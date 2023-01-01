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後漢西域三藏竺大力共康孟詳譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢西域三藏竺大力共康孟詳譯

現變品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現變品第一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在迦維羅衛國，釋氏精舍尼拘陀樹下，與大比丘眾千二百五十人俱，皆是阿羅漢——已從先佛，淨修梵行，諸漏已盡，意解無垢，眾智自在，曉了諸法，離於重擔，逮得所願，三處已盡，正解已解，三神滿具，六通已達——比丘尼眾，大伏愛等五百人；不可計諸優婆塞、優婆夷四輩；普集諸異學婆羅門、尼揵等不可計，都悉來會。一切諸四天王、忉利天王、炎天王、兜術天王、尼摩羅提天王、波羅尼蜜天王、梵天王，乃至阿迦膩吒天王，各與無央數眾，皆悉來會。諸龍王、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒，一一尊神，復各與眷屬，皆悉會來。白淨王、無怒王、無怨王、甘露淨王及迦維羅衛九億長者，各從官屬，一時來會，為佛作禮，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在迦維羅衛國，釋氏精舍尼拘陀樹下，與大比丘眾千二百五十人俱，皆是阿羅漢——已從先佛，淨修梵行，諸漏已盡，意解無垢，眾智自在，曉了諸法，離於重擔，逮得所願，三處已盡，正解已解，三神滿具，六通已達——比丘尼眾，大伏愛等五百人；不可計諸優婆塞、優婆夷四輩；普集諸異學婆羅門、尼揵等不可計，都悉來會。一切諸四天王、忉利天王、炎天王、兜術天王、尼摩羅提天王、波羅尼蜜天王、梵天王，乃至阿迦膩吒天王，各與無央數眾，皆悉來會。諸龍王、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒，一一尊神，復各與眷屬，皆悉會來。白淨王、無怒王、無怨王、甘露淨王及迦維羅衛九億長者，各從官屬，一時來會，為佛作禮，却坐一面。

爾時佛放身三十二相、八十種好光明，普照三千世界，如月盛滿星中特明，威神堂堂。眾聖中王一切眾會，咸有疑心，各自念言：「太子生迦維羅衛，長白淨王家，棄國行學，道成號佛。為於樹下六年得道耶？十二年得乎？」或復念言：「本行何術，致斯巍巍？所事何師，今得特尊？始修何法，得成為佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛放身三十二相、八十種好光明，普照三千世界，如月盛滿星中特明，威神堂堂。眾聖中王一切眾會，咸有疑心，各自念言：「太子生迦維羅衛，長白淨王家，棄國行學，道成號佛。為於樹下六年得道耶？十二年得乎？」或復念言：「本行何術，致斯巍巍？所事何師，今得特尊？始修何法，得成為佛？」

佛知一切皆有疑意，便告摩訶目揵連：「汝能為怛薩阿竭說本起乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知一切皆有疑意，便告摩訶目揵連：「汝能為怛薩阿竭說本起乎？」

於是目揵連，即從座起，前整衣服，長跪叉手，白佛言：「唯然世尊！今當承佛威神，持佛神力，為一切故，當廣說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是目揵連，即從座起，前整衣服，長跪叉手，白佛言：「唯然世尊！今當承佛威神，持佛神力，為一切故，當廣說之。」

佛言：「宿命無數劫時，本為凡人，初求佛道以來，精神受形，周遍五道，一身死壞，復受一身，生死無量，譬喻盡天下草木，斬以為籌，計吾故身，不能數矣！夫極天地之始終，謂之一劫，而我更天地成壞者，不可稱載也！所以感傷世間貪意，長流沒於愛欲之海，吾獨欲反其原故，自勉而特出，是以世世勤苦，不以為勞，虛心樂靜，無為無欲，損己布施，至誠守戒，謙卑忍辱，勇猛精進，一心思微，學聖智慧，仁活天下，悲窮傷厄，慰沃憂慼，育養眾生，救濟苦人，承事諸佛，別覺真人，功勳累積，不可得記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「宿命無數劫時，本為凡人，初求佛道以來，精神受形，周遍五道，一身死壞，復受一身，生死無量，譬喻盡天下草木，斬以為籌，計吾故身，不能數矣！夫極天地之始終，謂之一劫，而我更天地成壞者，不可稱載也！所以感傷世間貪意，長流沒於愛欲之海，吾獨欲反其原故，自勉而特出，是以世世勤苦，不以為勞，虛心樂靜，無為無欲，損己布施，至誠守戒，謙卑忍辱，勇猛精進，一心思微，學聖智慧，仁活天下，悲窮傷厄，慰沃憂慼，育養眾生，救濟苦人，承事諸佛，別覺真人，功勳累積，不可得記。

「至于昔者，錠光佛興世，有聖王號名燈盛治，在提和衛國。人民長壽，慈孝仁義，地沃豐盛，其世太平。生一太子，字為燈光，聰明智遠，世之少雙。聖王愛念，甚奇甚異，臨壽終時，國付太子。太子燈，光念計無常，傳國授弟，即時出家，行作沙門，道成號佛無上至尊，神德光明，無晝無夜。從比丘眾六十二萬，遊行世界，開化群生。當還提和衛國，度脫種姓及國臣民，與諸大眾，遊詣本國。是時國中，百官群臣，謂佛大眾來攻奪國，皆共議言：『今當興師，逆往拒之，不宜與國。』即時相率，欲以向佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「至于昔者，錠光佛興世，有聖王號名燈盛治，在提和衛國。人民長壽，慈孝仁義，地沃豐盛，其世太平。生一太子，字為燈光，聰明智遠，世之少雙。聖王愛念，甚奇甚異，臨壽終時，國付太子。太子燈，光念計無常，傳國授弟，即時出家，行作沙門，道成號佛無上至尊，神德光明，無晝無夜。從比丘眾六十二萬，遊行世界，開化群生。當還提和衛國，度脫種姓及國臣民，與諸大眾，遊詣本國。是時國中，百官群臣，謂佛大眾來攻奪國，皆共議言：『今當興師，逆往拒之，不宜與國。』即時相率，欲以向佛。

「佛以六通，逆照其心，化作大城，廣大嚴峻，與彼城對。佛哀國人，欲令解脫，即化二城，變為琉璃，其城洞達，內外相照；復化六十，二萬比丘，如佛無異，變化示現。王見惶怖，疑解心伏，即出詣佛，叩頭自悔：『稟性空頑，惡意向佛，愚人所誤，幸唯原之。願佛便還精舍，七日之中，當修所供，奉迎至尊。』佛知其意，默然便還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛以六通，逆照其心，化作大城，廣大嚴峻，與彼城對。佛哀國人，欲令解脫，即化二城，變為琉璃，其城洞達，內外相照；復化六十，二萬比丘，如佛無異，變化示現。王見惶怖，疑解心伏，即出詣佛，叩頭自悔：『稟性空頑，惡意向佛，愚人所誤，幸唯原之。願佛便還精舍，七日之中，當修所供，奉迎至尊。』佛知其意，默然便還。

「於是其王問諸群臣：『奉迎聖王，其法云何？』諸臣言：『迎遮迦越王法，莊嚴國土，面四十里，平治道路，香汁灑地，金銀珍琦，七寶欄楯，起諸幢幡，繒綵花蓋，城門街巷，莊嚴校飾，彈琴鼓樂，如忉利天，散花然燈，燒眾名香，敬侍道側。』七日已辦，王勅群臣百官導從，躬親迎佛。佛哀人民，告諸比丘：『嚴出應請。』比丘受勅，行詣本國。佛告比丘：『汝等見此供設嚴好光目者不？昔吾承事往古諸佛，供養莊嚴，亦如今也！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是其王問諸群臣：『奉迎聖王，其法云何？』諸臣言：『迎遮迦越王法，莊嚴國土，面四十里，平治道路，香汁灑地，金銀珍琦，七寶欄楯，起諸幢幡，繒綵花蓋，城門街巷，莊嚴校飾，彈琴鼓樂，如忉利天，散花然燈，燒眾名香，敬侍道側。』七日已辦，王勅群臣百官導從，躬親迎佛。佛哀人民，告諸比丘：『嚴出應請。』比丘受勅，行詣本國。佛告比丘：『汝等見此供設嚴好光目者不？昔吾承事往古諸佛，供養莊嚴，亦如今也！』

「是時有梵志儒童，名無垢光。幼懷聰叡，志大苞弘，隱居山林，守玄行禪，圖書祕讖，無所不知，心思供養，奉報師恩。辭行開化道經丘聚，聚中梵志，名不樓陀，盛祀天祠，滿十二月，飯食供養，梵志徒眾，八萬四千人，歲終達嚫，金銀珍寶、車馬牛羊、衣被繒綵履屣、七寶之蓋、錫杖澡罐，最聰明智慧者，應受斯物。七日未竟，時儒童菩薩，入彼眾中，論道說義，七日七夜。爾時其眾，欣踊無量，主人長者，甚大歡喜，以女賢意，施與菩薩。菩薩不受，唯取傘蓋錫杖、澡罐履屣、金銀錢各一千，還上本師。其師歡喜，便共分布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時有梵志儒童，名無垢光。幼懷聰叡，志大苞弘，隱居山林，守玄行禪，圖書祕讖，無所不知，心思供養，奉報師恩。辭行開化道經丘聚，聚中梵志，名不樓陀，盛祀天祠，滿十二月，飯食供養，梵志徒眾，八萬四千人，歲終達嚫，金銀珍寶、車馬牛羊、衣被繒綵履屣、七寶之蓋、錫杖澡罐，最聰明智慧者，應受斯物。七日未竟，時儒童菩薩，入彼眾中，論道說義，七日七夜。爾時其眾，欣踊無量，主人長者，甚大歡喜，以女賢意，施與菩薩。菩薩不受，唯取傘蓋錫杖、澡罐履屣、金銀錢各一千，還上本師。其師歡喜，便共分布。

「儒童菩薩，復辭出行。時諸同學，各各贈送人一銀錢，遂行入國。見人欣然，怱怱平治道路，灑掃燒香，即問行人：『用何等故？』行人答曰：『錠光佛今日當來，施設供養。』儒童聞佛歡喜踊躍，衣毛肅然：『佛從何來？云何供養？』行人對曰：『唯持花香繒綵幢幡。』於是菩薩，便行入城，勤求供具，須臾周匝，了不可得。國人言：『王禁花香，七日獨供。』菩薩聞之，心甚不樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儒童菩薩，復辭出行。時諸同學，各各贈送人一銀錢，遂行入國。見人欣然，怱怱平治道路，灑掃燒香，即問行人：『用何等故？』行人答曰：『錠光佛今日當來，施設供養。』儒童聞佛歡喜踊躍，衣毛肅然：『佛從何來？云何供養？』行人對曰：『唯持花香繒綵幢幡。』於是菩薩，便行入城，勤求供具，須臾周匝，了不可得。國人言：『王禁花香，七日獨供。』菩薩聞之，心甚不樂。

「須臾佛到，知童子心，時有一女，持瓶盛花。佛放光明，徹照花瓶，變為琉璃，內外相見。菩薩往趣，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須臾佛到，知童子心，時有一女，持瓶盛花。佛放光明，徹照花瓶，變為琉璃，內外相見。菩薩往趣，而說頌曰：

「『銀錢凡五百， 請買五莖花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『銀錢凡五百， 請買五莖花，

奉上錠光佛， 求我本所願。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉上錠光佛， 求我本所願。』

「女時說頌，答菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「女時說頌，答菩薩言：

「『此花直數錢， 乃顧至五百， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此花直數錢， 乃顧至五百，

今求何等願？ 不惜銀錢寶。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今求何等願？ 不惜銀錢寶。』

「菩薩即答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩即答言：

「『不求釋梵魔， 四王轉輪聖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『不求釋梵魔， 四王轉輪聖，

願我得成佛， 度脫諸十方。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我得成佛， 度脫諸十方。』

女言善快哉： 『所願速得成！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言善快哉： 『所願速得成！

願我後世生， 常當為君妻。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我後世生， 常當為君妻。』

「菩薩即答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩即答言：

「『女人多情態， 壞人正道意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『女人多情態， 壞人正道意，

敗亂所求願， 斷人布施心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敗亂所求願， 斷人布施心。』

「女答菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「女答菩薩言：

「『女誓後世生， 隨君所施與， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『女誓後世生， 隨君所施與，

兒子及我身， 今佛知我意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兒子及我身， 今佛知我意。

仁者慈愍我， 唯賜求所願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁者慈愍我， 唯賜求所願，

此華便可得， 不者錢還卿。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此華便可得， 不者錢還卿。』

即時思宿命， 觀視其本行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時思宿命， 觀視其本行，

以更五百世， 曾為菩薩妻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以更五百世， 曾為菩薩妻。

「於是便可之，歡喜受花去。意甚大悅：『今我女弱，不能得前。請寄二華，以上於佛。』即時佛到，國王臣民、長者居士、眷屬圍繞，數千百重，菩薩欲前散花，不能得前。佛知至意，化地作泥，人眾兩披，爾乃得前。便散五華，皆止空中，變成花蓋，面七十里，二花住佛兩肩上，如根生。菩薩歡喜，布髮著地：『願尊蹈之。』佛言：『豈可蹈乎？』菩薩對曰：『唯佛能蹈！』佛乃蹈之，即住而笑，口中五色光出，離口七尺，分為兩分：一光繞佛三匝，光照三千大千剎土，莫不得所，還從頂入；一光下入十八地獄，苦痛一時得安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是便可之，歡喜受花去。意甚大悅：『今我女弱，不能得前。請寄二華，以上於佛。』即時佛到，國王臣民、長者居士、眷屬圍繞，數千百重，菩薩欲前散花，不能得前。佛知至意，化地作泥，人眾兩披，爾乃得前。便散五華，皆止空中，變成花蓋，面七十里，二花住佛兩肩上，如根生。菩薩歡喜，布髮著地：『願尊蹈之。』佛言：『豈可蹈乎？』菩薩對曰：『唯佛能蹈！』佛乃蹈之，即住而笑，口中五色光出，離口七尺，分為兩分：一光繞佛三匝，光照三千大千剎土，莫不得所，還從頂入；一光下入十八地獄，苦痛一時得安。

「諸弟子白佛言：『佛不妄笑，願說其意。』佛言：『汝等見此童子不？』『唯然已見。』世尊言：『此童子於無數劫，所學清淨，降心棄命，捨欲守空，不起不滅，無倚之慈，積德行願，今得之矣！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸弟子白佛言：『佛不妄笑，願說其意。』佛言：『汝等見此童子不？』『唯然已見。』世尊言：『此童子於無數劫，所學清淨，降心棄命，捨欲守空，不起不滅，無倚之慈，積德行願，今得之矣！』

「佛告童子：『汝却後百劫，當得作佛，名釋迦文(漢言能仁)如來、無所著、至真、等正覺，劫名波陀(漢言為賢)，世界名沙捊(漢言恐畏國土)，父名白淨，母名摩耶，妻名裘夷，子名羅雲，侍者名阿難，右面弟子，名舍利弗，左面弟子，名摩訶目揵連，教化五濁世人，度脫十方，當如我也！』於是能仁菩薩，以得決言，踊躍歡喜疑解望止，㸌然無想，寂而入定，便逮清淨，不起法忍，即時身踊，懸在空中，去地七仞，從上來下，稽首佛足，便作沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告童子：『汝却後百劫，當得作佛，名釋迦文(漢言能仁)如來、無所著、至真、等正覺，劫名波陀(漢言為賢)，世界名沙捊(漢言恐畏國土)，父名白淨，母名摩耶，妻名裘夷，子名羅雲，侍者名阿難，右面弟子，名舍利弗，左面弟子，名摩訶目揵連，教化五濁世人，度脫十方，當如我也！』於是能仁菩薩，以得決言，踊躍歡喜疑解望止，㸌然無想，寂而入定，便逮清淨，不起法忍，即時身踊，懸在空中，去地七仞，從上來下，稽首佛足，便作沙門。

「佛說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說偈言：

「『汝當於是世， 把草坐樹下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝當於是世， 把草坐樹下，

戒力定慧力， 降伏魔官屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒力定慧力， 降伏魔官屬。

汝行聖人場， 打震甘露鼓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝行聖人場， 打震甘露鼓，

愍念眾生故， 續轉無上輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍念眾生故， 續轉無上輪。

汝當於是世， 善權無上慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當於是世， 善權無上慧，

九十六外道， 皆令得法眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九十六外道， 皆令得法眼。

汝當於是世， 慈哀行四恩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當於是世， 慈哀行四恩，

施惠法甘露， 滅除三毒病。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施惠法甘露， 滅除三毒病。』

「能仁菩薩，承事錠光，至于泥曰。奉戒清淨，守護正法，慈悲喜護，惠施仁愛，利人等利，救濟不惓，壽終上生兜術天上。欲救一切、攝度盲冥，從上來下，為轉輪王飛行皇帝，七寶導從。何等為七？一、金輪寶，二、神珠寶，三、玉女寶，四、典寶藏臣，五、典兵臣，六、紺馬寶珠髦𮤅，七、白象寶珠髦尾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能仁菩薩，承事錠光，至于泥曰。奉戒清淨，守護正法，慈悲喜護，惠施仁愛，利人等利，救濟不惓，壽終上生兜術天上。欲救一切、攝度盲冥，從上來下，為轉輪王飛行皇帝，七寶導從。何等為七？一、金輪寶，二、神珠寶，三、玉女寶，四、典寶藏臣，五、典兵臣，六、紺馬寶珠髦𮤅，七、白象寶珠髦尾。

「金輪寶者，輪有千輻，雕文刻鏤，眾寶填廁，光明洞達，絕日月光，當在王上；王心有念，輪則為轉，案行天下，須臾周匝，是故名為金輪寶也。神珠寶者，至二十九日月盡夜時，以珠懸於空中，在其國上，隨國大小，明照內外，如晝無異，是故名為神珠寶也。玉女寶者，其身冬則溫煖，夏則清涼，口中青蓮花香，身栴檀香，食自消化，無大小便利之患，亦無女人惡露不淨，髮與身等，不長不短，不白不黑，不肥不瘦，是以名為玉女寶也。典寶藏臣者，王欲得金銀琉璃、水精摩尼、真珠珊瑚珍寶時，舉手向地，地出七寶向水，水出七寶向山，山出七寶向石，石出七寶，是故名為典寶藏臣也。典兵臣者，王意欲得四種兵——馬兵、象兵、車兵、步兵——臣白王言：『欲得幾種兵？若千若萬，若至無數？』顧視之間，兵即已辦，行陣嚴整，是故名為典兵臣也。紺馬寶者，馬青紺色，髦𮤅貫珠，搵摩洗刷，珠則墮落，須臾之間，更生如故；其珠鮮潔，又踰於前，鳴聲于遠聞一由旬，王時乘騎，案行天下，朝去暮還，亦不疲極，馬脚觸塵，皆成金沙，是故名為紺馬寶也。白象寶者，色白紺目，七肢平跱，力過百象，髦尾貫珠，既鮮且潔，口有六牙，牙七寶色；若王乘時，一日之中，周遍天下，朝往暮返，不勞不疲，若行渡水，水不搖動，足亦不濡，是故名為白象寶也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金輪寶者，輪有千輻，雕文刻鏤，眾寶填廁，光明洞達，絕日月光，當在王上；王心有念，輪則為轉，案行天下，須臾周匝，是故名為金輪寶也。神珠寶者，至二十九日月盡夜時，以珠懸於空中，在其國上，隨國大小，明照內外，如晝無異，是故名為神珠寶也。玉女寶者，其身冬則溫煖，夏則清涼，口中青蓮花香，身栴檀香，食自消化，無大小便利之患，亦無女人惡露不淨，髮與身等，不長不短，不白不黑，不肥不瘦，是以名為玉女寶也。典寶藏臣者，王欲得金銀琉璃、水精摩尼、真珠珊瑚珍寶時，舉手向地，地出七寶向水，水出七寶向山，山出七寶向石，石出七寶，是故名為典寶藏臣也。典兵臣者，王意欲得四種兵——馬兵、象兵、車兵、步兵——臣白王言：『欲得幾種兵？若千若萬，若至無數？』顧視之間，兵即已辦，行陣嚴整，是故名為典兵臣也。紺馬寶者，馬青紺色，髦𮤅貫珠，搵摩洗刷，珠則墮落，須臾之間，更生如故；其珠鮮潔，又踰於前，鳴聲于遠聞一由旬，王時乘騎，案行天下，朝去暮還，亦不疲極，馬脚觸塵，皆成金沙，是故名為紺馬寶也。白象寶者，色白紺目，七肢平跱，力過百象，髦尾貫珠，既鮮且潔，口有六牙，牙七寶色；若王乘時，一日之中，周遍天下，朝往暮返，不勞不疲，若行渡水，水不搖動，足亦不濡，是故名為白象寶也。

「爾時人民，壽八萬四千歲，後宮婇女，各八萬四千，王有千子，仁慈勇武，一人當千，聖王治正，戒德十善，教授人民，天下太平，風雨順時，五穀熟成，食之少病，味若甘露，氣力豐盛，唯有七病：一者寒、二者熱、三者飢、四者渴、五者大便、六者小便，七者意所欲。聖王壽盡，又昇梵天，為梵天王。上為天帝，下為聖主，各三十六反，終而復始，欲度人故，隨時而出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時人民，壽八萬四千歲，後宮婇女，各八萬四千，王有千子，仁慈勇武，一人當千，聖王治正，戒德十善，教授人民，天下太平，風雨順時，五穀熟成，食之少病，味若甘露，氣力豐盛，唯有七病：一者寒、二者熱、三者飢、四者渴、五者大便、六者小便，七者意所欲。聖王壽盡，又昇梵天，為梵天王。上為天帝，下為聖主，各三十六反，終而復始，欲度人故，隨時而出。

「菩薩勤苦，經歷三阿僧祇劫，劫垂欲盡，愍傷一切，輪轉無際，為眾生故，投身餧餓虎，勇猛精進，超踰九劫。能仁菩薩，於九十一劫，修道德、學佛意，行六度無極——布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧——善權方便，慈悲喜護，育養眾生，如視赤子，承事諸佛，積德無限，累劫勤苦，通十地行，在一生補處，功成志就，神智無量。期運之至，當下作佛，於兜術天上，興四種觀，觀視土地，觀視父母，生何國中，教化之宜先當度誰？白淨王者，是吾累世所生之父，拘利剎帝有二女，時在後園池中沐浴，菩薩舉手指言：『是吾世世所生母也，當往就生。』時有五百梵志，皆有五神通，飛過宮城，不能得度，驚而相謂：『吾等神足，石壁皆過，因何等故，今不得度？』梵志師言：『汝見此二女不？一女當生三十二相大人；一女當生三十相人。是其威神，令吾等失神足。』是時音聲，普聞天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩勤苦，經歷三阿僧祇劫，劫垂欲盡，愍傷一切，輪轉無際，為眾生故，投身餧餓虎，勇猛精進，超踰九劫。能仁菩薩，於九十一劫，修道德、學佛意，行六度無極——布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧——善權方便，慈悲喜護，育養眾生，如視赤子，承事諸佛，積德無限，累劫勤苦，通十地行，在一生補處，功成志就，神智無量。期運之至，當下作佛，於兜術天上，興四種觀，觀視土地，觀視父母，生何國中，教化之宜先當度誰？白淨王者，是吾累世所生之父，拘利剎帝有二女，時在後園池中沐浴，菩薩舉手指言：『是吾世世所生母也，當往就生。』時有五百梵志，皆有五神通，飛過宮城，不能得度，驚而相謂：『吾等神足，石壁皆過，因何等故，今不得度？』梵志師言：『汝見此二女不？一女當生三十二相大人；一女當生三十相人。是其威神，令吾等失神足。』是時音聲，普聞天下。

「是時白淨王，歡喜踊躍，貪得飛行皇帝來生其家，即便求索娉迎為妻。迦夷衛者，三千日月萬二千天地之中央也，過去來今諸佛，皆生此地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時白淨王，歡喜踊躍，貪得飛行皇帝來生其家，即便求索娉迎為妻。迦夷衛者，三千日月萬二千天地之中央也，過去來今諸佛，皆生此地。

菩薩降身品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩降身品第二

「於是能仁菩薩，化乘白象，來就母胎。用四月八日，夫人沐浴，塗香著新衣畢，小如安身，夢見空中有乘白象，光明悉照天下，彈琴鼓樂，絃歌之聲，散花燒香，來詣我上，忽然不現。夫人驚寤，王即問曰：『何故驚動？』夫人言：『向於夢中，見乘白象者，空中飛來，彈琴鼓樂，散花燒香，來在我上，忽不復現，是以驚覺。』王意恐懼心為不樂，便召相師隨若那，占其所夢。相師言：『此夢者，是王福慶，聖神降胎，故有是夢。生子處家，當為轉輪飛行皇帝；出家學道，當得作佛，度脫十方。』王意歡喜。於是夫人，身意和雅，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是能仁菩薩，化乘白象，來就母胎。用四月八日，夫人沐浴，塗香著新衣畢，小如安身，夢見空中有乘白象，光明悉照天下，彈琴鼓樂，絃歌之聲，散花燒香，來詣我上，忽然不現。夫人驚寤，王即問曰：『何故驚動？』夫人言：『向於夢中，見乘白象者，空中飛來，彈琴鼓樂，散花燒香，來在我上，忽不復現，是以驚覺。』王意恐懼心為不樂，便召相師隨若那，占其所夢。相師言：『此夢者，是王福慶，聖神降胎，故有是夢。生子處家，當為轉輪飛行皇帝；出家學道，當得作佛，度脫十方。』王意歡喜。於是夫人，身意和雅，而說偈言：

「『今我所懷胎， 必是摩訶薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『今我所懷胎， 必是摩訶薩，

婬邪嫉恚止， 身心清淨安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婬邪嫉恚止， 身心清淨安。

心常樂布施， 持戒忍精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常樂布施， 持戒忍精進，

定意入三昧， 智慧廣度人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定意入三昧， 智慧廣度人。

觀察大王身， 敬如父以兄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察大王身， 敬如父以兄，

瞻愍人民類， 亦如己赤子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞻愍人民類， 亦如己赤子。

疾病醫藥療， 飢寒施衣食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾病醫藥療， 飢寒施衣食，

憐貧敬尊老， 樂令生老滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐貧敬尊老， 樂令生老滅。

諸在獄閉繫， 毒苦愁怖惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸在獄閉繫， 毒苦愁怖惱，

願王加大慈， 一時赦罪過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願王加大慈， 一時赦罪過。

今我不欲聞， 世俗音樂聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我不欲聞， 世俗音樂聲，

志趣山林宴， 清淨寂默定。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志趣山林宴， 清淨寂默定。』

「於是粟散諸小國王，聞大王夫人有娠，皆來朝賀，各以金銀珍寶衣被花香，敬心奉貢稱吉，無量夫人，舉手攘之，不欲勞煩。自夫人懷妊，天獻眾味，補益精氣，自然飽滿，不復饗王厨。十月已滿太子身成，到四月七日，夫人出遊，過流民樹下，眾花開化、明星出時，夫人攀樹枝，便從右脇生墮地。行七步，舉手而言：『天上天下，唯我為尊。三界皆苦，吾當安之。』應時天地大動，三千大千剎土莫不大明。釋梵四王與其官屬，諸龍、鬼神、閱叉、揵陀羅、阿須倫，皆來侍衛。有龍王兄弟，一名迦羅，二名欝迦羅，左雨溫水，右雨冷泉，釋梵摩持天衣裹之，天雨花香，彈琴鼓樂，熏香燒香，擣香澤香，虛空側塞。夫人抱太子，乘交龍車，幢幡伎樂，導從還宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是粟散諸小國王，聞大王夫人有娠，皆來朝賀，各以金銀珍寶衣被花香，敬心奉貢稱吉，無量夫人，舉手攘之，不欲勞煩。自夫人懷妊，天獻眾味，補益精氣，自然飽滿，不復饗王厨。十月已滿太子身成，到四月七日，夫人出遊，過流民樹下，眾花開化、明星出時，夫人攀樹枝，便從右脇生墮地。行七步，舉手而言：『天上天下，唯我為尊。三界皆苦，吾當安之。』應時天地大動，三千大千剎土莫不大明。釋梵四王與其官屬，諸龍、鬼神、閱叉、揵陀羅、阿須倫，皆來侍衛。有龍王兄弟，一名迦羅，二名欝迦羅，左雨溫水，右雨冷泉，釋梵摩持天衣裹之，天雨花香，彈琴鼓樂，熏香燒香，擣香澤香，虛空側塞。夫人抱太子，乘交龍車，幢幡伎樂，導從還宮。

「王聞太子生，心懷喜躍，即與大眾、百官群臣、梵志、居士長者、相師，俱出往迎。王馬足觸地，五百伏藏，一時發出，海行興利，於時集至梵志相師，普稱萬歲，即名太子，號為悉達(漢言財吉)。王見釋梵四王、諸天龍神彌滿空中，敬心肅然，不識下馬禮太子。時未至城門，路側神廟一國所宗，梵志相師咸言：『宜將太子禮拜神像。』即抱入廟，諸神形像，皆悉顛覆。梵志相師、一切大眾皆言：『太子實神實妙，威德感化，天神歸命。』咸稱太子，號天中天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王聞太子生，心懷喜躍，即與大眾、百官群臣、梵志、居士長者、相師，俱出往迎。王馬足觸地，五百伏藏，一時發出，海行興利，於時集至梵志相師，普稱萬歲，即名太子，號為悉達(漢言財吉)。王見釋梵四王、諸天龍神彌滿空中，敬心肅然，不識下馬禮太子。時未至城門，路側神廟一國所宗，梵志相師咸言：『宜將太子禮拜神像。』即抱入廟，諸神形像，皆悉顛覆。梵志相師、一切大眾皆言：『太子實神實妙，威德感化，天神歸命。』咸稱太子，號天中天。

「於是還宮，天降瑞應，三十有二：一者、地為大動坵墟皆平，二者、道巷自淨臭處更香，三者、國界枯樹皆生花葉，四者、苑園自然生奇甘果，五者、陸地生蓮花大如車輪，六者、地中伏藏悉自發出，七者、中藏寶物開現精明，八者、篋笥衣被被在柁架，九者、眾川萬流停住澄清，十者、風霽雲除空中清明，十一者、天為四面細雨澤香，十二者、明月神珠懸於殿堂，十三者、宮中火燭為不復用，十四者、日月星辰皆住不行，十五、沸星下現侍太子生，十六、天梵寶蓋彌覆宮上，十七、八方之神奉寶來獻，十八、天百味飯自然在前，十九、寶甕萬口懸盛甘露，二十、天神牽七寶交露車至，二十一、五百白象子自然羅在殿前，二十二、五百白師子子從雪山出羅住城門，二十三、天諸婇女現伎女肩上，二十四、諸龍王女繞宮而住，二十五、天萬玉女把孔雀拂現宮牆上，二十六、天諸婇女持金瓶盛香汁列住空中侍，二十七、天樂皆下同時俱作，二十八、地獄皆休毒痛不行，二十九、毒蟲隱伏吉鳥翔鳴，三十、漁獵怨惡一時慈心，三十一、境內孕婦生者悉男，聾盲瘖瘂、癃殘百疾，皆悉除愈，三十二、樹神人現低首禮侍。當此之時，十六大國，莫不雅奇歎未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是還宮，天降瑞應，三十有二：一者、地為大動坵墟皆平，二者、道巷自淨臭處更香，三者、國界枯樹皆生花葉，四者、苑園自然生奇甘果，五者、陸地生蓮花大如車輪，六者、地中伏藏悉自發出，七者、中藏寶物開現精明，八者、篋笥衣被被在柁架，九者、眾川萬流停住澄清，十者、風霽雲除空中清明，十一者、天為四面細雨澤香，十二者、明月神珠懸於殿堂，十三者、宮中火燭為不復用，十四者、日月星辰皆住不行，十五、沸星下現侍太子生，十六、天梵寶蓋彌覆宮上，十七、八方之神奉寶來獻，十八、天百味飯自然在前，十九、寶甕萬口懸盛甘露，二十、天神牽七寶交露車至，二十一、五百白象子自然羅在殿前，二十二、五百白師子子從雪山出羅住城門，二十三、天諸婇女現伎女肩上，二十四、諸龍王女繞宮而住，二十五、天萬玉女把孔雀拂現宮牆上，二十六、天諸婇女持金瓶盛香汁列住空中侍，二十七、天樂皆下同時俱作，二十八、地獄皆休毒痛不行，二十九、毒蟲隱伏吉鳥翔鳴，三十、漁獵怨惡一時慈心，三十一、境內孕婦生者悉男，聾盲瘖瘂、癃殘百疾，皆悉除愈，三十二、樹神人現低首禮侍。當此之時，十六大國，莫不雅奇歎未曾有。

「於是香山有道士名阿夷，中夜覺天地大動，觀見光明暉赫非常，山中有花，名優曇鉢，花中自然生師子王，墮地便行七步，舉頭而吼，面四十里，其中飛鳥走獸、蜎飛蚑行蠕動之類，莫不懾伏。阿夷念言：『世間有佛，應現此瑞。今世五濁盛惡，何故有此吉祥瑞應？』天曉飛到迦維衛國，未及國城，四十里外，忽然落地。心甚驚喜：『此必有佛，於我無疑。』步詣宮門，門監白王：『阿夷在門。』王愕然曰：『阿夷常飛，今者何故在門求通？』王即出禮拜迎，澡洗沐浴，施新衣服，問訊：『今日臨顧，勞屈尊聖！』阿夷答言：『聞大王夫人生太子，故來瞻省。』勅其內人，抱太子出。侍女白言：『太子疲懈，始得安眠。』阿夷喜悅，便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是香山有道士名阿夷，中夜覺天地大動，觀見光明暉赫非常，山中有花，名優曇鉢，花中自然生師子王，墮地便行七步，舉頭而吼，面四十里，其中飛鳥走獸、蜎飛蚑行蠕動之類，莫不懾伏。阿夷念言：『世間有佛，應現此瑞。今世五濁盛惡，何故有此吉祥瑞應？』天曉飛到迦維衛國，未及國城，四十里外，忽然落地。心甚驚喜：『此必有佛，於我無疑。』步詣宮門，門監白王：『阿夷在門。』王愕然曰：『阿夷常飛，今者何故在門求通？』王即出禮拜迎，澡洗沐浴，施新衣服，問訊：『今日臨顧，勞屈尊聖！』阿夷答言：『聞大王夫人生太子，故來瞻省。』勅其內人，抱太子出。侍女白言：『太子疲懈，始得安眠。』阿夷喜悅，便說偈言：

「『大雄常自覺， 覺諸不覺者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大雄常自覺， 覺諸不覺者，

歷劫無睡臥， 豈當眠寐乎？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歷劫無睡臥， 豈當眠寐乎？』

「於是侍女，抱太子出，欲以太子向阿夷禮。阿夷便驚起，前禮太子足。國王及群臣，見國師阿夷敬禮太子，心便悚然，益知至尊，即頭面禮太子足。阿夷猛力，迴伏百壯士，方抱太子，筋骨委震，見奇相三十二、八十種好，身如金剛，殊妙難量，悉如祕讖，必當成佛，於我無疑，淚下哽咽悲不能言。時王惶怖請問：『太子有不祥乎？吉凶願告，幸勿有難。』阿夷自抑制，即便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是侍女，抱太子出，欲以太子向阿夷禮。阿夷便驚起，前禮太子足。國王及群臣，見國師阿夷敬禮太子，心便悚然，益知至尊，即頭面禮太子足。阿夷猛力，迴伏百壯士，方抱太子，筋骨委震，見奇相三十二、八十種好，身如金剛，殊妙難量，悉如祕讖，必當成佛，於我無疑，淚下哽咽悲不能言。時王惶怖請問：『太子有不祥乎？吉凶願告，幸勿有難。』阿夷自抑制，即便說偈言：

「『今生大聖人， 除世諸災患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『今生大聖人， 除世諸災患，

傷我自無福， 七日當命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傷我自無福， 七日當命終。

不見神變化， 說法雨世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見神變化， 說法雨世間，

今與太子別， 是故自悲泣。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今與太子別， 是故自悲泣。』

太子舉手言： 『五道十方人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子舉手言： 『五道十方人，

吾當盡教化， 皆令得其所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾當盡教化， 皆令得其所。

本我意所願， 當度薩和薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本我意所願， 當度薩和薩，

一人不得道， 吾不入泥洹。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一人不得道， 吾不入泥洹。』

「於是阿夷喜，重禮太子足。白淨王怖止歡喜，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是阿夷喜，重禮太子足。白淨王怖止歡喜，而說偈言：

「『太子有何相？ 當何治於世？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『太子有何相？ 當何治於世？

願為一一說， 諸相有何福？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願為一一說， 諸相有何福？』

「時阿夷以偈答王言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時阿夷以偈答王言：

「『今觀太子身， 金色堅固志， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『今觀太子身， 金色堅固志，

無上金剛杵， 舂破婬欲山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上金剛杵， 舂破婬欲山。

大人相滿具， 足下安平趾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大人相滿具， 足下安平趾，

居國常平治， 出家等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居國常平治， 出家等正覺。

手足輪相現， 其好有千輻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手足輪相現， 其好有千輻，

是故轉法輪， 得佛三界尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故轉法輪， 得佛三界尊。

鹿腨而龍髀， 隱相陰馬藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鹿腨而龍髀， 隱相陰馬藏，

觀者無有厭， 是故法清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀者無有厭， 是故法清淨。

纖長手臂指， 軟掌鞔中里， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纖長手臂指， 軟掌鞔中里，

是故法久長， 千歲在世教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故法久長， 千歲在世教。

皮毛柔軟細， 右旋不受塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皮毛柔軟細， 右旋不受塵，

金色鉤鎖骨， 是故伏外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金色鉤鎖骨， 是故伏外道。

方身師子臆， 旋轉不阿曲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方身師子臆， 旋轉不阿曲，

平住手過膝， 是故一切禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平住手過膝， 是故一切禮。

身有七處滿， 千子力當敵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身有七處滿， 千子力當敵，

菩薩宿作行， 是故無怨惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩宿作行， 是故無怨惡。

口含四十齒， 方白而齊平， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口含四十齒， 方白而齊平，

甘露法率眾， 是故有七寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘露法率眾， 是故有七寶。

頰車如師子， 四牙萬字現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頰車如師子， 四牙萬字現，

佛德現天下， 是故豐三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛德現天下， 是故豐三世。

味味次第味， 所食識其味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 味味次第味， 所食識其味，

是以設法味， 施與於一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以設法味， 施與於一切。

廣舌如蓮華， 出口覆其面， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣舌如蓮華， 出口覆其面，

是故種種音， 受者如甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故種種音， 受者如甘露。

語聲哀鸞音， 誦經過梵天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語聲哀鸞音， 誦經過梵天，

是故說法時， 身安意得定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故說法時， 身安意得定。

眼相紺青色， 世世慈心觀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼相紺青色， 世世慈心觀，

是故天人類， 視佛無有厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故天人類， 視佛無有厭。

頂特生肉髻， 髮色紺琉璃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂特生肉髻， 髮色紺琉璃，

欲度一切故， 是以法隆盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲度一切故， 是以法隆盛。

面光如滿月， 色像花初開， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 面光如滿月， 色像花初開，

是以眉間毫， 白淨如明珠。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以眉間毫， 白淨如明珠。』

「於是王深知其能相，為起四時殿，春、秋、冬、夏。各自異處，於其殿前列種甘果樹，樹間七寶浴池，池中奇花，色色各異，譬如天花，水類之鳥，數十百種，宮城牢固，七寶樓觀懸鈴幡幢，門戶開閉，聲聞四十里，選五百妓女，擇取溫雅禮儀備者，供養娛樂，育養太子。太子生日，國中八萬四千長者，生子悉男，八萬四千廐馬生駒，其一特異，毛色絕白，髦𮤅貫珠，以是之故，名為騫特。廐生白象，八萬四千，其一白象，七肢平跱，髦尾貫珠，口有六牙，是故名為白象之寶。白馬給乘，奴名車匿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是王深知其能相，為起四時殿，春、秋、冬、夏。各自異處，於其殿前列種甘果樹，樹間七寶浴池，池中奇花，色色各異，譬如天花，水類之鳥，數十百種，宮城牢固，七寶樓觀懸鈴幡幢，門戶開閉，聲聞四十里，選五百妓女，擇取溫雅禮儀備者，供養娛樂，育養太子。太子生日，國中八萬四千長者，生子悉男，八萬四千廐馬生駒，其一特異，毛色絕白，髦𮤅貫珠，以是之故，名為騫特。廐生白象，八萬四千，其一白象，七肢平跱，髦尾貫珠，口有六牙，是故名為白象之寶。白馬給乘，奴名車匿。

「太子生七日，其母命終，以懷天師功德大故，生忉利天，封受自然。太子在宮，不樂憒閙，志思閑燕。王問侍女：『太子樂乎？』侍女白言：『供養伎樂，不失時節，觀省太子，不以歡樂。』王用愁憂，即召群臣：『阿夷相言，必成佛道。以何方便，使太子留，令無道志。』有一臣言：『唯教書䟽，用繫志意。』即與其僕五百人俱，共詣師門。師聞太子至，即出拜迎。太子問言：『此為何人？』臣言：『是國教書師也。』太子問言：『閻浮提書凡有六十四種，即數書名，今用何書，以相教示？』梵志惶怖，答太子言：『六十四種，己所未聞，唯持二書，以教人民。即時歸命，願赦不及。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「太子生七日，其母命終，以懷天師功德大故，生忉利天，封受自然。太子在宮，不樂憒閙，志思閑燕。王問侍女：『太子樂乎？』侍女白言：『供養伎樂，不失時節，觀省太子，不以歡樂。』王用愁憂，即召群臣：『阿夷相言，必成佛道。以何方便，使太子留，令無道志。』有一臣言：『唯教書䟽，用繫志意。』即與其僕五百人俱，共詣師門。師聞太子至，即出拜迎。太子問言：『此為何人？』臣言：『是國教書師也。』太子問言：『閻浮提書凡有六十四種，即數書名，今用何書，以相教示？』梵志惶怖，答太子言：『六十四種，己所未聞，唯持二書，以教人民。即時歸命，願赦不及。』

試藝品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 試藝品第三

「於是太子，與諸官屬，即迴還宮。至年十七，妙才益顯，晝夜憂思，未曾歡樂，常念出家。王問其僕：『太子云何？』其僕答言：『太子日日憂悴，未甞歡樂。』王復愁憂召諸群臣：『太子憂思，今當如何？』有一臣言：『令習兵馬。』或言：『當習手搏射御。』或言：『當令案行國界，使觀施為，散諸意思。』有一臣言：『太子已大，宜當娶妻以迴其志。』王為太子，採擇名女，無可意者。有小國王，名須波佛(漢言善覺)，有女名裘夷，端正皎潔天下少雙，八國諸王，皆為子求，悉不與之。白淨王聞即召善覺，而告之曰：『吾為太子，娉取卿女。』善覺答言：『今女有母，及諸群臣國師梵志，當卜所宜，別自啟白。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是太子，與諸官屬，即迴還宮。至年十七，妙才益顯，晝夜憂思，未曾歡樂，常念出家。王問其僕：『太子云何？』其僕答言：『太子日日憂悴，未甞歡樂。』王復愁憂召諸群臣：『太子憂思，今當如何？』有一臣言：『令習兵馬。』或言：『當習手搏射御。』或言：『當令案行國界，使觀施為，散諸意思。』有一臣言：『太子已大，宜當娶妻以迴其志。』王為太子，採擇名女，無可意者。有小國王，名須波佛(漢言善覺)，有女名裘夷，端正皎潔天下少雙，八國諸王，皆為子求，悉不與之。白淨王聞即召善覺，而告之曰：『吾為太子，娉取卿女。』善覺答言：『今女有母，及諸群臣國師梵志，當卜所宜，別自啟白。』

「善覺歸國，愁憂不樂，絕不飲食。女即問王：『體力不安？何故不樂？』父言：『坐汝令吾憂耳。』女言：『云何為我？』父言：『聞諸國王來求索汝，吾皆不許。今白淨王，為太子求汝，若不許者，恐見誅罰，適欲與者，諸國怨結。以是之故，令吾憂慼！』女言：『願父安意，此事易耳。我却七日，自處出門。』善覺聽之，表白淨王：『女即七日，自出求處國中勇武技術最勝者，爾乃為之。』白淨王念：『太子處宮，未曾所習，今欲試藝，當如何乎？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善覺歸國，愁憂不樂，絕不飲食。女即問王：『體力不安？何故不樂？』父言：『坐汝令吾憂耳。』女言：『云何為我？』父言：『聞諸國王來求索汝，吾皆不許。今白淨王，為太子求汝，若不許者，恐見誅罰，適欲與者，諸國怨結。以是之故，令吾憂慼！』女言：『願父安意，此事易耳。我却七日，自處出門。』善覺聽之，表白淨王：『女即七日，自出求處國中勇武技術最勝者，爾乃為之。』白淨王念：『太子處宮，未曾所習，今欲試藝，當如何乎？』

「至其時日，裘夷從五百侍女，詣國門上，諸國術士，普皆雲集，觀最妙技禮樂備者，我乃應之。王勅群臣，當出戲場觀諸技術。王語優陀：『汝告太子：「為爾娶妻，當現奇藝。」』優陀受教往告太子：『王為娶妻，令試禮樂，宜就戲場。』太子即與優陀、難陀、調達、阿難等五百人，執持禮樂射藝之具，當出城門，安置一象，當其城門，決有力者。調達先出，見象塞門，扠之一拳，應時即死。難陀尋至，牽著道側。太子後來，問其僕曰：『誰抂殺象？』答言：『調達殺之！』『誰復移者？』答言：『難陀！』菩薩慈仁，徐前接象，舉擲城外，象即還穌更生如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「至其時日，裘夷從五百侍女，詣國門上，諸國術士，普皆雲集，觀最妙技禮樂備者，我乃應之。王勅群臣，當出戲場觀諸技術。王語優陀：『汝告太子：「為爾娶妻，當現奇藝。」』優陀受教往告太子：『王為娶妻，令試禮樂，宜就戲場。』太子即與優陀、難陀、調達、阿難等五百人，執持禮樂射藝之具，當出城門，安置一象，當其城門，決有力者。調達先出，見象塞門，扠之一拳，應時即死。難陀尋至，牽著道側。太子後來，問其僕曰：『誰抂殺象？』答言：『調達殺之！』『誰復移者？』答言：『難陀！』菩薩慈仁，徐前接象，舉擲城外，象即還穌更生如故。

「調達到場，撲眾力士，莫能當者，諸名勇力，皆為摧辱。王問其僕：『誰為勝者？』答言：『調達。』王告難陀：『汝與調達二人相撲。』難陀受教即撲，調達頓躃悶絕，以水灌之，有頃乃穌。王復問言：『誰為勝者？』其僕答言：『難陀得勝。』王告難陀：『與太子決。』難陀白王：『兄如須彌，難陀如芥子，實非其類。』拜謝而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「調達到場，撲眾力士，莫能當者，諸名勇力，皆為摧辱。王問其僕：『誰為勝者？』答言：『調達。』王告難陀：『汝與調達二人相撲。』難陀受教即撲，調達頓躃悶絕，以水灌之，有頃乃穌。王復問言：『誰為勝者？』其僕答言：『難陀得勝。』王告難陀：『與太子決。』難陀白王：『兄如須彌，難陀如芥子，實非其類。』拜謝而退。

「復以射決，先安鐵鼓，十里置一，至于七鼓，諸名射者，其箭力勢，不及一鼓，調達放發，徹一中二，難陀徹二，箭貫三鼓，其餘藝士，無能及者。太子前射，挽弓皆折，無可手者。告其僕曰：『吾先祖有弓，今在天廟，汝取持來。』即往取弓，二人乃勝，令與眾人無能舉者。太子張弓，弓聲如雷。傳與大眾，莫能引者。太子攬牽彈弓之聲，聞四十里，彎弓放箭，徹過七鼓，再發穿鼓入地，泉水涌出，三發貫鼓著鐵圍山，一切眾會歎未曾有。諸來決藝，悉皆受折慚辱而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復以射決，先安鐵鼓，十里置一，至于七鼓，諸名射者，其箭力勢，不及一鼓，調達放發，徹一中二，難陀徹二，箭貫三鼓，其餘藝士，無能及者。太子前射，挽弓皆折，無可手者。告其僕曰：『吾先祖有弓，今在天廟，汝取持來。』即往取弓，二人乃勝，令與眾人無能舉者。太子張弓，弓聲如雷。傳與大眾，莫能引者。太子攬牽彈弓之聲，聞四十里，彎弓放箭，徹過七鼓，再發穿鼓入地，泉水涌出，三發貫鼓著鐵圍山，一切眾會歎未曾有。諸來決藝，悉皆受折慚辱而去。

「復有力人王，最於後來，壯健非常勇猛絕世，謂調達、難陀為不足擊，當與太子共決技耳。被辱去者，審呼能報，踊躍歡喜，語力人王：『卿之雄傑世無當者，決力取勝，必自如意。』皆隨從還，觀與太子決於勝負。調達、難陀奮其威武，便前欲擊。太子止言：『此非為人，大力魔王耳。卿不能制，必受其辱。吾自當之。』父王聞此，念太子幼，深為愁怖；諸來觀者，謂勝太子。時力人王，蹹地勇起，奮臂舉手，前撮太子，太子應時，接撲著地，地為大動。眾會重辱，散去忽滅。太子殊勝，椎鍾擊鼓，彈琴歌頌，騎乘還宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有力人王，最於後來，壯健非常勇猛絕世，謂調達、難陀為不足擊，當與太子共決技耳。被辱去者，審呼能報，踊躍歡喜，語力人王：『卿之雄傑世無當者，決力取勝，必自如意。』皆隨從還，觀與太子決於勝負。調達、難陀奮其威武，便前欲擊。太子止言：『此非為人，大力魔王耳。卿不能制，必受其辱。吾自當之。』父王聞此，念太子幼，深為愁怖；諸來觀者，謂勝太子。時力人王，蹹地勇起，奮臂舉手，前撮太子，太子應時，接撲著地，地為大動。眾會重辱，散去忽滅。太子殊勝，椎鍾擊鼓，彈琴歌頌，騎乘還宮。

「優陀語善覺言：『太子技藝，事事殊特。卿女裘夷，今為所在？』善覺答言：『從五百侍女在城門上。』優陀白太子言：『宜現奇特。』太子脫身珠瓔，欲遙擲之。優陀言：『眾女大多，今擲與誰？』太子言：『珠瓔著頸則是其人。』尋便擲珠，即著裘夷。一切眾女，皆稱：『妙哉！甚為奇特，世之希有。』於是善覺，嚴辦送女，詣太子宮，眾伎侍從，凡二萬人，晝夜娛樂，絕世之音。太子志意，不以為歡，常欲棄捨，靜修道業，濟度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「優陀語善覺言：『太子技藝，事事殊特。卿女裘夷，今為所在？』善覺答言：『從五百侍女在城門上。』優陀白太子言：『宜現奇特。』太子脫身珠瓔，欲遙擲之。優陀言：『眾女大多，今擲與誰？』太子言：『珠瓔著頸則是其人。』尋便擲珠，即著裘夷。一切眾女，皆稱：『妙哉！甚為奇特，世之希有。』於是善覺，嚴辦送女，詣太子宮，眾伎侍從，凡二萬人，晝夜娛樂，絕世之音。太子志意，不以為歡，常欲棄捨，靜修道業，濟度眾生。

「王問其僕：『太子迎妃以來，意志云何？』僕答王言：『憂思不樂，身體羸瘦，轉不如前。』王心愁憂，即召群臣：『太子不悅，當如之何？』諸臣議言：『宜復娉娶，增其伎樂。』儻能迴志，樂於世間，即復為娉妙女，一名眾稱味，二名常樂意。其一夫人者，二萬婇女，三夫人者，凡有六萬婇女，端正妙好，天女無異。王問裘夷：『太子今有六萬婇女，伎樂供養，太子寧樂乎？』答言：『太子夙夜專精志道，不思欲樂。』王聞憂慘，召諸群臣復共議言：『今供太子，盡世珍奇，而故專志未曾歡樂。必如阿夷言乎？』諸臣答言：『六萬婇女，極世之樂，不以為歡，宜使出遊觀於治政，以散道意。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王問其僕：『太子迎妃以來，意志云何？』僕答王言：『憂思不樂，身體羸瘦，轉不如前。』王心愁憂，即召群臣：『太子不悅，當如之何？』諸臣議言：『宜復娉娶，增其伎樂。』儻能迴志，樂於世間，即復為娉妙女，一名眾稱味，二名常樂意。其一夫人者，二萬婇女，三夫人者，凡有六萬婇女，端正妙好，天女無異。王問裘夷：『太子今有六萬婇女，伎樂供養，太子寧樂乎？』答言：『太子夙夜專精志道，不思欲樂。』王聞憂慘，召諸群臣復共議言：『今供太子，盡世珍奇，而故專志未曾歡樂。必如阿夷言乎？』諸臣答言：『六萬婇女，極世之樂，不以為歡，宜使出遊觀於治政，以散道意。』