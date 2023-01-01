放光般若經
西晉 無羅叉譯20卷CBETA T0221大于一万字 35 h
向佛经 GPT 提问
第 8 卷
放光般若經卷第八
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西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯
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摩訶般若波羅蜜功德品第三十九
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佛告釋提桓因：「若有善男子、善女人教一閻浮提其中眾生使立十善。於拘翼意云何，其福寧多不？」
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釋提桓因白佛言：「甚多，甚多！世尊！」
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佛言：「拘翼！不如是善男子、善女人持般若波羅蜜經卷授與他人，使書持諷誦解其中事，得其功德甚倍多也。何以故？是般若波羅蜜中廣說無漏之法，使諸善男子、善女人皆得而學，甫當來者亦復得學等至於道；求羅漢、辟支佛道者皆於是得，甫當求者亦於是得；求菩薩道者皆於中得，甫當求者皆悉當於中得；已成阿惟三佛者皆於中得，甫當求阿惟三佛者亦當於是中得。拘翼！何等為無漏之法？謂三十七品、空及三脫門、四諦，內外空及有無空，佛十種力，無量佛法使善男子、善女人得成阿惟三佛。甫當求者亦當得成阿惟三佛。拘翼！教一閻浮提眾生皆立於十善，不如使一人得須陀洹道。何以故？雖教一閻浮提眾生使行十善，未脫三惡趣；教一人得須陀洹者，已離三惡趣故。拘翼！若教一閻浮提其中眾生使行十善，盡得須陀洹，不如教一人使得辟支佛，得福甚多。拘翼！盡教一閻浮提人立於十善，皆得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，不如教一人使發阿耨多羅三耶三菩意，其德甚多。何以故？使一人發阿耨多羅三耶三菩意，為續佛種，佛種不斷故。拘翼！須陀洹至辟支佛及佛，皆從菩薩生。是故當知，善男子、善女人持般若波羅蜜經卷，授與他人，所得甚多。何以故？諸廣大之法皆來入般若波羅蜜故。因是便知有剎利、梵志、長者大姓，因知有四天王上至無思想無思想慧天，因知有三十七品至薩云若，知有須陀洹上至三耶三佛。拘翼！置是一閻浮提眾生，及四天下至小千天下、中千天下、三千大千國土，及如恒邊沙國土滿中眾生，悉教立於十善故。不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜，教他人使書持經卷諷誦解說，得其功德甚多甚多。
佛言：「拘翼！不如是善男子、善女人持般若波羅蜜經卷授與他人，使書持諷誦解其中事，得其功德甚倍多也。何以故？是般若波羅蜜中廣說無漏之法，使諸善男子、善女人皆得而學，甫當來者亦復得學等至於道；求羅漢、辟支佛道者皆於是得，甫當求者亦於是得；求菩薩道者皆於中得，甫當求者皆悉當於中得；已成阿惟三佛者皆於中得，甫當求阿惟三佛者亦當於是中得。拘翼！何等為無漏之法？謂三十七品、空及三脫門、四諦，內外空及有無空，佛十種力，無量佛法使善男子、善女人得成阿惟三佛。甫當求者亦當得成阿惟三佛。拘翼！教一閻浮提眾生皆立於十善，不如使一人得須陀洹道。何以故？雖教一閻浮提眾生使行十善，未脫三惡趣；教一人得須陀洹者，已離三惡趣故。拘翼！若教一閻浮提其中眾生使行十善，盡得須陀洹，不如教一人使得辟支佛，得福甚多。拘翼！盡教一閻浮提人立於十善，皆得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，不如教一人使發阿耨多羅三耶三菩意，其德甚多。何以故？使一人發阿耨多羅三耶三菩意，為續佛種，佛種不斷故。拘翼！須陀洹至辟支佛及佛，皆從菩薩生。是故當知，善男子、善女人持般若波羅蜜經卷，授與他人，所得甚多。何以故？諸廣大之法皆來入般若波羅蜜故。因是便知有剎利、梵志、長者大姓，因知有四天王上至無思想無思想慧天，因知有三十七品至薩云若，知有須陀洹上至三耶三佛。拘翼！置是一閻浮提眾生，及四天下至小千天下、中千天下、三千大千國土，及如恒邊沙國土滿中眾生，悉教立於十善故。不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜，教他人使書持經卷諷誦解說，得其功德甚多甚多。
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「復次，拘翼！善男子、善女人教一閻浮提滿中眾生，令立四禪、四等及四空定，得五神通，其人得福寧為多不？」
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釋提桓因白佛言：「甚多，甚多！世尊！」
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佛言：「故不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜授與他人，使書持經卷諷誦解說，得其福多。何以故？拘翼？般若波羅蜜者，所說極廣遠故。拘翼！置是一閻浮提，四天下、小千國土、中千國土、三千大千國土，及如十方恒邊沙國土滿中眾生，悉教令得四禪、四等及四空定，得五神通，其功德寧多不？」
佛言：「故不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜授與他人，使書持經卷諷誦解說，得其福多。何以故？拘翼？般若波羅蜜者，所說極廣遠故。拘翼！置是一閻浮提，四天下、小千國土、中千國土、三千大千國土，及如十方恒邊沙國土滿中眾生，悉教令得四禪、四等及四空定，得五神通，其功德寧多不？」
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釋提桓因白佛言：「甚多，甚多！世尊！」
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佛言：「故不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜授與他人，使書持諷誦解說中事，得其功德甚多甚多。
佛言：「故不如是善男子、善女人書持般若波羅蜜授與他人，使書持諷誦解說中事，得其功德甚多甚多。
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「復次，拘翼！受持般若波羅蜜者，不以二事亦非不二；受行五波羅蜜，亦不以二道亦非不二；亦不以二事念內外空及有無空；亦不以二事道行三十七品；亦不以二事道行薩云若。
「復次，拘翼！受持般若波羅蜜者，不以二事亦非不二；受行五波羅蜜，亦不以二道亦非不二；亦不以二事念內外空及有無空；亦不以二事道行三十七品；亦不以二事道行薩云若。
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「復次，拘翼！若善男子、善女人以無央數方便持般若波羅蜜，教化眾生，使學受持諷誦解說廣演其義，不以二事觀般若波羅蜜，亦不以相，亦不以無相，亦不合亦不散，亦不應非不應，亦不舉亦不下，亦不著亦不斷，亦不生亦不滅，亦不持非不持，亦不處非不處，亦不實亦不虛，亦不垢亦不淨，亦不信非不信，亦不法非不法，亦不如非不如，亦不真際非不真際。如是，拘翼！善男子、善女人受持般若波羅蜜，授與他人使諷誦學，事事分別解說其義章句分明，持是教人所得功德，勝自諷誦守行其事。若善男子、善女人自學般若波羅蜜，諷誦解說身自供養，復教他人，令諷誦學為解中義分別其慧明了具足者，是善男子、善女人所得功德最倍益多。」
「復次，拘翼！若善男子、善女人以無央數方便持般若波羅蜜，教化眾生，使學受持諷誦解說廣演其義，不以二事觀般若波羅蜜，亦不以相，亦不以無相，亦不合亦不散，亦不應非不應，亦不舉亦不下，亦不著亦不斷，亦不生亦不滅，亦不持非不持，亦不處非不處，亦不實亦不虛，亦不垢亦不淨，亦不信非不信，亦不法非不法，亦不如非不如，亦不真際非不真際。如是，拘翼！善男子、善女人受持般若波羅蜜，授與他人使諷誦學，事事分別解說其義章句分明，持是教人所得功德，勝自諷誦守行其事。若善男子、善女人自學般若波羅蜜，諷誦解說身自供養，復教他人，令諷誦學為解中義分別其慧明了具足者，是善男子、善女人所得功德最倍益多。」
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釋提桓因白佛言：「世尊！是善男子、善女人受學般若波羅蜜者，當具足受解其句義。」
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佛言：「如是，如是！拘翼！善男子、善女人受學般若波羅蜜者，當具足受解其句義。如是受學者是善男子、善女人，得無央數不可計善本之德。若有善男子、善女人盡其形壽供養十方諸佛如來，隨其所樂。其人殖福寧為多不？」
佛言：「如是，如是！拘翼！善男子、善女人受學般若波羅蜜者，當具足受解其句義。如是受學者是善男子、善女人，得無央數不可計善本之德。若有善男子、善女人盡其形壽供養十方諸佛如來，隨其所樂。其人殖福寧為多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！」
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佛言：「故不如是善男子、善女人以無央數方便持般若波羅蜜，授與他人，使學守行具足解慧了其句義者，所得功德福最甚多。何以故？過去當來現在諸佛本行菩薩道時，皆於般若波羅蜜中學，成得阿惟三佛；其有學者亦當復成阿惟三佛。
佛言：「故不如是善男子、善女人以無央數方便持般若波羅蜜，授與他人，使學守行具足解慧了其句義者，所得功德福最甚多。何以故？過去當來現在諸佛本行菩薩道時，皆於般若波羅蜜中學，成得阿惟三佛；其有學者亦當復成阿惟三佛。
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「復次，拘翼！善男子、善女人於阿僧祇劫行檀波羅蜜，不如是善男子、善女人受持般若波羅蜜，廣教眾生而無所猗。拘翼！菩薩行檀波羅蜜若有所猗，生意念言：『我施與彼，作如是者。』為住布施，不成檀波羅蜜。言：『我持戒，是我所戒。』便住於戒，不成尸波羅蜜。言：『我忍辱，以是故忍。』便住於忍，為不成羼波羅蜜。言：『我精進，有所為進。』便住於精進，為不成惟逮波羅蜜。言：『我行禪，有所為禪。』便住於禪，為不成禪波羅蜜。言：『我行智，便念於智。』以住於智，為不成般若波羅蜜。拘翼！善男子、善女人作是行者，不成六波羅蜜。」
「復次，拘翼！善男子、善女人於阿僧祇劫行檀波羅蜜，不如是善男子、善女人受持般若波羅蜜，廣教眾生而無所猗。拘翼！菩薩行檀波羅蜜若有所猗，生意念言：『我施與彼，作如是者。』為住布施，不成檀波羅蜜。言：『我持戒，是我所戒。』便住於戒，不成尸波羅蜜。言：『我忍辱，以是故忍。』便住於忍，為不成羼波羅蜜。言：『我精進，有所為進。』便住於精進，為不成惟逮波羅蜜。言：『我行禪，有所為禪。』便住於禪，為不成禪波羅蜜。言：『我行智，便念於智。』以住於智，為不成般若波羅蜜。拘翼！善男子、善女人作是行者，不成六波羅蜜。」
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釋提桓因白佛言：「菩薩摩訶薩作何等行，當成六波羅蜜？」
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佛告釋提桓因言：「菩薩布施，亦不自有，亦不有所施，亦不有受者，是為行檀波羅蜜。至般若波羅蜜，亦不有亦不得，是為菩薩具足行六波羅蜜。拘翼！若善男子、善女人行六波羅蜜及其義解，當作是知。何以故？後當來世當有善男子、善女人發意欲得阿耨多羅三耶三菩，住於般若波羅蜜，不具足聞般若波羅蜜及其義解，或不成阿耨多羅三耶三菩；是故當為是輩人具足解說般若波羅蜜中慧。」
佛告釋提桓因言：「菩薩布施，亦不自有，亦不有所施，亦不有受者，是為行檀波羅蜜。至般若波羅蜜，亦不有亦不得，是為菩薩具足行六波羅蜜。拘翼！若善男子、善女人行六波羅蜜及其義解，當作是知。何以故？後當來世當有善男子、善女人發意欲得阿耨多羅三耶三菩，住於般若波羅蜜，不具足聞般若波羅蜜及其義解，或不成阿耨多羅三耶三菩；是故當為是輩人具足解說般若波羅蜜中慧。」
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釋提桓因白佛言：「何等為人說般若波羅蜜？」
釋提桓因白佛言：「何等為人說般若波羅蜜？」
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佛告釋提桓因言：「若有善男子、善女人說般若波羅蜜，說已當復說。」
佛告釋提桓因言：「若有善男子、善女人說般若波羅蜜，說已當復說。」
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釋提桓因白佛言：「云何善男子、善女人說般若波羅蜜，說已當復說？」
釋提桓因白佛言：「云何善男子、善女人說般若波羅蜜，說已當復說？」
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佛語釋提桓因言：「若善男子、善女人新入般若波羅蜜者，當為說般若波羅蜜。為說已，當復說。為新入者說色無常，當為作如是說：『如是行者，為行般若波羅蜜。如是說者，為念五陰無常。』善男子、善女人作如是說五陰無常者，為欲初向行般若波羅蜜；說十二衰無常、苦、空，行六波羅蜜；說十八性無常、苦、空，行六波羅蜜；說五陰苦、空，行六波羅蜜；說四禪、四等、四空定無常、苦、空，行六波羅蜜；說三十七品、十八法至薩云若，說無常教，非常、苦、空。作如是說，作如是解，是為教新發意者行般若波羅蜜。拘翼！新學初發意者當作是行。
佛語釋提桓因言：「若善男子、善女人新入般若波羅蜜者，當為說般若波羅蜜。為說已，當復說。為新入者說色無常，當為作如是說：『如是行者，為行般若波羅蜜。如是說者，為念五陰無常。』善男子、善女人作如是說五陰無常者，為欲初向行般若波羅蜜；說十二衰無常、苦、空，行六波羅蜜；說十八性無常、苦、空，行六波羅蜜；說五陰苦、空，行六波羅蜜；說四禪、四等、四空定無常、苦、空，行六波羅蜜；說三十七品、十八法至薩云若，說無常教，非常、苦、空。作如是說，作如是解，是為教新發意者行般若波羅蜜。拘翼！新學初發意者當作是行。
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「復次，拘翼！若善男子、善女人深入學者說般若波羅蜜時，當語是新學初發意者言：『汝當受念六波羅蜜，受已當住第一菩薩地，從第一至第二至十住。作是想，有著想、有猗想，作是念般若波羅蜜。』拘翼！是為新發意行般若波羅蜜者。
「復次，拘翼！若善男子、善女人深入學者說般若波羅蜜時，當語是新學初發意者言：『汝當受念六波羅蜜，受已當住第一菩薩地，從第一至第二至十住。作是想，有著想、有猗想，作是念般若波羅蜜。』拘翼！是為新發意行般若波羅蜜者。
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「復次，拘翼！是善男子、善女人復作是教言：『汝當作是念般若波羅蜜，作是念已出過羅漢、辟支佛上。』是為新發意者行。
「復次，拘翼！是善男子、善女人復作是教言：『汝當作是念般若波羅蜜，作是念已出過羅漢、辟支佛上。』是為新發意者行。
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「復次，拘翼！有行菩薩道者，當語新學者言：『當受是般若波羅蜜，當得無所從生法忍。得是忍已，便住神通，從一佛國至一佛國，禮事恭敬諸佛世尊。』
「復次，拘翼！有行菩薩道者，當語新學者言：『當受是般若波羅蜜，當得無所從生法忍。得是忍已，便住神通，從一佛國至一佛國，禮事恭敬諸佛世尊。』
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「復次，拘翼！深入學者當教新學初發意者言：『善男子、善女人，汝當作是受學般若波羅蜜，作是持念。作是念已，汝便當得不可計無量之功德善福。』是為教新發意者行。
「復次，拘翼！深入學者當教新學初發意者言：『善男子、善女人，汝當作是受學般若波羅蜜，作是持念。作是念已，汝便當得不可計無量之功德善福。』是為教新發意者行。
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「復次，拘翼！深入學者當教新學者言：『善男子、汝當學過去當來今現在諸佛所行善本、所作功德，當一心念至得阿耨多羅三耶三佛。』是為教新學者行。」
「復次，拘翼！深入學者當教新學者言：『善男子、汝當學過去當來今現在諸佛所行善本、所作功德，當一心念至得阿耨多羅三耶三佛。』是為教新學者行。」
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釋提桓因白佛言：「作是念說已，當復云何教新學者乎？」
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佛告釋提桓因言：「深入學者當復教新學者言：『善男子！當受念般若波羅蜜。念般若波羅蜜者，莫觀五陰無常。何以故？五陰所有自空，五陰所有者無所有也，無所有者非五陰。般若波羅蜜中五陰無有常與無常，般若波羅蜜中尚不見五陰，何況當有常無常耶？』拘翼！善男子、善女人作如是說，為不教新學著者。當復教新學著者：『汝當受念般若波羅蜜。念般若波羅蜜於諸法莫有所過、莫有所住。何以故？般若波羅蜜者亦無有法可過者、有住者。何以故？法自空。有空者無所有，無所有者般若波羅蜜。般若波羅蜜中無有法可應不應者，亦無有生與不生法。』善男子、善女人作如是說，是為不教新學著者。拘翼！善男子、善女人說般若波羅蜜中義當如是。善男子、善女人作如是教，所得功德多於前者。
佛告釋提桓因言：「深入學者當復教新學者言：『善男子！當受念般若波羅蜜。念般若波羅蜜者，莫觀五陰無常。何以故？五陰所有自空，五陰所有者無所有也，無所有者非五陰。般若波羅蜜中五陰無有常與無常，般若波羅蜜中尚不見五陰，何況當有常無常耶？』拘翼！善男子、善女人作如是說，為不教新學著者。當復教新學著者：『汝當受念般若波羅蜜。念般若波羅蜜於諸法莫有所過、莫有所住。何以故？般若波羅蜜者亦無有法可過者、有住者。何以故？法自空。有空者無所有，無所有者般若波羅蜜。般若波羅蜜中無有法可應不應者，亦無有生與不生法。』善男子、善女人作如是說，是為不教新學著者。拘翼！善男子、善女人說般若波羅蜜中義當如是。善男子、善女人作如是教，所得功德多於前者。
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「復次，拘翼！善男子、善女人教一閻浮提眾生令得須陀洹道。其福多不？」
「復次，拘翼！善男子、善女人教一閻浮提眾生令得須陀洹道。其福多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」
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佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持為解說其義。得其功德甚多甚多。教是善男子、善女人般若波羅蜜，隨其上教習學守行。何以故？諸須陀洹道者皆從般若波羅蜜出生故。
佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持為解說其義。得其功德甚多甚多。教是善男子、善女人般若波羅蜜，隨其上教習學守行。何以故？諸須陀洹道者皆從般若波羅蜜出生故。
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「復次，拘翼！置是閻浮提諸四天下及三千大千國土。東方如恒邊沙國土，滿中眾生，盡教令得須陀洹道。其福寧多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」
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佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦行習解說其慧，得其功德甚多甚多。何以故？須陀洹道皆從般若波羅蜜出生故。
佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦行習解說其慧，得其功德甚多甚多。何以故？須陀洹道皆從般若波羅蜜出生故。
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「復次，拘翼！若閻浮提滿中眾生，盡教令得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢。其福寧多不？」
「復次，拘翼！若閻浮提滿中眾生，盡教令得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢。其福寧多不？」
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佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦奉行，如其中教解說慧義，得其功德甚多甚多。何以故？須陀洹道至阿羅漢皆從般若波羅蜜出生故。
佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦奉行，如其中教解說慧義，得其功德甚多甚多。何以故？須陀洹道至阿羅漢皆從般若波羅蜜出生故。
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「復次，拘翼！置是一閻浮提及三千大千國土。如恒邊沙國土滿中眾生，盡教令得須陀洹道至阿羅漢。其福多不？」
「復次，拘翼！置是一閻浮提及三千大千國土。如恒邊沙國土滿中眾生，盡教令得須陀洹道至阿羅漢。其福多不？」
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釋提桓因白佛言：「甚多，甚多！」
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佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦奉行，隨其中教解說慧義，得其功德甚多甚多。
佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦奉行，隨其中教解說慧義，得其功德甚多甚多。
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「復次，拘翼！一閻浮提滿中眾生，盡教令得辟支佛道。其福多不？」
「復次，拘翼！一閻浮提滿中眾生，盡教令得辟支佛道。其福多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」
釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」
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佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦奉行，隨其中教解說慧義，得其功德甚多甚多。何以故？諸辟支佛皆從般若波羅蜜出生故。
佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦奉行，隨其中教解說慧義，得其功德甚多甚多。何以故？諸辟支佛皆從般若波羅蜜出生故。
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「復次，拘翼！置是閻浮提及三千大千國土。如恒邊沙國土眾生，盡教令得辟支佛道。福多不？」
「復次，拘翼！置是閻浮提及三千大千國土。如恒邊沙國土眾生，盡教令得辟支佛道。福多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」
釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」
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佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦奉行，隨其中教為解慧義，得其功德甚多甚多。何以故？諸辟支佛皆從般若波羅蜜中出生故。
佛言：「不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，使學書持諷誦奉行，隨其中教為解慧義，得其功德甚多甚多。何以故？諸辟支佛皆從般若波羅蜜中出生故。
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「復次，拘翼！若有善男子、善女人教一閻浮提及恒邊沙滿中眾生，勸助令發阿耨多羅三耶三菩意。不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，教使書持諷誦奉行，為解慧義，其德甚多。語其人言：『受般若波羅蜜，當隨中教。隨是教已，當得薩云若利。得是利已，便具足般若波羅蜜，汝便當成阿耨多羅三耶三菩。何以故？初發意菩薩皆從般若波羅蜜出生故。』
「復次，拘翼！若有善男子、善女人教一閻浮提及恒邊沙滿中眾生，勸助令發阿耨多羅三耶三菩意。不如是善男子、善女人以般若波羅蜜授與他人，教使書持諷誦奉行，為解慧義，其德甚多。語其人言：『受般若波羅蜜，當隨中教。隨是教已，當得薩云若利。得是利已，便具足般若波羅蜜，汝便當成阿耨多羅三耶三菩。何以故？初發意菩薩皆從般若波羅蜜出生故。』
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「復次，拘翼！若有善男子、善女人教一閻浮提及恒邊沙滿中眾生、教令立於阿惟越致。其福寧多不？」
「復次，拘翼！若有善男子、善女人教一閻浮提及恒邊沙滿中眾生、教令立於阿惟越致。其福寧多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」
釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」
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佛言：「拘翼！不如是善男子！善女人持般若波羅蜜經卷，授與他人解說中事，及其義慧使宣行之。語其人言：『受持是般若波羅蜜經卷，如上所教皆習奉行，汝便當得諸法之利，至得阿耨多羅三耶三菩。何以故？菩薩摩訶薩阿惟越致地皆從般若波羅蜜出故。』
佛言：「拘翼！不如是善男子！善女人持般若波羅蜜經卷，授與他人解說中事，及其義慧使宣行之。語其人言：『受持是般若波羅蜜經卷，如上所教皆習奉行，汝便當得諸法之利，至得阿耨多羅三耶三菩。何以故？菩薩摩訶薩阿惟越致地皆從般若波羅蜜出故。』
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「復次，拘翼！盡一閻浮提其中眾生，悉為阿耨多羅三耶三菩不復轉還。若善男子、善女人為是輩人說般若波羅蜜及其義解而為說之。若有一人言：『我欲疾成阿耨多羅三耶三菩。』若有善男子、善女人為是一人說般若波羅蜜，具足其義分別解說，其福最多。」
「復次，拘翼！盡一閻浮提其中眾生，悉為阿耨多羅三耶三菩不復轉還。若善男子、善女人為是輩人說般若波羅蜜及其義解而為說之。若有一人言：『我欲疾成阿耨多羅三耶三菩。』若有善男子、善女人為是一人說般若波羅蜜，具足其義分別解說，其福最多。」
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釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩務欲成阿耨多羅三耶三菩者，務當教是菩薩令行六波羅蜜，當教內外空及有無空，三十七品、佛十種力、四無所畏、四無礙慧、佛十八法。當以是法教是輩人，給其所須衣服真越所有供養。以是二事法，供養是輩菩薩摩訶薩。世尊！是善男子、善女人所得福最尊，勝前所作者。所以者何？世尊！菩薩摩訶薩教人行六波羅蜜當如是，教人行內外空及有無空，三十七品乃至佛十八法，亦當如是。」
釋提桓因白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩務欲成阿耨多羅三耶三菩者，務當教是菩薩令行六波羅蜜，當教內外空及有無空，三十七品、佛十種力、四無所畏、四無礙慧、佛十八法。當以是法教是輩人，給其所須衣服真越所有供養。以是二事法，供養是輩菩薩摩訶薩。世尊！是善男子、善女人所得福最尊，勝前所作者。所以者何？世尊！菩薩摩訶薩教人行六波羅蜜當如是，教人行內外空及有無空，三十七品乃至佛十八法，亦當如是。」
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須菩提語釋提桓因言：「善哉，善哉！拘翼！乃勸助是善男子、善女人求菩薩道者乃爾。如卿為佛作賢弟子之法，當益於菩薩摩訶薩，以持法施及供養施護養菩薩，勸助使成阿耨多羅三耶三菩。何以故？諸佛及弟子眾皆從是二事施中出。若菩薩不發阿耨多羅三耶三菩意者，是菩薩終不能學六波羅蜜及佛十八法。若菩薩不學六波羅蜜及佛十八法者，終不成阿耨多羅三耶三菩，亦不知有羅漢、辟支佛。以菩薩學六波羅蜜及佛十八法故，得成阿耨多羅三耶三菩；三惡趣便斷，世間乃知有剎利、梵志、長者大姓種，便知有四天王及無思想無思想慧天，便知有六波羅蜜，從內外空及有無空，三十七品、佛十八法，世間便知有聲聞、辟支佛乘。」
須菩提語釋提桓因言：「善哉，善哉！拘翼！乃勸助是善男子、善女人求菩薩道者乃爾。如卿為佛作賢弟子之法，當益於菩薩摩訶薩，以持法施及供養施護養菩薩，勸助使成阿耨多羅三耶三菩。何以故？諸佛及弟子眾皆從是二事施中出。若菩薩不發阿耨多羅三耶三菩意者，是菩薩終不能學六波羅蜜及佛十八法。若菩薩不學六波羅蜜及佛十八法者，終不成阿耨多羅三耶三菩，亦不知有羅漢、辟支佛。以菩薩學六波羅蜜及佛十八法故，得成阿耨多羅三耶三菩；三惡趣便斷，世間乃知有剎利、梵志、長者大姓種，便知有四天王及無思想無思想慧天，便知有六波羅蜜，從內外空及有無空，三十七品、佛十八法，世間便知有聲聞、辟支佛乘。」
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摩訶般若波羅蜜勸助品第四十
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爾時彌勒菩薩摩訶薩語須菩提：「菩薩摩訶薩所作勸助福祐之像，與眾生共，為阿耨多羅三耶三菩，無所希望，出過眾生。諸聲聞、辟支佛所作勸助福祐者，上一切眾生。發聲聞、辟支佛乘者，所作布施福祐之像，持戒自守一心福像。不如是菩薩摩訶薩勸助之福與眾生俱，共為阿耨多羅三耶三菩，其福最尊為最第一，具足無有過上者，所作勸助皆為眾生成阿耨多羅三耶三菩。何以故？羅漢、辟支佛所作布施之福持戒自守，但欲自調、但欲自淨、但欲自度。念三十七品、念三脫門，但以自調而欲自度。菩薩但欲調眾生、欲淨眾生、欲度眾生，勸助眾生為阿耨多羅三耶三菩。」
爾時彌勒菩薩摩訶薩語須菩提：「菩薩摩訶薩所作勸助福祐之像，與眾生共，為阿耨多羅三耶三菩，無所希望，出過眾生。諸聲聞、辟支佛所作勸助福祐者，上一切眾生。發聲聞、辟支佛乘者，所作布施福祐之像，持戒自守一心福像。不如是菩薩摩訶薩勸助之福與眾生俱，共為阿耨多羅三耶三菩，其福最尊為最第一，具足無有過上者，所作勸助皆為眾生成阿耨多羅三耶三菩。何以故？羅漢、辟支佛所作布施之福持戒自守，但欲自調、但欲自淨、但欲自度。念三十七品、念三脫門，但以自調而欲自度。菩薩但欲調眾生、欲淨眾生、欲度眾生，勸助眾生為阿耨多羅三耶三菩。」
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須菩提白彌勒菩薩摩訶薩：「是菩薩摩訶薩於東方無央數諸佛剎土，無央數般泥洹佛，從發意至阿耨多羅三耶三佛，至般泥洹乃至法滅盡，從其中間所作善本應六波羅蜜。及諸聲聞、緣覺所作布施功德持戒自守及諸無漏之戒、從行戒至無戒善本、乃至諸佛淨戒之福、三昧之福、智慧之福、解脫之福、見解脫慧之福，及大慈大悲，無量阿僧祇佛所說法。從其法中所聞受者，有得須陀洹至得阿羅漢、辟支佛、上至菩薩及諸般泥洹佛所作功德、都計之合之，勸助為尊最為無上最為具足。我亦復持是功德，如是勸助功德福，是為作阿耨多羅三耶三菩中勸助，是便為成阿耨多羅三耶三菩。是善男子、善女人為菩薩道者，或當作是念：『如過去諸佛世尊所作功德，使我得是意、使我發是意行、使我得是想念。』」
須菩提白彌勒菩薩摩訶薩：「是菩薩摩訶薩於東方無央數諸佛剎土，無央數般泥洹佛，從發意至阿耨多羅三耶三佛，至般泥洹乃至法滅盡，從其中間所作善本應六波羅蜜。及諸聲聞、緣覺所作布施功德持戒自守及諸無漏之戒、從行戒至無戒善本、乃至諸佛淨戒之福、三昧之福、智慧之福、解脫之福、見解脫慧之福，及大慈大悲，無量阿僧祇佛所說法。從其法中所聞受者，有得須陀洹至得阿羅漢、辟支佛、上至菩薩及諸般泥洹佛所作功德、都計之合之，勸助為尊最為無上最為具足。我亦復持是功德，如是勸助功德福，是為作阿耨多羅三耶三菩中勸助，是便為成阿耨多羅三耶三菩。是善男子、善女人為菩薩道者，或當作是念：『如過去諸佛世尊所作功德，使我得是意、使我發是意行、使我得是想念。』」
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彌勒菩薩告須菩提：「善男子、善女人發菩薩意者，不以是因緣，不以是像，不作是想於阿耨多羅三耶三菩。」
彌勒菩薩告須菩提：「善男子、善女人發菩薩意者，不以是因緣，不以是像，不作是想於阿耨多羅三耶三菩。」
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須菩提語彌勒菩薩：「若不以是得、若不以是因緣，諸佛世尊何以故於想十方世界從十方佛，從初發意至於法盡，諸善本及發聲聞乘，我所從戒至無戒功德，盡計之合之，而求阿耨多羅三耶三菩。應無有想，將無作顛倒想，無常謂有常，用想顛倒、用意顛倒、用見顛倒，不淨謂淨，苦言有樂，無我謂我。用想顛倒、用意顛倒、用見顛倒，其事虛空亦如，因緣亦如，道意亦爾，六波羅蜜亦爾，乃至十八法亦爾。若如事者亦如，道意、六波羅蜜亦如是，五陰六情亦如是，內外空及有無空，三十七品，及十種力、佛十八法，何等為事、何等為因緣、何等為道、何等為諸善本、何等為勸助意、何等為勸助對意，所可求阿耨多羅三耶三菩者？」
須菩提語彌勒菩薩：「若不以是得、若不以是因緣，諸佛世尊何以故於想十方世界從十方佛，從初發意至於法盡，諸善本及發聲聞乘，我所從戒至無戒功德，盡計之合之，而求阿耨多羅三耶三菩。應無有想，將無作顛倒想，無常謂有常，用想顛倒、用意顛倒、用見顛倒，不淨謂淨，苦言有樂，無我謂我。用想顛倒、用意顛倒、用見顛倒，其事虛空亦如，因緣亦如，道意亦爾，六波羅蜜亦爾，乃至十八法亦爾。若如事者亦如，道意、六波羅蜜亦如是，五陰六情亦如是，內外空及有無空，三十七品，及十種力、佛十八法，何等為事、何等為因緣、何等為道、何等為諸善本、何等為勸助意、何等為勸助對意，所可求阿耨多羅三耶三菩者？」
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彌勒菩薩語須菩提：「若有菩薩行六波羅蜜，見過去佛，供養承事諸佛，與善知識相得。若已自學身空，是輩之人不以事像，不以是因緣，不以是佛善本之相，不以勸助功德，不以是諸福作，想求阿耨多羅三耶三菩。當復更作是意求，令不墮二法亦不不二，亦不以想亦不以無想，亦無所猗亦非不猗，亦不以著亦不以斷，亦不以生亦不以滅。若是菩薩不學六波羅蜜，若不供事諸佛，若無諸善之本，若不與善知識相得，若不自學空，便以是事、以是因緣、以是勸助功德、以是諸事起想，求阿耨多羅三耶三菩。是故，須菩提！不當為初發意菩薩前說六波羅蜜，及內外空、有無空及諸法空；不當為新學菩薩說之。何以故？若新學者，或亡所信、或亡所樂，所有恭敬皆悉亡失，便壞諸善本；當為阿惟越致菩薩摩訶薩說之。若久與善知識相隨者亦可與說。從前過去於諸佛所作功德者，當與是輩人可說空相法。是人聞是，不恐不怖亦不畏懼。菩薩摩訶薩當作如是勸助，所可勸助意、所可求阿耨多羅三耶三菩，是意已滅盡無所復有。所可作者及諸因緣所作功德，亦復滅盡。何等為勸助意、何等為眾事、何等因緣、何等為善本功德，而求阿耨多羅三耶三菩者，持意有所求耶？意無兩對，如意之性而無所求。若有菩薩行般若波羅蜜，至六波羅蜜亦無所有，至於五陰亦無所有，至道亦無所有。若有菩薩求阿耨多羅三耶三菩，當作是知、當作是求、當作是勸助、當作是善本。如是求，為求阿耨多羅三耶三菩。」
彌勒菩薩語須菩提：「若有菩薩行六波羅蜜，見過去佛，供養承事諸佛，與善知識相得。若已自學身空，是輩之人不以事像，不以是因緣，不以是佛善本之相，不以勸助功德，不以是諸福作，想求阿耨多羅三耶三菩。當復更作是意求，令不墮二法亦不不二，亦不以想亦不以無想，亦無所猗亦非不猗，亦不以著亦不以斷，亦不以生亦不以滅。若是菩薩不學六波羅蜜，若不供事諸佛，若無諸善之本，若不與善知識相得，若不自學空，便以是事、以是因緣、以是勸助功德、以是諸事起想，求阿耨多羅三耶三菩。是故，須菩提！不當為初發意菩薩前說六波羅蜜，及內外空、有無空及諸法空；不當為新學菩薩說之。何以故？若新學者，或亡所信、或亡所樂，所有恭敬皆悉亡失，便壞諸善本；當為阿惟越致菩薩摩訶薩說之。若久與善知識相隨者亦可與說。從前過去於諸佛所作功德者，當與是輩人可說空相法。是人聞是，不恐不怖亦不畏懼。菩薩摩訶薩當作如是勸助，所可勸助意、所可求阿耨多羅三耶三菩，是意已滅盡無所復有。所可作者及諸因緣所作功德，亦復滅盡。何等為勸助意、何等為眾事、何等因緣、何等為善本功德，而求阿耨多羅三耶三菩者，持意有所求耶？意無兩對，如意之性而無所求。若有菩薩行般若波羅蜜，至六波羅蜜亦無所有，至於五陰亦無所有，至道亦無所有。若有菩薩求阿耨多羅三耶三菩，當作是知、當作是求、當作是勸助、當作是善本。如是求，為求阿耨多羅三耶三菩。」
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彌勒菩薩語長老須菩提言：「新學菩薩聞是將無恐怖。當云何作諸善本功德而有所求？云何勸助及諸功德持作阿耨多羅三耶三菩？」
彌勒菩薩語長老須菩提言：「新學菩薩聞是將無恐怖。當云何作諸善本功德而有所求？云何勸助及諸功德持作阿耨多羅三耶三菩？」
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須菩提語彌勒菩薩：「新學菩薩行般若波羅蜜，受持六波羅蜜，無所猗受而無所想，當解內外空及有無空，解三十七品、佛十八法，常與善知識相得，得六波羅蜜及其義趣，教授令不離六波羅蜜，至得菩薩道不離佛法；教語魔事，聞魔事已，不增不減。何以故？至得菩薩道，常念諸法、不離諸佛，於中作功德受持諸菩薩宗，至得阿耨多羅三耶三菩不離是功德。新學菩薩於諸十方無央數佛如來、無所著、等正覺及諸弟子所作功德，及諸剎利、梵志大姓，及四天王、首陀會諸天所作功德，皆勸助之，持是勸助功德求阿耨多羅三耶三菩，其功德最上無過者。」
須菩提語彌勒菩薩：「新學菩薩行般若波羅蜜，受持六波羅蜜，無所猗受而無所想，當解內外空及有無空，解三十七品、佛十八法，常與善知識相得，得六波羅蜜及其義趣，教授令不離六波羅蜜，至得菩薩道不離佛法；教語魔事，聞魔事已，不增不減。何以故？至得菩薩道，常念諸法、不離諸佛，於中作功德受持諸菩薩宗，至得阿耨多羅三耶三菩不離是功德。新學菩薩於諸十方無央數佛如來、無所著、等正覺及諸弟子所作功德，及諸剎利、梵志大姓，及四天王、首陀會諸天所作功德，皆勸助之，持是勸助功德求阿耨多羅三耶三菩，其功德最上無過者。」
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是時彌勒菩薩語須菩提言：「若有新學菩薩念諸佛及弟子所有勸助功德，持無上無比勸助無央數勸助功德求阿耨多羅三耶三菩，於想念見而不顛倒。」
是時彌勒菩薩語須菩提言：「若有新學菩薩念諸佛及弟子所有勸助功德，持無上無比勸助無央數勸助功德求阿耨多羅三耶三菩，於想念見而不顛倒。」
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須菩提言：「雖念諸佛及弟子眾，於中無佛想、亦無弟子眾想、亦無諸善本想，意有所求亦無意想。菩薩作如是求，於想不倒、於念不倒、於見不倒。若菩薩念諸佛及眾僧功德，念所作善本，持想求阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩想倒、念倒、見倒。菩薩雖有是念，念佛及眾、念諸善本，雖有是念，當知是念盡滅無所有。所可盡者無所求，意有所求是意之法，所可求法亦是其法，雖作是求，是為正求不為邪求。菩薩摩訶薩當作是求，是為過去當來今現在諸佛及諸弟子所作功德，下至凡夫所作功德、所聽受法，及諸天、阿須倫、真陀羅、摩睺勒所作功德，及諸剎利、梵志、大姓長者所作功德，及四天王上至首陀會天所作功德、所聽受法，所可發意求阿耨多羅三耶三菩，都盧合之聚之計之稱之，是所作功德皆勸助之，持是勸助功德求阿耨多羅三耶三菩。若當知是，法已盡已滅，無所復有所可求法，亦復盡空。若作是求，為求阿耨多羅三耶三菩。當作是知，法不求法。何以故？諸法皆自空故。作是求者，為求阿耨多羅三耶三菩。菩薩如是行六波羅蜜者，於想不倒、於念見亦不倒。何以故？不入所求故。於諸善本及其道意，不見當有所入處故，是為菩薩無上之求。菩薩摩訶薩於諸功德寂而無所生，於五陰、十八性及六衰至六波羅蜜亦寂無所生，於內外空及有無空、佛十八法亦寂而無所知。菩薩如是知寂無所得者，是為求阿耨多羅三耶三菩。若菩薩摩訶薩知勸助功德勸助功德寂無所生，佛寂及佛事寂，諸善本事善本事寂，諸道意事道意事寂，諸所求事所求事寂，諸菩薩事菩薩事寂，六波羅蜜事六波羅蜜事寂，乃至佛十八法佛十八法寂。如是菩薩當寂淨行般若波羅蜜，是為菩薩行般若波羅蜜。諸過去佛所作善本有所求索盡般泥洹，菩薩摩訶薩亦當作是求，所作善本及於所求當如泥洹。意有所索、意與所求適等無異，作如是求、作如是知，是為求阿耨多羅三耶三菩。作如是求者，想不顛倒、念不顛倒、見不顛倒。若復菩薩以想行般若波羅蜜，以想念諸佛功德，是為不求阿耨多羅三耶三菩。過去諸佛亦不有想亦不無想，若復作念、若復作想，如是為不求阿耨多羅三耶三菩，是為想顛倒、念顛倒、見顛倒。若復不念諸佛善本，諸所有發意亦不作知、亦不作想，是則為求阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩想不顛倒，念、見不顛倒。」
須菩提言：「雖念諸佛及弟子眾，於中無佛想、亦無弟子眾想、亦無諸善本想，意有所求亦無意想。菩薩作如是求，於想不倒、於念不倒、於見不倒。若菩薩念諸佛及眾僧功德，念所作善本，持想求阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩想倒、念倒、見倒。菩薩雖有是念，念佛及眾、念諸善本，雖有是念，當知是念盡滅無所有。所可盡者無所求，意有所求是意之法，所可求法亦是其法，雖作是求，是為正求不為邪求。菩薩摩訶薩當作是求，是為過去當來今現在諸佛及諸弟子所作功德，下至凡夫所作功德、所聽受法，及諸天、阿須倫、真陀羅、摩睺勒所作功德，及諸剎利、梵志、大姓長者所作功德，及四天王上至首陀會天所作功德、所聽受法，所可發意求阿耨多羅三耶三菩，都盧合之聚之計之稱之，是所作功德皆勸助之，持是勸助功德求阿耨多羅三耶三菩。若當知是，法已盡已滅，無所復有所可求法，亦復盡空。若作是求，為求阿耨多羅三耶三菩。當作是知，法不求法。何以故？諸法皆自空故。作是求者，為求阿耨多羅三耶三菩。菩薩如是行六波羅蜜者，於想不倒、於念見亦不倒。何以故？不入所求故。於諸善本及其道意，不見當有所入處故，是為菩薩無上之求。菩薩摩訶薩於諸功德寂而無所生，於五陰、十八性及六衰至六波羅蜜亦寂無所生，於內外空及有無空、佛十八法亦寂而無所知。菩薩如是知寂無所得者，是為求阿耨多羅三耶三菩。若菩薩摩訶薩知勸助功德勸助功德寂無所生，佛寂及佛事寂，諸善本事善本事寂，諸道意事道意事寂，諸所求事所求事寂，諸菩薩事菩薩事寂，六波羅蜜事六波羅蜜事寂，乃至佛十八法佛十八法寂。如是菩薩當寂淨行般若波羅蜜，是為菩薩行般若波羅蜜。諸過去佛所作善本有所求索盡般泥洹，菩薩摩訶薩亦當作是求，所作善本及於所求當如泥洹。意有所索、意與所求適等無異，作如是求、作如是知，是為求阿耨多羅三耶三菩。作如是求者，想不顛倒、念不顛倒、見不顛倒。若復菩薩以想行般若波羅蜜，以想念諸佛功德，是為不求阿耨多羅三耶三菩。過去諸佛亦不有想亦不無想，若復作念、若復作想，如是為不求阿耨多羅三耶三菩，是為想顛倒、念顛倒、見顛倒。若復不念諸佛善本，諸所有發意亦不作知、亦不作想，是則為求阿耨多羅三耶三菩，是為菩薩想不顛倒，念、見不顛倒。」
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彌勒菩薩語須菩提：「云何菩薩有所求而無有想？」
彌勒菩薩語須菩提：「云何菩薩有所求而無有想？」
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須菩提言：「菩薩欲得漚惒拘舍羅，當於般若波羅蜜中學。不求般若波羅蜜，終不得諸善本功德。何以故？諸佛世尊亦不於般若波羅蜜中現，及諸善本亦不見眾事、亦不見意可作阿耨多羅三耶三菩。所作已滅，眾事亦滅，我但以自起是諸想、諸善功德及諸發意。諸佛世尊亦無想求，亦無有是勸助，亦無是知。何以故？用想求無所得故。若想有可得者，我及諸佛所作分別想，當有所得。是故菩薩功德、菩薩有所求，亦不當作想，亦不當有所倚。諸佛世尊不稱譽倚想求者。何以故？想求者為雜毒。譬如淨潔美食與毒相得，色雖香美故為雜毒。若有愚癡之人欲得食之，雖為當時貪其色好香可口，久後不便其身。作如是受，不諦觀、不諦知，不知諷誦，倒解中義、自不能解，為他人說言：『善男子！是教是過去當來今現在佛從發意以來至得阿耨多羅三耶三菩，於有餘泥洹至無餘泥洹乃至法盡，於其中間行般若波羅蜜所作功德及六波羅蜜，所可行三十七品、四禪、四等及四空定，十種力、十八法所作善本，及淨佛國、教授眾生。諸佛戒品、三昧品、智慧品、解脫品、見解脫慧品、薩云若慧、無所亡法、常等行，於聲聞中所作功德；諸佛世尊所記辟支佛，諸天尊神、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒所作功德，都盧合聚此諸功德，持求阿耨多羅三耶三菩。』倚想求三耶三佛，是則譬如雜毒之食。有倚想者終無所成。何以故？有倚有想而有形貌有雜毒求，為謗如來，亦不受如來教、亦不受法。善男子、善女人行菩薩道者，當作是念：『過去當來今現在諸佛世尊，從發意以來至得佛，云何有所作求？及諸弟子至薩云若中事所作，上亦如是，當云何有所作而求阿耨多羅三耶三菩？』善男子、善女人求菩薩道，不欲高下如來者，當作是求：『如諸佛世尊所知識，以辯才慧、諸善本之相與法相應者，我持是勸助，我所求阿耨多羅三耶三菩者，皆是諸佛所知。』諸善男子、善女人求菩薩道者，不倚諸善本功德求阿耨多羅三耶三菩。如是求者，為不高下如來，是為信佛、信法菩薩。如是行者，為不雜毒，所求為無有毒。若善男子、善女人求菩薩道行般若波羅蜜者，所為功德當作是求。五陰亦不著，欲界、色界、無色界亦不著，過去當來今現在六波羅蜜亦不著，三界亦不著，去來今內外空及有無空、三十七品、佛十種力及十八法亦不著，三界亦不著，去來今如及爾、法生、法滅、真際、不思議性、戒、忍、智、解脫、解脫見慧、薩云若、無所亡法、常等行亦不著。三界不著三界者，亦無去來今。何以故？以無所入故。有所求者亦無所入，所可求法亦復無所著，
須菩提言：「菩薩欲得漚惒拘舍羅，當於般若波羅蜜中學。不求般若波羅蜜，終不得諸善本功德。何以故？諸佛世尊亦不於般若波羅蜜中現，及諸善本亦不見眾事、亦不見意可作阿耨多羅三耶三菩。所作已滅，眾事亦滅，我但以自起是諸想、諸善功德及諸發意。諸佛世尊亦無想求，亦無有是勸助，亦無是知。何以故？用想求無所得故。若想有可得者，我及諸佛所作分別想，當有所得。是故菩薩功德、菩薩有所求，亦不當作想，亦不當有所倚。諸佛世尊不稱譽倚想求者。何以故？想求者為雜毒。譬如淨潔美食與毒相得，色雖香美故為雜毒。若有愚癡之人欲得食之，雖為當時貪其色好香可口，久後不便其身。作如是受，不諦觀、不諦知，不知諷誦，倒解中義、自不能解，為他人說言：『善男子！是教是過去當來今現在佛從發意以來至得阿耨多羅三耶三菩，於有餘泥洹至無餘泥洹乃至法盡，於其中間行般若波羅蜜所作功德及六波羅蜜，所可行三十七品、四禪、四等及四空定，十種力、十八法所作善本，及淨佛國、教授眾生。諸佛戒品、三昧品、智慧品、解脫品、見解脫慧品、薩云若慧、無所亡法、常等行，於聲聞中所作功德；諸佛世尊所記辟支佛，諸天尊神、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒所作功德，都盧合聚此諸功德，持求阿耨多羅三耶三菩。』倚想求三耶三佛，是則譬如雜毒之食。有倚想者終無所成。何以故？有倚有想而有形貌有雜毒求，為謗如來，亦不受如來教、亦不受法。善男子、善女人行菩薩道者，當作是念：『過去當來今現在諸佛世尊，從發意以來至得佛，云何有所作求？及諸弟子至薩云若中事所作，上亦如是，當云何有所作而求阿耨多羅三耶三菩？』善男子、善女人求菩薩道，不欲高下如來者，當作是求：『如諸佛世尊所知識，以辯才慧、諸善本之相與法相應者，我持是勸助，我所求阿耨多羅三耶三菩者，皆是諸佛所知。』諸善男子、善女人求菩薩道者，不倚諸善本功德求阿耨多羅三耶三菩。如是求者，為不高下如來，是為信佛、信法菩薩。如是行者，為不雜毒，所求為無有毒。若善男子、善女人求菩薩道行般若波羅蜜者，所為功德當作是求。五陰亦不著，欲界、色界、無色界亦不著，過去當來今現在六波羅蜜亦不著，三界亦不著，去來今內外空及有無空、三十七品、佛十種力及十八法亦不著，三界亦不著，去來今如及爾、法生、法滅、真際、不思議性、戒、忍、智、解脫、解脫見慧、薩云若、無所亡法、常等行亦不著。三界不著三界者，亦無去來今。何以故？以無所入故。有所求者亦無所入，所可求法亦復無所著，
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是人亦復無所著，諸佛世尊亦復無所著，諸餘善本亦無所著，聲聞、辟支佛諸善本亦無所著；諸無所著者亦非去來今。若有菩薩行般若波羅蜜，知五陰不著，三界亦非去來今，亦不可以倚想、有所求。何以故？不見有所生者。諸無所生者亦無所有，無所有者不能有所為，六波羅蜜乃至無所亡法及常等行亦不著。三界亦非去來今，非去來今者亦不可以倚想、有所為。何以故？是所生不可得故。諸所生者為無所有，無所有者亦不能有所為；是為菩薩不雜毒求。若有善男子、善女人求菩薩道有倚想者則為邪求，所作善本倚想求者是為邪求。諸有邪求者，諸佛世尊所不稱譽。佛所不稱譽者，為不具足六波羅蜜。不具足六波羅蜜者，則不具足三十七品，則不具足內外空及有無空，佛十種力及十八法則不具足。不具足十八法者，則不能淨佛國土，則不能教授眾生，終不成阿耨多羅三耶三菩。所以者何？有雜毒求故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者，當作是念：『如諸佛所知善本功德法求，如所求為求阿耨多羅三耶三菩，我亦當以是法求阿耨多羅三耶三菩。』」
是人亦復無所著，諸佛世尊亦復無所著，諸餘善本亦無所著，聲聞、辟支佛諸善本亦無所著；諸無所著者亦非去來今。若有菩薩行般若波羅蜜，知五陰不著，三界亦非去來今，亦不可以倚想、有所求。何以故？不見有所生者。諸無所生者亦無所有，無所有者不能有所為，六波羅蜜乃至無所亡法及常等行亦不著。三界亦非去來今，非去來今者亦不可以倚想、有所為。何以故？是所生不可得故。諸所生者為無所有，無所有者亦不能有所為；是為菩薩不雜毒求。若有善男子、善女人求菩薩道有倚想者則為邪求，所作善本倚想求者是為邪求。諸有邪求者，諸佛世尊所不稱譽。佛所不稱譽者，為不具足六波羅蜜。不具足六波羅蜜者，則不具足三十七品，則不具足內外空及有無空，佛十種力及十八法則不具足。不具足十八法者，則不能淨佛國土，則不能教授眾生，終不成阿耨多羅三耶三菩。所以者何？有雜毒求故。菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者，當作是念：『如諸佛所知善本功德法求，如所求為求阿耨多羅三耶三菩，我亦當以是法求阿耨多羅三耶三菩。』」
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是時佛讚歎須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！乃作世尊之行，能為諸菩薩說所為所求之法。無想、無所倚、無所出，亦不斷亦不著，亦不有亦不無，應空相、應法性、應如行。」
是時佛讚歎須菩提言：「善哉，善哉！須菩提！乃作世尊之行，能為諸菩薩說所為所求之法。無想、無所倚、無所出，亦不斷亦不著，亦不有亦不無，應空相、應法性、應如行。」
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佛告須菩提：「假令三千大千剎土中眾生，悉得十善之利，悉得四禪，四等，四空定及五通，盡得是利。於須菩提意云何，是眾生所得福寧多不？」
佛告須菩提：「假令三千大千剎土中眾生，悉得十善之利，悉得四禪，四等，四空定及五通，盡得是利。於須菩提意云何，是眾生所得福寧多不？」
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須菩提白佛言：「甚多，甚多！世尊！」
須菩提白佛言：「甚多，甚多！世尊！」
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佛言：「不如是善男子、善女人於諸善本無所生無所著，以為阿耨多羅三耶三菩，是功德最為尊化、無上正真之化、具足之化。
佛言：「不如是善男子、善女人於諸善本無所生無所著，以為阿耨多羅三耶三菩，是功德最為尊化、無上正真之化、具足之化。
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「復次，須菩提！若三千大千剎土中眾生，盡得須陀洹上至羅漢、辟支佛。若有善男子、善女人盡其壽命供養是輩羅漢、辟支佛、隨其所安飲食、衣被、床臥之具，病瘦醫藥，盡諸所有敬之養之。於須菩提意云何，其福寧多不？」
「復次，須菩提！若三千大千剎土中眾生，盡得須陀洹上至羅漢、辟支佛。若有善男子、善女人盡其壽命供養是輩羅漢、辟支佛、隨其所安飲食、衣被、床臥之具，病瘦醫藥，盡諸所有敬之養之。於須菩提意云何，其福寧多不？」
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須菩提言：「甚多，甚多！」
須菩提言：「甚多，甚多！」
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佛言：「不如是善男子、善女人住無所生、無所著，於善本之德無所求，其福最尊最上。
佛言：「不如是善男子、善女人住無所生、無所著，於善本之德無所求，其福最尊最上。
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「復次，須菩提！假令三千大千剎土眾生，盡發阿耨多羅三耶三菩，十方恒邊沙剎土中眾生，一一眾生供養是菩薩，盡恒邊沙劫，隨其所安飲食、衣服、床臥、醫藥，瞻視恭敬承事。於須菩提意云何，其福寧多不？」
「復次，須菩提！假令三千大千剎土眾生，盡發阿耨多羅三耶三菩，十方恒邊沙剎土中眾生，一一眾生供養是菩薩，盡恒邊沙劫，隨其所安飲食、衣服、床臥、醫藥，瞻視恭敬承事。於須菩提意云何，其福寧多不？」
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須菩提言：「甚多，甚多！世尊！其福多不可計！不可數！不可以譬喻為比。若使福德當有形者，十方虛空所不能受。」
須菩提言：「甚多，甚多！世尊！其福多不可計！不可數！不可以譬喻為比。若使福德當有形者，十方虛空所不能受。」
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佛告須菩提：「雖作爾所福德，不如是善男子、善女人所作善本無所生、無所著，於善本之德無所求。是善男子、善女人之功德，最尊最上無比無上之化。是無所生、無所著之功德，與前功德，百千億萬倍不相比。何以故？是善男子、善女人有倚有想，於十善事及四禪、四等、四空定、五通盡具足。何以故？是善男子、善女人以倚想供養諸聲聞、辟支佛上至菩薩故。」
佛告須菩提：「雖作爾所福德，不如是善男子、善女人所作善本無所生、無所著，於善本之德無所求。是善男子、善女人之功德，最尊最上無比無上之化。是無所生、無所著之功德，與前功德，百千億萬倍不相比。何以故？是善男子、善女人有倚有想，於十善事及四禪、四等、四空定、五通盡具足。何以故？是善男子、善女人以倚想供養諸聲聞、辟支佛上至菩薩故。」
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爾時四王天上二萬天子皆叉手禮佛足，白佛言：「世尊！菩薩所施為漚惒拘舍羅，甚善快哉！所作已應無倚無著，應空、無相，所施善本為阿耨多羅三耶三菩，所施為不二入。」
爾時四王天上二萬天子皆叉手禮佛足，白佛言：「世尊！菩薩所施為漚惒拘舍羅，甚善快哉！所作已應無倚無著，應空、無相，所施善本為阿耨多羅三耶三菩，所施為不二入。」
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是時釋提桓因與無央數忉利諸天及諸天子，持天雜花香擣香澤香、繒綵花蓋、天衣天幔、雜色幢幡，鼓天伎樂，來至佛所，供養散佛，皆讚歎言：「菩薩所施為漚惒拘舍羅，甚善快哉！所作已應無所倚無所著，應空、無想，所施善本為阿耨多羅三耶三菩，所施為不二入。」
是時釋提桓因與無央數忉利諸天及諸天子，持天雜花香擣香澤香、繒綵花蓋、天衣天幔、雜色幢幡，鼓天伎樂，來至佛所，供養散佛，皆讚歎言：「菩薩所施為漚惒拘舍羅，甚善快哉！所作已應無所倚無所著，應空、無想，所施善本為阿耨多羅三耶三菩，所施為不二入。」
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上至梵迦夷天無央數百千，亦復歎譽菩薩漚惒拘舍羅，皆復如是。阿迦膩吒天與無央數億百千諸天，來至佛所為佛作禮，俱發大音聲言：「世尊！甚奇大哉！於般若波羅蜜行漚惒拘舍羅所作善本，其德勝前過去善男子、善女人之所作為。」
上至梵迦夷天無央數百千，亦復歎譽菩薩漚惒拘舍羅，皆復如是。阿迦膩吒天與無央數億百千諸天，來至佛所為佛作禮，俱發大音聲言：「世尊！甚奇大哉！於般若波羅蜜行漚惒拘舍羅所作善本，其德勝前過去善男子、善女人之所作為。」
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於是佛告四天王及阿迦膩吒諸天子言：「假令三千大千剎土所有眾生，盡作阿耨多羅三耶三菩，復代過去當來今現在諸如來、無所著、等正覺代其歡喜，及弟子眾從初發意至般泥洹乃至法盡，於其中間所作諸善之本代其歡喜，聲聞、辟支佛所作諸善之本代其歡喜，及眾生所作諸善之本，行檀波羅蜜至般若波羅蜜代其歡喜，諸賢聖所有戒品、三昧品、智慧品、解脫品、解脫見慧品代其歡喜，餘無量佛法都盧計校合聚，是上諸功德皆代其歡喜，倚是代歡喜功德為阿耨多羅三耶三菩。若復有善男子、善女人欲發阿耨多羅三耶三菩，代過去當來今現在諸如來、無所著、等正覺及羅漢、辟支佛，從發意至成阿耨多羅三耶三菩，從其中間行六波羅蜜，及餘無央數佛法功德代其歡喜，而無所希望亦不二入，已應無相、應無所著、應空，是為最第一代其歡喜，為無上代歡喜也。持是代歡喜功德，為阿耨多羅三耶三菩，而無所倚者，其功德福祐勝於前善男子、善女人所為代歡喜，比其功德，百倍千倍巨億萬倍，是為菩薩摩訶薩最上代歡喜之所為也。」
於是佛告四天王及阿迦膩吒諸天子言：「假令三千大千剎土所有眾生，盡作阿耨多羅三耶三菩，復代過去當來今現在諸如來、無所著、等正覺代其歡喜，及弟子眾從初發意至般泥洹乃至法盡，於其中間所作諸善之本代其歡喜，聲聞、辟支佛所作諸善之本代其歡喜，及眾生所作諸善之本，行檀波羅蜜至般若波羅蜜代其歡喜，諸賢聖所有戒品、三昧品、智慧品、解脫品、解脫見慧品代其歡喜，餘無量佛法都盧計校合聚，是上諸功德皆代其歡喜，倚是代歡喜功德為阿耨多羅三耶三菩。若復有善男子、善女人欲發阿耨多羅三耶三菩，代過去當來今現在諸如來、無所著、等正覺及羅漢、辟支佛，從發意至成阿耨多羅三耶三菩，從其中間行六波羅蜜，及餘無央數佛法功德代其歡喜，而無所希望亦不二入，已應無相、應無所著、應空，是為最第一代其歡喜，為無上代歡喜也。持是代歡喜功德，為阿耨多羅三耶三菩，而無所倚者，其功德福祐勝於前善男子、善女人所為代歡喜，比其功德，百倍千倍巨億萬倍，是為菩薩摩訶薩最上代歡喜之所為也。」
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爾時須菩提白佛言：「如世尊所說，合集是善男子、善女人功德，於諸功德中無過代歡喜者。代歡喜之德無過是德。」
爾時須菩提白佛言：「如世尊所說，合集是善男子、善女人功德，於諸功德中無過代歡喜者。代歡喜之德無過是德。」
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須菩提言：「世尊！云何為最上？云何為最尊？」
須菩提言：「世尊！云何為最上？云何為最尊？」
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佛告須菩提言：「若善男子、善女人於當來過去今現在法，無所取無所捨、亦不貢高亦不不貢高、亦不有所倚亦不無所倚，於是法亦無有生亦無有滅、亦無著亦無斷，於是法中亦不見增亦不見減、亦無往亦無反、亦不道亦不俗，如去來今法，如反爾法、所住法、所滅法，我亦復代歡喜，持是代歡喜功德為阿耨多羅三耶三菩，施菩薩摩訶薩。作如是施為，代其歡喜，最為第一，無過是代歡喜者。須菩提！作如是代歡喜，比餘代歡喜之德，百倍千倍巨億萬倍，不及是代歡喜者。
佛告須菩提言：「若善男子、善女人於當來過去今現在法，無所取無所捨、亦不貢高亦不不貢高、亦不有所倚亦不無所倚，於是法亦無有生亦無有滅、亦無著亦無斷，於是法中亦不見增亦不見減、亦無往亦無反、亦不道亦不俗，如去來今法，如反爾法、所住法、所滅法，我亦復代歡喜，持是代歡喜功德為阿耨多羅三耶三菩，施菩薩摩訶薩。作如是施為，代其歡喜，最為第一，無過是代歡喜者。須菩提！作如是代歡喜，比餘代歡喜之德，百倍千倍巨億萬倍，不及是代歡喜者。
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「復次，須菩提！善男子、善女人行菩薩道者，欲代去來今諸佛及諸聲聞、辟支佛，從初發意至于成佛，於其中間作諸善本，行六波羅蜜及餘無數佛法善本。若欲代歡喜者，復欲代一切眾生所作善本，當作是代歡喜，是代歡喜為最等。六波羅蜜與脫等；脫與五陰等；其脫之事與內外空等；解脫之事與有無空等；三十七品與解脫等；十力與解脫等；解脫與解脫見慧等；去來今法與解脫等；解脫則是過去當來今現在解脫，如諸佛世尊之所施為；解脫如諸佛弟子；諸佛弟子亦如解脫；解脫者與聲聞、辟支佛泥洹等；解脫事與諸佛世尊法等；解脫者亦如羅漢、辟支佛；解脫亦如諸法之法。我於是無縛無脫之法，我於無著如無污染清淨之法，不生無所生不滅無所滅之法，我所施為於阿耨多羅三耶三菩者，亦如是上諸法，無所縛法、無所敗法、無所壞法。」
「復次，須菩提！善男子、善女人行菩薩道者，欲代去來今諸佛及諸聲聞、辟支佛，從初發意至于成佛，於其中間作諸善本，行六波羅蜜及餘無數佛法善本。若欲代歡喜者，復欲代一切眾生所作善本，當作是代歡喜，是代歡喜為最等。六波羅蜜與脫等；脫與五陰等；其脫之事與內外空等；解脫之事與有無空等；三十七品與解脫等；十力與解脫等；解脫與解脫見慧等；去來今法與解脫等；解脫則是過去當來今現在解脫，如諸佛世尊之所施為；解脫如諸佛弟子；諸佛弟子亦如解脫；解脫者與聲聞、辟支佛泥洹等；解脫事與諸佛世尊法等；解脫者亦如羅漢、辟支佛；解脫亦如諸法之法。我於是無縛無脫之法，我於無著如無污染清淨之法，不生無所生不滅無所滅之法，我所施為於阿耨多羅三耶三菩者，亦如是上諸法，無所縛法、無所敗法、無所壞法。」
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佛告須菩提：「是為菩薩摩訶薩無上代歡喜最為第一。」
佛告須菩提：「是為菩薩摩訶薩無上代歡喜最為第一。」
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佛言：「菩薩摩訶薩具足作代如是歡喜者，疾逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。
佛言：「菩薩摩訶薩具足作代如是歡喜者，疾逮阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛。
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「復次，須菩提！若有善男子、善女人行菩薩道者，盡其形壽供養十方恒邊沙佛及眾弟子，隨其所安飯食、衣被、床臥、醫藥，盡諸佛形壽，般泥洹已後，晝夜奉事舍利，幢幡花蓋伎樂以為供養、常念行六波羅蜜而有所倚。復有善男子、善女人欲成阿耨多羅三耶三菩，行六波羅蜜漚惒拘舍羅而無所倚，持是功德無所希望於阿耨多羅三耶三菩。比其善本功德，百倍千倍巨億萬倍，不及是代歡喜福德最尊最上。須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜，以漚惒拘舍羅無所倚功德，為阿耨多羅三耶三菩而無所倚。」
「復次，須菩提！若有善男子、善女人行菩薩道者，盡其形壽供養十方恒邊沙佛及眾弟子，隨其所安飯食、衣被、床臥、醫藥，盡諸佛形壽，般泥洹已後，晝夜奉事舍利，幢幡花蓋伎樂以為供養、常念行六波羅蜜而有所倚。復有善男子、善女人欲成阿耨多羅三耶三菩，行六波羅蜜漚惒拘舍羅而無所倚，持是功德無所希望於阿耨多羅三耶三菩。比其善本功德，百倍千倍巨億萬倍，不及是代歡喜福德最尊最上。須菩提！菩薩摩訶薩行六波羅蜜，以漚惒拘舍羅無所倚功德，為阿耨多羅三耶三菩而無所倚。」
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放光般若波羅蜜經卷第八
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