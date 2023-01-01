梁京寺記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁京寺記

闕名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 闕名

小莊嚴寺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小莊嚴寺

梁小莊嚴寺。在建業定陰里。本是晉零陵王廟地。天監六年度禪師起造。時有邵文立者。世以烹屠為業。嘗欲殺一鹿。鹿跪而流淚。以為不祥。鹿懷一麑。尋當產育。就庖哀切。同被刳割。因斯患疾。眉鬚皆落。身瘡並壞。後乃深起悔責求道。度禪師發大誓願。罄捨家資迴買此地。為立伽藍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁小莊嚴寺。在建業定陰里。本是晉零陵王廟地。天監六年度禪師起造。時有邵文立者。世以烹屠為業。嘗欲殺一鹿。鹿跪而流淚。以為不祥。鹿懷一麑。尋當產育。就庖哀切。同被刳割。因斯患疾。眉鬚皆落。身瘡並壞。後乃深起悔責求道。度禪師發大誓願。罄捨家資迴買此地。為立伽藍。

同泰寺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同泰寺

梁武帝改年號大同。起同泰寺。在臺城內。窮竭帑藏。造大佛閣七層。為火所焚。武帝捨身施財。以祈佛福。自大通以後。無年不幸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝改年號大同。起同泰寺。在臺城內。窮竭帑藏。造大佛閣七層。為火所焚。武帝捨身施財。以祈佛福。自大通以後。無年不幸。

興國禪寺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興國禪寺

梁武帝天監十三年。以錢二十萬。易定林前前岡獨龍阜。以葬誌公。永定公主以湯沐之資。造浮圖五級於其上。十四年。即塔前建開善寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝天監十三年。以錢二十萬。易定林前前岡獨龍阜。以葬誌公。永定公主以湯沐之資。造浮圖五級於其上。十四年。即塔前建開善寺。

昇元寺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昇元寺

昇元寺即瓦棺寺也。在城西隅瞰江面。後踞崇岡最為古跡。累經兵火。略無彷彿。李王時昇元閣猶在。乃梁朝故物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昇元寺即瓦棺寺也。在城西隅瞰江面。後踞崇岡最為古跡。累經兵火。略無彷彿。李王時昇元閣猶在。乃梁朝故物。

大愛敬寺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大愛敬寺

梁武帝普通元年造。在蔣山之北高峯上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁武帝普通元年造。在蔣山之北高峯上。

法寶寺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法寶寺

梁同泰寺基之半也。建康剎錄。梁武帝大通元年。創同泰寺。寺處宮後。別開一門。名大通門。帝晨夕講議。多遊此門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁同泰寺基之半也。建康剎錄。梁武帝大通元年。創同泰寺。寺處宮後。別開一門。名大通門。帝晨夕講議。多遊此門。

法光寺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法光寺

即梁之蕭帝寺。舊傳。天監十三年造。元絳寺記云。不知從昔之名。故後人以帝氏目之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即梁之蕭帝寺。舊傳。天監十三年造。元絳寺記云。不知從昔之名。故後人以帝氏目之。

寶林寺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶林寺

梁天監中。武帝與寶公。同遊此山。見林巒殊勝。命建精藍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁天監中。武帝與寶公。同遊此山。見林巒殊勝。命建精藍。

長于寺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長于寺