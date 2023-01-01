摩訶般若波羅蜜經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第四

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

幻學品第十一(丹本云幻人品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幻學品第十一(丹本云幻人品)

爾時慧命須菩提白佛言：「世尊！若當有人問言：『幻人學般若波羅蜜，當得薩婆若不？幻人學禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，學四念處乃至十八不共法及一切種智，得薩婆若不？』我當云何答？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命須菩提白佛言：「世尊！若當有人問言：『幻人學般若波羅蜜，當得薩婆若不？幻人學禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，學四念處乃至十八不共法及一切種智，得薩婆若不？』我當云何答？」

佛告須菩提：「我還問汝，隨汝意答我。須菩提！於汝意云何，色與幻有異不？受想行識與幻有異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「我還問汝，隨汝意答我。須菩提！於汝意云何，色與幻有異不？受想行識與幻有異不？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「於汝意云何，眼與幻有異不？乃至意與幻有異不？色乃至法與幻有異不？眼界乃至意識界與幻有異不？眼觸乃至意觸，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，與幻有異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於汝意云何，眼與幻有異不？乃至意與幻有異不？色乃至法與幻有異不？眼界乃至意識界與幻有異不？眼觸乃至意觸，眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，與幻有異不？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

「於汝意云何，四念處與幻有異不？乃至八聖道分與幻有異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，四念處與幻有異不？乃至八聖道分與幻有異不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「於汝意云何，空、無相、無作與幻有異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，空、無相、無作與幻有異不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「須菩提！於汝意云何，檀那波羅蜜與幻有異不？乃至十八不共法與幻有異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何，檀那波羅蜜與幻有異不？乃至十八不共法與幻有異不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「須菩提！於汝意云何，阿耨多羅三藐三菩提與幻有異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何，阿耨多羅三藐三菩提與幻有異不？」

「不也，世尊！何以故？色不異幻、幻不異色，色即是幻、幻即是色。世尊！受想行識不異幻、幻不異受想行識，識即是幻、幻即是識。世尊！眼不異幻、幻不異眼，眼即是幻、幻即是眼。眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，亦如是。世尊！四念處不異幻、幻不異四念處，四念處即是幻、幻即是四念處。乃至阿耨多羅三藐三菩提不異幻、幻不異阿耨多羅三藐三菩提，阿耨多羅三藐三菩提即是幻、幻即是阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！何以故？色不異幻、幻不異色，色即是幻、幻即是色。世尊！受想行識不異幻、幻不異受想行識，識即是幻、幻即是識。世尊！眼不異幻、幻不異眼，眼即是幻、幻即是眼。眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受，亦如是。世尊！四念處不異幻、幻不異四念處，四念處即是幻、幻即是四念處。乃至阿耨多羅三藐三菩提不異幻、幻不異阿耨多羅三藐三菩提，阿耨多羅三藐三菩提即是幻、幻即是阿耨多羅三藐三菩提。」

佛告須菩提：「於汝意云何，幻有垢有淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，幻有垢有淨不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「須菩提！於汝意云何，幻有生有滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！於汝意云何，幻有生有滅不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「若幻不生不滅，是法能學般若波羅蜜、當得薩婆若不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若幻不生不滅，是法能學般若波羅蜜、當得薩婆若不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「於汝意云何，五受蔭假名是菩薩不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，五受蔭假名是菩薩不？」

「如是，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，世尊！」

「於汝意云何，五受蔭假名有生滅垢淨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，五受蔭假名有生滅垢淨不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「於汝意云何，若法但有名字，非身非身業，非口非口業，非意非意業，不生不滅不垢不淨，如是法能學般若波羅蜜、得薩婆若不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，若法但有名字，非身非身業，非口非口業，非意非意業，不生不滅不垢不淨，如是法能學般若波羅蜜、得薩婆若不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

「菩薩摩訶薩若能如是學般若波羅蜜，當得薩婆若，以無所得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩若能如是學般若波羅蜜，當得薩婆若，以無所得故。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提，如幻人學。何以故？世尊！當知五蔭即是幻人、幻人即是五蔭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜，得阿耨多羅三藐三菩提，如幻人學。何以故？世尊！當知五蔭即是幻人、幻人即是五蔭。」

佛告須菩提：「於汝意云何，是五蔭學般若波羅蜜，當得薩婆若不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，是五蔭學般若波羅蜜，當得薩婆若不？」

「不也，世尊！何以故？是五蔭性無所有，無所有性亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！何以故？是五蔭性無所有，無所有性亦不可得。」

佛告須菩提：「於汝意云何，如夢五蔭學般若波羅蜜，當得薩婆若不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於汝意云何，如夢五蔭學般若波羅蜜，當得薩婆若不？」

「不也，世尊！何以故？夢性無所有，無所有性亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！何以故？夢性無所有，無所有性亦不可得。」

「於汝意云何，如嚮如影如焰如化五蔭學般若波羅蜜，當得薩婆若不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於汝意云何，如嚮如影如焰如化五蔭學般若波羅蜜，當得薩婆若不？」

「不也，世尊！何以故？嚮影焰化性無所有，無所有性亦不可得。六情亦如是。世尊！五蔭即是六情、六情即是五蔭。如是法皆內空故不可得，乃至無法有法空故不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！何以故？嚮影焰化性無所有，無所有性亦不可得。六情亦如是。世尊！五蔭即是六情、六情即是五蔭。如是法皆內空故不可得，乃至無法有法空故不可得。」

須菩提白佛言：「世尊！新發大乘意菩薩聞說般若波羅蜜，將無恐怖？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！新發大乘意菩薩聞說般若波羅蜜，將無恐怖？」

佛告須菩提：「若新發大乘意菩薩於般若波羅蜜無方便，亦不得善知識，是菩薩或驚或怖或畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若新發大乘意菩薩於般若波羅蜜無方便，亦不得善知識，是菩薩或驚或怖或畏。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是方便？菩薩行是方便，不驚不畏不怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是方便？菩薩行是方便，不驚不畏不怖。」

佛告須菩提：「有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應薩婆若心，觀色無常相，是亦不可得。觀受想行識無常相，是亦不可得。須菩提！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應薩婆若心，觀色無常相，是亦不可得。觀受想行識無常相，是亦不可得。須菩提！是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有方便。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩應薩婆若心，觀色苦相，是亦不可得，受想行識亦如是。應薩婆若心，觀色無我相，是亦不可得，受想行識亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩應薩婆若心，觀色苦相，是亦不可得，受想行識亦如是。應薩婆若心，觀色無我相，是亦不可得，受想行識亦如是。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩應薩婆若心，觀色空相，是亦不可得，受想行識亦如是。觀色無相相，是亦不可得，受想行識亦如是。觀色無作相，是亦不可得，乃至識亦如是。觀色寂滅相，是亦不可得，乃至識亦如是。觀色離相，是亦不可得，乃至識亦如是。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩應薩婆若心，觀色空相，是亦不可得，受想行識亦如是。觀色無相相，是亦不可得，受想行識亦如是。觀色無作相，是亦不可得，乃至識亦如是。觀色寂滅相，是亦不可得，乃至識亦如是。觀色離相，是亦不可得，乃至識亦如是。是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜有方便。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，觀色無常相，是亦不可得。觀色苦相、無我相、空相、無相相、無作相、寂滅相、離相，是亦不可得，受想行識亦如是。是時菩薩作是念：『我當為一切眾生說是無常法，是亦不可得。當為一切眾生說苦相，說無我相、空相、無相相、無作相、寂滅相、離相，是亦不可得。是名菩薩摩訶薩檀那波羅蜜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，觀色無常相，是亦不可得。觀色苦相、無我相、空相、無相相、無作相、寂滅相、離相，是亦不可得，受想行識亦如是。是時菩薩作是念：『我當為一切眾生說是無常法，是亦不可得。當為一切眾生說苦相，說無我相、空相、無相相、無作相、寂滅相、離相，是亦不可得。是名菩薩摩訶薩檀那波羅蜜。』

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩不以聲聞、辟支佛心，觀色無常亦不可得。不以聲聞、辟支佛心，觀識無常亦不可得。不以聲聞、辟支佛心，觀色苦、無我、空、無相、無作、寂滅、離亦不可得，受想行識亦如是。是名菩薩摩訶薩尸羅波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩不以聲聞、辟支佛心，觀色無常亦不可得。不以聲聞、辟支佛心，觀識無常亦不可得。不以聲聞、辟支佛心，觀色苦、無我、空、無相、無作、寂滅、離亦不可得，受想行識亦如是。是名菩薩摩訶薩尸羅波羅蜜。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，是諸法無常相，乃至離相忍欲樂。是名菩薩摩訶薩羼提波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，是諸法無常相，乃至離相忍欲樂。是名菩薩摩訶薩羼提波羅蜜。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應薩婆若心，觀色無常相亦不可得，乃至離相亦不可得，受想行識亦如是。應薩婆若心不捨不息。是名菩薩摩訶薩毘梨耶波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，應薩婆若心，觀色無常相亦不可得，乃至離相亦不可得，受想行識亦如是。應薩婆若心不捨不息。是名菩薩摩訶薩毘梨耶波羅蜜。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不起聲聞、辟支佛意及餘不善心。是名菩薩摩訶薩禪那波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不起聲聞、辟支佛意及餘不善心。是名菩薩摩訶薩禪那波羅蜜。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是思惟：『不以空色故色空，色即是空、空即是色，受想行識亦如是。不以空眼故眼空，眼即是空、空即是眼，乃至意觸因緣生受。不以空受故受空，受即是空、空即是受。不以空四念處故四念處空，四念處即是空、空即是四念處。乃至不以空十八不共法故十八不共法空，十八不共法即是空、空即是十八不共法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不驚不畏不怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，如是思惟：『不以空色故色空，色即是空、空即是色，受想行識亦如是。不以空眼故眼空，眼即是空、空即是眼，乃至意觸因緣生受。不以空受故受空，受即是空、空即是受。不以空四念處故四念處空，四念處即是空、空即是四念處。乃至不以空十八不共法故十八不共法空，十八不共法即是空、空即是十八不共法。』如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不驚不畏不怖。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩善知識守護故，聞說是般若波羅蜜，不驚不畏不怖？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩善知識守護故，聞說是般若波羅蜜，不驚不畏不怖？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩善知識者，說色無常亦不可得，持是善根不向聲聞、辟支佛道，但向一切智。是名菩薩摩訶薩善知識。說受想行識無常亦不可得，持是善根不向聲聞、辟支佛道，但向一切智。是名菩薩摩訶薩善知識。須菩提！菩薩摩訶薩復有善知識，說色苦亦不可得，說受想行識苦亦不可得，說色無我、受想行識無我亦不可得，說色空、無相、無作、寂滅、離亦不可得，受想行識空、無相、無作、寂滅、離亦不可得，持是善根不向聲聞、辟支佛道，但向一切智。須菩提！是名菩薩摩訶薩善知識。須菩提！菩薩摩訶薩復有善知識，說眼無常乃至離亦不可得，乃至意觸因緣生受，說無常乃至離亦不可得，持是善根不向聲聞、辟支佛道，但向一切智。是名菩薩摩訶薩善知識。須菩提！菩薩摩訶薩復有善知識，說修四念處法乃至離亦不可得，持是善根不向聲聞、辟支佛道，但向一切智。須菩提！是名菩薩摩訶薩善知識。乃至說修十八不共法、修一切智亦不可得，持是善根不向聲聞、辟支佛道，但向一切智。是名菩薩摩訶薩善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩善知識者，說色無常亦不可得，持是善根不向聲聞、辟支佛道，但向一切智。是名菩薩摩訶薩善知識。說受想行識無常亦不可得，持是善根不向聲聞、辟支佛道，但向一切智。是名菩薩摩訶薩善知識。須菩提！菩薩摩訶薩復有善知識，說色苦亦不可得，說受想行識苦亦不可得，說色無我、受想行識無我亦不可得，說色空、無相、無作、寂滅、離亦不可得，受想行識空、無相、無作、寂滅、離亦不可得，持是善根不向聲聞、辟支佛道，但向一切智。須菩提！是名菩薩摩訶薩善知識。須菩提！菩薩摩訶薩復有善知識，說眼無常乃至離亦不可得，乃至意觸因緣生受，說無常乃至離亦不可得，持是善根不向聲聞、辟支佛道，但向一切智。是名菩薩摩訶薩善知識。須菩提！菩薩摩訶薩復有善知識，說修四念處法乃至離亦不可得，持是善根不向聲聞、辟支佛道，但向一切智。須菩提！是名菩薩摩訶薩善知識。乃至說修十八不共法、修一切智亦不可得，持是善根不向聲聞、辟支佛道，但向一切智。是名菩薩摩訶薩善知識。」

須菩提白佛言：「云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無方便，隨惡知識，聞說是般若波羅蜜驚畏怖？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無方便，隨惡知識，聞說是般若波羅蜜驚畏怖？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩離一切智心，修般若波羅蜜，得是般若波羅蜜，念是般若波羅蜜，禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，皆得皆念。復次，須菩提！菩薩摩訶薩離薩婆若心，觀色內空乃至無法有法空，觀受想行識內空乃至無法有法空，觀眼內空乃至無法有法空，乃至意觸因緣生受內空乃至無法有法空，於諸法空有所念有所得。復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜離薩婆若心，修四念處亦念亦得，乃至修十八不共法亦念亦得。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以無方便故，聞是般若波羅蜜驚畏怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩離一切智心，修般若波羅蜜，得是般若波羅蜜，念是般若波羅蜜，禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜，皆得皆念。復次，須菩提！菩薩摩訶薩離薩婆若心，觀色內空乃至無法有法空，觀受想行識內空乃至無法有法空，觀眼內空乃至無法有法空，乃至意觸因緣生受內空乃至無法有法空，於諸法空有所念有所得。復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜離薩婆若心，修四念處亦念亦得，乃至修十八不共法亦念亦得。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以無方便故，聞是般若波羅蜜驚畏怖。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩隨惡知識，聞般若波羅蜜驚畏怖？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩隨惡知識，聞般若波羅蜜驚畏怖？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩惡知識，教離般若波羅蜜，離禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜。須菩提！是名菩薩摩訶薩惡知識。須菩提！菩薩摩訶薩復有惡知識，不說魔事、不說魔罪，不作是言：『惡魔作佛形像來，教菩薩離六波羅蜜。』語菩薩言：『善男子！用修般若波羅蜜為？用修禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜為？』當知是菩薩摩訶薩惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩惡知識，教離般若波羅蜜，離禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜。須菩提！是名菩薩摩訶薩惡知識。須菩提！菩薩摩訶薩復有惡知識，不說魔事、不說魔罪，不作是言：『惡魔作佛形像來，教菩薩離六波羅蜜。』語菩薩言：『善男子！用修般若波羅蜜為？用修禪那波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、羼提波羅蜜、尸羅波羅蜜、檀那波羅蜜為？』當知是菩薩摩訶薩惡知識。

「復次，須菩提！惡魔復作佛形像到菩薩所，為說聲聞經若修妬路乃至憂波提舍，教詔分別演說如是經，不為說魔事魔罪，當知是菩薩摩訶薩惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔復作佛形像到菩薩所，為說聲聞經若修妬路乃至憂波提舍，教詔分別演說如是經，不為說魔事魔罪，當知是菩薩摩訶薩惡知識。

「復次，須菩提！惡魔作佛形像到菩薩所，作是語：『善男子！汝無真菩薩心，亦非阿惟越致地，汝亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。』不為說如是魔事魔罪，當知是菩薩惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔作佛形像到菩薩所，作是語：『善男子！汝無真菩薩心，亦非阿惟越致地，汝亦不能得阿耨多羅三藐三菩提。』不為說如是魔事魔罪，當知是菩薩惡知識。

「復次，須菩提！惡魔作佛形像到菩薩所，語菩薩言：『善男子！色空，無我、無我所，受想行識空，無我、無我所。眼空，無我、無我所。乃至意觸因緣生受空，無我、無我所。檀那波羅蜜空乃至般若波羅蜜空。四念處空乃至十八不共法空。汝用阿耨多羅三藐三菩提為？』如是魔事魔罪不說不教，當知是菩薩惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔作佛形像到菩薩所，語菩薩言：『善男子！色空，無我、無我所，受想行識空，無我、無我所。眼空，無我、無我所。乃至意觸因緣生受空，無我、無我所。檀那波羅蜜空乃至般若波羅蜜空。四念處空乃至十八不共法空。汝用阿耨多羅三藐三菩提為？』如是魔事魔罪不說不教，當知是菩薩惡知識。

「復次，須菩提！惡魔作辟支佛身到菩薩所，語菩薩言：『善男子！十方皆空，是中無佛、無菩薩、無聲聞。』如是魔事魔罪不說不教，當知是菩薩摩訶薩惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔作辟支佛身到菩薩所，語菩薩言：『善男子！十方皆空，是中無佛、無菩薩、無聲聞。』如是魔事魔罪不說不教，當知是菩薩摩訶薩惡知識。

「復次，須菩提！惡魔作和上阿闍梨身來到菩薩所，教離菩薩道，教離一切種智，教離四念處乃至八聖道分，教離檀那波羅蜜，乃至教離十八不共法，教入空、無相、無作，作是言：『善男子！汝修念是諸法得聲聞證，用阿耨多羅三藐三菩提為？』如是魔事魔罪不說不教，當知是菩薩惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔作和上阿闍梨身來到菩薩所，教離菩薩道，教離一切種智，教離四念處乃至八聖道分，教離檀那波羅蜜，乃至教離十八不共法，教入空、無相、無作，作是言：『善男子！汝修念是諸法得聲聞證，用阿耨多羅三藐三菩提為？』如是魔事魔罪不說不教，當知是菩薩惡知識。

「復次，須菩提！惡魔作父母形像到菩薩所，語菩薩言：『子！汝為須陀洹果證故懃精進，乃至阿羅漢果證故懃精進。汝用阿耨多羅三藐三菩提為？求阿耨多羅三藐三菩提，當受無量阿僧祇劫生死，截手截腳受諸苦痛。』如是魔事魔罪不說不教，當知是菩薩惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔作父母形像到菩薩所，語菩薩言：『子！汝為須陀洹果證故懃精進，乃至阿羅漢果證故懃精進。汝用阿耨多羅三藐三菩提為？求阿耨多羅三藐三菩提，當受無量阿僧祇劫生死，截手截腳受諸苦痛。』如是魔事魔罪不說不教，當知是菩薩惡知識。

「復次，須菩提！惡魔作比丘形像到菩薩所，語菩薩言：『眼無常可得法乃至意無常可得法，眼苦、眼無我，眼空、無相、無作、寂滅、離說可得法，乃至意亦如是。』用有所得法說四念處，乃至用有所得法說十八不共法。須菩提！如是魔事魔罪不說不教，當知是菩薩惡知識，知已當遠離之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！惡魔作比丘形像到菩薩所，語菩薩言：『眼無常可得法乃至意無常可得法，眼苦、眼無我，眼空、無相、無作、寂滅、離說可得法，乃至意亦如是。』用有所得法說四念處，乃至用有所得法說十八不共法。須菩提！如是魔事魔罪不說不教，當知是菩薩惡知識，知已當遠離之。」

摩訶般若波羅蜜經句義品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經句義品第十二

爾時須菩提白佛言：「世尊！云何為菩薩句義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！云何為菩薩句義？」

佛告須菩提：「無句義是菩薩句義。何以故？阿耨多羅三藐三菩提無有義處亦無我，以是故，無句義是菩薩句義。須菩提！譬如鳥飛虛空無有跡，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！譬如夢中所見無處所，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！譬如幻無有實義，如焰、如響、如影、如佛所化無有實義，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！譬如如、法性、法相、法位、實際無有義，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！譬如幻人色無有義，幻人受想行識無有義，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如幻人眼無有義，乃至意無有義。須菩提！如幻人色無有義，乃至法無有義。眼觸因緣生受，乃至意觸因緣生受無有義，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如幻人行內空時無有義，乃至行無法有法空無有義，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如幻人行四念處乃至十八不共法無有義，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀色無有義，是色無有故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀受想行識無有義，是識無有故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如佛眼無處所乃至意無處所，色乃至法無處所，眼觸乃至意觸因緣生受無處所，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如佛內空無處所，乃至無法有法空無處所，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如佛四念處無處所，乃至十八不共法無處所，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如有為性中無無為性義，無為性中無有為性義，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如不生不滅義無處所，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如不作不出不得不垢不淨無處所，菩薩句義無所有亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「無句義是菩薩句義。何以故？阿耨多羅三藐三菩提無有義處亦無我，以是故，無句義是菩薩句義。須菩提！譬如鳥飛虛空無有跡，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！譬如夢中所見無處所，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！譬如幻無有實義，如焰、如響、如影、如佛所化無有實義，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！譬如如、法性、法相、法位、實際無有義，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！譬如幻人色無有義，幻人受想行識無有義，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如幻人眼無有義，乃至意無有義。須菩提！如幻人色無有義，乃至法無有義。眼觸因緣生受，乃至意觸因緣生受無有義，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如幻人行內空時無有義，乃至行無法有法空無有義，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如幻人行四念處乃至十八不共法無有義，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀色無有義，是色無有故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀受想行識無有義，是識無有故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如佛眼無處所乃至意無處所，色乃至法無處所，眼觸乃至意觸因緣生受無處所，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如佛內空無處所，乃至無法有法空無處所，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如佛四念處無處所，乃至十八不共法無處所，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如有為性中無無為性義，無為性中無有為性義，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如不生不滅義無處所，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如不作不出不得不垢不淨無處所，菩薩句義無所有亦如是。」

須菩提白佛言：「何法不生不滅故無處所？何法不作不出不得不垢不淨故無處所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「何法不生不滅故無處所？何法不作不出不得不垢不淨故無處所？」

佛告須菩提：「色不生不滅故無處所，受想行識不生不滅故無處所，乃至不垢不淨亦如是。入界不生不滅故無處所，乃至不垢不淨亦如是。四念處不生不滅故無處所，乃至不垢不淨亦如是，乃至十八不共法不生不滅故無處所，乃至不垢不淨亦如是。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如四念處淨義畢竟不可得，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如四正懃乃至十八不共法淨義畢竟不可得，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如淨中我不可得，我無所有故。乃至淨中知者見者不可得，知見無所有故。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！譬如日出時無有黑闇，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！譬如劫燒時無一切物，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！佛戒中無破戒。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如佛定中無亂心，佛慧中無愚癡，佛解脫中無不解脫，佛解脫知見中無不解脫知見。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！譬如佛光中日月光不現，佛光中四王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵眾天，乃至阿迦尼吒天光不現。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。何以故？是阿耨多羅三藐三菩提、菩薩、菩薩句義，是一切法皆不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。如是，須菩提！菩薩摩訶薩一切法無閡相中，應當學亦應當知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「色不生不滅故無處所，受想行識不生不滅故無處所，乃至不垢不淨亦如是。入界不生不滅故無處所，乃至不垢不淨亦如是。四念處不生不滅故無處所，乃至不垢不淨亦如是，乃至十八不共法不生不滅故無處所，乃至不垢不淨亦如是。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如四念處淨義畢竟不可得，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如四正懃乃至十八不共法淨義畢竟不可得，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如淨中我不可得，我無所有故。乃至淨中知者見者不可得，知見無所有故。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！譬如日出時無有黑闇，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！譬如劫燒時無一切物，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！佛戒中無破戒。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！如佛定中無亂心，佛慧中無愚癡，佛解脫中無不解脫，佛解脫知見中無不解脫知見。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。須菩提！譬如佛光中日月光不現，佛光中四王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、梵眾天，乃至阿迦尼吒天光不現。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，菩薩句義無所有亦如是。何以故？是阿耨多羅三藐三菩提、菩薩、菩薩句義，是一切法皆不合不散、無色無形無對，一相所謂無相。如是，須菩提！菩薩摩訶薩一切法無閡相中，應當學亦應當知。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是一切法？云何一切法中無閡相應學應知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是一切法？云何一切法中無閡相應學應知？」

佛告須菩提：「一切法者，善法不善法、記法無記法、世間法出世間法、有漏法無漏法、有為法無為法、共法不共法。須菩提！是名一切法。菩薩摩訶薩是一切法無閡相中應學應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「一切法者，善法不善法、記法無記法、世間法出世間法、有漏法無漏法、有為法無為法、共法不共法。須菩提！是名一切法。菩薩摩訶薩是一切法無閡相中應學應知。」

須菩提白佛言：「世尊！何等名世間善法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等名世間善法？」

佛告須菩提：「世間善法者，孝順父母，供養沙門婆羅門，敬事尊長，布施福處、持戒福處、修禪福處，勸導福事，方便生福德，世間十善道，九相——脹相、血相、壞相、膿爛相、青相、噉相、散相、骨相、燒相——四禪、四無量心、四無色定，念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念善、念安般、念身、念死，是名世間善法。何等不善法？奪他命、不與取、邪婬、妄語、兩舌、惡口、非時語、貪、惱害、邪見，是十不善道等，是名不善法。何等記法？若善法若不善法，是名記法。何等無記法？無記身業、口業、意業，無記四大，無記五蔭、十二入、十八界，無記報，是名無記法。何等名世間法？世間法者，五蔭、十二入、十八界，十善道，四禪、四無量心、四無色定，是名世間法。何等名出世間法？四念處、四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空解脫門、無相解脫門、無作解脫門，三無漏根——未知欲知根、知根、知已根，三三昧——有覺有觀三昧、無覺有觀三昧、無覺無觀三昧——明解脫念慧正憶八背捨。何等八？色觀色，是初背捨。內無色相外觀色，是二背捨。淨背捨身作證，是三背捨。過一切色相故，滅有對相故，一切異相不念故，入無邊虛空處，是四背捨。過一切無邊虛空處，入一切無邊識處，是五背捨。過一切無邊識處，入無所有處，是六背捨。過一切無所有處，入非有想非無想處，是七背捨。過一切非有想非無想處，入滅受想定，是八背捨。九次第定。何等九？離欲離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪。滅諸覺觀內清淨故，一心無覺無觀定生喜樂，入第二禪。離喜故行捨受身樂，聖人能說能捨念行樂，入第三禪。斷苦樂故，先滅憂喜故，不苦不樂捨念淨，入第四禪。過一切色相故，滅有對相故，一切異相不念故，入無邊虛空處。過一切無邊虛空處，入無邊識處。過一切無邊識處，入無所有處。過一切無所有處，入非有想非無想處。過一切非有想非無想處，入滅受想定。復有出世間法，內空乃至無法有法空，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、一切智，是名出世間法。何等為有漏法？五受蔭、十二入、十八界，六種六觸、六受，四禪乃至四無色定，是名有漏法。何等為無漏法？四念處乃至十八不共法及一切智，是名無漏法。何等為有為法？若法生住滅，欲界、色界、無色界，五蔭乃至意觸因緣生受，四念處乃至十八不共法及一切智，是名有為法。何等為無為法？不生不住不滅，若染盡、瞋盡、癡盡，如、不異、法相、法性、法位、實際，是名無為法。何等為共法？四禪、四無量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「世間善法者，孝順父母，供養沙門婆羅門，敬事尊長，布施福處、持戒福處、修禪福處，勸導福事，方便生福德，世間十善道，九相——脹相、血相、壞相、膿爛相、青相、噉相、散相、骨相、燒相——四禪、四無量心、四無色定，念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念善、念安般、念身、念死，是名世間善法。何等不善法？奪他命、不與取、邪婬、妄語、兩舌、惡口、非時語、貪、惱害、邪見，是十不善道等，是名不善法。何等記法？若善法若不善法，是名記法。何等無記法？無記身業、口業、意業，無記四大，無記五蔭、十二入、十八界，無記報，是名無記法。何等名世間法？世間法者，五蔭、十二入、十八界，十善道，四禪、四無量心、四無色定，是名世間法。何等名出世間法？四念處、四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空解脫門、無相解脫門、無作解脫門，三無漏根——未知欲知根、知根、知已根，三三昧——有覺有觀三昧、無覺有觀三昧、無覺無觀三昧——明解脫念慧正憶八背捨。何等八？色觀色，是初背捨。內無色相外觀色，是二背捨。淨背捨身作證，是三背捨。過一切色相故，滅有對相故，一切異相不念故，入無邊虛空處，是四背捨。過一切無邊虛空處，入一切無邊識處，是五背捨。過一切無邊識處，入無所有處，是六背捨。過一切無所有處，入非有想非無想處，是七背捨。過一切非有想非無想處，入滅受想定，是八背捨。九次第定。何等九？離欲離惡不善法，有覺有觀，離生喜樂，入初禪。滅諸覺觀內清淨故，一心無覺無觀定生喜樂，入第二禪。離喜故行捨受身樂，聖人能說能捨念行樂，入第三禪。斷苦樂故，先滅憂喜故，不苦不樂捨念淨，入第四禪。過一切色相故，滅有對相故，一切異相不念故，入無邊虛空處。過一切無邊虛空處，入無邊識處。過一切無邊識處，入無所有處。過一切無所有處，入非有想非無想處。過一切非有想非無想處，入滅受想定。復有出世間法，內空乃至無法有法空，佛十力、四無所畏、四無礙智、十八不共法、一切智，是名出世間法。何等為有漏法？五受蔭、十二入、十八界，六種六觸、六受，四禪乃至四無色定，是名有漏法。何等為無漏法？四念處乃至十八不共法及一切智，是名無漏法。何等為有為法？若法生住滅，欲界、色界、無色界，五蔭乃至意觸因緣生受，四念處乃至十八不共法及一切智，是名有為法。何等為無為法？不生不住不滅，若染盡、瞋盡、癡盡，如、不異、法相、法性、法位、實際，是名無為法。何等為共法？四禪、四無量

心、四無色定，如是等是名共法。何等名不共法？四念處乃至十八不共法，是名不共法。菩薩摩訶薩於是自相空法中，不應著不動故，菩薩亦應知一切法不二相不動故，是名菩薩義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心、四無色定，如是等是名共法。何等名不共法？四念處乃至十八不共法，是名不共法。菩薩摩訶薩於是自相空法中，不應著不動故，菩薩亦應知一切法不二相不動故，是名菩薩義。」

摩訶般若波羅蜜經金剛品第十三(丹本云摩訶薩品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經金剛品第十三(丹本云摩訶薩品)

爾時須菩提白佛言：「世尊！何以故名為摩訶薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！何以故名為摩訶薩？」

佛告須菩提：「是菩薩於必定眾中為上首，是故名摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「是菩薩於必定眾中為上首，是故名摩訶薩。」

須菩提白佛言：「世尊！何等為必定眾，是菩薩摩訶薩而為上首？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等為必定眾，是菩薩摩訶薩而為上首？」

佛告須菩提：「必定眾者，性地人八人，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，初發心菩薩乃至阿惟越致地菩薩。須菩提！是為必定眾菩薩為上首。菩薩摩訶薩於是中生大心，不可壞如金剛，當為必定眾作上首。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「必定眾者，性地人八人，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，初發心菩薩乃至阿惟越致地菩薩。須菩提！是為必定眾菩薩為上首。菩薩摩訶薩於是中生大心，不可壞如金剛，當為必定眾作上首。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩生大心，不可壞如金剛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩生大心，不可壞如金剛？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩應生如是心：『我當於無量生死中大誓莊嚴，我應當捨一切所有，我應當等心於一切眾生，我應當以三乘度脫一切眾生，令入無餘涅槃。我度一切眾生已，無有乃至一人入涅槃者。我應當解一切諸法不生相，我應當純以薩婆若心行六波羅蜜，我應當學智慧了達一切法，我應當了達諸法一相智門，我應當了達乃至無量相智門。』須菩提！是名菩薩摩訶薩生大心，不可壞如金剛。是菩薩摩訶薩住是心中，於諸必定眾而為上首，是法用無所得故。須菩提！菩薩摩訶薩應生如是心：『我當代十方一切眾生，若地獄眾生、若畜生眾生、若餓鬼眾生，受苦痛，為一一眾生無量百千億劫代受地獄中苦，乃至是眾生入無餘涅槃。以是法故，為是眾生受諸懃苦。是眾生入無餘涅槃已，然後自種善根，無量百千億阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！是為菩薩摩訶薩生大心，不可壞如金剛，住是心中為必定眾作上首。復次，須菩提！菩薩摩訶薩生大快心，住是大快心中為必定眾作上首。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩應生如是心：『我當於無量生死中大誓莊嚴，我應當捨一切所有，我應當等心於一切眾生，我應當以三乘度脫一切眾生，令入無餘涅槃。我度一切眾生已，無有乃至一人入涅槃者。我應當解一切諸法不生相，我應當純以薩婆若心行六波羅蜜，我應當學智慧了達一切法，我應當了達諸法一相智門，我應當了達乃至無量相智門。』須菩提！是名菩薩摩訶薩生大心，不可壞如金剛。是菩薩摩訶薩住是心中，於諸必定眾而為上首，是法用無所得故。須菩提！菩薩摩訶薩應生如是心：『我當代十方一切眾生，若地獄眾生、若畜生眾生、若餓鬼眾生，受苦痛，為一一眾生無量百千億劫代受地獄中苦，乃至是眾生入無餘涅槃。以是法故，為是眾生受諸懃苦。是眾生入無餘涅槃已，然後自種善根，無量百千億阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提。』須菩提！是為菩薩摩訶薩生大心，不可壞如金剛，住是心中為必定眾作上首。復次，須菩提！菩薩摩訶薩生大快心，住是大快心中為必定眾作上首。」

須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩大快心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等是菩薩摩訶薩大快心？」

佛言：「菩薩摩訶薩從初發意乃至阿耨多羅三藐三菩提，不生染心、瞋恚心、愚癡心，不生慢心，不生聲聞、辟支佛心，是名菩薩摩訶薩大快心。住是心中為必定眾作上首，亦不念有是心。復次，須菩提！菩薩摩訶薩應生不動心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩從初發意乃至阿耨多羅三藐三菩提，不生染心、瞋恚心、愚癡心，不生慢心，不生聲聞、辟支佛心，是名菩薩摩訶薩大快心。住是心中為必定眾作上首，亦不念有是心。復次，須菩提！菩薩摩訶薩應生不動心。」

須菩提白佛言：「云何名不動心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「云何名不動心？」

佛言：「常念一切種智心，亦不念有是心，是名菩薩摩訶薩不動心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「常念一切種智心，亦不念有是心，是名菩薩摩訶薩不動心。

「復次，須菩提。菩薩摩訶薩於一切眾生中，應生利益安樂心。云何名利益安樂心？救濟一切眾生，不捨一切眾生，是事亦不念有是心，是名菩薩摩訶薩於一切眾生中生利益安樂心。如是，須菩提！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於必定眾中最為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提。菩薩摩訶薩於一切眾生中，應生利益安樂心。云何名利益安樂心？救濟一切眾生，不捨一切眾生，是事亦不念有是心，是名菩薩摩訶薩於一切眾生中生利益安樂心。如是，須菩提！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於必定眾中最為上首。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩應當行欲法喜法、樂法心。何等是法？所謂不破諸法實相是名為法。何等名欲法喜法？信法、忍法、受法，是名欲法喜法。何等名樂法？常修行是法，是名樂法。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於必定眾中能為上首，是法用無所得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩應當行欲法喜法、樂法心。何等是法？所謂不破諸法實相是名為法。何等名欲法喜法？信法、忍法、受法，是名欲法喜法。何等名樂法？常修行是法，是名樂法。如是，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於必定眾中能為上首，是法用無所得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住內空乃至無法有法空，能為必定眾作上首，是法用無所得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住內空乃至無法有法空，能為必定眾作上首，是法用無所得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住四念處中乃至住十八不共法中，能為必定眾作上首，是法用無所得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住四念處中乃至住十八不共法中，能為必定眾作上首，是法用無所得故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住如金剛三昧乃至離著虛空不染三昧中住，於必定眾作上首，是法用無所得故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩住是諸法中，能為必定眾作上首。以是因緣，故名為摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，住如金剛三昧乃至離著虛空不染三昧中住，於必定眾作上首，是法用無所得故。如是，須菩提！菩薩摩訶薩住是諸法中，能為必定眾作上首。以是因緣，故名為摩訶薩。」

摩訶般若波羅蜜經樂說品第十四(丹本作斷見品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經樂說品第十四(丹本作斷見品)

爾時慧命舍利弗白佛言：「世尊！我亦欲說所以為摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命舍利弗白佛言：「世尊！我亦欲說所以為摩訶薩。」

佛告舍利弗：「便說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「便說。」

舍利弗言：「我見、眾生見、壽見、命見，生見、養育見，眾數見、人見，作見、使作見，起見、使起見，受見、使受見，知者見、見者見，斷見、常見，有見、無見，蔭見、入見、界見，諦見、因緣見，四念處見乃至十八不共法見，佛道見、成就眾生見、淨佛國土見、佛見、轉法輪見，為斷如是諸見故而為說法，是名摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「我見、眾生見、壽見、命見，生見、養育見，眾數見、人見，作見、使作見，起見、使起見，受見、使受見，知者見、見者見，斷見、常見，有見、無見，蔭見、入見、界見，諦見、因緣見，四念處見乃至十八不共法見，佛道見、成就眾生見、淨佛國土見、佛見、轉法輪見，為斷如是諸見故而為說法，是名摩訶薩。」

須菩提語舍利弗言：「何因緣故，色見是妄見？何因緣故，受想行識乃至轉法輪見是名妄見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗言：「何因緣故，色見是妄見？何因緣故，受想行識乃至轉法輪見是名妄見？」

舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，無方便故得色生見，用有所得故；得受想行識乃至轉法輪生見，用有所得故。是中菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力斷諸見網故而為說法，用無所得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，無方便故得色生見，用有所得故；得受想行識乃至轉法輪生見，用有所得故。是中菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以方便力斷諸見網故而為說法，用無所得故。」

爾時須菩提白佛言：「世尊！我亦欲說所以為摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！我亦欲說所以為摩訶薩。」

佛言：「便說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「便說。」

須菩提言：「世尊！是阿耨多羅三藐三菩提心，無等等心，不共聲聞、辟支佛心。何以故？是一切智心無漏不繫故，是一切智心無漏不繫中亦不著，以是因緣故，名摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！是阿耨多羅三藐三菩提心，無等等心，不共聲聞、辟支佛心。何以故？是一切智心無漏不繫故，是一切智心無漏不繫中亦不著，以是因緣故，名摩訶薩。」

舍利弗語須菩提：「何等為菩薩摩訶薩無等等心，不共聲聞、辟支佛心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「何等為菩薩摩訶薩無等等心，不共聲聞、辟支佛心？」

須菩提言：「菩薩摩訶薩從初發意以來，終不見法有生有滅、有增有減、有垢有淨。舍利弗！若法無生無滅乃至無垢無淨，是中無聲聞心、無辟支佛心、無阿耨多羅三藐三菩提心、無佛心。舍利弗！是名菩薩摩訶薩無等等心，不共聲聞、辟支佛心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「菩薩摩訶薩從初發意以來，終不見法有生有滅、有增有減、有垢有淨。舍利弗！若法無生無滅乃至無垢無淨，是中無聲聞心、無辟支佛心、無阿耨多羅三藐三菩提心、無佛心。舍利弗！是名菩薩摩訶薩無等等心，不共聲聞、辟支佛心。」

舍利弗語須菩提：「如須菩提說，一切智心、無漏心、不繫心中亦不著。須菩提！色亦不著，受想行識亦不著，四念處亦不著，乃至十八不共法亦不著。何以但說是心不著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「如須菩提說，一切智心、無漏心、不繫心中亦不著。須菩提！色亦不著，受想行識亦不著，四念處亦不著，乃至十八不共法亦不著。何以但說是心不著？」

須菩提言：「如是，如是！舍利弗！色亦不著，乃至十八不共法亦不著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，如是！舍利弗！色亦不著，乃至十八不共法亦不著。」

舍利弗語須菩提：「凡夫人心亦無漏、不繫，性空故，諸聲聞、辟支佛心、諸佛心亦無漏、不繫，性空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「凡夫人心亦無漏、不繫，性空故，諸聲聞、辟支佛心、諸佛心亦無漏、不繫，性空故。」

須菩提言：「如是，舍利弗！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，舍利弗！」

舍利弗言須菩提：「若色亦無漏、不繫，性空故。受想行識亦無漏、不繫，性空故。乃至意觸因緣生受亦無漏，不繫，性空故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言須菩提：「若色亦無漏、不繫，性空故。受想行識亦無漏、不繫，性空故。乃至意觸因緣生受亦無漏，不繫，性空故？」

須菩提言：「爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「爾。」

舍利弗言：「四念處亦無漏、不繫，性空故。乃至十八不共法亦無漏、不繫，性空故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「四念處亦無漏、不繫，性空故。乃至十八不共法亦無漏、不繫，性空故？」

須菩提言：「爾。如舍利弗所言，凡夫人心亦無漏、不繫，性空故。乃至十八不共法亦無漏、不繫，性空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「爾。如舍利弗所言，凡夫人心亦無漏、不繫，性空故。乃至十八不共法亦無漏、不繫，性空故。」

舍利弗語須菩提：「如須菩提所說，空無心故不著是心。須菩提！色無故不著色，受想行識乃至意觸因緣生受無故不著受。四念處無故不著四念處，乃至十八不共法無故不著十八不共法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提：「如須菩提所說，空無心故不著是心。須菩提！色無故不著色，受想行識乃至意觸因緣生受無故不著受。四念處無故不著四念處，乃至十八不共法無故不著十八不共法。」

須菩提言：「如是，舍利弗！色無故色中不著，乃至十八不共法無故十八不共法中不著。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以阿耨多羅三藐三菩提心，無等等心，不共聲聞辟支佛心，不念有是心亦不著是心，用一切法無所有故。以是故，名摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，舍利弗！色無故色中不著，乃至十八不共法無故十八不共法中不著。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，以阿耨多羅三藐三菩提心，無等等心，不共聲聞辟支佛心，不念有是心亦不著是心，用一切法無所有故。以是故，名摩訶薩。」

摩訶般若波羅蜜經辯才品第十五(丹本名為富樓那品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經辯才品第十五(丹本名為富樓那品)

爾時富樓那彌多羅尼子白佛言：「世尊！我亦樂說所以為摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時富樓那彌多羅尼子白佛言：「世尊！我亦樂說所以為摩訶薩。」

佛言：「便說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「便說。」

富樓那彌多羅尼子言：「是菩薩大誓莊嚴，是菩薩發趣大乘，是菩薩乘於大乘，以是故，是菩薩名摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那彌多羅尼子言：「是菩薩大誓莊嚴，是菩薩發趣大乘，是菩薩乘於大乘，以是故，是菩薩名摩訶薩。」

舍利弗語富樓那言：「云何名菩薩摩訶薩大誓莊嚴？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語富樓那言：「云何名菩薩摩訶薩大誓莊嚴？」

富樓那語舍利弗：「菩薩摩訶薩不分別為爾所人故，住檀那波羅蜜、行檀那波羅蜜。為一切眾生故，住檀那波羅蜜、行檀那波羅蜜。不為爾所人故，住尸羅波羅蜜、行尸羅波羅蜜，羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。為一切眾生故，住般若波羅蜜、行般若波羅蜜。菩薩摩訶薩大誓莊嚴，不齊限眾生，我當度若干人不度餘人？不言：『我令若干人至阿耨多羅三藐三菩提，餘人不至。』是菩薩摩訶薩普為一切眾生故大誓莊嚴。復作是念：『我當自具足檀那波羅蜜，亦令一切眾生行檀那波羅蜜。自具足尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，自具足般若波羅蜜，亦令一切眾生行般若波羅蜜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那語舍利弗：「菩薩摩訶薩不分別為爾所人故，住檀那波羅蜜、行檀那波羅蜜。為一切眾生故，住檀那波羅蜜、行檀那波羅蜜。不為爾所人故，住尸羅波羅蜜、行尸羅波羅蜜，羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。為一切眾生故，住般若波羅蜜、行般若波羅蜜。菩薩摩訶薩大誓莊嚴，不齊限眾生，我當度若干人不度餘人？不言：『我令若干人至阿耨多羅三藐三菩提，餘人不至。』是菩薩摩訶薩普為一切眾生故大誓莊嚴。復作是念：『我當自具足檀那波羅蜜，亦令一切眾生行檀那波羅蜜。自具足尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，自具足般若波羅蜜，亦令一切眾生行般若波羅蜜。』

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，所有布施應薩婆若心，共一切眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！是名菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時檀那波羅蜜大誓莊嚴。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，應薩婆若心布施，不向聲聞、辟支佛地。舍利弗！是名菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時尸羅波羅蜜大誓莊嚴。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，應薩婆若心布施，是諸施法信忍欲，是名行檀那波羅蜜時羼提波羅蜜大誓莊嚴。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，應薩婆若心布施，懃修不息，是名行檀那波羅蜜時毘梨耶波羅蜜大誓莊嚴。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時！應薩婆若心布施！攝心不起聲聞、辟支佛意，是名行檀那波羅蜜時禪那波羅蜜大誓莊嚴。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，應薩婆若心布施，觀諸法如幻，不得施者、不得所施物、不得受者，是名行檀那波羅蜜時般若波羅蜜大誓莊嚴。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩應薩婆若心，不取不得諸波羅蜜相，當知是菩薩摩訶薩大誓莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，所有布施應薩婆若心，共一切眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！是名菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時檀那波羅蜜大誓莊嚴。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，應薩婆若心布施，不向聲聞、辟支佛地。舍利弗！是名菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時尸羅波羅蜜大誓莊嚴。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，應薩婆若心布施，是諸施法信忍欲，是名行檀那波羅蜜時羼提波羅蜜大誓莊嚴。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，應薩婆若心布施，懃修不息，是名行檀那波羅蜜時毘梨耶波羅蜜大誓莊嚴。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時！應薩婆若心布施！攝心不起聲聞、辟支佛意，是名行檀那波羅蜜時禪那波羅蜜大誓莊嚴。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行檀那波羅蜜時，應薩婆若心布施，觀諸法如幻，不得施者、不得所施物、不得受者，是名行檀那波羅蜜時般若波羅蜜大誓莊嚴。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩應薩婆若心，不取不得諸波羅蜜相，當知是菩薩摩訶薩大誓莊嚴。

「復次，舍利弗。菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時，應薩婆若心布施，共一切眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時檀那波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時，是諸法信忍欲，是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時羼提波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時，懃修不息，是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時毘梨耶波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時，不受聲聞、辟支佛心，是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時禪那波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時，觀一切法如幻，亦不念有是戒，用無所得故，是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時般若波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時攝諸波羅蜜，以是故名大誓莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗。菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時，應薩婆若心布施，共一切眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提，是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時檀那波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時，是諸法信忍欲，是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時羼提波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時，懃修不息，是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時毘梨耶波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時，不受聲聞、辟支佛心，是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時禪那波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時，觀一切法如幻，亦不念有是戒，用無所得故，是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時般若波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜時攝諸波羅蜜，以是故名大誓莊嚴。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時，應薩婆若心布施，共一切眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提，是為菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時檀那波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時，不受聲聞、辟支佛心，但受薩婆若心，是名菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時尸羅波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時，應薩婆若心，身心精進不休息，是名菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時毘梨耶波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時，攝心一處，雖有苦事心不散亂，是名菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時禪那波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時，應薩婆若心，觀諸法空，無作者、無受者，若有呵罵割截者，心如幻如夢，是名菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時，應薩婆若心布施，共一切眾生迴向阿耨多羅三藐三菩提，是為菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時檀那波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時，不受聲聞、辟支佛心，但受薩婆若心，是名菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時尸羅波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時，應薩婆若心，身心精進不休息，是名菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時毘梨耶波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時，攝心一處，雖有苦事心不散亂，是名菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時禪那波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時，應薩婆若心，觀諸法空，無作者、無受者，若有呵罵割截者，心如幻如夢，是名菩薩摩訶薩行羼提波羅蜜時般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時，應薩婆若心布施，時不令身心懈怠，是名菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時檀那波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時，應薩婆若心，始終具足清淨持戒，是名菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時尸羅波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時，應薩婆若心，修行忍辱，是名菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時羼提波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時，應薩婆若心，攝心離欲入諸禪定，是名菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時禪那波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時，應薩婆若心，不取一切諸法相，於不取相亦不著，是名菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時般若波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時攝諸波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時，應薩婆若心布施，時不令身心懈怠，是名菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時檀那波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時，應薩婆若心，始終具足清淨持戒，是名菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時尸羅波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時，應薩婆若心，修行忍辱，是名菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時羼提波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時，應薩婆若心，攝心離欲入諸禪定，是名菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時禪那波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時，應薩婆若心，不取一切諸法相，於不取相亦不著，是名菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時般若波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時攝諸波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時，應薩婆若心，定心布施不令心亂，是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時檀那波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時，應薩婆若心，持戒、禪定力故，破戒諸法不令得入，是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時尸羅波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時，應薩婆若心，慈悲定故忍諸惱害，是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時羼提波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時，應薩婆若心，於禪不味不著，常求增進，從一禪至一禪，是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時毘梨耶波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時，應薩婆若心，於一切法無所依止，亦不隨禪生，是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時般若波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時攝諸波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時，應薩婆若心，定心布施不令心亂，是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時檀那波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時，應薩婆若心，持戒、禪定力故，破戒諸法不令得入，是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時尸羅波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時，應薩婆若心，慈悲定故忍諸惱害，是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時羼提波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時，應薩婆若心，於禪不味不著，常求增進，從一禪至一禪，是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時毘梨耶波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時，應薩婆若心，於一切法無所依止，亦不隨禪生，是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時般若波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時攝諸波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應薩婆若心布施，內外所有無所愛惜，不見與者、受者及以財物，是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時檀那波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應薩婆若心，持戒、破戒二事不見故，是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時尸羅波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應薩婆若心，不見呵者、罵者、打者、殺者，亦不見用是空能忍辱，是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時羼提波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應薩婆若心，觀諸法畢竟空，以大悲心故行諸善法，是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時毘梨耶波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應薩婆若心入禪定，觀諸禪離相、空相、無相相、無作相，是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時禪那波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時攝諸波羅蜜。舍利弗！如是名為菩薩摩訶薩大誓莊嚴。是大誓莊嚴菩薩，十方諸佛歡喜，於大眾中稱名讚歎：『某國土某菩薩摩訶薩大誓莊嚴，成就眾生、淨佛國土。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應薩婆若心布施，內外所有無所愛惜，不見與者、受者及以財物，是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時檀那波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應薩婆若心，持戒、破戒二事不見故，是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時尸羅波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應薩婆若心，不見呵者、罵者、打者、殺者，亦不見用是空能忍辱，是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時羼提波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應薩婆若心，觀諸法畢竟空，以大悲心故行諸善法，是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時毘梨耶波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應薩婆若心入禪定，觀諸禪離相、空相、無相相、無作相，是名菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時禪那波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時攝諸波羅蜜。舍利弗！如是名為菩薩摩訶薩大誓莊嚴。是大誓莊嚴菩薩，十方諸佛歡喜，於大眾中稱名讚歎：『某國土某菩薩摩訶薩大誓莊嚴，成就眾生、淨佛國土。』」

慧命舍利弗問富樓那彌多羅尼子：「云何菩薩摩訶薩發趣大乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命舍利弗問富樓那彌多羅尼子：「云何菩薩摩訶薩發趣大乘？」

富樓那語舍利弗：「菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，離諸欲、離諸惡不善法，有覺有觀離生喜樂入初禪，乃至入第四禪中，以慈廣大無二無量無怨恨、無惱心行，遍滿一方、二三四方四維上下，遍一切世間；悲、喜、捨心亦如是。是菩薩入禪時、起時，諸禪無量心及支共一切眾生迴向薩婆若，是名菩薩摩訶薩禪那波羅蜜發趣大乘。是菩薩摩訶薩住禪無量心，作是念：『我當得一切種智，為斷一切眾生煩惱故當說法。』是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時檀那波羅蜜。若菩薩摩訶薩應薩婆若心，修初禪住初禪，二三四禪亦如是，不受餘心，所謂聲聞、辟支佛心，是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時尸羅波羅蜜。若菩薩摩訶薩應薩婆若心入諸禪，作是念：『我為斷一切眾生煩惱故當說法。』是諸心欲樂忍，是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時羼提波羅蜜。若菩薩摩訶薩應薩婆若心入諸禪，諸善根皆迴向薩婆若，懃修不息，是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時毘梨耶波羅蜜。若菩薩摩訶薩應薩婆若心入四禪及支，觀無常相、苦相、無我相、空相、無相相、無作相，共一切眾生迴向薩婆若，是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時般若波羅蜜。舍利弗！是名菩薩摩訶薩發趣大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那語舍利弗：「菩薩摩訶薩行六波羅蜜時，離諸欲、離諸惡不善法，有覺有觀離生喜樂入初禪，乃至入第四禪中，以慈廣大無二無量無怨恨、無惱心行，遍滿一方、二三四方四維上下，遍一切世間；悲、喜、捨心亦如是。是菩薩入禪時、起時，諸禪無量心及支共一切眾生迴向薩婆若，是名菩薩摩訶薩禪那波羅蜜發趣大乘。是菩薩摩訶薩住禪無量心，作是念：『我當得一切種智，為斷一切眾生煩惱故當說法。』是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時檀那波羅蜜。若菩薩摩訶薩應薩婆若心，修初禪住初禪，二三四禪亦如是，不受餘心，所謂聲聞、辟支佛心，是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時尸羅波羅蜜。若菩薩摩訶薩應薩婆若心入諸禪，作是念：『我為斷一切眾生煩惱故當說法。』是諸心欲樂忍，是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時羼提波羅蜜。若菩薩摩訶薩應薩婆若心入諸禪，諸善根皆迴向薩婆若，懃修不息，是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時毘梨耶波羅蜜。若菩薩摩訶薩應薩婆若心入四禪及支，觀無常相、苦相、無我相、空相、無相相、無作相，共一切眾生迴向薩婆若，是名菩薩摩訶薩行禪那波羅蜜時般若波羅蜜。舍利弗！是名菩薩摩訶薩發趣大乘。

「復次，菩薩摩訶薩發趣大乘行慈心，作是念：『我當安樂一切眾生入悲心，我當救濟一切眾生入喜心，我當度一切眾生入捨心，我當令一切眾生得諸漏盡。』是名菩薩摩訶薩行無量心時檀那波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩發趣大乘行慈心，作是念：『我當安樂一切眾生入悲心，我當救濟一切眾生入喜心，我當度一切眾生入捨心，我當令一切眾生得諸漏盡。』是名菩薩摩訶薩行無量心時檀那波羅蜜。

「復次，菩薩摩訶薩是諸禪無量心，不向聲聞、辟支佛地，但迴向薩婆若，是名菩薩摩訶薩行無量心時尸羅波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行四無量心，不貪聲聞、辟支佛地，但忍樂欲薩婆若，是名菩薩摩訶薩行無量心時羼提波羅蜜。若菩薩摩訶薩應薩婆若心，行四無量心，但行清淨行，是名菩薩摩訶薩行無量心時毘梨耶波羅蜜。復次，菩薩摩訶薩入禪入無量心時，亦不隨禪無量心生，是名菩薩摩訶薩行無量心時方便般若波羅蜜。舍利弗！是名菩薩摩訶薩發趣大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩摩訶薩是諸禪無量心，不向聲聞、辟支佛地，但迴向薩婆若，是名菩薩摩訶薩行無量心時尸羅波羅蜜。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行四無量心，不貪聲聞、辟支佛地，但忍樂欲薩婆若，是名菩薩摩訶薩行無量心時羼提波羅蜜。若菩薩摩訶薩應薩婆若心，行四無量心，但行清淨行，是名菩薩摩訶薩行無量心時毘梨耶波羅蜜。復次，菩薩摩訶薩入禪入無量心時，亦不隨禪無量心生，是名菩薩摩訶薩行無量心時方便般若波羅蜜。舍利弗！是名菩薩摩訶薩發趣大乘。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩發趣大乘，一切種修四念處乃至一切種修八聖道分，一切種修三解脫門乃至十八不共法，是名菩薩摩訶薩發趣大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩發趣大乘，一切種修四念處乃至一切種修八聖道分，一切種修三解脫門乃至十八不共法，是名菩薩摩訶薩發趣大乘。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩內空中智慧用無所得故，乃至無法有法空中智慧用無所得故，是名菩薩摩訶薩發趣大乘。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩一切法中不亂不定智慧，是名菩薩摩訶薩發趣大乘。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩發趣大乘，非常非無常智慧，非樂非苦、非實非空、非我非無我智慧，是名菩薩摩訶薩發趣大乘，用無所得故。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩智不行過去世、不行未來世、不行現在世，亦非不知三世，是名菩薩摩訶薩發趣大乘，用無所得故。復次，菩薩摩訶薩發趣大乘，智不行欲界、不行色界、不行無色界，亦非不知欲界、色界、無色界，用無所得故，是名菩薩摩訶薩發趣大乘。復次，菩薩摩訶薩發趣大乘，智不行世間法、不行出世間法，不行有為法、不行無為法，不行有漏法、不行無漏法，亦非不知世間法、出世間法，有為無為法、有漏無漏法，用無所得故。舍利弗！是名菩薩摩訶薩發趣大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩內空中智慧用無所得故，乃至無法有法空中智慧用無所得故，是名菩薩摩訶薩發趣大乘。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩一切法中不亂不定智慧，是名菩薩摩訶薩發趣大乘。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩發趣大乘，非常非無常智慧，非樂非苦、非實非空、非我非無我智慧，是名菩薩摩訶薩發趣大乘，用無所得故。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩智不行過去世、不行未來世、不行現在世，亦非不知三世，是名菩薩摩訶薩發趣大乘，用無所得故。復次，菩薩摩訶薩發趣大乘，智不行欲界、不行色界、不行無色界，亦非不知欲界、色界、無色界，用無所得故，是名菩薩摩訶薩發趣大乘。復次，菩薩摩訶薩發趣大乘，智不行世間法、不行出世間法，不行有為法、不行無為法，不行有漏法、不行無漏法，亦非不知世間法、出世間法，有為無為法、有漏無漏法，用無所得故。舍利弗！是名菩薩摩訶薩發趣大乘。」

摩訶般若波羅蜜經乘乘品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經乘乘品第十六

爾時慧命舍利弗問富樓那：「云何名菩薩摩訶薩乘於大乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慧命舍利弗問富樓那：「云何名菩薩摩訶薩乘於大乘？」

富樓那答舍利弗言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，乘檀那波羅蜜，亦不得檀波羅蜜，亦不得菩薩，亦不得受者，是法用無所得故，是名菩薩摩訶薩乘檀那波羅蜜。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，乘尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，乘般若波羅蜜亦不得般若波羅蜜，亦不得菩薩，是法用無所得故，是為菩薩摩訶薩乘於般若波羅蜜。如是，舍利弗！是為菩薩摩訶薩乘於大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 富樓那答舍利弗言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，乘檀那波羅蜜，亦不得檀波羅蜜，亦不得菩薩，亦不得受者，是法用無所得故，是名菩薩摩訶薩乘檀那波羅蜜。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，乘尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，乘般若波羅蜜亦不得般若波羅蜜，亦不得菩薩，是法用無所得故，是為菩薩摩訶薩乘於般若波羅蜜。如是，舍利弗！是為菩薩摩訶薩乘於大乘。

「復次，舍利弗。菩薩摩訶薩摩訶衍一心應薩婆若，修四念處法法壞故，乃至一心應薩婆若，修十八不共法法壞故，是亦不可得。如是，舍利弗！是名菩薩摩訶薩乘於大乘。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩作是念：『菩薩但有名字，眾生不可得故。』是名菩薩摩訶薩乘於大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗。菩薩摩訶薩摩訶衍一心應薩婆若，修四念處法法壞故，乃至一心應薩婆若，修十八不共法法壞故，是亦不可得。如是，舍利弗！是名菩薩摩訶薩乘於大乘。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩作是念：『菩薩但有名字，眾生不可得故。』是名菩薩摩訶薩乘於大乘。

「復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩作是念：『色但有名字，色不可得故。受想行識但有名字，識不可得故。眼但有名字，眼不可得故。乃至意亦如是。四念處但有名字，四念處不可得故。乃至八聖道分但有名字，八聖道分不可得故。內空但有名字，內空不可得故。乃至無法有法空但有名字，無法有法空不可得故。乃至十八不共法但有名字，十八不共法不可得故。諸法如但有名字，如不可得故。法相、法性、法位、實際但有名字，實際不可得故。阿耨多羅三藐三菩提及佛但有名字，佛不可得故。』如是，舍利弗！是名菩薩摩訶薩乘於大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩作是念：『色但有名字，色不可得故。受想行識但有名字，識不可得故。眼但有名字，眼不可得故。乃至意亦如是。四念處但有名字，四念處不可得故。乃至八聖道分但有名字，八聖道分不可得故。內空但有名字，內空不可得故。乃至無法有法空但有名字，無法有法空不可得故。乃至十八不共法但有名字，十八不共法不可得故。諸法如但有名字，如不可得故。法相、法性、法位、實際但有名字，實際不可得故。阿耨多羅三藐三菩提及佛但有名字，佛不可得故。』如是，舍利弗！是名菩薩摩訶薩乘於大乘。

「復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩從初發意以來，具足菩薩神通成就眾生，從一佛國至一佛國，恭敬供養尊重讚歎諸佛，從諸佛聽受法教，所謂菩薩大乘。是菩薩乘是大乘，從一佛國至一佛國，淨佛國土、成就眾生，初無佛國想亦無眾生想。此人住不二法中，為眾生受身，隨其所應，自變其形而教化之，乃至一切智終不離菩薩乘。是名菩薩乘是乘。得一切種智已轉法輪，聲聞、辟支佛及天、龍、鬼神、阿修羅、世間人民所不能轉。爾時十方如恒河沙等諸佛，皆歡喜稱名讚歎，作是言：『某方某國某菩薩摩訶薩，乘於大乘，得一切種智轉法輪。』舍利弗！是名菩薩摩訶薩乘於大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！若菩薩摩訶薩從初發意以來，具足菩薩神通成就眾生，從一佛國至一佛國，恭敬供養尊重讚歎諸佛，從諸佛聽受法教，所謂菩薩大乘。是菩薩乘是大乘，從一佛國至一佛國，淨佛國土、成就眾生，初無佛國想亦無眾生想。此人住不二法中，為眾生受身，隨其所應，自變其形而教化之，乃至一切智終不離菩薩乘。是名菩薩乘是乘。得一切種智已轉法輪，聲聞、辟支佛及天、龍、鬼神、阿修羅、世間人民所不能轉。爾時十方如恒河沙等諸佛，皆歡喜稱名讚歎，作是言：『某方某國某菩薩摩訶薩，乘於大乘，得一切種智轉法輪。』舍利弗！是名菩薩摩訶薩乘於大乘。」