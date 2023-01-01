弘明集卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘明集卷第十四

梁楊都建初寺釋僧祐律師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁楊都建初寺釋僧祐律師撰

竺道爽撽太山文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竺道爽撽太山文

釋智靜檄魔文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智靜檄魔文

釋寶林破魔露布文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋寶林破魔露布文

釋僧祐弘明論後序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧祐弘明論後序

竺道爽撽太山文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竺道爽撽太山文

沙門竺道爽。敢告太山東嶽神府及都錄使者。蓋玄元創判二儀始分。上置琁璣則助之以三光。下設后土則鎮之以五嶽。陰陽布化於八方。萬物誕生於其中。是以太山據青龍之域。衡霍處諸陽之儀。華陽顯零班之境。恒茷列幽武之賓。嵩峙皇川之中。鎮四瀆之所墳。此皆稟氣運實無邪之穢。神道自然崇正不偽。因天之覆順地之載。敦朴方直澹然玄淨。進道四運之端。退履五教之精。內韜通微之資。外朗道德之明。上達虛無下育蒼生。含德潛通無遐不徹。遊步九崖翱翔玄闕。故能形無正始呼吸陰陽。握攬乾坤推步八荒。夫東嶽者。龍春之初清陽之氣。育動萌生王父之位。南箕北斗中星九天。東王西母無極先君。乘氣鳳翔去此幽玄。澄於太素不在人間。蕩消眾穢其道自然。而何妖祥之鬼魍魎之精。假東岳之道。託山居之靈。因游魂之狂詐。惑俗人之愚情。彫匠神典偽立神形。本無所記末無所經。外有害生之毒氣。內則百鬼之流行。晝則穀飯成其勢。夜則眾邪處其庭。此皆狼蛇之群鬼。梟蟒之虛聲。自三皇創基傳載于今。歷代所崇未覩斯響也。故零征記曰。夫神正者則潛曜幽昧。上騰高象下戲玄闕。逍遙雲影龍翔八極。風興雨施化若雷電。行厨不設百味自然。含慈秉素澤潤蒼生。恩過二養惠若朝陽。應天而食不害眾命。此乃靈翔之妙節。清虛之神道。若神不正者則干於萬物。因時託響傳惑俗聽。成祅散朴激動人心。傾財極殺斷截眾命。枉害中年爼其骨肉。精神離迸痛傷元氣。東岳之神豈此之謂也。故枕中誡曰。含氣蠢蠕百蟲勿嬰。無食鳥卵中有神靈。天元受命地庭有形。祖稟二儀焉可害生。此皆逆理違道本經。群民含慈順天不殺。況害䐗羊而飲其血。以此推之。其非神也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門竺道爽。敢告太山東嶽神府及都錄使者。蓋玄元創判二儀始分。上置琁璣則助之以三光。下設后土則鎮之以五嶽。陰陽布化於八方。萬物誕生於其中。是以太山據青龍之域。衡霍處諸陽之儀。華陽顯零班之境。恒茷列幽武之賓。嵩峙皇川之中。鎮四瀆之所墳。此皆稟氣運實無邪之穢。神道自然崇正不偽。因天之覆順地之載。敦朴方直澹然玄淨。進道四運之端。退履五教之精。內韜通微之資。外朗道德之明。上達虛無下育蒼生。含德潛通無遐不徹。遊步九崖翱翔玄闕。故能形無正始呼吸陰陽。握攬乾坤推步八荒。夫東嶽者。龍春之初清陽之氣。育動萌生王父之位。南箕北斗中星九天。東王西母無極先君。乘氣鳳翔去此幽玄。澄於太素不在人間。蕩消眾穢其道自然。而何妖祥之鬼魍魎之精。假東岳之道。託山居之靈。因游魂之狂詐。惑俗人之愚情。彫匠神典偽立神形。本無所記末無所經。外有害生之毒氣。內則百鬼之流行。晝則穀飯成其勢。夜則眾邪處其庭。此皆狼蛇之群鬼。梟蟒之虛聲。自三皇創基傳載于今。歷代所崇未覩斯響也。故零征記曰。夫神正者則潛曜幽昧。上騰高象下戲玄闕。逍遙雲影龍翔八極。風興雨施化若雷電。行厨不設百味自然。含慈秉素澤潤蒼生。恩過二養惠若朝陽。應天而食不害眾命。此乃靈翔之妙節。清虛之神道。若神不正者則干於萬物。因時託響傳惑俗聽。成祅散朴激動人心。傾財極殺斷截眾命。枉害中年爼其骨肉。精神離迸痛傷元氣。東岳之神豈此之謂也。故枕中誡曰。含氣蠢蠕百蟲勿嬰。無食鳥卵中有神靈。天元受命地庭有形。祖稟二儀焉可害生。此皆逆理違道本經。群民含慈順天不殺。況害䐗羊而飲其血。以此推之。其非神也。

又五岳真神則精之候。上法琁璣下承乾坤。稟道清虛無音無響。敬之不以歡。慢之不以慼。千譽萬毀神無增損。而汝矯稱假託生人因虛動氣殺害在口。順之則賜恩。違之則有禍。進退諂偽永無賢軌。毀辱真神。非其道也。故黃羅子經玄中記曰。夫自稱山嶽神者必是蟒蛇。自稱江海神者必是黿鼉魚鱉。自稱天地父母神者必是猫狸野獸。自稱將軍神者必是熊羆虎豹。自稱仕人神者必是猨猴㹢玃。自稱宅舍神者必是犬羊猪犢。門戶井竈破器之屬。鬼魅假形皆稱為神。驚恐萬姓。淫鬼之氣。此皆經之所載。傳之明驗也。自汝妖祥漸踰六載。招來四遠靡不響應。送疾而往者如小水歸海。獲死而還者哀呼盈路。重者先亡便云算盡。輕者易降自稱其福。若使重患難濟則汝無恩。中容之疾非汝所救。二者無効。焉可奉事。乃令群民投心歸命。既無良醫善藥。非散髮之能降。經旬歷月曾無影報。以此推之。有何證驗。又國大元桓王及封錫。六國之懿節。三台之輔光。讚皇家黎無慈悅。天禍謬加體嬰微疾。謂汝之祇能感靈德。故宣德信命詣汝神殿。獻薦三牲加贈珍異。若汝聖道通乾致妙者。何不上啟九皇下諮后土。參集百靈顯彰妙術。使國良輔消疾獲安。既無響應。乃奄薨遐。驗此虛妄焉足奉哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又五岳真神則精之候。上法琁璣下承乾坤。稟道清虛無音無響。敬之不以歡。慢之不以慼。千譽萬毀神無增損。而汝矯稱假託生人因虛動氣殺害在口。順之則賜恩。違之則有禍。進退諂偽永無賢軌。毀辱真神。非其道也。故黃羅子經玄中記曰。夫自稱山嶽神者必是蟒蛇。自稱江海神者必是黿鼉魚鱉。自稱天地父母神者必是猫狸野獸。自稱將軍神者必是熊羆虎豹。自稱仕人神者必是猨猴㹢玃。自稱宅舍神者必是犬羊猪犢。門戶井竈破器之屬。鬼魅假形皆稱為神。驚恐萬姓。淫鬼之氣。此皆經之所載。傳之明驗也。自汝妖祥漸踰六載。招來四遠靡不響應。送疾而往者如小水歸海。獲死而還者哀呼盈路。重者先亡便云算盡。輕者易降自稱其福。若使重患難濟則汝無恩。中容之疾非汝所救。二者無効。焉可奉事。乃令群民投心歸命。既無良醫善藥。非散髮之能降。經旬歷月曾無影報。以此推之。有何證驗。又國大元桓王及封錫。六國之懿節。三台之輔光。讚皇家黎無慈悅。天禍謬加體嬰微疾。謂汝之祇能感靈德。故宣德信命詣汝神殿。獻薦三牲加贈珍異。若汝聖道通乾致妙者。何不上啟九皇下諮后土。參集百靈顯彰妙術。使國良輔消疾獲安。既無響應。乃奄薨遐。驗此虛妄焉足奉哉。

又昔太山石立社移神靈降象遐聲萬代。此則乾坤之所感。顯為時瑞。汝託稱其聖。既不能興雲致雨以表神德。圖妖邪以損真道。正使汝能因盤動箸舉杯盡酒。猶為鬼幻。非為真正。況無其徵有何神也。又太山者則閻羅王之統。其土幽昧與世異靈。都錄使者降同神行。定本命於皇記。察都籍於天曹。群惡無細不捨。纖善小而無遺。總集魂靈非生人應府矣。而何弊鬼詐稱斯旨。橫恣人間欺殆萬端。蓬林之樹烏鵲之野。翕動遠近列于祠典。聚會男女樹俗之心。穢氣外釁梟聲遠布。毒鍾王境為害滋甚。夫雲霧蔽天群邪翳正。自汝妖異多所傷害。吾雖末流備階三服。每覽經傳而覩斯孽。推古驗今。邪不處正。吾將蕩穢光揚聖道。告到嚴鉤魅黨還遊塚墓。餐果飲泉足生之路。既令群民絕傾財之困。鳥獸無羅網之卒。若復顧戀望餐不去者。吾將宣集毘沙神王惒羅子等。授以金剛屯真師勇武秋霜陵動三千威猛難當。曜戈明劍擬則摧山。降龍伏魔靡不稽顙。汝是小鬼敢觸三光。鵠毛入炭魚行鑊湯。傾江滅火朝露見陽。吾念仁慈愍汝所行。占此危殆慮即傷心。速在吾前復汝本形。長歸萬里滄浪海邊。勿復稽留。明順奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又昔太山石立社移神靈降象遐聲萬代。此則乾坤之所感。顯為時瑞。汝託稱其聖。既不能興雲致雨以表神德。圖妖邪以損真道。正使汝能因盤動箸舉杯盡酒。猶為鬼幻。非為真正。況無其徵有何神也。又太山者則閻羅王之統。其土幽昧與世異靈。都錄使者降同神行。定本命於皇記。察都籍於天曹。群惡無細不捨。纖善小而無遺。總集魂靈非生人應府矣。而何弊鬼詐稱斯旨。橫恣人間欺殆萬端。蓬林之樹烏鵲之野。翕動遠近列于祠典。聚會男女樹俗之心。穢氣外釁梟聲遠布。毒鍾王境為害滋甚。夫雲霧蔽天群邪翳正。自汝妖異多所傷害。吾雖末流備階三服。每覽經傳而覩斯孽。推古驗今。邪不處正。吾將蕩穢光揚聖道。告到嚴鉤魅黨還遊塚墓。餐果飲泉足生之路。既令群民絕傾財之困。鳥獸無羅網之卒。若復顧戀望餐不去者。吾將宣集毘沙神王惒羅子等。授以金剛屯真師勇武秋霜陵動三千威猛難當。曜戈明劍擬則摧山。降龍伏魔靡不稽顙。汝是小鬼敢觸三光。鵠毛入炭魚行鑊湯。傾江滅火朝露見陽。吾念仁慈愍汝所行。占此危殆慮即傷心。速在吾前復汝本形。長歸萬里滄浪海邊。勿復稽留。明順奉行。

檄魔文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檄魔文

釋智靜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智靜

釋智靜。頓首頓首明將軍輪下。相與玄塗殊津人天一統。宗師雖異三界大同。每規良會申展曩積。而標榜未冥所以致隔。今法王御世十方思順。靈網方申紘綱彌紐。大通有期高會在近。不任翹想並書喻意耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋智靜。頓首頓首明將軍輪下。相與玄塗殊津人天一統。宗師雖異三界大同。每規良會申展曩積。而標榜未冥所以致隔。今法王御世十方思順。靈網方申紘綱彌紐。大通有期高會在近。不任翹想並書喻意耳。

夫時塞有通否終則泰。千聖相尋群師迭襲。昔我皇祖本原天王體化應符龍飛初域。仗權形以附萬邦。奮惠柯以覆六合。威蕩四邪掃清三有。方當抗宏綱於八區。絙靈網於宇宙。夷靜七荒寧一九土。而冥宗不弔真容凝靜。重明寢暉虛舟覆浪。故令蟻邪番興梟見暴起。曀染真塗塵惑清眾。虐鍾蒼生毒流萬劫。懷道有情異心同忿。我法王承運應期理亂。上承高胄下託群心。秉天旗以籠三千。握聖圖以隆大業。雲起四宮鸞翔天竺。降神迦維為時城塹。綏撫黎元善安卿士。獎導群情慰喻有疾。嚴慧柯於胸中。被神甲於身外。愍十八之無辜。哀三空之路絕。志匡大荒必平多難。百域千邦高伏風化。承君不忌重迷自覆。深攝愚懷故守偽見。狼據欲天鵄鳴神闕。叛渙疆場抗距靈節。謂大位可登弘規可改。覽茲二三遂為歎息。昔大通統世群方影附。有偽癡天魔不遵正節。干忤聖聽陳擾神慮。領卒塞虛。權形萬變。精甲照曦霜戈拂域。靈鼓競興響衝方外。矯步陸梁自謂強盛。王師一奮群邪殄喪。眾迷革心望風影伏。況君單將驍然介士無方眾不成旅。而欲違背陵虐華邑。篡奪靈權騰邈最勝。以為忝真可不謬乎。今釋迦統世。道隆先劫。妙化蕩蕩神羅遠御。智士雍雍雲算蓋世。武夫龍跳控弦萬隊。協略應真奇謀超拔。故命使持節前鋒大將軍閻浮都督歸義侯薩陀。獨稟天奇蒙塵玄鏡。神高須彌猛氣籠世。善武經文忠著皇闕。領眾四十萬億揚鑣首路。使持節威遠大將軍四天都督忉利公。導師武勝標群文超。紘謀妙思絕塵心栖夢表。憂時忘身志必匡世。領眾百萬億鸞飛天衢。使持節征魔大將軍六天都督兜率王解脫月。妙思虛玄高步塵表。略並童真功侔九地。悼愍三塗忿若縱害。援劍慷慨龍迴思奮。領眾四百萬億雲迴天門。使持節通微大將軍七天都督四禪王金剛藏。朗質映暉金顏遐燭。恩過九錫力傾山海。右眄則濛氾飛波。左顧則扶桑落曜。德無不照威無不伏。領眾七百萬億虎眄須彌。使持節鎮域大將軍九天都督八住王大維摩詰。奇算不思法柯遠振。體含神姿權踰萬變。呼吸則九服雲從。叱咤則十方風靡。哀彼下民無辜酸楚。領眾九百萬億飲馬虛津。使持節覽後大將軍十三天都督小千諸軍事九住王大文殊。承胄遐元形暉三界。胤自紫宮神高體大。應適千塗玄算萬計。群動感於一身。眾慮靜於一念。深抱慈悲情兼四攝。領眾若塵翱翔斯土。使持節匡教大將軍錄魔諸軍事群邪校尉中千王觀世音。智略淵深慧柯遠振。明達四通朗鑒三固。或託迹群邪曜奇鋒起。或權形二九息彼塗炭。揮手則鐵圍摧巖。噓氣則浮雲頹崿。能為萬方不請之友。領眾不思仗戈虎嘯。使持節布化大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫時塞有通否終則泰。千聖相尋群師迭襲。昔我皇祖本原天王體化應符龍飛初域。仗權形以附萬邦。奮惠柯以覆六合。威蕩四邪掃清三有。方當抗宏綱於八區。絙靈網於宇宙。夷靜七荒寧一九土。而冥宗不弔真容凝靜。重明寢暉虛舟覆浪。故令蟻邪番興梟見暴起。曀染真塗塵惑清眾。虐鍾蒼生毒流萬劫。懷道有情異心同忿。我法王承運應期理亂。上承高胄下託群心。秉天旗以籠三千。握聖圖以隆大業。雲起四宮鸞翔天竺。降神迦維為時城塹。綏撫黎元善安卿士。獎導群情慰喻有疾。嚴慧柯於胸中。被神甲於身外。愍十八之無辜。哀三空之路絕。志匡大荒必平多難。百域千邦高伏風化。承君不忌重迷自覆。深攝愚懷故守偽見。狼據欲天鵄鳴神闕。叛渙疆場抗距靈節。謂大位可登弘規可改。覽茲二三遂為歎息。昔大通統世群方影附。有偽癡天魔不遵正節。干忤聖聽陳擾神慮。領卒塞虛。權形萬變。精甲照曦霜戈拂域。靈鼓競興響衝方外。矯步陸梁自謂強盛。王師一奮群邪殄喪。眾迷革心望風影伏。況君單將驍然介士無方眾不成旅。而欲違背陵虐華邑。篡奪靈權騰邈最勝。以為忝真可不謬乎。今釋迦統世。道隆先劫。妙化蕩蕩神羅遠御。智士雍雍雲算蓋世。武夫龍跳控弦萬隊。協略應真奇謀超拔。故命使持節前鋒大將軍閻浮都督歸義侯薩陀。獨稟天奇蒙塵玄鏡。神高須彌猛氣籠世。善武經文忠著皇闕。領眾四十萬億揚鑣首路。使持節威遠大將軍四天都督忉利公。導師武勝標群文超。紘謀妙思絕塵心栖夢表。憂時忘身志必匡世。領眾百萬億鸞飛天衢。使持節征魔大將軍六天都督兜率王解脫月。妙思虛玄高步塵表。略並童真功侔九地。悼愍三塗忿若縱害。援劍慷慨龍迴思奮。領眾四百萬億雲迴天門。使持節通微大將軍七天都督四禪王金剛藏。朗質映暉金顏遐燭。恩過九錫力傾山海。右眄則濛氾飛波。左顧則扶桑落曜。德無不照威無不伏。領眾七百萬億虎眄須彌。使持節鎮域大將軍九天都督八住王大維摩詰。奇算不思法柯遠振。體含神姿權踰萬變。呼吸則九服雲從。叱咤則十方風靡。哀彼下民無辜酸楚。領眾九百萬億飲馬虛津。使持節覽後大將軍十三天都督小千諸軍事九住王大文殊。承胄遐元形暉三界。胤自紫宮神高體大。應適千塗玄算萬計。群動感於一身。眾慮靜於一念。深抱慈悲情兼四攝。領眾若塵翱翔斯土。使持節匡教大將軍錄魔諸軍事群邪校尉中千王觀世音。智略淵深慧柯遠振。明達四通朗鑒三固。或託迹群邪曜奇鋒起。或權形二九息彼塗炭。揮手則鐵圍摧巖。噓氣則浮雲頹崿。能為萬方不請之友。領眾不思仗戈虎嘯。使持節布化大

將軍三界都督補處王大慈氏。妙質縱網天姿標傑。體踰金剛心籠塵表。猛氣衝雲慧柯遠奮。無生轉於胸中。權智應於事外。志有所規無往不就。威恩雙行真俗並設。領眾八萬四千嚴警待命。勇出之徒充溢大千。金剛之士彌塞八極。咸思助征席卷六合。乘諸度之寶軒。守八正之修路。跨六通之靈馬。控虛宗之神轡。彎四禪之勁弓。放權見之利箭。鳴驥桓桓輕步矯矯。奉命聖庭曾無有闕。貴郎導師勝子五百。幽鑒天命來投王化。聖上開衿感氣歸順。皆授名爵封賞列土。功侔舊臣聲蓋萬域。而君何心橫生異計偃蹇荒邊規固常位。毒害勃於蒼生。災禍流於永劫。可不哀哉。可不謬哉。君昔因時為物所惑。狂迷君心投危外竄。百行一愆賢達常失久。謂君覺知返愚歸罪象魏束身抽簪同遊群儁。以道自懽榮名終始。如何攝愚守謬偷安邪位。託癡山以自高。恃見林以遊息。耽六欲之穢塵。翫邪迷以怡性。建憍慢之高幢。引無明之兇陣。闊步荒塗輕弄神器。盜篡天宮抗衡日月。恐不果哉。舉手而映三光。把土以填巨海。雖擬心虛標事之難就。將軍殖福玄津原承彌遠。華貌暐然群情屬目。望責之基易登。由來之功可惜。君可反往修來翻然歸順謝過朱門。以道齊好家國並存。君臣同顯身名獲安。曉目達觀眷屬晏然。可不美哉。今王師剋舉十方翹轡。手提法羅齊舞群聖。道柯曜於前驅。靈鼓振於後隊。神鍾一叩十方傾覆。海浪飛波陸原涌沸。于斯之時。須彌籠於一塵。天地廻於一車。無動安於左衿。妙樂曜於右手。神力若斯。豈可當也。我法王體道仁慈不忍便襲。權停諸軍暫壹靈轡。臨路遣書庶迴迷駕。君可早定良圖面縛歸闕。委命皇庭逍遙玄境。隆名內暉遊形外寄。上方即任非君而誰。夫惠尚識機明貴免禍。窮而知反。君子所美。斯乃轉禍之高秋。取功之良節。昔夏桀無道殷王致伐。商紂首亂周武建師。此即古今之蓍龜將軍之明誡。相與雖乖於當年。風流宜同於道味。人天崎嶇何足致隔。想便霍然隨書致命。所以竊痛其辭委曲往文者。不欲令蘭芳夏凋修柯摧穎。深致思言。善自量算。無使君身傾筐三趣。莫令六天鞠生稊稗。造頴眄目助懷惕然。臨路遣書諸情多憒。言不藉意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將軍三界都督補處王大慈氏。妙質縱網天姿標傑。體踰金剛心籠塵表。猛氣衝雲慧柯遠奮。無生轉於胸中。權智應於事外。志有所規無往不就。威恩雙行真俗並設。領眾八萬四千嚴警待命。勇出之徒充溢大千。金剛之士彌塞八極。咸思助征席卷六合。乘諸度之寶軒。守八正之修路。跨六通之靈馬。控虛宗之神轡。彎四禪之勁弓。放權見之利箭。鳴驥桓桓輕步矯矯。奉命聖庭曾無有闕。貴郎導師勝子五百。幽鑒天命來投王化。聖上開衿感氣歸順。皆授名爵封賞列土。功侔舊臣聲蓋萬域。而君何心橫生異計偃蹇荒邊規固常位。毒害勃於蒼生。災禍流於永劫。可不哀哉。可不謬哉。君昔因時為物所惑。狂迷君心投危外竄。百行一愆賢達常失久。謂君覺知返愚歸罪象魏束身抽簪同遊群儁。以道自懽榮名終始。如何攝愚守謬偷安邪位。託癡山以自高。恃見林以遊息。耽六欲之穢塵。翫邪迷以怡性。建憍慢之高幢。引無明之兇陣。闊步荒塗輕弄神器。盜篡天宮抗衡日月。恐不果哉。舉手而映三光。把土以填巨海。雖擬心虛標事之難就。將軍殖福玄津原承彌遠。華貌暐然群情屬目。望責之基易登。由來之功可惜。君可反往修來翻然歸順謝過朱門。以道齊好家國並存。君臣同顯身名獲安。曉目達觀眷屬晏然。可不美哉。今王師剋舉十方翹轡。手提法羅齊舞群聖。道柯曜於前驅。靈鼓振於後隊。神鍾一叩十方傾覆。海浪飛波陸原涌沸。于斯之時。須彌籠於一塵。天地廻於一車。無動安於左衿。妙樂曜於右手。神力若斯。豈可當也。我法王體道仁慈不忍便襲。權停諸軍暫壹靈轡。臨路遣書庶迴迷駕。君可早定良圖面縛歸闕。委命皇庭逍遙玄境。隆名內暉遊形外寄。上方即任非君而誰。夫惠尚識機明貴免禍。窮而知反。君子所美。斯乃轉禍之高秋。取功之良節。昔夏桀無道殷王致伐。商紂首亂周武建師。此即古今之蓍龜將軍之明誡。相與雖乖於當年。風流宜同於道味。人天崎嶇何足致隔。想便霍然隨書致命。所以竊痛其辭委曲往文者。不欲令蘭芳夏凋修柯摧穎。深致思言。善自量算。無使君身傾筐三趣。莫令六天鞠生稊稗。造頴眄目助懷惕然。臨路遣書諸情多憒。言不藉意。

破魔露布文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破魔露布文

釋寶林作 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋寶林作

賢劫大千微塵年。五濁鼎沸朔。現壽百齡日。使持節都督恒沙世界諸軍事征魔大將軍淨州刺史十地王臣金剛藏。使持節都督八萬波羅蜜諸軍事破結將軍領魔蠻校尉大司馬梵州刺史八地公臣解脫月等。稽首和南上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢劫大千微塵年。五濁鼎沸朔。現壽百齡日。使持節都督恒沙世界諸軍事征魔大將軍淨州刺史十地王臣金剛藏。使持節都督八萬波羅蜜諸軍事破結將軍領魔蠻校尉大司馬梵州刺史八地公臣解脫月等。稽首和南上。

聖朝尚書。謹案夫六合同曜靈之鑒。群流歸百谷之王。萬化均于空玄。眾奇宗於一智。斯蓋理有宗極之統。物無殊趣之會。是以如來越重昏而孤興。蔚勤功於曠劫。曜三塗之高明。拔洪癡於始造。窮聖德之區奧。究無生之虛致。覽物化之樞機。握宏德之統紐。至若英姿挺特神光赫弈。雖復千暉並照固已絕矣。身殊萬狀而非眾。體合至妙而不一。應出五道而非生。示入形止而非滅。希夷恍惚無名無像。莫測其深靡知其廣。應群感而不勞。周萬動而常靜。歷恒沙以倏忽。撫八荒於俄頃。兩儀頹陷而不夷。力負潛移而不易。吸大火而不燋。懷洪流而不溺。乾坤不足以語其德。文玄不足以明其道。巨包六合。不可以稱其大。妙入無間不可以名其小。爾乃亭毒蒼生化兼始母。無欲無為而無不為。翱翔于應變之塗。逍遙于有無之表。挺達群聖之端。恬澹涅槃之域。二乘韜思於重忘之致。十住息慮於動靜之機。梵王咨嗟以歸德。帝釋伏膺而厭位。其為聖也。亦已極矣。於是應定光之遐記。驗大通之圖錄。出五道而龍興。超帝皇以命世。道王三界德被十方。畿甸恒沙都邑大千。偃九定之閑室。登七覺之雲觀。濯八解之清池。遊總持之廣苑。爾乃居慈悲之殿。處空同之坐。袞龍眾好天官頂相。左輔彌勒之流。右弼文殊之匹。前歌大方之雅頌。後舞四攝之鑾拂。衛以八住體虛匹士。侍以四果卓落通仙。三臺唯聖六府唯賢。爾乃宣教姬孔。宰守虞唐。揚威湯武。州牧三皇。其為化也。坦八正之平衢。開三乘之通津。列無為之妙宅。濟大苦於勞塵。杜三惡之姦路。啟歡樂於天人。爵以果任之位。祿以甘露之餐。功巨者賞以淨土之封。勳小者指以化城之安。此乃超百王之洪業。太平之至始也。五趣宦身之清朝。四生士位之宗極。而群迷遇嶮背真彌曠。欣濡沫之近足。忘江湖於遠全。故魔王波旬植愚根於曠始。積迷心于妄境。泛三染之洪波。入邪見之稠林。至乃竊弄神器假偽冐真。夸王天宮分列嶽土。制命六天縱肆偏威。內以三公諸毒卿相九結。外以軍將六師戎卒四兵。內行跋扈不忌皇憲。自螢光爭暉天照。故乃頃者抗行神威揚兵道樹。震雷公霹靂之聲。列擔山吐火之眾。又持世致惑於靜室。波崙悲號於都肆。斯皆癡狂縱暴虧于聖節。作亂中夏為日久矣。聖皇悼昏俗之聾瞽。悲弱喪以增懷。將總群邪以齊見。會九流而同津。於是命將大勢之徒。簡卒金剛之類。茹金嚼鐵之夫。衝氷蹈火之士。勇卒塵沙驍雄億萬。星流風發龍騰魔境。置軍萬全之策。逼寇必死之野。而魔賊不祗敢執蠻荊之蠢爾。抗宗糩之逋傲。建麾於自憍之地。結固於雲迷之嶮。傍唐重複俠疊鱗次 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖朝尚書。謹案夫六合同曜靈之鑒。群流歸百谷之王。萬化均于空玄。眾奇宗於一智。斯蓋理有宗極之統。物無殊趣之會。是以如來越重昏而孤興。蔚勤功於曠劫。曜三塗之高明。拔洪癡於始造。窮聖德之區奧。究無生之虛致。覽物化之樞機。握宏德之統紐。至若英姿挺特神光赫弈。雖復千暉並照固已絕矣。身殊萬狀而非眾。體合至妙而不一。應出五道而非生。示入形止而非滅。希夷恍惚無名無像。莫測其深靡知其廣。應群感而不勞。周萬動而常靜。歷恒沙以倏忽。撫八荒於俄頃。兩儀頹陷而不夷。力負潛移而不易。吸大火而不燋。懷洪流而不溺。乾坤不足以語其德。文玄不足以明其道。巨包六合。不可以稱其大。妙入無間不可以名其小。爾乃亭毒蒼生化兼始母。無欲無為而無不為。翱翔于應變之塗。逍遙于有無之表。挺達群聖之端。恬澹涅槃之域。二乘韜思於重忘之致。十住息慮於動靜之機。梵王咨嗟以歸德。帝釋伏膺而厭位。其為聖也。亦已極矣。於是應定光之遐記。驗大通之圖錄。出五道而龍興。超帝皇以命世。道王三界德被十方。畿甸恒沙都邑大千。偃九定之閑室。登七覺之雲觀。濯八解之清池。遊總持之廣苑。爾乃居慈悲之殿。處空同之坐。袞龍眾好天官頂相。左輔彌勒之流。右弼文殊之匹。前歌大方之雅頌。後舞四攝之鑾拂。衛以八住體虛匹士。侍以四果卓落通仙。三臺唯聖六府唯賢。爾乃宣教姬孔。宰守虞唐。揚威湯武。州牧三皇。其為化也。坦八正之平衢。開三乘之通津。列無為之妙宅。濟大苦於勞塵。杜三惡之姦路。啟歡樂於天人。爵以果任之位。祿以甘露之餐。功巨者賞以淨土之封。勳小者指以化城之安。此乃超百王之洪業。太平之至始也。五趣宦身之清朝。四生士位之宗極。而群迷遇嶮背真彌曠。欣濡沫之近足。忘江湖於遠全。故魔王波旬植愚根於曠始。積迷心于妄境。泛三染之洪波。入邪見之稠林。至乃竊弄神器假偽冐真。夸王天宮分列嶽土。制命六天縱肆偏威。內以三公諸毒卿相九結。外以軍將六師戎卒四兵。內行跋扈不忌皇憲。自螢光爭暉天照。故乃頃者抗行神威揚兵道樹。震雷公霹靂之聲。列擔山吐火之眾。又持世致惑於靜室。波崙悲號於都肆。斯皆癡狂縱暴虧于聖節。作亂中夏為日久矣。聖皇悼昏俗之聾瞽。悲弱喪以增懷。將總群邪以齊見。會九流而同津。於是命將大勢之徒。簡卒金剛之類。茹金嚼鐵之夫。衝氷蹈火之士。勇卒塵沙驍雄億萬。星流風發龍騰魔境。置軍萬全之策。逼寇必死之野。而魔賊不祗敢執蠻荊之蠢爾。抗宗糩之逋傲。建麾於自憍之地。結固於雲迷之嶮。傍唐重複俠疊鱗次

。且其形勢也。則癡山嶆㠂固其前。愛水浩汗張於後。邪林蔚薈蒙其左。癡㵎淵玄帶其右。塵勞之卒豺視於交境。六師之將虎步於長逵。望若雲起蔽天霧塞六合。其為盛也。開闢罕有。臣等於是承聖朝之遐威。出超圖之奇略。蓋以高算之籠。彌以玄策之圍。精騎千重步卒萬匝。遊師翳野屯塞要害。使前將軍檀那望慳麾以直進。後軍毘耶蹴懈卒於其後。禪那略游騎於其左。尸羅防密姦於其右。外軍漚和浪騎隊於平原之上。走短兵於詰屈之下。陳虎旅而高驤。設危機於幽伏。中軍般若握玄樞之妙鑒。把戰勝之奇術。控億兆之雄將。擁塵沙之勁卒。於是眾軍響應萬塗競進。感動六合聲震天地。雄夫奮威。浪奔白刃之光奪於曦曜。法鼓之音亂於雷震。勤馬䟃𧽼以騰擲。迅象飛控以馳驅。禪弓煙舉而雲興。慧箭雨灑以流虛。鞭以假名之策。蹴入無有之原。研以師子之吼。刺以苦空之音。揮干將而亂斬。動戈矛而競捷。橫塵尸以被野。流勞血於長川。崩癡山之磋峨。竭愛水之洪流。窮僭於諸見之窟。挫高於七慢之樔。於是魔賊進無抗鱗之用。退無悕脫之隱。慮盡路窮迴遑靡據。魔王面縛於麾庭。群將送命於軍門。諸天電卷以歸化。迷徒風馳於初暉。皇威掃蕩其猶太陽之撲晨。霜注洪流以滅火。故使萬世之逋寇土崩於崇朝。中華之昔難肅清於俄頃。斯誠聖皇神會之奇功。曠代著世之休烈雖昔殷湯建雲功於夏郊。周武掃清氛於商野。斯乃上古之雄奇。豈以得齊於聖勳。臣輒奉宣皇猷綏慰初附。安以空同之宅。充以八解之流。防以戒善之禮。習以六度之風。耆年者悟其即真於新唱。弱喪者始聞歸與之音。夫應天順罰春秋之道。興功定亂先王所美。元惡以賓祇從聖憲。六合同明廓清宇內。玄風遐扇率土懷慶。朝有康哉之歌。野有樂郊之詠。功高道大非見所表。聖慮幽深非言能宣。粗條皇威奇算之方。又列眾軍龍驤之勢。電驛星馳謹露布以聞。臣等誠惶以抃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。且其形勢也。則癡山嶆㠂固其前。愛水浩汗張於後。邪林蔚薈蒙其左。癡㵎淵玄帶其右。塵勞之卒豺視於交境。六師之將虎步於長逵。望若雲起蔽天霧塞六合。其為盛也。開闢罕有。臣等於是承聖朝之遐威。出超圖之奇略。蓋以高算之籠。彌以玄策之圍。精騎千重步卒萬匝。遊師翳野屯塞要害。使前將軍檀那望慳麾以直進。後軍毘耶蹴懈卒於其後。禪那略游騎於其左。尸羅防密姦於其右。外軍漚和浪騎隊於平原之上。走短兵於詰屈之下。陳虎旅而高驤。設危機於幽伏。中軍般若握玄樞之妙鑒。把戰勝之奇術。控億兆之雄將。擁塵沙之勁卒。於是眾軍響應萬塗競進。感動六合聲震天地。雄夫奮威。浪奔白刃之光奪於曦曜。法鼓之音亂於雷震。勤馬䟃𧽼以騰擲。迅象飛控以馳驅。禪弓煙舉而雲興。慧箭雨灑以流虛。鞭以假名之策。蹴入無有之原。研以師子之吼。刺以苦空之音。揮干將而亂斬。動戈矛而競捷。橫塵尸以被野。流勞血於長川。崩癡山之磋峨。竭愛水之洪流。窮僭於諸見之窟。挫高於七慢之樔。於是魔賊進無抗鱗之用。退無悕脫之隱。慮盡路窮迴遑靡據。魔王面縛於麾庭。群將送命於軍門。諸天電卷以歸化。迷徒風馳於初暉。皇威掃蕩其猶太陽之撲晨。霜注洪流以滅火。故使萬世之逋寇土崩於崇朝。中華之昔難肅清於俄頃。斯誠聖皇神會之奇功。曠代著世之休烈雖昔殷湯建雲功於夏郊。周武掃清氛於商野。斯乃上古之雄奇。豈以得齊於聖勳。臣輒奉宣皇猷綏慰初附。安以空同之宅。充以八解之流。防以戒善之禮。習以六度之風。耆年者悟其即真於新唱。弱喪者始聞歸與之音。夫應天順罰春秋之道。興功定亂先王所美。元惡以賓祇從聖憲。六合同明廓清宇內。玄風遐扇率土懷慶。朝有康哉之歌。野有樂郊之詠。功高道大非見所表。聖慮幽深非言能宣。粗條皇威奇算之方。又列眾軍龍驤之勢。電驛星馳謹露布以聞。臣等誠惶以抃。

余以講業之暇。聊復永日寓言假事。庶明大道冀好逕之流不遠而復。經云。涅槃無生而無不生。至智無照而無不照。其唯如來乎。戰勝不以干戈之功。略地不以兵強天下。皇王非處一之尊。霸臣非桓文之貴。丘旦之教於斯遠矣。聃周之言似而非當。故知宗極存乎俗見之表。至尊王於真鑒之裏。中人躊躇於無有之間。下愚驚笑於常迷之境。今庶覽者捨河伯秋水之自多。遠遊于海若之淵門。不束情於近教。而駭神于荒唐之說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余以講業之暇。聊復永日寓言假事。庶明大道冀好逕之流不遠而復。經云。涅槃無生而無不生。至智無照而無不照。其唯如來乎。戰勝不以干戈之功。略地不以兵強天下。皇王非處一之尊。霸臣非桓文之貴。丘旦之教於斯遠矣。聃周之言似而非當。故知宗極存乎俗見之表。至尊王於真鑒之裏。中人躊躇於無有之間。下愚驚笑於常迷之境。今庶覽者捨河伯秋水之自多。遠遊于海若之淵門。不束情於近教。而駭神于荒唐之說也。

弘明論後序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘明論後序

釋僧祐 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋僧祐

余所集弘明為法禦侮。通人雅論勝士妙說。摧邪破惑之衝。弘道護法之塹。亦已備矣。然智者不迷。迷者乖智。若導以深法終於莫領。故復撮舉世典指事取徵。言非榮華理歸質實。庶迷塗之人不遠而復總釋眾疑。故曰弘明。論云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 余所集弘明為法禦侮。通人雅論勝士妙說。摧邪破惑之衝。弘道護法之塹。亦已備矣。然智者不迷。迷者乖智。若導以深法終於莫領。故復撮舉世典指事取徵。言非榮華理歸質實。庶迷塗之人不遠而復總釋眾疑。故曰弘明。論云。

夫二諦差別道俗斯分。道法空寂。包三界以等觀。俗教封滯。執一國以限心。心限一國則耳目之外皆疑。觀等三界則神化之理常照。執疑以迷照群生所以永淪者也。詳檢俗教並憲章五經。所尊唯天所法唯聖。然莫測天形莫窺聖心。雖敬而信之。猶矇矇不了。況乃佛尊於天法妙於聖。化出域中。理絕繫表。肩吾猶驚怖於河漢。俗士安得不疑駭於覺海哉。既駭覺海則驚同河漢。一疑經說迂誕大而無徵。二疑人死神滅無有三世。三疑莫見真佛無益國治。四疑古無法教近出漢世。五疑教在戎方化非華俗。六疑漢魏法微晉代始盛。以此六疑信心不樹將溺宜拯。故較而論之。若疑經說迂誕大而無徵者。蓋以積劫不極世界無邊也。今世咸知百年之外必至萬歲。而不信積萬之變至於曠劫。是限心以量造化也。咸知赤縣之表必有四極。而不信積極之遠復有世界。是執見以判太虛也。昔湯問革曰。上下八方有極乎。革曰。無極之外復無極。無盡之中復無盡。朕是以知其無極無盡也。上古大賢據理訓聖千載符契懸與經合。井識之徒何知得異。夫以方寸之心謀己身而致謬。圓分之眸隔牆壁而不見。而欲侮尊經背聖說誣積劫罔世界。可為愍傷者一也。若疑人死神滅無有三世。是自誣其性靈而蔑棄其祖禰也。然則周孔制典昌言鬼神。易曰。游魂為變。是以知鬼神之情狀。既情且狀其無形乎。詩云。三后在天王配于京升靈上旻。豈曰滅乎。禮云。夏尊命事鬼敬神大禹所祇。寧虛誕乎。書稱周公代武云。能事鬼神姬旦禱親。可虛罔乎。苟亡而有靈則三世如鏡。變化輪迴孰知其極。俗士執禮而背叛五經。非直誣佛亦侮聖也。若信鬼於五經而疑神於佛說。斯固聾瞽之徒非議所及。可為哀矜者二也。若疑莫見真佛無益國治。則禋祀望祑亦宜廢棄。何者蒼蒼積空。誰見上帝之貌。茫茫累塊。安識后稷之形。民自躬稼社神何力。人造墉畷蜡鬼奚功。然猶盛其犧牲之費。繁其歲時之祀者。豈不以幽靈宜尊而教民美報耶。況佛智周空界神凝域表。上帝成天。緣其陶鑄之慈。聖王為人。依其亭育之戒。崇法則六天咸喜。廢道則萬神斯怒。今人莫見天形而稱郊祀有福。不覩金容而謂敬事無報。輕本重末。可為震懼者三也。若疑古無佛教近出漢世者。夫神化隱顯孰測始終哉。尋羲皇緬邈政績猶湮。彼有法教亦安得聞之。昔佛圖澄知臨淄伏石有舊像露盤揵陀勒見盤鵄山中有古寺基墌。眾人試掘並如其言。此萬代之遺徵。晉世之顯驗。誰判上古必無佛乎。列子稱。周穆王時。西極有化人來。入水火貫金石。反山川移城邑。乘虛不墜觸實不礙。千變萬化不可窮極。既能變人之形。又且易人之慮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫二諦差別道俗斯分。道法空寂。包三界以等觀。俗教封滯。執一國以限心。心限一國則耳目之外皆疑。觀等三界則神化之理常照。執疑以迷照群生所以永淪者也。詳檢俗教並憲章五經。所尊唯天所法唯聖。然莫測天形莫窺聖心。雖敬而信之。猶矇矇不了。況乃佛尊於天法妙於聖。化出域中。理絕繫表。肩吾猶驚怖於河漢。俗士安得不疑駭於覺海哉。既駭覺海則驚同河漢。一疑經說迂誕大而無徵。二疑人死神滅無有三世。三疑莫見真佛無益國治。四疑古無法教近出漢世。五疑教在戎方化非華俗。六疑漢魏法微晉代始盛。以此六疑信心不樹將溺宜拯。故較而論之。若疑經說迂誕大而無徵者。蓋以積劫不極世界無邊也。今世咸知百年之外必至萬歲。而不信積萬之變至於曠劫。是限心以量造化也。咸知赤縣之表必有四極。而不信積極之遠復有世界。是執見以判太虛也。昔湯問革曰。上下八方有極乎。革曰。無極之外復無極。無盡之中復無盡。朕是以知其無極無盡也。上古大賢據理訓聖千載符契懸與經合。井識之徒何知得異。夫以方寸之心謀己身而致謬。圓分之眸隔牆壁而不見。而欲侮尊經背聖說誣積劫罔世界。可為愍傷者一也。若疑人死神滅無有三世。是自誣其性靈而蔑棄其祖禰也。然則周孔制典昌言鬼神。易曰。游魂為變。是以知鬼神之情狀。既情且狀其無形乎。詩云。三后在天王配于京升靈上旻。豈曰滅乎。禮云。夏尊命事鬼敬神大禹所祇。寧虛誕乎。書稱周公代武云。能事鬼神姬旦禱親。可虛罔乎。苟亡而有靈則三世如鏡。變化輪迴孰知其極。俗士執禮而背叛五經。非直誣佛亦侮聖也。若信鬼於五經而疑神於佛說。斯固聾瞽之徒非議所及。可為哀矜者二也。若疑莫見真佛無益國治。則禋祀望祑亦宜廢棄。何者蒼蒼積空。誰見上帝之貌。茫茫累塊。安識后稷之形。民自躬稼社神何力。人造墉畷蜡鬼奚功。然猶盛其犧牲之費。繁其歲時之祀者。豈不以幽靈宜尊而教民美報耶。況佛智周空界神凝域表。上帝成天。緣其陶鑄之慈。聖王為人。依其亭育之戒。崇法則六天咸喜。廢道則萬神斯怒。今人莫見天形而稱郊祀有福。不覩金容而謂敬事無報。輕本重末。可為震懼者三也。若疑古無佛教近出漢世者。夫神化隱顯孰測始終哉。尋羲皇緬邈政績猶湮。彼有法教亦安得聞之。昔佛圖澄知臨淄伏石有舊像露盤揵陀勒見盤鵄山中有古寺基墌。眾人試掘並如其言。此萬代之遺徵。晉世之顯驗。誰判上古必無佛乎。列子稱。周穆王時。西極有化人來。入水火貫金石。反山川移城邑。乘虛不墜觸實不礙。千變萬化不可窮極。既能變人之形。又且易人之慮

。穆王敬之若神事之若君。觀其靈跡乃開士之化。大法萌兆已見周初。感應之漸非起漢世。而封執一時。為歎息者四也。若疑教在戎方化非華夏者。則是前聖執地以定教。非設教以移俗也。昔三皇無為五帝德化。三王禮刑七國摧勢。地常諸夏。而世教九變。今反以至道之源。鏡以大智之訓。感而遂通。何往不被。夫禹出西羗舜生東夷。孰云地賤而棄其聖。丘欲居夷聃適西戎。道之所在寧選於地。夫以俗聖設教猶不繫於華夷。況佛統大千。豈限化於西域哉。案禮王制云。四海之內方三千里。中夏所據亦已不曠。伊洛本夏而鞠為戎墟。吳楚本夷而翻成華邑。道有運流而地無恒化矣。且夫厚載無壃寰域異統北辰西北。故知天竺居中今以區區中土稱華以距正法。雖欲距塞而神化常通。可為悲涼者五也。若疑漢魏法微晉代始盛者。道運崇替未可致詰也。尋沙門之修釋教。何異孔氏之述唐虞乎。孔修五經垂範百王。然春秋諸侯莫肯遵用。戰代蔑之將墜于地。爰至秦皇復加燔燼。豈仲尼之不肖而詩書之淺鄙哉。邇及漢武始顯儒教。舉明經之相。崇孔聖之術。寧可以見輕七國而遂廢於後代乎。案漢元之世。劉向序仙云。七十四人出在佛經。故知經流中夏其來已久。逮明帝感夢而傅毅稱佛。於是秦景東使而攝騰西至。乃圖像於開陽之觀。藏經於蘭臺之室。不講深文。莫識奧義。是以楚王修仁潔之祠。孝桓建華蓋之祭。法相未融。唯神之而已。至魏武英鑒書述妙化。孫權雄略造立塔寺。晉武之初機緣漸深。耆域耀神通之跡。竺護集法寶之藏。所以百辟搢紳。洗心以進德。萬邦黎獻。刻意而遷善。暨晉明叡悟秉一捿神。手畫寶像表觀樂覽。既而安上弘經於山東。什公宣法於關右。精義既敷實相彌照。英才碩智。並驗理而伏膺矣。故知法雲始於觸石。慧水基乎濫觴。教必有漸神化之常限。感應因時非緣如何。故儒術非愚於秦而智於漢。用與不用耳。佛法非淺於漢而深於晉。明與不明耳。是知五經恒善而崇替隨運。佛化常熾而通塞在緣。一以此思可無深惑。而執疑莫悟。可為痛悼者六也。夫信順福基迷謗禍門。而況蒙蒙之徒多不量力。以己所不知而誣先覺之遍知。以其所不見而罔至人之明見。鑒達三世反號邪僻。專拘目前自謂明智。於是迷疑塞胸謗讟盈口。輕議以市重苦。顯誹以賈幽罰。言無錙銖之功。慮無毫釐之益。逝川若飛藏山如電。一息不還奄然後世。報隨影至悔其可追。夫神化茫茫幽明代運。五道變化于何不足。天宮顯驗。趙簡秦穆之錫是也。鬼道交報。杜伯彭生之見是也。修德福應。殷戊宋景之驗是也。多殺禍及。白起程普之證是也。現世幽微備 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。穆王敬之若神事之若君。觀其靈跡乃開士之化。大法萌兆已見周初。感應之漸非起漢世。而封執一時。為歎息者四也。若疑教在戎方化非華夏者。則是前聖執地以定教。非設教以移俗也。昔三皇無為五帝德化。三王禮刑七國摧勢。地常諸夏。而世教九變。今反以至道之源。鏡以大智之訓。感而遂通。何往不被。夫禹出西羗舜生東夷。孰云地賤而棄其聖。丘欲居夷聃適西戎。道之所在寧選於地。夫以俗聖設教猶不繫於華夷。況佛統大千。豈限化於西域哉。案禮王制云。四海之內方三千里。中夏所據亦已不曠。伊洛本夏而鞠為戎墟。吳楚本夷而翻成華邑。道有運流而地無恒化矣。且夫厚載無壃寰域異統北辰西北。故知天竺居中今以區區中土稱華以距正法。雖欲距塞而神化常通。可為悲涼者五也。若疑漢魏法微晉代始盛者。道運崇替未可致詰也。尋沙門之修釋教。何異孔氏之述唐虞乎。孔修五經垂範百王。然春秋諸侯莫肯遵用。戰代蔑之將墜于地。爰至秦皇復加燔燼。豈仲尼之不肖而詩書之淺鄙哉。邇及漢武始顯儒教。舉明經之相。崇孔聖之術。寧可以見輕七國而遂廢於後代乎。案漢元之世。劉向序仙云。七十四人出在佛經。故知經流中夏其來已久。逮明帝感夢而傅毅稱佛。於是秦景東使而攝騰西至。乃圖像於開陽之觀。藏經於蘭臺之室。不講深文。莫識奧義。是以楚王修仁潔之祠。孝桓建華蓋之祭。法相未融。唯神之而已。至魏武英鑒書述妙化。孫權雄略造立塔寺。晉武之初機緣漸深。耆域耀神通之跡。竺護集法寶之藏。所以百辟搢紳。洗心以進德。萬邦黎獻。刻意而遷善。暨晉明叡悟秉一捿神。手畫寶像表觀樂覽。既而安上弘經於山東。什公宣法於關右。精義既敷實相彌照。英才碩智。並驗理而伏膺矣。故知法雲始於觸石。慧水基乎濫觴。教必有漸神化之常限。感應因時非緣如何。故儒術非愚於秦而智於漢。用與不用耳。佛法非淺於漢而深於晉。明與不明耳。是知五經恒善而崇替隨運。佛化常熾而通塞在緣。一以此思可無深惑。而執疑莫悟。可為痛悼者六也。夫信順福基迷謗禍門。而況蒙蒙之徒多不量力。以己所不知而誣先覺之遍知。以其所不見而罔至人之明見。鑒達三世反號邪僻。專拘目前自謂明智。於是迷疑塞胸謗讟盈口。輕議以市重苦。顯誹以賈幽罰。言無錙銖之功。慮無毫釐之益。逝川若飛藏山如電。一息不還奄然後世。報隨影至悔其可追。夫神化茫茫幽明代運。五道變化于何不足。天宮顯驗。趙簡秦穆之錫是也。鬼道交報。杜伯彭生之見是也。修德福應。殷戊宋景之驗是也。多殺禍及。白起程普之證是也。現世幽微備

詳典籍。來生冥應布在尊經。但緣感理奧因果義微。微難領故略而不陳。前哲所辯關鍵已正。輕率鄙懷繼之于末。雖文匪珪璋而事足鞶鑑。惟愷悌君子自求多福焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詳典籍。來生冥應布在尊經。但緣感理奧因果義微。微難領故略而不陳。前哲所辯關鍵已正。輕率鄙懷繼之于末。雖文匪珪璋而事足鞶鑑。惟愷悌君子自求多福焉。