寺塔記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寺塔記

唐段成式 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐段成式

武宗癸亥三年夏。予與張君希復善繼。同官秘丘鄭君符夢復連職仙署。會暇日遊大興善寺。因問。兩京新記及遊目記多所遺。略乃約一旬尋兩街寺。以街東興善為首。二記所不具。則別錄之。遊及慈恩。初知官將併寺。僧眾草草。乃泛問一二。上人及記塔下畫跡。遊於此遂絕。後三年。予職于京洛及刺安成。至大中七年歸京。在外六甲子所留書籍揃壞居半。於故簡中覩與二亡父遊寺。瀝血淚交。當時造適樂事邈不可追。復方刊整。纔足續穿蠧。然十亡五六矣。次成兩卷。傳諸釋子。東牟人段成式字柯古。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 武宗癸亥三年夏。予與張君希復善繼。同官秘丘鄭君符夢復連職仙署。會暇日遊大興善寺。因問。兩京新記及遊目記多所遺。略乃約一旬尋兩街寺。以街東興善為首。二記所不具。則別錄之。遊及慈恩。初知官將併寺。僧眾草草。乃泛問一二。上人及記塔下畫跡。遊於此遂絕。後三年。予職于京洛及刺安成。至大中七年歸京。在外六甲子所留書籍揃壞居半。於故簡中覩與二亡父遊寺。瀝血淚交。當時造適樂事邈不可追。復方刊整。纔足續穿蠧。然十亡五六矣。次成兩卷。傳諸釋子。東牟人段成式字柯古。

靖恭坊大興善寺。寺取大興兩字。坊名一字為名。新記云。優填像。總章初為火所燒。據梁時西域優填在荊州。言隋自臺城移來此寺非也。今又有旃檀像。開目其工頗拙。猶差謬矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靖恭坊大興善寺。寺取大興兩字。坊名一字為名。新記云。優填像。總章初為火所燒。據梁時西域優填在荊州。言隋自臺城移來此寺非也。今又有旃檀像。開目其工頗拙。猶差謬矣。

不空三藏塔前多老松。歲早則官伐其枝。為龍骨以祈雨。蓋三藏役龍意。其樹必有靈也行香院堂後壁上。元和中。畫人梁洽畫雙松。稍脫俗格。曼殊堂工塑極精妙。外壁有泥金幀。不空自西域齎來者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空三藏塔前多老松。歲早則官伐其枝。為龍骨以祈雨。蓋三藏役龍意。其樹必有靈也行香院堂後壁上。元和中。畫人梁洽畫雙松。稍脫俗格。曼殊堂工塑極精妙。外壁有泥金幀。不空自西域齎來者。

旃檀像堂中。有時非時經。界朱寫之。盛以漆龕。僧云。隋朝舊物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旃檀像堂中。有時非時經。界朱寫之。盛以漆龕。僧云。隋朝舊物。

寺後先有曲池。不空臨終時。忽然涸竭。至惟寬禪師止住。因潦通泉。白蓮藻自生。今復成陸矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寺後先有曲池。不空臨終時。忽然涸竭。至惟寬禪師止住。因潦通泉。白蓮藻自生。今復成陸矣。

東廊之南素和尚院。庭有青桐四株。素之手植。元和中卿相多遊此院。桐至夏有汗。污人衣如輠。脂不可浣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東廊之南素和尚院。庭有青桐四株。素之手植。元和中卿相多遊此院。桐至夏有汗。污人衣如輠。脂不可浣。

左顧蛤像。舊傳云。隋帝嗜蛤。所食必兼蛤味。數逾數千萬矣。忽有一蛤。推擊如舊。帝異之寘諸几上。一夜有光。及明肉自脫。中有一佛二菩薩像。帝悲悔誓不食蛤。非陳宣帝 于闐玉像。高一尺七寸闊寸餘。一佛四菩薩。一飛仙一叚玉成。截肪無玷。膩彩若滴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左顧蛤像。舊傳云。隋帝嗜蛤。所食必兼蛤味。數逾數千萬矣。忽有一蛤。推擊如舊。帝異之寘諸几上。一夜有光。及明肉自脫。中有一佛二菩薩像。帝悲悔誓不食蛤。非陳宣帝 于闐玉像。高一尺七寸闊寸餘。一佛四菩薩。一飛仙一叚玉成。截肪無玷。膩彩若滴。

天王閣。長慶中造。本在春明門內。與南內連牆。其形大為天下之最。太和二年勅移就此寺。折時腹中。得布五百端漆數十筩。今部落鬼神形像墮壞。唯天王不損。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王閣。長慶中造。本在春明門內。與南內連牆。其形大為天下之最。太和二年勅移就此寺。折時腹中。得布五百端漆數十筩。今部落鬼神形像墮壞。唯天王不損。

長樂坊安國寺紅樓。睿宗在藩時舞榭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長樂坊安國寺紅樓。睿宗在藩時舞榭。

東禪院。亦曰木塔院。院門北西廊五壁。吳道玄弟子釋思道畫釋梵八部。不施彩色。尚有典刑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東禪院。亦曰木塔院。院門北西廊五壁。吳道玄弟子釋思道畫釋梵八部。不施彩色。尚有典刑。

光明寺中鬼子母。及文惠太子塑像。舉止態度如生。工名李岫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明寺中鬼子母。及文惠太子塑像。舉止態度如生。工名李岫。

山庭院。古木崇阜。幽若山谷。當時輦土營之上座璘公院。有穗柏一株。衢柯偃覆。下坐十餘人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山庭院。古木崇阜。幽若山谷。當時輦土營之上座璘公院。有穗柏一株。衢柯偃覆。下坐十餘人。

常樂坊趙景公寺隋開皇三年置。本曰弘善寺。十八年改焉。南中三門裏東壁上。吳道玄白畫地獄變。筆力勁怒。變狀陰怪。覩之不覺毛戴。吳畫中得意處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂坊趙景公寺隋開皇三年置。本曰弘善寺。十八年改焉。南中三門裏東壁上。吳道玄白畫地獄變。筆力勁怒。變狀陰怪。覩之不覺毛戴。吳畫中得意處。

三階院西廊下。范長壽畫西方變及十六對事寶池。池尤妙絕。諦視之。覺水入深。壁院門上。白畫樹石。頗似閻立德。予携立德行天詞粉本。驗之無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三階院西廊下。范長壽畫西方變及十六對事寶池。池尤妙絕。諦視之。覺水入深。壁院門上。白畫樹石。頗似閻立德。予携立德行天詞粉本。驗之無異。

西中三門裡門南。吳生畫龍。及刷天王鬚。筆蹟如鐵。有執爐天女。竊眸欲語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西中三門裡門南。吳生畫龍。及刷天王鬚。筆蹟如鐵。有執爐天女。竊眸欲語。

華嚴院中鍮石盧舍立像高六尺。古樣精巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴院中鍮石盧舍立像高六尺。古樣精巧。

塔下有舍利三斗四升。移塔之時。僧守行建道場出舍利。俾士庶觀之。唄讚未畢。滿地現舍利。士女不敢踐之。悉出寺外。守公乃造小泥塔及木塔。近十萬枚葬之。今尚有數萬存焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塔下有舍利三斗四升。移塔之時。僧守行建道場出舍利。俾士庶觀之。唄讚未畢。滿地現舍利。士女不敢踐之。悉出寺外。守公乃造小泥塔及木塔。近十萬枚葬之。今尚有數萬存焉。

寺有小銀象六百餘軀。金佛一軀長數尺。大銀象高六尺餘。古樣精巧。又有篏七寶字多心經小屏風。盛以寶函。上有雜色珠及白珠。駢甃亂目。祿山亂。官人藏於此寺。屏風十五牒三十行。經後云。發心主司馬恒存。願成主上柱國索伏寶息。上柱國真德。為法界眾生造黃金牒。善繼疑外國物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寺有小銀象六百餘軀。金佛一軀長數尺。大銀象高六尺餘。古樣精巧。又有篏七寶字多心經小屏風。盛以寶函。上有雜色珠及白珠。駢甃亂目。祿山亂。官人藏於此寺。屏風十五牒三十行。經後云。發心主司馬恒存。願成主上柱國索伏寶息。上柱國真德。為法界眾生造黃金牒。善繼疑外國物。

遊目記所說刺柏。太和中伐為殿材。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊目記所說刺柏。太和中伐為殿材。

道政坊寶應寺韓幹。藍田人。少時常為貰酒家送酒。王右丞兄弟未遇。每一貰酒漫遊。幹常徵債於王家。戲畫地為人馬。右丞精思丹青。奇其意趣乃成。與錢二萬。令學畫十餘年。今寺中釋梵天女。悉齊公妓小小等寫真也。寺有韓幹畫下生幀。彌勒衣紫袈裟。右邊仰面菩薩及二獅子。猶入神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道政坊寶應寺韓幹。藍田人。少時常為貰酒家送酒。王右丞兄弟未遇。每一貰酒漫遊。幹常徵債於王家。戲畫地為人馬。右丞精思丹青。奇其意趣乃成。與錢二萬。令學畫十餘年。今寺中釋梵天女。悉齊公妓小小等寫真也。寺有韓幹畫下生幀。彌勒衣紫袈裟。右邊仰面菩薩及二獅子。猶入神。

西北角院內。有懷素書顏魯公序。張渭侍郎錢起郎中讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西北角院內。有懷素書顏魯公序。張渭侍郎錢起郎中讚。

平康坊菩薩寺 食堂東壁上。吳道玄畫智度論色偈變。偈是吳自題。筆跡遒勁。如磔鬼神毛𩬊。次堵畫禮骨仙人。天衣飛揚。滿壁風動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平康坊菩薩寺 食堂東壁上。吳道玄畫智度論色偈變。偈是吳自題。筆跡遒勁。如磔鬼神毛𩬊。次堵畫禮骨仙人。天衣飛揚。滿壁風動。

佛殿內槽後壁面。吳道玄畫消災經事。樹石古嶮。元和中上欲令移之。慮其摧壞。乃下詔。擇畫手寫進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛殿內槽後壁面。吳道玄畫消災經事。樹石古嶮。元和中上欲令移之。慮其摧壞。乃下詔。擇畫手寫進。

佛殿內槽東壁。維摩變。舍利弗角而轉膝。元和末。俗講僧文淑裝之。筆蹟盡矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛殿內槽東壁。維摩變。舍利弗角而轉膝。元和末。俗講僧文淑裝之。筆蹟盡矣。

寺之制度鍾樓在東。唯此寺緣李右座林甫宅在東。故建鍾樓於西。寺內有郭令玳瑁鞭。及郭令王夫人七寶帳。寺主元竟多識釋門。故事云。李右座每至生日。常轉請此寺僧。就宅設齋。有僧乙甞嘆佛。施鞍一具。賣之材直七萬。又僧廣有聲名。口經數年。次當嘆佛。因極視右座功德。冀獲厚襯。齋畢簾下出綵篚香羅帕籍一物。如朽釘長數寸。僧歸失望慚惋。數日且意。大臣不容欺己。遂携至西市。示於商胡。商胡見之驚曰。上人安得此物。必貨此不違價。僧試求百千。胡人大笑曰。未也。更極意言之。加至五百千。胡人曰。此直一千萬。遂與之。僧訪其名。曰此寶骨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寺之制度鍾樓在東。唯此寺緣李右座林甫宅在東。故建鍾樓於西。寺內有郭令玳瑁鞭。及郭令王夫人七寶帳。寺主元竟多識釋門。故事云。李右座每至生日。常轉請此寺僧。就宅設齋。有僧乙甞嘆佛。施鞍一具。賣之材直七萬。又僧廣有聲名。口經數年。次當嘆佛。因極視右座功德。冀獲厚襯。齋畢簾下出綵篚香羅帕籍一物。如朽釘長數寸。僧歸失望慚惋。數日且意。大臣不容欺己。遂携至西市。示於商胡。商胡見之驚曰。上人安得此物。必貨此不違價。僧試求百千。胡人大笑曰。未也。更極意言之。加至五百千。胡人曰。此直一千萬。遂與之。僧訪其名。曰此寶骨也。

又寺先有僧。不言姓名。常負束藁。坐臥於寺兩廊下。不肯住院。經數年。寺綱維或勸其住房。曰爾厭我耶。其夕遂以束藁焚身。至明唯灰燼耳。無血膋之臭。眾方知異人。遂塑灰為像。今在佛殿上。世號束草師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又寺先有僧。不言姓名。常負束藁。坐臥於寺兩廊下。不肯住院。經數年。寺綱維或勸其住房。曰爾厭我耶。其夕遂以束藁焚身。至明唯灰燼耳。無血膋之臭。眾方知異人。遂塑灰為像。今在佛殿上。世號束草師。

光宅坊光宅寺 普賢堂本天后梳洗堂。蒲萄垂實則幸此堂。今堂中尉遲畫頗有奇處。四壁畫像及脫皮白骨。匠意極嶮。又變形三魔女。身若出壁。又佛圓光均彩相錯亂目成講。東壁佛座前錦如斷古標。西壁逼之摽摽然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光宅坊光宅寺 普賢堂本天后梳洗堂。蒲萄垂實則幸此堂。今堂中尉遲畫頗有奇處。四壁畫像及脫皮白骨。匠意極嶮。又變形三魔女。身若出壁。又佛圓光均彩相錯亂目成講。東壁佛座前錦如斷古標。西壁逼之摽摽然。

宣陽坊靜域寺 本太穆皇后宅。寺僧云。三階院門外。是神堯皇帝射孔雀處。上蟠蛇污烟可懼。東廊樹石嶮怪高僧亦怪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣陽坊靜域寺 本太穆皇后宅。寺僧云。三階院門外。是神堯皇帝射孔雀處。上蟠蛇污烟可懼。東廊樹石嶮怪高僧亦怪。

招國坊崇濟寺 寺後有天后織成蛟龍披襖子及繡衣六事 東廓從南第二院。有宣律師製袈裟堂曼殊堂。有松數株甚奇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 招國坊崇濟寺 寺後有天后織成蛟龍披襖子及繡衣六事 東廓從南第二院。有宣律師製袈裟堂曼殊堂。有松數株甚奇。

崇聖坊資聖寺 淨土院門外。相傳吳生一夕秉燭醉畫。就中戟手視之惡駭。院門裏盧楞伽常學吳勢。吳亦授以手訣。乃畫總持三門寺方半。吳大賞之。謂人曰。楞伽不得心訣。用思太苦其能久乎。畫畢而卒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 崇聖坊資聖寺 淨土院門外。相傳吳生一夕秉燭醉畫。就中戟手視之惡駭。院門裏盧楞伽常學吳勢。吳亦授以手訣。乃畫總持三門寺方半。吳大賞之。謂人曰。楞伽不得心訣。用思太苦其能久乎。畫畢而卒。

慈恩寺 寺不淨覺故伽藍因而營建焉。凡十餘院。總一千八百九十七間。勅度三百僧。初三藏自西域迴。詔太常卿江夏王道宗設九部樂。迎經像入寺。綵車凡千餘輛。上御安福門觀之。太宗常賜三藏衲約直百餘金。其工無鍼綖之迹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈恩寺 寺不淨覺故伽藍因而營建焉。凡十餘院。總一千八百九十七間。勅度三百僧。初三藏自西域迴。詔太常卿江夏王道宗設九部樂。迎經像入寺。綵車凡千餘輛。上御安福門觀之。太宗常賜三藏衲約直百餘金。其工無鍼綖之迹。