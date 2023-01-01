摩訶般若波羅蜜經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第六

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

發趣品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發趣品第二十

佛告須菩提：「汝問：『云何菩薩摩訶薩大乘發趣？』若菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，從一地至一地，是名菩薩摩訶薩大乘發趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝問：『云何菩薩摩訶薩大乘發趣？』若菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，從一地至一地，是名菩薩摩訶薩大乘發趣。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩從一地至一地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩從一地至一地？」

佛言：「菩薩摩訶薩知一切法無來去相，亦無有法若來若去、若至若不至、諸法相不滅故。菩薩摩訶薩於諸地不念不思惟，而修治地業亦不見地。何等菩薩摩訶薩治地業？菩薩摩訶薩住初地時行十事：一者、深心堅固，用無所得故。二者、於一切眾生中等心，眾生不可得故。三者、布施，施者、受者不可得故。四者、親近善知識，亦不自高。五者、求法，一切法不可得故。六者、常出家，家不可得故。七者、愛樂佛身，相好不可得故。八者、演出法教，諸法分別不可得故。九者、破憍慢，法生慧不可得故。十者、實語，諸語不可得故。菩薩摩訶薩如是初地中住，修治十事治地業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩知一切法無來去相，亦無有法若來若去、若至若不至、諸法相不滅故。菩薩摩訶薩於諸地不念不思惟，而修治地業亦不見地。何等菩薩摩訶薩治地業？菩薩摩訶薩住初地時行十事：一者、深心堅固，用無所得故。二者、於一切眾生中等心，眾生不可得故。三者、布施，施者、受者不可得故。四者、親近善知識，亦不自高。五者、求法，一切法不可得故。六者、常出家，家不可得故。七者、愛樂佛身，相好不可得故。八者、演出法教，諸法分別不可得故。九者、破憍慢，法生慧不可得故。十者、實語，諸語不可得故。菩薩摩訶薩如是初地中住，修治十事治地業。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住二地中常念八法。何等八？一者、戒清淨。二者、知恩報恩。三者、住忍辱力。四者、受歡喜。五者、不捨一切眾生。六者、入大悲心。七者、信師恭敬諮受。八者、勤求諸波羅蜜。須菩提！是名菩薩摩訶薩住二地中滿足八法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住二地中常念八法。何等八？一者、戒清淨。二者、知恩報恩。三者、住忍辱力。四者、受歡喜。五者、不捨一切眾生。六者、入大悲心。七者、信師恭敬諮受。八者、勤求諸波羅蜜。須菩提！是名菩薩摩訶薩住二地中滿足八法。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住三地中行五法。何等五？一者、多學問，無厭足。二者、淨法施，亦不自高。三者、淨佛國土，亦不自高。四者、受世間無量懃苦，不以為厭。五者、住慚愧處。須菩提！是名菩薩摩訶薩住三地中應滿足五法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住三地中行五法。何等五？一者、多學問，無厭足。二者、淨法施，亦不自高。三者、淨佛國土，亦不自高。四者、受世間無量懃苦，不以為厭。五者、住慚愧處。須菩提！是名菩薩摩訶薩住三地中應滿足五法。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住四地中應受行不捨十法。何等十？一者、不捨阿蘭若住處。二者、少欲。三者、知足。四者、不捨頭陀功德。五者、不捨戒。六者、穢惡諸欲。七者、厭世間心，順涅槃心。八者、捨一切所有。九者、心不沒。十者、不惜一切物。須菩提！是名菩薩摩訶薩住四地中不捨十法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住四地中應受行不捨十法。何等十？一者、不捨阿蘭若住處。二者、少欲。三者、知足。四者、不捨頭陀功德。五者、不捨戒。六者、穢惡諸欲。七者、厭世間心，順涅槃心。八者、捨一切所有。九者、心不沒。十者、不惜一切物。須菩提！是名菩薩摩訶薩住四地中不捨十法。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住五地中遠離十二法。何等十二？一者、遠離親白衣。二者、遠離比丘尼。三者、遠離慳惜他家。四者、遠離無益談說。五者、遠離瞋恚。六者、遠離自大。七者、遠離蔑人。八者、遠離十不善道。九者、遠離大慢。十者、遠離自用。十一者、遠離顛倒。十二者、遠離婬怒癡。須菩提！是為菩薩摩訶薩住五地中遠離十二事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住五地中遠離十二法。何等十二？一者、遠離親白衣。二者、遠離比丘尼。三者、遠離慳惜他家。四者、遠離無益談說。五者、遠離瞋恚。六者、遠離自大。七者、遠離蔑人。八者、遠離十不善道。九者、遠離大慢。十者、遠離自用。十一者、遠離顛倒。十二者、遠離婬怒癡。須菩提！是為菩薩摩訶薩住五地中遠離十二事。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住六地中當具足六法。何等六？所謂六波羅蜜。復有六法所不應為。何等六？一者、不作聲聞、辟支佛意。二者、布施不應生憂心。三者、見有所索心不沒。四者、所有物布施。五者、布施之後心不悔。六者、不疑深法。須菩提！是名菩薩摩訶薩住六地中應滿具六法、遠離六法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住六地中當具足六法。何等六？所謂六波羅蜜。復有六法所不應為。何等六？一者、不作聲聞、辟支佛意。二者、布施不應生憂心。三者、見有所索心不沒。四者、所有物布施。五者、布施之後心不悔。六者、不疑深法。須菩提！是名菩薩摩訶薩住六地中應滿具六法、遠離六法。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住七地中應遠離二十法所不應著。何等二十？一者、不著我。二者、不著眾生。三者、不著壽命。四者、不著眾數乃至知者見者。五者、不著斷見。六者、不著常見。七者、不應作相。八者、不應作因見。九者、不著名色。十者、不著五陰。十一者、不著十八界。十二者不著十二入。十三者、不著三界。十四者、不作著處。十五者、不作所期處。十六者、不作依處。十七者、不著依佛見。十八者、不著依法見。十九者、不著依僧見。二十者、不著依戒見。是二十法所不應著。復有二十法應具足滿。何等二十？一者、具足空。二者、無相證。三者、知無作。四者、三分清淨。五者、一切眾生中慈悲智具足。六者、不念一切眾生。七者、一切法等觀，是中亦不著。八者、知諸法實相，是事亦不念。九者、無生法忍。十者、無生智。十一者、說諸法一相。十二者、破分別相。十三者、轉憶想。十四者、轉見。十五者、轉煩惱。十六者、等定慧地。十七者、調意。十八者、心寂滅。十九者、無閡智。二十者、不染愛。須菩提！是名菩薩摩訶薩住七地中應具足二十法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住七地中應遠離二十法所不應著。何等二十？一者、不著我。二者、不著眾生。三者、不著壽命。四者、不著眾數乃至知者見者。五者、不著斷見。六者、不著常見。七者、不應作相。八者、不應作因見。九者、不著名色。十者、不著五陰。十一者、不著十八界。十二者不著十二入。十三者、不著三界。十四者、不作著處。十五者、不作所期處。十六者、不作依處。十七者、不著依佛見。十八者、不著依法見。十九者、不著依僧見。二十者、不著依戒見。是二十法所不應著。復有二十法應具足滿。何等二十？一者、具足空。二者、無相證。三者、知無作。四者、三分清淨。五者、一切眾生中慈悲智具足。六者、不念一切眾生。七者、一切法等觀，是中亦不著。八者、知諸法實相，是事亦不念。九者、無生法忍。十者、無生智。十一者、說諸法一相。十二者、破分別相。十三者、轉憶想。十四者、轉見。十五者、轉煩惱。十六者、等定慧地。十七者、調意。十八者、心寂滅。十九者、無閡智。二十者、不染愛。須菩提！是名菩薩摩訶薩住七地中應具足二十法。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住八地中應具足五法。何等五？順入眾生心。遊戲諸神通。見諸佛國。如所見佛國，自莊嚴其國。如實觀佛身，自莊嚴佛身。是五法具足滿。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住八地中復具足五法。何等五？知上下諸根。淨佛國土。入如幻三昧。常入三昧。隨眾生所應善根受身。須菩提！是為菩薩摩訶薩住八地中具足五法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住八地中應具足五法。何等五？順入眾生心。遊戲諸神通。見諸佛國。如所見佛國，自莊嚴其國。如實觀佛身，自莊嚴佛身。是五法具足滿。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住八地中復具足五法。何等五？知上下諸根。淨佛國土。入如幻三昧。常入三昧。隨眾生所應善根受身。須菩提！是為菩薩摩訶薩住八地中具足五法。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住九地中應具足十二法。何等十二？受無邊世界所度之分。菩薩得如所願。知諸天、龍、夜叉、揵闥婆語而為說法。處胎成就。家成就。所生成就。姓成就。眷屬成就。出生成就。出家成就。莊嚴佛樹成就。一切諸善功德成滿具足。須菩提！是名菩薩摩訶薩住九地中應具足十二法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩住九地中應具足十二法。何等十二？受無邊世界所度之分。菩薩得如所願。知諸天、龍、夜叉、揵闥婆語而為說法。處胎成就。家成就。所生成就。姓成就。眷屬成就。出生成就。出家成就。莊嚴佛樹成就。一切諸善功德成滿具足。須菩提！是名菩薩摩訶薩住九地中應具足十二法。

「須菩提！十地菩薩當知如佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！十地菩薩當知如佛。」

爾時慧命須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩深心治地業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩深心治地業？」

佛言：「菩薩摩訶薩應薩婆若心集一切善根，是名菩薩摩訶薩深心治地業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩應薩婆若心集一切善根，是名菩薩摩訶薩深心治地業。」

「云何菩薩於一切眾生中等心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩於一切眾生中等心？」

佛言：「若菩薩摩訶薩應薩婆若心生四無量心，所謂慈、悲、喜、捨，是名於一切眾生中等心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若菩薩摩訶薩應薩婆若心生四無量心，所謂慈、悲、喜、捨，是名於一切眾生中等心。」

「云何菩薩修布施？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩修布施？」

佛言：「菩薩施與一切眾生，無所分別，是名修布施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩施與一切眾生，無所分別，是名修布施。」

「云何菩薩親近善知識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩親近善知識？」

佛言：「能教人入薩婆若中住。如是善知識親近諮受恭敬供養，是名親近善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「能教人入薩婆若中住。如是善知識親近諮受恭敬供養，是名親近善知識。」

「云何菩薩求法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩求法？」

佛言：「菩薩應薩婆若心求法，不墮聲聞、辟支佛地，是名求法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩應薩婆若心求法，不墮聲聞、辟支佛地，是名求法。」

「云何菩薩常出家治地業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩常出家治地業？」

佛言：「菩薩世世不雜心出家，佛法中出家，無能障閡者，是名常出家治地業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩世世不雜心出家，佛法中出家，無能障閡者，是名常出家治地業。」

「云何菩薩愛樂佛身治地業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩愛樂佛身治地業？」

佛言：「若菩薩見佛身相，乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離念佛，是名愛樂佛身治地業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若菩薩見佛身相，乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離念佛，是名愛樂佛身治地業。」

「云何菩薩演出法教治地業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩演出法教治地業？」

佛言：「菩薩若佛現在、若佛滅度後，為眾生說法，初中後善，妙義好語淨潔純具，所謂修多羅乃至憂波提舍，是名演出法教治地業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩若佛現在、若佛滅度後，為眾生說法，初中後善，妙義好語淨潔純具，所謂修多羅乃至憂波提舍，是名演出法教治地業。」

「云何菩薩破於憍慢治地業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩破於憍慢治地業？」

佛言：「菩薩破是憍慢故，終不生下賤家，是名破於憍慢治地業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩破是憍慢故，終不生下賤家，是名破於憍慢治地業。」

「云何菩薩實語治地業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩實語治地業？」

佛言：「菩薩如所說行，是名實語治地業。是為菩薩摩訶薩初住地中修行十事治地業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩如所說行，是名實語治地業。是為菩薩摩訶薩初住地中修行十事治地業。」

「云何菩薩戒清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩戒清淨？」

「若菩薩摩訶薩不念聲聞、辟支佛心及諸破戒、障佛道法，是名戒清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩不念聲聞、辟支佛心及諸破戒、障佛道法，是名戒清淨。」

「云何菩薩知恩報恩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩知恩報恩？」

「若菩薩摩訶薩行菩薩道，乃至小恩尚不忘何況多，是名知恩報恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩行菩薩道，乃至小恩尚不忘何況多，是名知恩報恩。」

「云何菩薩住忍辱力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩住忍辱力？」

「若菩薩於一切眾生無瞋無惱，是名住忍辱力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩於一切眾生無瞋無惱，是名住忍辱力。」

「云何菩薩受歡喜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩受歡喜？」

「所謂成就眾生以此為喜，是名受歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂成就眾生以此為喜，是名受歡喜。」

「云何菩薩不捨一切眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不捨一切眾生？」

「若菩薩念欲救一切眾生故，是名不捨一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩念欲救一切眾生故，是名不捨一切眾生。」

「云何菩薩入大悲心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩入大悲心？」

「若菩薩如是念：『我為一一眾生故，如恒河沙等劫地獄中受懃苦，乃至是人得佛道入涅槃。』如是名為為一切十方眾生忍苦，是名入大悲心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩如是念：『我為一一眾生故，如恒河沙等劫地獄中受懃苦，乃至是人得佛道入涅槃。』如是名為為一切十方眾生忍苦，是名入大悲心。」

「云何菩薩信師恭敬諮受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩信師恭敬諮受？」

「若菩薩於諸師如世尊想，是名信師恭敬諮受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩於諸師如世尊想，是名信師恭敬諮受。」

「云何菩薩懃求諸波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩懃求諸波羅蜜？」

「若菩薩一心求諸波羅蜜無異事，是名懃求諸波羅蜜。是為菩薩摩訶薩住二地中滿足八法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩一心求諸波羅蜜無異事，是名懃求諸波羅蜜。是為菩薩摩訶薩住二地中滿足八法。」

「云何菩薩摩訶薩多學問無厭足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩多學問無厭足？」

「諸佛所說法，若此間世界、若十方世界諸佛所說法，盡欲聞持，是名多學問無厭足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛所說法，若此間世界、若十方世界諸佛所說法，盡欲聞持，是名多學問無厭足。」

「云何菩薩淨法施？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩淨法施？」

「有所法施乃至不求阿耨多羅三藐三菩提，何況餘事，是名不求名利法施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有所法施乃至不求阿耨多羅三藐三菩提，何況餘事，是名不求名利法施。」

「云何菩薩淨佛國土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩淨佛國土？」

「以諸善根迴向淨佛國土，是名淨佛國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以諸善根迴向淨佛國土，是名淨佛國土。」

「云何菩薩受世間無量懃苦不以為厭？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩受世間無量懃苦不以為厭？」

「諸善根備具故，能成就眾生亦莊嚴佛土，乃至具足薩婆若，終不疲厭，是名受無量懃苦不以為厭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善根備具故，能成就眾生亦莊嚴佛土，乃至具足薩婆若，終不疲厭，是名受無量懃苦不以為厭。」

「云何菩薩住慚愧處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩住慚愧處？」

「恥諸聲聞、辟支佛意，是名住慚愧處。是為菩薩摩訶薩住三地中滿足五法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恥諸聲聞、辟支佛意，是名住慚愧處。是為菩薩摩訶薩住三地中滿足五法。」

「云何菩薩不捨阿練若住處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不捨阿練若住處？」

「能過聲聞辟支佛地，是名不捨阿練若住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能過聲聞辟支佛地，是名不捨阿練若住處。」

「云何菩薩少欲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩少欲？」

「乃至阿耨多羅三藐三菩提尚不欲，何況餘欲，是名少欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃至阿耨多羅三藐三菩提尚不欲，何況餘欲，是名少欲。」

「云何菩薩知足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩知足？」

「得一切種智，是名知足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得一切種智，是名知足。」

「云何菩薩不捨頭陀功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不捨頭陀功德？」

「觀諸深法忍，是名不捨頭陀功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀諸深法忍，是名不捨頭陀功德。」

「云何菩薩不捨戒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不捨戒？」

「不取戒相，是名不捨戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不取戒相，是名不捨戒。」

「云何菩薩穢惡諸欲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩穢惡諸欲？」

「欲心不生故，是名穢惡諸欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲心不生故，是名穢惡諸欲。」

「云何菩薩厭世間心、順涅槃心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩厭世間心、順涅槃心？」

「知一切法不作故，是名厭世間心、順涅槃心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知一切法不作故，是名厭世間心、順涅槃心。」

「云何菩薩捨一切所有？不惜內外諸法故，是名捨一切所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩捨一切所有？不惜內外諸法故，是名捨一切所有。」

「云何菩薩心不沒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩心不沒？」

「二種識處心不生故，是名心不沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二種識處心不生故，是名心不沒。」

「云何菩薩不惜一切物？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不惜一切物？」

「於一切物不著不念，是名不惜一切物。是為菩薩於四地中不捨十法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於一切物不著不念，是名不惜一切物。是為菩薩於四地中不捨十法。」

「云何菩薩遠離親白衣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩遠離親白衣？」

「菩薩出家所生，從一佛國至一佛國，常出家剃頭著染衣，是名遠離親白衣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩出家所生，從一佛國至一佛國，常出家剃頭著染衣，是名遠離親白衣。」

「云何菩薩遠離比丘尼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩遠離比丘尼？」

「不共比丘尼住，乃至彈指頃亦不生念，是名遠離比丘尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不共比丘尼住，乃至彈指頃亦不生念，是名遠離比丘尼。」

「云何菩薩遠離慳惜他家？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩遠離慳惜他家？」

「菩薩如是思惟：『我應安樂眾生，他今助我安樂，云何生慳？』是名遠離慳惜他家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是思惟：『我應安樂眾生，他今助我安樂，云何生慳？』是名遠離慳惜他家。」

「云何菩薩遠離無益談處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩遠離無益談處？」

「若有談處或生聲聞、辟支佛心，我當遠離，是名遠離無益談處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有談處或生聲聞、辟支佛心，我當遠離，是名遠離無益談處。」

「云何菩薩遠離瞋恚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩遠離瞋恚？」

「不令瞋心、惱心、鬪心得入，是名遠離瞋恚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不令瞋心、惱心、鬪心得入，是名遠離瞋恚。」

「云何菩薩遠離自大？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩遠離自大？」

「所謂不見內法故，是名遠離自大。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂不見內法故，是名遠離自大。」

「云何菩薩遠離篾人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩遠離篾人？」

「所謂不見外法故，是名遠離篾人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂不見外法故，是名遠離篾人。」

「云何菩薩遠離十不善道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩遠離十不善道？」

「是十不善道能障八聖道，何況阿耨多羅三藐三菩提，是名遠離十不善道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是十不善道能障八聖道，何況阿耨多羅三藐三菩提，是名遠離十不善道。」

「云何菩薩遠離大慢？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩遠離大慢？」

「是菩薩不見法可作大慢者，是名遠離大慢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩不見法可作大慢者，是名遠離大慢。」

「云何菩薩遠離自用？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩遠離自用？」

「是菩薩不見是法可自用者，是名遠離自用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩不見是法可自用者，是名遠離自用。」

「云何菩薩遠離顛倒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩遠離顛倒？」

「顛倒處不可得故，是名遠離顛倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「顛倒處不可得故，是名遠離顛倒。」

「云何菩薩遠離婬怒癡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩遠離婬怒癡？」

「婬怒癡處不可見故，是名遠離婬怒癡。是為菩薩住五地中遠離十二法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婬怒癡處不可見故，是名遠離婬怒癡。是為菩薩住五地中遠離十二法。」

「云何菩薩住六地中具足六法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩住六地中具足六法？」

「所謂六波羅蜜。諸佛及聲聞、辟支佛住六波羅蜜中能度彼岸，是名具足六法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂六波羅蜜。諸佛及聲聞、辟支佛住六波羅蜜中能度彼岸，是名具足六法。」

「云何菩薩不作聲聞、辟支佛意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不作聲聞、辟支佛意？」

「作是念：『聲聞、辟支佛意，非阿耨多羅三藐三菩提道。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是念：『聲聞、辟支佛意，非阿耨多羅三藐三菩提道。』」

「云何菩薩布施不生憂心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩布施不生憂心？」

「作是念：『此非阿耨多羅三藐三菩提道。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是念：『此非阿耨多羅三藐三菩提道。』」

「云何菩薩見有所索心不沒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩見有所索心不沒？」

「作是念：『此非阿耨多羅三藐三菩提道。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是念：『此非阿耨多羅三藐三菩提道。』」

「云何菩薩所有物布施？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩所有物布施？」

「菩薩初發心時布施，不言：『是可與；是不可與。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩初發心時布施，不言：『是可與；是不可與。』」

「云何菩薩布施之後心不悔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩布施之後心不悔？」

「慈悲力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慈悲力故。」

「云何菩薩不疑深法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不疑深法？」

「信功德力故。是為菩薩住六地中遠離六法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「信功德力故。是為菩薩住六地中遠離六法。」

「云何菩薩不著我？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不著我？」

「畢竟無我故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畢竟無我故。」

「云何菩薩不著眾生、不著壽命、不著眾數乃至知者、見者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不著眾生、不著壽命、不著眾數乃至知者、見者？」

「是諸法畢竟不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸法畢竟不可得故。」

「云何菩薩不著斷見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不著斷見？」

「無有法斷，諸法畢竟不生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無有法斷，諸法畢竟不生故。」

「云何菩薩不著常見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不著常見？」

「若法不生，是不作常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若法不生，是不作常。」

「云何菩薩不應取相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不應取相？」

「無諸煩惱故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無諸煩惱故。」

「云何菩薩不應作因見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不應作因見？」

「諸見不可見故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸見不可見故。」

「云何菩薩不著名色？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不著名色？」

「名色處相無故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名色處相無故。」

「云何菩薩不著五陰、不著十八界、不著十二入？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不著五陰、不著十八界、不著十二入？」

「是諸法性無故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸法性無故。」

「云何菩薩不著三界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不著三界？」

「三界性無故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三界性無故。」

「云何菩薩不應作著心？云何菩薩不應作願？云何菩薩不應作依止？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不應作著心？云何菩薩不應作願？云何菩薩不應作依止？」

「是諸法性無故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸法性無故。」

「云何菩薩不著依佛見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不著依佛見？」

「作依見不見佛故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作依見不見佛故。」

「云何菩薩不著依法見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不著依法見？」

「法不可見故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法不可見故。」

「云何菩薩不著依僧見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不著依僧見？」

「僧相無為，不可依故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「僧相無為，不可依故。」

「云何菩薩不著依戒見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不著依戒見？」

「罪無罪不著故。是為菩薩住七地中二十法所不應著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「罪無罪不著故。是為菩薩住七地中二十法所不應著。」

「云何菩薩應具足空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩應具足空？」

「具足諸法自相空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具足諸法自相空故。」

「云何菩薩無相證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩無相證？」

「不念諸相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不念諸相故。」

「云何菩薩知無作？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩知無作？」

「於三界中不作故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於三界中不作故。」

「云何菩薩三分清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩三分清淨？」

「十善道具足故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十善道具足故。」

「云何菩薩一切眾生中慈悲智具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩一切眾生中慈悲智具足？」

「得大悲故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得大悲故。」

「云何菩薩不念一切眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不念一切眾生？」

「淨國土具足故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨國土具足故。」

「云何菩薩一切法等觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩一切法等觀？」

「於諸法不損益故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸法不損益故。」

「云何菩薩知諸法實相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩知諸法實相？」

「諸法實相無知故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法實相無知故。」

「云何菩薩無生忍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩無生忍？」

「為諸法不生不滅，不作忍故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為諸法不生不滅，不作忍故。」

「云何菩薩無生智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩無生智？」

「知名色不生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知名色不生故。」

「云何菩薩說諸法一相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩說諸法一相？」

「心不行二相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心不行二相故。」

「云何菩薩破分別相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩破分別相？」

「一切法不分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法不分別故。」

「云何菩薩轉憶想？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩轉憶想？」

「小大無量想轉故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「小大無量想轉故。」

「云何菩薩轉見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩轉見？」

「於聲聞、辟支佛地見轉故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於聲聞、辟支佛地見轉故。」

「云何菩薩轉煩惱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩轉煩惱？」

「斷諸煩惱故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斷諸煩惱故。」

「云何菩薩等定慧地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩等定慧地？」

「所謂得一切種智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂得一切種智故。」

「云何菩薩調意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩調意？」

「於三界不動故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於三界不動故。」

「云何菩薩心寂滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩心寂滅？」

「制六根故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「制六根故。」

「云何菩薩無閡智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩無閡智？」

「得佛眼故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得佛眼故。」

「云何菩薩不染愛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不染愛？」

「捨六塵故。是為菩薩住七地中具足二十法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「捨六塵故。是為菩薩住七地中具足二十法。」

「云何菩薩順入眾生心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩順入眾生心？」

「菩薩以一心知一切眾生心及心數法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩以一心知一切眾生心及心數法。」

「云何菩薩遊戲諸神通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩遊戲諸神通？」

「以是神通從一佛國至一佛國，亦不作佛國想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是神通從一佛國至一佛國，亦不作佛國想。」

「云何菩薩觀諸佛國？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩觀諸佛國？」

「自住其國見無量諸佛國，亦無佛國想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自住其國見無量諸佛國，亦無佛國想。」

「云何菩薩如所見佛國，自莊嚴其國？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩如所見佛國，自莊嚴其國？」

「住轉輪聖王地，遍至三千大千世界，以自莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住轉輪聖王地，遍至三千大千世界，以自莊嚴。」

「云何菩薩如實觀佛身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩如實觀佛身？」

「如實觀法身故。是為菩薩住八地中具足五法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如實觀法身故。是為菩薩住八地中具足五法。」

「云何菩薩知上下諸根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩知上下諸根？」

「菩薩住佛十力，知一切眾生上下諸根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩住佛十力，知一切眾生上下諸根。」

「云何菩薩淨佛國土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩淨佛國土？」

「淨眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨眾生故。」

「云何菩薩如幻三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩如幻三昧？」

「住是三昧能成辦一切事，亦不生心相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「住是三昧能成辦一切事，亦不生心相故。」

「云何菩薩常入三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩常入三昧？」

「菩薩得報生三昧故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩得報生三昧故。」

「云何菩薩隨眾生所應善根受身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩隨眾生所應善根受身？」

「菩薩知眾生所應生善根而為受身，成就眾生故。是為菩薩住八地中具足五法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩知眾生所應生善根而為受身，成就眾生故。是為菩薩住八地中具足五法。」

「云何菩薩受無邊世界所度之分？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩受無邊世界所度之分？」

「十方無量世界中眾生，如諸佛法所應度者而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方無量世界中眾生，如諸佛法所應度者而度脫之。」

「云何菩薩得如所願？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得如所願？」

「得六波羅蜜具足故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得六波羅蜜具足故。」

「云何菩薩知諸天、龍、夜叉、揵闥婆語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩知諸天、龍、夜叉、揵闥婆語？」

「辭辯力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「辭辯力故。」

「云何菩薩胎生成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩胎生成就？

「菩薩世世常化生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩世世常化生故。

「云何菩薩家成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩家成就？」

「常在大家生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常在大家生故。」

「云何菩薩所生成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩所生成就？」

「若剎利家生、若婆羅門家生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若剎利家生、若婆羅門家生故。」

「云何菩薩姓成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩姓成就？」

「如過去菩薩所生姓，從此中生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如過去菩薩所生姓，從此中生故。」

「云何菩薩眷屬成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩眷屬成就？」

「純諸菩薩摩訶薩為眷屬故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「純諸菩薩摩訶薩為眷屬故。」

「云何菩薩出生成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩出生成就？」

「生時光明遍照無量無邊世界，亦不取相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生時光明遍照無量無邊世界，亦不取相故。」

「云何菩薩出家成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩出家成就？」

「出家時無量百千億諸天侍從出家，是一切眾生必至三乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「出家時無量百千億諸天侍從出家，是一切眾生必至三乘。」

「云何菩薩莊嚴佛樹成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩莊嚴佛樹成就？」

「是菩提樹以黃金為根，七寶為莖節枝葉，莖節枝葉光明遍照十方阿僧祇三千大千世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩提樹以黃金為根，七寶為莖節枝葉，莖節枝葉光明遍照十方阿僧祇三千大千世界。」

「云何菩薩一切諸善功德成滿具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩一切諸善功德成滿具足？」

「菩薩得眾生清淨，佛國亦淨。是為菩薩住九地中具足十二法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩得眾生清淨，佛國亦淨。是為菩薩住九地中具足十二法。」

「云何菩薩住十地中當知如佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩住十地中當知如佛？」

「若菩薩摩訶薩具足六波羅蜜、四念處，乃至十八不共法、一切種智具足滿，斷一切煩惱及習，是名菩薩摩訶薩住十地中當知如佛。須菩提！菩薩摩訶薩住是十地中，以方便力故行六波羅蜜，行四念處乃至十八不共法，過乾慧地、性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已作地、辟支佛地、菩薩地，過是九地住於佛地，是為菩薩十地。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩大乘發趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩具足六波羅蜜、四念處，乃至十八不共法、一切種智具足滿，斷一切煩惱及習，是名菩薩摩訶薩住十地中當知如佛。須菩提！菩薩摩訶薩住是十地中，以方便力故行六波羅蜜，行四念處乃至十八不共法，過乾慧地、性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已作地、辟支佛地、菩薩地，過是九地住於佛地，是為菩薩十地。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩大乘發趣。」

摩訶般若波羅蜜經出到品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經出到品第二十一

佛告須菩提：「汝所問：『是乘何處出？至何處住？』者。」佛言：「是乘從三界中出，至薩婆若中住，以不二法故。何以故？摩訶衍、薩婆若是二法，不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。若人欲使實際出，是人為欲使無相法出。若人欲使如、法性、不可思議性出，是人為欲使無相法出。若人欲使色空出，是人為欲使無相法出。若人欲使受想行識空出，是人為欲使無相法出。何以故？須菩提！色空相不出三界亦不住薩婆若。受想行識空相不出三界亦不住薩婆若。所以者何？色色相空，受想行識識相空故。若人欲使眼空出，是人為欲使無相法出。若人欲使耳鼻舌身意空出，是人為欲使無相法出。若人欲使乃至意觸因緣生受空出，是人為欲使無相法出。何以故？須菩提！眼空不出三界亦不住薩婆若，乃至意觸因緣生受空不出三界亦不住薩婆若。所以者何？眼眼相空，乃至意觸因緣生受意觸因緣生受相空故。若人欲使夢出，是人為欲使無相法出。若人欲使幻、焰、響、影、化出，是人為欲使無相法出。何以故？須菩提！夢相不出三界亦不住薩婆若，幻、焰、響、影、化相亦不出三界亦不住薩婆若。須菩提！若人欲使檀那波羅蜜出，是人為欲使無相法出。若人欲使尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜出，是人為欲使無相法出。何以故？檀那波羅蜜相不出三界亦不住薩婆若，尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜不出三界亦不住薩婆若。所以者何？檀那波羅蜜檀那波羅蜜相空，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜般若波羅蜜相空故。若人欲使內空出乃至無法有法空出，是人為欲使無相法出。何以故？須菩提！內空相乃至無法有法空相不出三界亦不住薩婆若。所以者何？內空內空性空乃至無法有法空無法有法空性空故。若人欲使四念處出，是人為欲使無相法出。何以故？四念處性不出三界亦不住薩婆若。所以者何？四念處性四念處性空故。若人欲使四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分出，是人為欲使無相法出。何以故？八聖道分性不出三界不住薩婆若。所以者何？八聖道分性八聖道分性空故。乃至十八不共法亦如是。須菩提！若人欲使阿羅漢出生處，是人為欲使無相法出。若人欲使辟支佛出生處，是人為欲使無相法出。若人欲使多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀出生處，是人為欲使無相法出。何以故？阿羅漢性、辟支佛性佛性不出三界亦不住薩婆若。所以者何？阿羅漢性阿羅漢性空、辟支佛性辟支佛性空、佛性佛性空故。若人欲使須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝所問：『是乘何處出？至何處住？』者。」佛言：「是乘從三界中出，至薩婆若中住，以不二法故。何以故？摩訶衍、薩婆若是二法，不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。若人欲使實際出，是人為欲使無相法出。若人欲使如、法性、不可思議性出，是人為欲使無相法出。若人欲使色空出，是人為欲使無相法出。若人欲使受想行識空出，是人為欲使無相法出。何以故？須菩提！色空相不出三界亦不住薩婆若。受想行識空相不出三界亦不住薩婆若。所以者何？色色相空，受想行識識相空故。若人欲使眼空出，是人為欲使無相法出。若人欲使耳鼻舌身意空出，是人為欲使無相法出。若人欲使乃至意觸因緣生受空出，是人為欲使無相法出。何以故？須菩提！眼空不出三界亦不住薩婆若，乃至意觸因緣生受空不出三界亦不住薩婆若。所以者何？眼眼相空，乃至意觸因緣生受意觸因緣生受相空故。若人欲使夢出，是人為欲使無相法出。若人欲使幻、焰、響、影、化出，是人為欲使無相法出。何以故？須菩提！夢相不出三界亦不住薩婆若，幻、焰、響、影、化相亦不出三界亦不住薩婆若。須菩提！若人欲使檀那波羅蜜出，是人為欲使無相法出。若人欲使尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜出，是人為欲使無相法出。何以故？檀那波羅蜜相不出三界亦不住薩婆若，尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜不出三界亦不住薩婆若。所以者何？檀那波羅蜜檀那波羅蜜相空，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜般若波羅蜜相空故。若人欲使內空出乃至無法有法空出，是人為欲使無相法出。何以故？須菩提！內空相乃至無法有法空相不出三界亦不住薩婆若。所以者何？內空內空性空乃至無法有法空無法有法空性空故。若人欲使四念處出，是人為欲使無相法出。何以故？四念處性不出三界亦不住薩婆若。所以者何？四念處性四念處性空故。若人欲使四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分出，是人為欲使無相法出。何以故？八聖道分性不出三界不住薩婆若。所以者何？八聖道分性八聖道分性空故。乃至十八不共法亦如是。須菩提！若人欲使阿羅漢出生處，是人為欲使無相法出。若人欲使辟支佛出生處，是人為欲使無相法出。若人欲使多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀出生處，是人為欲使無相法出。何以故？阿羅漢性、辟支佛性佛性不出三界亦不住薩婆若。所以者何？阿羅漢性阿羅漢性空、辟支佛性辟支佛性空、佛性佛性空故。若人欲使須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅

漢果、辟支佛道、佛道、一切種智出，是人為欲使無相法出。如上說。若人欲使名字、假名施設相、但有語言出，是人為欲使無相法出。何以故？名字空不出三界亦不住薩婆若。所以者何？名字相名字相空故。乃至施設亦如是。是人欲使不生不滅法、不垢不淨無作法出，是人為欲使無相法出。何以故？不生乃至無作法性不出三界亦不住薩婆若。所以者何？不生性乃至無作性性空故。須菩提！以是因緣故，摩訶衍從三界中出，至薩婆若中，住不動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漢果、辟支佛道、佛道、一切種智出，是人為欲使無相法出。如上說。若人欲使名字、假名施設相、但有語言出，是人為欲使無相法出。何以故？名字空不出三界亦不住薩婆若。所以者何？名字相名字相空故。乃至施設亦如是。是人欲使不生不滅法、不垢不淨無作法出，是人為欲使無相法出。何以故？不生乃至無作法性不出三界亦不住薩婆若。所以者何？不生性乃至無作性性空故。須菩提！以是因緣故，摩訶衍從三界中出，至薩婆若中，住不動故。

「須菩提！汝所問：『是乘至何處住？』者，須菩提！是大乘無住處。何以故？一切法無住相故，是乘若住不住法住。須菩提！譬如法性不生不滅、不垢不淨、無相無作，非住非不住。須菩提！是乘亦如是，非住非不住。何以故？法性相非住非不住。所以者何？法性相空故，乃至無作性無作性空故。諸餘法亦如是。須菩提！以是因緣故，是乘無所住。以不住法、不動法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝所問：『是乘至何處住？』者，須菩提！是大乘無住處。何以故？一切法無住相故，是乘若住不住法住。須菩提！譬如法性不生不滅、不垢不淨、無相無作，非住非不住。須菩提！是乘亦如是，非住非不住。何以故？法性相非住非不住。所以者何？法性相空故，乃至無作性無作性空故。諸餘法亦如是。須菩提！以是因緣故，是乘無所住。以不住法、不動法故。

「須菩提！汝所問：『誰當乘是乘出？』者，無有人乘是乘出者。何以故？是乘及出者，所用法及出時，是一切法皆無所有。若一切法無所有，用何等法當出？何以故？我不可得乃至知者、見者不可得，畢竟淨故。不可思議性不可得，畢竟淨故。陰入界不可得，畢竟淨故。檀那波羅蜜不可得，畢竟淨故。乃至般若波羅蜜不可得，畢竟淨故。內空不可得，畢竟淨故。乃至無法有法空不可得，畢竟淨故。四念處不可得，乃至十八不共法不可得，畢竟淨故。須陀洹不可得，乃至阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛不可得，畢竟淨故。須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、佛道、一切種智不可得，畢竟淨故。不生不滅、不垢不淨、無起無作不可得，畢竟淨故。過去世未來現在世生住滅不可得，畢竟淨故。增減不可得，畢竟淨故。何法不可得故不可得？法性不可得故不可得，如、實際、不可思議性、法相、法位、檀那波羅蜜不可得故不可得，乃至般若波羅蜜不可得故不可得。內空不可得故不可得，乃至無法有法空不可得故不可得。四念處不可得故不可得，乃至十八不共法不可得故不可得。須陀洹不可得故不可得，乃至佛不可得故不可得。須陀洹果不可得故不可得，乃至佛道不可得故不可得。不生不滅乃至不起不作不可得故不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝所問：『誰當乘是乘出？』者，無有人乘是乘出者。何以故？是乘及出者，所用法及出時，是一切法皆無所有。若一切法無所有，用何等法當出？何以故？我不可得乃至知者、見者不可得，畢竟淨故。不可思議性不可得，畢竟淨故。陰入界不可得，畢竟淨故。檀那波羅蜜不可得，畢竟淨故。乃至般若波羅蜜不可得，畢竟淨故。內空不可得，畢竟淨故。乃至無法有法空不可得，畢竟淨故。四念處不可得，乃至十八不共法不可得，畢竟淨故。須陀洹不可得，乃至阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛不可得，畢竟淨故。須陀洹果乃至阿羅漢果、辟支佛道、佛道、一切種智不可得，畢竟淨故。不生不滅、不垢不淨、無起無作不可得，畢竟淨故。過去世未來現在世生住滅不可得，畢竟淨故。增減不可得，畢竟淨故。何法不可得故不可得？法性不可得故不可得，如、實際、不可思議性、法相、法位、檀那波羅蜜不可得故不可得，乃至般若波羅蜜不可得故不可得。內空不可得故不可得，乃至無法有法空不可得故不可得。四念處不可得故不可得，乃至十八不共法不可得故不可得。須陀洹不可得故不可得，乃至佛不可得故不可得。須陀洹果不可得故不可得，乃至佛道不可得故不可得。不生不滅乃至不起不作不可得故不可得。

「復次，須菩提！初地不可得故不可得，乃至第十地不可得故不可得，畢竟淨故。云何為初地乃至十地？所謂乾慧地、性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已作地、辟支佛地、菩薩地、佛地。內空中初地不可得，乃至無法有法空中，初地不可得。內空乃至無法有法空中，第二第三第四第五第六第七第八第九第十地不可得。何以故？須菩提！初地非得非不得，乃至十地非得非不得，畢竟淨故。內空乃至無法有法空中，成就眾生不可得，畢竟淨故。內空乃至無法有法空中，淨佛國土不可得，畢竟淨故。內空乃至無法有法空中，五眼不可得，畢竟淨故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩以一切諸法不可得故，乘是摩訶衍出三界，住薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！初地不可得故不可得，乃至第十地不可得故不可得，畢竟淨故。云何為初地乃至十地？所謂乾慧地、性地、八人地、見地、薄地、離欲地、已作地、辟支佛地、菩薩地、佛地。內空中初地不可得，乃至無法有法空中，初地不可得。內空乃至無法有法空中，第二第三第四第五第六第七第八第九第十地不可得。何以故？須菩提！初地非得非不得，乃至十地非得非不得，畢竟淨故。內空乃至無法有法空中，成就眾生不可得，畢竟淨故。內空乃至無法有法空中，淨佛國土不可得，畢竟淨故。內空乃至無法有法空中，五眼不可得，畢竟淨故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩以一切諸法不可得故，乘是摩訶衍出三界，住薩婆若。」

摩訶般若波羅蜜經勝出品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經勝出品第二十二

慧命須菩提白佛言：「世尊！摩訶衍摩訶衍者，勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。世尊！是摩訶衍與虛空等，如虛空受無量無邊阿僧祇眾生，摩訶衍亦如是，受無量無邊阿僧祇眾生。世尊！是摩訶衍不見來處、不見去處、不見住處，是摩訶衍前際不可得、後際不可得、中際不可得，三世等是摩訶衍。世尊！以是故是乘名摩訶衍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命須菩提白佛言：「世尊！摩訶衍摩訶衍者，勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。世尊！是摩訶衍與虛空等，如虛空受無量無邊阿僧祇眾生，摩訶衍亦如是，受無量無邊阿僧祇眾生。世尊！是摩訶衍不見來處、不見去處、不見住處，是摩訶衍前際不可得、後際不可得、中際不可得，三世等是摩訶衍。世尊！以是故是乘名摩訶衍。」

佛告須菩提：「如是，如是！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂六波羅蜜，檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，一切陀羅尼門、一切三昧門，所謂首楞嚴三昧乃至離著虛空不染三昧，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂內空乃至無法有法空，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四念處乃至十八不共法，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。如須菩提所言，是摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若欲界當有實、不虛妄、不異諦、不顛倒、有常、不壞相、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以欲界虛妄憶想分別和合名字等，有一切無常想無法。以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！色界、無色界若當實有不虛妄、不異諦、不顛倒、有常、不壞相、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以色界、無色界虛妄憶想分別和合名字等，有一切無常破壞相無法。以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若色當實有、不虛妄、不異諦、不顛倒、有常、不壞相、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以色虛妄憶想分別和合名字等，有一切無常破壞相無法。以是故，是摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。受想行識亦如是。須菩提！若眼乃至意，色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，若當實有、不虛妄、不異諦、不顛倒、有常、不壞相、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以眼乃至意觸因緣生受虛妄憶想分別和合名字等，有一切無常破壞相無法。以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若法性是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以法性無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若如、實際、不可思議性是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以如、實際、不可思議性無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若檀那波羅蜜是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以檀那波羅蜜無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。若尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂六波羅蜜，檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，一切陀羅尼門、一切三昧門，所謂首楞嚴三昧乃至離著虛空不染三昧，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂內空乃至無法有法空，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四念處乃至十八不共法，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。如須菩提所言，是摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若欲界當有實、不虛妄、不異諦、不顛倒、有常、不壞相、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以欲界虛妄憶想分別和合名字等，有一切無常想無法。以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！色界、無色界若當實有不虛妄、不異諦、不顛倒、有常、不壞相、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以色界、無色界虛妄憶想分別和合名字等，有一切無常破壞相無法。以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若色當實有、不虛妄、不異諦、不顛倒、有常、不壞相、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以色虛妄憶想分別和合名字等，有一切無常破壞相無法。以是故，是摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。受想行識亦如是。須菩提！若眼乃至意，色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，若當實有、不虛妄、不異諦、不顛倒、有常、不壞相、非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以眼乃至意觸因緣生受虛妄憶想分別和合名字等，有一切無常破壞相無法。以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若法性是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以法性無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若如、實際、不可思議性是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以如、實際、不可思議性無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若檀那波羅蜜是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以檀那波羅蜜無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。若尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若

波羅蜜是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若內空乃至無法有法空是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以內空乃至無法有法空無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若四念處乃至十八不共法是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以四念處乃至十八不共法無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若性人法是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以性人法無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若八人法、須陀洹法、斯陀含法、阿那含法、阿羅漢法、辟支佛法、佛法是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以八人法乃至佛法無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若性地人是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以性地人無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若八人法、須陀洹乃至佛是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以八人乃至佛無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若一切世間及諸天、人、阿修羅是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以一切世間及諸天人阿修羅無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若菩薩摩訶薩從初發心乃至道場，於其中間諸心若是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以菩薩從初發心乃至道場，於其中間諸心無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若菩薩摩訶薩如金剛慧是有法非無法者，是菩薩摩訶薩不能知一切結使及習，無法非法得一切種智。須菩提！以菩薩摩訶薩如金剛慧無法非法，是故菩薩知一切結使及習無法非法，得一切種智。以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若諸佛三十二相是有法非無法者，諸佛威德不能照然勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以諸佛三十二相無法非法，以是故，諸佛威德照然勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若諸佛光明是有法非無法者，諸佛光明不能普照如恒河沙等國土。須菩提！以諸佛光明無法非法，以是故，諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波羅蜜是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若內空乃至無法有法空是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以內空乃至無法有法空無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若四念處乃至十八不共法是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以四念處乃至十八不共法無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若性人法是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以性人法無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若八人法、須陀洹法、斯陀含法、阿那含法、阿羅漢法、辟支佛法、佛法是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以八人法乃至佛法無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若性地人是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以性地人無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若八人法、須陀洹乃至佛是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以八人乃至佛無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若一切世間及諸天、人、阿修羅是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以一切世間及諸天人阿修羅無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若菩薩摩訶薩從初發心乃至道場，於其中間諸心若是有法非無法者，是摩訶衍不能勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。以菩薩從初發心乃至道場，於其中間諸心無法非法，以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若菩薩摩訶薩如金剛慧是有法非無法者，是菩薩摩訶薩不能知一切結使及習，無法非法得一切種智。須菩提！以菩薩摩訶薩如金剛慧無法非法，是故菩薩知一切結使及習無法非法，得一切種智。以是故，摩訶衍勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若諸佛三十二相是有法非無法者，諸佛威德不能照然勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！以諸佛三十二相無法非法，以是故，諸佛威德照然勝出一切世間及諸天、人、阿修羅。須菩提！若諸佛光明是有法非無法者，諸佛光明不能普照如恒河沙等國土。須菩提！以諸佛光明無法非法，以是故，諸

佛能以光明普照如恒河沙等國土。須菩提！若諸佛六十種莊嚴音聲是有法非無法者，諸佛不能以六十種莊嚴音聲遍至十方無量阿僧祇國土。須菩提！以諸佛六十種莊嚴音聲無法非法，以是故，諸佛能以六十種莊嚴音聲遍至十方無量阿僧祇國土。須菩提！諸佛法輪若當是有法非無法者，諸佛不能轉法輪，諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵及世間餘眾所不能如法轉者。須菩提！以諸佛法輪無法非法，以是故，諸佛轉法輪，諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵及世間餘眾不能如法轉者。須菩提！諸佛為眾生轉法輪，是眾生若實有法非無法者，不能令是眾生於無餘涅槃而般涅槃。須菩提！以諸佛為眾生轉法輪，是眾生無法非法，以是故，能令眾生於無餘涅槃中，已滅今滅當滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛能以光明普照如恒河沙等國土。須菩提！若諸佛六十種莊嚴音聲是有法非無法者，諸佛不能以六十種莊嚴音聲遍至十方無量阿僧祇國土。須菩提！以諸佛六十種莊嚴音聲無法非法，以是故，諸佛能以六十種莊嚴音聲遍至十方無量阿僧祇國土。須菩提！諸佛法輪若當是有法非無法者，諸佛不能轉法輪，諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵及世間餘眾所不能如法轉者。須菩提！以諸佛法輪無法非法，以是故，諸佛轉法輪，諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵及世間餘眾不能如法轉者。須菩提！諸佛為眾生轉法輪，是眾生若實有法非無法者，不能令是眾生於無餘涅槃而般涅槃。須菩提！以諸佛為眾生轉法輪，是眾生無法非法，以是故，能令眾生於無餘涅槃中，已滅今滅當滅。」

摩訶般若波羅蜜經等空品第二十三(丹本作含受品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經等空品第二十三(丹本作含受品)

佛告須菩提：「汝所言衍與空等。如是，如是！須菩提！摩訶衍與虛空等。須菩提！如虛空無東方，無南方西方北方四維上下。須菩提！摩訶衍亦如是，無東方，無南方西方北方四維上下。須菩提！如虛空非長非短、非方非圓。須菩提！摩訶衍亦如是，非長非短、非方非圓。須菩提！如虛空非青非黃非赤非白非黑。摩訶衍亦如是，非青非黃非赤非白非黑。以是故，說摩訶衍與空等。須菩提！如虛空非過去、非未來、非現在。摩訶衍亦如是，非過去、非未來、非現在。以是故，說摩訶衍與空等。須菩提！如虛空不增不減。摩訶衍亦如是，亦不增亦不減。須菩提！如虛空無垢無淨。摩訶衍亦如是，無垢無淨。須菩提！如虛空無生無滅、無住無異。摩訶衍亦如是，無生無滅、無住無異。須菩提！如虛空非善非不善、非記非無記。摩訶衍亦如是，非善非不善、非記非無記。以是故，說摩訶衍與空等。如虛空無見無聞、無覺無識。摩訶衍亦如是，無見無聞、無覺無識。如虛空不可知不可識不可見、不可斷不可證不可修。摩訶衍亦如是，不可知不可識不可見、不可斷不可證不可修。以是故，說摩訶衍與空等。如虛空非染相非離相。摩訶衍亦如是，非染相非離相。如虛空不繫欲界、不繫色界、不繫無色界。摩訶衍亦如是，不繫欲界、不繫色界、不繫無色界。如虛空無初發心亦無二三四五六七八九第十心。摩訶衍亦如是，無初發心乃至無第十心。如虛空無乾慧地、性人地、八人地、見地、薄地、離欲地、已作地。摩訶衍亦如是，無乾慧地乃至已辦地。如虛空無須陀洹果、無斯陀含果、無阿那含果、無阿羅漢果。摩訶衍亦如是，無須陀洹果乃至無阿羅漢果。如虛空無聲聞地、無辟支佛地、無佛地。摩訶衍亦如是，無聲聞地乃至佛地。以是故，說摩訶衍與虛空等。如虛空非色非無色、非可見非不可見、非有對非無對、非合非散。摩訶衍亦如是，非色非無色、非可見非不可見、非有對非無對、非合非散。以是故，說摩訶衍與空等。須菩提！如虛空非常非無常、非樂非苦、非我非無我。摩訶衍亦如是，非常非無常、非樂非苦、非我非無我。以是故，說摩訶衍與空等。須菩提！如虛空非空非不空、非相非無相、非作非無作。摩訶衍亦如是，非空非不空、非相非無相、非作非無作。以是故，說摩訶衍與空等。須菩提！如虛空非寂滅非不寂滅、非離非不離。摩訶衍亦如是，非寂滅非不寂滅、非離非不離。以是故，說摩訶衍與空等。須菩提！如虛空非闇非明。摩訶衍亦如是，非闇非明。以是故，說摩訶衍與空等。須菩提！如虛空非可得非不可得。摩訶衍亦如是，非 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝所言衍與空等。如是，如是！須菩提！摩訶衍與虛空等。須菩提！如虛空無東方，無南方西方北方四維上下。須菩提！摩訶衍亦如是，無東方，無南方西方北方四維上下。須菩提！如虛空非長非短、非方非圓。須菩提！摩訶衍亦如是，非長非短、非方非圓。須菩提！如虛空非青非黃非赤非白非黑。摩訶衍亦如是，非青非黃非赤非白非黑。以是故，說摩訶衍與空等。須菩提！如虛空非過去、非未來、非現在。摩訶衍亦如是，非過去、非未來、非現在。以是故，說摩訶衍與空等。須菩提！如虛空不增不減。摩訶衍亦如是，亦不增亦不減。須菩提！如虛空無垢無淨。摩訶衍亦如是，無垢無淨。須菩提！如虛空無生無滅、無住無異。摩訶衍亦如是，無生無滅、無住無異。須菩提！如虛空非善非不善、非記非無記。摩訶衍亦如是，非善非不善、非記非無記。以是故，說摩訶衍與空等。如虛空無見無聞、無覺無識。摩訶衍亦如是，無見無聞、無覺無識。如虛空不可知不可識不可見、不可斷不可證不可修。摩訶衍亦如是，不可知不可識不可見、不可斷不可證不可修。以是故，說摩訶衍與空等。如虛空非染相非離相。摩訶衍亦如是，非染相非離相。如虛空不繫欲界、不繫色界、不繫無色界。摩訶衍亦如是，不繫欲界、不繫色界、不繫無色界。如虛空無初發心亦無二三四五六七八九第十心。摩訶衍亦如是，無初發心乃至無第十心。如虛空無乾慧地、性人地、八人地、見地、薄地、離欲地、已作地。摩訶衍亦如是，無乾慧地乃至已辦地。如虛空無須陀洹果、無斯陀含果、無阿那含果、無阿羅漢果。摩訶衍亦如是，無須陀洹果乃至無阿羅漢果。如虛空無聲聞地、無辟支佛地、無佛地。摩訶衍亦如是，無聲聞地乃至佛地。以是故，說摩訶衍與虛空等。如虛空非色非無色、非可見非不可見、非有對非無對、非合非散。摩訶衍亦如是，非色非無色、非可見非不可見、非有對非無對、非合非散。以是故，說摩訶衍與空等。須菩提！如虛空非常非無常、非樂非苦、非我非無我。摩訶衍亦如是，非常非無常、非樂非苦、非我非無我。以是故，說摩訶衍與空等。須菩提！如虛空非空非不空、非相非無相、非作非無作。摩訶衍亦如是，非空非不空、非相非無相、非作非無作。以是故，說摩訶衍與空等。須菩提！如虛空非寂滅非不寂滅、非離非不離。摩訶衍亦如是，非寂滅非不寂滅、非離非不離。以是故，說摩訶衍與空等。須菩提！如虛空非闇非明。摩訶衍亦如是，非闇非明。以是故，說摩訶衍與空等。須菩提！如虛空非可得非不可得。摩訶衍亦如是，非

可得非不可得。以是故，說摩訶衍與空等。須菩提！如虛空非可說非不可說。摩訶衍亦如是，非可說非不可說。以是故，說摩訶衍與空等。須菩提。以是諸因緣故。說摩訶衍與空等。須菩提！如汝所言：『如虛空受無量無邊阿僧祇眾生，摩訶衍亦受無量無邊阿僧祇眾生。』如是，如是！須菩提！眾生無有故，當知虛空無有。虛空無有故，當知摩訶衍亦無有。以是因緣故，摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？是眾生、虛空、摩訶衍，是法皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可得非不可得。以是故，說摩訶衍與空等。須菩提！如虛空非可說非不可說。摩訶衍亦如是，非可說非不可說。以是故，說摩訶衍與空等。須菩提。以是諸因緣故。說摩訶衍與空等。須菩提！如汝所言：『如虛空受無量無邊阿僧祇眾生，摩訶衍亦受無量無邊阿僧祇眾生。』如是，如是！須菩提！眾生無有故，當知虛空無有。虛空無有故，當知摩訶衍亦無有。以是因緣故，摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？是眾生、虛空、摩訶衍，是法皆不可得故。

「復次，須菩提！摩訶衍無所有故，當知阿僧祇無所有。阿僧祇無所有故，當知無量無所有。無量無所有故，當知無邊無所有。無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？是眾生、虛空、摩訶衍、阿僧祇、無量、無邊，是一切法不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！摩訶衍無所有故，當知阿僧祇無所有。阿僧祇無所有故，當知無量無所有。無量無所有故，當知無邊無所有。無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？是眾生、虛空、摩訶衍、阿僧祇、無量、無邊，是一切法不可得故。

「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知如、法、性實際無所有。如、法性、實際無所有故，當知乃至無量，無邊，阿僧祇無所有。無量，無邊，阿僧祇無所有故，當知一切法無所有。以是因緣故，須菩提！是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？是眾生乃至知者、見者、實際，乃至無量、無邊、阿僧祇，是一切法不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知如、法、性實際無所有。如、法性、實際無所有故，當知乃至無量，無邊，阿僧祇無所有。無量，無邊，阿僧祇無所有故，當知一切法無所有。以是因緣故，須菩提！是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？是眾生乃至知者、見者、實際，乃至無量、無邊、阿僧祇，是一切法不可得故。

「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知不可思議性無所有。不可思議性無所有故，當知色受想行識無所有。色受想行識無所有故，當知虛空無所有。虛空無所有故，當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故，當知阿僧祇無所有。阿僧祇無所有故，當知無量無所有。無量無所有故，當知無邊無所有。無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！當知摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？須菩提！我乃至知者、見者等一切法皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知不可思議性無所有。不可思議性無所有故，當知色受想行識無所有。色受想行識無所有故，當知虛空無所有。虛空無所有故，當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故，當知阿僧祇無所有。阿僧祇無所有故，當知無量無所有。無量無所有故，當知無邊無所有。無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！當知摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？須菩提！我乃至知者、見者等一切法皆不可得故。

「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知眼無所有，耳鼻舌身意無所有。眼乃至意無所有故，當知虛空無所有。虛空無所有故，當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故，當知阿僧祇無所有。阿僧祇無所有故，當知無量無所有。無量無所有故，當知無邊無所有。無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？須菩提！我乃至一切諸法皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知眼無所有，耳鼻舌身意無所有。眼乃至意無所有故，當知虛空無所有。虛空無所有故，當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故，當知阿僧祇無所有。阿僧祇無所有故，當知無量無所有。無量無所有故，當知無邊無所有。無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？須菩提！我乃至一切諸法皆不可得故。

「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知檀那波羅蜜無所有，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜無所有。般若波羅蜜無所有故，當知虛空無所有。虛空無所有故，當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故，當知無量無邊阿僧祇無所有。無量無邊阿僧祇無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我、眾生乃至一切諸法皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知檀那波羅蜜無所有，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜無所有。般若波羅蜜無所有故，當知虛空無所有。虛空無所有故，當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故，當知無量無邊阿僧祇無所有。無量無邊阿僧祇無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我、眾生乃至一切諸法皆不可得故。

「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知內空無所有，乃至無法有法空無所有。無法有法空無所有故，當知虛空無所有。虛空無所有故，當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故，當知阿僧祇無量無邊無所有。阿僧祇無量無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我、眾生乃至一切諸法皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我無所有乃至知者、見者無所有故，當知內空無所有，乃至無法有法空無所有。無法有法空無所有故，當知虛空無所有。虛空無所有故，當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故，當知阿僧祇無量無邊無所有。阿僧祇無量無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我、眾生乃至一切諸法皆不可得故。

「復次，須菩提。我、眾生乃至知者、見者無所有故，當知四念處無所有。四念處無所有故，乃至十八不共法無所有。十八不共法無所有故，當知虛空無所有。虛空無所有故，當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故，當知阿僧祇無量無邊無所有。阿僧祇無量無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我、眾生乃至一切諸法皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提。我、眾生乃至知者、見者無所有故，當知四念處無所有。四念處無所有故，乃至十八不共法無所有。十八不共法無所有故，當知虛空無所有。虛空無所有故，當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故，當知阿僧祇無量無邊無所有。阿僧祇無量無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我、眾生乃至一切諸法皆不可得故。

「復次，須菩提！我、眾生無所有乃至知者、見者無所有故，當知性地無所有，乃至已作地無所有。已作地無所有故，當知虛空無所有。虛空無所有故，當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故，當知阿僧祇無量無邊無所有。阿僧祇無量無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我、眾生乃至一切諸法皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我、眾生無所有乃至知者、見者無所有故，當知性地無所有，乃至已作地無所有。已作地無所有故，當知虛空無所有。虛空無所有故，當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故，當知阿僧祇無量無邊無所有。阿僧祇無量無邊無所有故，當知一切諸法無所有。以是因緣故，是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我、眾生乃至一切諸法皆不可得故。

「復次，須菩提！我、眾生乃至知者、見者無所有故，當知須陀洹無所有。須陀洹無所有故，當知斯陀含無所有。斯陀含無所有故，當知阿那含無所有。阿那含無所有故，當知阿羅漢無所有。阿羅漢無所有故，當知乃至一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？須菩提！我乃至一切諸法皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我、眾生乃至知者、見者無所有故，當知須陀洹無所有。須陀洹無所有故，當知斯陀含無所有。斯陀含無所有故，當知阿那含無所有。阿那含無所有故，當知阿羅漢無所有。阿羅漢無所有故，當知乃至一切諸法無所有。以是因緣故，須菩提！摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？須菩提！我乃至一切諸法皆不可得故。

「復次，須菩提！我乃至知者、見者無所有故，當知聲聞乘無所有。聲聞乘無所有故，當知辟支佛乘無所有。辟支佛乘無所有故，當知佛乘無所有。佛乘無所有故，當知聲聞人無所有。聲聞人無所有故，當知須陀洹無所有。須陀洹無所有故，乃至佛無所有。佛無所有故，當知一切種智無所有。一切種智無所有故，當知虛空無所有。虛空無所有故，當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故，當知乃至一切諸法無所有。以是因緣故，是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我乃至一切諸法皆不可得故。須菩提！譬如涅槃性中受無量無邊阿僧祇眾生，是摩訶衍亦受無量無邊阿僧祇眾生。以是因緣故，須菩提！如虛空受無量無邊阿僧祇眾生，是摩訶衍亦如是受無量無邊阿僧祇眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我乃至知者、見者無所有故，當知聲聞乘無所有。聲聞乘無所有故，當知辟支佛乘無所有。辟支佛乘無所有故，當知佛乘無所有。佛乘無所有故，當知聲聞人無所有。聲聞人無所有故，當知須陀洹無所有。須陀洹無所有故，乃至佛無所有。佛無所有故，當知一切種智無所有。一切種智無所有故，當知虛空無所有。虛空無所有故，當知摩訶衍無所有。摩訶衍無所有故，當知乃至一切諸法無所有。以是因緣故，是摩訶衍受無量無邊阿僧祇眾生。何以故？我乃至一切諸法皆不可得故。須菩提！譬如涅槃性中受無量無邊阿僧祇眾生，是摩訶衍亦受無量無邊阿僧祇眾生。以是因緣故，須菩提！如虛空受無量無邊阿僧祇眾生，是摩訶衍亦如是受無量無邊阿僧祇眾生。

「須菩提！汝所言：『是摩訶衍不見來處、不見去處、不見住處。』如是，如是！須菩提！是摩訶衍不見來處、不見去處、不見住處。何以故？須菩提！一切諸法不動相故。是法無來處、無去處、無住處。何以故？須菩提！色無所從來亦無所去亦無所住，受想行識無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！色法無所從來亦無所去亦無所住，受想行識法無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！色如無所從來亦無所去亦無所住，受想行識如無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！色性無所從來亦無所去亦無所住，受想行識性無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！色相無所從來亦無所去亦無所住，受想行識相無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！眼、眼法、眼如、眼性、眼相無所從來亦無所去亦無所住，耳鼻舌身意、意法、意如、意性、意相無所從來亦無所去亦無所住。色聲香味觸法亦如是。須菩提！地種、地種法、地種如、地種性、地種相無所從來亦無所去亦無所住，水火風空識種、識種法、識種如、識種性、識種相亦如是。須菩提！如、如法、如如、如性、如相無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！實際、實際法、實際如、實際性、實際相無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！不可思議、不可思議法、不可思議如、不可思議性、不可思議相無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！檀那波羅蜜、檀那波羅蜜法、檀那波羅蜜如、檀那波羅蜜性、檀那波羅蜜相無所從來亦無所去亦無所住，尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜、般若波羅蜜法、般若波羅蜜如、般若波羅蜜性、般若波羅蜜相無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！四念處、四念處法、四念處如、四念處性、四念處相無所從來亦無所去亦無所住。乃至十八不共法亦如是。須菩提！菩薩、菩薩法、菩薩如、菩薩性、菩薩相無所從來亦無所去亦無所住。佛、佛法、佛如、佛性、佛相無所從來亦無所去亦無所住。阿耨多羅三藐三菩提，阿耨多羅三藐三菩提法、如、性、相無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！有為法、有為法法、有為法如、有為法性、有為法相無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！無為法、無為法法、無為法如、無為法性、無為法相無所從來亦無所去亦無所住。以是因緣故，須菩提！是摩訶衍不見來處、不見去處、不見住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝所言：『是摩訶衍不見來處、不見去處、不見住處。』如是，如是！須菩提！是摩訶衍不見來處、不見去處、不見住處。何以故？須菩提！一切諸法不動相故。是法無來處、無去處、無住處。何以故？須菩提！色無所從來亦無所去亦無所住，受想行識無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！色法無所從來亦無所去亦無所住，受想行識法無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！色如無所從來亦無所去亦無所住，受想行識如無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！色性無所從來亦無所去亦無所住，受想行識性無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！色相無所從來亦無所去亦無所住，受想行識相無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！眼、眼法、眼如、眼性、眼相無所從來亦無所去亦無所住，耳鼻舌身意、意法、意如、意性、意相無所從來亦無所去亦無所住。色聲香味觸法亦如是。須菩提！地種、地種法、地種如、地種性、地種相無所從來亦無所去亦無所住，水火風空識種、識種法、識種如、識種性、識種相亦如是。須菩提！如、如法、如如、如性、如相無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！實際、實際法、實際如、實際性、實際相無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！不可思議、不可思議法、不可思議如、不可思議性、不可思議相無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！檀那波羅蜜、檀那波羅蜜法、檀那波羅蜜如、檀那波羅蜜性、檀那波羅蜜相無所從來亦無所去亦無所住，尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜、般若波羅蜜法、般若波羅蜜如、般若波羅蜜性、般若波羅蜜相無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！四念處、四念處法、四念處如、四念處性、四念處相無所從來亦無所去亦無所住。乃至十八不共法亦如是。須菩提！菩薩、菩薩法、菩薩如、菩薩性、菩薩相無所從來亦無所去亦無所住。佛、佛法、佛如、佛性、佛相無所從來亦無所去亦無所住。阿耨多羅三藐三菩提，阿耨多羅三藐三菩提法、如、性、相無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！有為法、有為法法、有為法如、有為法性、有為法相無所從來亦無所去亦無所住。須菩提！無為法、無為法法、無為法如、無為法性、無為法相無所從來亦無所去亦無所住。以是因緣故，須菩提！是摩訶衍不見來處、不見去處、不見住處。

「須菩提！汝所言：『是摩訶衍前際不可得、後際不可得、中際不可得，是衍名三世等。以是故，說名摩訶衍。』如是，如是！須菩提！是摩訶衍前際不可得、後際不可得、中際不可得，是衍名三世等。以是故，說名摩訶衍。何以故？須菩提！過去世過去世空，未來世未來世空，現在世現在世空，三世等三世等空，摩訶衍摩訶衍空，菩薩菩薩空。何以故？須菩提！是空非一非二非三非四非五非異。以是故，說名三世等是菩薩摩訶薩摩訶衍。是衍中等不等相不可得故，染不染不可得、瞋不瞋不可得、癡不癡不可得、慢不慢不可得，乃至一切善法不善法不可得。是衍中常不可得、無常不可得，樂不可得、苦不可得，實不可得、空不可得，我不可得、無我不可得，欲界不可得、色界不可得、無色界不可得，度欲界不可得、度色界不可得、度無色界不可得。何以故？是摩訶衍自法不可得故。須菩提！過去色過去色空，未來現在色未來現在色空，過去受想行識過去受想行識空，未來現在受想行識未來現在受想行識空，空中過去色不可得。何以故？空中空亦不可得，何況空中過去色可得。空中未來現在色不可得。何以故？空中空亦不可得，何況空中未來現在色可得。空中過去受想行識不可得。何以故？空中空亦不可得，何況空中過去受想行識可得。空中未來現在受想行識不可得。何以故？空中空亦不可得，何況空中未來現在受想行識可得。須菩提！過去檀那波羅蜜不可得，未來檀那波羅蜜不可得，現在檀那波羅蜜不可得。三世等中檀那波羅蜜亦不可得。何以故？等中過去世不可得，未來世不可得，現在世不可得。等中等亦不可得，何況等中過去世未來世現在世可得。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！汝所言：『是摩訶衍前際不可得、後際不可得、中際不可得，是衍名三世等。以是故，說名摩訶衍。』如是，如是！須菩提！是摩訶衍前際不可得、後際不可得、中際不可得，是衍名三世等。以是故，說名摩訶衍。何以故？須菩提！過去世過去世空，未來世未來世空，現在世現在世空，三世等三世等空，摩訶衍摩訶衍空，菩薩菩薩空。何以故？須菩提！是空非一非二非三非四非五非異。以是故，說名三世等是菩薩摩訶薩摩訶衍。是衍中等不等相不可得故，染不染不可得、瞋不瞋不可得、癡不癡不可得、慢不慢不可得，乃至一切善法不善法不可得。是衍中常不可得、無常不可得，樂不可得、苦不可得，實不可得、空不可得，我不可得、無我不可得，欲界不可得、色界不可得、無色界不可得，度欲界不可得、度色界不可得、度無色界不可得。何以故？是摩訶衍自法不可得故。須菩提！過去色過去色空，未來現在色未來現在色空，過去受想行識過去受想行識空，未來現在受想行識未來現在受想行識空，空中過去色不可得。何以故？空中空亦不可得，何況空中過去色可得。空中未來現在色不可得。何以故？空中空亦不可得，何況空中未來現在色可得。空中過去受想行識不可得。何以故？空中空亦不可得，何況空中過去受想行識可得。空中未來現在受想行識不可得。何以故？空中空亦不可得，何況空中未來現在受想行識可得。須菩提！過去檀那波羅蜜不可得，未來檀那波羅蜜不可得，現在檀那波羅蜜不可得。三世等中檀那波羅蜜亦不可得。何以故？等中過去世不可得，未來世不可得，現在世不可得。等中等亦不可得，何況等中過去世未來世現在世可得。尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜亦如是。

「復次，須菩提！過去世中四念處不可得，乃至過去世中十八不共法不可得。未來世現在世亦如是。復次，須菩提！三世等中四念處不可得，三世等中乃至十八不共法亦不可得。何以故？等中過去世四念處不可得，等中未來世四念處不可得，等中現在世四念處不可得。乃至十八不共法亦如是。等中等亦不可得，何況等中過去世四念處，未來現在世四念處可得。等中等亦不可得，何況等中過去世乃至十八不共法可得。未來現在世乃至十八不共法亦如是。復次，須菩提！過去世凡夫人不可得，未來世現在世中凡夫人不可得。三世等中凡夫人亦不可得。何以故？眾生不可得，乃至知者、見者不可得故。過去世中聲聞、辟支佛、菩薩、佛不可得，未來現在世聲聞、辟支佛、菩薩、佛不可得。三世等中聲聞、辟支佛、菩薩、佛不可得。何以故？眾生不可得乃至知者、見者不可得故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中學三世等相，當具足一切種智，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂三世等相，菩薩摩訶薩住是衍中，勝一切世間及諸天、人、阿脩羅，成就薩婆若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！過去世中四念處不可得，乃至過去世中十八不共法不可得。未來世現在世亦如是。復次，須菩提！三世等中四念處不可得，三世等中乃至十八不共法亦不可得。何以故？等中過去世四念處不可得，等中未來世四念處不可得，等中現在世四念處不可得。乃至十八不共法亦如是。等中等亦不可得，何況等中過去世四念處，未來現在世四念處可得。等中等亦不可得，何況等中過去世乃至十八不共法可得。未來現在世乃至十八不共法亦如是。復次，須菩提！過去世凡夫人不可得，未來世現在世中凡夫人不可得。三世等中凡夫人亦不可得。何以故？眾生不可得，乃至知者、見者不可得故。過去世中聲聞、辟支佛、菩薩、佛不可得，未來現在世聲聞、辟支佛、菩薩、佛不可得。三世等中聲聞、辟支佛、菩薩、佛不可得。何以故？眾生不可得乃至知者、見者不可得故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中學三世等相，當具足一切種智，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。所謂三世等相，菩薩摩訶薩住是衍中，勝一切世間及諸天、人、阿脩羅，成就薩婆若。」

爾時須菩提白佛言：「世尊！善哉，善哉！是菩薩摩訶薩摩訶衍。何以故？過去諸菩薩摩訶薩是衍中學得一切種智，未來世諸菩薩摩訶薩亦是衍中學當得一切種智。世尊！今十方無量阿僧祇國土中諸菩薩摩訶薩亦是衍中學得一切種智。以是故，世尊！是衍實是菩薩摩訶薩摩訶衍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！善哉，善哉！是菩薩摩訶薩摩訶衍。何以故？過去諸菩薩摩訶薩是衍中學得一切種智，未來世諸菩薩摩訶薩亦是衍中學當得一切種智。世尊！今十方無量阿僧祇國土中諸菩薩摩訶薩亦是衍中學得一切種智。以是故，世尊！是衍實是菩薩摩訶薩摩訶衍。」

佛告須菩提：「如是，如是！過去未來現在諸佛是摩訶衍中學，已得一切種智，當得、今得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！過去未來現在諸佛是摩訶衍中學，已得一切種智，當得、今得。」

摩訶般若經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若經卷第六

佛告須菩提：「汝所問：『是乘何處出？至何處住？』者。佛言是乘從三界中出，至薩婆若中住，以不二法故。何以故？摩訶衍、薩婆若是二法俱不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。若人欲出無相法，為欲出實際。若欲出無相法，為欲出如、法性、不可思議性。若欲出無相法，為欲出色空，為欲出受想行識空。何以故？須菩提！色空相不出三界亦不住薩婆若，受想行識空相不出三界亦不住薩婆若。所以者何？色色相空，受想行識識相空故。若欲出無相法，為欲出眼空，為欲出耳鼻舌身意空，為欲出乃至眼觸因緣生受空，耳鼻舌身意觸因緣生受空。何以故？須菩提！眼空不出三界亦不住薩婆若，乃至意觸因緣生受空不出三界亦不住薩婆若。所以者何？眼眼相空，乃至意觸因緣生受，意觸因緣生受相空故。若欲出無相法，為欲出夢，為欲出幻、焰、響、影、佛所化。何以故？須菩提！夢相不出三界亦不住薩婆若，幻、焰、響、影、化相不出三界亦不住薩婆若。須菩提！若欲出無相法，為欲出檀那波羅蜜。若欲出無相法，為欲出尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。何以故？檀那波羅蜜相不出三界亦不住薩婆若，尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜不出三界亦不住薩婆若。何以故？檀那波羅蜜檀那波羅蜜性空，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜般若波羅蜜性空。若欲出無相法，為欲出內空乃至無法有法空。何以故？須菩提！內空性乃至無法有法空性不出三界亦不住薩婆若。所以者何？內空性內空性空，乃至無法有法空性無法有法空性空故。若欲出無相法，為欲出四念處。何以故？四念處性不出三界亦不住薩婆若。所以者何？四念處性四念處性空。若欲出無相法，為欲出四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。何以故？八聖道分性不出三界亦不住薩婆若。所以者何？八聖道分性八聖道分性空故，乃至十八不共法亦如是。須菩提！若欲出無相法，為欲出阿羅漢生處，為欲出辟支佛生處，為欲出多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀生處。何以故？阿羅漢性、辟支佛性、佛性不出三界亦不住薩婆若。所以者何？阿羅漢性阿羅漢性空、辟支佛性辟支佛性空、佛性佛性空。若欲出無相法，為欲出須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、佛道、一切種智。何以故？須陀洹果乃至一切種智性不出三界亦不住薩婆若。所以者何？須陀洹果乃至一切種智一切種智性空故。若欲出無相法，為欲出名字、假名施設相、但有言語。何以故？名字不出三界亦不住薩婆若。所以者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝所問：『是乘何處出？至何處住？』者。佛言是乘從三界中出，至薩婆若中住，以不二法故。何以故？摩訶衍、薩婆若是二法俱不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。若人欲出無相法，為欲出實際。若欲出無相法，為欲出如、法性、不可思議性。若欲出無相法，為欲出色空，為欲出受想行識空。何以故？須菩提！色空相不出三界亦不住薩婆若，受想行識空相不出三界亦不住薩婆若。所以者何？色色相空，受想行識識相空故。若欲出無相法，為欲出眼空，為欲出耳鼻舌身意空，為欲出乃至眼觸因緣生受空，耳鼻舌身意觸因緣生受空。何以故？須菩提！眼空不出三界亦不住薩婆若，乃至意觸因緣生受空不出三界亦不住薩婆若。所以者何？眼眼相空，乃至意觸因緣生受，意觸因緣生受相空故。若欲出無相法，為欲出夢，為欲出幻、焰、響、影、佛所化。何以故？須菩提！夢相不出三界亦不住薩婆若，幻、焰、響、影、化相不出三界亦不住薩婆若。須菩提！若欲出無相法，為欲出檀那波羅蜜。若欲出無相法，為欲出尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。何以故？檀那波羅蜜相不出三界亦不住薩婆若，尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜不出三界亦不住薩婆若。何以故？檀那波羅蜜檀那波羅蜜性空，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜般若波羅蜜性空。若欲出無相法，為欲出內空乃至無法有法空。何以故？須菩提！內空性乃至無法有法空性不出三界亦不住薩婆若。所以者何？內空性內空性空，乃至無法有法空性無法有法空性空故。若欲出無相法，為欲出四念處。何以故？四念處性不出三界亦不住薩婆若。所以者何？四念處性四念處性空。若欲出無相法，為欲出四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分。何以故？八聖道分性不出三界亦不住薩婆若。所以者何？八聖道分性八聖道分性空故，乃至十八不共法亦如是。須菩提！若欲出無相法，為欲出阿羅漢生處，為欲出辟支佛生處，為欲出多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀生處。何以故？阿羅漢性、辟支佛性、佛性不出三界亦不住薩婆若。所以者何？阿羅漢性阿羅漢性空、辟支佛性辟支佛性空、佛性佛性空。若欲出無相法，為欲出須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、佛道、一切種智。何以故？須陀洹果乃至一切種智性不出三界亦不住薩婆若。所以者何？須陀洹果乃至一切種智一切種智性空故。若欲出無相法，為欲出名字、假名施設相、但有言語。何以故？名字不出三界亦不住薩婆若。所以者