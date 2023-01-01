放光般若經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光般若經卷第七

西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯

摩訶般若波羅蜜守行品第三十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜守行品第三十三

佛告釋提桓因：「若有善男子、善女人受是深般若波羅蜜，諷誦讀持習行守者。拘翼！是善男子若入鬪戰中！終不中道損其壽命。若刀矛箭，終不中其身。所以者何？是善男子長夜行六波羅蜜，已自降伏婬欲之劍、恚癡之刺，復為他人降婬怒癡；已自降伏邪見劍刺，復為他人降邪見劍；又自降伏習緒劍刺及恩愛刺，復能為他人降伏習緒恩愛之劍。拘翼！用是故，善男子、善女人不為矛劍刀箭所中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「若有善男子、善女人受是深般若波羅蜜，諷誦讀持習行守者。拘翼！是善男子若入鬪戰中！終不中道損其壽命。若刀矛箭，終不中其身。所以者何？是善男子長夜行六波羅蜜，已自降伏婬欲之劍、恚癡之刺，復為他人降婬怒癡；已自降伏邪見劍刺，復為他人降邪見劍；又自降伏習緒劍刺及恩愛刺，復能為他人降伏習緒恩愛之劍。拘翼！用是故，善男子、善女人不為矛劍刀箭所中。

「復次，拘翼！善男子！善女人受持諷誦守行般若波羅蜜，不遠離薩云若意者，終不中毒、終不中蠱、終不中兵、終不中水、終不中火，眾惡之事終不得忓。何以故？拘翼！是般若波羅蜜者，無上之術。善男子、善女人學是術者，亦不自念惡，亦不念他人惡，亦不念兩惡。何以故？亦不自有，亦不有彼，亦不有知見，亦不有五陰；上至薩云若，亦無所有亦無所得。無所有者，亦不自念惡、亦不念他人惡、亦不念兩惡。至得阿耨多羅三耶三佛，觀眾生之意。何以故？學是術故。過去當來今現在諸如來、無所著、等正覺，悉從是術中自致得阿惟三佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！善男子！善女人受持諷誦守行般若波羅蜜，不遠離薩云若意者，終不中毒、終不中蠱、終不中兵、終不中水、終不中火，眾惡之事終不得忓。何以故？拘翼！是般若波羅蜜者，無上之術。善男子、善女人學是術者，亦不自念惡，亦不念他人惡，亦不念兩惡。何以故？亦不自有，亦不有彼，亦不有知見，亦不有五陰；上至薩云若，亦無所有亦無所得。無所有者，亦不自念惡、亦不念他人惡、亦不念兩惡。至得阿耨多羅三耶三佛，觀眾生之意。何以故？學是術故。過去當來今現在諸如來、無所著、等正覺，悉從是術中自致得阿惟三佛。

「復次，拘翼！若有善男子、善女人學是般若波羅蜜者，已書持者，若人、若非人終不能得其便。所以者何？三千大千國土及十方無央數阿僧祇諸國土中，諸四天王上至阿迦膩吒諸天，皆共擁護是善男子、善女人書持般若波羅蜜者，供養尊敬共禮事之。書持是者其德如是。若有但書持般若波羅蜜，不諷誦讀亦不守行者，其處譬如道場坐。四面左右中有畜生若人，其外若有人非人欲來害者、終不能得其便。何以故？過去諸如來、無所著、等正覺皆於中得佛故。當來現在諸如來、無所著、等正覺，皆亦當於中得佛故。得佛道已，使一切眾生無恐無畏。已無恐無畏，皆受天上人中之福，安立於三乘而度脫之。何以故？拘翼！是般若波羅蜜，譬如道場之地，為一切作護。應當作禮，供養名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！若有善男子、善女人學是般若波羅蜜者，已書持者，若人、若非人終不能得其便。所以者何？三千大千國土及十方無央數阿僧祇諸國土中，諸四天王上至阿迦膩吒諸天，皆共擁護是善男子、善女人書持般若波羅蜜者，供養尊敬共禮事之。書持是者其德如是。若有但書持般若波羅蜜，不諷誦讀亦不守行者，其處譬如道場坐。四面左右中有畜生若人，其外若有人非人欲來害者、終不能得其便。何以故？過去諸如來、無所著、等正覺皆於中得佛故。當來現在諸如來、無所著、等正覺，皆亦當於中得佛故。得佛道已，使一切眾生無恐無畏。已無恐無畏，皆受天上人中之福，安立於三乘而度脫之。何以故？拘翼！是般若波羅蜜，譬如道場之地，為一切作護。應當作禮，供養名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂。」

釋提桓因白佛言：「世尊！若有善男子、善女人書般若波羅蜜已，持經卷，供養名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂，作是供養。若世尊般泥洹後取舍利作是供養名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂。如是供養，其福何所多者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！若有善男子、善女人書般若波羅蜜已，持經卷，供養名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂，作是供養。若世尊般泥洹後取舍利作是供養名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂。如是供養，其福何所多者？」

佛告釋提桓因：「拘翼！我今問汝，隨所問說之。於意云何，如來、無所著、等正覺成薩云若，得此相好。從何所學得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「拘翼！我今問汝，隨所問說之。於意云何，如來、無所著、等正覺成薩云若，得此相好。從何所學得？」

釋提桓因白佛言：「世尊！我聞如來、無所著、等正覺逮薩云若、成相好，從般若波羅蜜中學得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！我聞如來、無所著、等正覺逮薩云若、成相好，從般若波羅蜜中學得。」

佛言：「如是，如是！拘翼！不以是身數故名為如來，逮得薩云若慧故成為如來。是薩云若者，從般若波羅蜜中出生。如是，拘翼！如來所有身者，是薩云若慧之屋室。如來因是室，逮得薩云若，是故名為薩云若慧之室。我般泥洹以後，舍利供養如是。若善男子、善女人書般若波羅蜜，諷誦讀說習持守行，供養經卷名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂，恭敬作禮。作是供養者，為供養薩云若已。如是，拘翼！是故善男子、善女人受持般若波羅蜜，諷誦讀說，當守習行，當供養經卷名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂，當恭敬作禮。若般泥洹後，供養舍利安處竪立塔，名花、擣香澤香雜香、繒綵華蓋、幢幡伎樂。若有善男子、善女人書持般若波羅蜜，諷誦念守承事供養，名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂，作是供養。其福多於供養舍利。何以故？於是中出生舍利。內外空及有無空，三十七品、佛十八法，皆從是中出生。諸三昧門、陀隣尼門，皆從是中出生。教化眾生、淨佛國土，亦從其中出生。菩薩摩訶薩居家成就、色像成就、財成就、眷屬成就、大慈大悲，皆從中出生。剎利種、婆羅門種、大姓長者種，四天王上至阿迦膩吒天，皆從其中出生。從須陀洹至羅漢、辟支佛、菩薩、佛三耶三佛及薩云若，皆從中出生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！拘翼！不以是身數故名為如來，逮得薩云若慧故成為如來。是薩云若者，從般若波羅蜜中出生。如是，拘翼！如來所有身者，是薩云若慧之屋室。如來因是室，逮得薩云若，是故名為薩云若慧之室。我般泥洹以後，舍利供養如是。若善男子、善女人書般若波羅蜜，諷誦讀說習持守行，供養經卷名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂，恭敬作禮。作是供養者，為供養薩云若已。如是，拘翼！是故善男子、善女人受持般若波羅蜜，諷誦讀說，當守習行，當供養經卷名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂，當恭敬作禮。若般泥洹後，供養舍利安處竪立塔，名花、擣香澤香雜香、繒綵華蓋、幢幡伎樂。若有善男子、善女人書持般若波羅蜜，諷誦念守承事供養，名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂，作是供養。其福多於供養舍利。何以故？於是中出生舍利。內外空及有無空，三十七品、佛十八法，皆從是中出生。諸三昧門、陀隣尼門，皆從是中出生。教化眾生、淨佛國土，亦從其中出生。菩薩摩訶薩居家成就、色像成就、財成就、眷屬成就、大慈大悲，皆從中出生。剎利種、婆羅門種、大姓長者種，四天王上至阿迦膩吒天，皆從其中出生。從須陀洹至羅漢、辟支佛、菩薩、佛三耶三佛及薩云若，皆從中出生。」

爾時釋提桓因白佛言：「是閻浮提人不供養承事恭敬般若波羅蜜者，是曹之人為不知其尊當所供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「是閻浮提人不供養承事恭敬般若波羅蜜者，是曹之人為不知其尊當所供養。」

佛告釋提桓因言：「拘翼！於意云何，知閻浮提中有幾所人信佛、信法、信比丘僧者？有幾所人狐疑於三尊者？有幾所人恭敬三尊者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「拘翼！於意云何，知閻浮提中有幾所人信佛、信法、信比丘僧者？有幾所人狐疑於三尊者？有幾所人恭敬三尊者？」

釋提桓因白佛言：「世尊！有信依佛、依法、依比丘僧者，少少耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！有信依佛、依法、依比丘僧者，少少耳。」

佛言：「於拘翼意云何，閻浮提中有幾所眾生應得三十七品、三脫門、八惟無、九次第禪、六通、四等及四空定、四無礙慧？閻浮提中有幾所眾生滅三疑應須陀洹者？幾所眾生三垢薄應斯陀含者？幾所眾生五疑斷應阿那含者？幾所眾生上五處畢為阿羅漢者？有幾所眾生發生辟支佛道者？幾所眾生發阿耨多羅三耶三菩意者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於拘翼意云何，閻浮提中有幾所眾生應得三十七品、三脫門、八惟無、九次第禪、六通、四等及四空定、四無礙慧？閻浮提中有幾所眾生滅三疑應須陀洹者？幾所眾生三垢薄應斯陀含者？幾所眾生五疑斷應阿那含者？幾所眾生上五處畢為阿羅漢者？有幾所眾生發生辟支佛道者？幾所眾生發阿耨多羅三耶三菩意者？」

釋提桓因白佛言：「世尊！少所眾生應得三十七品，及三耶三佛者，少少耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！少所眾生應得三十七品，及三耶三佛者，少少耳。」

佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！眾生甚多，有發道意者少少耳。何以故？以前世時不見佛、不聞法、不識比丘僧之所致。不布施、不持戒、不護戒、不忍辱、不精進、不聞有禪、不聞般若波羅蜜，亦不聞內外空及有無空，亦不聞三十七品，佛十八法亦不聞亦不念，亦不聞有三昧，亦不聞有薩云若，亦不念其事。以是故，拘翼！當知少所眾生信三尊者耳。於是中少所眾生發意至辟支佛道者，於中復少所眾生行菩薩道者。雖有少少眾生行菩薩道者，欲至阿耨多羅三耶三菩者復少少耳。拘翼！我於是間以佛眼見十方不可計阿僧祇眾生行阿耨多羅三耶三菩，不離般若波羅蜜漚惒拘舍羅者，若一若二住阿惟越致地耳；多墮羅漢、辟支佛道者，用離般若波羅蜜漚惒拘舍羅故。是故，拘翼！善男子、善女人欲發至阿耨多羅三耶三菩者，當受持般若波羅蜜，當諷誦讀當念習行持是般若波羅蜜者，書已以香花幢幡、繒綵華蓋，諸餘功德入般若波羅蜜者，當復受持亦當諷誦學念守行。何等功德入般若波羅蜜者？謂布施、持戒、忍辱、精進、一心，內外空、所有空、無所有空，諸三昧門、陀隣尼門，三十七品、佛十八法、大慈大悲，餘無量佛法皆入般若波羅蜜。亦當復學持諷誦守行念其中事。何以故？拘翼！是善男子、善女人當作是知：『諸如來本行菩薩道時，亦復學般若波羅蜜，亦行禪波羅蜜、惟逮波羅蜜、羼波羅蜜、尸波羅蜜、檀波羅蜜，從內外空及有無空，諸三昧門、陀隣尼門，乃至佛十八法、大慈大悲，餘無央數諸佛法我等皆當受學。我等所尊仰者，其般若波羅蜜，及諸佛法盡是諸佛如來之教。辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹至薩云若教，皆於般若波羅蜜中學成，度此岸至彼岸。』拘翼！善男子、善女人，如來在世若般泥洹，皆當恭敬禮事是六波羅蜜，亦當禮事薩云若。何以故？般若波羅蜜者是諸菩薩、聲聞、辟支佛之護世，人及諸天皆依是般若波羅蜜而得安隱。拘翼！若有善男子、善女人佛般泥洹已後取舍利，起七寶塔高四十里，盡其壽命自歸承事，天花天香及天擣香、天繒花蓋、天衣天幔作是供養。其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！眾生甚多，有發道意者少少耳。何以故？以前世時不見佛、不聞法、不識比丘僧之所致。不布施、不持戒、不護戒、不忍辱、不精進、不聞有禪、不聞般若波羅蜜，亦不聞內外空及有無空，亦不聞三十七品，佛十八法亦不聞亦不念，亦不聞有三昧，亦不聞有薩云若，亦不念其事。以是故，拘翼！當知少所眾生信三尊者耳。於是中少所眾生發意至辟支佛道者，於中復少所眾生行菩薩道者。雖有少少眾生行菩薩道者，欲至阿耨多羅三耶三菩者復少少耳。拘翼！我於是間以佛眼見十方不可計阿僧祇眾生行阿耨多羅三耶三菩，不離般若波羅蜜漚惒拘舍羅者，若一若二住阿惟越致地耳；多墮羅漢、辟支佛道者，用離般若波羅蜜漚惒拘舍羅故。是故，拘翼！善男子、善女人欲發至阿耨多羅三耶三菩者，當受持般若波羅蜜，當諷誦讀當念習行持是般若波羅蜜者，書已以香花幢幡、繒綵華蓋，諸餘功德入般若波羅蜜者，當復受持亦當諷誦學念守行。何等功德入般若波羅蜜者？謂布施、持戒、忍辱、精進、一心，內外空、所有空、無所有空，諸三昧門、陀隣尼門，三十七品、佛十八法、大慈大悲，餘無量佛法皆入般若波羅蜜。亦當復學持諷誦守行念其中事。何以故？拘翼！是善男子、善女人當作是知：『諸如來本行菩薩道時，亦復學般若波羅蜜，亦行禪波羅蜜、惟逮波羅蜜、羼波羅蜜、尸波羅蜜、檀波羅蜜，從內外空及有無空，諸三昧門、陀隣尼門，乃至佛十八法、大慈大悲，餘無央數諸佛法我等皆當受學。我等所尊仰者，其般若波羅蜜，及諸佛法盡是諸佛如來之教。辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹至薩云若教，皆於般若波羅蜜中學成，度此岸至彼岸。』拘翼！善男子、善女人，如來在世若般泥洹，皆當恭敬禮事是六波羅蜜，亦當禮事薩云若。何以故？般若波羅蜜者是諸菩薩、聲聞、辟支佛之護世，人及諸天皆依是般若波羅蜜而得安隱。拘翼！若有善男子、善女人佛般泥洹已後取舍利，起七寶塔高四十里，盡其壽命自歸承事，天花天香及天擣香、天繒花蓋、天衣天幔作是供養。其福寧多不？」

釋提桓因言：「世尊！甚多，甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「世尊！甚多，甚多！」

佛言：「不如是善男子、善女人受行般若波羅蜜，書持經卷諷誦讀持，初不離薩云若意，復加供養名花、擣香澤香雜香、幢幡花蓋。其福倍多，不可計也。復次，拘翼！置是一七寶塔。若善男子、善女人取舍利起七寶塔滿一閻浮提，亦高四十里，供養承事天花天香及天擣香天繒花蓋、天衣天幔，作是供養。其福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人受行般若波羅蜜，書持經卷諷誦讀持，初不離薩云若意，復加供養名花、擣香澤香雜香、幢幡花蓋。其福倍多，不可計也。復次，拘翼！置是一七寶塔。若善男子、善女人取舍利起七寶塔滿一閻浮提，亦高四十里，供養承事天花天香及天擣香天繒花蓋、天衣天幔，作是供養。其福寧多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」

佛言：「不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，其福轉倍多。復次，拘翼！置是閻浮提所作塔事。若善男子、善女人取舍利起七寶塔滿四天下，供養如前。不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，其福轉倍多。置是四天下。拘翼！若有善男子、善女人取舍利起七寶塔滿小千國土，供養如前。復置是小千國土所作七寶塔。若善男子、善女人取舍利起七寶塔滿中千國土，供養如前。復置是中千剎土所作七寶塔。若善男子、善女人取舍利起七寶塔滿三千大千國土，供養如上故。不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，其福轉倍多。拘翼！復置是三千大千剎土所作七寶塔。若三千大千國土滿其中人，令一一人各各起七寶塔，供養如上故。不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，其福轉倍多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，其福轉倍多。復次，拘翼！置是閻浮提所作塔事。若善男子、善女人取舍利起七寶塔滿四天下，供養如前。不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，其福轉倍多。置是四天下。拘翼！若有善男子、善女人取舍利起七寶塔滿小千國土，供養如前。復置是小千國土所作七寶塔。若善男子、善女人取舍利起七寶塔滿中千國土，供養如前。復置是中千剎土所作七寶塔。若善男子、善女人取舍利起七寶塔滿三千大千國土，供養如上故。不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，其福轉倍多。拘翼！復置是三千大千剎土所作七寶塔。若三千大千國土滿其中人，令一一人各各起七寶塔，供養如上故。不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，其福轉倍多。」

釋提桓因白佛言：「如是，如是！世尊！供養般若波羅蜜者，為供養過去當來今現在諸佛如來已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「如是，如是！世尊！供養般若波羅蜜者，為供養過去當來今現在諸佛如來已。」

佛言：「假令如東方恒邊沙剎土滿其中眾生，一一佛泥洹後，取舍利起七寶塔彌滿其中，供養如上，從劫至劫，復過一劫，盡其壽命。云何，拘翼！其人殖福寧轉多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「假令如東方恒邊沙剎土滿其中眾生，一一佛泥洹後，取舍利起七寶塔彌滿其中，供養如上，從劫至劫，復過一劫，盡其壽命。云何，拘翼！其人殖福寧轉多不？」

釋提桓因言：「甚多，甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「甚多，甚多！」

佛言：「故不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，書持經卷諷誦讀習，供以名香澤香雜香、繒綵花蓋，得其福多。何以故？拘翼！一切諸善法皆在般若波羅蜜中。何謂善法？五戒、十善、四禪、四等，及四空定、三十七品、三脫門、四諦、六通、八惟無、九次第禪、六波羅蜜，從內外空至有無空，諸三昧門、陀隣尼門，佛十種力、佛十八法、四無所畏、四無礙慧、大慈大悲、道事、薩云若事，是為諸如來、無所著、等正覺之法教。諸羅漢、辟支佛、過去當來今現在諸如來，皆從是般若波羅蜜中學成，度於彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「故不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，書持經卷諷誦讀習，供以名香澤香雜香、繒綵花蓋，得其福多。何以故？拘翼！一切諸善法皆在般若波羅蜜中。何謂善法？五戒、十善、四禪、四等，及四空定、三十七品、三脫門、四諦、六通、八惟無、九次第禪、六波羅蜜，從內外空至有無空，諸三昧門、陀隣尼門，佛十種力、佛十八法、四無所畏、四無礙慧、大慈大悲、道事、薩云若事，是為諸如來、無所著、等正覺之法教。諸羅漢、辟支佛、過去當來今現在諸如來，皆從是般若波羅蜜中學成，度於彼岸。」

摩訶般若波羅蜜供養品第三十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜供養品第三十四

佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！善男子、善女人供養般若波羅蜜，書持經卷，受學諷誦念習守行者，若復能盡力供養，名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、所有幢幡，所得功德不可計量、不可思議、不可稱限。是善男子、善女人所得如是。何以故？諸如來、無所著、等正覺皆從般若波羅蜜中出生；薩云若、五波羅蜜，皆從般若波羅蜜出生；從內外空至有無空，皆從般若波羅蜜出生；三十七品、佛十八法、如來五眼，教授眾生、淨佛國土，道慧、薩云若慧，皆從般若波羅蜜出生。聲聞、辟支佛、佛乘無上等正覺道，皆從般若波羅蜜出生。如是，拘翼！若有善男子、善女人書寫般若波羅蜜，持經卷學受諷誦念守習行，復加供養名花擣香、繒綵幡蓋，其功德福過出前所供養舍利七寶塔上，百千萬倍巨億萬倍，計空不及不可為譬喻。何以故？般若波羅蜜在於世者，三寶終無斷絕時；般若波羅蜜不在世者，三寶便斷絕。般若波羅蜜住於世者，便知有十戒功德、四等、四禪及四空定、六波羅蜜、三十七品、佛十八法、薩云若慧，便知有剎利種、婆羅門種、大姓長者種，便知有四天王及阿迦膩吒天，便知有須陀洹道至羅漢、辟支佛道，便知有菩薩摩訶薩之徑路，便知有無上佛慧，便知有轉法輪，便知有教化眾生、淨佛國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！善男子、善女人供養般若波羅蜜，書持經卷，受學諷誦念習守行者，若復能盡力供養，名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、所有幢幡，所得功德不可計量、不可思議、不可稱限。是善男子、善女人所得如是。何以故？諸如來、無所著、等正覺皆從般若波羅蜜中出生；薩云若、五波羅蜜，皆從般若波羅蜜出生；從內外空至有無空，皆從般若波羅蜜出生；三十七品、佛十八法、如來五眼，教授眾生、淨佛國土，道慧、薩云若慧，皆從般若波羅蜜出生。聲聞、辟支佛、佛乘無上等正覺道，皆從般若波羅蜜出生。如是，拘翼！若有善男子、善女人書寫般若波羅蜜，持經卷學受諷誦念守習行，復加供養名花擣香、繒綵幡蓋，其功德福過出前所供養舍利七寶塔上，百千萬倍巨億萬倍，計空不及不可為譬喻。何以故？般若波羅蜜在於世者，三寶終無斷絕時；般若波羅蜜不在世者，三寶便斷絕。般若波羅蜜住於世者，便知有十戒功德、四等、四禪及四空定、六波羅蜜、三十七品、佛十八法、薩云若慧，便知有剎利種、婆羅門種、大姓長者種，便知有四天王及阿迦膩吒天，便知有須陀洹道至羅漢、辟支佛道，便知有菩薩摩訶薩之徑路，便知有無上佛慧，便知有轉法輪，便知有教化眾生、淨佛國土。」

摩訶般若波羅蜜持品第三十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜持品第三十五

爾時三千大千國土諸四天王及諸阿迦膩吒諸天子，語釋提桓因言：「仁者！當受持般若波羅蜜，諷誦習念守行般若波羅蜜，供養諷誦念者，諸餘惡法悉當消滅，諸善功德當具足生。受持般若波羅蜜者，增益諸天眾、減損阿須倫眾。三寶之法終不斷絕，以佛法不斷絕故，世間便當有六波羅蜜、三十七品、佛十八法，皆當現於世間，便有行菩薩道者，便有三乘之教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時三千大千國土諸四天王及諸阿迦膩吒諸天子，語釋提桓因言：「仁者！當受持般若波羅蜜，諷誦習念守行般若波羅蜜，供養諷誦念者，諸餘惡法悉當消滅，諸善功德當具足生。受持般若波羅蜜者，增益諸天眾、減損阿須倫眾。三寶之法終不斷絕，以佛法不斷絕故，世間便當有六波羅蜜、三十七品、佛十八法，皆當現於世間，便有行菩薩道者，便有三乘之教。」

佛告拘翼：「汝當受持般若波羅蜜，諷誦讀守念習行。何以故？若阿須倫聚會諸眾，欲興惡意與諸忉利天共戰。拘翼！汝當誦念般若波羅蜜者，阿須倫適生是意，便即時滅不得究竟。拘翼！忉利天上若諸天子、若諸天女，若福已盡，壽欲終時或當墮落，汝當為諷誦說般若波羅蜜者。此諸天人、天女不至餘趣，即得還生忉利天上，以般若波羅蜜音聲之功德故。此諸天人更生本處不復墮落。何以故？般若波羅蜜音聲其德大故。拘翼！若善男子、善女人，若諸天子、若諸天女，聞是般若波羅蜜音聲，徑耳一時便過；以一徑耳之德故，其人久後會當得阿耨多羅三耶三菩，終不復疑。何以故？拘翼！過去十方諸如來！無所著！等正覺及諸弟子眾，皆悉從是般若波羅蜜中於無餘泥洹而般泥洹故。當來及今現在十方諸如來，皆從般若波羅蜜中成阿耨多羅三耶三菩。何以故？諸三十七品皆從般若波羅蜜中出生，聲聞、辟支佛法、菩薩法及佛法，皆從般若波羅蜜中出生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告拘翼：「汝當受持般若波羅蜜，諷誦讀守念習行。何以故？若阿須倫聚會諸眾，欲興惡意與諸忉利天共戰。拘翼！汝當誦念般若波羅蜜者，阿須倫適生是意，便即時滅不得究竟。拘翼！忉利天上若諸天子、若諸天女，若福已盡，壽欲終時或當墮落，汝當為諷誦說般若波羅蜜者。此諸天人、天女不至餘趣，即得還生忉利天上，以般若波羅蜜音聲之功德故。此諸天人更生本處不復墮落。何以故？般若波羅蜜音聲其德大故。拘翼！若善男子、善女人，若諸天子、若諸天女，聞是般若波羅蜜音聲，徑耳一時便過；以一徑耳之德故，其人久後會當得阿耨多羅三耶三菩，終不復疑。何以故？拘翼！過去十方諸如來！無所著！等正覺及諸弟子眾，皆悉從是般若波羅蜜中於無餘泥洹而般泥洹故。當來及今現在十方諸如來，皆從般若波羅蜜中成阿耨多羅三耶三菩。何以故？諸三十七品皆從般若波羅蜜中出生，聲聞、辟支佛法、菩薩法及佛法，皆從般若波羅蜜中出生。」

釋提桓因白佛言：「世尊！是般若波羅蜜為極大術，般若波羅蜜無上之術，般若波羅蜜者無等之術。何以故？世尊！是般若波羅蜜者，已棄諸不善之法，總持諸善之本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！是般若波羅蜜為極大術，般若波羅蜜無上之術，般若波羅蜜者無等之術。何以故？世尊！是般若波羅蜜者，已棄諸不善之法，總持諸善之本。」

佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！是般若波羅蜜者，極大之術、無上無等之術。何以故？過去諸如來、無所著、等正覺皆由是術得阿耨多羅三耶三佛；當來今現在諸佛亦當由是術得成阿耨多羅三耶三佛。何以故？由是術故，世間知有十善之德、四禪、四等及四空定、六波羅蜜、三十七品、佛十八法，知有法性、法位、真際，知有如，知有五眼，知有須陀洹道，知有羅漢、辟支佛道，知有菩薩、佛道，知有薩云若薩云若慧。由菩薩故，十善之德顯於世間，乃至如來、薩云若亦顯現於世間，皆由菩薩來往因緣故而有是現。拘翼！譬如月來往因緣，為世除冥照於星宿。如是，拘翼！菩薩從善行等行生，從十善功德生，從薩云若慧生，從無所從生法生。拘翼！當知諸菩薩摩訶薩從般若波羅蜜出生。諸菩薩所行五波羅蜜，內外空及有無空，三十七品、佛十八法，亦不於聲聞、辟支佛地中取證，教授眾生、淨佛國土。欲得成就佛土，成就菩薩，成就逮薩云若，皆從般若波羅蜜出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！是般若波羅蜜者，極大之術、無上無等之術。何以故？過去諸如來、無所著、等正覺皆由是術得阿耨多羅三耶三佛；當來今現在諸佛亦當由是術得成阿耨多羅三耶三佛。何以故？由是術故，世間知有十善之德、四禪、四等及四空定、六波羅蜜、三十七品、佛十八法，知有法性、法位、真際，知有如，知有五眼，知有須陀洹道，知有羅漢、辟支佛道，知有菩薩、佛道，知有薩云若薩云若慧。由菩薩故，十善之德顯於世間，乃至如來、薩云若亦顯現於世間，皆由菩薩來往因緣故而有是現。拘翼！譬如月來往因緣，為世除冥照於星宿。如是，拘翼！菩薩從善行等行生，從十善功德生，從薩云若慧生，從無所從生法生。拘翼！當知諸菩薩摩訶薩從般若波羅蜜出生。諸菩薩所行五波羅蜜，內外空及有無空，三十七品、佛十八法，亦不於聲聞、辟支佛地中取證，教授眾生、淨佛國土。欲得成就佛土，成就菩薩，成就逮薩云若，皆從般若波羅蜜出生。

「復次，拘翼！若有善男子、善女人受持般若波羅蜜，若諷誦讀習行其事者，即得現世之德，亦當得度世之德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！若有善男子、善女人受持般若波羅蜜，若諷誦讀習行其事者，即得現世之德，亦當得度世之德。」

釋提桓因白佛言：「善男子、善女人何等為得現世之德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「善男子、善女人何等為得現世之德？」

佛言：「奉行般若波羅蜜者，終不中毒死，終不抂橫水火中死，皆當盡其壽命而終。若有縣官事往至縣官，終無有能得其便者。何以故？皆是諷誦般若波羅蜜威神之力。若是善男子、善女人，若至國王所，若大子群臣，所語可國王大子意，及諸群臣無不喜者。何以故？用是善男子、善女人行大慈大悲，以四等意向眾生故。是為現世之德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「奉行般若波羅蜜者，終不中毒死，終不抂橫水火中死，皆當盡其壽命而終。若有縣官事往至縣官，終無有能得其便者。何以故？皆是諷誦般若波羅蜜威神之力。若是善男子、善女人，若至國王所，若大子群臣，所語可國王大子意，及諸群臣無不喜者。何以故？用是善男子、善女人行大慈大悲，以四等意向眾生故。是為現世之德。」

「何等為具足得度世之德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為具足得度世之德？」

佛言：「未曾離是十善功德，亦未曾離四禪、四等及四空定、六波羅蜜、三十七品、佛十八法，初不離是法，終不生三惡趣，受身完具諸根具足，終不生貧窮之家，終不於工師家生，亦不生於凡品之家，常當具足三十二大士之相，所生諸佛國常當化生，終不離菩薩神通願，欲從一佛國至一佛國，恭敬禮事諸佛世尊，常欲聽受諸佛上法，欲教化眾生、淨佛國土。是故，拘翼！善男子、善女人受持般若波羅蜜，諷誦讀念當守習行，不離薩云若意，至成阿耨多羅三耶三菩，初不斷絕。是為後世度世之德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「未曾離是十善功德，亦未曾離四禪、四等及四空定、六波羅蜜、三十七品、佛十八法，初不離是法，終不生三惡趣，受身完具諸根具足，終不生貧窮之家，終不於工師家生，亦不生於凡品之家，常當具足三十二大士之相，所生諸佛國常當化生，終不離菩薩神通願，欲從一佛國至一佛國，恭敬禮事諸佛世尊，常欲聽受諸佛上法，欲教化眾生、淨佛國土。是故，拘翼！善男子、善女人受持般若波羅蜜，諷誦讀念當守習行，不離薩云若意，至成阿耨多羅三耶三菩，初不斷絕。是為後世度世之德。」

摩訶般若波羅蜜遣異道士品第三十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜遣異道士品第三十六

爾時有異道士來至佛所，欲索佛便。釋提桓因意念言：「今日是諸異道士輩來，欲謗佛、欲中道斷般若波羅蜜。如我從佛所受般若波羅蜜，當諷誦念。」釋提桓因即諷誦般若波羅蜜。諸異道士欲來壞般若波羅蜜者，遙繞佛一匝復道而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有異道士來至佛所，欲索佛便。釋提桓因意念言：「今日是諸異道士輩來，欲謗佛、欲中道斷般若波羅蜜。如我從佛所受般若波羅蜜，當諷誦念。」釋提桓因即諷誦般若波羅蜜。諸異道士欲來壞般若波羅蜜者，遙繞佛一匝復道而去。

時舍利弗意作是念：「云何此諸異道人輩遙繞佛一匝復道還去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗意作是念：「云何此諸異道人輩遙繞佛一匝復道還去？」

佛知舍利弗意所念，告舍利弗言：「用釋提桓因誦念般若波羅蜜故，異道人遙繞佛一匝復道還去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知舍利弗意所念，告舍利弗言：「用釋提桓因誦念般若波羅蜜故，異道人遙繞佛一匝復道還去。」

佛言：「是異道士，無一善意來至佛所，但持勃意索佛長短耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是異道士，無一善意來至佛所，但持勃意索佛長短耳。」

佛告舍利弗：「若諷誦般若波羅蜜時，若天、若世間人，沙門、婆羅門、若異學士，持是勃意來，欲求其長短者，終不能得其便。何以故？是三千大千國土諸四天王、諸天子，乃至阿迦膩吒諸天子，及弟子、諸菩薩，受持般若波羅蜜故。何以故？是亦皆從般若波羅蜜中出生故。復次，舍利弗！東方恒邊沙國諸如來、弟子眾、辟支佛、菩薩、天、龍、鬼神，是輩皆受持般若波羅蜜。何以故？是皆出生於般若波羅蜜故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若諷誦般若波羅蜜時，若天、若世間人，沙門、婆羅門、若異學士，持是勃意來，欲求其長短者，終不能得其便。何以故？是三千大千國土諸四天王、諸天子，乃至阿迦膩吒諸天子，及弟子、諸菩薩，受持般若波羅蜜故。何以故？是亦皆從般若波羅蜜中出生故。復次，舍利弗！東方恒邊沙國諸如來、弟子眾、辟支佛、菩薩、天、龍、鬼神，是輩皆受持般若波羅蜜。何以故？是皆出生於般若波羅蜜故。」

時魔波旬意念言：「今佛與諸四輩弟子及諸欲天子、諸色天子共會，其中當有受菩薩記者，必當成阿耨多羅三耶三佛。今我寧可往至佛所中斷其道。」於是波旬化作四種兵來至佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時魔波旬意念言：「今佛與諸四輩弟子及諸欲天子、諸色天子共會，其中當有受菩薩記者，必當成阿耨多羅三耶三佛。今我寧可往至佛所中斷其道。」於是波旬化作四種兵來至佛所。

爾時釋提桓因意念言：「今日魔將四種兵欲來至佛所，是魔所化。四種兵嚴飾，洴沙王所無有，舍衛國王亦所無有，諸釋種亦所無有，隨耶利諸長者亦所無有。如是魔所化四種兵者，是魔波旬長夜常索佛短而嬈眾生。我今寧可默誦念般若波羅蜜。」釋提桓因便定意，稍稍誦念般若波羅蜜。時魔波旬亦復稍稍却行還去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因意念言：「今日魔將四種兵欲來至佛所，是魔所化。四種兵嚴飾，洴沙王所無有，舍衛國王亦所無有，諸釋種亦所無有，隨耶利諸長者亦所無有。如是魔所化四種兵者，是魔波旬長夜常索佛短而嬈眾生。我今寧可默誦念般若波羅蜜。」釋提桓因便定意，稍稍誦念般若波羅蜜。時魔波旬亦復稍稍却行還去。

爾時四天王諸天子及阿迦膩吒諸天子，化作天花於虛空中而散佛上。時諸天子同時歎言：「令般若波羅蜜久在閻浮提，使閻浮提人常得受持般若波羅蜜。般若波羅蜜久在者，佛亦得久住，無有滅時。佛久在者，法亦當久住。如法久在者，比丘僧常現於世間。如是三寶終無斷絕時，般若波羅蜜亦當久在三千大千剎土；十方恒邊沙剎土亦當如是。般若波羅蜜者，是菩薩摩訶薩眾行之上最。善男子、善女人受持般若波羅蜜書經卷者，隨其方面其處最尊則為照明。當知是處已離於冥，是諸處中最尊之處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四天王諸天子及阿迦膩吒諸天子，化作天花於虛空中而散佛上。時諸天子同時歎言：「令般若波羅蜜久在閻浮提，使閻浮提人常得受持般若波羅蜜。般若波羅蜜久在者，佛亦得久住，無有滅時。佛久在者，法亦當久住。如法久在者，比丘僧常現於世間。如是三寶終無斷絕時，般若波羅蜜亦當久在三千大千剎土；十方恒邊沙剎土亦當如是。般若波羅蜜者，是菩薩摩訶薩眾行之上最。善男子、善女人受持般若波羅蜜書經卷者，隨其方面其處最尊則為照明。當知是處已離於冥，是諸處中最尊之處。」

佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！當知是眾處之尊。復次，拘翼！是般若波羅蜜，不但於人中其處最尊，亦復在天上其處最尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！當知是眾處之尊。復次，拘翼！是般若波羅蜜，不但於人中其處最尊，亦復在天上其處最尊。」

是時諸天子化作天花散於佛上，皆同時舉聲言：「若有善男子、善女人受持般若波羅蜜諷誦讀者，魔及魔天終不能得其便。我等，世尊！亦當擁護是善男子、善女人。何以故？我等視是善男子、善女人如視世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時諸天子化作天花散於佛上，皆同時舉聲言：「若有善男子、善女人受持般若波羅蜜諷誦讀者，魔及魔天終不能得其便。我等，世尊！亦當擁護是善男子、善女人。何以故？我等視是善男子、善女人如視世尊。」

釋提桓因白佛言：「世尊！是善男子、善女人以作無量善本，誦念受持是般若波羅蜜者，從過去佛時作功德所致。是善男子、善女人已見無量諸佛所致，與善知識相隨所致。何以故？欲得薩云若者，當從般若波羅蜜索之；欲得般若波羅蜜者，亦當從薩云若求。以是故，般若波羅蜜則是薩云若，薩云若則是般若波羅蜜，是為一、無有二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！是善男子、善女人以作無量善本，誦念受持是般若波羅蜜者，從過去佛時作功德所致。是善男子、善女人已見無量諸佛所致，與善知識相隨所致。何以故？欲得薩云若者，當從般若波羅蜜索之；欲得般若波羅蜜者，亦當從薩云若求。以是故，般若波羅蜜則是薩云若，薩云若則是般若波羅蜜，是為一、無有二。」

佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！薩云若、諸如來、無所著、等正覺者，皆從般若波羅蜜出生。何以故？拘翼！薩云若！般若波羅蜜者，一法耳，無有二故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！薩云若、諸如來、無所著、等正覺者，皆從般若波羅蜜出生。何以故？拘翼！薩云若！般若波羅蜜者，一法耳，無有二故。」

摩訶般若波羅蜜無二品第三十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜無二品第三十七

爾時賢者阿難白佛言：「唯，世尊！世尊所說初不稱譽五波羅蜜，亦不稱譽佛十八法，但稱譽般若波羅蜜。何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時賢者阿難白佛言：「唯，世尊！世尊所說初不稱譽五波羅蜜，亦不稱譽佛十八法，但稱譽般若波羅蜜。何以故？」

佛告阿難：「般若波羅蜜者，於五波羅蜜、佛十八法中最尊。云何，阿難！不為薩云若布施，寧可稱譽檀波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「般若波羅蜜者，於五波羅蜜、佛十八法中最尊。云何，阿難！不為薩云若布施，寧可稱譽檀波羅蜜不？」

報言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報言：「不也。世尊！」

「不為薩云若戒、忍、精進、一心、智慧，寧可稱譽般若波羅蜜不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不為薩云若戒、忍、精進、一心、智慧，寧可稱譽般若波羅蜜不？」

「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也。世尊！」

阿難白佛言：「云何布施為薩云若，而為檀波羅蜜至般若波羅蜜耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「云何布施為薩云若，而為檀波羅蜜至般若波羅蜜耶？」

佛告阿難：「布施無有二於薩云若，是為檀波羅蜜，作無所生、無所倚。布施於薩云若，是為檀波羅蜜，無所生、無所倚念。薩云若無有二，是為般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「布施無有二於薩云若，是為檀波羅蜜，作無所生、無所倚。布施於薩云若，是為檀波羅蜜，無所生、無所倚念。薩云若無有二，是為般若波羅蜜。」

阿難白佛言：「云何念無有二，布施應薩云若？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「云何念無有二，布施應薩云若？」

佛言：「於五陰無有二，至道亦無有二。云何五陰無有二，至道亦無有二？五陰五陰自空。何以故？五陰與諸波羅蜜一法耳，無有二法。於道亦一法，無有二。是故，阿難！般若波羅蜜於五波羅蜜中最尊，乃至薩云若亦復於中最尊。譬如大地，下五穀種以散其中，隨時而生。般若波羅蜜者是地，諸波羅蜜、三十七品至薩云若，皆從其中出生。薩云若者，因般若波羅蜜出生。五波羅蜜者，亦復因薩云若出生。是故，阿難！般若波羅蜜者是五波羅蜜之導。至五波羅蜜、佛十八法，皆隨從。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於五陰無有二，至道亦無有二。云何五陰無有二，至道亦無有二？五陰五陰自空。何以故？五陰與諸波羅蜜一法耳，無有二法。於道亦一法，無有二。是故，阿難！般若波羅蜜於五波羅蜜中最尊，乃至薩云若亦復於中最尊。譬如大地，下五穀種以散其中，隨時而生。般若波羅蜜者是地，諸波羅蜜、三十七品至薩云若，皆從其中出生。薩云若者，因般若波羅蜜出生。五波羅蜜者，亦復因薩云若出生。是故，阿難！般若波羅蜜者是五波羅蜜之導。至五波羅蜜、佛十八法，皆隨從。」

釋提桓因白佛言：「世尊所說稱歎般若波羅蜜功德未盡。善男子、善女人受持般若波羅蜜，若諷誦讀習念守行尊奉供養者，其功德亦復未盡。以奉持般若波羅蜜故。十善現於世間，四禪、四等及四空定，至佛十八法，皆現世間。以奉行般若波羅蜜故，便知有剎利、梵志、長者大姓種，便知有四天王上至阿迦膩吒天，便知有須陀洹道上至羅漢、辟支佛道、菩薩至佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊所說稱歎般若波羅蜜功德未盡。善男子、善女人受持般若波羅蜜，若諷誦讀習念守行尊奉供養者，其功德亦復未盡。以奉持般若波羅蜜故。十善現於世間，四禪、四等及四空定，至佛十八法，皆現世間。以奉行般若波羅蜜故，便知有剎利、梵志、長者大姓種，便知有四天王上至阿迦膩吒天，便知有須陀洹道上至羅漢、辟支佛道、菩薩至佛道。」

佛告拘翼：「我所說善男子、善女人受持誦行供養般若波羅蜜者，其功德未竟。受持誦行供養般若波羅蜜者，其功德不可稱計、不可限量。何以故？是善男子善女人奉行般若波羅蜜者，當得無量戒性，得無量三昧性、智慧性、解脫性、見解脫慧性，意終不離薩云若意。是善男子、善女人皆當得是不可計諸功德。拘翼！當知是善男子、善女人奉行般若波羅蜜者，為承佛弟，終不離薩云若。拘翼！聲聞、辟支佛所有戒性，三昧、智慧、解脫、見解脫慧，持是五性，比是善男子、善女人五事性者，其功德百倍千倍巨億萬倍，其功德最尊，無有能為作譬喻者。何以故？拘翼！是善男子善女人意，已離羅漢、辟支佛，初不見願羅漢、辟支佛故。拘翼！般若波羅蜜，若有書持受學誦念，及華香繒蓋供養者，我常歎說是善男子、善女人今世後世至竟之德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告拘翼：「我所說善男子、善女人受持誦行供養般若波羅蜜者，其功德未竟。受持誦行供養般若波羅蜜者，其功德不可稱計、不可限量。何以故？是善男子善女人奉行般若波羅蜜者，當得無量戒性，得無量三昧性、智慧性、解脫性、見解脫慧性，意終不離薩云若意。是善男子、善女人皆當得是不可計諸功德。拘翼！當知是善男子、善女人奉行般若波羅蜜者，為承佛弟，終不離薩云若。拘翼！聲聞、辟支佛所有戒性，三昧、智慧、解脫、見解脫慧，持是五性，比是善男子、善女人五事性者，其功德百倍千倍巨億萬倍，其功德最尊，無有能為作譬喻者。何以故？拘翼！是善男子善女人意，已離羅漢、辟支佛，初不見願羅漢、辟支佛故。拘翼！般若波羅蜜，若有書持受學誦念，及華香繒蓋供養者，我常歎說是善男子、善女人今世後世至竟之德。」

釋提桓因白佛言：「我亦當常擁護是善男子、善女人奉行般若波羅蜜者，令意不離薩云若意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「我亦當常擁護是善男子、善女人奉行般若波羅蜜者，令意不離薩云若意。」

佛告釋提桓因言：「是善男子、善女人誦說般若波羅蜜時，無央數百千諸天皆往到是善男子、善女人所，悉叉手聽受般若波羅蜜。是諸天子復以威神加是善男子、善女人，令疾開解益其識辯。是為善男子、善女人得現世之德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「是善男子、善女人誦說般若波羅蜜時，無央數百千諸天皆往到是善男子、善女人所，悉叉手聽受般若波羅蜜。是諸天子復以威神加是善男子、善女人，令疾開解益其識辯。是為善男子、善女人得現世之德。

「復次，拘翼！是善男子、善女人於四輩弟子中說般若波羅蜜時，終無疲倦懈怠之心，終無能形識者，何況欲有輕毀之者？何以故？般若波羅蜜所擁護故。般若波羅蜜者，分別諸法故。何謂分別？是道是俗，是善是不善，是無漏是有漏，是具足是不具足，是聲聞法、是辟支佛法、是佛法，是為分別。何以故？是善男子、善女人已住於內外空及有無空故。用般若波羅蜜無有短故，亦不見能得般若波羅蜜短者。如是奉持般若波羅蜜者，無有能得其便者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！是善男子、善女人於四輩弟子中說般若波羅蜜時，終無疲倦懈怠之心，終無能形識者，何況欲有輕毀之者？何以故？般若波羅蜜所擁護故。般若波羅蜜者，分別諸法故。何謂分別？是道是俗，是善是不善，是無漏是有漏，是具足是不具足，是聲聞法、是辟支佛法、是佛法，是為分別。何以故？是善男子、善女人已住於內外空及有無空故。用般若波羅蜜無有短故，亦不見能得般若波羅蜜短者。如是奉持般若波羅蜜者，無有能得其便者。

「復次，拘翼！善男子、善女人，般若波羅蜜作如是持作、如是行者，意終不懈怠，終不恐怖。何以故？是善男子、善女人終不見恐怖懈怠之兆。是為善男子、善女人現世之福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！善男子、善女人，般若波羅蜜作如是持作、如是行者，意終不懈怠，終不恐怖。何以故？是善男子、善女人終不見恐怖懈怠之兆。是為善男子、善女人現世之福德。

「復次，拘翼！若有善男子！善女人受持般若波羅蜜，供養香華幢幡繒蓋，作是供養者是善男子、善女人，為父母所敬愛，兄弟宗親、朋友知識皆恭敬之，十方諸羅漢、辟支佛、諸菩薩、諸佛皆共愛敬。是善男子、善女人，世間人及諸天、阿須倫亦所愛敬。行六波羅蜜無有斷絕時，終不離內外空及有無空時，終不離三十七品、佛十八法，終不離諸三昧門、陀隣尼門，終不離菩薩神通，教授眾生、淨佛國土，終無斷絕時，其力堪任降伏外謗。拘翼！是為善男子、善女人受行般若波羅蜜今世後世之德。拘翼！善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷諷誦者，三千大千剎土中諸四天王皆往到是善男子、善女人所，聽受般若波羅蜜，作禮恭敬已去。從忉利天上至阿迦膩吒天，是諸天人行菩薩道者，皆來到是善男子、善女人所，聽受般若波羅蜜，承事恭敬作禮已去。十方諸四天王、諸阿迦膩吒天，及諸龍神、諸閱叉、揵沓惒、阿須倫、迦樓羅、真陀羅、摩睺勒，皆來見般若波羅蜜，作禮供養承事恭敬。是善男子、善女人當作是知：『是為法施。』是三千大千剎土中及十方諸國土中，諸四天王、天子，上至阿迦膩吒諸天子，行菩薩道者，皆共擁護是善男子、善女人行般若波羅蜜者，諸邪惡害不能得其便，除其宿命不債。如是，拘翼！是善男子、善女人得現世之福。諸天子有欲來至是善男子、善女人所者，為欲成阿耨多羅三耶三佛，欲救護眾生、安隱眾生、欲樂眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，拘翼！若有善男子！善女人受持般若波羅蜜，供養香華幢幡繒蓋，作是供養者是善男子、善女人，為父母所敬愛，兄弟宗親、朋友知識皆恭敬之，十方諸羅漢、辟支佛、諸菩薩、諸佛皆共愛敬。是善男子、善女人，世間人及諸天、阿須倫亦所愛敬。行六波羅蜜無有斷絕時，終不離內外空及有無空時，終不離三十七品、佛十八法，終不離諸三昧門、陀隣尼門，終不離菩薩神通，教授眾生、淨佛國土，終無斷絕時，其力堪任降伏外謗。拘翼！是為善男子、善女人受行般若波羅蜜今世後世之德。拘翼！善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷諷誦者，三千大千剎土中諸四天王皆往到是善男子、善女人所，聽受般若波羅蜜，作禮恭敬已去。從忉利天上至阿迦膩吒天，是諸天人行菩薩道者，皆來到是善男子、善女人所，聽受般若波羅蜜，承事恭敬作禮已去。十方諸四天王、諸阿迦膩吒天，及諸龍神、諸閱叉、揵沓惒、阿須倫、迦樓羅、真陀羅、摩睺勒，皆來見般若波羅蜜，作禮供養承事恭敬。是善男子、善女人當作是知：『是為法施。』是三千大千剎土中及十方諸國土中，諸四天王、天子，上至阿迦膩吒諸天子，行菩薩道者，皆共擁護是善男子、善女人行般若波羅蜜者，諸邪惡害不能得其便，除其宿命不債。如是，拘翼！是善男子、善女人得現世之福。諸天子有欲來至是善男子、善女人所者，為欲成阿耨多羅三耶三佛，欲救護眾生、安隱眾生、欲樂眾生。」

爾時釋提桓因白佛言：「是善男子、善女人當云何知十方諸四天王及諸阿迦膩吒諸天來至般若波羅蜜所？恭敬受持作禮時，是善男子、善女人當何以知之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因白佛言：「是善男子、善女人當云何知十方諸四天王及諸阿迦膩吒諸天來至般若波羅蜜所？恭敬受持作禮時，是善男子、善女人當何以知之？」

佛告釋提桓因言：「是善男子、善女人若見異色淨光明者，是為知諸天人來聽受般若波羅蜜作禮恭敬時。拘翼！是善男子、善女人所未曾聞香，若聞異妙之香者，當知諸大尊天來聽受般若波羅蜜恭敬作禮時。拘翼！是善男子、善女人常當淨潔自喜。用淨潔自喜故，諸天皆大歡喜，來到是善男子、善女人所，聽受般若波羅蜜承事作禮。是大尊天來時，是間小小少威神諸天鬼神輩皆悉避去，用不堪任是尊天威神故。用是諸尊天神來故，是善男子、善女人皆離眾難。是善男子、善女人所止處，常當淨潔住，然燈燒香、懸繒花蓋，無量嚴飾常淨潔供養。是善男子、善女人終無疲厭之心，身識輕便常得安隱，臥起亦安終無惡夢，不見餘夢，但夢見佛、但夢聞法、但見比丘僧，但見三十二相、八十種好，但見諸弟子眷屬圍繞而為說法，但見聽聞六波羅蜜，但見三十七品、佛十八法，但見發遣六波羅蜜其義具足，但見坐佛樹下，但見諸菩薩往至佛樹成阿耨多羅三耶三佛時，但見已成阿惟三佛而轉法輪，但見無央數百千諸菩薩眾，但見當作是受薩云若慧，但見教化眾生、淨佛國土；但聞十方無央數諸佛音聲，但聞某方某國某佛字某，若干百千菩薩弟子眷屬圍繞而為說法；但見十方若干諸佛般泥洹者，但見已般泥洹取其舍利起七寶塔，以名花香供養塔者。拘翼！是善男子、善女人所夢如是，但見殊妙之像。是善男子、善女人臥安起安身體亦安，淨潔且輕，不貪飲食、不貪衣服，於諸供養無所希望。拘翼！譬如習行比丘意在禪息，不貪於食，以禪知足。何以故？諸天鬼神取諸味之精來益其氣故。十方諸佛國諸天鬼神，皆以諸飲食之精氣亦來益之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「是善男子、善女人若見異色淨光明者，是為知諸天人來聽受般若波羅蜜作禮恭敬時。拘翼！是善男子、善女人所未曾聞香，若聞異妙之香者，當知諸大尊天來聽受般若波羅蜜恭敬作禮時。拘翼！是善男子、善女人常當淨潔自喜。用淨潔自喜故，諸天皆大歡喜，來到是善男子、善女人所，聽受般若波羅蜜承事作禮。是大尊天來時，是間小小少威神諸天鬼神輩皆悉避去，用不堪任是尊天威神故。用是諸尊天神來故，是善男子、善女人皆離眾難。是善男子、善女人所止處，常當淨潔住，然燈燒香、懸繒花蓋，無量嚴飾常淨潔供養。是善男子、善女人終無疲厭之心，身識輕便常得安隱，臥起亦安終無惡夢，不見餘夢，但夢見佛、但夢聞法、但見比丘僧，但見三十二相、八十種好，但見諸弟子眷屬圍繞而為說法，但見聽聞六波羅蜜，但見三十七品、佛十八法，但見發遣六波羅蜜其義具足，但見坐佛樹下，但見諸菩薩往至佛樹成阿耨多羅三耶三佛時，但見已成阿惟三佛而轉法輪，但見無央數百千諸菩薩眾，但見當作是受薩云若慧，但見教化眾生、淨佛國土；但聞十方無央數諸佛音聲，但聞某方某國某佛字某，若干百千菩薩弟子眷屬圍繞而為說法；但見十方若干諸佛般泥洹者，但見已般泥洹取其舍利起七寶塔，以名花香供養塔者。拘翼！是善男子、善女人所夢如是，但見殊妙之像。是善男子、善女人臥安起安身體亦安，淨潔且輕，不貪飲食、不貪衣服，於諸供養無所希望。拘翼！譬如習行比丘意在禪息，不貪於食，以禪知足。何以故？諸天鬼神取諸味之精來益其氣故。十方諸佛國諸天鬼神，皆以諸飲食之精氣亦來益之。」

佛告拘翼：「若善男子、善女人欲得是現世之功德者，當受學是般若波羅蜜，書持諷誦，意終不離薩云若。正使是善男子、善女人不能受持般若波羅蜜，不能諷誦行其中事；但書持作經卷恭敬承事，香花幡蓋自歸供養，其功德不可計。加復受學諷誦守行般若波羅蜜，意終不離薩云若者，其功德勝於供養十方恒邊沙國諸佛功德者上。若有人供養十方現在諸佛，盡其形壽，香花繒蓋幢幡嚴飾、衣鉢真越，若佛般泥洹後，取舍利起七寶塔，供養如前故。不如是善男子、善女人受持般若波羅蜜，諷誦學習念其中事，得其功德，過出於彼供養者上，百倍千倍巨億萬倍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告拘翼：「若善男子、善女人欲得是現世之功德者，當受學是般若波羅蜜，書持諷誦，意終不離薩云若。正使是善男子、善女人不能受持般若波羅蜜，不能諷誦行其中事；但書持作經卷恭敬承事，香花幡蓋自歸供養，其功德不可計。加復受學諷誦守行般若波羅蜜，意終不離薩云若者，其功德勝於供養十方恒邊沙國諸佛功德者上。若有人供養十方現在諸佛，盡其形壽，香花繒蓋幢幡嚴飾、衣鉢真越，若佛般泥洹後，取舍利起七寶塔，供養如前故。不如是善男子、善女人受持般若波羅蜜，諷誦學習念其中事，得其功德，過出於彼供養者上，百倍千倍巨億萬倍。」

摩訶般若波羅蜜舍利品第三十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜舍利品第三十八

佛告釋提桓因言：「拘翼！如佛全身舍利，滿一閻浮提持作一分；般若波羅蜜書持經卷復作一分。二分之中欲取何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「拘翼！如佛全身舍利，滿一閻浮提持作一分；般若波羅蜜書持經卷復作一分。二分之中欲取何所？」

釋提桓因白佛言：「世尊！我寧取般若波羅蜜。所以者何？我於舍利不敢有慢意，不敢不恭敬，不為不欲供養；用諸佛身皆從般若波羅蜜出生故，諸佛如來舍利皆因般若波羅蜜因緣故而得供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！我寧取般若波羅蜜。所以者何？我於舍利不敢有慢意，不敢不恭敬，不為不欲供養；用諸佛身皆從般若波羅蜜出生故，諸佛如來舍利皆因般若波羅蜜因緣故而得供養。」

舍利弗語釋提桓因言：「拘翼！是般若波羅蜜最第一無形，不可護持，不可見、無礙、一相，一相者則無相。云何而欲受持？持是般若波羅蜜，亦不於所生處住，亦不增減處住，亦不希望處住，亦不無希望處住，亦不轉處住，亦不於著斷處住；亦不持佛法有所與，亦不捨凡人法；亦不持聲聞、辟支佛戒法有所與，亦不捨凡人法；亦不持無為法有所與，亦不捨有為法；亦不持內外空及有無空有所與，亦不持三十七品、佛十八法、薩云若法有所與。云何欲受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗語釋提桓因言：「拘翼！是般若波羅蜜最第一無形，不可護持，不可見、無礙、一相，一相者則無相。云何而欲受持？持是般若波羅蜜，亦不於所生處住，亦不增減處住，亦不希望處住，亦不無希望處住，亦不轉處住，亦不於著斷處住；亦不持佛法有所與，亦不捨凡人法；亦不持聲聞、辟支佛戒法有所與，亦不捨凡人法；亦不持無為法有所與，亦不捨有為法；亦不持內外空及有無空有所與，亦不持三十七品、佛十八法、薩云若法有所與。云何欲受持？」

釋提桓因言：「如是，如是！舍利弗！有知是般若波羅蜜，於佛法無所與，於凡夫法而無所捨。有作是知者，是為行念般若波羅蜜，是為於六波羅蜜而無二入故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因言：「如是，如是！舍利弗！有知是般若波羅蜜，於佛法無所與，於凡夫法而無所捨。有作是知者，是為行念般若波羅蜜，是為於六波羅蜜而無二入故。」

於是世尊歎釋提桓因言：「善哉，善哉！如汝所說，於六波羅蜜無有二入。所以者何？六波羅蜜無有二事故。拘翼！般若波羅蜜及法性亦無有二，六波羅蜜、真際、不可思議亦無有二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊歎釋提桓因言：「善哉，善哉！如汝所說，於六波羅蜜無有二入。所以者何？六波羅蜜無有二事故。拘翼！般若波羅蜜及法性亦無有二，六波羅蜜、真際、不可思議亦無有二。」

釋提桓因白佛言：「世尊！諸天及世間人，當為般若波羅蜜作禮。所以者何？菩薩摩訶薩於般若波羅蜜中成阿惟三佛故。世尊！譬如我與諸天子共在快等正殿共會，諸天子來集為我作禮。若我不在坐，諸天子皆為我坐作禮，用受教處故。繞一匝已，各各自去。若善男子、善女人有書持是般若波羅蜜，復為他人解說其義，時十方諸天、龍、鬼神、阿須倫、揵沓惒、迦樓羅、甄陀羅、摩睺勒，皆為般若波羅蜜處作禮，繞已竟去。所以者何？諸佛如來皆從中生，諸世間人安隱快樂皆從中生，諸佛舍利、諸菩薩行皆來入薩云若中，皆因薩云若皆悉隨從受其教令。用是故，世尊！二分之中我取般若波羅蜜受持諷誦。我受持般若波羅蜜者，若使法欲盡時，我亦不恐畏，初無是相念。何以故？般若波羅蜜無相無形亦不可得故。六波羅蜜上至薩云若，皆無有相、無行無形、亦不可見，是般若波羅蜜無相之法。用是故，如來、無所著、等正覺於無行無得無相法中，成得阿耨多羅三耶三佛。世尊！用般若波羅蜜無相故，為弟子說法亦無相無得無行，得成阿耨多羅三耶三佛。用是故，世人及諸天、鬼神、龍皆當承事恭敬，名花名香、繒幡花蓋供養般若波羅蜜。世尊！若有受持般若波羅蜜諷誦習行者，若復持諸經卷香花供養者，是輩之人終不復墮三惡之趣，亦不墮落羅漢、辟支佛道，至成阿耨多羅三耶三佛亦無是難。所生常見佛，不離諸佛國，從一佛國復至一佛國，香花寶飾供養諸佛世尊。正使三千大千國土全身舍利令滿其中，二寶之中我故當取般若波羅蜜。何以故？世尊？是舍利於般若波羅蜜中出生得供養故。善男子、善女人因是供養，斷三惡趣，得生天上、人中之福，於三乘法隨其所願各得度脫。世尊！書般若波羅蜜已，見其經卷，如見佛等無有異。何以故？世尊！如來與般若波羅蜜等耳，無有二故。如世尊以三事教及十二部經，若有善男子、善女人受書般若波羅蜜，持其經卷，復以教人，與佛所教正等無異，何以故？世尊！佛三法教及十二部經，皆從般若波羅蜜中出故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！諸天及世間人，當為般若波羅蜜作禮。所以者何？菩薩摩訶薩於般若波羅蜜中成阿惟三佛故。世尊！譬如我與諸天子共在快等正殿共會，諸天子來集為我作禮。若我不在坐，諸天子皆為我坐作禮，用受教處故。繞一匝已，各各自去。若善男子、善女人有書持是般若波羅蜜，復為他人解說其義，時十方諸天、龍、鬼神、阿須倫、揵沓惒、迦樓羅、甄陀羅、摩睺勒，皆為般若波羅蜜處作禮，繞已竟去。所以者何？諸佛如來皆從中生，諸世間人安隱快樂皆從中生，諸佛舍利、諸菩薩行皆來入薩云若中，皆因薩云若皆悉隨從受其教令。用是故，世尊！二分之中我取般若波羅蜜受持諷誦。我受持般若波羅蜜者，若使法欲盡時，我亦不恐畏，初無是相念。何以故？般若波羅蜜無相無形亦不可得故。六波羅蜜上至薩云若，皆無有相、無行無形、亦不可見，是般若波羅蜜無相之法。用是故，如來、無所著、等正覺於無行無得無相法中，成得阿耨多羅三耶三佛。世尊！用般若波羅蜜無相故，為弟子說法亦無相無得無行，得成阿耨多羅三耶三佛。用是故，世人及諸天、鬼神、龍皆當承事恭敬，名花名香、繒幡花蓋供養般若波羅蜜。世尊！若有受持般若波羅蜜諷誦習行者，若復持諸經卷香花供養者，是輩之人終不復墮三惡之趣，亦不墮落羅漢、辟支佛道，至成阿耨多羅三耶三佛亦無是難。所生常見佛，不離諸佛國，從一佛國復至一佛國，香花寶飾供養諸佛世尊。正使三千大千國土全身舍利令滿其中，二寶之中我故當取般若波羅蜜。何以故？世尊？是舍利於般若波羅蜜中出生得供養故。善男子、善女人因是供養，斷三惡趣，得生天上、人中之福，於三乘法隨其所願各得度脫。世尊！書般若波羅蜜已，見其經卷，如見佛等無有異。何以故？世尊！如來與般若波羅蜜等耳，無有二故。如世尊以三事教及十二部經，若有善男子、善女人受書般若波羅蜜，持其經卷，復以教人，與佛所教正等無異，何以故？世尊！佛三法教及十二部經，皆從般若波羅蜜中出故。

「復次，世尊！及十方諸佛以三事教十二部經；若復有善男子、善女人以般若波羅蜜經卷教人，其福亦等無異。何以故？十方諸佛十二部經及三事教，皆從般若波羅蜜中出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！及十方諸佛以三事教十二部經；若復有善男子、善女人以般若波羅蜜經卷教人，其福亦等無異。何以故？十方諸佛十二部經及三事教，皆從般若波羅蜜中出生故。

「復次，世尊！若有善男子、善女人供養十方如恒邊沙諸佛真越衣服、所有名花供養嚴飾；若復有供養般若波羅蜜者，其功德福與彼無異。何以故？十方諸如來、無所著、等正覺，皆從般若波羅蜜中出故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若有善男子、善女人供養十方如恒邊沙諸佛真越衣服、所有名花供養嚴飾；若復有供養般若波羅蜜者，其功德福與彼無異。何以故？十方諸如來、無所著、等正覺，皆從般若波羅蜜中出故。

「復次，世尊！若善男子、善女人受學般若波羅蜜，諷誦讀持習行中事，是人終不墮三惡趣，亦不墮羅漢、辟支佛道地，正住阿惟越致地。何以故？世尊！般若波羅蜜者，遠離眾病故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若善男子、善女人受學般若波羅蜜，諷誦讀持習行中事，是人終不墮三惡趣，亦不墮羅漢、辟支佛道地，正住阿惟越致地。何以故？世尊！般若波羅蜜者，遠離眾病故。

「復次，世尊！若有善男子、善女人書持般若波羅蜜者，受學諷誦守行中事，加復供養名花擣香、繒綵花蓋幢幡，當知是善男子、善女人已離諸恐怖。世尊、譬如負債之人常懷恐怖，與王相知不復恐怖。何以故？用依尊故。如是，世尊！舍利從般若波羅蜜中得成而得供養。世尊！當知是般若波羅蜜如王，如來舍利者如負債人，依般若波羅蜜用得安隱。世尊！當知薩云若之慧，皆從般若波羅蜜得成，是故我於二寶之中取般若波羅蜜。何以故？如來身者，從般若波羅蜜中出生；大士三十二之相、佛十種力、四無所畏、佛十八法、大慈大悲，皆從般若波羅蜜出生；五波羅蜜者亦從般若波羅蜜出生，各得名字；如來所得薩云若慧，皆從般若波羅蜜中出。世尊！三千大千剎土所在有受持是般若波羅蜜諷誦學者，供養香花承事禮拜，人若非人終不能得其便，是眾生等後皆當得泥洹之法。世尊！是般若波羅蜜大威神也，乃使三千大千世界眾生皆建佛事。世尊！般若波羅蜜所止處，當知是處已為有佛。譬如世間無價摩尼之寶所在著處，人非人不能得其便。若男子、女人為非人所持，持摩尼寶往，非人見摩尼寶者，不堪其威即自然去。若男子、女人有寒熱之病，持摩尼寶示之，其病即除。若持摩尼寶著冥中，即時明。熱時持摩尼寶所著處，即時涼。寒時持摩尼寶所著處，即時溫。摩尼寶所置處，諸邪之毒皆悉消除。若男子、女人為蛇蚖所中，見摩尼寶者，毒即除，其處愈。世尊！摩尼寶其德如是，若男子、女人，若目冥、若眼痛、若身腫、若有瘡，見摩尼寶者，諸瘡諸病皆悉除愈。世尊！此摩尼寶其德如是。若著水中，水即隨作摩尼寶色。世尊！若持雜色若干種繒裹著水中，水續作摩尼寶色，水濁即為清，摩尼寶其德如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若有善男子、善女人書持般若波羅蜜者，受學諷誦守行中事，加復供養名花擣香、繒綵花蓋幢幡，當知是善男子、善女人已離諸恐怖。世尊、譬如負債之人常懷恐怖，與王相知不復恐怖。何以故？用依尊故。如是，世尊！舍利從般若波羅蜜中得成而得供養。世尊！當知是般若波羅蜜如王，如來舍利者如負債人，依般若波羅蜜用得安隱。世尊！當知薩云若之慧，皆從般若波羅蜜得成，是故我於二寶之中取般若波羅蜜。何以故？如來身者，從般若波羅蜜中出生；大士三十二之相、佛十種力、四無所畏、佛十八法、大慈大悲，皆從般若波羅蜜出生；五波羅蜜者亦從般若波羅蜜出生，各得名字；如來所得薩云若慧，皆從般若波羅蜜中出。世尊！三千大千剎土所在有受持是般若波羅蜜諷誦學者，供養香花承事禮拜，人若非人終不能得其便，是眾生等後皆當得泥洹之法。世尊！是般若波羅蜜大威神也，乃使三千大千世界眾生皆建佛事。世尊！般若波羅蜜所止處，當知是處已為有佛。譬如世間無價摩尼之寶所在著處，人非人不能得其便。若男子、女人為非人所持，持摩尼寶往，非人見摩尼寶者，不堪其威即自然去。若男子、女人有寒熱之病，持摩尼寶示之，其病即除。若持摩尼寶著冥中，即時明。熱時持摩尼寶所著處，即時涼。寒時持摩尼寶所著處，即時溫。摩尼寶所置處，諸邪之毒皆悉消除。若男子、女人為蛇蚖所中，見摩尼寶者，毒即除，其處愈。世尊！摩尼寶其德如是，若男子、女人，若目冥、若眼痛、若身腫、若有瘡，見摩尼寶者，諸瘡諸病皆悉除愈。世尊！此摩尼寶其德如是。若著水中，水即隨作摩尼寶色。世尊！若持雜色若干種繒裹著水中，水續作摩尼寶色，水濁即為清，摩尼寶其德如是。」

是時阿難語釋提桓因言：「拘翼！所說者為是天上摩尼寶乎？為是世間寶耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時阿難語釋提桓因言：「拘翼！所說者為是天上摩尼寶乎？為是世間寶耶？」

釋提桓因報阿難言：「我所說者天上之寶。世間亦有摩尼寶，不及天上之寶，其德不具足，不如天上寶，其德不可以譬喻為比。我所說寶者，若著函中、若著篋中，其光明徹出去。正使舉珠去其處，續明如故。若有書持受學般若波羅蜜者，其處則無眾患之難，其處所尊，譬如摩尼珠之處。當知般若波羅蜜如摩尼珠，其德無量，五波羅蜜之德及薩云若，內外空及有無空，三十七品、佛十八法，法性、如、真際、不可思議、薩云若慧之德，佛般泥洹後舍利得供養承事，薩云若慧從諸習緒盡，常悉守護不忘於法，薩云若者是諸法之器。是故如來、無所著、等正覺舍利得尊敬供養，舍利者是般若波羅蜜之寶器。無斷無著波羅蜜，無生無滅波羅蜜，亦不著亦非不著波羅蜜，無生無滅波羅蜜，亦不應亦非不應波羅蜜，亦不舉亦不下波羅蜜，亦不來亦不去亦不住波羅蜜，是故如來無所著等正覺舍利得供養。舍利者，是諸法波羅蜜之器，以諸法波羅蜜合成故，舍利得供養。世尊！置是三千大千剎土如來舍利。如恒邊沙剎土舍利滿中，我故取般若波羅蜜。所以者何？如來舍利皆出是中，故得供養故。若善男子、善女人供養舍利，恭敬承事者，得天上世間之福，得生剎利、梵志、長者大姓家，得生第一四天王，得第六天上功德之福。殖此福已，因諸善本必度眾苦。若復持是般若波羅蜜供養承事，便具足五波羅蜜、三十七品、佛十八法，度羅漢、辟支佛地，住菩薩之德，便得神通，從一佛國復至一佛國，隨其所應而教化之，各令得所。或作遮迦越羅，或作剎利、梵志，或作長者大姓，隨其習俗而教授之。是故，世尊！我不為憍慢不恭敬承事，不為不欲受持舍利。世尊！若有善男子、善女人恭敬承事般若波羅蜜者，則為供養諸如來、無所著、等正覺舍利已。世尊！若欲見十方現在無央數諸佛者，當奉行般若波羅蜜，諷誦受持，教人習行供養是已，善男子、善女人便得見十方現在無央數諸佛。以善男子、善女人供養般若波羅蜜故便得諸佛法。世尊！欲得見諸佛如來、無所著、等正覺者，是善男子、善女人當受持般若波羅蜜。世尊！復有二法。何等為二？謂有為法之法，無為法之法。何等為有為法之法？謂內外空之智及有無空之智，三十七品、四無礙慧、四無所畏、佛十種力及十八法，惡法善法之智，有漏無漏之智，俗法道法之智，是名曰有為法之法。何等為無為法之法？謂不生不滅之法，亦不住住無有異，亦不著亦不斷、亦不增亦不減諸法之真。何等諸法之真？無所有者是法之真，是名為無為法之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因報阿難言：「我所說者天上之寶。世間亦有摩尼寶，不及天上之寶，其德不具足，不如天上寶，其德不可以譬喻為比。我所說寶者，若著函中、若著篋中，其光明徹出去。正使舉珠去其處，續明如故。若有書持受學般若波羅蜜者，其處則無眾患之難，其處所尊，譬如摩尼珠之處。當知般若波羅蜜如摩尼珠，其德無量，五波羅蜜之德及薩云若，內外空及有無空，三十七品、佛十八法，法性、如、真際、不可思議、薩云若慧之德，佛般泥洹後舍利得供養承事，薩云若慧從諸習緒盡，常悉守護不忘於法，薩云若者是諸法之器。是故如來、無所著、等正覺舍利得尊敬供養，舍利者是般若波羅蜜之寶器。無斷無著波羅蜜，無生無滅波羅蜜，亦不著亦非不著波羅蜜，無生無滅波羅蜜，亦不應亦非不應波羅蜜，亦不舉亦不下波羅蜜，亦不來亦不去亦不住波羅蜜，是故如來無所著等正覺舍利得供養。舍利者，是諸法波羅蜜之器，以諸法波羅蜜合成故，舍利得供養。世尊！置是三千大千剎土如來舍利。如恒邊沙剎土舍利滿中，我故取般若波羅蜜。所以者何？如來舍利皆出是中，故得供養故。若善男子、善女人供養舍利，恭敬承事者，得天上世間之福，得生剎利、梵志、長者大姓家，得生第一四天王，得第六天上功德之福。殖此福已，因諸善本必度眾苦。若復持是般若波羅蜜供養承事，便具足五波羅蜜、三十七品、佛十八法，度羅漢、辟支佛地，住菩薩之德，便得神通，從一佛國復至一佛國，隨其所應而教化之，各令得所。或作遮迦越羅，或作剎利、梵志，或作長者大姓，隨其習俗而教授之。是故，世尊！我不為憍慢不恭敬承事，不為不欲受持舍利。世尊！若有善男子、善女人恭敬承事般若波羅蜜者，則為供養諸如來、無所著、等正覺舍利已。世尊！若欲見十方現在無央數諸佛者，當奉行般若波羅蜜，諷誦受持，教人習行供養是已，善男子、善女人便得見十方現在無央數諸佛。以善男子、善女人供養般若波羅蜜故便得諸佛法。世尊！欲得見諸佛如來、無所著、等正覺者，是善男子、善女人當受持般若波羅蜜。世尊！復有二法。何等為二？謂有為法之法，無為法之法。何等為有為法之法？謂內外空之智及有無空之智，三十七品、四無礙慧、四無所畏、佛十種力及十八法，惡法善法之智，有漏無漏之智，俗法道法之智，是名曰有為法之法。何等為無為法之法？謂不生不滅之法，亦不住住無有異，亦不著亦不斷、亦不增亦不減諸法之真。何等諸法之真？無所有者是法之真，是名為無為法之法。」

佛告釋提桓因言：「如是，如是！過去諸如來、無所著、等正覺，皆由般若波羅蜜成阿惟三佛，諸弟子眾亦各得其所成須陀洹至羅漢、辟支佛；甫當來今現在諸如來、無所著、等正覺，亦當由般若波羅蜜成阿惟三佛，諸弟子眾亦各成其所得須陀洹至羅漢、辟支佛。何以故？此三乘法皆從般若波羅蜜中出故。雖出三乘，亦無所生，亦無相念，亦無著，亦無斷，亦無所有，亦不應亦不不應，亦不動轉亦不不動轉，亦不取亦不捨，但以俗數，不以最要。何以故？般若波羅蜜亦不在此亦不在彼，亦不中流亦不近岸，亦不偶亦不隻，亦非相亦非無相，亦非道亦非俗，亦不有為亦不無為，亦不善亦不惡，亦不過去當來今現在。何以故？拘翼！般若波羅蜜亦不持佛法，亦不持聲聞、辟支佛法，亦不捨凡人法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「如是，如是！過去諸如來、無所著、等正覺，皆由般若波羅蜜成阿惟三佛，諸弟子眾亦各得其所成須陀洹至羅漢、辟支佛；甫當來今現在諸如來、無所著、等正覺，亦當由般若波羅蜜成阿惟三佛，諸弟子眾亦各成其所得須陀洹至羅漢、辟支佛。何以故？此三乘法皆從般若波羅蜜中出故。雖出三乘，亦無所生，亦無相念，亦無著，亦無斷，亦無所有，亦不應亦不不應，亦不動轉亦不不動轉，亦不取亦不捨，但以俗數，不以最要。何以故？般若波羅蜜亦不在此亦不在彼，亦不中流亦不近岸，亦不偶亦不隻，亦非相亦非無相，亦非道亦非俗，亦不有為亦不無為，亦不善亦不惡，亦不過去當來今現在。何以故？拘翼！般若波羅蜜亦不持佛法，亦不持聲聞、辟支佛法，亦不捨凡人法。」

釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜者大度之度，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，盡知一切眾生之意，亦不有眾生及知見處，亦不見五陰，亦不見六情，亦不有六衰，亦不緣起，亦不有三十七品及佛十八法，亦不見道亦不有道法，亦不見佛亦不有佛法。何以故？般若波羅蜜亦不有所倚住。何以故？般若波羅蜜無有形、不可見，何況當見有所倚者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜者大度之度，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，盡知一切眾生之意，亦不有眾生及知見處，亦不見五陰，亦不見六情，亦不有六衰，亦不緣起，亦不有三十七品及佛十八法，亦不見道亦不有道法，亦不見佛亦不有佛法。何以故？般若波羅蜜亦不有所倚住。何以故？般若波羅蜜無有形、不可見，何況當見有所倚者？」

佛告釋提桓因言：「如拘翼所說，菩薩摩訶薩長夜行般若波羅蜜尚不見道，何況及菩薩所行法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「如拘翼所說，菩薩摩訶薩長夜行般若波羅蜜尚不見道，何況及菩薩所行法？」

釋提桓因白佛言：「世尊！何以故菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜，不行餘波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！何以故菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜，不行餘波羅蜜？」

佛告釋提桓因言：「菩薩盡行六波羅蜜，亦無所倚。不有所施、不有受者、不有與，不有戒亦不有犯，亦不有忍亦不有恚，亦不有精進亦不有懈怠，亦不有禪亦不有亂意，亦不有智亦不有愚。般若波羅蜜者是菩薩第一之行，於般若波羅蜜布施、持戒、忍辱、精進、一心者，欲具足五波羅蜜故。菩薩行般若波羅蜜者，欲觀諸法無所倚故，從五陰至薩云若，是為諸法無所倚。譬如閻浮提種種好樹，若干種色、若干種葉、若干種花、若干種果，其色各異；種種莖節枝葉花實，其蔭無異、無有差別。拘翼！般若波羅蜜含五波羅蜜至薩云若，亦不若干，無有差別亦無所倚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「菩薩盡行六波羅蜜，亦無所倚。不有所施、不有受者、不有與，不有戒亦不有犯，亦不有忍亦不有恚，亦不有精進亦不有懈怠，亦不有禪亦不有亂意，亦不有智亦不有愚。般若波羅蜜者是菩薩第一之行，於般若波羅蜜布施、持戒、忍辱、精進、一心者，欲具足五波羅蜜故。菩薩行般若波羅蜜者，欲觀諸法無所倚故，從五陰至薩云若，是為諸法無所倚。譬如閻浮提種種好樹，若干種色、若干種葉、若干種花、若干種果，其色各異；種種莖節枝葉花實，其蔭無異、無有差別。拘翼！般若波羅蜜含五波羅蜜至薩云若，亦不若干，無有差別亦無所倚。」

釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜者，於諸功德皆具足滿。世尊！般若波羅蜜者，是無央數無量功德皆悉具足。世尊！般若波羅蜜者，含受一切諸法功德皆悉具足。世尊！若有善男子、善女人受持般若波羅蜜者，書其經卷，供養名華擣香、繒蓋幢幡，奉行中事。若復有人書般若波羅蜜以為經卷，復與他人。如是其福何所為多者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜者，於諸功德皆具足滿。世尊！般若波羅蜜者，是無央數無量功德皆悉具足。世尊！般若波羅蜜者，含受一切諸法功德皆悉具足。世尊！若有善男子、善女人受持般若波羅蜜者，書其經卷，供養名華擣香、繒蓋幢幡，奉行中事。若復有人書般若波羅蜜以為經卷，復與他人。如是其福何所為多者？」

佛告釋提桓因言：「我今問汝，隨所報我。若善男子、善女人供養全身舍利；若復持如芥子者分與他人令供養者。其福何所為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「我今問汝，隨所報我。若善男子、善女人供養全身舍利；若復持如芥子者分與他人令供養者。其福何所為多？」

釋提桓因白佛言：「世尊！如我從佛所聞法中事，善男子、善女人供養舍利；若復分持如芥子者與他人，其福甚多。世尊！如我重察其義。如來住於金剛三昧，自壞其身，下末舍利如芥子者，而供養之，受無極福，斷諸苦之際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因白佛言：「世尊！如我從佛所聞法中事，善男子、善女人供養舍利；若復分持如芥子者與他人，其福甚多。世尊！如我重察其義。如來住於金剛三昧，自壞其身，下末舍利如芥子者，而供養之，受無極福，斷諸苦之際。」

佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！若有人供養般若波羅蜜書持經卷；復與他人者，其福德甚多甚多。拘翼。若持般若波羅蜜，轉復教餘人，解其中慧事事分別。是善男子，善女人所得福德，多於前所供養者上。所從聞是般若波羅蜜者，當知其尊在諸賢聖之上，當視是人如世尊無異。所以者何？得見般若波羅蜜者，則為見世尊已。世尊則是般若波羅蜜，般若波羅蜜則是世尊。何以故？過去當來今現在諸如來、無所著、等正覺，皆從般若波羅蜜中出，得成阿惟三佛故。諸賢聖智及諸阿惟越致菩薩，皆從是般若波羅蜜中出，得成阿惟三佛。諸聲聞者，亦從其中皆得羅漢、辟支佛，各得其所。發菩薩意者，亦從是皆得諸菩薩德。是故，拘翼！若善男子、善女人欲得見現在諸佛承事供養者，當供養般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！若有人供養般若波羅蜜書持經卷；復與他人者，其福德甚多甚多。拘翼。若持般若波羅蜜，轉復教餘人，解其中慧事事分別。是善男子，善女人所得福德，多於前所供養者上。所從聞是般若波羅蜜者，當知其尊在諸賢聖之上，當視是人如世尊無異。所以者何？得見般若波羅蜜者，則為見世尊已。世尊則是般若波羅蜜，般若波羅蜜則是世尊。何以故？過去當來今現在諸如來、無所著、等正覺，皆從般若波羅蜜中出，得成阿惟三佛故。諸賢聖智及諸阿惟越致菩薩，皆從是般若波羅蜜中出，得成阿惟三佛。諸聲聞者，亦從其中皆得羅漢、辟支佛，各得其所。發菩薩意者，亦從是皆得諸菩薩德。是故，拘翼！若善男子、善女人欲得見現在諸佛承事供養者，當供養般若波羅蜜。」

佛言：「我奉持供養般若波羅蜜如是上事，自致成阿惟三佛，於中最尊。誰復有尊可承供養？從天上至世間，過諸三界無復尊者。熟自思念：『我本從般若波羅蜜自致三耶三佛，般若波羅蜜者則是我之所尊。是故我今當供養般若波羅蜜，所應恭敬。』是故，拘翼！我自供養承事是般若波羅蜜，初不遠離。我所作者，皆因般若波羅蜜而行。若善男子、善女人欲得阿耨多羅三耶三佛者、當供養般若波羅蜜受持奉行。何以故？諸菩薩摩訶薩皆從般若波羅蜜出生故，諸佛世尊皆從菩薩摩訶薩出生故。是故，拘翼！若善男子、善女人行三乘法者，皆當供養般若波羅蜜，書持受學亦當如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我奉持供養般若波羅蜜如是上事，自致成阿惟三佛，於中最尊。誰復有尊可承供養？從天上至世間，過諸三界無復尊者。熟自思念：『我本從般若波羅蜜自致三耶三佛，般若波羅蜜者則是我之所尊。是故我今當供養般若波羅蜜，所應恭敬。』是故，拘翼！我自供養承事是般若波羅蜜，初不遠離。我所作者，皆因般若波羅蜜而行。若善男子、善女人欲得阿耨多羅三耶三佛者、當供養般若波羅蜜受持奉行。何以故？諸菩薩摩訶薩皆從般若波羅蜜出生故，諸佛世尊皆從菩薩摩訶薩出生故。是故，拘翼！若善男子、善女人行三乘法者，皆當供養般若波羅蜜，書持受學亦當如是。」