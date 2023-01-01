洛陽城南伽藍記卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洛陽城南伽藍記卷第三

魏撫軍府司馬楊衒之撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏撫軍府司馬楊衒之撰

景明寺。宣武皇帝所立也。景明年中立。因以為名。在宣陽門外一里御道東。其寺東西南北方五百步。前望嵩山少室。却負帝城。青林垂影。綠水為文。形勝之地。爽塏獨美。山懸堂光觀盛一千餘間。交疏對霤。青臺紫閣。浮道相通。雖外有四時。而內無寒暑。房簷之外。皆是山池。竹松蘭芷。垂列階墀。含風團露。流香吐馥。至正光年中。太后始造七層浮圖一所。去地百仞。是以邢子才碑文云。俯聞激電旁屬奔星是也。妝飾華麗。侔於永寧。金盤寶鐸煥爛霞表。寺有三池。龿蒲菱藕水物生焉。或黃甲紫鱗出沒於繁藻。青𠒎白雁浮沈於綠水。𥗇磑舂簸皆用水功。伽藍之妙最得稱首。時世好崇福。四月七日京師諸像皆來此寺。尚書祠曹錄像。凡有一千餘軀。至八月節。以次入宣陽門。向閶闔宮前。受皇帝散花。于時金花映日。寶蓋浮雲。旛幢若林。香煙似霧。梵樂法音。聒動天地。百戲騰驤。所在駢比。名僧德眾負錫為群。信徒法侶持花成藪。車騎填咽。繁衍相傾。時有西域胡沙門。見此唱言佛國。至永熙年中。始詔國子祭酒邢子才為寺碑文。子才河間人也。志性通敏風情雅潤。下帷覃思。溫故知新。文宗學府䠮班馬而孤上。英規勝範凌許郭而獨高。是以衣冠之士輻輳其門。懷道之賓去來滿室。昇其堂者。若登孔氏之門。沾其賞者。猶聽東吳之句。籍甚當時。聲馳遐邇。正光中解褐為世宗挽郎奉朝請。尋進中書侍郎黃門。子才洽聞博見無所不通。軍國制度罔不訪。及自王室不靖。虎門業廢。後遷國子祭酒謨訓上庠。子才罰惰賞勤。專心勸誘。青領之生。竟懷雅術。洙泗之風。茲焉復盛。永熙年末。以母老辭。帝不許之。子才恪請懇至。辭淚俱下。帝乃許之。詔以光祿大夫。歸養私庭。所生之處給事力五人。歲一朝以備顧問。王侯祖道若漢朝之送二疏。暨皇居徙鄴。民訟殷繁。前格後詔。自相與奪。法吏疑獄簿領成山。乃勅子才與散騎常侍涅子升撰麟趾新制十五篇。省府以之決疑。州郡用為治本。武定中。除驃騎大將軍西兗州刺史。為政清靜。吏民安之。後徵為中書令。時戎馬在郊。朝廷多事。國禮朝儀咸自子才出。所製詩賦。詔策章表。碑頌讚記。五百篇。皆傳於世。隣國欽其模楷。朝野以為美談也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 景明寺。宣武皇帝所立也。景明年中立。因以為名。在宣陽門外一里御道東。其寺東西南北方五百步。前望嵩山少室。却負帝城。青林垂影。綠水為文。形勝之地。爽塏獨美。山懸堂光觀盛一千餘間。交疏對霤。青臺紫閣。浮道相通。雖外有四時。而內無寒暑。房簷之外。皆是山池。竹松蘭芷。垂列階墀。含風團露。流香吐馥。至正光年中。太后始造七層浮圖一所。去地百仞。是以邢子才碑文云。俯聞激電旁屬奔星是也。妝飾華麗。侔於永寧。金盤寶鐸煥爛霞表。寺有三池。龿蒲菱藕水物生焉。或黃甲紫鱗出沒於繁藻。青𠒎白雁浮沈於綠水。𥗇磑舂簸皆用水功。伽藍之妙最得稱首。時世好崇福。四月七日京師諸像皆來此寺。尚書祠曹錄像。凡有一千餘軀。至八月節。以次入宣陽門。向閶闔宮前。受皇帝散花。于時金花映日。寶蓋浮雲。旛幢若林。香煙似霧。梵樂法音。聒動天地。百戲騰驤。所在駢比。名僧德眾負錫為群。信徒法侶持花成藪。車騎填咽。繁衍相傾。時有西域胡沙門。見此唱言佛國。至永熙年中。始詔國子祭酒邢子才為寺碑文。子才河間人也。志性通敏風情雅潤。下帷覃思。溫故知新。文宗學府䠮班馬而孤上。英規勝範凌許郭而獨高。是以衣冠之士輻輳其門。懷道之賓去來滿室。昇其堂者。若登孔氏之門。沾其賞者。猶聽東吳之句。籍甚當時。聲馳遐邇。正光中解褐為世宗挽郎奉朝請。尋進中書侍郎黃門。子才洽聞博見無所不通。軍國制度罔不訪。及自王室不靖。虎門業廢。後遷國子祭酒謨訓上庠。子才罰惰賞勤。專心勸誘。青領之生。竟懷雅術。洙泗之風。茲焉復盛。永熙年末。以母老辭。帝不許之。子才恪請懇至。辭淚俱下。帝乃許之。詔以光祿大夫。歸養私庭。所生之處給事力五人。歲一朝以備顧問。王侯祖道若漢朝之送二疏。暨皇居徙鄴。民訟殷繁。前格後詔。自相與奪。法吏疑獄簿領成山。乃勅子才與散騎常侍涅子升撰麟趾新制十五篇。省府以之決疑。州郡用為治本。武定中。除驃騎大將軍西兗州刺史。為政清靜。吏民安之。後徵為中書令。時戎馬在郊。朝廷多事。國禮朝儀咸自子才出。所製詩賦。詔策章表。碑頌讚記。五百篇。皆傳於世。隣國欽其模楷。朝野以為美談也。

大統寺。在景明寺西即所謂利民里寺。南有三公令史高顯略宅。每夜見赤光。行於堂前。如此者非一向光明所掘地丈餘。得黃金百斤。銘云。蘇秦家金得者為吾造功德。顯略遂造招福寺。人謂此地是蘇秦舊宅。當時元義秉政。聞其得金就洛索之。以二十斤與之。衒之按。蘇秦時未有佛法。功德者不必是寺。應是碑銘之類頌其聲跡也。東有秦太師公二寺。在景明南一里。西寺太后所立。東寺皇姨所建。並為父追福。因以名之。時人號為雙女寺。並門隣洛水。林木扶疎布葉垂陰。各有五層浮圖一所。高五十丈。素綵布工。比於景明。至於六齋。常有中黃門一人。監護僧舍。襯施供具。諸寺莫及焉。寺東有靈臺一所。基趾雖頹。猶高五丈餘。即是漢武帝所立者。靈臺東辟雍。是魏武所立者。至我正光中。造明堂於辟雍之西南。上圓下方。八窓四闥。汝南王復造磚浮圖於靈臺之上。孝昌初妖賊四侵。州郡失據。朝廷設募征。格於堂之北。從戎者。拜曠掖將軍偏將軍裨將軍。當時甲冑之士號明堂隊。時虎賁駱子淵者自云。洛陽人。昔孝昌年戍在彭城。其同營人樊元寶得假還京。子淵附書一封令達其家云。宅在靈臺南。近洛河。卿但是至彼。家人自出相看。元寶如其言。至靈臺南。了無人家可問。徙倚欲去。忽見一老翁來。問從何而來徬徨。於此元寶具向道之。老翁云。是吾兒也。取書引元寶入遂見。館閣崇寬屋宇佳麗。坐命婢取酒。須臾見婢抱一死小兒而過。元寶初甚怪之。俄而酒至色甚紅。香美異常。兼設珍羞。海陸具備。飲訖辭還。老翁送元寶出云。後會難期。以為悽恨。別甚殷勤。老翁還入。元寶不復見其門巷。但見高岸對水淥波東傾。唯見一童子可年十五。新溺死鼻中出血。方知所飲酒是其血也。及還彭城。子淵已失矣。元寶與子淵同戍三年。不知是洛水之神也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大統寺。在景明寺西即所謂利民里寺。南有三公令史高顯略宅。每夜見赤光。行於堂前。如此者非一向光明所掘地丈餘。得黃金百斤。銘云。蘇秦家金得者為吾造功德。顯略遂造招福寺。人謂此地是蘇秦舊宅。當時元義秉政。聞其得金就洛索之。以二十斤與之。衒之按。蘇秦時未有佛法。功德者不必是寺。應是碑銘之類頌其聲跡也。東有秦太師公二寺。在景明南一里。西寺太后所立。東寺皇姨所建。並為父追福。因以名之。時人號為雙女寺。並門隣洛水。林木扶疎布葉垂陰。各有五層浮圖一所。高五十丈。素綵布工。比於景明。至於六齋。常有中黃門一人。監護僧舍。襯施供具。諸寺莫及焉。寺東有靈臺一所。基趾雖頹。猶高五丈餘。即是漢武帝所立者。靈臺東辟雍。是魏武所立者。至我正光中。造明堂於辟雍之西南。上圓下方。八窓四闥。汝南王復造磚浮圖於靈臺之上。孝昌初妖賊四侵。州郡失據。朝廷設募征。格於堂之北。從戎者。拜曠掖將軍偏將軍裨將軍。當時甲冑之士號明堂隊。時虎賁駱子淵者自云。洛陽人。昔孝昌年戍在彭城。其同營人樊元寶得假還京。子淵附書一封令達其家云。宅在靈臺南。近洛河。卿但是至彼。家人自出相看。元寶如其言。至靈臺南。了無人家可問。徙倚欲去。忽見一老翁來。問從何而來徬徨。於此元寶具向道之。老翁云。是吾兒也。取書引元寶入遂見。館閣崇寬屋宇佳麗。坐命婢取酒。須臾見婢抱一死小兒而過。元寶初甚怪之。俄而酒至色甚紅。香美異常。兼設珍羞。海陸具備。飲訖辭還。老翁送元寶出云。後會難期。以為悽恨。別甚殷勤。老翁還入。元寶不復見其門巷。但見高岸對水淥波東傾。唯見一童子可年十五。新溺死鼻中出血。方知所飲酒是其血也。及還彭城。子淵已失矣。元寶與子淵同戍三年。不知是洛水之神也。

報德寺。高祖孝文皇帝所立也。為憑太后追福。在開陽門外三里開陽門御道。東有漢國子學堂。堂前有三種字石經。二十五碑表裏刻之。寫春秋尚書二部。作篆科斗隷三種字。漢右中郎將蔡邕筆之遺跡也。猶有十八碑。餘皆殘毀。復有石碑四十八枚。亦表裏隷書寫周易尚書公羊禮記四部。又讀書碑一所。並在堂前。魏文帝作典論云碑。至太和十七年猶有四。高祖題為勸學里。里有文覺三寶寧遠三寺。武定四年。大將軍遷石經於頴。週迴有園。珍果出焉有大谷梨。承光之柰。承光寺亦多果木。柰味甚美。冠於京師。勸學里東有延賢里。里內有正覺寺。尚書令王肅所立也。肅字公懿。琅琊人也。偽齊雍州刺史奐之子也。贍學多通。才辭美茂。為齊祕書丞。太和十八年背逆歸順。時高祖新營洛邑。多所造制論。肅博識舊事。大有裨益。高祖甚重之。常呼王生延賢之名因肅立之。肅在江南之日。聘謝氏女為妻。及至京師。復尚公主謝作五言詩以贈之。其詩曰本為箔上蠶。今作機上絲。得路逐勝去。頗憶纏綿時。公主代肅答謝云。針是貫線物。目中恒任絲。得帛縫新去。何能衲故時。肅甚愧謝之色。遂造正覺寺以憩之。肅憶父非理受禍。常有子胥報楚之意。畢身素服不聽樂。時人以此稱之。肅初入國。不食羊肉及酪漿等物。常飯鯽魚羹。渴飲茗汁。京師士子道。肅一飲一斗。號為漏巵。經數年已後。肅與高祖殿會食。羊肉酪粥甚多。高祖怪之。謂肅曰。卿中國之味也。羊肉何如魚羹。茗飲何如酪漿。肅對曰。羊者是陸產之最。魚者乃水族之長。所好不同。並各稱珍。以味言之甚是優劣。羊比齊魯大邦。魚比邾莒小國。唯茗不中與酪作奴。高祖大笑因舉酒曰。三三橫兩兩縱。誰能辨之賜金鍾。御史中丞李彪曰。沽酒老嫗瓮注𤬪。屠兒割肉與稱同。尚書右丞甄琛曰。吳人浮水自云。工妓兒擲絕在虛空。彭城王勰曰。臣始解此字是習字。高祖即以金鍾賜彪。朝廷服彪。聰明有智。甄琛和之亦速。彭城王謂肅曰。卿不重齊魯大邦。而愛邾莒小國。肅對曰。鄉曲所美不得不好。彭城王重謂曰。卿明日顧我。為卿設邾莒之食。亦有酪奴。因此復號茗飲為酪奴。時給事中劉縞慕肅之風。專習茗飲。彭城王謂縞曰。卿不慕王侯八珍。好蒼頭水厄。海上有逐臭之夫。里內有學顰之婦。以卿言之即是也。其彭城王家有吳奴。以此言戲之。自是朝貴讌會。雖設茗飲皆恥不復食。唯江表殘民遠來降者好之。後蕭衍子西豐侯蕭正德歸降。時元義欲為之設茗。先問卿於水厄多少。正德不曉義意。答曰下官生於水鄉。而立身以來。未遭陽侯之難。元義與舉坐之客皆笑焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報德寺。高祖孝文皇帝所立也。為憑太后追福。在開陽門外三里開陽門御道。東有漢國子學堂。堂前有三種字石經。二十五碑表裏刻之。寫春秋尚書二部。作篆科斗隷三種字。漢右中郎將蔡邕筆之遺跡也。猶有十八碑。餘皆殘毀。復有石碑四十八枚。亦表裏隷書寫周易尚書公羊禮記四部。又讀書碑一所。並在堂前。魏文帝作典論云碑。至太和十七年猶有四。高祖題為勸學里。里有文覺三寶寧遠三寺。武定四年。大將軍遷石經於頴。週迴有園。珍果出焉有大谷梨。承光之柰。承光寺亦多果木。柰味甚美。冠於京師。勸學里東有延賢里。里內有正覺寺。尚書令王肅所立也。肅字公懿。琅琊人也。偽齊雍州刺史奐之子也。贍學多通。才辭美茂。為齊祕書丞。太和十八年背逆歸順。時高祖新營洛邑。多所造制論。肅博識舊事。大有裨益。高祖甚重之。常呼王生延賢之名因肅立之。肅在江南之日。聘謝氏女為妻。及至京師。復尚公主謝作五言詩以贈之。其詩曰本為箔上蠶。今作機上絲。得路逐勝去。頗憶纏綿時。公主代肅答謝云。針是貫線物。目中恒任絲。得帛縫新去。何能衲故時。肅甚愧謝之色。遂造正覺寺以憩之。肅憶父非理受禍。常有子胥報楚之意。畢身素服不聽樂。時人以此稱之。肅初入國。不食羊肉及酪漿等物。常飯鯽魚羹。渴飲茗汁。京師士子道。肅一飲一斗。號為漏巵。經數年已後。肅與高祖殿會食。羊肉酪粥甚多。高祖怪之。謂肅曰。卿中國之味也。羊肉何如魚羹。茗飲何如酪漿。肅對曰。羊者是陸產之最。魚者乃水族之長。所好不同。並各稱珍。以味言之甚是優劣。羊比齊魯大邦。魚比邾莒小國。唯茗不中與酪作奴。高祖大笑因舉酒曰。三三橫兩兩縱。誰能辨之賜金鍾。御史中丞李彪曰。沽酒老嫗瓮注𤬪。屠兒割肉與稱同。尚書右丞甄琛曰。吳人浮水自云。工妓兒擲絕在虛空。彭城王勰曰。臣始解此字是習字。高祖即以金鍾賜彪。朝廷服彪。聰明有智。甄琛和之亦速。彭城王謂肅曰。卿不重齊魯大邦。而愛邾莒小國。肅對曰。鄉曲所美不得不好。彭城王重謂曰。卿明日顧我。為卿設邾莒之食。亦有酪奴。因此復號茗飲為酪奴。時給事中劉縞慕肅之風。專習茗飲。彭城王謂縞曰。卿不慕王侯八珍。好蒼頭水厄。海上有逐臭之夫。里內有學顰之婦。以卿言之即是也。其彭城王家有吳奴。以此言戲之。自是朝貴讌會。雖設茗飲皆恥不復食。唯江表殘民遠來降者好之。後蕭衍子西豐侯蕭正德歸降。時元義欲為之設茗。先問卿於水厄多少。正德不曉義意。答曰下官生於水鄉。而立身以來。未遭陽侯之難。元義與舉坐之客皆笑焉。

龍華寺。廣陵王所立也。追聖寺。北海王所立也。並在報恩寺之東。法事僧房比秦太上公。京師寺。皆種雜果。而此三寺園林茂盛。莫之與爭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍華寺。廣陵王所立也。追聖寺。北海王所立也。並在報恩寺之東。法事僧房比秦太上公。京師寺。皆種雜果。而此三寺園林茂盛。莫之與爭。

宣陽門外四里。至洛水上作浮橋。所謂永橋也。神龜中。常景為汭頌。其辭曰。浩浩大川。決決清洛。導源熊耳。控流巨壑。納穀吐伊。貫周淹毫。近達河宗。遠朝海若。兆唯洛食。實同土中。上應張柳。下據河嵩。寒暑攸叶。日月載融。帝世光宅。函下風。前臨少室。却負太行。制巖東邑。峭峘西疆。四險之地。六達之莊。恃德則固。失道則亡。詳觀古列考見丘墳。乃禪乃革。或質或文。周餘九列。漢季三分。魏風衰晚。晉景彫曛。天地發揮。圖書受命。皇建有極。神功無競。魏籙仰天。玄符握鏡。璽運會昌。龍圖受命。乃睠書軌。永懷寶定。敷茲景跡。流美洪謨。襲我冠冕。正我神樞。水陸兼會。周鄭交衢。爰勒洛汭。敢告中區。南北兩岸有華表。舉高二十丈。華表上作鳳凰。似欲冲天勢。永橋以南圜丘以北。伊洛之間。夾御道有四夷館。道東有四館。一曰歸正。二曰歸德。三曰慕化。四曰慕義。吳人投國者處金陵館。三年已後賜宅歸正里。景明初。偽齊建安王蕭寶寅來降。封會稽公。為築宅於歸正里。後進爵為齊王。尚南陽長公主。寶寅恥與夷人同列。令公主啟世宗。求入城內。世宗從之。賜宅於永安里。正光四年中。蕭衍子西豐矦蕭正德來降。處金陵館。為築宅歸正里。正德捨宅為歸正寺。北夷來附者處燕然館。三年已後賜宅歸德里。正光元年蠕蠕至都。久閭阿郍[肱-月+舟]來朝。執事者莫知所處。中書舍人常景議云。咸寧中單于來朝。晉世處之王公特進之下。可班郍[肱-月+舟]蕃王儀同之間。朝廷從其議。又處之燕然館。賜宅歸德里。北夷酋長遣子入侍者。常秋來春去。避中國之熱。時人謂之雁臣。東夷來附者處扶桑館。賜宅慕化里。西夷來附者處崦嵫館。賜宅慕義里。自葱嶺已西。至於大秦。百國千城莫不歡附。商胡販客日奔塞下。所謂盡天地之區已樂中國土風。因而宅者不可勝數。是以附化之民萬有餘家。門巷修整閶闔填列。青槐蔭陌綠樹垂庭。天下難得之貨。咸悉在焉。別立市於樂水南。號曰四通市。民間謂永橋市。伊洛之魚多於此賣。士庶須膾。皆詣取之。魚味甚美。京師語曰。洛鯉伊魴貴於牛羊。永橋南道東有白象獅子二坊。白象者永平二年乾羅國胡王所獻。皆施五綵屏風七寶坐。床容數人。真是異物。常養象於乘黃曹。象常壞屋敗牆。走出於外。逢樹即拔。遇牆亦倒。百姓驚怖。奔走交馳。太后遂徙象於此坊。獅子者波斯國胡王所獻也。為逆賊万侯醜奴所獲。留於寇中。永安末。醜奴破始達京師。莊帝謂侍中李或曰。朕聞虎見獅子必伏。可覓誠之。於是詔近山郡縣。捕虎以送。鞏縣山陽並送二虎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣陽門外四里。至洛水上作浮橋。所謂永橋也。神龜中。常景為汭頌。其辭曰。浩浩大川。決決清洛。導源熊耳。控流巨壑。納穀吐伊。貫周淹毫。近達河宗。遠朝海若。兆唯洛食。實同土中。上應張柳。下據河嵩。寒暑攸叶。日月載融。帝世光宅。函下風。前臨少室。却負太行。制巖東邑。峭峘西疆。四險之地。六達之莊。恃德則固。失道則亡。詳觀古列考見丘墳。乃禪乃革。或質或文。周餘九列。漢季三分。魏風衰晚。晉景彫曛。天地發揮。圖書受命。皇建有極。神功無競。魏籙仰天。玄符握鏡。璽運會昌。龍圖受命。乃睠書軌。永懷寶定。敷茲景跡。流美洪謨。襲我冠冕。正我神樞。水陸兼會。周鄭交衢。爰勒洛汭。敢告中區。南北兩岸有華表。舉高二十丈。華表上作鳳凰。似欲冲天勢。永橋以南圜丘以北。伊洛之間。夾御道有四夷館。道東有四館。一曰歸正。二曰歸德。三曰慕化。四曰慕義。吳人投國者處金陵館。三年已後賜宅歸正里。景明初。偽齊建安王蕭寶寅來降。封會稽公。為築宅於歸正里。後進爵為齊王。尚南陽長公主。寶寅恥與夷人同列。令公主啟世宗。求入城內。世宗從之。賜宅於永安里。正光四年中。蕭衍子西豐矦蕭正德來降。處金陵館。為築宅歸正里。正德捨宅為歸正寺。北夷來附者處燕然館。三年已後賜宅歸德里。正光元年蠕蠕至都。久閭阿郍[肱-月+舟]來朝。執事者莫知所處。中書舍人常景議云。咸寧中單于來朝。晉世處之王公特進之下。可班郍[肱-月+舟]蕃王儀同之間。朝廷從其議。又處之燕然館。賜宅歸德里。北夷酋長遣子入侍者。常秋來春去。避中國之熱。時人謂之雁臣。東夷來附者處扶桑館。賜宅慕化里。西夷來附者處崦嵫館。賜宅慕義里。自葱嶺已西。至於大秦。百國千城莫不歡附。商胡販客日奔塞下。所謂盡天地之區已樂中國土風。因而宅者不可勝數。是以附化之民萬有餘家。門巷修整閶闔填列。青槐蔭陌綠樹垂庭。天下難得之貨。咸悉在焉。別立市於樂水南。號曰四通市。民間謂永橋市。伊洛之魚多於此賣。士庶須膾。皆詣取之。魚味甚美。京師語曰。洛鯉伊魴貴於牛羊。永橋南道東有白象獅子二坊。白象者永平二年乾羅國胡王所獻。皆施五綵屏風七寶坐。床容數人。真是異物。常養象於乘黃曹。象常壞屋敗牆。走出於外。逢樹即拔。遇牆亦倒。百姓驚怖。奔走交馳。太后遂徙象於此坊。獅子者波斯國胡王所獻也。為逆賊万侯醜奴所獲。留於寇中。永安末。醜奴破始達京師。莊帝謂侍中李或曰。朕聞虎見獅子必伏。可覓誠之。於是詔近山郡縣。捕虎以送。鞏縣山陽並送二虎

一豹。帝在華林園觀之。於是虎豹見獅子。悉皆瞑目不敢仰視。園中素有一育熊。性甚馴。帝令取試之。虞人牽盲熊至。聞獅子氣驚怖跳踉。曳鎖而走。帝大笑。普泰元年廣陵王即位。詔曰。禽獸囚之則違其性。宜放還山林。獅子亦令送歸本國。送獅子胡以波斯道遠不可送達。遂在路殺獅子而返。有司糺劾罪以違旨論。廣陵王曰。豈以獅子而罪人也。遂赦之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一豹。帝在華林園觀之。於是虎豹見獅子。悉皆瞑目不敢仰視。園中素有一育熊。性甚馴。帝令取試之。虞人牽盲熊至。聞獅子氣驚怖跳踉。曳鎖而走。帝大笑。普泰元年廣陵王即位。詔曰。禽獸囚之則違其性。宜放還山林。獅子亦令送歸本國。送獅子胡以波斯道遠不可送達。遂在路殺獅子而返。有司糺劾罪以違旨論。廣陵王曰。豈以獅子而罪人也。遂赦之。

菩提寺。西域胡人所立也。在慕義里。沙門達多發塚取甎。得一人以進。時太后與明帝在華林都堂。以為妖異。謂黃門侍郎徐紇曰。上古以來頗有此事否。紇曰。昔魏時發塚得霍光女婿范明友。家奴說漢朝廢立。與史書相符。此不足為異也。后令紇問其姓名。死來幾年。何所飲食。死者曰。臣姓崔。名涵。字子洪。博陵安平人也。父名暢。母姓魏。家在城西阜財里。死時年十五。今滿二十七。在地十有二年。常似醉臥無所食也。時復遊行。或遇飯食。如似夢中不甚辨了。后即遣門下錄事張秀𢹂詣準財里。訪涵父母。果得崔暢。其妻魏氏。秀𢹂問暢曰。卿有兒死否。暢曰有息子涵年十五而死。秀𢹂曰為人所發。今日蘇活。在華林園中。主人故遣我來相問。暢聞驚怖曰。實無此兒。向者謬言。秀𢹂還具以實陳聞。后遣𢹂送涵回家。暢聞涵至門前。起火手持刀。魏氏把桃枝。謂曰。汝不須來。吾非汝父汝非吾子。急手速去。可得無殃。涵遂捨去遊於京師。常宿寺門下。汝南王賜黃衣一具。涵性畏日不敢仰視。又畏水火及刀兵之屬。常走於達路遇疲則止不徐行也。時人猶謂是鬼。洛陽太市北奉終里。里內之人多賣送死人之具及諸棺槨。涵謂曰。作柏木棺。勿以桑木為欀。人問其故。涵曰。吾在地下。見人發鬼兵。有一鬼訴稱。是柏棺應免主兵。吏曰。爾雖柏棺桑木為欀遂不免。京師聞此柏木踴貴。人疑賣棺者貨。涵發此等之言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提寺。西域胡人所立也。在慕義里。沙門達多發塚取甎。得一人以進。時太后與明帝在華林都堂。以為妖異。謂黃門侍郎徐紇曰。上古以來頗有此事否。紇曰。昔魏時發塚得霍光女婿范明友。家奴說漢朝廢立。與史書相符。此不足為異也。后令紇問其姓名。死來幾年。何所飲食。死者曰。臣姓崔。名涵。字子洪。博陵安平人也。父名暢。母姓魏。家在城西阜財里。死時年十五。今滿二十七。在地十有二年。常似醉臥無所食也。時復遊行。或遇飯食。如似夢中不甚辨了。后即遣門下錄事張秀𢹂詣準財里。訪涵父母。果得崔暢。其妻魏氏。秀𢹂問暢曰。卿有兒死否。暢曰有息子涵年十五而死。秀𢹂曰為人所發。今日蘇活。在華林園中。主人故遣我來相問。暢聞驚怖曰。實無此兒。向者謬言。秀𢹂還具以實陳聞。后遣𢹂送涵回家。暢聞涵至門前。起火手持刀。魏氏把桃枝。謂曰。汝不須來。吾非汝父汝非吾子。急手速去。可得無殃。涵遂捨去遊於京師。常宿寺門下。汝南王賜黃衣一具。涵性畏日不敢仰視。又畏水火及刀兵之屬。常走於達路遇疲則止不徐行也。時人猶謂是鬼。洛陽太市北奉終里。里內之人多賣送死人之具及諸棺槨。涵謂曰。作柏木棺。勿以桑木為欀。人問其故。涵曰。吾在地下。見人發鬼兵。有一鬼訴稱。是柏棺應免主兵。吏曰。爾雖柏棺桑木為欀遂不免。京師聞此柏木踴貴。人疑賣棺者貨。涵發此等之言也。

高陽王寺。高陽王雍之宅也。在津陽門外三里御道西。雍為爾朱榮所害也。捨宅以為寺。正光中。雍為丞相。給輿羽葆鼓吹虎賁班劍百人。貴極人臣。富兼山海。居止第宅匹於帝宮。白殿丹檻。窈窕連亘。飛簷反宇。轇轕週通。僮僕六千。妓女五百。隋珠照日。羅衣從風。自漢晉以來。諸王豪侈未之有也。出則鳴騶御道文物成行。鐃吹響發。笳聲哀轉。入則歌姬舞女擊筑吹笙。絲管迭奏。連霄盡日。其竹林魚池。侔於禁苑。芳草如積珍木連陰。雍嗜口味。厚自奉養。一日必以數萬錢為限。海陸珍羞。方丈於前。陳留侯李崇謂人曰。高陽一日敵我千日。崇為尚書令儀同三司。亦當傾天下。僮僕千人。而性多儉悋。惡衣麁食亦常無肉。止有韭菹。崇客李元佑語人云。李令公一食十八種。人問其故。元佑曰。二九一十八。聞者大笑。世人即以為譏罵。雍薨後諸妓悉令入道。或有嫁者。美人徐月華善彈箜篌。能為明妃出塞之曲歌。聞者莫不動容。永安中。與衛將軍源士康為側室。宅近青陽門。徐鼓箜篌而歌。哀聲入雲。行路聽者俄而成市。徐常語士康曰。王有二美姬。一名修容。二名艶姿。並蛾眉皓齒潔貌傾城。修容亦能。為綠水歌。艶姿善火鳳舞。並愛傾後室。寵冠諸姬。士原聞此。遂常令徐鼓綠水火鳳之曲焉。高陽宅北有中甘里。里內荀頴子文年十三。幼而聰辨。神情卓異。雖黃琬文舉無以加之。正光初。廣宗潘崇和。講服氏春秋於城東昭義里。子文攝齊北面就和受道。時趙郡李才問子文曰。荀生住在何處。子文對曰。僕住在中甘里。才曰何徃。曰徃城南。城南有四夷館。才以此譏之。子文對曰。國陽勝地。卿何怪也。若言川澗伊洛崢嶸。語其舊事靈臺石經。招提之美。報德景明。當世富貴。高陽廣平。四方風俗。萬國千城。若論人物有我無卿。才無以對之。崇和曰。汝頴之士利如錐。燕趙之士鈍如錘。信非虛言也。舉學皆笑焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高陽王寺。高陽王雍之宅也。在津陽門外三里御道西。雍為爾朱榮所害也。捨宅以為寺。正光中。雍為丞相。給輿羽葆鼓吹虎賁班劍百人。貴極人臣。富兼山海。居止第宅匹於帝宮。白殿丹檻。窈窕連亘。飛簷反宇。轇轕週通。僮僕六千。妓女五百。隋珠照日。羅衣從風。自漢晉以來。諸王豪侈未之有也。出則鳴騶御道文物成行。鐃吹響發。笳聲哀轉。入則歌姬舞女擊筑吹笙。絲管迭奏。連霄盡日。其竹林魚池。侔於禁苑。芳草如積珍木連陰。雍嗜口味。厚自奉養。一日必以數萬錢為限。海陸珍羞。方丈於前。陳留侯李崇謂人曰。高陽一日敵我千日。崇為尚書令儀同三司。亦當傾天下。僮僕千人。而性多儉悋。惡衣麁食亦常無肉。止有韭菹。崇客李元佑語人云。李令公一食十八種。人問其故。元佑曰。二九一十八。聞者大笑。世人即以為譏罵。雍薨後諸妓悉令入道。或有嫁者。美人徐月華善彈箜篌。能為明妃出塞之曲歌。聞者莫不動容。永安中。與衛將軍源士康為側室。宅近青陽門。徐鼓箜篌而歌。哀聲入雲。行路聽者俄而成市。徐常語士康曰。王有二美姬。一名修容。二名艶姿。並蛾眉皓齒潔貌傾城。修容亦能。為綠水歌。艶姿善火鳳舞。並愛傾後室。寵冠諸姬。士原聞此。遂常令徐鼓綠水火鳳之曲焉。高陽宅北有中甘里。里內荀頴子文年十三。幼而聰辨。神情卓異。雖黃琬文舉無以加之。正光初。廣宗潘崇和。講服氏春秋於城東昭義里。子文攝齊北面就和受道。時趙郡李才問子文曰。荀生住在何處。子文對曰。僕住在中甘里。才曰何徃。曰徃城南。城南有四夷館。才以此譏之。子文對曰。國陽勝地。卿何怪也。若言川澗伊洛崢嶸。語其舊事靈臺石經。招提之美。報德景明。當世富貴。高陽廣平。四方風俗。萬國千城。若論人物有我無卿。才無以對之。崇和曰。汝頴之士利如錐。燕趙之士鈍如錘。信非虛言也。舉學皆笑焉。

崇虛寺在城西。即漢之躍龍閣也。延熹九年。桓帝祠老子於躍龍。園室華蓋之座。用郊天之樂。此其地也。高祖遷京之始。以地給民。憩者多見妖怪。是以人皆去之。遂立寺焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 崇虛寺在城西。即漢之躍龍閣也。延熹九年。桓帝祠老子於躍龍。園室華蓋之座。用郊天之樂。此其地也。高祖遷京之始。以地給民。憩者多見妖怪。是以人皆去之。遂立寺焉。