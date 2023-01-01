摩訶般若波羅蜜經
後秦 鳩摩羅什譯27卷CBETA T0223大于一万字 48 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
摩訶般若波羅蜜經卷第七
摩訶般若波羅蜜經卷第七
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
會宗品第二十四
會宗品第二十四
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時慧命富樓那彌多羅尼子白佛言：「世尊！佛使須菩提為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜，今乃說摩訶衍為？」
爾時慧命富樓那彌多羅尼子白佛言：「世尊！佛使須菩提為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜，今乃說摩訶衍為？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提白佛言：「世尊！我說摩訶衍，將無離般若波羅蜜耶？」
須菩提白佛言：「世尊！我說摩訶衍，將無離般若波羅蜜耶？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛言：「不也，須菩提！汝說摩訶衍，隨般若波羅蜜不離。何以故？一切所有善法、助道法，若聲聞法、若辟支佛法、若菩薩法、若佛法，是一切法皆攝入般若波羅蜜中。」
佛言：「不也，須菩提！汝說摩訶衍，隨般若波羅蜜不離。何以故？一切所有善法、助道法，若聲聞法、若辟支佛法、若菩薩法、若佛法，是一切法皆攝入般若波羅蜜中。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提白佛言：「世尊！何等諸善法、助道法、聲聞法、辟支佛法、菩薩法、佛法，皆攝入般若波羅蜜中？」
須菩提白佛言：「世尊！何等諸善法、助道法、聲聞法、辟支佛法、菩薩法、佛法，皆攝入般若波羅蜜中？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告須菩提：「所謂檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，四念處、四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空、無相、無作解脫門，佛十力、四無所畏、四無閡智、大慈大悲、十八不共法，無錯謬相常捨行。須菩提！是諸餘善法、助道法，若聲聞法、若辟支佛法、若菩薩法、若佛法，皆攝入般若波羅蜜中。須菩提！若菩薩摩訶薩摩訶衍，若般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，若色受想行識，眼色眼識、眼觸眼觸因緣生諸受，乃至意法意識、意觸意觸因緣生諸受，地種乃至識種，四念處乃至八聖道分，空、無相、無作解脫門，及諸善法，若有漏若無漏、若有為若無為，若苦諦、集諦、滅諦、道諦，若欲界、若色界、若無色界，若內空乃至無法有法空，諸三昧門、諸陀羅尼門，佛十力乃至十八不共法，若佛法、佛法性、如、實際、不可思議性、涅槃，是一切諸法皆不合不散、無色無形無對無閡無等，一相所謂無相。須菩提！以是因緣故，汝所說摩訶衍隨順般若波羅蜜。何以故？須菩提！摩訶衍不異般若波羅蜜，般若波羅蜜不異摩訶衍，般若波羅蜜、摩訶衍無二無別。檀那波羅蜜不異摩訶衍，摩訶衍不異檀那波羅蜜，檀那波羅蜜、摩訶衍無二無別。乃至禪那波羅蜜亦如是。須菩提！四念處不異摩訶衍，摩訶衍不異四念處，四念處、摩訶衍無二無別。乃至十八不共法不異摩訶衍，摩訶衍不異十八不共法，十八不共法、摩訶衍無二無別。以是因緣故，須菩提！汝說摩訶衍即是說般若波羅蜜。」
佛告須菩提：「所謂檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，四念處、四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空、無相、無作解脫門，佛十力、四無所畏、四無閡智、大慈大悲、十八不共法，無錯謬相常捨行。須菩提！是諸餘善法、助道法，若聲聞法、若辟支佛法、若菩薩法、若佛法，皆攝入般若波羅蜜中。須菩提！若菩薩摩訶薩摩訶衍，若般若波羅蜜、禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，若色受想行識，眼色眼識、眼觸眼觸因緣生諸受，乃至意法意識、意觸意觸因緣生諸受，地種乃至識種，四念處乃至八聖道分，空、無相、無作解脫門，及諸善法，若有漏若無漏、若有為若無為，若苦諦、集諦、滅諦、道諦，若欲界、若色界、若無色界，若內空乃至無法有法空，諸三昧門、諸陀羅尼門，佛十力乃至十八不共法，若佛法、佛法性、如、實際、不可思議性、涅槃，是一切諸法皆不合不散、無色無形無對無閡無等，一相所謂無相。須菩提！以是因緣故，汝所說摩訶衍隨順般若波羅蜜。何以故？須菩提！摩訶衍不異般若波羅蜜，般若波羅蜜不異摩訶衍，般若波羅蜜、摩訶衍無二無別。檀那波羅蜜不異摩訶衍，摩訶衍不異檀那波羅蜜，檀那波羅蜜、摩訶衍無二無別。乃至禪那波羅蜜亦如是。須菩提！四念處不異摩訶衍，摩訶衍不異四念處，四念處、摩訶衍無二無別。乃至十八不共法不異摩訶衍，摩訶衍不異十八不共法，十八不共法、摩訶衍無二無別。以是因緣故，須菩提！汝說摩訶衍即是說般若波羅蜜。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
摩訶般若波羅蜜經十無品第二十五
摩訶般若波羅蜜經十無品第二十五
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
慧命須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩前際不可得，後際不可得，中際不可得，色無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。受想行識無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。色是菩薩摩訶薩，是亦不可得。受想行識是菩薩摩訶薩，是亦不可得。如是，世尊！於一切種、一切處求菩薩不可得。世尊！我當教何等菩薩摩訶薩般若波羅蜜？世尊！菩薩摩訶薩但有名字。如說我名字，我畢竟不生。如我諸法亦如是無自性。何等色畢竟不生？何等受想行識畢竟不生？世尊！是畢竟不生不名為色，是畢竟不生不名為受想行識。世尊！若畢竟不生法，當教是般若波羅蜜耶？離畢竟不生亦無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩聞作是說，心不沒不悔不驚不怖不畏，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜。」
慧命須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩前際不可得，後際不可得，中際不可得，色無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。受想行識無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。色是菩薩摩訶薩，是亦不可得。受想行識是菩薩摩訶薩，是亦不可得。如是，世尊！於一切種、一切處求菩薩不可得。世尊！我當教何等菩薩摩訶薩般若波羅蜜？世尊！菩薩摩訶薩但有名字。如說我名字，我畢竟不生。如我諸法亦如是無自性。何等色畢竟不生？何等受想行識畢竟不生？世尊！是畢竟不生不名為色，是畢竟不生不名為受想行識。世尊！若畢竟不生法，當教是般若波羅蜜耶？離畢竟不生亦無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。若菩薩聞作是說，心不沒不悔不驚不怖不畏，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗問須菩提：「何因緣故，言菩薩摩訶薩前際不可得，後際不可得，中際不可得？須菩提！何因緣故，言色無邊故，當知菩薩亦無邊。受想行識無邊故，當知菩薩亦無邊。須菩提！何因緣故，言色是菩薩，是亦不可得，受想行識是菩薩，是亦不可得？須菩提！何因緣故，言於一切種、一切處菩薩不可得，當教何等菩薩般若波羅蜜？須菩提！何因緣故，言菩薩摩訶薩但有名字？須菩提！何因緣故，言如說我名字，我畢竟不生？如我諸法亦如是無自性。何等色畢竟不生？何等受想行識畢竟不生？須菩提！何因緣故，言畢竟不生不名為色，畢竟不生不名為受想行識？須菩提！何因緣故，言若畢竟不生法，當教是般若波羅蜜耶？須菩提！何因緣故，言離畢竟不生亦無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提？須菩提！何因緣故，言若菩薩聞作是說，心不沒不悔不驚不怖不畏，若能如是行，是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜？」
舍利弗問須菩提：「何因緣故，言菩薩摩訶薩前際不可得，後際不可得，中際不可得？須菩提！何因緣故，言色無邊故，當知菩薩亦無邊。受想行識無邊故，當知菩薩亦無邊。須菩提！何因緣故，言色是菩薩，是亦不可得，受想行識是菩薩，是亦不可得？須菩提！何因緣故，言於一切種、一切處菩薩不可得，當教何等菩薩般若波羅蜜？須菩提！何因緣故，言菩薩摩訶薩但有名字？須菩提！何因緣故，言如說我名字，我畢竟不生？如我諸法亦如是無自性。何等色畢竟不生？何等受想行識畢竟不生？須菩提！何因緣故，言畢竟不生不名為色，畢竟不生不名為受想行識？須菩提！何因緣故，言若畢竟不生法，當教是般若波羅蜜耶？須菩提！何因緣故，言離畢竟不生亦無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提？須菩提！何因緣故，言若菩薩聞作是說，心不沒不悔不驚不怖不畏，若能如是行，是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時須菩提報舍利弗言：「眾生無所有故，菩薩前際不可得。眾生空故，菩薩前際不可得。眾生離故，菩薩前際不可得。舍利弗！色無有故，菩薩前際不可得；受想行識無有故，菩薩前際不可得。色空故，菩薩前際不可得；受想行識空故，菩薩前際不可得。色離故，菩薩前際不可得；受想行識離故，菩薩前際不可得。舍利弗！色性無故，菩薩前際不可得；受想行識性無故，菩薩前際不可得。舍利弗！檀那波羅蜜無有故，菩薩前際不可得；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜無有故，菩薩前際不可得。何以故？舍利弗！空中前際不可得，後際不可得，中際不可得。空不異菩薩，菩薩不異前際。舍利弗！空、菩薩、前際是諸法無二無別。以是因緣故，舍利弗！菩薩前際不可得。舍利弗！檀那波羅蜜空故，檀那波羅蜜離故，檀那波羅蜜性無故，菩薩前際不可得；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜空故，般若波羅蜜離故，般若波羅蜜性無故，菩薩前際不可得。何以故？舍利弗！空中前際不可得，後際不可得，中際不可得。空不異菩薩亦不異前際。舍利弗！空、菩薩、前際無二無別。以是因緣故，舍利弗！菩薩、前際不可得。
爾時須菩提報舍利弗言：「眾生無所有故，菩薩前際不可得。眾生空故，菩薩前際不可得。眾生離故，菩薩前際不可得。舍利弗！色無有故，菩薩前際不可得；受想行識無有故，菩薩前際不可得。色空故，菩薩前際不可得；受想行識空故，菩薩前際不可得。色離故，菩薩前際不可得；受想行識離故，菩薩前際不可得。舍利弗！色性無故，菩薩前際不可得；受想行識性無故，菩薩前際不可得。舍利弗！檀那波羅蜜無有故，菩薩前際不可得；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜無有故，菩薩前際不可得。何以故？舍利弗！空中前際不可得，後際不可得，中際不可得。空不異菩薩，菩薩不異前際。舍利弗！空、菩薩、前際是諸法無二無別。以是因緣故，舍利弗！菩薩前際不可得。舍利弗！檀那波羅蜜空故，檀那波羅蜜離故，檀那波羅蜜性無故，菩薩前際不可得；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜空故，般若波羅蜜離故，般若波羅蜜性無故，菩薩前際不可得。何以故？舍利弗！空中前際不可得，後際不可得，中際不可得。空不異菩薩亦不異前際。舍利弗！空、菩薩、前際無二無別。以是因緣故，舍利弗！菩薩、前際不可得。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！內空無所有故，菩薩前際不可得，乃至無法有法空無所有故，菩薩前際不可得；內空空故，內空離故，內空性無故，乃至無法有法空空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。
「復次，舍利弗！內空無所有故，菩薩前際不可得，乃至無法有法空無所有故，菩薩前際不可得；內空空故，內空離故，內空性無故，乃至無法有法空空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！四念處無所有故，菩薩前際不可得；四念處空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。乃至十八不共法無所有故，菩薩前際不可得；十八不共法空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。以是因緣故，舍利弗！菩薩前際不可得。
「復次，舍利弗！四念處無所有故，菩薩前際不可得；四念處空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。乃至十八不共法無所有故，菩薩前際不可得；十八不共法空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。以是因緣故，舍利弗！菩薩前際不可得。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！一切三昧門、一切陀羅尼門無有故，菩薩前際不可得；三昧門、陀羅尼門空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。
「復次，舍利弗！一切三昧門、一切陀羅尼門無有故，菩薩前際不可得；三昧門、陀羅尼門空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！法性無有故，菩薩前際不可得；法性空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。
「復次，舍利弗！法性無有故，菩薩前際不可得；法性空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！如無有故、空故、離故、性無故，實際無有故、空故、離故、性無故，不可思議性無有故、空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。
「復次，舍利弗！如無有故、空故、離故、性無故，實際無有故、空故、離故、性無故，不可思議性無有故、空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。餘如上說。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，舍利弗！聲聞無有故，菩薩前際不可得；聲聞空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。辟支佛無有故、空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。佛無有故、空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。阿耨多羅三藐三菩提無有故乃至性無故，菩薩前際不可得。復次，一切種智無有故乃至性無故，菩薩前際不可得。何以故？舍利弗！空，前際不可得，後際不可得，中際不可得，菩薩不可得。舍利弗！空不異菩薩亦不異前際。空、菩薩、前際，是諸法無二無別。以是因緣故，舍利弗！菩薩前際不可得，後際、中際亦如是。
「復次，舍利弗！聲聞無有故，菩薩前際不可得；聲聞空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。辟支佛無有故、空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。佛無有故、空故、離故、性無故，菩薩前際不可得。阿耨多羅三藐三菩提無有故乃至性無故，菩薩前際不可得。復次，一切種智無有故乃至性無故，菩薩前際不可得。何以故？舍利弗！空，前際不可得，後際不可得，中際不可得，菩薩不可得。舍利弗！空不異菩薩亦不異前際。空、菩薩、前際，是諸法無二無別。以是因緣故，舍利弗！菩薩前際不可得，後際、中際亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如舍利弗言，色無邊故，當知菩薩亦無邊，受想行識無邊故，當知菩薩亦無邊。舍利弗！色如虛空，受想行識如虛空。何以故？舍利弗！如虛空，邊不可得、中不可得。無邊無中故，但說名虛空。如是，舍利弗！色，邊不可得、中不可得，是色空故，空中亦無邊亦無中。受想行識，邊不可得、中不可得，識空故，空中亦無邊亦無中。以是因緣故，舍利弗！色無邊故，當知菩薩亦無邊；受想行識無邊故，當知菩薩亦無邊。乃至十八不共法亦如是。
「如舍利弗言，色無邊故，當知菩薩亦無邊，受想行識無邊故，當知菩薩亦無邊。舍利弗！色如虛空，受想行識如虛空。何以故？舍利弗！如虛空，邊不可得、中不可得。無邊無中故，但說名虛空。如是，舍利弗！色，邊不可得、中不可得，是色空故，空中亦無邊亦無中。受想行識，邊不可得、中不可得，識空故，空中亦無邊亦無中。以是因緣故，舍利弗！色無邊故，當知菩薩亦無邊；受想行識無邊故，當知菩薩亦無邊。乃至十八不共法亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如舍利弗言，色是菩薩，是亦不可得；受想行識是菩薩，是亦不可得。舍利弗！色色相空，受想行識識相空。檀那波羅蜜檀那波羅蜜相空，乃至般若波羅蜜亦如是。內空內空相空，乃至無法有法空無法有法空相空。四念處四念處相空，乃至十八不共法十八不共法相空。如、法性、實際、不可思議性不可思議性相空。三昧門三昧門相空，陀羅尼門陀羅尼門相空，一切智一切智相空，道智道智相空，一切種智一切種智相空。聲聞乘聲聞乘相空，辟支佛乘辟支佛乘相空，佛乘佛乘相空。聲聞人聲聞人相空，辟支佛人辟支佛人相空，佛佛相空。空中色不可得，受想行識不可得。以是因緣故，舍利弗！色是菩薩，是亦不可得；受想行識是菩薩，是亦不可得。
「如舍利弗言，色是菩薩，是亦不可得；受想行識是菩薩，是亦不可得。舍利弗！色色相空，受想行識識相空。檀那波羅蜜檀那波羅蜜相空，乃至般若波羅蜜亦如是。內空內空相空，乃至無法有法空無法有法空相空。四念處四念處相空，乃至十八不共法十八不共法相空。如、法性、實際、不可思議性不可思議性相空。三昧門三昧門相空，陀羅尼門陀羅尼門相空，一切智一切智相空，道智道智相空，一切種智一切種智相空。聲聞乘聲聞乘相空，辟支佛乘辟支佛乘相空，佛乘佛乘相空。聲聞人聲聞人相空，辟支佛人辟支佛人相空，佛佛相空。空中色不可得，受想行識不可得。以是因緣故，舍利弗！色是菩薩，是亦不可得；受想行識是菩薩，是亦不可得。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如舍利弗言，何因緣故，於一切種、一切處菩薩不可得，當教何等菩薩般若波羅蜜？舍利弗！色色中不可得，色受中不可得；受受中不可得，受色中不可得，受想中不可得；想想中不可得，想色受中不可得，想行中不可得；行行中不可得，行色受想中不可得，行識中不可得；識識中不可得，識色受想行中不可得。舍利弗！眼眼中不可得，眼耳中不可得；耳耳中不可得，耳眼中不可得，耳鼻中不可得；鼻鼻中不可得，鼻眼耳中不可得，鼻舌中不可得；舌舌中不可得，舌眼耳鼻中不可得，舌身中不可得；身身中不可得，身眼耳鼻舌中不可得，身意中不可得；意意中不可得，意眼耳鼻舌身中不可得。六入、六識、六觸，六觸因緣生受亦如是。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切三昧門、一切陀羅尼門，性法乃至辟支佛法，初地乃至十地，一切智、道種智、一切種智亦如是。須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛亦如是。菩薩菩薩中不可得，菩薩般若波羅蜜中不可得；般若波羅蜜般若波羅蜜中不可得，般若波羅蜜菩薩中不可得，般若波羅蜜中教化無所有不可得；教化中教化無所有不可得，教化中菩薩及般若波羅蜜無所有不可得。舍利弗！如是一切法無所有不可得。以是因緣故，於一切種、一切處菩薩不可得，當教何等菩薩般若波羅蜜？
「如舍利弗言，何因緣故，於一切種、一切處菩薩不可得，當教何等菩薩般若波羅蜜？舍利弗！色色中不可得，色受中不可得；受受中不可得，受色中不可得，受想中不可得；想想中不可得，想色受中不可得，想行中不可得；行行中不可得，行色受想中不可得，行識中不可得；識識中不可得，識色受想行中不可得。舍利弗！眼眼中不可得，眼耳中不可得；耳耳中不可得，耳眼中不可得，耳鼻中不可得；鼻鼻中不可得，鼻眼耳中不可得，鼻舌中不可得；舌舌中不可得，舌眼耳鼻中不可得，舌身中不可得；身身中不可得，身眼耳鼻舌中不可得，身意中不可得；意意中不可得，意眼耳鼻舌身中不可得。六入、六識、六觸，六觸因緣生受亦如是。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切三昧門、一切陀羅尼門，性法乃至辟支佛法，初地乃至十地，一切智、道種智、一切種智亦如是。須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛亦如是。菩薩菩薩中不可得，菩薩般若波羅蜜中不可得；般若波羅蜜般若波羅蜜中不可得，般若波羅蜜菩薩中不可得，般若波羅蜜中教化無所有不可得；教化中教化無所有不可得，教化中菩薩及般若波羅蜜無所有不可得。舍利弗！如是一切法無所有不可得。以是因緣故，於一切種、一切處菩薩不可得，當教何等菩薩般若波羅蜜？
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如舍利弗言，何因緣故，說菩薩摩訶薩但有假名？舍利弗！色是假名，受想行識是假名。色名非色，受想行識名非識。何以故？名名相空，若空則非菩薩。以是因緣故，舍利弗！菩薩但有假名。復次，舍利弗！檀那波羅蜜但有名字，名字中非有檀那波羅蜜，檀那波羅蜜中非有名字。以是因緣故，菩薩但有假名。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜但有名字，名字中無有般若波羅蜜，般若波羅蜜中無有名字。以是因緣故，菩薩但有假名。舍利弗！內空但有名字，乃至無法有法空但有名字。名字中無內空，內空中無名字。何以故？名字、內空俱不可得。乃至無法有法空亦如是。以是因緣故，舍利弗！菩薩但有假名。舍利弗！四念處但有名字，乃至十八不共法但有名字。一切三昧門、一切陀羅尼門，乃至一切種智亦如是。以是因緣故，舍利弗！我說菩薩但有假名。
「如舍利弗言，何因緣故，說菩薩摩訶薩但有假名？舍利弗！色是假名，受想行識是假名。色名非色，受想行識名非識。何以故？名名相空，若空則非菩薩。以是因緣故，舍利弗！菩薩但有假名。復次，舍利弗！檀那波羅蜜但有名字，名字中非有檀那波羅蜜，檀那波羅蜜中非有名字。以是因緣故，菩薩但有假名。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜但有名字，名字中無有般若波羅蜜，般若波羅蜜中無有名字。以是因緣故，菩薩但有假名。舍利弗！內空但有名字，乃至無法有法空但有名字。名字中無內空，內空中無名字。何以故？名字、內空俱不可得。乃至無法有法空亦如是。以是因緣故，舍利弗！菩薩但有假名。舍利弗！四念處但有名字，乃至十八不共法但有名字。一切三昧門、一切陀羅尼門，乃至一切種智亦如是。以是因緣故，舍利弗！我說菩薩但有假名。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如舍利弗言，何因緣故，說我名字畢竟不生？舍利弗！我畢竟不可得，云何當有生？乃至知者、見者畢竟不可得，云何當有生？舍利弗！色畢竟不可得，云何當有生？受想行識畢竟不可得，云何當有生？眼畢竟不可得，乃至意觸因緣生受畢竟不可得，云何當有生？檀那波羅蜜畢竟不可得，乃至般若波羅蜜畢竟不可得，云何當有生！內空畢竟不可得，乃至無法有法空畢竟不可得，云何當有生？四念處畢竟不可得，乃至十八不共法畢竟不可得，云何當有生？諸三昧門、諸陀羅尼門畢竟不可得，云何當有生？聲聞乃至佛畢竟不可得，云何當有生？以是因緣故，舍利弗！我說如我名字，我亦畢竟不生。
「如舍利弗言，何因緣故，說我名字畢竟不生？舍利弗！我畢竟不可得，云何當有生？乃至知者、見者畢竟不可得，云何當有生？舍利弗！色畢竟不可得，云何當有生？受想行識畢竟不可得，云何當有生？眼畢竟不可得，乃至意觸因緣生受畢竟不可得，云何當有生？檀那波羅蜜畢竟不可得，乃至般若波羅蜜畢竟不可得，云何當有生！內空畢竟不可得，乃至無法有法空畢竟不可得，云何當有生？四念處畢竟不可得，乃至十八不共法畢竟不可得，云何當有生？諸三昧門、諸陀羅尼門畢竟不可得，云何當有生？聲聞乃至佛畢竟不可得，云何當有生？以是因緣故，舍利弗！我說如我名字，我亦畢竟不生。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如舍利弗所言，如我諸法亦如是無自性。舍利弗！諸法和合生故無自性。舍利弗！何等和合生無自性？舍利弗！色和合生無自性，受想行識和合生無自性。眼和合生無自性，乃至意和合生無自性。色乃至法，眼界乃至法界，地種乃至識種，眼觸乃至意觸，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，和合生無自性。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，和合生無自性。四念處乃至十八不共法，和合生無自性。復次，舍利弗！一切法無常亦不失。」
「如舍利弗所言，如我諸法亦如是無自性。舍利弗！諸法和合生故無自性。舍利弗！何等和合生無自性？舍利弗！色和合生無自性，受想行識和合生無自性。眼和合生無自性，乃至意和合生無自性。色乃至法，眼界乃至法界，地種乃至識種，眼觸乃至意觸，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，和合生無自性。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，和合生無自性。四念處乃至十八不共法，和合生無自性。復次，舍利弗！一切法無常亦不失。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗問須菩提：「何等法無常亦不失？」
舍利弗問須菩提：「何等法無常亦不失？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「色無常亦不失，受想行識無常亦不失。何以故？法若無常，即是動相、即是空相。以是因緣故，舍利弗！一切有為法無常亦不失。復次，舍利弗！若有漏法、若無漏法，若有記法、若無記法。何以故？若法無常，即是動相、即是空相。以是因緣故，舍利弗！一切作法無常亦不失。復次，舍利弗！一切法非常非滅。」
須菩提言：「色無常亦不失，受想行識無常亦不失。何以故？法若無常，即是動相、即是空相。以是因緣故，舍利弗！一切有為法無常亦不失。復次，舍利弗！若有漏法、若無漏法，若有記法、若無記法。何以故？若法無常，即是動相、即是空相。以是因緣故，舍利弗！一切作法無常亦不失。復次，舍利弗！一切法非常非滅。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗言：「何等法非常非滅？」
舍利弗言：「何等法非常非滅？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「色非常非滅。何以故？性自爾。受想行識非常非滅。何以故？性自爾。乃至意觸因緣生受非常非滅。何以故？性自爾。以是因緣故，舍利弗！諸法和合生無自性。
須菩提言：「色非常非滅。何以故？性自爾。受想行識非常非滅。何以故？性自爾。乃至意觸因緣生受非常非滅。何以故？性自爾。以是因緣故，舍利弗！諸法和合生無自性。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如舍利弗所言，何因緣故，色畢竟不生？受想行識畢竟不生？」
「如舍利弗所言，何因緣故，色畢竟不生？受想行識畢竟不生？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「色非作法，受想行識非作法。何以故？作者不可得故。舍利弗！眼非作法。何以故？作者不可得故。乃至意亦如是。眼界乃至意觸因緣生受亦如是。復次，舍利弗！一切諸法皆非起非作。何以故？作者不可得故。以是因緣故，舍利弗！色畢竟不生，受想行識畢竟不生。
須菩提言：「色非作法，受想行識非作法。何以故？作者不可得故。舍利弗！眼非作法。何以故？作者不可得故。乃至意亦如是。眼界乃至意觸因緣生受亦如是。復次，舍利弗！一切諸法皆非起非作。何以故？作者不可得故。以是因緣故，舍利弗！色畢竟不生，受想行識畢竟不生。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如舍利弗所言，何因緣故，畢竟不生是不名為色，畢竟不生是不名受想行識？」
「如舍利弗所言，何因緣故，畢竟不生是不名為色，畢竟不生是不名受想行識？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「色性空，是空無生無滅無住異。受想行識性空，是空無生無滅無住異。眼乃至一切有為法性空，是空無生無滅無住異。以是因緣故，舍利弗！畢竟不生不名色，畢竟不生不名受想行識。
須菩提言：「色性空，是空無生無滅無住異。受想行識性空，是空無生無滅無住異。眼乃至一切有為法性空，是空無生無滅無住異。以是因緣故，舍利弗！畢竟不生不名色，畢竟不生不名受想行識。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如舍利弗所言，何因緣故，畢竟不生法當教是般若波羅蜜耶？」
「如舍利弗所言，何因緣故，畢竟不生法當教是般若波羅蜜耶？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「畢竟不生即是般若波羅蜜，般若波羅蜜即是畢竟不生。般若波羅蜜、畢竟不生無二無別。以是因緣故，舍利弗！我說畢竟不生當教是般若波羅蜜耶？
須菩提言：「畢竟不生即是般若波羅蜜，般若波羅蜜即是畢竟不生。般若波羅蜜、畢竟不生無二無別。以是因緣故，舍利弗！我說畢竟不生當教是般若波羅蜜耶？
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如舍利弗所言，何因緣故，離畢竟不生無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提？」
「如舍利弗所言，何因緣故，離畢竟不生無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見畢竟不生異般若波羅蜜，亦不見畢竟不生異菩薩。畢竟不生及菩薩無二無別。不見畢竟不生異色。何以故？是畢竟不生及色無二無別。不見畢竟不生異受想行識。何以故？畢竟不生、受想行識無二無別。乃至一切種智亦如是。以是因緣故，舍利弗！離畢竟不生無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。
須菩提言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見畢竟不生異般若波羅蜜，亦不見畢竟不生異菩薩。畢竟不生及菩薩無二無別。不見畢竟不生異色。何以故？是畢竟不生及色無二無別。不見畢竟不生異受想行識。何以故？畢竟不生、受想行識無二無別。乃至一切種智亦如是。以是因緣故，舍利弗！離畢竟不生無菩薩行阿耨多羅三藐三菩提。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「如舍利弗所言，何因緣故，菩薩聞作是說，心不沒不悔不驚不怖不畏，是名菩薩行般若波羅蜜？」
「如舍利弗所言，何因緣故，菩薩聞作是說，心不沒不悔不驚不怖不畏，是名菩薩行般若波羅蜜？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「菩薩摩訶薩不見諸法有覺知想，見一切諸法如夢、如響、如幻、如焰、如影、如化。舍利弗！以是因緣故，菩薩聞作是說，心不沒不悔不驚不怖不畏。」
須菩提言：「菩薩摩訶薩不見諸法有覺知想，見一切諸法如夢、如響、如幻、如焰、如影、如化。舍利弗！以是因緣故，菩薩聞作是說，心不沒不悔不驚不怖不畏。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是觀諸法，是時菩薩摩訶薩不受色、不示色、不住色、不著色，亦不言是色。受想行識亦不受、不示、不住、不著，亦不言是受想行識。眼不受、不示、不住、不著、亦不言是眼。耳鼻舌身意不受、不示、不住、不著，亦不言是意。檀那波羅蜜不受，不示，不住，不著，亦不言是檀那波羅蜜。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，不受、不示、不住、不著，亦不言是般若波羅蜜。內空不受、不示、不住、不著，亦不言是內空。乃至無法有法空亦如是。復次，世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，四念處不受、不示、不住、不著，亦不言是四念處。乃至十八不共法不受、不示、不住、不著，亦不言是十八不共法。一切三昧門、一切陀羅尼門乃至一切種智，不受、不示、不住、不著，亦不言是一切種智。復次，世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見色乃至不見一切種智。何以故？色不生是非色，受想行識不生是非識。眼不生是非眼，耳鼻舌身意不生是非意。檀那波羅蜜不生是非檀那波羅蜜，乃至般若波羅蜜不生是非般若波羅蜜。何以故？色、不生不二不別。乃至般若波羅蜜、不生不二不別。內空、不生是非內空，乃至無法有法空不生是非無法有法空。何以故？內空乃至無法有法空、不生不二不別。世尊！四念處不生非四念處。何以故？四念處、不生不二不別。何以故？世尊！是不生法非一非二非三非異。以是故，四念處、不生不二不別。乃至十八不共法不生非十八不共法。何以故。十八不共法、不生不二不別。何以故？世尊！是不生法非一非二非三非異。以是故，十八不共法不生非十八不共法。世尊！如不生是非如，乃至不可思議性不生是非不可思議性。世尊！是阿耨多羅三藐三菩提不生，一切智、一切種智不生是非一切種智。何以故？是阿耨多羅三藐三菩提乃至一切種智、不生不二不別。何以故？世尊！是不生非一非二非三非異。以是故，乃至一切種智不生非一切種智。世尊！色不滅相是非色。何以故？色及不滅相不二不別。何以故？世尊！是不滅法非一非二非三非異。以是故，色不滅相是非色，受想行識不滅相是非識。何以故？識及不滅不二不別。何以故？世尊！是不滅法非一非二非三非異。以是故，識不滅是非識。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法亦如是。世尊！以是故，色入無二法數，受想行識入無二法數，乃至一切種智入無二法數。」
須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是觀諸法，是時菩薩摩訶薩不受色、不示色、不住色、不著色，亦不言是色。受想行識亦不受、不示、不住、不著，亦不言是受想行識。眼不受、不示、不住、不著、亦不言是眼。耳鼻舌身意不受、不示、不住、不著，亦不言是意。檀那波羅蜜不受，不示，不住，不著，亦不言是檀那波羅蜜。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，不受、不示、不住、不著，亦不言是般若波羅蜜。內空不受、不示、不住、不著，亦不言是內空。乃至無法有法空亦如是。復次，世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，四念處不受、不示、不住、不著，亦不言是四念處。乃至十八不共法不受、不示、不住、不著，亦不言是十八不共法。一切三昧門、一切陀羅尼門乃至一切種智，不受、不示、不住、不著，亦不言是一切種智。復次，世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見色乃至不見一切種智。何以故？色不生是非色，受想行識不生是非識。眼不生是非眼，耳鼻舌身意不生是非意。檀那波羅蜜不生是非檀那波羅蜜，乃至般若波羅蜜不生是非般若波羅蜜。何以故？色、不生不二不別。乃至般若波羅蜜、不生不二不別。內空、不生是非內空，乃至無法有法空不生是非無法有法空。何以故？內空乃至無法有法空、不生不二不別。世尊！四念處不生非四念處。何以故？四念處、不生不二不別。何以故？世尊！是不生法非一非二非三非異。以是故，四念處、不生不二不別。乃至十八不共法不生非十八不共法。何以故。十八不共法、不生不二不別。何以故？世尊！是不生法非一非二非三非異。以是故，十八不共法不生非十八不共法。世尊！如不生是非如，乃至不可思議性不生是非不可思議性。世尊！是阿耨多羅三藐三菩提不生，一切智、一切種智不生是非一切種智。何以故？是阿耨多羅三藐三菩提乃至一切種智、不生不二不別。何以故？世尊！是不生非一非二非三非異。以是故，乃至一切種智不生非一切種智。世尊！色不滅相是非色。何以故？色及不滅相不二不別。何以故？世尊！是不滅法非一非二非三非異。以是故，色不滅相是非色，受想行識不滅相是非識。何以故？識及不滅不二不別。何以故？世尊！是不滅法非一非二非三非異。以是故，識不滅是非識。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法亦如是。世尊！以是故，色入無二法數，受想行識入無二法數，乃至一切種智入無二法數。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
摩訶般若波羅蜜經無生品第二十六
摩訶般若波羅蜜經無生品第二十六
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時慧命舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀諸法。何等是菩薩？何等是般若波羅蜜？何等是觀？」
爾時慧命舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜觀諸法。何等是菩薩？何等是般若波羅蜜？何等是觀？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提語舍利弗：「汝所問何等是菩薩？為阿耨多羅三藐三菩提，是人發大心，以是故名為菩薩。亦知一切法、一切種相，是中亦不著。知色相亦不著，乃至知十八不共法相亦不著。」
須菩提語舍利弗：「汝所問何等是菩薩？為阿耨多羅三藐三菩提，是人發大心，以是故名為菩薩。亦知一切法、一切種相，是中亦不著。知色相亦不著，乃至知十八不共法相亦不著。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗問須菩提：「何等為一切法相？」
舍利弗問須菩提：「何等為一切法相？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「若以名字因緣和合等知諸法，是色是聲香味觸法、是內是外、是有為法是無為法，以是名字相語言知諸法，是名知諸法相。如舍利弗所問，何等是般若波羅蜜？遠離故是名般若波羅蜜。何等法遠離？遠離陰、界、入，遠離檀那波羅蜜乃至禪那波羅蜜，遠離內空乃至無法有法空。以是故，遠離名般若波羅蜜。復次，遠離四念處，乃至遠離十八不共法，遠離一切智。以是因緣故，遠離名般若波羅蜜。如舍利弗所問，何等是觀？舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，觀色非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非空非不空、非相非無相、非作非無作、非寂滅非不寂滅、非離非不離，受想行識亦如是。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切三昧門、一切陀羅尼門乃至一切種智，觀非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非空非不空、非相非無相、非作非無作、非寂滅非不寂滅、非離非不離。舍利弗！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時觀諸法。」
須菩提言：「若以名字因緣和合等知諸法，是色是聲香味觸法、是內是外、是有為法是無為法，以是名字相語言知諸法，是名知諸法相。如舍利弗所問，何等是般若波羅蜜？遠離故是名般若波羅蜜。何等法遠離？遠離陰、界、入，遠離檀那波羅蜜乃至禪那波羅蜜，遠離內空乃至無法有法空。以是故，遠離名般若波羅蜜。復次，遠離四念處，乃至遠離十八不共法，遠離一切智。以是因緣故，遠離名般若波羅蜜。如舍利弗所問，何等是觀？舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，觀色非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非空非不空、非相非無相、非作非無作、非寂滅非不寂滅、非離非不離，受想行識亦如是。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切三昧門、一切陀羅尼門乃至一切種智，觀非常非無常、非樂非苦、非我非無我、非空非不空、非相非無相、非作非無作、非寂滅非不寂滅、非離非不離。舍利弗！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時觀諸法。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗問須菩提：「何因緣故，色不生是非色，受想行識不生是非識，乃至一切種智不生是非一切種智？」
舍利弗問須菩提：「何因緣故，色不生是非色，受想行識不生是非識，乃至一切種智不生是非一切種智？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「色色相空，色空中無色無生。以是因緣故，色不生是非色；受想行識識相空，識空中無識無生。以是因緣故，受想行識不生是非受想行識。舍利弗！檀那波羅蜜檀那波羅蜜相空，檀那波羅蜜空中無檀那波羅蜜無生；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜般若波羅蜜相空，般若波羅蜜空中無般若波羅蜜無生。以是因緣故，舍利弗！般若波羅蜜不生是非般若波羅蜜。內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法、一切種智亦如是。以是因緣故，內空不生是非內空，乃至一切種智不生是非一切種智。」
須菩提言：「色色相空，色空中無色無生。以是因緣故，色不生是非色；受想行識識相空，識空中無識無生。以是因緣故，受想行識不生是非受想行識。舍利弗！檀那波羅蜜檀那波羅蜜相空，檀那波羅蜜空中無檀那波羅蜜無生；尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜般若波羅蜜相空，般若波羅蜜空中無般若波羅蜜無生。以是因緣故，舍利弗！般若波羅蜜不生是非般若波羅蜜。內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法、一切種智亦如是。以是因緣故，內空不生是非內空，乃至一切種智不生是非一切種智。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗問須菩提：「汝何因緣故，言色不二是非色，受想行識不二是非識，乃至一切種智不二是非一切種智？」
舍利弗問須菩提：「汝何因緣故，言色不二是非色，受想行識不二是非識，乃至一切種智不二是非一切種智？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提答言：「所有色所有不二，所有受想行識所有不二，是一切法皆不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。眼乃至一切種智亦如是。以是因緣故，舍利弗！色不二是非色，受想行識不二是非識，乃至一切種智不二是非一切種智。」
須菩提答言：「所有色所有不二，所有受想行識所有不二，是一切法皆不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。眼乃至一切種智亦如是。以是因緣故，舍利弗！色不二是非色，受想行識不二是非識，乃至一切種智不二是非一切種智。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗問須菩提：「何因緣故，言是色入無二法數，受想行識入無二法數，乃至一切種智入無二法數？」
舍利弗問須菩提：「何因緣故，言是色入無二法數，受想行識入無二法數，乃至一切種智入無二法數？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提答言：「色不異無生、無生不異色，色即是無生、無生即是色。受想行識不異無生、無生不異識，識即是無生、無生即是識。以是因緣故，舍利弗！色入無二法數，受想行識入無二法數，乃至一切種智亦如是。」
須菩提答言：「色不異無生、無生不異色，色即是無生、無生即是色。受想行識不異無生、無生不異識，識即是無生、無生即是識。以是因緣故，舍利弗！色入無二法數，受想行識入無二法數，乃至一切種智亦如是。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是觀諸法，是時見色無生，畢竟淨故；見受想行識無生，畢竟淨故。見我無生乃至知者、見者無生，畢竟淨故。見檀那波羅蜜無生乃至般若波羅蜜無生，畢竟淨故。見內空無生乃至無法有法空無生，畢竟淨故。見四念處無生乃至十八不共法無生，畢竟淨故。見一切三昧、一切陀羅尼無生，畢竟淨故。乃至見一切種智無生，畢竟淨故。見凡人凡人法無生，畢竟淨故。見須陀洹須陀洹法、斯陀含斯陀含法、阿那含阿那含法、阿羅漢阿羅漢法、辟支佛辟支佛法、菩薩菩薩法、佛佛法無生，畢竟淨故。」
爾時須菩提白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是觀諸法，是時見色無生，畢竟淨故；見受想行識無生，畢竟淨故。見我無生乃至知者、見者無生，畢竟淨故。見檀那波羅蜜無生乃至般若波羅蜜無生，畢竟淨故。見內空無生乃至無法有法空無生，畢竟淨故。見四念處無生乃至十八不共法無生，畢竟淨故。見一切三昧、一切陀羅尼無生，畢竟淨故。乃至見一切種智無生，畢竟淨故。見凡人凡人法無生，畢竟淨故。見須陀洹須陀洹法、斯陀含斯陀含法、阿那含阿那含法、阿羅漢阿羅漢法、辟支佛辟支佛法、菩薩菩薩法、佛佛法無生，畢竟淨故。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗語須菩提：「如我聞須菩提所說義，色是不生，受想行識是不生，乃至佛佛法是不生。若爾者，今不應得須陀洹須陀洹果、斯陀含斯陀含果、阿那含阿那含果、阿羅漢阿羅漢果、辟支佛辟支佛道，不應得菩薩摩訶薩一切種智，亦無六道別異，亦不得菩薩摩訶薩五種菩提。須菩提！若一切法不生相，何以故須陀洹為斷三結故修道？斯陀含為薄婬恚癡故修道？阿那含為斷五下分結故修道？阿羅漢為斷五上分結故修道？辟支佛為辟支佛法故修道？何以故菩薩摩訶薩作難行為眾生受種種苦？何以故佛得阿耨多羅三藐三菩提？何以故佛轉法輪？」
舍利弗語須菩提：「如我聞須菩提所說義，色是不生，受想行識是不生，乃至佛佛法是不生。若爾者，今不應得須陀洹須陀洹果、斯陀含斯陀含果、阿那含阿那含果、阿羅漢阿羅漢果、辟支佛辟支佛道，不應得菩薩摩訶薩一切種智，亦無六道別異，亦不得菩薩摩訶薩五種菩提。須菩提！若一切法不生相，何以故須陀洹為斷三結故修道？斯陀含為薄婬恚癡故修道？阿那含為斷五下分結故修道？阿羅漢為斷五上分結故修道？辟支佛為辟支佛法故修道？何以故菩薩摩訶薩作難行為眾生受種種苦？何以故佛得阿耨多羅三藐三菩提？何以故佛轉法輪？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提語舍利弗：「我不欲令無生法有所得，我亦不欲令無生法中得須陀洹須陀洹果，乃至不欲令無生法中得阿羅漢阿羅漢果、辟支佛辟支佛道。我亦不欲令菩薩作難行為眾生受種種苦，菩薩亦不以難行心行道。何以故？舍利弗！生難心苦心不能利益無量阿僧祇眾生。舍利弗！今菩薩憐愍眾生，於眾生如父母兄弟想，如兒子及己身想。如是能利益無量阿僧祇眾生，用無所得故。所以者何？菩薩摩訶薩應生如是心：『如我一切處、一切種不可得，內外法亦如是。』若生如是想則無難心苦心。何以故？是菩薩於一切種、一切處、一切法不受故。舍利弗！我亦不欲令無生中佛得阿耨多羅三藐三菩提，亦不欲令無生中轉法輪，亦不欲令以無生法得道。」
須菩提語舍利弗：「我不欲令無生法有所得，我亦不欲令無生法中得須陀洹須陀洹果，乃至不欲令無生法中得阿羅漢阿羅漢果、辟支佛辟支佛道。我亦不欲令菩薩作難行為眾生受種種苦，菩薩亦不以難行心行道。何以故？舍利弗！生難心苦心不能利益無量阿僧祇眾生。舍利弗！今菩薩憐愍眾生，於眾生如父母兄弟想，如兒子及己身想。如是能利益無量阿僧祇眾生，用無所得故。所以者何？菩薩摩訶薩應生如是心：『如我一切處、一切種不可得，內外法亦如是。』若生如是想則無難心苦心。何以故？是菩薩於一切種、一切處、一切法不受故。舍利弗！我亦不欲令無生中佛得阿耨多羅三藐三菩提，亦不欲令無生中轉法輪，亦不欲令以無生法得道。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗語須菩提：「今欲令以生法得道、以無生法得道？」
舍利弗語須菩提：「今欲令以生法得道、以無生法得道？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提語舍利弗：「我不欲令以生法得道。」
須菩提語舍利弗：「我不欲令以生法得道。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗言：「今須菩提欲令以無生法得道？」
舍利弗言：「今須菩提欲令以無生法得道？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「我亦不欲令以無生法得道。」
須菩提言：「我亦不欲令以無生法得道。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗言：「如須菩提所說，無知無得。」
舍利弗言：「如須菩提所說，無知無得。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「有知有得不以二法。今以世間名字故有知有得，世間名字故，有須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、諸佛。第一實義中無知無得，無須陀洹乃至無佛。」
須菩提言：「有知有得不以二法。今以世間名字故有知有得，世間名字故，有須陀洹乃至阿羅漢、辟支佛、諸佛。第一實義中無知無得，無須陀洹乃至無佛。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「須菩提！若世間名字故有知有得，六道別異亦世間名字故有；非以第一實義耶？」
「須菩提！若世間名字故有知有得，六道別異亦世間名字故有；非以第一實義耶？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「如是，如是！舍利弗！如世間名字故有知有得，六道別異亦世間名字故有；非以第一實義。何以故？舍利弗！第一實義中無業無報、無生無滅、無淨無垢。」
須菩提言：「如是，如是！舍利弗！如世間名字故有知有得，六道別異亦世間名字故有；非以第一實義。何以故？舍利弗！第一實義中無業無報、無生無滅、無淨無垢。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗語須菩提：「不生法生？生法生？」
舍利弗語須菩提：「不生法生？生法生？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「我不欲令不生法生，亦不欲令生法生。」
須菩提言：「我不欲令不生法生，亦不欲令生法生。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗言：「何等不生法不欲令生？」
舍利弗言：「何等不生法不欲令生？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「色是不生法，自性空不欲令生；受想行識是不生法，自性空不欲令生。乃至阿耨多羅三藐三菩提是不生法，自性空不欲令生。」
須菩提言：「色是不生法，自性空不欲令生；受想行識是不生法，自性空不欲令生。乃至阿耨多羅三藐三菩提是不生法，自性空不欲令生。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗語須菩提：「生生？不生生？」
舍利弗語須菩提：「生生？不生生？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「非生生亦非不生生。何以故？舍利弗！生、不生是二法不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。舍利弗！以是因緣故，非生生亦非不生生。」
須菩提言：「非生生亦非不生生。何以故？舍利弗！生、不生是二法不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。舍利弗！以是因緣故，非生生亦非不生生。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時舍利弗語須菩提：「須菩提樂說無生法及無生相。」
爾時舍利弗語須菩提：「須菩提樂說無生法及無生相。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提語舍利弗：「我樂說無生法亦樂說無生相。何以故？諸無生法、無生相及樂說語言，是一切法皆不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。」
須菩提語舍利弗：「我樂說無生法亦樂說無生相。何以故？諸無生法、無生相及樂說語言，是一切法皆不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗語須菩提：「汝樂說不生法亦樂說不生相，是樂說語言亦不生？」
舍利弗語須菩提：「汝樂說不生法亦樂說不生相，是樂說語言亦不生？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「如是，如是！舍利弗！何以故？舍利弗！色不生，受想行識不生。眼不生乃至意不生，地種不生乃至識種不生，身行不生、口行不生、意行不生，檀那波羅蜜不生乃至一切種智不生。以是因緣故，舍利弗！我樂說不生法亦樂說不生相，是樂說語言亦不生。」
須菩提言：「如是，如是！舍利弗！何以故？舍利弗！色不生，受想行識不生。眼不生乃至意不生，地種不生乃至識種不生，身行不生、口行不生、意行不生，檀那波羅蜜不生乃至一切種智不生。以是因緣故，舍利弗！我樂說不生法亦樂說不生相，是樂說語言亦不生。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時舍利弗語須菩提：「須菩提於說法人中應最在上。何以故？須菩提隨所問皆能答。」
爾時舍利弗語須菩提：「須菩提於說法人中應最在上。何以故？須菩提隨所問皆能答。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「諸法無所依故。」
須菩提言：「諸法無所依故。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗語須菩提：「云何諸法無所依？」
舍利弗語須菩提：「云何諸法無所依？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「色性常空，不依內、不依外、不依兩中間；受想行識性常空，不依內、不依外、不依兩中間。眼耳鼻舌身意性常空，不依內、不依外、不依兩中間；色性常空乃至法性常空，不依內、不依外、不依兩中間。檀那波羅蜜性常空乃至般若波羅蜜性常空，不依內、不依外、不依兩中間。內空性常空乃至無法有法空性常空，不依內、不依外、不依兩中間。舍利弗！四念處性常空乃至一切種智性常空，不依內、不依外、不依兩中間。以是因緣故，舍利弗！一切諸法無所依，性常空故。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，應淨色受想行識，乃至應淨一切種智。」
須菩提言：「色性常空，不依內、不依外、不依兩中間；受想行識性常空，不依內、不依外、不依兩中間。眼耳鼻舌身意性常空，不依內、不依外、不依兩中間；色性常空乃至法性常空，不依內、不依外、不依兩中間。檀那波羅蜜性常空乃至般若波羅蜜性常空，不依內、不依外、不依兩中間。內空性常空乃至無法有法空性常空，不依內、不依外、不依兩中間。舍利弗！四念處性常空乃至一切種智性常空，不依內、不依外、不依兩中間。以是因緣故，舍利弗！一切諸法無所依，性常空故。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，應淨色受想行識，乃至應淨一切種智。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗問須菩提：「菩薩摩訶薩云何行六波羅蜜時淨菩薩道？」
舍利弗問須菩提：「菩薩摩訶薩云何行六波羅蜜時淨菩薩道？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「有世間檀那波羅蜜，有出世間檀那波羅蜜。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，有世間、有出世間。」
須菩提言：「有世間檀那波羅蜜，有出世間檀那波羅蜜。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，有世間、有出世間。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗問須菩提：「云何世間檀那波羅蜜？云何出世間檀那波羅蜜？」
舍利弗問須菩提：「云何世間檀那波羅蜜？云何出世間檀那波羅蜜？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「若菩薩摩訶薩作施主，能施沙門、婆羅門、貧窮乞人，須食與食，須飲與飲，須衣與衣，臥具床榻房舍、香華瓔珞醫藥，種種所須資生之物，若妻子國土、頭目手足支節等內外之物，盡以給施。施時作是念：『我與彼取，我不慳貪。我為施主，我能捨一切。我隨佛教施，我行檀那波羅蜜。』作是施已，用得法與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，念言：『是布施因緣，令眾生得今世樂，後當令得入涅槃樂。』是人布施有三礙。何等三？我相、他相、施相。著是三相布施，是名世間檀那波羅蜜。何因緣故名世間？於世間中不動不出，是名世間檀那波羅蜜。云何名出世間檀那波羅蜜？所謂三分清淨。何等三？菩薩摩訶薩布施時，我不可得、不見受者、施物不可得亦不望報，是名菩薩摩訶薩三分清淨檀那波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩布施時，施與一切眾生，眾生亦不可得。以此布施迴向阿耨多羅三藐三菩提，乃至不見微細法相。舍利弗！是名出世間檀那波羅蜜。何以故名為出世間？於世間中能動能出，是故名出世間檀那波羅蜜。尸羅波羅蜜有所依是名世間尸羅波羅蜜，無所依是為出世間尸羅波羅蜜。餘如檀那波羅蜜說。羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜有所依是名世間，無所依是名出世間。餘亦如檀那波羅蜜中說。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時淨菩薩道。」
須菩提言：「若菩薩摩訶薩作施主，能施沙門、婆羅門、貧窮乞人，須食與食，須飲與飲，須衣與衣，臥具床榻房舍、香華瓔珞醫藥，種種所須資生之物，若妻子國土、頭目手足支節等內外之物，盡以給施。施時作是念：『我與彼取，我不慳貪。我為施主，我能捨一切。我隨佛教施，我行檀那波羅蜜。』作是施已，用得法與一切眾生共之，迴向阿耨多羅三藐三菩提，念言：『是布施因緣，令眾生得今世樂，後當令得入涅槃樂。』是人布施有三礙。何等三？我相、他相、施相。著是三相布施，是名世間檀那波羅蜜。何因緣故名世間？於世間中不動不出，是名世間檀那波羅蜜。云何名出世間檀那波羅蜜？所謂三分清淨。何等三？菩薩摩訶薩布施時，我不可得、不見受者、施物不可得亦不望報，是名菩薩摩訶薩三分清淨檀那波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩布施時，施與一切眾生，眾生亦不可得。以此布施迴向阿耨多羅三藐三菩提，乃至不見微細法相。舍利弗！是名出世間檀那波羅蜜。何以故名為出世間？於世間中能動能出，是故名出世間檀那波羅蜜。尸羅波羅蜜有所依是名世間尸羅波羅蜜，無所依是為出世間尸羅波羅蜜。餘如檀那波羅蜜說。羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜有所依是名世間，無所依是名出世間。餘亦如檀那波羅蜜中說。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行六波羅蜜時淨菩薩道。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗問須菩提：「云何菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提道？」
舍利弗問須菩提：「云何菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提道？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「四念處是菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提道，乃至八聖道分，空解脫門、無相解脫門、無作解脫門，內空乃至無法有法空，一切三昧門、一切陀羅尼門，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲。舍利弗！是名菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提道。」
須菩提言：「四念處是菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提道，乃至八聖道分，空解脫門、無相解脫門、無作解脫門，內空乃至無法有法空，一切三昧門、一切陀羅尼門，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、大慈大悲。舍利弗！是名菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提道。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時舍利弗讚須菩提言：「善哉，善哉！何等波羅蜜力？」
爾時舍利弗讚須菩提言：「善哉，善哉！何等波羅蜜力？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「是般若波羅蜜力。所以者何？般若波羅蜜能生一切諸善法，若聲聞法、辟支佛法、菩薩法、佛法。舍利弗！般若波羅蜜能受一切諸善法，聲聞法、辟支佛法、菩薩法、佛法。舍利弗！過去諸佛行般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，未來諸佛亦行般若波羅蜜當得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！今現在十方諸國土中諸佛亦行是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜時不疑不難，當知是菩薩摩訶薩行菩薩道。行菩薩道者救一切眾生故，心不捨一切眾生。以無所得故，是菩薩常應不離是念，所謂大悲念。」
須菩提言：「是般若波羅蜜力。所以者何？般若波羅蜜能生一切諸善法，若聲聞法、辟支佛法、菩薩法、佛法。舍利弗！般若波羅蜜能受一切諸善法，聲聞法、辟支佛法、菩薩法、佛法。舍利弗！過去諸佛行般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提，未來諸佛亦行般若波羅蜜當得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！今現在十方諸國土中諸佛亦行是般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜時不疑不難，當知是菩薩摩訶薩行菩薩道。行菩薩道者救一切眾生故，心不捨一切眾生。以無所得故，是菩薩常應不離是念，所謂大悲念。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗復問：「欲使菩薩摩訶薩常不離是念，所謂大悲念。若菩薩摩訶薩常不離大悲念，今一切眾生皆當作菩薩。何以故？須菩提！一切眾生亦不離諸念故。」
舍利弗復問：「欲使菩薩摩訶薩常不離是念，所謂大悲念。若菩薩摩訶薩常不離大悲念，今一切眾生皆當作菩薩。何以故？須菩提！一切眾生亦不離諸念故。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「善哉，善哉！舍利弗！汝欲難我而成我義。何以故？眾生無故念亦無，眾生性無故念性亦無，眾生法無故念法亦無，眾生離故念亦離，眾生空故念亦空，眾生不可知故念亦不可知。舍利弗！色無故念亦無，色性無故念性亦無，色法無故念法亦無，色離故念亦離，色空故念亦空，色不可知故念亦不可知；受想行識亦如是。眼乃至意，色乃至法，地種乃至識種，檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切三昧門、一切陀羅尼門，一切智、一切種智乃至阿耨多羅三藐三菩提無故念亦無，乃至阿耨多羅三藐三菩提不可知故念亦不可知。舍利弗！菩薩摩訶薩行是道，我欲使不離是念，所謂大悲念。」
須菩提言：「善哉，善哉！舍利弗！汝欲難我而成我義。何以故？眾生無故念亦無，眾生性無故念性亦無，眾生法無故念法亦無，眾生離故念亦離，眾生空故念亦空，眾生不可知故念亦不可知。舍利弗！色無故念亦無，色性無故念性亦無，色法無故念法亦無，色離故念亦離，色空故念亦空，色不可知故念亦不可知；受想行識亦如是。眼乃至意，色乃至法，地種乃至識種，檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切三昧門、一切陀羅尼門，一切智、一切種智乃至阿耨多羅三藐三菩提無故念亦無，乃至阿耨多羅三藐三菩提不可知故念亦不可知。舍利弗！菩薩摩訶薩行是道，我欲使不離是念，所謂大悲念。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時佛讚須菩提言：「善哉，善哉！是菩薩摩訶薩般若波羅蜜，其有說者亦當如是說。汝所說般若波羅蜜，皆是承佛意故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，應如汝所說學。」
爾時佛讚須菩提言：「善哉，善哉！是菩薩摩訶薩般若波羅蜜，其有說者亦當如是說。汝所說般若波羅蜜，皆是承佛意故。菩薩摩訶薩學般若波羅蜜，應如汝所說學。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提說是般若波羅蜜品時，三千大千國土六種震動：東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，中踊邊沒，邊踊中沒。爾時佛微笑。須菩提白佛：「何因緣故笑？」
須菩提說是般若波羅蜜品時，三千大千國土六種震動：東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，中踊邊沒，邊踊中沒。爾時佛微笑。須菩提白佛：「何因緣故笑？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛告須菩提：「如我於此國土說般若波羅蜜，東方無量阿僧祇國土中諸佛亦為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜，南西北方四維上下亦說是般若波羅蜜。說是般若波羅蜜品時，十二那由他諸天人得無生法忍。十方諸佛說是般若波羅蜜時，無量阿僧祇眾生亦發阿耨多羅三藐三菩提心。」
佛告須菩提：「如我於此國土說般若波羅蜜，東方無量阿僧祇國土中諸佛亦為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜，南西北方四維上下亦說是般若波羅蜜。說是般若波羅蜜品時，十二那由他諸天人得無生法忍。十方諸佛說是般若波羅蜜時，無量阿僧祇眾生亦發阿耨多羅三藐三菩提心。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
摩訶般若波羅蜜經問住品第二十七(丹本作天主品)
摩訶般若波羅蜜經問住品第二十七(丹本作天主品)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時三千大千世界諸四天王天等，各與無數百千億諸天俱來在會中。三千大千世界諸釋提桓因等，諸忉利天、須夜摩天王等，諸夜摩天、兜率陀天王等，諸兜率陀天、須涅蜜陀天王等，諸妙化天、婆舍跋提天王等，諸自在行天各與無數百千億諸天俱來在會中。三千大千世界諸梵天王等，乃至首陀婆諸天等，各與無數百千億諸天俱來在會中。是諸四天王天乃至首陀婆諸天，業報生身光明，於佛常光百分千分千萬億分不能及一，乃至不可以算數譬喻為比。世尊光明最勝最妙最上第一，諸天業報光明在佛光邊不照不現，譬如燋柱比閻浮檀金。
爾時三千大千世界諸四天王天等，各與無數百千億諸天俱來在會中。三千大千世界諸釋提桓因等，諸忉利天、須夜摩天王等，諸夜摩天、兜率陀天王等，諸兜率陀天、須涅蜜陀天王等，諸妙化天、婆舍跋提天王等，諸自在行天各與無數百千億諸天俱來在會中。三千大千世界諸梵天王等，乃至首陀婆諸天等，各與無數百千億諸天俱來在會中。是諸四天王天乃至首陀婆諸天，業報生身光明，於佛常光百分千分千萬億分不能及一，乃至不可以算數譬喻為比。世尊光明最勝最妙最上第一，諸天業報光明在佛光邊不照不現，譬如燋柱比閻浮檀金。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時釋提桓因白大德須菩提：「是三千大千世界諸四天王天乃至首陀婆諸天，一切和合欲聽須菩提說般若波羅蜜義。須菩提！菩薩摩訶薩云何應住般若波羅蜜中？何等是菩薩摩訶薩般若波羅蜜？云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜？」
爾時釋提桓因白大德須菩提：「是三千大千世界諸四天王天乃至首陀婆諸天，一切和合欲聽須菩提說般若波羅蜜義。須菩提！菩薩摩訶薩云何應住般若波羅蜜中？何等是菩薩摩訶薩般若波羅蜜？云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提語釋提桓因言：「憍尸迦！我今當承順佛意、承佛神力，為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。如菩薩摩訶薩所應住般若波羅蜜中，諸天子！今未發阿耨多羅三藐三菩提心者應當發心。諸天子若入聲聞正位，是人不能發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？與生死作障隔故。是人若發阿耨多羅三藐三菩提心者，我亦隨喜。所以者何？上人應更求上法，我終不斷其功德。憍尸迦！何等是般若波羅蜜？菩薩摩訶薩應薩婆若心，念色無常、念色苦、念色空、念色無我，念色如病、如敗癰瘡、如箭入身，痛惱衰壞憂畏不安，以無所得故。受想行識亦如是。眼耳鼻舌身意，地種水火風空識種，觀無常乃至憂畏不安，是亦無所得故。觀色寂滅離、不生不滅、不垢不淨，受想行識亦如是。觀地種乃至識種寂滅離、不生不滅、不垢不淨，亦無所得故。
須菩提語釋提桓因言：「憍尸迦！我今當承順佛意、承佛神力，為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。如菩薩摩訶薩所應住般若波羅蜜中，諸天子！今未發阿耨多羅三藐三菩提心者應當發心。諸天子若入聲聞正位，是人不能發阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？與生死作障隔故。是人若發阿耨多羅三藐三菩提心者，我亦隨喜。所以者何？上人應更求上法，我終不斷其功德。憍尸迦！何等是般若波羅蜜？菩薩摩訶薩應薩婆若心，念色無常、念色苦、念色空、念色無我，念色如病、如敗癰瘡、如箭入身，痛惱衰壞憂畏不安，以無所得故。受想行識亦如是。眼耳鼻舌身意，地種水火風空識種，觀無常乃至憂畏不安，是亦無所得故。觀色寂滅離、不生不滅、不垢不淨，受想行識亦如是。觀地種乃至識種寂滅離、不生不滅、不垢不淨，亦無所得故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩應薩婆若心，觀無明緣諸行，乃至老死因緣大苦聚集，亦無所得故。觀無明滅故諸行滅，乃至生滅故老死滅，老死滅故憂悲苦惱大苦聚滅，以無所得故。
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩應薩婆若心，觀無明緣諸行，乃至老死因緣大苦聚集，亦無所得故。觀無明滅故諸行滅，乃至生滅故老死滅，老死滅故憂悲苦惱大苦聚滅，以無所得故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩應薩婆若心，修四念處，以無所得故。乃至修佛十力、十八不共法，以無所得故。
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩應薩婆若心，修四念處，以無所得故。乃至修佛十力、十八不共法，以無所得故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩應薩婆若心，行檀那波羅蜜，以無所得故。行尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，以無所得故。
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩應薩婆若心，行檀那波羅蜜，以無所得故。行尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，以無所得故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，作是觀：『但諸法諸法共相因緣潤益增長分別校計，是中無我無我所，菩薩迴向心不在阿耨多羅三藐三菩提心中，阿耨多羅三藐三菩提心不在迴向心中，迴向心於阿耨多羅三藐三菩提心中不可得，阿耨多羅三藐三菩提心於迴向心中不可得。』菩薩雖觀一切法，亦無法可得，是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。」
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，作是觀：『但諸法諸法共相因緣潤益增長分別校計，是中無我無我所，菩薩迴向心不在阿耨多羅三藐三菩提心中，阿耨多羅三藐三菩提心不在迴向心中，迴向心於阿耨多羅三藐三菩提心中不可得，阿耨多羅三藐三菩提心於迴向心中不可得。』菩薩雖觀一切法，亦無法可得，是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
釋提桓因問大德須菩提：「云何菩薩迴向心不在阿耨多羅三藐三菩提心中？云何阿耨多羅三藐三菩提心不在迴向心中？云何迴向心於阿耨多羅三藐三菩提心中不可得？云何阿耨多羅三藐三菩提心於迴向心中不可得？」
釋提桓因問大德須菩提：「云何菩薩迴向心不在阿耨多羅三藐三菩提心中？云何阿耨多羅三藐三菩提心不在迴向心中？云何迴向心於阿耨多羅三藐三菩提心中不可得？云何阿耨多羅三藐三菩提心於迴向心中不可得？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提語釋提桓因言：「憍尸迦！迴向心、阿耨多羅三藐三菩提心非心是非心相，非心相中不可迴向。是非心相常非心相，不可思議相常不可思議相，是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。」
須菩提語釋提桓因言：「憍尸迦！迴向心、阿耨多羅三藐三菩提心非心是非心相，非心相中不可迴向。是非心相常非心相，不可思議相常不可思議相，是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時佛讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜，安慰諸菩薩摩訶薩心。」
爾時佛讚須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！汝為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜，安慰諸菩薩摩訶薩心。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提白佛言：「世尊！我應報恩，不應不報恩。過去諸佛及諸弟子，為諸菩薩說六波羅蜜示教利喜，世尊爾時亦在中學得阿耨多羅三藐三菩提。我今亦當為諸菩薩說六波羅蜜示教利喜，令得阿耨多羅三藐三菩提。」
須菩提白佛言：「世尊！我應報恩，不應不報恩。過去諸佛及諸弟子，為諸菩薩說六波羅蜜示教利喜，世尊爾時亦在中學得阿耨多羅三藐三菩提。我今亦當為諸菩薩說六波羅蜜示教利喜，令得阿耨多羅三藐三菩提。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時須菩提語釋提桓因言：「憍尸迦！汝今當聽菩薩摩訶薩般若波羅蜜中，如所應住、所不應住。憍尸迦！色色空，受想行識受想行識空。菩薩菩薩空。是色空、菩薩空不二不別，受想行識空、菩薩空不二不別。憍尸迦！菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是住。復次，眼眼空乃至意意空，菩薩菩薩空。眼空乃至菩薩空不二不別。六塵亦如是。地種地種空，乃至識種識種空。菩薩菩薩空。憍尸迦！地種空乃至識種空、菩薩空不二不別。憍尸迦！菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是住。無明無明空，乃至老死老死空。無明滅無明滅空，乃至老死滅老死滅空。菩薩菩薩空。憍尸迦！無明空乃至老死空，無明滅空乃至老死滅空，菩薩空不二不別。憍尸迦！菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是住。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切三昧門、一切陀羅尼門，聲聞乘、辟支佛乘、佛乘，聲聞、辟支佛、菩薩、佛亦如是，一切種智一切種智空。菩薩菩薩空。一切種智空、菩薩空不二不別。憍尸迦！菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是住。」
爾時須菩提語釋提桓因言：「憍尸迦！汝今當聽菩薩摩訶薩般若波羅蜜中，如所應住、所不應住。憍尸迦！色色空，受想行識受想行識空。菩薩菩薩空。是色空、菩薩空不二不別，受想行識空、菩薩空不二不別。憍尸迦！菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是住。復次，眼眼空乃至意意空，菩薩菩薩空。眼空乃至菩薩空不二不別。六塵亦如是。地種地種空，乃至識種識種空。菩薩菩薩空。憍尸迦！地種空乃至識種空、菩薩空不二不別。憍尸迦！菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是住。無明無明空，乃至老死老死空。無明滅無明滅空，乃至老死滅老死滅空。菩薩菩薩空。憍尸迦！無明空乃至老死空，無明滅空乃至老死滅空，菩薩空不二不別。憍尸迦！菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是住。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切三昧門、一切陀羅尼門，聲聞乘、辟支佛乘、佛乘，聲聞、辟支佛、菩薩、佛亦如是，一切種智一切種智空。菩薩菩薩空。一切種智空、菩薩空不二不別。憍尸迦！菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是住。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時釋提桓因問須菩提：「云何般若波羅蜜中所不應住？」
爾時釋提桓因問須菩提：「云何般若波羅蜜中所不應住？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「憍尸迦！菩薩摩訶薩不應色中住。以有所得故。不應受想行識中住。以有所得故。不應眼中住乃至不應意中住，不應色中住乃至不應法中住。眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受中不應住。以有所得故。地種乃至識種中不應住。以有所得故。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至十八不共法中不應住。以有所得故。須陀洹果中不應住。以有所得故。乃至阿羅漢果、辟支佛道、菩薩道、佛道、一切種智中不應住。以有所得故。
須菩提言：「憍尸迦！菩薩摩訶薩不應色中住。以有所得故。不應受想行識中住。以有所得故。不應眼中住乃至不應意中住，不應色中住乃至不應法中住。眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受中不應住。以有所得故。地種乃至識種中不應住。以有所得故。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至十八不共法中不應住。以有所得故。須陀洹果中不應住。以有所得故。乃至阿羅漢果、辟支佛道、菩薩道、佛道、一切種智中不應住。以有所得故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩，色是常不應住，色是無常不應住，受想行識亦如是。色若樂若苦、若淨若不淨、若我若無我、若空若不空、若寂滅若不寂滅、若離若不離不應住。以有所得故。受想行識亦如是。
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩，色是常不應住，色是無常不應住，受想行識亦如是。色若樂若苦、若淨若不淨、若我若無我、若空若不空、若寂滅若不寂滅、若離若不離不應住。以有所得故。受想行識亦如是。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩，須陀洹果無為相、斯陀含果無為相、阿那含果無為相、阿羅漢果無為相不應住。辟支佛道無為相、佛道無為相不應住。須陀洹福田不應住，斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、佛福田不應住。
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩，須陀洹果無為相、斯陀含果無為相、阿那含果無為相、阿羅漢果無為相不應住。辟支佛道無為相、佛道無為相不應住。須陀洹福田不應住，斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、佛福田不應住。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩初地中不應住。以有所得故。乃至十地中不應住，以有所得故。
「復次，憍尸迦！菩薩摩訶薩初地中不應住。以有所得故。乃至十地中不應住，以有所得故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「復次，菩薩摩訶薩住初發心中，我當具足檀那波羅蜜不應住。乃至我當具足般若波羅蜜不應住。具足六波羅蜜當入菩薩位不應住。入菩薩位已當住阿惟越致地不應住。菩薩當具足五神通不應住。以有所得故。菩薩住五神通已，我當遊無量阿僧祇佛國土，禮敬供養諸佛聽法，聽法已為他人說。菩薩摩訶薩如是不應住，以有所得故。如諸佛國土嚴淨，我亦當莊嚴國土不應住。以有所得故。成就眾生令入佛道不應住。到無量阿僧祇國土諸佛所，尊重愛敬供養，以香華瓔珞澤香搗香、幢幡華蓋、百千億種寶衣供養諸佛不應住。以有所得故。我當令無量阿僧祇眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，如是菩薩不應住。我當生五眼——肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼——不應住。我當生一切三昧門不應住。隨所欲遊戲諸三昧不應住。我當生一切陀羅尼門不應住。我當得佛十力不應住。我當得四無所畏、四無礙智、十八不共法不應住。我當具足大慈大悲不應住。我當具足三十二相不應住。我當具足八十隨形好不應住。以有所得故。是八人是信行人、是法行人，如是不應住。須陀洹極七世生不應住。家家不應住。須陀洹命終垢盡不應住。須陀洹中間入涅槃不應住。是人向斯陀含果證不應住。是人斯陀含一來入涅槃不應住。是人向阿那含果證不應住。斯陀含一種不應住。是人阿那含彼間入涅槃不應住。是人向阿羅漢果證不應住。是人阿羅漢今世入無餘涅槃不應住。是辟支佛不應住。過聲聞、辟支佛地，我當住菩薩地不應住。道種智中不應住。以有所得故。一切種、一切法知已，斷諸煩惱及習不應住。佛得阿耨多羅三藐三菩提當轉法輪不應住。作佛事度無量阿僧祇眾生入涅槃不應住。四如意足中不應住。入是三昧住如恒河沙等劫壽不應住。我當得壽命無央數劫不應住。三十二相一一相百福莊嚴不應住。我一世界如十方恒河沙等世界不應住。我三千大千世界純是金剛不應住。我菩提樹當出如是香，眾生聞者無有婬欲瞋恚愚癡，亦無聲聞、辟支佛心，是一切人必當得阿耨多羅三藐三菩提。若眾生聞是香者，身病意病皆悉除盡不應住。當使我世界中無有色受想行識名字不應住。當使我世界中無有檀那波羅蜜名字乃至無有般若波羅蜜名字，當使我世界中無有四念處名字乃至無有十八不共法名字，亦無須陀洹名字乃至無有佛名字不應住。以有所得故。何以故？諸佛得阿耨多羅三藐三菩提時，一切諸法無所得故。如是，憍尸迦！菩薩於般若波羅蜜中不應住，以有所得故。」
「復次，菩薩摩訶薩住初發心中，我當具足檀那波羅蜜不應住。乃至我當具足般若波羅蜜不應住。具足六波羅蜜當入菩薩位不應住。入菩薩位已當住阿惟越致地不應住。菩薩當具足五神通不應住。以有所得故。菩薩住五神通已，我當遊無量阿僧祇佛國土，禮敬供養諸佛聽法，聽法已為他人說。菩薩摩訶薩如是不應住，以有所得故。如諸佛國土嚴淨，我亦當莊嚴國土不應住。以有所得故。成就眾生令入佛道不應住。到無量阿僧祇國土諸佛所，尊重愛敬供養，以香華瓔珞澤香搗香、幢幡華蓋、百千億種寶衣供養諸佛不應住。以有所得故。我當令無量阿僧祇眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，如是菩薩不應住。我當生五眼——肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼——不應住。我當生一切三昧門不應住。隨所欲遊戲諸三昧不應住。我當生一切陀羅尼門不應住。我當得佛十力不應住。我當得四無所畏、四無礙智、十八不共法不應住。我當具足大慈大悲不應住。我當具足三十二相不應住。我當具足八十隨形好不應住。以有所得故。是八人是信行人、是法行人，如是不應住。須陀洹極七世生不應住。家家不應住。須陀洹命終垢盡不應住。須陀洹中間入涅槃不應住。是人向斯陀含果證不應住。是人斯陀含一來入涅槃不應住。是人向阿那含果證不應住。斯陀含一種不應住。是人阿那含彼間入涅槃不應住。是人向阿羅漢果證不應住。是人阿羅漢今世入無餘涅槃不應住。是辟支佛不應住。過聲聞、辟支佛地，我當住菩薩地不應住。道種智中不應住。以有所得故。一切種、一切法知已，斷諸煩惱及習不應住。佛得阿耨多羅三藐三菩提當轉法輪不應住。作佛事度無量阿僧祇眾生入涅槃不應住。四如意足中不應住。入是三昧住如恒河沙等劫壽不應住。我當得壽命無央數劫不應住。三十二相一一相百福莊嚴不應住。我一世界如十方恒河沙等世界不應住。我三千大千世界純是金剛不應住。我菩提樹當出如是香，眾生聞者無有婬欲瞋恚愚癡，亦無聲聞、辟支佛心，是一切人必當得阿耨多羅三藐三菩提。若眾生聞是香者，身病意病皆悉除盡不應住。當使我世界中無有色受想行識名字不應住。當使我世界中無有檀那波羅蜜名字乃至無有般若波羅蜜名字，當使我世界中無有四念處名字乃至無有十八不共法名字，亦無須陀洹名字乃至無有佛名字不應住。以有所得故。何以故？諸佛得阿耨多羅三藐三菩提時，一切諸法無所得故。如是，憍尸迦！菩薩於般若波羅蜜中不應住，以有所得故。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時舍利弗心念：「菩薩今云何應住般若波羅蜜中？」
爾時舍利弗心念：「菩薩今云何應住般若波羅蜜中？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提知舍利弗心所念，語舍利弗言：「於汝意云何，諸佛何所住？」
須菩提知舍利弗心所念，語舍利弗言：「於汝意云何，諸佛何所住？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
舍利弗語須菩提：「諸佛法無有住處。諸佛不色中住，不受想行識中住，不有為性中住，不無為性中住，不四念處中住，乃至不十八不共法中住，不一切種智中住。」
舍利弗語須菩提：「諸佛法無有住處。諸佛不色中住，不受想行識中住，不有為性中住，不無為性中住，不四念處中住，乃至不十八不共法中住，不一切種智中住。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「舍利弗！菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是住。如諸佛住，於諸法中非住非不住。舍利弗！菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是學！我當住不住法故。」
「舍利弗！菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是住。如諸佛住，於諸法中非住非不住。舍利弗！菩薩摩訶薩般若波羅蜜中應如是學！我當住不住法故。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時會中有諸天子作是念：「諸夜叉語言字句所說尚可了知，須菩提所說語言論議解釋般若波羅蜜了不可知。」
爾時會中有諸天子作是念：「諸夜叉語言字句所說尚可了知，須菩提所說語言論議解釋般若波羅蜜了不可知。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提知諸天子心所念，語諸天子：「不解不知耶？」
須菩提知諸天子心所念，語諸天子：「不解不知耶？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
諸天子言：「大德！不解不知。」
諸天子言：「大德！不解不知。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提語諸天子：「汝等法應不知我無所論說，乃至我不說一字亦無聽者。何以故？諸字非般若波羅蜜，般若波羅蜜中無聽者，諸佛阿耨多羅三藐三菩提無字無說。諸天子！如佛化作化人，是化人復化作四部眾——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷——化人於四部眾中說法。於汝意云何，是中有說者、有聽者、有知者不？」
須菩提語諸天子：「汝等法應不知我無所論說，乃至我不說一字亦無聽者。何以故？諸字非般若波羅蜜，般若波羅蜜中無聽者，諸佛阿耨多羅三藐三菩提無字無說。諸天子！如佛化作化人，是化人復化作四部眾——比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷——化人於四部眾中說法。於汝意云何，是中有說者、有聽者、有知者不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
諸天子言：「不也，大德！」
諸天子言：「不也，大德！」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提言：「一切法皆如化，此中無說者、無聽者、無知者。諸天子！譬如人夢中見佛說法，於汝意云何，是中有說者、有聽者、有知者不？」
須菩提言：「一切法皆如化，此中無說者、無聽者、無知者。諸天子！譬如人夢中見佛說法，於汝意云何，是中有說者、有聽者、有知者不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
諸天子言：「不也，大德！」
諸天子言：「不也，大德！」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提語諸天子：「一切諸法皆如夢，無說、無聽、無知者。諸天子！譬如二人在大深㵎，各住一面讚佛法眾，有二響出。於諸天子意云何，是二響展轉相解不？」
須菩提語諸天子：「一切諸法皆如夢，無說、無聽、無知者。諸天子！譬如二人在大深㵎，各住一面讚佛法眾，有二響出。於諸天子意云何，是二響展轉相解不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
諸天子言：「不也，大德！」
諸天子言：「不也，大德！」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提語諸天子：「一切法亦如是，無說、無聽、無知者。諸天子！譬如工幻師於四衢道中化作佛及四部眾，於中說法。於諸天子意云何，是中有說者、有聽者、有知者不？」
須菩提語諸天子：「一切法亦如是，無說、無聽、無知者。諸天子！譬如工幻師於四衢道中化作佛及四部眾，於中說法。於諸天子意云何，是中有說者、有聽者、有知者不？」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
諸天子言：「不也，大德！」
諸天子言：「不也，大德！」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提語諸天子：「一切諸法如幻，無說者、無聽者、無知者。」
須菩提語諸天子：「一切諸法如幻，無說者、無聽者、無知者。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時諸天子心念：「須菩提所說欲令易解，轉深轉妙。」
爾時諸天子心念：「須菩提所說欲令易解，轉深轉妙。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提知諸天子心所念，語諸天子言：「色非深非妙，受想行識非深非妙。色性非深非妙，受想行識性非深非妙。眼性乃至意性，色性乃至法性，眼界性乃至意界性，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切諸三昧門、一切諸陀羅尼門，乃至一切種智、一切種智性，非深非妙。」
須菩提知諸天子心所念，語諸天子言：「色非深非妙，受想行識非深非妙。色性非深非妙，受想行識性非深非妙。眼性乃至意性，色性乃至法性，眼界性乃至意界性，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，內空乃至無法有法空，四念處乃至十八不共法，一切諸三昧門、一切諸陀羅尼門，乃至一切種智、一切種智性，非深非妙。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
諸天子復作是念：「是所說法中不說色，不說受想行識，不說眼乃至意觸因緣生受，不說檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，不說內空乃至無法有法空，不說四念處乃至十八不共法，不說陀羅尼門三昧門乃至一切種智，不說須陀洹果乃至阿羅漢果，不說辟支佛道，不說阿耨多羅三藐三菩提道。是法中不說名字語言。」
諸天子復作是念：「是所說法中不說色，不說受想行識，不說眼乃至意觸因緣生受，不說檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，不說內空乃至無法有法空，不說四念處乃至十八不共法，不說陀羅尼門三昧門乃至一切種智，不說須陀洹果乃至阿羅漢果，不說辟支佛道，不說阿耨多羅三藐三菩提道。是法中不說名字語言。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
須菩提知諸天子心所念，語諸天子言：「如是，如是！諸天子！是法中諸佛阿耨多羅三藐三菩提不可說相，是中無說者、無聽者、無知者。以是故，諸天子！善男子、善女人欲住須陀洹果欲證須陀洹果者，是人不離是忍。斯陀含、阿那含、阿羅漢果、辟支佛道、佛道，欲住欲證不離是忍。如是，諸天子！菩薩摩訶薩從初發心般若波羅蜜中應作如是住，以無說無聽故。」
須菩提知諸天子心所念，語諸天子言：「如是，如是！諸天子！是法中諸佛阿耨多羅三藐三菩提不可說相，是中無說者、無聽者、無知者。以是故，諸天子！善男子、善女人欲住須陀洹果欲證須陀洹果者，是人不離是忍。斯陀含、阿那含、阿羅漢果、辟支佛道、佛道，欲住欲證不離是忍。如是，諸天子！菩薩摩訶薩從初發心般若波羅蜜中應作如是住，以無說無聽故。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
摩訶般若經卷第七
摩訶般若經卷第七
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话