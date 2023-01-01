摩訶般若波羅蜜經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經卷第一

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住王舍城耆闍崛山中，共摩訶比丘僧大數五千分，皆是阿羅漢——諸漏已盡無復煩惱，心得好解脫、慧得好解脫，其心調柔軟摩訶那伽，所作已辦，棄擔能擔逮得己利，盡諸有結，正智已得解脫——唯阿難在學地得須陀洹。復有五百比丘尼、優婆塞、優婆夷等，皆得聖諦。復有菩薩摩訶薩——皆得陀羅尼及諸三昧行，空、無相、無作，已得等忍、得無閡陀羅尼，悉是五通，言必信受無復懈怠，已捨利養名聞，說法無所悕望，度深法忍得無畏力，過諸魔事，一切業障悉得解脫。巧說因緣法。從阿僧祇劫以來發大誓願，顏色和悅，常先問訊，所語不麁，於大眾中而無所畏。無數億劫說法巧出，解了諸法如幻、如焰、如水中月、如虛空、如響、如揵闥婆城、如夢、如影、如鏡中像、如化，得無閡無所畏。悉知眾生心行所趣，以微妙慧而度脫之。意無罣閡，大忍成就，如實巧度。願受無量諸佛國土，念無量國土諸佛三昧常現在前，能請無量諸佛。能斷種種見纏及諸煩惱，遊戲出生百千三昧——諸菩薩如是等種種無量功德成就，其名曰颰陀婆羅菩薩、罽那伽羅菩薩、導師菩薩、那羅達菩薩、星得菩薩、水天菩薩、主天菩薩、大意菩薩、益意菩薩、增意菩薩、不虛見菩薩、善進菩薩、勢勝菩薩、常懃菩薩、不捨精進菩薩、日藏菩薩、不缺意菩薩、觀世音菩薩、文殊師利菩薩、執寶印菩薩、常舉手菩薩、彌勒菩薩，如是等無量百千萬億那由他諸菩薩摩訶薩。一切菩薩皆是補處，紹尊位者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住王舍城耆闍崛山中，共摩訶比丘僧大數五千分，皆是阿羅漢——諸漏已盡無復煩惱，心得好解脫、慧得好解脫，其心調柔軟摩訶那伽，所作已辦，棄擔能擔逮得己利，盡諸有結，正智已得解脫——唯阿難在學地得須陀洹。復有五百比丘尼、優婆塞、優婆夷等，皆得聖諦。復有菩薩摩訶薩——皆得陀羅尼及諸三昧行，空、無相、無作，已得等忍、得無閡陀羅尼，悉是五通，言必信受無復懈怠，已捨利養名聞，說法無所悕望，度深法忍得無畏力，過諸魔事，一切業障悉得解脫。巧說因緣法。從阿僧祇劫以來發大誓願，顏色和悅，常先問訊，所語不麁，於大眾中而無所畏。無數億劫說法巧出，解了諸法如幻、如焰、如水中月、如虛空、如響、如揵闥婆城、如夢、如影、如鏡中像、如化，得無閡無所畏。悉知眾生心行所趣，以微妙慧而度脫之。意無罣閡，大忍成就，如實巧度。願受無量諸佛國土，念無量國土諸佛三昧常現在前，能請無量諸佛。能斷種種見纏及諸煩惱，遊戲出生百千三昧——諸菩薩如是等種種無量功德成就，其名曰颰陀婆羅菩薩、罽那伽羅菩薩、導師菩薩、那羅達菩薩、星得菩薩、水天菩薩、主天菩薩、大意菩薩、益意菩薩、增意菩薩、不虛見菩薩、善進菩薩、勢勝菩薩、常懃菩薩、不捨精進菩薩、日藏菩薩、不缺意菩薩、觀世音菩薩、文殊師利菩薩、執寶印菩薩、常舉手菩薩、彌勒菩薩，如是等無量百千萬億那由他諸菩薩摩訶薩。一切菩薩皆是補處，紹尊位者。

爾時世尊自敷師子座，結跏趺坐，直身繫念在前，入三昧王三昧，一切三昧悉入其中。是時世尊從三昧安詳而起，以天眼觀視世界，舉身微笑，從足下千輻相輪中放六百萬億光明，足十指、兩踝、兩𨄔、兩膝、兩髀、腰脊腹脇背臍、心胸德字、肩臂手十指、項、口四十齒、鼻兩孔、兩眼、兩耳、白毫相、肉髻，各各放六百萬億光明。從是諸光出大光明，遍照三千大千國土；從三千大千國土，遍照東方如恒河沙等諸佛國土，南西北方四維上下亦復如是。若有眾生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。光明出過東方如恒河沙等諸佛國土，南西北方四維上下亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊自敷師子座，結跏趺坐，直身繫念在前，入三昧王三昧，一切三昧悉入其中。是時世尊從三昧安詳而起，以天眼觀視世界，舉身微笑，從足下千輻相輪中放六百萬億光明，足十指、兩踝、兩𨄔、兩膝、兩髀、腰脊腹脇背臍、心胸德字、肩臂手十指、項、口四十齒、鼻兩孔、兩眼、兩耳、白毫相、肉髻，各各放六百萬億光明。從是諸光出大光明，遍照三千大千國土；從三千大千國土，遍照東方如恒河沙等諸佛國土，南西北方四維上下亦復如是。若有眾生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。光明出過東方如恒河沙等諸佛國土，南西北方四維上下亦復如是。

爾時世尊舉身毛孔皆亦微笑而放諸光，遍照三千大千國土，復至十方如恒河沙等諸佛國土。若有眾生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊以常光明遍照三千大千國土，亦至東方如恒河沙等諸佛國土，乃至十方亦復如是。若有眾生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊舉身毛孔皆亦微笑而放諸光，遍照三千大千國土，復至十方如恒河沙等諸佛國土。若有眾生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊以常光明遍照三千大千國土，亦至東方如恒河沙等諸佛國土，乃至十方亦復如是。若有眾生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。

爾時世尊出廣長舌相，遍覆三千大千國土。熈怡微笑，從其舌根放無量千萬億光，是一一光化成千葉金色寶花。是諸花上皆有化佛，結跏趺坐說六波羅蜜。眾生聞者必得阿耨多羅三藐三菩提。復至十方如恒河沙等諸佛國土皆亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊出廣長舌相，遍覆三千大千國土。熈怡微笑，從其舌根放無量千萬億光，是一一光化成千葉金色寶花。是諸花上皆有化佛，結跏趺坐說六波羅蜜。眾生聞者必得阿耨多羅三藐三菩提。復至十方如恒河沙等諸佛國土皆亦如是。

爾時世尊故在師子座入師子遊戲三昧，以神通力感動三千大千國土六種震動，東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、邊踊中沒、中踊邊沒，地皆柔軟，令眾生和悅。是三千大千國土中地獄、餓鬼、畜生及八難處，即時解脫得生天上。從四天王天處乃至他化自在天處，是諸天人自識宿命，皆大歡喜來詣佛所。頭面禮佛足却住一面。如是十方如恒河沙等國土地皆六種震動，一切地獄、餓鬼、畜生及八難處即時解脫，得生天上齊第六天。爾時三千大千國土，眾生盲者得視，聾者得聽，瘂者能言，狂者得正，亂者得定，裸者得衣，飢渴者得飽滿，病者得愈，形殘者得具足。一切眾生皆得等心，相視如父如母如兄如弟如姊如妹，亦如親族及善知識。是時眾生等行十善業道、淨修梵行，無諸瑕穢，恬然快樂，譬如比丘入第三禪皆得好慧，持戒自守不嬈眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊故在師子座入師子遊戲三昧，以神通力感動三千大千國土六種震動，東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、邊踊中沒、中踊邊沒，地皆柔軟，令眾生和悅。是三千大千國土中地獄、餓鬼、畜生及八難處，即時解脫得生天上。從四天王天處乃至他化自在天處，是諸天人自識宿命，皆大歡喜來詣佛所。頭面禮佛足却住一面。如是十方如恒河沙等國土地皆六種震動，一切地獄、餓鬼、畜生及八難處即時解脫，得生天上齊第六天。爾時三千大千國土，眾生盲者得視，聾者得聽，瘂者能言，狂者得正，亂者得定，裸者得衣，飢渴者得飽滿，病者得愈，形殘者得具足。一切眾生皆得等心，相視如父如母如兄如弟如姊如妹，亦如親族及善知識。是時眾生等行十善業道、淨修梵行，無諸瑕穢，恬然快樂，譬如比丘入第三禪皆得好慧，持戒自守不嬈眾生。

爾時世尊在師子座上坐，於三千大千國土中其德特尊，光明色像威德巍巍，遍至十方如恒河沙等諸佛國土。譬如須彌山王光色殊特，眾山無能及者。爾時，世尊以常身示此三千大千國土一切眾生。是時首陀會天、梵眾天、他化自在天、化樂天、兜率陀天、夜摩天、三十三天、四天王天及三千大千國土人與非人，以諸天花、天瓔珞、天澤香、天末香，天青蓮花、赤蓮花、白蓮花、紅蓮花、天樹葉香持詣佛所，是諸天花乃至天樹葉香以散佛上，所散寶花於此三千大千國土上，在虛空中化成大臺。是花臺邊垂諸瓔珞，雜色花蓋五色繽紛，是諸花蓋瓔珞遍滿三千大千世界。以是花蓋瓔珞嚴飾故，此三千大千國土皆作金色，及十方如恒河沙等諸佛國土皆亦如是。爾時三千大千國土及十方眾生，各各自念佛獨為我說法不為餘人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在師子座上坐，於三千大千國土中其德特尊，光明色像威德巍巍，遍至十方如恒河沙等諸佛國土。譬如須彌山王光色殊特，眾山無能及者。爾時，世尊以常身示此三千大千國土一切眾生。是時首陀會天、梵眾天、他化自在天、化樂天、兜率陀天、夜摩天、三十三天、四天王天及三千大千國土人與非人，以諸天花、天瓔珞、天澤香、天末香，天青蓮花、赤蓮花、白蓮花、紅蓮花、天樹葉香持詣佛所，是諸天花乃至天樹葉香以散佛上，所散寶花於此三千大千國土上，在虛空中化成大臺。是花臺邊垂諸瓔珞，雜色花蓋五色繽紛，是諸花蓋瓔珞遍滿三千大千世界。以是花蓋瓔珞嚴飾故，此三千大千國土皆作金色，及十方如恒河沙等諸佛國土皆亦如是。爾時三千大千國土及十方眾生，各各自念佛獨為我說法不為餘人。

爾時世尊在師子座熈怡微笑，光從口出，遍照三千大千國土。以此光故，此間三千大千國土中眾生，皆見東方如恒河沙等諸佛及僧；彼間如恒河沙等國土中眾生，亦見此間三千大千國土中釋迦牟尼佛及諸大眾。南西北方四維上下亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在師子座熈怡微笑，光從口出，遍照三千大千國土。以此光故，此間三千大千國土中眾生，皆見東方如恒河沙等諸佛及僧；彼間如恒河沙等國土中眾生，亦見此間三千大千國土中釋迦牟尼佛及諸大眾。南西北方四維上下亦復如是。

是時東方過如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名多寶，佛號寶積，今現在為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。彼國有菩薩名曰普明，見大光明、見地大動又見佛身，到寶積佛所白佛言：「世尊！今何因緣，有此光明照於世間，地大震動又見佛身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時東方過如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名多寶，佛號寶積，今現在為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。彼國有菩薩名曰普明，見大光明、見地大動又見佛身，到寶積佛所白佛言：「世尊！今何因緣，有此光明照於世間，地大震動又見佛身？」

寶積佛報普明言：「善男子！西方度如恒河沙等國，有世界名娑婆，佛號釋迦牟尼，今現在欲為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。是其神力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶積佛報普明言：「善男子！西方度如恒河沙等國，有世界名娑婆，佛號釋迦牟尼，今現在欲為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。是其神力。」

是時普明菩薩白寶積佛言：「世尊！我今當往見釋迦牟尼佛禮拜供養，及見彼諸菩薩摩訶薩紹尊位者——皆得陀羅尼及諸三昧，於諸三昧而得自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時普明菩薩白寶積佛言：「世尊！我今當往見釋迦牟尼佛禮拜供養，及見彼諸菩薩摩訶薩紹尊位者——皆得陀羅尼及諸三昧，於諸三昧而得自在。」

佛告普明：「欲往隨意，宜知是時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普明：「欲往隨意，宜知是時。」

爾時，寶積佛以千葉金色蓮花與普明菩薩而告之曰：「善男子！汝以此花散釋迦牟尼佛上。生彼娑婆國中諸菩薩難勝難及，汝當一心以遊彼國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶積佛以千葉金色蓮花與普明菩薩而告之曰：「善男子！汝以此花散釋迦牟尼佛上。生彼娑婆國中諸菩薩難勝難及，汝當一心以遊彼國。」

爾時普明菩薩從寶積佛受千葉金色光明蓮花，與無數出家、在家菩薩及諸童男童女，俱共發引，皆供養恭敬尊重讚歎東方諸佛，持諸花香、瓔珞澤香、末香塗香、衣服幢蓋，向釋迦牟尼佛所。到已，頭面禮佛足一面立，白佛言：「世尊！寶積如來致問：『世尊！少惱少患、起居輕利、氣力安樂不？』又以此千葉金色蓮花供養世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普明菩薩從寶積佛受千葉金色光明蓮花，與無數出家、在家菩薩及諸童男童女，俱共發引，皆供養恭敬尊重讚歎東方諸佛，持諸花香、瓔珞澤香、末香塗香、衣服幢蓋，向釋迦牟尼佛所。到已，頭面禮佛足一面立，白佛言：「世尊！寶積如來致問：『世尊！少惱少患、起居輕利、氣力安樂不？』又以此千葉金色蓮花供養世尊。」

爾時釋迦牟尼佛受是千葉金色蓮花，以散東方如恒河沙等諸國土中。佛所散寶花滿東方如恒河沙等諸佛國土，一一花上皆有菩薩結跏趺坐說六波羅蜜，聞此法者必至阿耨多羅三藐三菩提。諸出家、在家菩薩及諸童男童女，頭面禮釋迦牟尼佛足，各以供養具供養恭敬尊重讚歎釋迦牟尼佛。是諸出家、在家菩薩及諸童男童女，各各以善根福德力故，得供養釋迦牟尼佛多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛受是千葉金色蓮花，以散東方如恒河沙等諸國土中。佛所散寶花滿東方如恒河沙等諸佛國土，一一花上皆有菩薩結跏趺坐說六波羅蜜，聞此法者必至阿耨多羅三藐三菩提。諸出家、在家菩薩及諸童男童女，頭面禮釋迦牟尼佛足，各以供養具供養恭敬尊重讚歎釋迦牟尼佛。是諸出家、在家菩薩及諸童男童女，各各以善根福德力故，得供養釋迦牟尼佛多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。

南方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名離一切憂，佛號無憂德，菩薩名離憂。西方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名滅惡，佛號寶山，菩薩名儀意。北方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名勝，佛號勝王，菩薩名德勝。下方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名善，佛號善德，菩薩名花上。上方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名喜，佛號喜德，菩薩名德喜。如是一切皆如東方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名離一切憂，佛號無憂德，菩薩名離憂。西方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名滅惡，佛號寶山，菩薩名儀意。北方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名勝，佛號勝王，菩薩名德勝。下方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名善，佛號善德，菩薩名花上。上方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名喜，佛號喜德，菩薩名德喜。如是一切皆如東方。

爾時，是三千大千國土皆成為寶花遍䨱，地懸繒幡蓋，香樹花樹皆悉莊嚴。譬如花積世界普花佛國，妙德菩薩、善住意菩薩及餘大威神諸菩薩皆在彼住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，是三千大千國土皆成為寶花遍䨱，地懸繒幡蓋，香樹花樹皆悉莊嚴。譬如花積世界普花佛國，妙德菩薩、善住意菩薩及餘大威神諸菩薩皆在彼住。

爾時，佛知一切世界，若天世界、若魔世界、若梵世界，若沙門、婆羅門及天，若犍闥婆、人、阿修羅等，及諸菩薩摩訶薩紹尊位者，一切皆集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛知一切世界，若天世界、若魔世界、若梵世界，若沙門、婆羅門及天，若犍闥婆、人、阿修羅等，及諸菩薩摩訶薩紹尊位者，一切皆集。

佛知眾會已集，佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩欲以一切種智知一切法，當習行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知眾會已集，佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩欲以一切種智知一切法，當習行般若波羅蜜。」

舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何欲以一切種智知一切法當習行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何欲以一切種智知一切法當習行般若波羅蜜？」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩以不住法住般若波羅蜜中，以無所捨法應具足檀那波羅蜜，施者、受者及財物不可得故；罪不罪不可得故，應具足尸羅波羅蜜；心不動故，應具足羼提波羅蜜；身心精進不懈怠故，應具足毘梨耶波羅蜜；不亂不味故，應具足禪那波羅蜜；於一切法不著故，應具足般若波羅蜜。菩薩摩訶薩以不住法住般若波羅蜜中，不生故，應具足四念處、四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空三昧、無相三昧、無作三昧，四禪、四無量心、四無色定、八背捨、八勝處、九次第定、十一切處，九相——脹相、壞相、血塗相、膿爛相、青相、噉相、散相、骨相、燒相，念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念入出息、念死，十想——無常想、苦想、無我想、食不淨想、一切世間不可樂想、死想、不淨想、斷想、離欲想、盡想，十一智——法智、比智、他心智、世智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、如實智，三三昧——有覺有觀三昧、無覺有觀三昧、無覺無觀三昧，三根——未知欲知根、知根、知已根。舍利弗！菩薩摩訶薩欲遍知佛十力、四無所畏、四無閡智、十八不共法、大慈大悲，當習行般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲具足道慧，當習行般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲以道慧具足道種慧，當習行般若波羅蜜。欲以道種慧具足一切智，當習行般若波羅蜜。欲以一切智具足一切種智，當習行般若波羅蜜。欲以一切種智斷煩惱習，當習行般若波羅蜜。舍利弗！菩薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩以不住法住般若波羅蜜中，以無所捨法應具足檀那波羅蜜，施者、受者及財物不可得故；罪不罪不可得故，應具足尸羅波羅蜜；心不動故，應具足羼提波羅蜜；身心精進不懈怠故，應具足毘梨耶波羅蜜；不亂不味故，應具足禪那波羅蜜；於一切法不著故，應具足般若波羅蜜。菩薩摩訶薩以不住法住般若波羅蜜中，不生故，應具足四念處、四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空三昧、無相三昧、無作三昧，四禪、四無量心、四無色定、八背捨、八勝處、九次第定、十一切處，九相——脹相、壞相、血塗相、膿爛相、青相、噉相、散相、骨相、燒相，念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念入出息、念死，十想——無常想、苦想、無我想、食不淨想、一切世間不可樂想、死想、不淨想、斷想、離欲想、盡想，十一智——法智、比智、他心智、世智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、如實智，三三昧——有覺有觀三昧、無覺有觀三昧、無覺無觀三昧，三根——未知欲知根、知根、知已根。舍利弗！菩薩摩訶薩欲遍知佛十力、四無所畏、四無閡智、十八不共法、大慈大悲，當習行般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲具足道慧，當習行般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲以道慧具足道種慧，當習行般若波羅蜜。欲以道種慧具足一切智，當習行般若波羅蜜。欲以一切智具足一切種智，當習行般若波羅蜜。欲以一切種智斷煩惱習，當習行般若波羅蜜。舍利弗！菩薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲上菩薩位，當學般若波羅蜜。欲過聲聞、辟支佛地住阿惟越致地，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲住六神通，當學般若波羅蜜。欲知一切眾生意所趣向，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞、辟支佛智慧，當學般若波羅蜜。欲得諸陀羅尼門諸三昧門，當學般若波羅蜜。一切求聲聞、辟支佛人布施時，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。一切求聲聞、辟支佛人持戒時，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。一切求聲聞、辟支佛人三昧、智慧、解脫、解脫知見，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。一切求聲聞、辟支佛人諸禪定解脫三昧，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩行少施、少戒、少忍、少進、少禪、少智，欲以方便力迴向故而得無量無邊功德者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲使世世身體與佛相似，欲具足三十二相、八十隨形好，當學般若波羅蜜。欲生菩薩家、欲得童真地、欲得不離諸佛者，當學般若波羅蜜。欲以諸善根供養諸佛，恭敬尊重讚歎隨意成就，當學般若波羅蜜。欲滿一切眾生所願，飲食、衣服、臥具、塗香、車乘、房舍、床榻、燈燭等，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲上菩薩位，當學般若波羅蜜。欲過聲聞、辟支佛地住阿惟越致地，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲住六神通，當學般若波羅蜜。欲知一切眾生意所趣向，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞、辟支佛智慧，當學般若波羅蜜。欲得諸陀羅尼門諸三昧門，當學般若波羅蜜。一切求聲聞、辟支佛人布施時，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。一切求聲聞、辟支佛人持戒時，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。一切求聲聞、辟支佛人三昧、智慧、解脫、解脫知見，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。一切求聲聞、辟支佛人諸禪定解脫三昧，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩行少施、少戒、少忍、少進、少禪、少智，欲以方便力迴向故而得無量無邊功德者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲使世世身體與佛相似，欲具足三十二相、八十隨形好，當學般若波羅蜜。欲生菩薩家、欲得童真地、欲得不離諸佛者，當學般若波羅蜜。欲以諸善根供養諸佛，恭敬尊重讚歎隨意成就，當學般若波羅蜜。欲滿一切眾生所願，飲食、衣服、臥具、塗香、車乘、房舍、床榻、燈燭等，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使如恒河沙等國土眾生，立於檀那波羅蜜，立於尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅蜜，當學般若波羅蜜。欲植一善根於佛福田中，至得阿耨多羅三藐三菩提不盡者，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使如恒河沙等國土眾生，立於檀那波羅蜜，立於尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅蜜，當學般若波羅蜜。欲植一善根於佛福田中，至得阿耨多羅三藐三菩提不盡者，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲令十方諸佛稱讚其名，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲令十方諸佛稱讚其名，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲一發意到十方如恒河沙等諸佛國土，當學般若波羅蜜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲一發意到十方如恒河沙等諸佛國土，當學般若波羅蜜

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲發一音使十方如恒河沙等諸佛國土聞聲，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲發一音使十方如恒河沙等諸佛國土聞聲，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩欲使諸佛國土不斷者，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩欲使諸佛國土不斷者，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲住內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、自相空、諸法空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲知諸法因緣、次第緣、緣緣、增上緣，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲住內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、自相空、諸法空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲知諸法因緣、次第緣、緣緣、增上緣，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲知諸法如、法性、實際，當學般若波羅蜜。舍利弗！菩薩摩訶薩應如是住般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲知諸法如、法性、實際，當學般若波羅蜜。舍利弗！菩薩摩訶薩應如是住般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲數知三千大千國土中大地諸山微塵，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩析一毛為百分，欲以一分毛盡舉三千大千國土中大海、江河、池泉諸水而不嬈水性，當學般若波羅蜜。三千大千國土中諸火一時皆然，譬如劫盡燒時，菩薩摩訶薩欲一吹令滅者，當學般若波羅蜜。三千大千國土中諸大風起，欲吹破三千大千國土及諸須彌山如摧腐草，菩薩摩訶薩欲以一指障其風力令不起者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲一結跏趺坐遍滿三千大千國土虛空，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲以一毛舉三千大千國土中諸須彌山王，擲過他方無量阿僧祇諸佛國土不嬈眾生，欲以一食供養十方各如恒河沙等諸佛及僧，當學般若波羅蜜。欲以一衣花香瓔珞、末香塗香燒香、燈燭幢幡花蓋等供養諸佛及僧，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲數知三千大千國土中大地諸山微塵，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩析一毛為百分，欲以一分毛盡舉三千大千國土中大海、江河、池泉諸水而不嬈水性，當學般若波羅蜜。三千大千國土中諸火一時皆然，譬如劫盡燒時，菩薩摩訶薩欲一吹令滅者，當學般若波羅蜜。三千大千國土中諸大風起，欲吹破三千大千國土及諸須彌山如摧腐草，菩薩摩訶薩欲以一指障其風力令不起者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲一結跏趺坐遍滿三千大千國土虛空，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲以一毛舉三千大千國土中諸須彌山王，擲過他方無量阿僧祇諸佛國土不嬈眾生，欲以一食供養十方各如恒河沙等諸佛及僧，當學般若波羅蜜。欲以一衣花香瓔珞、末香塗香燒香、燈燭幢幡花蓋等供養諸佛及僧，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使十方各如恒河沙等國土中眾生，悉具於戒、三昧、智慧、解脫、解脫知見，令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，乃至令得無餘涅槃，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使十方各如恒河沙等國土中眾生，悉具於戒、三昧、智慧、解脫、解脫知見，令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，乃至令得無餘涅槃，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜布施時，應如是分別：『如是布施得大果報，如是布施得生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，如是布施得生四天王天處、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，因是布施得入初禪、二禪、三禪、四禪、無邊空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處，因是布施得生八聖道分，因是布施能得須陀洹道乃至佛道，當學般若波羅蜜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜布施時，應如是分別：『如是布施得大果報，如是布施得生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，如是布施得生四天王天處、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，因是布施得入初禪、二禪、三禪、四禪、無邊空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處，因是布施得生八聖道分，因是布施能得須陀洹道乃至佛道，當學般若波羅蜜。』

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜布施時，以慧方便力故，能具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜布施時，以慧方便力故，能具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。」

舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何布施時以慧方便力故，具足檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何布施時以慧方便力故，具足檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜？」

佛告舍利弗：「施人、受人、財物不可得故，能具足檀那波羅蜜；罪、不罪不可得故，具足尸羅波羅蜜；心不動故，具足羼提波羅蜜；身心精進不懈怠故，具足毘梨耶波羅蜜；不亂不味故，具足禪那波羅蜜；知一切法不可得故，具足般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「施人、受人、財物不可得故，能具足檀那波羅蜜；罪、不罪不可得故，具足尸羅波羅蜜；心不動故，具足羼提波羅蜜；身心精進不懈怠故，具足毘梨耶波羅蜜；不亂不味故，具足禪那波羅蜜；知一切法不可得故，具足般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得過去未來現在諸佛功德，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得過去未來現在諸佛功德，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲到有為、無為法彼岸，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲知過去未來現在諸法如、法相、無生際者，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲到有為、無為法彼岸，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲知過去未來現在諸法如、法相、無生際者，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲在一切聲聞、辟支佛前，欲給侍諸佛，欲為諸佛內眷屬，欲得大眷屬，欲得菩薩眷屬，欲淨報大施，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲在一切聲聞、辟支佛前，欲給侍諸佛，欲為諸佛內眷屬，欲得大眷屬，欲得菩薩眷屬，欲淨報大施，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲不起慳心、破戒心、瞋恚心、懈怠心、亂心、癡心者，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲不起慳心、破戒心、瞋恚心、懈怠心、亂心、癡心者，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使一切眾生立於布施福處、持戒福處、修定福處、勸導福處，欲令眾生立於財福、法福者，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使一切眾生立於布施福處、持戒福處、修定福處、勸導福處，欲令眾生立於財福、法福者，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得五眼，當學般若波羅蜜。何等五眼？肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。菩薩摩訶薩欲以天眼見十方如恒河沙等國土中諸佛，欲以天耳聞十方諸佛所說法，欲知諸佛心，當學般若波羅蜜。欲聞十方諸佛所說法，聞已乃至阿耨多羅三藐三菩提不忘者，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得五眼，當學般若波羅蜜。何等五眼？肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。菩薩摩訶薩欲以天眼見十方如恒河沙等國土中諸佛，欲以天耳聞十方諸佛所說法，欲知諸佛心，當學般若波羅蜜。欲聞十方諸佛所說法，聞已乃至阿耨多羅三藐三菩提不忘者，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲見過去未來諸佛國土及見現在十方諸佛國土，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲見過去未來諸佛國土及見現在十方諸佛國土，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛所說十二部經——修多羅、祇夜、受記經、伽陀、憂陀那、因緣經、阿波陀那、如是語經、本生經、方廣經、未曾有經、論議經，諸聲聞等聞與不聞，盡欲誦受持者，當學般若波羅蜜。十方如恒河沙等世界中，諸佛所說法，已說、今說、當說，聞已欲一切信持自行亦為他人說，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛所說十二部經——修多羅、祇夜、受記經、伽陀、憂陀那、因緣經、阿波陀那、如是語經、本生經、方廣經、未曾有經、論議經，諸聲聞等聞與不聞，盡欲誦受持者，當學般若波羅蜜。十方如恒河沙等世界中，諸佛所說法，已說、今說、當說，聞已欲一切信持自行亦為他人說，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，過去諸佛已說、未來諸佛當說，欲聞，聞已自利亦利他人，當學般若波羅蜜。十方如恒河沙等諸世界中間闇處，日月所不照處，欲持光明普照者，當學般若波羅蜜。十方如恒河沙等世界中，無有佛名、法名、僧名，欲使一切眾生皆得正見聞三寶名者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲令十方如恒河沙等諸世界中眾生，以我力故，盲者得視、聾者得聽、狂者得念、裸者得衣、飢渴者得飽滿，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，過去諸佛已說、未來諸佛當說，欲聞，聞已自利亦利他人，當學般若波羅蜜。十方如恒河沙等諸世界中間闇處，日月所不照處，欲持光明普照者，當學般若波羅蜜。十方如恒河沙等世界中，無有佛名、法名、僧名，欲使一切眾生皆得正見聞三寶名者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲令十方如恒河沙等諸世界中眾生，以我力故，盲者得視、聾者得聽、狂者得念、裸者得衣、飢渴者得飽滿，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩若欲令十方如恒河沙等世界中眾生諸在三惡趣者，以我力故皆得人身，當學般若波羅蜜。欲令十方如恒河沙等世界中眾生，以我力故，立於戒、三昧、智慧、解脫、解脫知見，令得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提，當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩若欲令十方如恒河沙等世界中眾生諸在三惡趣者，以我力故皆得人身，當學般若波羅蜜。欲令十方如恒河沙等世界中眾生，以我力故，立於戒、三昧、智慧、解脫、解脫知見，令得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提，當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲學諸佛威儀者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得如象王視觀，當學般若波羅蜜。菩薩作是願：『使我行時離地四指、足不蹈地，我當共四天王天乃至阿迦尼吒天無量千萬億諸天眾，圍遶恭敬至菩提樹下。』當學般若波羅蜜。『我當於菩提樹下坐，四天王天乃至阿迦尼吒天，以天衣為座。』當學般若波羅蜜。『我得阿耨多羅三藐三菩提時，行住坐臥處欲使悉為金剛。』當學般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲學諸佛威儀者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得如象王視觀，當學般若波羅蜜。菩薩作是願：『使我行時離地四指、足不蹈地，我當共四天王天乃至阿迦尼吒天無量千萬億諸天眾，圍遶恭敬至菩提樹下。』當學般若波羅蜜。『我當於菩提樹下坐，四天王天乃至阿迦尼吒天，以天衣為座。』當學般若波羅蜜。『我得阿耨多羅三藐三菩提時，行住坐臥處欲使悉為金剛。』當學般若波羅蜜。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲出家日即成阿耨多羅三藐三菩提，即是日轉法輪，轉法輪時無量阿僧祇眾生遠塵離垢，諸法中得法眼淨，無量阿僧祇眾生一切法不受故，諸漏心得解脫，無量阿僧祇眾生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，當學般若波羅蜜。我得阿耨多羅三藐三菩提時，以無量阿僧祇聲聞為僧，我一說法時便於座上盡得阿羅漢，當學般若波羅蜜。我當以無量阿僧祇菩薩摩訶薩為僧，我一說法時無量阿僧祇菩薩皆得阿惟越致，欲得壽命無量光明具足，當學般若波羅蜜。我成阿耨多羅三藐三菩提時，世界中無婬欲、瞋恚、愚癡亦無三毒之名，一切眾生成就如是智慧善、施善、戒善、定善、梵行善不嬈眾生，當學般若波羅蜜。使我般涅槃後，法無滅盡亦無滅盡之名，當學般若波羅蜜。我得阿耨多羅三藐三菩提時，十方如恒河沙等世界中眾生聞我名者，必得阿耨多羅三藐三菩提。欲得如是等功德者，當學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲出家日即成阿耨多羅三藐三菩提，即是日轉法輪，轉法輪時無量阿僧祇眾生遠塵離垢，諸法中得法眼淨，無量阿僧祇眾生一切法不受故，諸漏心得解脫，無量阿僧祇眾生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，當學般若波羅蜜。我得阿耨多羅三藐三菩提時，以無量阿僧祇聲聞為僧，我一說法時便於座上盡得阿羅漢，當學般若波羅蜜。我當以無量阿僧祇菩薩摩訶薩為僧，我一說法時無量阿僧祇菩薩皆得阿惟越致，欲得壽命無量光明具足，當學般若波羅蜜。我成阿耨多羅三藐三菩提時，世界中無婬欲、瞋恚、愚癡亦無三毒之名，一切眾生成就如是智慧善、施善、戒善、定善、梵行善不嬈眾生，當學般若波羅蜜。使我般涅槃後，法無滅盡亦無滅盡之名，當學般若波羅蜜。我得阿耨多羅三藐三菩提時，十方如恒河沙等世界中眾生聞我名者，必得阿耨多羅三藐三菩提。欲得如是等功德者，當學般若波羅蜜。」

摩訶般若波羅蜜經奉鉢品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經奉鉢品第二

佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能作是功德，是時四天王皆大歡喜，意念言：『我等當以四鉢奉上菩薩，如前天王奉先佛鉢。』三十三天乃至他化自在天亦皆歡喜，意念言：『我等當給侍供養菩薩，減損阿修羅種，增益諸天眾。』三千大千國土四天王天乃至阿迦尼吒天皆大歡喜，意念言：『我等當請是菩薩轉法輪。』舍利弗！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜增益六波羅蜜時，諸善男子、善女人各各歡喜，念言：『我等當為是人作父母妻子、親族知識。』爾時四天王天乃至阿迦尼吒天皆大歡喜，各自念言：『我等當作方便，令是菩薩離於婬欲，從初發意常作童真，莫使與色欲共會，若受五欲障生梵天，何況阿耨多羅三藐三菩提。』以是故，舍利弗！菩薩摩訶薩斷婬欲出家者，應得阿耨多羅三藐三菩提非不斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能作是功德，是時四天王皆大歡喜，意念言：『我等當以四鉢奉上菩薩，如前天王奉先佛鉢。』三十三天乃至他化自在天亦皆歡喜，意念言：『我等當給侍供養菩薩，減損阿修羅種，增益諸天眾。』三千大千國土四天王天乃至阿迦尼吒天皆大歡喜，意念言：『我等當請是菩薩轉法輪。』舍利弗！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜增益六波羅蜜時，諸善男子、善女人各各歡喜，念言：『我等當為是人作父母妻子、親族知識。』爾時四天王天乃至阿迦尼吒天皆大歡喜，各自念言：『我等當作方便，令是菩薩離於婬欲，從初發意常作童真，莫使與色欲共會，若受五欲障生梵天，何況阿耨多羅三藐三菩提。』以是故，舍利弗！菩薩摩訶薩斷婬欲出家者，應得阿耨多羅三藐三菩提非不斷。」

舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩要當有父母妻子、親族知識耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩要當有父母妻子、親族知識耶？」

佛告舍利弗：「或有菩薩有父母妻子、親族知識。或有菩薩從初發心斷婬欲修童真行，乃至得阿耨多羅三藐三菩提不犯色欲。或有菩薩方便力故受五欲已，出家得阿耨多羅三藐三菩提。譬如幻師若幻弟子，善知幻法幻作五欲於中共相娛樂。於汝意云何，是人於此五欲頗有實受不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「或有菩薩有父母妻子、親族知識。或有菩薩從初發心斷婬欲修童真行，乃至得阿耨多羅三藐三菩提不犯色欲。或有菩薩方便力故受五欲已，出家得阿耨多羅三藐三菩提。譬如幻師若幻弟子，善知幻法幻作五欲於中共相娛樂。於汝意云何，是人於此五欲頗有實受不？」

舍利弗言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也，世尊！」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩以方便力故化作五欲，於中受樂成就眾生，亦復如是。是菩薩摩訶薩不染於欲，種種因緣毀呰五欲，欲為熾然、欲為穢惡、欲為毀壞、欲為如怨。是故，舍利弗！當知菩薩為眾生故受五欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩以方便力故化作五欲，於中受樂成就眾生，亦復如是。是菩薩摩訶薩不染於欲，種種因緣毀呰五欲，欲為熾然、欲為穢惡、欲為毀壞、欲為如怨。是故，舍利弗！當知菩薩為眾生故受五欲。」

舍利弗白佛言：「菩薩摩訶薩云何應行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「菩薩摩訶薩云何應行般若波羅蜜？」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見菩薩、不見菩薩字，不見般若波羅蜜，亦不見我行般若波羅蜜，亦不見我不行般若波羅蜜。何以故？菩薩、菩薩字性空，空中無色，無受想行識；離色亦無空，離受想行識亦無空。色即是空，空即是色；受想行識即是空，空即是識。何以故？舍利弗！但有名字故謂為菩提，但有名字故謂為菩薩，但有名字故謂為空。所以者何？諸法實性無生無滅、無垢無淨故。菩薩摩訶薩如是行，亦不見生亦不見滅，亦不見垢亦不見淨。何以故？名字是因緣和合作法，但分別憶想假名說。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見一切名字，不見故不著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見菩薩、不見菩薩字，不見般若波羅蜜，亦不見我行般若波羅蜜，亦不見我不行般若波羅蜜。何以故？菩薩、菩薩字性空，空中無色，無受想行識；離色亦無空，離受想行識亦無空。色即是空，空即是色；受想行識即是空，空即是識。何以故？舍利弗！但有名字故謂為菩提，但有名字故謂為菩薩，但有名字故謂為空。所以者何？諸法實性無生無滅、無垢無淨故。菩薩摩訶薩如是行，亦不見生亦不見滅，亦不見垢亦不見淨。何以故？名字是因緣和合作法，但分別憶想假名說。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見一切名字，不見故不著。」

摩訶般若波羅蜜經習應品第三(丹本名為習相應品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜經習應品第三(丹本名為習相應品)

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應如是思惟：『菩薩但有名字，佛亦但有字，般若波羅蜜亦但有字，色但有字，受想行識亦但有字。』舍利弗！如我但有字，一切我常不可得。眾生、壽者、命者、生者、養育眾數人者，作者、使作者，起者、使起者，受者、使受者，知者、見者，是一切皆不可得。不可得空故，但以名字說。菩薩摩訶薩亦如是行般若波羅蜜，不見我、不見眾生，乃至不見知者、見者，所說名字亦不可見。菩薩摩訶薩作如是行般若波羅蜜，除佛智慧，過一切聲聞、辟支佛上，用不可得空故。所以者何？是菩薩摩訶薩諸名字法、名字所著處，亦不可得故。舍利弗！菩薩摩訶薩能如是行，為行般若波羅蜜。譬如滿閻浮提竹麻稻茅，諸比丘其數如是，智慧如舍利弗、目揵連等，欲比菩薩行般若波羅蜜智慧，百分不及一，千分百千億分乃至算數、譬喻所不能及。何以故？菩薩摩訶薩用智慧度脫一切眾生故。舍利弗！置滿閻浮提如舍利弗、目揵連等。若滿三千大千國土如舍利弗、目揵連等，復置是事。若滿十方如恒河沙等國土如舍利弗、目揵連等智慧，欲比菩薩行般若波羅蜜智慧，百分不及一，千分百千億分乃至算數、譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應如是思惟：『菩薩但有名字，佛亦但有字，般若波羅蜜亦但有字，色但有字，受想行識亦但有字。』舍利弗！如我但有字，一切我常不可得。眾生、壽者、命者、生者、養育眾數人者，作者、使作者，起者、使起者，受者、使受者，知者、見者，是一切皆不可得。不可得空故，但以名字說。菩薩摩訶薩亦如是行般若波羅蜜，不見我、不見眾生，乃至不見知者、見者，所說名字亦不可見。菩薩摩訶薩作如是行般若波羅蜜，除佛智慧，過一切聲聞、辟支佛上，用不可得空故。所以者何？是菩薩摩訶薩諸名字法、名字所著處，亦不可得故。舍利弗！菩薩摩訶薩能如是行，為行般若波羅蜜。譬如滿閻浮提竹麻稻茅，諸比丘其數如是，智慧如舍利弗、目揵連等，欲比菩薩行般若波羅蜜智慧，百分不及一，千分百千億分乃至算數、譬喻所不能及。何以故？菩薩摩訶薩用智慧度脫一切眾生故。舍利弗！置滿閻浮提如舍利弗、目揵連等。若滿三千大千國土如舍利弗、目揵連等，復置是事。若滿十方如恒河沙等國土如舍利弗、目揵連等智慧，欲比菩薩行般若波羅蜜智慧，百分不及一，千分百千億分乃至算數、譬喻所不能及。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日修智慧，出過一切聲聞、辟支佛上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日修智慧，出過一切聲聞、辟支佛上。」

舍利弗白佛言：「世尊！聲聞所有智慧，若須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛智慧、佛智慧，是諸眾智無有差別，不相違背無生性空。若法不相違背無生性空，是法無有別異。云何世尊言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日修智慧出過聲聞、辟支佛上？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！聲聞所有智慧，若須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛智慧、佛智慧，是諸眾智無有差別，不相違背無生性空。若法不相違背無生性空，是法無有別異。云何世尊言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日修智慧出過聲聞、辟支佛上？」

佛告舍利弗：「於汝意云何？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日修智慧，心念：『我行道慧益一切眾生，當以一切種智知一切法，度一切眾生。』諸聲聞、辟支佛智慧，為有是事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「於汝意云何？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日修智慧，心念：『我行道慧益一切眾生，當以一切種智知一切法，度一切眾生。』諸聲聞、辟支佛智慧，為有是事不？」

舍利弗言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也，世尊！」

「舍利弗！於汝意云何？諸聲聞、辟支佛頗有是念：『我等當得阿耨多羅三藐三菩提，度一切眾生，令得無餘涅槃不？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！於汝意云何？諸聲聞、辟支佛頗有是念：『我等當得阿耨多羅三藐三菩提，度一切眾生，令得無餘涅槃不？』」

舍利弗言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也，世尊！」

佛告舍利弗：「以是因緣故，當知諸聲聞、辟支佛智慧，欲比菩薩摩訶薩智慧，百分不及一，千分百千億分乃至算數、譬喻所不能及。舍利弗！於汝意云何？諸聲聞、辟支佛頗有是念：『我行六波羅蜜成就眾生、莊嚴國土，具佛十力、四無所畏、四無閡智、十八不共法，度脫無量阿僧祇眾生，令得涅槃不？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「以是因緣故，當知諸聲聞、辟支佛智慧，欲比菩薩摩訶薩智慧，百分不及一，千分百千億分乃至算數、譬喻所不能及。舍利弗！於汝意云何？諸聲聞、辟支佛頗有是念：『我行六波羅蜜成就眾生、莊嚴國土，具佛十力、四無所畏、四無閡智、十八不共法，度脫無量阿僧祇眾生，令得涅槃不？』」

舍利弗言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也，世尊！」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩能作是念：『我當行六波羅蜜乃至十八不共法，成阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量阿僧祇眾生令得涅槃。』譬如螢火蟲不作是念：『我力能照閻浮提普令大明。』諸阿羅漢、辟支佛亦如是，不作是念：『我等行六波羅蜜乃至十八不共法，得阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量阿僧祇眾生令得涅槃。』舍利弗！譬如日出時，光明遍照，閻浮提無不蒙明者。菩薩摩訶薩亦如是。行六波羅蜜乃至十八不共法，得阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量阿僧祇眾生令得涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩能作是念：『我當行六波羅蜜乃至十八不共法，成阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量阿僧祇眾生令得涅槃。』譬如螢火蟲不作是念：『我力能照閻浮提普令大明。』諸阿羅漢、辟支佛亦如是，不作是念：『我等行六波羅蜜乃至十八不共法，得阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量阿僧祇眾生令得涅槃。』舍利弗！譬如日出時，光明遍照，閻浮提無不蒙明者。菩薩摩訶薩亦如是。行六波羅蜜乃至十八不共法，得阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量阿僧祇眾生令得涅槃。」

舍利弗白佛言：「云何菩薩摩訶薩過聲聞、辟支佛地，住阿惟越致地，淨於佛道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「云何菩薩摩訶薩過聲聞、辟支佛地，住阿惟越致地，淨於佛道？」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜，住空、無相、無作法，能過一切聲聞、辟支佛地，住阿惟越致地，淨於佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜，住空、無相、無作法，能過一切聲聞、辟支佛地，住阿惟越致地，淨於佛道。」

舍利弗白佛言：「菩薩摩訶薩住何等地，能為諸聲聞、辟支佛作福田？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「菩薩摩訶薩住何等地，能為諸聲聞、辟支佛作福田？」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜，乃至坐道場，於其中間常為諸聲聞、辟支佛作福田。何以故？以有菩薩摩訶薩因緣故，世間諸善法生。何等是善法？所謂十善道、五戒、八分成就齋，四禪、四無量心、四無色定，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，盡現於世。以菩薩因緣故，六波羅蜜、十八空，佛十力、四無所畏、四無閡智、十八不共法、大慈大悲、一切種智，盡現於世。以菩薩因緣故，有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天乃至非有想非無想天，皆現於世。以菩薩因緣故，有須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、佛，皆現於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜，乃至坐道場，於其中間常為諸聲聞、辟支佛作福田。何以故？以有菩薩摩訶薩因緣故，世間諸善法生。何等是善法？所謂十善道、五戒、八分成就齋，四禪、四無量心、四無色定，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，盡現於世。以菩薩因緣故，六波羅蜜、十八空，佛十力、四無所畏、四無閡智、十八不共法、大慈大悲、一切種智，盡現於世。以菩薩因緣故，有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天乃至非有想非無想天，皆現於世。以菩薩因緣故，有須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、佛，皆現於世。」

舍利弗白佛言：「菩薩摩訶薩淨畢施福不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「菩薩摩訶薩淨畢施福不？」

佛言：「不也。何以故？本已淨畢故。舍利弗！菩薩摩訶薩為大施主。施何等？施諸善法。何等善法？十善道、五戒乃至十八不共法、一切種智，以是施與。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。何以故？本已淨畢故。舍利弗！菩薩摩訶薩為大施主。施何等？施諸善法。何等善法？十善道、五戒乃至十八不共法、一切種智，以是施與。」

舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何習應般若波羅蜜與般若波羅蜜相應？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何習應般若波羅蜜與般若波羅蜜相應？」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩習應色空，是名與般若波羅蜜相應。習應受想行識空，是名與般若波羅蜜相應。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩習應眼空，是名與般若波羅蜜相應。習應耳鼻舌身心空，是名與般若波羅蜜相應。習應色空，是名與般若波羅蜜相應。習應聲香味觸法空，是名與般若波羅蜜相應。習應眼界空、色界空、眼識界空，是名與般若波羅蜜相應。習應耳聲識、鼻香識、舌味識、身觸識、意法識界空，是名與般若波羅蜜相應。習應苦空，是名與般若波羅蜜相應。習應集滅道空，是名與般若波羅蜜相應。習應無明空，是名與般若波羅蜜相應。習應行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死空，是名與般若波羅蜜相應。習應一切諸法空，若有為、若無為，是名與般若波羅蜜相應。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩習應性空，是名與般若波羅蜜相應。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜習應七空，所謂性空、自相空、諸法空、無所得空、無法空、有法空、無法有法空，是名與般若波羅蜜相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩習應色空，是名與般若波羅蜜相應。習應受想行識空，是名與般若波羅蜜相應。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩習應眼空，是名與般若波羅蜜相應。習應耳鼻舌身心空，是名與般若波羅蜜相應。習應色空，是名與般若波羅蜜相應。習應聲香味觸法空，是名與般若波羅蜜相應。習應眼界空、色界空、眼識界空，是名與般若波羅蜜相應。習應耳聲識、鼻香識、舌味識、身觸識、意法識界空，是名與般若波羅蜜相應。習應苦空，是名與般若波羅蜜相應。習應集滅道空，是名與般若波羅蜜相應。習應無明空，是名與般若波羅蜜相應。習應行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死空，是名與般若波羅蜜相應。習應一切諸法空，若有為、若無為，是名與般若波羅蜜相應。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩習應性空，是名與般若波羅蜜相應。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜習應七空，所謂性空、自相空、諸法空、無所得空、無法空、有法空、無法有法空，是名與般若波羅蜜相應。」

佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩習應七空時，不見色若相應若不相應，不見受想行識若相應若不相應，不見色若生相若滅相，不見受想行識若生相若滅相，不見色若垢相若淨相，不見受想行識若垢相若淨相，不見色與受合，不見受與想合，不見想與行合，不見行與識合。何以故？無有法與法合者，其性空故。舍利弗！色空中無有色，受想行識空中無有識。舍利弗！色空故無惱壞相，受空故無受相，想空故無知相，行空故無作相，識空故無覺相。何以故？舍利弗！非色異空、非空異色，色即是空、空即是色，受想行識亦如是。舍利弗！是諸法空相，不生不滅、不垢不淨、不增不減。是空法非過去、非未來、非現在，是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界乃至無意識界，亦無無明亦無無明盡，乃至亦無老死亦無老死盡，無苦集滅道，亦無智亦無得，亦無須陀洹無須陀洹果，無斯陀含無斯陀含果，無阿那含無阿那含果，無阿羅漢無阿羅漢果，無辟支佛無辟支佛道，無佛亦無佛道。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。舍利弗！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見般若波羅蜜若相應若不相應，不見檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜若相應若不相應，亦不見色若相應若不相應，不見受想行識若相應若不相應，不見眼乃至意、色乃至法，眼色識界乃至意法識界若相應若不相應，不見四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智若相應若不相應。如是，舍利弗！當知菩薩摩訶薩與般若波羅蜜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩習應七空時，不見色若相應若不相應，不見受想行識若相應若不相應，不見色若生相若滅相，不見受想行識若生相若滅相，不見色若垢相若淨相，不見受想行識若垢相若淨相，不見色與受合，不見受與想合，不見想與行合，不見行與識合。何以故？無有法與法合者，其性空故。舍利弗！色空中無有色，受想行識空中無有識。舍利弗！色空故無惱壞相，受空故無受相，想空故無知相，行空故無作相，識空故無覺相。何以故？舍利弗！非色異空、非空異色，色即是空、空即是色，受想行識亦如是。舍利弗！是諸法空相，不生不滅、不垢不淨、不增不減。是空法非過去、非未來、非現在，是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界乃至無意識界，亦無無明亦無無明盡，乃至亦無老死亦無老死盡，無苦集滅道，亦無智亦無得，亦無須陀洹無須陀洹果，無斯陀含無斯陀含果，無阿那含無阿那含果，無阿羅漢無阿羅漢果，無辟支佛無辟支佛道，無佛亦無佛道。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。舍利弗！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見般若波羅蜜若相應若不相應，不見檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜若相應若不相應，亦不見色若相應若不相應，不見受想行識若相應若不相應，不見眼乃至意、色乃至法，眼色識界乃至意法識界若相應若不相應，不見四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智若相應若不相應。如是，舍利弗！當知菩薩摩訶薩與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，空不與空合，無相不與無相合，無作不與無作合。何以故？空、無相、無作無有合與不合。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，空不與空合，無相不與無相合，無作不與無作合。何以故？空、無相、無作無有合與不合。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，入諸法自相空，入已，色不作合不作不合，受想行識不作合不作不合，色不與前際合。何以故？不見前際故。色不與後際合。何以故？不見後際故。色不與現在合。何以故？不見現在故。受想行識亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，入諸法自相空，入已，色不作合不作不合，受想行識不作合不作不合，色不與前際合。何以故？不見前際故。色不與後際合。何以故？不見後際故。色不與現在合。何以故？不見現在故。受想行識亦如是。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，前際不與後際合，後際不與前際合，現在不與前際後際合，前際後際亦不與現在合，三際名空故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應者，是名與般若波羅蜜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，前際不與後際合，後際不與前際合，現在不與前際後際合，前際後際亦不與現在合，三際名空故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應者，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，薩婆若不與過去世合。何以故？過去世不可見，何況薩婆若與過去世合。薩婆若不與未來世合。何以故？未來世不可見，何況薩婆若與未來世合。薩婆若不與現在世合。何以故？現在世不可見，何況薩婆若與現在世合。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，薩婆若不與過去世合。何以故？過去世不可見，何況薩婆若與過去世合。薩婆若不與未來世合。何以故？未來世不可見，何況薩婆若與未來世合。薩婆若不與現在世合。何以故？現在世不可見，何況薩婆若與現在世合。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，色不與薩婆若合，色不可見故。受想行識亦如是。眼不與薩婆若合，眼不可見故。耳鼻舌身意亦如是。色不與薩婆若合，色不可見故。聲香味觸法亦如是。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，色不與薩婆若合，色不可見故。受想行識亦如是。眼不與薩婆若合，眼不可見故。耳鼻舌身意亦如是。色不與薩婆若合，色不可見故。聲香味觸法亦如是。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，檀那波羅蜜不與薩婆若合，檀那波羅蜜不可見故。乃至般若波羅蜜亦如是。四念處不與薩婆若合，四念處不可見故。乃至八聖道分亦如是。佛十力乃至十八不共法不與薩婆若合，佛十力乃至十八不共法不可見故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，檀那波羅蜜不與薩婆若合，檀那波羅蜜不可見故。乃至般若波羅蜜亦如是。四念處不與薩婆若合，四念處不可見故。乃至八聖道分亦如是。佛十力乃至十八不共法不與薩婆若合，佛十力乃至十八不共法不可見故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，佛不與薩婆若合，薩婆若不與佛合。菩提不與薩婆若合，薩婆若不與菩提合。何以故？佛即是薩婆若，薩婆若即是佛。菩提即是薩婆若，薩婆若即是菩提。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是習應，是名與般若波羅蜜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，佛不與薩婆若合，薩婆若不與佛合。菩提不與薩婆若合，薩婆若不與菩提合。何以故？佛即是薩婆若，薩婆若即是佛。菩提即是薩婆若，薩婆若即是菩提。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是習應，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不習色有不習色無，受想行識亦如是。不習色有常不習色無常，受想行識亦如是。不習色苦不習色樂，受想行識亦如是。不習色我不習色非我，受想行識亦如是。不習色寂滅不習色不寂滅，受想行識亦如是。不習色空不習色非空，受想行識亦如是。不習色有相不習色無相，受想行識亦如是。不習色有作不習色無作，受想行識亦如是。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不作是念：『我行般若波羅蜜、不行般若波羅蜜、非行非不行般若波羅蜜。』舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不習色有不習色無，受想行識亦如是。不習色有常不習色無常，受想行識亦如是。不習色苦不習色樂，受想行識亦如是。不習色我不習色非我，受想行識亦如是。不習色寂滅不習色不寂滅，受想行識亦如是。不習色空不習色非空，受想行識亦如是。不習色有相不習色無相，受想行識亦如是。不習色有作不習色無作，受想行識亦如是。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不作是念：『我行般若波羅蜜、不行般若波羅蜜、非行非不行般若波羅蜜。』舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩不為般若波羅蜜故行般若波羅蜜，不為檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜故行般若波羅蜜，不為阿惟越致地故行般若波羅蜜，不為成就眾生故行般若波羅蜜，不為淨佛國土故行般若波羅蜜，不為佛十力、四無所畏、四無閡智、十八不共法故行般若波羅蜜，不為內空故行般若波羅蜜，不為外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、諸法空、自相空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空故行般若波羅蜜，不為如、法性、實際故行般若波羅蜜。何以故？是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不壞諸法相故。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩不為般若波羅蜜故行般若波羅蜜，不為檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜故行般若波羅蜜，不為阿惟越致地故行般若波羅蜜，不為成就眾生故行般若波羅蜜，不為淨佛國土故行般若波羅蜜，不為佛十力、四無所畏、四無閡智、十八不共法故行般若波羅蜜，不為內空故行般若波羅蜜，不為外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、諸法空、自相空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空故行般若波羅蜜，不為如、法性、實際故行般若波羅蜜。何以故？是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不壞諸法相故。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不為如意神通故行般若波羅蜜，不為天耳故、不為他心智故、不為宿命智故、不為天眼故、不為漏盡神通故行般若波羅蜜。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，尚不見般若波羅蜜，何況見菩薩神通。舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，是名與般若波羅蜜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不為如意神通故行般若波羅蜜，不為天耳故、不為他心智故、不為宿命智故、不為天眼故、不為漏盡神通故行般若波羅蜜。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，尚不見般若波羅蜜，何況見菩薩神通。舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我以如意神通飛到東方，供養恭敬如恒河沙等諸佛。』南西北方四維上下亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我以如意神通飛到東方，供養恭敬如恒河沙等諸佛。』南西北方四維上下亦如是。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我以天耳聞十方諸佛所說法。』不作是念：『我以他心智知十方眾生心所念。』不作是念：『我以宿命通知十方眾生宿命所作。』不作是念：『我以天眼見十方眾生死此生彼。』舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，是名與般若波羅蜜相應，亦能度無量阿僧祇眾生。舍利弗！菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜，惡魔不能得其便，世間眾事所欲隨意，十方各如恒河沙等諸佛皆悉擁護是菩薩，令不墮聲聞、辟支佛地。四天王天乃至阿迦尼吒天皆亦擁護是菩薩，不令有閡。是菩薩所有重罪現世輕受。何以故？是菩薩摩訶薩用普慈加眾生故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，是名與般若波羅蜜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我以天耳聞十方諸佛所說法。』不作是念：『我以他心智知十方眾生心所念。』不作是念：『我以宿命通知十方眾生宿命所作。』不作是念：『我以天眼見十方眾生死此生彼。』舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，是名與般若波羅蜜相應，亦能度無量阿僧祇眾生。舍利弗！菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜，惡魔不能得其便，世間眾事所欲隨意，十方各如恒河沙等諸佛皆悉擁護是菩薩，令不墮聲聞、辟支佛地。四天王天乃至阿迦尼吒天皆亦擁護是菩薩，不令有閡。是菩薩所有重罪現世輕受。何以故？是菩薩摩訶薩用普慈加眾生故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，疾得諸陀羅尼門、諸三昧門，所生處常值諸佛，乃至阿耨多羅三藐三菩提初不離見佛。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，疾得諸陀羅尼門、諸三昧門，所生處常值諸佛，乃至阿耨多羅三藐三菩提初不離見佛。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『有法與法若合若不合、若等若不等。』何以故？是菩薩摩訶薩不見是法與餘法若合若不合、若等若不等。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『有法與法若合若不合、若等若不等。』何以故？是菩薩摩訶薩不見是法與餘法若合若不合、若等若不等。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我當疾得法性若不得。』何以故？法性非得相故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我當疾得法性若不得。』何以故？法性非得相故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見有法出法性者。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見有法出法性者。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『法性分別諸法。』如是習應，是名與般若波羅蜜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『法性分別諸法。』如是習應，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『是法能得法性若不得。』何以故？是菩薩不見用是法能得法性若不得。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『是法能得法性若不得。』何以故？是菩薩不見用是法能得法性若不得。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，法性不與空合，空不與法性合。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，法性不與空合，空不與法性合。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。

「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，眼界不與空合、空不與眼界合，色界不與空合、空不與色界合，眼識界不與空合、空不與眼識界合，乃至意界不與空合、空不與意界合，法界不與空合、空不與法界合，意識界不與空合、空不與意識界合。是故，舍利弗！是空相應名為第一相應。舍利弗！空行菩薩摩訶薩不墮聲聞、辟支佛地，能淨佛土、成就眾生，疾得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！諸相應中般若波羅蜜相應為最第一，最尊最勝最妙，為無有上。何以故？是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜相應，所謂空、無相、無作故，當知是菩薩如受記無異、若近受記。舍利弗！菩薩摩訶薩如是相應者，能為無量阿僧祇眾生作益厚。是菩薩摩訶薩亦不作是念：『我與般若波羅蜜相應，諸佛當授我記，我當近受記，我當淨佛土，我得阿耨多羅三藐三菩提當轉法輪。』何以故？是菩薩摩訶薩不見有法出法性者，亦不見有法行般若波羅蜜，亦不見有法諸佛授記，亦不見有法得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不生我相、眾生相乃至知者、見者相。何以故？眾生畢竟不生不滅故，眾生無有生無有滅。若法無有生相、無有滅相，云何有法當行般若波羅蜜？如是，舍利弗！菩薩摩訶薩不見眾生故，為行般若波羅蜜。眾生不受故、眾生空故、眾生不可得故、眾生離故，為行般若波羅蜜。舍利弗！菩薩摩訶薩於諸相應中為最第一相應，所謂空相應，是空相應勝餘相應。菩薩摩訶薩如是習空，能生大慈大悲。菩薩摩訶薩如是習相應，不生慳心、不生犯戒心、不生瞋心、不生懈怠心、不生亂心、不生無智心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，眼界不與空合、空不與眼界合，色界不與空合、空不與色界合，眼識界不與空合、空不與眼識界合，乃至意界不與空合、空不與意界合，法界不與空合、空不與法界合，意識界不與空合、空不與意識界合。是故，舍利弗！是空相應名為第一相應。舍利弗！空行菩薩摩訶薩不墮聲聞、辟支佛地，能淨佛土、成就眾生，疾得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！諸相應中般若波羅蜜相應為最第一，最尊最勝最妙，為無有上。何以故？是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜相應，所謂空、無相、無作故，當知是菩薩如受記無異、若近受記。舍利弗！菩薩摩訶薩如是相應者，能為無量阿僧祇眾生作益厚。是菩薩摩訶薩亦不作是念：『我與般若波羅蜜相應，諸佛當授我記，我當近受記，我當淨佛土，我得阿耨多羅三藐三菩提當轉法輪。』何以故？是菩薩摩訶薩不見有法出法性者，亦不見有法行般若波羅蜜，亦不見有法諸佛授記，亦不見有法得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不生我相、眾生相乃至知者、見者相。何以故？眾生畢竟不生不滅故，眾生無有生無有滅。若法無有生相、無有滅相，云何有法當行般若波羅蜜？如是，舍利弗！菩薩摩訶薩不見眾生故，為行般若波羅蜜。眾生不受故、眾生空故、眾生不可得故、眾生離故，為行般若波羅蜜。舍利弗！菩薩摩訶薩於諸相應中為最第一相應，所謂空相應，是空相應勝餘相應。菩薩摩訶薩如是習空，能生大慈大悲。菩薩摩訶薩如是習相應，不生慳心、不生犯戒心、不生瞋心、不生懈怠心、不生亂心、不生無智心。」