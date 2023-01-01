雜譬喻經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜譬喻經

後漢月支沙門支婁迦讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢月支沙門支婁迦讖譯

（一） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一）

昔有比丘聰明智慧，時病危頓，弟子問曰：「成應真未？」答曰：「未得；不還未也。」問曰：「和上道高名遠，何以不至乎？」和上告曰：「已得頻來，二果未通。」問之：「已得頻來，礙何等事不至真人？」答曰：「欲覩彌勒佛，時三會二百八十億人得真人時及諸菩薩不可限載，彌勒如來巨身至尊長百六十丈，其土人民皆桃華色，人民皆壽八萬四千歲，土地平正衣食自然，閻浮土地廣長各三十萬里。意欲見此，不取真人。彌勒佛時二尊弟子一曰雜施，二曰數數，復欲見之，知何如我？」弟子復問：「從何聞此？」和上答曰：「從佛經聞。」弟子白曰：「生死勤苦，彌勒設有異法當往待之乎？」答曰：「無異，六度、四等、四恩、四諦寧有異乎？」答曰：「不也。設使一等彼此無異，何為復待？今受佛恩反歸彌勒，亦可取度不須待彼。」和上言：「止！卿且出去，吾當思惟。」弟子適出未到戶外，已成真人。弟子還曰：「何乎？」師曰：「已成真人。」弟子禮曰：「咄叱之頃已成果證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有比丘聰明智慧，時病危頓，弟子問曰：「成應真未？」答曰：「未得；不還未也。」問曰：「和上道高名遠，何以不至乎？」和上告曰：「已得頻來，二果未通。」問之：「已得頻來，礙何等事不至真人？」答曰：「欲覩彌勒佛，時三會二百八十億人得真人時及諸菩薩不可限載，彌勒如來巨身至尊長百六十丈，其土人民皆桃華色，人民皆壽八萬四千歲，土地平正衣食自然，閻浮土地廣長各三十萬里。意欲見此，不取真人。彌勒佛時二尊弟子一曰雜施，二曰數數，復欲見之，知何如我？」弟子復問：「從何聞此？」和上答曰：「從佛經聞。」弟子白曰：「生死勤苦，彌勒設有異法當往待之乎？」答曰：「無異，六度、四等、四恩、四諦寧有異乎？」答曰：「不也。設使一等彼此無異，何為復待？今受佛恩反歸彌勒，亦可取度不須待彼。」和上言：「止！卿且出去，吾當思惟。」弟子適出未到戶外，已成真人。弟子還曰：「何乎？」師曰：「已成真人。」弟子禮曰：「咄叱之頃已成果證。」

（二） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二）

昔有比丘得定意時，野火燒不燒，人見之謂是鬼，便斫之，刀折不入。用心一故不入，柔軟故不燒。有人得定者，弟子呼之飯，不覺，因前牽其臂，臂申長丈餘。弟子怖便取結之，意恐結不可復，解之。師禪寤，苦臂痛，問弟子，白如是。師言：「汝不解寤我，折我臂。人得定意柔軟如綿，在母腹中亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有比丘得定意時，野火燒不燒，人見之謂是鬼，便斫之，刀折不入。用心一故不入，柔軟故不燒。有人得定者，弟子呼之飯，不覺，因前牽其臂，臂申長丈餘。弟子怖便取結之，意恐結不可復，解之。師禪寤，苦臂痛，問弟子，白如是。師言：「汝不解寤我，折我臂。人得定意柔軟如綿，在母腹中亦爾。」

（三） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三）

昔罽賓國有一菩薩，始生墮地，地有大動，父母皆驚。時有真人，低頭面禮華蓋供散。後長出家明哲辯慧，然多蕩泆乃無法度，所說聞者輒令得道。時有二人共為比丘，精舍守戒清白積年，意不開解。天神語之：「彼國有比丘，多所化度。」二人即往故遠歸請。時此比丘彼國有比丘與婬女通，二人求見，一人先入禮敬却坐，婬女故臥端正極世，專心聽經無他異念，便得道迹，稽首還。復使一前禮調訊坐聽，見臥婬女，心念：「此人穢辱不良，唐苦遠來。」便棄出外。比丘曰：「何愁乃爾，知有邪見？」曰：「乃誤我曹涉曠辛苦，師此污濁有是蕩行。」曰：「卿為大非。學士法但當正心聽受慧解，焉譏是非自生惡念，令無所得？」更自端心共入聽經，復得道迹。一得應真，師為設賓便還本國。師後典寺，大用僧物，通婬戲樂過度。眾僧議逐，有真人曰：「且莫擯棄！雖用僧物能多化度。」便止不逐。親親詣曰：「卿前弟子可往從乞，備眾人物。」即到彼國，大得眾寶還倍償僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔罽賓國有一菩薩，始生墮地，地有大動，父母皆驚。時有真人，低頭面禮華蓋供散。後長出家明哲辯慧，然多蕩泆乃無法度，所說聞者輒令得道。時有二人共為比丘，精舍守戒清白積年，意不開解。天神語之：「彼國有比丘，多所化度。」二人即往故遠歸請。時此比丘彼國有比丘與婬女通，二人求見，一人先入禮敬却坐，婬女故臥端正極世，專心聽經無他異念，便得道迹，稽首還。復使一前禮調訊坐聽，見臥婬女，心念：「此人穢辱不良，唐苦遠來。」便棄出外。比丘曰：「何愁乃爾，知有邪見？」曰：「乃誤我曹涉曠辛苦，師此污濁有是蕩行。」曰：「卿為大非。學士法但當正心聽受慧解，焉譏是非自生惡念，令無所得？」更自端心共入聽經，復得道迹。一得應真，師為設賓便還本國。師後典寺，大用僧物，通婬戲樂過度。眾僧議逐，有真人曰：「且莫擯棄！雖用僧物能多化度。」便止不逐。親親詣曰：「卿前弟子可往從乞，備眾人物。」即到彼國，大得眾寶還倍償僧。

（四） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四）

昔有賢者奉法精進，得病奄亡，妻子嘷戀無聊有生，火葬收骨埋去既訖，廢忘經道香燈不設，家財饒富，月旦晦朔烹殺饌餟，上塚集會，相哭哀摧悲悼斷絕。亡者戒德終乃昇天，天眼遙見愍其，笑之愚癡之至，便作小兒於邊牧牛。牛便卒死，兒便嘷哭，刈草著前曉喻令食，復打呼起，對泣自傳如此終日。眾人怪笑，共往呵問：「汝誰家子？牛死當歸語家，嘷哭何益？牛死豈知乎？」曰：「我不愚也。牛死尚在，猶可有望；汝父早死，設百種食共向嘷哭，焦骨何知？」眾聞霍解。曰：「吾本汝父，蒙佛生天，故來釋卿。」因還復天身，「欲得如我，加進道供。」已忽不現。妻子內外便還，精進、戒德、布施拯濟，一切不復憂愁，皆得道迹同時生天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有賢者奉法精進，得病奄亡，妻子嘷戀無聊有生，火葬收骨埋去既訖，廢忘經道香燈不設，家財饒富，月旦晦朔烹殺饌餟，上塚集會，相哭哀摧悲悼斷絕。亡者戒德終乃昇天，天眼遙見愍其，笑之愚癡之至，便作小兒於邊牧牛。牛便卒死，兒便嘷哭，刈草著前曉喻令食，復打呼起，對泣自傳如此終日。眾人怪笑，共往呵問：「汝誰家子？牛死當歸語家，嘷哭何益？牛死豈知乎？」曰：「我不愚也。牛死尚在，猶可有望；汝父早死，設百種食共向嘷哭，焦骨何知？」眾聞霍解。曰：「吾本汝父，蒙佛生天，故來釋卿。」因還復天身，「欲得如我，加進道供。」已忽不現。妻子內外便還，精進、戒德、布施拯濟，一切不復憂愁，皆得道迹同時生天。

（五） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五）

海中有一國名私訶疊，中多出珍寶唯無石蜜。時有賈人，持五百餘車石蜜往，念欲上王，所得賞報必勝市賣，便以石蜜置王宮門，作事自陳。如是月日之中無有問者，恚曰：「彼王亦是人，我亦是人，眼耳鼻口四大俱爾，乃不可得一見與言語也。何則？王福德勝人故也。吾亦當作功德，當令王不覺來歸我。」時遂行作沙門，以蜜供養三尊，求一靜處思惟苦空非身，使其未半，意解無縛得六通道，諸能一處不移成羅漢者，地為震動，帝釋諸天應來慰問，於是天帝諸天人皆下，作禮助其歡喜。比丘問天帝：「卿等天上盡何所為？」答曰：「天上有四戲觀園，三處是五欲處，一處是道德，在中或論佛貴典，或時論天下四輩精進持法者。」比丘曰：「論持者為一等也，為有深淺乎？」天帝曰：「普論善人耳，佛泥曰以來有三人，諸天持論未曾廢捨。」比丘曰：「斯何人也？天帝與我一一說之。」天帝言：「波羅柰國有一人作沙門，自誓言：『當經行仿佯，不得應真終不臥息。』於是晝夜經行，足壞流血百鳥逐啄，三年得道；諸天稱察無不奉承矣。有一人在羅閱祇國亦作沙門，布草為蓐坐其上，自誓曰：『不得道終不起。』而蔭蓋來但欲睡眠，使人作錐長八寸，睡來時便刺兩髀，以瘡痛不睡，一年之中得應真道；天亦歎未曾有也。復有一人在拘睒尼國亦作沙門，在山石室峻險，卒無能得往來者。時魔波旬見其精進，便化作水牛，在比丘前鳴鼻角目，以欲觸之，比丘甚畏而思曰：『此間牛所不能得至，何以有此？得無是魔所為也。』即㖑言：『汝是弊魔所為耶！』魔謂已知便服本形。比丘語魔：『卿恐我何求？』魔言：『見道人精勤恐出我界去，故來相恐矣。』比丘說言：『我所以作沙門者求度世間，佛有相好欲見之耳，佛以去世無能見者，聞魔能變作佛身，為吾現之，吾便不復精進也。』魔其當然即化為佛，在前立，思惟即得應真，諸天空中稱善無量，魔悔愁毒即時滅去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海中有一國名私訶疊，中多出珍寶唯無石蜜。時有賈人，持五百餘車石蜜往，念欲上王，所得賞報必勝市賣，便以石蜜置王宮門，作事自陳。如是月日之中無有問者，恚曰：「彼王亦是人，我亦是人，眼耳鼻口四大俱爾，乃不可得一見與言語也。何則？王福德勝人故也。吾亦當作功德，當令王不覺來歸我。」時遂行作沙門，以蜜供養三尊，求一靜處思惟苦空非身，使其未半，意解無縛得六通道，諸能一處不移成羅漢者，地為震動，帝釋諸天應來慰問，於是天帝諸天人皆下，作禮助其歡喜。比丘問天帝：「卿等天上盡何所為？」答曰：「天上有四戲觀園，三處是五欲處，一處是道德，在中或論佛貴典，或時論天下四輩精進持法者。」比丘曰：「論持者為一等也，為有深淺乎？」天帝曰：「普論善人耳，佛泥曰以來有三人，諸天持論未曾廢捨。」比丘曰：「斯何人也？天帝與我一一說之。」天帝言：「波羅柰國有一人作沙門，自誓言：『當經行仿佯，不得應真終不臥息。』於是晝夜經行，足壞流血百鳥逐啄，三年得道；諸天稱察無不奉承矣。有一人在羅閱祇國亦作沙門，布草為蓐坐其上，自誓曰：『不得道終不起。』而蔭蓋來但欲睡眠，使人作錐長八寸，睡來時便刺兩髀，以瘡痛不睡，一年之中得應真道；天亦歎未曾有也。復有一人在拘睒尼國亦作沙門，在山石室峻險，卒無能得往來者。時魔波旬見其精進，便化作水牛，在比丘前鳴鼻角目，以欲觸之，比丘甚畏而思曰：『此間牛所不能得至，何以有此？得無是魔所為也。』即㖑言：『汝是弊魔所為耶！』魔謂已知便服本形。比丘語魔：『卿恐我何求？』魔言：『見道人精勤恐出我界去，故來相恐矣。』比丘說言：『我所以作沙門者求度世間，佛有相好欲見之耳，佛以去世無能見者，聞魔能變作佛身，為吾現之，吾便不復精進也。』魔其當然即化為佛，在前立，思惟即得應真，諸天空中稱善無量，魔悔愁毒即時滅去。」

天帝語比丘：「是三人諸天所歎，于今未休。」比丘語天帝：「此三人者，明識苦空是以朽身。吾本無意為人所輕，遂行求道得出三界，亦復奇妙亦得應真。」諸天報曰：「今還天上以道人上頭第一。」於是諸天作禮而去。於是國王聞石蜜主勤行得道，即往稽首叩頭謝過，遂為國師，興隆三寶國致太平，得福得度不可復計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝語比丘：「是三人諸天所歎，于今未休。」比丘語天帝：「此三人者，明識苦空是以朽身。吾本無意為人所輕，遂行求道得出三界，亦復奇妙亦得應真。」諸天報曰：「今還天上以道人上頭第一。」於是諸天作禮而去。於是國王聞石蜜主勤行得道，即往稽首叩頭謝過，遂為國師，興隆三寶國致太平，得福得度不可復計。

（六） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六）

昔有一病人，眾醫不能治差，徑來投國王，王名薩和檀，以身歸大王：「慈願治我病。」王即付諸師，勅令為治病。諸醫啟王：「此藥不可得。」王問諸師曰：「其藥名何等？」「世無五毒人其肉中作湯，服此便得差。何等為五毒？一者無貪婬心，二者無瞋恚心，三者無愚癡心，四者無妬嫉心，五者無剋虐心。若有此人者，其病便愈。」王告諸師曰：「此人來歸我，唯我無此毒。」即割身上肉與之令合湯，病者服愈便發摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有一病人，眾醫不能治差，徑來投國王，王名薩和檀，以身歸大王：「慈願治我病。」王即付諸師，勅令為治病。諸醫啟王：「此藥不可得。」王問諸師曰：「其藥名何等？」「世無五毒人其肉中作湯，服此便得差。何等為五毒？一者無貪婬心，二者無瞋恚心，三者無愚癡心，四者無妬嫉心，五者無剋虐心。若有此人者，其病便愈。」王告諸師曰：「此人來歸我，唯我無此毒。」即割身上肉與之令合湯，病者服愈便發摩訶衍。

（七） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （七）

昔有迦羅越，常願見文殊師利。迦羅越便大布施并設高座訖，便有一老翁甚大醜惡，眼中眵出、鼻中洟出、口中唾出，迦羅越見在高座上便起意：「我今日施高座，高尚沙門當在其上，汝是何等人？」便牽著地。布施訖，迦羅越便然燈燒香著佛寺中，言：「持是功德現世見文殊師利。」便自還歸家疲極臥，夢有人語言：「汝欲見文殊師利，見之不識，近前高座上老翁正是文殊師利，汝便牽著地。如是前後七反，見之不識，當那得見文殊師利？」若人求菩薩道，一切當等心於人。求菩薩道者，文殊師利便往試之，當覺是意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔有迦羅越，常願見文殊師利。迦羅越便大布施并設高座訖，便有一老翁甚大醜惡，眼中眵出、鼻中洟出、口中唾出，迦羅越見在高座上便起意：「我今日施高座，高尚沙門當在其上，汝是何等人？」便牽著地。布施訖，迦羅越便然燈燒香著佛寺中，言：「持是功德現世見文殊師利。」便自還歸家疲極臥，夢有人語言：「汝欲見文殊師利，見之不識，近前高座上老翁正是文殊師利，汝便牽著地。如是前後七反，見之不識，當那得見文殊師利？」若人求菩薩道，一切當等心於人。求菩薩道者，文殊師利便往試之，當覺是意。

（八） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （八）

為無常家說譬喻。有一大樹，其果如二升瓶，其果垂熟，有烏飛來住樹枝上方住，果落烏頭殺。樹神見此，而作偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為無常家說譬喻。有一大樹，其果如二升瓶，其果垂熟，有烏飛來住樹枝上方住，果落烏頭殺。樹神見此，而作偈言：

「烏來不求死， 果墮不為烏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「烏來不求死， 果墮不為烏，

果熟烏應死， 因緣會使爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果熟烏應死， 因緣會使爾。」

人在世間罪福會遲速合，無有前却，黠人得罪不怨、得福不喜，爾乃為諦信佛言受持不離。三界之中有九十六種道，世人各奉其所事，冀神有益，此諸小道未曉為福，豈能執德？所以爾者，不識三尊之上明，不執五戒之清真，無有八正之深見，豈能祐濟於人乎？是以名之薄田耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人在世間罪福會遲速合，無有前却，黠人得罪不怨、得福不喜，爾乃為諦信佛言受持不離。三界之中有九十六種道，世人各奉其所事，冀神有益，此諸小道未曉為福，豈能執德？所以爾者，不識三尊之上明，不執五戒之清真，無有八正之深見，豈能祐濟於人乎？是以名之薄田耳。

（九） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （九）

有能敬佛三尊，監通三世，明天堂之福，審太山之罪，至信三寶以塞三塗，強智慧之力以消三界癡冥，修六淨神水以蕩六患之穢，故能輕財損身口分，行等之施，以樹來世之本。施一萬報疾若響應，故言：「大道三界之良田也。」何以明之？昔阿育王曾作小兒，時道遇佛不勝歡喜，以少沙土至心奉佛，由此之福故得為聖王，典主四十萬里十六大國。以此明之，佛最為良田。昔佛弟難陀，乃往昔惟衛佛時人，一洗眾僧之福，功德自追生在釋種，身珮五六之相，神容晃昱金色，乘前世之福與佛同世，研精道場便得六通。古人施一猶有弘報，況今檀越能多行者乎？普等之行必逮尊號，加增歡喜廣度一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有能敬佛三尊，監通三世，明天堂之福，審太山之罪，至信三寶以塞三塗，強智慧之力以消三界癡冥，修六淨神水以蕩六患之穢，故能輕財損身口分，行等之施，以樹來世之本。施一萬報疾若響應，故言：「大道三界之良田也。」何以明之？昔阿育王曾作小兒，時道遇佛不勝歡喜，以少沙土至心奉佛，由此之福故得為聖王，典主四十萬里十六大國。以此明之，佛最為良田。昔佛弟難陀，乃往昔惟衛佛時人，一洗眾僧之福，功德自追生在釋種，身珮五六之相，神容晃昱金色，乘前世之福與佛同世，研精道場便得六通。古人施一猶有弘報，況今檀越能多行者乎？普等之行必逮尊號，加增歡喜廣度一切。

（一〇） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一〇）

法言：「染神億劫不朽，煎熬生死，得道乃止。」昔佛泥曰後五百十年，有一國王，精進勇猛世所希有，供養六萬沙門三月一時，甘香餚饍極世之味，最上座道人博綜群籍探古達今，得應真。去此國東四百八十里有一國王，供養五百婆羅門，亦盡世之美，作百種幢幡裝挍繒綵、綿潔、金寶、雜物，一幢直五百兩金，以此伎樂而娛樂之。其有能作此技藝者，便以與之。諸國貧人聞彼國王有此寶物，各各四面雲集合五百人，路由精舍，各習技藝欲取彼寶，糧食乏盡不能得達，便詣上座前求作沙門。上座即觀之，乃惟衛佛時賢者家奴客，曾為道人作食飲，又聞法言，從是以來天上人中受福自然，福今始盡法言故存，此等可度。便下鬚髮授以戒法，將入宮，食還大歡喜。師知其意，為說此飯不可妄食，人無至誠而食此飯者，當累劫為王作牛馬奴婢。五百新學比丘，聞此恐怖，厲志精進，九十日皆得應真。比丘已得道，欲自說本末，便大走行喚入王門共相撲來，三毒、十二因緣、五陰、六衰我皆撲之，誰能與我對者？眾坐愕然，此何言也？比丘曰：「吾等本習技藝取彼寶利養，為沙門自致羅漢，三界眾邪吾等已撲滅之，蒙大師恩快樂無極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法言：「染神億劫不朽，煎熬生死，得道乃止。」昔佛泥曰後五百十年，有一國王，精進勇猛世所希有，供養六萬沙門三月一時，甘香餚饍極世之味，最上座道人博綜群籍探古達今，得應真。去此國東四百八十里有一國王，供養五百婆羅門，亦盡世之美，作百種幢幡裝挍繒綵、綿潔、金寶、雜物，一幢直五百兩金，以此伎樂而娛樂之。其有能作此技藝者，便以與之。諸國貧人聞彼國王有此寶物，各各四面雲集合五百人，路由精舍，各習技藝欲取彼寶，糧食乏盡不能得達，便詣上座前求作沙門。上座即觀之，乃惟衛佛時賢者家奴客，曾為道人作食飲，又聞法言，從是以來天上人中受福自然，福今始盡法言故存，此等可度。便下鬚髮授以戒法，將入宮，食還大歡喜。師知其意，為說此飯不可妄食，人無至誠而食此飯者，當累劫為王作牛馬奴婢。五百新學比丘，聞此恐怖，厲志精進，九十日皆得應真。比丘已得道，欲自說本末，便大走行喚入王門共相撲來，三毒、十二因緣、五陰、六衰我皆撲之，誰能與我對者？眾坐愕然，此何言也？比丘曰：「吾等本習技藝取彼寶利養，為沙門自致羅漢，三界眾邪吾等已撲滅之，蒙大師恩快樂無極。」

（一一） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一一）

昔者兄弟二人居，大勢富貴資財無量，父母終亡無所依仰。雖為兄弟志念各異，兄好道誼；弟愛家業官爵俸祿，貪世榮色。居近波利弗雞鳴精舍，去之不遠。兄專行學諮受經道，不預家計，其弟見兄不親家事恒嫌恨之：「共為兄弟，父母早終，勤苦念生活，反棄家業追逐沙門聽受佛經。沙門豈能與汝衣財寶耶？家轉貧狹財物日耗，人所蚩笑，謂之懈廢門戶絕滅。凡為人子當立功效，繼續父母功勳不廢，乃為孝子耳。」兄報之曰：「五戒、十善、供養三寶、行六度、坐禪念定，以道化親，乃為孝耳。道俗相反自然之數，道之所樂俗之所惡，俗之所珍道之所賤。智愚不同謀，猶明冥不可共處。是故，慧人去冥就明以致道真。卿今所樂，苦惱之我。一切空無虛偽不真，迷謬計有，豈知苦辛？」其弟含恚俾頭不信，兄見如是便謂曰：「卿貪家事以財為貴，吾好經道以慧為珍。今欲捨家歸命福田，計命寄世忽若飛塵，無常卒至為罪所纏，是故捨世避危就安。」弟見兄意志趣道誼，寂然無報。兄則去家行作沙門，夙夜精進誦經念道，一心坐禪分別思惟，未曾休息懈怠，即具根、力三十七品，行合經法成道果證。往到弟所勸令奉法：「五戒十善生天之本，布施學問道慧之基。」弟聞此言瞋恚更盛，即答兄曰：「卿自應廢，不親家業毀壞門戶，可獨為此勿復教我，疾出門去莫預我事。」兄便捨去。弟貪家業汲汲不休，未曾以法而住其心，然後壽終墮牛中，肥盛甚大。賈客買取載鹽販之，往返有數，牛遂羸頓不能復前，上坂困頓躃臥不起，賈人策撾搖頭纔動。時兄遊行飛在虛空，遙見如是，即時思惟：「知從何來？」觀見其本，本是其弟，便謂之曰：「弟汝所居舍宅田地，汲汲所樂今為所在？而自投身墮牛畜中。」即以威神照示本命，即自識知淚出，自責本行不善慳貪嫉妬，不信佛法輕慢聖眾，快心恣意不信兄語，違戾聖教抵突自用，故墮牛中，疲頓困劣悔當何逮？兄知心念愴然哀傷，即為牛主說其本末事狀如是：「本是我弟，不信三尊背真向偽，慳妬自恣貪求不施，墮牛中，羸瘦困劣甚可愍傷，今已老極疲不中用，幸以惠我濟其殘命。」賈人聞之便以施與，即將牛去還至寺中，使念三寶飯食隨時，其命終盡得生忉利。時眾賈客各自念言：「我等勤治生無厭，不能施與又不奉法、不識道誼，死亦恐然不免此類。」便共出舍，捐其妻子棄所珍翫，行作沙門精進不懈，皆亦得道。由是觀之，世間財寶不益於人，奉敬三尊修身學慧，博聞行道世世獲安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔者兄弟二人居，大勢富貴資財無量，父母終亡無所依仰。雖為兄弟志念各異，兄好道誼；弟愛家業官爵俸祿，貪世榮色。居近波利弗雞鳴精舍，去之不遠。兄專行學諮受經道，不預家計，其弟見兄不親家事恒嫌恨之：「共為兄弟，父母早終，勤苦念生活，反棄家業追逐沙門聽受佛經。沙門豈能與汝衣財寶耶？家轉貧狹財物日耗，人所蚩笑，謂之懈廢門戶絕滅。凡為人子當立功效，繼續父母功勳不廢，乃為孝子耳。」兄報之曰：「五戒、十善、供養三寶、行六度、坐禪念定，以道化親，乃為孝耳。道俗相反自然之數，道之所樂俗之所惡，俗之所珍道之所賤。智愚不同謀，猶明冥不可共處。是故，慧人去冥就明以致道真。卿今所樂，苦惱之我。一切空無虛偽不真，迷謬計有，豈知苦辛？」其弟含恚俾頭不信，兄見如是便謂曰：「卿貪家事以財為貴，吾好經道以慧為珍。今欲捨家歸命福田，計命寄世忽若飛塵，無常卒至為罪所纏，是故捨世避危就安。」弟見兄意志趣道誼，寂然無報。兄則去家行作沙門，夙夜精進誦經念道，一心坐禪分別思惟，未曾休息懈怠，即具根、力三十七品，行合經法成道果證。往到弟所勸令奉法：「五戒十善生天之本，布施學問道慧之基。」弟聞此言瞋恚更盛，即答兄曰：「卿自應廢，不親家業毀壞門戶，可獨為此勿復教我，疾出門去莫預我事。」兄便捨去。弟貪家業汲汲不休，未曾以法而住其心，然後壽終墮牛中，肥盛甚大。賈客買取載鹽販之，往返有數，牛遂羸頓不能復前，上坂困頓躃臥不起，賈人策撾搖頭纔動。時兄遊行飛在虛空，遙見如是，即時思惟：「知從何來？」觀見其本，本是其弟，便謂之曰：「弟汝所居舍宅田地，汲汲所樂今為所在？而自投身墮牛畜中。」即以威神照示本命，即自識知淚出，自責本行不善慳貪嫉妬，不信佛法輕慢聖眾，快心恣意不信兄語，違戾聖教抵突自用，故墮牛中，疲頓困劣悔當何逮？兄知心念愴然哀傷，即為牛主說其本末事狀如是：「本是我弟，不信三尊背真向偽，慳妬自恣貪求不施，墮牛中，羸瘦困劣甚可愍傷，今已老極疲不中用，幸以惠我濟其殘命。」賈人聞之便以施與，即將牛去還至寺中，使念三寶飯食隨時，其命終盡得生忉利。時眾賈客各自念言：「我等勤治生無厭，不能施與又不奉法、不識道誼，死亦恐然不免此類。」便共出舍，捐其妻子棄所珍翫，行作沙門精進不懈，皆亦得道。由是觀之，世間財寶不益於人，奉敬三尊修身學慧，博聞行道世世獲安。

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昔者舍衛國有一貧家，庭中有蒲桃樹，上有數穗，念欲即施道人。時國王先前請食一月，是貧家力勢不如。王正玄許一月，乃得一道人便持施之，語道人言：「念欲施來一月，今乃得願。」道人語優婆夷：「以一月中施矣。」優婆夷言：「我但一穗蒲桃施耳，那得一月施。」道人言：「但一月中念欲施，則為一月也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔者舍衛國有一貧家，庭中有蒲桃樹，上有數穗，念欲即施道人。時國王先前請食一月，是貧家力勢不如。王正玄許一月，乃得一道人便持施之，語道人言：「念欲施來一月，今乃得願。」道人語優婆夷：「以一月中施矣。」優婆夷言：「我但一穗蒲桃施耳，那得一月施。」道人言：「但一月中念欲施，則為一月也。」

有十八事，人於世間甚大難：一者、值佛世難；二者、正使值佛，成得為人難；三者、正使得成為人，在中國生難；四者、正使在中國生，種姓家難；五者、正使在種姓家，四支六情完具難；六者、正使四支六情完具，財產難；七者、正使得財產，善知識難；八者、正使得善知識，智慧難；九者、正使得智慧，善心難；十者、正使得善心，能布施難；十一者、正使能布施，欲得賢善有德人難；十二者、正使得賢善有德人，往至其所難；十三者、正至其所，得宜適難；十四者、正使得宜適，受聽問訊說中正難；十六者、正使得中正，解智慧難；十七者、正使得解智慧，能受深經種種難；是為十八事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十八事，人於世間甚大難：一者、值佛世難；二者、正使值佛，成得為人難；三者、正使得成為人，在中國生難；四者、正使在中國生，種姓家難；五者、正使在種姓家，四支六情完具難；六者、正使四支六情完具，財產難；七者、正使得財產，善知識難；八者、正使得善知識，智慧難；九者、正使得智慧，善心難；十者、正使得善心，能布施難；十一者、正使能布施，欲得賢善有德人難；十二者、正使得賢善有德人，往至其所難；十三者、正至其所，得宜適難；十四者、正使得宜適，受聽問訊說中正難；十六者、正使得中正，解智慧難；十七者、正使得解智慧，能受深經種種難；是為十八事。