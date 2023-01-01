放光般若經卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光般若經卷第十二

西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯

摩訶般若波羅蜜隨真知識品第五十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜隨真知識品第五十三

爾時須菩提白佛言：「世尊！新學菩薩云何學六波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！新學菩薩云何學六波羅蜜？」

佛告須菩提：「新學菩薩欲學六波羅蜜者，當與真知識相隨，常當承事，又復當與能解說般若波羅蜜者相隨亦親近。有能解說是般若波羅蜜者，常當呼人勸助，令學六波羅蜜，當守奉行，當持是得阿耨多羅三耶三菩，莫於阿耨多羅三耶三菩中㧗於五陰，亦莫於阿耨多羅三耶三菩中㧗六波羅蜜，莫㧗於內外空及有無空，莫㧗三十七品、佛十八法，莫㧗薩云若。所以者何？不㧗五陰者便逮得薩云若，不㧗六波羅蜜者便逮得薩云若，不㧗內外空及有無空、三十七品、佛十八法者便逮得薩云若。當言：『善男子！行般若波羅蜜，於五陰中莫起想著之意。所以者何？善男子！是五陰非可著者。亦莫於六波羅蜜有所著。善男子！六波羅蜜亦非可著者。亦莫著於內空、外空及有無空、三十七品、佛十八法，乃至薩云若亦莫有著。所以者何？薩云若者亦非有著。亦莫起著於須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，亦莫起著於菩薩乘，亦莫起著於阿耨多羅三耶三菩。所以者何？善男子！是阿耨多羅三耶三菩非可著者。何以故？諸法之相皆悉空故。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「新學菩薩欲學六波羅蜜者，當與真知識相隨，常當承事，又復當與能解說般若波羅蜜者相隨亦親近。有能解說是般若波羅蜜者，常當呼人勸助，令學六波羅蜜，當守奉行，當持是得阿耨多羅三耶三菩，莫於阿耨多羅三耶三菩中㧗於五陰，亦莫於阿耨多羅三耶三菩中㧗六波羅蜜，莫㧗於內外空及有無空，莫㧗三十七品、佛十八法，莫㧗薩云若。所以者何？不㧗五陰者便逮得薩云若，不㧗六波羅蜜者便逮得薩云若，不㧗內外空及有無空、三十七品、佛十八法者便逮得薩云若。當言：『善男子！行般若波羅蜜，於五陰中莫起想著之意。所以者何？善男子！是五陰非可著者。亦莫於六波羅蜜有所著。善男子！六波羅蜜亦非可著者。亦莫著於內空、外空及有無空、三十七品、佛十八法，乃至薩云若亦莫有著。所以者何？薩云若者亦非有著。亦莫起著於須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，亦莫起著於菩薩乘，亦莫起著於阿耨多羅三耶三菩。所以者何？善男子！是阿耨多羅三耶三菩非可著者。何以故？諸法之相皆悉空故。』」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩甚謙苦於空、無相之法，發阿耨多羅三耶三菩，欲得阿惟三佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩甚謙苦於空、無相之法，發阿耨多羅三耶三菩，欲得阿惟三佛。」

佛言：「如是，須菩提！菩薩甚謙苦於空、無相之法，發阿耨多羅三耶三菩，得阿惟三佛。須菩提！為世間故，愍念世間、安隱世間，欲救世間一切眾生。以眾生故，發阿耨多羅三耶三菩，為世間歸、為世間作護、為世間作燈明故，發阿耨多羅三耶三菩。為世間作將、為世間導、為世間舍、為世間趣故，發阿耨多羅三耶三菩。須菩提！云何菩薩為諸眾生故，發阿耨多羅三耶三菩？度脫五道、安隱眾生，著無畏岸坦然泥洹；以是故，為世間發阿耨多羅三耶三菩。云何菩薩欲安隱世間？須菩提！菩薩摩訶薩，諸有眾生有苦惱憂悲者，皆悉度著無憂之岸坦然泥洹；是故菩薩為世間安樂。須菩提！云何菩薩為世間作救？是菩薩摩訶薩，世間諸有生死，勤苦救世眾生令脫眾苦，以法救化，次以三乘而度脫之；是故菩薩為世間救。須菩提！云何菩薩為世間護？世間眾生有生死之法，護令不生。眾生皆有老病死法，護使不老不病不死。有憂悲者，護令得至無餘泥洹。是故菩薩發阿耨多羅三耶三菩，為世間護。須菩提！云何菩薩為世間舍？是菩薩摩訶薩，得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時，為世間說諸法無礙；是故菩薩為世間舍。云何菩薩為世間燈明？菩薩摩訶薩於三界冥中，拔諸眾生令立泥洹；是故菩薩為世間燈明。云何菩薩為世間將？是菩薩得阿惟三佛時，為世間說色非我所是為非色，痛想行識亦非我所是為非識，乃至薩云若為非我所是為非薩云若。須菩提！如色非我是為非色，如色非我，諸法亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！菩薩甚謙苦於空、無相之法，發阿耨多羅三耶三菩，得阿惟三佛。須菩提！為世間故，愍念世間、安隱世間，欲救世間一切眾生。以眾生故，發阿耨多羅三耶三菩，為世間歸、為世間作護、為世間作燈明故，發阿耨多羅三耶三菩。為世間作將、為世間導、為世間舍、為世間趣故，發阿耨多羅三耶三菩。須菩提！云何菩薩為諸眾生故，發阿耨多羅三耶三菩？度脫五道、安隱眾生，著無畏岸坦然泥洹；以是故，為世間發阿耨多羅三耶三菩。云何菩薩欲安隱世間？須菩提！菩薩摩訶薩，諸有眾生有苦惱憂悲者，皆悉度著無憂之岸坦然泥洹；是故菩薩為世間安樂。須菩提！云何菩薩為世間作救？是菩薩摩訶薩，世間諸有生死，勤苦救世眾生令脫眾苦，以法救化，次以三乘而度脫之；是故菩薩為世間救。須菩提！云何菩薩為世間護？世間眾生有生死之法，護令不生。眾生皆有老病死法，護使不老不病不死。有憂悲者，護令得至無餘泥洹。是故菩薩發阿耨多羅三耶三菩，為世間護。須菩提！云何菩薩為世間舍？是菩薩摩訶薩，得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時，為世間說諸法無礙；是故菩薩為世間舍。云何菩薩為世間燈明？菩薩摩訶薩於三界冥中，拔諸眾生令立泥洹；是故菩薩為世間燈明。云何菩薩為世間將？是菩薩得阿惟三佛時，為世間說色非我所是為非色，痛想行識亦非我所是為非識，乃至薩云若為非我所是為非薩云若。須菩提！如色非我是為非色，如色非我，諸法亦爾。」

須菩提白佛言：「如世尊所說，五陰非我所，諸法亦爾。如是菩薩為不逮覺諸法。何以故？色者無所分別，乃至薩云若亦無所分別，亦不言是五陰，亦不言是薩云若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「如世尊所說，五陰非我所，諸法亦爾。如是菩薩為不逮覺諸法。何以故？色者無所分別，乃至薩云若亦無所分別，亦不言是五陰，亦不言是薩云若。」

佛告須菩提：「如汝所言，五陰無所分別，至薩云若亦無所分別，亦不言是五陰，亦不言是薩云若。須菩提！是亦為大謙苦。常行是法而不厭倦亦不懈怠，菩薩言：『我亦當逮覺，亦當持是清淨之法宣示未學者。』須菩提！是故菩薩為世說非我所。須菩提！云何菩薩為世間渚？譬如江河洹海，斷流絕域可止頓處，是謂為渚，於人有益。當來過去五陰兩斷，當來過去薩云若亦兩斷。如是斷者諸法亦斷，諸法斷者當來過去亦斷。如是斷者，是則為淨，是則為快，是則為真實，是則為空。愛盡無猗、無餘無塵，是則為泥洹。須菩提！菩薩得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時，便分流是清淨法化、真諦法化，以濟眾生；是故菩薩為世間渚。須菩提！云何菩薩為世間將導？菩薩得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時，為世間眾生說五陰法不生不滅、不著不斷。作是說法，從須陀洹至阿羅漢、辟支佛法，為是輩說五陰不生、五陰不滅，持是法教流布世間。須菩提！是菩薩得阿惟三佛時作是說法，是為世間將導。須菩提！云何菩薩為世間趣？菩薩得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時，說五陰如趣空，說薩云若如趣空。五陰空者則無所趣，亦不趣亦不不趣。何以故？五陰與空亦不來亦不去。作是說法者，為眾生說薩云若空，亦不來亦不去，所趣而無所趣。須菩提！是故菩薩為世間趣。須菩提！何以故諸法過者如空，一趣不復還？何以故？空亦無來亦無去，諸法所至亦無有相、亦無有願。何以故？相、願一過不復還故。相、願亦不來亦不去，諸法所至亦無所至，亦無有行、亦無有生、亦無有滅、亦無有著、亦無有斷，如夢、如幻、如響、如影、如化、如焰。諸法亦如是，一去亦不復還。何以故？化者亦無去亦無有來。須菩提！諸法所至無有邊際亦不復還，諸法亦不動亦不不動，諸法亦不來亦不去，諸法亦不合亦不散，諸法無我、無命、無壽。須菩提！眾生尚無所有，況當有往還？須菩提！諸法所住有常、諸法所住有樂、諸法所住有淨、諸法所住有我，諸法無常、苦、無淨、非我。諸法所住者，有婬怒癡見、有身見，是諸法住亦如如住、如法性住、如真際住、如普住、如不思議性住、如不動移住，是所住處亦不來亦不去。何以故？諸法亦不來亦不去。諸法住如五陰。何以故？五陰尚不可見，何況當有去來？諸法住如六波羅蜜，是住亦無有還。何以故？六波羅蜜尚不可見，何況當有往還？諸法住如內外空及有無空、如三十七品住、如十八法住，如十八法亦無去亦無來。諸法住如聲聞、辟支佛道住，如阿耨多羅三耶三菩住，亦無往還。何以故？阿耨多羅三耶三菩無往還、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如汝所言，五陰無所分別，至薩云若亦無所分別，亦不言是五陰，亦不言是薩云若。須菩提！是亦為大謙苦。常行是法而不厭倦亦不懈怠，菩薩言：『我亦當逮覺，亦當持是清淨之法宣示未學者。』須菩提！是故菩薩為世說非我所。須菩提！云何菩薩為世間渚？譬如江河洹海，斷流絕域可止頓處，是謂為渚，於人有益。當來過去五陰兩斷，當來過去薩云若亦兩斷。如是斷者諸法亦斷，諸法斷者當來過去亦斷。如是斷者，是則為淨，是則為快，是則為真實，是則為空。愛盡無猗、無餘無塵，是則為泥洹。須菩提！菩薩得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時，便分流是清淨法化、真諦法化，以濟眾生；是故菩薩為世間渚。須菩提！云何菩薩為世間將導？菩薩得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時，為世間眾生說五陰法不生不滅、不著不斷。作是說法，從須陀洹至阿羅漢、辟支佛法，為是輩說五陰不生、五陰不滅，持是法教流布世間。須菩提！是菩薩得阿惟三佛時作是說法，是為世間將導。須菩提！云何菩薩為世間趣？菩薩得阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛時，說五陰如趣空，說薩云若如趣空。五陰空者則無所趣，亦不趣亦不不趣。何以故？五陰與空亦不來亦不去。作是說法者，為眾生說薩云若空，亦不來亦不去，所趣而無所趣。須菩提！是故菩薩為世間趣。須菩提！何以故諸法過者如空，一趣不復還？何以故？空亦無來亦無去，諸法所至亦無有相、亦無有願。何以故？相、願一過不復還故。相、願亦不來亦不去，諸法所至亦無所至，亦無有行、亦無有生、亦無有滅、亦無有著、亦無有斷，如夢、如幻、如響、如影、如化、如焰。諸法亦如是，一去亦不復還。何以故？化者亦無去亦無有來。須菩提！諸法所至無有邊際亦不復還，諸法亦不動亦不不動，諸法亦不來亦不去，諸法亦不合亦不散，諸法無我、無命、無壽。須菩提！眾生尚無所有，況當有往還？須菩提！諸法所住有常、諸法所住有樂、諸法所住有淨、諸法所住有我，諸法無常、苦、無淨、非我。諸法所住者，有婬怒癡見、有身見，是諸法住亦如如住、如法性住、如真際住、如普住、如不思議性住、如不動移住，是所住處亦不來亦不去。何以故？諸法亦不來亦不去。諸法住如五陰。何以故？五陰尚不可見，何況當有去來？諸法住如六波羅蜜，是住亦無有還。何以故？六波羅蜜尚不可見，何況當有往還？諸法住如內外空及有無空、如三十七品住、如十八法住，如十八法亦無去亦無來。諸法住如聲聞、辟支佛道住，如阿耨多羅三耶三菩住，亦無往還。何以故？阿耨多羅三耶三菩無往還、

無所有故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所有故。」

須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜誰能解者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是深般若波羅蜜誰能解者？」

佛言：「菩薩摩訶薩從過去佛所作功德，供養無央數百千諸佛，久與真知識相得者，是輩人能解是深般若波羅蜜耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩從過去佛所作功德，供養無央數百千諸佛，久與真知識相得者，是輩人能解是深般若波羅蜜耳。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩有何等相，能解是深般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩有何等相，能解是深般若波羅蜜？」

佛告須菩提：「若有菩薩於婬怒癡斷者，則是其相。須菩提！能解深般若波羅蜜者，婬怒癡像則為已斷也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若有菩薩於婬怒癡斷者，則是其相。須菩提！能解深般若波羅蜜者，婬怒癡像則為已斷也。」

摩訶般若波羅蜜解深品第五十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜解深品第五十四

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜者，為至何趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜者，為至何趣？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩能解深般若波羅蜜者，當趣薩云若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩能解深般若波羅蜜者，當趣薩云若。」

須菩提白佛言：「如薩云若所趣者，是為菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜。趣薩云若者，則為一切眾生作導。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「如薩云若所趣者，是為菩薩摩訶薩解深般若波羅蜜。趣薩云若者，則為一切眾生作導。」

須菩提言：「世尊！念般若波羅蜜者為不念諸法，念般若波羅蜜者為無所念，念般若波羅蜜者為無端緒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！念般若波羅蜜者為不念諸法，念般若波羅蜜者為無所念，念般若波羅蜜者為無端緒。」

佛問須菩提：「念般若波羅蜜者，何等為無所念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛問須菩提：「念般若波羅蜜者，何等為無所念？」

須菩提言：「世尊！念般若波羅蜜者，五陰無所念。念般若波羅蜜者，吾我、眾生為無所念。念般若波羅蜜者，六波羅蜜為無所念。念般若波羅蜜者，內空、外空及有無空，三十七品、佛十八法為無所念。念般若波羅蜜者，須陀洹至薩云若為無所念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！念般若波羅蜜者，五陰無所念。念般若波羅蜜者，吾我、眾生為無所念。念般若波羅蜜者，六波羅蜜為無所念。念般若波羅蜜者，內空、外空及有無空，三十七品、佛十八法為無所念。念般若波羅蜜者，須陀洹至薩云若為無所念。」

佛言：「善哉，善哉！如須菩提所言，念般若波羅蜜者為不念五陰，乃至薩云若為無所念。須菩提！六波羅蜜者是阿惟越致菩薩摩訶薩之所應護，有菩薩行深般若波羅蜜，不入六波羅蜜亦不入薩云若。行般若波羅蜜者，不隨他人語，不信餘道亦不持作要。阿惟越致菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜，不雜婬怒癡行深般若波羅蜜。阿惟越致菩薩摩訶薩初不離六波羅蜜，聞說深般若波羅蜜時亦不恐懼亦不厭倦，終不轉還。常思念聞，聞已受持諷誦守行，應般若波羅蜜教。須菩提！當知是阿惟越致菩薩前世已曾聞般若波羅蜜中事，亦諷誦受持已行中事。何以故不恐不懼？從久遠以來，常行是深般若波羅蜜故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！如須菩提所言，念般若波羅蜜者為不念五陰，乃至薩云若為無所念。須菩提！六波羅蜜者是阿惟越致菩薩摩訶薩之所應護，有菩薩行深般若波羅蜜，不入六波羅蜜亦不入薩云若。行般若波羅蜜者，不隨他人語，不信餘道亦不持作要。阿惟越致菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜，不雜婬怒癡行深般若波羅蜜。阿惟越致菩薩摩訶薩初不離六波羅蜜，聞說深般若波羅蜜時亦不恐懼亦不厭倦，終不轉還。常思念聞，聞已受持諷誦守行，應般若波羅蜜教。須菩提！當知是阿惟越致菩薩前世已曾聞般若波羅蜜中事，亦諷誦受持已行中事。何以故不恐不懼？從久遠以來，常行是深般若波羅蜜故。」

須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩聞說深般若波羅蜜，不恐不怖亦不動還者，云何於行倍復增益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩聞說深般若波羅蜜，不恐不怖亦不動還者，云何於行倍復增益？」

佛言：「行般若波羅蜜者如應薩云若。云何行般若波羅蜜應薩云若？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「行般若波羅蜜者如應薩云若。云何行般若波羅蜜應薩云若？」

佛言：「如依應空、無相、無願，為應依深般若波羅蜜。依深般若波羅蜜者，如依虛空，如依無所生、如依無所滅，不依於著而依於斷，如依於如，依於法性、依於不思議、依等無作，如依夢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如依應空、無相、無願，為應依深般若波羅蜜。依深般若波羅蜜者，如依虛空，如依無所生、如依無所滅，不依於著而依於斷，如依於如，依於法性、依於不思議、依等無作，如依夢。」

須菩提白佛言：「世尊！依般若波羅蜜者，如依虛空、如依夢者；菩薩行深般若波羅蜜者，不依五陰、不依薩云若作行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！依般若波羅蜜者，如依虛空、如依夢者；菩薩行深般若波羅蜜者，不依五陰、不依薩云若作行。」

佛語須菩提：「菩薩行般若波羅蜜，亦不依五陰、亦不依薩云若。五陰及薩云若，亦無有作者亦非不作，亦無來亦無去，亦無所止亦無所依，亦無所出亦無所入，亦無有數亦無有限。無數無限者，亦無有能逮覺者。從色至識無能逮覺者，亦不從六波羅蜜能逮覺者，亦非薩云若慧能逮覺者。何以故？五陰如、薩云若如，五陰與薩云若如俱等無異。十八法如、薩云若如，亦等無有異，一等無有二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「菩薩行般若波羅蜜，亦不依五陰、亦不依薩云若。五陰及薩云若，亦無有作者亦非不作，亦無來亦無去，亦無所止亦無所依，亦無所出亦無所入，亦無有數亦無有限。無數無限者，亦無有能逮覺者。從色至識無能逮覺者，亦不從六波羅蜜能逮覺者，亦非薩云若慧能逮覺者。何以故？五陰如、薩云若如，五陰與薩云若如俱等無異。十八法如、薩云若如，亦等無有異，一等無有二。」

摩訶般若波羅蜜歎深品第五十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜歎深品第五十五

爾時諸欲天子諸色天子，以天名花而散佛上，來詣佛所頭面作禮，叉手白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深，難曉難了，不可思議。是智者之所知，是一切世間所可信者，是諸如來、無所著、等正覺之道徑，從是成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者，皆是般若波羅蜜之恩。是為一教。一教者，五陰則薩云然，薩云然則五陰；薩云然如、五陰如，薩云然、五陰一如無二；佛如及薩云然如亦無有二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸欲天子諸色天子，以天名花而散佛上，來詣佛所頭面作禮，叉手白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深，難曉難了，不可思議。是智者之所知，是一切世間所可信者，是諸如來、無所著、等正覺之道徑，從是成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛者，皆是般若波羅蜜之恩。是為一教。一教者，五陰則薩云然，薩云然則五陰；薩云然如、五陰如，薩云然、五陰一如無二；佛如及薩云然如亦無有二。」

佛告諸欲色天子：「如是，如是！如諸天子所言，五陰則薩云然，薩云然則五陰；佛則薩云然，薩云然則佛；一如無有二。以是故，諸天子！如來坦然無為而不說法。何以故？是法甚深清淨，難曉難了，特可信故。諸如來之道，於過去當來今現在無有逮覺者，於法無有二者是乃為法。諸天子！如虛空之甚深微妙，是法亦如是。以如法之深妙故，是法深妙。法性、不可思議性、真際，無涯底、無來無往、無著無斷、不生不滅，甚深微妙無有逮覺者。以無有逮覺者甚深微妙故，般若波羅蜜甚深微妙。諸天子！以諸法甚深微妙故，眾生、我人、壽命亦復甚深微妙。五陰深妙，六波羅蜜深妙，內空、外空及有無空，三十七品、佛十八法至薩云若，甚深微妙。以是甚深微妙故，諸天子！般若波羅蜜法甚深微妙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸欲色天子：「如是，如是！如諸天子所言，五陰則薩云然，薩云然則五陰；佛則薩云然，薩云然則佛；一如無有二。以是故，諸天子！如來坦然無為而不說法。何以故？是法甚深清淨，難曉難了，特可信故。諸如來之道，於過去當來今現在無有逮覺者，於法無有二者是乃為法。諸天子！如虛空之甚深微妙，是法亦如是。以如法之深妙故，是法深妙。法性、不可思議性、真際，無涯底、無來無往、無著無斷、不生不滅，甚深微妙無有逮覺者。以無有逮覺者甚深微妙故，般若波羅蜜甚深微妙。諸天子！以諸法甚深微妙故，眾生、我人、壽命亦復甚深微妙。五陰深妙，六波羅蜜深妙，內空、外空及有無空，三十七品、佛十八法至薩云若，甚深微妙。以是甚深微妙故，諸天子！般若波羅蜜法甚深微妙。」

諸欲、色天子俱白佛言：「世尊！是法於世間特可信者。如是說者，亦不受五陰亦不不受，乃至十八法亦無所受亦不不受。如是說者，從須陀洹乃至薩云然亦不受持亦不不受持。諸世間者皆是受持。云何受持？五陰是我所，我是五陰所。十八法是我所，我是十八法所。從須陀洹至薩云然皆是我所，我是薩云若所。是為世間受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸欲、色天子俱白佛言：「世尊！是法於世間特可信者。如是說者，亦不受五陰亦不不受，乃至十八法亦無所受亦不不受。如是說者，從須陀洹乃至薩云然亦不受持亦不不受持。諸世間者皆是受持。云何受持？五陰是我所，我是五陰所。十八法是我所，我是十八法所。從須陀洹至薩云然皆是我所，我是薩云若所。是為世間受持。」

佛告諸天子：「如諸天子所言，是法亦不受持五陰，亦不受持薩云然。諸天子！諸有受持行五陰者、受持薩云然行者，則不堪任行六波羅蜜，亦不堪任行薩云然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸天子：「如諸天子所言，是法亦不受持五陰，亦不受持薩云然。諸天子！諸有受持行五陰者、受持薩云然行者，則不堪任行六波羅蜜，亦不堪任行薩云然。」

須菩提白佛言：「世尊！是法不逆於諸法而有順。何等法順？是法順六波羅蜜，是法順內外空及有無空，順三十七品至薩云然；是為順法。是法於諸法無所礙。云何無礙？不礙於五陰，至薩云然亦無所礙；是法無礙之相。譬如虛空。何以故？其住如法性、如真際、如不思議性，如空、無相、無願。是般若波羅蜜法亦不生亦不滅，以五陰不生不有故。乃至薩云若亦不生亦不有。是法無有迹，以五陰迹不可見故；至薩云若迹亦不可見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！是法不逆於諸法而有順。何等法順？是法順六波羅蜜，是法順內外空及有無空，順三十七品至薩云然；是為順法。是法於諸法無所礙。云何無礙？不礙於五陰，至薩云然亦無所礙；是法無礙之相。譬如虛空。何以故？其住如法性、如真際、如不思議性，如空、無相、無願。是般若波羅蜜法亦不生亦不滅，以五陰不生不有故。乃至薩云若亦不生亦不有。是法無有迹，以五陰迹不可見故；至薩云若迹亦不可見。」

爾時諸欲天子、諸色天子俱白佛言：「世尊！尊者須菩提諸弟子中佛之真子。何以故？所說但說空無縛之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸欲天子、諸色天子俱白佛言：「世尊！尊者須菩提諸弟子中佛之真子。何以故？所說但說空無縛之法。」

時須菩提語諸欲色天子言：「如卿所說，諸弟子中我為真弟子。云何為真子？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時須菩提語諸欲色天子言：「如卿所說，諸弟子中我為真弟子。云何為真子？」

諸天子報須菩提言：「佛從如生，無去無來；須菩提如亦不來亦不去。以是故，須菩提從佛生。佛之如者則為一切諸法之如，如諸法如則佛之如，如者亦復非如；是故須菩提為從佛生。如佛如住，須菩提如亦如是住。如佛之如無作無為亦無所有，須菩提如亦復如是。如佛之如無所罣礙，諸法之如亦無所礙。如佛之如、諸法之如，一如無二亦無作者。無作之如常爾，無不不爾。從有如爾無不爾時，常一無二，是故知尊者須菩提從如來生。如佛之如亦無所壞，須菩提之如亦無所壞亦不不壞。如佛之如亦不可見不可破壞，須菩提如亦復如是。如佛之如亦是諸法之如亦無他如，尊者須菩提亦復如是。以是故知，須菩提真從佛生，如佛之如不過去當來今現在，諸法之如亦無去來今，是故知須菩提為從佛生。過去當來今現在如亦是佛如，佛如者亦是過去當來今現在如，等一無二。五陰之如、如來之如亦一無二。吾我、壽命、眾生之如，如佛之如，亦一無二。六波羅蜜如、內外空如，及有無空如、三十七品如，乃至薩云然如，如佛之如，一如無二。何等為如？須菩提如者菩薩所可逮覺，得如來名號者是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子報須菩提言：「佛從如生，無去無來；須菩提如亦不來亦不去。以是故，須菩提從佛生。佛之如者則為一切諸法之如，如諸法如則佛之如，如者亦復非如；是故須菩提為從佛生。如佛如住，須菩提如亦如是住。如佛之如無作無為亦無所有，須菩提如亦復如是。如佛之如無所罣礙，諸法之如亦無所礙。如佛之如、諸法之如，一如無二亦無作者。無作之如常爾，無不不爾。從有如爾無不爾時，常一無二，是故知尊者須菩提從如來生。如佛之如亦無所壞，須菩提之如亦無所壞亦不不壞。如佛之如亦不可見不可破壞，須菩提如亦復如是。如佛之如亦是諸法之如亦無他如，尊者須菩提亦復如是。以是故知，須菩提真從佛生，如佛之如不過去當來今現在，諸法之如亦無去來今，是故知須菩提為從佛生。過去當來今現在如亦是佛如，佛如者亦是過去當來今現在如，等一無二。五陰之如、如來之如亦一無二。吾我、壽命、眾生之如，如佛之如，亦一無二。六波羅蜜如、內外空如，及有無空如、三十七品如，乃至薩云然如，如佛之如，一如無二。何等為如？須菩提如者菩薩所可逮覺，得如來名號者是。」

說是如品時，三千大千剎土地為六反震動：東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，四面都踊則中央沒，適中央踊四面都沒，是為六反震動。是時三千大千剎土諸欲天子、諸色天子，以天花名香栴檀，用散佛上及散須菩提上，同時歎言：「世尊！甚奇甚特！尊者須菩提乃從如來如生，真佛之子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是如品時，三千大千剎土地為六反震動：東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，四面都踊則中央沒，適中央踊四面都沒，是為六反震動。是時三千大千剎土諸欲天子、諸色天子，以天花名香栴檀，用散佛上及散須菩提上，同時歎言：「世尊！甚奇甚特！尊者須菩提乃從如來如生，真佛之子。」

是時須菩提更為諸天子說言：「諸天子！須菩提者亦不從五陰生，亦不從五陰如生，亦不離五陰如生；亦不從薩云然如生，亦不離薩云然如生；亦不從有為無為如生，亦不離有為無為如生。何以故？是諸法皆無所有故，亦無法可著樂者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時須菩提更為諸天子說言：「諸天子！須菩提者亦不從五陰生，亦不從五陰如生，亦不離五陰如生；亦不從薩云然如生，亦不離薩云然如生；亦不從有為無為如生，亦不離有為無為如生。何以故？是諸法皆無所有故，亦無法可著樂者。」

舍利弗白佛言：「世尊！如者及爾、法住、道法，甚深甚深。五陰尚不可見，況五陰如？乃至薩云然尚不可見，況薩云然如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！如者及爾、法住、道法，甚深甚深。五陰尚不可見，況五陰如？乃至薩云然尚不可見，況薩云然如？」

佛言：「如是，如是！舍利弗！如者甚深！五陰及薩云然尚不可見！況薩云然如？舍利弗！如者甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！舍利弗！如者甚深！五陰及薩云然尚不可見！況薩云然如？舍利弗！如者甚深。」

說如及爾，爾時二百比丘僧漏盡意解，五百比丘尼遠塵離垢法眼生，五千菩薩、天及人得無所從生法忍，六十菩薩漏盡意解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說如及爾，爾時二百比丘僧漏盡意解，五百比丘尼遠塵離垢法眼生，五千菩薩、天及人得無所從生法忍，六十菩薩漏盡意解。

佛告舍利弗：「是六十菩薩已便供養五百佛已，盡行六波羅蜜，不持漚惒拘舍羅，種種學五波羅蜜，離般若波羅蜜。不以漚惒拘舍羅行施、行戒、行忍、行精進、行禪，種種相行不得一定菩薩之道，便得須陀洹及羅漢、辟支佛道。舍利弗！菩薩雖得空、無相、無願之道，離般若波羅蜜，不持漚惒拘舍羅，便證真際，得弟子乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「是六十菩薩已便供養五百佛已，盡行六波羅蜜，不持漚惒拘舍羅，種種學五波羅蜜，離般若波羅蜜。不以漚惒拘舍羅行施、行戒、行忍、行精進、行禪，種種相行不得一定菩薩之道，便得須陀洹及羅漢、辟支佛道。舍利弗！菩薩雖得空、無相、無願之道，離般若波羅蜜，不持漚惒拘舍羅，便證真際，得弟子乘。」

舍利弗白佛言：「世尊！云何得空、無相、無願之法，離漚惒拘舍羅，真際作證，便得弟子乘？云何俱得空、無相、無願之法，得漚惒拘舍羅，便得阿耨多羅三耶三菩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！云何得空、無相、無願之法，離漚惒拘舍羅，真際作證，便得弟子乘？云何俱得空、無相、無願之法，得漚惒拘舍羅，便得阿耨多羅三耶三菩？」

佛告舍利弗言：「諸有離薩云然意，念空、無相、無願之法，不與漚惒拘舍羅俱者，便為弟子乘。舍利弗！菩薩得空、無相、無願之法，應薩云然，不離漚惒拘舍羅者，便得阿耨多羅三耶三菩。舍利弗！譬如大鳥，身長一百俞旬二百俞旬三百俞旬，無有兩翅。欲從忉利天上來下至閻浮提，已下中道，復欲還去至忉利天上。舍利弗！是鳥寧得如意周旋往反不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗言：「諸有離薩云然意，念空、無相、無願之法，不與漚惒拘舍羅俱者，便為弟子乘。舍利弗！菩薩得空、無相、無願之法，應薩云然，不離漚惒拘舍羅者，便得阿耨多羅三耶三菩。舍利弗！譬如大鳥，身長一百俞旬二百俞旬三百俞旬，無有兩翅。欲從忉利天上來下至閻浮提，已下中道，復欲還去至忉利天上。舍利弗！是鳥寧得如意周旋往反不？」

舍利弗言：「世尊！不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「世尊！不得。」

「假令是鳥來下至地，欲使身不痛，寧得不痛耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假令是鳥來下至地，欲使身不痛，寧得不痛耶？」

舍利弗言：「世尊！不得不痛；或悶或死。所以者何？其身長大無有翅故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「世尊！不得不痛；或悶或死。所以者何？其身長大無有翅故。」

「舍利弗！正使是菩薩如恒邊沙劫相行五波羅蜜，雖得大道，欲發大意、欲逮無量覺慧，離般若波羅蜜，無漚惒拘舍羅者，便墮羅漢、辟支佛道。何以故？離漚惒拘舍羅、離薩云若、離般若波羅蜜行五波羅蜜，便墮羅漢、辟支佛道。舍利弗！菩薩雖於過去當來今現在佛所作功德，戒性、忍辱、精進、一心、智慧，皆作相著，是為不曉如來戒性、三昧、智慧、解脫、見解脫慧，亦不知亦不見，但遙聞空、無相、無願之法。但相聞聲，以相欲為阿耨多羅三耶三菩，作相念言：『是為菩薩所住處也，是為佛所住處，是為聲聞辟支佛所住處。』舍利弗！菩薩離般若波羅蜜漚惒拘舍羅者，持是功德欲為阿耨多羅三耶三菩，是為相。舍利弗！菩薩發意念薩云然，不離六波羅蜜，不離漚惒拘舍羅，不離過去當來今現在諸佛戒性、三昧、智慧、見解脫慧性，不以相著，於空、無相、無願亦不以相。舍利弗！當知是菩薩不墮羅漢、辟支佛道。何以故？是菩薩摩訶薩從發意以來，不以相行六波羅蜜，不以相於過去來今佛戒性、三昧、智慧、見解脫慧性；皆無相著。舍利弗！不以相行六波羅蜜，不以相行薩云然，是則為菩薩漚惒拘舍羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！正使是菩薩如恒邊沙劫相行五波羅蜜，雖得大道，欲發大意、欲逮無量覺慧，離般若波羅蜜，無漚惒拘舍羅者，便墮羅漢、辟支佛道。何以故？離漚惒拘舍羅、離薩云若、離般若波羅蜜行五波羅蜜，便墮羅漢、辟支佛道。舍利弗！菩薩雖於過去當來今現在佛所作功德，戒性、忍辱、精進、一心、智慧，皆作相著，是為不曉如來戒性、三昧、智慧、解脫、見解脫慧，亦不知亦不見，但遙聞空、無相、無願之法。但相聞聲，以相欲為阿耨多羅三耶三菩，作相念言：『是為菩薩所住處也，是為佛所住處，是為聲聞辟支佛所住處。』舍利弗！菩薩離般若波羅蜜漚惒拘舍羅者，持是功德欲為阿耨多羅三耶三菩，是為相。舍利弗！菩薩發意念薩云然，不離六波羅蜜，不離漚惒拘舍羅，不離過去當來今現在諸佛戒性、三昧、智慧、見解脫慧性，不以相著，於空、無相、無願亦不以相。舍利弗！當知是菩薩不墮羅漢、辟支佛道。何以故？是菩薩摩訶薩從發意以來，不以相行六波羅蜜，不以相於過去來今佛戒性、三昧、智慧、見解脫慧性；皆無相著。舍利弗！不以相行六波羅蜜，不以相行薩云然，是則為菩薩漚惒拘舍羅。」

舍利弗白佛言：「世尊！如我今從如來所聞，菩薩不離般若波羅蜜漚惒拘舍羅者，以為至阿耨多羅三耶三菩。何以故？以是菩薩從發意以來，初不見法有逮覺者，亦不見甫當逮覺者，亦不見已逮覺者；五陰至薩云然亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！如我今從如來所聞，菩薩不離般若波羅蜜漚惒拘舍羅者，以為至阿耨多羅三耶三菩。何以故？以是菩薩從發意以來，初不見法有逮覺者，亦不見甫當逮覺者，亦不見已逮覺者；五陰至薩云然亦復如是。」

舍利弗言：「世尊！若有行菩薩道者，離般若波羅蜜漚惒拘舍羅，當知是輩於阿耨多羅三耶三菩便有狐疑。何以故？用離般若波羅蜜漚惒拘舍羅故，行六波羅蜜皆於中有相。以是相故，當知有狐疑。是故，世尊！菩薩欲得阿耨多羅三耶三菩者，不當離般若波羅蜜漚惒拘舍羅。住般若波羅蜜漚惒拘舍羅，亦無相、無猗行五波羅蜜者，乃至薩云然亦無相、猗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「世尊！若有行菩薩道者，離般若波羅蜜漚惒拘舍羅，當知是輩於阿耨多羅三耶三菩便有狐疑。何以故？用離般若波羅蜜漚惒拘舍羅故，行六波羅蜜皆於中有相。以是相故，當知有狐疑。是故，世尊！菩薩欲得阿耨多羅三耶三菩者，不當離般若波羅蜜漚惒拘舍羅。住般若波羅蜜漚惒拘舍羅，亦無相、無猗行五波羅蜜者，乃至薩云然亦無相、猗。」

爾時諸欲天子、諸色天子俱白佛言：「世尊！欲求阿耨多羅三耶三菩者難得。所以者何？為菩薩者盡當逮覺諸法而無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸欲天子、諸色天子俱白佛言：「世尊！欲求阿耨多羅三耶三菩者難得。所以者何？為菩薩者盡當逮覺諸法而無所得。」

佛言：「如是，如是！諸天子！甚難。我亦成阿耨多羅三耶三菩，亦無所成亦無所得，亦不見法有所成得。所以者何？諸天子！諸法常淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！諸天子！甚難。我亦成阿耨多羅三耶三菩，亦無所成亦無所得，亦不見法有所成得。所以者何？諸天子！諸法常淨故。」

須菩提白佛言：「如我今從佛所聞，求阿耨多羅三耶三菩者甚難得。如我意者，快哉得成阿耨多羅三耶三菩。何以故？諸法空、無所逮覺故。於空法中諸法不可得，亦無有法逮覺不逮覺者。所以者何？隨如法不增不減，學五波羅蜜至薩云然，是法皆空，亦不可見亦不可得。以是故，世尊！快哉菩薩逮覺成阿耨多羅三耶三菩。所以者何？五陰五陰自空，薩云然慧事自空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「如我今從佛所聞，求阿耨多羅三耶三菩者甚難得。如我意者，快哉得成阿耨多羅三耶三菩。何以故？諸法空、無所逮覺故。於空法中諸法不可得，亦無有法逮覺不逮覺者。所以者何？隨如法不增不減，學五波羅蜜至薩云然，是法皆空，亦不可見亦不可得。以是故，世尊！快哉菩薩逮覺成阿耨多羅三耶三菩。所以者何？五陰五陰自空，薩云然慧事自空。」

舍利弗語須菩提言：「以是故，阿耨多羅三耶三菩難解難得。虛空亦不有念言：『我當成阿耨多羅三耶三菩。』菩薩亦不念：『我當成阿耨多羅三耶三菩。』何以故？諸法如虛空故。菩薩解諸法如虛空，乃成阿耨多羅三耶三菩。若菩薩知諸法如虛空，快哉難成成阿耨多羅三耶三菩。恒邊沙等諸菩薩求阿耨多羅三耶三菩，終不動還。以是故，須菩提！甚快難成成阿耨多羅三耶三菩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提言：「以是故，阿耨多羅三耶三菩難解難得。虛空亦不有念言：『我當成阿耨多羅三耶三菩。』菩薩亦不念：『我當成阿耨多羅三耶三菩。』何以故？諸法如虛空故。菩薩解諸法如虛空，乃成阿耨多羅三耶三菩。若菩薩知諸法如虛空，快哉難成成阿耨多羅三耶三菩。恒邊沙等諸菩薩求阿耨多羅三耶三菩，終不動還。以是故，須菩提！甚快難成成阿耨多羅三耶三菩。」

須菩提語舍利弗言：「於意云何，五陰於阿耨多羅三耶三菩為動還耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語舍利弗言：「於意云何，五陰於阿耨多羅三耶三菩為動還耶？」

舍利弗言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不。」

「乃至如於阿耨多羅三耶三菩為動還耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「乃至如於阿耨多羅三耶三菩為動還耶？」

舍利弗言：「不。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不。」

「於意云何，頗有異離五陰為還者無？頗有離薩云然還者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於意云何，頗有異離五陰為還者無？頗有離薩云然還者不？」

舍利弗言：「無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無。」

須菩提言：「舍利弗！於意云何，五陰如為還不？薩云然如為還不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「舍利弗！於意云何，五陰如為還不？薩云然如為還不？」

舍利弗言：「無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無。」

「頗有離五陰如、離薩云然如還者無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頗有離五陰如、離薩云然如還者無？」

舍利弗言：「無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無。」

「於舍利弗意云何，如法、法性法、住道法、真際、不可思議性，於阿耨多羅三耶三菩有還者無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於舍利弗意云何，如法、法性法、住道法、真際、不可思議性，於阿耨多羅三耶三菩有還者無？」

舍利弗言：「無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無。」

「頗有離如乃至不可思議性有還者無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頗有離如乃至不可思議性有還者無？」

舍利弗言：「無是義，是法亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無是義，是法亦不可得。」

「何所法於阿耨多羅三耶三菩有還者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何所法於阿耨多羅三耶三菩有還者？」

舍利弗語須菩提言：「如尊者須菩提所說法忍，無有菩薩於阿耨多羅三耶三菩有動還者。如來所記菩薩三乘之行，皆無有處。如須菩提所說，為一乘耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語須菩提言：「如尊者須菩提所說法忍，無有菩薩於阿耨多羅三耶三菩有動還者。如來所記菩薩三乘之行，皆無有處。如須菩提所說，為一乘耳。」

分耨曼陀尼子語舍利弗：「須菩提為欲說一菩薩乘耶？當問須菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分耨曼陀尼子語舍利弗：「須菩提為欲說一菩薩乘耶？當問須菩提。」

舍利弗問須菩提：「云何為欲說菩薩一乘行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗問須菩提：「云何為欲說菩薩一乘行耶？」

須菩提報言：「卿欲於如中說三乘耶？羅漢乘、辟支佛乘、菩薩佛乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提報言：「卿欲於如中說三乘耶？羅漢乘、辟支佛乘、菩薩佛乘。」

舍利弗言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也。」

須菩提言：「於舍利弗意云何？於如中頗有三乘不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「於舍利弗意云何？於如中頗有三乘不？」

答言：「無有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「無有。」

須菩提言：「頗於如中有一事二事三事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「頗於如中有一事二事三事不？」

舍利弗言：「無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「無。」

「頗於如中見一菩薩不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頗於如中見一菩薩不？」

答言：「無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「無也。」

「是法名無為無所有法，云何欲於中求索三乘——羅漢、辟支佛、三耶三佛？舍利弗！菩薩摩訶薩於如出生諸法，聞是不恐不厭不還，出生於阿耨多羅三耶三菩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是法名無為無所有法，云何欲於中求索三乘——羅漢、辟支佛、三耶三佛？舍利弗！菩薩摩訶薩於如出生諸法，聞是不恐不厭不還，出生於阿耨多羅三耶三菩。」

爾時佛歎須菩提：「善哉，善哉！汝之所說皆是佛事。菩薩聞是諸法皆出於如，不恐不懼不厭不還，當知是菩薩成阿耨多羅三耶三菩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛歎須菩提：「善哉，善哉！汝之所說皆是佛事。菩薩聞是諸法皆出於如，不恐不懼不厭不還，當知是菩薩成阿耨多羅三耶三菩。」

舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩當出何道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩當出何道？」

佛言：「是菩薩當出生阿耨多羅三耶三菩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是菩薩當出生阿耨多羅三耶三菩道。」

須菩提言：「世尊！菩薩欲出成阿耨多羅三耶三菩，當云何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！菩薩欲出成阿耨多羅三耶三菩，當云何住？」

佛言：「常當等意於眾生，大慈普念，無有偏黨。當為眾生說營護念安隱，與語和順、無得中傷。視眾生等，如父如母如身如子。以慈勸人令不害生，常勸眾生令行十善。見人行正離於邪見，代其歡喜。菩薩摩訶薩欲得成阿耨多羅三耶三菩，當作是住。自行四諦、四禪、四等行、四空定，勸人令行，見人行者代其歡喜。自行六波羅蜜，常勸教人行六波羅蜜，見有行者代其歡喜。自行內外空及有無空、三十七品，自行八惟無、佛十種力、大慈大悲，自行逆順十二因緣，勸人行逆順，見有行者代其歡喜。自行聲聞、辟支佛慧，勸人令行不證真際，見有行者代其歡喜。自上菩薩位教人令進，自行神通淨佛國土，教化眾生勸彼令學，見有學者代其歡喜。自滅習緒，勸彼令滅。自壽命成就，自受法住，勸彼住法，見彼為者皆代歡喜。須菩提！菩薩摩訶薩欲成阿耨多羅三耶三菩者，當作是學、當作是住。菩薩摩訶薩當作是學般若波羅蜜漚惒拘舍羅，作如是學、如是住者，於五陰無有罣礙，乃至法住亦無罣礙。所以者何？是菩薩摩訶薩真際學，不受五陰，乃至薩云若亦無所受。所以者何？不受五陰則非五陰，不受薩云然則非薩云然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「常當等意於眾生，大慈普念，無有偏黨。當為眾生說營護念安隱，與語和順、無得中傷。視眾生等，如父如母如身如子。以慈勸人令不害生，常勸眾生令行十善。見人行正離於邪見，代其歡喜。菩薩摩訶薩欲得成阿耨多羅三耶三菩，當作是住。自行四諦、四禪、四等行、四空定，勸人令行，見人行者代其歡喜。自行六波羅蜜，常勸教人行六波羅蜜，見有行者代其歡喜。自行內外空及有無空、三十七品，自行八惟無、佛十種力、大慈大悲，自行逆順十二因緣，勸人行逆順，見有行者代其歡喜。自行聲聞、辟支佛慧，勸人令行不證真際，見有行者代其歡喜。自上菩薩位教人令進，自行神通淨佛國土，教化眾生勸彼令學，見有學者代其歡喜。自滅習緒，勸彼令滅。自壽命成就，自受法住，勸彼住法，見彼為者皆代歡喜。須菩提！菩薩摩訶薩欲成阿耨多羅三耶三菩者，當作是學、當作是住。菩薩摩訶薩當作是學般若波羅蜜漚惒拘舍羅，作如是學、如是住者，於五陰無有罣礙，乃至法住亦無罣礙。所以者何？是菩薩摩訶薩真際學，不受五陰，乃至薩云若亦無所受。所以者何？不受五陰則非五陰，不受薩云然則非薩云然。」

說是菩薩住品時，二千菩薩得無所從生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是菩薩住品時，二千菩薩得無所從生法忍。

摩訶般若波羅蜜阿惟越致品第五十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜阿惟越致品第五十六

於是須菩提白佛言：「世尊！我等當以何貌相像知是阿惟越致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是須菩提白佛言：「世尊！我等當以何貌相像知是阿惟越致？」

佛告須菩提言：「解知凡人地及弟子地、辟支佛地乃至如來地，盡是一如而不分別，一無有二入；自身、如等，一入不分別；聞是如已直過無狐疑，於如無所失；所說無增減，亦不視他人長短；以是貌像當知是為阿惟越致菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「解知凡人地及弟子地、辟支佛地乃至如來地，盡是一如而不分別，一無有二入；自身、如等，一入不分別；聞是如已直過無狐疑，於如無所失；所說無增減，亦不視他人長短；以是貌像當知是為阿惟越致菩薩。」

「世尊！當復以何相像之貌知是阿惟越致菩薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！當復以何相像之貌知是阿惟越致菩薩？」

佛言：「諸法亦無形、亦無貌像、亦無有相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸法亦無形、亦無貌像、亦無有相。」

須菩提言：「世尊！若諸法無形無像、亦無相，為從何法轉還而為阿惟越致菩薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！若諸法無形無像、亦無相，為從何法轉還而為阿惟越致菩薩？」

佛言：「於五陰轉還，知是阿惟越致菩薩。須菩提！菩薩於六波羅蜜轉還，於內空、外空及有無空，三十七品、佛十八法轉還，於聲聞、辟支佛地及阿耨多羅三耶三菩地轉還，須菩提！當知是為阿惟越致菩薩。何以故？須菩提！五陰無有形，道亦無有形，是故菩薩於五陰轉還及於道。何以故？五陰及道無有處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於五陰轉還，知是阿惟越致菩薩。須菩提！菩薩於六波羅蜜轉還，於內空、外空及有無空，三十七品、佛十八法轉還，於聲聞、辟支佛地及阿耨多羅三耶三菩地轉還，須菩提！當知是為阿惟越致菩薩。何以故？須菩提！五陰無有形，道亦無有形，是故菩薩於五陰轉還及於道。何以故？五陰及道無有處故。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩亦不觀視外道及沙門、婆羅門所為所知所見，亦不觀視諸外道家邪見直見，亦不狐疑。亦不㧗外道沙門婆羅門戒，亦不狡戲墮諸邪見，不持香花繒蓋幢幡奉諸天神，亦不教他人令奉邪見。以是像貌觀其相行具足，知是阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致不生下賤之家，不生八劇之處，不受女人身。以是像貌具足，知是阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致常行十善而不毀犯，常於夢中守行十善，教人令行，見人行者代其歡喜。以是像貌具足，知是為阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致為眾生故行六波羅蜜，自學十二部經，常作願言：『持是十二部經，勸勉眾生，滿眾生願。持是功德皆施眾生，成阿耨多羅三耶三菩。』以是像貌具足，知是為阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致於深經中亦不狐疑平相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩亦不觀視外道及沙門、婆羅門所為所知所見，亦不觀視諸外道家邪見直見，亦不狐疑。亦不㧗外道沙門婆羅門戒，亦不狡戲墮諸邪見，不持香花繒蓋幢幡奉諸天神，亦不教他人令奉邪見。以是像貌觀其相行具足，知是阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致不生下賤之家，不生八劇之處，不受女人身。以是像貌具足，知是阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致常行十善而不毀犯，常於夢中守行十善，教人令行，見人行者代其歡喜。以是像貌具足，知是為阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致為眾生故行六波羅蜜，自學十二部經，常作願言：『持是十二部經，勸勉眾生，滿眾生願。持是功德皆施眾生，成阿耨多羅三耶三菩。』以是像貌具足，知是為阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致於深經中亦不狐疑平相。」

須菩提白言：「云何阿惟越致於深經法中無有狐疑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白言：「云何阿惟越致於深經法中無有狐疑？」

佛言：「是菩薩亦不見有法，亦不見五陰，亦不見道有平相狐疑者。以是像貌具足，知是為阿惟越致。須菩提！阿惟越致菩薩身口意行常慈柔軟，身口意業常施眾生。以是像貌具足，知是為阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致菩薩不與五蓋事俱，初無戀慕於恩愛意。以是相故，知是為阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致坐起行步臥覺，安詳而不卒暴。以是相具足，知是阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致菩薩淨潔自喜無有塵垢，衣服床臥亦復淨潔，少於疾病。凡人身中有八萬種蟲常侵食人，阿惟越致無復是蟲。何以故？是菩薩功德過出世間、諸天、鬼神、阿須倫上。為諸善本，於功德中稍漸增益，身口意淨。以是相行像貌具足，是為阿惟越致菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是菩薩亦不見有法，亦不見五陰，亦不見道有平相狐疑者。以是像貌具足，知是為阿惟越致。須菩提！阿惟越致菩薩身口意行常慈柔軟，身口意業常施眾生。以是像貌具足，知是為阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致菩薩不與五蓋事俱，初無戀慕於恩愛意。以是相故，知是為阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致坐起行步臥覺，安詳而不卒暴。以是相具足，知是阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致菩薩淨潔自喜無有塵垢，衣服床臥亦復淨潔，少於疾病。凡人身中有八萬種蟲常侵食人，阿惟越致無復是蟲。何以故？是菩薩功德過出世間、諸天、鬼神、阿須倫上。為諸善本，於功德中稍漸增益，身口意淨。以是相行像貌具足，是為阿惟越致菩薩。」

須菩提白佛言：「云何菩薩受身口意淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「云何菩薩受身口意淨？」

佛言：「隨諸善本，身口意淨，瑕穢即除，功德稍增、瑕穢轉滅；是為身口意淨。以是三事淨，過於聲聞、辟支佛上。以是相行像貌具足，是為阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致菩薩不貪利養、不貪衣服，具足十二沙門法，行無嫉妬意，亦無愚癡貪利之意，無不等意、無懈怠意、無惡戒意。以是相行像貌具足，是為阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致志常安隱、意常深入，一意聽受所聞法教，與般若波羅蜜俱等意奉行，所有俗事皆與般若波羅蜜俱；有不入法性者，皆見與般若波羅蜜合。以是相行像貌具足，知是阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致菩薩，若魔波旬化作大小泥犁，一一泥犁中有無數億千菩薩，皆在其中受諸苦痛。波旬指示語菩薩言：『是諸苦人，皆過去佛所授記莂，皆是阿惟越致菩薩，今皆墮是中受諸苦痛。今卿若是阿惟越致受記莂者，佛為授卿泥犁記莂，不為授卿菩薩記莂。卿不如捨菩薩道可得生天，不復受是泥犁勤苦。』須菩提！若是菩薩意不亂者，終不墮泥犁中；當知是為阿惟越致菩薩。時魔波旬復作沙門被服，至菩薩所言：『卿前可所受六波羅蜜，欲求阿耨多羅三耶三菩意者，諸可行法今疾悔之，疾悔過者可得解脫。汝前所可供養諸佛及弟子眾，從初發意至于法盡，中間所作善本及勸助代歡喜之福，求阿耨多羅三耶三菩。汝疾捨是意、早悔過。若捨若悔者，我便當語汝佛所說深經要法、如來所教。汝所聞者，皆非佛經、非如來教，是異道人所撰集耳。』若菩薩得是意亂狐疑者，當知是菩薩非如來所授記莂，是菩薩未正定住阿惟越致地。若菩薩不疑不亂、不轉意、無所受，不信他事、不用他教，行六波羅蜜便自具足，疾逮薩云然慧道。自歸之不受他教，譬如漏盡羅漢面自見法，不信餘教，魔終不能耶。阿羅漢、辟支佛終不能轉阿惟越致菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「隨諸善本，身口意淨，瑕穢即除，功德稍增、瑕穢轉滅；是為身口意淨。以是三事淨，過於聲聞、辟支佛上。以是相行像貌具足，是為阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致菩薩不貪利養、不貪衣服，具足十二沙門法，行無嫉妬意，亦無愚癡貪利之意，無不等意、無懈怠意、無惡戒意。以是相行像貌具足，是為阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致志常安隱、意常深入，一意聽受所聞法教，與般若波羅蜜俱等意奉行，所有俗事皆與般若波羅蜜俱；有不入法性者，皆見與般若波羅蜜合。以是相行像貌具足，知是阿惟越致菩薩。須菩提！阿惟越致菩薩，若魔波旬化作大小泥犁，一一泥犁中有無數億千菩薩，皆在其中受諸苦痛。波旬指示語菩薩言：『是諸苦人，皆過去佛所授記莂，皆是阿惟越致菩薩，今皆墮是中受諸苦痛。今卿若是阿惟越致受記莂者，佛為授卿泥犁記莂，不為授卿菩薩記莂。卿不如捨菩薩道可得生天，不復受是泥犁勤苦。』須菩提！若是菩薩意不亂者，終不墮泥犁中；當知是為阿惟越致菩薩。時魔波旬復作沙門被服，至菩薩所言：『卿前可所受六波羅蜜，欲求阿耨多羅三耶三菩意者，諸可行法今疾悔之，疾悔過者可得解脫。汝前所可供養諸佛及弟子眾，從初發意至于法盡，中間所作善本及勸助代歡喜之福，求阿耨多羅三耶三菩。汝疾捨是意、早悔過。若捨若悔者，我便當語汝佛所說深經要法、如來所教。汝所聞者，皆非佛經、非如來教，是異道人所撰集耳。』若菩薩得是意亂狐疑者，當知是菩薩非如來所授記莂，是菩薩未正定住阿惟越致地。若菩薩不疑不亂、不轉意、無所受，不信他事、不用他教，行六波羅蜜便自具足，疾逮薩云然慧道。自歸之不受他教，譬如漏盡羅漢面自見法，不信餘教，魔終不能耶。阿羅漢、辟支佛終不能轉阿惟越致菩薩。」

佛告須菩提：「如汝所言，羅漢、辟支佛不能動轉阿惟越致菩薩。不能轉者，為不轉還，是菩薩必至阿耨多羅三耶三菩，正住阿惟越致地。尚不信如來、無所著、等正覺，何況當信羅漢、辟支佛及魔波旬、諸異學語。所以者何？初不見有法當可信者，亦不見五陰如有可信者，亦不見道如可信者。須菩提！當以是像貌觀其相行，知是為阿惟越致菩薩。須菩提！魔復化作比丘被服形像，來至菩薩前語菩薩言：『善男子！如卿所行，皆世俗事非薩云然行。』魔復語言：『我當斷卿勤苦之本。』便為菩薩說像道法教，則是世事像道教者，或示尸解，或說四禪及四空定。言：『善男子！是還正道，從是可得須陀洹道，可至羅漢、辟支佛道。從我教者可斷生死勤苦根本。用是勤苦為學之乎？隨我教者可生欲天、得生色天。』須菩提！菩薩聞是便大歡喜，不亂不轉亦不狐疑，意復念言：『今是比丘持是像法來為我說，益我不少。所以者何？像法所說，不於須陀洹取證，至於羅漢、辟支佛道亦不取證，至阿耨多羅三耶三菩亦不取證。今受是比丘恩，我所應覺知之事，今為我說。覺知是已，當遍知三乘之事。』時魔波旬知菩薩喜，語菩薩言：『善男子！欲得知供養如恒邊沙佛衣被飲食、床臥醫藥菩薩者，不復從是過去恒邊沙佛受行五波羅蜜、從彼諸佛所聞所問：「菩薩摩訶薩當云何住、當云何行五波羅蜜、三十七品、大悲大慈？如諸佛所教，當作是行、當作是住。如菩薩所應，從是成阿耨多羅三耶三菩。如其教住，如諸行者逮薩云然。」諸過去菩薩作是輩行乃作爾所功德，尚不能得阿耨多羅三耶三菩，卿學以來甫爾，便當那得阿耨多羅三耶三菩？』若菩薩聞是，意無有異、不恐不懼，倍復歡喜言：『是輩比丘重復益我，令我得須陀洹至薩云然。』時魔波旬知是菩薩意不動轉，更便化作大比丘眾，示菩薩言：『是輩比丘諸漏已盡，發意求佛不能得佛，今皆取羅漢。如是輩人不能得成，況卿欲得阿耨多羅三耶三菩菩薩？』覺知是魔事者，不墮羅漢、辟支佛道，當成阿耨多羅三耶三菩。若有菩薩行檀波羅蜜至薩云然不動還者，成阿耨多羅三耶三菩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如汝所言，羅漢、辟支佛不能動轉阿惟越致菩薩。不能轉者，為不轉還，是菩薩必至阿耨多羅三耶三菩，正住阿惟越致地。尚不信如來、無所著、等正覺，何況當信羅漢、辟支佛及魔波旬、諸異學語。所以者何？初不見有法當可信者，亦不見五陰如有可信者，亦不見道如可信者。須菩提！當以是像貌觀其相行，知是為阿惟越致菩薩。須菩提！魔復化作比丘被服形像，來至菩薩前語菩薩言：『善男子！如卿所行，皆世俗事非薩云然行。』魔復語言：『我當斷卿勤苦之本。』便為菩薩說像道法教，則是世事像道教者，或示尸解，或說四禪及四空定。言：『善男子！是還正道，從是可得須陀洹道，可至羅漢、辟支佛道。從我教者可斷生死勤苦根本。用是勤苦為學之乎？隨我教者可生欲天、得生色天。』須菩提！菩薩聞是便大歡喜，不亂不轉亦不狐疑，意復念言：『今是比丘持是像法來為我說，益我不少。所以者何？像法所說，不於須陀洹取證，至於羅漢、辟支佛道亦不取證，至阿耨多羅三耶三菩亦不取證。今受是比丘恩，我所應覺知之事，今為我說。覺知是已，當遍知三乘之事。』時魔波旬知菩薩喜，語菩薩言：『善男子！欲得知供養如恒邊沙佛衣被飲食、床臥醫藥菩薩者，不復從是過去恒邊沙佛受行五波羅蜜、從彼諸佛所聞所問：「菩薩摩訶薩當云何住、當云何行五波羅蜜、三十七品、大悲大慈？如諸佛所教，當作是行、當作是住。如菩薩所應，從是成阿耨多羅三耶三菩。如其教住，如諸行者逮薩云然。」諸過去菩薩作是輩行乃作爾所功德，尚不能得阿耨多羅三耶三菩，卿學以來甫爾，便當那得阿耨多羅三耶三菩？』若菩薩聞是，意無有異、不恐不懼，倍復歡喜言：『是輩比丘重復益我，令我得須陀洹至薩云然。』時魔波旬知是菩薩意不動轉，更便化作大比丘眾，示菩薩言：『是輩比丘諸漏已盡，發意求佛不能得佛，今皆取羅漢。如是輩人不能得成，況卿欲得阿耨多羅三耶三菩菩薩？』覺知是魔事者，不墮羅漢、辟支佛道，當成阿耨多羅三耶三菩。若有菩薩行檀波羅蜜至薩云然不動還者，成阿耨多羅三耶三菩。

「復次，須菩提！若有菩薩行般若波羅蜜，作是念言：『如佛所說，菩薩盡奉持不離諸佛教，至薩云然終不耗減。』須菩提！菩薩行般若波羅蜜，當作念言：『覺知魔事者，終不耗減於阿耨多羅三耶三菩。』須菩提！以是相行像貌具足，當知是阿惟越致菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若有菩薩行般若波羅蜜，作是念言：『如佛所說，菩薩盡奉持不離諸佛教，至薩云然終不耗減。』須菩提！菩薩行般若波羅蜜，當作念言：『覺知魔事者，終不耗減於阿耨多羅三耶三菩。』須菩提！以是相行像貌具足，當知是阿惟越致菩薩。」

須菩提言：「世尊！菩薩於何所轉而言不轉還？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！菩薩於何所轉而言不轉還？」

佛言：「於五陰相還，於十二衰相還，於十八性相還，於婬怒癡相還，於見相還，於三十七品相還，於聲聞、辟支佛相還，於佛相還。何以故？阿惟越致菩薩空像色貌法相，上菩薩位。於不生法亦無所有，既無所有亦無所作，亦不作亦不生，是故名為無所從生法忍。菩薩得是忍者，則是阿惟越致菩薩摩訶薩。須菩提！以是相行像貌具足，知是阿惟越致菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於五陰相還，於十二衰相還，於十八性相還，於婬怒癡相還，於見相還，於三十七品相還，於聲聞、辟支佛相還，於佛相還。何以故？阿惟越致菩薩空像色貌法相，上菩薩位。於不生法亦無所有，既無所有亦無所作，亦不作亦不生，是故名為無所從生法忍。菩薩得是忍者，則是阿惟越致菩薩摩訶薩。須菩提！以是相行像貌具足，知是阿惟越致菩薩摩訶薩。」