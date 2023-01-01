大乘本生心地觀經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘本生心地觀經卷第一

大唐罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐罽賓國三藏般若奉 詔譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾三萬二千人，皆是阿羅漢——心善解脫，慧善解脫，所作已辦，離諸重擔，逮得己利，盡諸有結，得大自在，住清淨戒，善巧方便智慧莊嚴，證八解脫到於彼岸——其名曰：具壽阿若憍陳如、阿史波室多、摩訶那摩、波帝利迦、摩訶迦葉、憍梵波提、離波多、優樓頻螺迦葉、那提迦葉、伽耶迦葉、舍利弗、大目揵連、摩訶迦旃延、摩訶迦毗那、真提那、富樓那彌多羅尼子、阿尼樓駄、微妙臂、須菩提、薄拘羅難陀、孫陀羅難陀、羅睺羅。如是具壽阿羅漢，有學阿難陀等，各與若干百千眷屬俱，各禮佛足退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾三萬二千人，皆是阿羅漢——心善解脫，慧善解脫，所作已辦，離諸重擔，逮得己利，盡諸有結，得大自在，住清淨戒，善巧方便智慧莊嚴，證八解脫到於彼岸——其名曰：具壽阿若憍陳如、阿史波室多、摩訶那摩、波帝利迦、摩訶迦葉、憍梵波提、離波多、優樓頻螺迦葉、那提迦葉、伽耶迦葉、舍利弗、大目揵連、摩訶迦旃延、摩訶迦毗那、真提那、富樓那彌多羅尼子、阿尼樓駄、微妙臂、須菩提、薄拘羅難陀、孫陀羅難陀、羅睺羅。如是具壽阿羅漢，有學阿難陀等，各與若干百千眷屬俱，各禮佛足退坐一面。

復有菩薩摩訶薩，八萬四千人俱，皆是一生補處大法王子，有大威德如大龍王，百福圓滿身光照曜，猶如千日破諸昏闇，智慧澄澈逾於大海，了達諸佛祕密境界。然大法炬引導眾生，於生死海作大船師，憐愍眾生猶如赤子，於一切時恒施安樂，名稱普聞十方世界，自在遊戲微妙神通。已能善達諸總持門，具四無礙辯才自在，已得圓滿大願自在，妙善成就事業自在，已能善入三昧自在，具足圓滿福德自在，常為眾生不請之友。經無量劫勤修六度，歷事諸佛不住涅槃，斷諸煩惱種習皆除，雖生六道而無過失。現身十方講說妙法，無量世界化利群生，制諸外道摧伏邪心，離斷常因令生正見，而無往來動搖之相。非嚴而嚴十方佛土，不說而說妙理寂然，住無所住度人天眾，受無所受廣大法樂，披精進甲，執智慧劍，破魔軍眾而擊法鼓，身恒徧坐一切道場，吹大法螺覺悟群品，一切有情悉蒙利益，聞名見身無空過者。具三達智，悟三世法，善知眾生諸根利鈍，應病與藥無復疑惑。布大法雲，澍甘露雨，轉不退轉智印法輪，閉生死獄，開涅槃門，發弘誓願，盡未來際度脫群生。此諸菩薩不久當得阿耨多羅三藐三菩提，其名曰：無垢菩薩、彌勒菩薩、師子吼菩薩、妙吉祥菩薩、維摩詰菩薩、觀自在菩薩、得大勢菩薩、金剛藏王菩薩、地藏王菩薩、虛空藏王菩薩、陀羅尼自在王菩薩、三昧自在王菩薩、妙高山王菩薩、大海深王菩薩、妙辯嚴王菩薩、歡喜高王菩薩、大神變王菩薩、法自在王菩薩、清淨雨王菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩、療煩惱病菩薩、寶山菩薩、寶財菩薩、寶上菩薩、寶德菩薩、寶藏菩薩、寶積菩薩、寶手菩薩、寶印手菩薩、寶光菩薩、寶施菩薩、寶幢菩薩、大寶幢菩薩、寶雨菩薩、寶達菩薩、寶杖菩薩、寶髻菩薩、寶吉祥菩薩、寶自在菩薩、栴檀香菩薩、大寶炬菩薩、大寶嚴菩薩、日光菩薩、月光菩薩、星光菩薩、火光菩薩、電光菩薩、能施念慧菩薩、破魔菩薩、勝魔菩薩、常精進菩薩、不休息菩薩、不斷大願菩薩、大名稱菩薩、無礙辯才菩薩、無礙轉法輪菩薩，如是無垢菩薩摩訶薩等，各與若干百千眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩摩訶薩，八萬四千人俱，皆是一生補處大法王子，有大威德如大龍王，百福圓滿身光照曜，猶如千日破諸昏闇，智慧澄澈逾於大海，了達諸佛祕密境界。然大法炬引導眾生，於生死海作大船師，憐愍眾生猶如赤子，於一切時恒施安樂，名稱普聞十方世界，自在遊戲微妙神通。已能善達諸總持門，具四無礙辯才自在，已得圓滿大願自在，妙善成就事業自在，已能善入三昧自在，具足圓滿福德自在，常為眾生不請之友。經無量劫勤修六度，歷事諸佛不住涅槃，斷諸煩惱種習皆除，雖生六道而無過失。現身十方講說妙法，無量世界化利群生，制諸外道摧伏邪心，離斷常因令生正見，而無往來動搖之相。非嚴而嚴十方佛土，不說而說妙理寂然，住無所住度人天眾，受無所受廣大法樂，披精進甲，執智慧劍，破魔軍眾而擊法鼓，身恒徧坐一切道場，吹大法螺覺悟群品，一切有情悉蒙利益，聞名見身無空過者。具三達智，悟三世法，善知眾生諸根利鈍，應病與藥無復疑惑。布大法雲，澍甘露雨，轉不退轉智印法輪，閉生死獄，開涅槃門，發弘誓願，盡未來際度脫群生。此諸菩薩不久當得阿耨多羅三藐三菩提，其名曰：無垢菩薩、彌勒菩薩、師子吼菩薩、妙吉祥菩薩、維摩詰菩薩、觀自在菩薩、得大勢菩薩、金剛藏王菩薩、地藏王菩薩、虛空藏王菩薩、陀羅尼自在王菩薩、三昧自在王菩薩、妙高山王菩薩、大海深王菩薩、妙辯嚴王菩薩、歡喜高王菩薩、大神變王菩薩、法自在王菩薩、清淨雨王菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩、療煩惱病菩薩、寶山菩薩、寶財菩薩、寶上菩薩、寶德菩薩、寶藏菩薩、寶積菩薩、寶手菩薩、寶印手菩薩、寶光菩薩、寶施菩薩、寶幢菩薩、大寶幢菩薩、寶雨菩薩、寶達菩薩、寶杖菩薩、寶髻菩薩、寶吉祥菩薩、寶自在菩薩、栴檀香菩薩、大寶炬菩薩、大寶嚴菩薩、日光菩薩、月光菩薩、星光菩薩、火光菩薩、電光菩薩、能施念慧菩薩、破魔菩薩、勝魔菩薩、常精進菩薩、不休息菩薩、不斷大願菩薩、大名稱菩薩、無礙辯才菩薩、無礙轉法輪菩薩，如是無垢菩薩摩訶薩等，各與若干百千眷屬俱。

復有億萬六欲天子，其名曰：善住天子、威德天子、普光天子、清淨慧天子、吉祥天子、大吉祥天子、自在天子、大自在天子、日光天子、月光天子。如是等天子，釋提桓因而為上首，悉皆愛樂大乘妙法，願隨奉事三世如來，入不思議祕密境界，莊嚴諸佛眾會道場；各與若干百千眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有億萬六欲天子，其名曰：善住天子、威德天子、普光天子、清淨慧天子、吉祥天子、大吉祥天子、自在天子、大自在天子、日光天子、月光天子。如是等天子，釋提桓因而為上首，悉皆愛樂大乘妙法，願隨奉事三世如來，入不思議祕密境界，莊嚴諸佛眾會道場；各與若干百千眷屬俱。

復有恒河沙色界天子，其名曰：大光普照天子、無垢莊嚴天子、神通遊戲天子、三昧自在天子、陀羅尼自在天子、大那羅延天子、圓滿上願天子、無礙辯才天子、吉祥福慧天子、常發大願天子。如是等天子，光明大梵天王而為上首，悉皆具足三昧神通樂說辯才，歷事諸佛三世如來，菩提樹下坐金剛座，破魔軍已證菩提時，徧至眾會，皆於最初，勸請如來轉妙法輪，開甘露門度人天眾，善悟諸佛祕密意趣，於大菩提不復退轉；各與若干百千眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有恒河沙色界天子，其名曰：大光普照天子、無垢莊嚴天子、神通遊戲天子、三昧自在天子、陀羅尼自在天子、大那羅延天子、圓滿上願天子、無礙辯才天子、吉祥福慧天子、常發大願天子。如是等天子，光明大梵天王而為上首，悉皆具足三昧神通樂說辯才，歷事諸佛三世如來，菩提樹下坐金剛座，破魔軍已證菩提時，徧至眾會，皆於最初，勸請如來轉妙法輪，開甘露門度人天眾，善悟諸佛祕密意趣，於大菩提不復退轉；各與若干百千眷屬俱。

復有四萬八千諸大龍王：摩那斯龍王、德叉迦龍王、難陀龍王、䟦難陀龍王、阿耨達池龍王、大金面龍王、如意寶珠龍王、雨妙珍寶龍王、常澍甘雨龍王、有大威德龍王、彊力自在龍王。如是等龍王，娑竭羅龍王而為上首，悉皆愛樂大乘妙法，發弘誓願恭敬護持；各與若干百千眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四萬八千諸大龍王：摩那斯龍王、德叉迦龍王、難陀龍王、䟦難陀龍王、阿耨達池龍王、大金面龍王、如意寶珠龍王、雨妙珍寶龍王、常澍甘雨龍王、有大威德龍王、彊力自在龍王。如是等龍王，娑竭羅龍王而為上首，悉皆愛樂大乘妙法，發弘誓願恭敬護持；各與若干百千眷屬俱。

復有五萬八千諸藥叉神：大師子王藥叉神、日輪光照藥叉神、妙那羅延藥叉神、甚可怖畏藥叉神、蓮華光色藥叉神、諸根美妙藥叉神、外護正法藥叉神、供養三寶藥叉神、雨眾珍寶藥叉神、摩尼鉢羅藥叉神。如是等諸藥叉神，僧慎爾邪藥叉神而為上首，悉皆具足難思智光，難思智炬，難思智行，難思智聚，而為眾生制伏惡鬼，使得安樂能延福智，守護大乘令不斷絕；各與若干百千眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五萬八千諸藥叉神：大師子王藥叉神、日輪光照藥叉神、妙那羅延藥叉神、甚可怖畏藥叉神、蓮華光色藥叉神、諸根美妙藥叉神、外護正法藥叉神、供養三寶藥叉神、雨眾珍寶藥叉神、摩尼鉢羅藥叉神。如是等諸藥叉神，僧慎爾邪藥叉神而為上首，悉皆具足難思智光，難思智炬，難思智行，難思智聚，而為眾生制伏惡鬼，使得安樂能延福智，守護大乘令不斷絕；各與若干百千眷屬俱。

復有八萬九千乾闥婆王：頂上寶冠乾闥婆王、普放光明乾闥婆王、金剛寶幢乾闥婆王、妙音清淨乾闥婆王、徧至眾會乾闥婆王、普現諸方乾闥婆王、愛樂大乘乾闥婆王、轉不退輪乾闥婆王。如是等乾闥婆王，諸根清淨乾闥婆王而為上首，皆於大乘深生愛敬，利樂眾生恒無懈倦；各與若干百千眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八萬九千乾闥婆王：頂上寶冠乾闥婆王、普放光明乾闥婆王、金剛寶幢乾闥婆王、妙音清淨乾闥婆王、徧至眾會乾闥婆王、普現諸方乾闥婆王、愛樂大乘乾闥婆王、轉不退輪乾闥婆王。如是等乾闥婆王，諸根清淨乾闥婆王而為上首，皆於大乘深生愛敬，利樂眾生恒無懈倦；各與若干百千眷屬俱。

復有千億阿修羅王：羅睺羅阿修羅王、毗摩質多羅阿修羅王、出現威德阿修羅王、大堅固力阿修羅王、美妙音聲阿修羅王、光明徧照阿修羅王、鬪戰恒勝阿修羅王、善巧幻化阿修羅王。如是等阿修羅王，廣大妙辯阿修羅王而為上首，善能修習離諸我慢，受持大乘尊重三寶；各與若干百千眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有千億阿修羅王：羅睺羅阿修羅王、毗摩質多羅阿修羅王、出現威德阿修羅王、大堅固力阿修羅王、美妙音聲阿修羅王、光明徧照阿修羅王、鬪戰恒勝阿修羅王、善巧幻化阿修羅王。如是等阿修羅王，廣大妙辯阿修羅王而為上首，善能修習離諸我慢，受持大乘尊重三寶；各與若干百千眷屬俱。

復有五億迦樓羅王：寶髻迦樓羅王、金剛淨光迦樓羅王、速疾如風迦樓羅王、虛空淨慧迦樓羅王、妙身廣大迦樓羅王、心不退轉迦樓羅王、廣目清淨迦樓羅王、大腹飽滿迦樓羅王、有大威德迦樓羅王、智慧光明迦樓羅王。如是等迦樓羅王，如意寶光迦樓羅王而為上首，悉皆成就不起法忍，善權饒益一切眾生；各與若干百千眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五億迦樓羅王：寶髻迦樓羅王、金剛淨光迦樓羅王、速疾如風迦樓羅王、虛空淨慧迦樓羅王、妙身廣大迦樓羅王、心不退轉迦樓羅王、廣目清淨迦樓羅王、大腹飽滿迦樓羅王、有大威德迦樓羅王、智慧光明迦樓羅王。如是等迦樓羅王，如意寶光迦樓羅王而為上首，悉皆成就不起法忍，善權饒益一切眾生；各與若干百千眷屬俱。

復有九億緊那羅王：動地緊那羅王、妙寶華幢緊那羅王、寶樹光明緊那羅王、善法光明緊那羅王、最勝莊嚴緊那羅王、大法光明緊那羅王、受持妙法緊那羅王、妙寶嚴飾緊那羅王、成就妙觀緊那羅王。如是等緊那羅王，悅意樂聲緊那羅王而為上首，皆悉具於清淨妙慧，身心快樂自在遊戲；各與若干百千眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有九億緊那羅王：動地緊那羅王、妙寶華幢緊那羅王、寶樹光明緊那羅王、善法光明緊那羅王、最勝莊嚴緊那羅王、大法光明緊那羅王、受持妙法緊那羅王、妙寶嚴飾緊那羅王、成就妙觀緊那羅王。如是等緊那羅王，悅意樂聲緊那羅王而為上首，皆悉具於清淨妙慧，身心快樂自在遊戲；各與若干百千眷屬俱。

復有九萬八千摩睺羅伽王：妙髻摩睺羅伽王、具大威德摩睺羅伽王、莊嚴寶髻摩睺羅伽王、淨眼微妙摩睺羅伽王、光明寶幢摩睺羅伽王、師子胸臆摩睺羅伽王、如山不動摩睺羅伽王、可愛光明摩睺羅伽王。如是等摩睺羅伽王，遊戲神通摩睺羅伽王而為上首，已能修習善巧方便，令諸眾生永離愛纏；各與若干百千眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有九萬八千摩睺羅伽王：妙髻摩睺羅伽王、具大威德摩睺羅伽王、莊嚴寶髻摩睺羅伽王、淨眼微妙摩睺羅伽王、光明寶幢摩睺羅伽王、師子胸臆摩睺羅伽王、如山不動摩睺羅伽王、可愛光明摩睺羅伽王。如是等摩睺羅伽王，遊戲神通摩睺羅伽王而為上首，已能修習善巧方便，令諸眾生永離愛纏；各與若干百千眷屬俱。

復有他方萬億國土轉輪聖王：金輪轉輪聖王、銀輪轉輪聖王、銅輪轉輪聖王、鐵輪轉輪聖王，及與七寶千子眷屬，莊嚴無量象馬車乘，無數寶幢懸大寶幡，華鬘寶蓋繒綵白拂，種種珍奇妙寶瓔珞，塗香末香，和合萬種微妙殊香，各執無價眾寶香鑪，燒大寶香供養世尊，以妙言詞稱讚如來甚深智海，而白佛言：「世尊！我今不求三界有漏人天果報，唯求出世阿耨多羅三藐三菩提。所以者何？三界之中人天福樂，雖處尊位，先世福盡還生惡趣受無量苦。誰有智者樂世間樂？」作是語已一心合掌，各與若干百千眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有他方萬億國土轉輪聖王：金輪轉輪聖王、銀輪轉輪聖王、銅輪轉輪聖王、鐵輪轉輪聖王，及與七寶千子眷屬，莊嚴無量象馬車乘，無數寶幢懸大寶幡，華鬘寶蓋繒綵白拂，種種珍奇妙寶瓔珞，塗香末香，和合萬種微妙殊香，各執無價眾寶香鑪，燒大寶香供養世尊，以妙言詞稱讚如來甚深智海，而白佛言：「世尊！我今不求三界有漏人天果報，唯求出世阿耨多羅三藐三菩提。所以者何？三界之中人天福樂，雖處尊位，先世福盡還生惡趣受無量苦。誰有智者樂世間樂？」作是語已一心合掌，各與若干百千眷屬俱。

復有十六諸大國王：迦毗羅國淨飯大王、摩伽陀國頻婆娑羅王、波羅㮈國迦斯大王、有于陀國于闡大王、娑羅國主迦毘那王。如是等十六大王及諸小王，舍衛國主波斯匿王，名曰月光而為上首，悉皆具足福智神通，有大威德如轉輪王，一切怨敵自然降伏，人民熾盛國土豐樂，無量佛所種諸善根，常為諸佛之所護念。莊嚴劫中千佛出現，如是諸王常為施主；賢劫之中千佛出現，如是諸王亦為施主；於當來世星宿劫中，千佛出現當為施主；乃至未來一切諸佛出現世間，如是諸王以本願力，常行檀施饒益有情，隨宜善入諸方便門，雖作國王不貪世樂，厭離生死修解脫因，勤求佛道愛樂大乘，化利群生不著諸相，紹三寶種使不斷絕。為聽法故供養如來，廣修珍膳嚴持香華，來至佛所，各與一萬二萬乃至千萬諸眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十六諸大國王：迦毗羅國淨飯大王、摩伽陀國頻婆娑羅王、波羅㮈國迦斯大王、有于陀國于闡大王、娑羅國主迦毘那王。如是等十六大王及諸小王，舍衛國主波斯匿王，名曰月光而為上首，悉皆具足福智神通，有大威德如轉輪王，一切怨敵自然降伏，人民熾盛國土豐樂，無量佛所種諸善根，常為諸佛之所護念。莊嚴劫中千佛出現，如是諸王常為施主；賢劫之中千佛出現，如是諸王亦為施主；於當來世星宿劫中，千佛出現當為施主；乃至未來一切諸佛出現世間，如是諸王以本願力，常行檀施饒益有情，隨宜善入諸方便門，雖作國王不貪世樂，厭離生死修解脫因，勤求佛道愛樂大乘，化利群生不著諸相，紹三寶種使不斷絕。為聽法故供養如來，廣修珍膳嚴持香華，來至佛所，各與一萬二萬乃至千萬諸眷屬俱。

復有十六大國王夫人：韋提希夫人、妙勝鬘夫人、甚可愛樂夫人、三界無比夫人、福報光明夫人、如意寶光夫人、末利夫人、妙德夫人。如是等夫人，殊勝妙顏夫人而為上首，已能善入無量正定，為度眾生示現女身，以三解脫修習其心，有大智慧福德圓滿，無緣大慈無礙大悲，憐愍眾生猶如赤子，以本願力得值世尊。為欲聽法來詣佛所，瞻仰尊顏目不暫捨，以無量種人中上供，奉獻世尊，及以無數妙寶瓔珞，供養如來，各與若干百千眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十六大國王夫人：韋提希夫人、妙勝鬘夫人、甚可愛樂夫人、三界無比夫人、福報光明夫人、如意寶光夫人、末利夫人、妙德夫人。如是等夫人，殊勝妙顏夫人而為上首，已能善入無量正定，為度眾生示現女身，以三解脫修習其心，有大智慧福德圓滿，無緣大慈無礙大悲，憐愍眾生猶如赤子，以本願力得值世尊。為欲聽法來詣佛所，瞻仰尊顏目不暫捨，以無量種人中上供，奉獻世尊，及以無數妙寶瓔珞，供養如來，各與若干百千眷屬俱。

復有百千無央數人，比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷，諸婆羅門、剎帝利、薜舍、𭚠達羅，及諸國界長者居士，一切人民。是諸大眾，發清淨信起殷重心，宿種善根，生值佛法，為求出世起難遭想，來詣佛所一心合掌，各與若干百千眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有百千無央數人，比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷，諸婆羅門、剎帝利、薜舍、𭚠達羅，及諸國界長者居士，一切人民。是諸大眾，發清淨信起殷重心，宿種善根，生值佛法，為求出世起難遭想，來詣佛所一心合掌，各與若干百千眷屬俱。

復有無數諸外道：眾苦行外道、多聞外道、世智外道、樂遠離外道、路伽邪陀外道，路伽邪治迦儞外道而為上首，成就五通飛行自在，發希有心，為聽法故來詣佛所，各與若干百千眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數諸外道：眾苦行外道、多聞外道、世智外道、樂遠離外道、路伽邪陀外道，路伽邪治迦儞外道而為上首，成就五通飛行自在，發希有心，為聽法故來詣佛所，各與若干百千眷屬俱。

復有無量無數非人餓鬼，所謂：無財鬼、食人吐鬼、惱眾生鬼、食洟唾鬼、食不飽鬼、毘舍闍鬼、臭極臭鬼、食糞穢鬼、食人胎鬼、食生子鬼、食不淨鬼、生吉祥鬼。如是諸鬼，毘盧陀伽大鬼神王而為上首，捨離毒心歸佛法僧，悉皆衛護如來正法，為聽法故來詣佛所，五體投地渴仰世尊，各與若干百千眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量無數非人餓鬼，所謂：無財鬼、食人吐鬼、惱眾生鬼、食洟唾鬼、食不飽鬼、毘舍闍鬼、臭極臭鬼、食糞穢鬼、食人胎鬼、食生子鬼、食不淨鬼、生吉祥鬼。如是諸鬼，毘盧陀伽大鬼神王而為上首，捨離毒心歸佛法僧，悉皆衛護如來正法，為聽法故來詣佛所，五體投地渴仰世尊，各與若干百千眷屬俱。

復有無量無數禽獸諸王：命命鳥王、鸚鵡鳥王，及師子王、象王、鹿王。如是一切諸禽獸王，金色師子王而為上首，悉皆歸命如來大師，為欲聽法來詣佛所，各隨願力供養世尊，而白佛言：「惟願如來！哀受我等微少供養，永離三塗惡業種子，得受人天福樂果報，開闡大乘甘露法門，速斷愚癡當得解脫。」時諸鳥王作是語已，一心合掌瞻仰如來，各與若干百千眷屬俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量無數禽獸諸王：命命鳥王、鸚鵡鳥王，及師子王、象王、鹿王。如是一切諸禽獸王，金色師子王而為上首，悉皆歸命如來大師，為欲聽法來詣佛所，各隨願力供養世尊，而白佛言：「惟願如來！哀受我等微少供養，永離三塗惡業種子，得受人天福樂果報，開闡大乘甘露法門，速斷愚癡當得解脫。」時諸鳥王作是語已，一心合掌瞻仰如來，各與若干百千眷屬俱。

復有百千琰魔羅王，與無央數諸大羅剎，種種形類及諸惡王，幽冥官屬，校計罪福獄吏刑司，承佛威力捨離惡心，與琰魔羅王同來聽法，而白佛言：「一切眾生以愚癡故，貪五欲樂造五逆罪，入諸地獄輪轉無窮，自業所因受大苦惱，如世蠶繭自為縈纏。唯願如來！雨大法雨滅地獄火施清涼風，開解脫門閉三惡趣。」時琰魔羅王，作是語已，種種珍寶供養如來，一心恭敬遶百千匝，與若干百千眷屬俱，各禮佛足退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有百千琰魔羅王，與無央數諸大羅剎，種種形類及諸惡王，幽冥官屬，校計罪福獄吏刑司，承佛威力捨離惡心，與琰魔羅王同來聽法，而白佛言：「一切眾生以愚癡故，貪五欲樂造五逆罪，入諸地獄輪轉無窮，自業所因受大苦惱，如世蠶繭自為縈纏。唯願如來！雨大法雨滅地獄火施清涼風，開解脫門閉三惡趣。」時琰魔羅王，作是語已，種種珍寶供養如來，一心恭敬遶百千匝，與若干百千眷屬俱，各禮佛足退坐一面。

爾時，世尊坐寶蓮華師子座上，其師子座色紺瑠璃，種種珍奇間錯嚴飾，頗梨寶珠以為其莖，紫磨黃金作蓮華葉，其蓮華臺以摩尼寶而為華鬚，八萬四千閻浮檀金大寶蓮華而為眷屬，為諸大眾前後圍遶，供養恭敬尊重讚歎。時，薄伽梵於師子座結跏趺坐，威儀殊特，猶如四寶蘇迷盧山處于大海自然逈出，如百千日照曜虛空，放無量光破諸昏暗，亦如俱胝圓滿月輪獨處眾星，放清涼光明朗世界。是時如來入有頂天極善三昧，名心瓔珞寶莊嚴王，住此定已，身心不動。時，無色界一切天子，雨無量種微妙華香，於虛空中如雲而下。色界諸天十八梵王，雨眾雜色無數天華百千萬種，梵天妙香徧滿虛空如雲而下。六欲諸天及天子眾，以天福力雨種種華，優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華、瞻蔔迦華、阿提目多華、波利尸迦華、蘇摩那華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，於虛空中繽紛亂墜，而供養佛及眾法寶。又雨天上無價寶香，其香如雲作百寶色，以天神力香氣徧滿此諸世界，供養大會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊坐寶蓮華師子座上，其師子座色紺瑠璃，種種珍奇間錯嚴飾，頗梨寶珠以為其莖，紫磨黃金作蓮華葉，其蓮華臺以摩尼寶而為華鬚，八萬四千閻浮檀金大寶蓮華而為眷屬，為諸大眾前後圍遶，供養恭敬尊重讚歎。時，薄伽梵於師子座結跏趺坐，威儀殊特，猶如四寶蘇迷盧山處于大海自然逈出，如百千日照曜虛空，放無量光破諸昏暗，亦如俱胝圓滿月輪獨處眾星，放清涼光明朗世界。是時如來入有頂天極善三昧，名心瓔珞寶莊嚴王，住此定已，身心不動。時，無色界一切天子，雨無量種微妙華香，於虛空中如雲而下。色界諸天十八梵王，雨眾雜色無數天華百千萬種，梵天妙香徧滿虛空如雲而下。六欲諸天及天子眾，以天福力雨種種華，優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華、瞻蔔迦華、阿提目多華、波利尸迦華、蘇摩那華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，於虛空中繽紛亂墜，而供養佛及眾法寶。又雨天上無價寶香，其香如雲作百寶色，以天神力香氣徧滿此諸世界，供養大會。

爾時，世尊從三昧起，即於本座，復入師子奮迅三昧，現大神通，令此三千大千世界六種震動，謂動、極動、徧極動，涌、極涌、徧極涌，振、極振、徧極振，擊、極擊、徧極擊，吼、極吼、徧極吼，爆、極爆、徧極爆。又此世界，東涌西沒，西涌東沒，南涌北沒，北涌南沒，中涌邊沒，邊涌中沒，其地嚴淨悉皆柔軟，滋長卉木，利益群生，令三千界無有地獄、餓鬼、畜生，及餘無暇惡趣眾生皆得離苦，捨此身已，生於人道及六欲天，皆識宿命歡喜踊躍，同詣佛所，以殷重心頂禮佛足，持諸珍寶無數瓔珞，悟三輪空以報佛恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從三昧起，即於本座，復入師子奮迅三昧，現大神通，令此三千大千世界六種震動，謂動、極動、徧極動，涌、極涌、徧極涌，振、極振、徧極振，擊、極擊、徧極擊，吼、極吼、徧極吼，爆、極爆、徧極爆。又此世界，東涌西沒，西涌東沒，南涌北沒，北涌南沒，中涌邊沒，邊涌中沒，其地嚴淨悉皆柔軟，滋長卉木，利益群生，令三千界無有地獄、餓鬼、畜生，及餘無暇惡趣眾生皆得離苦，捨此身已，生於人道及六欲天，皆識宿命歡喜踊躍，同詣佛所，以殷重心頂禮佛足，持諸珍寶無數瓔珞，悟三輪空以報佛恩。

爾時，如來於胸臆間及諸毛孔放大光明，名諸菩薩遊戲神通使不退轉阿耨多羅三藐三菩提。其光明色如閻浮檀金，此金色光普照三千大千世界及餘他界，乃至百億妙高山王，一切雪山、香山、黑山、金山、寶山，及彌樓山、大彌樓山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、小鐵圍山、大鐵圍山，江河大海流泉浴池，及以百億四大洲界，日月星辰，天宮龍宮諸尊神宮，并諸國邑王宮聚落，琰魔羅界，所有一切八寒八熱諸地獄中罪業眾生受苦之相，乃至十方畜生、餓鬼受苦之相，一切世間五趣眾生受苦樂相，如是皆現於此金色大光明中。又此光中，影現菩薩修行佛道種種相貌，釋迦菩薩於往昔時作光明王，最初發於阿耨多羅三藐三菩提心，乃至菩提樹下得成佛道，娑羅林中入於涅槃。於其中間三僧企邪百萬劫中，所有一切慈悲喜捨，八萬四千波羅蜜門，乃於過去作金輪王王四天下，盡大海際，人民熾盛，國土豐樂，正法化世經無量劫，一切珍寶充滿國界。時，彼輪王觀諸世間皆悉無常，厭五欲樂，捨輪王位出家學道。或於大國為王愛子，棄捨身命投於餓虎；或作尸毘王割身救鴿；或救孕鹿捨鹿王身；或於雪山為求半偈而捨全身；或現受生於淨飯王家，棄捨後宮六萬婇女，及捨種種上妙伎樂，踰城出家，六年苦行，日食麻麥降諸外道，坐菩提樹下破魔軍已，得阿耨多羅三藐三菩提。有如是等百千恒沙難思行願一切相貌，悉皆頓現於此金色大光明中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來於胸臆間及諸毛孔放大光明，名諸菩薩遊戲神通使不退轉阿耨多羅三藐三菩提。其光明色如閻浮檀金，此金色光普照三千大千世界及餘他界，乃至百億妙高山王，一切雪山、香山、黑山、金山、寶山，及彌樓山、大彌樓山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、小鐵圍山、大鐵圍山，江河大海流泉浴池，及以百億四大洲界，日月星辰，天宮龍宮諸尊神宮，并諸國邑王宮聚落，琰魔羅界，所有一切八寒八熱諸地獄中罪業眾生受苦之相，乃至十方畜生、餓鬼受苦之相，一切世間五趣眾生受苦樂相，如是皆現於此金色大光明中。又此光中，影現菩薩修行佛道種種相貌，釋迦菩薩於往昔時作光明王，最初發於阿耨多羅三藐三菩提心，乃至菩提樹下得成佛道，娑羅林中入於涅槃。於其中間三僧企邪百萬劫中，所有一切慈悲喜捨，八萬四千波羅蜜門，乃於過去作金輪王王四天下，盡大海際，人民熾盛，國土豐樂，正法化世經無量劫，一切珍寶充滿國界。時，彼輪王觀諸世間皆悉無常，厭五欲樂，捨輪王位出家學道。或於大國為王愛子，棄捨身命投於餓虎；或作尸毘王割身救鴿；或救孕鹿捨鹿王身；或於雪山為求半偈而捨全身；或現受生於淨飯王家，棄捨後宮六萬婇女，及捨種種上妙伎樂，踰城出家，六年苦行，日食麻麥降諸外道，坐菩提樹下破魔軍已，得阿耨多羅三藐三菩提。有如是等百千恒沙難思行願一切相貌，悉皆頓現於此金色大光明中。

又此光中，影現如來不可思議八大寶塔：拘娑羅國淨飯王宮，生處寶塔；摩伽陀國伽邪城邊菩提樹下，成佛寶塔；波羅奈國鹿野園中，初轉法輪度人寶塔；舍衛國中給孤獨園，與諸外道六月論議，得一切智聲名寶塔；安達羅國曲女城邊，昇忉利天為母說法，共梵天王及天帝釋十二萬眾，從三十三天現三道寶階，下閻浮時神異寶塔；摩竭陀國王舍城邊耆闍崛山，說《大般若》、《法華》、《一乘心地經》等大乘寶塔；毘舍離國菴羅衛林，維摩長者不可思議現疾寶塔；拘尸那國䟦提河邊，娑羅林中圓寂寶塔。如是八塔大聖化儀，人天有情所歸依處，供養恭敬為成佛因。如是音聲及諸塔影，而於三世難思議事，悉皆影現大光明中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此光中，影現如來不可思議八大寶塔：拘娑羅國淨飯王宮，生處寶塔；摩伽陀國伽邪城邊菩提樹下，成佛寶塔；波羅奈國鹿野園中，初轉法輪度人寶塔；舍衛國中給孤獨園，與諸外道六月論議，得一切智聲名寶塔；安達羅國曲女城邊，昇忉利天為母說法，共梵天王及天帝釋十二萬眾，從三十三天現三道寶階，下閻浮時神異寶塔；摩竭陀國王舍城邊耆闍崛山，說《大般若》、《法華》、《一乘心地經》等大乘寶塔；毘舍離國菴羅衛林，維摩長者不可思議現疾寶塔；拘尸那國䟦提河邊，娑羅林中圓寂寶塔。如是八塔大聖化儀，人天有情所歸依處，供養恭敬為成佛因。如是音聲及諸塔影，而於三世難思議事，悉皆影現大光明中。

又十方界三世諸佛，及大菩薩道場眾會，神通變化希有之事，及諸如來所說妙法，皆如響應，於此金色大光明中無不見聞。一切眾生遇此光明、見彼瑞相，皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。時，諸大眾覩佛神力不可思議，歎未曾有，各相謂言：「如來今日入於三昧，放大光明照十方界，得見如來往昔所有難思議事，調伏惡世邪見眾生，令生正解趣向菩提。希有如來！能為一切世間之父，無量劫中難可得見，我等累劫修諸行願，得遇三界人天大師。唯願慈尊，哀愍世間，從定而起，說甚深法，示教利喜一切眾生。」作是語已，瞻仰尊顏默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又十方界三世諸佛，及大菩薩道場眾會，神通變化希有之事，及諸如來所說妙法，皆如響應，於此金色大光明中無不見聞。一切眾生遇此光明、見彼瑞相，皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。時，諸大眾覩佛神力不可思議，歎未曾有，各相謂言：「如來今日入於三昧，放大光明照十方界，得見如來往昔所有難思議事，調伏惡世邪見眾生，令生正解趣向菩提。希有如來！能為一切世間之父，無量劫中難可得見，我等累劫修諸行願，得遇三界人天大師。唯願慈尊，哀愍世間，從定而起，說甚深法，示教利喜一切眾生。」作是語已，瞻仰尊顏默然而住。

爾時，會中有一菩薩名師子吼——三僧企邪修行福智，於賢劫中次補佛處，受灌頂位作大法王——四向觀視海會大眾，發大音聲，而作是言：「我於往昔無量劫中，已發阿耨多羅三藐三菩提心，歷事恒沙一切諸佛，曾於第一眾會道場，見不思議神通變化，未嘗覩此金色光明，影現一切菩薩行願，及現如來種種相貌，令見三世難思議事。唯願仁者，一心合掌瞻仰尊顏，從定而起，授甘露藥除熱惱病，令證法身常樂我淨。是諸如來有二種法，於三昧中不復久住：一者大慈，二者大悲。依大慈故與眾生樂，依大悲故拔眾生苦，以是二法於無數劫熏修其心而成正覺。世間眾生多諸苦惱，以是因緣，如來不久從三昧起，當為演說心地觀門大乘妙法。」告諸大眾：「無求一切人天福樂，速求出世阿耨多羅三藐三菩提。所以者何？今日世尊，從胸臆中放金色光，所照之處皆如金色，佛所顯示意趣甚深，一切世間聲聞、緣覺，盡思度量所不能知。汝等凡夫不觀自心，是故漂流生死海中；諸佛菩薩能觀心故，度生死海到於彼岸。三世如來法皆如是，放此光明非無因緣。」是諸眾會聞大士言，心懷踊躍得未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩名師子吼——三僧企邪修行福智，於賢劫中次補佛處，受灌頂位作大法王——四向觀視海會大眾，發大音聲，而作是言：「我於往昔無量劫中，已發阿耨多羅三藐三菩提心，歷事恒沙一切諸佛，曾於第一眾會道場，見不思議神通變化，未嘗覩此金色光明，影現一切菩薩行願，及現如來種種相貌，令見三世難思議事。唯願仁者，一心合掌瞻仰尊顏，從定而起，授甘露藥除熱惱病，令證法身常樂我淨。是諸如來有二種法，於三昧中不復久住：一者大慈，二者大悲。依大慈故與眾生樂，依大悲故拔眾生苦，以是二法於無數劫熏修其心而成正覺。世間眾生多諸苦惱，以是因緣，如來不久從三昧起，當為演說心地觀門大乘妙法。」告諸大眾：「無求一切人天福樂，速求出世阿耨多羅三藐三菩提。所以者何？今日世尊，從胸臆中放金色光，所照之處皆如金色，佛所顯示意趣甚深，一切世間聲聞、緣覺，盡思度量所不能知。汝等凡夫不觀自心，是故漂流生死海中；諸佛菩薩能觀心故，度生死海到於彼岸。三世如來法皆如是，放此光明非無因緣。」是諸眾會聞大士言，心懷踊躍得未曾有。

爾時，師子吼菩薩摩訶薩，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，師子吼菩薩摩訶薩，欲重宣此義，而說偈言：

「敬禮天人大覺尊， 恒沙福智皆圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮天人大覺尊， 恒沙福智皆圓滿，

金光百福莊嚴相， 發起眾生愛樂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光百福莊嚴相， 發起眾生愛樂心。

超過三界獨居尊， 功德最勝無倫匹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過三界獨居尊， 功德最勝無倫匹，

普用神通自在力， 隨所造業現其前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普用神通自在力， 隨所造業現其前。

我以天眼觀世間， 一切無有如佛者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以天眼觀世間， 一切無有如佛者，

希有金容如滿月， 希有過於優曇華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希有金容如滿月， 希有過於優曇華。

無邊福智利群生， 大光普照如千日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊福智利群生， 大光普照如千日，

愚癡眾生長夜苦， 蒙光所照悉皆除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡眾生長夜苦， 蒙光所照悉皆除。

我觀如來昔所行， 親近供養無數佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀如來昔所行， 親近供養無數佛，

經歷僧祇無量劫， 為眾生故趣菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經歷僧祇無量劫， 為眾生故趣菩提。

常於生死苦海中， 作大船師濟群品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於生死苦海中， 作大船師濟群品，

演說甘露真淨法， 令入無為解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說甘露真淨法， 令入無為解脫門。

三僧祇劫度眾生， 勤修八萬波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三僧祇劫度眾生， 勤修八萬波羅蜜，

因圓果滿成正覺， 住壽凝然無去來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因圓果滿成正覺， 住壽凝然無去來。

一一相好周法界， 十方諸佛相皆然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一相好周法界， 十方諸佛相皆然，

甚深境界難思議， 一切人天莫能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深境界難思議， 一切人天莫能測。

諸佛體用無差別， 如千燈照互增明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛體用無差別， 如千燈照互增明，

智慧如空無有邊， 應物現形如水月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧如空無有邊， 應物現形如水月。

無邊法界常寂然， 如如不動等虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊法界常寂然， 如如不動等虛空，

如來清淨妙法身， 自然具足恒沙德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來清淨妙法身， 自然具足恒沙德。

周徧法界無窮盡， 不生不滅無去來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周徧法界無窮盡， 不生不滅無去來，

法王常住妙法宮， 法身光明靡不照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王常住妙法宮， 法身光明靡不照。

如來法性無罣礙， 隨緣普應利群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法性無罣礙， 隨緣普應利群生，

眾生各見在其前， 為我宣說甘露法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生各見在其前， 為我宣說甘露法。

隨心能滅諸煩惱， 人天眾苦悉皆除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心能滅諸煩惱， 人天眾苦悉皆除，

破有法王甚奇特， 光明照曜如金山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破有法王甚奇特， 光明照曜如金山。

為度眾生出世間， 能然法炬破昏暗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為度眾生出世間， 能然法炬破昏暗，

眾生沒在生死海， 輪迴五趣無出期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生沒在生死海， 輪迴五趣無出期。

善逝恒為妙法船， 能截愛流超彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝恒為妙法船， 能截愛流超彼岸，

大智方便不可量， 恒與眾生無盡樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智方便不可量， 恒與眾生無盡樂。

能為世間大慈父， 憐愍一切諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能為世間大慈父， 憐愍一切諸有情，

如來出世甚難值， 無數億劫時一現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出世甚難值， 無數億劫時一現。

譬如優曇妙瑞華， 一切人天所希有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如優曇妙瑞華， 一切人天所希有，

於無量劫時一現， 覩佛出世亦同然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量劫時一現， 覩佛出世亦同然。

是諸眾生無福慧， 恒處沈淪生死海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸眾生無福慧， 恒處沈淪生死海，

億劫不見諸如來， 隨諸惡業恒受苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億劫不見諸如來， 隨諸惡業恒受苦。

我等無數百千劫， 修四無量三解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等無數百千劫， 修四無量三解脫，

今見大聖牟尼尊， 猶如盲龜值浮木。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今見大聖牟尼尊， 猶如盲龜值浮木。

願於來世恒沙劫， 念念不捨天人師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願於來世恒沙劫， 念念不捨天人師，

如影隨形不暫離， 晝夜勤修於種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如影隨形不暫離， 晝夜勤修於種智。

唯願世尊哀愍我， 常令得見大慈尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願世尊哀愍我， 常令得見大慈尊，

三業無倦常奉持， 願共眾生成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業無倦常奉持， 願共眾生成正覺。

今者三界大導師， 座上跏趺入三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今者三界大導師， 座上跏趺入三昧，

獨處凝然空寂舍， 身心不動如須彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨處凝然空寂舍， 身心不動如須彌。

世間一切梵天魔， 莫能警覺如來定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間一切梵天魔， 莫能警覺如來定，

此界佗方凡聖眾， 悉知調御住於禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此界佗方凡聖眾， 悉知調御住於禪。

廣設無邊微妙供， 奉獻能仁最勝德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣設無邊微妙供， 奉獻能仁最勝德，

六欲諸天來供養， 天華亂墜徧虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六欲諸天來供養， 天華亂墜徧虛空。

十善報應無價香， 變化香雲百寶色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十善報應無價香， 變化香雲百寶色，

徧覆人天無量眾， 雨雜妙寶獻如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徧覆人天無量眾， 雨雜妙寶獻如來。

香氣𣱦氳三寶前， 百千伎樂臨空界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 香氣𣱦氳三寶前， 百千伎樂臨空界，

不鼓自鳴成妙曲， 供養人中兩足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不鼓自鳴成妙曲， 供養人中兩足尊。

十八梵眾雨天華， 及雨雜寶千萬種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八梵眾雨天華， 及雨雜寶千萬種，

梵摩尼珠妙瓔珞， 眾寶嚴飾天妙衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵摩尼珠妙瓔珞， 眾寶嚴飾天妙衣。

大寶華幢懸勝幡， 持以供養牟尼尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大寶華幢懸勝幡， 持以供養牟尼尊，

無色界天雨寶華， 其華廣大如車輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色界天雨寶華， 其華廣大如車輪。

雨微細香滿世界， 供養三昧難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨微細香滿世界， 供養三昧難思議，

龍王脩羅人非人， 奉獻所感珍妙寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍王脩羅人非人， 奉獻所感珍妙寶。

各以供養天中天， 樂聞最勝菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各以供養天中天， 樂聞最勝菩提道，

時薄伽梵大醫王， 善治世間煩惱苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時薄伽梵大醫王， 善治世間煩惱苦。

師子頻伸三昧力， 六種震動徧三千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子頻伸三昧力， 六種震動徧三千，

以此覺悟諸有緣， 於此無緣了不覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此覺悟諸有緣， 於此無緣了不覺。

隨彼人天應可度， 見佛種種諸神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨彼人天應可度， 見佛種種諸神通，

瞻仰月面牟尼尊， 以淨三業皆雲集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞻仰月面牟尼尊， 以淨三業皆雲集。

如來能以無緣慈， 饒益眾生成勝德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來能以無緣慈， 饒益眾生成勝德，

胸臆放此大光明， 名諸菩薩不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胸臆放此大光明， 名諸菩薩不退轉。

如劫盡時七日現， 熾然照曜放千光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如劫盡時七日現， 熾然照曜放千光，

世間所有諸光明， 不及一佛毛孔光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所有諸光明， 不及一佛毛孔光。

無量無礙大神光， 徧照十方諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無礙大神光， 徧照十方諸佛剎，

如來福智皆圓滿， 所放神光亦無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來福智皆圓滿， 所放神光亦無比。

其光赫弈如金色， 徧照十方諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其光赫弈如金色， 徧照十方諸國土，

大聖金光影現中， 悉見世間諸色像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖金光影現中， 悉見世間諸色像。

三千大千諸世界， 所有一切諸山王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千大千諸世界， 所有一切諸山王，

四寶所成妙高山， 雪山香山七金山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四寶所成妙高山， 雪山香山七金山，

目真隣陀彌樓山， 大鐵圍山小山等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目真隣陀彌樓山， 大鐵圍山小山等，

大海江河及浴池， 無數百億四大洲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海江河及浴池， 無數百億四大洲，

日月星辰眾寶宮， 天宮龍宮諸神宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日月星辰眾寶宮， 天宮龍宮諸神宮，

國邑王宮諸聚落， 如是光中悉顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國邑王宮諸聚落， 如是光中悉顯現。

又現如來往昔因， 積功累德求佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又現如來往昔因， 積功累德求佛道，

如來昔在尸毘國， 曾居尊位作人王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來昔在尸毘國， 曾居尊位作人王。

國界珍寶皆充盈， 常以正法化於世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國界珍寶皆充盈， 常以正法化於世，

慈悲喜捨恒無倦， 能捨難捨趣菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲喜捨恒無倦， 能捨難捨趣菩提。

割身救鴿甞無悔， 深心悲愍救眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 割身救鴿甞無悔， 深心悲愍救眾生，

時佛往昔在凡夫， 入於雪山求佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛往昔在凡夫， 入於雪山求佛道。

攝心勇猛勤精進， 為求半偈捨全身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝心勇猛勤精進， 為求半偈捨全身，

以求正法因緣故， 十二劫超生死苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以求正法因緣故， 十二劫超生死苦。

昔為摩納仙人時， 布髮供養然燈佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔為摩納仙人時， 布髮供養然燈佛，

以是精進因緣故， 八劫超於生死海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是精進因緣故， 八劫超於生死海。

昔為薩埵王子時， 捨所愛身投餓虎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔為薩埵王子時， 捨所愛身投餓虎，

自利利佗因緣故， 十一劫超生死因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自利利佗因緣故， 十一劫超生死因。

流水長者大醫王， 平等救護眾生故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流水長者大醫王， 平等救護眾生故，

濟魚各得生天上， 天雨瓔珞來報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濟魚各得生天上， 天雨瓔珞來報恩。

七日翹足讚如來， 以精進故超九劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七日翹足讚如來， 以精進故超九劫。

昔為六牙白象王， 其牙殊妙無能比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔為六牙白象王， 其牙殊妙無能比，

捨身命故投獵者， 求佛無上大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨身命故投獵者， 求佛無上大菩提。

或作圓滿福智王， 施眼精進求佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或作圓滿福智王， 施眼精進求佛道，

又作金色大鹿王， 捨身精進求佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又作金色大鹿王， 捨身精進求佛道。

為迦尸國慈力王， 全身施與五夜叉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為迦尸國慈力王， 全身施與五夜叉，

又作大國莊嚴王， 以妻子施無悋惜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又作大國莊嚴王， 以妻子施無悋惜。

或為最上身菩薩， 頭目髓腦施眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或為最上身菩薩， 頭目髓腦施眾生，

如是菩薩行慈悲， 皆願求證菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是菩薩行慈悲， 皆願求證菩提道。

佛昔曾作轉輪王， 四洲珍寶皆充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛昔曾作轉輪王， 四洲珍寶皆充滿，

具足千子諸眷屬， 十善化人百千劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足千子諸眷屬， 十善化人百千劫。

國土安隱如天宮， 受五欲樂無窮盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土安隱如天宮， 受五欲樂無窮盡，

時彼輪王覺自身， 及以世間不牢固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼輪王覺自身， 及以世間不牢固。

無想諸天八萬歲， 福盡還歸諸惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無想諸天八萬歲， 福盡還歸諸惡道，

猶如夢幻與泡影， 亦如朝露及電光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如夢幻與泡影， 亦如朝露及電光。

了達三界如火宅， 八苦充滿難可出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達三界如火宅， 八苦充滿難可出，

未得解脫超彼岸， 誰有智者樂輪迴？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未得解脫超彼岸， 誰有智者樂輪迴？

唯有出世如來身， 不生不滅常安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有出世如來身， 不生不滅常安樂，

如是難行菩薩行， 一切悉現金光內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是難行菩薩行， 一切悉現金光內。

又此光中現八塔， 皆是眾生良福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此光中現八塔， 皆是眾生良福田，

淨飯王宮生處塔， 菩提樹下成佛塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨飯王宮生處塔， 菩提樹下成佛塔，

鹿野園中法輪塔， 給孤獨園名稱塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鹿野園中法輪塔， 給孤獨園名稱塔，

曲女城邊寶堦塔， 耆闍崛山般若塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曲女城邊寶堦塔， 耆闍崛山般若塔，

菴羅衛林維摩塔， 娑羅林中圓寂塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菴羅衛林維摩塔， 娑羅林中圓寂塔。

如是世尊八寶塔， 諸天龍神常供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是世尊八寶塔， 諸天龍神常供養，

金剛密跡四天王， 晝夜護持恒不離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛密跡四天王， 晝夜護持恒不離。

若造八塔而供養， 現身福壽自延長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若造八塔而供養， 現身福壽自延長，

增長智慧眾所尊， 世出世願皆圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長智慧眾所尊， 世出世願皆圓滿。

若人禮拜及心念， 如是八塔不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人禮拜及心念， 如是八塔不思議，

二人獲福等無差， 速證無上菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二人獲福等無差， 速證無上菩提道。

如是三世利益事， 於此光中無不見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三世利益事， 於此光中無不見，

十方佛土諸菩薩， 神通遊戲眾靈仙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方佛土諸菩薩， 神通遊戲眾靈仙，

萬億國土轉輪王， 尋此光明普雲集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬億國土轉輪王， 尋此光明普雲集，

各以神力來供養， 雨如意寶奉慈尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各以神力來供養， 雨如意寶奉慈尊。

諸天伎樂百千種， 不鼓自然出妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天伎樂百千種， 不鼓自然出妙音，

天華亂墜滿虛空， 眾香普熏於大會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天華亂墜滿虛空， 眾香普熏於大會，

寶幢無數諸瓔珞， 持以供養人中尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶幢無數諸瓔珞， 持以供養人中尊。

微妙伽陀讚如來， 善哉能入於三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙伽陀讚如來， 善哉能入於三昧，

現不思議大神力， 調伏難化諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現不思議大神力， 調伏難化諸有情，

令住堅固不退心， 我於佛所深隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令住堅固不退心， 我於佛所深隨喜。

唯願世尊從定起， 為諸眾生轉法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願世尊從定起， 為諸眾生轉法輪，

永斷一切諸煩惱， 令住無住大涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷一切諸煩惱， 令住無住大涅槃。

如我等類心清淨， 從萬億國來聽法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我等類心清淨， 從萬億國來聽法，

以三昧力常諦觀， 於我微供哀納受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以三昧力常諦觀， 於我微供哀納受。

能施所施及施物， 於三世中無所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能施所施及施物， 於三世中無所得，

我等安住最勝心， 供養一切十方佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等安住最勝心， 供養一切十方佛。

世世親近大悲主， 恒常奉事大慈尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世世親近大悲主， 恒常奉事大慈尊，

以無所得妙善根， 圓融法界趣真覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無所得妙善根， 圓融法界趣真覺。

過去如來入寂定， 現大神通轉法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去如來入寂定， 現大神通轉法輪，

今佛世尊亦復然， 入定放光同彼佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今佛世尊亦復然， 入定放光同彼佛。

是故惟忖釋師子， 決定欲說心地門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故惟忖釋師子， 決定欲說心地門，

若欲遠離生死因， 必獲三世真常果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲遠離生死因， 必獲三世真常果。

諸人合掌一心待， 當入如來安樂宮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸人合掌一心待， 當入如來安樂宮。」