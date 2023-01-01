摩訶般若波羅蜜經
後秦 鳩摩羅什譯27卷CBETA T0223大于一万字 48 h
向佛经 GPT 提问
第 5 卷
摩訶般若波羅蜜經卷第五
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後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
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莊嚴品第十七
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爾時須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩大莊嚴，何等是大莊嚴？何等菩薩能大莊嚴？」
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佛語須菩提：「菩薩摩訶薩摩訶衍大莊嚴，所謂檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜莊嚴，四念處莊嚴乃至八聖道分，內空莊嚴乃至無法有法空，十力乃至十八不共法及一切種智莊嚴，變身如佛莊嚴。光明遍照三千大千國土，亦照東方如恒河沙等國土，南西北方四維上下亦復如是。三千大千國土六種震動，亦動東方如恒河沙等諸國土，南西北方四維上下亦復如是。是菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜摩訶衍大莊嚴。是三千大千國土變為琉璃，化作轉輪聖王，須食與食、須飲與飲，衣服臥具、花香瓔珞、搗香澤香、房舍燈燭醫藥，種種所須盡給與之。與已而為說法，所謂應六波羅蜜。眾生聞是法者，終不離六波羅蜜，乃至阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍大莊嚴。須菩提！譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，於前須食與食、須飲與飲，乃至種種所須盡給與之？於須菩提意云何，是幻師實有眾生有所與不？」
佛語須菩提：「菩薩摩訶薩摩訶衍大莊嚴，所謂檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜莊嚴，四念處莊嚴乃至八聖道分，內空莊嚴乃至無法有法空，十力乃至十八不共法及一切種智莊嚴，變身如佛莊嚴。光明遍照三千大千國土，亦照東方如恒河沙等國土，南西北方四維上下亦復如是。三千大千國土六種震動，亦動東方如恒河沙等諸國土，南西北方四維上下亦復如是。是菩薩摩訶薩住檀那波羅蜜摩訶衍大莊嚴。是三千大千國土變為琉璃，化作轉輪聖王，須食與食、須飲與飲，衣服臥具、花香瓔珞、搗香澤香、房舍燈燭醫藥，種種所須盡給與之。與已而為說法，所謂應六波羅蜜。眾生聞是法者，終不離六波羅蜜，乃至阿耨多羅三藐三菩提。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍大莊嚴。須菩提！譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，於前須食與食、須飲與飲，乃至種種所須盡給與之？於須菩提意云何，是幻師實有眾生有所與不？」
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須菩提言：「不也，世尊！」
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「須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，化作轉輪聖王，種種具足，須食與食、須飲與飲，乃至種種所須盡給與之。雖有所施，實無所與。何以故？須菩提！諸法相如幻故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜，現生轉輪聖王家，以十善道教化眾生，有以四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至十八不共法教化眾生。眾生聞是法者，至阿耨多羅三藐三菩提終不離是法。譬如幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，以十善道教化令行，又以四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至十八不共法教化令行。須菩提，於汝意云何，是幻師實有眾生教令行十善道乃至行十八不共法不？」
「須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，化作轉輪聖王，種種具足，須食與食、須飲與飲，乃至種種所須盡給與之。雖有所施，實無所與。何以故？須菩提！諸法相如幻故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜，現生轉輪聖王家，以十善道教化眾生，有以四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至十八不共法教化眾生。眾生聞是法者，至阿耨多羅三藐三菩提終不離是法。譬如幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，以十善道教化令行，又以四禪、四無量心、四無色定、四念處乃至十八不共法教化令行。須菩提，於汝意云何，是幻師實有眾生教令行十善道乃至行十八不共法不？」
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須菩提言：「不也，世尊！」
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「須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，以十善道教化眾生令行乃至十八不共法，實無眾生行十善道乃至十八不共法。何以故？諸法相如幻故。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜，教化眾生令行羼提波羅蜜。須菩提！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜，教化眾生令行羼提波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩從初發心已來如是大莊嚴，若一切眾生罵詈刀杖傷害，菩薩摩訶薩於此中不起一念，亦教一切眾生行此忍辱。譬若幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，令行忍辱，餘如上說。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜，教一切眾生令行毘梨耶波羅蜜。須菩提！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜，教一切眾生令行毘梨耶波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩應薩婆若心，身心精進教化眾生。譬如幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，教令行身心精進，餘如上說。是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜，教一切眾生令行禪那波羅蜜。須菩提！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜，教一切眾生令行禪那波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩住諸法等中，不見法若亂若定。如是，須菩提！菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜，教一切眾生令行禪那波羅蜜，乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離禪那波羅蜜。譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，教令行禪那波羅蜜，餘如上說。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住般若波羅蜜，教一切眾生令行般若波羅蜜，須菩提！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜，教一切眾生令行般若波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，無有法得此岸彼岸。如是菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中，教一切眾生令行般若波羅蜜。譬如工幻師、若幻師弟子。於四衢道中化作大眾，教令行般若波羅蜜。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。
「須菩提！菩薩摩訶薩亦如是，以十善道教化眾生令行乃至十八不共法，實無眾生行十善道乃至十八不共法。何以故？諸法相如幻故。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜，教化眾生令行羼提波羅蜜。須菩提！云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜，教化眾生令行羼提波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩從初發心已來如是大莊嚴，若一切眾生罵詈刀杖傷害，菩薩摩訶薩於此中不起一念，亦教一切眾生行此忍辱。譬若幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，令行忍辱，餘如上說。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜，教一切眾生令行毘梨耶波羅蜜。須菩提！云何菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜，教一切眾生令行毘梨耶波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩應薩婆若心，身心精進教化眾生。譬如幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，教令行身心精進，餘如上說。是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜，教一切眾生令行禪那波羅蜜。須菩提！云何菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜，教一切眾生令行禪那波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩住諸法等中，不見法若亂若定。如是，須菩提！菩薩摩訶薩住禪那波羅蜜，教一切眾生令行禪那波羅蜜，乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離禪那波羅蜜。譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，教令行禪那波羅蜜，餘如上說。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩住般若波羅蜜，教一切眾生令行般若波羅蜜，須菩提！云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜，教一切眾生令行般若波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，無有法得此岸彼岸。如是菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中，教一切眾生令行般若波羅蜜。譬如工幻師、若幻師弟子。於四衢道中化作大眾，教令行般若波羅蜜。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩大莊嚴，十方如恒河沙等國土中眾生隨其所應自變其身，住檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，亦教眾生令行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。是眾生行是法，乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離是法。須菩提！譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作眾生，教令行六波羅蜜，餘如上說。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩大莊嚴，應薩婆若心，不生是念：『我教若干人住檀那波羅蜜，不教若干人住檀那波羅蜜。』乃至般若波羅蜜亦如是。不生是念：『我教若干人住四念處，不教若干人住四念處。』乃至十八不共法亦如是。亦不生是念：『我教若干人令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、一切種智，亦不教若干人令得須陀洹果乃至一切種智。我當令無量無邊阿僧祇眾生，住檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，立眾生於四念處乃至十八不共法，令無量無邊阿僧祇眾生得須陀洹果乃至一切種智。』譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，教令行六波羅蜜乃至得一切種智，餘如上說。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。」
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩大莊嚴，十方如恒河沙等國土中眾生隨其所應自變其身，住檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，亦教眾生令行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。是眾生行是法，乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離是法。須菩提！譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作眾生，教令行六波羅蜜，餘如上說。如是，須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。復次，須菩提！菩薩摩訶薩大莊嚴，應薩婆若心，不生是念：『我教若干人住檀那波羅蜜，不教若干人住檀那波羅蜜。』乃至般若波羅蜜亦如是。不生是念：『我教若干人住四念處，不教若干人住四念處。』乃至十八不共法亦如是。亦不生是念：『我教若干人令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛道、一切種智，亦不教若干人令得須陀洹果乃至一切種智。我當令無量無邊阿僧祇眾生，住檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，立眾生於四念處乃至十八不共法，令無量無邊阿僧祇眾生得須陀洹果乃至一切種智。』譬如工幻師、若幻師弟子，於四衢道中化作大眾，教令行六波羅蜜乃至得一切種智，餘如上說。須菩提！是名菩薩摩訶薩大莊嚴。」
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爾時須菩提白佛言：「世尊！如我從佛所聞義，菩薩摩訶薩無大莊嚴為大莊嚴，諸法自相空故。所謂色色相空，受想行識識相空，眼眼相空乃至意意相空，色色相空乃至法法相空，眼識眼識相空乃至意識意識相空，眼觸眼觸相空乃至意觸意觸相空。眼觸因緣生受受相空乃至意觸因緣生受受相空。世尊！檀那波羅蜜檀那波羅蜜相空乃至般若波羅蜜般若波羅蜜相空，內空內空相空乃至無法有法空無法有法空相空，四念處四念處相空乃至十八不共法十八不共法相空，菩薩菩薩相空。世尊！以是因緣故，當知菩薩摩訶薩無大莊嚴為大莊嚴。」
爾時須菩提白佛言：「世尊！如我從佛所聞義，菩薩摩訶薩無大莊嚴為大莊嚴，諸法自相空故。所謂色色相空，受想行識識相空，眼眼相空乃至意意相空，色色相空乃至法法相空，眼識眼識相空乃至意識意識相空，眼觸眼觸相空乃至意觸意觸相空。眼觸因緣生受受相空乃至意觸因緣生受受相空。世尊！檀那波羅蜜檀那波羅蜜相空乃至般若波羅蜜般若波羅蜜相空，內空內空相空乃至無法有法空無法有法空相空，四念處四念處相空乃至十八不共法十八不共法相空，菩薩菩薩相空。世尊！以是因緣故，當知菩薩摩訶薩無大莊嚴為大莊嚴。」
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佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言。須菩提！薩婆若非作法，眾生亦非作法，菩薩為是眾生大莊嚴。」
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須菩提白佛言：「世尊！何因緣故，薩婆若非作法，是眾生亦非作法，菩薩為是眾生大莊嚴？」
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佛語須菩提：「作者不可得故，薩婆若非作非起法，是諸眾生亦非作非起法。何以故？須菩提！色非作非不作，受想行識非作非不作，眼非作非不作乃至意非作非不作。色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，非作非不作。須菩提！我非作非不作，乃至知者、見者非作非不作。何以故？是諸法畢竟不可得故。須菩提！夢非作非不作。何以故？畢竟不可得故。幻、響、影、焰、化非作非不作。何以故？畢竟不可得故。須菩提！內空非作非不作，畢竟不可得故。乃至無法有法空非作非不作，畢竟不可得故。須菩提！四念處非作非不作，畢竟不可得故。乃至十八不共法非作非不作。何以故？是法皆畢竟不可得故。須菩提！諸法如、法相、法性、法住、法位、實際非作非不作，畢竟不可得故。須菩提！菩薩非作非不作，畢竟不可得故。薩婆若及一切種智非作非不作，畢竟不可得故。以是因緣故，須菩提！薩婆若非作非起法，是眾生亦非作非起法，菩薩為是眾生大莊嚴。」
佛語須菩提：「作者不可得故，薩婆若非作非起法，是諸眾生亦非作非起法。何以故？須菩提！色非作非不作，受想行識非作非不作，眼非作非不作乃至意非作非不作。色乃至法，眼識乃至意識，眼觸乃至意觸，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，非作非不作。須菩提！我非作非不作，乃至知者、見者非作非不作。何以故？是諸法畢竟不可得故。須菩提！夢非作非不作。何以故？畢竟不可得故。幻、響、影、焰、化非作非不作。何以故？畢竟不可得故。須菩提！內空非作非不作，畢竟不可得故。乃至無法有法空非作非不作，畢竟不可得故。須菩提！四念處非作非不作，畢竟不可得故。乃至十八不共法非作非不作。何以故？是法皆畢竟不可得故。須菩提！諸法如、法相、法性、法住、法位、實際非作非不作，畢竟不可得故。須菩提！菩薩非作非不作，畢竟不可得故。薩婆若及一切種智非作非不作，畢竟不可得故。以是因緣故，須菩提！薩婆若非作非起法，是眾生亦非作非起法，菩薩為是眾生大莊嚴。」
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爾時須菩提白佛言：「如我觀佛所說義，世尊！色無縛無脫，受想行識無縛無脫。」
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爾時富樓那彌多羅尼子語須菩提：「色是無縛無脫，受想行識是無縛無脫。」
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須菩提言：「如是，如是！色是無縛無脫，受想行識是無縛無脫。」
須菩提言：「如是，如是！色是無縛無脫，受想行識是無縛無脫。」
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富樓那問須菩提：「何等色無縛無脫？何等受想行識無縛無脫？」
富樓那問須菩提：「何等色無縛無脫？何等受想行識無縛無脫？」
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須菩提言：「如夢色無縛無脫，如夢受想行識無縛無脫，如嚮如影如幻如焰如化色受想行識無縛無脫。富樓那彌多羅尼子！過去色無縛無脫，過去受想行識無縛無脫。未來色無縛無脫，未來受想行識無縛無脫。現在色無縛無脫，現在受想行識無縛無脫。何以故無縛無脫？是色無所有故無縛無脫，受想行識無所有故無縛無脫，離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！善色受想行識亦無縛無脫，不善色受想行識無縛無脫，無記色無縛無脫、無記受想行識無縛無脫，世間出世間、有漏無漏色無縛無脫，受想行識亦無縛無脫。何以故？無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！一切法亦無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！檀那波羅蜜無縛無脫，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜無縛無脫，無所有故、離故、寂滅不生故無縛無脫。富樓那！內空亦無縛無脫乃至無法有法空亦無縛無脫，四念處無縛無脫乃至十八不共法無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。阿耨多羅三藐三菩提無縛無脫，一切智、一切種智無縛無脫，菩薩無縛無脫，佛亦無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！諸法如、法相、法性、法住、法位、實際、無為法無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！是名菩薩摩訶薩無縛無脫。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至一切種智，無縛無脫。是菩薩摩訶薩住無縛無脫檀那波羅蜜中乃至住無縛無脫般若波羅蜜，住無縛無脫四念處乃至住無縛無脫一切種智，無縛無脫成就眾生，無縛無脫淨佛國土，無縛無脫諸佛當供養，無縛無脫當聽法，無縛無脫諸佛終不離。無縛無脫諸神通終不離，無縛無脫五眼終不離，無縛無脫陀羅尼門終不離，無縛無脫諸三昧門終不離，無縛無脫當生道種智，無縛無脫當得一切種智，無縛無脫法輪轉，無縛無脫眾生安立三乘。如是，富樓那！菩薩摩訶薩行無縛無脫六波羅蜜，當知一切法無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故。富樓那！是名菩薩摩訶薩無縛無脫大莊嚴。」
須菩提言：「如夢色無縛無脫，如夢受想行識無縛無脫，如嚮如影如幻如焰如化色受想行識無縛無脫。富樓那彌多羅尼子！過去色無縛無脫，過去受想行識無縛無脫。未來色無縛無脫，未來受想行識無縛無脫。現在色無縛無脫，現在受想行識無縛無脫。何以故無縛無脫？是色無所有故無縛無脫，受想行識無所有故無縛無脫，離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！善色受想行識亦無縛無脫，不善色受想行識無縛無脫，無記色無縛無脫、無記受想行識無縛無脫，世間出世間、有漏無漏色無縛無脫，受想行識亦無縛無脫。何以故？無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！一切法亦無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！檀那波羅蜜無縛無脫，尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜無縛無脫，無所有故、離故、寂滅不生故無縛無脫。富樓那！內空亦無縛無脫乃至無法有法空亦無縛無脫，四念處無縛無脫乃至十八不共法無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。阿耨多羅三藐三菩提無縛無脫，一切智、一切種智無縛無脫，菩薩無縛無脫，佛亦無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！諸法如、法相、法性、法住、法位、實際、無為法無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故無縛無脫。富樓那！是名菩薩摩訶薩無縛無脫。檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至一切種智，無縛無脫。是菩薩摩訶薩住無縛無脫檀那波羅蜜中乃至住無縛無脫般若波羅蜜，住無縛無脫四念處乃至住無縛無脫一切種智，無縛無脫成就眾生，無縛無脫淨佛國土，無縛無脫諸佛當供養，無縛無脫當聽法，無縛無脫諸佛終不離。無縛無脫諸神通終不離，無縛無脫五眼終不離，無縛無脫陀羅尼門終不離，無縛無脫諸三昧門終不離，無縛無脫當生道種智，無縛無脫當得一切種智，無縛無脫法輪轉，無縛無脫眾生安立三乘。如是，富樓那！菩薩摩訶薩行無縛無脫六波羅蜜，當知一切法無縛無脫，無所有故、離故、寂滅故、不生故。富樓那！是名菩薩摩訶薩無縛無脫大莊嚴。」
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摩訶般若波羅蜜經問乘品第十八(丹本名為摩訶衍品)
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爾時須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩摩訶衍？云何當知菩薩摩訶薩發趣大乘？是乘發何處？是乘至何處？當住何處？誰當乘是乘出者？」
爾時須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩摩訶衍？云何當知菩薩摩訶薩發趣大乘？是乘發何處？是乘至何處？當住何處？誰當乘是乘出者？」
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佛告須菩提：「汝問何等是菩薩摩訶衍？須菩提！六波羅蜜是菩薩摩訶薩摩訶衍。何等六？檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。云何名檀那波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，內外所有布施共一切眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提，用無所得故。須菩提！是名菩薩摩訶薩檀那波羅蜜。云何名尸羅波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，自行十善道亦教他行十善道，以無所得故。是名菩薩摩訶薩尸羅波羅蜜。云何名羼提波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，自具足忍辱亦教他行忍辱，以無所得故。是名菩薩摩訶薩羼提波羅蜜。云何名毘梨耶波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，行五波羅蜜懃修不息，亦安立一切眾生於五波羅蜜，以無所得故。是名菩薩摩訶薩毘梨耶波羅蜜。云何名禪那波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，自以方便入諸禪不隨禪生，亦教他令入諸禪，以無所得故。是名菩薩摩訶薩禪那波羅蜜。云何名般若波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，不著一切法亦觀一切法性，以無所得故，亦教他不著一切法亦觀一切法性，以無所得故。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。須菩提！是為菩薩摩訶薩摩訶衍。
佛告須菩提：「汝問何等是菩薩摩訶衍？須菩提！六波羅蜜是菩薩摩訶薩摩訶衍。何等六？檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。云何名檀那波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，內外所有布施共一切眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提，用無所得故。須菩提！是名菩薩摩訶薩檀那波羅蜜。云何名尸羅波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，自行十善道亦教他行十善道，以無所得故。是名菩薩摩訶薩尸羅波羅蜜。云何名羼提波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，自具足忍辱亦教他行忍辱，以無所得故。是名菩薩摩訶薩羼提波羅蜜。云何名毘梨耶波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，行五波羅蜜懃修不息，亦安立一切眾生於五波羅蜜，以無所得故。是名菩薩摩訶薩毘梨耶波羅蜜。云何名禪那波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，自以方便入諸禪不隨禪生，亦教他令入諸禪，以無所得故。是名菩薩摩訶薩禪那波羅蜜。云何名般若波羅蜜？須菩提！菩薩摩訶薩以應薩婆若心，不著一切法亦觀一切法性，以無所得故，亦教他不著一切法亦觀一切法性，以無所得故。是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜。須菩提！是為菩薩摩訶薩摩訶衍。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩復有摩訶衍，所謂內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、自相空、諸法空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空。」
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩復有摩訶衍，所謂內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、自相空、諸法空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空。」
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須菩提白佛言：「何等為內空？」
須菩提白佛言：「何等為內空？」
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佛言：「內法名眼耳鼻舌身意。眼眼空，非常非滅故。何以故？性自爾。耳耳空、鼻鼻空、舌舌空、身身空、意意空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名內空。何等為外空？外法名色聲香味觸法。色色空，非常非滅故。何以故？性自爾。聲聲空、香香空、味味空、觸觸空、法法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名外空。何等為內外空？內外法名內六入、外六入。內法內法空，非常非滅故。何以故？性自爾。外法外法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名內外空。何等為空空？一切法空，是空亦空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名空空。何等為大空？東方東方相空，非常非滅故。何以故？性自爾。南西北方四維上下南西北方四維上下空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名大空。何等為第一義空？第一義名涅槃。涅槃涅槃空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名第一義空。何等為有為空？有為法名欲界色界無色界。欲界欲界空，色界色界空，無色界無色界空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名有為空。何等為無為空？無為法名若無生相無住相無滅相。無為法無為法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是為無為空。何等為畢竟空？畢竟名諸法畢竟不可得，非常非滅故。何以故？性自爾。是名畢竟空。何等為無始空？若法初來處不可得，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無始空。何等為散空？散名諸法無滅。非常非滅故。何以故？性自爾。是為散空。何等為性空？一切法性，若有為法性若無為法性，是性非聲聞、辟支佛所作，非佛所作亦非餘人所作，是性性空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名性空。何等為自相空？自相名色壞相、受受相、想取相、行作相、識識相，如是等有為無為法各各自相空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名自相空。何等為諸法空？諸法名色受想行識，眼耳鼻舌身意，色聲香味觸法，眼界色界眼識界，乃至意界法界意識界。是諸法諸法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是為諸法空。何等為不可得空？求諸法不可得是不可得空。非常非滅故。何以故？性自爾。是名不可得空。何等為無法空？若法無，是亦空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無法空。何等為有法空？有法名諸法和合中有自性相，是有法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名有法空。何等為無法有法空？諸法中無法，諸法和合中有自性相，是無法有法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無法有法空。
佛言：「內法名眼耳鼻舌身意。眼眼空，非常非滅故。何以故？性自爾。耳耳空、鼻鼻空、舌舌空、身身空、意意空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名內空。何等為外空？外法名色聲香味觸法。色色空，非常非滅故。何以故？性自爾。聲聲空、香香空、味味空、觸觸空、法法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名外空。何等為內外空？內外法名內六入、外六入。內法內法空，非常非滅故。何以故？性自爾。外法外法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名內外空。何等為空空？一切法空，是空亦空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名空空。何等為大空？東方東方相空，非常非滅故。何以故？性自爾。南西北方四維上下南西北方四維上下空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名大空。何等為第一義空？第一義名涅槃。涅槃涅槃空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名第一義空。何等為有為空？有為法名欲界色界無色界。欲界欲界空，色界色界空，無色界無色界空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名有為空。何等為無為空？無為法名若無生相無住相無滅相。無為法無為法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是為無為空。何等為畢竟空？畢竟名諸法畢竟不可得，非常非滅故。何以故？性自爾。是名畢竟空。何等為無始空？若法初來處不可得，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無始空。何等為散空？散名諸法無滅。非常非滅故。何以故？性自爾。是為散空。何等為性空？一切法性，若有為法性若無為法性，是性非聲聞、辟支佛所作，非佛所作亦非餘人所作，是性性空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名性空。何等為自相空？自相名色壞相、受受相、想取相、行作相、識識相，如是等有為無為法各各自相空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名自相空。何等為諸法空？諸法名色受想行識，眼耳鼻舌身意，色聲香味觸法，眼界色界眼識界，乃至意界法界意識界。是諸法諸法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是為諸法空。何等為不可得空？求諸法不可得是不可得空。非常非滅故。何以故？性自爾。是名不可得空。何等為無法空？若法無，是亦空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無法空。何等為有法空？有法名諸法和合中有自性相，是有法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名有法空。何等為無法有法空？諸法中無法，諸法和合中有自性相，是無法有法空，非常非滅故。何以故？性自爾。是名無法有法空。
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「復次，須菩提！法法相空，無法無法相空，自法自法相空，他法他法相空。何等名法法相空？法名五蔭，五蔭空，是名法法相空。何等名無法無法相空？無法名無為法，是名無法無法空。何等名自法自法空？諸法自法空，是空非知作、非見作，是名自法自法空。何等名他法他法空？若佛出、若佛未出，法住、法相、法位、法性、如、實際，過此諸法空，是名他法他法空。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。
「復次，須菩提！法法相空，無法無法相空，自法自法相空，他法他法相空。何等名法法相空？法名五蔭，五蔭空，是名法法相空。何等名無法無法相空？無法名無為法，是名無法無法空。何等名自法自法空？諸法自法空，是空非知作、非見作，是名自法自法空。何等名他法他法空？若佛出、若佛未出，法住、法相、法位、法性、如、實際，過此諸法空，是名他法他法空。是名菩薩摩訶薩摩訶衍。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂名首楞嚴三昧、寶印三昧、師子遊戲三昧、妙月三昧、月幢相三昧、出諸法三昧、觀頂三昧、畢法性三昧、畢幢相三昧、金剛三昧、入法印三昧、三昧王安立三昧、放光三昧、力進三昧、高出三昧、必入辯才三昧、釋名字三昧、觀方三昧、陀羅尼印三昧、無誑三昧、攝諸法海三昧、遍覆虛空三昧、金剛輪三昧、寶斷三昧、能照三昧、不求三昧、無住三昧、無心三昧、淨燈三昧、無邊明三昧、能作明三昧、普照明三昧、堅淨諸三昧三昧、無垢明三昧、歡喜三昧、電光三昧、無盡三昧、威德三昧、離盡三昧、不動三昧、不退三昧、日燈三昧、月淨三昧、淨明三昧、能作明三昧、作行三昧、知相三昧、如金剛三昧、心住三昧、普明三昧、安立三昧、寶聚三昧、妙法印三昧、法等三昧、斷喜三昧、到法頂三昧、能散三昧、分別諸法句三昧、字等相三昧、離字三昧、斷緣三昧、不壞三昧、無種相三昧、無處行三昧、離朦昧三昧、無去三昧、不變異三昧、度緣三昧、集諸功德三昧、住無心三昧、淨妙華三昧、覺意三昧、無量辯三昧、無等等三昧、度諸法三昧、分別諸法三昧、散疑三昧、無處三昧、一莊嚴三昧、生行三昧、一行三昧、不一行三昧、妙行三昧、達一切有底散三昧、入名語三昧、離音聲字語三昧、然炬三昧、淨相三昧、破相三昧、一切種妙足三昧、不喜苦樂三昧、無盡相三昧、陀羅尼三昧、攝諸邪正相三昧、滅憎愛三昧、逆順三昧、淨光三昧、堅固三昧、滿月淨光三昧、大莊嚴三昧、能照一切世三昧、三昧等三昧、攝一切有諍無諍三昧、不樂一切住處三昧、如住定三昧、壞身衰三昧、壞語如虛空三昧、離著虛空不染三昧。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂名首楞嚴三昧、寶印三昧、師子遊戲三昧、妙月三昧、月幢相三昧、出諸法三昧、觀頂三昧、畢法性三昧、畢幢相三昧、金剛三昧、入法印三昧、三昧王安立三昧、放光三昧、力進三昧、高出三昧、必入辯才三昧、釋名字三昧、觀方三昧、陀羅尼印三昧、無誑三昧、攝諸法海三昧、遍覆虛空三昧、金剛輪三昧、寶斷三昧、能照三昧、不求三昧、無住三昧、無心三昧、淨燈三昧、無邊明三昧、能作明三昧、普照明三昧、堅淨諸三昧三昧、無垢明三昧、歡喜三昧、電光三昧、無盡三昧、威德三昧、離盡三昧、不動三昧、不退三昧、日燈三昧、月淨三昧、淨明三昧、能作明三昧、作行三昧、知相三昧、如金剛三昧、心住三昧、普明三昧、安立三昧、寶聚三昧、妙法印三昧、法等三昧、斷喜三昧、到法頂三昧、能散三昧、分別諸法句三昧、字等相三昧、離字三昧、斷緣三昧、不壞三昧、無種相三昧、無處行三昧、離朦昧三昧、無去三昧、不變異三昧、度緣三昧、集諸功德三昧、住無心三昧、淨妙華三昧、覺意三昧、無量辯三昧、無等等三昧、度諸法三昧、分別諸法三昧、散疑三昧、無處三昧、一莊嚴三昧、生行三昧、一行三昧、不一行三昧、妙行三昧、達一切有底散三昧、入名語三昧、離音聲字語三昧、然炬三昧、淨相三昧、破相三昧、一切種妙足三昧、不喜苦樂三昧、無盡相三昧、陀羅尼三昧、攝諸邪正相三昧、滅憎愛三昧、逆順三昧、淨光三昧、堅固三昧、滿月淨光三昧、大莊嚴三昧、能照一切世三昧、三昧等三昧、攝一切有諍無諍三昧、不樂一切住處三昧、如住定三昧、壞身衰三昧、壞語如虛空三昧、離著虛空不染三昧。
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「云何名首楞嚴三昧？知諸三昧行處，是名首楞嚴三昧。云何名寶印三昧？住是三昧能印諸三昧，是名寶印三昧。云何名師子遊戲三昧？住是三昧能遊戲諸三昧中如師子，是名師子遊戲三昧。云何名妙月三昧？住是三昧能照諸三昧如淨月，是名妙月三昧。云何名月幢相三昧？住是三昧能持諸三昧相，是名月幢相三昧。云何名出諸法三昧？住是三昧能出生諸三昧，是名出諸法三昧。云何名觀頂三昧？住是三昧能觀諸三昧頂，是名觀頂三昧。云何名畢法性三昧？住是三昧決定知法性，是名畢法性三昧。云何名畢幢相三昧？住是三昧能持諸三昧幢，是名畢幢相三昧。云何名金剛三昧？住是三昧能破諸三昧，是名金剛三昧。云何名入法印三昧？住是三昧入諸法印，是名入法印三昧。云何名三昧王安立三昧？住是三昧，一切諸三昧中安立住如王，是名三昧王安立三昧。云何名放光三昧？住是三昧能放光照諸三昧，是名放光三昧。云何名力進三昧？住是三昧，於諸三昧能作勢力，是名力進三昧。云何名高出三昧？住是三昧能增長諸三昧，是名高出三昧。云何名必入辯才三昧？住是三昧能辯說諸三昧，是名必入辯才三昧。云何名釋名字三昧？住是三昧能釋諸三昧名字，是名釋名字三昧。云何名觀方三昧？住是三昧能觀諸三昧方，是名觀方三昧。云何名陀羅尼印三昧？住是三昧持諸三昧印，是名陀羅尼印三昧。云何名無誑三昧？住是三昧於諸三昧不欺誑，是名無誑三昧。云何名攝諸法海三昧？住是三昧，能攝諸三昧如大海水，是名攝諸法海三昧。云何名遍覆虛空三昧？住是三昧，遍覆諸三昧如虛空，是名遍覆虛空三昧。云何名金剛輪三昧？住是三昧能持諸三昧分，是名金剛輪三昧。云何名斷寶三昧？住是三昧斷諸三昧煩惱垢，是名斷寶三昧。云何名能照三昧？住是三昧，能以光明顯照諸三昧，是名能照三昧。云何名不求三昧？住是三昧無法可求，是名不求三昧。云何名無住三昧？住是三昧中不見一切法住，是名無住三昧。云何名無心三昧？住是三昧，心心數法不行，是名無心三昧。云何名淨燈三昧？住是三昧，於諸三昧中作明如燈，是名淨燈三昧。云何名無邊明三昧？住是三昧，與諸三昧作無邊明，是名無邊明三昧。云何名能作明三昧？住是三昧，即時能為諸三昧作明，是名能作明三昧。云何名普照明三昧？住是三昧即能照諸三昧門，是名普照明三昧。云何名堅淨諸三昧三昧？住是三昧能堅淨諸三昧相，是名堅淨諸三昧三昧。云何名無垢明三昧？住是三昧能除諸三昧垢，亦能照一切三昧，是名無垢明三昧。云何名歡喜三昧？住是三昧能受諸三昧喜
「云何名首楞嚴三昧？知諸三昧行處，是名首楞嚴三昧。云何名寶印三昧？住是三昧能印諸三昧，是名寶印三昧。云何名師子遊戲三昧？住是三昧能遊戲諸三昧中如師子，是名師子遊戲三昧。云何名妙月三昧？住是三昧能照諸三昧如淨月，是名妙月三昧。云何名月幢相三昧？住是三昧能持諸三昧相，是名月幢相三昧。云何名出諸法三昧？住是三昧能出生諸三昧，是名出諸法三昧。云何名觀頂三昧？住是三昧能觀諸三昧頂，是名觀頂三昧。云何名畢法性三昧？住是三昧決定知法性，是名畢法性三昧。云何名畢幢相三昧？住是三昧能持諸三昧幢，是名畢幢相三昧。云何名金剛三昧？住是三昧能破諸三昧，是名金剛三昧。云何名入法印三昧？住是三昧入諸法印，是名入法印三昧。云何名三昧王安立三昧？住是三昧，一切諸三昧中安立住如王，是名三昧王安立三昧。云何名放光三昧？住是三昧能放光照諸三昧，是名放光三昧。云何名力進三昧？住是三昧，於諸三昧能作勢力，是名力進三昧。云何名高出三昧？住是三昧能增長諸三昧，是名高出三昧。云何名必入辯才三昧？住是三昧能辯說諸三昧，是名必入辯才三昧。云何名釋名字三昧？住是三昧能釋諸三昧名字，是名釋名字三昧。云何名觀方三昧？住是三昧能觀諸三昧方，是名觀方三昧。云何名陀羅尼印三昧？住是三昧持諸三昧印，是名陀羅尼印三昧。云何名無誑三昧？住是三昧於諸三昧不欺誑，是名無誑三昧。云何名攝諸法海三昧？住是三昧，能攝諸三昧如大海水，是名攝諸法海三昧。云何名遍覆虛空三昧？住是三昧，遍覆諸三昧如虛空，是名遍覆虛空三昧。云何名金剛輪三昧？住是三昧能持諸三昧分，是名金剛輪三昧。云何名斷寶三昧？住是三昧斷諸三昧煩惱垢，是名斷寶三昧。云何名能照三昧？住是三昧，能以光明顯照諸三昧，是名能照三昧。云何名不求三昧？住是三昧無法可求，是名不求三昧。云何名無住三昧？住是三昧中不見一切法住，是名無住三昧。云何名無心三昧？住是三昧，心心數法不行，是名無心三昧。云何名淨燈三昧？住是三昧，於諸三昧中作明如燈，是名淨燈三昧。云何名無邊明三昧？住是三昧，與諸三昧作無邊明，是名無邊明三昧。云何名能作明三昧？住是三昧，即時能為諸三昧作明，是名能作明三昧。云何名普照明三昧？住是三昧即能照諸三昧門，是名普照明三昧。云何名堅淨諸三昧三昧？住是三昧能堅淨諸三昧相，是名堅淨諸三昧三昧。云何名無垢明三昧？住是三昧能除諸三昧垢，亦能照一切三昧，是名無垢明三昧。云何名歡喜三昧？住是三昧能受諸三昧喜
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，是名歡喜三昧。云何名電光三昧？住是三昧，照諸三昧如電光，是名電光三昧。云何名無盡三昧？住是三昧，於諸三昧不見盡，是名無盡三昧。云何名威德三昧？住是三昧，於諸三昧威德照然，是名威德三昧。云何名離盡三昧？住是三昧不見諸三昧盡，是名離盡三昧。云何名不動三昧？住是三昧，令諸三昧不動不戲，是名不動三昧。云何名不退三昧？住是三昧能不見諸三昧退，是名不退三昧。云何名日燈三昧？住是三昧放光照諸三昧門，是名日燈三昧。云何名月淨三昧？住是三昧能除諸三昧闇，是名月淨三昧。云何名淨明三昧？住是三昧，於諸三昧得四無闇智，是名淨明三昧。云何名能作明三昧？住是三昧，於諸三昧門能作明，是名能作明三昧。云何名作行三昧？住是三昧，能令諸三昧各有所作，是名作行三昧。云何名知相三昧？住是三昧見諸三昧知相，是名知相三昧。云何名如金剛三昧？住是三昧，能貫達諸法亦不見達，是名如金剛三昧。云何名心住三昧？住是三昧，心不動不轉不惱，亦不念有是心，是名心住三昧。云何名普明三昧？住是三昧普見諸三昧明，是名普明三昧。云何名安立三昧？住是三昧，於諸三昧安立不動，是名安立三昧。云何名寶聚三昧？住是三昧，普見諸三昧如見寶聚，是名寶聚三昧。云何名妙法印三昧？住是三昧，能印諸三昧，以無印印故，是名妙法印三昧。云何名法等三昧？住是三昧，觀諸法等無法不等，是名法等三昧。云何名斷喜三昧？住是三昧斷一切法中喜，是名斷喜三昧。云何名到法頂三昧？住是三昧，滅諸法闇亦在諸三昧上，是名到法頂三昧。云何名能散三昧？住是三昧中能破散諸法，是名能散三昧。云何名分別諸法句三昧？住是三昧，分別諸三昧諸法句，是名分別諸法句三昧。云何名字等相三昧？住是三昧得諸三昧字等，是名字等相三昧。云何名離字三昧？住是三昧，諸三昧中乃至不見一字，是名離字三昧。云何名斷緣三昧？住是三昧斷諸三昧緣，是名斷緣三昧。云何名不壞三昧？住是三昧，不得諸法變異，是名不壞三昧。云何名無種相三昧？住是三昧不見諸法種種，是名無種相三昧。云何名無處行三昧？住是三昧不見諸三昧處，是名無處行三昧。云何名離矇昧三昧？住是三昧，離諸三昧微闇，是名離朦昧三昧。云何名無去三昧？住是三昧，不見一切三昧去相，是名無去三昧。云何名不變異三昧？住是三昧，不見諸三昧變異相，是名不變異三昧。云何名度緣三昧？住是三昧，度一切三昧緣境界，是名度緣三昧。云何名集諸功德三昧？住是三昧集諸三昧功德，是名集諸功德三昧。云何名住無
，是名歡喜三昧。云何名電光三昧？住是三昧，照諸三昧如電光，是名電光三昧。云何名無盡三昧？住是三昧，於諸三昧不見盡，是名無盡三昧。云何名威德三昧？住是三昧，於諸三昧威德照然，是名威德三昧。云何名離盡三昧？住是三昧不見諸三昧盡，是名離盡三昧。云何名不動三昧？住是三昧，令諸三昧不動不戲，是名不動三昧。云何名不退三昧？住是三昧能不見諸三昧退，是名不退三昧。云何名日燈三昧？住是三昧放光照諸三昧門，是名日燈三昧。云何名月淨三昧？住是三昧能除諸三昧闇，是名月淨三昧。云何名淨明三昧？住是三昧，於諸三昧得四無闇智，是名淨明三昧。云何名能作明三昧？住是三昧，於諸三昧門能作明，是名能作明三昧。云何名作行三昧？住是三昧，能令諸三昧各有所作，是名作行三昧。云何名知相三昧？住是三昧見諸三昧知相，是名知相三昧。云何名如金剛三昧？住是三昧，能貫達諸法亦不見達，是名如金剛三昧。云何名心住三昧？住是三昧，心不動不轉不惱，亦不念有是心，是名心住三昧。云何名普明三昧？住是三昧普見諸三昧明，是名普明三昧。云何名安立三昧？住是三昧，於諸三昧安立不動，是名安立三昧。云何名寶聚三昧？住是三昧，普見諸三昧如見寶聚，是名寶聚三昧。云何名妙法印三昧？住是三昧，能印諸三昧，以無印印故，是名妙法印三昧。云何名法等三昧？住是三昧，觀諸法等無法不等，是名法等三昧。云何名斷喜三昧？住是三昧斷一切法中喜，是名斷喜三昧。云何名到法頂三昧？住是三昧，滅諸法闇亦在諸三昧上，是名到法頂三昧。云何名能散三昧？住是三昧中能破散諸法，是名能散三昧。云何名分別諸法句三昧？住是三昧，分別諸三昧諸法句，是名分別諸法句三昧。云何名字等相三昧？住是三昧得諸三昧字等，是名字等相三昧。云何名離字三昧？住是三昧，諸三昧中乃至不見一字，是名離字三昧。云何名斷緣三昧？住是三昧斷諸三昧緣，是名斷緣三昧。云何名不壞三昧？住是三昧，不得諸法變異，是名不壞三昧。云何名無種相三昧？住是三昧不見諸法種種，是名無種相三昧。云何名無處行三昧？住是三昧不見諸三昧處，是名無處行三昧。云何名離矇昧三昧？住是三昧，離諸三昧微闇，是名離朦昧三昧。云何名無去三昧？住是三昧，不見一切三昧去相，是名無去三昧。云何名不變異三昧？住是三昧，不見諸三昧變異相，是名不變異三昧。云何名度緣三昧？住是三昧，度一切三昧緣境界，是名度緣三昧。云何名集諸功德三昧？住是三昧集諸三昧功德，是名集諸功德三昧。云何名住無
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心三昧？住是三昧，於諸三昧心不入，是名住無心三昧。云何名淨妙花三昧？住是三昧，令諸三昧得淨妙如花，是名淨妙花三昧。云何名覺意三昧？住是三昧，諸三昧中得七覺分，是名覺意三昧。云何名無量辯三昧？住是三昧，於諸法中得無量辯，是名無量辯三昧。云何名無等等三昧？住是三昧，諸三昧中得無等等相，是名無等等三昧。云何名度諸法三昧？住是三昧，度一切三界，是名度諸法三昧。云何名分別諸法三昧？住是三昧，諸三昧及諸法分別見，是名分別諸法三昧。云何名散疑三昧？住是三昧得散諸法疑，是名散疑三昧。云何名無住處三昧？住是三昧，不見諸法住處，是名無住處三昧。云何名一莊嚴三昧？住是三昧，終不見諸法二相，是名一莊嚴三昧。云何名生行三昧？住是三昧，不見諸行生，是名生行三昧。云何名一行三昧？住是三昧，不見諸三昧此岸彼岸，是名一行三昧。云何名不一行三昧？住是三昧，不見諸三昧一相，是名不一行三昧。云何名妙行三昧？住是三昧，不見諸三昧二相，是名妙行三昧。云何名達一切有底散三昧？住是三昧，入一切有、一切三昧，智慧通達，亦無所達，是名達一切有底散三昧。云何名入名語三昧？住是三昧，入一切三昧名語，是名入名語三昧。云何名離音聲字語三昧？住是三昧，不見諸三昧音聲字語，是名離音聲字語三昧。云何名然炬三昧？住是三昧威德照明如炬，是名然炬三昧。云何名淨相三昧？住是三昧淨諸三昧相，是名淨相三昧。云何名破相三昧？住是三昧，不見諸三昧相，是名破相三昧。云何名一切種妙足三昧？住是三昧，一切諸三昧種皆具足，是名一切種妙足三昧。云何名不憙苦樂三昧？住是三昧，不見諸三昧苦樂，是名不憙苦樂三昧。云何名無盡相三昧？住是三昧，不見諸三昧盡，是名無盡相三昧。云何名多陀羅尼三昧？住是三昧能持諸三昧，是名多陀羅尼三昧。云何名攝諸邪正相三昧？住是三昧，於諸三昧不見邪正相，是名攝諸邪正相三昧。云何名滅憎愛三昧？住是三昧，不見諸三昧憎愛，是名滅憎愛三昧。云何名逆順三昧？住是三昧，不見諸法諸三昧逆順，是名逆順三昧。云何名淨光三昧？住是三昧，不得諸三昧明垢，是名淨光三昧？云何名堅固三昧？住是三昧，不得諸三昧不堅固，是名堅固三昧。云何名滿月淨光三昧？住是三昧，諸三昧滿足如月十五日，是名滿月淨光三昧。云何名大莊嚴三昧？住是三昧，大莊嚴成就諸三昧，是名大莊嚴三昧。云何名能照一切世三昧？住是三昧，諸三昧及一切法能照，是名能照一切世三昧。云何名三昧等三昧？住是三昧，於諸三昧
心三昧？住是三昧，於諸三昧心不入，是名住無心三昧。云何名淨妙花三昧？住是三昧，令諸三昧得淨妙如花，是名淨妙花三昧。云何名覺意三昧？住是三昧，諸三昧中得七覺分，是名覺意三昧。云何名無量辯三昧？住是三昧，於諸法中得無量辯，是名無量辯三昧。云何名無等等三昧？住是三昧，諸三昧中得無等等相，是名無等等三昧。云何名度諸法三昧？住是三昧，度一切三界，是名度諸法三昧。云何名分別諸法三昧？住是三昧，諸三昧及諸法分別見，是名分別諸法三昧。云何名散疑三昧？住是三昧得散諸法疑，是名散疑三昧。云何名無住處三昧？住是三昧，不見諸法住處，是名無住處三昧。云何名一莊嚴三昧？住是三昧，終不見諸法二相，是名一莊嚴三昧。云何名生行三昧？住是三昧，不見諸行生，是名生行三昧。云何名一行三昧？住是三昧，不見諸三昧此岸彼岸，是名一行三昧。云何名不一行三昧？住是三昧，不見諸三昧一相，是名不一行三昧。云何名妙行三昧？住是三昧，不見諸三昧二相，是名妙行三昧。云何名達一切有底散三昧？住是三昧，入一切有、一切三昧，智慧通達，亦無所達，是名達一切有底散三昧。云何名入名語三昧？住是三昧，入一切三昧名語，是名入名語三昧。云何名離音聲字語三昧？住是三昧，不見諸三昧音聲字語，是名離音聲字語三昧。云何名然炬三昧？住是三昧威德照明如炬，是名然炬三昧。云何名淨相三昧？住是三昧淨諸三昧相，是名淨相三昧。云何名破相三昧？住是三昧，不見諸三昧相，是名破相三昧。云何名一切種妙足三昧？住是三昧，一切諸三昧種皆具足，是名一切種妙足三昧。云何名不憙苦樂三昧？住是三昧，不見諸三昧苦樂，是名不憙苦樂三昧。云何名無盡相三昧？住是三昧，不見諸三昧盡，是名無盡相三昧。云何名多陀羅尼三昧？住是三昧能持諸三昧，是名多陀羅尼三昧。云何名攝諸邪正相三昧？住是三昧，於諸三昧不見邪正相，是名攝諸邪正相三昧。云何名滅憎愛三昧？住是三昧，不見諸三昧憎愛，是名滅憎愛三昧。云何名逆順三昧？住是三昧，不見諸法諸三昧逆順，是名逆順三昧。云何名淨光三昧？住是三昧，不得諸三昧明垢，是名淨光三昧？云何名堅固三昧？住是三昧，不得諸三昧不堅固，是名堅固三昧。云何名滿月淨光三昧？住是三昧，諸三昧滿足如月十五日，是名滿月淨光三昧。云何名大莊嚴三昧？住是三昧，大莊嚴成就諸三昧，是名大莊嚴三昧。云何名能照一切世三昧？住是三昧，諸三昧及一切法能照，是名能照一切世三昧。云何名三昧等三昧？住是三昧，於諸三昧
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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不得定亂相，是名三昧等三昧。云何名攝一切有諍無諍三昧？住是三昧，能使諸三昧不分別有諍無諍，是名攝一切有諍無諍三昧。云何名不樂一切住處三昧？住是三昧，不見諸三昧依處，是名不樂一切住處三昧。云何名如住定三昧？住是三昧不過諸三昧如相，是名如住定三昧。云何名壞身衰三昧？住是三昧不得身相，是名壞身衰三昧。云何名壞語如虛空三昧？住是三昧，不見諸三昧語業如虛空，是名壞語如虛空三昧。云何名離著虛空不染三昧？住是三昧，見諸法如虛空無閡，亦不染是三昧，是名離著虛空不染三昧。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。」
不得定亂相，是名三昧等三昧。云何名攝一切有諍無諍三昧？住是三昧，能使諸三昧不分別有諍無諍，是名攝一切有諍無諍三昧。云何名不樂一切住處三昧？住是三昧，不見諸三昧依處，是名不樂一切住處三昧。云何名如住定三昧？住是三昧不過諸三昧如相，是名如住定三昧。云何名壞身衰三昧？住是三昧不得身相，是名壞身衰三昧。云何名壞語如虛空三昧？住是三昧，不見諸三昧語業如虛空，是名壞語如虛空三昧。云何名離著虛空不染三昧？住是三昧，見諸法如虛空無閡，亦不染是三昧，是名離著虛空不染三昧。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。」
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摩訶般若波羅蜜經廣乘品第十九(丹本名為四念處品)
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佛告須菩提：「菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四念處。何等四？須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，亦無身覺，以不可得故；外身中、內外身中循身觀，亦無身覺，以不可得故。懃精進一心，除世間貪憂。內受內心內法，外受外心外法，內外受內外心內外法，循法觀，亦無法覺，以不可得故。懃精進一心，除世間貪憂。須菩提！菩薩摩訶薩云何內身中循身觀？須菩提！若菩薩摩訶薩行時知行、住時知住、坐時知坐、臥時知臥，知身所行如是知。須菩提！菩薩摩訶薩如是內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若來若去、視瞻一心、屈申俯仰、服僧伽梨、執持衣鉢、飲食臥息、坐立睡覺、語默、入出禪定，亦常一心。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，內身中循身觀，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀時，一心念，入息時知入息、出息時知出息，入息長時知入息長、出息長時知出息長、入息短時知入息短、出息短時知出息短。譬如鏇師、若鏇師弟子，繩長知長、繩短知短。菩薩摩訶薩亦如是，一心念，入息時知入息、出息時知出息，入息長時知入息長、出息長時知出息長、入息短時知入息短、出息短時知出息短。如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。
佛告須菩提：「菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四念處。何等四？須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，亦無身覺，以不可得故；外身中、內外身中循身觀，亦無身覺，以不可得故。懃精進一心，除世間貪憂。內受內心內法，外受外心外法，內外受內外心內外法，循法觀，亦無法覺，以不可得故。懃精進一心，除世間貪憂。須菩提！菩薩摩訶薩云何內身中循身觀？須菩提！若菩薩摩訶薩行時知行、住時知住、坐時知坐、臥時知臥，知身所行如是知。須菩提！菩薩摩訶薩如是內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若來若去、視瞻一心、屈申俯仰、服僧伽梨、執持衣鉢、飲食臥息、坐立睡覺、語默、入出禪定，亦常一心。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，內身中循身觀，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀時，一心念，入息時知入息、出息時知出息，入息長時知入息長、出息長時知出息長、入息短時知入息短、出息短時知出息短。譬如鏇師、若鏇師弟子，繩長知長、繩短知短。菩薩摩訶薩亦如是，一心念，入息時知入息、出息時知出息，入息長時知入息長、出息長時知出息長、入息短時知入息短、出息短時知出息短。如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩觀身四大，作是念：『身中有地大水大火大風大，譬如屠牛師、若屠牛弟子，以刀殺牛，分作四分。作四分已，若立若坐觀此四分。』菩薩摩訶薩亦如是，行般若波羅蜜時，種種觀身四大——地大水大火大風大。如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，以不可得故。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩觀身四大，作是念：『身中有地大水大火大風大，譬如屠牛師、若屠牛弟子，以刀殺牛，分作四分。作四分已，若立若坐觀此四分。』菩薩摩訶薩亦如是，行般若波羅蜜時，種種觀身四大——地大水大火大風大。如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，以不可得故。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，從足至頂周匝薄皮，種種不淨充滿身中，作是念：『身中有髮毛爪齒、薄皮厚皮、筋肉骨髓、脾腎心膽、肝肺小腸大腸胃脬、屎尿垢汗淚涕涎唾膿血、黃白淡癊肪𦙽腦膜。』譬如田夫倉中隔盛雜穀，種種充滿稻麻黍粟豆麥，明眼之人開倉即知是麻是黍、是稻是粟、是麥是豆，分別悉知。菩薩摩訶薩亦如是，觀是身從足至頂周匝薄皮，種種不淨充滿身中，髮毛爪齒乃至腦膜。如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，從足至頂周匝薄皮，種種不淨充滿身中，作是念：『身中有髮毛爪齒、薄皮厚皮、筋肉骨髓、脾腎心膽、肝肺小腸大腸胃脬、屎尿垢汗淚涕涎唾膿血、黃白淡癊肪𦙽腦膜。』譬如田夫倉中隔盛雜穀，種種充滿稻麻黍粟豆麥，明眼之人開倉即知是麻是黍、是稻是粟、是麥是豆，分別悉知。菩薩摩訶薩亦如是，觀是身從足至頂周匝薄皮，種種不淨充滿身中，髮毛爪齒乃至腦膜。如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，一日二日至于五日，膖脹青瘀膿汁流出，自念：『我身亦如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，若六日若七日，烏鵄鵰鷲、犲狼狐狗，如是等種種禽獸攫裂食之，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，種種禽獸食已不淨爛臭，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，骨璅血肉塗染筋骨相連，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，骨璅血肉已離筋骨相連，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，骨璅已散在地，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，骨散在地腳骨異處，𨄔骨髀骨、腰骨脇骨、脊骨手骨、項骨髑髏各各異處，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩見是棄死人骨在地歲久，風吹日曝色白如貝，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，乃至除世間貪憂，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩見是棄死人骨在地歲久，其色如鴿，腐朽爛壞與土共合，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。外身、內外身亦如是，受念處、心念處、法念處亦應如是廣說。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，一日二日至于五日，膖脹青瘀膿汁流出，自念：『我身亦如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，若六日若七日，烏鵄鵰鷲、犲狼狐狗，如是等種種禽獸攫裂食之，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，種種禽獸食已不淨爛臭，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，骨璅血肉塗染筋骨相連，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，骨璅血肉已離筋骨相連，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，骨璅已散在地，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩若見是棄死人身，骨散在地腳骨異處，𨄔骨髀骨、腰骨脇骨、脊骨手骨、項骨髑髏各各異處，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，乃至除世間貪憂。復次，須菩提！菩薩摩訶薩見是棄死人骨在地歲久，風吹日曝色白如貝，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩觀內身，乃至除世間貪憂，以不可得故。復次，須菩提！菩薩摩訶薩見是棄死人骨在地歲久，其色如鴿，腐朽爛壞與土共合，自念：『我身如是相、如是法，未脫此法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩內身中循身觀，懃精進一心，除世間貪憂，以不可得故。外身、內外身亦如是，受念處、心念處、法念處亦應如是廣說。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四正懃。何等四？須菩提！菩薩摩訶薩未生諸惡不善法為不生故，欲生懃精進攝心行道；已生諸惡不善法為斷故，欲生懃精進攝心行道；未生諸善法為生故，欲生懃精進攝心行道；已生諸善法為住、不失、修滿、增廣故，欲生懃精進攝心行道。以不可得故。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四正懃。何等四？須菩提！菩薩摩訶薩未生諸惡不善法為不生故，欲生懃精進攝心行道；已生諸惡不善法為斷故，欲生懃精進攝心行道；未生諸善法為生故，欲生懃精進攝心行道；已生諸善法為住、不失、修滿、增廣故，欲生懃精進攝心行道。以不可得故。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四如意分。何等四？欲定斷行成就修如意分，心定斷行成就修如意分，精進定斷行成就修如意分，思惟定斷行成就修如意分，以不可得故。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四如意分。何等四？欲定斷行成就修如意分，心定斷行成就修如意分，精進定斷行成就修如意分，思惟定斷行成就修如意分，以不可得故。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂五根。何等五？信根、精進根、念根、定根、慧根，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂五根。何等五？信根、精進根、念根、定根、慧根，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂五力。何等五？信力、精進力、念力、定力、慧力，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂五力。何等五？信力、精進力、念力、定力、慧力，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂七覺分。何等七？菩薩摩訶薩修念覺分，依離、依無染、向涅槃，擇法覺分、精進覺分、喜覺分、除覺分、定覺分、捨覺分，依離、依無染、向涅槃，以不可得故，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂七覺分。何等七？菩薩摩訶薩修念覺分，依離、依無染、向涅槃，擇法覺分、精進覺分、喜覺分、除覺分、定覺分、捨覺分，依離、依無染、向涅槃，以不可得故，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂八聖道分。何等八？正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂八聖道分。何等八？正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三三昧。何等三？空、無相、無作三昧。空三昧名諸法自相空，是名空解脫門。無相名壞諸法相不憶不念，是名無相解脫門。無作名諸法中不願作，是名無作解脫門。是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三三昧。何等三？空、無相、無作三昧。空三昧名諸法自相空，是名空解脫門。無相名壞諸法相不憶不念，是名無相解脫門。無作名諸法中不願作，是名無作解脫門。是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、比智、世智、他心智、如實智。云何名苦智？知苦不生，是名苦智。云何名集智？知集應斷，是名集智。云何名滅智？知苦滅，是名滅智。云何名道智？知八聖道分，是名道智。云何名盡智？知諸婬恚癡盡，是名盡智。云何名無生智？知諸有中無生，是名無生智。云何名法智？知五蔭本事，是名法智。云何名比智？知眼無常乃至意觸因緣生受無常，是名比智。云何名世智？知因緣名字，是名世智。云何名他心智？知他眾生心，是名他心智。云何名如實智？諸佛一切種智，是名如實智。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、比智、世智、他心智、如實智。云何名苦智？知苦不生，是名苦智。云何名集智？知集應斷，是名集智。云何名滅智？知苦滅，是名滅智。云何名道智？知八聖道分，是名道智。云何名盡智？知諸婬恚癡盡，是名盡智。云何名無生智？知諸有中無生，是名無生智。云何名法智？知五蔭本事，是名法智。云何名比智？知眼無常乃至意觸因緣生受無常，是名比智。云何名世智？知因緣名字，是名世智。云何名他心智？知他眾生心，是名他心智。云何名如實智？諸佛一切種智，是名如實智。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三根：未知欲知根、知根、智者根。云何名未知欲知根？諸學人未得果信根、精進根、念根、定根、慧根，是名未知欲知根。云何名知根？諸學人得果信根乃至慧根，是名知根。云何名智者根？諸無學人——若阿羅漢、若辟支佛、諸佛——信根乃至慧根，是名智者根。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三根：未知欲知根、知根、智者根。云何名未知欲知根？諸學人未得果信根、精進根、念根、定根、慧根，是名未知欲知根。云何名知根？諸學人得果信根乃至慧根，是名知根。云何名智者根？諸無學人——若阿羅漢、若辟支佛、諸佛——信根乃至慧根，是名智者根。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三三昧。何等三？有覺有觀三昧、無覺有觀三昧、無覺無觀三昧。云何名有覺有觀三昧？離諸欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂入初禪，是名有覺有觀三昧。云何名無覺有觀三昧？初禪二禪中間，是名無覺有觀三昧。云何名無覺無觀三昧？從二禪乃至非有想非無想定，是名無覺無觀三昧。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂三三昧。何等三？有覺有觀三昧、無覺有觀三昧、無覺無觀三昧。云何名有覺有觀三昧？離諸欲、離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂入初禪，是名有覺有觀三昧。云何名無覺有觀三昧？初禪二禪中間，是名無覺有觀三昧。云何名無覺無觀三昧？從二禪乃至非有想非無想定，是名無覺無觀三昧。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂十念。何等十？念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念善、念出入息、念身、念死。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂十念。何等十？念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念善、念出入息、念身、念死。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四禪、四無量心、四無色定、八背捨、九次第定。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四禪、四無量心、四無色定、八背捨、九次第定。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂佛十力。何等十？佛如實知一切法是處不是處相，一力也。如實知他眾生過去未來現在諸業、諸受法，知造業處、知因緣、知報，二力也。如實知諸禪解脫三昧定垢淨分別相，三力也。如實知他眾生諸根上下相，四力也。如實知他眾生種種欲解，五力也。如實知世間種種無數性，六力也。如實知一切至處道，七力也。知種種宿命有相有因緣——一世二世乃至百千世劫，初劫盡我在彼眾生中生，如是姓、如是名，如是飲食苦樂、壽命長短。彼中死，是間生。是間死，還生是間。此間生，名姓、飲食苦樂、壽命長短亦如是——八力也。佛天眼淨過諸天眼，見眾生死時生時，端正醜陋、若大若小、若墮惡道若墮善道，如是業因緣受報，是諸眾生惡身業成就、惡口業成就、惡意業成就，謗毀聖人，受邪見業因緣故，身壞死時入惡道生地獄中。是諸眾生身善業成就、口善業成就、意善業成就，不謗毀聖人，受正見因緣故，身壞死時入善道生天上。九力也。佛如實知諸漏盡故，無漏心解脫、無漏慧解脫，現在法中自證知入是法，所謂我生已盡、梵行已作，從今世不復見後世。十力也。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂佛十力。何等十？佛如實知一切法是處不是處相，一力也。如實知他眾生過去未來現在諸業、諸受法，知造業處、知因緣、知報，二力也。如實知諸禪解脫三昧定垢淨分別相，三力也。如實知他眾生諸根上下相，四力也。如實知他眾生種種欲解，五力也。如實知世間種種無數性，六力也。如實知一切至處道，七力也。知種種宿命有相有因緣——一世二世乃至百千世劫，初劫盡我在彼眾生中生，如是姓、如是名，如是飲食苦樂、壽命長短。彼中死，是間生。是間死，還生是間。此間生，名姓、飲食苦樂、壽命長短亦如是——八力也。佛天眼淨過諸天眼，見眾生死時生時，端正醜陋、若大若小、若墮惡道若墮善道，如是業因緣受報，是諸眾生惡身業成就、惡口業成就、惡意業成就，謗毀聖人，受邪見業因緣故，身壞死時入惡道生地獄中。是諸眾生身善業成就、口善業成就、意善業成就，不謗毀聖人，受正見因緣故，身壞死時入善道生天上。九力也。佛如實知諸漏盡故，無漏心解脫、無漏慧解脫，現在法中自證知入是法，所謂我生已盡、梵行已作，從今世不復見後世。十力也。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四無所畏。何等四？佛作誠言：『我是一切正智人。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，如實難言：『是法不知。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼能轉梵輪。諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，實不能轉。一無畏也。佛作誠言：『我一切漏盡。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，如實難言：『是漏不盡。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼能轉梵輪。諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，實不能轉。二無畏也。佛作誠言：『我說障法。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，如實難言：『受是法不障道。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼能轉梵輪。諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，實不能轉。三無畏也。佛作誠言：『我所說聖道能出世間，隨是行能盡苦。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，如實難言：『行是道不能出世間、不能盡苦。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼能轉梵輪。諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，實不能轉。四無畏也。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四無所畏。何等四？佛作誠言：『我是一切正智人。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，如實難言：『是法不知。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼能轉梵輪。諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，實不能轉。一無畏也。佛作誠言：『我一切漏盡。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，如實難言：『是漏不盡。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼能轉梵輪。諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，實不能轉。二無畏也。佛作誠言：『我說障法。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，如實難言：『受是法不障道。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼能轉梵輪。諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，實不能轉。三無畏也。佛作誠言：『我所說聖道能出世間，隨是行能盡苦。』若有沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，如實難言：『行是道不能出世間、不能盡苦。』乃至不見是微畏相。以是故，我得安隱、得無所畏，安住聖主處，在大眾中師子吼能轉梵輪。諸沙門、婆羅門，若天、若魔、若梵，若復餘眾，實不能轉。四無畏也。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四無閡智。何等四？義無閡、法無閡、辭無閡、樂說無閡。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂四無閡智。何等四？義無閡、法無閡、辭無閡、樂說無閡。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂十八不共法。何等十八？一、諸佛身無失，二、口無失，三、念無失，四、無異相，五、無不定心，六、無不知己捨心，七、欲無減，八、精進無減，九、念無減，十、慧無減，十一、解脫無減，十二、解脫知見無減，十三、一切身業隨智慧行，十四、一切口業隨智慧行，十五、一切意業隨智慧行，十六、智慧知見過去世無閡無障，十七、智慧知見未來世無閡無障，十八、智慧知見現在世無閡無障。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂十八不共法。何等十八？一、諸佛身無失，二、口無失，三、念無失，四、無異相，五、無不定心，六、無不知己捨心，七、欲無減，八、精進無減，九、念無減，十、慧無減，十一、解脫無減，十二、解脫知見無減，十三、一切身業隨智慧行，十四、一切口業隨智慧行，十五、一切意業隨智慧行，十六、智慧知見過去世無閡無障，十七、智慧知見未來世無閡無障，十八、智慧知見現在世無閡無障。須菩提！是名菩薩摩訶薩摩訶衍，以不可得故。
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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂字等語等諸字入門。何等為字等語等諸字入門？阿字門，一切法初不生故。羅字門，一切法離垢故。波字門，一切法第一義故。遮字門，一切法終不可得故，諸法不終不生故。那字門，諸法離名，性相不得不失故。邏字門，諸法度世間故，亦愛支因緣滅故。陀字門，諸法善心生故，亦施相故。婆字門，諸法婆字離故。荼字門，諸法荼字淨故。沙字門，諸法六自在王性清淨故。和字門，入諸法語言道斷故。多字門，入諸法如相不動故。夜字門，入諸法如實不生故。咤字門，入諸法折伏不可得故。迦字門，入諸法作者不可得故。娑字門，入諸法時不可得故，諸法時來轉故。磨字門，入諸法我所不可得故。伽字門，入諸法去者不可得故。他字門，入諸法處不可得故。闍字門，入諸法生不可得故。𤿺字門，入諸法𤿺字不可得故。駄字門，入諸法性不可得故。賒字門，入諸法定不可得故。呿字門，入諸法虛空不可得故。叉字門，入諸法盡不可得故。哆字門，入諸法有不可得故。若字門，入諸法智不可得故。拕字門，入諸法拕字不可得故。婆字門，入諸法破壞不可得故。車字門，入諸法欲不可得故，如影五陰亦不可得故。摩字門，入諸法摩字不可得故。火字門，入諸法喚不可得故。嗟字門，入諸法嗟字不可得故。伽字門，入諸法厚不可得故。他字門，入諸法處不可得故。拏字門，入諸法不來不去不立不坐不臥故。頗字門，入諸法遍不可得故。歌字門，入諸法聚不可得故。醝字門，入諸法醝字不可得故。遮字門，入諸法行不可得故。咤字門，入諸法傴不可得故。荼字門，入諸法邊竟處故不終不生，過荼無字可說。何以故？更無字故。諸字無礙，無名亦滅，不可說不可示、不可見不可書。須菩提！當知一切諸法如虛空。須菩提！是名陀羅尼門。所謂阿字義，若菩薩摩訶薩，是諸字門印阿字印，若聞若受若誦若讀、若持若為他說，如是知當得二十功德。何等二十？得強識念，得慚愧，得堅固心，得經旨趣，得智慧，得樂說無礙，易得諸餘陀羅尼門，得無疑悔心，得聞善不喜聞惡不怒，得不高不下住心無增無減，得善巧知眾生語，得巧分別五陰、十二入、十八界、十二因緣、四緣、四諦，得巧分別眾生諸根利鈍，得巧知他心，得巧分別日月歲節，得巧分別天耳通，得巧分別宿命通，得巧分別生死通，得能巧說是處非處，得巧知往來坐起等身威儀。須菩提！是陀羅尼門字門、阿字門等，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。」
「復次，須菩提！菩薩摩訶薩摩訶衍，所謂字等語等諸字入門。何等為字等語等諸字入門？阿字門，一切法初不生故。羅字門，一切法離垢故。波字門，一切法第一義故。遮字門，一切法終不可得故，諸法不終不生故。那字門，諸法離名，性相不得不失故。邏字門，諸法度世間故，亦愛支因緣滅故。陀字門，諸法善心生故，亦施相故。婆字門，諸法婆字離故。荼字門，諸法荼字淨故。沙字門，諸法六自在王性清淨故。和字門，入諸法語言道斷故。多字門，入諸法如相不動故。夜字門，入諸法如實不生故。咤字門，入諸法折伏不可得故。迦字門，入諸法作者不可得故。娑字門，入諸法時不可得故，諸法時來轉故。磨字門，入諸法我所不可得故。伽字門，入諸法去者不可得故。他字門，入諸法處不可得故。闍字門，入諸法生不可得故。𤿺字門，入諸法𤿺字不可得故。駄字門，入諸法性不可得故。賒字門，入諸法定不可得故。呿字門，入諸法虛空不可得故。叉字門，入諸法盡不可得故。哆字門，入諸法有不可得故。若字門，入諸法智不可得故。拕字門，入諸法拕字不可得故。婆字門，入諸法破壞不可得故。車字門，入諸法欲不可得故，如影五陰亦不可得故。摩字門，入諸法摩字不可得故。火字門，入諸法喚不可得故。嗟字門，入諸法嗟字不可得故。伽字門，入諸法厚不可得故。他字門，入諸法處不可得故。拏字門，入諸法不來不去不立不坐不臥故。頗字門，入諸法遍不可得故。歌字門，入諸法聚不可得故。醝字門，入諸法醝字不可得故。遮字門，入諸法行不可得故。咤字門，入諸法傴不可得故。荼字門，入諸法邊竟處故不終不生，過荼無字可說。何以故？更無字故。諸字無礙，無名亦滅，不可說不可示、不可見不可書。須菩提！當知一切諸法如虛空。須菩提！是名陀羅尼門。所謂阿字義，若菩薩摩訶薩，是諸字門印阿字印，若聞若受若誦若讀、若持若為他說，如是知當得二十功德。何等二十？得強識念，得慚愧，得堅固心，得經旨趣，得智慧，得樂說無礙，易得諸餘陀羅尼門，得無疑悔心，得聞善不喜聞惡不怒，得不高不下住心無增無減，得善巧知眾生語，得巧分別五陰、十二入、十八界、十二因緣、四緣、四諦，得巧分別眾生諸根利鈍，得巧知他心，得巧分別日月歲節，得巧分別天耳通，得巧分別宿命通，得巧分別生死通，得能巧說是處非處，得巧知往來坐起等身威儀。須菩提！是陀羅尼門字門、阿字門等，是名菩薩摩訶薩摩訶衍。」
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摩訶般若經卷第五
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