、不可得。以無所有、不可得故，般若波羅蜜非色亦非離色，非色如亦非離色如，非色法亦非離色法，乃至非一切種智亦非離一切種智，非一切種智如亦非離一切種智如，非一切種智法亦非離一切種智法。」
須菩提語釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！離無受處相，如來不可得；離如，如來亦不可得。無受處相中如來不可得，如中如來不可得。色如中如來如不可得，如來如中色如不可得。色法相中如來法相不可得，如來法相中色法相不可得。受想行識法相中，乃至一切種智如法，亦如是。憍尸迦！如來色如中不合不散，受想行識如中不合不散。如來離色如不合不散，離受想行識如不合不散。乃至一切種智亦如是。如來色法相中不合不散，受想行識法相中不合不散。如來離色法相中不合不散，離受想行識法相中不合不散。乃至一切種智亦如是。憍尸迦！如是等一切法中不合不散，是佛神力用無所受法故。如憍尸迦言：『菩薩摩訶薩般若波羅蜜，當於何處求？』憍尸迦！不應色中求般若波羅蜜，亦不應離色求般若波羅蜜。不應受想行識中求，亦不應離受想行識求。何以故？是般若波羅蜜、色受想行識，是一切法皆不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。乃至一切種智中不應求般若波羅蜜，亦不應離一切種智求般若波羅蜜。何以故？是般若波羅蜜、一切種智，是一切法皆不合不散、無色無形無對、一相所謂無相。何以故？般若波羅蜜非色亦非離色，非受想行識亦非離受想行識，乃至非一切種智亦非離一切種智。般若波羅蜜非色如亦非離色如，非受想行識如亦非離受想行識如。般若波羅蜜非色法亦非離色法，非受想行識法亦非離受想行識法，乃至非一切種智如亦非離一切種智如。般若波羅蜜非一切種智法亦非離一切種智法。何以故？憍尸迦！是一切法皆無所有、不可得。以無所有、不可得故，般若波羅蜜非色亦非離色，非色如亦非離色如，非色法亦非離色法，乃至非一切種智亦非離一切種智，非一切種智如亦非離一切種智如，非一切種智法亦非離一切種智法。」
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釋提桓因語須菩提：「是摩訶波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜；無量波羅蜜、無邊波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。諸須陀洹須陀洹果，從是般若波羅蜜中學成。乃至諸阿羅漢阿羅漢果、諸辟支佛辟支佛道、諸菩薩摩訶薩，皆從是般若波羅蜜中學成。能成就眾生、淨佛國土；得阿耨多羅三藐三菩提，皆從是學成。」
釋提桓因語須菩提：「是摩訶波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜；無量波羅蜜、無邊波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。諸須陀洹須陀洹果，從是般若波羅蜜中學成。乃至諸阿羅漢阿羅漢果、諸辟支佛辟支佛道、諸菩薩摩訶薩，皆從是般若波羅蜜中學成。能成就眾生、淨佛國土；得阿耨多羅三藐三菩提，皆從是學成。」
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須菩提語釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！是摩訶波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。無量波羅蜜、無邊波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。從是中學成須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、諸菩薩摩訶薩，從是般若波羅蜜中學成。能成就眾生、淨佛國土，得阿耨多羅三藐三菩提——已得、今得、當得。憍尸迦！色大故，般若波羅蜜亦大。何以故？是色前際不可得、後際不可得、中際不可得。受想行識大故，般若波羅蜜亦大。何以故？受想行識前際不可得、後際不可得、中際不可得。乃至一切種智亦如是。以是因緣故，憍尸迦！是摩訶波羅蜜是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。憍尸迦！色無量故，般若波羅蜜無量。何以故？色量不可得故。憍尸迦！譬如虛空量不可得，色亦如是，量不可得。虛空無量故，色無量。色無量故，般若波羅蜜無量。受想行識乃至一切種智無量故，般若波羅蜜無量。何以故？一切種智量不可得。譬如虛空量不可得，一切種智亦如是，量不可得。虛空無量故，一切種智無量。一切種智無量故，般若波羅蜜無量。以是因緣故，憍尸迦！是菩薩摩訶薩般若波羅蜜無量。憍尸迦！色無邊故，諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜無邊。何以故？憍尸迦！是色前際不可得、後際不可得、中際不可得。受想行識無邊故，般若波羅蜜無邊。何以故？受想行識前際、後際、中際皆不可得故。乃至一切種智無邊故，般若波羅蜜無邊。何以故？一切種智前、後、中際皆不可得故。以是因緣故，憍尸迦！是般若波羅蜜無邊，色無邊，乃至一切種智無邊。復次，憍尸迦！緣無邊故，般若波羅蜜無邊。」
須菩提語釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！是摩訶波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。無量波羅蜜、無邊波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。從是中學成須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、諸菩薩摩訶薩，從是般若波羅蜜中學成。能成就眾生、淨佛國土，得阿耨多羅三藐三菩提——已得、今得、當得。憍尸迦！色大故，般若波羅蜜亦大。何以故？是色前際不可得、後際不可得、中際不可得。受想行識大故，般若波羅蜜亦大。何以故？受想行識前際不可得、後際不可得、中際不可得。乃至一切種智亦如是。以是因緣故，憍尸迦！是摩訶波羅蜜是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。憍尸迦！色無量故，般若波羅蜜無量。何以故？色量不可得故。憍尸迦！譬如虛空量不可得，色亦如是，量不可得。虛空無量故，色無量。色無量故，般若波羅蜜無量。受想行識乃至一切種智無量故，般若波羅蜜無量。何以故？一切種智量不可得。譬如虛空量不可得，一切種智亦如是，量不可得。虛空無量故，一切種智無量。一切種智無量故，般若波羅蜜無量。以是因緣故，憍尸迦！是菩薩摩訶薩般若波羅蜜無量。憍尸迦！色無邊故，諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜無邊。何以故？憍尸迦！是色前際不可得、後際不可得、中際不可得。受想行識無邊故，般若波羅蜜無邊。何以故？受想行識前際、後際、中際皆不可得故。乃至一切種智無邊故，般若波羅蜜無邊。何以故？一切種智前、後、中際皆不可得故。以是因緣故，憍尸迦！是般若波羅蜜無邊，色無邊，乃至一切種智無邊。復次，憍尸迦！緣無邊故，般若波羅蜜無邊。」
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「須菩提！云何緣無邊故，般若波羅蜜無邊？」
「須菩提！云何緣無邊故，般若波羅蜜無邊？」
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須菩提言：「緣一切無邊法故，般若波羅蜜無邊。」
須菩提言：「緣一切無邊法故，般若波羅蜜無邊。」
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「云何緣一切無邊法故，般若波羅蜜無邊？」
「云何緣一切無邊法故，般若波羅蜜無邊？」
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須菩提言：「緣無邊法性故，般若波羅蜜無邊。復次，憍尸迦！緣無邊如故，般若波羅蜜無邊。」
須菩提言：「緣無邊法性故，般若波羅蜜無邊。復次，憍尸迦！緣無邊如故，般若波羅蜜無邊。」
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釋提桓因言：「云何緣無邊如故，般若波羅蜜無邊？」
釋提桓因言：「云何緣無邊如故，般若波羅蜜無邊？」
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須菩提言：「如無邊故，緣亦無邊；緣無邊故，如亦無邊。以是因緣故，諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜無邊。復次，憍尸迦！眾生無邊故，般若波羅蜜無邊。」
須菩提言：「如無邊故，緣亦無邊；緣無邊故，如亦無邊。以是因緣故，諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜無邊。復次，憍尸迦！眾生無邊故，般若波羅蜜無邊。」
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釋提桓因問須菩提：「云何眾生無邊故，般若波羅蜜無邊？」
釋提桓因問須菩提：「云何眾生無邊故，般若波羅蜜無邊？」
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須菩提言：「於意云何，何等法名眾生？」
須菩提言：「於意云何，何等法名眾生？」
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釋提桓因言：「無有法名眾生，假名故為眾生。是名字本無有法亦無所趣，強為作名。」
釋提桓因言：「無有法名眾生，假名故為眾生。是名字本無有法亦無所趣，強為作名。」
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「憍尸迦！於汝意云何，是般若波羅蜜中說眾生有實不？」
「憍尸迦！於汝意云何，是般若波羅蜜中說眾生有實不？」
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釋提桓因言：「無也。」
釋提桓因言：「無也。」
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「憍尸迦！若般若波羅蜜實不說眾生，無邊亦不可得。憍尸迦！於汝意云何，佛如恒河沙劫壽說眾生眾生名字。頗有眾生法有生有滅不？」
「憍尸迦！若般若波羅蜜實不說眾生，無邊亦不可得。憍尸迦！於汝意云何，佛如恒河沙劫壽說眾生眾生名字。頗有眾生法有生有滅不？」
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釋提桓因言：「不也。」
釋提桓因言：「不也。」
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「何以故？眾生從本已來常清淨故。以是因緣故，憍尸迦！眾生無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。」
「何以故？眾生從本已來常清淨故。以是因緣故，憍尸迦！眾生無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。」
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摩訶般若波羅蜜經三歎品第三十(丹本作顧視品)
摩訶般若波羅蜜經三歎品第三十(丹本作顧視品)
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爾時諸天王及諸天、諸梵王及諸梵天、伊賒那天及諸神仙并諸天女，同時三反稱歎：「快哉，快哉！慧命須菩提所說法，皆是佛出世間因緣恩力演布是教。若有菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜不遠離者，我輩視是人如佛。何以故？是般若波羅蜜中雖無法可得——所謂色受想行識乃至一切種智；而有三乘之教——所謂聲聞乘、辟支佛乘、佛乘。」
爾時諸天王及諸天、諸梵王及諸梵天、伊賒那天及諸神仙并諸天女，同時三反稱歎：「快哉，快哉！慧命須菩提所說法，皆是佛出世間因緣恩力演布是教。若有菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜不遠離者，我輩視是人如佛。何以故？是般若波羅蜜中雖無法可得——所謂色受想行識乃至一切種智；而有三乘之教——所謂聲聞乘、辟支佛乘、佛乘。」
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爾時佛告諸天子：「如是，如是！諸天子！如汝所言，是般若波羅蜜中雖無法可得——所謂色受想行識乃至一切種智；而有三乘之教——所謂聲聞乘辟支佛乘佛乘。諸天子！若有菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜不遠離者，視是人當如佛。以無所得故。何以故？是般若波羅蜜中廣說三乘之教，所謂聲聞、辟支佛、佛乘。檀那波羅蜜中佛不可得，離檀那波羅蜜佛亦不可得。乃至般若波羅蜜中佛不可得，離般若波羅蜜佛亦不可得。內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切種智亦如是。」
爾時佛告諸天子：「如是，如是！諸天子！如汝所言，是般若波羅蜜中雖無法可得——所謂色受想行識乃至一切種智；而有三乘之教——所謂聲聞乘辟支佛乘佛乘。諸天子！若有菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜不遠離者，視是人當如佛。以無所得故。何以故？是般若波羅蜜中廣說三乘之教，所謂聲聞、辟支佛、佛乘。檀那波羅蜜中佛不可得，離檀那波羅蜜佛亦不可得。乃至般若波羅蜜中佛不可得，離般若波羅蜜佛亦不可得。內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切種智亦如是。」
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佛語諸天子：「菩薩摩訶薩若能學是一切法，所謂檀那波羅蜜乃至一切種智，以是事故，當視是菩薩摩訶薩如佛。諸天子！我昔於然燈佛時，花嚴城內四衢道頭見佛聞法，即得不離檀那波羅蜜行，不離尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜行。不離內空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分。不離四禪、四無量心、四無色定、一切三昧門、一切陀羅尼門。不離四無所畏、佛十力、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，及餘無量諸佛法行。無所得故。是時然燈佛記我當來世過一阿僧祇劫當作佛，號釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀、毘侈遮羅那、修伽度、路伽憊、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊。」
佛語諸天子：「菩薩摩訶薩若能學是一切法，所謂檀那波羅蜜乃至一切種智，以是事故，當視是菩薩摩訶薩如佛。諸天子！我昔於然燈佛時，花嚴城內四衢道頭見佛聞法，即得不離檀那波羅蜜行，不離尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜行。不離內空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分。不離四禪、四無量心、四無色定、一切三昧門、一切陀羅尼門。不離四無所畏、佛十力、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，及餘無量諸佛法行。無所得故。是時然燈佛記我當來世過一阿僧祇劫當作佛，號釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀、毘侈遮羅那、修伽度、路伽憊、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊。」
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爾時諸天子白佛言：「世尊！甚希有是般若波羅蜜，能令諸菩薩摩訶薩得薩婆若，於色不取不捨故，於受想行識不取不捨故，乃至一切種智不取不捨故。」
爾時諸天子白佛言：「世尊！甚希有是般若波羅蜜，能令諸菩薩摩訶薩得薩婆若，於色不取不捨故，於受想行識不取不捨故，乃至一切種智不取不捨故。」
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爾時佛觀四眾和合——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷——及諸菩薩摩訶薩，并四天王天乃至阿迦尼吒諸天皆會坐。普觀是已，佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩、若比丘、若比丘尼、若優婆塞、若優婆夷、若諸天子、若諸天女，是般若波羅蜜，若聽受持親近讀誦、為他說正憶念、不離薩婆若心，諸天子！是人，魔若魔民不能得其便。何以故？是善男子、善女人，諦了知色空，空不能得空便，無相不能得無相便，無作不能得無作便。諦了知受想行識空，空不能得空便，乃至無作不能得無作便。乃至諦了知一切種智空，空不能得空便，乃至無作不能得無作便。何以故？是諸法自相性不可得，無事可得便，誰受惱者？
爾時佛觀四眾和合——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷——及諸菩薩摩訶薩，并四天王天乃至阿迦尼吒諸天皆會坐。普觀是已，佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩、若比丘、若比丘尼、若優婆塞、若優婆夷、若諸天子、若諸天女，是般若波羅蜜，若聽受持親近讀誦、為他說正憶念、不離薩婆若心，諸天子！是人，魔若魔民不能得其便。何以故？是善男子、善女人，諦了知色空，空不能得空便，無相不能得無相便，無作不能得無作便。諦了知受想行識空，空不能得空便，乃至無作不能得無作便。乃至諦了知一切種智空，空不能得空便，乃至無作不能得無作便。何以故？是諸法自相性不可得，無事可得便，誰受惱者？
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「復次，憍尸迦！是善男子、善女人，人非人不能得其便。何以故？是善男子、善女人，一切眾生中善修慈心，悲、喜、捨心，以無所得故。憍尸迦！是善男子、善女人，終不橫死。何以故？是善男子、善女人行檀那波羅蜜，於一切眾生等心供給故。
「復次，憍尸迦！是善男子、善女人，人非人不能得其便。何以故？是善男子、善女人，一切眾生中善修慈心，悲、喜、捨心，以無所得故。憍尸迦！是善男子、善女人，終不橫死。何以故？是善男子、善女人行檀那波羅蜜，於一切眾生等心供給故。
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「復次，憍尸迦！三千大千世界四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天、光音天、遍淨天、廣果天，是諸天中有發阿耨多羅三藐三菩提心者，未聞是般若波羅蜜、未受持親近，是諸天子今應聞受持親近讀誦、正憶念、不離薩婆若心。
「復次，憍尸迦！三千大千世界四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天、光音天、遍淨天、廣果天，是諸天中有發阿耨多羅三藐三菩提心者，未聞是般若波羅蜜、未受持親近，是諸天子今應聞受持親近讀誦、正憶念、不離薩婆若心。
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「復次，憍尸迦！諸善男子、善女人聞是般若波羅蜜，受持親近讀誦、正憶念、不離薩婆若心，是諸善男子、善女人，若在空舍、若在曠野、若人住處，終不怖畏。何以故？是善男子、善女人明於內空，以無所得故。明於外空乃至無法有法空，以無所得故。」
「復次，憍尸迦！諸善男子、善女人聞是般若波羅蜜，受持親近讀誦、正憶念、不離薩婆若心，是諸善男子、善女人，若在空舍、若在曠野、若人住處，終不怖畏。何以故？是善男子、善女人明於內空，以無所得故。明於外空乃至無法有法空，以無所得故。」
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爾時三千大千世界中諸四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，乃至首陀婆諸天，白佛言：「世尊！是善男子、善女人能受持般若波羅蜜，親近讀誦、正憶念、不離薩婆若心者，我等常當守護。何以故？世尊！以菩薩摩訶薩因緣故，斷三惡道、斷天人貧、斷諸災患疾病飢餓。以菩薩因緣故，便有十善道現於世間，四禪、四無量心、四無色定，檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至一切種智。以菩薩因緣故，世間便有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、諸王及轉輪聖王，四天王天乃至阿迦尼吒天。以菩薩因緣故，有須陀洹須陀洹果乃至阿羅漢阿羅漢果、辟支佛辟支佛道。以菩薩因緣故，有成就眾生、淨佛國土，便有諸佛出現於世，便有轉法輪，知有佛寶、法寶、比丘僧寶。世尊！以是因緣故，一切世間諸天及人、阿修羅，應守護是菩薩摩訶薩。」
爾時三千大千世界中諸四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，乃至首陀婆諸天，白佛言：「世尊！是善男子、善女人能受持般若波羅蜜，親近讀誦、正憶念、不離薩婆若心者，我等常當守護。何以故？世尊！以菩薩摩訶薩因緣故，斷三惡道、斷天人貧、斷諸災患疾病飢餓。以菩薩因緣故，便有十善道現於世間，四禪、四無量心、四無色定，檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至一切種智。以菩薩因緣故，世間便有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、諸王及轉輪聖王，四天王天乃至阿迦尼吒天。以菩薩因緣故，有須陀洹須陀洹果乃至阿羅漢阿羅漢果、辟支佛辟支佛道。以菩薩因緣故，有成就眾生、淨佛國土，便有諸佛出現於世，便有轉法輪，知有佛寶、法寶、比丘僧寶。世尊！以是因緣故，一切世間諸天及人、阿修羅，應守護是菩薩摩訶薩。」
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佛語釋提桓因：「如是，如是！憍尸迦！以菩薩摩訶薩因緣故，斷三惡道乃至三寶出現於世。以是故，諸天及人、阿修羅，常應守護供養、恭敬尊重讚歎是菩薩摩訶薩。憍尸迦！供養恭敬尊重讚歎是菩薩摩訶薩，即是供養我。以是故，是諸菩薩摩訶薩，諸天及人、阿修羅，常應守護供養、恭敬尊重讚歎。憍尸迦！若三千大千世界滿中聲聞、辟支佛，譬如竹葦稻麻叢林。若有善男子、善女人供養恭敬、尊重讚歎。不如供養恭敬尊重讚歎初發心菩薩摩訶薩不離六波羅蜜所得福德。何以故？不以聲聞、辟支佛因緣故，有菩薩摩訶薩及諸佛出現於世。以有菩薩摩訶薩因緣故，有聲聞、辟支佛、諸佛出現於世。以是故，憍尸迦！是諸菩薩摩訶薩，一切世間諸天及人、阿修羅，常應守護供養恭敬尊重讚歎。」
佛語釋提桓因：「如是，如是！憍尸迦！以菩薩摩訶薩因緣故，斷三惡道乃至三寶出現於世。以是故，諸天及人、阿修羅，常應守護供養、恭敬尊重讚歎是菩薩摩訶薩。憍尸迦！供養恭敬尊重讚歎是菩薩摩訶薩，即是供養我。以是故，是諸菩薩摩訶薩，諸天及人、阿修羅，常應守護供養、恭敬尊重讚歎。憍尸迦！若三千大千世界滿中聲聞、辟支佛，譬如竹葦稻麻叢林。若有善男子、善女人供養恭敬、尊重讚歎。不如供養恭敬尊重讚歎初發心菩薩摩訶薩不離六波羅蜜所得福德。何以故？不以聲聞、辟支佛因緣故，有菩薩摩訶薩及諸佛出現於世。以有菩薩摩訶薩因緣故，有聲聞、辟支佛、諸佛出現於世。以是故，憍尸迦！是諸菩薩摩訶薩，一切世間諸天及人、阿修羅，常應守護供養恭敬尊重讚歎。」
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摩訶般若波羅蜜經滅諍品第三十一(丹本名為現功德品)
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爾時釋提桓因白佛言：「世尊！甚奇希有。諸菩薩摩訶薩，是般若波羅蜜若聞受持、親近讀誦、為他說、正憶念時，得如是今世功德。亦成就眾生、嚴淨佛國土。從一佛國至一佛國供養諸佛，所欲供養之具隨意即得。從諸佛聞法，至得阿耨多羅三藐三菩提終不中忘。亦得家成就、母成就、生成就、眷屬成就、相成就、光明成就、眼成就、耳成就、三昧成就、陀羅尼成就。是菩薩以方便力故，變身如佛，從一國至一國到無佛處，讚檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，讚四禪、四無量心、四無色定，讚四念處乃至十八不共法，以方便力而為說法，以三乘法度脫眾生，所謂聲聞、辟支佛、佛乘。世尊！快哉希有。受持般若波羅蜜，為已總攝五波羅蜜乃至十八不共法，亦攝須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、佛道，一切智、一切種智。」
爾時釋提桓因白佛言：「世尊！甚奇希有。諸菩薩摩訶薩，是般若波羅蜜若聞受持、親近讀誦、為他說、正憶念時，得如是今世功德。亦成就眾生、嚴淨佛國土。從一佛國至一佛國供養諸佛，所欲供養之具隨意即得。從諸佛聞法，至得阿耨多羅三藐三菩提終不中忘。亦得家成就、母成就、生成就、眷屬成就、相成就、光明成就、眼成就、耳成就、三昧成就、陀羅尼成就。是菩薩以方便力故，變身如佛，從一國至一國到無佛處，讚檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，讚四禪、四無量心、四無色定，讚四念處乃至十八不共法，以方便力而為說法，以三乘法度脫眾生，所謂聲聞、辟支佛、佛乘。世尊！快哉希有。受持般若波羅蜜，為已總攝五波羅蜜乃至十八不共法，亦攝須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、佛道，一切智、一切種智。」
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佛告釋提桓因：「如是，如是！憍尸迦！持般若波羅蜜，為已總攝五波羅蜜乃至一切種智。復次，憍尸迦！是般若波羅蜜受持親近讀誦、為他說、正憶念，是善男子、善女人所得今世功德，汝一心諦聽。」
佛告釋提桓因：「如是，如是！憍尸迦！持般若波羅蜜，為已總攝五波羅蜜乃至一切種智。復次，憍尸迦！是般若波羅蜜受持親近讀誦、為他說、正憶念，是善男子、善女人所得今世功德，汝一心諦聽。」
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釋提桓因言：「唯然，世尊！受教。」
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佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若有外道諸梵志、若魔若魔民、若增上慢人，欲乖錯破壞菩薩般若波羅蜜心。是諸人適生此心，即時滅去，終不從願。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩長夜行檀那波羅蜜，行尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅蜜。以眾生長夜貪諍故，菩薩悉捨內外物，安立眾生於檀那波羅蜜中。以眾生長夜破戒故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於戒。以眾生長夜鬪諍故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於忍辱。以眾生長夜懈怠故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於精進。以眾生長夜亂心故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於禪那。以眾生長夜愚癡故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於般若波羅蜜。以眾生長夜為愛結故流轉生死，是菩薩摩訶薩以方便力斷眾生愛結，安立眾生於四禪、四無量心、四無色定，四念處乃至八聖道分，空、無相、無作三昧。安立眾生於須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、佛道。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得現世功德、後世功德，得阿耨多羅三藐三菩提、轉法輪，所願滿足入無餘涅槃。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩後世功德。
佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若有外道諸梵志、若魔若魔民、若增上慢人，欲乖錯破壞菩薩般若波羅蜜心。是諸人適生此心，即時滅去，終不從願。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩長夜行檀那波羅蜜，行尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅蜜。以眾生長夜貪諍故，菩薩悉捨內外物，安立眾生於檀那波羅蜜中。以眾生長夜破戒故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於戒。以眾生長夜鬪諍故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於忍辱。以眾生長夜懈怠故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於精進。以眾生長夜亂心故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於禪那。以眾生長夜愚癡故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於般若波羅蜜。以眾生長夜為愛結故流轉生死，是菩薩摩訶薩以方便力斷眾生愛結，安立眾生於四禪、四無量心、四無色定，四念處乃至八聖道分，空、無相、無作三昧。安立眾生於須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、佛道。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得現世功德、後世功德，得阿耨多羅三藐三菩提、轉法輪，所願滿足入無餘涅槃。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩後世功德。
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「復次，憍尸迦！善男子、善女人，是般若波羅蜜若聞受持親近讀誦、為他說、正憶念，其所住處，魔若魔民、若外道梵志、增上慢人，欲輕毀難問破壞般若波羅蜜，終不能成。其人惡心轉滅，功德轉增，聞是般若波羅蜜故，漸以三乘道得盡眾苦。譬如，憍尸迦！有藥名摩祇。有蛇飢行索食，見虫欲噉。虫趣藥所，藥氣力故，蛇不能前，即自還去。何以故？以是藥力能勝毒故。憍尸迦！摩祇藥有如是力。是善男子、善女人，是般若波羅蜜若聞受持親近讀誦、為他說、正憶念，若有種種鬪諍起，欲來破壞者，以般若波羅蜜威力故，隨所起處即疾消滅。其人即生善心增益功德。何以故？是般若波羅蜜能滅諸法諍亂。何等諸法？所謂婬、怒、癡、無明乃至大苦聚、諸蓋結使纏。我見、人見、眾生見，斷見常見、垢見淨見、有見無見。如是一切諸見，慳貪犯戒、瞋恚懈怠、亂意無智，常想樂想淨想我想，如是等愛行，著色著受想行識，著檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，著內空、外空、內外空乃至無法有法空，著四念處乃至十八不共法，著一切智、一切種智，著涅槃。是一切法諍亂，盡能消滅不令增長。
「復次，憍尸迦！善男子、善女人，是般若波羅蜜若聞受持親近讀誦、為他說、正憶念，其所住處，魔若魔民、若外道梵志、增上慢人，欲輕毀難問破壞般若波羅蜜，終不能成。其人惡心轉滅，功德轉增，聞是般若波羅蜜故，漸以三乘道得盡眾苦。譬如，憍尸迦！有藥名摩祇。有蛇飢行索食，見虫欲噉。虫趣藥所，藥氣力故，蛇不能前，即自還去。何以故？以是藥力能勝毒故。憍尸迦！摩祇藥有如是力。是善男子、善女人，是般若波羅蜜若聞受持親近讀誦、為他說、正憶念，若有種種鬪諍起，欲來破壞者，以般若波羅蜜威力故，隨所起處即疾消滅。其人即生善心增益功德。何以故？是般若波羅蜜能滅諸法諍亂。何等諸法？所謂婬、怒、癡、無明乃至大苦聚、諸蓋結使纏。我見、人見、眾生見，斷見常見、垢見淨見、有見無見。如是一切諸見，慳貪犯戒、瞋恚懈怠、亂意無智，常想樂想淨想我想，如是等愛行，著色著受想行識，著檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，著內空、外空、內外空乃至無法有法空，著四念處乃至十八不共法，著一切智、一切種智，著涅槃。是一切法諍亂，盡能消滅不令增長。
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「復次，憍尸迦！三千大千世界中諸四天王天、諸釋提桓因、諸梵天王乃至阿迦尼吒天，常守護是善男子、善女人能聞受持般若波羅蜜，供養讀誦、為他說、正憶念般若波羅蜜者。十方現在諸佛亦共擁護是善男子、善女人能聞受持、供養讀誦、為他說、正憶念般若波羅蜜者。是善男子、善女人，不善法滅，善法轉增。所謂檀那波羅蜜轉增，以無所得故。乃至般若波羅蜜轉增，以無所得故。內空轉增，乃至無法有法空轉增，以無所得故。四念處乃至十八不共法轉增，以無所得故。諸三昧門、諸陀羅尼門、一切智、一切種智轉增，以無所得故。是善男子、善女人所說，人皆信受。親友堅固。不說無益之語，不為瞋恚所覆，不為憍慢、慳貪、嫉妬所覆。是人自不殺生，教人不殺生，讚歎不殺生法，亦歡喜讚歎不殺生者。自遠離不與取，亦教人遠離不與取，讚遠離不與取法，亦歡喜讚歎遠離不與取者。自不邪婬，教人不邪婬，讚不邪婬法，亦歡喜讚歎不邪婬者。自不妄語，教人不妄語，讚不妄語法，亦歡喜讚歎不妄語者。兩舌、惡口、無利益語亦如是。自不貪，教人不貪，讚不貪法，亦歡喜讚歎不貪者。不瞋惱、不邪見亦如是。自行檀那波羅蜜，教人行檀那波羅蜜，讚檀那波羅蜜法，亦歡喜讚歎行檀那波羅蜜者。自行尸羅波羅蜜，教人行尸羅波羅蜜，讚尸羅波羅蜜法，亦歡喜讚歎行尸羅波羅蜜者。自行羼提波羅蜜，教人行羼提波羅蜜，讚羼提波羅蜜法，亦歡喜讚歎行羼提波羅蜜者。自行毘梨耶波羅蜜，教人行毘梨耶波羅蜜，讚毘梨耶波羅蜜法，亦歡喜讚歎行毘梨耶波羅蜜者。自行禪那波羅蜜，教人行禪那波羅蜜，讚禪那波羅蜜法，亦歡喜讚歎行禪那波羅蜜者。自行般若波羅蜜，教人行般若波羅蜜，讚般若波羅蜜法，亦歡喜讚歎行般若波羅蜜者。自修內空，教人修內空，讚內空法，亦歡喜讚歎修內空者。乃至自修無法有法空，教人修無法有法空，讚無法有法空法，亦歡喜讚歎修無法有法空者。自入一切三昧中，教人入一切三昧中，讚一切三昧法，亦歡喜讚歎行一切三昧者。自得陀羅尼，教人得陀羅尼，讚陀羅尼法，亦歡喜讚歎得陀羅尼者。自入初禪，教人入初禪，讚初禪法，亦歡喜讚歎入初禪者。二禪、三禪、四禪亦如是。自入慈心中，教人入慈心，讚慈心法，亦歡喜讚歎入慈心者。悲、喜、捨心亦如是。自入無邊空處，教人入無邊空處，讚無邊空處法，亦歡喜讚歎入無邊空處者。無邊識處、無所有處、非有想非無想處亦如是。自修四念處，教人修四念處，讚四念處法，亦歡喜讚歎修四念處者。四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八
「復次，憍尸迦！三千大千世界中諸四天王天、諸釋提桓因、諸梵天王乃至阿迦尼吒天，常守護是善男子、善女人能聞受持般若波羅蜜，供養讀誦、為他說、正憶念般若波羅蜜者。十方現在諸佛亦共擁護是善男子、善女人能聞受持、供養讀誦、為他說、正憶念般若波羅蜜者。是善男子、善女人，不善法滅，善法轉增。所謂檀那波羅蜜轉增，以無所得故。乃至般若波羅蜜轉增，以無所得故。內空轉增，乃至無法有法空轉增，以無所得故。四念處乃至十八不共法轉增，以無所得故。諸三昧門、諸陀羅尼門、一切智、一切種智轉增，以無所得故。是善男子、善女人所說，人皆信受。親友堅固。不說無益之語，不為瞋恚所覆，不為憍慢、慳貪、嫉妬所覆。是人自不殺生，教人不殺生，讚歎不殺生法，亦歡喜讚歎不殺生者。自遠離不與取，亦教人遠離不與取，讚遠離不與取法，亦歡喜讚歎遠離不與取者。自不邪婬，教人不邪婬，讚不邪婬法，亦歡喜讚歎不邪婬者。自不妄語，教人不妄語，讚不妄語法，亦歡喜讚歎不妄語者。兩舌、惡口、無利益語亦如是。自不貪，教人不貪，讚不貪法，亦歡喜讚歎不貪者。不瞋惱、不邪見亦如是。自行檀那波羅蜜，教人行檀那波羅蜜，讚檀那波羅蜜法，亦歡喜讚歎行檀那波羅蜜者。自行尸羅波羅蜜，教人行尸羅波羅蜜，讚尸羅波羅蜜法，亦歡喜讚歎行尸羅波羅蜜者。自行羼提波羅蜜，教人行羼提波羅蜜，讚羼提波羅蜜法，亦歡喜讚歎行羼提波羅蜜者。自行毘梨耶波羅蜜，教人行毘梨耶波羅蜜，讚毘梨耶波羅蜜法，亦歡喜讚歎行毘梨耶波羅蜜者。自行禪那波羅蜜，教人行禪那波羅蜜，讚禪那波羅蜜法，亦歡喜讚歎行禪那波羅蜜者。自行般若波羅蜜，教人行般若波羅蜜，讚般若波羅蜜法，亦歡喜讚歎行般若波羅蜜者。自修內空，教人修內空，讚內空法，亦歡喜讚歎修內空者。乃至自修無法有法空，教人修無法有法空，讚無法有法空法，亦歡喜讚歎修無法有法空者。自入一切三昧中，教人入一切三昧中，讚一切三昧法，亦歡喜讚歎行一切三昧者。自得陀羅尼，教人得陀羅尼，讚陀羅尼法，亦歡喜讚歎得陀羅尼者。自入初禪，教人入初禪，讚初禪法，亦歡喜讚歎入初禪者。二禪、三禪、四禪亦如是。自入慈心中，教人入慈心，讚慈心法，亦歡喜讚歎入慈心者。悲、喜、捨心亦如是。自入無邊空處，教人入無邊空處，讚無邊空處法，亦歡喜讚歎入無邊空處者。無邊識處、無所有處、非有想非無想處亦如是。自修四念處，教人修四念處，讚四念處法，亦歡喜讚歎修四念處者。四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八
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聖道分亦如是。自修空、無相、無作三昧，教人修空、無相、無作三昧，讚空、無相、無作三昧法，亦歡喜讚歎修空、無相、無作三昧者。自入八背捨，教人入八背捨，讚八背捨法，亦歡喜讚歎入八背捨者。自入九次第定，教人入九次第定，讚九次第定法，亦歡喜讚歎入九次第定者。自修佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，亦如是。自行無謬錯法，自行常捨法，教人行無謬錯法、常捨法，讚無錯謬法、常捨法法，亦歡喜讚歎行無錯謬法、常捨法者。自得一切種智，教人得一切種智，讚一切種智法，亦歡喜讚歎得一切種智者。是菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，所有布施與眾生共已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，以無所得故。所有持戒忍辱精進禪定智慧，與眾生共已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，以無所得故。是善男子、善女人，如是行六波羅蜜時，作是念：『我若不布施，當生貧窮家，不能成就眾生、淨佛國土，亦不能得一切種智。我若不持戒，當生三惡道中，尚不得人身，何況能成就眾生、淨佛國土、得一切種智。我若不修忍辱，則當諸根毀壞色不具足，不能得菩薩具足色身，眾生見者必至阿耨多羅三藐三菩提，亦不能得以具足色身成就眾生、淨佛國土、得一切種智。我若懈怠，不能得菩薩道，亦不能得成就眾生、淨佛國土、得一切種智。我若亂心，不能得生諸禪定，不能以此禪定成就眾生、淨佛國土、得一切種智。我若無智，不能得方便智，以方便智過聲聞、辟支佛地，成就眾生、淨佛國土、得一切種智。』是菩薩復如是思惟：『我不應隨慳貪故，不具足檀那波羅蜜。不應隨犯戒故，不具足尸羅波羅蜜。不應隨瞋恚故，不具足羼提波羅蜜。不應隨懈怠故，不具足毘梨耶波羅蜜。不應隨亂意故，不具足禪那波羅蜜。不應隨癡心故，不具足般若波羅蜜。若不具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，我終不能成就一切種智。』如是善男子、善女人，是般若波羅蜜受持親近讀誦、為他說、正憶念，亦不離薩婆若心，得是今世後世功德。」
聖道分亦如是。自修空、無相、無作三昧，教人修空、無相、無作三昧，讚空、無相、無作三昧法，亦歡喜讚歎修空、無相、無作三昧者。自入八背捨，教人入八背捨，讚八背捨法，亦歡喜讚歎入八背捨者。自入九次第定，教人入九次第定，讚九次第定法，亦歡喜讚歎入九次第定者。自修佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，亦如是。自行無謬錯法，自行常捨法，教人行無謬錯法、常捨法，讚無錯謬法、常捨法法，亦歡喜讚歎行無錯謬法、常捨法者。自得一切種智，教人得一切種智，讚一切種智法，亦歡喜讚歎得一切種智者。是菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，所有布施與眾生共已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，以無所得故。所有持戒忍辱精進禪定智慧，與眾生共已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，以無所得故。是善男子、善女人，如是行六波羅蜜時，作是念：『我若不布施，當生貧窮家，不能成就眾生、淨佛國土，亦不能得一切種智。我若不持戒，當生三惡道中，尚不得人身，何況能成就眾生、淨佛國土、得一切種智。我若不修忍辱，則當諸根毀壞色不具足，不能得菩薩具足色身，眾生見者必至阿耨多羅三藐三菩提，亦不能得以具足色身成就眾生、淨佛國土、得一切種智。我若懈怠，不能得菩薩道，亦不能得成就眾生、淨佛國土、得一切種智。我若亂心，不能得生諸禪定，不能以此禪定成就眾生、淨佛國土、得一切種智。我若無智，不能得方便智，以方便智過聲聞、辟支佛地，成就眾生、淨佛國土、得一切種智。』是菩薩復如是思惟：『我不應隨慳貪故，不具足檀那波羅蜜。不應隨犯戒故，不具足尸羅波羅蜜。不應隨瞋恚故，不具足羼提波羅蜜。不應隨懈怠故，不具足毘梨耶波羅蜜。不應隨亂意故，不具足禪那波羅蜜。不應隨癡心故，不具足般若波羅蜜。若不具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，我終不能成就一切種智。』如是善男子、善女人，是般若波羅蜜受持親近讀誦、為他說、正憶念，亦不離薩婆若心，得是今世後世功德。」
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釋提桓因白佛言：「世尊！希有。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜，為迴向薩婆若心故亦為不高心故。」
釋提桓因白佛言：「世尊！希有。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜，為迴向薩婆若心故亦為不高心故。」
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佛告釋提桓因言：「憍尸迦！云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜，為迴向薩婆若心故亦為不高心故？」
佛告釋提桓因言：「憍尸迦！云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜，為迴向薩婆若心故亦為不高心故？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩，若行世間檀那波羅蜜，布施諸佛、辟支佛、聲聞及諸貧窮乞匃行路人。是菩薩無方便故，生高心。若行世間尸羅波羅蜜，言：『我行尸羅波羅蜜，我能具足尸羅波羅蜜。』無方便故，生高心。言：『我行羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，我行般若波羅蜜，我修般若波羅蜜。』以是世間般若波羅蜜無方便故，生高心。世尊！菩薩修世間四念處時，自念言：『我修四念處，我具足四念處。』無方便力故，生高心。『我修四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。』自念言：『我修空、無相、無作三昧。我修一切三昧門，當得一切陀羅尼門。我修佛十力、四無所畏、十八不共法，我當成就眾生，我當淨佛國土，我當得一切種智。』著吾我，無方便力故，生高心。世尊！如是菩薩摩訶薩行世間善法，著吾我故，生高心。世尊！若菩薩摩訶薩行出世間檀那波羅蜜，不得施者、不得受者、不得施物。如是菩薩摩訶薩行出世間檀那波羅蜜。為迴向薩婆若故，亦不生高心。行尸羅波羅蜜，尸羅不可得。行羼提波羅蜜，羼提不可得。行毘梨耶波羅蜜，毘梨耶不可得。行禪那波羅蜜，禪那不可得。行般若波羅蜜，般若不可得。修四念處，四念處不可得。乃至修十八不共法，十八不共法不可得。修大慈大悲，大慈大悲不可得。乃至修一切種智，一切種智不可得。世尊！如是菩薩摩訶薩般若波羅蜜，為迴向薩婆若故亦為不生高心故。」
釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩，若行世間檀那波羅蜜，布施諸佛、辟支佛、聲聞及諸貧窮乞匃行路人。是菩薩無方便故，生高心。若行世間尸羅波羅蜜，言：『我行尸羅波羅蜜，我能具足尸羅波羅蜜。』無方便故，生高心。言：『我行羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，我行般若波羅蜜，我修般若波羅蜜。』以是世間般若波羅蜜無方便故，生高心。世尊！菩薩修世間四念處時，自念言：『我修四念處，我具足四念處。』無方便力故，生高心。『我修四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。』自念言：『我修空、無相、無作三昧。我修一切三昧門，當得一切陀羅尼門。我修佛十力、四無所畏、十八不共法，我當成就眾生，我當淨佛國土，我當得一切種智。』著吾我，無方便力故，生高心。世尊！如是菩薩摩訶薩行世間善法，著吾我故，生高心。世尊！若菩薩摩訶薩行出世間檀那波羅蜜，不得施者、不得受者、不得施物。如是菩薩摩訶薩行出世間檀那波羅蜜。為迴向薩婆若故，亦不生高心。行尸羅波羅蜜，尸羅不可得。行羼提波羅蜜，羼提不可得。行毘梨耶波羅蜜，毘梨耶不可得。行禪那波羅蜜，禪那不可得。行般若波羅蜜，般若不可得。修四念處，四念處不可得。乃至修十八不共法，十八不共法不可得。修大慈大悲，大慈大悲不可得。乃至修一切種智，一切種智不可得。世尊！如是菩薩摩訶薩般若波羅蜜，為迴向薩婆若故亦為不生高心故。」
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摩訶般若經卷第八
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