弘明集卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘明集卷第十

梁楊都建初寺釋僧祐律師撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁楊都建初寺釋僧祐律師撰

大梁皇帝勅答臣下神滅論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大梁皇帝勅答臣下神滅論

莊嚴寺法雲法師與公王朝貴書(并公王朝貴答) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴寺法雲法師與公王朝貴書(并公王朝貴答)

大梁皇帝勅答臣下神滅論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大梁皇帝勅答臣下神滅論

位現致論要當有體。欲談無佛應設賓主。標其宗旨辯其短長。來就佛理以屈佛理。則有佛之義既躓。神滅之論自行。豈有不求他意。妄作異端。運其隔心鼓其騰口。虛畫瘡疣空致詆呵。篤時之蟲驚疑於往來。滯甃之鼃河漢於遠大。其故何也。淪蒙怠而爭一息。抱孤陋而守井幹。豈知天地之長久溟海之壯闊。孟軻有云。人之所知不如人之所不知。信哉。觀三聖設教。皆云不滅。其文浩博難可具載。止舉二事試以為言。祭義云。惟孝子為能饗親。禮運云。三日齋必見所祭。若謂饗非所饗。見非所見。違經背親言誠可息。神滅之論朕所未詳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 位現致論要當有體。欲談無佛應設賓主。標其宗旨辯其短長。來就佛理以屈佛理。則有佛之義既躓。神滅之論自行。豈有不求他意。妄作異端。運其隔心鼓其騰口。虛畫瘡疣空致詆呵。篤時之蟲驚疑於往來。滯甃之鼃河漢於遠大。其故何也。淪蒙怠而爭一息。抱孤陋而守井幹。豈知天地之長久溟海之壯闊。孟軻有云。人之所知不如人之所不知。信哉。觀三聖設教。皆云不滅。其文浩博難可具載。止舉二事試以為言。祭義云。惟孝子為能饗親。禮運云。三日齋必見所祭。若謂饗非所饗。見非所見。違經背親言誠可息。神滅之論朕所未詳。

莊嚴寺法雲法師與公王朝貴書 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴寺法雲法師與公王朝貴書

主上答臣下審神滅論。今遣相呈。夫神妙寂寥可知而不可說。義經丘而未曉。理涉旦而猶昏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主上答臣下審神滅論。今遣相呈。夫神妙寂寥可知而不可說。義經丘而未曉。理涉旦而猶昏。

主上凝天照本襲道赴機。垂答臣下。旨訓周審。孝享之禮既彰。桀懷曾史之慕。三世之言復闡。紂協波崙之情。預非草木。誰不歌歎。希同挹風猷共加讚也。釋法雲呈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 主上凝天照本襲道赴機。垂答臣下。旨訓周審。孝享之禮既彰。桀懷曾史之慕。三世之言復闡。紂協波崙之情。預非草木。誰不歌歎。希同挹風猷共加讚也。釋法雲呈。

臨川王答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨川王答

得所送勅答神滅論。伏覽淵旨理精辭詣。二教道叶於當年。三世棟梁於今日。足使迷途自反。妙趣愈光。遲近寫對更具披析。蕭宏和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得所送勅答神滅論。伏覽淵旨理精辭詣。二教道叶於當年。三世棟梁於今日。足使迷途自反。妙趣愈光。遲近寫對更具披析。蕭宏和南。

建安王答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建安王答

辱告惠示。勅答臣下審神滅論。天識昭遠聖情淵發。伏覽玄微實曉庸昧。猥能存示深承篤顧。偉和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告惠示。勅答臣下審神滅論。天識昭遠聖情淵發。伏覽玄微實曉庸昧。猥能存示深承篤顧。偉和南。

長沙王答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長沙王答

惠示勅答臣下審神滅論。睿旨淵凝機照深邈。可以筌蹄惑見訓誘蒙心。鑽仰周環洗滌塵慮。遂能存示戢眷良深。蕭淵業和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惠示勅答臣下審神滅論。睿旨淵凝機照深邈。可以筌蹄惑見訓誘蒙心。鑽仰周環洗滌塵慮。遂能存示戢眷良深。蕭淵業和南。

尚書令沈約答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尚書令沈約答

神本不滅久所伏膺。神滅之談良用駭惕。近約法師殿內出。亦蒙勅答臣下一本歡受頂戴尋覽忘疲。豈徒伏斯外道。可以永摧魔眾。孔釋兼弘。於是乎在。實不刊之妙旨。萬代之舟航。弟子亦即彼論。微歷疑覈比展具以呈也。沈約和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神本不滅久所伏膺。神滅之談良用駭惕。近約法師殿內出。亦蒙勅答臣下一本歡受頂戴尋覽忘疲。豈徒伏斯外道。可以永摧魔眾。孔釋兼弘。於是乎在。實不刊之妙旨。萬代之舟航。弟子亦即彼論。微歷疑覈比展具以呈也。沈約和南。

光祿領太子右率范岫答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光祿領太子右率范岫答

岫和南。伏見詔旨答臣下審神滅論。叡照淵深動鑒機切。敷引外典弘茲內教。發蒙啟滯訓誘未悟。方使四海稟仰十方讚抃。異見杜口道俗同欣。謹加習誦寤寐書紳。惠以逮示深承眷憶。范岫和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 岫和南。伏見詔旨答臣下審神滅論。叡照淵深動鑒機切。敷引外典弘茲內教。發蒙啟滯訓誘未悟。方使四海稟仰十方讚抃。異見杜口道俗同欣。謹加習誦寤寐書紳。惠以逮示深承眷憶。范岫和南。

丹陽尹王瑩答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丹陽尹王瑩答

辱告伏覽勅旨神不滅義。睿思機深天情雲發。標理明例渙若氷消。指事造言共如日照。用啟蒙愚載移瞽蔽。凡厥含識莫不挹佩。謹以書紳奉之沒齒。弟子王瑩和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告伏覽勅旨神不滅義。睿思機深天情雲發。標理明例渙若氷消。指事造言共如日照。用啟蒙愚載移瞽蔽。凡厥含識莫不挹佩。謹以書紳奉之沒齒。弟子王瑩和南。

中書令王志答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中書令王志答

辱告伏覽。勅答臣下神滅論。旨高義博。照若發蒙。弟子夙奉釋教。練服舊聞有自來矣。非唯雷同遠大贊激天旨而已。且垂答二解。厭伏心靈。藻燭聞見。更不知何以闡揚玄猷光彰聖述。且得罔象不溷於其真。內外無紛如之滯。寔懷嘉抃猥承末示。佩眷唯深。王志和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告伏覽。勅答臣下神滅論。旨高義博。照若發蒙。弟子夙奉釋教。練服舊聞有自來矣。非唯雷同遠大贊激天旨而已。且垂答二解。厭伏心靈。藻燭聞見。更不知何以闡揚玄猷光彰聖述。且得罔象不溷於其真。內外無紛如之滯。寔懷嘉抃猥承末示。佩眷唯深。王志和南。

右僕射袁昂答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右僕射袁昂答

辱告并伏見。勅答臣下審神滅論。奉讀循環頓醒昏縛。夫識神冥寞其理難窮。粵在庸愚。豈能探索。近取諸骸內。尚日用不知。況乎幽昧理歸惑解。仰尋聖典既顯言不無。但應宗教歸依其有。就有談有猶未能盡性。遂於不無論無斯可遠矣。自非神解獨脫機鑒絕倫。何能妙測不斷之言深悟相續之旨。兼引喻二證方見神在皦然。求之三世不滅之理彌著。可謂鑽之彌堅仰之彌高者也。方使眾惑塵開群迷反路。伏誦無斁舞蹈不勝。弟子袁昂和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告并伏見。勅答臣下審神滅論。奉讀循環頓醒昏縛。夫識神冥寞其理難窮。粵在庸愚。豈能探索。近取諸骸內。尚日用不知。況乎幽昧理歸惑解。仰尋聖典既顯言不無。但應宗教歸依其有。就有談有猶未能盡性。遂於不無論無斯可遠矣。自非神解獨脫機鑒絕倫。何能妙測不斷之言深悟相續之旨。兼引喻二證方見神在皦然。求之三世不滅之理彌著。可謂鑽之彌堅仰之彌高者也。方使眾惑塵開群迷反路。伏誦無斁舞蹈不勝。弟子袁昂和南。

衛尉卿蕭禺答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衛尉卿蕭禺答

辱告并伏見。詔答臣下審神滅論。夫三世雖明一乘玄遠。或有偏蔽猶執異端。聖上探隱索微凝神繫表。窮理盡性包括天人。內外辯析辭旨典奧。豈直群生靡惑。實亦闡提即曉。方宣揚四海垂範來世。惠使聞見唯深佩服。孤子蕭禺頓首和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告并伏見。詔答臣下審神滅論。夫三世雖明一乘玄遠。或有偏蔽猶執異端。聖上探隱索微凝神繫表。窮理盡性包括天人。內外辯析辭旨典奧。豈直群生靡惑。實亦闡提即曉。方宣揚四海垂範來世。惠使聞見唯深佩服。孤子蕭禺頓首和南。

吏部尚書徐勉答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吏部尚書徐勉答

天旨所答臣下神滅論。一日粗蒙垂示。辱告重送伏加研讀。窮理盡寂精義入神。文義兼明超深俗表。仰詳三世皎若發蒙。非直謹加誦持。輒令斑之未悟。惠示承眷至。弟子徐勉和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天旨所答臣下神滅論。一日粗蒙垂示。辱告重送伏加研讀。窮理盡寂精義入神。文義兼明超深俗表。仰詳三世皎若發蒙。非直謹加誦持。輒令斑之未悟。惠示承眷至。弟子徐勉和南。

太子中庶陸果答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子中庶陸果答

果和南。伏覽勅旨答臣下審神滅論。夫從無住本在默阻思。伏如來藏窅絕難言。故使仲初建薪火之執。惠遠廣然滅之難。傳疑眾談踳淪曠稔。宸聰天縱聖照生知。了根授藥隨方運便。遂乃辯禮矯枉指孝示隅。良由迷發俗學。便澆俗以況道。惑資外文即就外以明內。任言出奇。因所據理固以城塹。三世負荷群生。現在破闇當來摑網。一牘之間于何不利。片言之益豈可覼縷。生因曩慶至德同時。預奉餘論。頂戴踊躍。惠示不遺深抱篤念。陸果和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果和南。伏覽勅旨答臣下審神滅論。夫從無住本在默阻思。伏如來藏窅絕難言。故使仲初建薪火之執。惠遠廣然滅之難。傳疑眾談踳淪曠稔。宸聰天縱聖照生知。了根授藥隨方運便。遂乃辯禮矯枉指孝示隅。良由迷發俗學。便澆俗以況道。惑資外文即就外以明內。任言出奇。因所據理固以城塹。三世負荷群生。現在破闇當來摑網。一牘之間于何不利。片言之益豈可覼縷。生因曩慶至德同時。預奉餘論。頂戴踊躍。惠示不遺深抱篤念。陸果和南。

散騎常侍蕭琛答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散騎常侍蕭琛答

弟子琛和南。辱告伏見。勅旨所答臣下審神滅論。妙測機神發揮禮教。實足使淨法增光。儒門敬業。物悟緣覺民思孝道。人倫之本於茲益明。詭經亂俗不撝自壞。誦讀藻抃頂戴不勝。家弟闇短招愆。今在比理。公私煎懼情慮震越。無以仰贊洪謨對揚精義。奉化開道伏用竦怍。眷獎覃示銘𬽳仁誘。弟子蕭琛和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子琛和南。辱告伏見。勅旨所答臣下審神滅論。妙測機神發揮禮教。實足使淨法增光。儒門敬業。物悟緣覺民思孝道。人倫之本於茲益明。詭經亂俗不撝自壞。誦讀藻抃頂戴不勝。家弟闇短招愆。今在比理。公私煎懼情慮震越。無以仰贊洪謨對揚精義。奉化開道伏用竦怍。眷獎覃示銘𬽳仁誘。弟子蕭琛和南。

二王常侍彬緘答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二王常侍彬緘答

辱告伏見。勅旨答臣下審神滅論。聖思淵凝天理孤絕。辯三世則釋義明。舉二事則孝道暢。塞鑽鑿之路。杜異途之口足使魔堞永淪正峰長峻。弟子伏膺至道遵奉天則。喜躍之心寧復恒准。王彬緘和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告伏見。勅旨答臣下審神滅論。聖思淵凝天理孤絕。辯三世則釋義明。舉二事則孝道暢。塞鑽鑿之路。杜異途之口足使魔堞永淪正峰長峻。弟子伏膺至道遵奉天則。喜躍之心寧復恒准。王彬緘和南。

太子中舍陸煦答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子中舍陸煦答

猥辱逮告。伏見至尊答臣下審神滅論。俯仰膜拜徘徊空首。竊聞聖惟一揆。唐虞未有前言知幾其神。今日獨奉梁詔道載則萬有擠其淪迷。德壽則九服揚其照筮。方可振民育德。百年均其攝受。勞民動物千古咸其折伏。法師智深決定。受持之持僉允。志洽通敏。承神之神諧克。陸煦和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猥辱逮告。伏見至尊答臣下審神滅論。俯仰膜拜徘徊空首。竊聞聖惟一揆。唐虞未有前言知幾其神。今日獨奉梁詔道載則萬有擠其淪迷。德壽則九服揚其照筮。方可振民育德。百年均其攝受。勞民動物千古咸其折伏。法師智深決定。受持之持僉允。志洽通敏。承神之神諧克。陸煦和南。

黃門郎徐緄答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃門郎徐緄答

緄和南。辱告并逮示。勅答神滅論。伏覽淵旨疏心蕩累。竊惟希夷之本難尋。妙密之源莫覩。自非上聖無以談其宗。非夫至睿焉能道其極。皇上窮神體寂鑒道。居微發德音則三世自彰。布善言而千里承響。誠叶禮敬義感人祇。理扇玄風德被幽顯。悠悠巨夜長昏儵曉。蠢蠢愚生一朝獨悟。勵鹿苑之潛功。澍法流於日用。鴻名永播懋實方馳。迷滯知反淪疑自息。弟子歸向早深倍兼抃悅。輒奉以周旋不敢云墜。但蠡測管窺終懷如失耳。徐緄和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緄和南。辱告并逮示。勅答神滅論。伏覽淵旨疏心蕩累。竊惟希夷之本難尋。妙密之源莫覩。自非上聖無以談其宗。非夫至睿焉能道其極。皇上窮神體寂鑒道。居微發德音則三世自彰。布善言而千里承響。誠叶禮敬義感人祇。理扇玄風德被幽顯。悠悠巨夜長昏儵曉。蠢蠢愚生一朝獨悟。勵鹿苑之潛功。澍法流於日用。鴻名永播懋實方馳。迷滯知反淪疑自息。弟子歸向早深倍兼抃悅。輒奉以周旋不敢云墜。但蠡測管窺終懷如失耳。徐緄和南。

侍中王暕答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍中王暕答

枉告并奉覽。勅答臣下審神滅論。聖旨玄照啟寤群蒙。義顯幽微理宣寂昧。夫經述故身之義。繫敘遊魂之談。愚淺所辯已為非滅。況復叡思弘遠盡理窮微。引文證典煥然氷釋。肉眼之人虔恭迴向。惑累之眾悛改浮心。發明既往訓導將來。伏奉淵教欣蹈罔已。王暕和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枉告并奉覽。勅答臣下審神滅論。聖旨玄照啟寤群蒙。義顯幽微理宣寂昧。夫經述故身之義。繫敘遊魂之談。愚淺所辯已為非滅。況復叡思弘遠盡理窮微。引文證典煥然氷釋。肉眼之人虔恭迴向。惑累之眾悛改浮心。發明既往訓導將來。伏奉淵教欣蹈罔已。王暕和南。

侍中柳惲答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍中柳惲答

辱告惠示。勅所答臣下神滅論。夫指歸無二宗致本一。續故不斷釋訓之弘規。入室容聲孔經之深旨。中外兩聖影響相符。雖理在固然而疑執相半。伏奉淵旨照若發蒙。顧會玄趣窮神知寂。惻情盡狀天地相似。千載闕疑從春氷而俱泮。一世顛倒與浮雲而共開。祇誦環徊永用懸解。存及之顧良以悲戢。弟子柳惲頓首白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告惠示。勅所答臣下神滅論。夫指歸無二宗致本一。續故不斷釋訓之弘規。入室容聲孔經之深旨。中外兩聖影響相符。雖理在固然而疑執相半。伏奉淵旨照若發蒙。顧會玄趣窮神知寂。惻情盡狀天地相似。千載闕疑從春氷而俱泮。一世顛倒與浮雲而共開。祇誦環徊永用懸解。存及之顧良以悲戢。弟子柳惲頓首白。

常侍柳憕答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常侍柳憕答

辱告惠示。勅答臣下審神滅論。淵旨冲邈理窮幾奧。竊以。修因趣果神無兩識。由道得滅佛唯一性。殷人示民有知。孔子祭則神在。或理傳妙覺。或義闡生知。而楊墨紛綸徒然穿鑿。凝滯遂往特掩名教。聖情玄覽證無間然。振領持綱舒張毛目。抑揚三代汲引同歸實假雙法朗然無礙。伏奉循環疑吝俱盡。來告存及悲挹唯深。柳憕頓首白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告惠示。勅答臣下審神滅論。淵旨冲邈理窮幾奧。竊以。修因趣果神無兩識。由道得滅佛唯一性。殷人示民有知。孔子祭則神在。或理傳妙覺。或義闡生知。而楊墨紛綸徒然穿鑿。凝滯遂往特掩名教。聖情玄覽證無間然。振領持綱舒張毛目。抑揚三代汲引同歸實假雙法朗然無礙。伏奉循環疑吝俱盡。來告存及悲挹唯深。柳憕頓首白。

太子詹事王茂答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子詹事王茂答

茂和南。辱告伏見。勅旨答神滅論。頂戴欣躍不及抃舞。神理悠曠雖非建言所極。列聖遺文炳然昭著。莫不撫抃虔襟。式遵彝典。豈可妄陳虛矯厚誣前誥。謂來緣之不期棄享薦之至禮。迷路茫茫歸塗靡薄。苦空一到有悔無追。主上含明體聖妙窮真假。發義照辭舟航淪溺。豈唯天人讚仰信。亦諸佛迴光。弟子夙昔棲心本憑淨土。數延休幸預逢昌世。方當積累來因。永陶慈誘藻悅之誠。非止今日未獲祇敘。常深翹眷比故修詣。此白無由。王茂和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 茂和南。辱告伏見。勅旨答神滅論。頂戴欣躍不及抃舞。神理悠曠雖非建言所極。列聖遺文炳然昭著。莫不撫抃虔襟。式遵彝典。豈可妄陳虛矯厚誣前誥。謂來緣之不期棄享薦之至禮。迷路茫茫歸塗靡薄。苦空一到有悔無追。主上含明體聖妙窮真假。發義照辭舟航淪溺。豈唯天人讚仰信。亦諸佛迴光。弟子夙昔棲心本憑淨土。數延休幸預逢昌世。方當積累來因。永陶慈誘藻悅之誠。非止今日未獲祇敘。常深翹眷比故修詣。此白無由。王茂和南。

太常卿庾詠答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太常卿庾詠答

辱告惠示。至尊勅答臣下神滅論。伏覽未周煙雲再廓。竊惟蠕動有知草木無識。神滅瞽論。欲以有知同此無識。乃謂種智亦與形骸俱盡。此實理之可悲。自非德合天地均大域中。屬反流之日。值飲化之幾。則二諦之言無以得被。三世之談幾乎息矣。聖上愍此四生方淪六道。研校孔釋共相提證。使窮陸知海。幽都見日。至言與秋陽同朗。群疑與春氷俱釋。雖發論弘道德感冲襟。而豫聞訓誘俯欣前業。法師服膺法門深同此慶。謹當讚味吟誦始終無斁。弟子庾詠和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告惠示。至尊勅答臣下神滅論。伏覽未周煙雲再廓。竊惟蠕動有知草木無識。神滅瞽論。欲以有知同此無識。乃謂種智亦與形骸俱盡。此實理之可悲。自非德合天地均大域中。屬反流之日。值飲化之幾。則二諦之言無以得被。三世之談幾乎息矣。聖上愍此四生方淪六道。研校孔釋共相提證。使窮陸知海。幽都見日。至言與秋陽同朗。群疑與春氷俱釋。雖發論弘道德感冲襟。而豫聞訓誘俯欣前業。法師服膺法門深同此慶。謹當讚味吟誦始終無斁。弟子庾詠和南。

豫章王行事蕭昂答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豫章王行事蕭昂答

辱告宣示。勅答臣下審神滅論。聖旨披析。使惑者煥然。神之不滅著於通誥。理既眇默。故致有迷。主上識照知來鑒踰藏往。摛幾外之妙思。攻異端之妄說。又引禮經取驗虛實。孝敬之道於此方弘。孤子蕭昂頓首和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告宣示。勅答臣下審神滅論。聖旨披析。使惑者煥然。神之不滅著於通誥。理既眇默。故致有迷。主上識照知來鑒踰藏往。摛幾外之妙思。攻異端之妄說。又引禮經取驗虛實。孝敬之道於此方弘。孤子蕭昂頓首和南。

太中大夫庾曇隆答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太中大夫庾曇隆答

辱告伏見。主上答臣下審神滅論。昏蒙啟悟煥爾照朗。夫至理虛寂道趣空微。上聖極智乃當窮其妙實。下凡浮生自不辯其玄淵。如聞立論者經典垂訓。皆是教跡。至於在佛故書詭怪難以理期。此則言語道斷。仰勞聖思為臣下剖釋群情。豈不欣讚。銘挹明旨抱用始終。法師典誨彌增慚戢。弟子庾曇隆和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告伏見。主上答臣下審神滅論。昏蒙啟悟煥爾照朗。夫至理虛寂道趣空微。上聖極智乃當窮其妙實。下凡浮生自不辯其玄淵。如聞立論者經典垂訓。皆是教跡。至於在佛故書詭怪難以理期。此則言語道斷。仰勞聖思為臣下剖釋群情。豈不欣讚。銘挹明旨抱用始終。法師典誨彌增慚戢。弟子庾曇隆和南。

太子洗馬蕭靡答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子洗馬蕭靡答

惠示勅答臣下審神滅論。披覽未周情以抃悅。主上凝神天縱將聖多能。文奧不刊辭溢繫表。義證周經。孝治之情爰著。旨該釋典。大慈之心彌篤。謹置之坐隅陳之机枕。寢興鑽閱永用書紳。班示不遺戢眷良厚。弟子蕭靡和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惠示勅答臣下審神滅論。披覽未周情以抃悅。主上凝神天縱將聖多能。文奧不刊辭溢繫表。義證周經。孝治之情爰著。旨該釋典。大慈之心彌篤。謹置之坐隅陳之机枕。寢興鑽閱永用書紳。班示不遺戢眷良厚。弟子蕭靡和南。

御史中丞王僧孺答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 御史中丞王僧孺答

辱告惠示送主上所答群臣仰諮神滅論。伏覽循環載深鑽奉。發蒙祛蔽朗若披雲。竊以事蘊難形非聖莫闡。理寂區位在愚成惑。若非神超繫表思越幾前。豈能燭此微言。若聞金石洞茲妙境。曾靡榛蹊。諭之以必薦。示之以如在。使夫持論者不終泥於遙𨅊。專謬者無永沈於惑海。積奉淵謨孰不歡肅。裁此酬白不申繫舞。王僧孺呈和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告惠示送主上所答群臣仰諮神滅論。伏覽循環載深鑽奉。發蒙祛蔽朗若披雲。竊以事蘊難形非聖莫闡。理寂區位在愚成惑。若非神超繫表思越幾前。豈能燭此微言。若聞金石洞茲妙境。曾靡榛蹊。諭之以必薦。示之以如在。使夫持論者不終泥於遙𨅊。專謬者無永沈於惑海。積奉淵謨孰不歡肅。裁此酬白不申繫舞。王僧孺呈和南。

黃門侍郎王揖答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黃門侍郎王揖答

辱告惠示。勅答臣下審神滅論。夫昊蒼玄默本絕言議。性與天道固亦難聞。而愛育之仁依方感動。開誘之教㳂事降設。矜局蛙於井谷。哀危蟪於寸陰。思發神衷言微理鏡。引據前經文約旨遠。凝神寂翳一理能貫。墳典紛綸。一言以蔽。顯列聖之潛旨。決終古之滯惑。存滅由斯而曉。孝敬因茲而隆。信足以警誡重昏。儀範百代。所謂聖謨洋洋嘉言孔彰者也。弟子既慚辨理彌懵知音遂得。預聞道訓頒覿妙藻。式抃下陳永垂聖則。弟子王揖和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告惠示。勅答臣下審神滅論。夫昊蒼玄默本絕言議。性與天道固亦難聞。而愛育之仁依方感動。開誘之教㳂事降設。矜局蛙於井谷。哀危蟪於寸陰。思發神衷言微理鏡。引據前經文約旨遠。凝神寂翳一理能貫。墳典紛綸。一言以蔽。顯列聖之潛旨。決終古之滯惑。存滅由斯而曉。孝敬因茲而隆。信足以警誡重昏。儀範百代。所謂聖謨洋洋嘉言孔彰者也。弟子既慚辨理彌懵知音遂得。預聞道訓頒覿妙藻。式抃下陳永垂聖則。弟子王揖和南。

吏部郎王泰答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吏部郎王泰答

一日曲蒙讌私。預聞茫中書有神形偕滅之論。斯人逕廷不近人情。直以下才。末能折五鹿之角。辱告垂示。聖旨微引孝道發揚。冥致謹當。尋誦永祛蒙惑。弟子王泰頓首和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一日曲蒙讌私。預聞茫中書有神形偕滅之論。斯人逕廷不近人情。直以下才。末能折五鹿之角。辱告垂示。聖旨微引孝道發揚。冥致謹當。尋誦永祛蒙惑。弟子王泰頓首和南。

侍中蔡樽答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍中蔡樽答

辱告奉宣勅旨。答諮神滅論。夫神理玄妙。良難該辯。雖復前聖眷言後英猶惑。天旨爰釋皎若發蒙。固以陵萬古而擅奇悟。方來以不朽。伏奉朝聞載深抃躍。謹以書紳永祛迷滯。蔡樽和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告奉宣勅旨。答諮神滅論。夫神理玄妙。良難該辯。雖復前聖眷言後英猶惑。天旨爰釋皎若發蒙。固以陵萬古而擅奇悟。方來以不朽。伏奉朝聞載深抃躍。謹以書紳永祛迷滯。蔡樽和南。

建康令王仲欣答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建康令王仲欣答

仲欣白。辱告惠示。詔所答臣下神滅論。伏讀淵麗抃不勝躍。皇帝叡性自天機神獨遠。五禮外照三明內映。金輪徐轉則道濟八紘。玉瓚既陳則孝隆七廟。開慧日於清漢。垂法雲於大千。如在之義重闡茲晨。常住之明永證來劫。故以德冠百王。聲高萬古。弟子棲心法門崇信大典。舞蹈之誠獨深鳧藻。王仲欣和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仲欣白。辱告惠示。詔所答臣下神滅論。伏讀淵麗抃不勝躍。皇帝叡性自天機神獨遠。五禮外照三明內映。金輪徐轉則道濟八紘。玉瓚既陳則孝隆七廟。開慧日於清漢。垂法雲於大千。如在之義重闡茲晨。常住之明永證來劫。故以德冠百王。聲高萬古。弟子棲心法門崇信大典。舞蹈之誠獨深鳧藻。王仲欣和南。

建安王外兵參軍沈績答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建安王外兵參軍沈績答

弟子績和南。垂示勅答臣下神滅論。伏深欣躍。弟子竊惟道不自弘。弘實由人。人須其識。識須其位。周易所稱聖人大寶曰位。豈其意乎。然或位而不人。或人而不位。三者云備其理至難。故宣尼絕筆於獲麟。孟軻反身於天爵。誠無其位也。嗚呼真化殆將淪沒。今天子以仁聖盛明。據至尊之位。蓋曾山可以眾煦飄。其和不可移也。鍾鼓可以雞㹠亂。其鳴不可間也。將使惵惵黔首濟其長夜。自非德合天地。誰能若斯。弟子早沐靈風既聞之矣。然而燕雀之集猶或相昏。飛蓬之門尚自交構。聖旨爰降辭高理愜。敦以人天之善。誡以莫大之形。一言作訓內外俱悅。夫以孺子入井。凡民猶或傷之。況乃聖慈御物必以隱惻為心耶。能指白馬之非白。猶見屈於中庸。至於神享機外志存弘化。魍魎摧其頰舌焉足道哉。神蹟天貴本非窺觀。遂能存示用慚冥德。弟子沈績和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子績和南。垂示勅答臣下神滅論。伏深欣躍。弟子竊惟道不自弘。弘實由人。人須其識。識須其位。周易所稱聖人大寶曰位。豈其意乎。然或位而不人。或人而不位。三者云備其理至難。故宣尼絕筆於獲麟。孟軻反身於天爵。誠無其位也。嗚呼真化殆將淪沒。今天子以仁聖盛明。據至尊之位。蓋曾山可以眾煦飄。其和不可移也。鍾鼓可以雞㹠亂。其鳴不可間也。將使惵惵黔首濟其長夜。自非德合天地。誰能若斯。弟子早沐靈風既聞之矣。然而燕雀之集猶或相昏。飛蓬之門尚自交構。聖旨爰降辭高理愜。敦以人天之善。誡以莫大之形。一言作訓內外俱悅。夫以孺子入井。凡民猶或傷之。況乃聖慈御物必以隱惻為心耶。能指白馬之非白。猶見屈於中庸。至於神享機外志存弘化。魍魎摧其頰舌焉足道哉。神蹟天貴本非窺觀。遂能存示用慚冥德。弟子沈績和南。

祠部郎司馬筠答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祠部郎司馬筠答

辱告并垂示勅答臣下審神滅義。伏讀周流式歌且舞。夫識慮沈隱精靈幽妙。近步無以追。凡情不能測。外聖知其若此。所以抑而不談。故涉孔父其尚惛經。姬公其未曙。而碌碌之徒妄理信目錐畫。管窺異見鋒起。苟侚離賢之名。遂迷雪霜之實。愚惑到此深可矜傷。我皇道被幽顯明踰日月。窮天地之極。盡終始之奧。忌蕕紫之妨朱氣。珉雉之亂鳳玉。爰發聖衷降茲雅義。信足以光揚妙覺。拯厥沈泥。近照性靈之極。遠明孝德之本。實使異學翦其邪心。向方篤其羨慕。謬以多幸豫奉陶鈞。沐澤飲和有兼慶躍。流通曲被𬽳荷彌深。司馬筠和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告并垂示勅答臣下審神滅義。伏讀周流式歌且舞。夫識慮沈隱精靈幽妙。近步無以追。凡情不能測。外聖知其若此。所以抑而不談。故涉孔父其尚惛經。姬公其未曙。而碌碌之徒妄理信目錐畫。管窺異見鋒起。苟侚離賢之名。遂迷雪霜之實。愚惑到此深可矜傷。我皇道被幽顯明踰日月。窮天地之極。盡終始之奧。忌蕕紫之妨朱氣。珉雉之亂鳳玉。爰發聖衷降茲雅義。信足以光揚妙覺。拯厥沈泥。近照性靈之極。遠明孝德之本。實使異學翦其邪心。向方篤其羨慕。謬以多幸豫奉陶鈞。沐澤飲和有兼慶躍。流通曲被𬽳荷彌深。司馬筠和南。

豫章王功曹參軍沈緄答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豫章王功曹參軍沈緄答

緄和南。弟子竊以為交求之道必取與為濟。至於續蒙不告。則空致衝衝倏忽之觀。殆將可息。所以自絕諮受崇深莫窺誠自愧也。徒以闇識因果脩局。誠冀履霜不退。堅氷可至耳。而法師弘心山藪幸能藏疾。雖未昇堂遂招以法流。杜夷云。召渴馬於滮泉。不待鞭策而至矣。垂示上答臣下神滅論。晨宵伏讀用忘疲寢。構斯法棟導彼迷流。天屬既申三世又辯。鬼神情狀於焉可求。然謂海實廣廣孰能知。謂天蓋高高不可測。聖論鉤深旨超繫表蒙情易駘惡能是。空銘末示終愧鑽仰。弟子沈緄和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緄和南。弟子竊以為交求之道必取與為濟。至於續蒙不告。則空致衝衝倏忽之觀。殆將可息。所以自絕諮受崇深莫窺誠自愧也。徒以闇識因果脩局。誠冀履霜不退。堅氷可至耳。而法師弘心山藪幸能藏疾。雖未昇堂遂招以法流。杜夷云。召渴馬於滮泉。不待鞭策而至矣。垂示上答臣下神滅論。晨宵伏讀用忘疲寢。構斯法棟導彼迷流。天屬既申三世又辯。鬼神情狀於焉可求。然謂海實廣廣孰能知。謂天蓋高高不可測。聖論鉤深旨超繫表蒙情易駘惡能是。空銘末示終愧鑽仰。弟子沈緄和南。

建安王功曹王緝答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建安王功曹王緝答

惠示勅答臣下審神滅論。竊以神者冥默歷聖未傳。宣尼猶稱不言。莊生空構其語。求之方策。良歎交深謬覿。今論天思淵發妙旨凝深。至理既弘孝機兼極。信足蹈超萬古。照燭來今。弟子生屬昌辰。預覯聖藻。既氷渙於懷抱。信曉惑於隨便。凡厥靈知孰不鑽仰。矧伊蒙蔽激抃良深。王緝和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惠示勅答臣下審神滅論。竊以神者冥默歷聖未傳。宣尼猶稱不言。莊生空構其語。求之方策。良歎交深謬覿。今論天思淵發妙旨凝深。至理既弘孝機兼極。信足蹈超萬古。照燭來今。弟子生屬昌辰。預覯聖藻。既氷渙於懷抱。信曉惑於隨便。凡厥靈知孰不鑽仰。矧伊蒙蔽激抃良深。王緝和南。

右衛將軍韋叡答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右衛將軍韋叡答

至理虛寂冥晦難辯。言有似無。言無實有。妙於老談精於釋教。辭炳金書文光王牒者。由來尚矣。主上道括宇宙明並日月。隱顯之機必照有無之要。已覽遂垂以明論。詶析臣下導誘既深。訓義方洽。凡在有心孰不慶幸。蒙示天製謹加讀誦。垢吝雲消特兼恒抃。法師果深昔緣曰會。今法離五欲而入八解。去三界而就一乘。復得豫聞德音。彌足欣讚。惠告沾及戢𬽳寔深。韋叡和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至理虛寂冥晦難辯。言有似無。言無實有。妙於老談精於釋教。辭炳金書文光王牒者。由來尚矣。主上道括宇宙明並日月。隱顯之機必照有無之要。已覽遂垂以明論。詶析臣下導誘既深。訓義方洽。凡在有心孰不慶幸。蒙示天製謹加讀誦。垢吝雲消特兼恒抃。法師果深昔緣曰會。今法離五欲而入八解。去三界而就一乘。復得豫聞德音。彌足欣讚。惠告沾及戢𬽳寔深。韋叡和南。

廷尉卿謝綽答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廷尉卿謝綽答

綽和南。辱告蒙示勅答臣下審神滅論。伏覽淵謨用清魂府。既排短說實啟群疑。竊惟人生最靈神用不極。上則知來藏往。次乃隣庶入幾。以此觀之。理無可滅。是以儒申其祀佛事大慈。照其生緣內外發明。已足祛滯。況復天誨諄諄引諭彌博。弘資始於黔黎。道識業於精爽。固令開矇出障坐測重玄。異端既絕正路斯反。論者慚其墨守茫氏悟其膏肓豫在有識孰不繫贊。但弟子徒懷遊聖終懵管窺。頂奉戴躍永歡廕誘。謝綽和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 綽和南。辱告蒙示勅答臣下審神滅論。伏覽淵謨用清魂府。既排短說實啟群疑。竊惟人生最靈神用不極。上則知來藏往。次乃隣庶入幾。以此觀之。理無可滅。是以儒申其祀佛事大慈。照其生緣內外發明。已足祛滯。況復天誨諄諄引諭彌博。弘資始於黔黎。道識業於精爽。固令開矇出障坐測重玄。異端既絕正路斯反。論者慚其墨守茫氏悟其膏肓豫在有識孰不繫贊。但弟子徒懷遊聖終懵管窺。頂奉戴躍永歡廕誘。謝綽和南。

司徒祭酒范孝才答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 司徒祭酒范孝才答

弟子孝才和南。逮示勅旨答臣下審神滅論。竊以彭生豕立咎現齊公。元伯纓垂事高漢史。且斬籌為喻義在必存神之不滅。法俗同貫欲滅其神。內外俱失。所謂管闚穹極寧辯西東。蠡度滄溟安知髣髴。天旨弘深慇懃於妙象。聖情隱惻流連於饗祭。豈直經教增隆。實使蒙愚悟道。眷逮所覃曲垂頒及。銘茲訓誘方溢寸心。弟子茫孝才和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子孝才和南。逮示勅旨答臣下審神滅論。竊以彭生豕立咎現齊公。元伯纓垂事高漢史。且斬籌為喻義在必存神之不滅。法俗同貫欲滅其神。內外俱失。所謂管闚穹極寧辯西東。蠡度滄溟安知髣髴。天旨弘深慇懃於妙象。聖情隱惻流連於饗祭。豈直經教增隆。實使蒙愚悟道。眷逮所覃曲垂頒及。銘茲訓誘方溢寸心。弟子茫孝才和南。

常侍王琳答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常侍王琳答

辱告。惠示至尊答臣下審神滅論。謹罄庸管恭覽聖製。聲溢金石理洞淵泉。義貫六爻言該三世。足使僻學知宗迷途識反。弟子生幸休明身叨渥澤。復得傾耳天作拭目。神藻鳧抃之誠良無紀極。猥惠頒逮銘躍唯重。弟子王琳答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告。惠示至尊答臣下審神滅論。謹罄庸管恭覽聖製。聲溢金石理洞淵泉。義貫六爻言該三世。足使僻學知宗迷途識反。弟子生幸休明身叨渥澤。復得傾耳天作拭目。神藻鳧抃之誠良無紀極。猥惠頒逮銘躍唯重。弟子王琳答。

庫部郎何炟答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 庫部郎何炟答

炟和南。辱所賜書并垂示答臣下審神滅論。竊聞神其如在。求前王而未測住。常住其不移徒。伏膺而方曉。鑽仰淵祕渙爾氷開。故知紛綸聖跡不由一道。參差動應本自因時。今澆流已息無明將啟。物有其機教惟斯發。篤孝治之義。明覺者之旨。預有靈識誰不知慶。豈炎昊所得爭衡。非軒唐所能競爽。巍巍至德莫或可名。昭然大道於斯為極。何炟和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 炟和南。辱所賜書并垂示答臣下審神滅論。竊聞神其如在。求前王而未測住。常住其不移徒。伏膺而方曉。鑽仰淵祕渙爾氷開。故知紛綸聖跡不由一道。參差動應本自因時。今澆流已息無明將啟。物有其機教惟斯發。篤孝治之義。明覺者之旨。預有靈識誰不知慶。豈炎昊所得爭衡。非軒唐所能競爽。巍巍至德莫或可名。昭然大道於斯為極。何炟和南。

豫章王主簿王筠答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豫章王主簿王筠答

筠和南辱告。垂示上答臣下審神滅論。竊聞僾然有見禮典之格言。今則不滅法教之弘旨。但妙相虛玄神功凝靜。自非體道者。豈能默領其宗。不有知機者無由冥應其會。聖王迹洞萬機心遊七淨。哀愍群生嫗煦庶物。滌彼蓋纏勗以解慧。祛其蒙惑。躋之仁壽信大哉。為君善於智度者也。弟子世奉大法家傳道訓。而學淺行疎封累猶軫。既得餐稟聖教。豫聞弘誘。一音得解萬善可偕。抃躍之情無以譬說。弟子王筠和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 筠和南辱告。垂示上答臣下審神滅論。竊聞僾然有見禮典之格言。今則不滅法教之弘旨。但妙相虛玄神功凝靜。自非體道者。豈能默領其宗。不有知機者無由冥應其會。聖王迹洞萬機心遊七淨。哀愍群生嫗煦庶物。滌彼蓋纏勗以解慧。祛其蒙惑。躋之仁壽信大哉。為君善於智度者也。弟子世奉大法家傳道訓。而學淺行疎封累猶軫。既得餐稟聖教。豫聞弘誘。一音得解萬善可偕。抃躍之情無以譬說。弟子王筠和南。

倉部郎孫挹答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 倉部郎孫挹答

辱告。惠示勅答臣下審神滅論。伏奉欣仰喜不自支。夫江海淵曠非井鼃所達。泊然入定豈外道可能以。一毛不動則眾邪退散。舟航既濟而彼岸超登。聖后體蘊二儀德兼三代。撫靈機而總極。秉上智以調民。發號施令則風行草偃。臨朝尊默而化動如神。隆五帝以比蹤。超萬劫其方永。猶復振金聲於指掌。降妙思以發蒙。理既仰而方深趣。彌鑽而踰遠均寶珠於無價。齊蓮華之不塵。孝敬被乎群黎。訓範光於先聖。蚑行喘息同識斯歡。翾飛蠕動共陶茲慶。班告末臨用深榮荷。謹頂受書紳永啟庸惑。弟子孫挹和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告。惠示勅答臣下審神滅論。伏奉欣仰喜不自支。夫江海淵曠非井鼃所達。泊然入定豈外道可能以。一毛不動則眾邪退散。舟航既濟而彼岸超登。聖后體蘊二儀德兼三代。撫靈機而總極。秉上智以調民。發號施令則風行草偃。臨朝尊默而化動如神。隆五帝以比蹤。超萬劫其方永。猶復振金聲於指掌。降妙思以發蒙。理既仰而方深趣。彌鑽而踰遠均寶珠於無價。齊蓮華之不塵。孝敬被乎群黎。訓範光於先聖。蚑行喘息同識斯歡。翾飛蠕動共陶茲慶。班告末臨用深榮荷。謹頂受書紳永啟庸惑。弟子孫挹和南。

丹陽丞蕭眎素答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丹陽丞蕭眎素答

辱告。并伏見勅答臣下審神滅論。性與天道稱謂理絕。曠劫多幸猥班妙訓。接足頂受歡敬載懷。竊謂神道寂寞法海難邊。是以智積麻葦而未測。識了色塵而猶昧。豈其庸末所能激仰。然自惠雲東漸寶舟南濟。歲序綿長法音流遠。明君良宰雖世能宗服。至於躬挹玄源親體妙極者。竟未聞焉。是以兩諦八解獨闕皇言。九部三明空蕪國學。嗚呼可為歎息者也。竊尋神滅之起。則人出楞伽經名衛世。雖義屈提婆而餘俗未弭。故使群疑異學習以成見。若不稟先覺之教。實終累於後生。聖上道濟天下機洞無方。虎觀與龍宮。并閱至德與實相齊導。故能符俗教而諦真道即孝享以弘覺性。照此因蒙拔茲疑網。雖復牟尼之柔軟巧說。孔丘之博約善誘。曷以喻斯。巍巍乎十善已行金輪何遠。法師稟空慧於曠生。習多聞於此世。法輪轉而八部雲會。微言發而天人攝受。故能播戒香於鳳闈。藻覺葩於聖側。信矣哉。能以佛道聲令一切聞者也。弟子無記釋藏不逮孔門。雖願朝聞終慚吝薄。庶緣無盡之法兼利人我耳。疾塞甫爾心慮惛悸。謹力裁白不識詮次。傾遲諮展親承至教也。弟子蕭𥌃素頓首和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告。并伏見勅答臣下審神滅論。性與天道稱謂理絕。曠劫多幸猥班妙訓。接足頂受歡敬載懷。竊謂神道寂寞法海難邊。是以智積麻葦而未測。識了色塵而猶昧。豈其庸末所能激仰。然自惠雲東漸寶舟南濟。歲序綿長法音流遠。明君良宰雖世能宗服。至於躬挹玄源親體妙極者。竟未聞焉。是以兩諦八解獨闕皇言。九部三明空蕪國學。嗚呼可為歎息者也。竊尋神滅之起。則人出楞伽經名衛世。雖義屈提婆而餘俗未弭。故使群疑異學習以成見。若不稟先覺之教。實終累於後生。聖上道濟天下機洞無方。虎觀與龍宮。并閱至德與實相齊導。故能符俗教而諦真道即孝享以弘覺性。照此因蒙拔茲疑網。雖復牟尼之柔軟巧說。孔丘之博約善誘。曷以喻斯。巍巍乎十善已行金輪何遠。法師稟空慧於曠生。習多聞於此世。法輪轉而八部雲會。微言發而天人攝受。故能播戒香於鳳闈。藻覺葩於聖側。信矣哉。能以佛道聲令一切聞者也。弟子無記釋藏不逮孔門。雖願朝聞終慚吝薄。庶緣無盡之法兼利人我耳。疾塞甫爾心慮惛悸。謹力裁白不識詮次。傾遲諮展親承至教也。弟子蕭𥌃素頓首和南。

中書郎伏暅答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中書郎伏暅答

猥垂班示。至尊所答臣下審神滅論。伏奉淵旨頓祛群疑。天情獨照妙鑒懸覽。故非凡愚所可鑽仰。然常師管見亦竊懷佳求。今復稟承教義。遠尋經旨重規疊矩。信若符契。法師宣揚叡理弘贊聖言。方使二教同歸真俗一致豫得。餐沐誨誘陶染至化。抃擊下風實兼舞蹈。遲比諮覿乃盡衿誠。臨白欣佩不知裁述。伏暅呈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猥垂班示。至尊所答臣下審神滅論。伏奉淵旨頓祛群疑。天情獨照妙鑒懸覽。故非凡愚所可鑽仰。然常師管見亦竊懷佳求。今復稟承教義。遠尋經旨重規疊矩。信若符契。法師宣揚叡理弘贊聖言。方使二教同歸真俗一致豫得。餐沐誨誘陶染至化。抃擊下風實兼舞蹈。遲比諮覿乃盡衿誠。臨白欣佩不知裁述。伏暅呈。

五經博士賀瑒答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五經博士賀瑒答

辱告。垂示勅答臣下審神滅論。鑽仰反復誦味循環。故知妙蘊機初事隔凡淺。神凝繫表義絕庸情。皇上叡覽通幽性與天道。所以機見英遠獨悟超深。述三聖以導未曉。標二事以洗偏惑。故係孝之旨愈明。因果之宗彌暢。崛山粹典即此重彰。洙水清教於茲再朗。譬諸日月無得踰焉。弟子雖冥煩多蔽。謬奉格言研求妙趣。猶知蹈舞。法師宣揚至道光闡大猷。猥惠未及益增銘荷。弟子賀瑒呈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告。垂示勅答臣下審神滅論。鑽仰反復誦味循環。故知妙蘊機初事隔凡淺。神凝繫表義絕庸情。皇上叡覽通幽性與天道。所以機見英遠獨悟超深。述三聖以導未曉。標二事以洗偏惑。故係孝之旨愈明。因果之宗彌暢。崛山粹典即此重彰。洙水清教於茲再朗。譬諸日月無得踰焉。弟子雖冥煩多蔽。謬奉格言研求妙趣。猶知蹈舞。法師宣揚至道光闡大猷。猥惠未及益增銘荷。弟子賀瑒呈。

太子中舍人劉洽答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子中舍人劉洽答

辱告奉覿。勅旨所答臣下審神滅論。伏披素札仰瞻玄談。文貫韶夏義測爻繫。囊括典經牢籠述作。弘彼正教垂之方簡。希夷卓爾難得而聞。斟酌賢聖剖破毫髮。兼通內外之塗語。過天人之際矣。自非體茲至德思與神會。豈能深明要道人知企及。謹書諸紳。永以為珮。泠乎既入照若發蒙。比故修詣共申講復也。弟子劉洽頓首呈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告奉覿。勅旨所答臣下審神滅論。伏披素札仰瞻玄談。文貫韶夏義測爻繫。囊括典經牢籠述作。弘彼正教垂之方簡。希夷卓爾難得而聞。斟酌賢聖剖破毫髮。兼通內外之塗語。過天人之際矣。自非體茲至德思與神會。豈能深明要道人知企及。謹書諸紳。永以為珮。泠乎既入照若發蒙。比故修詣共申講復也。弟子劉洽頓首呈。

五經博士嚴植之答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五經博士嚴植之答

辱告。伏見勅旨答臣下審神滅論。夫形分涉麁。或微隱難悟。況識理精密。豈迷見能曉所以。斷常交騖一異競奔。若中道居懷則欲流可反。二邊滯意彼岸長乖。神滅之論斯彰實重。仰賴聖主棟梁至教。明詔爰發朗若披雲。非直冥符訓典俯弘孝義。蓋妙達生源幽窮行本。使執禮之性踐霜露而彌篤。研神之識仰禪悅而增心。皆當習忍慧途翻流惑海。弟子早標素心未知津濟。伏讀歡欣充遍身識。猥惠存勗荷眷唯深。嚴植之呈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告。伏見勅旨答臣下審神滅論。夫形分涉麁。或微隱難悟。況識理精密。豈迷見能曉所以。斷常交騖一異競奔。若中道居懷則欲流可反。二邊滯意彼岸長乖。神滅之論斯彰實重。仰賴聖主棟梁至教。明詔爰發朗若披雲。非直冥符訓典俯弘孝義。蓋妙達生源幽窮行本。使執禮之性踐霜露而彌篤。研神之識仰禪悅而增心。皆當習忍慧途翻流惑海。弟子早標素心未知津濟。伏讀歡欣充遍身識。猥惠存勗荷眷唯深。嚴植之呈。

東宮舍人曹思文答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東宮舍人曹思文答

辱送勅書。弟子適近亦親奉此旨。范中書遂迷滯。若斯良為可慨。聖上深懼黔黎致惑故。垂折衷之詔。此旨一行雖復愚闇之識。了知神不滅矣。弟子近聊就周孔以為難。今附相簡。願惠為一覽之。折其詭經不尋故。束展此不多白。弟子曹思文和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱送勅書。弟子適近亦親奉此旨。范中書遂迷滯。若斯良為可慨。聖上深懼黔黎致惑故。垂折衷之詔。此旨一行雖復愚闇之識。了知神不滅矣。弟子近聊就周孔以為難。今附相簡。願惠為一覽之。折其詭經不尋故。束展此不多白。弟子曹思文和南。

祕書丞謝舉答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕書丞謝舉答

辱告惠示。勅答臣下審神滅論。竊聞語曰。萬物紛糺則懸諸天象。眾言[肴*ㄆ]舛則折乎聖理。昭自古事蔚在茲辰。伏尋叡訓。垂文義深陶鑄稱象。匪臻希微孰識綸幽至極。盡性窮神愍斯六蔽。哀此四執黜小言之亂道。拯徑行於夷路。旨肆而隱義婉而章。博約載弘廣大悉備。一音半偈顯茲悟拔。慧日正水盪此塵迷。俾宗奧有歸教思攸在。異端自杜誣善知息。凝繫表於繩初。導禪流於苦海。豈伊含孕三藏。冠冕七籍而已哉。弟子幸邀至運側承格誘。沐流歡擊奉以書紳。謝舉白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告惠示。勅答臣下審神滅論。竊聞語曰。萬物紛糺則懸諸天象。眾言[肴*ㄆ]舛則折乎聖理。昭自古事蔚在茲辰。伏尋叡訓。垂文義深陶鑄稱象。匪臻希微孰識綸幽至極。盡性窮神愍斯六蔽。哀此四執黜小言之亂道。拯徑行於夷路。旨肆而隱義婉而章。博約載弘廣大悉備。一音半偈顯茲悟拔。慧日正水盪此塵迷。俾宗奧有歸教思攸在。異端自杜誣善知息。凝繫表於繩初。導禪流於苦海。豈伊含孕三藏。冠冕七籍而已哉。弟子幸邀至運側承格誘。沐流歡擊奉以書紳。謝舉白。

司農卿馬元和答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 司農卿馬元和答

辱告。頒示勅旨垂答臣下審神滅論。竊聞標機之旨非凡所窺。符神之契唯仁是極。故眾教徘徊理詣於惇善。群經委曲事盡於開濟。伏惟至尊先天製物。體道裁化理絕言初。思包象外攻塞異端。闡導歸一萬有知宗。人天仰式。信滄海之舟梁玄霄之日月也。神滅之論宜所未安。何者前聖摛教抑引不同。括而言之理實無二。易云。積善之家必有餘慶。積惡之家必有餘殃。孝經云。生則親安之。祭則鬼享之。雖未顯論三世其旨已著。薪盡火滅。小乘權教妙有湛然。究竟通說因情即理。理實可依。且慎終追遠民德歸厚。有國有家歷代由之。三才之寶不同降情。神滅之為論妨政寔多。非聖人者無法。非孝者無親。二者俱違難以行於聖世矣。弟子庸乏懵於至道。濫蒙頒訪所據凡淺。荷惕之誠追以無厝弟子馬元和和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告。頒示勅旨垂答臣下審神滅論。竊聞標機之旨非凡所窺。符神之契唯仁是極。故眾教徘徊理詣於惇善。群經委曲事盡於開濟。伏惟至尊先天製物。體道裁化理絕言初。思包象外攻塞異端。闡導歸一萬有知宗。人天仰式。信滄海之舟梁玄霄之日月也。神滅之論宜所未安。何者前聖摛教抑引不同。括而言之理實無二。易云。積善之家必有餘慶。積惡之家必有餘殃。孝經云。生則親安之。祭則鬼享之。雖未顯論三世其旨已著。薪盡火滅。小乘權教妙有湛然。究竟通說因情即理。理實可依。且慎終追遠民德歸厚。有國有家歷代由之。三才之寶不同降情。神滅之為論妨政寔多。非聖人者無法。非孝者無親。二者俱違難以行於聖世矣。弟子庸乏懵於至道。濫蒙頒訪所據凡淺。荷惕之誠追以無厝弟子馬元和和南。

公論郎王靖答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 公論郎王靖答

垂示聖旨答臣下審神滅論。伏惟至尊垂拱巖廊遊心萬古。居無棄日道勝唯機。爰訪群下恢弘孝義。叡藻淵玄妙理深極。自非克明侚齊之君。就日望雲之主。豈有剖判冥寂明章雅論。闡大聖於須臾。定俗疑於俄頃。非唯理測宸衷。亦以義切臣子。含和飲憓之邦。衣裳道素之域。莫不傾首仁澤沐浴唐風。弟子江淮孤生不學無術。雖復從師北面一經不明。縱憶舊文。豈伊髣髴。五經紛綸事類弘博。神明之旨其義多端。至如金石絲竹之響。公旦代武之說。寧非聖旨。且祭義而談尤為顯據。若論無神亦可無聖。許其有聖便應有神。神理炳然。豈容寂絕。弟子所見庸淺無以宣揚至澤。既涉訪逮輒率所懷。弟子王靖和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垂示聖旨答臣下審神滅論。伏惟至尊垂拱巖廊遊心萬古。居無棄日道勝唯機。爰訪群下恢弘孝義。叡藻淵玄妙理深極。自非克明侚齊之君。就日望雲之主。豈有剖判冥寂明章雅論。闡大聖於須臾。定俗疑於俄頃。非唯理測宸衷。亦以義切臣子。含和飲憓之邦。衣裳道素之域。莫不傾首仁澤沐浴唐風。弟子江淮孤生不學無術。雖復從師北面一經不明。縱憶舊文。豈伊髣髴。五經紛綸事類弘博。神明之旨其義多端。至如金石絲竹之響。公旦代武之說。寧非聖旨。且祭義而談尤為顯據。若論無神亦可無聖。許其有聖便應有神。神理炳然。豈容寂絕。弟子所見庸淺無以宣揚至澤。既涉訪逮輒率所懷。弟子王靖和南。

散騎侍郎陸任太子中舍陸倕答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散騎侍郎陸任太子中舍陸倕答

辱告惠示。至尊所答臣下審神滅論。昔者異學爭途。孟子抗周公之法。小乘亂道。龍樹陳釋迦之教。於是楊墨之黨舌舉口張。六師之徒轍亂旗靡。言神滅者可謂學僻而堅。南路求燕。北轅首楚。以斯適道千里而遙。聖上愍其迷途。爰奮天藻鉤深致遠。盡化知神。俾此因蒙均斯氷釋。陳茲要道同彼月照。弟子並以凡薄始竊恩紀。纓冕則天之朝。飡捉稽古之論。贊幸之誠獨加踊躍。猥頒告逮謹用書紳。陸任倕呈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告惠示。至尊所答臣下審神滅論。昔者異學爭途。孟子抗周公之法。小乘亂道。龍樹陳釋迦之教。於是楊墨之黨舌舉口張。六師之徒轍亂旗靡。言神滅者可謂學僻而堅。南路求燕。北轅首楚。以斯適道千里而遙。聖上愍其迷途。爰奮天藻鉤深致遠。盡化知神。俾此因蒙均斯氷釋。陳茲要道同彼月照。弟子並以凡薄始竊恩紀。纓冕則天之朝。飡捉稽古之論。贊幸之誠獨加踊躍。猥頒告逮謹用書紳。陸任倕呈。

領軍司馬王僧恕答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 領軍司馬王僧恕答

辱告。惠示勅旨答臣下審神滅論。甚哉理之大也。斯寧寸管之所見。言性之可聞而隨類儻遇。怡然蒙釋奉戴周旋。以次以誦。法師德邁當今。聲標萬古。知十之談每會。起予之富必酬。想闡弘聖旨煥然雲消耶。弟子學慚聚螢識非通見。何能仰贊洪輝宣揚妙範者歟。但論者執一惑之情。修一往之轍。固不可以語大方。焉知致遠必泥哉。夫幽明之理皎然不差。因果相起義無獨立。形滅自可以草為儔。神明常隨緣而在。所以左氏有彭生豕。見尚書則祖考來格。禮云。若樂九變人鬼可得禮矣。結草之報豈其遂滅。元規所夢何得無神。神明不滅著之金口。丘尼所說彌有多據。若文雖五千詩乃三百。得其理者自可一言而蔽。故不復煩求廣證。夫三聖雖有明教百家常置弘理。而尚使狂簡斐然成章。攻乎屢作。今皇明體照幽寂識洞內外。以前聖之久遠感異端之妄興。霈然爰發。乃垂眷翰。使闡提一悟遂獲果通閻浮執惑豁然洗滯。況復搢紳之士為益因其弘哉。弟子餐道無紀。法師許其一簣。遂能班逮神藻。使得豫沐清風。載歡載舞無以自譬。戢銘兼深彌其多矣。弟子王僧恕頓首和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告。惠示勅旨答臣下審神滅論。甚哉理之大也。斯寧寸管之所見。言性之可聞而隨類儻遇。怡然蒙釋奉戴周旋。以次以誦。法師德邁當今。聲標萬古。知十之談每會。起予之富必酬。想闡弘聖旨煥然雲消耶。弟子學慚聚螢識非通見。何能仰贊洪輝宣揚妙範者歟。但論者執一惑之情。修一往之轍。固不可以語大方。焉知致遠必泥哉。夫幽明之理皎然不差。因果相起義無獨立。形滅自可以草為儔。神明常隨緣而在。所以左氏有彭生豕。見尚書則祖考來格。禮云。若樂九變人鬼可得禮矣。結草之報豈其遂滅。元規所夢何得無神。神明不滅著之金口。丘尼所說彌有多據。若文雖五千詩乃三百。得其理者自可一言而蔽。故不復煩求廣證。夫三聖雖有明教百家常置弘理。而尚使狂簡斐然成章。攻乎屢作。今皇明體照幽寂識洞內外。以前聖之久遠感異端之妄興。霈然爰發。乃垂眷翰。使闡提一悟遂獲果通閻浮執惑豁然洗滯。況復搢紳之士為益因其弘哉。弟子餐道無紀。法師許其一簣。遂能班逮神藻。使得豫沐清風。載歡載舞無以自譬。戢銘兼深彌其多矣。弟子王僧恕頓首和南。

五經博士明山賓答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五經博士明山賓答

辱告。惠示勅旨答臣下審神滅論。源深趣遠豈鹿兔所測。隨類得解或亦各欣其所見。奉以周旋不勝舞躍。法師學冠一時道叶千載。起予之說寄在明德。想弘宣妙旨無復遺蘊耶。弟子業謝專經智非通識。豈能仰述淵猷讚揚風教。論者限以視聽。豈達曠遠目覩百年心惑三世。謂形魄既亡神魂俱滅。斯則既違釋典。復乖孔教矣。焉可與言至道語其妙理者哉。夫明則有禮樂。幽則有鬼神。是以孔宣垂範以知死酬問。周文立教以多才代終。詩稱三后在天。書云。祖考來格。且濠上英華著方生之論。柱下叡哲稱其鬼不神。為薪而火傳交臂而生謝。此皆陳之載籍章其明者也。夫緣假故有滅。業造故無常。是以五陰合成終同煙盡。四微虛構會均火滅。竊謂神明之道非業非緣。非業非緣故雖遷不滅。能緣能業故苦樂殊報。此能仁之妙唱。搢紳之所仰也。雖教有殊途理還一致。今棄周孔之正文。背釋氏之真說。未知以此將欲何歸。正法住世尚有斷常之說。況象法已流而無異端之論。有神不滅乃三聖同風。雖典籍著明多歷年所。通儒碩學並未能值。皇上智周空有照極神源。爰發聖衷親染神翰。弘獎至教啟悟重昏。令夫學者永祛疑惑。眷逮不遺。使得豫餐風訓。沐浴頂戴良兼欣戢。明山賓和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告。惠示勅旨答臣下審神滅論。源深趣遠豈鹿兔所測。隨類得解或亦各欣其所見。奉以周旋不勝舞躍。法師學冠一時道叶千載。起予之說寄在明德。想弘宣妙旨無復遺蘊耶。弟子業謝專經智非通識。豈能仰述淵猷讚揚風教。論者限以視聽。豈達曠遠目覩百年心惑三世。謂形魄既亡神魂俱滅。斯則既違釋典。復乖孔教矣。焉可與言至道語其妙理者哉。夫明則有禮樂。幽則有鬼神。是以孔宣垂範以知死酬問。周文立教以多才代終。詩稱三后在天。書云。祖考來格。且濠上英華著方生之論。柱下叡哲稱其鬼不神。為薪而火傳交臂而生謝。此皆陳之載籍章其明者也。夫緣假故有滅。業造故無常。是以五陰合成終同煙盡。四微虛構會均火滅。竊謂神明之道非業非緣。非業非緣故雖遷不滅。能緣能業故苦樂殊報。此能仁之妙唱。搢紳之所仰也。雖教有殊途理還一致。今棄周孔之正文。背釋氏之真說。未知以此將欲何歸。正法住世尚有斷常之說。況象法已流而無異端之論。有神不滅乃三聖同風。雖典籍著明多歷年所。通儒碩學並未能值。皇上智周空有照極神源。爰發聖衷親染神翰。弘獎至教啟悟重昏。令夫學者永祛疑惑。眷逮不遺。使得豫餐風訓。沐浴頂戴良兼欣戢。明山賓和南。

通直郎庾黔婁答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通直郎庾黔婁答

孝經云。生則親安之。祭則鬼饗之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孝經云。生則親安之。祭則鬼饗之。

樂記云。明則有禮樂。幽則有鬼神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂記云。明則有禮樂。幽則有鬼神。

詩云。肅雍和鳴。先祖是聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詩云。肅雍和鳴。先祖是聽。

周官宗伯職云。樂九變人鬼可得而禮。祭義云。入戶愾然必有聞乎其歎息之聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周官宗伯職云。樂九變人鬼可得而禮。祭義云。入戶愾然必有聞乎其歎息之聲。

尚書云。若爾三王有丕子之責。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尚書云。若爾三王有丕子之責。

左傳云。鮌神化為黃能。伯有為妖。彭生敢見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左傳云。鮌神化為黃能。伯有為妖。彭生敢見。

右七條。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右七條。

弟子生此百年。早聞三世。驗以眾經求諸故實。神鬼之證既布中國之書。菩提之果又表西天之學。聖教相符性靈無泯。致言或異其揆唯一。但以聖人之化因物通感。抑引從急與奪隨機。非會不言言必成務。非時不感感惟濟物。而參差業報取捨之塗遂分。往還緣集淪悟之情相舛。猥其小識晦茲大旨。滯親聞見莫辯幽微。此榆枋所以笑九萬。赤縣所以駭大千。故其宜也。若斯之倫遂構穿鑿駕危辯。鼓偽言扇非學。是謂異端。故宣尼之所害也。我皇繼三五而臨萬機。紹七百以御六辯。勳格無稱道還淳粹。經天緯地之德。左日右月之明。皇王之所未曉。群聖之所不備。億兆之所宜通。將來之所必至。莫不鬯其玄波而達其幽致者也。伏覽神論該冠真俗。三才載朗九服移心。蚑行蠢蠕猶知舞蹈。況在生靈誰不撫節。弟子少缺下帷尤蔽名理。既符夙志竊深踊躍。至於百家恢怪所述良多。搜神靈鬼顯驗非一。且般若之書本明斯義。既魔徒所排輒無兼引。自非格言孰能取正。略說七條。皆承經典。譬猶秋毫之憑五嶽。觸氏之附六軍。敢瀝微塵祇增悚污。弟子庾黔婁和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子生此百年。早聞三世。驗以眾經求諸故實。神鬼之證既布中國之書。菩提之果又表西天之學。聖教相符性靈無泯。致言或異其揆唯一。但以聖人之化因物通感。抑引從急與奪隨機。非會不言言必成務。非時不感感惟濟物。而參差業報取捨之塗遂分。往還緣集淪悟之情相舛。猥其小識晦茲大旨。滯親聞見莫辯幽微。此榆枋所以笑九萬。赤縣所以駭大千。故其宜也。若斯之倫遂構穿鑿駕危辯。鼓偽言扇非學。是謂異端。故宣尼之所害也。我皇繼三五而臨萬機。紹七百以御六辯。勳格無稱道還淳粹。經天緯地之德。左日右月之明。皇王之所未曉。群聖之所不備。億兆之所宜通。將來之所必至。莫不鬯其玄波而達其幽致者也。伏覽神論該冠真俗。三才載朗九服移心。蚑行蠢蠕猶知舞蹈。況在生靈誰不撫節。弟子少缺下帷尤蔽名理。既符夙志竊深踊躍。至於百家恢怪所述良多。搜神靈鬼顯驗非一。且般若之書本明斯義。既魔徒所排輒無兼引。自非格言孰能取正。略說七條。皆承經典。譬猶秋毫之憑五嶽。觸氏之附六軍。敢瀝微塵祇增悚污。弟子庾黔婁和南。

太子家令殷鈞答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子家令殷鈞答

近辱告惠示。主上所勅臣下審神滅論。性與天道誠不得聞。徒觀二諦兼通三聖。俱闡片言析妙半字。含靈辭存五禮之中。旨該六合之外。譬河海之紀地。猶日月之麗天。伏讀歡愉魂影相慶。何者弟子夙陶玄化及長不虧。常恐識業未弘中塗迴枉。或端然靜念心翱翔而靡薄。或吐言設論時見屈於辯聰。夫大道甚夷而黎元好徑。咸用此也。今猥奉神旨照若發蒙。且服且誦永為身寶。數日來公私牽挽。還輒頓臥未即白答。銜眷彌深。殷鈞和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近辱告惠示。主上所勅臣下審神滅論。性與天道誠不得聞。徒觀二諦兼通三聖。俱闡片言析妙半字。含靈辭存五禮之中。旨該六合之外。譬河海之紀地。猶日月之麗天。伏讀歡愉魂影相慶。何者弟子夙陶玄化及長不虧。常恐識業未弘中塗迴枉。或端然靜念心翱翔而靡薄。或吐言設論時見屈於辯聰。夫大道甚夷而黎元好徑。咸用此也。今猥奉神旨照若發蒙。且服且誦永為身寶。數日來公私牽挽。還輒頓臥未即白答。銜眷彌深。殷鈞和南。

祕書郎張緬答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕書郎張緬答

尋三世昞然二果昭著。安可惑六塵而不曉。迷五塗而長沒。以為形謝神滅骸亡識朽。此外道之邪見。豈可御瞿曇之正法。所謂輕陳一旅敵堂堂之鋒。輒馳駑駘與騏驥而並行。恐長劫有盡領蟲方至。一身死壞復受一身。精神無託人畜隨緣。涅槃明文瑞應高說。主上聖照幽深鏡察潭遠。譬兩祭而知不滅。喻妄作於背親。義隨八引而舛入。言比性道而難聞。弟子少遊弱水。受戒樊鄧師白馬寺期法師。屢為談生死之深趣。亟說精神之妙旨。爾來師心絕此疑想。復覩斯判。益破魔塗。非但閱覿於今。方結緣於後。徒知歸信闇比求名。猥惠沾示深承眷篤。弟子張緬和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋三世昞然二果昭著。安可惑六塵而不曉。迷五塗而長沒。以為形謝神滅骸亡識朽。此外道之邪見。豈可御瞿曇之正法。所謂輕陳一旅敵堂堂之鋒。輒馳駑駘與騏驥而並行。恐長劫有盡領蟲方至。一身死壞復受一身。精神無託人畜隨緣。涅槃明文瑞應高說。主上聖照幽深鏡察潭遠。譬兩祭而知不滅。喻妄作於背親。義隨八引而舛入。言比性道而難聞。弟子少遊弱水。受戒樊鄧師白馬寺期法師。屢為談生死之深趣。亟說精神之妙旨。爾來師心絕此疑想。復覩斯判。益破魔塗。非但閱覿於今。方結緣於後。徒知歸信闇比求名。猥惠沾示深承眷篤。弟子張緬和南。

五經博士陸璉答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五經博士陸璉答

璉白。逮告垂示勅答臣下審神滅論。伏讀天旨昭鏡塵蒙。弟子門宗三寶。少奉道訓。雖誠歸至教。識暗玄津。謹尋內外群聖開引殊文。如來說三乘以標一致。言二諦以悟滯方。先王詮五禮以通愛敬。宣六樂以導性靈。或顯三世以徵因果。或明誠感以驗應實。豈可頓排神源永絕緣識者哉。若然則善惡之報虛陳。祭敬之設為妄。求之情理其可安乎。而昧惑之徒尚多偏執。是以聖明玄覽遊神妙門。動言出理皎若朝暉。發文顯證朗如宵燭。頓足開建愚惛愜信凡鄙者也。伏習詔旨綜檢心源。謹裁還白不宣抃舞。弟子陸璉呈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 璉白。逮告垂示勅答臣下審神滅論。伏讀天旨昭鏡塵蒙。弟子門宗三寶。少奉道訓。雖誠歸至教。識暗玄津。謹尋內外群聖開引殊文。如來說三乘以標一致。言二諦以悟滯方。先王詮五禮以通愛敬。宣六樂以導性靈。或顯三世以徵因果。或明誠感以驗應實。豈可頓排神源永絕緣識者哉。若然則善惡之報虛陳。祭敬之設為妄。求之情理其可安乎。而昧惑之徒尚多偏執。是以聖明玄覽遊神妙門。動言出理皎若朝暉。發文顯證朗如宵燭。頓足開建愚惛愜信凡鄙者也。伏習詔旨綜檢心源。謹裁還白不宣抃舞。弟子陸璉呈。

楊州別駕張翻答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 楊州別駕張翻答

辱告。伏見勅答臣下審神滅論。盛旨窮機微言合道。生知出六儒之首。自然該十聖之外。至如感果之規理照三世。孝饗之範義貫百王。妙會與春氷等釋。至趣若秋旻共朗。足使調闡變情。桀跖移志。反澆風於遂古。振淳波乎方冊。英聲茂實粵不可尚。法師精理之秀擅高日下。俱沐聖化獨遊神明。深鑒道蘊洞識宗塗。弟子昔聞師說悟太傅之旨。今偶昌時奉不滅之訓。信以照晢吝蒙紓洗塵。蓋足蹈手舞言象豈能勝。張翻和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告。伏見勅答臣下審神滅論。盛旨窮機微言合道。生知出六儒之首。自然該十聖之外。至如感果之規理照三世。孝饗之範義貫百王。妙會與春氷等釋。至趣若秋旻共朗。足使調闡變情。桀跖移志。反澆風於遂古。振淳波乎方冊。英聲茂實粵不可尚。法師精理之秀擅高日下。俱沐聖化獨遊神明。深鑒道蘊洞識宗塗。弟子昔聞師說悟太傅之旨。今偶昌時奉不滅之訓。信以照晢吝蒙紓洗塵。蓋足蹈手舞言象豈能勝。張翻和南。

太子左率王珍國答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子左率王珍國答

辱告。伏見勅答臣下審神滅論。神之不滅經典明文。即心語事皎然在理。論神有滅實所駭歎。天照淵凝妙旨周博。折彼異端弘茲雅範。信可以朗悟冥塗。棟梁千載矣。伏覽歡戴竊深罔極。比故詣展遲獲諮申。王珍國呈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告。伏見勅答臣下審神滅論。神之不滅經典明文。即心語事皎然在理。論神有滅實所駭歎。天照淵凝妙旨周博。折彼異端弘茲雅範。信可以朗悟冥塗。棟梁千載矣。伏覽歡戴竊深罔極。比故詣展遲獲諮申。王珍國呈。

領軍將軍曹景宗答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 領軍將軍曹景宗答

枉告所宣答神滅勅。理周萬古旨包三世。六趣長迷於此永悟。五道恒疑曉若發蒙。自非鑒窮八解。照侔十號。排罔逸俗。安得如此。奉佩書紳。敢違寢食。法師識踰有境學詣無生。裕揚之善煥如東里。披翫周環用忘所疾。曹景宗白答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枉告所宣答神滅勅。理周萬古旨包三世。六趣長迷於此永悟。五道恒疑曉若發蒙。自非鑒窮八解。照侔十號。排罔逸俗。安得如此。奉佩書紳。敢違寢食。法師識踰有境學詣無生。裕揚之善煥如東里。披翫周環用忘所疾。曹景宗白答。

光祿勳顏繕答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光祿勳顏繕答

猥枉明誥頒述勅旨。審神不滅以答臣下。理據顯然表裏該妙。所以惠見獨宣舟梁合舉。夫目所不覩帷屏為隔。耳所不聞遐邇致擁。不得以不聞不見。便謂無聲無物。今欲詰內教。當仗外書外書。不殊內教茲現書云。魂氣無所不之。佛經又曰。而神不滅。既內外符同神在之事無所多疑。疑其滅者即蜉蝣不知晦朔。蟪蛄之非春秋。寧識大椿之永久日月之無窮。主上聖明超古微妙通神。在三之旨有證。孝饗之理斯光。蒼生管見已晦而復曉。晚俗淪真既迷而更悟。弟子宿植逢幸豫從餐道。投心慈氏歸敬誠深。唯孱來緣可期載懷鳧藻而已。弟子顏繕呈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猥枉明誥頒述勅旨。審神不滅以答臣下。理據顯然表裏該妙。所以惠見獨宣舟梁合舉。夫目所不覩帷屏為隔。耳所不聞遐邇致擁。不得以不聞不見。便謂無聲無物。今欲詰內教。當仗外書外書。不殊內教茲現書云。魂氣無所不之。佛經又曰。而神不滅。既內外符同神在之事無所多疑。疑其滅者即蜉蝣不知晦朔。蟪蛄之非春秋。寧識大椿之永久日月之無窮。主上聖明超古微妙通神。在三之旨有證。孝饗之理斯光。蒼生管見已晦而復曉。晚俗淪真既迷而更悟。弟子宿植逢幸豫從餐道。投心慈氏歸敬誠深。唯孱來緣可期載懷鳧藻而已。弟子顏繕呈。

五經博士沈宏答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五經博士沈宏答

弟子宏稽首和南。辱告伏覽。勅答臣下審神滅論。夫唯幾難曉用晦易昏。自非凝神斯鑒探賾斯朗。豈能拯重雰於有惑。豈能運獨見於無明。竊惟大聖御㝢上德表物。踴法雲以湛潤。開慧日而增暉。遠比溟海近譬井幹。粵今遂古孰能識乎此焉。至如經喻雀飛瓶在。火滅字存。禮云。非類弗歆祭乃降祉。且夢蘭以授鄭穆。結草以抗杜回。凡此群例不可悉紀。又五道遞往六度同歸。皆神之顯驗。不滅之幽旨。但郄克躧足豈從邯鄲比蹤。盧敖捷至寧與若士齊跡。今仰墜天璪俯逮闡提。所謂若披重霧以攀合璧。出幽夜而覩燭龍。短綆汲淵望瀾覘海。實歡喜頂戴。若無價寶珠。沈宏稽首和南。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子宏稽首和南。辱告伏覽。勅答臣下審神滅論。夫唯幾難曉用晦易昏。自非凝神斯鑒探賾斯朗。豈能拯重雰於有惑。豈能運獨見於無明。竊惟大聖御㝢上德表物。踴法雲以湛潤。開慧日而增暉。遠比溟海近譬井幹。粵今遂古孰能識乎此焉。至如經喻雀飛瓶在。火滅字存。禮云。非類弗歆祭乃降祉。且夢蘭以授鄭穆。結草以抗杜回。凡此群例不可悉紀。又五道遞往六度同歸。皆神之顯驗。不滅之幽旨。但郄克躧足豈從邯鄲比蹤。盧敖捷至寧與若士齊跡。今仰墜天璪俯逮闡提。所謂若披重霧以攀合璧。出幽夜而覩燭龍。短綆汲淵望瀾覘海。實歡喜頂戴。若無價寶珠。沈宏稽首和南。

建康平司馬褧答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建康平司馬褧答

辱告。惠示勅難滅性論。竊以慈波洪被道冠眾。靈智照淵凝理絕群。古七禪八惠之辯。三空四諦之微。故以煥乎載籍炳於通誥也。所以優陀云。喻如百首齊音同讚妙覺。尚不能言萬分之一矣。夫業生則報起因往則果來。雖義微而事著。亦理幽而證顯。自近可以知遠。尋迹可以探遐。譬如日月懸天。無假離婁之目。鳴鍾在耳。不勞子期之聽。而議者自昏迷途難曉。苟侚所懷坐顛坑穽。伏覽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辱告。惠示勅難滅性論。竊以慈波洪被道冠眾。靈智照淵凝理絕群。古七禪八惠之辯。三空四諦之微。故以煥乎載籍炳於通誥也。所以優陀云。喻如百首齊音同讚妙覺。尚不能言萬分之一矣。夫業生則報起因往則果來。雖義微而事著。亦理幽而證顯。自近可以知遠。尋迹可以探遐。譬如日月懸天。無假離婁之目。鳴鍾在耳。不勞子期之聽。而議者自昏迷途難曉。苟侚所懷坐顛坑穽。伏覽。

皇上今旨理妙辭縟。致極鉤深。究至寂而更闡。啟幽途以還晣。雖復列聖齊鑣群經聯奧。靈山金口禪水玉舌。終不能捨此以求通。違茲而得正信哉。澡江漢之波塵滓以滌。導德齊禮還風反化。法俗兼通於是乎在。付比言展方盡述讚。弟子司馬褧呈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇上今旨理妙辭縟。致極鉤深。究至寂而更闡。啟幽途以還晣。雖復列聖齊鑣群經聯奧。靈山金口禪水玉舌。終不能捨此以求通。違茲而得正信哉。澡江漢之波塵滓以滌。導德齊禮還風反化。法俗兼通於是乎在。付比言展方盡述讚。弟子司馬褧呈。

左承丘仲孚答 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左承丘仲孚答

伏覽。勅旨答臣下審神滅論。聖照淵深包括真俗。理超繫表義冠群識。鑽奉神猷伏深舞蹈。惠示存眷。丘仲孚白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伏覽。勅旨答臣下審神滅論。聖照淵深包括真俗。理超繫表義冠群識。鑽奉神猷伏深舞蹈。惠示存眷。丘仲孚白。