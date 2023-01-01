廬山記卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬山記卷第三

山行易覽第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山行易覽第四

江州出德化門五里。至延壽院(舊名羅漢壇)延壽院五里。至石塘橋周郎中濂溪。濂溪東南十里。至寶嚴禪院(舊名雙溪)西南十里。至祥符觀(舊名太一)寶嚴之南三里。又有雲慶庵。雲慶一里。至寶積庵。寶嚴之西七里。又有庵巖莊。庵巖莊一里。至禪智院(舊名淨居)禪智五里。亦至祥符觀。觀之北五里。至龍泉庵。龍泉十里。至妙智院(舊名行春亭)妙智五里。至蛇岡。蛇岡之下五里。至太平觀(舊名通玄府)祥符觀之西南二里。又有國泰庵。庵西上蓮華峯頂十五里。至蓮華庵。國泰之南五里。至報恩庵。報恩一里。至雲際庵。雲際一里。至永清庵(一名下蓮華庵)其傍有道人隱居。永清之西一里。至雲溪庵(一名下蓮華洞)雲溪一里。亦至太平觀。觀之西五里。至東林太平興國寺。觀之西南五里。又有清泰庵。清泰一里。至廣澤院(舊名龍潭庵)其上五里。至三龍潭。廣澤七里。亦至東林。東林之西百餘步。至遠公塔。塔西百餘步。至西林乾明寺。西林之東五里。至黃土庵。其傍有看經庵。看經一里。至崇福庵。崇福五里。至香城庵。其傍有觀音庵東庵。東庵之下一里。至廣濟庵。廣濟半里。至聖僧巖。聖僧巖二里。至石盆庵。西林之東南五里。又有下化成院。下化成三里。至護國。庵護國一里。亦至石盆庵。石盆之上半里。至保興庵。保興半里。至上化成普照寺。其傍有大師庵。上化成之上十里。過香爐峯。至峯頂庵。峯頂之南十里。有香積庵。有路下山南棲賢澗東之萬壽源二十里而險。峯頂之西五里。至寶林寺(舊名大林)寶林一里。至擲筆峯。又一里。至佛手巖。佛手巖二里。至天池院。院之南一里。至隆禪師塔。塔之下二里。至新羅庵。庵之東二里。至十八賢臺。由天池下山十五里。同名錦繡谷。山下之水一出錦繡谷。一出石門谷。合流入湓江。兩水之上有雙龍庵廣福庵尊勝庵保寧庵。四庵相望皆不百步。石門澗在保寧庵前。澗中五里。有石柱峯鐵舡峯。峯下有二道人庵。保寧之南五里。至福海庵。福海二里。至祥雲庵。祥雲之上十里。至雲頂峯。峯頂有雲頂庵。祥雲之南八里。至月輪庵。其傍有靈泉庵。靈泉七里。至報國庵。報國五里。至圓通崇勝禪院。其側有廣福院。圓通二十里。至康王景德觀。自圓通已上皆隷江州。由康王觀之北入谷中五里。至龍泉院。又二十里。至水簾。觀之南百步。至毘盧庵。毘盧二里。至大明庵。大明二里至長興庵。其傍又有仁王院。仁王二里。至乾壽院。乾壽七里。至靈湯淨慧禪院。淨慧之南十里。又有清霞觀。淨慧之東二里。過康樂經臺又三里。至陶公醉石。醉石復出官道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 江州出德化門五里。至延壽院(舊名羅漢壇)延壽院五里。至石塘橋周郎中濂溪。濂溪東南十里。至寶嚴禪院(舊名雙溪)西南十里。至祥符觀(舊名太一)寶嚴之南三里。又有雲慶庵。雲慶一里。至寶積庵。寶嚴之西七里。又有庵巖莊。庵巖莊一里。至禪智院(舊名淨居)禪智五里。亦至祥符觀。觀之北五里。至龍泉庵。龍泉十里。至妙智院(舊名行春亭)妙智五里。至蛇岡。蛇岡之下五里。至太平觀(舊名通玄府)祥符觀之西南二里。又有國泰庵。庵西上蓮華峯頂十五里。至蓮華庵。國泰之南五里。至報恩庵。報恩一里。至雲際庵。雲際一里。至永清庵(一名下蓮華庵)其傍有道人隱居。永清之西一里。至雲溪庵(一名下蓮華洞)雲溪一里。亦至太平觀。觀之西五里。至東林太平興國寺。觀之西南五里。又有清泰庵。清泰一里。至廣澤院(舊名龍潭庵)其上五里。至三龍潭。廣澤七里。亦至東林。東林之西百餘步。至遠公塔。塔西百餘步。至西林乾明寺。西林之東五里。至黃土庵。其傍有看經庵。看經一里。至崇福庵。崇福五里。至香城庵。其傍有觀音庵東庵。東庵之下一里。至廣濟庵。廣濟半里。至聖僧巖。聖僧巖二里。至石盆庵。西林之東南五里。又有下化成院。下化成三里。至護國。庵護國一里。亦至石盆庵。石盆之上半里。至保興庵。保興半里。至上化成普照寺。其傍有大師庵。上化成之上十里。過香爐峯。至峯頂庵。峯頂之南十里。有香積庵。有路下山南棲賢澗東之萬壽源二十里而險。峯頂之西五里。至寶林寺(舊名大林)寶林一里。至擲筆峯。又一里。至佛手巖。佛手巖二里。至天池院。院之南一里。至隆禪師塔。塔之下二里。至新羅庵。庵之東二里。至十八賢臺。由天池下山十五里。同名錦繡谷。山下之水一出錦繡谷。一出石門谷。合流入湓江。兩水之上有雙龍庵廣福庵尊勝庵保寧庵。四庵相望皆不百步。石門澗在保寧庵前。澗中五里。有石柱峯鐵舡峯。峯下有二道人庵。保寧之南五里。至福海庵。福海二里。至祥雲庵。祥雲之上十里。至雲頂峯。峯頂有雲頂庵。祥雲之南八里。至月輪庵。其傍有靈泉庵。靈泉七里。至報國庵。報國五里。至圓通崇勝禪院。其側有廣福院。圓通二十里。至康王景德觀。自圓通已上皆隷江州。由康王觀之北入谷中五里。至龍泉院。又二十里。至水簾。觀之南百步。至毘盧庵。毘盧二里。至大明庵。大明二里至長興庵。其傍又有仁王院。仁王二里。至乾壽院。乾壽七里。至靈湯淨慧禪院。淨慧之南十里。又有清霞觀。淨慧之東二里。過康樂經臺又三里。至陶公醉石。醉石復出官道

三里。至歸宗承天禪院。歸宗之西百步。至靈溪祥符觀。祥符一里。至香泉院。次上塔次下塔。皆相去百餘步。下塔五里。至般若臺隆教院。其傍有石門庵。次布水庵。次覺性庵(一名崔師臺)次重巖庵。皆相去百餘步。重巖三里。至謝山人草堂。草堂三里。至靈棲院。靈棲之上百步。至紫霄峯頂舍利塔。靈棲之下八里。至三將軍洞。三將軍洞之下入歸宗亦一里。靈棲之東四里。至重雲庵。次萬歲庵。次天宮庵。皆相去百餘步。天宮一里。至餘峯庵。餘峯之上二十里。至白雲洞。餘峯之下二里。至先天觀(舊名真風)其傍有柳大卿草堂。先天二里。至太虛簡寂觀。簡寂五里。至棲隱觀。棲隱之東五里。至古靈庵。古靈十里。至開先禪院。開先之南一里。至石碑庵。石碑之上七里。至黃石巖永泰院。永泰之前半里。至文殊臺。永泰之上十里。有道人庵。聖僧巖。善才巖。羅漢巖。黃石巖。開先之東二里。至萬杉禪院。萬杉之東北三里。至真教院(舊名雲峯)真教三里。至景德院(舊名高遙)景德一里。至李徵古書堂。書堂之上四里。至五乳峯香積院。香積二里。至俱胝庵。其傍有觀音庵。觀音半里。至齊雲庵。齊雲三里。至臥龍庵。臥龍之下五里。至青蓮院(舊名白雲庵)其傍有雲峯院(舊名下偃臺)雲峯五里。至道林院。道林一里至禪靜院(舊名中興)禪靜一里。至保慶庵。保慶一里。至淨隱院(舊名寶峯)淨隱三里。至祖教院(舊名上偃臺)其傍有盤龍庵。西源庵。寶輪庵。皆不百步。寶輪三里。至椆木庵。椆木三里。至幽邃庵。幽邃一里。至赤眼塔。塔東北十里。至棲賢寶覺禪院。南康軍出五老門五里。有大衝庵。大衝五里。亦至羅漢禪院。羅漢十里。亦至棲賢院。羅漢之東五里。至折桂僧莊。莊西五里。至白鹿洞李渤書堂。白鹿洞三里。至承天白鶴觀。白鶴五里。亦至棲賢院。棲賢之東半里。至淨住院(舊名登雲)淨住之東二里。至廣壽院(舊名資聖)其傍有金師臺。廣壽之北二里。至萬壽院。萬壽之南三里。至楞伽院(舊名下白石)楞伽之上三里。至證道院(舊名上白石)證道三里。至太平興國院。太平一里。至上五峯香林院。香林五里。至淨居院(舊名上庵)淨居五里。至下五峯延福院。延福三里。至竹林院。竹林二里。至福源庵(舊名靈源)福源半里。至石泉庵。石泉二里。至凌霄巖明真院。明真之下五里。至淨妙院(舊名德政庵)淨妙一里。至雲臺庵。雲臺三里。至聖果院(舊名淨明)其前有解空院(舊名吉祥)解空之西北百步。至谷源庵。谷源之東北二里。至證寂院(舊名析桂)證寂半里。至華嚴院。華嚴三里 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三里。至歸宗承天禪院。歸宗之西百步。至靈溪祥符觀。祥符一里。至香泉院。次上塔次下塔。皆相去百餘步。下塔五里。至般若臺隆教院。其傍有石門庵。次布水庵。次覺性庵(一名崔師臺)次重巖庵。皆相去百餘步。重巖三里。至謝山人草堂。草堂三里。至靈棲院。靈棲之上百步。至紫霄峯頂舍利塔。靈棲之下八里。至三將軍洞。三將軍洞之下入歸宗亦一里。靈棲之東四里。至重雲庵。次萬歲庵。次天宮庵。皆相去百餘步。天宮一里。至餘峯庵。餘峯之上二十里。至白雲洞。餘峯之下二里。至先天觀(舊名真風)其傍有柳大卿草堂。先天二里。至太虛簡寂觀。簡寂五里。至棲隱觀。棲隱之東五里。至古靈庵。古靈十里。至開先禪院。開先之南一里。至石碑庵。石碑之上七里。至黃石巖永泰院。永泰之前半里。至文殊臺。永泰之上十里。有道人庵。聖僧巖。善才巖。羅漢巖。黃石巖。開先之東二里。至萬杉禪院。萬杉之東北三里。至真教院(舊名雲峯)真教三里。至景德院(舊名高遙)景德一里。至李徵古書堂。書堂之上四里。至五乳峯香積院。香積二里。至俱胝庵。其傍有觀音庵。觀音半里。至齊雲庵。齊雲三里。至臥龍庵。臥龍之下五里。至青蓮院(舊名白雲庵)其傍有雲峯院(舊名下偃臺)雲峯五里。至道林院。道林一里至禪靜院(舊名中興)禪靜一里。至保慶庵。保慶一里。至淨隱院(舊名寶峯)淨隱三里。至祖教院(舊名上偃臺)其傍有盤龍庵。西源庵。寶輪庵。皆不百步。寶輪三里。至椆木庵。椆木三里。至幽邃庵。幽邃一里。至赤眼塔。塔東北十里。至棲賢寶覺禪院。南康軍出五老門五里。有大衝庵。大衝五里。亦至羅漢禪院。羅漢十里。亦至棲賢院。羅漢之東五里。至折桂僧莊。莊西五里。至白鹿洞李渤書堂。白鹿洞三里。至承天白鶴觀。白鶴五里。亦至棲賢院。棲賢之東半里。至淨住院(舊名登雲)淨住之東二里。至廣壽院(舊名資聖)其傍有金師臺。廣壽之北二里。至萬壽院。萬壽之南三里。至楞伽院(舊名下白石)楞伽之上三里。至證道院(舊名上白石)證道三里。至太平興國院。太平一里。至上五峯香林院。香林五里。至淨居院(舊名上庵)淨居五里。至下五峯延福院。延福三里。至竹林院。竹林二里。至福源庵(舊名靈源)福源半里。至石泉庵。石泉二里。至凌霄巖明真院。明真之下五里。至淨妙院(舊名德政庵)淨妙一里。至雲臺庵。雲臺三里。至聖果院(舊名淨明)其前有解空院(舊名吉祥)解空之西北百步。至谷源庵。谷源之東北二里。至證寂院(舊名析桂)證寂半里。至華嚴院。華嚴三里

。至永福院(舊名龍雲)永福之下八里。至大富莊。大富莊之東北十里。至慧日禪院。慧日三里。至大雄庵。大雄復出官道七里。至佛殿庵。佛殿一里。至興福庵。興福三里。至智林院(舊名慈雲)智林三里。則上吳章嶺。江州界也。慧日之西南十里。至大城庵。大城三里。至延真昭德觀。昭德之前一里。至登雲庵。其後一里。至淨慧院。昭德之西出官道二十里。至尋真冲虛觀。尋真二里。至普覺院(舊名長慶)普覺之西十里。還至羅漢禪院。又自南康落星寺泛舟過釣魚臺一里。至明心院(舊名翠嶶)明心五里。至楞伽院。楞伽五里。至善才庵。善才三里。至凌雲庵(舊名凌雲書堂)凌雲三里。亦至萬杉禪院。明心之東南五里。又至東古法輪院。法輪之北十里。亦至萬杉。又自南康西南出十五里。至西古興善院。興善十里亦至歸宗。凡自南康出建昌門。過承天院。則問開先路。出五老門。過望雲亭。則問棲賢路云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。至永福院(舊名龍雲)永福之下八里。至大富莊。大富莊之東北十里。至慧日禪院。慧日三里。至大雄庵。大雄復出官道七里。至佛殿庵。佛殿一里。至興福庵。興福三里。至智林院(舊名慈雲)智林三里。則上吳章嶺。江州界也。慧日之西南十里。至大城庵。大城三里。至延真昭德觀。昭德之前一里。至登雲庵。其後一里。至淨慧院。昭德之西出官道二十里。至尋真冲虛觀。尋真二里。至普覺院(舊名長慶)普覺之西十里。還至羅漢禪院。又自南康落星寺泛舟過釣魚臺一里。至明心院(舊名翠嶶)明心五里。至楞伽院。楞伽五里。至善才庵。善才三里。至凌雲庵(舊名凌雲書堂)凌雲三里。亦至萬杉禪院。明心之東南五里。又至東古法輪院。法輪之北十里。亦至萬杉。又自南康西南出十五里。至西古興善院。興善十里亦至歸宗。凡自南康出建昌門。過承天院。則問開先路。出五老門。過望雲亭。則問棲賢路云。

十八賢傳第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八賢傳第五

廬山豈獨水石能冠天下。由代有高賢隱居以傳。東林寺舊有十八賢傳。不知何人所作。文字淺近。以事驗諸前史。往往乖謬。讀者陋之。使古人風跡用無知者。惜哉。予既作山記。乃因舊本參質晉宋史及高僧傳。粗加刊正。或舊所脫略。今無有可考。亦未如之何也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬山豈獨水石能冠天下。由代有高賢隱居以傳。東林寺舊有十八賢傳。不知何人所作。文字淺近。以事驗諸前史。往往乖謬。讀者陋之。使古人風跡用無知者。惜哉。予既作山記。乃因舊本參質晉宋史及高僧傳。粗加刊正。或舊所脫略。今無有可考。亦未如之何也。

社主遠法師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 社主遠法師

法師諱慧遠。姓賈。雁門樓煩人也。幼為書生。年十三。隨舅令狐氏遊學許洛。尤善莊老。性度弘偉。年二十一。欲渡江東就范宣子共契嘉遁。中原冠亂。南路阻塞。時沙門釋道安。立寺於太行。弘贊佛法。遂往歸之。初聞講般若經。豁然大悟。乃歎曰。儒道九流皆糠粃耳。遂與弟慧持投簪落髮。委命受業。心既入道。常以大法為己任。慧解夙發。神明英越。安常歎曰。使道流東國。其斯遠乎。二十四。便就講說。常有客聞講實相義。疑難往復。彌用疑塞。師為引莊子義為比類。惑者大釋。於是安之門人獨聽不廢俗書。後隨師南遊至襄陽。安為朱序所拘。眾皆罷去。遠乃與弟子數十人適荊州。住上明寺。後欲往羅浮山。太元六年。至尋陽。愛廬阜之間曠。乃立龍泉精舍。久之沙門慧永禪師先居西林。與師有舊。欲邀同止。乃謂刺史桓伊曰。遠公弘道。學者日集。貧道所棲。狹不足處。奈何。時又夢山神請曰。此山足以棲神。一夕忽有雷雨。震擊詰朝。林麓大闢。唯素沙布地。兼有楩柟文梓良材。桓乃即其地更立房殿。名其殿曰神運。以在永師所居之東故。號東林。即太元十一年歲次丙戌寺成。先有阿育王文殊之像。沈於武昌水中。陶侃不能得。至是飄然輕舉迎還神運殿。以修佛事。又因罽賓道人。共作佛影臺。皆有神感。事具高僧傳。於是謹律之侶絕塵之客。四方不期而至。彭城劉遺民。豫章雷次宗。雁門周續之。南陽宗炳張野張詮等。凡百有二十三人。與師同修淨土之社。乃令劉遺民著發願文。殷仲堪之任荊州也。入山展敬。與師松下談易。陳郡謝靈運。負才傲物。少所推重。一見肅然心服。為鑿東西二池種白蓮。求入淨社。師以心雜止之。范寧在豫章。師請入社。范不能從。姚興與法師羅什皆欽風德。遠輸施遺。桓玄震主。不覺致敬。安帝自江陵還都。輔國何無忌勸師候覲。師稱疾不行。帝遣使勞問。凡居山三十年。影迹不至塵俗。每送客以虎溪為界。晉義熙十二年歲次丙辰八月初六日順寂。春秋八十三。初感疾。散動林下。耆德請飲豉酒米汁。皆不許。又請以蜜和水為漿。師命律師一人。披尋律文。可否卷未半而終。遺命露骸林下。既而弟子與尋陽官屬。奉葬於西嶺。謝靈運銘張野序。唐會昌五年乙丑寺廢。大中二年戊辰復。寺之復也。僧正言乞賜旌褒。諡曰辯覺大師。昇元三年。改諡正覺。興國三年。諡圓悟大師。仍名其墳。曰凝寂之塔。有匡山集二十卷。傳于世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法師諱慧遠。姓賈。雁門樓煩人也。幼為書生。年十三。隨舅令狐氏遊學許洛。尤善莊老。性度弘偉。年二十一。欲渡江東就范宣子共契嘉遁。中原冠亂。南路阻塞。時沙門釋道安。立寺於太行。弘贊佛法。遂往歸之。初聞講般若經。豁然大悟。乃歎曰。儒道九流皆糠粃耳。遂與弟慧持投簪落髮。委命受業。心既入道。常以大法為己任。慧解夙發。神明英越。安常歎曰。使道流東國。其斯遠乎。二十四。便就講說。常有客聞講實相義。疑難往復。彌用疑塞。師為引莊子義為比類。惑者大釋。於是安之門人獨聽不廢俗書。後隨師南遊至襄陽。安為朱序所拘。眾皆罷去。遠乃與弟子數十人適荊州。住上明寺。後欲往羅浮山。太元六年。至尋陽。愛廬阜之間曠。乃立龍泉精舍。久之沙門慧永禪師先居西林。與師有舊。欲邀同止。乃謂刺史桓伊曰。遠公弘道。學者日集。貧道所棲。狹不足處。奈何。時又夢山神請曰。此山足以棲神。一夕忽有雷雨。震擊詰朝。林麓大闢。唯素沙布地。兼有楩柟文梓良材。桓乃即其地更立房殿。名其殿曰神運。以在永師所居之東故。號東林。即太元十一年歲次丙戌寺成。先有阿育王文殊之像。沈於武昌水中。陶侃不能得。至是飄然輕舉迎還神運殿。以修佛事。又因罽賓道人。共作佛影臺。皆有神感。事具高僧傳。於是謹律之侶絕塵之客。四方不期而至。彭城劉遺民。豫章雷次宗。雁門周續之。南陽宗炳張野張詮等。凡百有二十三人。與師同修淨土之社。乃令劉遺民著發願文。殷仲堪之任荊州也。入山展敬。與師松下談易。陳郡謝靈運。負才傲物。少所推重。一見肅然心服。為鑿東西二池種白蓮。求入淨社。師以心雜止之。范寧在豫章。師請入社。范不能從。姚興與法師羅什皆欽風德。遠輸施遺。桓玄震主。不覺致敬。安帝自江陵還都。輔國何無忌勸師候覲。師稱疾不行。帝遣使勞問。凡居山三十年。影迹不至塵俗。每送客以虎溪為界。晉義熙十二年歲次丙辰八月初六日順寂。春秋八十三。初感疾。散動林下。耆德請飲豉酒米汁。皆不許。又請以蜜和水為漿。師命律師一人。披尋律文。可否卷未半而終。遺命露骸林下。既而弟子與尋陽官屬。奉葬於西嶺。謝靈運銘張野序。唐會昌五年乙丑寺廢。大中二年戊辰復。寺之復也。僧正言乞賜旌褒。諡曰辯覺大師。昇元三年。改諡正覺。興國三年。諡圓悟大師。仍名其墳。曰凝寂之塔。有匡山集二十卷。傳于世。

彭城劉遺民 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彭城劉遺民

劉程之字仲思。彭城聚里人。漢楚元王之苗裔也。歷晉世至卿相。程之少孤事母。州閭稱孝。墳典百家靡不周覽。尤好佛理陳郡殷仲堪桓玄等諸賢。莫不崇仰。解褐府參軍。程之既慕遠公名德。欲白首同社。乃錄尋陽柴桑。以為入山之資。歲滿棄去。結廬西林。蔽以榛莽。義熙間公侯。復辟之皆不應。後易名遺民。遠公社賢推為上客。常貽書關中。與什肇二法師通好。揚搉經論。著念佛三昧詩。道德名實諸詞文義之華。一時所挹。凡居山十有二年。自正月感疾。便依念佛三昧。誦阿彌陀佛。至六月初。果見白毫相。次見佛真影。仍摩其頂。更作齋福。願速盡壽。又請僧讀無量壽法華經至二十七日。僧眾咸集。遺民曰。今逝矣。予氣盡。勿哭以相惱亂。又行香。請眾僧。供養釋迦文佛。以謝令我知有阿彌陀佛。今日願必迎接。少頃合掌。西向而逝。命子雍積土為墓。勿用棺槨。當時無不高仰。即義熙六年庚戌終。春秋五十七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劉程之字仲思。彭城聚里人。漢楚元王之苗裔也。歷晉世至卿相。程之少孤事母。州閭稱孝。墳典百家靡不周覽。尤好佛理陳郡殷仲堪桓玄等諸賢。莫不崇仰。解褐府參軍。程之既慕遠公名德。欲白首同社。乃錄尋陽柴桑。以為入山之資。歲滿棄去。結廬西林。蔽以榛莽。義熙間公侯。復辟之皆不應。後易名遺民。遠公社賢推為上客。常貽書關中。與什肇二法師通好。揚搉經論。著念佛三昧詩。道德名實諸詞文義之華。一時所挹。凡居山十有二年。自正月感疾。便依念佛三昧。誦阿彌陀佛。至六月初。果見白毫相。次見佛真影。仍摩其頂。更作齋福。願速盡壽。又請僧讀無量壽法華經至二十七日。僧眾咸集。遺民曰。今逝矣。予氣盡。勿哭以相惱亂。又行香。請眾僧。供養釋迦文佛。以謝令我知有阿彌陀佛。今日願必迎接。少頃合掌。西向而逝。命子雍積土為墓。勿用棺槨。當時無不高仰。即義熙六年庚戌終。春秋五十七。

豫章雷次宗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豫章雷次宗

雷次宗字仲倫。豫章南昌人。博學尤明詩禮。不就徵辟。入廬山立館東林僧房之東。與遠公同社。宋文帝元嘉十五年徵。至都立學鷄籠山。置生員百餘人。久之復還廬山。公卿祖道後再徵。築室鍾山西巖下。謂之招隱館。猶秉操。不入公門。每自華林園東林。入延賢堂。為太子諸王。講喪服經。元嘉二十五年戊子終。春秋六十三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雷次宗字仲倫。豫章南昌人。博學尤明詩禮。不就徵辟。入廬山立館東林僧房之東。與遠公同社。宋文帝元嘉十五年徵。至都立學鷄籠山。置生員百餘人。久之復還廬山。公卿祖道後再徵。築室鍾山西巖下。謂之招隱館。猶秉操。不入公門。每自華林園東林。入延賢堂。為太子諸王。講喪服經。元嘉二十五年戊子終。春秋六十三。

雁門周續之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雁門周續之

周續之字道祖。雁門廣武人。後徙豫章建昌。年十二。詣范寧受業。通五經五緯。號十經。同門推為顏子。劉毅命為參軍。又辟博士大尉掾。俱不就。後入廬山。預遠公淨社。又與劉遺民陶淵明。號尋陽三隱。續之不尚峻節。江州刺史每相招請。亦往從之。武帝於東郭外開館待之。乘輿降幸。問續之禮義。辯析精異。時號為通隱。或問續之。時踐王庭何也。續之笑曰。心馳魏闕者。以江湖為桎梏。情致兩忘者。市朝亦巖穴耳。以昇平元年癸亥終于鍾山。春秋六十七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周續之字道祖。雁門廣武人。後徙豫章建昌。年十二。詣范寧受業。通五經五緯。號十經。同門推為顏子。劉毅命為參軍。又辟博士大尉掾。俱不就。後入廬山。預遠公淨社。又與劉遺民陶淵明。號尋陽三隱。續之不尚峻節。江州刺史每相招請。亦往從之。武帝於東郭外開館待之。乘輿降幸。問續之禮義。辯析精異。時號為通隱。或問續之。時踐王庭何也。續之笑曰。心馳魏闕者。以江湖為桎梏。情致兩忘者。市朝亦巖穴耳。以昇平元年癸亥終于鍾山。春秋六十七。

南陽宗炳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南陽宗炳

宗炳字少文。南陽涅陽人。祖承宜都太守父繇之湘鄉令。炳博學善琴書圖畫。尤精玄言。宋武帝之在荊州也。召為主簿。不起。問其故。答曰。棲丘飲谷。三十餘年矣。入廬山築室。與遠公同社。後兄臧為南平太守。逼與俱還。乃於江陵三湖立宅。後辟參軍太尉掾。俱不就。乃勅南郡長。給吏役。數致餼賚。南陽王義季親至其室。命之角巾布衣引見。不拜。王曰。屈先生以重祿。可乎。對曰。祿如腐草。衰盛幾何。雅好山水。往輒忘歸。甞西陟荊巫。南登衡岳。晚年盡圖之於室曰。吾老矣。名山不可再覩。唯澄懷觀道。臥以遊之。撫琴動操。欲令眾山皆響。元嘉二十四年癸未終。春秋六十九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宗炳字少文。南陽涅陽人。祖承宜都太守父繇之湘鄉令。炳博學善琴書圖畫。尤精玄言。宋武帝之在荊州也。召為主簿。不起。問其故。答曰。棲丘飲谷。三十餘年矣。入廬山築室。與遠公同社。後兄臧為南平太守。逼與俱還。乃於江陵三湖立宅。後辟參軍太尉掾。俱不就。乃勅南郡長。給吏役。數致餼賚。南陽王義季親至其室。命之角巾布衣引見。不拜。王曰。屈先生以重祿。可乎。對曰。祿如腐草。衰盛幾何。雅好山水。往輒忘歸。甞西陟荊巫。南登衡岳。晚年盡圖之於室曰。吾老矣。名山不可再覩。唯澄懷觀道。臥以遊之。撫琴動操。欲令眾山皆響。元嘉二十四年癸未終。春秋六十九。

南陽張野 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南陽張野

張野字萊民。南陽宛人也。後徙潯陽柴桑。與陶元亮通婚姻。學兼華竺善屬文。州舉秀才。南中郎府功曹州治中後徵散騎常侍。俱不就。天資孝友。田宅舊業悉推與弟。一味之甘一庾之粟。共九族分之。衣食躬自菲薄。人不堪其憂。不改其樂。凡所著述傳於世萬餘言。師敬遠公。與劉雷同轍。遠公卒葬西嶺。謝靈運為銘。野序之。稱門人焉。義熙十四年戊午終。春秋六十九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張野字萊民。南陽宛人也。後徙潯陽柴桑。與陶元亮通婚姻。學兼華竺善屬文。州舉秀才。南中郎府功曹州治中後徵散騎常侍。俱不就。天資孝友。田宅舊業悉推與弟。一味之甘一庾之粟。共九族分之。衣食躬自菲薄。人不堪其憂。不改其樂。凡所著述傳於世萬餘言。師敬遠公。與劉雷同轍。遠公卒葬西嶺。謝靈運為銘。野序之。稱門人焉。義熙十四年戊午終。春秋六十九。

南陽張詮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南陽張詮

張詮字秀碩。萊民之族人也。情性高逸。酷嗜墳籍。雖耕鋤猶帶經自樂。朝廷以散騎常侍徵。不赴。庾悅以其家貧。以尋陽令祿之。笑曰。古人正以容膝為安。屈吾志亦何榮乎。竟不就。入廬山。依遠公淨社。宋景平元年癸亥終。春秋六十五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 張詮字秀碩。萊民之族人也。情性高逸。酷嗜墳籍。雖耕鋤猶帶經自樂。朝廷以散騎常侍徵。不赴。庾悅以其家貧。以尋陽令祿之。笑曰。古人正以容膝為安。屈吾志亦何榮乎。竟不就。入廬山。依遠公淨社。宋景平元年癸亥終。春秋六十五。

西林覺寂大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西林覺寂大師

大師諱慧永。姓繁。河內人也。年十二。事沙門竺曇現。慧悟宿習內外典籍。無不洞達。於佛事中。習禪為樂。先與遠師同依道安於恒山。亦約結宇羅浮。永師先止尋陽。即晉太元之初也。刺史陶範挹其道風。宛如夙契。於是留憩廬山。捨宅棲止。師貞素自然。清心剋己。言常含笑。語不傷物。又別立一苑室於嶺上。每欲禪思。輒往居焉。所居甞有香馥之氣。因號香谷。屋中甞有一虎。人或畏者驅之上山。人去還復馴伏。後遠師龍泉學徒漸眾。師要同憩香谷。又感神夢之異。桓伊立寺東林。乃號西林焉。鎮國將軍何無忌作鎮尋陽。每至瞻禮盡其誠敬。師專意淨土之行。以晉義熙十年甲寅。遇疾綿篤。一日忽起。斂衣合掌。求屣欲起。如有所見。眾咸驚問答云。佛來。言終而逝。春秋八十三。山中聞其香不絕者七日。奉全身葬於本寺西二百步。南唐元宗重建塔亭。尋降焚黃。追諡覺寂大師實智之塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大師諱慧永。姓繁。河內人也。年十二。事沙門竺曇現。慧悟宿習內外典籍。無不洞達。於佛事中。習禪為樂。先與遠師同依道安於恒山。亦約結宇羅浮。永師先止尋陽。即晉太元之初也。刺史陶範挹其道風。宛如夙契。於是留憩廬山。捨宅棲止。師貞素自然。清心剋己。言常含笑。語不傷物。又別立一苑室於嶺上。每欲禪思。輒往居焉。所居甞有香馥之氣。因號香谷。屋中甞有一虎。人或畏者驅之上山。人去還復馴伏。後遠師龍泉學徒漸眾。師要同憩香谷。又感神夢之異。桓伊立寺東林。乃號西林焉。鎮國將軍何無忌作鎮尋陽。每至瞻禮盡其誠敬。師專意淨土之行。以晉義熙十年甲寅。遇疾綿篤。一日忽起。斂衣合掌。求屣欲起。如有所見。眾咸驚問答云。佛來。言終而逝。春秋八十三。山中聞其香不絕者七日。奉全身葬於本寺西二百步。南唐元宗重建塔亭。尋降焚黃。追諡覺寂大師實智之塔。

東林普濟大師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東林普濟大師

竺道生本姓魏。鉅鹿人也。寓居彭城。家世士族父廣。道生生而頴悟。聰哲若神。其父知非凡器。愛而異之。後從沙門竺法汰出家。遂用竺為氏。既踐法門。俊思奇拔。研味句義。觸類開解。年十五。便登講坐。吐納問答。如貫珠玉年二十。器鑒日深。義熙七年辛亥。初入廬山。幽棲七年。以求其志。常以入道之要。慧解為本。故鑽仰群經。斟酌雜義。萬里隨法。不憚疲苦。乃經長安。羅什受業。關中僧眾咸謂神悟。後還都止青霞寺。校閱真俗。研思因果。乃云。善不受報頓悟成佛。性常有論。法身無色論。有無淨土緣論等。籠罩舊說。妙有淵旨。而守文之徒嫌嫉紛起。又六卷泥洹經。先至京都。說阿闡提人皆得成佛。于時大本未傳。孤明先發獨見忤眾。於是舊學以為邪說。擯而遣之。師乃正容誓曰。若我所說反於經義者。請於見身示以厲疾。若與實相不相違背。願捨識之時。踞師子座。言竟拂衣而去。入吳郡虎丘山。旬日之中。學徒數百人。其年夏。雷震于青園佛殿。龍昇于天。識者默歎曰。龍既去。生必行矣。師果辭眾。復還廬山。銷影巖岫。後涅槃大本至于南京。果稱闡提悉有佛性。與前所說若合符契。師既獲斯經。尋復講說。以宋元嘉十一年甲戌冬十月。於廬山精舍法座講說。大眾悚聽。法席將畢。忽見麈尾紛然而墜。端坐正容。隱几而逝。顏色不異。宛若入定。道俗嗟駭。京師諸師聞者悉皆懺悔信伏。葬于廬山之阜。王微以生比郭林宗。乃為立傳。述其遺德。元宗詔建堂造塔。追諡普濟大師法施之塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竺道生本姓魏。鉅鹿人也。寓居彭城。家世士族父廣。道生生而頴悟。聰哲若神。其父知非凡器。愛而異之。後從沙門竺法汰出家。遂用竺為氏。既踐法門。俊思奇拔。研味句義。觸類開解。年十五。便登講坐。吐納問答。如貫珠玉年二十。器鑒日深。義熙七年辛亥。初入廬山。幽棲七年。以求其志。常以入道之要。慧解為本。故鑽仰群經。斟酌雜義。萬里隨法。不憚疲苦。乃經長安。羅什受業。關中僧眾咸謂神悟。後還都止青霞寺。校閱真俗。研思因果。乃云。善不受報頓悟成佛。性常有論。法身無色論。有無淨土緣論等。籠罩舊說。妙有淵旨。而守文之徒嫌嫉紛起。又六卷泥洹經。先至京都。說阿闡提人皆得成佛。于時大本未傳。孤明先發獨見忤眾。於是舊學以為邪說。擯而遣之。師乃正容誓曰。若我所說反於經義者。請於見身示以厲疾。若與實相不相違背。願捨識之時。踞師子座。言竟拂衣而去。入吳郡虎丘山。旬日之中。學徒數百人。其年夏。雷震于青園佛殿。龍昇于天。識者默歎曰。龍既去。生必行矣。師果辭眾。復還廬山。銷影巖岫。後涅槃大本至于南京。果稱闡提悉有佛性。與前所說若合符契。師既獲斯經。尋復講說。以宋元嘉十一年甲戌冬十月。於廬山精舍法座講說。大眾悚聽。法席將畢。忽見麈尾紛然而墜。端坐正容。隱几而逝。顏色不異。宛若入定。道俗嗟駭。京師諸師聞者悉皆懺悔信伏。葬于廬山之阜。王微以生比郭林宗。乃為立傳。述其遺德。元宗詔建堂造塔。追諡普濟大師法施之塔。

釋慧持法師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧持法師

慧持者。遠師之弟也。冲然有遠量。年十四學讀書。一日所記。常敵人之十日。善文史。巧才製。年十八出家。與兄同事道安法師。遍學眾經。遊丑三藏。形長八尺。風神俊爽。常躡革屣。衲衣半脛。始同居東林之淨社。廬山徒屬往來三千。持為上首。羅什在關中。遙相欽敬。至隆安三年。持欲觀矚峨嵋。振錫岷岫。乃辭遠師。入蜀。遠師苦留。不可。嘆曰。人生愛聚。汝獨樂離。持曰。若滯情愛聚者。本不應出家。今既割愛求道。正以西方為期耳。於是悵然而別。過荊州。殷仲堪桓玄皆加禮遇欲留。不可。至蜀成都郫縣龍淵寺。昇持堂者。皆號登龍門。譙縱之亂從子道福凶悖尤甚。入寺人馬浴血。眾僧怖走。持神色盥洗無忤。道福見之。愧悔汗流。謂左右曰。大人故與眾異。以義熙八年壬子順寂。春秋七十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧持者。遠師之弟也。冲然有遠量。年十四學讀書。一日所記。常敵人之十日。善文史。巧才製。年十八出家。與兄同事道安法師。遍學眾經。遊丑三藏。形長八尺。風神俊爽。常躡革屣。衲衣半脛。始同居東林之淨社。廬山徒屬往來三千。持為上首。羅什在關中。遙相欽敬。至隆安三年。持欲觀矚峨嵋。振錫岷岫。乃辭遠師。入蜀。遠師苦留。不可。嘆曰。人生愛聚。汝獨樂離。持曰。若滯情愛聚者。本不應出家。今既割愛求道。正以西方為期耳。於是悵然而別。過荊州。殷仲堪桓玄皆加禮遇欲留。不可。至蜀成都郫縣龍淵寺。昇持堂者。皆號登龍門。譙縱之亂從子道福凶悖尤甚。入寺人馬浴血。眾僧怖走。持神色盥洗無忤。道福見之。愧悔汗流。謂左右曰。大人故與眾異。以義熙八年壬子順寂。春秋七十二。

罽賓佛馱耶舍尊者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罽賓佛馱耶舍尊者

佛馱耶舍此云覺明。罽賓國大婆羅門種也。年十三。隨師游於曠野。與虎相遇。師欲避之。耶舍曰。此虎已飽。必不食人。俄而虎去。中道果見餘食。師密異之。年十五。誦大乘經百萬言。猶為沙彌。乃學五明論。世間法術多所練習。然性簡傲。謂少堪己師。年二十七。方受具戒。讀誦手常不釋卷。每端坐思義。猶以虛度日景為歎。其專精如此。在沙勒與羅什甚相尊敬。後入龜茲。法化甚盛。時羅什已為呂光所執。什在姑臧。遣信要之。耶舍欲從之。恐為國人所留。乃取清水一鉢。以藥投中。呪數十言。與弟子洗足。即便夜發。比旦行數百里。國人追之不及。問弟子曰。何所覺耶。曰唯聞疾風之響。而眼有淚耳。耶舍又為呪水洗足乃止。達姑臧。什公已入長安。乃請姚興迎之。別立新省於逍遙園。與什對譯十住婆娑等論。耶舍髭赤。時人號為赤髭論主。前後贈遺四事供養並不受。時至分衛。一食而已。衣鉢臥具滿屋三間。不以關心。姚興為貨之。城南造寺。耶舍先誦曇無德律。興疑其謬。乃試令誦羌籍藥方。可五萬言。經二日。執文覆之。不誤一字。眾伏其強記。弘始中譯出四分律為秦言。晉義熙八年壬子。入廬山。為遠公預社之客。後辭還本國。自罽賓以虛空藏經一卷附賈客。至于涼州。莫知所終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛馱耶舍此云覺明。罽賓國大婆羅門種也。年十三。隨師游於曠野。與虎相遇。師欲避之。耶舍曰。此虎已飽。必不食人。俄而虎去。中道果見餘食。師密異之。年十五。誦大乘經百萬言。猶為沙彌。乃學五明論。世間法術多所練習。然性簡傲。謂少堪己師。年二十七。方受具戒。讀誦手常不釋卷。每端坐思義。猶以虛度日景為歎。其專精如此。在沙勒與羅什甚相尊敬。後入龜茲。法化甚盛。時羅什已為呂光所執。什在姑臧。遣信要之。耶舍欲從之。恐為國人所留。乃取清水一鉢。以藥投中。呪數十言。與弟子洗足。即便夜發。比旦行數百里。國人追之不及。問弟子曰。何所覺耶。曰唯聞疾風之響。而眼有淚耳。耶舍又為呪水洗足乃止。達姑臧。什公已入長安。乃請姚興迎之。別立新省於逍遙園。與什對譯十住婆娑等論。耶舍髭赤。時人號為赤髭論主。前後贈遺四事供養並不受。時至分衛。一食而已。衣鉢臥具滿屋三間。不以關心。姚興為貨之。城南造寺。耶舍先誦曇無德律。興疑其謬。乃試令誦羌籍藥方。可五萬言。經二日。執文覆之。不誤一字。眾伏其強記。弘始中譯出四分律為秦言。晉義熙八年壬子。入廬山。為遠公預社之客。後辭還本國。自罽賓以虛空藏經一卷附賈客。至于涼州。莫知所終。

罽賓佛馱跋陀羅尊者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罽賓佛馱跋陀羅尊者

佛馱跋陀羅。漢云覺賢。本姓釋氏。迦維羅衛國人。甘露梵王之苗裔。覺賢三歲而喪母。五歲而喪父。為外氏所養。從祖鳩摩婆利聞其聰悟。乃迎還度為沙彌。年十七。與同學數人俱以習誦為業。人一月所誦。賢一日誦之。師歎曰。賢一日敵三十夫也。及具戒。博學群經。多所通達。少以禪律馳名。與同社學僧伽達多。共遊罽賓國。達多雖伏其才明。而未測其人也。後於密室禪坐。忽見賢來。達多驚問其意。答曰。暫至兜率。致敬彌勒。言訖便隱。達多乃知其神。其後益見神變。乃敬心祈問。方知其得不還果也。賢喜遊方弘化。乃度葱嶺。歷六國。自交趾附舶。循海至青州東萊郡。聞鳩摩羅什在長安。即往從之。什大喜。相與共發玄旨。多所推伏。後至廬山。遠師久服風聞。傾蓋如舊。於香谷後山。茇舍而居。自是江東始耽禪悅。安帝義熙十四年。先有沙門。於于闐國。得華嚴經前分三萬六千偈。未有宣譯。乃迎師。赴道場寺為譯主。與吳郡內史孟顗右衛將軍褚叔度沙門法業等。詮定文旨。會通華梵。妙得經意。及先後譯出觀佛三昧海等經論。九十五部一百十有七卷。並行於世。以元嘉六年歸寂于建鄴。春秋七十一。賢有釋迦舍利三粒。自隨因葬北嶺。仍建塔焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛馱跋陀羅。漢云覺賢。本姓釋氏。迦維羅衛國人。甘露梵王之苗裔。覺賢三歲而喪母。五歲而喪父。為外氏所養。從祖鳩摩婆利聞其聰悟。乃迎還度為沙彌。年十七。與同學數人俱以習誦為業。人一月所誦。賢一日誦之。師歎曰。賢一日敵三十夫也。及具戒。博學群經。多所通達。少以禪律馳名。與同社學僧伽達多。共遊罽賓國。達多雖伏其才明。而未測其人也。後於密室禪坐。忽見賢來。達多驚問其意。答曰。暫至兜率。致敬彌勒。言訖便隱。達多乃知其神。其後益見神變。乃敬心祈問。方知其得不還果也。賢喜遊方弘化。乃度葱嶺。歷六國。自交趾附舶。循海至青州東萊郡。聞鳩摩羅什在長安。即往從之。什大喜。相與共發玄旨。多所推伏。後至廬山。遠師久服風聞。傾蓋如舊。於香谷後山。茇舍而居。自是江東始耽禪悅。安帝義熙十四年。先有沙門。於于闐國。得華嚴經前分三萬六千偈。未有宣譯。乃迎師。赴道場寺為譯主。與吳郡內史孟顗右衛將軍褚叔度沙門法業等。詮定文旨。會通華梵。妙得經意。及先後譯出觀佛三昧海等經論。九十五部一百十有七卷。並行於世。以元嘉六年歸寂于建鄴。春秋七十一。賢有釋迦舍利三粒。自隨因葬北嶺。仍建塔焉。

釋慧叡法師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋慧叡法師

慧叡冀州人也。少出家。執節清峻。博學遊方。遊歷諸國。至南天竺界。音譯詁訓。殊方異義。無不洞曉。還憩廬山。入遠師淨社。常適京師。止烏衣寺。講說皆思徹言表。宋彭城王義康請入第受戒。叡曰。禮聞來學。義康大慚。乃入寺虔禮以奉戒法。後以貂。裘奉叡。叡不服。常坐之。王密令左右買以三十萬錢。叡曰。雖非所服。大王所施。聊為從用耳。謝靈運篤好佛理。殊俗之音多所達解。乃以經中諸字并眾音證於叡。著十四音訓。敘條例。梵漢昭然可了。使文字有據。以宋元嘉十六年己卯順寂。春秋八十五。時稱晉有四聖。生肇融叡其一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧叡冀州人也。少出家。執節清峻。博學遊方。遊歷諸國。至南天竺界。音譯詁訓。殊方異義。無不洞曉。還憩廬山。入遠師淨社。常適京師。止烏衣寺。講說皆思徹言表。宋彭城王義康請入第受戒。叡曰。禮聞來學。義康大慚。乃入寺虔禮以奉戒法。後以貂。裘奉叡。叡不服。常坐之。王密令左右買以三十萬錢。叡曰。雖非所服。大王所施。聊為從用耳。謝靈運篤好佛理。殊俗之音多所達解。乃以經中諸字并眾音證於叡。著十四音訓。敘條例。梵漢昭然可了。使文字有據。以宋元嘉十六年己卯順寂。春秋八十五。時稱晉有四聖。生肇融叡其一也。

釋曇順法師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇順法師

曇順黃龍人也。幼而出家。親承羅什之訓。舊疑宿滯多所通達。議論精博。講釋群經。演贊大乘。了悟玄微。色空無著。什公甞嘆曰。曇順實奇器矣。入廬山。從遠師同修西方淨社。志道不群。利濟為本。寧蠻校尉劉遵考。於江林立寺。請師經始。遠師遣從之。元嘉二年己丑歲終。春秋七十九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇順黃龍人也。幼而出家。親承羅什之訓。舊疑宿滯多所通達。議論精博。講釋群經。演贊大乘。了悟玄微。色空無著。什公甞嘆曰。曇順實奇器矣。入廬山。從遠師同修西方淨社。志道不群。利濟為本。寧蠻校尉劉遵考。於江林立寺。請師經始。遠師遣從之。元嘉二年己丑歲終。春秋七十九。

釋曇恒法師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇恒法師

曇恒河東人。童孺出家。年十三講大乘經論。深明至理。及具戒。內外典籍皆悉備通。德行孤清。歲寒無改。棲神幽境。群鹿馴擾。誠無我心。物情自伏。願修西方。同歸淨社。晉義熙十四年戊午歲終。春秋七十一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇恒河東人。童孺出家。年十三講大乘經論。深明至理。及具戒。內外典籍皆悉備通。德行孤清。歲寒無改。棲神幽境。群鹿馴擾。誠無我心。物情自伏。願修西方。同歸淨社。晉義熙十四年戊午歲終。春秋七十一。

釋道昺法師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道昺法師

道昺姓陳。潁川人。幼出家。為遠公弟子。深達經律。涉獵外書。特深莊老。德行孤峻。慧悟夙深。所披文不復再覽。講述經典。其理直明。晉義熙十四年戊子。豫章太守王虞入山拜謁。嘉其風度。請為山主。紹大師之躅。眾以道源法嗣皆宗仰而羽翼焉。元嘉十二年乙亥終。春秋七十一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道昺姓陳。潁川人。幼出家。為遠公弟子。深達經律。涉獵外書。特深莊老。德行孤峻。慧悟夙深。所披文不復再覽。講述經典。其理直明。晉義熙十四年戊子。豫章太守王虞入山拜謁。嘉其風度。請為山主。紹大師之躅。眾以道源法嗣皆宗仰而羽翼焉。元嘉十二年乙亥終。春秋七十一。

釋道敬法師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋道敬法師

道敬瑯琊王氏。從祖凝之剌江州。太元十六年。入山出家。為遠公弟子。博覽儒書。兼明至典。年十七。通大乘經論。所誦日過萬言。才學幽深。時賢敬伏。每嘆戒律終身難全。願淨六根。但稟一戒。師亦聽之。氷霜瑩然。德望尤著。遠公歸寂入若耶山。永初元年庚申終。春秋五十一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道敬瑯琊王氏。從祖凝之剌江州。太元十六年。入山出家。為遠公弟子。博覽儒書。兼明至典。年十七。通大乘經論。所誦日過萬言。才學幽深。時賢敬伏。每嘆戒律終身難全。願淨六根。但稟一戒。師亦聽之。氷霜瑩然。德望尤著。遠公歸寂入若耶山。永初元年庚申終。春秋五十一。

釋曇詵法師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曇詵法師

曇詵廣陵人。幼而出家。為遠公弟子。頗通外學。別識山中鳥獸毛色俊鈍之性。洞曉草木枝幹善惡甘苦之味。尤能講說。風神超朗。氣岸凝遠。審於傳寫。持本不移。注維摩經。著窮通論蓮社錄。建寺後五十五年。以元嘉十七年庚辰最後終。春秋七十九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇詵廣陵人。幼而出家。為遠公弟子。頗通外學。別識山中鳥獸毛色俊鈍之性。洞曉草木枝幹善惡甘苦之味。尤能講說。風神超朗。氣岸凝遠。審於傳寫。持本不移。注維摩經。著窮通論蓮社錄。建寺後五十五年。以元嘉十七年庚辰最後終。春秋七十九。