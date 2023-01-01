大乘本生心地觀經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘本生心地觀經卷第六

大唐罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐罽賓國三藏般若奉 詔譯

離世間品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離世間品第六

爾時，會中有一菩薩摩訶薩名樂遠離行，承佛威力從坐而起，於大眾中為諸菩薩說阿蘭若行，普告一切諸菩薩言：「出家菩薩住阿蘭若，應作是念：『以何因緣遠離世間，修阿蘭若清淨妙行？』諸佛子等，一心諦聽，我承佛力，今為汝等分別演說阿蘭若行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩摩訶薩名樂遠離行，承佛威力從坐而起，於大眾中為諸菩薩說阿蘭若行，普告一切諸菩薩言：「出家菩薩住阿蘭若，應作是念：『以何因緣遠離世間，修阿蘭若清淨妙行？』諸佛子等，一心諦聽，我承佛力，今為汝等分別演說阿蘭若行。」

諸菩薩言：「善哉大士！為我等輩及未來世求菩提者，唯願說之，我等樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩言：「善哉大士！為我等輩及未來世求菩提者，唯願說之，我等樂聞。」

是時樂遠離行菩薩告諸大眾：「一切世間多諸恐怖，出家菩薩為厭世間種種恐怖，捨離父母及諸眷屬，住阿蘭若修遠離行。云何名為種種恐怖？或有菩薩而作是念：『我為恐怖，一切煩惱從我生故。』或有菩薩，而說我所是為恐怖，一切煩惱我所生故。或有菩薩，而說七慢是為恐怖，起種種慢不敬善人故。或有菩薩，以彼三毒而為恐怖，造無量罪墮惡道故。或有菩薩，以彼五欲而為恐怖，耽著世樂墮八難故。譬如世間有七步蛇，若害人時毒力熾盛，出過七步即便命終。一蛇毒力尚能損人，何況五蛇共為傷殺，毒力轉盛命難得全。世間五欲亦復如是，一一欲樂各能引起八萬四千微細塵勞，迷惑愚夫，令墮地獄、餓鬼、畜生及餘難處受大苦惱，何況具足貪著諸塵？如恒河沙無數諸佛，出興於世說法教化，隙光迅疾終不得見，常在惡道猶於自家，處無暇中如戲園觀。過去有佛，欲令眾生厭捨五欲，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時樂遠離行菩薩告諸大眾：「一切世間多諸恐怖，出家菩薩為厭世間種種恐怖，捨離父母及諸眷屬，住阿蘭若修遠離行。云何名為種種恐怖？或有菩薩而作是念：『我為恐怖，一切煩惱從我生故。』或有菩薩，而說我所是為恐怖，一切煩惱我所生故。或有菩薩，而說七慢是為恐怖，起種種慢不敬善人故。或有菩薩，以彼三毒而為恐怖，造無量罪墮惡道故。或有菩薩，以彼五欲而為恐怖，耽著世樂墮八難故。譬如世間有七步蛇，若害人時毒力熾盛，出過七步即便命終。一蛇毒力尚能損人，何況五蛇共為傷殺，毒力轉盛命難得全。世間五欲亦復如是，一一欲樂各能引起八萬四千微細塵勞，迷惑愚夫，令墮地獄、餓鬼、畜生及餘難處受大苦惱，何況具足貪著諸塵？如恒河沙無數諸佛，出興於世說法教化，隙光迅疾終不得見，常在惡道猶於自家，處無暇中如戲園觀。過去有佛，欲令眾生厭捨五欲，而說偈言：

「『譬如飛蛾見火光， 以愛火故而競入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『譬如飛蛾見火光， 以愛火故而競入，

不知焰炷燒然力， 委命火中甘自焚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知焰炷燒然力， 委命火中甘自焚。

世間凡夫亦如是， 貪愛好色而追求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間凡夫亦如是， 貪愛好色而追求，

不知色欲染著人， 還被火燒來眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知色欲染著人， 還被火燒來眾苦。

譬如群鹿居林藪， 食於豐草而自養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如群鹿居林藪， 食於豐草而自養，

獵師假作母鹿聲， 尋聲中箭皆致死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獵師假作母鹿聲， 尋聲中箭皆致死。

世間凡夫亦如是， 貪著種種可意聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間凡夫亦如是， 貪著種種可意聲，

不知聲能染著人， 還受三塗諸苦報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知聲能染著人， 還受三塗諸苦報。

譬如蜜蜂能飛遠， 遊於春林採眾花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如蜜蜂能飛遠， 遊於春林採眾花，

為愛醉象頰上香， 象耳因之而掩死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為愛醉象頰上香， 象耳因之而掩死。

世間凡夫亦如是， 愛著一切受用香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間凡夫亦如是， 愛著一切受用香，

不知香能染著心， 生死輪迴長夜苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知香能染著心， 生死輪迴長夜苦。

譬如龍魚處於水， 游泳沈浮而自樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如龍魚處於水， 游泳沈浮而自樂，

為貪芳餌遂吞鉤， 愛味忘生皆致死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為貪芳餌遂吞鉤， 愛味忘生皆致死。

世間凡夫亦如是， 舌根躭味以資身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間凡夫亦如是， 舌根躭味以資身，

殺佗自活心不平， 感得三塗極重苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殺佗自活心不平， 感得三塗極重苦。

譬如白象居山澤， 自在猶如師子王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如白象居山澤， 自在猶如師子王，

欲心醉亂處昏迷， 追尋母象生貪染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲心醉亂處昏迷， 追尋母象生貪染。

一切凡夫亦如是， 趣彼妙觸同狂象， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切凡夫亦如是， 趣彼妙觸同狂象，

恩愛纏綿不休息， 死入地獄苦難量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恩愛纏綿不休息， 死入地獄苦難量。

世間男女互貪求， 皆由樂著諸色欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間男女互貪求， 皆由樂著諸色欲，

人天由此被纏縛， 墮墜三塗黑闇中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天由此被纏縛， 墮墜三塗黑闇中。

若能捨離貪欲心， 住阿蘭若修梵行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能捨離貪欲心， 住阿蘭若修梵行，

必得超於生死苦， 速入無為常樂宮。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必得超於生死苦， 速入無為常樂宮。』

「或有菩薩，以貪多財而為恐怖。自己財寶恒求積聚而不受用，何況能施貧乏眾生？於己財寶深生貪著，於佗財寶欲令損減，以是因緣，命終之後墮大地獄受無量苦，如是苦報，名為第一正感之果。從地獄出受畜生身，身常勞苦，水草不足，經多時中酬損他財，如是眾苦，名為第二正感之果。受是罪已生餓鬼中困飢渴苦，無量千劫不聞漿水飲食之名，其咽如針其腹如山，縱得飲食隨變為火，如是苦身，名為第三正感之果。畢是罪已來生人間，貧窮下賤為他所使，於諸財寶所求難得，於一切時而不自在，如是餘報名相似果。一切菩薩分明知見如是因果，常生恐怖欲求解脫，由是恐怖遠離眷屬住阿蘭若。或有菩薩，以渴愛心而為恐怖，於諸未得一切財寶，日夜追求生渴愛故。或有菩薩，我我所見而為恐怖，為諸煩惱作依止故。或有菩薩，以諸法見而為恐怖，與所知障作依止故。或有菩薩，六十二見而為恐怖，入邪見林難出離故。或有菩薩疑為恐怖，於真正法生疑惑故。或有菩薩，以彼斷見而為恐怖，執無後世撥無因果，生大邪見入地獄故。或有菩薩，以彼常見而為恐怖，執五趣身恒常決定，隨善惡業無變易故。或有菩薩，以彼嫉妬而為恐怖，不耐佗榮懷惡心故。或有菩薩，常以掉舉而為恐怖，心不寂靜生散亂故。或有菩薩，以不信心而為恐怖，如人無手雖至寶山終無所得，無信手者雖遇三寶無所得故。或有菩薩，以彼無慚而為恐怖，內無羞恥常造諸惡，業障無明難見佛故。或有菩薩，以無愧心而為恐怖，外無羞恥棄恩背德，生死輪迴墮三塗故。或有菩薩，以忿恨等而為恐怖，能損自佗互為怨結，於多劫中障佛道故。或有菩薩，以彼忘失而為恐怖，於所聞法不能憶持，忘失文義增愚癡故。或有菩薩，乃至一切不善黑業而為恐怖。何以故？一切不善是生死因，輪轉三界不得出離，於是無量無邊恐怖，皆能障礙出世勝法。或有菩薩，以五種蓋而為恐怖，五種煩惱覆蓋菩薩菩提心故。或有菩薩，以憎惡心而為恐怖，於諸眾生無憐愍心，修菩提行多退轉故。或有菩薩，以破戒垢而為恐怖，污穢聖法難得果故。或有菩薩，以彼憂惱而為恐怖，妄想熾然失善業故。或有菩薩，以惡作心而為恐怖，於所修善生追悔故。或有菩薩，而說狂醉是為恐怖，不識善惡無尊卑故。或有菩薩，以非時死而為恐怖，不住正念歸無常故。或有菩薩，以妄語業而為恐怖，生生世世所有言說，一切眾生不信受故。或有菩薩，以四顛倒而為恐怖，由四顛倒輪迴生死，起煩惱業不求佛故。或有菩薩，而說惡友是為恐怖，隨不善友造惡業故。或有菩薩，以五蘊魔而為恐怖，是五蘊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有菩薩，以貪多財而為恐怖。自己財寶恒求積聚而不受用，何況能施貧乏眾生？於己財寶深生貪著，於佗財寶欲令損減，以是因緣，命終之後墮大地獄受無量苦，如是苦報，名為第一正感之果。從地獄出受畜生身，身常勞苦，水草不足，經多時中酬損他財，如是眾苦，名為第二正感之果。受是罪已生餓鬼中困飢渴苦，無量千劫不聞漿水飲食之名，其咽如針其腹如山，縱得飲食隨變為火，如是苦身，名為第三正感之果。畢是罪已來生人間，貧窮下賤為他所使，於諸財寶所求難得，於一切時而不自在，如是餘報名相似果。一切菩薩分明知見如是因果，常生恐怖欲求解脫，由是恐怖遠離眷屬住阿蘭若。或有菩薩，以渴愛心而為恐怖，於諸未得一切財寶，日夜追求生渴愛故。或有菩薩，我我所見而為恐怖，為諸煩惱作依止故。或有菩薩，以諸法見而為恐怖，與所知障作依止故。或有菩薩，六十二見而為恐怖，入邪見林難出離故。或有菩薩疑為恐怖，於真正法生疑惑故。或有菩薩，以彼斷見而為恐怖，執無後世撥無因果，生大邪見入地獄故。或有菩薩，以彼常見而為恐怖，執五趣身恒常決定，隨善惡業無變易故。或有菩薩，以彼嫉妬而為恐怖，不耐佗榮懷惡心故。或有菩薩，常以掉舉而為恐怖，心不寂靜生散亂故。或有菩薩，以不信心而為恐怖，如人無手雖至寶山終無所得，無信手者雖遇三寶無所得故。或有菩薩，以彼無慚而為恐怖，內無羞恥常造諸惡，業障無明難見佛故。或有菩薩，以無愧心而為恐怖，外無羞恥棄恩背德，生死輪迴墮三塗故。或有菩薩，以忿恨等而為恐怖，能損自佗互為怨結，於多劫中障佛道故。或有菩薩，以彼忘失而為恐怖，於所聞法不能憶持，忘失文義增愚癡故。或有菩薩，乃至一切不善黑業而為恐怖。何以故？一切不善是生死因，輪轉三界不得出離，於是無量無邊恐怖，皆能障礙出世勝法。或有菩薩，以五種蓋而為恐怖，五種煩惱覆蓋菩薩菩提心故。或有菩薩，以憎惡心而為恐怖，於諸眾生無憐愍心，修菩提行多退轉故。或有菩薩，以破戒垢而為恐怖，污穢聖法難得果故。或有菩薩，以彼憂惱而為恐怖，妄想熾然失善業故。或有菩薩，以惡作心而為恐怖，於所修善生追悔故。或有菩薩，而說狂醉是為恐怖，不識善惡無尊卑故。或有菩薩，以非時死而為恐怖，不住正念歸無常故。或有菩薩，以妄語業而為恐怖，生生世世所有言說，一切眾生不信受故。或有菩薩，以四顛倒而為恐怖，由四顛倒輪迴生死，起煩惱業不求佛故。或有菩薩，而說惡友是為恐怖，隨不善友造惡業故。或有菩薩，以五蘊魔而為恐怖，是五蘊

身從煩惱生，生已即起無量煩惱，因諸煩惱造不善業，由諸惑業墮大深坑，以是因緣而生恐怖。或有菩薩，以煩惱魔而為恐怖，大小煩惱能續生死，退菩提心墮惡道故。或有菩薩，厭患死魔而為恐怖，發菩提心未得不退，身壞命終生退轉故。或有菩薩，以諸天魔而為恐怖，天魔眷屬充滿欲界，障修道人退菩提故。或有菩薩，以無記心而為恐怖，於諸善法不能進修，空過長時退善業故。或有菩薩，以彼八難而為恐怖，墮八難者從冥入冥，生死長夜難遇明故。或有菩薩，觀彼地獄而為恐怖，一墮地獄經無量劫，受大苦惱，難解脫故。或有菩薩，觀畜生道而為恐怖，傍生界中受愚癡報，經無量劫難出離故。或有菩薩觀餓鬼道而為恐怖，於恒沙劫受飢渴苦，難可值遇佛法僧故。或有菩薩，想欲界生而為恐怖，煩惱雜起造諸惡業墮三塗故。或有菩薩，以彼色界而為恐怖，有覆煩惱能障定故。或有菩薩，以無色界而為恐怖，三界之中最為寂靜猶如涅槃，有情妄執而為究竟，劫盡命終墮地獄故。或有菩薩，數數生死而為恐怖，生邪見家難出離故。或有菩薩，厭離生死而為恐怖，死此生彼常受苦惱，障菩薩行求涅槃故。或有菩薩，以世間語是為恐怖，心常散亂妨善業故。或有菩薩，以心意識而為恐怖，所緣行相不可知故。若在俗家由斯恐怖，晝夜相續擾亂善心，不能證得無恐怖法。過去菩薩住阿蘭若，皆能證得無恐怖法，即是阿耨多羅三藐三菩提；未來菩薩住阿蘭若，悉皆當得無恐怖法阿耨多羅三藐三菩提；現在十方諸大菩薩住阿蘭若斷一切障，得無恐怖阿耨多羅三藐三菩提。汝等當知！隨應修學三世菩薩，攝念身心住阿蘭若，調伏妄想永無恐怖，究竟阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身從煩惱生，生已即起無量煩惱，因諸煩惱造不善業，由諸惑業墮大深坑，以是因緣而生恐怖。或有菩薩，以煩惱魔而為恐怖，大小煩惱能續生死，退菩提心墮惡道故。或有菩薩，厭患死魔而為恐怖，發菩提心未得不退，身壞命終生退轉故。或有菩薩，以諸天魔而為恐怖，天魔眷屬充滿欲界，障修道人退菩提故。或有菩薩，以無記心而為恐怖，於諸善法不能進修，空過長時退善業故。或有菩薩，以彼八難而為恐怖，墮八難者從冥入冥，生死長夜難遇明故。或有菩薩，觀彼地獄而為恐怖，一墮地獄經無量劫，受大苦惱，難解脫故。或有菩薩，觀畜生道而為恐怖，傍生界中受愚癡報，經無量劫難出離故。或有菩薩觀餓鬼道而為恐怖，於恒沙劫受飢渴苦，難可值遇佛法僧故。或有菩薩，想欲界生而為恐怖，煩惱雜起造諸惡業墮三塗故。或有菩薩，以彼色界而為恐怖，有覆煩惱能障定故。或有菩薩，以無色界而為恐怖，三界之中最為寂靜猶如涅槃，有情妄執而為究竟，劫盡命終墮地獄故。或有菩薩，數數生死而為恐怖，生邪見家難出離故。或有菩薩，厭離生死而為恐怖，死此生彼常受苦惱，障菩薩行求涅槃故。或有菩薩，以世間語是為恐怖，心常散亂妨善業故。或有菩薩，以心意識而為恐怖，所緣行相不可知故。若在俗家由斯恐怖，晝夜相續擾亂善心，不能證得無恐怖法。過去菩薩住阿蘭若，皆能證得無恐怖法，即是阿耨多羅三藐三菩提；未來菩薩住阿蘭若，悉皆當得無恐怖法阿耨多羅三藐三菩提；現在十方諸大菩薩住阿蘭若斷一切障，得無恐怖阿耨多羅三藐三菩提。汝等當知！隨應修學三世菩薩，攝念身心住阿蘭若，調伏妄想永無恐怖，究竟阿耨多羅三藐三菩提。

「復次，出家菩薩住阿蘭若，當作何業？作何等念？日夜常作如是思惟：『世間所有一切恐怖皆從我生，一切恐怖著我生故，一切恐怖我為根本故，一切恐怖我愛生故，一切恐怖我想生故，一切恐怖我見生故；一切恐怖我為住處，一切恐怖因我生故，一切恐怖分別生故，一切恐怖煩惱生故，一切煩惱我愛生故。若我住在阿蘭若處，不能捨離我我所執，不應住是阿蘭若中，不如還住白衣屋舍。何以故？若有我想不應住止阿蘭若處。若有補特伽羅相者，不應住止阿蘭若處。若人具有我我所執，不應住止阿蘭若處。若有法見，不應住止阿蘭若處。若有具此四顛倒執，不應住止阿蘭若處。』汝等諦聽！若有修行作涅槃相，不應住止阿蘭若處，何況更起諸煩惱相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，出家菩薩住阿蘭若，當作何業？作何等念？日夜常作如是思惟：『世間所有一切恐怖皆從我生，一切恐怖著我生故，一切恐怖我為根本故，一切恐怖我愛生故，一切恐怖我想生故，一切恐怖我見生故；一切恐怖我為住處，一切恐怖因我生故，一切恐怖分別生故，一切恐怖煩惱生故，一切煩惱我愛生故。若我住在阿蘭若處，不能捨離我我所執，不應住是阿蘭若中，不如還住白衣屋舍。何以故？若有我想不應住止阿蘭若處。若有補特伽羅相者，不應住止阿蘭若處。若人具有我我所執，不應住止阿蘭若處。若有法見，不應住止阿蘭若處。若有具此四顛倒執，不應住止阿蘭若處。』汝等諦聽！若有修行作涅槃相，不應住止阿蘭若處，何況更起諸煩惱相？

「汝等諦聽！若有不著一切法相，應當安住阿蘭若處，是名當坐無著道場，一切諸法皆不可得。若心調柔無有諍論，應當安住阿蘭若處。於世因緣都無所著，應當安住阿蘭若處。於色聲香味觸等法無依止者，應當安住阿蘭若處。於一切法有平等見，應當安住阿蘭若處。於四威儀能調自心，應當安住阿蘭若處。能捨一切諸恐怖者，應當安住阿蘭若處。諸佛子等！以要言之，於諸煩惱得解脫者，應當安住阿蘭若處。若得成就涅槃因者，應當安住阿蘭若處。能善修行四無垢性，應當安住阿蘭若處。若有少欲能知足者，應當安住阿蘭若處。具足多聞有智慧者，應當安住阿蘭若處。若能修行三解脫者，應當安住阿蘭若處。永斷能縛煩惱結者，應當安住阿蘭若處。能審觀察十二因緣，應當安住阿蘭若處。所作已辦者，應當安住阿蘭若處。捨諸重擔者，應當安住阿蘭若處。證悟真如深妙理者，應當安住阿蘭若處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等諦聽！若有不著一切法相，應當安住阿蘭若處，是名當坐無著道場，一切諸法皆不可得。若心調柔無有諍論，應當安住阿蘭若處。於世因緣都無所著，應當安住阿蘭若處。於色聲香味觸等法無依止者，應當安住阿蘭若處。於一切法有平等見，應當安住阿蘭若處。於四威儀能調自心，應當安住阿蘭若處。能捨一切諸恐怖者，應當安住阿蘭若處。諸佛子等！以要言之，於諸煩惱得解脫者，應當安住阿蘭若處。若得成就涅槃因者，應當安住阿蘭若處。能善修行四無垢性，應當安住阿蘭若處。若有少欲能知足者，應當安住阿蘭若處。具足多聞有智慧者，應當安住阿蘭若處。若能修行三解脫者，應當安住阿蘭若處。永斷能縛煩惱結者，應當安住阿蘭若處。能審觀察十二因緣，應當安住阿蘭若處。所作已辦者，應當安住阿蘭若處。捨諸重擔者，應當安住阿蘭若處。證悟真如深妙理者，應當安住阿蘭若處。

「汝等當知！阿蘭若處種種藥草，大小樹木生阿蘭若，曾無恐怖亦無分別。菩薩摩訶薩住阿蘭若亦復如是，觀自身心猶如枯樹，牆壁瓦礫等無有異，於一切法無有分別。我觀身心猶如幻夢，中無有實，念念衰老，其息出已更不復入，由善惡因隨業受報，是身無常速起速滅，是身虛假終不久停，如是身中無我我所，無有情，無命者，無養育者，無士夫者，無補特伽羅者，無作業者，無童兒者。如是等相本來空寂，猶如虛空，亦如泡沫，常應念念作如是觀，一切恐怖皆得解脫，如彼樹木無有恐怖。時，諸菩薩得大安樂無畏坐處，是名菩薩住阿蘭若求阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等當知！阿蘭若處種種藥草，大小樹木生阿蘭若，曾無恐怖亦無分別。菩薩摩訶薩住阿蘭若亦復如是，觀自身心猶如枯樹，牆壁瓦礫等無有異，於一切法無有分別。我觀身心猶如幻夢，中無有實，念念衰老，其息出已更不復入，由善惡因隨業受報，是身無常速起速滅，是身虛假終不久停，如是身中無我我所，無有情，無命者，無養育者，無士夫者，無補特伽羅者，無作業者，無童兒者。如是等相本來空寂，猶如虛空，亦如泡沫，常應念念作如是觀，一切恐怖皆得解脫，如彼樹木無有恐怖。時，諸菩薩得大安樂無畏坐處，是名菩薩住阿蘭若求阿耨多羅三藐三菩提。

「復次出家菩薩住阿蘭若，晝夜相續應如是觀：是阿蘭若，善能修習四無垢性安樂之處。是阿蘭若，善能修習知足之處。是阿蘭若，於諸煩惱得解脫處。是阿蘭若，具足多聞智慧之處。是阿蘭若，伏斷煩惱所知障處。是阿蘭若，能入三種解脫門處。是阿蘭若，善能證得八解脫處。是阿蘭若，善能觀察十二緣處。是阿蘭若，善能斷除業障之處。是阿蘭若，能得初果預流之處。是阿蘭若，能得第二一來果處。是阿蘭若，能得第三不還果處。是阿蘭若，得第四果阿羅漢處。是阿蘭若，證得辟支佛果之處。是阿蘭若，已辦所作得自在處。是阿蘭若，捨諸重擔得輕安處。是阿蘭若，證得二空真如之處。是阿蘭若，能修證無量大慈心處。是阿蘭若，修證無量大悲心處。是阿蘭若，能善修習喜無量處。是阿蘭若，善能修習捨無量處。是阿蘭若，能發菩提心處。是阿蘭若，菩薩修持到十信處。是阿蘭若，復次進修到十住處。是阿蘭若，展轉增修到十行處。是阿蘭若，展轉修行十迴向處。是阿蘭若，善能修習四善根處。是阿蘭若，修行六度波羅蜜處。是阿蘭若，修行初地至十地處。是阿蘭若，證得六根清淨之處。是阿蘭若，善能證得天眼通處。是阿蘭若，得天耳通及宿住智、生死智、明神境、他心如是通處。是阿蘭若，有慚愧處。是阿蘭若，不放逸處。是阿蘭若，修五根處。是阿蘭若，證得無量無邊三昧之處。是阿蘭若，能得恒沙陀羅尼門證自在處。是阿蘭若，悟無生忍。是阿蘭若，永出三界斷生死處。是阿蘭若，得不退轉。是阿蘭若，降伏一切眾魔怨敵，銷除業障見佛聞法，如是之處。是阿蘭若，得佛不共最上法門。是阿蘭若，修習戒蘊清淨之處。是阿蘭若，出生無漏三摩地處。是阿蘭若，能生般若證解脫處。是阿蘭若，能生解脫知見之處。是阿蘭若，得三十七菩提分法。是阿蘭若，善能修攝十二頭陀。是阿蘭若，智能分別諦理住處。是阿蘭若，永離有漏五蘊生處。是阿蘭若，能得解脫十二入處。是阿蘭若，永離有漏十八界處。是阿蘭若，微妙觀察十八空處。是阿蘭若，容受一切諸法空處。是阿蘭若，增長十善法生之處。是阿蘭若，增長堅固菩提心處。是阿蘭若，三世諸佛讚歎之處。是阿蘭若，一切菩薩恭敬讚歎如是之處。是阿蘭若，毘婆尸佛於尼俱陀樹下成道。是阿蘭若，尸棄如來於尸利沙樹下成道。是阿蘭若，毘舍如來阿尸婆多樹下成道。是阿蘭若，俱留孫佛無憂樹下成等正覺。是阿蘭若，俱那含牟尼如來優曇樹下成等正覺。是阿蘭若，迦葉如來婆陀樹下成等正覺。是阿蘭若，釋迦如來於畢鉢羅樹下成道之處。汝等當知！阿蘭若處有如是等無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次出家菩薩住阿蘭若，晝夜相續應如是觀：是阿蘭若，善能修習四無垢性安樂之處。是阿蘭若，善能修習知足之處。是阿蘭若，於諸煩惱得解脫處。是阿蘭若，具足多聞智慧之處。是阿蘭若，伏斷煩惱所知障處。是阿蘭若，能入三種解脫門處。是阿蘭若，善能證得八解脫處。是阿蘭若，善能觀察十二緣處。是阿蘭若，善能斷除業障之處。是阿蘭若，能得初果預流之處。是阿蘭若，能得第二一來果處。是阿蘭若，能得第三不還果處。是阿蘭若，得第四果阿羅漢處。是阿蘭若，證得辟支佛果之處。是阿蘭若，已辦所作得自在處。是阿蘭若，捨諸重擔得輕安處。是阿蘭若，證得二空真如之處。是阿蘭若，能修證無量大慈心處。是阿蘭若，修證無量大悲心處。是阿蘭若，能善修習喜無量處。是阿蘭若，善能修習捨無量處。是阿蘭若，能發菩提心處。是阿蘭若，菩薩修持到十信處。是阿蘭若，復次進修到十住處。是阿蘭若，展轉增修到十行處。是阿蘭若，展轉修行十迴向處。是阿蘭若，善能修習四善根處。是阿蘭若，修行六度波羅蜜處。是阿蘭若，修行初地至十地處。是阿蘭若，證得六根清淨之處。是阿蘭若，善能證得天眼通處。是阿蘭若，得天耳通及宿住智、生死智、明神境、他心如是通處。是阿蘭若，有慚愧處。是阿蘭若，不放逸處。是阿蘭若，修五根處。是阿蘭若，證得無量無邊三昧之處。是阿蘭若，能得恒沙陀羅尼門證自在處。是阿蘭若，悟無生忍。是阿蘭若，永出三界斷生死處。是阿蘭若，得不退轉。是阿蘭若，降伏一切眾魔怨敵，銷除業障見佛聞法，如是之處。是阿蘭若，得佛不共最上法門。是阿蘭若，修習戒蘊清淨之處。是阿蘭若，出生無漏三摩地處。是阿蘭若，能生般若證解脫處。是阿蘭若，能生解脫知見之處。是阿蘭若，得三十七菩提分法。是阿蘭若，善能修攝十二頭陀。是阿蘭若，智能分別諦理住處。是阿蘭若，永離有漏五蘊生處。是阿蘭若，能得解脫十二入處。是阿蘭若，永離有漏十八界處。是阿蘭若，微妙觀察十八空處。是阿蘭若，容受一切諸法空處。是阿蘭若，增長十善法生之處。是阿蘭若，增長堅固菩提心處。是阿蘭若，三世諸佛讚歎之處。是阿蘭若，一切菩薩恭敬讚歎如是之處。是阿蘭若，毘婆尸佛於尼俱陀樹下成道。是阿蘭若，尸棄如來於尸利沙樹下成道。是阿蘭若，毘舍如來阿尸婆多樹下成道。是阿蘭若，俱留孫佛無憂樹下成等正覺。是阿蘭若，俱那含牟尼如來優曇樹下成等正覺。是阿蘭若，迦葉如來婆陀樹下成等正覺。是阿蘭若，釋迦如來於畢鉢羅樹下成道之處。汝等當知！阿蘭若處有如是等無

量無邊功德勝利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 量無邊功德勝利。」

爾時，樂遠離行菩薩為諸大眾，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，樂遠離行菩薩為諸大眾，而說偈言：

「出家菩薩住蘭若， 當作何念及何業？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「出家菩薩住蘭若， 當作何念及何業？

世間所有諸恐怖， 皆從我見我所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有諸恐怖， 皆從我見我所生，

若能斷除我我所， 一切恐怖無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能斷除我我所， 一切恐怖無所依，

若有能執我見心， 畢竟不成菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有能執我見心， 畢竟不成菩提道，

涅槃常住皆無相， 何況煩惱非法相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃常住皆無相， 何況煩惱非法相？

不著諸法及眾生， 心無諍論修正念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著諸法及眾生， 心無諍論修正念，

四威儀中調伏心， 應住蘭若常寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四威儀中調伏心， 應住蘭若常寂靜。

能斷煩惱心知足， 住於蘭若空寂舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷煩惱心知足， 住於蘭若空寂舍。

入三解脫無相門， 住於蘭若離塵垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入三解脫無相門， 住於蘭若離塵垢。

能觀十二因緣法， 四諦二空真妙理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能觀十二因緣法， 四諦二空真妙理，

世間八法不傾動， 如是大士住蘭若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間八法不傾動， 如是大士住蘭若。

能觀自身如枯木， 亦如水沫及幻夢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能觀自身如枯木， 亦如水沫及幻夢，

不著二邊平等相， 如是薩埵住蘭若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著二邊平等相， 如是薩埵住蘭若。

罪業纏縛無常身， 本來虛假元無實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪業纏縛無常身， 本來虛假元無實，

我法二執及罪相， 於三世中不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我法二執及罪相， 於三世中不可得。

自身他身無有二， 一切諸法亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自身他身無有二， 一切諸法亦如是，

諦觀法性無去來， 如是菩薩住蘭若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀法性無去來， 如是菩薩住蘭若。

栴檀塗身及讚歎， 以刀屠割并罵辱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 栴檀塗身及讚歎， 以刀屠割并罵辱，

於此二人無愛憎， 如是菩薩住蘭若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此二人無愛憎， 如是菩薩住蘭若。

出家樂住阿蘭若， 晝夜應作如是觀： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家樂住阿蘭若， 晝夜應作如是觀：

阿蘭若處真道場， 一切如來成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若處真道場， 一切如來成正覺。

阿蘭若處妙法空， 出世正法之所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若處妙法空， 出世正法之所生。

阿蘭若處聖所尊， 能生三乘聖道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若處聖所尊， 能生三乘聖道故。

阿蘭若處聖所宅， 一切聖賢常住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若處聖所宅， 一切聖賢常住故。

阿蘭若處如來宮， 十方諸佛所依故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若處如來宮， 十方諸佛所依故。

阿蘭若處金剛座， 三世諸佛得道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若處金剛座， 三世諸佛得道故。

阿蘭若處涅槃宮， 三世如來圓寂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若處涅槃宮， 三世如來圓寂故。

阿蘭若處大慈室， 菩薩住此修慈故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若處大慈室， 菩薩住此修慈故。

阿蘭若處是悲田， 三世諸佛修悲故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若處是悲田， 三世諸佛修悲故。

阿蘭若處六通室， 菩薩於此遊戲故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若處六通室， 菩薩於此遊戲故。

阿蘭若處大無畏， 能斷一切恐怖故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若處大無畏， 能斷一切恐怖故。

阿蘭若處三摩地， 諸求道者得定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若處三摩地， 諸求道者得定故。

阿蘭若處陀羅尼， 諸持呪人神力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若處陀羅尼， 諸持呪人神力故。

阿蘭若處善法堂， 增長一切善法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若處善法堂， 增長一切善法故。

阿蘭若處菩提室， 菩薩修道得忍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若處菩提室， 菩薩修道得忍故。

若欲永超三界苦， 菩提涅槃當修證， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲永超三界苦， 菩提涅槃當修證，

遍周法界利群生， 應居蘭若菩提室。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍周法界利群生， 應居蘭若菩提室。

所修六度四攝法， 迴施三有及四恩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所修六度四攝法， 迴施三有及四恩，

自他俱入甘露城， 同證一如真法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自他俱入甘露城， 同證一如真法界。」

爾時，樂遠離行菩薩摩訶薩，為諸大眾說是法已，佛言：「善哉，善哉！善男子！汝為大眾及未來世求佛道者，分別演說阿蘭若處殊勝功德，利益安樂現在未來一切眾生，趣向菩提正真覺道。汝所成就無量功德，千佛共說不能窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，樂遠離行菩薩摩訶薩，為諸大眾說是法已，佛言：「善哉，善哉！善男子！汝為大眾及未來世求佛道者，分別演說阿蘭若處殊勝功德，利益安樂現在未來一切眾生，趣向菩提正真覺道。汝所成就無量功德，千佛共說不能窮盡。」

爾時，會中智光菩薩、無量阿僧祇菩薩大眾，聞阿蘭若最勝功德，即得聞持陀羅尼門；無量眾生發無等等阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉；千億眾生遠塵離垢得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中智光菩薩、無量阿僧祇菩薩大眾，聞阿蘭若最勝功德，即得聞持陀羅尼門；無量眾生發無等等阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉；千億眾生遠塵離垢得法眼淨。

大乘本生心地觀經厭身品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘本生心地觀經厭身品第七

爾時，彌勒菩薩摩訶薩，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！我等既悟出家菩薩摩訶薩，厭離世間住阿蘭若，調伏其心修無垢行。然此菩薩住空閑處，自於是身應作何觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！我等既悟出家菩薩摩訶薩，厭離世間住阿蘭若，調伏其心修無垢行。然此菩薩住空閑處，自於是身應作何觀？」

爾時，佛告彌勒菩薩言：「善哉，善哉！善男子！汝為眾生起大悲心，請問如來入聖智觀妙行法門。汝當善聽，今為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告彌勒菩薩言：「善哉，善哉！善男子！汝為眾生起大悲心，請問如來入聖智觀妙行法門。汝當善聽，今為汝說。」

「唯然世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然世尊！願樂欲聞。」

「善男子！出家菩薩住阿蘭若，求阿耨多羅三藐三菩提時，四威儀中微細觀察，是有漏身三十七種不淨穢惡，是不可愛、是不堅牢，當觀此身猶如坏器，外以雜彩金銀七寶巧飾莊嚴，內以糞穢種種不淨填塞充滿，兩肩擔負隨途而行，其有見者皆生愛樂，不知器中盛滿不淨，有六黑蛇常在此器，一蛇隨動，器即破壞，毒害臭惡，竟無所堪。世間之人莊嚴其身，如彼彩畫盛不淨器，貪瞋癡三名為心病，風黃痰癊名為身病，內外六病能害身心，如彼六蛇居於器內，一一蛇動，器即破壞，一一病發，身即無常。善男子！出家菩薩處於空閑觀察是身，名為第一不淨觀相。出家菩薩於日夜中又觀自身，臭穢不淨猶如死狗。何以故？彼身亦是父母不淨為生緣故。出家菩薩又觀自身，如蟻子臺安住眾蟻。時，有白象來至臺邊，以身觸臺臺即崩碎。善男子！此臺所謂五蘊之身，白象是為琰魔羅使，身歸後世如象壞臺。出家菩薩又觀自身，而作是念：『我今此身從頂至足，皮肉骨髓共相和合以成其身，猶如芭蕉中無實故。』出家菩薩又觀自身無有強力，皮肉薄覆如塗附牆，億萬毛髮如草生地，微細風大出入毛孔，誰有智者當樂此身？剎那剎那衰敗轉故。出家菩薩又觀自身，如養毒蛇而取其害。我今雖以飲食衣服資長是身，而不識恩，畢竟還令墮於惡道。出家菩薩又觀自身，譬如怨家詐作親友伺求其便，而將毒藥斷彼命根。我身如是本非真實，終致無常非聖愛故。出家菩薩又觀自身如水上泡，雖復妙好瑠璃珠色，剎那因緣起滅無恒，有為念念不久住故。出家菩薩又觀自身，如乾闥婆城雖現相狀而不實有，今者我身亦復如是。出家菩薩又觀自身猶如影像，我身亦爾雖有非真。出家菩薩又觀自身，譬如外國強盛怨敵，今者我身亦復如是，煩惱怨敵侵掠善根。出家菩薩又觀自身，如朽舍宅雖加修葺當必崩壞，我身亦爾，雖加愛念當必無常。出家菩薩又觀自身，如近怨國城邑人民常懷恐怖，今者我身亦復如是，於念念中畏無常怨。出家菩薩又觀自身，如無量薪為火燒爇，然是猛火曾無厭足，我身亦爾，以貪愛火燒五欲薪，其心增長亦復如是。出家菩薩又觀自身，如新生子慈母憐愍恒加守護，我身亦爾，若不守護病之身心，即便不能有所修證。出家菩薩又觀自身，本性不淨，譬如有人厭患炭色，設諸方便以水洗之，經無量時黑色仍舊，乃至炭盡終無所益，我身亦爾，有漏不淨，假使海水盡未來際洗之無益，亦復如是。出家菩薩又觀自身，如油沃薪以火焚燒，又遇大風勢不可止，是身亦爾，名五蘊薪，沃貪愛油縱瞋恚火，愚癡風力無有休息。出家菩薩觀於自身猶如惡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！出家菩薩住阿蘭若，求阿耨多羅三藐三菩提時，四威儀中微細觀察，是有漏身三十七種不淨穢惡，是不可愛、是不堅牢，當觀此身猶如坏器，外以雜彩金銀七寶巧飾莊嚴，內以糞穢種種不淨填塞充滿，兩肩擔負隨途而行，其有見者皆生愛樂，不知器中盛滿不淨，有六黑蛇常在此器，一蛇隨動，器即破壞，毒害臭惡，竟無所堪。世間之人莊嚴其身，如彼彩畫盛不淨器，貪瞋癡三名為心病，風黃痰癊名為身病，內外六病能害身心，如彼六蛇居於器內，一一蛇動，器即破壞，一一病發，身即無常。善男子！出家菩薩處於空閑觀察是身，名為第一不淨觀相。出家菩薩於日夜中又觀自身，臭穢不淨猶如死狗。何以故？彼身亦是父母不淨為生緣故。出家菩薩又觀自身，如蟻子臺安住眾蟻。時，有白象來至臺邊，以身觸臺臺即崩碎。善男子！此臺所謂五蘊之身，白象是為琰魔羅使，身歸後世如象壞臺。出家菩薩又觀自身，而作是念：『我今此身從頂至足，皮肉骨髓共相和合以成其身，猶如芭蕉中無實故。』出家菩薩又觀自身無有強力，皮肉薄覆如塗附牆，億萬毛髮如草生地，微細風大出入毛孔，誰有智者當樂此身？剎那剎那衰敗轉故。出家菩薩又觀自身，如養毒蛇而取其害。我今雖以飲食衣服資長是身，而不識恩，畢竟還令墮於惡道。出家菩薩又觀自身，譬如怨家詐作親友伺求其便，而將毒藥斷彼命根。我身如是本非真實，終致無常非聖愛故。出家菩薩又觀自身如水上泡，雖復妙好瑠璃珠色，剎那因緣起滅無恒，有為念念不久住故。出家菩薩又觀自身，如乾闥婆城雖現相狀而不實有，今者我身亦復如是。出家菩薩又觀自身猶如影像，我身亦爾雖有非真。出家菩薩又觀自身，譬如外國強盛怨敵，今者我身亦復如是，煩惱怨敵侵掠善根。出家菩薩又觀自身，如朽舍宅雖加修葺當必崩壞，我身亦爾，雖加愛念當必無常。出家菩薩又觀自身，如近怨國城邑人民常懷恐怖，今者我身亦復如是，於念念中畏無常怨。出家菩薩又觀自身，如無量薪為火燒爇，然是猛火曾無厭足，我身亦爾，以貪愛火燒五欲薪，其心增長亦復如是。出家菩薩又觀自身，如新生子慈母憐愍恒加守護，我身亦爾，若不守護病之身心，即便不能有所修證。出家菩薩又觀自身，本性不淨，譬如有人厭患炭色，設諸方便以水洗之，經無量時黑色仍舊，乃至炭盡終無所益，我身亦爾，有漏不淨，假使海水盡未來際洗之無益，亦復如是。出家菩薩又觀自身，如油沃薪以火焚燒，又遇大風勢不可止，是身亦爾，名五蘊薪，沃貪愛油縱瞋恚火，愚癡風力無有休息。出家菩薩觀於自身猶如惡

疾，四百四病所住處故。亦如大腸，八萬四千蟲所住故。是無常處，出息不還即無常故。亦如非情，神識易脫同瓦石故。亦如河水，剎那前後不暫住故。亦如壓油，於一切事受勞苦故。無所依者，猶如嬰兒失父母故。無救護者，猶如蝦蟆蛇所吞故。如穴無底，心心所法不可知故。恒不知足，於五欲樂心無厭故。恒不自在，斷常二見所繫縛故。不生慚愧，雖蒙養育棄捨主故。亦如死屍，於日夜分近滅壞故。唯受諸苦，於一切處無真樂故。為苦所依，一切眾苦依身住故。如空聚落，於是身中無主宰故。畢竟空寂，遍計所執妄搆畫故。如谷中響，皆是虛妄所顯現故。亦如船舶，若無船師即漂沒故。亦如大車運載財寶。何以故？乘於大乘到菩提故。善男子！出家菩薩日夜觀察，非不愛惜如是之身，欲令眾生出生死海到彼岸故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾，四百四病所住處故。亦如大腸，八萬四千蟲所住故。是無常處，出息不還即無常故。亦如非情，神識易脫同瓦石故。亦如河水，剎那前後不暫住故。亦如壓油，於一切事受勞苦故。無所依者，猶如嬰兒失父母故。無救護者，猶如蝦蟆蛇所吞故。如穴無底，心心所法不可知故。恒不知足，於五欲樂心無厭故。恒不自在，斷常二見所繫縛故。不生慚愧，雖蒙養育棄捨主故。亦如死屍，於日夜分近滅壞故。唯受諸苦，於一切處無真樂故。為苦所依，一切眾苦依身住故。如空聚落，於是身中無主宰故。畢竟空寂，遍計所執妄搆畫故。如谷中響，皆是虛妄所顯現故。亦如船舶，若無船師即漂沒故。亦如大車運載財寶。何以故？乘於大乘到菩提故。善男子！出家菩薩日夜觀察，非不愛惜如是之身，欲令眾生出生死海到彼岸故。」

爾時，世尊說是法已，告彌勒菩薩摩訶薩言：「善男子！修如是行，此則名為出家佛子所觀法要。若有佛子發菩提心，為求阿耨多羅三藐三菩提住阿蘭若，修習如是三十七觀，亦教佗修如是法要，解說書寫受持讀習，遠離一切我我所執，永斷貪著五欲世樂，速能成就不壞信心，求大菩提不惜軀命，何況世間所有珍寶？現身必得究竟成滿一切如來金剛智印，於無上道永不退轉，六度萬行速得圓滿，疾成阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是法已，告彌勒菩薩摩訶薩言：「善男子！修如是行，此則名為出家佛子所觀法要。若有佛子發菩提心，為求阿耨多羅三藐三菩提住阿蘭若，修習如是三十七觀，亦教佗修如是法要，解說書寫受持讀習，遠離一切我我所執，永斷貪著五欲世樂，速能成就不壞信心，求大菩提不惜軀命，何況世間所有珍寶？現身必得究竟成滿一切如來金剛智印，於無上道永不退轉，六度萬行速得圓滿，疾成阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，會中八萬四千新發意菩薩，深厭世間得大忍力，不復退轉於無上道；百千婆羅門發菩提心，成熟信根得不退轉；三萬六千善男子、善女人，遠離塵垢得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中八萬四千新發意菩薩，深厭世間得大忍力，不復退轉於無上道；百千婆羅門發菩提心，成熟信根得不退轉；三萬六千善男子、善女人，遠離塵垢得法眼淨。