AI 大藏经安卓版隐私政策
Last updated: June 3, 2024
Effective date: June 3, 2024
SUPERMIND PTE. LTD. 非常重视你的隐私。因此我们制定了涵盖如何收集、使用以及存储你的信息的隐私政策。
注：以下所有说明仅针对 AI 大藏经 App 应用程序。
应用介绍
应用名称：AI 大藏经
适用平台：Android
包名：ai.deerpark.dazangjing
开发者：SUPERMIND PTE. LTD.
我们收集哪些个人信息
为了给我们的所有用户能获得更优质的产品和服务，AI 大藏经 App 在使用时会收集以下信息：
- 账户信息：当你创建 AI 大藏经 账户时，我们会收集某些个人信息，包括你的手机号码、电子邮件地址以及密码等信息。如果你通过第三方账户（如微信、Apple ID 等）创建、绑定或登录 AI 大藏经 账户，我们会从第三方获取您授权共享的第三方账户信息。AI 大藏经 账户用于在我们的网站（统称“网站”，包括通过 deerpark.ai 域名提供的所有内容和技术）或应用程序中使用，你的 AI 大藏经 帐号和密码将通过特定加密保存。没有你的授权，包括 AI 大藏经 在内的任何人都无法访问你的 AI 大藏经 帐户。当你购买我们的产品或在使用我们的服务时，我们还会收集必要的个人信息以完成交易，如你的联系方式和付款信息。
- 使用信息：我们可能会收集你在使用 AI 大藏经 App 时的有关使用信息，这些信息包括你何时使用本应用和使用某些功能的频率，以及你在应用上点击的按钮和使用的功能等，这些信息我们仅作为应用的数据分析使用，以便于我们能够根据用户的使用习惯制定产品迭代计划。
- 设备信息：我们可能会收集你使用 AI 大藏经 App 应用时的设备信息，包括：机型信息、系统版本、系统语言等。这些信息只在我们对应用进行数据分析和处理用户反馈时使用。
- 崩溃日志：收集崩溃日志是为了记录应用崩溃时的使用情况和崩溃引发的原因，便于我们对问题进行修复，以提升用户体验。
我们如何使用你的个人信息
为了给我们的所有用户能获得更优质的产品和服务，AI 大藏经 App 在使用时会收集以下信息：
- 我们使用你的个人身份信息、使用信息、某些设备信息以及崩溃日志来提高应用和产品的质量和设计，并通过存储、跟踪、分析和处理用户偏好和趋势，以及用户活动和通信来开发新功能、实现促销和提高服务。
- 我们使用了Stripe SDK来调用支付模块，以达到在 AI 大藏经中支付功能，App 中集成Stripe支付功能。详细可参阅Stripe隐私政策 https://stripe.com/zh-cn-us/privacy
应用内使用的第三方 SDK 说明
我们使用了调用 Stripe SDK 来调用支付模块，以达到在 AI大藏经 App 中集成 Stripe 支付的功能。详细可参阅 Stripe 隐私政策。
- Stripe SDK
服务类型：Stripe 支付
公司名称：Stripe, Inc.
SDK 官网： https://docs.stripe.com
收集个人信息类型：账户信息、常用设备信息（如 IMEI/IMSI、SIM 卡序列号/MAC 地址、android_id）
使用目的：用户实现支付
应用内会申请的权限
AI 大藏经 App 需要申请部分涉及个人隐私的系统权限，以确保应用部分功能的正常使用。我们会在你使用这些功能时向你申请授权，只有在获得你的授权后，我们才会访问你的个人信息。若你不需要使用这些功能，可以拒绝授权；若你从未使用过这些功能，我们也不会向你申请权限，同时也不会访问你的个人信息。
以下为我们会申请的权限以及这些权限对应的功能的介绍：
- 允许读取手机识别码：在不与你的身份关联的情况下，用于产品数据分析和功能的改进。
- 允许/访问相册：当你通过 AI 大藏经 分享佛经片段并保存到相册时，我们会申请此权限。
- 网络状态：当你在 AI 大藏经 App 中登录/注册 AI 大藏经账号或者购买 AI 大藏经 高级功能时，我们会申请该权限。
- 消息通知：为与你使用的终端机型适配消息推送功能，终端设备制造商（华为、小米、OPPO、VIVO、荣耀、魅族）可能通过SDK等技术使用你的手机型号、版本及相关设备信息。
个人选择
- 你可以选择拒绝提交个人身份信息，在此情况下，你仍然可以查看并浏览本应用内容，但 AI 大藏经 App 可能无法为你提供某些服务。
- 你可以随时通过访问你的个人帐户页面修改或更正你的个人资料信息和电子邮件偏好设置。
- 你可以随时通过编辑你的帐户和主页中包含的功能来控制其他用户以及已确认联系人访问权限。
- 你可以选择彻底注销 AI 大藏经 账号，【我】-【账户】- 【其他】-【注销账号】。点击注销账号立即生效，所有相关信息将无法恢复，不可逆转，请谨慎选择。
隐私政策变更与问题解决
SUPERMIND PTE. LTD. 可能会不时修订本隐私政策。如果我们进行重组、合并、收购或出售我们的资产，你的信息可能会作为相关交易的一部分转移。在任何此类信息转移中，你的用户信息将遵守任何之前的隐私政策中的类似承诺。
以上政策于 2024 年 6 月 3 日修改并生效，如果对本隐私政策有任何问题或疑问，请与我们联系: lulu@deerpark.ai