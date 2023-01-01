大乘本生心地觀經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘本生心地觀經卷第八

大唐罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐罽賓國三藏般若奉 詔譯

觀心品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀心品第十

爾時，文殊師利菩薩摩訶薩，即從座起整衣服，偏袒右肩右膝著地，曲躬合掌白佛言：「世尊！如佛所說告妙德等五百長者，我為汝等敷演心地微妙法門，而此道場無量無邊人天大眾皆生渴仰。我今為是啟問如來，云何為心？云何為地？唯願世尊！無緣大慈無礙大悲，為諸眾生分別演說，未離苦者令得離苦，未安樂者令得安樂，未發心者令得發心，未證果者令得證果，同於一道而得涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩摩訶薩，即從座起整衣服，偏袒右肩右膝著地，曲躬合掌白佛言：「世尊！如佛所說告妙德等五百長者，我為汝等敷演心地微妙法門，而此道場無量無邊人天大眾皆生渴仰。我今為是啟問如來，云何為心？云何為地？唯願世尊！無緣大慈無礙大悲，為諸眾生分別演說，未離苦者令得離苦，未安樂者令得安樂，未發心者令得發心，未證果者令得證果，同於一道而得涅槃。」

爾時，薄伽梵以無量劫中修諸福智所獲清淨決定勝法大妙智印，印文殊師利言：「善哉，善哉！汝今真是三世佛母，一切如來在修行地，皆曾引導，初發信心，以是因緣十方國土成正覺者，皆以文殊而為其母。然今汝身以本願力現菩薩相，請問如來不思議法。諦聽諦聽，善思念之，吾當普為分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，薄伽梵以無量劫中修諸福智所獲清淨決定勝法大妙智印，印文殊師利言：「善哉，善哉！汝今真是三世佛母，一切如來在修行地，皆曾引導，初發信心，以是因緣十方國土成正覺者，皆以文殊而為其母。然今汝身以本願力現菩薩相，請問如來不思議法。諦聽諦聽，善思念之，吾當普為分別解說。」

「唯然世尊！我等樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然世尊！我等樂聞。」

爾時薄伽梵，妙善成就一切如來最勝住持平等性智種種希有微妙功德，已能善獲一切諸佛決定勝法大乘智印，已善圓證一切如來金剛祕密殊勝妙智，已能安住無礙大悲，自然救攝十方有情，已善圓滿妙觀察智，不觀而觀、不說而說。是薄伽梵，告諸佛母無垢大聖文殊師利菩薩摩訶薩言：「大善男子！此法名為十方如來最勝祕密心地法門，此法名為一切凡夫入如來地頓悟法門，此法名為一切菩薩趣大菩提真實正路，此法名為三世諸佛自受法樂微妙寶宮，此法名為一切饒益有情無盡寶藏。此法能引諸菩薩眾到色究竟自在智處，此法能引詣菩提樹後身菩薩真實導師，此法能雨世出世財，如摩尼寶滿眾生願。此法能生十方三世一切諸佛功德本源，此法能銷一切眾生諸惡業果。此法能與一切眾生所求願印，此法能度一切眾生生死險難，此法能息一切眾生苦海波浪，此法能救苦惱眾生而作急難，此法能竭一切眾生老病死海。此法善能出生諸佛因緣種子，此法能與生死長夜為大智炬，此法能破四魔兵眾而作甲冑。此法即是正勇猛軍戰勝旌旗，此法即是一切諸佛無上法輪，此法即是最勝法幢，此法即是擊大法鼓，此法即是吹大法螺，此法即是大師子王，此法即是大師子吼。此法猶如國大聖王善能正治，若順王化獲大安樂，若違王化尋被誅滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵，妙善成就一切如來最勝住持平等性智種種希有微妙功德，已能善獲一切諸佛決定勝法大乘智印，已善圓證一切如來金剛祕密殊勝妙智，已能安住無礙大悲，自然救攝十方有情，已善圓滿妙觀察智，不觀而觀、不說而說。是薄伽梵，告諸佛母無垢大聖文殊師利菩薩摩訶薩言：「大善男子！此法名為十方如來最勝祕密心地法門，此法名為一切凡夫入如來地頓悟法門，此法名為一切菩薩趣大菩提真實正路，此法名為三世諸佛自受法樂微妙寶宮，此法名為一切饒益有情無盡寶藏。此法能引諸菩薩眾到色究竟自在智處，此法能引詣菩提樹後身菩薩真實導師，此法能雨世出世財，如摩尼寶滿眾生願。此法能生十方三世一切諸佛功德本源，此法能銷一切眾生諸惡業果。此法能與一切眾生所求願印，此法能度一切眾生生死險難，此法能息一切眾生苦海波浪，此法能救苦惱眾生而作急難，此法能竭一切眾生老病死海。此法善能出生諸佛因緣種子，此法能與生死長夜為大智炬，此法能破四魔兵眾而作甲冑。此法即是正勇猛軍戰勝旌旗，此法即是一切諸佛無上法輪，此法即是最勝法幢，此法即是擊大法鼓，此法即是吹大法螺，此法即是大師子王，此法即是大師子吼。此法猶如國大聖王善能正治，若順王化獲大安樂，若違王化尋被誅滅。

「善男子！三界之中以心為主，能觀心者究竟解脫，不能觀者究竟沈淪。眾生之心猶如大地，五穀五果從大地生。如是心法，生世出世善惡五趣，有學無學、獨覺菩薩及於如來。以是因緣，三界唯心，心名為地。一切凡夫，親近善友聞心地法，如理觀察，如說修行，自作教佗讚勵慶慰，如是之人能斷三障速圓眾行，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！三界之中以心為主，能觀心者究竟解脫，不能觀者究竟沈淪。眾生之心猶如大地，五穀五果從大地生。如是心法，生世出世善惡五趣，有學無學、獨覺菩薩及於如來。以是因緣，三界唯心，心名為地。一切凡夫，親近善友聞心地法，如理觀察，如說修行，自作教佗讚勵慶慰，如是之人能斷三障速圓眾行，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，大聖文殊師利菩薩白佛言：「世尊！如佛所說，唯將心法為三界主。心法本無，不染塵穢，云何心法染貪瞋癡？於三世法誰說為心？過去心已滅，未來心未至，現在心不住。諸法之內性不可得，諸法之外相不可得，諸法中間都不可得。心法本來無有形相，心法本來無有住處；一切如來尚不見心，何況餘人得見心法？一切諸法從妄想生，以是因緣，今者世尊，為大眾說三界唯心。願佛哀愍，如實解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大聖文殊師利菩薩白佛言：「世尊！如佛所說，唯將心法為三界主。心法本無，不染塵穢，云何心法染貪瞋癡？於三世法誰說為心？過去心已滅，未來心未至，現在心不住。諸法之內性不可得，諸法之外相不可得，諸法中間都不可得。心法本來無有形相，心法本來無有住處；一切如來尚不見心，何況餘人得見心法？一切諸法從妄想生，以是因緣，今者世尊，為大眾說三界唯心。願佛哀愍，如實解說。」

爾時，佛告文殊師利菩薩言：「如是如是，善男子！如汝所問，心心所法本性空寂，我說眾喻以明其義。善男子！心如幻法，由遍計生，種種心想，受苦樂故。心如流水念念生滅，於前後世不暫住故。心如大風，一剎那間歷方所故。心如燈焰，眾緣和合而得生故。心如電光，須臾之頃不久住故。心如虛空，客塵煩惱所覆障故。心如猿猴，遊五欲樹不暫住故。心如畫師，能畫世間種種色故。心如僮僕，為諸煩惱所策役故。心如獨行，無第二故。心如國王，起種種事得自在故。心如怨家，能令自身受大苦故。心如埃塵，坌污自身生雜穢故。心如影像，於無常法執為常故。心如幻夢，於無我法執為我故。心如夜叉，能噉種種功德法故。心如青蠅，好穢惡故。心如殺者，能害身故。心如敵對，常伺過故。心如盜賊，竊功德故。心如大鼓，起鬪戰故。心如飛蛾，愛燈色故。心如野鹿，逐假聲故。心如群豬，樂雜穢故。心如眾蜂，集蜜味故。心如醉象，耽牝觸故。善男子！如是所說心心所法，無內無外亦無中間，於諸法中求不可得，去來現在亦不可得，超越三世非有非無，常懷染著從妄緣現，緣無自性心性空故。如是空性，不生不滅，無來無去，不一不異，非斷非常，本無生處，亦無滅處，亦非遠離非不遠離，如是心等不異無為，無為之體不異心等。心法之體本不可說，非心法者亦不可說。何以故？若無為是心即名斷見，若離心法即名常見。永離二相不著二邊，如是悟者名見真諦，悟真諦者名為賢聖。一切賢聖性本空寂，無為法中戒無持犯，亦無大小，無有心王及心所法，無苦無樂。如是法界自性無垢，無上中下差別之相。何以故？是無為法性平等故。如眾河水流入海中，盡同一味無別相故。此無垢性，是無等等，遠離於我及離我所。此無垢性非實非虛，此無垢性是第一義，無盡滅相體本不生。此無垢性常住不變最勝涅槃，我樂淨故。此無垢性遠離一切平不平等，體無異故。若有善男子、善女人，欲求阿耨多羅三藐三菩提者，應當一心修習如是心地觀法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告文殊師利菩薩言：「如是如是，善男子！如汝所問，心心所法本性空寂，我說眾喻以明其義。善男子！心如幻法，由遍計生，種種心想，受苦樂故。心如流水念念生滅，於前後世不暫住故。心如大風，一剎那間歷方所故。心如燈焰，眾緣和合而得生故。心如電光，須臾之頃不久住故。心如虛空，客塵煩惱所覆障故。心如猿猴，遊五欲樹不暫住故。心如畫師，能畫世間種種色故。心如僮僕，為諸煩惱所策役故。心如獨行，無第二故。心如國王，起種種事得自在故。心如怨家，能令自身受大苦故。心如埃塵，坌污自身生雜穢故。心如影像，於無常法執為常故。心如幻夢，於無我法執為我故。心如夜叉，能噉種種功德法故。心如青蠅，好穢惡故。心如殺者，能害身故。心如敵對，常伺過故。心如盜賊，竊功德故。心如大鼓，起鬪戰故。心如飛蛾，愛燈色故。心如野鹿，逐假聲故。心如群豬，樂雜穢故。心如眾蜂，集蜜味故。心如醉象，耽牝觸故。善男子！如是所說心心所法，無內無外亦無中間，於諸法中求不可得，去來現在亦不可得，超越三世非有非無，常懷染著從妄緣現，緣無自性心性空故。如是空性，不生不滅，無來無去，不一不異，非斷非常，本無生處，亦無滅處，亦非遠離非不遠離，如是心等不異無為，無為之體不異心等。心法之體本不可說，非心法者亦不可說。何以故？若無為是心即名斷見，若離心法即名常見。永離二相不著二邊，如是悟者名見真諦，悟真諦者名為賢聖。一切賢聖性本空寂，無為法中戒無持犯，亦無大小，無有心王及心所法，無苦無樂。如是法界自性無垢，無上中下差別之相。何以故？是無為法性平等故。如眾河水流入海中，盡同一味無別相故。此無垢性，是無等等，遠離於我及離我所。此無垢性非實非虛，此無垢性是第一義，無盡滅相體本不生。此無垢性常住不變最勝涅槃，我樂淨故。此無垢性遠離一切平不平等，體無異故。若有善男子、善女人，欲求阿耨多羅三藐三菩提者，應當一心修習如是心地觀法。」

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「三世覺母妙吉祥， 請問如來心地法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三世覺母妙吉祥， 請問如來心地法，

我今於此大會眾， 開演成佛觀行門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今於此大會眾， 開演成佛觀行門。

此法難遇過優曇， 一切世間應渴仰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法難遇過優曇， 一切世間應渴仰，

十方諸佛證大覺， 無不從此法修成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛證大覺， 無不從此法修成。

我是無上調御師， 轉正法輪周世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我是無上調御師， 轉正法輪周世界，

化度無量諸眾生， 當知由悟心地觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化度無量諸眾生， 當知由悟心地觀。

一切有情聞此法， 欣趣菩提得授記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有情聞此法， 欣趣菩提得授記，

一切有緣得記人， 修此觀門當作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切有緣得記人， 修此觀門當作佛。

諸佛自受大法樂， 住心地觀妙寶宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛自受大法樂， 住心地觀妙寶宮，

受職菩薩悟無生， 觀心地門遍法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受職菩薩悟無生， 觀心地門遍法界，

後身菩薩坐覺樹， 入此觀行證菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後身菩薩坐覺樹， 入此觀行證菩提，

此法能雨七聖財， 滿眾生願摩尼寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法能雨七聖財， 滿眾生願摩尼寶。

此法名為佛本母， 出生三世三佛身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法名為佛本母， 出生三世三佛身；

此法名為金剛甲， 能敵四眾諸魔軍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法名為金剛甲， 能敵四眾諸魔軍；

此法能作大舟航， 令渡中流至寶所； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法能作大舟航， 令渡中流至寶所；

此法最勝大法鼓； 此法高顯大法幢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法最勝大法鼓； 此法高顯大法幢；

此法金剛大法螺； 此法照世大法炬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法金剛大法螺； 此法照世大法炬；

此法猶如大聖主， 賞功罰過順人心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法猶如大聖主， 賞功罰過順人心；

此法猶如沃潤田， 生成長養依時候。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法猶如沃潤田， 生成長養依時候。

我以眾喻明空義， 是知三界唯一心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以眾喻明空義， 是知三界唯一心，

心有大力世界生， 自在能為變化主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心有大力世界生， 自在能為變化主。

惡想善心更造集， 過現未來生死因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡想善心更造集， 過現未來生死因，

依止妄業有世間， 愛非愛果恒相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止妄業有世間， 愛非愛果恒相續。

心如流水不暫住， 心如飄風過國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心如流水不暫住， 心如飄風過國土，

亦如猿猴依樹戲， 亦如幻事依幻成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如猿猴依樹戲， 亦如幻事依幻成，

如空飛鳥無所礙， 如空聚落人奔走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空飛鳥無所礙， 如空聚落人奔走。

如是心法本非有， 凡夫執迷謂非無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是心法本非有， 凡夫執迷謂非無，

若能觀心體性空， 惑障不生便解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能觀心體性空， 惑障不生便解脫。」

爾時，如來於諸眾生起大悲心，猶如父母愛念一子，為滅世間大力邪見，利益安樂一切有情，宣說觀心陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來於諸眾生起大悲心，猶如父母愛念一子，為滅世間大力邪見，利益安樂一切有情，宣說觀心陀羅尼曰：

「唵(一) 室佗(二) 波羅(二合)底(丁以反)(三) 吠憚(四) 迦盧弭(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 室佗(二) 波羅(二合)底(丁以反)(三) 吠憚(四) 迦盧弭(五)」

爾時，如來說真言已，告文殊師利菩薩摩訶薩：「如是神呪具大威力，若有善男子、善女人，持此呪時，舉清淨手，左右十指更互相叉，以右押左，更相堅握，如縛著形，名金剛縛印。成此印已習前真言，盈滿一遍，勝於讀習十二部經，所獲功德無有限量，乃至菩提不復退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來說真言已，告文殊師利菩薩摩訶薩：「如是神呪具大威力，若有善男子、善女人，持此呪時，舉清淨手，左右十指更互相叉，以右押左，更相堅握，如縛著形，名金剛縛印。成此印已習前真言，盈滿一遍，勝於讀習十二部經，所獲功德無有限量，乃至菩提不復退轉。」

大乘本生心地觀經發菩提心品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘本生心地觀經發菩提心品第十一

爾時薄伽梵，已能善獲一切如來灌頂寶冠超過三界，已得圓滿陀羅尼自在，已善圓證三摩地自在，妙善成就一切智智、一切種智，能作有情種種差別。時，薄伽梵為諸眾生宣說觀心妙法門已，告文殊師利菩薩摩訶薩言：「大善男子！我為眾生已說心地，亦復當說發菩提心大陀羅尼，令諸有情發阿耨多羅三藐三菩提心速圓妙果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵，已能善獲一切如來灌頂寶冠超過三界，已得圓滿陀羅尼自在，已善圓證三摩地自在，妙善成就一切智智、一切種智，能作有情種種差別。時，薄伽梵為諸眾生宣說觀心妙法門已，告文殊師利菩薩摩訶薩言：「大善男子！我為眾生已說心地，亦復當說發菩提心大陀羅尼，令諸有情發阿耨多羅三藐三菩提心速圓妙果。」

爾時，文殊師利菩薩白佛言：「世尊！如佛所說，過去已滅，未來未至，現在不住，三世所有一切心法，本性皆空，彼菩提心，說何名發？善哉世尊！願為解說斷諸疑網，令趣菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩白佛言：「世尊！如佛所說，過去已滅，未來未至，現在不住，三世所有一切心法，本性皆空，彼菩提心，說何名發？善哉世尊！願為解說斷諸疑網，令趣菩提。」

佛告文殊師利：「善男子！諸心法中起眾邪見，為欲除斷六十二見種種見故，心心所法我說為空，如是諸見無依止故。譬如叢林蒙密茂盛，師子白象、虎狼惡獸潛住其中，毒發害人，逈絕行跡。時有智者以火燒林，因林空故諸大惡獸無復遺餘。心空見滅，亦復如是。又，善男子！以何因緣立空義邪？為滅煩惱從妄心生，而說是空。善男子！若執空理為究竟者，空性亦空，執空作病亦應除遣。何以故？若執空義為究竟者，諸法皆空無因無果，路伽邪陀有何差別？善男子！如阿伽陀藥能療諸病，若有病者服之必差，其病既愈藥隨病除，無病服藥藥還成病。善男子！本設空藥為除有病，執有成病執空亦然，誰有智者服藥取病？善男子！若起有見勝起空見，空治有病，無藥治空。善男子！以是因緣，服於空藥除邪見已，自覺悟心能發菩提，此覺悟心即菩提心，無有二相。善男子！自覺悟心有四種義。云何為四？謂諸凡夫有二種心，諸佛菩薩有二種心。善男子！凡夫二心其相云何？一者眼識乃至意識，同緣自境名自悟心。二者離於五根心心所法，和合緣境名自悟心。善男子！如是二心能發菩提。善男子！賢聖二心其相云何？一者觀真實理智。二者觀一切境智。善男子！如是四種名自悟心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「善男子！諸心法中起眾邪見，為欲除斷六十二見種種見故，心心所法我說為空，如是諸見無依止故。譬如叢林蒙密茂盛，師子白象、虎狼惡獸潛住其中，毒發害人，逈絕行跡。時有智者以火燒林，因林空故諸大惡獸無復遺餘。心空見滅，亦復如是。又，善男子！以何因緣立空義邪？為滅煩惱從妄心生，而說是空。善男子！若執空理為究竟者，空性亦空，執空作病亦應除遣。何以故？若執空義為究竟者，諸法皆空無因無果，路伽邪陀有何差別？善男子！如阿伽陀藥能療諸病，若有病者服之必差，其病既愈藥隨病除，無病服藥藥還成病。善男子！本設空藥為除有病，執有成病執空亦然，誰有智者服藥取病？善男子！若起有見勝起空見，空治有病，無藥治空。善男子！以是因緣，服於空藥除邪見已，自覺悟心能發菩提，此覺悟心即菩提心，無有二相。善男子！自覺悟心有四種義。云何為四？謂諸凡夫有二種心，諸佛菩薩有二種心。善男子！凡夫二心其相云何？一者眼識乃至意識，同緣自境名自悟心。二者離於五根心心所法，和合緣境名自悟心。善男子！如是二心能發菩提。善男子！賢聖二心其相云何？一者觀真實理智。二者觀一切境智。善男子！如是四種名自悟心。」

爾時，文殊師利菩薩白佛言：「世尊！心無形相亦無住處，凡夫行者最初發心，依何等處？觀何等相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩白佛言：「世尊！心無形相亦無住處，凡夫行者最初發心，依何等處？觀何等相？」

佛言：「善男子！凡夫所觀菩提心相，猶如清淨圓滿月輪，於胸臆上明朗而住。若欲速得不退轉者，在阿蘭若及空寂室，端身正念結前如來金剛縛印，冥目觀察臆中明月，作是思惟：是滿月輪五十由旬無垢明淨，內外澄澈最極清涼，月即是心，心即是月。塵翳無染妄想不生，能令眾生身心清淨，大菩提心堅固不退。結此手印持念觀察。大菩提心微妙章句，一切菩薩最初發心清淨真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！凡夫所觀菩提心相，猶如清淨圓滿月輪，於胸臆上明朗而住。若欲速得不退轉者，在阿蘭若及空寂室，端身正念結前如來金剛縛印，冥目觀察臆中明月，作是思惟：是滿月輪五十由旬無垢明淨，內外澄澈最極清涼，月即是心，心即是月。塵翳無染妄想不生，能令眾生身心清淨，大菩提心堅固不退。結此手印持念觀察。大菩提心微妙章句，一切菩薩最初發心清淨真言：

「唵(一) 菩地(二) 室多(三) 牟致波(二合)(四) 陀邪(五) 弭(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 菩地(二) 室多(三) 牟致波(二合)(四) 陀邪(五) 弭(六)」

「此陀羅尼具大威德，能令行者不復退轉，去來現在一切菩薩，在於因地初發心時，悉皆專念持此真言，入不退地速圓正覺。善男子！時彼行者，端身正念，都不動搖，繫心月輪成熟觀察，是名菩薩觀菩提心成佛三昧。若有凡夫修此觀者，所起五逆、四重、十惡及一闡提，如是等罪盡皆消滅，即獲五種三摩地門。云何為五？一者剎那三昧、二者微塵三昧、三者白縷三昧、四者起伏三昧、五者安住三昧。云何名為剎那三昧？謂暫想念滿月而住。譬如獼猴身有所繫，遠不得去、近不得停，唯困飢渴須臾住止。凡夫觀心亦復如是，暫得三昧名為剎那。云何名為微塵三昧？謂於三昧少分相應。譬如有人常自食苦未曾食甜，於一時中得一塵蜜到於舌根，增勝歡喜倍生踊躍更求多蜜。如是行者，經於長劫食眾苦味，而今得與甘甜三昧少分相應，名為微塵。云何名為白縷三昧？謂凡夫人，自無始時盡未來際，今得此定。譬如染皂多黑色中見一白縷，如是行者，於多生死黑闇夜中，而今方得白淨三昧，名之為縷。云何名為起伏三昧？所謂行者觀心未熟，或善成立、未善成立，如是三昧猶稱低昂，名為起伏。云何名為安住三昧？修前四定心得安住，善能守護不染諸塵。如人夏中遠涉沙磧備受炎毒，其心渴乏殆無所堪，忽得雪山甘美之水、天酥陀等，頓除熱惱身意泰然，是故三昧名為安住。入此定已遠離惑障，發生無上菩提之芽，速登菩薩功德十地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼具大威德，能令行者不復退轉，去來現在一切菩薩，在於因地初發心時，悉皆專念持此真言，入不退地速圓正覺。善男子！時彼行者，端身正念，都不動搖，繫心月輪成熟觀察，是名菩薩觀菩提心成佛三昧。若有凡夫修此觀者，所起五逆、四重、十惡及一闡提，如是等罪盡皆消滅，即獲五種三摩地門。云何為五？一者剎那三昧、二者微塵三昧、三者白縷三昧、四者起伏三昧、五者安住三昧。云何名為剎那三昧？謂暫想念滿月而住。譬如獼猴身有所繫，遠不得去、近不得停，唯困飢渴須臾住止。凡夫觀心亦復如是，暫得三昧名為剎那。云何名為微塵三昧？謂於三昧少分相應。譬如有人常自食苦未曾食甜，於一時中得一塵蜜到於舌根，增勝歡喜倍生踊躍更求多蜜。如是行者，經於長劫食眾苦味，而今得與甘甜三昧少分相應，名為微塵。云何名為白縷三昧？謂凡夫人，自無始時盡未來際，今得此定。譬如染皂多黑色中見一白縷，如是行者，於多生死黑闇夜中，而今方得白淨三昧，名之為縷。云何名為起伏三昧？所謂行者觀心未熟，或善成立、未善成立，如是三昧猶稱低昂，名為起伏。云何名為安住三昧？修前四定心得安住，善能守護不染諸塵。如人夏中遠涉沙磧備受炎毒，其心渴乏殆無所堪，忽得雪山甘美之水、天酥陀等，頓除熱惱身意泰然，是故三昧名為安住。入此定已遠離惑障，發生無上菩提之芽，速登菩薩功德十地。」

爾時，會中無量人天，聞此甚深諸菩薩母不可思議大陀羅尼已，九萬八千諸菩薩等證歡喜地；無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中無量人天，聞此甚深諸菩薩母不可思議大陀羅尼已，九萬八千諸菩薩等證歡喜地；無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。

大乘本生心地觀經成佛品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘本生心地觀經成佛品第十二

爾時薄伽梵，能善安住清淨法界，三世平等無始無終，不動凝然常無斷盡，大智光明普照世界，善巧方便變現神通，化十方土靡不周遍，是薄伽梵，告文殊師利菩薩摩訶薩言：「瑜伽行者觀月輪已，應觀三種大祕密法。云何為三？一者心祕密，二者語祕密，三者身祕密。云何名為心祕密法？瑜伽行者，觀滿月中出生金色五鈷金剛，光明煥然猶如鎔金，放於無數大白光明，以是觀察名心祕密。云何名為語言祕密？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵，能善安住清淨法界，三世平等無始無終，不動凝然常無斷盡，大智光明普照世界，善巧方便變現神通，化十方土靡不周遍，是薄伽梵，告文殊師利菩薩摩訶薩言：「瑜伽行者觀月輪已，應觀三種大祕密法。云何為三？一者心祕密，二者語祕密，三者身祕密。云何名為心祕密法？瑜伽行者，觀滿月中出生金色五鈷金剛，光明煥然猶如鎔金，放於無數大白光明，以是觀察名心祕密。云何名為語言祕密？

「唵(一) 地室多(二合)(二) 婆爾羅(二合)(三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(一) 地室多(二合)(二) 婆爾羅(二合)(三)

「此陀羅尼具大威力，一切菩薩成佛真跡，是故名為語言祕密。云何名為身祕密法？於道場中端身正念，手結引導無上菩提最第一印，安置胸臆心月輪中。善男子！我當為汝說其印相，先以左右二大拇指，各入左右手掌之內，各以左右頭指中指及第四指，堅握拇指作於手拳，即是堅牢金剛拳印。次不改拳舒左頭指，直竪虛空，以其左拳著於心上，右拳小指堅握左拳頭指一節。次以右拳頭指之頭，即指右拳拇指一節，亦著心前，是名引導無上菩提第一智印，亦名能滅無明黑闇大光明印。以結此印加持力故，十方諸佛摩行者頂，受大菩提勝決定記，是大毘盧遮那如來無量福聚大妙智印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼具大威力，一切菩薩成佛真跡，是故名為語言祕密。云何名為身祕密法？於道場中端身正念，手結引導無上菩提最第一印，安置胸臆心月輪中。善男子！我當為汝說其印相，先以左右二大拇指，各入左右手掌之內，各以左右頭指中指及第四指，堅握拇指作於手拳，即是堅牢金剛拳印。次不改拳舒左頭指，直竪虛空，以其左拳著於心上，右拳小指堅握左拳頭指一節。次以右拳頭指之頭，即指右拳拇指一節，亦著心前，是名引導無上菩提第一智印，亦名能滅無明黑闇大光明印。以結此印加持力故，十方諸佛摩行者頂，受大菩提勝決定記，是大毘盧遮那如來無量福聚大妙智印。

「爾時，行者結此印已，即作此觀：『一切有情共結此印，持念真言，十方世界無三惡道、八難苦果，同受第一清淨法樂。我今首上有大寶冠，其天冠中五佛如來結跏趺坐，我是毘盧遮那如來，圓滿具足三十二相、八十種好，放大光明照十方界，利益安樂一切眾生。』如是觀察，名入毘盧遮那如來最勝三昧。譬如有人悟迦盧羅微妙觀門，自作是觀：我身即是金翅鳥王，心意語言亦復如是。以此觀力能消毒藥，一切惡毒不能為害。凡夫行者亦復如是，作降伏坐身不動搖，手結智印，密念真言，入此觀時能滅三毒，消除業障增長福智，世出世願速得圓滿，八萬四千諸煩惱障不能現起，恒河沙等所知重障漸漸消滅，無漏大智能斷金剛般若波羅蜜現前圓滿，速得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，行者結此印已，即作此觀：『一切有情共結此印，持念真言，十方世界無三惡道、八難苦果，同受第一清淨法樂。我今首上有大寶冠，其天冠中五佛如來結跏趺坐，我是毘盧遮那如來，圓滿具足三十二相、八十種好，放大光明照十方界，利益安樂一切眾生。』如是觀察，名入毘盧遮那如來最勝三昧。譬如有人悟迦盧羅微妙觀門，自作是觀：我身即是金翅鳥王，心意語言亦復如是。以此觀力能消毒藥，一切惡毒不能為害。凡夫行者亦復如是，作降伏坐身不動搖，手結智印，密念真言，入此觀時能滅三毒，消除業障增長福智，世出世願速得圓滿，八萬四千諸煩惱障不能現起，恒河沙等所知重障漸漸消滅，無漏大智能斷金剛般若波羅蜜現前圓滿，速得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，文殊師利菩薩白佛言：「希有世尊！希有善逝！如來出世過優曇華，假使出世說是法難，如是心地三種祕密無上法輪，實能利樂一切眾生，入如來地及菩薩地真實正路，若有眾生不惜身命修行此法，速證菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩白佛言：「希有世尊！希有善逝！如來出世過優曇華，假使出世說是法難，如是心地三種祕密無上法輪，實能利樂一切眾生，入如來地及菩薩地真實正路，若有眾生不惜身命修行此法，速證菩提。」

爾時，佛告文殊師利菩薩言：「若有善男子、善女人，欲得修習三種祕密成佛妙門，早獲如來功德身者，當著菩薩三十二種大金剛甲，修此妙觀，必證如來清淨法身。云何名為三十二甲？一者於無量劫為眾生故不厭生死受苦大甲。二者誓度無量有情乃至螻蟻不捨大甲。三者覺悟眾生生死長夢安置三種祕密大甲。四者擁護佛法於一切時猶如響應護法大甲。五者永滅能起有無二見一切煩惱金剛大甲。六者頭目髓腦妻子珍寶有來求者能捨大甲。七者家中所受一切樂具永不貪著能施大甲。八者能持菩薩三聚淨戒終不捨離頭陀大甲。九者著忍辱衣遇諸違緣毀罵鞭打不報大甲。十者教化所有一切緣覺聲聞令趣一乘迴心大甲。十一者譬如大風晝夜不歇度諸有情精進大甲。十二者身心寂靜口無過犯修行解脫三昧大甲。十三者生死涅槃無有二見饒益眾生平等大甲。十四者無緣大慈利益群品恒無厭捨與樂大甲。十五者無礙大悲救攝一切無有限量拔苦大甲。十六者於諸眾生無有怨結恒作饒益大喜大甲。十七者雖行苦行不憚劬勞恒無退轉大捨大甲。十八者有苦眾生來菩薩所代彼受苦不厭大甲。十九者如觀掌中阿摩勒果如是能見解脫大甲。二十者見五蘊身如旃陀羅損害善事無著大甲。二十一者見十二入如空聚落常懷恐怖厭捨大甲。二十二者見十八界猶如幻化無有真實大智大甲。二十三者見一切法同於法界不見眾相證真大甲。二十四者掩佗人惡不藏己過厭離三界出世大甲。二十五者如大醫王應病與藥菩薩隨宜演化大甲。二十六者見彼三乘體本不異究竟迴心歸一大甲。二十七者紹三寶種使不斷絕轉妙法輪度人大甲。二十八者佛於眾生有大恩德為報佛恩修道大甲。二十九者觀一切法本性空寂不生不滅無垢大甲。三十者悟無生忍得陀羅尼樂說辯才無礙大甲。三十一者廣化有情坐菩提樹令證佛果一味大甲。三十二者一剎那心般若相應悟三世法無餘大甲，是名菩薩摩訶薩三十二種金剛大甲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告文殊師利菩薩言：「若有善男子、善女人，欲得修習三種祕密成佛妙門，早獲如來功德身者，當著菩薩三十二種大金剛甲，修此妙觀，必證如來清淨法身。云何名為三十二甲？一者於無量劫為眾生故不厭生死受苦大甲。二者誓度無量有情乃至螻蟻不捨大甲。三者覺悟眾生生死長夢安置三種祕密大甲。四者擁護佛法於一切時猶如響應護法大甲。五者永滅能起有無二見一切煩惱金剛大甲。六者頭目髓腦妻子珍寶有來求者能捨大甲。七者家中所受一切樂具永不貪著能施大甲。八者能持菩薩三聚淨戒終不捨離頭陀大甲。九者著忍辱衣遇諸違緣毀罵鞭打不報大甲。十者教化所有一切緣覺聲聞令趣一乘迴心大甲。十一者譬如大風晝夜不歇度諸有情精進大甲。十二者身心寂靜口無過犯修行解脫三昧大甲。十三者生死涅槃無有二見饒益眾生平等大甲。十四者無緣大慈利益群品恒無厭捨與樂大甲。十五者無礙大悲救攝一切無有限量拔苦大甲。十六者於諸眾生無有怨結恒作饒益大喜大甲。十七者雖行苦行不憚劬勞恒無退轉大捨大甲。十八者有苦眾生來菩薩所代彼受苦不厭大甲。十九者如觀掌中阿摩勒果如是能見解脫大甲。二十者見五蘊身如旃陀羅損害善事無著大甲。二十一者見十二入如空聚落常懷恐怖厭捨大甲。二十二者見十八界猶如幻化無有真實大智大甲。二十三者見一切法同於法界不見眾相證真大甲。二十四者掩佗人惡不藏己過厭離三界出世大甲。二十五者如大醫王應病與藥菩薩隨宜演化大甲。二十六者見彼三乘體本不異究竟迴心歸一大甲。二十七者紹三寶種使不斷絕轉妙法輪度人大甲。二十八者佛於眾生有大恩德為報佛恩修道大甲。二十九者觀一切法本性空寂不生不滅無垢大甲。三十者悟無生忍得陀羅尼樂說辯才無礙大甲。三十一者廣化有情坐菩提樹令證佛果一味大甲。三十二者一剎那心般若相應悟三世法無餘大甲，是名菩薩摩訶薩三十二種金剛大甲。

「文殊師利菩薩！若有善男子、善女人身被如是金剛甲冑，當勤修習三種祕密，於現世中具大福智，速證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利菩薩！若有善男子、善女人身被如是金剛甲冑，當勤修習三種祕密，於現世中具大福智，速證無上正等菩提。」

爾時，大聖文殊師利菩薩摩訶薩及諸大眾，聞佛所說三種祕密心地妙法，及三十二金剛甲冑一切菩薩所應學處，各脫無價瓔珞寶衣，供養毘盧遮那如來及十方尊，而讚佛言：「善哉，善哉！佛、薄伽梵，演說無邊菩薩行願，利益安樂一切眾生，捨凡夫身使入佛地。今者我等海會大眾，為報佛恩不惜身命，為諸眾生遍諸佛土，分別演說此微妙法，受持讀誦書寫流布令不斷絕。唯願如來！遙垂護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大聖文殊師利菩薩摩訶薩及諸大眾，聞佛所說三種祕密心地妙法，及三十二金剛甲冑一切菩薩所應學處，各脫無價瓔珞寶衣，供養毘盧遮那如來及十方尊，而讚佛言：「善哉，善哉！佛、薄伽梵，演說無邊菩薩行願，利益安樂一切眾生，捨凡夫身使入佛地。今者我等海會大眾，為報佛恩不惜身命，為諸眾生遍諸佛土，分別演說此微妙法，受持讀誦書寫流布令不斷絕。唯願如來！遙垂護念。」

爾時，大會聞此妙法得大饒益，不可稱計無數菩薩，各得證悟不退轉位；一切人天皆獲勝利，乃至五趣一切有情，斷諸重障得無量樂，悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大會聞此妙法得大饒益，不可稱計無數菩薩，各得證悟不退轉位；一切人天皆獲勝利，乃至五趣一切有情，斷諸重障得無量樂，悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提。

大乘本生心地觀經囑累品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘本生心地觀經囑累品第十三

爾時，釋迦牟尼如來告文殊師利菩薩等阿僧祇海會大眾言：「我於無量那庾多百千大劫，不惜身命頭目手足血肉骨髓、妻子國城一切珍寶，有來求者悉用布施，修習百千難行苦行，獲證大乘心地觀門。今以此法付囑汝等，汝等當知，此甚深經，十方三世無上十力之所宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來告文殊師利菩薩等阿僧祇海會大眾言：「我於無量那庾多百千大劫，不惜身命頭目手足血肉骨髓、妻子國城一切珍寶，有來求者悉用布施，修習百千難行苦行，獲證大乘心地觀門。今以此法付囑汝等，汝等當知，此甚深經，十方三世無上十力之所宣說。

「如是經寶最極微妙，能為有情一切利樂。於此三千大千世界十方諸佛國土之中，所有無邊諸有情類，傍生、餓鬼、地獄眾生，由此《大乘心地觀經》殊勝功德威神之力，令離諸苦得受安樂。如是經力福德難思，能令所在國土豐樂無諸怨敵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是經寶最極微妙，能為有情一切利樂。於此三千大千世界十方諸佛國土之中，所有無邊諸有情類，傍生、餓鬼、地獄眾生，由此《大乘心地觀經》殊勝功德威神之力，令離諸苦得受安樂。如是經力福德難思，能令所在國土豐樂無諸怨敵。

「譬如有人得如意珠置於家中，能生一切殊妙樂具；此妙經寶亦復如是，能與國界無盡安樂。亦如三十三天末尼天鼓能出種種百千音聲，令彼天眾受諸快樂；此經法鼓亦復如是，能令國界最勝安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有人得如意珠置於家中，能生一切殊妙樂具；此妙經寶亦復如是，能與國界無盡安樂。亦如三十三天末尼天鼓能出種種百千音聲，令彼天眾受諸快樂；此經法鼓亦復如是，能令國界最勝安樂。

「以是因緣，汝等大眾住大忍力，流通此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是因緣，汝等大眾住大忍力，流通此經。」

爾時，文殊師利菩薩白佛言：「世尊！希有如來！希有善逝！乃說甚深大乘微妙心地觀經，能廣利益大乘行者。唯然世尊！實為深妙，若有善男子善女人，能持此經乃至一四句偈，如是之人得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩白佛言：「世尊！希有如來！希有善逝！乃說甚深大乘微妙心地觀經，能廣利益大乘行者。唯然世尊！實為深妙，若有善男子善女人，能持此經乃至一四句偈，如是之人得幾所福？」

爾時，薄伽梵告文殊師利菩薩言：「若有善男子、善女人，於恒河沙三千大千世界，滿中七寶以用供養十方諸佛，為一一佛造立精舍七寶莊嚴，安置供養佛及菩薩滿恒沙劫，彼諸如來所有無量聲聞弟子，亦以供養一切所須，如供養佛等無差別。如是諸佛及聲聞等般涅槃後，起大寶塔供養舍利。若善男子、善女人，暫聞信解此心地經一四句偈發菩提心，受持讀念解說書寫，乃至極少為一人說。以彼種種供養功德，比此說經所獲功德，十六分中不及其一，乃至算數譬喻所不能及；況能具足受持讀習廣為人說，所得福利不可限量。若有女人發菩提心，受持讀習書寫解說此心地經，如是女人為最後身更不復受，不墮惡道八難之處，於現身中感得十種勝利之福：一者增益壽命，二者除眾病惱，三者能滅業障，四者福智皆增，五者不乏資財，六者皮膚潤澤，七者為人愛敬，八者得孝養子，九者眷屬和睦，十者善心堅牢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，薄伽梵告文殊師利菩薩言：「若有善男子、善女人，於恒河沙三千大千世界，滿中七寶以用供養十方諸佛，為一一佛造立精舍七寶莊嚴，安置供養佛及菩薩滿恒沙劫，彼諸如來所有無量聲聞弟子，亦以供養一切所須，如供養佛等無差別。如是諸佛及聲聞等般涅槃後，起大寶塔供養舍利。若善男子、善女人，暫聞信解此心地經一四句偈發菩提心，受持讀念解說書寫，乃至極少為一人說。以彼種種供養功德，比此說經所獲功德，十六分中不及其一，乃至算數譬喻所不能及；況能具足受持讀習廣為人說，所得福利不可限量。若有女人發菩提心，受持讀習書寫解說此心地經，如是女人為最後身更不復受，不墮惡道八難之處，於現身中感得十種勝利之福：一者增益壽命，二者除眾病惱，三者能滅業障，四者福智皆增，五者不乏資財，六者皮膚潤澤，七者為人愛敬，八者得孝養子，九者眷屬和睦，十者善心堅牢。

「文殊師利！在在處處，若讀若諷，若解說若書寫，若經卷所住之處，即是佛塔，一切天龍人非人等，應以人中天上上妙珍寶而供養之。所以者何？若此經典所在之處，即為有佛及諸菩薩、緣覺、聲聞。何以故？一切如來修行此經，捨凡夫已得阿耨多羅三藐三菩提，一切賢聖皆從此經得解脫故。文殊師利！我涅槃後後五百歲法欲滅時，若有法師受持讀習解說書寫此心地經眾經中王，如是法師與我無異。若有善男子、善女人，供養尊重此法師者，即為供養十方三世一切諸佛，所得福德平等無二，是名真法供養如來，如是名為正行供養。所以者何？是大法師在無佛時，為濁惡世邪見有情，演說甚深心地經王，使離惡見趣菩提道，廣宣流布令法久住，如是名為無相好佛，一切人天所應供養。若有善男子、善女人，合掌恭敬此法師者，我授無上大菩提記，是人當得阿耨多羅三藐三菩提。若人得聞此心地經，為報四恩發菩提心，若自書若使人書，若讀念通利，如是人等所獲福德，以佛智力籌量多少不得其邊，是人名為諸佛真子。一切諸天梵王、帝釋、四大天王、訶利底母五百眷屬、儞羅跋多大鬼神王、龍神八部一切聽法，諸鬼神等晝夜不離，常當擁護如是佛子，增長念慧與無礙辯，教化眾生令種佛因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！在在處處，若讀若諷，若解說若書寫，若經卷所住之處，即是佛塔，一切天龍人非人等，應以人中天上上妙珍寶而供養之。所以者何？若此經典所在之處，即為有佛及諸菩薩、緣覺、聲聞。何以故？一切如來修行此經，捨凡夫已得阿耨多羅三藐三菩提，一切賢聖皆從此經得解脫故。文殊師利！我涅槃後後五百歲法欲滅時，若有法師受持讀習解說書寫此心地經眾經中王，如是法師與我無異。若有善男子、善女人，供養尊重此法師者，即為供養十方三世一切諸佛，所得福德平等無二，是名真法供養如來，如是名為正行供養。所以者何？是大法師在無佛時，為濁惡世邪見有情，演說甚深心地經王，使離惡見趣菩提道，廣宣流布令法久住，如是名為無相好佛，一切人天所應供養。若有善男子、善女人，合掌恭敬此法師者，我授無上大菩提記，是人當得阿耨多羅三藐三菩提。若人得聞此心地經，為報四恩發菩提心，若自書若使人書，若讀念通利，如是人等所獲福德，以佛智力籌量多少不得其邊，是人名為諸佛真子。一切諸天梵王、帝釋、四大天王、訶利底母五百眷屬、儞羅跋多大鬼神王、龍神八部一切聽法，諸鬼神等晝夜不離，常當擁護如是佛子，增長念慧與無礙辯，教化眾生令種佛因。

「文殊師利！如是善男子、善女人臨命終時，現前得見十方諸佛，三業不亂，初獲十種身業清淨。云何為十？一者身不受苦，二者目睛不露，三者手不掉動，四者足無伸縮，五者便溺不遺，六者體不汗流，七者不外捫摸，八者手拳舒展，九者顏容不故，十者轉側自如；由經力故有如是相。次獲十種語業清淨。云何為十？一者出微妙語，二者出柔軟語，三者出吉祥語，四者出樂聞語，五者出隨順語，六者出利益語，七者出威德語，八者不背眷屬，九者人天敬愛，十者讚佛所說；如是善語皆由此經。次獲十種意業清淨。云何為十？一者不生瞋恚，二者不懷結恨，三者不生慳心，四者不生妬心，五者不說過惡，六者不生怨心，七者無顛倒心，八者不貪眾物，九者遠離七慢，十者樂欲證得一切佛法圓滿三昧。文殊師利！如是功德，皆由受持讀習通利解說書寫深妙經典難思議力。此心地經，於無量處，於無量時，不可得聞，何況得見具足修習？汝等大會一心奉持，速捨凡夫當成佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是善男子、善女人臨命終時，現前得見十方諸佛，三業不亂，初獲十種身業清淨。云何為十？一者身不受苦，二者目睛不露，三者手不掉動，四者足無伸縮，五者便溺不遺，六者體不汗流，七者不外捫摸，八者手拳舒展，九者顏容不故，十者轉側自如；由經力故有如是相。次獲十種語業清淨。云何為十？一者出微妙語，二者出柔軟語，三者出吉祥語，四者出樂聞語，五者出隨順語，六者出利益語，七者出威德語，八者不背眷屬，九者人天敬愛，十者讚佛所說；如是善語皆由此經。次獲十種意業清淨。云何為十？一者不生瞋恚，二者不懷結恨，三者不生慳心，四者不生妬心，五者不說過惡，六者不生怨心，七者無顛倒心，八者不貪眾物，九者遠離七慢，十者樂欲證得一切佛法圓滿三昧。文殊師利！如是功德，皆由受持讀習通利解說書寫深妙經典難思議力。此心地經，於無量處，於無量時，不可得聞，何況得見具足修習？汝等大會一心奉持，速捨凡夫當成佛道。」

爾時，文殊師利法王子等無量大菩薩，智光菩薩等新發意菩薩，阿若憍陳如等諸大聲聞，天龍八部人非人眾，各各一心受持佛語，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利法王子等無量大菩薩，智光菩薩等新發意菩薩，阿若憍陳如等諸大聲聞，天龍八部人非人眾，各各一心受持佛語，皆大歡喜，信受奉行。