大乘本生心地觀經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘本生心地觀經卷第四

大唐罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐罽賓國三藏般若奉 詔譯

厭捨品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭捨品第三

爾時，智光長者承佛威神即從座起，頂禮佛足恭敬合掌，而白佛言：「世尊！我今從佛聞是報恩甚深妙法，心懷踊躍得未曾有，如饑渴人遇甘露食。我今樂欲酬報四恩，投佛法僧出家修道，常勤精進希證菩提。佛大慈悲，於一時中在毘舍離城，為無垢稱說甚深法：『汝無垢稱！以清淨心為善業根，以不善心為惡業根，心清淨故世界清淨，心雜穢故世界雜穢。我佛法中以心為主，一切諸法無不由心。汝今在家有大福德，眾寶瓔珞無不充足，男女眷屬安隱快樂，成就正見不謗三寶，以孝養心恭敬尊親，起大慈悲給施孤獨，乃至螻蟻尚不加害，忍辱為衣慈悲為室，尊敬有德心無憍慢，憐愍一切猶如赤子，不貪財利常修喜捨，供養三寶心無厭足，為法捨身而無悋惜。如是白衣雖不出家，已具無量無邊功德。汝於來世萬行圓滿，超過三界證大菩提，汝所修心即真沙門亦婆羅門，是真比丘是真出家。如是之人，此則名為在家出家。』世尊或有一時於迦蘭陀竹林精舍，為其惡性六群比丘說教誡法，而告之言：『汝等比丘！諦聽諦聽！入佛法海信為根本，渡生死河戒為船筏。若人出家不護禁戒，貪著世樂毀佛戒寶，或失正見入邪見林，引無量人墮大深坑。如是比丘不名出家，非是沙門非婆羅門，形似沙門心常在家，如是沙門無遠離行。遠離之行有其二種：一身遠離。二心遠離。身遠離者，若人出家身處空閑，不染欲境名身遠離。若有出家修清淨心，不染欲境名心遠離。身雖出家，心貪欲境，如是之人不名遠離。若淨信男及淨信女，身居聚落發無上心，以大慈悲饒益一切，如是修行名真遠離。』於是六群惡性比丘，聞是法音得柔順忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智光長者承佛威神即從座起，頂禮佛足恭敬合掌，而白佛言：「世尊！我今從佛聞是報恩甚深妙法，心懷踊躍得未曾有，如饑渴人遇甘露食。我今樂欲酬報四恩，投佛法僧出家修道，常勤精進希證菩提。佛大慈悲，於一時中在毘舍離城，為無垢稱說甚深法：『汝無垢稱！以清淨心為善業根，以不善心為惡業根，心清淨故世界清淨，心雜穢故世界雜穢。我佛法中以心為主，一切諸法無不由心。汝今在家有大福德，眾寶瓔珞無不充足，男女眷屬安隱快樂，成就正見不謗三寶，以孝養心恭敬尊親，起大慈悲給施孤獨，乃至螻蟻尚不加害，忍辱為衣慈悲為室，尊敬有德心無憍慢，憐愍一切猶如赤子，不貪財利常修喜捨，供養三寶心無厭足，為法捨身而無悋惜。如是白衣雖不出家，已具無量無邊功德。汝於來世萬行圓滿，超過三界證大菩提，汝所修心即真沙門亦婆羅門，是真比丘是真出家。如是之人，此則名為在家出家。』世尊或有一時於迦蘭陀竹林精舍，為其惡性六群比丘說教誡法，而告之言：『汝等比丘！諦聽諦聽！入佛法海信為根本，渡生死河戒為船筏。若人出家不護禁戒，貪著世樂毀佛戒寶，或失正見入邪見林，引無量人墮大深坑。如是比丘不名出家，非是沙門非婆羅門，形似沙門心常在家，如是沙門無遠離行。遠離之行有其二種：一身遠離。二心遠離。身遠離者，若人出家身處空閑，不染欲境名身遠離。若有出家修清淨心，不染欲境名心遠離。身雖出家，心貪欲境，如是之人不名遠離。若淨信男及淨信女，身居聚落發無上心，以大慈悲饒益一切，如是修行名真遠離。』於是六群惡性比丘，聞是法音得柔順忍。

「然今我等雖信佛說，各各懷疑意未決定。善哉，世尊！能斷世間一切疑者、於一切法得自在者、真實語者、無二語者、是知道者、是開道者，惟願如來！為我等輩及未來世一切有情，捨於方便說真實法，永離疑悔，令入佛道。今此會中有二菩薩，一者出家，二者在家，是二菩薩，善能利樂一切有情而無休息，如我惟忖，出家菩薩不及在家修菩薩行。所以者何？昔有金輪轉輪聖王，發阿耨多羅三藐三菩提心，厭離世間無常苦空，捨輪王位如棄洟唾，清淨出家入於佛道。是時後宮夫人婇女八萬四千，見王出家各懷戀慕，拊心號慟生大逼惱，起愛別離如地獄苦。金輪聖王初受位時，所感寶女及王千子大臣眷屬，共傷離別捨位出家，號泣之聲滿四天下。此諸眷屬各作是言：『我王福智無量無邊，如何見棄捨我出家？哀哉苦哉世界空虛，從今已去無依無怙。』若有淨信善男子、善女人，歸佛法僧發菩提心，捨離父母出家入道，父母憐愍恩念情深，離別悲哀感動天地，如涸轍魚宛轉于地，愛別離苦亦復如是，如彼輪王眷屬之心。出家菩薩饒益眾生，云何嬈害父母妻子，令無量人受大苦惱？以是因緣出家菩薩，無慈無悲不利眾生，是故非如在家菩薩具大慈悲，憐愍眾生利益一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然今我等雖信佛說，各各懷疑意未決定。善哉，世尊！能斷世間一切疑者、於一切法得自在者、真實語者、無二語者、是知道者、是開道者，惟願如來！為我等輩及未來世一切有情，捨於方便說真實法，永離疑悔，令入佛道。今此會中有二菩薩，一者出家，二者在家，是二菩薩，善能利樂一切有情而無休息，如我惟忖，出家菩薩不及在家修菩薩行。所以者何？昔有金輪轉輪聖王，發阿耨多羅三藐三菩提心，厭離世間無常苦空，捨輪王位如棄洟唾，清淨出家入於佛道。是時後宮夫人婇女八萬四千，見王出家各懷戀慕，拊心號慟生大逼惱，起愛別離如地獄苦。金輪聖王初受位時，所感寶女及王千子大臣眷屬，共傷離別捨位出家，號泣之聲滿四天下。此諸眷屬各作是言：『我王福智無量無邊，如何見棄捨我出家？哀哉苦哉世界空虛，從今已去無依無怙。』若有淨信善男子、善女人，歸佛法僧發菩提心，捨離父母出家入道，父母憐愍恩念情深，離別悲哀感動天地，如涸轍魚宛轉于地，愛別離苦亦復如是，如彼輪王眷屬之心。出家菩薩饒益眾生，云何嬈害父母妻子，令無量人受大苦惱？以是因緣出家菩薩，無慈無悲不利眾生，是故非如在家菩薩具大慈悲，憐愍眾生利益一切。」

爾時，佛告智光長者：「善哉，善哉！汝大慈悲勸請我說出家在家二種勝劣。汝今所問，出家菩薩不如在家。是義不然。所以者何？出家菩薩勝於在家，無量無邊不可為比。何以故？出家菩薩以正慧力，微細觀察在家所有種種過失，所謂世間一切舍宅，積聚其中不知滿足，猶如大海容受一切大小河水未曾滿足。善男子！香山之南雪山之北有阿耨池，四大龍王各居一角，東南龍王白象頭，西南龍王大牛頭，西北龍王師子頭，東北龍王大馬頭，各從四角涌出大河：一殑伽河，其水所至白象隨出；二信渡河，其水所至水牛隨出；三薄芻河，其水所至師子隨出；四私陀河，其水所至大馬隨出。如是大河，一一各有五百中河，中河各有無量小河，是大中小一切眾水皆入大海，然此大海未曾滿足。世間眾生所有一切居處舍宅，亦復如是，聚諸珍寶從四方來，悉入宅中未曾滿足，多求積聚造種種罪，無常忽至棄捨故宅，是時宅主隨業受報，經無量劫終無所歸。善男子！所為宅者即五蘊身，其宅主者是汝本識。誰有智者樂有為宅？唯有菩提安樂寶宮，離老病死憂悲苦惱。若有利根淨信深厚善男子等，欲度父母妻子眷屬令入無為甘露宅者，須歸三寶出家學道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告智光長者：「善哉，善哉！汝大慈悲勸請我說出家在家二種勝劣。汝今所問，出家菩薩不如在家。是義不然。所以者何？出家菩薩勝於在家，無量無邊不可為比。何以故？出家菩薩以正慧力，微細觀察在家所有種種過失，所謂世間一切舍宅，積聚其中不知滿足，猶如大海容受一切大小河水未曾滿足。善男子！香山之南雪山之北有阿耨池，四大龍王各居一角，東南龍王白象頭，西南龍王大牛頭，西北龍王師子頭，東北龍王大馬頭，各從四角涌出大河：一殑伽河，其水所至白象隨出；二信渡河，其水所至水牛隨出；三薄芻河，其水所至師子隨出；四私陀河，其水所至大馬隨出。如是大河，一一各有五百中河，中河各有無量小河，是大中小一切眾水皆入大海，然此大海未曾滿足。世間眾生所有一切居處舍宅，亦復如是，聚諸珍寶從四方來，悉入宅中未曾滿足，多求積聚造種種罪，無常忽至棄捨故宅，是時宅主隨業受報，經無量劫終無所歸。善男子！所為宅者即五蘊身，其宅主者是汝本識。誰有智者樂有為宅？唯有菩提安樂寶宮，離老病死憂悲苦惱。若有利根淨信深厚善男子等，欲度父母妻子眷屬令入無為甘露宅者，須歸三寶出家學道。」

爾時，如來重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來重說偈言：

「出家菩薩勝在家， 算分喻分莫能比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「出家菩薩勝在家， 算分喻分莫能比。

在家逼迫如牢獄， 欲求解脫甚為難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家逼迫如牢獄， 欲求解脫甚為難，

出家閑曠若虛空， 自在無為離繫著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家閑曠若虛空， 自在無為離繫著。

諦觀在家多過失， 造諸罪業無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀在家多過失， 造諸罪業無有邊，

營生貪求恒不足， 猶如大海難可滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 營生貪求恒不足， 猶如大海難可滿。

阿耨達池龍王等， 四角涌出四大河， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿耨達池龍王等， 四角涌出四大河，

大中小河所有水， 晝夜流注無暫歇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大中小河所有水， 晝夜流注無暫歇，

然彼大海未甞滿。 所貪舍宅亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然彼大海未甞滿。 所貪舍宅亦如是，

在家多起諸惡業， 未甞洗懺令滅除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家多起諸惡業， 未甞洗懺令滅除，

空知愛念危脆身， 不覺命隨朝露盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空知愛念危脆身， 不覺命隨朝露盡。

焰魔使者相催逼， 妻子屋宅無所隨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焰魔使者相催逼， 妻子屋宅無所隨，

幽冥黑闇長夜中， 獨往死門隨業受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幽冥黑闇長夜中， 獨往死門隨業受。

諸佛出現起悲愍， 欲令眾生厭世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛出現起悲愍， 欲令眾生厭世間，

汝今已獲難得身， 當勤精進勿放逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今已獲難得身， 當勤精進勿放逸。

在家屋宅深可厭， 空寂寶舍難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家屋宅深可厭， 空寂寶舍難思議，

永離病苦及憂惱， 諸有智者善觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離病苦及憂惱， 諸有智者善觀察。

當來淨信善男女， 欲度父母及眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來淨信善男女， 欲度父母及眷屬，

令入無為甘露城， 願求出家修妙道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令入無為甘露城， 願求出家修妙道，

漸漸修行成正覺， 當轉無上大法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸漸修行成正覺， 當轉無上大法輪。

「復次，善男子！出家菩薩觀世舍宅，猶如石火深生厭患。何以故？譬如微火能燒一切諸草木等，世間舍宅亦復如是，貪心求覓馳走四方。若有所得，受用不足，於一切時追求無厭；若無所得，心生熱惱日夜追求。是故世間一切舍宅，能生無量煩惱之火，為起貪心恒無知足。世間財寶猶如草木，貪欲之心如世舍宅，以是因緣，一切諸佛說於三界名為火宅。善男子！出家菩薩能作是觀，厭離世間，名真出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩觀世舍宅，猶如石火深生厭患。何以故？譬如微火能燒一切諸草木等，世間舍宅亦復如是，貪心求覓馳走四方。若有所得，受用不足，於一切時追求無厭；若無所得，心生熱惱日夜追求。是故世間一切舍宅，能生無量煩惱之火，為起貪心恒無知足。世間財寶猶如草木，貪欲之心如世舍宅，以是因緣，一切諸佛說於三界名為火宅。善男子！出家菩薩能作是觀，厭離世間，名真出家。」

爾時，如來重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來重說偈言：

「出家菩薩觀世宅， 猶如人間微少火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「出家菩薩觀世宅， 猶如人間微少火，

一切草木漸能燒， 世宅當知亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切草木漸能燒， 世宅當知亦如是。

眾生所有眾財寶， 更互追求常不足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所有眾財寶， 更互追求常不足，

求不得苦恒在心， 老病死火無時滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求不得苦恒在心， 老病死火無時滅，

以是因緣諸世尊， 說於三界為火宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣諸世尊， 說於三界為火宅。

若欲超過三界苦， 應修梵行作沙門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲超過三界苦， 應修梵行作沙門，

三昧神通得現前， 自利利他悉圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧神通得現前， 自利利他悉圓滿。

「復次，善男子！愛樂出家當觀舍宅，如彼深山石窟之中有大寶藏。譬如長者唯有一子，其家大富財寶無量，奴婢僕從象馬無數。其父於後忽遭重病，名醫良藥不能救療。長者自知將死不久，即命其子而告之言：『凡我所有一切財寶付囑於汝，勤加守護勿令漏失。』既付囑已即便命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！愛樂出家當觀舍宅，如彼深山石窟之中有大寶藏。譬如長者唯有一子，其家大富財寶無量，奴婢僕從象馬無數。其父於後忽遭重病，名醫良藥不能救療。長者自知將死不久，即命其子而告之言：『凡我所有一切財寶付囑於汝，勤加守護勿令漏失。』既付囑已即便命終。

「時長者子不順其命，恣行放逸既損家業，財物散失、僮僕逃逝而無所依。時彼老母心懷憂惱，遂得重病即便終歿。其子貧窮無所恃怙，遂投山谷拾薪採菓貨鬻自給。彼時遇雪入石窟中權自憩息，然此窟中是昔國王藏七寶所，無能知者，經數百千年逈絕人跡。時彼貧人業因緣故，偶入窟中見無量金，心大歡喜得未曾有，因而分割若干分金造立舍宅，若干分金為娶妻財，如是奴婢、如是象馬，隨心所欲皆如其意。作是計時，有諸群賊為趁走鹿到於窟前，見此貧人以金分配，遂捨其鹿殺人取金。愚癡凡夫亦復如是，深著世樂不樂出離，深山石窟如世舍宅，伏藏金寶猶如善根，琰魔使者即是群賊，隨業受報墮三惡道，不聞父母三寶名字喪失善根，以是因緣，應當厭離，發於無上大菩提心，出家修道希成妙覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時長者子不順其命，恣行放逸既損家業，財物散失、僮僕逃逝而無所依。時彼老母心懷憂惱，遂得重病即便終歿。其子貧窮無所恃怙，遂投山谷拾薪採菓貨鬻自給。彼時遇雪入石窟中權自憩息，然此窟中是昔國王藏七寶所，無能知者，經數百千年逈絕人跡。時彼貧人業因緣故，偶入窟中見無量金，心大歡喜得未曾有，因而分割若干分金造立舍宅，若干分金為娶妻財，如是奴婢、如是象馬，隨心所欲皆如其意。作是計時，有諸群賊為趁走鹿到於窟前，見此貧人以金分配，遂捨其鹿殺人取金。愚癡凡夫亦復如是，深著世樂不樂出離，深山石窟如世舍宅，伏藏金寶猶如善根，琰魔使者即是群賊，隨業受報墮三惡道，不聞父母三寶名字喪失善根，以是因緣，應當厭離，發於無上大菩提心，出家修道希成妙覺。」

爾時，如來重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來重說偈言：

「愛樂在家諸菩薩， 觀於舍宅如寶藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛樂在家諸菩薩， 觀於舍宅如寶藏。

譬如長者有一子， 其家大富饒財寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如長者有一子， 其家大富饒財寶，

奴婢僕從及象馬， 一切所須無不豐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奴婢僕從及象馬， 一切所須無不豐。

於後長者身有病， 舉世良醫皆拱手， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後長者身有病， 舉世良醫皆拱手，

臨終告命諸親族， 付囑家財與其子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨終告命諸親族， 付囑家財與其子，

教誨令存孝養心， 當勤享祀無斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教誨令存孝養心， 當勤享祀無斷絕。

是時其子違父命， 廣縱愚癡多放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時其子違父命， 廣縱愚癡多放逸，

老母懷憂疾病身， 又因惡子尋喪逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老母懷憂疾病身， 又因惡子尋喪逝。

眷屬乖離無所託， 拾薪貨鬻以為常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眷屬乖離無所託， 拾薪貨鬻以為常，

往彼山中遇風雪， 入於石窟而暫息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往彼山中遇風雪， 入於石窟而暫息。

窟中往昔藏妙寶， 已經久遠無人知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 窟中往昔藏妙寶， 已經久遠無人知，

樵人得遇真金藏， 心懷踊躍生希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樵人得遇真金藏， 心懷踊躍生希有。

尋時分配真金寶， 隨意所欲悉用之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋時分配真金寶， 隨意所欲悉用之，

或以造舍或妻財， 奴婢象馬并車乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以造舍或妻財， 奴婢象馬并車乘。

校計未來無能捨， 群賊因鹿到其前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 校計未來無能捨， 群賊因鹿到其前，

是彼怨家會遇時， 遂殺貧人取金去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是彼怨家會遇時， 遂殺貧人取金去。

愚癡眾生亦如是， 石窟猶如世間宅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡眾生亦如是， 石窟猶如世間宅，

伏藏真金比善根， 琰魔鬼使如劫賊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏藏真金比善根， 琰魔鬼使如劫賊，

以是因緣諸佛子， 早趣出家修善品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣諸佛子， 早趣出家修善品。

應觀身命類浮泡， 勤修戒忍波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應觀身命類浮泡， 勤修戒忍波羅蜜，

當詣七寶菩提樹， 金剛座上證如如， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當詣七寶菩提樹， 金剛座上證如如，

常住不滅難思議， 轉正法輪化群品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住不滅難思議， 轉正法輪化群品。

「復次，善男子！世間所有一切舍宅，猶如雜毒甘味飲食。譬如長者唯有一子，聰慧利根達迦樓羅祕密觀門，能辯毒藥善巧方便，父母恩憐愛念無比。時長者子為有事緣，往至鄽肆未及歸家。爾時，父母與諸親族，歡喜宴樂具設甘饍。時有怨家，密以毒藥致飲食中，無人覺知。是時父母不知食中有雜毒藥，遂令長幼服雜毒食；其子後來父母歡喜，所留飲食賜與其子。是時其子未須飲食，念迦樓羅祕密觀門，便知食中有雜毒藥。其子雖知父母服毒，而不為說悞服毒藥。所以者何？若覺服毒更加悶亂，毒氣速發必令人死。即設方便白父母言：『我且不食如是飲食，暫往市中，卻來當食。何以故？我先買得無價寶珠，留在櫃中而忘封閉。』於是父母聞說寶珠，生歡喜心任子所往。子遂馳走詣醫王家，求阿伽陀解毒妙藥。既得此藥，疾走還家，乳酥粆糖三味合煎和阿伽陀，作是藥已，白父母言：『唯願父母服是甘露，此是雪山阿伽陀藥。所以者何？父母向來悞服毒藥，我所暫出本為父母及諸人等，求得如是不死妙藥。』於是父母及眾人等，心大歡喜得未曾有，即服妙藥吐諸毒氣，便得不死更延壽命。出家菩薩亦復如是，過去父母沈淪生死，現在父母不能出離，未來生死難可斷盡，現在煩惱難可伏除，以是因緣，為度父母及諸眾生，激發同體大慈悲心，求大菩提出家入道。善男子！是名舍宅如雜毒藥入甘美食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！世間所有一切舍宅，猶如雜毒甘味飲食。譬如長者唯有一子，聰慧利根達迦樓羅祕密觀門，能辯毒藥善巧方便，父母恩憐愛念無比。時長者子為有事緣，往至鄽肆未及歸家。爾時，父母與諸親族，歡喜宴樂具設甘饍。時有怨家，密以毒藥致飲食中，無人覺知。是時父母不知食中有雜毒藥，遂令長幼服雜毒食；其子後來父母歡喜，所留飲食賜與其子。是時其子未須飲食，念迦樓羅祕密觀門，便知食中有雜毒藥。其子雖知父母服毒，而不為說悞服毒藥。所以者何？若覺服毒更加悶亂，毒氣速發必令人死。即設方便白父母言：『我且不食如是飲食，暫往市中，卻來當食。何以故？我先買得無價寶珠，留在櫃中而忘封閉。』於是父母聞說寶珠，生歡喜心任子所往。子遂馳走詣醫王家，求阿伽陀解毒妙藥。既得此藥，疾走還家，乳酥粆糖三味合煎和阿伽陀，作是藥已，白父母言：『唯願父母服是甘露，此是雪山阿伽陀藥。所以者何？父母向來悞服毒藥，我所暫出本為父母及諸人等，求得如是不死妙藥。』於是父母及眾人等，心大歡喜得未曾有，即服妙藥吐諸毒氣，便得不死更延壽命。出家菩薩亦復如是，過去父母沈淪生死，現在父母不能出離，未來生死難可斷盡，現在煩惱難可伏除，以是因緣，為度父母及諸眾生，激發同體大慈悲心，求大菩提出家入道。善男子！是名舍宅如雜毒藥入甘美食。」

爾時，如來重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來重說偈言：

「世間所有諸舍宅， 說名雜毒甘美食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間所有諸舍宅， 說名雜毒甘美食。

譬如長者有一子， 聰明利智復多才， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如長者有一子， 聰明利智復多才，

善迦樓羅祕密門， 能辯毒藥巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善迦樓羅祕密門， 能辯毒藥巧方便。

子有事緣往[厂@(邱-丘+墨)]肆， 暫時貨易未還家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子有事緣往[厂@(邱-丘+墨)]肆， 暫時貨易未還家，

父母宴樂會諸親， 百味珍羞皆具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母宴樂會諸親， 百味珍羞皆具足。

有一惡人持毒藥， 密來致之於飲食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一惡人持毒藥， 密來致之於飲食。

其子是時不在家， 父母為兒留一分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其子是時不在家， 父母為兒留一分，

舉家悞服雜毒藥。 子念觀門知有毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉家悞服雜毒藥。 子念觀門知有毒，

即便奔馳到醫所， 求得伽陀不死藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即便奔馳到醫所， 求得伽陀不死藥。

三味和煎藥已成， 遂白諸親速令服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三味和煎藥已成， 遂白諸親速令服，

如是所服如甘露， 差諸雜毒皆安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是所服如甘露， 差諸雜毒皆安樂。

一切信心善男子， 出家修道亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切信心善男子， 出家修道亦如是，

為濟父母及眾生， 所服煩惱諸毒藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為濟父母及眾生， 所服煩惱諸毒藥，

狂心顛倒造諸罪， 永沈生死憂悲海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 狂心顛倒造諸罪， 永沈生死憂悲海。

割愛辭親入佛道， 得近調御大醫王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 割愛辭親入佛道， 得近調御大醫王，

所修無漏阿伽陀， 還生父母三界宅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所修無漏阿伽陀， 還生父母三界宅，

令服法藥斷三障， 當證無上菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令服法藥斷三障， 當證無上菩提果。

盡未來際常不滅， 能度眾生作歸依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡未來際常不滅， 能度眾生作歸依，

畢竟處於大涅槃， 及佛菩提圓鏡智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟處於大涅槃， 及佛菩提圓鏡智。

「復次，善男子！出家菩薩常觀世間一切舍宅，猶如大風不能暫住。何以故？善男子！在家之心恒起妄想，執著外境不能了真，無明昏醉顛倒觸境，亦常不住，惡覺易起善心難生。由妄想緣起諸煩惱，因眾煩惱造善惡業，依善惡業感五趣果，如是如是生死不斷。唯有正見不顛倒心，作諸善業，因三善根及以信等，增長無漏法爾種子，能起無漏三昧神通。如是如是證聖相續，若伏妄想修習正觀，一切煩惱永盡無餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩常觀世間一切舍宅，猶如大風不能暫住。何以故？善男子！在家之心恒起妄想，執著外境不能了真，無明昏醉顛倒觸境，亦常不住，惡覺易起善心難生。由妄想緣起諸煩惱，因眾煩惱造善惡業，依善惡業感五趣果，如是如是生死不斷。唯有正見不顛倒心，作諸善業，因三善根及以信等，增長無漏法爾種子，能起無漏三昧神通。如是如是證聖相續，若伏妄想修習正觀，一切煩惱永盡無餘。」

爾時，智光長者白佛言：「世尊！修習正觀有無量門，修何等觀能伏妄想？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智光長者白佛言：「世尊！修習正觀有無量門，修何等觀能伏妄想？」

爾時，世尊告長者言：「善男子！應當修習無相正觀。無相觀者，能伏妄想，唯觀實性不見十相。一切諸法體本空寂，無見無知是名正觀。若有佛子安住正念，如是觀察，長時修習無相無為，妄想猛風，寂然不動，聖智現觀，證理圓成。善男子！是名賢聖，是名菩薩，是名如來阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣，一切菩薩為伏妄想永不起故，為報四恩成就四德，出家修學息妄想心，經無量劫成就佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告長者言：「善男子！應當修習無相正觀。無相觀者，能伏妄想，唯觀實性不見十相。一切諸法體本空寂，無見無知是名正觀。若有佛子安住正念，如是觀察，長時修習無相無為，妄想猛風，寂然不動，聖智現觀，證理圓成。善男子！是名賢聖，是名菩薩，是名如來阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣，一切菩薩為伏妄想永不起故，為報四恩成就四德，出家修學息妄想心，經無量劫成就佛道。」

爾時，如來重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來重說偈言：

「出家菩薩觀在家， 猶如暴風不暫住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「出家菩薩觀在家， 猶如暴風不暫住，

亦如妄執水中月， 分別計度以為實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如妄執水中月， 分別計度以為實。

水中本來月影無， 淨水為緣見本月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水中本來月影無， 淨水為緣見本月，

諸法緣生皆是假， 凡愚妄計以為我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法緣生皆是假， 凡愚妄計以為我。

即此從緣法非真， 妄想分別計為有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即此從緣法非真， 妄想分別計為有，

若能斷除於二執， 當證無上大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能斷除於二執， 當證無上大菩提。

凡情妄想如黑風， 吹生死林念念起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡情妄想如黑風， 吹生死林念念起，

四顛倒鬼常隨逐， 令造五種無間因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四顛倒鬼常隨逐， 令造五種無間因，

三不善根現為纏， 生死輪迴鎮相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三不善根現為纏， 生死輪迴鎮相續。

若人聞經深信解， 正見能除顛倒心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人聞經深信解， 正見能除顛倒心，

菩提種子念念生， 大智神通三昧起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提種子念念生， 大智神通三昧起。

若能修習深妙觀， 惑業苦果無由起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能修習深妙觀， 惑業苦果無由起，

唯觀實相真性如， 能所俱亡離諸見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯觀實相真性如， 能所俱亡離諸見。

男女性相本來空， 妄執隨緣生二相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男女性相本來空， 妄執隨緣生二相，

如來永斷妄想因， 真性本無男女相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來永斷妄想因， 真性本無男女相。

菩提妙果證皆同， 妄計凡夫生異相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提妙果證皆同， 妄計凡夫生異相，

三十二相本非相， 了相非相為實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相本非相， 了相非相為實相。

若人出家修梵行， 攝心寂靜處空閑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人出家修梵行， 攝心寂靜處空閑，

是為菩薩真淨心， 不久當證菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為菩薩真淨心， 不久當證菩提果。

「復次，善男子！出家菩薩日夜恒觀世間舍宅，一切皆是煩惱生處。何以故？如有一人造八舍宅，以諸寶物而自莊嚴。造此宅已而作是念：『今此舍宅是我所有不屬他人，唯我舍宅最為吉祥，他人舍宅所不能及。』如是執著能生煩惱，由煩惱故我我所執而為根本，八萬四千諸塵勞門更相競起充滿宅中。所以者何？在家凡夫深著五欲，妻子眷屬奴婢僕使悉皆具足，以是因緣，生老病死，憂悲苦惱，怨憎合會，恩愛別離，貧窮諸衰，求不得苦，如是眾苦，如影隨形，如響應聲，世世相續恒不斷絕。如是眾苦非無所因，大小煩惱而為根本；一切財寶追求而得，若無先因不可追求，假使追求亦無所獲。善男子！以是義故，一切煩惱追求為本，若滅追求，無量煩惱悉皆斷盡。然今是身眾苦所依，諸有智者當生厭離，如過去世迦葉如來，為諸禽獸而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩日夜恒觀世間舍宅，一切皆是煩惱生處。何以故？如有一人造八舍宅，以諸寶物而自莊嚴。造此宅已而作是念：『今此舍宅是我所有不屬他人，唯我舍宅最為吉祥，他人舍宅所不能及。』如是執著能生煩惱，由煩惱故我我所執而為根本，八萬四千諸塵勞門更相競起充滿宅中。所以者何？在家凡夫深著五欲，妻子眷屬奴婢僕使悉皆具足，以是因緣，生老病死，憂悲苦惱，怨憎合會，恩愛別離，貧窮諸衰，求不得苦，如是眾苦，如影隨形，如響應聲，世世相續恒不斷絕。如是眾苦非無所因，大小煩惱而為根本；一切財寶追求而得，若無先因不可追求，假使追求亦無所獲。善男子！以是義故，一切煩惱追求為本，若滅追求，無量煩惱悉皆斷盡。然今是身眾苦所依，諸有智者當生厭離，如過去世迦葉如來，為諸禽獸而說偈言：

「『是身為苦本， 餘苦為枝葉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是身為苦本， 餘苦為枝葉，

若能斷苦本， 眾苦悉皆除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能斷苦本， 眾苦悉皆除。

汝等先世業， 造罪心不悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等先世業， 造罪心不悔，

感得不可愛， 雜類受苦身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 感得不可愛， 雜類受苦身。

若起殷重心， 一念求懺悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若起殷重心， 一念求懺悔，

如火焚山澤， 眾罪皆銷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如火焚山澤， 眾罪皆銷滅。

是身苦不淨， 無我及無常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是身苦不淨， 無我及無常，

汝等咸應當， 深生厭離心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等咸應當， 深生厭離心。』

「爾時，無量諸禽獸等，聞此偈已，於一念心至誠懺悔，便捨惡道生第四天，奉覲一生補處菩薩，聞不退法，究竟涅槃。善男子！以是因緣，今此苦身猶如舍宅，一切煩惱即為宅主。是故淨信善男子等，發菩提心出家入道，必得解脫一切眾苦，皆當成就阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，無量諸禽獸等，聞此偈已，於一念心至誠懺悔，便捨惡道生第四天，奉覲一生補處菩薩，聞不退法，究竟涅槃。善男子！以是因緣，今此苦身猶如舍宅，一切煩惱即為宅主。是故淨信善男子等，發菩提心出家入道，必得解脫一切眾苦，皆當成就阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，如來重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來重說偈言：

「出家菩薩恒觀察， 舍宅所生諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「出家菩薩恒觀察， 舍宅所生諸煩惱。

如有一人造舍宅， 種種珍寶以嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如有一人造舍宅， 種種珍寶以嚴飾，

自念壯麗無能比， 不屬他人唯我有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自念壯麗無能比， 不屬他人唯我有，

工巧所修最殊妙， 世間舍宅無能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 工巧所修最殊妙， 世間舍宅無能及。

如是分別生執著， 以我我所為根本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是分別生執著， 以我我所為根本，

八萬四千諸煩惱， 充滿舍宅以為災。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八萬四千諸煩惱， 充滿舍宅以為災。

世間一切諸男女， 六親眷屬皆圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間一切諸男女， 六親眷屬皆圓滿，

以是因緣生眾苦， 所謂生老及病死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣生眾苦， 所謂生老及病死，

憂悲苦惱常隨逐， 如影隨形不暫離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憂悲苦惱常隨逐， 如影隨形不暫離。

諸苦所因貪欲生， 若斷追求盡諸苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸苦所因貪欲生， 若斷追求盡諸苦，

是身能為諸苦本， 勤修厭離趣菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是身能為諸苦本， 勤修厭離趣菩提。

三界身心如舍宅， 煩惱宅主居其中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界身心如舍宅， 煩惱宅主居其中，

汝等應發菩提心， 捨離凡夫出三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等應發菩提心， 捨離凡夫出三界。

「復次，善男子！出家菩薩常觀在家，猶如大國有一長者，其家豪富財寶無量，於多劫中父子因緣相襲不斷，修諸善行名稱遠聞。是大長者所有財寶皆分為四：一分財寶，常求息利以贍家業；一分財寶，以充隨日供給所須；一分財寶，惠施孤獨以修當福；一分財寶，拯濟宗親往來賓旅。如是四分曾無斷絕，父子相承為世家業。後有一子愚癡弊惡，深著五欲恣行放逸，違父母教不依四業，起諸舍宅七層樓觀，倍於常制眾寶嚴飾，瑠璃為地，寶窓交映，龍首魚形無不具足，微妙音樂晝夜不絕，受五欲樂如忉利天，鬼神憎嫌，人天遠離。於是隣家忽然火起，猛焰熾盛隨風蔓延，焚燒庫藏及諸樓臺。時長者子，見是猛火起大瞋心，速命妻子奴婢眷屬，入於重舍閉樓閣門，以愚癡故一時俱死。在家凡夫亦復如是，世間愚人如長者子，諸佛如來猶如長者，不順佛教造作惡業，墮三惡道受大苦惱。以是因緣，出家菩薩當觀在家，如長者子不順父母，為火所燒妻子俱死。善男子等！應生厭離人天世樂，修清淨行當證菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩常觀在家，猶如大國有一長者，其家豪富財寶無量，於多劫中父子因緣相襲不斷，修諸善行名稱遠聞。是大長者所有財寶皆分為四：一分財寶，常求息利以贍家業；一分財寶，以充隨日供給所須；一分財寶，惠施孤獨以修當福；一分財寶，拯濟宗親往來賓旅。如是四分曾無斷絕，父子相承為世家業。後有一子愚癡弊惡，深著五欲恣行放逸，違父母教不依四業，起諸舍宅七層樓觀，倍於常制眾寶嚴飾，瑠璃為地，寶窓交映，龍首魚形無不具足，微妙音樂晝夜不絕，受五欲樂如忉利天，鬼神憎嫌，人天遠離。於是隣家忽然火起，猛焰熾盛隨風蔓延，焚燒庫藏及諸樓臺。時長者子，見是猛火起大瞋心，速命妻子奴婢眷屬，入於重舍閉樓閣門，以愚癡故一時俱死。在家凡夫亦復如是，世間愚人如長者子，諸佛如來猶如長者，不順佛教造作惡業，墮三惡道受大苦惱。以是因緣，出家菩薩當觀在家，如長者子不順父母，為火所燒妻子俱死。善男子等！應生厭離人天世樂，修清淨行當證菩提。」

爾時，如來重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來重說偈言：

「出家菩薩觀在家， 猶如長者生愚子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「出家菩薩觀在家， 猶如長者生愚子。

其家富有諸財寶， 久遠相承無闕乏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其家富有諸財寶， 久遠相承無闕乏，

先世家業傳子孫， 一切資產為四分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先世家業傳子孫， 一切資產為四分。

常修勝行無過惡， 名稱遍滿諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修勝行無過惡， 名稱遍滿諸國土，

金銀珍寶數無邊， 出入息利遍他國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金銀珍寶數無邊， 出入息利遍他國，

慈悲喜捨心無倦， 惠施孤貧常不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲喜捨心無倦， 惠施孤貧常不絕。

長者最後生一子， 愚癡不孝無智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者最後生一子， 愚癡不孝無智慧，

年齒已邁筋力衰， 家財內外皆付子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 年齒已邁筋力衰， 家財內外皆付子。

子違父命行放逸， 四業不紹墮於家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子違父命行放逸， 四業不紹墮於家，

造立七層珍寶樓， 用紺瑠璃作窓牖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造立七層珍寶樓， 用紺瑠璃作窓牖，

歌吹管絃曾不歇， 常以不善師於心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歌吹管絃曾不歇， 常以不善師於心，

受五欲樂如天宮， 一切龍神皆遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受五欲樂如天宮， 一切龍神皆遠離。

隣家欻然災火起， 猛焰隨風難可禁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隣家欻然災火起， 猛焰隨風難可禁，

庫藏珍財及妻子， 層樓舍宅悉焚燒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庫藏珍財及妻子， 層樓舍宅悉焚燒，

積惡招殃遂滅身， 妻子眷屬同殞歿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積惡招殃遂滅身， 妻子眷屬同殞歿。

三世諸佛如長者， 一切凡夫是愚子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸佛如長者， 一切凡夫是愚子，

不修正道起邪心， 命終墮在諸惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不修正道起邪心， 命終墮在諸惡趣，

長劫獨受焚燒苦， 如是展轉無盡期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長劫獨受焚燒苦， 如是展轉無盡期。

在家佛子汝當知， 不貪世樂勤修證， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在家佛子汝當知， 不貪世樂勤修證，

厭世出家修梵行， 山林寂靜離諸緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭世出家修梵行， 山林寂靜離諸緣，

為報四恩修勝德， 當於三界為法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為報四恩修勝德， 當於三界為法王。

盡未來際度眾生， 作不請友常說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡未來際度眾生， 作不請友常說法，

永截愛流超彼岸， 住於清淨涅槃城。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永截愛流超彼岸， 住於清淨涅槃城。

「復次，善男子！出家菩薩觀於世間一切舍宅，猶如大夢。譬如長者有一童女，年始十五，端正殊妙。爾時，父母處三層樓，將其愛女受諸歡樂，於夜分中母女同宿，在一寶床而共安寢。於是童女夢見，父母娉與夫家經歷多年，遂生一子端正殊妙，有聰慧相日漸恩養，能自行步處在高樓，因危墮落未至於地，見有餓虎接而食之。是時童女倍復驚怖，舉聲號哭，遂便夢覺。爾時，父母問其女言：『以何因緣忽然驚怖？』時女羞恥不肯說之。其母慇懃竊問其故。時，女為母密說如上所夢之事。善男子！世間生死有為舍宅，長處輪迴未得真覺，爾所分位恒處夢中，生老病死三界舍宅。如彼童女處於夢中，虛妄分別亦復如是。琰魔鬼使忽然而至，如彼餓虎於虛空中接彼嬰孩而噉食之。一切眾生念念無常老病死苦，亦復如是。誰有智者愛樂此身？以是因緣，觀於生死長夜夢中，發菩提心厭離世間，當得如來常住妙果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩觀於世間一切舍宅，猶如大夢。譬如長者有一童女，年始十五，端正殊妙。爾時，父母處三層樓，將其愛女受諸歡樂，於夜分中母女同宿，在一寶床而共安寢。於是童女夢見，父母娉與夫家經歷多年，遂生一子端正殊妙，有聰慧相日漸恩養，能自行步處在高樓，因危墮落未至於地，見有餓虎接而食之。是時童女倍復驚怖，舉聲號哭，遂便夢覺。爾時，父母問其女言：『以何因緣忽然驚怖？』時女羞恥不肯說之。其母慇懃竊問其故。時，女為母密說如上所夢之事。善男子！世間生死有為舍宅，長處輪迴未得真覺，爾所分位恒處夢中，生老病死三界舍宅。如彼童女處於夢中，虛妄分別亦復如是。琰魔鬼使忽然而至，如彼餓虎於虛空中接彼嬰孩而噉食之。一切眾生念念無常老病死苦，亦復如是。誰有智者愛樂此身？以是因緣，觀於生死長夜夢中，發菩提心厭離世間，當得如來常住妙果。」

爾時，如來重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來重說偈言：

「佛子至求無上道， 當觀舍宅如夢中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子至求無上道， 當觀舍宅如夢中。

譬如富貴大長者， 有一童女妙端嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如富貴大長者， 有一童女妙端嚴，

隨其父母上高樓， 觀視遊從甚歡樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其父母上高樓， 觀視遊從甚歡樂。

女向樓中作是夢， 分明夢見適他人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女向樓中作是夢， 分明夢見適他人，

後於夫家誕一子， 其母愛念心憐愍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後於夫家誕一子， 其母愛念心憐愍。

子上樓臺耽喜樂， 因危墜墮於虎口， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子上樓臺耽喜樂， 因危墜墮於虎口，

遂乃失聲從夢覺， 方知夢想本非真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遂乃失聲從夢覺， 方知夢想本非真。

無明闇障如長夜， 未成正覺如夢中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明闇障如長夜， 未成正覺如夢中，

生死世間常不實， 妄想分別亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死世間常不實， 妄想分別亦如是，

唯有四智大圓明， 破闇稱為真妙覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有四智大圓明， 破闇稱為真妙覺。

無常念念如餓虎， 有為虛假難久停， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常念念如餓虎， 有為虛假難久停，

宿鳥平旦各分飛。 命盡別離亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿鳥平旦各分飛。 命盡別離亦如是，

往來住業受諸報， 父母恩情不相識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往來住業受諸報， 父母恩情不相識。

哀哉凡夫生死身， 輪轉三塗長受苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀哉凡夫生死身， 輪轉三塗長受苦，

若知善惡隨業感， 應當懺悔令消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知善惡隨業感， 應當懺悔令消滅。

一切人天妙樂果， 慚愧正見為所因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切人天妙樂果， 慚愧正見為所因，

應發堅固菩提心， 被精進甲勤修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應發堅固菩提心， 被精進甲勤修學。

「復次，善男子！出家菩薩觀於舍宅，如牝馬口海出於猛焰吞納四瀆，百川眾流無不燒盡。譬如往昔羅陀國中，有一菩薩名妙得彼岸，然是菩薩有慈悲心常懷饒益。有諸商人入海採寶，將是菩薩同載船舶，皆達寶洲度於嶮難，而無所礙到於彼岸。後時菩薩年漸衰老，已經百歲，起坐扶策力不能前。有一商主詣菩薩所禮拜供養，白菩薩言：『我欲入海求諸珍寶，永離貧窮得大富貴。今請菩薩與我同往。』爾時，菩薩告商主言：『我今衰老，筋力微弱不能入海。』商主復言：『惟願大士！不捨慈悲哀受我請，於我舶中但自安坐，是我所願。』爾時，菩薩受商人請，乘大舶船入於大海，向東南隅詣其寶所。時遇北風漂墮南海，猛風迅疾晝夜不停經於七日，見大海水變為金色猶如鎔金。爾時，眾商白菩薩言：『以何因緣水變金色有如是相？』菩薩告言：『汝等當知，我今已入黃金大海，無量無邊紫磨真金充滿大海，金寶交映有如是相。超過正路墮此海中，各自勤求設諸方便還歸北方。』復經數日，見大海水變為白色猶如珂雪，菩薩告言：『汝等當知，我今已入真珠大海，白玉真珠充滿海中，珠映水色有如是相。汝當盡力設諸方便還歸北方。』復經數日，大海之水變為青色如青瑠璃，菩薩告言：『我及汝等已入青玻璃海，無量無邊青玻璃寶，充滿大海，玻璃之色交映如是。』復經數日，大海之水變為紅色猶如血現，菩薩告言：『我及汝等已入紅玻璃海，無量無邊紅玻璃寶充滿大海，實色紅赤交映如是。』復經數日，水變黑色猶如墨汁，遙聞猛火爆裂之聲，猶如大火燒乾竹林，熾然熢㶿甚可怖畏，如是相貌曾未見聞。又見大火起於南方，猶如攢峯高逾百丈，焰勢飛空或合或散，光流掣電，如是之相未曾見聞。『我等身命實難可保。』於是菩薩告眾人言：『汝等今者，甚可怖畏。何以故？我等已入牝馬口海，諸四大海及四天下大小眾流，入北口海皆被燒盡。所以者何？由諸眾生業增上力，自然天火能燒海水。若是天火不燒海水，一日夜中一切陸地變成大海，所有眾生悉皆漂沒。然今我等遇大黑風，漂流如是牝馬口海，我今眾人餘命無幾。』爾時，船舶有千餘人，同時發聲悲號啼哭，或自拔髮，或自投身，作如是言：『我等今者為求珍寶，入於大海遇此險難，哀哉苦哉！以何方便得免是難？』時千人等至誠歸命，或稱悲母，或稱慈父，或稱梵天，或稱摩醯首羅天王，或稱大力那羅延天，或有歸命得岸菩薩，敬禮大士而作是言：『唯願菩薩濟我等輩。』爾時，菩薩為是眾人離諸恐怖，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！出家菩薩觀於舍宅，如牝馬口海出於猛焰吞納四瀆，百川眾流無不燒盡。譬如往昔羅陀國中，有一菩薩名妙得彼岸，然是菩薩有慈悲心常懷饒益。有諸商人入海採寶，將是菩薩同載船舶，皆達寶洲度於嶮難，而無所礙到於彼岸。後時菩薩年漸衰老，已經百歲，起坐扶策力不能前。有一商主詣菩薩所禮拜供養，白菩薩言：『我欲入海求諸珍寶，永離貧窮得大富貴。今請菩薩與我同往。』爾時，菩薩告商主言：『我今衰老，筋力微弱不能入海。』商主復言：『惟願大士！不捨慈悲哀受我請，於我舶中但自安坐，是我所願。』爾時，菩薩受商人請，乘大舶船入於大海，向東南隅詣其寶所。時遇北風漂墮南海，猛風迅疾晝夜不停經於七日，見大海水變為金色猶如鎔金。爾時，眾商白菩薩言：『以何因緣水變金色有如是相？』菩薩告言：『汝等當知，我今已入黃金大海，無量無邊紫磨真金充滿大海，金寶交映有如是相。超過正路墮此海中，各自勤求設諸方便還歸北方。』復經數日，見大海水變為白色猶如珂雪，菩薩告言：『汝等當知，我今已入真珠大海，白玉真珠充滿海中，珠映水色有如是相。汝當盡力設諸方便還歸北方。』復經數日，大海之水變為青色如青瑠璃，菩薩告言：『我及汝等已入青玻璃海，無量無邊青玻璃寶，充滿大海，玻璃之色交映如是。』復經數日，大海之水變為紅色猶如血現，菩薩告言：『我及汝等已入紅玻璃海，無量無邊紅玻璃寶充滿大海，實色紅赤交映如是。』復經數日，水變黑色猶如墨汁，遙聞猛火爆裂之聲，猶如大火燒乾竹林，熾然熢㶿甚可怖畏，如是相貌曾未見聞。又見大火起於南方，猶如攢峯高逾百丈，焰勢飛空或合或散，光流掣電，如是之相未曾見聞。『我等身命實難可保。』於是菩薩告眾人言：『汝等今者，甚可怖畏。何以故？我等已入牝馬口海，諸四大海及四天下大小眾流，入北口海皆被燒盡。所以者何？由諸眾生業增上力，自然天火能燒海水。若是天火不燒海水，一日夜中一切陸地變成大海，所有眾生悉皆漂沒。然今我等遇大黑風，漂流如是牝馬口海，我今眾人餘命無幾。』爾時，船舶有千餘人，同時發聲悲號啼哭，或自拔髮，或自投身，作如是言：『我等今者為求珍寶，入於大海遇此險難，哀哉苦哉！以何方便得免是難？』時千人等至誠歸命，或稱悲母，或稱慈父，或稱梵天，或稱摩醯首羅天王，或稱大力那羅延天，或有歸命得岸菩薩，敬禮大士而作是言：『唯願菩薩濟我等輩。』爾時，菩薩為是眾人離諸恐怖，而說偈言：

「『世間最上大丈夫， 雖入死門不生畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世間最上大丈夫， 雖入死門不生畏。

汝若憂悲失智慧， 應當一心設方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝若憂悲失智慧， 應當一心設方便，

若得善巧方便門， 離諸八難超彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得善巧方便門， 離諸八難超彼岸。

是故安心勿憂懼， 應當懇念大慈尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故安心勿憂懼， 應當懇念大慈尊。』

「於是菩薩說此偈已，燒眾名香禮拜供養十方諸佛，發是願言：『南無十方諸佛，南無十方諸佛，諸大菩薩摩訶薩眾，四向四果一切賢聖，有天眼者、有天耳者、知佗心者、眾自在者，我為眾生運大悲心，棄捨身命濟諸苦難。然今我身有一善根，受持如來不妄語戒，無量生中未曾缺犯。若我一生有妄語者，今此惡風轉加增盛；如是戒德非虛妄者，願以此善迴施一切，我與眾生當成佛道。若實不虛，願此惡風應時休息，如意便風隨念而至，然諸眾生即是我身，眾生與我等無差別。』是大菩薩發起如是同體大悲無礙願已，經一念頃惡風尋止，便得順風解脫眾難，得至寶所獲諸珍寶。爾時，菩薩告商人言：『如是珍寶難逢難遇，汝等先世廣行檀施，得值如是眾妙珍寶，昔修施時心有悋惜，以是因緣遇是惡風。汝諸商人所得珍寶，須知限量無使多取，以縱貪心後招大難。汝等當知，眾寶之中命寶為最，若存其命是無價寶。』時商人等蒙菩薩教，生知足心不敢多取。爾時，眾人得免災難獲大珍寶，遠離貧窮到於彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是菩薩說此偈已，燒眾名香禮拜供養十方諸佛，發是願言：『南無十方諸佛，南無十方諸佛，諸大菩薩摩訶薩眾，四向四果一切賢聖，有天眼者、有天耳者、知佗心者、眾自在者，我為眾生運大悲心，棄捨身命濟諸苦難。然今我身有一善根，受持如來不妄語戒，無量生中未曾缺犯。若我一生有妄語者，今此惡風轉加增盛；如是戒德非虛妄者，願以此善迴施一切，我與眾生當成佛道。若實不虛，願此惡風應時休息，如意便風隨念而至，然諸眾生即是我身，眾生與我等無差別。』是大菩薩發起如是同體大悲無礙願已，經一念頃惡風尋止，便得順風解脫眾難，得至寶所獲諸珍寶。爾時，菩薩告商人言：『如是珍寶難逢難遇，汝等先世廣行檀施，得值如是眾妙珍寶，昔修施時心有悋惜，以是因緣遇是惡風。汝諸商人所得珍寶，須知限量無使多取，以縱貪心後招大難。汝等當知，眾寶之中命寶為最，若存其命是無價寶。』時商人等蒙菩薩教，生知足心不敢多取。爾時，眾人得免災難獲大珍寶，遠離貧窮到於彼岸。

「諸善男子！出家菩薩亦復如是，親近諸佛善友知識，如彼商人得遇菩薩，永離生死到於彼岸，猶如商主獲大富貴。世間所有有為舍宅，如牝馬口海能燒眾流。出家菩薩亦復如是，審諦觀察在家過失。汝善男子不染世間諸五欲樂，厭離三界生死苦難，得入清涼安樂大城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！出家菩薩亦復如是，親近諸佛善友知識，如彼商人得遇菩薩，永離生死到於彼岸，猶如商主獲大富貴。世間所有有為舍宅，如牝馬口海能燒眾流。出家菩薩亦復如是，審諦觀察在家過失。汝善男子不染世間諸五欲樂，厭離三界生死苦難，得入清涼安樂大城。」

爾時，如來重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來重說偈言：

「出家菩薩觀舍宅， 如牝馬海燒眾流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「出家菩薩觀舍宅， 如牝馬海燒眾流。

譬如往昔羅陀國， 有一菩薩名得岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如往昔羅陀國， 有一菩薩名得岸，

具大福智巧方便， 無緣慈悲攝有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具大福智巧方便， 無緣慈悲攝有情，

得是菩薩乘舶船， 商人獲寶超彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是菩薩乘舶船， 商人獲寶超彼岸。

然是大士年衰老， 不樂利佗好禪寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然是大士年衰老， 不樂利佗好禪寂。

有一商主請菩薩， 欲入大海求珍寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一商主請菩薩， 欲入大海求珍寶，

『唯願大士受我請， 令我富饒無闕乏。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『唯願大士受我請， 令我富饒無闕乏。』

於是菩薩運大悲， 即便受請乘舶船。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是菩薩運大悲， 即便受請乘舶船。

時張大帆遇順風， 直往東南詣寶所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時張大帆遇順風， 直往東南詣寶所，

忽遇暴風吹舶船， 漂墮南海迷所往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忽遇暴風吹舶船， 漂墮南海迷所往。

經過七日大海水， 悉皆變作黃金色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經過七日大海水， 悉皆變作黃金色，

紫磨黃金滿海中， 寶映光現真金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紫磨黃金滿海中， 寶映光現真金色。

復經數日大海水， 變為白色如珂雪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復經數日大海水， 變為白色如珂雪，

真珠珍寶滿海中， 所以海水成白色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真珠珍寶滿海中， 所以海水成白色。

又經數日大海水， 變作紺青如瑠璃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又經數日大海水， 變作紺青如瑠璃，

青玻璃珠滿大海， 所以水作紺青色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青玻璃珠滿大海， 所以水作紺青色。

又經數日大海水， 悉皆變作紅赤色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又經數日大海水， 悉皆變作紅赤色，

紅玻璃珠滿海中， 故變水色同於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紅玻璃珠滿海中， 故變水色同於彼。

復經數日大海水， 變為黑色如墨汁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復經數日大海水， 變為黑色如墨汁，

如是天火所焚燒， 海水盡皆如墨色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是天火所焚燒， 海水盡皆如墨色。

此海名為牝馬口， 吞納四海及眾流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此海名為牝馬口， 吞納四海及眾流，

一切船舶若經過， 有人到此多皆死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切船舶若經過， 有人到此多皆死。

天火熾盛如山積， 爆裂之聲如雷震， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天火熾盛如山積， 爆裂之聲如雷震，

眾人遙見心驚怖， 號叫搥胸白大師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾人遙見心驚怖， 號叫搥胸白大師。

於是菩薩起慈悲， 不惜身命垂救護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是菩薩起慈悲， 不惜身命垂救護，

暴風尋止順風起， 渡於險難至寶所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暴風尋止順風起， 渡於險難至寶所，

各獲珍琦達彼岸， 永離貧窮受安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各獲珍琦達彼岸， 永離貧窮受安樂。

出家菩薩亦如是， 親近諸佛如商主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家菩薩亦如是， 親近諸佛如商主，

永離火宅趣真覺， 猶如商人歸本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離火宅趣真覺， 猶如商人歸本處。

世間所有諸宅舍， 如彼牝馬大口海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有諸宅舍， 如彼牝馬大口海；

出家常厭於在家， 不染世間離五欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家常厭於在家， 不染世間離五欲。

樂住空閑心不動， 善達甚深真妙理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂住空閑心不動， 善達甚深真妙理，

或處人間聚落中， 如蜂採華無所損。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或處人間聚落中， 如蜂採華無所損。

四威儀中恒利物， 不貪世樂及名聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四威儀中恒利物， 不貪世樂及名聞，

口中常出柔軟音， 麤鄙惡言斷相續， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口中常出柔軟音， 麤鄙惡言斷相續，

知恩報恩修善業， 自佗俱得入真常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知恩報恩修善業， 自佗俱得入真常。」

爾時，智光及諸長者一萬人俱，異口同音而白佛言：「善哉世尊！希有善逝！如是如是。世尊所說微妙第一，善巧方便饒益有情。如佛所說我今悉知，世間宅舍猶如牢獄，一切惡法從舍宅生，出家之人實有無量無邊勝利。由是我等深樂出家，現在當來恒受法樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，智光及諸長者一萬人俱，異口同音而白佛言：「善哉世尊！希有善逝！如是如是。世尊所說微妙第一，善巧方便饒益有情。如佛所說我今悉知，世間宅舍猶如牢獄，一切惡法從舍宅生，出家之人實有無量無邊勝利。由是我等深樂出家，現在當來恒受法樂。」

爾時，世尊告諸長者：「善哉，善哉！汝等發心樂欲出家，若善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，一日一夜出家修道，二百萬劫不墮惡趣，常生善處受勝妙樂，遇善知識永不退轉，得值諸佛受菩提記，坐金剛座成正覺道。然出家者持戒最難，能持戒者是真出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸長者：「善哉，善哉！汝等發心樂欲出家，若善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，一日一夜出家修道，二百萬劫不墮惡趣，常生善處受勝妙樂，遇善知識永不退轉，得值諸佛受菩提記，坐金剛座成正覺道。然出家者持戒最難，能持戒者是真出家。」

時諸長者白佛言：「世尊！我等持戒修諸梵行，願我速出生死苦海，願我速入常樂寶宮，願我廣度一切眾生，願我疾證於無生智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸長者白佛言：「世尊！我等持戒修諸梵行，願我速出生死苦海，願我速入常樂寶宮，願我廣度一切眾生，願我疾證於無生智。」

爾時，世尊告彌勒菩薩及文殊師利：「如是長者付囑汝等，勸令出家受持淨戒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告彌勒菩薩及文殊師利：「如是長者付囑汝等，勸令出家受持淨戒。」

時九千人於彌勒前，出家修道受持佛戒。七千人俱於文殊前，出家修道受佛禁戒。如是人等既得出家，成就法忍入於如來祕密境界，不復退轉。無量萬人發菩提心至不退位，無數人天遠塵離垢得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時九千人於彌勒前，出家修道受持佛戒。七千人俱於文殊前，出家修道受佛禁戒。如是人等既得出家，成就法忍入於如來祕密境界，不復退轉。無量萬人發菩提心至不退位，無數人天遠塵離垢得法眼淨。