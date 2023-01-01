放光般若經
西晉 無羅叉譯20卷CBETA T0221大于一万字 35 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
放光般若經卷第七
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西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯
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摩訶般若波羅蜜守行品第三十三
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佛告釋提桓因：「若有善男子、善女人受是深般若波羅蜜，諷誦讀持習行守者。拘翼！是善男子若入鬪戰中！終不中道損其壽命。若刀矛箭，終不中其身。所以者何？是善男子長夜行六波羅蜜，已自降伏婬欲之劍、恚癡之刺，復為他人降婬怒癡；已自降伏邪見劍刺，復為他人降邪見劍；又自降伏習緒劍刺及恩愛刺，復能為他人降伏習緒恩愛之劍。拘翼！用是故，善男子、善女人不為矛劍刀箭所中。
佛告釋提桓因：「若有善男子、善女人受是深般若波羅蜜，諷誦讀持習行守者。拘翼！是善男子若入鬪戰中！終不中道損其壽命。若刀矛箭，終不中其身。所以者何？是善男子長夜行六波羅蜜，已自降伏婬欲之劍、恚癡之刺，復為他人降婬怒癡；已自降伏邪見劍刺，復為他人降邪見劍；又自降伏習緒劍刺及恩愛刺，復能為他人降伏習緒恩愛之劍。拘翼！用是故，善男子、善女人不為矛劍刀箭所中。
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「復次，拘翼！善男子！善女人受持諷誦守行般若波羅蜜，不遠離薩云若意者，終不中毒、終不中蠱、終不中兵、終不中水、終不中火，眾惡之事終不得忓。何以故？拘翼！是般若波羅蜜者，無上之術。善男子、善女人學是術者，亦不自念惡，亦不念他人惡，亦不念兩惡。何以故？亦不自有，亦不有彼，亦不有知見，亦不有五陰；上至薩云若，亦無所有亦無所得。無所有者，亦不自念惡、亦不念他人惡、亦不念兩惡。至得阿耨多羅三耶三佛，觀眾生之意。何以故？學是術故。過去當來今現在諸如來、無所著、等正覺，悉從是術中自致得阿惟三佛。
「復次，拘翼！善男子！善女人受持諷誦守行般若波羅蜜，不遠離薩云若意者，終不中毒、終不中蠱、終不中兵、終不中水、終不中火，眾惡之事終不得忓。何以故？拘翼！是般若波羅蜜者，無上之術。善男子、善女人學是術者，亦不自念惡，亦不念他人惡，亦不念兩惡。何以故？亦不自有，亦不有彼，亦不有知見，亦不有五陰；上至薩云若，亦無所有亦無所得。無所有者，亦不自念惡、亦不念他人惡、亦不念兩惡。至得阿耨多羅三耶三佛，觀眾生之意。何以故？學是術故。過去當來今現在諸如來、無所著、等正覺，悉從是術中自致得阿惟三佛。
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「復次，拘翼！若有善男子、善女人學是般若波羅蜜者，已書持者，若人、若非人終不能得其便。所以者何？三千大千國土及十方無央數阿僧祇諸國土中，諸四天王上至阿迦膩吒諸天，皆共擁護是善男子、善女人書持般若波羅蜜者，供養尊敬共禮事之。書持是者其德如是。若有但書持般若波羅蜜，不諷誦讀亦不守行者，其處譬如道場坐。四面左右中有畜生若人，其外若有人非人欲來害者、終不能得其便。何以故？過去諸如來、無所著、等正覺皆於中得佛故。當來現在諸如來、無所著、等正覺，皆亦當於中得佛故。得佛道已，使一切眾生無恐無畏。已無恐無畏，皆受天上人中之福，安立於三乘而度脫之。何以故？拘翼！是般若波羅蜜，譬如道場之地，為一切作護。應當作禮，供養名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂。」
「復次，拘翼！若有善男子、善女人學是般若波羅蜜者，已書持者，若人、若非人終不能得其便。所以者何？三千大千國土及十方無央數阿僧祇諸國土中，諸四天王上至阿迦膩吒諸天，皆共擁護是善男子、善女人書持般若波羅蜜者，供養尊敬共禮事之。書持是者其德如是。若有但書持般若波羅蜜，不諷誦讀亦不守行者，其處譬如道場坐。四面左右中有畜生若人，其外若有人非人欲來害者、終不能得其便。何以故？過去諸如來、無所著、等正覺皆於中得佛故。當來現在諸如來、無所著、等正覺，皆亦當於中得佛故。得佛道已，使一切眾生無恐無畏。已無恐無畏，皆受天上人中之福，安立於三乘而度脫之。何以故？拘翼！是般若波羅蜜，譬如道場之地，為一切作護。應當作禮，供養名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂。」
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釋提桓因白佛言：「世尊！若有善男子、善女人書般若波羅蜜已，持經卷，供養名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂，作是供養。若世尊般泥洹後取舍利作是供養名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂。如是供養，其福何所多者？」
釋提桓因白佛言：「世尊！若有善男子、善女人書般若波羅蜜已，持經卷，供養名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂，作是供養。若世尊般泥洹後取舍利作是供養名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂。如是供養，其福何所多者？」
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佛告釋提桓因：「拘翼！我今問汝，隨所問說之。於意云何，如來、無所著、等正覺成薩云若，得此相好。從何所學得？」
佛告釋提桓因：「拘翼！我今問汝，隨所問說之。於意云何，如來、無所著、等正覺成薩云若，得此相好。從何所學得？」
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釋提桓因白佛言：「世尊！我聞如來、無所著、等正覺逮薩云若、成相好，從般若波羅蜜中學得。」
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佛言：「如是，如是！拘翼！不以是身數故名為如來，逮得薩云若慧故成為如來。是薩云若者，從般若波羅蜜中出生。如是，拘翼！如來所有身者，是薩云若慧之屋室。如來因是室，逮得薩云若，是故名為薩云若慧之室。我般泥洹以後，舍利供養如是。若善男子、善女人書般若波羅蜜，諷誦讀說習持守行，供養經卷名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂，恭敬作禮。作是供養者，為供養薩云若已。如是，拘翼！是故善男子、善女人受持般若波羅蜜，諷誦讀說，當守習行，當供養經卷名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂，當恭敬作禮。若般泥洹後，供養舍利安處竪立塔，名花、擣香澤香雜香、繒綵華蓋、幢幡伎樂。若有善男子、善女人書持般若波羅蜜，諷誦念守承事供養，名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂，作是供養。其福多於供養舍利。何以故？於是中出生舍利。內外空及有無空，三十七品、佛十八法，皆從是中出生。諸三昧門、陀隣尼門，皆從是中出生。教化眾生、淨佛國土，亦從其中出生。菩薩摩訶薩居家成就、色像成就、財成就、眷屬成就、大慈大悲，皆從中出生。剎利種、婆羅門種、大姓長者種，四天王上至阿迦膩吒天，皆從其中出生。從須陀洹至羅漢、辟支佛、菩薩、佛三耶三佛及薩云若，皆從中出生。」
佛言：「如是，如是！拘翼！不以是身數故名為如來，逮得薩云若慧故成為如來。是薩云若者，從般若波羅蜜中出生。如是，拘翼！如來所有身者，是薩云若慧之屋室。如來因是室，逮得薩云若，是故名為薩云若慧之室。我般泥洹以後，舍利供養如是。若善男子、善女人書般若波羅蜜，諷誦讀說習持守行，供養經卷名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂，恭敬作禮。作是供養者，為供養薩云若已。如是，拘翼！是故善男子、善女人受持般若波羅蜜，諷誦讀說，當守習行，當供養經卷名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂，當恭敬作禮。若般泥洹後，供養舍利安處竪立塔，名花、擣香澤香雜香、繒綵華蓋、幢幡伎樂。若有善男子、善女人書持般若波羅蜜，諷誦念守承事供養，名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、幢幡伎樂，作是供養。其福多於供養舍利。何以故？於是中出生舍利。內外空及有無空，三十七品、佛十八法，皆從是中出生。諸三昧門、陀隣尼門，皆從是中出生。教化眾生、淨佛國土，亦從其中出生。菩薩摩訶薩居家成就、色像成就、財成就、眷屬成就、大慈大悲，皆從中出生。剎利種、婆羅門種、大姓長者種，四天王上至阿迦膩吒天，皆從其中出生。從須陀洹至羅漢、辟支佛、菩薩、佛三耶三佛及薩云若，皆從中出生。」
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爾時釋提桓因白佛言：「是閻浮提人不供養承事恭敬般若波羅蜜者，是曹之人為不知其尊當所供養。」
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佛告釋提桓因言：「拘翼！於意云何，知閻浮提中有幾所人信佛、信法、信比丘僧者？有幾所人狐疑於三尊者？有幾所人恭敬三尊者？」
佛告釋提桓因言：「拘翼！於意云何，知閻浮提中有幾所人信佛、信法、信比丘僧者？有幾所人狐疑於三尊者？有幾所人恭敬三尊者？」
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釋提桓因白佛言：「世尊！有信依佛、依法、依比丘僧者，少少耳。」
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佛言：「於拘翼意云何，閻浮提中有幾所眾生應得三十七品、三脫門、八惟無、九次第禪、六通、四等及四空定、四無礙慧？閻浮提中有幾所眾生滅三疑應須陀洹者？幾所眾生三垢薄應斯陀含者？幾所眾生五疑斷應阿那含者？幾所眾生上五處畢為阿羅漢者？有幾所眾生發生辟支佛道者？幾所眾生發阿耨多羅三耶三菩意者？」
佛言：「於拘翼意云何，閻浮提中有幾所眾生應得三十七品、三脫門、八惟無、九次第禪、六通、四等及四空定、四無礙慧？閻浮提中有幾所眾生滅三疑應須陀洹者？幾所眾生三垢薄應斯陀含者？幾所眾生五疑斷應阿那含者？幾所眾生上五處畢為阿羅漢者？有幾所眾生發生辟支佛道者？幾所眾生發阿耨多羅三耶三菩意者？」
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釋提桓因白佛言：「世尊！少所眾生應得三十七品，及三耶三佛者，少少耳。」
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佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！眾生甚多，有發道意者少少耳。何以故？以前世時不見佛、不聞法、不識比丘僧之所致。不布施、不持戒、不護戒、不忍辱、不精進、不聞有禪、不聞般若波羅蜜，亦不聞內外空及有無空，亦不聞三十七品，佛十八法亦不聞亦不念，亦不聞有三昧，亦不聞有薩云若，亦不念其事。以是故，拘翼！當知少所眾生信三尊者耳。於是中少所眾生發意至辟支佛道者，於中復少所眾生行菩薩道者。雖有少少眾生行菩薩道者，欲至阿耨多羅三耶三菩者復少少耳。拘翼！我於是間以佛眼見十方不可計阿僧祇眾生行阿耨多羅三耶三菩，不離般若波羅蜜漚惒拘舍羅者，若一若二住阿惟越致地耳；多墮羅漢、辟支佛道者，用離般若波羅蜜漚惒拘舍羅故。是故，拘翼！善男子、善女人欲發至阿耨多羅三耶三菩者，當受持般若波羅蜜，當諷誦讀當念習行持是般若波羅蜜者，書已以香花幢幡、繒綵華蓋，諸餘功德入般若波羅蜜者，當復受持亦當諷誦學念守行。何等功德入般若波羅蜜者？謂布施、持戒、忍辱、精進、一心，內外空、所有空、無所有空，諸三昧門、陀隣尼門，三十七品、佛十八法、大慈大悲，餘無量佛法皆入般若波羅蜜。亦當復學持諷誦守行念其中事。何以故？拘翼！是善男子、善女人當作是知：『諸如來本行菩薩道時，亦復學般若波羅蜜，亦行禪波羅蜜、惟逮波羅蜜、羼波羅蜜、尸波羅蜜、檀波羅蜜，從內外空及有無空，諸三昧門、陀隣尼門，乃至佛十八法、大慈大悲，餘無央數諸佛法我等皆當受學。我等所尊仰者，其般若波羅蜜，及諸佛法盡是諸佛如來之教。辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹至薩云若教，皆於般若波羅蜜中學成，度此岸至彼岸。』拘翼！善男子、善女人，如來在世若般泥洹，皆當恭敬禮事是六波羅蜜，亦當禮事薩云若。何以故？般若波羅蜜者是諸菩薩、聲聞、辟支佛之護世，人及諸天皆依是般若波羅蜜而得安隱。拘翼！若有善男子、善女人佛般泥洹已後取舍利，起七寶塔高四十里，盡其壽命自歸承事，天花天香及天擣香、天繒花蓋、天衣天幔作是供養。其福寧多不？」
佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！眾生甚多，有發道意者少少耳。何以故？以前世時不見佛、不聞法、不識比丘僧之所致。不布施、不持戒、不護戒、不忍辱、不精進、不聞有禪、不聞般若波羅蜜，亦不聞內外空及有無空，亦不聞三十七品，佛十八法亦不聞亦不念，亦不聞有三昧，亦不聞有薩云若，亦不念其事。以是故，拘翼！當知少所眾生信三尊者耳。於是中少所眾生發意至辟支佛道者，於中復少所眾生行菩薩道者。雖有少少眾生行菩薩道者，欲至阿耨多羅三耶三菩者復少少耳。拘翼！我於是間以佛眼見十方不可計阿僧祇眾生行阿耨多羅三耶三菩，不離般若波羅蜜漚惒拘舍羅者，若一若二住阿惟越致地耳；多墮羅漢、辟支佛道者，用離般若波羅蜜漚惒拘舍羅故。是故，拘翼！善男子、善女人欲發至阿耨多羅三耶三菩者，當受持般若波羅蜜，當諷誦讀當念習行持是般若波羅蜜者，書已以香花幢幡、繒綵華蓋，諸餘功德入般若波羅蜜者，當復受持亦當諷誦學念守行。何等功德入般若波羅蜜者？謂布施、持戒、忍辱、精進、一心，內外空、所有空、無所有空，諸三昧門、陀隣尼門，三十七品、佛十八法、大慈大悲，餘無量佛法皆入般若波羅蜜。亦當復學持諷誦守行念其中事。何以故？拘翼！是善男子、善女人當作是知：『諸如來本行菩薩道時，亦復學般若波羅蜜，亦行禪波羅蜜、惟逮波羅蜜、羼波羅蜜、尸波羅蜜、檀波羅蜜，從內外空及有無空，諸三昧門、陀隣尼門，乃至佛十八法、大慈大悲，餘無央數諸佛法我等皆當受學。我等所尊仰者，其般若波羅蜜，及諸佛法盡是諸佛如來之教。辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹至薩云若教，皆於般若波羅蜜中學成，度此岸至彼岸。』拘翼！善男子、善女人，如來在世若般泥洹，皆當恭敬禮事是六波羅蜜，亦當禮事薩云若。何以故？般若波羅蜜者是諸菩薩、聲聞、辟支佛之護世，人及諸天皆依是般若波羅蜜而得安隱。拘翼！若有善男子、善女人佛般泥洹已後取舍利，起七寶塔高四十里，盡其壽命自歸承事，天花天香及天擣香、天繒花蓋、天衣天幔作是供養。其福寧多不？」
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釋提桓因言：「世尊！甚多，甚多！」
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佛言：「不如是善男子、善女人受行般若波羅蜜，書持經卷諷誦讀持，初不離薩云若意，復加供養名花、擣香澤香雜香、幢幡花蓋。其福倍多，不可計也。復次，拘翼！置是一七寶塔。若善男子、善女人取舍利起七寶塔滿一閻浮提，亦高四十里，供養承事天花天香及天擣香天繒花蓋、天衣天幔，作是供養。其福寧多不？」
佛言：「不如是善男子、善女人受行般若波羅蜜，書持經卷諷誦讀持，初不離薩云若意，復加供養名花、擣香澤香雜香、幢幡花蓋。其福倍多，不可計也。復次，拘翼！置是一七寶塔。若善男子、善女人取舍利起七寶塔滿一閻浮提，亦高四十里，供養承事天花天香及天擣香天繒花蓋、天衣天幔，作是供養。其福寧多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！世尊！」
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佛言：「不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，其福轉倍多。復次，拘翼！置是閻浮提所作塔事。若善男子、善女人取舍利起七寶塔滿四天下，供養如前。不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，其福轉倍多。置是四天下。拘翼！若有善男子、善女人取舍利起七寶塔滿小千國土，供養如前。復置是小千國土所作七寶塔。若善男子、善女人取舍利起七寶塔滿中千國土，供養如前。復置是中千剎土所作七寶塔。若善男子、善女人取舍利起七寶塔滿三千大千國土，供養如上故。不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，其福轉倍多。拘翼！復置是三千大千剎土所作七寶塔。若三千大千國土滿其中人，令一一人各各起七寶塔，供養如上故。不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，其福轉倍多。」
佛言：「不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，其福轉倍多。復次，拘翼！置是閻浮提所作塔事。若善男子、善女人取舍利起七寶塔滿四天下，供養如前。不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，其福轉倍多。置是四天下。拘翼！若有善男子、善女人取舍利起七寶塔滿小千國土，供養如前。復置是小千國土所作七寶塔。若善男子、善女人取舍利起七寶塔滿中千國土，供養如前。復置是中千剎土所作七寶塔。若善男子、善女人取舍利起七寶塔滿三千大千國土，供養如上故。不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，其福轉倍多。拘翼！復置是三千大千剎土所作七寶塔。若三千大千國土滿其中人，令一一人各各起七寶塔，供養如上故。不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，其福轉倍多。」
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釋提桓因白佛言：「如是，如是！世尊！供養般若波羅蜜者，為供養過去當來今現在諸佛如來已。」
釋提桓因白佛言：「如是，如是！世尊！供養般若波羅蜜者，為供養過去當來今現在諸佛如來已。」
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佛言：「假令如東方恒邊沙剎土滿其中眾生，一一佛泥洹後，取舍利起七寶塔彌滿其中，供養如上，從劫至劫，復過一劫，盡其壽命。云何，拘翼！其人殖福寧轉多不？」
佛言：「假令如東方恒邊沙剎土滿其中眾生，一一佛泥洹後，取舍利起七寶塔彌滿其中，供養如上，從劫至劫，復過一劫，盡其壽命。云何，拘翼！其人殖福寧轉多不？」
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釋提桓因言：「甚多，甚多！」
釋提桓因言：「甚多，甚多！」
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佛言：「故不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，書持經卷諷誦讀習，供以名香澤香雜香、繒綵花蓋，得其福多。何以故？拘翼！一切諸善法皆在般若波羅蜜中。何謂善法？五戒、十善、四禪、四等，及四空定、三十七品、三脫門、四諦、六通、八惟無、九次第禪、六波羅蜜，從內外空至有無空，諸三昧門、陀隣尼門，佛十種力、佛十八法、四無所畏、四無礙慧、大慈大悲、道事、薩云若事，是為諸如來、無所著、等正覺之法教。諸羅漢、辟支佛、過去當來今現在諸如來，皆從是般若波羅蜜中學成，度於彼岸。」
佛言：「故不如是善男子、善女人供養般若波羅蜜，書持經卷諷誦讀習，供以名香澤香雜香、繒綵花蓋，得其福多。何以故？拘翼！一切諸善法皆在般若波羅蜜中。何謂善法？五戒、十善、四禪、四等，及四空定、三十七品、三脫門、四諦、六通、八惟無、九次第禪、六波羅蜜，從內外空至有無空，諸三昧門、陀隣尼門，佛十種力、佛十八法、四無所畏、四無礙慧、大慈大悲、道事、薩云若事，是為諸如來、無所著、等正覺之法教。諸羅漢、辟支佛、過去當來今現在諸如來，皆從是般若波羅蜜中學成，度於彼岸。」
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摩訶般若波羅蜜供養品第三十四
摩訶般若波羅蜜供養品第三十四
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！善男子、善女人供養般若波羅蜜，書持經卷，受學諷誦念習守行者，若復能盡力供養，名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、所有幢幡，所得功德不可計量、不可思議、不可稱限。是善男子、善女人所得如是。何以故？諸如來、無所著、等正覺皆從般若波羅蜜中出生；薩云若、五波羅蜜，皆從般若波羅蜜出生；從內外空至有無空，皆從般若波羅蜜出生；三十七品、佛十八法、如來五眼，教授眾生、淨佛國土，道慧、薩云若慧，皆從般若波羅蜜出生。聲聞、辟支佛、佛乘無上等正覺道，皆從般若波羅蜜出生。如是，拘翼！若有善男子、善女人書寫般若波羅蜜，持經卷學受諷誦念守習行，復加供養名花擣香、繒綵幡蓋，其功德福過出前所供養舍利七寶塔上，百千萬倍巨億萬倍，計空不及不可為譬喻。何以故？般若波羅蜜在於世者，三寶終無斷絕時；般若波羅蜜不在世者，三寶便斷絕。般若波羅蜜住於世者，便知有十戒功德、四等、四禪及四空定、六波羅蜜、三十七品、佛十八法、薩云若慧，便知有剎利種、婆羅門種、大姓長者種，便知有四天王及阿迦膩吒天，便知有須陀洹道至羅漢、辟支佛道，便知有菩薩摩訶薩之徑路，便知有無上佛慧，便知有轉法輪，便知有教化眾生、淨佛國土。」
佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！善男子、善女人供養般若波羅蜜，書持經卷，受學諷誦念習守行者，若復能盡力供養，名花、擣香澤香雜香、繒綵花蓋、所有幢幡，所得功德不可計量、不可思議、不可稱限。是善男子、善女人所得如是。何以故？諸如來、無所著、等正覺皆從般若波羅蜜中出生；薩云若、五波羅蜜，皆從般若波羅蜜出生；從內外空至有無空，皆從般若波羅蜜出生；三十七品、佛十八法、如來五眼，教授眾生、淨佛國土，道慧、薩云若慧，皆從般若波羅蜜出生。聲聞、辟支佛、佛乘無上等正覺道，皆從般若波羅蜜出生。如是，拘翼！若有善男子、善女人書寫般若波羅蜜，持經卷學受諷誦念守習行，復加供養名花擣香、繒綵幡蓋，其功德福過出前所供養舍利七寶塔上，百千萬倍巨億萬倍，計空不及不可為譬喻。何以故？般若波羅蜜在於世者，三寶終無斷絕時；般若波羅蜜不在世者，三寶便斷絕。般若波羅蜜住於世者，便知有十戒功德、四等、四禪及四空定、六波羅蜜、三十七品、佛十八法、薩云若慧，便知有剎利種、婆羅門種、大姓長者種，便知有四天王及阿迦膩吒天，便知有須陀洹道至羅漢、辟支佛道，便知有菩薩摩訶薩之徑路，便知有無上佛慧，便知有轉法輪，便知有教化眾生、淨佛國土。」
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摩訶般若波羅蜜持品第三十五
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爾時三千大千國土諸四天王及諸阿迦膩吒諸天子，語釋提桓因言：「仁者！當受持般若波羅蜜，諷誦習念守行般若波羅蜜，供養諷誦念者，諸餘惡法悉當消滅，諸善功德當具足生。受持般若波羅蜜者，增益諸天眾、減損阿須倫眾。三寶之法終不斷絕，以佛法不斷絕故，世間便當有六波羅蜜、三十七品、佛十八法，皆當現於世間，便有行菩薩道者，便有三乘之教。」
爾時三千大千國土諸四天王及諸阿迦膩吒諸天子，語釋提桓因言：「仁者！當受持般若波羅蜜，諷誦習念守行般若波羅蜜，供養諷誦念者，諸餘惡法悉當消滅，諸善功德當具足生。受持般若波羅蜜者，增益諸天眾、減損阿須倫眾。三寶之法終不斷絕，以佛法不斷絕故，世間便當有六波羅蜜、三十七品、佛十八法，皆當現於世間，便有行菩薩道者，便有三乘之教。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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佛告拘翼：「汝當受持般若波羅蜜，諷誦讀守念習行。何以故？若阿須倫聚會諸眾，欲興惡意與諸忉利天共戰。拘翼！汝當誦念般若波羅蜜者，阿須倫適生是意，便即時滅不得究竟。拘翼！忉利天上若諸天子、若諸天女，若福已盡，壽欲終時或當墮落，汝當為諷誦說般若波羅蜜者。此諸天人、天女不至餘趣，即得還生忉利天上，以般若波羅蜜音聲之功德故。此諸天人更生本處不復墮落。何以故？般若波羅蜜音聲其德大故。拘翼！若善男子、善女人，若諸天子、若諸天女，聞是般若波羅蜜音聲，徑耳一時便過；以一徑耳之德故，其人久後會當得阿耨多羅三耶三菩，終不復疑。何以故？拘翼！過去十方諸如來！無所著！等正覺及諸弟子眾，皆悉從是般若波羅蜜中於無餘泥洹而般泥洹故。當來及今現在十方諸如來，皆從般若波羅蜜中成阿耨多羅三耶三菩。何以故？諸三十七品皆從般若波羅蜜中出生，聲聞、辟支佛法、菩薩法及佛法，皆從般若波羅蜜中出生。」
佛告拘翼：「汝當受持般若波羅蜜，諷誦讀守念習行。何以故？若阿須倫聚會諸眾，欲興惡意與諸忉利天共戰。拘翼！汝當誦念般若波羅蜜者，阿須倫適生是意，便即時滅不得究竟。拘翼！忉利天上若諸天子、若諸天女，若福已盡，壽欲終時或當墮落，汝當為諷誦說般若波羅蜜者。此諸天人、天女不至餘趣，即得還生忉利天上，以般若波羅蜜音聲之功德故。此諸天人更生本處不復墮落。何以故？般若波羅蜜音聲其德大故。拘翼！若善男子、善女人，若諸天子、若諸天女，聞是般若波羅蜜音聲，徑耳一時便過；以一徑耳之德故，其人久後會當得阿耨多羅三耶三菩，終不復疑。何以故？拘翼！過去十方諸如來！無所著！等正覺及諸弟子眾，皆悉從是般若波羅蜜中於無餘泥洹而般泥洹故。當來及今現在十方諸如來，皆從般若波羅蜜中成阿耨多羅三耶三菩。何以故？諸三十七品皆從般若波羅蜜中出生，聲聞、辟支佛法、菩薩法及佛法，皆從般若波羅蜜中出生。」
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釋提桓因白佛言：「世尊！是般若波羅蜜為極大術，般若波羅蜜無上之術，般若波羅蜜者無等之術。何以故？世尊！是般若波羅蜜者，已棄諸不善之法，總持諸善之本。」
釋提桓因白佛言：「世尊！是般若波羅蜜為極大術，般若波羅蜜無上之術，般若波羅蜜者無等之術。何以故？世尊！是般若波羅蜜者，已棄諸不善之法，總持諸善之本。」
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佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！是般若波羅蜜者，極大之術、無上無等之術。何以故？過去諸如來、無所著、等正覺皆由是術得阿耨多羅三耶三佛；當來今現在諸佛亦當由是術得成阿耨多羅三耶三佛。何以故？由是術故，世間知有十善之德、四禪、四等及四空定、六波羅蜜、三十七品、佛十八法，知有法性、法位、真際，知有如，知有五眼，知有須陀洹道，知有羅漢、辟支佛道，知有菩薩、佛道，知有薩云若薩云若慧。由菩薩故，十善之德顯於世間，乃至如來、薩云若亦顯現於世間，皆由菩薩來往因緣故而有是現。拘翼！譬如月來往因緣，為世除冥照於星宿。如是，拘翼！菩薩從善行等行生，從十善功德生，從薩云若慧生，從無所從生法生。拘翼！當知諸菩薩摩訶薩從般若波羅蜜出生。諸菩薩所行五波羅蜜，內外空及有無空，三十七品、佛十八法，亦不於聲聞、辟支佛地中取證，教授眾生、淨佛國土。欲得成就佛土，成就菩薩，成就逮薩云若，皆從般若波羅蜜出生。
佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！是般若波羅蜜者，極大之術、無上無等之術。何以故？過去諸如來、無所著、等正覺皆由是術得阿耨多羅三耶三佛；當來今現在諸佛亦當由是術得成阿耨多羅三耶三佛。何以故？由是術故，世間知有十善之德、四禪、四等及四空定、六波羅蜜、三十七品、佛十八法，知有法性、法位、真際，知有如，知有五眼，知有須陀洹道，知有羅漢、辟支佛道，知有菩薩、佛道，知有薩云若薩云若慧。由菩薩故，十善之德顯於世間，乃至如來、薩云若亦顯現於世間，皆由菩薩來往因緣故而有是現。拘翼！譬如月來往因緣，為世除冥照於星宿。如是，拘翼！菩薩從善行等行生，從十善功德生，從薩云若慧生，從無所從生法生。拘翼！當知諸菩薩摩訶薩從般若波羅蜜出生。諸菩薩所行五波羅蜜，內外空及有無空，三十七品、佛十八法，亦不於聲聞、辟支佛地中取證，教授眾生、淨佛國土。欲得成就佛土，成就菩薩，成就逮薩云若，皆從般若波羅蜜出生。
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「復次，拘翼！若有善男子、善女人受持般若波羅蜜，若諷誦讀習行其事者，即得現世之德，亦當得度世之德。」
「復次，拘翼！若有善男子、善女人受持般若波羅蜜，若諷誦讀習行其事者，即得現世之德，亦當得度世之德。」
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釋提桓因白佛言：「善男子、善女人何等為得現世之德？」
釋提桓因白佛言：「善男子、善女人何等為得現世之德？」
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佛言：「奉行般若波羅蜜者，終不中毒死，終不抂橫水火中死，皆當盡其壽命而終。若有縣官事往至縣官，終無有能得其便者。何以故？皆是諷誦般若波羅蜜威神之力。若是善男子、善女人，若至國王所，若大子群臣，所語可國王大子意，及諸群臣無不喜者。何以故？用是善男子、善女人行大慈大悲，以四等意向眾生故。是為現世之德。」
佛言：「奉行般若波羅蜜者，終不中毒死，終不抂橫水火中死，皆當盡其壽命而終。若有縣官事往至縣官，終無有能得其便者。何以故？皆是諷誦般若波羅蜜威神之力。若是善男子、善女人，若至國王所，若大子群臣，所語可國王大子意，及諸群臣無不喜者。何以故？用是善男子、善女人行大慈大悲，以四等意向眾生故。是為現世之德。」
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「何等為具足得度世之德？」
「何等為具足得度世之德？」
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佛言：「未曾離是十善功德，亦未曾離四禪、四等及四空定、六波羅蜜、三十七品、佛十八法，初不離是法，終不生三惡趣，受身完具諸根具足，終不生貧窮之家，終不於工師家生，亦不生於凡品之家，常當具足三十二大士之相，所生諸佛國常當化生，終不離菩薩神通願，欲從一佛國至一佛國，恭敬禮事諸佛世尊，常欲聽受諸佛上法，欲教化眾生、淨佛國土。是故，拘翼！善男子、善女人受持般若波羅蜜，諷誦讀念當守習行，不離薩云若意，至成阿耨多羅三耶三菩，初不斷絕。是為後世度世之德。」
佛言：「未曾離是十善功德，亦未曾離四禪、四等及四空定、六波羅蜜、三十七品、佛十八法，初不離是法，終不生三惡趣，受身完具諸根具足，終不生貧窮之家，終不於工師家生，亦不生於凡品之家，常當具足三十二大士之相，所生諸佛國常當化生，終不離菩薩神通願，欲從一佛國至一佛國，恭敬禮事諸佛世尊，常欲聽受諸佛上法，欲教化眾生、淨佛國土。是故，拘翼！善男子、善女人受持般若波羅蜜，諷誦讀念當守習行，不離薩云若意，至成阿耨多羅三耶三菩，初不斷絕。是為後世度世之德。」
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摩訶般若波羅蜜遣異道士品第三十六
摩訶般若波羅蜜遣異道士品第三十六
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爾時有異道士來至佛所，欲索佛便。釋提桓因意念言：「今日是諸異道士輩來，欲謗佛、欲中道斷般若波羅蜜。如我從佛所受般若波羅蜜，當諷誦念。」釋提桓因即諷誦般若波羅蜜。諸異道士欲來壞般若波羅蜜者，遙繞佛一匝復道而去。
爾時有異道士來至佛所，欲索佛便。釋提桓因意念言：「今日是諸異道士輩來，欲謗佛、欲中道斷般若波羅蜜。如我從佛所受般若波羅蜜，當諷誦念。」釋提桓因即諷誦般若波羅蜜。諸異道士欲來壞般若波羅蜜者，遙繞佛一匝復道而去。
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時舍利弗意作是念：「云何此諸異道人輩遙繞佛一匝復道還去？」
時舍利弗意作是念：「云何此諸異道人輩遙繞佛一匝復道還去？」
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佛知舍利弗意所念，告舍利弗言：「用釋提桓因誦念般若波羅蜜故，異道人遙繞佛一匝復道還去。」
佛知舍利弗意所念，告舍利弗言：「用釋提桓因誦念般若波羅蜜故，異道人遙繞佛一匝復道還去。」
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佛言：「是異道士，無一善意來至佛所，但持勃意索佛長短耳。」
佛言：「是異道士，無一善意來至佛所，但持勃意索佛長短耳。」
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佛告舍利弗：「若諷誦般若波羅蜜時，若天、若世間人，沙門、婆羅門、若異學士，持是勃意來，欲求其長短者，終不能得其便。何以故？是三千大千國土諸四天王、諸天子，乃至阿迦膩吒諸天子，及弟子、諸菩薩，受持般若波羅蜜故。何以故？是亦皆從般若波羅蜜中出生故。復次，舍利弗！東方恒邊沙國諸如來、弟子眾、辟支佛、菩薩、天、龍、鬼神，是輩皆受持般若波羅蜜。何以故？是皆出生於般若波羅蜜故。」
佛告舍利弗：「若諷誦般若波羅蜜時，若天、若世間人，沙門、婆羅門、若異學士，持是勃意來，欲求其長短者，終不能得其便。何以故？是三千大千國土諸四天王、諸天子，乃至阿迦膩吒諸天子，及弟子、諸菩薩，受持般若波羅蜜故。何以故？是亦皆從般若波羅蜜中出生故。復次，舍利弗！東方恒邊沙國諸如來、弟子眾、辟支佛、菩薩、天、龍、鬼神，是輩皆受持般若波羅蜜。何以故？是皆出生於般若波羅蜜故。」
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時魔波旬意念言：「今佛與諸四輩弟子及諸欲天子、諸色天子共會，其中當有受菩薩記者，必當成阿耨多羅三耶三佛。今我寧可往至佛所中斷其道。」於是波旬化作四種兵來至佛所。
時魔波旬意念言：「今佛與諸四輩弟子及諸欲天子、諸色天子共會，其中當有受菩薩記者，必當成阿耨多羅三耶三佛。今我寧可往至佛所中斷其道。」於是波旬化作四種兵來至佛所。
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爾時釋提桓因意念言：「今日魔將四種兵欲來至佛所，是魔所化。四種兵嚴飾，洴沙王所無有，舍衛國王亦所無有，諸釋種亦所無有，隨耶利諸長者亦所無有。如是魔所化四種兵者，是魔波旬長夜常索佛短而嬈眾生。我今寧可默誦念般若波羅蜜。」釋提桓因便定意，稍稍誦念般若波羅蜜。時魔波旬亦復稍稍却行還去。
爾時釋提桓因意念言：「今日魔將四種兵欲來至佛所，是魔所化。四種兵嚴飾，洴沙王所無有，舍衛國王亦所無有，諸釋種亦所無有，隨耶利諸長者亦所無有。如是魔所化四種兵者，是魔波旬長夜常索佛短而嬈眾生。我今寧可默誦念般若波羅蜜。」釋提桓因便定意，稍稍誦念般若波羅蜜。時魔波旬亦復稍稍却行還去。
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爾時四天王諸天子及阿迦膩吒諸天子，化作天花於虛空中而散佛上。時諸天子同時歎言：「令般若波羅蜜久在閻浮提，使閻浮提人常得受持般若波羅蜜。般若波羅蜜久在者，佛亦得久住，無有滅時。佛久在者，法亦當久住。如法久在者，比丘僧常現於世間。如是三寶終無斷絕時，般若波羅蜜亦當久在三千大千剎土；十方恒邊沙剎土亦當如是。般若波羅蜜者，是菩薩摩訶薩眾行之上最。善男子、善女人受持般若波羅蜜書經卷者，隨其方面其處最尊則為照明。當知是處已離於冥，是諸處中最尊之處。」
爾時四天王諸天子及阿迦膩吒諸天子，化作天花於虛空中而散佛上。時諸天子同時歎言：「令般若波羅蜜久在閻浮提，使閻浮提人常得受持般若波羅蜜。般若波羅蜜久在者，佛亦得久住，無有滅時。佛久在者，法亦當久住。如法久在者，比丘僧常現於世間。如是三寶終無斷絕時，般若波羅蜜亦當久在三千大千剎土；十方恒邊沙剎土亦當如是。般若波羅蜜者，是菩薩摩訶薩眾行之上最。善男子、善女人受持般若波羅蜜書經卷者，隨其方面其處最尊則為照明。當知是處已離於冥，是諸處中最尊之處。」
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佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！當知是眾處之尊。復次，拘翼！是般若波羅蜜，不但於人中其處最尊，亦復在天上其處最尊。」
佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！當知是眾處之尊。復次，拘翼！是般若波羅蜜，不但於人中其處最尊，亦復在天上其處最尊。」
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是時諸天子化作天花散於佛上，皆同時舉聲言：「若有善男子、善女人受持般若波羅蜜諷誦讀者，魔及魔天終不能得其便。我等，世尊！亦當擁護是善男子、善女人。何以故？我等視是善男子、善女人如視世尊。」
是時諸天子化作天花散於佛上，皆同時舉聲言：「若有善男子、善女人受持般若波羅蜜諷誦讀者，魔及魔天終不能得其便。我等，世尊！亦當擁護是善男子、善女人。何以故？我等視是善男子、善女人如視世尊。」
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釋提桓因白佛言：「世尊！是善男子、善女人以作無量善本，誦念受持是般若波羅蜜者，從過去佛時作功德所致。是善男子、善女人已見無量諸佛所致，與善知識相隨所致。何以故？欲得薩云若者，當從般若波羅蜜索之；欲得般若波羅蜜者，亦當從薩云若求。以是故，般若波羅蜜則是薩云若，薩云若則是般若波羅蜜，是為一、無有二。」
釋提桓因白佛言：「世尊！是善男子、善女人以作無量善本，誦念受持是般若波羅蜜者，從過去佛時作功德所致。是善男子、善女人已見無量諸佛所致，與善知識相隨所致。何以故？欲得薩云若者，當從般若波羅蜜索之；欲得般若波羅蜜者，亦當從薩云若求。以是故，般若波羅蜜則是薩云若，薩云若則是般若波羅蜜，是為一、無有二。」
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佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！薩云若、諸如來、無所著、等正覺者，皆從般若波羅蜜出生。何以故？拘翼！薩云若！般若波羅蜜者，一法耳，無有二故。」
佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！薩云若、諸如來、無所著、等正覺者，皆從般若波羅蜜出生。何以故？拘翼！薩云若！般若波羅蜜者，一法耳，無有二故。」
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摩訶般若波羅蜜無二品第三十七
摩訶般若波羅蜜無二品第三十七
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爾時賢者阿難白佛言：「唯，世尊！世尊所說初不稱譽五波羅蜜，亦不稱譽佛十八法，但稱譽般若波羅蜜。何以故？」
爾時賢者阿難白佛言：「唯，世尊！世尊所說初不稱譽五波羅蜜，亦不稱譽佛十八法，但稱譽般若波羅蜜。何以故？」
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佛告阿難：「般若波羅蜜者，於五波羅蜜、佛十八法中最尊。云何，阿難！不為薩云若布施，寧可稱譽檀波羅蜜不？」
佛告阿難：「般若波羅蜜者，於五波羅蜜、佛十八法中最尊。云何，阿難！不為薩云若布施，寧可稱譽檀波羅蜜不？」
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報言：「不也。世尊！」
報言：「不也。世尊！」
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「不為薩云若戒、忍、精進、一心、智慧，寧可稱譽般若波羅蜜不？」
「不為薩云若戒、忍、精進、一心、智慧，寧可稱譽般若波羅蜜不？」
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「不也。世尊！」
「不也。世尊！」
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阿難白佛言：「云何布施為薩云若，而為檀波羅蜜至般若波羅蜜耶？」
阿難白佛言：「云何布施為薩云若，而為檀波羅蜜至般若波羅蜜耶？」
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佛告阿難：「布施無有二於薩云若，是為檀波羅蜜，作無所生、無所倚。布施於薩云若，是為檀波羅蜜，無所生、無所倚念。薩云若無有二，是為般若波羅蜜。」
佛告阿難：「布施無有二於薩云若，是為檀波羅蜜，作無所生、無所倚。布施於薩云若，是為檀波羅蜜，無所生、無所倚念。薩云若無有二，是為般若波羅蜜。」
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阿難白佛言：「云何念無有二，布施應薩云若？」
阿難白佛言：「云何念無有二，布施應薩云若？」
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佛言：「於五陰無有二，至道亦無有二。云何五陰無有二，至道亦無有二？五陰五陰自空。何以故？五陰與諸波羅蜜一法耳，無有二法。於道亦一法，無有二。是故，阿難！般若波羅蜜於五波羅蜜中最尊，乃至薩云若亦復於中最尊。譬如大地，下五穀種以散其中，隨時而生。般若波羅蜜者是地，諸波羅蜜、三十七品至薩云若，皆從其中出生。薩云若者，因般若波羅蜜出生。五波羅蜜者，亦復因薩云若出生。是故，阿難！般若波羅蜜者是五波羅蜜之導。至五波羅蜜、佛十八法，皆隨從。」
佛言：「於五陰無有二，至道亦無有二。云何五陰無有二，至道亦無有二？五陰五陰自空。何以故？五陰與諸波羅蜜一法耳，無有二法。於道亦一法，無有二。是故，阿難！般若波羅蜜於五波羅蜜中最尊，乃至薩云若亦復於中最尊。譬如大地，下五穀種以散其中，隨時而生。般若波羅蜜者是地，諸波羅蜜、三十七品至薩云若，皆從其中出生。薩云若者，因般若波羅蜜出生。五波羅蜜者，亦復因薩云若出生。是故，阿難！般若波羅蜜者是五波羅蜜之導。至五波羅蜜、佛十八法，皆隨從。」
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釋提桓因白佛言：「世尊所說稱歎般若波羅蜜功德未盡。善男子、善女人受持般若波羅蜜，若諷誦讀習念守行尊奉供養者，其功德亦復未盡。以奉持般若波羅蜜故。十善現於世間，四禪、四等及四空定，至佛十八法，皆現世間。以奉行般若波羅蜜故，便知有剎利、梵志、長者大姓種，便知有四天王上至阿迦膩吒天，便知有須陀洹道上至羅漢、辟支佛道、菩薩至佛道。」
釋提桓因白佛言：「世尊所說稱歎般若波羅蜜功德未盡。善男子、善女人受持般若波羅蜜，若諷誦讀習念守行尊奉供養者，其功德亦復未盡。以奉持般若波羅蜜故。十善現於世間，四禪、四等及四空定，至佛十八法，皆現世間。以奉行般若波羅蜜故，便知有剎利、梵志、長者大姓種，便知有四天王上至阿迦膩吒天，便知有須陀洹道上至羅漢、辟支佛道、菩薩至佛道。」
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佛告拘翼：「我所說善男子、善女人受持誦行供養般若波羅蜜者，其功德未竟。受持誦行供養般若波羅蜜者，其功德不可稱計、不可限量。何以故？是善男子善女人奉行般若波羅蜜者，當得無量戒性，得無量三昧性、智慧性、解脫性、見解脫慧性，意終不離薩云若意。是善男子、善女人皆當得是不可計諸功德。拘翼！當知是善男子、善女人奉行般若波羅蜜者，為承佛弟，終不離薩云若。拘翼！聲聞、辟支佛所有戒性，三昧、智慧、解脫、見解脫慧，持是五性，比是善男子、善女人五事性者，其功德百倍千倍巨億萬倍，其功德最尊，無有能為作譬喻者。何以故？拘翼！是善男子善女人意，已離羅漢、辟支佛，初不見願羅漢、辟支佛故。拘翼！般若波羅蜜，若有書持受學誦念，及華香繒蓋供養者，我常歎說是善男子、善女人今世後世至竟之德。」
佛告拘翼：「我所說善男子、善女人受持誦行供養般若波羅蜜者，其功德未竟。受持誦行供養般若波羅蜜者，其功德不可稱計、不可限量。何以故？是善男子善女人奉行般若波羅蜜者，當得無量戒性，得無量三昧性、智慧性、解脫性、見解脫慧性，意終不離薩云若意。是善男子、善女人皆當得是不可計諸功德。拘翼！當知是善男子、善女人奉行般若波羅蜜者，為承佛弟，終不離薩云若。拘翼！聲聞、辟支佛所有戒性，三昧、智慧、解脫、見解脫慧，持是五性，比是善男子、善女人五事性者，其功德百倍千倍巨億萬倍，其功德最尊，無有能為作譬喻者。何以故？拘翼！是善男子善女人意，已離羅漢、辟支佛，初不見願羅漢、辟支佛故。拘翼！般若波羅蜜，若有書持受學誦念，及華香繒蓋供養者，我常歎說是善男子、善女人今世後世至竟之德。」
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釋提桓因白佛言：「我亦當常擁護是善男子、善女人奉行般若波羅蜜者，令意不離薩云若意。」
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佛告釋提桓因言：「是善男子、善女人誦說般若波羅蜜時，無央數百千諸天皆往到是善男子、善女人所，悉叉手聽受般若波羅蜜。是諸天子復以威神加是善男子、善女人，令疾開解益其識辯。是為善男子、善女人得現世之德。
佛告釋提桓因言：「是善男子、善女人誦說般若波羅蜜時，無央數百千諸天皆往到是善男子、善女人所，悉叉手聽受般若波羅蜜。是諸天子復以威神加是善男子、善女人，令疾開解益其識辯。是為善男子、善女人得現世之德。
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「復次，拘翼！是善男子、善女人於四輩弟子中說般若波羅蜜時，終無疲倦懈怠之心，終無能形識者，何況欲有輕毀之者？何以故？般若波羅蜜所擁護故。般若波羅蜜者，分別諸法故。何謂分別？是道是俗，是善是不善，是無漏是有漏，是具足是不具足，是聲聞法、是辟支佛法、是佛法，是為分別。何以故？是善男子、善女人已住於內外空及有無空故。用般若波羅蜜無有短故，亦不見能得般若波羅蜜短者。如是奉持般若波羅蜜者，無有能得其便者。
「復次，拘翼！是善男子、善女人於四輩弟子中說般若波羅蜜時，終無疲倦懈怠之心，終無能形識者，何況欲有輕毀之者？何以故？般若波羅蜜所擁護故。般若波羅蜜者，分別諸法故。何謂分別？是道是俗，是善是不善，是無漏是有漏，是具足是不具足，是聲聞法、是辟支佛法、是佛法，是為分別。何以故？是善男子、善女人已住於內外空及有無空故。用般若波羅蜜無有短故，亦不見能得般若波羅蜜短者。如是奉持般若波羅蜜者，無有能得其便者。
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「復次，拘翼！善男子、善女人，般若波羅蜜作如是持作、如是行者，意終不懈怠，終不恐怖。何以故？是善男子、善女人終不見恐怖懈怠之兆。是為善男子、善女人現世之福德。
「復次，拘翼！善男子、善女人，般若波羅蜜作如是持作、如是行者，意終不懈怠，終不恐怖。何以故？是善男子、善女人終不見恐怖懈怠之兆。是為善男子、善女人現世之福德。
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「復次，拘翼！若有善男子！善女人受持般若波羅蜜，供養香華幢幡繒蓋，作是供養者是善男子、善女人，為父母所敬愛，兄弟宗親、朋友知識皆恭敬之，十方諸羅漢、辟支佛、諸菩薩、諸佛皆共愛敬。是善男子、善女人，世間人及諸天、阿須倫亦所愛敬。行六波羅蜜無有斷絕時，終不離內外空及有無空時，終不離三十七品、佛十八法，終不離諸三昧門、陀隣尼門，終不離菩薩神通，教授眾生、淨佛國土，終無斷絕時，其力堪任降伏外謗。拘翼！是為善男子、善女人受行般若波羅蜜今世後世之德。拘翼！善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷諷誦者，三千大千剎土中諸四天王皆往到是善男子、善女人所，聽受般若波羅蜜，作禮恭敬已去。從忉利天上至阿迦膩吒天，是諸天人行菩薩道者，皆來到是善男子、善女人所，聽受般若波羅蜜，承事恭敬作禮已去。十方諸四天王、諸阿迦膩吒天，及諸龍神、諸閱叉、揵沓惒、阿須倫、迦樓羅、真陀羅、摩睺勒，皆來見般若波羅蜜，作禮供養承事恭敬。是善男子、善女人當作是知：『是為法施。』是三千大千剎土中及十方諸國土中，諸四天王、天子，上至阿迦膩吒諸天子，行菩薩道者，皆共擁護是善男子、善女人行般若波羅蜜者，諸邪惡害不能得其便，除其宿命不債。如是，拘翼！是善男子、善女人得現世之福。諸天子有欲來至是善男子、善女人所者，為欲成阿耨多羅三耶三佛，欲救護眾生、安隱眾生、欲樂眾生。」
「復次，拘翼！若有善男子！善女人受持般若波羅蜜，供養香華幢幡繒蓋，作是供養者是善男子、善女人，為父母所敬愛，兄弟宗親、朋友知識皆恭敬之，十方諸羅漢、辟支佛、諸菩薩、諸佛皆共愛敬。是善男子、善女人，世間人及諸天、阿須倫亦所愛敬。行六波羅蜜無有斷絕時，終不離內外空及有無空時，終不離三十七品、佛十八法，終不離諸三昧門、陀隣尼門，終不離菩薩神通，教授眾生、淨佛國土，終無斷絕時，其力堪任降伏外謗。拘翼！是為善男子、善女人受行般若波羅蜜今世後世之德。拘翼！善男子、善女人書般若波羅蜜，持經卷諷誦者，三千大千剎土中諸四天王皆往到是善男子、善女人所，聽受般若波羅蜜，作禮恭敬已去。從忉利天上至阿迦膩吒天，是諸天人行菩薩道者，皆來到是善男子、善女人所，聽受般若波羅蜜，承事恭敬作禮已去。十方諸四天王、諸阿迦膩吒天，及諸龍神、諸閱叉、揵沓惒、阿須倫、迦樓羅、真陀羅、摩睺勒，皆來見般若波羅蜜，作禮供養承事恭敬。是善男子、善女人當作是知：『是為法施。』是三千大千剎土中及十方諸國土中，諸四天王、天子，上至阿迦膩吒諸天子，行菩薩道者，皆共擁護是善男子、善女人行般若波羅蜜者，諸邪惡害不能得其便，除其宿命不債。如是，拘翼！是善男子、善女人得現世之福。諸天子有欲來至是善男子、善女人所者，為欲成阿耨多羅三耶三佛，欲救護眾生、安隱眾生、欲樂眾生。」
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爾時釋提桓因白佛言：「是善男子、善女人當云何知十方諸四天王及諸阿迦膩吒諸天來至般若波羅蜜所？恭敬受持作禮時，是善男子、善女人當何以知之？」
爾時釋提桓因白佛言：「是善男子、善女人當云何知十方諸四天王及諸阿迦膩吒諸天來至般若波羅蜜所？恭敬受持作禮時，是善男子、善女人當何以知之？」
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佛告釋提桓因言：「是善男子、善女人若見異色淨光明者，是為知諸天人來聽受般若波羅蜜作禮恭敬時。拘翼！是善男子、善女人所未曾聞香，若聞異妙之香者，當知諸大尊天來聽受般若波羅蜜恭敬作禮時。拘翼！是善男子、善女人常當淨潔自喜。用淨潔自喜故，諸天皆大歡喜，來到是善男子、善女人所，聽受般若波羅蜜承事作禮。是大尊天來時，是間小小少威神諸天鬼神輩皆悉避去，用不堪任是尊天威神故。用是諸尊天神來故，是善男子、善女人皆離眾難。是善男子、善女人所止處，常當淨潔住，然燈燒香、懸繒花蓋，無量嚴飾常淨潔供養。是善男子、善女人終無疲厭之心，身識輕便常得安隱，臥起亦安終無惡夢，不見餘夢，但夢見佛、但夢聞法、但見比丘僧，但見三十二相、八十種好，但見諸弟子眷屬圍繞而為說法，但見聽聞六波羅蜜，但見三十七品、佛十八法，但見發遣六波羅蜜其義具足，但見坐佛樹下，但見諸菩薩往至佛樹成阿耨多羅三耶三佛時，但見已成阿惟三佛而轉法輪，但見無央數百千諸菩薩眾，但見當作是受薩云若慧，但見教化眾生、淨佛國土；但聞十方無央數諸佛音聲，但聞某方某國某佛字某，若干百千菩薩弟子眷屬圍繞而為說法；但見十方若干諸佛般泥洹者，但見已般泥洹取其舍利起七寶塔，以名花香供養塔者。拘翼！是善男子、善女人所夢如是，但見殊妙之像。是善男子、善女人臥安起安身體亦安，淨潔且輕，不貪飲食、不貪衣服，於諸供養無所希望。拘翼！譬如習行比丘意在禪息，不貪於食，以禪知足。何以故？諸天鬼神取諸味之精來益其氣故。十方諸佛國諸天鬼神，皆以諸飲食之精氣亦來益之。」
佛告釋提桓因言：「是善男子、善女人若見異色淨光明者，是為知諸天人來聽受般若波羅蜜作禮恭敬時。拘翼！是善男子、善女人所未曾聞香，若聞異妙之香者，當知諸大尊天來聽受般若波羅蜜恭敬作禮時。拘翼！是善男子、善女人常當淨潔自喜。用淨潔自喜故，諸天皆大歡喜，來到是善男子、善女人所，聽受般若波羅蜜承事作禮。是大尊天來時，是間小小少威神諸天鬼神輩皆悉避去，用不堪任是尊天威神故。用是諸尊天神來故，是善男子、善女人皆離眾難。是善男子、善女人所止處，常當淨潔住，然燈燒香、懸繒花蓋，無量嚴飾常淨潔供養。是善男子、善女人終無疲厭之心，身識輕便常得安隱，臥起亦安終無惡夢，不見餘夢，但夢見佛、但夢聞法、但見比丘僧，但見三十二相、八十種好，但見諸弟子眷屬圍繞而為說法，但見聽聞六波羅蜜，但見三十七品、佛十八法，但見發遣六波羅蜜其義具足，但見坐佛樹下，但見諸菩薩往至佛樹成阿耨多羅三耶三佛時，但見已成阿惟三佛而轉法輪，但見無央數百千諸菩薩眾，但見當作是受薩云若慧，但見教化眾生、淨佛國土；但聞十方無央數諸佛音聲，但聞某方某國某佛字某，若干百千菩薩弟子眷屬圍繞而為說法；但見十方若干諸佛般泥洹者，但見已般泥洹取其舍利起七寶塔，以名花香供養塔者。拘翼！是善男子、善女人所夢如是，但見殊妙之像。是善男子、善女人臥安起安身體亦安，淨潔且輕，不貪飲食、不貪衣服，於諸供養無所希望。拘翼！譬如習行比丘意在禪息，不貪於食，以禪知足。何以故？諸天鬼神取諸味之精來益其氣故。十方諸佛國諸天鬼神，皆以諸飲食之精氣亦來益之。」
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佛告拘翼：「若善男子、善女人欲得是現世之功德者，當受學是般若波羅蜜，書持諷誦，意終不離薩云若。正使是善男子、善女人不能受持般若波羅蜜，不能諷誦行其中事；但書持作經卷恭敬承事，香花幡蓋自歸供養，其功德不可計。加復受學諷誦守行般若波羅蜜，意終不離薩云若者，其功德勝於供養十方恒邊沙國諸佛功德者上。若有人供養十方現在諸佛，盡其形壽，香花繒蓋幢幡嚴飾、衣鉢真越，若佛般泥洹後，取舍利起七寶塔，供養如前故。不如是善男子、善女人受持般若波羅蜜，諷誦學習念其中事，得其功德，過出於彼供養者上，百倍千倍巨億萬倍。」
佛告拘翼：「若善男子、善女人欲得是現世之功德者，當受學是般若波羅蜜，書持諷誦，意終不離薩云若。正使是善男子、善女人不能受持般若波羅蜜，不能諷誦行其中事；但書持作經卷恭敬承事，香花幡蓋自歸供養，其功德不可計。加復受學諷誦守行般若波羅蜜，意終不離薩云若者，其功德勝於供養十方恒邊沙國諸佛功德者上。若有人供養十方現在諸佛，盡其形壽，香花繒蓋幢幡嚴飾、衣鉢真越，若佛般泥洹後，取舍利起七寶塔，供養如前故。不如是善男子、善女人受持般若波羅蜜，諷誦學習念其中事，得其功德，過出於彼供養者上，百倍千倍巨億萬倍。」
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摩訶般若波羅蜜舍利品第三十八
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佛告釋提桓因言：「拘翼！如佛全身舍利，滿一閻浮提持作一分；般若波羅蜜書持經卷復作一分。二分之中欲取何所？」
佛告釋提桓因言：「拘翼！如佛全身舍利，滿一閻浮提持作一分；般若波羅蜜書持經卷復作一分。二分之中欲取何所？」
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釋提桓因白佛言：「世尊！我寧取般若波羅蜜。所以者何？我於舍利不敢有慢意，不敢不恭敬，不為不欲供養；用諸佛身皆從般若波羅蜜出生故，諸佛如來舍利皆因般若波羅蜜因緣故而得供養。」
釋提桓因白佛言：「世尊！我寧取般若波羅蜜。所以者何？我於舍利不敢有慢意，不敢不恭敬，不為不欲供養；用諸佛身皆從般若波羅蜜出生故，諸佛如來舍利皆因般若波羅蜜因緣故而得供養。」
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舍利弗語釋提桓因言：「拘翼！是般若波羅蜜最第一無形，不可護持，不可見、無礙、一相，一相者則無相。云何而欲受持？持是般若波羅蜜，亦不於所生處住，亦不增減處住，亦不希望處住，亦不無希望處住，亦不轉處住，亦不於著斷處住；亦不持佛法有所與，亦不捨凡人法；亦不持聲聞、辟支佛戒法有所與，亦不捨凡人法；亦不持無為法有所與，亦不捨有為法；亦不持內外空及有無空有所與，亦不持三十七品、佛十八法、薩云若法有所與。云何欲受持？」
舍利弗語釋提桓因言：「拘翼！是般若波羅蜜最第一無形，不可護持，不可見、無礙、一相，一相者則無相。云何而欲受持？持是般若波羅蜜，亦不於所生處住，亦不增減處住，亦不希望處住，亦不無希望處住，亦不轉處住，亦不於著斷處住；亦不持佛法有所與，亦不捨凡人法；亦不持聲聞、辟支佛戒法有所與，亦不捨凡人法；亦不持無為法有所與，亦不捨有為法；亦不持內外空及有無空有所與，亦不持三十七品、佛十八法、薩云若法有所與。云何欲受持？」
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釋提桓因言：「如是，如是！舍利弗！有知是般若波羅蜜，於佛法無所與，於凡夫法而無所捨。有作是知者，是為行念般若波羅蜜，是為於六波羅蜜而無二入故。」
釋提桓因言：「如是，如是！舍利弗！有知是般若波羅蜜，於佛法無所與，於凡夫法而無所捨。有作是知者，是為行念般若波羅蜜，是為於六波羅蜜而無二入故。」
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於是世尊歎釋提桓因言：「善哉，善哉！如汝所說，於六波羅蜜無有二入。所以者何？六波羅蜜無有二事故。拘翼！般若波羅蜜及法性亦無有二，六波羅蜜、真際、不可思議亦無有二。」
於是世尊歎釋提桓因言：「善哉，善哉！如汝所說，於六波羅蜜無有二入。所以者何？六波羅蜜無有二事故。拘翼！般若波羅蜜及法性亦無有二，六波羅蜜、真際、不可思議亦無有二。」
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釋提桓因白佛言：「世尊！諸天及世間人，當為般若波羅蜜作禮。所以者何？菩薩摩訶薩於般若波羅蜜中成阿惟三佛故。世尊！譬如我與諸天子共在快等正殿共會，諸天子來集為我作禮。若我不在坐，諸天子皆為我坐作禮，用受教處故。繞一匝已，各各自去。若善男子、善女人有書持是般若波羅蜜，復為他人解說其義，時十方諸天、龍、鬼神、阿須倫、揵沓惒、迦樓羅、甄陀羅、摩睺勒，皆為般若波羅蜜處作禮，繞已竟去。所以者何？諸佛如來皆從中生，諸世間人安隱快樂皆從中生，諸佛舍利、諸菩薩行皆來入薩云若中，皆因薩云若皆悉隨從受其教令。用是故，世尊！二分之中我取般若波羅蜜受持諷誦。我受持般若波羅蜜者，若使法欲盡時，我亦不恐畏，初無是相念。何以故？般若波羅蜜無相無形亦不可得故。六波羅蜜上至薩云若，皆無有相、無行無形、亦不可見，是般若波羅蜜無相之法。用是故，如來、無所著、等正覺於無行無得無相法中，成得阿耨多羅三耶三佛。世尊！用般若波羅蜜無相故，為弟子說法亦無相無得無行，得成阿耨多羅三耶三佛。用是故，世人及諸天、鬼神、龍皆當承事恭敬，名花名香、繒幡花蓋供養般若波羅蜜。世尊！若有受持般若波羅蜜諷誦習行者，若復持諸經卷香花供養者，是輩之人終不復墮三惡之趣，亦不墮落羅漢、辟支佛道，至成阿耨多羅三耶三佛亦無是難。所生常見佛，不離諸佛國，從一佛國復至一佛國，香花寶飾供養諸佛世尊。正使三千大千國土全身舍利令滿其中，二寶之中我故當取般若波羅蜜。何以故？世尊？是舍利於般若波羅蜜中出生得供養故。善男子、善女人因是供養，斷三惡趣，得生天上、人中之福，於三乘法隨其所願各得度脫。世尊！書般若波羅蜜已，見其經卷，如見佛等無有異。何以故？世尊！如來與般若波羅蜜等耳，無有二故。如世尊以三事教及十二部經，若有善男子、善女人受書般若波羅蜜，持其經卷，復以教人，與佛所教正等無異，何以故？世尊！佛三法教及十二部經，皆從般若波羅蜜中出故。
釋提桓因白佛言：「世尊！諸天及世間人，當為般若波羅蜜作禮。所以者何？菩薩摩訶薩於般若波羅蜜中成阿惟三佛故。世尊！譬如我與諸天子共在快等正殿共會，諸天子來集為我作禮。若我不在坐，諸天子皆為我坐作禮，用受教處故。繞一匝已，各各自去。若善男子、善女人有書持是般若波羅蜜，復為他人解說其義，時十方諸天、龍、鬼神、阿須倫、揵沓惒、迦樓羅、甄陀羅、摩睺勒，皆為般若波羅蜜處作禮，繞已竟去。所以者何？諸佛如來皆從中生，諸世間人安隱快樂皆從中生，諸佛舍利、諸菩薩行皆來入薩云若中，皆因薩云若皆悉隨從受其教令。用是故，世尊！二分之中我取般若波羅蜜受持諷誦。我受持般若波羅蜜者，若使法欲盡時，我亦不恐畏，初無是相念。何以故？般若波羅蜜無相無形亦不可得故。六波羅蜜上至薩云若，皆無有相、無行無形、亦不可見，是般若波羅蜜無相之法。用是故，如來、無所著、等正覺於無行無得無相法中，成得阿耨多羅三耶三佛。世尊！用般若波羅蜜無相故，為弟子說法亦無相無得無行，得成阿耨多羅三耶三佛。用是故，世人及諸天、鬼神、龍皆當承事恭敬，名花名香、繒幡花蓋供養般若波羅蜜。世尊！若有受持般若波羅蜜諷誦習行者，若復持諸經卷香花供養者，是輩之人終不復墮三惡之趣，亦不墮落羅漢、辟支佛道，至成阿耨多羅三耶三佛亦無是難。所生常見佛，不離諸佛國，從一佛國復至一佛國，香花寶飾供養諸佛世尊。正使三千大千國土全身舍利令滿其中，二寶之中我故當取般若波羅蜜。何以故？世尊？是舍利於般若波羅蜜中出生得供養故。善男子、善女人因是供養，斷三惡趣，得生天上、人中之福，於三乘法隨其所願各得度脫。世尊！書般若波羅蜜已，見其經卷，如見佛等無有異。何以故？世尊！如來與般若波羅蜜等耳，無有二故。如世尊以三事教及十二部經，若有善男子、善女人受書般若波羅蜜，持其經卷，復以教人，與佛所教正等無異，何以故？世尊！佛三法教及十二部經，皆從般若波羅蜜中出故。
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「復次，世尊！及十方諸佛以三事教十二部經；若復有善男子、善女人以般若波羅蜜經卷教人，其福亦等無異。何以故？十方諸佛十二部經及三事教，皆從般若波羅蜜中出生故。
「復次，世尊！及十方諸佛以三事教十二部經；若復有善男子、善女人以般若波羅蜜經卷教人，其福亦等無異。何以故？十方諸佛十二部經及三事教，皆從般若波羅蜜中出生故。
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「復次，世尊！若有善男子、善女人供養十方如恒邊沙諸佛真越衣服、所有名花供養嚴飾；若復有供養般若波羅蜜者，其功德福與彼無異。何以故？十方諸如來、無所著、等正覺，皆從般若波羅蜜中出故。
「復次，世尊！若有善男子、善女人供養十方如恒邊沙諸佛真越衣服、所有名花供養嚴飾；若復有供養般若波羅蜜者，其功德福與彼無異。何以故？十方諸如來、無所著、等正覺，皆從般若波羅蜜中出故。
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「復次，世尊！若善男子、善女人受學般若波羅蜜，諷誦讀持習行中事，是人終不墮三惡趣，亦不墮羅漢、辟支佛道地，正住阿惟越致地。何以故？世尊！般若波羅蜜者，遠離眾病故。
「復次，世尊！若善男子、善女人受學般若波羅蜜，諷誦讀持習行中事，是人終不墮三惡趣，亦不墮羅漢、辟支佛道地，正住阿惟越致地。何以故？世尊！般若波羅蜜者，遠離眾病故。
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「復次，世尊！若有善男子、善女人書持般若波羅蜜者，受學諷誦守行中事，加復供養名花擣香、繒綵花蓋幢幡，當知是善男子、善女人已離諸恐怖。世尊、譬如負債之人常懷恐怖，與王相知不復恐怖。何以故？用依尊故。如是，世尊！舍利從般若波羅蜜中得成而得供養。世尊！當知是般若波羅蜜如王，如來舍利者如負債人，依般若波羅蜜用得安隱。世尊！當知薩云若之慧，皆從般若波羅蜜得成，是故我於二寶之中取般若波羅蜜。何以故？如來身者，從般若波羅蜜中出生；大士三十二之相、佛十種力、四無所畏、佛十八法、大慈大悲，皆從般若波羅蜜出生；五波羅蜜者亦從般若波羅蜜出生，各得名字；如來所得薩云若慧，皆從般若波羅蜜中出。世尊！三千大千剎土所在有受持是般若波羅蜜諷誦學者，供養香花承事禮拜，人若非人終不能得其便，是眾生等後皆當得泥洹之法。世尊！是般若波羅蜜大威神也，乃使三千大千世界眾生皆建佛事。世尊！般若波羅蜜所止處，當知是處已為有佛。譬如世間無價摩尼之寶所在著處，人非人不能得其便。若男子、女人為非人所持，持摩尼寶往，非人見摩尼寶者，不堪其威即自然去。若男子、女人有寒熱之病，持摩尼寶示之，其病即除。若持摩尼寶著冥中，即時明。熱時持摩尼寶所著處，即時涼。寒時持摩尼寶所著處，即時溫。摩尼寶所置處，諸邪之毒皆悉消除。若男子、女人為蛇蚖所中，見摩尼寶者，毒即除，其處愈。世尊！摩尼寶其德如是，若男子、女人，若目冥、若眼痛、若身腫、若有瘡，見摩尼寶者，諸瘡諸病皆悉除愈。世尊！此摩尼寶其德如是。若著水中，水即隨作摩尼寶色。世尊！若持雜色若干種繒裹著水中，水續作摩尼寶色，水濁即為清，摩尼寶其德如是。」
「復次，世尊！若有善男子、善女人書持般若波羅蜜者，受學諷誦守行中事，加復供養名花擣香、繒綵花蓋幢幡，當知是善男子、善女人已離諸恐怖。世尊、譬如負債之人常懷恐怖，與王相知不復恐怖。何以故？用依尊故。如是，世尊！舍利從般若波羅蜜中得成而得供養。世尊！當知是般若波羅蜜如王，如來舍利者如負債人，依般若波羅蜜用得安隱。世尊！當知薩云若之慧，皆從般若波羅蜜得成，是故我於二寶之中取般若波羅蜜。何以故？如來身者，從般若波羅蜜中出生；大士三十二之相、佛十種力、四無所畏、佛十八法、大慈大悲，皆從般若波羅蜜出生；五波羅蜜者亦從般若波羅蜜出生，各得名字；如來所得薩云若慧，皆從般若波羅蜜中出。世尊！三千大千剎土所在有受持是般若波羅蜜諷誦學者，供養香花承事禮拜，人若非人終不能得其便，是眾生等後皆當得泥洹之法。世尊！是般若波羅蜜大威神也，乃使三千大千世界眾生皆建佛事。世尊！般若波羅蜜所止處，當知是處已為有佛。譬如世間無價摩尼之寶所在著處，人非人不能得其便。若男子、女人為非人所持，持摩尼寶往，非人見摩尼寶者，不堪其威即自然去。若男子、女人有寒熱之病，持摩尼寶示之，其病即除。若持摩尼寶著冥中，即時明。熱時持摩尼寶所著處，即時涼。寒時持摩尼寶所著處，即時溫。摩尼寶所置處，諸邪之毒皆悉消除。若男子、女人為蛇蚖所中，見摩尼寶者，毒即除，其處愈。世尊！摩尼寶其德如是，若男子、女人，若目冥、若眼痛、若身腫、若有瘡，見摩尼寶者，諸瘡諸病皆悉除愈。世尊！此摩尼寶其德如是。若著水中，水即隨作摩尼寶色。世尊！若持雜色若干種繒裹著水中，水續作摩尼寶色，水濁即為清，摩尼寶其德如是。」
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是時阿難語釋提桓因言：「拘翼！所說者為是天上摩尼寶乎？為是世間寶耶？」
是時阿難語釋提桓因言：「拘翼！所說者為是天上摩尼寶乎？為是世間寶耶？」
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釋提桓因報阿難言：「我所說者天上之寶。世間亦有摩尼寶，不及天上之寶，其德不具足，不如天上寶，其德不可以譬喻為比。我所說寶者，若著函中、若著篋中，其光明徹出去。正使舉珠去其處，續明如故。若有書持受學般若波羅蜜者，其處則無眾患之難，其處所尊，譬如摩尼珠之處。當知般若波羅蜜如摩尼珠，其德無量，五波羅蜜之德及薩云若，內外空及有無空，三十七品、佛十八法，法性、如、真際、不可思議、薩云若慧之德，佛般泥洹後舍利得供養承事，薩云若慧從諸習緒盡，常悉守護不忘於法，薩云若者是諸法之器。是故如來、無所著、等正覺舍利得尊敬供養，舍利者是般若波羅蜜之寶器。無斷無著波羅蜜，無生無滅波羅蜜，亦不著亦非不著波羅蜜，無生無滅波羅蜜，亦不應亦非不應波羅蜜，亦不舉亦不下波羅蜜，亦不來亦不去亦不住波羅蜜，是故如來無所著等正覺舍利得供養。舍利者，是諸法波羅蜜之器，以諸法波羅蜜合成故，舍利得供養。世尊！置是三千大千剎土如來舍利。如恒邊沙剎土舍利滿中，我故取般若波羅蜜。所以者何？如來舍利皆出是中，故得供養故。若善男子、善女人供養舍利，恭敬承事者，得天上世間之福，得生剎利、梵志、長者大姓家，得生第一四天王，得第六天上功德之福。殖此福已，因諸善本必度眾苦。若復持是般若波羅蜜供養承事，便具足五波羅蜜、三十七品、佛十八法，度羅漢、辟支佛地，住菩薩之德，便得神通，從一佛國復至一佛國，隨其所應而教化之，各令得所。或作遮迦越羅，或作剎利、梵志，或作長者大姓，隨其習俗而教授之。是故，世尊！我不為憍慢不恭敬承事，不為不欲受持舍利。世尊！若有善男子、善女人恭敬承事般若波羅蜜者，則為供養諸如來、無所著、等正覺舍利已。世尊！若欲見十方現在無央數諸佛者，當奉行般若波羅蜜，諷誦受持，教人習行供養是已，善男子、善女人便得見十方現在無央數諸佛。以善男子、善女人供養般若波羅蜜故便得諸佛法。世尊！欲得見諸佛如來、無所著、等正覺者，是善男子、善女人當受持般若波羅蜜。世尊！復有二法。何等為二？謂有為法之法，無為法之法。何等為有為法之法？謂內外空之智及有無空之智，三十七品、四無礙慧、四無所畏、佛十種力及十八法，惡法善法之智，有漏無漏之智，俗法道法之智，是名曰有為法之法。何等為無為法之法？謂不生不滅之法，亦不住住無有異，亦不著亦不斷、亦不增亦不減諸法之真。何等諸法之真？無所有者是法之真，是名為無為法之法。」
釋提桓因報阿難言：「我所說者天上之寶。世間亦有摩尼寶，不及天上之寶，其德不具足，不如天上寶，其德不可以譬喻為比。我所說寶者，若著函中、若著篋中，其光明徹出去。正使舉珠去其處，續明如故。若有書持受學般若波羅蜜者，其處則無眾患之難，其處所尊，譬如摩尼珠之處。當知般若波羅蜜如摩尼珠，其德無量，五波羅蜜之德及薩云若，內外空及有無空，三十七品、佛十八法，法性、如、真際、不可思議、薩云若慧之德，佛般泥洹後舍利得供養承事，薩云若慧從諸習緒盡，常悉守護不忘於法，薩云若者是諸法之器。是故如來、無所著、等正覺舍利得尊敬供養，舍利者是般若波羅蜜之寶器。無斷無著波羅蜜，無生無滅波羅蜜，亦不著亦非不著波羅蜜，無生無滅波羅蜜，亦不應亦非不應波羅蜜，亦不舉亦不下波羅蜜，亦不來亦不去亦不住波羅蜜，是故如來無所著等正覺舍利得供養。舍利者，是諸法波羅蜜之器，以諸法波羅蜜合成故，舍利得供養。世尊！置是三千大千剎土如來舍利。如恒邊沙剎土舍利滿中，我故取般若波羅蜜。所以者何？如來舍利皆出是中，故得供養故。若善男子、善女人供養舍利，恭敬承事者，得天上世間之福，得生剎利、梵志、長者大姓家，得生第一四天王，得第六天上功德之福。殖此福已，因諸善本必度眾苦。若復持是般若波羅蜜供養承事，便具足五波羅蜜、三十七品、佛十八法，度羅漢、辟支佛地，住菩薩之德，便得神通，從一佛國復至一佛國，隨其所應而教化之，各令得所。或作遮迦越羅，或作剎利、梵志，或作長者大姓，隨其習俗而教授之。是故，世尊！我不為憍慢不恭敬承事，不為不欲受持舍利。世尊！若有善男子、善女人恭敬承事般若波羅蜜者，則為供養諸如來、無所著、等正覺舍利已。世尊！若欲見十方現在無央數諸佛者，當奉行般若波羅蜜，諷誦受持，教人習行供養是已，善男子、善女人便得見十方現在無央數諸佛。以善男子、善女人供養般若波羅蜜故便得諸佛法。世尊！欲得見諸佛如來、無所著、等正覺者，是善男子、善女人當受持般若波羅蜜。世尊！復有二法。何等為二？謂有為法之法，無為法之法。何等為有為法之法？謂內外空之智及有無空之智，三十七品、四無礙慧、四無所畏、佛十種力及十八法，惡法善法之智，有漏無漏之智，俗法道法之智，是名曰有為法之法。何等為無為法之法？謂不生不滅之法，亦不住住無有異，亦不著亦不斷、亦不增亦不減諸法之真。何等諸法之真？無所有者是法之真，是名為無為法之法。」
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佛告釋提桓因言：「如是，如是！過去諸如來、無所著、等正覺，皆由般若波羅蜜成阿惟三佛，諸弟子眾亦各得其所成須陀洹至羅漢、辟支佛；甫當來今現在諸如來、無所著、等正覺，亦當由般若波羅蜜成阿惟三佛，諸弟子眾亦各成其所得須陀洹至羅漢、辟支佛。何以故？此三乘法皆從般若波羅蜜中出故。雖出三乘，亦無所生，亦無相念，亦無著，亦無斷，亦無所有，亦不應亦不不應，亦不動轉亦不不動轉，亦不取亦不捨，但以俗數，不以最要。何以故？般若波羅蜜亦不在此亦不在彼，亦不中流亦不近岸，亦不偶亦不隻，亦非相亦非無相，亦非道亦非俗，亦不有為亦不無為，亦不善亦不惡，亦不過去當來今現在。何以故？拘翼！般若波羅蜜亦不持佛法，亦不持聲聞、辟支佛法，亦不捨凡人法。」
佛告釋提桓因言：「如是，如是！過去諸如來、無所著、等正覺，皆由般若波羅蜜成阿惟三佛，諸弟子眾亦各得其所成須陀洹至羅漢、辟支佛；甫當來今現在諸如來、無所著、等正覺，亦當由般若波羅蜜成阿惟三佛，諸弟子眾亦各成其所得須陀洹至羅漢、辟支佛。何以故？此三乘法皆從般若波羅蜜中出故。雖出三乘，亦無所生，亦無相念，亦無著，亦無斷，亦無所有，亦不應亦不不應，亦不動轉亦不不動轉，亦不取亦不捨，但以俗數，不以最要。何以故？般若波羅蜜亦不在此亦不在彼，亦不中流亦不近岸，亦不偶亦不隻，亦非相亦非無相，亦非道亦非俗，亦不有為亦不無為，亦不善亦不惡，亦不過去當來今現在。何以故？拘翼！般若波羅蜜亦不持佛法，亦不持聲聞、辟支佛法，亦不捨凡人法。」
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釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜者大度之度，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，盡知一切眾生之意，亦不有眾生及知見處，亦不見五陰，亦不見六情，亦不有六衰，亦不緣起，亦不有三十七品及佛十八法，亦不見道亦不有道法，亦不見佛亦不有佛法。何以故？般若波羅蜜亦不有所倚住。何以故？般若波羅蜜無有形、不可見，何況當見有所倚者？」
釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜者大度之度，菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，盡知一切眾生之意，亦不有眾生及知見處，亦不見五陰，亦不見六情，亦不有六衰，亦不緣起，亦不有三十七品及佛十八法，亦不見道亦不有道法，亦不見佛亦不有佛法。何以故？般若波羅蜜亦不有所倚住。何以故？般若波羅蜜無有形、不可見，何況當見有所倚者？」
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佛告釋提桓因言：「如拘翼所說，菩薩摩訶薩長夜行般若波羅蜜尚不見道，何況及菩薩所行法？」
佛告釋提桓因言：「如拘翼所說，菩薩摩訶薩長夜行般若波羅蜜尚不見道，何況及菩薩所行法？」
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釋提桓因白佛言：「世尊！何以故菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜，不行餘波羅蜜？」
釋提桓因白佛言：「世尊！何以故菩薩摩訶薩但行般若波羅蜜，不行餘波羅蜜？」
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佛告釋提桓因言：「菩薩盡行六波羅蜜，亦無所倚。不有所施、不有受者、不有與，不有戒亦不有犯，亦不有忍亦不有恚，亦不有精進亦不有懈怠，亦不有禪亦不有亂意，亦不有智亦不有愚。般若波羅蜜者是菩薩第一之行，於般若波羅蜜布施、持戒、忍辱、精進、一心者，欲具足五波羅蜜故。菩薩行般若波羅蜜者，欲觀諸法無所倚故，從五陰至薩云若，是為諸法無所倚。譬如閻浮提種種好樹，若干種色、若干種葉、若干種花、若干種果，其色各異；種種莖節枝葉花實，其蔭無異、無有差別。拘翼！般若波羅蜜含五波羅蜜至薩云若，亦不若干，無有差別亦無所倚。」
佛告釋提桓因言：「菩薩盡行六波羅蜜，亦無所倚。不有所施、不有受者、不有與，不有戒亦不有犯，亦不有忍亦不有恚，亦不有精進亦不有懈怠，亦不有禪亦不有亂意，亦不有智亦不有愚。般若波羅蜜者是菩薩第一之行，於般若波羅蜜布施、持戒、忍辱、精進、一心者，欲具足五波羅蜜故。菩薩行般若波羅蜜者，欲觀諸法無所倚故，從五陰至薩云若，是為諸法無所倚。譬如閻浮提種種好樹，若干種色、若干種葉、若干種花、若干種果，其色各異；種種莖節枝葉花實，其蔭無異、無有差別。拘翼！般若波羅蜜含五波羅蜜至薩云若，亦不若干，無有差別亦無所倚。」
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釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜者，於諸功德皆具足滿。世尊！般若波羅蜜者，是無央數無量功德皆悉具足。世尊！般若波羅蜜者，含受一切諸法功德皆悉具足。世尊！若有善男子、善女人受持般若波羅蜜者，書其經卷，供養名華擣香、繒蓋幢幡，奉行中事。若復有人書般若波羅蜜以為經卷，復與他人。如是其福何所為多者？」
釋提桓因白佛言：「世尊！般若波羅蜜者，於諸功德皆具足滿。世尊！般若波羅蜜者，是無央數無量功德皆悉具足。世尊！般若波羅蜜者，含受一切諸法功德皆悉具足。世尊！若有善男子、善女人受持般若波羅蜜者，書其經卷，供養名華擣香、繒蓋幢幡，奉行中事。若復有人書般若波羅蜜以為經卷，復與他人。如是其福何所為多者？」
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佛告釋提桓因言：「我今問汝，隨所報我。若善男子、善女人供養全身舍利；若復持如芥子者分與他人令供養者。其福何所為多？」
佛告釋提桓因言：「我今問汝，隨所報我。若善男子、善女人供養全身舍利；若復持如芥子者分與他人令供養者。其福何所為多？」
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釋提桓因白佛言：「世尊！如我從佛所聞法中事，善男子、善女人供養舍利；若復分持如芥子者與他人，其福甚多。世尊！如我重察其義。如來住於金剛三昧，自壞其身，下末舍利如芥子者，而供養之，受無極福，斷諸苦之際。」
釋提桓因白佛言：「世尊！如我從佛所聞法中事，善男子、善女人供養舍利；若復分持如芥子者與他人，其福甚多。世尊！如我重察其義。如來住於金剛三昧，自壞其身，下末舍利如芥子者，而供養之，受無極福，斷諸苦之際。」
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佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！若有人供養般若波羅蜜書持經卷；復與他人者，其福德甚多甚多。拘翼。若持般若波羅蜜，轉復教餘人，解其中慧事事分別。是善男子，善女人所得福德，多於前所供養者上。所從聞是般若波羅蜜者，當知其尊在諸賢聖之上，當視是人如世尊無異。所以者何？得見般若波羅蜜者，則為見世尊已。世尊則是般若波羅蜜，般若波羅蜜則是世尊。何以故？過去當來今現在諸如來、無所著、等正覺，皆從般若波羅蜜中出，得成阿惟三佛故。諸賢聖智及諸阿惟越致菩薩，皆從是般若波羅蜜中出，得成阿惟三佛。諸聲聞者，亦從其中皆得羅漢、辟支佛，各得其所。發菩薩意者，亦從是皆得諸菩薩德。是故，拘翼！若善男子、善女人欲得見現在諸佛承事供養者，當供養般若波羅蜜。」
佛告釋提桓因言：「如是，拘翼！若有人供養般若波羅蜜書持經卷；復與他人者，其福德甚多甚多。拘翼。若持般若波羅蜜，轉復教餘人，解其中慧事事分別。是善男子，善女人所得福德，多於前所供養者上。所從聞是般若波羅蜜者，當知其尊在諸賢聖之上，當視是人如世尊無異。所以者何？得見般若波羅蜜者，則為見世尊已。世尊則是般若波羅蜜，般若波羅蜜則是世尊。何以故？過去當來今現在諸如來、無所著、等正覺，皆從般若波羅蜜中出，得成阿惟三佛故。諸賢聖智及諸阿惟越致菩薩，皆從是般若波羅蜜中出，得成阿惟三佛。諸聲聞者，亦從其中皆得羅漢、辟支佛，各得其所。發菩薩意者，亦從是皆得諸菩薩德。是故，拘翼！若善男子、善女人欲得見現在諸佛承事供養者，當供養般若波羅蜜。」
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佛言：「我奉持供養般若波羅蜜如是上事，自致成阿惟三佛，於中最尊。誰復有尊可承供養？從天上至世間，過諸三界無復尊者。熟自思念：『我本從般若波羅蜜自致三耶三佛，般若波羅蜜者則是我之所尊。是故我今當供養般若波羅蜜，所應恭敬。』是故，拘翼！我自供養承事是般若波羅蜜，初不遠離。我所作者，皆因般若波羅蜜而行。若善男子、善女人欲得阿耨多羅三耶三佛者、當供養般若波羅蜜受持奉行。何以故？諸菩薩摩訶薩皆從般若波羅蜜出生故，諸佛世尊皆從菩薩摩訶薩出生故。是故，拘翼！若善男子、善女人行三乘法者，皆當供養般若波羅蜜，書持受學亦當如是。」
佛言：「我奉持供養般若波羅蜜如是上事，自致成阿惟三佛，於中最尊。誰復有尊可承供養？從天上至世間，過諸三界無復尊者。熟自思念：『我本從般若波羅蜜自致三耶三佛，般若波羅蜜者則是我之所尊。是故我今當供養般若波羅蜜，所應恭敬。』是故，拘翼！我自供養承事是般若波羅蜜，初不遠離。我所作者，皆因般若波羅蜜而行。若善男子、善女人欲得阿耨多羅三耶三佛者、當供養般若波羅蜜受持奉行。何以故？諸菩薩摩訶薩皆從般若波羅蜜出生故，諸佛世尊皆從菩薩摩訶薩出生故。是故，拘翼！若善男子、善女人行三乘法者，皆當供養般若波羅蜜，書持受學亦當如是。」
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放光般若波羅蜜經卷第七
放光般若波羅蜜經卷第七
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