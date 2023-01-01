大乘本生心地觀經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘本生心地觀經卷第七

罽賓國三藏沙門般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罽賓國三藏沙門般若奉 詔譯

波羅蜜多品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波羅蜜多品第八

爾時，彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！以何因緣，慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行，而不稱讚住於餘處修菩薩行？如來一時在靈鷲山，為諸菩薩廣說法要而作是言：『菩薩或時止婬女家，親近屠者示教利喜，無數方便饒益眾生，為說妙法令入佛道。』世尊今日為新發意所說妙法而不如是，然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑。唯願如來！為未來世求佛道者，演說甚深微妙真理，令菩薩行無復退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！以何因緣，慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行，而不稱讚住於餘處修菩薩行？如來一時在靈鷲山，為諸菩薩廣說法要而作是言：『菩薩或時止婬女家，親近屠者示教利喜，無數方便饒益眾生，為說妙法令入佛道。』世尊今日為新發意所說妙法而不如是，然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑。唯願如來！為未來世求佛道者，演說甚深微妙真理，令菩薩行無復退轉。」

爾時，佛告彌勒菩薩摩訶薩：「善男子！發阿耨多羅三藐三菩提心求菩提道，有二菩薩：一者在家，二者出家。在家菩薩為欲化導婬室屠肆，皆得親近，出家菩薩則不如是。然此菩薩各有九品，上根三品皆住蘭若，無間精進利益有情；中下二根諸菩薩等，隨宜所住方處不定，或住蘭若，或居聚落，隨緣利益安隱眾生，如是行門汝應觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告彌勒菩薩摩訶薩：「善男子！發阿耨多羅三藐三菩提心求菩提道，有二菩薩：一者在家，二者出家。在家菩薩為欲化導婬室屠肆，皆得親近，出家菩薩則不如是。然此菩薩各有九品，上根三品皆住蘭若，無間精進利益有情；中下二根諸菩薩等，隨宜所住方處不定，或住蘭若，或居聚落，隨緣利益安隱眾生，如是行門汝應觀察。

「復次，善男子！出家菩薩修習佛道，已得無漏真實之法，隨緣利樂一切有情。若有佛子未得真智住於蘭若，要當親近諸佛菩薩，若有值遇真善知識，於菩薩行必不退轉。以是因緣諸佛子等，應當至心求見一佛及一菩薩。善男子！如是名為出世法要，汝等咸當一心修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩修習佛道，已得無漏真實之法，隨緣利樂一切有情。若有佛子未得真智住於蘭若，要當親近諸佛菩薩，若有值遇真善知識，於菩薩行必不退轉。以是因緣諸佛子等，應當至心求見一佛及一菩薩。善男子！如是名為出世法要，汝等咸當一心修學。

「復次，善男子！出家菩薩厭離世間住阿蘭若，省用功力得圓八萬四千波羅蜜行，速證阿耨多羅三藐三菩提。所以者何？若捨名利住山林者，於身命財必無悋惜永無繫屬，自然易滿三種波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩厭離世間住阿蘭若，省用功力得圓八萬四千波羅蜜行，速證阿耨多羅三藐三菩提。所以者何？若捨名利住山林者，於身命財必無悋惜永無繫屬，自然易滿三種波羅蜜多。」

彌勒菩薩白佛言：「世尊！住阿蘭若出家菩薩不畜財寶，以何因緣，能得圓滿檀波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩白佛言：「世尊！住阿蘭若出家菩薩不畜財寶，以何因緣，能得圓滿檀波羅蜜？」

佛告彌勒菩薩摩訶薩：「善男子！住阿蘭若出家菩薩，入於聚落所乞之食，先以少分施於眾生，又以餘分施於所欲，即得名為檀波羅蜜。以自身命供養三寶，頭目髓腦施來求者，即得名為親近波羅蜜。為求法者說出世法，令發無上菩提心故，即得名為真實波羅蜜。善男子！是名出家菩薩成就布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告彌勒菩薩摩訶薩：「善男子！住阿蘭若出家菩薩，入於聚落所乞之食，先以少分施於眾生，又以餘分施於所欲，即得名為檀波羅蜜。以自身命供養三寶，頭目髓腦施來求者，即得名為親近波羅蜜。為求法者說出世法，令發無上菩提心故，即得名為真實波羅蜜。善男子！是名出家菩薩成就布施波羅蜜多。

「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若，故修十二頭陀之行，若行步時看二肘地不損眾生，即得名為持戒波羅蜜。堅持禁戒不惜軀命，即得名為親近波羅蜜。為求出世說法教化，令發無上菩提之心，即得名為真實波羅蜜。善男子！是名出家菩薩成就持戒波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若，故修十二頭陀之行，若行步時看二肘地不損眾生，即得名為持戒波羅蜜。堅持禁戒不惜軀命，即得名為親近波羅蜜。為求出世說法教化，令發無上菩提之心，即得名為真實波羅蜜。善男子！是名出家菩薩成就持戒波羅蜜多。

「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若，能滅瞋恚得慈心三昧，亦無毀辱一切眾生，即得名為忍辱波羅蜜。若為一人說一句法，令發阿耨多羅三藐三菩提心，即得名為真實波羅蜜。善男子！是名出家菩薩成就忍辱波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若，能滅瞋恚得慈心三昧，亦無毀辱一切眾生，即得名為忍辱波羅蜜。若為一人說一句法，令發阿耨多羅三藐三菩提心，即得名為真實波羅蜜。善男子！是名出家菩薩成就忍辱波羅蜜多。

「復次，善男子！出家菩薩為令眾生得成佛故，修精進行，未得成佛福智羸弱，不貪安樂，不造眾罪，於昔菩薩行苦行中深生歡喜，翹敬宗仰常無休息，以是因緣，即得名為精進波羅蜜。棄捨身命如捐涕唾，一切時中未嘗懈怠，即得名為親近波羅蜜。遇有緣者說最上道，令趣無上正等菩提，即得名為真實波羅蜜。由精進心，如是十行，過去不退、現在堅固、未來速滿。善男子！是名出家菩薩摩訶薩成就精進波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩為令眾生得成佛故，修精進行，未得成佛福智羸弱，不貪安樂，不造眾罪，於昔菩薩行苦行中深生歡喜，翹敬宗仰常無休息，以是因緣，即得名為精進波羅蜜。棄捨身命如捐涕唾，一切時中未嘗懈怠，即得名為親近波羅蜜。遇有緣者說最上道，令趣無上正等菩提，即得名為真實波羅蜜。由精進心，如是十行，過去不退、現在堅固、未來速滿。善男子！是名出家菩薩摩訶薩成就精進波羅蜜多。

「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若修習三昧，為攝善法令不散失，入諸解脫永斷邊見，現於神通化彼眾生令得正智，斷煩惱本入真法界，悟如實道當趣菩提，以是因緣即得名為禪定波羅蜜。欲令眾生如我無異悉得滿足，調伏有情不捨三昧，不惜身命修此三昧，即得名為親近波羅蜜。為諸眾生說深妙法，皆令趣向無上菩提，即得名為真實波羅蜜。善男子！是名出家菩薩成就禪定波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若修習三昧，為攝善法令不散失，入諸解脫永斷邊見，現於神通化彼眾生令得正智，斷煩惱本入真法界，悟如實道當趣菩提，以是因緣即得名為禪定波羅蜜。欲令眾生如我無異悉得滿足，調伏有情不捨三昧，不惜身命修此三昧，即得名為親近波羅蜜。為諸眾生說深妙法，皆令趣向無上菩提，即得名為真實波羅蜜。善男子！是名出家菩薩成就禪定波羅蜜多。

「復次，善男子！出家菩薩處於空閑，親近供養諸佛菩薩一切智者，常樂聽聞甚深妙法，心生渴仰恒無厭足，善能分別二諦真理，斷除二障、通達五明，說諸法要能決眾疑，以是因緣即得名為般若波羅蜜。為求半偈棄捨身命，不憚眾苦志求菩提，即得成就親近波羅蜜。於大會中為人說法，於深妙義無所祕惜，能令發起大菩提心，於菩薩行得不退轉，常能觀察我身、蘭若，及菩提心、真實法身，如是四種無有差別，如是如是觀妙理故，即得名為真實波羅蜜。善男子！是名出家菩薩成就般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩處於空閑，親近供養諸佛菩薩一切智者，常樂聽聞甚深妙法，心生渴仰恒無厭足，善能分別二諦真理，斷除二障、通達五明，說諸法要能決眾疑，以是因緣即得名為般若波羅蜜。為求半偈棄捨身命，不憚眾苦志求菩提，即得成就親近波羅蜜。於大會中為人說法，於深妙義無所祕惜，能令發起大菩提心，於菩薩行得不退轉，常能觀察我身、蘭若，及菩提心、真實法身，如是四種無有差別，如是如是觀妙理故，即得名為真實波羅蜜。善男子！是名出家菩薩成就般若波羅蜜多。

「復次，善男子！出家菩薩住空閑處，常能修習方便勝智波羅蜜多，以佗心智能了有情意樂煩惱心行差別，應病與藥悉令除差，自在遊戲神通三昧，發大悲願成熟眾生，諸佛之法無不通達，以是因緣即得名為方便善巧波羅蜜多。為欲饒益諸眾生故，於身命財都不固惜，即得名為親近波羅蜜多。為諸眾生怨親平等，說微妙法令入佛智，即得名為真實波羅蜜多。善男子！是名出家菩薩成就方便善巧波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩住空閑處，常能修習方便勝智波羅蜜多，以佗心智能了有情意樂煩惱心行差別，應病與藥悉令除差，自在遊戲神通三昧，發大悲願成熟眾生，諸佛之法無不通達，以是因緣即得名為方便善巧波羅蜜多。為欲饒益諸眾生故，於身命財都不固惜，即得名為親近波羅蜜多。為諸眾生怨親平等，說微妙法令入佛智，即得名為真實波羅蜜多。善男子！是名出家菩薩成就方便善巧波羅蜜。

「復次，善男子！出家菩薩入於山林，為諸眾生常能修習願波羅蜜，心恒觀察諸法真性，非有非空中道妙理，於世俗事悉能辨了，為化有情恒修慈悲，以是因緣，即得名為願波羅蜜。以四弘願攝受眾生，乃至捨身不壞悲願，即得名為親近波羅蜜。說微妙法辯才無礙，若有聽聞畢竟不退，即得名為真實波羅蜜。善男子！是名出家菩薩成就願波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩入於山林，為諸眾生常能修習願波羅蜜，心恒觀察諸法真性，非有非空中道妙理，於世俗事悉能辨了，為化有情恒修慈悲，以是因緣，即得名為願波羅蜜。以四弘願攝受眾生，乃至捨身不壞悲願，即得名為親近波羅蜜。說微妙法辯才無礙，若有聽聞畢竟不退，即得名為真實波羅蜜。善男子！是名出家菩薩成就願波羅蜜多。

「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若，以正智力善了有情心行黑白，能為眾生說相應法，令入大乘甚深妙義，即能安住究竟涅槃，以是因緣，即得名為力波羅蜜。以正智眼照見五蘊空寂之理，能捨身命利眾生故，即得名為親近波羅蜜。以妙智力化邪見眾，令斷輪迴生死惡業，趣向常樂究竟涅槃，即得名為真實波羅蜜。善男子！是名出家菩薩成就力波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若，以正智力善了有情心行黑白，能為眾生說相應法，令入大乘甚深妙義，即能安住究竟涅槃，以是因緣，即得名為力波羅蜜。以正智眼照見五蘊空寂之理，能捨身命利眾生故，即得名為親近波羅蜜。以妙智力化邪見眾，令斷輪迴生死惡業，趣向常樂究竟涅槃，即得名為真實波羅蜜。善男子！是名出家菩薩成就力波羅蜜多。

「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若，於一切法了知善惡，遠離邪見攝受正法，不厭生死不樂涅槃，即得名為智波羅蜜。不愛自身憐愍眾生，於身命財恒修大捨，即得名為親近波羅蜜。以微妙智為諸眾生說一乘法，令入阿耨多羅三藐三菩提，以是因緣，即得名為真實波羅蜜。善男子！是名出家菩薩成就智波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若，於一切法了知善惡，遠離邪見攝受正法，不厭生死不樂涅槃，即得名為智波羅蜜。不愛自身憐愍眾生，於身命財恒修大捨，即得名為親近波羅蜜。以微妙智為諸眾生說一乘法，令入阿耨多羅三藐三菩提，以是因緣，即得名為真實波羅蜜。善男子！是名出家菩薩成就智波羅蜜多。

「善男子！此如是等波羅蜜多，以何義故，說為八萬四千差別？汝等當知！為多貪者，分別演說二千一百波羅蜜多；為多瞋者，分別演說二千一百波羅蜜多；為多癡者，分別演說二千一百波羅蜜多；為等分者，分別演說二千一百波羅蜜多。善男子！於如是等二千一百波羅蜜多，以為根本，轉增十倍遂成八萬四千波羅蜜多，如是等法皆利他行。善男子！若有眾生其性難調，聞是法已心未調伏，即為宣說八萬四千諸三昧門，如是妙法皆自利行。若有眾生其性難調，聞是法已心未調伏，即為宣說八萬四千陀羅尼門，如是妙法皆利他行。善男子！我為調伏一切有情，說如是法及以無數善巧方便，現種種相教化眾生。善男子！以是義故，一切人天普稱如來名為導師。善男子！未來現在諸佛世尊，悉皆修習八萬四千波羅蜜門，八萬四千諸三昧門，八萬四千陀羅尼門，永斷八萬四千微煩惱障，八萬四千微所知障，皆詣蘭若菩提樹王，坐金剛座入金剛定，降伏一切天魔怨已，證得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此如是等波羅蜜多，以何義故，說為八萬四千差別？汝等當知！為多貪者，分別演說二千一百波羅蜜多；為多瞋者，分別演說二千一百波羅蜜多；為多癡者，分別演說二千一百波羅蜜多；為等分者，分別演說二千一百波羅蜜多。善男子！於如是等二千一百波羅蜜多，以為根本，轉增十倍遂成八萬四千波羅蜜多，如是等法皆利他行。善男子！若有眾生其性難調，聞是法已心未調伏，即為宣說八萬四千諸三昧門，如是妙法皆自利行。若有眾生其性難調，聞是法已心未調伏，即為宣說八萬四千陀羅尼門，如是妙法皆利他行。善男子！我為調伏一切有情，說如是法及以無數善巧方便，現種種相教化眾生。善男子！以是義故，一切人天普稱如來名為導師。善男子！未來現在諸佛世尊，悉皆修習八萬四千波羅蜜門，八萬四千諸三昧門，八萬四千陀羅尼門，永斷八萬四千微煩惱障，八萬四千微所知障，皆詣蘭若菩提樹王，坐金剛座入金剛定，降伏一切天魔怨已，證得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「超過三界大法王， 出現世間化群品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「超過三界大法王， 出現世間化群品，

恒河沙等諸菩薩， 入佛甘露智慧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒河沙等諸菩薩， 入佛甘露智慧門。

歷劫得道慈氏尊， 以大悲心而啟問， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歷劫得道慈氏尊， 以大悲心而啟問，

善哉無垢法王子， 智慧能問真佛乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉無垢法王子， 智慧能問真佛乘。

我以師子無畏辯， 說大乘中趣覺路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以師子無畏辯， 說大乘中趣覺路，

汝等一心善諦聽， 轉授未來所應授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等一心善諦聽， 轉授未來所應授。

十方世界可使空， 無令斷盡出世道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方世界可使空， 無令斷盡出世道，

將求解脫出世道， 不過三根九品類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將求解脫出世道， 不過三根九品類。

上根三品居蘭若， 中下隨緣化世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上根三品居蘭若， 中下隨緣化世間，

所求道果等無差， 同證真如佛性海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所求道果等無差， 同證真如佛性海。

已獲無漏真大士， 隨宜應現濟群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已獲無漏真大士， 隨宜應現濟群生，

開示有空不二門， 自利利他無間斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示有空不二門， 自利利他無間斷。

未得無漏諸佛子， 應正勤修三種學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未得無漏諸佛子， 應正勤修三種學，

善根迴向施眾生， 一心專念佛菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善根迴向施眾生， 一心專念佛菩薩。

願我常覩佛菩薩， 無邊莊嚴功德身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我常覩佛菩薩， 無邊莊嚴功德身，

若使恒聞法雨音， 普得同霑心不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若使恒聞法雨音， 普得同霑心不退。

以身常處於地獄， 非不親近大慈尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以身常處於地獄， 非不親近大慈尊，

以身常處於輪迴， 非不親聞微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以身常處於輪迴， 非不親聞微妙法。

以是因緣諸佛子， 繫心常念天人師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣諸佛子， 繫心常念天人師，

若有佛子修聖道， 發起無上菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有佛子修聖道， 發起無上菩提心。

厭世住於蘭若中， 亦得名修三種度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭世住於蘭若中， 亦得名修三種度，

每日自食先布施， 兼將法寶施眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每日自食先布施， 兼將法寶施眾生。

三輪清淨是檀那， 以此修因德圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三輪清淨是檀那， 以此修因德圓滿，

當知證獲波羅蜜， 唯由心淨不由財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知證獲波羅蜜， 唯由心淨不由財。

若有染心施珍財， 不如淨心施少分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有染心施珍財， 不如淨心施少分，

財施即得名檀度， 此波羅蜜非二三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財施即得名檀度， 此波羅蜜非二三。

能施身命及妻子， 如是得名親近度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能施身命及妻子， 如是得名親近度。

若有求法善男子， 為說一切大乘經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有求法善男子， 為說一切大乘經，

令發無上菩提心， 乃名真實波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令發無上菩提心， 乃名真實波羅蜜。

慈悲淨信具慚愧， 攝受眾生離於貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲淨信具慚愧， 攝受眾生離於貪。

願成如來無上智， 財法二施名初度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願成如來無上智， 財法二施名初度。

堅持菩薩三聚戒， 開發菩提離生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅持菩薩三聚戒， 開發菩提離生死，

擁護佛法住世間， 能悔誤犯真持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擁護佛法住世間， 能悔誤犯真持戒。

伏瞋恚心慈悲觀， 當念宿因對怨害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏瞋恚心慈悲觀， 當念宿因對怨害，

不惜軀命救眾生， 是名忍辱波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不惜軀命救眾生， 是名忍辱波羅蜜。

能行難行不暫捨， 三僧祇劫常增進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能行難行不暫捨， 三僧祇劫常增進，

不共染污恒鍊心， 為度有情求解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不共染污恒鍊心， 為度有情求解脫。

入出三昧得自在， 變化神通遊十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入出三昧得自在， 變化神通遊十方，

為斷眾生煩惱因， 三摩地門求解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為斷眾生煩惱因， 三摩地門求解脫。

若欲成就真智慧， 親近菩薩及如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲成就真智慧， 親近菩薩及如來，

樂聞出世妙理門， 修達三明斷二障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂聞出世妙理門， 修達三明斷二障。

能知眾生心差別， 隨病與藥令服行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知眾生心差別， 隨病與藥令服行，

慈悲善巧應根宜， 方便利生度群有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲善巧應根宜， 方便利生度群有。

觀一切法真句義， 不著中邊離有無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀一切法真句義， 不著中邊離有無，

淨智無間會真如， 二利均平周法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨智無間會真如， 二利均平周法界。

智力能了眾生性， 為說相應種種法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智力能了眾生性， 為說相應種種法；

智力能入眾生心， 令斷輪迴生死本； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智力能入眾生心， 令斷輪迴生死本；

智力能分黑白法， 隨應取捨各了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智力能分黑白法， 隨應取捨各了知。

生死涅槃本平等， 成就有情離分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死涅槃本平等， 成就有情離分別。

如是十種殊勝行， 攝入八萬四千中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十種殊勝行， 攝入八萬四千中，

隨其品類勝法門， 乃名菩薩波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其品類勝法門， 乃名菩薩波羅蜜。

八萬四千三摩地， 能滅眾生散亂心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八萬四千三摩地， 能滅眾生散亂心；

八萬四千總持門， 能除惑障銷魔眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八萬四千總持門， 能除惑障銷魔眾。

大聖法王方便力， 三種法要化眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖法王方便力， 三種法要化眾生，

教網垂於生死海， 置彼人天安樂處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教網垂於生死海， 置彼人天安樂處。」

爾時，世尊說是法時，八萬四千忉利天子，斷三界障證歡喜地；無數百千六欲天子，悟無生忍得陀羅尼；十六大國王得聞持陀羅尼；無量四眾聞菩薩行，或得不退地，或得三昧門，或得陀羅尼，或得大神通；或有菩薩證二三地乃至十地，踊躍歡喜；無量百千諸人天等，發阿耨多羅三藐三菩提心不復退轉；八千人天遠塵離垢得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是法時，八萬四千忉利天子，斷三界障證歡喜地；無數百千六欲天子，悟無生忍得陀羅尼；十六大國王得聞持陀羅尼；無量四眾聞菩薩行，或得不退地，或得三昧門，或得陀羅尼，或得大神通；或有菩薩證二三地乃至十地，踊躍歡喜；無量百千諸人天等，發阿耨多羅三藐三菩提心不復退轉；八千人天遠塵離垢得法眼淨。

大乘本生心地觀經功德莊嚴品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘本生心地觀經功德莊嚴品第九

爾時，彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如佛所說住阿蘭若功德成就當得作佛。菩薩云何修諸功德，而能住是阿蘭若中？唯願世尊！為我解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如佛所說住阿蘭若功德成就當得作佛。菩薩云何修諸功德，而能住是阿蘭若中？唯願世尊！為我解說。」

爾時，佛告彌勒菩薩摩訶薩言：「汝善男子！當修學者，但有一德，是人應住阿蘭若處求無上道。云何為一？謂觀一切煩惱根源即是自心，了達此法，堪能住止阿蘭若處。所以者何？譬如狂犬被人驅打，但逐瓦石不逐於人。未來世中住阿蘭若新發心者，亦復如是，若見色聲香味觸法其心染著，是人不知煩惱根本，不知五境從自心生，即此名為未能善住阿蘭若處，以是因緣，樂住寂靜求無上道。一切菩薩摩訶薩等，若五欲境現前之時，觀察自心，應作是念：『我從無始至于今日，輪迴六趣無有出期，皆自妄心而生迷倒，於五欲境貪愛染著。』如是菩薩名為堪住阿蘭若處。若有人問：『何等有情於未來世當得作佛？』應指是人於當來世，出三界苦破四魔軍，速成菩提入佛智慧，一切世間天龍八部，阿蘇羅等皆應供養。若善男子及善女人，以清淨心供養如是住阿蘭若真善佛子，所獲福德無量無邊。若復有人以眾珍寶供養悲母，所獲功德亦無差別。何以故？是人當得阿耨多羅三藐三菩提，轉正法輪度人天眾，紹三寶種使不斷絕，當為眾生作歸依故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告彌勒菩薩摩訶薩言：「汝善男子！當修學者，但有一德，是人應住阿蘭若處求無上道。云何為一？謂觀一切煩惱根源即是自心，了達此法，堪能住止阿蘭若處。所以者何？譬如狂犬被人驅打，但逐瓦石不逐於人。未來世中住阿蘭若新發心者，亦復如是，若見色聲香味觸法其心染著，是人不知煩惱根本，不知五境從自心生，即此名為未能善住阿蘭若處，以是因緣，樂住寂靜求無上道。一切菩薩摩訶薩等，若五欲境現前之時，觀察自心，應作是念：『我從無始至于今日，輪迴六趣無有出期，皆自妄心而生迷倒，於五欲境貪愛染著。』如是菩薩名為堪住阿蘭若處。若有人問：『何等有情於未來世當得作佛？』應指是人於當來世，出三界苦破四魔軍，速成菩提入佛智慧，一切世間天龍八部，阿蘇羅等皆應供養。若善男子及善女人，以清淨心供養如是住阿蘭若真善佛子，所獲福德無量無邊。若復有人以眾珍寶供養悲母，所獲功德亦無差別。何以故？是人當得阿耨多羅三藐三菩提，轉正法輪度人天眾，紹三寶種使不斷絕，當為眾生作歸依故。

「復次，善男子！有二種法繫縛行者，令不堪任住阿蘭若：一者愛樂斷見邪法，二者愛樂財寶樂具。又，善男子！有二種人，不堪居住阿蘭若處：一者具足憍慢，二者惡大乘法。又，善男子！有二種人，不應居住阿蘭若處：一者邪見不信佛語，二者身自破戒策役持戒。如是等人，不應居住阿蘭若處求無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！有二種法繫縛行者，令不堪任住阿蘭若：一者愛樂斷見邪法，二者愛樂財寶樂具。又，善男子！有二種人，不堪居住阿蘭若處：一者具足憍慢，二者惡大乘法。又，善男子！有二種人，不應居住阿蘭若處：一者邪見不信佛語，二者身自破戒策役持戒。如是等人，不應居住阿蘭若處求無上道。

「復次，善男子！具四種德，應當安住阿蘭若處。云何為四？一者多聞總持不忘，二者分明能解妙義，三者正念常不放逸，四者隨順如來教行。善男子！若有佛子成就如是四種勝德，應當安住阿蘭若處，修菩薩行求無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！具四種德，應當安住阿蘭若處。云何為四？一者多聞總持不忘，二者分明能解妙義，三者正念常不放逸，四者隨順如來教行。善男子！若有佛子成就如是四種勝德，應當安住阿蘭若處，修菩薩行求無上道。

「復次，善男子！出家菩薩，復有四德莊嚴自身，住阿蘭若求佛智慧。云何為四？一者大慈，二者大悲，三者大喜，四者大捨。善男子！如是四法，能生一切福德智慧，利益安樂無量眾生，速證無上大菩提法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩，復有四德莊嚴自身，住阿蘭若求佛智慧。云何為四？一者大慈，二者大悲，三者大喜，四者大捨。善男子！如是四法，能生一切福德智慧，利益安樂無量眾生，速證無上大菩提法。

「復次，善男子！出家菩薩復有四德，持戒清淨能至菩提。云何為四？一者恒住四無垢性，二者常行十二頭陀，三者遠離在家出家，四者永離諂誑嫉妬。善男子！一切菩薩依此四法，永離生死得大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩復有四德，持戒清淨能至菩提。云何為四？一者恒住四無垢性，二者常行十二頭陀，三者遠離在家出家，四者永離諂誑嫉妬。善男子！一切菩薩依此四法，永離生死得大菩提。

「復次，善男子！出家菩薩復有四法，攝一切善。云何為四？一者淨持禁戒復有多聞，二者入諸三昧能具智慧，三者得六神通兼修種智，四者善巧方便又不放逸。善男子！如是四法，三世菩薩共所修學，汝等佛子亦應修習，疾證廣大無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩復有四法，攝一切善。云何為四？一者淨持禁戒復有多聞，二者入諸三昧能具智慧，三者得六神通兼修種智，四者善巧方便又不放逸。善男子！如是四法，三世菩薩共所修學，汝等佛子亦應修習，疾證廣大無上菩提。

「復次，善男子！出家菩薩具四種法，於菩薩行得不退轉。云何為四？一者布施，二者愛語，三者利行，四者同事。善男子！如是四行，趣菩提路利生根本，一切菩薩皆應修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩具四種法，於菩薩行得不退轉。云何為四？一者布施，二者愛語，三者利行，四者同事。善男子！如是四行，趣菩提路利生根本，一切菩薩皆應修學。

「復次，善男子！出家菩薩復具四德，住於蘭若持戒清淨莊嚴自身。云何為四？一者觀察自無本性，伏斷二執證無我故。二者他身亦無本性，於怨親所離憎愛故。三者身心快樂，心心所法無分別故。四者得平等智，生死涅槃無差別故。善男子！如是四法，一切菩薩所應修習，汝等佛子亦當修習，速趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩復具四德，住於蘭若持戒清淨莊嚴自身。云何為四？一者觀察自無本性，伏斷二執證無我故。二者他身亦無本性，於怨親所離憎愛故。三者身心快樂，心心所法無分別故。四者得平等智，生死涅槃無差別故。善男子！如是四法，一切菩薩所應修習，汝等佛子亦當修習，速趣無上正等菩提。

「復次，善男子！一切菩薩復有四願，成熟有情住持三寶，經大劫海終不退轉。云何為四？一者誓度一切眾生，二者誓斷一切煩惱，三者誓學一切法門，四者誓證一切佛果。善男子！如是四法，大小菩薩皆應修學，三世菩薩所學處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！一切菩薩復有四願，成熟有情住持三寶，經大劫海終不退轉。云何為四？一者誓度一切眾生，二者誓斷一切煩惱，三者誓學一切法門，四者誓證一切佛果。善男子！如是四法，大小菩薩皆應修學，三世菩薩所學處故。

「復次，善男子！出家菩薩復有四法，住阿蘭若持戒清淨。云何為四？一者愛樂空性，空所顯故。二者得無恐怖，證三昧故。三者於諸眾生起大悲願。四者於二無我無厭背心。善男子！如是四法，一切菩薩入聖要門，依此四法斷二障故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩復有四法，住阿蘭若持戒清淨。云何為四？一者愛樂空性，空所顯故。二者得無恐怖，證三昧故。三者於諸眾生起大悲願。四者於二無我無厭背心。善男子！如是四法，一切菩薩入聖要門，依此四法斷二障故。

「復次，善男子！出家菩薩復有四法，住阿蘭若善持禁戒莊嚴其身。云何為四？一者永捨我見，二者捨我所見，三者離斷常見，四者深能悟解十二因緣。善男子！如是四法，能除毀禁守護淨戒莊嚴其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩復有四法，住阿蘭若善持禁戒莊嚴其身。云何為四？一者永捨我見，二者捨我所見，三者離斷常見，四者深能悟解十二因緣。善男子！如是四法，能除毀禁守護淨戒莊嚴其身。

「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若，又觀四法，能護禁戒妙行增修趣求佛智。云何為四？一者觀察五蘊生滅，二者觀十二處如空聚落，三者觀十八界性同法界，四者於俗諦法無捨無著。善男子！如是四法，一切菩薩所應修學，是故佛子住阿蘭若，一心修習求無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若，又觀四法，能護禁戒妙行增修趣求佛智。云何為四？一者觀察五蘊生滅，二者觀十二處如空聚落，三者觀十八界性同法界，四者於俗諦法無捨無著。善男子！如是四法，一切菩薩所應修學，是故佛子住阿蘭若，一心修習求無上道。

「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若，具足四種持戒清淨莊嚴自身。云何為四？一者成就不見身觀，二者成就不見語觀，三者成就不見意觀，四者遠離六十二見善能成就一切智觀。善男子！若有佛子，成就如是四種清淨，現身證獲正性離生，乃至速證無上菩提。以是因緣，汝等佛子，觀如是等四種法門，斷四惡道、證四涅槃，盡未來際度諸有情，令證阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若，具足四種持戒清淨莊嚴自身。云何為四？一者成就不見身觀，二者成就不見語觀，三者成就不見意觀，四者遠離六十二見善能成就一切智觀。善男子！若有佛子，成就如是四種清淨，現身證獲正性離生，乃至速證無上菩提。以是因緣，汝等佛子，觀如是等四種法門，斷四惡道、證四涅槃，盡未來際度諸有情，令證阿耨多羅三藐三菩提。

「復次善男子！出家菩薩住阿蘭若，具足八種三昧清淨莊嚴自身。云何為八？一者獨坐蘭若三昧清淨，二者遠離綺語三昧清淨，三者遠離五欲三昧清淨，四者調伏身心三昧清淨，五者飲食知足三昧清淨，六者遠離惡求三昧清淨，七者遠離因聲起愛三昧清淨，八者為眾說法不求利養三昧清淨。善男子！如是八種三昧清淨，能生百千諸三昧門，汝等佛子應當修習，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！出家菩薩住阿蘭若，具足八種三昧清淨莊嚴自身。云何為八？一者獨坐蘭若三昧清淨，二者遠離綺語三昧清淨，三者遠離五欲三昧清淨，四者調伏身心三昧清淨，五者飲食知足三昧清淨，六者遠離惡求三昧清淨，七者遠離因聲起愛三昧清淨，八者為眾說法不求利養三昧清淨。善男子！如是八種三昧清淨，能生百千諸三昧門，汝等佛子應當修習，速證無上正等菩提。

「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若，復有八種智慧清淨。云何為八？一者五蘊善巧智慧清淨，二者十二處善巧智慧清淨，三者十八界善巧智慧清淨，四者二十二根善巧方便智慧清淨，五者三解脫門善巧方便智慧清淨，六者能滅一切煩惱善巧方便智慧清淨，七者能滅隨煩惱善巧方便智慧清淨，八者能滅六十二見善巧方便智慧清淨。善男子！如是八種智慧清淨，汝等菩薩當勤修習，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若，復有八種智慧清淨。云何為八？一者五蘊善巧智慧清淨，二者十二處善巧智慧清淨，三者十八界善巧智慧清淨，四者二十二根善巧方便智慧清淨，五者三解脫門善巧方便智慧清淨，六者能滅一切煩惱善巧方便智慧清淨，七者能滅隨煩惱善巧方便智慧清淨，八者能滅六十二見善巧方便智慧清淨。善男子！如是八種智慧清淨，汝等菩薩當勤修習，速證無上正等菩提。

「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若，復有八種神通清淨莊嚴自身。云何為八？一者於諸色法，得無障礙天眼善巧方便神通清淨。二者於諸聲境，得無障礙天耳善巧方便神通清淨。三者於諸眾生心心所法，得無障礙他心智善巧方便神通清淨。四者憶念過去生處死處，得無障礙宿住智善巧方便神通清淨。五者能往十方無數佛剎，得無障礙神境智善巧方便神通清淨。六者能知眾生漏盡未盡，得無障礙漏盡智善巧方便神通清淨。七者能滅一切煩惱，得無障礙無漏智善巧方便神通清淨。八者現見自身一切善根迴向眾生善巧方便神通清淨。善男子！如是八種神通清淨，十方菩薩同所修學，汝等菩薩亦應修習，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若，復有八種神通清淨莊嚴自身。云何為八？一者於諸色法，得無障礙天眼善巧方便神通清淨。二者於諸聲境，得無障礙天耳善巧方便神通清淨。三者於諸眾生心心所法，得無障礙他心智善巧方便神通清淨。四者憶念過去生處死處，得無障礙宿住智善巧方便神通清淨。五者能往十方無數佛剎，得無障礙神境智善巧方便神通清淨。六者能知眾生漏盡未盡，得無障礙漏盡智善巧方便神通清淨。七者能滅一切煩惱，得無障礙無漏智善巧方便神通清淨。八者現見自身一切善根迴向眾生善巧方便神通清淨。善男子！如是八種神通清淨，十方菩薩同所修學，汝等菩薩亦應修習，速證無上正等菩提。

「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若，現身獲得八種清淨。云何為八？一者身業清淨，二者語業清淨，三者意業清淨，四者正性清淨，五者正命清淨，六者頭陀清淨，七者離諂清淨，八者一念不忘菩提心清淨。善男子！若有佛子住阿蘭若，具足如是八種清淨，現身成就無邊善根，不復退轉阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩住阿蘭若，現身獲得八種清淨。云何為八？一者身業清淨，二者語業清淨，三者意業清淨，四者正性清淨，五者正命清淨，六者頭陀清淨，七者離諂清淨，八者一念不忘菩提心清淨。善男子！若有佛子住阿蘭若，具足如是八種清淨，現身成就無邊善根，不復退轉阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，善男子！出家菩薩復有八種多聞清淨莊嚴自身。云何為八？一者尊敬和上阿闍梨多聞清淨，二者遠離憍慢生謙下心多聞清淨，三者精進勇猛多聞清淨，四者安住正念多聞清淨，五者為求法者說甚深義多聞清淨，六者不愛自讚毀他多聞清淨，七者常能觀察一切善法多聞清淨，八者聽聞正法如說修行多聞清淨。善男子！如是八種多聞清淨，汝等菩薩皆應修習，速證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩復有八種多聞清淨莊嚴自身。云何為八？一者尊敬和上阿闍梨多聞清淨，二者遠離憍慢生謙下心多聞清淨，三者精進勇猛多聞清淨，四者安住正念多聞清淨，五者為求法者說甚深義多聞清淨，六者不愛自讚毀他多聞清淨，七者常能觀察一切善法多聞清淨，八者聽聞正法如說修行多聞清淨。善男子！如是八種多聞清淨，汝等菩薩皆應修習，速證無上正等菩提。」

爾時，世尊說如是等菩薩行已，告彌勒菩薩摩訶薩言：「善男子！我涅槃後，後五百歲，法欲滅時，無量眾生，厭離世間，渴仰如來，發阿耨多羅三藐三菩提心，入阿蘭若為無上道，修習如是菩薩願行，於大菩提得不退轉。如是發心無量眾生，命終上生覩史天宮，得見汝身無邊福智之所莊嚴，超越生死證不退轉，於當來世大寶龍華菩提樹下，得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說如是等菩薩行已，告彌勒菩薩摩訶薩言：「善男子！我涅槃後，後五百歲，法欲滅時，無量眾生，厭離世間，渴仰如來，發阿耨多羅三藐三菩提心，入阿蘭若為無上道，修習如是菩薩願行，於大菩提得不退轉。如是發心無量眾生，命終上生覩史天宮，得見汝身無邊福智之所莊嚴，超越生死證不退轉，於當來世大寶龍華菩提樹下，得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，世尊說是法時，二萬五千新發意菩薩，於菩提行將欲退轉，聞如是法發堅固心，超十信位至第六住；三萬八千淨行婆羅門，永斷邪見，得大法忍及陀羅尼；七萬六千人，皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是法時，二萬五千新發意菩薩，於菩提行將欲退轉，聞如是法發堅固心，超十信位至第六住；三萬八千淨行婆羅門，永斷邪見，得大法忍及陀羅尼；七萬六千人，皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。