放光般若經卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光般若經卷第十八

西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯

摩訶般若波羅蜜住二空品第七十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜住二空品第七十八

須菩提白佛言：「世尊！云何是法如夢、如響、如幻、如化、如熱時焰、如光、如影，是諸法皆空？云何為有造處所，言是道是俗、是無為是有為、有漏無漏？云何言是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛？云何言是求阿耨多羅三耶三菩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何是法如夢、如響、如幻、如化、如熱時焰、如光、如影，是諸法皆空？云何為有造處所，言是道是俗、是無為是有為、有漏無漏？云何言是須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛？云何言是求阿耨多羅三耶三菩？」

佛告須菩提：「凡夫愚癡少有所聞，依倚夢幻法而有所見，因身口意所作非法不善之事，或行善事至有善惡之報，受罪福於三界。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住於二空，從有無本端空至畢竟空，教化眾生說有五陰、十二衰空、十八性空。是法如夢、如響、如幻、如化、如影、如熱時焰，是中亦無五陰、亦無諸衰、亦無諸性、亦無夢、亦無響、亦無幻化、亦無焰影、亦無有見。諸法皆無形，所有皆無所有、無有五陰。汝等見有五陰無十二衰，汝等見有諸衰無十八性，汝等見有諸性，以因緣顛倒故便有諸法隨行所受。云何汝等於無所有法而有形相？行般若波羅蜜菩薩，以漚惒拘舍羅，諸有眾生在貪嫉者，教令布施，令得大富，於中拔出；教令持戒，以戒因緣得生天上，於戒拔之；令住禪三昧，以禪因緣得生梵天，具足四禪及四空定因緣。施從戒以禪無數方便立之泥洹，復以三十七品及三脫門、八解脫、九次第禪、十種力、四無所畏及四等，勸令得十八法。持是無像之法，立於三乘，為說菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「凡夫愚癡少有所聞，依倚夢幻法而有所見，因身口意所作非法不善之事，或行善事至有善惡之報，受罪福於三界。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，住於二空，從有無本端空至畢竟空，教化眾生說有五陰、十二衰空、十八性空。是法如夢、如響、如幻、如化、如影、如熱時焰，是中亦無五陰、亦無諸衰、亦無諸性、亦無夢、亦無響、亦無幻化、亦無焰影、亦無有見。諸法皆無形，所有皆無所有、無有五陰。汝等見有五陰無十二衰，汝等見有諸衰無十八性，汝等見有諸性，以因緣顛倒故便有諸法隨行所受。云何汝等於無所有法而有形相？行般若波羅蜜菩薩，以漚惒拘舍羅，諸有眾生在貪嫉者，教令布施，令得大富，於中拔出；教令持戒，以戒因緣得生天上，於戒拔之；令住禪三昧，以禪因緣得生梵天，具足四禪及四空定因緣。施從戒以禪無數方便立之泥洹，復以三十七品及三脫門、八解脫、九次第禪、十種力、四無所畏及四等，勸令得十八法。持是無像之法，立於三乘，為說菩薩道。」

須菩提白佛言：「世尊！甚奇、甚特、未曾有！菩薩行深般若波羅蜜，為諸空無法作處所，言是善法、惡法，是道法、俗法，是漏法、無漏法，是有為法，是無為法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！甚奇、甚特、未曾有！菩薩行深般若波羅蜜，為諸空無法作處所，言是善法、惡法，是道法、俗法，是漏法、無漏法，是有為法，是無為法。」

佛言：「如是，須菩提！甚奇、甚特、所未曾有！為是空無之法而作處所。須菩提！汝等當知菩薩所行奇特，羅漢、辟支佛所不能及者。汝等當應為菩薩摩訶薩作禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！甚奇、甚特、所未曾有！為是空無之法而作處所。須菩提！汝等當知菩薩所行奇特，羅漢、辟支佛所不能及者。汝等當應為菩薩摩訶薩作禮。」

須菩提白佛言：「世尊！何等為菩薩摩訶薩所未曾有，諸羅漢、辟支佛所不能及？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等為菩薩摩訶薩所未曾有，諸羅漢、辟支佛所不能及？」

佛告須菩提：「若欲聞者善思念之，吾當解說。菩薩行般若波羅蜜者，住於六波羅蜜中及內外空、三十七品、四無礙慧及五神通，遍到十方觀諸眾生，可以布施攝者，便以施取之；可以戒、忍、精進、一心、智慧，隨其所應，以六波羅蜜而攝取之。應以四禪及四空定得解脫者，以禪因緣而攝取之；或應以慈、悲、喜、護得度者，以四等攝之；或應以三十七品得度者，以根、力、覺、意而攝取之；若應以三脫門得度者，皆攝取之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若欲聞者善思念之，吾當解說。菩薩行般若波羅蜜者，住於六波羅蜜中及內外空、三十七品、四無礙慧及五神通，遍到十方觀諸眾生，可以布施攝者，便以施取之；可以戒、忍、精進、一心、智慧，隨其所應，以六波羅蜜而攝取之。應以四禪及四空定得解脫者，以禪因緣而攝取之；或應以慈、悲、喜、護得度者，以四等攝之；或應以三十七品得度者，以根、力、覺、意而攝取之；若應以三脫門得度者，皆攝取之。」

須菩提白佛言：「世尊！云何以布施攝取眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何以布施攝取眾生？」

佛言：「菩薩行般若波羅蜜者，隨人所索，若索衣被、飲食、疾病、醫藥、象馬、車乘、金銀、珍寶，隨人所欲皆施與之。及所施與，若佛、辟支佛、阿羅漢及須陀洹，下至凡夫及蜎飛、蠕動、諸三惡趣，其意適等，而無差別、無若干種意。何以故？諸法無有若干種意故，其意平等。無若干者，便得無差別薩云若慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行般若波羅蜜者，隨人所索，若索衣被、飲食、疾病、醫藥、象馬、車乘、金銀、珍寶，隨人所欲皆施與之。及所施與，若佛、辟支佛、阿羅漢及須陀洹，下至凡夫及蜎飛、蠕動、諸三惡趣，其意適等，而無差別、無若干種意。何以故？諸法無有若干種意故，其意平等。無若干者，便得無差別薩云若慧。」

佛言：「菩薩摩訶薩若見來求者，當作念言：『我所施者當與三耶三佛。福祐不從畜生出生。』有是念者，非是菩薩法，何以故？菩薩發道意不作是念：『我持布施當生四姓家。』諸所施已攝取眾生者，皆令至無餘泥洹而般泥洹。菩薩以眾生為親族，所施與無若干差別，亦不言：『當與是，不與是。』意無適莫，所施眾生無有礙意。何以故？為眾生故發阿耨多羅三耶三菩，若有分別意者，便於諸如來無所著等正覺、諸緣覺、諸真人有大過失。何以故？諸天及人、諸阿須倫無有請，菩薩為眾生作救護、作橋梁者為菩薩之法，自當救攝眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩若見來求者，當作念言：『我所施者當與三耶三佛。福祐不從畜生出生。』有是念者，非是菩薩法，何以故？菩薩發道意不作是念：『我持布施當生四姓家。』諸所施已攝取眾生者，皆令至無餘泥洹而般泥洹。菩薩以眾生為親族，所施與無若干差別，亦不言：『當與是，不與是。』意無適莫，所施眾生無有礙意。何以故？為眾生故發阿耨多羅三耶三菩，若有分別意者，便於諸如來無所著等正覺、諸緣覺、諸真人有大過失。何以故？諸天及人、諸阿須倫無有請，菩薩為眾生作救護、作橋梁者為菩薩之法，自當救攝眾生。

「復次，須菩提！菩薩行般若波羅蜜者，若人、若非人來至菩薩所，取節節支解菩薩身，菩薩亦不疑言：『當與？不與？』何以故？是菩薩欲救眾生故受是形耳。『我以是身饒益一切。』菩薩當作是念：『我為眾生受是身形，今來取之。』須菩提！菩薩見來所求者當發意言：『施者為誰？受者為誰？所施物為何等？是諸法實不可得見。何以故？是諸法常空，空亦無所與亦無所奪。』須菩提！菩薩行般若波羅蜜當作是學，所謂內空、外空及有無空，住是空者於中布施，便具足檀波羅蜜；具足檀已，不斷內外法，言誰有割者、誰為截者！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩行般若波羅蜜者，若人、若非人來至菩薩所，取節節支解菩薩身，菩薩亦不疑言：『當與？不與？』何以故？是菩薩欲救眾生故受是形耳。『我以是身饒益一切。』菩薩當作是念：『我為眾生受是身形，今來取之。』須菩提！菩薩見來所求者當發意言：『施者為誰？受者為誰？所施物為何等？是諸法實不可得見。何以故？是諸法常空，空亦無所與亦無所奪。』須菩提！菩薩行般若波羅蜜當作是學，所謂內空、外空及有無空，住是空者於中布施，便具足檀波羅蜜；具足檀已，不斷內外法，言誰有割者、誰為截者！」

佛告須菩提：「佛以天眼見十方恒邊沙等剎土，諸菩薩摩訶薩入泥犁中，泥犁則為冷。以三事變化為泥犁中眾生說法：一者神足，二者隨其所使，三者四等之法。以神足滅火，隨意為說四等法，泥犁中眾生便有愛敬歸仰於菩薩，即得離苦痛。次為說三乘之教，皆令脫苦。是故，須菩提！我以佛眼見十方恒邊沙，諸菩薩摩訶薩供養諸佛不以憍慢，愛好諸佛不以憎惡，歡喜無恚，諸佛所說皆悉受持，至成阿耨多羅三耶三菩終不志失。須菩提！佛以佛眼見十方恒邊沙剎土諸菩薩等，為眾生故，割截身體，支節分離，布散四面；諸有飛鳥走獸來食菩薩肌肉者，皆有慈意；於菩薩所以慈意故，得離畜生，即得為人，往見諸佛聽受經法，隨其所聞即得順行，以三乘之法而度脫之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「佛以天眼見十方恒邊沙等剎土，諸菩薩摩訶薩入泥犁中，泥犁則為冷。以三事變化為泥犁中眾生說法：一者神足，二者隨其所使，三者四等之法。以神足滅火，隨意為說四等法，泥犁中眾生便有愛敬歸仰於菩薩，即得離苦痛。次為說三乘之教，皆令脫苦。是故，須菩提！我以佛眼見十方恒邊沙，諸菩薩摩訶薩供養諸佛不以憍慢，愛好諸佛不以憎惡，歡喜無恚，諸佛所說皆悉受持，至成阿耨多羅三耶三菩終不志失。須菩提！佛以佛眼見十方恒邊沙剎土諸菩薩等，為眾生故，割截身體，支節分離，布散四面；諸有飛鳥走獸來食菩薩肌肉者，皆有慈意；於菩薩所以慈意故，得離畜生，即得為人，往見諸佛聽受經法，隨其所聞即得順行，以三乘之法而度脫之。」

佛告須菩提：「諸有菩薩摩訶薩發阿耨多羅三耶三菩者多所饒益，如是能使眾生得無餘泥洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「諸有菩薩摩訶薩發阿耨多羅三耶三菩者多所饒益，如是能使眾生得無餘泥洹。

「復次，須菩提！我以佛眼見十方恒邊沙諸菩薩等入薜荔中者，諸薜荔眾見菩薩已便生慈意，恭敬菩薩，以恭敬故離諸勤苦，因是功德終不離諸佛至得泥洹。須菩提！菩薩摩訶薩行慈如是，使諸眾生皆得泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！我以佛眼見十方恒邊沙諸菩薩等入薜荔中者，諸薜荔眾見菩薩已便生慈意，恭敬菩薩，以恭敬故離諸勤苦，因是功德終不離諸佛至得泥洹。須菩提！菩薩摩訶薩行慈如是，使諸眾生皆得泥洹。」

佛告須菩提：「我見諸菩薩至四天王及第六天，為彼諸天而廣說法，以三乘教而度脫之，令得泥洹。諸天人眾有著五樂者，菩薩應時令殿舍悉皆烔然，以為說法言：『諸仁者！一切所有皆悉無常，無尊無卑，誰常安者？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「我見諸菩薩至四天王及第六天，為彼諸天而廣說法，以三乘教而度脫之，令得泥洹。諸天人眾有著五樂者，菩薩應時令殿舍悉皆烔然，以為說法言：『諸仁者！一切所有皆悉無常，無尊無卑，誰常安者？』」

佛告須菩提：「我於是以佛眼觀見恒邊沙國土，諸有讚歎梵天上者，菩薩則為說法言：『諸仁者！云何於是空無之法而生見意？是法為空、無常、無見，為磨滅法，莫得於是而生見意。』須菩提！菩薩摩訶薩已住於大慈為眾生說法，是為菩薩甚奇、甚特、未曾有法。須菩提！十方恒邊沙國土諸菩薩摩訶薩，以四事饒益眾生。何等為四？一者惠施，二者仁愛，三者利人，四者等義。是為四恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「我於是以佛眼觀見恒邊沙國土，諸有讚歎梵天上者，菩薩則為說法言：『諸仁者！云何於是空無之法而生見意？是法為空、無常、無見，為磨滅法，莫得於是而生見意。』須菩提！菩薩摩訶薩已住於大慈為眾生說法，是為菩薩甚奇、甚特、未曾有法。須菩提！十方恒邊沙國土諸菩薩摩訶薩，以四事饒益眾生。何等為四？一者惠施，二者仁愛，三者利人，四者等義。是為四恩。

「菩薩摩訶薩以二事施攝取眾生：一者財物，二者法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩以二事施攝取眾生：一者財物，二者法施。

「何等財物施攝取眾生？菩薩以金銀、璧玉、珍奇異寶，以食飲、衣被、香花、服飾、病瘦醫藥、床臥之具，所有奴婢、象馬、車乘，令諸眾生隨意所欲不逆人意。諸有來者既施與已，皆悉教令自歸三尊，或授五戒，或教十善，或教八齋，或教令行四禪及四等、四空定，或勸助之令念佛、念法、念比丘僧、念天、念施；諸行倒者教令行順，諸不諦者教令行諦，勸助令行三十七道品及三脫門、八惟無、九次第禪、佛十種力、四無所畏、四無礙慧、大悲大慈，勸眾生令行佛十八法、八十種好，勸助人學三乘法教，是為菩薩摩訶薩以漚惒拘舍羅行般若波羅蜜，以財布施攝取眾生，立於無上無畏之地，是為菩薩奇特未曾有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等財物施攝取眾生？菩薩以金銀、璧玉、珍奇異寶，以食飲、衣被、香花、服飾、病瘦醫藥、床臥之具，所有奴婢、象馬、車乘，令諸眾生隨意所欲不逆人意。諸有來者既施與已，皆悉教令自歸三尊，或授五戒，或教十善，或教八齋，或教令行四禪及四等、四空定，或勸助之令念佛、念法、念比丘僧、念天、念施；諸行倒者教令行順，諸不諦者教令行諦，勸助令行三十七道品及三脫門、八惟無、九次第禪、佛十種力、四無所畏、四無礙慧、大悲大慈，勸眾生令行佛十八法、八十種好，勸助人學三乘法教，是為菩薩摩訶薩以漚惒拘舍羅行般若波羅蜜，以財布施攝取眾生，立於無上無畏之地，是為菩薩奇特未曾有之法。

「何等為菩薩行般若波羅蜜，以法布施攝取眾生？布施有二：一者道施，二者俗施。何等俗法施？世俗所說所施，行者謂為不淨，欲得四禪、四等、四無形定及餘凡夫所行善法，是名為世俗法施。作是俗法施已，便教眾生令離世俗，以漚惒拘舍羅安立於道法賢聖果報。何等為賢聖道法、賢聖果報？賢聖法者，謂三十七品及三脫門；賢聖果者，從須陀洹至羅漢、辟支佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩行般若波羅蜜，以法布施攝取眾生？布施有二：一者道施，二者俗施。何等俗法施？世俗所說所施，行者謂為不淨，欲得四禪、四等、四無形定及餘凡夫所行善法，是名為世俗法施。作是俗法施已，便教眾生令離世俗，以漚惒拘舍羅安立於道法賢聖果報。何等為賢聖道法、賢聖果報？賢聖法者，謂三十七品及三脫門；賢聖果者，從須陀洹至羅漢、辟支佛。」

佛言：「菩薩賢聖道法者，知須陀洹所有慧，知羅漢、辟支佛慧，及三十七道品慧、佛所有十力慧、大慈大悲慧，及餘道法俗法、有漏無漏，及有為無為之法慧、薩云若慧，是為菩薩賢聖之法。何等為菩薩賢聖果報？諸習緒皆盡，是為賢聖果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩賢聖道法者，知須陀洹所有慧，知羅漢、辟支佛慧，及三十七道品慧、佛所有十力慧、大慈大悲慧，及餘道法俗法、有漏無漏，及有為無為之法慧、薩云若慧，是為菩薩賢聖之法。何等為菩薩賢聖果報？諸習緒皆盡，是為賢聖果報。」

須菩提白佛言：「菩薩復逮薩云若？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「菩薩復逮薩云若？」

佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩逮薩云若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩逮薩云若。」

須菩提白佛言：「如是者，世尊！菩薩摩訶薩、如來，有何差特？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「如是者，世尊！菩薩摩訶薩、如來，有何差特？」

佛報言：「有差別。差別云何？菩薩逮薩云若，便名為如來。何以故？菩薩意亦不可得，如來意亦無有異，住於無限之冥為諸法作明，是名為菩薩，因俗之法施而續道法之施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛報言：「有差別。差別云何？菩薩逮薩云若，便名為如來。何以故？菩薩意亦不可得，如來意亦無有異，住於無限之冥為諸法作明，是名為菩薩，因俗之法施而續道法之施。」

佛告須菩提：「是菩薩斷於眾生世俗之施，以漚惒拘舍羅安住於薩云若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「是菩薩斷於眾生世俗之施，以漚惒拘舍羅安住於薩云若。」

佛告須菩提：「何等為菩薩道法之施？凡人所不能及者，所謂三十七品及三脫門、八惟無、九次第禪、佛十力、四無所畏、四無礙慧、佛十八法、三十二大士之相、八十種好、諸陀隣尼門，是名為道法施，非是俗法，是為菩薩甚奇特、未曾有之法，以愛意攝取眾生，持六波羅蜜——布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，以和顏悅色攝取眾生。何以故？六波羅蜜皆攝持諸善法數。云何菩薩饒益於人攝取眾生？常以六波羅蜜攝持眾生，以四事饒益一切：一者惠施，二者仁愛，三者利人，四者等義。是為四事，菩薩以是四事救濟眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「何等為菩薩道法之施？凡人所不能及者，所謂三十七品及三脫門、八惟無、九次第禪、佛十力、四無所畏、四無礙慧、佛十八法、三十二大士之相、八十種好、諸陀隣尼門，是名為道法施，非是俗法，是為菩薩甚奇特、未曾有之法，以愛意攝取眾生，持六波羅蜜——布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，以和顏悅色攝取眾生。何以故？六波羅蜜皆攝持諸善法數。云何菩薩饒益於人攝取眾生？常以六波羅蜜攝持眾生，以四事饒益一切：一者惠施，二者仁愛，三者利人，四者等義。是為四事，菩薩以是四事救濟眾生。」

「復次，須菩提！菩薩以般若波羅蜜教新學菩薩，當語之言：『善男子！受是文字之數，當善於一字，從一字至四十二字。一字者皆入諸字義，諸字義者皆入四十二字，四十二字義皆入一字以為一義。』是故菩薩當善於四十二字。如來無所著等正覺，善於諸法、善於文字已，教化眾生。如來說法不離文字，諸法亦不離文字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩以般若波羅蜜教新學菩薩，當語之言：『善男子！受是文字之數，當善於一字，從一字至四十二字。一字者皆入諸字義，諸字義者皆入四十二字，四十二字義皆入一字以為一義。』是故菩薩當善於四十二字。如來無所著等正覺，善於諸法、善於文字已，教化眾生。如來說法不離文字，諸法亦不離文字。」

須菩提白佛言：「世尊！眾生不可得法亦不可得見，諸法空故。世尊！菩薩云何行六波羅蜜、四禪、四等及四空定？云何行三十七品，行十八空行、空無相無願？云何行八惟無、九次第禪？云何行十力、四無所畏、佛十八法？云何行三十二相、八十種好？云何行六神通為眾生說法，亦不見眾生亦不得其處，乃至於識亦不可得，六波羅蜜亦不可得見，乃至八十種好亦不可得亦不可得處，亦無有眾生亦無有處，亦無有八十種好亦無有處？云何菩薩行般若波羅蜜為眾生說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！眾生不可得法亦不可得見，諸法空故。世尊！菩薩云何行六波羅蜜、四禪、四等及四空定？云何行三十七品，行十八空行、空無相無願？云何行八惟無、九次第禪？云何行十力、四無所畏、佛十八法？云何行三十二相、八十種好？云何行六神通為眾生說法，亦不見眾生亦不得其處，乃至於識亦不可得，六波羅蜜亦不可得見，乃至八十種好亦不可得亦不可得處，亦無有眾生亦無有處，亦無有八十種好亦無有處？云何菩薩行般若波羅蜜為眾生說法？」

須菩提言：「世尊！將無菩薩以無端緒之事，勸助眾生，令離四顛倒，住於四諦耶？行般若波羅蜜菩薩尚不可得見，何況行三十七品事！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！將無菩薩以無端緒之事，勸助眾生，令離四顛倒，住於四諦耶？行般若波羅蜜菩薩尚不可得見，何況行三十七品事！」

佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言，眾生不可得，當知內外空及有無空，當知五陰空、性空、衰空，當知四諦、十二因緣空，當知吾我空及知見空，當知四禪空、四等空、四空定亦空，當知三十七品空、三脫門空，當知八惟無空、九次第禪空，當知佛十八法空、十種力空、四無所畏空、四無礙慧空，當知二地空，當知菩薩空，當知佛剎土空，當知道空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！如汝所言，眾生不可得，當知內外空及有無空，當知五陰空、性空、衰空，當知四諦、十二因緣空，當知吾我空及知見空，當知四禪空、四等空、四空定亦空，當知三十七品空、三脫門空，當知八惟無空、九次第禪空，當知佛十八法空、十種力空、四無所畏空、四無礙慧空，當知二地空，當知菩薩空，當知佛剎土空，當知道空。」

佛告須菩提：「菩薩覺知諸法皆空，而為一切眾生說法；既為說法，不從是空有轉還者，於諸法無所取、無所捨亦無礙，真諦說法，無有虛飾。譬如如來化作無央數人，或安立於六波羅蜜者，或安立於四禪、四等者。於須菩提意云何，是化人寧有所得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩覺知諸法皆空，而為一切眾生說法；既為說法，不從是空有轉還者，於諸法無所取、無所捨亦無礙，真諦說法，無有虛飾。譬如如來化作無央數人，或安立於六波羅蜜者，或安立於四禪、四等者。於須菩提意云何，是化人寧有所得不？」

須菩提言：「世尊！不也，化無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！不也，化無所得。」

「須菩提！當知菩薩教化眾生亦復如是，隨其所能而為說法，皆令眾生離於顛倒，亦不縛亦不解。何以故？五陰無縛亦不解，若五陰有縛有解者則非五陰，用五陰常自淨故，乃至有為無為法亦常自淨。菩薩為眾生說法，初不見眾生。以諸法不可得故，菩薩住於無所住；五陰空故，無有處所，乃至有為無為亦無所住。何以故？無有實故而無所住，無所有亦不住於無所有，有所有亦不住於有所有。何以故？是皆不可得故，不可得者無有住處。須菩提！菩薩行般若波羅蜜，皆明諸法，分別諸空。菩薩作是行般若波羅蜜者，於諸如來無所著等正覺，於諸聖賢為無有過。何以故？諸佛世尊及諸聖賢皆逮覺是法教化眾生，以得是法無轉還者。何以故？法性真際及如無轉還者，亦無形貌可轉還者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！當知菩薩教化眾生亦復如是，隨其所能而為說法，皆令眾生離於顛倒，亦不縛亦不解。何以故？五陰無縛亦不解，若五陰有縛有解者則非五陰，用五陰常自淨故，乃至有為無為法亦常自淨。菩薩為眾生說法，初不見眾生。以諸法不可得故，菩薩住於無所住；五陰空故，無有處所，乃至有為無為亦無所住。何以故？無有實故而無所住，無所有亦不住於無所有，有所有亦不住於有所有。何以故？是皆不可得故，不可得者無有住處。須菩提！菩薩行般若波羅蜜，皆明諸法，分別諸空。菩薩作是行般若波羅蜜者，於諸如來無所著等正覺，於諸聖賢為無有過。何以故？諸佛世尊及諸聖賢皆逮覺是法教化眾生，以得是法無轉還者。何以故？法性真際及如無轉還者，亦無形貌可轉還者。」

須菩提白佛言：「世尊！法性真際及如不轉還者，五陰及如真際法性，為有異耶？有為無為及道有漏無漏，復有異耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！法性真際及如不轉還者，五陰及如真際法性，為有異耶？有為無為及道有漏無漏，復有異耶？」

佛言：「不也，須菩提！五陰及如真際法性、有為無為及道，等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！五陰及如真際法性、有為無為及道，等無有異。」

復問：「世尊！假令五陰及如乃至有為無為等無有異者，云何有善惡之報及五道生死？云何有三乘之法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「世尊！假令五陰及如乃至有為無為等無有異者，云何有善惡之報及五道生死？云何有三乘之法耶？」

佛言：「以眾生習於世諦故，便有道之名號；於第一最要義者，無有分數。何以故？是法常寂，無所分別，亦無所說；五陰亦無生滅亦無著斷，用本空、末空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以眾生習於世諦故，便有道之名號；於第一最要義者，無有分數。何以故？是法常寂，無所分別，亦無所說；五陰亦無生滅亦無著斷，用本空、末空故。」

須菩提白佛言：「世尊！若習世諦便有道名者，一切凡夫皆為是道、是三乘耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若習世諦便有道名者，一切凡夫皆為是道、是三乘耶？」

佛告須菩提：「一切凡夫盡知習諦及道諦者，若知是者當知是道；若使凡夫不知者，亦無道處，亦無道報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「一切凡夫盡知習諦及道諦者，若知是者當知是道；若使凡夫不知者，亦無道處，亦無道報。」

復問：「云何凡夫當得道之果報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「云何凡夫當得道之果報？」

佛言：「諸賢聖者有道念故便有道報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸賢聖者有道念故便有道報。」

復問：「世尊！以道念故便有道耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「世尊！以道念故便有道耶？」

佛言：「不也，須菩提！不以念故便能逮道也，亦不無念，亦不離念。是故菩薩行般若波羅蜜，為眾生故便處於道。道者亦無分部，亦無有為、無為，亦無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也，須菩提！不以念故便能逮道也，亦不無念，亦不離念。是故菩薩行般若波羅蜜，為眾生故便處於道。道者亦無分部，亦無有為、無為，亦無分別。」

復問：「世尊！若不分別有道處者，云何佛說：『三習緒斷，得須陀洹；婬怒癡薄，得斯陀含；於下欲界滅五習，得阿那含；於上無形界滅五習者，得阿羅漢；眼所見形色皆如是盡法，得辟支佛；一切諸習緒盡，便得三耶三佛。』如是云何當知是事？若道無分數者，云何隨行各得其道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復問：「世尊！若不分別有道處者，云何佛說：『三習緒斷，得須陀洹；婬怒癡薄，得斯陀含；於下欲界滅五習，得阿那含；於上無形界滅五習者，得阿羅漢；眼所見形色皆如是盡法，得辟支佛；一切諸習緒盡，便得三耶三佛。』如是云何當知是事？若道無分數者，云何隨行各得其道？」

佛告須菩提：「須陀洹道乃至三耶三佛，為是有為耶？為是無為耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「須陀洹道乃至三耶三佛，為是有為耶？為是無為耶？」

須菩提言：「世尊！非是有為法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！非是有為法。」

佛言：「無為之法有分界不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無為之法有分界不？」

須菩提言：「無有分界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「無有分界。」

佛言：「於意云何？善男子、善女人，一時逮得有為、無為之法及得一相，是時寧見言是有為、是無為不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於意云何？善男子、善女人，一時逮得有為、無為之法及得一相，是時寧見言是有為、是無為不？」

須菩提言：「世尊！不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！不也。」

佛言：「菩薩行般若波羅蜜，為眾生說法無有分界，以內外空及有無空故。菩薩於內自無所入，教一切人亦無所入，亦不入六波羅蜜，亦不入禪，亦不入等，亦不入於三十七品，亦不入薩云若，無所入者為無所生。譬如如來化作化人，化人布施亦不得報；欲度人故，亦不住於六波羅蜜，亦不住於有漏、無漏，亦不住道，亦不住俗，亦不住有為，不住於無為，適無所住。所以者何？超越諸法之相故也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行般若波羅蜜，為眾生說法無有分界，以內外空及有無空故。菩薩於內自無所入，教一切人亦無所入，亦不入六波羅蜜，亦不入禪，亦不入等，亦不入於三十七品，亦不入薩云若，無所入者為無所生。譬如如來化作化人，化人布施亦不得報；欲度人故，亦不住於六波羅蜜，亦不住於有漏、無漏，亦不住道，亦不住俗，亦不住有為，不住於無為，適無所住。所以者何？超越諸法之相故也。」

摩訶般若波羅蜜超越法相品第七十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜超越法相品第七十九

於是，須菩提白佛言：「世尊！云何超越諸法法相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，須菩提白佛言：「世尊！云何超越諸法法相？」

佛告須菩提：「譬如化人，無婬怒癡，亦無五陰行，亦無內外事，無有罣礙處，亦無道事，亦無俗事；有漏、無漏，有為、無為，亦無道事，亦無有果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「譬如化人，無婬怒癡，亦無五陰行，亦無內外事，無有罣礙處，亦無道事，亦無俗事；有漏、無漏，有為、無為，亦無道事，亦無有果報。」

佛語須菩提：「是為超越諸法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「是為超越諸法相。」

須菩提白佛言：「世尊！化者云何有道念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！化者云何有道念？」

佛報言：「道念者，亦無斷，亦無著，亦不於五趣現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛報言：「道念者，亦無斷，亦無著，亦不於五趣現。」

佛言：「於須菩提意云何？如來所化，頗有形，有來往，有著斷耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於須菩提意云何？如來所化，頗有形，有來往，有著斷耶？」

須菩提言：「世尊！如來所化，無有來往，亦無著斷，亦不於五趣現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！如來所化，無有來往，亦無著斷，亦不於五趣現。」

佛言：「須菩提！是為超越諸法之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！是為超越諸法之相。」

須菩提白佛言：「世尊！諸五陰皆如幻耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸五陰皆如幻耶？」

佛言：「如是，如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！」

須菩提白佛言：「若諸法如化，世尊化者亦無有色、亦無有痛、亦無想、亦無行、亦無識，亦無著、亦無斷，亦不於五趣有脫，菩薩摩訶薩有何等奇特事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「若諸法如化，世尊化者亦無有色、亦無有痛、亦無想、亦無行、亦無識，亦無著、亦無斷，亦不於五趣有脫，菩薩摩訶薩有何等奇特事？」

佛言：「於須菩提意云何？我本為菩薩時，頗見從五趣中得度脫眾生者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於須菩提意云何？我本為菩薩時，頗見從五趣中得度脫眾生者不？」

須菩提報言：「不見有所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提報言：「不見有所說。」

佛言：「於三界不見有眾生，何況當有五趣、當有所度！何以故？菩薩觀知諸法如幻如化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於三界不見有眾生，何況當有五趣、當有所度！何以故？菩薩觀知諸法如幻如化。」

須菩提言：「若菩薩觀知諸法如幻如化者，用何等故行六波羅蜜、四禪、四等、四空定，為何等故行三十七品，而淨佛土教化眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「若菩薩觀知諸法如幻如化者，用何等故行六波羅蜜、四禪、四等、四空定，為何等故行三十七品，而淨佛土教化眾生？」

佛告須菩提：「若眾生自知諸法如幻如化者，菩薩終不於阿僧祇劫謙苦行菩薩之道。須菩提！以眾生不能自知如幻如化故，菩薩謙苦行六波羅蜜淨佛國土教化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若眾生自知諸法如幻如化者，菩薩終不於阿僧祇劫謙苦行菩薩之道。須菩提！以眾生不能自知如幻如化故，菩薩謙苦行六波羅蜜淨佛國土教化眾生。」

須菩提白佛言：「世尊！假令諸法如夢、如幻、如化、如響、如熱時之焰，於何許有眾生菩薩行般若波羅蜜而拔濟眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！假令諸法如夢、如幻、如化、如響、如熱時之焰，於何許有眾生菩薩行般若波羅蜜而拔濟眾生？」

佛言：「眾生者，但共縛於名字數，著於無端緒。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於名字相拔濟之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「眾生者，但共縛於名字數，著於無端緒。是故菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，於名字相拔濟之。」

須菩提白佛言：「何等為名字相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「何等為名字相？」

佛告須菩提：「名字者不真，假號為名，假號為五陰，假名為人、為男、為女，假名為五趣及有為、無為法，假名為須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、三耶三佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「名字者不真，假號為名，假號為五陰，假名為人、為男、為女，假名為五趣及有為、無為法，假名為須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、三耶三佛。」

佛語須菩提：「諸吾我造作之法及道，但為名字數法故。凡諸愚人縛著於有為法，是故菩薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅教授眾生言：『是名但從相起，但以相故生母人胞胎。所有者無端緒，所有者無所有，諸智者不入於空。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「諸吾我造作之法及道，但為名字數法故。凡諸愚人縛著於有為法，是故菩薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅教授眾生言：『是名但從相起，但以相故生母人胞胎。所有者無端緒，所有者無所有，諸智者不入於空。』」

佛語須菩提：「以是故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅教授眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「以是故，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅教授眾生。」

佛言：「何等為相？須菩提！凡愚以二相著。何等為二？一者形相，二者無形相。何等為形相？諸有好形、惡形、微形，於是消耗之法，於中有所起相，是名為形相。何等為無形相？諸無形之法，於中起相生垢，是名為無形相。菩薩學般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅，於無形相出諸眾生，建立於無相處，令不二入。何等為二？是相、是無相，是為二。須菩提！是為菩薩摩訶薩於相中出諸眾生建立於無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「何等為相？須菩提！凡愚以二相著。何等為二？一者形相，二者無形相。何等為形相？諸有好形、惡形、微形，於是消耗之法，於中有所起相，是名為形相。何等為無形相？諸無形之法，於中起相生垢，是名為無形相。菩薩學般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅，於無形相出諸眾生，建立於無相處，令不二入。何等為二？是相、是無相，是為二。須菩提！是為菩薩摩訶薩於相中出諸眾生建立於無相。」

須菩提白佛言：「世尊！假令諸法但有名相，菩薩云何行般若波羅蜜，於諸善法云何有差別，而復勸他人於善法使有差別耶？以善法具足諸處，建立眾生於三乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！假令諸法但有名相，菩薩云何行般若波羅蜜，於諸善法云何有差別，而復勸他人於善法使有差別耶？以善法具足諸處，建立眾生於三乘。」

佛告須菩提言：「假令菩薩念五陰名、計校五陰相，菩薩為不行般若波羅蜜。於善法無有差別，亦不能令他人有差別。須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以無相行五波羅蜜，以無相具足四禪、具足四等、具足四空定，以無相具足三十七品，以無相具足內外空及有無空，以無相具足八惟無及九次第禪、具足佛十種力，以無相具足佛十八法；菩薩以自具足是善法，勸他人以無相具足諸善法。須菩提！若諸法有如毛釐之相者，菩薩行般若波羅蜜終不逮空、無相、無願之法，不能隨眾生所願而建立之，不能令得空、無相、無願漏盡之法。須菩提！菩薩摩訶薩以無相無念行般若波羅蜜，饒益一切如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「假令菩薩念五陰名、計校五陰相，菩薩為不行般若波羅蜜。於善法無有差別，亦不能令他人有差別。須菩提！若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以無相行五波羅蜜，以無相具足四禪、具足四等、具足四空定，以無相具足三十七品，以無相具足內外空及有無空，以無相具足八惟無及九次第禪、具足佛十種力，以無相具足佛十八法；菩薩以自具足是善法，勸他人以無相具足諸善法。須菩提！若諸法有如毛釐之相者，菩薩行般若波羅蜜終不逮空、無相、無願之法，不能隨眾生所願而建立之，不能令得空、無相、無願漏盡之法。須菩提！菩薩摩訶薩以無相無念行般若波羅蜜，饒益一切如是。」

須菩提白佛言：「世尊！假令諸法空、無相、無念，世尊！云何為法作分數，言是有漏、是無漏、是能有所及、是不能有所及，言是聲聞法、是辟支佛法、是菩薩法、是佛法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！假令諸法空、無相、無念，世尊！云何為法作分數，言是有漏、是無漏、是能有所及、是不能有所及，言是聲聞法、是辟支佛法、是菩薩法、是佛法？」

佛告須菩提言：「於意云何？無相與聲聞辟支佛法、菩薩法、佛法有異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「於意云何？無相與聲聞辟支佛法、菩薩法、佛法有異不？」

須菩提言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！」

佛言：「聲聞辟支佛法及菩薩佛法皆不是無相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「聲聞辟支佛法及菩薩佛法皆不是無相耶？」

須菩提言：「爾，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「爾，世尊！」

佛言：「以是故，當知諸法皆無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以是故，當知諸法皆無相。」

佛言：「菩薩於諸法作無相學者，則能增益善本功德，則能增益六波羅蜜、四禪、四等、四空定、三十七品、佛十八法。何以故？菩薩者不學餘，但學空、無相、無願。所以者何？諸菩薩法皆來入三脫門故，三脫門自空。菩薩學空、無相、無願，為學五陰，為學十二衰，為學十八性，為學四諦，為學十二緣起，為學內外空及有無空，為學六波羅蜜，為學三十七品，為學佛十力、四無所畏、四無礙慧、佛十八法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩於諸法作無相學者，則能增益善本功德，則能增益六波羅蜜、四禪、四等、四空定、三十七品、佛十八法。何以故？菩薩者不學餘，但學空、無相、無願。所以者何？諸菩薩法皆來入三脫門故，三脫門自空。菩薩學空、無相、無願，為學五陰，為學十二衰，為學十八性，為學四諦，為學十二緣起，為學內外空及有無空，為學六波羅蜜，為學三十七品，為學佛十力、四無所畏、四無礙慧、佛十八法。」

須菩提白佛言：「云何，世尊！菩薩行般若波羅蜜，云何學五陰？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「云何，世尊！菩薩行般若波羅蜜，云何學五陰？」

佛報言：「菩薩行般若波羅蜜，知色相，知色起滅，知色如。云何知色相？色無堅固，譬如聚沫。云何知色本末？色亦不來、亦不去、亦無還反。須菩提！是為知色本末。云何知色如？如亦不生、亦不滅，亦不來、亦不去，亦不斷、亦不著，亦不增、亦不減；作如是知是為知如，亦不變異是故名為如，是故名為知色如。云何知痛生滅？云何知痛如？知痛如泡故。云何知想如？知想如熱時之焰至竟無水，亦不去、亦不來。痛如及想如等，知想亦如是。云何知行如？譬如芭蕉，葉葉分解，中無有堅。云何知行起滅？行亦無有來往，知行如是，知如亦如是。云何觀識？譬如幻師化作四種兵，亦不往、亦不來，觀識亦如是。云何觀識如？觀如如識，是為知識如。云何觀知眼性？眼所有空，眼色空，眼識空，乃至意識所有空。云何觀知十二衰？知內外法如，知內外法所有空。云何觀知苦諦？亦知苦，亦知諦，亦知有我無我，諦習盡空皆知諦。云何知四諦如？知如如四諦，是為知四諦如。云何觀知十二緣起如？十二緣起無所生，是故知十二緣起如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛報言：「菩薩行般若波羅蜜，知色相，知色起滅，知色如。云何知色相？色無堅固，譬如聚沫。云何知色本末？色亦不來、亦不去、亦無還反。須菩提！是為知色本末。云何知色如？如亦不生、亦不滅，亦不來、亦不去，亦不斷、亦不著，亦不增、亦不減；作如是知是為知如，亦不變異是故名為如，是故名為知色如。云何知痛生滅？云何知痛如？知痛如泡故。云何知想如？知想如熱時之焰至竟無水，亦不去、亦不來。痛如及想如等，知想亦如是。云何知行如？譬如芭蕉，葉葉分解，中無有堅。云何知行起滅？行亦無有來往，知行如是，知如亦如是。云何觀識？譬如幻師化作四種兵，亦不往、亦不來，觀識亦如是。云何觀識如？觀如如識，是為知識如。云何觀知眼性？眼所有空，眼色空，眼識空，乃至意識所有空。云何觀知十二衰？知內外法如，知內外法所有空。云何觀知苦諦？亦知苦，亦知諦，亦知有我無我，諦習盡空皆知諦。云何知四諦如？知如如四諦，是為知四諦如。云何觀知十二緣起如？十二緣起無所生，是故知十二緣起如。」

須菩提白佛言：「菩薩學般若波羅蜜行般若波羅蜜，假令各各分別知是諸法如是，則為不分別法性、色身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「菩薩學般若波羅蜜行般若波羅蜜，假令各各分別知是諸法如是，則為不分別法性、色身。」

佛報言：「若有異法離於法性者，是色身、法性則為有別。何以故？須菩提！如來及如來弟子，不見有法離於法性與法性有別者；雖不見不處，法無有二，離法性者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛報言：「若有異法離於法性者，是色身、法性則為有別。何以故？須菩提！如來及如來弟子，不見有法離於法性與法性有別者；雖不見不處，法無有二，離法性者。」

佛告須菩提：「菩薩行般若波羅蜜，當作是學法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩行般若波羅蜜，當作是學法性。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩學法性者為無所學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩學法性者為無所學。」

佛告須菩提：「菩薩學法性者為盡學一切諸法。何以故？一切諸法皆是法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩學法性者為盡學一切諸法。何以故？一切諸法皆是法性。」

須菩提白佛言：「何以故？諸法皆是法性，諸有為法皆是法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「何以故？諸法皆是法性，諸有為法皆是法性。」

「是故，須菩提！菩薩學般若波羅蜜者，為學法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，須菩提！菩薩學般若波羅蜜者，為學法性。」

須菩提白佛言：「假令諸法皆是法性，菩薩用何等故行六波羅蜜？何以故行四禪、四等、四空定？云何行三十七道品、三脫門、八惟無、九次第禪、十力、四無所畏？何以故學佛十八法，學六通、三十二相，學成就八十種好？何以故學生四姓家？何以故學生四天上，從第四天至三十三天？何以故從初發意至第十地？何以故學三乘淨佛國土教化眾生，學陀隣尼門，學辯才？何以故學菩薩道，學諸法如，知一切眾事，法性中無有是若干分數？世尊！將無菩薩行顛倒事。所以者何？法性亦非五陰，法性亦不離五陰，法性則是五陰，五陰則是法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「假令諸法皆是法性，菩薩用何等故行六波羅蜜？何以故行四禪、四等、四空定？云何行三十七道品、三脫門、八惟無、九次第禪、十力、四無所畏？何以故學佛十八法，學六通、三十二相，學成就八十種好？何以故學生四姓家？何以故學生四天上，從第四天至三十三天？何以故從初發意至第十地？何以故學三乘淨佛國土教化眾生，學陀隣尼門，學辯才？何以故學菩薩道，學諸法如，知一切眾事，法性中無有是若干分數？世尊！將無菩薩行顛倒事。所以者何？法性亦非五陰，法性亦不離五陰，法性則是五陰，五陰則是法性。」

佛告須菩提：「如是，如是！須菩提！如汝所言，法性則是五陰，五陰則是法性。須菩提！菩薩行般若波羅蜜，若見法有離法性者，終不發阿耨多羅三耶三菩。菩薩行般若波羅蜜，諸法之性則是道。是故，菩薩行般若波羅蜜，知諸法則是法性，無名之法以名教授，從五陰至道皆以名號法數字說之。須菩提！譬如幻師持一鏡，現若干種像，若男、若女，若馬、若象，若廬舘、若浴池，於中示現若干種坐，氍氀、𣰅㲪、綩綖、帳幔、香華、伎樂、種種食飲之具，以名伎樂娛樂眾人；復現六波羅蜜，於中現四大姓，現有須彌山、有三十三天，於中現諸聲聞、辟支佛，現諸新發意行六波羅蜜菩薩；復現十住一生補處菩薩，現諸菩薩遊戲於五通，現有淨佛國土教化眾生，現有行三昧三摩提以自娛樂；復現有行佛十力、四無所畏、大慈大悲，現有佛身相具足者。中有愚癡之士稱歎言：『快哉！是人所作甚奇特，能食飲若干億萬人皆令歡喜，現若干種像世尊相好。』中或有知者，便大笑言：『是幻師所作乃爾，以空無所有法，以無端緒之法，樂眾人令使有端緒，相無形與作形相。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！須菩提！如汝所言，法性則是五陰，五陰則是法性。須菩提！菩薩行般若波羅蜜，若見法有離法性者，終不發阿耨多羅三耶三菩。菩薩行般若波羅蜜，諸法之性則是道。是故，菩薩行般若波羅蜜，知諸法則是法性，無名之法以名教授，從五陰至道皆以名號法數字說之。須菩提！譬如幻師持一鏡，現若干種像，若男、若女，若馬、若象，若廬舘、若浴池，於中示現若干種坐，氍氀、𣰅㲪、綩綖、帳幔、香華、伎樂、種種食飲之具，以名伎樂娛樂眾人；復現六波羅蜜，於中現四大姓，現有須彌山、有三十三天，於中現諸聲聞、辟支佛，現諸新發意行六波羅蜜菩薩；復現十住一生補處菩薩，現諸菩薩遊戲於五通，現有淨佛國土教化眾生，現有行三昧三摩提以自娛樂；復現有行佛十力、四無所畏、大慈大悲，現有佛身相具足者。中有愚癡之士稱歎言：『快哉！是人所作甚奇特，能食飲若干億萬人皆令歡喜，現若干種像世尊相好。』中或有知者，便大笑言：『是幻師所作乃爾，以空無所有法，以無端緒之法，樂眾人令使有端緒，相無形與作形相。』」

佛言：「菩薩行般若波羅蜜，不見有法離法性者。以漚惒拘舍羅為眾生說法，亦不見眾生，亦不見其處。自行六波羅蜜，勸人習六波羅蜜，見有行者代其歡喜；自行十善，勸人令行，見行十善者讚歎代其歡喜；自行五戒，勸人令持，見有持者讚歎代其歡喜；自持八齋，勸人令持，見有持者讚歎代其歡喜；自行四禪、四等、四空定，勸人令行，見有行者讚歎代其歡喜；自行三十七品、三脫門及四無所畏、佛十力、佛十八法，勸人令行，見有行者讚歎代其歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行般若波羅蜜，不見有法離法性者。以漚惒拘舍羅為眾生說法，亦不見眾生，亦不見其處。自行六波羅蜜，勸人習六波羅蜜，見有行者代其歡喜；自行十善，勸人令行，見行十善者讚歎代其歡喜；自行五戒，勸人令持，見有持者讚歎代其歡喜；自持八齋，勸人令持，見有持者讚歎代其歡喜；自行四禪、四等、四空定，勸人令行，見有行者讚歎代其歡喜；自行三十七品、三脫門及四無所畏、佛十力、佛十八法，勸人令行，見有行者讚歎代其歡喜。」

佛告須菩提言：「法性前以後及中間無有增減，是故菩薩摩訶薩為眾生故，謙苦行菩薩之行。若法性前後及中間有異者，菩薩終不以漚惒拘舍羅廣宣法性教授眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「法性前以後及中間無有增減，是故菩薩摩訶薩為眾生故，謙苦行菩薩之行。若法性前後及中間有異者，菩薩終不以漚惒拘舍羅廣宣法性教授眾生。」

摩訶般若波羅蜜信本際品第八十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜信本際品第八十

爾時，須菩提白佛言：「假令初無有眾生及其處，菩薩為何等故念行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「假令初無有眾生及其處，菩薩為何等故念行般若波羅蜜？」

佛告須菩提：「菩薩信真際故，念般若波羅蜜。真際及眾生際有異者，菩薩終不念般若波羅蜜。以真際眾生際等無有異故，菩薩欲益眾生故，念行般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩信真際故，念般若波羅蜜。真際及眾生際有異者，菩薩終不念般若波羅蜜。以真際眾生際等無有異故，菩薩欲益眾生故，念行般若波羅蜜。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，亦不分流分別真際，而建立眾生於真際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，亦不分流分別真際，而建立眾生於真際。」

須菩提白佛言：「若建立眾生於真際者，則為建立真際於真際。若建立真際於真際者，俱無所有，云何持無所有建立於無所有？世尊！如是者菩薩云何建立眾生於真際？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「若建立眾生於真際者，則為建立真際於真際。若建立真際於真際者，俱無所有，云何持無所有建立於無所有？世尊！如是者菩薩云何建立眾生於真際？」

佛告須菩提：「不可以真際建立於真際，不可以所有建立於所有，亦不可以無所有建立於無所有。須菩提！菩薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅建立眾生於真際，真際及眾生際一際無有二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「不可以真際建立於真際，不可以所有建立於所有，亦不可以無所有建立於無所有。須菩提！菩薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅建立眾生於真際，真際及眾生際一際無有二。」

須菩提白佛言：「世尊！何等為菩薩漚惒拘舍羅行般若波羅蜜，而建立眾生於真際，而無所分現？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等為菩薩漚惒拘舍羅行般若波羅蜜，而建立眾生於真際，而無所分現？」

佛告須菩提言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅建立眾生於檀；建立已，為說檀本末空，為說所施及施者、受者皆空，受果報亦空，教言：『善男子！莫作若干相，汝所施及受者謂有果耶？等一空耳，皆入真際。』教言：『善男子！汝若不分別所施及受者及果報，是則甘露施，便逮甘露果，莫以是施受色。』教言：『善男子！莫以施受痛，莫以施受想、行、識。何以故？汝所施及施者、受者皆空，受報亦空。以空施有所求，諸所施不可得見。何以故？所有者，從本至竟，常自空故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅建立眾生於檀；建立已，為說檀本末空，為說所施及施者、受者皆空，受果報亦空，教言：『善男子！莫作若干相，汝所施及受者謂有果耶？等一空耳，皆入真際。』教言：『善男子！汝若不分別所施及受者及果報，是則甘露施，便逮甘露果，莫以是施受色。』教言：『善男子！莫以施受痛，莫以施受想、行、識。何以故？汝所施及施者、受者皆空，受報亦空。以空施有所求，諸所施不可得見。何以故？所有者，從本至竟，常自空故。』

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅建立眾生於尸，教言：『善男子！捨是十惡行，是諸惡法無有實。當諦自思惟，是十惡本無所有。』菩薩摩訶薩以是具足於漚惒拘舍羅教授眾生，便以檀及尸教於眾生，檀及尸果報皆自空無所有，亦不入中，便逮寂靜，便生智慧，斷諸矇冥，離諸苦惱，以世俗數般泥洹，不以最第一義。何以故？從空中索般泥洹者，無有空終不般泥洹，泥洹者亦自至竟空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅建立眾生於尸，教言：『善男子！捨是十惡行，是諸惡法無有實。當諦自思惟，是十惡本無所有。』菩薩摩訶薩以是具足於漚惒拘舍羅教授眾生，便以檀及尸教於眾生，檀及尸果報皆自空無所有，亦不入中，便逮寂靜，便生智慧，斷諸矇冥，離諸苦惱，以世俗數般泥洹，不以最第一義。何以故？從空中索般泥洹者，無有空終不般泥洹，泥洹者亦自至竟空。」

「復次，須菩提！菩薩見眾生亂、意志不定、鬪諍怨恚，便教令忍辱、教令習羼，教人言：『汝所入陷溺皆是空無所有，當熟思念言：「我空弊暴，為我？為是誰？空弊暴意從何所來？」空無有不空時，是空亦非如來、菩薩、羅漢、辟支佛所作，亦非諸三十三天、龍、阿須倫、鬼神、甄陀羅、摩睺勒所作，空自然空。』菩薩行般若波羅蜜，以空法建立眾生令入空，雖有報應，不離阿耨多羅三耶三菩。雖勸進眾生求道，但是俗數，非是最第一義。何以故？空性亦非逮覺，亦無有逮覺者，亦無有甫當逮覺者，是為真際性空。菩薩為眾生故，於中行般若波羅蜜，亦不得眾生，亦不見其處。何以故？眾生寂如諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩見眾生亂、意志不定、鬪諍怨恚，便教令忍辱、教令習羼，教人言：『汝所入陷溺皆是空無所有，當熟思念言：「我空弊暴，為我？為是誰？空弊暴意從何所來？」空無有不空時，是空亦非如來、菩薩、羅漢、辟支佛所作，亦非諸三十三天、龍、阿須倫、鬼神、甄陀羅、摩睺勒所作，空自然空。』菩薩行般若波羅蜜，以空法建立眾生令入空，雖有報應，不離阿耨多羅三耶三菩。雖勸進眾生求道，但是俗數，非是最第一義。何以故？空性亦非逮覺，亦無有逮覺者，亦無有甫當逮覺者，是為真際性空。菩薩為眾生故，於中行般若波羅蜜，亦不得眾生，亦不見其處。何以故？眾生寂如諸法。」

「復次，須菩提！菩薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅，見眾生中有懈怠者，菩薩便勸助身意行精進空無之法，於諸法無有懈怠，亦不見有懈怠，空無法終不從空退轉，莫於善法生懈怠意，莫於身意退，於六波羅蜜及四禪、四等、四空定莫退，於三十七品法及三脫門至佛十八法莫生懈怠念，莫於諸法作罣礙，觀空無罣礙之法無有懈怠者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅，見眾生中有懈怠者，菩薩便勸助身意行精進空無之法，於諸法無有懈怠，亦不見有懈怠，空無法終不從空退轉，莫於善法生懈怠意，莫於身意退，於六波羅蜜及四禪、四等、四空定莫退，於三十七品法及三脫門至佛十八法莫生懈怠念，莫於諸法作罣礙，觀空無罣礙之法無有懈怠者。」

佛語須菩提：「菩薩行般若波羅蜜，以空性之法勸進眾生令住空行，雖住空行不以二事。何以故？空性者一無有二，不二之法無可入處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「菩薩行般若波羅蜜，以空性之法勸進眾生令住空行，雖住空行不以二事。何以故？空性者一無有二，不二之法無可入處。」

「復次，須菩提！菩薩行般若波羅蜜，持空性之法教眾生令精進，教告之言：『善男子！當善精進，於施、於戒、於忍、於進、於禪、於智，隨意所能，於三十七品乃至佛十八法。善男子！莫於是法起二念，亦不離二念。何以故？是法性空。空性之法，亦無有二，亦不不二故。』須菩提！是為菩薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅習菩薩之行，教授眾生淨佛國土，次建立眾生於須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，建立眾生乃至阿耨多羅三耶三菩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩行般若波羅蜜，持空性之法教眾生令精進，教告之言：『善男子！當善精進，於施、於戒、於忍、於進、於禪、於智，隨意所能，於三十七品乃至佛十八法。善男子！莫於是法起二念，亦不離二念。何以故？是法性空。空性之法，亦無有二，亦不不二故。』須菩提！是為菩薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅習菩薩之行，教授眾生淨佛國土，次建立眾生於須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，建立眾生乃至阿耨多羅三耶三菩。」

「復次，須菩提！菩薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅祐利眾生勸助之言：『當念禪一心，莫生亂想，亦莫生三昧想。』何以故？諸法性皆空。空無法中，亦無亂者，亦無有一心者，當住是三昧身口意所作事。若六波羅蜜、三十七品，八惟無、九次第禪、佛十力、四無所畏、四無礙慧、大慈大悲、佛十八法、八十種好，若聲聞、辟支佛道、菩薩道、佛道，若聲聞果、辟支佛果，若薩云若，若淨佛土教化眾生，若行空者便得是諸善法事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅祐利眾生勸助之言：『當念禪一心，莫生亂想，亦莫生三昧想。』何以故？諸法性皆空。空無法中，亦無亂者，亦無有一心者，當住是三昧身口意所作事。若六波羅蜜、三十七品，八惟無、九次第禪、佛十力、四無所畏、四無礙慧、大慈大悲、佛十八法、八十種好，若聲聞、辟支佛道、菩薩道、佛道，若聲聞果、辟支佛果，若薩云若，若淨佛土教化眾生，若行空者便得是諸善法事。」

佛告須菩提：「菩薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅祐利眾生如是，從初發意以來未常不為眾生多少作祐利時，從一佛國至一佛國供養禮事諸佛世尊，從諸佛所受法教至阿耨多羅三耶三菩終不忘失，常得諸總持身口意行，常具足無所乏少。何以故？善於薩云若念故。以善薩云若者，便善於諸道、聲聞辟支佛道及神通。菩薩諸所可應行道終不廢捨，立於神通救護眾生，周旋五趣生死不耗減於神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅祐利眾生如是，從初發意以來未常不為眾生多少作祐利時，從一佛國至一佛國供養禮事諸佛世尊，從諸佛所受法教至阿耨多羅三耶三菩終不忘失，常得諸總持身口意行，常具足無所乏少。何以故？善於薩云若念故。以善薩云若者，便善於諸道、聲聞辟支佛道及神通。菩薩諸所可應行道終不廢捨，立於神通救護眾生，周旋五趣生死不耗減於神通。」

佛告須菩提：「菩薩行般若波羅蜜，住於空性祐利眾生如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩行般若波羅蜜，住於空性祐利眾生如是。

「復次，須菩提！菩薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅住於空性祐利眾生，以般若波羅蜜勸教眾生言：『諸仁者！淨於身、口、意受甘露教，有受甘露教者終不離空性法。何以故？空性之法，亦非是有法，亦非是無法。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩行般若波羅蜜，以漚惒拘舍羅住於空性祐利眾生，以般若波羅蜜勸教眾生言：『諸仁者！淨於身、口、意受甘露教，有受甘露教者終不離空性法。何以故？空性之法，亦非是有法，亦非是無法。』」

佛告須菩提：「菩薩行般若波羅蜜，使眾生作是入、作是學，未曾不精進時；自行十善，勸人令行；自行五戒及八齋、四禪、四等、四空定，勸人令行；自行三十七道品法、十力、十八法，勸人令行；自行八十種好，勸人令行；自學須陀洹道慧，復教人令學須陀洹；自不於中有所欲，自於羅漢法中取慧，亦教他人學阿羅漢、辟支佛法；自於內無所欲，自發阿耨多羅三耶三菩，復教他人學阿耨多羅三耶三菩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩行般若波羅蜜，使眾生作是入、作是學，未曾不精進時；自行十善，勸人令行；自行五戒及八齋、四禪、四等、四空定，勸人令行；自行三十七道品法、十力、十八法，勸人令行；自行八十種好，勸人令行；自學須陀洹道慧，復教人令學須陀洹；自不於中有所欲，自於羅漢法中取慧，亦教他人學阿羅漢、辟支佛法；自於內無所欲，自發阿耨多羅三耶三菩，復教他人學阿耨多羅三耶三菩。」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩習菩薩之行，以漚惒拘舍羅初無有懈怠時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩習菩薩之行，以漚惒拘舍羅初無有懈怠時。」

須菩提白佛言：「假令諸法性本空，眾生亦不可得，亦無有正法，亦不見非法，云何菩薩逮得薩云若慧事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「假令諸法性本空，眾生亦不可得，亦無有正法，亦不見非法，云何菩薩逮得薩云若慧事？」

佛告須菩提言：「如是，如是！如汝所言，一切諸法性皆空。空法中，亦無有眾生，亦無有正法，亦無有非法。若諸法性不空者，菩薩不於空法中成阿耨多羅三耶三菩，為空性說法，說五陰性空，是故菩薩行般若波羅蜜說五陰性空。以十八性空，以十二緣起性空故，為眾生說法，說四禪、四等、四空定，說三十七品性空，說三脫門，說八惟無、九次第禪空、四無礙慧、四無所畏，說十八空、佛十八法、大慈大悲、八十種好空。以是故為眾生說法，說聲聞、辟支佛道，說薩云若，說諸本習垢盡。以是空性說法，若內空、外空及有無空，是性不空者，菩薩終不以空性說法；若內空、外空及有無空，非是性空者，為壞敗空矣！空不可壞，亦不可上尊。何以故？空亦無有處、亦不無處，亦不來、亦不往，是故法常住無有增減，無有起滅，無著無斷。菩薩住是法者，為成阿耨多羅三耶三菩，亦不見法有所逮，亦不不有所逮，亦不無所逮，是為法之常住。菩薩行般若波羅蜜者，見諸法性皆空，於阿耨多羅三耶三菩終不轉還。何以故？不見諸法罣礙，當何從有狐疑。阿耨多羅三耶三菩者，性空無有眾生，亦不見眾生處，亦不見有吾我、壽命及知見事，亦不見五陰乃至八十種好，亦無所見。須菩提！譬如化佛化作比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，為說法至那述劫不斷絕。須菩提！化人於三乘法寧有所得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「如是，如是！如汝所言，一切諸法性皆空。空法中，亦無有眾生，亦無有正法，亦無有非法。若諸法性不空者，菩薩不於空法中成阿耨多羅三耶三菩，為空性說法，說五陰性空，是故菩薩行般若波羅蜜說五陰性空。以十八性空，以十二緣起性空故，為眾生說法，說四禪、四等、四空定，說三十七品性空，說三脫門，說八惟無、九次第禪空、四無礙慧、四無所畏，說十八空、佛十八法、大慈大悲、八十種好空。以是故為眾生說法，說聲聞、辟支佛道，說薩云若，說諸本習垢盡。以是空性說法，若內空、外空及有無空，是性不空者，菩薩終不以空性說法；若內空、外空及有無空，非是性空者，為壞敗空矣！空不可壞，亦不可上尊。何以故？空亦無有處、亦不無處，亦不來、亦不往，是故法常住無有增減，無有起滅，無著無斷。菩薩住是法者，為成阿耨多羅三耶三菩，亦不見法有所逮，亦不不有所逮，亦不無所逮，是為法之常住。菩薩行般若波羅蜜者，見諸法性皆空，於阿耨多羅三耶三菩終不轉還。何以故？不見諸法罣礙，當何從有狐疑。阿耨多羅三耶三菩者，性空無有眾生，亦不見眾生處，亦不見有吾我、壽命及知見事，亦不見五陰乃至八十種好，亦無所見。須菩提！譬如化佛化作比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，為說法至那述劫不斷絕。須菩提！化人於三乘法寧有所得不？」

須菩提言：「不也，世尊！何以故？無形故，諸法亦無有形，何所眾生為菩薩入聲聞、辟支佛者，但為著餘墮顛倒者建立於順。如是倒者為非顛倒，無有顛倒及諸念處，亦無眾生，亦無吾我，亦無壽命，亦無知見之事，亦無五陰，亦無有道，是名為空性。菩薩於中行般若波羅蜜，度諸顛倒及有人相及眾生相，度脫有色、無色相，度脫有漏之法，以俗數度脫無漏之法，非最第一之義。何等無漏？三十七品是亦無所有，亦無所生，亦不以行，是謂空性諸佛世尊之道。諸佛之道者，亦無眾生，亦無我、人、壽命，亦無知見，亦無五陰，亦無三十二相、八十種好，是者真是如來之道。亦不以菩薩道故，發阿耨多羅三耶三菩；但為空性故，從本至竟及其中間無不空者，常一空故。菩薩所以行空波羅蜜，以眾生有眾生相，欲建立於薩云若故，是故菩薩行道慧，以道慧事便能入諸道亦入三乘道。菩薩具足入諸道已，教化眾生淨佛國土，便住於有為中成阿耨多羅三耶三菩，不斷佛業及諸空性。住空性者是諸去、來、今佛之道業，生死之處及諸俗法不離於空性，諸菩薩皆當入於諸佛所習行空性，雖行空性於薩云若而不墮落。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也，世尊！何以故？無形故，諸法亦無有形，何所眾生為菩薩入聲聞、辟支佛者，但為著餘墮顛倒者建立於順。如是倒者為非顛倒，無有顛倒及諸念處，亦無眾生，亦無吾我，亦無壽命，亦無知見之事，亦無五陰，亦無有道，是名為空性。菩薩於中行般若波羅蜜，度諸顛倒及有人相及眾生相，度脫有色、無色相，度脫有漏之法，以俗數度脫無漏之法，非最第一之義。何等無漏？三十七品是亦無所有，亦無所生，亦不以行，是謂空性諸佛世尊之道。諸佛之道者，亦無眾生，亦無我、人、壽命，亦無知見，亦無五陰，亦無三十二相、八十種好，是者真是如來之道。亦不以菩薩道故，發阿耨多羅三耶三菩；但為空性故，從本至竟及其中間無不空者，常一空故。菩薩所以行空波羅蜜，以眾生有眾生相，欲建立於薩云若故，是故菩薩行道慧，以道慧事便能入諸道亦入三乘道。菩薩具足入諸道已，教化眾生淨佛國土，便住於有為中成阿耨多羅三耶三菩，不斷佛業及諸空性。住空性者是諸去、來、今佛之道業，生死之處及諸俗法不離於空性，諸菩薩皆當入於諸佛所習行空性，雖行空性於薩云若而不墮落。」

須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚奇甚特，行於空事不分別空。何等為不分別空？不言色異、覺異、想異、行異、識異、空異，乃至于道亦不言異。空性則是道，道則是空性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚奇甚特，行於空事不分別空。何等為不分別空？不言色異、覺異、想異、行異、識異、空異，乃至于道亦不言異。空性則是道，道則是空性。」

佛告須菩提：「假令空性異、五陰異者，菩薩終不逮覺薩云若。空性與五陰等無有異，菩薩知諸法性皆空，是故發阿耨多羅三耶三菩。何以故？空性法亦無壞者、亦不尊上，而世人迷惑言：『五陰是我所，我是五陰所。』便入五陰行吾我事，復入內外形，便生五陰，便有生老病死憂悲勤苦，墮五趣中不得度脫。是故，菩薩習行空波羅蜜，不分別五陰，不觀五陰空以不空，乃至于道亦不觀空以不空。所以者何？不以五陰空而現五陰，亦不以道空而現道也。須菩提！譬如虛空不分別空，亦不分別內外空。如是，須菩提！亦不以五陰空故現五陰，亦不以道空故現道。何以故？空者無所有，亦不分別是空、是不空，乃至于道亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「假令空性異、五陰異者，菩薩終不逮覺薩云若。空性與五陰等無有異，菩薩知諸法性皆空，是故發阿耨多羅三耶三菩。何以故？空性法亦無壞者、亦不尊上，而世人迷惑言：『五陰是我所，我是五陰所。』便入五陰行吾我事，復入內外形，便生五陰，便有生老病死憂悲勤苦，墮五趣中不得度脫。是故，菩薩習行空波羅蜜，不分別五陰，不觀五陰空以不空，乃至于道亦不觀空以不空。所以者何？不以五陰空而現五陰，亦不以道空而現道也。須菩提！譬如虛空不分別空，亦不分別內外空。如是，須菩提！亦不以五陰空故現五陰，亦不以道空故現道。何以故？空者無所有，亦不分別是空、是不空，乃至于道亦復如是。」

須菩提白佛言：「世尊！假令諸法不可分別、不可壞者，云何菩薩發阿耨多羅三耶三菩？世尊！於道有二者，不能發阿耨多羅三耶三菩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！假令諸法不可分別、不可壞者，云何菩薩發阿耨多羅三耶三菩？世尊！於道有二者，不能發阿耨多羅三耶三菩。」

佛言：「如是，如是！須菩提！行二者無有道，道者無二亦非二也。菩薩學道不作二入，菩薩則是道，道則是菩薩，亦不色、痛、想、行、識，亦不行道。何以故？道亦不言：『汝當行五陰，汝當行道。』菩薩行道亦無所取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！行二者無有道，道者無二亦非二也。菩薩學道不作二入，菩薩則是道，道則是菩薩，亦不色、痛、想、行、識，亦不行道。何以故？道亦不言：『汝當行五陰，汝當行道。』菩薩行道亦無所取。」

須菩提白佛言：「菩薩行道，亦不有所取，亦不有所放，為作何等行？於何所行道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「菩薩行道，亦不有所取，亦不有所放，為作何等行？於何所行道？」

佛言：「於汝意云何？如來所作化，於何所行？有取、有放不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於汝意云何？如來所作化，於何所行？有取、有放不？」

須菩提言：「世尊！不也，無取、無放。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！不也，無取、無放。」

佛言：「羅漢於夢中，為有所取、有所放不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「羅漢於夢中，為有所取、有所放不？」

答言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。」

須菩提言：「世尊！羅漢尚不眠，那得有夢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！羅漢尚不眠，那得有夢。」

佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩所行，亦無所取，亦無所放。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩所行，亦無所取，亦無所放。」

須菩提言：「世尊！菩薩意亦不於五陰、亦不於道有所取放者，菩薩為不行十住地所應行耶？不行六波羅蜜耶？不行三十七品、四禪、四等及四空定、八惟無、九次第，不行十力、四無所畏、三十二相、八十種好，不行五通、淨佛國土、教化眾生，不逮薩云若，可得成阿耨多羅三耶三菩不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！菩薩意亦不於五陰、亦不於道有所取放者，菩薩為不行十住地所應行耶？不行六波羅蜜耶？不行三十七品、四禪、四等及四空定、八惟無、九次第，不行十力、四無所畏、三十二相、八十種好，不行五通、淨佛國土、教化眾生，不逮薩云若，可得成阿耨多羅三耶三菩不？」

佛言：「如是，如是！須菩提！若菩薩不具足行十地，不具足六波羅蜜，不具足四禪、四等及四空定、八惟無禪、九次第禪、三十七品，乃至八十種好不具足者，終不得成阿耨多羅三耶三菩；不具足者，不能逮薩云若。滅五陰空相，滅道空性，是性已滅，住於滅性，不為法作損益，亦無所生，亦無所滅，亦無著斷，亦不逮覺。須菩提！以世俗法教，菩薩成阿耨多羅三耶三菩。五陰及道，以俗數故，非最第一要義。菩薩從初發意以來，雖行道意亦不滅，眾生亦不滅，道亦不滅，菩薩亦不滅。於須菩提意云何？汝等五陰除滅，得無量三昧，得須陀洹乃至羅漢時，是時頗見意、頗見道果不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！若菩薩不具足行十地，不具足六波羅蜜，不具足四禪、四等及四空定、八惟無禪、九次第禪、三十七品，乃至八十種好不具足者，終不得成阿耨多羅三耶三菩；不具足者，不能逮薩云若。滅五陰空相，滅道空性，是性已滅，住於滅性，不為法作損益，亦無所生，亦無所滅，亦無著斷，亦不逮覺。須菩提！以世俗法教，菩薩成阿耨多羅三耶三菩。五陰及道，以俗數故，非最第一要義。菩薩從初發意以來，雖行道意亦不滅，眾生亦不滅，道亦不滅，菩薩亦不滅。於須菩提意云何？汝等五陰除滅，得無量三昧，得須陀洹乃至羅漢時，是時頗見意、頗見道果不？」

須菩提言：「世尊！不見也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！不見也。」

佛言：「汝弟子等云何有言有所逮得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝弟子等云何有言有所逮得？」

須菩提言：「但以世俗數耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「但以世俗數耳。」

佛言：「亦復以世俗數故，言有五陰，言有菩薩，言有薩云若。菩薩不於道有所得法、有所損益者，以法性故不得。諸法性尚不得諸法性，何況當得十住地及六波羅蜜、三十七品及三脫門乃至佛十八法！當有所得者，是者不然。是故，須菩提！菩薩摩訶薩行阿耨多羅三耶三菩，得阿惟三佛祐利眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「亦復以世俗數故，言有五陰，言有菩薩，言有薩云若。菩薩不於道有所得法、有所損益者，以法性故不得。諸法性尚不得諸法性，何況當得十住地及六波羅蜜、三十七品及三脫門乃至佛十八法！當有所得者，是者不然。是故，須菩提！菩薩摩訶薩行阿耨多羅三耶三菩，得阿惟三佛祐利眾生。」