摩訶般若波羅蜜經
後秦 鳩摩羅什譯27卷CBETA T0223大于一万字 48 h
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第 1 卷
摩訶般若波羅蜜經卷第一
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後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
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序品第一
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如是我聞：
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一時佛住王舍城耆闍崛山中，共摩訶比丘僧大數五千分，皆是阿羅漢——諸漏已盡無復煩惱，心得好解脫、慧得好解脫，其心調柔軟摩訶那伽，所作已辦，棄擔能擔逮得己利，盡諸有結，正智已得解脫——唯阿難在學地得須陀洹。復有五百比丘尼、優婆塞、優婆夷等，皆得聖諦。復有菩薩摩訶薩——皆得陀羅尼及諸三昧行，空、無相、無作，已得等忍、得無閡陀羅尼，悉是五通，言必信受無復懈怠，已捨利養名聞，說法無所悕望，度深法忍得無畏力，過諸魔事，一切業障悉得解脫。巧說因緣法。從阿僧祇劫以來發大誓願，顏色和悅，常先問訊，所語不麁，於大眾中而無所畏。無數億劫說法巧出，解了諸法如幻、如焰、如水中月、如虛空、如響、如揵闥婆城、如夢、如影、如鏡中像、如化，得無閡無所畏。悉知眾生心行所趣，以微妙慧而度脫之。意無罣閡，大忍成就，如實巧度。願受無量諸佛國土，念無量國土諸佛三昧常現在前，能請無量諸佛。能斷種種見纏及諸煩惱，遊戲出生百千三昧——諸菩薩如是等種種無量功德成就，其名曰颰陀婆羅菩薩、罽那伽羅菩薩、導師菩薩、那羅達菩薩、星得菩薩、水天菩薩、主天菩薩、大意菩薩、益意菩薩、增意菩薩、不虛見菩薩、善進菩薩、勢勝菩薩、常懃菩薩、不捨精進菩薩、日藏菩薩、不缺意菩薩、觀世音菩薩、文殊師利菩薩、執寶印菩薩、常舉手菩薩、彌勒菩薩，如是等無量百千萬億那由他諸菩薩摩訶薩。一切菩薩皆是補處，紹尊位者。
一時佛住王舍城耆闍崛山中，共摩訶比丘僧大數五千分，皆是阿羅漢——諸漏已盡無復煩惱，心得好解脫、慧得好解脫，其心調柔軟摩訶那伽，所作已辦，棄擔能擔逮得己利，盡諸有結，正智已得解脫——唯阿難在學地得須陀洹。復有五百比丘尼、優婆塞、優婆夷等，皆得聖諦。復有菩薩摩訶薩——皆得陀羅尼及諸三昧行，空、無相、無作，已得等忍、得無閡陀羅尼，悉是五通，言必信受無復懈怠，已捨利養名聞，說法無所悕望，度深法忍得無畏力，過諸魔事，一切業障悉得解脫。巧說因緣法。從阿僧祇劫以來發大誓願，顏色和悅，常先問訊，所語不麁，於大眾中而無所畏。無數億劫說法巧出，解了諸法如幻、如焰、如水中月、如虛空、如響、如揵闥婆城、如夢、如影、如鏡中像、如化，得無閡無所畏。悉知眾生心行所趣，以微妙慧而度脫之。意無罣閡，大忍成就，如實巧度。願受無量諸佛國土，念無量國土諸佛三昧常現在前，能請無量諸佛。能斷種種見纏及諸煩惱，遊戲出生百千三昧——諸菩薩如是等種種無量功德成就，其名曰颰陀婆羅菩薩、罽那伽羅菩薩、導師菩薩、那羅達菩薩、星得菩薩、水天菩薩、主天菩薩、大意菩薩、益意菩薩、增意菩薩、不虛見菩薩、善進菩薩、勢勝菩薩、常懃菩薩、不捨精進菩薩、日藏菩薩、不缺意菩薩、觀世音菩薩、文殊師利菩薩、執寶印菩薩、常舉手菩薩、彌勒菩薩，如是等無量百千萬億那由他諸菩薩摩訶薩。一切菩薩皆是補處，紹尊位者。
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爾時世尊自敷師子座，結跏趺坐，直身繫念在前，入三昧王三昧，一切三昧悉入其中。是時世尊從三昧安詳而起，以天眼觀視世界，舉身微笑，從足下千輻相輪中放六百萬億光明，足十指、兩踝、兩𨄔、兩膝、兩髀、腰脊腹脇背臍、心胸德字、肩臂手十指、項、口四十齒、鼻兩孔、兩眼、兩耳、白毫相、肉髻，各各放六百萬億光明。從是諸光出大光明，遍照三千大千國土；從三千大千國土，遍照東方如恒河沙等諸佛國土，南西北方四維上下亦復如是。若有眾生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。光明出過東方如恒河沙等諸佛國土，南西北方四維上下亦復如是。
爾時世尊自敷師子座，結跏趺坐，直身繫念在前，入三昧王三昧，一切三昧悉入其中。是時世尊從三昧安詳而起，以天眼觀視世界，舉身微笑，從足下千輻相輪中放六百萬億光明，足十指、兩踝、兩𨄔、兩膝、兩髀、腰脊腹脇背臍、心胸德字、肩臂手十指、項、口四十齒、鼻兩孔、兩眼、兩耳、白毫相、肉髻，各各放六百萬億光明。從是諸光出大光明，遍照三千大千國土；從三千大千國土，遍照東方如恒河沙等諸佛國土，南西北方四維上下亦復如是。若有眾生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。光明出過東方如恒河沙等諸佛國土，南西北方四維上下亦復如是。
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爾時世尊舉身毛孔皆亦微笑而放諸光，遍照三千大千國土，復至十方如恒河沙等諸佛國土。若有眾生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊以常光明遍照三千大千國土，亦至東方如恒河沙等諸佛國土，乃至十方亦復如是。若有眾生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。
爾時世尊舉身毛孔皆亦微笑而放諸光，遍照三千大千國土，復至十方如恒河沙等諸佛國土。若有眾生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊以常光明遍照三千大千國土，亦至東方如恒河沙等諸佛國土，乃至十方亦復如是。若有眾生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。
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爾時世尊出廣長舌相，遍覆三千大千國土。熈怡微笑，從其舌根放無量千萬億光，是一一光化成千葉金色寶花。是諸花上皆有化佛，結跏趺坐說六波羅蜜。眾生聞者必得阿耨多羅三藐三菩提。復至十方如恒河沙等諸佛國土皆亦如是。
爾時世尊出廣長舌相，遍覆三千大千國土。熈怡微笑，從其舌根放無量千萬億光，是一一光化成千葉金色寶花。是諸花上皆有化佛，結跏趺坐說六波羅蜜。眾生聞者必得阿耨多羅三藐三菩提。復至十方如恒河沙等諸佛國土皆亦如是。
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爾時世尊故在師子座入師子遊戲三昧，以神通力感動三千大千國土六種震動，東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、邊踊中沒、中踊邊沒，地皆柔軟，令眾生和悅。是三千大千國土中地獄、餓鬼、畜生及八難處，即時解脫得生天上。從四天王天處乃至他化自在天處，是諸天人自識宿命，皆大歡喜來詣佛所。頭面禮佛足却住一面。如是十方如恒河沙等國土地皆六種震動，一切地獄、餓鬼、畜生及八難處即時解脫，得生天上齊第六天。爾時三千大千國土，眾生盲者得視，聾者得聽，瘂者能言，狂者得正，亂者得定，裸者得衣，飢渴者得飽滿，病者得愈，形殘者得具足。一切眾生皆得等心，相視如父如母如兄如弟如姊如妹，亦如親族及善知識。是時眾生等行十善業道、淨修梵行，無諸瑕穢，恬然快樂，譬如比丘入第三禪皆得好慧，持戒自守不嬈眾生。
爾時世尊故在師子座入師子遊戲三昧，以神通力感動三千大千國土六種震動，東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、邊踊中沒、中踊邊沒，地皆柔軟，令眾生和悅。是三千大千國土中地獄、餓鬼、畜生及八難處，即時解脫得生天上。從四天王天處乃至他化自在天處，是諸天人自識宿命，皆大歡喜來詣佛所。頭面禮佛足却住一面。如是十方如恒河沙等國土地皆六種震動，一切地獄、餓鬼、畜生及八難處即時解脫，得生天上齊第六天。爾時三千大千國土，眾生盲者得視，聾者得聽，瘂者能言，狂者得正，亂者得定，裸者得衣，飢渴者得飽滿，病者得愈，形殘者得具足。一切眾生皆得等心，相視如父如母如兄如弟如姊如妹，亦如親族及善知識。是時眾生等行十善業道、淨修梵行，無諸瑕穢，恬然快樂，譬如比丘入第三禪皆得好慧，持戒自守不嬈眾生。
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爾時世尊在師子座上坐，於三千大千國土中其德特尊，光明色像威德巍巍，遍至十方如恒河沙等諸佛國土。譬如須彌山王光色殊特，眾山無能及者。爾時，世尊以常身示此三千大千國土一切眾生。是時首陀會天、梵眾天、他化自在天、化樂天、兜率陀天、夜摩天、三十三天、四天王天及三千大千國土人與非人，以諸天花、天瓔珞、天澤香、天末香，天青蓮花、赤蓮花、白蓮花、紅蓮花、天樹葉香持詣佛所，是諸天花乃至天樹葉香以散佛上，所散寶花於此三千大千國土上，在虛空中化成大臺。是花臺邊垂諸瓔珞，雜色花蓋五色繽紛，是諸花蓋瓔珞遍滿三千大千世界。以是花蓋瓔珞嚴飾故，此三千大千國土皆作金色，及十方如恒河沙等諸佛國土皆亦如是。爾時三千大千國土及十方眾生，各各自念佛獨為我說法不為餘人。
爾時世尊在師子座上坐，於三千大千國土中其德特尊，光明色像威德巍巍，遍至十方如恒河沙等諸佛國土。譬如須彌山王光色殊特，眾山無能及者。爾時，世尊以常身示此三千大千國土一切眾生。是時首陀會天、梵眾天、他化自在天、化樂天、兜率陀天、夜摩天、三十三天、四天王天及三千大千國土人與非人，以諸天花、天瓔珞、天澤香、天末香，天青蓮花、赤蓮花、白蓮花、紅蓮花、天樹葉香持詣佛所，是諸天花乃至天樹葉香以散佛上，所散寶花於此三千大千國土上，在虛空中化成大臺。是花臺邊垂諸瓔珞，雜色花蓋五色繽紛，是諸花蓋瓔珞遍滿三千大千世界。以是花蓋瓔珞嚴飾故，此三千大千國土皆作金色，及十方如恒河沙等諸佛國土皆亦如是。爾時三千大千國土及十方眾生，各各自念佛獨為我說法不為餘人。
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爾時世尊在師子座熈怡微笑，光從口出，遍照三千大千國土。以此光故，此間三千大千國土中眾生，皆見東方如恒河沙等諸佛及僧；彼間如恒河沙等國土中眾生，亦見此間三千大千國土中釋迦牟尼佛及諸大眾。南西北方四維上下亦復如是。
爾時世尊在師子座熈怡微笑，光從口出，遍照三千大千國土。以此光故，此間三千大千國土中眾生，皆見東方如恒河沙等諸佛及僧；彼間如恒河沙等國土中眾生，亦見此間三千大千國土中釋迦牟尼佛及諸大眾。南西北方四維上下亦復如是。
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是時東方過如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名多寶，佛號寶積，今現在為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。彼國有菩薩名曰普明，見大光明、見地大動又見佛身，到寶積佛所白佛言：「世尊！今何因緣，有此光明照於世間，地大震動又見佛身？」
是時東方過如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名多寶，佛號寶積，今現在為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。彼國有菩薩名曰普明，見大光明、見地大動又見佛身，到寶積佛所白佛言：「世尊！今何因緣，有此光明照於世間，地大震動又見佛身？」
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寶積佛報普明言：「善男子！西方度如恒河沙等國，有世界名娑婆，佛號釋迦牟尼，今現在欲為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。是其神力。」
寶積佛報普明言：「善男子！西方度如恒河沙等國，有世界名娑婆，佛號釋迦牟尼，今現在欲為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。是其神力。」
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是時普明菩薩白寶積佛言：「世尊！我今當往見釋迦牟尼佛禮拜供養，及見彼諸菩薩摩訶薩紹尊位者——皆得陀羅尼及諸三昧，於諸三昧而得自在。」
是時普明菩薩白寶積佛言：「世尊！我今當往見釋迦牟尼佛禮拜供養，及見彼諸菩薩摩訶薩紹尊位者——皆得陀羅尼及諸三昧，於諸三昧而得自在。」
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佛告普明：「欲往隨意，宜知是時。」
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爾時，寶積佛以千葉金色蓮花與普明菩薩而告之曰：「善男子！汝以此花散釋迦牟尼佛上。生彼娑婆國中諸菩薩難勝難及，汝當一心以遊彼國。」
爾時，寶積佛以千葉金色蓮花與普明菩薩而告之曰：「善男子！汝以此花散釋迦牟尼佛上。生彼娑婆國中諸菩薩難勝難及，汝當一心以遊彼國。」
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爾時普明菩薩從寶積佛受千葉金色光明蓮花，與無數出家、在家菩薩及諸童男童女，俱共發引，皆供養恭敬尊重讚歎東方諸佛，持諸花香、瓔珞澤香、末香塗香、衣服幢蓋，向釋迦牟尼佛所。到已，頭面禮佛足一面立，白佛言：「世尊！寶積如來致問：『世尊！少惱少患、起居輕利、氣力安樂不？』又以此千葉金色蓮花供養世尊。」
爾時普明菩薩從寶積佛受千葉金色光明蓮花，與無數出家、在家菩薩及諸童男童女，俱共發引，皆供養恭敬尊重讚歎東方諸佛，持諸花香、瓔珞澤香、末香塗香、衣服幢蓋，向釋迦牟尼佛所。到已，頭面禮佛足一面立，白佛言：「世尊！寶積如來致問：『世尊！少惱少患、起居輕利、氣力安樂不？』又以此千葉金色蓮花供養世尊。」
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爾時釋迦牟尼佛受是千葉金色蓮花，以散東方如恒河沙等諸國土中。佛所散寶花滿東方如恒河沙等諸佛國土，一一花上皆有菩薩結跏趺坐說六波羅蜜，聞此法者必至阿耨多羅三藐三菩提。諸出家、在家菩薩及諸童男童女，頭面禮釋迦牟尼佛足，各以供養具供養恭敬尊重讚歎釋迦牟尼佛。是諸出家、在家菩薩及諸童男童女，各各以善根福德力故，得供養釋迦牟尼佛多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。
爾時釋迦牟尼佛受是千葉金色蓮花，以散東方如恒河沙等諸國土中。佛所散寶花滿東方如恒河沙等諸佛國土，一一花上皆有菩薩結跏趺坐說六波羅蜜，聞此法者必至阿耨多羅三藐三菩提。諸出家、在家菩薩及諸童男童女，頭面禮釋迦牟尼佛足，各以供養具供養恭敬尊重讚歎釋迦牟尼佛。是諸出家、在家菩薩及諸童男童女，各各以善根福德力故，得供養釋迦牟尼佛多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。
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南方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名離一切憂，佛號無憂德，菩薩名離憂。西方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名滅惡，佛號寶山，菩薩名儀意。北方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名勝，佛號勝王，菩薩名德勝。下方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名善，佛號善德，菩薩名花上。上方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名喜，佛號喜德，菩薩名德喜。如是一切皆如東方。
南方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名離一切憂，佛號無憂德，菩薩名離憂。西方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名滅惡，佛號寶山，菩薩名儀意。北方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名勝，佛號勝王，菩薩名德勝。下方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名善，佛號善德，菩薩名花上。上方度如恒河沙等諸佛國土，其國最在邊國名喜，佛號喜德，菩薩名德喜。如是一切皆如東方。
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爾時，是三千大千國土皆成為寶花遍䨱，地懸繒幡蓋，香樹花樹皆悉莊嚴。譬如花積世界普花佛國，妙德菩薩、善住意菩薩及餘大威神諸菩薩皆在彼住。
爾時，是三千大千國土皆成為寶花遍䨱，地懸繒幡蓋，香樹花樹皆悉莊嚴。譬如花積世界普花佛國，妙德菩薩、善住意菩薩及餘大威神諸菩薩皆在彼住。
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爾時，佛知一切世界，若天世界、若魔世界、若梵世界，若沙門、婆羅門及天，若犍闥婆、人、阿修羅等，及諸菩薩摩訶薩紹尊位者，一切皆集。
爾時，佛知一切世界，若天世界、若魔世界、若梵世界，若沙門、婆羅門及天，若犍闥婆、人、阿修羅等，及諸菩薩摩訶薩紹尊位者，一切皆集。
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佛知眾會已集，佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩欲以一切種智知一切法，當習行般若波羅蜜。」
佛知眾會已集，佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩欲以一切種智知一切法，當習行般若波羅蜜。」
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舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何欲以一切種智知一切法當習行般若波羅蜜？」
舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何欲以一切種智知一切法當習行般若波羅蜜？」
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佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩以不住法住般若波羅蜜中，以無所捨法應具足檀那波羅蜜，施者、受者及財物不可得故；罪不罪不可得故，應具足尸羅波羅蜜；心不動故，應具足羼提波羅蜜；身心精進不懈怠故，應具足毘梨耶波羅蜜；不亂不味故，應具足禪那波羅蜜；於一切法不著故，應具足般若波羅蜜。菩薩摩訶薩以不住法住般若波羅蜜中，不生故，應具足四念處、四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空三昧、無相三昧、無作三昧，四禪、四無量心、四無色定、八背捨、八勝處、九次第定、十一切處，九相——脹相、壞相、血塗相、膿爛相、青相、噉相、散相、骨相、燒相，念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念入出息、念死，十想——無常想、苦想、無我想、食不淨想、一切世間不可樂想、死想、不淨想、斷想、離欲想、盡想，十一智——法智、比智、他心智、世智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、如實智，三三昧——有覺有觀三昧、無覺有觀三昧、無覺無觀三昧，三根——未知欲知根、知根、知已根。舍利弗！菩薩摩訶薩欲遍知佛十力、四無所畏、四無閡智、十八不共法、大慈大悲，當習行般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲具足道慧，當習行般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲以道慧具足道種慧，當習行般若波羅蜜。欲以道種慧具足一切智，當習行般若波羅蜜。欲以一切智具足一切種智，當習行般若波羅蜜。欲以一切種智斷煩惱習，當習行般若波羅蜜。舍利弗！菩薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜。
佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩以不住法住般若波羅蜜中，以無所捨法應具足檀那波羅蜜，施者、受者及財物不可得故；罪不罪不可得故，應具足尸羅波羅蜜；心不動故，應具足羼提波羅蜜；身心精進不懈怠故，應具足毘梨耶波羅蜜；不亂不味故，應具足禪那波羅蜜；於一切法不著故，應具足般若波羅蜜。菩薩摩訶薩以不住法住般若波羅蜜中，不生故，應具足四念處、四正懃、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，空三昧、無相三昧、無作三昧，四禪、四無量心、四無色定、八背捨、八勝處、九次第定、十一切處，九相——脹相、壞相、血塗相、膿爛相、青相、噉相、散相、骨相、燒相，念佛、念法、念僧、念戒、念捨、念天、念入出息、念死，十想——無常想、苦想、無我想、食不淨想、一切世間不可樂想、死想、不淨想、斷想、離欲想、盡想，十一智——法智、比智、他心智、世智、苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、如實智，三三昧——有覺有觀三昧、無覺有觀三昧、無覺無觀三昧，三根——未知欲知根、知根、知已根。舍利弗！菩薩摩訶薩欲遍知佛十力、四無所畏、四無閡智、十八不共法、大慈大悲，當習行般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲具足道慧，當習行般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲以道慧具足道種慧，當習行般若波羅蜜。欲以道種慧具足一切智，當習行般若波羅蜜。欲以一切智具足一切種智，當習行般若波羅蜜。欲以一切種智斷煩惱習，當習行般若波羅蜜。舍利弗！菩薩摩訶薩應如是學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲上菩薩位，當學般若波羅蜜。欲過聲聞、辟支佛地住阿惟越致地，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲住六神通，當學般若波羅蜜。欲知一切眾生意所趣向，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞、辟支佛智慧，當學般若波羅蜜。欲得諸陀羅尼門諸三昧門，當學般若波羅蜜。一切求聲聞、辟支佛人布施時，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。一切求聲聞、辟支佛人持戒時，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。一切求聲聞、辟支佛人三昧、智慧、解脫、解脫知見，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。一切求聲聞、辟支佛人諸禪定解脫三昧，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩行少施、少戒、少忍、少進、少禪、少智，欲以方便力迴向故而得無量無邊功德者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲使世世身體與佛相似，欲具足三十二相、八十隨形好，當學般若波羅蜜。欲生菩薩家、欲得童真地、欲得不離諸佛者，當學般若波羅蜜。欲以諸善根供養諸佛，恭敬尊重讚歎隨意成就，當學般若波羅蜜。欲滿一切眾生所願，飲食、衣服、臥具、塗香、車乘、房舍、床榻、燈燭等，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲上菩薩位，當學般若波羅蜜。欲過聲聞、辟支佛地住阿惟越致地，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲住六神通，當學般若波羅蜜。欲知一切眾生意所趣向，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞、辟支佛智慧，當學般若波羅蜜。欲得諸陀羅尼門諸三昧門，當學般若波羅蜜。一切求聲聞、辟支佛人布施時，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。一切求聲聞、辟支佛人持戒時，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。一切求聲聞、辟支佛人三昧、智慧、解脫、解脫知見，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。一切求聲聞、辟支佛人諸禪定解脫三昧，欲以隨喜心過其上者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩行少施、少戒、少忍、少進、少禪、少智，欲以方便力迴向故而得無量無邊功德者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲行檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲使世世身體與佛相似，欲具足三十二相、八十隨形好，當學般若波羅蜜。欲生菩薩家、欲得童真地、欲得不離諸佛者，當學般若波羅蜜。欲以諸善根供養諸佛，恭敬尊重讚歎隨意成就，當學般若波羅蜜。欲滿一切眾生所願，飲食、衣服、臥具、塗香、車乘、房舍、床榻、燈燭等，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使如恒河沙等國土眾生，立於檀那波羅蜜，立於尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅蜜，當學般若波羅蜜。欲植一善根於佛福田中，至得阿耨多羅三藐三菩提不盡者，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使如恒河沙等國土眾生，立於檀那波羅蜜，立於尸羅、羼提、毘梨耶、禪那、般若波羅蜜，當學般若波羅蜜。欲植一善根於佛福田中，至得阿耨多羅三藐三菩提不盡者，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲令十方諸佛稱讚其名，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲令十方諸佛稱讚其名，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲一發意到十方如恒河沙等諸佛國土，當學般若波羅蜜
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲一發意到十方如恒河沙等諸佛國土，當學般若波羅蜜
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲發一音使十方如恒河沙等諸佛國土聞聲，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲發一音使十方如恒河沙等諸佛國土聞聲，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩欲使諸佛國土不斷者，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩欲使諸佛國土不斷者，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲住內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、自相空、諸法空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲知諸法因緣、次第緣、緣緣、增上緣，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲住內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、自相空、諸法空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲知諸法因緣、次第緣、緣緣、增上緣，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲知諸法如、法性、實際，當學般若波羅蜜。舍利弗！菩薩摩訶薩應如是住般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲知諸法如、法性、實際，當學般若波羅蜜。舍利弗！菩薩摩訶薩應如是住般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲數知三千大千國土中大地諸山微塵，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩析一毛為百分，欲以一分毛盡舉三千大千國土中大海、江河、池泉諸水而不嬈水性，當學般若波羅蜜。三千大千國土中諸火一時皆然，譬如劫盡燒時，菩薩摩訶薩欲一吹令滅者，當學般若波羅蜜。三千大千國土中諸大風起，欲吹破三千大千國土及諸須彌山如摧腐草，菩薩摩訶薩欲以一指障其風力令不起者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲一結跏趺坐遍滿三千大千國土虛空，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲以一毛舉三千大千國土中諸須彌山王，擲過他方無量阿僧祇諸佛國土不嬈眾生，欲以一食供養十方各如恒河沙等諸佛及僧，當學般若波羅蜜。欲以一衣花香瓔珞、末香塗香燒香、燈燭幢幡花蓋等供養諸佛及僧，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲數知三千大千國土中大地諸山微塵，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩析一毛為百分，欲以一分毛盡舉三千大千國土中大海、江河、池泉諸水而不嬈水性，當學般若波羅蜜。三千大千國土中諸火一時皆然，譬如劫盡燒時，菩薩摩訶薩欲一吹令滅者，當學般若波羅蜜。三千大千國土中諸大風起，欲吹破三千大千國土及諸須彌山如摧腐草，菩薩摩訶薩欲以一指障其風力令不起者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲一結跏趺坐遍滿三千大千國土虛空，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲以一毛舉三千大千國土中諸須彌山王，擲過他方無量阿僧祇諸佛國土不嬈眾生，欲以一食供養十方各如恒河沙等諸佛及僧，當學般若波羅蜜。欲以一衣花香瓔珞、末香塗香燒香、燈燭幢幡花蓋等供養諸佛及僧，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使十方各如恒河沙等國土中眾生，悉具於戒、三昧、智慧、解脫、解脫知見，令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，乃至令得無餘涅槃，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使十方各如恒河沙等國土中眾生，悉具於戒、三昧、智慧、解脫、解脫知見，令得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果，乃至令得無餘涅槃，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜布施時，應如是分別：『如是布施得大果報，如是布施得生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，如是布施得生四天王天處、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，因是布施得入初禪、二禪、三禪、四禪、無邊空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處，因是布施得生八聖道分，因是布施能得須陀洹道乃至佛道，當學般若波羅蜜。』
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜布施時，應如是分別：『如是布施得大果報，如是布施得生剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，如是布施得生四天王天處、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，因是布施得入初禪、二禪、三禪、四禪、無邊空處、無邊識處、無所有處、非有想非無想處，因是布施得生八聖道分，因是布施能得須陀洹道乃至佛道，當學般若波羅蜜。』
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜布施時，以慧方便力故，能具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。」
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜布施時，以慧方便力故，能具足檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜。」
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舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何布施時以慧方便力故，具足檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜？」
舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何布施時以慧方便力故，具足檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜？」
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佛告舍利弗：「施人、受人、財物不可得故，能具足檀那波羅蜜；罪、不罪不可得故，具足尸羅波羅蜜；心不動故，具足羼提波羅蜜；身心精進不懈怠故，具足毘梨耶波羅蜜；不亂不味故，具足禪那波羅蜜；知一切法不可得故，具足般若波羅蜜。
佛告舍利弗：「施人、受人、財物不可得故，能具足檀那波羅蜜；罪、不罪不可得故，具足尸羅波羅蜜；心不動故，具足羼提波羅蜜；身心精進不懈怠故，具足毘梨耶波羅蜜；不亂不味故，具足禪那波羅蜜；知一切法不可得故，具足般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得過去未來現在諸佛功德，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得過去未來現在諸佛功德，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲到有為、無為法彼岸，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲知過去未來現在諸法如、法相、無生際者，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲到有為、無為法彼岸，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲知過去未來現在諸法如、法相、無生際者，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲在一切聲聞、辟支佛前，欲給侍諸佛，欲為諸佛內眷屬，欲得大眷屬，欲得菩薩眷屬，欲淨報大施，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲在一切聲聞、辟支佛前，欲給侍諸佛，欲為諸佛內眷屬，欲得大眷屬，欲得菩薩眷屬，欲淨報大施，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲不起慳心、破戒心、瞋恚心、懈怠心、亂心、癡心者，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲不起慳心、破戒心、瞋恚心、懈怠心、亂心、癡心者，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使一切眾生立於布施福處、持戒福處、修定福處、勸導福處，欲令眾生立於財福、法福者，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使一切眾生立於布施福處、持戒福處、修定福處、勸導福處，欲令眾生立於財福、法福者，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得五眼，當學般若波羅蜜。何等五眼？肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。菩薩摩訶薩欲以天眼見十方如恒河沙等國土中諸佛，欲以天耳聞十方諸佛所說法，欲知諸佛心，當學般若波羅蜜。欲聞十方諸佛所說法，聞已乃至阿耨多羅三藐三菩提不忘者，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得五眼，當學般若波羅蜜。何等五眼？肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。菩薩摩訶薩欲以天眼見十方如恒河沙等國土中諸佛，欲以天耳聞十方諸佛所說法，欲知諸佛心，當學般若波羅蜜。欲聞十方諸佛所說法，聞已乃至阿耨多羅三藐三菩提不忘者，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲見過去未來諸佛國土及見現在十方諸佛國土，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲見過去未來諸佛國土及見現在十方諸佛國土，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛所說十二部經——修多羅、祇夜、受記經、伽陀、憂陀那、因緣經、阿波陀那、如是語經、本生經、方廣經、未曾有經、論議經，諸聲聞等聞與不聞，盡欲誦受持者，當學般若波羅蜜。十方如恒河沙等世界中，諸佛所說法，已說、今說、當說，聞已欲一切信持自行亦為他人說，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛所說十二部經——修多羅、祇夜、受記經、伽陀、憂陀那、因緣經、阿波陀那、如是語經、本生經、方廣經、未曾有經、論議經，諸聲聞等聞與不聞，盡欲誦受持者，當學般若波羅蜜。十方如恒河沙等世界中，諸佛所說法，已說、今說、當說，聞已欲一切信持自行亦為他人說，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，過去諸佛已說、未來諸佛當說，欲聞，聞已自利亦利他人，當學般若波羅蜜。十方如恒河沙等諸世界中間闇處，日月所不照處，欲持光明普照者，當學般若波羅蜜。十方如恒河沙等世界中，無有佛名、法名、僧名，欲使一切眾生皆得正見聞三寶名者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲令十方如恒河沙等諸世界中眾生，以我力故，盲者得視、聾者得聽、狂者得念、裸者得衣、飢渴者得飽滿，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩，過去諸佛已說、未來諸佛當說，欲聞，聞已自利亦利他人，當學般若波羅蜜。十方如恒河沙等諸世界中間闇處，日月所不照處，欲持光明普照者，當學般若波羅蜜。十方如恒河沙等世界中，無有佛名、法名、僧名，欲使一切眾生皆得正見聞三寶名者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲令十方如恒河沙等諸世界中眾生，以我力故，盲者得視、聾者得聽、狂者得念、裸者得衣、飢渴者得飽滿，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩若欲令十方如恒河沙等世界中眾生諸在三惡趣者，以我力故皆得人身，當學般若波羅蜜。欲令十方如恒河沙等世界中眾生，以我力故，立於戒、三昧、智慧、解脫、解脫知見，令得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩若欲令十方如恒河沙等世界中眾生諸在三惡趣者，以我力故皆得人身，當學般若波羅蜜。欲令十方如恒河沙等世界中眾生，以我力故，立於戒、三昧、智慧、解脫、解脫知見，令得須陀洹果乃至阿耨多羅三藐三菩提，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲學諸佛威儀者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得如象王視觀，當學般若波羅蜜。菩薩作是願：『使我行時離地四指、足不蹈地，我當共四天王天乃至阿迦尼吒天無量千萬億諸天眾，圍遶恭敬至菩提樹下。』當學般若波羅蜜。『我當於菩提樹下坐，四天王天乃至阿迦尼吒天，以天衣為座。』當學般若波羅蜜。『我得阿耨多羅三藐三菩提時，行住坐臥處欲使悉為金剛。』當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲學諸佛威儀者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲得如象王視觀，當學般若波羅蜜。菩薩作是願：『使我行時離地四指、足不蹈地，我當共四天王天乃至阿迦尼吒天無量千萬億諸天眾，圍遶恭敬至菩提樹下。』當學般若波羅蜜。『我當於菩提樹下坐，四天王天乃至阿迦尼吒天，以天衣為座。』當學般若波羅蜜。『我得阿耨多羅三藐三菩提時，行住坐臥處欲使悉為金剛。』當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲出家日即成阿耨多羅三藐三菩提，即是日轉法輪，轉法輪時無量阿僧祇眾生遠塵離垢，諸法中得法眼淨，無量阿僧祇眾生一切法不受故，諸漏心得解脫，無量阿僧祇眾生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，當學般若波羅蜜。我得阿耨多羅三藐三菩提時，以無量阿僧祇聲聞為僧，我一說法時便於座上盡得阿羅漢，當學般若波羅蜜。我當以無量阿僧祇菩薩摩訶薩為僧，我一說法時無量阿僧祇菩薩皆得阿惟越致，欲得壽命無量光明具足，當學般若波羅蜜。我成阿耨多羅三藐三菩提時，世界中無婬欲、瞋恚、愚癡亦無三毒之名，一切眾生成就如是智慧善、施善、戒善、定善、梵行善不嬈眾生，當學般若波羅蜜。使我般涅槃後，法無滅盡亦無滅盡之名，當學般若波羅蜜。我得阿耨多羅三藐三菩提時，十方如恒河沙等世界中眾生聞我名者，必得阿耨多羅三藐三菩提。欲得如是等功德者，當學般若波羅蜜。」
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲出家日即成阿耨多羅三藐三菩提，即是日轉法輪，轉法輪時無量阿僧祇眾生遠塵離垢，諸法中得法眼淨，無量阿僧祇眾生一切法不受故，諸漏心得解脫，無量阿僧祇眾生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，當學般若波羅蜜。我得阿耨多羅三藐三菩提時，以無量阿僧祇聲聞為僧，我一說法時便於座上盡得阿羅漢，當學般若波羅蜜。我當以無量阿僧祇菩薩摩訶薩為僧，我一說法時無量阿僧祇菩薩皆得阿惟越致，欲得壽命無量光明具足，當學般若波羅蜜。我成阿耨多羅三藐三菩提時，世界中無婬欲、瞋恚、愚癡亦無三毒之名，一切眾生成就如是智慧善、施善、戒善、定善、梵行善不嬈眾生，當學般若波羅蜜。使我般涅槃後，法無滅盡亦無滅盡之名，當學般若波羅蜜。我得阿耨多羅三藐三菩提時，十方如恒河沙等世界中眾生聞我名者，必得阿耨多羅三藐三菩提。欲得如是等功德者，當學般若波羅蜜。」
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摩訶般若波羅蜜經奉鉢品第二
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佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能作是功德，是時四天王皆大歡喜，意念言：『我等當以四鉢奉上菩薩，如前天王奉先佛鉢。』三十三天乃至他化自在天亦皆歡喜，意念言：『我等當給侍供養菩薩，減損阿修羅種，增益諸天眾。』三千大千國土四天王天乃至阿迦尼吒天皆大歡喜，意念言：『我等當請是菩薩轉法輪。』舍利弗！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜增益六波羅蜜時，諸善男子、善女人各各歡喜，念言：『我等當為是人作父母妻子、親族知識。』爾時四天王天乃至阿迦尼吒天皆大歡喜，各自念言：『我等當作方便，令是菩薩離於婬欲，從初發意常作童真，莫使與色欲共會，若受五欲障生梵天，何況阿耨多羅三藐三菩提。』以是故，舍利弗！菩薩摩訶薩斷婬欲出家者，應得阿耨多羅三藐三菩提非不斷。」
佛告舍利弗：「若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜能作是功德，是時四天王皆大歡喜，意念言：『我等當以四鉢奉上菩薩，如前天王奉先佛鉢。』三十三天乃至他化自在天亦皆歡喜，意念言：『我等當給侍供養菩薩，減損阿修羅種，增益諸天眾。』三千大千國土四天王天乃至阿迦尼吒天皆大歡喜，意念言：『我等當請是菩薩轉法輪。』舍利弗！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜增益六波羅蜜時，諸善男子、善女人各各歡喜，念言：『我等當為是人作父母妻子、親族知識。』爾時四天王天乃至阿迦尼吒天皆大歡喜，各自念言：『我等當作方便，令是菩薩離於婬欲，從初發意常作童真，莫使與色欲共會，若受五欲障生梵天，何況阿耨多羅三藐三菩提。』以是故，舍利弗！菩薩摩訶薩斷婬欲出家者，應得阿耨多羅三藐三菩提非不斷。」
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舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩要當有父母妻子、親族知識耶？」
舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩要當有父母妻子、親族知識耶？」
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佛告舍利弗：「或有菩薩有父母妻子、親族知識。或有菩薩從初發心斷婬欲修童真行，乃至得阿耨多羅三藐三菩提不犯色欲。或有菩薩方便力故受五欲已，出家得阿耨多羅三藐三菩提。譬如幻師若幻弟子，善知幻法幻作五欲於中共相娛樂。於汝意云何，是人於此五欲頗有實受不？」
佛告舍利弗：「或有菩薩有父母妻子、親族知識。或有菩薩從初發心斷婬欲修童真行，乃至得阿耨多羅三藐三菩提不犯色欲。或有菩薩方便力故受五欲已，出家得阿耨多羅三藐三菩提。譬如幻師若幻弟子，善知幻法幻作五欲於中共相娛樂。於汝意云何，是人於此五欲頗有實受不？」
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舍利弗言：「不也，世尊！」
舍利弗言：「不也，世尊！」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩以方便力故化作五欲，於中受樂成就眾生，亦復如是。是菩薩摩訶薩不染於欲，種種因緣毀呰五欲，欲為熾然、欲為穢惡、欲為毀壞、欲為如怨。是故，舍利弗！當知菩薩為眾生故受五欲。」
佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩以方便力故化作五欲，於中受樂成就眾生，亦復如是。是菩薩摩訶薩不染於欲，種種因緣毀呰五欲，欲為熾然、欲為穢惡、欲為毀壞、欲為如怨。是故，舍利弗！當知菩薩為眾生故受五欲。」
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舍利弗白佛言：「菩薩摩訶薩云何應行般若波羅蜜？」
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佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見菩薩、不見菩薩字，不見般若波羅蜜，亦不見我行般若波羅蜜，亦不見我不行般若波羅蜜。何以故？菩薩、菩薩字性空，空中無色，無受想行識；離色亦無空，離受想行識亦無空。色即是空，空即是色；受想行識即是空，空即是識。何以故？舍利弗！但有名字故謂為菩提，但有名字故謂為菩薩，但有名字故謂為空。所以者何？諸法實性無生無滅、無垢無淨故。菩薩摩訶薩如是行，亦不見生亦不見滅，亦不見垢亦不見淨。何以故？名字是因緣和合作法，但分別憶想假名說。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見一切名字，不見故不著。」
佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見菩薩、不見菩薩字，不見般若波羅蜜，亦不見我行般若波羅蜜，亦不見我不行般若波羅蜜。何以故？菩薩、菩薩字性空，空中無色，無受想行識；離色亦無空，離受想行識亦無空。色即是空，空即是色；受想行識即是空，空即是識。何以故？舍利弗！但有名字故謂為菩提，但有名字故謂為菩薩，但有名字故謂為空。所以者何？諸法實性無生無滅、無垢無淨故。菩薩摩訶薩如是行，亦不見生亦不見滅，亦不見垢亦不見淨。何以故？名字是因緣和合作法，但分別憶想假名說。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見一切名字，不見故不著。」
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摩訶般若波羅蜜經習應品第三(丹本名為習相應品)
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佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應如是思惟：『菩薩但有名字，佛亦但有字，般若波羅蜜亦但有字，色但有字，受想行識亦但有字。』舍利弗！如我但有字，一切我常不可得。眾生、壽者、命者、生者、養育眾數人者，作者、使作者，起者、使起者，受者、使受者，知者、見者，是一切皆不可得。不可得空故，但以名字說。菩薩摩訶薩亦如是行般若波羅蜜，不見我、不見眾生，乃至不見知者、見者，所說名字亦不可見。菩薩摩訶薩作如是行般若波羅蜜，除佛智慧，過一切聲聞、辟支佛上，用不可得空故。所以者何？是菩薩摩訶薩諸名字法、名字所著處，亦不可得故。舍利弗！菩薩摩訶薩能如是行，為行般若波羅蜜。譬如滿閻浮提竹麻稻茅，諸比丘其數如是，智慧如舍利弗、目揵連等，欲比菩薩行般若波羅蜜智慧，百分不及一，千分百千億分乃至算數、譬喻所不能及。何以故？菩薩摩訶薩用智慧度脫一切眾生故。舍利弗！置滿閻浮提如舍利弗、目揵連等。若滿三千大千國土如舍利弗、目揵連等，復置是事。若滿十方如恒河沙等國土如舍利弗、目揵連等智慧，欲比菩薩行般若波羅蜜智慧，百分不及一，千分百千億分乃至算數、譬喻所不能及。
佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，應如是思惟：『菩薩但有名字，佛亦但有字，般若波羅蜜亦但有字，色但有字，受想行識亦但有字。』舍利弗！如我但有字，一切我常不可得。眾生、壽者、命者、生者、養育眾數人者，作者、使作者，起者、使起者，受者、使受者，知者、見者，是一切皆不可得。不可得空故，但以名字說。菩薩摩訶薩亦如是行般若波羅蜜，不見我、不見眾生，乃至不見知者、見者，所說名字亦不可見。菩薩摩訶薩作如是行般若波羅蜜，除佛智慧，過一切聲聞、辟支佛上，用不可得空故。所以者何？是菩薩摩訶薩諸名字法、名字所著處，亦不可得故。舍利弗！菩薩摩訶薩能如是行，為行般若波羅蜜。譬如滿閻浮提竹麻稻茅，諸比丘其數如是，智慧如舍利弗、目揵連等，欲比菩薩行般若波羅蜜智慧，百分不及一，千分百千億分乃至算數、譬喻所不能及。何以故？菩薩摩訶薩用智慧度脫一切眾生故。舍利弗！置滿閻浮提如舍利弗、目揵連等。若滿三千大千國土如舍利弗、目揵連等，復置是事。若滿十方如恒河沙等國土如舍利弗、目揵連等智慧，欲比菩薩行般若波羅蜜智慧，百分不及一，千分百千億分乃至算數、譬喻所不能及。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日修智慧，出過一切聲聞、辟支佛上。」
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舍利弗白佛言：「世尊！聲聞所有智慧，若須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛智慧、佛智慧，是諸眾智無有差別，不相違背無生性空。若法不相違背無生性空，是法無有別異。云何世尊言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日修智慧出過聲聞、辟支佛上？」
舍利弗白佛言：「世尊！聲聞所有智慧，若須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛智慧、佛智慧，是諸眾智無有差別，不相違背無生性空。若法不相違背無生性空，是法無有別異。云何世尊言菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日修智慧出過聲聞、辟支佛上？」
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佛告舍利弗：「於汝意云何？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日修智慧，心念：『我行道慧益一切眾生，當以一切種智知一切法，度一切眾生。』諸聲聞、辟支佛智慧，為有是事不？」
佛告舍利弗：「於汝意云何？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜一日修智慧，心念：『我行道慧益一切眾生，當以一切種智知一切法，度一切眾生。』諸聲聞、辟支佛智慧，為有是事不？」
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舍利弗言：「不也，世尊！」
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「舍利弗！於汝意云何？諸聲聞、辟支佛頗有是念：『我等當得阿耨多羅三藐三菩提，度一切眾生，令得無餘涅槃不？』」
「舍利弗！於汝意云何？諸聲聞、辟支佛頗有是念：『我等當得阿耨多羅三藐三菩提，度一切眾生，令得無餘涅槃不？』」
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舍利弗言：「不也，世尊！」
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佛告舍利弗：「以是因緣故，當知諸聲聞、辟支佛智慧，欲比菩薩摩訶薩智慧，百分不及一，千分百千億分乃至算數、譬喻所不能及。舍利弗！於汝意云何？諸聲聞、辟支佛頗有是念：『我行六波羅蜜成就眾生、莊嚴國土，具佛十力、四無所畏、四無閡智、十八不共法，度脫無量阿僧祇眾生，令得涅槃不？』」
佛告舍利弗：「以是因緣故，當知諸聲聞、辟支佛智慧，欲比菩薩摩訶薩智慧，百分不及一，千分百千億分乃至算數、譬喻所不能及。舍利弗！於汝意云何？諸聲聞、辟支佛頗有是念：『我行六波羅蜜成就眾生、莊嚴國土，具佛十力、四無所畏、四無閡智、十八不共法，度脫無量阿僧祇眾生，令得涅槃不？』」
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佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩能作是念：『我當行六波羅蜜乃至十八不共法，成阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量阿僧祇眾生令得涅槃。』譬如螢火蟲不作是念：『我力能照閻浮提普令大明。』諸阿羅漢、辟支佛亦如是，不作是念：『我等行六波羅蜜乃至十八不共法，得阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量阿僧祇眾生令得涅槃。』舍利弗！譬如日出時，光明遍照，閻浮提無不蒙明者。菩薩摩訶薩亦如是。行六波羅蜜乃至十八不共法，得阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量阿僧祇眾生令得涅槃。」
佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩能作是念：『我當行六波羅蜜乃至十八不共法，成阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量阿僧祇眾生令得涅槃。』譬如螢火蟲不作是念：『我力能照閻浮提普令大明。』諸阿羅漢、辟支佛亦如是，不作是念：『我等行六波羅蜜乃至十八不共法，得阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量阿僧祇眾生令得涅槃。』舍利弗！譬如日出時，光明遍照，閻浮提無不蒙明者。菩薩摩訶薩亦如是。行六波羅蜜乃至十八不共法，得阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量阿僧祇眾生令得涅槃。」
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舍利弗白佛言：「云何菩薩摩訶薩過聲聞、辟支佛地，住阿惟越致地，淨於佛道？」
舍利弗白佛言：「云何菩薩摩訶薩過聲聞、辟支佛地，住阿惟越致地，淨於佛道？」
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佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜，住空、無相、無作法，能過一切聲聞、辟支佛地，住阿惟越致地，淨於佛道。」
佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜，住空、無相、無作法，能過一切聲聞、辟支佛地，住阿惟越致地，淨於佛道。」
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舍利弗白佛言：「菩薩摩訶薩住何等地，能為諸聲聞、辟支佛作福田？」
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佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜，乃至坐道場，於其中間常為諸聲聞、辟支佛作福田。何以故？以有菩薩摩訶薩因緣故，世間諸善法生。何等是善法？所謂十善道、五戒、八分成就齋，四禪、四無量心、四無色定，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，盡現於世。以菩薩因緣故，六波羅蜜、十八空，佛十力、四無所畏、四無閡智、十八不共法、大慈大悲、一切種智，盡現於世。以菩薩因緣故，有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天乃至非有想非無想天，皆現於世。以菩薩因緣故，有須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、佛，皆現於世。」
佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩從初發意行六波羅蜜，乃至坐道場，於其中間常為諸聲聞、辟支佛作福田。何以故？以有菩薩摩訶薩因緣故，世間諸善法生。何等是善法？所謂十善道、五戒、八分成就齋，四禪、四無量心、四無色定，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分，盡現於世。以菩薩因緣故，六波羅蜜、十八空，佛十力、四無所畏、四無閡智、十八不共法、大慈大悲、一切種智，盡現於世。以菩薩因緣故，有剎利大姓、婆羅門大姓、居士大家，四天王天乃至非有想非無想天，皆現於世。以菩薩因緣故，有須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、佛，皆現於世。」
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舍利弗白佛言：「菩薩摩訶薩淨畢施福不？」
舍利弗白佛言：「菩薩摩訶薩淨畢施福不？」
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佛言：「不也。何以故？本已淨畢故。舍利弗！菩薩摩訶薩為大施主。施何等？施諸善法。何等善法？十善道、五戒乃至十八不共法、一切種智，以是施與。」
佛言：「不也。何以故？本已淨畢故。舍利弗！菩薩摩訶薩為大施主。施何等？施諸善法。何等善法？十善道、五戒乃至十八不共法、一切種智，以是施與。」
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舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何習應般若波羅蜜與般若波羅蜜相應？」
舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何習應般若波羅蜜與般若波羅蜜相應？」
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佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩習應色空，是名與般若波羅蜜相應。習應受想行識空，是名與般若波羅蜜相應。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩習應眼空，是名與般若波羅蜜相應。習應耳鼻舌身心空，是名與般若波羅蜜相應。習應色空，是名與般若波羅蜜相應。習應聲香味觸法空，是名與般若波羅蜜相應。習應眼界空、色界空、眼識界空，是名與般若波羅蜜相應。習應耳聲識、鼻香識、舌味識、身觸識、意法識界空，是名與般若波羅蜜相應。習應苦空，是名與般若波羅蜜相應。習應集滅道空，是名與般若波羅蜜相應。習應無明空，是名與般若波羅蜜相應。習應行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死空，是名與般若波羅蜜相應。習應一切諸法空，若有為、若無為，是名與般若波羅蜜相應。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩習應性空，是名與般若波羅蜜相應。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜習應七空，所謂性空、自相空、諸法空、無所得空、無法空、有法空、無法有法空，是名與般若波羅蜜相應。」
佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩習應色空，是名與般若波羅蜜相應。習應受想行識空，是名與般若波羅蜜相應。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩習應眼空，是名與般若波羅蜜相應。習應耳鼻舌身心空，是名與般若波羅蜜相應。習應色空，是名與般若波羅蜜相應。習應聲香味觸法空，是名與般若波羅蜜相應。習應眼界空、色界空、眼識界空，是名與般若波羅蜜相應。習應耳聲識、鼻香識、舌味識、身觸識、意法識界空，是名與般若波羅蜜相應。習應苦空，是名與般若波羅蜜相應。習應集滅道空，是名與般若波羅蜜相應。習應無明空，是名與般若波羅蜜相應。習應行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死空，是名與般若波羅蜜相應。習應一切諸法空，若有為、若無為，是名與般若波羅蜜相應。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩習應性空，是名與般若波羅蜜相應。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜習應七空，所謂性空、自相空、諸法空、無所得空、無法空、有法空、無法有法空，是名與般若波羅蜜相應。」
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佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩習應七空時，不見色若相應若不相應，不見受想行識若相應若不相應，不見色若生相若滅相，不見受想行識若生相若滅相，不見色若垢相若淨相，不見受想行識若垢相若淨相，不見色與受合，不見受與想合，不見想與行合，不見行與識合。何以故？無有法與法合者，其性空故。舍利弗！色空中無有色，受想行識空中無有識。舍利弗！色空故無惱壞相，受空故無受相，想空故無知相，行空故無作相，識空故無覺相。何以故？舍利弗！非色異空、非空異色，色即是空、空即是色，受想行識亦如是。舍利弗！是諸法空相，不生不滅、不垢不淨、不增不減。是空法非過去、非未來、非現在，是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界乃至無意識界，亦無無明亦無無明盡，乃至亦無老死亦無老死盡，無苦集滅道，亦無智亦無得，亦無須陀洹無須陀洹果，無斯陀含無斯陀含果，無阿那含無阿那含果，無阿羅漢無阿羅漢果，無辟支佛無辟支佛道，無佛亦無佛道。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。舍利弗！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見般若波羅蜜若相應若不相應，不見檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜若相應若不相應，亦不見色若相應若不相應，不見受想行識若相應若不相應，不見眼乃至意、色乃至法，眼色識界乃至意法識界若相應若不相應，不見四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智若相應若不相應。如是，舍利弗！當知菩薩摩訶薩與般若波羅蜜相應。
佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩習應七空時，不見色若相應若不相應，不見受想行識若相應若不相應，不見色若生相若滅相，不見受想行識若生相若滅相，不見色若垢相若淨相，不見受想行識若垢相若淨相，不見色與受合，不見受與想合，不見想與行合，不見行與識合。何以故？無有法與法合者，其性空故。舍利弗！色空中無有色，受想行識空中無有識。舍利弗！色空故無惱壞相，受空故無受相，想空故無知相，行空故無作相，識空故無覺相。何以故？舍利弗！非色異空、非空異色，色即是空、空即是色，受想行識亦如是。舍利弗！是諸法空相，不生不滅、不垢不淨、不增不減。是空法非過去、非未來、非現在，是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法，無眼界乃至無意識界，亦無無明亦無無明盡，乃至亦無老死亦無老死盡，無苦集滅道，亦無智亦無得，亦無須陀洹無須陀洹果，無斯陀含無斯陀含果，無阿那含無阿那含果，無阿羅漢無阿羅漢果，無辟支佛無辟支佛道，無佛亦無佛道。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。舍利弗！是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不見般若波羅蜜若相應若不相應，不見檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜若相應若不相應，亦不見色若相應若不相應，不見受想行識若相應若不相應，不見眼乃至意、色乃至法，眼色識界乃至意法識界若相應若不相應，不見四念處乃至八聖道分、佛十力乃至一切種智若相應若不相應。如是，舍利弗！當知菩薩摩訶薩與般若波羅蜜相應。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，空不與空合，無相不與無相合，無作不與無作合。何以故？空、無相、無作無有合與不合。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，空不與空合，無相不與無相合，無作不與無作合。何以故？空、無相、無作無有合與不合。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，入諸法自相空，入已，色不作合不作不合，受想行識不作合不作不合，色不與前際合。何以故？不見前際故。色不與後際合。何以故？不見後際故。色不與現在合。何以故？不見現在故。受想行識亦如是。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，入諸法自相空，入已，色不作合不作不合，受想行識不作合不作不合，色不與前際合。何以故？不見前際故。色不與後際合。何以故？不見後際故。色不與現在合。何以故？不見現在故。受想行識亦如是。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，前際不與後際合，後際不與前際合，現在不與前際後際合，前際後際亦不與現在合，三際名空故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應者，是名與般若波羅蜜相應。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，前際不與後際合，後際不與前際合，現在不與前際後際合，前際後際亦不與現在合，三際名空故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應者，是名與般若波羅蜜相應。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，薩婆若不與過去世合。何以故？過去世不可見，何況薩婆若與過去世合。薩婆若不與未來世合。何以故？未來世不可見，何況薩婆若與未來世合。薩婆若不與現在世合。何以故？現在世不可見，何況薩婆若與現在世合。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，薩婆若不與過去世合。何以故？過去世不可見，何況薩婆若與過去世合。薩婆若不與未來世合。何以故？未來世不可見，何況薩婆若與未來世合。薩婆若不與現在世合。何以故？現在世不可見，何況薩婆若與現在世合。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，色不與薩婆若合，色不可見故。受想行識亦如是。眼不與薩婆若合，眼不可見故。耳鼻舌身意亦如是。色不與薩婆若合，色不可見故。聲香味觸法亦如是。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，色不與薩婆若合，色不可見故。受想行識亦如是。眼不與薩婆若合，眼不可見故。耳鼻舌身意亦如是。色不與薩婆若合，色不可見故。聲香味觸法亦如是。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，檀那波羅蜜不與薩婆若合，檀那波羅蜜不可見故。乃至般若波羅蜜亦如是。四念處不與薩婆若合，四念處不可見故。乃至八聖道分亦如是。佛十力乃至十八不共法不與薩婆若合，佛十力乃至十八不共法不可見故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，檀那波羅蜜不與薩婆若合，檀那波羅蜜不可見故。乃至般若波羅蜜亦如是。四念處不與薩婆若合，四念處不可見故。乃至八聖道分亦如是。佛十力乃至十八不共法不與薩婆若合，佛十力乃至十八不共法不可見故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，佛不與薩婆若合，薩婆若不與佛合。菩提不與薩婆若合，薩婆若不與菩提合。何以故？佛即是薩婆若，薩婆若即是佛。菩提即是薩婆若，薩婆若即是菩提。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，佛不與薩婆若合，薩婆若不與佛合。菩提不與薩婆若合，薩婆若不與菩提合。何以故？佛即是薩婆若，薩婆若即是佛。菩提即是薩婆若，薩婆若即是菩提。舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不習色有不習色無，受想行識亦如是。不習色有常不習色無常，受想行識亦如是。不習色苦不習色樂，受想行識亦如是。不習色我不習色非我，受想行識亦如是。不習色寂滅不習色不寂滅，受想行識亦如是。不習色空不習色非空，受想行識亦如是。不習色有相不習色無相，受想行識亦如是。不習色有作不習色無作，受想行識亦如是。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不作是念：『我行般若波羅蜜、不行般若波羅蜜、非行非不行般若波羅蜜。』舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不習色有不習色無，受想行識亦如是。不習色有常不習色無常，受想行識亦如是。不習色苦不習色樂，受想行識亦如是。不習色我不習色非我，受想行識亦如是。不習色寂滅不習色不寂滅，受想行識亦如是。不習色空不習色非空，受想行識亦如是。不習色有相不習色無相，受想行識亦如是。不習色有作不習色無作，受想行識亦如是。是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時不作是念：『我行般若波羅蜜、不行般若波羅蜜、非行非不行般若波羅蜜。』舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩不為般若波羅蜜故行般若波羅蜜，不為檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜故行般若波羅蜜，不為阿惟越致地故行般若波羅蜜，不為成就眾生故行般若波羅蜜，不為淨佛國土故行般若波羅蜜，不為佛十力、四無所畏、四無閡智、十八不共法故行般若波羅蜜，不為內空故行般若波羅蜜，不為外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、諸法空、自相空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空故行般若波羅蜜，不為如、法性、實際故行般若波羅蜜。何以故？是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不壞諸法相故。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩不為般若波羅蜜故行般若波羅蜜，不為檀那波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜故行般若波羅蜜，不為阿惟越致地故行般若波羅蜜，不為成就眾生故行般若波羅蜜，不為淨佛國土故行般若波羅蜜，不為佛十力、四無所畏、四無閡智、十八不共法故行般若波羅蜜，不為內空故行般若波羅蜜，不為外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、諸法空、自相空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空故行般若波羅蜜，不為如、法性、實際故行般若波羅蜜。何以故？是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不壞諸法相故。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不為如意神通故行般若波羅蜜，不為天耳故、不為他心智故、不為宿命智故、不為天眼故、不為漏盡神通故行般若波羅蜜。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，尚不見般若波羅蜜，何況見菩薩神通。舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，是名與般若波羅蜜相應。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不為如意神通故行般若波羅蜜，不為天耳故、不為他心智故、不為宿命智故、不為天眼故、不為漏盡神通故行般若波羅蜜。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，尚不見般若波羅蜜，何況見菩薩神通。舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，是名與般若波羅蜜相應。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我以如意神通飛到東方，供養恭敬如恒河沙等諸佛。』南西北方四維上下亦如是。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我以如意神通飛到東方，供養恭敬如恒河沙等諸佛。』南西北方四維上下亦如是。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我以天耳聞十方諸佛所說法。』不作是念：『我以他心智知十方眾生心所念。』不作是念：『我以宿命通知十方眾生宿命所作。』不作是念：『我以天眼見十方眾生死此生彼。』舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，是名與般若波羅蜜相應，亦能度無量阿僧祇眾生。舍利弗！菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜，惡魔不能得其便，世間眾事所欲隨意，十方各如恒河沙等諸佛皆悉擁護是菩薩，令不墮聲聞、辟支佛地。四天王天乃至阿迦尼吒天皆亦擁護是菩薩，不令有閡。是菩薩所有重罪現世輕受。何以故？是菩薩摩訶薩用普慈加眾生故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，是名與般若波羅蜜相應。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我以天耳聞十方諸佛所說法。』不作是念：『我以他心智知十方眾生心所念。』不作是念：『我以宿命通知十方眾生宿命所作。』不作是念：『我以天眼見十方眾生死此生彼。』舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，是名與般若波羅蜜相應，亦能度無量阿僧祇眾生。舍利弗！菩薩摩訶薩能如是行般若波羅蜜，惡魔不能得其便，世間眾事所欲隨意，十方各如恒河沙等諸佛皆悉擁護是菩薩，令不墮聲聞、辟支佛地。四天王天乃至阿迦尼吒天皆亦擁護是菩薩，不令有閡。是菩薩所有重罪現世輕受。何以故？是菩薩摩訶薩用普慈加眾生故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是行，是名與般若波羅蜜相應。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，疾得諸陀羅尼門、諸三昧門，所生處常值諸佛，乃至阿耨多羅三藐三菩提初不離見佛。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，疾得諸陀羅尼門、諸三昧門，所生處常值諸佛，乃至阿耨多羅三藐三菩提初不離見佛。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『有法與法若合若不合、若等若不等。』何以故？是菩薩摩訶薩不見是法與餘法若合若不合、若等若不等。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『有法與法若合若不合、若等若不等。』何以故？是菩薩摩訶薩不見是法與餘法若合若不合、若等若不等。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我當疾得法性若不得。』何以故？法性非得相故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不作是念：『我當疾得法性若不得。』何以故？法性非得相故。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見有法出法性者。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不見有法出法性者。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『法性分別諸法。』如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『法性分別諸法。』如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『是法能得法性若不得。』何以故？是菩薩不見用是法能得法性若不得。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不作是念：『是法能得法性若不得。』何以故？是菩薩不見用是法能得法性若不得。舍利弗！菩薩摩訶薩如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，法性不與空合，空不與法性合。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，法性不與空合，空不與法性合。如是習應，是名與般若波羅蜜相應。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，眼界不與空合、空不與眼界合，色界不與空合、空不與色界合，眼識界不與空合、空不與眼識界合，乃至意界不與空合、空不與意界合，法界不與空合、空不與法界合，意識界不與空合、空不與意識界合。是故，舍利弗！是空相應名為第一相應。舍利弗！空行菩薩摩訶薩不墮聲聞、辟支佛地，能淨佛土、成就眾生，疾得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！諸相應中般若波羅蜜相應為最第一，最尊最勝最妙，為無有上。何以故？是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜相應，所謂空、無相、無作故，當知是菩薩如受記無異、若近受記。舍利弗！菩薩摩訶薩如是相應者，能為無量阿僧祇眾生作益厚。是菩薩摩訶薩亦不作是念：『我與般若波羅蜜相應，諸佛當授我記，我當近受記，我當淨佛土，我得阿耨多羅三藐三菩提當轉法輪。』何以故？是菩薩摩訶薩不見有法出法性者，亦不見有法行般若波羅蜜，亦不見有法諸佛授記，亦不見有法得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不生我相、眾生相乃至知者、見者相。何以故？眾生畢竟不生不滅故，眾生無有生無有滅。若法無有生相、無有滅相，云何有法當行般若波羅蜜？如是，舍利弗！菩薩摩訶薩不見眾生故，為行般若波羅蜜。眾生不受故、眾生空故、眾生不可得故、眾生離故，為行般若波羅蜜。舍利弗！菩薩摩訶薩於諸相應中為最第一相應，所謂空相應，是空相應勝餘相應。菩薩摩訶薩如是習空，能生大慈大悲。菩薩摩訶薩如是習相應，不生慳心、不生犯戒心、不生瞋心、不生懈怠心、不生亂心、不生無智心。」
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，眼界不與空合、空不與眼界合，色界不與空合、空不與色界合，眼識界不與空合、空不與眼識界合，乃至意界不與空合、空不與意界合，法界不與空合、空不與法界合，意識界不與空合、空不與意識界合。是故，舍利弗！是空相應名為第一相應。舍利弗！空行菩薩摩訶薩不墮聲聞、辟支佛地，能淨佛土、成就眾生，疾得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！諸相應中般若波羅蜜相應為最第一，最尊最勝最妙，為無有上。何以故？是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜相應，所謂空、無相、無作故，當知是菩薩如受記無異、若近受記。舍利弗！菩薩摩訶薩如是相應者，能為無量阿僧祇眾生作益厚。是菩薩摩訶薩亦不作是念：『我與般若波羅蜜相應，諸佛當授我記，我當近受記，我當淨佛土，我得阿耨多羅三藐三菩提當轉法輪。』何以故？是菩薩摩訶薩不見有法出法性者，亦不見有法行般若波羅蜜，亦不見有法諸佛授記，亦不見有法得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，不生我相、眾生相乃至知者、見者相。何以故？眾生畢竟不生不滅故，眾生無有生無有滅。若法無有生相、無有滅相，云何有法當行般若波羅蜜？如是，舍利弗！菩薩摩訶薩不見眾生故，為行般若波羅蜜。眾生不受故、眾生空故、眾生不可得故、眾生離故，為行般若波羅蜜。舍利弗！菩薩摩訶薩於諸相應中為最第一相應，所謂空相應，是空相應勝餘相應。菩薩摩訶薩如是習空，能生大慈大悲。菩薩摩訶薩如是習相應，不生慳心、不生犯戒心、不生瞋心、不生懈怠心、不生亂心、不生無智心。」
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摩訶般若經卷第一
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