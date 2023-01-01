摩訶般若波羅蜜經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第五

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

莊嚴品第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴品第十七

爾時須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩大莊嚴，何等是大莊嚴？何等菩薩能大莊嚴？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩大莊嚴，何等是大莊嚴？何等菩薩能大莊嚴？」

佛語須菩提：「菩薩摩訶薩摩訶衍大莊嚴，所謂檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜莊嚴，四念處莊嚴乃至八聖道分，內空莊嚴乃至無法有法空，十力乃至十八不共法及一切種智莊嚴，變身如佛莊嚴。光明遍照三千大千國土，亦照東方如恒河沙等國土，南西北方四維上下亦復如是。三千大千國土六種震動，亦動東方如恒河沙等諸國土，南西北方四維上下亦復如是。是菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜摩訶衍大莊嚴。是三千大千國土變為琉璃，化作轉輪聖王，須食與食、須飲與飲，衣服臥具、花香瓔珞、搗香澤香、房舍燈燭醫藥，種種所須盡給與之。與已而為說法，所謂應六波羅蜜。眾生聞是法者，終不離六波羅蜜，乃至阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍大莊嚴。須菩提！譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，於前須食與食、須飲與飲，乃至種種所須盡給與之？於須菩提意云何，是幻師實有眾生有所與不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「菩薩摩訶薩摩訶衍大莊嚴，所謂檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜莊嚴，四念處莊嚴乃至八聖道分，內空莊嚴乃至無法有法空，十力乃至十八不共法及一切種智莊嚴，變身如佛莊嚴。光明遍照三千大千國土，亦照東方如恒河沙等國土，南西北方四維上下亦復如是。三千大千國土六種震動，亦動東方如恒河沙等諸國土，南西北方四維上下亦復如是。是菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜摩訶衍大莊嚴。是三千大千國土變為琉璃，化作轉輪聖王，須食與食、須飲與飲，衣服臥具、花香瓔珞、搗香澤香、房舍燈燭醫藥，種種所須盡給與之。與已而為說法，所謂應六波羅蜜。眾生聞是法者，終不離六波羅蜜，乃至阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍大莊嚴。須菩提！譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，於前須食與食、須飲與飲，乃至種種所須盡給與之？於須菩提意云何，是幻師實有眾生有所與不？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

「須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，化作轉輪聖王，種種具足，須食與食、須飲與飲，乃至種種所須盡給與之。雖有所施，實無所與。何以故？須菩提！諸法相如幻故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜，現生轉輪聖王家，以十善道教化眾生，有以四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至十八不共法教化眾生。眾生聞是法者，至阿耨多羅三藐三菩提終不離是法。譬如幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，以十善道教化令行，又以四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至十八不共法教化令行。須菩提，於汝意云何，是幻師實有眾生教令行十善道乃至行十八不共法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，化作轉輪聖王，種種具足，須食與食、須飲與飲，乃至種種所須盡給與之。雖有所施，實無所與。何以故？須菩提！諸法相如幻故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜，現生轉輪聖王家，以十善道教化眾生，有以四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至十八不共法教化眾生。眾生聞是法者，至阿耨多羅三藐三菩提終不離是法。譬如幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，以十善道教化令行，又以四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至十八不共法教化令行。須菩提，於汝意云何，是幻師實有眾生教令行十善道乃至行十八不共法不？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

「須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，以十善道教化眾生令行乃至十八不共法，實無眾生行十善道乃至十八不共法。何以故？諸法相如幻故。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜，教化眾生令行羼提波羅蜜。須菩提！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜，教化眾生令行羼提波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩從初發心已來如是大莊嚴，若一切眾生罵詈刀杖傷害，菩薩摩訶薩於此中不起一念，亦教一切眾生行此忍辱。譬若幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，令行忍辱，餘如上說。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜，教一切眾生令行毘梨耶波羅蜜。須菩提！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜，教一切眾生令行毘梨耶波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩應薩婆若心，身心精進教化眾生。譬如幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，教令行身心精進，餘如上說。是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜，教一切眾生令行禪那波羅蜜。須菩提！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜，教一切眾生令行禪那波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩住諸法等中，不見法若亂若定。如是，須菩提！菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜，教一切眾生令行禪那波羅蜜，乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離禪那波羅蜜。譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，教令行禪那波羅蜜，餘如上說。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住般若波羅蜜，教一切眾生令行般若波羅蜜，須菩提！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜，教一切眾生令行般若波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，無有法得此岸彼岸。如是菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中，教一切眾生令行般若波羅蜜。譬如工幻師、若幻師弟子。於四衢道中化作大眾，教令行般若波羅蜜。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，以十善道教化眾生令行乃至十八不共法，實無眾生行十善道乃至十八不共法。何以故？諸法相如幻故。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜，教化眾生令行羼提波羅蜜。須菩提！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜，教化眾生令行羼提波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩從初發心已來如是大莊嚴，若一切眾生罵詈刀杖傷害，菩薩摩訶薩於此中不起一念，亦教一切眾生行此忍辱。譬若幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，令行忍辱，餘如上說。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜，教一切眾生令行毘梨耶波羅蜜。須菩提！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜，教一切眾生令行毘梨耶波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩應薩婆若心，身心精進教化眾生。譬如幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，教令行身心精進，餘如上說。是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜，教一切眾生令行禪那波羅蜜。須菩提！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜，教一切眾生令行禪那波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩住諸法等中，不見法若亂若定。如是，須菩提！菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜，教一切眾生令行禪那波羅蜜，乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離禪那波羅蜜。譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，教令行禪那波羅蜜，餘如上說。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住般若波羅蜜，教一切眾生令行般若波羅蜜，須菩提！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜，教一切眾生令行般若波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，無有法得此岸彼岸。如是菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中，教一切眾生令行般若波羅蜜。譬如工幻師、若幻師弟子。於四衢道中化作大眾，教令行般若波羅蜜。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩大莊嚴，十方如恒河沙等國土中眾生隨其所應自變其身，住檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，亦教眾生令行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。是眾生行是法，乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離是法。須菩提！譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作眾生，教令行六波羅蜜，餘如上說。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩大莊嚴，應薩婆若心，不生是念：『我教若干人住檀那波羅蜜，不教若干人住檀那波羅蜜。』乃至般若波羅蜜亦如是。不生是念：『我教若干人住四念處，不教若干人住四念處。』乃至十八不共法亦如是。亦不生是念：『我教若干人令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、一切種智，亦不教若干人令得須陀洹果乃至一切種智。我當令無量無邊阿僧祇眾生，住檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，立眾生於四念處乃至十八不共法，令無量無邊阿僧祇眾生得須陀洹果乃至一切種智。』譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，教令行六波羅蜜乃至得一切種智，餘如上說。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩大莊嚴，十方如恒河沙等國土中眾生隨其所應自變其身，住檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，亦教眾生令行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。是眾生行是法，乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離是法。須菩提！譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作眾生，教令行六波羅蜜，餘如上說。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩大莊嚴，應薩婆若心，不生是念：『我教若干人住檀那波羅蜜，不教若干人住檀那波羅蜜。』乃至般若波羅蜜亦如是。不生是念：『我教若干人住四念處，不教若干人住四念處。』乃至十八不共法亦如是。亦不生是念：『我教若干人令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、一切種智，亦不教若干人令得須陀洹果乃至一切種智。我當令無量無邊阿僧祇眾生，住檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，立眾生於四念處乃至十八不共法，令無量無邊阿僧祇眾生得須陀洹果乃至一切種智。』譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，教令行六波羅蜜乃至得一切種智，餘如上說。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。」

爾時須菩提白佛言：「世尊！如我從佛所聞義，菩薩摩訶薩無大莊嚴為大莊嚴，諸法自相空故。所謂色色相空，受想行識識相空，眼眼相空乃至意意相空，色色相空乃至法法相空，眼識眼識相空乃至意識意識相空，眼觸眼觸相空乃至意觸意觸相空。眼觸因緣生受受相空乃至意觸因緣生受受相空。世尊！檀那波羅蜜檀那波羅蜜相空乃至般若波羅蜜般若波羅蜜相空，內空內空相空乃至無法有法空無法有法空相空，四念處四念處相空乃至十八不共法十八不共法相空，菩薩菩薩相空。世尊！以是因緣故，當知菩薩摩訶薩無大莊嚴為大莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！如我從佛所聞義，菩薩摩訶薩無大莊嚴為大莊嚴，諸法自相空故。所謂色色相空，受想行識識相空，眼眼相空乃至意意相空，色色相空乃至法法相空，眼識眼識相空乃至意識意識相空，眼觸眼觸相空乃至意觸意觸相空。眼觸因緣生受受相空乃至意觸因緣生受受相空。世尊！檀那波羅蜜檀那波羅蜜相空乃至般若波羅蜜般若波羅蜜相空，內空內空相空乃至無法有法空無法有法空相空，四念處四念處相空乃至十八不共法十八不共法相空，菩薩菩薩相空。世尊！以是因緣故，當知菩薩摩訶薩無大莊嚴為大莊嚴。」

佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。須菩提！薩婆若非作法，眾生亦非作法，菩薩為是眾生大莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。須菩提！薩婆若非作法，眾生亦非作法，菩薩為是眾生大莊嚴。」

須菩提白佛言：「世尊！何因緣故，薩婆若非作法，是眾生亦非作法，菩薩為是眾生大莊嚴？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何因緣故，薩婆若非作法，是眾生亦非作法，菩薩為是眾生大莊嚴？」

佛語須菩提：「作者不可得故，薩婆若非作非起法，是諸眾生亦非作非起法。何以故？須菩提！色非作非不作，受想行識非作非不作，眼非作非不作乃至意非作非不作。色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，非作非不作。須菩提！我非作非不作，乃至知者、見者非作非不作。何以故？是諸法畢竟不可得故。須菩提！夢非作非不作。何以故？畢竟不可得故。幻、響、影、焰、化非作非不作。何以故？畢竟不可得故。須菩提！內空非作非不作，畢竟不可得故。乃至無法有法空非作非不作，畢竟不可得故。須菩提！四念處非作非不作，畢竟不可得故。乃至十八不共法非作非不作。何以故？是法皆畢竟不可得故。須菩提！諸法如、法相、法性、法住、法位、實際非作非不作，畢竟不可得故。須菩提！菩薩非作非不作，畢竟不可得故。薩婆若及一切種智非作非不作，畢竟不可得故。以是因緣故，須菩提！薩婆若非作非起法，是眾生亦非作非起法，菩薩為是眾生大莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「作者不可得故，薩婆若非作非起法，是諸眾生亦非作非起法。何以故？須菩提！色非作非不作，受想行識非作非不作，眼非作非不作乃至意非作非不作。色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，非作非不作。須菩提！我非作非不作，乃至知者、見者非作非不作。何以故？是諸法畢竟不可得故。須菩提！夢非作非不作。何以故？畢竟不可得故。幻、響、影、焰、化非作非不作。何以故？畢竟不可得故。須菩提！內空非作非不作，畢竟不可得故。乃至無法有法空非作非不作，畢竟不可得故。須菩提！四念處非作非不作，畢竟不可得故。乃至十八不共法非作非不作。何以故？是法皆畢竟不可得故。須菩提！諸法如、法相、法性、法住、法位、實際非作非不作，畢竟不可得故。須菩提！菩薩非作非不作，畢竟不可得故。薩婆若及一切種智非作非不作，畢竟不可得故。以是因緣故，須菩提！薩婆若非作非起法，是眾生亦非作非起法，菩薩為是眾生大莊嚴。」

爾時須菩提白佛言：「如我觀佛所說義，世尊！色無縛無脫，受想行識無縛無脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「如我觀佛所說義，世尊！色無縛無脫，受想行識無縛無脫。」

爾時富樓那彌多羅尼子語須菩提：「色是無縛無脫，受想行識是無縛無脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時富樓那彌多羅尼子語須菩提：「色是無縛無脫，受想行識是無縛無脫。」

須菩提言：「如是，如是！色是無縛無脫，受想行識是無縛無脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，如是！色是無縛無脫，受想行識是無縛無脫。」

富樓那問須菩提：「何等色無縛無脫？何等受想行識無縛無脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那問須菩提：「何等色無縛無脫？何等受想行識無縛無脫？」

須菩提言：「如夢色無縛無脫，如夢受想行識無縛無脫，如嚮如影如幻如焰如化色受想行識無縛無脫。富樓那彌多羅尼子！過去色無縛無脫，過去受想行識無縛無脫。未來色無縛無脫，未來受想行識無縛無脫。現在色無縛無脫，現在受想行識無縛無脫。何以故無縛無脫？是色無所有故無縛無脫，受想行識無所有故無縛無脫，離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！善色受想行識亦無縛無脫，不善色受想行識無縛無脫，無記色無縛無脫、無記受想行識無縛無脫，世間出世間、有漏無漏色無縛無脫，受想行識亦無縛無脫。何以故？無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！一切法亦無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！檀那波羅蜜無縛無脫，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜無縛無脫，無所有故、離故、寂滅不生故無縛無脫。富樓那！內空亦無縛無脫乃至無法有法空亦無縛無脫，四念處無縛無脫乃至十八不共法無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。阿耨多羅三藐三菩提無縛無脫，一切智、一切種智無縛無脫，菩薩無縛無脫，佛亦無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！諸法如、法相、法性、法住、法位、實際、無為法無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！是名菩薩摩訶薩無縛無脫。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至一切種智，無縛無脫。是菩薩摩訶薩住無縛無脫檀那波羅蜜中乃至住無縛無脫般若波羅蜜，住無縛無脫四念處乃至住無縛無脫一切種智，無縛無脫成就眾生，無縛無脫淨佛國土，無縛無脫諸佛當供養，無縛無脫當聽法，無縛無脫諸佛終不離。無縛無脫諸神通終不離，無縛無脫五眼終不離，無縛無脫陀羅尼門終不離，無縛無脫諸三昧門終不離，無縛無脫當生道種智，無縛無脫當得一切種智，無縛無脫法輪轉，無縛無脫眾生安立三乘。如是，富樓那！菩薩摩訶薩行無縛無脫六波羅蜜，當知一切法無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故。富樓那！是名菩薩摩訶薩無縛無脫大莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如夢色無縛無脫，如夢受想行識無縛無脫，如嚮如影如幻如焰如化色受想行識無縛無脫。富樓那彌多羅尼子！過去色無縛無脫，過去受想行識無縛無脫。未來色無縛無脫，未來受想行識無縛無脫。現在色無縛無脫，現在受想行識無縛無脫。何以故無縛無脫？是色無所有故無縛無脫，受想行識無所有故無縛無脫，離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！善色受想行識亦無縛無脫，不善色受想行識無縛無脫，無記色無縛無脫、無記受想行識無縛無脫，世間出世間、有漏無漏色無縛無脫，受想行識亦無縛無脫。何以故？無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！一切法亦無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！檀那波羅蜜無縛無脫，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜無縛無脫，無所有故、離故、寂滅不生故無縛無脫。富樓那！內空亦無縛無脫乃至無法有法空亦無縛無脫，四念處無縛無脫乃至十八不共法無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。阿耨多羅三藐三菩提無縛無脫，一切智、一切種智無縛無脫，菩薩無縛無脫，佛亦無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！諸法如、法相、法性、法住、法位、實際、無為法無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！是名菩薩摩訶薩無縛無脫。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至一切種智，無縛無脫。是菩薩摩訶薩住無縛無脫檀那波羅蜜中乃至住無縛無脫般若波羅蜜，住無縛無脫四念處乃至住無縛無脫一切種智，無縛無脫成就眾生，無縛無脫淨佛國土，無縛無脫諸佛當供養，無縛無脫當聽法，無縛無脫諸佛終不離。無縛無脫諸神通終不離，無縛無脫五眼終不離，無縛無脫陀羅尼門終不離，無縛無脫諸三昧門終不離，無縛無脫當生道種智，無縛無脫當得一切種智，無縛無脫法輪轉，無縛無脫眾生安立三乘。如是，富樓那！菩薩摩訶薩行無縛無脫六波羅蜜，當知一切法無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故。富樓那！是名菩薩摩訶薩無縛無脫大莊嚴。」

摩訶般若波羅蜜經問乘品第十八(丹本名為摩訶衍品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經問乘品第十八(丹本名為摩訶衍品)

爾時須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩摩訶衍？云何當知菩薩摩訶薩發趣大乘？是乘發何處？是乘至何處？當住何處？誰當乘是乘出者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩摩訶衍？云何當知菩薩摩訶薩發趣大乘？是乘發何處？是乘至何處？當住何處？誰當乘是乘出者？」

佛告須菩提：「汝問何等是菩薩摩訶衍？須菩提！六波羅蜜是菩薩摩訶薩摩訶衍。何等六？檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。云何名檀那波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，內外所有布施共一切眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提，用無所得故。須菩提！是名菩薩摩訶薩檀那波羅蜜。云何名尸羅波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，自行十善道亦教他行十善道，以無所得故。是名菩薩摩訶薩尸羅波羅蜜。云何名羼提波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，自具足忍辱亦教他行忍辱，以無所得故。是名菩薩摩訶薩羼提波羅蜜。云何名毘梨耶波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，行五波羅蜜懃修不息，亦安立一切眾生於五波羅蜜，以無所得故。是名菩薩摩訶薩毘梨耶波羅蜜。云何名禪那波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，自以方便入諸禪不隨禪生，亦教他令入諸禪，以無所得故。是名菩薩摩訶薩禪那波羅蜜。云何名般若波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，不著一切法亦觀一切法性，以無所得故，亦教他不著一切法亦觀一切法性，以無所得故。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。須菩提！是為菩薩摩訶薩摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝問何等是菩薩摩訶衍？須菩提！六波羅蜜是菩薩摩訶薩摩訶衍。何等六？檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。云何名檀那波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，內外所有布施共一切眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提，用無所得故。須菩提！是名菩薩摩訶薩檀那波羅蜜。云何名尸羅波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，自行十善道亦教他行十善道，以無所得故。是名菩薩摩訶薩尸羅波羅蜜。云何名羼提波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，自具足忍辱亦教他行忍辱，以無所得故。是名菩薩摩訶薩羼提波羅蜜。云何名毘梨耶波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，行五波羅蜜懃修不息，亦安立一切眾生於五波羅蜜，以無所得故。是名菩薩摩訶薩毘梨耶波羅蜜。云何名禪那波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，自以方便入諸禪不隨禪生，亦教他令入諸禪，以無所得故。是名菩薩摩訶薩禪那波羅蜜。云何名般若波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，不著一切法亦觀一切法性，以無所得故，亦教他不著一切法亦觀一切法性，以無所得故。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。須菩提！是為菩薩摩訶薩摩訶衍。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩復有摩訶衍，所謂內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、自相空、諸法空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩復有摩訶衍，所謂內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、自相空、諸法空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空。」

須菩提白佛言：「何等為內空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「何等為內空？」

佛言：「內法名眼耳鼻舌身意。眼眼空，非常非滅故。何以故？性自爾。耳耳空、鼻鼻空、舌舌空、身身空、意意空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名內空。何等為外空？外法名色聲香味觸法。色色空，非常非滅故。何以故？性自爾。聲聲空、香香空、味味空、觸觸空、法法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名外空。何等為內外空？內外法名內六入、外六入。內法內法空，非常非滅故。何以故？性自爾。外法外法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名內外空。何等為空空？一切法空，是空亦空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名空空。何等為大空？東方東方相空，非常非滅故。何以故？性自爾。南西北方四維上下南西北方四維上下空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名大空。何等為第一義空？第一義名涅槃。涅槃涅槃空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名第一義空。何等為有為空？有為法名欲界色界無色界。欲界欲界空，色界色界空，無色界無色界空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名有為空。何等為無為空？無為法名若無生相無住相無滅相。無為法無為法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是為無為空。何等為畢竟空？畢竟名諸法畢竟不可得，非常非滅故。何以故？性自爾。是名畢竟空。何等為無始空？若法初來處不可得，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無始空。何等為散空？散名諸法無滅。非常非滅故。何以故？性自爾。是為散空。何等為性空？一切法性，若有為法性若無為法性，是性非聲聞、辟支佛所作，非佛所作亦非餘人所作，是性性空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名性空。何等為自相空？自相名色壞相、受受相、想取相、行作相、識識相，如是等有為無為法各各自相空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名自相空。何等為諸法空？諸法名色受想行識，眼耳鼻舌身意，色聲香味觸法，眼界色界眼識界，乃至意界法界意識界。是諸法諸法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是為諸法空。何等為不可得空？求諸法不可得是不可得空。非常非滅故。何以故？性自爾。是名不可得空。何等為無法空？若法無，是亦空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無法空。何等為有法空？有法名諸法和合中有自性相，是有法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名有法空。何等為無法有法空？諸法中無法，諸法和合中有自性相，是無法有法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無法有法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「內法名眼耳鼻舌身意。眼眼空，非常非滅故。何以故？性自爾。耳耳空、鼻鼻空、舌舌空、身身空、意意空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名內空。何等為外空？外法名色聲香味觸法。色色空，非常非滅故。何以故？性自爾。聲聲空、香香空、味味空、觸觸空、法法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名外空。何等為內外空？內外法名內六入、外六入。內法內法空，非常非滅故。何以故？性自爾。外法外法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名內外空。何等為空空？一切法空，是空亦空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名空空。何等為大空？東方東方相空，非常非滅故。何以故？性自爾。南西北方四維上下南西北方四維上下空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名大空。何等為第一義空？第一義名涅槃。涅槃涅槃空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名第一義空。何等為有為空？有為法名欲界色界無色界。欲界欲界空，色界色界空，無色界無色界空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名有為空。何等為無為空？無為法名若無生相無住相無滅相。無為法無為法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是為無為空。何等為畢竟空？畢竟名諸法畢竟不可得，非常非滅故。何以故？性自爾。是名畢竟空。何等為無始空？若法初來處不可得，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無始空。何等為散空？散名諸法無滅。非常非滅故。何以故？性自爾。是為散空。何等為性空？一切法性，若有為法性若無為法性，是性非聲聞、辟支佛所作，非佛所作亦非餘人所作，是性性空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名性空。何等為自相空？自相名色壞相、受受相、想取相、行作相、識識相，如是等有為無為法各各自相空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名自相空。何等為諸法空？諸法名色受想行識，眼耳鼻舌身意，色聲香味觸法，眼界色界眼識界，乃至意界法界意識界。是諸法諸法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是為諸法空。何等為不可得空？求諸法不可得是不可得空。非常非滅故。何以故？性自爾。是名不可得空。何等為無法空？若法無，是亦空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無法空。何等為有法空？有法名諸法和合中有自性相，是有法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名有法空。何等為無法有法空？諸法中無法，諸法和合中有自性相，是無法有法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無法有法空。

「復次，須菩提！法法相空，無法無法相空，自法自法相空，他法他法相空。何等名法法相空？法名五蔭，五蔭空，是名法法相空。何等名無法無法相空？無法名無為法，是名無法無法空。何等名自法自法空？諸法自法空，是空非知作、非見作，是名自法自法空。何等名他法他法空？若佛出、若佛未出，法住、法相、法位、法性、如、實際，過此諸法空，是名他法他法空。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！法法相空，無法無法相空，自法自法相空，他法他法相空。何等名法法相空？法名五蔭，五蔭空，是名法法相空。何等名無法無法相空？無法名無為法，是名無法無法空。何等名自法自法空？諸法自法空，是空非知作、非見作，是名自法自法空。何等名他法他法空？若佛出、若佛未出，法住、法相、法位、法性、如、實際，過此諸法空，是名他法他法空。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂名首楞嚴三昧、寶印三昧、師子遊戲三昧、妙月三昧、月幢相三昧、出諸法三昧、觀頂三昧、畢法性三昧、畢幢相三昧、金剛三昧、入法印三昧、三昧王安立三昧、放光三昧、力進三昧、高出三昧、必入辯才三昧、釋名字三昧、觀方三昧、陀羅尼印三昧、無誑三昧、攝諸法海三昧、遍覆虛空三昧、金剛輪三昧、寶斷三昧、能照三昧、不求三昧、無住三昧、無心三昧、淨燈三昧、無邊明三昧、能作明三昧、普照明三昧、堅淨諸三昧三昧、無垢明三昧、歡喜三昧、電光三昧、無盡三昧、威德三昧、離盡三昧、不動三昧、不退三昧、日燈三昧、月淨三昧、淨明三昧、能作明三昧、作行三昧、知相三昧、如金剛三昧、心住三昧、普明三昧、安立三昧、寶聚三昧、妙法印三昧、法等三昧、斷喜三昧、到法頂三昧、能散三昧、分別諸法句三昧、字等相三昧、離字三昧、斷緣三昧、不壞三昧、無種相三昧、無處行三昧、離朦昧三昧、無去三昧、不變異三昧、度緣三昧、集諸功德三昧、住無心三昧、淨妙華三昧、覺意三昧、無量辯三昧、無等等三昧、度諸法三昧、分別諸法三昧、散疑三昧、無處三昧、一莊嚴三昧、生行三昧、一行三昧、不一行三昧、妙行三昧、達一切有底散三昧、入名語三昧、離音聲字語三昧、然炬三昧、淨相三昧、破相三昧、一切種妙足三昧、不喜苦樂三昧、無盡相三昧、陀羅尼三昧、攝諸邪正相三昧、滅憎愛三昧、逆順三昧、淨光三昧、堅固三昧、滿月淨光三昧、大莊嚴三昧、能照一切世三昧、三昧等三昧、攝一切有諍無諍三昧、不樂一切住處三昧、如住定三昧、壞身衰三昧、壞語如虛空三昧、離著虛空不染三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂名首楞嚴三昧、寶印三昧、師子遊戲三昧、妙月三昧、月幢相三昧、出諸法三昧、觀頂三昧、畢法性三昧、畢幢相三昧、金剛三昧、入法印三昧、三昧王安立三昧、放光三昧、力進三昧、高出三昧、必入辯才三昧、釋名字三昧、觀方三昧、陀羅尼印三昧、無誑三昧、攝諸法海三昧、遍覆虛空三昧、金剛輪三昧、寶斷三昧、能照三昧、不求三昧、無住三昧、無心三昧、淨燈三昧、無邊明三昧、能作明三昧、普照明三昧、堅淨諸三昧三昧、無垢明三昧、歡喜三昧、電光三昧、無盡三昧、威德三昧、離盡三昧、不動三昧、不退三昧、日燈三昧、月淨三昧、淨明三昧、能作明三昧、作行三昧、知相三昧、如金剛三昧、心住三昧、普明三昧、安立三昧、寶聚三昧、妙法印三昧、法等三昧、斷喜三昧、到法頂三昧、能散三昧、分別諸法句三昧、字等相三昧、離字三昧、斷緣三昧、不壞三昧、無種相三昧、無處行三昧、離朦昧三昧、無去三昧、不變異三昧、度緣三昧、集諸功德三昧、住無心三昧、淨妙華三昧、覺意三昧、無量辯三昧、無等等三昧、度諸法三昧、分別諸法三昧、散疑三昧、無處三昧、一莊嚴三昧、生行三昧、一行三昧、不一行三昧、妙行三昧、達一切有底散三昧、入名語三昧、離音聲字語三昧、然炬三昧、淨相三昧、破相三昧、一切種妙足三昧、不喜苦樂三昧、無盡相三昧、陀羅尼三昧、攝諸邪正相三昧、滅憎愛三昧、逆順三昧、淨光三昧、堅固三昧、滿月淨光三昧、大莊嚴三昧、能照一切世三昧、三昧等三昧、攝一切有諍無諍三昧、不樂一切住處三昧、如住定三昧、壞身衰三昧、壞語如虛空三昧、離著虛空不染三昧。

「云何名首楞嚴三昧？知諸三昧行處，是名首楞嚴三昧。云何名寶印三昧？住是三昧能印諸三昧，是名寶印三昧。云何名師子遊戲三昧？住是三昧能遊戲諸三昧中如師子，是名師子遊戲三昧。云何名妙月三昧？住是三昧能照諸三昧如淨月，是名妙月三昧。云何名月幢相三昧？住是三昧能持諸三昧相，是名月幢相三昧。云何名出諸法三昧？住是三昧能出生諸三昧，是名出諸法三昧。云何名觀頂三昧？住是三昧能觀諸三昧頂，是名觀頂三昧。云何名畢法性三昧？住是三昧決定知法性，是名畢法性三昧。云何名畢幢相三昧？住是三昧能持諸三昧幢，是名畢幢相三昧。云何名金剛三昧？住是三昧能破諸三昧，是名金剛三昧。云何名入法印三昧？住是三昧入諸法印，是名入法印三昧。云何名三昧王安立三昧？住是三昧，一切諸三昧中安立住如王，是名三昧王安立三昧。云何名放光三昧？住是三昧能放光照諸三昧，是名放光三昧。云何名力進三昧？住是三昧，於諸三昧能作勢力，是名力進三昧。云何名高出三昧？住是三昧能增長諸三昧，是名高出三昧。云何名必入辯才三昧？住是三昧能辯說諸三昧，是名必入辯才三昧。云何名釋名字三昧？住是三昧能釋諸三昧名字，是名釋名字三昧。云何名觀方三昧？住是三昧能觀諸三昧方，是名觀方三昧。云何名陀羅尼印三昧？住是三昧持諸三昧印，是名陀羅尼印三昧。云何名無誑三昧？住是三昧於諸三昧不欺誑，是名無誑三昧。云何名攝諸法海三昧？住是三昧，能攝諸三昧如大海水，是名攝諸法海三昧。云何名遍覆虛空三昧？住是三昧，遍覆諸三昧如虛空，是名遍覆虛空三昧。云何名金剛輪三昧？住是三昧能持諸三昧分，是名金剛輪三昧。云何名斷寶三昧？住是三昧斷諸三昧煩惱垢，是名斷寶三昧。云何名能照三昧？住是三昧，能以光明顯照諸三昧，是名能照三昧。云何名不求三昧？住是三昧無法可求，是名不求三昧。云何名無住三昧？住是三昧中不見一切法住，是名無住三昧。云何名無心三昧？住是三昧，心心數法不行，是名無心三昧。云何名淨燈三昧？住是三昧，於諸三昧中作明如燈，是名淨燈三昧。云何名無邊明三昧？住是三昧，與諸三昧作無邊明，是名無邊明三昧。云何名能作明三昧？住是三昧，即時能為諸三昧作明，是名能作明三昧。云何名普照明三昧？住是三昧即能照諸三昧門，是名普照明三昧。云何名堅淨諸三昧三昧？住是三昧能堅淨諸三昧相，是名堅淨諸三昧三昧。云何名無垢明三昧？住是三昧能除諸三昧垢，亦能照一切三昧，是名無垢明三昧。云何名歡喜三昧？住是三昧能受諸三昧喜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名首楞嚴三昧？知諸三昧行處，是名首楞嚴三昧。云何名寶印三昧？住是三昧能印諸三昧，是名寶印三昧。云何名師子遊戲三昧？住是三昧能遊戲諸三昧中如師子，是名師子遊戲三昧。云何名妙月三昧？住是三昧能照諸三昧如淨月，是名妙月三昧。云何名月幢相三昧？住是三昧能持諸三昧相，是名月幢相三昧。云何名出諸法三昧？住是三昧能出生諸三昧，是名出諸法三昧。云何名觀頂三昧？住是三昧能觀諸三昧頂，是名觀頂三昧。云何名畢法性三昧？住是三昧決定知法性，是名畢法性三昧。云何名畢幢相三昧？住是三昧能持諸三昧幢，是名畢幢相三昧。云何名金剛三昧？住是三昧能破諸三昧，是名金剛三昧。云何名入法印三昧？住是三昧入諸法印，是名入法印三昧。云何名三昧王安立三昧？住是三昧，一切諸三昧中安立住如王，是名三昧王安立三昧。云何名放光三昧？住是三昧能放光照諸三昧，是名放光三昧。云何名力進三昧？住是三昧，於諸三昧能作勢力，是名力進三昧。云何名高出三昧？住是三昧能增長諸三昧，是名高出三昧。云何名必入辯才三昧？住是三昧能辯說諸三昧，是名必入辯才三昧。云何名釋名字三昧？住是三昧能釋諸三昧名字，是名釋名字三昧。云何名觀方三昧？住是三昧能觀諸三昧方，是名觀方三昧。云何名陀羅尼印三昧？住是三昧持諸三昧印，是名陀羅尼印三昧。云何名無誑三昧？住是三昧於諸三昧不欺誑，是名無誑三昧。云何名攝諸法海三昧？住是三昧，能攝諸三昧如大海水，是名攝諸法海三昧。云何名遍覆虛空三昧？住是三昧，遍覆諸三昧如虛空，是名遍覆虛空三昧。云何名金剛輪三昧？住是三昧能持諸三昧分，是名金剛輪三昧。云何名斷寶三昧？住是三昧斷諸三昧煩惱垢，是名斷寶三昧。云何名能照三昧？住是三昧，能以光明顯照諸三昧，是名能照三昧。云何名不求三昧？住是三昧無法可求，是名不求三昧。云何名無住三昧？住是三昧中不見一切法住，是名無住三昧。云何名無心三昧？住是三昧，心心數法不行，是名無心三昧。云何名淨燈三昧？住是三昧，於諸三昧中作明如燈，是名淨燈三昧。云何名無邊明三昧？住是三昧，與諸三昧作無邊明，是名無邊明三昧。云何名能作明三昧？住是三昧，即時能為諸三昧作明，是名能作明三昧。云何名普照明三昧？住是三昧即能照諸三昧門，是名普照明三昧。云何名堅淨諸三昧三昧？住是三昧能堅淨諸三昧相，是名堅淨諸三昧三昧。云何名無垢明三昧？住是三昧能除諸三昧垢，亦能照一切三昧，是名無垢明三昧。云何名歡喜三昧？住是三昧能受諸三昧喜

，是名歡喜三昧。云何名電光三昧？住是三昧，照諸三昧如電光，是名電光三昧。云何名無盡三昧？住是三昧，於諸三昧不見盡，是名無盡三昧。云何名威德三昧？住是三昧，於諸三昧威德照然，是名威德三昧。云何名離盡三昧？住是三昧不見諸三昧盡，是名離盡三昧。云何名不動三昧？住是三昧，令諸三昧不動不戲，是名不動三昧。云何名不退三昧？住是三昧能不見諸三昧退，是名不退三昧。云何名日燈三昧？住是三昧放光照諸三昧門，是名日燈三昧。云何名月淨三昧？住是三昧能除諸三昧闇，是名月淨三昧。云何名淨明三昧？住是三昧，於諸三昧得四無闇智，是名淨明三昧。云何名能作明三昧？住是三昧，於諸三昧門能作明，是名能作明三昧。云何名作行三昧？住是三昧，能令諸三昧各有所作，是名作行三昧。云何名知相三昧？住是三昧見諸三昧知相，是名知相三昧。云何名如金剛三昧？住是三昧，能貫達諸法亦不見達，是名如金剛三昧。云何名心住三昧？住是三昧，心不動不轉不惱，亦不念有是心，是名心住三昧。云何名普明三昧？住是三昧普見諸三昧明，是名普明三昧。云何名安立三昧？住是三昧，於諸三昧安立不動，是名安立三昧。云何名寶聚三昧？住是三昧，普見諸三昧如見寶聚，是名寶聚三昧。云何名妙法印三昧？住是三昧，能印諸三昧，以無印印故，是名妙法印三昧。云何名法等三昧？住是三昧，觀諸法等無法不等，是名法等三昧。云何名斷喜三昧？住是三昧斷一切法中喜，是名斷喜三昧。云何名到法頂三昧？住是三昧，滅諸法闇亦在諸三昧上，是名到法頂三昧。云何名能散三昧？住是三昧中能破散諸法，是名能散三昧。云何名分別諸法句三昧？住是三昧，分別諸三昧諸法句，是名分別諸法句三昧。云何名字等相三昧？住是三昧得諸三昧字等，是名字等相三昧。云何名離字三昧？住是三昧，諸三昧中乃至不見一字，是名離字三昧。云何名斷緣三昧？住是三昧斷諸三昧緣，是名斷緣三昧。云何名不壞三昧？住是三昧，不得諸法變異，是名不壞三昧。云何名無種相三昧？住是三昧不見諸法種種，是名無種相三昧。云何名無處行三昧？住是三昧不見諸三昧處，是名無處行三昧。云何名離矇昧三昧？住是三昧，離諸三昧微闇，是名離朦昧三昧。云何名無去三昧？住是三昧，不見一切三昧去相，是名無去三昧。云何名不變異三昧？住是三昧，不見諸三昧變異相，是名不變異三昧。云何名度緣三昧？住是三昧，度一切三昧緣境界，是名度緣三昧。云何名集諸功德三昧？住是三昧集諸三昧功德，是名集諸功德三昧。云何名住無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，是名歡喜三昧。云何名電光三昧？住是三昧，照諸三昧如電光，是名電光三昧。云何名無盡三昧？住是三昧，於諸三昧不見盡，是名無盡三昧。云何名威德三昧？住是三昧，於諸三昧威德照然，是名威德三昧。云何名離盡三昧？住是三昧不見諸三昧盡，是名離盡三昧。云何名不動三昧？住是三昧，令諸三昧不動不戲，是名不動三昧。云何名不退三昧？住是三昧能不見諸三昧退，是名不退三昧。云何名日燈三昧？住是三昧放光照諸三昧門，是名日燈三昧。云何名月淨三昧？住是三昧能除諸三昧闇，是名月淨三昧。云何名淨明三昧？住是三昧，於諸三昧得四無闇智，是名淨明三昧。云何名能作明三昧？住是三昧，於諸三昧門能作明，是名能作明三昧。云何名作行三昧？住是三昧，能令諸三昧各有所作，是名作行三昧。云何名知相三昧？住是三昧見諸三昧知相，是名知相三昧。云何名如金剛三昧？住是三昧，能貫達諸法亦不見達，是名如金剛三昧。云何名心住三昧？住是三昧，心不動不轉不惱，亦不念有是心，是名心住三昧。云何名普明三昧？住是三昧普見諸三昧明，是名普明三昧。云何名安立三昧？住是三昧，於諸三昧安立不動，是名安立三昧。云何名寶聚三昧？住是三昧，普見諸三昧如見寶聚，是名寶聚三昧。云何名妙法印三昧？住是三昧，能印諸三昧，以無印印故，是名妙法印三昧。云何名法等三昧？住是三昧，觀諸法等無法不等，是名法等三昧。云何名斷喜三昧？住是三昧斷一切法中喜，是名斷喜三昧。云何名到法頂三昧？住是三昧，滅諸法闇亦在諸三昧上，是名到法頂三昧。云何名能散三昧？住是三昧中能破散諸法，是名能散三昧。云何名分別諸法句三昧？住是三昧，分別諸三昧諸法句，是名分別諸法句三昧。云何名字等相三昧？住是三昧得諸三昧字等，是名字等相三昧。云何名離字三昧？住是三昧，諸三昧中乃至不見一字，是名離字三昧。云何名斷緣三昧？住是三昧斷諸三昧緣，是名斷緣三昧。云何名不壞三昧？住是三昧，不得諸法變異，是名不壞三昧。云何名無種相三昧？住是三昧不見諸法種種，是名無種相三昧。云何名無處行三昧？住是三昧不見諸三昧處，是名無處行三昧。云何名離矇昧三昧？住是三昧，離諸三昧微闇，是名離朦昧三昧。云何名無去三昧？住是三昧，不見一切三昧去相，是名無去三昧。云何名不變異三昧？住是三昧，不見諸三昧變異相，是名不變異三昧。云何名度緣三昧？住是三昧，度一切三昧緣境界，是名度緣三昧。云何名集諸功德三昧？住是三昧集諸三昧功德，是名集諸功德三昧。云何名住無

心三昧？住是三昧，於諸三昧心不入，是名住無心三昧。云何名淨妙花三昧？住是三昧，令諸三昧得淨妙如花，是名淨妙花三昧。云何名覺意三昧？住是三昧，諸三昧中得七覺分，是名覺意三昧。云何名無量辯三昧？住是三昧，於諸法中得無量辯，是名無量辯三昧。云何名無等等三昧？住是三昧，諸三昧中得無等等相，是名無等等三昧。云何名度諸法三昧？住是三昧，度一切三界，是名度諸法三昧。云何名分別諸法三昧？住是三昧，諸三昧及諸法分別見，是名分別諸法三昧。云何名散疑三昧？住是三昧得散諸法疑，是名散疑三昧。云何名無住處三昧？住是三昧，不見諸法住處，是名無住處三昧。云何名一莊嚴三昧？住是三昧，終不見諸法二相，是名一莊嚴三昧。云何名生行三昧？住是三昧，不見諸行生，是名生行三昧。云何名一行三昧？住是三昧，不見諸三昧此岸彼岸，是名一行三昧。云何名不一行三昧？住是三昧，不見諸三昧一相，是名不一行三昧。云何名妙行三昧？住是三昧，不見諸三昧二相，是名妙行三昧。云何名達一切有底散三昧？住是三昧，入一切有、一切三昧，智慧通達，亦無所達，是名達一切有底散三昧。云何名入名語三昧？住是三昧，入一切三昧名語，是名入名語三昧。云何名離音聲字語三昧？住是三昧，不見諸三昧音聲字語，是名離音聲字語三昧。云何名然炬三昧？住是三昧威德照明如炬，是名然炬三昧。云何名淨相三昧？住是三昧淨諸三昧相，是名淨相三昧。云何名破相三昧？住是三昧，不見諸三昧相，是名破相三昧。云何名一切種妙足三昧？住是三昧，一切諸三昧種皆具足，是名一切種妙足三昧。云何名不憙苦樂三昧？住是三昧，不見諸三昧苦樂，是名不憙苦樂三昧。云何名無盡相三昧？住是三昧，不見諸三昧盡，是名無盡相三昧。云何名多陀羅尼三昧？住是三昧能持諸三昧，是名多陀羅尼三昧。云何名攝諸邪正相三昧？住是三昧，於諸三昧不見邪正相，是名攝諸邪正相三昧。云何名滅憎愛三昧？住是三昧，不見諸三昧憎愛，是名滅憎愛三昧。云何名逆順三昧？住是三昧，不見諸法諸三昧逆順，是名逆順三昧。云何名淨光三昧？住是三昧，不得諸三昧明垢，是名淨光三昧？云何名堅固三昧？住是三昧，不得諸三昧不堅固，是名堅固三昧。云何名滿月淨光三昧？住是三昧，諸三昧滿足如月十五日，是名滿月淨光三昧。云何名大莊嚴三昧？住是三昧，大莊嚴成就諸三昧，是名大莊嚴三昧。云何名能照一切世三昧？住是三昧，諸三昧及一切法能照，是名能照一切世三昧。云何名三昧等三昧？住是三昧，於諸三昧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心三昧？住是三昧，於諸三昧心不入，是名住無心三昧。云何名淨妙花三昧？住是三昧，令諸三昧得淨妙如花，是名淨妙花三昧。云何名覺意三昧？住是三昧，諸三昧中得七覺分，是名覺意三昧。云何名無量辯三昧？住是三昧，於諸法中得無量辯，是名無量辯三昧。云何名無等等三昧？住是三昧，諸三昧中得無等等相，是名無等等三昧。云何名度諸法三昧？住是三昧，度一切三界，是名度諸法三昧。云何名分別諸法三昧？住是三昧，諸三昧及諸法分別見，是名分別諸法三昧。云何名散疑三昧？住是三昧得散諸法疑，是名散疑三昧。云何名無住處三昧？住是三昧，不見諸法住處，是名無住處三昧。云何名一莊嚴三昧？住是三昧，終不見諸法二相，是名一莊嚴三昧。云何名生行三昧？住是三昧，不見諸行生，是名生行三昧。云何名一行三昧？住是三昧，不見諸三昧此岸彼岸，是名一行三昧。云何名不一行三昧？住是三昧，不見諸三昧一相，是名不一行三昧。云何名妙行三昧？住是三昧，不見諸三昧二相，是名妙行三昧。云何名達一切有底散三昧？住是三昧，入一切有、一切三昧，智慧通達，亦無所達，是名達一切有底散三昧。云何名入名語三昧？住是三昧，入一切三昧名語，是名入名語三昧。云何名離音聲字語三昧？住是三昧，不見諸三昧音聲字語，是名離音聲字語三昧。云何名然炬三昧？住是三昧威德照明如炬，是名然炬三昧。云何名淨相三昧？住是三昧淨諸三昧相，是名淨相三昧。云何名破相三昧？住是三昧，不見諸三昧相，是名破相三昧。云何名一切種妙足三昧？住是三昧，一切諸三昧種皆具足，是名一切種妙足三昧。云何名不憙苦樂三昧？住是三昧，不見諸三昧苦樂，是名不憙苦樂三昧。云何名無盡相三昧？住是三昧，不見諸三昧盡，是名無盡相三昧。云何名多陀羅尼三昧？住是三昧能持諸三昧，是名多陀羅尼三昧。云何名攝諸邪正相三昧？住是三昧，於諸三昧不見邪正相，是名攝諸邪正相三昧。云何名滅憎愛三昧？住是三昧，不見諸三昧憎愛，是名滅憎愛三昧。云何名逆順三昧？住是三昧，不見諸法諸三昧逆順，是名逆順三昧。云何名淨光三昧？住是三昧，不得諸三昧明垢，是名淨光三昧？云何名堅固三昧？住是三昧，不得諸三昧不堅固，是名堅固三昧。云何名滿月淨光三昧？住是三昧，諸三昧滿足如月十五日，是名滿月淨光三昧。云何名大莊嚴三昧？住是三昧，大莊嚴成就諸三昧，是名大莊嚴三昧。云何名能照一切世三昧？住是三昧，諸三昧及一切法能照，是名能照一切世三昧。云何名三昧等三昧？住是三昧，於諸三昧

不得定亂相，是名三昧等三昧。云何名攝一切有諍無諍三昧？住是三昧，能使諸三昧不分別有諍無諍，是名攝一切有諍無諍三昧。云何名不樂一切住處三昧？住是三昧，不見諸三昧依處，是名不樂一切住處三昧。云何名如住定三昧？住是三昧不過諸三昧如相，是名如住定三昧。云何名壞身衰三昧？住是三昧不得身相，是名壞身衰三昧。云何名壞語如虛空三昧？住是三昧，不見諸三昧語業如虛空，是名壞語如虛空三昧。云何名離著虛空不染三昧？住是三昧，見諸法如虛空無閡，亦不染是三昧，是名離著虛空不染三昧。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得定亂相，是名三昧等三昧。云何名攝一切有諍無諍三昧？住是三昧，能使諸三昧不分別有諍無諍，是名攝一切有諍無諍三昧。云何名不樂一切住處三昧？住是三昧，不見諸三昧依處，是名不樂一切住處三昧。云何名如住定三昧？住是三昧不過諸三昧如相，是名如住定三昧。云何名壞身衰三昧？住是三昧不得身相，是名壞身衰三昧。云何名壞語如虛空三昧？住是三昧，不見諸三昧語業如虛空，是名壞語如虛空三昧。云何名離著虛空不染三昧？住是三昧，見諸法如虛空無閡，亦不染是三昧，是名離著虛空不染三昧。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。」

摩訶般若波羅蜜經廣乘品第十九(丹本名為四念處品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經廣乘品第十九(丹本名為四念處品)

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四念處。何等四？須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，亦無身覺，以不可得故；外身中、內外身中循身觀，亦無身覺，以不可得故。懃精進一心，除世間貪憂。內受內心內法，外受外心外法，內外受內外心內外法，循法觀，亦無法覺，以不可得故。懃精進一心，除世間貪憂。須菩提！菩薩摩訶薩云何內身中循身觀？須菩提！若菩薩摩訶薩行時知行、住時知住、坐時知坐、臥時知臥，知身所行如是知。須菩提！菩薩摩訶薩如是內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若來若去、視瞻一心、屈申俯仰、服僧伽梨、執持衣鉢、飲食臥息、坐立睡覺、語默、入出禪定，亦常一心。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，內身中循身觀，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀時，一心念，入息時知入息、出息時知出息，入息長時知入息長、出息長時知出息長、入息短時知入息短、出息短時知出息短。譬如鏇師、若鏇師弟子，繩長知長、繩短知短。菩薩摩訶薩亦如是，一心念，入息時知入息、出息時知出息，入息長時知入息長、出息長時知出息長、入息短時知入息短、出息短時知出息短。如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四念處。何等四？須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，亦無身覺，以不可得故；外身中、內外身中循身觀，亦無身覺，以不可得故。懃精進一心，除世間貪憂。內受內心內法，外受外心外法，內外受內外心內外法，循法觀，亦無法覺，以不可得故。懃精進一心，除世間貪憂。須菩提！菩薩摩訶薩云何內身中循身觀？須菩提！若菩薩摩訶薩行時知行、住時知住、坐時知坐、臥時知臥，知身所行如是知。須菩提！菩薩摩訶薩如是內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若來若去、視瞻一心、屈申俯仰、服僧伽梨、執持衣鉢、飲食臥息、坐立睡覺、語默、入出禪定，亦常一心。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，內身中循身觀，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀時，一心念，入息時知入息、出息時知出息，入息長時知入息長、出息長時知出息長、入息短時知入息短、出息短時知出息短。譬如鏇師、若鏇師弟子，繩長知長、繩短知短。菩薩摩訶薩亦如是，一心念，入息時知入息、出息時知出息，入息長時知入息長、出息長時知出息長、入息短時知入息短、出息短時知出息短。如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩觀身四大，作是念：『身中有地大水大火大風大，譬如屠牛師、若屠牛弟子，以刀殺牛，分作四分。作四分已，若立若坐觀此四分。』菩薩摩訶薩亦如是，行般若波羅蜜時，種種觀身四大——地大水大火大風大。如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩觀身四大，作是念：『身中有地大水大火大風大，譬如屠牛師、若屠牛弟子，以刀殺牛，分作四分。作四分已，若立若坐觀此四分。』菩薩摩訶薩亦如是，行般若波羅蜜時，種種觀身四大——地大水大火大風大。如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，從足至頂周匝薄皮，種種不淨充滿身中，作是念：『身中有髮毛爪齒、薄皮厚皮、筋肉骨髓、脾腎心膽、肝肺小腸大腸胃脬、屎尿垢汗淚涕涎唾膿血、黃白淡癊肪𦙽腦膜。』譬如田夫倉中隔盛雜穀，種種充滿稻麻黍粟豆麥，明眼之人開倉即知是麻是黍、是稻是粟、是麥是豆，分別悉知。菩薩摩訶薩亦如是，觀是身從足至頂周匝薄皮，種種不淨充滿身中，髮毛爪齒乃至腦膜。如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，從足至頂周匝薄皮，種種不淨充滿身中，作是念：『身中有髮毛爪齒、薄皮厚皮、筋肉骨髓、脾腎心膽、肝肺小腸大腸胃脬、屎尿垢汗淚涕涎唾膿血、黃白淡癊肪𦙽腦膜。』譬如田夫倉中隔盛雜穀，種種充滿稻麻黍粟豆麥，明眼之人開倉即知是麻是黍、是稻是粟、是麥是豆，分別悉知。菩薩摩訶薩亦如是，觀是身從足至頂周匝薄皮，種種不淨充滿身中，髮毛爪齒乃至腦膜。如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，一日二日至于五日，膖脹青瘀膿汁流出，自念：『我身亦如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，若六日若七日，烏鵄鵰鷲、犲狼狐狗，如是等種種禽獸攫裂食之，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，種種禽獸食已不淨爛臭，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，骨璅血肉塗染筋骨相連，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，骨璅血肉已離筋骨相連，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，骨璅已散在地，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，骨散在地腳骨異處，𨄔骨髀骨、腰骨脇骨、脊骨手骨、項骨髑髏各各異處，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩見是棄死人骨在地歲久，風吹日曝色白如貝，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，乃至除世間貪憂，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩見是棄死人骨在地歲久，其色如鴿，腐朽爛壞與土共合，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。外身、內外身亦如是，受念處、心念處、法念處亦應如是廣說。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，一日二日至于五日，膖脹青瘀膿汁流出，自念：『我身亦如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，若六日若七日，烏鵄鵰鷲、犲狼狐狗，如是等種種禽獸攫裂食之，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，種種禽獸食已不淨爛臭，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，骨璅血肉塗染筋骨相連，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，骨璅血肉已離筋骨相連，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，骨璅已散在地，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，骨散在地腳骨異處，𨄔骨髀骨、腰骨脇骨、脊骨手骨、項骨髑髏各各異處，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩見是棄死人骨在地歲久，風吹日曝色白如貝，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，乃至除世間貪憂，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩見是棄死人骨在地歲久，其色如鴿，腐朽爛壞與土共合，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。外身、內外身亦如是，受念處、心念處、法念處亦應如是廣說。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四正懃。何等四？須菩提！菩薩摩訶薩未生諸惡不善法為不生故，欲生懃精進攝心行道；已生諸惡不善法為斷故，欲生懃精進攝心行道；未生諸善法為生故，欲生懃精進攝心行道；已生諸善法為住、不失、修滿、增廣故，欲生懃精進攝心行道。以不可得故。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四正懃。何等四？須菩提！菩薩摩訶薩未生諸惡不善法為不生故，欲生懃精進攝心行道；已生諸惡不善法為斷故，欲生懃精進攝心行道；未生諸善法為生故，欲生懃精進攝心行道；已生諸善法為住、不失、修滿、增廣故，欲生懃精進攝心行道。以不可得故。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四如意分。何等四？欲定斷行成就修如意分，心定斷行成就修如意分，精進定斷行成就修如意分，思惟定斷行成就修如意分，以不可得故。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四如意分。何等四？欲定斷行成就修如意分，心定斷行成就修如意分，精進定斷行成就修如意分，思惟定斷行成就修如意分，以不可得故。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂五根。何等五？信根、精進根、念根、定根、慧根，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂五根。何等五？信根、精進根、念根、定根、慧根，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂五力。何等五？信力、精進力、念力、定力、慧力，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂五力。何等五？信力、精進力、念力、定力、慧力，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂七覺分。何等七？菩薩摩訶薩修念覺分，依離、依無染、向涅槃，擇法覺分、精進覺分、喜覺分、除覺分、定覺分、捨覺分，依離、依無染、向涅槃，以不可得故，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂七覺分。何等七？菩薩摩訶薩修念覺分，依離、依無染、向涅槃，擇法覺分、精進覺分、喜覺分、除覺分、定覺分、捨覺分，依離、依無染、向涅槃，以不可得故，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂八聖道分。何等八？正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂八聖道分。何等八？正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三三昧。何等三？空、無相、無作三昧。空三昧名諸法自相空，是名空解脫門。無相名壞諸法相不憶不念，是名無相解脫門。無作名諸法中不願作，是名無作解脫門。是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三三昧。何等三？空、無相、無作三昧。空三昧名諸法自相空，是名空解脫門。無相名壞諸法相不憶不念，是名無相解脫門。無作名諸法中不願作，是名無作解脫門。是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、比智、世智、他心智、如實智。云何名苦智？知苦不生，是名苦智。云何名集智？知集應斷，是名集智。云何名滅智？知苦滅，是名滅智。云何名道智？知八聖道分，是名道智。云何名盡智？知諸婬恚癡盡，是名盡智。云何名無生智？知諸有中無生，是名無生智。云何名法智？知五蔭本事，是名法智。云何名比智？知眼無常乃至意觸因緣生受無常，是名比智。云何名世智？知因緣名字，是名世智。云何名他心智？知他眾生心，是名他心智。云何名如實智？諸佛一切種智，是名如實智。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、比智、世智、他心智、如實智。云何名苦智？知苦不生，是名苦智。云何名集智？知集應斷，是名集智。云何名滅智？知苦滅，是名滅智。云何名道智？知八聖道分，是名道智。云何名盡智？知諸婬恚癡盡，是名盡智。云何名無生智？知諸有中無生，是名無生智。云何名法智？知五蔭本事，是名法智。云何名比智？知眼無常乃至意觸因緣生受無常，是名比智。云何名世智？知因緣名字，是名世智。云何名他心智？知他眾生心，是名他心智。云何名如實智？諸佛一切種智，是名如實智。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三根：未知欲知根、知根、智者根。云何名未知欲知根？諸學人未得果信根、精進根、念根、定根、慧根，是名未知欲知根。云何名知根？諸學人得果信根乃至慧根，是名知根。云何名智者根？諸無學人——若阿羅漢、若辟支佛、諸佛——信根乃至慧根，是名智者根。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三根：未知欲知根、知根、智者根。云何名未知欲知根？諸學人未得果信根、精進根、念根、定根、慧根，是名未知欲知根。云何名知根？諸學人得果信根乃至慧根，是名知根。云何名智者根？諸無學人——若阿羅漢、若辟支佛、諸佛——信根乃至慧根，是名智者根。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三三昧。何等三？有覺有觀三昧、無覺有觀三昧、無覺無觀三昧。云何名有覺有觀三昧？離諸欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂入初禪，是名有覺有觀三昧。云何名無覺有觀三昧？初禪二禪中間，是名無覺有觀三昧。云何名無覺無觀三昧？從二禪乃至非有想非無想定，是名無覺無觀三昧。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三三昧。何等三？有覺有觀三昧、無覺有觀三昧、無覺無觀三昧。云何名有覺有觀三昧？離諸欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂入初禪，是名有覺有觀三昧。云何名無覺有觀三昧？初禪二禪中間，是名無覺有觀三昧。云何名無覺無觀三昧？從二禪乃至非有想非無想定，是名無覺無觀三昧。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂十念。何等十？念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念善、念出入息、念身、念死。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂十念。何等十？念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念善、念出入息、念身、念死。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四禪、四無量心、四無色定、八背捨、九次第定。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四禪、四無量心、四無色定、八背捨、九次第定。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂佛十力。何等十？佛如實知一切法是處不是處相，一力也。如實知他眾生過去未來現在諸業、諸受法，知造業處、知因緣、知報，二力也。如實知諸禪解脫三昧定垢淨分別相，三力也。如實知他眾生諸根上下相，四力也。如實知他眾生種種欲解，五力也。如實知世間種種無數性，六力也。如實知一切至處道，七力也。知種種宿命有相有因緣——一世二世乃至百千世劫，初劫盡我在彼眾生中生，如是姓、如是名，如是飲食苦樂、壽命長短。彼中死，是間生。是間死，還生是間。此間生，名姓、飲食苦樂、壽命長短亦如是——八力也。佛天眼淨過諸天眼，見眾生死時生時，端正醜陋、若大若小、若墮惡道若墮善道，如是業因緣受報，是諸眾生惡身業成就、惡口業成就、惡意業成就，謗毀聖人，受邪見業因緣故，身壞死時入惡道生地獄中。是諸眾生身善業成就、口善業成就、意善業成就，不謗毀聖人，受正見因緣故，身壞死時入善道生天上。九力也。佛如實知諸漏盡故，無漏心解脫、無漏慧解脫，現在法中自證知入是法，所謂我生已盡、梵行已作，從今世不復見後世。十力也。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂佛十力。何等十？佛如實知一切法是處不是處相，一力也。如實知他眾生過去未來現在諸業、諸受法，知造業處、知因緣、知報，二力也。如實知諸禪解脫三昧定垢淨分別相，三力也。如實知他眾生諸根上下相，四力也。如實知他眾生種種欲解，五力也。如實知世間種種無數性，六力也。如實知一切至處道，七力也。知種種宿命有相有因緣——一世二世乃至百千世劫，初劫盡我在彼眾生中生，如是姓、如是名，如是飲食苦樂、壽命長短。彼中死，是間生。是間死，還生是間。此間生，名姓、飲食苦樂、壽命長短亦如是——八力也。佛天眼淨過諸天眼，見眾生死時生時，端正醜陋、若大若小、若墮惡道若墮善道，如是業因緣受報，是諸眾生惡身業成就、惡口業成就、惡意業成就，謗毀聖人，受邪見業因緣故，身壞死時入惡道生地獄中。是諸眾生身善業成就、口善業成就、意善業成就，不謗毀聖人，受正見因緣故，身壞死時入善道生天上。九力也。佛如實知諸漏盡故，無漏心解脫、無漏慧解脫，現在法中自證知入是法，所謂我生已盡、梵行已作，從今世不復見後世。十力也。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四無所畏。何等四？佛作誠言：『我是一切正智人。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，如實難言：『是法不知。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼能轉梵輪。諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，實不能轉。一無畏也。佛作誠言：『我一切漏盡。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，如實難言：『是漏不盡。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼能轉梵輪。諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，實不能轉。二無畏也。佛作誠言：『我說障法。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，如實難言：『受是法不障道。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼能轉梵輪。諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，實不能轉。三無畏也。佛作誠言：『我所說聖道能出世間，隨是行能盡苦。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，如實難言：『行是道不能出世間、不能盡苦。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼能轉梵輪。諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，實不能轉。四無畏也。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四無所畏。何等四？佛作誠言：『我是一切正智人。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，如實難言：『是法不知。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼能轉梵輪。諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，實不能轉。一無畏也。佛作誠言：『我一切漏盡。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，如實難言：『是漏不盡。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼能轉梵輪。諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，實不能轉。二無畏也。佛作誠言：『我說障法。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，如實難言：『受是法不障道。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼能轉梵輪。諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，實不能轉。三無畏也。佛作誠言：『我所說聖道能出世間，隨是行能盡苦。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，如實難言：『行是道不能出世間、不能盡苦。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼能轉梵輪。諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，實不能轉。四無畏也。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四無閡智。何等四？義無閡、法無閡、辭無閡、樂說無閡。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四無閡智。何等四？義無閡、法無閡、辭無閡、樂說無閡。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂十八不共法。何等十八？一、諸佛身無失，二、口無失，三、念無失，四、無異相，五、無不定心，六、無不知己捨心，七、欲無減，八、精進無減，九、念無減，十、慧無減，十一、解脫無減，十二、解脫知見無減，十三、一切身業隨智慧行，十四、一切口業隨智慧行，十五、一切意業隨智慧行，十六、智慧知見過去世無閡無障，十七、智慧知見未來世無閡無障，十八、智慧知見現在世無閡無障。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂十八不共法。何等十八？一、諸佛身無失，二、口無失，三、念無失，四、無異相，五、無不定心，六、無不知己捨心，七、欲無減，八、精進無減，九、念無減，十、慧無減，十一、解脫無減，十二、解脫知見無減，十三、一切身業隨智慧行，十四、一切口業隨智慧行，十五、一切意業隨智慧行，十六、智慧知見過去世無閡無障，十七、智慧知見未來世無閡無障，十八、智慧知見現在世無閡無障。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂字等語等諸字入門。何等為字等語等諸字入門？阿字門，一切法初不生故。羅字門，一切法離垢故。波字門，一切法第一義故。遮字門，一切法終不可得故，諸法不終不生故。那字門，諸法離名，性相不得不失故。邏字門，諸法度世間故，亦愛支因緣滅故。陀字門，諸法善心生故，亦施相故。婆字門，諸法婆字離故。荼字門，諸法荼字淨故。沙字門，諸法六自在王性清淨故。和字門，入諸法語言道斷故。多字門，入諸法如相不動故。夜字門，入諸法如實不生故。咤字門，入諸法折伏不可得故。迦字門，入諸法作者不可得故。娑字門，入諸法時不可得故，諸法時來轉故。磨字門，入諸法我所不可得故。伽字門，入諸法去者不可得故。他字門，入諸法處不可得故。闍字門，入諸法生不可得故。𤿺字門，入諸法𤿺字不可得故。駄字門，入諸法性不可得故。賒字門，入諸法定不可得故。呿字門，入諸法虛空不可得故。叉字門，入諸法盡不可得故。哆字門，入諸法有不可得故。若字門，入諸法智不可得故。拕字門，入諸法拕字不可得故。婆字門，入諸法破壞不可得故。車字門，入諸法欲不可得故，如影五陰亦不可得故。摩字門，入諸法摩字不可得故。火字門，入諸法喚不可得故。嗟字門，入諸法嗟字不可得故。伽字門，入諸法厚不可得故。他字門，入諸法處不可得故。拏字門，入諸法不來不去不立不坐不臥故。頗字門，入諸法遍不可得故。歌字門，入諸法聚不可得故。醝字門，入諸法醝字不可得故。遮字門，入諸法行不可得故。咤字門，入諸法傴不可得故。荼字門，入諸法邊竟處故不終不生，過荼無字可說。何以故？更無字故。諸字無礙，無名亦滅，不可說不可示、不可見不可書。須菩提！當知一切諸法如虛空。須菩提！是名陀羅尼門。所謂阿字義，若菩薩摩訶薩，是諸字門印阿字印，若聞若受若誦若讀、若持若為他說，如是知當得二十功德。何等二十？得強識念，得慚愧，得堅固心，得經旨趣，得智慧，得樂說無礙，易得諸餘陀羅尼門，得無疑悔心，得聞善不喜聞惡不怒，得不高不下住心無增無減，得善巧知眾生語，得巧分別五陰、十二入、十八界、十二因緣、四緣、四諦，得巧分別眾生諸根利鈍，得巧知他心，得巧分別日月歲節，得巧分別天耳通，得巧分別宿命通，得巧分別生死通，得能巧說是處非處，得巧知往來坐起等身威儀。須菩提！是陀羅尼門字門、阿字門等，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂字等語等諸字入門。何等為字等語等諸字入門？阿字門，一切法初不生故。羅字門，一切法離垢故。波字門，一切法第一義故。遮字門，一切法終不可得故，諸法不終不生故。那字門，諸法離名，性相不得不失故。邏字門，諸法度世間故，亦愛支因緣滅故。陀字門，諸法善心生故，亦施相故。婆字門，諸法婆字離故。荼字門，諸法荼字淨故。沙字門，諸法六自在王性清淨故。和字門，入諸法語言道斷故。多字門，入諸法如相不動故。夜字門，入諸法如實不生故。咤字門，入諸法折伏不可得故。迦字門，入諸法作者不可得故。娑字門，入諸法時不可得故，諸法時來轉故。磨字門，入諸法我所不可得故。伽字門，入諸法去者不可得故。他字門，入諸法處不可得故。闍字門，入諸法生不可得故。𤿺字門，入諸法𤿺字不可得故。駄字門，入諸法性不可得故。賒字門，入諸法定不可得故。呿字門，入諸法虛空不可得故。叉字門，入諸法盡不可得故。哆字門，入諸法有不可得故。若字門，入諸法智不可得故。拕字門，入諸法拕字不可得故。婆字門，入諸法破壞不可得故。車字門，入諸法欲不可得故，如影五陰亦不可得故。摩字門，入諸法摩字不可得故。火字門，入諸法喚不可得故。嗟字門，入諸法嗟字不可得故。伽字門，入諸法厚不可得故。他字門，入諸法處不可得故。拏字門，入諸法不來不去不立不坐不臥故。頗字門，入諸法遍不可得故。歌字門，入諸法聚不可得故。醝字門，入諸法醝字不可得故。遮字門，入諸法行不可得故。咤字門，入諸法傴不可得故。荼字門，入諸法邊竟處故不終不生，過荼無字可說。何以故？更無字故。諸字無礙，無名亦滅，不可說不可示、不可見不可書。須菩提！當知一切諸法如虛空。須菩提！是名陀羅尼門。所謂阿字義，若菩薩摩訶薩，是諸字門印阿字印，若聞若受若誦若讀、若持若為他說，如是知當得二十功德。何等二十？得強識念，得慚愧，得堅固心，得經旨趣，得智慧，得樂說無礙，易得諸餘陀羅尼門，得無疑悔心，得聞善不喜聞惡不怒，得不高不下住心無增無減，得善巧知眾生語，得巧分別五陰、十二入、十八界、十二因緣、四緣、四諦，得巧分別眾生諸根利鈍，得巧知他心，得巧分別日月歲節，得巧分別天耳通，得巧分別宿命通，得巧分別生死通，得能巧說是處非處，得巧知往來坐起等身威儀。須菩提！是陀羅尼門字門、阿字門等，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。」