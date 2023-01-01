洛陽城西伽藍記卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洛陽城西伽藍記卷第四

魏撫軍府司馬楊衒之撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏撫軍府司馬楊衒之撰

冲覺寺。太傅清河王懌捨宅所立也。在西明門外一里御道北。懌親王之中最有名行。世宗愛之。特隆諸弟。延昌四年世宗崩。懌與高陽王雍．廣平王懷。並受遺詔。輔翼孝明。時帝始年六歲。太后代總萬機。以懌名德茂親體道居正。事無大小多諮詢之。是以熙平神龜之際。勢傾人主。第宅豐大。踰於高陽。西北有樓。出凌雲臺。俯臨朝市。目極京師。古詩所謂西北有高樓。上與浮雲齊者也。樓下有儒林館．退賓堂。形製並如清暑殿。土山鈞臺。冠於當世。斜峯入牖。曲沼環堂。樹響飛嚶。堦叢花藥。懌愛賓客。重文藻。海內才子莫不輻輳。府僚臣佐並選雋俊。至於清晨明景騁望南臺。珍羞具設。琴笙並奏。芳醴盈罍。佳賓滿席。使梁王愧兔園之遊。陳思慚雀臺之燕。正光初元義秉權閉太后於後宮。薨懌於下省。孝昌元年太子還總萬機。追贈懌太子太師太將軍都督中外諸軍事。假黃鉞給九旒。鸞輅黃屋。左纛轀輬車前後部羽葆。鼓吹虎賁班劍百人。輓歌二部。葬禮依晉安平王孚故事。諡曰文獻。圖懌像於建始殿。拔清河國令韓子熙為黃門侍郎。從王國三卿為執戟者。近代所無也。為文獻追福。建五層浮圖一所。工作與瑤光寺相似也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冲覺寺。太傅清河王懌捨宅所立也。在西明門外一里御道北。懌親王之中最有名行。世宗愛之。特隆諸弟。延昌四年世宗崩。懌與高陽王雍．廣平王懷。並受遺詔。輔翼孝明。時帝始年六歲。太后代總萬機。以懌名德茂親體道居正。事無大小多諮詢之。是以熙平神龜之際。勢傾人主。第宅豐大。踰於高陽。西北有樓。出凌雲臺。俯臨朝市。目極京師。古詩所謂西北有高樓。上與浮雲齊者也。樓下有儒林館．退賓堂。形製並如清暑殿。土山鈞臺。冠於當世。斜峯入牖。曲沼環堂。樹響飛嚶。堦叢花藥。懌愛賓客。重文藻。海內才子莫不輻輳。府僚臣佐並選雋俊。至於清晨明景騁望南臺。珍羞具設。琴笙並奏。芳醴盈罍。佳賓滿席。使梁王愧兔園之遊。陳思慚雀臺之燕。正光初元義秉權閉太后於後宮。薨懌於下省。孝昌元年太子還總萬機。追贈懌太子太師太將軍都督中外諸軍事。假黃鉞給九旒。鸞輅黃屋。左纛轀輬車前後部羽葆。鼓吹虎賁班劍百人。輓歌二部。葬禮依晉安平王孚故事。諡曰文獻。圖懌像於建始殿。拔清河國令韓子熙為黃門侍郎。從王國三卿為執戟者。近代所無也。為文獻追福。建五層浮圖一所。工作與瑤光寺相似也。

宣忠寺。侍中司州牧城陽王所立也。在西陽門外一里御道南。永康中。北海入洛。莊帝北巡。自餘諸王各懷二望。唯徽獨從莊帝。至長子城。大兵阻河。雌雄未決。徽願入洛陽。捨宅為寺。及北海敗散國道重暉。遂捨宅焉。永安末莊帝謀殺爾朱榮。恐事不果請計於徽。徽曰。以生太子為辭。榮必入朝。因以斃之。莊帝曰。后懷孕於十月。今始九月可爾已不。徽曰。婦生產子有延月者。有少月者。不足為怪。帝納其謀。遂唱生太子。遣徽特至太原王第。告云皇儲誕育。值榮與上黨王天穆博戲。徽脫榮帽。勸舞盤旋。徽素大度量。喜怒不形於色。遶殿內外歡叫。榮遂信之。與穆並入朝。莊帝聞榮來不覺失色。中書舍人溫子升曰。陛下色變。帝連索酒飲之。然後行事。榮穆既誅。拜徽太師司馬。餘官如故。典統禁兵。偏被委任。及爾朱兆擒莊帝。徽投前洛陽令寇祖仁。祖仁一門刺史皆是徽之將。少有舊恩故往投之。祖仁謂子弟等曰。時聞爾朱兆募城陽王甚重。擒獲者千戶侯。今日富貴至矣。遂斬送之。徽初投祖仁家。齎金一百斤馬五十匹。祖仁利其財貨。故行此事。所得金馬。緦親之內均分之。所謂匹夫無罪懷壁其罪信矣。兆得徽首。亦不勳賞祖仁。兆忽夢。徽云。我有黃金二百斤馬一百匹。在祖仁家。卿可取之。兆悟覺即自思量。城陽祿位隆重。未聞清貧。常自入其家採掠。本無金銀。此夢或真。至曉掩祖仁。徵其金馬。祖仁謂人密告。望風欵服云。實得金一百斤馬五十匹。兆疑其藏隱。依夢徵之。祖仁諸房素有金三十斤馬五十匹。盡送致兆。猶不充數。兆乃發怒捉祖仁。懸首高樹。大石墜足鞭捶之。以及於死。時人以為交報。楊衒之云。崇善之家必有餘慶。積禍之門殃所畢集。祖仁負恩反噬。貪貨殺徽。徽即託夢增金馬。假手於兆。還以斃之。使祖仁備經楚撻窮其塗炭。雖魏侯之笞田蚡。秦主之刺姚萇。以此論之。不能加也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣忠寺。侍中司州牧城陽王所立也。在西陽門外一里御道南。永康中。北海入洛。莊帝北巡。自餘諸王各懷二望。唯徽獨從莊帝。至長子城。大兵阻河。雌雄未決。徽願入洛陽。捨宅為寺。及北海敗散國道重暉。遂捨宅焉。永安末莊帝謀殺爾朱榮。恐事不果請計於徽。徽曰。以生太子為辭。榮必入朝。因以斃之。莊帝曰。后懷孕於十月。今始九月可爾已不。徽曰。婦生產子有延月者。有少月者。不足為怪。帝納其謀。遂唱生太子。遣徽特至太原王第。告云皇儲誕育。值榮與上黨王天穆博戲。徽脫榮帽。勸舞盤旋。徽素大度量。喜怒不形於色。遶殿內外歡叫。榮遂信之。與穆並入朝。莊帝聞榮來不覺失色。中書舍人溫子升曰。陛下色變。帝連索酒飲之。然後行事。榮穆既誅。拜徽太師司馬。餘官如故。典統禁兵。偏被委任。及爾朱兆擒莊帝。徽投前洛陽令寇祖仁。祖仁一門刺史皆是徽之將。少有舊恩故往投之。祖仁謂子弟等曰。時聞爾朱兆募城陽王甚重。擒獲者千戶侯。今日富貴至矣。遂斬送之。徽初投祖仁家。齎金一百斤馬五十匹。祖仁利其財貨。故行此事。所得金馬。緦親之內均分之。所謂匹夫無罪懷壁其罪信矣。兆得徽首。亦不勳賞祖仁。兆忽夢。徽云。我有黃金二百斤馬一百匹。在祖仁家。卿可取之。兆悟覺即自思量。城陽祿位隆重。未聞清貧。常自入其家採掠。本無金銀。此夢或真。至曉掩祖仁。徵其金馬。祖仁謂人密告。望風欵服云。實得金一百斤馬五十匹。兆疑其藏隱。依夢徵之。祖仁諸房素有金三十斤馬五十匹。盡送致兆。猶不充數。兆乃發怒捉祖仁。懸首高樹。大石墜足鞭捶之。以及於死。時人以為交報。楊衒之云。崇善之家必有餘慶。積禍之門殃所畢集。祖仁負恩反噬。貪貨殺徽。徽即託夢增金馬。假手於兆。還以斃之。使祖仁備經楚撻窮其塗炭。雖魏侯之笞田蚡。秦主之刺姚萇。以此論之。不能加也。

宣忠寺。東王典御寺閹官楊王桃湯所立也。時閹官伽藍皆為尼寺。唯桃湯所建僧寺。世人稱之英雄。門有三層浮屠一所。工踰昭義。宦者招提最為入室。至於六齋。常擊鼓歌舞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣忠寺。東王典御寺閹官楊王桃湯所立也。時閹官伽藍皆為尼寺。唯桃湯所建僧寺。世人稱之英雄。門有三層浮屠一所。工踰昭義。宦者招提最為入室。至於六齋。常擊鼓歌舞也。

白馬寺。漢明帝所立也。佛入中國之始寺。在西陽門外三里御道南。帝夢金神長大六項背日月光明。金神號曰佛。遣使向西域求之。乃得經像焉。時白馬負而來。因以為名。明帝崩。起祇洹於陵上。自此從後。百姓塚上或作浮圖焉。寺上經函。至今猶存。常燒香供養之。經函時放光明耀於堂宇。是以道俗禮敬之。如仰真容。浮屠前柰林蒲萄異於餘處。枝葉繁衍。子實甚大。柰林實重七斤。蒲萄實偉於棗。味並殊美冠於中京。帝至熟時常詣取之。或復賜宮人。宮人得之。轉餉親戚。以為奇味。得者不敢轍食。乃歷數家。京師語曰。白馬甜榴一實直牛。有沙門寶公者。不知何處人也。形貌醜陋。心機通達。過去未來預覩三世。發言似讖不可解。事過之後始驗其實。胡太后聞之問以世事。寶公曰。把粟與鷄呼朱朱。時人莫之能解。建義元年。后為爾朱榮所害。始驗其言。時亦有洛陽人趙法和。請占早晚當有爵否。寶公曰大竹箭不須羽。東廂屋急手作。時不曉其意。經十餘日。法和父喪。大竹者杖。東廂屋者倚廬。造十二辰歌。終其言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白馬寺。漢明帝所立也。佛入中國之始寺。在西陽門外三里御道南。帝夢金神長大六項背日月光明。金神號曰佛。遣使向西域求之。乃得經像焉。時白馬負而來。因以為名。明帝崩。起祇洹於陵上。自此從後。百姓塚上或作浮圖焉。寺上經函。至今猶存。常燒香供養之。經函時放光明耀於堂宇。是以道俗禮敬之。如仰真容。浮屠前柰林蒲萄異於餘處。枝葉繁衍。子實甚大。柰林實重七斤。蒲萄實偉於棗。味並殊美冠於中京。帝至熟時常詣取之。或復賜宮人。宮人得之。轉餉親戚。以為奇味。得者不敢轍食。乃歷數家。京師語曰。白馬甜榴一實直牛。有沙門寶公者。不知何處人也。形貌醜陋。心機通達。過去未來預覩三世。發言似讖不可解。事過之後始驗其實。胡太后聞之問以世事。寶公曰。把粟與鷄呼朱朱。時人莫之能解。建義元年。后為爾朱榮所害。始驗其言。時亦有洛陽人趙法和。請占早晚當有爵否。寶公曰大竹箭不須羽。東廂屋急手作。時不曉其意。經十餘日。法和父喪。大竹者杖。東廂屋者倚廬。造十二辰歌。終其言也。

寶光寺。在西陽門外御道北。有三層浮圖一所。以石為基。形製甚古。畫工雕刻。隱士趙逸見而嘆曰。晉朝石塔寺今為寶光寺也。人問其故。逸曰。晉朝三十二寺。盡皆湮滅。唯此寺獨存。指園中一處曰。此是浴室。前五步。應有一井。眾僧掘之。果得屋及井焉。井雖填塞磚口如初。浴堂下猶有石數十枚。當時園池平衍。果菜葱青。莫不嘆息焉。園中有一海。號咸池。葭菼被岸。菱荷覆水。青松翠竹。羅生其旁。京邑士子。至於良辰美日。休沐告歸。徵友命朋。來遊此寺。雷車接軫。羽蓋成陰。或置酒林泉。題詩花圃。折藕浮瓜。以為興適。普泰末。雍西刺史隴西王爾朱天光總士馬於此寺。寺門無何都崩。天光見而惡之。其年天光戰敗斬於東市也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶光寺。在西陽門外御道北。有三層浮圖一所。以石為基。形製甚古。畫工雕刻。隱士趙逸見而嘆曰。晉朝石塔寺今為寶光寺也。人問其故。逸曰。晉朝三十二寺。盡皆湮滅。唯此寺獨存。指園中一處曰。此是浴室。前五步。應有一井。眾僧掘之。果得屋及井焉。井雖填塞磚口如初。浴堂下猶有石數十枚。當時園池平衍。果菜葱青。莫不嘆息焉。園中有一海。號咸池。葭菼被岸。菱荷覆水。青松翠竹。羅生其旁。京邑士子。至於良辰美日。休沐告歸。徵友命朋。來遊此寺。雷車接軫。羽蓋成陰。或置酒林泉。題詩花圃。折藕浮瓜。以為興適。普泰末。雍西刺史隴西王爾朱天光總士馬於此寺。寺門無何都崩。天光見而惡之。其年天光戰敗斬於東市也。

法雲寺。西域烏場國胡沙門僧摩羅所立也。在寶光寺西。隔牆並門。摩羅聰慧利根。學窮釋氏。至中國即曉魏言隷書。凡聞見無不通解。是以道俗貴賤同歸仰之。作祇洹寺一所。工制甚精。佛殿僧房皆為胡飾。丹素炫彩金玉垂輝。摹寫真容。似丈六之見鹿苑。神光壯麗。若金剛之在雙林。伽藍之內花果蔚茂。芳草蔓合。嘉木被庭。京師沙門好胡法者。皆就摩羅受持之。戒行真苦難可揄揚。祕呪神驗。閻浮所無。呪枯樹能生枝葉。呪人變為驢馬。見之莫不忻怖。西域所齎舍利骨及佛牙經像皆在此寺。寺北有侍中尚書令臨淮王彧宅。彧博通典籍。辨慧清恬。風儀詳審。容止可觀。至三元肇慶。萬國齊珍。金蟬曜首。寶玉鳴腰。負荷執笏。逶迤複道。觀者忘疲。莫不歎服。彧性愛林泉。又重賓客。至於春風扇揚。花樹如錦。晨食南館。夜遊後園。僚寀成群。俊民滿席。絲桐發响。羽觴流行。詩賦並陳。清言乍起。莫不飲其玄奧。忘其褊郄焉。是以入彧室者謂登仙也。荊州秀才張裴裳為五言。有清拔之句云。異秋花共色。別樹鳥同聲。彧以蛟龍錦賜之。亦有得緋紬緋綾者。唯河東。裴子明為詩不工。罰酒一石。子明八日而醉眠。時人譬之山濤。及爾朱兆入京師。彧為亂兵所害。朝野痛惜焉。出西陽門外四里御道南有洛陽大市。周迴八里市南有皇女臺。漢大將軍梁冀所造。猶高五丈餘。景明中。比丘道恒立靈僊寺於其上。臺西有河陽縣臺。中有侍中侯剛宅。市西北有土山魚池。亦冀之所造。即漢書所謂。採土築山十里。九坂以象二崤者。市東有通商達貨二里。里內之人。盡皆工巧屠販為生。資財巨萬。有劉寶者最為富室。州郡都會之處。皆立一宅。各養馬一匹。至於鹽粟。貴賤市價高下所在一例。舟車所通足跡所履。莫不商販焉。是以海內之貨咸萃其庭。產匹銅山家藏金穴。宅宇踰制樓觀出雲。車馬服飾擬於王者。市南有調音樂律二里。里內之人。絲竹謳歌。天下妙伎出焉。有田僧超者善吹笳。能為壯士歌項羽吟。征西將軍崔延伯甚愛之。正光末。高平失據虐吏充斥。賊帥萬侯醜奴寇暴涇岐之間。朝廷為旱食。延伯總步騎五萬討之。延伯出師於洛陽城西張方橋。即漢之夕陽亭也。時公卿祖道車騎成列。延伯危冠長劍。耀武於前。僧超吹壯士笛曲於後。聞之者懦夫成勇。劍客思奮。延伯膽略不群。威名卓著。為國展力。二十餘年。攻無全城戰無橫陣。是以朝廷傾心送之。延伯每臨場令僧超為壯士聲。甲冑之士踴躍單馬入陣。旁若無人。勇冠三軍。威鎮戎竪。二年之間獻捷相繼。醜奴募善射者射僧超亡。延伯悲惜哀慟。左右謂伯牙之失鐘子期不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法雲寺。西域烏場國胡沙門僧摩羅所立也。在寶光寺西。隔牆並門。摩羅聰慧利根。學窮釋氏。至中國即曉魏言隷書。凡聞見無不通解。是以道俗貴賤同歸仰之。作祇洹寺一所。工制甚精。佛殿僧房皆為胡飾。丹素炫彩金玉垂輝。摹寫真容。似丈六之見鹿苑。神光壯麗。若金剛之在雙林。伽藍之內花果蔚茂。芳草蔓合。嘉木被庭。京師沙門好胡法者。皆就摩羅受持之。戒行真苦難可揄揚。祕呪神驗。閻浮所無。呪枯樹能生枝葉。呪人變為驢馬。見之莫不忻怖。西域所齎舍利骨及佛牙經像皆在此寺。寺北有侍中尚書令臨淮王彧宅。彧博通典籍。辨慧清恬。風儀詳審。容止可觀。至三元肇慶。萬國齊珍。金蟬曜首。寶玉鳴腰。負荷執笏。逶迤複道。觀者忘疲。莫不歎服。彧性愛林泉。又重賓客。至於春風扇揚。花樹如錦。晨食南館。夜遊後園。僚寀成群。俊民滿席。絲桐發响。羽觴流行。詩賦並陳。清言乍起。莫不飲其玄奧。忘其褊郄焉。是以入彧室者謂登仙也。荊州秀才張裴裳為五言。有清拔之句云。異秋花共色。別樹鳥同聲。彧以蛟龍錦賜之。亦有得緋紬緋綾者。唯河東。裴子明為詩不工。罰酒一石。子明八日而醉眠。時人譬之山濤。及爾朱兆入京師。彧為亂兵所害。朝野痛惜焉。出西陽門外四里御道南有洛陽大市。周迴八里市南有皇女臺。漢大將軍梁冀所造。猶高五丈餘。景明中。比丘道恒立靈僊寺於其上。臺西有河陽縣臺。中有侍中侯剛宅。市西北有土山魚池。亦冀之所造。即漢書所謂。採土築山十里。九坂以象二崤者。市東有通商達貨二里。里內之人。盡皆工巧屠販為生。資財巨萬。有劉寶者最為富室。州郡都會之處。皆立一宅。各養馬一匹。至於鹽粟。貴賤市價高下所在一例。舟車所通足跡所履。莫不商販焉。是以海內之貨咸萃其庭。產匹銅山家藏金穴。宅宇踰制樓觀出雲。車馬服飾擬於王者。市南有調音樂律二里。里內之人。絲竹謳歌。天下妙伎出焉。有田僧超者善吹笳。能為壯士歌項羽吟。征西將軍崔延伯甚愛之。正光末。高平失據虐吏充斥。賊帥萬侯醜奴寇暴涇岐之間。朝廷為旱食。延伯總步騎五萬討之。延伯出師於洛陽城西張方橋。即漢之夕陽亭也。時公卿祖道車騎成列。延伯危冠長劍。耀武於前。僧超吹壯士笛曲於後。聞之者懦夫成勇。劍客思奮。延伯膽略不群。威名卓著。為國展力。二十餘年。攻無全城戰無橫陣。是以朝廷傾心送之。延伯每臨場令僧超為壯士聲。甲冑之士踴躍單馬入陣。旁若無人。勇冠三軍。威鎮戎竪。二年之間獻捷相繼。醜奴募善射者射僧超亡。延伯悲惜哀慟。左右謂伯牙之失鐘子期不

能過也。後延伯為流矢所中。卒於軍中。於是五萬之師。一時潰散。市西有退酤治觴二里。里內之人。多醞酒為業。河東人劉白墮善能釀酒。季夏六月時暑赫晞以甖貯酒暴於日中。經一旬其酒不動。飲之香美。而醉經月不醒。京師朝貴多出郡登藩。遠相餉饋。踰于千里。以其遠至。號曰鶴觴。亦名騎驢酒。永熙年中。南青州刺史毛鴻賓齎酒之蕃。逢路賊。盜飲之即醉。皆被擒獲。因復命擒姦酒遊俠。語曰。不畏張弓拔刀。唯畏白墮春醪。市北慈孝奉終二里。里內之人。以賣棺槨為業。賃轜車為事。有輓歌。孫巖娶妻三年。不脫衣而臥。巖因怪之。伺其睡。陰解其衣。有毛長三尺似野狐尾。巖懼而出之。妻臨去將刀截巖髮而走。隣人逐之。變成一狐。追之不得。其後京邑被截髮者一百三十餘人。初變婦人衣服靚粧。行路人見而悅。近之皆被截髮。當時有婦人著綵衣者。人皆指為狐魅。熙平二年四月有此至秋乃止。別有準財金肆二里。富人在焉。凡此十里。多諸工商貨殖之民。千金比屋。層樓對出。重門啟扇。閣道交通。迭相臨望。金銀錦繡。奴婢緹衣。五味八珍。僕隷畢口。神龜年中。以工商上僭不聽金銀錦繡。雖立此制竟不施行。準財里內有開善寺。京兆人韋英宅也。英早卒。其妻梁氏不治喪而嫁。更約河內人向子集為夫。雖云改嫁仍居英宅。英聞梁氏嫁。白日來歸乘馬將數人。至於庭前呼曰阿梁卿忘我也。子集驚怖張弓射之。應弦而倒。即變為桃人。所騎之馬亦變為茅馬。從者數人盡化為蒲人。梁氏惶懼捨宅為寺。南陽人侯慶有銅像一軀。可高丈餘。慶有牛一頭。擬為金色。遇急事。遂以牛他用之。經二年慶妻馬氏忽夢此像。謂之曰。卿夫婦負我。金色久而不償。今取卿兒醜多以償金色焉。悟覺心不遑安至曉。醜多得病而亡。慶年五十。唯有一子悲哀之。聲感於行路。醜多亡日。像自然金色。光照四隣。一里之內咸聞香氣。僧俗長幼皆來觀覩。尚書右僕射元稹。聞里內頻有怪異。遂改準財為齊諧里也。自退酤以西。張方溝以東。南臨洛水。北達芒山。其間東西二里。南北十五里。並名為壽丘里。皇宗所居也。民間號為王子坊。當時四海晏清八荒率職縹囊紀慶玉燭調辰。百姓殷阜。年登俗樂。鰥寡不聞犬豕之食。煢獨不見牛馬之衣。於是帝族王侯外戚公主。擅山海之富。居川林之饒。爭修園宅。互相誇競。崇門豐室。洞戶連房。飛館生風。重樓起霧。高臺芳樹家家而築。花林曲池園園而有。莫不桃李夏綠竹柏冬青。而河間王琛最為豪首。常與高陽爭衡。造文柏堂。形如徽音殿。置玉丼金罐。以金五色績為繩。妓女三百人。盡皆國 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能過也。後延伯為流矢所中。卒於軍中。於是五萬之師。一時潰散。市西有退酤治觴二里。里內之人。多醞酒為業。河東人劉白墮善能釀酒。季夏六月時暑赫晞以甖貯酒暴於日中。經一旬其酒不動。飲之香美。而醉經月不醒。京師朝貴多出郡登藩。遠相餉饋。踰于千里。以其遠至。號曰鶴觴。亦名騎驢酒。永熙年中。南青州刺史毛鴻賓齎酒之蕃。逢路賊。盜飲之即醉。皆被擒獲。因復命擒姦酒遊俠。語曰。不畏張弓拔刀。唯畏白墮春醪。市北慈孝奉終二里。里內之人。以賣棺槨為業。賃轜車為事。有輓歌。孫巖娶妻三年。不脫衣而臥。巖因怪之。伺其睡。陰解其衣。有毛長三尺似野狐尾。巖懼而出之。妻臨去將刀截巖髮而走。隣人逐之。變成一狐。追之不得。其後京邑被截髮者一百三十餘人。初變婦人衣服靚粧。行路人見而悅。近之皆被截髮。當時有婦人著綵衣者。人皆指為狐魅。熙平二年四月有此至秋乃止。別有準財金肆二里。富人在焉。凡此十里。多諸工商貨殖之民。千金比屋。層樓對出。重門啟扇。閣道交通。迭相臨望。金銀錦繡。奴婢緹衣。五味八珍。僕隷畢口。神龜年中。以工商上僭不聽金銀錦繡。雖立此制竟不施行。準財里內有開善寺。京兆人韋英宅也。英早卒。其妻梁氏不治喪而嫁。更約河內人向子集為夫。雖云改嫁仍居英宅。英聞梁氏嫁。白日來歸乘馬將數人。至於庭前呼曰阿梁卿忘我也。子集驚怖張弓射之。應弦而倒。即變為桃人。所騎之馬亦變為茅馬。從者數人盡化為蒲人。梁氏惶懼捨宅為寺。南陽人侯慶有銅像一軀。可高丈餘。慶有牛一頭。擬為金色。遇急事。遂以牛他用之。經二年慶妻馬氏忽夢此像。謂之曰。卿夫婦負我。金色久而不償。今取卿兒醜多以償金色焉。悟覺心不遑安至曉。醜多得病而亡。慶年五十。唯有一子悲哀之。聲感於行路。醜多亡日。像自然金色。光照四隣。一里之內咸聞香氣。僧俗長幼皆來觀覩。尚書右僕射元稹。聞里內頻有怪異。遂改準財為齊諧里也。自退酤以西。張方溝以東。南臨洛水。北達芒山。其間東西二里。南北十五里。並名為壽丘里。皇宗所居也。民間號為王子坊。當時四海晏清八荒率職縹囊紀慶玉燭調辰。百姓殷阜。年登俗樂。鰥寡不聞犬豕之食。煢獨不見牛馬之衣。於是帝族王侯外戚公主。擅山海之富。居川林之饒。爭修園宅。互相誇競。崇門豐室。洞戶連房。飛館生風。重樓起霧。高臺芳樹家家而築。花林曲池園園而有。莫不桃李夏綠竹柏冬青。而河間王琛最為豪首。常與高陽爭衡。造文柏堂。形如徽音殿。置玉丼金罐。以金五色績為繩。妓女三百人。盡皆國

色。有婢朝雲善吹箎。能為團扇歌壟上聲。琛為秦州刺史。諸羌外叛屢討之不降。琛令朝雲假為貧嫗吹箎而乞。諸羌聞之悉皆流涕。迭相謂曰。何為棄墳井在山谷為𡨥也。即相率歸降。秦民語曰。快馬健兒不如老嫗吹箎。琛在秦州多無政績。遣使向西域求名馬。遠至波斯國得千里馬。號曰追風赤驥。次有七百里者十餘匹。皆有名字。以銀為槽。金為鎖環。諸王服其豪富。琛語人云。晉室石崇乃是庶姓。猶能雉頭狐腋畫卯雕薪。況我大魏天王不為華侈。造迎風館。於後園窓戶之上。列錢青瑣。玉鳳䘖鈴。金龍吐佩。素柰朱李枝條入簷。伎女樓上坐而摘食。琛常會宗室陳諸寶器。金瓶銀瓮百餘口。甌檠盤盒稱是。自餘酒器。有水晶鉢。瑪瑙琉璃碗。赤玉巵數十枚。作工奇妙。中土所無。皆從西域而來。又陳女樂及諸名馬。復引諸王按行府庫。錦罽珠璣。氷羅霧縠。充積其內。綉纈油綾絲綵越葛。錢絹等。不可數計。琛忽謂章武王融曰。不恨我不見石崇。恨石崇不見我。融立性貪暴志欲無限。見之惋歎。不覺生疾還家。臥三日不起江陽王繼來省疾謂曰。卿之財產應得抗衡。何為嘆羨以至於此。融曰。常謂高陽一人寶貨多融。誰知河間瞻之在前。繼咲曰。卿欲作袁術之在淮南。不知世間復有劉備也。融乃蹶起置酒作樂。于時國家殷富。庫藏盈溢。錢絹露積於廊者。不可較數。及太后賜百官負絹任意自取。朝臣莫不稱力而去。唯融與陳留侯李崇負絹過。性蹶倒傷裸。侍中崔光止取兩匹。太后問侍中何少。對曰。臣有兩手。唯堪兩匹所獲多矣。朝貴服其清廉。經河陰之役諸元殲盡。王侯第宅多題為寺。壽丘里閭列剎相望。祇洹欝起寶塔高凌。四月初八日。京師士女多至河間寺。觀其廊廡綺麗無不歎息。以為蓬萊仙室亦不是過。入其後園。見溝瀆蹇產。石磴礁嶢朱荷出也。綠萍浮水。飛梁跨閣。樹出雲。咸皆唧唧。雖梁王兔苑想之不如也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色。有婢朝雲善吹箎。能為團扇歌壟上聲。琛為秦州刺史。諸羌外叛屢討之不降。琛令朝雲假為貧嫗吹箎而乞。諸羌聞之悉皆流涕。迭相謂曰。何為棄墳井在山谷為𡨥也。即相率歸降。秦民語曰。快馬健兒不如老嫗吹箎。琛在秦州多無政績。遣使向西域求名馬。遠至波斯國得千里馬。號曰追風赤驥。次有七百里者十餘匹。皆有名字。以銀為槽。金為鎖環。諸王服其豪富。琛語人云。晉室石崇乃是庶姓。猶能雉頭狐腋畫卯雕薪。況我大魏天王不為華侈。造迎風館。於後園窓戶之上。列錢青瑣。玉鳳䘖鈴。金龍吐佩。素柰朱李枝條入簷。伎女樓上坐而摘食。琛常會宗室陳諸寶器。金瓶銀瓮百餘口。甌檠盤盒稱是。自餘酒器。有水晶鉢。瑪瑙琉璃碗。赤玉巵數十枚。作工奇妙。中土所無。皆從西域而來。又陳女樂及諸名馬。復引諸王按行府庫。錦罽珠璣。氷羅霧縠。充積其內。綉纈油綾絲綵越葛。錢絹等。不可數計。琛忽謂章武王融曰。不恨我不見石崇。恨石崇不見我。融立性貪暴志欲無限。見之惋歎。不覺生疾還家。臥三日不起江陽王繼來省疾謂曰。卿之財產應得抗衡。何為嘆羨以至於此。融曰。常謂高陽一人寶貨多融。誰知河間瞻之在前。繼咲曰。卿欲作袁術之在淮南。不知世間復有劉備也。融乃蹶起置酒作樂。于時國家殷富。庫藏盈溢。錢絹露積於廊者。不可較數。及太后賜百官負絹任意自取。朝臣莫不稱力而去。唯融與陳留侯李崇負絹過。性蹶倒傷裸。侍中崔光止取兩匹。太后問侍中何少。對曰。臣有兩手。唯堪兩匹所獲多矣。朝貴服其清廉。經河陰之役諸元殲盡。王侯第宅多題為寺。壽丘里閭列剎相望。祇洹欝起寶塔高凌。四月初八日。京師士女多至河間寺。觀其廊廡綺麗無不歎息。以為蓬萊仙室亦不是過。入其後園。見溝瀆蹇產。石磴礁嶢朱荷出也。綠萍浮水。飛梁跨閣。樹出雲。咸皆唧唧。雖梁王兔苑想之不如也。

追光寺。侍中尚書令東平王略之宅也。略生而岐嶷。幼則老成。博洽群書。好道不倦。神龜中。為黃門侍郎。元義專政虐加宰輔。略密與其兄相州刺史中山王熙欲起義兵問罪君側雄規不就釁起同謀。略兄弟四人並罹塗炭。唯略一身逃命江右。蕭衍素聞略名。見其器度寬雅文學優瞻。甚敬重之。謂曰。洛中如王者幾人。略對曰。臣在本朝之日。承乏攝官。至於宗廟之美百官之富。鴛鸞接翼杞梓成陰。如臣之比趙咨所云。車載斗量不可數盡。衍大笑。乃封略為中山王。食邑千戶。儀比王子。又除宣城太守。給鼓次一部劍卒千人。略為政清肅。甚有治聲。江東朝貴侈於矜尚。見略入朝莫不憚其進止。尋遷信武將軍衡州刺史。孝昌元年。明帝宥吳人江革。請略歸國。江革者蕭衍之大將也。蕭衍謂曰。朕寧失江革不得無王。略曰。臣遭家禍難。白骨未收。乞還本朝敘錄存沒。因即悲泣。衍哀而遣之。乃賜錢五百萬。金二百斤。銀五百斤。錦繡寶玩之物不可稱數。親帥百官送於江上。作五言詩。贈者百餘人。凡見禮敬如親比。略始濟淮。明帝拜略侍中義陽王。食。邑千戶。略至闕。詔曰。昔劉蒼好善利建東平。曹植能文大啟陳國。是用聲彪盤石義欝維城。侍中義陽王略體自藩華。門勳夙著內潤外朗。兄弟偉如既見義亡家捐生殉國。永言忠烈何日忘之。往雖弛擔為梁。今便言旋闕下。有志有節。能始能終。方傳美丹青。懸諸日月。略前未至之日即心立稱。故封義陽。然國既邊地。寓食他邑。求之二三未為盡善。宜比德均封追芳曩烈。可改封東平王。戶數如前。尋進尚書令儀同三司。領國子祭酒侍中如故。略從容閑雅。本自天資。出南入北轉復高邁。言論動止朝野師模。建義元年薨於河陰。贈太保。諡曰文貞。嗣王景式捨宅為此寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 追光寺。侍中尚書令東平王略之宅也。略生而岐嶷。幼則老成。博洽群書。好道不倦。神龜中。為黃門侍郎。元義專政虐加宰輔。略密與其兄相州刺史中山王熙欲起義兵問罪君側雄規不就釁起同謀。略兄弟四人並罹塗炭。唯略一身逃命江右。蕭衍素聞略名。見其器度寬雅文學優瞻。甚敬重之。謂曰。洛中如王者幾人。略對曰。臣在本朝之日。承乏攝官。至於宗廟之美百官之富。鴛鸞接翼杞梓成陰。如臣之比趙咨所云。車載斗量不可數盡。衍大笑。乃封略為中山王。食邑千戶。儀比王子。又除宣城太守。給鼓次一部劍卒千人。略為政清肅。甚有治聲。江東朝貴侈於矜尚。見略入朝莫不憚其進止。尋遷信武將軍衡州刺史。孝昌元年。明帝宥吳人江革。請略歸國。江革者蕭衍之大將也。蕭衍謂曰。朕寧失江革不得無王。略曰。臣遭家禍難。白骨未收。乞還本朝敘錄存沒。因即悲泣。衍哀而遣之。乃賜錢五百萬。金二百斤。銀五百斤。錦繡寶玩之物不可稱數。親帥百官送於江上。作五言詩。贈者百餘人。凡見禮敬如親比。略始濟淮。明帝拜略侍中義陽王。食。邑千戶。略至闕。詔曰。昔劉蒼好善利建東平。曹植能文大啟陳國。是用聲彪盤石義欝維城。侍中義陽王略體自藩華。門勳夙著內潤外朗。兄弟偉如既見義亡家捐生殉國。永言忠烈何日忘之。往雖弛擔為梁。今便言旋闕下。有志有節。能始能終。方傳美丹青。懸諸日月。略前未至之日即心立稱。故封義陽。然國既邊地。寓食他邑。求之二三未為盡善。宜比德均封追芳曩烈。可改封東平王。戶數如前。尋進尚書令儀同三司。領國子祭酒侍中如故。略從容閑雅。本自天資。出南入北轉復高邁。言論動止朝野師模。建義元年薨於河陰。贈太保。諡曰文貞。嗣王景式捨宅為此寺。

融覺寺。清河文獻王懌所立也。在閶闔門外御道南。有五層浮圖一所。與冲覺寺齊等。佛殿僧房充溢一里。比丘曇謨最善於禪學。講涅槃花嚴。僧徙千人。天竺國胡沙門菩提流支見而禮之號為菩薩。流支解佛義知名。西土諸夷號為羅漢。曉魏言及隷書。翻十地楞伽及諸經論二十三部。雖石室之寫金言。草堂之傳真教。不能過也。流支讀曇謨最大乘義章。每彈指讚嘆唱言微妙。即為胡書寫之傳之。於西域沙門常東向遙禮之。號曇謨最為東方聖人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 融覺寺。清河文獻王懌所立也。在閶闔門外御道南。有五層浮圖一所。與冲覺寺齊等。佛殿僧房充溢一里。比丘曇謨最善於禪學。講涅槃花嚴。僧徙千人。天竺國胡沙門菩提流支見而禮之號為菩薩。流支解佛義知名。西土諸夷號為羅漢。曉魏言及隷書。翻十地楞伽及諸經論二十三部。雖石室之寫金言。草堂之傳真教。不能過也。流支讀曇謨最大乘義章。每彈指讚嘆唱言微妙。即為胡書寫之傳之。於西域沙門常東向遙禮之。號曇謨最為東方聖人。

大覺寺。廣平王懷捨宅也。在融覺寺西一里許。北瞻芒嶺。南眺洛汭。東望宮闕。西顧旗亭。禪臯顯敞。實為勝地。是以溫子升碑云。面水背山。左朝右市是也。環所居之堂上置七佛。林池飛閣比之景明。至於春風動樹。則蘭開紫葉。秋霜降草。則菊吐黃花。名僧大德寂以遣煩。永熙年中平陽王即位。造磚浮圖一所。是土石之工窮精極麗。詔中書舍人溫子升以為文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大覺寺。廣平王懷捨宅也。在融覺寺西一里許。北瞻芒嶺。南眺洛汭。東望宮闕。西顧旗亭。禪臯顯敞。實為勝地。是以溫子升碑云。面水背山。左朝右市是也。環所居之堂上置七佛。林池飛閣比之景明。至於春風動樹。則蘭開紫葉。秋霜降草。則菊吐黃花。名僧大德寂以遣煩。永熙年中平陽王即位。造磚浮圖一所。是土石之工窮精極麗。詔中書舍人溫子升以為文也。

永明寺。宣武皇帝所立也。在大覺寺東。時佛法經像盛於洛陽。異國沙門咸來輻輳。負錫持經。適茲藥土。世宗故立此寺以憩之。房廡連亘一千餘間。庭列脩竹。簷拂高松。奇花異草。駢闐堦砌。百國沙門三千餘人。西域遠者乃至大秦國。盡天地之西垂。績紡百姓野居。邑屋相望。衣服車馬。擬儀中國。南中有歌營國。去京師甚遠。風土隔絕。世不與中國交通。雖二漢及魏亦未曾至也。今始有沙門焉子善提拔陀。自云北行一月日。至勾稚國。北行十一日至孫典國。從孫典國北行三十日至扶南國。方五千里。南夷之國最為強大。民戶殷多。出明珠金玉及水精珍異。饒檳榔。從扶南國北行一月至林邑國。出林邑入蕭衍國。拔陀至楊州歲餘。隨楊州比丘法融。來至京師。沙門問其南方風俗。拔陀云。古有奴調國。乘四輪馬為車。斯調國出火浣布。以樹皮為之。其樹入火不燃。凡南方諸國。皆因城廓而居。多饒珍麗。民俗淳善。質直好義。亦與西國大秦安息身毒諸國交通往來。或三方四方浮浪乘風。百日便至。率奉佛教。好生惡殺。寺西有宜牛里。里內有陳留王景皓侍中安定公胡元吉等二宅。景皓者河內刺史陳留莊王祚之子。立性虛豁。少有大度。愛人好事。待物無遺。夙善玄言道家之業。遂捨半宅安置佛徒。演唱大乘數部並進。京師大德超光𣆴榮四法師三藏胡沙門菩提流支等咸預其席。諸方伎術之士莫不歸赴。時有奉朝請孟仲暉者。武城人也。父賓金城太守。暉志性聰明。學兼釋氏。四諦之義窮其旨歸。恒來造第與沙門論議。時號為玄宗先生。暉遂造人中夾貯像一軀。相好端嚴。希世所有。置皓前廳須臾彌寶坐。永安二年中。此像每夜行遶其坐。四面脚跡隱地成文。於是士庶異之。咸來觀矚。由是發心者亦復無量。永熙三年秋。忽然自去。莫知所之。其年冬而京師遷鄴。武定五年暉為洛州開府長史。重加採訪。寥無影迹。出閶闔門城外七里。長分橋。中朝時。以穀水浚急注於城下多壞民家。立石橋以限之。長則分流入洛。故名曰長分橋。或云。晉河間王在長安。遣張方征長沙王。營軍於此。因為張方橋也。未知孰是。今民間訛語。號為張夫人橋。朝士送迎多在此處。長分橋西有千金堰。計其水利日益千金。因以為名。昔都水使者陳勰所造。令備夫一千歲恒修之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永明寺。宣武皇帝所立也。在大覺寺東。時佛法經像盛於洛陽。異國沙門咸來輻輳。負錫持經。適茲藥土。世宗故立此寺以憩之。房廡連亘一千餘間。庭列脩竹。簷拂高松。奇花異草。駢闐堦砌。百國沙門三千餘人。西域遠者乃至大秦國。盡天地之西垂。績紡百姓野居。邑屋相望。衣服車馬。擬儀中國。南中有歌營國。去京師甚遠。風土隔絕。世不與中國交通。雖二漢及魏亦未曾至也。今始有沙門焉子善提拔陀。自云北行一月日。至勾稚國。北行十一日至孫典國。從孫典國北行三十日至扶南國。方五千里。南夷之國最為強大。民戶殷多。出明珠金玉及水精珍異。饒檳榔。從扶南國北行一月至林邑國。出林邑入蕭衍國。拔陀至楊州歲餘。隨楊州比丘法融。來至京師。沙門問其南方風俗。拔陀云。古有奴調國。乘四輪馬為車。斯調國出火浣布。以樹皮為之。其樹入火不燃。凡南方諸國。皆因城廓而居。多饒珍麗。民俗淳善。質直好義。亦與西國大秦安息身毒諸國交通往來。或三方四方浮浪乘風。百日便至。率奉佛教。好生惡殺。寺西有宜牛里。里內有陳留王景皓侍中安定公胡元吉等二宅。景皓者河內刺史陳留莊王祚之子。立性虛豁。少有大度。愛人好事。待物無遺。夙善玄言道家之業。遂捨半宅安置佛徒。演唱大乘數部並進。京師大德超光𣆴榮四法師三藏胡沙門菩提流支等咸預其席。諸方伎術之士莫不歸赴。時有奉朝請孟仲暉者。武城人也。父賓金城太守。暉志性聰明。學兼釋氏。四諦之義窮其旨歸。恒來造第與沙門論議。時號為玄宗先生。暉遂造人中夾貯像一軀。相好端嚴。希世所有。置皓前廳須臾彌寶坐。永安二年中。此像每夜行遶其坐。四面脚跡隱地成文。於是士庶異之。咸來觀矚。由是發心者亦復無量。永熙三年秋。忽然自去。莫知所之。其年冬而京師遷鄴。武定五年暉為洛州開府長史。重加採訪。寥無影迹。出閶闔門城外七里。長分橋。中朝時。以穀水浚急注於城下多壞民家。立石橋以限之。長則分流入洛。故名曰長分橋。或云。晉河間王在長安。遣張方征長沙王。營軍於此。因為張方橋也。未知孰是。今民間訛語。號為張夫人橋。朝士送迎多在此處。長分橋西有千金堰。計其水利日益千金。因以為名。昔都水使者陳勰所造。令備夫一千歲恒修之。