大乘本生心地觀經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘本生心地觀經卷第二

大唐罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐罽賓國三藏般若奉 詔譯

報恩品第二之上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報恩品第二之上

爾時，世尊從三昧安詳而起，告彌勒菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！汝等大士！諸善男子！為欲親近世間之父，為欲聽聞出世之法，為欲思惟如如之理，為欲修習如如之智，來詣佛所供養恭敬。我今演說心地妙法，引導眾生令入佛智。如是妙法，諸佛如來過無量劫時乃說之。如來世尊出興於世，甚難值遇如優曇華，假使如來出現於世，說此妙法亦復為難。所以者何？一切眾生遠離大乘菩薩行願，趣向聲聞、緣覺菩提，厭離生死永入涅槃，不樂大乘常樂妙果。然諸如來轉於法輪，遠離四失說相應法：一無非處，二無非時，三無非器，四無非法。應病與藥令得復除，即是如來不共之德，聲聞、緣覺未得自在，諸菩薩眾不共之境，以是因緣，難見難聞菩提正道心地法門。若有善男子、善女人，聞是妙法一經於耳，須臾之頃攝念觀心，熏成無上大菩提種，不久當坐菩提樹王金剛寶座，得成阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從三昧安詳而起，告彌勒菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！汝等大士！諸善男子！為欲親近世間之父，為欲聽聞出世之法，為欲思惟如如之理，為欲修習如如之智，來詣佛所供養恭敬。我今演說心地妙法，引導眾生令入佛智。如是妙法，諸佛如來過無量劫時乃說之。如來世尊出興於世，甚難值遇如優曇華，假使如來出現於世，說此妙法亦復為難。所以者何？一切眾生遠離大乘菩薩行願，趣向聲聞、緣覺菩提，厭離生死永入涅槃，不樂大乘常樂妙果。然諸如來轉於法輪，遠離四失說相應法：一無非處，二無非時，三無非器，四無非法。應病與藥令得復除，即是如來不共之德，聲聞、緣覺未得自在，諸菩薩眾不共之境，以是因緣，難見難聞菩提正道心地法門。若有善男子、善女人，聞是妙法一經於耳，須臾之頃攝念觀心，熏成無上大菩提種，不久當坐菩提樹王金剛寶座，得成阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，王舍大城，有五百長者，其名曰：妙德長者、勇猛長者、善法長者、念佛長者、妙智長者、菩提長者、妙辯長者、法眼長者、光明長者、滿願長者。如是等大富長者成就正見，供養如來及諸聖眾。是諸長者，聞是世尊讚歎大乘心地法門，而作是念：「我見如來放金色光，影現菩薩難行苦行，我不愛樂行苦行心，誰能永劫住於生死，而為眾生受諸苦惱？」作是念已，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬異口同音，前白佛言：「世尊！我等不樂大乘諸菩薩行，亦不喜聞苦行音聲。所以者何？一切菩薩所修行願，皆悉不是知恩報恩。何以故？遠離父母趣於出家，以自妻子施於所欲，頭目髓腦隨其願求，悉皆布施受諸逼惱，三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行，越生死流，方至菩提大安樂處。不如趣向二乘道果，三生百劫修集資糧，斷生死因證涅槃果，速至安樂，方名報恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，王舍大城，有五百長者，其名曰：妙德長者、勇猛長者、善法長者、念佛長者、妙智長者、菩提長者、妙辯長者、法眼長者、光明長者、滿願長者。如是等大富長者成就正見，供養如來及諸聖眾。是諸長者，聞是世尊讚歎大乘心地法門，而作是念：「我見如來放金色光，影現菩薩難行苦行，我不愛樂行苦行心，誰能永劫住於生死，而為眾生受諸苦惱？」作是念已，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬異口同音，前白佛言：「世尊！我等不樂大乘諸菩薩行，亦不喜聞苦行音聲。所以者何？一切菩薩所修行願，皆悉不是知恩報恩。何以故？遠離父母趣於出家，以自妻子施於所欲，頭目髓腦隨其願求，悉皆布施受諸逼惱，三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行，越生死流，方至菩提大安樂處。不如趣向二乘道果，三生百劫修集資糧，斷生死因證涅槃果，速至安樂，方名報恩。」

爾時，佛告五百長者：「善哉善哉！汝等聞於讚歎大乘，心生退轉發起妙義，利益安樂未來世中，不知恩德一切眾生。諦聽諦聽，善思念之，我今為汝分別演說世出世間有恩之處。善男子！汝等所言未可正理。何以故？世出世恩有其四種：一父母恩，二眾生恩，三國王恩，四三寶恩。如是四恩，一切眾生平等荷負。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告五百長者：「善哉善哉！汝等聞於讚歎大乘，心生退轉發起妙義，利益安樂未來世中，不知恩德一切眾生。諦聽諦聽，善思念之，我今為汝分別演說世出世間有恩之處。善男子！汝等所言未可正理。何以故？世出世恩有其四種：一父母恩，二眾生恩，三國王恩，四三寶恩。如是四恩，一切眾生平等荷負。

「善男子！父母恩者，父有慈恩，母有悲恩。母悲恩者，若我住世於一劫中說不能盡，我今為汝宣說少分。假使有人為福德故，恭敬供養一百淨行大婆羅門、一百五通諸大神仙、一百善友，安置七寶上妙堂內，以百千種上妙珍膳，垂諸瓔珞眾寶衣服，栴檀沈香立諸房舍，百寶莊嚴床臥敷具，療治眾病百種湯藥，一心供養滿百千劫；不如一念住孝順心，以微少物色養悲母，隨所供侍，比前功德，百千萬分不可校量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！父母恩者，父有慈恩，母有悲恩。母悲恩者，若我住世於一劫中說不能盡，我今為汝宣說少分。假使有人為福德故，恭敬供養一百淨行大婆羅門、一百五通諸大神仙、一百善友，安置七寶上妙堂內，以百千種上妙珍膳，垂諸瓔珞眾寶衣服，栴檀沈香立諸房舍，百寶莊嚴床臥敷具，療治眾病百種湯藥，一心供養滿百千劫；不如一念住孝順心，以微少物色養悲母，隨所供侍，比前功德，百千萬分不可校量。

「世間悲母念子無比，恩及未形，始自受胎終於十月，行住坐臥受諸苦惱非口所宣，雖得欲樂飲食衣服而不生愛，憂念之心恒無休息，但自思惟將欲生產，漸受諸苦晝夜愁惱；若產難時，如百千刃競來屠割，或致無常。若無苦惱，諸親眷屬喜樂無盡。猶如貧女得如意珠，其子發聲如聞音樂，以母胸臆而為寢處，左右膝上常為遊履，於胸臆中出甘露泉，長養之恩彌於普天，憐愍之德廣大無比。世間所高莫過山岳，悲母之恩逾於須彌；世間之重大地為先，悲母之恩亦過於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間悲母念子無比，恩及未形，始自受胎終於十月，行住坐臥受諸苦惱非口所宣，雖得欲樂飲食衣服而不生愛，憂念之心恒無休息，但自思惟將欲生產，漸受諸苦晝夜愁惱；若產難時，如百千刃競來屠割，或致無常。若無苦惱，諸親眷屬喜樂無盡。猶如貧女得如意珠，其子發聲如聞音樂，以母胸臆而為寢處，左右膝上常為遊履，於胸臆中出甘露泉，長養之恩彌於普天，憐愍之德廣大無比。世間所高莫過山岳，悲母之恩逾於須彌；世間之重大地為先，悲母之恩亦過於彼。

「若有男女背恩不順，令其父母生怨念心，母發惡言子即隨墮，或在地獄、餓鬼、畜生。世間之疾莫過猛風，怨念之徵復速於彼；一切如來、金剛、天等，及五通仙，不能救護。若善男子、善女人，依悲母教承順無違，諸天護念福樂無盡。如是男女即名尊貴天人種類，或是菩薩為度眾生，現為男女饒益父母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有男女背恩不順，令其父母生怨念心，母發惡言子即隨墮，或在地獄、餓鬼、畜生。世間之疾莫過猛風，怨念之徵復速於彼；一切如來、金剛、天等，及五通仙，不能救護。若善男子、善女人，依悲母教承順無違，諸天護念福樂無盡。如是男女即名尊貴天人種類，或是菩薩為度眾生，現為男女饒益父母。

「若善男子、善女人，為報母恩經於一劫，每日三時割自身肉以養父母，而未能報一日之恩。所以者何？一切男女處于胎中，口吮乳根飲噉母血，及出胎已幼稚之前，所飲母乳百八十斛，母得上味先與其子，珍妙衣服亦復如是，愚癡鄙陋情愛無二。昔有女人遠遊佗國，抱所生子渡殑伽河，其水暴漲力不能前，愛念不捨母子俱沒。以是慈心善根力故，即得上生色究竟天作大梵王。以是因緣，母有十德：一名大地，於母胎中為所依故。二名能生，經歷眾苦而能生故。三名能正，恒以母手理五根故。四名養育，隨四時宜能長養故。五名智者，能以方便生智慧故。六名莊嚴，以妙瓔珞而嚴飾故。七名安隱，以母懷抱為止息故。八名教授，善巧方便導引子故。九名教誡，以善言辭離眾惡故。十名與業，能以家業付囑子故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人，為報母恩經於一劫，每日三時割自身肉以養父母，而未能報一日之恩。所以者何？一切男女處于胎中，口吮乳根飲噉母血，及出胎已幼稚之前，所飲母乳百八十斛，母得上味先與其子，珍妙衣服亦復如是，愚癡鄙陋情愛無二。昔有女人遠遊佗國，抱所生子渡殑伽河，其水暴漲力不能前，愛念不捨母子俱沒。以是慈心善根力故，即得上生色究竟天作大梵王。以是因緣，母有十德：一名大地，於母胎中為所依故。二名能生，經歷眾苦而能生故。三名能正，恒以母手理五根故。四名養育，隨四時宜能長養故。五名智者，能以方便生智慧故。六名莊嚴，以妙瓔珞而嚴飾故。七名安隱，以母懷抱為止息故。八名教授，善巧方便導引子故。九名教誡，以善言辭離眾惡故。十名與業，能以家業付囑子故。

「善男子！於諸世間何者最富？何者最貧？悲母在堂名之為富，悲母不在名之為貧；悲母在時名為日中，悲母死時名為日沒；悲母在時名為月明，悲母亡時名為闇夜。是故汝等，勤加修習孝養父母，若人供佛福等無異。應當如是報父母恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於諸世間何者最富？何者最貧？悲母在堂名之為富，悲母不在名之為貧；悲母在時名為日中，悲母死時名為日沒；悲母在時名為月明，悲母亡時名為闇夜。是故汝等，勤加修習孝養父母，若人供佛福等無異。應當如是報父母恩。

「善男子！眾生恩者，即無始來，一切眾生輪轉五道經百千劫，於多生中互為父母；以互為父母故，一切男子即是慈父，一切女人即是悲母，昔生生中有大恩故，猶如現在父母之恩等無差別。如是昔恩猶未能報，或因妄業生諸違順，以執著故反為其怨。何以故？無明覆障宿住智明，不了前生曾為父母，所可報恩互為饒益，無饒益者名為不孝。以是因緣。諸眾生類於一切時亦有大恩，實為難報。如是之事名眾生恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！眾生恩者，即無始來，一切眾生輪轉五道經百千劫，於多生中互為父母；以互為父母故，一切男子即是慈父，一切女人即是悲母，昔生生中有大恩故，猶如現在父母之恩等無差別。如是昔恩猶未能報，或因妄業生諸違順，以執著故反為其怨。何以故？無明覆障宿住智明，不了前生曾為父母，所可報恩互為饒益，無饒益者名為不孝。以是因緣。諸眾生類於一切時亦有大恩，實為難報。如是之事名眾生恩。

「國王恩者，福德最勝雖生人間得自在故，三十三天諸天子等，恒與其力常護持故，於其國界山河大地，盡大海際屬于國王，一人福德勝過一切眾生福故。是大聖王以正法化，能使眾生悉皆安樂。譬如世間一切堂殿，柱為根本；人民豐樂，王為根本，依王有故。亦如梵王能生萬物，聖王能生治國之法利眾生故。如日天子能照世間，聖王亦能觀察天下人安樂故。王失正治人無所依。若以正化，八大恐怖不入其國，所謂佗國侵逼，自界叛逆，惡鬼疾病，國土飢饉，非時風雨，過時風雨，日月薄蝕，星宿變怪。人王正化利益人民，如是八難不能侵故。譬如長者唯有一子，愛念無比憐愍饒益，常與安樂晝夜不捨。國大聖王亦復如是，等示群生如同一子，擁護之心晝夜無捨。如是人王令修十善，名福德主；若不令修，名非福主。所以者何？若王國內一人修善，其所作福皆為七分，造善之人得其五分，於彼國王常獲二分，善因王修，同福利故；造十惡業亦復如是，同其事故。一切國內田地園林所生之物，皆為七分，亦復如是。若有人王成就正見，如法化世，名為天主。以天善法化世間故，諸天善神及護世王，常來加護守王宮故。雖處人間修行天業，賞罰之心無偏黨故。一切聖王法皆如是，如是聖主名正法王。以是因緣，成就十德：一名能照，以智慧眼照世間故。二名莊嚴，以大福智莊嚴國故。三名與樂，以大安樂與人民故。四名伏怨，一切怨敵自然伏故。五名離怖，能卻八難離恐怖故。六名任賢，集諸賢人評國事故。七名法本，萬姓安住依國王故。八名持世，以天王法持世間故。九名業主，善惡諸業屬國王故。十名人主，一切人民王為主故。一切國王以先世福，成就如是十種勝德。大梵天王及忉利天，常助人王受勝妙樂，諸羅剎王及諸神等，雖不現身，潛來衛護王及眷屬。王見人民造諸不善不能制止，諸天神等悉皆遠離。若見修善歡喜讚歎，盡皆唱言：『我之聖王。』龍天喜悅，澍甘露雨，五穀成熟，人民豐樂。若不親近諸惡人等，普利世間咸從正化，如意寶珠必現王國，於王隣國咸來歸服，人與非人無不稱歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「國王恩者，福德最勝雖生人間得自在故，三十三天諸天子等，恒與其力常護持故，於其國界山河大地，盡大海際屬于國王，一人福德勝過一切眾生福故。是大聖王以正法化，能使眾生悉皆安樂。譬如世間一切堂殿，柱為根本；人民豐樂，王為根本，依王有故。亦如梵王能生萬物，聖王能生治國之法利眾生故。如日天子能照世間，聖王亦能觀察天下人安樂故。王失正治人無所依。若以正化，八大恐怖不入其國，所謂佗國侵逼，自界叛逆，惡鬼疾病，國土飢饉，非時風雨，過時風雨，日月薄蝕，星宿變怪。人王正化利益人民，如是八難不能侵故。譬如長者唯有一子，愛念無比憐愍饒益，常與安樂晝夜不捨。國大聖王亦復如是，等示群生如同一子，擁護之心晝夜無捨。如是人王令修十善，名福德主；若不令修，名非福主。所以者何？若王國內一人修善，其所作福皆為七分，造善之人得其五分，於彼國王常獲二分，善因王修，同福利故；造十惡業亦復如是，同其事故。一切國內田地園林所生之物，皆為七分，亦復如是。若有人王成就正見，如法化世，名為天主。以天善法化世間故，諸天善神及護世王，常來加護守王宮故。雖處人間修行天業，賞罰之心無偏黨故。一切聖王法皆如是，如是聖主名正法王。以是因緣，成就十德：一名能照，以智慧眼照世間故。二名莊嚴，以大福智莊嚴國故。三名與樂，以大安樂與人民故。四名伏怨，一切怨敵自然伏故。五名離怖，能卻八難離恐怖故。六名任賢，集諸賢人評國事故。七名法本，萬姓安住依國王故。八名持世，以天王法持世間故。九名業主，善惡諸業屬國王故。十名人主，一切人民王為主故。一切國王以先世福，成就如是十種勝德。大梵天王及忉利天，常助人王受勝妙樂，諸羅剎王及諸神等，雖不現身，潛來衛護王及眷屬。王見人民造諸不善不能制止，諸天神等悉皆遠離。若見修善歡喜讚歎，盡皆唱言：『我之聖王。』龍天喜悅，澍甘露雨，五穀成熟，人民豐樂。若不親近諸惡人等，普利世間咸從正化，如意寶珠必現王國，於王隣國咸來歸服，人與非人無不稱歎。

「若有惡人於王國內，而生逆心於須臾頃，如是之人福自衰滅，命終當墮地獄之中，經歷畜生備受諸苦。所以者何？由於聖王不知恩故，起諸惡逆得如是報。若有人民能行善心，敬輔仁王尊重如佛，是人現世安隱豐樂，有所願求無不稱心。所以者何？一切國王於過去時，曾受如來清淨禁戒，常為人王安隱快樂。以是因緣，違順果報皆如響應。聖王恩德廣大如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有惡人於王國內，而生逆心於須臾頃，如是之人福自衰滅，命終當墮地獄之中，經歷畜生備受諸苦。所以者何？由於聖王不知恩故，起諸惡逆得如是報。若有人民能行善心，敬輔仁王尊重如佛，是人現世安隱豐樂，有所願求無不稱心。所以者何？一切國王於過去時，曾受如來清淨禁戒，常為人王安隱快樂。以是因緣，違順果報皆如響應。聖王恩德廣大如是。

「善男子！三寶恩者，名不思議利樂眾生無有休息，是諸佛身真善無漏，無數大劫修因所證，三有業果永盡無餘，功德寶山巍巍無比；一切有情所不能知。福德甚深猶如大海，智慧無礙等於虛空，神通變化充滿世間，光明遍照十方三世；一切眾生煩惱業障，都不覺知。沈淪苦海生死無窮，三寶出世作大船師，能截愛流超昇彼岸，諸有智者悉皆瞻仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！三寶恩者，名不思議利樂眾生無有休息，是諸佛身真善無漏，無數大劫修因所證，三有業果永盡無餘，功德寶山巍巍無比；一切有情所不能知。福德甚深猶如大海，智慧無礙等於虛空，神通變化充滿世間，光明遍照十方三世；一切眾生煩惱業障，都不覺知。沈淪苦海生死無窮，三寶出世作大船師，能截愛流超昇彼岸，諸有智者悉皆瞻仰。

「善男子等！唯一佛寶具三種身：一自性身，二受用身，三變化身。第一佛身有大斷德，二空所顯，一切諸佛悉皆平等。第二佛身有大智德，真常無漏，一切諸佛悉皆同意。第三佛身有大恩德，定通變現，一切諸佛悉皆同事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子等！唯一佛寶具三種身：一自性身，二受用身，三變化身。第一佛身有大斷德，二空所顯，一切諸佛悉皆平等。第二佛身有大智德，真常無漏，一切諸佛悉皆同意。第三佛身有大恩德，定通變現，一切諸佛悉皆同事。

「善男子！其自性身無始無終，離一切相絕諸戲論，周圓無際凝然常住。其受用身，有二種相，一自受用，二佗受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！其自性身無始無終，離一切相絕諸戲論，周圓無際凝然常住。其受用身，有二種相，一自受用，二佗受用。

「自受用身，三僧祇劫所修萬行，利益安樂諸眾生已，十地滿心，運身直往色究竟天，出過三界，淨妙國土坐無數量大寶蓮華，而不可說海會菩薩前後圍遶，以無垢繒繫於頂上，供養恭敬尊重讚歎，如是名為後報利益。爾時，菩薩入金剛定，斷除一切微細所知諸煩惱障，證得阿耨多羅三藐三菩提，如是妙果名現報利益。是真報身有始無終，壽命劫數無有限量，初成正覺窮未來際，諸根相好徧周法界，四智圓滿。是真報身受用法樂。一、大圓鏡智，轉異熟識得此智慧，如大圓鏡現諸色像。如是如來鏡智之中，能現眾生諸善惡業，以是因緣，此智名為大圓鏡智。依大悲故恒緣眾生，依大智故常如法性，雙觀真俗無有間斷，常能執持無漏根身，一切功德為所依止。二、平等性智，轉我見識得此智慧，是以能證自佗平等二無我性，如是名為平等性智。三、妙觀察智，轉分別識得此智慧，能觀諸法自相共相，於眾會前說諸妙法，能令眾生得不退轉，以是名為妙觀察智。四、成所作智，轉五種識得此智慧，能現一切種種化身，令諸眾生成熟善業，以是因緣，名為成所作智。如是四智而為上首，具足八萬四千智門，如是一切諸功德法，名為如來自受用身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自受用身，三僧祇劫所修萬行，利益安樂諸眾生已，十地滿心，運身直往色究竟天，出過三界，淨妙國土坐無數量大寶蓮華，而不可說海會菩薩前後圍遶，以無垢繒繫於頂上，供養恭敬尊重讚歎，如是名為後報利益。爾時，菩薩入金剛定，斷除一切微細所知諸煩惱障，證得阿耨多羅三藐三菩提，如是妙果名現報利益。是真報身有始無終，壽命劫數無有限量，初成正覺窮未來際，諸根相好徧周法界，四智圓滿。是真報身受用法樂。一、大圓鏡智，轉異熟識得此智慧，如大圓鏡現諸色像。如是如來鏡智之中，能現眾生諸善惡業，以是因緣，此智名為大圓鏡智。依大悲故恒緣眾生，依大智故常如法性，雙觀真俗無有間斷，常能執持無漏根身，一切功德為所依止。二、平等性智，轉我見識得此智慧，是以能證自佗平等二無我性，如是名為平等性智。三、妙觀察智，轉分別識得此智慧，能觀諸法自相共相，於眾會前說諸妙法，能令眾生得不退轉，以是名為妙觀察智。四、成所作智，轉五種識得此智慧，能現一切種種化身，令諸眾生成熟善業，以是因緣，名為成所作智。如是四智而為上首，具足八萬四千智門，如是一切諸功德法，名為如來自受用身。

「諸善男子！二者如來佗受用身，具足八萬四千相好，居真淨土說一乘法，令諸菩薩受用大乘微妙法樂。一切如來為化十地諸菩薩眾，現於十種佗受用身。第一佛身，坐百葉蓮華，為初地菩薩說百法明門，菩薩悟已起大神通，變化滿於百佛世界，利益安樂無數眾生。第二佛身，坐千葉蓮華，為二地菩薩說千法明門，菩薩悟已起大神通，變化滿於千佛世界，利益安樂無量眾生。第三佛身，坐萬葉蓮華，為三地菩薩說萬法明門，菩薩悟已起大神通，變化滿於萬佛國土，利益安樂無數眾生。如是如來漸漸增長，乃至十地佗受用身，坐不可說妙寶蓮華，為十地菩薩說不可說諸法明門，菩薩悟已起大神通，變化滿於不可說佛微妙國土，利益安樂不可宣說不可宣說無量無邊種類眾生。如是十身，皆坐七寶菩提樹王，證得阿耨多羅三藐三菩提。諸善男子！一一華葉各各為一三千世界，各有百億妙高山王，及四大洲、日月星辰，三界諸天無不具足。一一葉上諸贍部洲，有金剛座菩提樹王，其百千萬至不可說大小化佛，各於樹下破魔軍已，一時證得阿耨多羅三藐三菩提。如是大小諸化佛身，各各具足三十二相、八十種好，為諸資粮及四善根諸菩薩等、二乘、凡夫，隨宜為說三乘妙法。為諸菩薩說應六波羅蜜，令得阿耨多羅三藐三菩提究竟佛慧。為求辟支佛者，說應十二因緣法；為求聲聞者，說應四諦法，度生老病死究竟涅槃。為餘眾生說人天教，令得人天安樂妙果。諸如是等大小化佛，皆悉名為佛變化身。善男子！如是二種應化身佛，雖現滅度，而此佛身相續常住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！二者如來佗受用身，具足八萬四千相好，居真淨土說一乘法，令諸菩薩受用大乘微妙法樂。一切如來為化十地諸菩薩眾，現於十種佗受用身。第一佛身，坐百葉蓮華，為初地菩薩說百法明門，菩薩悟已起大神通，變化滿於百佛世界，利益安樂無數眾生。第二佛身，坐千葉蓮華，為二地菩薩說千法明門，菩薩悟已起大神通，變化滿於千佛世界，利益安樂無量眾生。第三佛身，坐萬葉蓮華，為三地菩薩說萬法明門，菩薩悟已起大神通，變化滿於萬佛國土，利益安樂無數眾生。如是如來漸漸增長，乃至十地佗受用身，坐不可說妙寶蓮華，為十地菩薩說不可說諸法明門，菩薩悟已起大神通，變化滿於不可說佛微妙國土，利益安樂不可宣說不可宣說無量無邊種類眾生。如是十身，皆坐七寶菩提樹王，證得阿耨多羅三藐三菩提。諸善男子！一一華葉各各為一三千世界，各有百億妙高山王，及四大洲、日月星辰，三界諸天無不具足。一一葉上諸贍部洲，有金剛座菩提樹王，其百千萬至不可說大小化佛，各於樹下破魔軍已，一時證得阿耨多羅三藐三菩提。如是大小諸化佛身，各各具足三十二相、八十種好，為諸資粮及四善根諸菩薩等、二乘、凡夫，隨宜為說三乘妙法。為諸菩薩說應六波羅蜜，令得阿耨多羅三藐三菩提究竟佛慧。為求辟支佛者，說應十二因緣法；為求聲聞者，說應四諦法，度生老病死究竟涅槃。為餘眾生說人天教，令得人天安樂妙果。諸如是等大小化佛，皆悉名為佛變化身。善男子！如是二種應化身佛，雖現滅度，而此佛身相續常住。

「諸善男子！如一佛寶，有如是等無量無邊不可思議利樂眾生廣大恩德，以是因緣，名為如來、應、正遍知、明行圓滿、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。善男子！一佛寶中具足六種微妙功德：一者無上大功德田，二者無上有大恩德，三者無足二足及以多足眾生中尊，四者極難值遇如優曇華，五者獨一出現三千大千世界，六者世出世間功德圓滿一切義依。具如是等六種功德，常能利樂一切眾生，是名佛寶不思議恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！如一佛寶，有如是等無量無邊不可思議利樂眾生廣大恩德，以是因緣，名為如來、應、正遍知、明行圓滿、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。善男子！一佛寶中具足六種微妙功德：一者無上大功德田，二者無上有大恩德，三者無足二足及以多足眾生中尊，四者極難值遇如優曇華，五者獨一出現三千大千世界，六者世出世間功德圓滿一切義依。具如是等六種功德，常能利樂一切眾生，是名佛寶不思議恩。」

爾時，五百長者白佛言：「世尊！如佛所說，一佛寶中，無量化佛充滿世界利樂眾生。以何因緣，世間眾生多不見佛，受諸苦惱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，五百長者白佛言：「世尊！如佛所說，一佛寶中，無量化佛充滿世界利樂眾生。以何因緣，世間眾生多不見佛，受諸苦惱？」

佛告五百長者：「譬如日光天子放百千光照明世界，而有盲者不見光明。汝善男子！於意云何？日光天子而有過否？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告五百長者：「譬如日光天子放百千光照明世界，而有盲者不見光明。汝善男子！於意云何？日光天子而有過否？」

時長者言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時長者言：「不也。世尊！」

佛言：「善男子！諸佛如來常演正法利樂有情，是諸眾生常造惡業，都不覺知、無慚愧心，於佛法僧不樂親近。如是眾生罪根深重，經無量劫不得見聞三寶名字，如彼盲者不覩日光。若有眾生恭敬如來，愛樂大乘尊重三寶，當知是人業障銷除、福智增長、成就善根，速得見佛，永離生死，當證菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！諸佛如來常演正法利樂有情，是諸眾生常造惡業，都不覺知、無慚愧心，於佛法僧不樂親近。如是眾生罪根深重，經無量劫不得見聞三寶名字，如彼盲者不覩日光。若有眾生恭敬如來，愛樂大乘尊重三寶，當知是人業障銷除、福智增長、成就善根，速得見佛，永離生死，當證菩提。

「諸善男子！如一佛寶有無量佛，如來所說法寶亦然，一法寶中有無量義。善男子！於法寶中有其四種：一者教法，二者理法，三者行法，四者果法。一切無漏能破無明煩惱業障，聲、名、句、文名為教法；有無諸法名為理法；戒、定、慧行名為行法；為無為果名為果法。如是四種名為法寶，引導眾生出生死海到於彼岸。善男子！諸佛所師即是法寶。所以者何？三世諸佛依法修行，斷一切障得成菩提，盡未來際利益眾生，以是因緣，三世如來常能供養諸波羅蜜微妙法寶，何況三界一切眾生未得解脫，而不能敬微妙法寶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！如一佛寶有無量佛，如來所說法寶亦然，一法寶中有無量義。善男子！於法寶中有其四種：一者教法，二者理法，三者行法，四者果法。一切無漏能破無明煩惱業障，聲、名、句、文名為教法；有無諸法名為理法；戒、定、慧行名為行法；為無為果名為果法。如是四種名為法寶，引導眾生出生死海到於彼岸。善男子！諸佛所師即是法寶。所以者何？三世諸佛依法修行，斷一切障得成菩提，盡未來際利益眾生，以是因緣，三世如來常能供養諸波羅蜜微妙法寶，何況三界一切眾生未得解脫，而不能敬微妙法寶？

「善男子！我昔曾為求法人王，入大火坑而求正法，永斷生死得大菩提。是故法寶能破一切生死牢獄，猶如金剛能壞萬物；法寶能照癡闇眾生，如日天子能照世界；法寶能救貧乏眾生，如摩尼珠雨眾寶故；法寶能與眾生喜樂，猶如天鼓樂諸天故；法寶能為諸天寶階，聽聞正法得生天故；法寶能為堅牢大船，渡生死海到彼岸故；法寶猶如轉輪聖王，能除三毒煩惱賊故；法寶能為珍妙衣服，覆蓋無慚諸眾生故；法寶猶如金剛甲冑，能破四魔證菩提故；法寶猶如智慧利劍，割斷生死離繫縛故；法寶正是三乘寶車，運載眾生出火宅故；法寶猶如一切明燈，能照三塗黑闇處故；法寶猶如弓箭矛矟，能鎮國界摧怨敵故；法寶猶如險路導師，善誘眾生達寶所故。善男子！三世如來所說妙法，有如是等難思議事，是名法寶不思議恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我昔曾為求法人王，入大火坑而求正法，永斷生死得大菩提。是故法寶能破一切生死牢獄，猶如金剛能壞萬物；法寶能照癡闇眾生，如日天子能照世界；法寶能救貧乏眾生，如摩尼珠雨眾寶故；法寶能與眾生喜樂，猶如天鼓樂諸天故；法寶能為諸天寶階，聽聞正法得生天故；法寶能為堅牢大船，渡生死海到彼岸故；法寶猶如轉輪聖王，能除三毒煩惱賊故；法寶能為珍妙衣服，覆蓋無慚諸眾生故；法寶猶如金剛甲冑，能破四魔證菩提故；法寶猶如智慧利劍，割斷生死離繫縛故；法寶正是三乘寶車，運載眾生出火宅故；法寶猶如一切明燈，能照三塗黑闇處故；法寶猶如弓箭矛矟，能鎮國界摧怨敵故；法寶猶如險路導師，善誘眾生達寶所故。善男子！三世如來所說妙法，有如是等難思議事，是名法寶不思議恩。

「善男子！世出世間有三種僧：一菩薩僧，二聲聞僧，三凡夫僧。文殊師利及彌勒等，是菩薩僧；如舍利弗目犍連等，是聲聞僧；若有成就別解脫戒真善凡夫，乃至具足一切正見，能廣為他演說開示眾聖道法利樂眾生，名凡夫僧；雖未能得無漏戒定及慧解脫，而供養者獲無量福。如是三種名真福田僧。復有一類名福田僧，於佛舍利及佛形像，并諸法僧聖所制戒深生敬信，自無邪見令他亦然，能宣正法讚歎一乘，深信因果常發善願，隨其過犯悔除業障。當知是人信三寶力，勝諸外道百千萬倍，亦勝四種轉輪聖王，何況餘類一切眾生？如欝金華雖然萎悴，猶勝一切諸雜類華。正見比丘亦復如是，勝餘眾生百千萬倍，雖毀禁戒不壞正見，以是因緣名福田僧。若善男子善女人等，供養如是福田僧者，所得福德無有窮盡，供養前三真實僧寶，所獲功德正等無異。如是四類聖凡僧寶，利樂有情恒無暫捨，是名僧寶不思議恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！世出世間有三種僧：一菩薩僧，二聲聞僧，三凡夫僧。文殊師利及彌勒等，是菩薩僧；如舍利弗目犍連等，是聲聞僧；若有成就別解脫戒真善凡夫，乃至具足一切正見，能廣為他演說開示眾聖道法利樂眾生，名凡夫僧；雖未能得無漏戒定及慧解脫，而供養者獲無量福。如是三種名真福田僧。復有一類名福田僧，於佛舍利及佛形像，并諸法僧聖所制戒深生敬信，自無邪見令他亦然，能宣正法讚歎一乘，深信因果常發善願，隨其過犯悔除業障。當知是人信三寶力，勝諸外道百千萬倍，亦勝四種轉輪聖王，何況餘類一切眾生？如欝金華雖然萎悴，猶勝一切諸雜類華。正見比丘亦復如是，勝餘眾生百千萬倍，雖毀禁戒不壞正見，以是因緣名福田僧。若善男子善女人等，供養如是福田僧者，所得福德無有窮盡，供養前三真實僧寶，所獲功德正等無異。如是四類聖凡僧寶，利樂有情恒無暫捨，是名僧寶不思議恩。」

爾時，五百長者白佛言：「世尊！我等今日聞佛法音，得悟三寶利益世間。然今不知以何義故，說佛法僧得名為寶？願佛解說，顯示眾會及未來世敬信三寶一切有情，永斷疑網得不壞信，令入三寶不思議海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，五百長者白佛言：「世尊！我等今日聞佛法音，得悟三寶利益世間。然今不知以何義故，說佛法僧得名為寶？願佛解說，顯示眾會及未來世敬信三寶一切有情，永斷疑網得不壞信，令入三寶不思議海。」

爾時，佛告諸長者言：「善哉，善哉！汝善男子！能問如來甚深妙法，於未來世利益安樂一切眾生。譬如世間第一珍寶具足十義，莊嚴國界饒益有情，佛法僧寶亦復如是。一者堅牢，如摩尼寶無人能破，佛法僧寶亦復如是，外道天魔不能破故。二者無垢，世間勝寶清淨光潔不雜塵穢，佛法僧寶亦復如是，悉能遠離煩惱塵垢。三者與樂，如天德瓶能與安樂，佛法僧寶亦復如是，能與眾生世出世樂。四者難遇，如吉祥寶希有難得，佛法僧寶亦復如是，業障有情億劫難遇。五者能破，如如意寶能破貧窮，佛法僧寶亦復如是，能破世間諸貧苦故。六者威德，如轉輪王所有輪寶能伏諸怨，佛法僧寶亦復如是，具六神通降伏四魔。七者滿願，如摩尼珠隨心所求能雨眾寶，佛法僧寶亦復如是，能滿眾生所修善願。八者莊嚴，如世珍寶莊嚴王宮，佛法僧寶亦復如是，莊嚴法王菩提寶宮。九者最妙，如天妙寶最為微妙，佛法僧寶亦復如是，超諸世間最勝妙寶。十者不變，譬如真金入火不變，佛法僧寶亦復如是，世間八風不能傾動。佛法僧寶具足無量神通變化，利樂有情暫無休息。以是義故，諸佛法僧說名為寶。善男子！我為汝等略說四種世出世間有恩之處，汝等當知，修菩薩行應報如是四種之恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸長者言：「善哉，善哉！汝善男子！能問如來甚深妙法，於未來世利益安樂一切眾生。譬如世間第一珍寶具足十義，莊嚴國界饒益有情，佛法僧寶亦復如是。一者堅牢，如摩尼寶無人能破，佛法僧寶亦復如是，外道天魔不能破故。二者無垢，世間勝寶清淨光潔不雜塵穢，佛法僧寶亦復如是，悉能遠離煩惱塵垢。三者與樂，如天德瓶能與安樂，佛法僧寶亦復如是，能與眾生世出世樂。四者難遇，如吉祥寶希有難得，佛法僧寶亦復如是，業障有情億劫難遇。五者能破，如如意寶能破貧窮，佛法僧寶亦復如是，能破世間諸貧苦故。六者威德，如轉輪王所有輪寶能伏諸怨，佛法僧寶亦復如是，具六神通降伏四魔。七者滿願，如摩尼珠隨心所求能雨眾寶，佛法僧寶亦復如是，能滿眾生所修善願。八者莊嚴，如世珍寶莊嚴王宮，佛法僧寶亦復如是，莊嚴法王菩提寶宮。九者最妙，如天妙寶最為微妙，佛法僧寶亦復如是，超諸世間最勝妙寶。十者不變，譬如真金入火不變，佛法僧寶亦復如是，世間八風不能傾動。佛法僧寶具足無量神通變化，利樂有情暫無休息。以是義故，諸佛法僧說名為寶。善男子！我為汝等略說四種世出世間有恩之處，汝等當知，修菩薩行應報如是四種之恩。」

爾時，五百長者白佛言：「世尊！如是四恩甚為難報，當修何行而報是恩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，五百長者白佛言：「世尊！如是四恩甚為難報，當修何行而報是恩？」

佛告諸長者言：「善男子！為求菩提，有其三種十波羅蜜：一者十種布施波羅蜜多，二者十種親近波羅蜜多，三者十種真實波羅蜜多。若有善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，能以七寶滿於三千大千世界，布施無量貧窮眾生，如是布施但名布施波羅蜜多，不名真實波羅蜜多。若有善男子、善女人，發大悲心為求無上正等菩提，以自妻子施與他人心無悋惜，身肉手足頭目髓腦，乃至身命施來求者，如是布施但名親近波羅蜜多，未名真實波羅蜜多。若善男子、善女人，發起無上大菩提心，住無所得，勸諸眾生同發此心，以真實法一四句偈，施一眾生，使向無上正等菩提，是名真實波羅蜜多。前二布施未名報恩，若善男子、善女人能修如是第三真實波羅蜜多，乃名真實能報四恩。所以者何？前二布施有所得心，第三施者無所得心。以真實法施一有情，令發無上大菩提心，是人當得證菩提時，廣度眾生無有窮盡，紹三寶種使不斷絕，以是因緣名為報恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸長者言：「善男子！為求菩提，有其三種十波羅蜜：一者十種布施波羅蜜多，二者十種親近波羅蜜多，三者十種真實波羅蜜多。若有善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，能以七寶滿於三千大千世界，布施無量貧窮眾生，如是布施但名布施波羅蜜多，不名真實波羅蜜多。若有善男子、善女人，發大悲心為求無上正等菩提，以自妻子施與他人心無悋惜，身肉手足頭目髓腦，乃至身命施來求者，如是布施但名親近波羅蜜多，未名真實波羅蜜多。若善男子、善女人，發起無上大菩提心，住無所得，勸諸眾生同發此心，以真實法一四句偈，施一眾生，使向無上正等菩提，是名真實波羅蜜多。前二布施未名報恩，若善男子、善女人能修如是第三真實波羅蜜多，乃名真實能報四恩。所以者何？前二布施有所得心，第三施者無所得心。以真實法施一有情，令發無上大菩提心，是人當得證菩提時，廣度眾生無有窮盡，紹三寶種使不斷絕，以是因緣名為報恩。」

爾時，五百長者，從佛聞是昔所未聞報恩之法，心懷踊躍得未曾有，發心求趣無上菩提，得忍辱三昧入不思議智，永不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，五百長者，從佛聞是昔所未聞報恩之法，心懷踊躍得未曾有，發心求趣無上菩提，得忍辱三昧入不思議智，永不退轉。

爾時，會中八萬四千眾生，發菩提心得堅固信，及此三昧海會大眾，悉得金剛忍辱三昧，悟無生忍及柔順忍，或證初地得不起忍，無量眾生發菩提心住不退位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中八萬四千眾生，發菩提心得堅固信，及此三昧海會大眾，悉得金剛忍辱三昧，悟無生忍及柔順忍，或證初地得不起忍，無量眾生發菩提心住不退位。

爾時，佛告五百長者：「未來世中一切眾生，若有得聞此《心地觀．報四恩品》，受持讀習解說書寫廣令流布，如是人等福智增長，諸天衛護，現身無疾，壽命延長；若命終時，即得往生彌勒內宮，覩白毫相超越生死，龍華三會當得解脫，十方淨土隨意往生，見佛聞法入正定聚，速成阿耨多羅三藐三菩提如來智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告五百長者：「未來世中一切眾生，若有得聞此《心地觀．報四恩品》，受持讀習解說書寫廣令流布，如是人等福智增長，諸天衛護，現身無疾，壽命延長；若命終時，即得往生彌勒內宮，覩白毫相超越生死，龍華三會當得解脫，十方淨土隨意往生，見佛聞法入正定聚，速成阿耨多羅三藐三菩提如來智慧。」