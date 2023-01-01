放光般若經
西晉 無羅叉譯20卷CBETA T0221大于一万字 35 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
放光般若經卷第一
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西晉于闐國三藏無羅叉奉 詔譯
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摩訶般若波羅蜜放光品第一
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聞如是：
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一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾五千人俱，皆是阿羅漢——諸漏已盡，意解無垢，眾智自在已了眾事，譬如大龍所作已辦，離於重擔逮得所願，三處已盡正解已解。復有五百比丘尼，諸優婆塞、優婆夷，諸菩薩摩訶薩——已得陀隣尼空行三昧，無相、無願藏；已得等忍，得無罣礙陀隣尼門；悉是五通。所言柔軟無復懈怠，已捨利養無所希望，逮深法忍得精進力，已過魔行度於死地；所教次第，於阿僧祇劫順本所行，所作不忘；顏色和悅，常先謙敬所語不麤；於大眾中所念具足，於無數劫堪任教化，所說如幻、如夢、如響、如光、如影、如化、如水中泡、如鏡中像、如熱時炎、如水中月，常以此法用悟一切；悉知眾生意所趣向，能以微妙慧，隨其本行而度脫之；意無罣礙具足持忍，所入審諦，願攝無數無量佛國；無量諸佛所行三昧皆現在前；能請諸佛為一切說法；種種諸見離於所著，已遊戲於百千三昧而自娛樂；諸菩薩者德皆如是——其名曰護諸繫菩薩、寶來菩薩、導師菩薩、龍施菩薩、所受則能說菩薩、雨天菩薩、天王菩薩、賢護菩薩、妙意菩薩、有持意菩薩、增益意菩薩、現無癡菩薩、善發菩薩、過步菩薩、常應菩薩、不置遠菩薩、懷日藏菩薩、意不缺減菩薩、現音聲菩薩、哀雅威菩薩、寶印手菩薩、常舉手菩薩、慈氏菩薩，及餘億那術百千菩薩俱，盡是補處應尊位者。復有異菩薩無央數億百千，及諸尊者子皆悉來會。
一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾五千人俱，皆是阿羅漢——諸漏已盡，意解無垢，眾智自在已了眾事，譬如大龍所作已辦，離於重擔逮得所願，三處已盡正解已解。復有五百比丘尼，諸優婆塞、優婆夷，諸菩薩摩訶薩——已得陀隣尼空行三昧，無相、無願藏；已得等忍，得無罣礙陀隣尼門；悉是五通。所言柔軟無復懈怠，已捨利養無所希望，逮深法忍得精進力，已過魔行度於死地；所教次第，於阿僧祇劫順本所行，所作不忘；顏色和悅，常先謙敬所語不麤；於大眾中所念具足，於無數劫堪任教化，所說如幻、如夢、如響、如光、如影、如化、如水中泡、如鏡中像、如熱時炎、如水中月，常以此法用悟一切；悉知眾生意所趣向，能以微妙慧，隨其本行而度脫之；意無罣礙具足持忍，所入審諦，願攝無數無量佛國；無量諸佛所行三昧皆現在前；能請諸佛為一切說法；種種諸見離於所著，已遊戲於百千三昧而自娛樂；諸菩薩者德皆如是——其名曰護諸繫菩薩、寶來菩薩、導師菩薩、龍施菩薩、所受則能說菩薩、雨天菩薩、天王菩薩、賢護菩薩、妙意菩薩、有持意菩薩、增益意菩薩、現無癡菩薩、善發菩薩、過步菩薩、常應菩薩、不置遠菩薩、懷日藏菩薩、意不缺減菩薩、現音聲菩薩、哀雅威菩薩、寶印手菩薩、常舉手菩薩、慈氏菩薩，及餘億那術百千菩薩俱，盡是補處應尊位者。復有異菩薩無央數億百千，及諸尊者子皆悉來會。
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爾時世尊自敷高座結跏趺坐，正受定意三昧。其三昧名三昧王，一切三昧悉入其中。作是三昧已，持天眼觀視世界。爾時世尊放足下千輻相輪光明，從鹿腨腸上至肉髻，身中支節處處各放六十億百千光明，悉照三千大千國土無不遍者。其光明復照東方西方南方北方四維上下如恒邊沙諸佛國土；眾生之類其見光明者，畢志堅固，悉發無上正真道意。爾時世尊復放身毛，一一諸毛孔皆放光明，復照三千大千國土，復照十方無數恒邊沙國土；一切眾生見光明者，畢志發無上正真道意。世尊復以諸如來無所著等正覺法，放大光明，悉遍三千大千國土，復照十方無數恒邊沙國土；一切眾生見光明者，亦畢志發無上正真道意。爾時世尊出廣長舌，遍三千大千國土。遍已，從其舌根復放無央數億百千光明。一一光明化為千葉寶華，其色如金。一一華者上皆有坐佛，一一諸佛皆說六度無極。一切眾生聞說法者，皆發無上正真道意。其舌光明一一華像，復照十方恒邊沙國土；一切眾生見其光明、聞說法者，亦發無上正真道意。
爾時世尊自敷高座結跏趺坐，正受定意三昧。其三昧名三昧王，一切三昧悉入其中。作是三昧已，持天眼觀視世界。爾時世尊放足下千輻相輪光明，從鹿腨腸上至肉髻，身中支節處處各放六十億百千光明，悉照三千大千國土無不遍者。其光明復照東方西方南方北方四維上下如恒邊沙諸佛國土；眾生之類其見光明者，畢志堅固，悉發無上正真道意。爾時世尊復放身毛，一一諸毛孔皆放光明，復照三千大千國土，復照十方無數恒邊沙國土；一切眾生見光明者，畢志發無上正真道意。世尊復以諸如來無所著等正覺法，放大光明，悉遍三千大千國土，復照十方無數恒邊沙國土；一切眾生見光明者，亦畢志發無上正真道意。爾時世尊出廣長舌，遍三千大千國土。遍已，從其舌根復放無央數億百千光明。一一光明化為千葉寶華，其色如金。一一華者上皆有坐佛，一一諸佛皆說六度無極。一切眾生聞說法者，皆發無上正真道意。其舌光明一一華像，復照十方恒邊沙國土；一切眾生見其光明、聞說法者，亦發無上正真道意。
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是時世尊於師子座三昧，其三昧者名師子遊戲。身放神足，感動三千大千國土六反震動。三昧威神，令此三千大千國土地皆柔軟𧿽𨁟踊沒。諸有地獄、餓鬼、蠕動之類，及八難處，皆悉解脫。得生天上，人中齊第六天。適生天上人中已皆大歡喜，即識宿命，來詣佛所稽首受法。如是十方恒邊沙國土，諸三惡趣及八難處亦離對苦，生天上人中齊第六天。適生歡喜亦識宿命，各各自至其國佛所，稽首受法。爾時三千大千國土，諸盲者得視、聾者得聽、瘂者能言、傴者得申、拘躄者得手足、狂者得正、亂者得定、病者得愈、飢渴者得飽滿、羸者得力、老者得少、裸者得衣，一切眾生皆得同志，相視如父如母、如兄如弟，等行十善淳修梵事，無有瑕穢澹然快樂，譬如比丘得第三禪，一切眾生皆逮於智，調已自守不嬈眾生。
是時世尊於師子座三昧，其三昧者名師子遊戲。身放神足，感動三千大千國土六反震動。三昧威神，令此三千大千國土地皆柔軟𧿽𨁟踊沒。諸有地獄、餓鬼、蠕動之類，及八難處，皆悉解脫。得生天上，人中齊第六天。適生天上人中已皆大歡喜，即識宿命，來詣佛所稽首受法。如是十方恒邊沙國土，諸三惡趣及八難處亦離對苦，生天上人中齊第六天。適生歡喜亦識宿命，各各自至其國佛所，稽首受法。爾時三千大千國土，諸盲者得視、聾者得聽、瘂者能言、傴者得申、拘躄者得手足、狂者得正、亂者得定、病者得愈、飢渴者得飽滿、羸者得力、老者得少、裸者得衣，一切眾生皆得同志，相視如父如母、如兄如弟，等行十善淳修梵事，無有瑕穢澹然快樂，譬如比丘得第三禪，一切眾生皆逮於智，調已自守不嬈眾生。
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爾時世尊坐師子床，於此三千大千國土其德特尊，光明色像威德巍巍。譬如山王須彌，眾山無能及者。爾時世尊如諸如來、無所著、等正覺法，以大普音遍三千大千國土諸首陀會天及諸梵天、第六天王、釋天、四王天，其中諸天及諸眾生，悉見師子座、聞佛所說，各持天上所有種種名香、種種名華來詣佛所，供養如來、無所著、等正覺。於是三千大千國土其中眾生，各持世間所有名香、水陸諸華來詣佛所，供養世尊。是時諸天香華、眾生香華，所可供養散如來上者，於空中合化成大臺，於其臺中垂諸幢幡。幢幡華蓋五色繽紛，華蓋光明悉遍照三千大千國土皆作金色；十方恒邊沙諸佛國土亦復如是。是時閻浮提人意自念言：「今日如來、無所著、等正覺，獨為我等說法，不在餘處。」諸三千大千國土中諸眾生亦各念言：「今日如來在我前坐，獨為我等說法，不在餘國。」
爾時世尊坐師子床，於此三千大千國土其德特尊，光明色像威德巍巍。譬如山王須彌，眾山無能及者。爾時世尊如諸如來、無所著、等正覺法，以大普音遍三千大千國土諸首陀會天及諸梵天、第六天王、釋天、四王天，其中諸天及諸眾生，悉見師子座、聞佛所說，各持天上所有種種名香、種種名華來詣佛所，供養如來、無所著、等正覺。於是三千大千國土其中眾生，各持世間所有名香、水陸諸華來詣佛所，供養世尊。是時諸天香華、眾生香華，所可供養散如來上者，於空中合化成大臺，於其臺中垂諸幢幡。幢幡華蓋五色繽紛，華蓋光明悉遍照三千大千國土皆作金色；十方恒邊沙諸佛國土亦復如是。是時閻浮提人意自念言：「今日如來、無所著、等正覺，獨為我等說法，不在餘處。」諸三千大千國土中諸眾生亦各念言：「今日如來在我前坐，獨為我等說法，不在餘國。」
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爾時世尊於師子座復放光明，照於三千大千國土。其中眾生見光明者，盡見東方恒邊沙佛及弟子眾，悉見是間沙訶國土釋迦文佛及諸會眾；十方國土各各相見亦復如是。
爾時世尊於師子座復放光明，照於三千大千國土。其中眾生見光明者，盡見東方恒邊沙佛及弟子眾，悉見是間沙訶國土釋迦文佛及諸會眾；十方國土各各相見亦復如是。
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東方度如恒邊沙國有世界名寶迹，其佛號寶事如來、無所著、等正覺，今現在以般若波羅蜜教化一切。有菩薩名普明，見釋迦文佛光明變化威神感動，便白寶事如來言：「今日何緣有是佛身光明變化感動如是？」寶事如來告普明曰：「西方極遠有世界名沙訶，其佛號釋迦文，今現在為諸菩薩說般若波羅蜜。是其瑞應。」普明白佛言：「唯然，世尊！我欲詣彼見釋迦文佛禮事供養。彼國菩薩皆得總持、得諸三昧超越三昧。」佛告普明：「欲往隨意。」時寶事佛便以千葉金色蓮華與普明言：「持是供養釋迦文佛。」重告普明：「汝詣彼國，攝持威儀無失法度。所以者何？彼國菩薩奉持律行，是以生彼。」是時普明菩薩與無央數百千菩薩、無數比丘、諸善男子、善女人眾，從東方來——所經諸佛，皆以香華供養禮事——來詣忍界。見釋迦文佛，稽首作禮，普明菩薩白釋迦文佛言：「寶事如來致問慇懃問訊世尊：『坐起輕利、氣力如常不？』今奉此華供養世尊。」佛即受之。釋迦文佛便以此華散於東方恒邊沙佛國，其華遍至，一一華者皆有坐佛，皆說般若波羅蜜教化眾生，聞是教者皆發無上正真道意。彼善男子、善女人隨普明菩薩來者，皆禮事釋迦文佛足，所齎香華供養世尊。
東方度如恒邊沙國有世界名寶迹，其佛號寶事如來、無所著、等正覺，今現在以般若波羅蜜教化一切。有菩薩名普明，見釋迦文佛光明變化威神感動，便白寶事如來言：「今日何緣有是佛身光明變化感動如是？」寶事如來告普明曰：「西方極遠有世界名沙訶，其佛號釋迦文，今現在為諸菩薩說般若波羅蜜。是其瑞應。」普明白佛言：「唯然，世尊！我欲詣彼見釋迦文佛禮事供養。彼國菩薩皆得總持、得諸三昧超越三昧。」佛告普明：「欲往隨意。」時寶事佛便以千葉金色蓮華與普明言：「持是供養釋迦文佛。」重告普明：「汝詣彼國，攝持威儀無失法度。所以者何？彼國菩薩奉持律行，是以生彼。」是時普明菩薩與無央數百千菩薩、無數比丘、諸善男子、善女人眾，從東方來——所經諸佛，皆以香華供養禮事——來詣忍界。見釋迦文佛，稽首作禮，普明菩薩白釋迦文佛言：「寶事如來致問慇懃問訊世尊：『坐起輕利、氣力如常不？』今奉此華供養世尊。」佛即受之。釋迦文佛便以此華散於東方恒邊沙佛國，其華遍至，一一華者皆有坐佛，皆說般若波羅蜜教化眾生，聞是教者皆發無上正真道意。彼善男子、善女人隨普明菩薩來者，皆禮事釋迦文佛足，所齎香華供養世尊。
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南方度如恒邊沙國，有世界名度憂，其佛號無憂威如來、無所著、等正覺，有菩薩名離憂；西方度如恒邊沙國，有世界名滅惡，其佛號寶上如來、無所著、等正覺，有菩薩名意行；北方度如恒邊沙，有世界名勝，其佛號仁王如來、無所著、等正覺，有菩薩名施勝；下方度如恒邊沙，有世界名賢，其佛號賢威如來、無所著、等正覺，有菩薩名妙華；上方度如恒邊沙，有世界名思樂，其佛號思樂威如來、無所著、等正覺，有菩薩名思樂施。如是六方菩薩各白其佛：「此何變化而現於此？」其佛各報諸菩薩言：「去是極遠有忍世界，佛號釋迦文，為諸菩薩說般若波羅蜜，是其瑞應。」彼諸菩薩各白其佛：「欲詣忍界見釋迦文佛，禮事供養。」爾時諸佛各與寶華，及諸無數百千菩薩、諸比丘僧、善男子、善女人俱來詣此。所經諸國土，各以香華供養諸佛。次詣忍界，見釋迦文佛，供養禮事問訊，皆如東方諸菩薩比。
南方度如恒邊沙國，有世界名度憂，其佛號無憂威如來、無所著、等正覺，有菩薩名離憂；西方度如恒邊沙國，有世界名滅惡，其佛號寶上如來、無所著、等正覺，有菩薩名意行；北方度如恒邊沙，有世界名勝，其佛號仁王如來、無所著、等正覺，有菩薩名施勝；下方度如恒邊沙，有世界名賢，其佛號賢威如來、無所著、等正覺，有菩薩名妙華；上方度如恒邊沙，有世界名思樂，其佛號思樂威如來、無所著、等正覺，有菩薩名思樂施。如是六方菩薩各白其佛：「此何變化而現於此？」其佛各報諸菩薩言：「去是極遠有忍世界，佛號釋迦文，為諸菩薩說般若波羅蜜，是其瑞應。」彼諸菩薩各白其佛：「欲詣忍界見釋迦文佛，禮事供養。」爾時諸佛各與寶華，及諸無數百千菩薩、諸比丘僧、善男子、善女人俱來詣此。所經諸國土，各以香華供養諸佛。次詣忍界，見釋迦文佛，供養禮事問訊，皆如東方諸菩薩比。
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爾時，一時之頃三千大千國界，其地所有皆成為寶，諸樹草木悉為香華，懸諸幢幡繒綵華蓋，譬如華迹世界普華如來國土、文殊師利、善住意王天子及諸大威神菩薩所處國土，此忍世界所有珍妙亦如彼國。
爾時，一時之頃三千大千國界，其地所有皆成為寶，諸樹草木悉為香華，懸諸幢幡繒綵華蓋，譬如華迹世界普華如來國土、文殊師利、善住意王天子及諸大威神菩薩所處國土，此忍世界所有珍妙亦如彼國。
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爾時眾會諸天魔梵、諸龍鬼神、沙門婆羅門、世界人民、諸菩薩摩訶薩及新發意者，皆悉來集。佛知眾會已定，告舍利弗言：「菩薩摩訶薩當習行般若波羅蜜。」
爾時眾會諸天魔梵、諸龍鬼神、沙門婆羅門、世界人民、諸菩薩摩訶薩及新發意者，皆悉來集。佛知眾會已定，告舍利弗言：「菩薩摩訶薩當習行般若波羅蜜。」
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舍利弗白佛言：「欲逮知一切諸法，當云何行般若波羅蜜？」
舍利弗白佛言：「欲逮知一切諸法，當云何行般若波羅蜜？」
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佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者，未曾不布施，有財、有施、有受者，為行檀波羅蜜；知罪、知福，為行尸波羅蜜；不起恚意，為行羼提波羅蜜；身口常精進意不懈怠，為行惟逮波羅蜜；於六情無所味，為行禪波羅蜜。」
佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者，未曾不布施，有財、有施、有受者，為行檀波羅蜜；知罪、知福，為行尸波羅蜜；不起恚意，為行羼提波羅蜜；身口常精進意不懈怠，為行惟逮波羅蜜；於六情無所味，為行禪波羅蜜。」
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佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，定意不起，當具四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、賢聖八品道，當具足空三昧、無相三昧、無願三昧，具足四禪、四等、四無形三昧，具八解禪、得九次第禪。當復知九相：新死相、筋纏束薪相、青瘀相、膿相、血相、食不消相、骨節分離相、久骨相、燒焦可惡相。已知諸相，當念佛、志法、志比丘僧，志在施戒，志在安般守意，志在無常、苦、空、無我人想，無所樂想、無生滅想、無道想、無盡想、無所起想、善想、法想，豫知一切眾生之意。是謂為慧。便得覺意三昧、無畏三昧，有想有畏、無想無畏、亦無想亦無畏。所不知根，當知、已知。當知欲過八患、却十二衰。具足佛十力、十八法、四無所畏、四無礙慧、大慈大悲。覺知一切菩薩慧者，當習般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲具足薩云若、離於生死習緒者，當學般若波羅蜜。如是，舍利弗！是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。
佛告舍利弗：「菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，定意不起，當具四意止、四意斷、四神足、五根、五力、七覺意、賢聖八品道，當具足空三昧、無相三昧、無願三昧，具足四禪、四等、四無形三昧，具八解禪、得九次第禪。當復知九相：新死相、筋纏束薪相、青瘀相、膿相、血相、食不消相、骨節分離相、久骨相、燒焦可惡相。已知諸相，當念佛、志法、志比丘僧，志在施戒，志在安般守意，志在無常、苦、空、無我人想，無所樂想、無生滅想、無道想、無盡想、無所起想、善想、法想，豫知一切眾生之意。是謂為慧。便得覺意三昧、無畏三昧，有想有畏、無想無畏、亦無想亦無畏。所不知根，當知、已知。當知欲過八患、却十二衰。具足佛十力、十八法、四無所畏、四無礙慧、大慈大悲。覺知一切菩薩慧者，當習般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲具足薩云若、離於生死習緒者，當學般若波羅蜜。如是，舍利弗！是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲上菩薩位者，欲過聲聞、辟支佛地，欲住阿惟越致地者，當學般若波羅蜜。欲住六通、知一切人意所趣向者，當學般若波羅蜜。欲勝羅漢、辟支佛慧者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩悉欲得諸陀隣尼三昧門、諸眾智門者，當學般若波羅蜜。諸聲聞、辟支佛家所作布施、持戒、勸助種種功德，欲過其上者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲知聲聞、辟支佛家諸所有戒、三昧、智慧、解脫、見解脫慧，欲過其上者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲少施、少戒、少忍、少進、少禪，所習行少而得大報功德無量者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲使親族身體如佛形像者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲具足大士三十二相、八十種好，成諸菩薩種姓，逮得鳩摩羅浮者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩常不欲離諸佛世尊、供養諸佛，種種所行欲成功德者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲滿一切眾生之願，欲求飲食、車乘、象馬、履屣、衣裘、香華、幔飾、床臥之具，給眾所求能令具足，欲得是者，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲上菩薩位者，欲過聲聞、辟支佛地，欲住阿惟越致地者，當學般若波羅蜜。欲住六通、知一切人意所趣向者，當學般若波羅蜜。欲勝羅漢、辟支佛慧者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩悉欲得諸陀隣尼三昧門、諸眾智門者，當學般若波羅蜜。諸聲聞、辟支佛家所作布施、持戒、勸助種種功德，欲過其上者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲知聲聞、辟支佛家諸所有戒、三昧、智慧、解脫、見解脫慧，欲過其上者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲少施、少戒、少忍、少進、少禪，所習行少而得大報功德無量者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲使親族身體如佛形像者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲具足大士三十二相、八十種好，成諸菩薩種姓，逮得鳩摩羅浮者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩常不欲離諸佛世尊、供養諸佛，種種所行欲成功德者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲滿一切眾生之願，欲求飲食、車乘、象馬、履屣、衣裘、香華、幔飾、床臥之具，給眾所求能令具足，欲得是者，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使恒邊沙佛國中人悉具足行六波羅蜜者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲行功德使正至佛者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲使十方恒邊沙佛國土諸佛世尊所讚歎功德者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲一發意超越十方恒邊沙諸佛國土悉遍至者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲發一音都使十方盡聞其聲者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲護一切十方諸佛剎使不斷者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲住內空、外空、大空、最空、空空、有為空、無為空、至竟空、無限空、所有空、自性空、一切諸法空、無所猗空、無所有空，欲知是空事法者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲覺知一切諸佛諸法如者，當學般若波羅蜜。欲知一切諸法性者，當學般若波羅蜜。欲知一切諸法真際者，當學般若波羅蜜。舍利弗！菩薩摩訶薩如是，為行般若波羅蜜，當作是住。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使恒邊沙佛國中人悉具足行六波羅蜜者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲行功德使正至佛者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲使十方恒邊沙佛國土諸佛世尊所讚歎功德者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲一發意超越十方恒邊沙諸佛國土悉遍至者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲發一音都使十方盡聞其聲者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲護一切十方諸佛剎使不斷者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲住內空、外空、大空、最空、空空、有為空、無為空、至竟空、無限空、所有空、自性空、一切諸法空、無所猗空、無所有空，欲知是空事法者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲覺知一切諸佛諸法如者，當學般若波羅蜜。欲知一切諸法性者，當學般若波羅蜜。欲知一切諸法真際者，當學般若波羅蜜。舍利弗！菩薩摩訶薩如是，為行般若波羅蜜，當作是住。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲知三千大千國土其中塵數，及諸樹木生草枝葉莖節，悉欲知是數者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲以一毛破為百分，以一分毛取三千大千國土，其中海水數知幾渧，悉知其數不嬈水性，欲得是者，當學般若波羅蜜。三千大千國土其中火起，譬如劫盡燒時，欲一時吹滅大火者，當學般若波羅蜜。三千大千國土其中大風起，吹須彌大山令如糠[(穀-(一/禾)+米)/會]，能以一指障其風力令不起者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲以結跏趺坐悉遍滿三千大千國土虛空，欲得是者，當學般若波羅蜜。三千大千國土諸須彌山，能持一手舉著他方無數佛國，欲得是者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩能以一鉢之飯充飽十方恒邊沙佛及弟子眾，悉令滿足者，當學般若波羅蜜。又以珍寶服飾、幢幡繒蓋香華供養恒邊沙佛及弟子眾，欲得是者，當學般若波羅蜜。欲使十方恒邊沙國其中眾生悉具於戒、三昧、智慧、解脫、見解脫慧，沙門四道乃至無餘泥洹，欲得是者，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲知三千大千國土其中塵數，及諸樹木生草枝葉莖節，悉欲知是數者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲以一毛破為百分，以一分毛取三千大千國土，其中海水數知幾渧，悉知其數不嬈水性，欲得是者，當學般若波羅蜜。三千大千國土其中火起，譬如劫盡燒時，欲一時吹滅大火者，當學般若波羅蜜。三千大千國土其中大風起，吹須彌大山令如糠[(穀-(一/禾)+米)/會]，能以一指障其風力令不起者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲以結跏趺坐悉遍滿三千大千國土虛空，欲得是者，當學般若波羅蜜。三千大千國土諸須彌山，能持一手舉著他方無數佛國，欲得是者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩能以一鉢之飯充飽十方恒邊沙佛及弟子眾，悉令滿足者，當學般若波羅蜜。又以珍寶服飾、幢幡繒蓋香華供養恒邊沙佛及弟子眾，欲得是者，當學般若波羅蜜。欲使十方恒邊沙國其中眾生悉具於戒、三昧、智慧、解脫、見解脫慧，沙門四道乃至無餘泥洹，欲得是者，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者若布施，當作是念：『使我得大果報。』得生尊者家、梵志大姓家、迦羅越家，生四王天上乃至第六天中，因是布施得第一禪上至四禪、空無形禪，作是布施得賢聖八品道，得須陀洹上至阿羅漢辟支佛者，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者若布施，當作是念：『使我得大果報。』得生尊者家、梵志大姓家、迦羅越家，生四王天上乃至第六天中，因是布施得第一禪上至四禪、空無形禪，作是布施得賢聖八品道，得須陀洹上至阿羅漢辟支佛者，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以慧方便，具足六波羅蜜。」
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，以慧方便，具足六波羅蜜。」
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舍利弗白佛言：「菩薩摩訶薩云何布施具足六波羅蜜？」
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佛言：「菩薩摩訶薩行檀波羅蜜者，當習無所猗法，其所布施及受者，令具足諸波羅蜜，是為具足檀波羅蜜。於善於惡不與罪福，是為尸波羅蜜。無瞋無喜，是為羼提波羅蜜。意無懈怠，是為惟逮波羅蜜。於無所著不起狐疑，是為禪波羅蜜。離於諸法，是為般若波羅蜜。
佛言：「菩薩摩訶薩行檀波羅蜜者，當習無所猗法，其所布施及受者，令具足諸波羅蜜，是為具足檀波羅蜜。於善於惡不與罪福，是為尸波羅蜜。無瞋無喜，是為羼提波羅蜜。意無懈怠，是為惟逮波羅蜜。於無所著不起狐疑，是為禪波羅蜜。離於諸法，是為般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲知過去當來今現在諸佛世尊之法者，當學般若波羅蜜。欲度有為、無為之法，當學般若波羅蜜。欲覺過去當來今現在諸佛諸法如者，法相所起欲逮覺滅際者，欲過聲聞辟支佛前，欲為一切諸佛給所當者，欲為諸佛世尊內眷屬者，圖大眷屬者，欲得菩薩眷屬者，報大施者，欲行無相施者，欲不起惡意者，欲不起恚恨意者，欲不起懈怠意者，欲不起亂意者，欲不起惡智者，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲知過去當來今現在諸佛世尊之法者，當學般若波羅蜜。欲度有為、無為之法，當學般若波羅蜜。欲覺過去當來今現在諸佛諸法如者，法相所起欲逮覺滅際者，欲過聲聞辟支佛前，欲為一切諸佛給所當者，欲為諸佛世尊內眷屬者，圖大眷屬者，欲得菩薩眷屬者，報大施者，欲行無相施者，欲不起惡意者，欲不起恚恨意者，欲不起懈怠意者，欲不起亂意者，欲不起惡智者，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使一切立於布施、戒、念，作務勸助功德者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲立五眼者，當學般若波羅蜜。何等為五眼？肉眼、天眼、智眼、法眼、佛眼。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲使一切立於布施、戒、念，作務勸助功德者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲立五眼者，當學般若波羅蜜。何等為五眼？肉眼、天眼、智眼、法眼、佛眼。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得天眼見十方諸佛者，天耳聽十方諸佛所說法者，欲悉知諸佛意者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛所說不斷，乃至阿耨多羅三耶三菩者，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲得天眼見十方諸佛者，天耳聽十方諸佛所說法者，欲悉知諸佛意者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛所說不斷，乃至阿耨多羅三耶三菩者，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲見過去諸佛、現在諸佛世尊剎土者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛所說十二部經、欲諷誦者，及諸聲聞所未曾聞者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛所可說法、甫當所說，悉欲識知，遍教眾生者，當學般若波羅蜜。過去當來今現在諸佛所說諸法欲盡聞知，聞已遍教一切讀者，當學般若波羅蜜。十方恒邊沙諸佛世界有窈冥之處，日月所不照，欲持光明悉遍照者，當學般若波羅蜜。十方恒沙諸佛世界有初不聞佛音、法音、僧音者，能立眾生皆使正見聞三寶音者，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲見過去諸佛、現在諸佛世尊剎土者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛所說十二部經、欲諷誦者，及諸聲聞所未曾聞者，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲聞十方諸佛所可說法、甫當所說，悉欲識知，遍教眾生者，當學般若波羅蜜。過去當來今現在諸佛所說諸法欲盡聞知，聞已遍教一切讀者，當學般若波羅蜜。十方恒邊沙諸佛世界有窈冥之處，日月所不照，欲持光明悉遍照者，當學般若波羅蜜。十方恒沙諸佛世界有初不聞佛音、法音、僧音者，能立眾生皆使正見聞三寶音者，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩願欲令十方恒沙世界眾生，盲者得視、聾者得聽、狂者得志、裸者得衣、飢渴者得飽滿，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲令十方恒沙國其中眾生，諸在罪地三惡趣者，欲令解脫皆得人身者，當學般若波羅蜜。欲使恒沙世界皆令眾生，具足戒行、三昧、智慧、解脫、見解脫慧，從須陀洹至阿羅漢、辟支佛，乃至阿耨多羅三耶三菩及諸佛威儀者，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩願欲令十方恒沙世界眾生，盲者得視、聾者得聽、狂者得志、裸者得衣、飢渴者得飽滿，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲令十方恒沙國其中眾生，諸在罪地三惡趣者，欲令解脫皆得人身者，當學般若波羅蜜。欲使恒沙世界皆令眾生，具足戒行、三昧、智慧、解脫、見解脫慧，從須陀洹至阿羅漢、辟支佛，乃至阿耨多羅三耶三菩及諸佛威儀者，當學般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲悉知道事俗事者，當學般若波羅蜜。欲使行時足離地四寸而輪跡現，諸四天王及阿迦膩吒天與無央數諸天眷屬圍繞共至佛樹，當使諸天以天上疊為座，使我成阿耨多羅三耶三菩所遊行處、所住處、坐處悉為金剛，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲使出家之日即成阿耨多羅三耶三菩，即出家日便轉法輪，使無央數阿僧祇人遠塵離垢諸法法眼淨，無央數阿僧祇人漏盡意解，無央數阿僧祇人得阿惟越致、成阿耨多羅三耶三菩，如是菩薩摩訶薩當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩願作佛時，為無央數弟子眾一時說法，便於座上得阿羅漢，發菩薩意者得阿惟越致、成阿耨多羅三耶三菩，無央數菩薩為增其壽命無量，其光明隨其壽不增減，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩成阿耨多羅三耶三菩時，欲令國土無婬怒癡之名，眾生智慧悉皆得等，常念布施、常念淨戒，自調自檢不嬈眾生，般泥洹後欲使法無滅盡之名，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩自願得阿耨多羅三耶三菩時，其有聞我聲者必至阿耨多羅三耶三菩，欲得如是者，當學般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩欲悉知道事俗事者，當學般若波羅蜜。欲使行時足離地四寸而輪跡現，諸四天王及阿迦膩吒天與無央數諸天眷屬圍繞共至佛樹，當使諸天以天上疊為座，使我成阿耨多羅三耶三菩所遊行處、所住處、坐處悉為金剛，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩欲使出家之日即成阿耨多羅三耶三菩，即出家日便轉法輪，使無央數阿僧祇人遠塵離垢諸法法眼淨，無央數阿僧祇人漏盡意解，無央數阿僧祇人得阿惟越致、成阿耨多羅三耶三菩，如是菩薩摩訶薩當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩願作佛時，為無央數弟子眾一時說法，便於座上得阿羅漢，發菩薩意者得阿惟越致、成阿耨多羅三耶三菩，無央數菩薩為增其壽命無量，其光明隨其壽不增減，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩成阿耨多羅三耶三菩時，欲令國土無婬怒癡之名，眾生智慧悉皆得等，常念布施、常念淨戒，自調自檢不嬈眾生，般泥洹後欲使法無滅盡之名，當學般若波羅蜜。菩薩摩訶薩自願得阿耨多羅三耶三菩時，其有聞我聲者必至阿耨多羅三耶三菩，欲得如是者，當學般若波羅蜜。
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摩訶般若波羅蜜無見品第二
摩訶般若波羅蜜無見品第二
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「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，發是念時，四天王皆歡喜意念言：『我曹亦當復以四鉢奉上菩薩，如前王法奉諸佛鉢。』忉利天王及第六天王皆歡喜意念言：『是菩薩成佛時，我曹亦當奉侍給使，減損阿須倫種、增益諸天眾。』三千大千國土中諸阿迦膩吒天各各歡喜亦復念言：『是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜成作佛時，我曹亦當勸助，請佛使轉法輪。』如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，於六波羅蜜轉增益具足。善男子、善女人各各歡喜意自念言：『我當為是菩薩作父母兄弟、妻子眷屬、朋友知識。』爾時四天王及諸阿迦膩吒天各各念言：『當使是菩薩常修梵行，從初發意至成作佛，莫使與色欲共會。犯欲者失梵行，況行道者？是菩薩常修梵行者必成至佛，不從犯欲而得成道。』」
「復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，發是念時，四天王皆歡喜意念言：『我曹亦當復以四鉢奉上菩薩，如前王法奉諸佛鉢。』忉利天王及第六天王皆歡喜意念言：『是菩薩成佛時，我曹亦當奉侍給使，減損阿須倫種、增益諸天眾。』三千大千國土中諸阿迦膩吒天各各歡喜亦復念言：『是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜成作佛時，我曹亦當勸助，請佛使轉法輪。』如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時，於六波羅蜜轉增益具足。善男子、善女人各各歡喜意自念言：『我當為是菩薩作父母兄弟、妻子眷屬、朋友知識。』爾時四天王及諸阿迦膩吒天各各念言：『當使是菩薩常修梵行，從初發意至成作佛，莫使與色欲共會。犯欲者失梵行，況行道者？是菩薩常修梵行者必成至佛，不從犯欲而得成道。』」
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舍利弗白佛言：「菩薩要當有父母妻子眷屬耶？」
舍利弗白佛言：「菩薩要當有父母妻子眷屬耶？」
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佛告舍利弗：「菩薩或有父母、無妻子；或有菩薩從初發意作童男行，至成作佛不娶妻色。或有菩薩以漚惒拘舍羅於五欲中示現發阿耨多羅三耶三菩意出家。舍利弗！譬如幻師善於幻法，化作五樂色欲，於中自恣共相娛樂。於意云何，是幻師所作，寧有所服食者不？」
佛告舍利弗：「菩薩或有父母、無妻子；或有菩薩從初發意作童男行，至成作佛不娶妻色。或有菩薩以漚惒拘舍羅於五欲中示現發阿耨多羅三耶三菩意出家。舍利弗！譬如幻師善於幻法，化作五樂色欲，於中自恣共相娛樂。於意云何，是幻師所作，寧有所服食者不？」
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舍利弗言：「不也，世尊！幻無所有。」
舍利弗言：「不也，世尊！幻無所有。」
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「如是，舍利弗！菩薩以漚惒拘舍羅示現有欲，於色欲中育養一切，無所沾污——觀欲如火，譬如怨家；說欲之惡，志常穢之。菩薩雖在欲中示現，常作是念：『行權菩薩尚作是意，何況新學發意者乎？』」
「如是，舍利弗！菩薩以漚惒拘舍羅示現有欲，於色欲中育養一切，無所沾污——觀欲如火，譬如怨家；說欲之惡，志常穢之。菩薩雖在欲中示現，常作是念：『行權菩薩尚作是意，何況新學發意者乎？』」
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舍利弗白佛言：「菩薩當云何行般若波羅蜜？」
舍利弗白佛言：「菩薩當云何行般若波羅蜜？」
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佛告舍利弗：「菩薩行般若波羅蜜者，不見有菩薩，亦不見字，亦不見般若波羅蜜。悉無所見，亦不見不行者。何以故？菩薩空，字亦空；空無有五陰。何謂五陰？色陰、痛陰、想陰、行陰、識陰。五陰則是空，空則是五陰。何以故？但字耳。以字故名為道，以字故名為菩薩，以字故名為空，以字故名為五陰；其實亦不生亦不滅，亦無著亦無斷。菩薩作如是行者，亦不見生亦不見滅，亦不見著亦不見斷。何以故？但以空為法立名，假號為字耳。菩薩行般若波羅蜜，不見諸法之字，以無所見故無所入。
佛告舍利弗：「菩薩行般若波羅蜜者，不見有菩薩，亦不見字，亦不見般若波羅蜜。悉無所見，亦不見不行者。何以故？菩薩空，字亦空；空無有五陰。何謂五陰？色陰、痛陰、想陰、行陰、識陰。五陰則是空，空則是五陰。何以故？但字耳。以字故名為道，以字故名為菩薩，以字故名為空，以字故名為五陰；其實亦不生亦不滅，亦無著亦無斷。菩薩作如是行者，亦不見生亦不見滅，亦不見著亦不見斷。何以故？但以空為法立名，假號為字耳。菩薩行般若波羅蜜，不見諸法之字，以無所見故無所入。
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摩訶般若波羅蜜假號品第三
摩訶般若波羅蜜假號品第三
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「復次，舍利弗！行般若波羅蜜菩薩當作是觀：菩薩者但字耳，佛亦字耳，般若波羅蜜亦字耳，五陰者亦字耳。舍利弗！一切有言吾我者亦皆字耳，索吾我亦無有吾我，亦無眾生、亦無所生、亦無生者、亦無自生，無人無生、無作無造，亦無成者、亦無受者、亦無授者，無見無得。何以故？一切諸法無所有，用空故。是故菩薩於一切字法都無所見，於無所見中復不有見。菩薩作是行般若波羅蜜，除諸佛，過一切諸聲聞、辟支佛上，用無所有空故。何以故？一切不見所入處故。舍利弗！菩薩如是者，為行般若波羅蜜。譬如一閻浮提內，其中所有樹木、生草、稻麻、竽蔗、叢林、竹葦，悉如舍利弗、目揵連等，其數如是，智慧神足其德無量；欲比行般若波羅蜜菩薩，終不可得比，無數億百千倍，不可以譬喻為比。何以故？舍利弗！菩薩持智慧度脫一切眾生故。
「復次，舍利弗！行般若波羅蜜菩薩當作是觀：菩薩者但字耳，佛亦字耳，般若波羅蜜亦字耳，五陰者亦字耳。舍利弗！一切有言吾我者亦皆字耳，索吾我亦無有吾我，亦無眾生、亦無所生、亦無生者、亦無自生，無人無生、無作無造，亦無成者、亦無受者、亦無授者，無見無得。何以故？一切諸法無所有，用空故。是故菩薩於一切字法都無所見，於無所見中復不有見。菩薩作是行般若波羅蜜，除諸佛，過一切諸聲聞、辟支佛上，用無所有空故。何以故？一切不見所入處故。舍利弗！菩薩如是者，為行般若波羅蜜。譬如一閻浮提內，其中所有樹木、生草、稻麻、竽蔗、叢林、竹葦，悉如舍利弗、目揵連等，其數如是，智慧神足其德無量；欲比行般若波羅蜜菩薩，終不可得比，無數億百千倍，不可以譬喻為比。何以故？舍利弗！菩薩持智慧度脫一切眾生故。
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「復次，舍利弗！菩薩行般若波羅蜜所念智慧，一日之中，過諸聲聞、辟支佛上。舍利弗！置閻浮提其中草木。三千大千國土，如舍利弗、目揵連等，其數滿中。復置是事。十方恒邊沙悉如舍利弗、目揵連等，盡滿其中。其數如是不可計量，欲比菩薩行般若波羅蜜者，百分千分巨億萬分不得為比。行般若波羅蜜菩薩持是智慧，比諸聲聞、辟支佛之智慧，百千萬倍不以為比。」
「復次，舍利弗！菩薩行般若波羅蜜所念智慧，一日之中，過諸聲聞、辟支佛上。舍利弗！置閻浮提其中草木。三千大千國土，如舍利弗、目揵連等，其數滿中。復置是事。十方恒邊沙悉如舍利弗、目揵連等，盡滿其中。其數如是不可計量，欲比菩薩行般若波羅蜜者，百分千分巨億萬分不得為比。行般若波羅蜜菩薩持是智慧，比諸聲聞、辟支佛之智慧，百千萬倍不以為比。」
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舍利弗白佛言：「唯，世尊弟子所有智慧，從須陀洹至聲聞、辟支佛，上至菩薩、諸佛世尊，是諸眾智不相違背，無所出生，其實皆空，無有差別，不出不生。其實空者無有差特優劣，云何世尊言：『行般若波羅蜜菩薩一日之念，出過聲聞、辟支佛上。』乎？」佛告舍利弗：「所以出彼上者，是菩薩行般若波羅蜜一日之念言：『我當以道法因緣，當為眾生覺一切法、度脫眾生。』云何，舍利弗！諸聲聞、辟支佛，頗有是念不耶？」
舍利弗白佛言：「唯，世尊弟子所有智慧，從須陀洹至聲聞、辟支佛，上至菩薩、諸佛世尊，是諸眾智不相違背，無所出生，其實皆空，無有差別，不出不生。其實空者無有差特優劣，云何世尊言：『行般若波羅蜜菩薩一日之念，出過聲聞、辟支佛上。』乎？」佛告舍利弗：「所以出彼上者，是菩薩行般若波羅蜜一日之念言：『我當以道法因緣，當為眾生覺一切法、度脫眾生。』云何，舍利弗！諸聲聞、辟支佛，頗有是念不耶？」
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舍利弗言：「唯，世尊！諸聲聞、辟支佛初無是念。」
舍利弗言：「唯，世尊！諸聲聞、辟支佛初無是念。」
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「是故，舍利弗！當作是知、當作是念，諸聲聞、辟支佛所有之智，欲比菩薩之智，百分千分巨億萬倍不可為比。
「是故，舍利弗！當作是知、當作是念，諸聲聞、辟支佛所有之智，欲比菩薩之智，百分千分巨億萬倍不可為比。
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「復次，舍利弗！聲聞、辟支佛頗作是念言：『我當行六波羅蜜，教授眾生、淨佛國土、具足佛十種力、四無所畏、四無礙慧，具足佛十八法，當成阿惟三佛。使不可計阿僧祇人令得泥洹。』頗有是念不？」
「復次，舍利弗！聲聞、辟支佛頗作是念言：『我當行六波羅蜜，教授眾生、淨佛國土、具足佛十種力、四無所畏、四無礙慧，具足佛十八法，當成阿惟三佛。使不可計阿僧祇人令得泥洹。』頗有是念不？」
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舍利弗言：「唯，世尊！無有是念。」
舍利弗言：「唯，世尊！無有是念。」
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佛言：「菩薩能爾。菩薩行六波羅蜜，具足十八法，成阿惟三佛，當度脫一切眾生。舍利弗，譬如螢火蟲不作是念言：『我光明照閻浮提普令大明。』如是，舍利弗！諸聲聞、辟支佛亦無是念言：『我當行六波羅蜜，具足十八法，成阿惟三佛，度脫眾生。』舍利弗！譬如日出遍照閻浮提，莫不蒙明者。如是菩薩行六波羅蜜，具足十八法，成阿惟三佛，度不可計一切眾生。」
佛言：「菩薩能爾。菩薩行六波羅蜜，具足十八法，成阿惟三佛，當度脫一切眾生。舍利弗，譬如螢火蟲不作是念言：『我光明照閻浮提普令大明。』如是，舍利弗！諸聲聞、辟支佛亦無是念言：『我當行六波羅蜜，具足十八法，成阿惟三佛，度脫眾生。』舍利弗！譬如日出遍照閻浮提，莫不蒙明者。如是菩薩行六波羅蜜，具足十八法，成阿惟三佛，度不可計一切眾生。」
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舍利弗白佛言：「云何菩薩過羅漢、辟支佛地，逮得阿惟越致地，嚴治佛道地？」
舍利弗白佛言：「云何菩薩過羅漢、辟支佛地，逮得阿惟越致地，嚴治佛道地？」
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佛告舍利弗：「菩薩從初發意以來，常行六波羅蜜，住空、無相、無願之法，過阿羅漢、辟支佛地，逮阿惟越致地。」
佛告舍利弗：「菩薩從初發意以來，常行六波羅蜜，住空、無相、無願之法，過阿羅漢、辟支佛地，逮阿惟越致地。」
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舍利弗白佛言：「菩薩住何所地，為聲聞、辟支佛而作福田？」
舍利弗白佛言：「菩薩住何所地，為聲聞、辟支佛而作福田？」
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佛告舍利弗：「菩薩從初發意以來，常行六波羅蜜乃至道場，於其中間，常為聲聞、辟支佛作護。何以故？舍利弗！世有菩薩，便知有五戒、十善、八齋、四禪、四等意、四無形定，乃至三十七品法盡現於世，便具足十八事、佛十種力、四無所畏。世間適有是法，便知有王者種、梵志種、長者種、迦羅越種，便知有第一四天王上至三十三天，便知有須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，上至佛皆現於世。」
佛告舍利弗：「菩薩從初發意以來，常行六波羅蜜乃至道場，於其中間，常為聲聞、辟支佛作護。何以故？舍利弗！世有菩薩，便知有五戒、十善、八齋、四禪、四等意、四無形定，乃至三十七品法盡現於世，便具足十八事、佛十種力、四無所畏。世間適有是法，便知有王者種、梵志種、長者種、迦羅越種，便知有第一四天王上至三十三天，便知有須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，上至佛皆現於世。」
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舍利弗白佛言：「云何菩薩畢報施恩？」
舍利弗白佛言：「云何菩薩畢報施恩？」
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佛告舍利弗：「菩薩不報施福。何以故？本已報故。菩薩常施，持何等施？施諸善法。何等善法？十善之法。從十善之法上至諸佛世尊之法，十力、四無所畏，具佛十八法，以是為施與。」
佛告舍利弗：「菩薩不報施福。何以故？本已報故。菩薩常施，持何等施？施諸善法。何等善法？十善之法。從十善之法上至諸佛世尊之法，十力、四無所畏，具佛十八法，以是為施與。」
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舍利弗白佛言：「菩薩云何與般若波羅蜜相應？」
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佛告舍利弗：「菩薩當知色與空合，是為應般若波羅蜜。當知痛想行識與空合，是為應般若波羅蜜。當知眼耳鼻舌身意與空合，當知色聲香味細滑識法與空合，眼色識、耳聲識、鼻香識、舌味識、身細滑識、法性識亦爾，是為應。當知苦、習、盡、道四諦之法亦與空合。當知十二因緣。何等十二？一者癡、二者所作行、三者識、四者名色、五者六入、六者栽、七者痛、八者愛、九者受、十者有、十一者生、十二者死。此十二因緣亦與空合。當知一切諸法——有為法、無為法——亦與空合。當知本性亦與空合。是為應般若波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩知七空合。何謂七？上七事是也。知此七事與般若波羅蜜相應者，亦不見五陰合、亦不見不合，亦不見生五陰法、亦不見滅五陰法。亦不見著五陰法、亦不見斷五陰法，亦不見色與痛合、亦不見痛與想合、亦不見想與識合、亦不見識與行合。所以者何？初不見有法與法合者，性本空故。舍利弗！用色空故為非色，用痛想行識空故為非識。色空故無所見，痛空故無所覺，想空故無所念，行空故無所行，識空故不見識。何以故？色與空等無異。所以者何？色則是空、空則是色，痛想行識則亦是空、空則是識。亦不見生、亦不見滅，亦不見著、亦不見斷，亦不見增、亦不見減，亦不過去當來今現在，亦無五陰、亦無色聲香味細滑法、亦無眼耳鼻舌身意、亦無十二因緣、亦無四諦，亦無所逮得，亦無須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，亦無佛、亦無道。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，當作是念、當作是知、當作是應。作是行者，亦不見應、亦不見不應，於六波羅蜜亦不見合於五陰法乃至身法，亦不見合與不合。三十七品、佛十種力、四無所畏及佛十八法乃至薩云若法，亦不見應與不應。是故，舍利弗！當知菩薩與般若波羅蜜相應。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不與空合，不與無相、無願合。無相、無願不與空合。所以者何？空亦不見合亦不不合，無相、無願亦復如是，是為應般若波羅蜜。舍利弗！菩薩行般若波羅蜜，度空法相已，亦不與五陰合、亦不不合，過去色亦不與過去色合、亦不見過去色，當來色亦不與當來色合、亦不見當來色，現在色亦不與現在色合、亦不見現在色；痛想行識亦復如是。所以者何？去來今三世，名皆空故。作是合者，為應般若波羅蜜。舍利弗！菩薩行般若波羅蜜、薩云若法，亦不見與過去當來今現在合，亦不見過去當來今現在。菩薩當作是念、當作是應。復次，舍利弗！薩云若亦不見與五陰合，五陰亦不見與薩云若合；薩云若亦
佛告舍利弗：「菩薩當知色與空合，是為應般若波羅蜜。當知痛想行識與空合，是為應般若波羅蜜。當知眼耳鼻舌身意與空合，當知色聲香味細滑識法與空合，眼色識、耳聲識、鼻香識、舌味識、身細滑識、法性識亦爾，是為應。當知苦、習、盡、道四諦之法亦與空合。當知十二因緣。何等十二？一者癡、二者所作行、三者識、四者名色、五者六入、六者栽、七者痛、八者愛、九者受、十者有、十一者生、十二者死。此十二因緣亦與空合。當知一切諸法——有為法、無為法——亦與空合。當知本性亦與空合。是為應般若波羅蜜。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩知七空合。何謂七？上七事是也。知此七事與般若波羅蜜相應者，亦不見五陰合、亦不見不合，亦不見生五陰法、亦不見滅五陰法。亦不見著五陰法、亦不見斷五陰法，亦不見色與痛合、亦不見痛與想合、亦不見想與識合、亦不見識與行合。所以者何？初不見有法與法合者，性本空故。舍利弗！用色空故為非色，用痛想行識空故為非識。色空故無所見，痛空故無所覺，想空故無所念，行空故無所行，識空故不見識。何以故？色與空等無異。所以者何？色則是空、空則是色，痛想行識則亦是空、空則是識。亦不見生、亦不見滅，亦不見著、亦不見斷，亦不見增、亦不見減，亦不過去當來今現在，亦無五陰、亦無色聲香味細滑法、亦無眼耳鼻舌身意、亦無十二因緣、亦無四諦，亦無所逮得，亦無須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛，亦無佛、亦無道。如是，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，當作是念、當作是知、當作是應。作是行者，亦不見應、亦不見不應，於六波羅蜜亦不見合於五陰法乃至身法，亦不見合與不合。三十七品、佛十種力、四無所畏及佛十八法乃至薩云若法，亦不見應與不應。是故，舍利弗！當知菩薩與般若波羅蜜相應。復次，舍利弗！菩薩摩訶薩行般若波羅蜜，不與空合，不與無相、無願合。無相、無願不與空合。所以者何？空亦不見合亦不不合，無相、無願亦復如是，是為應般若波羅蜜。舍利弗！菩薩行般若波羅蜜，度空法相已，亦不與五陰合、亦不不合，過去色亦不與過去色合、亦不見過去色，當來色亦不與當來色合、亦不見當來色，現在色亦不與現在色合、亦不見現在色；痛想行識亦復如是。所以者何？去來今三世，名皆空故。作是合者，為應般若波羅蜜。舍利弗！菩薩行般若波羅蜜、薩云若法，亦不見與過去當來今現在合，亦不見過去當來今現在。菩薩當作是念、當作是應。復次，舍利弗！薩云若亦不見與五陰合，五陰亦不見與薩云若合；薩云若亦
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不與六情合，六情亦不與薩云若合；色聲香味細滑法亦不與薩云若合，薩云若亦不與色聲香味細滑法合，亦不不合。是為應般若波羅蜜。舍利弗！菩薩行般若波羅蜜，於檀波羅蜜亦不見與薩云若合，尸波羅蜜、羼提波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜乃至般若波羅蜜，亦不見與薩云若合，亦不見薩云若與六波羅蜜合。亦不見薩云若與三十七品、十力合，三十七品、十力亦不見與薩云若合，亦不見薩云若。是為應般若波羅蜜。舍利弗！行般若波羅蜜菩薩，佛亦不與薩云若合，薩云若亦不與佛合；道亦不與薩云若合，薩云若亦不與道合。所以者何？薩云若則是佛，佛則是薩云若；道則是薩云若，薩云若則是道。是為與般若波羅蜜合。
不與六情合，六情亦不與薩云若合；色聲香味細滑法亦不與薩云若合，薩云若亦不與色聲香味細滑法合，亦不不合。是為應般若波羅蜜。舍利弗！菩薩行般若波羅蜜，於檀波羅蜜亦不見與薩云若合，尸波羅蜜、羼提波羅蜜、惟逮波羅蜜、禪波羅蜜乃至般若波羅蜜，亦不見與薩云若合，亦不見薩云若與六波羅蜜合。亦不見薩云若與三十七品、十力合，三十七品、十力亦不見與薩云若合，亦不見薩云若。是為應般若波羅蜜。舍利弗！行般若波羅蜜菩薩，佛亦不與薩云若合，薩云若亦不與佛合；道亦不與薩云若合，薩云若亦不與道合。所以者何？薩云若則是佛，佛則是薩云若；道則是薩云若，薩云若則是道。是為與般若波羅蜜合。
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「復次，舍利弗！菩薩行般若波羅蜜，知五陰不與有合，有亦不與五陰合；五陰亦不與苦樂、有我無我合，六情法亦復如是。五陰亦不與空、無相、無願合、亦不不合，亦不見行、亦不見不行。菩薩當作是行、當作是應。
「復次，舍利弗！菩薩行般若波羅蜜，知五陰不與有合，有亦不與五陰合；五陰亦不與苦樂、有我無我合，六情法亦復如是。五陰亦不與空、無相、無願合、亦不不合，亦不見行、亦不見不行。菩薩當作是行、當作是應。
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「復次，舍利弗！菩薩亦不以般若波羅蜜故，行檀、行尸、行羼、行惟逮、行禪波羅蜜；亦不以五波羅蜜故，行般若波羅蜜。亦不以阿惟越致故，教授眾生；亦不以淨佛國土故，行般若波羅蜜；亦不以四無所畏、四無礙慧、佛十種力、十八法不共故，行般若波羅蜜；亦不以內空、外空、所有無所有空、空空、大空、畢竟空故，行般若波羅蜜；亦不以有為空、無為空、無底空、諸法相空、一切諸法空，亦不以生空、亦不無生空，亦不真空、亦不偽空，亦不如、亦不法性、亦不真際故，行般若波羅蜜行。所以者何？不見法有所破壞者。
「復次，舍利弗！菩薩亦不以般若波羅蜜故，行檀、行尸、行羼、行惟逮、行禪波羅蜜；亦不以五波羅蜜故，行般若波羅蜜。亦不以阿惟越致故，教授眾生；亦不以淨佛國土故，行般若波羅蜜；亦不以四無所畏、四無礙慧、佛十種力、十八法不共故，行般若波羅蜜；亦不以內空、外空、所有無所有空、空空、大空、畢竟空故，行般若波羅蜜；亦不以有為空、無為空、無底空、諸法相空、一切諸法空，亦不以生空、亦不無生空，亦不真空、亦不偽空，亦不如、亦不法性、亦不真際故，行般若波羅蜜行。所以者何？不見法有所破壞者。
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「復次，舍利弗！菩薩行般若波羅蜜！亦不以神足、徹視、徹聽、知他人意、自知宿命故，行般若波羅蜜。所以者何？行般若波羅蜜者尚不見般若波羅蜜，何況見有菩薩神通眾事？是為應般若波羅蜜。舍利弗！行般若波羅蜜菩薩，心不自念：『我當以神足到十方，見諸佛世尊。』亦不念言：『十方諸佛有所說法，我當聽受。』亦不念言：『我當盡知十方眾生心中所念。』亦不自念：『我當自知不可計劫所從生之事。』亦復不念：『見十方眾生生死所趣善惡之趣。』是菩薩為應般若波羅蜜。舍利弗！菩薩自念：『我當度不可計阿僧祇人令般泥洹。』是為菩薩行般若波羅蜜。菩薩作是行者，眾魔不能得其便，諸世間之事皆為降伏。十方恒沙諸佛皆共擁護是菩薩，令不墮聲聞、辟支佛地。四天王上至阿迦膩吒天，是諸天皆共護是菩薩，不令中道有礙。是菩薩身中所有眾病，現世為愈。所以者何？用有普慈加眾生故。當知是為應般若波羅蜜。
「復次，舍利弗！菩薩行般若波羅蜜！亦不以神足、徹視、徹聽、知他人意、自知宿命故，行般若波羅蜜。所以者何？行般若波羅蜜者尚不見般若波羅蜜，何況見有菩薩神通眾事？是為應般若波羅蜜。舍利弗！行般若波羅蜜菩薩，心不自念：『我當以神足到十方，見諸佛世尊。』亦不念言：『十方諸佛有所說法，我當聽受。』亦不念言：『我當盡知十方眾生心中所念。』亦不自念：『我當自知不可計劫所從生之事。』亦復不念：『見十方眾生生死所趣善惡之趣。』是菩薩為應般若波羅蜜。舍利弗！菩薩自念：『我當度不可計阿僧祇人令般泥洹。』是為菩薩行般若波羅蜜。菩薩作是行者，眾魔不能得其便，諸世間之事皆為降伏。十方恒沙諸佛皆共擁護是菩薩，令不墮聲聞、辟支佛地。四天王上至阿迦膩吒天，是諸天皆共護是菩薩，不令中道有礙。是菩薩身中所有眾病，現世為愈。所以者何？用有普慈加眾生故。當知是為應般若波羅蜜。
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「復次，舍利弗！菩薩行般若波羅蜜者，疾得陀隣尼，諸三昧門皆現在前，在所生處常見諸佛乃至道場，常不離佛。是為應般若波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜者，亦不念有法合與不合、等與不等。所以者何？以不見法合、亦不見法等。是為應般若波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜者，亦不念：『我當疾逮覺法性、亦不不逮覺。』何以故？法性者，無所逮覺是為合。復次，舍利弗！行般若波羅蜜菩薩，不見有法與法性別者、亦不見合，亦不念言：『法性作若干差別。』是為菩薩一切皆合。亦不作念言：『是法於法性現、亦不不現。』何以故！初不見於法性現者，當知是則為合。
「復次，舍利弗！菩薩行般若波羅蜜者，疾得陀隣尼，諸三昧門皆現在前，在所生處常見諸佛乃至道場，常不離佛。是為應般若波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜者，亦不念有法合與不合、等與不等。所以者何？以不見法合、亦不見法等。是為應般若波羅蜜。菩薩行般若波羅蜜者，亦不念：『我當疾逮覺法性、亦不不逮覺。』何以故？法性者，無所逮覺是為合。復次，舍利弗！行般若波羅蜜菩薩，不見有法與法性別者、亦不見合，亦不念言：『法性作若干差別。』是為菩薩一切皆合。亦不作念言：『是法於法性現、亦不不現。』何以故！初不見於法性現者，當知是則為合。
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「復次，舍利弗！菩薩行般若波羅蜜者，於法性不與空合，空亦不與法性合，是為合。六情、十八性亦不與空合，空亦不與六情、十八性合。乃至法性不與空合，空亦不與法性合。舍利弗！如是空合最為第一。行空菩薩不墮聲聞、辟支佛地，淨佛國土、教授眾生，疾成至佛。舍利弗！諸所有應般若波羅蜜無過，是應最尊、第一應、無上。所以者何？為是空、無相、無願、無上正真應故。舍利弗！如是行者，當知是菩薩已受莂，近於道場。如是行者，為不可計阿僧祇人而作益厚。菩薩亦不念言：『我與般若波羅蜜相應。』亦復不念：『諸佛世尊當授我莂。』亦不念：『我受莂不久，當淨佛國土。』亦不念：『我當成至佛而轉法輪。』所以者何？與法性一體無有別。亦不見有法行般若波羅蜜者，亦不見諸佛有所說為阿耨多羅三耶三菩者。何以故？菩薩行般若波羅蜜，初不見有生眾生相，亦不見滅眾生相。何以故？一切眾生初不見起滅故。一切眾生不見有生，尚不見有生滅，云何行般若波羅蜜？菩薩作是行者，為行般若波羅蜜。不起眾生相，不空眾生相，不見眾生行，不別眾生行，是為菩薩行第一空行。菩薩住是中者，為都合集，眾合於其中住。菩薩如是住者，為處大慈大悲，無嫉慢意、無亂怠意、無恚恨意、無起惡意，不起惡智意也。」
「復次，舍利弗！菩薩行般若波羅蜜者，於法性不與空合，空亦不與法性合，是為合。六情、十八性亦不與空合，空亦不與六情、十八性合。乃至法性不與空合，空亦不與法性合。舍利弗！如是空合最為第一。行空菩薩不墮聲聞、辟支佛地，淨佛國土、教授眾生，疾成至佛。舍利弗！諸所有應般若波羅蜜無過，是應最尊、第一應、無上。所以者何？為是空、無相、無願、無上正真應故。舍利弗！如是行者，當知是菩薩已受莂，近於道場。如是行者，為不可計阿僧祇人而作益厚。菩薩亦不念言：『我與般若波羅蜜相應。』亦復不念：『諸佛世尊當授我莂。』亦不念：『我受莂不久，當淨佛國土。』亦不念：『我當成至佛而轉法輪。』所以者何？與法性一體無有別。亦不見有法行般若波羅蜜者，亦不見諸佛有所說為阿耨多羅三耶三菩者。何以故？菩薩行般若波羅蜜，初不見有生眾生相，亦不見滅眾生相。何以故？一切眾生初不見起滅故。一切眾生不見有生，尚不見有生滅，云何行般若波羅蜜？菩薩作是行者，為行般若波羅蜜。不起眾生相，不空眾生相，不見眾生行，不別眾生行，是為菩薩行第一空行。菩薩住是中者，為都合集，眾合於其中住。菩薩如是住者，為處大慈大悲，無嫉慢意、無亂怠意、無恚恨意、無起惡意，不起惡智意也。」
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放光般若經卷第一
放光般若經卷第一
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