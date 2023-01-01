洛陽城東伽藍記卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洛陽城東伽藍記卷第二

魏撫軍府司馬楊衒之撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏撫軍府司馬楊衒之撰

明懸尼寺。彭城武宣王勰所立也。在建春門外石樓南。穀水周圍遶。城至建春門外。東入陽渠石橋。橋有四柱。在道南。銘云。漢陽嘉四年將作大匠馬憲造。逮我孝昌三年。大雨頹橋。柱始埋沒。道北二柱至今猶存。衒之按。劉澄之山川。古今記戴延之。西征記並云。晉太康元年造。此則失之遠矣。按澄之等。並生在江表。未游中土。假因征役暫來經過。至於舊事。多非親覽。聞諸道路便為穿鑿。誤我後學日月已甚。有三層塔一所。未加莊嚴。寺東有中朝時常滿倉。高祖令為租場。天下貢賦所聚蓄也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明懸尼寺。彭城武宣王勰所立也。在建春門外石樓南。穀水周圍遶。城至建春門外。東入陽渠石橋。橋有四柱。在道南。銘云。漢陽嘉四年將作大匠馬憲造。逮我孝昌三年。大雨頹橋。柱始埋沒。道北二柱至今猶存。衒之按。劉澄之山川。古今記戴延之。西征記並云。晉太康元年造。此則失之遠矣。按澄之等。並生在江表。未游中土。假因征役暫來經過。至於舊事。多非親覽。聞諸道路便為穿鑿。誤我後學日月已甚。有三層塔一所。未加莊嚴。寺東有中朝時常滿倉。高祖令為租場。天下貢賦所聚蓄也。

龍華寺。宿衛羽林虎賁等所立也。在建春門外陽渠南。寺南有租場。陽渠北有建陽里。里有土臺高三丈。上作二精舍。趙逸云。此臺是中朝旗亭也。上有二層樓。懸鼓擊之。以罷市。有鍾一口。撞之聞五十里。太后以鍾聲遠聞。遂移在宮內。置凝閒堂前講內典沙門。打為時節。初蕭衍子豫章王綜來降。聞此鍾聲。以為奇異。遂造聽歌三首。行傳於世。綜字世讚。偽齊昏主寶卷遺腹子也。寶卷臨政婬亂。吳人苦之。雍州刺史蕭衍立南康王寶融為主。舉兵向秣陵。事既克捷。遂殺寶融。而自立寶卷。有美人吳景暉。時孕綜經月。衍因幸景暉。及綜生認為己子。小名緣覺。封豫章王。綜形貌舉止甚似昏主。其母告之。令自方便。綜遂歸我聖闕。更改名曰讚。字世務。始為寶卷。追服三年喪。明帝拜綜太尉公封丹陽王。永安年中。尚莊帝姊。壽陽公主字莒犁。公主容色美麗。綜甚敬之。與公主語。常自稱下官授徐州刺史加開府。及京師傾覆。綜弃州北走。時爾朱世隆專權。遣取公主至洛陽。世隆逼之。公主罵曰。胡狗敢辱天王女乎。世隆怒之。遂縊殺之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍華寺。宿衛羽林虎賁等所立也。在建春門外陽渠南。寺南有租場。陽渠北有建陽里。里有土臺高三丈。上作二精舍。趙逸云。此臺是中朝旗亭也。上有二層樓。懸鼓擊之。以罷市。有鍾一口。撞之聞五十里。太后以鍾聲遠聞。遂移在宮內。置凝閒堂前講內典沙門。打為時節。初蕭衍子豫章王綜來降。聞此鍾聲。以為奇異。遂造聽歌三首。行傳於世。綜字世讚。偽齊昏主寶卷遺腹子也。寶卷臨政婬亂。吳人苦之。雍州刺史蕭衍立南康王寶融為主。舉兵向秣陵。事既克捷。遂殺寶融。而自立寶卷。有美人吳景暉。時孕綜經月。衍因幸景暉。及綜生認為己子。小名緣覺。封豫章王。綜形貌舉止甚似昏主。其母告之。令自方便。綜遂歸我聖闕。更改名曰讚。字世務。始為寶卷。追服三年喪。明帝拜綜太尉公封丹陽王。永安年中。尚莊帝姊。壽陽公主字莒犁。公主容色美麗。綜甚敬之。與公主語。常自稱下官授徐州刺史加開府。及京師傾覆。綜弃州北走。時爾朱世隆專權。遣取公主至洛陽。世隆逼之。公主罵曰。胡狗敢辱天王女乎。世隆怒之。遂縊殺之。

瓔珞寺。在建春門外御道北所謂建陽里也。即中朝時。白社池董威輩所居處。里內有瓔珞慈善暉和通覺暉玄宗聖魏昌熙平崇真因果等十寺。里內士庶二千餘戶。信崇三寶。眾僧剎養。百姓所供也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瓔珞寺。在建春門外御道北所謂建陽里也。即中朝時。白社池董威輩所居處。里內有瓔珞慈善暉和通覺暉玄宗聖魏昌熙平崇真因果等十寺。里內士庶二千餘戶。信崇三寶。眾僧剎養。百姓所供也。

宗聖寺。有像一軀。舉高三丈八尺。端嚴殊特。相好畢備。士庶瞻仰。目不暫瞬。此像一出市井。皆空炎先。騰輝赫赫。獨絕世表。妙伎雜樂。亞於劉騰。城東士女。多來此寺觀看也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宗聖寺。有像一軀。舉高三丈八尺。端嚴殊特。相好畢備。士庶瞻仰。目不暫瞬。此像一出市井。皆空炎先。騰輝赫赫。獨絕世表。妙伎雜樂。亞於劉騰。城東士女。多來此寺觀看也。

崇真寺。比丘惠凝死一七日還活。經閻羅王檢閱。以錯名放免。惠凝具說過去之時。有五比丘同閱。一比丘云。是寶明寺智聖。坐禪苦行得升天堂。有一比丘。是般若寺道品。以誦四涅槃亦升天堂。有一比丘云是融覺寺曇謨最。講涅槃華嚴領眾千人。閻羅王云。講經者心懷彼我以驕凌物。比丘中第一麁行。今唯試坐禪誦經。不問講經。其曇謨最曰。貧道立身以來唯好講經實不闇誦。閻羅王勅付司。即有青衣十人。送曇謨最向西北門。屋舍皆黑。似非好處。有一比邱云。是禪林寺道弘。自云。教化四輩檀越。造一切經人中象十軀。閻羅王曰。沙門之體。必須攝心守道。志在禪誦。不干世事。不作有為。雖造作經象正。欲得他人財物。既得他物貪心即起。既懷貪心便是三毒。不除具足煩惱。亦付司。仍與曇謨最同入黑門。有一比邱云。是靈覺寺寶明。自云。出家之前嘗作隴西太守造靈覺寺。成即棄官入道。雖不禪誦禮拜不缺。閻羅王曰。卿作太守之日。曲理枉法。劫奪民財。假作此寺。非卿之力。何勞說此。亦付司。青衣送入黑門。太后聞之。遣黃門侍郎徐紇。依惠凝所說。即訪寶明寺。城東有寶明寺。城內有般若寺。城西有融覺寺。禪林靈覺等三寺。問智聖。道品。曇謨最。道弘。寶明等。皆實有之。議曰。人死有罪福。即請坐禪僧一百人。常在殿內供養之。詔不聽。持經象沿路乞索。若私有財物造經象者任意。凝亦入白鹿山。居隱修道。自此以後。京邑比丘。悉皆禪誦。不復以講經。為意出建春南門外一里餘。至東石橋。南北而行。晉太康元年。造橋南有魏朝時馬市刑嵆康之所也。橋北大道西有建陽里。大道東有綏民里。里內有河間劉宣明宅。神龜年中。以直諫忤旨。斬於都市訖目不瞑。尸行百步。時人談以枉死。宣明少有名譽。精通經史。危行及於誅死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 崇真寺。比丘惠凝死一七日還活。經閻羅王檢閱。以錯名放免。惠凝具說過去之時。有五比丘同閱。一比丘云。是寶明寺智聖。坐禪苦行得升天堂。有一比丘。是般若寺道品。以誦四涅槃亦升天堂。有一比丘云是融覺寺曇謨最。講涅槃華嚴領眾千人。閻羅王云。講經者心懷彼我以驕凌物。比丘中第一麁行。今唯試坐禪誦經。不問講經。其曇謨最曰。貧道立身以來唯好講經實不闇誦。閻羅王勅付司。即有青衣十人。送曇謨最向西北門。屋舍皆黑。似非好處。有一比邱云。是禪林寺道弘。自云。教化四輩檀越。造一切經人中象十軀。閻羅王曰。沙門之體。必須攝心守道。志在禪誦。不干世事。不作有為。雖造作經象正。欲得他人財物。既得他物貪心即起。既懷貪心便是三毒。不除具足煩惱。亦付司。仍與曇謨最同入黑門。有一比邱云。是靈覺寺寶明。自云。出家之前嘗作隴西太守造靈覺寺。成即棄官入道。雖不禪誦禮拜不缺。閻羅王曰。卿作太守之日。曲理枉法。劫奪民財。假作此寺。非卿之力。何勞說此。亦付司。青衣送入黑門。太后聞之。遣黃門侍郎徐紇。依惠凝所說。即訪寶明寺。城東有寶明寺。城內有般若寺。城西有融覺寺。禪林靈覺等三寺。問智聖。道品。曇謨最。道弘。寶明等。皆實有之。議曰。人死有罪福。即請坐禪僧一百人。常在殿內供養之。詔不聽。持經象沿路乞索。若私有財物造經象者任意。凝亦入白鹿山。居隱修道。自此以後。京邑比丘。悉皆禪誦。不復以講經。為意出建春南門外一里餘。至東石橋。南北而行。晉太康元年。造橋南有魏朝時馬市刑嵆康之所也。橋北大道西有建陽里。大道東有綏民里。里內有河間劉宣明宅。神龜年中。以直諫忤旨。斬於都市訖目不瞑。尸行百步。時人談以枉死。宣明少有名譽。精通經史。危行及於誅死。

魏昌尼寺。閹官瀛州刺史李次壽所立也。在里東南角即中朝牛馬市處也。刑嵆康之所。東臨石橋。此橋南北行。晉太康元年中朝時市南橋也。澄之等蓋見北橋銘。因而以橋為太康初造也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魏昌尼寺。閹官瀛州刺史李次壽所立也。在里東南角即中朝牛馬市處也。刑嵆康之所。東臨石橋。此橋南北行。晉太康元年中朝時市南橋也。澄之等蓋見北橋銘。因而以橋為太康初造也。

石橋南道有景興尼寺。亦閹官等所共立也。有金像輦。去地三尺。施寶蓋。四面垂金鈴七寶珠。飛天伎樂。望之雲表。作工甚精。難可揚推。像出之日。常詔羽林一百人舉此像。絲竹雜伎皆由旨給。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石橋南道有景興尼寺。亦閹官等所共立也。有金像輦。去地三尺。施寶蓋。四面垂金鈴七寶珠。飛天伎樂。望之雲表。作工甚精。難可揚推。像出之日。常詔羽林一百人舉此像。絲竹雜伎皆由旨給。

建陽里東有綏民里。里內有洛陽縣臨渠水縣。門外有洛陽令楊機清德碑。綏民里東崇義里。里內有京兆人杜子休宅。地形顯敞。門臨御道。時有隱士。趙逸云。是晉武時人。晉朝舊事。多所記錄。正光初來至京師。見子休宅。歎息曰。此宅中朝時太康寺也。時人未信。遂問寺之由緒。逸云。龍驤將軍王𤀹。平吳之後始立此寺。本有三層浮圖。用塼為之。指子休園中曰。此是故處。子休掘而驗之。果得塼數十萬。兼有石銘云。晉太康六年歲次乙巳九月甲戌朔八日辛巳儀同三司襄陽侯王𤀹敬造。時園中果菜豐蔚林木扶疎。乃服逸言。號為聖人。子休遂捨宅為靈應寺。所得之磚。還為三層浮圖。好事者尋逐之。問。晉朝京師。何如今日。逸曰。晉時民少於今日。王侯第宅與今日相似。又云。自永嘉已來二百餘年。建國稱王者十有六君。皆遊其都邑。目見其事。國滅之後。觀其史書。皆非實錄。莫不推過。於人引善自向符生。雖好勇嗜酒。亦仁而不殺。觀其治典未為凶暴。及詳其史。天下之惡皆歸焉。符堅自是賢主。賊君取位妄書生惡。凡諸史官皆是類也。人皆貴遠賤近。以為信然。當今之人。亦生愚死智。惑已甚矣。人問其故。逸曰。生時中庸之人耳。及其死也。碑文墓志莫不窮天地之大德盡生民之能事。為君共堯舜連衡。為臣與伊皐等跡。牧民之官浮虎。慕其清塵。執法之吏埋輪。謝其梗直。所謂生為盜跖死為夷齊。妄言傷正華辭損實。當時構文之士。慚逸此言。步兵校尉李澄問曰。太尉府前塼浮圖。形製甚古。猶未崩毀。未知早晚造。逸云晉義熙十二年劉裕伐姚泓軍人所作。汝南王聞而異之。拜為義父。因而問。何所服餌。以致長年。逸云。吾不閑養生。自然長壽。郭璞常為吾筮云。壽年五百歲。今始餘半。帝給步挽車一乘。遊於市里。所經之處。多記舊跡。三年以後遁去。莫知所在。崇儀里東有七里橋以石為之。中朝杜預之荊州出頓之所也。七里橋東一里郭門開三道。時人號為三門。離別者多云相送。三門外。京師士子送去迎歸常在此處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建陽里東有綏民里。里內有洛陽縣臨渠水縣。門外有洛陽令楊機清德碑。綏民里東崇義里。里內有京兆人杜子休宅。地形顯敞。門臨御道。時有隱士。趙逸云。是晉武時人。晉朝舊事。多所記錄。正光初來至京師。見子休宅。歎息曰。此宅中朝時太康寺也。時人未信。遂問寺之由緒。逸云。龍驤將軍王𤀹。平吳之後始立此寺。本有三層浮圖。用塼為之。指子休園中曰。此是故處。子休掘而驗之。果得塼數十萬。兼有石銘云。晉太康六年歲次乙巳九月甲戌朔八日辛巳儀同三司襄陽侯王𤀹敬造。時園中果菜豐蔚林木扶疎。乃服逸言。號為聖人。子休遂捨宅為靈應寺。所得之磚。還為三層浮圖。好事者尋逐之。問。晉朝京師。何如今日。逸曰。晉時民少於今日。王侯第宅與今日相似。又云。自永嘉已來二百餘年。建國稱王者十有六君。皆遊其都邑。目見其事。國滅之後。觀其史書。皆非實錄。莫不推過。於人引善自向符生。雖好勇嗜酒。亦仁而不殺。觀其治典未為凶暴。及詳其史。天下之惡皆歸焉。符堅自是賢主。賊君取位妄書生惡。凡諸史官皆是類也。人皆貴遠賤近。以為信然。當今之人。亦生愚死智。惑已甚矣。人問其故。逸曰。生時中庸之人耳。及其死也。碑文墓志莫不窮天地之大德盡生民之能事。為君共堯舜連衡。為臣與伊皐等跡。牧民之官浮虎。慕其清塵。執法之吏埋輪。謝其梗直。所謂生為盜跖死為夷齊。妄言傷正華辭損實。當時構文之士。慚逸此言。步兵校尉李澄問曰。太尉府前塼浮圖。形製甚古。猶未崩毀。未知早晚造。逸云晉義熙十二年劉裕伐姚泓軍人所作。汝南王聞而異之。拜為義父。因而問。何所服餌。以致長年。逸云。吾不閑養生。自然長壽。郭璞常為吾筮云。壽年五百歲。今始餘半。帝給步挽車一乘。遊於市里。所經之處。多記舊跡。三年以後遁去。莫知所在。崇儀里東有七里橋以石為之。中朝杜預之荊州出頓之所也。七里橋東一里郭門開三道。時人號為三門。離別者多云相送。三門外。京師士子送去迎歸常在此處。

莊嚴寺。在東陽門外一里御道北。所謂東安里也。北為租場里。內有駙馬都尉司馬恍。濟州刺史分宣。幽州刺史李真奴。豫州刺史公孫驤等四宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴寺。在東陽門外一里御道北。所謂東安里也。北為租場里。內有駙馬都尉司馬恍。濟州刺史分宣。幽州刺史李真奴。豫州刺史公孫驤等四宅。

秦太上君寺。胡太后所立也。在東陽門二里御道北。所謂暉文里。里內有太保崔光。太傅李延實。冀州刺史李詔。祕書監鄭道昭等四宅。並豐堂崛起。高門洞開。趙逸云。暉文里是晉馬道里。延實宅是蜀主劉禪宅。延實宅東有脩和宅。是吳王孫皓宅。李韶宅是晉司空張華宅。當時太后正號崇訓。母天下號父。為秦太上公母。為秦太上君。為母追福。因以名焉。中有五層浮圖。一所修剎入雲。高門向街。佛事莊飾等於永寧。誦室禪堂周流重疊。花林芳草遍滿階墀。常有大德名僧。講一切經。受業沙門亦有千數。太傅李延實者。莊帝舅也。永安年中。除青州刺史臨去奉辭。帝謂實曰。懷甎(音專下同)之俗世號難治。舅宜好用心副朝廷所委。實答曰。臣年迫桑榆。氣同朝露。人間稍遠。日近松邱。臣已久乞閒退。陛下渭陽興念寵及老臣。使夜行罪人裁錦萬里。謹奉明勅不敢失墜。時黃門侍郎楊寬在帝側。不曉懷甎之義。私問舍人溫子昇。曰。聞至尊兄彭城王。作青州刺史。問其賓客。從至青州。云齊土之民風俗淺薄。虛論高談。專在榮利。太守初欲入境。皆懷甎叩首以美其意。及其代下還家。以甎擊之言。其向背速於反掌。是以京師謠語曰。獄中無繫囚。舍內無青州。假令家道惡腹中不懷愁。懷甎之義。起在於此也。潁川荀濟風流名士。高鑒妙識。獨出當世。清河崔叔仁稱齊士大夫。曰齊人。外矯仁義。內懷鄙吝。輕同羽毛。利等錐刀。好馳虛譽。阿附成名。威勢所在。側肩競入。求其榮利。甜然濃於四方。慕勢最甚。號齊士。子為慕勢。諸郎臨淄官徒有在京邑。聞懷塼慕勢咸共恥之。唯崔孝忠一人不以為意。問其故。孝忠曰。營丘風俗。太公餘化。稷下儒林。禮義所出。今雖凌遲。足為天下模楷。荀濟人非許郭不識東家。雖復莠言。自口未宜榮辱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 秦太上君寺。胡太后所立也。在東陽門二里御道北。所謂暉文里。里內有太保崔光。太傅李延實。冀州刺史李詔。祕書監鄭道昭等四宅。並豐堂崛起。高門洞開。趙逸云。暉文里是晉馬道里。延實宅是蜀主劉禪宅。延實宅東有脩和宅。是吳王孫皓宅。李韶宅是晉司空張華宅。當時太后正號崇訓。母天下號父。為秦太上公母。為秦太上君。為母追福。因以名焉。中有五層浮圖。一所修剎入雲。高門向街。佛事莊飾等於永寧。誦室禪堂周流重疊。花林芳草遍滿階墀。常有大德名僧。講一切經。受業沙門亦有千數。太傅李延實者。莊帝舅也。永安年中。除青州刺史臨去奉辭。帝謂實曰。懷甎(音專下同)之俗世號難治。舅宜好用心副朝廷所委。實答曰。臣年迫桑榆。氣同朝露。人間稍遠。日近松邱。臣已久乞閒退。陛下渭陽興念寵及老臣。使夜行罪人裁錦萬里。謹奉明勅不敢失墜。時黃門侍郎楊寬在帝側。不曉懷甎之義。私問舍人溫子昇。曰。聞至尊兄彭城王。作青州刺史。問其賓客。從至青州。云齊土之民風俗淺薄。虛論高談。專在榮利。太守初欲入境。皆懷甎叩首以美其意。及其代下還家。以甎擊之言。其向背速於反掌。是以京師謠語曰。獄中無繫囚。舍內無青州。假令家道惡腹中不懷愁。懷甎之義。起在於此也。潁川荀濟風流名士。高鑒妙識。獨出當世。清河崔叔仁稱齊士大夫。曰齊人。外矯仁義。內懷鄙吝。輕同羽毛。利等錐刀。好馳虛譽。阿附成名。威勢所在。側肩競入。求其榮利。甜然濃於四方。慕勢最甚。號齊士。子為慕勢。諸郎臨淄官徒有在京邑。聞懷塼慕勢咸共恥之。唯崔孝忠一人不以為意。問其故。孝忠曰。營丘風俗。太公餘化。稷下儒林。禮義所出。今雖凌遲。足為天下模楷。荀濟人非許郭不識東家。雖復莠言。自口未宜榮辱也。

正始寺。百官等所立也。正始中立。因以為名。在東陽門外御道西。所謂敬義里也。里內有典虞曹。簷宇精淨美於叢林。眾僧房前。高林對牖。青松綠檉連枝交映。多有枳樹。而不中食。有石碑一枚。背上有侍中崔光施錢四十萬。陳留侯李崇施錢二十萬。自餘百官各有差少者。不減五千已下。後人刊之。敬義里南有昭德里。里內有尚書僕射游肇。御史尉李彪。兵部尚書崔林。幽州刺史常景。司農張倫等五宅。彪景出自儒生。居室儉素。惟倫最為豪侈。齋宇光麗服翫精奇。車馬出入。逾於邦君。園林山池之美。諸王莫及。倫造景陽山。有若自然。其中重巖複嶺。嶔崟相屬。深蹊洞壑。邐遞連接。高林巨樹。足使日月蔽虧。懸葛垂蘿。能令風煙出入。崎嶇石路似壅而通。崢嶸澗道。盤紆復直。是以山情野興之士游以忘歸。天水人姜質。志性疎誕。麻衣葛巾有逸民之操。見偏愛之。如不能已遂造亭山賦。行傳於世。其辭曰。今偏重者。愛昔先民之重。由樸由純。然則純樸之體。與造化而津勉。濠上之客柱下之吏。臥無為以明心。託自然以圖志。輒以山水為富。不以章甫為貴。任性浮沈。若淡兮無味。今司農張氏實鍾其人。巨量接於物表。夭矯洞達其真。青松未勝其潔。白玉不比其珍。心托空而拪有情。入古以如新。既不專流蕩。又不偏華上。卜居動靜之間。不以山水為忘。庭起半丘半壑。聽以目達心想。進不入聲榮。退不為隱放。爾乃決石通泉拔嶺。巖前斜與危雲等曲。危與曲棟相連。下天津之高霧。納滄海之遠煙。纖列之狀一如古。崩剝之勢似千年。若乃絕嶺懸坡蹭蹬蹉跎。水紓徐如浪。峭山石高下。復危多五尋百拔十步千過。則知巫山弗及。未審蓬萊如何。其中煙花露草。或傾或倒。霜幹風枝。半聳半垂。玉葉金莖。散滿階墀。燃目之綺。裂鼻之馨。既共陽春等茂。復與白雪齊清。或言神明之骨。陰陽之精。天地未覺。生此異人。焉識其中羽徒紛泊。色雜蒼黃。綠頭紫頰。好翠連芳。白𪈝生於異縣。丹足出自他鄉。皆遠來以臻此。藉水木以翱翔。不憶春於沙漠。遂忘秋於高陽。非斯人之感至。伺候鳥之迷方。豈下俗之所務。入神怪之異趣。能造者其必詩。敢往者無不賦。或就饒風之地。或入多雲之處。氣嶺與梅岑。隨春之所悟。遠為神仙所賞。近為朝士所知。求解脫於服佩。預參次於山垂。子英游魚於玉質。王喬繫鵠於松枝。方丈不足。以妙詠歌。此處態多奇。嗣宗聞之動魄。叔夜聽此驚魂。恨不能鑽。地一出醉。此山門別有王孫公子遜遁容儀。思山念水。命駕相隨。逢岑愛曲。值石陵欹。庭為仁智之田。故能種此石山。森羅兮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正始寺。百官等所立也。正始中立。因以為名。在東陽門外御道西。所謂敬義里也。里內有典虞曹。簷宇精淨美於叢林。眾僧房前。高林對牖。青松綠檉連枝交映。多有枳樹。而不中食。有石碑一枚。背上有侍中崔光施錢四十萬。陳留侯李崇施錢二十萬。自餘百官各有差少者。不減五千已下。後人刊之。敬義里南有昭德里。里內有尚書僕射游肇。御史尉李彪。兵部尚書崔林。幽州刺史常景。司農張倫等五宅。彪景出自儒生。居室儉素。惟倫最為豪侈。齋宇光麗服翫精奇。車馬出入。逾於邦君。園林山池之美。諸王莫及。倫造景陽山。有若自然。其中重巖複嶺。嶔崟相屬。深蹊洞壑。邐遞連接。高林巨樹。足使日月蔽虧。懸葛垂蘿。能令風煙出入。崎嶇石路似壅而通。崢嶸澗道。盤紆復直。是以山情野興之士游以忘歸。天水人姜質。志性疎誕。麻衣葛巾有逸民之操。見偏愛之。如不能已遂造亭山賦。行傳於世。其辭曰。今偏重者。愛昔先民之重。由樸由純。然則純樸之體。與造化而津勉。濠上之客柱下之吏。臥無為以明心。託自然以圖志。輒以山水為富。不以章甫為貴。任性浮沈。若淡兮無味。今司農張氏實鍾其人。巨量接於物表。夭矯洞達其真。青松未勝其潔。白玉不比其珍。心托空而拪有情。入古以如新。既不專流蕩。又不偏華上。卜居動靜之間。不以山水為忘。庭起半丘半壑。聽以目達心想。進不入聲榮。退不為隱放。爾乃決石通泉拔嶺。巖前斜與危雲等曲。危與曲棟相連。下天津之高霧。納滄海之遠煙。纖列之狀一如古。崩剝之勢似千年。若乃絕嶺懸坡蹭蹬蹉跎。水紓徐如浪。峭山石高下。復危多五尋百拔十步千過。則知巫山弗及。未審蓬萊如何。其中煙花露草。或傾或倒。霜幹風枝。半聳半垂。玉葉金莖。散滿階墀。燃目之綺。裂鼻之馨。既共陽春等茂。復與白雪齊清。或言神明之骨。陰陽之精。天地未覺。生此異人。焉識其中羽徒紛泊。色雜蒼黃。綠頭紫頰。好翠連芳。白𪈝生於異縣。丹足出自他鄉。皆遠來以臻此。藉水木以翱翔。不憶春於沙漠。遂忘秋於高陽。非斯人之感至。伺候鳥之迷方。豈下俗之所務。入神怪之異趣。能造者其必詩。敢往者無不賦。或就饒風之地。或入多雲之處。氣嶺與梅岑。隨春之所悟。遠為神仙所賞。近為朝士所知。求解脫於服佩。預參次於山垂。子英游魚於玉質。王喬繫鵠於松枝。方丈不足。以妙詠歌。此處態多奇。嗣宗聞之動魄。叔夜聽此驚魂。恨不能鑽。地一出醉。此山門別有王孫公子遜遁容儀。思山念水。命駕相隨。逢岑愛曲。值石陵欹。庭為仁智之田。故能種此石山。森羅兮

草木。長育兮風煙。孤松既能却老。半石亦可留年。若不坐臥兮於其側。春夏兮其遊陟。白骨兮徒自朽。方寸心兮何所憶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 草木。長育兮風煙。孤松既能却老。半石亦可留年。若不坐臥兮於其側。春夏兮其遊陟。白骨兮徒自朽。方寸心兮何所憶。

平等寺。廣平武穆王懷捨宅所立也。在青陽門外二里御道北。所謂孝敬里也。堂宇宏美。林木蕭森。平臺複道。獨顯當世。寺門外金像一軀高二丈八尺。相好端嚴常有神驗。國之吉凶。先炳祥異。孝昌三年十二月中。此像面有悲容。兩目垂淚。遍體皆濕。時人號曰佛汗。京師士女空市里往而觀之。有比丘。以淨綿拭其淚。須臾之間。綿濕都盡。更換以他綿。俄然復濕。如此三日乃止。明年四月。爾朱榮入洛陽。誅戮百官。死亡塗地。永安二年三月。此像復汗。士庶復往觀之。五月北海王入洛。莊帝北巡。七月北海大敗。所將江淮子弟五千盡被俘虜。無一得還。永安三年七月。此像悲泣如初。每經神驗朝夕惶懼。禁人不聽觀之。至十二月。爾朱兆入洛陽擒莊帝。崩於晉陽。在京宮殿空虛。百日無主。唯尚書令司州牧樂平王爾朱世隆鎮京師。商旅四通。盜賊不作。建明二年長廣王從晉陽赴京師。至郭外。世隆以長廣本枝疎遠。政行無聞。逼禪與廣陵王恭。是莊帝從父兄也。正光中為黃門侍郎。見元義秉權政歸近習。遂佯啞不語不預世事。永安中遁於上洛山。中州刺史泉企執而送之。莊帝疑恭。姦詐夜遣人盜掠衣物。復拔刀劍欲殺之。恭張口以手指舌竟乃不言。莊帝信其真患。放令歸第。恭常住龍華寺。至時世隆等廢長廣而立焉。禪文曰。皇帝咨廣陵王恭。自我皇魏之有天下也。累聖開輔。重基衍業奄有萬邦。光宅四海故道溢百王。德漸無外。而孝明晏駕人神乏王故。柱國大將軍大丞相太原王榮地實封陝。任惟外相乃心王室。大懼崩淪故。推立長樂王子攸。以續絕業。庶九鼎之命日隆。七百之祚唯永。然群飛未寧。橫流且及。皆狼顧鴟張岳立基趾。丞相一麾大定海內。而子攸不顧宗社。讎忌勳德。招聚輕俠。左右壬人。遂虐甚剖心。痛齊鉗齒。豈直金板。告怨大鳥感德而已。於是天下之望。俄然已移。竊以宸極不可以曠神器。豈容無主故。權從眾議。暫馭兆民。今六軍南邁已次河浦。瞻望帝京。赧然興愧。自惟薄寡。本枝疎遠。豈宜仰異。天情俯乖。民望惟王。德表生民。聲高萬古。往以運屬殷憂。時多遭難。卷懷積載。括囊有年。今天眷明德。民懷奧主。曆數允集。歌訟同臻。乃徐發樞機。副茲竚屬。便敬奉璽綬。歸於別邸。王其寅踐。成業允執其中。雖休勿休。日慎一日敬之哉。恭讓曰。天命至重。曆數匪輕。自非德協三才功濟四海。無以入選。帝圖允當師錫。臣既寡昧識無光遠。景命雖降不敢仰承。乞收成旨以允愚衷。又曰。王既德應圖籙。僉屬攸歸。便可允執其中。入光大麓。不勞揮遜。致爽人神。凡恭讓者三。於是即皇帝位 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等寺。廣平武穆王懷捨宅所立也。在青陽門外二里御道北。所謂孝敬里也。堂宇宏美。林木蕭森。平臺複道。獨顯當世。寺門外金像一軀高二丈八尺。相好端嚴常有神驗。國之吉凶。先炳祥異。孝昌三年十二月中。此像面有悲容。兩目垂淚。遍體皆濕。時人號曰佛汗。京師士女空市里往而觀之。有比丘。以淨綿拭其淚。須臾之間。綿濕都盡。更換以他綿。俄然復濕。如此三日乃止。明年四月。爾朱榮入洛陽。誅戮百官。死亡塗地。永安二年三月。此像復汗。士庶復往觀之。五月北海王入洛。莊帝北巡。七月北海大敗。所將江淮子弟五千盡被俘虜。無一得還。永安三年七月。此像悲泣如初。每經神驗朝夕惶懼。禁人不聽觀之。至十二月。爾朱兆入洛陽擒莊帝。崩於晉陽。在京宮殿空虛。百日無主。唯尚書令司州牧樂平王爾朱世隆鎮京師。商旅四通。盜賊不作。建明二年長廣王從晉陽赴京師。至郭外。世隆以長廣本枝疎遠。政行無聞。逼禪與廣陵王恭。是莊帝從父兄也。正光中為黃門侍郎。見元義秉權政歸近習。遂佯啞不語不預世事。永安中遁於上洛山。中州刺史泉企執而送之。莊帝疑恭。姦詐夜遣人盜掠衣物。復拔刀劍欲殺之。恭張口以手指舌竟乃不言。莊帝信其真患。放令歸第。恭常住龍華寺。至時世隆等廢長廣而立焉。禪文曰。皇帝咨廣陵王恭。自我皇魏之有天下也。累聖開輔。重基衍業奄有萬邦。光宅四海故道溢百王。德漸無外。而孝明晏駕人神乏王故。柱國大將軍大丞相太原王榮地實封陝。任惟外相乃心王室。大懼崩淪故。推立長樂王子攸。以續絕業。庶九鼎之命日隆。七百之祚唯永。然群飛未寧。橫流且及。皆狼顧鴟張岳立基趾。丞相一麾大定海內。而子攸不顧宗社。讎忌勳德。招聚輕俠。左右壬人。遂虐甚剖心。痛齊鉗齒。豈直金板。告怨大鳥感德而已。於是天下之望。俄然已移。竊以宸極不可以曠神器。豈容無主故。權從眾議。暫馭兆民。今六軍南邁已次河浦。瞻望帝京。赧然興愧。自惟薄寡。本枝疎遠。豈宜仰異。天情俯乖。民望惟王。德表生民。聲高萬古。往以運屬殷憂。時多遭難。卷懷積載。括囊有年。今天眷明德。民懷奧主。曆數允集。歌訟同臻。乃徐發樞機。副茲竚屬。便敬奉璽綬。歸於別邸。王其寅踐。成業允執其中。雖休勿休。日慎一日敬之哉。恭讓曰。天命至重。曆數匪輕。自非德協三才功濟四海。無以入選。帝圖允當師錫。臣既寡昧識無光遠。景命雖降不敢仰承。乞收成旨以允愚衷。又曰。王既德應圖籙。僉屬攸歸。便可允執其中。入光大麓。不勞揮遜。致爽人神。凡恭讓者三。於是即皇帝位

。改號曰普泰。黃門侍郎邢子才為赦文。敘述莊帝枉殺太原王之狀。廣陵王曰。永安手翦強臣非為失德。直以天未厭亂。逢成濟之禍。謂左右將詔來。朕自作之直言門下。朕以寡德運屬樂推。思與億兆同茲大慶。肆眚之科。一依恒式。廣陵杜口八載。至是始言海內庶士咸稱聖君。於是封長廣為東海王。世隆加儀同三司尚書令樂平王。餘官如故。贈太原王相國晉王。加九錫。立廟於芒嶺。首陽上舊有周公廟。世隆欲以太原王功比周公。故立此廟。廟成為火所災。有一柱焚之不盡。後三日雷雨。震電霹靂擊為數段。柱下石及廟瓦皆碎於山下。復命百官議太原王配饗。司直劉季明議云不合。世隆問其故。季明白。若配世宗於宣武無功。若配孝明親害其母。若配莊帝為臣不終。為莊帝所戮。以此論之無所配也。世隆怒曰。卿亦合死。季明曰。下官既為議臣。依禮而言。不合聖心。俘剪惟命。議者咸歎。季明不避強禦。莫不歎伏焉。世隆既有忿言。季明終得無患。初世隆北叛。莊帝遣安東將軍史仵龍平北將軍楊文義。各領兵三千守太行嶺。侍中源子恭鎮河內。及爾朱兆馬首南向。仵龍文義等率眾先降。子恭見仵龍文義等降。亦望風潰散。兆遂乘勝。逐北直入京師。兵及闕下。矢流王室。至是論功仵龍文義各封一千戶。廣陵王曰仵龍文義於王有勳。於國無功。竟不許。時人稱帝剛直。彭城王爾朱仲遠世隆之兄也。鎮滑臺。表用其下。都督瑗為西兗州刺史。先用後表。廣陵答曰。已能近補何勞遠聞。世隆侍宴。每言。太原王貪天之功。以為已力。罪有合死。世隆等愕然。自是已後。不敢復入朝。輒專擅國權。兇慝滋甚。坐持臺省。家總萬機。事無大小。先至隆第。然後施行。天子拱已南面。無所干預。永熙元年平陽王入纂大業。始造五層塔一所。平陽王武穆王少子。詔中書侍郎魏收等。為寺碑文。至二年二月五日。土木畢工。帝率百僚作萬僧會。其日寺門外有石象。無故自動。低頭復舉。竟日乃止。帝躬來禮拜。怪其詭異。中書舍人盧景宣曰。石立社移上古有此。陛下何怪也。帝乃還宮。七月中帝為侍中斛斯椿所使。奔於長安。至十月終。而京師遷鄴焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。改號曰普泰。黃門侍郎邢子才為赦文。敘述莊帝枉殺太原王之狀。廣陵王曰。永安手翦強臣非為失德。直以天未厭亂。逢成濟之禍。謂左右將詔來。朕自作之直言門下。朕以寡德運屬樂推。思與億兆同茲大慶。肆眚之科。一依恒式。廣陵杜口八載。至是始言海內庶士咸稱聖君。於是封長廣為東海王。世隆加儀同三司尚書令樂平王。餘官如故。贈太原王相國晉王。加九錫。立廟於芒嶺。首陽上舊有周公廟。世隆欲以太原王功比周公。故立此廟。廟成為火所災。有一柱焚之不盡。後三日雷雨。震電霹靂擊為數段。柱下石及廟瓦皆碎於山下。復命百官議太原王配饗。司直劉季明議云不合。世隆問其故。季明白。若配世宗於宣武無功。若配孝明親害其母。若配莊帝為臣不終。為莊帝所戮。以此論之無所配也。世隆怒曰。卿亦合死。季明曰。下官既為議臣。依禮而言。不合聖心。俘剪惟命。議者咸歎。季明不避強禦。莫不歎伏焉。世隆既有忿言。季明終得無患。初世隆北叛。莊帝遣安東將軍史仵龍平北將軍楊文義。各領兵三千守太行嶺。侍中源子恭鎮河內。及爾朱兆馬首南向。仵龍文義等率眾先降。子恭見仵龍文義等降。亦望風潰散。兆遂乘勝。逐北直入京師。兵及闕下。矢流王室。至是論功仵龍文義各封一千戶。廣陵王曰仵龍文義於王有勳。於國無功。竟不許。時人稱帝剛直。彭城王爾朱仲遠世隆之兄也。鎮滑臺。表用其下。都督瑗為西兗州刺史。先用後表。廣陵答曰。已能近補何勞遠聞。世隆侍宴。每言。太原王貪天之功。以為已力。罪有合死。世隆等愕然。自是已後。不敢復入朝。輒專擅國權。兇慝滋甚。坐持臺省。家總萬機。事無大小。先至隆第。然後施行。天子拱已南面。無所干預。永熙元年平陽王入纂大業。始造五層塔一所。平陽王武穆王少子。詔中書侍郎魏收等。為寺碑文。至二年二月五日。土木畢工。帝率百僚作萬僧會。其日寺門外有石象。無故自動。低頭復舉。竟日乃止。帝躬來禮拜。怪其詭異。中書舍人盧景宣曰。石立社移上古有此。陛下何怪也。帝乃還宮。七月中帝為侍中斛斯椿所使。奔於長安。至十月終。而京師遷鄴焉。

景寧寺。太保司徒公楊椿所立也。在青陽門外三里御道南。所謂景寧里也。高祖遷都洛邑。椿創居此里。遂分宅為寺。因以名之。制飾甚美。綺柱珠簾。椿弟慎冀州刺史。慎弟津司空。並立性寬雅貴義輕財。四世同居。一門三從朝貴義居未之有也。普泰中為爾朱世隆所誅。後捨宅為建中寺。出青陽門外三里御道北有孝義里。里西北角有蘇秦塚。塚傍有寶明寺。眾僧常見秦出入此塚。車馬羽儀若今宰相也。孝義里東即是洛陽小寺。北有車騎將軍張景仁宅。景仁會稽山陰人也。正光年初從蕭寶夤歸化。拜羽林監賜宅城南歸正里。民間號為吳人坊。南來投化者多居其內。近伊洛二水任其習。御里三千餘家。自立巷寺。市所賣口味多是水族。時人謂為魚鼈寺也。景仁住此以為恥。遂徙居孝義里焉。時朝廷方欲招懷荒服。待吳兒甚厚。蹇裳渡於江者。皆居不次之位。景仁無汗馬之勞。高官通顯。永安二年蕭衍遣主書陳慶之送北海。入洛陽僭帝位。慶之為侍中。景仁在南之日。與慶之有舊。遂設酒引邀。慶之過宅。司農卿蕭彪。尚書右丞張嵩並在其座。彪亦是南人。唯有中大夫楊元慎。給事中大夫王眴是中原士族。慶之因醉謂蕭張等曰。魏朝甚盛。猶曰五胡。正朔相承。當在江左。秦皇玉璽今在梁朝。元慎正色曰。江左假息僻居一隅。地多濕蟄攢育蟲蟻。疆土瘴癘蛙黽共穴。人鳥同群。短髮之君無杼首之貌。文身之民稟叢陋之質。浮於三江。棹於五湖。禮樂所不沽。憲章弗能革。雖復秦餘漢罪雜以華音。復閩楚難言。不可改變。雖立君臣。上慢下暴。是以劉劭殺父於前。休龍淫母於後。見逆人倫。禽獸不異。加以山陰請婿賣夫朋淫。於家不顧譏笑。卿沐其遺風。未沽禮化。所謂陽翟之民。不知癭之為醜。我魏膺籙受圖。定鼎嵩洛。五山為鎮。四海為家。移風易俗之典。與五常而並跡。禮樂憲章之盛。淩百王而獨高。豈卿魚鼈之徒。慕義來朝。飲我池水。啄我稻梁。何為不遜。以以至於此。慶之等見元慎清詞雅句縱橫奔發。杜口流汗。合聲不言。於後數日。慶之遇病。心上急痛。訪人解治。元慎自云。能解慶之。遂憑元慎。元慎即口含水噀。慶之曰。吳人之鬼住居建康。小作冠帽。短製衣裳。自呼阿儂。語則阿傍。菰稗為飯。茗飲作漿。呷啜蓴羹。唼嗍蠏黃。手把荳蔲。口嚼檳榔。乍至中土。思憶本鄉。急手速去。還爾丹陽。若其寒門之鬼。頭猶脩網魚漉鼈在河之洲。咀嚼菱藕。捃拾鷄頭蛙羹蚌臛。以為膳羞。布袍芒履。倒騎水牛。洗湘江漢鼓棹遨遊。隨波遡浪噞喁沈浮。白苧起舞。揚波發謳。急手速去。還爾楊州。慶之伏枕曰。楊君見辱深矣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 景寧寺。太保司徒公楊椿所立也。在青陽門外三里御道南。所謂景寧里也。高祖遷都洛邑。椿創居此里。遂分宅為寺。因以名之。制飾甚美。綺柱珠簾。椿弟慎冀州刺史。慎弟津司空。並立性寬雅貴義輕財。四世同居。一門三從朝貴義居未之有也。普泰中為爾朱世隆所誅。後捨宅為建中寺。出青陽門外三里御道北有孝義里。里西北角有蘇秦塚。塚傍有寶明寺。眾僧常見秦出入此塚。車馬羽儀若今宰相也。孝義里東即是洛陽小寺。北有車騎將軍張景仁宅。景仁會稽山陰人也。正光年初從蕭寶夤歸化。拜羽林監賜宅城南歸正里。民間號為吳人坊。南來投化者多居其內。近伊洛二水任其習。御里三千餘家。自立巷寺。市所賣口味多是水族。時人謂為魚鼈寺也。景仁住此以為恥。遂徙居孝義里焉。時朝廷方欲招懷荒服。待吳兒甚厚。蹇裳渡於江者。皆居不次之位。景仁無汗馬之勞。高官通顯。永安二年蕭衍遣主書陳慶之送北海。入洛陽僭帝位。慶之為侍中。景仁在南之日。與慶之有舊。遂設酒引邀。慶之過宅。司農卿蕭彪。尚書右丞張嵩並在其座。彪亦是南人。唯有中大夫楊元慎。給事中大夫王眴是中原士族。慶之因醉謂蕭張等曰。魏朝甚盛。猶曰五胡。正朔相承。當在江左。秦皇玉璽今在梁朝。元慎正色曰。江左假息僻居一隅。地多濕蟄攢育蟲蟻。疆土瘴癘蛙黽共穴。人鳥同群。短髮之君無杼首之貌。文身之民稟叢陋之質。浮於三江。棹於五湖。禮樂所不沽。憲章弗能革。雖復秦餘漢罪雜以華音。復閩楚難言。不可改變。雖立君臣。上慢下暴。是以劉劭殺父於前。休龍淫母於後。見逆人倫。禽獸不異。加以山陰請婿賣夫朋淫。於家不顧譏笑。卿沐其遺風。未沽禮化。所謂陽翟之民。不知癭之為醜。我魏膺籙受圖。定鼎嵩洛。五山為鎮。四海為家。移風易俗之典。與五常而並跡。禮樂憲章之盛。淩百王而獨高。豈卿魚鼈之徒。慕義來朝。飲我池水。啄我稻梁。何為不遜。以以至於此。慶之等見元慎清詞雅句縱橫奔發。杜口流汗。合聲不言。於後數日。慶之遇病。心上急痛。訪人解治。元慎自云。能解慶之。遂憑元慎。元慎即口含水噀。慶之曰。吳人之鬼住居建康。小作冠帽。短製衣裳。自呼阿儂。語則阿傍。菰稗為飯。茗飲作漿。呷啜蓴羹。唼嗍蠏黃。手把荳蔲。口嚼檳榔。乍至中土。思憶本鄉。急手速去。還爾丹陽。若其寒門之鬼。頭猶脩網魚漉鼈在河之洲。咀嚼菱藕。捃拾鷄頭蛙羹蚌臛。以為膳羞。布袍芒履。倒騎水牛。洗湘江漢鼓棹遨遊。隨波遡浪噞喁沈浮。白苧起舞。揚波發謳。急手速去。還爾楊州。慶之伏枕曰。楊君見辱深矣

。自此後吳兒更不敢解語。北海尋伏誅。其慶之還奔。蕭衍用為司州刺史。欽重北人特異於常。朱异怪復問之曰。自晉宋以求。號洛陽為荒土。此中謂長江以北盡是夷狄。昨至洛陽。始知衣冠士族。並在中原禮儀。富盛人物殷阜目所不識。口不能傳。所謂帝京翼翼四方之則。始登泰山者卑培塿。涉江海者小湘沅。北人安可不重慶之。因此羽儀服式。悉如魏法。江表士庶。競相模楷。褒衣博帶。被及秣陵。元慎弘農人。晉冀州刺史嶠六世孫。曾祖泰從宋武入關。為上洛太守。七年背偽來朝。明帝賜爵臨晉侯。廣武郡陳郡太守。贈涼州刺史。諡烈侯。祖撫明經為中博士。父辭自得丘壑。不事王侯。叔父許河南令。蜀郡太守。世以學行著聞。名高州里。元慎情尚卓逸。少有高操。仁心自放。不為時羈。樂山愛水。好游林澤。博識文淵。清言入神。造次應對。莫有稱者。讀老莊善言玄理。性嗜酒飲。至一石神不亂。常慷慨嘆不得與阮籍同時生。不願仕宦。為中散常辭疾退閑。未常修敬諸貴。亦不慶吊親知貴為交友。故時人弗識也。或有人慕其高義。投刺在門。元慎稱疾高臥。加以意思深長。善於解夢。孝昌年廣陵王元淵。初除儀同三司。總眾十萬討葛榮。夜夢著衮衣。倚槐樹而立。以為吉徵。問於元慎曰。三公之祥淵甚悅之。元慎退還告人曰。廣陵死矣。槐字是木傍鬼。死後當得三公。廣陵果為葛榮所殺。追贈司空公。終如其言。建義陽城太守薛令伯。聞太原王誅百官立莊帝。棄郡東走。忽夢射得雁。以問元慎。元慎曰。卿執羔大夫執雁。君當得大夫之職。俄然令伯除為諫議大夫。京兆許超夢盜羊入獄。問於元慎。曰。君當得陽城令。其後有功。封城陽侯。元慎解夢。義出方途。隨意會情。皆有神驗。雖令與侯。小乖按令。今百里即是古諸侯。以此論之。亦為妙著。時人譬之周宣。及爾朱兆入洛陽。即棄官。與華陰隱士王騰。周游上洛山孝義里。東市北殖貨里。里有太常民劉胡。兄弟四人。以屠為業。永安年中。胡殺猪。猪忽唱乞命。聲及四隣。隣人謂胡兄弟相毆鬪。而來觀之乃猪也。即舍宅為歸覺寺。合家人入道焉。普泰元年。此寺金像生毛眉髮悉皆具足。尚書左丞魏季景謂人曰。張天錫有此事。其國遂滅。此亦不祥之徵。至明年而廣陵被廢死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。自此後吳兒更不敢解語。北海尋伏誅。其慶之還奔。蕭衍用為司州刺史。欽重北人特異於常。朱异怪復問之曰。自晉宋以求。號洛陽為荒土。此中謂長江以北盡是夷狄。昨至洛陽。始知衣冠士族。並在中原禮儀。富盛人物殷阜目所不識。口不能傳。所謂帝京翼翼四方之則。始登泰山者卑培塿。涉江海者小湘沅。北人安可不重慶之。因此羽儀服式。悉如魏法。江表士庶。競相模楷。褒衣博帶。被及秣陵。元慎弘農人。晉冀州刺史嶠六世孫。曾祖泰從宋武入關。為上洛太守。七年背偽來朝。明帝賜爵臨晉侯。廣武郡陳郡太守。贈涼州刺史。諡烈侯。祖撫明經為中博士。父辭自得丘壑。不事王侯。叔父許河南令。蜀郡太守。世以學行著聞。名高州里。元慎情尚卓逸。少有高操。仁心自放。不為時羈。樂山愛水。好游林澤。博識文淵。清言入神。造次應對。莫有稱者。讀老莊善言玄理。性嗜酒飲。至一石神不亂。常慷慨嘆不得與阮籍同時生。不願仕宦。為中散常辭疾退閑。未常修敬諸貴。亦不慶吊親知貴為交友。故時人弗識也。或有人慕其高義。投刺在門。元慎稱疾高臥。加以意思深長。善於解夢。孝昌年廣陵王元淵。初除儀同三司。總眾十萬討葛榮。夜夢著衮衣。倚槐樹而立。以為吉徵。問於元慎曰。三公之祥淵甚悅之。元慎退還告人曰。廣陵死矣。槐字是木傍鬼。死後當得三公。廣陵果為葛榮所殺。追贈司空公。終如其言。建義陽城太守薛令伯。聞太原王誅百官立莊帝。棄郡東走。忽夢射得雁。以問元慎。元慎曰。卿執羔大夫執雁。君當得大夫之職。俄然令伯除為諫議大夫。京兆許超夢盜羊入獄。問於元慎。曰。君當得陽城令。其後有功。封城陽侯。元慎解夢。義出方途。隨意會情。皆有神驗。雖令與侯。小乖按令。今百里即是古諸侯。以此論之。亦為妙著。時人譬之周宣。及爾朱兆入洛陽。即棄官。與華陰隱士王騰。周游上洛山孝義里。東市北殖貨里。里有太常民劉胡。兄弟四人。以屠為業。永安年中。胡殺猪。猪忽唱乞命。聲及四隣。隣人謂胡兄弟相毆鬪。而來觀之乃猪也。即舍宅為歸覺寺。合家人入道焉。普泰元年。此寺金像生毛眉髮悉皆具足。尚書左丞魏季景謂人曰。張天錫有此事。其國遂滅。此亦不祥之徵。至明年而廣陵被廢死。