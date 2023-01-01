摩訶般若波羅蜜經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第八

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

幻聽品第二十八(丹本作幻人聽法品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻聽品第二十八(丹本作幻人聽法品)

爾時諸天子心念：「應用何等人聽須菩提所說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸天子心念：「應用何等人聽須菩提所說法？」

須菩提知諸天子心所念，語諸天子言：「如幻化人聽法，我應用如是人。何以故？如是人無聞無聽、無知無證故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提知諸天子心所念，語諸天子言：「如幻化人聽法，我應用如是人。何以故？如是人無聞無聽、無知無證故。」

諸天子語須菩提：「是眾生如幻，聽法者亦如幻；眾生如化，聽法者亦如化耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子語須菩提：「是眾生如幻，聽法者亦如幻；眾生如化，聽法者亦如化耶？」

「如是，如是！諸天子！眾生如幻，聽法者亦如幻；眾生如化，聽法者亦如化。諸天子！我如幻如夢，眾生乃至知者、見者亦如幻如夢。諸天子！色如幻如夢，受想行識如幻如夢，眼乃至意觸因緣生受如幻如夢。內空乃至無法有法空、檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，如幻如夢。諸天子！四念處乃至十八不共法如幻如夢，須陀洹果如幻如夢，斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，如幻如夢。諸天子！佛道如幻如夢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，如是！諸天子！眾生如幻，聽法者亦如幻；眾生如化，聽法者亦如化。諸天子！我如幻如夢，眾生乃至知者、見者亦如幻如夢。諸天子！色如幻如夢，受想行識如幻如夢，眼乃至意觸因緣生受如幻如夢。內空乃至無法有法空、檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，如幻如夢。諸天子！四念處乃至十八不共法如幻如夢，須陀洹果如幻如夢，斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道，如幻如夢。諸天子！佛道如幻如夢。」

爾時諸天子問須菩提：「汝說佛道如幻如夢，汝說涅槃亦復如幻如夢耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸天子問須菩提：「汝說佛道如幻如夢，汝說涅槃亦復如幻如夢耶？」

須菩提語諸天子：「我說佛道如幻如夢，我說涅槃亦如幻如夢。若當有法勝於涅槃者，我說亦復如幻如夢。何以故？諸天子！是幻夢、涅槃不二不別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語諸天子：「我說佛道如幻如夢，我說涅槃亦如幻如夢。若當有法勝於涅槃者，我說亦復如幻如夢。何以故？諸天子！是幻夢、涅槃不二不別。」

爾時慧命舍利弗、摩訶目揵連、摩訶拘絺羅、摩訶迦旃延、富樓那彌多羅尼子、摩訶迦葉，及無數千菩薩，問須菩提：「般若波羅蜜如是甚深，難見難解難知、寂滅微妙。誰當受者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命舍利弗、摩訶目揵連、摩訶拘絺羅、摩訶迦旃延、富樓那彌多羅尼子、摩訶迦葉，及無數千菩薩，問須菩提：「般若波羅蜜如是甚深，難見難解難知、寂滅微妙。誰當受者？」

爾時阿難語諸大弟子及諸菩薩：「阿惟越致諸菩薩摩訶薩，能受是甚深難見難解難知、寂滅微妙般若波羅蜜；正見成就人，漏盡阿羅漢所願已滿亦能信受。復次，善男子、善女人，多見佛於諸佛所，多供養，種善根，親近善知識，有利根，是人能受，不言是法非法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難語諸大弟子及諸菩薩：「阿惟越致諸菩薩摩訶薩，能受是甚深難見難解難知、寂滅微妙般若波羅蜜；正見成就人，漏盡阿羅漢所願已滿亦能信受。復次，善男子、善女人，多見佛於諸佛所，多供養，種善根，親近善知識，有利根，是人能受，不言是法非法。」

須菩提言：「不以空分別色，不以色分別空，受想行識亦如是。不以無相、無作分別色，不以色分別無相、無作，受想行識亦如是。不以無生無滅、寂滅、離分別色，不以色分別無生無滅、寂滅、離，受想行識亦如是。眼乃至意觸因緣生受亦如是。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切三昧門、一切陀羅尼門，須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、佛、一切智，不以空分別一切智，不以一切智分別空，不以空分別一切種智，不以一切種智分別空，無相、無作、無生無滅、寂滅、離亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不以空分別色，不以色分別空，受想行識亦如是。不以無相、無作分別色，不以色分別無相、無作，受想行識亦如是。不以無生無滅、寂滅、離分別色，不以色分別無生無滅、寂滅、離，受想行識亦如是。眼乃至意觸因緣生受亦如是。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切三昧門、一切陀羅尼門，須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、佛、一切智，不以空分別一切智，不以一切智分別空，不以空分別一切種智，不以一切種智分別空，無相、無作、無生無滅、寂滅、離亦如是。」

須菩提語諸天子言：「是般若波羅蜜甚深，誰能受者？是般若波羅蜜中無法可示、無法可說。若無法可示、無法可說，受人亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語諸天子言：「是般若波羅蜜甚深，誰能受者？是般若波羅蜜中無法可示、無法可說。若無法可示、無法可說，受人亦不可得。」

爾時舍利弗語須菩提言：「般若波羅蜜中廣說三乘之教及護持菩薩之教。從初發意地乃至十地，檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至八聖道分，佛十力乃至十八不共法護持菩薩之教。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，常化生，不失神通，遊諸佛國具足善根，隨其所欲供養諸佛即得如願，從諸佛所聽受法教，乃至薩婆若初不斷絕，未曾離三昧時。當得捷疾辯、利辯、不盡辯、不可斷辯、隨應辯、義辯、一切世間最上辯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時舍利弗語須菩提言：「般若波羅蜜中廣說三乘之教及護持菩薩之教。從初發意地乃至十地，檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至八聖道分，佛十力乃至十八不共法護持菩薩之教。菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜，常化生，不失神通，遊諸佛國具足善根，隨其所欲供養諸佛即得如願，從諸佛所聽受法教，乃至薩婆若初不斷絕，未曾離三昧時。當得捷疾辯、利辯、不盡辯、不可斷辯、隨應辯、義辯、一切世間最上辯。」

須菩提言：「如是，如是！如舍利弗言，般若波羅蜜廣說三乘之教及護持菩薩之教，乃至菩薩摩訶薩得一切世間最上辯，不可得故。我乃至知者、見者不可得，色受想行識、檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜不可得，內空乃至無法有法空不可得，四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智，亦不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，如是！如舍利弗言，般若波羅蜜廣說三乘之教及護持菩薩之教，乃至菩薩摩訶薩得一切世間最上辯，不可得故。我乃至知者、見者不可得，色受想行識、檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜不可得，內空乃至無法有法空不可得，四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智，亦不可得故。」

舍利弗語須菩提：「何因緣故，般若波羅蜜中廣說三乘而不可得？何因緣故，般若波羅蜜中護持菩薩？何因緣故，菩薩摩訶薩得捷疾辯乃至一切世間最上辯？不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「何因緣故，般若波羅蜜中廣說三乘而不可得？何因緣故，般若波羅蜜中護持菩薩？何因緣故，菩薩摩訶薩得捷疾辯乃至一切世間最上辯？不可得故。」

須菩提語舍利弗言：「以內空故，般若波羅蜜廣說三乘不可得。外空乃至無法有法空故，廣說三乘不可得。內空故，護持菩薩乃至一切世間最上辯。不可得故。外空乃至無法有法空故，護持菩薩乃至一切世間最上辯。不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗言：「以內空故，般若波羅蜜廣說三乘不可得。外空乃至無法有法空故，廣說三乘不可得。內空故，護持菩薩乃至一切世間最上辯。不可得故。外空乃至無法有法空故，護持菩薩乃至一切世間最上辯。不可得故。」

摩訶般若波羅蜜經散花品第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經散花品第二十九

爾時釋提桓因及三千大千世界中四天王天乃至阿迦尼吒諸天，作是念：「慧命須菩提為雨法雨。我等寧可化作花，散佛、菩薩摩訶薩、比丘僧、須菩提及般若波羅蜜上。」即時釋提桓因及三千大千世界中諸天，化作花，散佛、菩薩摩訶薩、比丘僧及須菩提上，亦供養般若波羅蜜。是時三千大千世界花悉周遍於虛空中，化成花臺，端嚴殊妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因及三千大千世界中四天王天乃至阿迦尼吒諸天，作是念：「慧命須菩提為雨法雨。我等寧可化作花，散佛、菩薩摩訶薩、比丘僧、須菩提及般若波羅蜜上。」即時釋提桓因及三千大千世界中諸天，化作花，散佛、菩薩摩訶薩、比丘僧及須菩提上，亦供養般若波羅蜜。是時三千大千世界花悉周遍於虛空中，化成花臺，端嚴殊妙。

須菩提心念：「是諸天子所散花，天上未曾見如是花比，是花是化花、非樹生花。是諸天子所散花，從心樹生、非樹生花。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提心念：「是諸天子所散花，天上未曾見如是花比，是花是化花、非樹生花。是諸天子所散花，從心樹生、非樹生花。」

釋提桓因知須菩提心所念，語須菩提言：「大德！是花非生花亦非意樹生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因知須菩提心所念，語須菩提言：「大德！是花非生花亦非意樹生。」

須菩提語釋提桓因言：「憍尸迦！汝言是華非生花亦非意樹生。憍尸迦！是花若非生法，不名為花。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語釋提桓因言：「憍尸迦！汝言是華非生花亦非意樹生。憍尸迦！是花若非生法，不名為花。」

釋提桓因語須菩提言：「大德！但是花不生，色亦不生，受想行識亦不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因語須菩提言：「大德！但是花不生，色亦不生，受想行識亦不生。」

須菩提言：「憍尸迦！非但是花不生，色亦不生。若不生，是不名為色。受想行識亦不生，若不生是不名為識。六入、六識、六觸，六觸因緣生諸受亦如是。檀那波羅蜜不生，若不生，是不名檀那波羅蜜。乃至般若波羅蜜不生，若不生，是不名般若波羅蜜。內空不生，若不生，是不名內空。乃至無法有法空不生，若不生，是不名無法有法空。四念處不生，若不生，是不名四念處。乃至十八不共法不生，若不生，是不名十八不共法。乃至一切種智不生，若不生，是不名一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「憍尸迦！非但是花不生，色亦不生。若不生，是不名為色。受想行識亦不生，若不生是不名為識。六入、六識、六觸，六觸因緣生諸受亦如是。檀那波羅蜜不生，若不生，是不名檀那波羅蜜。乃至般若波羅蜜不生，若不生，是不名般若波羅蜜。內空不生，若不生，是不名內空。乃至無法有法空不生，若不生，是不名無法有法空。四念處不生，若不生，是不名四念處。乃至十八不共法不生，若不生，是不名十八不共法。乃至一切種智不生，若不生，是不名一切種智。」

爾時釋提桓因心念：「是慧命須菩提，其智甚深，不壞假名而說諸法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因心念：「是慧命須菩提，其智甚深，不壞假名而說諸法相。」

佛知釋提桓因心所念，語釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！須菩提其智甚深，不壞假名而說諸法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知釋提桓因心所念，語釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！須菩提其智甚深，不壞假名而說諸法相。」

釋提桓因白佛言：「世尊！大德須菩提云何不壞假名而說諸法相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！大德須菩提云何不壞假名而說諸法相？」

佛告釋提桓因：「色但假名，須菩提不壞假名而說諸法相。受想行識但假名，須菩提亦不壞假名而說諸法相。所以者何？是諸法相無壞不壞故，須菩提所說亦無壞不壞。眼乃至意觸因緣生諸受亦如是。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法亦如是。須陀洹果乃至阿羅漢果，辟支佛道、菩薩道、佛道，一切智、一切種智，亦如是。須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛佛是但假名，須菩提不壞假名而說諸法相。何以故？是諸法相無壞不壞故，須菩提所說亦無壞不壞。如是，憍尸迦！須菩提不壞假名而說諸法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「色但假名，須菩提不壞假名而說諸法相。受想行識但假名，須菩提亦不壞假名而說諸法相。所以者何？是諸法相無壞不壞故，須菩提所說亦無壞不壞。眼乃至意觸因緣生諸受亦如是。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法亦如是。須陀洹果乃至阿羅漢果，辟支佛道、菩薩道、佛道，一切智、一切種智，亦如是。須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛佛是但假名，須菩提不壞假名而說諸法相。何以故？是諸法相無壞不壞故，須菩提所說亦無壞不壞。如是，憍尸迦！須菩提不壞假名而說諸法相。」

須菩提語釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！如佛所說，諸法但假名。菩薩摩訶薩當作是知，諸法但假名。應如是學般若波羅蜜。憍尸迦！菩薩摩訶薩作如是學，為不學色、不學受想行識。何以故？不見色當可學者，不見受想行識當可學者。菩薩摩訶薩如是學，為不學檀那波羅蜜。何以故？不見檀那波羅蜜當可學者。乃至不學般若波羅蜜。何以故？不見般若波羅蜜當可學者。如是學，為不學內空乃至無法有法空。何以故？不見內空乃至無法有法空當可學者。如是學，為不學四念處乃至十八不共法。何以故？不見四念處乃至十八不共法當可學者。如是學，為不學須陀洹果乃至一切種智。何以故？不見須陀洹果乃至一切種智當可學者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！如佛所說，諸法但假名。菩薩摩訶薩當作是知，諸法但假名。應如是學般若波羅蜜。憍尸迦！菩薩摩訶薩作如是學，為不學色、不學受想行識。何以故？不見色當可學者，不見受想行識當可學者。菩薩摩訶薩如是學，為不學檀那波羅蜜。何以故？不見檀那波羅蜜當可學者。乃至不學般若波羅蜜。何以故？不見般若波羅蜜當可學者。如是學，為不學內空乃至無法有法空。何以故？不見內空乃至無法有法空當可學者。如是學，為不學四念處乃至十八不共法。何以故？不見四念處乃至十八不共法當可學者。如是學，為不學須陀洹果乃至一切種智。何以故？不見須陀洹果乃至一切種智當可學者。」

爾時釋提桓因語須菩提言：「菩薩摩訶薩何因緣故，不見色乃至不見一切種智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因語須菩提言：「菩薩摩訶薩何因緣故，不見色乃至不見一切種智？」

須菩提言：「色色空乃至一切種智一切種智空。憍尸迦！色空不學色空，乃至一切種智空不學一切種智空。憍尸迦！若如是不學空，是名學空，以不二故。是菩薩摩訶薩學色空，以不二故，乃至學一切種智空，不二故。若學色空不二故，乃至學一切種智空不二故，是菩薩摩訶薩能學檀那波羅蜜，不二故。乃至能學般若波羅蜜，不二故。能學四念處，不二故。乃至能學十八不共法，不二故。能學須陀洹果，不二故。乃至能學一切種智，不二故。是菩薩能學無量無邊阿僧祇佛法，若能學無量無邊阿僧祇佛法，是菩薩不為色增學不為色減學。乃至不為一切種智增學，不為一切種智減學。若不為色增減學，乃至不為一切種智增減學，是菩薩不為色受學，不為色滅學，亦不為受想行識受學，亦不為滅學。乃至一切種智，亦不為受學，亦不為滅學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「色色空乃至一切種智一切種智空。憍尸迦！色空不學色空，乃至一切種智空不學一切種智空。憍尸迦！若如是不學空，是名學空，以不二故。是菩薩摩訶薩學色空，以不二故，乃至學一切種智空，不二故。若學色空不二故，乃至學一切種智空不二故，是菩薩摩訶薩能學檀那波羅蜜，不二故。乃至能學般若波羅蜜，不二故。能學四念處，不二故。乃至能學十八不共法，不二故。能學須陀洹果，不二故。乃至能學一切種智，不二故。是菩薩能學無量無邊阿僧祇佛法，若能學無量無邊阿僧祇佛法，是菩薩不為色增學不為色減學。乃至不為一切種智增學，不為一切種智減學。若不為色增減學，乃至不為一切種智增減學，是菩薩不為色受學，不為色滅學，亦不為受想行識受學，亦不為滅學。乃至一切種智，亦不為受學，亦不為滅學。」

舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩如是學，不為受色學，不為滅色學。乃至一切種智，亦不為受學，亦不為滅學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩如是學，不為受色學，不為滅色學。乃至一切種智，亦不為受學，亦不為滅學。」

須菩提言：「菩薩摩訶薩若如是學，不為受色學，不為滅色學。乃至一切種智，亦不為受學，亦不為滅學。須菩提！何因緣故，菩薩摩訶薩不為受色學，不為滅色學？乃至一切種智，亦不為受學，亦不為滅學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「菩薩摩訶薩若如是學，不為受色學，不為滅色學。乃至一切種智，亦不為受學，亦不為滅學。須菩提！何因緣故，菩薩摩訶薩不為受色學，不為滅色學？乃至一切種智，亦不為受學，亦不為滅學？」

須菩提言：「是色不可受亦無受色者，乃至一切種智不可受亦無受者，內外空故。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩一切法不受故，能到一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「是色不可受亦無受色者，乃至一切種智不可受亦無受者，內外空故。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩一切法不受故，能到一切種智。」

是時舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜，能到一切種智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜，能到一切種智耶？」

須菩提言：「菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜，能到一切種智，一切法不受故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜，能到一切種智，一切法不受故。」

舍利弗語須菩提：「若菩薩摩訶薩於一切法不受不滅學者，菩薩摩訶薩云何能到一切種智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「若菩薩摩訶薩於一切法不受不滅學者，菩薩摩訶薩云何能到一切種智？」

須菩提言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見色生不見色滅，不見色受不見色不受，不見色垢不見色淨，不見色增不見色減。何以故？舍利弗！色色性空故，受想行識亦不見生亦不見滅，亦不見受亦不見不受，亦不見垢亦不見淨，亦不見增亦不見減。何以故？識識性空故。乃至一切種智，亦不見生亦不見滅，亦不見受亦不見不受，亦不見垢亦不見淨，亦不見增亦不見減。何以故？一切種智一切種智性空故。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩為一切法不生不滅、不受不捨、不垢不淨、不合不散、不增不減故，學般若波羅蜜，能到一切種智。無所學、無所到故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見色生不見色滅，不見色受不見色不受，不見色垢不見色淨，不見色增不見色減。何以故？舍利弗！色色性空故，受想行識亦不見生亦不見滅，亦不見受亦不見不受，亦不見垢亦不見淨，亦不見增亦不見減。何以故？識識性空故。乃至一切種智，亦不見生亦不見滅，亦不見受亦不見不受，亦不見垢亦不見淨，亦不見增亦不見減。何以故？一切種智一切種智性空故。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩為一切法不生不滅、不受不捨、不垢不淨、不合不散、不增不減故，學般若波羅蜜，能到一切種智。無所學、無所到故。」

爾時釋提桓因語舍利弗：「菩薩摩訶薩般若波羅蜜當於何處求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因語舍利弗：「菩薩摩訶薩般若波羅蜜當於何處求？」

舍利弗言：「菩薩摩訶薩般若波羅蜜，當於〈須菩提品〉中求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「菩薩摩訶薩般若波羅蜜，當於〈須菩提品〉中求。」

釋提桓因語須菩提：「是汝神力使舍利弗言：『菩薩摩訶薩般若波羅蜜，當於〈須菩提品〉中求。』？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因語須菩提：「是汝神力使舍利弗言：『菩薩摩訶薩般若波羅蜜，當於〈須菩提品〉中求。』？」

須菩提語釋提桓因：「非我神力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語釋提桓因：「非我神力。」

釋提桓因語須菩提：「是誰神力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因語須菩提：「是誰神力？」

須菩提言：「是佛神力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「是佛神力。」

釋提桓因言：「一切法皆無受處，何以故言：『是佛神力。』？離無受處相，如來不可得；離如，如來亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「一切法皆無受處，何以故言：『是佛神力。』？離無受處相，如來不可得；離如，如來亦不可得。」

須菩提語釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！離無受處相，如來不可得；離如，如來亦不可得。無受處相中如來不可得，如中如來不可得。色如中如來如不可得，如來如中色如不可得。色法相中如來法相不可得，如來法相中色法相不可得。受想行識法相中，乃至一切種智如法，亦如是。憍尸迦！如來色如中不合不散，受想行識如中不合不散。如來離色如不合不散，離受想行識如不合不散。乃至一切種智亦如是。如來色法相中不合不散，受想行識法相中不合不散。如來離色法相中不合不散，離受想行識法相中不合不散。乃至一切種智亦如是。憍尸迦！如是等一切法中不合不散，是佛神力用無所受法故。如憍尸迦言：『菩薩摩訶薩般若波羅蜜，當於何處求？』憍尸迦！不應色中求般若波羅蜜，亦不應離色求般若波羅蜜。不應受想行識中求，亦不應離受想行識求。何以故？是般若波羅蜜、色受想行識，是一切法皆不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。乃至一切種智中不應求般若波羅蜜，亦不應離一切種智求般若波羅蜜。何以故？是般若波羅蜜、一切種智，是一切法皆不合不散、無色無形無對、一相所謂無相。何以故？般若波羅蜜非色亦非離色，非受想行識亦非離受想行識，乃至非一切種智亦非離一切種智。般若波羅蜜非色如亦非離色如，非受想行識如亦非離受想行識如。般若波羅蜜非色法亦非離色法，非受想行識法亦非離受想行識法，乃至非一切種智如亦非離一切種智如。般若波羅蜜非一切種智法亦非離一切種智法。何以故？憍尸迦！是一切法皆無所有、不可得。以無所有、不可得故，般若波羅蜜非色亦非離色，非色如亦非離色如，非色法亦非離色法，乃至非一切種智亦非離一切種智，非一切種智如亦非離一切種智如，非一切種智法亦非離一切種智法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！離無受處相，如來不可得；離如，如來亦不可得。無受處相中如來不可得，如中如來不可得。色如中如來如不可得，如來如中色如不可得。色法相中如來法相不可得，如來法相中色法相不可得。受想行識法相中，乃至一切種智如法，亦如是。憍尸迦！如來色如中不合不散，受想行識如中不合不散。如來離色如不合不散，離受想行識如不合不散。乃至一切種智亦如是。如來色法相中不合不散，受想行識法相中不合不散。如來離色法相中不合不散，離受想行識法相中不合不散。乃至一切種智亦如是。憍尸迦！如是等一切法中不合不散，是佛神力用無所受法故。如憍尸迦言：『菩薩摩訶薩般若波羅蜜，當於何處求？』憍尸迦！不應色中求般若波羅蜜，亦不應離色求般若波羅蜜。不應受想行識中求，亦不應離受想行識求。何以故？是般若波羅蜜、色受想行識，是一切法皆不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。乃至一切種智中不應求般若波羅蜜，亦不應離一切種智求般若波羅蜜。何以故？是般若波羅蜜、一切種智，是一切法皆不合不散、無色無形無對、一相所謂無相。何以故？般若波羅蜜非色亦非離色，非受想行識亦非離受想行識，乃至非一切種智亦非離一切種智。般若波羅蜜非色如亦非離色如，非受想行識如亦非離受想行識如。般若波羅蜜非色法亦非離色法，非受想行識法亦非離受想行識法，乃至非一切種智如亦非離一切種智如。般若波羅蜜非一切種智法亦非離一切種智法。何以故？憍尸迦！是一切法皆無所有、不可得。以無所有、不可得故，般若波羅蜜非色亦非離色，非色如亦非離色如，非色法亦非離色法，乃至非一切種智亦非離一切種智，非一切種智如亦非離一切種智如，非一切種智法亦非離一切種智法。」

釋提桓因語須菩提：「是摩訶波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜；無量波羅蜜、無邊波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。諸須陀洹須陀洹果，從是般若波羅蜜中學成。乃至諸阿羅漢阿羅漢果、諸辟支佛辟支佛道、諸菩薩摩訶薩，皆從是般若波羅蜜中學成。能成就眾生、淨佛國土；得阿耨多羅三藐三菩提，皆從是學成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因語須菩提：「是摩訶波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜；無量波羅蜜、無邊波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。諸須陀洹須陀洹果，從是般若波羅蜜中學成。乃至諸阿羅漢阿羅漢果、諸辟支佛辟支佛道、諸菩薩摩訶薩，皆從是般若波羅蜜中學成。能成就眾生、淨佛國土；得阿耨多羅三藐三菩提，皆從是學成。」

須菩提語釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！是摩訶波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。無量波羅蜜、無邊波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。從是中學成須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、諸菩薩摩訶薩，從是般若波羅蜜中學成。能成就眾生、淨佛國土，得阿耨多羅三藐三菩提——已得、今得、當得。憍尸迦！色大故，般若波羅蜜亦大。何以故？是色前際不可得、後際不可得、中際不可得。受想行識大故，般若波羅蜜亦大。何以故？受想行識前際不可得、後際不可得、中際不可得。乃至一切種智亦如是。以是因緣故，憍尸迦！是摩訶波羅蜜是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。憍尸迦！色無量故，般若波羅蜜無量。何以故？色量不可得故。憍尸迦！譬如虛空量不可得，色亦如是，量不可得。虛空無量故，色無量。色無量故，般若波羅蜜無量。受想行識乃至一切種智無量故，般若波羅蜜無量。何以故？一切種智量不可得。譬如虛空量不可得，一切種智亦如是，量不可得。虛空無量故，一切種智無量。一切種智無量故，般若波羅蜜無量。以是因緣故，憍尸迦！是菩薩摩訶薩般若波羅蜜無量。憍尸迦！色無邊故，諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜無邊。何以故？憍尸迦！是色前際不可得、後際不可得、中際不可得。受想行識無邊故，般若波羅蜜無邊。何以故？受想行識前際、後際、中際皆不可得故。乃至一切種智無邊故，般若波羅蜜無邊。何以故？一切種智前、後、中際皆不可得故。以是因緣故，憍尸迦！是般若波羅蜜無邊，色無邊，乃至一切種智無邊。復次，憍尸迦！緣無邊故，般若波羅蜜無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語釋提桓因言：「如是，如是！憍尸迦！是摩訶波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。無量波羅蜜、無邊波羅蜜，是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。從是中學成須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、諸菩薩摩訶薩，從是般若波羅蜜中學成。能成就眾生、淨佛國土，得阿耨多羅三藐三菩提——已得、今得、當得。憍尸迦！色大故，般若波羅蜜亦大。何以故？是色前際不可得、後際不可得、中際不可得。受想行識大故，般若波羅蜜亦大。何以故？受想行識前際不可得、後際不可得、中際不可得。乃至一切種智亦如是。以是因緣故，憍尸迦！是摩訶波羅蜜是菩薩摩訶薩般若波羅蜜。憍尸迦！色無量故，般若波羅蜜無量。何以故？色量不可得故。憍尸迦！譬如虛空量不可得，色亦如是，量不可得。虛空無量故，色無量。色無量故，般若波羅蜜無量。受想行識乃至一切種智無量故，般若波羅蜜無量。何以故？一切種智量不可得。譬如虛空量不可得，一切種智亦如是，量不可得。虛空無量故，一切種智無量。一切種智無量故，般若波羅蜜無量。以是因緣故，憍尸迦！是菩薩摩訶薩般若波羅蜜無量。憍尸迦！色無邊故，諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜無邊。何以故？憍尸迦！是色前際不可得、後際不可得、中際不可得。受想行識無邊故，般若波羅蜜無邊。何以故？受想行識前際、後際、中際皆不可得故。乃至一切種智無邊故，般若波羅蜜無邊。何以故？一切種智前、後、中際皆不可得故。以是因緣故，憍尸迦！是般若波羅蜜無邊，色無邊，乃至一切種智無邊。復次，憍尸迦！緣無邊故，般若波羅蜜無邊。」

「須菩提！云何緣無邊故，般若波羅蜜無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！云何緣無邊故，般若波羅蜜無邊？」

須菩提言：「緣一切無邊法故，般若波羅蜜無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「緣一切無邊法故，般若波羅蜜無邊。」

「云何緣一切無邊法故，般若波羅蜜無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何緣一切無邊法故，般若波羅蜜無邊？」

須菩提言：「緣無邊法性故，般若波羅蜜無邊。復次，憍尸迦！緣無邊如故，般若波羅蜜無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「緣無邊法性故，般若波羅蜜無邊。復次，憍尸迦！緣無邊如故，般若波羅蜜無邊。」

釋提桓因言：「云何緣無邊如故，般若波羅蜜無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「云何緣無邊如故，般若波羅蜜無邊？」

須菩提言：「如無邊故，緣亦無邊；緣無邊故，如亦無邊。以是因緣故，諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜無邊。復次，憍尸迦！眾生無邊故，般若波羅蜜無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如無邊故，緣亦無邊；緣無邊故，如亦無邊。以是因緣故，諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜無邊。復次，憍尸迦！眾生無邊故，般若波羅蜜無邊。」

釋提桓因問須菩提：「云何眾生無邊故，般若波羅蜜無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因問須菩提：「云何眾生無邊故，般若波羅蜜無邊？」

須菩提言：「於意云何，何等法名眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「於意云何，何等法名眾生？」

釋提桓因言：「無有法名眾生，假名故為眾生。是名字本無有法亦無所趣，強為作名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「無有法名眾生，假名故為眾生。是名字本無有法亦無所趣，強為作名。」

「憍尸迦！於汝意云何，是般若波羅蜜中說眾生有實不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！於汝意云何，是般若波羅蜜中說眾生有實不？」

釋提桓因言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「無也。」

「憍尸迦！若般若波羅蜜實不說眾生，無邊亦不可得。憍尸迦！於汝意云何，佛如恒河沙劫壽說眾生眾生名字。頗有眾生法有生有滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若般若波羅蜜實不說眾生，無邊亦不可得。憍尸迦！於汝意云何，佛如恒河沙劫壽說眾生眾生名字。頗有眾生法有生有滅不？」

釋提桓因言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「不也。」

「何以故？眾生從本已來常清淨故。以是因緣故，憍尸迦！眾生無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？眾生從本已來常清淨故。以是因緣故，憍尸迦！眾生無邊故，當知般若波羅蜜亦無邊。」

摩訶般若波羅蜜經三歎品第三十(丹本作顧視品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經三歎品第三十(丹本作顧視品)

爾時諸天王及諸天、諸梵王及諸梵天、伊賒那天及諸神仙并諸天女，同時三反稱歎：「快哉，快哉！慧命須菩提所說法，皆是佛出世間因緣恩力演布是教。若有菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜不遠離者，我輩視是人如佛。何以故？是般若波羅蜜中雖無法可得——所謂色受想行識乃至一切種智；而有三乘之教——所謂聲聞乘、辟支佛乘、佛乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸天王及諸天、諸梵王及諸梵天、伊賒那天及諸神仙并諸天女，同時三反稱歎：「快哉，快哉！慧命須菩提所說法，皆是佛出世間因緣恩力演布是教。若有菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜不遠離者，我輩視是人如佛。何以故？是般若波羅蜜中雖無法可得——所謂色受想行識乃至一切種智；而有三乘之教——所謂聲聞乘、辟支佛乘、佛乘。」

爾時佛告諸天子：「如是，如是！諸天子！如汝所言，是般若波羅蜜中雖無法可得——所謂色受想行識乃至一切種智；而有三乘之教——所謂聲聞乘辟支佛乘佛乘。諸天子！若有菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜不遠離者，視是人當如佛。以無所得故。何以故？是般若波羅蜜中廣說三乘之教，所謂聲聞、辟支佛、佛乘。檀那波羅蜜中佛不可得，離檀那波羅蜜佛亦不可得。乃至般若波羅蜜中佛不可得，離般若波羅蜜佛亦不可得。內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切種智亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告諸天子：「如是，如是！諸天子！如汝所言，是般若波羅蜜中雖無法可得——所謂色受想行識乃至一切種智；而有三乘之教——所謂聲聞乘辟支佛乘佛乘。諸天子！若有菩薩摩訶薩行是般若波羅蜜不遠離者，視是人當如佛。以無所得故。何以故？是般若波羅蜜中廣說三乘之教，所謂聲聞、辟支佛、佛乘。檀那波羅蜜中佛不可得，離檀那波羅蜜佛亦不可得。乃至般若波羅蜜中佛不可得，離般若波羅蜜佛亦不可得。內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切種智亦如是。」

佛語諸天子：「菩薩摩訶薩若能學是一切法，所謂檀那波羅蜜乃至一切種智，以是事故，當視是菩薩摩訶薩如佛。諸天子！我昔於然燈佛時，花嚴城內四衢道頭見佛聞法，即得不離檀那波羅蜜行，不離尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜行。不離內空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分。不離四禪、四無量心、四無色定、一切三昧門、一切陀羅尼門。不離四無所畏、佛十力、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，及餘無量諸佛法行。無所得故。是時然燈佛記我當來世過一阿僧祇劫當作佛，號釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀、毘侈遮羅那、修伽度、路伽憊、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語諸天子：「菩薩摩訶薩若能學是一切法，所謂檀那波羅蜜乃至一切種智，以是事故，當視是菩薩摩訶薩如佛。諸天子！我昔於然燈佛時，花嚴城內四衢道頭見佛聞法，即得不離檀那波羅蜜行，不離尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜行。不離內空乃至無法有法空，四念處乃至八聖道分。不離四禪、四無量心、四無色定、一切三昧門、一切陀羅尼門。不離四無所畏、佛十力、四無礙智、十八不共法、大慈大悲，及餘無量諸佛法行。無所得故。是時然燈佛記我當來世過一阿僧祇劫當作佛，號釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀、毘侈遮羅那、修伽度、路伽憊、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊。」

爾時諸天子白佛言：「世尊！甚希有是般若波羅蜜，能令諸菩薩摩訶薩得薩婆若，於色不取不捨故，於受想行識不取不捨故，乃至一切種智不取不捨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸天子白佛言：「世尊！甚希有是般若波羅蜜，能令諸菩薩摩訶薩得薩婆若，於色不取不捨故，於受想行識不取不捨故，乃至一切種智不取不捨故。」

爾時佛觀四眾和合——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷——及諸菩薩摩訶薩，并四天王天乃至阿迦尼吒諸天皆會坐。普觀是已，佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩、若比丘、若比丘尼、若優婆塞、若優婆夷、若諸天子、若諸天女，是般若波羅蜜，若聽受持親近讀誦、為他說正憶念、不離薩婆若心，諸天子！是人，魔若魔民不能得其便。何以故？是善男子、善女人，諦了知色空，空不能得空便，無相不能得無相便，無作不能得無作便。諦了知受想行識空，空不能得空便，乃至無作不能得無作便。乃至諦了知一切種智空，空不能得空便，乃至無作不能得無作便。何以故？是諸法自相性不可得，無事可得便，誰受惱者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛觀四眾和合——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷——及諸菩薩摩訶薩，并四天王天乃至阿迦尼吒諸天皆會坐。普觀是已，佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩、若比丘、若比丘尼、若優婆塞、若優婆夷、若諸天子、若諸天女，是般若波羅蜜，若聽受持親近讀誦、為他說正憶念、不離薩婆若心，諸天子！是人，魔若魔民不能得其便。何以故？是善男子、善女人，諦了知色空，空不能得空便，無相不能得無相便，無作不能得無作便。諦了知受想行識空，空不能得空便，乃至無作不能得無作便。乃至諦了知一切種智空，空不能得空便，乃至無作不能得無作便。何以故？是諸法自相性不可得，無事可得便，誰受惱者？

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人，人非人不能得其便。何以故？是善男子、善女人，一切眾生中善修慈心，悲、喜、捨心，以無所得故。憍尸迦！是善男子、善女人，終不橫死。何以故？是善男子、善女人行檀那波羅蜜，於一切眾生等心供給故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！是善男子、善女人，人非人不能得其便。何以故？是善男子、善女人，一切眾生中善修慈心，悲、喜、捨心，以無所得故。憍尸迦！是善男子、善女人，終不橫死。何以故？是善男子、善女人行檀那波羅蜜，於一切眾生等心供給故。

「復次，憍尸迦！三千大千世界四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天、光音天、遍淨天、廣果天，是諸天中有發阿耨多羅三藐三菩提心者，未聞是般若波羅蜜、未受持親近，是諸天子今應聞受持親近讀誦、正憶念、不離薩婆若心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！三千大千世界四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵天、光音天、遍淨天、廣果天，是諸天中有發阿耨多羅三藐三菩提心者，未聞是般若波羅蜜、未受持親近，是諸天子今應聞受持親近讀誦、正憶念、不離薩婆若心。

「復次，憍尸迦！諸善男子、善女人聞是般若波羅蜜，受持親近讀誦、正憶念、不離薩婆若心，是諸善男子、善女人，若在空舍、若在曠野、若人住處，終不怖畏。何以故？是善男子、善女人明於內空，以無所得故。明於外空乃至無法有法空，以無所得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！諸善男子、善女人聞是般若波羅蜜，受持親近讀誦、正憶念、不離薩婆若心，是諸善男子、善女人，若在空舍、若在曠野、若人住處，終不怖畏。何以故？是善男子、善女人明於內空，以無所得故。明於外空乃至無法有法空，以無所得故。」

爾時三千大千世界中諸四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，乃至首陀婆諸天，白佛言：「世尊！是善男子、善女人能受持般若波羅蜜，親近讀誦、正憶念、不離薩婆若心者，我等常當守護。何以故？世尊！以菩薩摩訶薩因緣故，斷三惡道、斷天人貧、斷諸災患疾病飢餓。以菩薩因緣故，便有十善道現於世間，四禪、四無量心、四無色定，檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至一切種智。以菩薩因緣故，世間便有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、諸王及轉輪聖王，四天王天乃至阿迦尼吒天。以菩薩因緣故，有須陀洹須陀洹果乃至阿羅漢阿羅漢果、辟支佛辟支佛道。以菩薩因緣故，有成就眾生、淨佛國土，便有諸佛出現於世，便有轉法輪，知有佛寶、法寶、比丘僧寶。世尊！以是因緣故，一切世間諸天及人、阿修羅，應守護是菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時三千大千世界中諸四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，乃至首陀婆諸天，白佛言：「世尊！是善男子、善女人能受持般若波羅蜜，親近讀誦、正憶念、不離薩婆若心者，我等常當守護。何以故？世尊！以菩薩摩訶薩因緣故，斷三惡道、斷天人貧、斷諸災患疾病飢餓。以菩薩因緣故，便有十善道現於世間，四禪、四無量心、四無色定，檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至一切種智。以菩薩因緣故，世間便有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家、諸王及轉輪聖王，四天王天乃至阿迦尼吒天。以菩薩因緣故，有須陀洹須陀洹果乃至阿羅漢阿羅漢果、辟支佛辟支佛道。以菩薩因緣故，有成就眾生、淨佛國土，便有諸佛出現於世，便有轉法輪，知有佛寶、法寶、比丘僧寶。世尊！以是因緣故，一切世間諸天及人、阿修羅，應守護是菩薩摩訶薩。」

佛語釋提桓因：「如是，如是！憍尸迦！以菩薩摩訶薩因緣故，斷三惡道乃至三寶出現於世。以是故，諸天及人、阿修羅，常應守護供養、恭敬尊重讚歎是菩薩摩訶薩。憍尸迦！供養恭敬尊重讚歎是菩薩摩訶薩，即是供養我。以是故，是諸菩薩摩訶薩，諸天及人、阿修羅，常應守護供養、恭敬尊重讚歎。憍尸迦！若三千大千世界滿中聲聞、辟支佛，譬如竹葦稻麻叢林。若有善男子、善女人供養恭敬、尊重讚歎。不如供養恭敬尊重讚歎初發心菩薩摩訶薩不離六波羅蜜所得福德。何以故？不以聲聞、辟支佛因緣故，有菩薩摩訶薩及諸佛出現於世。以有菩薩摩訶薩因緣故，有聲聞、辟支佛、諸佛出現於世。以是故，憍尸迦！是諸菩薩摩訶薩，一切世間諸天及人、阿修羅，常應守護供養恭敬尊重讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語釋提桓因：「如是，如是！憍尸迦！以菩薩摩訶薩因緣故，斷三惡道乃至三寶出現於世。以是故，諸天及人、阿修羅，常應守護供養、恭敬尊重讚歎是菩薩摩訶薩。憍尸迦！供養恭敬尊重讚歎是菩薩摩訶薩，即是供養我。以是故，是諸菩薩摩訶薩，諸天及人、阿修羅，常應守護供養、恭敬尊重讚歎。憍尸迦！若三千大千世界滿中聲聞、辟支佛，譬如竹葦稻麻叢林。若有善男子、善女人供養恭敬、尊重讚歎。不如供養恭敬尊重讚歎初發心菩薩摩訶薩不離六波羅蜜所得福德。何以故？不以聲聞、辟支佛因緣故，有菩薩摩訶薩及諸佛出現於世。以有菩薩摩訶薩因緣故，有聲聞、辟支佛、諸佛出現於世。以是故，憍尸迦！是諸菩薩摩訶薩，一切世間諸天及人、阿修羅，常應守護供養恭敬尊重讚歎。」

摩訶般若波羅蜜經滅諍品第三十一(丹本名為現功德品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經滅諍品第三十一(丹本名為現功德品)

爾時釋提桓因白佛言：「世尊！甚奇希有。諸菩薩摩訶薩，是般若波羅蜜若聞受持、親近讀誦、為他說、正憶念時，得如是今世功德。亦成就眾生、嚴淨佛國土。從一佛國至一佛國供養諸佛，所欲供養之具隨意即得。從諸佛聞法，至得阿耨多羅三藐三菩提終不中忘。亦得家成就、母成就、生成就、眷屬成就、相成就、光明成就、眼成就、耳成就、三昧成就、陀羅尼成就。是菩薩以方便力故，變身如佛，從一國至一國到無佛處，讚檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，讚四禪、四無量心、四無色定，讚四念處乃至十八不共法，以方便力而為說法，以三乘法度脫眾生，所謂聲聞、辟支佛、佛乘。世尊！快哉希有。受持般若波羅蜜，為已總攝五波羅蜜乃至十八不共法，亦攝須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、佛道，一切智、一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「世尊！甚奇希有。諸菩薩摩訶薩，是般若波羅蜜若聞受持、親近讀誦、為他說、正憶念時，得如是今世功德。亦成就眾生、嚴淨佛國土。從一佛國至一佛國供養諸佛，所欲供養之具隨意即得。從諸佛聞法，至得阿耨多羅三藐三菩提終不中忘。亦得家成就、母成就、生成就、眷屬成就、相成就、光明成就、眼成就、耳成就、三昧成就、陀羅尼成就。是菩薩以方便力故，變身如佛，從一國至一國到無佛處，讚檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，讚四禪、四無量心、四無色定，讚四念處乃至十八不共法，以方便力而為說法，以三乘法度脫眾生，所謂聲聞、辟支佛、佛乘。世尊！快哉希有。受持般若波羅蜜，為已總攝五波羅蜜乃至十八不共法，亦攝須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、佛道，一切智、一切種智。」

佛告釋提桓因：「如是，如是！憍尸迦！持般若波羅蜜，為已總攝五波羅蜜乃至一切種智。復次，憍尸迦！是般若波羅蜜受持親近讀誦、為他說、正憶念，是善男子、善女人所得今世功德，汝一心諦聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「如是，如是！憍尸迦！持般若波羅蜜，為已總攝五波羅蜜乃至一切種智。復次，憍尸迦！是般若波羅蜜受持親近讀誦、為他說、正憶念，是善男子、善女人所得今世功德，汝一心諦聽。」

釋提桓因言：「唯然，世尊！受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「唯然，世尊！受教。」

佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若有外道諸梵志、若魔若魔民、若增上慢人，欲乖錯破壞菩薩般若波羅蜜心。是諸人適生此心，即時滅去，終不從願。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩長夜行檀那波羅蜜，行尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅蜜。以眾生長夜貪諍故，菩薩悉捨內外物，安立眾生於檀那波羅蜜中。以眾生長夜破戒故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於戒。以眾生長夜鬪諍故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於忍辱。以眾生長夜懈怠故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於精進。以眾生長夜亂心故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於禪那。以眾生長夜愚癡故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於般若波羅蜜。以眾生長夜為愛結故流轉生死，是菩薩摩訶薩以方便力斷眾生愛結，安立眾生於四禪、四無量心、四無色定，四念處乃至八聖道分，空、無相、無作三昧。安立眾生於須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、佛道。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得現世功德、後世功德，得阿耨多羅三藐三菩提、轉法輪，所願滿足入無餘涅槃。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩後世功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「憍尸迦！若有外道諸梵志、若魔若魔民、若增上慢人，欲乖錯破壞菩薩般若波羅蜜心。是諸人適生此心，即時滅去，終不從願。何以故？憍尸迦！菩薩摩訶薩長夜行檀那波羅蜜，行尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅蜜。以眾生長夜貪諍故，菩薩悉捨內外物，安立眾生於檀那波羅蜜中。以眾生長夜破戒故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於戒。以眾生長夜鬪諍故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於忍辱。以眾生長夜懈怠故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於精進。以眾生長夜亂心故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於禪那。以眾生長夜愚癡故，菩薩悉捨內外法，安立眾生於般若波羅蜜。以眾生長夜為愛結故流轉生死，是菩薩摩訶薩以方便力斷眾生愛結，安立眾生於四禪、四無量心、四無色定，四念處乃至八聖道分，空、無相、無作三昧。安立眾生於須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、佛道。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜得現世功德、後世功德，得阿耨多羅三藐三菩提、轉法輪，所願滿足入無餘涅槃。憍尸迦！是為菩薩摩訶薩後世功德。

「復次，憍尸迦！善男子、善女人，是般若波羅蜜若聞受持親近讀誦、為他說、正憶念，其所住處，魔若魔民、若外道梵志、增上慢人，欲輕毀難問破壞般若波羅蜜，終不能成。其人惡心轉滅，功德轉增，聞是般若波羅蜜故，漸以三乘道得盡眾苦。譬如，憍尸迦！有藥名摩祇。有蛇飢行索食，見虫欲噉。虫趣藥所，藥氣力故，蛇不能前，即自還去。何以故？以是藥力能勝毒故。憍尸迦！摩祇藥有如是力。是善男子、善女人，是般若波羅蜜若聞受持親近讀誦、為他說、正憶念，若有種種鬪諍起，欲來破壞者，以般若波羅蜜威力故，隨所起處即疾消滅。其人即生善心增益功德。何以故？是般若波羅蜜能滅諸法諍亂。何等諸法？所謂婬、怒、癡、無明乃至大苦聚、諸蓋結使纏。我見、人見、眾生見，斷見常見、垢見淨見、有見無見。如是一切諸見，慳貪犯戒、瞋恚懈怠、亂意無智，常想樂想淨想我想，如是等愛行，著色著受想行識，著檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，著內空、外空、內外空乃至無法有法空，著四念處乃至十八不共法，著一切智、一切種智，著涅槃。是一切法諍亂，盡能消滅不令增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！善男子、善女人，是般若波羅蜜若聞受持親近讀誦、為他說、正憶念，其所住處，魔若魔民、若外道梵志、增上慢人，欲輕毀難問破壞般若波羅蜜，終不能成。其人惡心轉滅，功德轉增，聞是般若波羅蜜故，漸以三乘道得盡眾苦。譬如，憍尸迦！有藥名摩祇。有蛇飢行索食，見虫欲噉。虫趣藥所，藥氣力故，蛇不能前，即自還去。何以故？以是藥力能勝毒故。憍尸迦！摩祇藥有如是力。是善男子、善女人，是般若波羅蜜若聞受持親近讀誦、為他說、正憶念，若有種種鬪諍起，欲來破壞者，以般若波羅蜜威力故，隨所起處即疾消滅。其人即生善心增益功德。何以故？是般若波羅蜜能滅諸法諍亂。何等諸法？所謂婬、怒、癡、無明乃至大苦聚、諸蓋結使纏。我見、人見、眾生見，斷見常見、垢見淨見、有見無見。如是一切諸見，慳貪犯戒、瞋恚懈怠、亂意無智，常想樂想淨想我想，如是等愛行，著色著受想行識，著檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，著內空、外空、內外空乃至無法有法空，著四念處乃至十八不共法，著一切智、一切種智，著涅槃。是一切法諍亂，盡能消滅不令增長。

「復次，憍尸迦！三千大千世界中諸四天王天、諸釋提桓因、諸梵天王乃至阿迦尼吒天，常守護是善男子、善女人能聞受持般若波羅蜜，供養讀誦、為他說、正憶念般若波羅蜜者。十方現在諸佛亦共擁護是善男子、善女人能聞受持、供養讀誦、為他說、正憶念般若波羅蜜者。是善男子、善女人，不善法滅，善法轉增。所謂檀那波羅蜜轉增，以無所得故。乃至般若波羅蜜轉增，以無所得故。內空轉增，乃至無法有法空轉增，以無所得故。四念處乃至十八不共法轉增，以無所得故。諸三昧門、諸陀羅尼門、一切智、一切種智轉增，以無所得故。是善男子、善女人所說，人皆信受。親友堅固。不說無益之語，不為瞋恚所覆，不為憍慢、慳貪、嫉妬所覆。是人自不殺生，教人不殺生，讚歎不殺生法，亦歡喜讚歎不殺生者。自遠離不與取，亦教人遠離不與取，讚遠離不與取法，亦歡喜讚歎遠離不與取者。自不邪婬，教人不邪婬，讚不邪婬法，亦歡喜讚歎不邪婬者。自不妄語，教人不妄語，讚不妄語法，亦歡喜讚歎不妄語者。兩舌、惡口、無利益語亦如是。自不貪，教人不貪，讚不貪法，亦歡喜讚歎不貪者。不瞋惱、不邪見亦如是。自行檀那波羅蜜，教人行檀那波羅蜜，讚檀那波羅蜜法，亦歡喜讚歎行檀那波羅蜜者。自行尸羅波羅蜜，教人行尸羅波羅蜜，讚尸羅波羅蜜法，亦歡喜讚歎行尸羅波羅蜜者。自行羼提波羅蜜，教人行羼提波羅蜜，讚羼提波羅蜜法，亦歡喜讚歎行羼提波羅蜜者。自行毘梨耶波羅蜜，教人行毘梨耶波羅蜜，讚毘梨耶波羅蜜法，亦歡喜讚歎行毘梨耶波羅蜜者。自行禪那波羅蜜，教人行禪那波羅蜜，讚禪那波羅蜜法，亦歡喜讚歎行禪那波羅蜜者。自行般若波羅蜜，教人行般若波羅蜜，讚般若波羅蜜法，亦歡喜讚歎行般若波羅蜜者。自修內空，教人修內空，讚內空法，亦歡喜讚歎修內空者。乃至自修無法有法空，教人修無法有法空，讚無法有法空法，亦歡喜讚歎修無法有法空者。自入一切三昧中，教人入一切三昧中，讚一切三昧法，亦歡喜讚歎行一切三昧者。自得陀羅尼，教人得陀羅尼，讚陀羅尼法，亦歡喜讚歎得陀羅尼者。自入初禪，教人入初禪，讚初禪法，亦歡喜讚歎入初禪者。二禪、三禪、四禪亦如是。自入慈心中，教人入慈心，讚慈心法，亦歡喜讚歎入慈心者。悲、喜、捨心亦如是。自入無邊空處，教人入無邊空處，讚無邊空處法，亦歡喜讚歎入無邊空處者。無邊識處、無所有處、非有想非無想處亦如是。自修四念處，教人修四念處，讚四念處法，亦歡喜讚歎修四念處者。四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！三千大千世界中諸四天王天、諸釋提桓因、諸梵天王乃至阿迦尼吒天，常守護是善男子、善女人能聞受持般若波羅蜜，供養讀誦、為他說、正憶念般若波羅蜜者。十方現在諸佛亦共擁護是善男子、善女人能聞受持、供養讀誦、為他說、正憶念般若波羅蜜者。是善男子、善女人，不善法滅，善法轉增。所謂檀那波羅蜜轉增，以無所得故。乃至般若波羅蜜轉增，以無所得故。內空轉增，乃至無法有法空轉增，以無所得故。四念處乃至十八不共法轉增，以無所得故。諸三昧門、諸陀羅尼門、一切智、一切種智轉增，以無所得故。是善男子、善女人所說，人皆信受。親友堅固。不說無益之語，不為瞋恚所覆，不為憍慢、慳貪、嫉妬所覆。是人自不殺生，教人不殺生，讚歎不殺生法，亦歡喜讚歎不殺生者。自遠離不與取，亦教人遠離不與取，讚遠離不與取法，亦歡喜讚歎遠離不與取者。自不邪婬，教人不邪婬，讚不邪婬法，亦歡喜讚歎不邪婬者。自不妄語，教人不妄語，讚不妄語法，亦歡喜讚歎不妄語者。兩舌、惡口、無利益語亦如是。自不貪，教人不貪，讚不貪法，亦歡喜讚歎不貪者。不瞋惱、不邪見亦如是。自行檀那波羅蜜，教人行檀那波羅蜜，讚檀那波羅蜜法，亦歡喜讚歎行檀那波羅蜜者。自行尸羅波羅蜜，教人行尸羅波羅蜜，讚尸羅波羅蜜法，亦歡喜讚歎行尸羅波羅蜜者。自行羼提波羅蜜，教人行羼提波羅蜜，讚羼提波羅蜜法，亦歡喜讚歎行羼提波羅蜜者。自行毘梨耶波羅蜜，教人行毘梨耶波羅蜜，讚毘梨耶波羅蜜法，亦歡喜讚歎行毘梨耶波羅蜜者。自行禪那波羅蜜，教人行禪那波羅蜜，讚禪那波羅蜜法，亦歡喜讚歎行禪那波羅蜜者。自行般若波羅蜜，教人行般若波羅蜜，讚般若波羅蜜法，亦歡喜讚歎行般若波羅蜜者。自修內空，教人修內空，讚內空法，亦歡喜讚歎修內空者。乃至自修無法有法空，教人修無法有法空，讚無法有法空法，亦歡喜讚歎修無法有法空者。自入一切三昧中，教人入一切三昧中，讚一切三昧法，亦歡喜讚歎行一切三昧者。自得陀羅尼，教人得陀羅尼，讚陀羅尼法，亦歡喜讚歎得陀羅尼者。自入初禪，教人入初禪，讚初禪法，亦歡喜讚歎入初禪者。二禪、三禪、四禪亦如是。自入慈心中，教人入慈心，讚慈心法，亦歡喜讚歎入慈心者。悲、喜、捨心亦如是。自入無邊空處，教人入無邊空處，讚無邊空處法，亦歡喜讚歎入無邊空處者。無邊識處、無所有處、非有想非無想處亦如是。自修四念處，教人修四念處，讚四念處法，亦歡喜讚歎修四念處者。四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八

聖道分亦如是。自修空、無相、無作三昧，教人修空、無相、無作三昧，讚空、無相、無作三昧法，亦歡喜讚歎修空、無相、無作三昧者。自入八背捨，教人入八背捨，讚八背捨法，亦歡喜讚歎入八背捨者。自入九次第定，教人入九次第定，讚九次第定法，亦歡喜讚歎入九次第定者。自修佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，亦如是。自行無謬錯法，自行常捨法，教人行無謬錯法、常捨法，讚無錯謬法、常捨法法，亦歡喜讚歎行無錯謬法、常捨法者。自得一切種智，教人得一切種智，讚一切種智法，亦歡喜讚歎得一切種智者。是菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，所有布施與眾生共已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，以無所得故。所有持戒忍辱精進禪定智慧，與眾生共已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，以無所得故。是善男子、善女人，如是行六波羅蜜時，作是念：『我若不布施，當生貧窮家，不能成就眾生、淨佛國土，亦不能得一切種智。我若不持戒，當生三惡道中，尚不得人身，何況能成就眾生、淨佛國土、得一切種智。我若不修忍辱，則當諸根毀壞色不具足，不能得菩薩具足色身，眾生見者必至阿耨多羅三藐三菩提，亦不能得以具足色身成就眾生、淨佛國土、得一切種智。我若懈怠，不能得菩薩道，亦不能得成就眾生、淨佛國土、得一切種智。我若亂心，不能得生諸禪定，不能以此禪定成就眾生、淨佛國土、得一切種智。我若無智，不能得方便智，以方便智過聲聞、辟支佛地，成就眾生、淨佛國土、得一切種智。』是菩薩復如是思惟：『我不應隨慳貪故，不具足檀那波羅蜜。不應隨犯戒故，不具足尸羅波羅蜜。不應隨瞋恚故，不具足羼提波羅蜜。不應隨懈怠故，不具足毘梨耶波羅蜜。不應隨亂意故，不具足禪那波羅蜜。不應隨癡心故，不具足般若波羅蜜。若不具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，我終不能成就一切種智。』如是善男子、善女人，是般若波羅蜜受持親近讀誦、為他說、正憶念，亦不離薩婆若心，得是今世後世功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖道分亦如是。自修空、無相、無作三昧，教人修空、無相、無作三昧，讚空、無相、無作三昧法，亦歡喜讚歎修空、無相、無作三昧者。自入八背捨，教人入八背捨，讚八背捨法，亦歡喜讚歎入八背捨者。自入九次第定，教人入九次第定，讚九次第定法，亦歡喜讚歎入九次第定者。自修佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、十八不共法，亦如是。自行無謬錯法，自行常捨法，教人行無謬錯法、常捨法，讚無錯謬法、常捨法法，亦歡喜讚歎行無錯謬法、常捨法者。自得一切種智，教人得一切種智，讚一切種智法，亦歡喜讚歎得一切種智者。是菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，所有布施與眾生共已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，以無所得故。所有持戒忍辱精進禪定智慧，與眾生共已，迴向阿耨多羅三藐三菩提，以無所得故。是善男子、善女人，如是行六波羅蜜時，作是念：『我若不布施，當生貧窮家，不能成就眾生、淨佛國土，亦不能得一切種智。我若不持戒，當生三惡道中，尚不得人身，何況能成就眾生、淨佛國土、得一切種智。我若不修忍辱，則當諸根毀壞色不具足，不能得菩薩具足色身，眾生見者必至阿耨多羅三藐三菩提，亦不能得以具足色身成就眾生、淨佛國土、得一切種智。我若懈怠，不能得菩薩道，亦不能得成就眾生、淨佛國土、得一切種智。我若亂心，不能得生諸禪定，不能以此禪定成就眾生、淨佛國土、得一切種智。我若無智，不能得方便智，以方便智過聲聞、辟支佛地，成就眾生、淨佛國土、得一切種智。』是菩薩復如是思惟：『我不應隨慳貪故，不具足檀那波羅蜜。不應隨犯戒故，不具足尸羅波羅蜜。不應隨瞋恚故，不具足羼提波羅蜜。不應隨懈怠故，不具足毘梨耶波羅蜜。不應隨亂意故，不具足禪那波羅蜜。不應隨癡心故，不具足般若波羅蜜。若不具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，我終不能成就一切種智。』如是善男子、善女人，是般若波羅蜜受持親近讀誦、為他說、正憶念，亦不離薩婆若心，得是今世後世功德。」

釋提桓因白佛言：「世尊！希有。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜，為迴向薩婆若心故亦為不高心故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！希有。是菩薩摩訶薩般若波羅蜜，為迴向薩婆若心故亦為不高心故。」

佛告釋提桓因言：「憍尸迦！云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜，為迴向薩婆若心故亦為不高心故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「憍尸迦！云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜，為迴向薩婆若心故亦為不高心故？」

釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩，若行世間檀那波羅蜜，布施諸佛、辟支佛、聲聞及諸貧窮乞匃行路人。是菩薩無方便故，生高心。若行世間尸羅波羅蜜，言：『我行尸羅波羅蜜，我能具足尸羅波羅蜜。』無方便故，生高心。言：『我行羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，我行般若波羅蜜，我修般若波羅蜜。』以是世間般若波羅蜜無方便故，生高心。世尊！菩薩修世間四念處時，自念言：『我修四念處，我具足四念處。』無方便力故，生高心。『我修四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。』自念言：『我修空、無相、無作三昧。我修一切三昧門，當得一切陀羅尼門。我修佛十力、四無所畏、十八不共法，我當成就眾生，我當淨佛國土，我當得一切種智。』著吾我，無方便力故，生高心。世尊！如是菩薩摩訶薩行世間善法，著吾我故，生高心。世尊！若菩薩摩訶薩行出世間檀那波羅蜜，不得施者、不得受者、不得施物。如是菩薩摩訶薩行出世間檀那波羅蜜。為迴向薩婆若故，亦不生高心。行尸羅波羅蜜，尸羅不可得。行羼提波羅蜜，羼提不可得。行毘梨耶波羅蜜，毘梨耶不可得。行禪那波羅蜜，禪那不可得。行般若波羅蜜，般若不可得。修四念處，四念處不可得。乃至修十八不共法，十八不共法不可得。修大慈大悲，大慈大悲不可得。乃至修一切種智，一切種智不可得。世尊！如是菩薩摩訶薩般若波羅蜜，為迴向薩婆若故亦為不生高心故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩，若行世間檀那波羅蜜，布施諸佛、辟支佛、聲聞及諸貧窮乞匃行路人。是菩薩無方便故，生高心。若行世間尸羅波羅蜜，言：『我行尸羅波羅蜜，我能具足尸羅波羅蜜。』無方便故，生高心。言：『我行羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，我行般若波羅蜜，我修般若波羅蜜。』以是世間般若波羅蜜無方便故，生高心。世尊！菩薩修世間四念處時，自念言：『我修四念處，我具足四念處。』無方便力故，生高心。『我修四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。』自念言：『我修空、無相、無作三昧。我修一切三昧門，當得一切陀羅尼門。我修佛十力、四無所畏、十八不共法，我當成就眾生，我當淨佛國土，我當得一切種智。』著吾我，無方便力故，生高心。世尊！如是菩薩摩訶薩行世間善法，著吾我故，生高心。世尊！若菩薩摩訶薩行出世間檀那波羅蜜，不得施者、不得受者、不得施物。如是菩薩摩訶薩行出世間檀那波羅蜜。為迴向薩婆若故，亦不生高心。行尸羅波羅蜜，尸羅不可得。行羼提波羅蜜，羼提不可得。行毘梨耶波羅蜜，毘梨耶不可得。行禪那波羅蜜，禪那不可得。行般若波羅蜜，般若不可得。修四念處，四念處不可得。乃至修十八不共法，十八不共法不可得。修大慈大悲，大慈大悲不可得。乃至修一切種智，一切種智不可得。世尊！如是菩薩摩訶薩般若波羅蜜，為迴向薩婆若故亦為不生高心故。」