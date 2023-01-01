放光般若經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光般若經卷第八

西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯

摩訶般若波羅蜜功德品第三十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜功德品第三十九

佛告釋提桓因：「若有善男子、善女人教一閻浮提其中眾生使立十善。於拘翼意云何，其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「若有善男子、善女人教一閻浮提其中眾生使立十善。於拘翼意云何，其福寧多不？」

釋提桓因白佛言：「甚多，甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「甚多，甚多！世尊！」

佛言：「拘翼！不如是善男子、善女人持般若波羅蜜經卷授與他人，使書持諷誦解其中事，得其功德甚倍多也。何以故？是般若波羅蜜中廣說無漏之法，使諸善男子、善女人皆得而學，甫當來者亦復得學等至於道；求羅漢、辟支佛道者皆於是得，甫當求者亦於是得；求菩薩道者皆於中得，甫當求者皆悉當於中得；已成阿惟三佛者皆於中得，甫當求阿惟三佛者亦當於是中得。拘翼！何等為無漏之法？謂三十七品、空及三脫門、四諦，內外空及有無空，佛十種力，無量佛法使善男子、善女人得成阿惟三佛。甫當求者亦當得成阿惟三佛。拘翼！教一閻浮提眾生皆立於十善，不如使一人得須陀洹道。何以故？雖教一閻浮提眾生使行十善，未脫三惡趣；教一人得須陀洹者，已離三惡趣故。拘翼！若教一閻浮提其中眾生使行十善，盡得須陀洹，不如教一人使得辟支佛，得福甚多。拘翼！盡教一閻浮提人立於十善，皆得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，不如教一人使發阿耨多羅三耶三菩意，其德甚多。何以故？使一人發阿耨多羅三耶三菩意，為續佛種，佛種不斷故。拘翼！須陀洹至辟支佛及佛，皆從菩薩生。是故當知，善男子、善女人持般若波羅蜜經卷，授與他人，所得甚多。何以故？諸廣大之法皆來入般若波羅蜜故。因是便知有剎利、梵志、長者大姓，因知有四天王上至無思想無思想慧天，因知有三十七品至薩云若，知有須陀洹上至三耶三佛。拘翼！置是一閻浮提眾生，及四天下至小千天下、中千天下、三千大千國土，及如恒邊沙國土滿中眾生，悉教立於十善故。不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜，教他人使書持經卷諷誦解說，得其功德甚多甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「拘翼！不如是善男子、善女人持般若波羅蜜經卷授與他人，使書持諷誦解其中事，得其功德甚倍多也。何以故？是般若波羅蜜中廣說無漏之法，使諸善男子、善女人皆得而學，甫當來者亦復得學等至於道；求羅漢、辟支佛道者皆於是得，甫當求者亦於是得；求菩薩道者皆於中得，甫當求者皆悉當於中得；已成阿惟三佛者皆於中得，甫當求阿惟三佛者亦當於是中得。拘翼！何等為無漏之法？謂三十七品、空及三脫門、四諦，內外空及有無空，佛十種力，無量佛法使善男子、善女人得成阿惟三佛。甫當求者亦當得成阿惟三佛。拘翼！教一閻浮提眾生皆立於十善，不如使一人得須陀洹道。何以故？雖教一閻浮提眾生使行十善，未脫三惡趣；教一人得須陀洹者，已離三惡趣故。拘翼！若教一閻浮提其中眾生使行十善，盡得須陀洹，不如教一人使得辟支佛，得福甚多。拘翼！盡教一閻浮提人立於十善，皆得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，不如教一人使發阿耨多羅三耶三菩意，其德甚多。何以故？使一人發阿耨多羅三耶三菩意，為續佛種，佛種不斷故。拘翼！須陀洹至辟支佛及佛，皆從菩薩生。是故當知，善男子、善女人持般若波羅蜜經卷，授與他人，所得甚多。何以故？諸廣大之法皆來入般若波羅蜜故。因是便知有剎利、梵志、長者大姓，因知有四天王上至無思想無思想慧天，因知有三十七品至薩云若，知有須陀洹上至三耶三佛。拘翼！置是一閻浮提眾生，及四天下至小千天下、中千天下、三千大千國土，及如恒邊沙國土滿中眾生，悉教立於十善故。不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜，教他人使書持經卷諷誦解說，得其功德甚多甚多。

「復次，拘翼！善男子、善女人教一閻浮提滿中眾生，令立四禪、四等及四空定，得五神通，其人得福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！善男子、善女人教一閻浮提滿中眾生，令立四禪、四等及四空定，得五神通，其人得福寧為多不？」

釋提桓因白佛言：「甚多，甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「甚多，甚多！世尊！」

佛言：「故不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜授與他人，使書持經卷諷誦解說，得其福多。何以故？拘翼？般若波羅蜜者，所說極廣遠故。拘翼！置是一閻浮提，四天下、小千國土、中千國土、三千大千國土，及如十方恒邊沙國土滿中眾生，悉教令得四禪、四等及四空定，得五神通，其功德寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜授與他人，使書持經卷諷誦解說，得其福多。何以故？拘翼？般若波羅蜜者，所說極廣遠故。拘翼！置是一閻浮提，四天下、小千國土、中千國土、三千大千國土，及如十方恒邊沙國土滿中眾生，悉教令得四禪、四等及四空定，得五神通，其功德寧多不？」

釋提桓因白佛言：「甚多，甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「甚多，甚多！世尊！」

佛言：「故不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜授與他人，使書持諷誦解說中事，得其功德甚多甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜授與他人，使書持諷誦解說中事，得其功德甚多甚多。

「復次，拘翼！受持般若波羅蜜者，不以二事亦非不二；受行五波羅蜜，亦不以二道亦非不二；亦不以二事念內外空及有無空；亦不以二事道行三十七品；亦不以二事道行薩云若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！受持般若波羅蜜者，不以二事亦非不二；受行五波羅蜜，亦不以二道亦非不二；亦不以二事念內外空及有無空；亦不以二事道行三十七品；亦不以二事道行薩云若。

「復次，拘翼！若善男子、善女人以無央數方便持般若波羅蜜，教化眾生，使學受持諷誦解說廣演其義，不以二事觀般若波羅蜜，亦不以相，亦不以無相，亦不合亦不散，亦不應非不應，亦不舉亦不下，亦不著亦不斷，亦不生亦不滅，亦不持非不持，亦不處非不處，亦不實亦不虛，亦不垢亦不淨，亦不信非不信，亦不法非不法，亦不如非不如，亦不真際非不真際。如是，拘翼！善男子、善女人受持般若波羅蜜，授與他人使諷誦學，事事分別解說其義章句分明，持是教人所得功德，勝自諷誦守行其事。若善男子、善女人自學般若波羅蜜，諷誦解說身自供養，復教他人，令諷誦學為解中義分別其慧明了具足者，是善男子、善女人所得功德最倍益多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！若善男子、善女人以無央數方便持般若波羅蜜，教化眾生，使學受持諷誦解說廣演其義，不以二事觀般若波羅蜜，亦不以相，亦不以無相，亦不合亦不散，亦不應非不應，亦不舉亦不下，亦不著亦不斷，亦不生亦不滅，亦不持非不持，亦不處非不處，亦不實亦不虛，亦不垢亦不淨，亦不信非不信，亦不法非不法，亦不如非不如，亦不真際非不真際。如是，拘翼！善男子、善女人受持般若波羅蜜，授與他人使諷誦學，事事分別解說其義章句分明，持是教人所得功德，勝自諷誦守行其事。若善男子、善女人自學般若波羅蜜，諷誦解說身自供養，復教他人，令諷誦學為解中義分別其慧明了具足者，是善男子、善女人所得功德最倍益多。」

釋提桓因白佛言：「世尊！是善男子、善女人受學般若波羅蜜者，當具足受解其句義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！是善男子、善女人受學般若波羅蜜者，當具足受解其句義。」

佛言：「如是，如是！拘翼！善男子、善女人受學般若波羅蜜者，當具足受解其句義。如是受學者是善男子、善女人，得無央數不可計善本之德。若有善男子、善女人盡其形壽供養十方諸佛如來，隨其所樂。其人殖福寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！拘翼！善男子、善女人受學般若波羅蜜者，當具足受解其句義。如是受學者是善男子、善女人，得無央數不可計善本之德。若有善男子、善女人盡其形壽供養十方諸佛如來，隨其所樂。其人殖福寧為多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！」

佛言：「故不如是善男子、善女人以無央數方便持般若波羅蜜，授與他人，使學守行具足解慧了其句義者，所得功德福最甚多。何以故？過去當來現在諸佛本行菩薩道時，皆於般若波羅蜜中學，成得阿惟三佛；其有學者亦當復成阿惟三佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如是善男子、善女人以無央數方便持般若波羅蜜，授與他人，使學守行具足解慧了其句義者，所得功德福最甚多。何以故？過去當來現在諸佛本行菩薩道時，皆於般若波羅蜜中學，成得阿惟三佛；其有學者亦當復成阿惟三佛。

「復次，拘翼！善男子、善女人於阿僧祇劫行檀波羅蜜，不如是善男子、善女人受持般若波羅蜜，廣教眾生而無所猗。拘翼！菩薩行檀波羅蜜若有所猗，生意念言：『我施與彼，作如是者。』為住布施，不成檀波羅蜜。言：『我持戒，是我所戒。』便住於戒，不成尸波羅蜜。言：『我忍辱，以是故忍。』便住於忍，為不成羼波羅蜜。言：『我精進，有所為進。』便住於精進，為不成惟逮波羅蜜。言：『我行禪，有所為禪。』便住於禪，為不成禪波羅蜜。言：『我行智，便念於智。』以住於智，為不成般若波羅蜜。拘翼！善男子、善女人作是行者，不成六波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！善男子、善女人於阿僧祇劫行檀波羅蜜，不如是善男子、善女人受持般若波羅蜜，廣教眾生而無所猗。拘翼！菩薩行檀波羅蜜若有所猗，生意念言：『我施與彼，作如是者。』為住布施，不成檀波羅蜜。言：『我持戒，是我所戒。』便住於戒，不成尸波羅蜜。言：『我忍辱，以是故忍。』便住於忍，為不成羼波羅蜜。言：『我精進，有所為進。』便住於精進，為不成惟逮波羅蜜。言：『我行禪，有所為禪。』便住於禪，為不成禪波羅蜜。言：『我行智，便念於智。』以住於智，為不成般若波羅蜜。拘翼！善男子、善女人作是行者，不成六波羅蜜。」

釋提桓因白佛言：「菩薩摩訶薩作何等行，當成六波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「菩薩摩訶薩作何等行，當成六波羅蜜？」

佛告釋提桓因言：「菩薩布施，亦不自有，亦不有所施，亦不有受者，是為行檀波羅蜜。至般若波羅蜜，亦不有亦不得，是為菩薩具足行六波羅蜜。拘翼！若善男子、善女人行六波羅蜜及其義解，當作是知。何以故？後當來世當有善男子、善女人發意欲得阿耨多羅三耶三菩，住於般若波羅蜜，不具足聞般若波羅蜜及其義解，或不成阿耨多羅三耶三菩；是故當為是輩人具足解說般若波羅蜜中慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「菩薩布施，亦不自有，亦不有所施，亦不有受者，是為行檀波羅蜜。至般若波羅蜜，亦不有亦不得，是為菩薩具足行六波羅蜜。拘翼！若善男子、善女人行六波羅蜜及其義解，當作是知。何以故？後當來世當有善男子、善女人發意欲得阿耨多羅三耶三菩，住於般若波羅蜜，不具足聞般若波羅蜜及其義解，或不成阿耨多羅三耶三菩；是故當為是輩人具足解說般若波羅蜜中慧。」

釋提桓因白佛言：「何等為人說般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「何等為人說般若波羅蜜？」

佛告釋提桓因言：「若有善男子、善女人說般若波羅蜜，說已當復說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「若有善男子、善女人說般若波羅蜜，說已當復說。」

釋提桓因白佛言：「云何善男子、善女人說般若波羅蜜，說已當復說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「云何善男子、善女人說般若波羅蜜，說已當復說？」

佛語釋提桓因言：「若善男子、善女人新入般若波羅蜜者，當為說般若波羅蜜。為說已，當復說。為新入者說色無常，當為作如是說：『如是行者，為行般若波羅蜜。如是說者，為念五陰無常。』善男子、善女人作如是說五陰無常者，為欲初向行般若波羅蜜；說十二衰無常、苦、空，行六波羅蜜；說十八性無常、苦、空，行六波羅蜜；說五陰苦、空，行六波羅蜜；說四禪、四等、四空定無常、苦、空，行六波羅蜜；說三十七品、十八法至薩云若，說無常教，非常、苦、空。作如是說，作如是解，是為教新發意者行般若波羅蜜。拘翼！新學初發意者當作是行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語釋提桓因言：「若善男子、善女人新入般若波羅蜜者，當為說般若波羅蜜。為說已，當復說。為新入者說色無常，當為作如是說：『如是行者，為行般若波羅蜜。如是說者，為念五陰無常。』善男子、善女人作如是說五陰無常者，為欲初向行般若波羅蜜；說十二衰無常、苦、空，行六波羅蜜；說十八性無常、苦、空，行六波羅蜜；說五陰苦、空，行六波羅蜜；說四禪、四等、四空定無常、苦、空，行六波羅蜜；說三十七品、十八法至薩云若，說無常教，非常、苦、空。作如是說，作如是解，是為教新發意者行般若波羅蜜。拘翼！新學初發意者當作是行。

「復次，拘翼！若善男子、善女人深入學者說般若波羅蜜時，當語是新學初發意者言：『汝當受念六波羅蜜，受已當住第一菩薩地，從第一至第二至十住。作是想，有著想、有猗想，作是念般若波羅蜜。』拘翼！是為新發意行般若波羅蜜者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！若善男子、善女人深入學者說般若波羅蜜時，當語是新學初發意者言：『汝當受念六波羅蜜，受已當住第一菩薩地，從第一至第二至十住。作是想，有著想、有猗想，作是念般若波羅蜜。』拘翼！是為新發意行般若波羅蜜者。

「復次，拘翼！是善男子、善女人復作是教言：『汝當作是念般若波羅蜜，作是念已出過羅漢、辟支佛上。』是為新發意者行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！是善男子、善女人復作是教言：『汝當作是念般若波羅蜜，作是念已出過羅漢、辟支佛上。』是為新發意者行。

「復次，拘翼！有行菩薩道者，當語新學者言：『當受是般若波羅蜜，當得無所從生法忍。得是忍已，便住神通，從一佛國至一佛國，禮事恭敬諸佛世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！有行菩薩道者，當語新學者言：『當受是般若波羅蜜，當得無所從生法忍。得是忍已，便住神通，從一佛國至一佛國，禮事恭敬諸佛世尊。』

「復次，拘翼！深入學者當教新學初發意者言：『善男子、善女人，汝當作是受學般若波羅蜜，作是持念。作是念已，汝便當得不可計無量之功德善福。』是為教新發意者行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！深入學者當教新學初發意者言：『善男子、善女人，汝當作是受學般若波羅蜜，作是持念。作是念已，汝便當得不可計無量之功德善福。』是為教新發意者行。

「復次，拘翼！深入學者當教新學者言：『善男子、汝當學過去當來今現在諸佛所行善本、所作功德，當一心念至得阿耨多羅三耶三佛。』是為教新學者行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！深入學者當教新學者言：『善男子、汝當學過去當來今現在諸佛所行善本、所作功德，當一心念至得阿耨多羅三耶三佛。』是為教新學者行。」

釋提桓因白佛言：「作是念說已，當復云何教新學者乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「作是念說已，當復云何教新學者乎？」

佛告釋提桓因言：「深入學者當復教新學者言：『善男子！當受念般若波羅蜜。念般若波羅蜜者，莫觀五陰無常。何以故？五陰所有自空，五陰所有者無所有也，無所有者非五陰。般若波羅蜜中五陰無有常與無常，般若波羅蜜中尚不見五陰，何況當有常無常耶？』拘翼！善男子、善女人作如是說，為不教新學著者。當復教新學著者：『汝當受念般若波羅蜜。念般若波羅蜜於諸法莫有所過、莫有所住。何以故？般若波羅蜜者亦無有法可過者、有住者。何以故？法自空。有空者無所有，無所有者般若波羅蜜。般若波羅蜜中無有法可應不應者，亦無有生與不生法。』善男子、善女人作如是說，是為不教新學著者。拘翼！善男子、善女人說般若波羅蜜中義當如是。善男子、善女人作如是教，所得功德多於前者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「深入學者當復教新學者言：『善男子！當受念般若波羅蜜。念般若波羅蜜者，莫觀五陰無常。何以故？五陰所有自空，五陰所有者無所有也，無所有者非五陰。般若波羅蜜中五陰無有常與無常，般若波羅蜜中尚不見五陰，何況當有常無常耶？』拘翼！善男子、善女人作如是說，為不教新學著者。當復教新學著者：『汝當受念般若波羅蜜。念般若波羅蜜於諸法莫有所過、莫有所住。何以故？般若波羅蜜者亦無有法可過者、有住者。何以故？法自空。有空者無所有，無所有者般若波羅蜜。般若波羅蜜中無有法可應不應者，亦無有生與不生法。』善男子、善女人作如是說，是為不教新學著者。拘翼！善男子、善女人說般若波羅蜜中義當如是。善男子、善女人作如是教，所得功德多於前者。

「復次，拘翼！善男子、善女人教一閻浮提眾生令得須陀洹道。其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！善男子、善女人教一閻浮提眾生令得須陀洹道。其福多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持為解說其義。得其功德甚多甚多。教是善男子、善女人般若波羅蜜，隨其上教習學守行。何以故？諸須陀洹道者皆從般若波羅蜜出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持為解說其義。得其功德甚多甚多。教是善男子、善女人般若波羅蜜，隨其上教習學守行。何以故？諸須陀洹道者皆從般若波羅蜜出生故。

「復次，拘翼！置是閻浮提諸四天下及三千大千國土。東方如恒邊沙國土，滿中眾生，盡教令得須陀洹道。其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！置是閻浮提諸四天下及三千大千國土。東方如恒邊沙國土，滿中眾生，盡教令得須陀洹道。其福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦行習解說其慧，得其功德甚多甚多。何以故？須陀洹道皆從般若波羅蜜出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦行習解說其慧，得其功德甚多甚多。何以故？須陀洹道皆從般若波羅蜜出生故。

「復次，拘翼！若閻浮提滿中眾生，盡教令得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢。其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！若閻浮提滿中眾生，盡教令得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢。其福寧多不？」

釋提桓因白佛言：「甚多，甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「甚多，甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦奉行，如其中教解說慧義，得其功德甚多甚多。何以故？須陀洹道至阿羅漢皆從般若波羅蜜出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦奉行，如其中教解說慧義，得其功德甚多甚多。何以故？須陀洹道至阿羅漢皆從般若波羅蜜出生故。

「復次，拘翼！置是一閻浮提及三千大千國土。如恒邊沙國土滿中眾生，盡教令得須陀洹道至阿羅漢。其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！置是一閻浮提及三千大千國土。如恒邊沙國土滿中眾生，盡教令得須陀洹道至阿羅漢。其福多不？」

釋提桓因白佛言：「甚多，甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「甚多，甚多！」

佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦奉行，隨其中教解說慧義，得其功德甚多甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦奉行，隨其中教解說慧義，得其功德甚多甚多。

「復次，拘翼！一閻浮提滿中眾生，盡教令得辟支佛道。其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！一閻浮提滿中眾生，盡教令得辟支佛道。其福多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦奉行，隨其中教解說慧義，得其功德甚多甚多。何以故？諸辟支佛皆從般若波羅蜜出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦奉行，隨其中教解說慧義，得其功德甚多甚多。何以故？諸辟支佛皆從般若波羅蜜出生故。

「復次，拘翼！置是閻浮提及三千大千國土。如恒邊沙國土眾生，盡教令得辟支佛道。福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！置是閻浮提及三千大千國土。如恒邊沙國土眾生，盡教令得辟支佛道。福多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦奉行，隨其中教為解慧義，得其功德甚多甚多。何以故？諸辟支佛皆從般若波羅蜜中出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦奉行，隨其中教為解慧義，得其功德甚多甚多。何以故？諸辟支佛皆從般若波羅蜜中出生故。

「復次，拘翼！若有善男子、善女人教一閻浮提及恒邊沙滿中眾生，勸助令發阿耨多羅三耶三菩意。不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，教使書持諷誦奉行，為解慧義，其德甚多。語其人言：『受般若波羅蜜，當隨中教。隨是教已，當得薩云若利。得是利已，便具足般若波羅蜜，汝便當成阿耨多羅三耶三菩。何以故？初發意菩薩皆從般若波羅蜜出生故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！若有善男子、善女人教一閻浮提及恒邊沙滿中眾生，勸助令發阿耨多羅三耶三菩意。不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，教使書持諷誦奉行，為解慧義，其德甚多。語其人言：『受般若波羅蜜，當隨中教。隨是教已，當得薩云若利。得是利已，便具足般若波羅蜜，汝便當成阿耨多羅三耶三菩。何以故？初發意菩薩皆從般若波羅蜜出生故。』

「復次，拘翼！若有善男子、善女人教一閻浮提及恒邊沙滿中眾生、教令立於阿惟越致。其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！若有善男子、善女人教一閻浮提及恒邊沙滿中眾生、教令立於阿惟越致。其福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」

佛言：「拘翼！不如是善男子！善女人持般若波羅蜜經卷，授與他人解說中事，及其義慧使宣行之。語其人言：『受持是般若波羅蜜經卷，如上所教皆習奉行，汝便當得諸法之利，至得阿耨多羅三耶三菩。何以故？菩薩摩訶薩阿惟越致地皆從般若波羅蜜出故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「拘翼！不如是善男子！善女人持般若波羅蜜經卷，授與他人解說中事，及其義慧使宣行之。語其人言：『受持是般若波羅蜜經卷，如上所教皆習奉行，汝便當得諸法之利，至得阿耨多羅三耶三菩。何以故？菩薩摩訶薩阿惟越致地皆從般若波羅蜜出故。』

「復次，拘翼！盡一閻浮提其中眾生，悉為阿耨多羅三耶三菩不復轉還。若善男子、善女人為是輩人說般若波羅蜜及其義解而為說之。若有一人言：『我欲疾成阿耨多羅三耶三菩。』若有善男子、善女人為是一人說般若波羅蜜，具足其義分別解說，其福最多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！盡一閻浮提其中眾生，悉為阿耨多羅三耶三菩不復轉還。若善男子、善女人為是輩人說般若波羅蜜及其義解而為說之。若有一人言：『我欲疾成阿耨多羅三耶三菩。』若有善男子、善女人為是一人說般若波羅蜜，具足其義分別解說，其福最多。」

釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩務欲成阿耨多羅三耶三菩者，務當教是菩薩令行六波羅蜜，當教內外空及有無空，三十七品、佛十種力、四無所畏、四無礙慧、佛十八法。當以是法教是輩人，給其所須衣服真越所有供養。以是二事法，供養是輩菩薩摩訶薩。世尊！是善男子、善女人所得福最尊，勝前所作者。所以者何？世尊！菩薩摩訶薩教人行六波羅蜜當如是，教人行內外空及有無空，三十七品乃至佛十八法，亦當如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩務欲成阿耨多羅三耶三菩者，務當教是菩薩令行六波羅蜜，當教內外空及有無空，三十七品、佛十種力、四無所畏、四無礙慧、佛十八法。當以是法教是輩人，給其所須衣服真越所有供養。以是二事法，供養是輩菩薩摩訶薩。世尊！是善男子、善女人所得福最尊，勝前所作者。所以者何？世尊！菩薩摩訶薩教人行六波羅蜜當如是，教人行內外空及有無空，三十七品乃至佛十八法，亦當如是。」

須菩提語釋提桓因言：「善哉，善哉！拘翼！乃勸助是善男子、善女人求菩薩道者乃爾。如卿為佛作賢弟子之法，當益於菩薩摩訶薩，以持法施及供養施護養菩薩，勸助使成阿耨多羅三耶三菩。何以故？諸佛及弟子眾皆從是二事施中出。若菩薩不發阿耨多羅三耶三菩意者，是菩薩終不能學六波羅蜜及佛十八法。若菩薩不學六波羅蜜及佛十八法者，終不成阿耨多羅三耶三菩，亦不知有羅漢、辟支佛。以菩薩學六波羅蜜及佛十八法故，得成阿耨多羅三耶三菩；三惡趣便斷，世間乃知有剎利、梵志、長者大姓種，便知有四天王及無思想無思想慧天，便知有六波羅蜜，從內外空及有無空，三十七品、佛十八法，世間便知有聲聞、辟支佛乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語釋提桓因言：「善哉，善哉！拘翼！乃勸助是善男子、善女人求菩薩道者乃爾。如卿為佛作賢弟子之法，當益於菩薩摩訶薩，以持法施及供養施護養菩薩，勸助使成阿耨多羅三耶三菩。何以故？諸佛及弟子眾皆從是二事施中出。若菩薩不發阿耨多羅三耶三菩意者，是菩薩終不能學六波羅蜜及佛十八法。若菩薩不學六波羅蜜及佛十八法者，終不成阿耨多羅三耶三菩，亦不知有羅漢、辟支佛。以菩薩學六波羅蜜及佛十八法故，得成阿耨多羅三耶三菩；三惡趣便斷，世間乃知有剎利、梵志、長者大姓種，便知有四天王及無思想無思想慧天，便知有六波羅蜜，從內外空及有無空，三十七品、佛十八法，世間便知有聲聞、辟支佛乘。」

摩訶般若波羅蜜勸助品第四十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜勸助品第四十

爾時彌勒菩薩摩訶薩語須菩提：「菩薩摩訶薩所作勸助福祐之像，與眾生共，為阿耨多羅三耶三菩，無所希望，出過眾生。諸聲聞、辟支佛所作勸助福祐者，上一切眾生。發聲聞、辟支佛乘者，所作布施福祐之像，持戒自守一心福像。不如是菩薩摩訶薩勸助之福與眾生俱，共為阿耨多羅三耶三菩，其福最尊為最第一，具足無有過上者，所作勸助皆為眾生成阿耨多羅三耶三菩。何以故？羅漢、辟支佛所作布施之福持戒自守，但欲自調、但欲自淨、但欲自度。念三十七品、念三脫門，但以自調而欲自度。菩薩但欲調眾生、欲淨眾生、欲度眾生，勸助眾生為阿耨多羅三耶三菩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩摩訶薩語須菩提：「菩薩摩訶薩所作勸助福祐之像，與眾生共，為阿耨多羅三耶三菩，無所希望，出過眾生。諸聲聞、辟支佛所作勸助福祐者，上一切眾生。發聲聞、辟支佛乘者，所作布施福祐之像，持戒自守一心福像。不如是菩薩摩訶薩勸助之福與眾生俱，共為阿耨多羅三耶三菩，其福最尊為最第一，具足無有過上者，所作勸助皆為眾生成阿耨多羅三耶三菩。何以故？羅漢、辟支佛所作布施之福持戒自守，但欲自調、但欲自淨、但欲自度。念三十七品、念三脫門，但以自調而欲自度。菩薩但欲調眾生、欲淨眾生、欲度眾生，勸助眾生為阿耨多羅三耶三菩。」

須菩提白彌勒菩薩摩訶薩：「是菩薩摩訶薩於東方無央數諸佛剎土，無央數般泥洹佛，從發意至阿耨多羅三耶三佛，至般泥洹乃至法滅盡，從其中間所作善本應六波羅蜜。及諸聲聞、緣覺所作布施功德持戒自守及諸無漏之戒、從行戒至無戒善本、乃至諸佛淨戒之福、三昧之福、智慧之福、解脫之福、見解脫慧之福，及大慈大悲，無量阿僧祇佛所說法。從其法中所聞受者，有得須陀洹至得阿羅漢、辟支佛、上至菩薩及諸般泥洹佛所作功德、都計之合之，勸助為尊最為無上最為具足。我亦復持是功德，如是勸助功德福，是為作阿耨多羅三耶三菩中勸助，是便為成阿耨多羅三耶三菩。是善男子、善女人為菩薩道者，或當作是念：『如過去諸佛世尊所作功德，使我得是意、使我發是意行、使我得是想念。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白彌勒菩薩摩訶薩：「是菩薩摩訶薩於東方無央數諸佛剎土，無央數般泥洹佛，從發意至阿耨多羅三耶三佛，至般泥洹乃至法滅盡，從其中間所作善本應六波羅蜜。及諸聲聞、緣覺所作布施功德持戒自守及諸無漏之戒、從行戒至無戒善本、乃至諸佛淨戒之福、三昧之福、智慧之福、解脫之福、見解脫慧之福，及大慈大悲，無量阿僧祇佛所說法。從其法中所聞受者，有得須陀洹至得阿羅漢、辟支佛、上至菩薩及諸般泥洹佛所作功德、都計之合之，勸助為尊最為無上最為具足。我亦復持是功德，如是勸助功德福，是為作阿耨多羅三耶三菩中勸助，是便為成阿耨多羅三耶三菩。是善男子、善女人為菩薩道者，或當作是念：『如過去諸佛世尊所作功德，使我得是意、使我發是意行、使我得是想念。』」

彌勒菩薩告須菩提：「善男子、善女人發菩薩意者，不以是因緣，不以是像，不作是想於阿耨多羅三耶三菩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩告須菩提：「善男子、善女人發菩薩意者，不以是因緣，不以是像，不作是想於阿耨多羅三耶三菩。」

須菩提語彌勒菩薩：「若不以是得、若不以是因緣，諸佛世尊何以故於想十方世界從十方佛，從初發意至於法盡，諸善本及發聲聞乘，我所從戒至無戒功德，盡計之合之，而求阿耨多羅三耶三菩。應無有想，將無作顛倒想，無常謂有常，用想顛倒、用意顛倒、用見顛倒，不淨謂淨，苦言有樂，無我謂我。用想顛倒、用意顛倒、用見顛倒，其事虛空亦如，因緣亦如，道意亦爾，六波羅蜜亦爾，乃至十八法亦爾。若如事者亦如，道意、六波羅蜜亦如是，五陰六情亦如是，內外空及有無空，三十七品，及十種力、佛十八法，何等為事、何等為因緣、何等為道、何等為諸善本、何等為勸助意、何等為勸助對意，所可求阿耨多羅三耶三菩者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語彌勒菩薩：「若不以是得、若不以是因緣，諸佛世尊何以故於想十方世界從十方佛，從初發意至於法盡，諸善本及發聲聞乘，我所從戒至無戒功德，盡計之合之，而求阿耨多羅三耶三菩。應無有想，將無作顛倒想，無常謂有常，用想顛倒、用意顛倒、用見顛倒，不淨謂淨，苦言有樂，無我謂我。用想顛倒、用意顛倒、用見顛倒，其事虛空亦如，因緣亦如，道意亦爾，六波羅蜜亦爾，乃至十八法亦爾。若如事者亦如，道意、六波羅蜜亦如是，五陰六情亦如是，內外空及有無空，三十七品，及十種力、佛十八法，何等為事、何等為因緣、何等為道、何等為諸善本、何等為勸助意、何等為勸助對意，所可求阿耨多羅三耶三菩者？」

彌勒菩薩語須菩提：「若有菩薩行六波羅蜜，見過去佛，供養承事諸佛，與善知識相得。若已自學身空，是輩之人不以事像，不以是因緣，不以是佛善本之相，不以勸助功德，不以是諸福作，想求阿耨多羅三耶三菩。當復更作是意求，令不墮二法亦不不二，亦不以想亦不以無想，亦無所猗亦非不猗，亦不以著亦不以斷，亦不以生亦不以滅。若是菩薩不學六波羅蜜，若不供事諸佛，若無諸善之本，若不與善知識相得，若不自學空，便以是事、以是因緣、以是勸助功德、以是諸事起想，求阿耨多羅三耶三菩。是故，須菩提！不當為初發意菩薩前說六波羅蜜，及內外空、有無空及諸法空；不當為新學菩薩說之。何以故？若新學者，或亡所信、或亡所樂，所有恭敬皆悉亡失，便壞諸善本；當為阿惟越致菩薩摩訶薩說之。若久與善知識相隨者亦可與說。從前過去於諸佛所作功德者，當與是輩人可說空相法。是人聞是，不恐不怖亦不畏懼。菩薩摩訶薩當作如是勸助，所可勸助意、所可求阿耨多羅三耶三菩，是意已滅盡無所復有。所可作者及諸因緣所作功德，亦復滅盡。何等為勸助意、何等為眾事、何等因緣、何等為善本功德，而求阿耨多羅三耶三菩者，持意有所求耶？意無兩對，如意之性而無所求。若有菩薩行般若波羅蜜，至六波羅蜜亦無所有，至於五陰亦無所有，至道亦無所有。若有菩薩求阿耨多羅三耶三菩，當作是知、當作是求、當作是勸助、當作是善本。如是求，為求阿耨多羅三耶三菩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩語須菩提：「若有菩薩行六波羅蜜，見過去佛，供養承事諸佛，與善知識相得。若已自學身空，是輩之人不以事像，不以是因緣，不以是佛善本之相，不以勸助功德，不以是諸福作，想求阿耨多羅三耶三菩。當復更作是意求，令不墮二法亦不不二，亦不以想亦不以無想，亦無所猗亦非不猗，亦不以著亦不以斷，亦不以生亦不以滅。若是菩薩不學六波羅蜜，若不供事諸佛，若無諸善之本，若不與善知識相得，若不自學空，便以是事、以是因緣、以是勸助功德、以是諸事起想，求阿耨多羅三耶三菩。是故，須菩提！不當為初發意菩薩前說六波羅蜜，及內外空、有無空及諸法空；不當為新學菩薩說之。何以故？若新學者，或亡所信、或亡所樂，所有恭敬皆悉亡失，便壞諸善本；當為阿惟越致菩薩摩訶薩說之。若久與善知識相隨者亦可與說。從前過去於諸佛所作功德者，當與是輩人可說空相法。是人聞是，不恐不怖亦不畏懼。菩薩摩訶薩當作如是勸助，所可勸助意、所可求阿耨多羅三耶三菩，是意已滅盡無所復有。所可作者及諸因緣所作功德，亦復滅盡。何等為勸助意、何等為眾事、何等因緣、何等為善本功德，而求阿耨多羅三耶三菩者，持意有所求耶？意無兩對，如意之性而無所求。若有菩薩行般若波羅蜜，至六波羅蜜亦無所有，至於五陰亦無所有，至道亦無所有。若有菩薩求阿耨多羅三耶三菩，當作是知、當作是求、當作是勸助、當作是善本。如是求，為求阿耨多羅三耶三菩。」

彌勒菩薩語長老須菩提言：「新學菩薩聞是將無恐怖。當云何作諸善本功德而有所求？云何勸助及諸功德持作阿耨多羅三耶三菩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩語長老須菩提言：「新學菩薩聞是將無恐怖。當云何作諸善本功德而有所求？云何勸助及諸功德持作阿耨多羅三耶三菩？」

須菩提語彌勒菩薩：「新學菩薩行般若波羅蜜，受持六波羅蜜，無所猗受而無所想，當解內外空及有無空，解三十七品、佛十八法，常與善知識相得，得六波羅蜜及其義趣，教授令不離六波羅蜜，至得菩薩道不離佛法；教語魔事，聞魔事已，不增不減。何以故？至得菩薩道，常念諸法、不離諸佛，於中作功德受持諸菩薩宗，至得阿耨多羅三耶三菩不離是功德。新學菩薩於諸十方無央數佛如來、無所著、等正覺及諸弟子所作功德，及諸剎利、梵志大姓，及四天王、首陀會諸天所作功德，皆勸助之，持是勸助功德求阿耨多羅三耶三菩，其功德最上無過者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提語彌勒菩薩：「新學菩薩行般若波羅蜜，受持六波羅蜜，無所猗受而無所想，當解內外空及有無空，解三十七品、佛十八法，常與善知識相得，得六波羅蜜及其義趣，教授令不離六波羅蜜，至得菩薩道不離佛法；教語魔事，聞魔事已，不增不減。何以故？至得菩薩道，常念諸法、不離諸佛，於中作功德受持諸菩薩宗，至得阿耨多羅三耶三菩不離是功德。新學菩薩於諸十方無央數佛如來、無所著、等正覺及諸弟子所作功德，及諸剎利、梵志大姓，及四天王、首陀會諸天所作功德，皆勸助之，持是勸助功德求阿耨多羅三耶三菩，其功德最上無過者。」

是時彌勒菩薩語須菩提言：「若有新學菩薩念諸佛及弟子所有勸助功德，持無上無比勸助無央數勸助功德求阿耨多羅三耶三菩，於想念見而不顛倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時彌勒菩薩語須菩提言：「若有新學菩薩念諸佛及弟子所有勸助功德，持無上無比勸助無央數勸助功德求阿耨多羅三耶三菩，於想念見而不顛倒。」

須菩提言：「雖念諸佛及弟子眾，於中無佛想、亦無弟子眾想、亦無諸善本想，意有所求亦無意想。菩薩作如是求，於想不倒、於念不倒、於見不倒。若菩薩念諸佛及眾僧功德，念所作善本，持想求阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩想倒、念倒、見倒。菩薩雖有是念，念佛及眾、念諸善本，雖有是念，當知是念盡滅無所有。所可盡者無所求，意有所求是意之法，所可求法亦是其法，雖作是求，是為正求不為邪求。菩薩摩訶薩當作是求，是為過去當來今現在諸佛及諸弟子所作功德，下至凡夫所作功德、所聽受法，及諸天、阿須倫、真陀羅、摩睺勒所作功德，及諸剎利、梵志、大姓長者所作功德，及四天王上至首陀會天所作功德、所聽受法，所可發意求阿耨多羅三耶三菩，都盧合之聚之計之稱之，是所作功德皆勸助之，持是勸助功德求阿耨多羅三耶三菩。若當知是，法已盡已滅，無所復有所可求法，亦復盡空。若作是求，為求阿耨多羅三耶三菩。當作是知，法不求法。何以故？諸法皆自空故。作是求者，為求阿耨多羅三耶三菩。菩薩如是行六波羅蜜者，於想不倒、於念見亦不倒。何以故？不入所求故。於諸善本及其道意，不見當有所入處故，是為菩薩無上之求。菩薩摩訶薩於諸功德寂而無所生，於五陰、十八性及六衰至六波羅蜜亦寂無所生，於內外空及有無空、佛十八法亦寂而無所知。菩薩如是知寂無所得者，是為求阿耨多羅三耶三菩。若菩薩摩訶薩知勸助功德勸助功德寂無所生，佛寂及佛事寂，諸善本事善本事寂，諸道意事道意事寂，諸所求事所求事寂，諸菩薩事菩薩事寂，六波羅蜜事六波羅蜜事寂，乃至佛十八法佛十八法寂。如是菩薩當寂淨行般若波羅蜜，是為菩薩行般若波羅蜜。諸過去佛所作善本有所求索盡般泥洹，菩薩摩訶薩亦當作是求，所作善本及於所求當如泥洹。意有所索、意與所求適等無異，作如是求、作如是知，是為求阿耨多羅三耶三菩。作如是求者，想不顛倒、念不顛倒、見不顛倒。若復菩薩以想行般若波羅蜜，以想念諸佛功德，是為不求阿耨多羅三耶三菩。過去諸佛亦不有想亦不無想，若復作念、若復作想，如是為不求阿耨多羅三耶三菩，是為想顛倒、念顛倒、見顛倒。若復不念諸佛善本，諸所有發意亦不作知、亦不作想，是則為求阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩想不顛倒，念、見不顛倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「雖念諸佛及弟子眾，於中無佛想、亦無弟子眾想、亦無諸善本想，意有所求亦無意想。菩薩作如是求，於想不倒、於念不倒、於見不倒。若菩薩念諸佛及眾僧功德，念所作善本，持想求阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩想倒、念倒、見倒。菩薩雖有是念，念佛及眾、念諸善本，雖有是念，當知是念盡滅無所有。所可盡者無所求，意有所求是意之法，所可求法亦是其法，雖作是求，是為正求不為邪求。菩薩摩訶薩當作是求，是為過去當來今現在諸佛及諸弟子所作功德，下至凡夫所作功德、所聽受法，及諸天、阿須倫、真陀羅、摩睺勒所作功德，及諸剎利、梵志、大姓長者所作功德，及四天王上至首陀會天所作功德、所聽受法，所可發意求阿耨多羅三耶三菩，都盧合之聚之計之稱之，是所作功德皆勸助之，持是勸助功德求阿耨多羅三耶三菩。若當知是，法已盡已滅，無所復有所可求法，亦復盡空。若作是求，為求阿耨多羅三耶三菩。當作是知，法不求法。何以故？諸法皆自空故。作是求者，為求阿耨多羅三耶三菩。菩薩如是行六波羅蜜者，於想不倒、於念見亦不倒。何以故？不入所求故。於諸善本及其道意，不見當有所入處故，是為菩薩無上之求。菩薩摩訶薩於諸功德寂而無所生，於五陰、十八性及六衰至六波羅蜜亦寂無所生，於內外空及有無空、佛十八法亦寂而無所知。菩薩如是知寂無所得者，是為求阿耨多羅三耶三菩。若菩薩摩訶薩知勸助功德勸助功德寂無所生，佛寂及佛事寂，諸善本事善本事寂，諸道意事道意事寂，諸所求事所求事寂，諸菩薩事菩薩事寂，六波羅蜜事六波羅蜜事寂，乃至佛十八法佛十八法寂。如是菩薩當寂淨行般若波羅蜜，是為菩薩行般若波羅蜜。諸過去佛所作善本有所求索盡般泥洹，菩薩摩訶薩亦當作是求，所作善本及於所求當如泥洹。意有所索、意與所求適等無異，作如是求、作如是知，是為求阿耨多羅三耶三菩。作如是求者，想不顛倒、念不顛倒、見不顛倒。若復菩薩以想行般若波羅蜜，以想念諸佛功德，是為不求阿耨多羅三耶三菩。過去諸佛亦不有想亦不無想，若復作念、若復作想，如是為不求阿耨多羅三耶三菩，是為想顛倒、念顛倒、見顛倒。若復不念諸佛善本，諸所有發意亦不作知、亦不作想，是則為求阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩想不顛倒，念、見不顛倒。」

彌勒菩薩語須菩提：「云何菩薩有所求而無有想？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩語須菩提：「云何菩薩有所求而無有想？」

須菩提言：「菩薩欲得漚惒拘舍羅，當於般若波羅蜜中學。不求般若波羅蜜，終不得諸善本功德。何以故？諸佛世尊亦不於般若波羅蜜中現，及諸善本亦不見眾事、亦不見意可作阿耨多羅三耶三菩。所作已滅，眾事亦滅，我但以自起是諸想、諸善功德及諸發意。諸佛世尊亦無想求，亦無有是勸助，亦無是知。何以故？用想求無所得故。若想有可得者，我及諸佛所作分別想，當有所得。是故菩薩功德、菩薩有所求，亦不當作想，亦不當有所倚。諸佛世尊不稱譽倚想求者。何以故？想求者為雜毒。譬如淨潔美食與毒相得，色雖香美故為雜毒。若有愚癡之人欲得食之，雖為當時貪其色好香可口，久後不便其身。作如是受，不諦觀、不諦知，不知諷誦，倒解中義、自不能解，為他人說言：『善男子！是教是過去當來今現在佛從發意以來至得阿耨多羅三耶三菩，於有餘泥洹至無餘泥洹乃至法盡，於其中間行般若波羅蜜所作功德及六波羅蜜，所可行三十七品、四禪、四等及四空定，十種力、十八法所作善本，及淨佛國、教授眾生。諸佛戒品、三昧品、智慧品、解脫品、見解脫慧品、薩云若慧、無所亡法、常等行，於聲聞中所作功德；諸佛世尊所記辟支佛，諸天尊神、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒所作功德，都盧合聚此諸功德，持求阿耨多羅三耶三菩。』倚想求三耶三佛，是則譬如雜毒之食。有倚想者終無所成。何以故？有倚有想而有形貌有雜毒求，為謗如來，亦不受如來教、亦不受法。善男子、善女人行菩薩道者，當作是念：『過去當來今現在諸佛世尊，從發意以來至得佛，云何有所作求？及諸弟子至薩云若中事所作，上亦如是，當云何有所作而求阿耨多羅三耶三菩？』善男子、善女人求菩薩道，不欲高下如來者，當作是求：『如諸佛世尊所知識，以辯才慧、諸善本之相與法相應者，我持是勸助，我所求阿耨多羅三耶三菩者，皆是諸佛所知。』諸善男子、善女人求菩薩道者，不倚諸善本功德求阿耨多羅三耶三菩。如是求者，為不高下如來，是為信佛、信法菩薩。如是行者，為不雜毒，所求為無有毒。若善男子、善女人求菩薩道行般若波羅蜜者，所為功德當作是求。五陰亦不著，欲界、色界、無色界亦不著，過去當來今現在六波羅蜜亦不著，三界亦不著，去來今內外空及有無空、三十七品、佛十種力及十八法亦不著，三界亦不著，去來今如及爾、法生、法滅、真際、不思議性、戒、忍、智、解脫、解脫見慧、薩云若、無所亡法、常等行亦不著。三界不著三界者，亦無去來今。何以故？以無所入故。有所求者亦無所入，所可求法亦復無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「菩薩欲得漚惒拘舍羅，當於般若波羅蜜中學。不求般若波羅蜜，終不得諸善本功德。何以故？諸佛世尊亦不於般若波羅蜜中現，及諸善本亦不見眾事、亦不見意可作阿耨多羅三耶三菩。所作已滅，眾事亦滅，我但以自起是諸想、諸善功德及諸發意。諸佛世尊亦無想求，亦無有是勸助，亦無是知。何以故？用想求無所得故。若想有可得者，我及諸佛所作分別想，當有所得。是故菩薩功德、菩薩有所求，亦不當作想，亦不當有所倚。諸佛世尊不稱譽倚想求者。何以故？想求者為雜毒。譬如淨潔美食與毒相得，色雖香美故為雜毒。若有愚癡之人欲得食之，雖為當時貪其色好香可口，久後不便其身。作如是受，不諦觀、不諦知，不知諷誦，倒解中義、自不能解，為他人說言：『善男子！是教是過去當來今現在佛從發意以來至得阿耨多羅三耶三菩，於有餘泥洹至無餘泥洹乃至法盡，於其中間行般若波羅蜜所作功德及六波羅蜜，所可行三十七品、四禪、四等及四空定，十種力、十八法所作善本，及淨佛國、教授眾生。諸佛戒品、三昧品、智慧品、解脫品、見解脫慧品、薩云若慧、無所亡法、常等行，於聲聞中所作功德；諸佛世尊所記辟支佛，諸天尊神、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒所作功德，都盧合聚此諸功德，持求阿耨多羅三耶三菩。』倚想求三耶三佛，是則譬如雜毒之食。有倚想者終無所成。何以故？有倚有想而有形貌有雜毒求，為謗如來，亦不受如來教、亦不受法。善男子、善女人行菩薩道者，當作是念：『過去當來今現在諸佛世尊，從發意以來至得佛，云何有所作求？及諸弟子至薩云若中事所作，上亦如是，當云何有所作而求阿耨多羅三耶三菩？』善男子、善女人求菩薩道，不欲高下如來者，當作是求：『如諸佛世尊所知識，以辯才慧、諸善本之相與法相應者，我持是勸助，我所求阿耨多羅三耶三菩者，皆是諸佛所知。』諸善男子、善女人求菩薩道者，不倚諸善本功德求阿耨多羅三耶三菩。如是求者，為不高下如來，是為信佛、信法菩薩。如是行者，為不雜毒，所求為無有毒。若善男子、善女人求菩薩道行般若波羅蜜者，所為功德當作是求。五陰亦不著，欲界、色界、無色界亦不著，過去當來今現在六波羅蜜亦不著，三界亦不著，去來今內外空及有無空、三十七品、佛十種力及十八法亦不著，三界亦不著，去來今如及爾、法生、法滅、真際、不思議性、戒、忍、智、解脫、解脫見慧、薩云若、無所亡法、常等行亦不著。三界不著三界者，亦無去來今。何以故？以無所入故。有所求者亦無所入，所可求法亦復無所著，

是人亦復無所著，諸佛世尊亦復無所著，諸餘善本亦無所著，聲聞、辟支佛諸善本亦無所著；諸無所著者亦非去來今。若有菩薩行般若波羅蜜，知五陰不著，三界亦非去來今，亦不可以倚想、有所求。何以故？不見有所生者。諸無所生者亦無所有，無所有者不能有所為，六波羅蜜乃至無所亡法及常等行亦不著。三界亦非去來今，非去來今者亦不可以倚想、有所為。何以故？是所生不可得故。諸所生者為無所有，無所有者亦不能有所為；是為菩薩不雜毒求。若有善男子、善女人求菩薩道有倚想者則為邪求，所作善本倚想求者是為邪求。諸有邪求者，諸佛世尊所不稱譽。佛所不稱譽者，為不具足六波羅蜜。不具足六波羅蜜者，則不具足三十七品，則不具足內外空及有無空，佛十種力及十八法則不具足。不具足十八法者，則不能淨佛國土，則不能教授眾生，終不成阿耨多羅三耶三菩。所以者何？有雜毒求故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者，當作是念：『如諸佛所知善本功德法求，如所求為求阿耨多羅三耶三菩，我亦當以是法求阿耨多羅三耶三菩。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人亦復無所著，諸佛世尊亦復無所著，諸餘善本亦無所著，聲聞、辟支佛諸善本亦無所著；諸無所著者亦非去來今。若有菩薩行般若波羅蜜，知五陰不著，三界亦非去來今，亦不可以倚想、有所求。何以故？不見有所生者。諸無所生者亦無所有，無所有者不能有所為，六波羅蜜乃至無所亡法及常等行亦不著。三界亦非去來今，非去來今者亦不可以倚想、有所為。何以故？是所生不可得故。諸所生者為無所有，無所有者亦不能有所為；是為菩薩不雜毒求。若有善男子、善女人求菩薩道有倚想者則為邪求，所作善本倚想求者是為邪求。諸有邪求者，諸佛世尊所不稱譽。佛所不稱譽者，為不具足六波羅蜜。不具足六波羅蜜者，則不具足三十七品，則不具足內外空及有無空，佛十種力及十八法則不具足。不具足十八法者，則不能淨佛國土，則不能教授眾生，終不成阿耨多羅三耶三菩。所以者何？有雜毒求故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者，當作是念：『如諸佛所知善本功德法求，如所求為求阿耨多羅三耶三菩，我亦當以是法求阿耨多羅三耶三菩。』」

是時佛讚歎須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！乃作世尊之行，能為諸菩薩說所為所求之法。無想、無所倚、無所出，亦不斷亦不著，亦不有亦不無，應空相、應法性、應如行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時佛讚歎須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！乃作世尊之行，能為諸菩薩說所為所求之法。無想、無所倚、無所出，亦不斷亦不著，亦不有亦不無，應空相、應法性、應如行。」

佛告須菩提：「假令三千大千剎土中眾生，悉得十善之利，悉得四禪，四等，四空定及五通，盡得是利。於須菩提意云何，是眾生所得福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「假令三千大千剎土中眾生，悉得十善之利，悉得四禪，四等，四空定及五通，盡得是利。於須菩提意云何，是眾生所得福寧多不？」

須菩提白佛言：「甚多，甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「甚多，甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人於諸善本無所生無所著，以為阿耨多羅三耶三菩，是功德最為尊化、無上正真之化、具足之化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人於諸善本無所生無所著，以為阿耨多羅三耶三菩，是功德最為尊化、無上正真之化、具足之化。

「復次，須菩提！若三千大千剎土中眾生，盡得須陀洹上至羅漢、辟支佛。若有善男子、善女人盡其壽命供養是輩羅漢、辟支佛、隨其所安飲食、衣被、床臥之具，病瘦醫藥，盡諸所有敬之養之。於須菩提意云何，其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若三千大千剎土中眾生，盡得須陀洹上至羅漢、辟支佛。若有善男子、善女人盡其壽命供養是輩羅漢、辟支佛、隨其所安飲食、衣被、床臥之具，病瘦醫藥，盡諸所有敬之養之。於須菩提意云何，其福寧多不？」

須菩提言：「甚多，甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「甚多，甚多！」

佛言：「不如是善男子、善女人住無所生、無所著，於善本之德無所求，其福最尊最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人住無所生、無所著，於善本之德無所求，其福最尊最上。

「復次，須菩提！假令三千大千剎土眾生，盡發阿耨多羅三耶三菩，十方恒邊沙剎土中眾生，一一眾生供養是菩薩，盡恒邊沙劫，隨其所安飲食、衣服、床臥、醫藥，瞻視恭敬承事。於須菩提意云何，其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！假令三千大千剎土眾生，盡發阿耨多羅三耶三菩，十方恒邊沙剎土中眾生，一一眾生供養是菩薩，盡恒邊沙劫，隨其所安飲食、衣服、床臥、醫藥，瞻視恭敬承事。於須菩提意云何，其福寧多不？」

須菩提言：「甚多，甚多！世尊！其福多不可計！不可數！不可以譬喻為比。若使福德當有形者，十方虛空所不能受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「甚多，甚多！世尊！其福多不可計！不可數！不可以譬喻為比。若使福德當有形者，十方虛空所不能受。」

佛告須菩提：「雖作爾所福德，不如是善男子、善女人所作善本無所生、無所著，於善本之德無所求。是善男子、善女人之功德，最尊最上無比無上之化。是無所生、無所著之功德，與前功德，百千億萬倍不相比。何以故？是善男子、善女人有倚有想，於十善事及四禪、四等、四空定、五通盡具足。何以故？是善男子、善女人以倚想供養諸聲聞、辟支佛上至菩薩故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「雖作爾所福德，不如是善男子、善女人所作善本無所生、無所著，於善本之德無所求。是善男子、善女人之功德，最尊最上無比無上之化。是無所生、無所著之功德，與前功德，百千億萬倍不相比。何以故？是善男子、善女人有倚有想，於十善事及四禪、四等、四空定、五通盡具足。何以故？是善男子、善女人以倚想供養諸聲聞、辟支佛上至菩薩故。」

爾時四王天上二萬天子皆叉手禮佛足，白佛言：「世尊！菩薩所施為漚惒拘舍羅，甚善快哉！所作已應無倚無著，應空、無相，所施善本為阿耨多羅三耶三菩，所施為不二入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四王天上二萬天子皆叉手禮佛足，白佛言：「世尊！菩薩所施為漚惒拘舍羅，甚善快哉！所作已應無倚無著，應空、無相，所施善本為阿耨多羅三耶三菩，所施為不二入。」

是時釋提桓因與無央數忉利諸天及諸天子，持天雜花香擣香澤香、繒綵花蓋、天衣天幔、雜色幢幡，鼓天伎樂，來至佛所，供養散佛，皆讚歎言：「菩薩所施為漚惒拘舍羅，甚善快哉！所作已應無所倚無所著，應空、無想，所施善本為阿耨多羅三耶三菩，所施為不二入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋提桓因與無央數忉利諸天及諸天子，持天雜花香擣香澤香、繒綵花蓋、天衣天幔、雜色幢幡，鼓天伎樂，來至佛所，供養散佛，皆讚歎言：「菩薩所施為漚惒拘舍羅，甚善快哉！所作已應無所倚無所著，應空、無想，所施善本為阿耨多羅三耶三菩，所施為不二入。」

上至梵迦夷天無央數百千，亦復歎譽菩薩漚惒拘舍羅，皆復如是。阿迦膩吒天與無央數億百千諸天，來至佛所為佛作禮，俱發大音聲言：「世尊！甚奇大哉！於般若波羅蜜行漚惒拘舍羅所作善本，其德勝前過去善男子、善女人之所作為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上至梵迦夷天無央數百千，亦復歎譽菩薩漚惒拘舍羅，皆復如是。阿迦膩吒天與無央數億百千諸天，來至佛所為佛作禮，俱發大音聲言：「世尊！甚奇大哉！於般若波羅蜜行漚惒拘舍羅所作善本，其德勝前過去善男子、善女人之所作為。」

於是佛告四天王及阿迦膩吒諸天子言：「假令三千大千剎土所有眾生，盡作阿耨多羅三耶三菩，復代過去當來今現在諸如來、無所著、等正覺代其歡喜，及弟子眾從初發意至般泥洹乃至法盡，於其中間所作諸善之本代其歡喜，聲聞、辟支佛所作諸善之本代其歡喜，及眾生所作諸善之本，行檀波羅蜜至般若波羅蜜代其歡喜，諸賢聖所有戒品、三昧品、智慧品、解脫品、解脫見慧品代其歡喜，餘無量佛法都盧計校合聚，是上諸功德皆代其歡喜，倚是代歡喜功德為阿耨多羅三耶三菩。若復有善男子、善女人欲發阿耨多羅三耶三菩，代過去當來今現在諸如來、無所著、等正覺及羅漢、辟支佛，從發意至成阿耨多羅三耶三菩，從其中間行六波羅蜜，及餘無央數佛法功德代其歡喜，而無所希望亦不二入，已應無相、應無所著、應空，是為最第一代其歡喜，為無上代歡喜也。持是代歡喜功德，為阿耨多羅三耶三菩，而無所倚者，其功德福祐勝於前善男子、善女人所為代歡喜，比其功德，百倍千倍巨億萬倍，是為菩薩摩訶薩最上代歡喜之所為也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛告四天王及阿迦膩吒諸天子言：「假令三千大千剎土所有眾生，盡作阿耨多羅三耶三菩，復代過去當來今現在諸如來、無所著、等正覺代其歡喜，及弟子眾從初發意至般泥洹乃至法盡，於其中間所作諸善之本代其歡喜，聲聞、辟支佛所作諸善之本代其歡喜，及眾生所作諸善之本，行檀波羅蜜至般若波羅蜜代其歡喜，諸賢聖所有戒品、三昧品、智慧品、解脫品、解脫見慧品代其歡喜，餘無量佛法都盧計校合聚，是上諸功德皆代其歡喜，倚是代歡喜功德為阿耨多羅三耶三菩。若復有善男子、善女人欲發阿耨多羅三耶三菩，代過去當來今現在諸如來、無所著、等正覺及羅漢、辟支佛，從發意至成阿耨多羅三耶三菩，從其中間行六波羅蜜，及餘無央數佛法功德代其歡喜，而無所希望亦不二入，已應無相、應無所著、應空，是為最第一代其歡喜，為無上代歡喜也。持是代歡喜功德，為阿耨多羅三耶三菩，而無所倚者，其功德福祐勝於前善男子、善女人所為代歡喜，比其功德，百倍千倍巨億萬倍，是為菩薩摩訶薩最上代歡喜之所為也。」

爾時須菩提白佛言：「如世尊所說，合集是善男子、善女人功德，於諸功德中無過代歡喜者。代歡喜之德無過是德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時須菩提白佛言：「如世尊所說，合集是善男子、善女人功德，於諸功德中無過代歡喜者。代歡喜之德無過是德。」

須菩提言：「世尊！云何為最上？云何為最尊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「世尊！云何為最上？云何為最尊？」

佛告須菩提言：「若善男子、善女人於當來過去今現在法，無所取無所捨、亦不貢高亦不不貢高、亦不有所倚亦不無所倚，於是法亦無有生亦無有滅、亦無著亦無斷，於是法中亦不見增亦不見減、亦無往亦無反、亦不道亦不俗，如去來今法，如反爾法、所住法、所滅法，我亦復代歡喜，持是代歡喜功德為阿耨多羅三耶三菩，施菩薩摩訶薩。作如是施為，代其歡喜，最為第一，無過是代歡喜者。須菩提！作如是代歡喜，比餘代歡喜之德，百倍千倍巨億萬倍，不及是代歡喜者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「若善男子、善女人於當來過去今現在法，無所取無所捨、亦不貢高亦不不貢高、亦不有所倚亦不無所倚，於是法亦無有生亦無有滅、亦無著亦無斷，於是法中亦不見增亦不見減、亦無往亦無反、亦不道亦不俗，如去來今法，如反爾法、所住法、所滅法，我亦復代歡喜，持是代歡喜功德為阿耨多羅三耶三菩，施菩薩摩訶薩。作如是施為，代其歡喜，最為第一，無過是代歡喜者。須菩提！作如是代歡喜，比餘代歡喜之德，百倍千倍巨億萬倍，不及是代歡喜者。

「復次，須菩提！善男子、善女人行菩薩道者，欲代去來今諸佛及諸聲聞、辟支佛，從初發意至于成佛，於其中間作諸善本，行六波羅蜜及餘無數佛法善本。若欲代歡喜者，復欲代一切眾生所作善本，當作是代歡喜，是代歡喜為最等。六波羅蜜與脫等；脫與五陰等；其脫之事與內外空等；解脫之事與有無空等；三十七品與解脫等；十力與解脫等；解脫與解脫見慧等；去來今法與解脫等；解脫則是過去當來今現在解脫，如諸佛世尊之所施為；解脫如諸佛弟子；諸佛弟子亦如解脫；解脫者與聲聞、辟支佛泥洹等；解脫事與諸佛世尊法等；解脫者亦如羅漢、辟支佛；解脫亦如諸法之法。我於是無縛無脫之法，我於無著如無污染清淨之法，不生無所生不滅無所滅之法，我所施為於阿耨多羅三耶三菩者，亦如是上諸法，無所縛法、無所敗法、無所壞法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！善男子、善女人行菩薩道者，欲代去來今諸佛及諸聲聞、辟支佛，從初發意至于成佛，於其中間作諸善本，行六波羅蜜及餘無數佛法善本。若欲代歡喜者，復欲代一切眾生所作善本，當作是代歡喜，是代歡喜為最等。六波羅蜜與脫等；脫與五陰等；其脫之事與內外空等；解脫之事與有無空等；三十七品與解脫等；十力與解脫等；解脫與解脫見慧等；去來今法與解脫等；解脫則是過去當來今現在解脫，如諸佛世尊之所施為；解脫如諸佛弟子；諸佛弟子亦如解脫；解脫者與聲聞、辟支佛泥洹等；解脫事與諸佛世尊法等；解脫者亦如羅漢、辟支佛；解脫亦如諸法之法。我於是無縛無脫之法，我於無著如無污染清淨之法，不生無所生不滅無所滅之法，我所施為於阿耨多羅三耶三菩者，亦如是上諸法，無所縛法、無所敗法、無所壞法。」

佛告須菩提：「是為菩薩摩訶薩無上代歡喜最為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「是為菩薩摩訶薩無上代歡喜最為第一。」

佛言：「菩薩摩訶薩具足作代如是歡喜者，疾逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩具足作代如是歡喜者，疾逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。

「復次，須菩提！若有善男子、善女人行菩薩道者，盡其形壽供養十方恒邊沙佛及眾弟子，隨其所安飯食、衣被、床臥、醫藥，盡諸佛形壽，般泥洹已後，晝夜奉事舍利，幢幡花蓋伎樂以為供養、常念行六波羅蜜而有所倚。復有善男子、善女人欲成阿耨多羅三耶三菩，行六波羅蜜漚惒拘舍羅而無所倚，持是功德無所希望於阿耨多羅三耶三菩。比其善本功德，百倍千倍巨億萬倍，不及是代歡喜福德最尊最上。須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜，以漚惒拘舍羅無所倚功德，為阿耨多羅三耶三菩而無所倚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若有善男子、善女人行菩薩道者，盡其形壽供養十方恒邊沙佛及眾弟子，隨其所安飯食、衣被、床臥、醫藥，盡諸佛形壽，般泥洹已後，晝夜奉事舍利，幢幡花蓋伎樂以為供養、常念行六波羅蜜而有所倚。復有善男子、善女人欲成阿耨多羅三耶三菩，行六波羅蜜漚惒拘舍羅而無所倚，持是功德無所希望於阿耨多羅三耶三菩。比其善本功德，百倍千倍巨億萬倍，不及是代歡喜福德最尊最上。須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜，以漚惒拘舍羅無所倚功德，為阿耨多羅三耶三菩而無所倚。」