放光般若經卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光般若經卷第十四

西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯

摩訶般若波羅蜜問相行願品第六十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜問相行願品第六十一

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，云何行空三昧、無相三昧、無願三昧？當云何入？當云何行？當云何行三十七品？當云何念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，云何行空三昧、無相三昧、無願三昧？當云何入？當云何行？當云何行三十七品？當云何念？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，觀五陰空，乃至欲界，色、無色界觀空。當作是觀意而不亂，於諸法無所見。適無所見，於諸法不作證。何以故？善學於空法故。至於得證，亦不斷諸法，不決定於諸法；所可得證，亦不見證，亦不見是法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，觀五陰空，乃至欲界，色、無色界觀空。當作是觀意而不亂，於諸法無所見。適無所見，於諸法不作證。何以故？善學於空法故。至於得證，亦不斷諸法，不決定於諸法；所可得證，亦不見證，亦不見是法。」

須菩提白佛言：「世尊！云何如佛所說菩薩不於空法取證？云何住空而復取證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何如佛所說菩薩不於空法取證？云何住空而復取證？」

佛告須菩提：「觀空具足無所乏短，亦不念言：『我當受證。』是亦非證。菩薩之法所應所行，不以證為期，但以行為期。菩薩亦不定意，亦不有所而係意，於三十七品而不耗減，亦不受漏盡之證。何以故？菩薩摩訶薩以具足於深妙之法故。何以故？菩薩已住於三十七品，作是知言：『是為行時，非為證時。』菩薩行般若波羅蜜，當作是觀，言：『今正是行五波羅蜜時，非是證時。今正是行三十七品時，非是證時。今正是行三三昧時，行十種力、四等、大慈大悲，是行薩云若時，非是須陀洹、羅漢、辟支佛道證時。』須菩提！菩薩行般若波羅蜜，因三三昧，行空、無相、無願三昧；因三十七品，行根、力、覺意法亦不取證；因三十七品而作作行，不受聲聞證。須菩提！譬如士夫，端正勇健猛於兵法，堅持鎧杖具足悉曉，六十四能皆明諸術。眾人無不愛敬者，所作事物無不成辦，見眾敬侍倍復歡喜。若以他事當有所至，道過厄難危險之處，多有怨憎，彼怨家者亦復勇猛，所將群從父母大小莫不驚怖。時勇猛者安隱父母慰諸群從，言：『莫有恐畏，我有術能無所乏短，自當得脫此諸厄難。』既得脫難降伏怨敵而無所害，以至所在安隱，父母群從莫不歡喜。所以者何？用是男子勇健雄猛具足諸術無乏短故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「觀空具足無所乏短，亦不念言：『我當受證。』是亦非證。菩薩之法所應所行，不以證為期，但以行為期。菩薩亦不定意，亦不有所而係意，於三十七品而不耗減，亦不受漏盡之證。何以故？菩薩摩訶薩以具足於深妙之法故。何以故？菩薩已住於三十七品，作是知言：『是為行時，非為證時。』菩薩行般若波羅蜜，當作是觀，言：『今正是行五波羅蜜時，非是證時。今正是行三十七品時，非是證時。今正是行三三昧時，行十種力、四等、大慈大悲，是行薩云若時，非是須陀洹、羅漢、辟支佛道證時。』須菩提！菩薩行般若波羅蜜，因三三昧，行空、無相、無願三昧；因三十七品，行根、力、覺意法亦不取證；因三十七品而作作行，不受聲聞證。須菩提！譬如士夫，端正勇健猛於兵法，堅持鎧杖具足悉曉，六十四能皆明諸術。眾人無不愛敬者，所作事物無不成辦，見眾敬侍倍復歡喜。若以他事當有所至，道過厄難危險之處，多有怨憎，彼怨家者亦復勇猛，所將群從父母大小莫不驚怖。時勇猛者安隱父母慰諸群從，言：『莫有恐畏，我有術能無所乏短，自當得脫此諸厄難。』既得脫難降伏怨敵而無所害，以至所在安隱，父母群從莫不歡喜。所以者何？用是男子勇健雄猛具足諸術無乏短故。」

佛告須菩提：「菩薩以四等意慈悲喜護，為眾生故具足六度，未得漏盡，開薩云若之大徑路，以住於空、無相、無願，亦不以空、無相、無願隨至為證，具足不墮羅漢、辟支佛地。譬如眾鳥飛行空中，而不墮地亦不住空。菩薩如是，行空、無相、無願三昧而不取證，度於羅漢、辟支佛地，悉當具足佛十種力、四無所畏及十八法、薩云然慧，終不取證。須菩提！譬如士夫壯勇多力善於射術，仰射虛空，尋以後箭射於前箭，箭箭相柱，不得令箭有墮地者。意欲令墮，便止後箭不復射者，爾乃墮耳。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為漚惒拘舍羅所持，殖諸功德，具足一切眾善之本。一事不具，終不中道取證。至成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，功德具足，爾乃於真際作證。是故，須菩提！菩薩行般若波羅蜜，當具足是上諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩以四等意慈悲喜護，為眾生故具足六度，未得漏盡，開薩云若之大徑路，以住於空、無相、無願，亦不以空、無相、無願隨至為證，具足不墮羅漢、辟支佛地。譬如眾鳥飛行空中，而不墮地亦不住空。菩薩如是，行空、無相、無願三昧而不取證，度於羅漢、辟支佛地，悉當具足佛十種力、四無所畏及十八法、薩云然慧，終不取證。須菩提！譬如士夫壯勇多力善於射術，仰射虛空，尋以後箭射於前箭，箭箭相柱，不得令箭有墮地者。意欲令墮，便止後箭不復射者，爾乃墮耳。須菩提！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，為漚惒拘舍羅所持，殖諸功德，具足一切眾善之本。一事不具，終不中道取證。至成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，功德具足，爾乃於真際作證。是故，須菩提！菩薩行般若波羅蜜，當具足是上諸法。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩學是，謙苦甚難。作是學者，為學真際，是為學如，為學法性，為學本空，為學自空，為學三脫；如是所學而不中道有厭。世尊！大哉，甚奇甚特！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩學是，謙苦甚難。作是學者，為學真際，是為學如，為學法性，為學本空，為學自空，為學三脫；如是所學而不中道有厭。世尊！大哉，甚奇甚特！」

佛告須菩提：「所以者何？菩薩有願志，不捨一切眾生故。須菩提！菩薩若有意不捨眾生，盡當度脫一切眾生。於無端緒之法出生三脫門，當知是為漚惒拘舍羅。菩薩要當成薩云若慧，終不中道真際取證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「所以者何？菩薩有願志，不捨一切眾生故。須菩提！菩薩若有意不捨眾生，盡當度脫一切眾生。於無端緒之法出生三脫門，當知是為漚惒拘舍羅。菩薩要當成薩云若慧，終不中道真際取證。

「復次，須菩提！菩薩欲得觀知諸深法處者——內空外空及有無空，三十七品及三脫門——當作是念：『一切眾生，長夜常有我想、人想，有壽命想，有見知想；所念所作皆依是想。』是故菩薩摩訶薩普見眾生有是輩想，欲為眾生除是念想，成阿耨多羅三耶三菩而為說法，行空三昧，無相、無願。雖作是行，終不中道取羅漢、辟支佛證。須菩提！用是菩薩有是願故，功德具足故，亦不中道取證。不失四禪，不失四等及四空定，不失三十七品法及三脫門、四無所畏、四無礙慧，不失十力及十八法，便得具足諸所有之法，終不失阿耨多羅三耶三菩。諸有菩薩為漚惒拘舍羅所護持者，具足功德，善法轉增，諸根通利，過於羅漢、辟支佛根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩欲得觀知諸深法處者——內空外空及有無空，三十七品及三脫門——當作是念：『一切眾生，長夜常有我想、人想，有壽命想，有見知想；所念所作皆依是想。』是故菩薩摩訶薩普見眾生有是輩想，欲為眾生除是念想，成阿耨多羅三耶三菩而為說法，行空三昧，無相、無願。雖作是行，終不中道取羅漢、辟支佛證。須菩提！用是菩薩有是願故，功德具足故，亦不中道取證。不失四禪，不失四等及四空定，不失三十七品法及三脫門、四無所畏、四無礙慧，不失十力及十八法，便得具足諸所有之法，終不失阿耨多羅三耶三菩。諸有菩薩為漚惒拘舍羅所護持者，具足功德，善法轉增，諸根通利，過於羅漢、辟支佛根。

「復次，須菩提！菩薩常念眾生行四顛倒，有常想、有淨想、有樂想、有我想。『當為是輩，我當行道，成阿惟三佛時當為說法，為說無常，為說不淨、無樂、無我。』菩薩如是意行具足者，是為漚惒拘舍羅行般若波羅蜜，悉當具足十力、四無所畏、大悲四等、三十七品、無願三昧，然後乃當坐佛三昧真際取證。菩薩作是念言：『一切眾生常有倚著，常著吾我、著於壽命、著於五陰、著於六衰、著於十八法、著於四禪、著於四空定、著於四等。我成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時，當使眾生皆無有是倚著之病。』持是意行，以漚惒拘舍羅行般若波羅蜜，未具足十力、四無所畏、四無礙慧、無願三昧，終不中道取證；具足諸願，爾乃取證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩常念眾生行四顛倒，有常想、有淨想、有樂想、有我想。『當為是輩，我當行道，成阿惟三佛時當為說法，為說無常，為說不淨、無樂、無我。』菩薩如是意行具足者，是為漚惒拘舍羅行般若波羅蜜，悉當具足十力、四無所畏、大悲四等、三十七品、無願三昧，然後乃當坐佛三昧真際取證。菩薩作是念言：『一切眾生常有倚著，常著吾我、著於壽命、著於五陰、著於六衰、著於十八法、著於四禪、著於四空定、著於四等。我成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時，當使眾生皆無有是倚著之病。』持是意行，以漚惒拘舍羅行般若波羅蜜，未具足十力、四無所畏、四無礙慧、無願三昧，終不中道取證；具足諸願，爾乃取證。

「復次，須菩提！菩薩行般若波羅蜜，意復念言：『眾生長夜常著想行或想念，男女、有色、無色想。我當勤行，成阿耨多羅三耶三菩時，令我眾生無想著病。』以具足是念，以漚惒拘舍羅行般若波羅蜜，十力不具足，及四無所畏、佛十八法未具足者，終不取證；成諸功德，具足無相三昧，爾乃取證。須菩提！菩薩行六波羅蜜，內空、外空及有無空，三十七品、佛十八法具足是行，不與三界共同行也。須菩提！菩薩行是三十七品，行三十七品已當問言：『菩薩云何欲得阿耨多羅三耶三菩？不以空為證、以覺真際得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道，亦不證無相、無願，亦不證滅，亦不證所作，亦不證所生，亦不證無所有，而念般若波羅蜜。』須菩提！若有菩薩問諸菩薩：『若聞說空則當念空，若聞無相、無願當念無相、無願；若聞無所作當念無所作；聞無所生、無所有當念無所生、無所有。但當行空三十七品，不行無相、不行無願、不行無所作亦不行無所生。』須菩提！當知是菩薩未受記莂，未從諸佛受記莂。何以故？阿惟越致菩薩亦不作是念，亦不作是行，亦不作是說，亦不作是想，但行阿惟越致菩薩事，但念是事，但行、但說、但想是事。須菩提！當知是菩薩已過諸地，如阿惟越致地，以過阿惟越致地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩行般若波羅蜜，意復念言：『眾生長夜常著想行或想念，男女、有色、無色想。我當勤行，成阿耨多羅三耶三菩時，令我眾生無想著病。』以具足是念，以漚惒拘舍羅行般若波羅蜜，十力不具足，及四無所畏、佛十八法未具足者，終不取證；成諸功德，具足無相三昧，爾乃取證。須菩提！菩薩行六波羅蜜，內空、外空及有無空，三十七品、佛十八法具足是行，不與三界共同行也。須菩提！菩薩行是三十七品，行三十七品已當問言：『菩薩云何欲得阿耨多羅三耶三菩？不以空為證、以覺真際得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道，亦不證無相、無願，亦不證滅，亦不證所作，亦不證所生，亦不證無所有，而念般若波羅蜜。』須菩提！若有菩薩問諸菩薩：『若聞說空則當念空，若聞無相、無願當念無相、無願；若聞無所作當念無所作；聞無所生、無所有當念無所生、無所有。但當行空三十七品，不行無相、不行無願、不行無所作亦不行無所生。』須菩提！當知是菩薩未受記莂，未從諸佛受記莂。何以故？阿惟越致菩薩亦不作是念，亦不作是行，亦不作是說，亦不作是想，但行阿惟越致菩薩事，但念是事，但行、但說、但想是事。須菩提！當知是菩薩已過諸地，如阿惟越致地，以過阿惟越致地。」

須菩提白佛言：「世尊！是菩薩為得阿惟越致不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是菩薩為得阿惟越致不？」

佛言：「若有菩薩聞六波羅蜜、若不聞，所作行事如阿惟越致菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有菩薩聞六波羅蜜、若不聞，所作行事如阿惟越致菩薩。」

須菩提白佛言：「多有人行佛道者，少有如阿惟越致菩薩所行者。何以故？少有菩薩受阿惟越致慧地記莂。受阿惟越菩薩莂者，為已遠離上諸想著不具足事。是菩薩摩訶薩，諸天、世間人無能及者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「多有人行佛道者，少有如阿惟越致菩薩所行者。何以故？少有菩薩受阿惟越致慧地記莂。受阿惟越菩薩莂者，為已遠離上諸想著不具足事。是菩薩摩訶薩，諸天、世間人無能及者。」

摩訶般若波羅蜜阿惟越致相品第六十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜阿惟越致相品第六十二

佛告須菩提：「菩薩夢中不近羅漢、辟支佛地，亦不近三界亦不壞三界，亦不起意，視諸法如夢、如響、如幻、如熱時焰，視諸法如化而不作證。須菩提！是菩薩摩訶薩是為阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩夢中不近羅漢、辟支佛地，亦不近三界亦不壞三界，亦不起意，視諸法如夢、如響、如幻、如熱時焰，視諸法如化而不作證。須菩提！是菩薩摩訶薩是為阿惟越致相。

「復次，須菩提！菩薩夢中見佛與若干百千不可計數四輩之眾圍繞說法。從佛聞法即解中義，所作常不離法，所說不失法則。須菩提！當知是為阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩夢中見佛與若干百千不可計數四輩之眾圍繞說法。從佛聞法即解中義，所作常不離法，所說不失法則。須菩提！當知是為阿惟越致相。

「復次，須菩提！菩薩夢中見佛如來踊在虛空，身有三十二相，八十種好變化神通，為比丘僧說法變化，使人詣他佛土施作佛事。須菩提！是為阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩夢中見佛如來踊在虛空，身有三十二相，八十種好變化神通，為比丘僧說法變化，使人詣他佛土施作佛事。須菩提！是為阿惟越致相。

「復次，須菩提！菩薩夢中若見郡縣兵起相殺，若有火災，若見虎狼師子毒蟲諸恐畏之事憂悲苦惱，若見飢餓，若見喪失父母兄弟親友知識。夢見是已，不恐不怖。於夢覺已，便作念言：『三界所有皆如夢耳。我當精進，成阿惟三佛已，當為三界眾生說法。』須菩提！是為阿惟越致相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩夢中若見郡縣兵起相殺，若有火災，若見虎狼師子毒蟲諸恐畏之事憂悲苦惱，若見飢餓，若見喪失父母兄弟親友知識。夢見是已，不恐不怖。於夢覺已，便作念言：『三界所有皆如夢耳。我當精進，成阿惟三佛已，當為三界眾生說法。』須菩提！是為阿惟越致相。」

佛告須菩提：「一切人盡當云何知是菩薩成阿耨多羅三耶三菩。須菩提！菩薩若見泥犁、薜荔、禽獸三惡趣中諸勤苦者，當發願言：『我當成阿惟三佛時，使我國中無有三惡趣。何以故？夢中所有及一切諸法，一法無有二。』當知是為阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「一切人盡當云何知是菩薩成阿耨多羅三耶三菩。須菩提！菩薩若見泥犁、薜荔、禽獸三惡趣中諸勤苦者，當發願言：『我當成阿惟三佛時，使我國中無有三惡趣。何以故？夢中所有及一切諸法，一法無有二。』當知是為阿惟越致相。

「復次，須菩提！菩薩夢中見泥犁中火燒湯煮，覺已念言：『我於夢中所見形像及其災變，若於夢中自見阿惟越致相，便作誓言：「如我所見，泥犁中火即當滅去。」』若火滅湯冷，當知是菩薩以受記莂，當成阿耨多羅三耶三菩。是為阿惟越致相。若是火焰燒一家至一家，燒一里至一里，或燒一家不燒一家，或燒一里不燒一里，中有為火所燒者，當知被燒家人斷法所致，皆是斷法餘殃。從是以來，斷法餘殃悉畢，是為罪滅福生。是為阿惟越致相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩夢中見泥犁中火燒湯煮，覺已念言：『我於夢中所見形像及其災變，若於夢中自見阿惟越致相，便作誓言：「如我所見，泥犁中火即當滅去。」』若火滅湯冷，當知是菩薩以受記莂，當成阿耨多羅三耶三菩。是為阿惟越致相。若是火焰燒一家至一家，燒一里至一里，或燒一家不燒一家，或燒一里不燒一里，中有為火所燒者，當知被燒家人斷法所致，皆是斷法餘殃。從是以來，斷法餘殃悉畢，是為罪滅福生。是為阿惟越致相。」

佛告須菩提：「今我當說阿惟越致像貌相行。若有男子、女人為鬼神所持，是菩薩便作是念：『過去諸佛如來、無所著、等正覺審授我莂者，所作願行清淨無穢，不應墮羅漢、辟支佛地，亦無羅漢辟支佛念，當成阿惟三佛者，亦不成亦不不成。假令諸十方現在諸如來、無所著、等正覺，無所不知、無所不見、無所不覺，諸佛知我必當成阿耨多羅三耶三菩者，是鬼神當去。』若是鬼神不去者，當知是菩薩不從過去諸佛受其記莂。須菩提！若是菩薩為說經已，鬼神即為去，當知是菩薩以從諸如來、無所著、等正覺受記莂已。須菩提！以是像貌相行具足，是為阿惟越致相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「今我當說阿惟越致像貌相行。若有男子、女人為鬼神所持，是菩薩便作是念：『過去諸佛如來、無所著、等正覺審授我莂者，所作願行清淨無穢，不應墮羅漢、辟支佛地，亦無羅漢辟支佛念，當成阿惟三佛者，亦不成亦不不成。假令諸十方現在諸如來、無所著、等正覺，無所不知、無所不見、無所不覺，諸佛知我必當成阿耨多羅三耶三菩者，是鬼神當去。』若是鬼神不去者，當知是菩薩不從過去諸佛受其記莂。須菩提！若是菩薩為說經已，鬼神即為去，當知是菩薩以從諸如來、無所著、等正覺受記莂已。須菩提！以是像貌相行具足，是為阿惟越致相。

「復次，須菩提！菩薩行六波羅蜜，離漚惒拘舍羅，未行三十七品及三脫門，未逮菩薩位，未得菩薩三昧處，亦不從過去諸佛受莂。是菩薩往至是男子、女人所復言：『我審受莂，當為阿耨多羅三耶三菩者，是鬼神當去。』鬼神不為去，是菩薩故為說經法不止者。時魔波旬往至彼所，波旬念言：『我當令鬼神去。所以者何？波旬有威神，勝是鬼神。』時彼波旬便勅鬼神令去。是菩薩不知波旬令鬼神去，喜言：『鬼神用我故去。』便自貢高輕蔑餘人，語他人言：『我已從過去諸佛受莂已，其餘人皆未受莂。』用是貢高輕易人故，離薩云然，不得如來、無所著、等正覺之智慧；用是貢高，失漚惒拘舍羅，便墮二地：羅漢、辟支佛地。用至誠誓故，便起魔事，遠離真知識，墮魔羅網。何以故？不行六波羅蜜，不持漚惒拘舍羅故。須菩提，當知是菩薩為自作魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩行六波羅蜜，離漚惒拘舍羅，未行三十七品及三脫門，未逮菩薩位，未得菩薩三昧處，亦不從過去諸佛受莂。是菩薩往至是男子、女人所復言：『我審受莂，當為阿耨多羅三耶三菩者，是鬼神當去。』鬼神不為去，是菩薩故為說經法不止者。時魔波旬往至彼所，波旬念言：『我當令鬼神去。所以者何？波旬有威神，勝是鬼神。』時彼波旬便勅鬼神令去。是菩薩不知波旬令鬼神去，喜言：『鬼神用我故去。』便自貢高輕蔑餘人，語他人言：『我已從過去諸佛受莂已，其餘人皆未受莂。』用是貢高輕易人故，離薩云然，不得如來、無所著、等正覺之智慧；用是貢高，失漚惒拘舍羅，便墮二地：羅漢、辟支佛地。用至誠誓故，便起魔事，遠離真知識，墮魔羅網。何以故？不行六波羅蜜，不持漚惒拘舍羅故。須菩提，當知是菩薩為自作魔事。」

佛告須菩提：「菩薩未行六波羅蜜，未得漚惒拘舍羅，未逮菩薩位。以魔事故，波旬復來至菩薩所，作異被服語菩薩言：『善男子！如來已授卿莂，當為阿耨多羅三耶三菩。卿父母字某、卿兄弟妹姊字某、卿朋友知識親族字某、卿七世父母字某、卿從某國某縣某村落生。』若見菩薩體行和順，『卿前世時亦復柔軟。』若見才朗、若見行沙門十二法、若見節言，波旬隨形語菩薩言：『卿前世時皆有是行，卿前世時亦行此十二法。』彼菩薩聞魔語說先世事，復自觀所作行，倍復貢高輕於同學。魔重語言：『過去如來已授卿莂，如卿所作功德不復轉還。』波旬或作比丘形像、或作父母、或作迦羅越形像而來，言：『卿必當成阿耨多羅三耶三菩。所以者何？卿盡有阿惟越致相行具足故。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩未行六波羅蜜，未得漚惒拘舍羅，未逮菩薩位。以魔事故，波旬復來至菩薩所，作異被服語菩薩言：『善男子！如來已授卿莂，當為阿耨多羅三耶三菩。卿父母字某、卿兄弟妹姊字某、卿朋友知識親族字某、卿七世父母字某、卿從某國某縣某村落生。』若見菩薩體行和順，『卿前世時亦復柔軟。』若見才朗、若見行沙門十二法、若見節言，波旬隨形語菩薩言：『卿前世時皆有是行，卿前世時亦行此十二法。』彼菩薩聞魔語說先世事，復自觀所作行，倍復貢高輕於同學。魔重語言：『過去如來已授卿莂，如卿所作功德不復轉還。』波旬或作比丘形像、或作父母、或作迦羅越形像而來，言：『卿必當成阿耨多羅三耶三菩。所以者何？卿盡有阿惟越致相行具足故。』」

佛告須菩提：「我所說阿惟越致像貌相行，彼菩薩獲無是相，當知是菩薩為魔所使，以聞是名譽貢高自可，輕易同學，形笑他人，無所復錄。用貢高故，是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「我所說阿惟越致像貌相行，彼菩薩獲無是相，當知是菩薩為魔所使，以聞是名譽貢高自可，輕易同學，形笑他人，無所復錄。用貢高故，是為魔事。

「復次，須菩提！菩薩於魔因緣，當覺魔事。何以故？是菩薩不行六波羅蜜故，不知魔事如，不知五陰如。彼菩薩用不覺魔事，聞前比丘說其記莂，今復聞是記莂名字，意中歡喜，便自念言：『以是證像，我今定當得阿耨多羅三耶三菩。』益復貢高，輕易他人，呼無所知。是菩薩無有阿惟越致相，便遠離般若波羅蜜漚惒拘舍羅，失阿耨多羅三耶三菩智，遠離真知識更得惡知識，當知是菩薩終不成就、墮二道地。若後久遠更諸勤苦生死極遠，乃當復得真知識、得聞般若波羅蜜，爾乃悔本所著受字，用是悔故乃得羅漢辟支佛。譬如比丘犯四事禁，現世不能得成四道。須菩提！是彼菩薩其罪重於四事之禁，用受名字著貢高故。置是罪事。其有犯是貢高、受字、受偽號者，其罪過於五逆。須菩提！若有名字受想著者，急當護魔覺微因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩於魔因緣，當覺魔事。何以故？是菩薩不行六波羅蜜故，不知魔事如，不知五陰如。彼菩薩用不覺魔事，聞前比丘說其記莂，今復聞是記莂名字，意中歡喜，便自念言：『以是證像，我今定當得阿耨多羅三耶三菩。』益復貢高，輕易他人，呼無所知。是菩薩無有阿惟越致相，便遠離般若波羅蜜漚惒拘舍羅，失阿耨多羅三耶三菩智，遠離真知識更得惡知識，當知是菩薩終不成就、墮二道地。若後久遠更諸勤苦生死極遠，乃當復得真知識、得聞般若波羅蜜，爾乃悔本所著受字，用是悔故乃得羅漢辟支佛。譬如比丘犯四事禁，現世不能得成四道。須菩提！是彼菩薩其罪重於四事之禁，用受名字著貢高故。置是罪事。其有犯是貢高、受字、受偽號者，其罪過於五逆。須菩提！若有名字受想著者，急當護魔覺微因緣。

「復次，須菩提！波旬復往至菩薩所，讚歎遠離說其功德：『如卿所行，佛所稱譽正當如是。』須菩提！如我所說菩薩遠離之法不爾，若在山間樹下獨處寂無人中，未必是為遠離之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！波旬復往至菩薩所，讚歎遠離說其功德：『如卿所行，佛所稱譽正當如是。』須菩提！如我所說菩薩遠離之法不爾，若在山間樹下獨處寂無人中，未必是為遠離之法。」

須菩提白佛言：「何等為菩薩異遠離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「何等為菩薩異遠離？」

佛告須菩提：「菩薩遠離，寂於聲聞、辟支佛念，寂於山間樹下獨處念。須菩提！菩薩如是，是為大遠離之法。菩薩如是當晝夜行，是為菩薩寂然遠離。若在人間，隨我寂教者雖在城傍，為與山澤等無有異。若受魔教便止遠離，墮於羅漢、辟支佛地，不應般若波羅蜜，不具足薩云然事。作是行念者，非是清淨之法。雜糅羅漢、辟支佛意，更反形笑輕易人間清淨行者。人間行者亦不雜糅羅漢、辟支佛意，反更輕易之。亦復輕易得禪、惟無、三昧者，輕易得神通者。菩薩無漚惒拘舍羅者，雖在絕曠百俞旬外，億千萬歲禽獸飛鳥所不至處，鬼神盜賊所不至處；雖久在中，不知菩薩遠離之法，會無所益。受波旬教行遠離者，不樂我所教遠離也，亦復不能具足遠離之法，亦復不在遠離法中。何以故？以去是遠離法遠故。適去是遠離法遠已，時魔波旬在虛空中歎言：『善哉，善哉！善男子！是為佛之所說，是真遠離法。汝行是遠離法，可疾得阿耨多羅三耶三菩。』彼妄遠離菩薩得是讚歎已，便歡喜貢高，輕易是真遠離者，反誹謗言是為憒乎，謂為不淨憒閙志亂。有不淨者反呼為淨，不應敬者更敬之，應所敬者更輕慢之。何以故？『我為諸天及人非人所見勸助恭敬，我所行者真為是行。汝在城傍，誰當來恭敬讚歎汝者？』是人於城傍善男子、善女人求菩薩道者，於前貢高言：『諸天來語我當得道時日數。』須菩提！當知是貢高菩薩輩如旃陀羅(𥙡陀羅者晉言主殺人獄卒)。是輩之人在諸菩薩中為大瑕病，是為倚法像如菩薩，是為天上人中之大賊，亦復是沙門像法之中為大賊，復是善男子、善女人之中大賊。如是輩人，不當與共從事，亦不當與相見坐起語言飲食。何以故？是輩之人貢高頑佷故。若有菩薩不欲捨薩云然，不欲捨阿耨多羅三耶三菩者，莊事欲得求阿惟三佛者，欲救一切眾生者，當遠離是輩之人。不當與共從事自修其行，莫與往來。常當有厭意於世間，不當受三界之樂，常當慈哀加於眾生，當為是輩倒見之人起大悲意，當自念言：『令我世世莫有是曹非法之事，若有是意，疾令滅之。』須菩提！當知是輩菩薩自起神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩遠離，寂於聲聞、辟支佛念，寂於山間樹下獨處念。須菩提！菩薩如是，是為大遠離之法。菩薩如是當晝夜行，是為菩薩寂然遠離。若在人間，隨我寂教者雖在城傍，為與山澤等無有異。若受魔教便止遠離，墮於羅漢、辟支佛地，不應般若波羅蜜，不具足薩云然事。作是行念者，非是清淨之法。雜糅羅漢、辟支佛意，更反形笑輕易人間清淨行者。人間行者亦不雜糅羅漢、辟支佛意，反更輕易之。亦復輕易得禪、惟無、三昧者，輕易得神通者。菩薩無漚惒拘舍羅者，雖在絕曠百俞旬外，億千萬歲禽獸飛鳥所不至處，鬼神盜賊所不至處；雖久在中，不知菩薩遠離之法，會無所益。受波旬教行遠離者，不樂我所教遠離也，亦復不能具足遠離之法，亦復不在遠離法中。何以故？以去是遠離法遠故。適去是遠離法遠已，時魔波旬在虛空中歎言：『善哉，善哉！善男子！是為佛之所說，是真遠離法。汝行是遠離法，可疾得阿耨多羅三耶三菩。』彼妄遠離菩薩得是讚歎已，便歡喜貢高，輕易是真遠離者，反誹謗言是為憒乎，謂為不淨憒閙志亂。有不淨者反呼為淨，不應敬者更敬之，應所敬者更輕慢之。何以故？『我為諸天及人非人所見勸助恭敬，我所行者真為是行。汝在城傍，誰當來恭敬讚歎汝者？』是人於城傍善男子、善女人求菩薩道者，於前貢高言：『諸天來語我當得道時日數。』須菩提！當知是貢高菩薩輩如旃陀羅(𥙡陀羅者晉言主殺人獄卒)。是輩之人在諸菩薩中為大瑕病，是為倚法像如菩薩，是為天上人中之大賊，亦復是沙門像法之中為大賊，復是善男子、善女人之中大賊。如是輩人，不當與共從事，亦不當與相見坐起語言飲食。何以故？是輩之人貢高頑佷故。若有菩薩不欲捨薩云然，不欲捨阿耨多羅三耶三菩者，莊事欲得求阿惟三佛者，欲救一切眾生者，當遠離是輩之人。不當與共從事自修其行，莫與往來。常當有厭意於世間，不當受三界之樂，常當慈哀加於眾生，當為是輩倒見之人起大悲意，當自念言：『令我世世莫有是曹非法之事，若有是意，疾令滅之。』須菩提！當知是輩菩薩自起神通。

「復次，須菩提！若有菩薩至誠莊事求阿耨多羅三耶三菩者，當與真知識從事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若有菩薩至誠莊事求阿耨多羅三耶三菩者，當與真知識從事。」

須菩提白佛言：「何等為菩薩真知識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「何等為菩薩真知識？」

佛告須菩提：「諸佛世尊是菩薩真知識，諸菩薩摩訶薩亦是菩薩真知識，諸弟子眾亦是真知識；當知是為菩薩真知識。真知識者，常為菩薩解說般若波羅蜜分別其事。六波羅蜜、三十七品、佛十八法、如、真際、法性，是為菩薩真知識也。六波羅蜜者是世多羅，六波羅蜜者是道，六波羅蜜者是大明，六波羅蜜者是為大炬，六波羅蜜者是大智光明，六波羅蜜者是護，六波羅蜜者是歸，六波羅蜜者是父是母，六波羅蜜者是三十七品，六波羅蜜者是薩云然，六波羅蜜者除人諸習緒。何以故？須菩提！三十七品者，是過去當來今現在十方諸佛之母。何以故？去來今諸如來、無所著、等正覺，皆從三十七品中出生故。是故，須菩提！菩薩欲成阿耨多羅三耶三菩，淨佛國土、教化眾生者，當以四事饒益攝眾生：一者、施，二者、愛，三者、利，四者、同義；以是四恩事益於眾生。須菩提！我觀是義，故說是事。三十七品者，則是菩薩摩訶薩父母，則為是舍，是則為護，是則為燈明。須菩提！菩薩不欲隨他人教住者，欲斷一切眾生狐疑者，欲淨佛國、教化眾生者，當學般若波羅蜜。何以故？般若波羅蜜者廣說菩薩之行，是諸菩薩所應當學者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「諸佛世尊是菩薩真知識，諸菩薩摩訶薩亦是菩薩真知識，諸弟子眾亦是真知識；當知是為菩薩真知識。真知識者，常為菩薩解說般若波羅蜜分別其事。六波羅蜜、三十七品、佛十八法、如、真際、法性，是為菩薩真知識也。六波羅蜜者是世多羅，六波羅蜜者是道，六波羅蜜者是大明，六波羅蜜者是為大炬，六波羅蜜者是大智光明，六波羅蜜者是護，六波羅蜜者是歸，六波羅蜜者是父是母，六波羅蜜者是三十七品，六波羅蜜者是薩云然，六波羅蜜者除人諸習緒。何以故？須菩提！三十七品者，是過去當來今現在十方諸佛之母。何以故？去來今諸如來、無所著、等正覺，皆從三十七品中出生故。是故，須菩提！菩薩欲成阿耨多羅三耶三菩，淨佛國土、教化眾生者，當以四事饒益攝眾生：一者、施，二者、愛，三者、利，四者、同義；以是四恩事益於眾生。須菩提！我觀是義，故說是事。三十七品者，則是菩薩摩訶薩父母，則為是舍，是則為護，是則為燈明。須菩提！菩薩不欲隨他人教住者，欲斷一切眾生狐疑者，欲淨佛國、教化眾生者，當學般若波羅蜜。何以故？般若波羅蜜者廣說菩薩之行，是諸菩薩所應當學者。」

須菩提白佛言：「何等為般若波羅蜜相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「何等為般若波羅蜜相？」

佛言：「般若波羅蜜如虛空相，亦非相亦不作相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「般若波羅蜜如虛空相，亦非相亦不作相。」

須菩提言：「世尊！頗有因緣可知般若波羅蜜相不？以相知諸法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！頗有因緣可知般若波羅蜜相不？以相知諸法不？」

佛言：「如是，須菩提！欲知般若波羅蜜相，如諸法相。何以故？諸法寂故，諸法常淨故。以是故，須菩提！般若波羅蜜相則諸法之相，以空寂故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！欲知般若波羅蜜相，如諸法相。何以故？諸法寂故，諸法常淨故。以是故，須菩提！般若波羅蜜相則諸法之相，以空寂故。」

須菩提白佛言：「世尊！若諸法寂、若諸法空，云何知諸法有著有斷？空之寂亦不斷亦不著，亦不成阿耨多羅三耶三菩。於空寂中亦不有法，於空寂中亦不見得阿惟三佛者。世尊！我等云何當知是義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若諸法寂、若諸法空，云何知諸法有著有斷？空之寂亦不斷亦不著，亦不成阿耨多羅三耶三菩。於空寂中亦不有法，於空寂中亦不見得阿惟三佛者。世尊！我等云何當知是義？」

佛告須菩提：「眾生長夜著吾我行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「眾生長夜著吾我行。」

須菩提言：「爾。世尊！眾生長夜著吾我行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「爾。世尊！眾生長夜著吾我行。」

佛言：「云何為知吾我空寂不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「云何為知吾我空寂不？」

須菩提言：「爾。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「爾。世尊！」

「須菩提！知眾生以吾我故久在生死不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！知眾生以吾我故久在生死不？」

須菩提言：「爾。世尊！以眾生著吾我故，久在世間更受勤苦便知有著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「爾。世尊！以眾生著吾我故，久在世間更受勤苦便知有著。」

「須菩提！無吾無我、無有受者，亦不久在世間，亦不久受勤苦，亦不著便不斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！無吾無我、無有受者，亦不久在世間，亦不久受勤苦，亦不著便不斷。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩作如是行者，不於五陰行，亦不於三十七品作行，亦不行四無礙慧。何以故？不見有法有可行者，亦不見法當可行者。菩薩如是行者，諸天、世人無能動者、無能伏者，羅漢、辟支佛無能及者。何以故？所住處無有能逮故。世尊！行薩云然菩薩所住，無有能及者。菩薩如是，疾近薩云然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩作如是行者，不於五陰行，亦不於三十七品作行，亦不行四無礙慧。何以故？不見有法有可行者，亦不見法當可行者。菩薩如是行者，諸天、世人無能動者、無能伏者，羅漢、辟支佛無能及者。何以故？所住處無有能逮故。世尊！行薩云然菩薩所住，無有能及者。菩薩如是，疾近薩云然。」

佛言：「於須菩提意云何，閻浮提眾生盡得人道已，皆為阿耨多羅三耶三菩。若有善男子、善女人供養承事盡其壽命，持是供養之福，施為阿耨多羅三耶三菩。是善男子、善女人其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於須菩提意云何，閻浮提眾生盡得人道已，皆為阿耨多羅三耶三菩。若有善男子、善女人供養承事盡其壽命，持是供養之福，施為阿耨多羅三耶三菩。是善男子、善女人其福寧多不？」

須菩提言：「世尊！甚多，甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！甚多，甚多。」

佛言：「不如是善男子、善女人持般若波羅蜜教人，具足為說、解其中慧，意不遠離應薩云然念。乃至三千大千國土眾生皆得為人，若有善男子、善女人皆教使行十善地，立於四禪、四等及四空定，又立於須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、阿耨多羅三耶三菩，持是功德施為阿耨多羅三耶三菩。是善男子、善女人功德寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人持般若波羅蜜教人，具足為說、解其中慧，意不遠離應薩云然念。乃至三千大千國土眾生皆得為人，若有善男子、善女人皆教使行十善地，立於四禪、四等及四空定，又立於須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛、阿耨多羅三耶三菩，持是功德施為阿耨多羅三耶三菩。是善男子、善女人功德寧多不？」

須菩提言：「世尊！甚多，甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！甚多，甚多。」

佛言：「不如是善男子、善女人持般若波羅蜜宣示他人，具足為說、解其中慧，意不遠離薩云然念者，出於賢聖之表。何以故？除如來、無所著、等正覺，唯當有是菩薩摩訶薩。何以故？以是善男子、善女人行般若波羅蜜有大慈行故。行般若波羅蜜，見諸眾生趣死地故便起大悲，以是行故便得大護不與想俱，便得大喜具足四等。須菩提！為菩薩大智之明。大智明者，則六波羅蜜明是。是善男子、善女人雖未得道，為一切眾生作救，於阿耨多羅三耶三菩不動還，所受供養衣服飲食、床臥醫藥、一切珍寶，以行般若波羅蜜故，必報眾生信施之福，疾近薩云然。須菩提！若不欲癡妄受人施者，若欲示眾生之道徑者，若欲解無所有者，若欲度脫牢獄中人者，若欲與一切眾生眼者，身所行當應般若波羅蜜；有所語言亦當應般若波羅蜜意。應般若波羅蜜者，他餘之意亦不得其便，當作方便晝夜念般若波羅蜜莫有斷絕。須菩提！譬如士夫曾得摩尼寶，後復得之，大歡喜踊躍。後復失之。失是寶已甚大愁憂，憶想是摩尼寶，坐起無忘不離須臾，自念：『我云何欻亡此大寶？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人持般若波羅蜜宣示他人，具足為說、解其中慧，意不遠離薩云然念者，出於賢聖之表。何以故？除如來、無所著、等正覺，唯當有是菩薩摩訶薩。何以故？以是善男子、善女人行般若波羅蜜有大慈行故。行般若波羅蜜，見諸眾生趣死地故便起大悲，以是行故便得大護不與想俱，便得大喜具足四等。須菩提！為菩薩大智之明。大智明者，則六波羅蜜明是。是善男子、善女人雖未得道，為一切眾生作救，於阿耨多羅三耶三菩不動還，所受供養衣服飲食、床臥醫藥、一切珍寶，以行般若波羅蜜故，必報眾生信施之福，疾近薩云然。須菩提！若不欲癡妄受人施者，若欲示眾生之道徑者，若欲解無所有者，若欲度脫牢獄中人者，若欲與一切眾生眼者，身所行當應般若波羅蜜；有所語言亦當應般若波羅蜜意。應般若波羅蜜者，他餘之意亦不得其便，當作方便晝夜念般若波羅蜜莫有斷絕。須菩提！譬如士夫曾得摩尼寶，後復得之，大歡喜踊躍。後復失之。失是寶已甚大愁憂，憶想是摩尼寶，坐起無忘不離須臾，自念：『我云何欻亡此大寶？』」

佛告須菩提：「菩薩離於薩云然念，亦如彼人失大珍寶，坐起不忘須臾之間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩離於薩云然念，亦如彼人失大珍寶，坐起不忘須臾之間。」

須菩提白佛言：「云何，世尊！一切諸念無有止處，皆空皆寂？云何菩薩不離薩云然念，亦不從離中、亦不從念中可得菩薩，亦不從薩云然中可得菩薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「云何，世尊！一切諸念無有止處，皆空皆寂？云何菩薩不離薩云然念，亦不從離中、亦不從念中可得菩薩，亦不從薩云然中可得菩薩？」

佛告須菩提：「若有菩薩知諸法自遠離，法性常住，道法及如、真際常住；非佛所作，亦非羅漢、辟支佛所可作。菩薩知是已，終不復離般若波羅蜜。何以故？般若波羅蜜空寂故，亦不增亦不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若有菩薩知諸法自遠離，法性常住，道法及如、真際常住；非佛所作，亦非羅漢、辟支佛所可作。菩薩知是已，終不復離般若波羅蜜。何以故？般若波羅蜜空寂故，亦不增亦不減。」

須菩提白佛言：「世尊！若般若波羅蜜自空寂者，云何菩薩與般若波羅蜜等，成阿惟三佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！若般若波羅蜜自空寂者，云何菩薩與般若波羅蜜等，成阿惟三佛？」

佛言：「菩薩亦不與般若波羅蜜等，亦不增亦不減，真際亦不增亦不減，法性亦不增不減。何以故？般若波羅蜜亦非一亦非二。若菩薩聞是，不怖不難亦不恐畏，當知是菩薩已住於阿惟越致地行般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩亦不與般若波羅蜜等，亦不增亦不減，真際亦不增亦不減，法性亦不增不減。何以故？般若波羅蜜亦非一亦非二。若菩薩聞是，不怖不難亦不恐畏，當知是菩薩已住於阿惟越致地行般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「云何，世尊！念般若波羅蜜空，念般若波羅蜜無所有，為行般若波羅蜜耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「云何，世尊！念般若波羅蜜空，念般若波羅蜜無所有，為行般若波羅蜜耶？」

佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。」

須菩提言：「世尊！頗有離般若波羅蜜行般若波羅蜜者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！頗有離般若波羅蜜行般若波羅蜜者不？」

佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。」

須菩提言：「世尊！般若波羅蜜行般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！般若波羅蜜行般若波羅蜜不？」

佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。」

須菩提言：「世尊！空可行空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！空可行空不？」

佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。」

須菩提言：「世尊！五陰行般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！五陰行般若波羅蜜不？」

佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。」

須菩提言：「世尊！六波羅蜜行般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！六波羅蜜行般若波羅蜜不？」

佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。」

須菩提言：「世尊！乃至四無礙慧行般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！乃至四無礙慧行般若波羅蜜不？」

佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。」

須菩提言：「世尊！五陰之空、如及爾法、法性、四無礙慧空，行般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！五陰之空、如及爾法、法性、四無礙慧空，行般若波羅蜜不？」

佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。」

須菩提言：「世尊！是諸法不行般若波羅蜜耶？若不行是法，菩薩云何行般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！是諸法不行般若波羅蜜耶？若不行是法，菩薩云何行般若波羅蜜？」

佛言：「於須菩提意云何，頗見有法行般若波羅蜜者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於須菩提意云何，頗見有法行般若波羅蜜者不？」

須菩提言：「不見也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不見也。世尊！」

「頗見般若波羅蜜菩薩有可行者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頗見般若波羅蜜菩薩有可行者不？」

須菩提言：「不見也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不見也。世尊！」

「於須菩提意云何，汝所不見法為可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於須菩提意云何，汝所不見法為可得不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

佛言：「不可得法為有生滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不可得法為有生滅不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

佛告須菩提：「如菩薩無所從生法忍，阿耨多羅三耶三菩莂亦復如是。若菩薩學，承用如來四無所畏、四無礙慧習行是法，終不離阿耨多羅三耶三菩慧、薩云然慧、摩訶衍慧。何以故？菩薩摩訶薩得無所從生法忍，至成阿耨多羅三耶三菩，終不耗減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如菩薩無所從生法忍，阿耨多羅三耶三菩莂亦復如是。若菩薩學，承用如來四無所畏、四無礙慧習行是法，終不離阿耨多羅三耶三菩慧、薩云然慧、摩訶衍慧。何以故？菩薩摩訶薩得無所從生法忍，至成阿耨多羅三耶三菩，終不耗減。」

須菩提白佛言：「世尊！從諸法無所生中，授諸菩薩阿耨多羅三耶三菩記莂耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！從諸法無所生中，授諸菩薩阿耨多羅三耶三菩記莂耶？」

佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。」

須菩提言：「世尊！從所生法中授諸菩薩莂耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！從所生法中授諸菩薩莂耶？」

佛言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。」

須菩提言：「亦不從無所從生法授菩薩莂，亦不從有所生中授菩薩莂。如是，云何授諸菩薩阿耨多羅三耶三菩記莂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「亦不從無所從生法授菩薩莂，亦不從有所生中授菩薩莂。如是，云何授諸菩薩阿耨多羅三耶三菩記莂？」

佛告須菩提：「頗見法受阿耨多羅三耶三菩記莂者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「頗見法受阿耨多羅三耶三菩記莂者不？」

須菩提言：「世尊！我亦不見法有授記莂者，我亦不見得阿耨多羅三耶三菩，亦不見當得者，亦不見已得者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！我亦不見法有授記莂者，我亦不見得阿耨多羅三耶三菩，亦不見當得者，亦不見已得者。」

佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩於諸法無所得。菩薩亦不念言：『有阿惟三佛。』亦不念言：『我當得阿惟三佛。』何以故？菩薩行般若波羅蜜，於諸法無所分別，般若波羅蜜亦無所分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！菩薩摩訶薩於諸法無所得。菩薩亦不念言：『有阿惟三佛。』亦不念言：『我當得阿惟三佛。』何以故？菩薩行般若波羅蜜，於諸法無所分別，般若波羅蜜亦無所分別故。」

摩訶般若波羅蜜釋提桓因品第六十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜釋提桓因品第六十三

爾時釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜者，甚深微妙，難曉難了、難解難知、不可思議，以本淨故。聞是深般若波羅蜜書持學者，為已具足從大功德來，想著之意為不復生，至阿耨多羅三耶三菩亦無想著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜者，甚深微妙，難曉難了、難解難知、不可思議，以本淨故。聞是深般若波羅蜜書持學者，為已具足從大功德來，想著之意為不復生，至阿耨多羅三耶三菩亦無想著。」

佛告釋提桓因言：「如是，如是！拘翼！有行般若波羅蜜者，不從小功德來。拘翼，閻浮提滿中眾生，皆行十善、四等、四禪及四空定。不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜，諷誦受學如其教住，至阿耨多羅三耶三菩不聽餘念。其福百倍千倍巨億萬倍，不可以譬喻為比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「如是，如是！拘翼！有行般若波羅蜜者，不從小功德來。拘翼，閻浮提滿中眾生，皆行十善、四等、四禪及四空定。不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜，諷誦受學如其教住，至阿耨多羅三耶三菩不聽餘念。其福百倍千倍巨億萬倍，不可以譬喻為比。」

爾時有異比丘語釋提桓因言：「拘翼！是善男子、善女人守行奉持般若波羅蜜，轉復教人者，其功德出彼閻浮提眾生所作者上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有異比丘語釋提桓因言：「拘翼！是善男子、善女人守行奉持般若波羅蜜，轉復教人者，其功德出彼閻浮提眾生所作者上。」

釋提桓因語是比丘言：「善男子、善女人於般若波羅蜜中一發意，勝閻浮提所作十善、四禪、四等、五通者上；何況奉行書持諷誦如中教者，皆過諸天、阿須倫、世間人上。是菩薩不獨過諸天、世間人，乃過須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛上。不但過是上，乃至菩薩行五波羅蜜無般若波羅蜜漚惒拘舍羅者上。菩薩如般若波羅蜜教住者，出諸天、世人上，諸天世人皆不能及。如般若波羅蜜教住者，為不斷薩云然種地住，終不離如來名號菩薩行，如是終不失道場。菩薩摩訶薩所行如是，為欲拔出眾生沈沒長流者，如是學者為學菩薩所學，不學聲聞、辟支佛學。菩薩如是學者，諸四天王當來至是菩薩所言：『善男子、善女人勤學疾學，成阿耨多羅三耶三菩，坐於道場時，過去諸如來、無所著、等正覺所持四鉢，今在是間當奉不久。』如是行般若波羅蜜者，諸釋提桓因亦當復來勸助是善男子、善女人；須焰天子將諸焰天子來下，兜率天子將諸兜率天子來下，諸尼摩羅天皆悉來下，諸波羅尼蜜天亦悉來下，乃至首陀會諸天皆悉來下，至是行深般若波羅蜜菩薩所。十方現在諸如來、無所著、等正覺，皆常念是善男子、善女人行般若波羅蜜者。行是深般若波羅蜜者，諸可世間所有厄難勤苦之事，了無復有。須菩提！是為行般若波羅蜜者現世功德之報。一切世間皆有四病，一事動者，身中諸根無不受痛。以受痛故，意便受惱。是諸病惱不復著是菩薩身，用行深般若波羅蜜故；是為現世功德之報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因語是比丘言：「善男子、善女人於般若波羅蜜中一發意，勝閻浮提所作十善、四禪、四等、五通者上；何況奉行書持諷誦如中教者，皆過諸天、阿須倫、世間人上。是菩薩不獨過諸天、世間人，乃過須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛上。不但過是上，乃至菩薩行五波羅蜜無般若波羅蜜漚惒拘舍羅者上。菩薩如般若波羅蜜教住者，出諸天、世人上，諸天世人皆不能及。如般若波羅蜜教住者，為不斷薩云然種地住，終不離如來名號菩薩行，如是終不失道場。菩薩摩訶薩所行如是，為欲拔出眾生沈沒長流者，如是學者為學菩薩所學，不學聲聞、辟支佛學。菩薩如是學者，諸四天王當來至是菩薩所言：『善男子、善女人勤學疾學，成阿耨多羅三耶三菩，坐於道場時，過去諸如來、無所著、等正覺所持四鉢，今在是間當奉不久。』如是行般若波羅蜜者，諸釋提桓因亦當復來勸助是善男子、善女人；須焰天子將諸焰天子來下，兜率天子將諸兜率天子來下，諸尼摩羅天皆悉來下，諸波羅尼蜜天亦悉來下，乃至首陀會諸天皆悉來下，至是行深般若波羅蜜菩薩所。十方現在諸如來、無所著、等正覺，皆常念是善男子、善女人行般若波羅蜜者。行是深般若波羅蜜者，諸可世間所有厄難勤苦之事，了無復有。須菩提！是為行般若波羅蜜者現世功德之報。一切世間皆有四病，一事動者，身中諸根無不受痛。以受痛故，意便受惱。是諸病惱不復著是菩薩身，用行深般若波羅蜜故；是為現世功德之報。」

爾時阿難意念：「釋提桓因自持辯才說？以佛事說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難意念：「釋提桓因自持辯才說？以佛事說？」

釋提桓因知阿難意之所念，語阿難言：「我之所說，皆是佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因知阿難意之所念，語阿難言：「我之所說，皆是佛事。」

佛告阿難：「釋提桓因所可說者，皆是佛事因緣。若菩薩學習念般若波羅蜜時，三千大千國土中魔皆生狐疑：『今是菩薩當為真際作證，取聲聞、辟支佛道耶？當成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛乎？』阿難！若有菩薩不離般若波羅蜜時，魔復大愁毒。爾時魔復起大風，欲使是菩薩恐怖有難起懈怠之意，欲使菩薩於薩云然念中起一亂意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「釋提桓因所可說者，皆是佛事因緣。若菩薩學習念般若波羅蜜時，三千大千國土中魔皆生狐疑：『今是菩薩當為真際作證，取聲聞、辟支佛道耶？當成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛乎？』阿難！若有菩薩不離般若波羅蜜時，魔復大愁毒。爾時魔復起大風，欲使是菩薩恐怖有難起懈怠之意，欲使菩薩於薩云然念中起一亂意。」

阿難白佛言：「世尊！魔為都盧嬈亂諸菩薩耶？有不嬈者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！魔為都盧嬈亂諸菩薩耶？有不嬈者？」

佛告阿難：「有行亂者，有不亂者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「有行亂者，有不亂者。」

阿難白佛言：「有嬈者誰？不嬈者誰？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「有嬈者誰？不嬈者誰？」

佛言：「菩薩從本聞般若波羅蜜時，意中不樂不解者，波旬便往嬈亂。若聞說深般若波羅蜜時，意中狐疑，言：『為審有是耶？為無有耶？』用是故，波旬往嬈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩從本聞般若波羅蜜時，意中不樂不解者，波旬便往嬈亂。若聞說深般若波羅蜜時，意中狐疑，言：『為審有是耶？為無有耶？』用是故，波旬往嬈。

「復次，阿難！若有菩薩遠離真知識，便不聞不知般若波羅蜜，不解其事意便不樂，是故波旬復往嬈亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若有菩薩遠離真知識，便不聞不知般若波羅蜜，不解其事意便不樂，是故波旬復往嬈亂。

「復次，阿難！若有菩薩遠離般若波羅蜜反持非法，用是故，魔得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若有菩薩遠離般若波羅蜜反持非法，用是故，魔得其便。

「復次，阿難！菩薩失般若波羅蜜，更歎非法。魔即歡喜念言：『彼說非法之事，當有若干伴輩，當滿我願，復并使餘人墮於二地羅漢、辟支佛是也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！菩薩失般若波羅蜜，更歎非法。魔即歡喜念言：『彼說非法之事，當有若干伴輩，當滿我願，復并使餘人墮於二地羅漢、辟支佛是也。』

「復次，阿難！若有菩薩聞說深般若波羅蜜時，便意念言：『是深不能大深耶？』作是念者，魔便念言：『我今已得子便。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若有菩薩聞說深般若波羅蜜時，便意念言：『是深不能大深耶？』作是念者，魔便念言：『我今已得子便。』

「復次，阿難！若有菩薩向餘人貢高言：『我能行六波羅蜜，汝不能行。』是菩薩為魔所得便。阿難！時魔波旬大歡喜踊躍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若有菩薩向餘人貢高言：『我能行六波羅蜜，汝不能行。』是菩薩為魔所得便。阿難！時魔波旬大歡喜踊躍。

「復次，阿難！若有菩薩自怙智慧、自怙種姓、自怙其善、自怙知識，便起貢高下於他人，亦無阿惟越致相行像貌，專自貢高輕賤他人，便語人言：『汝亦不在菩薩種姓之中現，汝亦不在摩訶衍中。』爾時波旬歡喜念言：『今我境界宮殿不空，增益三惡趣，我種姓不損。』魔常伺是菩薩，欲使說非法之事，欲使眾人皆聞非法，亦當邪見增益勞垢，造顛倒行顛倒於法，身口意錯貪著邪福。從是因緣增益三惡趣，魔之眷屬宮殿益多。爾時波旬倍歡喜踊躍而自娛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若有菩薩自怙智慧、自怙種姓、自怙其善、自怙知識，便起貢高下於他人，亦無阿惟越致相行像貌，專自貢高輕賤他人，便語人言：『汝亦不在菩薩種姓之中現，汝亦不在摩訶衍中。』爾時波旬歡喜念言：『今我境界宮殿不空，增益三惡趣，我種姓不損。』魔常伺是菩薩，欲使說非法之事，欲使眾人皆聞非法，亦當邪見增益勞垢，造顛倒行顛倒於法，身口意錯貪著邪福。從是因緣增益三惡趣，魔之眷屬宮殿益多。爾時波旬倍歡喜踊躍而自娛樂。

「復次，阿難！若行菩薩道者，與聲聞道家共爭。魔時念言：『是善男子離薩云然遠，不近大智。』所以者何？鬪爭怨恚非薩云然道，是三惡之業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！若行菩薩道者，與聲聞道家共爭。魔時念言：『是善男子離薩云然遠，不近大智。』所以者何？鬪爭怨恚非薩云然道，是三惡之業。

「復次，阿難！菩薩、菩薩自還共爭，波旬念言：『兩離佛遠，失薩云然，是二菩薩俱不得成阿耨多羅三耶三菩。』所以者何？是善男子所造，是三惡業，非薩云然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！菩薩、菩薩自還共爭，波旬念言：『兩離佛遠，失薩云然，是二菩薩俱不得成阿耨多羅三耶三菩。』所以者何？是善男子所造，是三惡業，非薩云然。

「復次，阿難！未受莂者與得記莂菩薩共爭，興起惡意，隨其意起多少之數，却若干劫。雖起爭意，如故不捨薩云然者，當却劫數若干徑路，然後乃成阿耨多羅三耶三菩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！未受莂者與得記莂菩薩共爭，興起惡意，隨其意起多少之數，却若干劫。雖起爭意，如故不捨薩云然者，當却劫數若干徑路，然後乃成阿耨多羅三耶三菩。」

阿難白佛言：「世尊！乃當更爾所劫數，於其中間寧有除不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！乃當更爾所劫數，於其中間寧有除不？」

佛告阿難：「我為三乘說法，隨其意起多少之數，各盡其事，無有中間減少之除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我為三乘說法，隨其意起多少之數，各盡其事，無有中間減少之除。」

佛告阿難：「若菩薩、菩薩共爭，若恚若罵懷恨不悔者，我不說有除，當更劫數勤行僧那，然後乃成。若有菩薩鬪爭恚已，便自悔言：『是利難得，我今當為一切下屈，今世後世當使眾生皆共和解。我今云何惡聲加人而念人惡？我終不敢復作是事，當如聾羊當自除過，成阿耨多羅三耶三菩度脫眾生。云何起恚而自陷溺？不當起恨，不當陷溺。』爾時菩薩適起是意已，魔波旬不能得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若菩薩、菩薩共爭，若恚若罵懷恨不悔者，我不說有除，當更劫數勤行僧那，然後乃成。若有菩薩鬪爭恚已，便自悔言：『是利難得，我今當為一切下屈，今世後世當使眾生皆共和解。我今云何惡聲加人而念人惡？我終不敢復作是事，當如聾羊當自除過，成阿耨多羅三耶三菩度脫眾生。云何起恚而自陷溺？不當起恨，不當陷溺。』爾時菩薩適起是意已，魔波旬不能得其便。

「復次，阿難！行菩薩者不當與聲聞家共止，若共止者不當與爭。所以者何？當自念言：『我不應得與是輩人起恚共爭，我當成就阿耨多羅三耶三菩度諸苦厄。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！行菩薩者不當與聲聞家共止，若共止者不當與爭。所以者何？當自念言：『我不應得與是輩人起恚共爭，我當成就阿耨多羅三耶三菩度諸苦厄。』」

阿難白佛言：「世尊！菩薩、菩薩自共住止，其法云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！菩薩、菩薩自共住止，其法云何？」

佛告阿難：「菩薩、菩薩共止之法，相視當如世尊共止。所以者何？當作念言：『是我真伴，共乘一船。彼學我學，是為同學，共行檀波羅蜜至薩云然。若彼意憒不順薩云然者，我所不應。若彼意定不離薩云然者，我亦應爾。』菩薩摩訶薩作是學者，為共等學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「菩薩、菩薩共止之法，相視當如世尊共止。所以者何？當作念言：『是我真伴，共乘一船。彼學我學，是為同學，共行檀波羅蜜至薩云然。若彼意憒不順薩云然者，我所不應。若彼意定不離薩云然者，我亦應爾。』菩薩摩訶薩作是學者，為共等學。」

摩訶般若波羅蜜問等學品第六十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜問等學品第六十四

須菩提白佛言：「世尊！何等為菩薩摩訶薩之等所應學者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等為菩薩摩訶薩之等所應學者？」

佛告須菩提：「內空、外空是菩薩摩訶薩之等。五陰自空，乃至于道道亦自空。須菩提！是空為是菩薩摩訶薩之等。於是等空成阿耨多羅三耶三菩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「內空、外空是菩薩摩訶薩之等。五陰自空，乃至于道道亦自空。須菩提！是空為是菩薩摩訶薩之等。於是等空成阿耨多羅三耶三菩。」

須菩提言：「世尊！菩薩學消五陰為學薩云然？五陰不染為學薩云然？學滅五陰為學薩云然？不生五陰為學薩云然？乃至四無礙學為學薩云然？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！菩薩學消五陰為學薩云然？五陰不染為學薩云然？學滅五陰為學薩云然？不生五陰為學薩云然？乃至四無礙學為學薩云然？」

佛告須菩提：「如所言，學消五陰為學薩云然，乃至學無所生為學薩云然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如所言，學消五陰為學薩云然，乃至學無所生為學薩云然。」

佛言：「於須菩提意云何，五陰所有如乃至道如及世尊如。是諸如，頗有減盡滅時不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於須菩提意云何，五陰所有如乃至道如及世尊如。是諸如，頗有減盡滅時不？」

須菩提言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不也。世尊！」

佛言：「菩薩如是學，為學如、為學薩云然。如亦不盡，亦不減亦不滅。如是學，為學如、為學薩云然。菩薩如是學，為學六波羅蜜、為學三十七品、為學佛十八法、為學薩云然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩如是學，為學如、為學薩云然。如亦不盡，亦不減亦不滅。如是學，為學如、為學薩云然。菩薩如是學，為學六波羅蜜、為學三十七品、為學佛十八法、為學薩云然。」

佛告須菩提：「菩薩作如是學，為度諸學表、為第一學。如是學者，諸天及魔不能壞敗。作如是學，疾近阿惟越致。如是學者，為習尊業、為習如來。如是學者，為導御眾生。如是學者，為淨佛土，為學大慈大悲，為學教化眾生。須菩提！菩薩如是學者，為學三合十二法輪轉，度脫眾生。如是學者，為學不斷佛種。如是學者，為學開甘露法門。作如是學，為學示無為法。須菩提！下劣之人不能學是。作是學者，為欲拔一切眾生生死之根。如是學者，為不入三惡趣，不生邊地，不生栴陀羅家。如是學者，不復聾盲瘖瘂跛蹇。如是學者，諸根具足終不缺減，無惡音聲，不犯十惡，終不學邪以自生活，不為無反，復不與惡者俱。須菩提！如是學者，不生長壽天，用漚惒拘舍羅故。何等為漚惒拘舍羅？般若波羅蜜所說漚惒拘舍羅，四禪、四等及四空定不隨禪計。如是學者，為淨一切諸法之力，淨羅漢、辟支佛力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩作如是學，為度諸學表、為第一學。如是學者，諸天及魔不能壞敗。作如是學，疾近阿惟越致。如是學者，為習尊業、為習如來。如是學者，為導御眾生。如是學者，為淨佛土，為學大慈大悲，為學教化眾生。須菩提！菩薩如是學者，為學三合十二法輪轉，度脫眾生。如是學者，為學不斷佛種。如是學者，為學開甘露法門。作如是學，為學示無為法。須菩提！下劣之人不能學是。作是學者，為欲拔一切眾生生死之根。如是學者，為不入三惡趣，不生邊地，不生栴陀羅家。如是學者，不復聾盲瘖瘂跛蹇。如是學者，諸根具足終不缺減，無惡音聲，不犯十惡，終不學邪以自生活，不為無反，復不與惡者俱。須菩提！如是學者，不生長壽天，用漚惒拘舍羅故。何等為漚惒拘舍羅？般若波羅蜜所說漚惒拘舍羅，四禪、四等及四空定不隨禪計。如是學者，為淨一切諸法之力，淨羅漢、辟支佛力。」

須菩提白佛言：「世尊！諸法之性皆自清淨，云何菩薩欲淨諸法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸法之性皆自清淨，云何菩薩欲淨諸法？」

佛告須菩提：「如是，如是！菩薩已淨性之本。學般若波羅蜜不厭不懈，是為學般若波羅蜜。是法非是凡夫愚人之所能學、所能知見，菩薩為眾生故，行檀波羅蜜至薩云然。菩薩學如，是為學十力，為學無所畏力。如是學者，出過眾生所為之表。須菩提！譬如地之所出，出金銀異寶，少少處出耳。如是，須菩提！少少人學般若波羅蜜，多有發聲聞、辟支佛意。少少人能行遮迦越羅福者，作粟散小王行者多。少少眾生能入薩云然者，多有人入羅漢、辟支佛道。須菩提！多所人求阿耨多羅三耶三菩意者，得成就者少少耳，多住羅漢、辟支佛地。須菩提！多有人行菩薩道、學般若波羅蜜者，至阿惟越致地者亦少少耳。用是故，須菩提！若欲堅住在阿惟越致地者，當學深般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！菩薩已淨性之本。學般若波羅蜜不厭不懈，是為學般若波羅蜜。是法非是凡夫愚人之所能學、所能知見，菩薩為眾生故，行檀波羅蜜至薩云然。菩薩學如，是為學十力，為學無所畏力。如是學者，出過眾生所為之表。須菩提！譬如地之所出，出金銀異寶，少少處出耳。如是，須菩提！少少人學般若波羅蜜，多有發聲聞、辟支佛意。少少人能行遮迦越羅福者，作粟散小王行者多。少少眾生能入薩云然者，多有人入羅漢、辟支佛道。須菩提！多所人求阿耨多羅三耶三菩意者，得成就者少少耳，多住羅漢、辟支佛地。須菩提！多有人行菩薩道、學般若波羅蜜者，至阿惟越致地者亦少少耳。用是故，須菩提！若欲堅住在阿惟越致地者，當學深般若波羅蜜。

「復次，須菩提！菩薩學般若波羅蜜時，嫉意不生犯戒意不生。恚意不生亂意不生。懈怠意不生、愚癡意不生、三毒意不生、疑意不生、五陰意不生，乃至道意不生。何以故？須菩提！是菩薩行深般若波羅蜜時，不見法有所生者，於無生法亦無所得亦無所起。是故菩薩學持深般若波羅蜜，為悉總持諸波羅蜜。何以故？菩薩學深般若波羅蜜時，諸波羅蜜皆悉隨從。譬如著吾我之人，悉總持六十二見。是故菩薩學般若波羅蜜，諸波羅蜜皆悉隨從。譬如人欲死時，風先命去，諸根悉滅。須菩提！菩薩行深般若波羅蜜時，諸波羅蜜皆悉入中。菩薩欲出過諸波羅蜜表者，當學深般若波羅蜜。學深般若波羅蜜者，為學人中最尊上。須菩提！三千大千剎土其中眾生寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩學般若波羅蜜時，嫉意不生犯戒意不生。恚意不生亂意不生。懈怠意不生、愚癡意不生、三毒意不生、疑意不生、五陰意不生，乃至道意不生。何以故？須菩提！是菩薩行深般若波羅蜜時，不見法有所生者，於無生法亦無所得亦無所起。是故菩薩學持深般若波羅蜜，為悉總持諸波羅蜜。何以故？菩薩學深般若波羅蜜時，諸波羅蜜皆悉隨從。譬如著吾我之人，悉總持六十二見。是故菩薩學般若波羅蜜，諸波羅蜜皆悉隨從。譬如人欲死時，風先命去，諸根悉滅。須菩提！菩薩行深般若波羅蜜時，諸波羅蜜皆悉入中。菩薩欲出過諸波羅蜜表者，當學深般若波羅蜜。學深般若波羅蜜者，為學人中最尊上。須菩提！三千大千剎土其中眾生寧為多不？」

須菩提言：「世尊！一閻浮提眾生尚多，況乃三千大千剎土所有眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！一閻浮提眾生尚多，況乃三千大千剎土所有眾生？」

佛言：「令此眾生盡得入道，悉得阿耨多羅三耶三菩。若有菩薩一一供養衣被飲食、眾所當得，盡其壽命。其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「令此眾生盡得入道，悉得阿耨多羅三耶三菩。若有菩薩一一供養衣被飲食、眾所當得，盡其壽命。其福寧多不？」

須菩提言：「甚多，甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「甚多，甚多。」

佛言：「不如是善男子、善女人至意念般若波羅蜜也。何以故？是深般若波羅蜜者，是諸菩薩摩訶薩之大益，能使菩薩成阿耨多羅三耶三菩。須菩提！菩薩欲在眾生之上，一切眾生為無所歸、無所依怙，欲受其歸，欲為作依怙者，欲為盲人作明導者，欲求作佛者，欲得佛境界者，欲作佛遊步者，欲為佛師子音響者，欲撞擊佛鐘鼓者，欲放大蠡音者，欲為佛會講說佛法義、決斷眾人諸狐疑者，悉欲得是者，當學深般若波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜者，所有三界諸善之福德無事不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人至意念般若波羅蜜也。何以故？是深般若波羅蜜者，是諸菩薩摩訶薩之大益，能使菩薩成阿耨多羅三耶三菩。須菩提！菩薩欲在眾生之上，一切眾生為無所歸、無所依怙，欲受其歸，欲為作依怙者，欲為盲人作明導者，欲求作佛者，欲得佛境界者，欲作佛遊步者，欲為佛師子音響者，欲撞擊佛鐘鼓者，欲放大蠡音者，欲為佛會講說佛法義、決斷眾人諸狐疑者，悉欲得是者，當學深般若波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜者，所有三界諸善之福德無事不得。」

須菩提言：「世尊！菩薩寧復得羅漢、辟支佛之福德耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！菩薩寧復得羅漢、辟支佛之福德耶？」

佛言：「亦得羅漢、辟支佛之福德，但不於中作證耳。以智慧觀察羅漢、辟支佛慧即得過，不於中住，自上菩薩位。菩薩作如是學者，去薩云然不遠，疾成阿耨多羅三耶三菩。須菩提！菩薩如是學者，為諸天、阿須倫之福祐。如是行者，過諸羅漢、辟支佛上，疾近薩云然。須菩提！如是學者，不久行般若波羅蜜，不離般若波羅蜜。菩薩如是行深般若波羅蜜，當知是為不耗減法，不遠薩云然，疾近三乘慧。菩薩若復反作念言：『彼此般若波羅蜜便不逮薩云然。』作是念者，為不行般若波羅蜜。若復此彼深般若波羅蜜，不知般若波羅蜜，亦不見般若波羅蜜，亦不知般若波羅蜜為誰，亦不知誰當於般若波羅蜜中得阿耨多羅三耶三菩。若復作是念：『般若波羅蜜，亦非彼亦非此，亦無從中出者，法性常住，如、真際，有佛無佛法性常住。』菩薩摩訶薩作是學者，為學般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「亦得羅漢、辟支佛之福德，但不於中作證耳。以智慧觀察羅漢、辟支佛慧即得過，不於中住，自上菩薩位。菩薩作如是學者，去薩云然不遠，疾成阿耨多羅三耶三菩。須菩提！菩薩如是學者，為諸天、阿須倫之福祐。如是行者，過諸羅漢、辟支佛上，疾近薩云然。須菩提！如是學者，不久行般若波羅蜜，不離般若波羅蜜。菩薩如是行深般若波羅蜜，當知是為不耗減法，不遠薩云然，疾近三乘慧。菩薩若復反作念言：『彼此般若波羅蜜便不逮薩云然。』作是念者，為不行般若波羅蜜。若復此彼深般若波羅蜜，不知般若波羅蜜，亦不見般若波羅蜜，亦不知般若波羅蜜為誰，亦不知誰當於般若波羅蜜中得阿耨多羅三耶三菩。若復作是念：『般若波羅蜜，亦非彼亦非此，亦無從中出者，法性常住，如、真際，有佛無佛法性常住。』菩薩摩訶薩作是學者，為學般若波羅蜜。」