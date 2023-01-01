寺塔記
唐 段成式撰1卷CBETA T2093少于一万字 20 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
寺塔記
寺塔記
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
唐段成式
唐段成式
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
武宗癸亥三年夏。予與張君希復善繼。同官秘丘鄭君符夢復連職仙署。會暇日遊大興善寺。因問。兩京新記及遊目記多所遺。略乃約一旬尋兩街寺。以街東興善為首。二記所不具。則別錄之。遊及慈恩。初知官將併寺。僧眾草草。乃泛問一二。上人及記塔下畫跡。遊於此遂絕。後三年。予職于京洛及刺安成。至大中七年歸京。在外六甲子所留書籍揃壞居半。於故簡中覩與二亡父遊寺。瀝血淚交。當時造適樂事邈不可追。復方刊整。纔足續穿蠧。然十亡五六矣。次成兩卷。傳諸釋子。東牟人段成式字柯古。
武宗癸亥三年夏。予與張君希復善繼。同官秘丘鄭君符夢復連職仙署。會暇日遊大興善寺。因問。兩京新記及遊目記多所遺。略乃約一旬尋兩街寺。以街東興善為首。二記所不具。則別錄之。遊及慈恩。初知官將併寺。僧眾草草。乃泛問一二。上人及記塔下畫跡。遊於此遂絕。後三年。予職于京洛及刺安成。至大中七年歸京。在外六甲子所留書籍揃壞居半。於故簡中覩與二亡父遊寺。瀝血淚交。當時造適樂事邈不可追。復方刊整。纔足續穿蠧。然十亡五六矣。次成兩卷。傳諸釋子。東牟人段成式字柯古。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
靖恭坊大興善寺。寺取大興兩字。坊名一字為名。新記云。優填像。總章初為火所燒。據梁時西域優填在荊州。言隋自臺城移來此寺非也。今又有旃檀像。開目其工頗拙。猶差謬矣。
靖恭坊大興善寺。寺取大興兩字。坊名一字為名。新記云。優填像。總章初為火所燒。據梁時西域優填在荊州。言隋自臺城移來此寺非也。今又有旃檀像。開目其工頗拙。猶差謬矣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
不空三藏塔前多老松。歲早則官伐其枝。為龍骨以祈雨。蓋三藏役龍意。其樹必有靈也行香院堂後壁上。元和中。畫人梁洽畫雙松。稍脫俗格。曼殊堂工塑極精妙。外壁有泥金幀。不空自西域齎來者。
不空三藏塔前多老松。歲早則官伐其枝。為龍骨以祈雨。蓋三藏役龍意。其樹必有靈也行香院堂後壁上。元和中。畫人梁洽畫雙松。稍脫俗格。曼殊堂工塑極精妙。外壁有泥金幀。不空自西域齎來者。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
旃檀像堂中。有時非時經。界朱寫之。盛以漆龕。僧云。隋朝舊物。
旃檀像堂中。有時非時經。界朱寫之。盛以漆龕。僧云。隋朝舊物。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
寺後先有曲池。不空臨終時。忽然涸竭。至惟寬禪師止住。因潦通泉。白蓮藻自生。今復成陸矣。
寺後先有曲池。不空臨終時。忽然涸竭。至惟寬禪師止住。因潦通泉。白蓮藻自生。今復成陸矣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
東廊之南素和尚院。庭有青桐四株。素之手植。元和中卿相多遊此院。桐至夏有汗。污人衣如輠。脂不可浣。
東廊之南素和尚院。庭有青桐四株。素之手植。元和中卿相多遊此院。桐至夏有汗。污人衣如輠。脂不可浣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
左顧蛤像。舊傳云。隋帝嗜蛤。所食必兼蛤味。數逾數千萬矣。忽有一蛤。推擊如舊。帝異之寘諸几上。一夜有光。及明肉自脫。中有一佛二菩薩像。帝悲悔誓不食蛤。非陳宣帝 于闐玉像。高一尺七寸闊寸餘。一佛四菩薩。一飛仙一叚玉成。截肪無玷。膩彩若滴。
左顧蛤像。舊傳云。隋帝嗜蛤。所食必兼蛤味。數逾數千萬矣。忽有一蛤。推擊如舊。帝異之寘諸几上。一夜有光。及明肉自脫。中有一佛二菩薩像。帝悲悔誓不食蛤。非陳宣帝 于闐玉像。高一尺七寸闊寸餘。一佛四菩薩。一飛仙一叚玉成。截肪無玷。膩彩若滴。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
天王閣。長慶中造。本在春明門內。與南內連牆。其形大為天下之最。太和二年勅移就此寺。折時腹中。得布五百端漆數十筩。今部落鬼神形像墮壞。唯天王不損。
天王閣。長慶中造。本在春明門內。與南內連牆。其形大為天下之最。太和二年勅移就此寺。折時腹中。得布五百端漆數十筩。今部落鬼神形像墮壞。唯天王不損。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
長樂坊安國寺紅樓。睿宗在藩時舞榭。
長樂坊安國寺紅樓。睿宗在藩時舞榭。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
東禪院。亦曰木塔院。院門北西廊五壁。吳道玄弟子釋思道畫釋梵八部。不施彩色。尚有典刑。
東禪院。亦曰木塔院。院門北西廊五壁。吳道玄弟子釋思道畫釋梵八部。不施彩色。尚有典刑。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
光明寺中鬼子母。及文惠太子塑像。舉止態度如生。工名李岫。
光明寺中鬼子母。及文惠太子塑像。舉止態度如生。工名李岫。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
山庭院。古木崇阜。幽若山谷。當時輦土營之上座璘公院。有穗柏一株。衢柯偃覆。下坐十餘人。
山庭院。古木崇阜。幽若山谷。當時輦土營之上座璘公院。有穗柏一株。衢柯偃覆。下坐十餘人。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
常樂坊趙景公寺隋開皇三年置。本曰弘善寺。十八年改焉。南中三門裏東壁上。吳道玄白畫地獄變。筆力勁怒。變狀陰怪。覩之不覺毛戴。吳畫中得意處。
常樂坊趙景公寺隋開皇三年置。本曰弘善寺。十八年改焉。南中三門裏東壁上。吳道玄白畫地獄變。筆力勁怒。變狀陰怪。覩之不覺毛戴。吳畫中得意處。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
三階院西廊下。范長壽畫西方變及十六對事寶池。池尤妙絕。諦視之。覺水入深。壁院門上。白畫樹石。頗似閻立德。予携立德行天詞粉本。驗之無異。
三階院西廊下。范長壽畫西方變及十六對事寶池。池尤妙絕。諦視之。覺水入深。壁院門上。白畫樹石。頗似閻立德。予携立德行天詞粉本。驗之無異。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
西中三門裡門南。吳生畫龍。及刷天王鬚。筆蹟如鐵。有執爐天女。竊眸欲語。
西中三門裡門南。吳生畫龍。及刷天王鬚。筆蹟如鐵。有執爐天女。竊眸欲語。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
華嚴院中鍮石盧舍立像高六尺。古樣精巧。
華嚴院中鍮石盧舍立像高六尺。古樣精巧。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
塔下有舍利三斗四升。移塔之時。僧守行建道場出舍利。俾士庶觀之。唄讚未畢。滿地現舍利。士女不敢踐之。悉出寺外。守公乃造小泥塔及木塔。近十萬枚葬之。今尚有數萬存焉。
塔下有舍利三斗四升。移塔之時。僧守行建道場出舍利。俾士庶觀之。唄讚未畢。滿地現舍利。士女不敢踐之。悉出寺外。守公乃造小泥塔及木塔。近十萬枚葬之。今尚有數萬存焉。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
寺有小銀象六百餘軀。金佛一軀長數尺。大銀象高六尺餘。古樣精巧。又有篏七寶字多心經小屏風。盛以寶函。上有雜色珠及白珠。駢甃亂目。祿山亂。官人藏於此寺。屏風十五牒三十行。經後云。發心主司馬恒存。願成主上柱國索伏寶息。上柱國真德。為法界眾生造黃金牒。善繼疑外國物。
寺有小銀象六百餘軀。金佛一軀長數尺。大銀象高六尺餘。古樣精巧。又有篏七寶字多心經小屏風。盛以寶函。上有雜色珠及白珠。駢甃亂目。祿山亂。官人藏於此寺。屏風十五牒三十行。經後云。發心主司馬恒存。願成主上柱國索伏寶息。上柱國真德。為法界眾生造黃金牒。善繼疑外國物。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
遊目記所說刺柏。太和中伐為殿材。
遊目記所說刺柏。太和中伐為殿材。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
道政坊寶應寺韓幹。藍田人。少時常為貰酒家送酒。王右丞兄弟未遇。每一貰酒漫遊。幹常徵債於王家。戲畫地為人馬。右丞精思丹青。奇其意趣乃成。與錢二萬。令學畫十餘年。今寺中釋梵天女。悉齊公妓小小等寫真也。寺有韓幹畫下生幀。彌勒衣紫袈裟。右邊仰面菩薩及二獅子。猶入神。
道政坊寶應寺韓幹。藍田人。少時常為貰酒家送酒。王右丞兄弟未遇。每一貰酒漫遊。幹常徵債於王家。戲畫地為人馬。右丞精思丹青。奇其意趣乃成。與錢二萬。令學畫十餘年。今寺中釋梵天女。悉齊公妓小小等寫真也。寺有韓幹畫下生幀。彌勒衣紫袈裟。右邊仰面菩薩及二獅子。猶入神。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
西北角院內。有懷素書顏魯公序。張渭侍郎錢起郎中讚。
西北角院內。有懷素書顏魯公序。張渭侍郎錢起郎中讚。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
平康坊菩薩寺 食堂東壁上。吳道玄畫智度論色偈變。偈是吳自題。筆跡遒勁。如磔鬼神毛𩬊。次堵畫禮骨仙人。天衣飛揚。滿壁風動。
平康坊菩薩寺 食堂東壁上。吳道玄畫智度論色偈變。偈是吳自題。筆跡遒勁。如磔鬼神毛𩬊。次堵畫禮骨仙人。天衣飛揚。滿壁風動。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛殿內槽後壁面。吳道玄畫消災經事。樹石古嶮。元和中上欲令移之。慮其摧壞。乃下詔。擇畫手寫進。
佛殿內槽後壁面。吳道玄畫消災經事。樹石古嶮。元和中上欲令移之。慮其摧壞。乃下詔。擇畫手寫進。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛殿內槽東壁。維摩變。舍利弗角而轉膝。元和末。俗講僧文淑裝之。筆蹟盡矣。
佛殿內槽東壁。維摩變。舍利弗角而轉膝。元和末。俗講僧文淑裝之。筆蹟盡矣。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
寺之制度鍾樓在東。唯此寺緣李右座林甫宅在東。故建鍾樓於西。寺內有郭令玳瑁鞭。及郭令王夫人七寶帳。寺主元竟多識釋門。故事云。李右座每至生日。常轉請此寺僧。就宅設齋。有僧乙甞嘆佛。施鞍一具。賣之材直七萬。又僧廣有聲名。口經數年。次當嘆佛。因極視右座功德。冀獲厚襯。齋畢簾下出綵篚香羅帕籍一物。如朽釘長數寸。僧歸失望慚惋。數日且意。大臣不容欺己。遂携至西市。示於商胡。商胡見之驚曰。上人安得此物。必貨此不違價。僧試求百千。胡人大笑曰。未也。更極意言之。加至五百千。胡人曰。此直一千萬。遂與之。僧訪其名。曰此寶骨也。
寺之制度鍾樓在東。唯此寺緣李右座林甫宅在東。故建鍾樓於西。寺內有郭令玳瑁鞭。及郭令王夫人七寶帳。寺主元竟多識釋門。故事云。李右座每至生日。常轉請此寺僧。就宅設齋。有僧乙甞嘆佛。施鞍一具。賣之材直七萬。又僧廣有聲名。口經數年。次當嘆佛。因極視右座功德。冀獲厚襯。齋畢簾下出綵篚香羅帕籍一物。如朽釘長數寸。僧歸失望慚惋。數日且意。大臣不容欺己。遂携至西市。示於商胡。商胡見之驚曰。上人安得此物。必貨此不違價。僧試求百千。胡人大笑曰。未也。更極意言之。加至五百千。胡人曰。此直一千萬。遂與之。僧訪其名。曰此寶骨也。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
又寺先有僧。不言姓名。常負束藁。坐臥於寺兩廊下。不肯住院。經數年。寺綱維或勸其住房。曰爾厭我耶。其夕遂以束藁焚身。至明唯灰燼耳。無血膋之臭。眾方知異人。遂塑灰為像。今在佛殿上。世號束草師。
又寺先有僧。不言姓名。常負束藁。坐臥於寺兩廊下。不肯住院。經數年。寺綱維或勸其住房。曰爾厭我耶。其夕遂以束藁焚身。至明唯灰燼耳。無血膋之臭。眾方知異人。遂塑灰為像。今在佛殿上。世號束草師。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
光宅坊光宅寺 普賢堂本天后梳洗堂。蒲萄垂實則幸此堂。今堂中尉遲畫頗有奇處。四壁畫像及脫皮白骨。匠意極嶮。又變形三魔女。身若出壁。又佛圓光均彩相錯亂目成講。東壁佛座前錦如斷古標。西壁逼之摽摽然。
光宅坊光宅寺 普賢堂本天后梳洗堂。蒲萄垂實則幸此堂。今堂中尉遲畫頗有奇處。四壁畫像及脫皮白骨。匠意極嶮。又變形三魔女。身若出壁。又佛圓光均彩相錯亂目成講。東壁佛座前錦如斷古標。西壁逼之摽摽然。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
宣陽坊靜域寺 本太穆皇后宅。寺僧云。三階院門外。是神堯皇帝射孔雀處。上蟠蛇污烟可懼。東廊樹石嶮怪高僧亦怪。
宣陽坊靜域寺 本太穆皇后宅。寺僧云。三階院門外。是神堯皇帝射孔雀處。上蟠蛇污烟可懼。東廊樹石嶮怪高僧亦怪。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
招國坊崇濟寺 寺後有天后織成蛟龍披襖子及繡衣六事 東廓從南第二院。有宣律師製袈裟堂曼殊堂。有松數株甚奇。
招國坊崇濟寺 寺後有天后織成蛟龍披襖子及繡衣六事 東廓從南第二院。有宣律師製袈裟堂曼殊堂。有松數株甚奇。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
崇聖坊資聖寺 淨土院門外。相傳吳生一夕秉燭醉畫。就中戟手視之惡駭。院門裏盧楞伽常學吳勢。吳亦授以手訣。乃畫總持三門寺方半。吳大賞之。謂人曰。楞伽不得心訣。用思太苦其能久乎。畫畢而卒。
崇聖坊資聖寺 淨土院門外。相傳吳生一夕秉燭醉畫。就中戟手視之惡駭。院門裏盧楞伽常學吳勢。吳亦授以手訣。乃畫總持三門寺方半。吳大賞之。謂人曰。楞伽不得心訣。用思太苦其能久乎。畫畢而卒。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
慈恩寺 寺不淨覺故伽藍因而營建焉。凡十餘院。總一千八百九十七間。勅度三百僧。初三藏自西域迴。詔太常卿江夏王道宗設九部樂。迎經像入寺。綵車凡千餘輛。上御安福門觀之。太宗常賜三藏衲約直百餘金。其工無鍼綖之迹。
慈恩寺 寺不淨覺故伽藍因而營建焉。凡十餘院。總一千八百九十七間。勅度三百僧。初三藏自西域迴。詔太常卿江夏王道宗設九部樂。迎經像入寺。綵車凡千餘輛。上御安福門觀之。太宗常賜三藏衲約直百餘金。其工無鍼綖之迹。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
寺中柹樹白牡丹。是法力上人手植。
寺中柹樹白牡丹。是法力上人手植。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话