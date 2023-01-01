百喻經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百喻經卷第一

尊者僧伽斯那撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者僧伽斯那撰

蕭齊天竺三藏求那毘地譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蕭齊天竺三藏求那毘地譯

愚人食鹽喻 愚人集牛乳喻 以梨打破頭喻 婦詐語稱死喻 渴見水喻 子死欲停置家中喻 認人為兄喻 山羗偷官庫喻 歎父德行喻 三重樓喻 婆羅門殺子喻 煮黑石蜜漿喻 說人喜瞋喻 殺商主祀天喻 醫與王女藥令卒長大喻 灌甘蔗喻 債半錢喻 就樓磨刀喻 乘船失釪喻 人說王縱暴喻 婦女欲更求子喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚人食鹽喻 愚人集牛乳喻 以梨打破頭喻 婦詐語稱死喻 渴見水喻 子死欲停置家中喻 認人為兄喻 山羗偷官庫喻 歎父德行喻 三重樓喻 婆羅門殺子喻 煮黑石蜜漿喻 說人喜瞋喻 殺商主祀天喻 醫與王女藥令卒長大喻 灌甘蔗喻 債半錢喻 就樓磨刀喻 乘船失釪喻 人說王縱暴喻 婦女欲更求子喻

（一）愚人食鹽喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一）愚人食鹽喻

昔有愚人至於他家，主人與食嫌淡無味，主人聞已更為益鹽。既得鹽美，便自念言：「所以美者緣有鹽故，少有尚爾況復多也？」愚人無智便空食鹽，食已口爽返為其患。譬彼外道聞節飲食可以得道，即便斷食或經七日或十五日，徒自困餓無益於道。如彼愚人，以鹽美故而空食之，致令口爽，此亦復爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有愚人至於他家，主人與食嫌淡無味，主人聞已更為益鹽。既得鹽美，便自念言：「所以美者緣有鹽故，少有尚爾況復多也？」愚人無智便空食鹽，食已口爽返為其患。譬彼外道聞節飲食可以得道，即便斷食或經七日或十五日，徒自困餓無益於道。如彼愚人，以鹽美故而空食之，致令口爽，此亦復爾。

（二）愚人集牛乳喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二）愚人集牛乳喻

昔有愚人將會賓客，欲集牛乳以擬供設，而作是念：「我今若豫於日日中𤚲取牛乳，牛乳漸多卒無安處，或復酢敗。不如即就牛腹盛之，待臨會時當頓𤚲取。」作是念已，便捉牸牛母子，各繫異處。却後一月，爾乃設會迎置賓客，方牽牛來欲𤛓取乳，而此牛乳即乾無有。時為眾賓或瞋或笑。愚人亦爾，欲修布施，方言待我大有之時，然後頓施。未及聚頃，或為縣官水火盜賊之所侵奪，或卒命終不及時施，彼亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有愚人將會賓客，欲集牛乳以擬供設，而作是念：「我今若豫於日日中𤚲取牛乳，牛乳漸多卒無安處，或復酢敗。不如即就牛腹盛之，待臨會時當頓𤚲取。」作是念已，便捉牸牛母子，各繫異處。却後一月，爾乃設會迎置賓客，方牽牛來欲𤛓取乳，而此牛乳即乾無有。時為眾賓或瞋或笑。愚人亦爾，欲修布施，方言待我大有之時，然後頓施。未及聚頃，或為縣官水火盜賊之所侵奪，或卒命終不及時施，彼亦如是。

（三）以梨打頭破喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三）以梨打頭破喻

昔有愚人頭上無毛，時有一人以梨打頭，乃至二三悉皆傷破，時此愚人默然忍受不知避去。傍人見已而語之言：「何不避去，乃住受打致使頭破？」愚人答言：「如彼人者憍慢恃力癡無智慧，見我頭上無有髮毛謂為是石，以梨打我頭破乃爾。」傍人語言：「汝自愚癡，云何名彼以為癡也？汝若不癡，為他所打，乃至頭破不知逃避？」比丘亦爾，不能具修信、戒、聞、慧，但整威儀以招利養，如彼愚人被他打頭不知避去，乃至傷破反謂他癡，此比丘者亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有愚人頭上無毛，時有一人以梨打頭，乃至二三悉皆傷破，時此愚人默然忍受不知避去。傍人見已而語之言：「何不避去，乃住受打致使頭破？」愚人答言：「如彼人者憍慢恃力癡無智慧，見我頭上無有髮毛謂為是石，以梨打我頭破乃爾。」傍人語言：「汝自愚癡，云何名彼以為癡也？汝若不癡，為他所打，乃至頭破不知逃避？」比丘亦爾，不能具修信、戒、聞、慧，但整威儀以招利養，如彼愚人被他打頭不知避去，乃至傷破反謂他癡，此比丘者亦復如是。

（四）婦詐稱死喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四）婦詐稱死喻

昔有愚人，其婦端正，情甚愛重；婦無直信，後於中間共他交往，邪婬心盛欲逐傍夫捨離己婿，於是密語一老母言：「我去之後，汝可齎一死婦女屍安著屋中，語我夫言，云我已死。」老母於後伺其夫主不在之時，以一死屍置其家中。及其夫還，老母語言：「汝婦已死。」夫即往視，信是己婦，哀哭懊惱，大𧂐薪油燒取其骨，以囊盛之晝夜懷挾。婦於後時心厭傍夫便還歸家，語其夫言：「我是汝妻。」夫答之言：「我婦久死，汝是阿誰妄言我婦？」乃至二三猶故不信。如彼外道聞他邪說心生惑著，謂為真實永不可改，雖聞正教不信受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有愚人，其婦端正，情甚愛重；婦無直信，後於中間共他交往，邪婬心盛欲逐傍夫捨離己婿，於是密語一老母言：「我去之後，汝可齎一死婦女屍安著屋中，語我夫言，云我已死。」老母於後伺其夫主不在之時，以一死屍置其家中。及其夫還，老母語言：「汝婦已死。」夫即往視，信是己婦，哀哭懊惱，大𧂐薪油燒取其骨，以囊盛之晝夜懷挾。婦於後時心厭傍夫便還歸家，語其夫言：「我是汝妻。」夫答之言：「我婦久死，汝是阿誰妄言我婦？」乃至二三猶故不信。如彼外道聞他邪說心生惑著，謂為真實永不可改，雖聞正教不信受持。

（五）渴見水喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五）渴見水喻

過去有人，癡無智慧，極渴須水，見熱時炎謂為是水，即便逐走至辛頭河，既至河所對視不飲。傍人語言：「汝患渴逐水，今至水所何故不飲？」愚人答言：「君可飲盡，我當飲之，此水極多俱不可盡，是故不飲。」爾時眾人聞其此語，皆大嗤笑。譬如外道僻取其理，以己不能具持佛戒，遂便不受，致使將來無得道分、流轉生死，若彼愚人見水不飲為時所笑，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去有人，癡無智慧，極渴須水，見熱時炎謂為是水，即便逐走至辛頭河，既至河所對視不飲。傍人語言：「汝患渴逐水，今至水所何故不飲？」愚人答言：「君可飲盡，我當飲之，此水極多俱不可盡，是故不飲。」爾時眾人聞其此語，皆大嗤笑。譬如外道僻取其理，以己不能具持佛戒，遂便不受，致使將來無得道分、流轉生死，若彼愚人見水不飲為時所笑，亦復如是。

（六）子死欲停置家中喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六）子死欲停置家中喻

昔有愚人養育七子，一子先死。時此愚人見子既死，便欲停置於其家中，自欲棄去。傍人見已而語之言：「生死道異，當速莊嚴致於遠處而殯葬之，云何得留自欲棄去？」爾時愚人聞此語已即自思念：「若不得留要當葬者，須更殺一子停擔兩頭乃可勝致。」於是便更殺其一子，而擔負之遠葬林野。時人見之，深生嗤笑怪未曾有。譬如比丘私犯一戒，情憚改悔，默然覆藏自說清淨，或有知者即語之言：「出家之人守持禁戒如護明珠不使缺落，汝今云何違犯所受欲不懺悔？」犯戒者言：「苟須懺者，更就犯之然後當出。」遂便破戒多作不善，爾乃頓出。如彼愚人一子既死又殺一子，今此比丘亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有愚人養育七子，一子先死。時此愚人見子既死，便欲停置於其家中，自欲棄去。傍人見已而語之言：「生死道異，當速莊嚴致於遠處而殯葬之，云何得留自欲棄去？」爾時愚人聞此語已即自思念：「若不得留要當葬者，須更殺一子停擔兩頭乃可勝致。」於是便更殺其一子，而擔負之遠葬林野。時人見之，深生嗤笑怪未曾有。譬如比丘私犯一戒，情憚改悔，默然覆藏自說清淨，或有知者即語之言：「出家之人守持禁戒如護明珠不使缺落，汝今云何違犯所受欲不懺悔？」犯戒者言：「苟須懺者，更就犯之然後當出。」遂便破戒多作不善，爾乃頓出。如彼愚人一子既死又殺一子，今此比丘亦復如是。

（七）認人為兄喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （七）認人為兄喻

昔有一人形容端正智慧具足，復多錢財，舉世人聞無不稱歎。時有愚人見其如此，便言我兄。所以爾者，彼有錢財須者則用之，是故為兄；見其還債，言非我兄。傍人語言：「汝是愚人！云何須財名他為兄？及其債時復言非兄。」愚人答言：「我以欲得彼之錢財認之為兄，實非是兄，若其債時則稱非兄。」人聞此語無不笑之。猶彼外道，聞佛善語貪竊而用以為己有，乃至傍人教使修行不肯修行，而作是言：「為利養故，取彼佛語化道眾生，而無實事，云何修行？」猶向愚人為得財故言是我兄，及其債時復言非兄，此亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有一人形容端正智慧具足，復多錢財，舉世人聞無不稱歎。時有愚人見其如此，便言我兄。所以爾者，彼有錢財須者則用之，是故為兄；見其還債，言非我兄。傍人語言：「汝是愚人！云何須財名他為兄？及其債時復言非兄。」愚人答言：「我以欲得彼之錢財認之為兄，實非是兄，若其債時則稱非兄。」人聞此語無不笑之。猶彼外道，聞佛善語貪竊而用以為己有，乃至傍人教使修行不肯修行，而作是言：「為利養故，取彼佛語化道眾生，而無實事，云何修行？」猶向愚人為得財故言是我兄，及其債時復言非兄，此亦如是。

（八）山羗偷官庫喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （八）山羗偷官庫喻

過去之世有一山羗，偷王庫物而遠逃走。爾時國王遣人四出推尋捕得，將至王邊。王即責其所得衣處，山羗答言：「我衣乃是祖父之物。」王遣著衣，實非山羗本所有故，不知著之，應在手者著於脚上，應在腰者返著頭上。王見賊已，集諸臣等共詳此事，而語之言：「若是汝之祖父已來所有衣者，應當解著，云何顛倒用上為下？以不解故，定知汝衣必是偷得，非汝舊物。」借以為譬，王者如佛，寶藏如法，愚癡羗者猶如外道，竊聽佛法著已法中以為自有，然不解故，布置佛法迷亂上下，不知法相。如彼山羗得王寶衣，不識次第顛倒而著，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去之世有一山羗，偷王庫物而遠逃走。爾時國王遣人四出推尋捕得，將至王邊。王即責其所得衣處，山羗答言：「我衣乃是祖父之物。」王遣著衣，實非山羗本所有故，不知著之，應在手者著於脚上，應在腰者返著頭上。王見賊已，集諸臣等共詳此事，而語之言：「若是汝之祖父已來所有衣者，應當解著，云何顛倒用上為下？以不解故，定知汝衣必是偷得，非汝舊物。」借以為譬，王者如佛，寶藏如法，愚癡羗者猶如外道，竊聽佛法著已法中以為自有，然不解故，布置佛法迷亂上下，不知法相。如彼山羗得王寶衣，不識次第顛倒而著，亦復如是。

（九）歎父德行喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （九）歎父德行喻

昔時有人於眾人中，歎己父德而作是言：「我父慈仁不害不盜，直作實語兼行布施。」時有愚人聞其此語便作是念言：「我父德行復過汝父。」諸人問言：「有何德行請道其事？」愚人答曰：「我父小來斷絕婬欲初無染污。」眾人語言：「若斷婬欲，云何生汝？」深為時人之所怪笑。猶如世間無智之流，欲讚人德不識其實，反致毀呰，如彼愚者，意好歎父言成過失，此亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔時有人於眾人中，歎己父德而作是言：「我父慈仁不害不盜，直作實語兼行布施。」時有愚人聞其此語便作是念言：「我父德行復過汝父。」諸人問言：「有何德行請道其事？」愚人答曰：「我父小來斷絕婬欲初無染污。」眾人語言：「若斷婬欲，云何生汝？」深為時人之所怪笑。猶如世間無智之流，欲讚人德不識其實，反致毀呰，如彼愚者，意好歎父言成過失，此亦如是。

（一〇）三重樓喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一〇）三重樓喻

往昔之世，有富愚人癡無所知，到餘富家見三重樓，高廣嚴麗軒敞踈朗，心生渴仰即作是念：「我有財錢不減於彼，云何頃來而不造作如是之樓？」即喚木匠而問言曰：「解作彼家端正舍不？」木匠答言：「是我所作。」即便語言：「今可為我造樓如彼。」是時木匠即便經地壘墼作樓。愚人見其壘墼作舍，猶懷疑惑不能了知，而問之言：「欲作何等？」木匠答言：「作三重屋。」愚人復言：「我不欲下二重之屋，先可為我作最上屋。」木匠答言：「無有是事，何有不作最下重屋而得造彼第二之屋？不造第二云何得造第三重屋？」愚人固言：「我今不用下二重屋，必可為我作最上者。」時人聞已便生怪笑，咸作此言：「何有不造下第一屋而得上者？」譬如世尊四輩弟子，不能精勤修敬三寶，懶惰懈怠欲求道果，而作是言：「我今不用餘下三果，唯求得彼阿羅漢果。」亦為時人之所嗤笑，如彼愚者等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔之世，有富愚人癡無所知，到餘富家見三重樓，高廣嚴麗軒敞踈朗，心生渴仰即作是念：「我有財錢不減於彼，云何頃來而不造作如是之樓？」即喚木匠而問言曰：「解作彼家端正舍不？」木匠答言：「是我所作。」即便語言：「今可為我造樓如彼。」是時木匠即便經地壘墼作樓。愚人見其壘墼作舍，猶懷疑惑不能了知，而問之言：「欲作何等？」木匠答言：「作三重屋。」愚人復言：「我不欲下二重之屋，先可為我作最上屋。」木匠答言：「無有是事，何有不作最下重屋而得造彼第二之屋？不造第二云何得造第三重屋？」愚人固言：「我今不用下二重屋，必可為我作最上者。」時人聞已便生怪笑，咸作此言：「何有不造下第一屋而得上者？」譬如世尊四輩弟子，不能精勤修敬三寶，懶惰懈怠欲求道果，而作是言：「我今不用餘下三果，唯求得彼阿羅漢果。」亦為時人之所嗤笑，如彼愚者等無有異。

（一一）婆羅門殺子喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一一）婆羅門殺子喻

昔有婆羅門自謂多知，於諸星術種種技藝無不明達，恃己如此，欲顯其德，遂至他國，抱兒而哭。有人問婆羅門言：「汝何故哭？」婆羅門言：「今此小兒七日當死，愍其夭傷以是哭耳。」時人語言：「人命難知，計算喜錯，設七日頭或能不死，何為豫哭？」婆羅門言：「日月可闇星宿可落，我之所記終無違失。」為名利故，至七日頭自殺其子以證己說。時諸世人却後七日聞其兒死，咸皆歎言：「真是智者，所言不錯。」心生信服悉來致敬。猶如佛之四輩弟子為利養故自稱得道，有愚人法殺善男子詐現慈德，故使將來受苦無窮，如婆羅門為驗己言殺子惑世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有婆羅門自謂多知，於諸星術種種技藝無不明達，恃己如此，欲顯其德，遂至他國，抱兒而哭。有人問婆羅門言：「汝何故哭？」婆羅門言：「今此小兒七日當死，愍其夭傷以是哭耳。」時人語言：「人命難知，計算喜錯，設七日頭或能不死，何為豫哭？」婆羅門言：「日月可闇星宿可落，我之所記終無違失。」為名利故，至七日頭自殺其子以證己說。時諸世人却後七日聞其兒死，咸皆歎言：「真是智者，所言不錯。」心生信服悉來致敬。猶如佛之四輩弟子為利養故自稱得道，有愚人法殺善男子詐現慈德，故使將來受苦無窮，如婆羅門為驗己言殺子惑世。

（一二）煮黑石蜜漿喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一二）煮黑石蜜漿喻

昔有愚人煮黑石蜜，有一富人來至其家。時此愚人便作是念：「我今當取黑石蜜漿與此富人。」即著少水用置火中。即於火上以扇扇之望得使冷。傍人語言：「下不止火，扇之不已云何得冷？」爾時人眾悉皆嗤笑。其猶外道不滅煩惱熾然之火，少作苦行臥蕀刺上，五熱炙身而望清涼寂靜之道，終無是處，徒為智者之所怪笑，受苦現在殃流來劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有愚人煮黑石蜜，有一富人來至其家。時此愚人便作是念：「我今當取黑石蜜漿與此富人。」即著少水用置火中。即於火上以扇扇之望得使冷。傍人語言：「下不止火，扇之不已云何得冷？」爾時人眾悉皆嗤笑。其猶外道不滅煩惱熾然之火，少作苦行臥蕀刺上，五熱炙身而望清涼寂靜之道，終無是處，徒為智者之所怪笑，受苦現在殃流來劫。

（一三）說人喜瞋喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一三）說人喜瞋喻

過去有人，共多人眾坐於屋中，歎一外人德行極好，唯有二過：一者喜瞋，二者作事倉卒。爾時此人過在門外，聞作是語便生瞋恚，即入其屋擒彼道己愚惡之人，以手打撲。傍人問言：「何故打也？」其人答言：「我曾何時喜瞋、倉卒？而此人者道：『我順喜瞋恚，作事倉卒。』是故打之。」傍人語言：「汝今喜瞋倉卒之相即時現驗，云何諱之？」人說過惡而起怨責，深為眾人怪其愚惑。譬如世間飲酒之夫，躭荒沈酒作諸放逸，見人呵責返生尤疾，苦引證作用自明白，若此愚人諱聞己過，見他道說返欲打撲之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去有人，共多人眾坐於屋中，歎一外人德行極好，唯有二過：一者喜瞋，二者作事倉卒。爾時此人過在門外，聞作是語便生瞋恚，即入其屋擒彼道己愚惡之人，以手打撲。傍人問言：「何故打也？」其人答言：「我曾何時喜瞋、倉卒？而此人者道：『我順喜瞋恚，作事倉卒。』是故打之。」傍人語言：「汝今喜瞋倉卒之相即時現驗，云何諱之？」人說過惡而起怨責，深為眾人怪其愚惑。譬如世間飲酒之夫，躭荒沈酒作諸放逸，見人呵責返生尤疾，苦引證作用自明白，若此愚人諱聞己過，見他道說返欲打撲之。

（一四）殺商主祀天喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一四）殺商主祀天喻

昔有賈客欲入大海，入大海之法要須導師然後可去，即共求覓得一導師，既得之已相將發引至曠野中。有一天祠當須人祀然後得過，於是眾賈共思量言：「我等伴黨盡是親親如何可殺？唯此導師中用祀天。」即殺導師以用祭祀。祀天已竟，迷失道路不知所趣，窮困死盡。一切世人亦復如是，欲入法海取其珍寶，當修善法行以為導師。毀破善行，生死曠路永無出期，經歷三塗受苦長遠，如彼商賈，將入大海，殺其導者，迷失津濟，終致困死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有賈客欲入大海，入大海之法要須導師然後可去，即共求覓得一導師，既得之已相將發引至曠野中。有一天祠當須人祀然後得過，於是眾賈共思量言：「我等伴黨盡是親親如何可殺？唯此導師中用祀天。」即殺導師以用祭祀。祀天已竟，迷失道路不知所趣，窮困死盡。一切世人亦復如是，欲入法海取其珍寶，當修善法行以為導師。毀破善行，生死曠路永無出期，經歷三塗受苦長遠，如彼商賈，將入大海，殺其導者，迷失津濟，終致困死。

（一五）醫與王女藥令卒長大喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一五）醫與王女藥令卒長大喻

昔有國王產生一女，喚醫語言：「為我與藥立使長大。」醫師答言：「我與良藥能使即大，但今卒無，方須求索。比得藥頃，王要莫看，待與藥已然後示王。」於是即便遠方取藥經十二年，得藥來還與女令服，將示於王，王見歡喜即自念言：「實是良醫，與我女藥能令卒長。」便勅左右賜以珍寶。時諸人等笑王無智，不曉籌量生來年月，見其長大，謂是藥力。世人亦爾，詣善知識而啟之言：「我欲求道願見教授，使我立得。」善知識師以方便故，教令坐禪觀十二緣起，漸積眾德獲阿羅漢，倍踊躍歡喜而作是言：「快哉大師！速能令我證最妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有國王產生一女，喚醫語言：「為我與藥立使長大。」醫師答言：「我與良藥能使即大，但今卒無，方須求索。比得藥頃，王要莫看，待與藥已然後示王。」於是即便遠方取藥經十二年，得藥來還與女令服，將示於王，王見歡喜即自念言：「實是良醫，與我女藥能令卒長。」便勅左右賜以珍寶。時諸人等笑王無智，不曉籌量生來年月，見其長大，謂是藥力。世人亦爾，詣善知識而啟之言：「我欲求道願見教授，使我立得。」善知識師以方便故，教令坐禪觀十二緣起，漸積眾德獲阿羅漢，倍踊躍歡喜而作是言：「快哉大師！速能令我證最妙法。」

（一六）灌甘蔗喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一六）灌甘蔗喻

昔有二人共種甘蔗，而作誓言：「種好者賞，其不好者當重罰之。」時二人中，一者念言：「甘蔗極甜，若壓取汁還灌甘蔗樹，甘美必甚，得勝於彼。」即壓甘蔗取汁用溉，冀望滋味返敗種子，所有甘蔗一切都失。世人亦爾，欲求善福，恃己豪貴專形俠勢，迫脅下民陵奪財物，用作福本期善果，不知將來反獲其患殃，如壓甘蔗彼此都失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有二人共種甘蔗，而作誓言：「種好者賞，其不好者當重罰之。」時二人中，一者念言：「甘蔗極甜，若壓取汁還灌甘蔗樹，甘美必甚，得勝於彼。」即壓甘蔗取汁用溉，冀望滋味返敗種子，所有甘蔗一切都失。世人亦爾，欲求善福，恃己豪貴專形俠勢，迫脅下民陵奪財物，用作福本期善果，不知將來反獲其患殃，如壓甘蔗彼此都失。

（一七）債半錢喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一七）債半錢喻

往有商人貸他半錢久不得償，即便往債。前有大河，雇他兩錢然後得渡，到彼往債竟不得見，來還渡河復雇兩錢。為半錢債而失四錢，兼有道路疲勞乏困，所債甚少所失極多，果被眾人之所怪笑。世人亦爾，要少名利致毀大行，苟容己身不顧禮義，現受惡名後得苦報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往有商人貸他半錢久不得償，即便往債。前有大河，雇他兩錢然後得渡，到彼往債竟不得見，來還渡河復雇兩錢。為半錢債而失四錢，兼有道路疲勞乏困，所債甚少所失極多，果被眾人之所怪笑。世人亦爾，要少名利致毀大行，苟容己身不顧禮義，現受惡名後得苦報。

（一八）就樓磨刀喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一八）就樓磨刀喻

昔有一人，貧窮困苦為王作事，日月經久身體羸瘦。王見憐愍，賜一死駝。貧人得已即便剝皮，嫌刀鈍故求石欲磨，乃於樓上得一磨石，磨刀令利來下而剝。如是數數往來磨刀，後轉勞苦憚不能數上，懸駝上樓就石磨刀，深為眾人之所嗤笑。猶如愚人毀破禁戒，多取錢財以用修福望得生天，如懸駝上樓磨刀，用功甚多所得甚少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有一人，貧窮困苦為王作事，日月經久身體羸瘦。王見憐愍，賜一死駝。貧人得已即便剝皮，嫌刀鈍故求石欲磨，乃於樓上得一磨石，磨刀令利來下而剝。如是數數往來磨刀，後轉勞苦憚不能數上，懸駝上樓就石磨刀，深為眾人之所嗤笑。猶如愚人毀破禁戒，多取錢財以用修福望得生天，如懸駝上樓磨刀，用功甚多所得甚少。

（一九）乘船失釪喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一九）乘船失釪喻

昔有人乘船渡海，失一銀釪墮於水中，即便思念：「我今畫水作記，捨之而去後當取之。」行經二月到師子諸國，見一河水，便入其中覓本失釪。諸人問言：「欲何所作？」答言：「我先失釪今欲覓取。」問言：「於何處失？」答言：「初入海失。」又復問言：「失經幾時？」言：「失來二月。」問言：「失來二月，云何此覓？」答言：「我失釪時畫水作記，本所畫水與此無異，是故覓之。」又復問言：「水雖不別，汝昔失時乃在於彼，今在此覓何由可得？」爾時眾人無不大笑。亦如外道不修正行，相似善中橫計苦困，以求解脫，猶如愚人失釪於彼而於此覓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有人乘船渡海，失一銀釪墮於水中，即便思念：「我今畫水作記，捨之而去後當取之。」行經二月到師子諸國，見一河水，便入其中覓本失釪。諸人問言：「欲何所作？」答言：「我先失釪今欲覓取。」問言：「於何處失？」答言：「初入海失。」又復問言：「失經幾時？」言：「失來二月。」問言：「失來二月，云何此覓？」答言：「我失釪時畫水作記，本所畫水與此無異，是故覓之。」又復問言：「水雖不別，汝昔失時乃在於彼，今在此覓何由可得？」爾時眾人無不大笑。亦如外道不修正行，相似善中橫計苦困，以求解脫，猶如愚人失釪於彼而於此覓。

（二〇）人說王縱暴喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二〇）人說王縱暴喻

昔有一人說王過罪，而作是言：「王甚暴虐治政無理。」王聞是語即大瞋恚，竟不究悉誰作此語，信傍佞人捉一賢臣，仰使剝脊取百兩肉。有人證明此無是語，王心便悔，索千兩肉用為補脊，夜中呻喚甚大苦惱。王聞其聲，問言：「何以苦惱？取汝百兩，十倍與汝，意不足耶？何故苦惱？」傍人答言：「大王！如截子頭，雖得千頭不免子死，雖十倍得肉，不免苦痛。」愚人亦爾，不畏後世貪渴現樂，苦切眾生，調發百姓多得財物，望得滅罪而得福報。譬如彼王割人之脊取人之肉，以餘肉補望使不痛，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有一人說王過罪，而作是言：「王甚暴虐治政無理。」王聞是語即大瞋恚，竟不究悉誰作此語，信傍佞人捉一賢臣，仰使剝脊取百兩肉。有人證明此無是語，王心便悔，索千兩肉用為補脊，夜中呻喚甚大苦惱。王聞其聲，問言：「何以苦惱？取汝百兩，十倍與汝，意不足耶？何故苦惱？」傍人答言：「大王！如截子頭，雖得千頭不免子死，雖十倍得肉，不免苦痛。」愚人亦爾，不畏後世貪渴現樂，苦切眾生，調發百姓多得財物，望得滅罪而得福報。譬如彼王割人之脊取人之肉，以餘肉補望使不痛，無有是處。

（二一）婦女欲更求子喻 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二一）婦女欲更求子喻

往昔世時有婦女人，始有一子更欲求子，問餘婦女：「誰有能使我重有子？」有一老母語此婦言：「我能使爾求子可得，當須祀天。」問老母言：「祀須何物？」老母語言：「殺汝之子取血祀天，必得多子。」時此婦女便隨彼語欲殺其子。傍有智人嗤笑罵詈：「愚癡無智乃至如此。未生子者竟可得不？而殺現子。」愚人亦爾，為未生樂自投火坑，種種害身為得生天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔世時有婦女人，始有一子更欲求子，問餘婦女：「誰有能使我重有子？」有一老母語此婦言：「我能使爾求子可得，當須祀天。」問老母言：「祀須何物？」老母語言：「殺汝之子取血祀天，必得多子。」時此婦女便隨彼語欲殺其子。傍有智人嗤笑罵詈：「愚癡無智乃至如此。未生子者竟可得不？而殺現子。」愚人亦爾，為未生樂自投火坑，種種害身為得生天。

百喻經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百喻經卷第一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：