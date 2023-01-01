大乘本生心地觀經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘本生心地觀經卷第五

大唐罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐罽賓國三藏般若奉 詔譯

無垢性品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢性品第四

爾時，智光及諸長者既出家已，齊整法服五輪著地，禮如來足合掌恭敬，白佛言：「世尊！我等從佛聞所未聞，在家所有種種過失，發菩提心厭離世間，剃除鬚髮而作比丘。唯願如來、應、正等覺，為我等類及諸眾生，演說出家殊勝功德，令得聞者發清淨心，樂遠離行不斷佛種。世尊大恩無緣慈悲，憐愍眾生如羅睺羅。出家菩薩應云何住？云何修習無垢之業？云何調伏有漏之心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智光及諸長者既出家已，齊整法服五輪著地，禮如來足合掌恭敬，白佛言：「世尊！我等從佛聞所未聞，在家所有種種過失，發菩提心厭離世間，剃除鬚髮而作比丘。唯願如來、應、正等覺，為我等類及諸眾生，演說出家殊勝功德，令得聞者發清淨心，樂遠離行不斷佛種。世尊大恩無緣慈悲，憐愍眾生如羅睺羅。出家菩薩應云何住？云何修習無垢之業？云何調伏有漏之心？」

爾時，世尊讚歎智光諸比丘等：「善哉，善哉！是真佛子，能為未來一切眾生，問於如來如是大事。如是如是，如汝所說，如來世尊憐愍眾生，平等無二猶如一子。汝今諦聽，善思念之，吾當為汝分別演說，出家菩薩應如是住，如是修行無垢之業，如是調伏有漏之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚歎智光諸比丘等：「善哉，善哉！是真佛子，能為未來一切眾生，問於如來如是大事。如是如是，如汝所說，如來世尊憐愍眾生，平等無二猶如一子。汝今諦聽，善思念之，吾當為汝分別演說，出家菩薩應如是住，如是修行無垢之業，如是調伏有漏之心。」

「唯然，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，世尊！願樂欲聞。」

爾時，佛告智光比丘：「出家菩薩住如是心，常作是觀：我得人身諸根具足，從何處沒來生此間？我於三界中當生何界？於四大洲復生何處？六道之中受生何道？以何因緣得離父母妻子眷屬，出家修道免八難身？莊嚴劫中過去千佛皆已涅槃，星宿劫中未來千佛未出於世，賢劫之中現在千佛，幾佛如來出現於世，化緣將盡入般涅槃？幾佛世尊未出於世？是諸眾生根緣未熟未聞正法，復於何時當來彌勒，從兜率天下生人間現成佛道？於我身中有何善業？戒定慧學當有何德？過去諸佛皆已不遇，當來世尊得見不邪？我今現在諸凡夫地，三業煩惱何最為重？一生已來造何罪業？於何佛所曾種善根？我此身命能得幾時？是日已過命隨減少，猶如牽羊詣彼屠所，漸漸近死無所逃避，身壞命終生於何處？三惡道苦如何脫免？然我此身愛樂長養，念念衰老無時暫停，誰有智者愛樂此身？智光當知！出家菩薩常於晝夜如是觀察，勿貪世間受五欲樂，精勤修習未嘗暫捨，如去頂石、如救頭燃，心常懺悔過去先罪，安住如是四無垢性，一心修行十二頭陀，調伏其心如旃陀羅，如是佛子是名出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告智光比丘：「出家菩薩住如是心，常作是觀：我得人身諸根具足，從何處沒來生此間？我於三界中當生何界？於四大洲復生何處？六道之中受生何道？以何因緣得離父母妻子眷屬，出家修道免八難身？莊嚴劫中過去千佛皆已涅槃，星宿劫中未來千佛未出於世，賢劫之中現在千佛，幾佛如來出現於世，化緣將盡入般涅槃？幾佛世尊未出於世？是諸眾生根緣未熟未聞正法，復於何時當來彌勒，從兜率天下生人間現成佛道？於我身中有何善業？戒定慧學當有何德？過去諸佛皆已不遇，當來世尊得見不邪？我今現在諸凡夫地，三業煩惱何最為重？一生已來造何罪業？於何佛所曾種善根？我此身命能得幾時？是日已過命隨減少，猶如牽羊詣彼屠所，漸漸近死無所逃避，身壞命終生於何處？三惡道苦如何脫免？然我此身愛樂長養，念念衰老無時暫停，誰有智者愛樂此身？智光當知！出家菩薩常於晝夜如是觀察，勿貪世間受五欲樂，精勤修習未嘗暫捨，如去頂石、如救頭燃，心常懺悔過去先罪，安住如是四無垢性，一心修行十二頭陀，調伏其心如旃陀羅，如是佛子是名出家。

「智光比丘！以何義故，說名真實修沙門行如旃陀羅？其旃陀羅每遊行時，手執錫杖不敢當路，若人逼近振錫令聞。於大眾中心行謙下不敢輕慢，被呵責時，心無怨恨未嘗加報，罵辱鞭撻默然受之。何以故？自知下性不階眾流，以是因緣無瞋無報。智光當知，出家菩薩亦復如是，剃除鬚髮形同嬰兒，執持應器依佗活命，身著袈裟如被甲冑，杖錫而行如持鉾矟，執智慧劍破煩惱賊，修嬰兒行饒益一切。是故一切三毒利箭，不入真實沙門之身。出家菩薩以三觀門修忍辱行，名真出家。觀諸眾生是佛化身，觀於自身為實愚夫；觀諸有情作尊貴想，觀於自身為僮僕想；又觀眾生作父母想，觀自己身如男女想。出家菩薩常作是觀，或被打罵終不加報，善巧方便調伏其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智光比丘！以何義故，說名真實修沙門行如旃陀羅？其旃陀羅每遊行時，手執錫杖不敢當路，若人逼近振錫令聞。於大眾中心行謙下不敢輕慢，被呵責時，心無怨恨未嘗加報，罵辱鞭撻默然受之。何以故？自知下性不階眾流，以是因緣無瞋無報。智光當知，出家菩薩亦復如是，剃除鬚髮形同嬰兒，執持應器依佗活命，身著袈裟如被甲冑，杖錫而行如持鉾矟，執智慧劍破煩惱賊，修嬰兒行饒益一切。是故一切三毒利箭，不入真實沙門之身。出家菩薩以三觀門修忍辱行，名真出家。觀諸眾生是佛化身，觀於自身為實愚夫；觀諸有情作尊貴想，觀於自身為僮僕想；又觀眾生作父母想，觀自己身如男女想。出家菩薩常作是觀，或被打罵終不加報，善巧方便調伏其心。

「智光比丘！汝等諦聽！云何名為四無垢性？衣服、臥具、飲食、湯藥，如是四事隨有所得，麤細稱心遠離貪求，是無垢性。諸比丘等！以何因緣，如是四行名無垢性？智光當知，諸佛如來三十七品菩提分法，皆從此生，佛法僧寶常不斷絕，是故得名為四無垢性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智光比丘！汝等諦聽！云何名為四無垢性？衣服、臥具、飲食、湯藥，如是四事隨有所得，麤細稱心遠離貪求，是無垢性。諸比丘等！以何因緣，如是四行名無垢性？智光當知，諸佛如來三十七品菩提分法，皆從此生，佛法僧寶常不斷絕，是故得名為四無垢性。」

爾時，世尊，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊，而說偈言：

「智光比丘汝諦聽， 出家菩薩所應作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智光比丘汝諦聽， 出家菩薩所應作，

無緣大慈攝眾生， 猶如一子皆平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無緣大慈攝眾生， 猶如一子皆平等。

發菩提心求正覺， 應作三種成佛法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發菩提心求正覺， 應作三種成佛法：

心常住四無垢性， 當修十二頭陀行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常住四無垢性， 當修十二頭陀行，

下心猶如旃陀羅。 四威儀中作是念： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下心猶如旃陀羅。 四威儀中作是念：

十方無量諸菩薩， 剎那剎那趣聖道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量諸菩薩， 剎那剎那趣聖道，

彼既修證我亦爾， 如何流轉三界中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼既修證我亦爾， 如何流轉三界中？

恒居生死無量苦， 我今是身住何界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒居生死無量苦， 我今是身住何界？

六道輪迴處何道？ 胎卵濕化受何生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六道輪迴處何道？ 胎卵濕化受何生？

身口意業於何修？ 所造罪中何者重？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意業於何修？ 所造罪中何者重？

三性之心何心多？ 如是微細觀察已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三性之心何心多？ 如是微細觀察已，

大慈大悲恒相續， 大喜大捨為先心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈大悲恒相續， 大喜大捨為先心，

為有緣者說妙法， 晝夜修心不暫停。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為有緣者說妙法， 晝夜修心不暫停。

如去頂石救頭燃， 念三觀門常不離： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如去頂石救頭燃， 念三觀門常不離：

觀諸有情是佛身， 唯我獨處於凡類； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸有情是佛身， 唯我獨處於凡類；

一切眾生等尊貴， 我為僮僕居卑賤； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生等尊貴， 我為僮僕居卑賤；

世間眾生同父母， 我如男女行孝養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間眾生同父母， 我如男女行孝養。

被佗打罵不瞋嫌， 勤修忍辱無怨嫉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被佗打罵不瞋嫌， 勤修忍辱無怨嫉。

四事供養心不著， 是則名為無垢性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四事供養心不著， 是則名為無垢性。

三十七品菩提分， 及以如來果報身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十七品菩提分， 及以如來果報身，

如是殊勝無漏法， 四無垢性為根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是殊勝無漏法， 四無垢性為根本。

不放逸行常修習， 是名出家真佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不放逸行常修習， 是名出家真佛子，

菩提智種念念增， 無漏聖道皆成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提智種念念增， 無漏聖道皆成就，

速得超於無量劫， 端坐華王法界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速得超於無量劫， 端坐華王法界中，

福智二嚴皆圓滿， 無邊劫海利群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福智二嚴皆圓滿， 無邊劫海利群生。

由無垢性皆成就， 證獲如來常住果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由無垢性皆成就， 證獲如來常住果。

「復次，智光比丘！出家菩薩於所著衣不應貪著，若細若麤隨其所得，但於施者為生福田勿嫌麤惡；不得為衣廣說法要，起諸方便與貪相應。世間凡夫為衣服故，非法貪求造不善業，墮於惡道經無量劫，不遇諸佛、不聞正法，受苦畢已復生人間，貧窮困苦，求不得苦晝夜逼迫，衣不蔽形，食不支命。如是眾苦，皆由先世為衣服故，多殺生命造種種罪。出家菩薩即不如是，隨其所得不嫌麤惡，但懷慚愧以充法衣，得十勝利：一者能覆其身遠離羞恥，具足慚愧修行善法。二者遠離寒熱及以蚊虻惡獸毒蟲，安隱修道。三者示現沙門出家相貌，見者歡喜遠離邪心。四者袈裟即是人天寶幢之相，尊重敬禮得生梵天。五者著袈裟時生寶塔想，能滅眾罪生諸福德。六者本制袈裟染令壞色，離五欲想不生貪愛。七者袈裟是佛淨衣，永斷煩惱作良田故。八者身著袈裟罪業消除，十善業道念念增長。九者袈裟猶如良田，能善增長菩薩道故。十者袈裟猶如甲冑，煩惱毒箭不能害故。智光當知！以是因緣，三世諸佛緣覺聲聞，清淨出家身著袈裟，三聖同坐解脫寶床，執智慧劍破煩惱魔，共入一味諸涅槃界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智光比丘！出家菩薩於所著衣不應貪著，若細若麤隨其所得，但於施者為生福田勿嫌麤惡；不得為衣廣說法要，起諸方便與貪相應。世間凡夫為衣服故，非法貪求造不善業，墮於惡道經無量劫，不遇諸佛、不聞正法，受苦畢已復生人間，貧窮困苦，求不得苦晝夜逼迫，衣不蔽形，食不支命。如是眾苦，皆由先世為衣服故，多殺生命造種種罪。出家菩薩即不如是，隨其所得不嫌麤惡，但懷慚愧以充法衣，得十勝利：一者能覆其身遠離羞恥，具足慚愧修行善法。二者遠離寒熱及以蚊虻惡獸毒蟲，安隱修道。三者示現沙門出家相貌，見者歡喜遠離邪心。四者袈裟即是人天寶幢之相，尊重敬禮得生梵天。五者著袈裟時生寶塔想，能滅眾罪生諸福德。六者本制袈裟染令壞色，離五欲想不生貪愛。七者袈裟是佛淨衣，永斷煩惱作良田故。八者身著袈裟罪業消除，十善業道念念增長。九者袈裟猶如良田，能善增長菩薩道故。十者袈裟猶如甲冑，煩惱毒箭不能害故。智光當知！以是因緣，三世諸佛緣覺聲聞，清淨出家身著袈裟，三聖同坐解脫寶床，執智慧劍破煩惱魔，共入一味諸涅槃界。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「智光比丘應善聽， 大福田衣十勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智光比丘應善聽， 大福田衣十勝利。

世間衣服增欲染， 如來法服不如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間衣服增欲染， 如來法服不如是，

法服能遮世羞恥， 慚愧圓滿生福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法服能遮世羞恥， 慚愧圓滿生福田。

遠離寒暑及毒蟲， 道心堅固得究竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離寒暑及毒蟲， 道心堅固得究竟，

示現出家離貪欲， 斷除五見正修持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現出家離貪欲， 斷除五見正修持。

瞻禮袈裟寶幢想， 恭敬生於梵王福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞻禮袈裟寶幢想， 恭敬生於梵王福，

佛子披衣生塔想， 生福滅罪感人天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子披衣生塔想， 生福滅罪感人天。

肅容致敬真沙門， 所為不染諸塵俗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肅容致敬真沙門， 所為不染諸塵俗，

諸佛稱讚為良田， 利樂群生此為最。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛稱讚為良田， 利樂群生此為最。

袈裟神力不思議， 能令修植菩提行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 袈裟神力不思議， 能令修植菩提行，

道芽增長如春苗， 菩提妙果類秋實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道芽增長如春苗， 菩提妙果類秋實，

堅固金剛真甲冑， 煩惱毒箭不能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固金剛真甲冑， 煩惱毒箭不能害。

我今略讚十勝利， 歷劫廣說無有邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今略讚十勝利， 歷劫廣說無有邊。

若有龍身披一縷， 得脫金翅鳥王食； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有龍身披一縷， 得脫金翅鳥王食；

若人渡海持此衣， 不怖龍魚諸鬼難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人渡海持此衣， 不怖龍魚諸鬼難。

雷電霹靂天之怒， 披袈裟者無恐畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雷電霹靂天之怒， 披袈裟者無恐畏，

白衣若能親捧持， 一切惡鬼無能近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白衣若能親捧持， 一切惡鬼無能近。

若能發心求出家， 厭離世間修佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能發心求出家， 厭離世間修佛道，

十方魔宮皆振動， 是人速證法王身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方魔宮皆振動， 是人速證法王身。

「復次，智光菩薩！出家佛子常行乞食，應捨身命不斷是心。所以者何？一切有情皆依食住，是以乞食利益無窮。汝等當知，出家菩薩常行乞食有十勝利。云何為十？一者常行乞食以自活命，出入自由不屬佗故。二者行乞食時，先說妙法令起善心，然後自食。三者為不施人發大悲心，為說正法令起捨心而生勝福。四者依佛教行增長戒品，福德圓滿智慧無窮。五者常行乞食，於七九慢自然消滅，眾所恭敬是良福田。六者於乞食時，當得如來無見頂相，應受世間廣大供養。七者汝等佛子隨學此法，住持三寶饒益有情。八者於乞食時，不得為求食故，起希望心讚歎一切男子女人。九者行乞食時須依次第，不應分別貧富之家。十者常行乞食諸佛歡喜，得一切智最為良緣。智光菩薩！我為汝等略說如是十種利益，若廣分別無量無邊。汝等比丘及未來世，求佛道者應如是學。」爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智光菩薩！出家佛子常行乞食，應捨身命不斷是心。所以者何？一切有情皆依食住，是以乞食利益無窮。汝等當知，出家菩薩常行乞食有十勝利。云何為十？一者常行乞食以自活命，出入自由不屬佗故。二者行乞食時，先說妙法令起善心，然後自食。三者為不施人發大悲心，為說正法令起捨心而生勝福。四者依佛教行增長戒品，福德圓滿智慧無窮。五者常行乞食，於七九慢自然消滅，眾所恭敬是良福田。六者於乞食時，當得如來無見頂相，應受世間廣大供養。七者汝等佛子隨學此法，住持三寶饒益有情。八者於乞食時，不得為求食故，起希望心讚歎一切男子女人。九者行乞食時須依次第，不應分別貧富之家。十者常行乞食諸佛歡喜，得一切智最為良緣。智光菩薩！我為汝等略說如是十種利益，若廣分別無量無邊。汝等比丘及未來世，求佛道者應如是學。」爾時世尊而說偈言：

「智光菩薩汝諦聽， 出家大士應離貪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智光菩薩汝諦聽， 出家大士應離貪，

當發出世修行心， 乞食頭陀為根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當發出世修行心， 乞食頭陀為根本。

凡夫住於有漏食， 聖者悉依無漏食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫住於有漏食， 聖者悉依無漏食，

有漏無漏諸聖凡， 一切無不依食住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有漏無漏諸聖凡， 一切無不依食住。

我為汝等諸佛子， 開演出世二利行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為汝等諸佛子， 開演出世二利行，

三世如來所稱讚， 乞食功德有十利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世如來所稱讚， 乞食功德有十利。

偏稱此行最為勝， 出入自在無繫縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偏稱此行最為勝， 出入自在無繫縛，

先令施主發初心， 令趣菩提然後食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先令施主發初心， 令趣菩提然後食。

為除慳貪說妙法， 能起大捨無量心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為除慳貪說妙法， 能起大捨無量心，

依大師教行乞食， 增長無量諸梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依大師教行乞食， 增長無量諸梵行。

七九種慢自除滅， 為諸人天所尊敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七九種慢自除滅， 為諸人天所尊敬，

如來頂相不可見， 轉妙法輪化十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來頂相不可見， 轉妙法輪化十方。

盡未來際傳此法， 令不斷絕三寶種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡未來際傳此法， 令不斷絕三寶種。

若為飲食起妄心， 不應讚歎諸男女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為飲食起妄心， 不應讚歎諸男女，

起大慈悲平等意， 不生分別貧與富。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起大慈悲平等意， 不生分別貧與富。

清淨乞食佛所讚， 一切種智從此生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨乞食佛所讚， 一切種智從此生。

三世如來出于世， 為諸眾生說四食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世如來出于世， 為諸眾生說四食，

段觸思識為其四， 皆是有漏世間食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 段觸思識為其四， 皆是有漏世間食。

唯有法喜禪悅食， 乃是聖賢所食者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有法喜禪悅食， 乃是聖賢所食者，

汝等厭離世間味， 當求出世無漏食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等厭離世間味， 當求出世無漏食。

「復次，智光菩薩！出家佛子於諸醫藥不應貪著，若有病時，佗煎藥已所棄捨藥，訶梨毘梨及阿摩勒，取是等藥即應服之，乃至一生服所棄藥，於諸藥等常生知足，如是名為真實沙門。出家佛子恒服棄藥，是人獲得十種勝利。云何為十？一者為求藥草不近佗人，永息貪求安住正念。二者不淨觀門易得成就，出世之心能得堅固。三者於諸珍味恒不貪著，速證正智飧禪悅食。四者於諸世間一切財物，常能知足早得解脫。五者不近世間一切凡夫，親近出世清淨善友。六者由不嫌惡諸棄藥等，於麤飲食亦得解脫。七者於所重藥永不希望，一切世間無不尊故。八者速能調伏諸煩惱病，證得如來常住法身。九者永斷三界一切煩惱，能療眾生身心重病。十者能順佛教修菩薩行，福智圓滿得大菩提。智光當知！我為汝等略說棄藥十種勝利，如是妙行，去來現在出家菩薩皆共修學，汝等應當為諸眾生演說流布無令斷絕，即為如來廣設供養，世間所有財敬供養所不能及，於菩薩行不復退轉，速證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智光菩薩！出家佛子於諸醫藥不應貪著，若有病時，佗煎藥已所棄捨藥，訶梨毘梨及阿摩勒，取是等藥即應服之，乃至一生服所棄藥，於諸藥等常生知足，如是名為真實沙門。出家佛子恒服棄藥，是人獲得十種勝利。云何為十？一者為求藥草不近佗人，永息貪求安住正念。二者不淨觀門易得成就，出世之心能得堅固。三者於諸珍味恒不貪著，速證正智飧禪悅食。四者於諸世間一切財物，常能知足早得解脫。五者不近世間一切凡夫，親近出世清淨善友。六者由不嫌惡諸棄藥等，於麤飲食亦得解脫。七者於所重藥永不希望，一切世間無不尊故。八者速能調伏諸煩惱病，證得如來常住法身。九者永斷三界一切煩惱，能療眾生身心重病。十者能順佛教修菩薩行，福智圓滿得大菩提。智光當知！我為汝等略說棄藥十種勝利，如是妙行，去來現在出家菩薩皆共修學，汝等應當為諸眾生演說流布無令斷絕，即為如來廣設供養，世間所有財敬供養所不能及，於菩薩行不復退轉，速證無上正等菩提。」

爾時，世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說偈言：

「智光比丘汝善聽， 出家所服無垢藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智光比丘汝善聽， 出家所服無垢藥。

菩薩妙行此為先， 眾生有病如己病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩妙行此為先， 眾生有病如己病，

以大悲恩救眾苦， 復用慈心施安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大悲恩救眾苦， 復用慈心施安樂。

最上妙藥與佗人， 前人所棄而自服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上妙藥與佗人， 前人所棄而自服，

菩薩不擇貴賤藥， 但療眾病令安隱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩不擇貴賤藥， 但療眾病令安隱。

取佗所棄之餘藥， 飲服以充治所疾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取佗所棄之餘藥， 飲服以充治所疾，

取佗棄藥有十利， 三世如來共稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取佗棄藥有十利， 三世如來共稱讚。

雖求醫藥不近佗， 永息追求住正念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖求醫藥不近佗， 永息追求住正念，

不淨觀門易成熟， 而能遠作菩提因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨觀門易成熟， 而能遠作菩提因。

不著甘味離諸貪， 當求法喜禪悅食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著甘味離諸貪， 當求法喜禪悅食，

於世財寶能知足， 獲得無漏七聖財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於世財寶能知足， 獲得無漏七聖財。

捨彼凡愚不共住， 親近聖賢為良友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨彼凡愚不共住， 親近聖賢為良友，

由是不嫌眾棄藥， 亦於飲食斷貪求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是不嫌眾棄藥， 亦於飲食斷貪求。

珍膳妙藥不希望， 世間所以咸尊重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珍膳妙藥不希望， 世間所以咸尊重，

能療身心煩惱病， 悟得真如法性身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能療身心煩惱病， 悟得真如法性身。

永斷三界諸習氣， 證得無上真解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷三界諸習氣， 證得無上真解脫，

能順佛教趣菩提， 福智圓成報身果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能順佛教趣菩提， 福智圓成報身果。

汝等佛子皆修學， 當坐金剛真道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等佛子皆修學， 當坐金剛真道場。

「復次，智光！出家菩薩遠離喧鬧，住阿蘭若修攝其心，無量千歲以求佛道，三世如來離諸喧鬧寂然閑居，萬行增修證菩提果，緣覺、聲聞一切賢聖，證得聖果亦復如是。其阿蘭若有十種德，能令證得三菩提果。云何名為十種勝德？一者為得自在住阿蘭若，四威儀中不屬佗故。二者離我我所名阿蘭若，於樹下時無執著故。三者於臥具等無所愛著，由斯當臥四無畏床。四者阿蘭若處三毒微薄，離貪瞋癡所緣境故。五者樂阿蘭若修遠離行，不求人天五欲樂故。六者能捨喧鬧住閑寂處，修習佛道不惜軀命。七者愛樂寂靜離世言詞，弃捨凡愚無散亂故。八者世出世間一切事業易得成就，無障礙故。九者阿蘭若處是三昧室，能得百千大三昧故。十者清淨如空以為舍宅，心無障礙得大智故。智光當知，阿蘭若處有如是等無量功德，以是因緣，出家佛子誓捨身命不離山林。若為聽法、供養病人師僧父母，出阿蘭若入聚落中，宜速還歸於蘭若處。若有因緣未得歸者，應作是想：『今此聚落猶如山林，所得財物虛假如夢，若有所得不應貪著。』如是佛子是摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，智光！出家菩薩遠離喧鬧，住阿蘭若修攝其心，無量千歲以求佛道，三世如來離諸喧鬧寂然閑居，萬行增修證菩提果，緣覺、聲聞一切賢聖，證得聖果亦復如是。其阿蘭若有十種德，能令證得三菩提果。云何名為十種勝德？一者為得自在住阿蘭若，四威儀中不屬佗故。二者離我我所名阿蘭若，於樹下時無執著故。三者於臥具等無所愛著，由斯當臥四無畏床。四者阿蘭若處三毒微薄，離貪瞋癡所緣境故。五者樂阿蘭若修遠離行，不求人天五欲樂故。六者能捨喧鬧住閑寂處，修習佛道不惜軀命。七者愛樂寂靜離世言詞，弃捨凡愚無散亂故。八者世出世間一切事業易得成就，無障礙故。九者阿蘭若處是三昧室，能得百千大三昧故。十者清淨如空以為舍宅，心無障礙得大智故。智光當知，阿蘭若處有如是等無量功德，以是因緣，出家佛子誓捨身命不離山林。若為聽法、供養病人師僧父母，出阿蘭若入聚落中，宜速還歸於蘭若處。若有因緣未得歸者，應作是想：『今此聚落猶如山林，所得財物虛假如夢，若有所得不應貪著。』如是佛子是摩訶薩。」

爾時，世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說偈言：

「智光汝等善諦聽， 無煩惱人所住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智光汝等善諦聽， 無煩惱人所住處，

遠離喧鬧處寂靜， 此是神仙所居處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離喧鬧處寂靜， 此是神仙所居處。

三世菩薩求菩提， 於蘭若中成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世菩薩求菩提， 於蘭若中成正覺，

緣覺聲聞諸聖眾， 亦於此處證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣覺聲聞諸聖眾， 亦於此處證菩提。

住阿蘭若獲十利， 能令證得三乘果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住阿蘭若獲十利， 能令證得三乘果，

自在遊行如師子， 四威儀中無繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在遊行如師子， 四威儀中無繫縛。

山林樹下聖所樂， 無我我所名蘭若， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山林樹下聖所樂， 無我我所名蘭若，

衣服臥具無繫著， 坐四無畏師子座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣服臥具無繫著， 坐四無畏師子座。

離諸煩惱名蘭若， 一切貪愛無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸煩惱名蘭若， 一切貪愛無所著，

常居物外厭塵勞， 不樂世間五欲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常居物外厭塵勞， 不樂世間五欲樂。

遠離憒鬧寂靜者， 棄捨身命求佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離憒鬧寂靜者， 棄捨身命求佛道，

能住寂靜無人聲， 於諸散亂心不起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能住寂靜無人聲， 於諸散亂心不起。

世出世間諸善業， 心無障礙皆成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世出世間諸善業， 心無障礙皆成就，

由是蘭若為根本， 能生百千諸三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是蘭若為根本， 能生百千諸三昧。

以大空寂為虛室， 行者身心無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大空寂為虛室， 行者身心無障礙，

具足如是十勝利， 是故眾聖常居止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足如是十勝利， 是故眾聖常居止。

智光汝等諸佛子， 若欲速成一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智光汝等諸佛子， 若欲速成一切智，

乃至夢中莫捨離， 阿蘭若處菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至夢中莫捨離， 阿蘭若處菩提道。

我滅度後發心者， 而能住於蘭若處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我滅度後發心者， 而能住於蘭若處，

不久當坐寶華王， 證得法身常樂果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久當坐寶華王， 證得法身常樂果。」

爾時，世尊說是法時，無量百千初發心者，於無上道得不退轉。時，智光等諸菩薩眾，得陀羅尼具大神通，百萬人天發菩提意悟三解脫。爾時，如來告諸大眾：「若有淨信善男子、善女人，得聞如是四無垢性甚深法門，受持讀習解說書寫，如是人等所生之處遇善知識，修菩薩行永不退轉，不為一切諸業煩惱之所擾亂，而於現世獲大福智，住持三寶得自在力，紹繼佛種使不斷絕，命終必生知足天宮，奉覲彌勒證不退位，龍華初會得聞正法，授菩提記速成佛道。若欲願生十方佛土，隨其所願而得往生，見佛聞法，究竟不退阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是法時，無量百千初發心者，於無上道得不退轉。時，智光等諸菩薩眾，得陀羅尼具大神通，百萬人天發菩提意悟三解脫。爾時，如來告諸大眾：「若有淨信善男子、善女人，得聞如是四無垢性甚深法門，受持讀習解說書寫，如是人等所生之處遇善知識，修菩薩行永不退轉，不為一切諸業煩惱之所擾亂，而於現世獲大福智，住持三寶得自在力，紹繼佛種使不斷絕，命終必生知足天宮，奉覲彌勒證不退位，龍華初會得聞正法，授菩提記速成佛道。若欲願生十方佛土，隨其所願而得往生，見佛聞法，究竟不退阿耨多羅三藐三菩提。」

大乘本生心地觀經阿蘭若品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘本生心地觀經阿蘭若品第五

爾時，會中有一菩薩摩訶薩，名常精進，承佛威神即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！如佛所說，阿蘭若處是菩提道場，若有發心求菩提者，不應捨離阿蘭若處。是蘭若中有多眾生，虎豹豺𧳓毒蟲惡獸，乃至飛鳥及與獵師，不識如來、不聞正法、又不敬僧，此諸有情無復善根遠離解脫，何故如來令修學人住阿蘭若速得成佛？唯願世尊！為諸眾生分別解說決疑令喜，發菩提心使不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩摩訶薩，名常精進，承佛威神即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！如佛所說，阿蘭若處是菩提道場，若有發心求菩提者，不應捨離阿蘭若處。是蘭若中有多眾生，虎豹豺𧳓毒蟲惡獸，乃至飛鳥及與獵師，不識如來、不聞正法、又不敬僧，此諸有情無復善根遠離解脫，何故如來令修學人住阿蘭若速得成佛？唯願世尊！為諸眾生分別解說決疑令喜，發菩提心使不退轉。」

爾時，佛告常精進菩薩：「善哉，善哉！善男子！汝以大慈問於如來清淨解脫，饒益未來諸修行者，功德無量。諦聽諦聽，善思念之，吾今為汝分別演說阿蘭若處種種功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告常精進菩薩：「善哉，善哉！善男子！汝以大慈問於如來清淨解脫，饒益未來諸修行者，功德無量。諦聽諦聽，善思念之，吾今為汝分別演說阿蘭若處種種功德。」

「唯然，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，世尊！願樂欲聞。」

爾時，佛告常精進菩薩：「如汝所說，阿蘭若處得成聖者，山林之中多諸眾生，以何因緣不得成佛？是義不然。所以者何？彼諸眾生不識三寶，不知厭足，不識善惡，於山林中，雖有世間種種珍寶，而不能知伏藏之處，菩薩摩訶薩即不如是。善男子！菩薩能知佛法僧寶是出世寶，七珍伏藏是世間寶，悉能辨其種種色相，知其所在而不貪求，亦不樂見，何況手取？菩薩出家，發堅固心不惜身命，捨離父母六親眷屬，樂住山林常作是念：『假使三千大千世界劫盡之時，七日並出，火災熾然焚燒萬物，日月星辰妙高山王，及七金山鐵圍山等，時至皆散。三界之頂非非想天，八萬劫盡，還生下地，轉輪聖王千子圍遶，七寶眷屬四洲咸伏，壽命報盡須臾不停。我今亦爾，假使壽年滿一百歲，七寶具足受諸快樂，琰魔使至不免無常。』作是思惟：『我今不如代其父母及諸眾生修菩薩行，當得金剛不壞之身，還來三界救度父母。』作是願已，住阿蘭若，為諸眾生發弘誓願。上根菩薩發是願言：『願我未得成佛已來，常於露地長坐不臥。』中根菩薩發是願言：『願我未得成佛已來，於樹葉中常坐不臥。』下根菩薩發是願言：『願我未得成佛已來，於石室中常坐不臥。』如是三根出家菩薩，坐三種座，各作是念：『過去菩薩坐於此座，而能證得陀羅尼門功德自在；過現未來諸菩薩等皆於此座，得陀羅尼修證自在；我亦如是今坐此處，必當成就於陀羅尼而得自在。若未成就得自在者，終不捨離阿蘭若處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告常精進菩薩：「如汝所說，阿蘭若處得成聖者，山林之中多諸眾生，以何因緣不得成佛？是義不然。所以者何？彼諸眾生不識三寶，不知厭足，不識善惡，於山林中，雖有世間種種珍寶，而不能知伏藏之處，菩薩摩訶薩即不如是。善男子！菩薩能知佛法僧寶是出世寶，七珍伏藏是世間寶，悉能辨其種種色相，知其所在而不貪求，亦不樂見，何況手取？菩薩出家，發堅固心不惜身命，捨離父母六親眷屬，樂住山林常作是念：『假使三千大千世界劫盡之時，七日並出，火災熾然焚燒萬物，日月星辰妙高山王，及七金山鐵圍山等，時至皆散。三界之頂非非想天，八萬劫盡，還生下地，轉輪聖王千子圍遶，七寶眷屬四洲咸伏，壽命報盡須臾不停。我今亦爾，假使壽年滿一百歲，七寶具足受諸快樂，琰魔使至不免無常。』作是思惟：『我今不如代其父母及諸眾生修菩薩行，當得金剛不壞之身，還來三界救度父母。』作是願已，住阿蘭若，為諸眾生發弘誓願。上根菩薩發是願言：『願我未得成佛已來，常於露地長坐不臥。』中根菩薩發是願言：『願我未得成佛已來，於樹葉中常坐不臥。』下根菩薩發是願言：『願我未得成佛已來，於石室中常坐不臥。』如是三根出家菩薩，坐三種座，各作是念：『過去菩薩坐於此座，而能證得陀羅尼門功德自在；過現未來諸菩薩等皆於此座，得陀羅尼修證自在；我亦如是今坐此處，必當成就於陀羅尼而得自在。若未成就得自在者，終不捨離阿蘭若處。』

「或有菩薩，未得圓滿四無量心，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未得圓滿五通神力，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未得圓滿六波羅蜜，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未得圓滿善巧方便，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能調伏一切有情，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未得圓滿四種攝法，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能修習六念之法，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能成就多聞智慧，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能成就堅固信力，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能斷除六十二見，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能修習八種正道，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能永斷二障習氣，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能圓滿隨病與藥微妙智慧，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能圓滿大菩提心，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能圓滿恒沙三昧，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能成就無量神通，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，以定通力見十八空而心不驚，如是大事若未成就，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能圓滿一切智智，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未得圓滿一切種智，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未得修習三十七種菩提分法，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未得圓滿十地萬行，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，於百劫中未能修行相好之業，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未得圓滿如來四智，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能圓滿證大涅槃，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，坐金剛座未能證得阿耨多羅三藐三菩提，常坐不起，是名菩薩阿蘭若行。善男子！出家菩薩發菩提心入於山林，坐三種座鍊磨身心，經三大劫而修萬行，證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有菩薩，未得圓滿四無量心，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未得圓滿五通神力，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未得圓滿六波羅蜜，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未得圓滿善巧方便，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能調伏一切有情，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未得圓滿四種攝法，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能修習六念之法，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能成就多聞智慧，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能成就堅固信力，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能斷除六十二見，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能修習八種正道，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能永斷二障習氣，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能圓滿隨病與藥微妙智慧，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能圓滿大菩提心，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能圓滿恒沙三昧，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能成就無量神通，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，以定通力見十八空而心不驚，如是大事若未成就，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能圓滿一切智智，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未得圓滿一切種智，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未得修習三十七種菩提分法，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未得圓滿十地萬行，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，於百劫中未能修行相好之業，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未得圓滿如來四智，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，未能圓滿證大涅槃，終不捨離阿蘭若處。或有菩薩，坐金剛座未能證得阿耨多羅三藐三菩提，常坐不起，是名菩薩阿蘭若行。善男子！出家菩薩發菩提心入於山林，坐三種座鍊磨身心，經三大劫而修萬行，證得無上正等菩提。」

爾時，世尊重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說偈言：

「昔諸如來因地時， 住阿蘭若離塵處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「昔諸如來因地時， 住阿蘭若離塵處，

伏斷煩惱所知障， 超過三界證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏斷煩惱所知障， 超過三界證菩提。

過去菩薩修行願， 以阿蘭若為舍宅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去菩薩修行願， 以阿蘭若為舍宅，

阿僧祇劫修福智， 十地究竟證三身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿僧祇劫修福智， 十地究竟證三身。

未來菩薩求佛果， 入於深山修妙行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來菩薩求佛果， 入於深山修妙行，

斷除二障生死因， 當證三空真解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除二障生死因， 當證三空真解脫。

現在十方諸菩薩， 修持萬行住空閑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在十方諸菩薩， 修持萬行住空閑，

不惜身命求菩提， 念念證得無生智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不惜身命求菩提， 念念證得無生智。

若欲速證深三昧， 因修妙定起神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲速證深三昧， 因修妙定起神通，

阿蘭若處心無諍， 能變大地為七寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿蘭若處心無諍， 能變大地為七寶。

若欲遊戲十方國， 往來自在運神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲遊戲十方國， 往來自在運神通，

供養諸佛利群生， 住阿蘭若無畏處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸佛利群生， 住阿蘭若無畏處。

欲證有無如幻智， 了達諸法本來空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲證有無如幻智， 了達諸法本來空，

住阿蘭若菩提場， 令眾亦入真解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住阿蘭若菩提場， 令眾亦入真解脫。

若欲速得如如智， 證會諸法如如性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲速得如如智， 證會諸法如如性，

盡大劫海利群生， 當住蘭若空寂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡大劫海利群生， 當住蘭若空寂處。

若人欲得難思智， 妙高山王納芥子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得難思智， 妙高山王納芥子，

山王芥子不壞相， 入於蘭若神通室。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山王芥子不壞相， 入於蘭若神通室。

若人欲得無礙智， 以一妙音演說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得無礙智， 以一妙音演說法，

隨類眾生各得解， 當住蘭若修妙觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨類眾生各得解， 當住蘭若修妙觀。

若欲無生及無滅， 應現十方諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲無生及無滅， 應現十方諸國土，

放光說法利群生， 莫離蘭若空寂室。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光說法利群生， 莫離蘭若空寂室。

若以足指按大地， 令十方界皆振動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以足指按大地， 令十方界皆振動，

覩相發心除邪見， 當住蘭若觀自心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩相發心除邪見， 當住蘭若觀自心。

若欲諸佛出現時， 最初獻於微妙供， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲諸佛出現時， 最初獻於微妙供，

檀波羅蜜皆圓滿， 住阿蘭若修妙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檀波羅蜜皆圓滿， 住阿蘭若修妙行。

若人於佛涅槃時， 最後供養成檀義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人於佛涅槃時， 最後供養成檀義，

永斷貧窮及八難， 誓願住於蘭若中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷貧窮及八難， 誓願住於蘭若中。

若欲福智皆圓滿， 未來諸佛臨涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲福智皆圓滿， 未來諸佛臨涅槃，

受佛付囑廣弘宣， 住阿蘭若修六念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受佛付囑廣弘宣， 住阿蘭若修六念。

若於諸佛涅槃後， 結集遺法度眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於諸佛涅槃後， 結集遺法度眾生，

助於諸佛讚真乘， 住阿蘭若空寂舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 助於諸佛讚真乘， 住阿蘭若空寂舍。

人天大師薄伽梵， 難見難遇過優曇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天大師薄伽梵， 難見難遇過優曇，

若欲奉覲修供養， 當住蘭若弘悲願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲奉覲修供養， 當住蘭若弘悲願。

眾寶之尊法為最， 成佛化利皆由此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶之尊法為最， 成佛化利皆由此，

如人欲得常聽法， 住阿蘭若修梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人欲得常聽法， 住阿蘭若修梵行。

始從今身至佛身， 常願發心弘正教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始從今身至佛身， 常願發心弘正教，

乃至未得大菩提， 念念不捨阿蘭若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至未得大菩提， 念念不捨阿蘭若。

若人欲報父母恩， 代於父母發誓願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲報父母恩， 代於父母發誓願，

入阿蘭若菩提場， 晝夜常修於妙道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入阿蘭若菩提場， 晝夜常修於妙道。

若欲現世增福智， 當來不墮八難中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲現世增福智， 當來不墮八難中，

如是有情發善心， 住阿蘭若修悲願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是有情發善心， 住阿蘭若修悲願。

三世菩薩求真覺， 得道涅槃蘭若中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世菩薩求真覺， 得道涅槃蘭若中，

是故名為大道場， 三乘聖眾皆同處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故名為大道場， 三乘聖眾皆同處。

菩薩厭苦入山林， 為度群生求聖道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩厭苦入山林， 為度群生求聖道，

自未成佛先度佗， 六道四生皆悲愍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自未成佛先度佗， 六道四生皆悲愍。

上根菩薩居露地， 中根菩薩居葉中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上根菩薩居露地， 中根菩薩居葉中，

下根菩薩居石室， 未成佛道常不臥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下根菩薩居石室， 未成佛道常不臥。

三世菩薩住蘭若， 得陀羅尼自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世菩薩住蘭若， 得陀羅尼自在力，

今我誓同菩薩心， 未得總持恒止此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我誓同菩薩心， 未得總持恒止此。

得大菩提在蘭若， 入大圓寂由住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得大菩提在蘭若， 入大圓寂由住處，

菩薩起於金剛智， 斷惑證真成妙覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩起於金剛智， 斷惑證真成妙覺。

廣化眾生遊聚落， 為求寂滅樂山林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣化眾生遊聚落， 為求寂滅樂山林，

萬行因滿果亦圓， 盡未來時度群品。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬行因滿果亦圓， 盡未來時度群品。」

爾時，世尊，演說如是出家菩薩阿蘭那行，無量菩薩證極喜地；恒河沙等無數菩薩，永離相用微細煩惱，證不動地；不可說不可說菩薩摩訶薩，斷一切障入妙覺地；無邊有情發無等等阿耨多羅三藐三菩提心；九萬七千眾生，遠塵離垢得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊，演說如是出家菩薩阿蘭那行，無量菩薩證極喜地；恒河沙等無數菩薩，永離相用微細煩惱，證不動地；不可說不可說菩薩摩訶薩，斷一切障入妙覺地；無邊有情發無等等阿耨多羅三藐三菩提心；九萬七千眾生，遠塵離垢得法眼淨。