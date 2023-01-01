洛陽城北伽藍記卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洛陽城北伽藍記卷第五

魏撫軍府司馬楊衒之撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏撫軍府司馬楊衒之撰

禪虛寺。在大夏門御道西。寺前有閱武場。歲終農隙。甲士習戰。千乘萬騎常在於此。有羽林馬僧相善觝角。戲擲戟與百尺樹齊等。虎賁張車。擲刀出樓一丈。帝亦觀戲在樓。恒令二人對為角戲。中朝時。宣武場大夏門東北。今為光風園。苜蓿生焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪虛寺。在大夏門御道西。寺前有閱武場。歲終農隙。甲士習戰。千乘萬騎常在於此。有羽林馬僧相善觝角。戲擲戟與百尺樹齊等。虎賁張車。擲刀出樓一丈。帝亦觀戲在樓。恒令二人對為角戲。中朝時。宣武場大夏門東北。今為光風園。苜蓿生焉。

凝圓寺。閹官濟州刺史賈璨所立也。在廣莫門外一里御道東。所謂永平里也。注即漢太上王廣處。遷京之初創居此里。值母亡捨以為寺。地形高顯。下臨城闕。房廡精麗。竹柏成林。實是淨行息心之所也。王公卿士來遊觀。為五言者不可勝數。洛陽城東北有上高景。殷之頑民所居處也。高祖名聞義里。遷京之始朝士住其中。迭相幾刺竟皆去之。唯有造瓦者止其內。京師瓦器出焉。世人歌曰。洛陽城東北上高里。殷之頑民昔所止。今日百姓造瓮子。人皆棄去住者恥。唯冠軍將軍郭文遠遊憩其中。堂宇園林匹於邦君。時隴西李元謙樂雙聲語。常經文遠宅前過。見其門閥華美。乃曰。是誰第宅過佳。婢春風出曰。郭冠軍家。元謙曰。凡婢雙聲。春風曰。儜奴慢罵。元謙服婢之能。於是京邑翕然傳之聞義里。有燉煌人宋雲宅。雲與惠生俱使西域也。神龜元年十一月冬。太后遣崇立寺比丘惠生。向西域取經。凡得一百七十部。皆是大乘妙典。初發京師西行四十日至赤嶺。即國之西彊也。皇魏關防正在於此。赤嶺者不生草木。因以為名。其山有鳥鼠同穴。異種共類。鳥雄鼠雌共為陰陽。即所謂鳥鼠同穴。發赤嶺西行二十三日。渡流沙至土谷渾國。路中甚寒。多饒風雪。飛沙走礫。舉目皆滿。唯吐谷渾城左右煖於餘處。其國有文字。況同魏。風俗政治多為夷法。從土谷渾西行三千五百里至鄯善城。其城自立王為土谷渾所吞。今城是土谷渾第二息寧西將軍總部落三千。以禦西胡。從鄯善西行一千六百四十里至左末城。城中居民可有百家。土地無雨。決水種麥。不知用牛耒耜而田。城中國佛與菩薩乃無胡貌。訪古老云。是呂光伐胡所作。從左末城西行一千二百七十五里至末城。城傍花果似洛陽。唯土屋平頭為異也。從末城西行二十二里至捍𡡉城。南十五里有一大寺。三百餘眾僧。有金像一軀。舉高丈六。儀容超絕。相好炳然。面恒東立不肯西顧。父老傳云。此像本從南方騰空而來。于闐國王親見禮拜載像歸。中路夜宿。忽然不見。遣人尋之。還來本處。即起塔封四百戶供灑掃。戶人有患。以金箔貼像。所患處即得除愈。後人於像邊造丈六像者。及諸宮塔乃至數千。懸綵幡蓋亦有萬計。魏國之幡過半矣。幅上隷書云。太和十九年。景明二年。延昌二年。唯有一幅。觀其年號。是姚秦時幡。從捍𡡉城西行八百七十八里至于闐國。王頭著金冠似鷄。幘頭後垂二尺生絹廣五寸以為飾。威儀有鼓角金鉦弓箭一具。戟二枝槊五張。左右帶刀不過百人。其俗婦人袴衫束帶乘馬馳走。與丈夫無異。死者以火焚燒。收骨葬之。上起浮圖。居喪者剪髮劈面為哀戚。髮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凝圓寺。閹官濟州刺史賈璨所立也。在廣莫門外一里御道東。所謂永平里也。注即漢太上王廣處。遷京之初創居此里。值母亡捨以為寺。地形高顯。下臨城闕。房廡精麗。竹柏成林。實是淨行息心之所也。王公卿士來遊觀。為五言者不可勝數。洛陽城東北有上高景。殷之頑民所居處也。高祖名聞義里。遷京之始朝士住其中。迭相幾刺竟皆去之。唯有造瓦者止其內。京師瓦器出焉。世人歌曰。洛陽城東北上高里。殷之頑民昔所止。今日百姓造瓮子。人皆棄去住者恥。唯冠軍將軍郭文遠遊憩其中。堂宇園林匹於邦君。時隴西李元謙樂雙聲語。常經文遠宅前過。見其門閥華美。乃曰。是誰第宅過佳。婢春風出曰。郭冠軍家。元謙曰。凡婢雙聲。春風曰。儜奴慢罵。元謙服婢之能。於是京邑翕然傳之聞義里。有燉煌人宋雲宅。雲與惠生俱使西域也。神龜元年十一月冬。太后遣崇立寺比丘惠生。向西域取經。凡得一百七十部。皆是大乘妙典。初發京師西行四十日至赤嶺。即國之西彊也。皇魏關防正在於此。赤嶺者不生草木。因以為名。其山有鳥鼠同穴。異種共類。鳥雄鼠雌共為陰陽。即所謂鳥鼠同穴。發赤嶺西行二十三日。渡流沙至土谷渾國。路中甚寒。多饒風雪。飛沙走礫。舉目皆滿。唯吐谷渾城左右煖於餘處。其國有文字。況同魏。風俗政治多為夷法。從土谷渾西行三千五百里至鄯善城。其城自立王為土谷渾所吞。今城是土谷渾第二息寧西將軍總部落三千。以禦西胡。從鄯善西行一千六百四十里至左末城。城中居民可有百家。土地無雨。決水種麥。不知用牛耒耜而田。城中國佛與菩薩乃無胡貌。訪古老云。是呂光伐胡所作。從左末城西行一千二百七十五里至末城。城傍花果似洛陽。唯土屋平頭為異也。從末城西行二十二里至捍𡡉城。南十五里有一大寺。三百餘眾僧。有金像一軀。舉高丈六。儀容超絕。相好炳然。面恒東立不肯西顧。父老傳云。此像本從南方騰空而來。于闐國王親見禮拜載像歸。中路夜宿。忽然不見。遣人尋之。還來本處。即起塔封四百戶供灑掃。戶人有患。以金箔貼像。所患處即得除愈。後人於像邊造丈六像者。及諸宮塔乃至數千。懸綵幡蓋亦有萬計。魏國之幡過半矣。幅上隷書云。太和十九年。景明二年。延昌二年。唯有一幅。觀其年號。是姚秦時幡。從捍𡡉城西行八百七十八里至于闐國。王頭著金冠似鷄。幘頭後垂二尺生絹廣五寸以為飾。威儀有鼓角金鉦弓箭一具。戟二枝槊五張。左右帶刀不過百人。其俗婦人袴衫束帶乘馬馳走。與丈夫無異。死者以火焚燒。收骨葬之。上起浮圖。居喪者剪髮劈面為哀戚。髮

長四寸。即就平常。唯王死不燒。置之棺中。遠葬於野。立廟祭祀。以時思之。于闐王不信佛法。有商將一比丘石毘盧旃在城南杏樹下。向王伏罪云。今輒將吳國沙門來在城南杏樹下。王聞忽怒即往看毘盧旃。旃語王曰。如來遣我來令王造覆盆浮圖一軀。使王祚永隆。王言令我見佛當即從命。毘盧旃鳴鍾告佛。即遣羅睺羅變形為佛。從空而現真容。王五體投地。即於杏樹下置立寺舍。畫作羅睺羅像。忽然自滅。于闐王更作精舍籠之。令覆瓮之影恒出屋外。見之者無不回向。其中有辟支佛靴。於今不爛。非皮非莫能審之。案于闐境東西不過三千餘里。神龜二年七月二十九日入朱駒波國。人民山居。五穀甚豐。食則麵麥。不立屠殺。食肉者以自死肉。風俗言音與于闐相似。文字與波羅門同。其國疆界可五日行遍。八月初入漢盤陀國界。西行六日登葱嶺山。復西行三日至鉢盂城。三日至不可依山。其處甚寒冬夏積雪。山中有池。毒龍居之。昔有商人。止宿池側。值龍忿怒。呪殺商人。盤陀王聞之。捨位與子。向烏場國。學婆羅門呪。四年之中盡得其術。還復王位復呪池龍。龍變為人悔過向王。即徙之葱嶺山去此池二千餘里。今日國王十三世祖。自此以西山路欹側。長坂千里。懸崖萬仞。極天之阻。實在於斯。太行孟門匹茲非險崤關壠坂方此則夷。自發葱嶺步步漸高。如此四日。乃得至嶺。依約中下實半天矣。漢盤陀國正在山頂。自葱嶺已西水皆西流。世人云是天地之中。人民決水以種。聞中國田待雨而種。笑曰。天何由可共期也。城東有孟津河。東北流向沙勒。葱嶺高峻不生草木。是時八月天氣已冷。北風驅雁。飛雪千里。九月中旬入鉢和國。高山深谷嶮道如常。國王所住因山為城。人民服飾惟有氈衣。地土甚寒。窟穴而居。風雪勁切。人畜相依。國之南界有大雪山。朝融夕結。望若玉峯。十月之初至𠿒噠國。土田庶衍。山澤彌望。居無城郭。游軍而治。以氈為屋。隨逐水草。夏則隨涼。冬則就溫。鄉土不識文字。禮教俱闕。陰陽運轉莫知其度。年無盈閏。月無大小。用十二月為一歲。受諸國貢獻。南至牒羅。北盡勅懃。東被于闐。西及波斯。四十餘國。皆來朝賀。王張大㲲帳。方四十步。周迴以𣰽毺為壁。王著錦衣坐金床。以四金鳳凰為床脚。見大魏使人再拜跪。受詔書。至於設會。一人唱則客前後唱則罷會。唯有此法。不見音樂。𠿒噠國王妃亦著錦衣。垂地三尺。使人擎之。頭帶一角長八尺。奇長三尺。以玫瑰五色裝飾其上。王妃出則與之。入坐金床。以六牙白象四獅子為床。自餘大臣妻皆隨。傘頭亦似有角團圓垂下。狀似 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長四寸。即就平常。唯王死不燒。置之棺中。遠葬於野。立廟祭祀。以時思之。于闐王不信佛法。有商將一比丘石毘盧旃在城南杏樹下。向王伏罪云。今輒將吳國沙門來在城南杏樹下。王聞忽怒即往看毘盧旃。旃語王曰。如來遣我來令王造覆盆浮圖一軀。使王祚永隆。王言令我見佛當即從命。毘盧旃鳴鍾告佛。即遣羅睺羅變形為佛。從空而現真容。王五體投地。即於杏樹下置立寺舍。畫作羅睺羅像。忽然自滅。于闐王更作精舍籠之。令覆瓮之影恒出屋外。見之者無不回向。其中有辟支佛靴。於今不爛。非皮非莫能審之。案于闐境東西不過三千餘里。神龜二年七月二十九日入朱駒波國。人民山居。五穀甚豐。食則麵麥。不立屠殺。食肉者以自死肉。風俗言音與于闐相似。文字與波羅門同。其國疆界可五日行遍。八月初入漢盤陀國界。西行六日登葱嶺山。復西行三日至鉢盂城。三日至不可依山。其處甚寒冬夏積雪。山中有池。毒龍居之。昔有商人。止宿池側。值龍忿怒。呪殺商人。盤陀王聞之。捨位與子。向烏場國。學婆羅門呪。四年之中盡得其術。還復王位復呪池龍。龍變為人悔過向王。即徙之葱嶺山去此池二千餘里。今日國王十三世祖。自此以西山路欹側。長坂千里。懸崖萬仞。極天之阻。實在於斯。太行孟門匹茲非險崤關壠坂方此則夷。自發葱嶺步步漸高。如此四日。乃得至嶺。依約中下實半天矣。漢盤陀國正在山頂。自葱嶺已西水皆西流。世人云是天地之中。人民決水以種。聞中國田待雨而種。笑曰。天何由可共期也。城東有孟津河。東北流向沙勒。葱嶺高峻不生草木。是時八月天氣已冷。北風驅雁。飛雪千里。九月中旬入鉢和國。高山深谷嶮道如常。國王所住因山為城。人民服飾惟有氈衣。地土甚寒。窟穴而居。風雪勁切。人畜相依。國之南界有大雪山。朝融夕結。望若玉峯。十月之初至𠿒噠國。土田庶衍。山澤彌望。居無城郭。游軍而治。以氈為屋。隨逐水草。夏則隨涼。冬則就溫。鄉土不識文字。禮教俱闕。陰陽運轉莫知其度。年無盈閏。月無大小。用十二月為一歲。受諸國貢獻。南至牒羅。北盡勅懃。東被于闐。西及波斯。四十餘國。皆來朝賀。王張大㲲帳。方四十步。周迴以𣰽毺為壁。王著錦衣坐金床。以四金鳳凰為床脚。見大魏使人再拜跪。受詔書。至於設會。一人唱則客前後唱則罷會。唯有此法。不見音樂。𠿒噠國王妃亦著錦衣。垂地三尺。使人擎之。頭帶一角長八尺。奇長三尺。以玫瑰五色裝飾其上。王妃出則與之。入坐金床。以六牙白象四獅子為床。自餘大臣妻皆隨。傘頭亦似有角團圓垂下。狀似

寶蓋。觀其貴賤亦有服章。四夷之中最為強大。不信佛法。多事外神。殺生血食。器用七寶。諸國奉獻甚饒珍異。按𠿒噠國去京師二萬餘里。十一月初入波斯國。境土甚狹。七日行過。人民山居。資業窮煎。風俗凶慢。見王無禮。國王出入從者數人。其國有水。昔日甚淺。後山崩截流。變為二池。毒龍居之。多有災異。夏喜暴雨。冬則積雪。行人由之多致難艱。雪有白光照耀人眼。令人閉目茫然無見。祭祀龍王。然後平復。十一月中旬入賒彌國。此國漸出葱嶺。土田嶢崅。民多貧困。峻路危道。人馬僅通。一直一道。從鉢盧勒國向烏場國。銕鎖為橋。縣虛為渡。下不見底。旁無挽捉。倐忽之間投軀萬仞。是以行者望風謝路耳。十二月初入烏場國。北接葱嶺。南連天竺。土氣和暖。地方數千。民物殷阜。匹臨淄之神州。原田膴膴。等咸陽之上土。鞞羅施兒之所。薩埵投身之地。舊俗雖遠土風猶存。國王精食菜食長齋。晨夜禮佛。擊鼓吹貝。琵琶箜篌笙簫備有。日中已後。始治國事。假有死罪不立殺刑。唯從空山任其飲啄事涉疑似。以藥服之。清濁則驗。隨事輕重。當時即決。土地肥美人物豐饒。百穀盡登五果繁熟。夜聞鍾聲。遍滿世界。土饒異花。冬夏相接。道俗採之。上佛供養。國王見宋雲。云大魏使來。膜拜受詔書。聞太后崇奉佛法。即面東合掌。遙心頂禮。遣解魏語人問宋雲曰。卿是日出人也。宋雲答曰。我國東界。有大海水日出其中。實如來旨。王又問曰。彼國出聖人否。宋雲具說周孔莊老之德。次序蓬萊山上銀闕金堂。神僊聖人並在其上。說管輅善卜華陀治病左慈方術。如此之事分別說之。王曰。若如卿言即是佛國。我當命終願生彼國。宋雲於是與惠生出城外。尋如來教跡。水東有佛晒衣處。初如來在烏場國行化。龍王瞋怒興大風雨。佛僧迦梨表裏通濕。雨止佛在石下東面而坐晒袈裟。年歲雖久彪炳若新。非直條縫明見至於細縷亦新。乍往觀之。如似未徹。假令刮削其文轉明。佛坐處及晒衣所並有塔記。水西有池。龍王居之。池邊有一寺。五十餘僧。龍王每作神變。國王祈請以金玉珍寶。投之池中。在後涌出令僧取之。此寺衣食待龍而濟。世人名曰龍王寺。王城北八十里有如來履石之跡。起塔籠之。履石之處若水踐泥量之不定。或長或短。今立寺。可七十餘僧。塔南二十步有泉石。佛本清淨嚼楊枝植地。即生今成大樹。胡名曰婆樓。城北有陀羅寺。佛事最多。浮圖高大。僧房逼側周匝。金像六千軀。王年常大會。皆在此寺。國內沙門咸來雲集。宋雲惠生見彼比丘戒行精苦。觀其風範特加恭敬。遂捨奴婢二人。以供灑掃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶蓋。觀其貴賤亦有服章。四夷之中最為強大。不信佛法。多事外神。殺生血食。器用七寶。諸國奉獻甚饒珍異。按𠿒噠國去京師二萬餘里。十一月初入波斯國。境土甚狹。七日行過。人民山居。資業窮煎。風俗凶慢。見王無禮。國王出入從者數人。其國有水。昔日甚淺。後山崩截流。變為二池。毒龍居之。多有災異。夏喜暴雨。冬則積雪。行人由之多致難艱。雪有白光照耀人眼。令人閉目茫然無見。祭祀龍王。然後平復。十一月中旬入賒彌國。此國漸出葱嶺。土田嶢崅。民多貧困。峻路危道。人馬僅通。一直一道。從鉢盧勒國向烏場國。銕鎖為橋。縣虛為渡。下不見底。旁無挽捉。倐忽之間投軀萬仞。是以行者望風謝路耳。十二月初入烏場國。北接葱嶺。南連天竺。土氣和暖。地方數千。民物殷阜。匹臨淄之神州。原田膴膴。等咸陽之上土。鞞羅施兒之所。薩埵投身之地。舊俗雖遠土風猶存。國王精食菜食長齋。晨夜禮佛。擊鼓吹貝。琵琶箜篌笙簫備有。日中已後。始治國事。假有死罪不立殺刑。唯從空山任其飲啄事涉疑似。以藥服之。清濁則驗。隨事輕重。當時即決。土地肥美人物豐饒。百穀盡登五果繁熟。夜聞鍾聲。遍滿世界。土饒異花。冬夏相接。道俗採之。上佛供養。國王見宋雲。云大魏使來。膜拜受詔書。聞太后崇奉佛法。即面東合掌。遙心頂禮。遣解魏語人問宋雲曰。卿是日出人也。宋雲答曰。我國東界。有大海水日出其中。實如來旨。王又問曰。彼國出聖人否。宋雲具說周孔莊老之德。次序蓬萊山上銀闕金堂。神僊聖人並在其上。說管輅善卜華陀治病左慈方術。如此之事分別說之。王曰。若如卿言即是佛國。我當命終願生彼國。宋雲於是與惠生出城外。尋如來教跡。水東有佛晒衣處。初如來在烏場國行化。龍王瞋怒興大風雨。佛僧迦梨表裏通濕。雨止佛在石下東面而坐晒袈裟。年歲雖久彪炳若新。非直條縫明見至於細縷亦新。乍往觀之。如似未徹。假令刮削其文轉明。佛坐處及晒衣所並有塔記。水西有池。龍王居之。池邊有一寺。五十餘僧。龍王每作神變。國王祈請以金玉珍寶。投之池中。在後涌出令僧取之。此寺衣食待龍而濟。世人名曰龍王寺。王城北八十里有如來履石之跡。起塔籠之。履石之處若水踐泥量之不定。或長或短。今立寺。可七十餘僧。塔南二十步有泉石。佛本清淨嚼楊枝植地。即生今成大樹。胡名曰婆樓。城北有陀羅寺。佛事最多。浮圖高大。僧房逼側周匝。金像六千軀。王年常大會。皆在此寺。國內沙門咸來雲集。宋雲惠生見彼比丘戒行精苦。觀其風範特加恭敬。遂捨奴婢二人。以供灑掃

。去王城東南山行八日。如來苦行投身餓虎之處。高山籠嵸危岫入雲。嘉木靈芝叢生其上。林泉婉麗花綵曜目。宋雲與惠生割捨行資。於山頂造浮圖一所。刻石隷書銘魏功德。山有收骨寺。三百餘僧。王城南一百餘里有如來。昔作摩休國剝皮為紙析骨為筆處。阿育王起塔籠之。舉高十丈。析骨之處。髓流著石。觀其脂色。肥膩若新。王城西南五百里。有善持山。甘泉美果。見於經記。山谷和暖。草木冬青。當時太簇御辰溫熾已扇。鳥鳴春樹。蝶舞花叢。宋雲遠在絕域。因矚此芳景。歸懷之思獨軫中膓。遂動舊疹。纏綿經月。得婆羅門呪。然後平善。山項東南有太子石室。一口兩房。太子室前十步有大方石。云太子常坐其上。阿育王起塔記之。塔南一里太子草菴處。去塔一里。東北下山五十步。有太子男女遶樹不去。婆羅門以杖鞭之。流血灑地處。其樹猶存。灑血之地。今為泉水。室西三里。天帝釋化為師子。當路蹲坐。遮嫚𡛠之處。石上毛尾爪跡。今悉炳然。阿周陀窟。及門子供養盲父母處。皆有塔記。山中有昔五百羅漢床。南北兩行相向坐處。其次第相對。有大寺僧徒二百人。太子所食。泉水北有寺。恒以驢數頭運糧上山。無人驅逐自然往還。寅發午至。每及冲飡。此是護塔神渥婆僊使之然。此寺昔日有沙彌。常除灰目入神定。維那輓之。不覺皮連骨離。渥婆僊代沙彌除灰處。國王與渥婆僊立廟圖。其形像以金傅之。隔山嶺有婆姦寺。夜叉所造。僧徒八十人。云羅漢夜叉常來供養。灑掃取薪。凡俗比丘不得在寺。大魏沙門道榮至此禮拜而去。不敢留停。至正光元年四月中旬入乾陀羅國。土地亦與烏場國相似。本名業波羅國。為𠿒噠所滅。遂立勅懃為王。治國以來已經二世。立性凶暴。多行殺戮。不信佛法。好祀鬼神。國中人民悉是婆羅門種。崇奉佛教。好讀經典。忽得此王深非情願。自恃勇力與罽賓爭境。連兵戰鬪已歷三年。王有鬪象七百頭。一負十人。手持刀楂象鼻縛刀。與敵相擊。王常停境上終日不歸。師老民勞百姓嗟怨。宋雲詣軍通詔書。王凶慢無禮。坐受詔書。宋雲見其遠夷不可制。任其倨傲莫能責之。王遣傳事謂宋雲曰。卿涉諸國。經過險路。得無勞苦也。宋雲答曰。我皇帝深味大乘遠求經典。道路雖險。未敢言疲。大王親總三軍。遠臨邊境。寒暑驟移。不無頓弊。王答曰。不能降服小國。愧卿此問。宋雲初謂王。是夷人不可以禮責。任其坐受詔書。及親往復乃有人情。遂責之曰。山有高下氷有大小。人處世間亦有尊卑。𠿒噠烏場王並拜受詔書。大王何獨不拜。王答曰。我見魏主則拜。得書坐讀有何可怪。世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。去王城東南山行八日。如來苦行投身餓虎之處。高山籠嵸危岫入雲。嘉木靈芝叢生其上。林泉婉麗花綵曜目。宋雲與惠生割捨行資。於山頂造浮圖一所。刻石隷書銘魏功德。山有收骨寺。三百餘僧。王城南一百餘里有如來。昔作摩休國剝皮為紙析骨為筆處。阿育王起塔籠之。舉高十丈。析骨之處。髓流著石。觀其脂色。肥膩若新。王城西南五百里。有善持山。甘泉美果。見於經記。山谷和暖。草木冬青。當時太簇御辰溫熾已扇。鳥鳴春樹。蝶舞花叢。宋雲遠在絕域。因矚此芳景。歸懷之思獨軫中膓。遂動舊疹。纏綿經月。得婆羅門呪。然後平善。山項東南有太子石室。一口兩房。太子室前十步有大方石。云太子常坐其上。阿育王起塔記之。塔南一里太子草菴處。去塔一里。東北下山五十步。有太子男女遶樹不去。婆羅門以杖鞭之。流血灑地處。其樹猶存。灑血之地。今為泉水。室西三里。天帝釋化為師子。當路蹲坐。遮嫚𡛠之處。石上毛尾爪跡。今悉炳然。阿周陀窟。及門子供養盲父母處。皆有塔記。山中有昔五百羅漢床。南北兩行相向坐處。其次第相對。有大寺僧徒二百人。太子所食。泉水北有寺。恒以驢數頭運糧上山。無人驅逐自然往還。寅發午至。每及冲飡。此是護塔神渥婆僊使之然。此寺昔日有沙彌。常除灰目入神定。維那輓之。不覺皮連骨離。渥婆僊代沙彌除灰處。國王與渥婆僊立廟圖。其形像以金傅之。隔山嶺有婆姦寺。夜叉所造。僧徒八十人。云羅漢夜叉常來供養。灑掃取薪。凡俗比丘不得在寺。大魏沙門道榮至此禮拜而去。不敢留停。至正光元年四月中旬入乾陀羅國。土地亦與烏場國相似。本名業波羅國。為𠿒噠所滅。遂立勅懃為王。治國以來已經二世。立性凶暴。多行殺戮。不信佛法。好祀鬼神。國中人民悉是婆羅門種。崇奉佛教。好讀經典。忽得此王深非情願。自恃勇力與罽賓爭境。連兵戰鬪已歷三年。王有鬪象七百頭。一負十人。手持刀楂象鼻縛刀。與敵相擊。王常停境上終日不歸。師老民勞百姓嗟怨。宋雲詣軍通詔書。王凶慢無禮。坐受詔書。宋雲見其遠夷不可制。任其倨傲莫能責之。王遣傳事謂宋雲曰。卿涉諸國。經過險路。得無勞苦也。宋雲答曰。我皇帝深味大乘遠求經典。道路雖險。未敢言疲。大王親總三軍。遠臨邊境。寒暑驟移。不無頓弊。王答曰。不能降服小國。愧卿此問。宋雲初謂王。是夷人不可以禮責。任其坐受詔書。及親往復乃有人情。遂責之曰。山有高下氷有大小。人處世間亦有尊卑。𠿒噠烏場王並拜受詔書。大王何獨不拜。王答曰。我見魏主則拜。得書坐讀有何可怪。世

人得父母書。猶自坐讀。大魏如我父母。我一坐讀書。於理無失。雲無以屈之。遂將雲至一寺。供給甚薄。時跋跋提國送獅子兒兩頭。與乾陀羅王。雲等見之。觀其意氣雄猛。中國所畫莫參其儀。於是西行五日至如來捨頭施人處。亦有塔寺。二十餘僧。復西行三月至辛頭大河。河西岸上。有如來作摩竭大魚從河而出。十二年中以肉濟人處。起塔為記。石上猶有魚鱗紋。復西行十三日至佛沙伏城。川原沃壤。城郭端直。民戶殷多。林泉茂盛。土饒珍寶。風俗淳善。其城內外凡有古寺。名僧德眾道行高奇。城北一里有白象宮。寺內佛事皆是石像。裝嚴極麗。頭數甚多。通身金箔。眩耀人目。寺前繫白象樹。此寺之興實由茲焉。花葉似棗季冬始熟。父老傳云。此樹滅佛法亦滅。寺內圖太子夫妻以男女乞婆羅門像。胡人見之莫不悲泣。復西行一日。至如來桃眼施人處。亦有塔寺。寺石上有迦葉佛跡。復西行一日乘船渡一深水。三百餘步。復西南行六十里至乾陀羅城。東南七里。有雀離浮圖。道榮傳云城東四里。推其本源。乃是如來在世之時與弟子遊化此土。指城東曰。我入涅槃後三百年。有國王名迦尼色迦。此處起浮圖。佛入涅槃後二百年來果有國王。字迦尼色迦。出游城東。見四童子累牛糞為塔。可高三尺。俄然即失。道榮傳云。童子在虛空中。向王說偈。王怪此童子。即作塔籠之。糞塔漸高挺出於外。去地四百尺。然後止。王始更廣塔基三百餘步。道榮傳云。三百九十步。從此構木始得齊等。道榮傳云。其高三丈。悉用文木為陛階砌櫨拱上構眾木。凡十三級。上有鐵柱。高三尺。金槃十三重合。去地七百尺。道榮傳云。鐵柱八十八尺。八十圍。金盤十五重。去地六十三丈二尺。施功既訖。糞塔如初在。大塔南三步。婆羅門不信是糞。以手探看。遂作一孔。年歲雖久糞猶不爛。以香泥填孔不可充滿。今天宮籠蓋之。雀離浮圖。自作以來三經天火所燒。國王修之。還復如故。父老云。此浮圖天火所燒。佛法當滅。道榮傳云。王修浮圖。木工既訖。猶有鐵柱。無有能上者。王於四角起大高樓。多置金銀及諸寶物。王與夫人及諸王子悉在上。燒香散花至心精神。然後轆轤絞索。一舉便到故。胡人皆云。四天王助之。若其不爾。實非人力所能舉。塔內物事悉是金玉。千變萬化難得而稱。旭日始開則金盤晃朗。微風漸發則寶鐸和鳴。西域浮圖最為第一。此塔初成用真珠為羅網。覆於其上。後數年王乃思量。此珠網價直萬金。我崩之後恐人侵奪。復慮大塔破壞無人修補。即解珠網。以銅鑊盛之。在塔西北一百步掘地埋之。上種樹。樹名菩提。枝條四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人得父母書。猶自坐讀。大魏如我父母。我一坐讀書。於理無失。雲無以屈之。遂將雲至一寺。供給甚薄。時跋跋提國送獅子兒兩頭。與乾陀羅王。雲等見之。觀其意氣雄猛。中國所畫莫參其儀。於是西行五日至如來捨頭施人處。亦有塔寺。二十餘僧。復西行三月至辛頭大河。河西岸上。有如來作摩竭大魚從河而出。十二年中以肉濟人處。起塔為記。石上猶有魚鱗紋。復西行十三日至佛沙伏城。川原沃壤。城郭端直。民戶殷多。林泉茂盛。土饒珍寶。風俗淳善。其城內外凡有古寺。名僧德眾道行高奇。城北一里有白象宮。寺內佛事皆是石像。裝嚴極麗。頭數甚多。通身金箔。眩耀人目。寺前繫白象樹。此寺之興實由茲焉。花葉似棗季冬始熟。父老傳云。此樹滅佛法亦滅。寺內圖太子夫妻以男女乞婆羅門像。胡人見之莫不悲泣。復西行一日。至如來桃眼施人處。亦有塔寺。寺石上有迦葉佛跡。復西行一日乘船渡一深水。三百餘步。復西南行六十里至乾陀羅城。東南七里。有雀離浮圖。道榮傳云城東四里。推其本源。乃是如來在世之時與弟子遊化此土。指城東曰。我入涅槃後三百年。有國王名迦尼色迦。此處起浮圖。佛入涅槃後二百年來果有國王。字迦尼色迦。出游城東。見四童子累牛糞為塔。可高三尺。俄然即失。道榮傳云。童子在虛空中。向王說偈。王怪此童子。即作塔籠之。糞塔漸高挺出於外。去地四百尺。然後止。王始更廣塔基三百餘步。道榮傳云。三百九十步。從此構木始得齊等。道榮傳云。其高三丈。悉用文木為陛階砌櫨拱上構眾木。凡十三級。上有鐵柱。高三尺。金槃十三重合。去地七百尺。道榮傳云。鐵柱八十八尺。八十圍。金盤十五重。去地六十三丈二尺。施功既訖。糞塔如初在。大塔南三步。婆羅門不信是糞。以手探看。遂作一孔。年歲雖久糞猶不爛。以香泥填孔不可充滿。今天宮籠蓋之。雀離浮圖。自作以來三經天火所燒。國王修之。還復如故。父老云。此浮圖天火所燒。佛法當滅。道榮傳云。王修浮圖。木工既訖。猶有鐵柱。無有能上者。王於四角起大高樓。多置金銀及諸寶物。王與夫人及諸王子悉在上。燒香散花至心精神。然後轆轤絞索。一舉便到故。胡人皆云。四天王助之。若其不爾。實非人力所能舉。塔內物事悉是金玉。千變萬化難得而稱。旭日始開則金盤晃朗。微風漸發則寶鐸和鳴。西域浮圖最為第一。此塔初成用真珠為羅網。覆於其上。後數年王乃思量。此珠網價直萬金。我崩之後恐人侵奪。復慮大塔破壞無人修補。即解珠網。以銅鑊盛之。在塔西北一百步掘地埋之。上種樹。樹名菩提。枝條四

布。密葉蔽天。樹下四面坐像各高丈五。恒有四龍典掌此珠。若興心欲取則有禍變。刻石為銘。囑語將來。若此塔壞勞煩後賢出珠修治。雀離浮圖南五十步有一石塔。其形正圓。高二丈。甚有神變。能與世人表吉凶。觸之若吉者金鈴鳴應。若凶者假令人搖撼亦不肯鳴。惠生既在遠國。恐不吉反。遂禮神塔乞求一驗。於是以指觸之。鈴即鳴應。得此驗用慰私心。後果得吉反。惠生初發京師之日。皇太后勅付五色百尺幡千口錦香袋五百枚。王公卿士幡二千口。惠生從于闐至乾陀。所有佛事悉皆流布。至此頓盡。惟留太后百尺幡一口。擬奉尸毘王塔。宋雲以奴婢二人奉雀離浮圖。永充灑掃。惠生遂減割行資。妙簡良匠。以銅摹寫雀離浮屠儀一軀及釋迦四塔變。於是西北行七日。渡一大水至如來為尸昆王救鴿之處。亦起塔寺。昔尸昆王倉庫為火所燒。其中粳米燋然至今猶在。若服一粒永無瘧患。彼國人民須禁日取之。道榮傳云。至那迦羅阿國。有佛頂骨。方圓四寸黃白色。下有孔。受人手指。閃然似仰蜂窠。至耆賀濫寺。有佛袈裝十三條。以尺量之。或短或長。復有佛錫杖。長丈七。以水筩盛之。金箔其上。此杖輕重不定。值有重百人不舉。值有輕時二人勝之。那竭城中有佛牙佛髮。並作寶函盛之。朝夕供養。至瞿羅羅鹿見佛影。入山窟十五步。四面向戶。遙望則眾相炳然。近看瞑然不見。以手摩之。唯有石壁。漸漸却行始見其相。容顏挺特。世所希有。窟前有方石。石上有佛跡。窟西南百步有佛浣衣處。窟北一里有目連窟。窟北有山。山下有六佛手作浮圖。高十丈。云此浮圖陷入地。佛法當滅。并為七塔。七塔南石銘云。如來手書胡字分明於今可識焉。惠生在烏場國二年。西胡風俗大同小異。不能具錄。至正元二年二月始還天闕。衒之按惠生行記。事多不盡錄。今依道榮傳。宋雲家記。故並載之。以備缺文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布。密葉蔽天。樹下四面坐像各高丈五。恒有四龍典掌此珠。若興心欲取則有禍變。刻石為銘。囑語將來。若此塔壞勞煩後賢出珠修治。雀離浮圖南五十步有一石塔。其形正圓。高二丈。甚有神變。能與世人表吉凶。觸之若吉者金鈴鳴應。若凶者假令人搖撼亦不肯鳴。惠生既在遠國。恐不吉反。遂禮神塔乞求一驗。於是以指觸之。鈴即鳴應。得此驗用慰私心。後果得吉反。惠生初發京師之日。皇太后勅付五色百尺幡千口錦香袋五百枚。王公卿士幡二千口。惠生從于闐至乾陀。所有佛事悉皆流布。至此頓盡。惟留太后百尺幡一口。擬奉尸毘王塔。宋雲以奴婢二人奉雀離浮圖。永充灑掃。惠生遂減割行資。妙簡良匠。以銅摹寫雀離浮屠儀一軀及釋迦四塔變。於是西北行七日。渡一大水至如來為尸昆王救鴿之處。亦起塔寺。昔尸昆王倉庫為火所燒。其中粳米燋然至今猶在。若服一粒永無瘧患。彼國人民須禁日取之。道榮傳云。至那迦羅阿國。有佛頂骨。方圓四寸黃白色。下有孔。受人手指。閃然似仰蜂窠。至耆賀濫寺。有佛袈裝十三條。以尺量之。或短或長。復有佛錫杖。長丈七。以水筩盛之。金箔其上。此杖輕重不定。值有重百人不舉。值有輕時二人勝之。那竭城中有佛牙佛髮。並作寶函盛之。朝夕供養。至瞿羅羅鹿見佛影。入山窟十五步。四面向戶。遙望則眾相炳然。近看瞑然不見。以手摩之。唯有石壁。漸漸却行始見其相。容顏挺特。世所希有。窟前有方石。石上有佛跡。窟西南百步有佛浣衣處。窟北一里有目連窟。窟北有山。山下有六佛手作浮圖。高十丈。云此浮圖陷入地。佛法當滅。并為七塔。七塔南石銘云。如來手書胡字分明於今可識焉。惠生在烏場國二年。西胡風俗大同小異。不能具錄。至正元二年二月始還天闕。衒之按惠生行記。事多不盡錄。今依道榮傳。宋雲家記。故並載之。以備缺文。

京師東西二十里。南北十五里。戶十萬九千餘。廟社宮室府曹以外。方三百步為一里。里開四門。門置里正二人吏四人門士八人。合有二百二十里。寺有一千三百六十七所。天平元年遷都鄴城。洛陽餘寺四百二十一所。北邙山上有憑王寺。齊獻武王寺。京東石關有元領軍寺。劉長秋嵩高中有闕居寺。𥙘禪寺。嵩陽寺。道場寺。上有中頂寺。東有升道寺。京南關口有石窟寺。靈巖寺。京西瀍澗有白馬寺。照樂寺。如此之寺。既郭外不在數限亦詳載之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 京師東西二十里。南北十五里。戶十萬九千餘。廟社宮室府曹以外。方三百步為一里。里開四門。門置里正二人吏四人門士八人。合有二百二十里。寺有一千三百六十七所。天平元年遷都鄴城。洛陽餘寺四百二十一所。北邙山上有憑王寺。齊獻武王寺。京東石關有元領軍寺。劉長秋嵩高中有闕居寺。𥙘禪寺。嵩陽寺。道場寺。上有中頂寺。東有升道寺。京南關口有石窟寺。靈巖寺。京西瀍澗有白馬寺。照樂寺。如此之寺。既郭外不在數限亦詳載之。

洛陽城北伽藍記卷第五(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洛陽城北伽藍記卷第五(終)

世傳洛陽伽藍記。以明如隱堂刻為最古。康有一本。卷二闕四九十八凡三葉。按袁綬階校錄毛斧季跋語已云。第二卷中脫三紙。好事者傳寫補入。人各不同。則由來舊矣。瞿氏鐵琴銅劍樓書目亦稱一二卷有闕葉。據顧澗薲校本補錄。惜遠在南中不可致。因從璜川吳氏真意堂活字本。補此三葉。嚮聞真意本與吳若準集證。並源出如隱。今取勘對亦未必盡。然大率各有校改。如隱版刻似出嘉靖時。未詳何人所為。依式印行。以餉同志。乙卯初夏武進董康。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世傳洛陽伽藍記。以明如隱堂刻為最古。康有一本。卷二闕四九十八凡三葉。按袁綬階校錄毛斧季跋語已云。第二卷中脫三紙。好事者傳寫補入。人各不同。則由來舊矣。瞿氏鐵琴銅劍樓書目亦稱一二卷有闕葉。據顧澗薲校本補錄。惜遠在南中不可致。因從璜川吳氏真意堂活字本。補此三葉。嚮聞真意本與吳若準集證。並源出如隱。今取勘對亦未必盡。然大率各有校改。如隱版刻似出嘉靖時。未詳何人所為。依式印行。以餉同志。乙卯初夏武進董康。

魏自顯祖好浮屠之學。至胡太后而濫觴焉。此伽藍記之所繇作也。舖揚佛宇。而因及人文。著撰園林歌舞鬼神奇怪興亡之異。以寓其褒譏。又非徒以記伽藍已也。妙筆葩芬。奇思清峙。雖衛叔寶之風神王夷甫之姿態。未足以方之矣。顧高宗以北地質魯。遷都洛陽。立國子太學四門小學。如李冲李彪高閭王肅郭祚宋辨劉芳崔光輩。皆以文雅見。親制禮作樂蔚然可觀。有魏一百四十九年間。最為希有。又未可以永平以後專尚釋氏而少之也。湖南毛晉識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏自顯祖好浮屠之學。至胡太后而濫觴焉。此伽藍記之所繇作也。舖揚佛宇。而因及人文。著撰園林歌舞鬼神奇怪興亡之異。以寓其褒譏。又非徒以記伽藍已也。妙筆葩芬。奇思清峙。雖衛叔寶之風神王夷甫之姿態。未足以方之矣。顧高宗以北地質魯。遷都洛陽。立國子太學四門小學。如李冲李彪高閭王肅郭祚宋辨劉芳崔光輩。皆以文雅見。親制禮作樂蔚然可觀。有魏一百四十九年間。最為希有。又未可以永平以後專尚釋氏而少之也。湖南毛晉識。