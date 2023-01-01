梁京寺記
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
梁京寺記
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闕名
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小莊嚴寺
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梁小莊嚴寺。在建業定陰里。本是晉零陵王廟地。天監六年度禪師起造。時有邵文立者。世以烹屠為業。嘗欲殺一鹿。鹿跪而流淚。以為不祥。鹿懷一麑。尋當產育。就庖哀切。同被刳割。因斯患疾。眉鬚皆落。身瘡並壞。後乃深起悔責求道。度禪師發大誓願。罄捨家資迴買此地。為立伽藍。
梁小莊嚴寺。在建業定陰里。本是晉零陵王廟地。天監六年度禪師起造。時有邵文立者。世以烹屠為業。嘗欲殺一鹿。鹿跪而流淚。以為不祥。鹿懷一麑。尋當產育。就庖哀切。同被刳割。因斯患疾。眉鬚皆落。身瘡並壞。後乃深起悔責求道。度禪師發大誓願。罄捨家資迴買此地。為立伽藍。
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同泰寺
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梁武帝改年號大同。起同泰寺。在臺城內。窮竭帑藏。造大佛閣七層。為火所焚。武帝捨身施財。以祈佛福。自大通以後。無年不幸。
梁武帝改年號大同。起同泰寺。在臺城內。窮竭帑藏。造大佛閣七層。為火所焚。武帝捨身施財。以祈佛福。自大通以後。無年不幸。
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興國禪寺
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梁武帝天監十三年。以錢二十萬。易定林前前岡獨龍阜。以葬誌公。永定公主以湯沐之資。造浮圖五級於其上。十四年。即塔前建開善寺。
梁武帝天監十三年。以錢二十萬。易定林前前岡獨龍阜。以葬誌公。永定公主以湯沐之資。造浮圖五級於其上。十四年。即塔前建開善寺。
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昇元寺
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昇元寺即瓦棺寺也。在城西隅瞰江面。後踞崇岡最為古跡。累經兵火。略無彷彿。李王時昇元閣猶在。乃梁朝故物。
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大愛敬寺
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梁武帝普通元年造。在蔣山之北高峯上。
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法寶寺
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梁同泰寺基之半也。建康剎錄。梁武帝大通元年。創同泰寺。寺處宮後。別開一門。名大通門。帝晨夕講議。多遊此門。
梁同泰寺基之半也。建康剎錄。梁武帝大通元年。創同泰寺。寺處宮後。別開一門。名大通門。帝晨夕講議。多遊此門。
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法光寺
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即梁之蕭帝寺。舊傳。天監十三年造。元絳寺記云。不知從昔之名。故後人以帝氏目之。
即梁之蕭帝寺。舊傳。天監十三年造。元絳寺記云。不知從昔之名。故後人以帝氏目之。
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寶林寺
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梁天監中。武帝與寶公。同遊此山。見林巒殊勝。命建精藍。
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長于寺
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建康南五里有山岡。其間平地。庶民雜居。有大長于．小長于．東長于．並是地名。小長于在瓦棺寺南。巷西頭出大江。梁初起長于寺。
建康南五里有山岡。其間平地。庶民雜居。有大長于．小長于．東長于．並是地名。小長于在瓦棺寺南。巷西頭出大江。梁初起長于寺。
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