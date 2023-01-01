放光般若經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光般若經卷第四

西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯

摩訶般若波羅蜜問摩訶衍品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜問摩訶衍品第十九

是時須菩提白佛言：「何等為菩薩摩訶薩大誓？世尊！云何當知菩薩趣大乘？乘是乘當至何所？誰當成是乘者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時須菩提白佛言：「何等為菩薩摩訶薩大誓？世尊！云何當知菩薩趣大乘？乘是乘當至何所？誰當成是乘者？」

佛告須菩提言：「六波羅蜜是菩薩摩訶薩之大乘。何等為六？檀、尸、羼、惟逮、禪、般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提言：「六波羅蜜是菩薩摩訶薩之大乘。何等為六？檀、尸、羼、惟逮、禪、般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「何等為菩薩檀波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「何等為菩薩檀波羅蜜？」

佛告言：「菩薩摩訶薩布施意應薩云若，內外所有布施已，持是功德盡施眾生，與眾生共發阿耨多羅三耶三菩；是為菩薩摩訶薩檀波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告言：「菩薩摩訶薩布施意應薩云若，內外所有布施已，持是功德盡施眾生，與眾生共發阿耨多羅三耶三菩；是為菩薩摩訶薩檀波羅蜜。」

須菩提白佛言：「何等為尸波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「何等為尸波羅蜜？」

佛言：「菩薩持戒發意應薩云若，自持十善，教他人行十善、亦無所倚；是為菩薩不㧗戒應無所倚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩持戒發意應薩云若，自持十善，教他人行十善、亦無所倚；是為菩薩不㧗戒應無所倚。」

須菩提白佛言：「何等為羼波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「何等為羼波羅蜜？」

佛言：「菩薩自具足於忍地，復勸他人令行忍辱而無所倚；是為菩薩摩訶薩行羼波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩自具足於忍地，復勸他人令行忍辱而無所倚；是為菩薩摩訶薩行羼波羅蜜。」

須菩提白佛言：「何等為惟逮波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「何等為惟逮波羅蜜？」

佛言：「菩薩意應薩云若，不廢五波羅蜜，亦復立眾生於五波羅蜜而無所倚；是為菩薩惟逮波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩意應薩云若，不廢五波羅蜜，亦復立眾生於五波羅蜜而無所倚；是為菩薩惟逮波羅蜜。」

須菩提白佛言：「何等為禪波羅蜜？」佛言：「菩薩摩訶薩以薩云若意，自以漚惒拘舍羅入諸禪，不隨禪生，亦復教他人使行禪而無所倚；是為菩薩禪波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「何等為禪波羅蜜？」佛言：「菩薩摩訶薩以薩云若意，自以漚惒拘舍羅入諸禪，不隨禪生，亦復教他人使行禪而無所倚；是為菩薩禪波羅蜜。」

須菩提白佛言：「何等為菩薩般若波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「何等為菩薩般若波羅蜜？」

佛言：「菩薩摩訶薩以薩云若意，不入於諸法而觀諸法之性而無所倚，亦復教他人令不入於諸法而觀諸法之性而無所倚；是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜，是為菩薩摩訶薩摩訶衍。又，須菩提！復有摩訶衍，內空、外空乃至有無空是也。何等為內空？內法是謂眼耳鼻舌身意。眼本空，不著垢亦不壞。何以故？本性爾。耳耳本空，鼻鼻本空，舌舌本空，身身本空，意意本空，亦不著垢亦不壞。何以故？本性爾。是為內空。何等為外空？謂色聲香味細滑法。色本空，亦不著垢亦不壞。何以故？色本性爾。聲香味細滑法皆爾。何以故？本性空故。是為外空。何等為內外空？內六衰、外六衰，是為內外法。以外法故內法空，以內法故外法空，亦不著亦不壞。何以故？本性爾。是為內外空。何等為空空？諸法之空，持諸法空空於空，是為空空。何等為大空？八方上下皆空，是為大空。何等為最空？泥洹是不著不壞，是為最空。何等為有為空？從不著不壞本至三界空，是為有為空。何等為無為空？不生不滅住於不異，從不著不壞皆空。何以故？本空故。是為無為空。何等為至竟空？所可不得邊際者，是為至竟空。何等為不可得原空？諸可來者不知所從來，無有處故，是為無有原空。何等為無作空？於諸法無所棄，是為無作空。何等為性空？諸法所有性及有為、無為性，非羅漢、辟支佛、諸佛世尊所不作，是為性空。何等為諸法空？諸法者，謂五陰、十二衰、十八性，有為法、無為法，是為諸法。從不著不壞至諸法之性，是為諸法空。何等為自相空？色相所受相，是所持相為想所有相，便有所覺相是為識。乃至有為、無為相，從有為、無為相至諸法皆悉空，是為自相空。何等為無所得空？從無著無壞至無所得法，亦無所得，是為無所得空。何等為無空？於中無所見，是為無空。何等為有空？諸法無有偶者，於諸合會中皆無有實，是為有空。何等為有無空？於諸聚會中亦無有實，是為有無空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩以薩云若意，不入於諸法而觀諸法之性而無所倚，亦復教他人令不入於諸法而觀諸法之性而無所倚；是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜，是為菩薩摩訶薩摩訶衍。又，須菩提！復有摩訶衍，內空、外空乃至有無空是也。何等為內空？內法是謂眼耳鼻舌身意。眼本空，不著垢亦不壞。何以故？本性爾。耳耳本空，鼻鼻本空，舌舌本空，身身本空，意意本空，亦不著垢亦不壞。何以故？本性爾。是為內空。何等為外空？謂色聲香味細滑法。色本空，亦不著垢亦不壞。何以故？色本性爾。聲香味細滑法皆爾。何以故？本性空故。是為外空。何等為內外空？內六衰、外六衰，是為內外法。以外法故內法空，以內法故外法空，亦不著亦不壞。何以故？本性爾。是為內外空。何等為空空？諸法之空，持諸法空空於空，是為空空。何等為大空？八方上下皆空，是為大空。何等為最空？泥洹是不著不壞，是為最空。何等為有為空？從不著不壞本至三界空，是為有為空。何等為無為空？不生不滅住於不異，從不著不壞皆空。何以故？本空故。是為無為空。何等為至竟空？所可不得邊際者，是為至竟空。何等為不可得原空？諸可來者不知所從來，無有處故，是為無有原空。何等為無作空？於諸法無所棄，是為無作空。何等為性空？諸法所有性及有為、無為性，非羅漢、辟支佛、諸佛世尊所不作，是為性空。何等為諸法空？諸法者，謂五陰、十二衰、十八性，有為法、無為法，是為諸法。從不著不壞至諸法之性，是為諸法空。何等為自相空？色相所受相，是所持相為想所有相，便有所覺相是為識。乃至有為、無為相，從有為、無為相至諸法皆悉空，是為自相空。何等為無所得空？從無著無壞至無所得法，亦無所得，是為無所得空。何等為無空？於中無所見，是為無空。何等為有空？諸法無有偶者，於諸合會中皆無有實，是為有空。何等為有無空？於諸聚會中亦無有實，是為有無空。

「復次，須菩提！有以有為空，無以無為空，異以異為空。何等為有？有者謂五陰性，性以性為空，是為有空。何等為無？以無為空，無所成，無所成為空。空者亦非知可作、亦非見可作。何等為餘事空？有佛無佛法性法寂如，及爾真際住如故。以是異空，是為餘事空。須菩提！是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍。何等為衍？百七三昧是，各各有名。何等三昧名首楞嚴三昧？何等為首楞嚴三昧？諸三昧門之所趣聚皆來入其中，是故名首楞嚴。復有三昧名寶印。何等為寶印三昧？諸三昧所有印皆而印之。復有三昧名師子遊戲。何等為師子遊戲？住是三昧者盡遊戲諸三昧中。復有月三昧，住是三昧者能以光明照諸三昧。復有月幢三昧，住是三昧者持諸三昧。復有在諸法上三昧，住是三昧者諸三昧悉從其中出。復有照頂三昧，住是三昧者能以光明照諸三昧上。復有法性畢三昧，住是三昧者能決了諸法。復有必造幢三昧，住是三昧者於諸三昧中必持堅固幢。復有金剛三昧，住是三昧者諸三昧無有敢當者。復有法所入印三昧，住是三昧者與諸法印相應。復有安住三昧，住是三昧者便能住諸三昧。復有放光明三昧，住是三昧者便能遍照諸三昧。復有勢進三昧，住是三昧者能以力勢教諸三昧。復有等步三昧，住是三昧者能等行諸三昧。復有入辯才教授三昧，住是三昧者能辯解諸三昧。復有過量音聲三昧，住是三昧者得入無量名字三昧。復有照處處三昧，住是三昧者於諸三昧能遍照於諸方面。復有總持印三昧，住是三昧者能持諸三昧印。復有不忘三昧，住是三昧者不忘諸三昧。復有一切法所聚海三昧，住是三昧者能使一切諸三昧等行。復有虛空普三昧，住是三昧者能遍足諸三昧。復有金剛部三昧，住是三昧者持諸三昧部。復有寶勝三昧，住是三昧者降伏諸垢濁。復有熾炎三昧，住是三昧者能以光炎遍照諸三昧。復有無願三昧，住是三昧者於諸法無所取。復有審住三昧，住是三昧者不見諸法有住處。復有選擇三昧，住是三昧者於諸三昧無意念想。復有無垢燈三昧，住是三昧者為諸三昧作燈明。復有無限光三昧，住是三昧者於諸三昧無有限量。復有作光明三昧，住是三昧者能於諸三昧而有所照。復有普照明三昧，住是三昧者諸三昧皆在眼前現。復有淨要三昧，住是三昧者逮得等淨三昧。復有無垢光三昧，住是三昧者散諸三昧垢。復有造樂三昧，住是三昧者受諸三昧樂。復有電明三昧，住是三昧者為諸三昧作燈明。復有無盡三昧，住是三昧者不見盡以不盡。復有上威三昧，住是三昧者於諸三昧中威德獨然。復有畢盡三昧，住是三昧者見諸三昧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！有以有為空，無以無為空，異以異為空。何等為有？有者謂五陰性，性以性為空，是為有空。何等為無？以無為空，無所成，無所成為空。空者亦非知可作、亦非見可作。何等為餘事空？有佛無佛法性法寂如，及爾真際住如故。以是異空，是為餘事空。須菩提！是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍。何等為衍？百七三昧是，各各有名。何等三昧名首楞嚴三昧？何等為首楞嚴三昧？諸三昧門之所趣聚皆來入其中，是故名首楞嚴。復有三昧名寶印。何等為寶印三昧？諸三昧所有印皆而印之。復有三昧名師子遊戲。何等為師子遊戲？住是三昧者盡遊戲諸三昧中。復有月三昧，住是三昧者能以光明照諸三昧。復有月幢三昧，住是三昧者持諸三昧。復有在諸法上三昧，住是三昧者諸三昧悉從其中出。復有照頂三昧，住是三昧者能以光明照諸三昧上。復有法性畢三昧，住是三昧者能決了諸法。復有必造幢三昧，住是三昧者於諸三昧中必持堅固幢。復有金剛三昧，住是三昧者諸三昧無有敢當者。復有法所入印三昧，住是三昧者與諸法印相應。復有安住三昧，住是三昧者便能住諸三昧。復有放光明三昧，住是三昧者便能遍照諸三昧。復有勢進三昧，住是三昧者能以力勢教諸三昧。復有等步三昧，住是三昧者能等行諸三昧。復有入辯才教授三昧，住是三昧者能辯解諸三昧。復有過量音聲三昧，住是三昧者得入無量名字三昧。復有照處處三昧，住是三昧者於諸三昧能遍照於諸方面。復有總持印三昧，住是三昧者能持諸三昧印。復有不忘三昧，住是三昧者不忘諸三昧。復有一切法所聚海三昧，住是三昧者能使一切諸三昧等行。復有虛空普三昧，住是三昧者能遍足諸三昧。復有金剛部三昧，住是三昧者持諸三昧部。復有寶勝三昧，住是三昧者降伏諸垢濁。復有熾炎三昧，住是三昧者能以光炎遍照諸三昧。復有無願三昧，住是三昧者於諸法無所取。復有審住三昧，住是三昧者不見諸法有住處。復有選擇三昧，住是三昧者於諸三昧無意念想。復有無垢燈三昧，住是三昧者為諸三昧作燈明。復有無限光三昧，住是三昧者於諸三昧無有限量。復有作光明三昧，住是三昧者能於諸三昧而有所照。復有普照明三昧，住是三昧者諸三昧皆在眼前現。復有淨要三昧，住是三昧者逮得等淨三昧。復有無垢光三昧，住是三昧者散諸三昧垢。復有造樂三昧，住是三昧者受諸三昧樂。復有電明三昧，住是三昧者為諸三昧作燈明。復有無盡三昧，住是三昧者不見盡以不盡。復有上威三昧，住是三昧者於諸三昧中威德獨然。復有畢盡三昧，住是三昧者見諸三昧

盡所可見如不見。復有不動三昧，住是三昧者令諸三昧不動不覺不戲。復有不別三昧。住是三昧者不見離別。復有日燈三昧，住是三昧者照諸三昧門。復有月無垢三昧。住是三昧者能去諸三昧冥。復有淨光明三昧，住是三昧者於諸三昧分別四無礙慧。復有作明三昧，住是三昧者為諸三昧門作明。復有造作三昧，住是三昧者為諸三昧作畢竟。復有諸慧三昧，住是三昧者見諸三昧慧。復有金剛三昧，住是三昧者決斷諸三昧。復有住意三昧，住是三昧者不動不搖不恐不怖亦無意想。復有現明三昧，住是三昧者於諸三昧悉遍見明。復有安立三昧，住是三昧者於諸三昧善處。復有寶積三昧，住是三昧者普見諸三昧寶。復有法印三昧，住是三昧者印諸三昧從印及不印。復有等三昧，住是三昧者不見法有等脫。復有棄樂三昧，住是三昧者悉棄諸樂。復有過法定三昧，住是三昧者滅諸法之冥在諸三昧上。復有散結三昧，住是三昧者能散用諸三昧。復有解諸法句三昧，住是三昧者能解諸三昧及諸法句。復有等文字三昧，住是三昧者得諸等字。復有畢字三昧，住是三昧者不見一字。復有斷因緣三昧，住是三昧者斷諸因緣。復有無態三昧，住是三昧者不得諸法態。復有無行三昧，住是三昧者不見諸法行。復有無窟行三昧，住是三昧者未見諸三昧有窠窟之行。復有畢陰三昧，住是三昧者能淨諸陰。復有主行三昧，住是三昧者見諸三昧行。復有不起三昧，住是三昧者不見諸三昧起。復有度境界三昧，住是三昧者過諸境界。復有聚諸善三昧，住是三昧者能得聚諸法諸三昧。復有止選三昧，住是三昧者意不墮落。復有清淨華三昧，住是三昧者得諸三昧清淨華。復有主覺三昧，住是三昧者於諸三昧有七覺意。復有無限辯三昧，住是三昧者逮得無量之辯。復有無等等三昧，住是三昧者便得無等等。復有度諸法三昧，住是三昧者越度三界。復有決斷三昧，住是三昧者能見諸法見諸三昧決斷事。復有散諸狐疑三昧，住是三昧者逮得散諸法三昧。復有無住三昧，住是三昧者不見諸法處。復有一行三昧，住是三昧者不見諸法有二。復有眾生所入三昧，住是三昧者不見眾生亦不見所入。復有一事三昧，住是三昧者不見諸三昧事。復有厭該眾事三昧，住是三昧者不見有別。復有散諸生死勞怨三昧，住是三昧者逮得諸厭三昧慧所入處無所覺。復有眾行音所入三昧，住是三昧者眾行音聲皆悉隨從。復有脫諸音響字三昧，住是三昧者見諸三昧脫於音字。復有然炬三昧，住是三昧者於諸三昧中威德獨明。復有淨相三昧，住是三昧者能淨一切三昧相。復有無准三昧，住是三昧者於諸三昧不見 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡所可見如不見。復有不動三昧，住是三昧者令諸三昧不動不覺不戲。復有不別三昧。住是三昧者不見離別。復有日燈三昧，住是三昧者照諸三昧門。復有月無垢三昧。住是三昧者能去諸三昧冥。復有淨光明三昧，住是三昧者於諸三昧分別四無礙慧。復有作明三昧，住是三昧者為諸三昧門作明。復有造作三昧，住是三昧者為諸三昧作畢竟。復有諸慧三昧，住是三昧者見諸三昧慧。復有金剛三昧，住是三昧者決斷諸三昧。復有住意三昧，住是三昧者不動不搖不恐不怖亦無意想。復有現明三昧，住是三昧者於諸三昧悉遍見明。復有安立三昧，住是三昧者於諸三昧善處。復有寶積三昧，住是三昧者普見諸三昧寶。復有法印三昧，住是三昧者印諸三昧從印及不印。復有等三昧，住是三昧者不見法有等脫。復有棄樂三昧，住是三昧者悉棄諸樂。復有過法定三昧，住是三昧者滅諸法之冥在諸三昧上。復有散結三昧，住是三昧者能散用諸三昧。復有解諸法句三昧，住是三昧者能解諸三昧及諸法句。復有等文字三昧，住是三昧者得諸等字。復有畢字三昧，住是三昧者不見一字。復有斷因緣三昧，住是三昧者斷諸因緣。復有無態三昧，住是三昧者不得諸法態。復有無行三昧，住是三昧者不見諸法行。復有無窟行三昧，住是三昧者未見諸三昧有窠窟之行。復有畢陰三昧，住是三昧者能淨諸陰。復有主行三昧，住是三昧者見諸三昧行。復有不起三昧，住是三昧者不見諸三昧起。復有度境界三昧，住是三昧者過諸境界。復有聚諸善三昧，住是三昧者能得聚諸法諸三昧。復有止選三昧，住是三昧者意不墮落。復有清淨華三昧，住是三昧者得諸三昧清淨華。復有主覺三昧，住是三昧者於諸三昧有七覺意。復有無限辯三昧，住是三昧者逮得無量之辯。復有無等等三昧，住是三昧者便得無等等。復有度諸法三昧，住是三昧者越度三界。復有決斷三昧，住是三昧者能見諸法見諸三昧決斷事。復有散諸狐疑三昧，住是三昧者逮得散諸法三昧。復有無住三昧，住是三昧者不見諸法處。復有一行三昧，住是三昧者不見諸法有二。復有眾生所入三昧，住是三昧者不見眾生亦不見所入。復有一事三昧，住是三昧者不見諸三昧事。復有厭該眾事三昧，住是三昧者不見有別。復有散諸生死勞怨三昧，住是三昧者逮得諸厭三昧慧所入處無所覺。復有眾行音所入三昧，住是三昧者眾行音聲皆悉隨從。復有脫諸音響字三昧，住是三昧者見諸三昧脫於音字。復有然炬三昧，住是三昧者於諸三昧中威德獨明。復有淨相三昧，住是三昧者能淨一切三昧相。復有無准三昧，住是三昧者於諸三昧不見

於准。復有具足眾事三昧，住是三昧者於諸三昧皆得具足。復有不願苦樂三昧，住是三昧者不見諸三昧有苦樂。復有事不減三昧，住是三昧者不見諸三昧有盡。復有持迹三昧，住是三昧者盡看諸三昧。復有邪正聚三昧，住是三昧者於諸三昧不見邪正。復有滅恚諍三昧，住是三昧者於諸三昧不見恚諍。復有無恚三昧，住是三昧者不見於諸法於諸三昧有恚無恚。復有無垢光三昧，住是三昧者於諸三昧亦不見光亦不見垢。復有主要三昧，住是三昧者於諸三昧不見無要。復有明月滿無垢炎三昧，住是三昧者能使諸三昧滿具足如月十五日時。復有大莊飾三昧，住是三昧者能使諸三昧嚴好。復有與世間作光明三昧，住是三昧者光明普照十方及諸法。復有三昧名三昧等，住是三昧者於諸法亦不見有亂亦不見有定。復有無忿三昧，住是三昧者能使諸三昧而無有忿。復有無倚無窟無樂三昧，住是三昧者於諸三昧不見巢窟。復有最如三昧，住是三昧者於諸三昧不轉於如。復有三昧名身骸，住是三昧者不見此三昧性。復有三昧名斷口行與空合，住是三昧者不見諸三昧有言。復有三昧名虛空本脫無色，住是三昧者逮得諸法本空。須菩提！是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於准。復有具足眾事三昧，住是三昧者於諸三昧皆得具足。復有不願苦樂三昧，住是三昧者不見諸三昧有苦樂。復有事不減三昧，住是三昧者不見諸三昧有盡。復有持迹三昧，住是三昧者盡看諸三昧。復有邪正聚三昧，住是三昧者於諸三昧不見邪正。復有滅恚諍三昧，住是三昧者於諸三昧不見恚諍。復有無恚三昧，住是三昧者不見於諸法於諸三昧有恚無恚。復有無垢光三昧，住是三昧者於諸三昧亦不見光亦不見垢。復有主要三昧，住是三昧者於諸三昧不見無要。復有明月滿無垢炎三昧，住是三昧者能使諸三昧滿具足如月十五日時。復有大莊飾三昧，住是三昧者能使諸三昧嚴好。復有與世間作光明三昧，住是三昧者光明普照十方及諸法。復有三昧名三昧等，住是三昧者於諸法亦不見有亂亦不見有定。復有無忿三昧，住是三昧者能使諸三昧而無有忿。復有無倚無窟無樂三昧，住是三昧者於諸三昧不見巢窟。復有最如三昧，住是三昧者於諸三昧不轉於如。復有三昧名身骸，住是三昧者不見此三昧性。復有三昧名斷口行與空合，住是三昧者不見諸三昧有言。復有三昧名虛空本脫無色，住是三昧者逮得諸法本空。須菩提！是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜摩訶衍。

摩訶般若波羅蜜陀隣尼品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜陀隣尼品第二十

「復次，須菩提！復有摩訶衍。何所為衍？所謂四意止是。何等四意止？菩薩自觀身、觀他人身，觀內外身已，亦無身想亦無所倚。若行若寂，常念世間從癡有𭼚。觀內痛意行法、觀外痛意行法，觀內外痛意行法，若行若寂，常念世間癡𭼚。須菩提！云何菩薩觀內身行？菩薩自知，可行知行、可住知住、可坐知坐、可臥知臥，隨身所行皆能自知。是為菩薩自觀身行，若行若寂，常念世間苦惱。又，須菩提！菩薩出入進止安詳瞻不忘，坐臥左右亦常安詳，服三法衣不失威儀。行般若波羅蜜菩薩自觀內外身行如是而無所倚。菩薩常觀息出入，息長亦知、息短亦知。譬如陶輪調其緩急。菩薩息知，意與息俱，俱出俱入。是為菩薩觀內身行，若行若寂，常念世間癡苦受患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！復有摩訶衍。何所為衍？所謂四意止是。何等四意止？菩薩自觀身、觀他人身，觀內外身已，亦無身想亦無所倚。若行若寂，常念世間從癡有𭼚。觀內痛意行法、觀外痛意行法，觀內外痛意行法，若行若寂，常念世間癡𭼚。須菩提！云何菩薩觀內身行？菩薩自知，可行知行、可住知住、可坐知坐、可臥知臥，隨身所行皆能自知。是為菩薩自觀身行，若行若寂，常念世間苦惱。又，須菩提！菩薩出入進止安詳瞻不忘，坐臥左右亦常安詳，服三法衣不失威儀。行般若波羅蜜菩薩自觀內外身行如是而無所倚。菩薩常觀息出入，息長亦知、息短亦知。譬如陶輪調其緩急。菩薩息知，意與息俱，俱出俱入。是為菩薩觀內身行，若行若寂，常念世間癡苦受患。

「復次，須菩提！用是行般若波羅蜜，常當觀身，分別四分：地、水、火、風。譬如屠牛分為四分。菩薩觀身分別四事，本末從來亦復如是。是為菩薩觀內外身亦無所倚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！用是行般若波羅蜜，常當觀身，分別四分：地、水、火、風。譬如屠牛分為四分。菩薩觀身分別四事，本末從來亦復如是。是為菩薩觀內外身亦無所倚。

「復次，須菩提！菩薩觀身，從頭至足但有不淨，髮毛爪齒筋骨五藏三十六物有何可貪？譬如田家器盛五穀，有目之士若開發器，悉見種稷分別識知。菩薩觀身，身中所有亦復如是。是為菩薩自觀內身，若行若寂，常念世間癡愛痛苦亦無所倚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩觀身，從頭至足但有不淨，髮毛爪齒筋骨五藏三十六物有何可貪？譬如田家器盛五穀，有目之士若開發器，悉見種稷分別識知。菩薩觀身，身中所有亦復如是。是為菩薩自觀內身，若行若寂，常念世間癡愛痛苦亦無所倚。

「復次，須菩提！菩薩觀人，初死之日至于五日，膖脹爛臭體壞汁流互相澆灒無有淨處，或為飛鳥走獸所食，或噉其半惡露不淨，或有死人筋纏骸骨血澆，或有死人血肉已盡筋骨相縺，中有骸骨已解離者節節異處，或見久死骸骨青白色者，或腐壞者，或與地土共同色者。菩薩都作是觀，作是觀已，還自計校：『我身分未脫未離此法，俱亦當爾。』是為菩薩觀內身法、觀他人身無所貪猗，若行若寂，常念世間癡苦災患。自觀覺意法亦觀他人覺意法，分別思念斷癡惑意。須菩提！是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，漸御四意斷是。何謂為四？惡意法未生，樂御習精進攝意使不生。已起惡意法，亦復樂御精進攝意習使斷。未生善事法，持樂意精進習使得生。已生善法念欲處，具足廣顯欲使不忘，亦復樂習精進攝意御使得成。是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，謂四神足是。何謂為四？已得樂定除諸所作行總攝神足，以精進定除諸所作行總攝神足，以持意定除諸所作行總攝神足，以智之定除諸所作行總攝神足。是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，謂五根是。何謂五根？信根、精進根、志根、定根、智慧根。是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，謂五力是。何謂為五？信力、精進力、志力、定力、智慧力。是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，謂七覺意是。何謂為七？以志覺意、以法覺意、以精進覺意、以悅喜覺意、以信覺意、以定覺意、以適無以著覺意。是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，謂賢聖八品道是。何謂為八？正見、正念、正言、正行、正業、正習、正志、正定。是為菩薩摩訶薩摩訶衍，亦復無所倚。須菩提！復有摩訶衍，謂三三昧是。何謂為三？空三昧、無相三昧、無願三昧。是為菩薩摩訶薩摩訶衍。復有摩訶衍，謂諸慧事是。苦慧、習慧、盡慧、道慧、消慧、無所起慧、法慧、明慧、各各知他人所念慧、真慧。何等為苦慧？不生苦是為苦慧。何等為習慧？習滅已斷是為習慧。何等為盡慧？滅諸苦事是為盡慧。何等為道慧？賢聖八品道是為道慧。何等為消慧？貪婬瞋恚愚癡盡是為消慧。何等為不起慧？不受生死處是為不起慧。何等為法慧？曉斷五陰是為法慧。何等為明慧？眼耳鼻舌身意無常，色聲香味細滑法亦復無常，是為明慧。何等為各各知他人所念慧？一切眾生心中所念、所起，種種悉知，是為各各知他人所念慧。何等為真慧？所謂如來薩云若智是為真慧，亦無所倚。須菩提！是為菩薩摩訶薩摩訶衍。復有摩訶衍，所謂三根是。何等為三根？謂學士從白衣至須 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩觀人，初死之日至于五日，膖脹爛臭體壞汁流互相澆灒無有淨處，或為飛鳥走獸所食，或噉其半惡露不淨，或有死人筋纏骸骨血澆，或有死人血肉已盡筋骨相縺，中有骸骨已解離者節節異處，或見久死骸骨青白色者，或腐壞者，或與地土共同色者。菩薩都作是觀，作是觀已，還自計校：『我身分未脫未離此法，俱亦當爾。』是為菩薩觀內身法、觀他人身無所貪猗，若行若寂，常念世間癡苦災患。自觀覺意法亦觀他人覺意法，分別思念斷癡惑意。須菩提！是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，漸御四意斷是。何謂為四？惡意法未生，樂御習精進攝意使不生。已起惡意法，亦復樂御精進攝意習使斷。未生善事法，持樂意精進習使得生。已生善法念欲處，具足廣顯欲使不忘，亦復樂習精進攝意御使得成。是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，謂四神足是。何謂為四？已得樂定除諸所作行總攝神足，以精進定除諸所作行總攝神足，以持意定除諸所作行總攝神足，以智之定除諸所作行總攝神足。是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，謂五根是。何謂五根？信根、精進根、志根、定根、智慧根。是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，謂五力是。何謂為五？信力、精進力、志力、定力、智慧力。是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，謂七覺意是。何謂為七？以志覺意、以法覺意、以精進覺意、以悅喜覺意、以信覺意、以定覺意、以適無以著覺意。是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，謂賢聖八品道是。何謂為八？正見、正念、正言、正行、正業、正習、正志、正定。是為菩薩摩訶薩摩訶衍，亦復無所倚。須菩提！復有摩訶衍，謂三三昧是。何謂為三？空三昧、無相三昧、無願三昧。是為菩薩摩訶薩摩訶衍。復有摩訶衍，謂諸慧事是。苦慧、習慧、盡慧、道慧、消慧、無所起慧、法慧、明慧、各各知他人所念慧、真慧。何等為苦慧？不生苦是為苦慧。何等為習慧？習滅已斷是為習慧。何等為盡慧？滅諸苦事是為盡慧。何等為道慧？賢聖八品道是為道慧。何等為消慧？貪婬瞋恚愚癡盡是為消慧。何等為不起慧？不受生死處是為不起慧。何等為法慧？曉斷五陰是為法慧。何等為明慧？眼耳鼻舌身意無常，色聲香味細滑法亦復無常，是為明慧。何等為各各知他人所念慧？一切眾生心中所念、所起，種種悉知，是為各各知他人所念慧。何等為真慧？所謂如來薩云若智是為真慧，亦無所倚。須菩提！是為菩薩摩訶薩摩訶衍。復有摩訶衍，所謂三根是。何等為三根？謂學士從白衣至須

陀洹五根，是未曾知當知。從斯陀含至阿那含亦有五根，應知當知。從阿羅漢辟支佛菩薩至佛亦有五根，謂已知無所復學。當知是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，謂三三昧也。何等為三？第一有覺有觀，第二無覺有觀，第三無覺無觀。何等為有覺有觀？謂第一禪是為有覺有觀。何等為無覺有觀？謂第一禪未至二禪在其中間，是為無覺有觀。何等為無覺無觀？從第二禪至無思想無思想慧禪，是為無覺無觀。是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，謂十念是。佛念、法念、僧念、戒念、施念、天念、滅念、安般念、身苦念、死亡念，是亦無所倚，是為摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，謂四禪、四等、四無形禪、八惟無禪、九次第禪、佛十種力、四無所畏。十種力者，謂佛現身相好神足變化，感動眾邪迴使入正；一力也。口之所說在眾智上，能變疑結開令解脫；二力也。意入空定清明六達，邪神嬈亂道志不搖；三力也。默然斷想神足無為，感動三千大千日月人無驚悚；四力也。道意聰叡演法布化，流盈十方各得其所；五力也。逆知眾意曉人行趣，若縛若脫悉能解散；六力也。三世所作殃福本際報受之未，大慧悉知無有罣礙；七力也。一切人民眾行根源，種種各異受身不同，悉覺本際因緣起處；八力也。慧眼以淨所察無限，見諸生死往來所墮；九力也。大慧已足方便已備，生死已斷著行已盡，所作已訖不復還受，自然無師稱一切智；是謂十力也。四無所畏者，佛為正覺，或有沙門、婆羅門，或魔或天或梵，若復有餘眾，無有能來難詰我者，佛亦不見有起是意者，以是證故，佛行安隱逮無所畏；一無畏也。逮精進行得知最處，在眾人中得師子吼能轉梵輪，諸沙門、婆羅門，諸天梵魔，一切餘法所不能轉，獨佛能轉；二無畏也。佛漏已盡，若有沙門、婆羅門，或天魔梵，無有敢言佛漏未盡者；三無畏也。如佛所說言真，無諱善惡之報，不失所行，一切餘眾諸天魔梵，不見能敢違佛言者。如佛所說賢聖八道，行是得道，得度眾苦。一切餘眾諸天魔梵，亦無有能戾此教者，佛亦不見有此處者；四無所畏也。是為菩薩摩訶薩摩訶衍，亦無所倚。須菩提！復有摩訶衍，謂四無礙慧是。何等為四？知諸法事其慧無礙；解諸句義其慧無礙；分別辯才其慧無礙；所說了了其慧無礙。是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，謂佛十八法。何等為十八法？一者謂佛從得佛以來，初無誤時；二者從得佛以來，言無麤無漏失；三者無忘志；四者無有種種想；五者意無有不定時；六者初無他觀；七者自在無有減；八者精進無有減；九者志念無減 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀洹五根，是未曾知當知。從斯陀含至阿那含亦有五根，應知當知。從阿羅漢辟支佛菩薩至佛亦有五根，謂已知無所復學。當知是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，謂三三昧也。何等為三？第一有覺有觀，第二無覺有觀，第三無覺無觀。何等為有覺有觀？謂第一禪是為有覺有觀。何等為無覺有觀？謂第一禪未至二禪在其中間，是為無覺有觀。何等為無覺無觀？從第二禪至無思想無思想慧禪，是為無覺無觀。是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，謂十念是。佛念、法念、僧念、戒念、施念、天念、滅念、安般念、身苦念、死亡念，是亦無所倚，是為摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，謂四禪、四等、四無形禪、八惟無禪、九次第禪、佛十種力、四無所畏。十種力者，謂佛現身相好神足變化，感動眾邪迴使入正；一力也。口之所說在眾智上，能變疑結開令解脫；二力也。意入空定清明六達，邪神嬈亂道志不搖；三力也。默然斷想神足無為，感動三千大千日月人無驚悚；四力也。道意聰叡演法布化，流盈十方各得其所；五力也。逆知眾意曉人行趣，若縛若脫悉能解散；六力也。三世所作殃福本際報受之未，大慧悉知無有罣礙；七力也。一切人民眾行根源，種種各異受身不同，悉覺本際因緣起處；八力也。慧眼以淨所察無限，見諸生死往來所墮；九力也。大慧已足方便已備，生死已斷著行已盡，所作已訖不復還受，自然無師稱一切智；是謂十力也。四無所畏者，佛為正覺，或有沙門、婆羅門，或魔或天或梵，若復有餘眾，無有能來難詰我者，佛亦不見有起是意者，以是證故，佛行安隱逮無所畏；一無畏也。逮精進行得知最處，在眾人中得師子吼能轉梵輪，諸沙門、婆羅門，諸天梵魔，一切餘法所不能轉，獨佛能轉；二無畏也。佛漏已盡，若有沙門、婆羅門，或天魔梵，無有敢言佛漏未盡者；三無畏也。如佛所說言真，無諱善惡之報，不失所行，一切餘眾諸天魔梵，不見能敢違佛言者。如佛所說賢聖八道，行是得道，得度眾苦。一切餘眾諸天魔梵，亦無有能戾此教者，佛亦不見有此處者；四無所畏也。是為菩薩摩訶薩摩訶衍，亦無所倚。須菩提！復有摩訶衍，謂四無礙慧是。何等為四？知諸法事其慧無礙；解諸句義其慧無礙；分別辯才其慧無礙；所說了了其慧無礙。是為菩薩摩訶薩摩訶衍。須菩提！復有摩訶衍，謂佛十八法。何等為十八法？一者謂佛從得佛以來，初無誤時；二者從得佛以來，言無麤無漏失；三者無忘志；四者無有種種想；五者意無有不定時；六者初無他觀；七者自在無有減；八者精進無有減；九者志念無減

；十者智慧無減；十一者解脫無減；十二者見解脫慧無減；十三者一切身所行智慧最在前；十四者口所言事智慧最在前；十五者意所行事智慧最在前；十六者見過去事其慧無礙；十七者見當來事其慧無礙；十八者見現在事其慧無礙。是為摩訶衍亦無所倚。須菩提！復有摩訶衍，所謂陀隣尼目佉是。何等為陀隣尼目佉？與字等、與言等，字所入門。何等為字門？一者阿，阿者謂諸法來入不見有起者。二者羅，羅者垢貌於諸法無有塵。三者波，波者於諸法泥洹最第一教度。四者遮，遮者於諸法不見有生死。五者那，那者於諸法字已訖字本性亦不得亦不失。六者羅，羅者得度世愛枝各因緣已滅。七者陀，陀者諸法如無斷絕時。八者波，波者諸法已離獄。九者茶，茶者諸法垢已盡。十者沙，沙者諸法無有罣礙。十一者和，和者諸法言行已斷。十二者多，多者諸法如不。動十三者夜，夜者諸法諦無所生。十四者吒，吒者諸法強垢不可見。十五者加，加者諸法造作者亦不可得見。十六者娑，娑者諸法不可得時不可轉。十七者摩，摩者諸法吾我不可得見。十八者伽，伽者受持諸法者不可得見。十九者他，他者諸法處不可得。二十者闍，闍者諸法生者亦不可得。二十一者濕波，濕波者諸法善不可得。二十二者大，大者諸法性不可得。二十三者赦，赦者諸法寂不可得。二十四者佉，佉者諸法虛空不可得。二十五者叉，叉者諸法消滅不可得。二十六者侈，侈者諸法各在其所處不可動搖。二十七者若，若者諸法慧不可得。二十八者伊陀，伊陀者諸法義不可得。二十九者繁，繁者諸法無有閑時。三十者車，車者諸法無可棄者。三十一者魔，魔者諸法無有丘墓。三十二者叵，叵者諸法不可分別。三十三者蹉，蹉者諸法死亡不可得。三十四者峨，峨者諸法無有朋黨。三十五者咃，咃者諸法各有異無不有處。三十六者那，那者諸法無來無去，亦不住亦不坐亦不臥亦不別。三十七者破，破者諸法皆於三界不安。三十八者歌，歌者諸法性不可得。三十九者嵯，嵯者諸法不可得常。四十者嗟，嗟者諸法分捨不可得。四十一者吒，吒者諸法無有度者。四十二者嗏，嗏者諸法邊際盡竟處亦不生亦不死。諸字數無有過嗏上者。何以故？是字無有數，亦不念言：『是字有失。』亦不可見亦無所說，亦無所書亦不現。須菩提！當知一切法譬如虛空，是字教所入皆是陀隣尼所入門。若有菩薩摩訶薩曉了是字事者，不住於言數便曉知言數之慧。若有菩薩摩訶薩聞是四十二字所入句印者，持諷誦者，若復為他人解說其義，不以望見持諷誦者，當得二十功德。何等為二十？一者得強識念力 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ；十者智慧無減；十一者解脫無減；十二者見解脫慧無減；十三者一切身所行智慧最在前；十四者口所言事智慧最在前；十五者意所行事智慧最在前；十六者見過去事其慧無礙；十七者見當來事其慧無礙；十八者見現在事其慧無礙。是為摩訶衍亦無所倚。須菩提！復有摩訶衍，所謂陀隣尼目佉是。何等為陀隣尼目佉？與字等、與言等，字所入門。何等為字門？一者阿，阿者謂諸法來入不見有起者。二者羅，羅者垢貌於諸法無有塵。三者波，波者於諸法泥洹最第一教度。四者遮，遮者於諸法不見有生死。五者那，那者於諸法字已訖字本性亦不得亦不失。六者羅，羅者得度世愛枝各因緣已滅。七者陀，陀者諸法如無斷絕時。八者波，波者諸法已離獄。九者茶，茶者諸法垢已盡。十者沙，沙者諸法無有罣礙。十一者和，和者諸法言行已斷。十二者多，多者諸法如不。動十三者夜，夜者諸法諦無所生。十四者吒，吒者諸法強垢不可見。十五者加，加者諸法造作者亦不可得見。十六者娑，娑者諸法不可得時不可轉。十七者摩，摩者諸法吾我不可得見。十八者伽，伽者受持諸法者不可得見。十九者他，他者諸法處不可得。二十者闍，闍者諸法生者亦不可得。二十一者濕波，濕波者諸法善不可得。二十二者大，大者諸法性不可得。二十三者赦，赦者諸法寂不可得。二十四者佉，佉者諸法虛空不可得。二十五者叉，叉者諸法消滅不可得。二十六者侈，侈者諸法各在其所處不可動搖。二十七者若，若者諸法慧不可得。二十八者伊陀，伊陀者諸法義不可得。二十九者繁，繁者諸法無有閑時。三十者車，車者諸法無可棄者。三十一者魔，魔者諸法無有丘墓。三十二者叵，叵者諸法不可分別。三十三者蹉，蹉者諸法死亡不可得。三十四者峨，峨者諸法無有朋黨。三十五者咃，咃者諸法各有異無不有處。三十六者那，那者諸法無來無去，亦不住亦不坐亦不臥亦不別。三十七者破，破者諸法皆於三界不安。三十八者歌，歌者諸法性不可得。三十九者嵯，嵯者諸法不可得常。四十者嗟，嗟者諸法分捨不可得。四十一者吒，吒者諸法無有度者。四十二者嗏，嗏者諸法邊際盡竟處亦不生亦不死。諸字數無有過嗏上者。何以故？是字無有數，亦不念言：『是字有失。』亦不可見亦無所說，亦無所書亦不現。須菩提！當知一切法譬如虛空，是字教所入皆是陀隣尼所入門。若有菩薩摩訶薩曉了是字事者，不住於言數便曉知言數之慧。若有菩薩摩訶薩聞是四十二字所入句印者，持諷誦者，若復為他人解說其義，不以望見持諷誦者，當得二十功德。何等為二十？一者得強識念力

。二者得慚愧羞恥力。三者得堅固行力。四者得覺知力。五者得辯才工談語力。六者得陀隣尼不難力。七者所語不說不急之事。八者終不狐疑於經。九者聞善不喜聞惡不憂。十者亦不自貢高亦不自卑。十一者進止安詳不失威儀。十二者曉了五陰、六衰。十三者善於四諦、十二緣起事。十四者善知識因緣事。十五者善於法慧能滿具諸根。十六者知他人所念吉凶報應。十七者善於天耳徹聽、自識宿命。十八者善知眾生所生。十九者能消諸漏。二十者善於往來處處教授。須菩提！是為陀隣尼門。是為字門，是為來入門，是為菩薩摩訶薩，是為摩訶衍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。二者得慚愧羞恥力。三者得堅固行力。四者得覺知力。五者得辯才工談語力。六者得陀隣尼不難力。七者所語不說不急之事。八者終不狐疑於經。九者聞善不喜聞惡不憂。十者亦不自貢高亦不自卑。十一者進止安詳不失威儀。十二者曉了五陰、六衰。十三者善於四諦、十二緣起事。十四者善知識因緣事。十五者善於法慧能滿具諸根。十六者知他人所念吉凶報應。十七者善於天耳徹聽、自識宿命。十八者善知眾生所生。十九者能消諸漏。二十者善於往來處處教授。須菩提！是為陀隣尼門。是為字門，是為來入門，是為菩薩摩訶薩，是為摩訶衍。」

摩訶般若波羅蜜治地品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜治地品第二十一

佛告須菩提：「如汝所問菩薩摩訶薩摩訶僧那僧涅、摩訶衍三拔致者，菩薩行六波羅蜜，過從一地至一地。云何菩薩過從一地至一地？以諸法無所過，法無來者亦無去者，亦無有過亦無不過。諸法亦無有壞，亦不貢高亦不念，但治住地事亦不見地。何等菩薩為治地事？始從第一地住，當行十事。何等為十？一者先當淨於三垢，亦無所倚。二者所作施與不自為身，所念無倚，為一切眾生淨於四等心，亦不有眾生。三者為布施不有所與、不有受者。四者當與善知識從事亦不貢高。五者欲得為法不有一切法。六者欲為出家不有愛欲。七者欲為佛身不有相好。八者欲為分流法教終不壞法。九者常欲滅於虜怙自用不有法財。十者欲為諦說不有言教故。須菩提！是治地菩薩當為是十事。須菩提！菩薩摩訶薩於二地中，常當念八法，亦當成之。何等為八？一者當淨其戒。二者常念報恩。三者住於忍辱。四者得歡喜意。五者不捨一切。六者大慈為始。七者恭於師尊敬事篤信。八者於諸波羅蜜如奉世尊常欲崇習。須菩提！菩薩摩訶薩於二地中當具足是八法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「如汝所問菩薩摩訶薩摩訶僧那僧涅、摩訶衍三拔致者，菩薩行六波羅蜜，過從一地至一地。云何菩薩過從一地至一地？以諸法無所過，法無來者亦無去者，亦無有過亦無不過。諸法亦無有壞，亦不貢高亦不念，但治住地事亦不見地。何等菩薩為治地事？始從第一地住，當行十事。何等為十？一者先當淨於三垢，亦無所倚。二者所作施與不自為身，所念無倚，為一切眾生淨於四等心，亦不有眾生。三者為布施不有所與、不有受者。四者當與善知識從事亦不貢高。五者欲得為法不有一切法。六者欲為出家不有愛欲。七者欲為佛身不有相好。八者欲為分流法教終不壞法。九者常欲滅於虜怙自用不有法財。十者欲為諦說不有言教故。須菩提！是治地菩薩當為是十事。須菩提！菩薩摩訶薩於二地中，常當念八法，亦當成之。何等為八？一者當淨其戒。二者常念報恩。三者住於忍辱。四者得歡喜意。五者不捨一切。六者大慈為始。七者恭於師尊敬事篤信。八者於諸波羅蜜如奉世尊常欲崇習。須菩提！菩薩摩訶薩於二地中當具足是八法。

「復次，須菩提！菩薩於三地中當住於五法。何等為五？一者多學問無厭足。二者不入字法，分布法施亦不貢高。三者淨佛國土。四者施於善本而不貢高。五者住於羞恥慚愧之地。須菩提！是為菩薩於三地中住於五法。須菩提！菩薩於四地中當不捨奉行十事法。一者不捨宴坐。二者少欲。三者知足。四者不捨沙門十二法行。五者不捨於戒。六者見欲污穢。七者於起意如泥洹。八者不惜身所有。九者無有懈慢。十者不慕所有。須菩提！是為菩薩於四地中當奉行十事而不捨離。須菩提！菩薩於五地中當離八法。何等為八？一者當遠離家業。二者當遠離比丘尼。三者善於功德遠離嫉妬。四者遠離世會。五者遠離忿諍。六者遠離鬪訟。七者遠離高住。八者遠離蔑人。須菩提！是為菩薩住五地中遠離八事。須菩提！菩薩於六住地當具足六法。何等為六？所謂六波羅蜜。復有六事所不應為。何等為六？一者不為聲聞意。二者不為辟支佛意。三者不為小意。四者見有所索者，遠離有厭足意。五者所有好物施與之後，遠離悔意。六者遠離吾我想。須菩提！是為菩薩於六住中當具足六事、遠離六事。須菩提！菩薩於七住地有二十事所不當為。何等二十？有吾我、有眾生、有壽有命想，有斷、有常、有念想，有種想，入陰、入性、入衰，欲生三界，不入依佛見、不入依法見、不入依僧見，不入依戒、不入空、不入無相、不入無願、不入道。是為二十事所不當為。當復具足二十事。何等為二十？覺空無相，證不願慧，淨身口意，慈哀一切眾生亦不念有眾生，等視諸法。雖爾無所入，欲為導御亦不貢高，無所生忍，一道教化，斷諸分別，轉於想，轉於見，轉於滅垢見，慧地自調意，慧無所礙，不染於欲事。須菩提！是為菩薩摩訶薩於七住行地當具足是二十法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩於三地中當住於五法。何等為五？一者多學問無厭足。二者不入字法，分布法施亦不貢高。三者淨佛國土。四者施於善本而不貢高。五者住於羞恥慚愧之地。須菩提！是為菩薩於三地中住於五法。須菩提！菩薩於四地中當不捨奉行十事法。一者不捨宴坐。二者少欲。三者知足。四者不捨沙門十二法行。五者不捨於戒。六者見欲污穢。七者於起意如泥洹。八者不惜身所有。九者無有懈慢。十者不慕所有。須菩提！是為菩薩於四地中當奉行十事而不捨離。須菩提！菩薩於五地中當離八法。何等為八？一者當遠離家業。二者當遠離比丘尼。三者善於功德遠離嫉妬。四者遠離世會。五者遠離忿諍。六者遠離鬪訟。七者遠離高住。八者遠離蔑人。須菩提！是為菩薩住五地中遠離八事。須菩提！菩薩於六住地當具足六法。何等為六？所謂六波羅蜜。復有六事所不應為。何等為六？一者不為聲聞意。二者不為辟支佛意。三者不為小意。四者見有所索者，遠離有厭足意。五者所有好物施與之後，遠離悔意。六者遠離吾我想。須菩提！是為菩薩於六住中當具足六事、遠離六事。須菩提！菩薩於七住地有二十事所不當為。何等二十？有吾我、有眾生、有壽有命想，有斷、有常、有念想，有種想，入陰、入性、入衰，欲生三界，不入依佛見、不入依法見、不入依僧見，不入依戒、不入空、不入無相、不入無願、不入道。是為二十事所不當為。當復具足二十事。何等為二十？覺空無相，證不願慧，淨身口意，慈哀一切眾生亦不念有眾生，等視諸法。雖爾無所入，欲為導御亦不貢高，無所生忍，一道教化，斷諸分別，轉於想，轉於見，轉於滅垢見，慧地自調意，慧無所礙，不染於欲事。須菩提！是為菩薩摩訶薩於七住行地當具足是二十法。

「復次，須菩提！菩薩當復於八住地具足四法。何等為四？以神通為遊觀，入於眾生之意。到諸佛國觀其奇特。當自莊嚴其佛國土。往見禮敬供養諸佛，如其實觀佛身。當具足是四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩當復於八住地具足四法。何等為四？以神通為遊觀，入於眾生之意。到諸佛國觀其奇特。當自莊嚴其佛國土。往見禮敬供養諸佛，如其實觀佛身。當具足是四法。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於八住地當復具足四法。何等四法？以智具足諸根淨佛國土，常坐如幻三昧，知其眾生本所作功德，所應得者各隨其所而成就之。須菩提！菩薩於八住地具足四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於八住地當復具足四法。何等四法？以智具足諸根淨佛國土，常坐如幻三昧，知其眾生本所作功德，所應得者各隨其所而成就之。須菩提！菩薩於八住地具足四法。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於九住地當具足十二法。何等為十二？持無限處廣大之願，隨所應各授其證。天、龍、閱叉、犍陀羅悉皆具足。知其音聲，以辯才教授所因。胞胎成就。居家成就。父母成就。種姓成就。宗親成就。得生成就。出家成就。莊嚴佛樹成就。諸善功德成就。須菩提！菩薩摩訶薩九住地當成就十二法。須菩提！十住菩薩摩訶薩當名之為如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於九住地當具足十二法。何等為十二？持無限處廣大之願，隨所應各授其證。天、龍、閱叉、犍陀羅悉皆具足。知其音聲，以辯才教授所因。胞胎成就。居家成就。父母成就。種姓成就。宗親成就。得生成就。出家成就。莊嚴佛樹成就。諸善功德成就。須菩提！菩薩摩訶薩九住地當成就十二法。須菩提！十住菩薩摩訶薩當名之為如來。」

須菩提白佛言：「世尊！何等為菩薩淨其所有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「世尊！何等為菩薩淨其所有？」

佛言：「所作眾善應薩云若意，是為菩薩淨其所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所作眾善應薩云若意，是為菩薩淨其所有。」

「何等為菩薩等於眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩等於眾生？」

佛言：「淨於四等心等於眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「淨於四等心等於眾生。」

「何等為菩薩施於所有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩施於所有？」

佛言：「施與眾生而不分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「施與眾生而不分別。」

「何等為菩薩當與善知識從事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩當與善知識從事？」

佛言：「教人入薩云若，勤修勸助，當與是人共從事，恭敬師受；是為菩薩善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「教人入薩云若，勤修勸助，當與是人共從事，恭敬師受；是為菩薩善知識。」

「何等為欲得為法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為欲得為法？」

佛言：「所行法但求薩云若法，不墮羅漢、辟支佛地是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所行法但求薩云若法，不墮羅漢、辟支佛地是。」

「何等為菩薩常欲出家為道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩常欲出家為道？」

佛言：「在所生處常欲作沙門，無能中道為作礙者，初不忘失出家之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「在所生處常欲作沙門，無能中道為作礙者，初不忘失出家之事。」

「何等為意願佛身相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為意願佛身相？」

佛言：「若見佛形像，意常在佛，至得薩云若未曾有離時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若見佛形像，意常在佛，至得薩云若未曾有離時。」

「何等為分流法化？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為分流法化？」

佛言：「若佛在世、若般泥洹後，菩薩持十二部經教授，上教亦真、中教亦真、竟教亦真，本末義解具足清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若佛在世、若般泥洹後，菩薩持十二部經教授，上教亦真、中教亦真、竟教亦真，本末義解具足清淨。」

「何等為菩薩不虜怙自用？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩不虜怙自用？」

佛言：「從滅恚怒以來，初不復墮下賤之處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「從滅恚怒以來，初不復墮下賤之處。」

「何等為菩薩所說如諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩所說如諦？」

佛言：「如口所說言行相應。是為菩薩十法事行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如口所說言行相應。是為菩薩十法事行。」

須菩提白佛言：「何等為菩薩淨戒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「何等為菩薩淨戒？」

佛言：「不念羅漢、辟支佛意及餘惡戒誹謗道者，是為淨戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不念羅漢、辟支佛意及餘惡戒誹謗道者，是為淨戒。」

「云何菩薩報恩念恩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩報恩念恩？」

佛言：「行菩薩道者小恩尚不忘，何況於大者？是為念恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「行菩薩道者小恩尚不忘，何況於大者？是為念恩。」

「云何菩薩立忍辱力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩立忍辱力？」

佛言：「於諸眾生無侵無恚，是為忍力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於諸眾生無侵無恚，是為忍力。」

「云何菩薩得歡喜樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得歡喜樂？」

佛言：「教授眾生以是為樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「教授眾生以是為樂。」

「云何菩薩不捨眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不捨眾生？」

佛言：「欲救一切故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「欲救一切故。」

「云何菩薩而有大悲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩而有大悲？」

佛言：「菩薩心念：『我當為一一眾生故，在地獄中恒邊沙劫代受勤苦，一一眾生皆得佛道令般泥洹。』以是勸樂是為大悲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩心念：『我當為一一眾生故，在地獄中恒邊沙劫代受勤苦，一一眾生皆得佛道令般泥洹。』以是勸樂是為大悲。」

「云何菩薩順尊師父於信恭敬？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩順尊師父於信恭敬？」

佛言：「事於師父如世尊想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「事於師父如世尊想。」

「云何菩薩欲習諸波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩欲習諸波羅蜜？」

佛言：「遠離餘事但求諸波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「遠離餘事但求諸波羅蜜。」

「何謂菩薩多學無厭？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩多學無厭？」

佛言：「諸十方佛世尊所說盡當受持，是為無厭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸十方佛世尊所說盡當受持，是為無厭。」

「何謂菩薩持無所希望法施分布？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩持無所希望法施分布？」

佛言：「持所法施不希望道，何況其餘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「持所法施不希望道，何況其餘？」

「何謂菩薩淨佛國土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩淨佛國土？」

佛言：「為諸善本種種功德，持是功德淨佛國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「為諸善本種種功德，持是功德淨佛國土。」

「何謂菩薩生死無量阿僧祇劫不以為限？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩生死無量阿僧祇劫不以為限？」

佛言：「以諸功德備具，持是育養眾生淨佛國土，至具足薩云若，不厭不懈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以諸功德備具，持是育養眾生淨佛國土，至具足薩云若，不厭不懈。」

「何謂菩薩立於慚愧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩立於慚愧？」

佛言：「恥於羅漢、辟支佛意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「恥於羅漢、辟支佛意。」

「何等為菩薩不捨宴坐？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩不捨宴坐？」

佛言：「諸羅漢、辟支佛所不能及，是為菩薩不捨宴坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸羅漢、辟支佛所不能及，是為菩薩不捨宴坐。」

「何謂菩薩少於所欲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩少於所欲？」

佛言：「菩薩道尚不欲，何況餘欲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩道尚不欲，何況餘欲？」

「何謂菩薩而自知足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩而自知足？」

佛言：「得薩云若是為知足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「得薩云若是為知足。」

「何謂菩薩不捨沙門頭陀德行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩不捨沙門頭陀德行？」

佛言：「入深法忍者是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「入深法忍者是。」

「何謂菩薩不捨於戒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩不捨於戒？」

佛言：「菩薩不復用戒，是為不捨於戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩不復用戒，是為不捨於戒。」

「何謂菩薩污穢色欲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩污穢色欲？」

佛言：「於婬妬無所生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於婬妬無所生。」

「何謂菩薩意與泥洹等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩意與泥洹等？」

佛言：「菩薩不有一切諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩不有一切諸法。」

「何謂菩薩棄捨所有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩棄捨所有？」

佛言：「不受內外所有，是為棄捨。」「何謂菩薩不厭不懈？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不受內外所有，是為棄捨。」「何謂菩薩不厭不懈？」

佛言：「不生二識之處，是為不厭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不生二識之處，是為不厭。」

「何謂菩薩於諸所有無所戀慕？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩於諸所有無所戀慕？」

佛言：「於諸物無念故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於諸物無念故。」

須菩提白佛言：「何等為菩薩遠離居業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「何等為菩薩遠離居業？」

佛言：「遊諸佛國、轉所生處，常下鬚髮被著袈裟，是為遠離家業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「遊諸佛國、轉所生處，常下鬚髮被著袈裟，是為遠離家業。」

「何謂菩薩遠離比丘尼眾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩遠離比丘尼眾？」

佛言：「彈指之頃不與共止，彈指之頃不得生意，是為菩薩離比丘尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彈指之頃不與共止，彈指之頃不得生意，是為菩薩離比丘尼。」

「何謂菩薩離於妬嫉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩離於妬嫉？」

佛言：「菩薩當作是念：『我當安隱眾生，不宜生嫉。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩當作是念：『我當安隱眾生，不宜生嫉。』」

「何謂菩薩離於聚會？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩離於聚會？」

佛言：「菩薩所住聚會，若有羅漢、辟支佛意者，常遠離之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩所住聚會，若有羅漢、辟支佛意者，常遠離之。」

「何謂菩薩遠離瞋恚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩遠離瞋恚？」

佛言：「不令恚害鬪諍得其便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不令恚害鬪諍得其便。」

「云何菩薩遠離自舉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩遠離自舉？」

佛言：「內法不可得見故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「內法不可得見故。」

「云何菩薩遠離訾蔑他人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩遠離訾蔑他人？」

佛言：「亦不見外法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「亦不見外法故。」

「何謂菩薩遠離十惡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩遠離十惡？」

佛言：「此十惡事，常欲壞於賢聖之道，何況佛道而不遠離？是故當遠離十惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此十惡事，常欲壞於賢聖之道，何況佛道而不遠離？是故當遠離十惡。」

「何謂菩薩遠離𢤱戾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩遠離𢤱戾？」

佛言：「不見有法可貢高者，是為離於𢤱戾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不見有法可貢高者，是為離於𢤱戾。」

「何謂菩薩遠離自用？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩遠離自用？」

佛言：「尚不見有形，當於何所而行自用？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「尚不見有形，當於何所而行自用？」

「何等為菩薩遠離顛倒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為菩薩遠離顛倒？」

佛言：「以形不可得見故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以形不可得見故。」

「云何菩薩離婬怒癡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩離婬怒癡？」

佛言：「不復見婬怒癡形故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不復見婬怒癡形故。」

「云何菩薩在於六住，具足六波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩在於六住，具足六波羅蜜？」

佛言：「住於六波羅蜜、諸佛世尊及聲聞、辟支佛所可度彼岸，是為菩薩具足六波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「住於六波羅蜜、諸佛世尊及聲聞、辟支佛所可度彼岸，是為菩薩具足六波羅蜜。」

「云何菩薩不為聲聞意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩不為聲聞意？」

佛言：「以聲聞事非平等道故。不為小意。何以故？亦非平等道故。云何不厭？厭者亦非平等道故。棄捨不悔，悔者非平等道。初發意者便當施與，亦不當惜。云何菩薩不當作吾我想？從本際以來不可見故；乃至眾生有壽命想，從本以來亦不可見故。云何菩薩不斷所生見？以諸法無有斷截，從有本以來無所生故。云何菩薩不為常見？見法所不生者亦無有常故。云何菩薩不作念想？以無有垢故。云何菩薩不作種相？以諸見不可得見故。云何菩薩不入名色？不見有形故。云何菩薩不入五陰，亦不入性，亦不入衰，其實不可得見故。云何菩薩不入三界？以三界亦無真故。云何菩薩不作住處，亦不與虛空作期，無所依怙。何以故？無有形像故。云何菩薩不入佛見？不從所依得見佛故。云何菩薩不與空諍？一切法空，空不與空諍故。云何菩薩具足於空？其欲具足相者，是為具足空。云何菩薩得無相證？不念於諸相故。云何菩薩得無願智？不著三界故。云何菩薩淨於三事？具足十善故。云何菩薩以慧具足哀念眾生？以大悲利之故。云何菩薩無眾生？念欲淨佛國故。云何菩薩等觀諸法？以不高下諸法故。云何菩薩得於道覺？隨諸法所覺而度脫之故。云何菩薩得無所生忍？得諸法所有無生無滅，無所忍故。云何菩薩得無所生慧？知名色無所起故。云何菩薩得一道之教？無有二教故。云何菩薩滅諸分別？於諸法無所分部故。云何菩薩不修轉見？以不轉求羅漢、辟支佛意故。云何菩薩轉於垢濁？滅諸所習漏故。云何菩薩得滅諸垢而得清淨？所謂薩云若慧是。云何菩薩而自調意？不厭三界故。云何菩薩而得滅意？制六根故。云何菩薩慧無有礙？謂得佛眼故。云何菩薩知情欲不堅固？觀六衰故。云何菩薩能入眾生意？持一意悉知眾生所念故。云何菩薩遊於神通，從一佛國至一佛國？初無有佛國想故。云何菩薩得佛國觀？於是國住，遍見諸佛國亦無佛國想故。云何菩薩隨其所見，諸佛國土自成其國，住於遮迦越羅地？遊諸三千大千國土故。云何菩薩奉見諸佛？以見法故，是為見佛。云何菩薩真見佛身？逮法性故，是為真見。云何菩薩以智具足力？已住世尊十力之地，便能具足眾生力故。云何菩薩能淨佛國？能淨眾生故。云何菩薩如幻三昧？所作隨所應，無有動轉故。云何菩薩常住三昧？已得報應故。云何菩薩入諸功德？隨其道法而度脫之故。云何菩薩不復思議？能自成立教授一切故。云何菩薩所願諧偶？具足行六波羅蜜是故諧偶。云何菩薩知諸天、龍、鬼神所知所言？以辯才慧無所不了故。云何菩薩得胞胎成就？在所生常化生故。云何菩薩居家成就？生於豪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以聲聞事非平等道故。不為小意。何以故？亦非平等道故。云何不厭？厭者亦非平等道故。棄捨不悔，悔者非平等道。初發意者便當施與，亦不當惜。云何菩薩不當作吾我想？從本際以來不可見故；乃至眾生有壽命想，從本以來亦不可見故。云何菩薩不斷所生見？以諸法無有斷截，從有本以來無所生故。云何菩薩不為常見？見法所不生者亦無有常故。云何菩薩不作念想？以無有垢故。云何菩薩不作種相？以諸見不可得見故。云何菩薩不入名色？不見有形故。云何菩薩不入五陰，亦不入性，亦不入衰，其實不可得見故。云何菩薩不入三界？以三界亦無真故。云何菩薩不作住處，亦不與虛空作期，無所依怙。何以故？無有形像故。云何菩薩不入佛見？不從所依得見佛故。云何菩薩不與空諍？一切法空，空不與空諍故。云何菩薩具足於空？其欲具足相者，是為具足空。云何菩薩得無相證？不念於諸相故。云何菩薩得無願智？不著三界故。云何菩薩淨於三事？具足十善故。云何菩薩以慧具足哀念眾生？以大悲利之故。云何菩薩無眾生？念欲淨佛國故。云何菩薩等觀諸法？以不高下諸法故。云何菩薩得於道覺？隨諸法所覺而度脫之故。云何菩薩得無所生忍？得諸法所有無生無滅，無所忍故。云何菩薩得無所生慧？知名色無所起故。云何菩薩得一道之教？無有二教故。云何菩薩滅諸分別？於諸法無所分部故。云何菩薩不修轉見？以不轉求羅漢、辟支佛意故。云何菩薩轉於垢濁？滅諸所習漏故。云何菩薩得滅諸垢而得清淨？所謂薩云若慧是。云何菩薩而自調意？不厭三界故。云何菩薩而得滅意？制六根故。云何菩薩慧無有礙？謂得佛眼故。云何菩薩知情欲不堅固？觀六衰故。云何菩薩能入眾生意？持一意悉知眾生所念故。云何菩薩遊於神通，從一佛國至一佛國？初無有佛國想故。云何菩薩得佛國觀？於是國住，遍見諸佛國亦無佛國想故。云何菩薩隨其所見，諸佛國土自成其國，住於遮迦越羅地？遊諸三千大千國土故。云何菩薩奉見諸佛？以見法故，是為見佛。云何菩薩真見佛身？逮法性故，是為真見。云何菩薩以智具足力？已住世尊十力之地，便能具足眾生力故。云何菩薩能淨佛國？能淨眾生故。云何菩薩如幻三昧？所作隨所應，無有動轉故。云何菩薩常住三昧？已得報應故。云何菩薩入諸功德？隨其道法而度脫之故。云何菩薩不復思議？能自成立教授一切故。云何菩薩所願諧偶？具足行六波羅蜜是故諧偶。云何菩薩知諸天、龍、鬼神所知所言？以辯才慧無所不了故。云何菩薩得胞胎成就？在所生常化生故。云何菩薩居家成就？生於豪

貴家故。云何菩薩父母成就？得生剎利、婆羅門家故。云何菩薩種姓成就？得繼過去諸菩薩種故。云何菩薩宗親成就？以眾菩薩為眷屬故。云何菩薩得生成就？生時光明普遍無量國土，震動無量國土故。云何菩薩出家成就？菩薩出家時，安諸無央數百千眾生，滿具足是三乘之願故。云何菩薩莊嚴佛樹？以黃金為樹，七寶為枝葉，其枝葉光明悉遍照十方無央數剎土，是為佛樹成就。云何菩薩諸善功德成就？菩薩摩訶薩淨佛土淨眾生，是為成就淨諸功德也。云何十住菩薩名為如來？用具足六波羅蜜，諸習緒盡，得佛十八法，具足薩云若慧。須菩提！是故菩薩摩訶薩已得十住名為如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貴家故。云何菩薩父母成就？得生剎利、婆羅門家故。云何菩薩種姓成就？得繼過去諸菩薩種故。云何菩薩宗親成就？以眾菩薩為眷屬故。云何菩薩得生成就？生時光明普遍無量國土，震動無量國土故。云何菩薩出家成就？菩薩出家時，安諸無央數百千眾生，滿具足是三乘之願故。云何菩薩莊嚴佛樹？以黃金為樹，七寶為枝葉，其枝葉光明悉遍照十方無央數剎土，是為佛樹成就。云何菩薩諸善功德成就？菩薩摩訶薩淨佛土淨眾生，是為成就淨諸功德也。云何十住菩薩名為如來？用具足六波羅蜜，諸習緒盡，得佛十八法，具足薩云若慧。須菩提！是故菩薩摩訶薩已得十住名為如來。」

「云何菩薩已住十地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩已住十地？」

佛告須菩提：「菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅行六波羅蜜乃至三十七品，行十八法，過滅淨地、種性地、八地、見地、薄地、滅婬怒癡地、已作地、辟支佛地、菩薩地。須菩提！菩薩摩訶薩過是九地，便住佛地。須菩提！是為菩薩摩訶薩十住之地，當知是為菩薩摩訶薩摩訶衍三拔致。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「菩薩摩訶薩漚惒拘舍羅行六波羅蜜乃至三十七品，行十八法，過滅淨地、種性地、八地、見地、薄地、滅婬怒癡地、已作地、辟支佛地、菩薩地。須菩提！菩薩摩訶薩過是九地，便住佛地。須菩提！是為菩薩摩訶薩十住之地，當知是為菩薩摩訶薩摩訶衍三拔致。」

摩訶般若波羅蜜問出衍品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶般若波羅蜜問出衍品第二十二

佛告須菩提：「汝所問：『菩薩摩訶薩從何所出衍中？當住何所？』者，今當說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「汝所問：『菩薩摩訶薩從何所出衍中？當住何所？』者，今當說之。」

佛言：「當出三界，隨薩云若住，而無所倚。何以故？摩訶衍與薩云若是法共等，亦不別、亦不同，亦無形、亦非見，亦非礙一相，一相者謂無相。何以故？須菩提！無相之法，亦不出亦非不出。須菩提！若無相法出者，法性亦當復出生。假令無相法出生者，如亦當復出生。欲出生無相法者，為欲出生真際。若欲出生無相法者，為復欲出生不可思議性。欲出生無相法者，為復欲出生安隱之性。欲出生無相法者，為欲出生滅盡。欲出生無相法者，為欲出生滅盡之體。欲出生無相法者，為欲出生色空、痛想行識空。何以故？色空者，亦不出三界亦不住薩云若；痛想行識空亦爾。何以故？須菩提！色色自空，痛想行識識自空。欲出生無相法者，為欲出眼空、為欲出意空。欲出生無相法者，為欲出六衰及十二因緣空。何以故？六衰空者，亦不出三界亦不住薩云若。欲出生無相法者，為欲出生夢、幻、炎、響、光、影。欲出生無相法者，為欲出生如來之所作化。何以故？夢、幻、炎、響、光、影及如來所化，亦不出三界亦不住薩云若。何以故？夢以夢事空，炎事、幻事、響光事、影事，乃至如來所化，事皆自空。欲出生無相法者，為欲出生檀波羅蜜。欲出生無相法者，為欲出生尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜。欲出生無相法者，為欲出生般若波羅蜜。何以故？須菩提！六波羅蜜事，亦不出三界亦不住薩云若。何以故？六波羅蜜六波羅蜜空故。欲出生無相法者，為欲出生內外空。欲出生無相法者，為欲出有空、無空。何以故？須菩提！內外空事至有無空事自空，亦不出三界亦不住薩云若。何以故？內外空空乃至有無空空。欲出生無相法者，為欲出生四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八正行。欲出生無相法者，為欲出生十八法。欲出生無相法者，為欲出生羅漢、辟支佛，上至如來等正覺也。何以故？羅漢、辟支佛事上至佛，亦不出三界亦不住薩云若。何以故？羅漢羅漢事空，辟支佛辟支佛事空，佛佛事空。欲出生無相法者，為欲出生須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛果、佛果。欲出生無相法者，為欲出生薩云若。欲出生無相法者，為欲出生名相。欲出生行者，為欲出生設法教數。何以故？須菩提！名空及設教法行空空。何以故？名空空故。欲出生無相法者，為欲出生無所生、無所滅、無所著、無所斷、無所有。以是故，須菩提！摩訶衍從三界出，住薩云若不動處。須菩提！汝所問：『衍住何所？』佛言衍無所住。何以故？如諸法亦無所住，衍所住如無所住。譬如法性亦不住亦不不住，衍者、不住亦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「當出三界，隨薩云若住，而無所倚。何以故？摩訶衍與薩云若是法共等，亦不別、亦不同，亦無形、亦非見，亦非礙一相，一相者謂無相。何以故？須菩提！無相之法，亦不出亦非不出。須菩提！若無相法出者，法性亦當復出生。假令無相法出生者，如亦當復出生。欲出生無相法者，為欲出生真際。若欲出生無相法者，為復欲出生不可思議性。欲出生無相法者，為復欲出生安隱之性。欲出生無相法者，為欲出生滅盡。欲出生無相法者，為欲出生滅盡之體。欲出生無相法者，為欲出生色空、痛想行識空。何以故？色空者，亦不出三界亦不住薩云若；痛想行識空亦爾。何以故？須菩提！色色自空，痛想行識識自空。欲出生無相法者，為欲出眼空、為欲出意空。欲出生無相法者，為欲出六衰及十二因緣空。何以故？六衰空者，亦不出三界亦不住薩云若。欲出生無相法者，為欲出生夢、幻、炎、響、光、影。欲出生無相法者，為欲出生如來之所作化。何以故？夢、幻、炎、響、光、影及如來所化，亦不出三界亦不住薩云若。何以故？夢以夢事空，炎事、幻事、響光事、影事，乃至如來所化，事皆自空。欲出生無相法者，為欲出生檀波羅蜜。欲出生無相法者，為欲出生尸波羅蜜、羼波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜。欲出生無相法者，為欲出生般若波羅蜜。何以故？須菩提！六波羅蜜事，亦不出三界亦不住薩云若。何以故？六波羅蜜六波羅蜜空故。欲出生無相法者，為欲出生內外空。欲出生無相法者，為欲出有空、無空。何以故？須菩提！內外空事至有無空事自空，亦不出三界亦不住薩云若。何以故？內外空空乃至有無空空。欲出生無相法者，為欲出生四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、八正行。欲出生無相法者，為欲出生十八法。欲出生無相法者，為欲出生羅漢、辟支佛，上至如來等正覺也。何以故？羅漢、辟支佛事上至佛，亦不出三界亦不住薩云若。何以故？羅漢羅漢事空，辟支佛辟支佛事空，佛佛事空。欲出生無相法者，為欲出生須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛果、佛果。欲出生無相法者，為欲出生薩云若。欲出生無相法者，為欲出生名相。欲出生行者，為欲出生設法教數。何以故？須菩提！名空及設教法行空空。何以故？名空空故。欲出生無相法者，為欲出生無所生、無所滅、無所著、無所斷、無所有。以是故，須菩提！摩訶衍從三界出，住薩云若不動處。須菩提！汝所問：『衍住何所？』佛言衍無所住。何以故？如諸法亦無所住，衍所住如無所住。譬如法性亦不住亦不不住，衍者、不住亦

不不住，無所生、亦不住亦不不住。不生不滅、不著不斷，無所有，亦不住亦不不住。衍亦如是。何以故？法性事亦不住亦不不住，法性事自空故。乃至無所有，無所有亦自空。須菩提！衍無所住。何以故？諸法無所住而住而不動。如須菩提所問：『誰當出衍者？』無有從衍中出者。何以故？須菩提！所可出者及衍、甫當出者，亦無所有，是亦不可見。諸法亦不可見，當從何法出？何以故？吾我不可見故。乃至壽命、知見之事，從本至竟淨，從我人至知見及法性不可，見如亦不可見，真際亦不可見至竟淨。不可思議、性、陰、衰不可見，六波羅蜜亦不可見至竟淨。內外空至有無空，亦不可見至竟淨。三十七品、佛十八法亦不可見至竟淨。從須陀洹至羅漢、辟支佛，上至佛，亦不可見至竟淨。從須陀洹道至羅漢、辟支佛道，上至阿耨多羅三耶三菩，亦不可見至竟淨，不生不滅、不著不斷，無所有，不可見至竟淨。過去當來今現在，亦無所有至竟淨。去住從此至彼，亦無所有至竟淨。增減亦不可見至竟淨。何誰不生而不可見？法性不生不可見。何以故。法性亦不可見亦不不可見，如不可見無所見，空、真際至般若波羅蜜，無所有不可見。內外空至有無空，無所見亦不可見。三十七品及十八法，無所有不可見。從須陀洹至佛，無所有不可見。從須陀洹道至佛道、阿耨多羅三耶三菩，無所有不可見，無所生不可見。至無所有，從無所有，無所有不可見。何以故？須菩提！無所有不可見。初住地亦不可見。至十住地，無所有不可見。無所有不可見至竟常淨。何等為初住地滅淨地、種性地、第八地、見地、薄地、除垢地、所作已作地、辟支佛地、菩薩地、佛地，於內外空亦不見。初地不可見，至內外空有無空無所有。第二住地第三第四第五第六第七第八第九乃至第十，從內外空有無空，至第十住亦不可見。何以故？須菩提！從一住至十住，亦無所有亦不可見，至竟淨。內外空至有無空，眾生淨，無所有至竟淨。內外空至有無空，佛國淨，無所有至竟淨。內外空有無空，五眼無所有，至竟淨。須菩提！如是，菩薩摩訶薩以無所倚事，令諸法以摩訶衍出薩云若。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不不住，無所生、亦不住亦不不住。不生不滅、不著不斷，無所有，亦不住亦不不住。衍亦如是。何以故？法性事亦不住亦不不住，法性事自空故。乃至無所有，無所有亦自空。須菩提！衍無所住。何以故？諸法無所住而住而不動。如須菩提所問：『誰當出衍者？』無有從衍中出者。何以故？須菩提！所可出者及衍、甫當出者，亦無所有，是亦不可見。諸法亦不可見，當從何法出？何以故？吾我不可見故。乃至壽命、知見之事，從本至竟淨，從我人至知見及法性不可，見如亦不可見，真際亦不可見至竟淨。不可思議、性、陰、衰不可見，六波羅蜜亦不可見至竟淨。內外空至有無空，亦不可見至竟淨。三十七品、佛十八法亦不可見至竟淨。從須陀洹至羅漢、辟支佛，上至佛，亦不可見至竟淨。從須陀洹道至羅漢、辟支佛道，上至阿耨多羅三耶三菩，亦不可見至竟淨，不生不滅、不著不斷，無所有，不可見至竟淨。過去當來今現在，亦無所有至竟淨。去住從此至彼，亦無所有至竟淨。增減亦不可見至竟淨。何誰不生而不可見？法性不生不可見。何以故。法性亦不可見亦不不可見，如不可見無所見，空、真際至般若波羅蜜，無所有不可見。內外空至有無空，無所見亦不可見。三十七品及十八法，無所有不可見。從須陀洹至佛，無所有不可見。從須陀洹道至佛道、阿耨多羅三耶三菩，無所有不可見，無所生不可見。至無所有，從無所有，無所有不可見。何以故？須菩提！無所有不可見。初住地亦不可見。至十住地，無所有不可見。無所有不可見至竟常淨。何等為初住地滅淨地、種性地、第八地、見地、薄地、除垢地、所作已作地、辟支佛地、菩薩地、佛地，於內外空亦不見。初地不可見，至內外空有無空無所有。第二住地第三第四第五第六第七第八第九乃至第十，從內外空有無空，至第十住亦不可見。何以故？須菩提！從一住至十住，亦無所有亦不可見，至竟淨。內外空至有無空，眾生淨，無所有至竟淨。內外空至有無空，佛國淨，無所有至竟淨。內外空有無空，五眼無所有，至竟淨。須菩提！如是，菩薩摩訶薩以無所倚事，令諸法以摩訶衍出薩云若。」