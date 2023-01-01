廬山記卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廬山記卷第二

敘山南篇第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敘山南篇第三

由圓通二十里。至康王谷景德觀。舊名康王觀。入谷中泝澗行五里。至龍泉院。又二十里。有水簾。飛泉被巖而下者二三十派。其高不可計。其廣七十餘尺。陸鴻漸茶經甞第其水為天下第一。舊傳。楚康王為秦將王剪所窘。匿於谷中。因隱焉故。號康王谷。觀之碑刻皆言其然。考之不是也。楚康王昭以春秋魯襄公之二十八年。及宋魯陳鄭許之君。送葬于西門之外。諸侯之大夫皆至于墓。時楚方強。去王剪虜負芻滅楚者。凡三百二十六年。其間不容復有康王也。國亡而自匿於山谷。或康王之子孫。未可知也。舊觀基在谷中。梁大同二年。道士張法施所建。隋開皇十年。道士丁玄真能攝伏鬼神。遷銅馬廟于谷內。而建今觀焉。康王觀之西半里。有大明庵。由大明庵至毘盧庵長興庵。皆二里。康王觀之南五里。又有乾壽庵。由乾壽二里。至仁王院。由仁王至淨慧院七里。自康王觀由官道十五里。亦至淨慧禪院。淨慧舊名黃龍靈湯院。有湯泉。四時沸騰。為丹黃之臭。須臾熟生物。病瘡人浴之有愈者。黃龍山在靈湯之南。亦廬山之別峯也。其南十里。亦有清霞觀。靈湯之東二里。道傍有謝康樂經臺。又三里過栗里源。有陶令醉石。陶令名潛。字元亮。或曰。字淵明。義熙三年。為彭澤令曰。吾安能為五斗米。折腰於鄉里小兒。乃棄去。賦歸去來。晉書南史有傳。所居栗里兩山間有大石。仰視懸瀑。平廣可坐十餘人。元亮自放以酒。故名醉石。自栗里三里。至承天歸宗禪院。晉咸康六年。寧遠將軍江州刺史王羲之。置以處梵僧那連耶舍尊者一名達摩多羅故。有右軍墨池。至唐寶曆初。僧智常居焉。始大興禪剎。智常大曆中。得法於江西道一禪師。道一姓馬。僧史謂之馬祖。智常之目重瞳。以毒藥自按摩之。使目眥俱赤。世號赤眼歸宗。江州刺史李勃。與常問答語。在景德傳燈錄。土木之盛山南為冠。金輪峯上霄峯正居其後。左右盤礴。面勢平遠。昔人卜其基曰。是山有翔鸞展翼之勢。院東之水故名鸞溪。溪上有橋。溪西石渠流泉二百餘丈。因水為磑。瀹圃栽蔬。規摹氣象皆有可觀者。金輪之峯左右有石鏡。隱現無時。光潤如鑑。熙寧五年夏。有客遊歸宗。歸謂予言。今日在寺門上。見金輪峯石鏡。寺僧言。有居數年未之見者。上霄峯傑然最高。即始皇登之。謂其與霄漢相接。因名焉。陳太僕卿劉刪詩曰。秦始瞰宇宙。漢帝上旌旃蓋謂此也。世傳。峯半如有石室。中有文字。云是夏禹所刻。其字大如掌。文皆隱起。外有石屏蔽之。自上懸縋方到。春夏泉流不可辨。秋冬方分明。昔有好事者。往摹之僅百餘言。今人無復至者。艑底池亦在上霄峯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由圓通二十里。至康王谷景德觀。舊名康王觀。入谷中泝澗行五里。至龍泉院。又二十里。有水簾。飛泉被巖而下者二三十派。其高不可計。其廣七十餘尺。陸鴻漸茶經甞第其水為天下第一。舊傳。楚康王為秦將王剪所窘。匿於谷中。因隱焉故。號康王谷。觀之碑刻皆言其然。考之不是也。楚康王昭以春秋魯襄公之二十八年。及宋魯陳鄭許之君。送葬于西門之外。諸侯之大夫皆至于墓。時楚方強。去王剪虜負芻滅楚者。凡三百二十六年。其間不容復有康王也。國亡而自匿於山谷。或康王之子孫。未可知也。舊觀基在谷中。梁大同二年。道士張法施所建。隋開皇十年。道士丁玄真能攝伏鬼神。遷銅馬廟于谷內。而建今觀焉。康王觀之西半里。有大明庵。由大明庵至毘盧庵長興庵。皆二里。康王觀之南五里。又有乾壽庵。由乾壽二里。至仁王院。由仁王至淨慧院七里。自康王觀由官道十五里。亦至淨慧禪院。淨慧舊名黃龍靈湯院。有湯泉。四時沸騰。為丹黃之臭。須臾熟生物。病瘡人浴之有愈者。黃龍山在靈湯之南。亦廬山之別峯也。其南十里。亦有清霞觀。靈湯之東二里。道傍有謝康樂經臺。又三里過栗里源。有陶令醉石。陶令名潛。字元亮。或曰。字淵明。義熙三年。為彭澤令曰。吾安能為五斗米。折腰於鄉里小兒。乃棄去。賦歸去來。晉書南史有傳。所居栗里兩山間有大石。仰視懸瀑。平廣可坐十餘人。元亮自放以酒。故名醉石。自栗里三里。至承天歸宗禪院。晉咸康六年。寧遠將軍江州刺史王羲之。置以處梵僧那連耶舍尊者一名達摩多羅故。有右軍墨池。至唐寶曆初。僧智常居焉。始大興禪剎。智常大曆中。得法於江西道一禪師。道一姓馬。僧史謂之馬祖。智常之目重瞳。以毒藥自按摩之。使目眥俱赤。世號赤眼歸宗。江州刺史李勃。與常問答語。在景德傳燈錄。土木之盛山南為冠。金輪峯上霄峯正居其後。左右盤礴。面勢平遠。昔人卜其基曰。是山有翔鸞展翼之勢。院東之水故名鸞溪。溪上有橋。溪西石渠流泉二百餘丈。因水為磑。瀹圃栽蔬。規摹氣象皆有可觀者。金輪之峯左右有石鏡。隱現無時。光潤如鑑。熙寧五年夏。有客遊歸宗。歸謂予言。今日在寺門上。見金輪峯石鏡。寺僧言。有居數年未之見者。上霄峯傑然最高。即始皇登之。謂其與霄漢相接。因名焉。陳太僕卿劉刪詩曰。秦始瞰宇宙。漢帝上旌旃蓋謂此也。世傳。峯半如有石室。中有文字。云是夏禹所刻。其字大如掌。文皆隱起。外有石屏蔽之。自上懸縋方到。春夏泉流不可辨。秋冬方分明。昔有好事者。往摹之僅百餘言。今人無復至者。艑底池亦在上霄峯

後。尋陽記云。吳猛乘舟。龍負而行。猛戒舟人閉目。舟人聞曳觸林木之聲。懼而竊窺。龍遂委其舡山預。舊傳故老真見山頂猶有敗艑。棲賢之東後有櫓斷源。亦因猛得名。歲月已久。莫可考驗矣。尋陽記又云。山有三石梁。長數丈。廣不盈尺。杳然無底。吳猛與弟子緣石梁而度。見金闕玉房。地皆五色文。石如翬卵。并有棋樹。皆高丈餘。輕風時度。聞鍾磬之聲。見一老人。坐桂樹下。玉杯盛甘露漿授猛。又逢數人。宛若舊識。仍設玉膏。猛弟子輒竊一寶器。欲來示世人。須臾雲霧晦冥。梁化如指。猛令送還。乃手引諸徒。閉目而返。劉刪詩故云。危梁耿大壑。瀑布曳中天。李白詩亦云。金闕前開二峯長。銀河倒挂三石梁。神仙之事固莫知其處也。歸宗之傍西行百餘步。有祥符觀。舊名靈溪。九江錄云。齊永明元年。道士宋文超。依廬山南麓而創焉。觀記云。玉笥山記云。秦亂名宦者十有三人。棄官學道。經于廬山。內武士三人。曰唐建威李德殳宋雲刀。欲遂棲焉。餘十人曰。不然。初志歸于群玉洞府。豈可中道而廢。言訖未行。一夕雷電奄。至庵舍左右。化成二溪。溪中盤石上有玉簡天篆。曰神化靈溪。金簡標題。真人受旨。玉洞潛栖。十人者莫知所終。三武士遂栖于溪側。漢武帝時。賜名靈溪觀。南唐齊王景達。重修功未就而薨。其賢順妃實成其志。是碑也。文林郎試祕書省正字掌宮宅表奏。宋渙奉命撰。開寶五年太歲壬申八月戊子朔六日樹。故屋壁間有寫真。題曰。守太師尚書令齊王食邑一萬戶。實封三千戶。李達諡昭孝。冊封太弟。太歲癸酉二月丙戌二十四日己酉寫。由靈溪一里。至香泉院。吳大和六年。僧惠珍置次上塔次下塔。皆百步相望。香泉云者。以流水過董奉之杏林故。名二塔。即歸宗之方墳也。由下塔五里。至隆教院。在般若峯頂。舊名般若臺。隆教之傍有石門庵。次布水庵。次覺性庵。一名崔師臺。皆不遠百步。覺性之上百餘步。有重巖庵。過重巖三里。至謝景先草堂。景先以醫技游公卿之門。丞相韓魏公。及臺閣名士。往往贈之詩。自云所居即杏林之故地。杏林在山北。事具太一觀。由謝氏草堂三里。至靈棲院。一峯在其上百餘步卓然特立。亦名紫霄峯。峯頂有鐵浮圖九級。記云。劉瑗序云。周顯德中。有祥光現於其地。人咸異之。闕下十二尺。得古記云。赤烏二年。有天竺沙門。以釋迦佛舍利葬焉。案高僧傳。吳赤烏十年丁卯歲。沙門康僧會初至建鄴。時吳國初見沙門容服非常。有司奏。應撿察。權即召會詰曰。佛有何靈。會曰。如來遷迹已越千年。遺骨舍利神應無方。權以為誕謂曰。若得舍利。當 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後。尋陽記云。吳猛乘舟。龍負而行。猛戒舟人閉目。舟人聞曳觸林木之聲。懼而竊窺。龍遂委其舡山預。舊傳故老真見山頂猶有敗艑。棲賢之東後有櫓斷源。亦因猛得名。歲月已久。莫可考驗矣。尋陽記又云。山有三石梁。長數丈。廣不盈尺。杳然無底。吳猛與弟子緣石梁而度。見金闕玉房。地皆五色文。石如翬卵。并有棋樹。皆高丈餘。輕風時度。聞鍾磬之聲。見一老人。坐桂樹下。玉杯盛甘露漿授猛。又逢數人。宛若舊識。仍設玉膏。猛弟子輒竊一寶器。欲來示世人。須臾雲霧晦冥。梁化如指。猛令送還。乃手引諸徒。閉目而返。劉刪詩故云。危梁耿大壑。瀑布曳中天。李白詩亦云。金闕前開二峯長。銀河倒挂三石梁。神仙之事固莫知其處也。歸宗之傍西行百餘步。有祥符觀。舊名靈溪。九江錄云。齊永明元年。道士宋文超。依廬山南麓而創焉。觀記云。玉笥山記云。秦亂名宦者十有三人。棄官學道。經于廬山。內武士三人。曰唐建威李德殳宋雲刀。欲遂棲焉。餘十人曰。不然。初志歸于群玉洞府。豈可中道而廢。言訖未行。一夕雷電奄。至庵舍左右。化成二溪。溪中盤石上有玉簡天篆。曰神化靈溪。金簡標題。真人受旨。玉洞潛栖。十人者莫知所終。三武士遂栖于溪側。漢武帝時。賜名靈溪觀。南唐齊王景達。重修功未就而薨。其賢順妃實成其志。是碑也。文林郎試祕書省正字掌宮宅表奏。宋渙奉命撰。開寶五年太歲壬申八月戊子朔六日樹。故屋壁間有寫真。題曰。守太師尚書令齊王食邑一萬戶。實封三千戶。李達諡昭孝。冊封太弟。太歲癸酉二月丙戌二十四日己酉寫。由靈溪一里。至香泉院。吳大和六年。僧惠珍置次上塔次下塔。皆百步相望。香泉云者。以流水過董奉之杏林故。名二塔。即歸宗之方墳也。由下塔五里。至隆教院。在般若峯頂。舊名般若臺。隆教之傍有石門庵。次布水庵。次覺性庵。一名崔師臺。皆不遠百步。覺性之上百餘步。有重巖庵。過重巖三里。至謝景先草堂。景先以醫技游公卿之門。丞相韓魏公。及臺閣名士。往往贈之詩。自云所居即杏林之故地。杏林在山北。事具太一觀。由謝氏草堂三里。至靈棲院。一峯在其上百餘步卓然特立。亦名紫霄峯。峯頂有鐵浮圖九級。記云。劉瑗序云。周顯德中。有祥光現於其地。人咸異之。闕下十二尺。得古記云。赤烏二年。有天竺沙門。以釋迦佛舍利葬焉。案高僧傳。吳赤烏十年丁卯歲。沙門康僧會初至建鄴。時吳國初見沙門容服非常。有司奏。應撿察。權即召會詰曰。佛有何靈。會曰。如來遷迹已越千年。遺骨舍利神應無方。權以為誕謂曰。若得舍利。當

為造塔。乃潔淨室。以銅瓶加几禮請。至三七日。忽聞瓶中鎗然有聲。果得舍利。舉朝集觀。五色照耀。權復以烈火試之不焚。擊之入鐵不碎。權大嗟伏。即為造塔。以始有佛宇故。號建初。則其前八年未有葬舍利者明矣。世俗苟欲張大其事。因失其實。多此類也。景德中。始易浮圖以鐵。皇祐二年重修。晉咸康中。梵僧耶舍卒亦墳于靈棲。靈棲之下八里。有三將軍廟。去歸宗一里。即謂秦武士唐建威已下三人者。鄉人歲祠焉。由靈棲至重雲庵四里。次萬歲庵。次天宮庵。皆相去百步。由天宮至餘峯庵一里。餘峯之傍上山二十里。至白雲峯。上有洞穴。大石如床。洞中流泉。其地可耕。今無居者。山中行人望懸瀑。直下數百尺。皆知其出於白雲洞也。由餘峯二里。至先天觀。舊名崇善。梁大同二年。鄱陽太守楊友江置。保大初。女真楊保宗重修。錫名真風。有保大五年歲次丁未八月壬午朔二十八日己酉。朝議郎尚書虞部員外郎武騎尉賜緋魚袋韓熙載奉勅撰記。略曰。六宮之中。競施服玩珠珍綵繡。計逾千萬。碑陰刻當時嬪御姓氏十餘人。其西北半里。有柳大卿名宏。建陽人。官於江東。樂此真境。因作室焉。由先天至太虛簡寂觀二里。宋陸先生之隱居也。先生名修靜。吳興東遷人。元嘉末因市藥京邑。文帝素欽其風。作停霞寶輦。使左僕射徐湛宣旨留之。先生固辭。遂遊江漢。後帝有大和之難。人咸異之。大明五年。始置館廬山。泰始三年。明帝復加詔命。仍使刺史王景文敦勸。屢辭不獲。乃至闕設崇虛館通仙堂。以待之。仍會儒釋之士。講道於莊嚴佛寺久之。永徽初。啟求還山。不許。五年三月二日。即化。膚色如生。清香不絕。後三日。廬山諸徒咸見先生霓旌紛然來止。須臾不知所在。先生之去也。常衣布囊。至是布囊挂於巖樹。今西澗一峯名布囊巖。賜諡簡寂先生。始以故居為簡寂觀。唐太極元年二月七日。勅醮於觀。有黑龍群鶴之異。降詔褒異。仍付史館。辭多不載。觀在白雲峯之下。其間一峯獨出而秀卓者。曰紫霄峯。故張祜詩曰。紫霄峯下草堂仙。千載空遺石磬懸。其北又有屏風山。丹崖紫壁。縈繞盤礴。實山南之甲觀。其前一里。有雞籠山。高百餘丈。峯傍有石。遠望之若鷄。一青一赤。尋陽記曰。鷄籠山下有澗水。常深一尺。泉涌如潮。晷刻不差。朔望尤大。其俗呼為潮泉。今蕪沒無知者。觀門之上有朝真閣。殿前有先生醮石。高六七尺。方廣丈餘。其向乾亥。亦名禮斗石。殿之後有道藏石刻目錄。列于四壁。藏中銅天尊像。耆舊云。是像也。本歸宗寺之佛。會昌之毀寺也。為道士所得。寺雖復而不還。故其像 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為造塔。乃潔淨室。以銅瓶加几禮請。至三七日。忽聞瓶中鎗然有聲。果得舍利。舉朝集觀。五色照耀。權復以烈火試之不焚。擊之入鐵不碎。權大嗟伏。即為造塔。以始有佛宇故。號建初。則其前八年未有葬舍利者明矣。世俗苟欲張大其事。因失其實。多此類也。景德中。始易浮圖以鐵。皇祐二年重修。晉咸康中。梵僧耶舍卒亦墳于靈棲。靈棲之下八里。有三將軍廟。去歸宗一里。即謂秦武士唐建威已下三人者。鄉人歲祠焉。由靈棲至重雲庵四里。次萬歲庵。次天宮庵。皆相去百步。由天宮至餘峯庵一里。餘峯之傍上山二十里。至白雲峯。上有洞穴。大石如床。洞中流泉。其地可耕。今無居者。山中行人望懸瀑。直下數百尺。皆知其出於白雲洞也。由餘峯二里。至先天觀。舊名崇善。梁大同二年。鄱陽太守楊友江置。保大初。女真楊保宗重修。錫名真風。有保大五年歲次丁未八月壬午朔二十八日己酉。朝議郎尚書虞部員外郎武騎尉賜緋魚袋韓熙載奉勅撰記。略曰。六宮之中。競施服玩珠珍綵繡。計逾千萬。碑陰刻當時嬪御姓氏十餘人。其西北半里。有柳大卿名宏。建陽人。官於江東。樂此真境。因作室焉。由先天至太虛簡寂觀二里。宋陸先生之隱居也。先生名修靜。吳興東遷人。元嘉末因市藥京邑。文帝素欽其風。作停霞寶輦。使左僕射徐湛宣旨留之。先生固辭。遂遊江漢。後帝有大和之難。人咸異之。大明五年。始置館廬山。泰始三年。明帝復加詔命。仍使刺史王景文敦勸。屢辭不獲。乃至闕設崇虛館通仙堂。以待之。仍會儒釋之士。講道於莊嚴佛寺久之。永徽初。啟求還山。不許。五年三月二日。即化。膚色如生。清香不絕。後三日。廬山諸徒咸見先生霓旌紛然來止。須臾不知所在。先生之去也。常衣布囊。至是布囊挂於巖樹。今西澗一峯名布囊巖。賜諡簡寂先生。始以故居為簡寂觀。唐太極元年二月七日。勅醮於觀。有黑龍群鶴之異。降詔褒異。仍付史館。辭多不載。觀在白雲峯之下。其間一峯獨出而秀卓者。曰紫霄峯。故張祜詩曰。紫霄峯下草堂仙。千載空遺石磬懸。其北又有屏風山。丹崖紫壁。縈繞盤礴。實山南之甲觀。其前一里。有雞籠山。高百餘丈。峯傍有石。遠望之若鷄。一青一赤。尋陽記曰。鷄籠山下有澗水。常深一尺。泉涌如潮。晷刻不差。朔望尤大。其俗呼為潮泉。今蕪沒無知者。觀門之上有朝真閣。殿前有先生醮石。高六七尺。方廣丈餘。其向乾亥。亦名禮斗石。殿之後有道藏石刻目錄。列于四壁。藏中銅天尊像。耆舊云。是像也。本歸宗寺之佛。會昌之毀寺也。為道士所得。寺雖復而不還。故其像

衣沙門服。而加冠焉。聞者哂之。次有先生石磬。其聲清越。祠堂之西有白雲樓。觀之在梁也。名簡寂館。司徒右長史太子僕建昌縣開國侯吳興沈璿撰記。天監十四年十一月立。至唐寶應中。道士吳筠又作先生碑。上元二年歲次辛丑九月十三日建。二碑並保大中重立。是觀也頗存陳隋至唐已來人題詠。西澗懸瀑落於廡前。韋應物之為刺史也。游其下。故其詩卒章曰。曠歲懷茲賞。行春始重尋。聊將橫吹笛。一寫山水音。其北別有瀑水。下與西澗合。白雲樓坐見此二瀑。苦竹亘生於山谷。春筍初出。其味甘美。俗傳廬山詩云。簡寂觀中甜苦筍。歸宗寺裏淡鹹[〦/(刀*了*(留-刀-田))/(囗@(一/非))]。言皆珍快也。觀門外有先生煉丹井。次有連理樹。其幹合抱。其根盤罩于巨石之上。澗中有許堅𣉜衣石。堅江南野人有道術。亦善吟詠。卒於金陵逆旅。已而人有遇者。甞好澣衣曝此石上。由簡寂至棲隱觀五里。古名棲隱洞。舊傳。梁昭明太子書堂也。保大中。道士譚紫霄。來自閩中。賜號金門羽客。始立觀于此。譚之在閩中。號洞玄天師貞一先生。棲隱之東五里。有古靈庵。由古靈至開先禪院十里。舊傳。梁昭明太子之居棲隱也。又築招隱室於此。南唐元宗居藩邸時為書堂。即位後保大年始為伽藍。號開先。馮延巳記碣見存。本朝興國二年。賜名華藏。鶴鳴峯在其後。元宗之徙南都也。至此院賞戀久之。故有烈祖元宗後主之畫像。及元宗之舊榻。藏焉至今。開先棲賢歸宗圓通四院之僧。皆以三忌日營齋。以懷之。由官道過澗橋。上有四會亭。次楊梅亭。當寺門有招隱橋。橋下有石井。曰招隱泉。在陸羽茶經第六品。招隱皆古名也。元宗始作橋焉。瀑布在其西。山南山北有瀑布者。無慮十餘處。故貫休題廬山云。小瀑便高三百尺。短松多是一千年。唯此水著於前世。唐徐凝詩云。今古常如白練飛。一條界破青山色。李白云。飛流直下三千尺。疑是銀河落半天。即此水也。香爐峯與雙劍峯相連屬在瀑水之傍。遷鶯谷在其東北。水源在山頂。人未有窮之者。或曰。西入康王谷。為水簾。東為開先之瀑布。院東大悲亭及諸堂榭。往往隱几見之。澗中之石或含雲母。可坐可臥。可漱可濯。澗上有石橋。橋上有漱玉亭。此山南之絕致也。院前過溪西一里。有石碑庵。大石在山脊。天然如大碣堅礦。不可鑱刻。由石碑上山七里。至永泰院。其上有黃石巖。九江錄云。古招隱寺在黃石巖下。此其是也。永泰之上。有道人庵。次聖僧巖。次善才巖。次羅漢巖。四庵巖相去在五里之間。瀑流之所過也。又五里皆登絕險。乃至黃石巖。俗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣沙門服。而加冠焉。聞者哂之。次有先生石磬。其聲清越。祠堂之西有白雲樓。觀之在梁也。名簡寂館。司徒右長史太子僕建昌縣開國侯吳興沈璿撰記。天監十四年十一月立。至唐寶應中。道士吳筠又作先生碑。上元二年歲次辛丑九月十三日建。二碑並保大中重立。是觀也頗存陳隋至唐已來人題詠。西澗懸瀑落於廡前。韋應物之為刺史也。游其下。故其詩卒章曰。曠歲懷茲賞。行春始重尋。聊將橫吹笛。一寫山水音。其北別有瀑水。下與西澗合。白雲樓坐見此二瀑。苦竹亘生於山谷。春筍初出。其味甘美。俗傳廬山詩云。簡寂觀中甜苦筍。歸宗寺裏淡鹹[〦/(刀*了*(留-刀-田))/(囗@(一/非))]。言皆珍快也。觀門外有先生煉丹井。次有連理樹。其幹合抱。其根盤罩于巨石之上。澗中有許堅𣉜衣石。堅江南野人有道術。亦善吟詠。卒於金陵逆旅。已而人有遇者。甞好澣衣曝此石上。由簡寂至棲隱觀五里。古名棲隱洞。舊傳。梁昭明太子書堂也。保大中。道士譚紫霄。來自閩中。賜號金門羽客。始立觀于此。譚之在閩中。號洞玄天師貞一先生。棲隱之東五里。有古靈庵。由古靈至開先禪院十里。舊傳。梁昭明太子之居棲隱也。又築招隱室於此。南唐元宗居藩邸時為書堂。即位後保大年始為伽藍。號開先。馮延巳記碣見存。本朝興國二年。賜名華藏。鶴鳴峯在其後。元宗之徙南都也。至此院賞戀久之。故有烈祖元宗後主之畫像。及元宗之舊榻。藏焉至今。開先棲賢歸宗圓通四院之僧。皆以三忌日營齋。以懷之。由官道過澗橋。上有四會亭。次楊梅亭。當寺門有招隱橋。橋下有石井。曰招隱泉。在陸羽茶經第六品。招隱皆古名也。元宗始作橋焉。瀑布在其西。山南山北有瀑布者。無慮十餘處。故貫休題廬山云。小瀑便高三百尺。短松多是一千年。唯此水著於前世。唐徐凝詩云。今古常如白練飛。一條界破青山色。李白云。飛流直下三千尺。疑是銀河落半天。即此水也。香爐峯與雙劍峯相連屬在瀑水之傍。遷鶯谷在其東北。水源在山頂。人未有窮之者。或曰。西入康王谷。為水簾。東為開先之瀑布。院東大悲亭及諸堂榭。往往隱几見之。澗中之石或含雲母。可坐可臥。可漱可濯。澗上有石橋。橋上有漱玉亭。此山南之絕致也。院前過溪西一里。有石碑庵。大石在山脊。天然如大碣堅礦。不可鑱刻。由石碑上山七里。至永泰院。其上有黃石巖。九江錄云。古招隱寺在黃石巖下。此其是也。永泰之上。有道人庵。次聖僧巖。次善才巖。次羅漢巖。四庵巖相去在五里之間。瀑流之所過也。又五里皆登絕險。乃至黃石巖。俗

傳黃石公所居非也。其崖壁皆黃色。視前三巖。特平廣可容百餘人。永泰之前。有文殊臺。與香爐雙劍峯相為高下。瀑布前在山下。皆仰而望之。固為雄偉。至文殊臺。則平視之。然後知轟雷飛練皆賦象之不足也。開先之東半山別有小瀑。飄洒亦不下百餘尺。名曰馬尾泉。言其小不得同名為瀑也。由開先至萬杉院二里。本朝景德二年始建。舊有古石崖。先是僧曰太超。即山植杉萬本。有為之言於朝者。乃賜錢建院。仍錫土田佛像供器。及其成也。仁宗錫御篆牓其殿。曰金仙寶殿。內翰錢易書其門榜。有仁廟御容章懿明肅之寫真及錦衾褥銷金服數事藏焉。皆當時所賜。太超亦號廣智大師。是院舊名慶雲。天聖中勅改今額。直集賢院徐奭記碣尚存。院後有流泉。泉畔有滴翠亭。遊者必久之。萬杉之東南三里。有凌雲庵。舊名凌雲書堂。九江錄云。劉軻書堂在凌雲峯下。早年居此。廉使裴公美其才。薦之上第為史官。著撰頗傳於世。自韓吏部以下皆推之。又有薛諫議書堂。即劉弇侍御舊居。會昌中。薛自南海書記滿秩。親經營之。坐見二瀑布。泉石松竹特為曠絕。郡守行春。及遊人多過之。薛諫議未見名。與二劉唐史皆無傳。軻元和十四年。進士登第。太和初。歷監察御史。四年轉殿中。開成中。遷祕書丞史館修撰學士。出為洺州刺史。二林碑誌多其手筆焉。所謂凌雲庵蓋劉薛之故基也。或曰。何乾曜侍郎始以書堂為僧居。乾曜亦未詳其世系。今有墳在遷鸎谷。由萬杉至真教院三里。舊名雲峯。前所謂古石崖在其後。巉若屏障。由真教至景德院三里。舊名高遙。由景德至李徵古書堂一里。徵古保大中仕至樞密左右副使。坐宋齊丘黨與賜自盡。由李氏書堂之上四里。有香積院。香積院在五乳峯下。由香積二里。至俱胝庵。俱胝之傍有觀音庵。次半里許有齊雲庵。由齊雲三里。至臥龍庵。凡廬山之所以著於天下。蓋有開先之瀑布。見於徐凝李白之詩。康王之水見於陸羽之茶經。至於幽深險絕。皆有水石之美也。此庵之西蒼崖四立。怒瀑中瀉。大壑淵深。凜然可畏。有黃石數丈。隱映連屬。在激浪中。視者眩轉。若欲蜿蜒飛舞。故名臥龍。此山水之特勝處也。臥龍之下五里。有青蓮院。舊名白雲庵。南唐僧冲照號慧悟禪師。湯悅作寫真贊。徐鉉篆石刻存焉。青蓮之傍有靈峯庵。舊名下偃臺蘭若。由靈峯五里。至道林庵。道林之傍。有禪靜院。舊名中興庵。禪靜於諸庵獨無流泉。鑿井而飲。無土田賣活血丹以養。然堂宇亦特為完潔。次有寶慶庵。次有淨隱院。舊名寶峯庵。雙澗出其中。春雨盛時。漱湍號怒。亦水石佳處。西澗有劉居士庵。居士 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傳黃石公所居非也。其崖壁皆黃色。視前三巖。特平廣可容百餘人。永泰之前。有文殊臺。與香爐雙劍峯相為高下。瀑布前在山下。皆仰而望之。固為雄偉。至文殊臺。則平視之。然後知轟雷飛練皆賦象之不足也。開先之東半山別有小瀑。飄洒亦不下百餘尺。名曰馬尾泉。言其小不得同名為瀑也。由開先至萬杉院二里。本朝景德二年始建。舊有古石崖。先是僧曰太超。即山植杉萬本。有為之言於朝者。乃賜錢建院。仍錫土田佛像供器。及其成也。仁宗錫御篆牓其殿。曰金仙寶殿。內翰錢易書其門榜。有仁廟御容章懿明肅之寫真及錦衾褥銷金服數事藏焉。皆當時所賜。太超亦號廣智大師。是院舊名慶雲。天聖中勅改今額。直集賢院徐奭記碣尚存。院後有流泉。泉畔有滴翠亭。遊者必久之。萬杉之東南三里。有凌雲庵。舊名凌雲書堂。九江錄云。劉軻書堂在凌雲峯下。早年居此。廉使裴公美其才。薦之上第為史官。著撰頗傳於世。自韓吏部以下皆推之。又有薛諫議書堂。即劉弇侍御舊居。會昌中。薛自南海書記滿秩。親經營之。坐見二瀑布。泉石松竹特為曠絕。郡守行春。及遊人多過之。薛諫議未見名。與二劉唐史皆無傳。軻元和十四年。進士登第。太和初。歷監察御史。四年轉殿中。開成中。遷祕書丞史館修撰學士。出為洺州刺史。二林碑誌多其手筆焉。所謂凌雲庵蓋劉薛之故基也。或曰。何乾曜侍郎始以書堂為僧居。乾曜亦未詳其世系。今有墳在遷鸎谷。由萬杉至真教院三里。舊名雲峯。前所謂古石崖在其後。巉若屏障。由真教至景德院三里。舊名高遙。由景德至李徵古書堂一里。徵古保大中仕至樞密左右副使。坐宋齊丘黨與賜自盡。由李氏書堂之上四里。有香積院。香積院在五乳峯下。由香積二里。至俱胝庵。俱胝之傍有觀音庵。次半里許有齊雲庵。由齊雲三里。至臥龍庵。凡廬山之所以著於天下。蓋有開先之瀑布。見於徐凝李白之詩。康王之水見於陸羽之茶經。至於幽深險絕。皆有水石之美也。此庵之西蒼崖四立。怒瀑中瀉。大壑淵深。凜然可畏。有黃石數丈。隱映連屬。在激浪中。視者眩轉。若欲蜿蜒飛舞。故名臥龍。此山水之特勝處也。臥龍之下五里。有青蓮院。舊名白雲庵。南唐僧冲照號慧悟禪師。湯悅作寫真贊。徐鉉篆石刻存焉。青蓮之傍有靈峯庵。舊名下偃臺蘭若。由靈峯五里。至道林庵。道林之傍。有禪靜院。舊名中興庵。禪靜於諸庵獨無流泉。鑿井而飲。無土田賣活血丹以養。然堂宇亦特為完潔。次有寶慶庵。次有淨隱院。舊名寶峯庵。雙澗出其中。春雨盛時。漱湍號怒。亦水石佳處。西澗有劉居士庵。居士

名渙。字凝之。筠州人。天聖八年。擢進士第居官。有直氣不屑。輒棄去。卜居星渚。甞乘黃犢往來山中。尤愛此澗。於是山僧結茅。以待之。由道林至寶峯。三院相去皆一里。至祖教院。舊名上偃臺。其南有盤龍庵西源庵。後有寶輪庵。皆不遠百步。由寶林至稠木庵三里。稠木至幽邃庵一里。由幽邃至赤眼禪師塔一里。禪師即所謂赤眼歸宗卒。葬此山之石人峯下。以石為像。凜然如生。建隆二年。諡至覺禪師妙相之塔。由塔院至棲賢禪院十里。其間三里喬林繁陰。上蔽烈日。行者過之。必愛而休。道傍過棲賢蔬圃。畦隴廣斥亦有可觀者。凡自五乳峯下香積院至此十有八處。同在棲賢澗之西。耆舊謂之棲賢澗西諸庵巖。棲賢院石人峯在其北。今名寶覺。興國中所賜。始南齊永明七年。證議參軍張希奏。置寺于尋陽西南二十里。唐寶曆初。刺史李渤徙置是山。以僧智常居之。智常學者數百人。春夏居棲賢。秋冬居歸宗。會昌中。廢寺。景福中僧懷祐復興焉。號棲賢報國禪院。乾寧中號護國棲賢寺。其牓催勘使將仕郎守太子通事舍人鍾匡時書。匡時時年十六。故今人愛而藏之。歷南唐保大中。寺益大振。存當時制書。猶十餘本。其間一道。乾寧元年七月。賜棲賢寺額。署禮部侍郎平章事鄭。至尚父守侍中兼中書令使官。凡三十三人。又一道。乾寧四年十一月。賜懷祐塔。名傳燈之塔。仍號玄悟大師。其勅書署中書侍郎平章事崔。至太師兼中書令使官。凡三十二人。時江西觀察使鍾傳奉行焉。建隆初。元宗之徙南都也。游覽久之。故有駐鸞亭。或云。澗傍石上有元宗刻石。今淪沒不可復見。三峽澗出寺左。其源甚遠。澗中有龍湫三四。莫知其極。方暑雨之荐至也。山之眾壑同下轟。若雷霆。澗石大小無慮萬計。悉填湫中。今古不見小塞。疑下通於海矣。其傍建龍祠。歲旱則禱焉。祥符中。閩僧文秀造石梁其上。其袤六十尺。覆以廣廈。最為山中之雄觀。傍澗有陸羽井。次寒泉亭。次玉淵亭。亭下龍湫。或有蟲魚出焉。人以神物畏之。僧堂之西。有羅漢巖寶陀巖。其南百餘步。有白雲庵。院之後有愛堂。游者必憩焉。棲賢之前十里。有羅漢禪院。羅漢巖在其北一里。本朝咸平三年。廣濟大師法堅始創焉。朝廷仍錫田。以養其徒。名曰聖惠莊。祥符三年。祖印大師僧行林繼之。始植松覆官道十里。以達軍壁。文公楊大年作栽松記。有鼓甚大。在法堂上。其圍二十有三尺。擊之聲動山谷。亦鼓之出類者也。院西之水曰玉澗。東入彭䗍湖十里。澗北祖印葬焉。故相張士遜有塔銘。羅漢之東五里。有折桂院莊。又五里至白鹿洞。貞元中。李渤字� 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名渙。字凝之。筠州人。天聖八年。擢進士第居官。有直氣不屑。輒棄去。卜居星渚。甞乘黃犢往來山中。尤愛此澗。於是山僧結茅。以待之。由道林至寶峯。三院相去皆一里。至祖教院。舊名上偃臺。其南有盤龍庵西源庵。後有寶輪庵。皆不遠百步。由寶林至稠木庵三里。稠木至幽邃庵一里。由幽邃至赤眼禪師塔一里。禪師即所謂赤眼歸宗卒。葬此山之石人峯下。以石為像。凜然如生。建隆二年。諡至覺禪師妙相之塔。由塔院至棲賢禪院十里。其間三里喬林繁陰。上蔽烈日。行者過之。必愛而休。道傍過棲賢蔬圃。畦隴廣斥亦有可觀者。凡自五乳峯下香積院至此十有八處。同在棲賢澗之西。耆舊謂之棲賢澗西諸庵巖。棲賢院石人峯在其北。今名寶覺。興國中所賜。始南齊永明七年。證議參軍張希奏。置寺于尋陽西南二十里。唐寶曆初。刺史李渤徙置是山。以僧智常居之。智常學者數百人。春夏居棲賢。秋冬居歸宗。會昌中。廢寺。景福中僧懷祐復興焉。號棲賢報國禪院。乾寧中號護國棲賢寺。其牓催勘使將仕郎守太子通事舍人鍾匡時書。匡時時年十六。故今人愛而藏之。歷南唐保大中。寺益大振。存當時制書。猶十餘本。其間一道。乾寧元年七月。賜棲賢寺額。署禮部侍郎平章事鄭。至尚父守侍中兼中書令使官。凡三十三人。又一道。乾寧四年十一月。賜懷祐塔。名傳燈之塔。仍號玄悟大師。其勅書署中書侍郎平章事崔。至太師兼中書令使官。凡三十二人。時江西觀察使鍾傳奉行焉。建隆初。元宗之徙南都也。游覽久之。故有駐鸞亭。或云。澗傍石上有元宗刻石。今淪沒不可復見。三峽澗出寺左。其源甚遠。澗中有龍湫三四。莫知其極。方暑雨之荐至也。山之眾壑同下轟。若雷霆。澗石大小無慮萬計。悉填湫中。今古不見小塞。疑下通於海矣。其傍建龍祠。歲旱則禱焉。祥符中。閩僧文秀造石梁其上。其袤六十尺。覆以廣廈。最為山中之雄觀。傍澗有陸羽井。次寒泉亭。次玉淵亭。亭下龍湫。或有蟲魚出焉。人以神物畏之。僧堂之西。有羅漢巖寶陀巖。其南百餘步。有白雲庵。院之後有愛堂。游者必憩焉。棲賢之前十里。有羅漢禪院。羅漢巖在其北一里。本朝咸平三年。廣濟大師法堅始創焉。朝廷仍錫田。以養其徒。名曰聖惠莊。祥符三年。祖印大師僧行林繼之。始植松覆官道十里。以達軍壁。文公楊大年作栽松記。有鼓甚大。在法堂上。其圍二十有三尺。擊之聲動山谷。亦鼓之出類者也。院西之水曰玉澗。東入彭䗍湖十里。澗北祖印葬焉。故相張士遜有塔銘。羅漢之東五里。有折桂院莊。又五里至白鹿洞。貞元中。李渤字�

�之。與仲兄偕隱居焉。後徙少室。以右拾遺召不拜。即韓文公詩所謂少室山人者。大和間仕至太子賓客。先是寶歷中。甞為江州刺史。乃即洞創臺榭。環以流水。雜植花木。為一時之勝。劉夢得(禹錫)登清輝館詩云。尋陽江色潮添滿。彭䗍秋聲雁引來。南望廬山千萬仞。共誇新出棟梁材。清輝館在江州。亦渤所創。故禹錫美之。南唐昇元中。因洞建學館。置田以給諸生。學者大集。以國子監九經李善道為洞主。以主教授保大中。以田錫徵士史虛白。虛白北海人避地廬山。韓熙載薦其可用。元宗召至便殿。訪以國事辭曰。漁釣之人安知邦國大計。又醉溺殿上元宗曰。真處士也。因賜田遣歸。仍免其租。虛白死。子孫困於租入。不能有其田。遂易他主矣。咸平五年。勅重修。仍塑宣聖十哲之像。今鞠為茂草。由白鹿洞三里。至承天觀。舊名白鶴觀。九江錄云。唐弘道元年十二月初奉勅置。在尋陽城下。神龍二年六月三日。勅置龍興觀。因移山中。易名龍興。大歷中。道士劉玄和何子玉居焉。張弘道門靈驗記云。劉玄和地仙也。甞為郡守李承薛弁。章奏皆有天曹批報。事悉符驗。觀之東北山上有木瓜巖。劉玄和始居巖中。甞植之。至今餘蘖猶有存者。觀中有大杉。其高百餘尺。圍二十尺。亦當時所植。熙寧五年。朝廷作中太一宮於京師。詔求幡竿木一百二十尺之長者。天下差官行山林。此杉幾伐焉。由承天觀之西至棲賢院。亦纔五里。游者往往過從焉。棲賢院東傍澗行半里。至淨住院舊名登雲庵。由淨住過澗至廣壽院二里而近。舊名資聖太玄。峯在其前其傍百餘步。有金師臺。昔東海僧道邈。姓金故名金師臺。由廣壽入萬壽源。至萬壽院二里。由萬壽復出。南行三里。至楞伽院。舊名下白石。其山號櫓斷源。楞伽院有李氏山房。李名常。字公擇。少時兄弟讀書山中。既去寺僧虛其室不居。因藏書室中幾萬卷。蘇子瞻軾作山房藏書記。今刻石留壁間。由楞伽東上山三里。至證道院。舊名上白石。由證道三里。至太平興國院。舊名臥雲庵。有峯在其後。亦名香爐峯。前有經閣。所藏之經。朝廷祥符二年勅印經院賜焉。由太平一里。至上五峯香林院。中道過幽澗。潺湲清淺。特可狎玩。由香林五里。至淨居院。舊名上庵。由淨居五里。至下五峯延福院。有南唐所賜達觀禪師智筠手制三十道。三道元宗所署。餘皆後主。智筠河中人。保大中住棲賢院。開寶中詔住清涼寺。後歸五峯。初號幽棲院。後名栖玄蘭若。祥符元年。改延福。由延福三里。至竹林院。由竹林二里。至福源庵。舊名靈源。由福源半里。至石泉庵。由石泉二里。上凌霄巖明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 �之。與仲兄偕隱居焉。後徙少室。以右拾遺召不拜。即韓文公詩所謂少室山人者。大和間仕至太子賓客。先是寶歷中。甞為江州刺史。乃即洞創臺榭。環以流水。雜植花木。為一時之勝。劉夢得(禹錫)登清輝館詩云。尋陽江色潮添滿。彭䗍秋聲雁引來。南望廬山千萬仞。共誇新出棟梁材。清輝館在江州。亦渤所創。故禹錫美之。南唐昇元中。因洞建學館。置田以給諸生。學者大集。以國子監九經李善道為洞主。以主教授保大中。以田錫徵士史虛白。虛白北海人避地廬山。韓熙載薦其可用。元宗召至便殿。訪以國事辭曰。漁釣之人安知邦國大計。又醉溺殿上元宗曰。真處士也。因賜田遣歸。仍免其租。虛白死。子孫困於租入。不能有其田。遂易他主矣。咸平五年。勅重修。仍塑宣聖十哲之像。今鞠為茂草。由白鹿洞三里。至承天觀。舊名白鶴觀。九江錄云。唐弘道元年十二月初奉勅置。在尋陽城下。神龍二年六月三日。勅置龍興觀。因移山中。易名龍興。大歷中。道士劉玄和何子玉居焉。張弘道門靈驗記云。劉玄和地仙也。甞為郡守李承薛弁。章奏皆有天曹批報。事悉符驗。觀之東北山上有木瓜巖。劉玄和始居巖中。甞植之。至今餘蘖猶有存者。觀中有大杉。其高百餘尺。圍二十尺。亦當時所植。熙寧五年。朝廷作中太一宮於京師。詔求幡竿木一百二十尺之長者。天下差官行山林。此杉幾伐焉。由承天觀之西至棲賢院。亦纔五里。游者往往過從焉。棲賢院東傍澗行半里。至淨住院舊名登雲庵。由淨住過澗至廣壽院二里而近。舊名資聖太玄。峯在其前其傍百餘步。有金師臺。昔東海僧道邈。姓金故名金師臺。由廣壽入萬壽源。至萬壽院二里。由萬壽復出。南行三里。至楞伽院。舊名下白石。其山號櫓斷源。楞伽院有李氏山房。李名常。字公擇。少時兄弟讀書山中。既去寺僧虛其室不居。因藏書室中幾萬卷。蘇子瞻軾作山房藏書記。今刻石留壁間。由楞伽東上山三里。至證道院。舊名上白石。由證道三里。至太平興國院。舊名臥雲庵。有峯在其後。亦名香爐峯。前有經閣。所藏之經。朝廷祥符二年勅印經院賜焉。由太平一里。至上五峯香林院。中道過幽澗。潺湲清淺。特可狎玩。由香林五里。至淨居院。舊名上庵。由淨居五里。至下五峯延福院。有南唐所賜達觀禪師智筠手制三十道。三道元宗所署。餘皆後主。智筠河中人。保大中住棲賢院。開寶中詔住清涼寺。後歸五峯。初號幽棲院。後名栖玄蘭若。祥符元年。改延福。由延福三里。至竹林院。由竹林二里。至福源庵。舊名靈源。由福源半里。至石泉庵。由石泉二里。上凌霄巖明

真院。凡自淨住至明真十有三處。水石無不佳者。唯明真巖石玲瓏。或欹或立。有洞府之狀。坐大石上。對五老峯。如賓客。此亦山之最勝處也。由明真復下山五里。至淨妙院。舊名德政庵。古名青牛谷。九江錄云。昔有道士洪志。乘青牛得道於此。壇場猶存。唐人楊衡宿青牛谷詩云。隨雲步入青牛谷。青牛道士留我宿。可憐夜久月明中。唯有壇邊一枝竹。蓋亦古之名迹。今為耕隴矣。由淨妙一里。至雲臺庵。庵後有石崖。崖上有流泉。由雲臺履小徑三里。至聖果院。舊名淨明庵。聖果之前有解空院。舊名吉祥庵。凡德政淨明吉祥三庵。視諸僧居。俱為完潔。解空之西北百步。有谷源庵。庵之前路左疊石。雖非峻卓。固自奇偉。庵後幽泉涓涓不竭。不必湍激而後可愛也。谷源東北行二里。至證寂院。舊名折桂庵。唐相李逢吉。舊依李渤學于此山。逢吉去而為僧居。故名折桂。逢吉字虛舟。長慶寶曆間。附鄭注王守澄。仕至宰相。唐書有傳。庵僧因逢吉家集中記錄刊于石。辭多舛誤其山名幡竿源。山上有南唐惠濟禪師石墳。由證寂半里。至華嚴院。由華嚴東北行三里。至永福院。舊名龍雲。道中望五老峯。歷歷可數。高下為十餘峯矣。中有師子峯。狀若刻削。雲物隱映。尤所肖似。庵之後頗有亂石。西北直上有鷹嘴峯。亦在五老峯之間也。蓋起淨住至永福院凡二十有一。同在棲賢之澗東。耆舊謂之澗東諸庵巖云。由永福下山入大富莊八里。由大富莊東北行至慧日禪院十里。院在官道西。下官道傍澗而行。兩山挾澗重複者五里。宛若洞府。舊名仙居洞。院記云。唐乾寧中。僧如義始結庵舍。吳大和初。僧惠從乃大構禪剎。時楊澈剌江州。頗捐信施。仍親篆仙居永安禪院之牓。題曰。吳大和五年歲次癸巳正月戊寅朔。奉化軍節度使江州觀察處置等使特進檢校太尉中書令使持節江州兼軍事江州刺史上柱國德化王食邑三千戶楊澈篆。本朝祥符二年。改今額。而僧寶其故篆焉。昔如義之居山也。朱朴甞依以隷業。乾寧中。有道士許巖士。出入禁中。為姦利。朴附之因薦。朴有經濟才。昭宗召見。對以經義。甚悅。即日自國子博士。拜諫議大夫平章事。議論迂闊。動為笑端。數月巖士事敗。俱為韓建所殺。故今謂之朱朴書堂。道傍有睡龍潭。次白龜池。次文殊臺。出白石英。堪入藥品。中或有五色光。俗因謂之菩薩石。次羅漢臺。次觀音泉。乃至慧日院。五巒峯在其前。五巒峯之下有大雄庵。去慧日三里。山勢環聳屹若城壁。亦別一奧處也。內翰錢易記云。貞觀二年。梵僧尋山。愛其深遠有若大雄演法之地。故名大雄。大龢中。宣宗避難。與僧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真院。凡自淨住至明真十有三處。水石無不佳者。唯明真巖石玲瓏。或欹或立。有洞府之狀。坐大石上。對五老峯。如賓客。此亦山之最勝處也。由明真復下山五里。至淨妙院。舊名德政庵。古名青牛谷。九江錄云。昔有道士洪志。乘青牛得道於此。壇場猶存。唐人楊衡宿青牛谷詩云。隨雲步入青牛谷。青牛道士留我宿。可憐夜久月明中。唯有壇邊一枝竹。蓋亦古之名迹。今為耕隴矣。由淨妙一里。至雲臺庵。庵後有石崖。崖上有流泉。由雲臺履小徑三里。至聖果院。舊名淨明庵。聖果之前有解空院。舊名吉祥庵。凡德政淨明吉祥三庵。視諸僧居。俱為完潔。解空之西北百步。有谷源庵。庵之前路左疊石。雖非峻卓。固自奇偉。庵後幽泉涓涓不竭。不必湍激而後可愛也。谷源東北行二里。至證寂院。舊名折桂庵。唐相李逢吉。舊依李渤學于此山。逢吉去而為僧居。故名折桂。逢吉字虛舟。長慶寶曆間。附鄭注王守澄。仕至宰相。唐書有傳。庵僧因逢吉家集中記錄刊于石。辭多舛誤其山名幡竿源。山上有南唐惠濟禪師石墳。由證寂半里。至華嚴院。由華嚴東北行三里。至永福院。舊名龍雲。道中望五老峯。歷歷可數。高下為十餘峯矣。中有師子峯。狀若刻削。雲物隱映。尤所肖似。庵之後頗有亂石。西北直上有鷹嘴峯。亦在五老峯之間也。蓋起淨住至永福院凡二十有一。同在棲賢之澗東。耆舊謂之澗東諸庵巖云。由永福下山入大富莊八里。由大富莊東北行至慧日禪院十里。院在官道西。下官道傍澗而行。兩山挾澗重複者五里。宛若洞府。舊名仙居洞。院記云。唐乾寧中。僧如義始結庵舍。吳大和初。僧惠從乃大構禪剎。時楊澈剌江州。頗捐信施。仍親篆仙居永安禪院之牓。題曰。吳大和五年歲次癸巳正月戊寅朔。奉化軍節度使江州觀察處置等使特進檢校太尉中書令使持節江州兼軍事江州刺史上柱國德化王食邑三千戶楊澈篆。本朝祥符二年。改今額。而僧寶其故篆焉。昔如義之居山也。朱朴甞依以隷業。乾寧中。有道士許巖士。出入禁中。為姦利。朴附之因薦。朴有經濟才。昭宗召見。對以經義。甚悅。即日自國子博士。拜諫議大夫平章事。議論迂闊。動為笑端。數月巖士事敗。俱為韓建所殺。故今謂之朱朴書堂。道傍有睡龍潭。次白龜池。次文殊臺。出白石英。堪入藥品。中或有五色光。俗因謂之菩薩石。次羅漢臺。次觀音泉。乃至慧日院。五巒峯在其前。五巒峯之下有大雄庵。去慧日三里。山勢環聳屹若城壁。亦別一奧處也。內翰錢易記云。貞觀二年。梵僧尋山。愛其深遠有若大雄演法之地。故名大雄。大龢中。宣宗避難。與僧

志閑甞居焉。復出官道行田間七里。至佛殿庵。僅同田舍。佛殿一里。至興福庵。復為完潔。由興福三里。至智林院。舊名慈雲。其前有瑞雲巖。若崩雲。紫翠欲墮於地。馬祖大師甞居焉。有馬祖巖馬祖泉。其北至吳章嶺三里。過嶺則江州界也。慧日之西南十里。至大城庵。山勢如城郭。故名大城。其北一里。過張家山。山間數百家皆張姓。張山之西三里。至延真觀。舊曰昭德觀。治平三年。賜今名。唐貞元中。李女真所剏。女真名騰空。宰相李林甫之女。李太白送李女真歸廬山詩曰。羨君相門女。學道愛神仙。素手掬秋靄。羅衣曳紫烟。一往屏風疊。乘鸞着玉鞭。柳渾自江州刺史入朝。會昭德皇后薨。因言詠真洞蔡尋真并騰空所居可錫觀名以伸追奉。德宗因以尋其名詠真洞。而是觀也。以昭德之諡名之。近世好事。以太白送女真歸山詩。并送內尋騰空詩。刊石于祠壁。昭德之前西一里。有東登雲庵。林深水遠。亦山之一佳處。棲賢澗東亦有登雲庵。故此以東別之。昭德源在觀北。源上有凌雲峯。峯下有淨慧院。去昭德觀一里。唐名永昌院。祥符中改今名。院記云。秦弘始中。德安上人自西涼來居焉。光化中。希奉上人重修。江州刺史成紀侯李奉宗奏為永昌院。天祐五年戊辰歲。僧齊已撰。昭德之西出官道二十里。至尋真冲虛觀。古名詠真洞。道書真誥述三十六洞天。詠真洞天第八七十二福地。廬山為元辰福地。是觀也即詠真洞天。五老峯正在其後。唐貞元年。女真蔡尋真居之。因以為名。觀後有白龍潭。懸瀑注焉。舊史云。漢武帝過九江。築羽章館。於屏風疊下。臨相思澗。今五老之一峯疊石如屏障焉。蓋其故地。今潭上有淥淨亭。尋真之下西南二里。有普覺院。舊名長慶。由普覺西還十里。亦至羅漢禪院。羅漢之南五里。至聖惠莊。即咸平中。所賜廣濟者。廣濟卒亦葬焉。莊之南二里。有大衝庵。蓋自南康軍之東北出尋陽門一里。則有東庵院。院中有重湖閣。南望楊欄左里。北臨宮亭湖。湖上宮亭神廟寰宇記云。周武王十五年置。其神能分風擘流。行旅過之。必敬祀而後得去。故曹毘詩云。分風為二。擘流成兩。于寶搜神記云。昔吳郡太守張公直。自守徵還道由廬山。子女觀祠。婢指女戲妃像。其妻夜夢致聘。怖而遽發。中流舡不行。合舡驚懼曰。愛一女而合門受禍耶。公直不忍。遂令妻下女於江。其妻布席水上以其亡兄女代之。公直知下兄女。怒妻曰。吾何面於當世也。復下己女於水中。將度遙見二女於岸側。傍有一吏曰。吾廬君主簿敬君之義。悉還二女。尋陽記云。為安世高所度。其神乃化形說具蛇岡。至今舟人往來猶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志閑甞居焉。復出官道行田間七里。至佛殿庵。僅同田舍。佛殿一里。至興福庵。復為完潔。由興福三里。至智林院。舊名慈雲。其前有瑞雲巖。若崩雲。紫翠欲墮於地。馬祖大師甞居焉。有馬祖巖馬祖泉。其北至吳章嶺三里。過嶺則江州界也。慧日之西南十里。至大城庵。山勢如城郭。故名大城。其北一里。過張家山。山間數百家皆張姓。張山之西三里。至延真觀。舊曰昭德觀。治平三年。賜今名。唐貞元中。李女真所剏。女真名騰空。宰相李林甫之女。李太白送李女真歸廬山詩曰。羨君相門女。學道愛神仙。素手掬秋靄。羅衣曳紫烟。一往屏風疊。乘鸞着玉鞭。柳渾自江州刺史入朝。會昭德皇后薨。因言詠真洞蔡尋真并騰空所居可錫觀名以伸追奉。德宗因以尋其名詠真洞。而是觀也。以昭德之諡名之。近世好事。以太白送女真歸山詩。并送內尋騰空詩。刊石于祠壁。昭德之前西一里。有東登雲庵。林深水遠。亦山之一佳處。棲賢澗東亦有登雲庵。故此以東別之。昭德源在觀北。源上有凌雲峯。峯下有淨慧院。去昭德觀一里。唐名永昌院。祥符中改今名。院記云。秦弘始中。德安上人自西涼來居焉。光化中。希奉上人重修。江州刺史成紀侯李奉宗奏為永昌院。天祐五年戊辰歲。僧齊已撰。昭德之西出官道二十里。至尋真冲虛觀。古名詠真洞。道書真誥述三十六洞天。詠真洞天第八七十二福地。廬山為元辰福地。是觀也即詠真洞天。五老峯正在其後。唐貞元年。女真蔡尋真居之。因以為名。觀後有白龍潭。懸瀑注焉。舊史云。漢武帝過九江。築羽章館。於屏風疊下。臨相思澗。今五老之一峯疊石如屏障焉。蓋其故地。今潭上有淥淨亭。尋真之下西南二里。有普覺院。舊名長慶。由普覺西還十里。亦至羅漢禪院。羅漢之南五里。至聖惠莊。即咸平中。所賜廣濟者。廣濟卒亦葬焉。莊之南二里。有大衝庵。蓋自南康軍之東北出尋陽門一里。則有東庵院。院中有重湖閣。南望楊欄左里。北臨宮亭湖。湖上宮亭神廟寰宇記云。周武王十五年置。其神能分風擘流。行旅過之。必敬祀而後得去。故曹毘詩云。分風為二。擘流成兩。于寶搜神記云。昔吳郡太守張公直。自守徵還道由廬山。子女觀祠。婢指女戲妃像。其妻夜夢致聘。怖而遽發。中流舡不行。合舡驚懼曰。愛一女而合門受禍耶。公直不忍。遂令妻下女於江。其妻布席水上以其亡兄女代之。公直知下兄女。怒妻曰。吾何面於當世也。復下己女於水中。將度遙見二女於岸側。傍有一吏曰。吾廬君主簿敬君之義。悉還二女。尋陽記云。為安世高所度。其神乃化形說具蛇岡。至今舟人往來猶

禱焉。神林灣在湖之西北。又自軍南出福星門。則落星石在彭䗍湖水中。石上有落星寺。王僧辯陳武帝破侯景於落星灣。即其地也。其西有釣魚臺。南有流清庵。亦在水傍。落星灣泛舟過釣魚臺一里。至明心院。舊名翠微庵。由明心至楞伽庵五里。楞伽至善才庵五里。善才三里至凌雲庵。凌雲三里亦至萬杉禪院。明心之東南五里。又至東古山法輪院。法輪北至萬杉院亦十里。又有西古山。山有興善院。在歸宗之東十里。其東三十里。抵南康軍。所謂東西古山非廬山也。然草木閑野亦自可愛。善才屋宇爽塏。楞伽有流水在其後。自南康軍入山過楞伽。則無不潺湲者矣。凡自軍西出建昌門一里。傍官道有承天院。院依隆阜。上有松峯亭。今名草堂。過此則去遊開先矣。自軍北出五老門半里過望雲亭。五里過聖惠莊。又五里過羅漢院。則去遊棲賢矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禱焉。神林灣在湖之西北。又自軍南出福星門。則落星石在彭䗍湖水中。石上有落星寺。王僧辯陳武帝破侯景於落星灣。即其地也。其西有釣魚臺。南有流清庵。亦在水傍。落星灣泛舟過釣魚臺一里。至明心院。舊名翠微庵。由明心至楞伽庵五里。楞伽至善才庵五里。善才三里至凌雲庵。凌雲三里亦至萬杉禪院。明心之東南五里。又至東古山法輪院。法輪北至萬杉院亦十里。又有西古山。山有興善院。在歸宗之東十里。其東三十里。抵南康軍。所謂東西古山非廬山也。然草木閑野亦自可愛。善才屋宇爽塏。楞伽有流水在其後。自南康軍入山過楞伽。則無不潺湲者矣。凡自軍西出建昌門一里。傍官道有承天院。院依隆阜。上有松峯亭。今名草堂。過此則去遊開先矣。自軍北出五老門半里過望雲亭。五里過聖惠莊。又五里過羅漢院。則去遊棲賢矣。

右自寶嚴之南雲慶至于圓通。同隷江州。謂之山北。老子之宇二。同名觀。佛之宇五十有五。或曰寺曰院。曰庵巖曰蘭若。其實皆僧居也。由康王觀至于慧日之北慈雲。同隷南康。謂之山南。老子之宇九。佛之宇九十有三。余始遊廬山。問山中塔廟興廢及水石之名。無能為予言者。雖言之。往往襲謬失實。因取九江圖經前人雜錄。稽諸本史。或親至其處。考驗銘誌。參訂耆老。作廬山記。其湮泐蕪沒不可復知者則闕疑焉。凡唐以前碑記因其有歲月甲子爵里之詳故并錄之。庶或有補史氏云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右自寶嚴之南雲慶至于圓通。同隷江州。謂之山北。老子之宇二。同名觀。佛之宇五十有五。或曰寺曰院。曰庵巖曰蘭若。其實皆僧居也。由康王觀至于慧日之北慈雲。同隷南康。謂之山南。老子之宇九。佛之宇九十有三。余始遊廬山。問山中塔廟興廢及水石之名。無能為予言者。雖言之。往往襲謬失實。因取九江圖經前人雜錄。稽諸本史。或親至其處。考驗銘誌。參訂耆老。作廬山記。其湮泐蕪沒不可復知者則闕疑焉。凡唐以前碑記因其有歲月甲子爵里之詳故并錄之。庶或有補史氏云。