放光般若經卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光般若經卷第十五

西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯

摩訶般若波羅蜜親近品第六十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜親近品第六十五

爾時釋提桓因意念言：「菩薩行六波羅蜜乃至佛十八法，尚出眾生之上，何況成阿耨多羅三耶三菩者？若有發意念薩云然者，為得壽命中之最、人中之善利，何況發意欲為阿耨多羅三耶三菩者？發阿耨多羅三耶三菩意者，未發者當親近之。」釋提桓因以天曼陀羅花而散佛上，散已發願言：「若有發阿耨多羅三耶三菩意者，令具足法願，具足薩云然願，具足自然法願，具足無漏法願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因意念言：「菩薩行六波羅蜜乃至佛十八法，尚出眾生之上，何況成阿耨多羅三耶三菩者？若有發意念薩云然者，為得壽命中之最、人中之善利，何況發意欲為阿耨多羅三耶三菩者？發阿耨多羅三耶三菩意者，未發者當親近之。」釋提桓因以天曼陀羅花而散佛上，散已發願言：「若有發阿耨多羅三耶三菩意者，令具足法願，具足薩云然願，具足自然法願，具足無漏法願。」

釋提桓因白佛言：「世尊！如我意願，其發阿耨多羅三耶三菩意者，不復欲令動還墮羅漢、辟支佛地，為下大乘，終不墮於羅漢、辟支佛乘，倍復發願精進，願阿耨多羅三耶三菩，見三界中所有諸勤苦者悉為作護。如是具足菩薩意念：『我等已度，當復度不度者；我已安隱，當復安餘；我已泥洹，當復度餘令得泥洹。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！如我意願，其發阿耨多羅三耶三菩意者，不復欲令動還墮羅漢、辟支佛地，為下大乘，終不墮於羅漢、辟支佛乘，倍復發願精進，願阿耨多羅三耶三菩，見三界中所有諸勤苦者悉為作護。如是具足菩薩意念：『我等已度，當復度不度者；我已安隱，當復安餘；我已泥洹，當復度餘令得泥洹。』」

釋提桓因白佛言：「世尊！善男子、善女人代初發意菩薩歡喜者，為得幾所福？久發意菩薩復代歡喜，得何等福？阿惟越致菩薩代其歡喜，復得幾福？至一生補處菩薩代其歡喜，復得幾福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！善男子、善女人代初發意菩薩歡喜者，為得幾所福？久發意菩薩復代歡喜，得何等福？阿惟越致菩薩代其歡喜，復得幾福？至一生補處菩薩代其歡喜，復得幾福？」

佛告釋提桓因言：「拘翼！是四天下尚可稱知斤兩；代其歡喜者，其福不可稱。三千大千剎土亦可稱知；代其歡喜者，福不可稱計。拘翼！三千大千剎土其中海水，取一髮破為百分，以一分髮盡渧海水，尚可數知幾渧；從代歡喜功德(此間有三十五字重複，書准丹本除)，福不可計量。拘翼！阿僧祇佛剎所有境界虛空，持斛斗升合量空，尚可知幾所；從代歡喜功德，福不可計量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「拘翼！是四天下尚可稱知斤兩；代其歡喜者，其福不可稱。三千大千剎土亦可稱知；代其歡喜者，福不可稱計。拘翼！三千大千剎土其中海水，取一髮破為百分，以一分髮盡渧海水，尚可數知幾渧；從代歡喜功德(此間有三十五字重複，書准丹本除)，福不可計量。拘翼！阿僧祇佛剎所有境界虛空，持斛斗升合量空，尚可知幾所；從代歡喜功德，福不可計量。」

釋提桓因白佛言：「世尊！諸不代初發意菩薩歡喜者，是為魔之所使；不代歡喜者，是魔官屬人，從魔中來。何以故？有代發意歡喜者，是為壞魔故。諸欲不捨敬三尊，亦不一相亦不二者，當持是代歡喜意，求阿耨多羅三耶三菩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！諸不代初發意菩薩歡喜者，是為魔之所使；不代歡喜者，是魔官屬人，從魔中來。何以故？有代發意歡喜者，是為壞魔故。諸欲不捨敬三尊，亦不一相亦不二者，當持是代歡喜意，求阿耨多羅三耶三菩。」

佛言：「如是，拘翼！發是代歡喜意者，得至佛國供養諸佛。所以者何？阿僧祇人初發意作功德代歡喜故，從初發意菩薩至于十住阿惟顏菩薩所作功德，皆代其歡喜。持是功德，疾近阿耨多羅三耶三菩。成阿惟三佛已，無央數不可說阿僧祇眾生皆當得度。以是故，拘翼！是善男子、善女人有初發意者，當持代歡喜之功德求阿耨多羅三耶三菩，不以意求亦不離意。代阿惟越致及一生補處歡喜，以求阿耨多羅三耶三菩，不以意求而不離意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，拘翼！發是代歡喜意者，得至佛國供養諸佛。所以者何？阿僧祇人初發意作功德代歡喜故，從初發意菩薩至于十住阿惟顏菩薩所作功德，皆代其歡喜。持是功德，疾近阿耨多羅三耶三菩。成阿惟三佛已，無央數不可說阿僧祇眾生皆當得度。以是故，拘翼！是善男子、善女人有初發意者，當持代歡喜之功德求阿耨多羅三耶三菩，不以意求亦不離意。代阿惟越致及一生補處歡喜，以求阿耨多羅三耶三菩，不以意求而不離意。」

須菩提言：「是意如幻，云何能得阿耨多羅三耶三菩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「是意如幻，云何能得阿耨多羅三耶三菩？」

佛言：「於汝意云何，汝見是意如幻不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於汝意云何，汝見是意如幻不？」

須菩提言：「不見也。世尊！我不見如幻，亦不見意非幻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不見也。世尊！我不見如幻，亦不見意非幻。」

佛言：「亦非法頗見是意不？頗非見幻不離意，見是法成阿耨多羅三耶三菩不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「亦非法頗見是意不？頗非見幻不離意，見是法成阿耨多羅三耶三菩不？」

須菩提言：「不見也。世尊！我不見法，當持何等起為有為無？法常自寂，不可以有得亦不可以無得。若法常寂不成阿耨多羅三耶三菩，無所有者亦復不成阿耨多羅三耶三菩。何以故？世尊！一切諸法亦不可得亦無有故。世尊！六波羅蜜常寂，乃至于道亦復常寂。法亦不應當念，亦無有法而將來有。般若波羅蜜常寂，成阿耨多羅三耶三菩，阿耨多羅三耶三菩常寂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不見也。世尊！我不見法，當持何等起為有為無？法常自寂，不可以有得亦不可以無得。若法常寂不成阿耨多羅三耶三菩，無所有者亦復不成阿耨多羅三耶三菩。何以故？世尊！一切諸法亦不可得亦無有故。世尊！六波羅蜜常寂，乃至于道亦復常寂。法亦不應當念，亦無有法而將來有。般若波羅蜜常寂，成阿耨多羅三耶三菩，阿耨多羅三耶三菩常寂。」

須菩提言：「世尊！般若波羅蜜三耶三菩亦寂之中，云何逮覺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！般若波羅蜜三耶三菩亦寂之中，云何逮覺？」

佛言：「善哉，善哉！薩云然寂，阿耨多羅三耶三菩亦寂。須菩提！般若波羅蜜及薩云然不寂者，亦非般若亦非薩云然。是故，須菩提！般若波羅蜜、薩云然寂，亦不因般若波羅蜜成阿惟三佛，不離般若波羅蜜得阿惟三佛；不得般若波羅蜜者，終不得阿惟三佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！薩云然寂，阿耨多羅三耶三菩亦寂。須菩提！般若波羅蜜及薩云然不寂者，亦非般若亦非薩云然。是故，須菩提！般若波羅蜜、薩云然寂，亦不因般若波羅蜜成阿惟三佛，不離般若波羅蜜得阿惟三佛；不得般若波羅蜜者，終不得阿惟三佛。」

須菩提言：「世尊！菩薩所行甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！菩薩所行甚深。」

佛言：「如汝所說，菩薩所行入甚深苦行。雖謙苦行，不於法中中道取證，墮於羅漢、辟支佛地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如汝所說，菩薩所行入甚深苦行。雖謙苦行，不於法中中道取證，墮於羅漢、辟支佛地。」

須菩提白佛言：「世尊！如我從佛所聞，菩薩不為謙苦。何以故？亦不見是可得證者，亦不見般若波羅蜜可取證者，亦不見法當取證者。諸法皆不可得者，有何等義、有何等法、有何等般若波羅蜜，當可取證成阿耨多羅三耶三菩者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！如我從佛所聞，菩薩不為謙苦。何以故？亦不見是可得證者，亦不見般若波羅蜜可取證者，亦不見法當取證者。諸法皆不可得者，有何等義、有何等法、有何等般若波羅蜜，當可取證成阿耨多羅三耶三菩者？」

須菩提言：「菩薩行者為無所得行。菩薩於無所得法中，還諸法無限之限事。世尊！若有菩薩聞說是事，不却不難亦不懈怠，是為行般若波羅蜜，亦不見行般若波羅蜜者，亦不見成阿耨多羅三耶三菩者。菩薩行般若波羅蜜亦不作是念：『羅漢、辟支佛地離我遠，薩云然離我近。』世尊！譬如虛空，亦無近遠之念。何以故？虛空無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦無是念：『二道離我遠，薩云然離我近。』何以故？般若波羅蜜亦無所分別故。譬如幻人亦不自念：『師離我近，觀人離我遠。』何以故？幻人無念故。譬如光影無有念：『我所因者離我近，餘離我遠。』菩薩行般若波羅蜜，如來、無所著、等正覺亦無所愛。世尊！般若波羅蜜亦如是，譬如如來無有念故。譬如如來所化亦不念：『二道離我遠，佛離我近。』何以故？化以如來無念故，般若波羅蜜無有念故。譬如如來所作亦不念：『二道離我遠，佛道離我近。』何以故？化如來亦無念故。般若波羅蜜亦無念：『二道離我遠，佛離我近。』譬所為作事亦無念可說，般若波羅蜜事亦如作，亦無念故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「菩薩行者為無所得行。菩薩於無所得法中，還諸法無限之限事。世尊！若有菩薩聞說是事，不却不難亦不懈怠，是為行般若波羅蜜，亦不見行般若波羅蜜者，亦不見成阿耨多羅三耶三菩者。菩薩行般若波羅蜜亦不作是念：『羅漢、辟支佛地離我遠，薩云然離我近。』世尊！譬如虛空，亦無近遠之念。何以故？虛空無分別故。行般若波羅蜜菩薩亦無是念：『二道離我遠，薩云然離我近。』何以故？般若波羅蜜亦無所分別故。譬如幻人亦不自念：『師離我近，觀人離我遠。』何以故？幻人無念故。譬如光影無有念：『我所因者離我近，餘離我遠。』菩薩行般若波羅蜜，如來、無所著、等正覺亦無所愛。世尊！般若波羅蜜亦如是，譬如如來無有念故。譬如如來所化亦不念：『二道離我遠，佛離我近。』何以故？化以如來無念故，般若波羅蜜無有念故。譬如如來所作亦不念：『二道離我遠，佛道離我近。』何以故？化如來亦無念故。般若波羅蜜亦無念：『二道離我遠，佛離我近。』譬所為作事亦無念可說，般若波羅蜜事亦如作，亦無念故。」

尊者舍利弗語耆年須菩提：「但般若波羅蜜無有念耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者舍利弗語耆年須菩提：「但般若波羅蜜無有念耶？」

須菩提言：「六波羅蜜亦無有念，五陰五情亦復無念，眼色六入亦復無念，四禪、四等及四空定、三十七品，至三脫門、佛十種力、十八法、四無所畏、四無礙慧、薩云然事，亦無有念，乃至于道亦復無念，有為性亦無念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「六波羅蜜亦無有念，五陰五情亦復無念，眼色六入亦復無念，四禪、四等及四空定、三十七品，至三脫門、佛十種力、十八法、四無所畏、四無礙慧、薩云然事，亦無有念，乃至于道亦復無念，有為性亦無念。」

舍利弗言：「若諸法無念，何從有五趣？云何復有須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛及佛世尊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「若諸法無念，何從有五趣？云何復有須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛及佛世尊？」

須菩提言：「諸眾生因四顛倒而起、四顛倒而造作事，身口意行隨受其像，便有疑應，故有泥犁、薜荔、獸、人中、天上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「諸眾生因四顛倒而起、四顛倒而造作事，身口意行隨受其像，便有疑應，故有泥犁、薜荔、獸、人中、天上。」

舍利弗言：「云何有須陀洹乃至三耶三佛？須陀洹道亦無念，乃至三耶三佛道亦無念。諸過去當來無所著、等正覺，及現在十方諸佛，無念已盡滅。以是故，舍利弗！當作是知，一切諸法皆無念，信如是法性、真際故。舍利弗！菩薩當以無念行般若波羅蜜。以無念行般若波羅蜜故，便得逮覺無念之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何有須陀洹乃至三耶三佛？須陀洹道亦無念，乃至三耶三佛道亦無念。諸過去當來無所著、等正覺，及現在十方諸佛，無念已盡滅。以是故，舍利弗！當作是知，一切諸法皆無念，信如是法性、真際故。舍利弗！菩薩當以無念行般若波羅蜜。以無念行般若波羅蜜故，便得逮覺無念之法。」

摩訶般若波羅蜜牢固品第六十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜牢固品第六十六

於是舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為行不牢固耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是舍利弗語須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為行不牢固耶？」

須菩提報言：「如是，如是！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者，為行不牢固。何以故？般若波羅蜜無有牢固，乃至薩云然亦無有牢固亦無不牢固。何以故？菩薩行般若波羅蜜，不牢固尚不可得，乃至薩云然亦不可得見，何況有牢固？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提報言：「如是，如是！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者，為行不牢固。何以故？般若波羅蜜無有牢固，乃至薩云然亦無有牢固亦無不牢固。何以故？菩薩行般若波羅蜜，不牢固尚不可得，乃至薩云然亦不可得見，何況有牢固？」

若干百千色、欲天子意念言：「諸有善男子、善女人發阿耨多羅三耶三菩，行般若波羅蜜者，當為作禮。既行般若波羅蜜而不中道取證，墮羅漢、辟支佛地，以是故當為作禮。於等法不取證故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若干百千色、欲天子意念言：「諸有善男子、善女人發阿耨多羅三耶三菩，行般若波羅蜜者，當為作禮。既行般若波羅蜜而不中道取證，墮羅漢、辟支佛地，以是故當為作禮。於等法不取證故。」

須菩提語諸天子言：「菩薩於等法不取羅漢、辟支佛證，不足為奇。為阿僧祇人盟誓，亦不見有人而欲度脫眾生，是乃為奇。以是故，菩薩發意為阿耨多羅三耶三菩者，為欲降伏眾生。欲降伏眾生者，則為欲降伏虛空。何以故？當知虛空、眾生皆悉寂故。眾生亦空、虛空亦空、如虛空之無牢固、眾生亦無牢固。諸天子！以眾生無有牢固故而結盟誓，是故菩薩摩訶薩為甚奇特。為眾生結盟誓者，則為與虛空共鬪所。為眾生結盟誓者，亦不見眾生亦寂，結盟誓亦寂故。菩薩聞是，不恐不懈不難不怯，為行般若波羅蜜。何以故？五陰寂故，眾生亦寂。云何五陰寂故眾生亦寂？以五陰寂故，六波羅蜜寂；以五陰、六衰寂故，內外空寂及有無空亦寂，以五陰、六衰寂故，十八性亦寂；五陰寂故，三十七品、四禪、四等、及四空定、四無礙慧亦寂。以五陰寂故，佛十種力，四無所畏，大慈大悲及十八法，薩云然亦寂。菩薩聞是諸法皆寂，意不恐怖不難不怯，是為行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語諸天子言：「菩薩於等法不取羅漢、辟支佛證，不足為奇。為阿僧祇人盟誓，亦不見有人而欲度脫眾生，是乃為奇。以是故，菩薩發意為阿耨多羅三耶三菩者，為欲降伏眾生。欲降伏眾生者，則為欲降伏虛空。何以故？當知虛空、眾生皆悉寂故。眾生亦空、虛空亦空、如虛空之無牢固、眾生亦無牢固。諸天子！以眾生無有牢固故而結盟誓，是故菩薩摩訶薩為甚奇特。為眾生結盟誓者，則為與虛空共鬪所。為眾生結盟誓者，亦不見眾生亦寂，結盟誓亦寂故。菩薩聞是，不恐不懈不難不怯，為行般若波羅蜜。何以故？五陰寂故，眾生亦寂。云何五陰寂故眾生亦寂？以五陰寂故，六波羅蜜寂；以五陰、六衰寂故，內外空寂及有無空亦寂，以五陰、六衰寂故，十八性亦寂；五陰寂故，三十七品、四禪、四等、及四空定、四無礙慧亦寂。以五陰寂故，佛十種力，四無所畏，大慈大悲及十八法，薩云然亦寂。菩薩聞是諸法皆寂，意不恐怖不難不怯，是為行般若波羅蜜。」

佛告須菩提：「何以故菩薩不恐不懈為行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「何以故菩薩不恐不懈為行般若波羅蜜？」

須菩提言：「世尊！以無所有故不恐，以寂靜故不懈。菩薩以是無所有寂靜故，不恐不懈，為行般若波羅蜜。何以故？恐畏懈怠亦不可得見故。菩薩聞是恐畏亦不可，得復不恐怖，是為行般若波羅蜜。何以故？恐畏皆不可得見故。菩薩摩訶薩如是行者，諸天梵釋皆為作禮。不但諸天釋梵為行般若波羅蜜菩薩作禮，乃至首陀會諸天皆為行般若波羅蜜菩薩作禮。須菩提！十方現在諸如來、無所著、等正覺，皆念是菩薩行般若波羅蜜者。菩薩行般若波羅蜜者，為具足五波羅蜜，為具足薩云若。須菩提！若十方諸佛念是行般若波羅蜜菩薩者，當知是菩薩成就佛不久。須菩提！一恒邊沙人悉使為魔，一一魔者所將官屬如一恒邊沙；假令爾所魔及將爾所官屬，欲共壞亂行般若波羅蜜菩薩者，終不能壞。有二事魔不能中道壞菩薩。何等為二？一者、觀諸法皆空，二者、不捨眾生。復有二事，魔不能壞。何等為二？一者、所作如所言，二者、常念諸佛。菩薩如是行般若波羅蜜，諸天皆來勸助慰勞言：『善男子！今成阿耨多羅三耶三菩不久，是故莫得捨空、無相、無願之行。』如是行者，無所歸仰者而受其歸仰，無有依護者則為作依護，無有覆蓋者而為作舍，為冥者作大明，為盲者作眼目。何以故？是菩薩行般若波羅蜜者，十方諸佛及眾菩薩、比丘僧眾，皆共稱揚說其名故。須菩提！譬如我說法時，稱揚讚歎寶造菩薩及識挽菩薩，我說法時稱譽妙樂佛國中諸菩薩修梵行者，我亦常稱譽彼諸正士。亦如十方諸佛歡喜顏色歎說菩薩行般若波羅蜜者，從初發意菩薩欲具足行佛道，至阿耨多羅三耶三菩成薩云然，十方諸佛亦復歡喜顏色稱譽說之。所以者何？少有菩薩有能順行應佛業者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！以無所有故不恐，以寂靜故不懈。菩薩以是無所有寂靜故，不恐不懈，為行般若波羅蜜。何以故？恐畏懈怠亦不可得見故。菩薩聞是恐畏亦不可，得復不恐怖，是為行般若波羅蜜。何以故？恐畏皆不可得見故。菩薩摩訶薩如是行者，諸天梵釋皆為作禮。不但諸天釋梵為行般若波羅蜜菩薩作禮，乃至首陀會諸天皆為行般若波羅蜜菩薩作禮。須菩提！十方現在諸如來、無所著、等正覺，皆念是菩薩行般若波羅蜜者。菩薩行般若波羅蜜者，為具足五波羅蜜，為具足薩云若。須菩提！若十方諸佛念是行般若波羅蜜菩薩者，當知是菩薩成就佛不久。須菩提！一恒邊沙人悉使為魔，一一魔者所將官屬如一恒邊沙；假令爾所魔及將爾所官屬，欲共壞亂行般若波羅蜜菩薩者，終不能壞。有二事魔不能中道壞菩薩。何等為二？一者、觀諸法皆空，二者、不捨眾生。復有二事，魔不能壞。何等為二？一者、所作如所言，二者、常念諸佛。菩薩如是行般若波羅蜜，諸天皆來勸助慰勞言：『善男子！今成阿耨多羅三耶三菩不久，是故莫得捨空、無相、無願之行。』如是行者，無所歸仰者而受其歸仰，無有依護者則為作依護，無有覆蓋者而為作舍，為冥者作大明，為盲者作眼目。何以故？是菩薩行般若波羅蜜者，十方諸佛及眾菩薩、比丘僧眾，皆共稱揚說其名故。須菩提！譬如我說法時，稱揚讚歎寶造菩薩及識挽菩薩，我說法時稱譽妙樂佛國中諸菩薩修梵行者，我亦常稱譽彼諸正士。亦如十方諸佛歡喜顏色歎說菩薩行般若波羅蜜者，從初發意菩薩欲具足行佛道，至阿耨多羅三耶三菩成薩云然，十方諸佛亦復歡喜顏色稱譽說之。所以者何？少有菩薩有能順行應佛業者。」

須菩提白佛言：「世尊！諸佛以歡喜顏色稱譽諸菩薩，為讚歎動還者、不動還者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸佛以歡喜顏色稱譽諸菩薩，為讚歎動還者、不動還者？」

佛告須菩提：「有行阿惟越致菩薩行般若波羅蜜者，亦有未受記莂菩薩行般若波羅蜜。有佛為是輩說法，佛亦復讚歎說之。若有菩薩在妙樂佛國所學者，佛亦讚歎說之，諸佛所可歡喜顏色讚歎說者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「有行阿惟越致菩薩行般若波羅蜜者，亦有未受記莂菩薩行般若波羅蜜。有佛為是輩說法，佛亦復讚歎說之。若有菩薩在妙樂佛國所學者，佛亦讚歎說之，諸佛所可歡喜顏色讚歎說者。

「復次，須菩提！諸可行般若波羅蜜菩薩，知諸法無所生，未得無所從生；知諸法空，亦未得無所從生；知諸法淨，亦未得無所從生；知諸法無所有、無有堅固，亦復未得無所從生。諸佛歡喜顏色讚歎是輩菩薩，稱譽說其名字。是輩菩薩摩訶薩，以為滅羅漢、辟支佛地，當受記莂於阿耨多羅三耶三菩地。有行般若波羅蜜菩薩者，諸佛皆歡喜稱譽讚歎之，亦當住於阿惟越致地逮薩云然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！諸可行般若波羅蜜菩薩，知諸法無所生，未得無所從生；知諸法空，亦未得無所從生；知諸法淨，亦未得無所從生；知諸法無所有、無有堅固，亦復未得無所從生。諸佛歡喜顏色讚歎是輩菩薩，稱譽說其名字。是輩菩薩摩訶薩，以為滅羅漢、辟支佛地，當受記莂於阿耨多羅三耶三菩地。有行般若波羅蜜菩薩者，諸佛皆歡喜稱譽讚歎之，亦當住於阿惟越致地逮薩云然。

「復次，須菩提！聞說般若波羅蜜時，亦不狐疑不却不懈如來、無所著、等正覺所說教。是菩薩當復至妙樂佛所，聞是般若波羅蜜。妙樂佛土彼諸正士見是間善男子、善女人，亦復歡喜。是人曾行般若波羅蜜故來生是間，亦當復得深般若波羅蜜，如諸佛教住於阿惟越致地。須菩提！是故當知，般若波羅蜜音聲多有所饒益。般若波羅蜜音聲尚有所饒益乃爾，何況有行般若波羅蜜，所行如教，住於薩云然者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！聞說般若波羅蜜時，亦不狐疑不却不懈如來、無所著、等正覺所說教。是菩薩當復至妙樂佛所，聞是般若波羅蜜。妙樂佛土彼諸正士見是間善男子、善女人，亦復歡喜。是人曾行般若波羅蜜故來生是間，亦當復得深般若波羅蜜，如諸佛教住於阿惟越致地。須菩提！是故當知，般若波羅蜜音聲多有所饒益。般若波羅蜜音聲尚有所饒益乃爾，何況有行般若波羅蜜，所行如教，住於薩云然者。」

須菩提白佛言：「世尊！不離如教住，不離如者則為無所有。云何住薩云然？世尊！解脫如者無所得法，誰住如者？誰住如中？誰逮覺者？誰住於如？誰說法者？如尚不可得見，誰有住如者？誰逮覺者？是處不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！不離如教住，不離如者則為無所有。云何住薩云然？世尊！解脫如者無所得法，誰住如者？誰住如中？誰逮覺者？誰住於如？誰說法者？如尚不可得見，誰有住如者？誰逮覺者？是處不然。」

佛告須菩提：「如汝所言，如者無生亦無有滅，如住無異不生滅者，誰當住是中成阿惟三佛者？誰說法者？是皆無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如汝所言，如者無生亦無有滅，如住無異不生滅者，誰當住是中成阿惟三佛者？誰說法者？是皆無所有。」

釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜者甚深，菩薩欲成阿耨多羅三耶三菩甚難得。何以故？亦無住如者，亦無成阿惟三佛者，亦無說法者。雖無所見、無所有，聞是不恐不怖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜者甚深，菩薩欲成阿耨多羅三耶三菩甚難得。何以故？亦無住如者，亦無成阿惟三佛者，亦無說法者。雖無所見、無所有，聞是不恐不怖。」

須菩提語釋提桓因言：「拘翼！如拘翼所言，菩薩甚奇甚特！於深法中亦無狐疑亦無追喜，諸法皆空，誰狐疑有進退意者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語釋提桓因言：「拘翼！如拘翼所言，菩薩甚奇甚特！於深法中亦無狐疑亦無追喜，諸法皆空，誰狐疑有進退意者？」

釋提桓因語須菩提：「如尊者所言，但說空事，無所罣礙。譬如仰射空中，箭去無礙。尊者須菩提所說，亦無所著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因語須菩提：「如尊者所言，但說空事，無所罣礙。譬如仰射空中，箭去無礙。尊者須菩提所說，亦無所著。」

摩訶般若波羅蜜囑累品第六十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜囑累品第六十七

於是釋提桓因白佛言：「世尊！我所說者頗為隨順為應法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是釋提桓因白佛言：「世尊！我所說者頗為隨順為應法不？」

佛言：「如是，如是！拘翼！汝所說問者為順事形，無有謬誤。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！拘翼！汝所說問者為順事形，無有謬誤。」

釋提桓因言：「世尊！尊者須菩提所說甚可奇異。所說不離空、無相、無願，不離三十七品亦不離於道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「世尊！尊者須菩提所說甚可奇異。所說不離空、無相、無願，不離三十七品亦不離於道。」

佛告釋提桓因言：「拘翼！長老須菩提常行空，行六波羅蜜亦不有，何況有行者？三十七品亦不有，何況有行者？禪、惟無、三昧、三昧越亦不有，四無所畏、四無礙慧、四等、大慈大悲、十力、佛十八法亦不有，何況有行者？道亦不有，何況欲得者？薩云然亦然亦不有，何況有行者？如來尚不有，誰當為如來者？無所從生亦不有，何況有證欲得之者？相亦不有，何況有身有受三十二相者？諸好亦不有，何況有欲得八十種好者？所以者何？拘翼！須菩提者，一切諸法以寂行故。須菩提者，無所有行，為以空行、為無相行、為無願行。拘翼！是則為須菩提行。如須菩提所行，比菩薩摩訶薩行般若波羅蜜行，百倍千倍巨億萬倍不得為比。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者，比羅漢、辟支佛、菩薩摩訶薩為最上尊，除諸如來，無有過者。是故菩薩摩訶薩欲出諸天、世間人民上者，當行般若波羅蜜。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，出聲聞、辟支佛上，住於菩薩地，具足佛法，逮薩云然，便得如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「拘翼！長老須菩提常行空，行六波羅蜜亦不有，何況有行者？三十七品亦不有，何況有行者？禪、惟無、三昧、三昧越亦不有，四無所畏、四無礙慧、四等、大慈大悲、十力、佛十八法亦不有，何況有行者？道亦不有，何況欲得者？薩云然亦然亦不有，何況有行者？如來尚不有，誰當為如來者？無所從生亦不有，何況有證欲得之者？相亦不有，何況有身有受三十二相者？諸好亦不有，何況有欲得八十種好者？所以者何？拘翼！須菩提者，一切諸法以寂行故。須菩提者，無所有行，為以空行、為無相行、為無願行。拘翼！是則為須菩提行。如須菩提所行，比菩薩摩訶薩行般若波羅蜜行，百倍千倍巨億萬倍不得為比。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者，比羅漢、辟支佛、菩薩摩訶薩為最上尊，除諸如來，無有過者。是故菩薩摩訶薩欲出諸天、世間人民上者，當行般若波羅蜜。何以故？菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，出聲聞、辟支佛上，住於菩薩地，具足佛法，逮薩云然，便得如來。」

爾時坐中諸忉利天，以文陀羅花而散佛上。爾時六千比丘整頓衣服已，從坐起，為佛作禮長跪佛前，以佛威神，諸文陀羅花各各滿掬持散佛上。散花已訖，皆同時白言：「我等，世尊！當奉妙行如諸佛所行，諸羅漢、辟支佛所不能及處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時坐中諸忉利天，以文陀羅花而散佛上。爾時六千比丘整頓衣服已，從坐起，為佛作禮長跪佛前，以佛威神，諸文陀羅花各各滿掬持散佛上。散花已訖，皆同時白言：「我等，世尊！當奉妙行如諸佛所行，諸羅漢、辟支佛所不能及處。」

爾時世尊知諸比丘意便笑。如諸佛常法，五色光從口出，遍照十方還遶身三匝從頂而入。阿難從坐起，整衣服，先下右膝長跪，白佛言：「佛不妄笑，願聞其意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知諸比丘意便笑。如諸佛常法，五色光從口出，遍照十方還遶身三匝從頂而入。阿難從坐起，整衣服，先下右膝長跪，白佛言：「佛不妄笑，願聞其意。」

佛告阿難：「是六千比丘後當來世，劫名多樓波尼，於彼劫中皆當成佛，號散花如來、無所著、等正覺。是諸如來，國土皆等，比丘僧數亦各各等，其佛壽命亦等，其壽各千歲。作佛時，各各盡世雨五色花。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是六千比丘後當來世，劫名多樓波尼，於彼劫中皆當成佛，號散花如來、無所著、等正覺。是諸如來，國土皆等，比丘僧數亦各各等，其佛壽命亦等，其壽各千歲。作佛時，各各盡世雨五色花。」

佛告阿難：「是諸比丘於是壽命終，在所生處常當出家為道久久共俱，然後乃成阿耨多羅三耶三菩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是諸比丘於是壽命終，在所生處常當出家為道久久共俱，然後乃成阿耨多羅三耶三菩。

「復次，阿難！菩薩摩訶薩欲得最妙之行者，當行般若波羅蜜。菩薩欲為如來者，當行般若波羅蜜。阿難！若有善男子、善女人行般若波羅蜜者，當知是人從人道中來，或從兜術天上來。當知是人從人道中廣聞般若波羅蜜，亦從兜術天上廣聞般若波羅蜜；從本聞其中慧所致。若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，書持受學諷誦行者，轉復教人行菩薩道者、說其中事。是善男子、善女人當作是知，如從佛聞亦無有異。當知是人從過去諸佛作善本功德以來，是善男子、善女人不於聲聞辟支佛法中作功德，亦不從聲聞所聞是般若波羅蜜。阿難！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，讀誦受持能解中義廣宣教人，當知是人如面見佛無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！菩薩摩訶薩欲得最妙之行者，當行般若波羅蜜。菩薩欲為如來者，當行般若波羅蜜。阿難！若有善男子、善女人行般若波羅蜜者，當知是人從人道中來，或從兜術天上來。當知是人從人道中廣聞般若波羅蜜，亦從兜術天上廣聞般若波羅蜜；從本聞其中慧所致。若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，書持受學諷誦行者，轉復教人行菩薩道者、說其中事。是善男子、善女人當作是知，如從佛聞亦無有異。當知是人從過去諸佛作善本功德以來，是善男子、善女人不於聲聞辟支佛法中作功德，亦不從聲聞所聞是般若波羅蜜。阿難！若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，讀誦受持能解中義廣宣教人，當知是人如面見佛無異。

「復次，阿難！若善男子、善女人聞說是深般若波羅蜜時，不驚不怖倍復喜者，當知是人以從過去佛所作行所致，久與善知識相得所致。是善男子、善女人從過去佛作善本以來，終不失三乘之事，以精進意行六波羅蜜乃至薩云然，亦當莊事精勤，久當堅固行六波羅蜜至薩云然，不住羅漢、辟支佛地。是故，阿難！以般若波羅蜜囑累汝。阿難！我所說諸法，除般若波羅蜜，悉亡悉失，其過可可耳。汝持是深般若波羅蜜，若忘失一句、捨一句、亡一句，汝過甚多。是故，阿難！以是深般若波羅蜜囑累汝，當善持善受善諷誦念。若有善男子、善女人受持般若波羅蜜，諷誦守行者，則為受持過去當來現在諸佛之道。若有善男子、善女人以名華名香、繒蓋幢幡用供養我者，當供養般若波羅蜜。其有供養般若波羅蜜者，以為供養過去當來今現在諸佛已。若有善男子、善女人聞說深般若波羅蜜，於中起恭敬意者，則為供養過去當來今現在諸佛已。阿難！汝若恭敬慈於我者，當恭敬慈於般若波羅蜜。若書是般若波羅蜜時，亦當恭敬，慎莫失一句。是故，阿難！持般若波羅蜜囑累於汝。如我今於三界中尊！般若波羅蜜亦復是尊。我所囑累大有餘事耳，我今持以般若波羅蜜囑累汝。是故，阿難！當宣語諸天、龍神、諸世間人，普令聞知。諸不欲捨如來三寶者，不欲棄去來今佛道者，慎莫棄捨般若波羅蜜，是者則我道之法御。若有善男子、善女人受持般若波羅蜜，諷誦讀習念守行者，轉復教人演其中義、分別解說者，是人疾得阿耨多羅三耶三菩，得薩云然不久。何以故？阿難！諸佛如來道者，皆出般若波羅蜜中，諸去來今佛皆從般若波羅蜜中出。是故，阿難！菩薩欲得般若波羅蜜者，當學六波羅蜜。何以故？阿難！六波羅蜜者，菩薩之母，生諸菩薩故。諸學六波羅蜜者，皆當於中成阿耨多羅三耶三菩。是故，阿難！持六波羅蜜倍囑累汝。六波羅蜜者，是諸如來、無所著、等正覺之法藏；六波羅蜜者，無盡之藏。諸去來今佛轉法輪教化眾生者，皆以六波羅蜜為藏。諸去來今佛，皆於六波羅蜜中學成阿耨多羅三耶三菩。諸去來今佛諸弟子，皆學六波羅蜜而般泥洹，甫當般泥洹者亦當學是六波羅蜜。阿難！汝若教三千大千剎土中為弟子者說法，皆令成就得阿羅漢。雖有是教，未為我弟子之教。不如以般若波羅蜜一句，如法教菩薩令學，是則為我弟子之教。阿難！我屬所說三千大千國土，教滿中人皆令得羅漢行，行六波羅蜜，所作功德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若善男子、善女人聞說是深般若波羅蜜時，不驚不怖倍復喜者，當知是人以從過去佛所作行所致，久與善知識相得所致。是善男子、善女人從過去佛作善本以來，終不失三乘之事，以精進意行六波羅蜜乃至薩云然，亦當莊事精勤，久當堅固行六波羅蜜至薩云然，不住羅漢、辟支佛地。是故，阿難！以般若波羅蜜囑累汝。阿難！我所說諸法，除般若波羅蜜，悉亡悉失，其過可可耳。汝持是深般若波羅蜜，若忘失一句、捨一句、亡一句，汝過甚多。是故，阿難！以是深般若波羅蜜囑累汝，當善持善受善諷誦念。若有善男子、善女人受持般若波羅蜜，諷誦守行者，則為受持過去當來現在諸佛之道。若有善男子、善女人以名華名香、繒蓋幢幡用供養我者，當供養般若波羅蜜。其有供養般若波羅蜜者，以為供養過去當來今現在諸佛已。若有善男子、善女人聞說深般若波羅蜜，於中起恭敬意者，則為供養過去當來今現在諸佛已。阿難！汝若恭敬慈於我者，當恭敬慈於般若波羅蜜。若書是般若波羅蜜時，亦當恭敬，慎莫失一句。是故，阿難！持般若波羅蜜囑累於汝。如我今於三界中尊！般若波羅蜜亦復是尊。我所囑累大有餘事耳，我今持以般若波羅蜜囑累汝。是故，阿難！當宣語諸天、龍神、諸世間人，普令聞知。諸不欲捨如來三寶者，不欲棄去來今佛道者，慎莫棄捨般若波羅蜜，是者則我道之法御。若有善男子、善女人受持般若波羅蜜，諷誦讀習念守行者，轉復教人演其中義、分別解說者，是人疾得阿耨多羅三耶三菩，得薩云然不久。何以故？阿難！諸佛如來道者，皆出般若波羅蜜中，諸去來今佛皆從般若波羅蜜中出。是故，阿難！菩薩欲得般若波羅蜜者，當學六波羅蜜。何以故？阿難！六波羅蜜者，菩薩之母，生諸菩薩故。諸學六波羅蜜者，皆當於中成阿耨多羅三耶三菩。是故，阿難！持六波羅蜜倍囑累汝。六波羅蜜者，是諸如來、無所著、等正覺之法藏；六波羅蜜者，無盡之藏。諸去來今佛轉法輪教化眾生者，皆以六波羅蜜為藏。諸去來今佛，皆於六波羅蜜中學成阿耨多羅三耶三菩。諸去來今佛諸弟子，皆學六波羅蜜而般泥洹，甫當般泥洹者亦當學是六波羅蜜。阿難！汝若教三千大千剎土中為弟子者說法，皆令成就得阿羅漢。雖有是教，未為我弟子之教。不如以般若波羅蜜一句，如法教菩薩令學，是則為我弟子之教。阿難！我屬所說三千大千國土，教滿中人皆令得羅漢行，行六波羅蜜，所作功德寧為多不？」

阿難言：「甚多。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「甚多。世尊！」

佛言：「阿難！不如我弟子說般若波羅蜜一日教諸菩薩；若不能一日，日中可；不能至日中，食時可；不能至食時，彈指頃；其福勝度爾所羅漢。所以者何？一菩薩之德，出過一切諸羅漢、辟支佛上。何以故？是菩薩自欲成阿耨多羅三耶三菩，復勸助安慰一切眾生，復欲令成阿耨多羅三耶三菩。阿難，行六波羅蜜、三十七品至薩云然，增益功德，成阿耨多羅三耶三菩，終不中還。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！不如我弟子說般若波羅蜜一日教諸菩薩；若不能一日，日中可；不能至日中，食時可；不能至食時，彈指頃；其福勝度爾所羅漢。所以者何？一菩薩之德，出過一切諸羅漢、辟支佛上。何以故？是菩薩自欲成阿耨多羅三耶三菩，復勸助安慰一切眾生，復欲令成阿耨多羅三耶三菩。阿難，行六波羅蜜、三十七品至薩云然，增益功德，成阿耨多羅三耶三菩，終不中還。」

說是般若波羅蜜時，四輩弟子及諸天、龍、阿須倫、揵沓和、甄陀羅、摩睺勒。爾時佛於是大眾之中而現神足變化，令是會者大眾皆見阿閦如來彼大眾圍遶而為說法。眾大會譬如大海，皆是羅漢——諸漏已盡，無復塵垢，皆得自在，意已得脫，已出解慧，悉捨重擔，眾事已辦，譬如大龍，所應已逮，習緒已訖，得等解脫，已度諸願；彼會羅漢德皆如是——及諸菩薩摩訶薩數不可計，其德巍巍不可稱量。佛攝神足已，忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是般若波羅蜜時，四輩弟子及諸天、龍、阿須倫、揵沓和、甄陀羅、摩睺勒。爾時佛於是大眾之中而現神足變化，令是會者大眾皆見阿閦如來彼大眾圍遶而為說法。眾大會譬如大海，皆是羅漢——諸漏已盡，無復塵垢，皆得自在，意已得脫，已出解慧，悉捨重擔，眾事已辦，譬如大龍，所應已逮，習緒已訖，得等解脫，已度諸願；彼會羅漢德皆如是——及諸菩薩摩訶薩數不可計，其德巍巍不可稱量。佛攝神足已，忽然不現。

佛告阿難：「諸法如是，不可眼見。諸法無對，法法無等，法法不相見，法法不相知。如今諸眾不見阿閦如來，彼佛國土亦不與眼作對故。諸法亦如是，亦無對，法法不相知、不相見故。阿難！法亦不知亦不見，諸法無所作。何以故？諸法空不可捉，諸法不可思議，諸法無有念。譬如幻士亦無所覺，用不要無堅固。菩薩摩訶薩如是行者，為行般若波羅蜜，於諸法無所入。阿難！菩薩如是學者，為學般若波羅蜜。欲逮諸波羅蜜者，當學般若波羅蜜。如是學者，最尊最上，出諸辯之上。無蓋之蓋，為世覆蓋，無所歸者能為作歸。佛以是學，能以右手舉此三千大千剎土復還故處，一切眾生無覺知想。所以者何？是般若波羅蜜，諸去來今佛皆於中學，成去來今佛無礙諸慧。阿難！是般若波羅蜜學，於諸學中最尊最上，過諸辯上。欲平相般若波羅蜜者，欲得虛空邊際。何以故？般若波羅蜜不可平相。阿難！我初不說般若波羅蜜限，身體有數、句體為有數、義解為有數，般若波羅蜜者無有限數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「諸法如是，不可眼見。諸法無對，法法無等，法法不相見，法法不相知。如今諸眾不見阿閦如來，彼佛國土亦不與眼作對故。諸法亦如是，亦無對，法法不相知、不相見故。阿難！法亦不知亦不見，諸法無所作。何以故？諸法空不可捉，諸法不可思議，諸法無有念。譬如幻士亦無所覺，用不要無堅固。菩薩摩訶薩如是行者，為行般若波羅蜜，於諸法無所入。阿難！菩薩如是學者，為學般若波羅蜜。欲逮諸波羅蜜者，當學般若波羅蜜。如是學者，最尊最上，出諸辯之上。無蓋之蓋，為世覆蓋，無所歸者能為作歸。佛以是學，能以右手舉此三千大千剎土復還故處，一切眾生無覺知想。所以者何？是般若波羅蜜，諸去來今佛皆於中學，成去來今佛無礙諸慧。阿難！是般若波羅蜜學，於諸學中最尊最上，過諸辯上。欲平相般若波羅蜜者，欲得虛空邊際。何以故？般若波羅蜜不可平相。阿難！我初不說般若波羅蜜限，身體有數、句體為有數、義解為有數，般若波羅蜜者無有限數。」

阿難白佛言：「世尊！何以故般若波羅蜜無有限數？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！何以故般若波羅蜜無有限數？」

佛告阿難：「般若波羅蜜不可盡，故無有限；般若波羅蜜寂故，故無有限。過去當來今現在諸如來、無所著、等正覺，皆從是般若波羅蜜中學成，亦不能盡般若波羅蜜。是故，阿難！般若波羅蜜不可盡，亦無能盡者，亦非盡者。若有人言：『我能盡般若波羅蜜。』者，為欲盡虛空。阿難！當知六波羅蜜不可盡，亦不盡，亦無能盡者；乃至薩云然亦不可盡，無能盡者，亦無有盡。是法亦無有生，尚無有生，云何有盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「般若波羅蜜不可盡，故無有限；般若波羅蜜寂故，故無有限。過去當來今現在諸如來、無所著、等正覺，皆從是般若波羅蜜中學成，亦不能盡般若波羅蜜。是故，阿難！般若波羅蜜不可盡，亦無能盡者，亦非盡者。若有人言：『我能盡般若波羅蜜。』者，為欲盡虛空。阿難！當知六波羅蜜不可盡，亦不盡，亦無能盡者；乃至薩云然亦不可盡，無能盡者，亦無有盡。是法亦無有生，尚無有生，云何有盡？」

於是世尊以廣長舌相障面，告阿難言：「持是般若波羅蜜，於四輩中廣宣廣說、廣分別解說、廣演其事令分明。所以者何？是般若波羅蜜中廣出諸法故，三乘學者皆當於中，隨其所應而得學成。阿難！是深般若波羅蜜者，是諸法之藏，一切諸字皆來入中。是般若波羅蜜者皆是諸陀羅尼之門，諸菩薩欲學陀羅尼者，當學般若波羅蜜。諸有菩薩得陀羅尼者，悉為總持諸法之辯才。般若波羅蜜者是去來今佛法之所，是故我告語一切，其有受持般若波羅蜜諷誦學者，則為總持去來今佛之道。阿難！我今為汝說般若波羅蜜行，汝持般若波羅蜜者，則為總持一切諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊以廣長舌相障面，告阿難言：「持是般若波羅蜜，於四輩中廣宣廣說、廣分別解說、廣演其事令分明。所以者何？是般若波羅蜜中廣出諸法故，三乘學者皆當於中，隨其所應而得學成。阿難！是深般若波羅蜜者，是諸法之藏，一切諸字皆來入中。是般若波羅蜜者皆是諸陀羅尼之門，諸菩薩欲學陀羅尼者，當學般若波羅蜜。諸有菩薩得陀羅尼者，悉為總持諸法之辯才。般若波羅蜜者是去來今佛法之所，是故我告語一切，其有受持般若波羅蜜諷誦學者，則為總持去來今佛之道。阿難！我今為汝說般若波羅蜜行，汝持般若波羅蜜者，則為總持一切諸法。」

摩訶般若波羅蜜無盡品第六十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜無盡品第六十八

是時須菩提意念言：「諸佛之道大為甚深，我寧可問世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時須菩提意念言：「諸佛之道大為甚深，我寧可問世尊。」

於是須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜云何不可盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜云何不可盡？」

世尊報言：「如虛空不可盡，是故般若波羅蜜不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊報言：「如虛空不可盡，是故般若波羅蜜不可盡。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩當云何入般若波羅蜜中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩當云何入般若波羅蜜中？」

佛言：「如五陰不可盡，菩薩當作是入。如六波羅蜜不可盡，菩薩當作是入。乃至薩云然不可盡，菩薩當作是入般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如五陰不可盡，菩薩當作是入。如六波羅蜜不可盡，菩薩當作是入。乃至薩云然不可盡，菩薩當作是入般若波羅蜜。

「復次，須菩提！癡如虛空不可盡，菩薩當作是入；所作行如虛空不可盡，當作是入；識如虛空不可盡，當作是入；名色如虛空不可盡，當作是入；六衰如虛空不可盡，當作是入；覺如虛空不可盡，當作是入；愛如虛空不可盡，當作是入；有如虛空不可盡，當作是入；生如虛空不可盡，當作是入；老病死憂悲勤苦如虛空不可盡，當作是入。須菩提！菩薩摩訶薩當作是入般若波羅蜜中。菩薩摩訶薩於十二緣起作是觀者，為捨癡際，為應無所入。菩薩作是觀十二緣起法者，則為得坐道場，作是觀者便得薩云然。須菩提！若有菩薩知虛空不可盡事，為行般若波羅蜜觀十二緣起者，終不墮羅漢、辟支佛地，便得三耶三佛地。須菩提！諸有善男子、善女人行菩薩道而轉還者，皆以無有般若波羅蜜念故，不知行般若波羅蜜故，不知十二緣起如虛空故，不知漚惒拘舍羅故。以是故，於阿耨多羅三耶三佛而轉還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！癡如虛空不可盡，菩薩當作是入；所作行如虛空不可盡，當作是入；識如虛空不可盡，當作是入；名色如虛空不可盡，當作是入；六衰如虛空不可盡，當作是入；覺如虛空不可盡，當作是入；愛如虛空不可盡，當作是入；有如虛空不可盡，當作是入；生如虛空不可盡，當作是入；老病死憂悲勤苦如虛空不可盡，當作是入。須菩提！菩薩摩訶薩當作是入般若波羅蜜中。菩薩摩訶薩於十二緣起作是觀者，為捨癡際，為應無所入。菩薩作是觀十二緣起法者，則為得坐道場，作是觀者便得薩云然。須菩提！若有菩薩知虛空不可盡事，為行般若波羅蜜觀十二緣起者，終不墮羅漢、辟支佛地，便得三耶三佛地。須菩提！諸有善男子、善女人行菩薩道而轉還者，皆以無有般若波羅蜜念故，不知行般若波羅蜜故，不知十二緣起如虛空故，不知漚惒拘舍羅故。以是故，於阿耨多羅三耶三佛而轉還。

「復次，須菩提！諸有菩薩不轉還者，皆以漚惒拘舍羅入般若波羅蜜中，知虛空不可盡，作是入般若波羅蜜故。須菩提！菩薩摩訶薩作如是觀十二緣起，不見有法無因緣而生者，不見有法有常、常生而不滅者，不見有法無不偶者，亦不見眾生，亦不見有我、人、壽命，亦不見有知見者，亦不見無常，亦不見吾我，亦不見淨亦不見不淨。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，當作是觀十二緣起。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，爾時不見五陰有常有無常、有苦有樂、有我無我、有淨無淨，乃至薩云然亦不見法有常無常、有苦有樂、有我無我、有淨無淨。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，亦不見有法可持見般若波羅蜜者，乃至于道亦不見有法可持見道者。須菩提！菩薩摩訶薩作是行般若波羅蜜者，於諸法無所倚。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無所倚持，時魔波旬愁憂不樂。譬如士夫新喪父母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！諸有菩薩不轉還者，皆以漚惒拘舍羅入般若波羅蜜中，知虛空不可盡，作是入般若波羅蜜故。須菩提！菩薩摩訶薩作如是觀十二緣起，不見有法無因緣而生者，不見有法有常、常生而不滅者，不見有法無不偶者，亦不見眾生，亦不見有我、人、壽命，亦不見有知見者，亦不見無常，亦不見吾我，亦不見淨亦不見不淨。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，當作是觀十二緣起。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，爾時不見五陰有常有無常、有苦有樂、有我無我、有淨無淨，乃至薩云然亦不見法有常無常、有苦有樂、有我無我、有淨無淨。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，亦不見有法可持見般若波羅蜜者，乃至于道亦不見有法可持見道者。須菩提！菩薩摩訶薩作是行般若波羅蜜者，於諸法無所倚。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜無所倚持，時魔波旬愁憂不樂。譬如士夫新喪父母。」

須菩提白佛言：「世尊！獨是間魔愁憂耶？三千大千剎土中魔復愁憂乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！獨是間魔愁憂耶？三千大千剎土中魔復愁憂乎？」

佛言：「三千大千剎土中魔皆大愁毒，各在其處不能自安。菩薩摩訶薩作是行時，諸天及魔不能得其便。須菩提！菩薩欲得阿耨多羅三耶三佛者，當行般若波羅蜜。菩薩學般若波羅蜜者，則為具足諸波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「三千大千剎土中魔皆大愁毒，各在其處不能自安。菩薩摩訶薩作是行時，諸天及魔不能得其便。須菩提！菩薩欲得阿耨多羅三耶三佛者，當行般若波羅蜜。菩薩學般若波羅蜜者，則為具足諸波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩云何具足六波羅蜜念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩云何具足六波羅蜜念？」

佛告須菩提言：「菩薩行六波羅蜜，所可作為薩云然念行，是為菩薩摩訶薩行六波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「菩薩行六波羅蜜，所可作為薩云然念行，是為菩薩摩訶薩行六波羅蜜。」

摩訶般若波羅蜜六度相攝品第六十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜六度相攝品第六十九

於是須菩提白佛言：「菩薩云何行檀波羅蜜而攝尸波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是須菩提白佛言：「菩薩云何行檀波羅蜜而攝尸波羅蜜？」

佛言：「菩薩布施求薩云然者，身口意常以三事淨施眾生；是為菩薩布施攝取尸波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩布施求薩云然者，身口意常以三事淨施眾生；是為菩薩布施攝取尸波羅蜜。」

須菩提白佛言：「菩薩云何布施攝羼波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「菩薩云何布施攝羼波羅蜜？」

佛言：「菩薩布施時，受者逆罵詈輕易麁言加之，亦無恚恨之意向也；是為菩薩布施攝羼波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩布施時，受者逆罵詈輕易麁言加之，亦無恚恨之意向也；是為菩薩布施攝羼波羅蜜。」

「云何菩薩布施攝惟逮波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩布施攝惟逮波羅蜜？」

佛言：「菩薩布施時，受者罵之亦復輕易。菩薩持意，倍欲布施無所愛惜。常自念言：『我常當布施，不可廢忘須臾之間。』常開意施與不須，人來有所索者爾乃與之，常索受者不問遠近；是為菩薩布施攝惟逮波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩布施時，受者罵之亦復輕易。菩薩持意，倍欲布施無所愛惜。常自念言：『我常當布施，不可廢忘須臾之間。』常開意施與不須，人來有所索者爾乃與之，常索受者不問遠近；是為菩薩布施攝惟逮波羅蜜。」

「云何菩薩布施攝禪波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩布施攝禪波羅蜜？」

佛言：「菩薩布施時求薩云然，其意不亂，不求羅漢、辟支佛道；是為菩薩布施攝禪波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩布施時求薩云然，其意不亂，不求羅漢、辟支佛道；是為菩薩布施攝禪波羅蜜。」

「云何菩薩布施攝般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩布施攝般若波羅蜜？」

佛言：「菩薩布施時，意常念言：『我所布施如幻如夢，雖有布施，不見眾生有增有減，亦不見有得我物者，亦不見不得者。』是為菩薩行檀波羅蜜攝取般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩布施時，意常念言：『我所布施如幻如夢，雖有布施，不見眾生有增有減，亦不見有得我物者，亦不見不得者。』是為菩薩行檀波羅蜜攝取般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸波羅蜜攝取五波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住尸波羅蜜攝取五波羅蜜？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩戒身口意，以戒不㧗羅漢、辟支佛地。自住於戒，不害眾生命，不犯不與取，不犯梵行，不犯十戒，住戒布施。隨人所持戒布施，皆與眾生共發羼提波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩戒身口意，以戒不㧗羅漢、辟支佛地。自住於戒，不害眾生命，不犯不與取，不犯梵行，不犯十戒，住戒布施。隨人所持戒布施，皆與眾生共發羼提波羅蜜。」

佛言：「菩薩行戒。若有人來節節解剝，其意亦無起，恨不瞋不恚，倍歡喜言：『我為得大利，人來節節解我。』是為菩薩住戒攝取羼提波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行戒。若有人來節節解剝，其意亦無起，恨不瞋不恚，倍歡喜言：『我為得大利，人來節節解我。』是為菩薩住戒攝取羼提波羅蜜。」

「云何菩薩行戒攝取惟逮波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩行戒攝取惟逮波羅蜜？」

佛言：「菩薩行戒時，身口意不懈怠，常作念言：『從生死中拔諸眾生立甘露地。』是為菩薩住戒攝取惟逮波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行戒時，身口意不懈怠，常作念言：『從生死中拔諸眾生立甘露地。』是為菩薩住戒攝取惟逮波羅蜜。」

「云何菩薩行戒攝取禪波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩行戒攝取禪波羅蜜？」

佛言：「菩薩行戒，從第一禪至第四禪，不倚二地。意常念言：『我住於禪，當度眾生。』是為菩薩住戒攝取禪波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行戒，從第一禪至第四禪，不倚二地。意常念言：『我住於禪，當度眾生。』是為菩薩住戒攝取禪波羅蜜。」

「云何菩薩行戒攝取般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩行戒攝取般若波羅蜜？」

佛言：「菩薩行戒，亦不見法有所住止，不見法有以無，不見法過於如者，以般若波羅蜜漚惒拘舍羅，不墮二地。須菩提！是為菩薩住尸波羅蜜攝取般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行戒，亦不見法有所住止，不見法有以無，不見法過於如者，以般若波羅蜜漚惒拘舍羅，不墮二地。須菩提！是為菩薩住尸波羅蜜攝取般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩行羼波羅蜜攝取檀波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩行羼波羅蜜攝取檀波羅蜜？」

佛言：「菩薩行忍，從初發意至于道場，一切眾生罵詈輕易、節節支解；菩薩以住於忍地者，意常念言：『雖人不取，我當布施不廢須臾。持是功德與眾生共，發阿耨多羅三耶三菩。』雖作是願，不住二處。何等二處？無有願相、無有作相。是為菩薩住忍攝取檀波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行忍，從初發意至于道場，一切眾生罵詈輕易、節節支解；菩薩以住於忍地者，意常念言：『雖人不取，我當布施不廢須臾。持是功德與眾生共，發阿耨多羅三耶三菩。』雖作是願，不住二處。何等二處？無有願相、無有作相。是為菩薩住忍攝取檀波羅蜜。」

「云何菩薩住忍攝取尸波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩住忍攝取尸波羅蜜？」

佛言：「菩薩行忍，從初發意坐于道場，初不犯十惡——從殺生至邪見——不犯十事奉行十善，意不想念二地。持是功德，願與眾生共，發阿耨多羅三耶三菩，於三乘意適無所著。是為菩薩住忍攝取尸波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行忍，從初發意坐于道場，初不犯十惡——從殺生至邪見——不犯十事奉行十善，意不想念二地。持是功德，願與眾生共，發阿耨多羅三耶三菩，於三乘意適無所著。是為菩薩住忍攝取尸波羅蜜。」

「云何菩薩行忍攝取惟逮波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩行忍攝取惟逮波羅蜜？」

佛言：「菩薩行忍起精進意言：『我當去是百千俞旬，或百千剎土，或無數剎。若有一人不持戒者，我當教令持，隨其所應，以三乘法而度脫之。持是功德與眾生共，發阿耨多羅三耶三菩。』是為菩薩住忍攝取惟逮波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行忍起精進意言：『我當去是百千俞旬，或百千剎土，或無數剎。若有一人不持戒者，我當教令持，隨其所應，以三乘法而度脫之。持是功德與眾生共，發阿耨多羅三耶三菩。』是為菩薩住忍攝取惟逮波羅蜜。」

「云何菩薩行忍攝取禪波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩行忍攝取禪波羅蜜？」

佛言：「菩薩行忍，從第一禪至于四禪所起善意，持是善意，發阿耨多羅三耶三菩，所念意如無禪亦無禪者。是為菩薩住忍攝取禪波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行忍，從第一禪至于四禪所起善意，持是善意，發阿耨多羅三耶三菩，所念意如無禪亦無禪者。是為菩薩住忍攝取禪波羅蜜。」

「云何菩薩行忍攝取般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩行忍攝取般若波羅蜜？」

佛言：「菩薩行忍，從初發意至于道場，觀諸法寂、觀諸法淨、觀諸法盡，以淨法為證。坐道場已，逮薩云然，起便轉法輪。是為菩薩住忍攝取般若波羅蜜。須菩提！菩薩所攝取，如不取、如不捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行忍，從初發意至于道場，觀諸法寂、觀諸法淨、觀諸法盡，以淨法為證。坐道場已，逮薩云然，起便轉法輪。是為菩薩住忍攝取般若波羅蜜。須菩提！菩薩所攝取，如不取、如不捨。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩行惟逮波羅蜜攝取檀波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩行惟逮波羅蜜攝取檀波羅蜜？」

佛言：「菩薩精進，從初發意至于道場，於其中間身口意行，無有須臾食息懈廢。持是不懈之意，我當成阿耨多羅三耶三菩，不得不成。住於精進，為眾生故，過百千俞旬，從一佛土至一佛國，過百千剎為一切人故。假令一人未得度者，欲安此人，以三乘法而度脫之，亦不見人有得度者。若無有一人能行佛、菩薩道者，當以辟支佛事教之；若無有行辟支佛事者，當以十善事教之，趣得一人使入道。檢持是法施眾生已，復以具足所有布施，持是功德與眾生共，為阿耨多羅三耶三菩，不為二地。是為菩薩住於精進攝取檀波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩精進，從初發意至于道場，於其中間身口意行，無有須臾食息懈廢。持是不懈之意，我當成阿耨多羅三耶三菩，不得不成。住於精進，為眾生故，過百千俞旬，從一佛土至一佛國，過百千剎為一切人故。假令一人未得度者，欲安此人，以三乘法而度脫之，亦不見人有得度者。若無有一人能行佛、菩薩道者，當以辟支佛事教之；若無有行辟支佛事者，當以十善事教之，趣得一人使入道。檢持是法施眾生已，復以具足所有布施，持是功德與眾生共，為阿耨多羅三耶三菩，不為二地。是為菩薩住於精進攝取檀波羅蜜。」

「云何菩薩精進攝取尸波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩精進攝取尸波羅蜜？」

佛言：「菩薩精進，從初發意至坐道場，自奉十善，勸人令行，見行十善者代其歡喜。住於戒中不願三界之樂，亦不願二地。持是功德與眾生共，為阿耨多羅三耶三菩。所為無有三念，於去來今不見有作者。是為菩薩住於精進攝取尸波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩精進，從初發意至坐道場，自奉十善，勸人令行，見行十善者代其歡喜。住於戒中不願三界之樂，亦不願二地。持是功德與眾生共，為阿耨多羅三耶三菩。所為無有三念，於去來今不見有作者。是為菩薩住於精進攝取尸波羅蜜。」

「云何菩薩精進攝取羼波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩精進攝取羼波羅蜜？」

佛言：「菩薩精進，從初發意至于道場，若人非人來取菩薩、節節支解。作意念言：『誰割我者？劫者是誰？』但念言：『我得大利，我為眾生故受是身，今此眾生自來取去。』夫為法御之者，倍當歡喜，不當有起。持是功德共與眾生，為阿耨多羅三耶三菩，不為二地。是為菩薩住於精進攝取羼波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩精進，從初發意至于道場，若人非人來取菩薩、節節支解。作意念言：『誰割我者？劫者是誰？』但念言：『我得大利，我為眾生故受是身，今此眾生自來取去。』夫為法御之者，倍當歡喜，不當有起。持是功德共與眾生，為阿耨多羅三耶三菩，不為二地。是為菩薩住於精進攝取羼波羅蜜。」

「云何菩薩精進攝取禪波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩精進攝取禪波羅蜜？」

佛言：「菩薩精進，從第一禪至于四禪、四等、四無形禪，亦不斷亦不著。所生之處，但欲救濟眾生，以六度之法度脫眾生。往見諸佛，從一佛剎至一佛剎，禮敬供養殖諸善本。是為菩薩住於精進攝取禪波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩精進，從第一禪至于四禪、四等、四無形禪，亦不斷亦不著。所生之處，但欲救濟眾生，以六度之法度脫眾生。往見諸佛，從一佛剎至一佛剎，禮敬供養殖諸善本。是為菩薩住於精進攝取禪波羅蜜。」

「云何菩薩精進攝取般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩精進攝取般若波羅蜜？」

佛言：「菩薩精進，不見五波羅蜜，亦不以相見，亦不以事見，亦不見三十七品，乃至薩云然亦無所見。亦不見諸法，亦不以事見，亦不以相見，亦不為法作巢窟。所語如所作，亦無有二。是為菩薩住於精進攝取般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩精進，不見五波羅蜜，亦不以相見，亦不以事見，亦不見三十七品，乃至薩云然亦無所見。亦不見諸法，亦不以事見，亦不以相見，亦不為法作巢窟。所語如所作，亦無有二。是為菩薩住於精進攝取般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩行禪波羅蜜攝取檀波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩行禪波羅蜜攝取檀波羅蜜？」

佛言：「菩薩行四禪、四等、四無形禪，不以亂意。住於諸禪，常行二施：法施、財施。自行二施，復勸助人令行二施，常讚歎二施之德，見人二施常讚歎之代其歡喜。持是功德共與眾生，為阿耨多羅三耶三菩，不為二地。是為菩薩住禪攝取檀波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行四禪、四等、四無形禪，不以亂意。住於諸禪，常行二施：法施、財施。自行二施，復勸助人令行二施，常讚歎二施之德，見人二施常讚歎之代其歡喜。持是功德共與眾生，為阿耨多羅三耶三菩，不為二地。是為菩薩住禪攝取檀波羅蜜。」

「云何菩薩行禪攝取尸波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩行禪攝取尸波羅蜜？」

佛言：「菩薩行禪，不生婬怒癡意，亦不生有所害意，但生薩云然行意。持是功德共與眾生，為阿耨多羅三耶三菩，不為二地。是為菩薩住禪波羅蜜攝取尸波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行禪，不生婬怒癡意，亦不生有所害意，但生薩云然行意。持是功德共與眾生，為阿耨多羅三耶三菩，不為二地。是為菩薩住禪波羅蜜攝取尸波羅蜜。」

「云何菩薩行禪攝取羼波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩行禪攝取羼波羅蜜？」

佛言：「菩薩行禪，觀色如聚沫，觀痛如泡，觀想如野馬，觀所作行如芭蕉，觀識如幻。作是觀已，於五陰作無堅固不要想。作是觀已，念言：『是中誰有割剝？我者為是誰？色誰？痛誰？想誰？行誰？識誰？』作是觀已，復自念言：『既罵詈麁言輕易之，意亦不起恚。尚無起者，誰有罵者？』是為菩薩住禪攝取羼波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行禪，觀色如聚沫，觀痛如泡，觀想如野馬，觀所作行如芭蕉，觀識如幻。作是觀已，於五陰作無堅固不要想。作是觀已，念言：『是中誰有割剝？我者為是誰？色誰？痛誰？想誰？行誰？識誰？』作是觀已，復自念言：『既罵詈麁言輕易之，意亦不起恚。尚無起者，誰有罵者？』是為菩薩住禪攝取羼波羅蜜。」

「云何菩薩行禪攝取惟逮波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩行禪攝取惟逮波羅蜜？」

佛言：「菩薩以四禪趣禪，趣禪之德便得無量之變化。以天耳徹聞二聲；意知眾生念；自識無數生死之事；以天眼見眾生所得報應隨行善惡；住五神通，從一佛國至一佛國，禮敬供養殖諸善本，淨佛國土、教化眾生。持是功德共與眾生，為阿耨多羅三耶三菩，不為二地。是為菩薩住禪攝取惟逮波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩以四禪趣禪，趣禪之德便得無量之變化。以天耳徹聞二聲；意知眾生念；自識無數生死之事；以天眼見眾生所得報應隨行善惡；住五神通，從一佛國至一佛國，禮敬供養殖諸善本，淨佛國土、教化眾生。持是功德共與眾生，為阿耨多羅三耶三菩，不為二地。是為菩薩住禪攝取惟逮波羅蜜。」

「云何菩薩住禪波羅蜜攝取般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩住禪波羅蜜攝取般若波羅蜜？」

佛言：「菩薩行禪，不有五陰、六波羅蜜，亦不有三十七品至薩云然及有為無為性。無所有亦無所作，雖無所作亦不生滅。所以者何？有佛無佛，法性常如故。亦不生亦不滅，但有薩云然念，應薩云然行。須菩提！是為菩薩行禪波羅蜜攝取般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行禪，不有五陰、六波羅蜜，亦不有三十七品至薩云然及有為無為性。無所有亦無所作，雖無所作亦不生滅。所以者何？有佛無佛，法性常如故。亦不生亦不滅，但有薩云然念，應薩云然行。須菩提！是為菩薩行禪波羅蜜攝取般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩行般若波羅蜜攝取檀波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何菩薩行般若波羅蜜攝取檀波羅蜜？」

佛告須菩提：「菩薩行般若波羅蜜，自於內空不有內空，於外空亦不有外空，自於內外空亦不有內外空，空空、大空、第一最空、有為空、無為空，亦不有空，亦不見至竟無底空，行性空，一切諸法自空。菩薩摩訶薩住此十四空已，亦不見五陰空。以不空，亦不知亦不有。亦不見三十七品空，以不空，亦不知亦不有。乃至于道亦不見空，以不空。亦不見有為無為之性空，以不空，亦不知亦不見。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜所作布施，人中天上所有所可布施皆悉見空，受者、與者皆亦空。觀貪嫉之意，初不能得其便。所以者何？菩薩行般若波羅蜜，無有分別若干念故。從初發意至坐道場，貪嫉之意不生，亦如如來、無所著、等正覺無貪嫉意也，是故菩薩行般若波羅蜜無貪嫉之意。菩薩摩訶薩所可尊者，則般若波羅蜜是。是為菩薩住於般若波羅蜜攝取檀波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩行般若波羅蜜，自於內空不有內空，於外空亦不有外空，自於內外空亦不有內外空，空空、大空、第一最空、有為空、無為空，亦不有空，亦不見至竟無底空，行性空，一切諸法自空。菩薩摩訶薩住此十四空已，亦不見五陰空。以不空，亦不知亦不有。亦不見三十七品空，以不空，亦不知亦不有。乃至于道亦不見空，以不空。亦不見有為無為之性空，以不空，亦不知亦不見。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜所作布施，人中天上所有所可布施皆悉見空，受者、與者皆亦空。觀貪嫉之意，初不能得其便。所以者何？菩薩行般若波羅蜜，無有分別若干念故。從初發意至坐道場，貪嫉之意不生，亦如如來、無所著、等正覺無貪嫉意也，是故菩薩行般若波羅蜜無貪嫉之意。菩薩摩訶薩所可尊者，則般若波羅蜜是。是為菩薩住於般若波羅蜜攝取檀波羅蜜。」

「云何菩薩行般若波羅蜜攝取尸波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩行般若波羅蜜攝取尸波羅蜜？」

佛言：「菩薩行般若波羅蜜，二地之意不能得其便。所以者何？無羅漢、辟支佛意故。索作二地意，亦不可得。從初發意至坐道場，常住十善，復勸進人使行十善，見人行者亦讚歎之代其歡喜。持是戒意，不㧗諸法，亦不㧗二地，何況其餘？是為菩薩住般若波羅蜜攝取尸波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行般若波羅蜜，二地之意不能得其便。所以者何？無羅漢、辟支佛意故。索作二地意，亦不可得。從初發意至坐道場，常住十善，復勸進人使行十善，見人行者亦讚歎之代其歡喜。持是戒意，不㧗諸法，亦不㧗二地，何況其餘？是為菩薩住般若波羅蜜攝取尸波羅蜜。」

「云何菩薩行般若波羅蜜攝取羼波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩行般若波羅蜜攝取羼波羅蜜？」

佛言：「菩薩行般若波羅蜜，便生順忍，念言：『諸法亦無生者、亦無滅者，亦無生死，亦無罵者、亦無割者、亦無剝者、亦無撾捶亦無縛者。』從初發意至坐道場，一切眾生若撾若割刀仗支解，意生念言：『哀哉！諸法之法何所罵者？何所撾者？何所剝者？』是為菩薩住般若波羅蜜攝取羼波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行般若波羅蜜，便生順忍，念言：『諸法亦無生者、亦無滅者，亦無生死，亦無罵者、亦無割者、亦無剝者、亦無撾捶亦無縛者。』從初發意至坐道場，一切眾生若撾若割刀仗支解，意生念言：『哀哉！諸法之法何所罵者？何所撾者？何所剝者？』是為菩薩住般若波羅蜜攝取羼波羅蜜。」

「云何菩薩行般若波羅蜜攝取惟逮波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩行般若波羅蜜攝取惟逮波羅蜜？」

佛言：「菩薩行般若波羅蜜，為眾生說法，安立眾生於六波羅蜜，立於三十七品，立於三乘之法，立於阿耨多羅三耶三菩；安立眾生如不立於有為無為之法。是為菩薩住般若波羅蜜攝取惟逮波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行般若波羅蜜，為眾生說法，安立眾生於六波羅蜜，立於三十七品，立於三乘之法，立於阿耨多羅三耶三菩；安立眾生如不立於有為無為之法。是為菩薩住般若波羅蜜攝取惟逮波羅蜜。」

「云何菩薩行般若波羅蜜攝取禪波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩行般若波羅蜜攝取禪波羅蜜？」

佛言：「菩薩行般若波羅蜜，除如來三昧，餘二地三昧、菩薩三昧皆悉能行。於八惟無禪、九次第禪，能逆順行三昧已竟，於是三昧起，便入師子奮迅三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩行般若波羅蜜，除如來三昧，餘二地三昧、菩薩三昧皆悉能行。於八惟無禪、九次第禪，能逆順行三昧已竟，於是三昧起，便入師子奮迅三昧。」

「何等為師子奮迅三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為師子奮迅三昧？」

佛言：「悉總持四禪、無形禪、解脫禪、九次第禪，悉能逆順入諸三昧。於師子奮迅三昧起，便入滿法闍(丹本佉闇)三昧，逮諸法等。須菩提！是為菩薩摩訶薩住於般若波羅蜜攝取禪波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「悉總持四禪、無形禪、解脫禪、九次第禪，悉能逆順入諸三昧。於師子奮迅三昧起，便入滿法闍(丹本佉闇)三昧，逮諸法等。須菩提！是為菩薩摩訶薩住於般若波羅蜜攝取禪波羅蜜。」