放光般若經卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光般若經卷第十一

西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯

摩訶般若波羅蜜不和合品第四十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜不和合品第四十八

佛告須菩提：「有人樂聽樂受般若波羅蜜；為法師者身體疲極不能所說；當覺魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「有人樂聽樂受般若波羅蜜；為法師者身體疲極不能所說；當覺魔事。」

佛言：「若法師者身體安隱欲有所說；而受法者著餘因緣各自罷散；當覺魔事。須菩提！受經之人欲書般若波羅蜜；為法師者欲有所至；是為魔事。為法師者欲得供養床臥飲食、病瘦醫藥、所有衣被；受經之人少欲知足寂無與心；便不和合，是為魔事。須菩提！法師之人少欲知足守戒不貪，志常精進樂在禪定；受經之人不知厭足貪求供養；兩不和合，是為魔事。須菩提！法師之人阿練寂晏行十二法；受經之人不能宴坐，又不奉行十二法事。須菩提！受經之人持十二法能獨宴寂；為法師者永無此志；兩不和合，不得書學，是為魔事。須菩提！受經之人精進有信、奉戒如法，樂般若波羅蜜；為法師者多欲犯律不能守戒。須菩提！為法師者精進信樂、奉律禁戒，行般若波羅蜜；受經之人多有所毀犯戒違律；兩不和合，是為魔事。須菩提！為法師者無所貪求，好喜施與，志願廣普；受經之人多求有欲貪悋愛惜，志礙意狹；兩不和合。須菩提！若受經之人更無所欲，好施不貪，志願無礙；為法師者反更貪求無有止足，志意狹小；兩不和合，是為魔事。須菩提！受經之人欲供養與為法師者所有之具；為法師者不肯受之，不得學持般若波羅蜜。須菩提。為法師者悕望供養衣服所有；受經之人更廉潔守節不慕利養，復不和合；是為魔事。須菩提！為法師者明於經道勇辯智猛；然受經者闇塞遲鈍志不時寤。須菩提！受經之人志明意達智辯纖寤；為法師者貪闇不達，而不和合；是為魔事。須菩提！為法師者明十二部經，次第解說無所乏短；受經之人不知次第、未了逆順。須菩提。若受經者明解次第，解十二部經知逆順事；為法師者更不能了；志不和合，是為魔事。須菩提！為法師者具足六波羅蜜；受經之人不能具足。或受法者具足六波羅蜜；為法師者更不具足。兩不和合，是為魔事。須菩提！為法師者具足六度，兼有漚惒拘舍羅；受經之人既無六事，復無漚惒拘舍羅；兩不和合，是為魔事。須菩提！為法師者得陀隣尼；受經法者無。若受法者得陀隣尼；為法師者無。兩不和合，是為魔事。須菩提！受經之人欲書般若波羅蜜以為經卷；為法師者而不肯與。為法師者適欲與經；受法之人不欲書寫。亦不和合，是為魔事。須菩提！為法師者五陰蓋所見纏裹；受經之人無有覆蓋志不和合。若受經者迷於五蔽；為法師者陰蓋已盡。兩不和合，是為魔事。須菩提！書是般若波羅蜜時，或有人來說三惡趣苦難之劇，語其人言：『我能使卿離勤苦事，用是阿耨多羅三耶三菩學為？』是為魔事。須菩提！書般若波羅蜜、若欲說時，反有人來稱譽天上欲天快樂，五欲自恣飲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若法師者身體安隱欲有所說；而受法者著餘因緣各自罷散；當覺魔事。須菩提！受經之人欲書般若波羅蜜；為法師者欲有所至；是為魔事。為法師者欲得供養床臥飲食、病瘦醫藥、所有衣被；受經之人少欲知足寂無與心；便不和合，是為魔事。須菩提！法師之人少欲知足守戒不貪，志常精進樂在禪定；受經之人不知厭足貪求供養；兩不和合，是為魔事。須菩提！法師之人阿練寂晏行十二法；受經之人不能宴坐，又不奉行十二法事。須菩提！受經之人持十二法能獨宴寂；為法師者永無此志；兩不和合，不得書學，是為魔事。須菩提！受經之人精進有信、奉戒如法，樂般若波羅蜜；為法師者多欲犯律不能守戒。須菩提！為法師者精進信樂、奉律禁戒，行般若波羅蜜；受經之人多有所毀犯戒違律；兩不和合，是為魔事。須菩提！為法師者無所貪求，好喜施與，志願廣普；受經之人多求有欲貪悋愛惜，志礙意狹；兩不和合。須菩提！若受經之人更無所欲，好施不貪，志願無礙；為法師者反更貪求無有止足，志意狹小；兩不和合，是為魔事。須菩提！受經之人欲供養與為法師者所有之具；為法師者不肯受之，不得學持般若波羅蜜。須菩提。為法師者悕望供養衣服所有；受經之人更廉潔守節不慕利養，復不和合；是為魔事。須菩提！為法師者明於經道勇辯智猛；然受經者闇塞遲鈍志不時寤。須菩提！受經之人志明意達智辯纖寤；為法師者貪闇不達，而不和合；是為魔事。須菩提！為法師者明十二部經，次第解說無所乏短；受經之人不知次第、未了逆順。須菩提。若受經者明解次第，解十二部經知逆順事；為法師者更不能了；志不和合，是為魔事。須菩提！為法師者具足六波羅蜜；受經之人不能具足。或受法者具足六波羅蜜；為法師者更不具足。兩不和合，是為魔事。須菩提！為法師者具足六度，兼有漚惒拘舍羅；受經之人既無六事，復無漚惒拘舍羅；兩不和合，是為魔事。須菩提！為法師者得陀隣尼；受經法者無。若受法者得陀隣尼；為法師者無。兩不和合，是為魔事。須菩提！受經之人欲書般若波羅蜜以為經卷；為法師者而不肯與。為法師者適欲與經；受法之人不欲書寫。亦不和合，是為魔事。須菩提！為法師者五陰蓋所見纏裹；受經之人無有覆蓋志不和合。若受經者迷於五蔽；為法師者陰蓋已盡。兩不和合，是為魔事。須菩提！書是般若波羅蜜時，或有人來說三惡趣苦難之劇，語其人言：『我能使卿離勤苦事，用是阿耨多羅三耶三菩學為？』是為魔事。須菩提！書般若波羅蜜、若欲說時，反有人來稱譽天上欲天快樂，五欲自恣飲

食服御伎樂自然，色天所有以禪為樂為食，無色天以寂為食為樂。從四王天至無有思想無有思想慧天，三界雖樂，是亦無常、苦、空、無我，皆當滅盡不得久立，不如更受羅漢、辟支佛法，莫樂三界受是生死；是為菩薩魔事。為法師者欲得寂志獨處；其受經法者多將人眾樂在憒閙。若法師者意樂人眾；而受經者更樂寂獨。亦不和同，當覺魔事。若法師者意樂人眾多畜弟子；受經之人不同比輩欲得獨爾。若受法者欲樂多輩；法師欲寂。亦不和合，是為魔事。為法師者而自尊重欲得恭敬；受經者慢意無恭敬。若法師者無欲於時不喜順敬；然受法者好行恭敬。亦不和合，是為魔事。若法師者書般若波羅蜜時意欲受取；受經之人永無與心。意不和合，是為魔事。若受經者書般若波羅蜜時，念欲轉從般若波羅蜜，於中起意欲得財利；是為魔事。若法師者欲至危命穀貴之處；受經者不樂不能隨從。亦不和同，是為魔事。法師之人欲至豐樂穀賤之處；其受經者皆悉樂從。法師中道更作留難：『汝輩但欲貪於供養欲隨我取，不知前至當得與不？』其受經者見發遣相稍稍還去；是為魔事。若法師者語受經法者言：『我欲所至，道過空澤，彼有盜賊野人獵師，又多虎狼蛇虺毒蟲。汝能隨我忍此苦不？』受法者聞，意不喜樂不能隨去。作是罣礙不得書成學受是經，是為魔事。法師之人曾所教授數往之處，其受法者欲隨詣彼中道。法師語受經者言：『今我暫當有所經過，卿且還去。』受經者愁憂不得隨從，不聞不得受持般若波羅蜜，是為魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食服御伎樂自然，色天所有以禪為樂為食，無色天以寂為食為樂。從四王天至無有思想無有思想慧天，三界雖樂，是亦無常、苦、空、無我，皆當滅盡不得久立，不如更受羅漢、辟支佛法，莫樂三界受是生死；是為菩薩魔事。為法師者欲得寂志獨處；其受經法者多將人眾樂在憒閙。若法師者意樂人眾；而受經者更樂寂獨。亦不和同，當覺魔事。若法師者意樂人眾多畜弟子；受經之人不同比輩欲得獨爾。若受法者欲樂多輩；法師欲寂。亦不和合，是為魔事。為法師者而自尊重欲得恭敬；受經者慢意無恭敬。若法師者無欲於時不喜順敬；然受法者好行恭敬。亦不和合，是為魔事。若法師者書般若波羅蜜時意欲受取；受經之人永無與心。意不和合，是為魔事。若受經者書般若波羅蜜時，念欲轉從般若波羅蜜，於中起意欲得財利；是為魔事。若法師者欲至危命穀貴之處；受經者不樂不能隨從。亦不和同，是為魔事。法師之人欲至豐樂穀賤之處；其受經者皆悉樂從。法師中道更作留難：『汝輩但欲貪於供養欲隨我取，不知前至當得與不？』其受經者見發遣相稍稍還去；是為魔事。若法師者語受經法者言：『我欲所至，道過空澤，彼有盜賊野人獵師，又多虎狼蛇虺毒蟲。汝能隨我忍此苦不？』受法者聞，意不喜樂不能隨去。作是罣礙不得書成學受是經，是為魔事。法師之人曾所教授數往之處，其受法者欲隨詣彼中道。法師語受經者言：『今我暫當有所經過，卿且還去。』受經者愁憂不得隨從，不聞不得受持般若波羅蜜，是為魔事。

「復次，須菩提！彼魔波旬意常計念，欲作沙門被服，常欲壞亂，不欲令有書持諷誦學般若波羅蜜者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！彼魔波旬意常計念，欲作沙門被服，常欲壞亂，不欲令有書持諷誦學般若波羅蜜者。」

須菩提白佛言：「世尊！波旬何以故常作沙門被服壞敗，不欲令人有受學般若波羅蜜者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！波旬何以故常作沙門被服壞敗，不欲令人有受學般若波羅蜜者？」

佛語須菩提：「波旬作沙門被服，欲敗壞別離學般若波羅蜜者。復語人言：『案我經中教法，觀卿經中事，非般若波羅蜜。』須菩提！未受記莂聞是說者便有狐疑，適有疑意便不復書持受學般若波羅蜜；是為菩薩魔事。須菩提！波旬復作比丘形像，語學般若波羅蜜者言：『善男子、善女人有學諷誦受持般若波羅蜜者，得真際之證，得須陀洹、羅漢、辟支佛道。』作是留難事，便不復學受書持般若波羅蜜；是為魔事。須菩提！說是深般若波羅蜜時，多有魔事起欲令斷絕。是故，須菩提！當覺魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「波旬作沙門被服，欲敗壞別離學般若波羅蜜者。復語人言：『案我經中教法，觀卿經中事，非般若波羅蜜。』須菩提！未受記莂聞是說者便有狐疑，適有疑意便不復書持受學般若波羅蜜；是為菩薩魔事。須菩提！波旬復作比丘形像，語學般若波羅蜜者言：『善男子、善女人有學諷誦受持般若波羅蜜者，得真際之證，得須陀洹、羅漢、辟支佛道。』作是留難事，便不復學受書持般若波羅蜜；是為魔事。須菩提！說是深般若波羅蜜時，多有魔事起欲令斷絕。是故，須菩提！當覺魔事。」

須菩提言：「世尊！菩薩云何當覺魔事、遠離魔事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！菩薩云何當覺魔事、遠離魔事？」

佛語須菩提：「其事但像類六波羅蜜，有覺是者，是則為護，遠離魔事。菩薩常當遠離羅漢、辟支佛所應行經法，當遠離之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「其事但像類六波羅蜜，有覺是者，是則為護，遠離魔事。菩薩常當遠離羅漢、辟支佛所應行經法，當遠離之。

「復次，須菩提！波旬於菩薩前說內空、外空及有無空，三十七品至三脫門，是為羅漢所得道事；是為魔事。波旬復化作如來身金色光相來至菩薩所，令諸菩薩起想。起想者，於薩云若則為耗減；當知是為魔事。須菩提！波旬復作佛形像，諸比丘眾相隨，到是善男子善女人所。是善男子善女人便起想言：『當來之世令我得身，諸弟子眾於中說法亦如今日。』作是想者，於薩云若則為耗減。波旬復化作無央數百千菩薩行六波羅蜜者，於是善男子善女人前。見已復於中起想。起想者，則為耗減薩云若；是為魔事。何以故？須菩提！般若波羅蜜者無有五陰，乃至於道亦無所有。無有五陰、無有道者，亦無佛法及弟子眾。所以者何？諸法盡空，無所有故。須菩提！善男子、善女人書是般若波羅蜜時、若諷誦讀，多有起因緣。譬如閻浮提大長者家，多有金銀真珠琉璃上妙珍寶，多有憎嫉者。善男子、善女人受持諷誦般若波羅蜜者，多有憎嫉而欲壞者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！波旬於菩薩前說內空、外空及有無空，三十七品至三脫門，是為羅漢所得道事；是為魔事。波旬復化作如來身金色光相來至菩薩所，令諸菩薩起想。起想者，於薩云若則為耗減；當知是為魔事。須菩提！波旬復作佛形像，諸比丘眾相隨，到是善男子善女人所。是善男子善女人便起想言：『當來之世令我得身，諸弟子眾於中說法亦如今日。』作是想者，於薩云若則為耗減。波旬復化作無央數百千菩薩行六波羅蜜者，於是善男子善女人前。見已復於中起想。起想者，則為耗減薩云若；是為魔事。何以故？須菩提！般若波羅蜜者無有五陰，乃至於道亦無所有。無有五陰、無有道者，亦無佛法及弟子眾。所以者何？諸法盡空，無所有故。須菩提！善男子、善女人書是般若波羅蜜時、若諷誦讀，多有起因緣。譬如閻浮提大長者家，多有金銀真珠琉璃上妙珍寶，多有憎嫉者。善男子、善女人受持諷誦般若波羅蜜者，多有憎嫉而欲壞者。」

須菩提言：「如是，世尊！多有魔事多憎嫉者。何以故？愚癡少智之士為魔所使，專行斷壞受學般若波羅蜜者。是輩壞法之人，意終不復在是妙法之中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，世尊！多有魔事多憎嫉者。何以故？愚癡少智之士為魔所使，專行斷壞受學般若波羅蜜者。是輩壞法之人，意終不復在是妙法之中。」

佛言：「如須菩提所言，是愚癡之士為魔所使，專行敗壞。是輩愚癡壞法之人，新學、適聞法所致，不作功德，善本不多所致，未與真知識相得所致，不供養過去諸如來、無所著、等正覺所致。須菩提！若書持般若波羅蜜，諷誦讀說受行守時，無有留難魔事不起，無此難者便能具足六波羅蜜，至薩云若亦無有難。若有是善男子、善女人書持諷誦般若波羅蜜者，便具足五波羅蜜及薩云若已；當知是為佛事。若復具足內外空及有無空，三十七品、佛十八法及十種力，具足薩云若者；當知是亦為佛事。十方現在諸如來、無所著、等正覺，亦以佛事如是善男子、善女人行般若波羅蜜者。十方現在諸阿惟越致菩薩摩訶薩，亦復擁護是善男子善女人行般若波羅蜜者，亦復勸助之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如須菩提所言，是愚癡之士為魔所使，專行敗壞。是輩愚癡壞法之人，新學、適聞法所致，不作功德，善本不多所致，未與真知識相得所致，不供養過去諸如來、無所著、等正覺所致。須菩提！若書持般若波羅蜜，諷誦讀說受行守時，無有留難魔事不起，無此難者便能具足六波羅蜜，至薩云若亦無有難。若有是善男子、善女人書持諷誦般若波羅蜜者，便具足五波羅蜜及薩云若已；當知是為佛事。若復具足內外空及有無空，三十七品、佛十八法及十種力，具足薩云若者；當知是亦為佛事。十方現在諸如來、無所著、等正覺，亦以佛事如是善男子、善女人行般若波羅蜜者。十方現在諸阿惟越致菩薩摩訶薩，亦復擁護是善男子善女人行般若波羅蜜者，亦復勸助之。」

摩訶般若波羅蜜大明品第四十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜大明品第四十九

佛告須菩提：「譬如母人一一生子，從一數至于千人。母中得病，彼諸子等各各求救療治，所進寒溫燥濕，將育所宜令母安隱。所以者何？長我曹等得見日月，我不孝養永不報恩。如是，須菩提！諸如來、無所著、等正覺常以佛眼視行般若波羅蜜者。何以故？深般若波羅蜜者為世間之大明也。十方諸如來、無所著、等正覺亦以佛眼常視行般若波羅蜜者。何以故？深般若波羅蜜者生諸如來、無所著、等正覺，使得見薩云若慧。以是故，諸如來、無所著、等正覺常等視行般若波羅蜜者。諸如來五波羅蜜者亦生是中，內外空及有無空、三十七品皆於中生，十力、十八法、薩云若亦皆於中生，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道、三耶三佛道皆從般若波羅蜜中出生，過去當來今現在諸佛皆從深般若波羅蜜中出生，自致得成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。須菩提！若有善男子、善女人書持受學般若波羅蜜者，諸佛常以佛眼視是輩行般若波羅蜜者，諸佛常擁護之使不動轉，至阿耨多羅三耶三菩令不耗減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「譬如母人一一生子，從一數至于千人。母中得病，彼諸子等各各求救療治，所進寒溫燥濕，將育所宜令母安隱。所以者何？長我曹等得見日月，我不孝養永不報恩。如是，須菩提！諸如來、無所著、等正覺常以佛眼視行般若波羅蜜者。何以故？深般若波羅蜜者為世間之大明也。十方諸如來、無所著、等正覺亦以佛眼常視行般若波羅蜜者。何以故？深般若波羅蜜者生諸如來、無所著、等正覺，使得見薩云若慧。以是故，諸如來、無所著、等正覺常等視行般若波羅蜜者。諸如來五波羅蜜者亦生是中，內外空及有無空、三十七品皆於中生，十力、十八法、薩云若亦皆於中生，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道、三耶三佛道皆從般若波羅蜜中出生，過去當來今現在諸佛皆從深般若波羅蜜中出生，自致得成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。須菩提！若有善男子、善女人書持受學般若波羅蜜者，諸佛常以佛眼視是輩行般若波羅蜜者，諸佛常擁護之使不動轉，至阿耨多羅三耶三菩令不耗減。」

須菩提白佛言：「如世尊所說，般若波羅蜜者是菩薩之母，為世間之大明。世尊！般若波羅蜜云何是菩薩之母？云何是世間之大明？云何出生諸佛？云何為示現世間明？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「如世尊所說，般若波羅蜜者是菩薩之母，為世間之大明。世尊！般若波羅蜜云何是菩薩之母？云何是世間之大明？云何出生諸佛？云何為示現世間明？」

佛告須菩提：「般若波羅蜜者，生佛十力及十八法，生薩云若。如來示現是諸法已具，是故諸如來從般若波羅蜜生世間者，謂如來說五陰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「般若波羅蜜者，生佛十力及十八法，生薩云若。如來示現是諸法已具，是故諸如來從般若波羅蜜生世間者，謂如來說五陰。」

「世尊！云何深般若波羅蜜示現五陰？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何深般若波羅蜜示現五陰？」

佛言：「般若波羅蜜亦不生，五陰示現亦不滅。五陰示現亦不著亦不斷，亦不增亦不減，亦不持亦不捨，亦不過去當來今現在。何以故？空、無相、無願亦不成敗示現，亦不現有為亦不現無為，亦不示現無所生亦不示現無所有，亦不示現實諸法。如是不示現成敗，須菩提！是為般若波羅蜜示現世間。須菩提！般若波羅蜜亦知一切眾生意行，般若波羅蜜不知眾生之處，亦不知諸陰六情之處，乃至薩云若亦不知處。須菩提！是為深般若波羅蜜示現世間。深般若波羅蜜者亦不示現五陰，乃至薩云若亦不示現。何以故？深般若波羅蜜亦不見深般若波羅蜜，何況當見五陰，乃至薩云若當有所見？須菩提！所謂名眾生，欲界、形界、無形界是。普世及十方眾生亂意定意，如來悉知，復知一切無央數事。須菩提！云何如來悉知眾生餘無數事？以法故。有亂意無亂意，如來悉知。以何等法知眾生亂意定意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「般若波羅蜜亦不生，五陰示現亦不滅。五陰示現亦不著亦不斷，亦不增亦不減，亦不持亦不捨，亦不過去當來今現在。何以故？空、無相、無願亦不成敗示現，亦不現有為亦不現無為，亦不示現無所生亦不示現無所有，亦不示現實諸法。如是不示現成敗，須菩提！是為般若波羅蜜示現世間。須菩提！般若波羅蜜亦知一切眾生意行，般若波羅蜜不知眾生之處，亦不知諸陰六情之處，乃至薩云若亦不知處。須菩提！是為深般若波羅蜜示現世間。深般若波羅蜜者亦不示現五陰，乃至薩云若亦不示現。何以故？深般若波羅蜜亦不見深般若波羅蜜，何況當見五陰，乃至薩云若當有所見？須菩提！所謂名眾生，欲界、形界、無形界是。普世及十方眾生亂意定意，如來悉知，復知一切無央數事。須菩提！云何如來悉知眾生餘無數事？以法故。有亂意無亂意，如來悉知。以何等法知眾生亂意定意？」

佛告須菩提：「法尚不可得見，何況欲得眾生有亂有定？以是故知。須菩提？如來、無所著、等正覺知眾生意有亂有定。云何而知？以無常故知，以脫故知，以寂故知，以盡故知。是故知有亂有定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「法尚不可得見，何況欲得眾生有亂有定？以是故知。須菩提？如來、無所著、等正覺知眾生意有亂有定。云何而知？以無常故知，以脫故知，以寂故知，以盡故知。是故知有亂有定。

「復次，須菩提！如來知眾生有婬怒癡者盡知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來知眾生有婬怒癡者盡知。」

須菩提白佛言：「世尊！云何悉知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何悉知？」

佛言：「知婬怒癡所有意為非婬怒癡意。何以故？所有及念不可見故，何況當有婬怒癡而可得者？以是故，如來悉知。須菩提！如來復知眾生無婬怒癡意者悉知。何以故？知所可知無婬怒癡意，意亦非有意。何以故？兩意不合故，是故如來悉知。須菩提！如來因般若波羅蜜悉知眾生意，有廣大者悉知。云何悉知？須菩提！如來亦不廣大眾生意、亦不狹眾生意，亦不增眾生意、亦不減眾生意，亦不來眾生意、亦不遣眾生意。何以故？意不可得進退故，以是故悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「知婬怒癡所有意為非婬怒癡意。何以故？所有及念不可見故，何況當有婬怒癡而可得者？以是故，如來悉知。須菩提！如來復知眾生無婬怒癡意者悉知。何以故？知所可知無婬怒癡意，意亦非有意。何以故？兩意不合故，是故如來悉知。須菩提！如來因般若波羅蜜悉知眾生意，有廣大者悉知。云何悉知？須菩提！如來亦不廣大眾生意、亦不狹眾生意，亦不增眾生意、亦不減眾生意，亦不來眾生意、亦不遣眾生意。何以故？意不可得進退故，以是故悉知。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜悉知眾生有大意者。何以故知？以眾生意無來無往、無生無滅、無住無變，以是故知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜悉知眾生有大意者。何以故知？以眾生意無來無往、無生無滅、無住無變，以是故知。

「復次，須菩提！如來以般若波羅蜜悉知眾生意無有限。云何悉知？須菩提！亦不見眾生意有增有減、有所住止。何以故？以眾生意無有窟、不可見故，以是故知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來以般若波羅蜜悉知眾生意無有限。云何悉知？須菩提！亦不見眾生意有增有減、有所住止。何以故？以眾生意無有窟、不可見故，以是故知。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜悉知眾生意不可見。云何悉知？以眾生意，意無有形、無所有故悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜悉知眾生意不可見。云何悉知？以眾生意，意無有形、無所有故悉知。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜悉知眾生意不可觀。云何而知？須菩提！如來以五眼悉見眾生意之對故，以是故知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜悉知眾生意不可觀。云何而知？須菩提！如來以五眼悉見眾生意之對故，以是故知。

「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜悉知眾生屈申卷舒。云何而知？須菩提！眾生意之屈申卷舒者，皆出五陰窟之所生生。不知五陰，但知出息入息有我及世，但知是事，其餘不識。不知五陰亦復不知出息入息，但知有我及世，其餘不識。身則是命，命則是身；是身非命，是命非身。是故，須菩提！如來因般若波羅蜜悉知眾生屈申卷舒。須菩提！佛知五陰。云何知？知五陰如、知如如、知無作如、知無相如、知無進如、知無戲如、知無我如、知無猗如。是故，須菩提！如來以眾生之如屈申出入五陰之如。如五陰如者，是諸法之如；諸法之如者，則六波羅蜜如；六波羅蜜如者，則三十七品如；三十七品如者，則十八空如；十八空如者，則八惟無禪、九次第禪如；八惟無、九次第禪如者，則佛十力如；十力如者，則四無礙慧、四等心、四無所畏、大慈大悲、佛十八法如；十八法如者，則薩云若慧如；薩云若慧如者，則一切諸善法惡法、道法俗法、有漏無漏之法如；此諸法如者，則過去當來今現在之如；去來今如者，則有為無為法如；有為無為法如者，則須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢之如；羅漢如者，則辟支佛如；辟支佛如者，則阿耨多羅三耶三菩之如；三菩如者，則是道如；道如者，則如來之如；如來如者，則是一如，亦不可壞、亦不可別、亦無有盡、亦無有二，不可令異。須菩提！是則諸法之如。如來因般若波羅蜜悉皆逮覺諸法之如。須菩提！是般若波羅蜜者，則諸如來之母，則是世間之大明。是故，須菩提！如來、無所著、等正覺悉知諸法之如。爾，非不爾，無能令不爾；悉知諸如、諸爾。以是故，諸佛世尊名曰如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來因般若波羅蜜悉知眾生屈申卷舒。云何而知？須菩提！眾生意之屈申卷舒者，皆出五陰窟之所生生。不知五陰，但知出息入息有我及世，但知是事，其餘不識。不知五陰亦復不知出息入息，但知有我及世，其餘不識。身則是命，命則是身；是身非命，是命非身。是故，須菩提！如來因般若波羅蜜悉知眾生屈申卷舒。須菩提！佛知五陰。云何知？知五陰如、知如如、知無作如、知無相如、知無進如、知無戲如、知無我如、知無猗如。是故，須菩提！如來以眾生之如屈申出入五陰之如。如五陰如者，是諸法之如；諸法之如者，則六波羅蜜如；六波羅蜜如者，則三十七品如；三十七品如者，則十八空如；十八空如者，則八惟無禪、九次第禪如；八惟無、九次第禪如者，則佛十力如；十力如者，則四無礙慧、四等心、四無所畏、大慈大悲、佛十八法如；十八法如者，則薩云若慧如；薩云若慧如者，則一切諸善法惡法、道法俗法、有漏無漏之法如；此諸法如者，則過去當來今現在之如；去來今如者，則有為無為法如；有為無為法如者，則須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢之如；羅漢如者，則辟支佛如；辟支佛如者，則阿耨多羅三耶三菩之如；三菩如者，則是道如；道如者，則如來之如；如來如者，則是一如，亦不可壞、亦不可別、亦無有盡、亦無有二，不可令異。須菩提！是則諸法之如。如來因般若波羅蜜悉皆逮覺諸法之如。須菩提！是般若波羅蜜者，則諸如來之母，則是世間之大明。是故，須菩提！如來、無所著、等正覺悉知諸法之如。爾，非不爾，無能令不爾；悉知諸如、諸爾。以是故，諸佛世尊名曰如來。」

須菩提白佛言：「世尊！諸法之如及爾非不爾，甚深甚深。世尊！因如分流道化，如佛所說甚深之法，誰當解者？唯有阿惟越致菩薩摩訶薩、漏盡羅漢乃能解之耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸法之如及爾非不爾，甚深甚深。世尊！因如分流道化，如佛所說甚深之法，誰當解者？唯有阿惟越致菩薩摩訶薩、漏盡羅漢乃能解之耳。」

佛語須菩提：「無盡之如者，是誰無盡之如？則是諸法無盡之如。須菩提！如來、無所著、等正覺成阿耨多羅三耶三菩時，說是諸法之如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「無盡之如者，是誰無盡之如？則是諸法無盡之如。須菩提！如來、無所著、等正覺成阿耨多羅三耶三菩時，說是諸法之如。」

摩訶般若波羅蜜問相品第五十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜問相品第五十

爾時三千大千剎土諸欲天子、諸色天子，持諸名花名香而散佛上，作禮却住，各白佛言：「世尊！所說般若波羅蜜者，甚深甚深。何等是般若波羅蜜相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時三千大千剎土諸欲天子、諸色天子，持諸名花名香而散佛上，作禮却住，各白佛言：「世尊！所說般若波羅蜜者，甚深甚深。何等是般若波羅蜜相？」

佛告諸天子言：「深般若波羅蜜者，空則是相，無相、無願相、無行之相、無生滅相、無著無斷相、無所有之空相、無所依相、虛空之相。諸天子！般若波羅蜜甚深如是。如來者，為世俗故，亦不為道、不為滅盡。諸天子！是相者，諸天、龍、鬼神、世間人民所不能作，無能長養者。所以者何？諸天、龍、鬼神及世間人民亦是相也。是故相相不相長養，相相不相識。相亦不識無相，無相亦不識相。相以無相，是二皆空，無能成者、無能答者、無能識者。諸天子！是相者，非五陰所作，非六波羅蜜所成，亦非內外空及有無空所作，亦非薩云若所成。諸天子！是相者，亦非人亦非非人，亦非漏亦非不漏，亦非道亦非俗，亦非有為亦非無為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸天子言：「深般若波羅蜜者，空則是相，無相、無願相、無行之相、無生滅相、無著無斷相、無所有之空相、無所依相、虛空之相。諸天子！般若波羅蜜甚深如是。如來者，為世俗故，亦不為道、不為滅盡。諸天子！是相者，諸天、龍、鬼神、世間人民所不能作，無能長養者。所以者何？諸天、龍、鬼神及世間人民亦是相也。是故相相不相長養，相相不相識。相亦不識無相，無相亦不識相。相以無相，是二皆空，無能成者、無能答者、無能識者。諸天子！是相者，非五陰所作，非六波羅蜜所成，亦非內外空及有無空所作，亦非薩云若所成。諸天子！是相者，亦非人亦非非人，亦非漏亦非不漏，亦非道亦非俗，亦非有為亦非無為。」

爾時佛告諸天子：「若有人問：『是虛空是何等相？』云何，諸天子！是人所問為等問不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告諸天子：「若有人問：『是虛空是何等相？』云何，諸天子！是人所問為等問不？」

諸天子言：「世尊！為不等問。所以者何？虛空無有相、無有作者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子言：「世尊！為不等問。所以者何？虛空無有相、無有作者。」

佛告諸欲天子、諸色天子言：「有佛無佛，相體性常住。以如來如實逮覺相性故，名為如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸欲天子、諸色天子言：「有佛無佛，相體性常住。以如來如實逮覺相性故，名為如來。」

諸天子白佛言：「如來所逮覺相甚深。如來從是阿耨多羅三耶三菩無礙之慧住於相，聚於般若波羅蜜。甚奇，世尊！深般若波羅蜜者，是諸佛如來、無所著、等正覺之藏。於是藏成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，於是藏中作行，逮諸法相、逮五陰相、逮薩云若相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子白佛言：「如來所逮覺相甚深。如來從是阿耨多羅三耶三菩無礙之慧住於相，聚於般若波羅蜜。甚奇，世尊！深般若波羅蜜者，是諸佛如來、無所著、等正覺之藏。於是藏成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，於是藏中作行，逮諸法相、逮五陰相、逮薩云若相。」

佛告諸天子：「色者形之相，所更者覺之相，所受者想之相，善惡者行之相，所知者識之相。如來以無所受相故，逮得正覺。無所愛惜者為檀波羅蜜相，無所腐敗者尸波羅蜜相，不起恚意者羼波羅蜜相，無能伏者惟逮波羅蜜相，合聚眾事者禪波羅蜜相，所聞即覺即知者般若波羅蜜相。如是，諸天子！無所受相，是故如來得逮正覺。四禪、四等、四空定者則無恚之相，如來不以是相得逮正覺。得出三界者是三十七品之相，如來不以是相逮得正覺。苦相者無願脫門是，寂相者則空是，淨相者則無相是，如來不以是相逮得正覺。寂相者無所起是，無所共相則十八法是，如來不以是相逮得正覺。露現相者則薩云若是，如來不以是相逮得正覺。如是，諸天子！如來不以諸法相逮得正覺法，是故如來名為無礙慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸天子：「色者形之相，所更者覺之相，所受者想之相，善惡者行之相，所知者識之相。如來以無所受相故，逮得正覺。無所愛惜者為檀波羅蜜相，無所腐敗者尸波羅蜜相，不起恚意者羼波羅蜜相，無能伏者惟逮波羅蜜相，合聚眾事者禪波羅蜜相，所聞即覺即知者般若波羅蜜相。如是，諸天子！無所受相，是故如來得逮正覺。四禪、四等、四空定者則無恚之相，如來不以是相得逮正覺。得出三界者是三十七品之相，如來不以是相逮得正覺。苦相者無願脫門是，寂相者則空是，淨相者則無相是，如來不以是相逮得正覺。寂相者無所起是，無所共相則十八法是，如來不以是相逮得正覺。露現相者則薩云若是，如來不以是相逮得正覺。如是，諸天子！如來不以諸法相逮得正覺法，是故如來名為無礙慧。」

於是佛告須菩提言：「般若波羅蜜者，是諸佛如來、無所著、等正覺之母；般若波羅蜜者，是諸佛如來世間之大明。如來依是法而得有所作，以是故諸如來尊敬禮事是般若波羅蜜。何以故？諸佛如來皆從般若波羅蜜中出，是故如來之所報恩。須菩提！其報恩者無過如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛告須菩提言：「般若波羅蜜者，是諸佛如來、無所著、等正覺之母；般若波羅蜜者，是諸佛如來世間之大明。如來依是法而得有所作，以是故諸如來尊敬禮事是般若波羅蜜。何以故？諸佛如來皆從般若波羅蜜中出，是故如來之所報恩。須菩提！其報恩者無過如來。

「復次，須菩提！云何如來為知恩？云何為報恩？如來所可乘來法，所可成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛法，逮守持是所乘來法，恭敬承事作禮。須菩提！是為如來、無所著、等正覺之所知恩、之所報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！云何如來為知恩？云何為報恩？如來所可乘來法，所可成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛法，逮守持是所乘來法，恭敬承事作禮。須菩提！是為如來、無所著、等正覺之所知恩、之所報恩。

「復次，須菩提！如來之所逮法者，亦無作者，作者不可見故。如來盡逮是法，得無作法者，是為無諍法。須菩提！如來知恩報恩，因般若波羅蜜於無作之法得逮覺法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來之所逮法者，亦無作者，作者不可見故。如來盡逮是法，得無作法者，是為無諍法。須菩提！如來知恩報恩，因般若波羅蜜於無作之法得逮覺法。

「復次，須菩提！如來！無所著！等正覺行般若波羅蜜故，逮諸善法而無所逮；是故般若波羅蜜者，是諸佛之母，為世間之大明導。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來！無所著！等正覺行般若波羅蜜故，逮諸善法而無所逮；是故般若波羅蜜者，是諸佛之母，為世間之大明導。」

須菩提白佛言：「世尊！諸法無所知、無所見、無所出生。云何般若波羅蜜是佛之母？云何生如來？云何為世間之大明導？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！諸法無所知、無所見、無所出生。云何般若波羅蜜是佛之母？云何生如來？云何為世間之大明導？」

佛告須菩提：「如是，如是！一切諸法無知無見。云何無知無見？以一切諸法空故，無所有、不堅固、無所生。以是故，一切諸法無所出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如是，如是！一切諸法無知無見。云何無知無見？以一切諸法空故，無所有、不堅固、無所生。以是故，一切諸法無所出生。

「復次，須菩提！諸法無知無見。云何無知無見？以諸法無所入、無所著故。以是故，般若波羅蜜是如來母、世間之導。不見五陰，是故為導；乃至薩云若亦無所見，是故為導。以是故，般若波羅蜜是諸佛母、世間之導。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！諸法無知無見。云何無知無見？以諸法無所入、無所著故。以是故，般若波羅蜜是如來母、世間之導。不見五陰，是故為導；乃至薩云若亦無所見，是故為導。以是故，般若波羅蜜是諸佛母、世間之導。」

須菩提問佛言：「世尊！云何不見五陰為世間導？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提問佛言：「世尊！云何不見五陰為世間導？」

「須菩提！不以五陰因緣起識者，是為不見五陰。不以薩云若起想者，是為不見薩云若。以是故，般若波羅蜜諸如來母、為世間導。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！不以五陰因緣起識者，是為不見五陰。不以薩云若起想者，是為不見薩云若。以是故，般若波羅蜜諸如來母、為世間導。

「復次，須菩提！般若波羅蜜云何是如來之母、為世間導？須菩提！般若波羅蜜示現世間空。云何示世間空？示五陰空、十二衰、十八性，現世間十惡之法；從癡有愛十二因緣，示吾我根本；六十二見，示世間空；四禪、四等及四空定，示世間空；三十七品、六波羅蜜、內空、外空及有無空，示世間空；有為無為之性、十種力、佛十八法、示世間空；至薩云若，示世間空。是故，須菩提，般若波羅蜜者是諸佛之母、世間明導。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！般若波羅蜜云何是如來之母、為世間導？須菩提！般若波羅蜜示現世間空。云何示世間空？示五陰空、十二衰、十八性，現世間十惡之法；從癡有愛十二因緣，示吾我根本；六十二見，示世間空；四禪、四等及四空定，示世間空；三十七品、六波羅蜜、內空、外空及有無空，示世間空；有為無為之性、十種力、佛十八法、示世間空；至薩云若，示世間空。是故，須菩提，般若波羅蜜者是諸佛之母、世間明導。

「復次，須菩提！如來以空示於世間，以空念世間，知世間空。以是故，般若波羅蜜諸佛之母、為世間導。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如來以空示於世間，以空念世間，知世間空。以是故，般若波羅蜜諸佛之母、為世間導。

「復次，須菩提！般若波羅蜜者，示現如來示世間空。示何等空？現五陰空、十二衰空、十八性空，現薩云若空。是故般若波羅蜜，諸佛之母、為世間導。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！般若波羅蜜者，示現如來示世間空。示何等空？現五陰空、十二衰空、十八性空，現薩云若空。是故般若波羅蜜，諸佛之母、為世間導。

「是故，須菩提！示現如來示現世間不可思議，示現五陰不可思議，乃至薩云若示世間不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，須菩提！示現如來示現世間不可思議，示現五陰不可思議，乃至薩云若示世間不可思議。

「復次，須菩提！深般若波羅蜜示現如來、世間之寂。示現何等寂？示現五陰寂及薩云若寂。以是故，般若波羅蜜示現如來、世間之寂。須菩提、般若波羅蜜示現如來、世間常空。示何等空？從五陰至薩云若，示現世間常空。復次，須菩提！般若波羅蜜示現如來、世間所有空。示何等空？從五陰乃至薩云若，示世間所有空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！深般若波羅蜜示現如來、世間之寂。示現何等寂？示現五陰寂及薩云若寂。以是故，般若波羅蜜示現如來、世間之寂。須菩提、般若波羅蜜示現如來、世間常空。示何等空？從五陰至薩云若，示現世間常空。復次，須菩提！般若波羅蜜示現如來、世間所有空。示何等空？從五陰乃至薩云若，示世間所有空。

「復次，須菩提！般若波羅蜜示現如來所有無所有空，從五陰乃至薩云若所有無所有空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！般若波羅蜜示現如來所有無所有空，從五陰乃至薩云若所有無所有空。

「復次，須菩提！般若波羅蜜示現如來、世間之滅。示何等滅？從五陰至薩云若，是為世間滅。以是故，般若波羅蜜為如來母、世間之導。般若波羅蜜示現世間無有今世後世之想。何以故？是法無有今世後世之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！般若波羅蜜示現如來、世間之滅。示何等滅？從五陰至薩云若，是為世間滅。以是故，般若波羅蜜為如來母、世間之導。般若波羅蜜示現世間無有今世後世之想。何以故？是法無有今世後世之相。」

須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜者為大事興，為不可思議事興，為不可稱量事興，為不可限事興，為無有與等事興。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！般若波羅蜜者為大事興，為不可思議事興，為不可稱量事興，為不可限事興，為無有與等事興。」

佛言：「如是，須菩提！是為大事、不可思議事興。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！是為大事、不可思議事興。」

「云何為大事興？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為大事興？」

答言：「須菩提！諸如來、無所著、等正覺救護一切眾生故，不捨眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「須菩提！諸如來、無所著、等正覺救護一切眾生故，不捨眾生。」

「云何為不可思議事興？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為不可思議事興？」

「諸佛事、自然、薩云若不可思議，是故般若波羅蜜為不可思議事興。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛事、自然、薩云若不可思議，是故般若波羅蜜為不可思議事興。」

「云何為不可稱量事興？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為不可稱量事興？」

佛告須菩提：「一切眾生受身有識，無有能知稱量佛事及自然、薩云若者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「一切眾生受身有識，無有能知稱量佛事及自然、薩云若者。」

「云何為不可限事興？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何為不可限事興？」

「須菩提！佛事不可限，如來事亦無有限。一切無有與如來等者，況欲出其上？是故般若波羅蜜、諸如來、無所著、等正覺為無有限事興。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！佛事不可限，如來事亦無有限。一切無有與如來等者，況欲出其上？是故般若波羅蜜、諸如來、無所著、等正覺為無有限事興。」

須菩提白佛言：「世尊！佛事、如來事、自然事、薩云若，不可思議、不可稱量，為不可限耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！佛事、如來事、自然事、薩云若，不可思議、不可稱量，為不可限耶？」

佛言：「如是，如是！須菩提！是佛事、自然事、如來事、薩云若事，不可思議、不可稱限。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！須菩提！是佛事、自然事、如來事、薩云若事，不可思議、不可稱限。」

佛語須菩提：「五陰乃至薩云若，不可思議、不可稱限。須菩提、諸法之法，索意以想亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語須菩提：「五陰乃至薩云若，不可思議、不可稱限。須菩提、諸法之法，索意以想亦不可得。」

佛言：「五陰不可思議、不可稱限，乃至薩云若不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「五陰不可思議、不可稱限，乃至薩云若不可思議。」

須菩提言：「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「何以故？」

世尊言：「五陰不可思議，無有與等者；乃至薩云若亦不可思議，無有與等者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊言：「五陰不可思議，無有與等者；乃至薩云若亦不可思議，無有與等者。」

佛言：「五陰不可為作限，乃至薩云若亦不可為作限。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「五陰不可為作限，乃至薩云若亦不可為作限。」

須菩提言：「世尊！何以故五陰、薩云若不可為作限？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！何以故五陰、薩云若不可為作限？」

佛言：「五陰乃至薩云若不可思議故，不可與作限。於須菩提意云何，不可思議、不可限中，寧可得五陰及與道不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「五陰乃至薩云若不可思議故，不可與作限。於須菩提意云何，不可思議、不可限中，寧可得五陰及與道不？」

須菩提言：「世尊！不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！不可得。」

「以是故，須菩提！諸法不可思議、不可得限。如來之法不可思議，無有與等，不可得限亦不可量，是為不可思議。所說亦不可思議，虛空不可思議，亦無有與等者。須菩提！是如來之法，非世間人及諸天、阿須倫所能思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是故，須菩提！諸法不可思議、不可得限。如來之法不可思議，無有與等，不可得限亦不可量，是為不可思議。所說亦不可思議，虛空不可思議，亦無有與等者。須菩提！是如來之法，非世間人及諸天、阿須倫所能思議。」

說如來不可思議、不可稱量、不可得限，說無有與等品時，五百比丘、二千比丘尼漏盡意解。六萬優婆塞、二萬優婆夷，遠塵離垢，法眼生。二千菩薩得無所從生法忍，皆當於是賢劫中作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說如來不可思議、不可稱量、不可得限，說無有與等品時，五百比丘、二千比丘尼漏盡意解。六萬優婆塞、二萬優婆夷，遠塵離垢，法眼生。二千菩薩得無所從生法忍，皆當於是賢劫中作佛。

摩訶般若波羅蜜大事興品第五十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜大事興品第五十一

爾時須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深甚深，為大事興，不可思議、不可稱量，無有與等，不可得限。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「世尊！是般若波羅蜜甚深甚深，為大事興，不可思議、不可稱量，無有與等，不可得限。」

佛言：「如是，須菩提！般若波羅蜜為大事興、為無有與等事興。何以故？須菩提！五波羅蜜者，等從中得成，與般若波羅蜜相應；內空、外空及有無空，等從般若波羅蜜中出，三十七品、十力、十八法，等從中出，與般若波羅蜜相應；佛地薩云若慧，等從中出，與般若波羅蜜相應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！般若波羅蜜為大事興、為無有與等事興。何以故？須菩提！五波羅蜜者，等從中得成，與般若波羅蜜相應；內空、外空及有無空，等從般若波羅蜜中出，三十七品、十力、十八法，等從中出，與般若波羅蜜相應；佛地薩云若慧，等從中出，與般若波羅蜜相應。」

佛告須菩提：「譬如轉輪聖王，諸小國有事各自成辦，轉輪聖王亦無所憂。所以者何？諸小國王素已受聖王教令故，是故不復憂。諸弟子法、辟支佛法、諸菩薩法及諸佛法，等從般若波羅蜜出，般若波羅蜜者為辦其事。是故，須菩提！般若波羅蜜為大事興、為無有與等事興，不受五陰、不入五陰，為應不受不入，乃至薩云若亦爾。須陀洹道至羅漢道、辟支佛道亦不受不入，乃至阿耨多羅三耶三菩不受不入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「譬如轉輪聖王，諸小國有事各自成辦，轉輪聖王亦無所憂。所以者何？諸小國王素已受聖王教令故，是故不復憂。諸弟子法、辟支佛法、諸菩薩法及諸佛法，等從般若波羅蜜出，般若波羅蜜者為辦其事。是故，須菩提！般若波羅蜜為大事興、為無有與等事興，不受五陰、不入五陰，為應不受不入，乃至薩云若亦爾。須陀洹道至羅漢道、辟支佛道亦不受不入，乃至阿耨多羅三耶三菩不受不入。」

須菩提白佛言：「世尊！云何五陰不受不入，乃至阿耨多羅三耶三菩不受不入？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！云何五陰不受不入，乃至阿耨多羅三耶三菩不受不入？」

佛告須菩提：「於意云何，頗見五陰有所入、有所受不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「於意云何，頗見五陰有所入、有所受不？」

須菩提言：「不見。世尊！乃至阿耨多羅三耶三菩亦不受不入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「不見。世尊！乃至阿耨多羅三耶三菩亦不受不入。」

須菩提言：「世尊！亦不見五陰有受有入，亦不見三耶三佛有受有入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！亦不見五陰有受有入，亦不見三耶三佛有受有入。」

佛言：「善哉，善哉！須菩提！我亦不見五陰、我亦不受持五陰，乃至三耶三菩，我亦不見、亦不受持，不見所入。須菩提！我於佛地亦不見，薩云若亦不見，如來事亦不受亦不持。是故，須菩提！菩薩摩訶薩亦不當受五陰、亦不當入五陰，於佛事、薩云若事、如來事，亦不持亦不入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！須菩提！我亦不見五陰、我亦不受持五陰，乃至三耶三菩，我亦不見、亦不受持，不見所入。須菩提！我於佛地亦不見，薩云若亦不見，如來事亦不受亦不持。是故，須菩提！菩薩摩訶薩亦不當受五陰、亦不當入五陰，於佛事、薩云若事、如來事，亦不持亦不入。」

諸欲天子、諸色天子俱白佛言：「世尊！般若波羅蜜甚深難了，不可思議甚深微妙，是智者所知解。深般若波羅蜜者，世尊！皆是過去佛時所作功德善本所致，與真知識相得所致。世尊！假令三千大千世界一切眾生皆信三尊，盡得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛。是諸聖賢所可有慧、所有道德，不如是善男子、善女人於是深般若波羅蜜中可念觀稱樂一日之中，其德出彼上。何以故？從須陀洹上至辟支佛智，及信至無所從生法忍，諸天子！不如是善男子、善女人於深般若波羅蜜中書持諷誦守行一日疾得泥洹，勝羅漢、辟支佛道所作功德，或過一劫奉行餘經，離般若波羅蜜不住薩云若也。何以故？於是深般若波羅蜜中廣說三乘，令諸羅漢、辟支佛各得其信不失所應，諸菩薩摩訶薩亦於中成阿耨多羅三耶三菩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸欲天子、諸色天子俱白佛言：「世尊！般若波羅蜜甚深難了，不可思議甚深微妙，是智者所知解。深般若波羅蜜者，世尊！皆是過去佛時所作功德善本所致，與真知識相得所致。世尊！假令三千大千世界一切眾生皆信三尊，盡得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛。是諸聖賢所可有慧、所有道德，不如是善男子、善女人於是深般若波羅蜜中可念觀稱樂一日之中，其德出彼上。何以故？從須陀洹上至辟支佛智，及信至無所從生法忍，諸天子！不如是善男子、善女人於深般若波羅蜜中書持諷誦守行一日疾得泥洹，勝羅漢、辟支佛道所作功德，或過一劫奉行餘經，離般若波羅蜜不住薩云若也。何以故？於是深般若波羅蜜中廣說三乘，令諸羅漢、辟支佛各得其信不失所應，諸菩薩摩訶薩亦於中成阿耨多羅三耶三菩。」

於是諸色天子、諸欲天子同時歎言：「世尊！是摩訶般若波羅蜜不可思議，於是中出信樂，使諸聲聞各得所應，成須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道，又使諸菩薩摩訶薩得成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，是深般若波羅蜜亦不增亦不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是諸色天子、諸欲天子同時歎言：「世尊！是摩訶般若波羅蜜不可思議，於是中出信樂，使諸聲聞各得所應，成須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛道，又使諸菩薩摩訶薩得成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛，是深般若波羅蜜亦不增亦不減。」

諸色天子、諸欲天子各以頭面著地為佛作禮，遶佛三匝已去。去是不遠，忽然不現，各還天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸色天子、諸欲天子各以頭面著地為佛作禮，遶佛三匝已去。去是不遠，忽然不現，各還天上。

須菩提白佛言：「若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜即解者，於何所來而生是間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「若有善男子、善女人聞是深般若波羅蜜即解者，於何所來而生是間？」

佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜即解，不厭亦不狐疑，又亦不礙，意常思念欲樂得聞，終不遠離。若行若起若坐若臥，常隨法師，意不遠離。須菩提！譬如新生犢子，意終不欲遠離其母。是善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，諷誦上口，樂憙守行，解其中義，意亦不欲遠離法師須臾之間。是善男子，善女人本從人道中來，今生是間復得為人。所以者何？以是善男子、善女人前世時聞是深般若波羅蜜，書持諷誦守行中事，供養花香繒蓋幢幡，以是功德從人道中來，今得深般若波羅蜜聞便即解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「若菩薩摩訶薩聞是深般若波羅蜜即解，不厭亦不狐疑，又亦不礙，意常思念欲樂得聞，終不遠離。若行若起若坐若臥，常隨法師，意不遠離。須菩提！譬如新生犢子，意終不欲遠離其母。是善男子、善女人聞是深般若波羅蜜，諷誦上口，樂憙守行，解其中義，意亦不欲遠離法師須臾之間。是善男子，善女人本從人道中來，今生是間復得為人。所以者何？以是善男子、善女人前世時聞是深般若波羅蜜，書持諷誦守行中事，供養花香繒蓋幢幡，以是功德從人道中來，今得深般若波羅蜜聞便即解。」

須菩提白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩，如佛所說，所作功德善本具足，供養諸佛。復有從彼來生是間，復得深般若波羅蜜，書持諷誦信樂守行，有是者無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！頗有菩薩摩訶薩，如佛所說，所作功德善本具足，供養諸佛。復有從彼來生是間，復得深般若波羅蜜，書持諷誦信樂守行，有是者無？」

佛告須菩提：「有從他方供養諸佛，從聞深般若波羅蜜。以是故，來生是間，復得深般若波羅蜜。聞便即解，信樂守行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「有從他方供養諸佛，從聞深般若波羅蜜。以是故，來生是間，復得深般若波羅蜜。聞便即解，信樂守行。

「復次，須菩提！當知是菩薩摩訶薩從兜術天上亦復具足功德善本。何以故？是菩薩從彌勒菩薩所聞是深經，以是故今來生是間，得深般若波羅蜜，聞便即解，信樂守行。須菩提！若有菩薩於深般若波羅蜜有狐疑厭意者，是人前世時聞深般若波羅蜜，不問中慧，是故今來雖生是間聞六波羅蜜，意續狐疑，不信不受亦不喜樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！當知是菩薩摩訶薩從兜術天上亦復具足功德善本。何以故？是菩薩從彌勒菩薩所聞是深經，以是故今來生是間，得深般若波羅蜜，聞便即解，信樂守行。須菩提！若有菩薩於深般若波羅蜜有狐疑厭意者，是人前世時聞深般若波羅蜜，不問中慧，是故今來雖生是間聞六波羅蜜，意續狐疑，不信不受亦不喜樂。

「復次，須菩提！是人本聞內空、外空及有無空，亦不問中事，是故今續不信不樂。是人前世聞三十七品、佛十八法，不信不樂，不問中事，是故今來聞般若波羅蜜，驚怪狐疑不信不樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！是人本聞內空、外空及有無空，亦不問中事，是故今續不信不樂。是人前世聞三十七品、佛十八法，不信不樂，不問中事，是故今來聞般若波羅蜜，驚怪狐疑不信不樂。

「復次，須菩提！若有菩薩聞般若波羅蜜，從一日至五日，常問中事。用是故，所生處常得聞深般若波羅蜜，終不離所問。何以故？須菩提！是菩薩但能得聞問其中事，於行未備。須菩提！若有人或時欲聞般若波羅蜜、若不欲聞，志不堅固，或能於中起餘因緣。譬如輕衣隨風東西。當知是菩薩適學未久，不得真知識，未供養過去諸佛，不作功德善本所致，不勤學諷誦所致，未得六波羅蜜所致，未得內外空及有無空所致，不學六通、三十七品、薩云若所致。當知是新學，少樂於法，不能書持般若波羅蜜受學諷誦，亦未能習行其事。須菩提！若有善男子、善女人行菩薩道者，得深般若波羅蜜，不念書持諷誦守行，乃至薩云若亦復不念學受親近故，當知是輩或墮二地。所以者何？是善男子、善女人見深般若波羅蜜，不念書持受學親近故也。是故其人便入二地，當墮羅漢、辟支佛道地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若有菩薩聞般若波羅蜜，從一日至五日，常問中事。用是故，所生處常得聞深般若波羅蜜，終不離所問。何以故？須菩提！是菩薩但能得聞問其中事，於行未備。須菩提！若有人或時欲聞般若波羅蜜、若不欲聞，志不堅固，或能於中起餘因緣。譬如輕衣隨風東西。當知是菩薩適學未久，不得真知識，未供養過去諸佛，不作功德善本所致，不勤學諷誦所致，未得六波羅蜜所致，未得內外空及有無空所致，不學六通、三十七品、薩云若所致。當知是新學，少樂於法，不能書持般若波羅蜜受學諷誦，亦未能習行其事。須菩提！若有善男子、善女人行菩薩道者，得深般若波羅蜜，不念書持諷誦守行，乃至薩云若亦復不念學受親近故，當知是輩或墮二地。所以者何？是善男子、善女人見深般若波羅蜜，不念書持受學親近故也。是故其人便入二地，當墮羅漢、辟支佛道地。」

摩訶般若波羅蜜譬喻品第五十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜譬喻品第五十二

佛告須菩提：「譬如大海中船卒破壞，其船中人不取板木及取死人而抱持者，知彼人終不能得渡，皆當俱沒。所以者何？用各不取所依持故。其人若取板木檣者，徑便得渡，身得安隱，用取所依而以自濟。須菩提！若有善男子、善女人行菩薩道者，於信樂少，雖得深般若波羅蜜，不諷誦受、不依親近、不習行六波羅蜜，乃至薩云若亦不親近，當知是人中道有礙，不能逮得至薩云若，當取羅漢、辟支佛證。須菩提！若有善男子、善女人行菩薩道、於阿耨多羅三耶三菩有信樂，有能有念有解有施有行，得深般若波羅蜜，書持受學親近諷誦，當知其人能受持深般若波羅蜜，成阿耨多羅三耶三菩，至薩云若，終不中礙墮羅漢、辟支佛道，能教化眾生、淨佛國土。須菩提！譬如有人持坏瓶行取水，當知不久如是爛壞。所以者何？用未成熟故。須菩提！若有善男子、善女人行菩薩道者，雖有信樂，有念有施有解有親近有行於阿耨多羅三耶三菩，亦不受持六波羅蜜，無漚惒拘舍羅，又不受持內空、外空及有無空，不受五通、三十七品，至薩云若亦不親近，當知是人中道妨礙。須菩提！何等為中道妨礙？墮於羅漢、辟支佛道。譬如有人持成熟瓶，若詣河井、若詣陂池而行取水，當知是人得水來歸，安隱不失。所以者何？用瓶成故。須菩提！若有善男子、善女人行菩薩道，於阿耨多羅三耶三菩有至信樂，有施念解有行有慧，受六波羅蜜漚惒拘舍羅，親近薩云若，當知是人至阿耨多羅三耶三菩終無罣礙。須菩提！譬如大海有始成船，未牢敞治、亦未莊算，便持財貨著於船中乘有所詣，當知是船不久中道而壞，亡散財物各在一處。用是賈客無有方便，失所持物亡其大寶。須菩提！若有善男子、善女人欲行菩薩事，於阿耨多羅三耶三菩雖有信樂信施念解，於功德少，得深般若波羅蜜亦不書持諷誦受學，於六波羅蜜亦不受學，亦不親近薩云若事，無漚惒拘舍羅。須菩提！當知是人中道妨礙離失大寶——大寶者薩云若——是中道墮羅漢、辟支佛道。譬如有智之人先治其船算莊牢固，持物著中，乘有所至。當知是人必到所至，得其珍寶安隱無失。所以者何？用其船具牢強所致。若有善男子、善女人行菩薩道，有大信樂，有施有念有解有行於阿耨多羅三耶三菩，得深般若波羅蜜便受學書持諷誦守行，於六波羅蜜皆有功德，於薩云若意常親近，乃成阿耨多羅三耶三菩，終不罣礙，不墮羅漢、辟支佛道。須菩提！譬如有人年百二十，其人有病若風若寒熱。於意云何，其人寧能自起止行步不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「譬如大海中船卒破壞，其船中人不取板木及取死人而抱持者，知彼人終不能得渡，皆當俱沒。所以者何？用各不取所依持故。其人若取板木檣者，徑便得渡，身得安隱，用取所依而以自濟。須菩提！若有善男子、善女人行菩薩道者，於信樂少，雖得深般若波羅蜜，不諷誦受、不依親近、不習行六波羅蜜，乃至薩云若亦不親近，當知是人中道有礙，不能逮得至薩云若，當取羅漢、辟支佛證。須菩提！若有善男子、善女人行菩薩道、於阿耨多羅三耶三菩有信樂，有能有念有解有施有行，得深般若波羅蜜，書持受學親近諷誦，當知其人能受持深般若波羅蜜，成阿耨多羅三耶三菩，至薩云若，終不中礙墮羅漢、辟支佛道，能教化眾生、淨佛國土。須菩提！譬如有人持坏瓶行取水，當知不久如是爛壞。所以者何？用未成熟故。須菩提！若有善男子、善女人行菩薩道者，雖有信樂，有念有施有解有親近有行於阿耨多羅三耶三菩，亦不受持六波羅蜜，無漚惒拘舍羅，又不受持內空、外空及有無空，不受五通、三十七品，至薩云若亦不親近，當知是人中道妨礙。須菩提！何等為中道妨礙？墮於羅漢、辟支佛道。譬如有人持成熟瓶，若詣河井、若詣陂池而行取水，當知是人得水來歸，安隱不失。所以者何？用瓶成故。須菩提！若有善男子、善女人行菩薩道，於阿耨多羅三耶三菩有至信樂，有施念解有行有慧，受六波羅蜜漚惒拘舍羅，親近薩云若，當知是人至阿耨多羅三耶三菩終無罣礙。須菩提！譬如大海有始成船，未牢敞治、亦未莊算，便持財貨著於船中乘有所詣，當知是船不久中道而壞，亡散財物各在一處。用是賈客無有方便，失所持物亡其大寶。須菩提！若有善男子、善女人欲行菩薩事，於阿耨多羅三耶三菩雖有信樂信施念解，於功德少，得深般若波羅蜜亦不書持諷誦受學，於六波羅蜜亦不受學，亦不親近薩云若事，無漚惒拘舍羅。須菩提！當知是人中道妨礙離失大寶——大寶者薩云若——是中道墮羅漢、辟支佛道。譬如有智之人先治其船算莊牢固，持物著中，乘有所至。當知是人必到所至，得其珍寶安隱無失。所以者何？用其船具牢強所致。若有善男子、善女人行菩薩道，有大信樂，有施有念有解有行於阿耨多羅三耶三菩，得深般若波羅蜜便受學書持諷誦守行，於六波羅蜜皆有功德，於薩云若意常親近，乃成阿耨多羅三耶三菩，終不罣礙，不墮羅漢、辟支佛道。須菩提！譬如有人年百二十，其人有病若風若寒熱。於意云何，其人寧能自起止行步不？」

須菩提言：「世尊！不能。所以者何？是人已老，正使無病，猶尚不能起止行步，況復有病筋力消盡，豈復能行有所至到？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！不能。所以者何？是人已老，正使無病，猶尚不能起止行步，況復有病筋力消盡，豈復能行有所至到？」

「須菩提！若有善男子、善女人行菩薩道，於阿耨多羅三耶三菩雖有信樂，有施有念有能有行，於六波羅蜜功德中少，亦不親近薩云若事，無漚惒拘舍羅，當知是人中道妨礙，墮羅漢、辟支佛道。何以故？不得深般若波羅蜜漚惒拘舍羅故。須菩提！向者老公所病已愈，取兩健人各扶一腋各持一臂，語老人言：『安意莫懼，我當將公在所至處終不相棄。』是人寧能有所至不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有善男子、善女人行菩薩道，於阿耨多羅三耶三菩雖有信樂，有施有念有能有行，於六波羅蜜功德中少，亦不親近薩云若事，無漚惒拘舍羅，當知是人中道妨礙，墮羅漢、辟支佛道。何以故？不得深般若波羅蜜漚惒拘舍羅故。須菩提！向者老公所病已愈，取兩健人各扶一腋各持一臂，語老人言：『安意莫懼，我當將公在所至處終不相棄。』是人寧能有所至不？」

須菩提言：「世尊！能至所處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！能至所處。」

佛言：「若有善男子、善女人行菩薩道，於阿耨多羅三耶三菩有至信樂，有能有施有行有慧，於六波羅蜜皆有功德，於薩云若意常親近，有漚惒拘舍羅。知是菩薩終不罣礙，堪任於阿耨多羅三耶三菩，而不動轉墮聲聞、辟支佛道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有善男子、善女人行菩薩道，於阿耨多羅三耶三菩有至信樂，有能有施有行有慧，於六波羅蜜皆有功德，於薩云若意常親近，有漚惒拘舍羅。知是菩薩終不罣礙，堪任於阿耨多羅三耶三菩，而不動轉墮聲聞、辟支佛道也。」

是時世尊歎須菩提言：「善哉，善哉！為諸菩薩摩訶薩今問如來是事。若有菩薩以吾我意想奉行六波羅蜜，言：『我所為行六波羅蜜。』已便貢高。菩薩作是行者，終不得度六波羅蜜。是善男子、善女人亦不知彼岸亦不知此岸，不為六波羅蜜所持，不為薩云若所持，中道墮羅漢、辟支佛地，亦不出生於薩云若。須菩提！云何菩薩無漚惒拘舍羅？是善男子、善女人行菩薩道，不以漚惒拘舍羅行六波羅蜜，於六波羅蜜皆有吾我想：『我有所為。』行六波羅蜜而自貢高。何以故？六波羅蜜中初無有是念、有所分別。有是念者常住此岸，但知此岸不知彼者，不為六波羅蜜所持，亦不為薩云若所持，中道墮羅漢、辟支佛道，亦不出生薩云若中。須菩提！如是菩薩不為漚惒拘舍羅所持，便墮羅漢、辟支佛中。須菩提！云何菩薩行般若波羅蜜為漚惒拘舍羅所持，不墮羅漢、辟支佛道，成阿耨多羅三耶三菩？須菩提！菩薩行六波羅蜜無吾我念，於六波羅蜜而不貢高。何以故？六波羅蜜中亦無有念、亦不貢高。菩薩知此岸、知彼岸者，為六波羅蜜所持，為漚惒拘舍羅所持，出生薩云若，不墮羅漢、辟支佛道。須菩提！菩薩作如是行者，為不墮羅漢、辟支佛道，為六波羅蜜所持，為漚惒拘舍羅所持，為薩云若之所護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊歎須菩提言：「善哉，善哉！為諸菩薩摩訶薩今問如來是事。若有菩薩以吾我意想奉行六波羅蜜，言：『我所為行六波羅蜜。』已便貢高。菩薩作是行者，終不得度六波羅蜜。是善男子、善女人亦不知彼岸亦不知此岸，不為六波羅蜜所持，不為薩云若所持，中道墮羅漢、辟支佛地，亦不出生於薩云若。須菩提！云何菩薩無漚惒拘舍羅？是善男子、善女人行菩薩道，不以漚惒拘舍羅行六波羅蜜，於六波羅蜜皆有吾我想：『我有所為。』行六波羅蜜而自貢高。何以故？六波羅蜜中初無有是念、有所分別。有是念者常住此岸，但知此岸不知彼者，不為六波羅蜜所持，亦不為薩云若所持，中道墮羅漢、辟支佛道，亦不出生薩云若中。須菩提！如是菩薩不為漚惒拘舍羅所持，便墮羅漢、辟支佛中。須菩提！云何菩薩行般若波羅蜜為漚惒拘舍羅所持，不墮羅漢、辟支佛道，成阿耨多羅三耶三菩？須菩提！菩薩行六波羅蜜無吾我念，於六波羅蜜而不貢高。何以故？六波羅蜜中亦無有念、亦不貢高。菩薩知此岸、知彼岸者，為六波羅蜜所持，為漚惒拘舍羅所持，出生薩云若，不墮羅漢、辟支佛道。須菩提！菩薩作如是行者，為不墮羅漢、辟支佛道，為六波羅蜜所持，為漚惒拘舍羅所持，為薩云若之所護。」